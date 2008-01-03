|Account: 1786857
|Name: Alpha1111
|Currency: USD
|2008 January 31, 11:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|70270573
|2008.01.03 16:58
|balance
|Deposit
|10 000.00
|70270618
|2008.01.03 16:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|109.68
|0.00
|0.00
|2008.01.03 18:18
|109.47
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|70437699
|2008.01.04 09:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7444
|0.0000
|0.0000
|2008.01.04 13:33
|0.7465
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|70560491
|2008.01.04 17:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|108.79
|0.00
|0.00
|2008.01.04 17:10
|108.68
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|70561850
|2008.01.04 17:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|108.79
|0.00
|0.00
|2008.01.04 17:19
|108.68
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|70596334
|2008.01.06 23:01
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7674
|0.7809
|0.0000
|2008.01.13 23:00
|0.7809
|0.00
|0.00
|0.69
|27.00
|70596638
|2008.01.06 23:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.8723
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 08:19
|0.8794
|0.00
|0.00
|0.04
|14.20
|70608730
|2008.01.07 00:00
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7680
|0.0000
|0.0000
|2008.01.09 11:45
|0.7736
|0.00
|0.00
|0.20
|11.20
|70608849
|2008.01.07 00:01
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0002
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 16:47
|1.0308
|0.00
|0.00
|-0.60
|-59.37
|70614343
|2008.01.07 00:52
|sell
|0.02
|audjpy
|95.06
|0.00
|0.00
|2008.01.07 02:47
|94.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|70617507
|2008.01.07 01:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|108.88
|0.00
|0.00
|2008.01.07 15:29
|108.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|70619349
|2008.01.07 01:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|214.97
|0.00
|0.00
|2008.01.07 02:23
|214.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|70632991
|2008.01.07 02:41
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1106
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 14:38
|1.1079
|0.00
|0.00
|-0.99
|4.87
|70635096
|2008.01.07 02:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2008.01.07 04:08
|1.4727
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|70656955
|2008.01.07 05:31
|sell
|0.02
|audjpy
|95.23
|0.00
|0.00
|2008.01.07 06:15
|95.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|70678943
|2008.01.07 07:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2008.01.07 13:20
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|70685737
|2008.01.07 08:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1146
|0.0000
|0.0000
|2008.01.07 15:32
|1.1110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|70688505
|2008.01.07 08:10
|sell
|0.02
|audjpy
|95.31
|0.00
|0.00
|2008.01.07 14:37
|95.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|70689394
|2008.01.07 08:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.27
|0.00
|0.00
|2008.01.07 13:23
|215.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|70690951
|2008.01.07 08:19
|buy
|0.02
|euraud
|1.6821
|0.0000
|0.0000
|2008.01.07 13:05
|1.6842
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|70692118
|2008.01.07 08:24
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1938
|0.0000
|0.0000
|2008.01.09 01:16
|2.1913
|0.00
|0.00
|-0.76
|4.50
|70695156
|2008.01.07 08:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7447
|0.0000
|0.0000
|2008.01.09 07:13
|0.7469
|0.00
|0.00
|-0.20
|4.33
|70799664
|2008.01.07 16:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|109.16
|0.00
|0.00
|2008.01.07 17:07
|109.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|70802998
|2008.01.07 16:45
|sell
|0.02
|audjpy
|95.08
|0.00
|0.00
|2008.01.07 17:07
|94.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|70811421
|2008.01.07 17:27
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1180
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 14:36
|1.1143
|0.00
|0.00
|-0.20
|6.64
|70839736
|2008.01.07 21:00
|sell
|0.02
|audjpy
|95.01
|0.00
|0.00
|2008.01.15 20:10
|94.76
|0.00
|0.00
|-2.71
|4.68
|70847062
|2008.01.07 21:50
|sell
|0.02
|audjpy
|95.24
|0.00
|0.00
|2008.01.15 16:52
|94.94
|0.00
|0.00
|-2.71
|5.61
|70847106
|2008.01.07 21:50
|buy
|0.02
|euraud
|1.6835
|0.0000
|0.0000
|2008.01.07 23:32
|1.6853
|0.00
|0.00
|-0.25
|3.13
|70873696
|2008.01.08 01:08
|sell
|0.02
|audjpy
|95.47
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:49
|95.14
|0.00
|0.00
|-2.37
|6.18
|70873740
|2008.01.08 01:08
|buy
|0.02
|euraud
|1.6797
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 22:01
|1.6835
|0.00
|0.00
|-2.00
|6.68
|70891600
|2008.01.08 03:24
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.57
|0.00
|0.00
|2008.01.08 04:45
|215.36
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|70897894
|2008.01.08 04:00
|sell
|0.02
|audjpy
|95.95
|0.00
|0.00
|2008.01.08 21:15
|95.59
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|70897936
|2008.01.08 04:00
|buy
|0.02
|euraud
|1.6755
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 21:45
|1.6800
|0.00
|0.00
|-1.75
|7.93
|70915007
|2008.01.08 06:16
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.74
