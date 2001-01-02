Strategy Tester Report
10p3v0.03
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2000.01.03 00:00 - 2008.01.25 20:00 (2000.01.01 - 2008.01.26)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.03; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=5; Multiplier=2; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=false;
AccountType=2; risk=0.5; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|13599
|Ticks modelled
|14594072
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|3790.38
|Gross profit
|6319.57
|Gross loss
|-2529.19
|Profit factor
|2.50
|Expected payoff
|2.40
|Absolute drawdown
|275.20
|Maximal drawdown
|518.99 (69.78%)
|Relative drawdown
|69.78% (518.99)
|Total trades
|1581
|Short positions (won %)
|909 (61.72%)
|Long positions (won %)
|672 (65.48%)
|Profit trades (% of total)
|1001 (63.31%)
|Loss trades (% of total)
|580 (36.69%)
|Largest
|profit trade
|48.00
|loss trade
|-14.40
|Average
|profit trade
|6.31
|loss trade
|-4.36
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (98.40)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-47.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|98.40 (26)
|consecutive loss (count of losses)
|-47.40 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2000.01.06 12:00
|sell
|1
|0.03
|1.0354
|1.0539
|1.0344
|2
|2000.01.06 12:10
|sell
|2
|0.06
|1.0360
|1.0540
|1.0350
|3
|2000.01.06 12:17
|sell
|3
|0.12
|1.0366
|1.0541
|1.0356
|4
|2000.01.06 12:30
|t/p
|3
|0.12
|1.0356
|1.0541
|1.0356
|12.00
|512.00
|5
|2000.01.06 12:30
|close
|2
|0.06
|1.0356
|1.0540
|1.0350
|2.40
|514.40
|6
|2000.01.06 12:30
|close
|1
|0.03
|1.0355
|1.0539
|1.0344
|-0.30
|514.10
|7
|2000.01.13 04:01
|sell
|4
|0.03
|1.0302
|1.0487
|1.0292
|8
|2000.01.13 06:23
|t/p
|4
|0.03
|1.0292
|1.0487
|1.0292
|3.00
|517.10
|9
|2000.01.18 20:00
|buy
|5
|0.03
|1.0138
|0.9953
|1.0148
|10
|2000.01.18 20:11
|buy
|6
|0.06
|1.0133
|0.9953
|1.0143
|11
|2000.01.18 20:28
|buy
|7
|0.12
|1.0127
|0.9952
|1.0137
|12
|2000.01.18 20:31
|buy
|8
|0.24
|1.0121
|0.9951
|1.0131
|13
|2000.01.18 20:41
|close
|8
|0.24
|1.0126
|0.9951
|1.0131
|12.00
|529.10
|14
|2000.01.18 20:42
|close
|7
|0.12
|1.0125
|0.9952
|1.0137
|-2.40
|526.70
|15
|2000.01.18 20:43
|close
|6
|0.06
|1.0123
|0.9953
|1.0143
|-6.00
|520.70
|16
|2000.01.18 20:43
|close
|5
|0.03
|1.0120
|0.9953
|1.0148
|-5.40
|515.30
|17
|2000.01.25 08:00
|buy
|9
|0.03
|1.0085
|0.9900
|1.0095
|18
|2000.01.25 08:12
|buy
|10
|0.06
|1.0079
|0.9899
|1.0089
|19
|2000.01.25 08:54
|t/p
|10
|0.06
|1.0089
|0.9899
|1.0089
|6.00
|521.30
|20
|2000.01.25 08:54
|close
|9
|0.03
|1.0090
|0.9900
|1.0095
|1.50
|522.80
|21
|2000.01.27 08:00
|buy
|11
|0.03
|1.0013
|0.9828
|1.0023
|22
|2000.01.27 08:02
|buy
|12
|0.06
|1.0008
|0.9828
|1.0018
|23
|2000.01.27 08:12
|t/p
|12
|0.06
|1.0018
|0.9828
|1.0018
|6.00
|528.80
|24
|2000.01.27 08:12
|close
|11
|0.03
|1.0018
|0.9828
|1.0023
|1.50
|530.30
|25
|2000.02.01 20:00
|buy
|13
|0.03
|0.9718
|0.9533
|0.9728
|26
|2000.02.01 20:32
|t/p
|13
|0.03
|0.9728
|0.9533
|0.9728
|3.00
|533.30
|27
|2000.02.07 08:00
|sell
|14
|0.03
|0.9812
|0.9997
|0.9802
|28
|2000.02.07 08:05
|sell
|15
|0.06
|0.9817
|0.9997
|0.9807
|29
|2000.02.07 08:19
|t/p
|15
|0.06
|0.9807
|0.9997
|0.9807
|6.00
|539.30
|30
|2000.02.07 08:19
|close
|14
|0.03
|0.9807
|0.9997
|0.9802
|1.50
|540.80
|31
|2000.02.10 18:00
|sell
|16
|0.03
|0.9862
|1.0047
|0.9852
|32
|2000.02.10 18:00
|sell
|17
|0.06
|0.9867
|1.0047
|0.9857
|33
|2000.02.10 18:09
|sell
|18
|0.12
|0.9875
|1.0050
|0.9865
|34
|2000.02.10 18:12
|t/p
|18
|0.12
|0.9865
|1.0050
|0.9865
|12.00
|552.80
|35
|2000.02.10 18:12
|close
|17
|0.06
|0.9865
|1.0047
|0.9857
|1.20
|554.00
|36
|2000.02.10 18:12
|close
|16
|0.03
|0.9866
|1.0047
|0.9852
|-1.20
|552.80
|37
|2000.02.14 18:00
|sell
|19
|0.03
|0.9783
|0.9968
|0.9773
|38
|2000.02.14 18:01
|sell
|20
|0.06
|0.9788
|0.9968
|0.9778
|39
|2000.02.14 18:15
|sell
|21
|0.12
|0.9794
|0.9969
|0.9784
|40
|2000.02.14 18:20
|sell
|22
|0.24
|0.9801
|0.9971
|0.9791
|41
|2000.02.14 18:20
|close
|22
|0.24
|0.9796
|0.9971
|0.9791
|12.00
|564.80
|42
|2000.02.14 18:20
|close
|21
|0.12
|0.9797
|0.9969
|0.9784
|-3.60
|561.20
|43
|2000.02.14 18:20
|close
|20
|0.06
|0.9798
|0.9968
|0.9778
|-6.00
|555.20
|44
|2000.02.14 18:21
|close
|19
|0.03
|0.9801
|0.9968
|0.9773
|-5.40
|549.80
|45
|2000.02.16 08:00
|buy
|23
|0.03
|0.9814
|0.9629
|0.9824
|46
|2000.02.16 08:04
|buy
|24
|0.06
|0.9808
|0.9628
|0.9818
|47
|2000.02.16 08:25
|buy
|25
|0.12
|0.9803
|0.9628
|0.9813
|48
|2000.02.16 08:55
|buy
|26
|0.24
|0.9797
|0.9627
|0.9807
|49
|2000.02.16 08:56
|close
|26
|0.24
|0.9805
|0.9627
|0.9807
|19.20
|569.00
|50
|2000.02.16 08:56
|close
|25
|0.12
|0.9804
|0.9628
|0.9813
|1.20
|570.20
|51
|2000.02.16 08:56
|close
|24
|0.06
|0.9803
|0.9628
|0.9818
|-3.00
|567.20
|52
|2000.02.16 08:56
|close
|23
|0.03
|0.9806
|0.9629
|0.9824
|-2.40
|564.80
|53
|2000.02.18 18:00
|sell
|27
|0.03
|0.9851
|1.0036
|0.9841
|54
|2000.02.18 18:07
|sell
|28
|0.06
|0.9856
|1.0036
|0.9846
|55
|2000.02.18 19:35
|t/p
|28
|0.06
|0.9846
|1.0036
|0.9846
|6.00
|570.80
|56
|2000.02.18 19:35
|close
|27
|0.03
|0.9845
|1.0036
|0.9841
|1.80
|572.60
|57
|2000.02.24 04:00
|sell
|29
|0.03
|1.0033
|1.0218
|1.0023
|58
|2000.02.24 05:28
|sell
|30
|0.06
|1.0040
|1.0220
|1.0030
|59
|2000.02.24 07:01
|t/p
|30
|0.06
|1.0030
|1.0220
|1.0030
|6.00
|578.60
|60
|2000.02.24 07:01
|close
|29
|0.03
|1.0029
|1.0218
|1.0023
|1.20
|579.80
|61
|2000.02.29 12:00
|buy
|31
|0.03
|0.9748
|0.9563
|0.9758
|62
|2000.02.29 12:03
|t/p
|31
|0.03
|0.9758
|0.9563
|0.9758
|3.00
|582.80
|63
|2000.03.07 04:00
|buy
|32
|0.03
|0.9586
|0.9401
|0.9596
|64
|2000.03.07 04:51
|t/p
|32
|0.03
|0.9596
|0.9401
|0.9596
|3.00
|585.80
|65
|2000.03.13 08:00
|sell
|33
|0.03
|0.9659
|0.9844
|0.9649
|66
|2000.03.13 08:06
|sell
|34
|0.06
|0.9665
|0.9845
|0.9655
|67
|2000.03.13 08:10
|sell
|35
|0.12
|0.9671
|0.9846
|0.9661
|68
|2000.03.13 08:32
|sell
|36
|0.24
|0.9676
|0.9846
|0.9666
|69
|2000.03.13 16:43
|close
|36
|0.24
|0.9671
|0.9846
|0.9666
|12.00
|597.80
|70
|2000.03.13 16:44
|close
|35
|0.12
|0.9674
|0.9846
|0.9661
|-3.60
|594.20
|71
|2000.03.13 16:44
|close
|34
|0.06
|0.9671
|0.9845
|0.9655
|-3.60
|590.60
|72
|2000.03.13 16:44
|close
|33
|0.03
|0.9667
|0.9844
|0.9649
|-2.40
|588.20
|73
|2000.03.14 00:02
|sell
|37
|0.03
|0.9646
|0.9831
|0.9636
|74
|2000.03.14 00:25
|t/p
|37
|0.03
|0.9636
|0.9831
|0.9636
|3.00
|591.20
|75
|2000.03.16 04:00
|sell
|38
|0.03
|0.9656
|0.9841
|0.9646
|76
|2000.03.16 05:46
|sell
|39
|0.06
|0.9663
|0.9843
|0.9653
|77
|2000.03.16 05:46
|sell
|40
|0.12
|0.9669
|0.9844
|0.9659
|78
|2000.03.16 05:48
|sell
|41
|0.24
|0.9674
|0.9844
|0.9664
|79
|2000.03.16 05:51
|close
|41
|0.24
|0.9670
|0.9844
|0.9664
|9.60
|600.80
|80
|2000.03.16 05:51
|close
|40
|0.12
|0.9671
|0.9844
|0.9659
|-2.40
|598.40
|81
|2000.03.16 05:51
|close
|39
|0.06
|0.9674
|0.9843
|0.9653
|-6.60
|591.80
|82
|2000.03.16 05:52
|close
|38
|0.03
|0.9687
|0.9841
|0.9646
|-9.30
|582.50
|83
|2000.03.17 18:00
|sell
|42
|0.03
|0.9699
|0.9884
|0.9689
|84
|2000.03.17 18:02
|sell
|43
|0.06
|0.9706
|0.9886
|0.9696
|85
|2000.03.17 18:03
|sell
|44
|0.12
|0.9712
|0.9887
|0.9702
|86
|2000.03.17 18:24
|sell
|45
|0.24
|0.9717
|0.9887
|0.9707
|87
|2000.03.17 18:28
|close
|45
|0.24
|0.9713
|0.9887
|0.9707
|9.60
|592.10
|88
|2000.03.17 18:29
|close
|44
|0.12
|0.9711
|0.9887
|0.9702
|1.20
|593.30
|89
|2000.03.17 18:31
|close
|43
|0.06
|0.9714
|0.9886
|0.9696
|-4.80
|588.50
|90
|2000.03.17 18:31
|close
|42
|0.03
|0.9713
|0.9884
|0.9689
|-4.20
|584.30
|91
|2000.03.21 12:00
|sell
|46
|0.03
|0.9717
|0.9902
|0.9707
|92
|2000.03.21 12:42
|sell
|47
|0.06
|0.9723
|0.9903
|0.9713
|93
|2000.03.21 13:11
|t/p
|47
|0.06
|0.9713
|0.9903
|0.9713
|6.00
|590.30
|94
|2000.03.21 13:11
|close
|46
|0.03
|0.9713
|0.9902
|0.9707
|1.20
|591.50
|95
|2000.03.23 18:00
|buy
|48
|0.03
|0.9699
|0.9514
|0.9709
|96
|2000.03.23 18:01
|buy
|49
|0.06
|0.9693
|0.9513
|0.9703
|97
|2000.03.23 18:06
|buy
|50
|0.12
|0.9687
|0.9512
|0.9697
|98
|2000.03.23 18:16
|t/p
|50
|0.12
|0.9697
|0.9512
|0.9697
|12.00
|603.50
|99
|2000.03.23 18:16
|close
|49
|0.06
|0.9697
|0.9513
|0.9703
|2.40
|605.90
|100
|2000.03.23 18:16
|close
|48
|0.03
|0.9696
|0.9514
|0.9709
|-0.90
|605.00
|101
|2000.03.27 20:00
|sell
|51
|0.03
|0.9644
|0.9829
|0.9634
|102
|2000.03.27 20:08
|sell
|52
|0.06
|0.9650
|0.9830
|0.9640
|103
|2000.03.27 20:58
|sell
|53
|0.12
|0.9655
|0.9830
|0.9645
|104
|2000.03.27 21:26
|sell
|54
|0.24
|0.9661
|0.9831
|0.9651
|105
|2000.03.27 21:47
|close
|54
|0.24
|0.9655
|0.9831
|0.9651
|14.40
|619.40
|106
|2000.03.27 21:47
|close
|53
|0.12
|0.9656
|0.9830
|0.9645
|-1.20
|618.20
|107
|2000.03.27 21:51
|close
|52
|0.06
|0.9655
|0.9830
|0.9640
|-3.00
|615.20
|108
|2000.03.27 21:51
|close
|51
|0.03
|0.9658
|0.9829
|0.9634
|-4.20
|611.00
|109
|2000.03.30 20:00
|buy
|55
|0.03
|0.9613
|0.9428
|0.9623
|110
|2000.03.30 20:01
|buy
|56
|0.06
|0.9607
|0.9427
|0.9617
|111
|2000.03.30 21:06
|t/p
|56
|0.06
|0.9617
|0.9427
|0.9617
|6.00
|617.00
|112
|2000.03.30 21:06
|close
|55
|0.03
|0.9617
|0.9428
|0.9623
|1.20
|618.20
|113
|2000.04.03 18:00
|buy
|57
|0.03
|0.9559
|0.9374
|0.9569
|114
|2000.04.03 18:09
|buy
|58
|0.06
|0.9553
|0.9373
|0.9563
|115
|2000.04.03 18:13
|buy
|59
|0.12
|0.9547
|0.9372
|0.9557
|116
|2000.04.03 18:16
|buy
|60
|0.24
|0.9542
|0.9372
|0.9552
|117
|2000.04.03 18:30
|close
|60
|0.24
|0.9547
|0.9372
|0.9552
|12.00
|630.20
|118
|2000.04.03 18:31
|close
|59
|0.12
|0.9545
|0.9372
|0.9557
|-2.40
|627.80
|119
|2000.04.03 18:31
|close
|58
|0.06
|0.9544
|0.9373
|0.9563
|-5.40
|622.40
|120
|2000.04.03 18:32
|close
|57
|0.03
|0.9545
|0.9374
|0.9569
|-4.20
|618.20
|121
|2000.04.06 18:00
|sell
|61
|0.03
|0.9581
|0.9766
|0.9571
|122
|2000.04.06 18:00
|sell
|62
|0.06
|0.9586
|0.9766
|0.9576
|123
|2000.04.06 20:39
|sell
|63
|0.12
|0.9593
|0.9768
|0.9583
|124
|2000.04.06 20:44
|sell
|64
|0.24
|0.9602
|0.9772
|0.9592
|125
|2000.04.06 20:49
|close
|64
|0.24
|0.9596
|0.9772
|0.9592
|14.40
|632.60
|126
|2000.04.06 20:51
|close
|63
|0.12
|0.9598
|0.9768
|0.9583
|-6.00
|626.60
|127
|2000.04.06 20:51
|close
|62
|0.06
|0.9597
|0.9766
|0.9576
|-6.60
|620.00
|128
|2000.04.06 20:52
|close
|61
|0.03
|0.9599
|0.9766
|0.9571
|-5.40
|614.60
|129
|2000.04.10 20:00
|buy
|65
|0.03
|0.9618
|0.9433
|0.9628
|130
|2000.04.10 20:10
|buy
|66
|0.06
|0.9613
|0.9433
|0.9623
|131
|2000.04.10 20:14
|buy
|67
|0.12
|0.9607
|0.9432
|0.9617
|132
|2000.04.10 20:54
|t/p
|67
|0.12
|0.9617
|0.9432
|0.9617
|12.00
|626.60
|133
|2000.04.10 20:54
|close
|66
|0.06
|0.9618
|0.9433
|0.9623
|3.00
|629.60
|134
|2000.04.10 20:54
|close
|65
|0.03
|0.9615
|0.9433
|0.9628
|-0.90
|628.70
|135
|2000.04.12 04:00
|sell
|68
|0.03
|0.9597
|0.9782
|0.9587
|136
|2000.04.12 07:50
|sell
|69
|0.06
|0.9602
|0.9782
|0.9592
|137
|2000.04.12 08:01
|t/p
|69
|0.06
|0.9592
|0.9782
|0.9592
|6.00
|634.70
|138
|2000.04.12 08:01
|close
|68
|0.03
|0.9592
|0.9782
|0.9587
|1.50
|636.20
|139
|2000.04.14 20:00
|buy
|70
|0.03
|0.9574
|0.9389
|0.9584
|140
|2000.04.14 20:10
|t/p
|70
|0.03
|0.9584
|0.9389
|0.9584
|3.00
|639.20
|141
|2000.04.21 08:00
|buy
|71
|0.03
|0.9391
|0.9206
|0.9401
|142
|2000.04.21 09:28
|buy
|72
|0.06
|0.9385
|0.9205
|0.9395
|143
|2000.04.21 09:29
|buy
|73
|0.12
|0.9380
|0.9205
|0.9390
|144
|2000.04.21 09:39
|buy
|74
|0.24
|0.9372
|0.9202
|0.9382
|145
|2000.04.21 09:42
|close
|74
|0.24
|0.9379
|0.9202
|0.9382
|16.80
|656.00
|146
|2000.04.21 09:44
|close
|73
|0.12
|0.9373
|0.9205
|0.9390
|-8.40
|647.60
|147
|2000.04.21 09:45
|close
|72
|0.06
|0.9372
|0.9205
|0.9395
|-7.80
|639.80
|148
|2000.04.21 09:45
|close
|71
|0.03
|0.9371
|0.9206
|0.9401
|-6.00
|633.80
|149
|2000.04.27 08:00
|buy
|75
|0.03
|0.9215
|0.9030
|0.9225
|150
|2000.04.27 08:05
|buy
|76
|0.06
|0.9209
|0.9029
|0.9219
|151
|2000.04.27 08:16
|t/p
|76
|0.06
|0.9219
|0.9029
|0.9219
|6.00
|639.80
|152
|2000.04.27 08:16
|close
|75
|0.03
|0.9223
|0.9030
|0.9225
|2.40
|642.20
|153
|2000.05.01 00:47
|buy
|77
|0.03
|0.9122
|0.8937
|0.9132
|154
|2000.05.01 01:43
|buy
|78
|0.06
|0.9117
|0.8937
|0.9127
|155
|2000.05.01 02:07
|buy
|79
|0.12
|0.9109
|0.8934
|0.9119
|156
|2000.05.01 02:11
|buy
|80
|0.24
|0.9103
|0.8933
|0.9113
|157
|2000.05.01 05:41
|close
|80
|0.24
|0.9108
|0.8933
|0.9113
|12.00
|654.20
|158
|2000.05.01 05:42
|close
|79
|0.12
|0.9109
|0.8934
|0.9119
|0.00
|654.20
|159
|2000.05.01 05:48
|close
|78
|0.06
|0.9107
|0.8937
|0.9127
|-6.00
|648.20
|160
|2000.05.01 05:48
|close
|77
|0.03
|0.9108
|0.8937
|0.9132
|-4.20
|644.00
|161
|2000.05.05 08:00
|buy
|81
|0.03
|0.8914
|0.8729
|0.8924
|162
|2000.05.05 08:32
|t/p
|81
|0.03
|0.8924
|0.8729
|0.8924
|3.00
|647.00
|163
|2000.05.11 18:00
|sell
|82
|0.03
|0.9019
|0.9204
|0.9009
|164
|2000.05.11 18:03
|sell
|83
|0.06
|0.9026
|0.9206
|0.9016
|165
|2000.05.11 18:05
|sell
|84
|0.12
|0.9031
|0.9206
|0.9021
|166
|2000.05.11 18:29
|sell
|85
|0.24
|0.9037
|0.9207
|0.9027
|167
|2000.05.11 18:35
|close
|85
|0.24
|0.9031
|0.9207
|0.9027
|14.40
|661.40
|168
|2000.05.11 18:36
|close
|84
|0.12
|0.9028
|0.9206
|0.9021
|3.60
|665.00
|169
|2000.05.11 18:36
|close
|83
|0.06
|0.9027
|0.9206
|0.9016
|-0.60
|664.40
|170
|2000.05.11 18:36
|close
|82
|0.03
|0.9030
|0.9204
|0.9009
|-3.30
|661.10
|171
|2000.05.16 04:00
|sell
|86
|0.03
|0.9078
|0.9263
|0.9068
|172
|2000.05.16 04:42
|sell
|87
|0.06
|0.9084
|0.9264
|0.9074
|173
|2000.05.16 04:54
|sell
|88
|0.12
|0.9090
|0.9265
|0.9080
|174
|2000.05.16 05:17
|sell
|89
|0.24
|0.9096
|0.9266
|0.9086
|175
|2000.05.16 05:18
|close
|89
|0.24
|0.9090
|0.9266
|0.9086
|14.40
|675.50
|176
|2000.05.16 05:18
|close
|88
|0.12
|0.9095
|0.9265
|0.9080
|-6.00
|669.50
|177
|2000.05.16 05:19
|close
|87
|0.06
|0.9090
|0.9264
|0.9074
|-3.60
|665.90
|178
|2000.05.16 05:19
|close
|86
|0.03
|0.9094
|0.9263
|0.9068
|-4.80
|661.10
|179
|2000.05.19 08:00
|buy
|90
|0.03
|0.8947
|0.8762
|0.8957
|180
|2000.05.19 08:19
|buy
|91
|0.06
|0.8941
|0.8761
|0.8951
|181
|2000.05.19 08:40
|buy
|92
|0.12
|0.8934
|0.8759
|0.8944
|182
|2000.05.19 08:41
|buy
|93
|0.24
|0.8927
|0.8757
|0.8937
|183
|2000.05.19 08:48
|close
|93
|0.24
|0.8934
|0.8757
|0.8937
|16.80
|677.90
|184
|2000.05.19 08:48
|close
|92
|0.12
|0.8935
|0.8759
|0.8944
|1.20
|679.10
|185
|2000.05.19 08:48
|close
|91
|0.06
|0.8932
|0.8761
|0.8951
|-5.40
|673.70
|186
|2000.05.19 08:48
|close
|90
|0.03
|0.8933
|0.8762
|0.8957
|-4.20
|669.50
|187
|2000.05.25 00:06
|sell
|94
|0.03
|0.9027
|0.9212
|0.9017
|188
|2000.05.25 00:14
|sell
|95
|0.06
|0.9032
|0.9212
|0.9022
|189
|2000.05.25 02:02
|sell
|96
|0.12
|0.9038
|0.9213
|0.9028
|190
|2000.05.25 02:02
|sell
|97
|0.24
|0.9044
|0.9214
|0.9034
|191
|2000.05.25 02:14
|close
|97
|0.24
|0.9039
|0.9214
|0.9034
|12.00
|681.50
|192
|2000.05.25 02:15
|close
|96
|0.12
|0.9041
|0.9213
|0.9028
|-3.60
|677.90
|193
|2000.05.25 02:15
|close
|95
|0.06
|0.9042
|0.9212
|0.9022
|-6.00
|671.90
|194
|2000.05.25 02:15
|close
|94
|0.03
|0.9040
|0.9212
|0.9017
|-3.90
|668.00
|195
|2000.05.30 04:01
|sell
|98
|0.03
|0.9266
|0.9451
|0.9256
|196
|2000.05.30 04:10
|t/p
|98
|0.03
|0.9256
|0.9451
|0.9256
|3.00
|671.00
|197
|2000.05.31 00:04
|sell
|99
|0.03
|0.9292
|0.9477
|0.9282
|198
|2000.05.31 00:42
|sell
|100
|0.06
|0.9298
|0.9478
|0.9288
|199
|2000.05.31 02:03
|sell
|101
|0.12
|0.9304
|0.9479
|0.9294
|200
|2000.05.31 02:23
|sell
|102
|0.24
|0.9310
|0.9480
|0.9300
|201
|2000.05.31 07:44
|close
|102
|0.24
|0.9305
|0.9480
|0.9300
|12.00
|683.00
|202
|2000.05.31 07:44
|close
|101
|0.12
|0.9306
|0.9479
|0.9294
|-2.40
|680.60
|203
|2000.05.31 07:44
|close
|100
|0.06
|0.9307
|0.9478
|0.9288
|-5.40
|675.20
|204
|2000.05.31 07:44
|close
|99
|0.03
|0.9309
|0.9477
|0.9282
|-5.10
|670.10
|205
|2000.06.06 08:00
|sell
|103
|0.03
|0.9476
|0.9661
|0.9466
|206
|2000.06.06 08:09
|t/p
|103
|0.03
|0.9466
|0.9661
|0.9466
|3.00
|673.10
|207
|2000.06.08 12:00
|sell
|104
|0.03
|0.9589
|0.9774
|0.9579
|208
|2000.06.08 12:31
|t/p
|104
|0.03
|0.9579
|0.9774
|0.9579
|3.00
|676.10
|209
|2000.06.15 00:02
|sell
|105
|0.03
|0.9572
|0.9757
|0.9562
|210
|2000.06.15 00:49
|sell
|106
|0.06
|0.9579
|0.9759
|0.9569
|211
|2000.06.15 01:52
|sell
|107
|0.12
|0.9584
|0.9759
|0.9574
|212
|2000.06.15 01:54
|t/p
|107
|0.12
|0.9574
|0.9759
|0.9574
|12.00
|688.10
|213
|2000.06.15 01:54
|close
|106
|0.06
|0.9574
|0.9759
|0.9569
|3.00
|691.10
|214
|2000.06.15 01:55
|close
|105
|0.03
|0.9573
|0.9757
|0.9562
|-0.30
|690.80
|215
|2000.06.20 00:03
|sell
|108
|0.03
|0.9566
|0.9751
|0.9556
|216
|2000.06.20 00:15
|sell
|109
|0.06
|0.9573
|0.9753
|0.9563
|217
|2000.06.20 00:59
|sell
|110
|0.12
|0.9579
|0.9754
|0.9569
|218
|2000.06.20 02:22
|sell
|111
|0.24
|0.9584
|0.9754
|0.9574
|219
|2000.06.20 02:26
|close
|111
|0.24
|0.9579
|0.9754
|0.9574
|12.00
|702.80
|220
|2000.06.20 02:26
|close
|110
|0.12
|0.9580
|0.9754
|0.9569
|-1.20
|701.60
|221
|2000.06.20 02:26
|close
|109
|0.06
|0.9584
|0.9753
|0.9563
|-6.60
|695.00
|222
|2000.06.20 02:27
|close
|108
|0.03
|0.9586
|0.9751
|0.9556
|-6.00
|689.00
|223
|2000.06.26 04:00
|buy
|112
|0.03
|0.9370
|0.9185
|0.9380
|224
|2000.06.26 04:10
|buy
|113
|0.06
|0.9364
|0.9184
|0.9374
|225
|2000.06.26 04:18
|buy
|114
|0.12
|0.9359
|0.9184
|0.9369
|226
|2000.06.26 05:20
|t/p
|114
|0.12
|0.9369
|0.9184
|0.9369
|12.00
|701.00
|227
|2000.06.26 05:20
|close
|113
|0.06
|0.9369
|0.9184
|0.9374
|3.00
|704.00
|228
|2000.06.26 05:20
|close
|112
|0.03
|0.9370
|0.9185
|0.9380
|0.00
|704.00
|229
|2000.07.03 12:00
|sell
|115
|0.03
|0.9511
|0.9696
|0.9501
|230
|2000.07.03 12:03
|sell
|116
|0.06
|0.9516
|0.9696
|0.9506
|231
|2000.07.03 12:16
|t/p
|116
|0.06
|0.9506
|0.9696
|0.9506
|6.00
|710.00
|232
|2000.07.03 12:16
|close
|115
|0.03
|0.9506
|0.9696
|0.9501
|1.50
|711.50
|233
|2000.07.06 20:00
|sell
|117
|0.03
|0.9505
|0.9690
|0.9495
|234
|2000.07.06 22:03
|sell
|118
|0.06
|0.9511
|0.9691
|0.9501
|235
|2000.07.07 00:54
|t/p
|118
|0.06
|0.9501
|0.9691
|0.9501
|5.92
|717.42
|236
|2000.07.07 00:54
|close
|117
|0.03
|0.9501
|0.9690
|0.9495
|1.16
|718.58
|237
|2000.07.12 04:00
|sell
|119
|0.03
|0.9504
|0.9689
|0.9494
|238
|2000.07.12 07:07
|sell
|120
|0.06
|0.9510
|0.9690
|0.9500
|239
|2000.07.12 07:49
|t/p
|120
|0.06
|0.9500
|0.9690
|0.9500
|6.00
|724.58
|240
|2000.07.12 07:49
|close
|119
|0.03
|0.9500
|0.9689
|0.9494
|1.20
|725.78
|241
|2000.07.17 00:09
|buy
|121
|0.03
|0.9386
|0.9201
|0.9396
|242
|2000.07.17 00:23
|buy
|122
|0.06
|0.9380
|0.9200
|0.9390
|243
|2000.07.17 02:36
|buy
|123
|0.12
|0.9374
|0.9199
|0.9384
|244
|2000.07.17 02:52
|t/p
|123
|0.12
|0.9384
|0.9199
|0.9384
|12.00
|737.78
|245
|2000.07.17 02:52
|close
|122
|0.06
|0.9384
|0.9200
|0.9390
|2.40
|740.18
|246
|2000.07.17 02:52
|close
|121
|0.03
|0.9383
|0.9201
|0.9396
|-0.90
|739.28
|247
|2000.07.20 18:00
|buy
|124
|0.03
|0.9288
|0.9103
|0.9298
|248
|2000.07.20 18:01
|t/p
|124
|0.03
|0.9298
|0.9103
|0.9298
|3.00
|742.28
|249
|2000.07.25 04:01
|sell
|125
|0.03
|0.9325
|0.9510
|0.9315
|250
|2000.07.25 06:41
|sell
|126
|0.06
|0.9330
|0.9510
|0.9320
|251
|2000.07.25 07:11
|sell
|127
|0.12
|0.9336
|0.9511
|0.9326
|252
|2000.07.25 07:35
|sell
|128
|0.24
|0.9341
|0.9511
|0.9331
|253
|2000.07.27 17:38
|close
|128
|0.24
|0.9333
|0.9511
|0.9331
|17.95
|760.24
|254
|2000.07.27 17:38
|close
|127
|0.12
|0.9334
|0.9511
|0.9326
|1.78
|762.01
|255
|2000.07.27 17:38
|close
|126
|0.06
|0.9332
|0.9510
|0.9320
|-1.51
|760.50
|256
|2000.07.27 17:38
|close
|125
|0.03
|0.9338
|0.9510
|0.9315
|-4.06
|756.44
|257
|2000.07.27 18:00
|sell
|129
|0.03
|0.9333
|0.9518
|0.9323
|258
|2000.07.27 18:03
|t/p
|129
|0.03
|0.9323
|0.9518
|0.9323
|3.00
|759.44
|259
|2000.08.01 04:00
|buy
|130
|0.03
|0.9274
|0.9089
|0.9284
|260
|2000.08.01 04:58
|buy
|131
|0.06
|0.9269
|0.9089
|0.9279
|261
|2000.08.01 08:04
|buy
|132
|0.12
|0.9262
|0.9087
|0.9272
|262
|2000.08.01 08:40
|buy
|133
|0.24
|0.9256
|0.9086
|0.9266
|263
|2000.08.01 09:35
|close
|133
|0.24
|0.9261
|0.9086
|0.9266
|12.00
|771.44
|264
|2000.08.01 09:35
|close
|132
|0.12
|0.9259
|0.9087
|0.9272
|-3.60
|767.84
|265
|2000.08.01 09:35
|close
|131
|0.06
|0.9257
|0.9089
|0.9279
|-7.20
|760.64
|266
|2000.08.01 09:36
|close
|130
|0.03
|0.9259
|0.9089
|0.9284
|-4.50
|756.14
|267
|2000.08.04 20:00
|buy
|134
|0.03
|0.9074
|0.8889
|0.9084
|268
|2000.08.04 21:43
|buy
|135
|0.06
|0.9067
|0.8887
|0.9077
|269
|2000.08.04 21:56
|t/p
|135
|0.06
|0.9077
|0.8887
|0.9077
|6.00
|762.14
|270
|2000.08.04 21:56
|close
|134
|0.03
|0.9077
|0.8889
|0.9084
|0.90
|763.04
|271
|2000.08.10 04:00
|buy
|136
|0.03
|0.9015
|0.8830
|0.9025
|272
|2000.08.10 04:21
|buy
|137
|0.06
|0.9008
|0.8828
|0.9018
|273
|2000.08.10 04:42
|t/p
|137
|0.06
|0.9018
|0.8828
|0.9018
|6.00
|769.04
|274
|2000.08.10 04:42
|close
|136
|0.03
|0.9018
|0.8830
|0.9025
|0.90
|769.94
|275
|2000.08.15 04:00
|buy
|138
|0.03
|0.9065
|0.8880
|0.9075
|276
|2000.08.15 04:23
|buy
|139
|0.06
|0.9059
|0.8879
|0.9069
|277
|2000.08.15 06:42
|t/p
|139
|0.06
|0.9069
|0.8879
|0.9069
|6.00
|775.94
|278
|2000.08.15 06:42
|close
|138
|0.03
|0.9069
|0.8880
|0.9075
|1.20
|777.14
|279
|2000.08.18 08:00
|sell
|140
|0.03
|0.9147
|0.9332
|0.9137
|280
|2000.08.18 08:09
|sell
|141
|0.06
|0.9153
|0.9333
|0.9143
|281
|2000.08.18 08:29
|t/p
|141
|0.06
|0.9143
|0.9333
|0.9143
|6.00
|783.14
|282
|2000.08.18 08:29
|close
|140
|0.03
|0.9142
|0.9332
|0.9137
|1.50
|784.64
|283
|2000.08.24 00:01
|buy
|142
|0.03
|0.9028
|0.8843
|0.9038
|284
|2000.08.24 00:59
|buy
|143
|0.06
|0.9021
|0.8841
|0.9031
|285
|2000.08.24 01:07
|buy
|144
|0.12
|0.9015
|0.8840
|0.9025
|286
|2000.08.24 02:08
|t/p
|144
|0.12
|0.9025
|0.8840
|0.9025
|12.00
|796.64
|287
|2000.08.24 02:08
|close
|143
|0.06
|0.9025
|0.8841
|0.9031
|2.40
|799.04
|288
|2000.08.24 02:08
|close
|142
|0.03
|0.9022
|0.8843
|0.9038
|-1.80
|797.24
|289
|2000.08.31 08:00
|buy
|145
|0.03
|0.8952
|0.8767
|0.8962
|290
|2000.08.31 08:00
|buy
|146
|0.06
|0.8947
|0.8767
|0.8957
|291
|2000.08.31 08:07
|buy
|147
|0.12
|0.8939
|0.8764
|0.8949
|292
|2000.08.31 08:37
|buy
|148
|0.24
|0.8934
|0.8764
|0.8944
|293
|2000.08.31 08:42
|close
|148
|0.24
|0.8939
|0.8764
|0.8944
|12.00
|809.24
|294
|2000.08.31 08:42
|close
|147
|0.12
|0.8940
|0.8764
|0.8949
|1.20
|810.44
|295
|2000.08.31 08:42
|close
|146
|0.06
|0.8939
|0.8767
|0.8957
|-4.80
|805.64
|296
|2000.08.31 08:43
|close
|145
|0.03
|0.8935
|0.8767
|0.8962
|-5.10
|800.54
|297
|2000.09.01 18:00
|buy
|149
|0.03
|0.8997
|0.8812
|0.9007
|298
|2000.09.01 18:11
|buy
|150
|0.06
|0.8990
|0.8810
|0.9000
|299
|2000.09.01 19:06
|t/p
|150
|0.06
|0.9000
|0.8810
|0.9000
|6.00
|806.54
|300
|2000.09.01 19:06
|close
|149
|0.03
|0.9000
|0.8812
|0.9007
|0.90
|807.44
|301
|2000.09.05 12:00
|sell
|151
|0.03
|0.8924
|0.9109
|0.8914
|302
|2000.09.05 12:29
|sell
|152
|0.06
|0.8929
|0.9109
|0.8919
|303
|2000.09.05 12:39
|t/p
|152
|0.06
|0.8919
|0.9109
|0.8919
|6.00
|813.44
|304
|2000.09.05 12:39
|close
|151
|0.03
|0.8918
|0.9109
|0.8914
|1.80
|815.24
|305
|2000.09.08 04:00
|buy
|153
|0.03
|0.8741
|0.8556
|0.8751
|306
|2000.09.08 04:22
|buy
|154
|0.06
|0.8736
|0.8556
|0.8746
|307
|2000.09.08 04:25
|buy
|155
|0.12
|0.8729
|0.8554
|0.8739
|308
|2000.09.08 04:30
|buy
|156
|0.24
|0.8724
|0.8554
|0.8734
|309
|2000.09.08 08:25
|close
|156
|0.24
|0.8729
|0.8554
|0.8734
|12.00
|827.24
|310
|2000.09.08 08:25
|close
|155
|0.12
|0.8728
|0.8554
|0.8739
|-1.20
|826.04
|311
|2000.09.08 08:25
|close
|154
|0.06
|0.8727
|0.8556
|0.8746
|-5.40
|820.64
|312
|2000.09.08 08:26
|close
|153
|0.03
|0.8728
|0.8556
|0.8751
|-3.90
|816.74
|313
|2000.09.12 18:00
|buy
|157
|0.03
|0.8596
|0.8411
|0.8606
|314
|2000.09.12 18:05
|t/p
|157
|0.03
|0.8606
|0.8411
|0.8606
|3.00
|819.74
|315
|2000.09.21 08:00
|buy
|158
|0.03
|0.8485
|0.8300
|0.8495
|316
|2000.09.21 08:26
|t/p
|158
|0.03
|0.8495
|0.8300
|0.8495
|3.00
|822.74
|317
|2000.09.26 04:02
|sell
|159
|0.03
|0.8750
|0.8935
|0.8740
|318
|2000.09.26 06:43
|sell
|160
|0.06
|0.8757
|0.8937
|0.8747
|319
|2000.09.26 07:18
|t/p
|160
|0.06
|0.8747
|0.8937
|0.8747
|6.00
|828.74
|320
|2000.09.26 07:18
|close
|159
|0.03
|0.8747
|0.8935
|0.8740
|0.90
|829.64
|321
|2000.09.27 20:00
|sell
|161
|0.03
|0.8798
|0.8983
|0.8788
|322
|2000.09.27 20:03
|sell
|162
|0.06
|0.8804
|0.8984
|0.8794
|323
|2000.09.27 20:04
|sell
|163
|0.12
|0.8812
|0.8987
|0.8802
|324
|2000.09.27 20:08
|sell
|164
|0.24
|0.8817
|0.8987
|0.8807
|325
|2000.09.28 08:54
|close
|164
|0.24
|0.8812
|0.8987
|0.8807
|11.06
|840.71
|326
|2000.09.28 08:54
|close
|163
|0.12
|0.8813
|0.8987
|0.8802
|-1.67
|839.04
|327
|2000.09.28 08:54
|close
|162
|0.06
|0.8814
|0.8984
|0.8794
|-6.23
|832.81
|328
|2000.09.28 08:54
|close
|161
|0.03
|0.8816
|0.8983
|0.8788
|-5.52
|827.29
|329
|2000.10.09 08:00
|buy
|165
|0.03
|0.8700
|0.8515
|0.8710
|330
|2000.10.09 08:26
|t/p
|165
|0.03
|0.8710
|0.8515
|0.8710
|3.00
|830.29
|331
|2000.10.17 20:00
|buy
|166
|0.03
|0.8520
|0.8335
|0.8530
|332
|2000.10.17 20:11
|t/p
|166
|0.03
|0.8530
|0.8335
|0.8530
|3.00
|833.29
|333
|2000.10.20 04:00
|buy
|167
|0.03
|0.8468
|0.8283
|0.8478
|334
|2000.10.20 04:07
|buy
|168
|0.06
|0.8463
|0.8283
|0.8473
|335
|2000.10.20 05:51
|t/p
|168
|0.06
|0.8473
|0.8283
|0.8473
|6.00
|839.29
|336
|2000.10.20 05:51
|close
|167
|0.03
|0.8474
|0.8283
|0.8478
|1.80
|841.09
|337
|2000.10.24 12:00
|buy
|169
|0.03
|0.8393
|0.8208
|0.8403
|338
|2000.10.24 12:04
|buy
|170
|0.06
|0.8386
|0.8206
|0.8396
|339
|2000.10.24 12:12
|buy
|171
|0.12
|0.8379
|0.8204
|0.8389
|340
|2000.10.24 12:23
|buy
|172
|0.24
|0.8373
|0.8203
|0.8383
|341
|2000.10.24 12:25
|close
|172
|0.24
|0.8378
|0.8203
|0.8383
|12.00
|853.09
|342
|2000.10.24 12:25
|close
|171
|0.12
|0.8377
|0.8204
|0.8389
|-2.40
|850.69
|343
|2000.10.24 12:25
|close
|170
|0.06
|0.8375
|0.8206
|0.8396
|-6.60
|844.09
|344
|2000.10.24 12:25
|close
|169
|0.03
|0.8373
|0.8208
|0.8403
|-6.00
|838.09
|345
|2000.10.26 20:00
|buy
|173
|0.03
|0.8317
|0.8132
|0.8327
|346
|2000.10.26 20:12
|buy
|174
|0.06
|0.8310
|0.8130
|0.8320
|347
|2000.10.26 20:42
|buy
|175
|0.12
|0.8304
|0.8129
|0.8314
|348
|2000.10.26 20:52
|buy
|176
|0.24
|0.8297
|0.8127
|0.8307
|349
|2000.10.26 20:54
|buy
|177
|0.48
|0.8289
|0.8124
|0.8299
|350
|2000.10.26 21:07
|close
|177
|0.48
|0.8297
|0.8124
|0.8299
|38.40
|876.49
|351
|2000.10.26 21:07
|close
|176
|0.24
|0.8292
|0.8127
|0.8307
|-12.00
|864.49
|352
|2000.10.26 21:08
|close
|175
|0.12
|0.8293
|0.8129
|0.8314
|-13.20
|851.29
|353
|2000.10.26 21:08
|close
|174
|0.06
|0.8294
|0.8130
|0.8320
|-9.60
|841.69
|354
|2000.10.26 21:09
|close
|173
|0.03
|0.8293
|0.8132
|0.8327
|-7.20
|834.49
|355
|2000.11.03 04:00
|sell
|178
|0.03
|0.8602
|0.8787
|0.8592
|356
|2000.11.03 04:09
|sell
|179
|0.06
|0.8607
|0.8787
|0.8597
|357
|2000.11.03 05:39
|t/p
|179
|0.06
|0.8597
|0.8787
|0.8597
|6.00
|840.49
|358
|2000.11.03 05:39
|close
|178
|0.03
|0.8596
|0.8787
|0.8592
|1.80
|842.29
|359
|2000.11.06 04:01
|sell
|180
|0.03
|0.8656
|0.8841
|0.8646
|360
|2000.11.06 04:06
|sell
|181
|0.06
|0.8663
|0.8843
|0.8653
|361
|2000.11.06 07:55
|t/p
|181
|0.06
|0.8653
|0.8843
|0.8653
|6.00
|848.29
|362
|2000.11.06 07:55
|close
|180
|0.03
|0.8653
|0.8841
|0.8646
|0.90
|849.19
|363
|2000.11.13 12:00
|sell
|182
|0.03
|0.8630
|0.8815
|0.8620
|364
|2000.11.13 12:32
|t/p
|182
|0.03
|0.8620
|0.8815
|0.8620
|3.00
|852.19
|365
|2000.11.15 18:00
|buy
|183
|0.03
|0.8575
|0.8390
|0.8585
|366
|2000.11.15 18:16
|t/p
|183
|0.03
|0.8585
|0.8390
|0.8585
|3.00
|855.19
|367
|2000.11.21 04:00
|buy
|184
|0.03
|0.8510
|0.8325
|0.8520
|368
|2000.11.21 06:28
|t/p
|184
|0.03
|0.8520
|0.8325
|0.8520
|3.00
|858.19
|369
|2000.11.23 04:00
|buy
|185
|0.03
|0.8449
|0.8264
|0.8459
|370
|2000.11.23 04:02
|buy
|186
|0.06
|0.8444
|0.8264
|0.8454
|371
|2000.11.23 04:57
|t/p
|186
|0.06
|0.8454
|0.8264
|0.8454
|6.00
|864.19
|372
|2000.11.23 04:57
|close
|185
|0.03
|0.8454
|0.8264
|0.8459
|1.50
|865.69
|373
|2000.11.27 00:01
|buy
|187
|0.03
|0.8396
|0.8211
|0.8406
|374
|2000.11.27 00:10
|buy
|188
|0.06
|0.8390
|0.8210
|0.8400
|375
|2000.11.27 01:24
|t/p
|188
|0.06
|0.8400
|0.8210
|0.8400
|6.00
|871.69
|376
|2000.11.27 01:24
|close
|187
|0.03
|0.8400
|0.8211
|0.8406
|1.20
|872.89
|377
|2000.12.05 12:00
|sell
|189
|0.03
|0.8825
|0.9010
|0.8815
|378
|2000.12.05 12:06
|sell
|190
|0.06
|0.8831
|0.9011
|0.8821
|379
|2000.12.05 12:08
|t/p
|190
|0.06
|0.8821
|0.9011
|0.8821
|6.00
|878.89
|380
|2000.12.05 12:08
|close
|189
|0.03
|0.8820
|0.9010
|0.8815
|1.50
|880.39
|381
|2000.12.08 00:01
|sell
|191
|0.03
|0.8888
|0.9073
|0.8878
|382
|2000.12.08 00:14
|t/p
|191
|0.03
|0.8878
|0.9073
|0.8878
|3.00
|883.39
|383
|2000.12.14 08:00
|buy
|192
|0.03
|0.8796
|0.8611
|0.8806
|384
|2000.12.14 08:10
|t/p
|192
|0.03
|0.8806
|0.8611
|0.8806
|3.00
|886.39
|385
|2000.12.18 20:00
|sell
|193
|0.03
|0.8937
|0.9122
|0.8927
|386
|2000.12.18 21:04
|sell
|194
|0.06
|0.8944
|0.9124
|0.8934
|387
|2000.12.18 21:41
|t/p
|194
|0.06
|0.8934
|0.9124
|0.8934
|6.00
|892.39
|388
|2000.12.18 21:41
|close
|193
|0.03
|0.8934
|0.9122
|0.8927
|0.90
|893.29
|389
|2000.12.25 20:39
|sell
|195
|0.03
|0.9246
|0.9431
|0.9236
|390
|2000.12.25 20:39
|sell
|196
|0.06
|0.9252
|0.9432
|0.9242
|391
|2000.12.25 22:32
|sell
|197
|0.12
|0.9258
|0.9433
|0.9248
|392
