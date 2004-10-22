Strategy Tester Report
10p3v0.03
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2003.01.01 04:00 - 2008.01.25 20:00 (2003.01.01 - 2008.01.26)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.04; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=5; Multiplier=2; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=false;
AccountType=2; risk=0.5; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|8909
|Ticks modelled
|9747537
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|112
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|3185.21
|Gross profit
|5104.78
|Gross loss
|-1919.57
|Profit factor
|2.66
|Expected payoff
|3.27
|Absolute drawdown
|355.53
|Maximal drawdown
|551.60 (15.25%)
|Relative drawdown
|75.74% (451.16)
|Total trades
|975
|Short positions (won %)
|575 (62.78%)
|Long positions (won %)
|400 (66.00%)
|Profit trades (% of total)
|625 (64.10%)
|Loss trades (% of total)
|350 (35.90%)
|Largest
|profit trade
|64.00
|loss trade
|-17.60
|Average
|profit trade
|8.17
|loss trade
|-5.48
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (131.20)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-51.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|131.20 (26)
|consecutive loss (count of losses)
|-51.20 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2003.01.01 08:02
|sell
|1
|0.04
|1.0488
|1.0673
|1.0478
|2
|2003.01.01 08:20
|t/p
|1
|0.04
|1.0478
|1.0673
|1.0478
|4.00
|504.00
|3
|2003.01.06 08:00
|buy
|2
|0.04
|1.0436
|1.0251
|1.0446
|4
|2003.01.06 08:03
|buy
|3
|0.08
|1.0430
|1.0250
|1.0440
|5
|2003.01.06 08:40
|t/p
|3
|0.08
|1.0440
|1.0250
|1.0440
|8.00
|512.00
|6
|2003.01.06 08:40
|close
|2
|0.04
|1.0440
|1.0251
|1.0446
|1.60
|513.60
|7
|2003.01.07 18:00
|sell
|4
|0.04
|1.0421
|1.0606
|1.0411
|8
|2003.01.07 18:03
|sell
|5
|0.08
|1.0427
|1.0607
|1.0417
|9
|2003.01.07 18:15
|t/p
|5
|0.08
|1.0417
|1.0607
|1.0417
|8.00
|521.60
|10
|2003.01.07 18:15
|close
|4
|0.04
|1.0417
|1.0606
|1.0411
|1.60
|523.20
|11
|2003.01.08 20:00
|buy
|6
|0.04
|1.0494
|1.0309
|1.0504
|12
|2003.01.08 20:42
|buy
|7
|0.08
|1.0488
|1.0308
|1.0498
|13
|2003.01.08 20:57
|t/p
|7
|0.08
|1.0498
|1.0308
|1.0498
|8.00
|531.20
|14
|2003.01.08 20:57
|close
|6
|0.04
|1.0500
|1.0309
|1.0504
|2.40
|533.60
|15
|2003.01.14 00:01
|sell
|8
|0.04
|1.0540
|1.0725
|1.0530
|16
|2003.01.14 01:05
|sell
|9
|0.08
|1.0546
|1.0726
|1.0536
|17
|2003.01.14 04:17
|sell
|10
|0.16
|1.0552
|1.0727
|1.0542
|18
|2003.01.15 06:51
|t/p
|10
|0.16
|1.0542
|1.0727
|1.0542
|15.79
|549.39
|19
|2003.01.15 06:51
|close
|9
|0.08
|1.0542
|1.0726
|1.0536
|3.10
|552.49
|20
|2003.01.15 06:51
|close
|8
|0.04
|1.0543
|1.0725
|1.0530
|-1.25
|551.24
|21
|2003.01.21 04:00
|sell
|11
|0.04
|1.0655
|1.0840
|1.0645
|22
|2003.01.21 04:01
|sell
|12
|0.08
|1.0660
|1.0840
|1.0650
|23
|2003.01.21 05:05
|sell
|13
|0.16
|1.0666
|1.0841
|1.0656
|24
|2003.01.21 05:05
|t/p
|13
|0.16
|1.0656
|1.0841
|1.0656
|16.00
|567.24
|25
|2003.01.21 05:05
|close
|12
|0.08
|1.0656
|1.0840
|1.0650
|3.20
|570.44
|26
|2003.01.21 05:06
|close
|11
|0.04
|1.0655
|1.0840
|1.0645
|0.00
|570.44
|27
|2003.01.23 04:00
|sell
|14
|0.04
|1.0716
|1.0901
|1.0706
|28
|2003.01.23 06:42
|sell
|15
|0.08
|1.0722
|1.0902
|1.0712
|29
|2003.01.23 07:23
|sell
|16
|0.16
|1.0728
|1.0903
|1.0718
|30
|2003.01.23 08:30
|t/p
|16
|0.16
|1.0718
|1.0903
|1.0718
|16.00
|586.44
|31
|2003.01.23 08:30
|close
|15
|0.08
|1.0718
|1.0902
|1.0712
|3.20
|589.64
|32
|2003.01.23 08:30
|close
|14
|0.04
|1.0719
|1.0901
|1.0706
|-1.20
|588.44
|33
|2003.01.24 00:01
|sell
|17
|0.04
|1.0745
|1.0930
|1.0735
|34
|2003.01.24 00:50
|sell
|18
|0.08
|1.0751
|1.0931
|1.0741
|35
|2003.01.24 01:56
|sell
|19
|0.16
|1.0757
|1.0932
|1.0747
|36
|2003.01.30 09:58
|t/p
|19
|0.16
|1.0747
|1.0932
|1.0747
|14.75
|603.19
|37
|2003.01.30 09:58
|close
|18
|0.08
|1.0746
|1.0931
|1.0741
|3.38
|606.56
|38
|2003.01.30 09:58
|close
|17
|0.04
|1.0748
|1.0930
|1.0735
|-1.51
|605.05
|39
|2003.02.04 04:00
|buy
|20
|0.04
|1.0783
|1.0598
|1.0793
|40
|2003.02.04 04:05
|buy
|21
|0.08
|1.0777
|1.0597
|1.0787
|41
|2003.02.04 05:52
|buy
|22
|0.16
|1.0769
|1.0594
|1.0779
|42
|2003.02.04 06:06
|t/p
|22
|0.16
|1.0779
|1.0594
|1.0779
|16.00
|621.05
|43
|2003.02.04 06:06
|close
|21
|0.08
|1.0780
|1.0597
|1.0787
|2.40
|623.45
|44
|2003.02.04 06:06
|close
|20
|0.04
|1.0779
|1.0598
|1.0793
|-1.60
|621.85
|45
|2003.02.06 00:01
|sell
|23
|0.04
|1.0786
|1.0971
|1.0776
|46
|2003.02.06 00:23
|sell
|24
|0.08
|1.0793
|1.0973
|1.0783
|47
|2003.02.06 00:48
|t/p
|24
|0.08
|1.0783
|1.0973
|1.0783
|8.00
|629.85
|48
|2003.02.06 00:48
|close
|23
|0.04
|1.0783
|1.0971
|1.0776
|1.20
|631.05
|49
|2003.02.12 12:00
|buy
|25
|0.04
|1.0762
|1.0577
|1.0772
|50
|2003.02.12 12:00
|buy
|26
|0.08
|1.0757
|1.0577
|1.0767
|51
|2003.02.12 12:04
|buy
|27
|0.16
|1.0749
|1.0574
|1.0759
|52
|2003.02.13 04:52
|t/p
|27
|0.16
|1.0759
|1.0574
|1.0759
|14.37
|645.42
|53
|2003.02.13 04:52
|close
|26
|0.08
|1.0759
|1.0577
|1.0767
|0.78
|646.20
|54
|2003.02.13 04:52
|close
|25
|0.04
|1.0758
|1.0577
|1.0772
|-2.01
|644.20
|55
|2003.02.17 04:00
|sell
|28
|0.04
|1.0731
|1.0916
|1.0721
|56
|2003.02.17 04:08
|sell
|29
|0.08
|1.0736
|1.0916
|1.0726
|57
|2003.02.17 04:43
|t/p
|29
|0.08
|1.0726
|1.0916
|1.0726
|8.00
|652.20
|58
|2003.02.17 04:43
|close
|28
|0.04
|1.0724
|1.0916
|1.0721
|2.80
|655.00
|59
|2003.02.19 18:00
|buy
|30
|0.04
|1.0747
|1.0562
|1.0757
|60
|2003.02.19 18:12
|buy
|31
|0.08
|1.0740
|1.0560
|1.0750
|61
|2003.02.19 18:21
|t/p
|31
|0.08
|1.0750
|1.0560
|1.0750
|8.00
|663.00
|62
|2003.02.19 18:21
|close
|30
|0.04
|1.0750
|1.0562
|1.0757
|1.20
|664.20
|63
|2003.02.24 00:01
|sell
|32
|0.04
|1.0723
|1.0908
|1.0713
|64
|2003.02.24 01:01
|t/p
|32
|0.04
|1.0713
|1.0908
|1.0713
|4.00
|668.20
|65
|2003.02.26 00:01
|sell
|33
|0.04
|1.0757
|1.0942
|1.0747
|66
|2003.02.26 00:34
|t/p
|33
|0.04
|1.0747
|1.0942
|1.0747
|4.00
|672.20
|67
|2003.03.06 08:00
|sell
|34
|0.04
|1.0953
|1.1138
|1.0943
|68
|2003.03.06 08:12
|sell
|35
|0.08
|1.0958
|1.1138
|1.0948
|69
|2003.03.06 08:17
|sell
|36
|0.16
|1.0964
|1.1139
|1.0954
|70
|2003.03.06 10:14
|t/p
|36
|0.16
|1.0954
|1.1139
|1.0954
|16.00
|688.20
|71
|2003.03.06 10:14
|close
|35
|0.08
|1.0954
|1.1138
|1.0948
|3.20
|691.40
|72
|2003.03.06 10:14
|close
|34
|0.04
|1.0955
|1.1138
|1.0943
|-0.80
|690.60
|73
|2003.03.10 00:01
|sell
|37
|0.04
|1.1006
|1.1191
|1.0996
|74
|2003.03.10 00:44
|sell
|38
|0.08
|1.1012
|1.1192
|1.1002
|75
|2003.03.10 01:07
|sell
|39
|0.16
|1.1018
|1.1193
|1.1008
|76
|2003.03.11 09:48
|t/p
|39
|0.16
|1.1008
|1.1193
|1.1008
|15.79
|706.39
|77
|2003.03.11 09:48
|close
|38
|0.08
|1.1007
|1.1192
|1.1002
|3.90
|710.28
|78
|2003.03.11 09:48
|close
|37
|0.04
|1.1009
|1.1191
|1.0996
|-1.25
|709.03
|79
|2003.03.17 12:00
|buy
|40
|0.04
|1.0810
|1.0625
|1.0820
|80
|2003.03.17 12:21
|buy
|41
|0.08
|1.0804
|1.0624
|1.0814
|81
|2003.03.17 12:27
|buy
|42
|0.16
|1.0798
|1.0623
|1.0808
|82
|2003.03.17 12:32
|buy
|43
|0.32
|1.0791
|1.0621
|1.0801
|83
|2003.03.17 12:33
|close
|43
|0.32
|1.0796
|1.0621
|1.0801
|16.00
|725.03
|84
|2003.03.17 12:34
|close
|42
|0.16
|1.0793
|1.0623
|1.0808
|-8.00
|717.03
|85
|2003.03.17 12:34
|close
|41
|0.08
|1.0791
|1.0624
|1.0814
|-10.40
|706.63
|86
|2003.03.17 12:34
|close
|40
|0.04
|1.0793
|1.0625
|1.0820
|-6.80
|699.83
|87
|2003.03.19 04:00
|buy
|44
|0.04
|1.0645
|1.0460
|1.0655
|88
|2003.03.19 04:08
|buy
|45
|0.08
|1.0637
|1.0457
|1.0647
|89
|2003.03.19 04:40
|t/p
|45
|0.08
|1.0647
|1.0457
|1.0647
|8.00
|707.83
|90
|2003.03.19 04:40
|close
|44
|0.04
|1.0648
|1.0460
|1.0655
|1.20
|709.03
|91
|2003.03.24 04:00
|buy
|46
|0.04
|1.0593
|1.0408
|1.0603
|92
|2003.03.24 04:57
|t/p
|46
|0.04
|1.0603
|1.0408
|1.0603
|4.00
|713.03
|93
|2003.03.28 04:00
|sell
|47
|0.04
|1.0681
|1.0866
|1.0671
|94
|2003.03.28 04:02
|sell
|48
|0.08
|1.0688
|1.0868
|1.0678
|95
|2003.03.28 04:52
|sell
|49
|0.16
|1.0695
|1.0870
|1.0685
|96
|2003.03.28 07:06
|sell
|50
|0.32
|1.0700
|1.0870
|1.0690
|97
|2003.03.28 07:07
|close
|50
|0.32
|1.0695
|1.0870
|1.0690
|16.00
|729.03
|98
|2003.03.28 07:07
|close
|49
|0.16
|1.0694
|1.0870
|1.0685
|1.60
|730.63
|99
|2003.03.28 07:07
|close
|48
|0.08
|1.0697
|1.0868
|1.0678
|-7.20
|723.43
|100
|2003.03.28 07:07
|close
|47
|0.04
|1.0699
|1.0866
|1.0671
|-7.20
|716.23
|101
|2003.04.02 00:01
|sell
|51
|0.04
|1.0920
|1.1105
|1.0910
|102
|2003.04.02 00:29
|sell
|52
|0.08
|1.0926
|1.1106
|1.0916
|103
|2003.04.02 00:31
|sell
|53
|0.16
|1.0934
|1.1109
|1.0924
|104
|2003.04.02 00:37
|sell
|54
|0.32
|1.0939
|1.1109
|1.0929
|105
|2003.04.02 01:46
|close
|54
|0.32
|1.0934
|1.1109
|1.0929
|16.00
|732.23
|106
|2003.04.02 01:46
|close
|53
|0.16
|1.0935
|1.1109
|1.0924
|-1.60
|730.63
|107
|2003.04.02 01:46
|close
|52
|0.08
|1.0936
|1.1106
|1.0916
|-8.00
|722.63
|108
|2003.04.02 01:47
|close
|51
|0.04
|1.0938
|1.1105
|1.0910
|-7.20
|715.43
|109
|2003.04.08 08:00
|buy
|55
|0.04
|1.0711
|1.0526
|1.0721
|110
|2003.04.08 08:07
|buy
|56
|0.08
|1.0705
|1.0525
|1.0715
|111
|2003.04.08 08:10
|buy
|57
|0.16
|1.0699
|1.0524
|1.0709
|112
|2003.04.08 08:22
|buy
|58
|0.32
|1.0694
|1.0524
|1.0704
|113
|2003.04.08 08:22
|close
|58
|0.32
|1.0698
|1.0524
|1.0704
|12.80
|728.23
|114
|2003.04.08 08:22
|close
|57
|0.16
|1.0697
|1.0524
|1.0709
|-3.20
|725.03
|115
|2003.04.08 08:22
|close
|56
|0.08
|1.0696
|1.0525
|1.0715
|-7.20
|717.83
|116
|2003.04.08 08:23
|close
|55
|0.04
|1.0691
|1.0526
|1.0721
|-8.00
|709.83
|117
|2003.04.11 18:00
|sell
|59
|0.04
|1.0753
|1.0938
|1.0743
|118
|2003.04.11 18:44
|sell
|60
|0.08
|1.0758
|1.0938
|1.0748
|119
|2003.04.11 18:55
|sell
|61
|0.16
|1.0764
|1.0939
|1.0754
|120
|2003.04.11 19:13
|t/p
|61
|0.16
|1.0754
|1.0939
|1.0754
|16.00
|725.83
|121
|2003.04.11 19:13
|close
|60
|0.08
|1.0753
|1.0938
|1.0748
|4.00
|729.83
|122
|2003.04.11 19:13
|close
|59
|0.04
|1.0755
|1.0938
|1.0743
|-0.80
|729.03
|123
|2003.04.18 04:00
|sell
|62
|0.04
|1.0884
|1.1069
|1.0874
|124
|2003.04.18 04:59
|sell
|63
|0.08
|1.0891
|1.1071
|1.0881
|125
|2003.04.18 05:18
|sell
|64
|0.16
|1.0897
|1.1072
|1.0887
|126
|2003.04.18 08:05
|t/p
|64
|0.16
|1.0887
|1.1072
|1.0887
|16.00
|745.03
|127
|2003.04.18 08:05
|close
|63
|0.08
|1.0887
|1.1071
|1.0881
|3.20
|748.23
|128
|2003.04.18 08:05
|close
|62
|0.04
|1.0886
|1.1069
|1.0874
|-0.80
|747.43
|129
|2003.04.24 00:01
|sell
|65
|0.04
|1.0948
|1.1133
|1.0938
|130
|2003.04.24 00:01
|sell
|66
|0.08
|1.0955
|1.1135
|1.0945
|131
|2003.04.24 01:41
|sell
|67
|0.16
|1.0960
|1.1135
|1.0950
|132
|2003.04.24 02:51
|sell
|68
|0.32
|1.0966
|1.1136
|1.0956
|133
|2003.04.24 02:52
|close
|68
|0.32
|1.0960
|1.1136
|1.0956
|19.20
|766.63
|134
|2003.04.24 02:53
|close
|67
|0.16
|1.0961
|1.1135
|1.0950
|-1.60
|765.03
|135
|2003.04.24 02:53
|close
|66
|0.08
|1.0962
|1.1135
|1.0945
|-5.60
|759.43
|136
|2003.04.24 02:53
|close
|65
|0.04
|1.0963
|1.1133
|1.0938
|-6.00
|753.43
|137
|2003.04.25 18:00
|sell
|69
|0.04
|1.1038
|1.1223
|1.1028
|138
|2003.04.25 18:01
|sell
|70
|0.08
|1.1043
|1.1223
|1.1033
|139
|2003.04.25 18:05
|t/p
|70
|0.08
|1.1033
|1.1223
|1.1033
|8.00
|761.43
|140
|2003.04.25 18:05
|close
|69
|0.04
|1.1032
|1.1223
|1.1028
|2.40
|763.83
|141
|2003.04.28 12:00
|sell
|71
|0.04
|1.1037
|1.1222
|1.1027
|142
|2003.04.28 12:06
|sell
|72
|0.08
|1.1042
|1.1222
|1.1032
|143
|2003.04.28 12:55
|t/p
|72
|0.08
|1.1032
|1.1222
|1.1032
|8.00
|771.83
|144
|2003.04.28 12:55
|close
|71
|0.04
|1.1031
|1.1222
|1.1027
|2.40
|774.23
|145
|2003.05.02 20:00
|sell
|73
|0.04
|1.1218
|1.1403
|1.1208
|146
|2003.05.02 20:04
|sell
|74
|0.08
|1.1224
|1.1404
|1.1214
|147
|2003.05.02 20:08
|sell
|75
|0.16
|1.1231
|1.1406
|1.1221
|148
|2003.05.02 20:25
|sell
|76
|0.32
|1.1237
|1.1407
|1.1227
|149
|2003.05.02 20:29
|close
|76
|0.32
|1.1232
|1.1407
|1.1227
|16.00
|790.23
|150
|2003.05.02 20:30
|close
|75
|0.16
|1.1233
|1.1406
|1.1221
|-3.20
|787.03
|151
|2003.05.02 20:30
|close
|74
|0.08
|1.1236
|1.1404
|1.1214
|-9.60
|777.43
|152
|2003.05.02 20:30
|close
|73
|0.04
|1.1235
|1.1403
|1.1208
|-6.80
|770.63
|153
|2003.05.08 00:01
|sell
|77
|0.04
|1.1352
|1.1537
|1.1342
|154
|2003.05.08 00:11
|sell
|78
|0.08
|1.1358
|1.1538
|1.1348
|155
|2003.05.08 00:47
|t/p
|78
|0.08
|1.1348
|1.1538
|1.1348
|8.00
|778.63
|156
|2003.05.08 00:47
|close
|77
|0.04
|1.1348
