Interbank FX, LLC

Account: 1786857 Name: Alpha1111 Currency: USD 2008 January 31, 11:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
702705732008.01.03 16:58balanceDeposit10 000.00
702706182008.01.03 16:58sell0.02usdjpy109.680.000.002008.01.03 18:18109.470.000.000.003.84
704376992008.01.04 09:36buy0.01eurgbp0.74440.00000.00002008.01.04 13:330.74650.000.000.004.16
705604912008.01.04 17:10sell0.02usdjpy108.790.000.002008.01.04 17:10108.680.000.000.002.02
705618502008.01.04 17:13sell0.02usdjpy108.790.000.002008.01.04 17:19108.680.000.000.002.02
705963342008.01.06 23:01buy0.02nzdusd0.76740.78090.00002008.01.13 23:000.78090.000.000.6927.00
705966382008.01.06 23:01buy0.02audusd0.87230.00000.00002008.01.08 08:190.87940.000.000.0414.20
706087302008.01.07 00:00buy0.02nzdusd0.76800.00000.00002008.01.09 11:450.77360.000.000.2011.20
706088492008.01.07 00:01sell0.02usdcad1.00020.00000.00002008.01.17 16:471.03080.000.00-0.60-59.37
706143432008.01.07 00:52sell0.02audjpy95.060.000.002008.01.07 02:4794.900.000.000.002.94
706175072008.01.07 01:08sell0.02usdjpy108.880.000.002008.01.07 15:29108.670.000.000.003.86
706193492008.01.07 01:17sell0.02gbpjpy214.970.000.002008.01.07 02:23214.810.000.000.002.94
706329912008.01.07 02:41sell0.02usdchf1.11060.00000.00002008.01.10 14:381.10790.000.00-0.994.87
706350962008.01.07 02:51buy0.02eurusd1.47060.00000.00002008.01.07 04:081.47270.000.000.004.20
706569552008.01.07 05:31sell0.02audjpy95.230.000.002008.01.07 06:1595.070.000.000.002.94
706789432008.01.07 07:49buy0.02eurusd1.46940.00000.00002008.01.07 13:201.47300.000.000.007.20
706857372008.01.07 08:00sell0.02usdchf1.11460.00000.00002008.01.07 15:321.11100.000.000.006.48
706885052008.01.07 08:10sell0.02audjpy95.310.000.002008.01.07 14:3795.100.000.000.003.86
706893942008.01.07 08:12sell0.02gbpjpy215.270.000.002008.01.07 13:23215.060.000.000.003.85
706909512008.01.07 08:19buy0.02euraud1.68210.00000.00002008.01.07 13:051.68420.000.000.003.67
706921182008.01.07 08:24sell0.02gbpchf2.19380.00000.00002008.01.09 01:162.19130.000.00-0.764.50
706951562008.01.07 08:36buy0.01eurgbp0.74470.00000.00002008.01.09 07:130.74690.000.00-0.204.33
707996642008.01.07 16:32sell0.02usdjpy109.160.000.002008.01.07 17:07109.050.000.000.002.02
708029982008.01.07 16:45sell0.02audjpy95.080.000.002008.01.07 17:0794.970.000.000.002.02
708114212008.01.07 17:27sell0.02usdchf1.11800.00000.00002008.01.08 14:361.11430.000.00-0.206.64
708397362008.01.07 21:00sell0.02audjpy95.010.000.002008.01.15 20:1094.760.000.00-2.714.68
708470622008.01.07 21:50sell0.02audjpy95.240.000.002008.01.15 16:5294.940.000.00-2.715.61
708471062008.01.07 21:50buy0.02euraud1.68350.00000.00002008.01.07 23:321.68530.000.00-0.253.13
708736962008.01.08 01:08sell0.02audjpy95.470.000.002008.01.15 15:4995.140.000.00-2.376.18
708737402008.01.08 01:08buy0.02euraud1.67970.00000.00002008.01.15 22:011.68350.000.00-2.006.68
708916002008.01.08 03:24sell0.02gbpjpy215.570.000.002008.01.08 04:45215.360.000.000.003.84
708978942008.01.08 04:00sell0.02audjpy95.950.000.002008.01.08 21:1595.590.000.000.006.61
