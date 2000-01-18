Strategy Tester Report
10p3v0.03
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2000.01.03 00:00 - 2008.01.25 20:00 (2000.01.01 - 2008.01.26)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.03; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=5; Multiplier=2; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=2; risk=0.2; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test13599Ticks modelled14594072Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit500.00
Total net profit6195.67Gross profit10176.19Gross loss-3980.52
Profit factor2.56Expected payoff3.94
Absolute drawdown254.66Maximal drawdown1694.40 (26.76%)Relative drawdown63.77% (431.90)
Total trades1574Short positions (won %)900 (61.89%)Long positions (won %)674 (66.32%)
Profit trades (% of total)1004 (63.79%)Loss trades (% of total)570 (36.21%)
Largestprofit trade124.80loss trade-39.60
Averageprofit trade10.14loss trade-6.98
Maximumconsecutive wins (profit in money)26 (201.00)consecutive losses (loss in money)4 (-99.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)280.80 (19)consecutive loss (count of losses)-99.00 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12000.01.06 12:00sell10.011.03541.05391.0344
22000.01.06 12:10sell20.021.03601.05401.0350
32000.01.06 12:17sell30.041.03661.05411.0356
42000.01.06 12:30t/p30.041.03561.05411.03564.00504.00
52000.01.06 12:30close20.021.03561.05401.03500.80504.80
62000.01.06 12:30close10.011.03551.05391.0344-0.10504.70
72000.01.13 04:01sell40.011.03021.04871.0292
82000.01.13 06:23t/p40.011.02921.04871.02921.00505.70
92000.01.18 20:00buy50.011.01380.99531.0148
102000.01.18 20:11buy60.021.01330.99531.0143
112000.01.18 20:28buy70.041.01270.99521.0137
122000.01.18 20:31buy80.081.01210.99511.0131
132000.01.18 20:45buy90.161.01140.99491.0124
142000.01.18 21:00close90.161.01200.99491.01249.60515.30
152000.01.18 21:01close80.081.01220.99511.01310.80516.10
162000.01.18 21:01close70.041.01230.99521.0137-1.60514.50
172000.01.18 21:02close60.021.01220.99531.0143-2.20512.30
182000.01.18 21:02close50.011.01270.99531.0148-1.10511.20
192000.01.25 08:00buy100.011.00850.99001.0095
202000.01.25 08:12buy110.021.00790.98991.0089
212000.01.25 08:54t/p110.021.00890.98991.00892.00513.20
222000.01.25 08:54close100.011.00900.99001.00950.50513.70
232000.01.27 08:00buy120.011.00130.98281.0023
242000.01.27 08:02buy130.021.00080.98281.0018
252000.01.27 08:12t/p130.021.00180.98281.00182.00515.70
262000.01.27 08:12close120.011.00180.98281.00230.50516.20
272000.02.01 20:00buy140.010.97180.95330.9728
282000.02.01 20:32t/p140.010.97280.95330.97281.00517.20
292000.02.07 08:00sell150.010.98120.99970.9802
302000.02.07 08:05sell160.020.98170.99970.9807
312000.02.07 08:19t/p160.020.98070.99970.98072.00519.20
322000.02.07 08:19close150.010.98070.99970.98020.50519.70
332000.02.10 16:00sell170.010.98821.00670.9872
342000.02.10 16:16t/p170.010.98721.00670.98721.00520.70
352000.02.14 16:00sell180.010.98361.00210.9826
362000.02.14 16:11t/p180.010.98261.00210.98261.00521.70
372000.02.16 08:00buy190.010.98140.96290.9824
382000.02.16 08:04buy200.020.98080.96280.9818
392000.02.16 08:25buy210.040.98030.96280.9813
402000.02.16 08:55buy220.080.97970.96270.9807
412000.02.16 08:56close220.080.98050.96270.98076.40528.10
422000.02.16 08:56close210.040.98040.96280.98130.40528.50
432000.02.16 08:56close200.020.98030.96280.9818-1.00527.50
442000.02.16 08:56close190.010.98060.96290.9824-0.80526.70
452000.02.18 16:00sell230.010.98281.00130.9818
462000.02.18 16:01sell240.020.98341.00140.9824
472000.02.18 16:03sell250.040.98411.00160.9831
482000.02.18 16:12sell260.080.98471.00170.9837
492000.02.18 16:12close260.080.98411.00170.98374.80531.50
502000.02.18 16:12close250.040.98431.00160.9831-0.80530.70
512000.02.18 16:12close240.020.98471.00140.9824-2.60528.10
522000.02.18 16:13close230.010.98461.00130.9818-1.80526.30
532000.02.24 04:00sell270.011.00331.02181.0023
542000.02.24 05:28sell280.021.00401.02201.0030
552000.02.24 07:01t/p280.021.00301.02201.00302.00528.30
562000.02.24 07:01close270.011.00291.02181.00230.40528.70
572000.02.29 12:00buy290.010.97480.95630.9758
582000.02.29 12:03t/p290.010.97580.95630.97581.00529.70
592000.03.07 04:00buy300.010.95860.94010.9596
602000.03.07 04:51t/p300.010.95960.94010.95961.00530.70
612000.03.13 08:00sell310.010.96590.98440.9649
622000.03.13 08:06sell320.020.96650.98450.9655
632000.03.13 08:10sell330.040.96710.98460.9661
642000.03.13 08:32sell340.080.96760.98460.9666
652000.03.13 08:51sell350.160.96820.98470.9672
662000.03.13 16:42close350.160.96750.98470.967211.20541.90
672000.03.13 16:43close340.080.96730.98460.96662.40544.30
682000.03.13 16:43close330.040.96750.98460.9661-1.60542.70
692000.03.13 16:43close320.020.96710.98450.9655-1.20541.50
702000.03.13 16:44close310.010.96740.98440.9649-1.50540.00
712000.03.14 00:02sell360.010.96460.98310.9636
722000.03.14 00:25t/p360.010.96360.98310.96361.00541.00
732000.03.16 04:00sell370.010.96560.98410.9646
742000.03.16 05:46sell380.020.96630.98430.9653
752000.03.16 05:46sell390.040.96690.98440.9659
762000.03.16 05:48sell400.080.96740.98440.9664
772000.03.16 05:52sell410.160.96850.98500.9675
782000.03.16 05:52close410.160.96760.98500.967514.40555.40
792000.03.16 05:53close400.080.96830.98440.9664-7.20548.20
802000.03.16 05:53close390.040.96820.98440.9659-5.20543.00
812000.03.16 05:54close380.020.96810.98430.9653-3.60539.40
822000.03.16 05:54close370.010.96850.98410.9646-2.90536.50
832000.03.17 16:00sell420.010.96860.98710.9676
842000.03.17 16:12sell430.020.96920.98720.9682
852000.03.17 16:13sell440.040.96980.98730.9688
862000.03.17 16:21sell450.080.97030.98730.9693
872000.03.17 16:26close450.080.96960.98730.96935.60542.10
882000.03.17 16:26close440.040.96970.98730.96880.40542.50
892000.03.17 16:26close430.020.96930.98720.9682-0.20542.30
902000.03.17 16:26close420.010.96950.98710.9676-0.90541.40
912000.03.21 12:00sell460.010.97170.99020.9707
922000.03.21 12:42sell470.020.97230.99030.9713
932000.03.21 13:11t/p470.020.97130.99030.97132.00543.40
942000.03.21 13:11close460.010.97130.99020.97070.40543.80
952000.03.23 16:00buy480.010.97150.95300.9725
962000.03.23 16:00buy490.020.97090.95290.9719
972000.03.23 16:01buy500.040.97040.95290.9714
982000.03.23 16:23t/p500.040.97140.95290.97144.00547.80
992000.03.23 16:23close490.020.97140.95290.97191.00548.80
1002000.03.23 16:24close480.010.97150.95300.97250.00548.80
1012000.03.27 20:00sell510.010.96440.98290.9634
1022000.03.27 20:08sell520.020.96500.98300.9640
1032000.03.27 20:58sell530.040.96550.98300.9645
1042000.03.27 21:26sell540.080.96610.98310.9651
1052000.03.27 21:47close540.080.96550.98310.96514.80553.60
1062000.03.27 21:47close530.040.96560.98300.9645-0.40553.20
1072000.03.27 21:51close520.020.96550.98300.9640-1.00552.20
1082000.03.27 21:51close510.010.96580.98290.9634-1.40550.80
1092000.03.30 20:00buy550.010.96130.94280.9623
1102000.03.30 20:01buy560.020.96070.94270.9617
1112000.03.30 21:06t/p560.020.96170.94270.96172.00552.80
1122000.03.30 21:06close550.010.96170.94280.96230.40553.20
1132000.04.03 16:00buy570.010.95600.93750.9570
1142000.04.03 16:08t/p570.010.95700.93750.95701.00554.20
1152000.04.06 16:00sell580.010.95950.97800.9585
1162000.04.06 16:14t/p580.010.95850.97800.95851.00555.20
1172000.04.10 20:00buy590.010.96180.94330.9628
1182000.04.10 20:10buy600.020.96130.94330.9623
1192000.04.10 20:14buy610.040.96070.94320.9617
1202000.04.10 20:54t/p610.040.96170.94320.96174.00559.20
1212000.04.10 20:54close600.020.96180.94330.96231.00560.20
1222000.04.10 20:54close590.010.96150.94330.9628-0.30559.90
1232000.04.12 04:00sell620.010.95970.97820.9587
1242000.04.12 07:50sell630.020.96020.97820.9592
1252000.04.12 08:01t/p630.020.95920.97820.95922.00561.90
1262000.04.12 08:01close620.010.95920.97820.95870.50562.40
1272000.04.14 20:00buy640.010.95740.93890.9584
1282000.04.14 20:10t/p640.010.95840.93890.95841.00563.40
1292000.04.21 08:00buy650.010.93910.92060.9401
1302000.04.21 09:28buy660.020.93850.92050.9395
1312000.04.21 09:29buy670.040.93800.92050.9390
1322000.04.21 09:39buy680.080.93720.92020.9382
1332000.04.21 09:42close680.080.93790.92020.93825.60569.00
1342000.04.21 09:44close670.040.93730.92050.9390-2.80566.20
1352000.04.21 09:45close660.020.93720.92050.9395-2.60563.60
1362000.04.21 09:45close650.010.93710.92060.9401-2.00561.60
1372000.04.27 08:00buy690.010.92150.90300.9225
1382000.04.27 08:05buy700.020.92090.90290.9219
1392000.04.27 08:16t/p700.020.92190.90290.92192.00563.60
1402000.04.27 08:16close690.010.92230.90300.92250.80564.40
1412000.05.01 00:47buy710.010.91220.89370.9132
1422000.05.01 01:43buy720.020.91170.89370.9127
1432000.05.01 02:07buy730.040.91090.89340.9119
1442000.05.01 02:11buy740.080.91030.89330.9113
1452000.05.01 02:27buy750.160.90980.89330.9108
1462000.05.01 05:04close750.160.91040.89330.91089.60574.00
1472000.05.01 05:05close740.080.91020.89330.9113-0.80573.20
1482000.05.01 05:06close730.040.91030.89340.9119-2.40570.80
1492000.05.01 05:07close720.020.91020.89370.9127-3.00567.80
1502000.05.01 05:08close710.010.91030.89370.9132-1.90565.90
1512000.05.05 08:00buy760.010.89140.87290.8924
1522000.05.05 08:32t/p760.010.89240.87290.89241.00566.90
1532000.05.11 16:00sell770.010.90350.92200.9025
1542000.05.11 16:10t/p770.010.90250.92200.90251.00567.90
1552000.05.16 04:00sell780.010.90780.92630.9068
1562000.05.16 04:42sell790.020.90840.92640.9074
1572000.05.16 04:54sell800.040.90900.92650.9080
1582000.05.16 05:17sell810.080.90960.92660.9086
1592000.05.16 05:18close810.080.90900.92660.90864.80572.70
1602000.05.16 05:18close800.040.90950.92650.9080-2.00570.70
1612000.05.16 05:19close790.020.90900.92640.9074-1.20569.50
1622000.05.16 05:19close780.010.90940.92630.9068-1.60567.90
1632000.05.19 08:00buy820.010.89470.87620.8957
1642000.05.19 08:19buy830.020.89410.87610.8951
1652000.05.19 08:40buy840.040.89340.87590.8944
1662000.05.19 08:41buy850.080.89270.87570.8937
1672000.05.19 08:48close850.080.89340.87570.89375.60573.50
1682000.05.19 08:48close840.040.89350.87590.89440.40573.90
1692000.05.19 08:48close830.020.89320.87610.8951-1.80572.10
1702000.05.19 08:48close820.010.89330.87620.8957-1.40570.70
1712000.05.25 00:06sell860.010.90270.92120.9017
1722000.05.25 00:14sell870.020.90320.92120.9022
1732000.05.25 02:02sell880.040.90380.92130.9028
1742000.05.25 02:02sell890.080.90440.92140.9034
1752000.05.25 02:14close890.080.90390.92140.90344.00574.70
1762000.05.25 02:15close880.040.90410.92130.9028-1.20573.50
1772000.05.25 02:15close870.020.90420.92120.9022-2.00571.50
1782000.05.25 02:15close860.010.90400.92120.9017-1.30570.20
1792000.05.30 04:01sell900.010.92660.94510.9256
1802000.05.30 04:10t/p900.010.92560.94510.92561.00571.20
1812000.05.31 00:04sell910.010.92920.94770.9282
1822000.05.31 00:42sell920.020.92980.94780.9288
1832000.05.31 02:03sell930.040.93040.94790.9294
1842000.05.31 02:23sell940.080.93100.94800.9300
1852000.05.31 02:40sell950.160.93160.94810.9306
1862000.05.31 04:20close950.160.93070.94810.930614.40585.60
1872000.05.31 04:20close940.080.93100.94800.93000.00585.60
1882000.05.31 04:21close930.040.93120.94790.9294-3.20582.40
1892000.05.31 04:21close920.020.93130.94780.9288-3.00579.40
1902000.05.31 04:21close910.010.93120.94770.9282-2.00577.40
1912000.06.06 08:00sell960.010.94760.96610.9466
1922000.06.06 08:09t/p960.010.94660.96610.94661.00578.40
1932000.06.08 12:00sell970.010.95890.97740.9579
1942000.06.08 12:31t/p970.010.95790.97740.95791.00579.40
1952000.06.15 00:02sell980.010.95720.97570.9562
1962000.06.15 00:49sell990.020.95790.97590.9569
1972000.06.15 01:52sell1000.040.95840.97590.9574
1982000.06.15 01:54t/p1000.040.95740.97590.95744.00583.40
1992000.06.15 01:54close990.020.95740.97590.95691.00584.40
2002000.06.15 01:55close980.010.95730.97570.9562-0.10584.30
2012000.06.20 00:03sell1010.010.95660.97510.9556
2022000.06.20 00:15sell1020.020.95730.97530.9563
2032000.06.20 00:59sell1030.040.95790.97540.9569
2042000.06.20 02:22sell1040.080.95840.97540.9574
2052000.06.20 02:26close1040.080.95790.97540.95744.00588.30
2062000.06.20 02:26close1030.040.95800.97540.9569-0.40587.90
2072000.06.20 02:26close1020.020.95840.97530.9563-2.20585.70
2082000.06.20 02:27close1010.010.95860.97510.9556-2.00583.70
2092000.06.26 04:00buy1050.010.93700.91850.9380
2102000.06.26 04:10buy1060.020.93640.91840.9374
2112000.06.26 04:18buy1070.040.93590.91840.9369
2122000.06.26 05:20t/p1070.040.93690.91840.93694.00587.70
2132000.06.26 05:20close1060.020.93690.91840.93741.00588.70
2142000.06.26 05:20close1050.010.93700.91850.93800.00588.70
2152000.07.03 12:00sell1080.010.95110.96960.9501
2162000.07.03 12:03sell1090.020.95160.96960.9506
2172000.07.03 12:16t/p1090.020.95060.96960.95062.00590.70
2182000.07.03 12:16close1080.010.95060.96960.95010.50591.20
2192000.07.06 20:00sell1100.010.95050.96900.9495
2202000.07.06 22:03sell1110.020.95110.96910.9501
2212000.07.07 00:54t/p1110.020.95010.96910.95011.97593.17
2222000.07.07 00:54close1100.010.95010.96900.94950.39593.56
2232000.07.12 04:00sell1120.010.95040.96890.9494
2242000.07.12 07:07sell1130.020.95100.96900.9500
2252000.07.12 07:49t/p1130.020.95000.96900.95002.00595.56
2262000.07.12 07:49close1120.010.95000.96890.94940.40595.96
2272000.07.17 00:09buy1140.010.93860.92010.9396
2282000.07.17 00:23buy1150.020.93800.92000.9390
2292000.07.17 02:36buy1160.040.93740.91990.9384
2302000.07.17 02:52t/p1160.040.93840.91990.93844.00599.96
2312000.07.17 02:52close1150.020.93840.92000.93900.80600.76
2322000.07.17 02:52close1140.010.93830.92010.9396-0.30600.46
2332000.07.20 16:00buy1170.010.92510.90660.9261
2342000.07.20 16:01buy1180.020.92460.90660.9256
2352000.07.20 16:29t/p1180.020.92560.90660.92562.00602.46
2362000.07.20 16:29close1170.010.92570.90660.92610.60603.06
2372000.07.25 04:01sell1190.010.93250.95100.9315
2382000.07.25 06:41sell1200.020.93300.95100.9320
2392000.07.25 07:11sell1210.040.93360.95110.9326
2402000.07.25 07:35sell1220.080.93410.95110.9331
2412000.07.25 07:43sell1230.160.93470.95120.9337
2422000.07.27 17:36close1230.160.93400.95120.933710.37613.43
2432000.07.27 17:36close1220.080.93410.95110.9331-0.42613.01
2442000.07.27 17:36close1210.040.93390.95110.9326-1.41611.60
2452000.07.27 17:36close1200.020.93440.95100.9320-2.90608.70
2462000.07.27 17:36close1190.010.93430.95100.9315-1.85606.85
2472000.07.27 17:36sell1240.010.93440.95290.9334
2482000.07.27 17:38t/p1240.010.93340.95290.93341.00607.85
2492000.08.01 04:00buy1250.010.92740.90890.9284
2502000.08.01 04:58buy1260.020.92690.90890.9279
2512000.08.01 08:04buy1270.040.92620.90870.9272
2522000.08.01 08:40buy1280.080.92560.90860.9266
2532000.08.01 08:42buy1290.160.92500.90850.9260
2542000.08.01 09:12close1290.160.92570.90850.926011.20619.05
2552000.08.01 09:12close1280.080.92560.90860.92660.00619.05
2562000.08.01 09:12close1270.040.92590.90870.9272-1.20617.85
2572000.08.01 09:12close1260.020.92580.90890.9279-2.20615.65
2582000.08.01 09:13close1250.010.92570.90890.9284-1.70613.95
2592000.08.04 20:00buy1300.010.90740.88890.9084
2602000.08.04 21:43buy1310.020.90670.88870.9077
2612000.08.04 21:56t/p1310.020.90770.88870.90772.00615.95
2622000.08.04 21:56close1300.010.90770.88890.90840.30616.25
2632000.08.10 04:00buy1320.010.90150.88300.9025
2642000.08.10 04:21buy1330.020.90080.88280.9018
2652000.08.10 04:42t/p1330.020.90180.88280.90182.00618.25
2662000.08.10 04:42close1320.010.90180.88300.90250.30618.55
2672000.08.15 04:00buy1340.010.90650.88800.9075
2682000.08.15 04:23buy1350.020.90590.88790.9069
2692000.08.15 06:42t/p1350.020.90690.88790.90692.00620.55
2702000.08.15 06:42close1340.010.90690.88800.90750.40620.95
2712000.08.18 08:00sell1360.010.91470.93320.9137
2722000.08.18 08:09sell1370.020.91530.93330.9143
2732000.08.18 08:29t/p1370.020.91430.93330.91432.00622.95
2742000.08.18 08:29close1360.010.91420.93320.91370.50623.45
2752000.08.24 00:01buy1380.010.90280.88430.9038
2762000.08.24 00:59buy1390.020.90210.88410.9031
2772000.08.24 01:07buy1400.040.90150.88400.9025
2782000.08.24 02:08t/p1400.040.90250.88400.90254.00627.45
2792000.08.24 02:08close1390.020.90250.88410.90310.80628.25
2802000.08.24 02:08close1380.010.90220.88430.9038-0.60627.65
2812000.08.31 08:00buy1410.010.89520.87670.8962
2822000.08.31 08:00buy1420.020.89470.87670.8957
2832000.08.31 08:07buy1430.040.89390.87640.8949
2842000.08.31 08:37buy1440.080.89340.87640.8944
2852000.08.31 08:42close1440.080.89390.87640.89444.00631.65
2862000.08.31 08:42close1430.040.89400.87640.89490.40632.05
2872000.08.31 08:42close1420.020.89390.87670.8957-1.60630.45
2882000.08.31 08:43close1410.010.89350.87670.8962-1.70628.75
2892000.09.01 16:00buy1450.010.89450.87600.8955
2902000.09.01 16:02t/p1450.010.89550.87600.89551.00629.75
2912000.09.05 12:00sell1460.010.89240.91090.8914
2922000.09.05 12:29sell1470.020.89290.91090.8919
2932000.09.05 12:39t/p1470.020.89190.91090.89192.00631.75
2942000.09.05 12:39close1460.010.89180.91090.89140.60632.35
2952000.09.08 04:00buy1480.010.87410.85560.8751
2962000.09.08 04:22buy1490.020.87360.85560.8746
2972000.09.08 04:25buy1500.040.87290.85540.8739
2982000.09.08 04:30buy1510.080.87240.85540.8734
2992000.09.08 04:32buy1520.160.87170.85520.8727
3002000.09.08 04:52close1520.160.87230.85520.87279.60641.95
3012000.09.08 04:53close1510.080.87220.85540.8734-1.60640.35
3022000.09.08 04:53close1500.040.87230.85540.8739-2.40637.95
3032000.09.08 04:53close1490.020.87210.85560.8746-3.00634.95
3042000.09.08 04:53close1480.010.87190.85560.8751-2.20632.75
3052000.09.12 16:00buy1530.010.86840.84990.8694
3062000.09.12 16:09buy1540.020.86770.84970.8687
3072000.09.12 16:14t/p1540.020.86870.84970.86872.00634.75
3082000.09.12 16:14close1530.010.86870.84990.86940.30635.05
3092000.09.21 08:00buy1550.010.84850.83000.8495
3102000.09.21 08:26t/p1550.010.84950.83000.84951.00636.05
3112000.09.26 04:02sell1560.010.87500.89350.8740
3122000.09.26 06:43sell1570.020.87570.89370.8747
3132000.09.26 07:18t/p1570.020.87470.89370.87472.00638.05
3142000.09.26 07:18close1560.010.87470.89350.87400.30638.35
3152000.09.27 20:00sell1580.010.87980.89830.8788
3162000.09.27 20:03sell1590.020.88040.89840.8794
3172000.09.27 20:04sell1600.040.88120.89870.8802
3182000.09.27 20:08sell1610.080.88170.89870.8807
3192000.09.27 20:31sell1620.160.88250.89900.8815
3202000.09.28 08:41close1620.160.88180.89900.881510.58648.92
3212000.09.28 08:41close1610.080.88200.89870.8807-2.71646.21
3222000.09.28 08:41close1600.040.88210.89870.8802-3.76642.46
3232000.09.28 08:42close1590.020.88190.89840.8794-3.08639.38
3242000.09.28 08:42close1580.010.88220.89830.8788-2.44636.94
3252000.10.09 08:00buy1630.010.87000.85150.8710
3262000.10.09 08:26t/p1630.010.87100.85150.87101.00637.94
3272000.10.17 20:00buy1640.010.85200.83350.8530
3282000.10.17 20:11t/p1640.010.85300.83350.85301.00638.94
3292000.10.20 04:00buy1650.010.84680.82830.8478
3302000.10.20 04:07buy1660.020.84630.82830.8473
3312000.10.20 05:51t/p1660.020.84730.82830.84732.00640.94
3322000.10.20 05:51close1650.010.84740.82830.84780.60641.54
3332000.10.24 12:00buy1670.010.83930.82080.8403
3342000.10.24 12:04buy1680.020.83860.82060.8396
3352000.10.24 12:12buy1690.040.83790.82040.8389
3362000.10.24 12:23buy1700.080.83730.82030.8383
3372000.10.24 12:44buy1710.160.83670.82020.8377
3382000.10.24 14:05close1710.160.83760.82020.837714.40655.94
3392000.10.24 14:05close1700.080.83730.82030.83830.00655.94
3402000.10.24 14:05close1690.040.83720.82040.8389-2.80653.14
3412000.10.24 14:07close1680.020.83740.82060.8396-2.40650.74
3422000.10.24 14:07close1670.010.83770.82080.8403-1.60649.14
3432000.10.26 20:00buy1720.010.83170.81320.8327
3442000.10.26 20:12buy1730.020.83100.81300.8320
3452000.10.26 20:42buy1740.040.83040.81290.8314
3462000.10.26 20:52buy1750.080.82970.81270.8307
3472000.10.26 20:54buy1760.160.82890.81240.8299
3482000.10.26 21:07close1760.160.82970.81240.829912.80661.94
3492000.10.26 21:07close1750.080.82920.81270.8307-4.00657.94
3502000.10.26 21:08close1740.040.82930.81290.8314-4.40653.54
3512000.10.26 21:08close1730.020.82940.81300.8320-3.20650.34
3522000.10.26 21:09close1720.010.82930.81320.8327-2.40647.94
3532000.11.03 04:00sell1770.010.86020.87870.8592
3542000.11.03 04:09sell1780.020.86070.87870.8597
3552000.11.03 05:39t/p1780.020.85970.87870.85972.00649.94
3562000.11.03 05:39close1770.010.85960.87870.85920.60650.54
3572000.11.06 04:01sell1790.010.86560.88410.8646
3582000.11.06 04:06sell1800.020.86630.88430.8653
3592000.11.06 07:55t/p1800.020.86530.88430.86532.00652.54
3602000.11.06 07:55close1790.010.86530.88410.86460.30652.84
3612000.11.13 12:00sell1810.010.86300.88150.8620
3622000.11.13 12:32t/p1810.010.86200.88150.86201.00653.84
3632000.11.15 16:00buy1820.010.86020.84170.8612
3642000.11.15 16:03buy1830.020.85960.84160.8606
3652000.11.15 16:05buy1840.040.85910.84160.8601
3662000.11.15 16:12buy1850.080.85840.84140.8594
3672000.11.15 16:21close1850.080.85930.84140.85947.20661.04
3682000.11.15 16:21close1840.040.85920.84160.86010.40661.44
3692000.11.15 16:22close1830.020.85930.84160.8606-0.60660.84
3702000.11.15 16:23close1820.010.85900.84170.8612-1.20659.64
3712000.11.21 04:00buy1860.010.85100.83250.8520
3722000.11.21 06:28t/p1860.010.85200.83250.85201.00660.64
3732000.11.23 04:00buy1870.010.84490.82640.8459
3742000.11.23 04:02buy1880.020.84440.82640.8454
3752000.11.23 04:57t/p1880.020.84540.82640.84542.00662.64
3762000.11.23 04:57close1870.010.84540.82640.84590.50663.14
3772000.11.27 00:01buy1890.010.83960.82110.8406
3782000.11.27 00:10buy1900.020.83900.82100.8400
3792000.11.27 01:24t/p1900.020.84000.82100.84002.00665.14
3802000.11.27 01:24close1890.010.84000.82110.84060.40665.54
3812000.12.05 12:00sell1910.010.88250.90100.8815
3822000.12.05 12:06sell1920.020.88310.90110.8821
3832000.12.05 12:08t/p1920.020.88210.90110.88212.00667.54
3842000.12.05 12:08close1910.010.88200.90100.88150.50668.04
3852000.12.08 00:01sell1930.010.88880.90730.8878
3862000.12.08 00:14t/p1930.010.88780.90730.88781.00669.04
3872000.12.14 08:00buy1940.010.87960.86110.8806
3882000.12.14 08:10t/p1940.010.88060.86110.88061.00670.04
3892000.12.18 20:00sell1950.010.89370.91220.8927
3902000.12.18 21:04sell1960.020.89440.91240.8934