|0.00
|0.00
|2008.01.08 20:17
|215.39
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|70918279
|2008.01.08 06:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|109.53
|0.00
|0.00
|2008.01.08 14:02
|109.17
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|70939023
|2008.01.08 07:45
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.2082
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 11:34
|2.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|70947517
|2008.01.08 08:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7424
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 16:48
|0.7459
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|71119073
|2008.01.09 05:08
|sell
|0.02
|audjpy
|96.32
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:18
|95.86
|0.00
|0.00
|-2.03
|8.61
|71120186
|2008.01.09 05:18
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.90
|0.00
|0.00
|2008.01.09 08:08
|215.69
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|71120904
|2008.01.09 05:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|109.37
|0.00
|0.00
|2008.01.09 09:30
|109.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|71142730
|2008.01.09 08:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|109.60
|0.00
|0.00
|2008.01.09 09:15
|109.24
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|71185522
|2008.01.09 13:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 14:37
|1.4710
|0.00
|0.00
|-0.21
|7.40
|71266662
|2008.01.09 20:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|214.72
|0.00
|0.00
|2008.01.10 06:00
|214.46
|0.00
|0.00
|-1.96
|4.74
|71267842
|2008.01.09 20:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|109.70
|0.00
|0.00
|2008.01.10 14:46
|109.29
|0.00
|0.00
|-0.82
|7.50
|71270256
|2008.01.09 21:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.15
|0.00
|0.00
|2008.01.09 21:05
|214.94
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|71271906
|2008.01.09 21:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.05
|0.00
|0.00
|2008.01.10 03:04
|214.73
|0.00
|0.00
|-1.96
|5.83
|71288817
|2008.01.10 00:00
|buy
|0.02
|euraud
|1.6608
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 00:00
|1.6747
|0.00
|0.00
|-1.00
|24.56
|71370955
|2008.01.10 09:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.30
|0.00
|0.00
|2008.01.10 11:48
|215.09
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|71385219
|2008.01.10 10:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7474
|0.0000
|0.0000
|2008.01.10 13:38
|0.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|71479182
|2008.01.10 16:14
|buy
|0.02
|euraud
|1.6581
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 15:39
|1.6642
|0.00
|0.00
|-0.75
|10.90
|71529497
|2008.01.10 19:57
|sell
|0.02
|gbpjpy
|214.74
|0.00
|0.00
|2008.01.10 21:23
|214.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|71534783
|2008.01.10 20:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|214.97
|0.00
|0.00
|2008.01.10 21:08
|214.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|71552522
|2008.01.11 00:00
|sell
|0.02
|audjpy
|98.01
|0.00
|0.00
|2008.01.11 05:45
|97.45
|0.00
|0.00
|0.00
|10.28
|71552535
|2008.01.11 00:00
|sell
|0.02
|audjpy
|98.01
|94.85
|0.00
|2008.01.16 19:38
|94.85
|0.00
|0.00
|-1.02
|58.79
|71623593
|2008.01.11 07:53
|sell
|0.02
|audjpy
|97.62
|0.00
|0.00
|2008.01.11 18:22
|97.07
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|71639663
|2008.01.11 09:07
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1034
|0.0000
|0.0000
|2008.01.11 09:47
|1.1018
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|71655399
|2008.01.11 10:42
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1579
|0.0000
|0.0000
|2008.01.11 11:51
|2.1563
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|71724462
|2008.01.11 16:20
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.81
|0.00
|0.00
|2008.01.11 17:21
|213.59
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|71746091
|2008.01.11 18:21
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7832
|0.0000
|0.0000
|2008.01.14 08:42
|0.7871
|0.00
|0.00
|0.10
|7.80
|71887301
|2008.01.14 12:47
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.87
|0.00
|0.00
|2008.01.14 12:53
|107.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|71915229
|2008.01.14 16:16
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|0.00
|2008.01.14 16:25
|211.78
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|71915278
|2008.01.14 16:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|108.23
|0.00
|0.00
|2008.01.14 16:23
|108.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|72030043
|2008.01.15 09:07
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1406
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 23:40
|2.1383
|0.00
|0.00
|-0.38
|4.21
|72030862
|2008.01.15 09:11
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0935
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 11:10
|1.0914
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|72035774
|2008.01.15 09:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.27
|0.00
|0.00
|2008.01.15 09:32
|211.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|72045095
|2008.01.15 10:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.21
|0.00
|0.00
|2008.01.15 13:33
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|72047846
|2008.01.15 10:39
