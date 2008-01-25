|Account: 609980
|Name: abdul shareef
|Currency: USD
|2008 January 28, 08:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11307328
|2008.01.25 09:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.03
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:52
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.08
|9009
|TFX_LONG_START
|11306107
|2008.01.25 09:06
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.03
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:52
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.05
|9009
|TFX_LONG_START
|11311371
|2008.01.25 10:27
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.84
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.36
|9009
|TFX_LONG_START
|11340073
|2008.01.25 18:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.52
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|155.99
|0.00
|0.00
|1.23
|-144.00
|9009
|TFX_LONG_START
|11278639
|2008.01.24 23:04
|buy
|0.90
|eurjpy
|158.22
|0.00
|0.00
|2008.01.24 23:27
|158.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.85
|9009
|TFX_LONG_START
|11339420
|2008.01.25 18:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.52
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|156.03
|0.00
|0.00
|1.23
|-140.20
|9009
|TFX_LONG_START
|11314187
|2008.01.25 11:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.65
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.56
|9009
|TFX_LONG_START
|11327550
|2008.01.25 15:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.65
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-125.91
|9009
|TFX_LONG_START
|11327897
|2008.01.25 15:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.65
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.11
|9009
|TFX_LONG_START
|11315729
|2008.01.25 11:52
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.48
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.71
|9009
|TFX_LONG_START
|11317003
|2008.01.25 12:12
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.47
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.71
|9009
|TFX_LONG_START
|11322432
|2008.01.25 13:49
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.48
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.80
|9009
|TFX_LONG_START
|11324100
|2008.01.25 14:17
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.47
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.00
|9009
|TFX_LONG_START
|11324944
|2008.01.25 14:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.47
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-109.12
|9009
|TFX_LONG_START
|11327294
|2008.01.25 15:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.47
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-109.12
|9009
|TFX_LONG_START
|11348208
|2008.01.25 21:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.11
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|155.97
|0.00
|0.00
|1.23
|-107.27
|9009
|TFX_LONG_START
|11347601
|2008.01.25 20:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.11
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|155.98
|0.00
|0.00
|1.23
|-106.34
|9009
|TFX_LONG_START
|11277917
|2008.01.24 22:48
|buy
|0.70
|eurjpy
|158.22
|0.00
|0.00
|2008.01.24 23:27
|158.06
|0.00
|0.00
|8.56
|-104.57
|9009
|TFX_LONG_START
|11357328
|2008.01.28 01:11
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.13
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.45
|9009
|TFX_LONG_START
|11346906
|2008.01.25 20:39
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.11
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.01
|0.00
|0.00
|1.23
|-103.53
|9009
|TFX_LONG_START
|11284524
|2008.01.25 01:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.00
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:05
|159.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.16
|9009
|TFX_LONG_START
|11286118
|2008.01.25 02:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.01
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:05
|159.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.39
|9009
|TFX_LONG_START
|11321125
|2008.01.25 13:26
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.28
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.15
|9009
|TFX_LONG_START
|11295070
|2008.01.25 05:47
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.01
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|159.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.91
|9009
|TFX_LONG_START
|11343308
|2008.01.25 19:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.93
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|155.99
|0.00
|0.00
|1.23
|-88.46
|9009
|TFX_LONG_START
|11356722
|2008.01.28 01:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.95
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.51
|9009
|TFX_LONG_START
|11352601
|2008.01.27 23:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.94
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.50
|9009
