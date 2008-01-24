|Account: 5212790
|Name: abdul shareef
|Currency: USD
|2008 January 28, 22:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17455870
|2008.01.24 15:54
|balance
|Deposit
|5 000.00
|17456136
|2008.01.28 07:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.75
|155.81
|160.75
|2008.01.28 08:01
|155.81
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|17456138
|2008.01.28 07:29
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.75
|155.72
|150.75
|2008.01.28 08:40
|155.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|17456140
|2008.01.28 06:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.00
|156.23
|161.00
|2008.01.28 09:35
|156.23
|0.00
|0.00
|0.00
|21.62
|17456142
|2008.01.28 06:18
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.00
|155.99
|151.00
|2008.01.28 07:18
|155.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|17456143
|2008.01.28 05:47
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.25
|156.38
|161.25
|2008.01.28 09:51
|156.38
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|17456145
|2008.01.28 05:38
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.25
|156.08
|151.25
|2008.01.28 06:25
|156.08
|0.00
|0.00
|0.00
|15.98
|17456146
|2008.01.24 16:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.50
|156.77
|161.50
|2008.01.24 16:34
|156.77
|0.00
|0.00
|0.00
|25.34
|17456148
|2008.01.24 16:05
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.50
|156.29
|151.50
|2008.01.28 05:55
|156.29
|0.00
|0.00
|-3.13
|19.71
|17456149
|2008.01.24 16:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.75
|156.77
|161.75
|2008.01.24 16:34
|156.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|17456150
|2008.01.24 16:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.75
|156.68
|151.75
|2008.01.28 02:44
|156.68
|0.00
|0.00
|-3.13
|6.56
|17456151
|2008.01.24 16:43
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.00
|157.15
|162.00
|2008.01.24 17:06
|157.15
|0.00
|0.00
|0.00
|14.04
|17456152
|2008.01.24 16:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.00
|156.97
|152.00
|2008.01.24 17:00
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|17456153
|2008.01.24 17:04
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.25
|157.81
|162.25
|2008.01.24 21:12
|157.81
|0.00
|0.00
|0.00
|52.42
|17456154
|2008.01.24 17:04
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.25
|157.00
|152.25
|2008.01.24 17:16
|157.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23.43
|17456155
|2008.01.24 20:43
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.50
|157.81
|162.50
|2008.01.24 21:12
|157.81
|0.00
|0.00
|0.00
|29.02
|17456156
|2008.01.24 20:44
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.50
|156.89
|152.50
|2008.01.28 00:08
|156.89
|0.00
|0.00
|-3.13
|57.07
|17456159
|2008.01.24 20:53
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.75
|157.81
|162.75
|2008.01.24 21:12
|157.81
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|17456160
|2008.01.24 20:56
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.75
|157.65
|152.75
|2008.01.24 22:39
|157.65
|0.00
|0.00
|0.00
|9.35
|17456161
|2008.01.24 21:24
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.00
|158.07
|163.00
|2008.01.24 23:40
|158.07
|0.00
|0.00
|0.00
|6.54
|17456163
|2008.01.24 21:24
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.00
|157.92
|153.00
|2008.01.24 21:39
|157.92
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|17456166
|2008.01.25 01:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.25
|156.89
|153.25
|2008.01.28 00:08
|156.89
|0.00
|0.00
|-1.56
|127.24
|17456168
|2008.01.25 07:26
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.50
|156.89
|153.50
|2008.01.28 00:08
|156.89
|0.00
|0.00
|-1.56
|150.64
|17456171
|2008.01.25 08:29
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.75
|156.89
|153.75
|2008.01.28 00:08
|156.89
|0.00
|0.00
|-1.56
|174.03
|17458336
|2008.01.25 10:03
|sell
|0.10
|eurjpy
|159.00
|156.89
|154.00
|2008.01.28 00:08
|156.89
|0.00
|0.00
|-1.56
|197.42
|17461173
|2008.01.28 04:24
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.50
|156.54
|161.50
|2008.01.28 04:56
|156.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|17461175
|2008.01.24 16:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.75
|156.86
|161.75
|2008.01.24 16:46
|156.86
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|17462731
|2008.01.24 17:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.75
|156.88
|161.75
|2008.01.24 17:41
|156.88
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|17464207
|2008.01.24 17:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.00
|156.91
|152.00
|2008.01.24 17:23
|156.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|17465173
|2008.01.24 17:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.00
|157.18
|162.00
|2008.01.24 18:54
|157.18
|0.00
|0.00
|0.00
|16.87
|17467097
|2008.01.24 18:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.25
|157.21
|152.25
|2008.01.24 19:31
|157.21
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|17468042
|2008.01.24 17:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.00
|156.97
|152.00
|2008.01.24 17:31
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|17468942
|2008.01.24 17:38
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.00
|156.90
|152.00
|2008.01.24 18:11
|156.90
|0.00
|0.00
|0.00
|9.39
|17469851
|2008.01.25 19:57
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.75
|156.81
|161.75
|2008.01.28 01:04
