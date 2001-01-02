Strategy Tester Report
10p3v0.03
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2000.01.03 00:00 - 2008.01.25 20:00 (2000.01.01 - 2008.01.26)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.03; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=5; Multiplier=2; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=false; AccountType=2; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test13599Ticks modelled14594072Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit500.00
Total net profit3790.38Gross profit6319.57Gross loss-2529.19
Profit factor2.50Expected payoff2.40
Absolute drawdown275.20Maximal drawdown518.99 (69.78%)Relative drawdown69.78% (518.99)
Total trades1581Short positions (won %)909 (61.72%)Long positions (won %)672 (65.48%)
Profit trades (% of total)1001 (63.31%)Loss trades (% of total)580 (36.69%)
Largestprofit trade48.00loss trade-14.40
Averageprofit trade6.31loss trade-4.36
Maximumconsecutive wins (profit in money)26 (98.40)consecutive losses (loss in money)4 (-47.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)98.40 (26)consecutive loss (count of losses)-47.40 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12000.01.06 12:00sell10.031.03541.05391.0344
22000.01.06 12:10sell20.061.03601.05401.0350
32000.01.06 12:17sell30.121.03661.05411.0356
42000.01.06 12:30t/p30.121.03561.05411.035612.00512.00
52000.01.06 12:30close20.061.03561.05401.03502.40514.40
62000.01.06 12:30close10.031.03551.05391.0344-0.30514.10
72000.01.13 04:01sell40.031.03021.04871.0292
82000.01.13 06:23t/p40.031.02921.04871.02923.00517.10
92000.01.18 20:00buy50.031.01380.99531.0148
102000.01.18 20:11buy60.061.01330.99531.0143
112000.01.18 20:28buy70.121.01270.99521.0137
122000.01.18 20:31buy80.241.01210.99511.0131
132000.01.18 20:41close80.241.01260.99511.013112.00529.10
142000.01.18 20:42close70.121.01250.99521.0137-2.40526.70
152000.01.18 20:43close60.061.01230.99531.0143-6.00520.70
162000.01.18 20:43close50.031.01200.99531.0148-5.40515.30
172000.01.25 08:00buy90.031.00850.99001.0095
182000.01.25 08:12buy100.061.00790.98991.0089
192000.01.25 08:54t/p100.061.00890.98991.00896.00521.30
202000.01.25 08:54close90.031.00900.99001.00951.50522.80
212000.01.27 08:00buy110.031.00130.98281.0023
222000.01.27 08:02buy120.061.00080.98281.0018
232000.01.27 08:12t/p120.061.00180.98281.00186.00528.80
242000.01.27 08:12close110.031.00180.98281.00231.50530.30
252000.02.01 20:00buy130.030.97180.95330.9728
262000.02.01 20:32t/p130.030.97280.95330.97283.00533.30
272000.02.07 08:00sell140.030.98120.99970.9802
282000.02.07 08:05sell150.060.98170.99970.9807
292000.02.07 08:19t/p150.060.98070.99970.98076.00539.30
302000.02.07 08:19close140.030.98070.99970.98021.50540.80
312000.02.10 18:00sell160.030.98621.00470.9852
322000.02.10 18:00sell170.060.98671.00470.9857
332000.02.10 18:09sell180.120.98751.00500.9865
342000.02.10 18:12t/p180.120.98651.00500.986512.00552.80
352000.02.10 18:12close170.060.98651.00470.98571.20554.00
362000.02.10 18:12close160.030.98661.00470.9852-1.20552.80
372000.02.14 18:00sell190.030.97830.99680.9773
382000.02.14 18:01sell200.060.97880.99680.9778
392000.02.14 18:15sell210.120.97940.99690.9784
402000.02.14 18:20sell220.240.98010.99710.9791
412000.02.14 18:20close220.240.97960.99710.979112.00564.80
422000.02.14 18:20close210.120.97970.99690.9784-3.60561.20
432000.02.14 18:20close200.060.97980.99680.9778-6.00555.20
442000.02.14 18:21close190.030.98010.99680.9773-5.40549.80
452000.02.16 08:00buy230.030.98140.96290.9824
462000.02.16 08:04buy240.060.98080.96280.9818
472000.02.16 08:25buy250.120.98030.96280.9813
482000.02.16 08:55buy260.240.97970.96270.9807
492000.02.16 08:56close260.240.98050.96270.980719.20569.00
502000.02.16 08:56close250.120.98040.96280.98131.20570.20
512000.02.16 08:56close240.060.98030.96280.9818-3.00567.20
522000.02.16 08:56close230.030.98060.96290.9824-2.40564.80
532000.02.18 18:00sell270.030.98511.00360.9841
542000.02.18 18:07sell280.060.98561.00360.9846
552000.02.18 19:35t/p280.060.98461.00360.98466.00570.80
562000.02.18 19:35close270.030.98451.00360.98411.80572.60
572000.02.24 04:00sell290.031.00331.02181.0023
582000.02.24 05:28sell300.061.00401.02201.0030
592000.02.24 07:01t/p300.061.00301.02201.00306.00578.60
602000.02.24 07:01close290.031.00291.02181.00231.20579.80
612000.02.29 12:00buy310.030.97480.95630.9758
622000.02.29 12:03t/p310.030.97580.95630.97583.00582.80
632000.03.07 04:00buy320.030.95860.94010.9596
642000.03.07 04:51t/p320.030.95960.94010.95963.00585.80
652000.03.13 08:00sell330.030.96590.98440.9649
662000.03.13 08:06sell340.060.96650.98450.9655
672000.03.13 08:10sell350.120.96710.98460.9661
682000.03.13 08:32sell360.240.96760.98460.9666
692000.03.13 16:43close360.240.96710.98460.966612.00597.80
702000.03.13 16:44close350.120.96740.98460.9661-3.60594.20
712000.03.13 16:44close340.060.96710.98450.9655-3.60590.60
722000.03.13 16:44close330.030.96670.98440.9649-2.40588.20
732000.03.14 00:02sell370.030.96460.98310.9636
742000.03.14 00:25t/p370.030.96360.98310.96363.00591.20
752000.03.16 04:00sell380.030.96560.98410.9646
762000.03.16 05:46sell390.060.96630.98430.9653
772000.03.16 05:46sell400.120.96690.98440.9659
782000.03.16 05:48sell410.240.96740.98440.9664
792000.03.16 05:51close410.240.96700.98440.96649.60600.80
802000.03.16 05:51close400.120.96710.98440.9659-2.40598.40
812000.03.16 05:51close390.060.96740.98430.9653-6.60591.80
822000.03.16 05:52close380.030.96870.98410.9646-9.30582.50
832000.03.17 18:00sell420.030.96990.98840.9689
842000.03.17 18:02sell430.060.97060.98860.9696
852000.03.17 18:03sell440.120.97120.98870.9702
862000.03.17 18:24sell450.240.97170.98870.9707
872000.03.17 18:28close450.240.97130.98870.97079.60592.10
882000.03.17 18:29close440.120.97110.98870.97021.20593.30
892000.03.17 18:31close430.060.97140.98860.9696-4.80588.50
902000.03.17 18:31close420.030.97130.98840.9689-4.20584.30
912000.03.21 12:00sell460.030.97170.99020.9707
922000.03.21 12:42sell470.060.97230.99030.9713
932000.03.21 13:11t/p470.060.97130.99030.97136.00590.30
942000.03.21 13:11close460.030.97130.99020.97071.20591.50
952000.03.23 18:00buy480.030.96990.95140.9709
962000.03.23 18:01buy490.060.96930.95130.9703
972000.03.23 18:06buy500.120.96870.95120.9697
982000.03.23 18:16t/p500.120.96970.95120.969712.00603.50
992000.03.23 18:16close490.060.96970.95130.97032.40605.90
1002000.03.23 18:16close480.030.96960.95140.9709-0.90605.00
1012000.03.27 20:00sell510.030.96440.98290.9634
1022000.03.27 20:08sell520.060.96500.98300.9640
1032000.03.27 20:58sell530.120.96550.98300.9645
1042000.03.27 21:26sell540.240.96610.98310.9651
1052000.03.27 21:47close540.240.96550.98310.965114.40619.40
1062000.03.27 21:47close530.120.96560.98300.9645-1.20618.20
1072000.03.27 21:51close520.060.96550.98300.9640-3.00615.20
1082000.03.27 21:51close510.030.96580.98290.9634-4.20611.00
1092000.03.30 20:00buy550.030.96130.94280.9623
1102000.03.30 20:01buy560.060.96070.94270.9617
1112000.03.30 21:06t/p560.060.96170.94270.96176.00617.00
1122000.03.30 21:06close550.030.96170.94280.96231.20618.20
1132000.04.03 18:00buy570.030.95590.93740.9569
1142000.04.03 18:09buy580.060.95530.93730.9563
1152000.04.03 18:13buy590.120.95470.93720.9557
1162000.04.03 18:16buy600.240.95420.93720.9552
1172000.04.03 18:30close600.240.95470.93720.955212.00630.20
1182000.04.03 18:31close590.120.95450.93720.9557-2.40627.80
1192000.04.03 18:31close580.060.95440.93730.9563-5.40622.40
1202000.04.03 18:32close570.030.95450.93740.9569-4.20618.20
1212000.04.06 18:00sell610.030.95810.97660.9571
1222000.04.06 18:00sell620.060.95860.97660.9576
1232000.04.06 20:39sell630.120.95930.97680.9583
1242000.04.06 20:44sell640.240.96020.97720.9592
1252000.04.06 20:49close640.240.95960.97720.959214.40632.60
1262000.04.06 20:51close630.120.95980.97680.9583-6.00626.60
1272000.04.06 20:51close620.060.95970.97660.9576-6.60620.00
1282000.04.06 20:52close610.030.95990.97660.9571-5.40614.60
1292000.04.10 20:00buy650.030.96180.94330.9628
1302000.04.10 20:10buy660.060.96130.94330.9623
1312000.04.10 20:14buy670.120.96070.94320.9617
1322000.04.10 20:54t/p670.120.96170.94320.961712.00626.60
1332000.04.10 20:54close660.060.96180.94330.96233.00629.60
1342000.04.10 20:54close650.030.96150.94330.9628-0.90628.70
1352000.04.12 04:00sell680.030.95970.97820.9587
1362000.04.12 07:50sell690.060.96020.97820.9592
1372000.04.12 08:01t/p690.060.95920.97820.95926.00634.70
1382000.04.12 08:01close680.030.95920.97820.95871.50636.20
1392000.04.14 20:00buy700.030.95740.93890.9584
1402000.04.14 20:10t/p700.030.95840.93890.95843.00639.20
1412000.04.21 08:00buy710.030.93910.92060.9401
1422000.04.21 09:28buy720.060.93850.92050.9395
1432000.04.21 09:29buy730.120.93800.92050.9390
1442000.04.21 09:39buy740.240.93720.92020.9382
1452000.04.21 09:42close740.240.93790.92020.938216.80656.00
1462000.04.21 09:44close730.120.93730.92050.9390-8.40647.60
1472000.04.21 09:45close720.060.93720.92050.9395-7.80639.80
1482000.04.21 09:45close710.030.93710.92060.9401-6.00633.80
1492000.04.27 08:00buy750.030.92150.90300.9225
1502000.04.27 08:05buy760.060.92090.90290.9219
1512000.04.27 08:16t/p760.060.92190.90290.92196.00639.80
1522000.04.27 08:16close750.030.92230.90300.92252.40642.20
1532000.05.01 00:47buy770.030.91220.89370.9132
1542000.05.01 01:43buy780.060.91170.89370.9127
1552000.05.01 02:07buy790.120.91090.89340.9119
1562000.05.01 02:11buy800.240.91030.89330.9113
1572000.05.01 05:41close800.240.91080.89330.911312.00654.20
1582000.05.01 05:42close790.120.91090.89340.91190.00654.20
1592000.05.01 05:48close780.060.91070.89370.9127-6.00648.20
1602000.05.01 05:48close770.030.91080.89370.9132-4.20644.00
1612000.05.05 08:00buy810.030.89140.87290.8924
1622000.05.05 08:32t/p810.030.89240.87290.89243.00647.00
1632000.05.11 18:00sell820.030.90190.92040.9009
1642000.05.11 18:03sell830.060.90260.92060.9016
1652000.05.11 18:05sell840.120.90310.92060.9021
1662000.05.11 18:29sell850.240.90370.92070.9027
1672000.05.11 18:35close850.240.90310.92070.902714.40661.40
1682000.05.11 18:36close840.120.90280.92060.90213.60665.00
1692000.05.11 18:36close830.060.90270.92060.9016-0.60664.40
1702000.05.11 18:36close820.030.90300.92040.9009-3.30661.10
1712000.05.16 04:00sell860.030.90780.92630.9068
1722000.05.16 04:42sell870.060.90840.92640.9074
1732000.05.16 04:54sell880.120.90900.92650.9080
1742000.05.16 05:17sell890.240.90960.92660.9086
1752000.05.16 05:18close890.240.90900.92660.908614.40675.50
1762000.05.16 05:18close880.120.90950.92650.9080-6.00669.50
1772000.05.16 05:19close870.060.90900.92640.9074-3.60665.90
1782000.05.16 05:19close860.030.90940.92630.9068-4.80661.10
1792000.05.19 08:00buy900.030.89470.87620.8957
1802000.05.19 08:19buy910.060.89410.87610.8951
1812000.05.19 08:40buy920.120.89340.87590.8944
1822000.05.19 08:41buy930.240.89270.87570.8937
1832000.05.19 08:48close930.240.89340.87570.893716.80677.90
1842000.05.19 08:48close920.120.89350.87590.89441.20679.10
1852000.05.19 08:48close910.060.89320.87610.8951-5.40673.70
1862000.05.19 08:48close900.030.89330.87620.8957-4.20669.50
1872000.05.25 00:06sell940.030.90270.92120.9017
1882000.05.25 00:14sell950.060.90320.92120.9022
1892000.05.25 02:02sell960.120.90380.92130.9028
1902000.05.25 02:02sell970.240.90440.92140.9034
1912000.05.25 02:14close970.240.90390.92140.903412.00681.50
1922000.05.25 02:15close960.120.90410.92130.9028-3.60677.90
1932000.05.25 02:15close950.060.90420.92120.9022-6.00671.90
1942000.05.25 02:15close940.030.90400.92120.9017-3.90668.00
1952000.05.30 04:01sell980.030.92660.94510.9256
1962000.05.30 04:10t/p980.030.92560.94510.92563.00671.00
1972000.05.31 00:04sell990.030.92920.94770.9282
1982000.05.31 00:42sell1000.060.92980.94780.9288
1992000.05.31 02:03sell1010.120.93040.94790.9294
2002000.05.31 02:23sell1020.240.93100.94800.9300
2012000.05.31 07:44close1020.240.93050.94800.930012.00683.00
2022000.05.31 07:44close1010.120.93060.94790.9294-2.40680.60
2032000.05.31 07:44close1000.060.93070.94780.9288-5.40675.20
2042000.05.31 07:44close990.030.93090.94770.9282-5.10670.10
2052000.06.06 08:00sell1030.030.94760.96610.9466
2062000.06.06 08:09t/p1030.030.94660.96610.94663.00673.10
2072000.06.08 12:00sell1040.030.95890.97740.9579
2082000.06.08 12:31t/p1040.030.95790.97740.95793.00676.10
2092000.06.15 00:02sell1050.030.95720.97570.9562
2102000.06.15 00:49sell1060.060.95790.97590.9569
2112000.06.15 01:52sell1070.120.95840.97590.9574
2122000.06.15 01:54t/p1070.120.95740.97590.957412.00688.10
2132000.06.15 01:54close1060.060.95740.97590.95693.00691.10
2142000.06.15 01:55close1050.030.95730.97570.9562-0.30690.80
2152000.06.20 00:03sell1080.030.95660.97510.9556
2162000.06.20 00:15sell1090.060.95730.97530.9563
2172000.06.20 00:59sell1100.120.95790.97540.9569
2182000.06.20 02:22sell1110.240.95840.97540.9574
2192000.06.20 02:26close1110.240.95790.97540.957412.00702.80
2202000.06.20 02:26close1100.120.95800.97540.9569-1.20701.60
2212000.06.20 02:26close1090.060.95840.97530.9563-6.60695.00
2222000.06.20 02:27close1080.030.95860.97510.9556-6.00689.00
2232000.06.26 04:00buy1120.030.93700.91850.9380
2242000.06.26 04:10buy1130.060.93640.91840.9374
2252000.06.26 04:18buy1140.120.93590.91840.9369
2262000.06.26 05:20t/p1140.120.93690.91840.936912.00701.00
2272000.06.26 05:20close1130.060.93690.91840.93743.00704.00
2282000.06.26 05:20close1120.030.93700.91850.93800.00704.00
2292000.07.03 12:00sell1150.030.95110.96960.9501
2302000.07.03 12:03sell1160.060.95160.96960.9506
2312000.07.03 12:16t/p1160.060.95060.96960.95066.00710.00
2322000.07.03 12:16close1150.030.95060.96960.95011.50711.50
2332000.07.06 20:00sell1170.030.95050.96900.9495
2342000.07.06 22:03sell1180.060.95110.96910.9501
2352000.07.07 00:54t/p1180.060.95010.96910.95015.92717.42
2362000.07.07 00:54close1170.030.95010.96900.94951.16718.58
2372000.07.12 04:00sell1190.030.95040.96890.9494
2382000.07.12 07:07sell1200.060.95100.96900.9500
2392000.07.12 07:49t/p1200.060.95000.96900.95006.00724.58
2402000.07.12 07:49close1190.030.95000.96890.94941.20725.78
2412000.07.17 00:09buy1210.030.93860.92010.9396
2422000.07.17 00:23buy1220.060.93800.92000.9390
2432000.07.17 02:36buy1230.120.93740.91990.9384
2442000.07.17 02:52t/p1230.120.93840.91990.938412.00737.78
2452000.07.17 02:52close1220.060.93840.92000.93902.40740.18
2462000.07.17 02:52close1210.030.93830.92010.9396-0.90739.28
2472000.07.20 18:00buy1240.030.92880.91030.9298
2482000.07.20 18:01t/p1240.030.92980.91030.92983.00742.28
2492000.07.25 04:01sell1250.030.93250.95100.9315
2502000.07.25 06:41sell1260.060.93300.95100.9320
2512000.07.25 07:11sell1270.120.93360.95110.9326
2522000.07.25 07:35sell1280.240.93410.95110.9331
2532000.07.27 17:38close1280.240.93330.95110.933117.95760.24
2542000.07.27 17:38close1270.120.93340.95110.93261.78762.01
2552000.07.27 17:38close1260.060.93320.95100.9320-1.51760.50
2562000.07.27 17:38close1250.030.93380.95100.9315-4.06756.44
2572000.07.27 18:00sell1290.030.93330.95180.9323
2582000.07.27 18:03t/p1290.030.93230.95180.93233.00759.44
2592000.08.01 04:00buy1300.030.92740.90890.9284
2602000.08.01 04:58buy1310.060.92690.90890.9279
2612000.08.01 08:04buy1320.120.92620.90870.9272
2622000.08.01 08:40buy1330.240.92560.90860.9266
2632000.08.01 09:35close1330.240.92610.90860.926612.00771.44
2642000.08.01 09:35close1320.120.92590.90870.9272-3.60767.84
2652000.08.01 09:35close1310.060.92570.90890.9279-7.20760.64
2662000.08.01 09:36close1300.030.92590.90890.9284-4.50756.14
2672000.08.04 20:00buy1340.030.90740.88890.9084
2682000.08.04 21:43buy1350.060.90670.88870.9077
2692000.08.04 21:56t/p1350.060.90770.88870.90776.00762.14
2702000.08.04 21:56close1340.030.90770.88890.90840.90763.04
2712000.08.10 04:00buy1360.030.90150.88300.9025
2722000.08.10 04:21buy1370.060.90080.88280.9018
2732000.08.10 04:42t/p1370.060.90180.88280.90186.00769.04
2742000.08.10 04:42close1360.030.90180.88300.90250.90769.94
2752000.08.15 04:00buy1380.030.90650.88800.9075
2762000.08.15 04:23buy1390.060.90590.88790.9069
2772000.08.15 06:42t/p1390.060.90690.88790.90696.00775.94
2782000.08.15 06:42close1380.030.90690.88800.90751.20777.14
2792000.08.18 08:00sell1400.030.91470.93320.9137
2802000.08.18 08:09sell1410.060.91530.93330.9143
2812000.08.18 08:29t/p1410.060.91430.93330.91436.00783.14
2822000.08.18 08:29close1400.030.91420.93320.91371.50784.64
2832000.08.24 00:01buy1420.030.90280.88430.9038
2842000.08.24 00:59buy1430.060.90210.88410.9031
2852000.08.24 01:07buy1440.120.90150.88400.9025
2862000.08.24 02:08t/p1440.120.90250.88400.902512.00796.64
2872000.08.24 02:08close1430.060.90250.88410.90312.40799.04
2882000.08.24 02:08close1420.030.90220.88430.9038-1.80797.24
2892000.08.31 08:00buy1450.030.89520.87670.8962
2902000.08.31 08:00buy1460.060.89470.87670.8957
2912000.08.31 08:07buy1470.120.89390.87640.8949
2922000.08.31 08:37buy1480.240.89340.87640.8944
2932000.08.31 08:42close1480.240.89390.87640.894412.00809.24
2942000.08.31 08:42close1470.120.89400.87640.89491.20810.44
2952000.08.31 08:42close1460.060.89390.87670.8957-4.80805.64
2962000.08.31 08:43close1450.030.89350.87670.8962-5.10800.54
2972000.09.01 18:00buy1490.030.89970.88120.9007
2982000.09.01 18:11buy1500.060.89900.88100.9000
2992000.09.01 19:06t/p1500.060.90000.88100.90006.00806.54
3002000.09.01 19:06close1490.030.90000.88120.90070.90807.44
3012000.09.05 12:00sell1510.030.89240.91090.8914
3022000.09.05 12:29sell1520.060.89290.91090.8919
3032000.09.05 12:39t/p1520.060.89190.91090.89196.00813.44
3042000.09.05 12:39close1510.030.89180.91090.89141.80815.24
3052000.09.08 04:00buy1530.030.87410.85560.8751
3062000.09.08 04:22buy1540.060.87360.85560.8746
3072000.09.08 04:25buy1550.120.87290.85540.8739
3082000.09.08 04:30buy1560.240.87240.85540.8734
3092000.09.08 08:25close1560.240.87290.85540.873412.00827.24
3102000.09.08 08:25close1550.120.87280.85540.8739-1.20826.04
3112000.09.08 08:25close1540.060.87270.85560.8746-5.40820.64
3122000.09.08 08:26close1530.030.87280.85560.8751-3.90816.74
3132000.09.12 18:00buy1570.030.85960.84110.8606
3142000.09.12 18:05t/p1570.030.86060.84110.86063.00819.74
3152000.09.21 08:00buy1580.030.84850.83000.8495
3162000.09.21 08:26t/p1580.030.84950.83000.84953.00822.74
3172000.09.26 04:02sell1590.030.87500.89350.8740
3182000.09.26 06:43sell1600.060.87570.89370.8747
3192000.09.26 07:18t/p1600.060.87470.89370.87476.00828.74
3202000.09.26 07:18close1590.030.87470.89350.87400.90829.64
3212000.09.27 20:00sell1610.030.87980.89830.8788
3222000.09.27 20:03sell1620.060.88040.89840.8794
3232000.09.27 20:04sell1630.120.88120.89870.8802
3242000.09.27 20:08sell1640.240.88170.89870.8807
3252000.09.28 08:54close1640.240.88120.89870.880711.06840.71
3262000.09.28 08:54close1630.120.88130.89870.8802-1.67839.04
3272000.09.28 08:54close1620.060.88140.89840.8794-6.23832.81
3282000.09.28 08:54close1610.030.88160.89830.8788-5.52827.29
3292000.10.09 08:00buy1650.030.87000.85150.8710
3302000.10.09 08:26t/p1650.030.87100.85150.87103.00830.29
3312000.10.17 20:00buy1660.030.85200.83350.8530
3322000.10.17 20:11t/p1660.030.85300.83350.85303.00833.29
3332000.10.20 04:00buy1670.030.84680.82830.8478
3342000.10.20 04:07buy1680.060.84630.82830.8473
3352000.10.20 05:51t/p1680.060.84730.82830.84736.00839.29
3362000.10.20 05:51close1670.030.84740.82830.84781.80841.09
3372000.10.24 12:00buy1690.030.83930.82080.8403
3382000.10.24 12:04buy1700.060.83860.82060.8396
3392000.10.24 12:12buy1710.120.83790.82040.8389
3402000.10.24 12:23buy1720.240.83730.82030.8383
3412000.10.24 12:25close1720.240.83780.82030.838312.00853.09
3422000.10.24 12:25close1710.120.83770.82040.8389-2.40850.69
3432000.10.24 12:25close1700.060.83750.82060.8396-6.60844.09
3442000.10.24 12:25close1690.030.83730.82080.8403-6.00838.09
3452000.10.26 20:00buy1730.030.83170.81320.8327
3462000.10.26 20:12buy1740.060.83100.81300.8320
3472000.10.26 20:42buy1750.120.83040.81290.8314
3482000.10.26 20:52buy1760.240.82970.81270.8307
3492000.10.26 20:54buy1770.480.82890.81240.8299
3502000.10.26 21:07close1770.480.82970.81240.829938.40876.49
3512000.10.26 21:07close1760.240.82920.81270.8307-12.00864.49
3522000.10.26 21:08close1750.120.82930.81290.8314-13.20851.29
3532000.10.26 21:08close1740.060.82940.81300.8320-9.60841.69
3542000.10.26 21:09close1730.030.82930.81320.8327-7.20834.49
3552000.11.03 04:00sell1780.030.86020.87870.8592
3562000.11.03 04:09sell1790.060.86070.87870.8597
3572000.11.03 05:39t/p1790.060.85970.87870.85976.00840.49
3582000.11.03 05:39close1780.030.85960.87870.85921.80842.29
3592000.11.06 04:01sell1800.030.86560.88410.8646
3602000.11.06 04:06sell1810.060.86630.88430.8653
3612000.11.06 07:55t/p1810.060.86530.88430.86536.00848.29
3622000.11.06 07:55close1800.030.86530.88410.86460.90849.19
3632000.11.13 12:00sell1820.030.86300.88150.8620
3642000.11.13 12:32t/p1820.030.86200.88150.86203.00852.19
3652000.11.15 18:00buy1830.030.85750.83900.8585
3662000.11.15 18:16t/p1830.030.85850.83900.85853.00855.19
3672000.11.21 04:00buy1840.030.85100.83250.8520
3682000.11.21 06:28t/p1840.030.85200.83250.85203.00858.19
3692000.11.23 04:00buy1850.030.84490.82640.8459
3702000.11.23 04:02buy1860.060.84440.82640.8454
3712000.11.23 04:57t/p1860.060.84540.82640.84546.00864.19
3722000.11.23 04:57close1850.030.84540.82640.84591.50865.69
3732000.11.27 00:01buy1870.030.83960.82110.8406
3742000.11.27 00:10buy1880.060.83900.82100.8400
3752000.11.27 01:24t/p1880.060.84000.82100.84006.00871.69
3762000.11.27 01:24close1870.030.84000.82110.84061.20872.89
3772000.12.05 12:00sell1890.030.88250.90100.8815
3782000.12.05 12:06sell1900.060.88310.90110.8821
3792000.12.05 12:08t/p1900.060.88210.90110.88216.00878.89
3802000.12.05 12:08close1890.030.88200.90100.88151.50880.39
3812000.12.08 00:01sell1910.030.88880.90730.8878
3822000.12.08 00:14t/p1910.030.88780.90730.88783.00883.39
3832000.12.14 08:00buy1920.030.87960.86110.8806
3842000.12.14 08:10t/p1920.030.88060.86110.88063.00886.39
3852000.12.18 20:00sell1930.030.89370.91220.8927
3862000.12.18 21:04sell1940.060.89440.91240.8934
3872000.12.18 21:41t/p1940.060.89340.91240.89346.00892.39
3882000.12.18 21:41close1930.030.89340.91220.89270.90893.29
3892000.12.25 20:39sell1950.030.92460.94310.9236
3902000.12.25 20:39sell1960.060.92520.94320.9242
3912000.12.25 22:32sell1970.120.92580.94330.9248