|TFX_LONG_START
|11346389
|2008.01.25 20:24
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.93
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|156.01
|0.00
|0.00
|1.23
|-86.59
|9009
|TFX_LONG_START
|11320774
|2008.01.25 13:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.10
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.03
|9009
|TFX_LONG_START
|11274188
|2008.01.24 21:25
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.49
|0.00
|0.00
|2008.01.24 22:16
|157.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.58
|9009
|TFX_LONG_START
|11287588
|2008.01.25 02:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.20
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:05
|159.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.13
|9009
|TFX_LONG_START
|11291685
|2008.01.25 04:18
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.20
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:05
|159.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.20
|9009
|TFX_LONG_START
|11277405
|2008.01.24 22:35
|buy
|0.50
|eurjpy
|158.23
|0.00
|0.00
|2008.01.24 23:27
|158.07
|0.00
|0.00
|6.12
|-74.69
|9009
|TFX_LONG_START
|11344392
|2008.01.25 19:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.75
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|156.00
|0.00
|0.00
|1.23
|-70.58
|9009
|TFX_LONG_START
|11345154
|2008.01.25 19:57
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.75
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|156.01
|0.00
|0.00
|1.23
|-69.65
|9009
|TFX_LONG_START
|11361373
|2008.01.28 02:36
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.75
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.64
|9009
|TFX_LONG_START
|11360007
|2008.01.28 01:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.75
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.63
|9009
|TFX_LONG_START
|11297610
|2008.01.25 06:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.37
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|159.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.28
|9009
|TFX_LONG_START
|11363717
|2008.01.28 03:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.57
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.71
|9009
|TFX_LONG_START
|11276961
|2008.01.24 22:26
|buy
|0.30
|eurjpy
|158.23
|0.00
|0.00
|2008.01.24 23:27
|158.05
|0.00
|0.00
|3.67
|-50.41
|9009
|TFX_LONG_START
|11333209
|2008.01.25 16:37
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.90
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.36
|9009
|TFX_LONG_START
|11333490
|2008.01.25 16:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.85
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.50
|9009
|TFX_LONG_START
|11300025
|2008.01.25 07:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.56
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|159.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.62
|9009
|TFX_LONG_START
|11300898
|2008.01.25 07:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.57
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|159.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.85
|9009
|TFX_LONG_START
|11337631
|2008.01.25 17:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.66
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.78
|9009
|TFX_LONG_START
|11338344
|2008.01.25 17:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.66
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.78
|9009
|TFX_LONG_START
|11336254
|2008.01.25 17:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.66
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.99
|9009
|TFX_LONG_START
|11304439
|2008.01.25 08:39
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.75
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|159.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.07
|9009
|TFX_LONG_START
|11277657
|2008.01.24 22:41
|sell
|0.60
|eurjpy
|158.07
|0.00
|0.00
|2008.01.24 23:27
|158.10
|0.00
|0.00
|-9.47
|-16.80
|9009
|TFX_LONG_START
|11275999
|2008.01.24 22:03
|buy
|0.60
|eurjpy
|157.89
|0.00
|0.00
|2008.01.24 22:16
|157.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.23
|9009
|TFX_LONG_START
|11338565
|2008.01.25 17:51
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.29
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.59
|9009
|TFX_LONG_START
|11303589
|2008.01.25 08:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.93
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|158.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|9009
|TFX_LONG_START
|11305683
|2008.01.25 09:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.95
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|159.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|9009
|TFX_LONG_START
|11336866
|2008.01.25 17:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.48
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.37
|0.00
|0.00
|0.00
|10.26
|9009
|TFX_LONG_START
|11335876
|2008.01.25 17:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.48
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.36