|2000.12.25 22:49
|sell
|198
|0.24
|0.9263
|0.9433
|0.9253
|393
|2000.12.25 23:14
|close
|198
|0.24
|0.9259
|0.9433
|0.9253
|9.60
|902.89
|394
|2000.12.25 23:14
|close
|197
|0.12
|0.9256
|0.9433
|0.9248
|2.40
|905.29
|395
|2000.12.25 23:15
|close
|196
|0.06
|0.9259
|0.9432
|0.9242
|-4.20
|901.09
|396
|2000.12.25 23:15
|close
|195
|0.03
|0.9257
|0.9431
|0.9236
|-3.30
|897.79
|397
|2001.01.02 08:00
|sell
|199
|0.03
|0.9384
|0.9569
|0.9374
|398
|2001.01.02 08:05
|sell
|200
|0.06
|0.9390
|0.9570
|0.9380
|399
|2001.01.02 08:26
|sell
|201
|0.12
|0.9397
|0.9572
|0.9387
|400
|2001.01.02 08:27
|sell
|202
|0.24
|0.9402
|0.9572
|0.9392
|401
|2001.01.02 15:07
|close
|202
|0.24
|0.9397
|0.9572
|0.9392
|12.00
|909.79
|402
|2001.01.02 15:07
|close
|201
|0.12
|0.9398
|0.9572
|0.9387
|-1.20
|908.59
|403
|2001.01.02 15:07
|close
|200
|0.06
|0.9400
|0.9570
|0.9380
|-6.00
|902.59
|404
|2001.01.02 15:08
|close
|199
|0.03
|0.9399
|0.9569
|0.9374
|-4.50
|898.09
|405
|2001.01.02 18:00
|sell
|203
|0.03
|0.9465
|0.9650
|0.9455
|406
|2001.01.02 18:04
|sell
|204
|0.06
|0.9473
|0.9653
|0.9463
|407
|2001.01.02 18:09
|sell
|205
|0.12
|0.9479
|0.9654
|0.9469
|408
|2001.01.02 18:10
|sell
|206
|0.24
|0.9484
|0.9654
|0.9474
|409
|2001.01.02 18:12
|close
|206
|0.24
|0.9478
|0.9654
|0.9474
|14.40
|912.49
|410
|2001.01.02 18:12
|close
|205
|0.12
|0.9479
|0.9654
|0.9469
|0.00
|912.49
|411
|2001.01.02 18:12
|close
|204
|0.06
|0.9481
|0.9653
|0.9463
|-4.80
|907.69
|412
|2001.01.02 18:13
|close
|203
|0.03
|0.9480
|0.9650
|0.9455
|-4.50
|903.19
|413
|2001.01.03 20:00
|sell
|207
|0.03
|0.9333
|0.9518
|0.9323
|414
|2001.01.03 20:02
|sell
|208
|0.06
|0.9340
|0.9520
|0.9330
|415
|2001.01.03 20:02
|sell
|209
|0.12
|0.9346
|0.9521
|0.9336
|416
|2001.01.03 20:03
|sell
|210
|0.24
|0.9351
|0.9521
|0.9341
|417
|2001.01.03 20:14
|close
|210
|0.24
|0.9344
|0.9521
|0.9341
|16.80
|919.99
|418
|2001.01.03 20:15
|close
|209
|0.12
|0.9342
|0.9521
|0.9336
|4.80
|924.79
|419
|2001.01.03 20:15
|close
|208
|0.06
|0.9346
|0.9520
|0.9330
|-3.60
|921.19
|420
|2001.01.03 20:15
|close
|207
|0.03
|0.9345
|0.9518
|0.9323
|-3.60
|917.59
|421
|2001.01.08 18:00
|sell
|211
|0.03
|0.9484
|0.9669
|0.9474
|422
|2001.01.08 18:05
|sell
|212
|0.06
|0.9490
|0.9670
|0.9480
|423
|2001.01.08 18:49
|sell
|213
|0.12
|0.9495
|0.9670
|0.9485
|424
|2001.01.08 18:58
|t/p
|213
|0.12
|0.9485
|0.9670
|0.9485
|12.00
|929.59
|425
|2001.01.08 18:58
|close
|212
|0.06
|0.9484
|0.9670
|0.9480
|3.60
|933.19
|426
|2001.01.08 18:58
|close
|211
|0.03
|0.9486
|0.9669
|0.9474
|-0.60
|932.59
|427
|2001.01.11 12:00
|buy
|214
|0.03
|0.9476
|0.9291
|0.9486
|428
|2001.01.11 12:01
|t/p
|214
|0.03
|0.9486
|0.9291
|0.9486
|3.00
|935.59
|429
|2001.01.15 08:00
|sell
|215
|0.03
|0.9442
|0.9627
|0.9432
|430
|2001.01.15 08:01
|sell
|216
|0.06
|0.9448
|0.9628
|0.9438
|431
|2001.01.15 08:01
|sell
|217
|0.12
|0.9453
|0.9628
|0.9443
|432
|2001.01.15 08:08
|t/p
|217
|0.12
|0.9443
|0.9628
|0.9443
|12.00
|947.59
|433
|2001.01.15 08:08
|close
|216
|0.06
|0.9441
|0.9628
|0.9438
|4.20
|951.79
|434
|2001.01.15 08:08
|close
|215
|0.03
|0.9442
|0.9627
|0.9432
|0.00
|951.79
|435
|2001.01.18 12:00
|buy
|218
|0.03
|0.9428
|0.9243
|0.9438
|436
|2001.01.18 12:00
|buy
|219
|0.06
|0.9422
|0.9242
|0.9432
|437
|2001.01.18 12:04
|buy
|220
|0.12
|0.9416
|0.9241
|0.9426
|438
|2001.01.18 12:21
|buy
|221
|0.24
|0.9411
|0.9241
|0.9421
|439
|2001.01.18 12:23
|close
|221
|0.24
|0.9415
|0.9241
|0.9421
|9.60
|961.39
|440
|2001.01.18 12:23
|close
|220
|0.12
|0.9411
|0.9241
|0.9426
|-6.00
|955.39
|441
|2001.01.18 12:23
|close
|219
|0.06
|0.9412
|0.9242
|0.9432
|-6.00
|949.39
|442
|2001.01.18 12:24
|close
|218
|0.03
|0.9413
|0.9243
|0.9438
|-4.50
|944.89
|443
|2001.01.23 04:00
|buy
|222
|0.03
|0.9420
|0.9235
|0.9430
|444
|2001.01.23 04:19
|buy
|223
|0.06
|0.9413
|0.9233
|0.9423
|445
|2001.01.23 05:11
|t/p
|223
|0.06
|0.9423
|0.9233
|0.9423
|6.00
|950.89
|446
|2001.01.23 05:11
|close
|222
|0.03
|0.9425
|0.9235
|0.9430
|1.50
|952.39
|447
|2001.01.26 08:00
|buy
|224
|0.03
|0.9229
|0.9044
|0.9239
|448
|2001.01.26 08:19
|buy
|225
|0.06
|0.9222
|0.9042
|0.9232
|449
|2001.01.26 08:29
|t/p
|225
|0.06
|0.9232
|0.9042
|0.9232
|6.00
|958.39
|450
|2001.01.26 08:29
|close
|224
|0.03
|0.9233
|0.9044
|0.9239
|1.20
|959.59
|451
|2001.01.30 18:00
|buy
|226
|0.03
|0.9269
|0.9084
|0.9279
|452
|2001.01.30 18:10
|buy
|227
|0.06
|0.9263
|0.9083
|0.9273
|453
|2001.01.30 18:19
|buy
|228
|0.12
|0.9258
|0.9083
|0.9268
|454
|2001.01.30 18:27
|t/p
|228
|0.12
|0.9268
|0.9083
|0.9268
|12.00
|971.59
|455
|2001.01.30 18:27
|close
|227
|0.06
|0.9268
|0.9083
|0.9273
|3.00
|974.59
|456
|2001.01.30 18:27
|close
|226
|0.03
|0.9267
|0.9084
|0.9279
|-0.60
|973.99
|457
|2001.02.02 18:03
|sell
|229
|0.03
|0.9355
|0.9540
|0.9345
|458
|2001.02.02 18:05
|sell
|230
|0.06
|0.9360
|0.9540
|0.9350
|459
|2001.02.02 19:08
|t/p
|230
|0.06
|0.9350
|0.9540
|0.9350
|6.00
|979.99
|460
|2001.02.02 19:08
|close
|229
|0.03
|0.9349
|0.9540
|0.9345
|1.80
|981.79
|461
|2001.02.09 20:00
|buy
|231
|0.03
|0.9259
|0.9074
|0.9269
|462
|2001.02.09 22:10
|buy
|232
|0.06
|0.9253
|0.9073
|0.9263
|463
|2001.02.09 22:18
|buy
|233
|0.12
|0.9247
|0.9072
|0.9257
|464
|2001.02.09 22:25
|buy
|234
|0.24
|0.9241
|0.9071
|0.9251
|465
|2001.02.09 22:26
|buy
|235
|0.48
|0.9236
|0.9071
|0.9246
|466
|2001.02.09 22:28
|close
|235
|0.48
|0.9241
|0.9071
|0.9246
|24.00
|1005.79
|467
|2001.02.09 22:29
|close
|234
|0.24
|0.9240
|0.9071
|0.9251
|-2.40
|1003.39
|468
|2001.02.09 22:29
|close
|233
|0.12
|0.9238
|0.9072
|0.9257
|-10.80
|992.59
|469
|2001.02.09 22:29
|close
|232
|0.06
|0.9239
|0.9073
|0.9263
|-8.40
|984.19
|470
|2001.02.09 22:30
|close
|231
|0.03
|0.9238
|0.9074
|0.9269
|-6.30
|977.89
|471
|2001.02.16 18:00
|buy
|236
|0.03
|0.9163
|0.8978
|0.9173
|472
|2001.02.16 18:14
|t/p
|236
|0.03
|0.9173
|0.8978
|0.9173
|3.00
|980.89
|473
|2001.02.23 18:00
|buy
|237
|0.03
|0.9099
|0.8914
|0.9109
|474
|2001.02.23 18:06
|t/p
|237
|0.03
|0.9109
|0.8914
|0.9109
|3.00
|983.89
|475
|2001.03.05 08:00
|sell
|238
|0.03
|0.9331
|0.9516
|0.9321
|476
|2001.03.05 08:08
|sell
|239
|0.06
|0.9337
|0.9517
|0.9327
|477
|2001.03.05 08:13
|sell
|240
|0.12
|0.9342
|0.9517
|0.9332
|478
|2001.03.05 08:16
|sell
|241
|0.24
|0.9348
|0.9518
|0.9338
|479
|2001.03.05 08:19
|sell
|242
|0.48
|0.9354
|0.9519
|0.9344
|480
|2001.03.05 08:21
|close
|242
|0.48
|0.9348
|0.9519
|0.9344
|28.80
|1012.69
|481
|2001.03.05 08:21
|close
|241
|0.24
|0.9347
|0.9518
|0.9338
|2.40
|1015.09
|482
|2001.03.05 08:21
|close
|240
|0.12
|0.9348
|0.9517
|0.9332
|-7.20
|1007.89
|483
|2001.03.05 08:21
|close
|239
|0.06
|0.9349
|0.9517
|0.9327
|-7.20
|1000.69
|484
|2001.03.05 08:21
|close
|238
|0.03
|0.9351
|0.9516
|0.9321
|-6.00
|994.69
|485
|2001.03.07 18:00
|sell
|243
|0.03
|0.9278
|0.9463
|0.9268
|486
|2001.03.07 18:05
|t/p
|243
|0.03
|0.9268
|0.9463
|0.9268
|3.00
|997.69
|487
|2001.03.09 20:00
|sell
|244
|0.03
|0.9307
|0.9492
|0.9297
|488
|2001.03.09 20:07
|sell
|245
|0.06
|0.9312
|0.9492
|0.9302
|489
|2001.03.09 20:10
|sell
|246
|0.12
|0.9318
|0.9493
|0.9308
|490
|2001.03.09 20:18
|sell
|247
|0.24
|0.9323
|0.9493
|0.9313
|491
|2001.03.09 20:27
|sell
|248
|0.48
|0.9329
|0.9494
|0.9319
|492
|2001.03.09 20:29
|close
|248
|0.48
|0.9323
|0.9494
|0.9319
|28.80
|1026.49
|493
|2001.03.09 20:29
|close
|247
|0.24
|0.9326
|0.9493
|0.9313
|-7.20
|1019.29
|494
|2001.03.09 20:29
|close
|246
|0.12
|0.9328
|0.9493
|0.9308
|-12.00
|1007.29
|495
|2001.03.09 20:29
|close
|245
|0.06
|0.9327
|0.9492
|0.9302
|-9.00
|998.29
|496
|2001.03.09 20:29
|close
|244
|0.03
|0.9330
|0.9492
|0.9297
|-6.90
|991.39
|497
|2001.03.19 04:00
|buy
|249
|0.03
|0.8969
|0.8784
|0.8979
|498
|2001.03.19 04:16
|buy
|250
|0.06
|0.8964
|0.8784
|0.8974
|499
|2001.03.19 04:55
|t/p
|250
|0.06
|0.8974
|0.8784
|0.8974
|6.00
|997.39
|500
|2001.03.19 04:55
|close
|249
|0.03
|0.8975
|0.8784
|0.8979
|1.80
|999.19
|501
|2001.03.23 18:00
|buy
|251
|0.03
|0.8922
|0.8737
|0.8932
|502
|2001.03.23 18:47
|buy
|252
|0.06
|0.8916
|0.8736
|0.8926
|503
|2001.03.23 18:58
|buy
|253
|0.12
|0.8908
|0.8733
|0.8918
|504
|2001.03.23 19:38
|buy
|254
|0.24
|0.8901
|0.8731
|0.8911
|505
|2001.03.23 19:38
|buy
|255
|0.48
|0.8896
|0.8731
|0.8906
|506
|2001.03.23 21:05
|close
|255
|0.48
|0.8901
|0.8731
|0.8906
|24.00
|1023.19
|507
|2001.03.23 21:06
|close
|254
|0.24
|0.8899
|0.8731
|0.8911
|-4.80
|1018.39
|508
|2001.03.23 21:06
|close
|253
|0.12
|0.8898
|0.8733
|0.8918
|-12.00
|1006.39
|509
|2001.03.23 21:06
|close
|252
|0.06
|0.8903
|0.8736
|0.8926
|-7.80
|998.59
|510
|2001.03.23 21:07
|close
|251
|0.03
|0.8898
|0.8737
|0.8932
|-7.20
|991.39
|511
|2001.04.02 18:00
|buy
|256
|0.03
|0.8822
|0.8637
|0.8832
|512
|2001.04.02 18:10
|t/p
|256
|0.03
|0.8832
|0.8637
|0.8832
|3.00
|994.39
|513
|2001.04.05 20:00
|sell
|257
|0.03
|0.8982
|0.9167
|0.8972
|514
|2001.04.05 20:52
|t/p
|257
|0.03
|0.8972
|0.9167
|0.8972
|3.00
|997.39
|515
|2001.04.12 18:00
|buy
|258
|0.03
|0.8922
|0.8737
|0.8932
|516
|2001.04.12 18:09
|buy
|259
|0.06
|0.8917
|0.8737
|0.8927
|517
|2001.04.12 18:14
|t/p
|259
|0.06
|0.8927
|0.8737
|0.8927
|6.00
|1003.39
|518
|2001.04.12 18:14
|close
|258
|0.03
|0.8928
|0.8737
|0.8932
|1.80
|1005.19
|519
|2001.04.17 08:00
|buy
|260
|0.03
|0.8899
|0.8714
|0.8909
|520
|2001.04.17 08:00
|buy
|261
|0.06
|0.8894
|0.8714
|0.8904
|521
|2001.04.17 08:11
|t/p
|261
|0.06
|0.8904
|0.8714
|0.8904
|6.00
|1011.19
|522
|2001.04.17 08:11
|close
|260
|0.03
|0.8904
|0.8714
|0.8909
|1.50
|1012.69
|523
|2001.04.19 00:01
|buy
|262
|0.03
|0.8843
|0.8658
|0.8853
|524
|2001.04.19 00:21
|buy
|263
|0.06
|0.8836
|0.8656
|0.8846
|525
|2001.04.19 01:14
|buy
|264
|0.12
|0.8830
|0.8655
|0.8840
|526
|2001.04.19 01:51
|t/p
|264
|0.12
|0.8840
|0.8655
|0.8840
|12.00
|1024.69
|527
|2001.04.19 01:51
|close
|263
|0.06
|0.8841
|0.8656
|0.8846
|3.00
|1027.69
|528
|2001.04.19 01:51
|close
|262
|0.03
|0.8840
|0.8658
|0.8853
|-0.90
|1026.79
|529
|2001.04.24 00:01
|sell
|265
|0.03
|0.8973
|0.9158
|0.8963
|530
|2001.04.24 00:37
|sell
|266
|0.06
|0.8979
|0.9159
|0.8969
|531
|2001.04.24 01:20
|t/p
|266
|0.06
|0.8969
|0.9159
|0.8969
|6.00
|1032.79
|532
|2001.04.24 01:20
|close
|265
|0.03
|0.8968
|0.9158
|0.8963
|1.50
|1034.29
|533
|2001.04.27 18:00
|sell
|267
|0.03
|0.8925
|0.9110
|0.8915
|534
|2001.04.27 18:12
|t/p
|267
|0.03
|0.8915
|0.9110
|0.8915
|3.00
|1037.29
|535
|2001.05.01 20:00
|buy
|268
|0.03
|0.8928
|0.8743
|0.8938
|536
|2001.05.01 20:11
|buy
|269
|0.06
|0.8922
|0.8742
|0.8932
|537
|2001.05.01 20:12
|buy
|270
|0.12
|0.8917
|0.8742
|0.8927
|538
|2001.05.01 20:51
|t/p
|270
|0.12
|0.8927
|0.8742
|0.8927
|12.00
|1049.29
|539
|2001.05.01 20:51
|close
|269
|0.06
|0.8927
|0.8742
|0.8932
|3.00
|1052.29
|540
|2001.05.01 20:52
|close
|268
|0.03
|0.8925
|0.8743
|0.8938
|-0.90
|1051.39
|541
|2001.05.04 18:00
|buy
|271
|0.03
|0.8932
|0.8747
|0.8942
|542
|2001.05.04 18:10
|t/p
|271
|0.03
|0.8942
|0.8747
|0.8942
|3.00
|1054.39
|543
|2001.05.10 00:01
|buy
|272
|0.03
|0.8866
|0.8681
|0.8876
|544
|2001.05.10 00:23
|buy
|273
|0.06
|0.8860
|0.8680
|0.8870
|545
|2001.05.10 01:23
|buy
|274
|0.12
|0.8855
|0.8680
|0.8865
|546
|2001.05.10 01:34
|t/p
|274
|0.12
|0.8865
|0.8680
|0.8865
|12.00
|1066.39
|547
|2001.05.10 01:34
|close
|273
|0.06
|0.8865
|0.8680
|0.8870
|3.00
|1069.39
|548
|2001.05.10 01:34
|close
|272
|0.03
|0.8861
|0.8681
|0.8876
|-1.50
|1067.89
|549
|2001.05.15 04:00
|buy
|275
|0.03
|0.8738
|0.8553
|0.8748
|550
|2001.05.15 07:22
|t/p
|275
|0.03
|0.8748
|0.8553
|0.8748
|3.00
|1070.89
|551
|2001.05.18 12:00
|sell
|276
|0.03
|0.8771
|0.8956
|0.8761
|552
|2001.05.18 12:01
|sell
|277
|0.06
|0.8776
|0.8956
|0.8766
|553
|2001.05.18 12:02
|sell
|278
|0.12
|0.8782
|0.8957
|0.8772
|554
|2001.05.18 12:33
|sell
|279
|0.24
|0.8787
|0.8957
|0.8777
|555
|2001.05.18 12:33
|close
|279
|0.24
|0.8782
|0.8957
|0.8777
|12.00
|1082.89
|556
|2001.05.18 12:34
|close
|278
|0.12
|0.8786
|0.8957
|0.8772
|-4.80
|1078.09
|557
|2001.05.18 12:34
|close
|277
|0.06
|0.8787
|0.8956
|0.8766
|-6.60
|1071.49
|558
|2001.05.18 12:34
|close
|276
|0.03
|0.8781
|0.8956
|0.8761
|-3.00
|1068.49
|559
|2001.05.24 20:00
|buy
|280
|0.03
|0.8590
|0.8405
|0.8600
|560
|2001.05.24 20:16
|buy
|281
|0.06
|0.8585
|0.8405
|0.8595
|561
|2001.05.24 20:39
|buy
|282
|0.12
|0.8579
|0.8404
|0.8589
|562
|2001.05.24 20:57
|buy
|283
|0.24
|0.8572
|0.8402
|0.8582
|563
|2001.05.24 20:57
|close
|283
|0.24
|0.8577
|0.8402
|0.8582
|12.00
|1080.49
|564
|2001.05.24 20:57
|close
|282
|0.12
|0.8576
|0.8404
|0.8589
|-3.60
|1076.89
|565
|2001.05.24 20:58
|close
|281
|0.06
|0.8574
|0.8405
|0.8595
|-6.60
|1070.29
|566
|2001.05.24 20:58
|close
|280
|0.03
|0.8575
|0.8405
|0.8600
|-4.50
|1065.79
|567
|2001.06.04 00:01
|buy
|284
|0.03
|0.8470
|0.8285
|0.8480
|568
|2001.06.04 01:55
|buy
|285
|0.06
|0.8464
|0.8284
|0.8474
|569
|2001.06.04 02:08
|t/p
|285
|0.06
|0.8474
|0.8284
|0.8474
|6.00
|1071.79
|570
|2001.06.04 02:08
|close
|284
|0.03
|0.8474
|0.8285
|0.8480
|1.20
|1072.99
|571
|2001.06.05 12:00
|buy
|286
|0.03
|0.8475
|0.8290
|0.8485
|572
|2001.06.05 12:04
|buy
|287
|0.06
|0.8468
|0.8288
|0.8478
|573
|2001.06.05 12:11
|buy
|288
|0.12
|0.8461
|0.8286
|0.8471
|574
|2001.06.05 12:17
|buy
|289
|0.24
|0.8454
|0.8284
|0.8464
|575
|2001.06.05 12:19
|buy
|290
|0.48
|0.8448
|0.8283
|0.8458
|576
|2001.06.05 12:19
|close
|290
|0.48
|0.8454
|0.8283
|0.8458
|28.80
|1101.79
|577
|2001.06.05 12:19
|close
|289
|0.24
|0.8453
|0.8284
|0.8464
|-2.40
|1099.39
|578
|2001.06.05 12:19
|close
|288
|0.12
|0.8451
|0.8286
|0.8471
|-12.00
|1087.39
|579
|2001.06.05 12:20
|close
|287
|0.06
|0.8456
|0.8288
|0.8478
|-7.20
|1080.19
|580
|2001.06.05 12:20
|close
|286
|0.03
|0.8453
|0.8290
|0.8485
|-6.60
|1073.59
|581
|2001.06.08 00:01
|buy
|291
|0.03
|0.8517
|0.8332
|0.8527
|582
|2001.06.08 00:18
|buy
|292
|0.06
|0.8512
|0.8332
|0.8522
|583
|2001.06.08 00:57
|buy
|293
|0.12
|0.8506
|0.8331
|0.8516
|584
|2001.06.08 01:40
|buy
|294
|0.24
|0.8501
|0.8331
|0.8511
|585
|2001.06.08 01:42
|close
|294
|0.24
|0.8506
|0.8331
|0.8511
|12.00
|1085.59
|586
|2001.06.08 01:42
|close
|293
|0.12
|0.8502
|0.8331
|0.8516
|-4.80
|1080.79
|587
|2001.06.08 01:43
|close
|292
|0.06
|0.8503
|0.8332
|0.8522
|-5.40
|1075.39
|588
|2001.06.08 01:43
|close
|291
|0.03
|0.8504
|0.8332
|0.8527
|-3.90
|1071.49
|589
|2001.06.12 20:00
|buy
|295
|0.03
|0.8481
|0.8296
|0.8491
|590
|2001.06.12 20:37
|t/p
|295
|0.03
|0.8491
|0.8296
|0.8491
|3.00
|1074.49
|591
|2001.06.18 12:00
|sell
|296
|0.03
|0.8593
|0.8778
|0.8583
|592
|2001.06.18 12:03
|sell
|297
|0.06
|0.8598
|0.8778
|0.8588
|593
|2001.06.18 12:05
|t/p
|297
|0.06
|0.8588
|0.8778
|0.8588
|6.00
|1080.49
|594
|2001.06.18 12:05
|close
|296
|0.03
|0.8588
|0.8778
|0.8583
|1.50
|1081.99
|595
|2001.06.21 12:00
|buy
|298
|0.03
|0.8570
|0.8385
|0.8580
|596
|2001.06.21 12:15
|buy
|299
|0.06
|0.8565
|0.8385
|0.8575
|597
|2001.06.21 12:43
|buy
|300
|0.12
|0.8559
|0.8384
|0.8569
|598
|2001.06.21 12:46
|buy
|301
|0.24
|0.8554
|0.8384
|0.8564
|599
|2001.06.21 12:46
|close
|301
|0.24
|0.8558
|0.8384
|0.8564
|9.60
|1091.59
|600
|2001.06.21 12:46
|close
|300
|0.12
|0.8557
|0.8384
|0.8569
|-2.40
|1089.19
|601
|2001.06.21 12:46
|close
|299
|0.06
|0.8560
|0.8385
|0.8575
|-3.00
|1086.19
|602
|2001.06.21 12:46
|close
|298
|0.03
|0.8559
|0.8385
|0.8580
|-3.30
|1082.89
|603
|2001.06.22 20:00
|buy
|302
|0.03
|0.8562
|0.8377
|0.8572
|604
|2001.06.22 20:04
|buy
|303
|0.06
|0.8556
|0.8376
|0.8566
|605
|2001.06.22 21:27
|t/p
|303
|0.06
|0.8566
|0.8376
|0.8566
|6.00
|1088.89
|606
|2001.06.22 21:27
|close
|302
|0.03
|0.8568
|0.8377
|0.8572
|1.80
|1090.69
|607
|2001.06.27 18:00
|sell
|304
|0.03
|0.8616
|0.8801
|0.8606
|608
|2001.06.27 18:01
|sell
|305
|0.06
|0.8623
|0.8803
|0.8613
|609
|2001.06.27 18:56
|sell
|306
|0.12
|0.8628
|0.8803
|0.8618
|610
|2001.06.27 19:10
|t/p
|306
|0.12
|0.8618
|0.8803
|0.8618
|12.00
|1102.69
|611
|2001.06.27 19:10
|close
|305
|0.06
|0.8618
|0.8803
|0.8613
|3.00
|1105.69
|612
|2001.06.27 19:10
|close
|304
|0.03
|0.8621
|0.8801
|0.8606
|-1.50
|1104.19
|613
|2001.07.02 08:00
|buy
|307
|0.03
|0.8474
|0.8289
|0.8484
|614
|2001.07.02 08:06
|buy
|308
|0.06
|0.8467
|0.8287
|0.8477
|615
|2001.07.02 08:07
|t/p
|308
|0.06
|0.8477
|0.8287
|0.8477
|6.00
|1110.19
|616
|2001.07.02 08:07
|close
|307
|0.03
|0.8477
|0.8289
|0.8484
|0.90
|1111.09
|617
|2001.07.06 20:00
|buy
|309
|0.03
|0.8467
|0.8282
|0.8477
|618
|2001.07.06 20:15
|t/p
|309
|0.03
|0.8477
|0.8282
|0.8477
|3.00
|1114.09
|619
|2001.07.12 12:00
|sell
|310
|0.03
|0.8536
|0.8721
|0.8526
|620
|2001.07.12 12:00
|sell
|311
|0.06
|0.8542
|0.8722
|0.8532
|621
|2001.07.12 12:18
|sell
|312
|0.12
|0.8547
|0.8722
|0.8537
|622
|2001.07.12 12:42
|t/p
|312
|0.12
|0.8537
|0.8722
|0.8537
|12.00
|1126.09
|623
|2001.07.12 12:42
|close
|311
|0.06
|0.8536
|0.8722
|0.8532
|3.60
|1129.69
|624
|2001.07.12 12:42
|close
|310
|0.03
|0.8537
|0.8721
|0.8526
|-0.30
|1129.39
|625
|2001.07.17 00:01
|sell
|313
|0.03
|0.8527
|0.8712
|0.8517
|626
|2001.07.17 00:26
|t/p
|313
|0.03
|0.8517
|0.8712
|0.8517
|3.00
|1132.39
|627
|2001.07.20 12:00
|sell
|314
|0.03
|0.8748
|0.8933
|0.8738
|628
|2001.07.20 12:02
|sell
|315
|0.06
|0.8755
|0.8935
|0.8745
|629
|2001.07.20 12:04
|t/p
|315
|0.06
|0.8745
|0.8935
|0.8745
|6.00
|1138.39
|630
|2001.07.20 12:04
|close
|314
|0.03
|0.8745
|0.8933
|0.8738
|0.90
|1139.29
|631
|2001.07.26 20:00
|sell
|316
|0.03
|0.8772
|0.8957
|0.8762
|632
|2001.07.26 20:12
|sell
|317
|0.06
|0.8778
|0.8958
|0.8768
|633
|2001.07.26 20:43
|sell
|318
|0.12
|0.8785
|0.8960
|0.8775
|634
|2001.07.26 20:56
|t/p
|318
|0.12
|0.8775
|0.8960
|0.8775
|12.00
|1151.29
|635
|2001.07.26 20:56
|close
|317
|0.06
|0.8775
|0.8958
|0.8768
|1.80
|1153.09
|636
|2001.07.26 20:57
|close
|316
|0.03
|0.8782
|0.8957
|0.8762
|-3.00
|1150.09
|637
|2001.08.03 12:00
|sell
|319
|0.03
|0.8809
|0.8994
|0.8799
|638
|2001.08.03 13:17
|sell
|320
|0.06
|0.8815
|0.8995
|0.8805
|639
|2001.08.03 13:39
|t/p
|320
|0.06
|0.8805
|0.8995
|0.8805
|6.00
|1156.09
|640
|2001.08.03 13:39
|close
|319
|0.03
|0.8805
|0.8994
|0.8799
|1.20
|1157.29
|641
|2001.08.06 04:00
|sell
|321
|0.03
|0.8804
|0.8989
|0.8794
|642
|2001.08.06 05:09
|sell
|322
|0.06
|0.8809
|0.8989
|0.8799
|643
|2001.08.06 08:26
|sell
|323
|0.12
|0.8815
|0.8990
|0.8805
|644
|2001.08.06 08:39
|t/p
|323
|0.12
|0.8805
|0.8990
|0.8805
|12.00
|1169.29
|645
|2001.08.06 08:39
|close
|322
|0.06
|0.8805
|0.8989
|0.8799
|2.40
|1171.69
|646
|2001.08.06 08:39
|close
|321
|0.03
|0.8808
|0.8989
|0.8794
|-1.20
|1170.49
|647
|2001.08.09 00:01
|buy
|324
|0.03
|0.8806
|0.8621
|0.8816
|648
|2001.08.09 00:33
|t/p
|324
|0.03
|0.8816
|0.8621
|0.8816
|3.00
|1173.49
|649
|2001.08.14 12:00
|sell
|325
|0.03
|0.8953
|0.9138
|0.8943
|650
|2001.08.14 12:04
|sell
|326
|0.06
|0.8958
|0.9138
|0.8948
|651
|2001.08.14 12:28
|sell
|327
|0.12
|0.8964
|0.9139
|0.8954
|652
|2001.08.14 12:38
|sell
|328
|0.24
|0.8969
|0.9139
|0.8959
|653
|2001.08.14 12:39
|close
|328
|0.24
|0.8965
|0.9139
|0.8959
|9.60
|1183.09
|654
|2001.08.14 12:39
|close
|327
|0.12
|0.8966
|0.9139
|0.8954
|-2.40
|1180.69
|655
|2001.08.14 12:39
|close
|326
|0.06
|0.8963
|0.9138
|0.8948
|-3.00
|1177.69
|656
|2001.08.14 12:39
|close
|325
|0.03
|0.8964
|0.9138
|0.8943
|-3.30
|1174.39
|657
|2001.08.17 00:01
|sell
|329
|0.03
|0.9116
|0.9301
|0.9106
|658
|2001.08.17 02:01
|sell
|330
|0.06
|0.9121
|0.9301
|0.9111
|659
|2001.08.17 03:12
|sell
|331
|0.12
|0.9127
|0.9302
|0.9117
|660
|2001.08.17 03:23
|t/p
|331
|0.12
|0.9117
|0.9302
|0.9117
|12.00
|1186.39
|661
|2001.08.17 03:23
|close
|330
|0.06
|0.9117
|0.9301
|0.9111
|2.40
|1188.79
|662
|2001.08.17 03:23
|close
|329
|0.03
|0.9116
|0.9301
|0.9106
|0.00
|1188.79
|663
|2001.08.23 00:01
|sell
|332
|0.03
|0.9132
|0.9317
|0.9122
|664
|2001.08.23 00:08
|sell
|333
|0.06
|0.9138
|0.9318
|0.9128
|665
|2001.08.23 07:48
|sell
|334
|0.12
|0.9143
|0.9318
|0.9133
|666
|2001.08.23 08:17
|sell
|335
|0.24
|0.9149
|0.9319
|0.9139
|667
|2001.08.23 08:23
|close
|335
|0.24
|0.9143
|0.9319
|0.9139
|14.40
|1203.19
|668
|2001.08.23 08:23
|close
|334
|0.12
|0.9148
|0.9318
|0.9133
|-6.00
|1197.19
|669
|2001.08.23 08:24
|close
|333
|0.06
|0.9147
|0.9318
|0.9128
|-5.40
|1191.79
|670
|2001.08.23 08:24
|close
|332
|0.03
|0.9142
|0.9317
|0.9122
|-3.00
|1188.79
|671
|2001.08.29 04:00
|buy
|336
|0.03
|0.9121
|0.8936
|0.9131
|672
|2001.08.29 04:06
|buy
|337
|0.06
|0.9113
|0.8933
|0.9123
|673
|2001.08.29 04:12
|t/p
|337
|0.06
|0.9123
|0.8933
|0.9123
|6.00
|1194.79
|674
|2001.08.29 04:12
|close
|336
|0.03
|0.9123
|0.8936
|0.9131
|0.60
|1195.39
|675
|2001.08.30 20:00
|buy
|338
|0.03
|0.9163
|0.8978
|0.9173
|676
|2001.08.30 20:11
|t/p
|338
|0.03
|0.9173
|0.8978
|0.9173
|3.00
|1198.39
|677
|2001.09.03 04:00
|sell
|339
|0.03
|0.9095
|0.9280
|0.9085
|678
|2001.09.03 05:40
|t/p
|339
|0.03
|0.9085
|0.9280
|0.9085
|3.00
|1201.39
|679
|2001.09.06 08:00
|buy
|340
|0.03
|0.8878
|0.8693
|0.8888
|680
|2001.09.06 08:04
|buy
|341
|0.06
|0.8870
|0.8690
|0.8880
|681
|2001.09.06 08:13
|t/p
|341
|0.06
|0.8880
|0.8690
|0.8880
|6.00
|1207.39
|682
|2001.09.06 08:13
|close
|340
|0.03
|0.8881
|0.8693
|0.8888
|0.90
|1208.29
|683
|2001.09.11 04:00
|sell
|342
|0.03
|0.8991
|0.9176
|0.8981
|684
|2001.09.11 04:29
|sell
|343
|0.06
|0.8997
|0.9177
|0.8987
|685
|2001.09.11 06:20
|t/p
|343
|0.06
|0.8987
|0.9177
|0.8987
|6.00
|1214.29
|686
|2001.09.11 06:20
|close
|342
|0.03
|0.8987
|0.9176
|0.8981
|1.20
|1215.49
|687
|2001.09.13 04:00
|sell
|344
|0.03
|0.9057
|0.9242
|0.9047
|688
|2001.09.13 04:20
|sell
|345
|0.06
|0.9062
|0.9242
|0.9052
|689
|2001.09.13 04:56
|sell
|346
|0.12
|0.9068
|0.9243
|0.9058
|690
|2001.09.13 06:11
|sell
|347
|0.24
|0.9075
|0.9245
|0.9065
|691
|2001.09.13 06:14
|close
|347
|0.24
|0.9069
|0.9245
|0.9065
|14.40
|1229.89
|692
|2001.09.13 06:14
|close
|346
|0.12
|0.9070
|0.9243
|0.9058
|-2.40
|1227.49
|693
|2001.09.13 06:14
|close
|345
|0.06
|0.9071
|0.9242
|0.9052
|-5.40
|1222.09
|694
|2001.09.13 06:14
|close
|344
|0.03
|0.9073
|0.9242
|0.9047
|-4.80
|1217.29
|695
|2001.09.18 08:00
|sell
|348
|0.03
|0.9219
|0.9404
|0.9209
|696
|2001.09.18 08:03
|sell
|349
|0.06
|0.9228
|0.9408
|0.9218
|697
|2001.09.18 08:04
|sell
|350
|0.12
|0.9234
|0.9409
|0.9224
|698
|2001.09.18 08:05
|sell
|351
|0.24
|0.9239
|0.9409
|0.9229
|699
|2001.09.18 08:06
|sell
|352
|0.48
|0.9245
|0.9410
|0.9235
|700
|2001.09.18 08:06
|close
|352
|0.48
|0.9239
|0.9410
|0.9235
|28.80
|1246.09
|701
|2001.09.18 08:06
|close
|351
|0.24
|0.9240
|0.9409
|0.9229
|-2.40
|1243.69
|702
|2001.09.18 08:06
|close
|350
|0.12
|0.9234
|0.9409
|0.9224
|0.00
|1243.69
|703
|2001.09.18 08:06
|close
|349
|0.06
|0.9236
|0.9408
|0.9218
|-4.80
|1238.89
|704
|2001.09.18 08:06
|close
|348
|0.03
|0.9235
|0.9404
|0.9209
|-4.80
|1234.09
|705
|2001.09.25 12:00
|buy
|353
|0.03
|0.9173
|0.8988
|0.9183
|706
|2001.09.25 12:00
|buy
|354
|0.06
|0.9168
|0.8988
|0.9178
|707
|2001.09.25 12:18
|buy
|355
|0.12
|0.9162
|0.8987
|0.9172
|708
|2001.09.25 12:22
|t/p
|355
|0.12
|0.9172
|0.8987
|0.9172
|12.00
|1246.09
|709
|2001.09.25 12:22
|close
|354
|0.06
|0.9173
|0.8988
|0.9178
|3.00
|1249.09
|710
|2001.09.25 12:22
|close
|353
|0.03
|0.9172
|0.8988
|0.9183
|-0.30
|1248.79
|711
|2001.09.27 12:00
|sell
|356
|0.03
|0.9215
|0.9400
|0.9205
|712
|2001.09.27 12:00
|sell
|357
|0.06
|0.9220
|0.9400
|0.9210
|713
|2001.09.27 12:05
|t/p
|357
|0.06
|0.9210
|0.9400
|0.9210
|6.00
|1254.79
|714
|2001.09.27 12:05
|close
|356
|0.03
|0.9206
|0.9400
|0.9205
|2.70
|1257.49
|715
|2001.10.01 20:00
|buy
|358
|0.03
|0.9169
|0.8984
|0.9179
|716
|2001.10.01 21:05
|t/p
|358
|0.03
|0.9179
|0.8984
|0.9179
|3.00
|1260.49
|717
|2001.10.04 04:00
|sell
|359
|0.03
|0.9139
|0.9324
|0.9129
|718
|2001.10.04 04:05
|sell
|360
|0.06
|0.9145
|0.9325
|0.9135
|719
|2001.10.04 04:43
|sell
|361
|0.12
|0.9150
|0.9325
|0.9140
|720
|2001.10.04 05:40
|sell
|362
|0.24
|0.9156
|0.9326
|0.9146
|721
|2001.10.04 05:41
|close
|362
|0.24
|0.9150
|0.9326
|0.9146
|14.40
|1274.89
|722
|2001.10.04 05:41
|close
|361
|0.12
|0.9151
|0.9325
|0.9140
|-1.20
|1273.69
|723
|2001.10.04 05:41
|close
|360
|0.06
|0.9149
|0.9325
|0.9135
|-2.40
|1271.29
|724
|2001.10.04 05:41
|close
|359
|0.03
|0.9154
|0.9324
|0.9129
|-4.50
|1266.79
|725
|2001.10.09 20:00
|sell
|363
|0.03
|0.9137
|0.9322
|0.9127
|726
|2001.10.09 20:10
|sell
|364
|0.06
|0.9142
|0.9322
|0.9132
|727
|2001.10.09 20:10
|t/p
|364
|0.06
|0.9132
|0.9322
|0.9132
|6.00
|1272.79
|728
|2001.10.09 20:10
|close
|363
|0.03
|0.9132
|0.9322
|0.9127
|1.50
|1274.29
|729
|2001.10.12 20:00
|buy
|365
|0.03
|0.9110
|0.8925
|0.9120
|730
|2001.10.12 20:22
|buy
|366
|0.06
|0.9104
|0.8924
|0.9114
|731
|2001.10.12 20:26
|buy
|367
|0.12
|0.9099
|0.8924
|0.9109
|732
|2001.10.12 20:32
|buy
|368
|0.24
|0.9093
|0.8923
|0.9103
|733
|2001.10.12 20:35
|close
|368
|0.24
|0.9098
|0.8923
|0.9103
|12.00
|1286.29
|734
|2001.10.12 20:35
|close
|367
|0.12
|0.9097
|0.8924
|0.9109
|-2.40
|1283.89
|735
|2001.10.12 20:36
|close
|366
|0.06
|0.9096
|0.8924
|0.9114
|-4.80
|1279.09
|736
|2001.10.12 20:36
|close
|365
|0.03
|0.9095
|0.8925
|0.9120
|-4.50
|1274.59
|737
|2001.10.16 20:00
|buy
|369
|0.03
|0.9095
|0.8910
|0.9105
|738
|2001.10.16 20:08
|buy
|370
|0.06
|0.9089
|0.8909
|0.9099
|739
|2001.10.16 20:09
|buy
|371
|0.12
|0.9083
|0.8908
|0.9093
|740
|2001.10.16 20:10
|t/p
|371
|0.12
|0.9093
|0.8908
|0.9093
|12.00
|1286.59
|741
|2001.10.16 20:10
|close
|370
|0.06
|0.9094
|0.8909
|0.9099
|3.00
|1289.59
|742
|2001.10.16 20:10
|close
|369
|0.03
|0.9091
|0.8910
|0.9105
|-1.20
|1288.39
|743
|2001.10.18 20:00
|buy
|372
|0.03
|0.9050
|0.8865
|0.9060
|744
|2001.10.18 20:02
|buy
|373
|0.06
|0.9045
|0.8865
|0.9055
|745
|2001.10.18 20:33
|buy
|374
|0.12
|0.9039
|0.8864
|0.9049
|746
|2001.10.18 21:03
|t/p
|374
|0.12
|0.9049
|0.8864
|0.9049
|12.00
|1300.39
|747
|2001.10.18 21:03
|close
|373
|0.06
|0.9049
|0.8865
|0.9055
|2.40
|1302.79
|748
|2001.10.18 21:04
|close
|372
|0.03
|0.9047
|0.8865
|0.9060
|-0.90
|1301.89
|749
|2001.10.24 08:00
|buy
|375
|0.03
|0.8916
|0.8731
|0.8926
|750
|2001.10.24 08:31
|buy
|376
|0.06
|0.8910
|0.8730
|0.8920
|751
|2001.10.24 08:38
|t/p
|376
|0.06
|0.8920
|0.8730
|0.8920
|6.00
|1307.89
|752
|2001.10.24 08:38
|close
|375
|0.03
|0.8920
|0.8731
|0.8926
|1.20
|1309.09
|753
|2001.10.31 18:00
|sell
|377
|0.03
|0.8996
|0.9181
|0.8986
|754
|2001.10.31 18:04
|sell
|378
|0.06
|0.9003
|0.9183
|0.8993
|755
|2001.10.31 18:09
|sell
|379
|0.12
|0.9008
|0.9183
|0.8998
|756
|2001.10.31 18:17
|t/p
|379
|0.12
|0.8998
|0.9183
|0.8998
|12.00
|1321.09
|757
|2001.10.31 18:17
|close
|378
|0.06
|0.8998
|0.9183
|0.8993
|3.00
|1324.09
|758
|2001.10.31 18:17
|close
|377
|0.03
|0.9002
|0.9181
|0.8986
|-1.80
|1322.29
|759
|2001.11.07 08:00
|buy
|380
|0.03
|0.9013
|0.8828
|0.9023
|760
|2001.11.07 08:03
|buy
|381
|0.06
|0.9008
|0.8828
|0.9018
|761
|2001.11.07 08:14
|buy
|382
|0.12
|0.9002
|0.8827
|0.9012
|762
|2001.11.07 08:27
|t/p
|382
|0.12
|0.9012
|0.8827
|0.9012
|12.00
|1334.29
|763
|2001.11.07 08:27
|close
|381
|0.06
|0.9012
|0.8828
|0.9018
|2.40
|1336.69
|764
|2001.11.07 08:27
|close
|380
|0.03
|0.9011
|0.8828
|0.9023
|-0.60
|1336.09
|765
|2001.11.12 04:03
|buy
|383
|0.03
|0.8939
|0.8754
|0.8949
|766
|2001.11.12 04:57
|buy
|384
|0.06
|0.8934
|0.8754
|0.8944
|767
|2001.11.12 05:54
|buy
|385
|0.12
|0.8928
|0.8753
|0.8938
|768
|2001.11.12 05:56
|t/p
|385
|0.12
|0.8938
|0.8753
|0.8938
|12.00
|1348.09
|769
|2001.11.12 05:56
|close
|384
|0.06
|0.8938
|0.8754
|0.8944
|2.40
|1350.49
|770
|2001.11.12 05:57
|close
|383
|0.03
|0.8935
|0.8754
|0.8949
|-1.20
|1349.29
|771
|2001.11.15 04:00
|buy
|386
|0.03
|0.8831
|0.8646
|0.8841
|772
|2001.11.15 05:30
|buy
|387
|0.06
|0.8826
|0.8646
|0.8836
|773
|2001.11.15 06:11
|buy
|388
|0.12
|0.8820
|0.8645
|0.8830
|774
|2001.11.15 06:14
|buy
|389
|0.24
|0.8815
|0.8645
|0.8825
|775
|2001.11.15 06:14
|close
|389
|0.24
|0.8819
|0.8645
|0.8825
|9.60
|1358.89
|776
|2001.11.15 06:15
|close
|388
|0.12
|0.8816
|0.8645
|0.8830
|-4.80
|1354.09
|777
|2001.11.15 06:15
|close
|387
|0.06
|0.8818
|0.8646
|0.8836
|-4.80
|1349.29
|778
|2001.11.15 06:15
|close
|386
|0.03
|0.8814
|0.8646
|0.8841
|-5.10
|1344.19
|779
|2001.11.20 08:00
|buy
|390
|0.03
|0.8827
|0.8642
|0.8837
|780
|2001.11.20 08:03
|buy
|391
|0.06
|0.8821
|0.8641
|0.8831
|781
|2001.11.20 08:08
|buy
|392
|0.12
|0.8816
|0.8641
|0.8826
|782
|2001.11.20 08:10
|t/p
|392
|0.12
|0.8826
|0.8641
|0.8826
|12.00
|1356.19
|783
|2001.11.20 08:10
|close
|391
|0.06
|0.8826
|0.8641
|0.8831
|3.00
|1359.19
|784
|2001.11.20 08:10
|close
|390
|0.03
|0.8825
|0.8642
|0.8837
|-0.60
|1358.59
|785
|2001.11.23 00:02
|buy
|393
|0.03
|0.8785
|0.8600
|0.8795
|786
|2001.11.23 00:54
|buy
|394
|0.06
|0.8779
|0.8599
|0.8789
|787
|2001.11.23 01:41
|t/p
|394
|0.06
|0.8789
|0.8599
|0.8789
|6.00
|1364.59
|788
|2001.11.23 01:41
|close
|393
|0.03
|0.8789
|0.8600
|0.8795
|1.20
|1365.79
|789
|2001.11.30 08:00
|sell
|395
|0.03
|0.8873
|0.9058
|0.8863
|790
|2001.11.30 08:04
|sell
|396
|0.06
|0.8878
|0.9058
|0.8868
|791
|2001.11.30 08:10
|t/p
|396
|0.06
|0.8868
|0.9058
|0.8868
|6.00
|1371.79
|792
|2001.11.30 08:10
|close
|395
|0.03
|0.8868
|0.9058
|0.8863
|1.50
|1373.29
|793
|2001.12.03 20:00
|sell
|397
|0.03
|0.8916
|0.9101
|0.8906
|794
|2001.12.03 20:44
|sell
|398
|0.06
|0.8923
|0.9103
|0.8913
|795