|1.1537
|1.1342
|1.60
|780.23
|157
|2003.05.12 00:01
|sell
|79
|0.04
|1.1531
|1.1716
|1.1521
|158
|2003.05.12 00:09
|sell
|80
|0.08
|1.1539
|1.1719
|1.1529
|159
|2003.05.12 00:13
|sell
|81
|0.16
|1.1545
|1.1720
|1.1535
|160
|2003.05.12 00:15
|sell
|82
|0.32
|1.1553
|1.1723
|1.1543
|161
|2003.05.12 16:53
|close
|82
|0.32
|1.1547
|1.1723
|1.1543
|19.20
|799.43
|162
|2003.05.12 16:53
|close
|81
|0.16
|1.1549
|1.1720
|1.1535
|-6.40
|793.03
|163
|2003.05.12 16:53
|close
|80
|0.08
|1.1550
|1.1719
|1.1529
|-8.80
|784.23
|164
|2003.05.12 16:54
|close
|79
|0.04
|1.1551
|1.1716
|1.1521
|-8.00
|776.23
|165
|2003.05.13 04:00
|sell
|83
|0.04
|1.1512
|1.1697
|1.1502
|166
|2003.05.13 04:00
|sell
|84
|0.08
|1.1518
|1.1698
|1.1508
|167
|2003.05.13 04:03
|t/p
|84
|0.08
|1.1508
|1.1698
|1.1508
|8.00
|784.23
|168
|2003.05.13 04:03
|close
|83
|0.04
|1.1507
|1.1697
|1.1502
|2.00
|786.23
|169
|2003.05.20 18:00
|sell
|85
|0.04
|1.1692
|1.1877
|1.1682
|170
|2003.05.20 18:11
|sell
|86
|0.08
|1.1698
|1.1878
|1.1688
|171
|2003.05.20 18:16
|t/p
|86
|0.08
|1.1688
|1.1878
|1.1688
|8.00
|794.23
|172
|2003.05.20 18:16
|close
|85
|0.04
|1.1688
|1.1877
|1.1682
|1.60
|795.83
|173
|2003.05.21 20:00
|sell
|87
|0.04
|1.1701
|1.1886
|1.1691
|174
|2003.05.21 20:23
|t/p
|87
|0.04
|1.1691
|1.1886
|1.1691
|4.00
|799.83
|175
|2003.05.28 00:01
|sell
|88
|0.04
|1.1814
|1.1999
|1.1804
|176
|2003.05.28 00:18
|sell
|89
|0.08
|1.1820
|1.2000
|1.1810
|177
|2003.05.28 01:42
|sell
|90
|0.16
|1.1825
|1.2000
|1.1815
|178
|2003.05.28 01:48
|sell
|91
|0.32
|1.1831
|1.2001
|1.1821
|179
|2003.05.28 01:49
|close
|91
|0.32
|1.1826
|1.2001
|1.1821
|16.00
|815.83
|180
|2003.05.28 01:49
|close
|90
|0.16
|1.1823
|1.2000
|1.1815
|3.20
|819.03
|181
|2003.05.28 01:49
|close
|89
|0.08
|1.1824
|1.2000
|1.1810
|-3.20
|815.83
|182
|2003.05.28 01:50
|close
|88
|0.04
|1.1826
|1.1999
|1.1804
|-4.80
|811.03
|183
|2003.06.02 00:01
|sell
|92
|0.04
|1.1717
|1.1902
|1.1707
|184
|2003.06.02 00:03
|sell
|93
|0.08
|1.1724
|1.1904
|1.1714
|185
|2003.06.02 00:41
|t/p
|93
|0.08
|1.1714
|1.1904
|1.1714
|8.00
|819.03
|186
|2003.06.02 00:41
|close
|92
|0.04
|1.1714
|1.1902
|1.1707
|1.20
|820.23
|187
|2003.06.03 20:00
|buy
|94
|0.04
|1.1746
|1.1561
|1.1756
|188
|2003.06.03 20:11
|t/p
|94
|0.04
|1.1756
|1.1561
|1.1756
|4.00
|824.23
|189
|2003.06.05 18:00
|buy
|95
|0.04
|1.1873
|1.1688
|1.1883
|190
|2003.06.05 18:12
|buy
|96
|0.08
|1.1867
|1.1687
|1.1877
|191
|2003.06.05 18:25
|buy
|97
|0.16
|1.1861
|1.1686
|1.1871
|192
|2003.06.05 18:32
|t/p
|97
|0.16
|1.1871
|1.1686
|1.1871
|16.00
|840.23
|193
|2003.06.05 18:32
|close
|96
|0.08
|1.1871
|1.1687
|1.1877
|3.20
|843.43
|194
|2003.06.05 18:32
|close
|95
|0.04
|1.1869
|1.1688
|1.1883
|-1.60
|841.83
|195
|2003.06.09 00:01
|sell
|98
|0.04
|1.1708
|1.1893
|1.1698
|196
|2003.06.09 02:20
|t/p
|98
|0.04
|1.1698
|1.1893
|1.1698
|4.00
|845.83
|197
|2003.06.11 18:00
|buy
|99
|0.04
|1.1768
|1.1583
|1.1778
|198
|2003.06.11 18:03
|buy
|100
|0.08
|1.1763
|1.1583
|1.1773
|199
|2003.06.11 18:19
|buy
|101
|0.16
|1.1757
|1.1582
|1.1767
|200
|2003.06.11 18:55
|buy
|102
|0.32
|1.1750
|1.1580
|1.1760
|201
|2003.06.11 18:59
|close
|102
|0.32
|1.1755
|1.1580
|1.1760
|16.00
|861.83
|202
|2003.06.11 18:59
|close
|101
|0.16
|1.1754
|1.1582
|1.1767
|-4.80
|857.03
|203
|2003.06.11 18:59
|close
|100
|0.08
|1.1757
|1.1583
|1.1773
|-4.80
|852.23
|204
|2003.06.11 18:59
|close
|99
|0.04
|1.1755
|1.1583
|1.1778
|-5.20
|847.03
|205
|2003.06.17 04:00
|sell
|103
|0.04
|1.1833
|1.2018
|1.1823
|206
|2003.06.17 04:08
|sell
|104
|0.08
|1.1839
|1.2019
|1.1829
|207
|2003.06.17 04:29
|t/p
|104
|0.08
|1.1829
|1.2019
|1.1829
|8.00
|855.03
|208
|2003.06.17 04:29
|close
|103
|0.04
|1.1829
|1.2018
|1.1823
|1.60
|856.63
|209
|2003.06.20 04:00
|buy
|105
|0.04
|1.1734
|1.1549
|1.1744
|210
|2003.06.20 04:13
|buy
|106
|0.08
|1.1728
|1.1548
|1.1738
|211
|2003.06.20 04:53
|buy
|107
|0.16
|1.1723
|1.1548
|1.1733
|212
|2003.06.20 06:06
|buy
|108
|0.32
|1.1715
|1.1545
|1.1725
|213
|2003.06.20 08:22
|close
|108
|0.32
|1.1721
|1.1545
|1.1725
|19.20
|875.83
|214
|2003.06.20 08:22
|close
|107
|0.16
|1.1720
|1.1548
|1.1733
|-4.80
|871.03
|215
|2003.06.20 08:22
|close
|106
|0.08
|1.1718
|1.1548
|1.1738
|-8.00
|863.03
|216
|2003.06.20 08:23
|close
|105
|0.04
|1.1717
|1.1549
|1.1744
|-6.80
|856.23
|217
|2003.06.24 12:00
|buy
|109
|0.04
|1.1575
|1.1390
|1.1585
|218
|2003.06.24 12:06
|buy
|110
|0.08
|1.1569
|1.1389
|1.1579
|219
|2003.06.24 12:12
|t/p
|110
|0.08
|1.1579
|1.1389
|1.1579
|8.00
|864.23
|220
|2003.06.24 12:12
|close
|109
|0.04
|1.1579
|1.1390
|1.1585
|1.60
|865.83
|221
|2003.06.30 00:01
|buy
|111
|0.04
|1.1432
|1.1247
|1.1442
|222
|2003.06.30 00:58
|buy
|112
|0.08
|1.1426
|1.1246
|1.1436
|223
|2003.06.30 01:08
|buy
|113
|0.16
|1.1421
|1.1246
|1.1431
|224
|2003.06.30 01:14
|buy
|114
|0.32
|1.1413
|1.1243
|1.1423
|225
|2003.06.30 01:15
|close
|114
|0.32
|1.1419
|1.1243
|1.1423
|19.20
|885.03
|226
|2003.06.30 01:15
|close
|113
|0.16
|1.1418
|1.1246
|1.1431
|-4.80
|880.23
|227
|2003.06.30 01:15
|close
|112
|0.08
|1.1421
|1.1246
|1.1436
|-4.00
|876.23
|228
|2003.06.30 01:15
|close
|111
|0.04
|1.1420
|1.1247
|1.1442
|-4.80
|871.43
|229
|2003.07.03 04:00
|sell
|115
|0.04
|1.1522
|1.1707
|1.1512
|230
|2003.07.03 04:00
|sell
|116
|0.08
|1.1527
|1.1707
|1.1517
|231
|2003.07.03 07:15
|t/p
|116
|0.08
|1.1517
|1.1707
|1.1517
|8.00
|879.43
|232
|2003.07.03 07:15
|close
|115
|0.04
|1.1517
|1.1707
|1.1512
|2.00
|881.43
|233
|2003.07.09 08:00
|buy
|117
|0.04
|1.1327
|1.1142
|1.1337
|234
|2003.07.09 08:00
|buy
|118
|0.08
|1.1320
|1.1140
|1.1330
|235
|2003.07.09 08:08
|buy
|119
|0.16
|1.1314
|1.1139
|1.1324
|236
|2003.07.09 08:15
|t/p
|119
|0.16
|1.1324
|1.1139
|1.1324
|16.00
|897.43
|237
|2003.07.09 08:15
|close
|118
|0.08
|1.1324
|1.1140
|1.1330
|3.20
|900.63
|238
|2003.07.09 08:15
|close
|117
|0.04
|1.1325
|1.1142
|1.1337
|-0.80
|899.83
|239
|2003.07.15 08:00
|buy
|120
|0.04
|1.1283
|1.1098
|1.1293
|240
|2003.07.15 08:00
|buy
|121
|0.08
|1.1278
|1.1098
|1.1288
|241
|2003.07.15 08:02
|t/p
|121
|0.08
|1.1288
|1.1098
|1.1288
|8.00
|907.83
|242
|2003.07.15 08:02
|close
|120
|0.04
|1.1288
|1.1098
|1.1293
|2.00
|909.83
|243
|2003.07.17 04:00
|buy
|122
|0.04
|1.1216
|1.1031
|1.1226
|244
|2003.07.17 05:34
|t/p
|122
|0.04
|1.1226
|1.1031
|1.1226
|4.00
|913.83
|245
|2003.07.25 04:00
|sell
|123
|0.04
|1.1465
|1.1650
|1.1455
|246
|2003.07.25 04:06
|sell
|124
|0.08
|1.1471
|1.1651
|1.1461
|247
|2003.07.25 05:06
|sell
|125
|0.16
|1.1477
|1.1652
|1.1467
|248
|2003.07.25 05:43
|t/p
|125
|0.16
|1.1467
|1.1652
|1.1467
|16.00
|929.83
|249
|2003.07.25 05:43
|close
|124
|0.08
|1.1465
|1.1651
|1.1461
|4.80
|934.63
|250
|2003.07.25 05:43
|close
|123
|0.04
|1.1466
|1.1650
|1.1455
|-0.40
|934.23
|251
|2003.08.04 04:00
|buy
|126
|0.04
|1.1268
|1.1083
|1.1278
|252
|2003.08.04 04:32
|t/p
|126
|0.04
|1.1278
|1.1083
|1.1278
|4.00
|938.23
|253
|2003.08.07 04:00
|sell
|127
|0.04
|1.1334
|1.1519
|1.1324
|254
|2003.08.07 04:11
|sell
|128
|0.08
|1.1340
|1.1520
|1.1330
|255
|2003.08.07 04:17
|t/p
|128
|0.08
|1.1330
|1.1520
|1.1330
|8.00
|946.23
|256
|2003.08.07 04:17
|close
|127
|0.04
|1.1330
|1.1519
|1.1324
|1.60
|947.83
|257
|2003.08.08 12:00
|sell
|129
|0.04
|1.1339
|1.1524
|1.1329
|258
|2003.08.08 12:00
|sell
|130
|0.08
|1.1344
|1.1524
|1.1334
|259
|2003.08.08 12:15
|sell
|131
|0.16
|1.1350
|1.1525
|1.1340
|260
|2003.08.08 12:27
|sell
|132
|0.32
|1.1356
|1.1526
|1.1346
|261
|2003.08.08 12:27
|close
|132
|0.32
|1.1349
|1.1526
|1.1346
|22.40
|970.23
|262
|2003.08.08 12:27
|close
|131
|0.16
|1.1351
|1.1525
|1.1340
|-1.60
|968.63
|263
|2003.08.08 12:27
|close
|130
|0.08
|1.1350
|1.1524
|1.1334
|-4.80
|963.83
|264
|2003.08.08 12:27
|close
|129
|0.04
|1.1354
|1.1524
|1.1329
|-6.00
|957.83
|265
|2003.08.12 00:01
|buy
|133
|0.04
|1.1364
|1.1179
|1.1374
|266
|2003.08.12 00:15
|buy
|134
|0.08
|1.1359
|1.1179
|1.1369
|267
|2003.08.12 07:52
|t/p
|134
|0.08
|1.1369
|1.1179
|1.1369
|8.00
|965.83
|268
|2003.08.12 07:52
|close
|133
|0.04
|1.1370
|1.1179
|1.1374
|2.40
|968.23
|269
|2003.08.14 04:00
|buy
|135
|0.04
|1.1330
|1.1145
|1.1340
|270
|2003.08.14 04:07
|buy
|136
|0.08
|1.1324
|1.1144
|1.1334
|271
|2003.08.14 06:24
|t/p
|136
|0.08
|1.1334
|1.1144
|1.1334
|8.00
|976.23
|272
|2003.08.14 06:24
|close
|135
|0.04
|1.1334
|1.1145
|1.1340
|1.60
|977.83
|273
|2003.08.20 12:00
|buy
|137
|0.04
|1.1115
|1.0930
|1.1125
|274
|2003.08.20 12:05
|buy
|138
|0.08
|1.1109
|1.0929
|1.1119
|275
|2003.08.20 12:29
|buy
|139
|0.16
|1.1101
|1.0926
|1.1111
|276
|2003.08.20 12:38
|buy
|140
|0.32
|1.1096
|1.0926
|1.1106
|277
|2003.08.20 13:53
|close
|140
|0.32
|1.1101
|1.0926
|1.1106
|16.00
|993.83
|278
|2003.08.20 13:54
|close
|139
|0.16
|1.1100
|1.0926
|1.1111
|-1.60
|992.23
|279
|2003.08.20 13:54
|close
|138
|0.08
|1.1105
|1.0929
|1.1119
|-3.20
|989.03
|280
|2003.08.20 13:54
|close
|137
|0.04
|1.1104
|1.0930
|1.1125
|-4.40
|984.63
|281
|2003.08.25 12:00
|buy
|141
|0.04
|1.0911
|1.0726
|1.0921
|282
|2003.08.25 12:03
|buy
|142
|0.08
|1.0905
|1.0725
|1.0915
|283
|2003.08.25 12:31
|t/p
|142
|0.08
|1.0915
|1.0725
|1.0915
|8.00
|992.63
|284
|2003.08.25 12:31
|close
|141
|0.04
|1.0915
|1.0726
|1.0921
|1.60
|994.23
|285
|2003.09.02 08:00
|sell
|143
|0.04
|1.0930
|1.1115
|1.0920
|286
|2003.09.02 08:02
|sell
|144
|0.08
|1.0936
|1.1116
|1.0926
|287
|2003.09.02 08:10
|t/p
|144
|0.08
|1.0926
|1.1116
|1.0926
|8.00
|1002.23
|288
|2003.09.02 08:10
|close
|143
|0.04
|1.0926
|1.1115
|1.0920
|1.60
|1003.83
|289
|2003.09.04 08:00
|buy
|145
|0.04
|1.0837
|1.0652
|1.0847
|290
|2003.09.04 08:02
|buy
|146
|0.08
|1.0831
|1.0651
|1.0841
|291
|2003.09.04 08:06
|t/p
|146
|0.08
|1.0841
|1.0651
|1.0841
|8.00
|1011.83
|292
|2003.09.04 08:06
|close
|145
|0.04
|1.0841
|1.0652
|1.0847
|1.60
|1013.43
|293
|2003.09.11 00:01
|sell
|147
|0.04
|1.1206
|1.1391
|1.1196
|294
|2003.09.11 00:33
|t/p
|147
|0.04
|1.1196
|1.1391
|1.1196
|4.00
|1017.43
|295
|2003.09.16 00:01
|sell
|148
|0.04
|1.1285
|1.1470
|1.1275
|296
|2003.09.16 02:51
|sell
|149
|0.08
|1.1291
|1.1471
|1.1281
|297
|2003.09.16 03:02
|sell
|150
|0.16
|1.1298
|1.1473
|1.1288
|298
|2003.09.16 03:20
|sell
|151
|0.32
|1.1303
|1.1473
|1.1293
|299
|2003.09.16 03:24
|close
|151
|0.32
|1.1298
|1.1473
|1.1293
|16.00
|1033.43
|300
|2003.09.16 03:25
|close
|150
|0.16
|1.1299
|1.1473
|1.1288
|-1.60
|1031.83
|301
|2003.09.16 03:25
|close
|149
|0.08
|1.1298
|1.1471
|1.1281
|-5.60
|1026.23
|302
|2003.09.16 03:25
|close
|148
|0.04
|1.1301
|1.1470
|1.1275
|-6.40
|1019.83
|303
|2003.09.19 08:00
|sell
|152
|0.04
|1.1261
|1.1446
|1.1251
|304
|2003.09.19 08:33
|sell
|153
|0.08
|1.1267
|1.1447
|1.1257
|305
|2003.09.19 08:35
|t/p
|153
|0.08
|1.1257
|1.1447
|1.1257
|8.00
|1027.83
|306
|2003.09.19 08:35
|close
|152
|0.04
|1.1256
|1.1446
|1.1251
|2.00
|1029.83
|307
|2003.09.23 20:00
|sell
|154
|0.04
|1.1472
|1.1657
|1.1462
|308
|2003.09.23 20:08
|t/p
|154
|0.04
|1.1462
|1.1657
|1.1462
|4.00
|1033.83
|309
|2003.10.02 12:00
|sell
|155
|0.04
|1.1693
|1.1878
|1.1683
|310
|2003.10.02 12:03
|sell
|156
|0.08
|1.1699
|1.1879
|1.1689
|311
|2003.10.02 12:06
|t/p
|156
|0.08
|1.1689
|1.1879
|1.1689
|8.00
|1041.83
|312
|2003.10.02 12:06
|close
|155
|0.04
|1.1689
|1.1878
|1.1683
|1.60
|1043.43
|313
|2003.10.09 18:00
|sell
|157
|0.04
|1.1695
|1.1880
|1.1685
|314
|2003.10.09 18:00
|sell
|158
|0.08
|1.1701
|1.1881
|1.1691
|315
|2003.10.09 18:02
|t/p
|158
|0.08
|1.1691
|1.1881
|1.1691
|8.00
|1051.43
|316
|2003.10.09 18:02
|close
|157
|0.04
|1.1690
|1.1880
|1.1685
|2.00
|1053.43
|317
|2003.10.13 12:00
|sell
|159
|0.04
|1.1685
|1.1870
|1.1675
|318
|2003.10.13 12:06
|t/p
|159
|0.04
|1.1675
|1.1870
|1.1675
|4.00
|1057.43
|319
|2003.10.15 04:00
|buy
|160
|0.04
|1.1717
|1.1532
|1.1727
|320
|2003.10.15 04:01
|buy
|161
|0.08
|1.1711
|1.1531
|1.1721
|321
|2003.10.15 04:03
|buy
|162
|0.16
|1.1705
|1.1530
|1.1715
|322
|2003.10.15 04:37
|t/p
|162
|0.16
|1.1715
|1.1530
|1.1715
|16.00
|1073.43
|323
|2003.10.15 04:37
|close
|161
|0.08
|1.1715
|1.1531
|1.1721
|3.20
|1076.63
|324
|2003.10.15 04:37
|close
|160
|0.04
|1.1713
|1.1532
|1.1727
|-1.60
|1075.03
|325
|2003.10.20 00:01
|buy
|163
|0.04
|1.1706
|1.1521
|1.1716
|326
|2003.10.20 00:06
|t/p
|163
|0.04
|1.1716
|1.1521
|1.1716
|4.00
|1079.03
|327
|2003.10.24 12:00
|sell
|164
|0.04
|1.1781
|1.1966
|1.1771
|328
|2003.10.24 12:00
|sell
|165
|0.08
|1.1786
|1.1966
