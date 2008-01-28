MIG Investments SA

Account: 609980 Name: abdul shareef Currency: USD 2008 January 28, 15:07
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
113716902008.01.28 06:30sell0.10eurjpy155.640.000.002008.01.28 14:03157.490.000.000.00-173.14
 9009TFX_LONG_START
113732862008.01.28 07:04sell0.10eurjpy155.640.000.002008.01.28 14:04157.490.000.000.00-173.11
 9009TFX_LONG_START
113073282008.01.25 09:25buy0.10eurjpy159.030.000.002008.01.25 17:52157.250.000.000.00-166.08
 9009TFX_LONG_START
113061072008.01.25 09:06buy0.10eurjpy159.030.000.002008.01.25 17:52157.250.000.000.00-166.05
 9009TFX_LONG_START
113701372008.01.28 05:51sell0.10eurjpy155.820.000.002008.01.28 14:03157.500.000.000.00-157.23
 9009TFX_LONG_START
113113712008.01.25 10:27buy0.10eurjpy158.840.000.002008.01.25 17:53157.250.000.000.00-148.36
 9009TFX_LONG_START
113400732008.01.25 18:14buy0.10eurjpy157.520.000.002008.01.28 05:18155.990.000.001.23-144.00
 9009TFX_LONG_START
112786392008.01.24 23:04buy0.90eurjpy158.220.000.002008.01.24 23:27158.050.000.000.00-142.85
 9009TFX_LONG_START
113683422008.01.28 05:20sell0.10eurjpy156.010.000.002008.01.28 14:03157.520.000.000.00-141.30
 9009TFX_LONG_START
113394202008.01.25 18:01buy0.10eurjpy157.520.000.002008.01.28 05:18156.030.000.001.23-140.20
 9009TFX_LONG_START
113781222008.01.28 08:35sell0.10eurjpy156.200.000.002008.01.28 14:04157.650.000.000.00-135.66
 9009TFX_LONG_START
113141872008.01.25 11:23buy0.10eurjpy158.650.000.002008.01.25 17:53157.240.000.000.00-131.56
 9009TFX_LONG_START
113275502008.01.25 15:14buy0.10eurjpy158.650.000.002008.01.25 17:53157.300.000.000.00-125.91
 9009TFX_LONG_START
113278972008.01.25 15:20buy0.10eurjpy158.650.000.002008.01.25 17:54157.330.000.000.00-123.11
 9009TFX_LONG_START
113893752008.01.28 11:23sell0.10eurjpy156.390.000.002008.01.28 14:04157.640.000.000.00-116.93
 9009TFX_LONG_START
113157292008.01.25 11:52buy0.10eurjpy158.480.000.002008.01.25 17:53157.240.000.000.00-115.71
 9009TFX_LONG_START
113170032008.01.25 12:12buy0.10eurjpy158.470.000.002008.01.25 17:53157.230.000.000.00-115.71
 9009TFX_LONG_START
113224322008.01.25 13:49buy0.10eurjpy158.480.000.002008.01.25 17:53157.260.000.000.00-113.80
 9009TFX_LONG_START
113241002008.01.25 14:17buy0.10eurjpy158.470.000.002008.01.25 17:53157.280.000.000.00-111.00
 9009TFX_LONG_START
113249442008.01.25 14:31buy0.10eurjpy158.470.000.002008.01.25 17:53157.300.000.000.00-109.12
 9009TFX_LONG_START
113272942008.01.25 15:10buy0.10eurjpy158.470.000.002008.01.25 17:53157.300.000.000.00-109.12
 9009TFX_LONG_START
113482082008.01.25 21:15buy0.10eurjpy157.110.000.002008.01.28 05:19155.970.000.001.23-107.27
 9009TFX_LONG_START
113476012008.01.25 20:58buy0.10eurjpy157.110.000.002008.01.28 05:19155.980.000.001.23-106.34
 9009TFX_LONG_START
112779172008.01.24 22:48buy0.70eurjpy158.220.000.002008.01.24 23:27158.060.000.008.56-104.57
 9009TFX_LONG_START
113573282008.01.28 01:11buy0.10eurjpy157.130.000.002008.01.28 05:19156.020.000.000.00-104.45
