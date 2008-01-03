|Account: 1722700
|Name: TimeFreedom
|Currency: USD
|2008 February 4, 12:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|70088163
|2008.01.03 02:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|216.94
|216.95
|0.00
|2008.01.03 04:31
|217.45
|0.00
|0.00
|0.00
|46.52
|70104850
|2008.01.03 02:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|216.94
|216.95
|0.00
|2008.01.03 07:30
|216.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|70163297
|2008.01.03 10:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.93
|214.92
|0.00
|2008.01.03 10:43
|214.41
|0.00
|0.00
|0.00
|47.87
|70170485
|2008.01.03 10:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.93
|214.43
|0.00
|2008.01.03 11:01
|213.91
|0.00
|0.00
|0.00
|94.11
|70178250
|2008.01.03 10:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.93
|214.43
|0.00
|2008.01.03 11:22
|214.43
|0.00
|0.00
|0.00
|46.07
|70214896
|2008.01.03 13:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|216.31
|216.30
|0.00
|2008.01.03 15:55
|215.78
|0.00
|0.00
|0.00
|48.41
|70258677
|2008.01.03 13:20
|sell
|0.20
|gbpjpy
|216.31
|216.30
|0.00
|2008.01.03 16:54
|216.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|70283426
|2008.01.03 18:29
|sell
|0.10
|gbpjpy
|216.04
|216.03
|0.00
|2008.01.03 20:24
|215.52
|0.00
|0.00
|0.00
|47.61
|70296632
|2008.01.03 18:29
|sell
|0.20
|gbpjpy
|216.04
|216.03
|0.00
|2008.01.03 22:29
|216.02
|0.00
|0.00
|-6.54
|3.65
|70436293
|2008.01.04 09:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.92
|214.92
|0.00
|2008.01.04 14:52
|213.81
|0.00
|0.00
|0.00
|194.81
|70521095
|2008.01.04 09:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.92
|215.91
|0.00
|2008.01.06 23:44
|214.47
|0.00
|0.00
|-3.27
|133.32
|70606232
|2008.01.04 09:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.92
|215.42
|0.00
|2008.01.06 23:44
|214.47
|0.00
|0.00
|-3.27
|133.32
|70659893
|2008.01.07 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|214.77
|214.78
|0.00
|2008.01.07 08:13
|215.28
|0.00
|0.00
|0.00
|46.62
|70689624
|2008.01.07 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|214.77
|215.27
|0.00
|2008.01.07 08:49
|215.78
|0.00
|0.00
|0.00
|92.35
|70697710
|2008.01.07 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|214.77
|215.27
|0.00
|2008.01.07 12:42
|215.27
|0.00
|0.00
|0.00
|45.82
|70880183
|2008.01.08 02:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|215.20
|216.20
|0.00
|2008.01.08 08:27
|216.80
|0.00
|0.00
|0.00
|146.18
|70952499
|2008.01.08 02:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|215.20
|216.20
|0.00
|2008.01.08 09:06
|217.30
|0.00
|0.00
|0.00
|191.54
|70961673
|2008.01.08 02:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|215.20
|216.20
|0.00
|2008.01.08 11:58
|216.20
|0.00
|0.00
|0.00
|91.28
|71104726
|2008.01.09 02:05
|buy
|0.30
|gbpjpy
|215.51
|215.52
|0.00
|2008.01.09 08:11
|215.52
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|71183606
|2008.01.09 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.63
|214.62
|0.00
|2008.01.09 16:47
|214.12
|0.00
|0.00
|0.00
|46.62
|71232723
|2008.01.09 13:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|214.63
|214.62
|0.00
|2008.01.09 20:18
|214.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|71307853
|2008.01.10 01:39
|buy
|0.30
|gbpjpy
|215.18
|0.00
|0.00
|2008.01.10 03:00
|214.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.87
|71317607
|2008.01.10 03:00
|sell
|0.30
|gbpjpy
|214.79
|0.00
|0.00
|2008.01.10 12:00
|215.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-207.80
|71422231
|2008.01.10 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.00
|214.99
|0.00
|2008.01.10 13:50
|214.48
|0.00
|0.00
|0.00
|47.45
|71438743
