Interbank FX, LLC

Account: 1722700 Name: TimeFreedom Currency: USD 2008 February 4, 12:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
700881632008.01.03 02:00buy0.10gbpjpy216.94216.950.002008.01.03 04:31217.450.000.000.0046.52
701048502008.01.03 02:00buy0.20gbpjpy216.94216.950.002008.01.03 07:30216.950.000.000.001.83
701632972008.01.03 10:21sell0.10gbpjpy214.93214.920.002008.01.03 10:43214.410.000.000.0047.87
701704852008.01.03 10:21sell0.10gbpjpy214.93214.430.002008.01.03 11:01213.910.000.000.0094.11
701782502008.01.03 10:21sell0.10gbpjpy214.93214.430.002008.01.03 11:22214.430.000.000.0046.07
702148962008.01.03 13:20sell0.10gbpjpy216.31216.300.002008.01.03 15:55215.780.000.000.0048.41
702586772008.01.03 13:20sell0.20gbpjpy216.31216.300.002008.01.03 16:54216.300.000.000.001.83
702834262008.01.03 18:29sell0.10gbpjpy216.04216.030.002008.01.03 20:24215.520.000.000.0047.61
702966322008.01.03 18:29sell0.20gbpjpy216.04216.030.002008.01.03 22:29216.020.000.00-6.543.65
704362932008.01.04 09:33sell0.10gbpjpy215.92214.920.002008.01.04 14:52213.810.000.000.00194.81
705210952008.01.04 09:33sell0.10gbpjpy215.92215.910.002008.01.06 23:44214.470.000.00-3.27133.32
706062322008.01.04 09:33sell0.10gbpjpy215.92215.420.002008.01.06 23:44214.470.000.00-3.27133.32
706598932008.01.07 06:00buy0.10gbpjpy214.77214.780.002008.01.07 08:13215.280.000.000.0046.62
706896242008.01.07 06:00buy0.10gbpjpy214.77215.270.002008.01.07 08:49215.780.000.000.0092.35
706977102008.01.07 06:00buy0.10gbpjpy214.77215.270.002008.01.07 12:42215.270.000.000.0045.82
708801832008.01.08 02:01buy0.10gbpjpy215.20216.200.002008.01.08 08:27216.800.000.000.00146.18
709524992008.01.08 02:01buy0.10gbpjpy215.20216.200.002008.01.08 09:06217.300.000.000.00191.54
709616732008.01.08 02:01buy0.10gbpjpy215.20216.200.002008.01.08 11:58216.200.000.000.0091.28
711047262008.01.09 02:05buy0.30gbpjpy215.51215.520.002008.01.09 08:11215.520.000.000.002.74
711836062008.01.09 13:00sell0.10gbpjpy214.63214.620.002008.01.09 16:47214.120.000.000.0046.62
712327232008.01.09 13:00sell0.20gbpjpy214.63214.620.002008.01.09 20:18214.620.000.000.001.82
713078532008.01.10 01:39buy0.30gbpjpy215.180.000.002008.01.10 03:00214.760.000.000.00-114.87
713176072008.01.10 03:00sell0.30gbpjpy214.790.000.002008.01.10 12:00215.550.000.000.00-207.80
714222312008.01.10 13:00sell0.10gbpjpy215.00214.990.002008.01.10 13:50214.480.000.000.0047.45
714387432008.01.10 13:00sell0.20gbpjpy215.00214.990.002008.01.10 15:03214.990.000.000.001.82
715650472008.01.11 01:01buy0.20gbpjpy215.070.000.002008.01.11 03:41214.460.000.000.00-111.61
715654682008.01.11 01:07sell0.10gbpjpy214.94214.930.002008.01.11 03:46214.420.000.000.0047.60
715808412008.01.11 01:07sell0.10gbpjpy214.94214.440.002008.01.11 05:45213.830.000.000.00101.83
717124902008.01.11 16:20sell0.10gbpjpy213.74213.730.002008.01.14 03:27213.210.000.00-3.2748.70
717912772008.01.11 16:20sell0.10gbpjpy213.74213.730.002008.01.14 06:20212.620.000.00-3.27103.30
717800432008.01.14 01:03sell0.10gbpjpy213.16213.150.002008.01.14 06:22212.660.000.000.0046.11
718109452008.01.14 01:03sell0.10gbpjpy213.16212.660.002008.01.14 08:33212.030.000.000.00104.65
719858242008.01.15 04:06sell0.20gbpjpy210.94210.930.002008.01.15 07:20210.450.000.000.0091.08