 9009TFX_LONG_START
113469062008.01.25 20:39buy0.10eurjpy157.110.000.002008.01.28 05:19156.010.000.001.23-103.53
 9009TFX_LONG_START
112845242008.01.25 01:16sell0.10eurjpy158.000.000.002008.01.25 09:05159.090.000.000.00-101.16
 9009TFX_LONG_START
113916202008.01.28 12:01sell0.10eurjpy156.560.000.002008.01.28 14:04157.630.000.000.00-100.10
 9009TFX_LONG_START
113865492008.01.28 10:39sell0.10eurjpy156.570.000.002008.01.28 14:04157.630.000.000.00-99.16
 9009TFX_LONG_START
112861182008.01.25 02:00sell0.10eurjpy158.010.000.002008.01.25 09:05159.070.000.000.00-98.39
 9009TFX_LONG_START
113211252008.01.25 13:26buy0.10eurjpy158.280.000.002008.01.25 17:53157.260.000.000.00-95.15
 9009TFX_LONG_START
112950702008.01.25 05:47sell0.10eurjpy158.010.000.002008.01.25 09:06159.000.000.000.00-91.91
 9009TFX_LONG_START
113433082008.01.25 19:13buy0.10eurjpy156.930.000.002008.01.28 05:18155.990.000.001.23-88.46
 9009TFX_LONG_START
113567222008.01.28 01:02buy0.10eurjpy156.950.000.002008.01.28 05:19156.020.000.000.00-87.51
 9009TFX_LONG_START
113526012008.01.27 23:13buy0.10eurjpy156.940.000.002008.01.28 05:19156.010.000.000.00-87.50
 9009TFX_LONG_START
113463892008.01.25 20:24buy0.10eurjpy156.930.000.002008.01.28 05:18156.010.000.001.23-86.59
 9009TFX_LONG_START
113207742008.01.25 13:21buy0.10eurjpy158.100.000.002008.01.25 17:53157.210.000.000.00-83.03
 9009TFX_LONG_START
113847402008.01.28 10:08sell0.10eurjpy156.760.000.002008.01.28 14:04157.630.000.000.00-81.40
 9009TFX_LONG_START
112741882008.01.24 21:25sell0.20eurjpy157.490.000.002008.01.24 22:16157.910.000.000.00-78.58
 9009TFX_LONG_START
112875882008.01.25 02:36sell0.10eurjpy158.200.000.002008.01.25 09:05159.020.000.000.00-76.13
 9009TFX_LONG_START
112916852008.01.25 04:18sell0.10eurjpy158.200.000.002008.01.25 09:05159.010.000.000.00-75.20
 9009TFX_LONG_START
112774052008.01.24 22:35buy0.50eurjpy158.230.000.002008.01.24 23:27158.070.000.006.12-74.69
 9009TFX_LONG_START
113443922008.01.25 19:38buy0.10eurjpy156.750.000.002008.01.28 05:18156.000.000.001.23-70.58
 9009TFX_LONG_START
113451542008.01.25 19:57buy0.10eurjpy156.750.000.002008.01.28 05:18156.010.000.001.23-69.65
 9009TFX_LONG_START
113613732008.01.28 02:36buy0.10eurjpy156.750.000.002008.01.28 05:19156.010.000.000.00-69.64
 9009TFX_LONG_START
113600072008.01.28 01:59buy0.10eurjpy156.750.000.002008.01.28 05:19156.010.000.000.00-69.63
 9009TFX_LONG_START
112976102008.01.25 06:30sell0.10eurjpy158.370.000.002008.01.25 09:06159.030.000.000.00-61.28
 9009TFX_LONG_START
113637172008.01.28 03:34buy0.10eurjpy156.570.000.002008.01.28 05:19156.010.000.000.00-52.71
 9009TFX_LONG_START
112769612008.01.24 22:26buy0.30eurjpy158.230.000.002008.01.24 23:27158.050.000.003.67-50.41
 9009TFX_LONG_START
113332092008.01.25 16:37buy0.10eurjpy157.900.000.002008.01.25 17:54157.360.000.000.00-50.36
 9009TFX_LONG_START
113334902008.01.25 16:40buy0.10eurjpy157.850.000.002008.01.25 17:54157.330.000.000.00-48.50
 9009TFX_LONG_START
113000252008.01.25 07:14sell0.10eurjpy158.560.000.002008.01.25 09:06159.030.000.000.00-43.62
 9009TFX_LONG_START