|156.81
|0.00
|0.00
|1.31
|5.61
|17472573
|2008.01.24 18:13
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.00
|156.89
|152.00
|2008.01.28 00:08
|156.89
|0.00
|0.00
|-3.13
|10.29
|17475522
|2008.01.25 19:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.00
|157.02
|162.00
|2008.01.28 02:21
|157.02
|0.00
|0.00
|1.31
|1.87
|17476797
|2008.01.24 19:52
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.25
|156.89
|152.25
|2008.01.28 00:08
|156.89
|0.00
|0.00
|-3.13
|33.68
|17482316
|2008.01.25 18:53
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.25
|157.52
|162.25
|2008.01.28 15:05
|157.52
|0.00
|0.00
|1.31
|25.27
|17482318
|2008.01.25 18:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.50
|157.52
|162.50
|2008.01.28 15:05
|157.52
|0.00
|0.00
|1.31
|1.87
|17482319
|2008.01.24 21:54
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.75
|158.07
|162.75
|2008.01.24 23:40
|158.07
|0.00
|0.00
|0.00
|29.88
|17483868
|2008.01.24 23:22
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.00
|156.89
|153.00
|2008.01.28 00:08
|156.89
|0.00
|0.00
|-3.13
|103.85
|17486218
|2008.01.24 22:43
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.75
|156.89
|152.75
|2008.01.28 00:08
|156.89
|0.00
|0.00
|-3.13
|80.46
|17489180
|2008.01.25 17:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.75
|157.79
|162.75
|2008.01.28 16:22
|157.79
|0.00
|0.00
|1.31
|3.74
|17489181
|2008.01.25 00:54
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.00
|158.01
|163.00
|2008.01.28 17:54
|158.01
|0.00
|0.00
|1.31
|0.93
|17588709
|2008.01.28 02:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.00
|156.68
|152.00
|2008.01.28 02:44
|156.68
|0.00
|0.00
|0.00
|29.96
|17588712
|2008.01.28 15:03
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.50
|157.45
|152.50
|2008.01.28 17:12
|157.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|17588713
|2008.01.28 15:12
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.75
|157.61
|152.75
|2008.01.28 15:19
|157.61
|0.00
|0.00
|0.00
|13.11
|17588714
|2008.01.28 17:53
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.00
|157.80
|153.00
|2008.01.28 18:23
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|18.74
|17590462
|2008.01.28 02:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.75
|156.84
|161.75
|2008.01.28 11:05
|156.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|17594188
|2008.01.28 02:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.00
|157.52
|162.00
|2008.01.28 15:05
|157.52
|0.00
|0.00
|0.00
|48.66
|17595505
|2008.01.28 03:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.75
|156.57
|151.75
|2008.01.28 04:34
|156.57
|0.00
|0.00
|0.00
|16.87
|17600713
|2008.01.28 10:49
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.75
|156.58
|151.75
|2008.01.28 11:52
|156.58
|0.00
|0.00
|0.00
|15.96
|17601693
|2008.01.28 05:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.50
|156.84
|161.50
|2008.01.28 11:05
|156.84
|0.00
|0.00
|0.00
|31.89
|17604583
|2008.01.28 09:48
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.50
|156.41
|151.50
|2008.01.28 10:06
|156.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|17612962
|2008.01.28 08:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.75
|155.76
|160.75
|2008.01.28 08:50
|155.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|17626759
|2008.01.28 11:46
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.50
|156.51
|161.50
|2008.01.28 12:47
|156.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|17626761
|2008.01.28 11:09
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.75
|157.52
|161.75
|2008.01.28 15:05
|157.52
|0.00
|0.00
|0.00
|72.06
|17640051
|2008.01.28 15:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.50
|157.61
|162.50
|2008.01.28 15:14
|157.61
|0.00
|0.00
|0.00
|10.29
|17641079
|2008.01.28 15:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.50
|157.53
|162.50
|2008.01.28 15:34
|157.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|17641596
|2008.01.28 16:17
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.75
|157.62
|152.75
|2008.01.28 16:44
|157.62
|0.00
|0.00
|0.00
|12.17
|17642378
|2008.01.28 15:36
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.50
|157.79
|162.50
|2008.01.28 16:22
|157.79
|0.00
|0.00
|0.00
|27.11
|17646361
|2008.01.28 16:41
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.50
|157.73
|162.50
|2008.01.28 17:00
|157.73
|0.00
|0.00
|0.00
|21.57
|17646362
|2008.01.28 16:28
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.75
|157.80
|162.75
|2008.01.28 16:31
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|17647395
|2008.01.28 16:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.75
|158.01
|162.75
|2008.01.28 17:54
|158.01
|0.00
|0.00
|0.00
|24.34
|17648763
|2008.01.28 16:46
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.75
|157.61
|152.75
|2008.01.28 17:05
|157.61
|0.00
|0.00
|0.00
|13.12
|17650876
|2008.01.28 17:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.50
|157.70
|162.50
|2008.01.28 17:24
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|18.75
|17651969
|2008.01.28 17:23
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.75
|157.67
|152.75
|2008.01.28 19:20
|157.67
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|17658344
|2008.01.28 18:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.75
|157.88
|162.75
|2008.01.28 18:43
|157.88
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|17658347
|2008.01.28 17:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.00
|158.04
|163.00
|2008.01.28 20:07
|158.04
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|17660355