3912000.12.18 21:41t/p1960.020.89340.91240.89342.00672.04
3922000.12.18 21:41close1950.010.89340.91220.89270.30672.34
3932000.12.25 20:39sell1970.010.92460.94310.9236
3942000.12.25 20:39sell1980.020.92520.94320.9242
3952000.12.25 22:32sell1990.040.92580.94330.9248
3962000.12.25 22:49sell2000.080.92630.94330.9253
3972000.12.25 23:14close2000.080.92560.94330.92535.60677.94
3982000.12.25 23:15close1990.040.92590.94330.9248-0.40677.54
3992000.12.25 23:15close1980.020.92570.94320.9242-1.00676.54
4002000.12.25 23:15close1970.010.92580.94310.9236-1.20675.34
4012001.01.02 08:00sell2010.010.93840.95690.9374
4022001.01.02 08:05sell2020.020.93900.95700.9380
4032001.01.02 08:26sell2030.040.93970.95720.9387
4042001.01.02 08:27sell2040.080.94020.95720.9392
4052001.01.02 08:28sell2050.160.94090.95740.9399
4062001.01.02 15:01close2050.160.94030.95740.93999.60684.94
4072001.01.02 15:01close2040.080.94050.95720.9392-2.40682.54
4082001.01.02 15:01close2030.040.94090.95720.9387-4.80677.74
4092001.01.02 15:02close2020.020.94050.95700.9380-3.00674.74
4102001.01.02 15:02close2010.010.94040.95690.9374-2.00672.74
4112001.01.02 16:00sell2060.010.94170.96020.9407
4122001.01.02 16:02sell2070.020.94230.96030.9413
4132001.01.02 16:03sell2080.040.94290.96040.9419
4142001.01.02 16:04sell2090.080.94360.96060.9426
4152001.01.02 16:06sell2100.160.94430.96080.9433
4162001.01.03 19:18close2100.160.94360.96080.943310.99683.73
4172001.01.03 19:18close2090.080.94300.96060.94264.70688.43
4182001.01.03 19:18close2080.040.94310.96040.9419-0.85687.58
4192001.01.03 19:18close2070.020.94330.96030.9413-2.03685.55
4202001.01.03 19:18close2060.010.94340.96020.9407-1.71683.84
4212001.01.03 20:00sell2110.010.93330.95180.9323
4222001.01.03 20:02sell2120.020.93400.95200.9330
4232001.01.03 20:02sell2130.040.93460.95210.9336
4242001.01.03 20:03sell2140.080.93510.95210.9341
4252001.01.03 20:05sell2150.160.93590.95240.9349
4262001.01.03 20:07close2150.160.93500.95240.934914.40698.24
4272001.01.03 20:07close2140.080.93540.95210.9341-2.40695.84
4282001.01.03 20:07close2130.040.93480.95210.9336-0.80695.04
4292001.01.03 20:08close2120.020.93500.95200.9330-2.00693.04
4302001.01.03 20:08close2110.010.93510.95180.9323-1.80691.24
4312001.01.08 16:00sell2160.010.94950.96800.9485
4322001.01.08 16:00sell2170.020.95010.96810.9491
4332001.01.08 16:06t/p2170.020.94910.96810.94912.00693.24
4342001.01.08 16:06close2160.010.94890.96800.94850.60693.84
4352001.01.11 12:00buy2180.010.94760.92910.9486
4362001.01.11 12:01t/p2180.010.94860.92910.94861.00694.84
4372001.01.15 08:00sell2190.010.94420.96270.9432
4382001.01.15 08:01sell2200.020.94480.96280.9438
4392001.01.15 08:01sell2210.040.94530.96280.9443
4402001.01.15 08:08t/p2210.040.94430.96280.94434.00698.84
4412001.01.15 08:08close2200.020.94410.96280.94381.40700.24
4422001.01.15 08:08close2190.010.94420.96270.94320.00700.24
4432001.01.18 12:00buy2220.010.94280.92430.9438
4442001.01.18 12:00buy2230.020.94220.92420.9432
4452001.01.18 12:04buy2240.040.94160.92410.9426
4462001.01.18 12:21buy2250.080.94110.92410.9421
4472001.01.18 12:42close2250.080.94160.92410.94214.00704.24
4482001.01.18 12:42close2240.040.94150.92410.9426-0.40703.84
4492001.01.18 12:43close2230.020.94130.92420.9432-1.80702.04
4502001.01.18 12:43close2220.010.94160.92430.9438-1.20700.84
4512001.01.23 04:00buy2260.010.94200.92350.9430
4522001.01.23 04:19buy2270.020.94130.92330.9423
4532001.01.23 05:11t/p2270.020.94230.92330.94232.00702.84
4542001.01.23 05:11close2260.010.94250.92350.94300.50703.34
4552001.01.26 08:00buy2280.010.92290.90440.9239
4562001.01.26 08:19buy2290.020.92220.90420.9232
4572001.01.26 08:29t/p2290.020.92320.90420.92322.00705.34
4582001.01.26 08:29close2280.010.92330.90440.92390.40705.74
4592001.01.30 16:00buy2300.010.92070.90220.9217
4602001.01.30 16:01t/p2300.010.92170.90220.92171.00706.74
4612001.02.02 16:00sell2310.010.93430.95280.9333
4622001.02.02 16:03t/p2310.010.93330.95280.93331.00707.74
4632001.02.09 20:00buy2320.010.92590.90740.9269
4642001.02.09 22:10buy2330.020.92530.90730.9263
4652001.02.09 22:18buy2340.040.92470.90720.9257
4662001.02.09 22:25buy2350.080.92410.90710.9251
4672001.02.09 22:26buy2360.160.92360.90710.9246
4682001.02.09 22:28close2360.160.92410.90710.92468.00715.74
4692001.02.09 22:29close2350.080.92400.90710.9251-0.80714.94
4702001.02.09 22:29close2340.040.92380.90720.9257-3.60711.34
4712001.02.09 22:29close2330.020.92390.90730.9263-2.80708.54
4722001.02.09 22:30close2320.010.92380.90740.9269-2.10706.44
4732001.02.16 16:00buy2370.010.91780.89930.9188
4742001.02.16 16:00buy2380.020.91710.89910.9181
4752001.02.16 16:12buy2390.040.91660.89910.9176
4762001.02.16 16:15buy2400.080.91600.89900.9170
4772001.02.16 16:16close2400.080.91650.89900.91704.00710.44
4782001.02.16 16:16close2390.040.91640.89910.9176-0.80709.64
4792001.02.16 16:16close2380.020.91600.89910.9181-2.20707.44
4802001.02.16 16:17close2370.010.91610.89930.9188-1.70705.74
4812001.02.23 16:00buy2410.010.90890.89040.9099
4822001.02.23 16:04buy2420.020.90820.89020.9092
4832001.02.23 16:08t/p2420.020.90920.89020.90922.00707.74
4842001.02.23 16:08close2410.010.90920.89040.90990.30708.04
4852001.03.05 08:00sell2430.010.93310.95160.9321
4862001.03.05 08:08sell2440.020.93370.95170.9327
4872001.03.05 08:13sell2450.040.93420.95170.9332
4882001.03.05 08:16sell2460.080.93480.95180.9338
4892001.03.05 08:19sell2470.160.93540.95190.9344
4902001.03.05 08:21close2470.160.93480.95190.93449.60717.64
4912001.03.05 08:21close2460.080.93470.95180.93380.80718.44
4922001.03.05 08:21close2450.040.93480.95170.9332-2.40716.04
4932001.03.05 08:21close2440.020.93490.95170.9327-2.40713.64
4942001.03.05 08:21close2430.010.93510.95160.9321-2.00711.64
4952001.03.07 16:00sell2480.010.92850.94700.9275
4962001.03.07 16:04t/p2480.010.92750.94700.92751.00712.64
4972001.03.09 20:00sell2490.010.93070.94920.9297
4982001.03.09 20:07sell2500.020.93120.94920.9302
4992001.03.09 20:10sell2510.040.93180.94930.9308
5002001.03.09 20:18sell2520.080.93230.94930.9313
5012001.03.09 20:27sell2530.160.93290.94940.9319
5022001.03.09 20:29close2530.160.93230.94940.93199.60722.24
5032001.03.09 20:29close2520.080.93260.94930.9313-2.40719.84
5042001.03.09 20:29close2510.040.93280.94930.9308-4.00715.84
5052001.03.09 20:29close2500.020.93270.94920.9302-3.00712.84
5062001.03.09 20:29close2490.010.93300.94920.9297-2.30710.54
5072001.03.19 04:00buy2540.010.89690.87840.8979
5082001.03.19 04:16buy2550.020.89640.87840.8974
5092001.03.19 04:55t/p2550.020.89740.87840.89742.00712.54
5102001.03.19 04:55close2540.010.89750.87840.89790.60713.14
5112001.03.23 16:00buy2560.010.89340.87490.8944
5122001.03.23 16:08buy2570.020.89280.87480.8938
5132001.03.23 16:30buy2580.040.89200.87450.8930
5142001.03.23 16:36t/p2580.040.89300.87450.89304.00717.14
5152001.03.23 16:36close2570.020.89300.87480.89380.40717.54
5162001.03.23 16:36close2560.010.89270.87490.8944-0.70716.84
5172001.04.02 16:00buy2590.010.88140.86290.8824
5182001.04.02 16:03buy2600.020.88010.86210.8811
5192001.04.02 16:03buy2610.040.87960.86210.8806
5202001.04.02 16:03buy2620.080.87900.86200.8800
5212001.04.02 16:04buy2630.160.87850.86200.8795
5222001.04.02 16:04close2630.160.87900.86200.87958.00724.84
5232001.04.02 16:04close2620.080.87890.86200.8800-0.80724.04
5242001.04.02 16:04close2610.040.87920.86210.8806-1.60722.44
5252001.04.02 16:04close2600.020.87900.86210.8811-2.20720.24
5262001.04.02 16:04close2590.010.87910.86290.8824-2.30717.94
5272001.04.05 20:00sell2640.010.89820.91670.8972
5282001.04.05 20:52t/p2640.010.89720.91670.89721.00718.94
5292001.04.12 16:00buy2650.010.89070.87220.8917
5302001.04.12 16:13t/p2650.010.89170.87220.89171.00719.94
5312001.04.17 08:00buy2660.010.88990.87140.8909
5322001.04.17 08:00buy2670.020.88940.87140.8904
5332001.04.17 08:11t/p2670.020.89040.87140.89042.00721.94
5342001.04.17 08:11close2660.010.89040.87140.89090.50722.44
5352001.04.19 00:01buy2680.010.88430.86580.8853
5362001.04.19 00:21buy2690.020.88360.86560.8846
5372001.04.19 01:14buy2700.040.88300.86550.8840
5382001.04.19 01:51t/p2700.040.88400.86550.88404.00726.44
5392001.04.19 01:51close2690.020.88410.86560.88461.00727.44
5402001.04.19 01:51close2680.010.88400.86580.8853-0.30727.14
5412001.04.24 00:01sell2710.010.89730.91580.8963
5422001.04.24 00:37sell2720.020.89790.91590.8969
5432001.04.24 01:20t/p2720.020.89690.91590.89692.00729.14
5442001.04.24 01:20close2710.010.89680.91580.89630.50729.64
5452001.04.27 16:00sell2730.010.89360.91210.8926
5462001.04.27 16:05t/p2730.010.89260.91210.89261.00730.64
5472001.05.01 20:00buy2740.010.89280.87430.8938
5482001.05.01 20:11buy2750.020.89220.87420.8932
5492001.05.01 20:12buy2760.040.89170.87420.8927
5502001.05.01 20:51t/p2760.040.89270.87420.89274.00734.64
5512001.05.01 20:51close2750.020.89270.87420.89321.00735.64
5522001.05.01 20:52close2740.010.89250.87430.8938-0.30735.34
5532001.05.04 16:00buy2770.010.89760.87910.8986
5542001.05.04 16:01buy2780.020.89700.87900.8980
5552001.05.04 16:04buy2790.040.89650.87900.8975
5562001.05.04 16:09t/p2790.040.89750.87900.89754.00739.34
5572001.05.04 16:09close2780.020.89750.87900.89801.00740.34
5582001.05.04 16:09close2770.010.89740.87910.8986-0.20740.14
5592001.05.10 00:01buy2800.010.88660.86810.8876
5602001.05.10 00:23buy2810.020.88600.86800.8870
5612001.05.10 01:23buy2820.040.88550.86800.8865
5622001.05.10 01:34t/p2820.040.88650.86800.88654.00744.14
5632001.05.10 01:34close2810.020.88650.86800.88701.00745.14
5642001.05.10 01:34close2800.010.88610.86810.8876-0.50744.64
5652001.05.15 04:00buy2830.010.87380.85530.8748
5662001.05.15 07:22t/p2830.010.87480.85530.87481.00745.64
5672001.05.18 12:00sell2840.010.87710.89560.8761
5682001.05.18 12:01sell2850.020.87760.89560.8766
5692001.05.18 12:02sell2860.040.87820.89570.8772
5702001.05.18 12:33sell2870.080.87870.89570.8777
5712001.05.18 12:33close2870.080.87820.89570.87774.00749.64
5722001.05.18 12:34close2860.040.87860.89570.8772-1.60748.04
5732001.05.18 12:34close2850.020.87870.89560.8766-2.20745.84
5742001.05.18 12:34close2840.010.87810.89560.8761-1.00744.84
5752001.05.24 20:00buy2880.010.85900.84050.8600
5762001.05.24 20:16buy2890.020.85850.84050.8595
5772001.05.24 20:39buy2900.040.85790.84040.8589
5782001.05.24 20:57buy2910.080.85720.84020.8582
5792001.05.24 21:02buy2920.160.85660.84010.8576
5802001.05.24 21:51close2920.160.85730.84010.857611.20756.04
5812001.05.24 21:52close2910.080.85680.84020.8582-3.20752.84
5822001.05.24 21:52close2900.040.85730.84040.8589-2.40750.44
5832001.05.24 21:52close2890.020.85710.84050.8595-2.80747.64
5842001.05.24 21:53close2880.010.85700.84050.8600-2.00745.64
5852001.06.04 00:01buy2930.010.84700.82850.8480
5862001.06.04 01:55buy2940.020.84640.82840.8474
5872001.06.04 02:08t/p2940.020.84740.82840.84742.00747.64
5882001.06.04 02:08close2930.010.84740.82850.84800.40748.04
5892001.06.05 12:00buy2950.010.84750.82900.8485
5902001.06.05 12:04buy2960.020.84680.82880.8478
5912001.06.05 12:11buy2970.040.84610.82860.8471
5922001.06.05 12:17buy2980.080.84540.82840.8464
5932001.06.05 12:19buy2990.160.84480.82830.8458
5942001.06.05 12:19close2990.160.84540.82830.84589.60757.64
5952001.06.05 12:19close2980.080.84530.82840.8464-0.80756.84
5962001.06.05 12:19close2970.040.84510.82860.8471-4.00752.84
5972001.06.05 12:20close2960.020.84560.82880.8478-2.40750.44
5982001.06.05 12:20close2950.010.84530.82900.8485-2.20748.24
5992001.06.08 00:01buy3000.010.85170.83320.8527
6002001.06.08 00:18buy3010.020.85120.83320.8522
6012001.06.08 00:57buy3020.040.85060.83310.8516
6022001.06.08 01:40buy3030.080.85010.83310.8511
6032001.06.08 01:42close3030.080.85060.83310.85114.00752.24
6042001.06.08 01:42close3020.040.85020.83310.8516-1.60750.64
6052001.06.08 01:43close3010.020.85030.83320.8522-1.80748.84
6062001.06.08 01:43close3000.010.85040.83320.8527-1.30747.54
6072001.06.12 20:00buy3040.010.84810.82960.8491
6082001.06.12 20:37t/p3040.010.84910.82960.84911.00748.54
6092001.06.18 12:00sell3050.010.85930.87780.8583
6102001.06.18 12:03sell3060.020.85980.87780.8588
6112001.06.18 12:05t/p3060.020.85880.87780.85882.00750.54
6122001.06.18 12:05close3050.010.85880.87780.85830.50751.04
6132001.06.21 12:00buy3070.020.85700.83850.8580
6142001.06.21 12:15buy3080.020.85650.83850.8575
6152001.06.21 12:43buy3090.040.85590.83840.8569
6162001.06.21 12:46buy3100.080.85540.83840.8564
6172001.06.21 12:46close3100.080.85600.83840.85644.80755.84
6182001.06.21 12:46close3090.040.85590.83840.85690.00755.84
6192001.06.21 12:46close3080.020.85560.83850.8575-1.80754.04
6202001.06.21 12:47close3070.020.85540.83850.8580-3.20750.84
6212001.06.22 20:00buy3110.020.85620.83770.8572
6222001.06.22 20:04buy3120.020.85560.83760.8566
6232001.06.22 21:27t/p3120.020.85660.83760.85662.00752.84
6242001.06.22 21:27close3110.020.85680.83770.85721.20754.04
6252001.06.27 16:00sell3130.020.86090.87940.8599
6262001.06.27 16:05t/p3130.020.85990.87940.85992.00756.04
6272001.07.02 08:00buy3140.020.84740.82890.8484
6282001.07.02 08:06buy3150.040.84670.82870.8477
6292001.07.02 08:07t/p3150.040.84770.82870.84774.00760.04
6302001.07.02 08:07close3140.020.84770.82890.84840.60760.64
6312001.07.06 20:00buy3160.020.84670.82820.8477
6322001.07.06 20:15t/p3160.020.84770.82820.84772.00762.64
6332001.07.12 12:00sell3170.020.85360.87210.8526
6342001.07.12 12:00sell3180.040.85420.87220.8532
6352001.07.12 12:18sell3190.080.85470.87220.8537
6362001.07.12 12:42t/p3190.080.85370.87220.85378.00770.64
6372001.07.12 12:42close3180.040.85360.87220.85322.40773.04
6382001.07.12 12:42close3170.020.85370.87210.8526-0.20772.84
6392001.07.17 00:01sell3200.020.85270.87120.8517
6402001.07.17 00:26t/p3200.020.85170.87120.85172.00774.84
6412001.07.20 12:00sell3210.020.87480.89330.8738
6422001.07.20 12:02sell3220.040.87550.89350.8745
6432001.07.20 12:04t/p3220.040.87450.89350.87454.00778.84
6442001.07.20 12:04close3210.020.87450.89330.87380.60779.44
6452001.07.26 20:00sell3230.020.87720.89570.8762
6462001.07.26 20:12sell3240.040.87780.89580.8768
6472001.07.26 20:43sell3250.080.87850.89600.8775
6482001.07.26 20:56t/p3250.080.87750.89600.87758.00787.44
6492001.07.26 20:56close3240.040.87750.89580.87681.20788.64
6502001.07.26 20:57close3230.020.87820.89570.8762-2.00786.64
6512001.08.03 12:00sell3260.020.88090.89940.8799
6522001.08.03 13:17sell3270.040.88150.89950.8805
6532001.08.03 13:39t/p3270.040.88050.89950.88054.00790.64
6542001.08.03 13:39close3260.020.88050.89940.87990.80791.44
6552001.08.06 04:00sell3280.020.88040.89890.8794
6562001.08.06 05:09sell3290.040.88090.89890.8799
6572001.08.06 08:26sell3300.080.88150.89900.8805
6582001.08.06 08:39t/p3300.080.88050.89900.88058.00799.44
6592001.08.06 08:39close3290.040.88050.89890.87991.60801.04
6602001.08.06 08:39close3280.020.88080.89890.8794-0.80800.24
6612001.08.09 00:01buy3310.020.88060.86210.8816
6622001.08.09 00:33t/p3310.020.88160.86210.88162.00802.24
6632001.08.14 12:00sell3320.020.89530.91380.8943
6642001.08.14 12:04sell3330.040.89580.91380.8948
6652001.08.14 12:28sell3340.080.89640.91390.8954
6662001.08.14 12:38sell3350.160.89690.91390.8959
6672001.08.14 12:39close3350.160.89630.91390.89599.60811.84
6682001.08.14 12:39close3340.080.89640.91390.89540.00811.84
6692001.08.14 12:39close3330.040.89600.91380.8948-0.80811.04
6702001.08.14 12:39close3320.020.89610.91380.8943-1.60809.44
6712001.08.17 00:01sell3360.020.91160.93010.9106
6722001.08.17 02:01sell3370.040.91210.93010.9111
6732001.08.17 03:12sell3380.080.91270.93020.9117
6742001.08.17 03:23t/p3380.080.91170.93020.91178.00817.44
6752001.08.17 03:23close3370.040.91170.93010.91111.60819.04
6762001.08.17 03:23close3360.020.91160.93010.91060.00819.04
6772001.08.23 00:01sell3390.020.91320.93170.9122
6782001.08.23 00:08sell3400.040.91380.93180.9128
6792001.08.23 07:48sell3410.080.91430.93180.9133
6802001.08.23 08:17sell3420.160.91490.93190.9139
6812001.08.23 08:23close3420.160.91430.93190.91399.60828.64
6822001.08.23 08:23close3410.080.91480.93180.9133-4.00824.64
6832001.08.23 08:24close3400.040.91470.93180.9128-3.60821.04
6842001.08.23 08:24close3390.020.91420.93170.9122-2.00819.04
6852001.08.29 04:00buy3430.020.91210.89360.9131
6862001.08.29 04:06buy3440.040.91130.89330.9123
6872001.08.29 04:12t/p3440.040.91230.89330.91234.00823.04
6882001.08.29 04:12close3430.020.91230.89360.91310.40823.44
6892001.08.30 20:00buy3450.020.91630.89780.9173
6902001.08.30 20:11t/p3450.020.91730.89780.91732.00825.44
6912001.09.03 04:00sell3460.020.90950.92800.9085
6922001.09.03 05:40t/p3460.020.90850.92800.90852.00827.44
6932001.09.06 08:00buy3470.020.88780.86930.8888
6942001.09.06 08:04buy3480.040.88700.86900.8880
6952001.09.06 08:13t/p3480.040.88800.86900.88804.00831.44
6962001.09.06 08:13close3470.020.88810.86930.88880.60832.04
6972001.09.11 04:00sell3490.020.89910.91760.8981
6982001.09.11 04:29sell3500.040.89970.91770.8987
6992001.09.11 06:20t/p3500.040.89870.91770.89874.00836.04
7002001.09.11 06:20close3490.020.89870.91760.89810.80836.84
7012001.09.13 04:00sell3510.020.90570.92420.9047
7022001.09.13 04:20sell3520.040.90620.92420.9052
7032001.09.13 04:56sell3530.080.90680.92430.9058
7042001.09.13 06:11sell3540.160.90750.92450.9065
7052001.09.13 06:14close3540.160.90690.92450.90659.60846.44
7062001.09.13 06:14close3530.080.90700.92430.9058-1.60844.84
7072001.09.13 06:14close3520.040.90710.92420.9052-3.60841.24
7082001.09.13 06:14close3510.020.90730.92420.9047-3.20838.04
7092001.09.18 08:00sell3550.020.92190.94040.9209
7102001.09.18 08:03sell3560.040.92280.94080.9218
7112001.09.18 08:04sell3570.080.92340.94090.9224
7122001.09.18 08:05sell3580.160.92390.94090.9229
7132001.09.18 08:06sell3590.320.92450.94100.9235
7142001.09.18 08:06close3590.320.92390.94100.923519.20857.24
7152001.09.18 08:06close3580.160.92400.94090.9229-1.60855.64
7162001.09.18 08:06close3570.080.92340.94090.92240.00855.64
7172001.09.18 08:06close3560.040.92360.94080.9218-3.20852.44
7182001.09.18 08:06close3550.020.92350.94040.9209-3.20849.24
7192001.09.25 12:00buy3600.020.91730.89880.9183
7202001.09.25 12:00buy3610.040.91680.89880.9178
7212001.09.25 12:18buy3620.080.91620.89870.9172
7222001.09.25 12:22t/p3620.080.91720.89870.91728.00857.24
7232001.09.25 12:22close3610.040.91730.89880.91782.00859.24
7242001.09.25 12:22close3600.020.91720.89880.9183-0.20859.04
7252001.09.27 12:00sell3630.020.92150.94000.9205
7262001.09.27 12:00sell3640.040.92200.94000.9210
7272001.09.27 12:05t/p3640.040.92100.94000.92104.00863.04
7282001.09.27 12:05close3630.020.92060.94000.92051.80864.84
7292001.10.01 20:00buy3650.020.91690.89840.9179
7302001.10.01 21:05t/p3650.020.91790.89840.91792.00866.84
7312001.10.04 04:00sell3660.020.91390.93240.9129
7322001.10.04 04:05sell3670.040.91450.93250.9135
7332001.10.04 04:43sell3680.080.91500.93250.9140
7342001.10.04 05:40sell3690.160.91560.93260.9146
7352001.10.04 05:41close3690.160.91500.93260.91469.60876.44
7362001.10.04 05:41close3680.080.91510.93250.9140-0.80875.64
7372001.10.04 05:41close3670.040.91490.93250.9135-1.60874.04
7382001.10.04 05:41close3660.020.91540.93240.9129-3.00871.04
7392001.10.09 20:00sell3700.020.91370.93220.9127
7402001.10.09 20:10sell3710.040.91420.93220.9132
7412001.10.09 20:10t/p3710.040.91320.93220.91324.00875.04
7422001.10.09 20:10close3700.020.91320.93220.91271.00876.04
7432001.10.12 20:00buy3720.020.91100.89250.9120
7442001.10.12 20:22buy3730.040.91040.89240.9114
7452001.10.12 20:26buy3740.080.90990.89240.9109
7462001.10.12 20:32buy3750.160.90930.89230.9103
7472001.10.12 20:35close3750.160.90980.89230.91038.00884.04
7482001.10.12 20:35close3740.080.90970.89240.9109-1.60882.44
7492001.10.12 20:36close3730.040.90960.89240.9114-3.20879.24
7502001.10.12 20:36close3720.020.90950.89250.9120-3.00876.24
7512001.10.16 20:00buy3760.020.90950.89100.9105
7522001.10.16 20:08buy3770.040.90890.89090.9099
7532001.10.16 20:09buy3780.080.90830.89080.9093
7542001.10.16 20:10t/p3780.080.90930.89080.90938.00884.24
7552001.10.16 20:10close3770.040.90940.89090.90992.00886.24
7562001.10.16 20:10close3760.020.90910.89100.9105-0.80885.44
7572001.10.18 20:00buy3790.020.90500.88650.9060
7582001.10.18 20:02buy3800.040.90450.88650.9055
7592001.10.18 20:33buy3810.080.90390.88640.9049
7602001.10.18 21:03t/p3810.080.90490.88640.90498.00893.44
7612001.10.18 21:03close3800.040.90490.88650.90551.60895.04
7622001.10.18 21:04close3790.020.90470.88650.9060-0.60894.44
7632001.10.24 08:00buy3820.020.89160.87310.8926
7642001.10.24 08:31buy3830.040.89100.87300.8920
7652001.10.24 08:38t/p3830.040.89200.87300.89204.00898.44
7662001.10.24 08:38close3820.020.89200.87310.89260.80899.24
7672001.10.31 16:00sell3840.020.90300.92150.9020
7682001.10.31 16:01t/p3840.020.90200.92150.90202.00901.24
7692001.11.07 08:00buy3850.020.90130.88280.9023
7702001.11.07 08:03buy3860.040.90080.88280.9018
7712001.11.07 08:14buy3870.080.90020.88270.9012
7722001.11.07 08:27t/p3870.080.90120.88270.90128.00909.24
7732001.11.07 08:27close3860.040.90120.88280.90181.60910.84
7742001.11.07 08:27close3850.020.90110.88280.9023-0.40910.44
7752001.11.12 04:03buy3880.020.89390.87540.8949
7762001.11.12 04:57buy3890.040.89340.87540.8944
7772001.11.12 05:54buy3900.080.89280.87530.8938
7782001.11.12 05:56t/p3900.080.89380.87530.89388.00918.44
7792001.11.12 05:56close3890.040.89380.87540.89441.60920.04
7802001.11.12 05:57close3880.020.89350.87540.8949-0.80919.24
7812001.11.15 04:00buy3910.020.88310.86460.8841
7822001.11.15 05:30buy3920.040.88260.86460.8836
7832001.11.15 06:11buy3930.080.88200.86450.8830
7842001.11.15 06:14buy3940.160.88150.86450.8825
7852001.11.15 06:31buy3950.320.88090.86440.8819
7862001.11.15 06:31close3950.320.88140.86440.881916.00935.24
7872001.11.15 06:31close3940.160.88130.86450.8825-3.20932.04
7882001.11.15 06:31close3930.080.88160.86450.8830-3.20928.84
7892001.11.15 06:31close3920.040.88140.86460.8836-4.80924.04
7902001.11.15 06:31close3910.020.88150.86460.8841-3.20920.84
7912001.11.20 08:00buy3960.020.88270.86420.8837
7922001.11.20 08:03buy3970.040.88210.86410.8831
7932001.11.20 08:08buy3980.080.88160.86410.8826
7942001.11.20 08:10t/p3980.080.88260.86410.88268.00928.84
7952001.11.20 08:10close3970.040.88260.86410.88312.00930.84
7962001.11.20 08:10close3960.020.88250.86420.8837-0.40930.44
