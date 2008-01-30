North Finance Co Ltd

Account: 954603 Name: alin vit Currency: USD 2008 January 31, 02:55

Closed Transactions:

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20437707 sell 4.80 eurusd 1.4840 0.0000 0.0000 1.4839 0.00 0.00 0.00 48.00

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20441068 sell 4.80 eurusd 1.4830 0.0000 0.0000 1.4829 0.00 0.00 0.00 48.00

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20441718 sell 4.70 eurusd 1.4833 0.0000 0.0000 1.4832 0.00 0.00 0.00 47.00

20441895 sell 4.70 eurusd 1.4831 0.0000 0.0000 1.4830 0.00 0.00 0.00 47.00

20442364 sell 4.80 eurusd 1.4829 0.0000 0.0000 1.4836 0.00 0.00 0.00 -336.00

20442524 sell 4.70 eurusd 1.4834 0.0000 0.0000 1.4833 0.00 0.00 0.00 47.00

20443483 sell 4.70 eurusd 1.4830 0.0000 0.0000 1.4837 0.00 0.00 0.00 -329.00

20443848 sell 4.70 eurusd 1.4834 0.0000 0.0000 1.4833 0.00 0.00 0.00 47.00

0.00 0.00 -17.82 -3 024.00

Closed P/L: -3 041.82

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

20444205 sell 4.70 eurusd 1.4831 0.0000 0.0000 1.4833 0.00 0.00 0.00 -94.00

0.00 0.00 0.00 -94.00

Floating P/L: -94.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -3 041.82 Floating P/L: -94.00 Margin: 1 394.11

Balance: 46 958.18 Equity: 46 864.18 Free Margin: 45 470.07

Details:

Gross Profit: 2 134.24 Gross Loss: 5 176.06 Total Net Profit: -3 041.82

Profit Factor: 0.41 Expected Payoff: -36.21

Absolute Drawdown: 3 088.82 Maximal Drawdown: 3 140.35 (6.27%) Relative Drawdown: 6.27% (3 140.35)

Total Trades: 84 Short Positions (won %): 61 (59.02%) Long Positions (won %): 23 (43.48%)

Profit Trades (% of total): 46 (54.76%) Loss trades (% of total): 38 (45.24%)

Largest profit trade: 98.00 loss trade: -400.00

Average profit trade: 46.40 loss trade: -136.21

Maximum consecutive wins ($): 9 (432.00) consecutive losses ($): 6 (-74.56)

Maximal consecutive profit (count): 432.00 (9) consecutive loss (count): -700.00 (2)