113008982008.01.25 07:33sell0.10eurjpy158.570.000.002008.01.25 09:06159.010.000.000.00-40.85
 9009TFX_LONG_START
113376312008.01.25 17:35buy0.10eurjpy157.660.000.002008.01.25 17:54157.330.000.000.00-30.78
 9009TFX_LONG_START
113383442008.01.25 17:48buy0.10eurjpy157.660.000.002008.01.25 17:54157.330.000.000.00-30.78
 9009TFX_LONG_START
113362542008.01.25 17:19buy0.10eurjpy157.660.000.002008.01.25 17:54157.360.000.000.00-27.99
 9009TFX_LONG_START
113044392008.01.25 08:39sell0.10eurjpy158.750.000.002008.01.25 09:06159.020.000.000.00-25.07
 9009TFX_LONG_START
112776572008.01.24 22:41sell0.60eurjpy158.070.000.002008.01.24 23:27158.100.000.00-9.47-16.80
 9009TFX_LONG_START
112759992008.01.24 22:03buy0.60eurjpy157.890.000.002008.01.24 22:16157.870.000.000.00-11.23
 9009TFX_LONG_START
113385652008.01.25 17:51sell0.10eurjpy157.290.000.002008.01.25 17:54157.350.000.000.00-5.59
 9009TFX_LONG_START
113035892008.01.25 08:23buy0.10eurjpy158.930.000.002008.01.25 09:06158.980.000.000.004.64
 9009TFX_LONG_START
113056832008.01.25 09:00buy0.10eurjpy158.950.000.002008.01.25 09:06159.000.000.000.004.64
 9009TFX_LONG_START
113984302008.01.28 14:03buy0.10eurjpy157.480.000.002008.01.28 14:05157.560.000.000.007.49
 9009TFX_LONG_START
113368662008.01.25 17:27sell0.10eurjpy157.480.000.002008.01.25 17:54157.370.000.000.0010.26
 9009TFX_LONG_START
113358762008.01.25 17:14sell0.10eurjpy157.480.000.002008.01.25 17:54157.360.000.000.0011.19
 9009TFX_LONG_START
112767132008.01.24 22:22buy0.20eurjpy158.000.000.002008.01.24 23:27158.060.000.002.4511.20
 9009TFX_LONG_START
112770232008.01.24 22:27sell0.40eurjpy158.130.000.002008.01.24 23:27158.100.000.00-6.3111.21
 9009TFX_LONG_START
113380692008.01.25 17:43sell0.10eurjpy157.480.000.002008.01.25 17:54157.350.000.000.0012.13
 9009TFX_LONG_START
113384352008.01.25 17:49sell0.10eurjpy157.480.000.002008.01.25 17:54157.350.000.000.0012.13
 9009TFX_LONG_START
112764802008.01.24 22:16buy0.10eurjpy157.900.000.002008.01.24 23:27158.060.000.001.2214.94
 9009TFX_LONG_START
113667382008.01.28 04:51sell0.10eurjpy156.200.000.002008.01.28 05:19156.020.000.000.0016.94
 9009TFX_LONG_START
113026522008.01.25 08:09buy0.10eurjpy158.750.000.002008.01.25 09:06158.980.000.000.0021.35
 9009TFX_LONG_START
113006692008.01.25 07:29buy0.10eurjpy158.750.000.002008.01.25 09:06158.990.000.000.0022.28
 9009TFX_LONG_START
112995542008.01.25 07:07buy0.10eurjpy158.740.000.002008.01.25 09:06159.000.000.000.0024.14
 9009TFX_LONG_START
113333962008.01.25 16:39sell0.10eurjpy157.670.000.002008.01.25 17:54157.380.000.000.0027.05
 9009TFX_LONG_START
113346872008.01.25 16:59sell0.10eurjpy157.670.000.002008.01.25 17:54157.360.000.000.0028.91
 9009TFX_LONG_START
112740092008.01.24 21:20buy0.10eurjpy157.590.000.002008.01.24 22:16157.900.000.000.0029.00
 9009TFX_LONG_START
113329372008.01.25 16:34sell0.10eurjpy157.710.000.002008.01.25 17:54157.370.000.000.0031.69
 9009TFX_LONG_START
113635782008.01.28 03:31sell0.10eurjpy156.390.000.002008.01.28 05:19156.040.000.000.0032.94
 9009TFX_LONG_START
113657302008.01.28 04:34sell0.10eurjpy156.390.000.002008.01.28 05:19156.020.000.000.0034.82