7972001.11.23 00:02buy3990.020.87850.86000.8795
7982001.11.23 00:54buy4000.040.87790.85990.8789
7992001.11.23 01:41t/p4000.040.87890.85990.87894.00934.44
8002001.11.23 01:41close3990.020.87890.86000.87950.80935.24
8012001.11.30 08:00sell4010.020.88730.90580.8863
8022001.11.30 08:04sell4020.040.88780.90580.8868
8032001.11.30 08:10t/p4020.040.88680.90580.88684.00939.24
8042001.11.30 08:10close4010.020.88680.90580.88631.00940.24
8052001.12.03 20:00sell4030.020.89160.91010.8906
8062001.12.03 20:44sell4040.040.89230.91030.8913
8072001.12.03 22:46t/p4040.040.89130.91030.89134.00944.24
8082001.12.03 22:46close4030.020.89130.91010.89060.60944.84
8092001.12.10 00:01sell4050.020.88940.90790.8884
8102001.12.10 00:22sell4060.040.88990.90790.8889
8112001.12.10 01:11t/p4060.040.88890.90790.88894.00948.84
8122001.12.10 01:11close4050.020.88890.90790.88841.00949.84
8132001.12.14 00:01sell4070.020.89270.91120.8917
8142001.12.14 00:26sell4080.040.89330.91130.8923
8152001.12.14 01:05sell4090.080.89380.91130.8928
8162001.12.14 01:38sell4100.160.89450.91150.8935
8172001.12.14 01:53close4100.160.89390.91150.89359.60959.44
8182001.12.14 01:54close4090.080.89430.91130.8928-4.00955.44
8192001.12.14 01:54close4080.040.89440.91130.8923-4.40951.04
8202001.12.14 01:54close4070.020.89420.91120.8917-3.00948.04
8212001.12.18 04:00sell4110.020.90330.92180.9023
8222001.12.18 04:00sell4120.040.90380.92180.9028
8232001.12.18 06:13t/p4120.040.90280.92180.90284.00952.04
8242001.12.18 06:13close4110.020.90280.92180.90231.00953.04
8252001.12.26 08:00buy4130.020.87960.86110.8806
8262001.12.26 08:27t/p4130.020.88060.86110.88062.00955.04
8272002.01.04 00:03sell4140.020.89920.91770.8982
8282002.01.04 00:35sell4150.040.89970.91770.8987
8292002.01.04 01:04t/p4150.040.89870.91770.89874.00959.04
8302002.01.04 01:04close4140.020.89830.91770.89821.80960.84
8312002.01.10 12:00buy4160.020.89310.87460.8941
8322002.01.10 12:01buy4170.040.89260.87460.8936
8332002.01.10 12:11buy4180.080.89200.87450.8930
8342002.01.10 12:23t/p4180.080.89300.87450.89308.00968.84
8352002.01.10 12:23close4170.040.89300.87460.89361.60970.44
8362002.01.10 12:23close4160.020.89280.87460.8941-0.60969.84
8372002.01.15 12:00sell4190.020.89210.91060.8911
8382002.01.15 12:19sell4200.040.89270.91070.8917
8392002.01.15 12:19t/p4200.040.89170.91070.89174.00973.84
8402002.01.15 12:19close4190.020.89160.91060.89111.00974.84
8412002.01.18 08:00buy4210.020.88130.86280.8823
8422002.01.18 08:44buy4220.040.88060.86260.8816
8432002.01.18 08:54buy4230.080.88000.86250.8810
8442002.01.18 09:12t/p4230.080.88100.86250.88108.00982.84
8452002.01.18 09:12close4220.040.88110.86260.88162.00984.84
8462002.01.18 09:13close4210.020.88100.86280.8823-0.60984.24
8472002.01.29 12:00buy4240.020.86180.84330.8628
8482002.01.29 12:07buy4250.040.86130.84330.8623
8492002.01.29 14:13t/p4250.040.86230.84330.86234.00988.24
8502002.01.29 14:13close4240.020.86230.84330.86281.00989.24
8512002.02.01 12:00buy4260.020.86100.84250.8620
8522002.02.01 12:01buy4270.040.86040.84240.8614
8532002.02.01 12:47t/p4270.040.86140.84240.86144.00993.24
8542002.02.01 12:47close4260.020.86140.84250.86200.80994.04
8552002.02.06 08:00sell4280.020.86650.88500.8655
8562002.02.06 08:20t/p4280.020.86550.88500.86552.00996.04
8572002.02.12 20:00sell4290.020.87670.89520.8757
8582002.02.12 20:30sell4300.040.87730.89530.8763
8592002.02.12 21:22t/p4300.040.87630.89530.87634.001000.04
8602002.02.12 21:22close4290.020.87630.89520.87570.801000.84
8612002.02.18 04:00buy4310.020.87400.85550.8750
8622002.02.18 04:03buy4320.040.87340.85540.8744
8632002.02.18 09:04t/p4320.040.87440.85540.87444.001004.84
8642002.02.18 09:04close4310.020.87440.85550.87500.801005.64
8652002.02.19 20:00buy4330.020.87770.85920.8787
8662002.02.19 20:36buy4340.040.87710.85910.8781
8672002.02.19 20:48buy4350.080.87650.85900.8775
8682002.02.20 01:33t/p4350.080.87750.85900.87757.731013.36
8692002.02.20 01:33close4340.040.87750.85910.87811.461014.83
8702002.02.20 01:34close4330.020.87710.85920.8787-1.271013.56
8712002.02.21 00:01sell4360.020.86950.88800.8685
8722002.02.21 00:06sell4370.040.87010.88810.8691
8732002.02.21 00:17sell4380.080.87060.88810.8696
8742002.02.21 01:08t/p4380.080.86960.88810.86968.001021.56
8752002.02.21 01:08close4370.040.86960.88810.86912.001023.56
8762002.02.21 01:08close4360.020.86980.88800.8685-0.601022.96
8772002.02.22 16:00buy4390.020.87520.85670.8762
8782002.02.22 16:30t/p4390.020.87620.85670.87622.001024.96
8792002.02.25 20:00sell4400.020.86930.88780.8683
8802002.02.25 20:06sell4410.040.86980.88780.8688
8812002.02.26 03:22sell4420.080.87040.88790.8694
8822002.02.26 03:45t/p4420.080.86940.88790.86948.001032.96
8832002.02.26 03:45close4410.040.86940.88780.86881.551034.51
8842002.02.26 03:46close4400.020.86960.88780.8683-0.631033.88
8852002.02.28 08:00buy4430.020.86450.84600.8655
8862002.02.28 08:15t/p4430.020.86550.84600.86552.001035.88
8872002.03.04 16:00buy4440.020.86760.84910.8686
8882002.03.04 16:20buy4450.040.86690.84890.8679
8892002.03.04 16:26t/p4450.040.86790.84890.86794.001039.88
8902002.03.04 16:26close4440.020.86790.84910.86860.601040.48
8912002.03.08 16:00sell4460.020.87560.89410.8746
8922002.03.08 16:03sell4470.040.87620.89420.8752
8932002.03.08 16:05sell4480.080.87670.89420.8757
8942002.03.08 16:06sell4490.160.87740.89440.8764
8952002.03.08 16:07close4490.160.87680.89440.87649.601050.08
8962002.03.08 16:07close4480.080.87690.89420.8757-1.601048.48
8972002.03.08 16:08close4470.040.87710.89420.8752-3.601044.88
8982002.03.08 16:08close4460.020.87730.89410.8746-3.401041.48
8992002.03.18 04:00sell4500.020.88060.89910.8796
9002002.03.18 06:03t/p4500.020.87960.89910.87962.001043.48
9012002.03.21 20:00sell4510.020.88280.90130.8818
9022002.03.21 20:59t/p4510.020.88180.90130.88182.001045.48
9032002.03.26 20:00buy4520.020.87740.85890.8784
9042002.03.26 20:16buy4530.040.87680.85880.8778
9052002.03.27 00:30buy4540.080.87630.85880.8773
9062002.03.27 03:35buy4550.160.87560.85860.8766
9072002.03.27 03:37close4550.160.87620.85860.87669.601055.08
9082002.03.27 03:37close4540.080.87610.85880.8773-1.601053.48
9092002.03.27 03:37close4530.040.87590.85880.8778-3.741049.75
9102002.03.27 03:38close4520.020.87620.85890.8784-2.471047.28
9112002.03.29 12:00buy4560.020.87260.85410.8736
9122002.03.29 12:04buy4570.040.87200.85400.8730
9132002.03.29 12:30buy4580.080.87150.85400.8725
9142002.03.29 12:33t/p4580.080.87250.85400.87258.001055.28
9152002.03.29 12:33close4570.040.87250.85400.87302.001057.28
9162002.03.29 12:34close4560.020.87240.85410.8736-0.401056.88
9172002.04.04 20:00sell4590.020.87840.89690.8774
9182002.04.04 21:37t/p4590.020.87740.89690.87742.001058.88
9192002.04.09 20:00buy4600.020.88010.86160.8811
9202002.04.09 20:21t/p4600.020.88110.86160.88112.001060.88
9212002.04.12 16:00sell4610.020.87880.89730.8778
9222002.04.12 16:35sell4620.040.87940.89740.8784
9232002.04.12 16:40sell4630.080.87990.89740.8789
9242002.04.12 17:18t/p4630.080.87890.89740.87898.001068.88
9252002.04.12 17:18close4620.040.87880.89740.87842.401071.28
9262002.04.12 17:18close4610.020.87890.89730.8778-0.201071.08
9272002.04.19 16:00sell4640.020.88810.90660.8871
9282002.04.19 16:00sell4650.040.88880.90680.8878
9292002.04.19 16:34sell4660.080.88940.90690.8884
9302002.04.19 18:14sell4670.160.88990.90690.8889
9312002.04.19 18:17close4670.160.88940.90690.88898.001079.08
9322002.04.19 18:18close4660.080.88980.90690.8884-3.201075.88
9332002.04.19 18:18close4650.040.89000.90680.8878-4.801071.08
9342002.04.19 18:18close4640.020.88990.90660.8871-3.601067.48
9352002.04.30 08:00sell4680.020.90320.92170.9022
9362002.04.30 08:45sell4690.040.90390.92190.9029
9372002.04.30 09:11t/p4690.040.90290.92190.90294.001071.48
9382002.04.30 09:11close4680.020.90270.92170.90221.001072.48
9392002.05.02 20:00sell4700.020.90220.92070.9012
9402002.05.02 20:19t/p4700.020.90120.92070.90122.001074.48
9412002.05.07 12:00sell4710.020.91560.93410.9146
9422002.05.07 12:05sell4720.040.91610.93410.9151
9432002.05.07 12:17sell4730.080.91670.93420.9157
9442002.05.07 12:39t/p4730.080.91570.93420.91578.001082.48
9452002.05.07 12:39close4720.040.91560.93410.91512.001084.48
9462002.05.07 12:39close4710.020.91570.93410.9146-0.201084.28
9472002.05.10 08:00buy4740.020.91230.89380.9133
9482002.05.10 08:04buy4750.040.91180.89380.9128
9492002.05.10 08:12t/p4750.040.91280.89380.91284.001088.28
9502002.05.10 08:12close4740.020.91280.89380.91331.001089.28
9512002.05.14 04:00sell4760.020.91010.92860.9091
9522002.05.14 06:33t/p4760.020.90910.92860.90912.001091.28
9532002.05.16 00:01buy4770.020.91230.89380.9133
9542002.05.16 00:10buy4780.040.91160.89360.9126
9552002.05.16 02:04buy4790.080.91100.89350.9120
9562002.05.16 03:35t/p4790.080.91200.89350.91208.001099.28
9572002.05.16 03:35close4780.040.91210.89360.91262.001101.28
9582002.05.16 03:35close4770.020.91220.89380.9133-0.201101.08
9592002.05.21 08:00sell4800.020.91830.93680.9173
9602002.05.21 08:06sell4810.040.91890.93690.9179
9612002.05.21 08:31t/p4810.040.91790.93690.91794.001105.08
9622002.05.21 08:31close4800.020.91790.93680.91730.801105.88
9632002.05.23 16:00sell4820.020.92120.93970.9202
9642002.05.23 16:05sell4830.040.92190.93990.9209
9652002.05.23 16:11t/p4830.040.92090.93990.92094.001109.88
9662002.05.23 16:11close4820.020.92090.93970.92020.601110.48
9672002.05.31 12:00sell4840.020.93800.95650.9370
9682002.05.31 12:11sell4850.040.93850.95650.9375
9692002.05.31 13:51t/p4850.040.93750.95650.93754.001114.48
9702002.05.31 13:51close4840.020.93740.95650.93701.201115.68
9712002.06.05 08:00sell4860.020.94020.95870.9392
9722002.06.05 08:04sell4870.040.94080.95880.9398
9732002.06.05 08:15t/p4870.040.93980.95880.93984.001119.68
9742002.06.05 08:15close4860.020.93980.95870.93920.801120.48
9752002.06.10 00:01sell4880.020.94310.96160.9421
9762002.06.10 02:00sell4890.040.94370.96170.9427
9772002.06.10 02:18sell4900.080.94420.96170.9432
9782002.06.10 04:23t/p4900.080.94320.96170.94328.001128.48
9792002.06.10 04:23close4890.040.94310.96170.94272.401130.88
9802002.06.10 04:23close4880.020.94320.96160.9421-0.201130.68
9812002.06.12 20:00sell4910.020.94410.96260.9431
9822002.06.12 20:04sell4920.040.94470.96270.9437
9832002.06.12 20:04sell4930.080.94520.96270.9442
9842002.06.12 20:23sell4940.160.94580.96280.9448
9852002.06.12 20:24close4940.160.94520.96280.94489.601140.28
9862002.06.12 20:25close4930.080.94530.96270.9442-0.801139.48
9872002.06.12 20:25close4920.040.94540.96270.9437-2.801136.68
9882002.06.12 20:26close4910.020.94520.96260.9431-2.201134.48
9892002.06.17 12:00sell4950.020.94280.96130.9418
9902002.06.17 12:03sell4960.040.94330.96130.9423
9912002.06.17 12:21sell4970.080.94390.96140.9429
9922002.06.17 13:31t/p4970.080.94290.96140.94298.001142.48
9932002.06.17 13:31close4960.040.94270.96130.94232.401144.88
9942002.06.17 13:31close4950.020.94280.96130.94180.001144.88
9952002.06.25 04:00sell4980.020.96750.98600.9665
9962002.06.25 04:07sell4990.040.96820.98620.9672
9972002.06.25 04:33sell5000.080.96870.98620.9677
9982002.06.25 05:31sell5010.160.96930.98630.9683
9992002.06.25 05:32sell5020.320.96990.98640.9689
10002002.06.25 05:35close5020.320.96930.98640.968919.201164.08
10012002.06.25 05:35close5010.160.96940.98630.9683-1.601162.48
10022002.06.25 05:35close5000.080.96950.98620.9677-6.401156.08
10032002.06.25 05:36close4990.040.96940.98620.9672-4.801151.28
10042002.06.25 05:36close4980.020.96980.98600.9665-4.601146.68
10052002.06.27 08:00sell5030.020.98521.00370.9842
10062002.06.27 08:07t/p5030.020.98421.00370.98422.001148.68
10072002.07.08 04:00buy5040.020.98280.96430.9838
10082002.07.08 04:10t/p5040.020.98380.96430.98382.001150.68
10092002.07.10 20:00sell5050.020.98921.00770.9882
10102002.07.10 20:03sell5060.040.98971.00770.9887
10112002.07.10 20:05sell5070.080.99031.00780.9893
10122002.07.10 20:07sell5080.160.99081.00780.9898
10132002.07.10 20:09close5080.160.99021.00780.98989.601160.28
10142002.07.10 20:09close5070.080.99041.00780.9893-0.801159.48
10152002.07.10 20:09close5060.040.99061.00770.9887-3.601155.88
10162002.07.10 20:09close5050.020.99071.00770.9882-3.001152.88
10172002.07.17 16:00sell5090.021.00601.02451.0050
10182002.07.17 16:03t/p5090.021.00501.02451.00502.001154.88
10192002.07.22 04:00sell5100.021.00921.02771.0082
10202002.07.22 04:04t/p5100.021.00821.02771.00822.001156.88
10212002.07.25 00:01buy5110.020.99550.97700.9965
10222002.07.25 00:10t/p5110.020.99650.97700.99652.001158.88
10232002.07.30 16:00buy5120.020.98700.96850.9880
10242002.07.30 16:01t/p5120.020.98800.96850.98802.001160.88
10252002.08.01 20:00buy5130.020.98360.96510.9846
10262002.08.01 20:17t/p5130.020.98460.96510.98462.001162.88
10272002.08.07 20:00buy5140.020.97480.95630.9758
10282002.08.07 20:04t/p5140.020.97580.95630.97582.001164.88
10292002.08.09 12:00buy5150.020.97370.95520.9747
10302002.08.09 12:00buy5160.040.97300.95500.9740
10312002.08.09 12:01t/p5160.040.97400.95500.97404.001168.88
10322002.08.09 12:01close5150.020.97400.95520.97470.601169.48
10332002.08.15 04:00sell5170.020.97870.99720.9777
10342002.08.15 04:33t/p5170.020.97770.99720.97772.001171.48
10352002.08.19 16:00sell5180.020.97840.99690.9774
10362002.08.19 16:01t/p5180.020.97740.99690.97742.001173.48
10372002.08.21 08:00buy5190.020.98340.96490.9844
10382002.08.21 08:00buy5200.040.98280.96480.9838
10392002.08.21 08:21t/p5200.040.98380.96480.98384.001177.48
10402002.08.21 08:21close5190.020.98380.96490.98440.801178.28
10412002.08.26 04:00buy5210.020.97190.95340.9729
10422002.08.26 04:10buy5220.040.97140.95340.9724
10432002.08.26 05:07buy5230.080.97080.95330.9718
10442002.08.26 06:44t/p5230.080.97180.95330.97188.001186.28
10452002.08.26 06:44close5220.040.97190.95340.97242.001188.28
10462002.08.26 06:44close5210.020.97180.95340.9729-0.201188.08
10472002.08.30 20:00sell5240.020.98161.00010.9806
10482002.08.30 21:01sell5250.040.98221.00020.9812
10492002.08.30 21:33sell5260.080.98271.00020.9817
10502002.08.30 23:36t/p5260.080.98171.00020.98178.001196.08
10512002.08.30 23:36close5250.040.98161.00020.98122.401198.48
10522002.08.30 23:36close5240.020.98171.00010.9806-0.201198.28
10532002.09.05 00:04sell5270.020.99231.01080.9913
10542002.09.05 00:12t/p5270.020.99131.01080.99132.001200.28
10552002.09.12 00:01buy5280.020.97630.95780.9773
10562002.09.12 00:18buy5290.040.97570.95770.9767
10572002.09.12 01:54t/p5290.040.97670.95770.97674.001204.28
10582002.09.12 01:54close5280.020.97670.95780.97730.801205.08
10592002.09.18 00:01buy5300.020.97390.95540.9749
10602002.09.18 02:01buy5310.040.97340.95540.9744
10612002.09.18 02:30t/p5310.040.97440.95540.97444.001209.08
10622002.09.18 02:30close5300.020.97450.95540.97491.201210.28
10632002.09.23 00:01sell5320.020.98080.99930.9798
10642002.09.23 02:24t/p5320.020.97980.99930.97982.001212.28
10652002.09.25 16:00sell5330.020.97830.99680.9773
10662002.09.25 16:00sell5340.040.97890.99690.9779
10672002.09.25 16:05sell5350.080.97940.99690.9784
10682002.09.25 16:14sell5360.160.98010.99710.9791
10692002.09.25 16:15close5360.160.97940.99710.979111.201223.48
10702002.09.25 16:15close5350.080.97960.99690.9784-1.601221.88
10712002.09.25 16:15close5340.040.97950.99690.9779-2.401219.48
10722002.09.25 16:15close5330.020.98010.99680.9773-3.601215.88
10732002.09.27 20:00buy5370.020.97890.96040.9799
10742002.09.27 20:33t/p5370.020.97990.96040.97992.001217.88
10752002.10.02 00:01sell5380.020.98231.00080.9813
10762002.10.02 00:02sell5390.040.98291.00090.9819
10772002.10.02 02:02t/p5390.040.98191.00090.98194.001221.88
10782002.10.02 02:02close5380.020.98181.00080.98131.001222.88
10792002.10.04 08:00sell5400.020.98641.00490.9854
10802002.10.04 08:41t/p5400.020.98541.00490.98542.001224.88
10812002.10.08 08:00buy5410.020.98270.96420.9837
10822002.10.08 08:14buy5420.040.98220.96420.9832
10832002.10.08 09:03buy5430.080.98160.96410.9826
10842002.10.08 09:15buy5440.160.98110.96410.9821
10852002.10.08 09:18close5440.160.98160.96410.98218.001232.88
10862002.10.08 09:18close5430.080.98150.96410.9826-0.801232.08
10872002.10.08 09:19close5420.040.98120.96420.9832-4.001228.08
10882002.10.08 09:19close5410.020.98110.96420.9837-3.201224.88
10892002.10.09 16:00buy5450.020.98560.96710.9866
10902002.10.09 16:06t/p5450.020.98660.96710.98662.001226.88
10912002.10.11 08:11sell5460.020.98681.00530.9858
10922002.10.11 09:08sell5470.040.98751.00550.9865
10932002.10.11 09:10sell5480.080.98811.00560.9871
10942002.10.11 09:28t/p5480.080.98711.00560.98718.001234.88
10952002.10.11 09:28close5470.040.98691.00550.98652.401237.28
10962002.10.11 09:28close5460.020.98711.00530.9858-0.601236.68
10972002.10.14 16:00sell5490.020.98701.00550.9860
10982002.10.14 16:02sell5500.040.98751.00550.9865
10992002.10.14 16:36t/p5500.040.98651.00550.98654.001240.68
11002002.10.14 16:36close5490.020.98651.00550.98601.001241.68
11012002.10.21 08:00buy5510.020.97380.95530.9748
11022002.10.21 08:06buy5520.040.97330.95530.9743
11032002.10.21 08:28buy5530.080.97260.95510.9736
11042002.10.21 08:38buy5540.160.97210.95510.9731
11052002.10.21 08:39close5540.160.97260.95510.97318.001249.68
11062002.10.21 08:39close5530.080.97250.95510.9736-0.801248.88
11072002.10.21 08:39close5520.040.97290.95530.9743-1.601247.28
11082002.10.21 08:39close5510.020.97270.95530.9748-2.201245.08
11092002.10.30 16:00sell5550.020.98371.00220.9827
11102002.10.30 16:36t/p5550.020.98271.00220.98272.001247.08
11112002.11.04 20:00sell5560.020.99691.01540.9959
11122002.11.04 20:12sell5570.040.99751.01550.9965
11132002.11.04 21:58sell5580.080.99811.01560.9971
11142002.11.04 23:08sell5590.160.99861.01560.9976
11152002.11.04 23:20close5590.160.99811.01560.99768.001255.08
11162002.11.04 23:21close5580.080.99821.01560.9971-0.801254.28
11172002.11.04 23:21close5570.040.99811.01550.9965-2.401251.88
11182002.11.04 23:21close5560.020.99831.01540.9959-2.801249.08
11192002.11.06 04:00sell5600.020.99881.01730.9978
11202002.11.06 04:12sell5610.040.99941.01740.9984
11212002.11.06 04:50t/p5610.040.99841.01740.99844.001253.08
11222002.11.06 04:50close5600.020.99841.01730.99780.801253.88
11232002.11.11 20:00sell5620.031.01071.02921.0097
11242002.11.11 20:31sell5630.061.01121.02921.0102
11252002.11.11 21:00t/p5630.061.01021.02921.01026.001259.88
11262002.11.11 21:00close5620.031.01021.02921.00971.501261.38
11272002.11.18 00:01buy5640.031.01040.99191.0114
11282002.11.18 00:20buy5650.061.00970.99171.0107
11292002.11.18 01:07t/p5650.061.01070.99171.01076.001267.38
11302002.11.18 01:07close5640.031.01070.99191.01140.901268.28
11312002.11.19 20:00sell5660.031.00281.02131.0018
11322002.11.19 20:05sell5670.061.00331.02131.0023
11332002.11.19 21:32sell5680.121.00391.02141.0029
11342002.11.19 21:58t/p5680.121.00291.02141.002912.001280.28
11352002.11.19 21:58close5670.061.00291.02131.00232.401282.68
11362002.11.19 21:58close5660.031.00331.02131.0018-1.501281.18
11372002.11.22 04:00buy5690.031.00310.98461.0041
11382002.11.22 07:46buy5700.061.00250.98451.0035
11392002.11.22 07:56t/p5700.061.00350.98451.00356.001287.18
11402002.11.22 07:56close5690.031.00350.98461.00411.201288.38
11412002.11.27 00:02buy5710.030.99390.97540.9949
11422002.11.27 02:02buy5720.060.99340.97540.9944
11432002.11.27 07:27t/p5720.060.99440.97540.99446.001294.38
11442002.11.27 07:27close5710.030.99440.97540.99491.501295.88
11452002.12.02 20:00buy5730.030.99660.97810.9976
11462002.12.02 20:21t/p5730.030.99760.97810.99763.001298.88
11472002.12.05 16:00sell5740.030.99971.01820.9987
11482002.12.05 16:00sell5750.061.00041.01840.9994
11492002.12.05 16:42sell5760.121.00111.01861.0001
11502002.12.05 17:43t/p5760.121.00011.01861.000112.001310.88
11512002.12.05 17:43close5750.061.00011.01840.99941.801312.68
11522002.12.05 17:43close5740.031.00041.01820.9987-2.101310.58
11532002.12.10 08:00sell5770.031.00991.02841.0089
11542002.12.10 08:30sell5780.061.01051.02851.0095
11552002.12.10 08:53t/p5780.061.00951.02851.00956.001316.58
11562002.12.10 08:53close5770.031.00951.02841.00891.201317.78
11572002.12.10 16:00sell5790.031.00991.02841.0089
11582002.12.10 16:15t/p5790.031.00891.02841.00893.001320.78
11592002.12.16 16:00sell5800.031.02181.04031.0208
11602002.12.16 16:52t/p5800.031.02081.04031.02083.001323.78
11612002.12.18 04:00sell5810.031.02761.04611.0266
11622002.12.18 05:36t/p5810.031.02661.04611.02663.001326.78
11632002.12.23 20:00sell5820.031.02511.04361.0241
11642002.12.23 20:01sell5830.061.02601.04401.0250
11652002.12.23 21:08sell5840.121.02661.04411.0256
11662002.12.23 23:58sell5850.241.02721.04421.0262
11672002.12.23 23:58close5850.241.02671.04421.026212.001338.78
11682002.12.23 23:58close5840.121.02681.04411.0256-2.401336.38
11692002.12.23 23:58close5830.061.02701.04401.0250-6.001330.38
11702002.12.23 23:59close5820.031.02691.04361.0241-5.401324.98
11712003.01.01 08:02sell5860.031.04881.06731.0478
11722003.01.01 08:20t/p5860.031.04781.06731.04783.001327.98
11732003.01.06 08:00buy5870.031.04361.02511.0446
11742003.01.06 08:03buy5880.061.04301.02501.0440
11752003.01.06 08:40t/p5880.061.04401.02501.04406.001333.98
11762003.01.06 08:40close5870.031.04401.02511.04461.201335.18
11772003.01.07 16:00sell5890.031.04341.06191.0424
11782003.01.07 16:04sell5900.061.04401.06201.0430
11792003.01.07 16:09t/p5900.061.04301.06201.04306.001341.18
11802003.01.07 16:09close5890.031.04281.06191.04241.801342.98
11812003.01.08 20:00buy5910.031.04941.03091.0504
11822003.01.08 20:42buy5920.061.04881.03081.0498
11832003.01.08 20:57t/p5920.061.04981.03081.04986.001348.98
11842003.01.08 20:57close5910.031.05001.03091.05041.801350.78
11852003.01.14 00:01sell5930.031.05401.07251.0530
11862003.01.14 01:05sell5940.061.05461.07261.0536
11872003.01.14 04:17sell5950.121.05521.07271.0542
11882003.01.14 04:54sell5960.241.05571.07271.0547
11892003.01.14 04:57close5960.241.05511.07271.054714.401365.18
11902003.01.14 04:57close5950.121.05531.07271.0542-1.201363.98
11912003.01.14 04:57close5940.061.05521.07261.0536-3.601360.38
11922003.01.14 04:57close5930.031.05571.07251.0530-5.101355.28
11932003.01.21 04:00sell5970.031.06551.08401.0645
11942003.01.21 04:01sell5980.061.06601.08401.0650
11952003.01.21 05:05sell5990.121.06661.08411.0656
11962003.01.21 05:05t/p5990.121.06561.08411.065612.001367.28
11972003.01.21 05:05close5980.061.06561.08401.06502.401369.68