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7887
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 12:17
|0.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|72052699
|2008.01.15 11:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.45
|0.00
|0.00
|2008.01.15 11:13
|211.23
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|72057166
|2008.01.15 11:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.48
|0.00
|0.00
|2008.01.15 13:33
|211.07
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|72067509
|2008.01.15 11:59
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5078
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 13:20
|1.5099
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|72132111
|2008.01.15 15:19
|buy
|0.02
|audusd
|0.8965
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:47
|0.8562
|0.00
|0.00
|0.28
|-80.60
|72132293
|2008.01.15 15:19
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7875
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 19:51
|0.7453
|0.00
|0.00
|0.59
|-84.40
|72143210
|2008.01.15 15:51
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0904
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 03:16
|1.0892
|0.00
|0.00
|-0.20
|2.20
|72145190
|2008.01.15 16:00
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7835
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 19:51
|0.7453
|0.00
|0.00
|0.59
|-76.40
|72145469
|2008.01.15 16:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.8919
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:47
|0.8562
|0.00
|0.00
|0.28
|-71.40
|72151324
|2008.01.15 16:28
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 19:23
|1.4866
|0.00
|0.00
|-1.05
|5.40
|72154103
|2008.01.15 16:34
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0929
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 17:10
|1.0913
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|72200491
|2008.01.15 22:01
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 03:27
|1.4842
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|72259477
|2008.01.16 03:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.77
|0.00
|0.00
|2008.01.16 03:26
|209.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|72326885
|2008.01.16 08:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0890
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 18:33
|1.0864
|0.00
|0.00
|-1.97
|4.79
|72358781
|2008.01.16 11:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 13:32
|1.4814
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|72364192
|2008.01.16 11:31
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0916
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 14:46
|1.0895
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|72377138
|2008.01.16 12:57
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1396
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 11:40
|2.1361
|0.00
|0.00
|-2.66
|6.40
|72377486
|2008.01.16 12:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.43
|0.00
|0.00
|2008.01.21 06:44
|208.15
|0.00
|0.00
|-3.26
|5.26
|72379507
|2008.01.16 13:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.66
|0.00
|0.00
|2008.01.16 13:36
|208.48
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|72380987
|2008.01.16 13:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.43
|0.00
|0.00
|2008.01.16 13:33
|106.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|72385218
|2008.01.16 13:28
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.90
|0.00
|0.00
|2008.01.16 13:34
|81.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|72398374
|2008.01.16 14:02
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.91
|0.00
|0.00
|2008.01.16 15:42
|81.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|72400695
|2008.01.16 14:09
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.15
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:59
|81.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|72402915
|2008.01.16 14:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:16
|210.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|72407491
|2008.01.16 14:27
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5071
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 14:54
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|72408087
|2008.01.16 14:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.89
|0.00
|0.00
|2008.01.16 15:42
|209.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|72408109
|2008.01.16 14:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.59
|0.00
|0.00
|2008.01.21 07:15
|106.31
|0.00
|0.00
|-1.36
|5.27
|72418664
|2008.01.16 14:57
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5089
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 15:11
|1.5110
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|72438758
|2008.01.16 15:48
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 18:49
|1.4763
|0.00
|0.00
|-0.70
|8.20
|72443161
|2008.01.16 15:52
|buy
|0.02
|euraud
|1.6761
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 23:55
|1.6783
|0.00
|0.00
|-1.00
|3.84
|72448856
|2008.01.16 16:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.88
|0.00
|0.00
|2008.01.17 12:03
|209.54
|0.00
|0.00
|-1.96
|6.37
|72448928
|2008.01.16 16:00
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5052
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 16:28