|2001.12.03 22:46
|t/p
|398
|0.06
|0.8913
|0.9103
|0.8913
|6.00
|1379.29
|796
|2001.12.03 22:46
|close
|397
|0.03
|0.8913
|0.9101
|0.8906
|0.90
|1380.19
|797
|2001.12.10 00:01
|sell
|399
|0.03
|0.8894
|0.9079
|0.8884
|798
|2001.12.10 00:22
|sell
|400
|0.06
|0.8899
|0.9079
|0.8889
|799
|2001.12.10 01:11
|t/p
|400
|0.06
|0.8889
|0.9079
|0.8889
|6.00
|1386.19
|800
|2001.12.10 01:11
|close
|399
|0.03
|0.8889
|0.9079
|0.8884
|1.50
|1387.69
|801
|2001.12.14 00:01
|sell
|401
|0.03
|0.8927
|0.9112
|0.8917
|802
|2001.12.14 00:26
|sell
|402
|0.06
|0.8933
|0.9113
|0.8923
|803
|2001.12.14 01:05
|sell
|403
|0.12
|0.8938
|0.9113
|0.8928
|804
|2001.12.14 01:38
|sell
|404
|0.24
|0.8945
|0.9115
|0.8935
|805
|2001.12.14 01:53
|close
|404
|0.24
|0.8939
|0.9115
|0.8935
|14.40
|1402.09
|806
|2001.12.14 01:54
|close
|403
|0.12
|0.8943
|0.9113
|0.8928
|-6.00
|1396.09
|807
|2001.12.14 01:54
|close
|402
|0.06
|0.8944
|0.9113
|0.8923
|-6.60
|1389.49
|808
|2001.12.14 01:54
|close
|401
|0.03
|0.8942
|0.9112
|0.8917
|-4.50
|1384.99
|809
|2001.12.18 04:00
|sell
|405
|0.03
|0.9033
|0.9218
|0.9023
|810
|2001.12.18 04:00
|sell
|406
|0.06
|0.9038
|0.9218
|0.9028
|811
|2001.12.18 06:13
|t/p
|406
|0.06
|0.9028
|0.9218
|0.9028
|6.00
|1390.99
|812
|2001.12.18 06:13
|close
|405
|0.03
|0.9028
|0.9218
|0.9023
|1.50
|1392.49
|813
|2001.12.26 08:00
|buy
|407
|0.03
|0.8796
|0.8611
|0.8806
|814
|2001.12.26 08:27
|t/p
|407
|0.03
|0.8806
|0.8611
|0.8806
|3.00
|1395.49
|815
|2002.01.04 00:03
|sell
|408
|0.03
|0.8992
|0.9177
|0.8982
|816
|2002.01.04 00:35
|sell
|409
|0.06
|0.8997
|0.9177
|0.8987
|817
|2002.01.04 01:04
|t/p
|409
|0.06
|0.8987
|0.9177
|0.8987
|6.00
|1401.49
|818
|2002.01.04 01:04
|close
|408
|0.03
|0.8983
|0.9177
|0.8982
|2.70
|1404.19
|819
|2002.01.10 12:00
|buy
|410
|0.03
|0.8931
|0.8746
|0.8941
|820
|2002.01.10 12:01
|buy
|411
|0.06
|0.8926
|0.8746
|0.8936
|821
|2002.01.10 12:11
|buy
|412
|0.12
|0.8920
|0.8745
|0.8930
|822
|2002.01.10 12:23
|t/p
|412
|0.12
|0.8930
|0.8745
|0.8930
|12.00
|1416.19
|823
|2002.01.10 12:23
|close
|411
|0.06
|0.8930
|0.8746
|0.8936
|2.40
|1418.59
|824
|2002.01.10 12:23
|close
|410
|0.03
|0.8928
|0.8746
|0.8941
|-0.90
|1417.69
|825
|2002.01.15 12:00
|sell
|413
|0.03
|0.8921
|0.9106
|0.8911
|826
|2002.01.15 12:19
|sell
|414
|0.06
|0.8927
|0.9107
|0.8917
|827
|2002.01.15 12:19
|t/p
|414
|0.06
|0.8917
|0.9107
|0.8917
|6.00
|1423.69
|828
|2002.01.15 12:19
|close
|413
|0.03
|0.8916
|0.9106
|0.8911
|1.50
|1425.19
|829
|2002.01.18 08:00
|buy
|415
|0.03
|0.8813
|0.8628
|0.8823
|830
|2002.01.18 08:44
|buy
|416
|0.06
|0.8806
|0.8626
|0.8816
|831
|2002.01.18 08:54
|buy
|417
|0.12
|0.8800
|0.8625
|0.8810
|832
|2002.01.18 09:12
|t/p
|417
|0.12
|0.8810
|0.8625
|0.8810
|12.00
|1437.19
|833
|2002.01.18 09:12
|close
|416
|0.06
|0.8811
|0.8626
|0.8816
|3.00
|1440.19
|834
|2002.01.18 09:13
|close
|415
|0.03
|0.8810
|0.8628
|0.8823
|-0.90
|1439.29
|835
|2002.01.29 12:00
|buy
|418
|0.03
|0.8618
|0.8433
|0.8628
|836
|2002.01.29 12:07
|buy
|419
|0.06
|0.8613
|0.8433
|0.8623
|837
|2002.01.29 14:13
|t/p
|419
|0.06
|0.8623
|0.8433
|0.8623
|6.00
|1445.29
|838
|2002.01.29 14:13
|close
|418
|0.03
|0.8623
|0.8433
|0.8628
|1.50
|1446.79
|839
|2002.02.01 12:00
|buy
|420
|0.03
|0.8610
|0.8425
|0.8620
|840
|2002.02.01 12:01
|buy
|421
|0.06
|0.8604
|0.8424
|0.8614
|841
|2002.02.01 12:47
|t/p
|421
|0.06
|0.8614
|0.8424
|0.8614
|6.00
|1452.79
|842
|2002.02.01 12:47
|close
|420
|0.03
|0.8614
|0.8425
|0.8620
|1.20
|1453.99
|843
|2002.02.06 08:00
|sell
|422
|0.03
|0.8665
|0.8850
|0.8655
|844
|2002.02.06 08:20
|t/p
|422
|0.03
|0.8655
|0.8850
|0.8655
|3.00
|1456.99
|845
|2002.02.12 20:00
|sell
|423
|0.03
|0.8767
|0.8952
|0.8757
|846
|2002.02.12 20:30
|sell
|424
|0.06
|0.8773
|0.8953
|0.8763
|847
|2002.02.12 21:22
|t/p
|424
|0.06
|0.8763
|0.8953
|0.8763
|6.00
|1462.99
|848
|2002.02.12 21:22
|close
|423
|0.03
|0.8763
|0.8952
|0.8757
|1.20
|1464.19
|849
|2002.02.18 04:00
|buy
|425
|0.03
|0.8740
|0.8555
|0.8750
|850
|2002.02.18 04:03
|buy
|426
|0.06
|0.8734
|0.8554
|0.8744
|851
|2002.02.18 09:04
|t/p
|426
|0.06
|0.8744
|0.8554
|0.8744
|6.00
|1470.19
|852
|2002.02.18 09:04
|close
|425
|0.03
|0.8744
|0.8555
|0.8750
|1.20
|1471.39
|853
|2002.02.19 20:00
|buy
|427
|0.03
|0.8777
|0.8592
|0.8787
|854
|2002.02.19 20:36
|buy
|428
|0.06
|0.8771
|0.8591
|0.8781
|855
|2002.02.19 20:48
|buy
|429
|0.12
|0.8765
|0.8590
|0.8775
|856
|2002.02.20 01:33
|t/p
|429
|0.12
|0.8775
|0.8590
|0.8775
|11.59
|1482.98
|857
|2002.02.20 01:33
|close
|428
|0.06
|0.8775
|0.8591
|0.8781
|2.20
|1485.18
|858
|2002.02.20 01:34
|close
|427
|0.03
|0.8771
|0.8592
|0.8787
|-1.90
|1483.27
|859
|2002.02.21 00:01
|sell
|430
|0.03
|0.8695
|0.8880
|0.8685
|860
|2002.02.21 00:06
|sell
|431
|0.06
|0.8701
|0.8881
|0.8691
|861
|2002.02.21 00:17
|sell
|432
|0.12
|0.8706
|0.8881
|0.8696
|862
|2002.02.21 01:08
|t/p
|432
|0.12
|0.8696
|0.8881
|0.8696
|12.00
|1495.27
|863
|2002.02.21 01:08
|close
|431
|0.06
|0.8696
|0.8881
|0.8691
|3.00
|1498.27
|864
|2002.02.21 01:08
|close
|430
|0.03
|0.8698
|0.8880
|0.8685
|-0.90
|1497.37
|865
|2002.02.22 18:00
|buy
|433
|0.03
|0.8758
|0.8573
|0.8768
|866
|2002.02.22 18:16
|t/p
|433
|0.03
|0.8768
|0.8573
|0.8768
|3.00
|1500.37
|867
|2002.02.25 20:00
|sell
|434
|0.03
|0.8693
|0.8878
|0.8683
|868
|2002.02.25 20:06
|sell
|435
|0.06
|0.8698
|0.8878
|0.8688
|869
|2002.02.26 03:22
|sell
|436
|0.12
|0.8704
|0.8879
|0.8694
|870
|2002.02.26 03:45
|t/p
|436
|0.12
|0.8694
|0.8879
|0.8694
|12.00
|1512.37
|871
|2002.02.26 03:45
|close
|435
|0.06
|0.8694
|0.8878
|0.8688
|2.32
|1514.70
|872
|2002.02.26 03:46
|close
|434
|0.03
|0.8696
|0.8878
|0.8683
|-0.94
|1513.76
|873
|2002.02.28 08:00
|buy
|437
|0.03
|0.8645
|0.8460
|0.8655
|874
|2002.02.28 08:15
|t/p
|437
|0.03
|0.8655
|0.8460
|0.8655
|3.00
|1516.76
|875
|2002.03.04 18:00
|buy
|438
|0.03
|0.8710
|0.8525
|0.8720
|876
|2002.03.04 18:00
|buy
|439
|0.06
|0.8705
|0.8525
|0.8715
|877
|2002.03.04 18:10
|buy
|440
|0.12
|0.8699
|0.8524
|0.8709
|878
|2002.03.04 18:13
|t/p
|440
|0.12
|0.8709
|0.8524
|0.8709
|12.00
|1528.76
|879
|2002.03.04 18:13
|close
|439
|0.06
|0.8710
|0.8525
|0.8715
|3.00
|1531.76
|880
|2002.03.04 18:13
|close
|438
|0.03
|0.8709
|0.8525
|0.8720
|-0.30
|1531.46
|881
|2002.03.08 18:00
|sell
|441
|0.03
|0.8755
|0.8940
|0.8745
|882
|2002.03.08 18:04
|sell
|442
|0.06
|0.8760
|0.8940
|0.8750
|883
|2002.03.08 18:06
|t/p
|442
|0.06
|0.8750
|0.8940
|0.8750
|6.00
|1537.46
|884
|2002.03.08 18:06
|close
|441
|0.03
|0.8750
|0.8940
|0.8745
|1.50
|1538.96
|885
|2002.03.18 04:00
|sell
|443
|0.03
|0.8806
|0.8991
|0.8796
|886
|2002.03.18 06:03
|t/p
|443
|0.03
|0.8796
|0.8991
|0.8796
|3.00
|1541.96
|887
|2002.03.21 20:00
|sell
|444
|0.03
|0.8828
|0.9013
|0.8818
|888
|2002.03.21 20:59
|t/p
|444
|0.03
|0.8818
|0.9013
|0.8818
|3.00
|1544.96
|889
|2002.03.26 20:00
|buy
|445
|0.03
|0.8774
|0.8589
|0.8784
|890
|2002.03.26 20:16
|buy
|446
|0.06
|0.8768
|0.8588
|0.8778
|891
|2002.03.27 00:30
|buy
|447
|0.12
|0.8763
|0.8588
|0.8773
|892
|2002.03.27 03:35
|buy
|448
|0.24
|0.8756
|0.8586
|0.8766
|893
|2002.03.27 03:37
|close
|448
|0.24
|0.8762
|0.8586
|0.8766
|14.40
|1559.36
|894
|2002.03.27 03:37
|close
|447
|0.12
|0.8761
|0.8588
|0.8773
|-2.40
|1556.96
|895
|2002.03.27 03:37
|close
|446
|0.06
|0.8759
|0.8588
|0.8778
|-5.60
|1551.35
|896
|2002.03.27 03:38
|close
|445
|0.03
|0.8762
|0.8589
|0.8784
|-3.70
|1547.65
|897
|2002.03.29 12:00
|buy
|449
|0.03
|0.8726
|0.8541
|0.8736
|898
|2002.03.29 12:04
|buy
|450
|0.06
|0.8720
|0.8540
|0.8730
|899
|2002.03.29 12:30
|buy
|451
|0.12
|0.8715
|0.8540
|0.8725
|900
|2002.03.29 12:33
|t/p
|451
|0.12
|0.8725
|0.8540
|0.8725
|12.00
|1559.65
|901
|2002.03.29 12:33
|close
|450
|0.06
|0.8725
|0.8540
|0.8730
|3.00
|1562.65
|902
|2002.03.29 12:34
|close
|449
|0.03
|0.8724
|0.8541
|0.8736
|-0.60
|1562.05
|903
|2002.04.04 20:00
|sell
|452
|0.03
|0.8784
|0.8969
|0.8774
|904
|2002.04.04 21:37
|t/p
|452
|0.03
|0.8774
|0.8969
|0.8774
|3.00
|1565.05
|905
|2002.04.09 20:00
|buy
|453
|0.03
|0.8801
|0.8616
|0.8811
|906
|2002.04.09 20:21
|t/p
|453
|0.03
|0.8811
|0.8616
|0.8811
|3.00
|1568.05
|907
|2002.04.12 18:00
|sell
|454
|0.03
|0.8795
|0.8980
|0.8785
|908
|2002.04.12 19:01
|sell
|455
|0.06
|0.8800
|0.8980
|0.8790
|909
|2002.04.12 21:19
|sell
|456
|0.12
|0.8806
|0.8981
|0.8796
|910
|2002.04.12 22:17
|t/p
|456
|0.12
|0.8796
|0.8981
|0.8796
|12.00
|1580.05
|911
|2002.04.12 22:17
|close
|455
|0.06
|0.8796
|0.8980
|0.8790
|2.40
|1582.45
|912
|2002.04.12 22:18
|close
|454
|0.03
|0.8797
|0.8980
|0.8785
|-0.60
|1581.85
|913
|2002.04.19 18:00
|sell
|457
|0.03
|0.8892
|0.9077
|0.8882
|914
|2002.04.19 18:03
|sell
|458
|0.06
|0.8897
|0.9077
|0.8887
|915
|2002.04.19 18:32
|sell
|459
|0.12
|0.8904
|0.9079
|0.8894
|916
|2002.04.19 18:35
|sell
|460
|0.24
|0.8909
|0.9079
|0.8899
|917
|2002.04.19 18:36
|close
|460
|0.24
|0.8903
|0.9079
|0.8899
|14.40
|1596.25
|918
|2002.04.19 18:36
|close
|459
|0.12
|0.8908
|0.9079
|0.8894
|-4.80
|1591.45
|919
|2002.04.19 18:37
|close
|458
|0.06
|0.8906
|0.9077
|0.8887
|-5.40
|1586.05
|920
|2002.04.19 18:37
|close
|457
|0.03
|0.8902
|0.9077
|0.8882
|-3.00
|1583.05
|921
|2002.04.30 08:00
|sell
|461
|0.03
|0.9032
|0.9217
|0.9022
|922
|2002.04.30 08:45
|sell
|462
|0.06
|0.9039
|0.9219
|0.9029
|923
|2002.04.30 09:11
|t/p
|462
|0.06
|0.9029
|0.9219
|0.9029
|6.00
|1589.05
|924
|2002.04.30 09:11
|close
|461
|0.03
|0.9027
|0.9217
|0.9022
|1.50
|1590.55
|925
|2002.05.02 20:00
|sell
|463
|0.03
|0.9022
|0.9207
|0.9012
|926
|2002.05.02 20:19
|t/p
|463
|0.03
|0.9012
|0.9207
|0.9012
|3.00
|1593.55
|927
|2002.05.07 12:00
|sell
|464
|0.03
|0.9156
|0.9341
|0.9146
|928
|2002.05.07 12:05
|sell
|465
|0.06
|0.9161
|0.9341
|0.9151
|929
|2002.05.07 12:17
|sell
|466
|0.12
|0.9167
|0.9342
|0.9157
|930
|2002.05.07 12:39
|t/p
|466
|0.12
|0.9157
|0.9342
|0.9157
|12.00
|1605.55
|931
|2002.05.07 12:39
|close
|465
|0.06
|0.9156
|0.9341
|0.9151
|3.00
|1608.55
|932
|2002.05.07 12:39
|close
|464
|0.03
|0.9157
|0.9341
|0.9146
|-0.30
|1608.25
|933
|2002.05.10 08:00
|buy
|467
|0.03
|0.9123
|0.8938
|0.9133
|934
|2002.05.10 08:04
|buy
|468
|0.06
|0.9118
|0.8938
|0.9128
|935
|2002.05.10 08:12
|t/p
|468
|0.06
|0.9128
|0.8938
|0.9128
|6.00
|1614.25
|936
|2002.05.10 08:12
|close
|467
|0.03
|0.9128
|0.8938
|0.9133
|1.50
|1615.75
|937
|2002.05.14 04:00
|sell
|469
|0.03
|0.9101
|0.9286
|0.9091
|938
|2002.05.14 06:33
|t/p
|469
|0.03
|0.9091
|0.9286
|0.9091
|3.00
|1618.75
|939
|2002.05.16 00:01
|buy
|470
|0.03
|0.9123
|0.8938
|0.9133
|940
|2002.05.16 00:10
|buy
|471
|0.06
|0.9116
|0.8936
|0.9126
|941
|2002.05.16 02:04
|buy
|472
|0.12
|0.9110
|0.8935
|0.9120
|942
|2002.05.16 03:35
|t/p
|472
|0.12
|0.9120
|0.8935
|0.9120
|12.00
|1630.75
|943
|2002.05.16 03:35
|close
|471
|0.06
|0.9121
|0.8936
|0.9126
|3.00
|1633.75
|944
|2002.05.16 03:35
|close
|470
|0.03
|0.9122
|0.8938
|0.9133
|-0.30
|1633.45
|945
|2002.05.21 08:00
|sell
|473
|0.03
|0.9183
|0.9368
|0.9173
|946
|2002.05.21 08:06
|sell
|474
|0.06
|0.9189
|0.9369
|0.9179
|947
|2002.05.21 08:31
|t/p
|474
|0.06
|0.9179
|0.9369
|0.9179
|6.00
|1639.45
|948
|2002.05.21 08:31
|close
|473
|0.03
|0.9179
|0.9368
|0.9173
|1.20
|1640.65
|949
|2002.05.23 18:00
|sell
|475
|0.03
|0.9233
|0.9418
|0.9223
|950
|2002.05.23 18:08
|sell
|476
|0.06
|0.9239
|0.9419
|0.9229
|951
|2002.05.23 18:18
|t/p
|476
|0.06
|0.9229
|0.9419
|0.9229
|6.00
|1646.65
|952
|2002.05.23 18:18
|close
|475
|0.03
|0.9229
|0.9418
|0.9223
|1.20
|1647.85
|953
|2002.05.31 12:00
|sell
|477
|0.03
|0.9380
|0.9565
|0.9370
|954
|2002.05.31 12:11
|sell
|478
|0.06
|0.9385
|0.9565
|0.9375
|955
|2002.05.31 13:51
|t/p
|478
|0.06
|0.9375
|0.9565
|0.9375
|6.00
|1653.85
|956
|2002.05.31 13:51
|close
|477
|0.03
|0.9374
|0.9565
|0.9370
|1.80
|1655.65
|957
|2002.06.05 08:00
|sell
|479
|0.03
|0.9402
|0.9587
|0.9392
|958
|2002.06.05 08:04
|sell
|480
|0.06
|0.9408
|0.9588
|0.9398
|959
|2002.06.05 08:15
|t/p
|480
|0.06
|0.9398
|0.9588
|0.9398
|6.00
|1661.65
|960
|2002.06.05 08:15
|close
|479
|0.03
|0.9398
|0.9587
|0.9392
|1.20
|1662.85
|961
|2002.06.10 00:01
|sell
|481
|0.03
|0.9431
|0.9616
|0.9421
|962
|2002.06.10 02:00
|sell
|482
|0.06
|0.9437
|0.9617
|0.9427
|963
|2002.06.10 02:18
|sell
|483
|0.12
|0.9442
|0.9617
|0.9432
|964
|2002.06.10 04:23
|t/p
|483
|0.12
|0.9432
|0.9617
|0.9432
|12.00
|1674.85
|965
|2002.06.10 04:23
|close
|482
|0.06
|0.9431
|0.9617
|0.9427
|3.60
|1678.45
|966
|2002.06.10 04:23
|close
|481
|0.03
|0.9432
|0.9616
|0.9421
|-0.30
|1678.15
|967
|2002.06.12 20:00
|sell
|484
|0.03
|0.9441
|0.9626
|0.9431
|968
|2002.06.12 20:04
|sell
|485
|0.06
|0.9447
|0.9627
|0.9437
|969
|2002.06.12 20:04
|sell
|486
|0.12
|0.9452
|0.9627
|0.9442
|970
|2002.06.12 20:23
|sell
|487
|0.24
|0.9458
|0.9628
|0.9448
|971
|2002.06.12 20:24
|close
|487
|0.24
|0.9452
|0.9628
|0.9448
|14.40
|1692.55
|972
|2002.06.12 20:25
|close
|486
|0.12
|0.9453
|0.9627
|0.9442
|-1.20
|1691.35
|973
|2002.06.12 20:25
|close
|485
|0.06
|0.9454
|0.9627
|0.9437
|-4.20
|1687.15
|974
|2002.06.12 20:26
|close
|484
|0.03
|0.9452
|0.9626
|0.9431
|-3.30
|1683.85
|975
|2002.06.17 12:00
|sell
|488
|0.03
|0.9428
|0.9613
|0.9418
|976
|2002.06.17 12:03
|sell
|489
|0.06
|0.9433
|0.9613
|0.9423
|977
|2002.06.17 12:21
|sell
|490
|0.12
|0.9439
|0.9614
|0.9429
|978
|2002.06.17 13:31
|t/p
|490
|0.12
|0.9429
|0.9614
|0.9429
|12.00
|1695.85
|979
|2002.06.17 13:31
|close
|489
|0.06
|0.9427
|0.9613
|0.9423
|3.60
|1699.45
|980
|2002.06.17 13:31
|close
|488
|0.03
|0.9428
|0.9613
|0.9418
|0.00
|1699.45
|981
|2002.06.25 04:00
|sell
|491
|0.03
|0.9675
|0.9860
|0.9665
|982
|2002.06.25 04:07
|sell
|492
|0.06
|0.9682
|0.9862
|0.9672
|983
|2002.06.25 04:33
|sell
|493
|0.12
|0.9687
|0.9862
|0.9677
|984
|2002.06.25 05:31
|sell
|494
|0.24
|0.9693
|0.9863
|0.9683
|985
|2002.06.25 05:32
|sell
|495
|0.48
|0.9699
|0.9864
|0.9689
|986
|2002.06.25 05:34
|close
|495
|0.48
|0.9694
|0.9864
|0.9689
|24.00
|1723.45
|987
|2002.06.25 05:35
|close
|494
|0.24
|0.9695
|0.9863
|0.9683
|-4.80
|1718.65
|988
|2002.06.25 05:35
|close
|493
|0.12
|0.9696
|0.9862
|0.9677
|-10.80
|1707.85
|989
|2002.06.25 05:35
|close
|492
|0.06
|0.9697
|0.9862
|0.9672
|-9.00
|1698.85
|990
|2002.06.25 05:35
|close
|491
|0.03
|0.9695
|0.9860
|0.9665
|-6.00
|1692.85
|991
|2002.06.27 08:00
|sell
|496
|0.03
|0.9852
|1.0037
|0.9842
|992
|2002.06.27 08:07
|t/p
|496
|0.03
|0.9842
|1.0037
|0.9842
|3.00
|1695.85
|993
|2002.07.08 04:00
|buy
|497
|0.03
|0.9828
|0.9643
|0.9838
|994
|2002.07.08 04:10
|t/p
|497
|0.03
|0.9838
|0.9643
|0.9838
|3.00
|1698.85
|995
|2002.07.10 20:00
|sell
|498
|0.03
|0.9892
|1.0077
|0.9882
|996
|2002.07.10 20:03
|sell
|499
|0.06
|0.9897
|1.0077
|0.9887
|997
|2002.07.10 20:05
|sell
|500
|0.12
|0.9903
|1.0078
|0.9893
|998
|2002.07.10 20:07
|sell
|501
|0.24
|0.9908
|1.0078
|0.9898
|999
|2002.07.10 20:09
|close
|501
|0.24
|0.9902
|1.0078
|0.9898
|14.40
|1713.25
|1000
|2002.07.10 20:09
|close
|500
|0.12
|0.9904
|1.0078
|0.9893
|-1.20
|1712.05
|1001
|2002.07.10 20:09
|close
|499
|0.06
|0.9906
|1.0077
|0.9887
|-5.40
|1706.65
|1002
|2002.07.10 20:09
|close
|498
|0.03
|0.9907
|1.0077
|0.9882
|-4.50
|1702.15
|1003
|2002.07.17 18:00
|sell
|502
|0.03
|1.0080
|1.0265
|1.0070
|1004
|2002.07.17 18:01
|sell
|503
|0.06
|1.0087
|1.0267
|1.0077
|1005
|2002.07.17 18:03
|t/p
|503
|0.06
|1.0077
|1.0267
|1.0077
|6.00
|1708.15
|1006
|2002.07.17 18:03
|close
|502
|0.03
|1.0076
|1.0265
|1.0070
|1.20
|1709.35
|1007
|2002.07.22 04:00
|sell
|504
|0.03
|1.0092
|1.0277
|1.0082
|1008
|2002.07.22 04:04
|t/p
|504
|0.03
|1.0082
|1.0277
|1.0082
|3.00
|1712.35
|1009
|2002.07.25 00:01
|buy
|505
|0.03
|0.9955
|0.9770
|0.9965
|1010
|2002.07.25 00:10
|t/p
|505
|0.03
|0.9965
|0.9770
|0.9965
|3.00
|1715.35
|1011
|2002.07.30 18:00
|buy
|506
|0.03
|0.9882
|0.9697
|0.9892
|1012
|2002.07.30 18:03
|buy
|507
|0.06
|0.9876
|0.9696
|0.9886
|1013
|2002.07.30 18:04
|buy
|508
|0.12
|0.9868
|0.9693
|0.9878
|1014
|2002.07.30 18:11
|t/p
|508
|0.12
|0.9878
|0.9693
|0.9878
|12.00
|1727.35
|1015
|2002.07.30 18:11
|close
|507
|0.06
|0.9879
|0.9696
|0.9886
|1.80
|1729.15
|1016
|2002.07.30 18:11
|close
|506
|0.03
|0.9880
|0.9697
|0.9892
|-0.60
|1728.55
|1017
|2002.08.01 20:00
|buy
|509
|0.03
|0.9836
|0.9651
|0.9846
|1018
|2002.08.01 20:17
|t/p
|509
|0.03
|0.9846
|0.9651
|0.9846
|3.00
|1731.55
|1019
|2002.08.07 20:00
|buy
|510
|0.03
|0.9748
|0.9563
|0.9758
|1020
|2002.08.07 20:04
|t/p
|510
|0.03
|0.9758
|0.9563
|0.9758
|3.00
|1734.55
|1021
|2002.08.09 12:00
|buy
|511
|0.03
|0.9737
|0.9552
|0.9747
|1022
|2002.08.09 12:00
|buy
|512
|0.06
|0.9730
|0.9550
|0.9740
|1023
|2002.08.09 12:01
|t/p
|512
|0.06
|0.9740
|0.9550
|0.9740
|6.00
|1740.55
|1024
|2002.08.09 12:01
|close
|511
|0.03
|0.9740
|0.9552
|0.9747
|0.90
|1741.45
|1025
|2002.08.15 04:00
|sell
|513
|0.03
|0.9787
|0.9972
|0.9777
|1026
|2002.08.15 04:33
|t/p
|513
|0.03
|0.9777
|0.9972
|0.9777
|3.00
|1744.45
|1027
|2002.08.19 18:00
|sell
|514
|0.03
|0.9772
|0.9957
|0.9762
|1028
|2002.08.19 18:00
|sell
|515
|0.06
|0.9778
|0.9958
|0.9768
|1029
|2002.08.19 18:24
|sell
|516
|0.12
|0.9785
|0.9960
|0.9775
|1030
|2002.08.19 18:46
|sell
|517
|0.24
|0.9791
|0.9961
|0.9781
|1031
|2002.08.19 18:46
|close
|517
|0.24
|0.9786
|0.9961
|0.9781
|12.00
|1756.45
|1032
|2002.08.19 18:46
|close
|516
|0.12
|0.9787
|0.9960
|0.9775
|-2.40
|1754.05
|1033
|2002.08.19 18:47
|close
|515
|0.06
|0.9786
|0.9958
|0.9768
|-4.80
|1749.25
|1034
|2002.08.19 18:47
|close
|514
|0.03
|0.9788
|0.9957
|0.9762
|-4.80
|1744.45
|1035
|2002.08.21 08:00
|buy
|518
|0.03
|0.9834
|0.9649
|0.9844
|1036
|2002.08.21 08:00
|buy
|519
|0.06
|0.9828
|0.9648
|0.9838
|1037
|2002.08.21 08:21
|t/p
|519
|0.06
|0.9838
|0.9648
|0.9838
|6.00
|1750.45
|1038
|2002.08.21 08:21
|close
|518
|0.03
|0.9838
|0.9649
|0.9844
|1.20
|1751.65
|1039
|2002.08.26 04:00
|buy
|520
|0.03
|0.9719
|0.9534
|0.9729
|1040
|2002.08.26 04:10
|buy
|521
|0.06
|0.9714
|0.9534
|0.9724
|1041
|2002.08.26 05:07
|buy
|522
|0.12
|0.9708
|0.9533
|0.9718
|1042
|2002.08.26 06:44
|t/p
|522
|0.12
|0.9718
|0.9533
|0.9718
|12.00
|1763.65
|1043
|2002.08.26 06:44
|close
|521
|0.06
|0.9719
|0.9534
|0.9724
|3.00
|1766.65
|1044
|2002.08.26 06:44
|close
|520
|0.03
|0.9718
|0.9534
|0.9729
|-0.30
|1766.35
|1045
|2002.08.30 20:00
|sell
|523
|0.03
|0.9816
|1.0001
|0.9806
|1046
|2002.08.30 21:01
|sell
|524
|0.06
|0.9822
|1.0002
|0.9812
|1047
|2002.08.30 21:33
|sell
|525
|0.12
|0.9827
|1.0002
|0.9817
|1048
|2002.08.30 23:36
|t/p
|525
|0.12
|0.9817
|1.0002
|0.9817
|12.00
|1778.35
|1049
|2002.08.30 23:36
|close
|524
|0.06
|0.9816
|1.0002
|0.9812
|3.60
|1781.95
|1050
|2002.08.30 23:36
|close
|523
|0.03
|0.9817
|1.0001
|0.9806
|-0.30
|1781.65
|1051
|2002.09.05 00:04
|sell
|526
|0.03
|0.9923
|1.0108
|0.9913
|1052
|2002.09.05 00:12
|t/p
|526
|0.03
|0.9913
|1.0108
|0.9913
|3.00
|1784.65
|1053
|2002.09.12 00:01
|buy
|527
|0.03
|0.9763
|0.9578
|0.9773
|1054
|2002.09.12 00:18
|buy
|528
|0.06
|0.9757
|0.9577
|0.9767
|1055
|2002.09.12 01:54
|t/p
|528
|0.06
|0.9767
|0.9577
|0.9767
|6.00
|1790.65
|1056
|2002.09.12 01:54
|close
|527
|0.03
|0.9767
|0.9578
|0.9773
|1.20
|1791.85
|1057
|2002.09.18 00:01
|buy
|529
|0.03
|0.9739
|0.9554
|0.9749
|1058
|2002.09.18 02:01
|buy
|530
|0.06
|0.9734
|0.9554
|0.9744
|1059
|2002.09.18 02:30
|t/p
|530
|0.06
|0.9744
|0.9554
|0.9744
|6.00
|1797.85
|1060
|2002.09.18 02:30
|close
|529
|0.03
|0.9745
|0.9554
|0.9749
|1.80
|1799.65
|1061
|2002.09.23 00:01
|sell
|531
|0.03
|0.9808
|0.9993
|0.9798
|1062
|2002.09.23 02:24
|t/p
|531
|0.03
|0.9798
|0.9993
|0.9798
|3.00
|1802.65
|1063
|2002.09.25 18:00
|sell
|532
|0.03
|0.9798
|0.9983
|0.9788
|1064
|2002.09.25 18:15
|t/p
|532
|0.03
|0.9788
|0.9983
|0.9788
|3.00
|1805.65
|1065
|2002.09.27 20:00
|buy
|533
|0.03
|0.9789
|0.9604
|0.9799
|1066
|2002.09.27 20:33
|t/p
|533
|0.03
|0.9799
|0.9604
|0.9799
|3.00
|1808.65
|1067
|2002.10.02 00:01
|sell
|534
|0.03
|0.9823
|1.0008
|0.9813
|1068
|2002.10.02 00:02
|sell
|535
|0.06
|0.9829
|1.0009
|0.9819
|1069
|2002.10.02 02:02
|t/p
|535
|0.06
|0.9819
|1.0009
|0.9819
|6.00
|1814.65
|1070
|2002.10.02 02:02
|close
|534
|0.03
|0.9818
|1.0008
|0.9813
|1.50
|1816.15
|1071
|2002.10.04 08:00
|sell
|536
|0.03
|0.9864
|1.0049
|0.9854
|1072
|2002.10.04 08:41
|t/p
|536
|0.03
|0.9854
|1.0049
|0.9854
|3.00
|1819.15
|1073
|2002.10.08 08:00
|buy
|537
|0.03
|0.9827
|0.9642
|0.9837
|1074
|2002.10.08 08:14
|buy
|538
|0.06
|0.9822
|0.9642
|0.9832
|1075
|2002.10.08 09:03
|buy
|539
|0.12
|0.9816
|0.9641
|0.9826
|1076
|2002.10.08 09:15
|buy
|540
|0.24
|0.9811
|0.9641
|0.9821
|1077
|2002.10.08 09:16
|close
|540
|0.24
|0.9815
|0.9641
|0.9821
|9.60
|1828.75
|1078
|2002.10.08 09:16
|close
|539
|0.12
|0.9812
|0.9641
|0.9826
|-4.80
|1823.95
|1079
|2002.10.08 09:17
|close
|538
|0.06
|0.9811
|0.9642
|0.9832
|-6.60
|1817.35
|1080
|2002.10.08 09:17
|close
|537
|0.03
|0.9810
|0.9642
|0.9837
|-5.10
|1812.25
|1081
|2002.10.09 18:00
|buy
|541
|0.03
|0.9871
|0.9686
|0.9881
|1082
|2002.10.09 18:11
|t/p
|541
|0.03
|0.9881
|0.9686
|0.9881
|3.00
|1815.25
|1083
|2002.10.11 08:11
|sell
|542
|0.03
|0.9868
|1.0053
|0.9858
|1084
|2002.10.11 09:08
|sell
|543
|0.06
|0.9875
|1.0055
|0.9865
|1085
|2002.10.11 09:10
|sell
|544
|0.12
|0.9881
|1.0056
|0.9871
|1086
|2002.10.11 09:28
|t/p
|544
|0.12
|0.9871
|1.0056
|0.9871
|12.00
|1827.25
|1087
|2002.10.11 09:28
|close
|543
|0.06
|0.9869
|1.0055
|0.9865
|3.60
|1830.85
|1088
|2002.10.11 09:28
|close
|542
|0.03
|0.9871
|1.0053
|0.9858
|-0.90
|1829.95
|1089
|2002.10.14 18:00
|sell
|545
|0.03
|0.9867
|1.0052
|0.9857
|1090
|2002.10.14 18:04
|sell
|546
|0.06
|0.9873
|1.0053
|0.9863
|1091
|2002.10.14 18:34
|t/p
|546
|0.06
|0.9863
|1.0053
|0.9863
|6.00
|1835.95
|1092
|2002.10.14 18:34
|close
|545
|0.03
|0.9863
|1.0052
|0.9857
|1.20
|1837.15
|1093
|2002.10.21 08:00
|buy
|547
|0.03
|0.9738
|0.9553
|0.9748
|1094
|2002.10.21 08:06
|buy
|548
|0.06
|0.9733
|0.9553
|0.9743
|1095
|2002.10.21 08:28
|buy
|549
|0.12
|0.9726
|0.9551
|0.9736
|1096
|2002.10.21 08:38
|buy
|550
|0.24
|0.9721
|0.9551
|0.9731
|1097
|2002.10.21 08:39
|close
|550
|0.24
|0.9726
|0.9551
|0.9731
|12.00
|1849.15
|1098
|2002.10.21 08:39
|close
|549
|0.12
|0.9725
|0.9551
|0.9736
|-1.20
|1847.95
|1099
|2002.10.21 08:39
|close
|548
|0.06
|0.9729
|0.9553
|0.9743
|-2.40
|1845.55
|1100
|2002.10.21 08:39
|close
|547
|0.03
|0.9727
|0.9553
|0.9748
|-3.30
|1842.25
|1101
|2002.10.30 18:00
|sell
|551
|0.03
|0.9833
|1.0018
|0.9823
|1102
|2002.10.30 18:01
|sell
|552
|0.06
|0.9838
|1.0018
|0.9828
|1103
|2002.10.30 19:58
|sell
|553
|0.12
|0.9844
|1.0019
|0.9834
|1104
|2002.10.30 19:59
|sell
|554
|0.24
|0.9850
|1.0020
|0.9840
|1105
|2002.10.30 19:59
|close
|554
|0.24
|0.9844
|1.0020
|0.9840
|14.40
|1856.65
|1106
|2002.10.30 19:59
|close
|553
|0.12
|0.9846
|1.0019
|0.9834
|-2.40
|1854.25
|1107
|2002.10.30 19:59
|close
|552
|0.06
|0.9848
|1.0018
|0.9828
|-6.00
|1848.25
|1108
|2002.10.30 20:00
|close
|551
|0.03
|0.9847
|1.0018
|0.9823
|-4.20
|1844.05
|1109
|2002.11.04 20:00
|sell
|555
|0.03
|0.9969
|1.0154
|0.9959
|1110
|2002.11.04 20:12
|sell
|556
|0.06
|0.9975
|1.0155
|0.9965
|1111
|2002.11.04 21:58
|sell
|557
|0.12
|0.9981
|1.0156
|0.9971
|1112
|2002.11.04 23:08
|sell
|558
|0.24
|0.9986
|1.0156
|0.9976
|1113
|2002.11.04 23:14
|close
|558
|0.24
|0.9982
|1.0156
|0.9976
|9.60
|1853.65
|1114
|2002.11.04 23:15
|close
|557
|0.12
|0.9984
|1.0156
|0.9971
|-3.60
|1850.05
|1115
|2002.11.04 23:15
|close
|556
|0.06
|0.9985
|1.0155
|0.9965
|-6.00
|1844.05
|1116
|2002.11.04 23:15
|close
|555
|0.03
|0.9982
|1.0154
|0.9959
|-3.90
|1840.15
|1117
|2002.11.06 04:00
|sell
|559
|0.03
|0.9988
|1.0173
|0.9978
|1118
|2002.11.06 04:12
|sell
|560
|0.06
|0.9994
|1.0174
|0.9984
|1119
|2002.11.06 04:50
|t/p
|560
|0.06
|0.9984
|1.0174
|0.9984
|6.00
|1846.15
|1120
|2002.11.06 04:50
|close
|559
|0.03
|0.9984
|1.0173
|0.9978
|1.20
|1847.35
|1121
|2002.11.11 20:00
|sell
|561
|0.03
|1.0107
|1.0292
|1.0097
|1122
|2002.11.11 20:31
|sell
|562
|0.06
|1.0112
|1.0292
|1.0102
|1123
|2002.11.11 21:00
|t/p
|562
|0.06
|1.0102
|1.0292
|1.0102
|6.00
|1853.35
|1124
|2002.11.11 21:00
|close
|561
|0.03
|1.0102
|1.0292
|1.0097
|1.50
|1854.85
|1125
|2002.11.18 00:01
|buy
|563
|0.03
|1.0104
|0.9919
|1.0114
|1126
|2002.11.18 00:20
|buy
|564
|0.06
|1.0097
|0.9917
|1.0107
|1127
|2002.11.18 01:07
|t/p
|564
|0.06
|1.0107
|0.9917
|1.0107
|6.00
|1860.85
|1128
|2002.11.18 01:07
|close
|563
|0.03
|1.0107
|0.9919
|1.0114
|0.90
|1861.75
|1129
|2002.11.19 20:00
|sell
|565
|0.03
|1.0028
|1.0213
|1.0018
|1130
|2002.11.19 20:05
|sell
|566
|0.06
|1.0033
|1.0213
|1.0023
|1131
|2002.11.19 21:32
|sell
|567
|0.12
|1.0039
|1.0214
|1.0029
|1132
|2002.11.19 21:58
|t/p
|567
|0.12
|1.0029
|1.0214
|1.0029
|12.00
|1873.75
|1133
|2002.11.19 21:58
|close
|566
|0.06
|1.0029
|1.0213
|1.0023
|2.40
|1876.15
|1134
|2002.11.19 21:58
|close
|565
|0.03
|1.0033
|1.0213
|1.0018
|-1.50
|1874.65
|1135
|2002.11.22 04:00
|buy
|568
|0.03
|1.0031
|0.9846
|1.0041
|1136
|2002.11.22 07:46
|buy
|569
|0.06
|1.0025
|0.9845
|1.0035
|1137
|2002.11.22 07:56
|t/p
|569
|0.06
|1.0035
|0.9845
|1.0035
|6.00
|1880.65
|1138
|2002.11.22 07:56
|close
|568
|0.03
|1.0035
|0.9846
|1.0041
|1.20
|1881.85
|1139
|2002.11.27 00:02
|buy
|570
|0.03
|0.9939
|0.9754
|0.9949
|1140
|2002.11.27 02:02
|buy
|571
|0.06
|0.9934
|0.9754
|0.9944
|1141
|2002.11.27 07:27
|t/p
|571
|0.06
|0.9944
|0.9754
|0.9944
|6.00
|1887.85
|1142
|2002.11.27 07:27
|close
|570
|0.03
|0.9944
|0.9754
|0.9949
|1.50
|1889.35
|1143
|2002.12.02 20:00
|buy
|572
|0.03
|0.9966
|0.9781
|0.9976
|1144
|2002.12.02 20:21
|t/p
|572
|0.03
|0.9976
|0.9781
|0.9976
|3.00
|1892.35
|1145
|2002.12.05 18:00
|sell
|573
|0.03
|0.9995
|1.0180
|0.9985
|1146
|2002.12.05 18:01
|sell
|574
|0.06
|1.0002
|1.0182
|0.9992
|1147
|2002.12.05 18:02
|t/p
|574
|0.06
|0.9992
|1.0182
|0.9992
|6.00
|1898.35
|1148
|2002.12.05 18:02
|close
|573
|0.03
|0.9990
|1.0180
|0.9985
|1.50
|1899.85
|1149
|2002.12.10 08:00
|sell
|575
|0.03
|1.0099
|1.0284
|1.0089
|1150
|2002.12.10 08:30
|sell
|576
|0.06
|1.0105
|1.0285
|1.0095
|1151
|2002.12.10 08:53
|t/p
|576
|0.06
|1.0095
|1.0285
|1.0095
|6.00
|1905.85
|1152
|2002.12.10 08:53
|close
|575
|0.03
|1.0095
|1.0284
|1.0089
|1.20
|1907.05
|1153
|2002.12.10 18:00
|sell
|577
|0.03
|1.0076
|1.0261
|1.0066
|1154
|2002.12.10 18:12
|sell
|578
|0.06
|1.0082
|1.0262
|1.0072
|1155
|2002.12.10 18:18
|sell
|579
|0.12
|1.0088
|1.0263
|1.0078
|1156
|2002.12.10 18:18
|t/p
|579
|0.12
|1.0078
|1.0263
|1.0078
|12.00
|1919.05
|1157
|2002.12.10 18:18
|close
|578
|0.06
|1.0077
|1.0262
|1.0072
|3.00
|1922.05
|1158
|2002.12.10 18:18
|close
|577
|0.03
|1.0078
|1.0261
|1.0066
|-0.60
|1921.45
|1159
|2002.12.16 18:00
|sell
|580
|0.03
|1.0214
|1.0399
|1.0204
|1160
|2002.12.16 18:10
|t/p
|580
|0.03
|1.0204
|1.0399
|1.0204
|3.00
|1924.45
|1161
|2002.12.18 04:00
|sell
|581
|0.03
|1.0276
|1.0461
|1.0266
|1162
|2002.12.18 05:36
|t/p
|581
|0.03
|1.0266
|1.0461
|1.0266
|3.00
|1927.45
|1163
|2002.12.23 20:00
|sell
|582
|0.03
|1.0251
|1.0436
|1.0241
|1164
|2002.12.23 20:01
|sell
|583
|0.06
|1.0260
|1.0440
|1.0250
|1165
|2002.12.23 21:08
|sell
|584
|0.12
|1.0266
|1.0441
|1.0256
|1166
|2002.12.23 23:58
|sell
|585
|0.24
|1.0272
|1.0442
|1.0262
|1167
|2002.12.23 23:58
|close
|585
|0.24
|1.0267
|1.0442
|1.0262
|12.00
|1939.45
|1168
|2002.12.23 23:58
|close
|584
|0.12
|1.0268
|1.0441
|1.0256
|-2.40
|1937.05
|1169
|2002.12.23 23:58
|close
|583
|0.06
|1.0270
|1.0440
|1.0250
|-6.00
|1931.05
|1170
|2002.12.23 23:59
|close
|582
|0.03
|1.0269
|1.0436
|1.0241
|-5.40
|1925.65
|1171
|2003.01.01 08:02
|sell
|586
|0.03
|1.0488
|1.0673
|1.0478
|1172
|2003.01.01 08:20
|t/p
|586
|0.03
|1.0478
|1.0673
|1.0478
|3.00
|1928.65
|1173
|2003.01.06 08:00
|buy
|587
|0.03
|1.0436
|1.0251
|1.0446
|1174
|2003.01.06 08:03
|buy
|588
|0.06
|1.0430
|1.0250
|1.0440
|1175
|2003.01.06 08:40
|t/p
|588
|0.06
|1.0440
|1.0250
|1.0440
|6.00
|1934.65
|1176
|2003.01.06 08:40
|close
|587
|0.03
|1.0440
|1.0251
|1.0446
|1.20
|1935.85
|1177
|2003.01.07 18:00
|sell
|589
|0.03
|1.0421
|1.0606
|1.0411
|1178
|2003.01.07 18:03
|sell
|590
|0.06
|1.0427
|1.0607
|1.0417
|1179
|2003.01.07 18:15
|t/p
|590
|0.06
|1.0417
|1.0607
|1.0417
|6.00
|1941.85
|1180
|2003.01.07 18:15
|close
|589
|0.03
|1.0417
|1.0606
|1.0411
|1.20
|1943.05
|1181
|2003.01.08 20:00
|buy
|591
|0.03
|1.0494
|1.0309
|1.0504
|1182
|2003.01.08 20:42
|buy
|592
|0.06
|1.0488
|1.0308
|1.0498
|1183
|2003.01.08 20:57
|t/p
|592
|0.06
|1.0498
|1.0308
|1.0498
|6.00
|1949.05
|1184
|2003.01.08 20:57
|close
|591
|0.03
|1.0500
|1.0309
|1.0504
|1.80
|1950.85
|1185
|2003.01.14 00:01
|sell
|593
|0.03
|1.0540
|1.0725
|1.0530
|1186
|2003.01.14 01:05
|sell
|594
|0.06
|1.0546
|1.0726
|1.0536
|1187
|2003.01.14 04:17
|sell
|595
|0.12
|1.0552
|1.0727
|1.0542
|1188
|2003.01.14 04:54
|sell
|596
|0.24
|1.0557
|1.0727
|1.0547
|1189
|2003.01.14 04:55
|close
|596
|0.24
|1.0553
|1.0727
|1.0547
|9.60
|1960.45
|1190
|2003.01.14 04:55
|close
|595
|0.12
|1.0554
|1.0727
|1.0542
|-2.40
|1958.05
|1191
|2003.01.14 04:55
|close
|594
|0.06
|1.0555
|1.0726
|1.0536
|-5.40
|1952.65
|1192
|2003.01.14 04:56
|close
|593
|0.03
|1.0559
|1.0725
|1.0530
|-5.70
|1946.95
|1193
|2003.01.21 04:00
|sell
|597
|0.03
|1.0655
|1.0840
|1.0645
|1194
|2003.01.21 04:01
|sell
|598
|0.06
|1.0660
|1.0840
|1.0650
|1195
|2003.01.21 05:05