708979362008.01.08 04:00buy0.02euraud1.67550.00000.00002008.01.15 21:451.68000.000.00-1.757.93
709150072008.01.08 06:16sell0.02gbpjpy215.740.000.002008.01.08 20:17215.390.000.000.006.41
709182792008.01.08 06:38sell0.02usdjpy109.530.000.002008.01.08 14:02109.170.000.000.006.60
709390232008.01.08 07:45sell0.02gbpchf2.20820.00000.00002008.01.08 11:342.20470.000.000.006.27
709475172008.01.08 08:04buy0.01eurgbp0.74240.00000.00002008.01.08 16:480.74590.000.000.006.91
711190732008.01.09 05:08sell0.02audjpy96.320.000.002008.01.15 15:1895.860.000.00-2.038.61
711201862008.01.09 05:18sell0.02gbpjpy215.900.000.002008.01.09 08:08215.690.000.000.003.84
711209042008.01.09 05:23sell0.02usdjpy109.370.000.002008.01.09 09:30109.160.000.000.003.85
711427302008.01.09 08:00sell0.02usdjpy109.600.000.002008.01.09 09:15109.240.000.000.006.59
711855222008.01.09 13:09buy0.02eurusd1.46730.00000.00002008.01.10 14:371.47100.000.00-0.217.40
712666622008.01.09 20:40sell0.02gbpjpy214.720.000.002008.01.10 06:00214.460.000.00-1.964.74
712678422008.01.09 20:49sell0.02usdjpy109.700.000.002008.01.10 14:46109.290.000.00-0.827.50
712702562008.01.09 21:00sell0.02gbpjpy215.150.000.002008.01.09 21:05214.940.000.000.003.82
712719062008.01.09 21:14sell0.02gbpjpy215.050.000.002008.01.10 03:04214.730.000.00-1.965.83
712888172008.01.10 00:00buy0.02euraud1.66080.00000.00002008.01.16 00:001.67470.000.00-1.0024.56
713709552008.01.10 09:42sell0.02gbpjpy215.300.000.002008.01.10 11:48215.090.000.000.003.83
713852192008.01.10 10:49buy0.01eurgbp0.74740.00000.00002008.01.10 13:380.74950.000.000.004.11
714791822008.01.10 16:14buy0.02euraud1.65810.00000.00002008.01.15 15:391.66420.000.00-0.7510.90
715294972008.01.10 19:57sell0.02gbpjpy214.740.000.002008.01.10 21:23214.630.000.000.002.01
715347832008.01.10 20:34sell0.02gbpjpy214.970.000.002008.01.10 21:08214.810.000.000.002.93
715525222008.01.11 00:00sell0.02audjpy98.010.000.002008.01.11 05:4597.450.000.000.0010.28
715525352008.01.11 00:00sell0.02audjpy98.0194.850.002008.01.16 19:3894.850.000.00-1.0258.79
716235932008.01.11 07:53sell0.02audjpy97.620.000.002008.01.11 18:2297.070.000.000.0010.11
716396632008.01.11 09:07sell0.02usdchf1.10340.00000.00002008.01.11 09:471.10180.000.000.002.90
716553992008.01.11 10:42sell0.02gbpchf2.15790.00000.00002008.01.11 11:512.15630.000.000.002.90
717244622008.01.11 16:20sell0.02gbpjpy213.810.000.002008.01.11 17:21213.590.000.000.004.03
717460912008.01.11 18:21buy0.02nzdusd0.78320.00000.00002008.01.14 08:420.78710.000.000.107.80
718873012008.01.14 12:47sell0.02usdjpy107.870.000.002008.01.14 12:53107.770.000.000.001.86
719152292008.01.14 16:16sell0.02gbpjpy211.940.000.002008.01.14 16:25211.780.000.000.002.96
719152782008.01.14 16:17sell0.02usdjpy108.230.000.002008.01.14 16:23108.070.000.000.002.96
720300432008.01.15 09:07sell0.02gbpchf2.14060.00000.00002008.01.15 23:402.13830.000.00-0.384.21
720308622008.01.15 09:11sell0.02usdchf1.09350.00000.00002008.01.15 11:101.09140.000.000.003.85
720357742008.01.15 09:31sell0.02gbpjpy211.270.000.002008.01.15 09:32211.150.000.000.002.23
