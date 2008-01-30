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|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
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|-94.00
|Margin:
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|46 958.18
|Equity:
|46 864.18
|Free Margin:
|45 470.07
|Details:
|Gross Profit:
|2 134.24
|Gross Loss:
|5 176.06
|Total Net Profit:
|-3 041.82
|Profit Factor:
|0.41
|Expected Payoff:
|-36.21
|Absolute Drawdown:
|3 088.82
|Maximal Drawdown:
|3 140.35 (6.27%)
|Relative Drawdown:
|6.27% (3 140.35)
|Total Trades:
|84
|Short Positions (won %):
|61 (59.02%)
|Long Positions (won %):
|23 (43.48%)
|Profit Trades (% of total):
|46 (54.76%)
|Loss trades (% of total):
|38 (45.24%)
|Largest
|profit trade:
|98.00
|loss trade:
|-400.00
|Average
|profit trade:
|46.40
|loss trade:
|-136.21
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (432.00)
|consecutive losses ($):
|6 (-74.56)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|432.00 (9)
|consecutive loss (count):
|-700.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2