|1.5089
|0.00
|0.00
|-0.30
|7.21
|72448984
|2008.01.16 16:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1559
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 16:23
|2.1515
|0.00
|0.00
|-1.52
|7.99
|72449045
|2008.01.16 16:00
|buy
|0.02
|euraud
|1.6738
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 23:52
|1.6764
|0.00
|0.00
|-1.00
|4.54
|72458671
|2008.01.16 16:16
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1008
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 12:31
|1.0969
|0.00
|0.00
|-0.59
|7.11
|72512453
|2008.01.16 20:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.28
|0.00
|0.00
|2008.01.16 23:00
|210.82
|0.00
|0.00
|-1.96
|8.57
|72514812
|2008.01.16 20:10
|buy
|0.02
|euraud
|1.6641
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 20:49
|1.6701
|0.00
|0.00
|-0.75
|10.52
|72515299
|2008.01.16 20:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.72
|0.00
|0.00
|2008.01.16 23:05
|107.32
|0.00
|0.00
|-0.82
|7.45
|72538336
|2008.01.17 00:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.8793
|0.0000
|0.0000
|2008.01.17 11:22
|0.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|72538488
|2008.01.17 00:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:33
|1.4722
|0.00
|0.00
|-0.49
|11.60
|72654669
|2008.01.17 08:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.99
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:20
|210.63
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|72660347
|2008.01.17 08:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.48
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:21
|107.12
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|72822214
|2008.01.17 14:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.54
|0.00
|0.00
|2008.01.17 15:20
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|72882367
|2008.01.17 15:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.09
|0.00
|0.00
|2008.01.17 15:59
|211.73
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|72944807
|2008.01.17 20:00
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7671
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 19:51
|0.7454
|0.00
|0.00
|0.20
|-43.40
|73007104
|2008.01.18 00:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7433
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 00:00
|0.7472
|0.00
|0.00
|-1.28
|7.74
|73007544
|2008.01.18 00:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4641
|1.4779
|0.0000
|2008.01.28 14:55
|1.4779
|0.00
|0.00
|-0.56
|27.60
|73025472
|2008.01.18 00:34
|buy
|0.02
|audusd
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 00:00
|0.8572
|0.00
|0.00
|0.08
|-36.80
|73030138
|2008.01.18 00:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7424
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 11:58
|0.7480
|0.00
|0.00
|0.00
|10.96
|73044354
|2008.01.18 01:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.66
|0.00
|0.00
|2008.01.18 01:46
|210.50
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|73044404
|2008.01.18 01:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.88
|0.00
|0.00
|2008.01.18 01:47
|106.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|73081680
|2008.01.18 03:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.02
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:17
|106.86
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|73082699
|2008.01.18 03:54
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.41
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:09
|81.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|73088923
|2008.01.18 04:21
|buy
|0.02
|audusd
|0.8756
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 13:21
|0.8813
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|73089408
|2008.01.18 04:21
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.71
|0.00
|0.00
|2008.01.18 05:55
|81.55
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|73093852
|2008.01.18 04:35
|buy
|0.02
|euraud
|1.6712
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 11:08
|1.6729
|0.00
|0.00
|-0.25
|2.94
|73093886
|2008.01.18 04:35
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7652
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 00:00
|0.7405
|0.00
|0.00
|0.20
|-49.40
|73116659
|2008.01.18 06:29
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.90
|0.00
|0.00
|2008.01.18 09:12
|81.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|73126363
|2008.01.18 07:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.17
|0.00
|0.00
|2008.01.18 08:12
|210.81
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|73126456
|2008.01.18 07:00
|buy
|0.02
|euraud
|1.6661
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 08:16
|1.6682
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|73129707
|2008.01.18 07:07
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.13
|0.00
|0.00
|2008.01.18 08:16
|81.92
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|73136116
|2008.01.18 07:34
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1054
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 11:59
|1.1018
|0.00
|0.00
|0.00
|6.53
|73144947
|2008.01.18 08:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.25
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:17
|106.89
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|73201247
|2008.01.18 10:30
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.19
