North Finance Co Ltd

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Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -3 041.82 Floating P/L: -94.00 Margin: 1 394.11
Balance: 46 958.18 Equity: 46 864.18 Free Margin: 45 470.07
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 134.24 Gross Loss: 5 176.06 Total Net Profit: -3 041.82
Profit Factor: 0.41 Expected Payoff: -36.21  
Absolute Drawdown: 3 088.82 Maximal Drawdown: 3 140.35 (6.27%) Relative Drawdown: 6.27% (3 140.35)
 
Total Trades: 84 Short Positions (won %): 61 (59.02%) Long Positions (won %): 23 (43.48%)
Profit Trades (% of total): 46 (54.76%) Loss trades (% of total): 38 (45.24%)
Largest profit trade: 98.00 loss trade: -400.00
Average profit trade: 46.40 loss trade: -136.21
Maximum consecutive wins ($): 9 (432.00) consecutive losses ($): 6 (-74.56)
Maximal consecutive profit (count): 432.00 (9) consecutive loss (count): -700.00 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2