|1.1776
|329
|2003.10.24 12:12
|t/p
|165
|0.08
|1.1776
|1.1966
|1.1776
|8.00
|1087.03
|330
|2003.10.24 12:12
|close
|164
|0.04
|1.1776
|1.1966
|1.1771
|2.00
|1089.03
|331
|2003.10.30 18:00
|buy
|166
|0.04
|1.1700
|1.1515
|1.1710
|332
|2003.10.30 18:00
|buy
|167
|0.08
|1.1692
|1.1512
|1.1702
|333
|2003.10.30 18:01
|buy
|168
|0.16
|1.1686
|1.1511
|1.1696
|334
|2003.10.30 18:01
|t/p
|168
|0.16
|1.1696
|1.1511
|1.1696
|16.00
|1105.03
|335
|2003.10.30 18:01
|close
|167
|0.08
|1.1697
|1.1512
|1.1702
|4.00
|1109.03
|336
|2003.10.30 18:01
|close
|166
|0.04
|1.1696
|1.1515
|1.1710
|-1.60
|1107.43
|337
|2003.11.05 04:00
|buy
|169
|0.04
|1.1486
|1.1301
|1.1496
|338
|2003.11.05 06:04
|buy
|170
|0.08
|1.1480
|1.1300
|1.1490
|339
|2003.11.05 06:40
|t/p
|170
|0.08
|1.1490
|1.1300
|1.1490
|8.00
|1115.43
|340
|2003.11.05 06:40
|close
|169
|0.04
|1.1491
|1.1301
|1.1496
|2.00
|1117.43
|341
|2003.11.17 18:00
|sell
|171
|0.04
|1.1749
|1.1934
|1.1739
|342
|2003.11.17 18:07
|sell
|172
|0.08
|1.1755
|1.1935
|1.1745
|343
|2003.11.17 18:14
|t/p
|172
|0.08
|1.1745
|1.1935
|1.1745
|8.00
|1125.43
|344
|2003.11.17 18:14
|close
|171
|0.04
|1.1744
|1.1934
|1.1739
|2.00
|1127.43
|345
|2003.11.20 00:01
|sell
|173
|0.04
|1.1893
|1.2078
|1.1883
|346
|2003.11.20 00:12
|t/p
|173
|0.04
|1.1883
|1.2078
|1.1883
|4.00
|1131.43
|347
|2003.11.26 12:00
|buy
|174
|0.04
|1.1832
|1.1647
|1.1842
|348
|2003.11.26 12:03
|buy
|175
|0.08
|1.1826
|1.1646
|1.1836
|349
|2003.11.26 12:46
|buy
|176
|0.16
|1.1820
|1.1645
|1.1830
|350
|2003.11.26 12:53
|buy
|177
|0.32
|1.1814
|1.1644
|1.1824
|351
|2003.11.26 12:54
|close
|177
|0.32
|1.1819
|1.1644
|1.1824
|16.00
|1147.43
|352
|2003.11.26 12:54
|close
|176
|0.16
|1.1818
|1.1645
|1.1830
|-3.20
|1144.23
|353
|2003.11.26 12:55
|close
|175
|0.08
|1.1816
|1.1646
|1.1836
|-8.00
|1136.23
|354
|2003.11.26 12:55
|close
|174
|0.04
|1.1820
|1.1647
|1.1842
|-4.80
|1131.43
|355
|2003.12.02 00:01
|sell
|178
|0.04
|1.1968
|1.2153
|1.1958
|356
|2003.12.02 00:15
|t/p
|178
|0.04
|1.1958
|1.2153
|1.1958
|4.00
|1135.43
|357
|2003.12.04 08:00
|sell
|179
|0.04
|1.2058
|1.2243
|1.2048
|358
|2003.12.04 08:15
|sell
|180
|0.08
|1.2064
|1.2244
|1.2054
|359
|2003.12.04 08:18
|sell
|181
|0.16
|1.2069
|1.2244
|1.2059
|360
|2003.12.04 08:22
|sell
|182
|0.32
|1.2075
|1.2245
|1.2065
|361
|2003.12.04 09:29
|close
|182
|0.32
|1.2068
|1.2245
|1.2065
|22.40
|1157.83
|362
|2003.12.04 09:30
|close
|181
|0.16
|1.2069
|1.2244
|1.2059
|0.00
|1157.83
|363
|2003.12.04 09:30
|close
|180
|0.08
|1.2070
|1.2244
|1.2054
|-4.80
|1153.03
|364
|2003.12.04 09:30
|close
|179
|0.04
|1.2068
|1.2243
|1.2048
|-4.00
|1149.03
|365
|2003.12.10 00:01
|sell
|183
|0.04
|1.2249
|1.2434
|1.2239
|366
|2003.12.10 00:15
|sell
|184
|0.08
|1.2255
|1.2435
|1.2245
|367
|2003.12.10 01:06
|t/p
|184
|0.08
|1.2245
|1.2435
|1.2245
|8.00
|1157.03
|368
|2003.12.10 01:06
|close
|183
|0.04
|1.2245
|1.2434
|1.2239
|1.60
|1158.63
|369
|2003.12.15 12:00
|sell
|185
|0.04
|1.2219
|1.2404
|1.2209
|370
|2003.12.15 12:10
|sell
|186
|0.08
|1.2225
|1.2405
|1.2215
|371
|2003.12.15 12:33
|t/p
|186
|0.08
|1.2215
|1.2405
|1.2215
|8.00
|1166.63
|372
|2003.12.15 12:33
|close
|185
|0.04
|1.2214
|1.2404
|1.2209
|2.00
|1168.63
|373
|2003.12.17 12:00
|sell
|187
|0.04
|1.2330
|1.2515
|1.2320
|374
|2003.12.17 12:02
|sell
|188
|0.08
|1.2336
|1.2516
|1.2326
|375
|2003.12.17 12:24
|t/p
|188
|0.08
|1.2326
|1.2516
|1.2326
|8.00
|1176.63
|376
|2003.12.17 12:24
|close
|187
|0.04
|1.2325
|1.2515
|1.2320
|2.00
|1178.63
|377
|2003.12.19 04:00
|sell
|189
|0.04
|1.2412
|1.2597
|1.2402
|378
|2003.12.19 04:05
|sell
|190
|0.08
|1.2418
|1.2598
|1.2408
|379
|2003.12.19 04:28
|t/p
|190
|0.08
|1.2408
|1.2598
|1.2408
|8.00
|1186.63
|380
|2003.12.19 04:28
|close
|189
|0.04
|1.2408
|1.2597
|1.2402
|1.60
|1188.23
|381
|2003.12.26 08:00
|sell
|191
|0.04
|1.2457
|1.2642
|1.2447
|382
|2003.12.26 08:02
|sell
|192
|0.08
|1.2463
|1.2643
|1.2453
|383
|2003.12.26 08:22
|sell
|193
|0.16
|1.2469
|1.2644
|1.2459
|384
|2003.12.26 09:02
|t/p
|193
|0.16
|1.2459
|1.2644
|1.2459
|16.00
|1204.23
|385
|2003.12.26 09:02
|close
|192
|0.08
|1.2459
|1.2643
|1.2453
|3.20
|1207.43
|386
|2003.12.26 09:02
|close
|191
|0.04
|1.2460
|1.2642
|1.2447
|-1.20
|1206.23
|387
|2004.01.01 18:43
|sell
|194
|0.04
|1.2599
|1.2784
|1.2589
|388
|2004.01.01 18:57
|t/p
|194
|0.04
|1.2589
|1.2784
|1.2589
|4.00
|1210.23
|389
|2004.01.07 12:00
|sell
|195
|0.04
|1.2667
|1.2852
|1.2657
|390
|2004.01.07 12:08
|sell
|196
|0.08
|1.2673
|1.2853
|1.2663
|391
|2004.01.07 12:16
|t/p
|196
|0.08
|1.2663
|1.2853
|1.2663
|8.00
|1218.23
|392
|2004.01.07 12:16
|close
|195
|0.04
|1.2663
|1.2852
|1.2657
|1.60
|1219.83
|393
|2004.01.12 20:00
|sell
|197
|0.04
|1.2756
|1.2941
|1.2746
|394
|2004.01.12 20:02
|sell
|198
|0.08
|1.2762
|1.2942
|1.2752
|395
|2004.01.12 20:09
|sell
|199
|0.16
|1.2768
|1.2943
|1.2758
|396
|2004.01.12 20:12
|t/p
|199
|0.16
|1.2758
|1.2943
|1.2758
|16.00
|1235.83
|397
|2004.01.12 20:12
|close
|198
|0.08
|1.2757
|1.2942
|1.2752
|4.00
|1239.83
|398
|2004.01.12 20:12
|close
|197
|0.04
|1.2758
|1.2941
|1.2746
|-0.80
|1239.03
|399
|2004.01.20 08:00
|buy
|200
|0.04
|1.2391
|1.2206
|1.2401
|400
|2004.01.20 08:19
|buy
|201
|0.08
|1.2385
|1.2205
|1.2395
|401
|2004.01.20 08:26
|t/p
|201
|0.08
|1.2395
|1.2205
|1.2395
|8.00
|1247.03
|402
|2004.01.20 08:26
|close
|200
|0.04
|1.2395
|1.2206
|1.2401
|1.60
|1248.63
|403
|2004.01.23 20:00
|sell
|202
|0.04
|1.2587
|1.2772
|1.2577
|404
|2004.01.23 20:04
|sell
|203
|0.08
|1.2593
|1.2773
|1.2583
|405
|2004.01.23 20:13
|sell
|204
|0.16
|1.2600
|1.2775
|1.2590
|406
|2004.01.23 21:18
|t/p
|204
|0.16
|1.2590
|1.2775
|1.2590
|16.00
|1264.63
|407
|2004.01.23 21:18
|close
|203
|0.08
|1.2589
|1.2773
|1.2583
|3.20
|1267.83
|408
|2004.01.23 21:18
|close
|202
|0.04
|1.2590
|1.2772
|1.2577
|-1.20
|1266.63
|409
|2004.01.28 00:01
|buy
|205
|0.04
|1.2645
|1.2460
|1.2655
|410
|2004.01.28 00:02
|buy
|206
|0.08
|1.2635
|1.2455
|1.2645
|411
|2004.01.28 00:02
|t/p
|206
|0.08
|1.2645
|1.2455
|1.2645
|8.00
|1274.63
|412
|2004.01.28 00:02
|close
|205
|0.04
|1.2645
|1.2460
|1.2655
|0.00
|1274.63
|413
|2004.02.02 00:01
|buy
|207
|0.04
|1.2484
|1.2299
|1.2494
|414
|2004.02.02 00:36
|buy
|208
|0.08
|1.2477
|1.2297
|1.2487
|415
|2004.02.02 01:08
|buy
|209
|0.16
|1.2471
|1.2296
|1.2481
|416
|2004.02.02 01:15
|t/p
|209
|0.16
|1.2481
|1.2296
|1.2481
|16.00
|1290.63
|417
|2004.02.02 01:15
|close
|208
|0.08
|1.2481
|1.2297
|1.2487
|3.20
|1293.83
|418
|2004.02.02 01:15
|close
|207
|0.04
|1.2480
|1.2299
|1.2494
|-1.60
|1292.23
|419
|2004.02.06 08:00
|sell
|210
|0.04
|1.2545
|1.2730
|1.2535
|420
|2004.02.06 08:02
|sell
|211
|0.08
|1.2551
|1.2731
|1.2541
|421
|2004.02.06 08:18
|sell
|212
|0.16
|1.2557
|1.2732
|1.2547
|422
|2004.02.06 08:33
|sell
|213
|0.32
|1.2563
|1.2733
|1.2553
|423
|2004.02.06 08:38
|close
|213
|0.32
|1.2557
|1.2733
|1.2553
|19.20
|1311.43
|424
|2004.02.06 08:38
|close
|212
|0.16
|1.2558
|1.2732
|1.2547
|-1.60
|1309.83
|425
|2004.02.06 08:38
|close
|211
|0.08
|1.2559
|1.2731
|1.2541
|-6.40
|1303.43
|426
|2004.02.06 08:39
|close
|210
|0.04
|1.2561
|1.2730
|1.2535
|-6.40
|1297.03
|427
|2004.02.10 18:00
|sell
|214
|0.04
|1.2728
|1.2913
|1.2718
|428
|2004.02.10 18:10
|t/p
|214
|0.04
|1.2718
|1.2913
|1.2718
|4.00
|1301.03
|429
|2004.02.13 04:00
|sell
|215
|0.04
|1.2802
|1.2987
|1.2792
|430
|2004.02.13 04:06
|sell
|216
|0.08
|1.2808
|1.2988
|1.2798
|431
|2004.02.13 04:33
|sell
|217
|0.16
|1.2813
|1.2988
|1.2803
|432
|2004.02.13 05:08
|sell
|218
|0.32
|1.2819
|1.2989
|1.2809
|433
|2004.02.13 05:09
|close
|218
|0.32
|1.2814
|1.2989
|1.2809
|16.00
|1317.03
|434
|2004.02.13 05:09
|close
|217
|0.16
|1.2817
|1.2988
|1.2803
|-6.40
|1310.63
|435
|2004.02.13 05:10
|close
|216
|0.08
|1.2816
|1.2988
|1.2798
|-6.40
|1304.23
|436
|2004.02.13 05:10
|close
|215
|0.04
|1.2815
|1.2987
|1.2792
|-5.20
|1299.03
|437
|2004.02.18 20:00
|sell
|219
|0.04
|1.2737
|1.2922
|1.2727
|438
|2004.02.18 20:01
|t/p
|219
|0.04
|1.2727
|1.2922
|1.2727
|4.00
|1303.03
|439
|2004.02.24 08:00
|buy
|220
|0.04
|1.2537
|1.2352
|1.2547
|440
|2004.02.24 08:06
|buy
|221
|0.08
|1.2532
|1.2352
|1.2542
|441
|2004.02.24 08:28
|t/p
|221
|0.08
|1.2542
|1.2352
|1.2542
|8.00
|1311.03
|442
|2004.02.24 08:28
|close
|220
|0.04
|1.2542
|1.2352
|1.2547
|2.00
|1313.03
|443
|2004.02.27 20:00
|buy
|222
|0.04
|1.2480
|1.2295
|1.2490
|444
|2004.02.27 20:44
|t/p
|222
|0.04
|1.2490
|1.2295
|1.2490
|4.00
|1317.03
|445
|2004.03.04 12:00
|buy
|223
|0.04
|1.2179
|1.1994
|1.2189
|446
|2004.03.04 12:00
|buy
|224
|0.08
|1.2173
|1.1993
|1.2183
|447
|2004.03.04 12:04
|t/p
|224
|0.08
|1.2183
|1.1993
|1.2183
|8.00
|1325.03
|448
|2004.03.04 12:04
|close
|223
|0.04
|1.2183
|1.1994
|1.2189
|1.60
|1326.63
|449
|2004.03.10 00:01
|sell
|225
|0.04
|1.2311
|1.2496
|1.2301
|450
|2004.03.10 00:24
|sell
|226
|0.08
|1.2317
|1.2497
|1.2307
|451
|2004.03.10 01:05
|sell
|227
|0.16
|1.2323
|1.2498
|1.2313
|452
|2004.03.10 01:22
|t/p
|227
|0.16
|1.2313
|1.2498
|1.2313
|16.00
|1342.63
|453
|2004.03.10 01:22
|close
|226
|0.08
|1.2313
|1.2497
|1.2307
|3.20
|1345.83
|454
|2004.03.10 01:22
|close
|225
|0.04
|1.2316
|1.2496
|1.2301
|-2.00
|1343.83
|455
|2004.03.12 00:01
|buy
|228
|0.04
|1.2347
|1.2162
|1.2357
|456
|2004.03.12 00:08
|t/p
|228
|0.04
|1.2357
|1.2162
|1.2357
|4.00
|1347.83
|457
|2004.03.15 12:00
|buy
|229
|0.04
|1.2290
|1.2105
|1.2300
|458
|2004.03.15 12:13
|buy
|230
|0.08
|1.2284
|1.2104
|1.2294
|459
|2004.03.15 12:23
|t/p
|230
|0.08
|1.2294
|1.2104
|1.2294
|8.00
|1355.83
|460
|2004.03.15 12:23
|close
|229
|0.04
|1.2294
|1.2105
|1.2300
|1.60
|1357.43
|461
|2004.03.22 00:01
|sell
|231
|0.04
|1.2274
|1.2459
|1.2264
|462
|2004.03.22 00:07
|sell
|232
|0.08
|1.2282
|1.2462
|1.2272
|463
|2004.03.22 00:46
|t/p
|232
|0.08
|1.2272
|1.2462
|1.2272
|8.00
|1365.43
|464
|2004.03.22 00:46
|close
|231
|0.04
|1.2271
|1.2459
|1.2264
|1.20
|1366.63
|465
|2004.03.23 18:00
|sell
|233
|0.04
|1.2312
|1.2497
|1.2302
|466
|2004.03.23 18:00
|sell
|234
|0.08
|1.2318
|1.2498
|1.2308
|467
|2004.03.23 18:05
|t/p
|234
|0.08
|1.2308
|1.2498
|1.2308
|8.00
|1374.63
|468
|2004.03.23 18:05
|close
|233
|0.04
|1.2306
|1.2497
|1.2302
|2.40
|1377.03
|469
|2004.03.26 12:00
|buy
|235
|0.04
|1.2185
|1.2000
|1.2195
|470
|2004.03.26 12:03
|t/p
|235
|0.04
|1.2195
|1.2000
|1.2195
|4.00
|1381.03
|471
|2004.03.29 12:00
|buy
|236
|0.04
|1.2130
|1.1945
|1.2140
|472
|2004.03.29 12:02
|t/p
|236
|0.04
|1.2140
|1.1945
|1.2140
|4.00
|1385.03
|473
|2004.04.02 18:00
|sell
|237
|0.04
|1.2135
|1.2320
|1.2125
|474
|2004.04.02 18:06
|t/p
|237
|0.04
|1.2125
|1.2320
|1.2125
|4.00
|1389.03
|475
|2004.04.06 20:00
|buy
|238
|0.04
|1.2105
|1.1920
|1.2115
|476
|2004.04.06 20:50
|buy
|239
|0.08
|1.2099
|1.1919
|1.2109
|477
|2004.04.06 21:00
|buy
|240
|0.16
|1.2092
|1.1917
|1.2102
|478
|2004.04.06 21:15
|buy
|241
|0.32
|1.2087
|1.1917
|1.2097
|479
|2004.04.06 21:17
|close
|241
|0.32
|1.2093
|1.1917
|1.2097
|19.20
|1408.23
|480
|2004.04.06 21:17
|close
|240
|0.16
|1.2092
|1.1917
|1.2102
|0.00
|1408.23
|481
|2004.04.06 21:17
|close
|239
|0.08
|1.2096
|1.1919
|1.2109
|-2.40
|1405.83
|482
|2004.04.06 21:17
|close
|238
|0.04
|1.2094
|1.1920
|1.2115
|-4.40
|1401.43
|483
|2004.04.13 08:00
|buy
|242
|0.04
|1.2079
|1.1894
|1.2089
|484
|2004.04.13 08:01
|buy
|243
|0.08
|1.2072
|1.1892
|1.2082
|485
|2004.04.13 08:07
|buy
|244
|0.16
|1.2065
|1.1890
|1.2075
|486
|2004.04.13 08:09
|buy
|245
|0.32
|1.2059
|1.1889
|1.2069
|487
|2004.04.13 08:11
|close
|245
|0.32
|1.2065
|1.1889
|1.2069
|19.20
|1420.63
|488
|2004.04.13 08:11
|close
|244
|0.16
|1.2063
|1.1890
|1.2075
|-3.20
|1417.43
|489
|2004.04.13 08:11
|close
|243
|0.08
|1.2061
|1.1892
|1.2082
|-8.80
|1408.63
|490
|2004.04.13 08:12
|close
|242
|0.04
|1.2062
|1.1894
|1.2089
|-6.80
|1401.83
|491
|2004.04.15 04:00
|buy
|246
|0.04
|1.1960
|1.1775
|1.1970
|492
|2004.04.15 04:01
|buy
|247
|0.08
|1.1954
|1.1774
|1.1964
|493
|2004.04.15 04:18
|buy
|248
|0.16
|1.1946
|1.1771
|1.1956
|494
|2004.04.15 05:07
|buy
|249
|0.32
|1.1940
|1.1770
|1.1950
|495
|2004.04.15 06:26
|close
|249
|0.32
|1.1945
|1.1770
|1.1950
|16.00
|1417.83
|496
|2004.04.15 06:26
|close
|248
|0.16
|1.1941
|1.1771
|1.1956
|-8.00
|1409.83
|497
|2004.04.15 06:26
|close
|247
|0.08
|1.1942
|1.1774
|1.1964
|-9.60
|1400.23
|498
|2004.04.15 06:26
|close
|246
|0.04
|1.1939
|1.1775
|1.1970
|-8.40
|1391.83
|499
|2004.04.22 18:00