 9009TFX_LONG_START
112780312008.01.24 22:50sell0.80eurjpy158.120.000.002008.01.24 23:27158.070.000.00-12.6337.35
 9009TFX_LONG_START
112750372008.01.24 21:44buy0.50eurjpy157.790.000.002008.01.24 22:16157.870.000.000.0037.42
 9009TFX_LONG_START
112990402008.01.25 06:59buy0.10eurjpy158.550.000.002008.01.25 09:06158.990.000.000.0040.85
 9009TFX_LONG_START
112973252008.01.25 06:26buy0.10eurjpy158.550.000.002008.01.25 09:06159.010.000.000.0042.71
 9009TFX_LONG_START
113982972008.01.28 14:01buy0.10eurjpy157.110.000.002008.01.28 14:05157.580.000.000.0043.99
 9009TFX_LONG_START
113588192008.01.28 01:40sell0.10eurjpy156.560.000.002008.01.28 05:19156.040.000.000.0048.92
 9009TFX_LONG_START
113603502008.01.28 02:06sell0.10eurjpy156.570.000.002008.01.28 05:19156.040.000.000.0049.86
 9009TFX_LONG_START
113442592008.01.25 19:36sell0.10eurjpy156.570.000.002008.01.28 05:18156.040.000.00-1.5849.87
 9009TFX_LONG_START
113450212008.01.25 19:54sell0.10eurjpy156.570.000.002008.01.28 05:18156.040.000.00-1.5849.87
 9009TFX_LONG_START
113621512008.01.28 02:55sell0.10eurjpy156.570.000.002008.01.28 05:19156.040.000.000.0049.88
 9009TFX_LONG_START
113325762008.01.25 16:31sell0.10eurjpy157.910.000.002008.01.25 17:54157.370.000.000.0050.34
 9009TFX_LONG_START
112877802008.01.25 02:40buy0.10eurjpy158.380.000.002008.01.25 09:05158.980.000.000.0055.71
 9009TFX_LONG_START
112960842008.01.25 06:07buy0.10eurjpy158.370.000.002008.01.25 09:06158.980.000.000.0056.63
 9009TFX_LONG_START
112871052008.01.25 02:23buy0.10eurjpy158.380.000.002008.01.25 09:05159.010.000.000.0058.50
 9009TFX_LONG_START
113844432008.01.28 10:04buy0.10eurjpy156.960.000.002008.01.28 14:04157.600.000.000.0059.88
 9009TFX_LONG_START
113967662008.01.28 13:30buy0.10eurjpy156.930.000.002008.01.28 14:04157.600.000.000.0062.70
 9009TFX_LONG_START
113199742008.01.25 13:08sell0.10eurjpy157.920.000.002008.01.25 17:53157.240.000.000.0063.43
 9009TFX_LONG_START
113494252008.01.25 21:54sell0.10eurjpy156.750.000.002008.01.28 05:19156.030.000.00-1.5867.74
 9009TFX_LONG_START
113556282008.01.28 00:40sell0.10eurjpy156.760.000.002008.01.28 05:19156.040.000.000.0067.74
 9009TFX_LONG_START
113422152008.01.25 18:57sell0.10eurjpy156.740.000.002008.01.28 05:18156.020.000.00-1.5867.75
 9009TFX_LONG_START
113586112008.01.28 01:38sell0.10eurjpy156.760.000.002008.01.28 05:19156.030.000.000.0068.67
 9009TFX_LONG_START
113438122008.01.25 19:26sell0.10eurjpy156.750.000.002008.01.28 05:18156.020.000.00-1.5868.69
 9009TFX_LONG_START
113319212008.01.25 16:25sell0.10eurjpy158.100.000.002008.01.25 17:54157.350.000.000.0069.92
 9009TFX_LONG_START
112747852008.01.24 21:40buy0.40eurjpy157.690.000.002008.01.24 22:16157.880.000.000.0071.10
 9009TFX_LONG_START
112959372008.01.25 06:05buy0.10eurjpy158.190.000.002008.01.25 09:06158.980.000.000.0073.35
 9009TFX_LONG_START
112828372008.01.25 00:34buy0.10eurjpy158.250.000.002008.01.25 09:05159.060.000.000.0075.19
 9009TFX_LONG_START
112868322008.01.25 02:19buy0.10eurjpy158.200.000.002008.01.25 09:05159.030.000.000.0077.06
 9009TFX_LONG_START
