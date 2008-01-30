North Finance Co Ltd

Account: 898942 Name: Perky_z Currency: USD 2008 January 30, 12:53
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
203637772008.01.30 12:00buy0.80eurusd1.47840.00000.00002008.01.30 12:101.47850.000.000.008.00
203597872008.01.30 11:00buy0.40eurusd1.47820.00000.00002008.01.30 12:111.47950.000.000.0052.00
203511832008.01.30 09:01buy0.20eurusd1.47790.00000.00002008.01.30 12:121.47990.000.000.0040.00
203441212008.01.30 05:02buy0.80eurusd1.47740.00000.00002008.01.30 08:481.47770.000.000.0024.00
203368272008.01.30 00:05buy0.40eurusd1.47760.00000.00002008.01.30 08:481.47770.000.000.004.00
203355252008.01.29 23:00buy0.20eurusd1.47750.00000.00002008.01.30 08:481.47770.000.00-0.984.00
203338082008.01.29 22:00buy1.60eurusd1.47760.00000.00002008.01.29 22:291.47760.000.000.000.00
203319142008.01.29 21:00buy0.80eurusd1.47750.00000.00002008.01.29 22:291.47760.000.000.008.00
203293112008.01.29 20:00buy0.40eurusd1.47730.00000.00002008.01.29 22:291.47760.000.000.0012.00
203268872008.01.29 19:00buy0.20eurusd1.47670.00000.00002008.01.29 22:291.47760.000.000.0018.00
203157882008.01.29 17:02sell1.60eurusd1.47600.00000.00002008.01.29 17:091.47490.000.000.00176.00
203154062008.01.29 17:00sell0.80eurusd1.47600.00000.00002008.01.29 17:091.47490.000.000.0088.00
202842852008.01.29 11:00sell0.40eurusd1.47610.00000.00002008.01.29 17:091.47490.000.000.0048.00
202684512008.01.29 08:00sell3.20eurusd1.47700.00000.00002008.01.29 09:091.47650.000.000.00160.00
202663462008.01.29 07:00sell1.60eurusd1.47690.00000.00002008.01.29 09:091.47650.000.000.0064.00
202639602008.01.29 06:00sell0.80eurusd1.47670.00000.00002008.01.29 09:091.47650.000.000.0016.00
202613382008.01.29 05:00sell0.40eurusd1.47710.00000.00002008.01.29 09:091.47650.000.000.0024.00
201808752008.01.28 09:00sell0.40eurusd1.46740.00000.00002008.01.28 10:041.46690.000.000.0020.00
201743812008.01.28 07:00sell0.20eurusd1.46730.00000.00002008.01.29 17:091.47490.000.000.44-152.00
201635222008.01.28 03:00sell0.80eurusd1.46690.00000.00002008.01.28 04:311.46660.000.000.0024.00
201410282008.01.25 21:00sell0.40eurusd1.46650.00000.00002008.01.28 04:311.46660.000.000.88-4.00
201362502008.01.25 20:00sell0.20eurusd1.46710.00000.00002008.01.28 04:311.46660.000.000.4410.00
201236722008.01.25 18:00sell0.20eurusd1.46960.00000.00002008.01.25 18:501.46760.000.000.0040.00
201102242008.01.25 16:00sell0.20eurusd1.47020.00000.00002008.01.25 17:261.46890.000.000.0026.00
200906162008.01.25 13:00sell6.40eurusd1.47060.00000.00002008.01.25 15:241.46990.000.000.00448.00
200841192008.01.25 12:00sell3.20eurusd1.47250.00000.00002008.01.25 15:241.46930.000.000.001 024.00
200782412008.01.25 11:00sell1.60eurusd1.47360.00000.00002008.01.25 15:241.46930.000.000.00688.00
199649782008.01.24 10:00sell0.80eurusd1.45940.00000.00002008.01.25 15:241.46930.000.001.76-792.00