3922000.12.25 22:49sell1980.240.92630.94330.9253
3932000.12.25 23:14close1980.240.92590.94330.92539.60902.89
3942000.12.25 23:14close1970.120.92560.94330.92482.40905.29
3952000.12.25 23:15close1960.060.92590.94320.9242-4.20901.09
3962000.12.25 23:15close1950.030.92570.94310.9236-3.30897.79
3972001.01.02 08:00sell1990.030.93840.95690.9374
3982001.01.02 08:05sell2000.060.93900.95700.9380
3992001.01.02 08:26sell2010.120.93970.95720.9387
4002001.01.02 08:27sell2020.240.94020.95720.9392
4012001.01.02 15:07close2020.240.93970.95720.939212.00909.79
4022001.01.02 15:07close2010.120.93980.95720.9387-1.20908.59
4032001.01.02 15:07close2000.060.94000.95700.9380-6.00902.59
4042001.01.02 15:08close1990.030.93990.95690.9374-4.50898.09
4052001.01.02 18:00sell2030.030.94650.96500.9455
4062001.01.02 18:04sell2040.060.94730.96530.9463
4072001.01.02 18:09sell2050.120.94790.96540.9469
4082001.01.02 18:10sell2060.240.94840.96540.9474
4092001.01.02 18:12close2060.240.94780.96540.947414.40912.49
4102001.01.02 18:12close2050.120.94790.96540.94690.00912.49
4112001.01.02 18:12close2040.060.94810.96530.9463-4.80907.69
4122001.01.02 18:13close2030.030.94800.96500.9455-4.50903.19
4132001.01.03 20:00sell2070.030.93330.95180.9323
4142001.01.03 20:02sell2080.060.93400.95200.9330
4152001.01.03 20:02sell2090.120.93460.95210.9336
4162001.01.03 20:03sell2100.240.93510.95210.9341
4172001.01.03 20:14close2100.240.93440.95210.934116.80919.99
4182001.01.03 20:15close2090.120.93420.95210.93364.80924.79
4192001.01.03 20:15close2080.060.93460.95200.9330-3.60921.19
4202001.01.03 20:15close2070.030.93450.95180.9323-3.60917.59
4212001.01.08 18:00sell2110.030.94840.96690.9474
4222001.01.08 18:05sell2120.060.94900.96700.9480
4232001.01.08 18:49sell2130.120.94950.96700.9485
4242001.01.08 18:58t/p2130.120.94850.96700.948512.00929.59
4252001.01.08 18:58close2120.060.94840.96700.94803.60933.19
4262001.01.08 18:58close2110.030.94860.96690.9474-0.60932.59
4272001.01.11 12:00buy2140.030.94760.92910.9486
4282001.01.11 12:01t/p2140.030.94860.92910.94863.00935.59
4292001.01.15 08:00sell2150.030.94420.96270.9432
4302001.01.15 08:01sell2160.060.94480.96280.9438
4312001.01.15 08:01sell2170.120.94530.96280.9443
4322001.01.15 08:08t/p2170.120.94430.96280.944312.00947.59
4332001.01.15 08:08close2160.060.94410.96280.94384.20951.79
4342001.01.15 08:08close2150.030.94420.96270.94320.00951.79
4352001.01.18 12:00buy2180.030.94280.92430.9438
4362001.01.18 12:00buy2190.060.94220.92420.9432
4372001.01.18 12:04buy2200.120.94160.92410.9426
4382001.01.18 12:21buy2210.240.94110.92410.9421
4392001.01.18 12:23close2210.240.94150.92410.94219.60961.39
4402001.01.18 12:23close2200.120.94110.92410.9426-6.00955.39
4412001.01.18 12:23close2190.060.94120.92420.9432-6.00949.39
4422001.01.18 12:24close2180.030.94130.92430.9438-4.50944.89
4432001.01.23 04:00buy2220.030.94200.92350.9430
4442001.01.23 04:19buy2230.060.94130.92330.9423
4452001.01.23 05:11t/p2230.060.94230.92330.94236.00950.89
4462001.01.23 05:11close2220.030.94250.92350.94301.50952.39
4472001.01.26 08:00buy2240.030.92290.90440.9239
4482001.01.26 08:19buy2250.060.92220.90420.9232
4492001.01.26 08:29t/p2250.060.92320.90420.92326.00958.39
4502001.01.26 08:29close2240.030.92330.90440.92391.20959.59
4512001.01.30 18:00buy2260.030.92690.90840.9279
4522001.01.30 18:10buy2270.060.92630.90830.9273
4532001.01.30 18:19buy2280.120.92580.90830.9268
4542001.01.30 18:27t/p2280.120.92680.90830.926812.00971.59
4552001.01.30 18:27close2270.060.92680.90830.92733.00974.59
4562001.01.30 18:27close2260.030.92670.90840.9279-0.60973.99
4572001.02.02 18:03sell2290.030.93550.95400.9345
4582001.02.02 18:05sell2300.060.93600.95400.9350
4592001.02.02 19:08t/p2300.060.93500.95400.93506.00979.99
4602001.02.02 19:08close2290.030.93490.95400.93451.80981.79
4612001.02.09 20:00buy2310.030.92590.90740.9269
4622001.02.09 22:10buy2320.060.92530.90730.9263
4632001.02.09 22:18buy2330.120.92470.90720.9257
4642001.02.09 22:25buy2340.240.92410.90710.9251
4652001.02.09 22:26buy2350.480.92360.90710.9246
4662001.02.09 22:28close2350.480.92410.90710.924624.001005.79
4672001.02.09 22:29close2340.240.92400.90710.9251-2.401003.39
4682001.02.09 22:29close2330.120.92380.90720.9257-10.80992.59
4692001.02.09 22:29close2320.060.92390.90730.9263-8.40984.19
4702001.02.09 22:30close2310.030.92380.90740.9269-6.30977.89
4712001.02.16 18:00buy2360.030.91630.89780.9173
4722001.02.16 18:14t/p2360.030.91730.89780.91733.00980.89
4732001.02.23 18:00buy2370.030.90990.89140.9109
4742001.02.23 18:06t/p2370.030.91090.89140.91093.00983.89
4752001.03.05 08:00sell2380.030.93310.95160.9321
4762001.03.05 08:08sell2390.060.93370.95170.9327
4772001.03.05 08:13sell2400.120.93420.95170.9332
4782001.03.05 08:16sell2410.240.93480.95180.9338
4792001.03.05 08:19sell2420.480.93540.95190.9344
4802001.03.05 08:21close2420.480.93480.95190.934428.801012.69
4812001.03.05 08:21close2410.240.93470.95180.93382.401015.09
4822001.03.05 08:21close2400.120.93480.95170.9332-7.201007.89
4832001.03.05 08:21close2390.060.93490.95170.9327-7.201000.69
4842001.03.05 08:21close2380.030.93510.95160.9321-6.00994.69
4852001.03.07 18:00sell2430.030.92780.94630.9268
4862001.03.07 18:05t/p2430.030.92680.94630.92683.00997.69
4872001.03.09 20:00sell2440.030.93070.94920.9297
4882001.03.09 20:07sell2450.060.93120.94920.9302
4892001.03.09 20:10sell2460.120.93180.94930.9308
4902001.03.09 20:18sell2470.240.93230.94930.9313
4912001.03.09 20:27sell2480.480.93290.94940.9319
4922001.03.09 20:29close2480.480.93230.94940.931928.801026.49
4932001.03.09 20:29close2470.240.93260.94930.9313-7.201019.29
4942001.03.09 20:29close2460.120.93280.94930.9308-12.001007.29
4952001.03.09 20:29close2450.060.93270.94920.9302-9.00998.29
4962001.03.09 20:29close2440.030.93300.94920.9297-6.90991.39
4972001.03.19 04:00buy2490.030.89690.87840.8979
4982001.03.19 04:16buy2500.060.89640.87840.8974
4992001.03.19 04:55t/p2500.060.89740.87840.89746.00997.39
5002001.03.19 04:55close2490.030.89750.87840.89791.80999.19
5012001.03.23 18:00buy2510.030.89220.87370.8932
5022001.03.23 18:47buy2520.060.89160.87360.8926
5032001.03.23 18:58buy2530.120.89080.87330.8918
5042001.03.23 19:38buy2540.240.89010.87310.8911
5052001.03.23 19:38buy2550.480.88960.87310.8906
5062001.03.23 21:05close2550.480.89010.87310.890624.001023.19
5072001.03.23 21:06close2540.240.88990.87310.8911-4.801018.39
5082001.03.23 21:06close2530.120.88980.87330.8918-12.001006.39
5092001.03.23 21:06close2520.060.89030.87360.8926-7.80998.59
5102001.03.23 21:07close2510.030.88980.87370.8932-7.20991.39
5112001.04.02 18:00buy2560.030.88220.86370.8832
5122001.04.02 18:10t/p2560.030.88320.86370.88323.00994.39
5132001.04.05 20:00sell2570.030.89820.91670.8972
5142001.04.05 20:52t/p2570.030.89720.91670.89723.00997.39
5152001.04.12 18:00buy2580.030.89220.87370.8932
5162001.04.12 18:09buy2590.060.89170.87370.8927
5172001.04.12 18:14t/p2590.060.89270.87370.89276.001003.39
5182001.04.12 18:14close2580.030.89280.87370.89321.801005.19
5192001.04.17 08:00buy2600.030.88990.87140.8909
5202001.04.17 08:00buy2610.060.88940.87140.8904
5212001.04.17 08:11t/p2610.060.89040.87140.89046.001011.19
5222001.04.17 08:11close2600.030.89040.87140.89091.501012.69
5232001.04.19 00:01buy2620.030.88430.86580.8853
5242001.04.19 00:21buy2630.060.88360.86560.8846
5252001.04.19 01:14buy2640.120.88300.86550.8840
5262001.04.19 01:51t/p2640.120.88400.86550.884012.001024.69
5272001.04.19 01:51close2630.060.88410.86560.88463.001027.69
5282001.04.19 01:51close2620.030.88400.86580.8853-0.901026.79
5292001.04.24 00:01sell2650.030.89730.91580.8963
5302001.04.24 00:37sell2660.060.89790.91590.8969
5312001.04.24 01:20t/p2660.060.89690.91590.89696.001032.79
5322001.04.24 01:20close2650.030.89680.91580.89631.501034.29
5332001.04.27 18:00sell2670.030.89250.91100.8915
5342001.04.27 18:12t/p2670.030.89150.91100.89153.001037.29
5352001.05.01 20:00buy2680.030.89280.87430.8938
5362001.05.01 20:11buy2690.060.89220.87420.8932
5372001.05.01 20:12buy2700.120.89170.87420.8927
5382001.05.01 20:51t/p2700.120.89270.87420.892712.001049.29
5392001.05.01 20:51close2690.060.89270.87420.89323.001052.29
5402001.05.01 20:52close2680.030.89250.87430.8938-0.901051.39
5412001.05.04 18:00buy2710.030.89320.87470.8942
5422001.05.04 18:10t/p2710.030.89420.87470.89423.001054.39
5432001.05.10 00:01buy2720.030.88660.86810.8876
5442001.05.10 00:23buy2730.060.88600.86800.8870
5452001.05.10 01:23buy2740.120.88550.86800.8865
5462001.05.10 01:34t/p2740.120.88650.86800.886512.001066.39
5472001.05.10 01:34close2730.060.88650.86800.88703.001069.39
5482001.05.10 01:34close2720.030.88610.86810.8876-1.501067.89
5492001.05.15 04:00buy2750.030.87380.85530.8748
5502001.05.15 07:22t/p2750.030.87480.85530.87483.001070.89
5512001.05.18 12:00sell2760.030.87710.89560.8761
5522001.05.18 12:01sell2770.060.87760.89560.8766
5532001.05.18 12:02sell2780.120.87820.89570.8772
5542001.05.18 12:33sell2790.240.87870.89570.8777
5552001.05.18 12:33close2790.240.87820.89570.877712.001082.89
5562001.05.18 12:34close2780.120.87860.89570.8772-4.801078.09
5572001.05.18 12:34close2770.060.87870.89560.8766-6.601071.49
5582001.05.18 12:34close2760.030.87810.89560.8761-3.001068.49
5592001.05.24 20:00buy2800.030.85900.84050.8600
5602001.05.24 20:16buy2810.060.85850.84050.8595
5612001.05.24 20:39buy2820.120.85790.84040.8589
5622001.05.24 20:57buy2830.240.85720.84020.8582
5632001.05.24 20:57close2830.240.85770.84020.858212.001080.49
5642001.05.24 20:57close2820.120.85760.84040.8589-3.601076.89
5652001.05.24 20:58close2810.060.85740.84050.8595-6.601070.29
5662001.05.24 20:58close2800.030.85750.84050.8600-4.501065.79
5672001.06.04 00:01buy2840.030.84700.82850.8480
5682001.06.04 01:55buy2850.060.84640.82840.8474
5692001.06.04 02:08t/p2850.060.84740.82840.84746.001071.79
5702001.06.04 02:08close2840.030.84740.82850.84801.201072.99
5712001.06.05 12:00buy2860.030.84750.82900.8485
5722001.06.05 12:04buy2870.060.84680.82880.8478
5732001.06.05 12:11buy2880.120.84610.82860.8471
5742001.06.05 12:17buy2890.240.84540.82840.8464
5752001.06.05 12:19buy2900.480.84480.82830.8458
5762001.06.05 12:19close2900.480.84540.82830.845828.801101.79
5772001.06.05 12:19close2890.240.84530.82840.8464-2.401099.39
5782001.06.05 12:19close2880.120.84510.82860.8471-12.001087.39
5792001.06.05 12:20close2870.060.84560.82880.8478-7.201080.19
5802001.06.05 12:20close2860.030.84530.82900.8485-6.601073.59
5812001.06.08 00:01buy2910.030.85170.83320.8527
5822001.06.08 00:18buy2920.060.85120.83320.8522
5832001.06.08 00:57buy2930.120.85060.83310.8516
5842001.06.08 01:40buy2940.240.85010.83310.8511
5852001.06.08 01:42close2940.240.85060.83310.851112.001085.59
5862001.06.08 01:42close2930.120.85020.83310.8516-4.801080.79
5872001.06.08 01:43close2920.060.85030.83320.8522-5.401075.39
5882001.06.08 01:43close2910.030.85040.83320.8527-3.901071.49
5892001.06.12 20:00buy2950.030.84810.82960.8491
5902001.06.12 20:37t/p2950.030.84910.82960.84913.001074.49
5912001.06.18 12:00sell2960.030.85930.87780.8583
5922001.06.18 12:03sell2970.060.85980.87780.8588
5932001.06.18 12:05t/p2970.060.85880.87780.85886.001080.49
5942001.06.18 12:05close2960.030.85880.87780.85831.501081.99
5952001.06.21 12:00buy2980.030.85700.83850.8580
5962001.06.21 12:15buy2990.060.85650.83850.8575
5972001.06.21 12:43buy3000.120.85590.83840.8569
5982001.06.21 12:46buy3010.240.85540.83840.8564
5992001.06.21 12:46close3010.240.85580.83840.85649.601091.59
6002001.06.21 12:46close3000.120.85570.83840.8569-2.401089.19
6012001.06.21 12:46close2990.060.85600.83850.8575-3.001086.19
6022001.06.21 12:46close2980.030.85590.83850.8580-3.301082.89
6032001.06.22 20:00buy3020.030.85620.83770.8572
6042001.06.22 20:04buy3030.060.85560.83760.8566
6052001.06.22 21:27t/p3030.060.85660.83760.85666.001088.89
6062001.06.22 21:27close3020.030.85680.83770.85721.801090.69
6072001.06.27 18:00sell3040.030.86160.88010.8606
6082001.06.27 18:01sell3050.060.86230.88030.8613
6092001.06.27 18:56sell3060.120.86280.88030.8618
6102001.06.27 19:10t/p3060.120.86180.88030.861812.001102.69
6112001.06.27 19:10close3050.060.86180.88030.86133.001105.69
6122001.06.27 19:10close3040.030.86210.88010.8606-1.501104.19
6132001.07.02 08:00buy3070.030.84740.82890.8484
6142001.07.02 08:06buy3080.060.84670.82870.8477
6152001.07.02 08:07t/p3080.060.84770.82870.84776.001110.19
6162001.07.02 08:07close3070.030.84770.82890.84840.901111.09
6172001.07.06 20:00buy3090.030.84670.82820.8477
6182001.07.06 20:15t/p3090.030.84770.82820.84773.001114.09
6192001.07.12 12:00sell3100.030.85360.87210.8526
6202001.07.12 12:00sell3110.060.85420.87220.8532
6212001.07.12 12:18sell3120.120.85470.87220.8537
6222001.07.12 12:42t/p3120.120.85370.87220.853712.001126.09
6232001.07.12 12:42close3110.060.85360.87220.85323.601129.69
6242001.07.12 12:42close3100.030.85370.87210.8526-0.301129.39
6252001.07.17 00:01sell3130.030.85270.87120.8517
6262001.07.17 00:26t/p3130.030.85170.87120.85173.001132.39
6272001.07.20 12:00sell3140.030.87480.89330.8738
6282001.07.20 12:02sell3150.060.87550.89350.8745
6292001.07.20 12:04t/p3150.060.87450.89350.87456.001138.39
6302001.07.20 12:04close3140.030.87450.89330.87380.901139.29
6312001.07.26 20:00sell3160.030.87720.89570.8762
6322001.07.26 20:12sell3170.060.87780.89580.8768
6332001.07.26 20:43sell3180.120.87850.89600.8775
6342001.07.26 20:56t/p3180.120.87750.89600.877512.001151.29
6352001.07.26 20:56close3170.060.87750.89580.87681.801153.09
6362001.07.26 20:57close3160.030.87820.89570.8762-3.001150.09
6372001.08.03 12:00sell3190.030.88090.89940.8799
6382001.08.03 13:17sell3200.060.88150.89950.8805
6392001.08.03 13:39t/p3200.060.88050.89950.88056.001156.09
6402001.08.03 13:39close3190.030.88050.89940.87991.201157.29
6412001.08.06 04:00sell3210.030.88040.89890.8794
6422001.08.06 05:09sell3220.060.88090.89890.8799
6432001.08.06 08:26sell3230.120.88150.89900.8805
6442001.08.06 08:39t/p3230.120.88050.89900.880512.001169.29
6452001.08.06 08:39close3220.060.88050.89890.87992.401171.69
6462001.08.06 08:39close3210.030.88080.89890.8794-1.201170.49
6472001.08.09 00:01buy3240.030.88060.86210.8816
6482001.08.09 00:33t/p3240.030.88160.86210.88163.001173.49
6492001.08.14 12:00sell3250.030.89530.91380.8943
6502001.08.14 12:04sell3260.060.89580.91380.8948
6512001.08.14 12:28sell3270.120.89640.91390.8954
6522001.08.14 12:38sell3280.240.89690.91390.8959
6532001.08.14 12:39close3280.240.89650.91390.89599.601183.09
6542001.08.14 12:39close3270.120.89660.91390.8954-2.401180.69
6552001.08.14 12:39close3260.060.89630.91380.8948-3.001177.69
6562001.08.14 12:39close3250.030.89640.91380.8943-3.301174.39
6572001.08.17 00:01sell3290.030.91160.93010.9106
6582001.08.17 02:01sell3300.060.91210.93010.9111
6592001.08.17 03:12sell3310.120.91270.93020.9117
6602001.08.17 03:23t/p3310.120.91170.93020.911712.001186.39
6612001.08.17 03:23close3300.060.91170.93010.91112.401188.79
6622001.08.17 03:23close3290.030.91160.93010.91060.001188.79
6632001.08.23 00:01sell3320.030.91320.93170.9122
6642001.08.23 00:08sell3330.060.91380.93180.9128
6652001.08.23 07:48sell3340.120.91430.93180.9133
6662001.08.23 08:17sell3350.240.91490.93190.9139
6672001.08.23 08:23close3350.240.91430.93190.913914.401203.19
6682001.08.23 08:23close3340.120.91480.93180.9133-6.001197.19
6692001.08.23 08:24close3330.060.91470.93180.9128-5.401191.79
6702001.08.23 08:24close3320.030.91420.93170.9122-3.001188.79
6712001.08.29 04:00buy3360.030.91210.89360.9131
6722001.08.29 04:06buy3370.060.91130.89330.9123
6732001.08.29 04:12t/p3370.060.91230.89330.91236.001194.79
6742001.08.29 04:12close3360.030.91230.89360.91310.601195.39
6752001.08.30 20:00buy3380.030.91630.89780.9173
6762001.08.30 20:11t/p3380.030.91730.89780.91733.001198.39
6772001.09.03 04:00sell3390.030.90950.92800.9085
6782001.09.03 05:40t/p3390.030.90850.92800.90853.001201.39
6792001.09.06 08:00buy3400.030.88780.86930.8888
6802001.09.06 08:04buy3410.060.88700.86900.8880
6812001.09.06 08:13t/p3410.060.88800.86900.88806.001207.39
6822001.09.06 08:13close3400.030.88810.86930.88880.901208.29
6832001.09.11 04:00sell3420.030.89910.91760.8981
6842001.09.11 04:29sell3430.060.89970.91770.8987
6852001.09.11 06:20t/p3430.060.89870.91770.89876.001214.29
6862001.09.11 06:20close3420.030.89870.91760.89811.201215.49
6872001.09.13 04:00sell3440.030.90570.92420.9047
6882001.09.13 04:20sell3450.060.90620.92420.9052
6892001.09.13 04:56sell3460.120.90680.92430.9058
6902001.09.13 06:11sell3470.240.90750.92450.9065
6912001.09.13 06:14close3470.240.90690.92450.906514.401229.89
6922001.09.13 06:14close3460.120.90700.92430.9058-2.401227.49
6932001.09.13 06:14close3450.060.90710.92420.9052-5.401222.09
6942001.09.13 06:14close3440.030.90730.92420.9047-4.801217.29
6952001.09.18 08:00sell3480.030.92190.94040.9209
6962001.09.18 08:03sell3490.060.92280.94080.9218
6972001.09.18 08:04sell3500.120.92340.94090.9224
6982001.09.18 08:05sell3510.240.92390.94090.9229
6992001.09.18 08:06sell3520.480.92450.94100.9235
7002001.09.18 08:06close3520.480.92390.94100.923528.801246.09
7012001.09.18 08:06close3510.240.92400.94090.9229-2.401243.69
7022001.09.18 08:06close3500.120.92340.94090.92240.001243.69
7032001.09.18 08:06close3490.060.92360.94080.9218-4.801238.89
7042001.09.18 08:06close3480.030.92350.94040.9209-4.801234.09
7052001.09.25 12:00buy3530.030.91730.89880.9183
7062001.09.25 12:00buy3540.060.91680.89880.9178
7072001.09.25 12:18buy3550.120.91620.89870.9172
7082001.09.25 12:22t/p3550.120.91720.89870.917212.001246.09
7092001.09.25 12:22close3540.060.91730.89880.91783.001249.09
7102001.09.25 12:22close3530.030.91720.89880.9183-0.301248.79
7112001.09.27 12:00sell3560.030.92150.94000.9205
7122001.09.27 12:00sell3570.060.92200.94000.9210
7132001.09.27 12:05t/p3570.060.92100.94000.92106.001254.79
7142001.09.27 12:05close3560.030.92060.94000.92052.701257.49
7152001.10.01 20:00buy3580.030.91690.89840.9179
7162001.10.01 21:05t/p3580.030.91790.89840.91793.001260.49
7172001.10.04 04:00sell3590.030.91390.93240.9129
7182001.10.04 04:05sell3600.060.91450.93250.9135
7192001.10.04 04:43sell3610.120.91500.93250.9140
7202001.10.04 05:40sell3620.240.91560.93260.9146
7212001.10.04 05:41close3620.240.91500.93260.914614.401274.89
7222001.10.04 05:41close3610.120.91510.93250.9140-1.201273.69
7232001.10.04 05:41close3600.060.91490.93250.9135-2.401271.29
7242001.10.04 05:41close3590.030.91540.93240.9129-4.501266.79
7252001.10.09 20:00sell3630.030.91370.93220.9127
7262001.10.09 20:10sell3640.060.91420.93220.9132
7272001.10.09 20:10t/p3640.060.91320.93220.91326.001272.79
7282001.10.09 20:10close3630.030.91320.93220.91271.501274.29
7292001.10.12 20:00buy3650.030.91100.89250.9120
7302001.10.12 20:22buy3660.060.91040.89240.9114
7312001.10.12 20:26buy3670.120.90990.89240.9109
7322001.10.12 20:32buy3680.240.90930.89230.9103
7332001.10.12 20:35close3680.240.90980.89230.910312.001286.29
7342001.10.12 20:35close3670.120.90970.89240.9109-2.401283.89
7352001.10.12 20:36close3660.060.90960.89240.9114-4.801279.09
7362001.10.12 20:36close3650.030.90950.89250.9120-4.501274.59
7372001.10.16 20:00buy3690.030.90950.89100.9105
7382001.10.16 20:08buy3700.060.90890.89090.9099
7392001.10.16 20:09buy3710.120.90830.89080.9093
7402001.10.16 20:10t/p3710.120.90930.89080.909312.001286.59
7412001.10.16 20:10close3700.060.90940.89090.90993.001289.59
7422001.10.16 20:10close3690.030.90910.89100.9105-1.201288.39
7432001.10.18 20:00buy3720.030.90500.88650.9060
7442001.10.18 20:02buy3730.060.90450.88650.9055
7452001.10.18 20:33buy3740.120.90390.88640.9049
7462001.10.18 21:03t/p3740.120.90490.88640.904912.001300.39
7472001.10.18 21:03close3730.060.90490.88650.90552.401302.79
7482001.10.18 21:04close3720.030.90470.88650.9060-0.901301.89
7492001.10.24 08:00buy3750.030.89160.87310.8926
7502001.10.24 08:31buy3760.060.89100.87300.8920
7512001.10.24 08:38t/p3760.060.89200.87300.89206.001307.89
7522001.10.24 08:38close3750.030.89200.87310.89261.201309.09
7532001.10.31 18:00sell3770.030.89960.91810.8986
7542001.10.31 18:04sell3780.060.90030.91830.8993
7552001.10.31 18:09sell3790.120.90080.91830.8998
7562001.10.31 18:17t/p3790.120.89980.91830.899812.001321.09
7572001.10.31 18:17close3780.060.89980.91830.89933.001324.09
7582001.10.31 18:17close3770.030.90020.91810.8986-1.801322.29
7592001.11.07 08:00buy3800.030.90130.88280.9023
7602001.11.07 08:03buy3810.060.90080.88280.9018
7612001.11.07 08:14buy3820.120.90020.88270.9012
7622001.11.07 08:27t/p3820.120.90120.88270.901212.001334.29
7632001.11.07 08:27close3810.060.90120.88280.90182.401336.69
7642001.11.07 08:27close3800.030.90110.88280.9023-0.601336.09
7652001.11.12 04:03buy3830.030.89390.87540.8949
7662001.11.12 04:57buy3840.060.89340.87540.8944
7672001.11.12 05:54buy3850.120.89280.87530.8938
7682001.11.12 05:56t/p3850.120.89380.87530.893812.001348.09
7692001.11.12 05:56close3840.060.89380.87540.89442.401350.49
7702001.11.12 05:57close3830.030.89350.87540.8949-1.201349.29
7712001.11.15 04:00buy3860.030.88310.86460.8841
7722001.11.15 05:30buy3870.060.88260.86460.8836
7732001.11.15 06:11buy3880.120.88200.86450.8830
7742001.11.15 06:14buy3890.240.88150.86450.8825
7752001.11.15 06:14close3890.240.88190.86450.88259.601358.89
7762001.11.15 06:15close3880.120.88160.86450.8830-4.801354.09
7772001.11.15 06:15close3870.060.88180.86460.8836-4.801349.29
7782001.11.15 06:15close3860.030.88140.86460.8841-5.101344.19
7792001.11.20 08:00buy3900.030.88270.86420.8837
7802001.11.20 08:03buy3910.060.88210.86410.8831
7812001.11.20 08:08buy3920.120.88160.86410.8826
7822001.11.20 08:10t/p3920.120.88260.86410.882612.001356.19
7832001.11.20 08:10close3910.060.88260.86410.88313.001359.19
7842001.11.20 08:10close3900.030.88250.86420.8837-0.601358.59
7852001.11.23 00:02buy3930.030.87850.86000.8795
7862001.11.23 00:54buy3940.060.87790.85990.8789
7872001.11.23 01:41t/p3940.060.87890.85990.87896.001364.59
7882001.11.23 01:41close3930.030.87890.86000.87951.201365.79
7892001.11.30 08:00sell3950.030.88730.90580.8863
7902001.11.30 08:04sell3960.060.88780.90580.8868
7912001.11.30 08:10t/p3960.060.88680.90580.88686.001371.79
7922001.11.30 08:10close3950.030.88680.90580.88631.501373.29
7932001.12.03 20:00sell3970.030.89160.91010.8906
7942001.12.03 20:44sell3980.060.89230.91030.8913
7952001.12.03 22:46t/p3980.060.89130.91030.89136.001379.29
7962001.12.03 22:46close3970.030.89130.91010.89060.901380.19