11982003.01.21 05:06close5970.031.06551.08401.06450.001369.68
11992003.01.23 04:00sell6000.031.07161.09011.0706
12002003.01.23 06:42sell6010.061.07221.09021.0712
12012003.01.23 07:23sell6020.121.07281.09031.0718
12022003.01.23 07:34sell6030.241.07341.09041.0724
12032003.01.23 07:37sell6040.481.07391.09041.0729
12042003.01.23 07:38close6040.481.07331.09041.072928.801398.48
12052003.01.23 07:38close6030.241.07341.09041.07240.001398.48
12062003.01.23 07:39close6020.121.07361.09031.0718-9.601388.88
12072003.01.23 07:39close6010.061.07321.09021.0712-6.001382.88
12082003.01.23 07:39close6000.031.07341.09011.0706-5.401377.48
12092003.01.24 00:01sell6050.031.07451.09301.0735
12102003.01.24 00:50sell6060.061.07511.09311.0741
12112003.01.24 01:56sell6070.121.07571.09321.0747
12122003.01.24 02:44sell6080.241.07631.09331.0753
12132003.01.24 03:21sell6090.481.07691.09341.0759
12142003.01.24 03:35close6090.481.07631.09341.075928.801406.28
12152003.01.24 03:35close6080.241.07641.09331.0753-2.401403.88
12162003.01.24 03:35close6070.121.07651.09321.0747-9.601394.28
12172003.01.24 03:35close6060.061.07661.09311.0741-9.001385.28
12182003.01.24 03:35close6050.031.07681.09301.0735-6.901378.38
12192003.01.28 04:00sell6100.031.08401.10251.0830
12202003.01.28 04:23t/p6100.031.08301.10251.08303.001381.38
12212003.01.29 20:00sell6110.031.08311.10161.0821
12222003.01.29 20:01sell6120.061.08371.10171.0827
12232003.01.29 20:02sell6130.121.08431.10181.0833
12242003.01.29 20:23sell6140.241.08501.10201.0840
12252003.01.29 20:23close6140.241.08441.10201.084014.401395.78
12262003.01.29 20:23close6130.121.08461.10181.0833-3.601392.18
12272003.01.29 20:23close6120.061.08451.10171.0827-4.801387.38
12282003.01.29 20:23close6110.031.08461.10161.0821-4.501382.88
12292003.02.04 04:00buy6150.031.07831.05981.0793
12302003.02.04 04:05buy6160.061.07771.05971.0787
12312003.02.04 05:52buy6170.121.07691.05941.0779
12322003.02.04 06:06t/p6170.121.07791.05941.077912.001394.88
12332003.02.04 06:06close6160.061.07801.05971.07871.801396.68
12342003.02.04 06:06close6150.031.07791.05981.0793-1.201395.48
12352003.02.06 00:01sell6180.031.07861.09711.0776
12362003.02.06 00:23sell6190.061.07931.09731.0783
12372003.02.06 00:48t/p6190.061.07831.09731.07836.001401.48
12382003.02.06 00:48close6180.031.07831.09711.07760.901402.38
12392003.02.12 12:00buy6200.031.07621.05771.0772
12402003.02.12 12:00buy6210.061.07571.05771.0767
12412003.02.12 12:04buy6220.121.07491.05741.0759
12422003.02.12 12:19buy6230.241.07431.05731.0753
12432003.02.12 12:20close6230.241.07481.05731.075312.001414.38
12442003.02.12 12:20close6220.121.07451.05741.0759-4.801409.58
12452003.02.12 12:20close6210.061.07461.05771.0767-6.601402.98
12462003.02.12 12:20close6200.031.07441.05771.0772-5.401397.58
12472003.02.17 04:00sell6240.031.07311.09161.0721
12482003.02.17 04:08sell6250.061.07361.09161.0726
12492003.02.17 04:43t/p6250.061.07261.09161.07266.001403.58
12502003.02.17 04:43close6240.031.07241.09161.07212.101405.68
12512003.02.19 16:00buy6260.031.07251.05401.0735
12522003.02.19 16:12t/p6260.031.07351.05401.07353.001408.68
12532003.02.24 00:01sell6270.031.07231.09081.0713
12542003.02.24 01:01t/p6270.031.07131.09081.07133.001411.68
12552003.02.26 00:01sell6280.031.07571.09421.0747
12562003.02.26 00:34t/p6280.031.07471.09421.07473.001414.68
12572003.03.06 08:00sell6290.031.09531.11381.0943
12582003.03.06 08:12sell6300.061.09581.11381.0948
12592003.03.06 08:17sell6310.121.09641.11391.0954
12602003.03.06 08:27sell6320.241.09701.11401.0960
12612003.03.06 08:29close6320.241.09651.11401.096012.001426.68
12622003.03.06 08:29close6310.121.09681.11391.0954-4.801421.88
12632003.03.06 08:30close6300.061.09661.11381.0948-4.801417.08
12642003.03.06 08:30close6290.031.09671.11381.0943-4.201412.88
12652003.03.10 00:01sell6330.031.10061.11911.0996
12662003.03.10 00:44sell6340.061.10121.11921.1002
12672003.03.10 01:07sell6350.121.10181.11931.1008
12682003.03.10 01:28sell6360.241.10241.11941.1014
12692003.03.10 01:33close6360.241.10191.11941.101412.001424.88
12702003.03.10 01:33close6350.121.10201.11931.1008-2.401422.48
12712003.03.10 01:34close6340.061.10211.11921.1002-5.401417.08
12722003.03.10 01:34close6330.031.10261.11911.0996-6.001411.08
12732003.03.17 12:00buy6370.031.08101.06251.0820
12742003.03.17 12:21buy6380.061.08041.06241.0814
12752003.03.17 12:27buy6390.121.07981.06231.0808
12762003.03.17 12:32buy6400.241.07911.06211.0801
12772003.03.17 12:35close6400.241.07971.06211.080114.401425.48
12782003.03.17 12:35close6390.121.07951.06231.0808-3.601421.88
12792003.03.17 12:35close6380.061.07931.06241.0814-6.601415.28
12802003.03.17 12:35close6370.031.07941.06251.0820-4.801410.48
12812003.03.19 04:00buy6410.031.06451.04601.0655
12822003.03.19 04:08buy6420.061.06371.04571.0647
12832003.03.19 04:40t/p6420.061.06471.04571.06476.001416.48
12842003.03.19 04:40close6410.031.06481.04601.06550.901417.38
12852003.03.24 04:00buy6430.031.05931.04081.0603
12862003.03.24 04:57t/p6430.031.06031.04081.06033.001420.38
12872003.03.28 04:00sell6440.031.06811.08661.0671
12882003.03.28 04:02sell6450.061.06881.08681.0678
12892003.03.28 04:52sell6460.121.06951.08701.0685
12902003.03.28 07:06sell6470.241.07001.08701.0690
12912003.03.28 07:07close6470.241.06951.08701.069012.001432.38
12922003.03.28 07:07close6460.121.06941.08701.06851.201433.58
12932003.03.28 07:07close6450.061.06971.08681.0678-5.401428.18
12942003.03.28 07:07close6440.031.06991.08661.0671-5.401422.78
12952003.04.02 00:01sell6480.031.09201.11051.0910
12962003.04.02 00:29sell6490.061.09261.11061.0916
12972003.04.02 00:31sell6500.121.09341.11091.0924
12982003.04.02 00:37sell6510.241.09391.11091.0929
12992003.04.02 00:40sell6520.481.09451.11101.0935
13002003.04.02 01:39close6520.481.09391.11101.093528.801451.58
13012003.04.02 01:40close6510.241.09401.11091.0929-2.401449.18
13022003.04.02 01:40close6500.121.09411.11091.0924-8.401440.78
13032003.04.02 01:40close6490.061.09391.11061.0916-7.801432.98
13042003.04.02 01:40close6480.031.09441.11051.0910-7.201425.78
13052003.04.08 08:00buy6530.031.07111.05261.0721
13062003.04.08 08:07buy6540.061.07051.05251.0715
13072003.04.08 08:10buy6550.121.06991.05241.0709
13082003.04.08 08:22buy6560.241.06941.05241.0704
13092003.04.08 08:26close6560.241.06991.05241.070412.001437.78
13102003.04.08 08:26close6550.121.06971.05241.0709-2.401435.38
13112003.04.08 08:26close6540.061.06981.05251.0715-4.201431.18
13122003.04.08 08:27close6530.031.06941.05261.0721-5.101426.08
13132003.04.11 16:00sell6570.031.07251.09101.0715
13142003.04.11 16:03sell6580.061.07311.09111.0721
13152003.04.11 16:05sell6590.121.07371.09121.0727
13162003.04.11 16:08t/p6590.121.07271.09121.072712.001438.08
13172003.04.11 16:08close6580.061.07261.09111.07213.001441.08
13182003.04.11 16:08close6570.031.07281.09101.0715-0.901440.18
13192003.04.18 04:00sell6600.031.08841.10691.0874
13202003.04.18 04:59sell6610.061.08911.10711.0881
13212003.04.18 05:18sell6620.121.08971.10721.0887
13222003.04.18 08:05t/p6620.121.08871.10721.088712.001452.18
13232003.04.18 08:05close6610.061.08871.10711.08812.401454.58
13242003.04.18 08:05close6600.031.08861.10691.0874-0.601453.98
13252003.04.24 00:01sell6630.031.09481.11331.0938
13262003.04.24 00:01sell6640.061.09551.11351.0945
13272003.04.24 01:41sell6650.121.09601.11351.0950
13282003.04.24 02:51sell6660.241.09661.11361.0956
13292003.04.24 02:52close6660.241.09601.11361.095614.401468.38
13302003.04.24 02:53close6650.121.09611.11351.0950-1.201467.18
13312003.04.24 02:53close6640.061.09621.11351.0945-4.201462.98
13322003.04.24 02:53close6630.031.09631.11331.0938-4.501458.48
13332003.04.25 16:00sell6670.031.09881.11731.0978
13342003.04.25 16:02sell6680.061.09941.11741.0984
13352003.04.25 16:04t/p6680.061.09841.11741.09846.001464.48
13362003.04.25 16:04close6670.031.09841.11731.09781.201465.68
13372003.04.28 12:00sell6690.031.10371.12221.1027
13382003.04.28 12:06sell6700.061.10421.12221.1032
13392003.04.28 12:55t/p6700.061.10321.12221.10326.001471.68
13402003.04.28 12:55close6690.031.10311.12221.10271.801473.48
13412003.05.02 20:00sell6710.031.12181.14031.1208
13422003.05.02 20:04sell6720.061.12241.14041.1214
13432003.05.02 20:08sell6730.121.12311.14061.1221
13442003.05.02 20:25sell6740.241.12371.14071.1227
13452003.05.02 20:29close6740.241.12321.14071.122712.001485.48
13462003.05.02 20:30close6730.121.12331.14061.1221-2.401483.08
13472003.05.02 20:30close6720.061.12361.14041.1214-7.201475.88
13482003.05.02 20:30close6710.031.12351.14031.1208-5.101470.78
13492003.05.08 00:01sell6750.031.13521.15371.1342
13502003.05.08 00:11sell6760.061.13581.15381.1348
13512003.05.08 00:47t/p6760.061.13481.15381.13486.001476.78
13522003.05.08 00:47close6750.031.13481.15371.13421.201477.98
13532003.05.12 00:01sell6770.031.15311.17161.1521
13542003.05.12 00:09sell6780.061.15391.17191.1529
13552003.05.12 00:13sell6790.121.15451.17201.1535
13562003.05.12 00:15sell6800.241.15531.17231.1543
13572003.05.12 00:16sell6810.481.15601.17251.1550
13582003.05.12 00:18close6810.481.15531.17251.155033.601511.58
13592003.05.12 00:18close6800.241.15581.17231.1543-12.001499.58
13602003.05.12 00:18close6790.121.15571.17201.1535-14.401485.18
13612003.05.12 00:18close6780.061.15601.17191.1529-12.601472.58
13622003.05.12 00:18close6770.031.15591.17161.1521-8.401464.18
13632003.05.13 04:00sell6820.031.15121.16971.1502
13642003.05.13 04:00sell6830.061.15181.16981.1508
13652003.05.13 04:03t/p6830.061.15081.16981.15086.001470.18
13662003.05.13 04:03close6820.031.15071.16971.15021.501471.68
13672003.05.20 16:00sell6840.031.16631.18481.1653
13682003.05.20 16:00sell6850.061.16681.18481.1658
13692003.05.20 16:19sell6860.121.16751.18501.1665
13702003.05.20 16:22t/p6860.121.16651.18501.166512.001483.68
13712003.05.20 16:22close6850.061.16651.18481.16581.801485.48
13722003.05.20 16:22close6840.031.16641.18481.1653-0.301485.18
13732003.05.21 20:00sell6870.031.17011.18861.1691
13742003.05.21 20:23t/p6870.031.16911.18861.16913.001488.18
13752003.05.28 00:01sell6880.031.18141.19991.1804
13762003.05.28 00:18sell6890.061.18201.20001.1810
13772003.05.28 01:42sell6900.121.18251.20001.1815
13782003.05.28 01:48sell6910.241.18311.20011.1821
13792003.05.28 01:49close6910.241.18261.20011.182112.001500.18
13802003.05.28 01:49close6900.121.18231.20001.18152.401502.58
13812003.05.28 01:49close6890.061.18241.20001.1810-2.401500.18
13822003.05.28 01:50close6880.031.18261.19991.1804-3.601496.58
13832003.06.02 00:01sell6920.031.17171.19021.1707
13842003.06.02 00:03sell6930.061.17241.19041.1714
13852003.06.02 00:41t/p6930.061.17141.19041.17146.001502.58
13862003.06.02 00:41close6920.031.17141.19021.17070.901503.48
13872003.06.03 20:00buy6940.031.17461.15611.1756
13882003.06.03 20:11t/p6940.031.17561.15611.17563.001506.48
13892003.06.05 16:00buy6950.031.18401.16551.1850
13902003.06.05 16:00buy6960.061.18341.16541.1844
13912003.06.05 16:00buy6970.121.18261.16511.1836
13922003.06.05 16:01t/p6970.121.18361.16511.183612.001518.48
13932003.06.05 16:01close6960.061.18361.16541.18441.201519.68
13942003.06.05 16:01close6950.031.18351.16551.1850-1.501518.18
13952003.06.09 00:01sell6980.031.17081.18931.1698
13962003.06.09 02:20t/p6980.031.16981.18931.16983.001521.18
13972003.06.11 16:00buy6990.031.17661.15811.1776
13982003.06.11 16:00buy7000.061.17601.15801.1770
13992003.06.11 16:04t/p7000.061.17701.15801.17706.001527.18
14002003.06.11 16:04close6990.031.17711.15811.17761.501528.68
14012003.06.17 04:00sell7010.031.18331.20181.1823
14022003.06.17 04:08sell7020.061.18391.20191.1829
14032003.06.17 04:29t/p7020.061.18291.20191.18296.001534.68
14042003.06.17 04:29close7010.031.18291.20181.18231.201535.88
14052003.06.20 04:00buy7030.031.17341.15491.1744
14062003.06.20 04:13buy7040.061.17281.15481.1738
14072003.06.20 04:53buy7050.121.17231.15481.1733
14082003.06.20 06:06buy7060.241.17151.15451.1725
14092003.06.20 06:08buy7070.481.17081.15431.1718
14102003.06.20 06:43close7070.481.17151.15431.171833.601569.48
14112003.06.20 06:43close7060.241.17141.15451.1725-2.401567.08
14122003.06.20 06:43close7050.121.17171.15481.1733-7.201559.88
14132003.06.20 06:43close7040.061.17161.15481.1738-7.201552.68
14142003.06.20 06:43close7030.031.17141.15491.1744-6.001546.68
14152003.06.24 12:00buy7080.031.15751.13901.1585
14162003.06.24 12:06buy7090.061.15691.13891.1579
14172003.06.24 12:12t/p7090.061.15791.13891.15796.001552.68
14182003.06.24 12:12close7080.031.15791.13901.15851.201553.88
14192003.06.30 00:01buy7100.031.14321.12471.1442
14202003.06.30 00:58buy7110.061.14261.12461.1436
14212003.06.30 01:08buy7120.121.14211.12461.1431
14222003.06.30 01:14buy7130.241.14131.12431.1423
14232003.06.30 01:15close7130.241.14191.12431.142314.401568.28
14242003.06.30 01:15close7120.121.14181.12461.1431-3.601564.68
14252003.06.30 01:15close7110.061.14211.12461.1436-3.001561.68
14262003.06.30 01:15close7100.031.14201.12471.1442-3.601558.08
14272003.07.03 04:00sell7140.031.15221.17071.1512
14282003.07.03 04:00sell7150.061.15271.17071.1517
14292003.07.03 07:15t/p7150.061.15171.17071.15176.001564.08
14302003.07.03 07:15close7140.031.15171.17071.15121.501565.58
14312003.07.09 08:00buy7160.031.13271.11421.1337
14322003.07.09 08:00buy7170.061.13201.11401.1330
14332003.07.09 08:08buy7180.121.13141.11391.1324
14342003.07.09 08:15t/p7180.121.13241.11391.132412.001577.58
14352003.07.09 08:15close7170.061.13241.11401.13302.401579.98
14362003.07.09 08:15close7160.031.13251.11421.1337-0.601579.38
14372003.07.15 08:00buy7190.031.12831.10981.1293
14382003.07.15 08:00buy7200.061.12781.10981.1288
14392003.07.15 08:02t/p7200.061.12881.10981.12886.001585.38
14402003.07.15 08:02close7190.031.12881.10981.12931.501586.88
14412003.07.17 04:00buy7210.031.12161.10311.1226
14422003.07.17 05:34t/p7210.031.12261.10311.12263.001589.88
14432003.07.25 04:00sell7220.031.14651.16501.1455
14442003.07.25 04:06sell7230.061.14711.16511.1461
14452003.07.25 05:06sell7240.121.14771.16521.1467
14462003.07.25 05:43t/p7240.121.14671.16521.146712.001601.88
14472003.07.25 05:43close7230.061.14651.16511.14613.601605.48
14482003.07.25 05:43close7220.031.14661.16501.1455-0.301605.18
14492003.08.04 04:00buy7250.031.12681.10831.1278
14502003.08.04 04:32t/p7250.031.12781.10831.12783.001608.18
14512003.08.07 04:00sell7260.031.13341.15191.1324
14522003.08.07 04:11sell7270.061.13401.15201.1330
14532003.08.07 04:17t/p7270.061.13301.15201.13306.001614.18
14542003.08.07 04:17close7260.031.13301.15191.13241.201615.38
14552003.08.08 12:00sell7280.031.13391.15241.1329
14562003.08.08 12:00sell7290.061.13441.15241.1334
14572003.08.08 12:15sell7300.121.13501.15251.1340
14582003.08.08 12:27sell7310.241.13561.15261.1346
14592003.08.08 12:27close7310.241.13491.15261.134616.801632.18
14602003.08.08 12:27close7300.121.13511.15251.1340-1.201630.98
14612003.08.08 12:27close7290.061.13501.15241.1334-3.601627.38
14622003.08.08 12:27close7280.031.13541.15241.1329-4.501622.88
14632003.08.12 00:01buy7320.031.13641.11791.1374
14642003.08.12 00:15buy7330.061.13591.11791.1369
14652003.08.12 07:52t/p7330.061.13691.11791.13696.001628.88
14662003.08.12 07:52close7320.031.13701.11791.13741.801630.68
14672003.08.14 04:00buy7340.031.13301.11451.1340
14682003.08.14 04:07buy7350.061.13241.11441.1334
14692003.08.14 06:24t/p7350.061.13341.11441.13346.001636.68
14702003.08.14 06:24close7340.031.13341.11451.13401.201637.88
14712003.08.20 12:00buy7360.031.11151.09301.1125
14722003.08.20 12:05buy7370.061.11091.09291.1119
14732003.08.20 12:29buy7380.121.11011.09261.1111
14742003.08.20 12:38buy7390.241.10961.09261.1106
14752003.08.20 12:41buy7400.481.10891.09241.1099
14762003.08.20 12:48close7400.481.10961.09241.109933.601671.48
14772003.08.20 12:48close7390.241.10951.09261.1106-2.401669.08
14782003.08.20 12:48close7380.121.10971.09261.1111-4.801664.28
14792003.08.20 12:48close7370.061.10931.09291.1119-9.601654.68
14802003.08.20 12:48close7360.031.10941.09301.1125-6.301648.38
14812003.08.25 12:00buy7410.031.09111.07261.0921
14822003.08.25 12:03buy7420.061.09051.07251.0915
14832003.08.25 12:31t/p7420.061.09151.07251.09156.001654.38
14842003.08.25 12:31close7410.031.09151.07261.09211.201655.58
14852003.09.02 08:00sell7430.031.09301.11151.0920
14862003.09.02 08:02sell7440.061.09361.11161.0926
14872003.09.02 08:10t/p7440.061.09261.11161.09266.001661.58
14882003.09.02 08:10close7430.031.09261.11151.09201.201662.78
14892003.09.04 08:00buy7450.031.08371.06521.0847
14902003.09.04 08:02buy7460.061.08311.06511.0841
14912003.09.04 08:06t/p7460.061.08411.06511.08416.001668.78
14922003.09.04 08:06close7450.031.08411.06521.08471.201669.98
14932003.09.11 00:01sell7470.031.12061.13911.1196
14942003.09.11 00:33t/p7470.031.11961.13911.11963.001672.98
14952003.09.16 00:01sell7480.031.12851.14701.1275
14962003.09.16 02:51sell7490.061.12911.14711.1281
14972003.09.16 03:02sell7500.121.12981.14731.1288
14982003.09.16 03:20sell7510.241.13031.14731.1293
14992003.09.16 03:24close7510.241.12981.14731.129312.001684.98
15002003.09.16 03:25close7500.121.12991.14731.1288-1.201683.78
15012003.09.16 03:25close7490.061.12981.14711.1281-4.201679.58
15022003.09.16 03:25close7480.031.13011.14701.1275-4.801674.78
15032003.09.19 08:00sell7520.031.12611.14461.1251
15042003.09.19 08:33sell7530.061.12671.14471.1257
15052003.09.19 08:35t/p7530.061.12571.14471.12576.001680.78
15062003.09.19 08:35close7520.031.12561.14461.12511.501682.28
15072003.09.23 20:00sell7540.031.14721.16571.1462
15082003.09.23 20:08t/p7540.031.14621.16571.14623.001685.28
15092003.10.02 12:00sell7550.031.16931.18781.1683
15102003.10.02 12:03sell7560.061.16991.18791.1689
15112003.10.02 12:06t/p7560.061.16891.18791.16896.001691.28
15122003.10.02 12:06close7550.031.16891.18781.16831.201692.48
15132003.10.09 16:00sell7570.031.17371.19221.1727
15142003.10.09 16:00sell7580.061.17431.19231.1733
15152003.10.09 16:08sell7590.121.17481.19231.1738
15162003.10.09 16:11t/p7590.121.17381.19231.173812.001704.48
15172003.10.09 16:11close7580.061.17371.19231.17333.601708.08
15182003.10.09 16:11close7570.031.17381.19221.1727-0.301707.78
15192003.10.13 12:00sell7600.031.16851.18701.1675
15202003.10.13 12:06t/p7600.031.16751.18701.16753.001710.78
15212003.10.15 04:00buy7610.031.17171.15321.1727
15222003.10.15 04:01buy7620.061.17111.15311.1721
15232003.10.15 04:03buy7630.121.17051.15301.1715
15242003.10.15 04:37t/p7630.121.17151.15301.171512.001722.78
15252003.10.15 04:37close7620.061.17151.15311.17212.401725.18
15262003.10.15 04:37close7610.031.17131.15321.1727-1.201723.98
15272003.10.20 00:01buy7640.031.17061.15211.1716
15282003.10.20 00:06t/p7640.031.17161.15211.17163.001726.98
15292003.10.24 12:00sell7650.031.17811.19661.1771
15302003.10.24 12:00sell7660.061.17861.19661.1776
15312003.10.24 12:12t/p7660.061.17761.19661.17766.001732.98
15322003.10.24 12:12close7650.031.17761.19661.17711.501734.48
15332003.10.30 16:00buy7670.031.17031.15181.1713
15342003.10.30 16:02buy7680.061.16931.15131.1703
15352003.10.30 16:03t/p7680.061.17031.15131.17036.001740.48
15362003.10.30 16:03close7670.031.17041.15181.17130.301740.78
15372003.11.05 04:00buy7690.031.14861.13011.1496
15382003.11.05 06:04buy7700.061.14801.13001.1490
15392003.11.05 06:40t/p7700.061.14901.13001.14906.001746.78
15402003.11.05 06:40close7690.031.14911.13011.14961.501748.28
15412003.11.17 16:00sell7710.031.17921.19771.1782
15422003.11.17 16:04t/p7710.031.17821.19771.17823.001751.28
15432003.11.20 00:01sell7720.041.18931.20781.1883
15442003.11.20 00:12t/p7720.041.18831.20781.18834.001755.28
15452003.11.26 12:00buy7730.041.18321.16471.1842
15462003.11.26 12:03buy7740.081.18261.16461.1836
15472003.11.26 12:46buy7750.121.18201.16451.1830
15482003.11.26 12:53buy7760.241.18141.16441.1824
15492003.11.26 12:55close7760.241.18201.16441.182414.401769.68
15502003.11.26 12:55close7750.121.18171.16451.1830-3.601766.08
15512003.11.26 12:56close7740.081.18181.16461.1836-6.401759.68
15522003.11.26 12:56close7730.041.18201.16471.1842-4.801754.88
15532003.12.02 00:01sell7770.041.19681.21531.1958
15542003.12.02 00:15t/p7770.041.19581.21531.19584.001758.88
15552003.12.04 08:00sell7780.041.20581.22431.2048
15562003.12.04 08:15sell7790.081.20641.22441.2054
15572003.12.04 08:18sell7800.121.20691.22441.2059
15582003.12.04 08:22sell7810.241.20751.22451.2065
15592003.12.04 08:23sell7820.481.20811.22461.2071
15602003.12.04 08:26close7820.481.20741.22461.207133.601792.48
15612003.12.04 08:26close7810.241.20761.22451.2065-2.401790.08
15622003.12.04 08:26close7800.121.20811.22441.2059-14.401775.68
15632003.12.04 08:27close7790.081.20821.22441.2054-14.401761.28
15642003.12.04 08:27close7780.041.20831.22431.2048-10.001751.28
15652003.12.10 00:01sell7830.041.22491.24341.2239
15662003.12.10 00:15sell7840.061.22551.24351.2245
15672003.12.10 01:06t/p7840.061.22451.24351.22456.001757.28
15682003.12.10 01:06close7830.041.22451.24341.22391.601758.88
15692003.12.15 12:00sell7850.041.22191.24041.2209
15702003.12.15 12:10sell7860.081.22251.24051.2215
15712003.12.15 12:33t/p7860.081.22151.24051.22158.001766.88
15722003.12.15 12:33close7850.041.22141.24041.22092.001768.88
15732003.12.17 12:00sell7870.041.23301.25151.2320
15742003.12.17 12:02sell7880.081.23361.25161.2326
15752003.12.17 12:24t/p7880.081.23261.25161.23268.001776.88
15762003.12.17 12:24close7870.041.23251.25151.23202.001778.88
15772003.12.19 04:00sell7890.041.24121.25971.2402
15782003.12.19 04:05sell7900.081.24181.25981.2408
15792003.12.19 04:28t/p7900.081.24081.25981.24088.001786.88
15802003.12.19 04:28close7890.041.24081.25971.24021.601788.48
15812003.12.26 08:00sell7910.041.24571.26421.2447
15822003.12.26 08:02sell7920.081.24631.26431.2453
15832003.12.26 08:22sell7930.161.24691.26441.2459
15842003.12.26 09:02t/p7930.161.24591.26441.245916.001804.48
15852003.12.26 09:02close7920.081.24591.26431.24533.201807.68
15862003.12.26 09:02close7910.041.24601.26421.2447-1.201806.48
15872004.01.01 16:01sell7940.041.25991.27841.2589
15882004.01.01 16:45sell7950.081.26061.27861.2596
15892004.01.01 17:06t/p7950.081.25961.27861.25968.001814.48
15902004.01.01 17:06close7940.041.25941.27841.25892.001816.48
15912004.01.07 12:00sell7960.041.26671.28521.2657
15922004.01.07 12:08sell7970.081.26731.28531.2663