|2008.01.10 13:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|215.00
|214.99
|0.00
|2008.01.10 15:03
|214.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|71565047
|2008.01.11 01:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.07
|0.00
|0.00
|2008.01.11 03:41
|214.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.61
|71565468
|2008.01.11 01:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.94
|214.93
|0.00
|2008.01.11 03:46
|214.42
|0.00
|0.00
|0.00
|47.60
|71580841
|2008.01.11 01:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.94
|214.44
|0.00
|2008.01.11 05:45
|213.83
|0.00
|0.00
|0.00
|101.83
|71712490
|2008.01.11 16:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.74
|213.73
|0.00
|2008.01.14 03:27
|213.21
|0.00
|0.00
|-3.27
|48.70
|71791277
|2008.01.11 16:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.74
|213.73
|0.00
|2008.01.14 06:20
|212.62
|0.00
|0.00
|-3.27
|103.30
|71780043
|2008.01.14 01:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.16
|213.15
|0.00
|2008.01.14 06:22
|212.66
|0.00
|0.00
|0.00
|46.11
|71810945
|2008.01.14 01:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.16
|212.66
|0.00
|2008.01.14 08:33
|212.03
|0.00
|0.00
|0.00
|104.65
|71985824
|2008.01.15 04:06
|sell
|0.20
|gbpjpy
|210.94
|210.93
|0.00
|2008.01.15 07:20
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|91.08
|72027325
|2008.01.15 08:58
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.41
|0.00
|0.00
|2008.01.15 09:26
|211.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.67
|72093025
|2008.01.15 13:34
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.87
|210.86
|0.00
|2008.01.15 13:39
|210.36
|0.00
|0.00
|0.00
|47.79
|72101923
|2008.01.15 13:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|210.64
|0.00
|2008.01.15 20:10
|210.14
|0.00
|0.00
|0.00
|47.69
|72182645
|2008.01.15 13:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|210.15
|0.00
|2008.01.15 21:21
|209.54
|0.00
|0.00
|0.00
|103.95
|72249447
|2008.01.16 02:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.26
|209.27
|0.00
|2008.01.16 03:12
|209.77
|0.00
|0.00
|0.00
|47.76
|72259515
|2008.01.16 02:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.26
|209.27
|0.00
|2008.01.16 03:36
|209.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|72290555
|2008.01.16 05:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.45
|208.44
|0.00
|2008.01.16 05:41
|207.94
|0.00
|0.00
|0.00
|48.07
|72295084
|2008.01.16 05:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.45
|208.44
|0.00
|2008.01.16 06:21
|208.04
|0.00
|0.00
|0.00
|38.67
|72420144
|2008.01.16 15:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.90
|209.91
|0.00
|2008.01.16 16:10
|210.37
|0.00
|0.00
|0.00
|43.87
|72456210
|2008.01.16 15:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.90
|209.91
|0.00
|2008.01.16 16:16
|209.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|72596981
|2008.01.17 04:14
|sell
|0.20
|gbpjpy
|209.77
|0.00
|0.00
|2008.01.17 05:58
|210.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.95
|72637028
|2008.01.17 07:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.97
|210.98
|0.00
|2008.01.17 08:30
|211.49
|0.00
|0.00
|0.00
|48.26
|72672631
|2008.01.17 07:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.97
|211.47
|0.00
|2008.01.17 08:56
|212.08
|0.00
|0.00
|0.00
|103.07
|72758532
|2008.01.17 11:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.54
|210.53
|0.00
|2008.01.17 11:57
|210.03
|0.00
|0.00
|0.00
|47.65
|72761285
|2008.01.17 11:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.54
|210.04
|0.00
|2008.01.17 12:05
|210.04
|0.00
|0.00
|0.00
|46.75
|72793114
|2008.01.17 13:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|0.00
|2008.01.17 13:38
|211.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-143.59
|72902864