720450952008.01.15 10:23sell0.02gbpjpy211.210.000.002008.01.15 13:33211.050.000.000.002.99
720478462008.01.15 10:39buy0.02nzdusd0.78870.00000.00002008.01.15 12:170.79090.000.000.004.40
720526992008.01.15 11:07sell0.02gbpjpy211.450.000.002008.01.15 11:13211.230.000.000.004.09
720571662008.01.15 11:23sell0.02gbpjpy211.480.000.002008.01.15 13:33211.070.000.000.007.66
720675092008.01.15 11:59buy0.02eurcad1.50780.00000.00002008.01.15 13:201.50990.000.000.004.14
721321112008.01.15 15:19buy0.02audusd0.89650.00000.00002008.01.22 04:470.85620.000.000.28-80.60
721322932008.01.15 15:19buy0.02nzdusd0.78750.00000.00002008.01.21 19:510.74530.000.000.59-84.40
721432102008.01.15 15:51sell0.02usdchf1.09040.00000.00002008.01.16 03:161.08920.000.00-0.202.20
721451902008.01.15 16:00buy0.02nzdusd0.78350.00000.00002008.01.21 19:510.74530.000.000.59-76.40
721454692008.01.15 16:00buy0.02audusd0.89190.00000.00002008.01.22 04:470.85620.000.000.28-71.40
721513242008.01.15 16:28buy0.02eurusd1.48390.00000.00002008.01.30 19:231.48660.000.00-1.055.40
721541032008.01.15 16:34sell0.02usdchf1.09290.00000.00002008.01.15 17:101.09130.000.000.002.93
722004912008.01.15 22:01buy0.02eurusd1.48060.00000.00002008.01.16 03:271.48420.000.000.007.20
722594772008.01.16 03:12sell0.02gbpjpy209.770.000.002008.01.16 03:26209.610.000.000.003.00
723268852008.01.16 08:13sell0.02usdchf1.08900.00000.00002008.01.24 18:331.08640.000.00-1.974.79
723587812008.01.16 11:00buy0.02eurusd1.47730.00000.00002008.01.16 13:321.48140.000.000.008.20
723641922008.01.16 11:31sell0.02usdchf1.09160.00000.00002008.01.16 14:461.08950.000.000.003.85
723771382008.01.16 12:57sell0.02gbpchf2.13960.00000.00002008.01.23 11:402.13610.000.00-2.666.40
723774862008.01.16 12:59sell0.02gbpjpy208.430.000.002008.01.21 06:44208.150.000.00-3.265.26
723795072008.01.16 13:02sell0.02gbpjpy208.660.000.002008.01.16 13:36208.480.000.000.003.39
723809872008.01.16 13:05sell0.02usdjpy106.430.000.002008.01.16 13:33106.270.000.000.003.01
723852182008.01.16 13:28sell0.02nzdjpy81.900.000.002008.01.16 13:3481.800.000.000.001.89
723983742008.01.16 14:02sell0.02nzdjpy81.910.000.002008.01.16 15:4281.790.000.000.002.25
724006952008.01.16 14:09sell0.02nzdjpy82.150.000.002008.01.16 14:5981.990.000.000.003.00
724029152008.01.16 14:13sell0.02gbpjpy210.470.000.002008.01.16 14:16210.260.000.000.003.93
724074912008.01.16 14:27buy0.02eurcad1.50710.00000.00002008.01.16 14:541.50920.000.000.004.12
724080872008.01.16 14:30sell0.02gbpjpy209.890.000.002008.01.16 15:42209.680.000.000.003.95
724081092008.01.16 14:30sell0.02usdjpy106.590.000.002008.01.21 07:15106.310.000.00-1.365.27
724186642008.01.16 14:57buy0.02eurcad1.50890.00000.00002008.01.16 15:111.51100.000.000.004.11
724387582008.01.16 15:48buy0.02eurusd1.47220.00000.00002008.01.24 18:491.47630.000.00-0.708.20
724431612008.01.16 15:52buy0.02euraud1.67610.00000.00002008.01.17 23:551.67830.000.00-1.003.84
724488562008.01.16 16:00sell0.02gbpjpy209.880.000.002008.01.17 12:03209.540.000.00-1.966.37