|sell
|599
|0.12
|1.0666
|1.0841
|1.0656
|1196
|2003.01.21 05:05
|t/p
|599
|0.12
|1.0656
|1.0841
|1.0656
|12.00
|1958.95
|1197
|2003.01.21 05:05
|close
|598
|0.06
|1.0656
|1.0840
|1.0650
|2.40
|1961.35
|1198
|2003.01.21 05:06
|close
|597
|0.03
|1.0655
|1.0840
|1.0645
|0.00
|1961.35
|1199
|2003.01.23 04:00
|sell
|600
|0.03
|1.0716
|1.0901
|1.0706
|1200
|2003.01.23 06:42
|sell
|601
|0.06
|1.0722
|1.0902
|1.0712
|1201
|2003.01.23 07:23
|sell
|602
|0.12
|1.0728
|1.0903
|1.0718
|1202
|2003.01.23 07:34
|sell
|603
|0.24
|1.0734
|1.0904
|1.0724
|1203
|2003.01.23 07:37
|sell
|604
|0.48
|1.0739
|1.0904
|1.0729
|1204
|2003.01.23 07:38
|close
|604
|0.48
|1.0733
|1.0904
|1.0729
|28.80
|1990.15
|1205
|2003.01.23 07:38
|close
|603
|0.24
|1.0734
|1.0904
|1.0724
|0.00
|1990.15
|1206
|2003.01.23 07:39
|close
|602
|0.12
|1.0736
|1.0903
|1.0718
|-9.60
|1980.55
|1207
|2003.01.23 07:39
|close
|601
|0.06
|1.0732
|1.0902
|1.0712
|-6.00
|1974.55
|1208
|2003.01.23 07:39
|close
|600
|0.03
|1.0734
|1.0901
|1.0706
|-5.40
|1969.15
|1209
|2003.01.24 00:01
|sell
|605
|0.03
|1.0745
|1.0930
|1.0735
|1210
|2003.01.24 00:50
|sell
|606
|0.06
|1.0751
|1.0931
|1.0741
|1211
|2003.01.24 01:56
|sell
|607
|0.12
|1.0757
|1.0932
|1.0747
|1212
|2003.01.24 02:44
|sell
|608
|0.24
|1.0763
|1.0933
|1.0753
|1213
|2003.01.24 03:21
|sell
|609
|0.48
|1.0769
|1.0934
|1.0759
|1214
|2003.01.24 03:35
|close
|609
|0.48
|1.0763
|1.0934
|1.0759
|28.80
|1997.95
|1215
|2003.01.24 03:35
|close
|608
|0.24
|1.0764
|1.0933
|1.0753
|-2.40
|1995.55
|1216
|2003.01.24 03:35
|close
|607
|0.12
|1.0765
|1.0932
|1.0747
|-9.60
|1985.95
|1217
|2003.01.24 03:35
|close
|606
|0.06
|1.0766
|1.0931
|1.0741
|-9.00
|1976.95
|1218
|2003.01.24 03:35
|close
|605
|0.03
|1.0768
|1.0930
|1.0735
|-6.90
|1970.05
|1219
|2003.01.28 04:00
|sell
|610
|0.03
|1.0840
|1.1025
|1.0830
|1220
|2003.01.28 04:23
|t/p
|610
|0.03
|1.0830
|1.1025
|1.0830
|3.00
|1973.05
|1221
|2003.01.29 20:00
|sell
|611
|0.03
|1.0831
|1.1016
|1.0821
|1222
|2003.01.29 20:01
|sell
|612
|0.06
|1.0837
|1.1017
|1.0827
|1223
|2003.01.29 20:02
|sell
|613
|0.12
|1.0843
|1.1018
|1.0833
|1224
|2003.01.29 20:23
|sell
|614
|0.24
|1.0850
|1.1020
|1.0840
|1225
|2003.01.29 20:23
|close
|614
|0.24
|1.0844
|1.1020
|1.0840
|14.40
|1987.45
|1226
|2003.01.29 20:23
|close
|613
|0.12
|1.0846
|1.1018
|1.0833
|-3.60
|1983.85
|1227
|2003.01.29 20:23
|close
|612
|0.06
|1.0845
|1.1017
|1.0827
|-4.80
|1979.05
|1228
|2003.01.29 20:23
|close
|611
|0.03
|1.0846
|1.1016
|1.0821
|-4.50
|1974.55
|1229
|2003.02.04 04:00
|buy
|615
|0.03
|1.0783
|1.0598
|1.0793
|1230
|2003.02.04 04:05
|buy
|616
|0.06
|1.0777
|1.0597
|1.0787
|1231
|2003.02.04 05:52
|buy
|617
|0.12
|1.0769
|1.0594
|1.0779
|1232
|2003.02.04 06:06
|t/p
|617
|0.12
|1.0779
|1.0594
|1.0779
|12.00
|1986.55
|1233
|2003.02.04 06:06
|close
|616
|0.06
|1.0780
|1.0597
|1.0787
|1.80
|1988.35
|1234
|2003.02.04 06:06
|close
|615
|0.03
|1.0779
|1.0598
|1.0793
|-1.20
|1987.15
|1235
|2003.02.06 00:01
|sell
|618
|0.03
|1.0786
|1.0971
|1.0776
|1236
|2003.02.06 00:23
|sell
|619
|0.06
|1.0793
|1.0973
|1.0783
|1237
|2003.02.06 00:48
|t/p
|619
|0.06
|1.0783
|1.0973
|1.0783
|6.00
|1993.15
|1238
|2003.02.06 00:48
|close
|618
|0.03
|1.0783
|1.0971
|1.0776
|0.90
|1994.05
|1239
|2003.02.12 12:00
|buy
|620
|0.03
|1.0762
|1.0577
|1.0772
|1240
|2003.02.12 12:00
|buy
|621
|0.06
|1.0757
|1.0577
|1.0767
|1241
|2003.02.12 12:04
|buy
|622
|0.12
|1.0749
|1.0574
|1.0759
|1242
|2003.02.12 12:19
|buy
|623
|0.24
|1.0743
|1.0573
|1.0753
|1243
|2003.02.12 12:20
|close
|623
|0.24
|1.0748
|1.0573
|1.0753
|12.00
|2006.05
|1244
|2003.02.12 12:20
|close
|622
|0.12
|1.0745
|1.0574
|1.0759
|-4.80
|2001.25
|1245
|2003.02.12 12:20
|close
|621
|0.06
|1.0746
|1.0577
|1.0767
|-6.60
|1994.65
|1246
|2003.02.12 12:20
|close
|620
|0.03
|1.0744
|1.0577
|1.0772
|-5.40
|1989.25
|1247
|2003.02.17 04:00
|sell
|624
|0.03
|1.0731
|1.0916
|1.0721
|1248
|2003.02.17 04:08
|sell
|625
|0.06
|1.0736
|1.0916
|1.0726
|1249
|2003.02.17 04:43
|t/p
|625
|0.06
|1.0726
|1.0916
|1.0726
|6.00
|1995.25
|1250
|2003.02.17 04:43
|close
|624
|0.03
|1.0724
|1.0916
|1.0721
|2.10
|1997.35
|1251
|2003.02.19 18:00
|buy
|626
|0.03
|1.0747
|1.0562
|1.0757
|1252
|2003.02.19 18:12
|buy
|627
|0.06
|1.0740
|1.0560
|1.0750
|1253
|2003.02.19 18:21
|t/p
|627
|0.06
|1.0750
|1.0560
|1.0750
|6.00
|2003.35
|1254
|2003.02.19 18:21
|close
|626
|0.03
|1.0750
|1.0562
|1.0757
|0.90
|2004.25
|1255
|2003.02.24 00:01
|sell
|628
|0.03
|1.0723
|1.0908
|1.0713
|1256
|2003.02.24 01:01
|t/p
|628
|0.03
|1.0713
|1.0908
|1.0713
|3.00
|2007.25
|1257
|2003.02.26 00:01
|sell
|629
|0.03
|1.0757
|1.0942
|1.0747
|1258
|2003.02.26 00:34
|t/p
|629
|0.03
|1.0747
|1.0942
|1.0747
|3.00
|2010.25
|1259
|2003.03.06 08:00
|sell
|630
|0.03
|1.0953
|1.1138
|1.0943
|1260
|2003.03.06 08:12
|sell
|631
|0.06
|1.0958
|1.1138
|1.0948
|1261
|2003.03.06 08:17
|sell
|632
|0.12
|1.0964
|1.1139
|1.0954
|1262
|2003.03.06 08:27
|sell
|633
|0.24
|1.0970
|1.1140
|1.0960
|1263
|2003.03.06 08:29
|close
|633
|0.24
|1.0965
|1.1140
|1.0960
|12.00
|2022.25
|1264
|2003.03.06 08:29
|close
|632
|0.12
|1.0968
|1.1139
|1.0954
|-4.80
|2017.45
|1265
|2003.03.06 08:30
|close
|631
|0.06
|1.0966
|1.1138
|1.0948
|-4.80
|2012.65
|1266
|2003.03.06 08:30
|close
|630
|0.03
|1.0967
|1.1138
|1.0943
|-4.20
|2008.45
|1267
|2003.03.10 00:01
|sell
|634
|0.03
|1.1006
|1.1191
|1.0996
|1268
|2003.03.10 00:44
|sell
|635
|0.06
|1.1012
|1.1192
|1.1002
|1269
|2003.03.10 01:07
|sell
|636
|0.12
|1.1018
|1.1193
|1.1008
|1270
|2003.03.10 01:28
|sell
|637
|0.24
|1.1024
|1.1194
|1.1014
|1271
|2003.03.10 01:33
|close
|637
|0.24
|1.1019
|1.1194
|1.1014
|12.00
|2020.45
|1272
|2003.03.10 01:33
|close
|636
|0.12
|1.1020
|1.1193
|1.1008
|-2.40
|2018.05
|1273
|2003.03.10 01:34
|close
|635
|0.06
|1.1021
|1.1192
|1.1002
|-5.40
|2012.65
|1274
|2003.03.10 01:34
|close
|634
|0.03
|1.1026
|1.1191
|1.0996
|-6.00
|2006.65
|1275
|2003.03.17 12:00
|buy
|638
|0.03
|1.0810
|1.0625
|1.0820
|1276
|2003.03.17 12:21
|buy
|639
|0.06
|1.0804
|1.0624
|1.0814
|1277
|2003.03.17 12:27
|buy
|640
|0.12
|1.0798
|1.0623
|1.0808
|1278
|2003.03.17 12:32
|buy
|641
|0.24
|1.0791
|1.0621
|1.0801
|1279
|2003.03.17 12:33
|close
|641
|0.24
|1.0796
|1.0621
|1.0801
|12.00
|2018.65
|1280
|2003.03.17 12:34
|close
|640
|0.12
|1.0793
|1.0623
|1.0808
|-6.00
|2012.65
|1281
|2003.03.17 12:34
|close
|639
|0.06
|1.0791
|1.0624
|1.0814
|-7.80
|2004.85
|1282
|2003.03.17 12:34
|close
|638
|0.03
|1.0793
|1.0625
|1.0820
|-5.10
|1999.75
|1283
|2003.03.19 04:00
|buy
|642
|0.03
|1.0645
|1.0460
|1.0655
|1284
|2003.03.19 04:08
|buy
|643
|0.06
|1.0637
|1.0457
|1.0647
|1285
|2003.03.19 04:40
|t/p
|643
|0.06
|1.0647
|1.0457
|1.0647
|6.00
|2005.75
|1286
|2003.03.19 04:40
|close
|642
|0.03
|1.0648
|1.0460
|1.0655
|0.90
|2006.65
|1287
|2003.03.24 04:00
|buy
|644
|0.03
|1.0593
|1.0408
|1.0603
|1288
|2003.03.24 04:57
|t/p
|644
|0.03
|1.0603
|1.0408
|1.0603
|3.00
|2009.65
|1289
|2003.03.28 04:00
|sell
|645
|0.03
|1.0681
|1.0866
|1.0671
|1290
|2003.03.28 04:02
|sell
|646
|0.06
|1.0688
|1.0868
|1.0678
|1291
|2003.03.28 04:52
|sell
|647
|0.12
|1.0695
|1.0870
|1.0685
|1292
|2003.03.28 07:06
|sell
|648
|0.24
|1.0700
|1.0870
|1.0690
|1293
|2003.03.28 07:07
|close
|648
|0.24
|1.0695
|1.0870
|1.0690
|12.00
|2021.65
|1294
|2003.03.28 07:07
|close
|647
|0.12
|1.0694
|1.0870
|1.0685
|1.20
|2022.85
|1295
|2003.03.28 07:07
|close
|646
|0.06
|1.0697
|1.0868
|1.0678
|-5.40
|2017.45
|1296
|2003.03.28 07:07
|close
|645
|0.03
|1.0699
|1.0866
|1.0671
|-5.40
|2012.05
|1297
|2003.04.02 00:01
|sell
|649
|0.03
|1.0920
|1.1105
|1.0910
|1298
|2003.04.02 00:29
|sell
|650
|0.06
|1.0926
|1.1106
|1.0916
|1299
|2003.04.02 00:31
|sell
|651
|0.12
|1.0934
|1.1109
|1.0924
|1300
|2003.04.02 00:37
|sell
|652
|0.24
|1.0939
|1.1109
|1.0929
|1301
|2003.04.02 00:40
|sell
|653
|0.48
|1.0945
|1.1110
|1.0935
|1302
|2003.04.02 01:39
|close
|653
|0.48
|1.0939
|1.1110
|1.0935
|28.80
|2040.85
|1303
|2003.04.02 01:40
|close
|652
|0.24
|1.0940
|1.1109
|1.0929
|-2.40
|2038.45
|1304
|2003.04.02 01:40
|close
|651
|0.12
|1.0941
|1.1109
|1.0924
|-8.40
|2030.05
|1305
|2003.04.02 01:40
|close
|650
|0.06
|1.0939
|1.1106
|1.0916
|-7.80
|2022.25
|1306
|2003.04.02 01:40
|close
|649
|0.03
|1.0944
|1.1105
|1.0910
|-7.20
|2015.05
|1307
|2003.04.08 08:00
|buy
|654
|0.03
|1.0711
|1.0526
|1.0721
|1308
|2003.04.08 08:07
|buy
|655
|0.06
|1.0705
|1.0525
|1.0715
|1309
|2003.04.08 08:10
|buy
|656
|0.12
|1.0699
|1.0524
|1.0709
|1310
|2003.04.08 08:22
|buy
|657
|0.24
|1.0694
|1.0524
|1.0704
|1311
|2003.04.08 08:22
|close
|657
|0.24
|1.0698
|1.0524
|1.0704
|9.60
|2024.65
|1312
|2003.04.08 08:22
|close
|656
|0.12
|1.0697
|1.0524
|1.0709
|-2.40
|2022.25
|1313
|2003.04.08 08:22
|close
|655
|0.06
|1.0696
|1.0525
|1.0715
|-5.40
|2016.85
|1314
|2003.04.08 08:23
|close
|654
|0.03
|1.0691
|1.0526
|1.0721
|-6.00
|2010.85
|1315
|2003.04.11 18:00
|sell
|658
|0.03
|1.0753
|1.0938
|1.0743
|1316
|2003.04.11 18:44
|sell
|659
|0.06
|1.0758
|1.0938
|1.0748
|1317
|2003.04.11 18:55
|sell
|660
|0.12
|1.0764
|1.0939
|1.0754
|1318
|2003.04.11 19:13
|t/p
|660
|0.12
|1.0754
|1.0939
|1.0754
|12.00
|2022.85
|1319
|2003.04.11 19:13
|close
|659
|0.06
|1.0753
|1.0938
|1.0748
|3.00
|2025.85
|1320
|2003.04.11 19:13
|close
|658
|0.03
|1.0755
|1.0938
|1.0743
|-0.60
|2025.25
|1321
|2003.04.18 04:00
|sell
|661
|0.03
|1.0884
|1.1069
|1.0874
|1322
|2003.04.18 04:59
|sell
|662
|0.06
|1.0891
|1.1071
|1.0881
|1323
|2003.04.18 05:18
|sell
|663
|0.12
|1.0897
|1.1072
|1.0887
|1324
|2003.04.18 08:05
|t/p
|663
|0.12
|1.0887
|1.1072
|1.0887
|12.00
|2037.25
|1325
|2003.04.18 08:05
|close
|662
|0.06
|1.0887
|1.1071
|1.0881
|2.40
|2039.65
|1326
|2003.04.18 08:05
|close
|661
|0.03
|1.0886
|1.1069
|1.0874
|-0.60
|2039.05
|1327
|2003.04.24 00:01
|sell
|664
|0.03
|1.0948
|1.1133
|1.0938
|1328
|2003.04.24 00:01
|sell
|665
|0.06
|1.0955
|1.1135
|1.0945
|1329
|2003.04.24 01:41
|sell
|666
|0.12
|1.0960
|1.1135
|1.0950
|1330
|2003.04.24 02:51
|sell
|667
|0.24
|1.0966
|1.1136
|1.0956
|1331
|2003.04.24 02:52
|close
|667
|0.24
|1.0960
|1.1136
|1.0956
|14.40
|2053.45
|1332
|2003.04.24 02:53
|close
|666
|0.12
|1.0961
|1.1135
|1.0950
|-1.20
|2052.25
|1333
|2003.04.24 02:53
|close
|665
|0.06
|1.0962
|1.1135
|1.0945
|-4.20
|2048.05
|1334
|2003.04.24 02:53
|close
|664
|0.03
|1.0963
|1.1133
|1.0938
|-4.50
|2043.55
|1335
|2003.04.25 18:00
|sell
|668
|0.03
|1.1038
|1.1223
|1.1028
|1336
|2003.04.25 18:01
|sell
|669
|0.06
|1.1043
|1.1223
|1.1033
|1337
|2003.04.25 18:05
|t/p
|669
|0.06
|1.1033
|1.1223
|1.1033
|6.00
|2049.55
|1338
|2003.04.25 18:05
|close
|668
|0.03
|1.1032
|1.1223
|1.1028
|1.80
|2051.35
|1339
|2003.04.28 12:00
|sell
|670
|0.03
|1.1037
|1.1222
|1.1027
|1340
|2003.04.28 12:06
|sell
|671
|0.06
|1.1042
|1.1222
|1.1032
|1341
|2003.04.28 12:55
|t/p
|671
|0.06
|1.1032
|1.1222
|1.1032
|6.00
|2057.35
|1342
|2003.04.28 12:55
|close
|670
|0.03
|1.1031
|1.1222
|1.1027
|1.80
|2059.15
|1343
|2003.05.02 20:00
|sell
|672
|0.03
|1.1218
|1.1403
|1.1208
|1344
|2003.05.02 20:04
|sell
|673
|0.06
|1.1224
|1.1404
|1.1214
|1345
|2003.05.02 20:08
|sell
|674
|0.12
|1.1231
|1.1406
|1.1221
|1346
|2003.05.02 20:25
|sell
|675
|0.24
|1.1237
|1.1407
|1.1227
|1347
|2003.05.02 20:29
|close
|675
|0.24
|1.1232
|1.1407
|1.1227
|12.00
|2071.15
|1348
|2003.05.02 20:30
|close
|674
|0.12
|1.1233
|1.1406
|1.1221
|-2.40
|2068.75
|1349
|2003.05.02 20:30
|close
|673
|0.06
|1.1236
|1.1404
|1.1214
|-7.20
|2061.55
|1350
|2003.05.02 20:30
|close
|672
|0.03
|1.1235
|1.1403
|1.1208
|-5.10
|2056.45
|1351
|2003.05.08 00:01
|sell
|676
|0.03
|1.1352
|1.1537
|1.1342
|1352
|2003.05.08 00:11
|sell
|677
|0.06
|1.1358
|1.1538
|1.1348
|1353
|2003.05.08 00:47
|t/p
|677
|0.06
|1.1348
|1.1538
|1.1348
|6.00
|2062.45
|1354
|2003.05.08 00:47
|close
|676
|0.03
|1.1348
|1.1537
|1.1342
|1.20
|2063.65
|1355
|2003.05.12 00:01
|sell
|678
|0.03
|1.1531
|1.1716
|1.1521
|1356
|2003.05.12 00:09
|sell
|679
|0.06
|1.1539
|1.1719
|1.1529
|1357
|2003.05.12 00:13
|sell
|680
|0.12
|1.1545
|1.1720
|1.1535
|1358
|2003.05.12 00:15
|sell
|681
|0.24
|1.1553
|1.1723
|1.1543
|1359
|2003.05.12 00:16
|sell
|682
|0.48
|1.1560
|1.1725
|1.1550
|1360
|2003.05.12 00:18
|close
|682
|0.48
|1.1553
|1.1725
|1.1550
|33.60
|2097.25
|1361
|2003.05.12 00:18
|close
|681
|0.24
|1.1558
|1.1723
|1.1543
|-12.00
|2085.25
|1362
|2003.05.12 00:18
|close
|680
|0.12
|1.1557
|1.1720
|1.1535
|-14.40
|2070.85
|1363
|2003.05.12 00:18
|close
|679
|0.06
|1.1560
|1.1719
|1.1529
|-12.60
|2058.25
|1364
|2003.05.12 00:18
|close
|678
|0.03
|1.1559
|1.1716
|1.1521
|-8.40
|2049.85
|1365
|2003.05.13 04:00
|sell
|683
|0.03
|1.1512
|1.1697
|1.1502
|1366
|2003.05.13 04:00
|sell
|684
|0.06
|1.1518
|1.1698
|1.1508
|1367
|2003.05.13 04:03
|t/p
|684
|0.06
|1.1508
|1.1698
|1.1508
|6.00
|2055.85
|1368
|2003.05.13 04:03
|close
|683
|0.03
|1.1507
|1.1697
|1.1502
|1.50
|2057.35
|1369
|2003.05.20 18:00
|sell
|685
|0.03
|1.1692
|1.1877
|1.1682
|1370
|2003.05.20 18:11
|sell
|686
|0.06
|1.1698
|1.1878
|1.1688
|1371
|2003.05.20 18:16
|t/p
|686
|0.06
|1.1688
|1.1878
|1.1688
|6.00
|2063.35
|1372
|2003.05.20 18:16
|close
|685
|0.03
|1.1688
|1.1877
|1.1682
|1.20
|2064.55
|1373
|2003.05.21 20:00
|sell
|687
|0.03
|1.1701
|1.1886
|1.1691
|1374
|2003.05.21 20:23
|t/p
|687
|0.03
|1.1691
|1.1886
|1.1691
|3.00
|2067.55
|1375
|2003.05.28 00:01
|sell
|688
|0.03
|1.1814
|1.1999
|1.1804
|1376
|2003.05.28 00:18
|sell
|689
|0.06
|1.1820
|1.2000
|1.1810
|1377
|2003.05.28 01:42
|sell
|690
|0.12
|1.1825
|1.2000
|1.1815
|1378
|2003.05.28 01:48
|sell
|691
|0.24
|1.1831
|1.2001
|1.1821
|1379
|2003.05.28 01:49
|close
|691
|0.24
|1.1826
|1.2001
|1.1821
|12.00
|2079.55
|1380
|2003.05.28 01:49
|close
|690
|0.12
|1.1823
|1.2000
|1.1815
|2.40
|2081.95
|1381
|2003.05.28 01:49
|close
|689
|0.06
|1.1824
|1.2000
|1.1810
|-2.40
|2079.55
|1382
|2003.05.28 01:50
|close
|688
|0.03
|1.1826
|1.1999
|1.1804
|-3.60
|2075.95
|1383
|2003.06.02 00:01
|sell
|692
|0.03
|1.1717
|1.1902
|1.1707
|1384
|2003.06.02 00:03
|sell
|693
|0.06
|1.1724
|1.1904
|1.1714
|1385
|2003.06.02 00:41
|t/p
|693
|0.06
|1.1714
|1.1904
|1.1714
|6.00
|2081.95
|1386
|2003.06.02 00:41
|close
|692
|0.03
|1.1714
|1.1902
|1.1707
|0.90
|2082.85
|1387
|2003.06.03 20:00
|buy
|694
|0.03
|1.1746
|1.1561
|1.1756
|1388
|2003.06.03 20:11
|t/p
|694
|0.03
|1.1756
|1.1561
|1.1756
|3.00
|2085.85
|1389
|2003.06.05 18:00
|buy
|695
|0.03
|1.1873
|1.1688
|1.1883
|1390
|2003.06.05 18:12
|buy
|696
|0.06
|1.1867
|1.1687
|1.1877
|1391
|2003.06.05 18:25
|buy
|697
|0.12
|1.1861
|1.1686
|1.1871
|1392
|2003.06.05 18:32
|t/p
|697
|0.12
|1.1871
|1.1686
|1.1871
|12.00
|2097.85
|1393
|2003.06.05 18:32
|close
|696
|0.06
|1.1871
|1.1687
|1.1877
|2.40
|2100.25
|1394
|2003.06.05 18:32
|close
|695
|0.03
|1.1869
|1.1688
|1.1883
|-1.20
|2099.05
|1395
|2003.06.09 00:01
|sell
|698
|0.03
|1.1708
|1.1893
|1.1698
|1396
|2003.06.09 02:20
|t/p
|698
|0.03
|1.1698
|1.1893
|1.1698
|3.00
|2102.05
|1397
|2003.06.11 18:00
|buy
|699
|0.03
|1.1768
|1.1583
|1.1778
|1398
|2003.06.11 18:03
|buy
|700
|0.06
|1.1763
|1.1583
|1.1773
|1399
|2003.06.11 18:19
|buy
|701
|0.12
|1.1757
|1.1582
|1.1767
|1400
|2003.06.11 18:55
|buy
|702
|0.24
|1.1750
|1.1580
|1.1760
|1401
|2003.06.11 18:59
|close
|702
|0.24
|1.1755
|1.1580
|1.1760
|12.00
|2114.05
|1402
|2003.06.11 18:59
|close
|701
|0.12
|1.1754
|1.1582
|1.1767
|-3.60
|2110.45
|1403
|2003.06.11 18:59
|close
|700
|0.06
|1.1757
|1.1583
|1.1773
|-3.60
|2106.85
|1404
|2003.06.11 18:59
|close
|699
|0.03
|1.1755
|1.1583
|1.1778
|-3.90
|2102.95
|1405
|2003.06.17 04:00
|sell
|703
|0.03
|1.1833
|1.2018
|1.1823
|1406
|2003.06.17 04:08
|sell
|704
|0.06
|1.1839
|1.2019
|1.1829
|1407
|2003.06.17 04:29
|t/p
|704
|0.06
|1.1829
|1.2019
|1.1829
|6.00
|2108.95
|1408
|2003.06.17 04:29
|close
|703
|0.03
|1.1829
|1.2018
|1.1823
|1.20
|2110.15
|1409
|2003.06.20 04:00
|buy
|705
|0.03
|1.1734
|1.1549
|1.1744
|1410
|2003.06.20 04:13
|buy
|706
|0.06
|1.1728
|1.1548
|1.1738
|1411
|2003.06.20 04:53
|buy
|707
|0.12
|1.1723
|1.1548
|1.1733
|1412
|2003.06.20 06:06
|buy
|708
|0.24
|1.1715
|1.1545
|1.1725
|1413
|2003.06.20 06:08
|buy
|709
|0.48
|1.1708
|1.1543
|1.1718
|1414
|2003.06.20 06:43
|close
|709
|0.48
|1.1715
|1.1543
|1.1718
|33.60
|2143.75
|1415
|2003.06.20 06:43
|close
|708
|0.24
|1.1714
|1.1545
|1.1725
|-2.40
|2141.35
|1416
|2003.06.20 06:43
|close
|707
|0.12
|1.1717
|1.1548
|1.1733
|-7.20
|2134.15
|1417
|2003.06.20 06:43
|close
|706
|0.06
|1.1716
|1.1548
|1.1738
|-7.20
|2126.95
|1418
|2003.06.20 06:43
|close
|705
|0.03
|1.1714
|1.1549
|1.1744
|-6.00
|2120.95
|1419
|2003.06.24 12:00
|buy
|710
|0.03
|1.1575
|1.1390
|1.1585
|1420
|2003.06.24 12:06
|buy
|711
|0.06
|1.1569
|1.1389
|1.1579
|1421
|2003.06.24 12:12
|t/p
|711
|0.06
|1.1579
|1.1389
|1.1579
|6.00
|2126.95
|1422
|2003.06.24 12:12
|close
|710
|0.03
|1.1579
|1.1390
|1.1585
|1.20
|2128.15
|1423
|2003.06.30 00:01
|buy
|712
|0.03
|1.1432
|1.1247
|1.1442
|1424
|2003.06.30 00:58
|buy
|713
|0.06
|1.1426
|1.1246
|1.1436
|1425
|2003.06.30 01:08
|buy
|714
|0.12
|1.1421
|1.1246
|1.1431
|1426
|2003.06.30 01:14
|buy
|715
|0.24
|1.1413
|1.1243
|1.1423
|1427
|2003.06.30 01:15
|close
|715
|0.24
|1.1419
|1.1243
|1.1423
|14.40
|2142.55
|1428
|2003.06.30 01:15
|close
|714
|0.12
|1.1418
|1.1246
|1.1431
|-3.60
|2138.95
|1429
|2003.06.30 01:15
|close
|713
|0.06
|1.1421
|1.1246
|1.1436
|-3.00
|2135.95
|1430
|2003.06.30 01:15
|close
|712
|0.03
|1.1420
|1.1247
|1.1442
|-3.60
|2132.35
|1431
|2003.07.03 04:00
|sell
|716
|0.03
|1.1522
|1.1707
|1.1512
|1432
|2003.07.03 04:00
|sell
|717
|0.06
|1.1527
|1.1707
|1.1517
|1433
|2003.07.03 07:15
|t/p
|717
|0.06
|1.1517
|1.1707
|1.1517
|6.00
|2138.35
|1434
|2003.07.03 07:15
|close
|716
|0.03
|1.1517
|1.1707
|1.1512
|1.50
|2139.85
|1435
|2003.07.09 08:00
|buy
|718
|0.03
|1.1327
|1.1142
|1.1337
|1436
|2003.07.09 08:00
|buy
|719
|0.06
|1.1320
|1.1140
|1.1330
|1437
|2003.07.09 08:08
|buy
|720
|0.12
|1.1314
|1.1139
|1.1324
|1438
|2003.07.09 08:15
|t/p
|720
|0.12
|1.1324
|1.1139
|1.1324
|12.00
|2151.85
|1439
|2003.07.09 08:15
|close
|719
|0.06
|1.1324
|1.1140
|1.1330
|2.40
|2154.25
|1440
|2003.07.09 08:15
|close
|718
|0.03
|1.1325
|1.1142
|1.1337
|-0.60
|2153.65
|1441
|2003.07.15 08:00
|buy
|721
|0.03
|1.1283
|1.1098
|1.1293
|1442
|2003.07.15 08:00
|buy
|722
|0.06
|1.1278
|1.1098
|1.1288
|1443
|2003.07.15 08:02
|t/p
|722
|0.06
|1.1288
|1.1098
|1.1288
|6.00
|2159.65
|1444
|2003.07.15 08:02
|close
|721
|0.03
|1.1288
|1.1098
|1.1293
|1.50
|2161.15
|1445
|2003.07.17 04:00
|buy
|723
|0.03
|1.1216
|1.1031
|1.1226
|1446
|2003.07.17 05:34
|t/p
|723
|0.03
|1.1226
|1.1031
|1.1226
|3.00
|2164.15
|1447
|2003.07.25 04:00
|sell
|724
|0.03
|1.1465
|1.1650
|1.1455
|1448
|2003.07.25 04:06
|sell
|725
|0.06
|1.1471
|1.1651
|1.1461
|1449
|2003.07.25 05:06
|sell
|726
|0.12
|1.1477
|1.1652
|1.1467
|1450
|2003.07.25 05:43
|t/p
|726
|0.12
|1.1467
|1.1652
|1.1467
|12.00
|2176.15
|1451
|2003.07.25 05:43
|close
|725
|0.06
|1.1465
|1.1651
|1.1461
|3.60
|2179.75
|1452
|2003.07.25 05:43
|close
|724
|0.03
|1.1466
|1.1650
|1.1455
|-0.30
|2179.45
|1453
|2003.08.04 04:00
|buy
|727
|0.03
|1.1268
|1.1083
|1.1278
|1454
|2003.08.04 04:32
|t/p
|727
|0.03
|1.1278
|1.1083
|1.1278
|3.00
|2182.45
|1455
|2003.08.07 04:00
|sell
|728
|0.03
|1.1334
|1.1519
|1.1324
|1456
|2003.08.07 04:11
|sell
|729
|0.06
|1.1340
|1.1520
|1.1330
|1457
|2003.08.07 04:17
|t/p
|729
|0.06
|1.1330
|1.1520
|1.1330
|6.00
|2188.45
|1458
|2003.08.07 04:17
|close
|728
|0.03
|1.1330
|1.1519
|1.1324
|1.20
|2189.65
|1459
|2003.08.08 12:00
|sell
|730
|0.03
|1.1339
|1.1524
|1.1329
|1460
|2003.08.08 12:00
|sell
|731
|0.06
|1.1344
|1.1524
|1.1334
|1461
|2003.08.08 12:15
|sell
|732
|0.12
|1.1350
|1.1525
|1.1340
|1462
|2003.08.08 12:27
|sell
|733
|0.24
|1.1356
|1.1526
|1.1346
|1463
|2003.08.08 12:27
|close
|733
|0.24
|1.1349
|1.1526
|1.1346
|16.80
|2206.45
|1464
|2003.08.08 12:27
|close
|732
|0.12
|1.1351
|1.1525
|1.1340
|-1.20
|2205.25
|1465
|2003.08.08 12:27
|close
|731
|0.06
|1.1350
|1.1524
|1.1334
|-3.60
|2201.65
|1466
|2003.08.08 12:27
|close
|730
|0.03
|1.1354
|1.1524
|1.1329
|-4.50
|2197.15
|1467
|2003.08.12 00:01
|buy
|734
|0.03
|1.1364
|1.1179
|1.1374
|1468
|2003.08.12 00:15
|buy
|735
|0.06
|1.1359
|1.1179
|1.1369
|1469
|2003.08.12 07:52
|t/p
|735
|0.06
|1.1369
|1.1179
|1.1369
|6.00
|2203.15
|1470
|2003.08.12 07:52
|close
|734
|0.03
|1.1370
|1.1179
|1.1374
|1.80
|2204.95
|1471
|2003.08.14 04:00
|buy
|736
|0.03
|1.1330
|1.1145
|1.1340
|1472
|2003.08.14 04:07
|buy
|737
|0.06
|1.1324
|1.1144
|1.1334
|1473
|2003.08.14 06:24
|t/p
|737
|0.06
|1.1334
|1.1144
|1.1334
|6.00
|2210.95
|1474
|2003.08.14 06:24
|close
|736
|0.03
|1.1334
|1.1145
|1.1340
|1.20
|2212.15
|1475
|2003.08.20 12:00
|buy
|738
|0.03
|1.1115
|1.0930
|1.1125
|1476
|2003.08.20 12:05
|buy
|739
|0.06
|1.1109
|1.0929
|1.1119
|1477
|2003.08.20 12:29
|buy
|740
|0.12
|1.1101
|1.0926
|1.1111
|1478
|2003.08.20 12:38
|buy
|741
|0.24
|1.1096
|1.0926
|1.1106
|1479
|2003.08.20 12:41
|buy
|742
|0.48
|1.1089
|1.0924
|1.1099
|1480
|2003.08.20 12:48
|close
|742
|0.48
|1.1096
|1.0924
|1.1099
|33.60
|2245.75
|1481
|2003.08.20 12:48
|close
|741
|0.24
|1.1095
|1.0926
|1.1106
|-2.40
|2243.35
|1482
|2003.08.20 12:48
|close
|740
|0.12
|1.1097
|1.0926
|1.1111
|-4.80
|2238.55
|1483
|2003.08.20 12:48
|close
|739
|0.06
|1.1093
|1.0929
|1.1119
|-9.60
|2228.95
|1484
|2003.08.20 12:48
|close
|738
|0.03
|1.1094
|1.0930
|1.1125
|-6.30
|2222.65
|1485
|2003.08.25 12:00
|buy
|743
|0.03
|1.0911
|1.0726
|1.0921
|1486
|2003.08.25 12:03
|buy
|744
|0.06
|1.0905
|1.0725
|1.0915
|1487
|2003.08.25 12:31
|t/p
|744
|0.06
|1.0915
|1.0725
|1.0915
|6.00
|2228.65
|1488
|2003.08.25 12:31
|close
|743
|0.03
|1.0915
|1.0726
|1.0921
|1.20
|2229.85
|1489
|2003.09.02 08:00
|sell
|745
|0.03
|1.0930
|1.1115
|1.0920
|1490
|2003.09.02 08:02
|sell
|746
|0.06
|1.0936
|1.1116
|1.0926
|1491
|2003.09.02 08:10
|t/p
|746
|0.06
|1.0926
|1.1116
|1.0926
|6.00
|2235.85
|1492
|2003.09.02 08:10
|close
|745
|0.03
|1.0926
|1.1115
|1.0920
|1.20
|2237.05
|1493
|2003.09.04 08:00
|buy
|747
|0.03
|1.0837
|1.0652
|1.0847
|1494
|2003.09.04 08:02
|buy
|748
|0.06
|1.0831
|1.0651
|1.0841
|1495
|2003.09.04 08:06
|t/p
|748
|0.06
|1.0841
|1.0651
|1.0841
|6.00
|2243.05
|1496
|2003.09.04 08:06
|close
|747
|0.03
|1.0841
|1.0652
|1.0847
|1.20
|2244.25
|1497
|2003.09.11 00:01
|sell
|749
|0.03
|1.1206
|1.1391
|1.1196
|1498
|2003.09.11 00:33
|t/p
|749
|0.03
|1.1196
|1.1391
|1.1196
|3.00
|2247.25
|1499
|2003.09.16 00:01
|sell
|750
|0.03
|1.1285
|1.1470
|1.1275
|1500
|2003.09.16 02:51
|sell
|751
|0.06
|1.1291
|1.1471
|1.1281
|1501
|2003.09.16 03:02
|sell
|752
|0.12
|1.1298
|1.1473
|1.1288
|1502
|2003.09.16 03:20
|sell
|753
|0.24
|1.1303
|1.1473
|1.1293
|1503
|2003.09.16 03:24
|close
|753
|0.24
|1.1298
|1.1473
|1.1293
|12.00
|2259.25
|1504
|2003.09.16 03:25
|close
|752
|0.12
|1.1299
|1.1473
|1.1288
|-1.20
|2258.05
|1505
|2003.09.16 03:25
|close
|751
|0.06
|1.1298
|1.1471
|1.1281
|-4.20
|2253.85
|1506
|2003.09.16 03:25
|close
|750
|0.03
|1.1301
|1.1470
|1.1275
|-4.80
|2249.05
|1507
|2003.09.19 08:00
|sell
|754
|0.03
|1.1261
|1.1446
|1.1251
|1508
|2003.09.19 08:33
|sell
|755
|0.06
|1.1267
|1.1447
|1.1257
|1509
|2003.09.19 08:35
|t/p
|755
|0.06
|1.1257
|1.1447
|1.1257
|6.00
|2255.05
|1510
|2003.09.19 08:35
|close
|754
|0.03
|1.1256
|1.1446
|1.1251
|1.50
|2256.55
|1511
|2003.09.23 20:00
|sell
|756
|0.03
|1.1472
|1.1657
|1.1462
|1512
|2003.09.23 20:08
|t/p
|756
|0.03
|1.1462
|1.1657
|1.1462
|3.00
|2259.55
|1513
|2003.10.02 12:00
|sell
|757
|0.03
|1.1693
|1.1878
|1.1683
|1514
|2003.10.02 12:03
|sell
|758
|0.06
|1.1699
|1.1879
|1.1689
|1515
|2003.10.02 12:06
|t/p
|758
|0.06
|1.1689
|1.1879
|1.1689
|6.00
|2265.55
|1516
|2003.10.02 12:06
|close
|757
|0.03
|1.1689
|1.1878
|1.1683
|1.20
|2266.75
|1517
|2003.10.09 18:00
|sell
|759
|0.03
|1.1695
|1.1880
|1.1685
|1518
|2003.10.09 18:00
|sell
|760
|0.06
|1.1701
|1.1881
|1.1691
|1519
|2003.10.09 18:02
|t/p
|760
|0.06
|1.1691
|1.1881
|1.1691
|6.00
|2272.75
|1520
|2003.10.09 18:02
|close
|759
|0.03
|1.1690
|1.1880
|1.1685
|1.50
|2274.25
|1521
|2003.10.13 12:00
|sell
|761
|0.03
|1.1685
|1.1870
|1.1675
|1522
|2003.10.13 12:06
|t/p
|761
|0.03
|1.1675
|1.1870
|1.1675
|3.00
|2277.25
|1523
|2003.10.15 04:00
|buy
|762
|0.03
|1.1717
|1.1532
|1.1727
|1524
|2003.10.15 04:01
|buy
|763
|0.06
|1.1711
|1.1531
|1.1721
|1525
|2003.10.15 04:03
|buy
|764
|0.12
|1.1705
|1.1530
|1.1715
|1526
|2003.10.15 04:37
|t/p
|764
|0.12
|1.1715
|1.1530
|1.1715
|12.00
|2289.25
|1527
|2003.10.15 04:37
|close
|763
|0.06
|1.1715
|1.1531
|1.1721
|2.40
|2291.65
|1528
|2003.10.15 04:37
|close
|762
|0.03
|1.1713
|1.1532
|1.1727
|-1.20
|2290.45
|1529
|2003.10.20 00:01
|buy
|765
|0.03
|1.1706
|1.1521
|1.1716
|1530
|2003.10.20 00:06
|t/p
|765
|0.03
|1.1716
|1.1521
|1.1716
|3.00
|2293.45
|1531
|2003.10.24 12:00
|sell
|766
|0.03
|1.1781
|1.1966
|1.1771
|1532
|2003.10.24 12:00
|sell
|767
|0.06
|1.1786
|1.1966
|1.1776
|1533
|2003.10.24 12:12
|t/p
|767
|0.06
|1.1776
|1.1966
|1.1776
|6.00
|2299.45
|1534
|2003.10.24 12:12
|close
|766
|0.03
|1.1776
|1.1966
|1.1771
|1.50
|2300.95
|1535
|2003.10.30 18:00
|buy
|768
|0.03
|1.1700
|1.1515
|1.1710
|1536
|2003.10.30 18:00
|buy
|769
|0.06
|1.1692
|1.1512
|1.1702
|1537
|2003.10.30 18:01
|buy
|770
|0.12
|1.1686
|1.1511
|1.1696
|1538
|2003.10.30 18:01
|t/p
|770
|0.12
|1.1696
|1.1511
|1.1696
|12.00
|2312.95
|1539
|2003.10.30 18:01
|close
|769
|0.06
|1.1697
|1.1512
|1.1702
|3.00
|2315.95
|1540
|2003.10.30 18:01
|close
|768
|0.03
|1.1696
|1.1515
|1.1710
|-1.20
|2314.75
|1541
|2003.11.05 04:00
|buy
|771
|0.03
|1.1486
|1.1301
|1.1496
|1542
|2003.11.05 06:04
|buy
|772
|0.06
|1.1480
|1.1300
|1.1490
|1543
|2003.11.05 06:40
|t/p
|772
|0.06
|1.1490
|1.1300
|1.1490
|6.00
|2320.75
|1544
|2003.11.05 06:40
|close
|771
|0.03
|1.1491
|1.1301
|1.1496
|1.50
|2322.25
|1545
|2003.11.17 18:00
|sell
|773
|0.03
|1.1749
|1.1934
|1.1739
|1546
|2003.11.17 18:07
|sell
|774
|0.06
|1.1755
|1.1935
|1.1745
|1547
|2003.11.17 18:14
|t/p
|774
|0.06
|1.1745
|1.1935
|1.1745
|6.00
|2328.25
|1548
|2003.11.17 18:14
|close
|773
|0.03
|1.1744
|1.1934
|1.1739
|1.50
|2329.75
|1549
|2003.11.20 00:01
|sell
|775
|0.03
|1.1893
|1.2078
|1.1883
|1550
|2003.11.20 00:12
|t/p
|775
|0.03
|1.1883
|1.2078
|1.1883
|3.00
|2332.75
|1551
|2003.11.26 12:00
|buy
|776
|0.03
|1.1832
|1.1647
|1.1842
|1552
|2003.11.26 12:03
|buy
|777
|0.06
|1.1826
|1.1646
|1.1836
|1553
|2003.11.26 12:46
|buy
|778
|0.12
|1.1820
|1.1645
|1.1830
|1554
|2003.11.26 12:53
|buy
|779
|0.24
|1.1814
|1.1644
|1.1824
|1555
|2003.11.26 12:54
|close
|779
|0.24
|1.1819
|1.1644
|1.1824
|12.00
|2344.75
|1556
|2003.11.26 12:54
|close
|778
|0.12
|1.1818
|1.1645
|1.1830
|-2.40
|2342.35
|1557
|2003.11.26 12:55
|close
|777
|0.06
|1.1816
|1.1646
|1.1836
|-6.00
|2336.35
|1558
|2003.11.26 12:55
|close
|776
|0.03
|1.1820
|1.1647
|1.1842
|-3.60
|2332.75
|1559
|2003.12.02 00:01
|sell
|780
|0.03
|1.1968
|1.2153
|1.1958
|1560
|2003.12.02 00:15
|t/p
|780
|0.03
|1.1958
|1.2153
|1.1958
|3.00
|2335.75
|1561
|2003.12.04 08:00
|sell
|781
|0.03
|1.2058
|1.2243
|1.2048
|1562
|2003.12.04 08:15
|sell
|782
|0.06
|1.2064
|1.2244
|1.2054
|1563
|2003.12.04 08:18
|sell
|783
|0.12
|1.2069
|1.2244
|1.2059
|1564
|2003.12.04 08:22
|sell
|784
|0.24
|1.2075
|1.2245
|1.2065
|1565
|2003.12.04 08:23
|sell
|785
|0.48
|1.2081
|1.2246
|1.2071
|1566
|2003.12.04 08:26
|close
|785
|0.48
|1.2074
|1.2246
|1.2071
|33.60
|2369.35
|1567
|2003.12.04 08:26
|close
|784
|0.24
|1.2076
|1.2245
|1.2065
|-2.40
|2366.95
|1568
|2003.12.04 08:26
|close
|783
|0.12
|1.2081
|1.2244
|1.2059
|-14.40
|2352.55
|1569
|2003.12.04 08:27
|close
|782
|0.06
|1.2082
|1.2244
|1.2054
|-10.80
|2341.75
|1570
|2003.12.04 08:27
|close
|781
|0.03
|1.2083
|1.2243
|1.2048
|-7.50
|2334.25
|1571
|2003.12.10 00:01
|sell
|786
|0.03
|1.2249
|1.2434
|1.2239
|1572
|2003.12.10 00:15
|sell
|787
|0.06
|1.2255
|1.2435
|1.2245
|1573
|2003.12.10 01:06
|t/p
|787
|0.06
|1.2245
|1.2435
|1.2245
|6.00
|2340.25
|1574
|2003.12.10 01:06
|close
|786
|0.03
|1.2245
|1.2434
|1.2239
|1.20
|2341.45
|1575
|2003.12.15 12:00
|sell
|788
|0.03
|1.2219
|1.2404
|1.2209
|1576
|2003.12.15 12:10
|sell
|789
|0.06
|1.2225
|1.2405
|1.2215
|1577
|2003.12.15 12:33
|t/p
|789
|0.06
|1.2215
|1.2405
|1.2215
|6.00
|2347.45
|1578
|2003.12.15 12:33
|close
|788
|0.03
|1.2214
|1.2404
|1.2209
|1.50
|2348.95
|1579
|2003.12.17 12:00
|sell
|790
|0.03
|1.2330
|1.2515
|1.2320
|1580
|2003.12.17 12:02
|sell
|791
|0.06
|1.2336
|1.2516
|1.2326
|1581
|2003.12.17 12:24
|t/p
|791
|0.06
|1.2326
|1.2516
|1.2326
|6.00
|2354.95
|1582
|2003.12.17 12:24
|close
|790
|0.03
|1.2325
|1.2515
|1.2320
|1.50
|2356.45
|1583
|2003.12.19 04:00
|sell
|792
|0.03
|1.2412
|1.2597
|1.2402
|1584
|2003.12.19 04:05
|sell
|793
|0.06
|1.2418
|1.2598
|1.2408
|1585
|2003.12.19 04:28
|t/p
|793
|0.06
|1.2408
|1.2598
|1.2408
|6.00
|2362.45
|1586
|2003.12.19 04:28
|close
|792
|0.03
|1.2408
|1.2597
|1.2402
|1.20
|2363.65
|1587
|2003.12.26 08:00
|sell
|794
|0.03
|1.2457
|1.2642
|1.2447
|1588
|2003.12.26 08:02
|sell
|795
|0.06
|1.2463
|1.2643
|1.2453
|1589
|2003.12.26 08:22
|sell
|796
|0.12
|1.2469
|1.2644
|1.2459
|1590
|2003.12.26 09:02
|t/p
|796
|0.12
|1.2459
|1.2644
|1.2459
|12.00
|2375.65
|1591
|2003.12.26 09:02
|close
|795
|0.06
|1.2459
|1.2643