7972001.12.10 00:01sell3990.030.88940.90790.8884
7982001.12.10 00:22sell4000.060.88990.90790.8889
7992001.12.10 01:11t/p4000.060.88890.90790.88896.001386.19
8002001.12.10 01:11close3990.030.88890.90790.88841.501387.69
8012001.12.14 00:01sell4010.030.89270.91120.8917
8022001.12.14 00:26sell4020.060.89330.91130.8923
8032001.12.14 01:05sell4030.120.89380.91130.8928
8042001.12.14 01:38sell4040.240.89450.91150.8935
8052001.12.14 01:53close4040.240.89390.91150.893514.401402.09
8062001.12.14 01:54close4030.120.89430.91130.8928-6.001396.09
8072001.12.14 01:54close4020.060.89440.91130.8923-6.601389.49
8082001.12.14 01:54close4010.030.89420.91120.8917-4.501384.99
8092001.12.18 04:00sell4050.030.90330.92180.9023
8102001.12.18 04:00sell4060.060.90380.92180.9028
8112001.12.18 06:13t/p4060.060.90280.92180.90286.001390.99
8122001.12.18 06:13close4050.030.90280.92180.90231.501392.49
8132001.12.26 08:00buy4070.030.87960.86110.8806
8142001.12.26 08:27t/p4070.030.88060.86110.88063.001395.49
8152002.01.04 00:03sell4080.030.89920.91770.8982
8162002.01.04 00:35sell4090.060.89970.91770.8987
8172002.01.04 01:04t/p4090.060.89870.91770.89876.001401.49
8182002.01.04 01:04close4080.030.89830.91770.89822.701404.19
8192002.01.10 12:00buy4100.030.89310.87460.8941
8202002.01.10 12:01buy4110.060.89260.87460.8936
8212002.01.10 12:11buy4120.120.89200.87450.8930
8222002.01.10 12:23t/p4120.120.89300.87450.893012.001416.19
8232002.01.10 12:23close4110.060.89300.87460.89362.401418.59
8242002.01.10 12:23close4100.030.89280.87460.8941-0.901417.69
8252002.01.15 12:00sell4130.030.89210.91060.8911
8262002.01.15 12:19sell4140.060.89270.91070.8917
8272002.01.15 12:19t/p4140.060.89170.91070.89176.001423.69
8282002.01.15 12:19close4130.030.89160.91060.89111.501425.19
8292002.01.18 08:00buy4150.030.88130.86280.8823
8302002.01.18 08:44buy4160.060.88060.86260.8816
8312002.01.18 08:54buy4170.120.88000.86250.8810
8322002.01.18 09:12t/p4170.120.88100.86250.881012.001437.19
8332002.01.18 09:12close4160.060.88110.86260.88163.001440.19
8342002.01.18 09:13close4150.030.88100.86280.8823-0.901439.29
8352002.01.29 12:00buy4180.030.86180.84330.8628
8362002.01.29 12:07buy4190.060.86130.84330.8623
8372002.01.29 14:13t/p4190.060.86230.84330.86236.001445.29
8382002.01.29 14:13close4180.030.86230.84330.86281.501446.79
8392002.02.01 12:00buy4200.030.86100.84250.8620
8402002.02.01 12:01buy4210.060.86040.84240.8614
8412002.02.01 12:47t/p4210.060.86140.84240.86146.001452.79
8422002.02.01 12:47close4200.030.86140.84250.86201.201453.99
8432002.02.06 08:00sell4220.030.86650.88500.8655
8442002.02.06 08:20t/p4220.030.86550.88500.86553.001456.99
8452002.02.12 20:00sell4230.030.87670.89520.8757
8462002.02.12 20:30sell4240.060.87730.89530.8763
8472002.02.12 21:22t/p4240.060.87630.89530.87636.001462.99
8482002.02.12 21:22close4230.030.87630.89520.87571.201464.19
8492002.02.18 04:00buy4250.030.87400.85550.8750
8502002.02.18 04:03buy4260.060.87340.85540.8744
8512002.02.18 09:04t/p4260.060.87440.85540.87446.001470.19
8522002.02.18 09:04close4250.030.87440.85550.87501.201471.39
8532002.02.19 20:00buy4270.030.87770.85920.8787
8542002.02.19 20:36buy4280.060.87710.85910.8781
8552002.02.19 20:48buy4290.120.87650.85900.8775
8562002.02.20 01:33t/p4290.120.87750.85900.877511.591482.98
8572002.02.20 01:33close4280.060.87750.85910.87812.201485.18
8582002.02.20 01:34close4270.030.87710.85920.8787-1.901483.27
8592002.02.21 00:01sell4300.030.86950.88800.8685
8602002.02.21 00:06sell4310.060.87010.88810.8691
8612002.02.21 00:17sell4320.120.87060.88810.8696
8622002.02.21 01:08t/p4320.120.86960.88810.869612.001495.27
8632002.02.21 01:08close4310.060.86960.88810.86913.001498.27
8642002.02.21 01:08close4300.030.86980.88800.8685-0.901497.37
8652002.02.22 18:00buy4330.030.87580.85730.8768
8662002.02.22 18:16t/p4330.030.87680.85730.87683.001500.37
8672002.02.25 20:00sell4340.030.86930.88780.8683
8682002.02.25 20:06sell4350.060.86980.88780.8688
8692002.02.26 03:22sell4360.120.87040.88790.8694
8702002.02.26 03:45t/p4360.120.86940.88790.869412.001512.37
8712002.02.26 03:45close4350.060.86940.88780.86882.321514.70
8722002.02.26 03:46close4340.030.86960.88780.8683-0.941513.76
8732002.02.28 08:00buy4370.030.86450.84600.8655
8742002.02.28 08:15t/p4370.030.86550.84600.86553.001516.76
8752002.03.04 18:00buy4380.030.87100.85250.8720
8762002.03.04 18:00buy4390.060.87050.85250.8715
8772002.03.04 18:10buy4400.120.86990.85240.8709
8782002.03.04 18:13t/p4400.120.87090.85240.870912.001528.76
8792002.03.04 18:13close4390.060.87100.85250.87153.001531.76
8802002.03.04 18:13close4380.030.87090.85250.8720-0.301531.46
8812002.03.08 18:00sell4410.030.87550.89400.8745
8822002.03.08 18:04sell4420.060.87600.89400.8750
8832002.03.08 18:06t/p4420.060.87500.89400.87506.001537.46
8842002.03.08 18:06close4410.030.87500.89400.87451.501538.96
8852002.03.18 04:00sell4430.030.88060.89910.8796
8862002.03.18 06:03t/p4430.030.87960.89910.87963.001541.96
8872002.03.21 20:00sell4440.030.88280.90130.8818
8882002.03.21 20:59t/p4440.030.88180.90130.88183.001544.96
8892002.03.26 20:00buy4450.030.87740.85890.8784
8902002.03.26 20:16buy4460.060.87680.85880.8778
8912002.03.27 00:30buy4470.120.87630.85880.8773
8922002.03.27 03:35buy4480.240.87560.85860.8766
8932002.03.27 03:37close4480.240.87620.85860.876614.401559.36
8942002.03.27 03:37close4470.120.87610.85880.8773-2.401556.96
8952002.03.27 03:37close4460.060.87590.85880.8778-5.601551.35
8962002.03.27 03:38close4450.030.87620.85890.8784-3.701547.65
8972002.03.29 12:00buy4490.030.87260.85410.8736
8982002.03.29 12:04buy4500.060.87200.85400.8730
8992002.03.29 12:30buy4510.120.87150.85400.8725
9002002.03.29 12:33t/p4510.120.87250.85400.872512.001559.65
9012002.03.29 12:33close4500.060.87250.85400.87303.001562.65
9022002.03.29 12:34close4490.030.87240.85410.8736-0.601562.05
9032002.04.04 20:00sell4520.030.87840.89690.8774
9042002.04.04 21:37t/p4520.030.87740.89690.87743.001565.05
9052002.04.09 20:00buy4530.030.88010.86160.8811
9062002.04.09 20:21t/p4530.030.88110.86160.88113.001568.05
9072002.04.12 18:00sell4540.030.87950.89800.8785
9082002.04.12 19:01sell4550.060.88000.89800.8790
9092002.04.12 21:19sell4560.120.88060.89810.8796
9102002.04.12 22:17t/p4560.120.87960.89810.879612.001580.05
9112002.04.12 22:17close4550.060.87960.89800.87902.401582.45
9122002.04.12 22:18close4540.030.87970.89800.8785-0.601581.85
9132002.04.19 18:00sell4570.030.88920.90770.8882
9142002.04.19 18:03sell4580.060.88970.90770.8887
9152002.04.19 18:32sell4590.120.89040.90790.8894
9162002.04.19 18:35sell4600.240.89090.90790.8899
9172002.04.19 18:36close4600.240.89030.90790.889914.401596.25
9182002.04.19 18:36close4590.120.89080.90790.8894-4.801591.45
9192002.04.19 18:37close4580.060.89060.90770.8887-5.401586.05
9202002.04.19 18:37close4570.030.89020.90770.8882-3.001583.05
9212002.04.30 08:00sell4610.030.90320.92170.9022
9222002.04.30 08:45sell4620.060.90390.92190.9029
9232002.04.30 09:11t/p4620.060.90290.92190.90296.001589.05
9242002.04.30 09:11close4610.030.90270.92170.90221.501590.55
9252002.05.02 20:00sell4630.030.90220.92070.9012
9262002.05.02 20:19t/p4630.030.90120.92070.90123.001593.55
9272002.05.07 12:00sell4640.030.91560.93410.9146
9282002.05.07 12:05sell4650.060.91610.93410.9151
9292002.05.07 12:17sell4660.120.91670.93420.9157
9302002.05.07 12:39t/p4660.120.91570.93420.915712.001605.55
9312002.05.07 12:39close4650.060.91560.93410.91513.001608.55
9322002.05.07 12:39close4640.030.91570.93410.9146-0.301608.25
9332002.05.10 08:00buy4670.030.91230.89380.9133
9342002.05.10 08:04buy4680.060.91180.89380.9128
9352002.05.10 08:12t/p4680.060.91280.89380.91286.001614.25
9362002.05.10 08:12close4670.030.91280.89380.91331.501615.75
9372002.05.14 04:00sell4690.030.91010.92860.9091
9382002.05.14 06:33t/p4690.030.90910.92860.90913.001618.75
9392002.05.16 00:01buy4700.030.91230.89380.9133
9402002.05.16 00:10buy4710.060.91160.89360.9126
9412002.05.16 02:04buy4720.120.91100.89350.9120
9422002.05.16 03:35t/p4720.120.91200.89350.912012.001630.75
9432002.05.16 03:35close4710.060.91210.89360.91263.001633.75
9442002.05.16 03:35close4700.030.91220.89380.9133-0.301633.45
9452002.05.21 08:00sell4730.030.91830.93680.9173
9462002.05.21 08:06sell4740.060.91890.93690.9179
9472002.05.21 08:31t/p4740.060.91790.93690.91796.001639.45
9482002.05.21 08:31close4730.030.91790.93680.91731.201640.65
9492002.05.23 18:00sell4750.030.92330.94180.9223
9502002.05.23 18:08sell4760.060.92390.94190.9229
9512002.05.23 18:18t/p4760.060.92290.94190.92296.001646.65
9522002.05.23 18:18close4750.030.92290.94180.92231.201647.85
9532002.05.31 12:00sell4770.030.93800.95650.9370
9542002.05.31 12:11sell4780.060.93850.95650.9375
9552002.05.31 13:51t/p4780.060.93750.95650.93756.001653.85
9562002.05.31 13:51close4770.030.93740.95650.93701.801655.65
9572002.06.05 08:00sell4790.030.94020.95870.9392
9582002.06.05 08:04sell4800.060.94080.95880.9398
9592002.06.05 08:15t/p4800.060.93980.95880.93986.001661.65
9602002.06.05 08:15close4790.030.93980.95870.93921.201662.85
9612002.06.10 00:01sell4810.030.94310.96160.9421
9622002.06.10 02:00sell4820.060.94370.96170.9427
9632002.06.10 02:18sell4830.120.94420.96170.9432
9642002.06.10 04:23t/p4830.120.94320.96170.943212.001674.85
9652002.06.10 04:23close4820.060.94310.96170.94273.601678.45
9662002.06.10 04:23close4810.030.94320.96160.9421-0.301678.15
9672002.06.12 20:00sell4840.030.94410.96260.9431
9682002.06.12 20:04sell4850.060.94470.96270.9437
9692002.06.12 20:04sell4860.120.94520.96270.9442
9702002.06.12 20:23sell4870.240.94580.96280.9448
9712002.06.12 20:24close4870.240.94520.96280.944814.401692.55
9722002.06.12 20:25close4860.120.94530.96270.9442-1.201691.35
9732002.06.12 20:25close4850.060.94540.96270.9437-4.201687.15
9742002.06.12 20:26close4840.030.94520.96260.9431-3.301683.85
9752002.06.17 12:00sell4880.030.94280.96130.9418
9762002.06.17 12:03sell4890.060.94330.96130.9423
9772002.06.17 12:21sell4900.120.94390.96140.9429
9782002.06.17 13:31t/p4900.120.94290.96140.942912.001695.85
9792002.06.17 13:31close4890.060.94270.96130.94233.601699.45
9802002.06.17 13:31close4880.030.94280.96130.94180.001699.45
9812002.06.25 04:00sell4910.030.96750.98600.9665
9822002.06.25 04:07sell4920.060.96820.98620.9672
9832002.06.25 04:33sell4930.120.96870.98620.9677
9842002.06.25 05:31sell4940.240.96930.98630.9683
9852002.06.25 05:32sell4950.480.96990.98640.9689
9862002.06.25 05:34close4950.480.96940.98640.968924.001723.45
9872002.06.25 05:35close4940.240.96950.98630.9683-4.801718.65
9882002.06.25 05:35close4930.120.96960.98620.9677-10.801707.85
9892002.06.25 05:35close4920.060.96970.98620.9672-9.001698.85
9902002.06.25 05:35close4910.030.96950.98600.9665-6.001692.85
9912002.06.27 08:00sell4960.030.98521.00370.9842
9922002.06.27 08:07t/p4960.030.98421.00370.98423.001695.85
9932002.07.08 04:00buy4970.030.98280.96430.9838
9942002.07.08 04:10t/p4970.030.98380.96430.98383.001698.85
9952002.07.10 20:00sell4980.030.98921.00770.9882
9962002.07.10 20:03sell4990.060.98971.00770.9887
9972002.07.10 20:05sell5000.120.99031.00780.9893
9982002.07.10 20:07sell5010.240.99081.00780.9898
9992002.07.10 20:09close5010.240.99021.00780.989814.401713.25
10002002.07.10 20:09close5000.120.99041.00780.9893-1.201712.05
10012002.07.10 20:09close4990.060.99061.00770.9887-5.401706.65
10022002.07.10 20:09close4980.030.99071.00770.9882-4.501702.15
10032002.07.17 18:00sell5020.031.00801.02651.0070
10042002.07.17 18:01sell5030.061.00871.02671.0077
10052002.07.17 18:03t/p5030.061.00771.02671.00776.001708.15
10062002.07.17 18:03close5020.031.00761.02651.00701.201709.35
10072002.07.22 04:00sell5040.031.00921.02771.0082
10082002.07.22 04:04t/p5040.031.00821.02771.00823.001712.35
10092002.07.25 00:01buy5050.030.99550.97700.9965
10102002.07.25 00:10t/p5050.030.99650.97700.99653.001715.35
10112002.07.30 18:00buy5060.030.98820.96970.9892
10122002.07.30 18:03buy5070.060.98760.96960.9886
10132002.07.30 18:04buy5080.120.98680.96930.9878
10142002.07.30 18:11t/p5080.120.98780.96930.987812.001727.35
10152002.07.30 18:11close5070.060.98790.96960.98861.801729.15
10162002.07.30 18:11close5060.030.98800.96970.9892-0.601728.55
10172002.08.01 20:00buy5090.030.98360.96510.9846
10182002.08.01 20:17t/p5090.030.98460.96510.98463.001731.55
10192002.08.07 20:00buy5100.030.97480.95630.9758
10202002.08.07 20:04t/p5100.030.97580.95630.97583.001734.55
10212002.08.09 12:00buy5110.030.97370.95520.9747
10222002.08.09 12:00buy5120.060.97300.95500.9740
10232002.08.09 12:01t/p5120.060.97400.95500.97406.001740.55
10242002.08.09 12:01close5110.030.97400.95520.97470.901741.45
10252002.08.15 04:00sell5130.030.97870.99720.9777
10262002.08.15 04:33t/p5130.030.97770.99720.97773.001744.45
10272002.08.19 18:00sell5140.030.97720.99570.9762
10282002.08.19 18:00sell5150.060.97780.99580.9768
10292002.08.19 18:24sell5160.120.97850.99600.9775
10302002.08.19 18:46sell5170.240.97910.99610.9781
10312002.08.19 18:46close5170.240.97860.99610.978112.001756.45
10322002.08.19 18:46close5160.120.97870.99600.9775-2.401754.05
10332002.08.19 18:47close5150.060.97860.99580.9768-4.801749.25
10342002.08.19 18:47close5140.030.97880.99570.9762-4.801744.45
10352002.08.21 08:00buy5180.030.98340.96490.9844
10362002.08.21 08:00buy5190.060.98280.96480.9838
10372002.08.21 08:21t/p5190.060.98380.96480.98386.001750.45
10382002.08.21 08:21close5180.030.98380.96490.98441.201751.65
10392002.08.26 04:00buy5200.030.97190.95340.9729
10402002.08.26 04:10buy5210.060.97140.95340.9724
10412002.08.26 05:07buy5220.120.97080.95330.9718
10422002.08.26 06:44t/p5220.120.97180.95330.971812.001763.65
10432002.08.26 06:44close5210.060.97190.95340.97243.001766.65
10442002.08.26 06:44close5200.030.97180.95340.9729-0.301766.35
10452002.08.30 20:00sell5230.030.98161.00010.9806
10462002.08.30 21:01sell5240.060.98221.00020.9812
10472002.08.30 21:33sell5250.120.98271.00020.9817
10482002.08.30 23:36t/p5250.120.98171.00020.981712.001778.35
10492002.08.30 23:36close5240.060.98161.00020.98123.601781.95
10502002.08.30 23:36close5230.030.98171.00010.9806-0.301781.65
10512002.09.05 00:04sell5260.030.99231.01080.9913
10522002.09.05 00:12t/p5260.030.99131.01080.99133.001784.65
10532002.09.12 00:01buy5270.030.97630.95780.9773
10542002.09.12 00:18buy5280.060.97570.95770.9767
10552002.09.12 01:54t/p5280.060.97670.95770.97676.001790.65
10562002.09.12 01:54close5270.030.97670.95780.97731.201791.85
10572002.09.18 00:01buy5290.030.97390.95540.9749
10582002.09.18 02:01buy5300.060.97340.95540.9744
10592002.09.18 02:30t/p5300.060.97440.95540.97446.001797.85
10602002.09.18 02:30close5290.030.97450.95540.97491.801799.65
10612002.09.23 00:01sell5310.030.98080.99930.9798
10622002.09.23 02:24t/p5310.030.97980.99930.97983.001802.65
10632002.09.25 18:00sell5320.030.97980.99830.9788
10642002.09.25 18:15t/p5320.030.97880.99830.97883.001805.65
10652002.09.27 20:00buy5330.030.97890.96040.9799
10662002.09.27 20:33t/p5330.030.97990.96040.97993.001808.65
10672002.10.02 00:01sell5340.030.98231.00080.9813
10682002.10.02 00:02sell5350.060.98291.00090.9819
10692002.10.02 02:02t/p5350.060.98191.00090.98196.001814.65
10702002.10.02 02:02close5340.030.98181.00080.98131.501816.15
10712002.10.04 08:00sell5360.030.98641.00490.9854
10722002.10.04 08:41t/p5360.030.98541.00490.98543.001819.15
10732002.10.08 08:00buy5370.030.98270.96420.9837
10742002.10.08 08:14buy5380.060.98220.96420.9832
10752002.10.08 09:03buy5390.120.98160.96410.9826
10762002.10.08 09:15buy5400.240.98110.96410.9821
10772002.10.08 09:16close5400.240.98150.96410.98219.601828.75
10782002.10.08 09:16close5390.120.98120.96410.9826-4.801823.95
10792002.10.08 09:17close5380.060.98110.96420.9832-6.601817.35
10802002.10.08 09:17close5370.030.98100.96420.9837-5.101812.25
10812002.10.09 18:00buy5410.030.98710.96860.9881
10822002.10.09 18:11t/p5410.030.98810.96860.98813.001815.25
10832002.10.11 08:11sell5420.030.98681.00530.9858
10842002.10.11 09:08sell5430.060.98751.00550.9865
10852002.10.11 09:10sell5440.120.98811.00560.9871
10862002.10.11 09:28t/p5440.120.98711.00560.987112.001827.25
10872002.10.11 09:28close5430.060.98691.00550.98653.601830.85
10882002.10.11 09:28close5420.030.98711.00530.9858-0.901829.95
10892002.10.14 18:00sell5450.030.98671.00520.9857
10902002.10.14 18:04sell5460.060.98731.00530.9863
10912002.10.14 18:34t/p5460.060.98631.00530.98636.001835.95
10922002.10.14 18:34close5450.030.98631.00520.98571.201837.15
10932002.10.21 08:00buy5470.030.97380.95530.9748
10942002.10.21 08:06buy5480.060.97330.95530.9743
10952002.10.21 08:28buy5490.120.97260.95510.9736
10962002.10.21 08:38buy5500.240.97210.95510.9731
10972002.10.21 08:39close5500.240.97260.95510.973112.001849.15
10982002.10.21 08:39close5490.120.97250.95510.9736-1.201847.95
10992002.10.21 08:39close5480.060.97290.95530.9743-2.401845.55
11002002.10.21 08:39close5470.030.97270.95530.9748-3.301842.25
11012002.10.30 18:00sell5510.030.98331.00180.9823
11022002.10.30 18:01sell5520.060.98381.00180.9828
11032002.10.30 19:58sell5530.120.98441.00190.9834
11042002.10.30 19:59sell5540.240.98501.00200.9840
11052002.10.30 19:59close5540.240.98441.00200.984014.401856.65
11062002.10.30 19:59close5530.120.98461.00190.9834-2.401854.25
11072002.10.30 19:59close5520.060.98481.00180.9828-6.001848.25
11082002.10.30 20:00close5510.030.98471.00180.9823-4.201844.05
11092002.11.04 20:00sell5550.030.99691.01540.9959
11102002.11.04 20:12sell5560.060.99751.01550.9965
11112002.11.04 21:58sell5570.120.99811.01560.9971
11122002.11.04 23:08sell5580.240.99861.01560.9976
11132002.11.04 23:14close5580.240.99821.01560.99769.601853.65
11142002.11.04 23:15close5570.120.99841.01560.9971-3.601850.05
11152002.11.04 23:15close5560.060.99851.01550.9965-6.001844.05
11162002.11.04 23:15close5550.030.99821.01540.9959-3.901840.15
11172002.11.06 04:00sell5590.030.99881.01730.9978
11182002.11.06 04:12sell5600.060.99941.01740.9984
11192002.11.06 04:50t/p5600.060.99841.01740.99846.001846.15
11202002.11.06 04:50close5590.030.99841.01730.99781.201847.35
11212002.11.11 20:00sell5610.031.01071.02921.0097
11222002.11.11 20:31sell5620.061.01121.02921.0102
11232002.11.11 21:00t/p5620.061.01021.02921.01026.001853.35
11242002.11.11 21:00close5610.031.01021.02921.00971.501854.85
11252002.11.18 00:01buy5630.031.01040.99191.0114
11262002.11.18 00:20buy5640.061.00970.99171.0107
11272002.11.18 01:07t/p5640.061.01070.99171.01076.001860.85
11282002.11.18 01:07close5630.031.01070.99191.01140.901861.75
11292002.11.19 20:00sell5650.031.00281.02131.0018
11302002.11.19 20:05sell5660.061.00331.02131.0023
11312002.11.19 21:32sell5670.121.00391.02141.0029
11322002.11.19 21:58t/p5670.121.00291.02141.002912.001873.75
11332002.11.19 21:58close5660.061.00291.02131.00232.401876.15
11342002.11.19 21:58close5650.031.00331.02131.0018-1.501874.65
11352002.11.22 04:00buy5680.031.00310.98461.0041
11362002.11.22 07:46buy5690.061.00250.98451.0035
11372002.11.22 07:56t/p5690.061.00350.98451.00356.001880.65
11382002.11.22 07:56close5680.031.00350.98461.00411.201881.85
11392002.11.27 00:02buy5700.030.99390.97540.9949
11402002.11.27 02:02buy5710.060.99340.97540.9944
11412002.11.27 07:27t/p5710.060.99440.97540.99446.001887.85
11422002.11.27 07:27close5700.030.99440.97540.99491.501889.35
11432002.12.02 20:00buy5720.030.99660.97810.9976
11442002.12.02 20:21t/p5720.030.99760.97810.99763.001892.35
11452002.12.05 18:00sell5730.030.99951.01800.9985
11462002.12.05 18:01sell5740.061.00021.01820.9992
11472002.12.05 18:02t/p5740.060.99921.01820.99926.001898.35
11482002.12.05 18:02close5730.030.99901.01800.99851.501899.85
11492002.12.10 08:00sell5750.031.00991.02841.0089
11502002.12.10 08:30sell5760.061.01051.02851.0095
11512002.12.10 08:53t/p5760.061.00951.02851.00956.001905.85
11522002.12.10 08:53close5750.031.00951.02841.00891.201907.05
11532002.12.10 18:00sell5770.031.00761.02611.0066
11542002.12.10 18:12sell5780.061.00821.02621.0072
11552002.12.10 18:18sell5790.121.00881.02631.0078
11562002.12.10 18:18t/p5790.121.00781.02631.007812.001919.05
11572002.12.10 18:18close5780.061.00771.02621.00723.001922.05
11582002.12.10 18:18close5770.031.00781.02611.0066-0.601921.45
11592002.12.16 18:00sell5800.031.02141.03991.0204
11602002.12.16 18:10t/p5800.031.02041.03991.02043.001924.45
11612002.12.18 04:00sell5810.031.02761.04611.0266
11622002.12.18 05:36t/p5810.031.02661.04611.02663.001927.45
11632002.12.23 20:00sell5820.031.02511.04361.0241
11642002.12.23 20:01sell5830.061.02601.04401.0250
11652002.12.23 21:08sell5840.121.02661.04411.0256
11662002.12.23 23:58sell5850.241.02721.04421.0262
11672002.12.23 23:58close5850.241.02671.04421.026212.001939.45
11682002.12.23 23:58close5840.121.02681.04411.0256-2.401937.05
11692002.12.23 23:58close5830.061.02701.04401.0250-6.001931.05
11702002.12.23 23:59close5820.031.02691.04361.0241-5.401925.65
11712003.01.01 08:02sell5860.031.04881.06731.0478
11722003.01.01 08:20t/p5860.031.04781.06731.04783.001928.65
11732003.01.06 08:00buy5870.031.04361.02511.0446
11742003.01.06 08:03buy5880.061.04301.02501.0440
11752003.01.06 08:40t/p5880.061.04401.02501.04406.001934.65
11762003.01.06 08:40close5870.031.04401.02511.04461.201935.85
11772003.01.07 18:00sell5890.031.04211.06061.0411
11782003.01.07 18:03sell5900.061.04271.06071.0417
11792003.01.07 18:15t/p5900.061.04171.06071.04176.001941.85
11802003.01.07 18:15close5890.031.04171.06061.04111.201943.05
11812003.01.08 20:00buy5910.031.04941.03091.0504
11822003.01.08 20:42buy5920.061.04881.03081.0498
11832003.01.08 20:57t/p5920.061.04981.03081.04986.001949.05
11842003.01.08 20:57close5910.031.05001.03091.05041.801950.85
11852003.01.14 00:01sell5930.031.05401.07251.0530
11862003.01.14 01:05sell5940.061.05461.07261.0536
11872003.01.14 04:17sell5950.121.05521.07271.0542
11882003.01.14 04:54sell5960.241.05571.07271.0547
11892003.01.14 04:55close5960.241.05531.07271.05479.601960.45
11902003.01.14 04:55close5950.121.05541.07271.0542-2.401958.05
11912003.01.14 04:55close5940.061.05551.07261.0536-5.401952.65
11922003.01.14 04:56close5930.031.05591.07251.0530-5.701946.95
11932003.01.21 04:00sell5970.031.06551.08401.0645
11942003.01.21 04:01sell5980.061.06601.08401.0650
11952003.01.21 05:05sell5990.121.06661.08411.0656
11962003.01.21 05:05t/p5990.121.06561.08411.065612.001958.95
11972003.01.21 05:05close5980.061.06561.08401.06502.401961.35
11982003.01.21 05:06close5970.031.06551.08401.06450.001961.35