199262692008.01.23 20:00sell0.40eurusd1.45560.00000.00002008.01.25 15:241.46930.000.003.52-548.00
199036252008.01.23 16:00sell0.20eurusd1.45190.00000.00002008.01.25 15:241.46930.000.001.76-348.00
198838462008.01.23 13:00sell0.20eurusd1.45560.00000.00002008.01.23 13:211.45420.000.000.0028.00
198782152008.01.23 12:00sell0.20eurusd1.45970.00000.00002008.01.23 12:301.45840.000.000.0026.00
198692282008.01.23 11:00sell0.80eurusd1.46170.00000.00002008.01.23 11:361.45750.000.000.00336.00
198631922008.01.23 10:00sell0.40eurusd1.46030.00000.00002008.01.23 11:371.45750.000.000.00112.00
198536122008.01.23 08:00sell1.60eurusd1.46340.00000.00002008.01.23 09:191.46150.000.000.00304.00
198505922008.01.23 07:00sell0.80eurusd1.46300.00000.00002008.01.23 09:191.46150.000.000.00120.00
198477582008.01.23 06:00sell0.40eurusd1.46170.00000.00002008.01.23 09:191.46150.000.000.008.00
197568162008.01.22 10:34sell0.20eurusd1.44200.00000.00002008.01.23 11:371.45750.000.000.44-310.00
197473012008.01.22 09:36buy0.20eurusd1.44080.00000.00002008.01.22 10:331.44210.000.000.0026.00
197367242008.01.22 07:01sell0.40eurusd1.44160.00000.00002008.01.22 09:361.44070.000.000.0036.00
197230872008.01.22 03:00sell0.20eurusd1.44030.00000.00002008.01.22 09:361.44070.000.000.00-8.00
197194032008.01.22 02:00sell0.20eurusd1.44190.00000.00002008.01.22 02:501.44050.000.000.0028.00
197170342008.01.22 01:00sell0.40eurusd1.44320.00000.00002008.01.22 01:011.44290.000.000.0012.00
197094712008.01.21 21:01sell0.20eurusd1.44380.00000.00002008.01.22 01:011.44290.000.000.4418.00
197075612008.01.21 20:00sell0.40eurusd1.44470.00000.00002008.01.21 20:591.44400.000.000.0028.00
197049122008.01.21 19:00sell0.20eurusd1.44400.00000.00002008.01.21 20:591.44400.000.000.000.00
196995682008.01.21 18:00sell0.20eurusd1.44780.00000.00002008.01.21 18:181.44650.000.000.0026.00
196728832008.01.21 13:00sell0.20eurusd1.44750.00000.00002008.01.21 13:121.44620.000.000.0026.00
196632982008.01.21 11:00sell0.20eurusd1.44980.00000.00002008.01.21 11:501.44850.000.000.0026.00
196430122008.01.21 07:00sell0.40eurusd1.45360.00000.00002008.01.21 08:051.45300.000.000.0024.00
196410672008.01.21 06:00sell0.20eurusd1.45320.00000.00002008.01.21 08:051.45300.000.000.004.00
196365942008.01.21 04:00sell0.80eurusd1.45530.00000.00002008.01.21 04:271.45490.000.000.0032.00
196347592008.01.21 03:01sell0.40eurusd1.45490.00000.00002008.01.21 04:271.45490.000.000.000.00
196346252008.01.21 03:00sell0.20eurusd1.45510.00000.00002008.01.21 04:271.45490.000.000.004.00
196304972008.01.21 02:00sell0.40eurusd1.45980.00000.00002008.01.21 02:021.45930.000.000.0020.00
196301022008.01.21 01:41sell0.20eurusd1.45980.00000.00002008.01.21 02:021.45930.000.000.0010.00
196289352008.01.21 01:00sell0.80eurusd1.45940.00000.00002008.01.21 01:171.45940.000.000.000.00
196275072008.01.21 00:04sell0.40eurusd1.46000.00000.00002008.01.21 01:171.45940.000.000.0024.00
196261332008.01.20 23:03sell0.20eurusd1.45980.00000.00002008.01.21 01:171.45940.000.000.008.00
