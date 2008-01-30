|Account: 898942
|Name: Perky_z
|Currency: USD
|2008 January 30, 12:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|20363777
|2008.01.30 12:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 12:10
|1.4785
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20359787
|2008.01.30 11:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 12:11
|1.4795
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|20351183
|2008.01.30 09:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 12:12
|1.4799
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|20344121
|2008.01.30 05:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 08:48
|1.4777
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|20336827
|2008.01.30 00:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 08:48
|1.4777
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20335525
|2008.01.29 23:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 08:48
|1.4777
|0.00
|0.00
|-0.98
|4.00
|20333808
|2008.01.29 22:00
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 22:29
|1.4776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20331914
|2008.01.29 21:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 22:29
|1.4776
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20329311
|2008.01.29 20:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 22:29
|1.4776
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|20326887
|2008.01.29 19:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 22:29
|1.4776
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|20315788
|2008.01.29 17:02
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 17:09
|1.4749
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|20315406
|2008.01.29 17:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 17:09
|1.4749
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|20284285
|2008.01.29 11:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 17:09
|1.4749
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|20268451
|2008.01.29 08:00
|sell
|3.20
|eurusd
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 09:09
|1.4765
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|20266346
|2008.01.29 07:00
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 09:09
|1.4765
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|20263960
|2008.01.29 06:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 09:09
|1.4765
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|20261338
|2008.01.29 05:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 09:09
|1.4765
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|20180875
|2008.01.28 09:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 10:04
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|20174381
|2008.01.28 07:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 17:09
|1.4749
|0.00
|0.00
|0.44
|-152.00
|20163522
|2008.01.28 03:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 04:31
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|20141028
|2008.01.25 21:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 04:31
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.88
|-4.00
|20136250
|2008.01.25 20:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 04:31
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.44
|10.00
|20123672
|2008.01.25 18:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 18:50
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|20110224
|2008.01.25 16:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 17:26
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|20090616
|2008.01.25 13:00
|sell
|6.40
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 15:24
|1.4699
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|20084119
|2008.01.25 12:00
|sell
|3.20
|eurusd
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 15:24
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|1 024.00
|20078241
|2008.01.25 11:00
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 15:24
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|688.00
|19964978
|2008.01.24 10:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 15:24
|1.4693
|0.00
|0.00
|1.76
|-792.00
|19926269
|2008.01.23 20:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 15:24
|1.4693
|0.00
|0.00
|3.52
|-548.00
|19903625
|2008.01.23 16:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 15:24
|1.4693
|0.00
|0.00
|1.76
|-348.00
|19883846
|2008.01.23 13:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 13:21
|1.4542
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|19878215
|2008.01.23 12:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 12:30
|1.4584
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|19869228
|2008.01.23 11:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 11:36
|1.4575
|0.00
|0.00
|0.00
|336.00
|19863192
|2008.01.23 10:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 11:37
|1.4575
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|19853612
|2008.01.23 08:00
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 09:19
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|19850592
|2008.01.23 07:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 09:19
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|19847758
|2008.01.23 06:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 09:19
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19756816
|2008.01.22 10:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4420
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 11:37
|1.4575
|0.00
|0.00
|0.44
|-310.00
|19747301
|2008.01.22 09:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 10:33
|1.4421
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|19736724
|2008.01.22 07:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 09:36
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|19723087
|2008.01.22 03:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4403
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 09:36
|1.4407
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|19719403
|2008.01.22 02:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 02:50
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|19717034
|2008.01.22 01:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 01:01
|1.4429
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|19709471
|2008.01.21 21:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 01:01
|1.4429
|0.00
|0.00
|0.44
|18.00
|19707561
|2008.01.21 20:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 20:59
|1.4440
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|19704912
|2008.01.21 19:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 20:59
|1.4440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19699568
|2008.01.21 18:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 18:18
|1.4465
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|19672883
|2008.01.21 13:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4475
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 13:12
|1.4462
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|19663298
|2008.01.21 11:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 11:50