11992003.01.23 04:00sell6000.031.07161.09011.0706
12002003.01.23 06:42sell6010.061.07221.09021.0712
12012003.01.23 07:23sell6020.121.07281.09031.0718
12022003.01.23 07:34sell6030.241.07341.09041.0724
12032003.01.23 07:37sell6040.481.07391.09041.0729
12042003.01.23 07:38close6040.481.07331.09041.072928.801990.15
12052003.01.23 07:38close6030.241.07341.09041.07240.001990.15
12062003.01.23 07:39close6020.121.07361.09031.0718-9.601980.55
12072003.01.23 07:39close6010.061.07321.09021.0712-6.001974.55
12082003.01.23 07:39close6000.031.07341.09011.0706-5.401969.15
12092003.01.24 00:01sell6050.031.07451.09301.0735
12102003.01.24 00:50sell6060.061.07511.09311.0741
12112003.01.24 01:56sell6070.121.07571.09321.0747
12122003.01.24 02:44sell6080.241.07631.09331.0753
12132003.01.24 03:21sell6090.481.07691.09341.0759
12142003.01.24 03:35close6090.481.07631.09341.075928.801997.95
12152003.01.24 03:35close6080.241.07641.09331.0753-2.401995.55
12162003.01.24 03:35close6070.121.07651.09321.0747-9.601985.95
12172003.01.24 03:35close6060.061.07661.09311.0741-9.001976.95
12182003.01.24 03:35close6050.031.07681.09301.0735-6.901970.05
12192003.01.28 04:00sell6100.031.08401.10251.0830
12202003.01.28 04:23t/p6100.031.08301.10251.08303.001973.05
12212003.01.29 20:00sell6110.031.08311.10161.0821
12222003.01.29 20:01sell6120.061.08371.10171.0827
12232003.01.29 20:02sell6130.121.08431.10181.0833
12242003.01.29 20:23sell6140.241.08501.10201.0840
12252003.01.29 20:23close6140.241.08441.10201.084014.401987.45
12262003.01.29 20:23close6130.121.08461.10181.0833-3.601983.85
12272003.01.29 20:23close6120.061.08451.10171.0827-4.801979.05
12282003.01.29 20:23close6110.031.08461.10161.0821-4.501974.55
12292003.02.04 04:00buy6150.031.07831.05981.0793
12302003.02.04 04:05buy6160.061.07771.05971.0787
12312003.02.04 05:52buy6170.121.07691.05941.0779
12322003.02.04 06:06t/p6170.121.07791.05941.077912.001986.55
12332003.02.04 06:06close6160.061.07801.05971.07871.801988.35
12342003.02.04 06:06close6150.031.07791.05981.0793-1.201987.15
12352003.02.06 00:01sell6180.031.07861.09711.0776
12362003.02.06 00:23sell6190.061.07931.09731.0783
12372003.02.06 00:48t/p6190.061.07831.09731.07836.001993.15
12382003.02.06 00:48close6180.031.07831.09711.07760.901994.05
12392003.02.12 12:00buy6200.031.07621.05771.0772
12402003.02.12 12:00buy6210.061.07571.05771.0767
12412003.02.12 12:04buy6220.121.07491.05741.0759
12422003.02.12 12:19buy6230.241.07431.05731.0753
12432003.02.12 12:20close6230.241.07481.05731.075312.002006.05
12442003.02.12 12:20close6220.121.07451.05741.0759-4.802001.25
12452003.02.12 12:20close6210.061.07461.05771.0767-6.601994.65
12462003.02.12 12:20close6200.031.07441.05771.0772-5.401989.25
12472003.02.17 04:00sell6240.031.07311.09161.0721
12482003.02.17 04:08sell6250.061.07361.09161.0726
12492003.02.17 04:43t/p6250.061.07261.09161.07266.001995.25
12502003.02.17 04:43close6240.031.07241.09161.07212.101997.35
12512003.02.19 18:00buy6260.031.07471.05621.0757
12522003.02.19 18:12buy6270.061.07401.05601.0750
12532003.02.19 18:21t/p6270.061.07501.05601.07506.002003.35
12542003.02.19 18:21close6260.031.07501.05621.07570.902004.25
12552003.02.24 00:01sell6280.031.07231.09081.0713
12562003.02.24 01:01t/p6280.031.07131.09081.07133.002007.25
12572003.02.26 00:01sell6290.031.07571.09421.0747
12582003.02.26 00:34t/p6290.031.07471.09421.07473.002010.25
12592003.03.06 08:00sell6300.031.09531.11381.0943
12602003.03.06 08:12sell6310.061.09581.11381.0948
12612003.03.06 08:17sell6320.121.09641.11391.0954
12622003.03.06 08:27sell6330.241.09701.11401.0960
12632003.03.06 08:29close6330.241.09651.11401.096012.002022.25
12642003.03.06 08:29close6320.121.09681.11391.0954-4.802017.45
12652003.03.06 08:30close6310.061.09661.11381.0948-4.802012.65
12662003.03.06 08:30close6300.031.09671.11381.0943-4.202008.45
12672003.03.10 00:01sell6340.031.10061.11911.0996
12682003.03.10 00:44sell6350.061.10121.11921.1002
12692003.03.10 01:07sell6360.121.10181.11931.1008
12702003.03.10 01:28sell6370.241.10241.11941.1014
12712003.03.10 01:33close6370.241.10191.11941.101412.002020.45
12722003.03.10 01:33close6360.121.10201.11931.1008-2.402018.05
12732003.03.10 01:34close6350.061.10211.11921.1002-5.402012.65
12742003.03.10 01:34close6340.031.10261.11911.0996-6.002006.65
12752003.03.17 12:00buy6380.031.08101.06251.0820
12762003.03.17 12:21buy6390.061.08041.06241.0814
12772003.03.17 12:27buy6400.121.07981.06231.0808
12782003.03.17 12:32buy6410.241.07911.06211.0801
12792003.03.17 12:33close6410.241.07961.06211.080112.002018.65
12802003.03.17 12:34close6400.121.07931.06231.0808-6.002012.65
12812003.03.17 12:34close6390.061.07911.06241.0814-7.802004.85
12822003.03.17 12:34close6380.031.07931.06251.0820-5.101999.75
12832003.03.19 04:00buy6420.031.06451.04601.0655
12842003.03.19 04:08buy6430.061.06371.04571.0647
12852003.03.19 04:40t/p6430.061.06471.04571.06476.002005.75
12862003.03.19 04:40close6420.031.06481.04601.06550.902006.65
12872003.03.24 04:00buy6440.031.05931.04081.0603
12882003.03.24 04:57t/p6440.031.06031.04081.06033.002009.65
12892003.03.28 04:00sell6450.031.06811.08661.0671
12902003.03.28 04:02sell6460.061.06881.08681.0678
12912003.03.28 04:52sell6470.121.06951.08701.0685
12922003.03.28 07:06sell6480.241.07001.08701.0690
12932003.03.28 07:07close6480.241.06951.08701.069012.002021.65
12942003.03.28 07:07close6470.121.06941.08701.06851.202022.85
12952003.03.28 07:07close6460.061.06971.08681.0678-5.402017.45
12962003.03.28 07:07close6450.031.06991.08661.0671-5.402012.05
12972003.04.02 00:01sell6490.031.09201.11051.0910
12982003.04.02 00:29sell6500.061.09261.11061.0916
12992003.04.02 00:31sell6510.121.09341.11091.0924
13002003.04.02 00:37sell6520.241.09391.11091.0929
13012003.04.02 00:40sell6530.481.09451.11101.0935
13022003.04.02 01:39close6530.481.09391.11101.093528.802040.85
13032003.04.02 01:40close6520.241.09401.11091.0929-2.402038.45
13042003.04.02 01:40close6510.121.09411.11091.0924-8.402030.05
13052003.04.02 01:40close6500.061.09391.11061.0916-7.802022.25
13062003.04.02 01:40close6490.031.09441.11051.0910-7.202015.05
13072003.04.08 08:00buy6540.031.07111.05261.0721
13082003.04.08 08:07buy6550.061.07051.05251.0715
13092003.04.08 08:10buy6560.121.06991.05241.0709
13102003.04.08 08:22buy6570.241.06941.05241.0704
13112003.04.08 08:22close6570.241.06981.05241.07049.602024.65
13122003.04.08 08:22close6560.121.06971.05241.0709-2.402022.25
13132003.04.08 08:22close6550.061.06961.05251.0715-5.402016.85
13142003.04.08 08:23close6540.031.06911.05261.0721-6.002010.85
13152003.04.11 18:00sell6580.031.07531.09381.0743
13162003.04.11 18:44sell6590.061.07581.09381.0748
13172003.04.11 18:55sell6600.121.07641.09391.0754
13182003.04.11 19:13t/p6600.121.07541.09391.075412.002022.85
13192003.04.11 19:13close6590.061.07531.09381.07483.002025.85
13202003.04.11 19:13close6580.031.07551.09381.0743-0.602025.25
13212003.04.18 04:00sell6610.031.08841.10691.0874
13222003.04.18 04:59sell6620.061.08911.10711.0881
13232003.04.18 05:18sell6630.121.08971.10721.0887
13242003.04.18 08:05t/p6630.121.08871.10721.088712.002037.25
13252003.04.18 08:05close6620.061.08871.10711.08812.402039.65
13262003.04.18 08:05close6610.031.08861.10691.0874-0.602039.05
13272003.04.24 00:01sell6640.031.09481.11331.0938
13282003.04.24 00:01sell6650.061.09551.11351.0945
13292003.04.24 01:41sell6660.121.09601.11351.0950
13302003.04.24 02:51sell6670.241.09661.11361.0956
13312003.04.24 02:52close6670.241.09601.11361.095614.402053.45
13322003.04.24 02:53close6660.121.09611.11351.0950-1.202052.25
13332003.04.24 02:53close6650.061.09621.11351.0945-4.202048.05
13342003.04.24 02:53close6640.031.09631.11331.0938-4.502043.55
13352003.04.25 18:00sell6680.031.10381.12231.1028
13362003.04.25 18:01sell6690.061.10431.12231.1033
13372003.04.25 18:05t/p6690.061.10331.12231.10336.002049.55
13382003.04.25 18:05close6680.031.10321.12231.10281.802051.35
13392003.04.28 12:00sell6700.031.10371.12221.1027
13402003.04.28 12:06sell6710.061.10421.12221.1032
13412003.04.28 12:55t/p6710.061.10321.12221.10326.002057.35
13422003.04.28 12:55close6700.031.10311.12221.10271.802059.15
13432003.05.02 20:00sell6720.031.12181.14031.1208
13442003.05.02 20:04sell6730.061.12241.14041.1214
13452003.05.02 20:08sell6740.121.12311.14061.1221
13462003.05.02 20:25sell6750.241.12371.14071.1227
13472003.05.02 20:29close6750.241.12321.14071.122712.002071.15
13482003.05.02 20:30close6740.121.12331.14061.1221-2.402068.75
13492003.05.02 20:30close6730.061.12361.14041.1214-7.202061.55
13502003.05.02 20:30close6720.031.12351.14031.1208-5.102056.45
13512003.05.08 00:01sell6760.031.13521.15371.1342
13522003.05.08 00:11sell6770.061.13581.15381.1348
13532003.05.08 00:47t/p6770.061.13481.15381.13486.002062.45
13542003.05.08 00:47close6760.031.13481.15371.13421.202063.65
13552003.05.12 00:01sell6780.031.15311.17161.1521
13562003.05.12 00:09sell6790.061.15391.17191.1529
13572003.05.12 00:13sell6800.121.15451.17201.1535
13582003.05.12 00:15sell6810.241.15531.17231.1543
13592003.05.12 00:16sell6820.481.15601.17251.1550
13602003.05.12 00:18close6820.481.15531.17251.155033.602097.25
13612003.05.12 00:18close6810.241.15581.17231.1543-12.002085.25
13622003.05.12 00:18close6800.121.15571.17201.1535-14.402070.85
13632003.05.12 00:18close6790.061.15601.17191.1529-12.602058.25
13642003.05.12 00:18close6780.031.15591.17161.1521-8.402049.85
13652003.05.13 04:00sell6830.031.15121.16971.1502
13662003.05.13 04:00sell6840.061.15181.16981.1508
13672003.05.13 04:03t/p6840.061.15081.16981.15086.002055.85
13682003.05.13 04:03close6830.031.15071.16971.15021.502057.35
13692003.05.20 18:00sell6850.031.16921.18771.1682
13702003.05.20 18:11sell6860.061.16981.18781.1688
13712003.05.20 18:16t/p6860.061.16881.18781.16886.002063.35
13722003.05.20 18:16close6850.031.16881.18771.16821.202064.55
13732003.05.21 20:00sell6870.031.17011.18861.1691
13742003.05.21 20:23t/p6870.031.16911.18861.16913.002067.55
13752003.05.28 00:01sell6880.031.18141.19991.1804
13762003.05.28 00:18sell6890.061.18201.20001.1810
13772003.05.28 01:42sell6900.121.18251.20001.1815
13782003.05.28 01:48sell6910.241.18311.20011.1821
13792003.05.28 01:49close6910.241.18261.20011.182112.002079.55
13802003.05.28 01:49close6900.121.18231.20001.18152.402081.95
13812003.05.28 01:49close6890.061.18241.20001.1810-2.402079.55
13822003.05.28 01:50close6880.031.18261.19991.1804-3.602075.95
13832003.06.02 00:01sell6920.031.17171.19021.1707
13842003.06.02 00:03sell6930.061.17241.19041.1714
13852003.06.02 00:41t/p6930.061.17141.19041.17146.002081.95
13862003.06.02 00:41close6920.031.17141.19021.17070.902082.85
13872003.06.03 20:00buy6940.031.17461.15611.1756
13882003.06.03 20:11t/p6940.031.17561.15611.17563.002085.85
13892003.06.05 18:00buy6950.031.18731.16881.1883
13902003.06.05 18:12buy6960.061.18671.16871.1877
13912003.06.05 18:25buy6970.121.18611.16861.1871
13922003.06.05 18:32t/p6970.121.18711.16861.187112.002097.85
13932003.06.05 18:32close6960.061.18711.16871.18772.402100.25
13942003.06.05 18:32close6950.031.18691.16881.1883-1.202099.05
13952003.06.09 00:01sell6980.031.17081.18931.1698
13962003.06.09 02:20t/p6980.031.16981.18931.16983.002102.05
13972003.06.11 18:00buy6990.031.17681.15831.1778
13982003.06.11 18:03buy7000.061.17631.15831.1773
13992003.06.11 18:19buy7010.121.17571.15821.1767
14002003.06.11 18:55buy7020.241.17501.15801.1760
14012003.06.11 18:59close7020.241.17551.15801.176012.002114.05
14022003.06.11 18:59close7010.121.17541.15821.1767-3.602110.45
14032003.06.11 18:59close7000.061.17571.15831.1773-3.602106.85
14042003.06.11 18:59close6990.031.17551.15831.1778-3.902102.95
14052003.06.17 04:00sell7030.031.18331.20181.1823
14062003.06.17 04:08sell7040.061.18391.20191.1829
14072003.06.17 04:29t/p7040.061.18291.20191.18296.002108.95
14082003.06.17 04:29close7030.031.18291.20181.18231.202110.15
14092003.06.20 04:00buy7050.031.17341.15491.1744
14102003.06.20 04:13buy7060.061.17281.15481.1738
14112003.06.20 04:53buy7070.121.17231.15481.1733
14122003.06.20 06:06buy7080.241.17151.15451.1725
14132003.06.20 06:08buy7090.481.17081.15431.1718
14142003.06.20 06:43close7090.481.17151.15431.171833.602143.75
14152003.06.20 06:43close7080.241.17141.15451.1725-2.402141.35
14162003.06.20 06:43close7070.121.17171.15481.1733-7.202134.15
14172003.06.20 06:43close7060.061.17161.15481.1738-7.202126.95
14182003.06.20 06:43close7050.031.17141.15491.1744-6.002120.95
14192003.06.24 12:00buy7100.031.15751.13901.1585
14202003.06.24 12:06buy7110.061.15691.13891.1579
14212003.06.24 12:12t/p7110.061.15791.13891.15796.002126.95
14222003.06.24 12:12close7100.031.15791.13901.15851.202128.15
14232003.06.30 00:01buy7120.031.14321.12471.1442
14242003.06.30 00:58buy7130.061.14261.12461.1436
14252003.06.30 01:08buy7140.121.14211.12461.1431
14262003.06.30 01:14buy7150.241.14131.12431.1423
14272003.06.30 01:15close7150.241.14191.12431.142314.402142.55
14282003.06.30 01:15close7140.121.14181.12461.1431-3.602138.95
14292003.06.30 01:15close7130.061.14211.12461.1436-3.002135.95
14302003.06.30 01:15close7120.031.14201.12471.1442-3.602132.35
14312003.07.03 04:00sell7160.031.15221.17071.1512
14322003.07.03 04:00sell7170.061.15271.17071.1517
14332003.07.03 07:15t/p7170.061.15171.17071.15176.002138.35
14342003.07.03 07:15close7160.031.15171.17071.15121.502139.85
14352003.07.09 08:00buy7180.031.13271.11421.1337
14362003.07.09 08:00buy7190.061.13201.11401.1330
14372003.07.09 08:08buy7200.121.13141.11391.1324
14382003.07.09 08:15t/p7200.121.13241.11391.132412.002151.85
14392003.07.09 08:15close7190.061.13241.11401.13302.402154.25
14402003.07.09 08:15close7180.031.13251.11421.1337-0.602153.65
14412003.07.15 08:00buy7210.031.12831.10981.1293
14422003.07.15 08:00buy7220.061.12781.10981.1288
14432003.07.15 08:02t/p7220.061.12881.10981.12886.002159.65
14442003.07.15 08:02close7210.031.12881.10981.12931.502161.15
14452003.07.17 04:00buy7230.031.12161.10311.1226
14462003.07.17 05:34t/p7230.031.12261.10311.12263.002164.15
14472003.07.25 04:00sell7240.031.14651.16501.1455
14482003.07.25 04:06sell7250.061.14711.16511.1461
14492003.07.25 05:06sell7260.121.14771.16521.1467
14502003.07.25 05:43t/p7260.121.14671.16521.146712.002176.15
14512003.07.25 05:43close7250.061.14651.16511.14613.602179.75
14522003.07.25 05:43close7240.031.14661.16501.1455-0.302179.45
14532003.08.04 04:00buy7270.031.12681.10831.1278
14542003.08.04 04:32t/p7270.031.12781.10831.12783.002182.45
14552003.08.07 04:00sell7280.031.13341.15191.1324
14562003.08.07 04:11sell7290.061.13401.15201.1330
14572003.08.07 04:17t/p7290.061.13301.15201.13306.002188.45
14582003.08.07 04:17close7280.031.13301.15191.13241.202189.65
14592003.08.08 12:00sell7300.031.13391.15241.1329
14602003.08.08 12:00sell7310.061.13441.15241.1334
14612003.08.08 12:15sell7320.121.13501.15251.1340
14622003.08.08 12:27sell7330.241.13561.15261.1346
14632003.08.08 12:27close7330.241.13491.15261.134616.802206.45
14642003.08.08 12:27close7320.121.13511.15251.1340-1.202205.25
14652003.08.08 12:27close7310.061.13501.15241.1334-3.602201.65
14662003.08.08 12:27close7300.031.13541.15241.1329-4.502197.15
14672003.08.12 00:01buy7340.031.13641.11791.1374
14682003.08.12 00:15buy7350.061.13591.11791.1369
14692003.08.12 07:52t/p7350.061.13691.11791.13696.002203.15
14702003.08.12 07:52close7340.031.13701.11791.13741.802204.95
14712003.08.14 04:00buy7360.031.13301.11451.1340
14722003.08.14 04:07buy7370.061.13241.11441.1334
14732003.08.14 06:24t/p7370.061.13341.11441.13346.002210.95
14742003.08.14 06:24close7360.031.13341.11451.13401.202212.15
14752003.08.20 12:00buy7380.031.11151.09301.1125
14762003.08.20 12:05buy7390.061.11091.09291.1119
14772003.08.20 12:29buy7400.121.11011.09261.1111
14782003.08.20 12:38buy7410.241.10961.09261.1106
14792003.08.20 12:41buy7420.481.10891.09241.1099
14802003.08.20 12:48close7420.481.10961.09241.109933.602245.75
14812003.08.20 12:48close7410.241.10951.09261.1106-2.402243.35
14822003.08.20 12:48close7400.121.10971.09261.1111-4.802238.55
14832003.08.20 12:48close7390.061.10931.09291.1119-9.602228.95
14842003.08.20 12:48close7380.031.10941.09301.1125-6.302222.65
14852003.08.25 12:00buy7430.031.09111.07261.0921
14862003.08.25 12:03buy7440.061.09051.07251.0915
14872003.08.25 12:31t/p7440.061.09151.07251.09156.002228.65
14882003.08.25 12:31close7430.031.09151.07261.09211.202229.85
14892003.09.02 08:00sell7450.031.09301.11151.0920
14902003.09.02 08:02sell7460.061.09361.11161.0926
14912003.09.02 08:10t/p7460.061.09261.11161.09266.002235.85
14922003.09.02 08:10close7450.031.09261.11151.09201.202237.05
14932003.09.04 08:00buy7470.031.08371.06521.0847
14942003.09.04 08:02buy7480.061.08311.06511.0841
14952003.09.04 08:06t/p7480.061.08411.06511.08416.002243.05
14962003.09.04 08:06close7470.031.08411.06521.08471.202244.25
14972003.09.11 00:01sell7490.031.12061.13911.1196
14982003.09.11 00:33t/p7490.031.11961.13911.11963.002247.25
14992003.09.16 00:01sell7500.031.12851.14701.1275
15002003.09.16 02:51sell7510.061.12911.14711.1281
15012003.09.16 03:02sell7520.121.12981.14731.1288
15022003.09.16 03:20sell7530.241.13031.14731.1293
15032003.09.16 03:24close7530.241.12981.14731.129312.002259.25
15042003.09.16 03:25close7520.121.12991.14731.1288-1.202258.05
15052003.09.16 03:25close7510.061.12981.14711.1281-4.202253.85
15062003.09.16 03:25close7500.031.13011.14701.1275-4.802249.05
15072003.09.19 08:00sell7540.031.12611.14461.1251
15082003.09.19 08:33sell7550.061.12671.14471.1257
15092003.09.19 08:35t/p7550.061.12571.14471.12576.002255.05
15102003.09.19 08:35close7540.031.12561.14461.12511.502256.55
15112003.09.23 20:00sell7560.031.14721.16571.1462
15122003.09.23 20:08t/p7560.031.14621.16571.14623.002259.55
15132003.10.02 12:00sell7570.031.16931.18781.1683
15142003.10.02 12:03sell7580.061.16991.18791.1689
15152003.10.02 12:06t/p7580.061.16891.18791.16896.002265.55
15162003.10.02 12:06close7570.031.16891.18781.16831.202266.75
15172003.10.09 18:00sell7590.031.16951.18801.1685
15182003.10.09 18:00sell7600.061.17011.18811.1691
15192003.10.09 18:02t/p7600.061.16911.18811.16916.002272.75
15202003.10.09 18:02close7590.031.16901.18801.16851.502274.25
15212003.10.13 12:00sell7610.031.16851.18701.1675
15222003.10.13 12:06t/p7610.031.16751.18701.16753.002277.25
15232003.10.15 04:00buy7620.031.17171.15321.1727
15242003.10.15 04:01buy7630.061.17111.15311.1721
15252003.10.15 04:03buy7640.121.17051.15301.1715
15262003.10.15 04:37t/p7640.121.17151.15301.171512.002289.25
15272003.10.15 04:37close7630.061.17151.15311.17212.402291.65
15282003.10.15 04:37close7620.031.17131.15321.1727-1.202290.45
15292003.10.20 00:01buy7650.031.17061.15211.1716
15302003.10.20 00:06t/p7650.031.17161.15211.17163.002293.45
15312003.10.24 12:00sell7660.031.17811.19661.1771
15322003.10.24 12:00sell7670.061.17861.19661.1776
15332003.10.24 12:12t/p7670.061.17761.19661.17766.002299.45
15342003.10.24 12:12close7660.031.17761.19661.17711.502300.95
15352003.10.30 18:00buy7680.031.17001.15151.1710
15362003.10.30 18:00buy7690.061.16921.15121.1702
15372003.10.30 18:01buy7700.121.16861.15111.1696
15382003.10.30 18:01t/p7700.121.16961.15111.169612.002312.95
15392003.10.30 18:01close7690.061.16971.15121.17023.002315.95
15402003.10.30 18:01close7680.031.16961.15151.1710-1.202314.75
15412003.11.05 04:00buy7710.031.14861.13011.1496
15422003.11.05 06:04buy7720.061.14801.13001.1490
15432003.11.05 06:40t/p7720.061.14901.13001.14906.002320.75
15442003.11.05 06:40close7710.031.14911.13011.14961.502322.25
15452003.11.17 18:00sell7730.031.17491.19341.1739
15462003.11.17 18:07sell7740.061.17551.19351.1745
15472003.11.17 18:14t/p7740.061.17451.19351.17456.002328.25
15482003.11.17 18:14close7730.031.17441.19341.17391.502329.75
15492003.11.20 00:01sell7750.031.18931.20781.1883
15502003.11.20 00:12t/p7750.031.18831.20781.18833.002332.75
15512003.11.26 12:00buy7760.031.18321.16471.1842
15522003.11.26 12:03buy7770.061.18261.16461.1836
15532003.11.26 12:46buy7780.121.18201.16451.1830
15542003.11.26 12:53buy7790.241.18141.16441.1824
15552003.11.26 12:54close7790.241.18191.16441.182412.002344.75
15562003.11.26 12:54close7780.121.18181.16451.1830-2.402342.35
15572003.11.26 12:55close7770.061.18161.16461.1836-6.002336.35
15582003.11.26 12:55close7760.031.18201.16471.1842-3.602332.75
15592003.12.02 00:01sell7800.031.19681.21531.1958
15602003.12.02 00:15t/p7800.031.19581.21531.19583.002335.75
15612003.12.04 08:00sell7810.031.20581.22431.2048
15622003.12.04 08:15sell7820.061.20641.22441.2054
15632003.12.04 08:18sell7830.121.20691.22441.2059
15642003.12.04 08:22sell7840.241.20751.22451.2065
15652003.12.04 08:23sell7850.481.20811.22461.2071
15662003.12.04 08:26close7850.481.20741.22461.207133.602369.35
15672003.12.04 08:26close7840.241.20761.22451.2065-2.402366.95
15682003.12.04 08:26close7830.121.20811.22441.2059-14.402352.55
15692003.12.04 08:27close7820.061.20821.22441.2054-10.802341.75
15702003.12.04 08:27close7810.031.20831.22431.2048-7.502334.25
15712003.12.10 00:01sell7860.031.22491.24341.2239
15722003.12.10 00:15sell7870.061.22551.24351.2245
15732003.12.10 01:06t/p7870.061.22451.24351.22456.002340.25
15742003.12.10 01:06close7860.031.22451.24341.22391.202341.45
15752003.12.15 12:00sell7880.031.22191.24041.2209
15762003.12.15 12:10sell7890.061.22251.24051.2215
15772003.12.15 12:33t/p7890.061.22151.24051.22156.002347.45
15782003.12.15 12:33close7880.031.22141.24041.22091.502348.95
15792003.12.17 12:00sell7900.031.23301.25151.2320
15802003.12.17 12:02sell7910.061.23361.25161.2326
15812003.12.17 12:24t/p7910.061.23261.25161.23266.002354.95
15822003.12.17 12:24close7900.031.23251.25151.23201.502356.45
15832003.12.19 04:00sell7920.031.24121.25971.2402
15842003.12.19 04:05sell7930.061.24181.25981.2408
15852003.12.19 04:28t/p7930.061.24081.25981.24086.002362.45
15862003.12.19 04:28close7920.031.24081.25971.24021.202363.65
15872003.12.26 08:00sell7940.031.24571.26421.2447
15882003.12.26 08:02sell7950.061.24631.26431.2453
15892003.12.26 08:22sell7960.121.24691.26441.2459
15902003.12.26 09:02t/p7960.121.24591.26441.245912.002375.65
15912003.12.26 09:02close7950.061.24591.26431.24532.402378.05
15922003.12.26 09:02close7940.031.24601.26421.2447-0.902377.15
15932004.01.01 18:43sell7970.031.25991.27841.2589
15942004.01.01 18:57t/p7970.031.25891.27841.25893.002380.15