|2008.01.28 18:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.00
|157.67
|153.00
|2008.01.28 19:20
|157.67
|0.00
|0.00
|0.00
|30.94
|17662010
|2008.01.28 18:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.75
|157.79
|162.75
|2008.01.28 19:54
|157.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|17664681
|2008.01.28 20:04
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.00
|157.90
|153.00
|2008.01.28 22:03
|157.90
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|17667816
|2008.01.28 20:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.00
|158.08
|163.00
|2008.01.28 20:25
|158.08
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|0.00
|0.00
|-20.29
|1 815.28
|Closed P/L:
|1 794.99
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17456164
|2008.01.24 23:26
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.25
|0.00
|163.25
|157.76
|0.00
|0.00
|2.63
|-45.88
|17456167
|2008.01.25 07:26
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.50
|0.00
|163.50
|157.76
|0.00
|0.00
|1.31
|-69.29
|17456170
|2008.01.25 08:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.75
|0.00
|163.75
|157.76
|0.00
|0.00
|1.31
|-92.70
|17458332
|2008.01.25 10:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.00
|0.00
|164.00
|157.76
|0.00
|0.00
|1.31
|-116.11
|17588710
|2008.01.28 15:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.25
|0.00
|152.25
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.48
|17595507
|2008.01.28 15:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.00
|0.00
|152.00
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.89
|17606802
|2008.01.28 09:29
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.25
|0.00
|151.25
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.10
|17610184
|2008.01.28 09:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.00
|0.00
|151.00
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.50
|17614674
|2008.01.28 08:41
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.75
|0.00
|150.75
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.91
|17621859
|2008.01.28 10:32
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.50
|0.00
|151.50
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.70
|17629262
|2008.01.28 13:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.75
|0.00
|151.75
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.29
|17652989
|2008.01.28 17:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.50
|0.00
|152.50
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.08
|17664680
|2008.01.28 19:24
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.75
|0.00
|152.75
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|17666731
|2008.01.28 22:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.75
|0.00
|162.75
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|17668622
|2008.01.28 20:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.00
|0.00
|163.00
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.47
|0.00
|0.00
|6.56
|-1 230.14
|Floating P/L:
|-1 223.58
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|17456118
|2008.01.24 15:57
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|154.00
|0.00
|159.00
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17456119
|2008.01.24 15:57
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|154.00
|0.00
|149.00
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17456120
|2008.01.24 15:57
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|154.25
|0.00
|159.25
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17456121
|2008.01.24 15:57
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|154.25
|0.00
|149.25
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17456123
|2008.01.24 15:57
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|154.50
|0.00
|159.50
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17456124
|2008.01.24 15:57
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|154.50
|0.00
|149.50
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17456125
|2008.01.24 15:57
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|154.75
|0.00
|159.75
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17456127
|2008.01.24 15:57
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|154.75
|0.00
|149.75
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17456128
|2008.01.24 15:57
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|155.00
|0.00
|160.00
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17456129
|2008.01.24 15:57
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|155.00
|0.00
|150.00
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17456130
|2008.01.24 15:58
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|155.25
|0.00
|160.25
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17456131
|2008.01.24 15:58
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|155.25
|0.00
|150.25
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17456132
|2008.01.24 15:58
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|155.50
|0.00
|160.50
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17456135
|2008.01.24 15:58
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|155.50
|0.00
|150.50
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17456189
|2008.01.24 15:58
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|153.75
|0.00
|158.75
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17456191
|2008.01.24 15:58
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|153.75
|0.00
|148.75
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17460917