|1.4485
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|19643012
|2008.01.21 07:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 08:05
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|19641067
|2008.01.21 06:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 08:05
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19636594
|2008.01.21 04:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 04:27
|1.4549
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|19634759
|2008.01.21 03:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 04:27
|1.4549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19634625
|2008.01.21 03:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4551
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 04:27
|1.4549
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19630497
|2008.01.21 02:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 02:02
|1.4593
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|19630102
|2008.01.21 01:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 02:02
|1.4593
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|19628935
|2008.01.21 01:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 01:17
|1.4594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19627507
|2008.01.21 00:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 01:17
|1.4594
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|19626133
|2008.01.20 23:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 01:17
|1.4594
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19623561
|2008.01.18 23:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 23:04
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|19621910
|2008.01.18 22:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 23:04
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|19619922
|2008.01.18 21:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 21:21
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|19618849
|2008.01.18 20:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 21:21
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|19617694
|2008.01.18 20:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 20:17
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|19614215
|2008.01.18 19:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 20:17
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|19584529
|2008.01.18 13:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 20:17
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|19555204
|2008.01.18 04:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 04:03
|1.4612
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|19553657
|2008.01.18 03:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 03:13
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|19551751
|2008.01.18 02:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 03:13
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|19549705
|2008.01.18 01:00
|sell
|1.60
|eurusd
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 01:24
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|19547841
|2008.01.18 00:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 01:24
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|19496539
|2008.01.17 13:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 01:24
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.88
|-80.00
|19491620
|2008.01.17 12:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 12:12
|1.4612
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|19487156
|2008.01.17 11:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 01:24
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.44
|-40.00
|19480836
|2008.01.17 10:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 10:01
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|19473306
|2008.01.17 08:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 10:01
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19465967
|2008.01.17 05:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 05:05
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|19458685
|2008.01.17 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 05:05
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19456404
|2008.01.17 00:01
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 00:06
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|19454743
|2008.01.16 23:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 00:06
|1.4649
|0.00
|0.00
|2.64
|40.00
|19437084
|2008.01.16 19:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 00:06
|1.4649
|0.00
|0.00
|1.32
|-10.00
|19427361
|2008.01.16 18:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 18:05
|1.4663
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|19401944
|2008.01.16 15:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 17:43
|1.4774
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|19397359
|2008.01.16 14:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 17:43
|1.4774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19393203
|2008.01.16 13:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 17:43
|1.4774
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|19388245
|2008.01.16 12:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 12:19
|1.4797
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|19353036
|2008.01.16 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 12:19
|1.4797
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|19350113
|2008.01.16 00:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 00:07
|1.4788
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|19347431
|2008.01.15 23:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 23:02
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19344980
|2008.01.15 22:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 23:02
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|19342332
|2008.01.15 21:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 21:31
|1.4825
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|19339493
|2008.01.15 20:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 20:23
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|19335954
|2008.01.15 19:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 20:23
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|19303932
|2008.01.15 13:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 18:25
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|19300593
|2008.01.15 12:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 18:25
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19295201
|2008.01.15 11:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 11:06
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|19290594
|2008.01.15 10:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 10:07
|1.4854
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|19272635
|2008.01.15 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 10:07
|1.4854
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|19270988
|2008.01.15 00:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 00:15
|1.4865
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|19269800
|2008.01.14 23:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 00:15