|0.00
|0.00
|2008.01.18 14:08
|81.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|73253547
|2008.01.18 13:25
|buy
|0.02
|euraud
|1.6627
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 16:16
|1.6648
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|73297813
|2008.01.18 15:13
|buy
|0.02
|euraud
|1.6584
|0.0000
|0.0000
|2008.01.18 16:09
|1.6620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|73508361
|2008.01.21 09:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7426
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 22:09
|0.7484
|0.00
|0.00
|-0.49
|11.34
|73554654
|2008.01.21 13:15
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.76
|0.00
|0.00
|2008.01.21 13:19
|79.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|73582286
|2008.01.21 16:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1065
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 11:09
|1.1028
|0.00
|0.00
|-0.20
|6.71
|73590163
|2008.01.21 16:47
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1572
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 21:10
|2.1556
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|73597638
|2008.01.21 18:10
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.36
|0.00
|0.00
|2008.01.21 18:37
|79.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|73628509
|2008.01.22 00:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1104
|1.0937
|0.0000
|2008.01.25 00:00
|1.0872
|0.00
|0.00
|-0.98
|42.68
|73649383
|2008.01.22 00:50
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1111
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 10:30
|1.1055
|0.00
|0.00
|0.00
|10.13
|73657432
|2008.01.22 01:23
|sell
|0.02
|nzdjpy
|78.80
|0.00
|0.00
|2008.01.22 06:31
|78.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|73660005
|2008.01.22 01:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|205.98
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:21
|205.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|73660975
|2008.01.22 01:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.18
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:25
|106.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|73662375
|2008.01.22 01:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.41
|0.00
|0.00
|2008.01.22 01:59
|206.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|73663572
|2008.01.22 01:45
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.28
|0.00
|0.00
|2008.01.22 02:09
|79.12
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|73668822
|2008.01.22 02:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.21
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:20
|206.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|73669769
|2008.01.22 02:09
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.03
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:26
|78.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|73672862
|2008.01.22 02:28
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.41
|0.00
|0.00
|2008.01.22 03:19
|106.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|73683552
|2008.01.22 03:30
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.31
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:15
|79.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|73685093
|2008.01.22 03:43
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.44
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:17
|206.21
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|73766675
|2008.01.22 08:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.64
|0.00
|0.00
|2008.01.23 12:18
|206.36
|0.00
|0.00
|-0.65
|5.30
|73766896
|2008.01.22 08:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1578
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 09:52
|2.1562
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|73776852
|2008.01.22 08:45
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.47
|0.00
|0.00
|2008.01.22 08:53
|79.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|73783278
|2008.01.22 08:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.44
|0.00
|0.00
|2008.01.22 12:09
|106.23
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|73783435
|2008.01.22 09:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.47
|0.00
|0.00
|2008.01.22 09:24
|207.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|73783446
|2008.01.22 09:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.61
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:44
|79.39
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|73796271
|2008.01.22 09:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.38
|0.00
|0.00
|2008.01.22 09:46
|207.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|73801498
|2008.01.22 09:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.27
|0.00
|0.00
|2008.01.23 11:04
|207.03
|0.00
|0.00
|-0.65
|4.53
|73837968
|2008.01.22 12:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.74
|0.00
|0.00
|2008.01.22 12:13
|79.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|73854724
|2008.01.22 13:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.80
|0.00
|0.00
|2008.01.23 13:22
|79.57
|0.00
|0.00
|-0.41
|4.38
|73860200
|2008.01.22 13:20
|buy
|0.02
|euraud
|1.6813
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 13:33
|1.6825
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|73860571