|0.00
|0.00
|0.00
|11.19
|9009
|TFX_LONG_START
|11276713
|2008.01.24 22:22
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.00
|0.00
|0.00
|2008.01.24 23:27
|158.06
|0.00
|0.00
|2.45
|11.20
|9009
|TFX_LONG_START
|11277023
|2008.01.24 22:27
|sell
|0.40
|eurjpy
|158.13
|0.00
|0.00
|2008.01.24 23:27
|158.10
|0.00
|0.00
|-6.31
|11.21
|9009
|TFX_LONG_START
|11338069
|2008.01.25 17:43
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.48
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.35
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|9009
|TFX_LONG_START
|11338435
|2008.01.25 17:49
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.48
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.35
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|9009
|TFX_LONG_START
|11276480
|2008.01.24 22:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.90
|0.00
|0.00
|2008.01.24 23:27
|158.06
|0.00
|0.00
|1.22
|14.94
|9009
|TFX_LONG_START
|11366738
|2008.01.28 04:51
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.20
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.02
|0.00
|0.00
|0.00
|16.94
|9009
|TFX_LONG_START
|11302652
|2008.01.25 08:09
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.75
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|158.98
|0.00
|0.00
|0.00
|21.35
|9009
|TFX_LONG_START
|11300669
|2008.01.25 07:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.75
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|158.99
|0.00
|0.00
|0.00
|22.28
|9009
|TFX_LONG_START
|11299554
|2008.01.25 07:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.74
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|159.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24.14
|9009
|TFX_LONG_START
|11333396
|2008.01.25 16:39
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.67
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.38
|0.00
|0.00
|0.00
|27.05
|9009
|TFX_LONG_START
|11334687
|2008.01.25 16:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.67
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.36
|0.00
|0.00
|0.00
|28.91
|9009
|TFX_LONG_START
|11274009
|2008.01.24 21:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.59
|0.00
|0.00
|2008.01.24 22:16
|157.90
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|9009
|TFX_LONG_START
|11332937
|2008.01.25 16:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.71
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.37
|0.00
|0.00
|0.00
|31.69
|9009
|TFX_LONG_START
|11363578
|2008.01.28 03:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.39
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.04
|0.00
|0.00
|0.00
|32.94
|9009
|TFX_LONG_START
|11365730
|2008.01.28 04:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.39
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.02
|0.00
|0.00
|0.00
|34.82
|9009
|TFX_LONG_START
|11278031
|2008.01.24 22:50
|sell
|0.80
|eurjpy
|158.12
|0.00
|0.00
|2008.01.24 23:27
|158.07
|0.00
|0.00
|-12.63
|37.35
|9009
|TFX_LONG_START
|11275037
|2008.01.24 21:44
|buy
|0.50
|eurjpy
|157.79
|0.00
|0.00
|2008.01.24 22:16
|157.87
|0.00
|0.00
|0.00
|37.42
|9009
|TFX_LONG_START
|11299040
|2008.01.25 06:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.55
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|158.99
|0.00
|0.00
|0.00
|40.85
|9009
|TFX_LONG_START
|11297325
|2008.01.25 06:26
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.55
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|159.01
|0.00
|0.00
|0.00
|42.71
|9009
|TFX_LONG_START
|11358819
|2008.01.28 01:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.56
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.04
|0.00
|0.00
|0.00
|48.92
|9009
|TFX_LONG_START
|11360350
|2008.01.28 02:06
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.57
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.04
|0.00
|0.00
|0.00
|49.86
|9009
|TFX_LONG_START
|11344259
|2008.01.25 19:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.57
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|156.04
|0.00
|0.00
|-1.58
|49.87
|9009
|TFX_LONG_START
|11345021
|2008.01.25 19:54
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.57
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|156.04
|0.00
|0.00
|-1.58
|49.87
|9009
|TFX_LONG_START
|11362151
|2008.01.28 02:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.57
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.04
|0.00
|0.00
|0.00
|49.88
|9009
|TFX_LONG_START
|11332576
|2008.01.25 16:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.91
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.37
|0.00
|0.00
|0.00
|50.34
|9009
|TFX_LONG_START
|11287780
|2008.01.25 02:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.38
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:05
|158.98
|0.00
|0.00
|0.00
|55.71
|9009
|TFX_LONG_START
|11296084
|2008.01.25 06:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.37
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|158.98
|0.00
|0.00
|0.00
|56.63
|9009