724489282008.01.16 16:00buy0.02eurcad1.50520.00000.00002008.01.17 16:281.50890.000.00-0.307.21
724489842008.01.16 16:00sell0.02gbpchf2.15590.00000.00002008.01.18 16:232.15150.000.00-1.527.99
724490452008.01.16 16:00buy0.02euraud1.67380.00000.00002008.01.17 23:521.67640.000.00-1.004.54
724586712008.01.16 16:16sell0.02usdchf1.10080.00000.00002008.01.17 12:311.09690.000.00-0.597.11
725124532008.01.16 20:00sell0.02gbpjpy211.280.000.002008.01.16 23:00210.820.000.00-1.968.57
725148122008.01.16 20:10buy0.02euraud1.66410.00000.00002008.01.17 20:491.67010.000.00-0.7510.52
725152992008.01.16 20:15sell0.02usdjpy107.720.000.002008.01.16 23:05107.320.000.00-0.827.45
725383362008.01.17 00:00buy0.02audusd0.87930.00000.00002008.01.17 11:220.88490.000.000.0011.20
725384882008.01.17 00:00buy0.02eurusd1.46640.00000.00002008.01.24 14:331.47220.000.00-0.4911.60
726546692008.01.17 08:00sell0.02gbpjpy210.990.000.002008.01.17 11:20210.630.000.000.006.72
726603472008.01.17 08:10sell0.02usdjpy107.480.000.002008.01.17 11:21107.120.000.000.006.72
728222142008.01.17 14:00sell0.02gbpjpy211.540.000.002008.01.17 15:20211.170.000.000.006.93
728823672008.01.17 15:58sell0.02gbpjpy212.090.000.002008.01.17 15:59211.730.000.000.006.72
729448072008.01.17 20:00buy0.02nzdusd0.76710.00000.00002008.01.21 19:510.74540.000.000.20-43.40
730071042008.01.18 00:00buy0.01eurgbp0.74330.00000.00002008.01.31 00:000.74720.000.00-1.287.74
730075442008.01.18 00:00buy0.02eurusd1.46411.47790.00002008.01.28 14:551.47790.000.00-0.5627.60
730254722008.01.18 00:34buy0.02audusd0.87560.00000.00002008.01.22 00:000.85720.000.000.08-36.80
730301382008.01.18 00:48buy0.01eurgbp0.74240.00000.00002008.01.18 11:580.74800.000.000.0010.96
730443542008.01.18 01:38sell0.02gbpjpy210.660.000.002008.01.18 01:46210.500.000.000.003.00
730444042008.01.18 01:38sell0.02usdjpy106.880.000.002008.01.18 01:47106.720.000.000.003.00
730816802008.01.18 03:52sell0.02usdjpy107.020.000.002008.01.18 16:17106.860.000.000.002.99
730826992008.01.18 03:54sell0.02nzdjpy81.410.000.002008.01.18 16:0981.300.000.000.002.05
730889232008.01.18 04:21buy0.02audusd0.87560.00000.00002008.01.18 13:210.88130.000.000.0011.40
730894082008.01.18 04:21sell0.02nzdjpy81.710.000.002008.01.18 05:5581.550.000.000.003.00
730938522008.01.18 04:35buy0.02euraud1.67120.00000.00002008.01.21 11:081.67290.000.00-0.252.94
730938862008.01.18 04:35buy0.02nzdusd0.76520.00000.00002008.01.22 00:000.74050.000.000.20-49.40
731166592008.01.18 06:29sell0.02nzdjpy81.900.000.002008.01.18 09:1281.740.000.000.002.99
731263632008.01.18 07:00sell0.02gbpjpy211.170.000.002008.01.18 08:12210.810.000.000.006.72
731264562008.01.18 07:00buy0.02euraud1.66610.00000.00002008.01.18 08:161.66820.000.000.003.68
731297072008.01.18 07:07sell0.02nzdjpy82.130.000.002008.01.18 08:1681.920.000.000.003.93
731361162008.01.18 07:34sell0.02usdchf1.10540.00000.00002008.01.18 11:591.10180.000.000.006.53
731449472008.01.18 08:01sell0.02usdjpy107.250.000.002008.01.18 16:17106.890.000.000.006.74
732012472008.01.18 10:30sell0.02nzdjpy82.190.000.002008.01.18 14:0881.980.000.000.003.91