|2008.01.17 17:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.93
|210.92
|0.00
|2008.01.17 20:29
|210.41
|0.00
|0.00
|0.00
|48.68
|72951944
|2008.01.17 17:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.93
|210.43
|0.00
|2008.01.17 23:27
|209.82
|0.00
|0.00
|-3.27
|104.28
|73037154
|2008.01.18 01:10
|buy
|0.20
|gbpjpy
|210.52
|0.00
|0.00
|2008.01.18 02:04
|209.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.65
|73067911
|2008.01.18 03:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.19
|210.20
|0.00
|2008.01.18 03:55
|210.71
|0.00
|0.00
|0.00
|48.57
|73082921
|2008.01.18 03:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.19
|210.69
|0.00
|2008.01.18 07:07
|211.35
|0.00
|0.00
|0.00
|108.15
|73293454
|2008.01.18 15:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|210.09
|0.00
|0.00
|2008.01.18 15:54
|209.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.97
|73323119
|2008.01.18 16:10
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.02
|209.01
|0.00
|2008.01.18 16:56
|208.51
|0.00
|0.00
|0.00
|47.75
|73345993
|2008.01.18 16:10
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.02
|209.01
|0.00
|2008.01.18 17:02
|209.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|73428243
|2008.01.21 00:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.78
|208.77
|0.00
|2008.01.21 06:02
|208.26
|0.00
|0.00
|0.00
|48.73
|73459380
|2008.01.21 00:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.78
|208.28
|0.00
|2008.01.21 06:53
|207.67
|0.00
|0.00
|0.00
|104.25
|73653890
|2008.01.22 01:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.39
|205.40
|0.00
|2008.01.22 01:32
|205.90
|0.00
|0.00
|0.00
|48.08
|73659633
|2008.01.22 01:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.39
|205.89
|0.00
|2008.01.22 01:43
|206.49
|0.00
|0.00
|0.00
|103.48
|74037161
|2008.01.23 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.51
|209.50
|0.00
|2008.01.23 03:10
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|47.79
|74051159
|2008.01.23 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.51
|209.01
|0.00
|2008.01.23 04:01
|208.40
|0.00
|0.00
|0.00
|104.22
|74326802
|2008.01.24 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.52
|208.51
|0.00
|2008.01.24 02:15
|208.01
|0.00
|0.00
|0.00
|47.90
|74336271
|2008.01.24 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.52
|208.02
|0.00
|2008.01.24 03:48
|208.02
|0.00
|0.00
|0.00
|46.96
|74352592
|2008.01.24 07:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.34
|0.00
|206.75
|2008.01.24 08:20
|208.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.49
|74562001
|2008.01.25 01:20
|sell
|0.20
|gbpjpy
|211.91
|0.00
|0.00
|2008.01.25 05:16
|212.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.64
|74604841
|2008.01.25 06:00
|buy
|0.30
|gbpjpy
|212.74
|213.24
|0.00
|2008.01.25 08:50
|213.24
|0.00
|0.00
|0.00
|139.34
|74765744
|2008.01.25 19:01
|sell
|0.20
|gbpjpy
|211.48
|0.00
|0.00
|2008.01.25 20:21
|212.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.02
|74813626
|2008.01.28 01:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.28
|211.27
|0.00
|2008.01.28 03:35
|210.76
|0.00
|0.00
|0.00
|48.79
|74828449
|2008.01.28 01:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.28
|210.78
|0.00
|2008.01.28 04:15
|210.17
|0.00
|0.00
|0.00
|104.37
|75078461
|2008.01.29 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.04
|211.54
|0.00
|2008.01.29 02:33
|211.12
|0.00
|0.00
|0.00
|86.38
|75098124
|2008.01.29 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.04
|211.54
|0.00
|2008.01.29 03:52
|211.53
|0.00
|0.00
|0.00
|47.81
|75116468
|2008.01.29 04:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.41
|0.00
|0.00
|2008.01.29 04:41
|211.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.51
|75196496