|1.2453
|2.40
|2378.05
|1592
|2003.12.26 09:02
|close
|794
|0.03
|1.2460
|1.2642
|1.2447
|-0.90
|2377.15
|1593
|2004.01.01 18:43
|sell
|797
|0.03
|1.2599
|1.2784
|1.2589
|1594
|2004.01.01 18:57
|t/p
|797
|0.03
|1.2589
|1.2784
|1.2589
|3.00
|2380.15
|1595
|2004.01.07 12:00
|sell
|798
|0.03
|1.2667
|1.2852
|1.2657
|1596
|2004.01.07 12:08
|sell
|799
|0.06
|1.2673
|1.2853
|1.2663
|1597
|2004.01.07 12:16
|t/p
|799
|0.06
|1.2663
|1.2853
|1.2663
|6.00
|2386.15
|1598
|2004.01.07 12:16
|close
|798
|0.03
|1.2663
|1.2852
|1.2657
|1.20
|2387.35
|1599
|2004.01.12 20:00
|sell
|800
|0.03
|1.2756
|1.2941
|1.2746
|1600
|2004.01.12 20:02
|sell
|801
|0.06
|1.2762
|1.2942
|1.2752
|1601
|2004.01.12 20:09
|sell
|802
|0.12
|1.2768
|1.2943
|1.2758
|1602
|2004.01.12 20:12
|t/p
|802
|0.12
|1.2758
|1.2943
|1.2758
|12.00
|2399.35
|1603
|2004.01.12 20:12
|close
|801
|0.06
|1.2757
|1.2942
|1.2752
|3.00
|2402.35
|1604
|2004.01.12 20:12
|close
|800
|0.03
|1.2758
|1.2941
|1.2746
|-0.60
|2401.75
|1605
|2004.01.20 08:00
|buy
|803
|0.03
|1.2391
|1.2206
|1.2401
|1606
|2004.01.20 08:19
|buy
|804
|0.06
|1.2385
|1.2205
|1.2395
|1607
|2004.01.20 08:26
|t/p
|804
|0.06
|1.2395
|1.2205
|1.2395
|6.00
|2407.75
|1608
|2004.01.20 08:26
|close
|803
|0.03
|1.2395
|1.2206
|1.2401
|1.20
|2408.95
|1609
|2004.01.23 20:00
|sell
|805
|0.03
|1.2587
|1.2772
|1.2577
|1610
|2004.01.23 20:04
|sell
|806
|0.06
|1.2593
|1.2773
|1.2583
|1611
|2004.01.23 20:13
|sell
|807
|0.12
|1.2600
|1.2775
|1.2590
|1612
|2004.01.23 21:18
|t/p
|807
|0.12
|1.2590
|1.2775
|1.2590
|12.00
|2420.95
|1613
|2004.01.23 21:18
|close
|806
|0.06
|1.2589
|1.2773
|1.2583
|2.40
|2423.35
|1614
|2004.01.23 21:18
|close
|805
|0.03
|1.2590
|1.2772
|1.2577
|-0.90
|2422.45
|1615
|2004.01.28 00:01
|buy
|808
|0.03
|1.2645
|1.2460
|1.2655
|1616
|2004.01.28 00:02
|buy
|809
|0.06
|1.2635
|1.2455
|1.2645
|1617
|2004.01.28 00:02
|t/p
|809
|0.06
|1.2645
|1.2455
|1.2645
|6.00
|2428.45
|1618
|2004.01.28 00:02
|close
|808
|0.03
|1.2645
|1.2460
|1.2655
|0.00
|2428.45
|1619
|2004.02.02 00:01
|buy
|810
|0.03
|1.2484
|1.2299
|1.2494
|1620
|2004.02.02 00:36
|buy
|811
|0.06
|1.2477
|1.2297
|1.2487
|1621
|2004.02.02 01:08
|buy
|812
|0.12
|1.2471
|1.2296
|1.2481
|1622
|2004.02.02 01:15
|t/p
|812
|0.12
|1.2481
|1.2296
|1.2481
|12.00
|2440.45
|1623
|2004.02.02 01:15
|close
|811
|0.06
|1.2481
|1.2297
|1.2487
|2.40
|2442.85
|1624
|2004.02.02 01:15
|close
|810
|0.03
|1.2480
|1.2299
|1.2494
|-1.20
|2441.65
|1625
|2004.02.06 08:00
|sell
|813
|0.03
|1.2545
|1.2730
|1.2535
|1626
|2004.02.06 08:02
|sell
|814
|0.06
|1.2551
|1.2731
|1.2541
|1627
|2004.02.06 08:18
|sell
|815
|0.12
|1.2557
|1.2732
|1.2547
|1628
|2004.02.06 08:33
|sell
|816
|0.24
|1.2563
|1.2733
|1.2553
|1629
|2004.02.06 08:37
|sell
|817
|0.48
|1.2569
|1.2734
|1.2559
|1630
|2004.02.06 08:37
|close
|817
|0.48
|1.2560
|1.2734
|1.2559
|43.20
|2484.85
|1631
|2004.02.06 08:37
|close
|816
|0.24
|1.2562
|1.2733
|1.2553
|2.40
|2487.25
|1632
|2004.02.06 08:37
|close
|815
|0.12
|1.2561
|1.2732
|1.2547
|-4.80
|2482.45
|1633
|2004.02.06 08:37
|close
|814
|0.06
|1.2562
|1.2731
|1.2541
|-6.60
|2475.85
|1634
|2004.02.06 08:38
|close
|813
|0.03
|1.2561
|1.2730
|1.2535
|-4.80
|2471.05
|1635
|2004.02.10 18:00
|sell
|818
|0.03
|1.2728
|1.2913
|1.2718
|1636
|2004.02.10 18:10
|t/p
|818
|0.03
|1.2718
|1.2913
|1.2718
|3.00
|2474.05
|1637
|2004.02.13 04:00
|sell
|819
|0.03
|1.2802
|1.2987
|1.2792
|1638
|2004.02.13 04:06
|sell
|820
|0.06
|1.2808
|1.2988
|1.2798
|1639
|2004.02.13 04:33
|sell
|821
|0.12
|1.2813
|1.2988
|1.2803
|1640
|2004.02.13 05:08
|sell
|822
|0.24
|1.2819
|1.2989
|1.2809
|1641
|2004.02.13 05:09
|close
|822
|0.24
|1.2814
|1.2989
|1.2809
|12.00
|2486.05
|1642
|2004.02.13 05:09
|close
|821
|0.12
|1.2817
|1.2988
|1.2803
|-4.80
|2481.25
|1643
|2004.02.13 05:10
|close
|820
|0.06
|1.2816
|1.2988
|1.2798
|-4.80
|2476.45
|1644
|2004.02.13 05:10
|close
|819
|0.03
|1.2815
|1.2987
|1.2792
|-3.90
|2472.55
|1645
|2004.02.18 20:00
|sell
|823
|0.03
|1.2737
|1.2922
|1.2727
|1646
|2004.02.18 20:01
|t/p
|823
|0.03
|1.2727
|1.2922
|1.2727
|3.00
|2475.55
|1647
|2004.02.24 08:00
|buy
|824
|0.03
|1.2537
|1.2352
|1.2547
|1648
|2004.02.24 08:06
|buy
|825
|0.06
|1.2532
|1.2352
|1.2542
|1649
|2004.02.24 08:28
|t/p
|825
|0.06
|1.2542
|1.2352
|1.2542
|6.00
|2481.55
|1650
|2004.02.24 08:28
|close
|824
|0.03
|1.2542
|1.2352
|1.2547
|1.50
|2483.05
|1651
|2004.02.27 20:00
|buy
|826
|0.03
|1.2480
|1.2295
|1.2490
|1652
|2004.02.27 20:44
|t/p
|826
|0.03
|1.2490
|1.2295
|1.2490
|3.00
|2486.05
|1653
|2004.03.04 12:00
|buy
|827
|0.03
|1.2179
|1.1994
|1.2189
|1654
|2004.03.04 12:00
|buy
|828
|0.06
|1.2173
|1.1993
|1.2183
|1655
|2004.03.04 12:04
|t/p
|828
|0.06
|1.2183
|1.1993
|1.2183
|6.00
|2492.05
|1656
|2004.03.04 12:04
|close
|827
|0.03
|1.2183
|1.1994
|1.2189
|1.20
|2493.25
|1657
|2004.03.10 00:01
|sell
|829
|0.03
|1.2311
|1.2496
|1.2301
|1658
|2004.03.10 00:24
|sell
|830
|0.06
|1.2317
|1.2497
|1.2307
|1659
|2004.03.10 01:05
|sell
|831
|0.12
|1.2323
|1.2498
|1.2313
|1660
|2004.03.10 01:22
|t/p
|831
|0.12
|1.2313
|1.2498
|1.2313
|12.00
|2505.25
|1661
|2004.03.10 01:22
|close
|830
|0.06
|1.2313
|1.2497
|1.2307
|2.40
|2507.65
|1662
|2004.03.10 01:22
|close
|829
|0.03
|1.2316
|1.2496
|1.2301
|-1.50
|2506.15
|1663
|2004.03.12 00:01
|buy
|832
|0.03
|1.2347
|1.2162
|1.2357
|1664
|2004.03.12 00:08
|t/p
|832
|0.03
|1.2357
|1.2162
|1.2357
|3.00
|2509.15
|1665
|2004.03.15 12:00
|buy
|833
|0.03
|1.2290
|1.2105
|1.2300
|1666
|2004.03.15 12:13
|buy
|834
|0.06
|1.2284
|1.2104
|1.2294
|1667
|2004.03.15 12:23
|t/p
|834
|0.06
|1.2294
|1.2104
|1.2294
|6.00
|2515.15
|1668
|2004.03.15 12:23
|close
|833
|0.03
|1.2294
|1.2105
|1.2300
|1.20
|2516.35
|1669
|2004.03.22 00:01
|sell
|835
|0.03
|1.2274
|1.2459
|1.2264
|1670
|2004.03.22 00:07
|sell
|836
|0.06
|1.2282
|1.2462
|1.2272
|1671
|2004.03.22 00:46
|t/p
|836
|0.06
|1.2272
|1.2462
|1.2272
|6.00
|2522.35
|1672
|2004.03.22 00:46
|close
|835
|0.03
|1.2271
|1.2459
|1.2264
|0.90
|2523.25
|1673
|2004.03.23 18:00
|sell
|837
|0.03
|1.2312
|1.2497
|1.2302
|1674
|2004.03.23 18:00
|sell
|838
|0.06
|1.2318
|1.2498
|1.2308
|1675
|2004.03.23 18:05
|t/p
|838
|0.06
|1.2308
|1.2498
|1.2308
|6.00
|2529.25
|1676
|2004.03.23 18:05
|close
|837
|0.03
|1.2306
|1.2497
|1.2302
|1.80
|2531.05
|1677
|2004.03.26 12:00
|buy
|839
|0.03
|1.2185
|1.2000
|1.2195
|1678
|2004.03.26 12:03
|t/p
|839
|0.03
|1.2195
|1.2000
|1.2195
|3.00
|2534.05
|1679
|2004.03.29 12:00
|buy
|840
|0.03
|1.2130
|1.1945
|1.2140
|1680
|2004.03.29 12:02
|t/p
|840
|0.03
|1.2140
|1.1945
|1.2140
|3.00
|2537.05
|1681
|2004.04.02 18:00
|sell
|841
|0.03
|1.2135
|1.2320
|1.2125
|1682
|2004.04.02 18:06
|t/p
|841
|0.03
|1.2125
|1.2320
|1.2125
|3.00
|2540.05
|1683
|2004.04.06 20:00
|buy
|842
|0.03
|1.2105
|1.1920
|1.2115
|1684
|2004.04.06 20:50
|buy
|843
|0.06
|1.2099
|1.1919
|1.2109
|1685
|2004.04.06 21:00
|buy
|844
|0.12
|1.2092
|1.1917
|1.2102
|1686
|2004.04.06 21:15
|buy
|845
|0.24
|1.2087
|1.1917
|1.2097
|1687
|2004.04.06 21:17
|close
|845
|0.24
|1.2093
|1.1917
|1.2097
|14.40
|2554.45
|1688
|2004.04.06 21:17
|close
|844
|0.12
|1.2092
|1.1917
|1.2102
|0.00
|2554.45
|1689
|2004.04.06 21:17
|close
|843
|0.06
|1.2096
|1.1919
|1.2109
|-1.80
|2552.65
|1690
|2004.04.06 21:17
|close
|842
|0.03
|1.2094
|1.1920
|1.2115
|-3.30
|2549.35
|1691
|2004.04.13 08:00
|buy
|846
|0.03
|1.2079
|1.1894
|1.2089
|1692
|2004.04.13 08:01
|buy
|847
|0.06
|1.2072
|1.1892
|1.2082
|1693
|2004.04.13 08:07
|buy
|848
|0.12
|1.2065
|1.1890
|1.2075
|1694
|2004.04.13 08:09
|buy
|849
|0.24
|1.2059
|1.1889
|1.2069
|1695
|2004.04.13 08:11
|close
|849
|0.24
|1.2065
|1.1889
|1.2069
|14.40
|2563.75
|1696
|2004.04.13 08:11
|close
|848
|0.12
|1.2063
|1.1890
|1.2075
|-2.40
|2561.35
|1697
|2004.04.13 08:11
|close
|847
|0.06
|1.2061
|1.1892
|1.2082
|-6.60
|2554.75
|1698
|2004.04.13 08:12
|close
|846
|0.03
|1.2062
|1.1894
|1.2089
|-5.10
|2549.65
|1699
|2004.04.15 04:00
|buy
|850
|0.03
|1.1960
|1.1775
|1.1970
|1700
|2004.04.15 04:01
|buy
|851
|0.06
|1.1954
|1.1774
|1.1964
|1701
|2004.04.15 04:18
|buy
|852
|0.12
|1.1946
|1.1771
|1.1956
|1702
|2004.04.15 05:07
|buy
|853
|0.24
|1.1940
|1.1770
|1.1950
|1703
|2004.04.15 05:11
|buy
|854
|0.48
|1.1934
|1.1769
|1.1944
|1704
|2004.04.15 05:13
|close
|854
|0.48
|1.1940
|1.1769
|1.1944
|28.80
|2578.45
|1705
|2004.04.15 05:13
|close
|853
|0.24
|1.1937
|1.1770
|1.1950
|-7.20
|2571.25
|1706
|2004.04.15 05:13
|close
|852
|0.12
|1.1938
|1.1771
|1.1956
|-9.60
|2561.65
|1707
|2004.04.15 05:13
|close
|851
|0.06
|1.1935
|1.1774
|1.1964
|-11.40
|2550.25
|1708
|2004.04.15 05:13
|close
|850
|0.03
|1.1936
|1.1775
|1.1970
|-7.20
|2543.05
|1709
|2004.04.22 18:00
|buy
|855
|0.03
|1.1862
|1.1677
|1.1872
|1710
|2004.04.22 18:09
|buy
|856
|0.06
|1.1855
|1.1675
|1.1865
|1711
|2004.04.22 18:09
|buy
|857
|0.12
|1.1848
|1.1673
|1.1858
|1712
|2004.04.22 18:12
|buy
|858
|0.24
|1.1842
|1.1672
|1.1852
|1713
|2004.04.22 18:12
|close
|858
|0.24
|1.1848
|1.1672
|1.1852
|14.40
|2557.45
|1714
|2004.04.22 18:12
|close
|857
|0.12
|1.1847
|1.1673
|1.1858
|-1.20
|2556.25
|1715
|2004.04.22 18:12
|close
|856
|0.06
|1.1851
|1.1675
|1.1865
|-2.40
|2553.85
|1716
|2004.04.22 18:12
|close
|855
|0.03
|1.1849
|1.1677
|1.1872
|-3.90
|2549.95
|1717
|2004.04.26 20:00
|buy
|859
|0.03
|1.1860
|1.1675
|1.1870
|1718
|2004.04.26 20:05
|buy
|860
|0.06
|1.1852
|1.1672
|1.1862
|1719
|2004.04.26 20:33
|t/p
|860
|0.06
|1.1862
|1.1672
|1.1862
|6.00
|2555.95
|1720
|2004.04.26 20:33
|close
|859
|0.03
|1.1862
|1.1675
|1.1870
|0.60
|2556.55
|1721
|2004.05.03 18:00
|sell
|861
|0.03
|1.1944
|1.2129
|1.1934
|1722
|2004.05.03 18:08
|sell
|862
|0.06
|1.1949
|1.2129
|1.1939
|1723
|2004.05.03 18:11
|t/p
|862
|0.06
|1.1939
|1.2129
|1.1939
|6.00
|2562.55
|1724
|2004.05.03 18:11
|close
|861
|0.03
|1.1939
|1.2129
|1.1934
|1.50
|2564.05
|1725
|2004.05.06 12:00
|sell
|863
|0.03
|1.2134
|1.2319
|1.2124
|1726
|2004.05.06 12:01
|sell
|864
|0.06
|1.2140
|1.2320
|1.2130
|1727
|2004.05.06 12:06
|sell
|865
|0.12
|1.2146
|1.2321
|1.2136
|1728
|2004.05.06 12:17
|sell
|866
|0.24
|1.2151
|1.2321
|1.2141
|1729
|2004.05.06 12:18
|close
|866
|0.24
|1.2147
|1.2321
|1.2141
|9.60
|2573.65
|1730
|2004.05.06 12:18
|close
|865
|0.12
|1.2148
|1.2321
|1.2136
|-2.40
|2571.25
|1731
|2004.05.06 12:18
|close
|864
|0.06
|1.2149
|1.2320
|1.2130
|-5.40
|2565.85
|1732
|2004.05.06 12:19
|close
|863
|0.03
|1.2150
|1.2319
|1.2124
|-4.80
|2561.05
|1733
|2004.05.11 20:00
|buy
|867
|0.03
|1.1878
|1.1693
|1.1888
|1734
|2004.05.11 20:07
|buy
|868
|0.06
|1.1872
|1.1692
|1.1882
|1735
|2004.05.11 20:24
|buy
|869
|0.12
|1.1866
|1.1691
|1.1876
|1736
|2004.05.11 22:59
|t/p
|869
|0.12
|1.1876
|1.1691
|1.1876
|12.00
|2573.05
|1737
|2004.05.11 22:59
|close
|868
|0.06
|1.1876
|1.1692
|1.1882
|2.40
|2575.45
|1738
|2004.05.11 22:59
|close
|867
|0.03
|1.1875
|1.1693
|1.1888
|-0.90
|2574.55
|1739
|2004.05.14 18:00
|buy
|870
|0.03
|1.1876
|1.1691
|1.1886
|1740
|2004.05.14 18:01
|t/p
|870
|0.03
|1.1886
|1.1691
|1.1886
|3.00
|2577.55
|1741
|2004.05.19 00:01
|sell
|871
|0.03
|1.1951
|1.2136
|1.1941
|1742
|2004.05.19 00:05
|sell
|872
|0.06
|1.1957
|1.2137
|1.1947
|1743
|2004.05.19 00:43
|t/p
|872
|0.06
|1.1947
|1.2137
|1.1947
|6.00
|2583.55
|1744
|2004.05.19 00:43
|close
|871
|0.03
|1.1946
|1.2136
|1.1941
|1.50
|2585.05
|1745
|2004.05.20 08:00
|sell
|873
|0.03
|1.1955
|1.2140
|1.1945
|1746
|2004.05.20 08:00
|sell
|874
|0.06
|1.1962
|1.2142
|1.1952
|1747
|2004.05.20 08:01
|t/p
|874
|0.06
|1.1952
|1.2142
|1.1952
|6.00
|2591.05
|1748
|2004.05.20 08:01
|close
|873
|0.03
|1.1949
|1.2140
|1.1945
|1.80
|2592.85
|1749
|2004.05.24 08:00
|sell
|875
|0.03
|1.1965
|1.2150
|1.1955
|1750
|2004.05.24 08:07
|sell
|876
|0.06
|1.1971
|1.2151
|1.1961
|1751
|2004.05.24 08:13
|t/p
|876
|0.06
|1.1961
|1.2151
|1.1961
|6.00
|2598.85
|1752
|2004.05.24 08:13
|close
|875
|0.03
|1.1959
|1.2150
|1.1955
|1.80
|2600.65
|1753
|2004.05.31 00:01
|sell
|877
|0.03
|1.2240
|1.2425
|1.2230
|1754
|2004.05.31 00:16
|sell
|878
|0.06
|1.2247
|1.2427
|1.2237
|1755
|2004.05.31 00:41
|t/p
|878
|0.06
|1.2237
|1.2427
|1.2237
|6.00
|2606.65
|1756
|2004.05.31 00:41
|close
|877
|0.03
|1.2237
|1.2425
|1.2230
|0.90
|2607.55
|1757
|2004.06.02 20:00
|sell
|879
|0.03
|1.2210
|1.2395
|1.2200
|1758
|2004.06.02 20:03
|sell
|880
|0.06
|1.2216
|1.2396
|1.2206
|1759
|2004.06.02 20:15
|sell
|881
|0.12
|1.2222
|1.2397
|1.2212
|1760
|2004.06.02 20:25
|sell
|882
|0.24
|1.2228
|1.2398
|1.2218
|1761
|2004.06.02 20:26
|close
|882
|0.24
|1.2222
|1.2398
|1.2218
|14.40
|2621.95
|1762
|2004.06.02 20:27
|close
|881
|0.12
|1.2223
|1.2397
|1.2212
|-1.20
|2620.75
|1763
|2004.06.02 20:27
|close
|880
|0.06
|1.2222
|1.2396
|1.2206
|-3.60
|2617.15
|1764
|2004.06.02 20:27
|close
|879
|0.03
|1.2224
|1.2395
|1.2200
|-4.20
|2612.95
|1765
|2004.06.08 18:00
|sell
|883
|0.03
|1.2274
|1.2459
|1.2264
|1766
|2004.06.08 18:03
|sell
|884
|0.06
|1.2280
|1.2460
|1.2270
|1767
|2004.06.08 18:05
|t/p
|884
|0.06
|1.2270
|1.2460
|1.2270
|6.00
|2618.95
|1768
|2004.06.08 18:05
|close
|883
|0.03
|1.2270
|1.2459
|1.2264
|1.20
|2620.15
|1769
|2004.06.14 18:00
|buy
|885
|0.03
|1.2074
|1.1889
|1.2084
|1770
|2004.06.14 18:07
|buy
|886
|0.06
|1.2067
|1.1887
|1.2077
|1771
|2004.06.14 18:21
|buy
|887
|0.12
|1.2060
|1.1885
|1.2070
|1772
|2004.06.14 18:43
|t/p
|887
|0.12
|1.2070
|1.1885
|1.2070
|12.00
|2632.15
|1773
|2004.06.14 18:43
|close
|886
|0.06
|1.2070
|1.1887
|1.2077
|1.80
|2633.95
|1774
|2004.06.14 18:43
|close
|885
|0.03
|1.2068
|1.1889
|1.2084
|-1.80
|2632.15
|1775
|2004.06.18 18:00
|buy
|888
|0.03
|1.2122
|1.1937
|1.2132
|1776
|2004.06.18 18:01
|buy
|889
|0.06
|1.2116
|1.1936
|1.2126
|1777
|2004.06.18 18:05
|t/p
|889
|0.06
|1.2126
|1.1936
|1.2126
|6.00
|2638.15
|1778
|2004.06.18 18:05
|close
|888
|0.03
|1.2127
|1.1937
|1.2132
|1.50
|2639.65
|1779
|2004.06.22 12:00
|sell
|890
|0.03
|1.2082
|1.2267
|1.2072
|1780
|2004.06.22 12:01
|t/p
|890
|0.03
|1.2072
|1.2267
|1.2072
|3.00
|2642.65
|1781
|2004.06.23 20:00
|sell
|891
|0.03
|1.2084
|1.2269
|1.2074
|1782
|2004.06.23 20:00
|sell
|892
|0.06
|1.2090
|1.2270
|1.2080
|1783
|2004.06.23 22:47
|sell
|893
|0.12
|1.2096
|1.2271
|1.2086
|1784
|2004.06.24 00:24
|t/p
|893
|0.12
|1.2086
|1.2271
|1.2086
|11.53
|2654.18
|1785
|2004.06.24 00:24
|close
|892
|0.06
|1.2086
|1.2270
|1.2080
|2.17
|2656.35
|1786
|2004.06.24 00:24
|close
|891
|0.03
|1.2087
|1.2269
|1.2074
|-1.02
|2655.33
|1787
|2004.06.28 08:00
|sell
|894
|0.03
|1.2146
|1.2331
|1.2136
|1788
|2004.06.28 08:08
|t/p
|894
|0.03
|1.2136
|1.2331
|1.2136
|3.00
|2658.33
|1789
|2004.06.29 08:00
|sell
|895
|0.03
|1.2164
|1.2349
|1.2154
|1790
|2004.06.29 08:20
|t/p
|895
|0.03
|1.2154
|1.2349
|1.2154
|3.00
|2661.33
|1791
|2004.07.02 04:00
|sell
|896
|0.03
|1.2158
|1.2343
|1.2148
|1792
|2004.07.02 04:05
|sell
|897
|0.06
|1.2164
|1.2344
|1.2154
|1793
|2004.07.02 04:09
|sell
|898
|0.12
|1.2170
|1.2345
|1.2160
|1794
|2004.07.02 04:31
|sell
|899
|0.24
|1.2176
|1.2346
|1.2166
|1795
|2004.07.02 04:55
|sell
|900
|0.48
|1.2183
|1.2348
|1.2173
|1796
|2004.07.02 05:07
|close
|900
|0.48
|1.2174
|1.2348
|1.2173
|43.20
|2704.53
|1797
|2004.07.02 05:07
|close
|899
|0.24
|1.2176
|1.2346
|1.2166
|0.00
|2704.53
|1798
|2004.07.02 05:08
|close
|898
|0.12
|1.2179
|1.2345
|1.2160
|-10.80
|2693.73
|1799
|2004.07.02 05:08
|close
|897
|0.06
|1.2176
|1.2344
|1.2154
|-7.20
|2686.53
|1800
|2004.07.02 05:08
|close
|896
|0.03
|1.2177
|1.2343
|1.2148
|-5.70
|2680.83
|1801
|2004.07.06 04:00
|sell
|901
|0.03
|1.2290
|1.2475
|1.2280
|1802
|2004.07.06 04:13
|sell
|902
|0.06
|1.2296
|1.2476
|1.2286
|1803
|2004.07.06 04:53
|sell
|903
|0.12
|1.2302
|1.2477
|1.2292
|1804
|2004.07.06 04:54
|sell
|904
|0.24
|1.2309
|1.2479
|1.2299
|1805
|2004.07.06 04:54
|close
|904
|0.24
|1.2302
|1.2479
|1.2299
|16.80
|2697.63
|1806
|2004.07.06 04:54
|close
|903
|0.12
|1.2304
|1.2477
|1.2292
|-2.40
|2695.23
|1807
|2004.07.06 04:54
|close
|902
|0.06
|1.2297
|1.2476
|1.2286
|-0.60
|2694.63
|1808
|2004.07.06 04:54
|close
|901
|0.03
|1.2300
|1.2475
|1.2280
|-3.00
|2691.63
|1809
|2004.07.08 12:00
|sell
|905
|0.03
|1.2350
|1.2535
|1.2340
|1810
|2004.07.08 12:01
|sell
|906
|0.06
|1.2356
|1.2536
|1.2346
|1811
|2004.07.08 12:11
|sell
|907
|0.12
|1.2362
|1.2537
|1.2352
|1812
|2004.07.08 12:39
|sell
|908
|0.24
|1.2368
|1.2538
|1.2358
|1813
|2004.07.08 12:39
|close
|908
|0.24
|1.2363
|1.2538
|1.2358
|12.00
|2703.63
|1814
|2004.07.08 12:39
|close
|907
|0.12
|1.2364
|1.2537
|1.2352
|-2.40
|2701.23
|1815
|2004.07.08 12:39
|close
|906
|0.06
|1.2367
|1.2536
|1.2346
|-6.60
|2694.63
|1816
|2004.07.08 12:40
|close
|905
|0.03
|1.2366
|1.2535
|1.2340
|-4.80
|2689.83
|1817
|2004.07.09 12:00
|sell
|909
|0.03
|1.2387
|1.2572
|1.2377
|1818
|2004.07.09 12:18
|sell
|910
|0.06
|1.2392
|1.2572
|1.2382
|1819
|2004.07.09 12:18
|t/p
|910
|0.06
|1.2382
|1.2572
|1.2382
|6.00
|2695.83
|1820
|2004.07.09 12:18
|close
|909
|0.03
|1.2382
|1.2572
|1.2377
|1.50
|2697.33
|1821
|2004.07.15 20:00
|sell
|911
|0.03
|1.2342
|1.2527
|1.2332
|1822
|2004.07.15 20:11
|sell
|912
|0.06
|1.2349
|1.2529
|1.2339
|1823
|2004.07.15 20:45
|t/p
|912
|0.06
|1.2339
|1.2529
|1.2339
|6.00
|2703.33
|1824
|2004.07.15 20:45
|close
|911
|0.03
|1.2339
|1.2527
|1.2332
|0.90
|2704.23
|1825
|2004.07.20 08:00
|sell
|913
|0.03
|1.2443
|1.2628
|1.2433
|1826
|2004.07.20 08:01
|sell
|914
|0.06
|1.2449
|1.2629
|1.2439
|1827
|2004.07.20 08:12
|sell
|915
|0.12
|1.2454
|1.2629
|1.2444
|1828
|2004.07.20 08:17
|t/p
|915
|0.12
|1.2444
|1.2629
|1.2444
|12.00
|2716.23
|1829
|2004.07.20 08:17
|close
|914
|0.06
|1.2443
|1.2629
|1.2439
|3.60
|2719.83
|1830
|2004.07.20 08:17
|close
|913
|0.03
|1.2445
|1.2628
|1.2433
|-0.60
|2719.23
|1831
|2004.07.27 00:01
|buy
|916
|0.03
|1.2151
|1.1966
|1.2161
|1832
|2004.07.27 00:05
|buy
|917
|0.06
|1.2144
|1.1964
|1.2154
|1833
|2004.07.27 00:17
|buy
|918
|0.12
|1.2138
|1.1963
|1.2148
|1834
|2004.07.27 01:16
|buy
|919
|0.24
|1.2132
|1.1962
|1.2142
|1835
|2004.07.27 01:19
|close
|919
|0.24
|1.2137
|1.1962
|1.2142
|12.00
|2731.23
|1836
|2004.07.27 01:19
|close
|918
|0.12
|1.2134
|1.1963
|1.2148
|-4.80
|2726.43
|1837
|2004.07.27 01:19
|close
|917
|0.06
|1.2131
|1.1964
|1.2154
|-7.80
|2718.63
|1838
|2004.07.27 01:20
|close
|916
|0.03
|1.2132
|1.1966
|1.2161
|-5.70
|2712.93
|1839
|2004.07.29 04:00
|buy
|920
|0.03
|1.2064
|1.1879
|1.2074
|1840
|2004.07.29 04:27
|t/p
|920
|0.03
|1.2074
|1.1879
|1.2074
|3.00
|2715.93
|1841
|2004.08.10 18:00
|sell
|921
|0.03
|1.2306
|1.2491
|1.2296
|1842
|2004.08.10 18:02
|sell
|922
|0.06
|1.2311
|1.2491
|1.2301
|1843
|2004.08.10 18:32
|t/p
|922
|0.06
|1.2301
|1.2491
|1.2301
|6.00
|2721.93
|1844
|2004.08.10 18:32
|close
|921
|0.03
|1.2301
|1.2491
|1.2296
|1.50
|2723.43
|1845
|2004.08.17 12:00
|sell
|923
|0.03
|1.2343
|1.2528
|1.2333
|1846
|2004.08.17 12:02
|sell
|924
|0.06
|1.2350
|1.2530
|1.2340
|1847
|2004.08.17 12:21
|t/p
|924
|0.06
|1.2340
|1.2530
|1.2340
|6.00
|2729.43
|1848
|2004.08.17 12:21
|close
|923
|0.03
|1.2339
|1.2528
|1.2333
|1.20
|2730.63
|1849
|2004.08.20 12:00
|sell
|925
|0.03
|1.2341
|1.2526
|1.2331
|1850
|2004.08.20 12:18
|sell
|926
|0.06
|1.2347
|1.2527
|1.2337
|1851
|2004.08.20 12:28
|t/p
|926
|0.06
|1.2337
|1.2527
|1.2337
|6.00
|2736.63
|1852
|2004.08.20 12:28
|close
|925
|0.03
|1.2336
|1.2526
|1.2331
|1.50
|2738.13
|1853
|2004.08.26 00:01
|buy
|927
|0.03
|1.2086
|1.1901
|1.2096
|1854
|2004.08.26 01:10
|buy
|928
|0.06
|1.2079
|1.1899
|1.2089
|1855
|2004.08.26 01:52
|t/p
|928
|0.06
|1.2089
|1.1899
|1.2089
|6.00
|2744.13
|1856
|2004.08.26 01:52
|close
|927
|0.03
|1.2090
|1.1901
|1.2096
|1.20
|2745.33
|1857
|2004.08.30 20:00
|buy
|929
|0.03
|1.2058
|1.1873
|1.2068
|1858
|2004.08.30 20:41
|buy
|930
|0.06
|1.2052
|1.1872
|1.2062
|1859
|2004.08.30 20:49
|t/p
|930
|0.06
|1.2062
|1.1872
|1.2062
|6.00
|2751.33
|1860
|2004.08.30 20:49
|close
|929
|0.03
|1.2062
|1.1873
|1.2068
|1.20
|2752.53
|1861
|2004.09.02 20:00
|sell
|931
|0.03
|1.2153
|1.2338
|1.2143
|1862
|2004.09.02 20:02
|sell
|932
|0.06
|1.2159
|1.2339
|1.2149
|1863
|2004.09.02 20:17
|t/p
|932
|0.06
|1.2149
|1.2339
|1.2149
|6.00
|2758.53
|1864
|2004.09.02 20:17
|close
|931
|0.03
|1.2149
|1.2338
|1.2143
|1.20
|2759.73
|1865
|2004.09.07 12:00
|buy
|933
|0.03
|1.2102
|1.1917
|1.2112
|1866
|2004.09.07 12:47
|buy
|934
|0.06
|1.2096
|1.1916
|1.2106
|1867
|2004.09.07 12:47
|t/p
|934
|0.06
|1.2106
|1.1916
|1.2106
|6.00
|2765.73
|1868
|2004.09.07 12:47
|close
|933
|0.03
|1.2106
|1.1917
|1.2112
|1.20
|2766.93
|1869
|2004.09.13 18:00
|sell
|935
|0.03
|1.2249
|1.2434
|1.2239
|1870
|2004.09.13 18:04
|sell
|936
|0.06
|1.2256
|1.2436
|1.2246
|1871
|2004.09.13 18:33
|sell
|937
|0.12
|1.2262
|1.2437
|1.2252
|1872
|2004.09.13 19:37
|sell
|938
|0.24
|1.2268
|1.2438
|1.2258
|1873
|2004.09.13 20:09
|close
|938
|0.24
|1.2262
|1.2438
|1.2258
|14.40
|2781.33
|1874
|2004.09.13 20:10
|close
|937
|0.12
|1.2265
|1.2437
|1.2252
|-3.60
|2777.73
|1875
|2004.09.13 20:10
|close
|936
|0.06
|1.2267
|1.2436
|1.2246
|-6.60
|2771.13
|1876
|2004.09.13 20:10
|close
|935
|0.03
|1.2266
|1.2434
|1.2239
|-5.10
|2766.03
|1877
|2004.09.17 08:00
|buy
|939
|0.03
|1.2190
|1.2005
|1.2200
|1878
|2004.09.17 08:08
|buy
|940
|0.06
|1.2183
|1.2003
|1.2193
|1879
|2004.09.17 08:18
|t/p
|940
|0.06
|1.2193
|1.2003
|1.2193
|6.00
|2772.03
|1880
|2004.09.17 08:18
|close
|939
|0.03
|1.2193
|1.2005
|1.2200
|0.90
|2772.93
|1881
|2004.09.21 04:00
|buy
|941
|0.03
|1.2179
|1.1994
|1.2189
|1882
|2004.09.21 06:04
|buy
|942
|0.06
|1.2173
|1.1993
|1.2183
|1883
|2004.09.21 08:32
|t/p
|942
|0.06
|1.2183
|1.1993
|1.2183
|6.00
|2778.93
|1884
|2004.09.21 08:32
|close
|941
|0.03
|1.2183
|1.1994
|1.2189
|1.20
|2780.13
|1885
|2004.09.23 04:00
|sell
|943
|0.03
|1.2263
|1.2448
|1.2253
|1886
|2004.09.23 04:44
|sell
|944
|0.06
|1.2269
|1.2449
|1.2259
|1887
|2004.09.23 05:05
|sell
|945
|0.12
|1.2275
|1.2450
|1.2265
|1888
|2004.09.23 08:06
|t/p
|945
|0.12
|1.2265
|1.2450
|1.2265
|12.00
|2792.13
|1889
|2004.09.23 08:06
|close
|944
|0.06
|1.2265
|1.2449
|1.2259
|2.40
|2794.53
|1890
|2004.09.23 08:07
|close
|943
|0.03
|1.2266
|1.2448
|1.2253
|-0.90
|2793.63
|1891
|2004.09.24 00:01
|sell
|946
|0.03
|1.2265
|1.2450
|1.2255
|1892
|2004.09.24 00:05
|t/p
|946
|0.03
|1.2255
|1.2450
|1.2255
|3.00
|2796.63
|1893
|2004.09.30 04:00
|sell
|947
|0.03
|1.2324
|1.2509
|1.2314
|1894
|2004.09.30 04:39
|sell
|948
|0.06
|1.2329
|1.2509
|1.2319
|1895
|2004.09.30 07:42
|sell
|949
|0.12
|1.2335
|1.2510
|1.2325
|1896
|2004.09.30 07:58
|sell
|950
|0.24
|1.2341
|1.2511
|1.2331
|1897
|2004.09.30 08:00
|close
|950
|0.24
|1.2336
|1.2511
|1.2331
|12.00
|2808.63
|1898
|2004.09.30 08:00
|close
|949
|0.12
|1.2337
|1.2510
|1.2325
|-2.40
|2806.23
|1899
|2004.09.30 08:01
|close
|948
|0.06
|1.2338
|1.2509
|1.2319
|-5.40
|2800.83
|1900
|2004.09.30 08:01
|close
|947
|0.03
|1.2339
|1.2509
|1.2314
|-4.50
|2796.33
|1901
|2004.10.04 00:01
|sell
|951
|0.03
|1.2401
|1.2586
|1.2391
|1902
|2004.10.04 01:58
|t/p
|951
|0.03
|1.2391
|1.2586
|1.2391
|3.00
|2799.33
|1903
|2004.10.06 08:00
|buy
|952
|0.03
|1.2322
|1.2137
|1.2332
|1904
|2004.10.06 08:16
|buy
|953
|0.06
|1.2316
|1.2136
|1.2326
|1905
|2004.10.06 08:37
|buy
|954
|0.12
|1.2310
|1.2135
|1.2320
|1906
|2004.10.06 08:47
|buy
|955
|0.24
|1.2304
|1.2134
|1.2314
|1907
|2004.10.06 08:49
|close
|955
|0.24
|1.2309
|1.2134
|1.2314
|12.00
|2811.33
|1908
|2004.10.06 08:49
|close
|954
|0.12
|1.2307
|1.2135
|1.2320
|-3.60
|2807.73
|1909
|2004.10.06 08:49
|close
|953
|0.06
|1.2305
|1.2136
|1.2326
|-6.60
|2801.13
|1910
|2004.10.06 08:49
|close
|952
|0.03
|1.2306
|1.2137
|1.2332
|-4.80
|2796.33
|1911
|2004.10.07 18:00
|buy
|956
|0.03
|1.2288
|1.2103
|1.2298
|1912
|2004.10.07 18:41
|t/p
|956
|0.03
|1.2298
|1.2103
|1.2298
|3.00
|2799.33
|1913
|2004.10.12 04:00
|sell
|957
|0.03
|1.2366
|1.2551
|1.2356
|1914
|2004.10.12 04:47
|sell
|958
|0.06
|1.2371
|1.2551
|1.2361
|1915
|2004.10.12 07:38
|t/p
|958
|0.06
|1.2361
|1.2551
|1.2361
|6.00
|2805.33
|1916
|2004.10.12 07:38
|close
|957
|0.03
|1.2361
|1.2551
|1.2356
|1.50
|2806.83
|1917
|2004.10.14 08:00
|buy
|959
|0.03
|1.2357
|1.2172
|1.2367
|1918
|2004.10.14 08:00
|buy
|960
|0.06
|1.2351
|1.2171
|1.2361
|1919
|2004.10.14 08:05
|buy
|961
|0.12
|1.2345
|1.2170
|1.2355
|1920
|2004.10.14 08:13
|t/p
|961
|0.12
|1.2355
|1.2170
|1.2355
|12.00
|2818.83
|1921
|2004.10.14 08:13
|close
|960
|0.06
|1.2355
|1.2171
|1.2361
|2.40
|2821.23
|1922
|2004.10.14 08:13
|close
|959
|0.03
|1.2353
|1.2172
|1.2367
|-1.20
|2820.03
|1923
|2004.10.19 08:00
|sell
|962
|0.03
|1.2472
|1.2657
|1.2462
|1924
|2004.10.19 08:15
|t/p
|962
|0.03
|1.2462
|1.2657
|1.2462
|3.00
|2823.03
|1925
|2004.10.22 08:00
|sell
|963
|0.03
|1.2608
|1.2793
|1.2598
|1926
|2004.10.22 08:02
|sell
|964
|0.06
|1.2613
|1.2793
|1.2603
|1927
|2004.10.22 08:14
|sell
|965
|0.12
|1.2619
|1.2794
|1.2609
|1928
|2004.10.22 08:21
|sell
|966
|0.24
|1.2627
|1.2797
|1.2617
|1929
|2004.10.22 08:21
|sell
|967
|0.48
|1.2632
|1.2797
|1.2622
|1930
|2004.10.22 08:39
|close
|967
|0.48
|1.2627
|1.2797
|1.2622
|24.00
|2847.03
|1931
|2004.10.22 08:40
|close
|966
|0.24
|1.2628
|1.2797
|1.2617
|-2.40
|2844.63
|1932
|2004.10.22 08:40
|close
|965
|0.12
|1.2625
|1.2794
|1.2609
|-7.20
|2837.43
|1933
|2004.10.22 08:40
|close
|964
|0.06
|1.2624
|1.2793
|1.2603
|-6.60
|2830.83
|1934
|2004.10.22 08:40
|close
|963
|0.03
|1.2627
|1.2793
|1.2598
|-5.70
|2825.13
|1935
|2004.10.26 20:00
|sell
|968
|0.03
|1.2752
|1.2937
|1.2742
|1936
|2004.10.26 20:02
|sell
|969
|0.06
|1.2757
|1.2937
|1.2747
|1937
|2004.10.26 20:40
|sell
|970
|0.12
|1.2764
|1.2939
|1.2754
|1938
|2004.10.26 20:52
|t/p
|970
|0.12
|1.2754
|1.2939
|1.2754
|12.00
|2837.13
|1939
|2004.10.26 20:52
|close
|969
|0.06
|1.2754
|1.2937
|1.2747
|1.80
|2838.93
|1940
|2004.10.26 20:52
|close
|968
|0.03
|1.2755
|1.2937
|1.2742
|-0.90
|2838.03
|1941
|2004.11.01 18:00
|sell
|971
|0.03
|1.2740
|1.2925
|1.2730
|1942
|2004.11.01 18:05
|sell
|972
|0.06
|1.2746
|1.2926
|1.2736
|1943
|2004.11.01 18:16
|sell
|973
|0.12
|1.2755
|1.2930
|1.2745
|1944
|2004.11.01 18:17
|sell
|974
|0.24
|1.2761
|1.2931
|1.2751
|1945
|2004.11.01 18:17
|close
|974
|0.24
|1.2755
|1.2931
|1.2751
|14.40
|2852.43
|1946
|2004.11.01 18:17
|close
|973
|0.12
|1.2756
|1.2930
|1.2745
|-1.20
|2851.23
|1947
|2004.11.01 18:17
|close
|972
|0.06
|1.2751
|1.2926
|1.2736
|-3.00
|2848.23
|1948
|2004.11.01 18:17
|close
|971
|0.03
|1.2753
|1.2925
|1.2730
|-3.90
|2844.33
|1949
|2004.11.03 18:00
|buy
|975
|0.03
|1.2789
|1.2604
|1.2799
|1950
|2004.11.03 18:06
|buy
|976
|0.06
|1.2780
|1.2600
|1.2790
|1951
|2004.11.03 18:19
|t/p
|976
|0.06
|1.2790
|1.2600
|1.2790
|6.00
|2850.33
|1952
|2004.11.03 18:19
|close
|975
|0.03
|1.2790
|1.2604
|1.2799
|0.30
|2850.63
|1953
|2004.11.09 00:01
|sell
|977
|0.03
|1.2913
|1.3098
|1.2903
|1954
|2004.11.09 01:55
|t/p
|977
|0.03
|1.2903
|1.3098
|1.2903
|3.00
|2853.63
|1955
|2004.11.16 04:00
|sell
|978
|0.03
|1.2933
|1.3118
|1.2923
|1956
|2004.11.16 05:40
|sell
|979
|0.06
|1.2939
|1.3119
|1.2929
|1957
|2004.11.16 07:35
|t/p
|979
|0.06
|1.2929
|1.3119
|1.2929
|6.00
|2859.63
|1958
|2004.11.16 07:35
|close
|978
|0.03
|1.2929
|1.3118
|1.2923
|1.20
|2860.83
|1959
|2004.11.18 20:00
|sell
|980
|0.03
|1.2966
|1.3151
|1.2956
|1960
|2004.11.18 20:09
|sell
|981
|0.06
|1.2972
|1.3152
|1.2962
|1961
|2004.11.18 21:44
|t/p
|981
|0.06
|1.2962
|1.3152
|1.2962
|6.00
|2866.83
|1962
|2004.11.18 21:44
|close
|980
|0.03
|1.2962
|1.3151
|1.2956
|1.20
|2868.03
|1963
|2004.11.23 04:00
|sell
|982
|0.03
|1.2983
|1.3168
|1.2973
|1964
|2004.11.23 04:10
|sell
|983
|0.06
|1.2989
|1.3169
|1.2979
|1965
|2004.11.23 04:24
|sell
|984
|0.12
|1.2997
|1.3172
|1.2987
|1966
|2004.11.23 04:40
|sell
|985
|0.24
|1.3003
|1.3173
|1.2993
|1967
|2004.11.23 04:46
|close
|985
|0.24
|1.2998
|1.3173
|1.2993
|12.00
|2880.03
|1968
|2004.11.23 04:46
|close
|984
|0.12
|1.2999
|1.3172
|1.2987
|-2.40
|2877.63
|1969
|2004.11.23 04:47
|close
|983
|0.06
|1.2998
|1.3169
|1.2979
|-5.40
|2872.23
|1970
|2004.11.23 04:47
|close
|982
|0.03
|1.3000
|1.3168
|1.2973
|-5.10
|2867.13
|1971
|2004.11.29 04:00
|sell
|986
|0.03
|1.3255
|1.3440
|1.3245
|1972
|2004.11.29 05:21
|sell
|987
|0.06
|1.3261
|1.3441
|1.3251
|1973
|2004.11.29 05:33
|sell
|988
|0.12
|1.3267
|1.3442
|1.3257
|1974
|2004.11.29 05:45
|t/p
|988
|0.12
|1.3257
|1.3442
|1.3257
|12.00
|2879.13
|1975
|2004.11.29 05:45
|close
|987
|0.06
|1.3257
|1.3441
|1.3251
|2.40
|2881.53
|1976
|2004.11.29 05:45
|close
|986
|0.03
|1.3259
|1.3440
|1.3245
|-1.20
|2880.33
|1977
|2004.12.02 12:00
|sell
|989
|0.03
|1.3307
|1.3492
|1.3297
|1978
|2004.12.02 12:02
|sell
|990
|0.06
|1.3313
|1.3493
|1.3303
|1979
|2004.12.02 12:05
|sell
|991
|0.12
|1.3318
|1.3493
|1.3308
|1980
|2004.12.02 12:12
|sell
|992
|0.24
|1.3324
|1.3494
|1.3314
|1981
|2004.12.02 12:14
|close
|992
|0.24
|1.3318
|1.3494
|1.3314
|14.40
|2894.73
|1982
|2004.12.02 12:14
|close
|991
|0.12
|1.3319
|1.3493
|1.3308
|-1.20
|2893.53
|1983
|2004.12.02 12:14
|close
|990
|0.06
|1.3314
|1.3493
|1.3303
|-0.60
|2892.93
|1984
|2004.12.02 12:14
|close
|989
|0.03
|1.3316
|1.3492
|1.3297
|-2.70
|2890.23
|1985
|2004.12.07 12:00
|sell
|993
|0.03
|1.3453
|1.3638
|1.3443
|1986
|2004.12.07 12:01
|sell
|994
|0.06
|1.3458
|1.3638
|1.3448
|1987
|2004.12.07 12:02
|t/p
|994
|0.06
|1.3448
|1.3638
|1.3448
|6.00
|2896.23
|1988
|2004.12.07 12:02
|close