732535472008.01.18 13:25buy0.02euraud1.66270.00000.00002008.01.18 16:161.66480.000.000.003.69
732978132008.01.18 15:13buy0.02euraud1.65840.00000.00002008.01.18 16:091.66200.000.000.006.34
735083612008.01.21 09:35buy0.01eurgbp0.74260.00000.00002008.01.23 22:090.74840.000.00-0.4911.34
735546542008.01.21 13:15sell0.02nzdjpy79.760.000.002008.01.21 13:1979.650.000.000.002.07
735822862008.01.21 16:20sell0.02usdchf1.10650.00000.00002008.01.22 11:091.10280.000.00-0.206.71
735901632008.01.21 16:47sell0.02gbpchf2.15720.00000.00002008.01.21 21:102.15560.000.000.002.89
735976382008.01.21 18:10sell0.02nzdjpy79.360.000.002008.01.21 18:3779.210.000.000.002.83
736285092008.01.22 00:00sell0.02usdchf1.11041.09370.00002008.01.25 00:001.08720.000.00-0.9842.68
736493832008.01.22 00:50sell0.02usdchf1.11110.00000.00002008.01.22 10:301.10550.000.000.0010.13
736574322008.01.22 01:23sell0.02nzdjpy78.800.000.002008.01.22 06:3178.690.000.000.002.07
736600052008.01.22 01:33sell0.02gbpjpy205.980.000.002008.01.22 04:21205.870.000.000.002.08
736609752008.01.22 01:36sell0.02usdjpy106.180.000.002008.01.22 04:25106.020.000.000.003.02
736623752008.01.22 01:42sell0.02gbpjpy206.410.000.002008.01.22 01:59206.250.000.000.003.01
736635722008.01.22 01:45sell0.02nzdjpy79.280.000.002008.01.22 02:0979.120.000.000.003.01
736688222008.01.22 02:00sell0.02gbpjpy206.210.000.002008.01.22 04:20206.050.000.000.003.01
736697692008.01.22 02:09sell0.02nzdjpy79.030.000.002008.01.22 04:2678.860.000.000.003.20
736728622008.01.22 02:28sell0.02usdjpy106.410.000.002008.01.22 03:19106.200.000.000.003.95
736835522008.01.22 03:30sell0.02nzdjpy79.310.000.002008.01.22 04:1579.100.000.000.003.96
736850932008.01.22 03:43sell0.02gbpjpy206.440.000.002008.01.22 04:17206.210.000.000.004.34
737666752008.01.22 08:30sell0.02gbpjpy206.640.000.002008.01.23 12:18206.360.000.00-0.655.30
737668962008.01.22 08:30sell0.02gbpchf2.15780.00000.00002008.01.22 09:522.15620.000.000.002.89
737768522008.01.22 08:45sell0.02nzdjpy79.470.000.002008.01.22 08:5379.310.000.000.003.02
737832782008.01.22 08:59sell0.02usdjpy106.440.000.002008.01.22 12:09106.230.000.000.003.95
737834352008.01.22 09:00sell0.02gbpjpy207.470.000.002008.01.22 09:24207.260.000.000.003.95
737834462008.01.22 09:00sell0.02nzdjpy79.610.000.002008.01.22 10:4479.390.000.000.004.14
737962712008.01.22 09:29sell0.02gbpjpy207.380.000.002008.01.22 09:46207.170.000.000.003.94
738014982008.01.22 09:53sell0.02gbpjpy207.270.000.002008.01.23 11:04207.030.000.00-0.654.53
738379682008.01.22 12:00sell0.02nzdjpy79.740.000.002008.01.22 12:1379.490.000.000.004.71
738547242008.01.22 13:00sell0.02nzdjpy79.800.000.002008.01.23 13:2279.570.000.00-0.414.38
738602002008.01.22 13:20buy0.02euraud1.68130.00000.00002008.01.22 13:331.68250.000.000.002.08
738605712008.01.22 13:22buy0.02euraud1.67640.00000.00002008.01.22 13:231.68590.000.000.0016.42
738634232008.01.22 13:25sell0.02usdjpy106.730.000.002008.01.22 13:32106.410.000.000.006.01
738794272008.01.22 13:45buy0.02euraud1.68200.00000.00002008.01.22 13:481.68370.000.000.002.94