15952004.01.07 12:00sell7980.031.26671.28521.2657
15962004.01.07 12:08sell7990.061.26731.28531.2663
15972004.01.07 12:16t/p7990.061.26631.28531.26636.002386.15
15982004.01.07 12:16close7980.031.26631.28521.26571.202387.35
15992004.01.12 20:00sell8000.031.27561.29411.2746
16002004.01.12 20:02sell8010.061.27621.29421.2752
16012004.01.12 20:09sell8020.121.27681.29431.2758
16022004.01.12 20:12t/p8020.121.27581.29431.275812.002399.35
16032004.01.12 20:12close8010.061.27571.29421.27523.002402.35
16042004.01.12 20:12close8000.031.27581.29411.2746-0.602401.75
16052004.01.20 08:00buy8030.031.23911.22061.2401
16062004.01.20 08:19buy8040.061.23851.22051.2395
16072004.01.20 08:26t/p8040.061.23951.22051.23956.002407.75
16082004.01.20 08:26close8030.031.23951.22061.24011.202408.95
16092004.01.23 20:00sell8050.031.25871.27721.2577
16102004.01.23 20:04sell8060.061.25931.27731.2583
16112004.01.23 20:13sell8070.121.26001.27751.2590
16122004.01.23 21:18t/p8070.121.25901.27751.259012.002420.95
16132004.01.23 21:18close8060.061.25891.27731.25832.402423.35
16142004.01.23 21:18close8050.031.25901.27721.2577-0.902422.45
16152004.01.28 00:01buy8080.031.26451.24601.2655
16162004.01.28 00:02buy8090.061.26351.24551.2645
16172004.01.28 00:02t/p8090.061.26451.24551.26456.002428.45
16182004.01.28 00:02close8080.031.26451.24601.26550.002428.45
16192004.02.02 00:01buy8100.031.24841.22991.2494
16202004.02.02 00:36buy8110.061.24771.22971.2487
16212004.02.02 01:08buy8120.121.24711.22961.2481
16222004.02.02 01:15t/p8120.121.24811.22961.248112.002440.45
16232004.02.02 01:15close8110.061.24811.22971.24872.402442.85
16242004.02.02 01:15close8100.031.24801.22991.2494-1.202441.65
16252004.02.06 08:00sell8130.031.25451.27301.2535
16262004.02.06 08:02sell8140.061.25511.27311.2541
16272004.02.06 08:18sell8150.121.25571.27321.2547
16282004.02.06 08:33sell8160.241.25631.27331.2553
16292004.02.06 08:37sell8170.481.25691.27341.2559
16302004.02.06 08:37close8170.481.25601.27341.255943.202484.85
16312004.02.06 08:37close8160.241.25621.27331.25532.402487.25
16322004.02.06 08:37close8150.121.25611.27321.2547-4.802482.45
16332004.02.06 08:37close8140.061.25621.27311.2541-6.602475.85
16342004.02.06 08:38close8130.031.25611.27301.2535-4.802471.05
16352004.02.10 18:00sell8180.031.27281.29131.2718
16362004.02.10 18:10t/p8180.031.27181.29131.27183.002474.05
16372004.02.13 04:00sell8190.031.28021.29871.2792
16382004.02.13 04:06sell8200.061.28081.29881.2798
16392004.02.13 04:33sell8210.121.28131.29881.2803
16402004.02.13 05:08sell8220.241.28191.29891.2809
16412004.02.13 05:09close8220.241.28141.29891.280912.002486.05
16422004.02.13 05:09close8210.121.28171.29881.2803-4.802481.25
16432004.02.13 05:10close8200.061.28161.29881.2798-4.802476.45
16442004.02.13 05:10close8190.031.28151.29871.2792-3.902472.55
16452004.02.18 20:00sell8230.031.27371.29221.2727
16462004.02.18 20:01t/p8230.031.27271.29221.27273.002475.55
16472004.02.24 08:00buy8240.031.25371.23521.2547
16482004.02.24 08:06buy8250.061.25321.23521.2542
16492004.02.24 08:28t/p8250.061.25421.23521.25426.002481.55
16502004.02.24 08:28close8240.031.25421.23521.25471.502483.05
16512004.02.27 20:00buy8260.031.24801.22951.2490
16522004.02.27 20:44t/p8260.031.24901.22951.24903.002486.05
16532004.03.04 12:00buy8270.031.21791.19941.2189
16542004.03.04 12:00buy8280.061.21731.19931.2183
16552004.03.04 12:04t/p8280.061.21831.19931.21836.002492.05
16562004.03.04 12:04close8270.031.21831.19941.21891.202493.25
16572004.03.10 00:01sell8290.031.23111.24961.2301
16582004.03.10 00:24sell8300.061.23171.24971.2307
16592004.03.10 01:05sell8310.121.23231.24981.2313
16602004.03.10 01:22t/p8310.121.23131.24981.231312.002505.25
16612004.03.10 01:22close8300.061.23131.24971.23072.402507.65
16622004.03.10 01:22close8290.031.23161.24961.2301-1.502506.15
16632004.03.12 00:01buy8320.031.23471.21621.2357
16642004.03.12 00:08t/p8320.031.23571.21621.23573.002509.15
16652004.03.15 12:00buy8330.031.22901.21051.2300
16662004.03.15 12:13buy8340.061.22841.21041.2294
16672004.03.15 12:23t/p8340.061.22941.21041.22946.002515.15
16682004.03.15 12:23close8330.031.22941.21051.23001.202516.35
16692004.03.22 00:01sell8350.031.22741.24591.2264
16702004.03.22 00:07sell8360.061.22821.24621.2272
16712004.03.22 00:46t/p8360.061.22721.24621.22726.002522.35
16722004.03.22 00:46close8350.031.22711.24591.22640.902523.25
16732004.03.23 18:00sell8370.031.23121.24971.2302
16742004.03.23 18:00sell8380.061.23181.24981.2308
16752004.03.23 18:05t/p8380.061.23081.24981.23086.002529.25
16762004.03.23 18:05close8370.031.23061.24971.23021.802531.05
16772004.03.26 12:00buy8390.031.21851.20001.2195
16782004.03.26 12:03t/p8390.031.21951.20001.21953.002534.05
16792004.03.29 12:00buy8400.031.21301.19451.2140
16802004.03.29 12:02t/p8400.031.21401.19451.21403.002537.05
16812004.04.02 18:00sell8410.031.21351.23201.2125
16822004.04.02 18:06t/p8410.031.21251.23201.21253.002540.05
16832004.04.06 20:00buy8420.031.21051.19201.2115
16842004.04.06 20:50buy8430.061.20991.19191.2109
16852004.04.06 21:00buy8440.121.20921.19171.2102
16862004.04.06 21:15buy8450.241.20871.19171.2097
16872004.04.06 21:17close8450.241.20931.19171.209714.402554.45
16882004.04.06 21:17close8440.121.20921.19171.21020.002554.45
16892004.04.06 21:17close8430.061.20961.19191.2109-1.802552.65
16902004.04.06 21:17close8420.031.20941.19201.2115-3.302549.35
16912004.04.13 08:00buy8460.031.20791.18941.2089
16922004.04.13 08:01buy8470.061.20721.18921.2082
16932004.04.13 08:07buy8480.121.20651.18901.2075
16942004.04.13 08:09buy8490.241.20591.18891.2069
16952004.04.13 08:11close8490.241.20651.18891.206914.402563.75
16962004.04.13 08:11close8480.121.20631.18901.2075-2.402561.35
16972004.04.13 08:11close8470.061.20611.18921.2082-6.602554.75
16982004.04.13 08:12close8460.031.20621.18941.2089-5.102549.65
16992004.04.15 04:00buy8500.031.19601.17751.1970
17002004.04.15 04:01buy8510.061.19541.17741.1964
17012004.04.15 04:18buy8520.121.19461.17711.1956
17022004.04.15 05:07buy8530.241.19401.17701.1950
17032004.04.15 05:11buy8540.481.19341.17691.1944
17042004.04.15 05:13close8540.481.19401.17691.194428.802578.45
17052004.04.15 05:13close8530.241.19371.17701.1950-7.202571.25
17062004.04.15 05:13close8520.121.19381.17711.1956-9.602561.65
17072004.04.15 05:13close8510.061.19351.17741.1964-11.402550.25
17082004.04.15 05:13close8500.031.19361.17751.1970-7.202543.05
17092004.04.22 18:00buy8550.031.18621.16771.1872
17102004.04.22 18:09buy8560.061.18551.16751.1865
17112004.04.22 18:09buy8570.121.18481.16731.1858
17122004.04.22 18:12buy8580.241.18421.16721.1852
17132004.04.22 18:12close8580.241.18481.16721.185214.402557.45
17142004.04.22 18:12close8570.121.18471.16731.1858-1.202556.25
17152004.04.22 18:12close8560.061.18511.16751.1865-2.402553.85
17162004.04.22 18:12close8550.031.18491.16771.1872-3.902549.95
17172004.04.26 20:00buy8590.031.18601.16751.1870
17182004.04.26 20:05buy8600.061.18521.16721.1862
17192004.04.26 20:33t/p8600.061.18621.16721.18626.002555.95
17202004.04.26 20:33close8590.031.18621.16751.18700.602556.55
17212004.05.03 18:00sell8610.031.19441.21291.1934
17222004.05.03 18:08sell8620.061.19491.21291.1939
17232004.05.03 18:11t/p8620.061.19391.21291.19396.002562.55
17242004.05.03 18:11close8610.031.19391.21291.19341.502564.05
17252004.05.06 12:00sell8630.031.21341.23191.2124
17262004.05.06 12:01sell8640.061.21401.23201.2130
17272004.05.06 12:06sell8650.121.21461.23211.2136
17282004.05.06 12:17sell8660.241.21511.23211.2141
17292004.05.06 12:18close8660.241.21471.23211.21419.602573.65
17302004.05.06 12:18close8650.121.21481.23211.2136-2.402571.25
17312004.05.06 12:18close8640.061.21491.23201.2130-5.402565.85
17322004.05.06 12:19close8630.031.21501.23191.2124-4.802561.05
17332004.05.11 20:00buy8670.031.18781.16931.1888
17342004.05.11 20:07buy8680.061.18721.16921.1882
17352004.05.11 20:24buy8690.121.18661.16911.1876
17362004.05.11 22:59t/p8690.121.18761.16911.187612.002573.05
17372004.05.11 22:59close8680.061.18761.16921.18822.402575.45
17382004.05.11 22:59close8670.031.18751.16931.1888-0.902574.55
17392004.05.14 18:00buy8700.031.18761.16911.1886
17402004.05.14 18:01t/p8700.031.18861.16911.18863.002577.55
17412004.05.19 00:01sell8710.031.19511.21361.1941
17422004.05.19 00:05sell8720.061.19571.21371.1947
17432004.05.19 00:43t/p8720.061.19471.21371.19476.002583.55
17442004.05.19 00:43close8710.031.19461.21361.19411.502585.05
17452004.05.20 08:00sell8730.031.19551.21401.1945
17462004.05.20 08:00sell8740.061.19621.21421.1952
17472004.05.20 08:01t/p8740.061.19521.21421.19526.002591.05
17482004.05.20 08:01close8730.031.19491.21401.19451.802592.85
17492004.05.24 08:00sell8750.031.19651.21501.1955
17502004.05.24 08:07sell8760.061.19711.21511.1961
17512004.05.24 08:13t/p8760.061.19611.21511.19616.002598.85
17522004.05.24 08:13close8750.031.19591.21501.19551.802600.65
17532004.05.31 00:01sell8770.031.22401.24251.2230
17542004.05.31 00:16sell8780.061.22471.24271.2237
17552004.05.31 00:41t/p8780.061.22371.24271.22376.002606.65
17562004.05.31 00:41close8770.031.22371.24251.22300.902607.55
17572004.06.02 20:00sell8790.031.22101.23951.2200
17582004.06.02 20:03sell8800.061.22161.23961.2206
17592004.06.02 20:15sell8810.121.22221.23971.2212
17602004.06.02 20:25sell8820.241.22281.23981.2218
17612004.06.02 20:26close8820.241.22221.23981.221814.402621.95
17622004.06.02 20:27close8810.121.22231.23971.2212-1.202620.75
17632004.06.02 20:27close8800.061.22221.23961.2206-3.602617.15
17642004.06.02 20:27close8790.031.22241.23951.2200-4.202612.95
17652004.06.08 18:00sell8830.031.22741.24591.2264
17662004.06.08 18:03sell8840.061.22801.24601.2270
17672004.06.08 18:05t/p8840.061.22701.24601.22706.002618.95
17682004.06.08 18:05close8830.031.22701.24591.22641.202620.15
17692004.06.14 18:00buy8850.031.20741.18891.2084
17702004.06.14 18:07buy8860.061.20671.18871.2077
17712004.06.14 18:21buy8870.121.20601.18851.2070
17722004.06.14 18:43t/p8870.121.20701.18851.207012.002632.15
17732004.06.14 18:43close8860.061.20701.18871.20771.802633.95
17742004.06.14 18:43close8850.031.20681.18891.2084-1.802632.15
17752004.06.18 18:00buy8880.031.21221.19371.2132
17762004.06.18 18:01buy8890.061.21161.19361.2126
17772004.06.18 18:05t/p8890.061.21261.19361.21266.002638.15
17782004.06.18 18:05close8880.031.21271.19371.21321.502639.65
17792004.06.22 12:00sell8900.031.20821.22671.2072
17802004.06.22 12:01t/p8900.031.20721.22671.20723.002642.65
17812004.06.23 20:00sell8910.031.20841.22691.2074
17822004.06.23 20:00sell8920.061.20901.22701.2080
17832004.06.23 22:47sell8930.121.20961.22711.2086
17842004.06.24 00:24t/p8930.121.20861.22711.208611.532654.18
17852004.06.24 00:24close8920.061.20861.22701.20802.172656.35
17862004.06.24 00:24close8910.031.20871.22691.2074-1.022655.33
17872004.06.28 08:00sell8940.031.21461.23311.2136
17882004.06.28 08:08t/p8940.031.21361.23311.21363.002658.33
17892004.06.29 08:00sell8950.031.21641.23491.2154
17902004.06.29 08:20t/p8950.031.21541.23491.21543.002661.33
17912004.07.02 04:00sell8960.031.21581.23431.2148
17922004.07.02 04:05sell8970.061.21641.23441.2154
17932004.07.02 04:09sell8980.121.21701.23451.2160
17942004.07.02 04:31sell8990.241.21761.23461.2166
17952004.07.02 04:55sell9000.481.21831.23481.2173
17962004.07.02 05:07close9000.481.21741.23481.217343.202704.53
17972004.07.02 05:07close8990.241.21761.23461.21660.002704.53
17982004.07.02 05:08close8980.121.21791.23451.2160-10.802693.73
17992004.07.02 05:08close8970.061.21761.23441.2154-7.202686.53
18002004.07.02 05:08close8960.031.21771.23431.2148-5.702680.83
18012004.07.06 04:00sell9010.031.22901.24751.2280
18022004.07.06 04:13sell9020.061.22961.24761.2286
18032004.07.06 04:53sell9030.121.23021.24771.2292
18042004.07.06 04:54sell9040.241.23091.24791.2299
18052004.07.06 04:54close9040.241.23021.24791.229916.802697.63
18062004.07.06 04:54close9030.121.23041.24771.2292-2.402695.23
18072004.07.06 04:54close9020.061.22971.24761.2286-0.602694.63
18082004.07.06 04:54close9010.031.23001.24751.2280-3.002691.63
18092004.07.08 12:00sell9050.031.23501.25351.2340
18102004.07.08 12:01sell9060.061.23561.25361.2346
18112004.07.08 12:11sell9070.121.23621.25371.2352
18122004.07.08 12:39sell9080.241.23681.25381.2358
18132004.07.08 12:39close9080.241.23631.25381.235812.002703.63
18142004.07.08 12:39close9070.121.23641.25371.2352-2.402701.23
18152004.07.08 12:39close9060.061.23671.25361.2346-6.602694.63
18162004.07.08 12:40close9050.031.23661.25351.2340-4.802689.83
18172004.07.09 12:00sell9090.031.23871.25721.2377
18182004.07.09 12:18sell9100.061.23921.25721.2382
18192004.07.09 12:18t/p9100.061.23821.25721.23826.002695.83
18202004.07.09 12:18close9090.031.23821.25721.23771.502697.33
18212004.07.15 20:00sell9110.031.23421.25271.2332
18222004.07.15 20:11sell9120.061.23491.25291.2339
18232004.07.15 20:45t/p9120.061.23391.25291.23396.002703.33
18242004.07.15 20:45close9110.031.23391.25271.23320.902704.23
18252004.07.20 08:00sell9130.031.24431.26281.2433
18262004.07.20 08:01sell9140.061.24491.26291.2439
18272004.07.20 08:12sell9150.121.24541.26291.2444
18282004.07.20 08:17t/p9150.121.24441.26291.244412.002716.23
18292004.07.20 08:17close9140.061.24431.26291.24393.602719.83
18302004.07.20 08:17close9130.031.24451.26281.2433-0.602719.23
18312004.07.27 00:01buy9160.031.21511.19661.2161
18322004.07.27 00:05buy9170.061.21441.19641.2154
18332004.07.27 00:17buy9180.121.21381.19631.2148
18342004.07.27 01:16buy9190.241.21321.19621.2142
18352004.07.27 01:19close9190.241.21371.19621.214212.002731.23
18362004.07.27 01:19close9180.121.21341.19631.2148-4.802726.43
18372004.07.27 01:19close9170.061.21311.19641.2154-7.802718.63
18382004.07.27 01:20close9160.031.21321.19661.2161-5.702712.93
18392004.07.29 04:00buy9200.031.20641.18791.2074
18402004.07.29 04:27t/p9200.031.20741.18791.20743.002715.93
18412004.08.10 18:00sell9210.031.23061.24911.2296
18422004.08.10 18:02sell9220.061.23111.24911.2301
18432004.08.10 18:32t/p9220.061.23011.24911.23016.002721.93
18442004.08.10 18:32close9210.031.23011.24911.22961.502723.43
18452004.08.17 12:00sell9230.031.23431.25281.2333
18462004.08.17 12:02sell9240.061.23501.25301.2340
18472004.08.17 12:21t/p9240.061.23401.25301.23406.002729.43
18482004.08.17 12:21close9230.031.23391.25281.23331.202730.63
18492004.08.20 12:00sell9250.031.23411.25261.2331
18502004.08.20 12:18sell9260.061.23471.25271.2337
18512004.08.20 12:28t/p9260.061.23371.25271.23376.002736.63
18522004.08.20 12:28close9250.031.23361.25261.23311.502738.13
18532004.08.26 00:01buy9270.031.20861.19011.2096
18542004.08.26 01:10buy9280.061.20791.18991.2089
18552004.08.26 01:52t/p9280.061.20891.18991.20896.002744.13
18562004.08.26 01:52close9270.031.20901.19011.20961.202745.33
18572004.08.30 20:00buy9290.031.20581.18731.2068
18582004.08.30 20:41buy9300.061.20521.18721.2062
18592004.08.30 20:49t/p9300.061.20621.18721.20626.002751.33
18602004.08.30 20:49close9290.031.20621.18731.20681.202752.53
18612004.09.02 20:00sell9310.031.21531.23381.2143
18622004.09.02 20:02sell9320.061.21591.23391.2149
18632004.09.02 20:17t/p9320.061.21491.23391.21496.002758.53
18642004.09.02 20:17close9310.031.21491.23381.21431.202759.73
18652004.09.07 12:00buy9330.031.21021.19171.2112
18662004.09.07 12:47buy9340.061.20961.19161.2106
18672004.09.07 12:47t/p9340.061.21061.19161.21066.002765.73
18682004.09.07 12:47close9330.031.21061.19171.21121.202766.93
18692004.09.13 18:00sell9350.031.22491.24341.2239
18702004.09.13 18:04sell9360.061.22561.24361.2246
18712004.09.13 18:33sell9370.121.22621.24371.2252
18722004.09.13 19:37sell9380.241.22681.24381.2258
18732004.09.13 20:09close9380.241.22621.24381.225814.402781.33
18742004.09.13 20:10close9370.121.22651.24371.2252-3.602777.73
18752004.09.13 20:10close9360.061.22671.24361.2246-6.602771.13
18762004.09.13 20:10close9350.031.22661.24341.2239-5.102766.03
18772004.09.17 08:00buy9390.031.21901.20051.2200
18782004.09.17 08:08buy9400.061.21831.20031.2193
18792004.09.17 08:18t/p9400.061.21931.20031.21936.002772.03
18802004.09.17 08:18close9390.031.21931.20051.22000.902772.93
18812004.09.21 04:00buy9410.031.21791.19941.2189
18822004.09.21 06:04buy9420.061.21731.19931.2183
18832004.09.21 08:32t/p9420.061.21831.19931.21836.002778.93
18842004.09.21 08:32close9410.031.21831.19941.21891.202780.13
18852004.09.23 04:00sell9430.031.22631.24481.2253
18862004.09.23 04:44sell9440.061.22691.24491.2259
18872004.09.23 05:05sell9450.121.22751.24501.2265
18882004.09.23 08:06t/p9450.121.22651.24501.226512.002792.13
18892004.09.23 08:06close9440.061.22651.24491.22592.402794.53
18902004.09.23 08:07close9430.031.22661.24481.2253-0.902793.63
18912004.09.24 00:01sell9460.031.22651.24501.2255
18922004.09.24 00:05t/p9460.031.22551.24501.22553.002796.63
18932004.09.30 04:00sell9470.031.23241.25091.2314
18942004.09.30 04:39sell9480.061.23291.25091.2319
18952004.09.30 07:42sell9490.121.23351.25101.2325
18962004.09.30 07:58sell9500.241.23411.25111.2331
18972004.09.30 08:00close9500.241.23361.25111.233112.002808.63
18982004.09.30 08:00close9490.121.23371.25101.2325-2.402806.23
18992004.09.30 08:01close9480.061.23381.25091.2319-5.402800.83
19002004.09.30 08:01close9470.031.23391.25091.2314-4.502796.33
19012004.10.04 00:01sell9510.031.24011.25861.2391
19022004.10.04 01:58t/p9510.031.23911.25861.23913.002799.33
19032004.10.06 08:00buy9520.031.23221.21371.2332
19042004.10.06 08:16buy9530.061.23161.21361.2326
19052004.10.06 08:37buy9540.121.23101.21351.2320
19062004.10.06 08:47buy9550.241.23041.21341.2314
19072004.10.06 08:49close9550.241.23091.21341.231412.002811.33
19082004.10.06 08:49close9540.121.23071.21351.2320-3.602807.73
19092004.10.06 08:49close9530.061.23051.21361.2326-6.602801.13
19102004.10.06 08:49close9520.031.23061.21371.2332-4.802796.33
19112004.10.07 18:00buy9560.031.22881.21031.2298
19122004.10.07 18:41t/p9560.031.22981.21031.22983.002799.33
19132004.10.12 04:00sell9570.031.23661.25511.2356
19142004.10.12 04:47sell9580.061.23711.25511.2361
19152004.10.12 07:38t/p9580.061.23611.25511.23616.002805.33
19162004.10.12 07:38close9570.031.23611.25511.23561.502806.83
19172004.10.14 08:00buy9590.031.23571.21721.2367
19182004.10.14 08:00buy9600.061.23511.21711.2361
19192004.10.14 08:05buy9610.121.23451.21701.2355
19202004.10.14 08:13t/p9610.121.23551.21701.235512.002818.83
19212004.10.14 08:13close9600.061.23551.21711.23612.402821.23
19222004.10.14 08:13close9590.031.23531.21721.2367-1.202820.03
19232004.10.19 08:00sell9620.031.24721.26571.2462
19242004.10.19 08:15t/p9620.031.24621.26571.24623.002823.03
19252004.10.22 08:00sell9630.031.26081.27931.2598
19262004.10.22 08:02sell9640.061.26131.27931.2603
19272004.10.22 08:14sell9650.121.26191.27941.2609
19282004.10.22 08:21sell9660.241.26271.27971.2617
19292004.10.22 08:21sell9670.481.26321.27971.2622
19302004.10.22 08:39close9670.481.26271.27971.262224.002847.03
19312004.10.22 08:40close9660.241.26281.27971.2617-2.402844.63
19322004.10.22 08:40close9650.121.26251.27941.2609-7.202837.43
19332004.10.22 08:40close9640.061.26241.27931.2603-6.602830.83
19342004.10.22 08:40close9630.031.26271.27931.2598-5.702825.13
19352004.10.26 20:00sell9680.031.27521.29371.2742
19362004.10.26 20:02sell9690.061.27571.29371.2747
19372004.10.26 20:40sell9700.121.27641.29391.2754
19382004.10.26 20:52t/p9700.121.27541.29391.275412.002837.13
19392004.10.26 20:52close9690.061.27541.29371.27471.802838.93
19402004.10.26 20:52close9680.031.27551.29371.2742-0.902838.03
19412004.11.01 18:00sell9710.031.27401.29251.2730
19422004.11.01 18:05sell9720.061.27461.29261.2736
19432004.11.01 18:16sell9730.121.27551.29301.2745
19442004.11.01 18:17sell9740.241.27611.29311.2751
19452004.11.01 18:17close9740.241.27551.29311.275114.402852.43
19462004.11.01 18:17close9730.121.27561.29301.2745-1.202851.23
19472004.11.01 18:17close9720.061.27511.29261.2736-3.002848.23
19482004.11.01 18:17close9710.031.27531.29251.2730-3.902844.33
19492004.11.03 18:00buy9750.031.27891.26041.2799
19502004.11.03 18:06buy9760.061.27801.26001.2790
19512004.11.03 18:19t/p9760.061.27901.26001.27906.002850.33
19522004.11.03 18:19close9750.031.27901.26041.27990.302850.63
19532004.11.09 00:01sell9770.031.29131.30981.2903
19542004.11.09 01:55t/p9770.031.29031.30981.29033.002853.63
19552004.11.16 04:00sell9780.031.29331.31181.2923
19562004.11.16 05:40sell9790.061.29391.31191.2929
19572004.11.16 07:35t/p9790.061.29291.31191.29296.002859.63
19582004.11.16 07:35close9780.031.29291.31181.29231.202860.83
19592004.11.18 20:00sell9800.031.29661.31511.2956
19602004.11.18 20:09sell9810.061.29721.31521.2962
19612004.11.18 21:44t/p9810.061.29621.31521.29626.002866.83
19622004.11.18 21:44close9800.031.29621.31511.29561.202868.03
19632004.11.23 04:00sell9820.031.29831.31681.2973
19642004.11.23 04:10sell9830.061.29891.31691.2979
19652004.11.23 04:24sell9840.121.29971.31721.2987
19662004.11.23 04:40sell9850.241.30031.31731.2993
19672004.11.23 04:46close9850.241.29981.31731.299312.002880.03
19682004.11.23 04:46close9840.121.29991.31721.2987-2.402877.63
19692004.11.23 04:47close9830.061.29981.31691.2979-5.402872.23
19702004.11.23 04:47close9820.031.30001.31681.2973-5.102867.13
19712004.11.29 04:00sell9860.031.32551.34401.3245
19722004.11.29 05:21sell9870.061.32611.34411.3251
19732004.11.29 05:33sell9880.121.32671.34421.3257
19742004.11.29 05:45t/p9880.121.32571.34421.325712.002879.13
19752004.11.29 05:45close9870.061.32571.34411.32512.402881.53
19762004.11.29 05:45close9860.031.32591.34401.3245-1.202880.33
19772004.12.02 12:00sell9890.031.33071.34921.3297
19782004.12.02 12:02sell9900.061.33131.34931.3303
19792004.12.02 12:05sell9910.121.33181.34931.3308
19802004.12.02 12:12sell9920.241.33241.34941.3314
19812004.12.02 12:14close9920.241.33181.34941.331414.402894.73
19822004.12.02 12:14close9910.121.33191.34931.3308-1.202893.53
19832004.12.02 12:14close9900.061.33141.34931.3303-0.602892.93
19842004.12.02 12:14close9890.031.33161.34921.3297-2.702890.23
19852004.12.07 12:00sell9930.031.34531.36381.3443
19862004.12.07 12:01sell9940.061.34581.36381.3448
19872004.12.07 12:02t/p9940.061.34481.36381.34486.002896.23
19882004.12.07 12:02close9930.031.34481.36381.34431.502897.73
19892004.12.13 12:00buy9950.031.32661.30811.3276
19902004.12.13 12:03t/p9950.031.32761.30811.32763.002900.73
19912004.12.16 20:00sell9960.031.32171.34021.3207
