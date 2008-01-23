FXDD
|
Account:
|
Name:
|
Currency: USD
|
2008 January 28, 17:27
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
2065237776
|
2008.01.23 15:19
|
sell
|
0.01
|
gbpjpy
|
205.12
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.23 22:23
|
207.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-24.31
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065242829
|
2008.01.23 17:12
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
206.12
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.23 22:23
|
207.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.46
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065246023
|
2008.01.23 19:40
|
sell
|
0.03
|
gbpjpy
|
205.12
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.23 22:23
|
207.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-73.48
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065247299
|
2008.01.23 20:49
|
buy
|
0.04
|
gbpjpy
|
206.12
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.23 22:23
|
207.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56.92
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065248922
|
2008.01.23 22:04
|
buy
|
0.05
|
gbpjpy
|
207.13
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.23 22:23
|
207.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.57
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065249794
|
2008.01.23 22:23
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
207.70
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.23 22:51
|
208.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.85
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065251097
|
2008.01.23 22:50
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
208.70
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.23 22:51
|
208.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.37
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065251182
|
2008.01.23 22:51
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
208.73
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.24 20:47
|
210.72
|
0.00
|
0.00
|
0.75
|
18.64
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065265601
|
2008.01.24 09:06
|
sell
|
0.02
|
gbpjpy
|
207.22
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.24 20:47
|
210.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-67.23
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065272584
|
2008.01.24 13:36
|
buy
|
0.03
|
gbpjpy
|
208.72
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.24 20:47
|
210.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56.48
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065277601
|
2008.01.24 16:52
|
buy
|
0.04
|
gbpjpy
|
210.27
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.24 20:47
|
210.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.74
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065281173
|
2008.01.24 20:48
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
210.75
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.25 07:16
|
212.54
|
0.00
|
0.00
|
0.25
|
16.67
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065286637
|
2008.01.25 07:07
|
buy
|
0.02
|
gbpjpy
|
212.26
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.25 07:16
|
212.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.22
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065287025
|
2008.01.25 07:16
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
212.62
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.28 17:03
|
211.56
|
0.00
|
0.00
|
0.25
|
-9.95
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065302246
|
2008.01.25 20:03
|
sell
|
0.02
|
gbpjpy
|
211.12
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.28 17:03
|
211.65
|
0.00
|
0.00
|
-0.56
|
-9.94
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065308479
|
2008.01.28 06:40
|
sell
|
0.03
|
gbpjpy
|
209.62
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.28 17:03
|
211.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-57.68
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065313678
|
2008.01.28 10:49
|
buy
|
0.04
|
gbpjpy
|
211.12
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.28 17:03
|
211.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.89
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
2065319368
|
2008.01.28 16:18
|
buy
|
0.05
|
gbpjpy
|
212.67
|
0.00
|
0.00
|
2008.01.28 17:03
|
211.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-51.61
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
|
0.00
|
0.00
|
0.69
|
-46.13
|
Closed P/L:
|
-45.44
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
2065320685
|
2008.01.28 17:03
|
buy
|
0.01
|
gbpjpy
|
211.63
|
0.00
|
0.00
|
|
211.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.15
|
|
9009
|
TFX_LONG_START
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.15
|
|
Floating P/L:
|
2.15
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
-45.44
|
Floating P/L:
|
2.15
|
Margin:
|
9.93
|
Balance:
|
1 011.80
|
Equity:
|
1 013.95
|
Free Margin:
|
1 004.02
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
249.44
|
Gross Loss:
|
294.88
|
Total Net Profit:
|
-45.44
|
Profit Factor:
|
0.85
|
Expected Payoff:
|
-2.52
|
|
Absolute Drawdown:
|
69.33
|
Maximal Drawdown:
|
112.60 (10.01%)
|
Relative Drawdown:
|
10.01% (112.60)
|
|
Total Trades:
|
18
|
Short Positions (won %):
|
5 (0.00%)
|
Long Positions (won %):
|
13 (76.92%)
|
Profit Trades (% of total):
|
10 (55.56%)
|
Loss trades (% of total):
|
8 (44.44%)
|
Largest
|
profit trade:
|
56.92
|
loss trade:
|
-73.48
|
Average
|
profit trade:
|
24.94
|
loss trade:
|
-36.86
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
4 (94.36)
|
consecutive losses ($):
|
3 (-77.88)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
94.36 (4)
|
consecutive loss (count):
|
-97.79 (2)
|
Average
|
consecutive wins:
|
2
|
consecutive losses:
|
2