|1.4865
|0.00
|0.00
|0.44
|10.00
|19268230
|2008.01.14 22:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 22:07
|1.4867
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|19266649
|2008.01.14 21:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 22:07
|1.4867
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19237335
|2008.01.14 13:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 13:34
|1.4902
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|19232839
|2008.01.14 12:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4895
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 13:34
|1.4902
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|19227529
|2008.01.14 11:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 11:02
|1.4879
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|19222860
|2008.01.14 10:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 11:02
|1.4879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19218375
|2008.01.14 09:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4875
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 11:02
|1.4879
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19213437
|2008.01.14 08:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 08:07
|1.4835
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|19212009
|2008.01.14 07:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 08:07
|1.4835
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|19210541
|2008.01.14 06:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 06:32
|1.4811
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|19209303
|2008.01.14 05:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 06:32
|1.4811
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|19207960
|2008.01.14 04:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 06:32
|1.4811
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|19206491
|2008.01.14 03:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 03:28
|1.4812
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|19204557
|2008.01.14 02:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 03:28
|1.4812
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|19190741
|2008.01.11 20:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 03:28
|1.4812
|0.00
|0.00
|-0.98
|-12.00
|19128905
|2008.01.11 02:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|2008.01.11 05:55
|1.4810
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|19127273
|2008.01.11 01:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|2008.01.11 05:55
|1.4810
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|19125835
|2008.01.11 00:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|2008.01.11 00:59
|1.4808
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|19123917
|2008.01.10 23:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|2008.01.11 00:59
|1.4808
|0.00
|0.00
|-0.98
|14.00
|19121330
|2008.01.10 22:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 22:38
|1.4799
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|19118274
|2008.01.10 21:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 22:38
|1.4799
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|19114728
|2008.01.10 20:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 22:38
|1.4799
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|19107922
|2008.01.10 19:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 19:03
|1.4741
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|19104068
|2008.01.10 18:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 19:03
|1.4741
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|19098581
|2008.01.10 17:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 19:03
|1.4741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19093118
|2008.01.10 16:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 16:25
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|19070702
|2008.01.10 12:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 16:37
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|19056665
|2008.01.10 08:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 08:01
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|19054941
|2008.01.10 07:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 08:01
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|19053306
|2008.01.10 06:00
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 06:21
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|19052080
|2008.01.10 05:01
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 06:21
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|19050385
|2008.01.10 04:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 06:21
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|18984246
|2008.01.09 09:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 06:21
|1.4688
|0.00
|0.00
|-2.94
|-88.00
|18981385
|2008.01.09 08:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|2008.01.09 08:05
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|18979166
|2008.01.09 07:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2008.01.09 08:05
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|18977806
|2008.01.09 06:00
|buy
|3.20
|eurusd
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2008.01.09 06:13
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|18976735
|2008.01.09 05:01
|buy
|1.60
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2008.01.09 06:13
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|18948088
|2008.01.08 17:19
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2008.01.09 06:13
|1.4721
|0.00
|0.00
|-3.92
|16.00
|18947220
|2008.01.08 17:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|2008.01.09 06:13
|1.4721
|0.00
|0.00
|-1.96
|-16.00
|18946202
|2008.01.08 17:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|2008.01.09 06:13
|1.4721
|0.00
|0.00
|-0.98
|-34.00
|18936642
|2008.01.08 15:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 16:36
|1.4724
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|18933264
|2008.01.08 14:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 16:36
|1.4724
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18933150
|2008.01.08 14:20
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|2.66
|3 436.00
|Closed P/L:
|3 438.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 438.66
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|8 438.66
|Equity:
|8 438.66
|Free Margin:
|8 438.66
|Details:
|Gross Profit:
|5 950.08
|Gross Loss:
|2 511.42
|Total Net Profit:
|3 438.66
|Profit Factor:
|2.37
|Expected Payoff:
|24.22
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 680.96 (17.87%)
|Relative Drawdown:
|17.87% (1 680.96)
|Total Trades:
|142
|Short Positions (won %):
|91 (83.52%)
|Long Positions (won %):
|51 (88.24%)
|Profit Trades (% of total):
|121 (85.21%)
|Loss trades (% of total):
|21 (14.79%)
|Largest
|profit trade:
|1 024.00
|loss trade:
|-790.24
|Average
|profit trade:
|49.17
|loss trade:
|-119.59
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (382.44)
|consecutive losses ($):
|3 (-1 680.96)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 214.00 (5)
|consecutive loss (count):
|-1 680.96 (3)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1