19922004.12.16 20:06sell9970.061.32231.34031.3213
19932004.12.16 20:13sell9980.121.32301.34051.3220
19942004.12.16 20:19sell9990.241.32361.34061.3226
19952004.12.16 20:21close9990.241.32311.34061.322612.002912.73
19962004.12.16 20:21close9980.121.32321.34051.3220-2.402910.33
19972004.12.16 20:21close9970.061.32331.34031.3213-6.002904.33
19982004.12.16 20:21close9960.031.32351.34021.3207-5.402898.93
19992004.12.20 08:00buy10000.031.33281.31431.3338
20002004.12.20 08:59t/p10000.031.33381.31431.33383.002901.93
20012004.12.22 04:00sell10010.031.33611.35461.3351
20022004.12.22 05:08t/p10010.031.33511.35461.33513.002904.93
20032004.12.29 00:01sell10020.031.36121.37971.3602
20042004.12.29 00:06sell10030.061.36181.37981.3608
20052004.12.29 00:35t/p10030.061.36081.37981.36086.002910.93
20062004.12.29 00:35close10020.031.36061.37971.36021.802912.73
20072005.01.07 12:00buy10040.031.32341.30491.3244
20082005.01.07 12:05buy10050.061.32281.30481.3238
20092005.01.07 12:28buy10060.121.32221.30471.3232
20102005.01.07 12:35buy10070.241.32171.30471.3227
20112005.01.07 12:35buy10080.481.32091.30441.3219
20122005.01.07 12:55close10080.481.32151.30441.321928.802941.53
20132005.01.07 12:55close10070.241.32131.30471.3227-9.602931.93
20142005.01.07 12:55close10060.121.32111.30471.3232-13.202918.73
20152005.01.07 12:56close10050.061.32121.30481.3238-9.602909.13
20162005.01.07 12:56close10040.031.32141.30491.3244-6.002903.13
20172005.01.10 18:00buy10090.031.31121.29271.3122
20182005.01.10 18:01buy10100.061.31061.29261.3116
20192005.01.10 18:14buy10110.121.31001.29251.3110
20202005.01.10 18:22buy10120.241.30931.29231.3103
20212005.01.10 18:25close10120.241.30981.29231.310312.002915.13
20222005.01.10 18:25close10110.121.30971.29251.3110-3.602911.53
20232005.01.10 18:26close10100.061.30961.29261.3116-6.002905.53
20242005.01.10 18:26close10090.031.30971.29271.3122-4.502901.03
20252005.01.19 12:00buy10130.031.30891.29041.3099
20262005.01.19 12:08buy10140.061.30831.29031.3093
20272005.01.19 12:47t/p10140.061.30931.29031.30936.002907.03
20282005.01.19 12:47close10130.031.30931.29041.30991.202908.23
20292005.01.21 18:00buy10150.031.30391.28541.3049
20302005.01.21 18:16t/p10150.031.30491.28541.30493.002911.23
20312005.01.26 20:00buy10160.031.30861.29011.3096
20322005.01.26 20:21buy10170.061.30801.29001.3090
20332005.01.26 20:35buy10180.121.30751.29001.3085
20342005.01.26 20:38buy10190.241.30691.28991.3079
20352005.01.26 20:38close10190.241.30741.28991.307912.002923.23
20362005.01.26 20:38close10180.121.30731.29001.3085-2.402920.83
20372005.01.26 20:38close10170.061.30711.29001.3090-5.402915.43
20382005.01.26 20:39close10160.031.30681.29011.3096-5.402910.03
20392005.01.28 04:00sell10200.031.30261.32111.3016
20402005.01.28 04:52sell10210.061.30321.32121.3022
20412005.01.28 07:05sell10220.121.30391.32141.3029
20422005.01.28 07:37sell10230.241.30451.32151.3035
20432005.01.28 07:55sell10240.481.30531.32181.3043
20442005.01.28 08:00close10240.481.30461.32181.304333.602943.63
20452005.01.28 08:00close10230.241.30481.32151.3035-7.202936.43
20462005.01.28 08:00close10220.121.30501.32141.3029-13.202923.23
20472005.01.28 08:00close10210.061.30491.32121.3022-10.202913.03
20482005.01.28 08:01close10200.031.30481.32111.3016-6.602906.43
20492005.02.03 00:01sell10250.031.30351.32201.3025
20502005.02.03 00:42t/p10250.031.30251.32201.30253.002909.43
20512005.02.09 04:00buy10260.031.27611.25761.2771
20522005.02.09 06:06buy10270.061.27551.25751.2765
20532005.02.09 06:21t/p10270.061.27651.25751.27656.002915.43
20542005.02.09 06:21close10260.031.27651.25761.27711.202916.63
20552005.02.17 08:00sell10280.031.30421.32271.3032
20562005.02.17 08:32sell10290.061.30481.32281.3038
20572005.02.17 08:40sell10300.121.30551.32301.3045
20582005.02.17 08:41sell10310.241.30611.32311.3051
20592005.02.17 08:43close10310.241.30561.32311.305112.002928.63
20602005.02.17 08:44close10300.121.30581.32301.3045-3.602925.03
20612005.02.17 08:44close10290.061.30591.32281.3038-6.602918.43
20622005.02.17 08:44close10280.031.30571.32271.3032-4.502913.93
20632005.02.17 18:00sell10320.031.30851.32701.3075
20642005.02.17 18:01t/p10320.031.30751.32701.30753.002916.93
20652005.02.18 04:00sell10330.031.30671.32521.3057
20662005.02.18 04:21sell10340.061.30731.32531.3063
20672005.02.18 07:46sell10350.121.30801.32551.3070
20682005.02.18 08:43t/p10350.121.30701.32551.307012.002928.93
20692005.02.18 08:43close10340.061.30701.32531.30631.802930.73
20702005.02.18 08:43close10330.031.30741.32521.3057-2.102928.63
20712005.02.24 00:01sell10360.031.32081.33931.3198
20722005.02.24 00:32sell10370.061.32141.33941.3204
20732005.02.24 00:53t/p10370.061.32041.33941.32046.002934.63
20742005.02.24 00:53close10360.031.32041.33931.31981.202935.83
20752005.03.01 00:01sell10380.031.32161.34011.3206
20762005.03.01 02:00sell10390.061.32241.34041.3214
20772005.03.01 02:45t/p10390.061.32141.34041.32146.002941.83
20782005.03.01 02:45close10380.031.32141.34011.32060.602942.43
20792005.03.04 18:00buy10400.031.32461.30611.3256
20802005.03.04 19:22buy10410.061.32401.30601.3250
20812005.03.04 19:51t/p10410.061.32501.30601.32506.002948.43
20822005.03.04 19:51close10400.031.32511.30611.32561.502949.93
20832005.03.11 04:00sell10420.031.34261.36111.3416
20842005.03.11 06:18sell10430.061.34321.36121.3422
20852005.03.11 07:14t/p10430.061.34221.36121.34226.002955.93
20862005.03.11 07:14close10420.031.34221.36111.34161.202957.13
20872005.03.18 00:01sell10440.031.33801.35651.3370
20882005.03.18 01:56sell10450.061.33861.35661.3376
20892005.03.18 02:29t/p10450.061.33761.35661.33766.002963.13
20902005.03.18 02:29close10440.031.33751.35651.33701.502964.63
20912005.03.25 08:00buy10460.031.29491.27641.2959
20922005.03.25 08:55t/p10460.031.29591.27641.29593.002967.63
20932005.04.06 04:00buy10470.031.28591.26741.2869
20942005.04.06 04:24t/p10470.031.28691.26741.28693.002970.63
20952005.04.11 00:01buy10480.031.29281.27431.2938
20962005.04.11 00:47buy10490.061.29221.27421.2932
20972005.04.11 01:22buy10500.121.29151.27401.2925
20982005.04.11 01:54t/p10500.121.29251.27401.292512.002982.63
20992005.04.11 01:54close10490.061.29261.27421.29322.402985.03
21002005.04.11 01:54close10480.031.29251.27431.2938-0.902984.13
21012005.04.12 20:00sell10510.031.28881.30731.2878
21022005.04.12 20:01t/p10510.031.28781.30731.28783.002987.13
21032005.04.15 20:00buy10520.031.29101.27251.2920
21042005.04.15 20:01buy10530.061.29031.27231.2913
21052005.04.15 20:24t/p10530.061.29131.27231.29136.002993.13
21062005.04.15 20:24close10520.031.29131.27251.29200.902994.03
21072005.04.21 18:00sell10540.031.30881.32731.3078
21082005.04.21 18:00sell10550.061.30941.32741.3084
21092005.04.21 18:01t/p10550.061.30841.32741.30846.003000.03
21102005.04.21 18:01close10540.031.30831.32731.30781.503001.53
21112005.04.29 08:00buy10560.031.29411.27561.2951
21122005.04.29 08:05t/p10560.031.29511.27561.29513.003004.53
21132005.05.03 12:00buy10570.031.28761.26911.2886
21142005.05.03 12:00buy10580.061.28691.26891.2879
21152005.05.03 12:10buy10590.121.28631.26881.2873
21162005.05.03 12:40t/p10590.121.28731.26881.287312.003016.53
21172005.05.03 12:40close10580.061.28731.26891.28792.403018.93
21182005.05.03 12:40close10570.031.28721.26911.2886-1.203017.73
21192005.05.06 12:00sell10600.031.29521.31371.2942
21202005.05.06 12:00sell10610.061.29571.31371.2947
21212005.05.06 12:02sell10620.121.29631.31381.2953
21222005.05.06 12:15sell10630.241.29691.31391.2959
21232005.05.06 12:15close10630.241.29621.31391.295916.803034.53
21242005.05.06 12:16close10620.121.29591.31381.29534.803039.33
21252005.05.06 12:16close10610.061.29581.31371.2947-0.603038.73
21262005.05.06 12:16close10600.031.29571.31371.2942-1.503037.23
21272005.05.10 12:00buy10640.031.28481.26631.2858
21282005.05.10 12:31buy10650.061.28421.26621.2852
21292005.05.10 12:48t/p10650.061.28521.26621.28526.003043.23
21302005.05.10 12:48close10640.031.28521.26631.28581.203044.43
21312005.05.16 20:00buy10660.031.26281.24431.2638
21322005.05.16 20:22t/p10660.031.26381.24431.26383.003047.43
21332005.05.24 04:00buy10670.031.25611.23761.2571
21342005.05.24 05:30t/p10670.031.25711.23761.25713.003050.43
21352005.05.27 20:00buy10680.031.25781.23931.2588
21362005.05.27 20:09buy10690.061.25721.23921.2582
21372005.05.27 21:52t/p10690.061.25821.23921.25826.003056.43
21382005.05.27 21:52close10680.031.25821.23931.25881.203057.63
21392005.06.02 18:00buy10700.031.22671.20821.2277
21402005.06.02 18:03buy10710.061.22611.20811.2271
21412005.06.02 18:05t/p10710.061.22711.20811.22716.003063.63
21422005.06.02 18:05close10700.031.22711.20821.22771.203064.83
21432005.06.14 08:00buy10720.031.21141.19291.2124
21442005.06.14 08:03buy10730.061.21071.19271.2117
21452005.06.14 08:05t/p10730.061.21171.19271.21176.003070.83
21462005.06.14 08:05close10720.031.21171.19291.21240.903071.73
21472005.06.15 18:00buy10740.031.21071.19221.2117
21482005.06.15 18:20t/p10740.031.21171.19221.21173.003074.73
21492005.06.21 00:01sell10750.031.21551.23401.2145
21502005.06.21 00:08sell10760.061.21611.23411.2151
21512005.06.21 00:17t/p10760.061.21511.23411.21516.003080.73
21522005.06.21 00:17close10750.031.21501.23401.21451.503082.23
21532005.06.27 00:01buy10770.031.21011.19161.2111
21542005.06.27 00:21buy10780.061.20951.19151.2105
21552005.06.27 00:46t/p10780.061.21051.19151.21056.003088.23
21562005.06.27 00:46close10770.031.21051.19161.21111.203089.43
21572005.06.28 18:00sell10790.031.20751.22601.2065
21582005.06.28 18:25sell10800.061.20811.22611.2071
21592005.06.28 19:02t/p10800.061.20711.22611.20716.003095.43
21602005.06.28 19:02close10790.031.20701.22601.20651.503096.93
21612005.06.30 08:00buy10810.031.20951.19101.2105
21622005.06.30 08:00buy10820.061.20891.19091.2099
21632005.06.30 08:03t/p10820.061.20991.19091.20996.003102.93
21642005.06.30 08:03close10810.031.20991.19101.21051.203104.13
21652005.07.05 20:00buy10830.031.19191.17341.1929
21662005.07.05 20:03buy10840.061.19131.17331.1923
21672005.07.05 21:43t/p10840.061.19231.17331.19236.003110.13
21682005.07.05 21:43close10830.031.19231.17341.19291.203111.33
21692005.07.13 20:00sell10850.031.20921.22771.2082
21702005.07.13 20:00sell10860.061.20981.22781.2088
21712005.07.13 20:20t/p10860.061.20881.22781.20886.003117.33
21722005.07.13 20:20close10850.031.20871.22771.20821.503118.83
21732005.07.20 04:00buy10870.031.20841.18991.2094
21742005.07.20 04:27t/p10870.031.20941.18991.20943.003121.83
21752005.07.22 18:00sell10880.031.20691.22541.2059
21762005.07.22 18:00sell10890.061.20751.22551.2065
21772005.07.22 18:00sell10900.121.20821.22571.2072
21782005.07.22 18:01t/p10900.121.20721.22571.207212.003133.83
21792005.07.22 18:01close10890.061.20721.22551.20651.803135.63
21802005.07.22 18:01close10880.031.20701.22541.2059-0.303135.33
21812005.07.27 20:00buy10910.031.20731.18881.2083
21822005.07.27 20:00buy10920.061.20671.18871.2077
21832005.07.27 20:05t/p10920.061.20771.18871.20776.003141.33
21842005.07.27 20:05close10910.031.20771.18881.20831.203142.53
21852005.08.03 00:01sell10930.031.21961.23811.2186
21862005.08.03 02:31t/p10930.031.21861.23811.21863.003145.53
21872005.08.05 18:00sell10940.031.23241.25091.2314
21882005.08.05 18:00sell10950.061.23301.25101.2320
21892005.08.05 18:13t/p10950.061.23201.25101.23206.003151.53
21902005.08.05 18:13close10940.031.23181.25091.23141.803153.33
21912005.08.15 00:01sell10960.031.24541.26391.2444
21922005.08.15 00:35sell10970.061.24601.26401.2450
21932005.08.15 00:41t/p10970.061.24501.26401.24506.003159.33
21942005.08.15 00:41close10960.031.24501.26391.24441.203160.53
21952005.08.22 04:00buy10980.031.21781.19931.2188
21962005.08.22 04:33t/p10980.031.21881.19931.21883.003163.53
21972005.08.29 00:01sell10990.031.22841.24691.2274
21982005.08.29 00:01sell11000.061.22891.24691.2279
21992005.08.29 00:23sell11010.121.22951.24701.2285
22002005.08.29 00:33sell11020.241.23021.24721.2292
22012005.08.29 00:45close11020.241.22971.24721.229212.003175.53
22022005.08.29 00:45close11010.121.22961.24701.2285-1.203174.33
22032005.08.29 00:45close11000.061.22991.24691.2279-6.003168.33
22042005.08.29 00:45close10990.031.23011.24691.2274-5.103163.23
22052005.08.31 20:00buy11030.031.23311.21461.2341
22062005.08.31 20:17t/p11030.031.23411.21461.23413.003166.23
22072005.09.05 20:00sell11040.031.25281.27131.2518
22082005.09.05 20:01sell11050.061.25331.27131.2523
22092005.09.05 20:37t/p11050.061.25231.27131.25236.003172.23
22102005.09.05 20:37close11040.031.25231.27131.25181.503173.73
22112005.09.14 08:00buy11060.031.22911.21061.2301
22122005.09.14 08:00buy11070.061.22861.21061.2296
22132005.09.14 08:11t/p11070.061.22961.21061.22966.003179.73
22142005.09.14 08:11close11060.031.22971.21061.23011.803181.53
22152005.09.16 08:00buy11080.031.22941.21091.2304
22162005.09.16 08:01buy11090.061.22881.21081.2298
22172005.09.16 08:19t/p11090.061.22981.21081.22986.003187.53
22182005.09.16 08:19close11080.031.22991.21091.23041.503189.03
22192005.09.20 18:00buy11100.031.21791.19941.2189
22202005.09.20 18:04t/p11100.031.21891.19941.21893.003192.03
22212005.09.27 12:00buy11110.031.20351.18501.2045
22222005.09.27 12:06buy11120.061.20291.18491.2039
22232005.09.27 12:28buy11130.121.20241.18491.2034
22242005.09.27 12:49buy11140.241.20181.18481.2028
22252005.09.27 12:57close11140.241.20251.18481.202816.803208.83
22262005.09.27 12:57close11130.121.20241.18491.20340.003208.83
22272005.09.27 12:57close11120.061.20251.18491.2039-2.403206.43
22282005.09.27 12:57close11110.031.20261.18501.2045-2.703203.73
22292005.10.05 00:01buy11150.031.19241.17391.1934
22302005.10.05 00:06buy11160.061.19181.17381.1928
22312005.10.05 02:11t/p11160.061.19281.17381.19286.003209.73
22322005.10.05 02:11close11150.031.19281.17391.19341.203210.93
22332005.10.10 04:00sell11170.031.21361.23211.2126
22342005.10.10 04:14t/p11170.031.21261.23211.21263.003213.93
22352005.10.14 00:01buy11180.031.20271.18421.2037
22362005.10.14 00:44buy11190.061.20201.18401.2030
22372005.10.14 01:01buy11200.121.20141.18391.2024
22382005.10.14 02:21buy11210.241.20081.18381.2018
22392005.10.14 02:25buy11220.481.20001.18351.2010
22402005.10.14 02:44close11220.481.20071.18351.201033.603247.53
22412005.10.14 02:44close11210.241.20081.18381.20180.003247.53
22422005.10.14 02:44close11200.121.20051.18391.2024-10.803236.73
22432005.10.14 02:44close11190.061.20061.18401.2030-8.403228.33
22442005.10.14 02:44close11180.031.20041.18421.2037-6.903221.43
22452005.10.18 04:00sell11230.031.20041.21891.1994
22462005.10.18 06:30t/p11230.031.19941.21891.19943.003224.43
22472005.10.20 00:01buy11240.031.19981.18131.2008
22482005.10.20 00:06buy11250.061.19921.18121.2002
22492005.10.20 00:37buy11260.121.19861.18111.1996
22502005.10.20 00:38buy11270.241.19791.18091.1989
22512005.10.20 00:57buy11280.481.19731.18081.1983
22522005.10.20 01:12close11280.481.19791.18081.198328.803253.23
22532005.10.20 01:12close11270.241.19771.18091.1989-4.803248.43
22542005.10.20 01:13close11260.121.19781.18111.1996-9.603238.83
22552005.10.20 01:14close11250.061.19771.18121.2002-9.003229.83
22562005.10.20 01:14close11240.031.19761.18131.2008-6.603223.23
22572005.10.25 12:00buy11290.031.20351.18501.2045
22582005.10.25 12:00buy11300.061.20291.18491.2039
22592005.10.25 12:32buy11310.121.20241.18491.2034
22602005.10.25 12:44t/p11310.121.20341.18491.203412.003235.23
22612005.10.25 12:44close11300.061.20341.18491.20393.003238.23
22622005.10.25 12:44close11290.031.20331.18501.2045-0.603237.63
22632005.10.28 20:00sell11320.031.20621.22471.2052
22642005.10.28 21:01sell11330.061.20671.22471.2057
22652005.10.28 21:07sell11340.121.20731.22481.2063
22662005.10.28 21:39t/p11340.121.20631.22481.206312.003249.63
22672005.10.28 21:39close11330.061.20631.22471.20572.403252.03
22682005.10.28 21:39close11320.031.20661.22471.2052-1.203250.83
22692005.11.02 04:00buy11350.031.20311.18461.2041
22702005.11.02 04:38t/p11350.031.20411.18461.20413.003253.83
22712005.11.08 20:00buy11360.031.17901.16051.1800
22722005.11.08 20:03buy11370.061.17841.16041.1794
22732005.11.08 20:14buy11380.121.17781.16031.1788
22742005.11.08 20:54t/p11380.121.17881.16031.178812.003265.83
22752005.11.08 20:54close11370.061.17881.16041.17942.403268.23
22762005.11.08 20:54close11360.031.17851.16051.1800-1.503266.73
22772005.11.11 20:00buy11390.031.17051.15201.1715
22782005.11.11 21:42t/p11390.031.17151.15201.17153.003269.73
22792005.11.16 00:01buy11400.031.17201.15351.1730
22802005.11.16 00:33t/p11400.031.17301.15351.17303.003272.73
22812005.11.22 04:00sell11410.031.17261.19111.1716
22822005.11.22 06:05sell11420.061.17331.19131.1723
22832005.11.22 08:03sell11430.121.17391.19141.1729
22842005.11.22 08:40t/p11430.121.17291.19141.172912.003284.73
22852005.11.22 08:40close11420.061.17281.19131.17233.003287.73
22862005.11.22 08:41close11410.031.17291.19111.1716-0.903286.83
22872005.11.24 18:00sell11440.031.17821.19671.1772
22882005.11.24 18:11t/p11440.031.17721.19671.17723.003289.83
22892005.11.28 20:00buy11450.031.18511.16661.1861
22902005.11.28 20:00buy11460.061.18451.16651.1855
22912005.11.28 20:05t/p11460.061.18551.16651.18556.003295.83
22922005.11.28 20:05close11450.031.18561.16661.18611.503297.33
22932005.11.30 08:00sell11470.031.17871.19721.1777
22942005.11.30 08:02sell11480.061.17931.19731.1783
22952005.11.30 08:33t/p11480.061.17831.19731.17836.003303.33
22962005.11.30 08:33close11470.031.17831.19721.17771.203304.53
22972005.12.05 18:00buy11490.031.17901.16051.1800
22982005.12.05 18:07buy11500.061.17841.16041.1794
22992005.12.05 18:12t/p11500.061.17941.16041.17946.003310.53
23002005.12.05 18:12close11490.031.17941.16051.18001.203311.73
23012005.12.07 12:00sell11510.031.17251.19101.1715
23022005.12.07 12:29t/p11510.031.17151.19101.17153.003314.73
23032005.12.08 18:00buy11520.031.18281.16431.1838
23042005.12.08 18:03t/p11520.031.18381.16431.18383.003317.73
23052005.12.14 00:01sell11530.031.19361.21211.1926
23062005.12.14 00:16sell11540.061.19421.21221.1932
23072005.12.14 00:47sell11550.121.19471.21221.1937
23082005.12.14 01:14sell11560.241.19561.21261.1946
23092005.12.14 01:14close11560.241.19491.21261.194616.803334.53
23102005.12.14 01:14close11550.121.19511.21221.1937-4.803329.73
23112005.12.14 01:14close11540.061.19501.21221.1932-4.803324.93
23122005.12.14 01:15close11530.031.19521.21211.1926-4.803320.13
23132005.12.15 04:00sell11570.031.20051.21901.1995
23142005.12.15 04:16t/p11570.031.19951.21901.19953.003323.13
23152005.12.22 20:00buy11580.031.18781.16931.1888
23162005.12.22 22:13buy11590.061.18721.16921.1882
23172005.12.22 23:25t/p11590.061.18821.16921.18826.003329.13
23182005.12.22 23:25close11580.031.18831.16931.18881.503330.63
23192005.12.30 08:00buy11600.031.18861.17011.1896
23202005.12.30 08:21buy11610.061.18801.17001.1890
23212005.12.30 08:26buy11620.121.18741.16991.1884
23222005.12.30 08:36buy11630.241.18681.16981.1878
23232005.12.30 08:42close11630.241.18731.16981.187812.003342.63
23242005.12.30 08:42close11620.121.18741.16991.18840.003342.63
23252005.12.30 08:42close11610.061.18711.17001.1890-5.403337.23
23262005.12.30 08:42close11600.031.18721.17011.1896-4.203333.03
23272006.01.03 04:00buy11640.031.18731.16881.1883
23282006.01.03 06:04t/p11640.031.18831.16881.18833.003336.03
23292006.01.05 20:00sell11650.031.20971.22821.2087
23302006.01.05 20:02sell11660.061.21051.22851.2095
23312006.01.05 20:30sell11670.121.21101.22851.2100
23322006.01.05 20:39sell11680.241.21171.22871.2107
23332006.01.05 20:40close11680.241.21121.22871.210712.003348.03
23342006.01.05 20:41close11670.121.21131.22851.2100-3.603344.43
23352006.01.05 20:41close11660.061.21121.22851.2095-4.203340.23
23362006.01.05 20:41close11650.031.21141.22821.2087-5.103335.13
23372006.01.12 18:00sell11690.031.20331.22181.2023
23382006.01.12 18:02sell11700.061.20391.22191.2029
23392006.01.12 18:04sell11710.121.20471.22221.2037
23402006.01.12 18:08t/p11710.121.20371.22221.203712.003347.13
23412006.01.12 18:08close11700.061.20371.22191.20291.203348.33
23422006.01.12 18:08close11690.031.20381.22181.2023-1.503346.83
23432006.01.17 12:00sell11720.031.21091.22941.2099
23442006.01.17 12:13t/p11720.031.20991.22941.20993.003349.83
23452006.01.19 04:00sell11730.031.20951.22801.2085
23462006.01.19 07:22sell11740.061.21011.22811.2091
23472006.01.19 07:26sell11750.121.21081.22831.2098
23482006.01.19 08:20t/p11750.121.20981.22831.209812.003361.83
23492006.01.19 08:20close11740.061.20971.22811.20912.403364.23
23502006.01.19 08:20close11730.031.20981.22801.2085-0.903363.33
23512006.01.20 20:00buy11760.031.21311.19461.2141
23522006.01.20 20:05t/p11760.031.21411.19461.21413.003366.33
23532006.01.25 00:01sell11770.031.22701.24551.2260
23542006.01.25 01:15t/p11770.031.22601.24551.22603.003369.33
23552006.01.31 18:00buy11780.031.21571.19721.2167
23562006.01.31 18:15t/p11780.031.21671.19721.21673.003372.33
23572006.02.03 00:01buy11790.031.20901.19051.2100
23582006.02.03 00:09buy11800.061.20851.19051.2095
23592006.02.03 01:24t/p11800.061.20951.19051.20956.003378.33
23602006.02.03 01:24close11790.031.20961.19051.21001.803380.13
23612006.02.07 18:00buy11810.031.19761.17911.1986
23622006.02.07 18:02buy11820.061.19691.17891.1979
23632006.02.07 18:51t/p11820.061.19791.17891.19796.003386.13
23642006.02.07 18:51close11810.031.19791.17911.19860.903387.03
23652006.02.14 12:00buy11830.031.19091.17241.1919
23662006.02.14 12:03buy11840.061.19041.17241.1914
23672006.02.14 12:43buy11850.121.18981.17231.1908
23682006.02.14 13:29t/p11850.121.19081.17231.190812.003399.03
23692006.02.14 13:29close11840.061.19081.17241.19142.403401.43
23702006.02.14 13:30close11830.031.19071.17241.1919-0.603400.83
23712006.02.17 00:01buy11860.031.19071.17221.1917
23722006.02.17 00:06buy11870.061.19001.17201.1910
23732006.02.17 00:51t/p11870.061.19101.17201.19106.003406.83
23742006.02.17 00:51close11860.031.19101.17221.19170.903407.73
23752006.02.21 12:00sell11880.031.19181.21031.1908
23762006.02.21 12:32t/p11880.031.19081.21031.19083.003410.73
23772006.02.28 12:00buy11890.031.18911.17061.1901
23782006.02.28 12:12buy11900.061.18861.17061.1896
23792006.02.28 12:54buy11910.121.18801.17051.1890
23802006.02.28 14:02buy11920.241.18741.17041.1884
23812006.02.28 14:03close11920.241.18791.17041.188412.003422.73
23822006.02.28 14:04close11910.121.18781.17051.1890-2.403420.33
23832006.02.28 14:04close11900.061.18791.17061.1896-4.203416.13
