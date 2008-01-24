FXDD

Account: 5212790 Name: abdul shareef Currency: USD 2008 January 28, 22:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
174558702008.01.24 15:54balanceDeposit5 000.00
174561362008.01.28 07:29buy0.10eurjpy155.75155.81160.752008.01.28 08:01155.810.000.000.005.65
174561382008.01.28 07:29sell0.10eurjpy155.75155.72150.752008.01.28 08:40155.720.000.000.002.83
174561402008.01.28 06:20buy0.10eurjpy156.00156.23161.002008.01.28 09:35156.230.000.000.0021.62
174561422008.01.28 06:18sell0.10eurjpy156.00155.99151.002008.01.28 07:18155.990.000.000.000.94
174561432008.01.28 05:47buy0.10eurjpy156.25156.38161.252008.01.28 09:51156.380.000.000.0012.20
174561452008.01.28 05:38sell0.10eurjpy156.25156.08151.252008.01.28 06:25156.080.000.000.0015.98
174561462008.01.24 16:01buy0.10eurjpy156.50156.77161.502008.01.24 16:34156.770.000.000.0025.34
174561482008.01.24 16:05sell0.10eurjpy156.50156.29151.502008.01.28 05:55156.290.000.00-3.1319.71
174561492008.01.24 16:30buy0.10eurjpy156.75156.77161.752008.01.24 16:34156.770.000.000.001.87
174561502008.01.24 16:30sell0.10eurjpy156.75156.68151.752008.01.28 02:44156.680.000.00-3.136.56
174561512008.01.24 16:43buy0.10eurjpy157.00157.15162.002008.01.24 17:06157.150.000.000.0014.04
174561522008.01.24 16:45sell0.10eurjpy157.00156.97152.002008.01.24 17:00156.970.000.000.002.81
174561532008.01.24 17:04buy0.10eurjpy157.25157.81162.252008.01.24 21:12157.810.000.000.0052.42
174561542008.01.24 17:04sell0.10eurjpy157.25157.00152.252008.01.24 17:16157.000.000.000.0023.43
174561552008.01.24 20:43buy0.10eurjpy157.50157.81162.502008.01.24 21:12157.810.000.000.0029.02
174561562008.01.24 20:44sell0.10eurjpy157.50156.89152.502008.01.28 00:08156.890.000.00-3.1357.07
174561592008.01.24 20:53buy0.10eurjpy157.75157.81162.752008.01.24 21:12157.810.000.000.005.62
174561602008.01.24 20:56sell0.10eurjpy157.75157.65152.752008.01.24 22:39157.650.000.000.009.35
174561612008.01.24 21:24buy0.10eurjpy158.00158.07163.002008.01.24 23:40158.070.000.000.006.54
174561632008.01.24 21:24sell0.10eurjpy158.00157.92153.002008.01.24 21:39157.920.000.000.007.48
174561662008.01.25 01:34sell0.10eurjpy158.25156.89153.252008.01.28 00:08156.890.000.00-1.56127.24
174561682008.01.25 07:26sell0.10eurjpy158.50156.89153.502008.01.28 00:08156.890.000.00-1.56150.64
174561712008.01.25 08:29sell0.10eurjpy158.75156.89153.752008.01.28 00:08156.890.000.00-1.56174.03
174583362008.01.25 10:03sell0.10eurjpy159.00156.89154.002008.01.28 00:08156.890.000.00-1.56197.42
174611732008.01.28 04:24buy0.10eurjpy156.50156.54161.502008.01.28 04:56156.540.000.000.003.75
174611752008.01.24 16:35buy0.10eurjpy156.75156.86161.752008.01.24 16:46156.860.000.000.0010.32
174627312008.01.24 17:33buy0.10eurjpy156.75156.88161.752008.01.24 17:41156.880.000.000.0012.20
174642072008.01.24 17:02sell0.10eurjpy157.00156.91152.002008.01.24 17:23156.910.000.000.008.44
174651732008.01.24 17:14buy0.10eurjpy157.00157.18162.002008.01.24 18:54157.180.000.000.0016.87
174670972008.01.24 18:27sell0.10eurjpy157.25157.21152.252008.01.24 19:31157.210.000.000.003.75
174680422008.01.24 17:25sell0.10eurjpy157.00156.97152.002008.01.24 17:31156.970.000.000.002.81
174689422008.01.24 17:38sell0.10eurjpy157.00156.90152.002008.01.24 18:11156.900.000.000.009.39