739059992008.01.22 15:00buy0.02euraud1.68030.00000.00002008.01.22 15:581.68240.000.000.003.65
739131722008.01.22 15:26sell0.02usdjpy106.760.000.002008.01.22 15:31106.550.000.000.003.94
739229072008.01.22 15:41sell0.02usdjpy106.700.000.002008.01.22 19:08106.490.000.000.003.94
739285352008.01.22 16:00sell0.02gbpjpy209.420.000.002008.01.22 16:33209.040.000.000.007.12
739285852008.01.22 16:00sell0.02nzdjpy81.460.000.002008.01.23 03:2081.080.000.00-0.417.12
739324732008.01.22 16:12sell0.02usdjpy106.930.000.002008.01.22 19:04106.580.000.000.006.57
739415102008.01.22 17:00sell0.02gbpjpy208.950.000.002008.01.23 03:26208.560.000.00-0.657.32
739960932008.01.22 23:43sell0.02usdjpy106.950.000.002008.01.23 03:24106.600.000.000.006.57
739966452008.01.22 23:44buy0.02euraud1.67890.00000.00002008.01.23 00:301.68100.000.000.003.66
740271922008.01.23 00:30buy0.02euraud1.67650.00000.00002008.01.23 00:431.67860.000.000.003.66
740356662008.01.23 00:54buy0.02euraud1.67710.00000.00002008.01.23 01:071.67920.000.000.003.66
740958152008.01.23 07:46sell0.02gbpchf2.14760.00000.00002008.01.23 09:012.14600.000.000.002.93
740982792008.01.23 07:57buy0.02euraud1.68020.00000.00002008.01.23 09:141.68180.000.000.002.78
740985602008.01.23 07:59buy0.02eurcad1.50090.00000.00002008.01.23 19:481.50250.000.000.003.11
740988242008.01.23 08:00sell0.02nzdjpy81.630.000.002008.01.23 09:1781.270.000.000.006.78
740999412008.01.23 08:01buy0.02euraud1.67790.00000.00002008.01.23 08:441.68000.000.000.003.66
741069022008.01.23 08:24buy0.02eurcad1.49860.00000.00002008.01.23 09:041.50070.000.000.004.10
742223122008.01.23 15:20sell0.02usdjpy105.760.000.002008.01.23 15:29105.650.000.000.002.08
742246172008.01.23 15:27sell0.02gbpjpy206.250.000.002008.01.23 15:29206.140.000.000.002.08
742671552008.01.23 19:26sell0.02gbpjpy206.600.000.002008.01.23 19:49206.480.000.000.002.27
742676572008.01.23 19:27sell0.02usdjpy105.870.000.002008.01.23 19:48105.760.000.000.002.08
742684922008.01.23 19:28sell0.02gbpjpy206.930.000.002008.01.23 19:37206.770.000.000.003.02
742712332008.01.23 19:39sell0.02gbpjpy206.870.000.002008.01.23 19:43206.710.000.000.003.03
742827582008.01.23 20:24sell0.02gbpjpy207.810.000.002008.01.24 03:05207.550.000.00-1.964.90
742828352008.01.23 20:25sell0.02usdjpy106.220.000.002008.01.24 08:24106.020.000.00-0.823.77
742865072008.01.23 20:36sell0.02nzdjpy81.440.000.002008.01.24 01:4481.170.000.00-1.245.07
742878242008.01.23 20:41sell0.02gbpchf2.13560.00000.00002008.01.23 20:442.13390.000.000.003.11
742887712008.01.23 20:49buy0.02euraud1.67650.00000.00002008.01.24 01:301.67900.000.00-0.754.35
742888172008.01.23 20:49sell0.02usdjpy106.540.000.002008.01.24 03:04106.290.000.00-0.824.70
742892862008.01.23 20:50sell0.02gbpjpy208.570.000.002008.01.24 01:35208.260.000.00-1.965.82
742918042008.01.23 21:03sell0.02nzdjpy81.750.000.002008.01.24 01:3081.320.000.00-1.248.06
742923682008.01.23 21:08buy0.02euraud1.67370.00000.00002008.01.24 01:261.67770.000.00-0.756.97
743487812008.01.24 04:54buy0.02euraud1.67120.00000.00002008.01.24 07:101.67480.000.000.006.28