|993
|0.03
|1.3448
|1.3638
|1.3443
|1.50
|2897.73
|1989
|2004.12.13 12:00
|buy
|995
|0.03
|1.3266
|1.3081
|1.3276
|1990
|2004.12.13 12:03
|t/p
|995
|0.03
|1.3276
|1.3081
|1.3276
|3.00
|2900.73
|1991
|2004.12.16 20:00
|sell
|996
|0.03
|1.3217
|1.3402
|1.3207
|1992
|2004.12.16 20:06
|sell
|997
|0.06
|1.3223
|1.3403
|1.3213
|1993
|2004.12.16 20:13
|sell
|998
|0.12
|1.3230
|1.3405
|1.3220
|1994
|2004.12.16 20:19
|sell
|999
|0.24
|1.3236
|1.3406
|1.3226
|1995
|2004.12.16 20:21
|close
|999
|0.24
|1.3231
|1.3406
|1.3226
|12.00
|2912.73
|1996
|2004.12.16 20:21
|close
|998
|0.12
|1.3232
|1.3405
|1.3220
|-2.40
|2910.33
|1997
|2004.12.16 20:21
|close
|997
|0.06
|1.3233
|1.3403
|1.3213
|-6.00
|2904.33
|1998
|2004.12.16 20:21
|close
|996
|0.03
|1.3235
|1.3402
|1.3207
|-5.40
|2898.93
|1999
|2004.12.20 08:00
|buy
|1000
|0.03
|1.3328
|1.3143
|1.3338
|2000
|2004.12.20 08:59
|t/p
|1000
|0.03
|1.3338
|1.3143
|1.3338
|3.00
|2901.93
|2001
|2004.12.22 04:00
|sell
|1001
|0.03
|1.3361
|1.3546
|1.3351
|2002
|2004.12.22 05:08
|t/p
|1001
|0.03
|1.3351
|1.3546
|1.3351
|3.00
|2904.93
|2003
|2004.12.29 00:01
|sell
|1002
|0.03
|1.3612
|1.3797
|1.3602
|2004
|2004.12.29 00:06
|sell
|1003
|0.06
|1.3618
|1.3798
|1.3608
|2005
|2004.12.29 00:35
|t/p
|1003
|0.06
|1.3608
|1.3798
|1.3608
|6.00
|2910.93
|2006
|2004.12.29 00:35
|close
|1002
|0.03
|1.3606
|1.3797
|1.3602
|1.80
|2912.73
|2007
|2005.01.07 12:00
|buy
|1004
|0.03
|1.3234
|1.3049
|1.3244
|2008
|2005.01.07 12:05
|buy
|1005
|0.06
|1.3228
|1.3048
|1.3238
|2009
|2005.01.07 12:28
|buy
|1006
|0.12
|1.3222
|1.3047
|1.3232
|2010
|2005.01.07 12:35
|buy
|1007
|0.24
|1.3217
|1.3047
|1.3227
|2011
|2005.01.07 12:35
|buy
|1008
|0.48
|1.3209
|1.3044
|1.3219
|2012
|2005.01.07 12:55
|close
|1008
|0.48
|1.3215
|1.3044
|1.3219
|28.80
|2941.53
|2013
|2005.01.07 12:55
|close
|1007
|0.24
|1.3213
|1.3047
|1.3227
|-9.60
|2931.93
|2014
|2005.01.07 12:55
|close
|1006
|0.12
|1.3211
|1.3047
|1.3232
|-13.20
|2918.73
|2015
|2005.01.07 12:56
|close
|1005
|0.06
|1.3212
|1.3048
|1.3238
|-9.60
|2909.13
|2016
|2005.01.07 12:56
|close
|1004
|0.03
|1.3214
|1.3049
|1.3244
|-6.00
|2903.13
|2017
|2005.01.10 18:00
|buy
|1009
|0.03
|1.3112
|1.2927
|1.3122
|2018
|2005.01.10 18:01
|buy
|1010
|0.06
|1.3106
|1.2926
|1.3116
|2019
|2005.01.10 18:14
|buy
|1011
|0.12
|1.3100
|1.2925
|1.3110
|2020
|2005.01.10 18:22
|buy
|1012
|0.24
|1.3093
|1.2923
|1.3103
|2021
|2005.01.10 18:25
|close
|1012
|0.24
|1.3098
|1.2923
|1.3103
|12.00
|2915.13
|2022
|2005.01.10 18:25
|close
|1011
|0.12
|1.3097
|1.2925
|1.3110
|-3.60
|2911.53
|2023
|2005.01.10 18:26
|close
|1010
|0.06
|1.3096
|1.2926
|1.3116
|-6.00
|2905.53
|2024
|2005.01.10 18:26
|close
|1009
|0.03
|1.3097
|1.2927
|1.3122
|-4.50
|2901.03
|2025
|2005.01.19 12:00
|buy
|1013
|0.03
|1.3089
|1.2904
|1.3099
|2026
|2005.01.19 12:08
|buy
|1014
|0.06
|1.3083
|1.2903
|1.3093
|2027
|2005.01.19 12:47
|t/p
|1014
|0.06
|1.3093
|1.2903
|1.3093
|6.00
|2907.03
|2028
|2005.01.19 12:47
|close
|1013
|0.03
|1.3093
|1.2904
|1.3099
|1.20
|2908.23
|2029
|2005.01.21 18:00
|buy
|1015
|0.03
|1.3039
|1.2854
|1.3049
|2030
|2005.01.21 18:16
|t/p
|1015
|0.03
|1.3049
|1.2854
|1.3049
|3.00
|2911.23
|2031
|2005.01.26 20:00
|buy
|1016
|0.03
|1.3086
|1.2901
|1.3096
|2032
|2005.01.26 20:21
|buy
|1017
|0.06
|1.3080
|1.2900
|1.3090
|2033
|2005.01.26 20:35
|buy
|1018
|0.12
|1.3075
|1.2900
|1.3085
|2034
|2005.01.26 20:38
|buy
|1019
|0.24
|1.3069
|1.2899
|1.3079
|2035
|2005.01.26 20:38
|close
|1019
|0.24
|1.3074
|1.2899
|1.3079
|12.00
|2923.23
|2036
|2005.01.26 20:38
|close
|1018
|0.12
|1.3073
|1.2900
|1.3085
|-2.40
|2920.83
|2037
|2005.01.26 20:38
|close
|1017
|0.06
|1.3071
|1.2900
|1.3090
|-5.40
|2915.43
|2038
|2005.01.26 20:39
|close
|1016
|0.03
|1.3068
|1.2901
|1.3096
|-5.40
|2910.03
|2039
|2005.01.28 04:00
|sell
|1020
|0.03
|1.3026
|1.3211
|1.3016
|2040
|2005.01.28 04:52
|sell
|1021
|0.06
|1.3032
|1.3212
|1.3022
|2041
|2005.01.28 07:05
|sell
|1022
|0.12
|1.3039
|1.3214
|1.3029
|2042
|2005.01.28 07:37
|sell
|1023
|0.24
|1.3045
|1.3215
|1.3035
|2043
|2005.01.28 07:55
|sell
|1024
|0.48
|1.3053
|1.3218
|1.3043
|2044
|2005.01.28 08:00
|close
|1024
|0.48
|1.3046
|1.3218
|1.3043
|33.60
|2943.63
|2045
|2005.01.28 08:00
|close
|1023
|0.24
|1.3048
|1.3215
|1.3035
|-7.20
|2936.43
|2046
|2005.01.28 08:00
|close
|1022
|0.12
|1.3050
|1.3214
|1.3029
|-13.20
|2923.23
|2047
|2005.01.28 08:00
|close
|1021
|0.06
|1.3049
|1.3212
|1.3022
|-10.20
|2913.03
|2048
|2005.01.28 08:01
|close
|1020
|0.03
|1.3048
|1.3211
|1.3016
|-6.60
|2906.43
|2049
|2005.02.03 00:01
|sell
|1025
|0.03
|1.3035
|1.3220
|1.3025
|2050
|2005.02.03 00:42
|t/p
|1025
|0.03
|1.3025
|1.3220
|1.3025
|3.00
|2909.43
|2051
|2005.02.09 04:00
|buy
|1026
|0.03
|1.2761
|1.2576
|1.2771
|2052
|2005.02.09 06:06
|buy
|1027
|0.06
|1.2755
|1.2575
|1.2765
|2053
|2005.02.09 06:21
|t/p
|1027
|0.06
|1.2765
|1.2575
|1.2765
|6.00
|2915.43
|2054
|2005.02.09 06:21
|close
|1026
|0.03
|1.2765
|1.2576
|1.2771
|1.20
|2916.63
|2055
|2005.02.17 08:00
|sell
|1028
|0.03
|1.3042
|1.3227
|1.3032
|2056
|2005.02.17 08:32
|sell
|1029
|0.06
|1.3048
|1.3228
|1.3038
|2057
|2005.02.17 08:40
|sell
|1030
|0.12
|1.3055
|1.3230
|1.3045
|2058
|2005.02.17 08:41
|sell
|1031
|0.24
|1.3061
|1.3231
|1.3051
|2059
|2005.02.17 08:43
|close
|1031
|0.24
|1.3056
|1.3231
|1.3051
|12.00
|2928.63
|2060
|2005.02.17 08:44
|close
|1030
|0.12
|1.3058
|1.3230
|1.3045
|-3.60
|2925.03
|2061
|2005.02.17 08:44
|close
|1029
|0.06
|1.3059
|1.3228
|1.3038
|-6.60
|2918.43
|2062
|2005.02.17 08:44
|close
|1028
|0.03
|1.3057
|1.3227
|1.3032
|-4.50
|2913.93
|2063
|2005.02.17 18:00
|sell
|1032
|0.03
|1.3085
|1.3270
|1.3075
|2064
|2005.02.17 18:01
|t/p
|1032
|0.03
|1.3075
|1.3270
|1.3075
|3.00
|2916.93
|2065
|2005.02.18 04:00
|sell
|1033
|0.03
|1.3067
|1.3252
|1.3057
|2066
|2005.02.18 04:21
|sell
|1034
|0.06
|1.3073
|1.3253
|1.3063
|2067
|2005.02.18 07:46
|sell
|1035
|0.12
|1.3080
|1.3255
|1.3070
|2068
|2005.02.18 08:43
|t/p
|1035
|0.12
|1.3070
|1.3255
|1.3070
|12.00
|2928.93
|2069
|2005.02.18 08:43
|close
|1034
|0.06
|1.3070
|1.3253
|1.3063
|1.80
|2930.73
|2070
|2005.02.18 08:43
|close
|1033
|0.03
|1.3074
|1.3252
|1.3057
|-2.10
|2928.63
|2071
|2005.02.24 00:01
|sell
|1036
|0.03
|1.3208
|1.3393
|1.3198
|2072
|2005.02.24 00:32
|sell
|1037
|0.06
|1.3214
|1.3394
|1.3204
|2073
|2005.02.24 00:53
|t/p
|1037
|0.06
|1.3204
|1.3394
|1.3204
|6.00
|2934.63
|2074
|2005.02.24 00:53
|close
|1036
|0.03
|1.3204
|1.3393
|1.3198
|1.20
|2935.83
|2075
|2005.03.01 00:01
|sell
|1038
|0.03
|1.3216
|1.3401
|1.3206
|2076
|2005.03.01 02:00
|sell
|1039
|0.06
|1.3224
|1.3404
|1.3214
|2077
|2005.03.01 02:45
|t/p
|1039
|0.06
|1.3214
|1.3404
|1.3214
|6.00
|2941.83
|2078
|2005.03.01 02:45
|close
|1038
|0.03
|1.3214
|1.3401
|1.3206
|0.60
|2942.43
|2079
|2005.03.04 18:00
|buy
|1040
|0.03
|1.3246
|1.3061
|1.3256
|2080
|2005.03.04 19:22
|buy
|1041
|0.06
|1.3240
|1.3060
|1.3250
|2081
|2005.03.04 19:51
|t/p
|1041
|0.06
|1.3250
|1.3060
|1.3250
|6.00
|2948.43
|2082
|2005.03.04 19:51
|close
|1040
|0.03
|1.3251
|1.3061
|1.3256
|1.50
|2949.93
|2083
|2005.03.11 04:00
|sell
|1042
|0.03
|1.3426
|1.3611
|1.3416
|2084
|2005.03.11 06:18
|sell
|1043
|0.06
|1.3432
|1.3612
|1.3422
|2085
|2005.03.11 07:14
|t/p
|1043
|0.06
|1.3422
|1.3612
|1.3422
|6.00
|2955.93
|2086
|2005.03.11 07:14
|close
|1042
|0.03
|1.3422
|1.3611
|1.3416
|1.20
|2957.13
|2087
|2005.03.18 00:01
|sell
|1044
|0.03
|1.3380
|1.3565
|1.3370
|2088
|2005.03.18 01:56
|sell
|1045
|0.06
|1.3386
|1.3566
|1.3376
|2089
|2005.03.18 02:29
|t/p
|1045
|0.06
|1.3376
|1.3566
|1.3376
|6.00
|2963.13
|2090
|2005.03.18 02:29
|close
|1044
|0.03
|1.3375
|1.3565
|1.3370
|1.50
|2964.63
|2091
|2005.03.25 08:00
|buy
|1046
|0.03
|1.2949
|1.2764
|1.2959
|2092
|2005.03.25 08:55
|t/p
|1046
|0.03
|1.2959
|1.2764
|1.2959
|3.00
|2967.63
|2093
|2005.04.06 04:00
|buy
|1047
|0.03
|1.2859
|1.2674
|1.2869
|2094
|2005.04.06 04:24
|t/p
|1047
|0.03
|1.2869
|1.2674
|1.2869
|3.00
|2970.63
|2095
|2005.04.11 00:01
|buy
|1048
|0.03
|1.2928
|1.2743
|1.2938
|2096
|2005.04.11 00:47
|buy
|1049
|0.06
|1.2922
|1.2742
|1.2932
|2097
|2005.04.11 01:22
|buy
|1050
|0.12
|1.2915
|1.2740
|1.2925
|2098
|2005.04.11 01:54
|t/p
|1050
|0.12
|1.2925
|1.2740
|1.2925
|12.00
|2982.63
|2099
|2005.04.11 01:54
|close
|1049
|0.06
|1.2926
|1.2742
|1.2932
|2.40
|2985.03
|2100
|2005.04.11 01:54
|close
|1048
|0.03
|1.2925
|1.2743
|1.2938
|-0.90
|2984.13
|2101
|2005.04.12 20:00
|sell
|1051
|0.03
|1.2888
|1.3073
|1.2878
|2102
|2005.04.12 20:01
|t/p
|1051
|0.03
|1.2878
|1.3073
|1.2878
|3.00
|2987.13
|2103
|2005.04.15 20:00
|buy
|1052
|0.03
|1.2910
|1.2725
|1.2920
|2104
|2005.04.15 20:01
|buy
|1053
|0.06
|1.2903
|1.2723
|1.2913
|2105
|2005.04.15 20:24
|t/p
|1053
|0.06
|1.2913
|1.2723
|1.2913
|6.00
|2993.13
|2106
|2005.04.15 20:24
|close
|1052
|0.03
|1.2913
|1.2725
|1.2920
|0.90
|2994.03
|2107
|2005.04.21 18:00
|sell
|1054
|0.03
|1.3088
|1.3273
|1.3078
|2108
|2005.04.21 18:00
|sell
|1055
|0.06
|1.3094
|1.3274
|1.3084
|2109
|2005.04.21 18:01
|t/p
|1055
|0.06
|1.3084
|1.3274
|1.3084
|6.00
|3000.03
|2110
|2005.04.21 18:01
|close
|1054
|0.03
|1.3083
|1.3273
|1.3078
|1.50
|3001.53
|2111
|2005.04.29 08:00
|buy
|1056
|0.03
|1.2941
|1.2756
|1.2951
|2112
|2005.04.29 08:05
|t/p
|1056
|0.03
|1.2951
|1.2756
|1.2951
|3.00
|3004.53
|2113
|2005.05.03 12:00
|buy
|1057
|0.03
|1.2876
|1.2691
|1.2886
|2114
|2005.05.03 12:00
|buy
|1058
|0.06
|1.2869
|1.2689
|1.2879
|2115
|2005.05.03 12:10
|buy
|1059
|0.12
|1.2863
|1.2688
|1.2873
|2116
|2005.05.03 12:40
|t/p
|1059
|0.12
|1.2873
|1.2688
|1.2873
|12.00
|3016.53
|2117
|2005.05.03 12:40
|close
|1058
|0.06
|1.2873
|1.2689
|1.2879
|2.40
|3018.93
|2118
|2005.05.03 12:40
|close
|1057
|0.03
|1.2872
|1.2691
|1.2886
|-1.20
|3017.73
|2119
|2005.05.06 12:00
|sell
|1060
|0.03
|1.2952
|1.3137
|1.2942
|2120
|2005.05.06 12:00
|sell
|1061
|0.06
|1.2957
|1.3137
|1.2947
|2121
|2005.05.06 12:02
|sell
|1062
|0.12
|1.2963
|1.3138
|1.2953
|2122
|2005.05.06 12:15
|sell
|1063
|0.24
|1.2969
|1.3139
|1.2959
|2123
|2005.05.06 12:15
|close
|1063
|0.24
|1.2962
|1.3139
|1.2959
|16.80
|3034.53
|2124
|2005.05.06 12:16
|close
|1062
|0.12
|1.2959
|1.3138
|1.2953
|4.80
|3039.33
|2125
|2005.05.06 12:16
|close
|1061
|0.06
|1.2958
|1.3137
|1.2947
|-0.60
|3038.73
|2126
|2005.05.06 12:16
|close
|1060
|0.03
|1.2957
|1.3137
|1.2942
|-1.50
|3037.23
|2127
|2005.05.10 12:00
|buy
|1064
|0.03
|1.2848
|1.2663
|1.2858
|2128
|2005.05.10 12:31
|buy
|1065
|0.06
|1.2842
|1.2662
|1.2852
|2129
|2005.05.10 12:48
|t/p
|1065
|0.06
|1.2852
|1.2662
|1.2852
|6.00
|3043.23
|2130
|2005.05.10 12:48
|close
|1064
|0.03
|1.2852
|1.2663
|1.2858
|1.20
|3044.43
|2131
|2005.05.16 20:00
|buy
|1066
|0.03
|1.2628
|1.2443
|1.2638
|2132
|2005.05.16 20:22
|t/p
|1066
|0.03
|1.2638
|1.2443
|1.2638
|3.00
|3047.43
|2133
|2005.05.24 04:00
|buy
|1067
|0.03
|1.2561
|1.2376
|1.2571
|2134
|2005.05.24 05:30
|t/p
|1067
|0.03
|1.2571
|1.2376
|1.2571
|3.00
|3050.43
|2135
|2005.05.27 20:00
|buy
|1068
|0.03
|1.2578
|1.2393
|1.2588
|2136
|2005.05.27 20:09
|buy
|1069
|0.06
|1.2572
|1.2392
|1.2582
|2137
|2005.05.27 21:52
|t/p
|1069
|0.06
|1.2582
|1.2392
|1.2582
|6.00
|3056.43
|2138
|2005.05.27 21:52
|close
|1068
|0.03
|1.2582
|1.2393
|1.2588
|1.20
|3057.63
|2139
|2005.06.02 18:00
|buy
|1070
|0.03
|1.2267
|1.2082
|1.2277
|2140
|2005.06.02 18:03
|buy
|1071
|0.06
|1.2261
|1.2081
|1.2271
|2141
|2005.06.02 18:05
|t/p
|1071
|0.06
|1.2271
|1.2081
|1.2271
|6.00
|3063.63
|2142
|2005.06.02 18:05
|close
|1070
|0.03
|1.2271
|1.2082
|1.2277
|1.20
|3064.83
|2143
|2005.06.14 08:00
|buy
|1072
|0.03
|1.2114
|1.1929
|1.2124
|2144
|2005.06.14 08:03
|buy
|1073
|0.06
|1.2107
|1.1927
|1.2117
|2145
|2005.06.14 08:05
|t/p
|1073
|0.06
|1.2117
|1.1927
|1.2117
|6.00
|3070.83
|2146
|2005.06.14 08:05
|close
|1072
|0.03
|1.2117
|1.1929
|1.2124
|0.90
|3071.73
|2147
|2005.06.15 18:00
|buy
|1074
|0.03
|1.2107
|1.1922
|1.2117
|2148
|2005.06.15 18:20
|t/p
|1074
|0.03
|1.2117
|1.1922
|1.2117
|3.00
|3074.73
|2149
|2005.06.21 00:01
|sell
|1075
|0.03
|1.2155
|1.2340
|1.2145
|2150
|2005.06.21 00:08
|sell
|1076
|0.06
|1.2161
|1.2341
|1.2151
|2151
|2005.06.21 00:17
|t/p
|1076
|0.06
|1.2151
|1.2341
|1.2151
|6.00
|3080.73
|2152
|2005.06.21 00:17
|close
|1075
|0.03
|1.2150
|1.2340
|1.2145
|1.50
|3082.23
|2153
|2005.06.27 00:01
|buy
|1077
|0.03
|1.2101
|1.1916
|1.2111
|2154
|2005.06.27 00:21
|buy
|1078
|0.06
|1.2095
|1.1915
|1.2105
|2155
|2005.06.27 00:46
|t/p
|1078
|0.06
|1.2105
|1.1915
|1.2105
|6.00
|3088.23
|2156
|2005.06.27 00:46
|close
|1077
|0.03
|1.2105
|1.1916
|1.2111
|1.20
|3089.43
|2157
|2005.06.28 18:00
|sell
|1079
|0.03
|1.2075
|1.2260
|1.2065
|2158
|2005.06.28 18:25
|sell
|1080
|0.06
|1.2081
|1.2261
|1.2071
|2159
|2005.06.28 19:02
|t/p
|1080
|0.06
|1.2071
|1.2261
|1.2071
|6.00
|3095.43
|2160
|2005.06.28 19:02
|close
|1079
|0.03
|1.2070
|1.2260
|1.2065
|1.50
|3096.93
|2161
|2005.06.30 08:00
|buy
|1081
|0.03
|1.2095
|1.1910
|1.2105
|2162
|2005.06.30 08:00
|buy
|1082
|0.06
|1.2089
|1.1909
|1.2099
|2163
|2005.06.30 08:03
|t/p
|1082
|0.06
|1.2099
|1.1909
|1.2099
|6.00
|3102.93
|2164
|2005.06.30 08:03
|close
|1081
|0.03
|1.2099
|1.1910
|1.2105
|1.20
|3104.13
|2165
|2005.07.05 20:00
|buy
|1083
|0.03
|1.1919
|1.1734
|1.1929
|2166
|2005.07.05 20:03
|buy
|1084
|0.06
|1.1913
|1.1733
|1.1923
|2167
|2005.07.05 21:43
|t/p
|1084
|0.06
|1.1923
|1.1733
|1.1923
|6.00
|3110.13
|2168
|2005.07.05 21:43
|close
|1083
|0.03
|1.1923
|1.1734
|1.1929
|1.20
|3111.33
|2169
|2005.07.13 20:00
|sell
|1085
|0.03
|1.2092
|1.2277
|1.2082
|2170
|2005.07.13 20:00
|sell
|1086
|0.06
|1.2098
|1.2278
|1.2088
|2171
|2005.07.13 20:20
|t/p
|1086
|0.06
|1.2088
|1.2278
|1.2088
|6.00
|3117.33
|2172
|2005.07.13 20:20
|close
|1085
|0.03
|1.2087
|1.2277
|1.2082
|1.50
|3118.83
|2173
|2005.07.20 04:00
|buy
|1087
|0.03
|1.2084
|1.1899
|1.2094
|2174
|2005.07.20 04:27
|t/p
|1087
|0.03
|1.2094
|1.1899
|1.2094
|3.00
|3121.83
|2175
|2005.07.22 18:00
|sell
|1088
|0.03
|1.2069
|1.2254
|1.2059
|2176
|2005.07.22 18:00
|sell
|1089
|0.06
|1.2075
|1.2255
|1.2065
|2177
|2005.07.22 18:00
|sell
|1090
|0.12
|1.2082
|1.2257
|1.2072
|2178
|2005.07.22 18:01
|t/p
|1090
|0.12
|1.2072
|1.2257
|1.2072
|12.00
|3133.83
|2179
|2005.07.22 18:01
|close
|1089
|0.06
|1.2072
|1.2255
|1.2065
|1.80
|3135.63
|2180
|2005.07.22 18:01
|close
|1088
|0.03
|1.2070
|1.2254
|1.2059
|-0.30
|3135.33
|2181
|2005.07.27 20:00
|buy
|1091
|0.03
|1.2073
|1.1888
|1.2083
|2182
|2005.07.27 20:00
|buy
|1092
|0.06
|1.2067
|1.1887
|1.2077
|2183
|2005.07.27 20:05
|t/p
|1092
|0.06
|1.2077
|1.1887
|1.2077
|6.00
|3141.33
|2184
|2005.07.27 20:05
|close
|1091
|0.03
|1.2077
|1.1888
|1.2083
|1.20
|3142.53
|2185
|2005.08.03 00:01
|sell
|1093
|0.03
|1.2196
|1.2381
|1.2186
|2186
|2005.08.03 02:31
|t/p
|1093
|0.03
|1.2186
|1.2381
|1.2186
|3.00
|3145.53
|2187
|2005.08.05 18:00
|sell
|1094
|0.03
|1.2324
|1.2509
|1.2314
|2188
|2005.08.05 18:00
|sell
|1095
|0.06
|1.2330
|1.2510
|1.2320
|2189
|2005.08.05 18:13
|t/p
|1095
|0.06
|1.2320
|1.2510
|1.2320
|6.00
|3151.53
|2190
|2005.08.05 18:13
|close
|1094
|0.03
|1.2318
|1.2509
|1.2314
|1.80
|3153.33
|2191
|2005.08.15 00:01
|sell
|1096
|0.03
|1.2454
|1.2639
|1.2444
|2192
|2005.08.15 00:35
|sell
|1097
|0.06
|1.2460
|1.2640
|1.2450
|2193
|2005.08.15 00:41
|t/p
|1097
|0.06
|1.2450
|1.2640
|1.2450
|6.00
|3159.33
|2194
|2005.08.15 00:41
|close
|1096
|0.03
|1.2450
|1.2639
|1.2444
|1.20
|3160.53
|2195
|2005.08.22 04:00
|buy
|1098
|0.03
|1.2178
|1.1993
|1.2188
|2196
|2005.08.22 04:33
|t/p
|1098
|0.03
|1.2188
|1.1993
|1.2188
|3.00
|3163.53
|2197
|2005.08.29 00:01
|sell
|1099
|0.03
|1.2284
|1.2469
|1.2274
|2198
|2005.08.29 00:01
|sell
|1100
|0.06
|1.2289
|1.2469
|1.2279
|2199
|2005.08.29 00:23
|sell
|1101
|0.12
|1.2295
|1.2470
|1.2285
|2200
|2005.08.29 00:33
|sell
|1102
|0.24
|1.2302
|1.2472
|1.2292
|2201
|2005.08.29 00:45
|close
|1102
|0.24
|1.2297
|1.2472
|1.2292
|12.00
|3175.53
|2202
|2005.08.29 00:45
|close
|1101
|0.12
|1.2296
|1.2470
|1.2285
|-1.20
|3174.33
|2203
|2005.08.29 00:45
|close
|1100
|0.06
|1.2299
|1.2469
|1.2279
|-6.00
|3168.33
|2204
|2005.08.29 00:45
|close
|1099
|0.03
|1.2301
|1.2469
|1.2274
|-5.10
|3163.23
|2205
|2005.08.31 20:00
|buy
|1103
|0.03
|1.2331
|1.2146
|1.2341
|2206
|2005.08.31 20:17
|t/p
|1103
|0.03
|1.2341
|1.2146
|1.2341
|3.00
|3166.23
|2207
|2005.09.05 20:00
|sell
|1104
|0.03
|1.2528
|1.2713
|1.2518
|2208
|2005.09.05 20:01
|sell
|1105
|0.06
|1.2533
|1.2713
|1.2523
|2209
|2005.09.05 20:37
|t/p
|1105
|0.06
|1.2523
|1.2713
|1.2523
|6.00
|3172.23
|2210
|2005.09.05 20:37
|close
|1104
|0.03
|1.2523
|1.2713
|1.2518
|1.50
|3173.73
|2211
|2005.09.14 08:00
|buy
|1106
|0.03
|1.2291
|1.2106
|1.2301
|2212
|2005.09.14 08:00
|buy
|1107
|0.06
|1.2286
|1.2106
|1.2296
|2213
|2005.09.14 08:11
|t/p
|1107
|0.06
|1.2296
|1.2106
|1.2296
|6.00
|3179.73
|2214
|2005.09.14 08:11
|close
|1106
|0.03
|1.2297
|1.2106
|1.2301
|1.80
|3181.53
|2215
|2005.09.16 08:00
|buy
|1108
|0.03
|1.2294
|1.2109
|1.2304
|2216
|2005.09.16 08:01
|buy
|1109
|0.06
|1.2288
|1.2108
|1.2298
|2217
|2005.09.16 08:19
|t/p
|1109
|0.06
|1.2298
|1.2108
|1.2298
|6.00
|3187.53
|2218
|2005.09.16 08:19
|close
|1108
|0.03
|1.2299
|1.2109
|1.2304
|1.50
|3189.03
|2219
|2005.09.20 18:00
|buy
|1110
|0.03
|1.2179
|1.1994
|1.2189
|2220
|2005.09.20 18:04
|t/p
|1110
|0.03
|1.2189
|1.1994
|1.2189
|3.00
|3192.03
|2221
|2005.09.27 12:00
|buy
|1111
|0.03
|1.2035
|1.1850
|1.2045
|2222
|2005.09.27 12:06
|buy
|1112
|0.06
|1.2029
|1.1849
|1.2039
|2223
|2005.09.27 12:28
|buy
|1113
|0.12
|1.2024
|1.1849
|1.2034
|2224
|2005.09.27 12:49
|buy
|1114
|0.24
|1.2018
|1.1848
|1.2028
|2225
|2005.09.27 12:57
|close
|1114
|0.24
|1.2025
|1.1848
|1.2028
|16.80
|3208.83
|2226
|2005.09.27 12:57
|close
|1113
|0.12
|1.2024
|1.1849
|1.2034
|0.00
|3208.83
|2227
|2005.09.27 12:57
|close
|1112
|0.06
|1.2025
|1.1849
|1.2039
|-2.40
|3206.43
|2228
|2005.09.27 12:57
|close
|1111
|0.03
|1.2026
|1.1850
|1.2045
|-2.70
|3203.73
|2229
|2005.10.05 00:01
|buy
|1115
|0.03
|1.1924
|1.1739
|1.1934
|2230
|2005.10.05 00:06
|buy
|1116
|0.06
|1.1918
|1.1738
|1.1928
|2231
|2005.10.05 02:11
|t/p
|1116
|0.06
|1.1928
|1.1738
|1.1928
|6.00
|3209.73
|2232
|2005.10.05 02:11
|close
|1115
|0.03
|1.1928
|1.1739
|1.1934
|1.20
|3210.93
|2233
|2005.10.10 04:00
|sell
|1117
|0.03
|1.2136
|1.2321
|1.2126
|2234
|2005.10.10 04:14
|t/p
|1117
|0.03
|1.2126
|1.2321
|1.2126
|3.00
|3213.93
|2235
|2005.10.14 00:01
|buy
|1118
|0.03
|1.2027
|1.1842
|1.2037
|2236
|2005.10.14 00:44
|buy
|1119
|0.06
|1.2020
|1.1840
|1.2030
|2237
|2005.10.14 01:01
|buy
|1120
|0.12
|1.2014
|1.1839
|1.2024
|2238
|2005.10.14 02:21
|buy
|1121
|0.24
|1.2008
|1.1838
|1.2018
|2239
|2005.10.14 02:25
|buy
|1122
|0.48
|1.2000
|1.1835
|1.2010
|2240
|2005.10.14 02:44
|close
|1122
|0.48
|1.2007
|1.1835
|1.2010
|33.60
|3247.53
|2241
|2005.10.14 02:44
|close
|1121
|0.24
|1.2008
|1.1838
|1.2018
|0.00
|3247.53
|2242
|2005.10.14 02:44
|close
|1120
|0.12
|1.2005
|1.1839
|1.2024
|-10.80
|3236.73
|2243
|2005.10.14 02:44
|close
|1119
|0.06
|1.2006
|1.1840
|1.2030
|-8.40
|3228.33
|2244
|2005.10.14 02:44
|close
|1118
|0.03
|1.2004
|1.1842
|1.2037
|-6.90
|3221.43
|2245
|2005.10.18 04:00
|sell
|1123
|0.03
|1.2004
|1.2189
|1.1994
|2246
|2005.10.18 06:30
|t/p
|1123
|0.03
|1.1994
|1.2189
|1.1994
|3.00
|3224.43
|2247
|2005.10.20 00:01
|buy
|1124
|0.03
|1.1998
|1.1813
|1.2008
|2248
|2005.10.20 00:06
|buy
|1125
|0.06
|1.1992
|1.1812
|1.2002
|2249
|2005.10.20 00:37
|buy
|1126
|0.12
|1.1986
|1.1811
|1.1996
|2250
|2005.10.20 00:38
|buy
|1127
|0.24
|1.1979
|1.1809
|1.1989
|2251
|2005.10.20 00:57
|buy
|1128
|0.48
|1.1973
|1.1808
|1.1983
|2252
|2005.10.20 01:12
|close
|1128
|0.48
|1.1979
|1.1808
|1.1983
|28.80
|3253.23
|2253
|2005.10.20 01:12
|close
|1127
|0.24
|1.1977
|1.1809
|1.1989
|-4.80
|3248.43
|2254
|2005.10.20 01:13
|close
|1126
|0.12
|1.1978
|1.1811
|1.1996
|-9.60
|3238.83
|2255
|2005.10.20 01:14
|close
|1125
|0.06
|1.1977
|1.1812
|1.2002
|-9.00
|3229.83
|2256
|2005.10.20 01:14
|close
|1124
|0.03
|1.1976
|1.1813
|1.2008
|-6.60
|3223.23
|2257
|2005.10.25 12:00
|buy
|1129
|0.03
|1.2035
|1.1850
|1.2045
|2258
|2005.10.25 12:00
|buy
|1130
|0.06
|1.2029
|1.1849
|1.2039
|2259
|2005.10.25 12:32
|buy
|1131
|0.12
|1.2024
|1.1849
|1.2034
|2260
|2005.10.25 12:44
|t/p
|1131
|0.12
|1.2034
|1.1849
|1.2034
|12.00
|3235.23
|2261
|2005.10.25 12:44
|close
|1130
|0.06
|1.2034
|1.1849
|1.2039
|3.00
|3238.23
|2262
|2005.10.25 12:44
|close
|1129
|0.03
|1.2033
|1.1850
|1.2045
|-0.60
|3237.63
|2263
|2005.10.28 20:00
|sell
|1132
|0.03
|1.2062
|1.2247
|1.2052
|2264
|2005.10.28 21:01
|sell
|1133
|0.06
|1.2067
|1.2247
|1.2057
|2265
|2005.10.28 21:07
|sell
|1134
|0.12
|1.2073
|1.2248
|1.2063
|2266
|2005.10.28 21:39
|t/p
|1134
|0.12
|1.2063
|1.2248
|1.2063
|12.00
|3249.63
|2267
|2005.10.28 21:39
|close
|1133
|0.06
|1.2063
|1.2247
|1.2057
|2.40
|3252.03
|2268
|2005.10.28 21:39
|close
|1132
|0.03
|1.2066
|1.2247
|1.2052
|-1.20
|3250.83
|2269
|2005.11.02 04:00
|buy
|1135
|0.03
|1.2031
|1.1846
|1.2041
|2270
|2005.11.02 04:38
|t/p
|1135
|0.03
|1.2041
|1.1846
|1.2041
|3.00
|3253.83
|2271
|2005.11.08 20:00
|buy
|1136
|0.03
|1.1790
|1.1605
|1.1800
|2272
|2005.11.08 20:03
|buy
|1137
|0.06
|1.1784
|1.1604
|1.1794
|2273
|2005.11.08 20:14
|buy
|1138
|0.12
|1.1778
|1.1603
|1.1788
|2274
|2005.11.08 20:54
|t/p
|1138
|0.12
|1.1788
|1.1603
|1.1788
|12.00
|3265.83
|2275
|2005.11.08 20:54
|close
|1137
|0.06
|1.1788
|1.1604
|1.1794
|2.40
|3268.23
|2276
|2005.11.08 20:54
|close
|1136
|0.03
|1.1785
|1.1605
|1.1800
|-1.50
|3266.73
|2277
|2005.11.11 20:00
|buy
|1139
|0.03
|1.1705
|1.1520
|1.1715
|2278
|2005.11.11 21:42
|t/p
|1139
|0.03
|1.1715
|1.1520
|1.1715
|3.00
|3269.73
|2279
|2005.11.16 00:01
|buy
|1140
|0.03
|1.1720
|1.1535
|1.1730
|2280
|2005.11.16 00:33
|t/p
|1140
|0.03
|1.1730
|1.1535
|1.1730
|3.00
|3272.73
|2281
|2005.11.22 04:00
|sell
|1141
|0.03
|1.1726
|1.1911
|1.1716
|2282
|2005.11.22 06:05
|sell
|1142
|0.06
|1.1733
|1.1913
|1.1723
|2283
|2005.11.22 08:03
|sell
|1143
|0.12
|1.1739
|1.1914
|1.1729
|2284
|2005.11.22 08:40
|t/p
|1143
|0.12
|1.1729
|1.1914
|1.1729
|12.00
|3284.73
|2285
|2005.11.22 08:40
|close
|1142
|0.06
|1.1728
|1.1913
|1.1723
|3.00
|3287.73
|2286
|2005.11.22 08:41
|close
|1141
|0.03
|1.1729
|1.1911
|1.1716
|-0.90
|3286.83
|2287
|2005.11.24 18:00
|sell
|1144
|0.03
|1.1782
|1.1967
|1.1772
|2288
|2005.11.24 18:11
|t/p
|1144
|0.03
|1.1772
|1.1967
|1.1772
|3.00
|3289.83
|2289
|2005.11.28 20:00
|buy
|1145
|0.03
|1.1851
|1.1666
|1.1861
|2290
|2005.11.28 20:00
|buy
|1146
|0.06
|1.1845
|1.1665
|1.1855
|2291
|2005.11.28 20:05
|t/p
|1146
|0.06
|1.1855
|1.1665
|1.1855
|6.00
|3295.83
|2292
|2005.11.28 20:05
|close
|1145
|0.03
|1.1856
|1.1666
|1.1861
|1.50
|3297.33
|2293
|2005.11.30 08:00
|sell
|1147
|0.03
|1.1787
|1.1972
|1.1777
|2294
|2005.11.30 08:02
|sell
|1148
|0.06
|1.1793
|1.1973
|1.1783
|2295
|2005.11.30 08:33
|t/p
|1148
|0.06
|1.1783
|1.1973
|1.1783
|6.00
|3303.33
|2296
|2005.11.30 08:33
|close
|1147
|0.03
|1.1783
|1.1972
|1.1777
|1.20
|3304.53
|2297
|2005.12.05 18:00
|buy
|1149
|0.03
|1.1790
|1.1605
|1.1800
|2298
|2005.12.05 18:07
|buy
|1150
|0.06
|1.1784
|1.1604
|1.1794
|2299
|2005.12.05 18:12
|t/p
|1150
|0.06
|1.1794
|1.1604
|1.1794
|6.00
|3310.53
|2300
|2005.12.05 18:12
|close
|1149
|0.03
|1.1794
|1.1605
|1.1800
|1.20
|3311.73
|2301
|2005.12.07 12:00
|sell
|1151
|0.03
|1.1725
|1.1910
|1.1715
|2302
|2005.12.07 12:29
|t/p
|1151
|0.03
|1.1715
|1.1910
|1.1715
|3.00
|3314.73
|2303
|2005.12.08 18:00
|buy
|1152
|0.03
|1.1828
|1.1643
|1.1838
|2304
|2005.12.08 18:03
|t/p
|1152
|0.03
|1.1838
|1.1643
|1.1838
|3.00
|3317.73
|2305
|2005.12.14 00:01
|sell
|1153
|0.03
|1.1936
|1.2121
|1.1926
|2306
|2005.12.14 00:16
|sell
|1154
|0.06
|1.1942
|1.2122
|1.1932
|2307
|2005.12.14 00:47
|sell
|1155
|0.12
|1.1947
|1.2122
|1.1937
|2308
|2005.12.14 01:14
|sell
|1156
|0.24
|1.1956
|1.2126
|1.1946
|2309
|2005.12.14 01:14
|close
|1156
|0.24
|1.1949
|1.2126
|1.1946
|16.80
|3334.53
|2310
|2005.12.14 01:14
|close
|1155
|0.12
|1.1951
|1.2122
|1.1937
|-4.80
|3329.73
|2311
|2005.12.14 01:14
|close
|1154
|0.06
|1.1950
|1.2122
|1.1932
|-4.80
|3324.93
|2312
|2005.12.14 01:15
|close
|1153
|0.03
|1.1952
|1.2121
|1.1926
|-4.80
|3320.13
|2313
|2005.12.15 04:00
|sell
|1157
|0.03
|1.2005
|1.2190
|1.1995
|2314
|2005.12.15 04:16
|t/p
|1157
|0.03
|1.1995
|1.2190
|1.1995
|3.00
|3323.13
|2315
|2005.12.22 20:00
|buy
|1158
|0.03
|1.1878
|1.1693
|1.1888
|2316
|2005.12.22 22:13
|buy
|1159
|0.06
|1.1872
|1.1692
|1.1882
|2317
|2005.12.22 23:25
|t/p
|1159
|0.06
|1.1882
|1.1692
|1.1882
|6.00
|3329.13
|2318
|2005.12.22 23:25
|close
|1158
|0.03
|1.1883
|1.1693
|1.1888
|1.50
|3330.63
|2319
|2005.12.30 08:00
|buy
|1160
|0.03
|1.1886
|1.1701
|1.1896
|2320
|2005.12.30 08:21
|buy
|1161
|0.06
|1.1880
|1.1700
|1.1890
|2321
|2005.12.30 08:26
|buy
|1162
|0.12
|1.1874
|1.1699
|1.1884
|2322
|2005.12.30 08:36
|buy
|1163
|0.24
|1.1868
|1.1698
|1.1878
|2323
|2005.12.30 08:42
|close
|1163
|0.24
|1.1873
|1.1698
|1.1878
|12.00
|3342.63
|2324
|2005.12.30 08:42
|close
|1162
|0.12
|1.1874
|1.1699
|1.1884
|0.00
|3342.63
|2325
|2005.12.30 08:42
|close
|1161
|0.06
|1.1871
|1.1700
|1.1890
|-5.40
|3337.23
|2326
|2005.12.30 08:42
|close
|1160
|0.03
|1.1872
|1.1701
|1.1896
|-4.20
|3333.03
|2327
|2006.01.03 04:00
|buy
|1164
|0.03
|1.1873
|1.1688
|1.1883
|2328
|2006.01.03 06:04
|t/p
|1164
|0.03
|1.1883
|1.1688
|1.1883
|3.00
|3336.03
|2329
|2006.01.05 20:00
|sell
|1165
|0.03
|1.2097
|1.2282
|1.2087
|2330
|2006.01.05 20:02
|sell
|1166
|0.06
|1.2105
|1.2285
|1.2095
|2331
|2006.01.05 20:30
|sell
|1167
|0.12
|1.2110
|1.2285
|1.2100
|2332
|2006.01.05 20:39
|sell
|1168
|0.24
|1.2117
|1.2287
|1.2107
|2333
|2006.01.05 20:40
|close
|1168
|0.24
|1.2112
|1.2287
|1.2107
|12.00
|3348.03
|2334
|2006.01.05 20:41
|close
|1167
|0.12
|1.2113
|1.2285
|1.2100
|-3.60
|3344.43
|2335
|2006.01.05 20:41
|close
|1166
|0.06
|1.2112
|1.2285
|1.2095
|-4.20
|3340.23
|2336
|2006.01.05 20:41
|close
|1165
|0.03
|1.2114
|1.2282
|1.2087
|-5.10
|3335.13
|2337
|2006.01.12 18:00
|sell
|1169
|0.03
|1.2033
|1.2218
|1.2023
|2338
|2006.01.12 18:02
|sell
|1170
|0.06
|1.2039
|1.2219
|1.2029
|2339
|2006.01.12 18:04
|sell
|1171
|0.12
|1.2047
|1.2222
|1.2037
|2340
|2006.01.12 18:08
|t/p
|1171
|0.12
|1.2037
|1.2222
|1.2037
|12.00
|3347.13
|2341
|2006.01.12 18:08
|close
|1170
|0.06
|1.2037
|1.2219
|1.2029
|1.20
|3348.33
|2342
|2006.01.12 18:08
|close
|1169
|0.03
|1.2038
|1.2218
|1.2023
|-1.50
|3346.83
|2343
|2006.01.17 12:00
|sell
|1172
|0.03
|1.2109
|1.2294
|1.2099
|2344
|2006.01.17 12:13
|t/p
|1172
|0.03
|1.2099
|1.2294
|1.2099
|3.00
|3349.83
|2345
|2006.01.19 04:00
|sell
|1173
|0.03
|1.2095
|1.2280
|1.2085
|2346
|2006.01.19 07:22
|sell
|1174
|0.06
|1.2101
|1.2281
|1.2091
|2347
|2006.01.19 07:26
|sell
|1175
|0.12
|1.2108
|1.2283
|1.2098
|2348
|2006.01.19 08:20
|t/p
|1175
|0.12
|1.2098
|1.2283
|1.2098
|12.00
|3361.83
|2349
|2006.01.19 08:20
|close
|1174
|0.06
|1.2097
|1.2281
|1.2091
|2.40
|3364.23
|2350
|2006.01.19 08:20
|close
|1173
|0.03
|1.2098
|1.2280
|1.2085
|-0.90
|3363.33
|2351
|2006.01.20 20:00
|buy
|1176
|0.03
|1.2131
|1.1946
|1.2141
|2352
|2006.01.20 20:05
|t/p
|1176
|0.03
|1.2141
|1.1946
|1.2141
|3.00
|3366.33
|2353
|2006.01.25 00:01
|sell
|1177
|0.03
|1.2270
|1.2455
|1.2260
|2354
|2006.01.25 01:15
|t/p
|1177
|0.03
|1.2260
|1.2455
|1.2260
|3.00
|3369.33
|2355
|2006.01.31 18:00
|buy
|1178
|0.03
|1.2157
|1.1972
|1.2167
|2356
|2006.01.31 18:15
|t/p
|1178
|0.03
|1.2167
|1.1972
|1.2167
|3.00
|3372.33
|2357
|2006.02.03 00:01
|buy
|1179
|0.03
|1.2090
|1.1905
|1.2100
|2358
|2006.02.03 00:09
|buy
|1180
|0.06
|1.2085
|1.1905
|1.2095
|2359
|2006.02.03 01:24
|t/p
|1180
|0.06
|1.2095
|1.1905
|1.2095
|6.00
|3378.33
|2360
|2006.02.03 01:24
|close
|1179
|0.03
|1.2096
|1.1905
|1.2100
|1.80
|3380.13
|2361
|2006.02.07 18:00
|buy
|1181
|0.03
|1.1976
|1.1791
|1.1986
|2362
|2006.02.07 18:02
|buy
|1182
|0.06
|1.1969
|1.1789
|1.1979
|2363
|2006.02.07 18:51
|t/p
|1182
|0.06
|1.1979
|1.1789
|1.1979
|6.00
|3386.13
|2364
|2006.02.07 18:51
|close
|1181
|0.03
|1.1979
|1.1791
|1.1986
|0.90
|3387.03
|2365
|2006.02.14 12:00
|buy
|1183
|0.03
|1.1909
|1.1724
|1.1919
|2366
|2006.02.14 12:03
|buy
|1184
|0.06
|1.1904
|1.1724
|1.1914
|2367
|2006.02.14 12:43
|buy
|1185
|0.12
|1.1898
|1.1723
|1.1908
|2368
|2006.02.14 13:29
|t/p
|1185
|0.12
|1.1908
|1.1723
|1.1908
|12.00
|3399.03
|2369
|2006.02.14 13:29
|close
|1184
|0.06
|1.1908
|1.1724
|1.1914
|2.40
|3401.43
|2370
|2006.02.14 13:30
|close
|1183
|0.03
|1.1907
|1.1724
|1.1919
|-0.60
|3400.83
|2371
|2006.02.17 00:01
|buy
|1186
|0.03
|1.1907
|1.1722
|1.1917
|2372
|2006.02.17 00:06
|buy
|1187
|0.06
|1.1900
|1.1720
|1.1910
|2373
|2006.02.17 00:51
|t/p
|1187
|0.06
|1.1910
|1.1720
|1.1910
|6.00
|3406.83
|2374
|2006.02.17 00:51
|close
|1186
|0.03
|1.1910
|1.1722
|1.1917
|0.90
|3407.73
|2375
|2006.02.21 12:00
|sell
|1188
|0.03
|1.1918
|1.2103
|1.1908
|2376
|2006.02.21 12:32
|t/p
|1188
|0.03
|1.1908
|1.2103
|1.1908
|3.00
|3410.73
|2377
|2006.02.28 12:00
|buy
|1189
|0.03
|1.1891
|1.1706
|1.1901
|2378
|2006.02.28 12:12
|buy
|1190
|0.06
|1.1886
|1.1706
|1.1896
|2379
|2006.02.28 12:54
|buy
|1191
|0.12
|1.1880
|1.1705
|1.1890
|2380
|2006.02.28 14:02
|buy
|1192
|0.24
|1.1874
|1.1704
|1.1884
|2381
|2006.02.28 14:03
|close
|1192