196235612008.01.18 23:00sell0.40eurusd1.46180.00000.00002008.01.18 23:041.46150.000.000.0012.00
196219102008.01.18 22:00sell0.20eurusd1.46220.00000.00002008.01.18 23:041.46150.000.000.0014.00
196199222008.01.18 21:00sell0.40eurusd1.46250.00000.00002008.01.18 21:211.46190.000.000.0024.00
196188492008.01.18 20:25sell0.20eurusd1.46220.00000.00002008.01.18 21:211.46190.000.000.006.00
196176942008.01.18 20:00sell0.80eurusd1.46250.00000.00002008.01.18 20:171.46190.000.000.0048.00
196142152008.01.18 19:00sell0.40eurusd1.46170.00000.00002008.01.18 20:171.46190.000.000.00-8.00
195845292008.01.18 13:00sell0.20eurusd1.46140.00000.00002008.01.18 20:171.46190.000.000.00-10.00
195552042008.01.18 04:00sell0.20eurusd1.46250.00000.00002008.01.18 04:031.46120.000.000.0026.00
195536572008.01.18 03:06sell0.40eurusd1.46350.00000.00002008.01.18 03:131.46320.000.000.0012.00
195517512008.01.18 02:00sell0.20eurusd1.46390.00000.00002008.01.18 03:131.46320.000.000.0014.00
195497052008.01.18 01:00sell1.60eurusd1.46410.00000.00002008.01.18 01:241.46340.000.000.00112.00
195478412008.01.18 00:00sell0.80eurusd1.46390.00000.00002008.01.18 01:241.46340.000.000.0040.00
194965392008.01.17 13:00sell0.40eurusd1.46140.00000.00002008.01.18 01:241.46340.000.000.88-80.00
194916202008.01.17 12:00sell0.40eurusd1.46180.00000.00002008.01.17 12:121.46120.000.000.0024.00
194871562008.01.17 11:00sell0.20eurusd1.46140.00000.00002008.01.18 01:241.46340.000.000.44-40.00
194808362008.01.17 10:00sell0.40eurusd1.46470.00000.00002008.01.17 10:011.46420.000.000.0020.00
194733062008.01.17 08:00sell0.20eurusd1.46460.00000.00002008.01.17 10:011.46420.000.000.008.00
194659672008.01.17 05:01sell0.40eurusd1.46600.00000.00002008.01.17 05:051.46530.000.000.0028.00
194586852008.01.17 01:00sell0.20eurusd1.46520.00000.00002008.01.17 05:051.46530.000.000.00-2.00
194564042008.01.17 00:01sell0.80eurusd1.46510.00000.00002008.01.17 00:061.46490.000.000.0016.00
194547432008.01.16 23:00sell0.40eurusd1.46590.00000.00002008.01.17 00:061.46490.000.002.6440.00
194370842008.01.16 19:00sell0.20eurusd1.46440.00000.00002008.01.17 00:061.46490.000.001.32-10.00
194273612008.01.16 18:00sell0.20eurusd1.46820.00000.00002008.01.16 18:051.46630.000.000.0038.00
194019442008.01.16 15:00sell0.80eurusd1.47790.00000.00002008.01.16 17:431.47740.000.000.0040.00
193973592008.01.16 14:00sell0.40eurusd1.47740.00000.00002008.01.16 17:431.47740.000.000.000.00
193932032008.01.16 13:00sell0.20eurusd1.47720.00000.00002008.01.16 17:431.47740.000.000.00-4.00
193882452008.01.16 12:00sell0.40eurusd1.48140.00000.00002008.01.16 12:191.47970.000.000.0068.00
193530362008.01.16 01:00sell0.20eurusd1.47790.00000.00002008.01.16 12:191.47970.000.000.00-36.00
193501132008.01.16 00:01sell0.20eurusd1.48020.00000.00002008.01.16 00:071.47880.000.000.0028.00
193474312008.01.15 23:00sell0.40eurusd1.48260.00000.00002008.01.15 23:021.48240.000.000.008.00
193449802008.01.15 22:00sell0.20eurusd1.48330.00000.00002008.01.15 23:021.48240.000.000.0018.00