720273252008.01.15 08:58sell0.10gbpjpy210.410.000.002008.01.15 09:26211.160.000.000.00-69.67
720930252008.01.15 13:34sell0.10gbpjpy210.87210.860.002008.01.15 13:39210.360.000.000.0047.79
721019232008.01.15 13:45sell0.10gbpjpy210.65210.640.002008.01.15 20:10210.140.000.000.0047.69
721826452008.01.15 13:45sell0.10gbpjpy210.65210.150.002008.01.15 21:21209.540.000.000.00103.95
722494472008.01.16 02:06buy0.10gbpjpy209.26209.270.002008.01.16 03:12209.770.000.000.0047.76
722595152008.01.16 02:06buy0.10gbpjpy209.26209.270.002008.01.16 03:36209.270.000.000.000.94
722905552008.01.16 05:21sell0.10gbpjpy208.45208.440.002008.01.16 05:41207.940.000.000.0048.07
722950842008.01.16 05:21sell0.10gbpjpy208.45208.440.002008.01.16 06:21208.040.000.000.0038.67
724201442008.01.16 15:00buy0.10gbpjpy209.90209.910.002008.01.16 16:10210.370.000.000.0043.87
724562102008.01.16 15:00buy0.10gbpjpy209.90209.910.002008.01.16 16:16209.910.000.000.000.93
725969812008.01.17 04:14sell0.20gbpjpy209.770.000.002008.01.17 05:58210.520.000.000.00-139.95
726370282008.01.17 07:42buy0.10gbpjpy210.97210.980.002008.01.17 08:30211.490.000.000.0048.26
726726312008.01.17 07:42buy0.10gbpjpy210.97211.470.002008.01.17 08:56212.080.000.000.00103.07
727585322008.01.17 11:51sell0.10gbpjpy210.54210.530.002008.01.17 11:57210.030.000.000.0047.65
727612852008.01.17 11:51sell0.10gbpjpy210.54210.040.002008.01.17 12:05210.040.000.000.0046.75
727931142008.01.17 13:00sell0.20gbpjpy210.350.000.002008.01.17 13:38211.120.000.000.00-143.59
729028642008.01.17 17:02sell0.10gbpjpy210.93210.920.002008.01.17 20:29210.410.000.000.0048.68
729519442008.01.17 17:02sell0.10gbpjpy210.93210.430.002008.01.17 23:27209.820.000.00-3.27104.28
730371542008.01.18 01:10buy0.20gbpjpy210.520.000.002008.01.18 02:04209.770.000.000.00-140.65
730679112008.01.18 03:00buy0.10gbpjpy210.19210.200.002008.01.18 03:55210.710.000.000.0048.57
730829212008.01.18 03:00buy0.10gbpjpy210.19210.690.002008.01.18 07:07211.350.000.000.00108.15
732934542008.01.18 15:02buy0.20gbpjpy210.090.000.002008.01.18 15:54209.330.000.000.00-141.97
733231192008.01.18 16:10sell0.10gbpjpy209.02209.010.002008.01.18 16:56208.510.000.000.0047.75
733459932008.01.18 16:10sell0.10gbpjpy209.02209.010.002008.01.18 17:02209.010.000.000.000.93
734282432008.01.21 00:55sell0.10gbpjpy208.78208.770.002008.01.21 06:02208.260.000.000.0048.73
734593802008.01.21 00:55sell0.10gbpjpy208.78208.280.002008.01.21 06:53207.670.000.000.00104.25
736538902008.01.22 01:01buy0.10gbpjpy205.39205.400.002008.01.22 01:32205.900.000.000.0048.08
736596332008.01.22 01:01buy0.10gbpjpy205.39205.890.002008.01.22 01:43206.490.000.000.00103.48
740371612008.01.23 01:00sell0.10gbpjpy209.51209.500.002008.01.23 03:10209.000.000.000.0047.79
740511592008.01.23 01:00sell0.10gbpjpy209.51209.010.002008.01.23 04:01208.400.000.000.00104.22
743268022008.01.24 01:00sell0.10gbpjpy208.52208.510.002008.01.24 02:15208.010.000.000.0047.90
743362712008.01.24 01:00sell0.10gbpjpy208.52208.020.002008.01.24 03:48208.020.000.000.0046.96
743525922008.01.24 07:06sell0.10gbpjpy207.340.00206.752008.01.24 08:20208.100.000.000.00-71.49
745620012008.01.25 01:20sell0.20gbpjpy211.910.000.002008.01.25 05:16212.660.000.000.00-139.64