|TFX_LONG_START
|11287105
|2008.01.25 02:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.38
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:05
|159.01
|0.00
|0.00
|0.00
|58.50
|9009
|TFX_LONG_START
|11319974
|2008.01.25 13:08
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.92
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|63.43
|9009
|TFX_LONG_START
|11349425
|2008.01.25 21:54
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.75
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.03
|0.00
|0.00
|-1.58
|67.74
|9009
|TFX_LONG_START
|11355628
|2008.01.28 00:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.76
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.04
|0.00
|0.00
|0.00
|67.74
|9009
|TFX_LONG_START
|11342215
|2008.01.25 18:57
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.74
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|156.02
|0.00
|0.00
|-1.58
|67.75
|9009
|TFX_LONG_START
|11358611
|2008.01.28 01:38
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.76
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.03
|0.00
|0.00
|0.00
|68.67
|9009
|TFX_LONG_START
|11343812
|2008.01.25 19:26
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.75
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|156.02
|0.00
|0.00
|-1.58
|68.69
|9009
|TFX_LONG_START
|11331921
|2008.01.25 16:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.10
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.35
|0.00
|0.00
|0.00
|69.92
|9009
|TFX_LONG_START
|11274785
|2008.01.24 21:40
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.69
|0.00
|0.00
|2008.01.24 22:16
|157.88
|0.00
|0.00
|0.00
|71.10
|9009
|TFX_LONG_START
|11295937
|2008.01.25 06:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.19
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:06
|158.98
|0.00
|0.00
|0.00
|73.35
|9009
|TFX_LONG_START
|11282837
|2008.01.25 00:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.25
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:05
|159.06
|0.00
|0.00
|0.00
|75.19
|9009
|TFX_LONG_START
|11286832
|2008.01.25 02:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.20
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:05
|159.03
|0.00
|0.00
|0.00
|77.06
|9009
|TFX_LONG_START
|11284744
|2008.01.25 01:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.20
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:05
|159.05
|0.00
|0.00
|0.00
|78.90
|9009
|TFX_LONG_START
|11319284
|2008.01.25 12:58
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.10
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|80.23
|9009
|TFX_LONG_START
|11274366
|2008.01.24 21:30
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.59
|0.00
|0.00
|2008.01.24 22:16
|157.88
|0.00
|0.00
|0.00
|81.39
|9009
|TFX_LONG_START
|11347154
|2008.01.25 20:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.93
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.04
|0.00
|0.00
|-1.58
|83.74
|9009
|TFX_LONG_START
|11349183
|2008.01.25 21:47
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.93
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.02
|0.00
|0.00
|-1.58
|85.61
|9009
|TFX_LONG_START
|11341597
|2008.01.25 18:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.93
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|156.02
|0.00
|0.00
|-1.58
|85.62
|9009
|TFX_LONG_START
|11358007
|2008.01.28 01:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.95
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.04
|0.00
|0.00
|0.00
|85.62
|9009
|TFX_LONG_START
|11347690
|2008.01.25 21:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.93
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:19
|156.01
|0.00
|0.00
|-1.58
|86.56
|9009
|TFX_LONG_START
|11331100
|2008.01.25 16:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.29
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.36
|0.00
|0.00
|0.00
|86.71
|9009
|TFX_LONG_START
|11326736
|2008.01.25 15:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.29
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|89.52
|9009
|TFX_LONG_START
|11324482
|2008.01.25 14:24
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.29
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|89.53
|9009
|TFX_LONG_START
|11323011
|2008.01.25 14:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.29
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.30
|0.00
|0.00
|0.00
|92.33
|9009
|TFX_LONG_START
|11279481
|2008.01.24 23:27
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.06
|0.00
|0.00
|2008.01.25 09:05
|159.07
|0.00
|0.00
|0.00
|93.76
|9009
|TFX_LONG_START
|11315539
|2008.01.25 11:48
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.29
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.28
|0.00
|0.00
|0.00
|94.23
|9009
|TFX_LONG_START
|11316160
|2008.01.25 11:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.29
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.26
|0.00
|0.00
|0.00
|96.10
|9009
|TFX_LONG_START
|11318138
|2008.01.25 12:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.29