|0.24
|1.1879
|1.1704
|1.1884
|12.00
|3422.73
|2382
|2006.02.28 14:04
|close
|1191
|0.12
|1.1878
|1.1705
|1.1890
|-2.40
|3420.33
|2383
|2006.02.28 14:04
|close
|1190
|0.06
|1.1879
|1.1706
|1.1896
|-4.20
|3416.13
|2384
|2006.02.28 14:04
|close
|1189
|0.03
|1.1880
|1.1706
|1.1901
|-3.30
|3412.83
|2385
|2006.03.06 20:00
|sell
|1193
|0.03
|1.2014
|1.2199
|1.2004
|2386
|2006.03.06 20:59
|sell
|1194
|0.06
|1.2020
|1.2200
|1.2010
|2387
|2006.03.06 21:04
|sell
|1195
|0.12
|1.2026
|1.2201
|1.2016
|2388
|2006.03.06 23:41
|t/p
|1195
|0.12
|1.2016
|1.2201
|1.2016
|12.00
|3424.83
|2389
|2006.03.06 23:41
|close
|1194
|0.06
|1.2016
|1.2200
|1.2010
|2.40
|3427.23
|2390
|2006.03.06 23:41
|close
|1193
|0.03
|1.2020
|1.2199
|1.2004
|-1.80
|3425.43
|2391
|2006.03.09 04:00
|buy
|1196
|0.03
|1.1934
|1.1749
|1.1944
|2392
|2006.03.09 04:38
|buy
|1197
|0.06
|1.1928
|1.1748
|1.1938
|2393
|2006.03.09 04:53
|t/p
|1197
|0.06
|1.1938
|1.1748
|1.1938
|6.00
|3431.43
|2394
|2006.03.09 04:53
|close
|1196
|0.03
|1.1938
|1.1749
|1.1944
|1.20
|3432.63
|2395
|2006.03.10 12:00
|buy
|1198
|0.03
|1.1926
|1.1741
|1.1936
|2396
|2006.03.10 13:01
|buy
|1199
|0.06
|1.1920
|1.1740
|1.1930
|2397
|2006.03.10 14:31
|buy
|1200
|0.12
|1.1912
|1.1737
|1.1922
|2398
|2006.03.10 14:31
|buy
|1201
|0.24
|1.1906
|1.1736
|1.1916
|2399
|2006.03.10 14:31
|buy
|1202
|0.48
|1.1899
|1.1734
|1.1909
|2400
|2006.03.10 14:31
|t/p
|1202
|0.48
|1.1909
|1.1734
|1.1909
|48.00
|3480.63
|2401
|2006.03.10 14:31
|close
|1201
|0.24
|1.1910
|1.1736
|1.1916
|9.60
|3490.23
|2402
|2006.03.10 14:32
|close
|1200
|0.12
|1.1914
|1.1737
|1.1922
|2.40
|3492.63
|2403
|2006.03.10 14:32
|close
|1199
|0.06
|1.1913
|1.1740
|1.1930
|-4.20
|3488.43
|2404
|2006.03.10 14:32
|close
|1198
|0.03
|1.1912
|1.1741
|1.1936
|-4.20
|3484.23
|2405
|2006.03.13 00:01
|buy
|1203
|0.03
|1.1915
|1.1730
|1.1925
|2406
|2006.03.13 01:05
|t/p
|1203
|0.03
|1.1925
|1.1730
|1.1925
|3.00
|3487.23
|2407
|2006.03.20 08:00
|sell
|1204
|0.03
|1.2159
|1.2344
|1.2149
|2408
|2006.03.20 08:00
|sell
|1205
|0.06
|1.2165
|1.2345
|1.2155
|2409
|2006.03.20 08:15
|sell
|1206
|0.12
|1.2170
|1.2345
|1.2160
|2410
|2006.03.20 08:16
|sell
|1207
|0.24
|1.2176
|1.2346
|1.2166
|2411
|2006.03.20 08:17
|close
|1207
|0.24
|1.2170
|1.2346
|1.2166
|14.40
|3501.63
|2412
|2006.03.20 08:17
|close
|1206
|0.12
|1.2171
|1.2345
|1.2160
|-1.20
|3500.43
|2413
|2006.03.20 08:17
|close
|1205
|0.06
|1.2167
|1.2345
|1.2155
|-1.20
|3499.23
|2414
|2006.03.20 08:17
|close
|1204
|0.03
|1.2169
|1.2344
|1.2149
|-3.00
|3496.23
|2415
|2006.03.27 00:01
|buy
|1208
|0.03
|1.2041
|1.1856
|1.2051
|2416
|2006.03.27 00:25
|buy
|1209
|0.06
|1.2035
|1.1855
|1.2045
|2417
|2006.03.27 00:54
|buy
|1210
|0.12
|1.2029
|1.1854
|1.2039
|2418
|2006.03.27 02:27
|t/p
|1210
|0.12
|1.2039
|1.1854
|1.2039
|12.00
|3508.23
|2419
|2006.03.27 02:27
|close
|1209
|0.06
|1.2039
|1.1855
|1.2045
|2.40
|3510.63
|2420
|2006.03.27 02:27
|close
|1208
|0.03
|1.2038
|1.1856
|1.2051
|-0.90
|3509.73
|2421
|2006.03.30 04:00
|buy
|1211
|0.03
|1.2051
|1.1866
|1.2061
|2422
|2006.03.30 04:00
|buy
|1212
|0.06
|1.2046
|1.1866
|1.2056
|2423
|2006.03.30 04:45
|t/p
|1212
|0.06
|1.2056
|1.1866
|1.2056
|6.00
|3515.73
|2424
|2006.03.30 04:45
|close
|1211
|0.03
|1.2056
|1.1866
|1.2061
|1.50
|3517.23
|2425
|2006.04.03 04:00
|sell
|1213
|0.03
|1.2091
|1.2276
|1.2081
|2426
|2006.04.03 04:03
|sell
|1214
|0.06
|1.2098
|1.2278
|1.2088
|2427
|2006.04.03 04:45
|t/p
|1214
|0.06
|1.2088
|1.2278
|1.2088
|6.00
|3523.23
|2428
|2006.04.03 04:45
|close
|1213
|0.03
|1.2087
|1.2276
|1.2081
|1.20
|3524.43
|2429
|2006.04.06 18:00
|sell
|1215
|0.03
|1.2217
|1.2402
|1.2207
|2430
|2006.04.06 18:03
|sell
|1216
|0.06
|1.2223
|1.2403
|1.2213
|2431
|2006.04.06 18:12
|t/p
|1216
|0.06
|1.2213
|1.2403
|1.2213
|6.00
|3530.43
|2432
|2006.04.06 18:12
|close
|1215
|0.03
|1.2213
|1.2402
|1.2207
|1.20
|3531.63
|2433
|2006.04.11 18:00
|buy
|1217
|0.03
|1.2126
|1.1941
|1.2136
|2434
|2006.04.11 18:14
|buy
|1218
|0.06
|1.2120
|1.1940
|1.2130
|2435
|2006.04.11 18:35
|t/p
|1218
|0.06
|1.2130
|1.1940
|1.2130
|6.00
|3537.63
|2436
|2006.04.11 18:35
|close
|1217
|0.03
|1.2130
|1.1941
|1.2136
|1.20
|3538.83
|2437
|2006.04.14 04:00
|buy
|1219
|0.03
|1.2114
|1.1929
|1.2124
|2438
|2006.04.14 05:41
|buy
|1220
|0.06
|1.2108
|1.1928
|1.2118
|2439
|2006.04.14 09:20
|buy
|1221
|0.12
|1.2101
|1.1926
|1.2111
|2440
|2006.04.14 10:31
|buy
|1222
|0.24
|1.2095
|1.1925
|1.2105
|2441
|2006.04.14 10:31
|close
|1222
|0.24
|1.2100
|1.1925
|1.2105
|12.00
|3550.83
|2442
|2006.04.14 10:31
|close
|1221
|0.12
|1.2099
|1.1926
|1.2111
|-2.40
|3548.43
|2443
|2006.04.14 10:31
|close
|1220
|0.06
|1.2103
|1.1928
|1.2118
|-3.00
|3545.43
|2444
|2006.04.14 10:31
|close
|1219
|0.03
|1.2101
|1.1929
|1.2124
|-3.90
|3541.53
|2445
|2006.04.20 12:00
|sell
|1223
|0.03
|1.2348
|1.2533
|1.2338
|2446
|2006.04.20 12:18
|sell
|1224
|0.06
|1.2353
|1.2533
|1.2343
|2447
|2006.04.20 12:37
|t/p
|1224
|0.06
|1.2343
|1.2533
|1.2343
|6.00
|3547.53
|2448
|2006.04.20 12:37
|close
|1223
|0.03
|1.2343
|1.2533
|1.2338
|1.50
|3549.03
|2449
|2006.04.27 12:00
|sell
|1225
|0.03
|1.2440
|1.2625
|1.2430
|2450
|2006.04.27 12:37
|t/p
|1225
|0.03
|1.2430
|1.2625
|1.2430
|3.00
|3552.03
|2451
|2006.05.02 00:01
|sell
|1226
|0.03
|1.2567
|1.2752
|1.2557
|2452
|2006.05.02 00:26
|sell
|1227
|0.06
|1.2572
|1.2752
|1.2562
|2453
|2006.05.02 00:28
|sell
|1228
|0.12
|1.2578
|1.2753
|1.2568
|2454
|2006.05.02 01:32
|sell
|1229
|0.24
|1.2584
|1.2754
|1.2574
|2455
|2006.05.02 01:34
|close
|1229
|0.24
|1.2578
|1.2754
|1.2574
|14.40
|3566.43
|2456
|2006.05.02 01:35
|close
|1228
|0.12
|1.2579
|1.2753
|1.2568
|-1.20
|3565.23
|2457
|2006.05.02 01:35
|close
|1227
|0.06
|1.2578
|1.2752
|1.2562
|-3.60
|3561.63
|2458
|2006.05.02 01:35
|close
|1226
|0.03
|1.2581
|1.2752
|1.2557
|-4.20
|3557.43
|2459
|2006.05.08 20:00
|sell
|1230
|0.03
|1.2702
|1.2887
|1.2692
|2460
|2006.05.08 20:13
|sell
|1231
|0.06
|1.2709
|1.2889
|1.2699
|2461
|2006.05.08 20:16
|t/p
|1231
|0.06
|1.2699
|1.2889
|1.2699
|6.00
|3563.43
|2462
|2006.05.08 20:16
|close
|1230
|0.03
|1.2699
|1.2887
|1.2692
|0.90
|3564.33
|2463
|2006.05.11 04:00
|sell
|1232
|0.03
|1.2718
|1.2903
|1.2708
|2464
|2006.05.11 04:02
|sell
|1233
|0.06
|1.2724
|1.2904
|1.2714
|2465
|2006.05.11 04:06
|sell
|1234
|0.12
|1.2730
|1.2905
|1.2720
|2466
|2006.05.11 04:15
|sell
|1235
|0.24
|1.2735
|1.2905
|1.2725
|2467
|2006.05.11 04:40
|sell
|1236
|0.48
|1.2741
|1.2906
|1.2731
|2468
|2006.05.11 04:50
|close
|1236
|0.48
|1.2736
|1.2906
|1.2731
|24.00
|3588.33
|2469
|2006.05.11 04:50
|close
|1235
|0.24
|1.2737
|1.2905
|1.2725
|-4.80
|3583.53
|2470
|2006.05.11 04:50
|close
|1234
|0.12
|1.2738
|1.2905
|1.2720
|-9.60
|3573.93
|2471
|2006.05.11 04:50
|close
|1233
|0.06
|1.2740
|1.2904
|1.2714
|-9.60
|3564.33
|2472
|2006.05.11 04:50
|close
|1232
|0.03
|1.2742
|1.2903
|1.2708
|-7.20
|3557.13
|2473
|2006.05.15 18:00
|sell
|1237
|0.03
|1.2826
|1.3011
|1.2816
|2474
|2006.05.15 18:11
|t/p
|1237
|0.03
|1.2816
|1.3011
|1.2816
|3.00
|3560.13
|2475
|2006.05.17 18:00
|sell
|1238
|0.03
|1.2721
|1.2906
|1.2711
|2476
|2006.05.17 18:03
|sell
|1239
|0.06
|1.2728
|1.2908
|1.2718
|2477
|2006.05.17 18:04
|sell
|1240
|0.12
|1.2734
|1.2909
|1.2724
|2478
|2006.05.17 18:13
|sell
|1241
|0.24
|1.2740
|1.2910
|1.2730
|2479
|2006.05.17 18:15
|sell
|1242
|0.48
|1.2746
|1.2911
|1.2736
|2480
|2006.05.17 18:17
|close
|1242
|0.48
|1.2740
|1.2911
|1.2736
|28.80
|3588.93
|2481
|2006.05.17 18:17
|close
|1241
|0.24
|1.2743
|1.2910
|1.2730
|-7.20
|3581.73
|2482
|2006.05.17 18:17
|close
|1240
|0.12
|1.2744
|1.2909
|1.2724
|-12.00
|3569.73
|2483
|2006.05.17 18:17
|close
|1239
|0.06
|1.2746
|1.2908
|1.2718
|-10.80
|3558.93
|2484
|2006.05.17 18:17
|close
|1238
|0.03
|1.2745
|1.2906
|1.2711
|-7.20
|3551.73
|2485
|2006.05.19 00:01
|buy
|1243
|0.03
|1.2857
|1.2672
|1.2867
|2486
|2006.05.19 00:32
|buy
|1244
|0.06
|1.2852
|1.2672
|1.2862
|2487
|2006.05.19 00:35
|buy
|1245
|0.12
|1.2845
|1.2670
|1.2855
|2488
|2006.05.19 00:57
|t/p
|1245
|0.12
|1.2855
|1.2670
|1.2855
|12.00
|3563.73
|2489
|2006.05.19 00:57
|close
|1244
|0.06
|1.2855
|1.2672
|1.2862
|1.80
|3565.53
|2490
|2006.05.19 00:57
|close
|1243
|0.03
|1.2849
|1.2672
|1.2867
|-2.40
|3563.13
|2491
|2006.05.22 20:00
|buy
|1246
|0.03
|1.2850
|1.2665
|1.2860
|2492
|2006.05.22 20:03
|t/p
|1246
|0.03
|1.2860
|1.2665
|1.2860
|3.00
|3566.13
|2493
|2006.05.24 04:00
|sell
|1247
|0.03
|1.2790
|1.2975
|1.2780
|2494
|2006.05.24 04:05
|sell
|1248
|0.06
|1.2795
|1.2975
|1.2785
|2495
|2006.05.24 04:10
|sell
|1249
|0.12
|1.2802
|1.2977
|1.2792
|2496
|2006.05.24 05:22
|t/p
|1249
|0.12
|1.2792
|1.2977
|1.2792
|12.00
|3578.13
|2497
|2006.05.24 05:22
|close
|1248
|0.06
|1.2791
|1.2975
|1.2785
|2.40
|3580.53
|2498
|2006.05.24 05:22
|close
|1247
|0.03
|1.2794
|1.2975
|1.2780
|-1.20
|3579.33
|2499
|2006.05.26 04:00
|buy
|1250
|0.03
|1.2781
|1.2596
|1.2791
|2500
|2006.05.26 04:08
|buy
|1251
|0.06
|1.2775
|1.2595
|1.2785
|2501
|2006.05.26 04:16
|t/p
|1251
|0.06
|1.2785
|1.2595
|1.2785
|6.00
|3585.33
|2502
|2006.05.26 04:16
|close
|1250
|0.03
|1.2785
|1.2596
|1.2791
|1.20
|3586.53
|2503
|2006.05.30 04:00
|buy
|1252
|0.03
|1.2769
|1.2584
|1.2779
|2504
|2006.05.30 04:40
|t/p
|1252
|0.03
|1.2779
|1.2584
|1.2779
|3.00
|3589.53
|2505
|2006.06.01 00:01
|sell
|1253
|0.03
|1.2817
|1.3002
|1.2807
|2506
|2006.06.01 00:03
|sell
|1254
|0.06
|1.2823
|1.3003
|1.2813
|2507
|2006.06.01 00:11
|t/p
|1254
|0.06
|1.2813
|1.3003
|1.2813
|6.00
|3595.53
|2508
|2006.06.01 00:11
|close
|1253
|0.03
|1.2813
|1.3002
|1.2807
|1.20
|3596.73
|2509
|2006.06.06 08:00
|sell
|1255
|0.03
|1.2901
|1.3086
|1.2891
|2510
|2006.06.06 08:04
|sell
|1256
|0.06
|1.2907
|1.3087
|1.2897
|2511
|2006.06.06 08:18
|sell
|1257
|0.12
|1.2916
|1.3091
|1.2906
|2512
|2006.06.06 08:20
|t/p
|1257
|0.12
|1.2906
|1.3091
|1.2906
|12.00
|3608.73
|2513
|2006.06.06 08:20
|close
|1256
|0.06
|1.2906
|1.3087
|1.2897
|0.60
|3609.33
|2514
|2006.06.06 08:20
|close
|1255
|0.03
|1.2912
|1.3086
|1.2891
|-3.30
|3606.03
|2515
|2006.06.13 12:00
|buy
|1258
|0.03
|1.2597
|1.2412
|1.2607
|2516
|2006.06.13 12:03
|buy
|1259
|0.06
|1.2592
|1.2412
|1.2602
|2517
|2006.06.13 12:16
|t/p
|1259
|0.06
|1.2602
|1.2412
|1.2602
|6.00
|3612.03
|2518
|2006.06.13 12:16
|close
|1258
|0.03
|1.2603
|1.2412
|1.2607
|1.80
|3613.83
|2519
|2006.06.21 00:02
|buy
|1260
|0.03
|1.2589
|1.2404
|1.2599
|2520
|2006.06.21 00:02
|buy
|1261
|0.06
|1.2583
|1.2403
|1.2593
|2521
|2006.06.21 01:03
|t/p
|1261
|0.06
|1.2593
|1.2403
|1.2593
|6.00
|3619.83
|2522
|2006.06.21 01:03
|close
|1260
|0.03
|1.2593
|1.2404
|1.2599
|1.20
|3621.03
|2523
|2006.06.22 20:00
|sell
|1262
|0.03
|1.2579
|1.2764
|1.2569
|2524
|2006.06.22 20:24
|sell
|1263
|0.06
|1.2585
|1.2765
|1.2575
|2525
|2006.06.22 22:08
|t/p
|1263
|0.06
|1.2575
|1.2765
|1.2575
|6.00
|3627.03
|2526
|2006.06.22 22:08
|close
|1262
|0.03
|1.2575
|1.2764
|1.2569
|1.20
|3628.23
|2527
|2006.06.26 20:00
|buy
|1264
|0.03
|1.2595
|1.2410
|1.2605
|2528
|2006.06.26 20:21
|buy
|1265
|0.06
|1.2589
|1.2409
|1.2599
|2529
|2006.06.26 20:54
|buy
|1266
|0.12
|1.2581
|1.2406
|1.2591
|2530
|2006.06.26 21:44
|buy
|1267
|0.24
|1.2575
|1.2405
|1.2585
|2531
|2006.06.26 21:51
|close
|1267
|0.24
|1.2580
|1.2405
|1.2585
|12.00
|3640.23
|2532
|2006.06.26 21:51
|close
|1266
|0.12
|1.2575
|1.2406
|1.2591
|-7.20
|3633.03
|2533
|2006.06.26 21:52
|close
|1265
|0.06
|1.2577
|1.2409
|1.2599
|-7.20
|3625.83
|2534
|2006.06.26 21:52
|close
|1264
|0.03
|1.2578
|1.2410
|1.2605
|-5.10
|3620.73
|2535
|2006.06.30 00:01
|buy
|1268
|0.03
|1.2666
|1.2481
|1.2676
|2536
|2006.06.30 00:45
|buy
|1269
|0.06
|1.2660
|1.2480
|1.2670
|2537
|2006.06.30 01:34
|t/p
|1269
|0.06
|1.2670
|1.2480
|1.2670
|6.00
|3626.73
|2538
|2006.06.30 01:34
|close
|1268
|0.03
|1.2670
|1.2481
|1.2676
|1.20
|3627.93
|2539
|2006.07.04 18:00
|sell
|1270
|0.03
|1.2796
|1.2981
|1.2786
|2540
|2006.07.04 19:01
|sell
|1271
|0.06
|1.2802
|1.2982
|1.2792
|2541
|2006.07.04 19:56
|sell
|1272
|0.12
|1.2808
|1.2983
|1.2798
|2542
|2006.07.04 20:03
|sell
|1273
|0.24
|1.2813
|1.2983
|1.2803
|2543
|2006.07.04 20:03
|close
|1273
|0.24
|1.2809
|1.2983
|1.2803
|9.60
|3637.53
|2544
|2006.07.04 20:03
|close
|1272
|0.12
|1.2810
|1.2983
|1.2798
|-2.40
|3635.13
|2545
|2006.07.04 20:04
|close
|1271
|0.06
|1.2811
|1.2982
|1.2792
|-5.40
|3629.73
|2546
|2006.07.04 20:04
|close
|1270
|0.03
|1.2809
|1.2981
|1.2786
|-3.90
|3625.83
|2547
|2006.07.10 18:00
|sell
|1274
|0.03
|1.2748
|1.2933
|1.2738
|2548
|2006.07.10 18:03
|sell
|1275
|0.06
|1.2753
|1.2933
|1.2743
|2549
|2006.07.10 18:04
|sell
|1276
|0.12
|1.2761
|1.2936
|1.2751
|2550
|2006.07.10 18:10
|t/p
|1276
|0.12
|1.2751
|1.2936
|1.2751
|12.00
|3637.83
|2551
|2006.07.10 18:10
|close
|1275
|0.06
|1.2751
|1.2933
|1.2743
|1.20
|3639.03
|2552
|2006.07.10 18:10
|close
|1274
|0.03
|1.2748
|1.2933
|1.2738
|0.00
|3639.03
|2553
|2006.07.12 08:00
|buy
|1277
|0.03
|1.2768
|1.2583
|1.2778
|2554
|2006.07.12 08:39
|t/p
|1277
|0.03
|1.2778
|1.2583
|1.2778
|3.00
|3642.03
|2555
|2006.07.19 12:00
|buy
|1278
|0.03
|1.2505
|1.2320
|1.2515
|2556
|2006.07.19 12:02
|buy
|1279
|0.06
|1.2499
|1.2319
|1.2509
|2557
|2006.07.19 13:26
|buy
|1280
|0.12
|1.2493
|1.2318
|1.2503
|2558
|2006.07.19 13:39
|buy
|1281
|0.24
|1.2488
|1.2318
|1.2498
|2559
|2006.07.19 13:40
|close
|1281
|0.24
|1.2492
|1.2318
|1.2498
|9.60
|3651.63
|2560
|2006.07.19 13:40
|close
|1280
|0.12
|1.2491
|1.2318
|1.2503
|-2.40
|3649.23
|2561
|2006.07.19 13:40
|close
|1279
|0.06
|1.2490
|1.2319
|1.2509
|-5.40
|3643.83
|2562
|2006.07.19 13:41
|close
|1278
|0.03
|1.2488
|1.2320
|1.2515
|-5.10
|3638.73
|2563
|2006.07.24 18:00
|sell
|1282
|0.03
|1.2629
|1.2814
|1.2619
|2564
|2006.07.24 18:01
|sell
|1283
|0.06
|1.2634
|1.2814
|1.2624
|2565
|2006.07.24 19:29
|t/p
|1283
|0.06
|1.2624
|1.2814
|1.2624
|6.00
|3644.73
|2566
|2006.07.24 19:29
|close
|1282
|0.03
|1.2624
|1.2814
|1.2619
|1.50
|3646.23
|2567
|2006.07.28 12:00
|sell
|1284
|0.03
|1.2696
|1.2881
|1.2686
|2568
|2006.07.28 12:24
|t/p
|1284
|0.03
|1.2686
|1.2881
|1.2686
|3.00
|3649.23
|2569
|2006.08.01 04:00
|sell
|1285
|0.03
|1.2740
|1.2925
|1.2730
|2570
|2006.08.01 04:02
|sell
|1286
|0.06
|1.2746
|1.2926
|1.2736
|2571
|2006.08.01 04:04
|sell
|1287
|0.12
|1.2752
|1.2927
|1.2742
|2572
|2006.08.01 04:21
|sell
|1288
|0.24
|1.2757
|1.2927
|1.2747
|2573
|2006.08.01 04:21
|close
|1288
|0.24
|1.2752
|1.2927
|1.2747
|12.00
|3661.23
|2574
|2006.08.01 04:21
|close
|1287
|0.12
|1.2753
|1.2927
|1.2742
|-1.20
|3660.03
|2575
|2006.08.01 04:23
|close
|1286
|0.06
|1.2752
|1.2926
|1.2736
|-3.60
|3656.43
|2576
|2006.08.01 04:23
|close
|1285
|0.03
|1.2751
|1.2925
|1.2730
|-3.30
|3653.13
|2577
|2006.08.03 00:01
|sell
|1289
|0.03
|1.2789
|1.2974
|1.2779
|2578
|2006.08.03 00:04
|sell
|1290
|0.06
|1.2794
|1.2974
|1.2784
|2579
|2006.08.03 02:17
|t/p
|1290
|0.06
|1.2784
|1.2974
|1.2784
|6.00
|3659.13
|2580
|2006.08.03 02:17
|close
|1289
|0.03
|1.2784
|1.2974
|1.2779
|1.50
|3660.63
|2581
|2006.08.07 20:00
|sell
|1291
|0.03
|1.2838
|1.3023
|1.2828
|2582
|2006.08.07 20:13
|sell
|1292
|0.06
|1.2844
|1.3024
|1.2834
|2583
|2006.08.07 21:07
|sell
|1293
|0.12
|1.2851
|1.3026
|1.2841
|2584
|2006.08.07 21:15
|sell
|1294
|0.24
|1.2856
|1.3026
|1.2846
|2585
|2006.08.07 21:16
|close
|1294
|0.24
|1.2851
|1.3026
|1.2846
|12.00
|3672.63
|2586
|2006.08.07 21:16
|close
|1293
|0.12
|1.2852
|1.3026
|1.2841
|-1.20
|3671.43
|2587
|2006.08.07 21:16
|close
|1292
|0.06
|1.2849
|1.3024
|1.2834
|-3.00
|3668.43
|2588
|2006.08.07 21:17
|close
|1291
|0.03
|1.2851
|1.3023
|1.2828
|-3.90
|3664.53
|2589
|2006.08.10 18:00
|sell
|1295
|0.03
|1.2764
|1.2949
|1.2754
|2590
|2006.08.10 18:07
|sell
|1296
|0.06
|1.2770
|1.2950
|1.2760
|2591
|2006.08.10 18:17
|sell
|1297
|0.12
|1.2775
|1.2950
|1.2765
|2592
|2006.08.10 18:23
|sell
|1298
|0.24
|1.2781
|1.2951
|1.2771
|2593
|2006.08.10 18:32
|close
|1298
|0.24
|1.2775
|1.2951
|1.2771
|14.40
|3678.93
|2594
|2006.08.10 18:32
|close
|1297
|0.12
|1.2776
|1.2950
|1.2765
|-1.20
|3677.73
|2595
|2006.08.10 18:32
|close
|1296
|0.06
|1.2777
|1.2950
|1.2760
|-4.20
|3673.53
|2596
|2006.08.10 18:32
|close
|1295
|0.03
|1.2779
|1.2949
|1.2754
|-4.50
|3669.03
|2597
|2006.08.15 18:00
|buy
|1299
|0.03
|1.2789
|1.2604
|1.2799
|2598
|2006.08.15 18:12
|buy
|1300
|0.06
|1.2782
|1.2602
|1.2792
|2599
|2006.08.15 19:01
|t/p
|1300
|0.06
|1.2792
|1.2602
|1.2792
|6.00
|3675.03
|2600
|2006.08.15 19:01
|close
|1299
|0.03
|1.2794
|1.2604
|1.2799
|1.50
|3676.53
|2601
|2006.08.18 04:00
|sell
|1301
|0.03
|1.2826
|1.3011
|1.2816
|2602
|2006.08.18 05:05
|sell
|1302
|0.06
|1.2832
|1.3012
|1.2822
|2603
|2006.08.18 07:26
|sell
|1303
|0.12
|1.2837
|1.3012
|1.2827
|2604
|2006.08.18 08:06
|sell
|1304
|0.24
|1.2843
|1.3013
|1.2833
|2605
|2006.08.18 08:06
|close
|1304
|0.24
|1.2838
|1.3013
|1.2833
|12.00
|3688.53
|2606
|2006.08.18 08:07
|close
|1303
|0.12
|1.2839
|1.3012
|1.2827
|-2.40
|3686.13
|2607
|2006.08.18 08:07
|close
|1302
|0.06
|1.2837
|1.3012
|1.2822
|-3.00
|3683.13
|2608
|2006.08.18 08:08
|close
|1301
|0.03
|1.2840
|1.3011
|1.2816
|-4.20
|3678.93
|2609
|2006.08.22 12:00
|sell
|1305
|0.03
|1.2839
|1.3024
|1.2829
|2610
|2006.08.22 13:05
|sell
|1306
|0.06
|1.2847
|1.3027
|1.2837
|2611
|2006.08.22 13:40
|t/p
|1306
|0.06
|1.2837
|1.3027
|1.2837
|6.00
|3684.93
|2612
|2006.08.22 13:40
|close
|1305
|0.03
|1.2837
|1.3024
|1.2829
|0.60
|3685.53
|2613
|2006.08.28 08:00
|buy
|1307
|0.03
|1.2798
|1.2613
|1.2808
|2614
|2006.08.28 08:04
|buy
|1308
|0.06
|1.2793
|1.2613
|1.2803
|2615
|2006.08.28 09:01
|t/p
|1308
|0.06
|1.2803
|1.2613
|1.2803
|6.00
|3691.53
|2616
|2006.08.28 09:01
|close
|1307
|0.03
|1.2803
|1.2613
|1.2808
|1.50
|3693.03
|2617
|2006.08.31 20:00
|sell
|1309
|0.03
|1.2791
|1.2976
|1.2781
|2618
|2006.08.31 20:00
|sell
|1310
|0.06
|1.2796
|1.2976
|1.2786
|2619
|2006.08.31 20:11
|sell
|1311
|0.12
|1.2802
|1.2977
|1.2792
|2620
|2006.08.31 20:44
|sell
|1312
|0.24
|1.2808
|1.2978
|1.2798
|2621
|2006.08.31 21:00
|sell
|1313
|0.48
|1.2813
|1.2978
|1.2803
|2622
|2006.08.31 21:06
|close
|1313
|0.48
|1.2808
|1.2978
|1.2803
|24.00
|3717.03
|2623
|2006.08.31 21:06
|close
|1312
|0.24
|1.2810
|1.2978
|1.2798
|-4.80
|3712.23
|2624
|2006.08.31 21:06
|close
|1311
|0.12
|1.2812
|1.2977
|1.2792
|-12.00
|3700.23
|2625
|2006.08.31 21:06
|close
|1310
|0.06
|1.2813
|1.2976
|1.2786
|-10.20
|3690.03
|2626
|2006.08.31 21:06
|close
|1309
|0.03
|1.2811
|1.2976
|1.2781
|-6.00
|3684.03
|2627
|2006.09.05 12:00
|sell
|1314
|0.03
|1.2841
|1.3026
|1.2831
|2628
|2006.09.05 12:57
|t/p
|1314
|0.03
|1.2831
|1.3026
|1.2831
|3.00
|3687.03
|2629
|2006.09.11 18:00
|buy
|1315
|0.03
|1.2701
|1.2516
|1.2711
|2630
|2006.09.11 18:24
|buy
|1316
|0.06
|1.2695
|1.2515
|1.2705
|2631
|2006.09.11 19:07
|t/p
|1316
|0.06
|1.2705
|1.2515
|1.2705
|6.00
|3693.03
|2632
|2006.09.11 19:07
|close
|1315
|0.03
|1.2705
|1.2516
|1.2711
|1.20
|3694.23
|2633
|2006.09.19 00:00
|buy
|1317
|0.03
|1.2706
|1.2521
|1.2716
|2634
|2006.09.19 02:46
|t/p
|1317
|0.03
|1.2716
|1.2521
|1.2716
|3.00
|3697.23
|2635
|2006.09.20 18:00
|buy
|1318
|0.03
|1.2701
|1.2516
|1.2711
|2636
|2006.09.20 18:38
|buy
|1319
|0.06
|1.2695
|1.2515
|1.2705
|2637
|2006.09.20 19:41
|t/p
|1319
|0.06
|1.2705
|1.2515
|1.2705
|6.00
|3703.23
|2638
|2006.09.20 19:41
|close
|1318
|0.03
|1.2705
|1.2516
|1.2711
|1.20
|3704.43
|2639
|2006.09.25 12:00
|sell
|1320
|0.03
|1.2777
|1.2962
|1.2767
|2640
|2006.09.25 12:45
|t/p
|1320
|0.03
|1.2767
|1.2962
|1.2767
|3.00
|3707.43
|2641
|2006.09.28 04:00
|buy
|1321
|0.03
|1.2723
|1.2538
|1.2733
|2642
|2006.09.28 04:29
|buy
|1322
|0.06
|1.2717
|1.2537
|1.2727
|2643
|2006.09.28 07:03
|t/p
|1322
|0.06
|1.2727
|1.2537
|1.2727
|6.00
|3713.43
|2644
|2006.09.28 07:03
|close
|1321
|0.03
|1.2727
|1.2538
|1.2733
|1.20
|3714.63
|2645
|2006.10.02 18:00
|buy
|1323
|0.03
|1.2747
|1.2562
|1.2757
|2646
|2006.10.02 18:18
|t/p
|1323
|0.03
|1.2757
|1.2562
|1.2757
|3.00
|3717.63
|2647
|2006.10.04 12:00
|sell
|1324
|0.03
|1.2687
|1.2872
|1.2677
|2648
|2006.10.04 12:01
|sell
|1325
|0.06
|1.2692
|1.2872
|1.2682
|2649
|2006.10.04 12:38
|t/p
|1325
|0.06
|1.2682
|1.2872
|1.2682
|6.00
|3723.63
|2650
|2006.10.04 12:38
|close
|1324
|0.03
|1.2682
|1.2872
|1.2677
|1.50
|3725.13
|2651
|2006.10.11 18:00
|buy
|1326
|0.03
|1.2548
|1.2363
|1.2558
|2652
|2006.10.11 20:00
|buy
|1327
|0.06
|1.2542
|1.2362
|1.2552
|2653
|2006.10.11 20:02
|buy
|1328
|0.12
|1.2536
|1.2361
|1.2546
|2654
|2006.10.11 20:04
|buy
|1329
|0.24
|1.2530
|1.2360
|1.2540
|2655
|2006.10.11 20:18
|buy
|1330
|0.48
|1.2524
|1.2359
|1.2534
|2656
|2006.10.11 20:52
|close
|1330
|0.48
|1.2531
|1.2359
|1.2534
|33.60
|3758.73
|2657
|2006.10.11 20:52
|close
|1329
|0.24
|1.2534
|1.2360
|1.2540
|9.60
|3768.33
|2658
|2006.10.11 20:52
|close
|1328
|0.12
|1.2536
|1.2361
|1.2546
|0.00
|3768.33
|2659
|2006.10.11 20:52
|close
|1327
|0.06
|1.2535
|1.2362
|1.2552
|-4.20
|3764.13
|2660
|2006.10.11 20:52
|close
|1326
|0.03
|1.2534
|1.2363
|1.2558
|-4.20
|3759.93
|2661
|2006.10.16 20:01
|buy
|1331
|0.03
|1.2516
|1.2331
|1.2526
|2662
|2006.10.16 20:30
|t/p
|1331
|0.03
|1.2526
|1.2331
|1.2526
|3.00
|3762.93
|2663
|2006.10.23 12:00
|sell
|1332
|0.03
|1.2550
|1.2735
|1.2540
|2664
|2006.10.23 12:01
|sell
|1333
|0.06
|1.2555
|1.2735
|1.2545
|2665
|2006.10.23 14:47
|t/p
|1333
|0.06
|1.2545
|1.2735
|1.2545
|6.00
|3768.93
|2666
|2006.10.23 14:47
|close
|1332
|0.03
|1.2545
|1.2735
|1.2540
|1.50
|3770.43
|2667
|2006.10.25 08:00
|buy
|1334
|0.03
|1.2566
|1.2381
|1.2576
|2668
|2006.10.25 09:02
|buy
|1335
|0.06
|1.2560
|1.2380
|1.2570
|2669
|2006.10.25 10:00
|t/p
|1335
|0.06
|1.2570
|1.2380
|1.2570
|6.00
|3776.43
|2670
|2006.10.25 10:00
|close
|1334
|0.03
|1.2570
|1.2381
|1.2576
|1.20
|3777.63
|2671
|2006.10.30 18:00
|sell
|1336
|0.03
|1.2717
|1.2902
|1.2707
|2672
|2006.10.30 18:32
|sell
|1337
|0.06
|1.2726
|1.2906
|1.2716
|2673
|2006.10.30 22:10
|sell
|1338
|0.12
|1.2732
|1.2907
|1.2722
|2674
|2006.10.30 23:11
|t/p
|1338
|0.12
|1.2722
|1.2907
|1.2722
|12.00
|3789.63
|2675
|2006.10.30 23:11
|close
|1337
|0.06
|1.2722
|1.2906
|1.2716
|2.40
|3792.03
|2676
|2006.10.30 23:11
|close
|1336
|0.03
|1.2723
|1.2902
|1.2707
|-1.80
|3790.23
|2677
|2006.11.02 00:00
|sell
|1339
|0.03
|1.2755
|1.2940
|1.2745
|2678
|2006.11.02 01:52
|t/p
|1339
|0.03
|1.2745
|1.2940
|1.2745
|3.00
|3793.23
|2679
|2006.11.09 00:01
|sell
|1340
|0.03
|1.2755
|1.2940
|1.2745
|2680
|2006.11.09 04:33
|sell
|1341
|0.06
|1.2761
|1.2941
|1.2751
|2681
|2006.11.09 05:57
|sell
|1342
|0.12
|1.2767
|1.2942
|1.2757
|2682
|2006.11.09 08:27
|sell
|1343
|0.24
|1.2773
|1.2943
|1.2763
|2683
|2006.11.09 08:55
|sell
|1344
|0.48
|1.2779
|1.2944
|1.2769
|2684
|2006.11.09 11:07
|close
|1344
|0.48
|1.2773
|1.2944
|1.2769
|28.80
|3822.03
|2685
|2006.11.09 11:07
|close
|1343
|0.24
|1.2774
|1.2943
|1.2763
|-2.40
|3819.63
|2686
|2006.11.09 11:09
|close
|1342
|0.12
|1.2773
|1.2942
|1.2757
|-7.20
|3812.43
|2687
|2006.11.09 11:09
|close
|1341
|0.06
|1.2775
|1.2941
|1.2751
|-8.40
|3804.03
|2688
|2006.11.09 11:09
|close
|1340
|0.03
|1.2774
|1.2940
|1.2745
|-5.70
|3798.33
|2689
|2006.11.13 12:00
|sell
|1345
|0.03
|1.2838
|1.3023
|1.2828
|2690
|2006.11.13 15:19
|t/p
|1345
|0.03
|1.2828
|1.3023
|1.2828
|3.00
|3801.33
|2691
|2006.11.16 12:01
|sell
|1346
|0.03
|1.2807
|1.2992
|1.2797
|2692
|2006.11.16 12:27
|sell
|1347
|0.06
|1.2813
|1.2993
|1.2803
|2693
|2006.11.16 14:23
|t/p
|1347
|0.06
|1.2803
|1.2993
|1.2803
|6.00
|3807.33
|2694
|2006.11.16 14:23
|close
|1346
|0.03
|1.2803
|1.2992
|1.2797
|1.20
|3808.53
|2695
|2006.11.20 00:00
|buy
|1348
|0.03
|1.2827
|1.2642
|1.2837
|2696
|2006.11.20 00:45
|buy
|1349
|0.06
|1.2821
|1.2641
|1.2831
|2697
|2006.11.20 01:55
|t/p
|1349
|0.06
|1.2831
|1.2641
|1.2831
|6.00
|3814.53
|2698
|2006.11.20 01:55
|close
|1348
|0.03
|1.2831
|1.2642
|1.2837
|1.20
|3815.73
|2699
|2006.11.21 08:00
|sell
|1350
|0.03
|1.2818
|1.3003
|1.2808
|2700
|2006.11.21 08:41
|sell
|1351
|0.06
|1.2825
|1.3005
|1.2815
|2701
|2006.11.21 09:09
|sell
|1352
|0.12
|1.2831
|1.3006
|1.2821
|2702
|2006.11.21 09:48
|t/p
|1352
|0.12
|1.2821
|1.3006
|1.2821
|12.00
|3827.73
|2703
|2006.11.21 09:48
|close
|1351
|0.06
|1.2821
|1.3005
|1.2815
|2.40
|3830.13
|2704
|2006.11.21 09:48
|close
|1350
|0.03
|1.2822
|1.3003
|1.2808
|-1.20
|3828.93
|2705
|2006.11.28 08:00
|sell
|1353
|0.03
|1.3126
|1.3311
|1.3116
|2706
|2006.11.28 08:13
|sell
|1354
|0.06
|1.3132
|1.3312
|1.3122
|2707
|2006.11.28 08:15
|sell
|1355
|0.12
|1.3138
|1.3313
|1.3128
|2708
|2006.11.28 08:54
|sell
|1356
|0.24
|1.3144
|1.3314
|1.3134
|2709
|2006.11.28 09:06
|sell
|1357
|0.48
|1.3150
|1.3315
|1.3140
|2710
|2006.11.28 09:27
|close
|1357
|0.48
|1.3143
|1.3315
|1.3140
|33.60
|3862.53
|2711
|2006.11.28 09:27
|close
|1356
|0.24
|1.3144
|1.3314
|1.3134
|0.00
|3862.53
|2712
|2006.11.28 09:27
|close
|1355
|0.12
|1.3143
|1.3313
|1.3128
|-6.00
|3856.53
|2713
|2006.11.28 09:27
|close
|1354
|0.06
|1.3144
|1.3312
|1.3122
|-7.20
|3849.33
|2714
|2006.11.28 09:27
|close
|1353
|0.03
|1.3145
|1.3311
|1.3116
|-5.70
|3843.63
|2715
|2006.12.04 20:00
|sell
|1358
|0.03
|1.3319
|1.3504
|1.3309
|2716
|2006.12.04 20:35
|sell
|1359
|0.06
|1.3325
|1.3505
|1.3315
|2717
|2006.12.04 22:45
|sell
|1360
|0.12
|1.3331
|1.3506
|1.3321
|2718
|2006.12.04 22:48
|sell
|1361
|0.24
|1.3337
|1.3507
|1.3327
|2719
|2006.12.04 23:06
|sell
|1362
|0.48
|1.3343
|1.3508
|1.3333
|2720
|2006.12.04 23:10
|close
|1362
|0.48
|1.3337
|1.3508
|1.3333
|28.80
|3872.43
|2721
|2006.12.04 23:10
|close
|1361
|0.24
|1.3335
|1.3507
|1.3327
|4.80
|3877.23
|2722
|2006.12.04 23:10
|close
|1360
|0.12
|1.3336
|1.3506
|1.3321
|-6.00
|3871.23
|2723
|2006.12.04 23:10
|close
|1359
|0.06
|1.3337
|1.3505
|1.3315
|-7.20
|3864.03
|2724
|2006.12.04 23:10
|close
|1358
|0.03
|1.3338
|1.3504
|1.3309
|-5.70
|3858.33
|2725
|2006.12.12 04:00
|buy
|1363
|0.03
|1.3261
|1.3076
|1.3271
|2726
|2006.12.12 05:48
|buy
|1364
|0.06
|1.3256
|1.3076
|1.3266
|2727
|2006.12.12 07:16
|buy
|1365
|0.12
|1.3250
|1.3075
|1.3260
|2728
|2006.12.12 08:34
|buy
|1366
|0.24
|1.3244
|1.3074
|1.3254
|2729
|2006.12.12 08:50
|buy
|1367
|0.48
|1.3238
|1.3073
|1.3248
|2730
|2006.12.12 10:30
|close
|1367
|0.48
|1.3244
|1.3073
|1.3248
|28.80
|3887.13
|2731
|2006.12.12 10:30
|close
|1366
|0.24
|1.3243
|1.3074
|1.3254
|-2.40
|3884.73
|2732
|2006.12.12 10:30
|close
|1365
|0.12
|1.3245
|1.3075
|1.3260
|-6.00
|3878.73
|2733
|2006.12.12 10:30
|close
|1364
|0.06
|1.3246
|1.3076
|1.3266
|-6.00
|3872.73
|2734
|2006.12.12 10:30
|close
|1363
|0.03
|1.3245
|1.3076
|1.3271
|-4.80
|3867.93
|2735
|2006.12.19 00:00
|buy
|1368
|0.03
|1.3097
|1.2912
|1.3107
|2736
|2006.12.19 04:38
|buy
|1369
|0.06
|1.3090
|1.2910
|1.3100
|2737
|2006.12.19 06:55
|buy
|1370
|0.12
|1.3084
|1.2909
|1.3094
|2738
|2006.12.19 07:22
|t/p
|1370
|0.12
|1.3094
|1.2909
|1.3094
|12.00
|3879.93
|2739
|2006.12.19 07:22
|close
|1369
|0.06
|1.3095
|1.2910
|1.3100
|3.00
|3882.93
|2740
|2006.12.19 07:22
|close
|1368
|0.03
|1.3096
|1.2912
|1.3107
|-0.30
|3882.63
|2741
|2006.12.21 12:00
|sell
|1371
|0.03
|1.3178
|1.3363
|1.3168
|2742
|2006.12.21 14:17
|t/p
|1371
|0.03
|1.3168
|1.3363
|1.3168
|3.00
|3885.63
|2743
|2006.12.22 18:00
|sell
|1372
|0.03
|1.3129
|1.3314
|1.3119
|2744
|2006.12.22 18:01
|t/p
|1372
|0.03
|1.3119
|1.3314
|1.3119
|3.00
|3888.63
|2745
|2006.12.27 12:00
|buy
|1373
|0.03
|1.3156
|1.2971
|1.3166
|2746
|2006.12.27 13:53
|t/p
|1373
|0.03
|1.3166
|1.2971
|1.3166
|3.00
|3891.63
|2747
|2007.01.03 18:00
|sell
|1374
|0.03
|1.3168
|1.3353
|1.3158
|2748
|2007.01.03 18:24
|t/p
|1374
|0.03
|1.3158
|1.3353
|1.3158
|3.00
|3894.63
|2749
|2007.01.09 00:00
|buy
|1375
|0.03
|1.3030
|1.2845
|1.3040
|2750
|2007.01.09 01:13
|t/p
|1375
|0.03
|1.3040
|1.2845
|1.3040
|3.00
|3897.63
|2751
|2007.01.11 08:00
|buy
|1376
|0.03
|1.2963
|1.2778
|1.2973
|2752
|2007.01.11 08:16
|buy
|1377
|0.06
|1.2957
|1.2777
|1.2967
|2753
|2007.01.11 08:21
|buy
|1378
|0.12
|1.2952
|1.2777
|1.2962
|2754
|2007.01.11 08:27
|buy
|1379
|0.24
|1.2946
|1.2776
|1.2956
|2755
|2007.01.11 08:34
|close
|1379
|0.24
|1.2951
|1.2776
|1.2956
|12.00
|3909.63
|2756
|2007.01.11 08:34
|close
|1378
|0.12
|1.2950
|1.2777
|1.2962
|-2.40
|3907.23
|2757
|2007.01.11 08:34
|close
|1377
|0.06
|1.2951
|1.2777
|1.2967
|-3.60
|3903.63
|2758
|2007.01.11 08:34
|close
|1376
|0.03
|1.2952
|1.2778
|1.2973
|-3.30
|3900.33
|2759
|2007.01.12 18:00
|buy
|1380
|0.03
|1.2925
|1.2740
|1.2935
|2760
|2007.01.12 19:16
|buy
|1381
|0.06
|1.2919
|1.2739
|1.2929
|2761
|2007.01.12 19:31
|buy
|1382
|0.12
|1.2913
|1.2738
|1.2923
|2762
|2007.01.12 20:22
|buy
|1383
|0.24
|1.2907
|1.2737
|1.2917
|2763
|2007.01.12 20:23
|close
|1383
|0.24
|1.2912
|1.2737
|1.2917
|12.00
|3912.33
|2764
|2007.01.12 20:23
|close
|1382
|0.12
|1.2911
|1.2738
|1.2923
|-2.40
|3909.93
|2765
|2007.01.12 20:23
|close
|1381
|0.06
|1.2909
|1.2739
|1.2929
|-6.00
|3903.93
|2766
|2007.01.12 20:23
|close
|1380
|0.03
|1.2907
|1.2740
|1.2935
|-5.40
|3898.53
|2767
|2007.01.22 12:00
|sell
|1384
|0.03
|1.2940
|1.3125
|1.2930
|2768
|2007.01.22 12:14
|sell
|1385
|0.06
|1.2946
|1.3126
|1.2936
|2769
|2007.01.22 12:19
|sell
|1386
|0.12
|1.2952
|1.3127
|1.2942
|2770
|2007.01.22 13:06
|t/p
|1386
|0.12
|1.2942
|1.3127
|1.2942
|12.00
|3910.53
|2771
|2007.01.22 13:06
|close
|1385
|0.06
|1.2942
|1.3126
|1.2936
|2.40
|3912.93
|2772
|2007.01.22 13:07
|close
|1384