|buy
|250
|0.04
|1.1862
|1.1677
|1.1872
|500
|2004.04.22 18:09
|buy
|251
|0.08
|1.1855
|1.1675
|1.1865
|501
|2004.04.22 18:09
|buy
|252
|0.16
|1.1848
|1.1673
|1.1858
|502
|2004.04.22 18:12
|buy
|253
|0.32
|1.1842
|1.1672
|1.1852
|503
|2004.04.22 18:12
|close
|253
|0.32
|1.1848
|1.1672
|1.1852
|19.20
|1411.03
|504
|2004.04.22 18:12
|close
|252
|0.16
|1.1847
|1.1673
|1.1858
|-1.60
|1409.43
|505
|2004.04.22 18:12
|close
|251
|0.08
|1.1851
|1.1675
|1.1865
|-3.20
|1406.23
|506
|2004.04.22 18:12
|close
|250
|0.04
|1.1849
|1.1677
|1.1872
|-5.20
|1401.03
|507
|2004.04.26 20:00
|buy
|254
|0.04
|1.1860
|1.1675
|1.1870
|508
|2004.04.26 20:05
|buy
|255
|0.08
|1.1852
|1.1672
|1.1862
|509
|2004.04.26 20:33
|t/p
|255
|0.08
|1.1862
|1.1672
|1.1862
|8.00
|1409.03
|510
|2004.04.26 20:33
|close
|254
|0.04
|1.1862
|1.1675
|1.1870
|0.80
|1409.83
|511
|2004.05.03 18:00
|sell
|256
|0.04
|1.1944
|1.2129
|1.1934
|512
|2004.05.03 18:08
|sell
|257
|0.08
|1.1949
|1.2129
|1.1939
|513
|2004.05.03 18:11
|t/p
|257
|0.08
|1.1939
|1.2129
|1.1939
|8.00
|1417.83
|514
|2004.05.03 18:11
|close
|256
|0.04
|1.1939
|1.2129
|1.1934
|2.00
|1419.83
|515
|2004.05.06 12:00
|sell
|258
|0.04
|1.2134
|1.2319
|1.2124
|516
|2004.05.06 12:01
|sell
|259
|0.08
|1.2140
|1.2320
|1.2130
|517
|2004.05.06 12:06
|sell
|260
|0.16
|1.2146
|1.2321
|1.2136
|518
|2004.05.06 12:17
|sell
|261
|0.32
|1.2151
|1.2321
|1.2141
|519
|2004.05.06 12:18
|close
|261
|0.32
|1.2147
|1.2321
|1.2141
|12.80
|1432.63
|520
|2004.05.06 12:18
|close
|260
|0.16
|1.2148
|1.2321
|1.2136
|-3.20
|1429.43
|521
|2004.05.06 12:18
|close
|259
|0.08
|1.2149
|1.2320
|1.2130
|-7.20
|1422.23
|522
|2004.05.06 12:19
|close
|258
|0.04
|1.2150
|1.2319
|1.2124
|-6.40
|1415.83
|523
|2004.05.11 20:00
|buy
|262
|0.04
|1.1878
|1.1693
|1.1888
|524
|2004.05.11 20:07
|buy
|263
|0.08
|1.1872
|1.1692
|1.1882
|525
|2004.05.11 20:24
|buy
|264
|0.16
|1.1866
|1.1691
|1.1876
|526
|2004.05.11 22:59
|t/p
|264
|0.16
|1.1876
|1.1691
|1.1876
|16.00
|1431.83
|527
|2004.05.11 22:59
|close
|263
|0.08
|1.1876
|1.1692
|1.1882
|3.20
|1435.03
|528
|2004.05.11 22:59
|close
|262
|0.04
|1.1875
|1.1693
|1.1888
|-1.20
|1433.83
|529
|2004.05.14 18:00
|buy
|265
|0.04
|1.1876
|1.1691
|1.1886
|530
|2004.05.14 18:01
|t/p
|265
|0.04
|1.1886
|1.1691
|1.1886
|4.00
|1437.83
|531
|2004.05.19 00:01
|sell
|266
|0.04
|1.1951
|1.2136
|1.1941
|532
|2004.05.19 00:05
|sell
|267
|0.08
|1.1957
|1.2137
|1.1947
|533
|2004.05.19 00:43
|t/p
|267
|0.08
|1.1947
|1.2137
|1.1947
|8.00
|1445.83
|534
|2004.05.19 00:43
|close
|266
|0.04
|1.1946
|1.2136
|1.1941
|2.00
|1447.83
|535
|2004.05.20 08:00
|sell
|268
|0.04
|1.1955
|1.2140
|1.1945
|536
|2004.05.20 08:00
|sell
|269
|0.08
|1.1962
|1.2142
|1.1952
|537
|2004.05.20 08:01
|t/p
|269
|0.08
|1.1952
|1.2142
|1.1952
|8.00
|1455.83
|538
|2004.05.20 08:01
|close
|268
|0.04
|1.1949
|1.2140
|1.1945
|2.40
|1458.23
|539
|2004.05.24 08:00
|sell
|270
|0.04
|1.1965
|1.2150
|1.1955
|540
|2004.05.24 08:07
|sell
|271
|0.08
|1.1971
|1.2151
|1.1961
|541
|2004.05.24 08:13
|t/p
|271
|0.08
|1.1961
|1.2151
|1.1961
|8.00
|1466.23
|542
|2004.05.24 08:13
|close
|270
|0.04
|1.1959
|1.2150
|1.1955
|2.40
|1468.63
|543
|2004.05.31 00:01
|sell
|272
|0.04
|1.2240
|1.2425
|1.2230
|544
|2004.05.31 00:16
|sell
|273
|0.08
|1.2247
|1.2427
|1.2237
|545
|2004.05.31 00:41
|t/p
|273
|0.08
|1.2237
|1.2427
|1.2237
|8.00
|1476.63
|546
|2004.05.31 00:41
|close
|272
|0.04
|1.2237
|1.2425
|1.2230
|1.20
|1477.83
|547
|2004.06.02 20:00
|sell
|274
|0.04
|1.2210
|1.2395
|1.2200
|548
|2004.06.02 20:03
|sell
|275
|0.08
|1.2216
|1.2396
|1.2206
|549
|2004.06.02 20:15
|sell
|276
|0.16
|1.2222
|1.2397
|1.2212
|550
|2004.06.02 20:25
|sell
|277
|0.32
|1.2228
|1.2398
|1.2218
|551
|2004.06.02 20:26
|close
|277
|0.32
|1.2222
|1.2398
|1.2218
|19.20
|1497.03
|552
|2004.06.02 20:27
|close
|276
|0.16
|1.2223
|1.2397
|1.2212
|-1.60
|1495.43
|553
|2004.06.02 20:27
|close
|275
|0.08
|1.2222
|1.2396
|1.2206
|-4.80
|1490.63
|554
|2004.06.02 20:27
|close
|274
|0.04
|1.2224
|1.2395
|1.2200
|-5.60
|1485.03
|555
|2004.06.08 18:00
|sell
|278
|0.04
|1.2274
|1.2459
|1.2264
|556
|2004.06.08 18:03
|sell
|279
|0.08
|1.2280
|1.2460
|1.2270
|557
|2004.06.08 18:05
|t/p
|279
|0.08
|1.2270
|1.2460
|1.2270
|8.00
|1493.03
|558
|2004.06.08 18:05
|close
|278
|0.04
|1.2270
|1.2459
|1.2264
|1.60
|1494.63
|559
|2004.06.14 18:00
|buy
|280
|0.04
|1.2074
|1.1889
|1.2084
|560
|2004.06.14 18:07
|buy
|281
|0.08
|1.2067
|1.1887
|1.2077
|561
|2004.06.14 18:21
|buy
|282
|0.16
|1.2060
|1.1885
|1.2070
|562
|2004.06.14 18:43
|t/p
|282
|0.16
|1.2070
|1.1885
|1.2070
|16.00
|1510.63
|563
|2004.06.14 18:43
|close
|281
|0.08
|1.2070
|1.1887
|1.2077
|2.40
|1513.03
|564
|2004.06.14 18:43
|close
|280
|0.04
|1.2068
|1.1889
|1.2084
|-2.40
|1510.63
|565
|2004.06.18 18:00
|buy
|283
|0.04
|1.2122
|1.1937
|1.2132
|566
|2004.06.18 18:01
|buy
|284
|0.08
|1.2116
|1.1936
|1.2126
|567
|2004.06.18 18:05
|t/p
|284
|0.08
|1.2126
|1.1936
|1.2126
|8.00
|1518.63
|568
|2004.06.18 18:05
|close
|283
|0.04
|1.2127
|1.1937
|1.2132
|2.00
|1520.63
|569
|2004.06.22 12:00
|sell
|285
|0.04
|1.2082
|1.2267
|1.2072
|570
|2004.06.22 12:01
|t/p
|285
|0.04
|1.2072
|1.2267
|1.2072
|4.00
|1524.63
|571
|2004.06.23 20:00
|sell
|286
|0.04
|1.2084
|1.2269
|1.2074
|572
|2004.06.23 20:00
|sell
|287
|0.08
|1.2090
|1.2270
|1.2080
|573
|2004.06.23 22:47
|sell
|288
|0.16
|1.2096
|1.2271
|1.2086
|574
|2004.06.24 00:24
|t/p
|288
|0.16
|1.2086
|1.2271
|1.2086
|15.38
|1540.01
|575
|2004.06.24 00:24
|close
|287
|0.08
|1.2086
|1.2270
|1.2080
|2.89
|1542.90
|576
|2004.06.24 00:24
|close
|286
|0.04
|1.2087
|1.2269
|1.2074
|-1.36
|1541.54
|577
|2004.06.28 08:00
|sell
|289
|0.04
|1.2146
|1.2331
|1.2136
|578
|2004.06.28 08:08
|t/p
|289
|0.04
|1.2136
|1.2331
|1.2136
|4.00
|1545.54
|579
|2004.06.29 08:00
|sell
|290
|0.04
|1.2164
|1.2349
|1.2154
|580
|2004.06.29 08:20
|t/p
|290
|0.04
|1.2154
|1.2349
|1.2154
|4.00
|1549.54
|581
|2004.07.02 04:00
|sell
|291
|0.04
|1.2158
|1.2343
|1.2148
|582
|2004.07.02 04:05
|sell
|292
|0.08
|1.2164
|1.2344
|1.2154
|583
|2004.07.02 04:09
|sell
|293
|0.16
|1.2170
|1.2345
|1.2160
|584
|2004.07.02 04:31
|sell
|294
|0.32
|1.2176
|1.2346
|1.2166
|585
|2004.07.02 06:27
|close
|294
|0.32
|1.2171
|1.2346
|1.2166
|16.00
|1565.54
|586
|2004.07.02 06:27
|close
|293
|0.16
|1.2176
|1.2345
|1.2160
|-9.60
|1555.94
|587
|2004.07.02 06:27
|close
|292
|0.08
|1.2175
|1.2344
|1.2154
|-8.80
|1547.14
|588
|2004.07.02 06:27
|close
|291
|0.04
|1.2178
|1.2343
|1.2148
|-8.00
|1539.14
|589
|2004.07.06 04:00
|sell
|295
|0.04
|1.2290
|1.2475
|1.2280
|590
|2004.07.06 04:13
|sell
|296
|0.08
|1.2296
|1.2476
|1.2286
|591
|2004.07.06 04:53
|sell
|297
|0.16
|1.2302
|1.2477
|1.2292
|592
|2004.07.06 04:54
|sell
|298
|0.32
|1.2309
|1.2479
|1.2299
|593
|2004.07.06 04:54
|close
|298
|0.32
|1.2302
|1.2479
|1.2299
|22.40
|1561.54
|594
|2004.07.06 04:54
|close
|297
|0.16
|1.2304
|1.2477
|1.2292
|-3.20
|1558.34
|595
|2004.07.06 04:54
|close
|296
|0.08
|1.2297
|1.2476
|1.2286
|-0.80
|1557.54
|596
|2004.07.06 04:54
|close
|295
|0.04
|1.2300
|1.2475
|1.2280
|-4.00
|1553.54
|597
|2004.07.08 12:00
|sell
|299
|0.04
|1.2350
|1.2535
|1.2340
|598
|2004.07.08 12:01
|sell
|300
|0.08
|1.2356
|1.2536
|1.2346
|599
|2004.07.08 12:11
|sell
|301
|0.16
|1.2362
|1.2537
|1.2352
|600
|2004.07.08 12:39
|sell
|302
|0.32
|1.2368
|1.2538
|1.2358
|601
|2004.07.08 12:39
|close
|302
|0.32
|1.2363
|1.2538
|1.2358
|16.00
|1569.54
|602
|2004.07.08 12:39
|close
|301
|0.16
|1.2364
|1.2537
|1.2352
|-3.20
|1566.34
|603
|2004.07.08 12:39
|close
|300
|0.08
|1.2367
|1.2536
|1.2346
|-8.80
|1557.54
|604
|2004.07.08 12:40
|close
|299
|0.04
|1.2366
|1.2535
|1.2340
|-6.40
|1551.14
|605
|2004.07.09 12:00
|sell
|303
|0.04
|1.2387
|1.2572
|1.2377
|606
|2004.07.09 12:18
|sell
|304
|0.08
|1.2392
|1.2572
|1.2382
|607
|2004.07.09 12:18
|t/p
|304
|0.08
|1.2382
|1.2572
|1.2382
|8.00
|1559.14
|608
|2004.07.09 12:18
|close
|303
|0.04
|1.2382
|1.2572
|1.2377
|2.00
|1561.14
|609
|2004.07.15 20:00
|sell
|305
|0.04
|1.2342
|1.2527
|1.2332
|610
|2004.07.15 20:11
|sell
|306
|0.08
|1.2349
|1.2529
|1.2339
|611
|2004.07.15 20:45
|t/p
|306
|0.08
|1.2339
|1.2529
|1.2339
|8.00
|1569.14
|612
|2004.07.15 20:45
|close
|305
|0.04
|1.2339
|1.2527
|1.2332
|1.20
|1570.34
|613
|2004.07.20 08:00
|sell
|307
|0.04
|1.2443
|1.2628
|1.2433
|614
|2004.07.20 08:01
|sell
|308
|0.08
|1.2449
|1.2629
|1.2439
|615
|2004.07.20 08:12
|sell
|309
|0.16
|1.2454
|1.2629
|1.2444
|616
|2004.07.20 08:17
|t/p
|309
|0.16
|1.2444
|1.2629
|1.2444
|16.00
|1586.34
|617
|2004.07.20 08:17
|close
|308
|0.08
|1.2443
|1.2629
|1.2439
|4.80
|1591.14
|618
|2004.07.20 08:17
|close
|307
|0.04
|1.2445
|1.2628
|1.2433
|-0.80
|1590.34
|619
|2004.07.27 00:01
|buy
|310
|0.04
|1.2151
|1.1966
|1.2161
|620
|2004.07.27 00:05
|buy
|311
|0.08
|1.2144
|1.1964
|1.2154
|621
|2004.07.27 00:17
|buy
|312
|0.16
|1.2138
|1.1963
|1.2148
|622
|2004.07.27 01:16
|buy
|313
|0.32
|1.2132
|1.1962
|1.2142
|623
|2004.07.27 01:19
|close
|313
|0.32
|1.2137
|1.1962
|1.2142
|16.00
|1606.34
|624
|2004.07.27 01:19
|close
|312
|0.16
|1.2134
|1.1963
|1.2148
|-6.40
|1599.94
|625
|2004.07.27 01:19
|close
|311
|0.08
|1.2131
|1.1964
|1.2154
|-10.40
|1589.54
|626
|2004.07.27 01:20
|close
|310
|0.04
|1.2132
|1.1966
|1.2161
|-7.60
|1581.94
|627
|2004.07.29 04:00
|buy
|314
|0.04
|1.2064
|1.1879
|1.2074
|628
|2004.07.29 04:27
|t/p
|314
|0.04
|1.2074
|1.1879
|1.2074
|4.00
|1585.94
|629
|2004.08.10 18:00
|sell
|315
|0.04
|1.2306
|1.2491
|1.2296
|630
|2004.08.10 18:02
|sell
|316
|0.08
|1.2311
|1.2491
|1.2301
|631
|2004.08.10 18:32
|t/p
|316
|0.08
|1.2301
|1.2491
|1.2301
|8.00
|1593.94
|632
|2004.08.10 18:32
|close
|315
|0.04
|1.2301
|1.2491
|1.2296
|2.00
|1595.94
|633
|2004.08.17 12:00
|sell
|317
|0.04
|1.2343
|1.2528
|1.2333
|634
|2004.08.17 12:02
|sell
|318
|0.08
|1.2350
|1.2530
|1.2340
|635
|2004.08.17 12:21
|t/p
|318
|0.08
|1.2340
|1.2530
|1.2340
|8.00
|1603.94
|636
|2004.08.17 12:21
|close
|317
|0.04
|1.2339
|1.2528
|1.2333
|1.60
|1605.54
|637
|2004.08.20 12:00
|sell
|319
|0.04
|1.2341
|1.2526
|1.2331
|638
|2004.08.20 12:18
|sell
|320
|0.08
|1.2347
|1.2527
|1.2337
|639
|2004.08.20 12:28
|t/p
|320
|0.08
|1.2337
|1.2527
|1.2337
|8.00
|1613.54
|640
|2004.08.20 12:28
|close
|319
|0.04
|1.2336
|1.2526
|1.2331
|2.00
|1615.54
|641
|2004.08.26 00:01
|buy
|321
|0.04
|1.2086
|1.1901
|1.2096
|642
|2004.08.26 01:10
|buy
|322
|0.08
|1.2079
|1.1899
|1.2089
|643
|2004.08.26 01:52
|t/p
|322
|0.08
|1.2089
|1.1899
|1.2089
|8.00
|1623.54
|644
|2004.08.26 01:52
|close
|321
|0.04
|1.2090
|1.1901
|1.2096
|1.60
|1625.14
|645
|2004.08.30 20:00
|buy
|323
|0.04
|1.2058
|1.1873
|1.2068
|646
|2004.08.30 20:41
|buy
|324
|0.08
|1.2052
|1.1872
|1.2062
|647
|2004.08.30 20:49
|t/p
|324
|0.08
|1.2062
|1.1872
|1.2062
|8.00
|1633.14
|648
|2004.08.30 20:49
|close
|323
|0.04
|1.2062
|1.1873
|1.2068
|1.60
|1634.74
|649
|2004.09.02 20:00
|sell
|325
|0.04
|1.2153
|1.2338
|1.2143
|650
|2004.09.02 20:02
|sell
|326
|0.08
|1.2159
|1.2339
|1.2149
|651
|2004.09.02 20:17
|t/p
|326
|0.08
|1.2149
|1.2339
|1.2149
|8.00
|1642.74
|652
|2004.09.02 20:17
|close
|325
|0.04
|1.2149
|1.2338
|1.2143
|1.60
|1644.34
|653
|2004.09.07 12:00
|buy
|327
|0.04
|1.2102
|1.1917
|1.2112
|654
|2004.09.07 12:47
|buy
|328
|0.08
|1.2096
|1.1916
|1.2106
|655
|2004.09.07 12:47
|t/p
|328
|0.08
|1.2106
|1.1916
|1.2106
|8.00
|1652.34
|656
|2004.09.07 12:47
|close
|327
|0.04
|1.2106
|1.1917
|1.2112
|1.60
|1653.94
|657
|2004.09.13 18:00
|sell
|329
|0.04
|1.2249
|1.2434
|1.2239
|658
|2004.09.13 18:04
|sell
|330
|0.08
|1.2256
|1.2436
|1.2246
|659
|2004.09.13 18:33
|sell
|331
|0.16
|1.2262
|1.2437
|1.2252
|660
|2004.09.13 19:37
|sell
|332
|0.32
|1.2268
|1.2438
|1.2258
|661
|2004.09.13 20:09
|close
|332
|0.32
|1.2262
|1.2438
|1.2258
|19.20
|1673.14
|662
|2004.09.13 20:10
|close
|331
|0.16
|1.2265
|1.2437
|1.2252
|-4.80
|1668.34
|663
|2004.09.13 20:10
|close
|330
|0.08
|1.2267
|1.2436
|1.2246
|-8.80
|1659.54
|664
|2004.09.13 20:10
|close
|329
|0.04
|1.2266
|1.2434
|1.2239
|-6.80
|1652.74
|665
|2004.09.17 08:00
|buy
|333
|0.04
|1.2190
|1.2005
|1.2200
|666
|2004.09.17 08:08
|buy
|334
|0.08
|1.2183
|1.2003
|1.2193
|667
|2004.09.17 08:18
|t/p
|334
|0.08
|1.2193
|1.2003
|1.2193
|8.00
|1660.74
|668
|2004.09.17 08:18
|close
|333
|0.04
|1.2193
|1.2005
|1.2200
|1.20
|1661.94
|669
|2004.09.21 04:00
|buy
|335
|0.04