113832382008.01.28 09:49buy0.10eurjpy156.770.000.002008.01.28 14:04157.600.000.000.0077.66
 9009TFX_LONG_START
112847442008.01.25 01:21buy0.10eurjpy158.200.000.002008.01.25 09:05159.050.000.000.0078.90
 9009TFX_LONG_START
113910312008.01.28 11:51buy0.10eurjpy156.750.000.002008.01.28 14:04157.600.000.000.0079.53
 9009TFX_LONG_START
113192842008.01.25 12:58sell0.10eurjpy158.100.000.002008.01.25 17:53157.240.000.000.0080.23
 9009TFX_LONG_START
112743662008.01.24 21:30buy0.30eurjpy157.590.000.002008.01.24 22:16157.880.000.000.0081.39
 9009TFX_LONG_START
113926802008.01.28 12:18buy0.10eurjpy156.740.000.002008.01.28 14:04157.610.000.000.0081.40
 9009TFX_LONG_START
113471542008.01.25 20:45sell0.10eurjpy156.930.000.002008.01.28 05:19156.040.000.00-1.5883.74
 9009TFX_LONG_START
113491832008.01.25 21:47sell0.10eurjpy156.930.000.002008.01.28 05:19156.020.000.00-1.5885.61
 9009TFX_LONG_START
113415972008.01.25 18:50sell0.10eurjpy156.930.000.002008.01.28 05:18156.020.000.00-1.5885.62
 9009TFX_LONG_START
113580072008.01.28 01:25sell0.10eurjpy156.950.000.002008.01.28 05:19156.040.000.000.0085.62
 9009TFX_LONG_START
113476902008.01.25 21:00sell0.10eurjpy156.930.000.002008.01.28 05:19156.010.000.00-1.5886.56
 9009TFX_LONG_START
113311002008.01.25 16:14sell0.10eurjpy158.290.000.002008.01.25 17:54157.360.000.000.0086.71
 9009TFX_LONG_START
113267362008.01.25 15:01sell0.10eurjpy158.290.000.002008.01.25 17:53157.330.000.000.0089.52
 9009TFX_LONG_START
113244822008.01.25 14:24sell0.10eurjpy158.290.000.002008.01.25 17:53157.330.000.000.0089.53
 9009TFX_LONG_START
113230112008.01.25 14:00sell0.10eurjpy158.290.000.002008.01.25 17:53157.300.000.000.0092.33
 9009TFX_LONG_START
113828392008.01.28 09:44buy0.10eurjpy156.590.000.002008.01.28 14:04157.590.000.000.0093.56
 9009TFX_LONG_START
112794812008.01.24 23:27buy0.10eurjpy158.060.000.002008.01.25 09:05159.070.000.000.0093.76
 9009TFX_LONG_START
113155392008.01.25 11:48sell0.10eurjpy158.290.000.002008.01.25 17:53157.280.000.000.0094.23
 9009TFX_LONG_START
113161602008.01.25 11:59sell0.10eurjpy158.290.000.002008.01.25 17:53157.260.000.000.0096.10
 9009TFX_LONG_START
113181382008.01.25 12:36sell0.10eurjpy158.290.000.002008.01.25 17:53157.260.000.000.0096.10
 9009TFX_LONG_START
113904662008.01.28 11:42buy0.10eurjpy156.570.000.002008.01.28 14:04157.620.000.000.0098.24
 9009TFX_LONG_START
113288322008.01.25 15:37sell0.10eurjpy158.470.000.002008.01.25 17:54157.360.000.000.00103.50
 9009TFX_LONG_START
113278262008.01.25 15:19sell0.10eurjpy158.470.000.002008.01.25 17:53157.340.000.000.00105.36
 9009TFX_LONG_START
113406742008.01.25 18:31sell0.10eurjpy157.160.000.002008.01.28 05:18156.020.000.00-1.58107.26
 9009TFX_LONG_START
113149852008.01.25 11:39sell0.10eurjpy158.470.000.002008.01.25 17:53157.270.000.000.00111.95
 9009TFX_LONG_START
113123112008.01.25 10:46sell0.10eurjpy158.470.000.002008.01.25 17:53157.270.000.000.00111.96
 9009TFX_LONG_START
113786982008.01.28 08:45buy0.10eurjpy156.400.000.002008.01.28 14:04157.620.000.000.00114.15
 9009TFX_LONG_START