193423322008.01.15 21:00sell0.20eurusd1.48380.00000.00002008.01.15 21:311.48250.000.000.0026.00
193394932008.01.15 20:00sell0.40eurusd1.48420.00000.00002008.01.15 20:231.48370.000.000.0020.00
193359542008.01.15 19:00sell0.20eurusd1.48400.00000.00002008.01.15 20:231.48370.000.000.006.00
193039322008.01.15 13:00sell0.40eurusd1.48510.00000.00002008.01.15 18:251.48460.000.000.0020.00
193005932008.01.15 12:00sell0.20eurusd1.48500.00000.00002008.01.15 18:251.48460.000.000.008.00
192952012008.01.15 11:00sell0.20eurusd1.48590.00000.00002008.01.15 11:061.48460.000.000.0026.00
192905942008.01.15 10:00sell0.40eurusd1.48650.00000.00002008.01.15 10:071.48540.000.000.0044.00
192726352008.01.15 01:00sell0.20eurusd1.48620.00000.00002008.01.15 10:071.48540.000.000.0016.00
192709882008.01.15 00:01sell0.40eurusd1.48690.00000.00002008.01.15 00:151.48650.000.000.0016.00
192698002008.01.14 23:00sell0.20eurusd1.48700.00000.00002008.01.15 00:151.48650.000.000.4410.00
192682302008.01.14 22:00sell0.40eurusd1.48740.00000.00002008.01.14 22:071.48670.000.000.0028.00
192666492008.01.14 21:00sell0.20eurusd1.48680.00000.00002008.01.14 22:071.48670.000.000.002.00
192373352008.01.14 13:01buy0.40eurusd1.48990.00000.00002008.01.14 13:341.49020.000.000.0012.00
192328392008.01.14 12:00buy0.20eurusd1.48950.00000.00002008.01.14 13:341.49020.000.000.0014.00
192275292008.01.14 11:00buy0.80eurusd1.48760.00000.00002008.01.14 11:021.48790.000.000.0024.00
192228602008.01.14 10:00buy0.40eurusd1.48790.00000.00002008.01.14 11:021.48790.000.000.000.00
192183752008.01.14 09:00buy0.20eurusd1.48750.00000.00002008.01.14 11:021.48790.000.000.008.00
192134372008.01.14 08:00buy0.40eurusd1.48150.00000.00002008.01.14 08:071.48350.000.000.0080.00
192120092008.01.14 07:01buy0.20eurusd1.48190.00000.00002008.01.14 08:071.48350.000.000.0032.00
192105412008.01.14 06:00buy0.80eurusd1.48080.00000.00002008.01.14 06:321.48110.000.000.0024.00
192093032008.01.14 05:00buy0.40eurusd1.48100.00000.00002008.01.14 06:321.48110.000.000.004.00
192079602008.01.14 04:00buy0.20eurusd1.48120.00000.00002008.01.14 06:321.48110.000.000.00-2.00
192064912008.01.14 03:00buy0.80eurusd1.48090.00000.00002008.01.14 03:281.48120.000.000.0024.00
192045572008.01.14 02:01buy0.40eurusd1.48070.00000.00002008.01.14 03:281.48120.000.000.0020.00
191907412008.01.11 20:00buy0.20eurusd1.48180.00000.00002008.01.14 03:281.48120.000.00-0.98-12.00
191289052008.01.11 02:00buy0.40eurusd1.48030.00000.00002008.01.11 05:551.48100.000.000.0028.00
191272732008.01.11 01:00buy0.20eurusd1.48090.00000.00002008.01.11 05:551.48100.000.000.002.00
191258352008.01.11 00:01buy0.40eurusd1.48040.00000.00002008.01.11 00:591.48080.000.000.0016.00
191239172008.01.10 23:00buy0.20eurusd1.48010.00000.00002008.01.11 00:591.48080.000.00-0.9814.00
191213302008.01.10 22:00buy0.80eurusd1.47950.00000.00002008.01.10 22:381.47990.000.000.0032.00
191182742008.01.10 21:00buy0.40eurusd1.47960.00000.00002008.01.10 22:381.47990.000.000.0012.00
191147282008.01.10 20:00buy0.20eurusd1.48050.00000.00002008.01.10 22:381.47990.000.000.00-12.00