174698512008.01.25 19:57buy0.10eurjpy156.75156.81161.752008.01.28 01:04156.810.000.001.315.61
174725732008.01.24 18:13sell0.10eurjpy157.00156.89152.002008.01.28 00:08156.890.000.00-3.1310.29
174755222008.01.25 19:50buy0.10eurjpy157.00157.02162.002008.01.28 02:21157.020.000.001.311.87
174767972008.01.24 19:52sell0.10eurjpy157.25156.89152.252008.01.28 00:08156.890.000.00-3.1333.68
174823162008.01.25 18:53buy0.10eurjpy157.25157.52162.252008.01.28 15:05157.520.000.001.3125.27
174823182008.01.25 18:14buy0.10eurjpy157.50157.52162.502008.01.28 15:05157.520.000.001.311.87
174823192008.01.24 21:54buy0.10eurjpy157.75158.07162.752008.01.24 23:40158.070.000.000.0029.88
174838682008.01.24 23:22sell0.10eurjpy158.00156.89153.002008.01.28 00:08156.890.000.00-3.13103.85
174862182008.01.24 22:43sell0.10eurjpy157.75156.89152.752008.01.28 00:08156.890.000.00-3.1380.46
174891802008.01.25 17:34buy0.10eurjpy157.75157.79162.752008.01.28 16:22157.790.000.001.313.74
174891812008.01.25 00:54buy0.10eurjpy158.00158.01163.002008.01.28 17:54158.010.000.001.310.93
175887092008.01.28 02:10sell0.10eurjpy157.00156.68152.002008.01.28 02:44156.680.000.000.0029.96
175887122008.01.28 15:03sell0.10eurjpy157.50157.45152.502008.01.28 17:12157.450.000.000.004.69
175887132008.01.28 15:12sell0.10eurjpy157.75157.61152.752008.01.28 15:19157.610.000.000.0013.11
175887142008.01.28 17:53sell0.10eurjpy158.00157.80153.002008.01.28 18:23157.800.000.000.0018.74
175904622008.01.28 02:38buy0.10eurjpy156.75156.84161.752008.01.28 11:05156.840.000.000.008.44
175941882008.01.28 02:25buy0.10eurjpy157.00157.52162.002008.01.28 15:05157.520.000.000.0048.66
175955052008.01.28 03:36sell0.10eurjpy156.75156.57151.752008.01.28 04:34156.570.000.000.0016.87
176007132008.01.28 10:49sell0.10eurjpy156.75156.58151.752008.01.28 11:52156.580.000.000.0015.96
176016932008.01.28 05:21buy0.10eurjpy156.50156.84161.502008.01.28 11:05156.840.000.000.0031.89
176045832008.01.28 09:48sell0.10eurjpy156.50156.41151.502008.01.28 10:06156.410.000.000.008.44
176129622008.01.28 08:02buy0.10eurjpy155.75155.76160.752008.01.28 08:50155.760.000.000.000.94
176267592008.01.28 11:46buy0.10eurjpy156.50156.51161.502008.01.28 12:47156.510.000.000.000.94
176267612008.01.28 11:09buy0.10eurjpy156.75157.52161.752008.01.28 15:05157.520.000.000.0072.06
176400512008.01.28 15:05buy0.10eurjpy157.50157.61162.502008.01.28 15:14157.610.000.000.0010.29
176410792008.01.28 15:16buy0.10eurjpy157.50157.53162.502008.01.28 15:34157.530.000.000.002.81
176415962008.01.28 16:17sell0.10eurjpy157.75157.62152.752008.01.28 16:44157.620.000.000.0012.17
176423782008.01.28 15:36buy0.10eurjpy157.50157.79162.502008.01.28 16:22157.790.000.000.0027.11
176463612008.01.28 16:41buy0.10eurjpy157.50157.73162.502008.01.28 17:00157.730.000.000.0021.57
176463622008.01.28 16:28buy0.10eurjpy157.75157.80162.752008.01.28 16:31157.800.000.000.004.68
176473952008.01.28 16:35buy0.10eurjpy157.75158.01162.752008.01.28 17:54158.010.000.000.0024.34
176487632008.01.28 16:46sell0.10eurjpy157.75157.61152.752008.01.28 17:05157.610.000.000.0013.12
176508762008.01.28 17:03buy0.10eurjpy157.50157.70162.502008.01.28 17:24157.700.000.000.0018.75
176519692008.01.28 17:23sell0.10eurjpy157.75157.67152.752008.01.28 19:20157.670.000.000.007.50
176583442008.01.28 18:19buy0.10eurjpy157.75157.88162.752008.01.28 18:43157.880.000.000.0012.18