113777512008.01.28 08:30buy0.10eurjpy156.380.000.002008.01.28 14:04157.630.000.000.00116.95
 9009TFX_LONG_START
113389752008.01.25 17:54sell0.10eurjpy157.340.000.002008.01.28 05:18156.060.000.00-1.58120.42
 9009TFX_LONG_START
113398262008.01.25 18:09sell0.10eurjpy157.340.000.002008.01.28 05:18156.060.000.00-1.58120.44
 9009TFX_LONG_START
113402532008.01.25 18:19sell0.10eurjpy157.340.000.002008.01.28 05:18156.020.000.00-1.58124.21
 9009TFX_LONG_START
113090742008.01.25 09:50sell0.10eurjpy158.660.000.002008.01.25 17:52157.280.000.000.00128.73
 9009TFX_LONG_START
113116842008.01.25 10:35sell0.10eurjpy158.660.000.002008.01.25 17:53157.270.000.000.00129.67
 9009TFX_LONG_START
113775042008.01.28 08:28buy0.10eurjpy156.190.000.002008.01.28 14:04157.660.000.000.00137.50
 9009TFX_LONG_START
113064902008.01.25 09:12sell0.10eurjpy158.850.000.002008.01.25 17:52157.290.000.000.00145.53
 9009TFX_LONG_START
113766762008.01.28 08:13buy0.10eurjpy156.000.000.002008.01.28 14:04157.560.000.000.00145.92
 9009TFX_LONG_START
113085602008.01.25 09:42sell0.10eurjpy158.850.000.002008.01.25 17:52157.280.000.000.00146.46
 9009TFX_LONG_START
113724962008.01.28 06:46buy0.10eurjpy155.820.000.002008.01.28 14:03157.460.000.000.00153.52
 9009TFX_LONG_START
113749872008.01.28 07:42buy0.10eurjpy155.820.000.002008.01.28 14:04157.500.000.000.00157.18
 9009TFX_LONG_START
112739552008.01.24 21:18balanceDeposit3 000.00
  0.00 0.00 -15.86 484.58
Closed P/L: 468.72
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
113986602008.01.28 14:05buy0.10eurjpy157.580.000.00 157.510.000.000.00-6.55
 9009TFX_LONG_START
113987762008.01.28 14:06sell0.10eurjpy157.400.000.00 157.540.000.000.00-13.10
 9009TFX_LONG_START
113991112008.01.28 14:11buy0.10eurjpy157.580.000.00 157.510.000.000.00-6.55
 9009TFX_LONG_START
113992612008.01.28 14:12buy0.10eurjpy157.770.000.00 157.510.000.000.00-24.33
 9009TFX_LONG_START
113994072008.01.28 14:14sell0.10eurjpy157.590.000.00 157.540.000.000.004.67
 9009TFX_LONG_START
114007992008.01.28 14:39sell0.10eurjpy157.410.000.00 157.540.000.000.00-12.17
 9009TFX_LONG_START
114017812008.01.28 14:58buy0.10eurjpy157.590.000.00 157.510.000.000.00-7.48
 9009TFX_LONG_START
  0.00 0.00 0.00 -65.51
 Floating P/L: -65.51
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 468.72 Floating P/L: -65.51 Margin: 73.72
Balance: 3 468.72 Equity: 3 403.21 Free Margin: 3 329.49
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 015.31 Gross Loss: 5 546.59 Total Net Profit: 468.72
Profit Factor: 1.08 Expected Payoff: 3.21  
Absolute Drawdown: 274.18 Maximal Drawdown: 678.27 (19.93%) Relative Drawdown: 19.93% (678.27)
 
Total Trades: 146 Short Positions (won %): 71 (70.42%) Long Positions (won %): 75 (48.00%)
Profit Trades (% of total): 86 (58.90%) Loss trades (% of total): 60 (41.10%)
Largest profit trade: 157.18 loss trade: -173.14
Average profit trade: 69.95 loss trade: -92.44
Maximum consecutive wins ($): 5 (342.16) consecutive losses ($): 3 (-471.67)
Maximal consecutive profit (count): 557.55 (4) consecutive loss (count): -471.67 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1