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.26
|0.00
|0.00
|0.00
|96.10
|9009
|TFX_LONG_START
|11328832
|2008.01.25 15:37
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.47
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:54
|157.36
|0.00
|0.00
|0.00
|103.50
|9009
|TFX_LONG_START
|11327826
|2008.01.25 15:19
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.47
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.34
|0.00
|0.00
|0.00
|105.36
|9009
|TFX_LONG_START
|11340674
|2008.01.25 18:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.16
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|156.02
|0.00
|0.00
|-1.58
|107.26
|9009
|TFX_LONG_START
|11314985
|2008.01.25 11:39
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.47
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|111.95
|9009
|TFX_LONG_START
|11312311
|2008.01.25 10:46
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.47
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|111.96
|9009
|TFX_LONG_START
|11338975
|2008.01.25 17:54
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.34
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|156.06
|0.00
|0.00
|-1.58
|120.42
|9009
|TFX_LONG_START
|11339826
|2008.01.25 18:09
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.34
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|156.06
|0.00
|0.00
|-1.58
|120.44
|9009
|TFX_LONG_START
|11340253
|2008.01.25 18:19
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.34
|0.00
|0.00
|2008.01.28 05:18
|156.02
|0.00
|0.00
|-1.58
|124.21
|9009
|TFX_LONG_START
|11309074
|2008.01.25 09:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.66
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:52
|157.28
|0.00
|0.00
|0.00
|128.73
|9009
|TFX_LONG_START
|11311684
|2008.01.25 10:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.66
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:53
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|129.67
|9009
|TFX_LONG_START
|11306490
|2008.01.25 09:12
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.85
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:52
|157.29
|0.00
|0.00
|0.00
|145.53
|9009
|TFX_LONG_START
|11308560
|2008.01.25 09:42
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.85
|0.00
|0.00
|2008.01.25 17:52
|157.28
|0.00
|0.00
|0.00
|146.46
|9009
|TFX_LONG_START
|11273955
|2008.01.24 21:18
|balance
|Deposit
|3 000.00
|0.00
|0.00
|-15.86
|232.94
|Closed P/L:
|217.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11368342
|2008.01.28 05:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.01
|0.00
|0.00
|156.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.32
|9009
|TFX_LONG_START
|11370137
|2008.01.28 05:51
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.82
|0.00
|0.00
|156.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.18
|9009
|TFX_LONG_START
|11371690
|2008.01.28 06:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.64
|0.00
|0.00
|156.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.10
|9009
|TFX_LONG_START
|11372496
|2008.01.28 06:46
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.82
|0.00
|0.00
|156.26
|0.00
|0.00
|0.00
|41.36
|9009
|TFX_LONG_START
|11373286
|2008.01.28 07:04
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.64
|0.00
|0.00
|156.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.10
|9009
|TFX_LONG_START
|11374987
|2008.01.28 07:42
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.82
|0.00
|0.00
|156.26
|0.00
|0.00
|0.00
|41.36
|9009
|TFX_LONG_START
|11376676
|2008.01.28 08:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.00
|0.00
|0.00
|156.26
|0.00
|0.00
|0.00
|24.44
|9009
|TFX_LONG_START
|11377504
|2008.01.28 08:28
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.19
|0.00
|0.00
|156.26
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|9009
|TFX_LONG_START
|11377751
|2008.01.28 08:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.38
|0.00
|0.00
|156.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.28
|9009
|TFX_LONG_START
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.24
|Floating P/L:
|-90.24
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|217.08
|Floating P/L:
|-90.24
|Margin:
|73.39
|Balance:
|3 217.08
|Equity:
|3 126.84
|Free Margin:
|3 053.45
|Details:
|Gross Profit:
|4 585.64
|Gross Loss:
|4 368.56
|Total Net Profit:
|217.08
|Profit Factor:
|1.05
|Expected Payoff:
|1.78
|Absolute Drawdown:
|262.41
|Maximal Drawdown:
|493.50 (15.02%)
|Relative Drawdown:
|15.02% (493.50)
|Total Trades:
|122
|Short Positions (won %):
|62 (80.65%)
|Long Positions (won %):
|60 (35.00%)
|Profit Trades (% of total):
|71 (58.20%)
|Loss trades (% of total):
|51 (41.80%)
|Largest
|profit trade:
|146.46
|loss trade:
|-166.08
|Average
|profit trade:
|64.59
|loss trade:
|-85.66
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (342.16)
|consecutive losses ($):
|3 (-291.98)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|378.52 (4)
|consecutive loss (count):
|-291.98 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1