|2008.01.22 13:22
|buy
|0.02
|euraud
|1.6764
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 13:23
|1.6859
|0.00
|0.00
|0.00
|16.42
|73863423
|2008.01.22 13:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.73
|0.00
|0.00
|2008.01.22 13:32
|106.41
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|73879427
|2008.01.22 13:45
|buy
|0.02
|euraud
|1.6820
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 13:48
|1.6837
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|73905999
|2008.01.22 15:00
|buy
|0.02
|euraud
|1.6803
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 15:58
|1.6824
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|73913172
|2008.01.22 15:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.76
|0.00
|0.00
|2008.01.22 15:31
|106.55
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|73922907
|2008.01.22 15:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.70
|0.00
|0.00
|2008.01.22 19:08
|106.49
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|73928535
|2008.01.22 16:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.42
|0.00
|0.00
|2008.01.22 16:33
|209.04
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|73928585
|2008.01.22 16:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.46
|0.00
|0.00
|2008.01.23 03:20
|81.08
|0.00
|0.00
|-0.41
|7.12
|73932473
|2008.01.22 16:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.93
|0.00
|0.00
|2008.01.22 19:04
|106.58
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|73941510
|2008.01.22 17:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.95
|0.00
|0.00
|2008.01.23 03:26
|208.56
|0.00
|0.00
|-0.65
|7.32
|73996093
|2008.01.22 23:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.95
|0.00
|0.00
|2008.01.23 03:24
|106.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|73996645
|2008.01.22 23:44
|buy
|0.02
|euraud
|1.6789
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 00:30
|1.6810
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|74027192
|2008.01.23 00:30
|buy
|0.02
|euraud
|1.6765
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 00:43
|1.6786
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|74035666
|2008.01.23 00:54
|buy
|0.02
|euraud
|1.6771
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 01:07
|1.6792
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|74095815
|2008.01.23 07:46
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1476
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 09:01
|2.1460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|74098279
|2008.01.23 07:57
|buy
|0.02
|euraud
|1.6802
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 09:14
|1.6818
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|74098560
|2008.01.23 07:59
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5009
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 19:48
|1.5025
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|74098824
|2008.01.23 08:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.63
|0.00
|0.00
|2008.01.23 09:17
|81.27
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|74099941
|2008.01.23 08:01
|buy
|0.02
|euraud
|1.6779
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 08:44
|1.6800
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|74106902
|2008.01.23 08:24
|buy
|0.02
|eurcad
|1.4986
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 09:04
|1.5007
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|74222312
|2008.01.23 15:20
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.76
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:29
|105.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|74224617
|2008.01.23 15:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.25
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:29
|206.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|74267155
|2008.01.23 19:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.60
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:49
|206.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|74267657
|2008.01.23 19:27
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.87
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:48
|105.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|74268492
|2008.01.23 19:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.93
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:37
|206.77
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|74271233
|2008.01.23 19:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.87
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:43
|206.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|74282758
|2008.01.23 20:24
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.81
|0.00
|0.00
|2008.01.24 03:05
|207.55
|0.00
|0.00
|-1.96
|4.90
|74282835
|2008.01.23 20:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.22
|0.00
|0.00
|2008.01.24 08:24
|106.02
|0.00
|0.00
|-0.82
|3.77
|74286507
|2008.01.23 20:36
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.44
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:44
|81.17
|0.00
|0.00
|-1.24
|5.07
|74287824
|2008.01.23 20:41
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1356
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 20:44
|2.1339
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|74288771
|2008.01.23 20:49
|buy
|0.02
|euraud
|1.6765