|1.2179
|1.1994
|1.2189
|670
|2004.09.21 06:04
|buy
|336
|0.08
|1.2173
|1.1993
|1.2183
|671
|2004.09.21 08:32
|t/p
|336
|0.08
|1.2183
|1.1993
|1.2183
|8.00
|1669.94
|672
|2004.09.21 08:32
|close
|335
|0.04
|1.2183
|1.1994
|1.2189
|1.60
|1671.54
|673
|2004.09.23 04:00
|sell
|337
|0.04
|1.2263
|1.2448
|1.2253
|674
|2004.09.23 04:44
|sell
|338
|0.08
|1.2269
|1.2449
|1.2259
|675
|2004.09.23 05:05
|sell
|339
|0.16
|1.2275
|1.2450
|1.2265
|676
|2004.09.23 08:06
|t/p
|339
|0.16
|1.2265
|1.2450
|1.2265
|16.00
|1687.54
|677
|2004.09.23 08:06
|close
|338
|0.08
|1.2265
|1.2449
|1.2259
|3.20
|1690.74
|678
|2004.09.23 08:07
|close
|337
|0.04
|1.2266
|1.2448
|1.2253
|-1.20
|1689.54
|679
|2004.09.24 00:01
|sell
|340
|0.04
|1.2265
|1.2450
|1.2255
|680
|2004.09.24 00:05
|t/p
|340
|0.04
|1.2255
|1.2450
|1.2255
|4.00
|1693.54
|681
|2004.09.30 04:00
|sell
|341
|0.04
|1.2324
|1.2509
|1.2314
|682
|2004.09.30 04:39
|sell
|342
|0.08
|1.2329
|1.2509
|1.2319
|683
|2004.09.30 07:42
|sell
|343
|0.16
|1.2335
|1.2510
|1.2325
|684
|2004.09.30 07:58
|sell
|344
|0.32
|1.2341
|1.2511
|1.2331
|685
|2004.09.30 08:00
|close
|344
|0.32
|1.2336
|1.2511
|1.2331
|16.00
|1709.54
|686
|2004.09.30 08:00
|close
|343
|0.16
|1.2337
|1.2510
|1.2325
|-3.20
|1706.34
|687
|2004.09.30 08:01
|close
|342
|0.08
|1.2338
|1.2509
|1.2319
|-7.20
|1699.14
|688
|2004.09.30 08:01
|close
|341
|0.04
|1.2339
|1.2509
|1.2314
|-6.00
|1693.14
|689
|2004.10.04 00:01
|sell
|345
|0.04
|1.2401
|1.2586
|1.2391
|690
|2004.10.04 01:58
|t/p
|345
|0.04
|1.2391
|1.2586
|1.2391
|4.00
|1697.14
|691
|2004.10.06 08:00
|buy
|346
|0.04
|1.2322
|1.2137
|1.2332
|692
|2004.10.06 08:16
|buy
|347
|0.08
|1.2316
|1.2136
|1.2326
|693
|2004.10.06 08:37
|buy
|348
|0.16
|1.2310
|1.2135
|1.2320
|694
|2004.10.06 08:47
|buy
|349
|0.32
|1.2304
|1.2134
|1.2314
|695
|2004.10.06 08:49
|close
|349
|0.32
|1.2309
|1.2134
|1.2314
|16.00
|1713.14
|696
|2004.10.06 08:49
|close
|348
|0.16
|1.2307
|1.2135
|1.2320
|-4.80
|1708.34
|697
|2004.10.06 08:49
|close
|347
|0.08
|1.2305
|1.2136
|1.2326
|-8.80
|1699.54
|698
|2004.10.06 08:49
|close
|346
|0.04
|1.2306
|1.2137
|1.2332
|-6.40
|1693.14
|699
|2004.10.07 18:00
|buy
|350
|0.04
|1.2288
|1.2103
|1.2298
|700
|2004.10.07 18:41
|t/p
|350
|0.04
|1.2298
|1.2103
|1.2298
|4.00
|1697.14
|701
|2004.10.12 04:00
|sell
|351
|0.04
|1.2366
|1.2551
|1.2356
|702
|2004.10.12 04:47
|sell
|352
|0.08
|1.2371
|1.2551
|1.2361
|703
|2004.10.12 07:38
|t/p
|352
|0.08
|1.2361
|1.2551
|1.2361
|8.00
|1705.14
|704
|2004.10.12 07:38
|close
|351
|0.04
|1.2361
|1.2551
|1.2356
|2.00
|1707.14
|705
|2004.10.14 08:00
|buy
|353
|0.04
|1.2357
|1.2172
|1.2367
|706
|2004.10.14 08:00
|buy
|354
|0.08
|1.2351
|1.2171
|1.2361
|707
|2004.10.14 08:05
|buy
|355
|0.16
|1.2345
|1.2170
|1.2355
|708
|2004.10.14 08:13
|t/p
|355
|0.16
|1.2355
|1.2170
|1.2355
|16.00
|1723.14
|709
|2004.10.14 08:13
|close
|354
|0.08
|1.2355
|1.2171
|1.2361
|3.20
|1726.34
|710
|2004.10.14 08:13
|close
|353
|0.04
|1.2353
|1.2172
|1.2367
|-1.60
|1724.74
|711
|2004.10.19 08:00
|sell
|356
|0.04
|1.2472
|1.2657
|1.2462
|712
|2004.10.19 08:15
|t/p
|356
|0.04
|1.2462
|1.2657
|1.2462
|4.00
|1728.74
|713
|2004.10.22 08:00
|sell
|357
|0.04
|1.2608
|1.2793
|1.2598
|714
|2004.10.22 08:02
|sell
|358
|0.08
|1.2613
|1.2793
|1.2603
|715
|2004.10.22 08:14
|sell
|359
|0.16
|1.2619
|1.2794
|1.2609
|716
|2004.10.22 08:21
|sell
|360
|0.32
|1.2627
|1.2797
|1.2617
|717
|2004.10.22 08:21
|sell
|361
|0.64
|1.2632
|1.2797
|1.2622
|718
|2004.10.22 08:39
|close
|361
|0.64
|1.2627
|1.2797
|1.2622
|32.00
|1760.74
|719
|2004.10.22 08:40
|close
|360
|0.32
|1.2628
|1.2797
|1.2617
|-3.20
|1757.54
|720
|2004.10.22 08:40
|close
|359
|0.16
|1.2625
|1.2794
|1.2609
|-9.60
|1747.94
|721
|2004.10.22 08:40
|close
|358
|0.08
|1.2624
|1.2793
|1.2603
|-8.80
|1739.14
|722
|2004.10.22 08:40
|close
|357
|0.04
|1.2627
|1.2793
|1.2598
|-7.60
|1731.54
|723
|2004.10.26 20:00
|sell
|362
|0.04
|1.2752
|1.2937
|1.2742
|724
|2004.10.26 20:02
|sell
|363
|0.08
|1.2757
|1.2937
|1.2747
|725
|2004.10.26 20:40
|sell
|364
|0.16
|1.2764
|1.2939
|1.2754
|726
|2004.10.26 20:52
|t/p
|364
|0.16
|1.2754
|1.2939
|1.2754
|16.00
|1747.54
|727
|2004.10.26 20:52
|close
|363
|0.08
|1.2754
|1.2937
|1.2747
|2.40
|1749.94
|728
|2004.10.26 20:52
|close
|362
|0.04
|1.2755
|1.2937
|1.2742
|-1.20
|1748.74
|729
|2004.11.01 18:00
|sell
|365
|0.04
|1.2740
|1.2925
|1.2730
|730
|2004.11.01 18:05
|sell
|366
|0.08
|1.2746
|1.2926
|1.2736
|731
|2004.11.01 18:16
|sell
|367
|0.16
|1.2755
|1.2930
|1.2745
|732
|2004.11.01 18:17
|sell
|368
|0.32
|1.2761
|1.2931
|1.2751
|733
|2004.11.01 18:17
|close
|368
|0.32
|1.2755
|1.2931
|1.2751
|19.20
|1767.94
|734
|2004.11.01 18:17
|close
|367
|0.16
|1.2756
|1.2930
|1.2745
|-1.60
|1766.34
|735
|2004.11.01 18:17
|close
|366
|0.08
|1.2751
|1.2926
|1.2736
|-4.00
|1762.34
|736
|2004.11.01 18:17
|close
|365
|0.04
|1.2753
|1.2925
|1.2730
|-5.20
|1757.14
|737
|2004.11.03 18:00
|buy
|369
|0.04
|1.2789
|1.2604
|1.2799
|738
|2004.11.03 18:06
|buy
|370
|0.08
|1.2780
|1.2600
|1.2790
|739
|2004.11.03 18:19
|t/p
|370
|0.08
|1.2790
|1.2600
|1.2790
|8.00
|1765.14
|740
|2004.11.03 18:19
|close
|369
|0.04
|1.2790
|1.2604
|1.2799
|0.40
|1765.54
|741
|2004.11.09 00:01
|sell
|371
|0.04
|1.2913
|1.3098
|1.2903
|742
|2004.11.09 01:55
|t/p
|371
|0.04
|1.2903
|1.3098
|1.2903
|4.00
|1769.54
|743
|2004.11.16 04:00
|sell
|372
|0.04
|1.2933
|1.3118
|1.2923
|744
|2004.11.16 05:40
|sell
|373
|0.08
|1.2939
|1.3119
|1.2929
|745
|2004.11.16 07:35
|t/p
|373
|0.08
|1.2929
|1.3119
|1.2929
|8.00
|1777.54
|746
|2004.11.16 07:35
|close
|372
|0.04
|1.2929
|1.3118
|1.2923
|1.60
|1779.14
|747
|2004.11.18 20:00
|sell
|374
|0.04
|1.2966
|1.3151
|1.2956
|748
|2004.11.18 20:09
|sell
|375
|0.08
|1.2972
|1.3152
|1.2962
|749
|2004.11.18 21:44
|t/p
|375
|0.08
|1.2962
|1.3152
|1.2962
|8.00
|1787.14
|750
|2004.11.18 21:44
|close
|374
|0.04
|1.2962
|1.3151
|1.2956
|1.60
|1788.74
|751
|2004.11.23 04:00
|sell
|376
|0.04
|1.2983
|1.3168
|1.2973
|752
|2004.11.23 04:10
|sell
|377
|0.08
|1.2989
|1.3169
|1.2979
|753
|2004.11.23 04:24
|sell
|378
|0.16
|1.2997
|1.3172
|1.2987
|754
|2004.11.23 04:40
|sell
|379
|0.32
|1.3003
|1.3173
|1.2993
|755
|2004.11.23 04:46
|close
|379
|0.32
|1.2998
|1.3173
|1.2993
|16.00
|1804.74
|756
|2004.11.23 04:46
|close
|378
|0.16
|1.2999
|1.3172
|1.2987
|-3.20
|1801.54
|757
|2004.11.23 04:47
|close
|377
|0.08
|1.2998
|1.3169
|1.2979
|-7.20
|1794.34
|758
|2004.11.23 04:47
|close
|376
|0.04
|1.3000
|1.3168
|1.2973
|-6.80
|1787.54
|759
|2004.11.29 04:00
|sell
|380
|0.04
|1.3255
|1.3440
|1.3245
|760
|2004.11.29 05:21
|sell
|381
|0.08
|1.3261
|1.3441
|1.3251
|761
|2004.11.29 05:33
|sell
|382
|0.16
|1.3267
|1.3442
|1.3257
|762
|2004.11.29 05:45
|t/p
|382
|0.16
|1.3257
|1.3442
|1.3257
|16.00
|1803.54
|763
|2004.11.29 05:45
|close
|381
|0.08
|1.3257
|1.3441
|1.3251
|3.20
|1806.74
|764
|2004.11.29 05:45
|close
|380
|0.04
|1.3259
|1.3440
|1.3245
|-1.60
|1805.14
|765
|2004.12.02 12:00
|sell
|383
|0.04
|1.3307
|1.3492
|1.3297
|766
|2004.12.02 12:02
|sell
|384
|0.08
|1.3313
|1.3493
|1.3303
|767
|2004.12.02 12:05
|sell
|385
|0.16
|1.3318
|1.3493
|1.3308
|768
|2004.12.02 12:12
|sell
|386
|0.32
|1.3324
|1.3494
|1.3314
|769
|2004.12.02 12:14
|close
|386
|0.32
|1.3318
|1.3494
|1.3314
|19.20
|1824.34
|770
|2004.12.02 12:14
|close
|385
|0.16
|1.3319
|1.3493
|1.3308
|-1.60
|1822.74
|771
|2004.12.02 12:14
|close
|384
|0.08
|1.3314
|1.3493
|1.3303
|-0.80
|1821.94
|772
|2004.12.02 12:14
|close
|383
|0.04
|1.3316
|1.3492
|1.3297
|-3.60
|1818.34
|773
|2004.12.07 12:00
|sell
|387
|0.04
|1.3453
|1.3638
|1.3443
|774
|2004.12.07 12:01
|sell
|388
|0.08
|1.3458
|1.3638
|1.3448
|775
|2004.12.07 12:02
|t/p
|388
|0.08
|1.3448
|1.3638
|1.3448
|8.00
|1826.34
|776
|2004.12.07 12:02
|close
|387
|0.04
|1.3448
|1.3638
|1.3443
|2.00
|1828.34
|777
|2004.12.13 12:00
|buy
|389
|0.04
|1.3266
|1.3081
|1.3276
|778
|2004.12.13 12:03
|t/p
|389
|0.04
|1.3276
|1.3081
|1.3276
|4.00
|1832.34
|779
|2004.12.16 20:00
|sell
|390
|0.04
|1.3217
|1.3402
|1.3207
|780
|2004.12.16 20:06
|sell
|391
|0.08
|1.3223
|1.3403
|1.3213
|781
|2004.12.16 20:13
|sell
|392
|0.16
|1.3230
|1.3405
|1.3220
|782
|2004.12.16 20:19
|sell
|393
|0.32
|1.3236
|1.3406
|1.3226
|783
|2004.12.16 20:21
|close
|393
|0.32
|1.3231
|1.3406
|1.3226
|16.00
|1848.34
|784
|2004.12.16 20:21
|close
|392
|0.16
|1.3232
|1.3405
|1.3220
|-3.20
|1845.14
|785
|2004.12.16 20:21
|close
|391
|0.08
|1.3233
|1.3403
|1.3213
|-8.00
|1837.14
|786
|2004.12.16 20:21
|close
|390
|0.04
|1.3235
|1.3402
|1.3207
|-7.20
|1829.94
|787
|2004.12.20 08:00
|buy
|394
|0.04
|1.3328
|1.3143
|1.3338
|788
|2004.12.20 08:59
|t/p
|394
|0.04
|1.3338
|1.3143
|1.3338
|4.00
|1833.94
|789
|2004.12.22 04:00
|sell
|395
|0.04
|1.3361
|1.3546
|1.3351
|790
|2004.12.22 05:08
|t/p
|395
|0.04
|1.3351
|1.3546
|1.3351
|4.00
|1837.94
|791
|2004.12.29 00:01
|sell
|396
|0.04
|1.3612
|1.3797
|1.3602
|792
|2004.12.29 00:06
|sell
|397
|0.08
|1.3618
|1.3798
|1.3608
|793
|2004.12.29 00:35
|t/p
|397
|0.08
|1.3608
|1.3798
|1.3608
|8.00
|1845.94
|794
|2004.12.29 00:35
|close
|396
|0.04
|1.3606
|1.3797
|1.3602
|2.40
|1848.34
|795
|2005.01.07 12:00
|buy
|398
|0.04
|1.3234
|1.3049
|1.3244
|796
|2005.01.07 12:05
|buy
|399
|0.08
|1.3228
|1.3048
|1.3238
|797
|2005.01.07 12:28
|buy
|400
|0.16
|1.3222
|1.3047
|1.3232
|798
|2005.01.07 12:35
|buy
|401
|0.32
|1.3217
|1.3047
|1.3227
|799
|2005.01.07 12:35
|buy
|402
|0.64
|1.3209
|1.3044
|1.3219
|800
|2005.01.07 12:55
|close
|402
|0.64
|1.3215
|1.3044
|1.3219
|38.40
|1886.74
|801
|2005.01.07 12:55
|close
|401
|0.32
|1.3213
|1.3047
|1.3227
|-12.80
|1873.94
|802
|2005.01.07 12:55
|close
|400
|0.16
|1.3211
|1.3047
|1.3232
|-17.60
|1856.34
|803
|2005.01.07 12:56
|close
|399
|0.08
|1.3212
|1.3048
|1.3238
|-12.80
|1843.54
|804
|2005.01.07 12:56
|close
|398
|0.04
|1.3214
|1.3049
|1.3244
|-8.00
|1835.54
|805
|2005.01.10 18:00
|buy
|403
|0.04
|1.3112
|1.2927
|1.3122
|806
|2005.01.10 18:01
|buy
|404
|0.08
|1.3106
|1.2926
|1.3116
|807
|2005.01.10 18:14
|buy
|405
|0.16
|1.3100
|1.2925
|1.3110
|808
|2005.01.10 18:22
|buy
|406
|0.32
|1.3093
|1.2923
|1.3103
|809
|2005.01.10 18:25
|close
|406
|0.32
|1.3098
|1.2923
|1.3103
|16.00
|1851.54
|810
|2005.01.10 18:25
|close
|405
|0.16
|1.3097
|1.2925
|1.3110
|-4.80
|1846.74
|811
|2005.01.10 18:26
|close
|404
|0.08
|1.3096
|1.2926
|1.3116
|-8.00
|1838.74
|812
|2005.01.10 18:26
|close
|403
|0.04
|1.3097
|1.2927
|1.3122
|-6.00
|1832.74
|813
|2005.01.19 12:00
|buy
|407
|0.04
|1.3089
|1.2904
|1.3099
|814
|2005.01.19 12:08
|buy
|408
|0.08
|1.3083
|1.2903
|1.3093
|815
|2005.01.19 12:47
|t/p
|408
|0.08
|1.3093
|1.2903
|1.3093
|8.00
|1840.74
|816
|2005.01.19 12:47
|close
|407
|0.04
|1.3093
|1.2904
|1.3099
|1.60
|1842.34
|817
|2005.01.21 18:00
|buy
|409
|0.04
|1.3039
|1.2854
|1.3049
|818
|2005.01.21 18:16
|t/p
|409
|0.04
|1.3049
|1.2854
|1.3049
|4.00
|1846.34
|819
|2005.01.26 20:00
|buy
|410
|0.04
|1.3086
|1.2901
|1.3096
|820
|2005.01.26 20:21
|buy
|411
|0.08
|1.3080
|1.2900
|1.3090
|821
|2005.01.26 20:35
|buy
|412
|0.16
|1.3075
|1.2900
|1.3085
|822
|2005.01.26 20:38
|buy
|413
|0.32
|1.3069
|1.2899
|1.3079
|823
|2005.01.26 20:38
|close
|413
|0.32
|1.3074
|1.2899
|1.3079
|16.00
|1862.34
|824
|2005.01.26 20:38
|close
|412
|0.16
|1.3073
|1.2900
|1.3085
|-3.20
|1859.14
|825
|2005.01.26 20:38
|close
|411
|0.08
|1.3071
|1.2900
|1.3090
|-7.20
|1851.94
|826
|2005.01.26 20:39
|close
|410
|0.04
|1.3068
|1.2901
|1.3096
|-7.20
|1844.74
|827
|2005.01.28 04:00
|sell
|414
|0.04
|1.3026
|1.3211
|1.3016
|828
|2005.01.28 04:52
|sell
|415
|0.08
|1.3032
|1.3212
|1.3022
|829
|2005.01.28 07:05
|sell
|416
|0.16
|1.3039
|1.3214
|1.3029
|830
|2005.01.28 07:37
|sell
|417
|0.32
|1.3045
|1.3215
|1.3035
|831
|2005.01.28 07:55
|sell
|418
|0.64
|1.3053
|1.3218
|1.3043
|832
|2005.01.28 08:00
|close
|418
|0.64
|1.3046
|1.3218
|1.3043
|44.80
|1889.54
|833
|2005.01.28 08:00
|close
|417
|0.32
|1.3048
|1.3215
|1.3035
|-9.60
|1879.94
|834
|2005.01.28 08:00
|close
|416
|0.16
|1.3050
|1.3214
|1.3029
|-17.60
|1862.34
|835
|2005.01.28 08:00
|close
|415
|0.08
|1.3049
|1.3212
|1.3022
|-13.60
|1848.74
|836
|2005.01.28 08:01
|close
|414
|0.04
|1.3048
|1.3211
|1.3016
|-8.80
|1839.94
|837
|2005.02.03 00:01
|sell
|419
|0.04
|1.3035
|1.3220
|1.3025
|838
|2005.02.03 00:42
|t/p
|419
|0.04
|1.3025
|1.3220
|1.3025
|4.00
|1843.94
|839
|2005.02.09 04:00
|buy
|420