191079222008.01.10 19:00buy0.80eurusd1.47390.00000.00002008.01.10 19:031.47410.000.000.0016.00
191040682008.01.10 18:00buy0.40eurusd1.47360.00000.00002008.01.10 19:031.47410.000.000.0020.00
190985812008.01.10 17:00buy0.20eurusd1.47410.00000.00002008.01.10 19:031.47410.000.000.000.00
190931182008.01.10 16:15buy0.40eurusd1.46900.00000.00002008.01.10 16:251.47010.000.000.0044.00
190707022008.01.10 12:00buy0.20eurusd1.46940.00000.00002008.01.10 16:371.47070.000.000.0026.00
190566652008.01.10 08:00buy0.40eurusd1.46860.00000.00002008.01.10 08:011.46890.000.000.0012.00
190549412008.01.10 07:00buy0.20eurusd1.46820.00000.00002008.01.10 08:011.46890.000.000.0014.00
190533062008.01.10 06:00buy1.60eurusd1.46850.00000.00002008.01.10 06:211.46880.000.000.0048.00
190520802008.01.10 05:01buy0.80eurusd1.46840.00000.00002008.01.10 06:211.46880.000.000.0032.00
190503852008.01.10 04:00buy0.40eurusd1.46740.00000.00002008.01.10 06:211.46880.000.000.0056.00
189842462008.01.09 09:00buy0.20eurusd1.47320.00000.00002008.01.10 06:211.46880.000.00-2.94-88.00
189813852008.01.09 08:00buy0.40eurusd1.47260.00000.00002008.01.09 08:051.47300.000.000.0016.00
189791662008.01.09 07:00buy0.20eurusd1.47200.00000.00002008.01.09 08:051.47300.000.000.0020.00
189778062008.01.09 06:00buy3.20eurusd1.47190.00000.00002008.01.09 06:131.47210.000.000.0064.00
189767352008.01.09 05:01buy1.60eurusd1.47200.00000.00002008.01.09 06:131.47210.000.000.0016.00
189480882008.01.08 17:19buy0.80eurusd1.47190.00000.00002008.01.09 06:131.47210.000.00-3.9216.00
189472202008.01.08 17:07buy0.40eurusd1.47250.00000.00002008.01.09 06:131.47210.000.00-1.96-16.00
189462022008.01.08 17:00buy0.20eurusd1.47380.00000.00002008.01.09 06:131.47210.000.00-0.98-34.00
189366422008.01.08 15:00buy0.40eurusd1.47170.00000.00002008.01.08 16:361.47240.000.000.0028.00
189332642008.01.08 14:21buy0.20eurusd1.47240.00000.00002008.01.08 16:361.47240.000.000.000.00
189331502008.01.08 14:20balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 2.66 3 436.00
Closed P/L: 3 438.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 438.66 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 8 438.66 Equity: 8 438.66 Free Margin: 8 438.66
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 950.08 Gross Loss: 2 511.42 Total Net Profit: 3 438.66
Profit Factor: 2.37 Expected Payoff: 24.22  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 680.96 (17.87%) Relative Drawdown: 17.87% (1 680.96)
 
Total Trades: 142 Short Positions (won %): 91 (83.52%) Long Positions (won %): 51 (88.24%)
Profit Trades (% of total): 121 (85.21%) Loss trades (% of total): 21 (14.79%)
Largest profit trade: 1 024.00 loss trade: -790.24
Average profit trade: 49.17 loss trade: -119.59
Maximum consecutive wins ($): 23 (382.44) consecutive losses ($): 3 (-1 680.96)
Maximal consecutive profit (count): 2 214.00 (5) consecutive loss (count): -1 680.96 (3)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1