15932004.01.07 12:16t/p7970.081.26631.28531.26638.001824.48
15942004.01.07 12:16close7960.041.26631.28521.26571.601826.08
15952004.01.12 20:00sell7980.041.27561.29411.2746
15962004.01.12 20:02sell7990.081.27621.29421.2752
15972004.01.12 20:09sell8000.161.27681.29431.2758
15982004.01.12 20:12t/p8000.161.27581.29431.275816.001842.08
15992004.01.12 20:12close7990.081.27571.29421.27524.001846.08
16002004.01.12 20:12close7980.041.27581.29411.2746-0.801845.28
16012004.01.20 08:00buy8010.041.23911.22061.2401
16022004.01.20 08:19buy8020.081.23851.22051.2395
16032004.01.20 08:26t/p8020.081.23951.22051.23958.001853.28
16042004.01.20 08:26close8010.041.23951.22061.24011.601854.88
16052004.01.23 20:00sell8030.041.25871.27721.2577
16062004.01.23 20:04sell8040.081.25931.27731.2583
16072004.01.23 20:13sell8050.161.26001.27751.2590
16082004.01.23 21:18t/p8050.161.25901.27751.259016.001870.88
16092004.01.23 21:18close8040.081.25891.27731.25833.201874.08
16102004.01.23 21:18close8030.041.25901.27721.2577-1.201872.88
16112004.01.28 00:01buy8060.041.26451.24601.2655
16122004.01.28 00:02buy8070.081.26351.24551.2645
16132004.01.28 00:02t/p8070.081.26451.24551.26458.001880.88
16142004.01.28 00:02close8060.041.26451.24601.26550.001880.88
16152004.02.02 00:01buy8080.041.24841.22991.2494
16162004.02.02 00:36buy8090.081.24771.22971.2487
16172004.02.02 01:08buy8100.161.24711.22961.2481
16182004.02.02 01:15t/p8100.161.24811.22961.248116.001896.88
16192004.02.02 01:15close8090.081.24811.22971.24873.201900.08
16202004.02.02 01:15close8080.041.24801.22991.2494-1.601898.48
16212004.02.06 08:00sell8110.041.25451.27301.2535
16222004.02.06 08:02sell8120.081.25511.27311.2541
16232004.02.06 08:18sell8130.161.25571.27321.2547
16242004.02.06 08:33sell8140.321.25631.27331.2553
16252004.02.06 08:37sell8150.641.25691.27341.2559
16262004.02.06 08:37close8150.641.25601.27341.255957.601956.08
16272004.02.06 08:37close8140.321.25621.27331.25533.201959.28
16282004.02.06 08:37close8130.161.25611.27321.2547-6.401952.88
16292004.02.06 08:37close8120.081.25621.27311.2541-8.801944.08
16302004.02.06 08:38close8110.041.25611.27301.2535-6.401937.68
16312004.02.10 16:00sell8160.041.27361.29211.2726
16322004.02.10 16:12t/p8160.041.27261.29211.27264.001941.68
16332004.02.13 04:00sell8170.041.28021.29871.2792
16342004.02.13 04:06sell8180.081.28081.29881.2798
16352004.02.13 04:33sell8190.161.28131.29881.2803
16362004.02.13 05:08sell8200.321.28191.29891.2809
16372004.02.13 05:09close8200.321.28141.29891.280916.001957.68
16382004.02.13 05:09close8190.161.28171.29881.2803-6.401951.28
16392004.02.13 05:10close8180.081.28161.29881.2798-6.401944.88
16402004.02.13 05:10close8170.041.28151.29871.2792-5.201939.68
16412004.02.18 20:00sell8210.041.27371.29221.2727
16422004.02.18 20:01t/p8210.041.27271.29221.27274.001943.68
16432004.02.24 08:00buy8220.041.25371.23521.2547
16442004.02.24 08:06buy8230.081.25321.23521.2542
16452004.02.24 08:28t/p8230.081.25421.23521.25428.001951.68
16462004.02.24 08:28close8220.041.25421.23521.25472.001953.68
16472004.02.27 20:00buy8240.041.24801.22951.2490
16482004.02.27 20:44t/p8240.041.24901.22951.24904.001957.68
16492004.03.04 12:00buy8250.041.21791.19941.2189
16502004.03.04 12:00buy8260.081.21731.19931.2183
16512004.03.04 12:04t/p8260.081.21831.19931.21838.001965.68
16522004.03.04 12:04close8250.041.21831.19941.21891.601967.28
16532004.03.10 00:01sell8270.041.23111.24961.2301
16542004.03.10 00:24sell8280.081.23171.24971.2307
16552004.03.10 01:05sell8290.161.23231.24981.2313
16562004.03.10 01:22t/p8290.161.23131.24981.231316.001983.28
16572004.03.10 01:22close8280.081.23131.24971.23073.201986.48
16582004.03.10 01:22close8270.041.23161.24961.2301-2.001984.48
16592004.03.12 00:01buy8300.041.23471.21621.2357
16602004.03.12 00:08t/p8300.041.23571.21621.23574.001988.48
16612004.03.15 12:00buy8310.041.22901.21051.2300
16622004.03.15 12:13buy8320.081.22841.21041.2294
16632004.03.15 12:23t/p8320.081.22941.21041.22948.001996.48
16642004.03.15 12:23close8310.041.22941.21051.23001.601998.08
16652004.03.22 00:01sell8330.041.22741.24591.2264
16662004.03.22 00:07sell8340.081.22821.24621.2272
16672004.03.22 00:46t/p8340.081.22721.24621.22728.002006.08
16682004.03.22 00:46close8330.041.22711.24591.22641.202007.28
16692004.03.23 16:00sell8350.041.23001.24851.2290
16702004.03.23 16:01t/p8350.041.22901.24851.22904.002011.28
16712004.03.26 12:00buy8360.041.21851.20001.2195
16722004.03.26 12:03t/p8360.041.21951.20001.21954.002015.28
16732004.03.29 12:00buy8370.041.21301.19451.2140
16742004.03.29 12:02t/p8370.041.21401.19451.21404.002019.28
16752004.04.02 16:00sell8380.041.21691.23541.2159
16762004.04.02 16:01sell8390.081.21761.23561.2166
16772004.04.02 16:03sell8400.161.21821.23571.2172
16782004.04.02 16:12sell8410.321.21891.23591.2179
16792004.04.02 16:13close8410.321.21831.23591.217919.202038.48
16802004.04.02 16:13close8400.161.21841.23571.2172-3.202035.28
16812004.04.02 16:14close8390.081.21851.23561.2166-7.202028.08
16822004.04.02 16:14close8380.041.21881.23541.2159-7.602020.48
16832004.04.06 20:00buy8420.041.21051.19201.2115
16842004.04.06 20:50buy8430.081.20991.19191.2109
16852004.04.06 21:00buy8440.161.20921.19171.2102
16862004.04.06 21:15buy8450.321.20871.19171.2097
16872004.04.06 21:17close8450.321.20931.19171.209719.202039.68
16882004.04.06 21:17close8440.161.20921.19171.21020.002039.68
16892004.04.06 21:17close8430.081.20961.19191.2109-2.402037.28
16902004.04.06 21:17close8420.041.20941.19201.2115-4.402032.88
16912004.04.13 08:00buy8460.041.20791.18941.2089
16922004.04.13 08:01buy8470.081.20721.18921.2082
16932004.04.13 08:07buy8480.161.20651.18901.2075
16942004.04.13 08:09buy8490.321.20591.18891.2069
16952004.04.13 08:11close8490.321.20651.18891.206919.202052.08
16962004.04.13 08:11close8480.161.20631.18901.2075-3.202048.88
16972004.04.13 08:11close8470.081.20611.18921.2082-8.802040.08
16982004.04.13 08:12close8460.041.20621.18941.2089-6.802033.28
16992004.04.15 04:00buy8500.041.19601.17751.1970
17002004.04.15 04:01buy8510.081.19541.17741.1964
17012004.04.15 04:18buy8520.161.19461.17711.1956
17022004.04.15 05:07buy8530.321.19401.17701.1950
17032004.04.15 05:11buy8540.641.19341.17691.1944
17042004.04.15 05:13close8540.641.19401.17691.194438.402071.68
17052004.04.15 05:13close8530.321.19371.17701.1950-9.602062.08
17062004.04.15 05:13close8520.161.19381.17711.1956-12.802049.28
17072004.04.15 05:13close8510.081.19351.17741.1964-15.202034.08
17082004.04.15 05:13close8500.041.19361.17751.1970-9.602024.48
17092004.04.22 16:00buy8550.041.18981.17131.1908
17102004.04.22 16:02buy8560.081.18921.17121.1902
17112004.04.22 16:04t/p8560.081.19021.17121.19028.002032.48
17122004.04.22 16:04close8550.041.19031.17131.19082.002034.48
17132004.04.26 20:00buy8570.041.18601.16751.1870
17142004.04.26 20:05buy8580.081.18521.16721.1862
17152004.04.26 20:33t/p8580.081.18621.16721.18628.002042.48
17162004.04.26 20:33close8570.041.18621.16751.18700.802043.28
17172004.05.03 16:00sell8590.041.19441.21291.1934
17182004.05.03 16:01sell8600.081.19501.21301.1940
17192004.05.03 16:02t/p8600.081.19401.21301.19408.002051.28
17202004.05.03 16:02close8590.041.19391.21291.19342.002053.28
17212004.05.06 12:00sell8610.041.21341.23191.2124
17222004.05.06 12:01sell8620.081.21401.23201.2130
17232004.05.06 12:06sell8630.161.21461.23211.2136
17242004.05.06 12:17sell8640.321.21511.23211.2141
17252004.05.06 12:19close8640.321.21461.23211.214116.002069.28
17262004.05.06 12:19close8630.161.21471.23211.2136-1.602067.68
17272004.05.06 12:19close8620.081.21421.23201.2130-1.602066.08
17282004.05.06 12:19close8610.041.21441.23191.2124-4.002062.08
17292004.05.11 20:00buy8650.041.18781.16931.1888
17302004.05.11 20:07buy8660.081.18721.16921.1882
17312004.05.11 20:24buy8670.161.18661.16911.1876
17322004.05.11 22:59t/p8670.161.18761.16911.187616.002078.08
17332004.05.11 22:59close8660.081.18761.16921.18823.202081.28
17342004.05.11 22:59close8650.041.18751.16931.1888-1.202080.08
17352004.05.14 16:00buy8680.041.18871.17021.1897
17362004.05.14 16:00t/p8680.041.18971.17021.18974.002084.08
17372004.05.19 00:01sell8690.041.19511.21361.1941
17382004.05.19 00:05sell8700.081.19571.21371.1947
17392004.05.19 00:43t/p8700.081.19471.21371.19478.002092.08
17402004.05.19 00:43close8690.041.19461.21361.19412.002094.08
17412004.05.20 08:00sell8710.041.19551.21401.1945
17422004.05.20 08:00sell8720.081.19621.21421.1952
17432004.05.20 08:01t/p8720.081.19521.21421.19528.002102.08
17442004.05.20 08:01close8710.041.19491.21401.19452.402104.48
17452004.05.24 08:00sell8730.041.19651.21501.1955
17462004.05.24 08:07sell8740.081.19711.21511.1961
17472004.05.24 08:13t/p8740.081.19611.21511.19618.002112.48
17482004.05.24 08:13close8730.041.19591.21501.19552.402114.88
17492004.05.31 00:01sell8750.041.22401.24251.2230
17502004.05.31 00:16sell8760.081.22471.24271.2237
17512004.05.31 00:41t/p8760.081.22371.24271.22378.002122.88
17522004.05.31 00:41close8750.041.22371.24251.22301.202124.08
17532004.06.02 20:00sell8770.041.22101.23951.2200
17542004.06.02 20:03sell8780.081.22161.23961.2206
17552004.06.02 20:15sell8790.161.22221.23971.2212
17562004.06.02 20:25sell8800.321.22281.23981.2218
17572004.06.02 20:26close8800.321.22221.23981.221819.202143.28
17582004.06.02 20:27close8790.161.22231.23971.2212-1.602141.68
17592004.06.02 20:27close8780.081.22221.23961.2206-4.802136.88
17602004.06.02 20:27close8770.041.22241.23951.2200-5.602131.28
17612004.06.08 16:00sell8810.041.22641.24491.2254
17622004.06.08 16:00sell8820.081.22691.24491.2259
17632004.06.08 16:07t/p8820.081.22591.24491.22598.002139.28
17642004.06.08 16:07close8810.041.22591.24491.22542.002141.28
17652004.06.14 16:00buy8830.041.20781.18931.2088
17662004.06.14 16:00buy8840.081.20701.18901.2080
17672004.06.14 16:07buy8850.161.20641.18891.2074
17682004.06.14 16:25t/p8850.161.20741.18891.207416.002157.28
17692004.06.14 16:25close8840.081.20761.18901.20804.802162.08
17702004.06.14 16:25close8830.041.20751.18931.2088-1.202160.88
17712004.06.18 16:00buy8860.041.21061.19211.2116
17722004.06.18 16:02buy8870.081.21001.19201.2110
17732004.06.18 16:02t/p8870.081.21101.19201.21108.002168.88
17742004.06.18 16:02close8860.041.21121.19211.21162.402171.28
17752004.06.22 12:00sell8880.041.20821.22671.2072
17762004.06.22 12:01t/p8880.041.20721.22671.20724.002175.28
17772004.06.23 20:00sell8890.041.20841.22691.2074
17782004.06.23 20:00sell8900.081.20901.22701.2080
17792004.06.23 22:47sell8910.161.20961.22711.2086
17802004.06.24 00:24t/p8910.161.20861.22711.208615.382190.66
17812004.06.24 00:24close8900.081.20861.22701.20802.892193.54
17822004.06.24 00:24close8890.041.20871.22691.2074-1.362192.19
17832004.06.28 08:00sell8920.041.21461.23311.2136
17842004.06.28 08:08t/p8920.041.21361.23311.21364.002196.19
17852004.06.29 08:00sell8930.041.21641.23491.2154
17862004.06.29 08:20t/p8930.041.21541.23491.21544.002200.19
17872004.07.02 04:00sell8940.041.21581.23431.2148
17882004.07.02 04:05sell8950.081.21641.23441.2154
17892004.07.02 04:09sell8960.161.21701.23451.2160
17902004.07.02 04:31sell8970.321.21761.23461.2166
17912004.07.02 04:55sell8980.641.21831.23481.2173
17922004.07.02 05:07close8980.641.21741.23481.217357.602257.79
17932004.07.02 05:07close8970.321.21761.23461.21660.002257.79
17942004.07.02 05:08close8960.161.21791.23451.2160-14.402243.39
17952004.07.02 05:08close8950.081.21761.23441.2154-9.602233.79
17962004.07.02 05:08close8940.041.21771.23431.2148-7.602226.19
17972004.07.06 04:00sell8990.041.22901.24751.2280
17982004.07.06 04:13sell9000.081.22961.24761.2286
17992004.07.06 04:53sell9010.161.23021.24771.2292
18002004.07.06 04:54sell9020.321.23091.24791.2299
18012004.07.06 04:54close9020.321.23021.24791.229922.402248.59
18022004.07.06 04:54close9010.161.23041.24771.2292-3.202245.39
18032004.07.06 04:54close9000.081.22971.24761.2286-0.802244.59
18042004.07.06 04:54close8990.041.23001.24751.2280-4.002240.59
18052004.07.08 12:00sell9030.041.23501.25351.2340
18062004.07.08 12:01sell9040.081.23561.25361.2346
18072004.07.08 12:11sell9050.161.23621.25371.2352
18082004.07.08 12:39sell9060.321.23681.25381.2358
18092004.07.08 12:39close9060.321.23631.25381.235816.002256.59
18102004.07.08 12:39close9050.161.23641.25371.2352-3.202253.39
18112004.07.08 12:39close9040.081.23671.25361.2346-8.802244.59
18122004.07.08 12:40close9030.041.23661.25351.2340-6.402238.19
18132004.07.09 12:00sell9070.041.23871.25721.2377
18142004.07.09 12:18sell9080.081.23921.25721.2382
18152004.07.09 12:18t/p9080.081.23821.25721.23828.002246.19
18162004.07.09 12:18close9070.041.23821.25721.23772.002248.19
18172004.07.15 20:00sell9090.041.23421.25271.2332
18182004.07.15 20:11sell9100.081.23491.25291.2339
18192004.07.15 20:45t/p9100.081.23391.25291.23398.002256.19
18202004.07.15 20:45close9090.041.23391.25271.23321.202257.39
18212004.07.20 08:00sell9110.051.24431.26281.2433
18222004.07.20 08:01sell9120.101.24491.26291.2439
18232004.07.20 08:12sell9130.161.24541.26291.2444
18242004.07.20 08:17t/p9130.161.24441.26291.244416.002273.39
18252004.07.20 08:17close9120.101.24431.26291.24396.002279.39
18262004.07.20 08:17close9110.051.24451.26281.2433-1.002278.39
18272004.07.27 00:01buy9140.051.21511.19661.2161
18282004.07.27 00:05buy9150.101.21441.19641.2154
18292004.07.27 00:17buy9160.201.21381.19631.2148
18302004.07.27 01:16buy9170.321.21321.19621.2142
18312004.07.27 01:46close9170.321.21381.19621.214219.202297.59
18322004.07.27 01:46close9160.201.21351.19631.2148-6.002291.59
18332004.07.27 01:46close9150.101.21361.19641.2154-8.002283.59
18342004.07.27 01:46close9140.051.21341.19661.2161-8.502275.09
18352004.07.29 04:00buy9180.051.20641.18791.2074
18362004.07.29 04:27t/p9180.051.20741.18791.20745.002280.09
18372004.08.10 16:00sell9190.051.22991.24841.2289
18382004.08.10 16:01sell9200.101.23061.24861.2296
18392004.08.10 16:03sell9210.201.23111.24861.2301
18402004.08.10 16:10sell9220.321.23171.24871.2307
18412004.08.10 16:14close9220.321.23121.24871.230716.002296.09
18422004.08.10 16:14close9210.201.23151.24861.2301-8.002288.09
18432004.08.10 16:14close9200.101.23141.24861.2296-8.002280.09
18442004.08.10 16:14close9190.051.23161.24841.2289-8.502271.59
18452004.08.17 12:00sell9230.051.23431.25281.2333
18462004.08.17 12:02sell9240.101.23501.25301.2340
18472004.08.17 12:21t/p9240.101.23401.25301.234010.002281.59
18482004.08.17 12:21close9230.051.23391.25281.23332.002283.59
18492004.08.20 12:00sell9250.051.23411.25261.2331
18502004.08.20 12:18sell9260.101.23471.25271.2337
18512004.08.20 12:28t/p9260.101.23371.25271.233710.002293.59
18522004.08.20 12:28close9250.051.23361.25261.23312.502296.09
18532004.08.26 00:01buy9270.051.20861.19011.2096
18542004.08.26 01:10buy9280.101.20791.18991.2089
18552004.08.26 01:52t/p9280.101.20891.18991.208910.002306.09
18562004.08.26 01:52close9270.051.20901.19011.20962.002308.09
18572004.08.30 20:00buy9290.051.20581.18731.2068
18582004.08.30 20:41buy9300.101.20521.18721.2062
18592004.08.30 20:49t/p9300.101.20621.18721.206210.002318.09
18602004.08.30 20:49close9290.051.20621.18731.20682.002320.09
18612004.09.02 20:00sell9310.051.21531.23381.2143
18622004.09.02 20:02sell9320.101.21591.23391.2149
18632004.09.02 20:17t/p9320.101.21491.23391.214910.002330.09
18642004.09.02 20:17close9310.051.21491.23381.21432.002332.09
18652004.09.07 12:00buy9330.051.21021.19171.2112
18662004.09.07 12:47buy9340.101.20961.19161.2106
18672004.09.07 12:47t/p9340.101.21061.19161.210610.002342.09
18682004.09.07 12:47close9330.051.21061.19171.21122.002344.09
18692004.09.13 16:00sell9350.051.22401.24251.2230
18702004.09.13 16:03sell9360.101.22461.24261.2236
18712004.09.13 16:03sell9370.201.22531.24281.2243
18722004.09.13 16:06t/p9370.201.22431.24281.224320.002364.09
18732004.09.13 16:06close9360.101.22421.24261.22364.002368.09
18742004.09.13 16:06close9350.051.22431.24251.2230-1.502366.59
18752004.09.17 08:00buy9380.051.21901.20051.2200
18762004.09.17 08:08buy9390.101.21831.20031.2193
18772004.09.17 08:18t/p9390.101.21931.20031.219310.002376.59
18782004.09.17 08:18close9380.051.21931.20051.22001.502378.09
18792004.09.21 04:00buy9400.051.21791.19941.2189
18802004.09.21 06:04buy9410.101.21731.19931.2183
18812004.09.21 08:32t/p9410.101.21831.19931.218310.002388.09
18822004.09.21 08:32close9400.051.21831.19941.21892.002390.09
18832004.09.23 04:00sell9420.051.22631.24481.2253
18842004.09.23 04:44sell9430.101.22691.24491.2259
18852004.09.23 05:05sell9440.201.22751.24501.2265
18862004.09.23 08:06t/p9440.201.22651.24501.226520.002410.09
18872004.09.23 08:06close9430.101.22651.24491.22594.002414.09
18882004.09.23 08:07close9420.051.22661.24481.2253-1.502412.59
18892004.09.24 00:01sell9450.051.22651.24501.2255
18902004.09.24 00:05t/p9450.051.22551.24501.22555.002417.59
18912004.09.30 04:00sell9460.051.23241.25091.2314
18922004.09.30 04:39sell9470.101.23291.25091.2319
18932004.09.30 07:42sell9480.201.23351.25101.2325
18942004.09.30 07:58sell9490.401.23411.25111.2331
18952004.09.30 08:00close9490.401.23361.25111.233120.002437.59
18962004.09.30 08:00close9480.201.23371.25101.2325-4.002433.59
18972004.09.30 08:01close9470.101.23381.25091.2319-9.002424.59
18982004.09.30 08:01close9460.051.23391.25091.2314-7.502417.09
18992004.10.04 00:01sell9500.051.24011.25861.2391
19002004.10.04 01:58t/p9500.051.23911.25861.23915.002422.09
19012004.10.06 08:00buy9510.051.23221.21371.2332
19022004.10.06 08:16buy9520.101.23161.21361.2326
19032004.10.06 08:37buy9530.201.23101.21351.2320
19042004.10.06 08:47buy9540.401.23041.21341.2314
19052004.10.06 08:49close9540.401.23091.21341.231420.002442.09
19062004.10.06 08:49close9530.201.23071.21351.2320-6.002436.09
19072004.10.06 08:49close9520.101.23051.21361.2326-11.002425.09
19082004.10.06 08:49close9510.051.23061.21371.2332-8.002417.09
19092004.10.07 16:00buy9550.051.23051.21201.2315
19102004.10.07 16:00buy9560.101.22971.21171.2307
19112004.10.07 16:21buy9570.201.22911.21161.2301
19122004.10.07 16:22buy9580.401.22851.21151.2295
19132004.10.07 16:28close9580.401.22901.21151.229520.002437.09
19142004.10.07 16:28close9570.201.22891.21161.2301-4.002433.09
19152004.10.07 16:28close9560.101.22871.21171.2307-10.002423.09
19162004.10.07 16:28close9550.051.22851.21201.2315-10.002413.09
19172004.10.12 04:00sell9590.051.23661.25511.2356
19182004.10.12 04:47sell9600.101.23711.25511.2361
19192004.10.12 07:38t/p9600.101.23611.25511.236110.002423.09
19202004.10.12 07:38close9590.051.23611.25511.23562.502425.59
19212004.10.14 08:00buy9610.051.23571.21721.2367
19222004.10.14 08:00buy9620.101.23511.21711.2361
19232004.10.14 08:05buy9630.201.23451.21701.2355
19242004.10.14 08:13t/p9630.201.23551.21701.235520.002445.59
19252004.10.14 08:13close9620.101.23551.21711.23614.002449.59
19262004.10.14 08:13close9610.051.23531.21721.2367-2.002447.59
19272004.10.19 08:00sell9640.051.24721.26571.2462
19282004.10.19 08:15t/p9640.051.24621.26571.24625.002452.59
19292004.10.22 08:00sell9650.051.26081.27931.2598
19302004.10.22 08:02sell9660.101.26131.27931.2603
19312004.10.22 08:14sell9670.201.26191.27941.2609
19322004.10.22 08:21sell9680.401.26271.27971.2617
19332004.10.22 08:21sell9690.801.26321.27971.2622
19342004.10.22 08:40close9690.801.26251.27971.262256.002508.59
19352004.10.22 08:40close9680.401.26241.27971.261712.002520.59
19362004.10.22 08:40close9670.201.26271.27941.2609-16.002504.59
19372004.10.22 08:40close9660.101.26281.27931.2603-15.002489.59
19382004.10.22 08:40close9650.051.26301.27931.2598-11.002478.59
19392004.10.26 20:00sell9700.051.27521.29371.2742
19402004.10.26 20:02sell9710.101.27571.29371.2747
19412004.10.26 20:40sell9720.201.27641.29391.2754
19422004.10.26 20:52t/p9720.201.27541.29391.275420.002498.59
19432004.10.26 20:52close9710.101.27541.29371.27473.002501.59
19442004.10.26 20:52close9700.051.27551.29371.2742-1.502500.09
19452004.11.01 16:00sell9730.051.27531.29381.2743
19462004.11.01 16:01sell9740.101.27601.29401.2750
19472004.11.01 16:01sell9750.201.27671.29421.2757
19482004.11.01 16:03t/p9750.201.27571.29421.275720.002520.09
19492004.11.01 16:03close9740.101.27571.29401.27503.002523.09
19502004.11.01 16:03close9730.051.27591.29381.2743-3.002520.09
19512004.11.03 16:00buy9760.051.27891.26041.2799
19522004.11.03 16:01buy9770.101.27811.26011.2791
19532004.11.03 16:04t/p9770.101.27911.26011.279110.002530.09
19542004.11.03 16:04close9760.051.27921.26041.27991.502531.59
19552004.11.09 00:01sell9780.051.29131.30981.2903
19562004.11.09 01:55t/p9780.051.29031.30981.29035.002536.59
19572004.11.16 04:00sell9790.051.29331.31181.2923
19582004.11.16 05:40sell9800.101.29391.31191.2929
19592004.11.16 07:35t/p9800.101.29291.31191.292910.002546.59
19602004.11.16 07:35close9790.051.29291.31181.29232.002548.59
19612004.11.18 20:00sell9810.051.29661.31511.2956
19622004.11.18 20:09sell9820.101.29721.31521.2962
19632004.11.18 21:44t/p9820.101.29621.31521.296210.002558.59
19642004.11.18 21:44close9810.051.29621.31511.29562.002560.59
19652004.11.23 04:00sell9830.051.29831.31681.2973
19662004.11.23 04:10sell9840.101.29891.31691.2979
19672004.11.23 04:24sell9850.201.29971.31721.2987
19682004.11.23 04:40sell9860.401.30031.31731.2993
19692004.11.23 04:46close9860.401.29981.31731.299320.002580.59
19702004.11.23 04:46close9850.201.29991.31721.2987-4.002576.59
19712004.11.23 04:47close9840.101.29981.31691.2979-9.002567.59
19722004.11.23 04:47close9830.051.30001.31681.2973-8.502559.09
19732004.11.29 04:00sell9870.051.32551.34401.3245
19742004.11.29 05:21sell9880.101.32611.34411.3251
19752004.11.29 05:33sell9890.201.32671.34421.3257
19762004.11.29 05:45t/p9890.201.32571.34421.325720.002579.09
19772004.11.29 05:45close9880.101.32571.34411.32514.002583.09
19782004.11.29 05:45close9870.051.32591.34401.3245-2.002581.09
19792004.12.02 12:00sell9900.051.33071.34921.3297
19802004.12.02 12:02sell9910.101.33131.34931.3303
19812004.12.02 12:05sell9920.201.33181.34931.3308
19822004.12.02 12:12sell9930.401.33241.34941.3314
19832004.12.02 12:14close9930.401.33181.34941.331424.002605.09
19842004.12.02 12:14close9920.201.33191.34931.3308-2.002603.09
19852004.12.02 12:14close9910.101.33141.34931.3303-1.002602.09
19862004.12.02 12:14close9900.051.33161.34921.3297-4.502597.59