743863262008.01.24 09:29sell0.02gbpchf2.13510.00000.00002008.01.24 10:162.13400.000.000.002.02
744088692008.01.24 12:00sell0.02gbpjpy209.310.000.002008.01.24 13:27208.950.000.000.006.76
744166622008.01.24 12:52sell0.02usdjpy106.710.000.002008.01.28 04:16106.330.000.00-0.547.15
744644082008.01.24 16:00sell0.02gbpchf2.14460.00000.00002008.01.24 17:442.14100.000.000.006.63
745548692008.01.25 00:39buy0.02nzdusd0.77160.00000.00002008.01.25 07:070.77270.000.000.002.20
745637602008.01.25 01:29buy0.02nzdusd0.76930.00000.00002008.01.25 02:150.77100.000.000.003.40
745894252008.01.25 04:58buy0.02euraud1.66850.00000.00002008.01.28 04:151.67220.000.00-0.256.50
745985582008.01.25 05:29sell0.02usdchf1.09080.00000.00002008.01.28 16:301.08860.000.00-0.204.04
746854532008.01.25 12:00sell0.02usdchf1.09660.00000.00002008.01.28 05:271.09290.000.00-0.206.77
747374562008.01.25 16:12buy0.02nzdusd0.77010.00000.00002008.01.28 08:520.77220.000.000.104.20
747588982008.01.25 17:58buy0.02nzdusd0.76680.00000.00002008.01.28 09:000.77240.000.000.1011.20
747820242008.01.27 23:00buy0.02euraud1.66970.00000.00002008.01.31 00:001.67480.000.00-1.259.02
747895292008.01.27 23:03sell0.02gbpchf2.17190.00000.00002008.01.28 02:472.16630.000.000.0010.22
748028262008.01.28 00:01buy0.02audusd0.88090.88500.00002008.01.30 23:240.88500.000.000.208.20
748037602008.01.28 00:05buy0.02nzdusd0.77020.77530.00002008.01.30 23:500.77530.000.000.4910.20
748777282008.01.28 08:04sell0.02usdjpy106.590.000.002008.01.28 10:20106.430.000.000.003.01
749348042008.01.28 13:02sell0.02usdjpy106.800.000.002008.01.28 15:03106.590.000.000.003.94
750422902008.01.28 21:51sell0.02nzdjpy83.010.000.002008.01.30 23:5282.350.000.00-2.0612.43
750445812008.01.28 22:10sell0.02gbpjpy212.310.000.002008.01.29 02:12211.750.000.000.0010.49
751248832008.01.29 05:56buy0.02euraud1.66310.00000.00002008.01.30 10:171.66880.000.00-0.2510.11
751482892008.01.29 07:58sell0.02usdchf1.09230.00000.00002008.01.30 10:151.09010.000.00-0.204.04
751504602008.01.29 08:02sell0.02gbpchf2.17160.00000.00002008.01.30 19:192.16530.000.00-0.3811.57
752053222008.01.29 12:48sell0.02gbpjpy213.350.000.002008.01.29 12:57212.790.000.000.0010.48
752053372008.01.29 12:48sell0.02usdjpy107.130.000.002008.01.29 14:59106.740.000.000.007.31
752262062008.01.29 14:00sell0.02usdchf1.09490.00000.00002008.01.30 07:231.09120.000.00-0.206.78
752566182008.01.29 16:17sell0.02gbpjpy212.820.000.002008.01.30 05:32212.230.000.00-0.6511.05
752567582008.01.29 16:18sell0.02usdjpy107.090.000.002008.01.30 02:22106.720.000.00-0.276.93
753764922008.01.30 09:59sell0.02usdjpy106.990.000.002008.01.30 10:57106.830.000.000.003.00
753872052008.01.30 10:42sell0.02gbpjpy213.100.000.002008.01.30 20:45212.540.000.000.0010.50
754093142008.01.30 13:16sell0.02usdjpy107.140.000.002008.01.30 20:35106.780.000.000.006.74
754135822008.01.30 13:21sell0.02usdchf1.09250.00000.00002008.01.30 13:341.09140.000.000.002.02
754667512008.01.30 19:18buy0.02euraud1.65670.00000.00002008.01.30 20:461.66270.000.000.0010.73
