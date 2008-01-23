FXDD

 

Account:

Name:

Currency: USD

2008 January 28, 17:27

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2065237776

2008.01.23 15:19

sell

0.01

gbpjpy

205.12

0.00

0.00

2008.01.23 22:23

207.70

0.00

0.00

0.00

-24.31

 

9009

TFX_LONG_START

2065242829

2008.01.23 17:12

buy

0.02

gbpjpy

206.12

0.00

0.00

2008.01.23 22:23

207.63

0.00

0.00

0.00

28.46

 

9009

TFX_LONG_START

2065246023

2008.01.23 19:40

sell

0.03

gbpjpy

205.12

0.00

0.00

2008.01.23 22:23

207.72

0.00

0.00

0.00

-73.48

 

9009

TFX_LONG_START

2065247299

2008.01.23 20:49

buy

0.04

gbpjpy

206.12

0.00

0.00

2008.01.23 22:23

207.63

0.00

0.00

0.00

56.92

 

9009

TFX_LONG_START

2065248922

2008.01.23 22:04

buy

0.05

gbpjpy

207.13

0.00

0.00

2008.01.23 22:23

207.63

0.00

0.00

0.00

23.57

 

9009

TFX_LONG_START

2065249794

2008.01.23 22:23

buy

0.01

gbpjpy

207.70

0.00

0.00

2008.01.23 22:51

208.75

0.00

0.00

0.00

9.85

 

9009

TFX_LONG_START

2065251097

2008.01.23 22:50

buy

0.02

gbpjpy

208.70

0.00

0.00

2008.01.23 22:51

208.68

0.00

0.00

0.00

-0.37

 

9009

TFX_LONG_START

2065251182

2008.01.23 22:51

buy

0.01

gbpjpy

208.73

0.00

0.00

2008.01.24 20:47

210.72

0.00

0.00

0.75

18.64

 

9009

TFX_LONG_START

2065265601

2008.01.24 09:06

sell

0.02

gbpjpy

207.22

0.00

0.00

2008.01.24 20:47

210.81

0.00

0.00

0.00

-67.23

 

9009

TFX_LONG_START

2065272584

2008.01.24 13:36

buy

0.03

gbpjpy

208.72

0.00

0.00

2008.01.24 20:47

210.73

0.00

0.00

0.00

56.48

 

9009

TFX_LONG_START

2065277601

2008.01.24 16:52

buy

0.04

gbpjpy

210.27

0.00

0.00

2008.01.24 20:47

210.69

0.00

0.00

0.00

15.74

 

9009

TFX_LONG_START

2065281173

2008.01.24 20:48

buy

0.01

gbpjpy

210.75

0.00

0.00

2008.01.25 07:16

212.54

0.00

0.00

0.25

16.67

 

9009

TFX_LONG_START

2065286637

2008.01.25 07:07

buy

0.02

gbpjpy

212.26

0.00

0.00

2008.01.25 07:16

212.54

0.00

0.00

0.00

5.22

 

9009

TFX_LONG_START

2065287025

2008.01.25 07:16

buy

0.01

gbpjpy

212.62

0.00

0.00

2008.01.28 17:03

211.56

0.00

0.00

0.25

-9.95

 

9009

TFX_LONG_START

2065302246

2008.01.25 20:03

sell

0.02

gbpjpy

211.12

0.00

0.00

2008.01.28 17:03

211.65

0.00

0.00

-0.56

-9.94

 

9009

TFX_LONG_START

2065308479

2008.01.28 06:40

sell

0.03

gbpjpy

209.62

0.00

0.00

2008.01.28 17:03

211.67

0.00

0.00

0.00

-57.68

 

9009

TFX_LONG_START

2065313678

2008.01.28 10:49

buy

0.04

gbpjpy

211.12

0.00

0.00

2008.01.28 17:03

211.57

0.00

0.00

0.00

16.89

 

9009

TFX_LONG_START

2065319368

2008.01.28 16:18

buy

0.05

gbpjpy

212.67

0.00

0.00

2008.01.28 17:03

211.57

0.00

0.00

0.00

-51.61

 

9009

TFX_LONG_START

 

0.00

0.00

0.69

-46.13

Closed P/L:

-45.44

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2065320685

2008.01.28 17:03

buy

0.01

gbpjpy

211.63

0.00

0.00

 

211.86

0.00

0.00

0.00

2.15

 

9009

TFX_LONG_START

 

0.00

0.00

0.00

2.15

 

Floating P/L:

2.15

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

-45.44

Floating P/L:

2.15

Margin:

9.93

Balance:

1 011.80

Equity:

1 013.95

Free Margin:

1 004.02

 

Details:

Graph

Gross Profit:

249.44

Gross Loss:

294.88

Total Net Profit:

-45.44

Profit Factor:

0.85

Expected Payoff:

-2.52

 

Absolute Drawdown:

69.33

Maximal Drawdown:

112.60 (10.01%)

Relative Drawdown:

10.01% (112.60)

 

Total Trades:

18

Short Positions (won %):

5 (0.00%)

Long Positions (won %):

13 (76.92%)

Profit Trades (% of total):

10 (55.56%)

Loss trades (% of total):

8 (44.44%)

Largest

profit trade:

56.92

loss trade:

-73.48

Average

profit trade:

24.94

loss trade:

-36.86

Maximum

consecutive wins ($):

4 (94.36)

consecutive losses ($):

3 (-77.88)

Maximal

consecutive profit (count):

94.36 (4)

consecutive loss (count):

-97.79 (2)

Average

consecutive wins:

2

consecutive losses:

2

 