|2008.01.29 12:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.73
|212.74
|0.00
|2008.01.29 12:48
|213.24
|0.00
|0.00
|0.00
|47.64
|75205157
|2008.01.29 12:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.73
|212.74
|0.00
|2008.01.29 12:57
|212.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|75317251
|2008.01.30 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.65
|212.64
|0.00
|2008.01.30 07:00
|212.14
|0.00
|0.00
|0.00
|47.82
|75354491
|2008.01.30 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.65
|212.64
|0.00
|2008.01.30 08:11
|212.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|75405953
|2008.01.30 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|213.17
|0.00
|0.00
|2008.01.30 13:01
|213.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.70
|75405964
|2008.01.30 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|213.15
|0.00
|0.00
|2008.01.30 13:25
|213.35
|0.00
|0.00
|0.00
|37.28
|75590954
|2008.01.31 01:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|211.28
|211.29
|0.00
|2008.01.31 02:14
|211.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|75765314
|2008.01.31 13:43
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.69
|210.68
|0.00
|2008.01.31 14:26
|210.17
|0.00
|0.00
|0.00
|49.13
|75773974
|2008.01.31 13:43
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.69
|210.68
|0.00
|2008.01.31 14:53
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|75785603
|2008.01.31 14:59
|sell
|0.20
|gbpjpy
|210.67
|0.00
|0.00
|2008.01.31 14:59
|210.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|75785999
|2008.01.31 15:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|210.69
|0.00
|0.00
|2008.01.31 15:59
|211.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.10
|75822108
|2008.01.31 17:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.35
|0.00
|0.00
|2008.01.31 17:51
|211.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.47
|75895888
|2008.02.01 01:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|212.01
|0.00
|0.00
|2008.02.01 13:37
|209.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-393.16
|76012930
|2008.02.01 14:01
|sell
|0.30
|gbpjpy
|209.70
|0.00
|0.00
|2008.02.01 14:23
|210.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.74
|76023907
|2008.02.01 14:24
|sell
|0.30
|gbpjpy
|209.88
|209.87
|0.00
|2008.02.01 14:49
|209.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|76038194
|2008.02.01 15:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.00
|209.99
|0.00
|2008.02.01 15:31
|209.49
|0.00
|0.00
|0.00
|47.97
|76054468
|2008.02.01 15:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.00
|209.50
|0.00
|2008.02.01 17:49
|208.99
|0.00
|0.00
|0.00
|95.07
|76082376
|2008.02.01 15:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.00
|209.50
|0.00
|2008.02.01 18:16
|209.50
|0.00
|0.00
|0.00
|46.97
|0.00
|0.00
|-22.89
|2 247.98
|Closed P/L:
|2 225.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 225.09
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 445.49
|Equity:
|11 445.49
|Free Margin:
|11 445.49
|Details:
|Gross Profit:
|4 378.12
|Gross Loss:
|2 153.03
|Total Net Profit:
|2 225.09
|Profit Factor:
|2.03
|Expected Payoff:
|24.19
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|702.67 (5.88%)
|Relative Drawdown:
|5.88% (702.67)
|Total Trades:
|92
|Short Positions (won %):
|61 (80.33%)
|Long Positions (won %):
|31 (77.42%)
|Profit Trades (% of total):
|73 (79.35%)
|Loss trades (% of total):
|19 (20.65%)
|Largest
|profit trade:
|194.81
|loss trade:
|-393.16
|Average
|profit trade:
|59.97
|loss trade:
|-113.32
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (1 119.88)
|consecutive losses ($):
|5 (-702.67)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 119.88 (12)
|consecutive loss (count):
|-702.67 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1