19872004.12.07 12:00sell9940.051.34531.36381.3443
19882004.12.07 12:01sell9950.101.34581.36381.3448
19892004.12.07 12:02t/p9950.101.34481.36381.344810.002607.59
19902004.12.07 12:02close9940.051.34481.36381.34432.502610.09
19912004.12.13 12:00buy9960.051.32661.30811.3276
19922004.12.13 12:03t/p9960.051.32761.30811.32765.002615.09
19932004.12.16 20:00sell9970.051.32171.34021.3207
19942004.12.16 20:06sell9980.101.32231.34031.3213
19952004.12.16 20:13sell9990.201.32301.34051.3220
19962004.12.16 20:19sell10000.401.32361.34061.3226
19972004.12.16 20:21close10000.401.32311.34061.322620.002635.09
19982004.12.16 20:21close9990.201.32321.34051.3220-4.002631.09
19992004.12.16 20:21close9980.101.32331.34031.3213-10.002621.09
20002004.12.16 20:21close9970.051.32351.34021.3207-9.002612.09
20012004.12.20 08:00buy10010.051.33281.31431.3338
20022004.12.20 08:59t/p10010.051.33381.31431.33385.002617.09
20032004.12.22 04:00sell10020.051.33611.35461.3351
20042004.12.22 05:08t/p10020.051.33511.35461.33515.002622.09
20052004.12.29 00:01sell10030.051.36121.37971.3602
20062004.12.29 00:06sell10040.101.36181.37981.3608
20072004.12.29 00:35t/p10040.101.36081.37981.360810.002632.09
20082004.12.29 00:35close10030.051.36061.37971.36023.002635.09
20092005.01.07 12:00buy10050.051.32341.30491.3244
20102005.01.07 12:05buy10060.101.32281.30481.3238
20112005.01.07 12:28buy10070.201.32221.30471.3232
20122005.01.07 12:35buy10080.401.32171.30471.3227
20132005.01.07 12:35buy10090.801.32091.30441.3219
20142005.01.07 12:55close10090.801.32151.30441.321948.002683.09
20152005.01.07 12:55close10080.401.32131.30471.3227-16.002667.09
20162005.01.07 12:55close10070.201.32111.30471.3232-22.002645.09
20172005.01.07 12:56close10060.101.32121.30481.3238-16.002629.09
20182005.01.07 12:56close10050.051.32141.30491.3244-10.002619.09
20192005.01.10 16:00buy10100.051.30981.29131.3108
20202005.01.10 16:00buy10110.101.30931.29131.3103
20212005.01.10 16:04buy10120.201.30871.29121.3097
20222005.01.10 16:08t/p10120.201.30971.29121.309720.002639.09
20232005.01.10 16:08close10110.101.30981.29131.31035.002644.09
20242005.01.10 16:08close10100.051.30961.29131.3108-1.002643.09
20252005.01.19 12:00buy10130.051.30891.29041.3099
20262005.01.19 12:08buy10140.101.30831.29031.3093
20272005.01.19 12:47t/p10140.101.30931.29031.309310.002653.09
20282005.01.19 12:47close10130.051.30931.29041.30992.002655.09
20292005.01.21 16:00buy10150.051.29961.28111.3006
20302005.01.21 16:02buy10160.101.29901.28101.3000
20312005.01.21 16:03t/p10160.101.30001.28101.300010.002665.09
20322005.01.21 16:03close10150.051.30031.28111.30063.502668.59
20332005.01.26 20:00buy10170.051.30861.29011.3096
20342005.01.26 20:21buy10180.101.30801.29001.3090
20352005.01.26 20:35buy10190.201.30751.29001.3085
20362005.01.26 20:38buy10200.401.30691.28991.3079
20372005.01.26 20:38close10200.401.30741.28991.307920.002688.59
20382005.01.26 20:38close10190.201.30731.29001.3085-4.002684.59
20392005.01.26 20:38close10180.101.30711.29001.3090-9.002675.59
20402005.01.26 20:39close10170.051.30681.29011.3096-9.002666.59
20412005.01.28 04:00sell10210.051.30261.32111.3016
20422005.01.28 04:52sell10220.101.30321.32121.3022
20432005.01.28 07:05sell10230.201.30391.32141.3029
20442005.01.28 07:37sell10240.401.30451.32151.3035
20452005.01.28 07:55sell10250.801.30531.32181.3043
20462005.01.28 08:00close10250.801.30461.32181.304356.002722.59
20472005.01.28 08:00close10240.401.30481.32151.3035-12.002710.59
20482005.01.28 08:00close10230.201.30501.32141.3029-22.002688.59
20492005.01.28 08:00close10220.101.30491.32121.3022-17.002671.59
20502005.01.28 08:01close10210.051.30481.32111.3016-11.002660.59
20512005.02.03 00:01sell10260.051.30351.32201.3025
20522005.02.03 00:42t/p10260.051.30251.32201.30255.002665.59
20532005.02.09 04:00buy10270.051.27611.25761.2771
20542005.02.09 06:06buy10280.101.27551.25751.2765
20552005.02.09 06:21t/p10280.101.27651.25751.276510.002675.59
20562005.02.09 06:21close10270.051.27651.25761.27712.002677.59
20572005.02.17 08:00sell10290.051.30421.32271.3032
20582005.02.17 08:32sell10300.101.30481.32281.3038
20592005.02.17 08:40sell10310.201.30551.32301.3045
20602005.02.17 08:41sell10320.401.30611.32311.3051
20612005.02.17 08:43close10320.401.30561.32311.305120.002697.59
20622005.02.17 08:44close10310.201.30581.32301.3045-6.002691.59
20632005.02.17 08:44close10300.101.30591.32281.3038-11.002680.59
20642005.02.17 08:44close10290.051.30571.32271.3032-7.502673.09
20652005.02.17 16:00sell10330.051.30391.32241.3029
20662005.02.17 16:03sell10340.101.30491.32291.3039
20672005.02.17 16:04sell10350.201.30561.32311.3046
20682005.02.17 16:18sell10360.401.30621.32321.3052
20692005.02.17 16:19close10360.401.30551.32321.305228.002701.09
20702005.02.17 16:19close10350.201.30561.32311.30460.002701.09
20712005.02.17 16:19close10340.101.30541.32291.3039-5.002696.09
20722005.02.17 16:19close10330.051.30591.32241.3029-10.002686.09
20732005.02.18 04:00sell10370.051.30671.32521.3057
20742005.02.18 04:21sell10380.101.30731.32531.3063
20752005.02.18 07:46sell10390.201.30801.32551.3070
20762005.02.18 08:43t/p10390.201.30701.32551.307020.002706.09
20772005.02.18 08:43close10380.101.30701.32531.30633.002709.09
20782005.02.18 08:43close10370.051.30741.32521.3057-3.502705.59
20792005.02.24 00:01sell10400.051.32081.33931.3198
20802005.02.24 00:32sell10410.101.32141.33941.3204
20812005.02.24 00:53t/p10410.101.32041.33941.320410.002715.59
20822005.02.24 00:53close10400.051.32041.33931.31982.002717.59
20832005.03.01 00:01sell10420.051.32161.34011.3206
20842005.03.01 02:00sell10430.101.32241.34041.3214
20852005.03.01 02:45t/p10430.101.32141.34041.321410.002727.59
20862005.03.01 02:45close10420.051.32141.34011.32061.002728.59
20872005.03.04 16:00buy10440.051.32131.30281.3223
20882005.03.04 16:00buy10450.101.32071.30271.3217
20892005.03.04 16:00t/p10450.101.32171.30271.321710.002738.59
20902005.03.04 16:00close10440.051.32181.30281.32232.502741.09
20912005.03.11 04:00sell10460.051.34261.36111.3416
20922005.03.11 06:18sell10470.101.34321.36121.3422
20932005.03.11 07:14t/p10470.101.34221.36121.342210.002751.09
20942005.03.11 07:14close10460.051.34221.36111.34162.002753.09
20952005.03.18 00:01sell10480.061.33801.35651.3370
20962005.03.18 01:56sell10490.101.33861.35661.3376
20972005.03.18 02:29t/p10490.101.33761.35661.337610.002763.09
20982005.03.18 02:29close10480.061.33751.35651.33703.002766.09
20992005.03.25 08:00buy10500.061.29491.27641.2959
21002005.03.25 08:55t/p10500.061.29591.27641.29596.002772.09
21012005.04.06 04:00buy10510.061.28591.26741.2869
21022005.04.06 04:24t/p10510.061.28691.26741.28696.002778.09
21032005.04.11 00:01buy10520.061.29281.27431.2938
21042005.04.11 00:47buy10530.121.29221.27421.2932
21052005.04.11 01:22buy10540.241.29151.27401.2925
21062005.04.11 01:54t/p10540.241.29251.27401.292524.002802.09
21072005.04.11 01:54close10530.121.29261.27421.29324.802806.89
21082005.04.11 01:54close10520.061.29251.27431.2938-1.802805.09
21092005.04.12 20:00sell10550.061.28881.30731.2878
21102005.04.12 20:01t/p10550.061.28781.30731.28786.002811.09
21112005.04.15 20:00buy10560.061.29101.27251.2920
21122005.04.15 20:01buy10570.121.29031.27231.2913
21132005.04.15 20:24t/p10570.121.29131.27231.291312.002823.09
21142005.04.15 20:24close10560.061.29131.27251.29201.802824.89
21152005.04.21 16:00sell10580.061.30721.32571.3062
21162005.04.21 16:00sell10590.121.30771.32571.3067
21172005.04.21 16:02sell10600.241.30851.32601.3075
21182005.04.21 16:04t/p10600.241.30751.32601.307524.002848.89
21192005.04.21 16:04close10590.121.30731.32571.30674.802853.69
21202005.04.21 16:04close10580.061.30751.32571.3062-1.802851.89
21212005.04.29 08:00buy10610.061.29411.27561.2951
21222005.04.29 08:05t/p10610.061.29511.27561.29516.002857.89
21232005.05.03 12:00buy10620.061.28761.26911.2886
21242005.05.03 12:00buy10630.121.28691.26891.2879
21252005.05.03 12:10buy10640.241.28631.26881.2873
21262005.05.03 12:40t/p10640.241.28731.26881.287324.002881.89
21272005.05.03 12:40close10630.121.28731.26891.28794.802886.69
21282005.05.03 12:40close10620.061.28721.26911.2886-2.402884.29
21292005.05.06 12:00sell10650.061.29521.31371.2942
21302005.05.06 12:00sell10660.121.29571.31371.2947
21312005.05.06 12:02sell10670.241.29631.31381.2953
21322005.05.06 12:15sell10680.481.29691.31391.2959
21332005.05.06 12:15close10680.481.29621.31391.295933.602917.89
21342005.05.06 12:16close10670.241.29591.31381.29539.602927.49
21352005.05.06 12:16close10660.121.29581.31371.2947-1.202926.29
21362005.05.06 12:16close10650.061.29571.31371.2942-3.002923.29
21372005.05.10 12:00buy10690.061.28481.26631.2858
21382005.05.10 12:31buy10700.121.28421.26621.2852
21392005.05.10 12:48t/p10700.121.28521.26621.285212.002935.29
21402005.05.10 12:48close10690.061.28521.26631.28582.402937.69
21412005.05.16 20:00buy10710.061.26281.24431.2638
21422005.05.16 20:22t/p10710.061.26381.24431.26386.002943.69
21432005.05.24 04:00buy10720.061.25611.23761.2571
21442005.05.24 05:30t/p10720.061.25711.23761.25716.002949.69
21452005.05.27 20:00buy10730.061.25781.23931.2588
21462005.05.27 20:09buy10740.121.25721.23921.2582
21472005.05.27 21:52t/p10740.121.25821.23921.258212.002961.69
21482005.05.27 21:52close10730.061.25821.23931.25882.402964.09
21492005.06.02 16:00buy10750.061.22431.20581.2253
21502005.06.02 16:07t/p10750.061.22531.20581.22536.002970.09
21512005.06.14 08:00buy10760.061.21141.19291.2124
21522005.06.14 08:03buy10770.121.21071.19271.2117
21532005.06.14 08:05t/p10770.121.21171.19271.211712.002982.09
21542005.06.14 08:05close10760.061.21171.19291.21241.802983.89
21552005.06.15 16:00buy10780.061.21141.19291.2124
21562005.06.15 16:00buy10790.121.21061.19261.2116
21572005.06.15 16:01t/p10790.121.21161.19261.211612.002995.89
21582005.06.15 16:01close10780.061.21161.19291.21241.202997.09
21592005.06.21 00:01sell10800.061.21551.23401.2145
21602005.06.21 00:08sell10810.121.21611.23411.2151
21612005.06.21 00:17t/p10810.121.21511.23411.215112.003009.09
21622005.06.21 00:17close10800.061.21501.23401.21453.003012.09
21632005.06.27 00:01buy10820.061.21011.19161.2111
21642005.06.27 00:21buy10830.121.20951.19151.2105
21652005.06.27 00:46t/p10830.121.21051.19151.210512.003024.09
21662005.06.27 00:46close10820.061.21051.19161.21112.403026.49
21672005.06.28 16:00sell10840.061.20801.22651.2070
21682005.06.28 16:00sell10850.121.20871.22671.2077
21692005.06.28 16:01t/p10850.121.20771.22671.207712.003038.49
21702005.06.28 16:01close10840.061.20741.22651.20703.603042.09
21712005.06.30 08:00buy10860.061.20951.19101.2105
21722005.06.30 08:00buy10870.121.20891.19091.2099
21732005.06.30 08:03t/p10870.121.20991.19091.209912.003054.09
21742005.06.30 08:03close10860.061.20991.19101.21052.403056.49
21752005.07.05 20:00buy10880.061.19191.17341.1929
21762005.07.05 20:03buy10890.121.19131.17331.1923
21772005.07.05 21:43t/p10890.121.19231.17331.192312.003068.49
21782005.07.05 21:43close10880.061.19231.17341.19292.403070.89
21792005.07.13 20:00sell10900.061.20921.22771.2082
21802005.07.13 20:00sell10910.121.20981.22781.2088
21812005.07.13 20:20t/p10910.121.20881.22781.208812.003082.89
21822005.07.13 20:20close10900.061.20871.22771.20823.003085.89
21832005.07.20 04:00buy10920.061.20841.18991.2094
21842005.07.20 04:27t/p10920.061.20941.18991.20946.003091.89
21852005.07.22 16:00sell10930.061.21201.23051.2110
21862005.07.22 16:00sell10940.121.21271.23071.2117
21872005.07.22 16:02sell10950.241.21321.23071.2122
21882005.07.22 16:03t/p10950.241.21221.23071.212224.003115.89
21892005.07.22 16:03close10940.121.21201.23071.21178.403124.29
21902005.07.22 16:03close10930.061.21211.23051.2110-0.603123.69
21912005.07.27 20:00buy10960.061.20731.18881.2083
21922005.07.27 20:00buy10970.121.20671.18871.2077
21932005.07.27 20:05t/p10970.121.20771.18871.207712.003135.69
21942005.07.27 20:05close10960.061.20771.18881.20832.403138.09
21952005.08.03 00:01sell10980.061.21961.23811.2186
21962005.08.03 02:31t/p10980.061.21861.23811.21866.003144.09
21972005.08.05 16:00sell10990.061.23321.25171.2322
21982005.08.05 16:00sell11000.121.23391.25191.2329
21992005.08.05 16:01sell11010.241.23461.25211.2336
22002005.08.05 16:02sell11020.481.23521.25221.2342
22012005.08.05 16:02close11020.481.23451.25221.234233.603177.69
22022005.08.05 16:03close11010.241.23531.25211.2336-16.803160.89
22032005.08.05 16:03close11000.121.23561.25191.2329-20.403140.49
22042005.08.05 16:03close10990.061.23551.25171.2322-13.803126.69
22052005.08.15 00:01sell11030.061.24541.26391.2444
22062005.08.15 00:35sell11040.121.24601.26401.2450
22072005.08.15 00:41t/p11040.121.24501.26401.245012.003138.69
22082005.08.15 00:41close11030.061.24501.26391.24442.403141.09
22092005.08.22 04:00buy11050.061.21781.19931.2188
22102005.08.22 04:33t/p11050.061.21881.19931.21886.003147.09
22112005.08.29 00:01sell11060.061.22841.24691.2274
22122005.08.29 00:01sell11070.121.22891.24691.2279
22132005.08.29 00:23sell11080.241.22951.24701.2285
22142005.08.29 00:33sell11090.481.23021.24721.2292
22152005.08.29 00:45close11090.481.22971.24721.229224.003171.09
22162005.08.29 00:45close11080.241.22961.24701.2285-2.403168.69
22172005.08.29 00:45close11070.121.22991.24691.2279-12.003156.69
22182005.08.29 00:45close11060.061.23011.24691.2274-10.203146.49
22192005.08.31 20:00buy11100.061.23311.21461.2341
22202005.08.31 20:17t/p11100.061.23411.21461.23416.003152.49
22212005.09.05 20:00sell11110.061.25281.27131.2518
22222005.09.05 20:01sell11120.121.25331.27131.2523
22232005.09.05 20:37t/p11120.121.25231.27131.252312.003164.49
22242005.09.05 20:37close11110.061.25231.27131.25183.003167.49
22252005.09.14 08:00buy11130.061.22911.21061.2301
22262005.09.14 08:00buy11140.121.22861.21061.2296
22272005.09.14 08:11t/p11140.121.22961.21061.229612.003179.49
22282005.09.14 08:11close11130.061.22971.21061.23013.603183.09
22292005.09.16 08:00buy11150.061.22941.21091.2304
22302005.09.16 08:01buy11160.121.22881.21081.2298
22312005.09.16 08:19t/p11160.121.22981.21081.229812.003195.09
22322005.09.16 08:19close11150.061.22991.21091.23043.003198.09
22332005.09.20 16:00buy11170.061.21691.19841.2179
22342005.09.20 16:05buy11180.121.21631.19831.2173
22352005.09.20 16:32t/p11180.121.21731.19831.217312.003210.09
22362005.09.20 16:32close11170.061.21731.19841.21792.403212.49
22372005.09.27 12:00buy11190.061.20351.18501.2045
22382005.09.27 12:06buy11200.121.20291.18491.2039
22392005.09.27 12:28buy11210.241.20241.18491.2034
22402005.09.27 12:49buy11220.481.20181.18481.2028
22412005.09.27 12:57close11220.481.20251.18481.202833.603246.09
22422005.09.27 12:57close11210.241.20241.18491.20340.003246.09
22432005.09.27 12:57close11200.121.20251.18491.2039-4.803241.29
22442005.09.27 12:57close11190.061.20261.18501.2045-5.403235.89
22452005.10.05 00:01buy11230.061.19241.17391.1934
22462005.10.05 00:06buy11240.121.19181.17381.1928
22472005.10.05 02:11t/p11240.121.19281.17381.192812.003247.89
22482005.10.05 02:11close11230.061.19281.17391.19342.403250.29
22492005.10.10 04:00sell11250.071.21361.23211.2126
22502005.10.10 04:14t/p11250.071.21261.23211.21267.003257.29
22512005.10.14 00:01buy11260.071.20271.18421.2037
22522005.10.14 00:44buy11270.141.20201.18401.2030
22532005.10.14 01:01buy11280.241.20141.18391.2024
22542005.10.14 02:21buy11290.481.20081.18381.2018
22552005.10.14 02:25buy11300.961.20001.18351.2010
22562005.10.14 02:44close11300.961.20071.18351.201067.203324.49
22572005.10.14 02:44close11290.481.20081.18381.20180.003324.49
22582005.10.14 02:44close11280.241.20051.18391.2024-21.603302.89
22592005.10.14 02:44close11270.141.20061.18401.2030-19.603283.29
22602005.10.14 02:44close11260.071.20041.18421.2037-16.103267.19
22612005.10.18 04:00sell11310.071.20041.21891.1994
22622005.10.18 06:30t/p11310.071.19941.21891.19947.003274.19
22632005.10.20 00:01buy11320.071.19981.18131.2008
22642005.10.20 00:06buy11330.141.19921.18121.2002
22652005.10.20 00:37buy11340.281.19861.18111.1996
22662005.10.20 00:38buy11350.481.19791.18091.1989
22672005.10.20 00:57buy11360.961.19731.18081.1983
22682005.10.20 01:12close11360.961.19791.18081.198357.603331.79
22692005.10.20 01:12close11350.481.19771.18091.1989-9.603322.19
22702005.10.20 01:13close11340.281.19781.18111.1996-22.403299.79
22712005.10.20 01:14close11330.141.19771.18121.2002-21.003278.79
22722005.10.20 01:14close11320.071.19761.18131.2008-15.403263.39
22732005.10.25 12:00buy11370.071.20351.18501.2045
22742005.10.25 12:00buy11380.141.20291.18491.2039
22752005.10.25 12:32buy11390.241.20241.18491.2034
22762005.10.25 12:44t/p11390.241.20341.18491.203424.003287.39
22772005.10.25 12:44close11380.141.20341.18491.20397.003294.39
22782005.10.25 12:44close11370.071.20331.18501.2045-1.403292.99
22792005.10.28 20:00sell11400.071.20621.22471.2052
22802005.10.28 21:01sell11410.141.20671.22471.2057
22812005.10.28 21:07sell11420.281.20731.22481.2063
22822005.10.28 21:39t/p11420.281.20631.22481.206328.003320.99
22832005.10.28 21:39close11410.141.20631.22471.20575.603326.59
22842005.10.28 21:39close11400.071.20661.22471.2052-2.803323.79
22852005.11.02 04:00buy11430.071.20311.18461.2041
22862005.11.02 04:38t/p11430.071.20411.18461.20417.003330.79
22872005.11.08 20:00buy11440.071.17901.16051.1800
22882005.11.08 20:03buy11450.141.17841.16041.1794
22892005.11.08 20:14buy11460.281.17781.16031.1788
22902005.11.08 20:54t/p11460.281.17881.16031.178828.003358.79
22912005.11.08 20:54close11450.141.17881.16041.17945.603364.39
22922005.11.08 20:54close11440.071.17851.16051.1800-3.503360.89
22932005.11.11 20:00buy11470.071.17051.15201.1715
22942005.11.11 21:42t/p11470.071.17151.15201.17157.003367.89
22952005.11.16 00:01buy11480.071.17201.15351.1730
22962005.11.16 00:33t/p11480.071.17301.15351.17307.003374.89
22972005.11.22 04:00sell11490.071.17261.19111.1716
22982005.11.22 06:05sell11500.141.17331.19131.1723
22992005.11.22 08:03sell11510.281.17391.19141.1729
23002005.11.22 08:40t/p11510.281.17291.19141.172928.003402.89
23012005.11.22 08:40close11500.141.17281.19131.17237.003409.89
23022005.11.22 08:41close11490.071.17291.19111.1716-2.103407.79
23032005.11.24 16:00sell11520.071.17881.19731.1778
23042005.11.24 16:03sell11530.141.17941.19741.1784
23052005.11.24 16:23t/p11530.141.17841.19741.178414.003421.79
23062005.11.24 16:23close11520.071.17831.19731.17783.503425.29
23072005.11.28 20:00buy11540.071.18511.16661.1861
23082005.11.28 20:00buy11550.141.18451.16651.1855
23092005.11.28 20:05t/p11550.141.18551.16651.185514.003439.29
23102005.11.28 20:05close11540.071.18561.16661.18613.503442.79
23112005.11.30 08:00sell11560.071.17871.19721.1777
23122005.11.30 08:02sell11570.141.17931.19731.1783
23132005.11.30 08:33t/p11570.141.17831.19731.178314.003456.79
23142005.11.30 08:33close11560.071.17831.19721.17772.803459.59
23152005.12.05 16:00buy11580.071.17711.15861.1781
23162005.12.05 16:02buy11590.141.17641.15841.1774
23172005.12.05 16:04t/p11590.141.17741.15841.177414.003473.59
23182005.12.05 16:04close11580.071.17751.15861.17812.803476.39
23192005.12.07 12:00sell11600.071.17251.19101.1715
23202005.12.07 12:29t/p11600.071.17151.19101.17157.003483.39
23212005.12.08 16:00buy11610.071.17771.15921.1787
23222005.12.08 16:11t/p11610.071.17871.15921.17877.003490.39
23232005.12.14 00:01sell11620.071.19361.21211.1926
23242005.12.14 00:16sell11630.141.19421.21221.1932
23252005.12.14 00:47sell11640.281.19471.21221.1937
23262005.12.14 01:14sell11650.561.19561.21261.1946
23272005.12.14 01:14close11650.561.19491.21261.194639.203529.59
23282005.12.14 01:14close11640.281.19511.21221.1937-11.203518.39
23292005.12.14 01:14close11630.141.19501.21221.1932-11.203507.19
23302005.12.14 01:15close11620.071.19521.21211.1926-11.203495.99
23312005.12.15 04:00sell11660.071.20051.21901.1995
23322005.12.15 04:16t/p11660.071.19951.21901.19957.003502.99
23332005.12.22 20:00buy11670.071.18781.16931.1888
23342005.12.22 22:13buy11680.141.18721.16921.1882
23352005.12.22 23:25t/p11680.141.18821.16921.188214.003516.99
23362005.12.22 23:25close11670.071.18831.16931.18883.503520.49
23372005.12.30 08:00buy11690.071.18861.17011.1896
23382005.12.30 08:21buy11700.141.18801.17001.1890
23392005.12.30 08:26buy11710.281.18741.16991.1884
23402005.12.30 08:36buy11720.561.18681.16981.1878
23412005.12.30 08:42close11720.561.18731.16981.187828.003548.49
23422005.12.30 08:42close11710.281.18741.16991.18840.003548.49
23432005.12.30 08:42close11700.141.18711.17001.1890-12.603535.89
23442005.12.30 08:42close11690.071.18721.17011.1896-9.803526.09
23452006.01.03 04:00buy11730.071.18731.16881.1883
23462006.01.03 06:04t/p11730.071.18831.16881.18837.003533.09
23472006.01.05 20:00sell11740.071.20971.22821.2087
23482006.01.05 20:02sell11750.141.21051.22851.2095
23492006.01.05 20:30sell11760.281.21101.22851.2100
23502006.01.05 20:39sell11770.561.21171.22871.2107
23512006.01.05 20:40close11770.561.21121.22871.210728.003561.09
23522006.01.05 20:41close11760.281.21131.22851.2100-8.403552.69
23532006.01.05 20:41close11750.141.21121.22851.2095-9.803542.89
23542006.01.05 20:41close11740.071.21141.22821.2087-11.903530.99
23552006.01.12 16:00sell11780.071.20311.22161.2021
23562006.01.12 16:04t/p11780.071.20211.22161.20217.003537.99
23572006.01.17 12:00sell11790.071.21091.22941.2099
23582006.01.17 12:13t/p11790.071.20991.22941.20997.003544.99
23592006.01.19 04:00sell11800.071.20951.22801.2085
23602006.01.19 07:22sell11810.141.21011.22811.2091
23612006.01.19 07:26sell11820.281.21081.22831.2098
23622006.01.19 08:20t/p11820.281.20981.22831.209828.003572.99
23632006.01.19 08:20close11810.141.20971.22811.20915.603578.59
23642006.01.19 08:20close11800.071.20981.22801.2085-2.103576.49
23652006.01.20 20:00buy11830.071.21311.19461.2141
23662006.01.20 20:05t/p11830.071.21411.19461.21417.003583.49
23672006.01.25 00:01sell11840.071.22701.24551.2260
23682006.01.25 01:15t/p11840.071.22601.24551.22607.003590.49
23692006.01.31 16:00buy11850.071.21241.19391.2134
23702006.01.31 16:09buy11860.141.21181.19381.2128
23712006.01.31 16:13t/p11860.141.21281.19381.212814.003604.49
23722006.01.31 16:13close11850.071.21281.19391.21342.803607.29
23732006.02.03 00:01buy11870.071.20901.19051.2100
23742006.02.03 00:09buy11880.141.20851.19051.2095
23752006.02.03 01:24t/p11880.141.20951.19051.209514.003621.29