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 01:30
|1.6790
|0.00
|0.00
|-0.75
|4.35
|74288817
|2008.01.23 20:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.54
|0.00
|0.00
|2008.01.24 03:04
|106.29
|0.00
|0.00
|-0.82
|4.70
|74289286
|2008.01.23 20:50
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.57
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:35
|208.26
|0.00
|0.00
|-1.96
|5.82
|74291804
|2008.01.23 21:03
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.75
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:30
|81.32
|0.00
|0.00
|-1.24
|8.06
|74292368
|2008.01.23 21:08
|buy
|0.02
|euraud
|1.6737
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 01:26
|1.6777
|0.00
|0.00
|-0.75
|6.97
|74348781
|2008.01.24 04:54
|buy
|0.02
|euraud
|1.6712
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 07:10
|1.6748
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|74386326
|2008.01.24 09:29
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1351
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:16
|2.1340
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|74408869
|2008.01.24 12:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.31
|0.00
|0.00
|2008.01.24 13:27
|208.95
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|74416662
|2008.01.24 12:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.71
|0.00
|0.00
|2008.01.28 04:16
|106.33
|0.00
|0.00
|-0.54
|7.15
|74464408
|2008.01.24 16:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1446
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 17:44
|2.1410
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|74554869
|2008.01.25 00:39
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7716
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 07:07
|0.7727
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|74563760
|2008.01.25 01:29
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7693
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 02:15
|0.7710
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|74589425
|2008.01.25 04:58
|buy
|0.02
|euraud
|1.6685
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 04:15
|1.6722
|0.00
|0.00
|-0.25
|6.50
|74598558
|2008.01.25 05:29
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0908
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 16:30
|1.0886
|0.00
|0.00
|-0.20
|4.04
|74685453
|2008.01.25 12:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0966
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 05:27
|1.0929
|0.00
|0.00
|-0.20
|6.77
|74737456
|2008.01.25 16:12
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7701
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 08:52
|0.7722
|0.00
|0.00
|0.10
|4.20
|74758898
|2008.01.25 17:58
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7668
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 09:00
|0.7724
|0.00
|0.00
|0.10
|11.20
|74782024
|2008.01.27 23:00
|buy
|0.02
|euraud
|1.6697
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 00:00
|1.6748
|0.00
|0.00
|-1.25
|9.02
|74789529
|2008.01.27 23:03
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1719
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 02:47
|2.1663
|0.00
|0.00
|0.00
|10.22
|74802826
|2008.01.28 00:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.8809
|0.8850
|0.0000
|2008.01.30 23:24
|0.8850
|0.00
|0.00
|0.20
|8.20
|74803760
|2008.01.28 00:05
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7702
|0.7753
|0.0000
|2008.01.30 23:50
|0.7753
|0.00
|0.00
|0.49
|10.20
|74877728
|2008.01.28 08:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.59
|0.00
|0.00
|2008.01.28 10:20
|106.43
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|74934804
|2008.01.28 13:02
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.80
|0.00
|0.00
|2008.01.28 15:03
|106.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|75042290
|2008.01.28 21:51
|sell
|0.02
|nzdjpy
|83.01
|0.00
|0.00
|2008.01.30 23:52
|82.35
|0.00
|0.00
|-2.06
|12.43
|75044581
|2008.01.28 22:10
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.31
|0.00
|0.00
|2008.01.29 02:12
|211.75
|0.00
|0.00
|0.00
|10.49
|75124883
|2008.01.29 05:56
|buy
|0.02
|euraud
|1.6631
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 10:17
|1.6688
|0.00
|0.00
|-0.25
|10.11
|75148289
|2008.01.29 07:58
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0923
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 10:15
|1.0901
|0.00
|0.00
|-0.20
|4.04
|75150460
|2008.01.29 08:02
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1716
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 19:19
|2.1653
|0.00
|0.00
|-0.38
|11.57
|75205322
|2008.01.29 12:48
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.35
|0.00
|0.00
|2008.01.29 12:57
|212.79
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|75205337
|2008.01.29 12:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.13
|0.00
|0.00
|2008.01.29 14:59
|106.74
|0.00
|0.00
|0.00
|7.31
|75226206
|2008.01.29 14:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0949
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 07:23
|1.0912
|0.00
|0.00
|-0.20
|6.78
|75256618
|2008.01.29 16:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.82
|0.00
|0.00
|2008.01.30 05:32
|212.23
|0.00
|0.00
|-0.65
|11.05
|75256758
|2008.01.29 16:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.09
|0.00
|0.00
|2008.01.30 02:22