|0.04
|1.2761
|1.2576
|1.2771
|840
|2005.02.09 06:06
|buy
|421
|0.08
|1.2755
|1.2575
|1.2765
|841
|2005.02.09 06:21
|t/p
|421
|0.08
|1.2765
|1.2575
|1.2765
|8.00
|1851.94
|842
|2005.02.09 06:21
|close
|420
|0.04
|1.2765
|1.2576
|1.2771
|1.60
|1853.54
|843
|2005.02.17 08:00
|sell
|422
|0.04
|1.3042
|1.3227
|1.3032
|844
|2005.02.17 08:32
|sell
|423
|0.08
|1.3048
|1.3228
|1.3038
|845
|2005.02.17 08:40
|sell
|424
|0.16
|1.3055
|1.3230
|1.3045
|846
|2005.02.17 08:41
|sell
|425
|0.32
|1.3061
|1.3231
|1.3051
|847
|2005.02.17 08:43
|close
|425
|0.32
|1.3056
|1.3231
|1.3051
|16.00
|1869.54
|848
|2005.02.17 08:44
|close
|424
|0.16
|1.3058
|1.3230
|1.3045
|-4.80
|1864.74
|849
|2005.02.17 08:44
|close
|423
|0.08
|1.3059
|1.3228
|1.3038
|-8.80
|1855.94
|850
|2005.02.17 08:44
|close
|422
|0.04
|1.3057
|1.3227
|1.3032
|-6.00
|1849.94
|851
|2005.02.17 18:00
|sell
|426
|0.04
|1.3085
|1.3270
|1.3075
|852
|2005.02.17 18:01
|t/p
|426
|0.04
|1.3075
|1.3270
|1.3075
|4.00
|1853.94
|853
|2005.02.18 04:00
|sell
|427
|0.04
|1.3067
|1.3252
|1.3057
|854
|2005.02.18 04:21
|sell
|428
|0.08
|1.3073
|1.3253
|1.3063
|855
|2005.02.18 07:46
|sell
|429
|0.16
|1.3080
|1.3255
|1.3070
|856
|2005.02.18 08:43
|t/p
|429
|0.16
|1.3070
|1.3255
|1.3070
|16.00
|1869.94
|857
|2005.02.18 08:43
|close
|428
|0.08
|1.3070
|1.3253
|1.3063
|2.40
|1872.34
|858
|2005.02.18 08:43
|close
|427
|0.04
|1.3074
|1.3252
|1.3057
|-2.80
|1869.54
|859
|2005.02.24 00:01
|sell
|430
|0.04
|1.3208
|1.3393
|1.3198
|860
|2005.02.24 00:32
|sell
|431
|0.08
|1.3214
|1.3394
|1.3204
|861
|2005.02.24 00:53
|t/p
|431
|0.08
|1.3204
|1.3394
|1.3204
|8.00
|1877.54
|862
|2005.02.24 00:53
|close
|430
|0.04
|1.3204
|1.3393
|1.3198
|1.60
|1879.14
|863
|2005.03.01 00:01
|sell
|432
|0.04
|1.3216
|1.3401
|1.3206
|864
|2005.03.01 02:00
|sell
|433
|0.08
|1.3224
|1.3404
|1.3214
|865
|2005.03.01 02:45
|t/p
|433
|0.08
|1.3214
|1.3404
|1.3214
|8.00
|1887.14
|866
|2005.03.01 02:45
|close
|432
|0.04
|1.3214
|1.3401
|1.3206
|0.80
|1887.94
|867
|2005.03.04 18:00
|buy
|434
|0.04
|1.3246
|1.3061
|1.3256
|868
|2005.03.04 19:22
|buy
|435
|0.08
|1.3240
|1.3060
|1.3250
|869
|2005.03.04 19:51
|t/p
|435
|0.08
|1.3250
|1.3060
|1.3250
|8.00
|1895.94
|870
|2005.03.04 19:51
|close
|434
|0.04
|1.3251
|1.3061
|1.3256
|2.00
|1897.94
|871
|2005.03.11 04:00
|sell
|436
|0.04
|1.3426
|1.3611
|1.3416
|872
|2005.03.11 06:18
|sell
|437
|0.08
|1.3432
|1.3612
|1.3422
|873
|2005.03.11 07:14
|t/p
|437
|0.08
|1.3422
|1.3612
|1.3422
|8.00
|1905.94
|874
|2005.03.11 07:14
|close
|436
|0.04
|1.3422
|1.3611
|1.3416
|1.60
|1907.54
|875
|2005.03.18 00:01
|sell
|438
|0.04
|1.3380
|1.3565
|1.3370
|876
|2005.03.18 01:56
|sell
|439
|0.08
|1.3386
|1.3566
|1.3376
|877
|2005.03.18 02:29
|t/p
|439
|0.08
|1.3376
|1.3566
|1.3376
|8.00
|1915.54
|878
|2005.03.18 02:29
|close
|438
|0.04
|1.3375
|1.3565
|1.3370
|2.00
|1917.54
|879
|2005.03.25 08:00
|buy
|440
|0.04
|1.2949
|1.2764
|1.2959
|880
|2005.03.25 08:55
|t/p
|440
|0.04
|1.2959
|1.2764
|1.2959
|4.00
|1921.54
|881
|2005.04.06 04:00
|buy
|441
|0.04
|1.2859
|1.2674
|1.2869
|882
|2005.04.06 04:24
|t/p
|441
|0.04
|1.2869
|1.2674
|1.2869
|4.00
|1925.54
|883
|2005.04.11 00:01
|buy
|442
|0.04
|1.2928
|1.2743
|1.2938
|884
|2005.04.11 00:47
|buy
|443
|0.08
|1.2922
|1.2742
|1.2932
|885
|2005.04.11 01:22
|buy
|444
|0.16
|1.2915
|1.2740
|1.2925
|886
|2005.04.11 01:54
|t/p
|444
|0.16
|1.2925
|1.2740
|1.2925
|16.00
|1941.54
|887
|2005.04.11 01:54
|close
|443
|0.08
|1.2926
|1.2742
|1.2932
|3.20
|1944.74
|888
|2005.04.11 01:54
|close
|442
|0.04
|1.2925
|1.2743
|1.2938
|-1.20
|1943.54
|889
|2005.04.12 20:00
|sell
|445
|0.04
|1.2888
|1.3073
|1.2878
|890
|2005.04.12 20:01
|t/p
|445
|0.04
|1.2878
|1.3073
|1.2878
|4.00
|1947.54
|891
|2005.04.15 20:00
|buy
|446
|0.04
|1.2910
|1.2725
|1.2920
|892
|2005.04.15 20:01
|buy
|447
|0.08
|1.2903
|1.2723
|1.2913
|893
|2005.04.15 20:24
|t/p
|447
|0.08
|1.2913
|1.2723
|1.2913
|8.00
|1955.54
|894
|2005.04.15 20:24
|close
|446
|0.04
|1.2913
|1.2725
|1.2920
|1.20
|1956.74
|895
|2005.04.21 18:00
|sell
|448
|0.04
|1.3088
|1.3273
|1.3078
|896
|2005.04.21 18:00
|sell
|449
|0.08
|1.3094
|1.3274
|1.3084
|897
|2005.04.21 18:01
|t/p
|449
|0.08
|1.3084
|1.3274
|1.3084
|8.00
|1964.74
|898
|2005.04.21 18:01
|close
|448
|0.04
|1.3083
|1.3273
|1.3078
|2.00
|1966.74
|899
|2005.04.29 08:00
|buy
|450
|0.04
|1.2941
|1.2756
|1.2951
|900
|2005.04.29 08:05
|t/p
|450
|0.04
|1.2951
|1.2756
|1.2951
|4.00
|1970.74
|901
|2005.05.03 12:00
|buy
|451
|0.04
|1.2876
|1.2691
|1.2886
|902
|2005.05.03 12:00
|buy
|452
|0.08
|1.2869
|1.2689
|1.2879
|903
|2005.05.03 12:10
|buy
|453
|0.16
|1.2863
|1.2688
|1.2873
|904
|2005.05.03 12:40
|t/p
|453
|0.16
|1.2873
|1.2688
|1.2873
|16.00
|1986.74
|905
|2005.05.03 12:40
|close
|452
|0.08
|1.2873
|1.2689
|1.2879
|3.20
|1989.94
|906
|2005.05.03 12:40
|close
|451
|0.04
|1.2872
|1.2691
|1.2886
|-1.60
|1988.34
|907
|2005.05.06 12:00
|sell
|454
|0.04
|1.2952
|1.3137
|1.2942
|908
|2005.05.06 12:00
|sell
|455
|0.08
|1.2957
|1.3137
|1.2947
|909
|2005.05.06 12:02
|sell
|456
|0.16
|1.2963
|1.3138
|1.2953
|910
|2005.05.06 12:15
|sell
|457
|0.32
|1.2969
|1.3139
|1.2959
|911
|2005.05.06 12:15
|close
|457
|0.32
|1.2962
|1.3139
|1.2959
|22.40
|2010.74
|912
|2005.05.06 12:16
|close
|456
|0.16
|1.2959
|1.3138
|1.2953
|6.40
|2017.14
|913
|2005.05.06 12:16
|close
|455
|0.08
|1.2958
|1.3137
|1.2947
|-0.80
|2016.34
|914
|2005.05.06 12:16
|close
|454
|0.04
|1.2957
|1.3137
|1.2942
|-2.00
|2014.34
|915
|2005.05.10 12:00
|buy
|458
|0.04
|1.2848
|1.2663
|1.2858
|916
|2005.05.10 12:31
|buy
|459
|0.08
|1.2842
|1.2662
|1.2852
|917
|2005.05.10 12:48
|t/p
|459
|0.08
|1.2852
|1.2662
|1.2852
|8.00
|2022.34
|918
|2005.05.10 12:48
|close
|458
|0.04
|1.2852
|1.2663
|1.2858
|1.60
|2023.94
|919
|2005.05.16 20:00
|buy
|460
|0.04
|1.2628
|1.2443
|1.2638
|920
|2005.05.16 20:22
|t/p
|460
|0.04
|1.2638
|1.2443
|1.2638
|4.00
|2027.94
|921
|2005.05.24 04:00
|buy
|461
|0.04
|1.2561
|1.2376
|1.2571
|922
|2005.05.24 05:30
|t/p
|461
|0.04
|1.2571
|1.2376
|1.2571
|4.00
|2031.94
|923
|2005.05.27 20:00
|buy
|462
|0.04
|1.2578
|1.2393
|1.2588
|924
|2005.05.27 20:09
|buy
|463
|0.08
|1.2572
|1.2392
|1.2582
|925
|2005.05.27 21:52
|t/p
|463
|0.08
|1.2582
|1.2392
|1.2582
|8.00
|2039.94
|926
|2005.05.27 21:52
|close
|462
|0.04
|1.2582
|1.2393
|1.2588
|1.60
|2041.54
|927
|2005.06.02 18:00
|buy
|464
|0.04
|1.2267
|1.2082
|1.2277
|928
|2005.06.02 18:03
|buy
|465
|0.08
|1.2261
|1.2081
|1.2271
|929
|2005.06.02 18:05
|t/p
|465
|0.08
|1.2271
|1.2081
|1.2271
|8.00
|2049.54
|930
|2005.06.02 18:05
|close
|464
|0.04
|1.2271
|1.2082
|1.2277
|1.60
|2051.14
|931
|2005.06.14 08:00
|buy
|466
|0.04
|1.2114
|1.1929
|1.2124
|932
|2005.06.14 08:03
|buy
|467
|0.08
|1.2107
|1.1927
|1.2117
|933
|2005.06.14 08:05
|t/p
|467
|0.08
|1.2117
|1.1927
|1.2117
|8.00
|2059.14
|934
|2005.06.14 08:05
|close
|466
|0.04
|1.2117
|1.1929
|1.2124
|1.20
|2060.34
|935
|2005.06.15 18:00
|buy
|468
|0.04
|1.2107
|1.1922
|1.2117
|936
|2005.06.15 18:20
|t/p
|468
|0.04
|1.2117
|1.1922
|1.2117
|4.00
|2064.34
|937
|2005.06.21 00:01
|sell
|469
|0.04
|1.2155
|1.2340
|1.2145
|938
|2005.06.21 00:08
|sell
|470
|0.08
|1.2161
|1.2341
|1.2151
|939
|2005.06.21 00:17
|t/p
|470
|0.08
|1.2151
|1.2341
|1.2151
|8.00
|2072.34
|940
|2005.06.21 00:17
|close
|469
|0.04
|1.2150
|1.2340
|1.2145
|2.00
|2074.34
|941
|2005.06.27 00:01
|buy
|471
|0.04
|1.2101
|1.1916
|1.2111
|942
|2005.06.27 00:21
|buy
|472
|0.08
|1.2095
|1.1915
|1.2105
|943
|2005.06.27 00:46
|t/p
|472
|0.08
|1.2105
|1.1915
|1.2105
|8.00
|2082.34
|944
|2005.06.27 00:46
|close
|471
|0.04
|1.2105
|1.1916
|1.2111
|1.60
|2083.94
|945
|2005.06.28 18:00
|sell
|473
|0.04
|1.2075
|1.2260
|1.2065
|946
|2005.06.28 18:25
|sell
|474
|0.08
|1.2081
|1.2261
|1.2071
|947
|2005.06.28 19:02
|t/p
|474
|0.08
|1.2071
|1.2261
|1.2071
|8.00
|2091.94
|948
|2005.06.28 19:02
|close
|473
|0.04
|1.2070
|1.2260
|1.2065
|2.00
|2093.94
|949
|2005.06.30 08:00
|buy
|475
|0.04
|1.2095
|1.1910
|1.2105
|950
|2005.06.30 08:00
|buy
|476
|0.08
|1.2089
|1.1909
|1.2099
|951
|2005.06.30 08:03
|t/p
|476
|0.08
|1.2099
|1.1909
|1.2099
|8.00
|2101.94
|952
|2005.06.30 08:03
|close
|475
|0.04
|1.2099
|1.1910
|1.2105
|1.60
|2103.54
|953
|2005.07.05 20:00
|buy
|477
|0.04
|1.1919
|1.1734
|1.1929
|954
|2005.07.05 20:03
|buy
|478
|0.08
|1.1913
|1.1733
|1.1923
|955
|2005.07.05 21:43
|t/p
|478
|0.08
|1.1923
|1.1733
|1.1923
|8.00
|2111.54
|956
|2005.07.05 21:43
|close
|477
|0.04
|1.1923
|1.1734
|1.1929
|1.60
|2113.14
|957
|2005.07.13 20:00
|sell
|479
|0.04
|1.2092
|1.2277
|1.2082
|958
|2005.07.13 20:00
|sell
|480
|0.08
|1.2098
|1.2278
|1.2088
|959
|2005.07.13 20:20
|t/p
|480
|0.08
|1.2088
|1.2278
|1.2088
|8.00
|2121.14
|960
|2005.07.13 20:20
|close
|479
|0.04
|1.2087
|1.2277
|1.2082
|2.00
|2123.14
|961
|2005.07.20 04:00
|buy
|481
|0.04
|1.2084
|1.1899
|1.2094
|962
|2005.07.20 04:27
|t/p
|481
|0.04
|1.2094
|1.1899
|1.2094
|4.00
|2127.14
|963
|2005.07.22 18:00
|sell
|482
|0.04
|1.2069
|1.2254
|1.2059
|964
|2005.07.22 18:00
|sell
|483
|0.08
|1.2075
|1.2255
|1.2065
|965
|2005.07.22 18:00
|sell
|484
|0.16
|1.2082
|1.2257
|1.2072
|966
|2005.07.22 18:01
|t/p
|484
|0.16
|1.2072
|1.2257
|1.2072
|16.00
|2143.14
|967
|2005.07.22 18:01
|close
|483
|0.08
|1.2072
|1.2255
|1.2065
|2.40
|2145.54
|968
|2005.07.22 18:01
|close
|482
|0.04
|1.2070
|1.2254
|1.2059
|-0.40
|2145.14
|969
|2005.07.27 20:00
|buy
|485
|0.04
|1.2073
|1.1888
|1.2083
|970
|2005.07.27 20:00
|buy
|486
|0.08
|1.2067
|1.1887
|1.2077
|971
|2005.07.27 20:05
|t/p
|486
|0.08
|1.2077
|1.1887
|1.2077
|8.00
|2153.14
|972
|2005.07.27 20:05
|close
|485
|0.04
|1.2077
|1.1888
|1.2083
|1.60
|2154.74
|973
|2005.08.03 00:01
|sell
|487
|0.04
|1.2196
|1.2381
|1.2186
|974
|2005.08.03 02:31
|t/p
|487
|0.04
|1.2186
|1.2381
|1.2186
|4.00
|2158.74
|975
|2005.08.05 18:00
|sell
|488
|0.04
|1.2324
|1.2509
|1.2314
|976
|2005.08.05 18:00
|sell
|489
|0.08
|1.2330
|1.2510
|1.2320
|977
|2005.08.05 18:13
|t/p
|489
|0.08
|1.2320
|1.2510
|1.2320
|8.00
|2166.74
|978
|2005.08.05 18:13
|close
|488
|0.04
|1.2318
|1.2509
|1.2314
|2.40
|2169.14
|979
|2005.08.15 00:01
|sell
|490
|0.04
|1.2454
|1.2639
|1.2444
|980
|2005.08.15 00:35
|sell
|491
|0.08
|1.2460
|1.2640
|1.2450
|981
|2005.08.15 00:41
|t/p
|491
|0.08
|1.2450
|1.2640
|1.2450
|8.00
|2177.14
|982
|2005.08.15 00:41
|close
|490
|0.04
|1.2450
|1.2639
|1.2444
|1.60
|2178.74
|983
|2005.08.22 04:00
|buy
|492
|0.04
|1.2178
|1.1993
|1.2188
|984
|2005.08.22 04:33
|t/p
|492
|0.04
|1.2188
|1.1993
|1.2188
|4.00
|2182.74
|985
|2005.08.29 00:01
|sell
|493
|0.04
|1.2284
|1.2469
|1.2274
|986
|2005.08.29 00:01
|sell
|494
|0.08
|1.2289
|1.2469
|1.2279
|987
|2005.08.29 00:23
|sell
|495
|0.16
|1.2295
|1.2470
|1.2285
|988
|2005.08.29 00:33
|sell
|496
|0.32
|1.2302
|1.2472
|1.2292
|989
|2005.08.29 00:45
|close
|496
|0.32
|1.2297
|1.2472
|1.2292
|16.00
|2198.74
|990
|2005.08.29 00:45
|close
|495
|0.16
|1.2296
|1.2470
|1.2285
|-1.60
|2197.14
|991
|2005.08.29 00:45
|close
|494
|0.08
|1.2299
|1.2469
|1.2279
|-8.00
|2189.14
|992
|2005.08.29 00:45
|close
|493
|0.04
|1.2301
|1.2469
|1.2274
|-6.80
|2182.34
|993
|2005.08.31 20:00
|buy
|497
|0.04
|1.2331
|1.2146
|1.2341
|994
|2005.08.31 20:17
|t/p
|497
|0.04
|1.2341
|1.2146
|1.2341
|4.00
|2186.34
|995
|2005.09.05 20:00
|sell
|498
|0.04
|1.2528
|1.2713
|1.2518
|996
|2005.09.05 20:01
|sell
|499
|0.08
|1.2533
|1.2713
|1.2523
|997
|2005.09.05 20:37
|t/p
|499
|0.08
|1.2523
|1.2713
|1.2523
|8.00
|2194.34
|998
|2005.09.05 20:37
|close
|498
|0.04
|1.2523
|1.2713
|1.2518
|2.00
|2196.34
|999
|2005.09.14 08:00
|buy
|500
|0.04
|1.2291
|1.2106
|1.2301
|1000
|2005.09.14 08:00
|buy
|501
|0.08
|1.2286
|1.2106
|1.2296
|1001
|2005.09.14 08:11
|t/p
|501
|0.08
|1.2296
|1.2106
|1.2296
|8.00
|2204.34
|1002
|2005.09.14 08:11
|close
|500
|0.04
|1.2297
|1.2106
|1.2301
|2.40
|2206.74
|1003
|2005.09.16 08:00
|buy
|502
|0.04
|1.2294
|1.2109
|1.2304
|1004
|2005.09.16 08:01
|buy
|503
|0.08
|1.2288
|1.2108
|1.2298
|1005
|2005.09.16 08:19
|t/p
|503
|0.08
|1.2298
|1.2108
|1.2298
|8.00
|2214.74
|1006
|2005.09.16 08:19
|close
|502
|0.04
|1.2299
|1.2109
|1.2304
|2.00
|2216.74
|1007
|2005.09.20 18:00
|buy
|504
|0.04
|1.2179
|1.1994
|1.2189
|1008
|2005.09.20 18:04
|t/p
|504
|0.04
|1.2189
|1.1994
|1.2189
|4.00
|2220.74
|1009
|2005.09.27 12:00
|buy
|505
|0.04
|1.2035
|1.1850
|1.2045
|1010
|2005.09.27 12:06
|buy
|506
|0.08
|1.2029