23842006.02.28 14:04close11890.031.18801.17061.1901-3.303412.83
23852006.03.06 20:00sell11930.031.20141.21991.2004
23862006.03.06 20:59sell11940.061.20201.22001.2010
23872006.03.06 21:04sell11950.121.20261.22011.2016
23882006.03.06 23:41t/p11950.121.20161.22011.201612.003424.83
23892006.03.06 23:41close11940.061.20161.22001.20102.403427.23
23902006.03.06 23:41close11930.031.20201.21991.2004-1.803425.43
23912006.03.09 04:00buy11960.031.19341.17491.1944
23922006.03.09 04:38buy11970.061.19281.17481.1938
23932006.03.09 04:53t/p11970.061.19381.17481.19386.003431.43
23942006.03.09 04:53close11960.031.19381.17491.19441.203432.63
23952006.03.10 12:00buy11980.031.19261.17411.1936
23962006.03.10 13:01buy11990.061.19201.17401.1930
23972006.03.10 14:31buy12000.121.19121.17371.1922
23982006.03.10 14:31buy12010.241.19061.17361.1916
23992006.03.10 14:31buy12020.481.18991.17341.1909
24002006.03.10 14:31t/p12020.481.19091.17341.190948.003480.63
24012006.03.10 14:31close12010.241.19101.17361.19169.603490.23
24022006.03.10 14:32close12000.121.19141.17371.19222.403492.63
24032006.03.10 14:32close11990.061.19131.17401.1930-4.203488.43
24042006.03.10 14:32close11980.031.19121.17411.1936-4.203484.23
24052006.03.13 00:01buy12030.031.19151.17301.1925
24062006.03.13 01:05t/p12030.031.19251.17301.19253.003487.23
24072006.03.20 08:00sell12040.031.21591.23441.2149
24082006.03.20 08:00sell12050.061.21651.23451.2155
24092006.03.20 08:15sell12060.121.21701.23451.2160
24102006.03.20 08:16sell12070.241.21761.23461.2166
24112006.03.20 08:17close12070.241.21701.23461.216614.403501.63
24122006.03.20 08:17close12060.121.21711.23451.2160-1.203500.43
24132006.03.20 08:17close12050.061.21671.23451.2155-1.203499.23
24142006.03.20 08:17close12040.031.21691.23441.2149-3.003496.23
24152006.03.27 00:01buy12080.031.20411.18561.2051
24162006.03.27 00:25buy12090.061.20351.18551.2045
24172006.03.27 00:54buy12100.121.20291.18541.2039
24182006.03.27 02:27t/p12100.121.20391.18541.203912.003508.23
24192006.03.27 02:27close12090.061.20391.18551.20452.403510.63
24202006.03.27 02:27close12080.031.20381.18561.2051-0.903509.73
24212006.03.30 04:00buy12110.031.20511.18661.2061
24222006.03.30 04:00buy12120.061.20461.18661.2056
24232006.03.30 04:45t/p12120.061.20561.18661.20566.003515.73
24242006.03.30 04:45close12110.031.20561.18661.20611.503517.23
24252006.04.03 04:00sell12130.031.20911.22761.2081
24262006.04.03 04:03sell12140.061.20981.22781.2088
24272006.04.03 04:45t/p12140.061.20881.22781.20886.003523.23
24282006.04.03 04:45close12130.031.20871.22761.20811.203524.43
24292006.04.06 18:00sell12150.031.22171.24021.2207
24302006.04.06 18:03sell12160.061.22231.24031.2213
24312006.04.06 18:12t/p12160.061.22131.24031.22136.003530.43
24322006.04.06 18:12close12150.031.22131.24021.22071.203531.63
24332006.04.11 18:00buy12170.031.21261.19411.2136
24342006.04.11 18:14buy12180.061.21201.19401.2130
24352006.04.11 18:35t/p12180.061.21301.19401.21306.003537.63
24362006.04.11 18:35close12170.031.21301.19411.21361.203538.83
24372006.04.14 04:00buy12190.031.21141.19291.2124
24382006.04.14 05:41buy12200.061.21081.19281.2118
24392006.04.14 09:20buy12210.121.21011.19261.2111
24402006.04.14 10:31buy12220.241.20951.19251.2105
24412006.04.14 10:31close12220.241.21001.19251.210512.003550.83
24422006.04.14 10:31close12210.121.20991.19261.2111-2.403548.43
24432006.04.14 10:31close12200.061.21031.19281.2118-3.003545.43
24442006.04.14 10:31close12190.031.21011.19291.2124-3.903541.53
24452006.04.20 12:00sell12230.031.23481.25331.2338
24462006.04.20 12:18sell12240.061.23531.25331.2343
24472006.04.20 12:37t/p12240.061.23431.25331.23436.003547.53
24482006.04.20 12:37close12230.031.23431.25331.23381.503549.03
24492006.04.27 12:00sell12250.031.24401.26251.2430
24502006.04.27 12:37t/p12250.031.24301.26251.24303.003552.03
24512006.05.02 00:01sell12260.031.25671.27521.2557
24522006.05.02 00:26sell12270.061.25721.27521.2562
24532006.05.02 00:28sell12280.121.25781.27531.2568
24542006.05.02 01:32sell12290.241.25841.27541.2574
24552006.05.02 01:34close12290.241.25781.27541.257414.403566.43
24562006.05.02 01:35close12280.121.25791.27531.2568-1.203565.23
24572006.05.02 01:35close12270.061.25781.27521.2562-3.603561.63
24582006.05.02 01:35close12260.031.25811.27521.2557-4.203557.43
24592006.05.08 20:00sell12300.031.27021.28871.2692
24602006.05.08 20:13sell12310.061.27091.28891.2699
24612006.05.08 20:16t/p12310.061.26991.28891.26996.003563.43
24622006.05.08 20:16close12300.031.26991.28871.26920.903564.33
24632006.05.11 04:00sell12320.031.27181.29031.2708
24642006.05.11 04:02sell12330.061.27241.29041.2714
24652006.05.11 04:06sell12340.121.27301.29051.2720
24662006.05.11 04:15sell12350.241.27351.29051.2725
24672006.05.11 04:40sell12360.481.27411.29061.2731
24682006.05.11 04:50close12360.481.27361.29061.273124.003588.33
24692006.05.11 04:50close12350.241.27371.29051.2725-4.803583.53
24702006.05.11 04:50close12340.121.27381.29051.2720-9.603573.93
24712006.05.11 04:50close12330.061.27401.29041.2714-9.603564.33
24722006.05.11 04:50close12320.031.27421.29031.2708-7.203557.13
24732006.05.15 18:00sell12370.031.28261.30111.2816
24742006.05.15 18:11t/p12370.031.28161.30111.28163.003560.13
24752006.05.17 18:00sell12380.031.27211.29061.2711
24762006.05.17 18:03sell12390.061.27281.29081.2718
24772006.05.17 18:04sell12400.121.27341.29091.2724
24782006.05.17 18:13sell12410.241.27401.29101.2730
24792006.05.17 18:15sell12420.481.27461.29111.2736
24802006.05.17 18:17close12420.481.27401.29111.273628.803588.93
24812006.05.17 18:17close12410.241.27431.29101.2730-7.203581.73
24822006.05.17 18:17close12400.121.27441.29091.2724-12.003569.73
24832006.05.17 18:17close12390.061.27461.29081.2718-10.803558.93
24842006.05.17 18:17close12380.031.27451.29061.2711-7.203551.73
24852006.05.19 00:01buy12430.031.28571.26721.2867
24862006.05.19 00:32buy12440.061.28521.26721.2862
24872006.05.19 00:35buy12450.121.28451.26701.2855
24882006.05.19 00:57t/p12450.121.28551.26701.285512.003563.73
24892006.05.19 00:57close12440.061.28551.26721.28621.803565.53
24902006.05.19 00:57close12430.031.28491.26721.2867-2.403563.13
24912006.05.22 20:00buy12460.031.28501.26651.2860
24922006.05.22 20:03t/p12460.031.28601.26651.28603.003566.13
24932006.05.24 04:00sell12470.031.27901.29751.2780
24942006.05.24 04:05sell12480.061.27951.29751.2785
24952006.05.24 04:10sell12490.121.28021.29771.2792
24962006.05.24 05:22t/p12490.121.27921.29771.279212.003578.13
24972006.05.24 05:22close12480.061.27911.29751.27852.403580.53
24982006.05.24 05:22close12470.031.27941.29751.2780-1.203579.33
24992006.05.26 04:00buy12500.031.27811.25961.2791
25002006.05.26 04:08buy12510.061.27751.25951.2785
25012006.05.26 04:16t/p12510.061.27851.25951.27856.003585.33
25022006.05.26 04:16close12500.031.27851.25961.27911.203586.53
25032006.05.30 04:00buy12520.031.27691.25841.2779
25042006.05.30 04:40t/p12520.031.27791.25841.27793.003589.53
25052006.06.01 00:01sell12530.031.28171.30021.2807
25062006.06.01 00:03sell12540.061.28231.30031.2813
25072006.06.01 00:11t/p12540.061.28131.30031.28136.003595.53
25082006.06.01 00:11close12530.031.28131.30021.28071.203596.73
25092006.06.06 08:00sell12550.031.29011.30861.2891
25102006.06.06 08:04sell12560.061.29071.30871.2897
25112006.06.06 08:18sell12570.121.29161.30911.2906
25122006.06.06 08:20t/p12570.121.29061.30911.290612.003608.73
25132006.06.06 08:20close12560.061.29061.30871.28970.603609.33
25142006.06.06 08:20close12550.031.29121.30861.2891-3.303606.03
25152006.06.13 12:00buy12580.031.25971.24121.2607
25162006.06.13 12:03buy12590.061.25921.24121.2602
25172006.06.13 12:16t/p12590.061.26021.24121.26026.003612.03
25182006.06.13 12:16close12580.031.26031.24121.26071.803613.83
25192006.06.21 00:02buy12600.031.25891.24041.2599
25202006.06.21 00:02buy12610.061.25831.24031.2593
25212006.06.21 01:03t/p12610.061.25931.24031.25936.003619.83
25222006.06.21 01:03close12600.031.25931.24041.25991.203621.03
25232006.06.22 20:00sell12620.031.25791.27641.2569
25242006.06.22 20:24sell12630.061.25851.27651.2575
25252006.06.22 22:08t/p12630.061.25751.27651.25756.003627.03
25262006.06.22 22:08close12620.031.25751.27641.25691.203628.23
25272006.06.26 20:00buy12640.031.25951.24101.2605
25282006.06.26 20:21buy12650.061.25891.24091.2599
25292006.06.26 20:54buy12660.121.25811.24061.2591
25302006.06.26 21:44buy12670.241.25751.24051.2585
25312006.06.26 21:51close12670.241.25801.24051.258512.003640.23
25322006.06.26 21:51close12660.121.25751.24061.2591-7.203633.03
25332006.06.26 21:52close12650.061.25771.24091.2599-7.203625.83
25342006.06.26 21:52close12640.031.25781.24101.2605-5.103620.73
25352006.06.30 00:01buy12680.031.26661.24811.2676
25362006.06.30 00:45buy12690.061.26601.24801.2670
25372006.06.30 01:34t/p12690.061.26701.24801.26706.003626.73
25382006.06.30 01:34close12680.031.26701.24811.26761.203627.93
25392006.07.04 18:00sell12700.031.27961.29811.2786
25402006.07.04 19:01sell12710.061.28021.29821.2792
25412006.07.04 19:56sell12720.121.28081.29831.2798
25422006.07.04 20:03sell12730.241.28131.29831.2803
25432006.07.04 20:03close12730.241.28091.29831.28039.603637.53
25442006.07.04 20:03close12720.121.28101.29831.2798-2.403635.13
25452006.07.04 20:04close12710.061.28111.29821.2792-5.403629.73
25462006.07.04 20:04close12700.031.28091.29811.2786-3.903625.83
25472006.07.10 18:00sell12740.031.27481.29331.2738
25482006.07.10 18:03sell12750.061.27531.29331.2743
25492006.07.10 18:04sell12760.121.27611.29361.2751
25502006.07.10 18:10t/p12760.121.27511.29361.275112.003637.83
25512006.07.10 18:10close12750.061.27511.29331.27431.203639.03
25522006.07.10 18:10close12740.031.27481.29331.27380.003639.03
25532006.07.12 08:00buy12770.031.27681.25831.2778
25542006.07.12 08:39t/p12770.031.27781.25831.27783.003642.03
25552006.07.19 12:00buy12780.031.25051.23201.2515
25562006.07.19 12:02buy12790.061.24991.23191.2509
25572006.07.19 13:26buy12800.121.24931.23181.2503
25582006.07.19 13:39buy12810.241.24881.23181.2498
25592006.07.19 13:40close12810.241.24921.23181.24989.603651.63
25602006.07.19 13:40close12800.121.24911.23181.2503-2.403649.23
25612006.07.19 13:40close12790.061.24901.23191.2509-5.403643.83
25622006.07.19 13:41close12780.031.24881.23201.2515-5.103638.73
25632006.07.24 18:00sell12820.031.26291.28141.2619
25642006.07.24 18:01sell12830.061.26341.28141.2624
25652006.07.24 19:29t/p12830.061.26241.28141.26246.003644.73
25662006.07.24 19:29close12820.031.26241.28141.26191.503646.23
25672006.07.28 12:00sell12840.031.26961.28811.2686
25682006.07.28 12:24t/p12840.031.26861.28811.26863.003649.23
25692006.08.01 04:00sell12850.031.27401.29251.2730
25702006.08.01 04:02sell12860.061.27461.29261.2736
25712006.08.01 04:04sell12870.121.27521.29271.2742
25722006.08.01 04:21sell12880.241.27571.29271.2747
25732006.08.01 04:21close12880.241.27521.29271.274712.003661.23
25742006.08.01 04:21close12870.121.27531.29271.2742-1.203660.03
25752006.08.01 04:23close12860.061.27521.29261.2736-3.603656.43
25762006.08.01 04:23close12850.031.27511.29251.2730-3.303653.13
25772006.08.03 00:01sell12890.031.27891.29741.2779
25782006.08.03 00:04sell12900.061.27941.29741.2784
25792006.08.03 02:17t/p12900.061.27841.29741.27846.003659.13
25802006.08.03 02:17close12890.031.27841.29741.27791.503660.63
25812006.08.07 20:00sell12910.031.28381.30231.2828
25822006.08.07 20:13sell12920.061.28441.30241.2834
25832006.08.07 21:07sell12930.121.28511.30261.2841
25842006.08.07 21:15sell12940.241.28561.30261.2846
25852006.08.07 21:16close12940.241.28511.30261.284612.003672.63
25862006.08.07 21:16close12930.121.28521.30261.2841-1.203671.43
25872006.08.07 21:16close12920.061.28491.30241.2834-3.003668.43
25882006.08.07 21:17close12910.031.28511.30231.2828-3.903664.53
25892006.08.10 18:00sell12950.031.27641.29491.2754
25902006.08.10 18:07sell12960.061.27701.29501.2760
25912006.08.10 18:17sell12970.121.27751.29501.2765
25922006.08.10 18:23sell12980.241.27811.29511.2771
25932006.08.10 18:32close12980.241.27751.29511.277114.403678.93
25942006.08.10 18:32close12970.121.27761.29501.2765-1.203677.73
25952006.08.10 18:32close12960.061.27771.29501.2760-4.203673.53
25962006.08.10 18:32close12950.031.27791.29491.2754-4.503669.03
25972006.08.15 18:00buy12990.031.27891.26041.2799
25982006.08.15 18:12buy13000.061.27821.26021.2792
25992006.08.15 19:01t/p13000.061.27921.26021.27926.003675.03
26002006.08.15 19:01close12990.031.27941.26041.27991.503676.53
26012006.08.18 04:00sell13010.031.28261.30111.2816
26022006.08.18 05:05sell13020.061.28321.30121.2822
26032006.08.18 07:26sell13030.121.28371.30121.2827
26042006.08.18 08:06sell13040.241.28431.30131.2833
26052006.08.18 08:06close13040.241.28381.30131.283312.003688.53
26062006.08.18 08:07close13030.121.28391.30121.2827-2.403686.13
26072006.08.18 08:07close13020.061.28371.30121.2822-3.003683.13
26082006.08.18 08:08close13010.031.28401.30111.2816-4.203678.93
26092006.08.22 12:00sell13050.031.28391.30241.2829
26102006.08.22 13:05sell13060.061.28471.30271.2837
26112006.08.22 13:40t/p13060.061.28371.30271.28376.003684.93
26122006.08.22 13:40close13050.031.28371.30241.28290.603685.53
26132006.08.28 08:00buy13070.031.27981.26131.2808
26142006.08.28 08:04buy13080.061.27931.26131.2803
26152006.08.28 09:01t/p13080.061.28031.26131.28036.003691.53
26162006.08.28 09:01close13070.031.28031.26131.28081.503693.03
26172006.08.31 20:00sell13090.031.27911.29761.2781
26182006.08.31 20:00sell13100.061.27961.29761.2786
26192006.08.31 20:11sell13110.121.28021.29771.2792
26202006.08.31 20:44sell13120.241.28081.29781.2798
26212006.08.31 21:00sell13130.481.28131.29781.2803
26222006.08.31 21:06close13130.481.28081.29781.280324.003717.03
26232006.08.31 21:06close13120.241.28101.29781.2798-4.803712.23
26242006.08.31 21:06close13110.121.28121.29771.2792-12.003700.23
26252006.08.31 21:06close13100.061.28131.29761.2786-10.203690.03
26262006.08.31 21:06close13090.031.28111.29761.2781-6.003684.03
26272006.09.05 12:00sell13140.031.28411.30261.2831
26282006.09.05 12:57t/p13140.031.28311.30261.28313.003687.03
26292006.09.11 18:00buy13150.031.27011.25161.2711
26302006.09.11 18:24buy13160.061.26951.25151.2705
26312006.09.11 19:07t/p13160.061.27051.25151.27056.003693.03
26322006.09.11 19:07close13150.031.27051.25161.27111.203694.23
26332006.09.19 00:00buy13170.031.27061.25211.2716
26342006.09.19 02:46t/p13170.031.27161.25211.27163.003697.23
26352006.09.20 18:00buy13180.031.27011.25161.2711
26362006.09.20 18:38buy13190.061.26951.25151.2705
26372006.09.20 19:41t/p13190.061.27051.25151.27056.003703.23
26382006.09.20 19:41close13180.031.27051.25161.27111.203704.43
26392006.09.25 12:00sell13200.031.27771.29621.2767
26402006.09.25 12:45t/p13200.031.27671.29621.27673.003707.43
26412006.09.28 04:00buy13210.031.27231.25381.2733
26422006.09.28 04:29buy13220.061.27171.25371.2727
26432006.09.28 07:03t/p13220.061.27271.25371.27276.003713.43
26442006.09.28 07:03close13210.031.27271.25381.27331.203714.63
26452006.10.02 18:00buy13230.031.27471.25621.2757
26462006.10.02 18:18t/p13230.031.27571.25621.27573.003717.63
26472006.10.04 12:00sell13240.031.26871.28721.2677
26482006.10.04 12:01sell13250.061.26921.28721.2682
26492006.10.04 12:38t/p13250.061.26821.28721.26826.003723.63
26502006.10.04 12:38close13240.031.26821.28721.26771.503725.13
26512006.10.11 18:00buy13260.031.25481.23631.2558
26522006.10.11 20:00buy13270.061.25421.23621.2552
26532006.10.11 20:02buy13280.121.25361.23611.2546
26542006.10.11 20:04buy13290.241.25301.23601.2540
26552006.10.11 20:18buy13300.481.25241.23591.2534
26562006.10.11 20:52close13300.481.25311.23591.253433.603758.73
26572006.10.11 20:52close13290.241.25341.23601.25409.603768.33
26582006.10.11 20:52close13280.121.25361.23611.25460.003768.33
26592006.10.11 20:52close13270.061.25351.23621.2552-4.203764.13
26602006.10.11 20:52close13260.031.25341.23631.2558-4.203759.93
26612006.10.16 20:01buy13310.031.25161.23311.2526
26622006.10.16 20:30t/p13310.031.25261.23311.25263.003762.93
26632006.10.23 12:00sell13320.031.25501.27351.2540
26642006.10.23 12:01sell13330.061.25551.27351.2545
26652006.10.23 14:47t/p13330.061.25451.27351.25456.003768.93
26662006.10.23 14:47close13320.031.25451.27351.25401.503770.43
26672006.10.25 08:00buy13340.031.25661.23811.2576
26682006.10.25 09:02buy13350.061.25601.23801.2570
26692006.10.25 10:00t/p13350.061.25701.23801.25706.003776.43
26702006.10.25 10:00close13340.031.25701.23811.25761.203777.63
26712006.10.30 18:00sell13360.031.27171.29021.2707
26722006.10.30 18:32sell13370.061.27261.29061.2716
26732006.10.30 22:10sell13380.121.27321.29071.2722
26742006.10.30 23:11t/p13380.121.27221.29071.272212.003789.63
26752006.10.30 23:11close13370.061.27221.29061.27162.403792.03
26762006.10.30 23:11close13360.031.27231.29021.2707-1.803790.23
26772006.11.02 00:00sell13390.031.27551.29401.2745
26782006.11.02 01:52t/p13390.031.27451.29401.27453.003793.23
26792006.11.09 00:01sell13400.031.27551.29401.2745
26802006.11.09 04:33sell13410.061.27611.29411.2751
26812006.11.09 05:57sell13420.121.27671.29421.2757
26822006.11.09 08:27sell13430.241.27731.29431.2763
26832006.11.09 08:55sell13440.481.27791.29441.2769
26842006.11.09 11:07close13440.481.27731.29441.276928.803822.03
26852006.11.09 11:07close13430.241.27741.29431.2763-2.403819.63
26862006.11.09 11:09close13420.121.27731.29421.2757-7.203812.43
26872006.11.09 11:09close13410.061.27751.29411.2751-8.403804.03
26882006.11.09 11:09close13400.031.27741.29401.2745-5.703798.33
26892006.11.13 12:00sell13450.031.28381.30231.2828
26902006.11.13 15:19t/p13450.031.28281.30231.28283.003801.33
26912006.11.16 12:01sell13460.031.28071.29921.2797
26922006.11.16 12:27sell13470.061.28131.29931.2803
26932006.11.16 14:23t/p13470.061.28031.29931.28036.003807.33
26942006.11.16 14:23close13460.031.28031.29921.27971.203808.53
26952006.11.20 00:00buy13480.031.28271.26421.2837
26962006.11.20 00:45buy13490.061.28211.26411.2831
26972006.11.20 01:55t/p13490.061.28311.26411.28316.003814.53
26982006.11.20 01:55close13480.031.28311.26421.28371.203815.73
26992006.11.21 08:00sell13500.031.28181.30031.2808
27002006.11.21 08:41sell13510.061.28251.30051.2815
27012006.11.21 09:09sell13520.121.28311.30061.2821
27022006.11.21 09:48t/p13520.121.28211.30061.282112.003827.73
27032006.11.21 09:48close13510.061.28211.30051.28152.403830.13
27042006.11.21 09:48close13500.031.28221.30031.2808-1.203828.93
27052006.11.28 08:00sell13530.031.31261.33111.3116
27062006.11.28 08:13sell13540.061.31321.33121.3122
27072006.11.28 08:15sell13550.121.31381.33131.3128
27082006.11.28 08:54sell13560.241.31441.33141.3134
27092006.11.28 09:06sell13570.481.31501.33151.3140
27102006.11.28 09:27close13570.481.31431.33151.314033.603862.53
27112006.11.28 09:27close13560.241.31441.33141.31340.003862.53
27122006.11.28 09:27close13550.121.31431.33131.3128-6.003856.53
27132006.11.28 09:27close13540.061.31441.33121.3122-7.203849.33
27142006.11.28 09:27close13530.031.31451.33111.3116-5.703843.63
27152006.12.04 20:00sell13580.031.33191.35041.3309
27162006.12.04 20:35sell13590.061.33251.35051.3315
27172006.12.04 22:45sell13600.121.33311.35061.3321
27182006.12.04 22:48sell13610.241.33371.35071.3327
27192006.12.04 23:06sell13620.481.33431.35081.3333
27202006.12.04 23:10close13620.481.33371.35081.333328.803872.43
27212006.12.04 23:10close13610.241.33351.35071.33274.803877.23
27222006.12.04 23:10close13600.121.33361.35061.3321-6.003871.23
27232006.12.04 23:10close13590.061.33371.35051.3315-7.203864.03
27242006.12.04 23:10close13580.031.33381.35041.3309-5.703858.33
27252006.12.12 04:00buy13630.031.32611.30761.3271
27262006.12.12 05:48buy13640.061.32561.30761.3266
27272006.12.12 07:16buy13650.121.32501.30751.3260
27282006.12.12 08:34buy13660.241.32441.30741.3254
27292006.12.12 08:50buy13670.481.32381.30731.3248
27302006.12.12 10:30close13670.481.32441.30731.324828.803887.13
27312006.12.12 10:30close13660.241.32431.30741.3254-2.403884.73
27322006.12.12 10:30close13650.121.32451.30751.3260-6.003878.73
27332006.12.12 10:30close13640.061.32461.30761.3266-6.003872.73
27342006.12.12 10:30close13630.031.32451.30761.3271-4.803867.93
27352006.12.19 00:00buy13680.031.30971.29121.3107
27362006.12.19 04:38buy13690.061.30901.29101.3100
27372006.12.19 06:55buy13700.121.30841.29091.3094
27382006.12.19 07:22t/p13700.121.30941.29091.309412.003879.93
27392006.12.19 07:22close13690.061.30951.29101.31003.003882.93
27402006.12.19 07:22close13680.031.30961.29121.3107-0.303882.63
27412006.12.21 12:00sell13710.031.31781.33631.3168
27422006.12.21 14:17t/p13710.031.31681.33631.31683.003885.63
27432006.12.22 18:00sell13720.031.31291.33141.3119
27442006.12.22 18:01t/p13720.031.31191.33141.31193.003888.63
27452006.12.27 12:00buy13730.031.31561.29711.3166
27462006.12.27 13:53t/p13730.031.31661.29711.31663.003891.63
27472007.01.03 18:00sell13740.031.31681.33531.3158
27482007.01.03 18:24t/p13740.031.31581.33531.31583.003894.63
27492007.01.09 00:00buy13750.031.30301.28451.3040
27502007.01.09 01:13t/p13750.031.30401.28451.30403.003897.63
27512007.01.11 08:00buy13760.031.29631.27781.2973
27522007.01.11 08:16buy13770.061.29571.27771.2967
27532007.01.11 08:21buy13780.121.29521.27771.2962
27542007.01.11 08:27buy13790.241.29461.27761.2956
27552007.01.11 08:34close13790.241.29511.27761.295612.003909.63
27562007.01.11 08:34close13780.121.29501.27771.2962-2.403907.23
27572007.01.11 08:34close13770.061.29511.27771.2967-3.603903.63
27582007.01.11 08:34close13760.031.29521.27781.2973-3.303900.33
27592007.01.12 18:00buy13800.031.29251.27401.2935
27602007.01.12 19:16buy13810.061.29191.27391.2929
27612007.01.12 19:31buy13820.121.29131.27381.2923
27622007.01.12 20:22buy13830.241.29071.27371.2917
27632007.01.12 20:23close13830.241.29121.27371.291712.003912.33
27642007.01.12 20:23close13820.121.29111.27381.2923-2.403909.93
27652007.01.12 20:23close13810.061.29091.27391.2929-6.003903.93
27662007.01.12 20:23close13800.031.29071.27401.2935-5.403898.53
27672007.01.22 12:00sell13840.031.29401.31251.2930
27682007.01.22 12:14sell13850.061.29461.31261.2936
27692007.01.22 12:19sell13860.121.29521.31271.2942
27702007.01.22 13:06t/p13860.121.29421.31271.294212.003910.53
27712007.01.22 13:06close13850.061.29421.31261.29362.403912.93
27722007.01.22 13:07close13840.031.29431.31251.2930-0.903912.03
27732007.01.24 20:00sell13870.031.29561.31411.2946