755299272008.01.30 22:19buy0.02nzdusd0.78250.00000.00002008.01.31 06:520.78370.000.000.002.40
755359982008.01.30 22:45buy0.02audusd0.88990.00000.00002008.01.31 06:010.89160.000.000.003.40
755424012008.01.30 23:24buy0.02nzdusd0.77890.00000.00002008.01.31 01:080.78050.000.000.003.20
755573132008.01.31 00:00buy0.02audusd0.88530.00000.00002008.01.31 00:280.88750.000.000.004.40
756822942008.01.31 08:09sell0.02usdjpy106.780.000.002008.01.31 09:05106.570.000.000.003.94
756942612008.01.31 08:51buy0.02eurusd1.48210.00000.00002008.01.31 09:041.48370.000.000.003.20
  0.00 0.00 -64.64 840.47
Closed P/L: 775.83
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
734638482008.01.21 06:34buy0.02eurcad1.49820.00000.0000 1.48080.000.00-1.20-34.95
720311852008.01.15 09:11buy0.01eurgbp0.75740.00000.0000 0.74600.000.00-1.77-22.72
721379872008.01.15 15:41buy0.01eurgbp0.75390.00000.0000 0.74600.000.00-1.77-15.75
745949672008.01.25 05:19buy0.01eurgbp0.74500.00000.0000 0.74600.000.00-0.591.99
744024362008.01.24 11:38sell0.02gbpchf2.13460.00000.0000 2.15250.000.00-2.66-33.15
745098812008.01.24 20:29sell0.02gbpchf2.14720.00000.0000 2.15250.000.00-2.66-9.82
748013212008.01.28 00:00sell0.02gbpchf2.17470.00000.0000 2.15250.000.00-1.9041.12
744250032008.01.24 13:32sell0.02gbpjpy209.230.000.00 211.900.000.00-4.56-50.23
750560652008.01.29 00:00sell0.02gbpjpy212.280.000.00 211.900.000.00-2.617.15
737683392008.01.22 08:33sell0.02nzdjpy79.030.000.00 83.430.000.00-4.53-82.78
737804212008.01.22 08:55sell0.02nzdjpy79.350.000.00 83.430.000.00-4.53-76.76
743443922008.01.24 03:43sell0.02nzdjpy81.260.000.00 83.430.000.00-2.88-40.82
748916982008.01.28 09:00sell0.02nzdjpy82.260.000.00 83.430.000.00-2.06-22.01
753051672008.01.30 00:00sell0.02nzdjpy83.200.000.00 83.430.000.00-1.24-4.33
753055972008.01.30 00:00sell0.02usdjpy107.060.000.00 106.310.000.00-0.8214.11
755265332008.01.30 22:07buy0.02audusd0.89220.00000.0000 0.89180.000.000.00-0.80
755567142008.01.31 00:00buy0.02nzdusd0.77750.00000.0000 0.78420.000.000.0013.40
756795692008.01.31 08:00sell0.02nzdjpy83.670.000.00 83.430.000.000.004.52
  0.00 0.00 -35.78 -311.83
 Floating P/L: -347.61
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 775.83 Floating P/L: -347.61 Margin: 110.00
Balance: 10 775.83 Equity: 10 428.22 Free Margin: 10 318.22
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 275.98 Gross Loss: 500.15 Total Net Profit: 775.83
Profit Factor: 2.55 Expected Payoff: 3.33  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 407.71 (3.85%) Relative Drawdown: 3.85% (407.71)
 
Total Trades: 233 Short Positions (won %): 157 (99.36%) Long Positions (won %): 76 (90.79%)
Profit Trades (% of total): 225 (96.57%) Loss trades (% of total): 8 (3.43%)
Largest profit trade: 57.77 loss trade: -83.81
Average profit trade: 5.67 loss trade: -62.52
Maximum consecutive wins ($): 97 (583.01) consecutive losses ($): 3 (-202.82)
Maximal consecutive profit (count): 583.01 (97) consecutive loss (count): -202.82 (3)
Average consecutive wins: 45 consecutive losses: 2