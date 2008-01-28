Interbank FX, LLC

Account: 1722700 Name: TimeFreedom Currency: USD 2008 February 1, 18:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
748136262008.01.28 01:06sell0.10gbpjpy211.28211.270.002008.01.28 03:35210.760.000.000.0048.79
748284492008.01.28 01:06sell0.10gbpjpy211.28210.780.002008.01.28 04:15210.170.000.000.00104.37
750784612008.01.29 01:00sell0.10gbpjpy212.04211.540.002008.01.29 02:33211.120.000.000.0086.38
750981242008.01.29 01:00sell0.10gbpjpy212.04211.540.002008.01.29 03:52211.530.000.000.0047.81
751164682008.01.29 04:41sell0.10gbpjpy211.410.000.002008.01.29 04:41211.490.000.000.00-7.51
751215782008.01.29 05:20sell stop0.10gbpjpy210.790.000.002008.01.29 12:02212.55cancelled
751964962008.01.29 12:01buy0.10gbpjpy212.73212.740.002008.01.29 12:48213.240.000.000.0047.64
752051572008.01.29 12:01buy0.10gbpjpy212.73212.740.002008.01.29 12:57212.740.000.000.000.93
753172512008.01.30 01:00sell0.10gbpjpy212.65212.640.002008.01.30 07:00212.140.000.000.0047.82
753544912008.01.30 01:00sell0.10gbpjpy212.65212.640.002008.01.30 08:11212.640.000.000.000.94
754059532008.01.30 13:01buy0.20gbpjpy213.170.000.002008.01.30 13:01213.070.000.000.00-18.70
754059642008.01.30 13:01buy0.20gbpjpy213.150.000.002008.01.30 13:25213.350.000.000.0037.28
755909542008.01.31 01:00buy0.20gbpjpy211.28211.290.002008.01.31 02:14211.290.000.000.001.88
757653142008.01.31 13:43sell0.10gbpjpy210.69210.680.002008.01.31 14:26210.170.000.000.0049.13
757739742008.01.31 13:43sell0.10gbpjpy210.69210.680.002008.01.31 14:53210.680.000.000.000.95
757856032008.01.31 14:59sell0.20gbpjpy210.670.000.002008.01.31 14:59210.740.000.000.00-13.20
757859992008.01.31 15:00sell0.20gbpjpy210.690.000.002008.01.31 15:59211.440.000.000.00-141.10
758221082008.01.31 17:08buy0.10gbpjpy212.350.000.002008.01.31 17:51211.600.000.000.00-70.47
758958882008.02.01 01:00buy0.20gbpjpy212.010.000.002008.02.01 13:37209.930.000.000.00-393.16
760129302008.02.01 14:01sell0.30gbpjpy209.700.000.002008.02.01 14:23210.000.000.000.00-84.74
760239072008.02.01 14:24sell0.30gbpjpy209.88209.870.002008.02.01 14:49209.870.000.000.002.82
760381942008.02.01 15:00sell0.10gbpjpy210.00209.990.002008.02.01 15:31209.490.000.000.0047.97
760544682008.02.01 15:00sell0.10gbpjpy210.00209.500.002008.02.01 17:49208.990.000.000.0095.07
760823762008.02.01 15:00sell0.10gbpjpy210.00209.500.002008.02.01 18:16209.500.000.000.0046.97
  0.00 0.00 0.00 -62.13
Closed P/L: -62.13
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -62.13 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 293.79 Equity: 11 293.79 Free Margin: 11 293.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 666.75 Gross Loss: 728.88 Total Net Profit: -62.13
Profit Factor: 0.91 Expected Payoff: -2.70  
Absolute Drawdown: 254.96 Maximal Drawdown: 702.67 (5.95%) Relative Drawdown: 5.95% (702.67)
 
Total Trades: 23 Short Positions (won %): 16 (75.00%) Long Positions (won %): 7 (57.14%)
Profit Trades (% of total): 16 (69.57%) Loss trades (% of total): 7 (30.43%)
Largest profit trade: 104.37 loss trade: -393.16
Average profit trade: 41.67 loss trade: -104.13
Maximum consecutive wins ($): 4 (287.35) consecutive losses ($): 5 (-702.67)
Maximal consecutive profit (count): 287.35 (4) consecutive loss (count): -702.67 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2