23762006.02.03 01:24close11870.071.20961.19051.21004.203625.49
23772006.02.07 16:00buy11890.071.19771.17921.1987
23782006.02.07 16:11buy11900.141.19711.17911.1981
23792006.02.07 16:16buy11910.281.19651.17901.1975
23802006.02.07 16:39buy11920.561.19571.17871.1967
23812006.02.07 16:51close11920.561.19631.17871.196733.603659.09
23822006.02.07 16:51close11910.281.19621.17901.1975-8.403650.69
23832006.02.07 16:52close11900.141.19631.17911.1981-11.203639.49
23842006.02.07 16:52close11890.071.19641.17921.1987-9.103630.39
23852006.02.14 12:00buy11930.071.19091.17241.1919
23862006.02.14 12:03buy11940.141.19041.17241.1914
23872006.02.14 12:43buy11950.281.18981.17231.1908
23882006.02.14 13:29t/p11950.281.19081.17231.190828.003658.39
23892006.02.14 13:29close11940.141.19081.17241.19145.603663.99
23902006.02.14 13:30close11930.071.19071.17241.1919-1.403662.59
23912006.02.17 00:01buy11960.071.19071.17221.1917
23922006.02.17 00:06buy11970.141.19001.17201.1910
23932006.02.17 00:51t/p11970.141.19101.17201.191014.003676.59
23942006.02.17 00:51close11960.071.19101.17221.19172.103678.69
23952006.02.21 12:00sell11980.071.19181.21031.1908
23962006.02.21 12:32t/p11980.071.19081.21031.19087.003685.69
23972006.02.28 12:00buy11990.071.18911.17061.1901
23982006.02.28 12:12buy12000.141.18861.17061.1896
23992006.02.28 12:54buy12010.281.18801.17051.1890
24002006.02.28 14:02buy12020.561.18741.17041.1884
24012006.02.28 14:03close12020.561.18791.17041.188428.003713.69
24022006.02.28 14:04close12010.281.18781.17051.1890-5.603708.09
24032006.02.28 14:04close12000.141.18791.17061.1896-9.803698.29
24042006.02.28 14:04close11990.071.18801.17061.1901-7.703690.59
24052006.03.06 20:00sell12030.071.20141.21991.2004
24062006.03.06 20:59sell12040.141.20201.22001.2010
24072006.03.06 21:04sell12050.281.20261.22011.2016
24082006.03.06 23:41t/p12050.281.20161.22011.201628.003718.59
24092006.03.06 23:41close12040.141.20161.22001.20105.603724.19
24102006.03.06 23:41close12030.071.20201.21991.2004-4.203719.99
24112006.03.09 04:00buy12060.071.19341.17491.1944
24122006.03.09 04:38buy12070.141.19281.17481.1938
24132006.03.09 04:53t/p12070.141.19381.17481.193814.003733.99
24142006.03.09 04:53close12060.071.19381.17491.19442.803736.79
24152006.03.10 12:00buy12080.071.19261.17411.1936
24162006.03.10 13:01buy12090.141.19201.17401.1930
24172006.03.10 14:31buy12100.281.19121.17371.1922
24182006.03.10 14:31buy12110.561.19061.17361.1916
24192006.03.10 14:31buy12121.121.18991.17341.1909
24202006.03.10 14:31t/p12121.121.19091.17341.1909112.003848.79
24212006.03.10 14:31close12110.561.19101.17361.191622.403871.19
24222006.03.10 14:32close12100.281.19141.17371.19225.603876.79
24232006.03.10 14:32close12090.141.19131.17401.1930-9.803866.99
24242006.03.10 14:32close12080.071.19121.17411.1936-9.803857.19
24252006.03.13 00:01buy12130.081.19151.17301.1925
24262006.03.13 01:05t/p12130.081.19251.17301.19258.003865.19
24272006.03.20 08:00sell12140.081.21591.23441.2149
24282006.03.20 08:00sell12150.161.21651.23451.2155
24292006.03.20 08:15sell12160.321.21701.23451.2160
24302006.03.20 08:16sell12170.641.21761.23461.2166
24312006.03.20 08:17close12170.641.21701.23461.216638.403903.59
24322006.03.20 08:17close12160.321.21711.23451.2160-3.203900.39
24332006.03.20 08:17close12150.161.21671.23451.2155-3.203897.19
24342006.03.20 08:17close12140.081.21691.23441.2149-8.003889.19
24352006.03.27 00:01buy12180.081.20411.18561.2051
24362006.03.27 00:25buy12190.161.20351.18551.2045
24372006.03.27 00:54buy12200.321.20291.18541.2039
24382006.03.27 02:27t/p12200.321.20391.18541.203932.003921.19
24392006.03.27 02:27close12190.161.20391.18551.20456.403927.59
24402006.03.27 02:27close12180.081.20381.18561.2051-2.403925.19
24412006.03.30 04:00buy12210.081.20511.18661.2061
24422006.03.30 04:00buy12220.161.20461.18661.2056
24432006.03.30 04:45t/p12220.161.20561.18661.205616.003941.19
24442006.03.30 04:45close12210.081.20561.18661.20614.003945.19
24452006.04.03 04:00sell12230.081.20911.22761.2081
24462006.04.03 04:03sell12240.161.20981.22781.2088
24472006.04.03 04:45t/p12240.161.20881.22781.208816.003961.19
24482006.04.03 04:45close12230.081.20871.22761.20813.203964.39
24492006.04.06 16:00sell12250.081.22191.24041.2209
24502006.04.06 16:01t/p12250.081.22091.24041.22098.003972.39
24512006.04.11 16:00buy12260.081.21351.19501.2145
24522006.04.11 16:03buy12270.161.21291.19491.2139
24532006.04.11 16:07t/p12270.161.21391.19491.213916.003988.39
24542006.04.11 16:07close12260.081.21401.19501.21454.003992.39
24552006.04.14 04:00buy12280.081.21141.19291.2124
24562006.04.14 05:41buy12290.161.21081.19281.2118
24572006.04.14 09:20buy12300.321.21011.19261.2111
24582006.04.14 10:31buy12310.641.20951.19251.2105
24592006.04.14 10:31close12310.641.21001.19251.210532.004024.39
24602006.04.14 10:31close12300.321.20991.19261.2111-6.404017.99
24612006.04.14 10:31close12290.161.21031.19281.2118-8.004009.99
24622006.04.14 10:31close12280.081.21011.19291.2124-10.403999.59
24632006.04.20 12:00sell12320.081.23481.25331.2338
24642006.04.20 12:18sell12330.161.23531.25331.2343
24652006.04.20 12:37t/p12330.161.23431.25331.234316.004015.59
24662006.04.20 12:37close12320.081.23431.25331.23384.004019.59
24672006.04.27 12:00sell12340.081.24401.26251.2430
24682006.04.27 12:37t/p12340.081.24301.26251.24308.004027.59
24692006.05.02 00:01sell12350.081.25671.27521.2557
24702006.05.02 00:26sell12360.161.25721.27521.2562
24712006.05.02 00:28sell12370.321.25781.27531.2568
24722006.05.02 01:32sell12380.641.25841.27541.2574
24732006.05.02 01:34close12380.641.25781.27541.257438.404065.99
24742006.05.02 01:35close12370.321.25791.27531.2568-3.204062.79
24752006.05.02 01:35close12360.161.25781.27521.2562-9.604053.19
24762006.05.02 01:35close12350.081.25811.27521.2557-11.204041.99
24772006.05.08 20:00sell12390.081.27021.28871.2692
24782006.05.08 20:13sell12400.161.27091.28891.2699
24792006.05.08 20:16t/p12400.161.26991.28891.269916.004057.99
24802006.05.08 20:16close12390.081.26991.28871.26922.404060.39
24812006.05.11 04:00sell12410.081.27181.29031.2708
24822006.05.11 04:02sell12420.161.27241.29041.2714
24832006.05.11 04:06sell12430.321.27301.29051.2720
24842006.05.11 04:15sell12440.641.27351.29051.2725
24852006.05.11 04:40sell12451.281.27411.29061.2731
24862006.05.11 04:50close12451.281.27361.29061.273164.004124.39
24872006.05.11 04:50close12440.641.27371.29051.2725-12.804111.59
24882006.05.11 04:50close12430.321.27381.29051.2720-25.604085.99
24892006.05.11 04:50close12420.161.27401.29041.2714-25.604060.39
24902006.05.11 04:50close12410.081.27421.29031.2708-19.204041.19
24912006.05.15 16:00sell12460.081.28291.30141.2819
24922006.05.15 16:04t/p12460.081.28191.30141.28198.004049.19
24932006.05.17 16:00sell12470.081.28361.30211.2826
24942006.05.17 16:01sell12480.161.28431.30231.2833
24952006.05.17 16:09t/p12480.161.28331.30231.283316.004065.19
24962006.05.17 16:09close12470.081.28321.30211.28263.204068.39
24972006.05.19 00:01buy12490.081.28571.26721.2867
24982006.05.19 00:32buy12500.161.28521.26721.2862
24992006.05.19 00:35buy12510.321.28451.26701.2855
25002006.05.19 00:57t/p12510.321.28551.26701.285532.004100.39
25012006.05.19 00:57close12500.161.28551.26721.28624.804105.19
25022006.05.19 00:57close12490.081.28491.26721.2867-6.404098.79
25032006.05.22 20:00buy12520.081.28501.26651.2860
25042006.05.22 20:03t/p12520.081.28601.26651.28608.004106.79
25052006.05.24 04:00sell12530.081.27901.29751.2780
25062006.05.24 04:05sell12540.161.27951.29751.2785
25072006.05.24 04:10sell12550.321.28021.29771.2792
25082006.05.24 05:22t/p12550.321.27921.29771.279232.004138.79
25092006.05.24 05:22close12540.161.27911.29751.27856.404145.19
25102006.05.24 05:22close12530.081.27941.29751.2780-3.204141.99
25112006.05.26 04:00buy12560.081.27811.25961.2791
25122006.05.26 04:08buy12570.161.27751.25951.2785
25132006.05.26 04:16t/p12570.161.27851.25951.278516.004157.99
25142006.05.26 04:16close12560.081.27851.25961.27913.204161.19
25152006.05.30 04:00buy12580.081.27691.25841.2779
25162006.05.30 04:40t/p12580.081.27791.25841.27798.004169.19
25172006.06.01 00:01sell12590.081.28171.30021.2807
25182006.06.01 00:03sell12600.161.28231.30031.2813
25192006.06.01 00:11t/p12600.161.28131.30031.281316.004185.19
25202006.06.01 00:11close12590.081.28131.30021.28073.204188.39
25212006.06.06 08:00sell12610.081.29011.30861.2891
25222006.06.06 08:04sell12620.161.29071.30871.2897
25232006.06.06 08:18sell12630.321.29161.30911.2906
25242006.06.06 08:20t/p12630.321.29061.30911.290632.004220.39
25252006.06.06 08:20close12620.161.29061.30871.28971.604221.99
25262006.06.06 08:20close12610.081.29121.30861.2891-8.804213.19
25272006.06.13 12:00buy12640.081.25971.24121.2607
25282006.06.13 12:03buy12650.161.25921.24121.2602
25292006.06.13 12:16t/p12650.161.26021.24121.260216.004229.19
25302006.06.13 12:16close12640.081.26031.24121.26074.804233.99
25312006.06.21 00:02buy12660.081.25891.24041.2599
25322006.06.21 00:02buy12670.161.25831.24031.2593
25332006.06.21 01:03t/p12670.161.25931.24031.259316.004249.99
25342006.06.21 01:03close12660.081.25931.24041.25993.204253.19
25352006.06.22 20:00sell12680.091.25791.27641.2569
25362006.06.22 20:24sell12690.161.25851.27651.2575
25372006.06.22 22:08t/p12690.161.25751.27651.257516.004269.19
25382006.06.22 22:08close12680.091.25751.27641.25693.604272.79
25392006.06.26 20:00buy12700.091.25951.24101.2605
25402006.06.26 20:21buy12710.181.25891.24091.2599
25412006.06.26 20:54buy12720.321.25811.24061.2591
25422006.06.26 21:44buy12730.641.25751.24051.2585
25432006.06.26 21:55close12730.641.25821.24051.258544.804317.59
25442006.06.26 21:55close12720.321.25831.24061.25916.404323.99
25452006.06.26 21:55close12710.181.25801.24091.2599-16.204307.79
25462006.06.26 21:55close12700.091.25811.24101.2605-12.604295.19
25472006.06.30 00:01buy12740.091.26661.24811.2676
25482006.06.30 00:45buy12750.181.26601.24801.2670
25492006.06.30 01:34t/p12750.181.26701.24801.267018.004313.19
25502006.06.30 01:34close12740.091.26701.24811.26763.604316.79
25512006.07.04 16:00sell12760.091.28031.29881.2793
25522006.07.04 16:25sell12770.181.28091.29891.2799
25532006.07.04 16:44t/p12770.181.27991.29891.279918.004334.79
25542006.07.04 16:44close12760.091.27991.29881.27933.604338.39
25552006.07.10 16:00sell12780.091.27301.29151.2720
25562006.07.10 16:08sell12790.181.27351.29151.2725
25572006.07.10 16:24t/p12790.181.27251.29151.272518.004356.39
25582006.07.10 16:24close12780.091.27231.29151.27206.304362.69
25592006.07.12 08:00buy12800.091.27681.25831.2778
25602006.07.12 08:39t/p12800.091.27781.25831.27789.004371.69
25612006.07.19 12:00buy12810.091.25051.23201.2515
25622006.07.19 12:02buy12820.181.24991.23191.2509
25632006.07.19 13:26buy12830.361.24931.23181.2503
25642006.07.19 13:39buy12840.721.24881.23181.2498
25652006.07.19 13:45close12840.721.24931.23181.249836.004407.69
25662006.07.19 13:45close12830.361.24901.23181.2503-10.804396.89
25672006.07.19 13:45close12820.181.24911.23191.2509-14.404382.49
25682006.07.19 13:45close12810.091.24881.23201.2515-15.304367.19
25692006.07.24 16:00sell12850.091.26401.28251.2630
25702006.07.24 16:28t/p12850.091.26301.28251.26309.004376.19
25712006.07.28 12:00sell12860.091.26961.28811.2686
25722006.07.28 12:24t/p12860.091.26861.28811.26869.004385.19
25732006.08.01 04:00sell12870.091.27401.29251.2730
25742006.08.01 04:02sell12880.181.27461.29261.2736
25752006.08.01 04:04sell12890.361.27521.29271.2742
25762006.08.01 04:21sell12900.721.27571.29271.2747
25772006.08.01 04:21close12900.721.27521.29271.274736.004421.19
25782006.08.01 04:21close12890.361.27531.29271.2742-3.604417.59
25792006.08.01 04:23close12880.181.27521.29261.2736-10.804406.79
25802006.08.01 04:23close12870.091.27511.29251.2730-9.904396.89
25812006.08.03 00:01sell12910.091.27891.29741.2779
25822006.08.03 00:04sell12920.181.27941.29741.2784
25832006.08.03 02:17t/p12920.181.27841.29741.278418.004414.89
25842006.08.03 02:17close12910.091.27841.29741.27794.504419.39
25852006.08.07 20:00sell12930.091.28381.30231.2828
25862006.08.07 20:13sell12940.181.28441.30241.2834
25872006.08.07 21:07sell12950.361.28511.30261.2841
25882006.08.07 21:15sell12960.721.28561.30261.2846
25892006.08.07 21:16close12960.721.28511.30261.284636.004455.39
25902006.08.07 21:16close12950.361.28521.30261.2841-3.604451.79
25912006.08.07 21:16close12940.181.28491.30241.2834-9.004442.79
25922006.08.07 21:17close12930.091.28511.30231.2828-11.704431.09
25932006.08.10 16:00sell12970.091.28301.30151.2820
25942006.08.10 16:03t/p12970.091.28201.30151.28209.004440.09
25952006.08.15 16:00buy12980.091.28031.26181.2813
25962006.08.15 16:00buy12990.181.27971.26171.2807
25972006.08.15 16:06buy13000.361.27921.26171.2802
25982006.08.15 16:18buy13010.721.27861.26161.2796
25992006.08.15 16:22close13010.721.27911.26161.279636.004476.09
26002006.08.15 16:22close13000.361.27901.26171.2802-7.204468.89
26012006.08.15 16:22close12990.181.27881.26171.2807-16.204452.69
26022006.08.15 16:22close12980.091.27861.26181.2813-15.304437.39
26032006.08.18 04:00sell13020.091.28261.30111.2816
26042006.08.18 05:05sell13030.181.28321.30121.2822
26052006.08.18 07:26sell13040.361.28371.30121.2827
26062006.08.18 08:06sell13050.721.28431.30131.2833
26072006.08.18 08:06close13050.721.28381.30131.283336.004473.39
26082006.08.18 08:07close13040.361.28391.30121.2827-7.204466.19
26092006.08.18 08:07close13030.181.28371.30121.2822-9.004457.19
26102006.08.18 08:08close13020.091.28401.30111.2816-12.604444.59
26112006.08.22 12:00sell13060.091.28391.30241.2829
26122006.08.22 13:05sell13070.181.28471.30271.2837
26132006.08.22 13:40t/p13070.181.28371.30271.283718.004462.59
26142006.08.22 13:40close13060.091.28371.30241.28291.804464.39
26152006.08.28 08:00buy13080.091.27981.26131.2808
26162006.08.28 08:04buy13090.181.27931.26131.2803
26172006.08.28 09:01t/p13090.181.28031.26131.280318.004482.39
26182006.08.28 09:01close13080.091.28031.26131.28084.504486.89
26192006.08.31 20:00sell13100.091.27911.29761.2781
26202006.08.31 20:00sell13110.181.27961.29761.2786
26212006.08.31 20:11sell13120.361.28021.29771.2792
26222006.08.31 20:44sell13130.721.28081.29781.2798
26232006.08.31 21:00sell13141.441.28131.29781.2803
26242006.08.31 21:06close13141.441.28081.29781.280372.004558.89
26252006.08.31 21:06close13130.721.28101.29781.2798-14.404544.49
26262006.08.31 21:06close13120.361.28121.29771.2792-36.004508.49
26272006.08.31 21:06close13110.181.28131.29761.2786-30.604477.89
26282006.08.31 21:06close13100.091.28111.29761.2781-18.004459.89
26292006.09.05 12:00sell13150.091.28411.30261.2831
26302006.09.05 12:57t/p13150.091.28311.30261.28319.004468.89
26312006.09.11 16:00buy13160.091.27141.25291.2724
26322006.09.11 16:00buy13170.181.27091.25291.2719
26332006.09.11 16:02buy13180.361.27031.25281.2713
26342006.09.11 16:03buy13190.721.26971.25271.2707
26352006.09.11 16:09buy13201.441.26911.25261.2701
26362006.09.11 17:01close13201.441.26971.25261.270186.404555.29
26372006.09.11 17:01close13190.721.26961.25271.2707-7.204548.09
26382006.09.11 17:02close13180.361.26921.25281.2713-39.604508.49
26392006.09.11 17:02close13170.181.26971.25291.2719-21.604486.89
26402006.09.11 17:02close13160.091.26961.25291.2724-16.204470.69
26412006.09.19 00:00buy13210.091.27061.25211.2716
26422006.09.19 02:46t/p13210.091.27161.25211.27169.004479.69
26432006.09.20 16:00buy13220.091.26871.25021.2697
26442006.09.20 16:06t/p13220.091.26971.25021.26979.004488.69
26452006.09.25 12:00sell13230.091.27771.29621.2767
26462006.09.25 12:45t/p13230.091.27671.29621.27679.004497.69
26472006.09.28 04:00buy13240.091.27231.25381.2733
26482006.09.28 04:29buy13250.181.27171.25371.2727
26492006.09.28 07:03t/p13250.181.27271.25371.272718.004515.69
26502006.09.28 07:03close13240.091.27271.25381.27333.604519.29
26512006.10.02 16:00buy13260.091.27381.25531.2748
26522006.10.02 16:02t/p13260.091.27481.25531.27489.004528.29
26532006.10.04 12:00sell13270.091.26871.28721.2677
26542006.10.04 12:01sell13280.181.26921.28721.2682
26552006.10.04 12:38t/p13280.181.26821.28721.268218.004546.29
26562006.10.04 12:38close13270.091.26821.28721.26774.504550.79
26572006.10.11 16:00buy13290.091.25461.23611.2556
26582006.10.11 16:52t/p13290.091.25561.23611.25569.004559.79
26592006.10.16 20:01buy13300.091.25161.23311.2526
26602006.10.16 20:30t/p13300.091.25261.23311.25269.004568.79
26612006.10.23 12:00sell13310.091.25501.27351.2540
26622006.10.23 12:01sell13320.181.25551.27351.2545
26632006.10.23 14:47t/p13320.181.25451.27351.254518.004586.79
26642006.10.23 14:47close13310.091.25451.27351.25404.504591.29
26652006.10.25 08:00buy13330.091.25661.23811.2576
26662006.10.25 09:02buy13340.181.25601.23801.2570
26672006.10.25 10:00t/p13340.181.25701.23801.257018.004609.29
26682006.10.25 10:00close13330.091.25701.23811.25763.604612.89
26692006.10.30 16:00sell13350.091.27151.29001.2705
26702006.10.30 18:29sell13360.181.27221.29021.2712
26712006.10.30 19:38sell13370.361.27281.29031.2718
26722006.10.30 23:26t/p13370.361.27181.29031.271836.004648.89
26732006.10.30 23:26close13360.181.27181.29021.27127.204656.09
26742006.10.30 23:26close13350.091.27151.29001.27050.004656.09
26752006.11.02 00:00sell13380.091.27551.29401.2745
26762006.11.02 01:52t/p13380.091.27451.29401.27459.004665.09
26772006.11.09 00:01sell13390.091.27551.29401.2745
26782006.11.09 04:33sell13400.181.27611.29411.2751
26792006.11.09 05:57sell13410.361.27671.29421.2757
26802006.11.09 08:27sell13420.721.27731.29431.2763
26812006.11.09 08:55sell13431.441.27791.29441.2769
26822006.11.09 11:07close13431.441.27731.29441.276986.404751.49
26832006.11.09 11:07close13420.721.27741.29431.2763-7.204744.29
26842006.11.09 11:09close13410.361.27731.29421.2757-21.604722.69
26852006.11.09 11:09close13400.181.27751.29411.2751-25.204697.49
26862006.11.09 11:09close13390.091.27741.29401.2745-17.104680.39
26872006.11.13 12:00sell13440.091.28381.30231.2828
26882006.11.13 15:19t/p13440.091.28281.30231.28289.004689.39
26892006.11.16 12:01sell13450.091.28071.29921.2797
26902006.11.16 12:27sell13460.181.28131.29931.2803
26912006.11.16 14:23t/p13460.181.28031.29931.280318.004707.39
26922006.11.16 14:23close13450.091.28031.29921.27973.604710.99
26932006.11.20 00:00buy13470.091.28271.26421.2837
26942006.11.20 00:45buy13480.181.28211.26411.2831
26952006.11.20 01:55t/p13480.181.28311.26411.283118.004728.99
26962006.11.20 01:55close13470.091.28311.26421.28373.604732.59
26972006.11.21 08:00sell13490.091.28181.30031.2808
26982006.11.21 08:41sell13500.181.28251.30051.2815
26992006.11.21 09:09sell13510.361.28311.30061.2821
27002006.11.21 09:48t/p13510.361.28211.30061.282136.004768.59
27012006.11.21 09:48close13500.181.28211.30051.28157.204775.79
27022006.11.21 09:48close13490.091.28221.30031.2808-3.604772.19
27032006.11.28 08:00sell13520.101.31261.33111.3116
27042006.11.28 08:13sell13530.201.31321.33121.3122
27052006.11.28 08:15sell13540.361.31381.33131.3128
27062006.11.28 08:54sell13550.721.31441.33141.3134
27072006.11.28 09:06sell13561.441.31501.33151.3140
27082006.11.28 09:27close13561.441.31431.33151.3140100.804872.99
27092006.11.28 09:27close13550.721.31441.33141.31340.004872.99
27102006.11.28 09:27close13540.361.31431.33131.3128-18.004854.99
27112006.11.28 09:27close13530.201.31441.33121.3122-24.004830.99
27122006.11.28 09:27close13520.101.31451.33111.3116-19.004811.99
27132006.12.04 20:00sell13570.101.33191.35041.3309
27142006.12.04 20:35sell13580.201.33251.35051.3315
27152006.12.04 22:45sell13590.401.33311.35061.3321
27162006.12.04 22:48sell13600.721.33371.35071.3327
27172006.12.04 23:06sell13611.441.33431.35081.3333
27182006.12.04 23:10close13611.441.33371.35081.333386.404898.39
27192006.12.04 23:10close13600.721.33351.35071.332714.404912.79
27202006.12.04 23:10close13590.401.33361.35061.3321-20.004892.79
27212006.12.04 23:10close13580.201.33371.35051.3315-24.004868.79
27222006.12.04 23:10close13570.101.33381.35041.3309-19.004849.79
27232006.12.12 04:00buy13620.101.32611.30761.3271
27242006.12.12 05:48buy13630.201.32561.30761.3266
27252006.12.12 07:16buy13640.401.32501.30751.3260
27262006.12.12 08:34buy13650.801.32441.30741.3254
27272006.12.12 08:50buy13661.441.32381.30731.3248
27282006.12.12 10:30close13661.441.32441.30731.324886.404936.19
27292006.12.12 10:30close13650.801.32431.30741.3254-8.004928.19
27302006.12.12 10:30close13640.401.32451.30751.3260-20.004908.19
27312006.12.12 10:30close13630.201.32461.30761.3266-20.004888.19
27322006.12.12 10:30close13620.101.32451.30761.3271-16.004872.19
27332006.12.19 00:00buy13670.101.30971.29121.3107
27342006.12.19 04:38buy13680.201.30901.29101.3100
27352006.12.19 06:55buy13690.401.30841.29091.3094
27362006.12.19 07:22t/p13690.401.30941.29091.309440.004912.19
27372006.12.19 07:22close13680.201.30951.29101.310010.004922.19
27382006.12.19 07:22close13670.101.30961.29121.3107-1.004921.19
27392006.12.21 12:00sell13700.101.31781.33631.3168
27402006.12.21 14:17t/p13700.101.31681.33631.316810.004931.19
27412006.12.22 16:00sell13710.101.31731.33581.3163
27422006.12.22 16:01t/p13710.101.31631.33581.316310.004941.19
27432006.12.27 12:00buy13720.101.31561.29711.3166
27442006.12.27 13:53t/p13720.101.31661.29711.316610.004951.19
27452007.01.03 16:00sell13730.101.32241.34091.3214
27462007.01.03 16:00t/p13730.101.32141.34091.321410.004961.19
27472007.01.09 00:00buy13740.101.30301.28451.3040
27482007.01.09 01:13t/p13740.101.30401.28451.304010.004971.19
27492007.01.11 08:00buy13750.101.29631.27781.2973
27502007.01.11 08:16buy13760.201.29571.27771.2967
27512007.01.11 08:21buy13770.401.29521.27771.2962
27522007.01.11 08:27buy13780.801.29461.27761.2956
27532007.01.11 08:34close13780.801.29511.27761.295640.005011.19
27542007.01.11 08:34close13770.401.29501.27771.2962-8.005003.19
27552007.01.11 08:34close13760.201.29511.27771.2967-12.004991.19
27562007.01.11 08:34close13750.101.29521.27781.2973-11.004980.19
27572007.01.12 16:00buy13790.101.29321.27471.2942
27582007.01.12 16:01t/p13790.101.29421.27471.294210.004990.19
27592007.01.22 12:00sell13800.101.29401.31251.2930
27602007.01.22 12:14sell13810.201.29461.31261.2936
27612007.01.22 12:19sell13820.401.29521.31271.2942
27622007.01.22 13:06t/p13820.401.29421.31271.294240.005030.19
27632007.01.22 13:06close13810.201.29421.31261.29368.005038.19