27742007.01.24 20:52sell13880.061.29621.31421.2952
27752007.01.24 22:56sell13890.121.29691.31441.2959
27762007.01.24 23:40t/p13890.121.29591.31441.295912.003924.03
27772007.01.24 23:40close13880.061.29591.31421.29521.803925.83
27782007.01.24 23:40close13870.031.29601.31411.2946-1.203924.63
27792007.01.29 20:00buy13900.031.29521.27671.2962
27802007.01.30 00:25t/p13900.031.29621.27671.29622.903927.53
27812007.02.02 18:00sell13910.031.29581.31431.2948
27822007.02.02 18:08sell13920.061.29641.31441.2954
27832007.02.02 18:56t/p13920.061.29541.31441.29546.003933.53
27842007.02.02 18:56close13910.031.29521.31431.29481.803935.33
27852007.02.06 20:00buy13930.031.29801.27951.2990
27862007.02.06 23:13t/p13930.031.29901.27951.29903.003938.33
27872007.02.09 18:01sell13940.031.29991.31841.2989
27882007.02.09 18:22sell13950.061.30061.31861.2996
27892007.02.09 20:27sell13960.121.30121.31871.3002
27902007.02.09 21:19t/p13960.121.30021.31871.300212.003950.33
27912007.02.09 21:19close13950.061.30021.31861.29962.403952.73
27922007.02.09 21:20close13940.031.30031.31841.2989-1.203951.53
27932007.02.16 08:00sell13970.031.31281.33131.3118
27942007.02.16 08:08sell13980.061.31351.33151.3125
27952007.02.16 08:41sell13990.121.31411.33161.3131
27962007.02.16 09:01t/p13990.121.31311.33161.313112.003963.53
27972007.02.16 09:01close13980.061.31311.33151.31252.403965.93
27982007.02.16 09:01close13970.031.31301.33131.3118-0.603965.33
27992007.02.28 18:00sell14000.031.32291.34141.3219
28002007.02.28 18:10t/p14000.031.32191.34141.32193.003968.33
28012007.03.07 00:00buy14010.031.31301.29451.3140
28022007.03.07 00:13t/p14010.031.31401.29451.31403.003971.33
28032007.03.12 12:00buy14020.031.31741.29891.3184
28042007.03.12 13:29buy14030.061.31681.29881.3178
28052007.03.12 13:30buy14040.121.31621.29871.3172
28062007.03.12 14:11buy14050.241.31571.29871.3167
28072007.03.12 14:16buy14060.481.31511.29861.3161
28082007.03.12 14:38close14060.481.31561.29861.316124.003995.33
28092007.03.12 14:39close14050.241.31551.29871.3167-4.803990.53
28102007.03.12 14:39close14040.121.31541.29871.3172-9.603980.93
28112007.03.12 14:39close14030.061.31551.29881.3178-7.803973.13
28122007.03.12 14:41close14020.031.31571.29891.3184-5.103968.03
28132007.03.19 18:00sell14070.031.32921.34771.3282
28142007.03.19 18:00sell14080.061.32971.34771.3287
28152007.03.19 18:18t/p14080.061.32871.34771.32876.003974.03
28162007.03.19 18:18close14070.031.32861.34771.32821.803975.83
28172007.03.23 00:00sell14090.031.33241.35091.3314
28182007.03.23 00:21sell14100.061.33301.35101.3320
28192007.03.23 04:56t/p14100.061.33201.35101.33206.003981.83
28202007.03.23 04:56close14090.031.33191.35091.33141.503983.33
28212007.03.29 00:00sell14110.031.33141.34991.3304
28222007.03.29 02:09t/p14110.031.33041.34991.33043.003986.33
28232007.04.03 20:00sell14120.031.33291.35141.3319
28242007.04.03 23:19sell14130.061.33351.35151.3325
28252007.04.04 00:53t/p14130.061.33251.35151.33255.923992.25
28262007.04.04 00:53close14120.031.33251.35141.33191.163993.41
28272007.04.06 20:03sell14140.031.33781.35631.3368
28282007.04.09 01:39t/p14140.031.33681.35631.33682.963996.37
28292007.04.17 00:00sell14150.031.35301.37151.3520
28302007.04.17 02:19sell14160.061.35361.37161.3526
28312007.04.17 04:18sell14170.121.35411.37161.3531
28322007.04.17 07:37sell14180.241.35481.37181.3538
28332007.04.17 07:54close14180.241.35431.37181.353812.004008.37
28342007.04.17 07:54close14170.121.35441.37161.3531-3.604004.77
28352007.04.17 07:54close14160.061.35421.37161.3526-3.604001.17
28362007.04.17 07:55close14150.031.35431.37151.3520-3.903997.27
28372007.04.18 20:02sell14190.031.35771.37621.3567
28382007.04.18 21:05sell14200.061.35821.37621.3572
28392007.04.18 21:35sell14210.121.35881.37631.3578
28402007.04.18 22:10sell14220.241.35941.37641.3584
28412007.04.18 22:23sell14230.481.35991.37641.3589
28422007.04.19 03:33close14230.481.35941.37641.358922.134019.40
28432007.04.19 03:34close14220.241.35951.37641.3584-3.344016.07
28442007.04.19 03:34close14210.121.35941.37631.3578-7.674008.40
28452007.04.19 03:34close14200.061.35951.37621.3572-8.034000.36
28462007.04.19 03:36close14190.031.35961.37621.3567-5.823994.55
28472007.04.19 04:00sell14240.031.35931.37781.3583
28482007.04.19 04:37t/p14240.031.35831.37781.35833.003997.55
28492007.04.26 12:00sell14250.031.36071.37921.3597
28502007.04.26 12:17sell14260.061.36131.37931.3603
28512007.04.26 12:44sell14270.121.36191.37941.3609
28522007.04.26 13:31t/p14270.121.36091.37941.360912.004009.55
28532007.04.26 13:31close14260.061.36091.37931.36032.404011.95
28542007.04.26 13:31close14250.031.36081.37921.3597-0.304011.65
28552007.05.01 20:01sell14280.031.36001.37851.3590
28562007.05.01 20:06sell14290.061.36061.37861.3596
28572007.05.01 20:28sell14300.121.36131.37881.3603
28582007.05.01 20:56sell14310.241.36191.37891.3609
28592007.05.01 21:26close14310.241.36141.37891.360912.004023.65
28602007.05.01 21:26close14300.121.36151.37881.3603-2.404021.25
28612007.05.01 21:30close14290.061.36171.37861.3596-6.604014.65
28622007.05.01 21:30close14280.031.36161.37851.3590-4.804009.85
28632007.05.04 20:00buy14320.031.36001.34151.3610
28642007.05.04 20:56buy14330.061.35941.34141.3604
28652007.05.07 02:21t/p14330.061.36041.34141.36045.804015.64
28662007.05.07 02:21close14320.031.36041.34151.36101.104016.74
28672007.05.11 20:02buy14340.031.35231.33381.3533
28682007.05.14 00:47t/p14340.031.35331.33381.35332.904019.64
28692007.05.17 00:00sell14350.031.35171.37021.3507
28702007.05.17 01:02sell14360.061.35221.37021.3512
28712007.05.17 02:32sell14370.121.35281.37031.3518
28722007.05.17 08:40sell14380.241.35341.37041.3524
28732007.05.17 08:48sell14390.481.35391.37041.3529
28742007.05.17 09:12close14390.481.35341.37041.352924.004043.64
28752007.05.17 09:12close14380.241.35351.37041.3524-2.404041.24
28762007.05.17 09:13close14370.121.35361.37031.3518-9.604031.64
28772007.05.17 09:13close14360.061.35351.37021.3512-7.804023.84
28782007.05.17 09:16close14350.031.35361.37021.3507-5.704018.14
28792007.05.21 04:01buy14400.031.35201.33351.3530
28802007.05.21 08:49buy14410.061.35141.33341.3524
28812007.05.21 08:56buy14420.121.35081.33331.3518
28822007.05.21 09:27buy14430.241.35011.33311.3511
28832007.05.21 10:35close14430.241.35061.33311.351112.004030.14
28842007.05.21 10:35close14420.121.35071.33331.3518-1.204028.94
28852007.05.21 10:35close14410.061.35061.33341.3524-4.804024.14
28862007.05.21 10:35close14400.031.35071.33351.3530-3.904020.24
28872007.05.23 08:00buy14440.031.34621.32771.3472
28882007.05.23 08:09buy14450.061.34571.32771.3467
28892007.05.23 08:57buy14460.121.34511.32761.3461
28902007.05.23 09:33buy14470.241.34441.32741.3454
28912007.05.23 09:45buy14480.481.34391.32741.3449
28922007.05.23 11:28close14480.481.34441.32741.344924.004044.24
28932007.05.23 11:28close14470.241.34431.32741.3454-2.404041.84
28942007.05.23 11:28close14460.121.34451.32761.3461-7.204034.64
28952007.05.23 11:28close14450.061.34471.32771.3467-6.004028.64
28962007.05.23 11:28close14440.031.34461.32771.3472-4.804023.84
28972007.05.25 18:00buy14490.031.34521.32671.3462
28982007.05.25 21:17buy14500.061.34441.32641.3454
28992007.05.25 22:29buy14510.121.34391.32641.3449
29002007.05.28 00:18t/p14510.121.34491.32641.344911.594035.43
29012007.05.28 00:18close14500.061.34491.32641.34542.804038.23
29022007.05.28 00:20close14490.031.34501.32671.3462-0.704037.53
29032007.05.31 18:02buy14520.031.34551.32701.3465
29042007.05.31 18:12buy14530.061.34491.32691.3459
29052007.06.01 09:00buy14540.121.34431.32681.3453
29062007.06.01 09:07buy14550.241.34381.32681.3448
29072007.06.01 09:39close14550.241.34421.32681.34489.604047.13
29082007.06.01 09:39close14540.121.34431.32681.34530.004047.13
29092007.06.01 09:39close14530.061.34421.32691.3459-4.404042.72
29102007.06.01 09:39close14520.031.34431.32701.3465-3.704039.02
29112007.06.06 20:04sell14560.031.35011.36861.3491
29122007.06.06 21:06sell14570.061.35071.36871.3497
29132007.06.07 00:46t/p14570.061.34971.36871.34975.774044.79
29142007.06.07 00:46close14560.031.34971.36861.34911.084045.87
29152007.06.12 04:00buy14580.031.33611.31761.3371
29162007.06.12 08:48buy14590.061.33551.31751.3365
29172007.06.12 09:54buy14600.121.33491.31741.3359
29182007.06.12 10:11buy14610.241.33421.31721.3352
29192007.06.12 10:23close14610.241.33471.31721.335212.004057.87
29202007.06.12 10:23close14600.121.33461.31741.3359-3.604054.27
29212007.06.12 10:23close14590.061.33481.31751.3365-4.204050.07
29222007.06.12 10:23close14580.031.33491.31761.3371-3.604046.47
29232007.06.14 00:04buy14620.031.33101.31251.3320
29242007.06.14 03:43buy14630.061.33041.31241.3314
29252007.06.14 04:31t/p14630.061.33141.31241.33146.004052.47
29262007.06.14 04:31close14620.031.33151.31251.33201.504053.97
29272007.06.20 18:00sell14640.031.34261.36111.3416
29282007.06.20 20:47t/p14640.031.34161.36111.34163.004056.97
29292007.06.26 12:00sell14650.031.34461.36311.3436
29302007.06.26 12:25sell14660.061.34521.36321.3442
29312007.06.26 12:38sell14670.121.34581.36331.3448
29322007.06.26 12:57sell14680.241.34641.36341.3454
29332007.06.26 13:34close14680.241.34591.36341.345412.004068.97
29342007.06.26 13:34close14670.121.34581.36331.34480.004068.97
29352007.06.26 13:34close14660.061.34591.36321.3442-4.204064.77
29362007.06.26 13:35close14650.031.34601.36311.3436-4.204060.57
29372007.06.28 20:00sell14690.031.34481.36331.3438
29382007.06.28 20:16sell14700.061.34551.36351.3445
29392007.06.28 20:19t/p14700.061.34451.36351.34456.004066.57
29402007.06.28 20:19close14690.031.34451.36331.34380.904067.47
29412007.07.04 00:01sell14710.031.36091.37941.3599
29422007.07.04 03:34sell14720.061.36151.37951.3605
29432007.07.04 07:48sell14730.121.36211.37961.3611
29442007.07.04 08:17sell14740.241.36271.37971.3617
29452007.07.04 08:53close14740.241.36211.37971.361714.404081.87
29462007.07.04 08:53close14730.121.36231.37961.3611-2.404079.47
29472007.07.04 08:54close14720.061.36221.37951.3605-4.204075.27
29482007.07.04 08:54close14710.031.36221.37941.3599-3.904071.37
29492007.07.09 20:02sell14750.031.36171.38021.3607
29502007.07.09 20:20sell14760.061.36221.38021.3612
29512007.07.09 23:04sell14770.121.36281.38031.3618
29522007.07.10 00:50t/p14770.121.36181.38031.361811.844083.21
29532007.07.10 00:50close14760.061.36171.38021.36122.924086.13
29542007.07.10 00:52close14750.031.36241.38021.3607-2.144084.00
29552007.07.12 18:00sell14780.031.37731.39581.3763
29562007.07.12 18:04sell14790.061.37801.39601.3770
29572007.07.12 18:25sell14800.121.37851.39601.3775
29582007.07.12 18:44sell14810.241.37911.39611.3781
29592007.07.12 18:48close14810.241.37861.39611.378112.004096.00
29602007.07.12 18:48close14800.121.37871.39601.3775-2.404093.60
29612007.07.12 18:49close14790.061.37861.39601.3770-3.604090.00
29622007.07.12 18:51close14780.031.37891.39581.3763-4.804085.20
29632007.07.19 20:00sell14820.031.38081.39931.3798
29642007.07.19 20:28t/p14820.031.37981.39931.37983.004088.20
29652007.07.23 20:00sell14830.031.37991.39841.3789
29662007.07.23 20:27sell14840.061.38041.39841.3794
29672007.07.23 23:03sell14850.121.38101.39851.3800
29682007.07.24 01:20t/p14850.121.38001.39851.380011.844100.04
29692007.07.24 01:20close14840.061.38001.39841.37942.324102.36
29702007.07.24 01:20close14830.031.38011.39841.3789-0.644101.72
29712007.07.27 04:01buy14860.031.37411.35561.3751
29722007.07.27 07:48buy14870.061.37351.35551.3745
29732007.07.27 08:02buy14880.121.37291.35541.3739
29742007.07.27 08:11t/p14880.121.37391.35541.373912.004113.72
29752007.07.27 08:11close14870.061.37411.35551.37453.604117.32
29762007.07.27 08:11close14860.031.37401.35561.3751-0.304117.02
29772007.07.30 20:00buy14890.031.36901.35051.3700
29782007.07.30 21:25t/p14890.031.37001.35051.37003.004120.02
29792007.08.01 18:00buy14900.031.36821.34971.3692
29802007.08.01 18:02buy14910.061.36771.34971.3687
29812007.08.01 18:29buy14920.121.36711.34961.3681
29822007.08.01 19:14buy14930.241.36651.34951.3675
29832007.08.01 19:18buy14940.481.36601.34951.3670
29842007.08.01 21:51close14940.481.36651.34951.367024.004144.02
29852007.08.01 21:52close14930.241.36641.34951.3675-2.404141.62
29862007.08.01 21:52close14920.121.36631.34961.3681-9.604132.02
29872007.08.01 21:52close14910.061.36641.34971.3687-7.804124.22
29882007.08.01 21:53close14900.031.36651.34971.3692-5.104119.12
29892007.08.07 18:00sell14950.031.37461.39311.3736
29902007.08.07 18:15sell14960.061.37521.39321.3742
29912007.08.07 18:25t/p14960.061.37421.39321.37426.004125.12
29922007.08.07 18:25close14950.031.37421.39311.37361.204126.32
29932007.08.09 12:00sell14970.031.37621.39471.3752
29942007.08.09 12:03t/p14970.031.37521.39471.37523.004129.32
29952007.08.17 04:01buy14980.031.34201.32351.3430
29962007.08.17 04:20buy14990.061.34151.32351.3425
29972007.08.17 05:24buy15000.121.34091.32341.3419
29982007.08.17 06:13t/p15000.121.34191.32341.341912.004141.32
29992007.08.17 06:13close14990.061.34201.32351.34253.004144.32
30002007.08.17 06:13close14980.031.34221.32351.34300.604144.92
30012007.08.28 00:00sell15010.031.36411.38261.3631
30022007.08.28 02:46t/p15010.031.36311.38261.36313.004147.92
30032007.08.30 12:00sell15020.031.36061.37911.3596
30042007.08.30 12:07sell15030.061.36121.37921.3602
30052007.08.30 13:24t/p15030.061.36021.37921.36026.004153.92
30062007.08.30 13:24close15020.031.36011.37911.35961.504155.42
30072007.08.31 20:01sell15040.031.36261.38111.3616
30082007.08.31 20:20sell15050.061.36321.38121.3622
30092007.08.31 21:54t/p15050.061.36221.38121.36226.004161.42
30102007.08.31 21:54close15040.031.36221.38111.36161.204162.62
30112007.09.05 20:00buy15060.031.36701.34851.3680
30122007.09.05 20:05buy15070.061.36641.34841.3674
30132007.09.05 20:21buy15080.121.36591.34841.3669
30142007.09.05 20:29buy15090.241.36531.34831.3663
30152007.09.05 21:30close15090.241.36581.34831.366312.004174.62
30162007.09.05 21:30close15080.121.36591.34841.36690.004174.62
30172007.09.05 21:30close15070.061.36581.34841.3674-3.604171.02
30182007.09.05 21:30close15060.031.36571.34851.3680-3.904167.12
30192007.09.13 18:00sell15100.031.38951.40801.3885
30202007.09.13 19:25t/p15100.031.38851.40801.38853.004170.12
30212007.09.24 12:00sell15110.031.41091.42941.4099
30222007.09.24 12:26sell15120.061.41151.42951.4105
30232007.09.24 12:33sell15130.121.41211.42961.4111
30242007.09.24 13:15t/p15130.121.41111.42961.411112.004182.12
30252007.09.24 13:15close15120.061.41111.42951.41052.404184.52
30262007.09.24 13:15close15110.031.41121.42941.4099-0.904183.62
30272007.09.26 12:00sell15140.031.41241.43091.4114
30282007.09.26 12:29sell15150.061.41301.43101.4120
30292007.09.26 12:37sell15160.121.41361.43111.4126
30302007.09.26 13:05t/p15160.121.41261.43111.412612.004195.62
30312007.09.26 13:05close15150.061.41251.43101.41203.004198.62
30322007.09.26 13:05close15140.031.41261.43091.4114-0.604198.02
30332007.10.02 00:01sell15170.031.42311.44161.4221
30342007.10.02 02:28sell15180.061.42371.44171.4227
30352007.10.02 03:16t/p15180.061.42271.44171.42276.004204.02
30362007.10.02 03:16close15170.031.42261.44161.42211.504205.52
30372007.10.05 08:00buy15190.031.41291.39441.4139
30382007.10.05 08:04buy15200.061.41241.39441.4134
30392007.10.05 09:27buy15210.121.41171.39421.4127
30402007.10.05 10:32buy15220.241.41111.39411.4121
30412007.10.05 10:47close15220.241.41171.39411.412114.404219.92
30422007.10.05 10:47close15210.121.41161.39421.4127-1.204218.72
30432007.10.05 10:47close15200.061.41151.39441.4134-5.404213.32
30442007.10.05 10:47close15190.031.41141.39441.4139-4.504208.82
30452007.10.10 00:02buy15230.031.41051.39201.4115
30462007.10.10 00:39buy15240.061.41001.39201.4110
30472007.10.10 02:10t/p15240.061.41101.39201.41106.004214.82
30482007.10.10 02:10close15230.031.41101.39201.41151.504216.32
30492007.10.12 20:00sell15250.031.41751.43601.4165
30502007.10.15 02:56t/p15250.031.41651.43601.41652.964219.28
30512007.10.16 12:00sell15260.031.41671.43521.4157
30522007.10.16 12:16t/p15260.031.41571.43521.41573.004222.28
30532007.10.22 12:00sell15270.031.42791.44641.4269
30542007.10.22 12:03t/p15270.031.42691.44641.42693.004225.28
30552007.10.30 08:00sell15280.031.43881.45731.4378
30562007.10.30 08:08t/p15280.031.43781.45731.43783.004228.28
30572007.11.01 08:00sell15290.031.44671.46521.4457
30582007.11.01 08:20sell15300.061.44731.46531.4463
30592007.11.01 08:43t/p15300.061.44631.46531.44636.004234.28
30602007.11.01 08:43close15290.031.44621.46521.44571.504235.78
30612007.11.05 12:00sell15310.031.44531.46381.4443
30622007.11.05 12:21sell15320.061.44591.46391.4449
30632007.11.05 12:53sell15330.121.44671.46421.4457
30642007.11.05 12:53sell15340.241.44741.46441.4464
30652007.11.05 12:58close15340.241.44681.46441.446414.404250.18
30662007.11.05 12:58close15330.121.44691.46421.4457-2.404247.78
30672007.11.05 12:58close15320.061.44681.46391.4449-5.404242.38
30682007.11.05 12:58close15310.031.44691.46381.4443-4.804237.58
30692007.11.09 00:00sell15350.031.46741.48591.4664
30702007.11.09 00:42sell15360.061.46801.48601.4670
30712007.11.09 01:04sell15370.121.46861.48611.4676
30722007.11.09 01:24sell15380.241.46911.48611.4681
30732007.11.09 01:39sell15390.481.46981.48631.4688
30742007.11.09 03:28close15390.481.46921.48631.468828.804266.38
30752007.11.09 03:28close15380.241.46901.48611.46812.404268.78
30762007.11.09 03:28close15370.121.46911.48611.4676-6.004262.78
30772007.11.09 03:28close15360.061.46921.48601.4670-7.204255.58
30782007.11.09 03:28close15350.031.46911.48591.4664-5.104250.48
30792007.11.09 18:00sell15400.031.46621.48471.4652
30802007.11.09 18:04sell15410.061.46681.48481.4658
30812007.11.09 18:12sell15420.121.46741.48491.4664
30822007.11.09 18:13sell15430.241.46811.48511.4671
30832007.11.09 18:15sell15440.481.46881.48531.4678
30842007.11.09 18:17close15440.481.46821.48531.467828.804279.28
30852007.11.09 18:17close15430.241.46831.48511.4671-4.804274.48
30862007.11.09 18:17close15420.121.46801.48491.4664-7.204267.28
30872007.11.09 18:18close15410.061.46791.48481.4658-6.604260.68
30882007.11.09 18:18close15400.031.46811.48471.4652-5.704254.98
30892007.11.15 18:00sell15450.031.46351.48201.4625
30902007.11.15 18:01sell15460.061.46411.48211.4631
30912007.11.15 18:35t/p15460.061.46311.48211.46316.004260.98
30922007.11.15 18:35close15450.031.46301.48201.46251.504262.48
30932007.11.20 04:02sell15470.031.46361.48211.4626
30942007.11.20 04:14sell15480.061.46421.48221.4632
30952007.11.20 04:42sell15490.121.46501.48251.4640
30962007.11.20 05:11sell15500.241.46561.48261.4646
30972007.11.20 05:17close15500.241.46501.48261.464614.404276.88
30982007.11.20 05:17close15490.121.46511.48251.4640-1.204275.68
30992007.11.20 05:17close15480.061.46501.48221.4632-4.804270.88
31002007.11.20 05:17close15470.031.46521.48211.4626-4.804266.08
31012007.11.22 18:00sell15510.031.48461.50311.4836
31022007.11.22 18:05sell15520.061.48511.50311.4841
31032007.11.22 18:08sell15530.121.48571.50321.4847
31042007.11.22 18:44t/p15530.121.48471.50321.484712.004278.08
31052007.11.22 18:44close15520.061.48471.50311.48412.404280.48
31062007.11.22 18:44close15510.031.48481.50311.4836-0.604279.88
31072007.11.23 12:00sell15540.031.47861.49711.4776
31082007.11.23 12:00sell15550.061.47911.49711.4781
31092007.11.23 12:04sell15560.121.47971.49721.4787
31102007.11.23 12:11sell15570.241.48031.49731.4793
31112007.11.23 12:18sell15580.481.48091.49741.4799
31122007.11.23 12:21close15580.481.48041.49741.479924.004303.88
31132007.11.23 12:21close15570.241.48051.49731.4793-4.804299.08
31142007.11.23 12:21close15560.121.48041.49721.4787-8.404290.68
31152007.11.23 12:21close15550.061.48051.49711.4781-8.404282.28
31162007.11.23 12:21close15540.031.48061.49711.4776-6.004276.28
31172007.12.04 08:00buy15590.031.46751.44901.4685
31182007.12.04 08:05buy15600.061.46691.44891.4679
31192007.12.04 08:21buy15610.121.46631.44881.4673
31202007.12.04 08:21buy15620.241.46571.44871.4667
31212007.12.04 08:29close15620.241.46621.44871.466712.004288.28
31222007.12.04 08:29close15610.121.46611.44881.4673-2.404285.88
31232007.12.04 08:29close15600.061.46621.44891.4679-4.204281.68
31242007.12.04 08:29close15590.031.46611.44901.4685-4.204277.48
31252007.12.07 08:00buy15630.031.46181.44331.4628
31262007.12.07 08:05buy15640.061.46121.44321.4622
31272007.12.07 08:38buy15650.121.46071.44321.4617
31282007.12.07 09:21buy15660.241.46011.44311.4611
31292007.12.07 09:30close15660.241.46061.44311.461112.004289.48
31302007.12.07 09:30close15650.121.46051.44321.4617-2.404287.08
31312007.12.07 09:30close15640.061.46041.44321.4622-4.804282.28
31322007.12.07 09:30close15630.031.46061.44331.4628-3.604278.68
31332007.12.12 04:00sell15670.031.46591.48441.4649
31342007.12.12 06:31sell15680.061.46651.48451.4655
31352007.12.12 06:40sell15690.121.46731.48481.4663
31362007.12.12 06:41sell15700.241.46801.48501.4670
31372007.12.12 07:04close15700.241.46741.48501.467014.404293.08
31382007.12.12 07:04close15690.121.46761.48481.4663-3.604289.48
31392007.12.12 07:04close15680.061.46751.48451.4655-6.004283.48
31402007.12.12 07:06close15670.031.46741.48441.4649-4.504278.98
31412007.12.13 18:00sell15710.031.45891.47741.4579
31422007.12.13 18:19sell15720.061.45951.47751.4585
31432007.12.13 18:22sell15730.121.46021.47771.4592
31442007.12.13 18:44sell15740.241.46071.47771.4597
31452007.12.13 19:26close15740.241.46021.47771.459712.004290.98
31462007.12.13 19:27close15730.121.46031.47771.4592-1.204289.78
31472007.12.13 19:27close15720.061.46021.47751.4585-4.204285.58
31482007.12.13 19:28close15710.031.46011.47741.4579-3.604281.98
31492007.12.18 12:00buy15750.031.43981.42131.4408
31502007.12.18 12:02t/p15750.031.44081.42131.44083.004284.98
31512008.01.02 09:01sell15760.031.46521.48371.4642
31522008.01.02 09:22sell15770.061.46581.48381.4648
31532008.01.02 09:26sell15780.121.46641.48391.4654
31542008.01.02 09:33sell15790.241.46691.48391.4659
31552008.01.02 09:49close15790.241.46651.48391.46599.604294.58
31562008.01.02 09:49close15780.121.46661.48391.4654-2.404292.18
31572008.01.02 09:49close15770.061.46651.48381.4648-4.204287.98
31582008.01.02 09:49close15760.031.46641.48371.4642-3.604284.38
31592008.01.15 20:00sell15800.031.48411.50261.4831
31602008.01.15 20:13t/p15800.031.48311.50261.48313.004287.38
31612008.01.22 18:00buy15810.031.46081.44231.4618
31622008.01.22 18:04t/p15810.031.46181.44231.46183.004290.38