176583472008.01.28 17:58buy0.10eurjpy158.00158.04163.002008.01.28 20:07158.040.000.000.003.74
176603552008.01.28 18:34sell0.10eurjpy158.00157.67153.002008.01.28 19:20157.670.000.000.0030.94
176620102008.01.28 18:58buy0.10eurjpy157.75157.79162.752008.01.28 19:54157.790.000.000.003.75
176646812008.01.28 20:04sell0.10eurjpy158.00157.90153.002008.01.28 22:03157.900.000.000.009.36
176678162008.01.28 20:08buy0.10eurjpy158.00158.08163.002008.01.28 20:25158.080.000.000.007.48
  0.00 0.00 -20.29 1 815.28
Closed P/L: 1 794.99
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
174561642008.01.24 23:26buy0.10eurjpy158.250.00163.25 157.760.000.002.63-45.88
174561672008.01.25 07:26buy0.10eurjpy158.500.00163.50 157.760.000.001.31-69.29
174561702008.01.25 08:07buy0.10eurjpy158.750.00163.75 157.760.000.001.31-92.70
174583322008.01.25 10:01buy0.10eurjpy159.000.00164.00 157.760.000.001.31-116.11
175887102008.01.28 15:02sell0.10eurjpy157.250.00152.25 157.800.000.000.00-51.48
175955072008.01.28 15:01sell0.10eurjpy157.000.00152.00 157.800.000.000.00-74.89
176068022008.01.28 09:29sell0.10eurjpy156.250.00151.25 157.800.000.000.00-145.10
176101842008.01.28 09:14sell0.10eurjpy156.000.00151.00 157.800.000.000.00-168.50
176146742008.01.28 08:41sell0.10eurjpy155.750.00150.75 157.800.000.000.00-191.91
176218592008.01.28 10:32sell0.10eurjpy156.500.00151.50 157.800.000.000.00-121.70
176292622008.01.28 13:20sell0.10eurjpy156.750.00151.75 157.800.000.000.00-98.29
176529892008.01.28 17:16sell0.10eurjpy157.500.00152.50 157.800.000.000.00-28.08
176646802008.01.28 19:24sell0.10eurjpy157.750.00152.75 157.800.000.000.00-4.68
176667312008.01.28 22:15buy0.10eurjpy157.750.00162.75 157.760.000.000.000.94
176686222008.01.28 20:40buy0.10eurjpy158.000.00163.00 157.760.000.000.00-22.47
  0.00 0.00 6.56 -1 230.14
 Floating P/L: -1 223.58
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
174561182008.01.24 15:57buy limit0.10eurjpy154.000.00159.00 157.80Grid-EURJPY-9999
174561192008.01.24 15:57sell stop0.10eurjpy154.000.00149.00 157.76Grid-EURJPY-9999
174561202008.01.24 15:57buy limit0.10eurjpy154.250.00159.25 157.80Grid-EURJPY-9999
174561212008.01.24 15:57sell stop0.10eurjpy154.250.00149.25 157.76Grid-EURJPY-9999
174561232008.01.24 15:57buy limit0.10eurjpy154.500.00159.50 157.80Grid-EURJPY-9999
174561242008.01.24 15:57sell stop0.10eurjpy154.500.00149.50 157.76Grid-EURJPY-9999
174561252008.01.24 15:57buy limit0.10eurjpy154.750.00159.75 157.80Grid-EURJPY-9999
174561272008.01.24 15:57sell stop0.10eurjpy154.750.00149.75 157.76Grid-EURJPY-9999
174561282008.01.24 15:57buy limit0.10eurjpy155.000.00160.00 157.80Grid-EURJPY-9999
174561292008.01.24 15:57sell stop0.10eurjpy155.000.00150.00 157.76Grid-EURJPY-9999
174561302008.01.24 15:58buy limit0.10eurjpy155.250.00160.25 157.80Grid-EURJPY-9999
174561312008.01.24 15:58sell stop0.10eurjpy155.250.00150.25 157.76Grid-EURJPY-9999
174561322008.01.24 15:58buy limit0.10eurjpy155.500.00160.50 157.80Grid-EURJPY-9999
174561352008.01.24 15:58sell stop0.10eurjpy155.500.00150.50 157.76Grid-EURJPY-9999
174561892008.01.24 15:58buy limit0.10eurjpy153.750.00158.75 157.80Grid-EURJPY-9999
174561912008.01.24 15:58sell stop0.10eurjpy153.750.00148.75 157.76Grid-EURJPY-9999
174609172008.01.24 16:33buy stop0.10eurjpy159.250.00164.25 157.80Grid-EURJPY-9999