27642007.01.22 13:07close13800.101.29431.31251.2930-3.005035.19
27652007.01.24 20:00sell13830.101.29561.31411.2946
27662007.01.24 20:52sell13840.201.29621.31421.2952
27672007.01.24 22:56sell13850.401.29691.31441.2959
27682007.01.24 23:40t/p13850.401.29591.31441.295940.005075.19
27692007.01.24 23:40close13840.201.29591.31421.29526.005081.19
27702007.01.24 23:40close13830.101.29601.31411.2946-4.005077.19
27712007.01.29 20:00buy13860.101.29521.27671.2962
27722007.01.30 00:25t/p13860.101.29621.27671.29629.665086.85
27732007.02.02 16:00sell13870.101.29821.31671.2972
27742007.02.02 16:01t/p13870.101.29721.31671.297210.005096.85
27752007.02.06 20:00buy13880.101.29801.27951.2990
27762007.02.06 23:13t/p13880.101.29901.27951.299010.005106.85
27772007.02.09 16:00sell13890.101.29861.31711.2976
27782007.02.09 16:02sell13900.201.29921.31721.2982
27792007.02.09 16:16sell13910.401.29971.31721.2987
27802007.02.09 18:22sell13920.801.30041.31741.2994
27812007.02.09 20:14sell13931.601.30101.31751.3000
27822007.02.09 21:00close13931.601.30041.31751.300096.005202.85
27832007.02.09 21:00close13920.801.30051.31741.2994-8.005194.85
27842007.02.09 21:00close13910.401.30061.31721.2987-36.005158.85
27852007.02.09 21:00close13900.201.30051.31721.2982-26.005132.85
27862007.02.09 21:00close13890.101.30061.31711.2976-20.005112.85
27872007.02.16 08:00sell13940.101.31281.33131.3118
27882007.02.16 08:08sell13950.201.31351.33151.3125
27892007.02.16 08:41sell13960.401.31411.33161.3131
27902007.02.16 09:01t/p13960.401.31311.33161.313140.005152.85
27912007.02.16 09:01close13950.201.31311.33151.31258.005160.85
27922007.02.16 09:01close13940.101.31301.33131.3118-2.005158.85
27932007.02.28 16:00sell13970.101.32091.33941.3199
27942007.02.28 16:00sell13980.201.32151.33951.3205
27952007.02.28 16:00sell13990.401.32201.33951.3210
27962007.02.28 16:08t/p13990.401.32101.33951.321040.005198.85
27972007.02.28 16:08close13980.201.32091.33951.320512.005210.85
27982007.02.28 16:08close13970.101.32101.33941.3199-1.005209.85
27992007.03.07 00:00buy14000.101.31301.29451.3140
28002007.03.07 00:13t/p14000.101.31401.29451.314010.005219.85
28012007.03.12 12:00buy14010.101.31741.29891.3184
28022007.03.12 13:29buy14020.201.31681.29881.3178
28032007.03.12 13:30buy14030.401.31621.29871.3172
28042007.03.12 14:11buy14040.801.31571.29871.3167
28052007.03.12 14:16buy14051.601.31511.29861.3161
28062007.03.12 14:38close14051.601.31561.29861.316180.005299.85
28072007.03.12 14:39close14040.801.31551.29871.3167-16.005283.85
28082007.03.12 14:39close14030.401.31541.29871.3172-32.005251.85
28092007.03.12 14:39close14020.201.31551.29881.3178-26.005225.85
28102007.03.12 14:41close14010.101.31571.29891.3184-17.005208.85
28112007.03.19 16:00sell14060.101.32961.34811.3286
28122007.03.19 16:21sell14070.201.33011.34811.3291
28132007.03.19 17:22t/p14070.201.32911.34811.329120.005228.85
28142007.03.19 17:22close14060.101.32911.34811.32865.005233.85
28152007.03.23 00:00sell14080.101.33241.35091.3314
28162007.03.23 00:21sell14090.201.33301.35101.3320
28172007.03.23 04:56t/p14090.201.33201.35101.332020.005253.85
28182007.03.23 04:56close14080.101.33191.35091.33145.005258.85
28192007.03.29 00:00sell14100.111.33141.34991.3304
28202007.03.29 02:09t/p14100.111.33041.34991.330411.005269.85
28212007.04.03 20:00sell14110.111.33291.35141.3319
28222007.04.03 23:19sell14120.221.33351.35151.3325
28232007.04.04 00:53t/p14120.221.33251.35151.332521.715291.56
28242007.04.04 00:53close14110.111.33251.35141.33194.265295.82
28252007.04.06 20:03sell14130.111.33781.35631.3368
28262007.04.09 01:39t/p14130.111.33681.35631.336810.865306.67
28272007.04.17 00:00sell14140.111.35301.37151.3520
28282007.04.17 02:19sell14150.221.35361.37161.3526
28292007.04.17 04:18sell14160.441.35411.37161.3531
28302007.04.17 07:37sell14170.801.35481.37181.3538
28312007.04.17 07:54close14170.801.35431.37181.353840.005346.67
28322007.04.17 07:54close14160.441.35441.37161.3531-13.205333.47
28332007.04.17 07:54close14150.221.35421.37161.3526-13.205320.27
28342007.04.17 07:55close14140.111.35431.37151.3520-14.305305.97
28352007.04.18 20:02sell14180.111.35771.37621.3567
28362007.04.18 21:05sell14190.221.35821.37621.3572
28372007.04.18 21:35sell14200.441.35881.37631.3578
28382007.04.18 22:10sell14210.801.35941.37641.3584
28392007.04.18 22:23sell14221.601.35991.37641.3589
28402007.04.19 03:33close14221.601.35941.37641.358973.765379.73
28412007.04.19 03:34close14210.801.35951.37641.3584-11.125368.61
28422007.04.19 03:34close14200.441.35941.37631.3578-28.125340.50
28432007.04.19 03:34close14190.221.35951.37621.3572-29.465311.04
28442007.04.19 03:36close14180.111.35961.37621.3567-21.335289.71
28452007.04.19 04:00sell14230.111.35931.37781.3583
28462007.04.19 04:37t/p14230.111.35831.37781.358311.005300.71
28472007.04.26 12:00sell14240.111.36071.37921.3597
28482007.04.26 12:17sell14250.221.36131.37931.3603
28492007.04.26 12:44sell14260.441.36191.37941.3609
28502007.04.26 13:31t/p14260.441.36091.37941.360944.005344.71
28512007.04.26 13:31close14250.221.36091.37931.36038.805353.51
28522007.04.26 13:31close14240.111.36081.37921.3597-1.105352.41
28532007.05.01 20:01sell14270.111.36001.37851.3590
28542007.05.01 20:06sell14280.221.36061.37861.3596
28552007.05.01 20:28sell14290.441.36131.37881.3603
28562007.05.01 20:56sell14300.881.36191.37891.3609
28572007.05.01 21:26close14300.881.36141.37891.360944.005396.41
28582007.05.01 21:26close14290.441.36151.37881.3603-8.805387.61
28592007.05.01 21:30close14280.221.36171.37861.3596-24.205363.41
28602007.05.01 21:30close14270.111.36161.37851.3590-17.605345.81
28612007.05.04 20:00buy14310.111.36001.34151.3610
28622007.05.04 20:56buy14320.221.35941.34141.3604
28632007.05.07 02:21t/p14320.221.36041.34141.360421.255367.06
28642007.05.07 02:21close14310.111.36041.34151.36104.035371.09
28652007.05.11 20:02buy14330.111.35231.33381.3533
28662007.05.14 00:47t/p14330.111.35331.33381.353310.635381.72
28672007.05.17 00:00sell14340.111.35171.37021.3507
28682007.05.17 01:02sell14350.221.35221.37021.3512
28692007.05.17 02:32sell14360.441.35281.37031.3518
28702007.05.17 08:40sell14370.881.35341.37041.3524
28712007.05.17 08:48sell14381.601.35391.37041.3529
28722007.05.17 09:12close14381.601.35341.37041.352980.005461.72
28732007.05.17 09:12close14370.881.35351.37041.3524-8.805452.92
28742007.05.17 09:13close14360.441.35361.37031.3518-35.205417.72
28752007.05.17 09:13close14350.221.35351.37021.3512-28.605389.12
28762007.05.17 09:16close14340.111.35361.37021.3507-20.905368.22
28772007.05.21 04:01buy14390.111.35201.33351.3530
28782007.05.21 08:49buy14400.221.35141.33341.3524
28792007.05.21 08:56buy14410.441.35081.33331.3518
28802007.05.21 09:27buy14420.881.35011.33311.3511
28812007.05.21 10:35close14420.881.35061.33311.351144.005412.22
28822007.05.21 10:35close14410.441.35071.33331.3518-4.405407.82
28832007.05.21 10:35close14400.221.35061.33341.3524-17.605390.22
28842007.05.21 10:35close14390.111.35071.33351.3530-14.305375.92
28852007.05.23 08:00buy14430.111.34621.32771.3472
28862007.05.23 08:09buy14440.221.34571.32771.3467
28872007.05.23 08:57buy14450.441.34511.32761.3461
28882007.05.23 09:33buy14460.881.34441.32741.3454
28892007.05.23 09:45buy14471.601.34391.32741.3449
28902007.05.23 11:28close14471.601.34451.32741.344996.005471.92
28912007.05.23 11:28close14460.881.34471.32741.345426.405498.32
28922007.05.23 11:28close14450.441.34461.32761.3461-22.005476.32
28932007.05.23 11:28close14440.221.34451.32771.3467-26.405449.92
28942007.05.23 11:28close14430.111.34461.32771.3472-17.605432.32
28952007.05.25 16:00buy14480.111.34561.32711.3466
28962007.05.25 16:05buy14490.221.34491.32691.3459
28972007.05.25 16:06t/p14490.221.34591.32691.345922.005454.32
28982007.05.25 16:06close14480.111.34591.32711.34663.305457.62
28992007.05.31 16:00buy14500.111.34541.32691.3464
29002007.05.31 16:01buy14510.221.34481.32681.3458
29012007.05.31 16:20buy14520.441.34411.32661.3451
29022007.05.31 16:51t/p14520.441.34511.32661.345144.005501.62
29032007.05.31 16:51close14510.221.34511.32681.34586.605508.22
29042007.05.31 16:51close14500.111.34531.32691.3464-1.105507.12
29052007.06.06 20:04sell14530.111.35011.36861.3491
29062007.06.06 21:06sell14540.221.35071.36871.3497
29072007.06.07 00:46t/p14540.221.34971.36871.349721.145528.26
29082007.06.07 00:46close14530.111.34971.36861.34913.975532.23
29092007.06.12 04:00buy14550.111.33611.31761.3371
29102007.06.12 08:48buy14560.221.33551.31751.3365
29112007.06.12 09:54buy14570.441.33491.31741.3359
29122007.06.12 10:11buy14580.881.33421.31721.3352
29132007.06.12 10:23close14580.881.33471.31721.335244.005576.23
29142007.06.12 10:23close14570.441.33461.31741.3359-13.205563.03
29152007.06.12 10:23close14560.221.33481.31751.3365-15.405547.63
29162007.06.12 10:23close14550.111.33491.31761.3371-13.205534.43
29172007.06.14 00:04buy14590.111.33101.31251.3320
29182007.06.14 03:43buy14600.221.33041.31241.3314
29192007.06.14 04:31t/p14600.221.33141.31241.331422.005556.43
29202007.06.14 04:31close14590.111.33151.31251.33205.505561.93
29212007.06.20 16:00sell14610.111.34191.36041.3409
29222007.06.20 16:17sell14620.221.34251.36051.3415
29232007.06.20 21:22t/p14620.221.34151.36051.341522.005583.93
29242007.06.20 21:22close14610.111.34151.36041.34094.405588.33
29252007.06.26 12:00sell14630.111.34461.36311.3436
29262007.06.26 12:25sell14640.221.34521.36321.3442
29272007.06.26 12:38sell14650.441.34581.36331.3448
29282007.06.26 12:57sell14660.881.34641.36341.3454
29292007.06.26 13:34close14660.881.34591.36341.345444.005632.33
29302007.06.26 13:34close14650.441.34581.36331.34480.005632.33
29312007.06.26 13:34close14640.221.34591.36321.3442-15.405616.93
29322007.06.26 13:35close14630.111.34601.36311.3436-15.405601.53
29332007.06.28 20:00sell14670.111.34481.36331.3438
29342007.06.28 20:16sell14680.221.34551.36351.3445
29352007.06.28 20:19t/p14680.221.34451.36351.344522.005623.53
29362007.06.28 20:19close14670.111.34451.36331.34383.305626.83
29372007.07.04 00:01sell14690.111.36091.37941.3599
29382007.07.04 03:34sell14700.221.36151.37951.3605
29392007.07.04 07:48sell14710.441.36211.37961.3611
29402007.07.04 08:17sell14720.881.36271.37971.3617
29412007.07.04 08:53close14720.881.36211.37971.361752.805679.63
29422007.07.04 08:53close14710.441.36231.37961.3611-8.805670.83
29432007.07.04 08:54close14700.221.36221.37951.3605-15.405655.43
29442007.07.04 08:54close14690.111.36221.37941.3599-14.305641.13
29452007.07.09 20:02sell14730.111.36171.38021.3607
29462007.07.09 20:20sell14740.221.36221.38021.3612
29472007.07.09 23:04sell14750.441.36281.38031.3618
29482007.07.10 00:50t/p14750.441.36181.38031.361843.435684.56
29492007.07.10 00:50close14740.221.36171.38021.361210.715695.27
29502007.07.10 00:52close14730.111.36241.38021.3607-7.845687.43
29512007.07.12 16:00sell14760.111.37661.39511.3756
29522007.07.12 16:02sell14770.221.37721.39521.3762
29532007.07.12 16:42t/p14770.221.37621.39521.376222.005709.43
29542007.07.12 16:42close14760.111.37621.39511.37564.405713.83
29552007.07.19 20:00sell14780.111.38081.39931.3798
29562007.07.19 20:28t/p14780.111.37981.39931.379811.005724.83
29572007.07.23 20:00sell14790.111.37991.39841.3789
29582007.07.23 20:27sell14800.221.38041.39841.3794
29592007.07.23 23:03sell14810.441.38101.39851.3800
29602007.07.24 01:20t/p14810.441.38001.39851.380043.435768.26
29612007.07.24 01:20close14800.221.38001.39841.37948.515776.77
29622007.07.24 01:20close14790.111.38011.39841.3789-2.345774.43
29632007.07.27 04:01buy14820.121.37411.35561.3751
29642007.07.27 07:48buy14830.241.37351.35551.3745
29652007.07.27 08:02buy14840.441.37291.35541.3739
29662007.07.27 08:11t/p14840.441.37391.35541.373944.005818.43
29672007.07.27 08:11close14830.241.37411.35551.374514.405832.83
29682007.07.27 08:11close14820.121.37401.35561.3751-1.205831.63
29692007.07.30 20:00buy14850.121.36901.35051.3700
29702007.07.30 21:25t/p14850.121.37001.35051.370012.005843.63
29712007.08.01 16:00buy14860.121.36921.35071.3702
29722007.08.01 16:17t/p14860.121.37021.35071.370212.005855.63
29732007.08.07 16:00sell14870.121.37671.39521.3757
29742007.08.07 16:03sell14880.241.37731.39531.3763
29752007.08.07 16:08t/p14880.241.37631.39531.376324.005879.63
29762007.08.07 16:08close14870.121.37631.39521.37574.805884.43
29772007.08.09 12:00sell14890.121.37621.39471.3752
29782007.08.09 12:03t/p14890.121.37521.39471.375212.005896.43
29792007.08.17 04:01buy14900.121.34201.32351.3430
29802007.08.17 04:20buy14910.241.34151.32351.3425
29812007.08.17 05:24buy14920.481.34091.32341.3419
29822007.08.17 06:13t/p14920.481.34191.32341.341948.005944.43
29832007.08.17 06:13close14910.241.34201.32351.342512.005956.43
29842007.08.17 06:13close14900.121.34221.32351.34302.405958.83
29852007.08.28 00:00sell14930.121.36411.38261.3631
29862007.08.28 02:46t/p14930.121.36311.38261.363112.005970.83
29872007.08.30 12:00sell14940.121.36061.37911.3596
29882007.08.30 12:07sell14950.241.36121.37921.3602
29892007.08.30 13:24t/p14950.241.36021.37921.360224.005994.83
29902007.08.30 13:24close14940.121.36011.37911.35966.006000.83
29912007.08.31 20:01sell14960.121.36261.38111.3616
29922007.08.31 20:20sell14970.241.36321.38121.3622
29932007.08.31 21:54t/p14970.241.36221.38121.362224.006024.83
29942007.08.31 21:54close14960.121.36221.38111.36164.806029.63
29952007.09.05 20:00buy14980.121.36701.34851.3680
29962007.09.05 20:05buy14990.241.36641.34841.3674
29972007.09.05 20:21buy15000.481.36591.34841.3669
29982007.09.05 20:29buy15010.961.36531.34831.3663
29992007.09.05 21:30close15010.961.36581.34831.366348.006077.63
30002007.09.05 21:30close15000.481.36591.34841.36690.006077.63
30012007.09.05 21:30close14990.241.36581.34841.3674-14.406063.23
30022007.09.05 21:30close14980.121.36571.34851.3680-15.606047.63
30032007.09.13 16:00sell15020.121.38791.40641.3869
30042007.09.13 16:29sell15030.241.38851.40651.3875
30052007.09.13 17:53sell15040.481.38911.40661.3881
30062007.09.13 18:09sell15050.961.38971.40671.3887
30072007.09.13 18:26close15050.961.38921.40671.388748.006095.63
30082007.09.13 18:26close15040.481.38931.40661.3881-9.606086.03
30092007.09.13 18:26close15030.241.38921.40651.3875-16.806069.23
30102007.09.13 18:26close15020.121.38931.40641.3869-16.806052.43
30112007.09.24 12:00sell15060.121.41091.42941.4099
30122007.09.24 12:26sell15070.241.41151.42951.4105
30132007.09.24 12:33sell15080.481.41211.42961.4111
30142007.09.24 13:15t/p15080.481.41111.42961.411148.006100.43
30152007.09.24 13:15close15070.241.41111.42951.41059.606110.03
30162007.09.24 13:15close15060.121.41121.42941.4099-3.606106.43
30172007.09.26 12:00sell15090.121.41241.43091.4114
30182007.09.26 12:29sell15100.241.41301.43101.4120
30192007.09.26 12:37sell15110.481.41361.43111.4126
30202007.09.26 13:05t/p15110.481.41261.43111.412648.006154.43
30212007.09.26 13:05close15100.241.41251.43101.412012.006166.43
30222007.09.26 13:05close15090.121.41261.43091.4114-2.406164.03
30232007.10.02 00:01sell15120.121.42311.44161.4221
30242007.10.02 02:28sell15130.241.42371.44171.4227
30252007.10.02 03:16t/p15130.241.42271.44171.422724.006188.03
30262007.10.02 03:16close15120.121.42261.44161.42216.006194.03
30272007.10.05 08:00buy15140.121.41291.39441.4139
30282007.10.05 08:04buy15150.241.41241.39441.4134
30292007.10.05 09:27buy15160.481.41171.39421.4127
30302007.10.05 10:32buy15170.961.41111.39411.4121
30312007.10.05 10:47close15170.961.41171.39411.412157.606251.63
30322007.10.05 10:47close15160.481.41161.39421.4127-4.806246.83
30332007.10.05 10:47close15150.241.41151.39441.4134-21.606225.23
30342007.10.05 10:47close15140.121.41141.39441.4139-18.006207.23
30352007.10.10 00:02buy15180.121.41051.39201.4115
30362007.10.10 00:39buy15190.241.41001.39201.4110
30372007.10.10 02:10t/p15190.241.41101.39201.411024.006231.23
30382007.10.10 02:10close15180.121.41101.39201.41156.006237.23
30392007.10.12 20:00sell15200.121.41751.43601.4165
30402007.10.15 02:56t/p15200.121.41651.43601.416511.846249.07
30412007.10.16 12:00sell15210.121.41671.43521.4157
30422007.10.16 12:16t/p15210.121.41571.43521.415712.006261.07
30432007.10.22 12:00sell15220.131.42791.44641.4269
30442007.10.22 12:03t/p15220.131.42691.44641.426913.006274.07
30452007.10.30 08:00sell15230.131.43881.45731.4378
30462007.10.30 08:08t/p15230.131.43781.45731.437813.006287.07
30472007.11.01 08:00sell15240.131.44671.46521.4457
30482007.11.01 08:20sell15250.261.44731.46531.4463
30492007.11.01 08:43t/p15250.261.44631.46531.446326.006313.07
30502007.11.01 08:43close15240.131.44621.46521.44576.506319.57
30512007.11.05 12:00sell15260.131.44531.46381.4443
30522007.11.05 12:21sell15270.261.44591.46391.4449
30532007.11.05 12:53sell15280.521.44671.46421.4457
30542007.11.05 12:53sell15290.961.44741.46441.4464
30552007.11.05 12:58close15290.961.44681.46441.446457.606377.17
30562007.11.05 12:58close15280.521.44691.46421.4457-10.406366.77
30572007.11.05 12:58close15270.261.44681.46391.4449-23.406343.37
30582007.11.05 12:58close15260.131.44691.46381.4443-20.806322.57
30592007.11.09 00:00sell15300.131.46741.48591.4664
30602007.11.09 00:42sell15310.261.46801.48601.4670
30612007.11.09 01:04sell15320.521.46861.48611.4676
30622007.11.09 01:24sell15330.961.46911.48611.4681
30632007.11.09 01:39sell15341.921.46981.48631.4688
30642007.11.09 03:28close15341.921.46921.48631.4688115.206437.77
30652007.11.09 03:28close15330.961.46901.48611.46819.606447.37
30662007.11.09 03:28close15320.521.46911.48611.4676-26.006421.37
30672007.11.09 03:28close15310.261.46921.48601.4670-31.206390.17
30682007.11.09 03:28close15300.131.46911.48591.4664-22.106368.07
30692007.11.09 16:00sell15350.131.46811.48661.4671
30702007.11.09 16:00sell15360.261.46871.48671.4677
30712007.11.09 16:02t/p15360.261.46771.48671.467726.006394.07
30722007.11.09 16:02close15350.131.46771.48661.46715.206399.27
30732007.11.15 16:00sell15370.131.46261.48111.4616
30742007.11.15 16:11sell15380.261.46311.48111.4621
30752007.11.15 16:20sell15390.521.46371.48121.4627
30762007.11.15 16:55t/p15390.521.46271.48121.462752.006451.27
30772007.11.15 16:55close15380.261.46271.48111.462110.406461.67
30782007.11.15 16:55close15370.131.46281.48111.4616-2.606459.07
30792007.11.20 04:02sell15400.131.46361.48211.4626
30802007.11.20 04:14sell15410.261.46421.48221.4632
30812007.11.20 04:42sell15420.521.46501.48251.4640
30822007.11.20 05:11sell15431.041.46561.48261.4646
30832007.11.20 05:17close15431.041.46501.48261.464662.406521.47
30842007.11.20 05:17close15420.521.46511.48251.4640-5.206516.27
30852007.11.20 05:17close15410.261.46501.48221.4632-20.806495.47
30862007.11.20 05:17close15400.131.46521.48211.4626-20.806474.67
30872007.11.22 16:00sell15440.131.48391.50241.4829
30882007.11.22 16:45sell15450.261.48451.50251.4835
30892007.11.22 17:24sell15460.521.48501.50251.4840
30902007.11.22 18:08sell15471.041.48561.50261.4846
30912007.11.22 18:26close15471.041.48511.50261.484652.006526.67
30922007.11.22 18:26close15460.521.48501.50251.48400.006526.67
30932007.11.22 18:26close15450.261.48511.50251.4835-15.606511.07
30942007.11.22 18:26close15440.131.48521.50241.4829-16.906494.17
30952007.11.23 12:00sell15480.131.47861.49711.4776
30962007.11.23 12:00sell15490.261.47911.49711.4781
30972007.11.23 12:04sell15500.521.47971.49721.4787
30982007.11.23 12:11sell15511.041.48031.49731.4793
30992007.11.23 12:18sell15522.081.48091.49741.4799
31002007.11.23 14:16close15522.081.48031.49741.4799124.806618.97
31012007.11.23 14:16close15511.041.48001.49731.479331.206650.17
31022007.11.23 14:16close15500.521.48011.49721.4787-20.806629.37
31032007.11.23 14:16close15490.261.48001.49711.4781-23.406605.97
31042007.11.23 14:16close15480.131.48011.49711.4776-19.506586.47
31052007.12.04 08:00buy15530.131.46751.44901.4685
31062007.12.04 08:05buy15540.261.46691.44891.4679
31072007.12.04 08:21buy15550.521.46631.44881.4673
31082007.12.04 08:21buy15561.041.46571.44871.4667
31092007.12.04 08:29close15561.041.46621.44871.466752.006638.47
31102007.12.04 08:29close15550.521.46611.44881.4673-10.406628.07
31112007.12.04 08:29close15540.261.46621.44891.4679-18.206609.87
31122007.12.04 08:29close15530.131.46611.44901.4685-18.206591.67
31132007.12.07 08:00buy15570.131.46181.44331.4628
31142007.12.07 08:05buy15580.261.46121.44321.4622
31152007.12.07 08:38buy15590.521.46071.44321.4617
31162007.12.07 09:21buy15601.041.46011.44311.4611
31172007.12.07 09:30close15601.041.46061.44311.461152.006643.67
31182007.12.07 09:30close15590.521.46051.44321.4617-10.406633.27
31192007.12.07 09:30close15580.261.46041.44321.4622-20.806612.47
31202007.12.07 09:30close15570.131.46061.44331.4628-15.606596.87
31212007.12.12 04:00sell15610.131.46591.48441.4649
31222007.12.12 06:31sell15620.261.46651.48451.4655
31232007.12.12 06:40sell15630.521.46731.48481.4663
31242007.12.12 06:41sell15641.041.46801.48501.4670
31252007.12.12 07:04close15641.041.46741.48501.467062.406659.27
31262007.12.12 07:04close15630.521.46761.48481.4663-15.606643.67
31272007.12.12 07:04close15620.261.46751.48451.4655-26.006617.67
31282007.12.12 07:06close15610.131.46741.48441.4649-19.506598.17
31292007.12.13 16:00sell15650.131.46531.48381.4643
31302007.12.13 16:14sell15660.261.46591.48391.4649
31312007.12.13 16:15sell15670.521.46651.48401.4655
31322007.12.13 16:25t/p15670.521.46551.48401.465552.006650.17
31332007.12.13 16:25close15660.261.46551.48391.464910.406660.57
31342007.12.13 16:25close15650.131.46541.48381.4643-1.306659.27
31352007.12.18 12:00buy15680.131.43981.42131.4408
31362007.12.18 12:02t/p15680.131.44081.42131.440813.006672.27
31372008.01.02 09:01sell15690.131.46521.48371.4642
31382008.01.02 09:22sell15700.261.46581.48381.4648
31392008.01.02 09:26sell15710.521.46641.48391.4654
31402008.01.02 09:33sell15721.041.46691.48391.4659
31412008.01.02 09:49close15721.041.46651.48391.465941.606713.87
31422008.01.02 09:49close15710.521.46661.48391.4654-10.406703.47
31432008.01.02 09:49close15700.261.46651.48381.4648-18.206685.27
31442008.01.02 09:49close15690.131.46641.48371.4642-15.606669.67
31452008.01.15 20:00sell15730.131.48411.50261.4831
31462008.01.15 20:13t/p15730.131.48311.50261.483113.006682.67
31472008.01.22 16:00buy15740.131.45571.43721.4567
31482008.01.22 16:09t/p15740.131.45671.43721.456713.006695.67