|106.72
|0.00
|0.00
|-0.27
|6.93
|75376492
|2008.01.30 09:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.99
|0.00
|0.00
|2008.01.30 10:57
|106.83
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|75387205
|2008.01.30 10:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.10
|0.00
|0.00
|2008.01.30 20:45
|212.54
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|75409314
|2008.01.30 13:16
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.14
|0.00
|0.00
|2008.01.30 20:35
|106.78
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|75413582
|2008.01.30 13:21
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0925
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 13:34
|1.0914
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|75466751
|2008.01.30 19:18
|buy
|0.02
|euraud
|1.6567
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 20:46
|1.6627
|0.00
|0.00
|0.00
|10.73
|75529927
|2008.01.30 22:19
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 06:52
|0.7837
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|75535998
|2008.01.30 22:45
|buy
|0.02
|audusd
|0.8899
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 06:01
|0.8916
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|75542401
|2008.01.30 23:24
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7789
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 01:08
|0.7805
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|75557313
|2008.01.31 00:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.8853
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 00:28
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|75682294
|2008.01.31 08:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.78
|0.00
|0.00
|2008.01.31 09:05
|106.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|75694261
|2008.01.31 08:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 09:04
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|0.00
|0.00
|-64.64
|840.47
|Closed P/L:
|775.83
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|73463848
|2008.01.21 06:34
|buy
|0.02
|eurcad
|1.4982
|0.0000
|0.0000
|1.4808
|0.00
|0.00
|-1.20
|-34.95
|72031185
|2008.01.15 09:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7574
|0.0000
|0.0000
|0.7460
|0.00
|0.00
|-1.77
|-22.72
|72137987
|2008.01.15 15:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7539
|0.0000
|0.0000
|0.7460
|0.00
|0.00
|-1.77
|-15.75
|74594967
|2008.01.25 05:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7450
|0.0000
|0.0000
|0.7460
|0.00
|0.00
|-0.59
|1.99
|74402436
|2008.01.24 11:38
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1346
|0.0000
|0.0000
|2.1525
|0.00
|0.00
|-2.66
|-33.15
|74509881
|2008.01.24 20:29
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1472
|0.0000
|0.0000
|2.1525
|0.00
|0.00
|-2.66
|-9.82
|74801321
|2008.01.28 00:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1747
|0.0000
|0.0000
|2.1525
|0.00
|0.00
|-1.90
|41.12
|74425003
|2008.01.24 13:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.23
|0.00
|0.00
|211.90
|0.00
|0.00
|-4.56
|-50.23
|75056065
|2008.01.29 00:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.28
|0.00
|0.00
|211.90
|0.00
|0.00
|-2.61
|7.15
|73768339
|2008.01.22 08:33
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.03
|0.00
|0.00
|83.43
|0.00
|0.00
|-4.53
|-82.78
|73780421
|2008.01.22 08:55
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.35
|0.00
|0.00
|83.43
|0.00
|0.00
|-4.53
|-76.76
|74344392
|2008.01.24 03:43
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.26
|0.00
|0.00
|83.43
|0.00
|0.00
|-2.88
|-40.82
|74891698
|2008.01.28 09:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.26
|0.00
|0.00
|83.43
|0.00
|0.00
|-2.06
|-22.01
|75305167
|2008.01.30 00:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|83.20
|0.00
|0.00
|83.43
|0.00
|0.00
|-1.24
|-4.33
|75305597
|2008.01.30 00:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.06
|0.00
|0.00
|106.31
|0.00
|0.00
|-0.82
|14.11
|75526533
|2008.01.30 22:07
|buy
|0.02
|audusd
|0.8922
|0.0000
|0.0000
|0.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|75556714
|2008.01.31 00:00
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7775
|0.0000
|0.0000
|0.7842
|0.00
|0.00
|0.00
|13.40
|75679569
|2008.01.31 08:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|83.67
|0.00
|0.00
|83.43
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|0.00
|0.00
|-35.78
|-311.83
|Floating P/L:
|-347.61
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|775.83
|Floating P/L:
|-347.61
|Margin:
|110.00
|Balance:
|10 775.83
|Equity:
|10 428.22
|Free Margin:
|10 318.22
|Details:
|Gross Profit:
|1 275.98
|Gross Loss:
|500.15
|Total Net Profit:
|775.83
|Profit Factor:
|2.55
|Expected Payoff:
|3.33
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|407.71 (3.85%)
|Relative Drawdown:
|3.85% (407.71)
|Total Trades:
|233
|Short Positions (won %):
|157 (99.36%)
|Long Positions (won %):
|76 (90.79%)
|Profit Trades (% of total):
|225 (96.57%)
|Loss trades (% of total):
|8 (3.43%)
|Largest
|profit trade:
|57.77
|loss trade:
|-83.81
|Average
|profit trade:
|5.67
|loss trade:
|-62.52
|Maximum
|consecutive wins ($):
|97 (583.01)
|consecutive losses ($):
|3 (-202.82)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|583.01 (97)
|consecutive loss (count):
|-202.82 (3)
|Average
|consecutive wins:
|45
|consecutive losses:
|2