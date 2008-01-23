FXDD

 

Account:

Name:

Currency: USD

2008 January 25, 10:42

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2065286637

2008.01.25 07:07

buy

0.02

gbpjpy

212.26

0.00

0.00

2008.01.25 07:16

212.54

0.00

0.00

0.00

5.22

 

9009

TFX_LONG_START

2065281173

2008.01.24 20:48

buy

0.01

gbpjpy

210.75

0.00

0.00

2008.01.25 07:16

212.54

0.00

0.00

0.25

16.67

 

9009

TFX_LONG_START

2065277601

2008.01.24 16:52

buy

0.04

gbpjpy

210.27

0.00

0.00

2008.01.24 20:47

210.69

0.00

0.00

0.00

15.74

 

9009

TFX_LONG_START

2065272584

2008.01.24 13:36

buy

0.03

gbpjpy

208.72

0.00

0.00

2008.01.24 20:47

210.73

0.00

0.00

0.00

56.48

 

9009

TFX_LONG_START

2065265601

2008.01.24 09:06

sell

0.02

gbpjpy

207.22

0.00

0.00

2008.01.24 20:47

210.81

0.00

0.00

0.00

-67.23

 

9009

TFX_LONG_START

2065251182

2008.01.23 22:51

buy

0.01

gbpjpy

208.73

0.00

0.00

2008.01.24 20:47

210.72

0.00

0.00

0.75

18.64

 

9009

TFX_LONG_START

2065251097

2008.01.23 22:50

buy

0.02

gbpjpy

208.70

0.00

0.00

2008.01.23 22:51

208.68

0.00

0.00

0.00

-0.37

 

9009

TFX_LONG_START

2065249794

2008.01.23 22:23

buy

0.01

gbpjpy

207.70

0.00

0.00

2008.01.23 22:51

208.75

0.00

0.00

0.00

9.85

 

9009

TFX_LONG_START

2065248922

2008.01.23 22:04

buy

0.05

gbpjpy

207.13

0.00

0.00

2008.01.23 22:23

207.63

0.00

0.00

0.00

23.57

 

9009

TFX_LONG_START

2065247299

2008.01.23 20:49

buy

0.04

gbpjpy

206.12

0.00

0.00

2008.01.23 22:23

207.63

0.00

0.00

0.00

56.92

 

9009

TFX_LONG_START

2065246023

2008.01.23 19:40

sell

0.03

gbpjpy

205.12

0.00

0.00

2008.01.23 22:23

207.72

0.00

0.00

0.00

-73.48

 

9009

TFX_LONG_START

2065242829

2008.01.23 17:12

buy

0.02

gbpjpy

206.12

0.00

0.00

2008.01.23 22:23

207.63

0.00

0.00

0.00

28.46

 

9009

TFX_LONG_START

2065237776

2008.01.23 15:19

sell

0.01

gbpjpy

205.12

0.00

0.00

2008.01.23 22:23

207.70

0.00

0.00

0.00

-24.31

 

9009

TFX_LONG_START

2065237435

2008.01.23 15:12

sell

0.02

gbpjpy

205.24

0.00

0.00

2008.01.23 15:19

205.19

0.00

0.00

0.00

0.95

 

9009

TFX_LONG_START

2065235416

2008.01.23 14:18

sell

0.01

gbpjpy

206.27

0.00

0.00

2008.01.23 15:19

205.21

0.00

0.00

0.00

10.07

 

9009

TFX_LONG_START

2065234490

2008.01.23 13:45

sell

0.04

gbpjpy

206.58

0.00

0.00

2008.01.23 14:18

206.38

0.00

0.00

0.00

7.56

 

9009

TFX_LONG_START

2065225804

2008.01.23 08:12

buy

0.02

gbpjpy

208.58

0.00

0.00

2008.01.23 14:17

206.28

0.00

0.00

0.00

-43.51

 

9009

TFX_LONG_START

2065230466

2008.01.23 11:21

sell

0.03

gbpjpy

207.58

0.00

0.00

2008.01.23 14:17

206.38

0.00

0.00

0.00

34.04

 

9009

TFX_LONG_START

2065224317

2008.01.23 06:40

sell

0.01

gbpjpy

207.57

0.00

0.00

2008.01.23 14:17

206.36

0.00

0.00

0.00

11.44

 

9009

TFX_LONG_START

2065222346

2008.01.23 05:25

sell

0.04

gbpjpy

208.53

0.00

0.00

2008.01.23 06:40

207.65

0.00

0.00

0.00

33.15

 

9009

TFX_LONG_START

2065219908

2008.01.23 02:33

sell

0.03

gbpjpy

209.53

0.00

0.00

2008.01.23 06:40

207.64

0.00

0.00

0.00

53.41

 

9009

TFX_LONG_START

2065219716

2008.01.23 02:26

buy

0.02

gbpjpy

210.53

0.00

0.00

2008.01.23 06:39

207.56

0.00

0.00

0.00

-55.96

 

9009

TFX_LONG_START

2065217204

2008.01.23 01:04

buy

0.01

gbpjpy

209.53

0.00

0.00

2008.01.23 06:39

207.60

0.00

0.00

0.00

-18.18

 

9009

TFX_LONG_START

 

0.00

0.00

1.00

99.13

Closed P/L:

100.13

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2065287025

2008.01.25 07:16

buy

0.01

gbpjpy

212.62

0.00

0.00

 

213.79

0.00

0.00

0.00

10.85

 

9009

TFX_LONG_START

 

0.00

0.00

0.00

10.85

 

Floating P/L:

10.85

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

100.13

Floating P/L:

10.85

Margin:

9.90

Balance:

1 124.40

Equity:

1 135.25

Free Margin:

1 125.35

 

Details:

Graph

Gross Profit:

383.17

Gross Loss:

283.04

Total Net Profit:

100.13

Profit Factor:

1.35

Expected Payoff:

4.35

 

Absolute Drawdown:

74.14

Maximal Drawdown:

74.14 (7.24%)

Relative Drawdown:

7.24% (74.14)

 

Total Trades:

23

Short Positions (won %):

10 (70.00%)

Long Positions (won %):

13 (69.23%)

Profit Trades (% of total):

16 (69.57%)

Loss trades (% of total):

7 (30.43%)

Largest

profit trade:

56.92

loss trade:

-73.48

Average

profit trade:

23.95

loss trade:

-40.43

Maximum

consecutive wins ($):

4 (52.62)

consecutive losses ($):

2 (-74.14)

Maximal

consecutive profit (count):

98.00 (3)

consecutive loss (count):

-74.14 (2)

Average

consecutive wins:

3

consecutive losses:

1

 