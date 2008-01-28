|Account: 1722700
|Name: TimeFreedom
|Currency: USD
|2008 February 1, 18:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|74813626
|2008.01.28 01:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.28
|211.27
|0.00
|2008.01.28 03:35
|210.76
|0.00
|0.00
|0.00
|48.79
|74828449
|2008.01.28 01:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.28
|210.78
|0.00
|2008.01.28 04:15
|210.17
|0.00
|0.00
|0.00
|104.37
|75078461
|2008.01.29 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.04
|211.54
|0.00
|2008.01.29 02:33
|211.12
|0.00
|0.00
|0.00
|86.38
|75098124
|2008.01.29 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.04
|211.54
|0.00
|2008.01.29 03:52
|211.53
|0.00
|0.00
|0.00
|47.81
|75116468
|2008.01.29 04:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.41
|0.00
|0.00
|2008.01.29 04:41
|211.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.51
|75121578
|2008.01.29 05:20
|sell stop
|0.10
|gbpjpy
|210.79
|0.00
|0.00
|2008.01.29 12:02
|212.55
|cancelled
|75196496
|2008.01.29 12:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.73
|212.74
|0.00
|2008.01.29 12:48
|213.24
|0.00
|0.00
|0.00
|47.64
|75205157
|2008.01.29 12:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.73
|212.74
|0.00
|2008.01.29 12:57
|212.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|75317251
|2008.01.30 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.65
|212.64
|0.00
|2008.01.30 07:00
|212.14
|0.00
|0.00
|0.00
|47.82
|75354491
|2008.01.30 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.65
|212.64
|0.00
|2008.01.30 08:11
|212.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|75405953
|2008.01.30 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|213.17
|0.00
|0.00
|2008.01.30 13:01
|213.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.70
|75405964
|2008.01.30 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|213.15
|0.00
|0.00
|2008.01.30 13:25
|213.35
|0.00
|0.00
|0.00
|37.28
|75590954
|2008.01.31 01:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|211.28
|211.29
|0.00
|2008.01.31 02:14
|211.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|75765314
|2008.01.31 13:43
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.69
|210.68
|0.00
|2008.01.31 14:26
|210.17
|0.00
|0.00
|0.00
|49.13
|75773974
|2008.01.31 13:43
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.69
|210.68
|0.00
|2008.01.31 14:53
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|75785603
|2008.01.31 14:59
|sell
|0.20
|gbpjpy
|210.67
|0.00
|0.00
|2008.01.31 14:59
|210.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|75785999
|2008.01.31 15:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|210.69
|0.00
|0.00
|2008.01.31 15:59
|211.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.10
|75822108
|2008.01.31 17:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.35
|0.00
|0.00
|2008.01.31 17:51
|211.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.47
|75895888
|2008.02.01 01:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|212.01
|0.00
|0.00
|2008.02.01 13:37
|209.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-393.16
|76012930
|2008.02.01 14:01
|sell
|0.30
|gbpjpy
|209.70
|0.00
|0.00
|2008.02.01 14:23
|210.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.74
|76023907
|2008.02.01 14:24
|sell
|0.30
|gbpjpy
|209.88
|209.87
|0.00
|2008.02.01 14:49
|209.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|76038194
|2008.02.01 15:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.00
|209.99
|0.00
|2008.02.01 15:31
|209.49
|0.00
|0.00
|0.00
|47.97
|76054468
|2008.02.01 15:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.00
|209.50
|0.00
|2008.02.01 17:49
|208.99
|0.00
|0.00
|0.00
|95.07
|76082376
|2008.02.01 15:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.00
|209.50
|0.00
|2008.02.01 18:16
|209.50
|0.00
|0.00
|0.00
|46.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.13
|Closed P/L:
|-62.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-62.13
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 293.79
|Equity:
|11 293.79
|Free Margin:
|11 293.79
|Details:
|Gross Profit:
|666.75
|Gross Loss:
|728.88
|Total Net Profit:
|-62.13
|Profit Factor:
|0.91
|Expected Payoff:
|-2.70
|Absolute Drawdown:
|254.96
|Maximal Drawdown:
|702.67 (5.95%)
|Relative Drawdown:
|5.95% (702.67)
|Total Trades:
|23
|Short Positions (won %):
|16 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|7 (57.14%)
|Profit Trades (% of total):
|16 (69.57%)
|Loss trades (% of total):
|7 (30.43%)
|Largest
|profit trade:
|104.37
|loss trade:
|-393.16
|Average
|profit trade:
|41.67
|loss trade:
|-104.13
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (287.35)
|consecutive losses ($):
|5 (-702.67)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|287.35 (4)
|consecutive loss (count):
|-702.67 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2