|1.1849
|1.2039
|1011
|2005.09.27 12:28
|buy
|507
|0.16
|1.2024
|1.1849
|1.2034
|1012
|2005.09.27 12:49
|buy
|508
|0.32
|1.2018
|1.1848
|1.2028
|1013
|2005.09.27 12:57
|close
|508
|0.32
|1.2025
|1.1848
|1.2028
|22.40
|2243.14
|1014
|2005.09.27 12:57
|close
|507
|0.16
|1.2024
|1.1849
|1.2034
|0.00
|2243.14
|1015
|2005.09.27 12:57
|close
|506
|0.08
|1.2025
|1.1849
|1.2039
|-3.20
|2239.94
|1016
|2005.09.27 12:57
|close
|505
|0.04
|1.2026
|1.1850
|1.2045
|-3.60
|2236.34
|1017
|2005.10.05 00:01
|buy
|509
|0.04
|1.1924
|1.1739
|1.1934
|1018
|2005.10.05 00:06
|buy
|510
|0.08
|1.1918
|1.1738
|1.1928
|1019
|2005.10.05 02:11
|t/p
|510
|0.08
|1.1928
|1.1738
|1.1928
|8.00
|2244.34
|1020
|2005.10.05 02:11
|close
|509
|0.04
|1.1928
|1.1739
|1.1934
|1.60
|2245.94
|1021
|2005.10.10 04:00
|sell
|511
|0.04
|1.2136
|1.2321
|1.2126
|1022
|2005.10.10 04:14
|t/p
|511
|0.04
|1.2126
|1.2321
|1.2126
|4.00
|2249.94
|1023
|2005.10.14 00:01
|buy
|512
|0.04
|1.2027
|1.1842
|1.2037
|1024
|2005.10.14 00:44
|buy
|513
|0.08
|1.2020
|1.1840
|1.2030
|1025
|2005.10.14 01:01
|buy
|514
|0.16
|1.2014
|1.1839
|1.2024
|1026
|2005.10.14 02:21
|buy
|515
|0.32
|1.2008
|1.1838
|1.2018
|1027
|2005.10.14 02:25
|buy
|516
|0.64
|1.2000
|1.1835
|1.2010
|1028
|2005.10.14 02:44
|close
|516
|0.64
|1.2007
|1.1835
|1.2010
|44.80
|2294.74
|1029
|2005.10.14 02:44
|close
|515
|0.32
|1.2008
|1.1838
|1.2018
|0.00
|2294.74
|1030
|2005.10.14 02:44
|close
|514
|0.16
|1.2005
|1.1839
|1.2024
|-14.40
|2280.34
|1031
|2005.10.14 02:44
|close
|513
|0.08
|1.2006
|1.1840
|1.2030
|-11.20
|2269.14
|1032
|2005.10.14 02:44
|close
|512
|0.04
|1.2004
|1.1842
|1.2037
|-9.20
|2259.94
|1033
|2005.10.18 04:00
|sell
|517
|0.04
|1.2004
|1.2189
|1.1994
|1034
|2005.10.18 06:30
|t/p
|517
|0.04
|1.1994
|1.2189
|1.1994
|4.00
|2263.94
|1035
|2005.10.20 00:01
|buy
|518
|0.04
|1.1998
|1.1813
|1.2008
|1036
|2005.10.20 00:06
|buy
|519
|0.08
|1.1992
|1.1812
|1.2002
|1037
|2005.10.20 00:37
|buy
|520
|0.16
|1.1986
|1.1811
|1.1996
|1038
|2005.10.20 00:38
|buy
|521
|0.32
|1.1979
|1.1809
|1.1989
|1039
|2005.10.20 00:57
|buy
|522
|0.64
|1.1973
|1.1808
|1.1983
|1040
|2005.10.20 01:12
|close
|522
|0.64
|1.1979
|1.1808
|1.1983
|38.40
|2302.34
|1041
|2005.10.20 01:12
|close
|521
|0.32
|1.1977
|1.1809
|1.1989
|-6.40
|2295.94
|1042
|2005.10.20 01:13
|close
|520
|0.16
|1.1978
|1.1811
|1.1996
|-12.80
|2283.14
|1043
|2005.10.20 01:14
|close
|519
|0.08
|1.1977
|1.1812
|1.2002
|-12.00
|2271.14
|1044
|2005.10.20 01:14
|close
|518
|0.04
|1.1976
|1.1813
|1.2008
|-8.80
|2262.34
|1045
|2005.10.25 12:00
|buy
|523
|0.04
|1.2035
|1.1850
|1.2045
|1046
|2005.10.25 12:00
|buy
|524
|0.08
|1.2029
|1.1849
|1.2039
|1047
|2005.10.25 12:32
|buy
|525
|0.16
|1.2024
|1.1849
|1.2034
|1048
|2005.10.25 12:44
|t/p
|525
|0.16
|1.2034
|1.1849
|1.2034
|16.00
|2278.34
|1049
|2005.10.25 12:44
|close
|524
|0.08
|1.2034
|1.1849
|1.2039
|4.00
|2282.34
|1050
|2005.10.25 12:44
|close
|523
|0.04
|1.2033
|1.1850
|1.2045
|-0.80
|2281.54
|1051
|2005.10.28 20:00
|sell
|526
|0.04
|1.2062
|1.2247
|1.2052
|1052
|2005.10.28 21:01
|sell
|527
|0.08
|1.2067
|1.2247
|1.2057
|1053
|2005.10.28 21:07
|sell
|528
|0.16
|1.2073
|1.2248
|1.2063
|1054
|2005.10.28 21:39
|t/p
|528
|0.16
|1.2063
|1.2248
|1.2063
|16.00
|2297.54
|1055
|2005.10.28 21:39
|close
|527
|0.08
|1.2063
|1.2247
|1.2057
|3.20
|2300.74
|1056
|2005.10.28 21:39
|close
|526
|0.04
|1.2066
|1.2247
|1.2052
|-1.60
|2299.14
|1057
|2005.11.02 04:00
|buy
|529
|0.04
|1.2031
|1.1846
|1.2041
|1058
|2005.11.02 04:38
|t/p
|529
|0.04
|1.2041
|1.1846
|1.2041
|4.00
|2303.14
|1059
|2005.11.08 20:00
|buy
|530
|0.04
|1.1790
|1.1605
|1.1800
|1060
|2005.11.08 20:03
|buy
|531
|0.08
|1.1784
|1.1604
|1.1794
|1061
|2005.11.08 20:14
|buy
|532
|0.16
|1.1778
|1.1603
|1.1788
|1062
|2005.11.08 20:54
|t/p
|532
|0.16
|1.1788
|1.1603
|1.1788
|16.00
|2319.14
|1063
|2005.11.08 20:54
|close
|531
|0.08
|1.1788
|1.1604
|1.1794
|3.20
|2322.34
|1064
|2005.11.08 20:54
|close
|530
|0.04
|1.1785
|1.1605
|1.1800
|-2.00
|2320.34
|1065
|2005.11.11 20:00
|buy
|533
|0.04
|1.1705
|1.1520
|1.1715
|1066
|2005.11.11 21:42
|t/p
|533
|0.04
|1.1715
|1.1520
|1.1715
|4.00
|2324.34
|1067
|2005.11.16 00:01
|buy
|534
|0.04
|1.1720
|1.1535
|1.1730
|1068
|2005.11.16 00:33
|t/p
|534
|0.04
|1.1730
|1.1535
|1.1730
|4.00
|2328.34
|1069
|2005.11.22 04:00
|sell
|535
|0.04
|1.1726
|1.1911
|1.1716
|1070
|2005.11.22 06:05
|sell
|536
|0.08
|1.1733
|1.1913
|1.1723
|1071
|2005.11.22 08:03
|sell
|537
|0.16
|1.1739
|1.1914
|1.1729
|1072
|2005.11.22 08:40
|t/p
|537
|0.16
|1.1729
|1.1914
|1.1729
|16.00
|2344.34
|1073
|2005.11.22 08:40
|close
|536
|0.08
|1.1728
|1.1913
|1.1723
|4.00
|2348.34
|1074
|2005.11.22 08:41
|close
|535
|0.04
|1.1729
|1.1911
|1.1716
|-1.20
|2347.14
|1075
|2005.11.24 18:00
|sell
|538
|0.04
|1.1782
|1.1967
|1.1772
|1076
|2005.11.24 18:11
|t/p
|538
|0.04
|1.1772
|1.1967
|1.1772
|4.00
|2351.14
|1077
|2005.11.28 20:00
|buy
|539
|0.04
|1.1851
|1.1666
|1.1861
|1078
|2005.11.28 20:00
|buy
|540
|0.08
|1.1845
|1.1665
|1.1855
|1079
|2005.11.28 20:05
|t/p
|540
|0.08
|1.1855
|1.1665
|1.1855
|8.00
|2359.14
|1080
|2005.11.28 20:05
|close
|539
|0.04
|1.1856
|1.1666
|1.1861
|2.00
|2361.14
|1081
|2005.11.30 08:00
|sell
|541
|0.04
|1.1787
|1.1972
|1.1777
|1082
|2005.11.30 08:02
|sell
|542
|0.08
|1.1793
|1.1973
|1.1783
|1083
|2005.11.30 08:33
|t/p
|542
|0.08
|1.1783
|1.1973
|1.1783
|8.00
|2369.14
|1084
|2005.11.30 08:33
|close
|541
|0.04
|1.1783
|1.1972
|1.1777
|1.60
|2370.74
|1085
|2005.12.05 18:00
|buy
|543
|0.04
|1.1790
|1.1605
|1.1800
|1086
|2005.12.05 18:07
|buy
|544
|0.08
|1.1784
|1.1604
|1.1794
|1087
|2005.12.05 18:12
|t/p
|544
|0.08
|1.1794
|1.1604
|1.1794
|8.00
|2378.74
|1088
|2005.12.05 18:12
|close
|543
|0.04
|1.1794
|1.1605
|1.1800
|1.60
|2380.34
|1089
|2005.12.07 12:00
|sell
|545
|0.04
|1.1725
|1.1910
|1.1715
|1090
|2005.12.07 12:29
|t/p
|545
|0.04
|1.1715
|1.1910
|1.1715
|4.00
|2384.34
|1091
|2005.12.08 18:00
|buy
|546
|0.04
|1.1828
|1.1643
|1.1838
|1092
|2005.12.08 18:03
|t/p
|546
|0.04
|1.1838
|1.1643
|1.1838
|4.00
|2388.34
|1093
|2005.12.14 00:01
|sell
|547
|0.04
|1.1936
|1.2121
|1.1926
|1094
|2005.12.14 00:16
|sell
|548
|0.08
|1.1942
|1.2122
|1.1932
|1095
|2005.12.14 00:47
|sell
|549
|0.16
|1.1947
|1.2122
|1.1937
|1096
|2005.12.14 01:14
|sell
|550
|0.32
|1.1956
|1.2126
|1.1946
|1097
|2005.12.14 01:14
|close
|550
|0.32
|1.1949
|1.2126
|1.1946
|22.40
|2410.74
|1098
|2005.12.14 01:14
|close
|549
|0.16
|1.1951
|1.2122
|1.1937
|-6.40
|2404.34
|1099
|2005.12.14 01:14
|close
|548
|0.08
|1.1950
|1.2122
|1.1932
|-6.40
|2397.94
|1100
|2005.12.14 01:15
|close
|547
|0.04
|1.1952
|1.2121
|1.1926
|-6.40
|2391.54
|1101
|2005.12.15 04:00
|sell
|551
|0.04
|1.2005
|1.2190
|1.1995
|1102
|2005.12.15 04:16
|t/p
|551
|0.04
|1.1995
|1.2190
|1.1995
|4.00
|2395.54
|1103
|2005.12.22 20:00
|buy
|552
|0.04
|1.1878
|1.1693
|1.1888
|1104
|2005.12.22 22:13
|buy
|553
|0.08
|1.1872
|1.1692
|1.1882
|1105
|2005.12.22 23:25
|t/p
|553
|0.08
|1.1882
|1.1692
|1.1882
|8.00
|2403.54
|1106
|2005.12.22 23:25
|close
|552
|0.04
|1.1883
|1.1693
|1.1888
|2.00
|2405.54
|1107
|2005.12.30 08:00
|buy
|554
|0.04
|1.1886
|1.1701
|1.1896
|1108
|2005.12.30 08:21
|buy
|555
|0.08
|1.1880
|1.1700
|1.1890
|1109
|2005.12.30 08:26
|buy
|556
|0.16
|1.1874
|1.1699
|1.1884
|1110
|2005.12.30 08:36
|buy
|557
|0.32
|1.1868
|1.1698
|1.1878
|1111
|2005.12.30 08:42
|close
|557
|0.32
|1.1873
|1.1698
|1.1878
|16.00
|2421.54
|1112
|2005.12.30 08:42
|close
|556
|0.16
|1.1874
|1.1699
|1.1884
|0.00
|2421.54
|1113
|2005.12.30 08:42
|close
|555
|0.08
|1.1871
|1.1700
|1.1890
|-7.20
|2414.34
|1114
|2005.12.30 08:42
|close
|554
|0.04
|1.1872
|1.1701
|1.1896
|-5.60
|2408.74
|1115
|2006.01.03 04:00
|buy
|558
|0.04
|1.1873
|1.1688
|1.1883
|1116
|2006.01.03 06:04
|t/p
|558
|0.04
|1.1883
|1.1688
|1.1883
|4.00
|2412.74
|1117
|2006.01.05 20:00
|sell
|559
|0.04
|1.2097
|1.2282
|1.2087
|1118
|2006.01.05 20:02
|sell
|560
|0.08
|1.2105
|1.2285
|1.2095
|1119
|2006.01.05 20:30
|sell
|561
|0.16
|1.2110
|1.2285
|1.2100
|1120
|2006.01.05 20:39
|sell
|562
|0.32
|1.2117
|1.2287
|1.2107
|1121
|2006.01.05 20:40
|close
|562
|0.32
|1.2112
|1.2287
|1.2107
|16.00
|2428.74
|1122
|2006.01.05 20:41
|close
|561
|0.16
|1.2113
|1.2285
|1.2100
|-4.80
|2423.94
|1123
|2006.01.05 20:41
|close
|560
|0.08
|1.2112
|1.2285
|1.2095
|-5.60
|2418.34
|1124
|2006.01.05 20:41
|close
|559
|0.04
|1.2114
|1.2282
|1.2087
|-6.80
|2411.54
|1125
|2006.01.12 18:00
|sell
|563
|0.04
|1.2033
|1.2218
|1.2023
|1126
|2006.01.12 18:02
|sell
|564
|0.08
|1.2039
|1.2219
|1.2029
|1127
|2006.01.12 18:04
|sell
|565
|0.16
|1.2047
|1.2222
|1.2037
|1128
|2006.01.12 18:08
|t/p
|565
|0.16
|1.2037
|1.2222
|1.2037
|16.00
|2427.54
|1129
|2006.01.12 18:08
|close
|564
|0.08
|1.2037
|1.2219
|1.2029
|1.60
|2429.14
|1130
|2006.01.12 18:08
|close
|563
|0.04
|1.2038
|1.2218
|1.2023
|-2.00
|2427.14
|1131
|2006.01.17 12:00
|sell
|566
|0.04
|1.2109
|1.2294
|1.2099
|1132
|2006.01.17 12:13
|t/p
|566
|0.04
|1.2099
|1.2294
|1.2099
|4.00
|2431.14
|1133
|2006.01.19 04:00
|sell
|567
|0.04
|1.2095
|1.2280
|1.2085
|1134
|2006.01.19 07:22
|sell
|568
|0.08
|1.2101
|1.2281
|1.2091
|1135
|2006.01.19 07:26
|sell
|569
|0.16
|1.2108
|1.2283
|1.2098
|1136
|2006.01.19 08:20
|t/p
|569
|0.16
|1.2098
|1.2283
|1.2098
|16.00
|2447.14
|1137
|2006.01.19 08:20
|close
|568
|0.08
|1.2097
|1.2281
|1.2091
|3.20
|2450.34
|1138
|2006.01.19 08:20
|close
|567
|0.04
|1.2098
|1.2280
|1.2085
|-1.20
|2449.14
|1139
|2006.01.20 20:00
|buy
|570
|0.04
|1.2131
|1.1946
|1.2141
|1140
|2006.01.20 20:05
|t/p
|570
|0.04
|1.2141
|1.1946
|1.2141
|4.00
|2453.14
|1141
|2006.01.25 00:01
|sell
|571
|0.04
|1.2270
|1.2455
|1.2260
|1142
|2006.01.25 01:15
|t/p
|571
|0.04
|1.2260
|1.2455
|1.2260
|4.00
|2457.14
|1143
|2006.01.31 18:00
|buy
|572
|0.04
|1.2157
|1.1972
|1.2167
|1144
|2006.01.31 18:15
|t/p
|572
|0.04
|1.2167
|1.1972
|1.2167
|4.00
|2461.14
|1145
|2006.02.03 00:01
|buy
|573
|0.04
|1.2090
|1.1905
|1.2100
|1146
|2006.02.03 00:09
|buy
|574
|0.08
|1.2085
|1.1905
|1.2095
|1147
|2006.02.03 01:24
|t/p
|574
|0.08
|1.2095
|1.1905
|1.2095
|8.00
|2469.14
|1148
|2006.02.03 01:24
|close
|573
|0.04
|1.2096
|1.1905
|1.2100
|2.40
|2471.54
|1149
|2006.02.07 18:00
|buy
|575
|0.04
|1.1976
|1.1791
|1.1986
|1150
|2006.02.07 18:02
|buy
|576
|0.08
|1.1969
|1.1789
|1.1979
|1151
|2006.02.07 18:51
|t/p
|576
|0.08
|1.1979
|1.1789
|1.1979
|8.00
|2479.54
|1152
|2006.02.07 18:51
|close
|575
|0.04
|1.1979
|1.1791
|1.1986
|1.20
|2480.74
|1153
|2006.02.14 12:00
|buy
|577
|0.04
|1.1909
|1.1724
|1.1919
|1154
|2006.02.14 12:03
|buy
|578
|0.08
|1.1904
|1.1724
|1.1914
|1155
|2006.02.14 12:43
|buy
|579
|0.16
|1.1898
|1.1723
|1.1908
|1156
|2006.02.14 13:29
|t/p
|579
|0.16
|1.1908
|1.1723
|1.1908
|16.00
|2496.74
|1157
|2006.02.14 13:29
|close
|578
|0.08
|1.1908
|1.1724
|1.1914
|3.20
|2499.94
|1158
|2006.02.14 13:30
|close
|577
|0.04
|1.1907
|1.1724
|1.1919
|-0.80
|2499.14
|1159
|2006.02.17 00:01
|buy
|580
|0.04
|1.1907
|1.1722
|1.1917
|1160
|2006.02.17 00:06
|buy
|581
|0.08
|1.1900
|1.1720
|1.1910
|1161
|2006.02.17 00:51
|t/p
|581
|0.08
|1.1910
|1.1720
|1.1910
|8.00
|2507.14
|1162
|2006.02.17 00:51
|close
|580
|0.04
|1.1910
|1.1722
|1.1917
|1.20
|2508.34
|1163
|2006.02.21 12:00
|sell
|582
|0.04
|1.1918
|1.2103
|1.1908
|1164
|2006.02.21 12:32
|t/p
|582
|0.04
|1.1908
|1.2103
|1.1908
|4.00
|2512.34
|1165
|2006.02.28 12:00
|buy
|583
|0.04
|1.1891
|1.1706
|1.1901
|1166
|2006.02.28 12:12
|buy
|584
|0.08
|1.1886
|1.1706
|1.1896
|1167
|2006.02.28 12:54
|buy
|585
|0.16
|1.1880
|1.1705
|1.1890
|1168
|2006.02.28 14:02
|buy
|586
|0.32
|1.1874
|1.1704
|1.1884
|1169
|2006.02.28 14:03
|close
|586
|0.32
|1.1879
|1.1704
|1.1884
|16.00
|2528.34
|1170
|2006.02.28 14:04
|close
|585
|0.16
|1.1878
|1.1705
|1.1890
|-3.20
|2525.14
|1171
|2006.02.28 14:04
|close
|584
|0.08
|1.1879
|1.1706
|1.1896
|-5.60
|2519.54
|1172
|2006.02.28 14:04
|close
|583
|0.04
|1.1880
|1.1706
|1.1901
|-4.40
|2515.14
|1173
|2006.03.06 20:00
|sell
|587
|0.04
|1.2014
|1.2199
|1.2004
|1174
|2006.03.06 20:59
|sell
|588
|0.08
|1.2020
|1.2200
|1.2010
|1175
|2006.03.06 21:04
|sell
|589
|0.16
|1.2026
|1.2201
|1.2016
|1176
|2006.03.06 23:41
|t/p
|589
|0.16
|1.2016
|1.2201
|1.2016
|16.00
|2531.14
|1177
|2006.03.06 23:41
|close
|588
|0.08
|1.2016
|1.2200
|1.2010
|3.20
|2534.34
|1178
|2006.03.06 23:41
|close
|587
|0.04
|1.2020
|1.2199
|1.2004
|-2.40