174609222008.01.24 16:33sell limit0.10eurjpy159.250.00154.25 157.76Grid-EURJPY-9999
174635742008.01.24 16:54buy stop0.10eurjpy159.500.00164.50 157.80Grid-EURJPY-9999
174635792008.01.24 16:54sell limit0.10eurjpy159.500.00154.50 157.76Grid-EURJPY-9999
174659262008.01.24 17:10buy stop0.10eurjpy159.750.00164.75 157.80Grid-EURJPY-9999
174659292008.01.24 17:10sell limit0.10eurjpy159.750.00154.75 157.76Grid-EURJPY-9999
174806532008.01.24 20:49buy stop0.10eurjpy160.000.00165.00 157.80Grid-EURJPY-9999
174806582008.01.24 20:49sell limit0.10eurjpy160.000.00155.00 157.76Grid-EURJPY-9999
174819312008.01.24 21:07buy stop0.10eurjpy160.250.00165.25 157.80Grid-EURJPY-9999
174819332008.01.24 21:07sell limit0.10eurjpy160.250.00155.25 157.76Grid-EURJPY-9999
174882352008.01.24 23:26buy stop0.10eurjpy160.500.00165.50 157.80Grid-EURJPY-9999
174882472008.01.24 23:26sell limit0.10eurjpy160.500.00155.50 157.76Grid-EURJPY-9999
175887152008.01.28 00:09sell limit0.10eurjpy158.250.00153.25 157.76Grid-EURJPY-9999
175887162008.01.28 00:09sell limit0.10eurjpy158.500.00153.50 157.76Grid-EURJPY-9999
175887172008.01.28 00:09sell limit0.10eurjpy158.750.00153.75 157.76Grid-EURJPY-9999
175887192008.01.28 00:09sell limit0.10eurjpy159.000.00154.00 157.76Grid-EURJPY-9999
176059962008.01.28 06:16buy limit0.10eurjpy153.500.00158.50 157.80Grid-EURJPY-9999
176059972008.01.28 06:16sell stop0.10eurjpy153.500.00148.50 157.76Grid-EURJPY-9999
176088082008.01.28 06:50buy limit0.10eurjpy153.250.00158.25 157.80Grid-EURJPY-9999
176088092008.01.28 06:50sell stop0.10eurjpy153.250.00148.25 157.76Grid-EURJPY-9999
176115162008.01.28 07:39buy limit0.10eurjpy153.000.00158.00 157.80Grid-EURJPY-9999
176115302008.01.28 07:39sell stop0.10eurjpy153.000.00148.00 157.76Grid-EURJPY-9999
176154712008.01.28 08:50buy limit0.10eurjpy155.750.00160.75 157.80Grid-EURJPY-9999
176190692008.01.28 09:35buy limit0.10eurjpy156.000.00161.00 157.80Grid-EURJPY-9999
176203632008.01.28 09:51buy limit0.10eurjpy156.250.00161.25 157.80Grid-EURJPY-9999
176318522008.01.28 12:47buy limit0.10eurjpy156.500.00161.50 157.80Grid-EURJPY-9999
176400022008.01.28 15:05buy limit0.10eurjpy156.750.00161.75 157.80Grid-EURJPY-9999
176400072008.01.28 15:05buy limit0.10eurjpy157.000.00162.00 157.80Grid-EURJPY-9999
176400092008.01.28 15:05buy limit0.10eurjpy157.250.00162.25 157.80Grid-EURJPY-9999
176546342008.01.28 17:24buy limit0.10eurjpy157.500.00162.50 157.80Grid-EURJPY-9999
176716392008.01.28 22:04sell limit0.10eurjpy158.000.00153.00 157.76Grid-EURJPY-9999
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 794.99 Floating P/L: -1 223.58 Margin: 221.06
Balance: 6 794.99 Equity: 5 571.41 Free Margin: 5 350.35
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 794.99 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 1 794.99
Profit Factor: Expected Payoff: 24.93  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 72 Short Positions (won %): 34 (100.00%) Long Positions (won %): 38 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 72 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 195.86 loss trade: 0.00
Average profit trade: 24.93 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 72 (1 794.99) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 794.99 (72) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 72 consecutive losses: 0