|2008.01.24 16:33
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|159.25
|0.00
|164.25
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17460922
|2008.01.24 16:33
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|159.25
|0.00
|154.25
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17463574
|2008.01.24 16:54
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|159.50
|0.00
|164.50
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17463579
|2008.01.24 16:54
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|159.50
|0.00
|154.50
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17465926
|2008.01.24 17:10
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|159.75
|0.00
|164.75
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17465929
|2008.01.24 17:10
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|159.75
|0.00
|154.75
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17480653
|2008.01.24 20:49
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|160.00
|0.00
|165.00
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17480658
|2008.01.24 20:49
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|160.00
|0.00
|155.00
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17481931
|2008.01.24 21:07
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|160.25
|0.00
|165.25
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17481933
|2008.01.24 21:07
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|160.25
|0.00
|155.25
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17488235
|2008.01.24 23:26
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|160.50
|0.00
|165.50
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17488247
|2008.01.24 23:26
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|160.50
|0.00
|155.50
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17588715
|2008.01.28 00:09
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|158.25
|0.00
|153.25
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17588716
|2008.01.28 00:09
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|158.50
|0.00
|153.50
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17588717
|2008.01.28 00:09
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|158.75
|0.00
|153.75
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17588719
|2008.01.28 00:09
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|159.00
|0.00
|154.00
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17605996
|2008.01.28 06:16
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|153.50
|0.00
|158.50
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17605997
|2008.01.28 06:16
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|153.50
|0.00
|148.50
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17608808
|2008.01.28 06:50
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|153.25
|0.00
|158.25
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17608809
|2008.01.28 06:50
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|153.25
|0.00
|148.25
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17611516
|2008.01.28 07:39
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|153.00
|0.00
|158.00
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17611530
|2008.01.28 07:39
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|153.00
|0.00
|148.00
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|17615471
|2008.01.28 08:50
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|155.75
|0.00
|160.75
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17619069
|2008.01.28 09:35
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|156.00
|0.00
|161.00
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17620363
|2008.01.28 09:51
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|156.25
|0.00
|161.25
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17631852
|2008.01.28 12:47
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|156.50
|0.00
|161.50
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17640002
|2008.01.28 15:05
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|156.75
|0.00
|161.75
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17640007
|2008.01.28 15:05
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|157.00
|0.00
|162.00
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17640009
|2008.01.28 15:05
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|157.25
|0.00
|162.25
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17654634
|2008.01.28 17:24
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|157.50
|0.00
|162.50
|157.80
|Grid-EURJPY-9999
|17671639
|2008.01.28 22:04
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|158.00
|0.00
|153.00
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 794.99
|Floating P/L:
|-1 223.58
|Margin:
|221.06
|Balance:
|6 794.99
|Equity:
|5 571.41
|Free Margin:
|5 350.35
|Details:
|Gross Profit:
|1 794.99
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|1 794.99
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|24.93
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|72
|Short Positions (won %):
|34 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|38 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|72 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|195.86
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|24.93
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|72 (1 794.99)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 794.99 (72)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|72
|consecutive losses:
|0