|0.03
|1.2943
|1.3125
|1.2930
|-0.90
|3912.03
|2773
|2007.01.24 20:00
|sell
|1387
|0.03
|1.2956
|1.3141
|1.2946
|2774
|2007.01.24 20:52
|sell
|1388
|0.06
|1.2962
|1.3142
|1.2952
|2775
|2007.01.24 22:56
|sell
|1389
|0.12
|1.2969
|1.3144
|1.2959
|2776
|2007.01.24 23:40
|t/p
|1389
|0.12
|1.2959
|1.3144
|1.2959
|12.00
|3924.03
|2777
|2007.01.24 23:40
|close
|1388
|0.06
|1.2959
|1.3142
|1.2952
|1.80
|3925.83
|2778
|2007.01.24 23:40
|close
|1387
|0.03
|1.2960
|1.3141
|1.2946
|-1.20
|3924.63
|2779
|2007.01.29 20:00
|buy
|1390
|0.03
|1.2952
|1.2767
|1.2962
|2780
|2007.01.30 00:25
|t/p
|1390
|0.03
|1.2962
|1.2767
|1.2962
|2.90
|3927.53
|2781
|2007.02.02 18:00
|sell
|1391
|0.03
|1.2958
|1.3143
|1.2948
|2782
|2007.02.02 18:08
|sell
|1392
|0.06
|1.2964
|1.3144
|1.2954
|2783
|2007.02.02 18:56
|t/p
|1392
|0.06
|1.2954
|1.3144
|1.2954
|6.00
|3933.53
|2784
|2007.02.02 18:56
|close
|1391
|0.03
|1.2952
|1.3143
|1.2948
|1.80
|3935.33
|2785
|2007.02.06 20:00
|buy
|1393
|0.03
|1.2980
|1.2795
|1.2990
|2786
|2007.02.06 23:13
|t/p
|1393
|0.03
|1.2990
|1.2795
|1.2990
|3.00
|3938.33
|2787
|2007.02.09 18:01
|sell
|1394
|0.03
|1.2999
|1.3184
|1.2989
|2788
|2007.02.09 18:22
|sell
|1395
|0.06
|1.3006
|1.3186
|1.2996
|2789
|2007.02.09 20:27
|sell
|1396
|0.12
|1.3012
|1.3187
|1.3002
|2790
|2007.02.09 21:19
|t/p
|1396
|0.12
|1.3002
|1.3187
|1.3002
|12.00
|3950.33
|2791
|2007.02.09 21:19
|close
|1395
|0.06
|1.3002
|1.3186
|1.2996
|2.40
|3952.73
|2792
|2007.02.09 21:20
|close
|1394
|0.03
|1.3003
|1.3184
|1.2989
|-1.20
|3951.53
|2793
|2007.02.16 08:00
|sell
|1397
|0.03
|1.3128
|1.3313
|1.3118
|2794
|2007.02.16 08:08
|sell
|1398
|0.06
|1.3135
|1.3315
|1.3125
|2795
|2007.02.16 08:41
|sell
|1399
|0.12
|1.3141
|1.3316
|1.3131
|2796
|2007.02.16 09:01
|t/p
|1399
|0.12
|1.3131
|1.3316
|1.3131
|12.00
|3963.53
|2797
|2007.02.16 09:01
|close
|1398
|0.06
|1.3131
|1.3315
|1.3125
|2.40
|3965.93
|2798
|2007.02.16 09:01
|close
|1397
|0.03
|1.3130
|1.3313
|1.3118
|-0.60
|3965.33
|2799
|2007.02.28 18:00
|sell
|1400
|0.03
|1.3229
|1.3414
|1.3219
|2800
|2007.02.28 18:10
|t/p
|1400
|0.03
|1.3219
|1.3414
|1.3219
|3.00
|3968.33
|2801
|2007.03.07 00:00
|buy
|1401
|0.03
|1.3130
|1.2945
|1.3140
|2802
|2007.03.07 00:13
|t/p
|1401
|0.03
|1.3140
|1.2945
|1.3140
|3.00
|3971.33
|2803
|2007.03.12 12:00
|buy
|1402
|0.03
|1.3174
|1.2989
|1.3184
|2804
|2007.03.12 13:29
|buy
|1403
|0.06
|1.3168
|1.2988
|1.3178
|2805
|2007.03.12 13:30
|buy
|1404
|0.12
|1.3162
|1.2987
|1.3172
|2806
|2007.03.12 14:11
|buy
|1405
|0.24
|1.3157
|1.2987
|1.3167
|2807
|2007.03.12 14:16
|buy
|1406
|0.48
|1.3151
|1.2986
|1.3161
|2808
|2007.03.12 14:38
|close
|1406
|0.48
|1.3156
|1.2986
|1.3161
|24.00
|3995.33
|2809
|2007.03.12 14:39
|close
|1405
|0.24
|1.3155
|1.2987
|1.3167
|-4.80
|3990.53
|2810
|2007.03.12 14:39
|close
|1404
|0.12
|1.3154
|1.2987
|1.3172
|-9.60
|3980.93
|2811
|2007.03.12 14:39
|close
|1403
|0.06
|1.3155
|1.2988
|1.3178
|-7.80
|3973.13
|2812
|2007.03.12 14:41
|close
|1402
|0.03
|1.3157
|1.2989
|1.3184
|-5.10
|3968.03
|2813
|2007.03.19 18:00
|sell
|1407
|0.03
|1.3292
|1.3477
|1.3282
|2814
|2007.03.19 18:00
|sell
|1408
|0.06
|1.3297
|1.3477
|1.3287
|2815
|2007.03.19 18:18
|t/p
|1408
|0.06
|1.3287
|1.3477
|1.3287
|6.00
|3974.03
|2816
|2007.03.19 18:18
|close
|1407
|0.03
|1.3286
|1.3477
|1.3282
|1.80
|3975.83
|2817
|2007.03.23 00:00
|sell
|1409
|0.03
|1.3324
|1.3509
|1.3314
|2818
|2007.03.23 00:21
|sell
|1410
|0.06
|1.3330
|1.3510
|1.3320
|2819
|2007.03.23 04:56
|t/p
|1410
|0.06
|1.3320
|1.3510
|1.3320
|6.00
|3981.83
|2820
|2007.03.23 04:56
|close
|1409
|0.03
|1.3319
|1.3509
|1.3314
|1.50
|3983.33
|2821
|2007.03.29 00:00
|sell
|1411
|0.03
|1.3314
|1.3499
|1.3304
|2822
|2007.03.29 02:09
|t/p
|1411
|0.03
|1.3304
|1.3499
|1.3304
|3.00
|3986.33
|2823
|2007.04.03 20:00
|sell
|1412
|0.03
|1.3329
|1.3514
|1.3319
|2824
|2007.04.03 23:19
|sell
|1413
|0.06
|1.3335
|1.3515
|1.3325
|2825
|2007.04.04 00:53
|t/p
|1413
|0.06
|1.3325
|1.3515
|1.3325
|5.92
|3992.25
|2826
|2007.04.04 00:53
|close
|1412
|0.03
|1.3325
|1.3514
|1.3319
|1.16
|3993.41
|2827
|2007.04.06 20:03
|sell
|1414
|0.03
|1.3378
|1.3563
|1.3368
|2828
|2007.04.09 01:39
|t/p
|1414
|0.03
|1.3368
|1.3563
|1.3368
|2.96
|3996.37
|2829
|2007.04.17 00:00
|sell
|1415
|0.03
|1.3530
|1.3715
|1.3520
|2830
|2007.04.17 02:19
|sell
|1416
|0.06
|1.3536
|1.3716
|1.3526
|2831
|2007.04.17 04:18
|sell
|1417
|0.12
|1.3541
|1.3716
|1.3531
|2832
|2007.04.17 07:37
|sell
|1418
|0.24
|1.3548
|1.3718
|1.3538
|2833
|2007.04.17 07:54
|close
|1418
|0.24
|1.3543
|1.3718
|1.3538
|12.00
|4008.37
|2834
|2007.04.17 07:54
|close
|1417
|0.12
|1.3544
|1.3716
|1.3531
|-3.60
|4004.77
|2835
|2007.04.17 07:54
|close
|1416
|0.06
|1.3542
|1.3716
|1.3526
|-3.60
|4001.17
|2836
|2007.04.17 07:55
|close
|1415
|0.03
|1.3543
|1.3715
|1.3520
|-3.90
|3997.27
|2837
|2007.04.18 20:02
|sell
|1419
|0.03
|1.3577
|1.3762
|1.3567
|2838
|2007.04.18 21:05
|sell
|1420
|0.06
|1.3582
|1.3762
|1.3572
|2839
|2007.04.18 21:35
|sell
|1421
|0.12
|1.3588
|1.3763
|1.3578
|2840
|2007.04.18 22:10
|sell
|1422
|0.24
|1.3594
|1.3764
|1.3584
|2841
|2007.04.18 22:23
|sell
|1423
|0.48
|1.3599
|1.3764
|1.3589
|2842
|2007.04.19 03:33
|close
|1423
|0.48
|1.3594
|1.3764
|1.3589
|22.13
|4019.40
|2843
|2007.04.19 03:34
|close
|1422
|0.24
|1.3595
|1.3764
|1.3584
|-3.34
|4016.07
|2844
|2007.04.19 03:34
|close
|1421
|0.12
|1.3594
|1.3763
|1.3578
|-7.67
|4008.40
|2845
|2007.04.19 03:34
|close
|1420
|0.06
|1.3595
|1.3762
|1.3572
|-8.03
|4000.36
|2846
|2007.04.19 03:36
|close
|1419
|0.03
|1.3596
|1.3762
|1.3567
|-5.82
|3994.55
|2847
|2007.04.19 04:00
|sell
|1424
|0.03
|1.3593
|1.3778
|1.3583
|2848
|2007.04.19 04:37
|t/p
|1424
|0.03
|1.3583
|1.3778
|1.3583
|3.00
|3997.55
|2849
|2007.04.26 12:00
|sell
|1425
|0.03
|1.3607
|1.3792
|1.3597
|2850
|2007.04.26 12:17
|sell
|1426
|0.06
|1.3613
|1.3793
|1.3603
|2851
|2007.04.26 12:44
|sell
|1427
|0.12
|1.3619
|1.3794
|1.3609
|2852
|2007.04.26 13:31
|t/p
|1427
|0.12
|1.3609
|1.3794
|1.3609
|12.00
|4009.55
|2853
|2007.04.26 13:31
|close
|1426
|0.06
|1.3609
|1.3793
|1.3603
|2.40
|4011.95
|2854
|2007.04.26 13:31
|close
|1425
|0.03
|1.3608
|1.3792
|1.3597
|-0.30
|4011.65
|2855
|2007.05.01 20:01
|sell
|1428
|0.03
|1.3600
|1.3785
|1.3590
|2856
|2007.05.01 20:06
|sell
|1429
|0.06
|1.3606
|1.3786
|1.3596
|2857
|2007.05.01 20:28
|sell
|1430
|0.12
|1.3613
|1.3788
|1.3603
|2858
|2007.05.01 20:56
|sell
|1431
|0.24
|1.3619
|1.3789
|1.3609
|2859
|2007.05.01 21:26
|close
|1431
|0.24
|1.3614
|1.3789
|1.3609
|12.00
|4023.65
|2860
|2007.05.01 21:26
|close
|1430
|0.12
|1.3615
|1.3788
|1.3603
|-2.40
|4021.25
|2861
|2007.05.01 21:30
|close
|1429
|0.06
|1.3617
|1.3786
|1.3596
|-6.60
|4014.65
|2862
|2007.05.01 21:30
|close
|1428
|0.03
|1.3616
|1.3785
|1.3590
|-4.80
|4009.85
|2863
|2007.05.04 20:00
|buy
|1432
|0.03
|1.3600
|1.3415
|1.3610
|2864
|2007.05.04 20:56
|buy
|1433
|0.06
|1.3594
|1.3414
|1.3604
|2865
|2007.05.07 02:21
|t/p
|1433
|0.06
|1.3604
|1.3414
|1.3604
|5.80
|4015.64
|2866
|2007.05.07 02:21
|close
|1432
|0.03
|1.3604
|1.3415
|1.3610
|1.10
|4016.74
|2867
|2007.05.11 20:02
|buy
|1434
|0.03
|1.3523
|1.3338
|1.3533
|2868
|2007.05.14 00:47
|t/p
|1434
|0.03
|1.3533
|1.3338
|1.3533
|2.90
|4019.64
|2869
|2007.05.17 00:00
|sell
|1435
|0.03
|1.3517
|1.3702
|1.3507
|2870
|2007.05.17 01:02
|sell
|1436
|0.06
|1.3522
|1.3702
|1.3512
|2871
|2007.05.17 02:32
|sell
|1437
|0.12
|1.3528
|1.3703
|1.3518
|2872
|2007.05.17 08:40
|sell
|1438
|0.24
|1.3534
|1.3704
|1.3524
|2873
|2007.05.17 08:48
|sell
|1439
|0.48
|1.3539
|1.3704
|1.3529
|2874
|2007.05.17 09:12
|close
|1439
|0.48
|1.3534
|1.3704
|1.3529
|24.00
|4043.64
|2875
|2007.05.17 09:12
|close
|1438
|0.24
|1.3535
|1.3704
|1.3524
|-2.40
|4041.24
|2876
|2007.05.17 09:13
|close
|1437
|0.12
|1.3536
|1.3703
|1.3518
|-9.60
|4031.64
|2877
|2007.05.17 09:13
|close
|1436
|0.06
|1.3535
|1.3702
|1.3512
|-7.80
|4023.84
|2878
|2007.05.17 09:16
|close
|1435
|0.03
|1.3536
|1.3702
|1.3507
|-5.70
|4018.14
|2879
|2007.05.21 04:01
|buy
|1440
|0.03
|1.3520
|1.3335
|1.3530
|2880
|2007.05.21 08:49
|buy
|1441
|0.06
|1.3514
|1.3334
|1.3524
|2881
|2007.05.21 08:56
|buy
|1442
|0.12
|1.3508
|1.3333
|1.3518
|2882
|2007.05.21 09:27
|buy
|1443
|0.24
|1.3501
|1.3331
|1.3511
|2883
|2007.05.21 10:35
|close
|1443
|0.24
|1.3506
|1.3331
|1.3511
|12.00
|4030.14
|2884
|2007.05.21 10:35
|close
|1442
|0.12
|1.3507
|1.3333
|1.3518
|-1.20
|4028.94
|2885
|2007.05.21 10:35
|close
|1441
|0.06
|1.3506
|1.3334
|1.3524
|-4.80
|4024.14
|2886
|2007.05.21 10:35
|close
|1440
|0.03
|1.3507
|1.3335
|1.3530
|-3.90
|4020.24
|2887
|2007.05.23 08:00
|buy
|1444
|0.03
|1.3462
|1.3277
|1.3472
|2888
|2007.05.23 08:09
|buy
|1445
|0.06
|1.3457
|1.3277
|1.3467
|2889
|2007.05.23 08:57
|buy
|1446
|0.12
|1.3451
|1.3276
|1.3461
|2890
|2007.05.23 09:33
|buy
|1447
|0.24
|1.3444
|1.3274
|1.3454
|2891
|2007.05.23 09:45
|buy
|1448
|0.48
|1.3439
|1.3274
|1.3449
|2892
|2007.05.23 11:28
|close
|1448
|0.48
|1.3444
|1.3274
|1.3449
|24.00
|4044.24
|2893
|2007.05.23 11:28
|close
|1447
|0.24
|1.3443
|1.3274
|1.3454
|-2.40
|4041.84
|2894
|2007.05.23 11:28
|close
|1446
|0.12
|1.3445
|1.3276
|1.3461
|-7.20
|4034.64
|2895
|2007.05.23 11:28
|close
|1445
|0.06
|1.3447
|1.3277
|1.3467
|-6.00
|4028.64
|2896
|2007.05.23 11:28
|close
|1444
|0.03
|1.3446
|1.3277
|1.3472
|-4.80
|4023.84
|2897
|2007.05.25 18:00
|buy
|1449
|0.03
|1.3452
|1.3267
|1.3462
|2898
|2007.05.25 21:17
|buy
|1450
|0.06
|1.3444
|1.3264
|1.3454
|2899
|2007.05.25 22:29
|buy
|1451
|0.12
|1.3439
|1.3264
|1.3449
|2900
|2007.05.28 00:18
|t/p
|1451
|0.12
|1.3449
|1.3264
|1.3449
|11.59
|4035.43
|2901
|2007.05.28 00:18
|close
|1450
|0.06
|1.3449
|1.3264
|1.3454
|2.80
|4038.23
|2902
|2007.05.28 00:20
|close
|1449
|0.03
|1.3450
|1.3267
|1.3462
|-0.70
|4037.53
|2903
|2007.05.31 18:02
|buy
|1452
|0.03
|1.3455
|1.3270
|1.3465
|2904
|2007.05.31 18:12
|buy
|1453
|0.06
|1.3449
|1.3269
|1.3459
|2905
|2007.06.01 09:00
|buy
|1454
|0.12
|1.3443
|1.3268
|1.3453
|2906
|2007.06.01 09:07
|buy
|1455
|0.24
|1.3438
|1.3268
|1.3448
|2907
|2007.06.01 09:39
|close
|1455
|0.24
|1.3442
|1.3268
|1.3448
|9.60
|4047.13
|2908
|2007.06.01 09:39
|close
|1454
|0.12
|1.3443
|1.3268
|1.3453
|0.00
|4047.13
|2909
|2007.06.01 09:39
|close
|1453
|0.06
|1.3442
|1.3269
|1.3459
|-4.40
|4042.72
|2910
|2007.06.01 09:39
|close
|1452
|0.03
|1.3443
|1.3270
|1.3465
|-3.70
|4039.02
|2911
|2007.06.06 20:04
|sell
|1456
|0.03
|1.3501
|1.3686
|1.3491
|2912
|2007.06.06 21:06
|sell
|1457
|0.06
|1.3507
|1.3687
|1.3497
|2913
|2007.06.07 00:46
|t/p
|1457
|0.06
|1.3497
|1.3687
|1.3497
|5.77
|4044.79
|2914
|2007.06.07 00:46
|close
|1456
|0.03
|1.3497
|1.3686
|1.3491
|1.08
|4045.87
|2915
|2007.06.12 04:00
|buy
|1458
|0.03
|1.3361
|1.3176
|1.3371
|2916
|2007.06.12 08:48
|buy
|1459
|0.06
|1.3355
|1.3175
|1.3365
|2917
|2007.06.12 09:54
|buy
|1460
|0.12
|1.3349
|1.3174
|1.3359
|2918
|2007.06.12 10:11
|buy
|1461
|0.24
|1.3342
|1.3172
|1.3352
|2919
|2007.06.12 10:23
|close
|1461
|0.24
|1.3347
|1.3172
|1.3352
|12.00
|4057.87
|2920
|2007.06.12 10:23
|close
|1460
|0.12
|1.3346
|1.3174
|1.3359
|-3.60
|4054.27
|2921
|2007.06.12 10:23
|close
|1459
|0.06
|1.3348
|1.3175
|1.3365
|-4.20
|4050.07
|2922
|2007.06.12 10:23
|close
|1458
|0.03
|1.3349
|1.3176
|1.3371
|-3.60
|4046.47
|2923
|2007.06.14 00:04
|buy
|1462
|0.03
|1.3310
|1.3125
|1.3320
|2924
|2007.06.14 03:43
|buy
|1463
|0.06
|1.3304
|1.3124
|1.3314
|2925
|2007.06.14 04:31
|t/p
|1463
|0.06
|1.3314
|1.3124
|1.3314
|6.00
|4052.47
|2926
|2007.06.14 04:31
|close
|1462
|0.03
|1.3315
|1.3125
|1.3320
|1.50
|4053.97
|2927
|2007.06.20 18:00
|sell
|1464
|0.03
|1.3426
|1.3611
|1.3416
|2928
|2007.06.20 20:47
|t/p
|1464
|0.03
|1.3416
|1.3611
|1.3416
|3.00
|4056.97
|2929
|2007.06.26 12:00
|sell
|1465
|0.03
|1.3446
|1.3631
|1.3436
|2930
|2007.06.26 12:25
|sell
|1466
|0.06
|1.3452
|1.3632
|1.3442
|2931
|2007.06.26 12:38
|sell
|1467
|0.12
|1.3458
|1.3633
|1.3448
|2932
|2007.06.26 12:57
|sell
|1468
|0.24
|1.3464
|1.3634
|1.3454
|2933
|2007.06.26 13:34
|close
|1468
|0.24
|1.3459
|1.3634
|1.3454
|12.00
|4068.97
|2934
|2007.06.26 13:34
|close
|1467
|0.12
|1.3458
|1.3633
|1.3448
|0.00
|4068.97
|2935
|2007.06.26 13:34
|close
|1466
|0.06
|1.3459
|1.3632
|1.3442
|-4.20
|4064.77
|2936
|2007.06.26 13:35
|close
|1465
|0.03
|1.3460
|1.3631
|1.3436
|-4.20
|4060.57
|2937
|2007.06.28 20:00
|sell
|1469
|0.03
|1.3448
|1.3633
|1.3438
|2938
|2007.06.28 20:16
|sell
|1470
|0.06
|1.3455
|1.3635
|1.3445
|2939
|2007.06.28 20:19
|t/p
|1470
|0.06
|1.3445
|1.3635
|1.3445
|6.00
|4066.57
|2940
|2007.06.28 20:19
|close
|1469
|0.03
|1.3445
|1.3633
|1.3438
|0.90
|4067.47
|2941
|2007.07.04 00:01
|sell
|1471
|0.03
|1.3609
|1.3794
|1.3599
|2942
|2007.07.04 03:34
|sell
|1472
|0.06
|1.3615
|1.3795
|1.3605
|2943
|2007.07.04 07:48
|sell
|1473
|0.12
|1.3621
|1.3796
|1.3611
|2944
|2007.07.04 08:17
|sell
|1474
|0.24
|1.3627
|1.3797
|1.3617
|2945
|2007.07.04 08:53
|close
|1474
|0.24
|1.3621
|1.3797
|1.3617
|14.40
|4081.87
|2946
|2007.07.04 08:53
|close
|1473
|0.12
|1.3623
|1.3796
|1.3611
|-2.40
|4079.47
|2947
|2007.07.04 08:54
|close
|1472
|0.06
|1.3622
|1.3795
|1.3605
|-4.20
|4075.27
|2948
|2007.07.04 08:54
|close
|1471
|0.03
|1.3622
|1.3794
|1.3599
|-3.90
|4071.37
|2949
|2007.07.09 20:02
|sell
|1475
|0.03
|1.3617
|1.3802
|1.3607
|2950
|2007.07.09 20:20
|sell
|1476
|0.06
|1.3622
|1.3802
|1.3612
|2951
|2007.07.09 23:04
|sell
|1477
|0.12
|1.3628
|1.3803
|1.3618
|2952
|2007.07.10 00:50
|t/p
|1477
|0.12
|1.3618
|1.3803
|1.3618
|11.84
|4083.21
|2953
|2007.07.10 00:50
|close
|1476
|0.06
|1.3617
|1.3802
|1.3612
|2.92
|4086.13
|2954
|2007.07.10 00:52
|close
|1475
|0.03
|1.3624
|1.3802
|1.3607
|-2.14
|4084.00
|2955
|2007.07.12 18:00
|sell
|1478
|0.03
|1.3773
|1.3958
|1.3763
|2956
|2007.07.12 18:04
|sell
|1479
|0.06
|1.3780
|1.3960
|1.3770
|2957
|2007.07.12 18:25
|sell
|1480
|0.12
|1.3785
|1.3960
|1.3775
|2958
|2007.07.12 18:44
|sell
|1481
|0.24
|1.3791
|1.3961
|1.3781
|2959
|2007.07.12 18:48
|close
|1481
|0.24
|1.3786
|1.3961
|1.3781
|12.00
|4096.00
|2960
|2007.07.12 18:48
|close
|1480
|0.12
|1.3787
|1.3960
|1.3775
|-2.40
|4093.60
|2961
|2007.07.12 18:49
|close
|1479
|0.06
|1.3786
|1.3960
|1.3770
|-3.60
|4090.00
|2962
|2007.07.12 18:51
|close
|1478
|0.03
|1.3789
|1.3958
|1.3763
|-4.80
|4085.20
|2963
|2007.07.19 20:00
|sell
|1482
|0.03
|1.3808
|1.3993
|1.3798
|2964
|2007.07.19 20:28
|t/p
|1482
|0.03
|1.3798
|1.3993
|1.3798
|3.00
|4088.20
|2965
|2007.07.23 20:00
|sell
|1483
|0.03
|1.3799
|1.3984
|1.3789
|2966
|2007.07.23 20:27
|sell
|1484
|0.06
|1.3804
|1.3984
|1.3794
|2967
|2007.07.23 23:03
|sell
|1485
|0.12
|1.3810
|1.3985
|1.3800
|2968
|2007.07.24 01:20
|t/p
|1485
|0.12
|1.3800
|1.3985
|1.3800
|11.84
|4100.04
|2969
|2007.07.24 01:20
|close
|1484
|0.06
|1.3800
|1.3984
|1.3794
|2.32
|4102.36
|2970
|2007.07.24 01:20
|close
|1483
|0.03
|1.3801
|1.3984
|1.3789
|-0.64
|4101.72
|2971
|2007.07.27 04:01
|buy
|1486
|0.03
|1.3741
|1.3556
|1.3751
|2972
|2007.07.27 07:48
|buy
|1487
|0.06
|1.3735
|1.3555
|1.3745
|2973
|2007.07.27 08:02
|buy
|1488
|0.12
|1.3729
|1.3554
|1.3739
|2974
|2007.07.27 08:11
|t/p
|1488
|0.12
|1.3739
|1.3554
|1.3739
|12.00
|4113.72
|2975
|2007.07.27 08:11
|close
|1487
|0.06
|1.3741
|1.3555
|1.3745
|3.60
|4117.32
|2976
|2007.07.27 08:11
|close
|1486
|0.03
|1.3740
|1.3556
|1.3751
|-0.30
|4117.02
|2977
|2007.07.30 20:00
|buy
|1489
|0.03
|1.3690
|1.3505
|1.3700
|2978
|2007.07.30 21:25
|t/p
|1489
|0.03
|1.3700
|1.3505
|1.3700
|3.00
|4120.02
|2979
|2007.08.01 18:00
|buy
|1490
|0.03
|1.3682
|1.3497
|1.3692
|2980
|2007.08.01 18:02
|buy
|1491
|0.06
|1.3677
|1.3497
|1.3687
|2981
|2007.08.01 18:29
|buy
|1492
|0.12
|1.3671
|1.3496
|1.3681
|2982
|2007.08.01 19:14
|buy
|1493
|0.24
|1.3665
|1.3495
|1.3675
|2983
|2007.08.01 19:18
|buy
|1494
|0.48
|1.3660
|1.3495
|1.3670
|2984
|2007.08.01 21:51
|close
|1494
|0.48
|1.3665
|1.3495
|1.3670
|24.00
|4144.02
|2985
|2007.08.01 21:52
|close
|1493
|0.24
|1.3664
|1.3495
|1.3675
|-2.40
|4141.62
|2986
|2007.08.01 21:52
|close
|1492
|0.12
|1.3663
|1.3496
|1.3681
|-9.60
|4132.02
|2987
|2007.08.01 21:52
|close
|1491
|0.06
|1.3664
|1.3497
|1.3687
|-7.80
|4124.22
|2988
|2007.08.01 21:53
|close
|1490
|0.03
|1.3665
|1.3497
|1.3692
|-5.10
|4119.12
|2989
|2007.08.07 18:00
|sell
|1495
|0.03
|1.3746
|1.3931
|1.3736
|2990
|2007.08.07 18:15
|sell
|1496
|0.06
|1.3752
|1.3932
|1.3742
|2991
|2007.08.07 18:25
|t/p
|1496
|0.06
|1.3742
|1.3932
|1.3742
|6.00
|4125.12
|2992
|2007.08.07 18:25
|close
|1495
|0.03
|1.3742
|1.3931
|1.3736
|1.20
|4126.32
|2993
|2007.08.09 12:00
|sell
|1497
|0.03
|1.3762
|1.3947
|1.3752
|2994
|2007.08.09 12:03
|t/p
|1497
|0.03
|1.3752
|1.3947
|1.3752
|3.00
|4129.32
|2995
|2007.08.17 04:01
|buy
|1498
|0.03
|1.3420
|1.3235
|1.3430
|2996
|2007.08.17 04:20
|buy
|1499
|0.06
|1.3415
|1.3235
|1.3425
|2997
|2007.08.17 05:24
|buy
|1500
|0.12
|1.3409
|1.3234
|1.3419
|2998
|2007.08.17 06:13
|t/p
|1500
|0.12
|1.3419
|1.3234
|1.3419
|12.00
|4141.32
|2999
|2007.08.17 06:13
|close
|1499
|0.06
|1.3420
|1.3235
|1.3425
|3.00
|4144.32
|3000
|2007.08.17 06:13
|close
|1498
|0.03
|1.3422
|1.3235
|1.3430
|0.60
|4144.92
|3001
|2007.08.28 00:00
|sell
|1501
|0.03
|1.3641
|1.3826
|1.3631
|3002
|2007.08.28 02:46
|t/p
|1501
|0.03
|1.3631
|1.3826
|1.3631
|3.00
|4147.92
|3003
|2007.08.30 12:00
|sell
|1502
|0.03
|1.3606
|1.3791
|1.3596
|3004
|2007.08.30 12:07
|sell
|1503
|0.06
|1.3612
|1.3792
|1.3602
|3005
|2007.08.30 13:24
|t/p
|1503
|0.06
|1.3602
|1.3792
|1.3602
|6.00
|4153.92
|3006
|2007.08.30 13:24
|close
|1502
|0.03
|1.3601
|1.3791
|1.3596
|1.50
|4155.42
|3007
|2007.08.31 20:01
|sell
|1504
|0.03
|1.3626
|1.3811
|1.3616
|3008
|2007.08.31 20:20
|sell
|1505
|0.06
|1.3632
|1.3812
|1.3622
|3009
|2007.08.31 21:54
|t/p
|1505
|0.06
|1.3622
|1.3812
|1.3622
|6.00
|4161.42
|3010
|2007.08.31 21:54
|close
|1504
|0.03
|1.3622
|1.3811
|1.3616
|1.20
|4162.62
|3011
|2007.09.05 20:00
|buy
|1506
|0.03
|1.3670
|1.3485
|1.3680
|3012
|2007.09.05 20:05
|buy
|1507
|0.06
|1.3664
|1.3484
|1.3674
|3013
|2007.09.05 20:21
|buy
|1508
|0.12
|1.3659
|1.3484
|1.3669
|3014
|2007.09.05 20:29
|buy
|1509
|0.24
|1.3653
|1.3483
|1.3663
|3015
|2007.09.05 21:30
|close
|1509
|0.24
|1.3658
|1.3483
|1.3663
|12.00
|4174.62
|3016
|2007.09.05 21:30
|close
|1508
|0.12
|1.3659
|1.3484
|1.3669
|0.00
|4174.62
|3017
|2007.09.05 21:30
|close
|1507
|0.06
|1.3658
|1.3484
|1.3674
|-3.60
|4171.02
|3018
|2007.09.05 21:30
|close
|1506
|0.03
|1.3657
|1.3485
|1.3680
|-3.90
|4167.12
|3019
|2007.09.13 18:00
|sell
|1510
|0.03
|1.3895
|1.4080
|1.3885
|3020
|2007.09.13 19:25
|t/p
|1510
|0.03
|1.3885
|1.4080
|1.3885
|3.00
|4170.12
|3021
|2007.09.24 12:00
|sell
|1511
|0.03
|1.4109
|1.4294
|1.4099
|3022
|2007.09.24 12:26
|sell
|1512
|0.06
|1.4115
|1.4295
|1.4105
|3023
|2007.09.24 12:33
|sell
|1513
|0.12
|1.4121
|1.4296
|1.4111
|3024
|2007.09.24 13:15
|t/p
|1513
|0.12
|1.4111
|1.4296
|1.4111
|12.00
|4182.12
|3025
|2007.09.24 13:15
|close
|1512
|0.06
|1.4111
|1.4295
|1.4105
|2.40
|4184.52
|3026
|2007.09.24 13:15
|close
|1511
|0.03
|1.4112
|1.4294
|1.4099
|-0.90
|4183.62
|3027
|2007.09.26 12:00
|sell
|1514
|0.03
|1.4124
|1.4309
|1.4114
|3028
|2007.09.26 12:29
|sell
|1515
|0.06
|1.4130
|1.4310
|1.4120
|3029
|2007.09.26 12:37
|sell
|1516
|0.12
|1.4136
|1.4311
|1.4126
|3030
|2007.09.26 13:05
|t/p
|1516
|0.12
|1.4126
|1.4311
|1.4126
|12.00
|4195.62
|3031
|2007.09.26 13:05
|close
|1515
|0.06
|1.4125
|1.4310
|1.4120
|3.00
|4198.62
|3032
|2007.09.26 13:05
|close
|1514
|0.03
|1.4126
|1.4309
|1.4114
|-0.60
|4198.02
|3033
|2007.10.02 00:01
|sell
|1517
|0.03
|1.4231
|1.4416
|1.4221
|3034
|2007.10.02 02:28
|sell
|1518
|0.06
|1.4237
|1.4417
|1.4227
|3035
|2007.10.02 03:16
|t/p
|1518
|0.06
|1.4227
|1.4417
|1.4227
|6.00
|4204.02
|3036
|2007.10.02 03:16
|close
|1517
|0.03
|1.4226
|1.4416
|1.4221
|1.50
|4205.52
|3037
|2007.10.05 08:00
|buy
|1519
|0.03
|1.4129
|1.3944
|1.4139
|3038
|2007.10.05 08:04
|buy
|1520
|0.06
|1.4124
|1.3944
|1.4134
|3039
|2007.10.05 09:27
|buy
|1521
|0.12
|1.4117
|1.3942
|1.4127
|3040
|2007.10.05 10:32
|buy
|1522
|0.24
|1.4111
|1.3941
|1.4121
|3041
|2007.10.05 10:47
|close
|1522
|0.24
|1.4117
|1.3941
|1.4121
|14.40
|4219.92
|3042
|2007.10.05 10:47
|close
|1521
|0.12
|1.4116
|1.3942
|1.4127
|-1.20
|4218.72
|3043
|2007.10.05 10:47
|close
|1520
|0.06
|1.4115
|1.3944
|1.4134
|-5.40
|4213.32
|3044
|2007.10.05 10:47
|close
|1519
|0.03
|1.4114
|1.3944
|1.4139
|-4.50
|4208.82
|3045
|2007.10.10 00:02
|buy
|1523
|0.03
|1.4105
|1.3920
|1.4115
|3046
|2007.10.10 00:39
|buy
|1524
|0.06
|1.4100
|1.3920
|1.4110
|3047
|2007.10.10 02:10
|t/p
|1524
|0.06
|1.4110
|1.3920
|1.4110
|6.00
|4214.82
|3048
|2007.10.10 02:10
|close
|1523
|0.03
|1.4110
|1.3920
|1.4115
|1.50
|4216.32
|3049
|2007.10.12 20:00
|sell
|1525
|0.03
|1.4175
|1.4360
|1.4165
|3050
|2007.10.15 02:56
|t/p
|1525
|0.03
|1.4165
|1.4360
|1.4165
|2.96
|4219.28
|3051
|2007.10.16 12:00
|sell
|1526
|0.03
|1.4167
|1.4352
|1.4157
|3052
|2007.10.16 12:16
|t/p
|1526
|0.03
|1.4157
|1.4352
|1.4157
|3.00
|4222.28
|3053
|2007.10.22 12:00
|sell
|1527
|0.03
|1.4279
|1.4464
|1.4269
|3054
|2007.10.22 12:03
|t/p
|1527
|0.03
|1.4269
|1.4464
|1.4269
|3.00
|4225.28
|3055
|2007.10.30 08:00
|sell
|1528
|0.03
|1.4388
|1.4573
|1.4378
|3056
|2007.10.30 08:08
|t/p
|1528
|0.03
|1.4378
|1.4573
|1.4378
|3.00
|4228.28
|3057
|2007.11.01 08:00
|sell
|1529
|0.03
|1.4467
|1.4652
|1.4457
|3058
|2007.11.01 08:20
|sell
|1530
|0.06
|1.4473
|1.4653
|1.4463
|3059
|2007.11.01 08:43
|t/p
|1530
|0.06
|1.4463
|1.4653
|1.4463
|6.00
|4234.28
|3060
|2007.11.01 08:43
|close
|1529
|0.03
|1.4462
|1.4652
|1.4457
|1.50
|4235.78
|3061
|2007.11.05 12:00
|sell
|1531
|0.03
|1.4453
|1.4638
|1.4443
|3062
|2007.11.05 12:21
|sell
|1532
|0.06
|1.4459
|1.4639
|1.4449
|3063
|2007.11.05 12:53
|sell
|1533
|0.12
|1.4467
|1.4642
|1.4457
|3064
|2007.11.05 12:53
|sell
|1534
|0.24
|1.4474
|1.4644
|1.4464
|3065
|2007.11.05 12:58
|close
|1534
|0.24
|1.4468
|1.4644
|1.4464
|14.40
|4250.18
|3066
|2007.11.05 12:58
|close
|1533
|0.12
|1.4469
|1.4642
|1.4457
|-2.40
|4247.78
|3067
|2007.11.05 12:58
|close
|1532
|0.06
|1.4468
|1.4639
|1.4449
|-5.40
|4242.38
|3068
|2007.11.05 12:58
|close
|1531
|0.03
|1.4469
|1.4638
|1.4443
|-4.80
|4237.58
|3069
|2007.11.09 00:00
|sell
|1535
|0.03
|1.4674
|1.4859
|1.4664
|3070
|2007.11.09 00:42
|sell
|1536
|0.06
|1.4680
|1.4860
|1.4670
|3071
|2007.11.09 01:04
|sell
|1537
|0.12
|1.4686
|1.4861
|1.4676
|3072
|2007.11.09 01:24
|sell
|1538
|0.24
|1.4691
|1.4861
|1.4681
|3073
|2007.11.09 01:39
|sell
|1539
|0.48
|1.4698
|1.4863
|1.4688
|3074
|2007.11.09 03:28
|close
|1539
|0.48
|1.4692
|1.4863
|1.4688
|28.80
|4266.38
|3075
|2007.11.09 03:28
|close
|1538
|0.24
|1.4690
|1.4861
|1.4681
|2.40
|4268.78
|3076
|2007.11.09 03:28
|close
|1537
|0.12
|1.4691
|1.4861
|1.4676
|-6.00
|4262.78
|3077
|2007.11.09 03:28
|close
|1536
|0.06
|1.4692
|1.4860
|1.4670
|-7.20
|4255.58
|3078
|2007.11.09 03:28
|close
|1535
|0.03
|1.4691
|1.4859
|1.4664
|-5.10
|4250.48
|3079
|2007.11.09 18:00
|sell
|1540
|0.03
|1.4662
|1.4847
|1.4652
|3080
|2007.11.09 18:04
|sell
|1541
|0.06
|1.4668
|1.4848
|1.4658
|3081
|2007.11.09 18:12
|sell
|1542
|0.12
|1.4674
|1.4849
|1.4664
|3082
|2007.11.09 18:13
|sell
|1543
|0.24
|1.4681
|1.4851
|1.4671
|3083
|2007.11.09 18:15
|sell
|1544
|0.48
|1.4688
|1.4853
|1.4678
|3084
|2007.11.09 18:17
|close
|1544
|0.48
|1.4682
|1.4853
|1.4678
|28.80
|4279.28
|3085
|2007.11.09 18:17
|close
|1543
|0.24
|1.4683
|1.4851
|1.4671
|-4.80
|4274.48
|3086
|2007.11.09 18:17
|close
|1542
|0.12
|1.4680
|1.4849
|1.4664
|-7.20
|4267.28
|3087
|2007.11.09 18:18
|close
|1541
|0.06
|1.4679
|1.4848
|1.4658
|-6.60
|4260.68
|3088
|2007.11.09 18:18
|close
|1540
|0.03
|1.4681
|1.4847
|1.4652
|-5.70
|4254.98
|3089
|2007.11.15 18:00
|sell
|1545
|0.03
|1.4635
|1.4820
|1.4625
|3090
|2007.11.15 18:01
|sell
|1546
|0.06
|1.4641
|1.4821
|1.4631
|3091
|2007.11.15 18:35
|t/p
|1546
|0.06
|1.4631
|1.4821
|1.4631
|6.00
|4260.98
|3092
|2007.11.15 18:35
|close
|1545
|0.03
|1.4630
|1.4820
|1.4625
|1.50
|4262.48
|3093
|2007.11.20 04:02
|sell
|1547
|0.03
|1.4636
|1.4821
|1.4626
|3094
|2007.11.20 04:14
|sell
|1548
|0.06
|1.4642
|1.4822
|1.4632
|3095
|2007.11.20 04:42
|sell
|1549
|0.12
|1.4650
|1.4825
|1.4640
|3096
|2007.11.20 05:11
|sell
|1550
|0.24
|1.4656
|1.4826
|1.4646
|3097
|2007.11.20 05:17
|close
|1550
|0.24
|1.4650
|1.4826
|1.4646
|14.40
|4276.88
|3098
|2007.11.20 05:17
|close
|1549
|0.12
|1.4651
|1.4825
|1.4640
|-1.20
|4275.68
|3099
|2007.11.20 05:17
|close
|1548
|0.06
|1.4650
|1.4822
|1.4632
|-4.80
|4270.88
|3100
|2007.11.20 05:17
|close
|1547
|0.03
|1.4652
|1.4821
|1.4626
|-4.80
|4266.08
|3101
|2007.11.22 18:00
|sell
|1551
|0.03
|1.4846
|1.5031
|1.4836
|3102
|2007.11.22 18:05
|sell
|1552
|0.06
|1.4851
|1.5031
|1.4841
|3103
|2007.11.22 18:08
|sell
|1553
|0.12
|1.4857
|1.5032
|1.4847
|3104
|2007.11.22 18:44
|t/p
|1553
|0.12
|1.4847
|1.5032
|1.4847
|12.00
|4278.08
|3105
|2007.11.22 18:44
|close
|1552
|0.06
|1.4847
|1.5031
|1.4841
|2.40
|4280.48
|3106
|2007.11.22 18:44
|close
|1551
|0.03
|1.4848
|1.5031
|1.4836
|-0.60
|4279.88
|3107
|2007.11.23 12:00
|sell
|1554
|0.03
|1.4786
|1.4971
|1.4776
|3108
|2007.11.23 12:00
|sell
|1555
|0.06
|1.4791
|1.4971
|1.4781
|3109
|2007.11.23 12:04
|sell
|1556
|0.12
|1.4797
|1.4972
|1.4787
|3110
|2007.11.23 12:11
|sell
|1557
|0.24
|1.4803
|1.4973
|1.4793
|3111
|2007.11.23 12:18
|sell
|1558
|0.48
|1.4809
|1.4974
|1.4799
|3112
|2007.11.23 12:21
|close
|1558
|0.48
|1.4804
|1.4974
|1.4799
|24.00
|4303.88
|3113
|2007.11.23 12:21
|close
|1557
|0.24
|1.4805
|1.4973
|1.4793
|-4.80
|4299.08
|3114
|2007.11.23 12:21
|close
|1556
|0.12
|1.4804
|1.4972
|1.4787
|-8.40
|4290.68
|3115
|2007.11.23 12:21
|close
|1555
|0.06
|1.4805
|1.4971
|1.4781
|-8.40
|4282.28
|3116
|2007.11.23 12:21
|close
|1554
|0.03
|1.4806
|1.4971
|1.4776
|-6.00
|4276.28
|3117
|2007.12.04 08:00
|buy
|1559
|0.03
|1.4675
|1.4490
|1.4685
|3118
|2007.12.04 08:05
|buy
|1560
|0.06
|1.4669
|1.4489
|1.4679
|3119
|2007.12.04 08:21
|buy
|1561
|0.12
|1.4663
|1.4488
|1.4673
|3120
|2007.12.04 08:21
|buy
|1562
|0.24
|1.4657
|1.4487
|1.4667
|3121
|2007.12.04 08:29
|close
|1562
|0.24
|1.4662
|1.4487
|1.4667
|12.00
|4288.28
|3122
|2007.12.04 08:29
|close
|1561
|0.12
|1.4661
|1.4488
|1.4673
|-2.40
|4285.88
|3123
|2007.12.04 08:29
|close
|1560
|0.06
|1.4662
|1.4489
|1.4679
|-4.20
|4281.68
|3124
|2007.12.04 08:29
|close
|1559
|0.03
|1.4661
|1.4490
|1.4685
|-4.20
|4277.48
|3125
|2007.12.07 08:00
|buy
|1563
|0.03
|1.4618
|1.4433
|1.4628
|3126
|2007.12.07 08:05
|buy
|1564
|0.06
|1.4612
|1.4432
|1.4622
|3127
|2007.12.07 08:38
|buy
|1565
|0.12
|1.4607
|1.4432
|1.4617
|3128
|2007.12.07 09:21
|buy
|1566
|0.24
|1.4601
|1.4431
|1.4611
|3129
|2007.12.07 09:30
|close
|1566
|0.24
|1.4606
|1.4431
|1.4611
|12.00
|4289.48
|3130
|2007.12.07 09:30
|close
|1565
|0.12
|1.4605
|1.4432
|1.4617
|-2.40
|4287.08
|3131
|2007.12.07 09:30
|close
|1564
|0.06
|1.4604
|1.4432
|1.4622
|-4.80
|4282.28
|3132
|2007.12.07 09:30
|close
|1563
|0.03
|1.4606
|1.4433
|1.4628
|-3.60
|4278.68
|3133
|2007.12.12 04:00
|sell
|1567
|0.03
|1.4659
|1.4844
|1.4649
|3134
|2007.12.12 06:31
|sell
|1568
|0.06
|1.4665
|1.4845
|1.4655
|3135
|2007.12.12 06:40
|sell
|1569
|0.12
|1.4673
|1.4848
|1.4663
|3136
|2007.12.12 06:41
|sell
|1570
|0.24
|1.4680
|1.4850
|1.4670
|3137
|2007.12.12 07:04
|close
|1570
|0.24
|1.4674
|1.4850
|1.4670
|14.40
|4293.08
|3138
|2007.12.12 07:04
|close
|1569
|0.12
|1.4676
|1.4848
|1.4663
|-3.60
|4289.48
|3139
|2007.12.12 07:04
|close
|1568
|0.06
|1.4675
|1.4845
|1.4655
|-6.00
|4283.48
|3140
|2007.12.12 07:06
|close
|1567
|0.03
|1.4674
|1.4844
|1.4649
|-4.50
|4278.98
|3141
|2007.12.13 18:00
|sell
|1571
|0.03
|1.4589
|1.4774
|1.4579
|3142
|2007.12.13 18:19
|sell
|1572
|0.06
|1.4595
|1.4775
|1.4585
|3143
|2007.12.13 18:22
|sell
|1573
|0.12
|1.4602
|1.4777
|1.4592
|3144
|2007.12.13 18:44
|sell
|1574
|0.24
|1.4607
|1.4777
|1.4597
|3145
|2007.12.13 19:26
|close
|1574
|0.24
|1.4602
|1.4777
|1.4597
|12.00
|4290.98
|3146
|2007.12.13 19:27
|close
|1573
|0.12
|1.4603
|1.4777
|1.4592
|-1.20
|4289.78
|3147
|2007.12.13 19:27
|close
|1572
|0.06
|1.4602
|1.4775
|1.4585
|-4.20
|4285.58
|3148
|2007.12.13 19:28
|close
|1571
|0.03
|1.4601
|1.4774
|1.4579
|-3.60
|4281.98
|3149
|2007.12.18 12:00
|buy
|1575
|0.03
|1.4398
|1.4213
|1.4408
|3150
|2007.12.18 12:02
|t/p
|1575
|0.03
|1.4408
|1.4213
|1.4408
|3.00
|4284.98
|3151
|2008.01.02 09:01
|sell
|1576
|0.03
|1.4652
|1.4837
|1.4642
|3152
|2008.01.02 09:22
|sell
|1577
|0.06
|1.4658
|1.4838
|1.4648
|3153
|2008.01.02 09:26
|sell
|1578
|0.12
|1.4664
|1.4839
|1.4654
|3154
|2008.01.02 09:33
|sell
|1579
|0.24
|1.4669
|1.4839
|1.4659
|3155
|2008.01.02 09:49
|close
|1579
|0.24
|1.4665
|1.4839
|1.4659
|9.60
|4294.58
|3156
|2008.01.02 09:49
|close
|1578
|0.12
|1.4666
|1.4839
|1.4654
|-2.40
|4292.18
|3157
|2008.01.02 09:49
|close
|1577
|0.06
|1.4665
|1.4838
|1.4648
|-4.20
|4287.98
|3158
|2008.01.02 09:49
|close
|1576
|0.03
|1.4664
|1.4837
|1.4642
|-3.60
|4284.38
|3159
|2008.01.15 20:00
|sell
|1580
|0.03
|1.4841
|1.5026
|1.4831
|3160
|2008.01.15 20:13
|t/p
|1580
|0.03
|1.4831
|1.5026
|1.4831
|3.00
|4287.38
|3161
|2008.01.22 18:00
|buy
|1581
|0.03
|1.4608
|1.4423
|1.4618
|3162
|2008.01.22 18:04
|t/p
|1581
|0.03
|1.4618
|1.4423
|1.4618
|3.00
|4290.38