746048412008.01.25 06:00buy0.30gbpjpy212.74213.240.002008.01.25 08:50213.240.000.000.00139.34
747657442008.01.25 19:01sell0.20gbpjpy211.480.000.002008.01.25 20:21212.230.000.000.00-140.02
748136262008.01.28 01:06sell0.10gbpjpy211.28211.270.002008.01.28 03:35210.760.000.000.0048.79
748284492008.01.28 01:06sell0.10gbpjpy211.28210.780.002008.01.28 04:15210.170.000.000.00104.37
750784612008.01.29 01:00sell0.10gbpjpy212.04211.540.002008.01.29 02:33211.120.000.000.0086.38
750981242008.01.29 01:00sell0.10gbpjpy212.04211.540.002008.01.29 03:52211.530.000.000.0047.81
751164682008.01.29 04:41sell0.10gbpjpy211.410.000.002008.01.29 04:41211.490.000.000.00-7.51
751964962008.01.29 12:01buy0.10gbpjpy212.73212.740.002008.01.29 12:48213.240.000.000.0047.64
752051572008.01.29 12:01buy0.10gbpjpy212.73212.740.002008.01.29 12:57212.740.000.000.000.93
753172512008.01.30 01:00sell0.10gbpjpy212.65212.640.002008.01.30 07:00212.140.000.000.0047.82
753544912008.01.30 01:00sell0.10gbpjpy212.65212.640.002008.01.30 08:11212.640.000.000.000.94
754059532008.01.30 13:01buy0.20gbpjpy213.170.000.002008.01.30 13:01213.070.000.000.00-18.70
754059642008.01.30 13:01buy0.20gbpjpy213.150.000.002008.01.30 13:25213.350.000.000.0037.28
755909542008.01.31 01:00buy0.20gbpjpy211.28211.290.002008.01.31 02:14211.290.000.000.001.88
757653142008.01.31 13:43sell0.10gbpjpy210.69210.680.002008.01.31 14:26210.170.000.000.0049.13
757739742008.01.31 13:43sell0.10gbpjpy210.69210.680.002008.01.31 14:53210.680.000.000.000.95
757856032008.01.31 14:59sell0.20gbpjpy210.670.000.002008.01.31 14:59210.740.000.000.00-13.20
757859992008.01.31 15:00sell0.20gbpjpy210.690.000.002008.01.31 15:59211.440.000.000.00-141.10
758221082008.01.31 17:08buy0.10gbpjpy212.350.000.002008.01.31 17:51211.600.000.000.00-70.47
758958882008.02.01 01:00buy0.20gbpjpy212.010.000.002008.02.01 13:37209.930.000.000.00-393.16
760129302008.02.01 14:01sell0.30gbpjpy209.700.000.002008.02.01 14:23210.000.000.000.00-84.74
760239072008.02.01 14:24sell0.30gbpjpy209.88209.870.002008.02.01 14:49209.870.000.000.002.82
760381942008.02.01 15:00sell0.10gbpjpy210.00209.990.002008.02.01 15:31209.490.000.000.0047.97
760544682008.02.01 15:00sell0.10gbpjpy210.00209.500.002008.02.01 17:49208.990.000.000.0095.07
760823762008.02.01 15:00sell0.10gbpjpy210.00209.500.002008.02.01 18:16209.500.000.000.0046.97
  0.00 0.00 -22.89 2 247.98
Closed P/L: 2 225.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 225.09 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 445.49 Equity: 11 445.49 Free Margin: 11 445.49
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 378.12 Gross Loss: 2 153.03 Total Net Profit: 2 225.09
Profit Factor: 2.03 Expected Payoff: 24.19  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 702.67 (5.88%) Relative Drawdown: 5.88% (702.67)
 
Total Trades: 92 Short Positions (won %): 61 (80.33%) Long Positions (won %): 31 (77.42%)
Profit Trades (% of total): 73 (79.35%) Loss trades (% of total): 19 (20.65%)
Largest profit trade: 194.81 loss trade: -393.16
Average profit trade: 59.97 loss trade: -113.32
Maximum consecutive wins ($): 12 (1 119.88) consecutive losses ($): 5 (-702.67)
Maximal consecutive profit (count): 1 119.88 (12) consecutive loss (count): -702.67 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1