|2531.94
|1179
|2006.03.09 04:00
|buy
|590
|0.04
|1.1934
|1.1749
|1.1944
|1180
|2006.03.09 04:38
|buy
|591
|0.08
|1.1928
|1.1748
|1.1938
|1181
|2006.03.09 04:53
|t/p
|591
|0.08
|1.1938
|1.1748
|1.1938
|8.00
|2539.94
|1182
|2006.03.09 04:53
|close
|590
|0.04
|1.1938
|1.1749
|1.1944
|1.60
|2541.54
|1183
|2006.03.10 12:00
|buy
|592
|0.04
|1.1926
|1.1741
|1.1936
|1184
|2006.03.10 13:01
|buy
|593
|0.08
|1.1920
|1.1740
|1.1930
|1185
|2006.03.10 14:31
|buy
|594
|0.16
|1.1912
|1.1737
|1.1922
|1186
|2006.03.10 14:31
|buy
|595
|0.32
|1.1906
|1.1736
|1.1916
|1187
|2006.03.10 14:31
|buy
|596
|0.64
|1.1899
|1.1734
|1.1909
|1188
|2006.03.10 14:31
|t/p
|596
|0.64
|1.1909
|1.1734
|1.1909
|64.00
|2605.54
|1189
|2006.03.10 14:31
|close
|595
|0.32
|1.1910
|1.1736
|1.1916
|12.80
|2618.34
|1190
|2006.03.10 14:32
|close
|594
|0.16
|1.1914
|1.1737
|1.1922
|3.20
|2621.54
|1191
|2006.03.10 14:32
|close
|593
|0.08
|1.1913
|1.1740
|1.1930
|-5.60
|2615.94
|1192
|2006.03.10 14:32
|close
|592
|0.04
|1.1912
|1.1741
|1.1936
|-5.60
|2610.34
|1193
|2006.03.13 00:01
|buy
|597
|0.04
|1.1915
|1.1730
|1.1925
|1194
|2006.03.13 01:05
|t/p
|597
|0.04
|1.1925
|1.1730
|1.1925
|4.00
|2614.34
|1195
|2006.03.20 08:00
|sell
|598
|0.04
|1.2159
|1.2344
|1.2149
|1196
|2006.03.20 08:00
|sell
|599
|0.08
|1.2165
|1.2345
|1.2155
|1197
|2006.03.20 08:15
|sell
|600
|0.16
|1.2170
|1.2345
|1.2160
|1198
|2006.03.20 08:16
|sell
|601
|0.32
|1.2176
|1.2346
|1.2166
|1199
|2006.03.20 08:17
|close
|601
|0.32
|1.2170
|1.2346
|1.2166
|19.20
|2633.54
|1200
|2006.03.20 08:17
|close
|600
|0.16
|1.2171
|1.2345
|1.2160
|-1.60
|2631.94
|1201
|2006.03.20 08:17
|close
|599
|0.08
|1.2167
|1.2345
|1.2155
|-1.60
|2630.34
|1202
|2006.03.20 08:17
|close
|598
|0.04
|1.2169
|1.2344
|1.2149
|-4.00
|2626.34
|1203
|2006.03.27 00:01
|buy
|602
|0.04
|1.2041
|1.1856
|1.2051
|1204
|2006.03.27 00:25
|buy
|603
|0.08
|1.2035
|1.1855
|1.2045
|1205
|2006.03.27 00:54
|buy
|604
|0.16
|1.2029
|1.1854
|1.2039
|1206
|2006.03.27 02:27
|t/p
|604
|0.16
|1.2039
|1.1854
|1.2039
|16.00
|2642.34
|1207
|2006.03.27 02:27
|close
|603
|0.08
|1.2039
|1.1855
|1.2045
|3.20
|2645.54
|1208
|2006.03.27 02:27
|close
|602
|0.04
|1.2038
|1.1856
|1.2051
|-1.20
|2644.34
|1209
|2006.03.30 04:00
|buy
|605
|0.04
|1.2051
|1.1866
|1.2061
|1210
|2006.03.30 04:00
|buy
|606
|0.08
|1.2046
|1.1866
|1.2056
|1211
|2006.03.30 04:45
|t/p
|606
|0.08
|1.2056
|1.1866
|1.2056
|8.00
|2652.34
|1212
|2006.03.30 04:45
|close
|605
|0.04
|1.2056
|1.1866
|1.2061
|2.00
|2654.34
|1213
|2006.04.03 04:00
|sell
|607
|0.04
|1.2091
|1.2276
|1.2081
|1214
|2006.04.03 04:03
|sell
|608
|0.08
|1.2098
|1.2278
|1.2088
|1215
|2006.04.03 04:45
|t/p
|608
|0.08
|1.2088
|1.2278
|1.2088
|8.00
|2662.34
|1216
|2006.04.03 04:45
|close
|607
|0.04
|1.2087
|1.2276
|1.2081
|1.60
|2663.94
|1217
|2006.04.06 18:00
|sell
|609
|0.04
|1.2217
|1.2402
|1.2207
|1218
|2006.04.06 18:03
|sell
|610
|0.08
|1.2223
|1.2403
|1.2213
|1219
|2006.04.06 18:12
|t/p
|610
|0.08
|1.2213
|1.2403
|1.2213
|8.00
|2671.94
|1220
|2006.04.06 18:12
|close
|609
|0.04
|1.2213
|1.2402
|1.2207
|1.60
|2673.54
|1221
|2006.04.11 18:00
|buy
|611
|0.04
|1.2126
|1.1941
|1.2136
|1222
|2006.04.11 18:14
|buy
|612
|0.08
|1.2120
|1.1940
|1.2130
|1223
|2006.04.11 18:35
|t/p
|612
|0.08
|1.2130
|1.1940
|1.2130
|8.00
|2681.54
|1224
|2006.04.11 18:35
|close
|611
|0.04
|1.2130
|1.1941
|1.2136
|1.60
|2683.14
|1225
|2006.04.14 04:00
|buy
|613
|0.04
|1.2114
|1.1929
|1.2124
|1226
|2006.04.14 05:41
|buy
|614
|0.08
|1.2108
|1.1928
|1.2118
|1227
|2006.04.14 09:20
|buy
|615
|0.16
|1.2101
|1.1926
|1.2111
|1228
|2006.04.14 10:31
|buy
|616
|0.32
|1.2095
|1.1925
|1.2105
|1229
|2006.04.14 10:31
|close
|616
|0.32
|1.2100
|1.1925
|1.2105
|16.00
|2699.14
|1230
|2006.04.14 10:31
|close
|615
|0.16
|1.2099
|1.1926
|1.2111
|-3.20
|2695.94
|1231
|2006.04.14 10:31
|close
|614
|0.08
|1.2103
|1.1928
|1.2118
|-4.00
|2691.94
|1232
|2006.04.14 10:31
|close
|613
|0.04
|1.2101
|1.1929
|1.2124
|-5.20
|2686.74
|1233
|2006.04.20 12:00
|sell
|617
|0.04
|1.2348
|1.2533
|1.2338
|1234
|2006.04.20 12:18
|sell
|618
|0.08
|1.2353
|1.2533
|1.2343
|1235
|2006.04.20 12:37
|t/p
|618
|0.08
|1.2343
|1.2533
|1.2343
|8.00
|2694.74
|1236
|2006.04.20 12:37
|close
|617
|0.04
|1.2343
|1.2533
|1.2338
|2.00
|2696.74
|1237
|2006.04.27 12:00
|sell
|619
|0.04
|1.2440
|1.2625
|1.2430
|1238
|2006.04.27 12:37
|t/p
|619
|0.04
|1.2430
|1.2625
|1.2430
|4.00
|2700.74
|1239
|2006.05.02 00:01
|sell
|620
|0.04
|1.2567
|1.2752
|1.2557
|1240
|2006.05.02 00:26
|sell
|621
|0.08
|1.2572
|1.2752
|1.2562
|1241
|2006.05.02 00:28
|sell
|622
|0.16
|1.2578
|1.2753
|1.2568
|1242
|2006.05.02 01:32
|sell
|623
|0.32
|1.2584
|1.2754
|1.2574
|1243
|2006.05.02 01:34
|close
|623
|0.32
|1.2578
|1.2754
|1.2574
|19.20
|2719.94
|1244
|2006.05.02 01:35
|close
|622
|0.16
|1.2579
|1.2753
|1.2568
|-1.60
|2718.34
|1245
|2006.05.02 01:35
|close
|621
|0.08
|1.2578
|1.2752
|1.2562
|-4.80
|2713.54
|1246
|2006.05.02 01:35
|close
|620
|0.04
|1.2581
|1.2752
|1.2557
|-5.60
|2707.94
|1247
|2006.05.08 20:00
|sell
|624
|0.04
|1.2702
|1.2887
|1.2692
|1248
|2006.05.08 20:13
|sell
|625
|0.08
|1.2709
|1.2889
|1.2699
|1249
|2006.05.08 20:16
|t/p
|625
|0.08
|1.2699
|1.2889
|1.2699
|8.00
|2715.94
|1250
|2006.05.08 20:16
|close
|624
|0.04
|1.2699
|1.2887
|1.2692
|1.20
|2717.14
|1251
|2006.05.11 04:00
|sell
|626
|0.04
|1.2718
|1.2903
|1.2708
|1252
|2006.05.11 04:02
|sell
|627
|0.08
|1.2724
|1.2904
|1.2714
|1253
|2006.05.11 04:06
|sell
|628
|0.16
|1.2730
|1.2905
|1.2720
|1254
|2006.05.11 04:15
|sell
|629
|0.32
|1.2735
|1.2905
|1.2725
|1255
|2006.05.11 04:40
|sell
|630
|0.64
|1.2741
|1.2906
|1.2731
|1256
|2006.05.11 04:50
|close
|630
|0.64
|1.2736
|1.2906
|1.2731
|32.00
|2749.14
|1257
|2006.05.11 04:50
|close
|629
|0.32
|1.2737
|1.2905
|1.2725
|-6.40
|2742.74
|1258
|2006.05.11 04:50
|close
|628
|0.16
|1.2738
|1.2905
|1.2720
|-12.80
|2729.94
|1259
|2006.05.11 04:50
|close
|627
|0.08
|1.2740
|1.2904
|1.2714
|-12.80
|2717.14
|1260
|2006.05.11 04:50
|close
|626
|0.04
|1.2742
|1.2903
|1.2708
|-9.60
|2707.54
|1261
|2006.05.15 18:00
|sell
|631
|0.04
|1.2826
|1.3011
|1.2816
|1262
|2006.05.15 18:11
|t/p
|631
|0.04
|1.2816
|1.3011
|1.2816
|4.00
|2711.54
|1263
|2006.05.17 18:00
|sell
|632
|0.04
|1.2721
|1.2906
|1.2711
|1264
|2006.05.17 18:03
|sell
|633
|0.08
|1.2728
|1.2908
|1.2718
|1265
|2006.05.17 18:04
|sell
|634
|0.16
|1.2734
|1.2909
|1.2724
|1266
|2006.05.17 18:13
|sell
|635
|0.32
|1.2740
|1.2910
|1.2730
|1267
|2006.05.17 18:15
|sell
|636
|0.64
|1.2746
|1.2911
|1.2736
|1268
|2006.05.17 18:17
|close
|636
|0.64
|1.2740
|1.2911
|1.2736
|38.40
|2749.94
|1269
|2006.05.17 18:17
|close
|635
|0.32
|1.2743
|1.2910
|1.2730
|-9.60
|2740.34
|1270
|2006.05.17 18:17
|close
|634
|0.16
|1.2744
|1.2909
|1.2724
|-16.00
|2724.34
|1271
|2006.05.17 18:17
|close
|633
|0.08
|1.2746
|1.2908
|1.2718
|-14.40
|2709.94
|1272
|2006.05.17 18:17
|close
|632
|0.04
|1.2745
|1.2906
|1.2711
|-9.60
|2700.34
|1273
|2006.05.19 00:01
|buy
|637
|0.04
|1.2857
|1.2672
|1.2867
|1274
|2006.05.19 00:32
|buy
|638
|0.08
|1.2852
|1.2672
|1.2862
|1275
|2006.05.19 00:35
|buy
|639
|0.16
|1.2845
|1.2670
|1.2855
|1276
|2006.05.19 00:57
|t/p
|639
|0.16
|1.2855
|1.2670
|1.2855
|16.00
|2716.34
|1277
|2006.05.19 00:57
|close
|638
|0.08
|1.2855
|1.2672
|1.2862
|2.40
|2718.74
|1278
|2006.05.19 00:57
|close
|637
|0.04
|1.2849
|1.2672
|1.2867
|-3.20
|2715.54
|1279
|2006.05.22 20:00
|buy
|640
|0.04
|1.2850
|1.2665
|1.2860
|1280
|2006.05.22 20:03
|t/p
|640
|0.04
|1.2860
|1.2665
|1.2860
|4.00
|2719.54
|1281
|2006.05.24 04:00
|sell
|641
|0.04
|1.2790
|1.2975
|1.2780
|1282
|2006.05.24 04:05
|sell
|642
|0.08
|1.2795
|1.2975
|1.2785
|1283
|2006.05.24 04:10
|sell
|643
|0.16
|1.2802
|1.2977
|1.2792
|1284
|2006.05.24 05:22
|t/p
|643
|0.16
|1.2792
|1.2977
|1.2792
|16.00
|2735.54
|1285
|2006.05.24 05:22
|close
|642
|0.08
|1.2791
|1.2975
|1.2785
|3.20
|2738.74
|1286
|2006.05.24 05:22
|close
|641
|0.04
|1.2794
|1.2975
|1.2780
|-1.60
|2737.14
|1287
|2006.05.26 04:00
|buy
|644
|0.04
|1.2781
|1.2596
|1.2791
|1288
|2006.05.26 04:08
|buy
|645
|0.08
|1.2775
|1.2595
|1.2785
|1289
|2006.05.26 04:16
|t/p
|645
|0.08
|1.2785
|1.2595
|1.2785
|8.00
|2745.14
|1290
|2006.05.26 04:16
|close
|644
|0.04
|1.2785
|1.2596
|1.2791
|1.60
|2746.74
|1291
|2006.05.30 04:00
|buy
|646
|0.04
|1.2769
|1.2584
|1.2779
|1292
|2006.05.30 04:40
|t/p
|646
|0.04
|1.2779
|1.2584
|1.2779
|4.00
|2750.74
|1293
|2006.06.01 00:01
|sell
|647
|0.04
|1.2817
|1.3002
|1.2807
|1294
|2006.06.01 00:03
|sell
|648
|0.08
|1.2823
|1.3003
|1.2813
|1295
|2006.06.01 00:11
|t/p
|648
|0.08
|1.2813
|1.3003
|1.2813
|8.00
|2758.74
|1296
|2006.06.01 00:11
|close
|647
|0.04
|1.2813
|1.3002
|1.2807
|1.60
|2760.34
|1297
|2006.06.06 08:00
|sell
|649
|0.04
|1.2901
|1.3086
|1.2891
|1298
|2006.06.06 08:04
|sell
|650
|0.08
|1.2907
|1.3087
|1.2897
|1299
|2006.06.06 08:18
|sell
|651
|0.16
|1.2916
|1.3091
|1.2906
|1300
|2006.06.06 08:20
|t/p
|651
|0.16
|1.2906
|1.3091
|1.2906
|16.00
|2776.34
|1301
|2006.06.06 08:20
|close
|650
|0.08
|1.2906
|1.3087
|1.2897
|0.80
|2777.14
|1302
|2006.06.06 08:20
|close
|649
|0.04
|1.2912
|1.3086
|1.2891
|-4.40
|2772.74
|1303
|2006.06.13 12:00
|buy
|652
|0.04
|1.2597
|1.2412
|1.2607
|1304
|2006.06.13 12:03
|buy
|653
|0.08
|1.2592
|1.2412
|1.2602
|1305
|2006.06.13 12:16
|t/p
|653
|0.08
|1.2602
|1.2412
|1.2602
|8.00
|2780.74
|1306
|2006.06.13 12:16
|close
|652
|0.04
|1.2603
|1.2412
|1.2607
|2.40
|2783.14
|1307
|2006.06.21 00:02
|buy
|654
|0.04
|1.2589
|1.2404
|1.2599
|1308
|2006.06.21 00:02
|buy
|655
|0.08
|1.2583
|1.2403
|1.2593
|1309
|2006.06.21 01:03
|t/p
|655
|0.08
|1.2593
|1.2403
|1.2593
|8.00
|2791.14
|1310
|2006.06.21 01:03
|close
|654
|0.04
|1.2593
|1.2404
|1.2599
|1.60
|2792.74
|1311
|2006.06.22 20:00
|sell
|656
|0.04
|1.2579
|1.2764
|1.2569
|1312
|2006.06.22 20:24
|sell
|657
|0.08
|1.2585
|1.2765
|1.2575
|1313
|2006.06.22 22:08
|t/p
|657
|0.08
|1.2575
|1.2765
|1.2575
|8.00
|2800.74
|1314
|2006.06.22 22:08
|close
|656
|0.04
|1.2575
|1.2764
|1.2569
|1.60
|2802.34
|1315
|2006.06.26 20:00
|buy
|658
|0.04
|1.2595
|1.2410
|1.2605
|1316
|2006.06.26 20:21
|buy
|659
|0.08
|1.2589
|1.2409
|1.2599
|1317
|2006.06.26 20:54
|buy
|660
|0.16
|1.2581
|1.2406
|1.2591
|1318
|2006.06.26 21:44
|buy
|661
|0.32
|1.2575
|1.2405
|1.2585
|1319
|2006.06.26 21:51
|close
|661
|0.32
|1.2580
|1.2405
|1.2585
|16.00
|2818.34
|1320
|2006.06.26 21:51
|close
|660
|0.16
|1.2575
|1.2406
|1.2591
|-9.60
|2808.74
|1321
|2006.06.26 21:52
|close
|659
|0.08
|1.2577
|1.2409
|1.2599
|-9.60
|2799.14
|1322
|2006.06.26 21:52
|close
|658
|0.04
|1.2578
|1.2410
|1.2605
|-6.80
|2792.34
|1323
|2006.06.30 00:01
|buy
|662
|0.04
|1.2666
|1.2481
|1.2676
|1324
|2006.06.30 00:45
|buy
|663
|0.08
|1.2660
|1.2480
|1.2670
|1325
|2006.06.30 01:34
|t/p
|663
|0.08
|1.2670
|1.2480
|1.2670
|8.00
|2800.34
|1326
|2006.06.30 01:34
|close
|662
|0.04
|1.2670
|1.2481
|1.2676
|1.60
|2801.94
|1327
|2006.07.04 18:00
|sell
|664
|0.04
|1.2796
|1.2981
|1.2786
|1328
|2006.07.04 19:01
|sell
|665
|0.08
|1.2802
|1.2982
|1.2792
|1329
|2006.07.04 19:56
|sell
|666
|0.16
|1.2808
|1.2983
|1.2798
|1330
|2006.07.04 20:03
|sell
|667
|0.32
|1.2813
|1.2983
|1.2803
|1331
|2006.07.04 20:03
|close
|667
|0.32
|1.2809
|1.2983
|1.2803
|12.80
|2814.74
|1332
|2006.07.04 20:03
|close
|666
|0.16
|1.2810
|1.2983
|1.2798
|-3.20
|2811.54
|1333
|2006.07.04 20:04
|close
|665
|0.08
|1.2811
|1.2982
|1.2792
|-7.20
|2804.34
|1334
|2006.07.04 20:04
|close
|664
|0.04
|1.2809
|1.2981
|1.2786
|-5.20
|2799.14
|1335
|2006.07.10 18:00
|sell
|668
|0.04
|1.2748
|1.2933
|1.2738
|1336
|2006.07.10 18:03
|sell
|669
|0.08
|1.2753
|1.2933
|1.2743
|1337
|2006.07.10 18:04
|sell
|670
|0.16
|1.2761
|1.2936
|1.2751
|1338
|2006.07.10 18:10
|t/p
|670
|0.16
|1.2751
|1.2936
|1.2751
|16.00
|2815.14
|1339
|2006.07.10 18:10
|close
|669
|0.08
|1.2751
|1.2933
|1.2743
|1.60
|2816.74
|1340
|2006.07.10 18:10
|close
|668
|0.04
|1.2748
|1.2933
|1.2738
|0.00
|2816.74
|1341
|2006.07.12 08:00
|buy
|671
|0.04
|1.2768
|1.2583
|1.2778
|1342
|2006.07.12 08:39
|t/p
|671
|0.04
|1.2778
|1.2583
|1.2778
|4.00
|2820.74
|1343
|2006.07.19 12:00
|buy
|672
|0.04
|1.2505
|1.2320
|1.2515
|1344
|2006.07.19 12:02
|buy
|673
|0.08
|1.2499
|1.2319
|1.2509
|1345
|2006.07.19 13:26
|buy
|674
|0.16
|1.2493
|1.2318
|1.2503
|1346
|2006.07.19 13:39
|buy
|675
|0.32
|1.2488
|1.2318
|1.2498
|1347
|2006.07.19 13:40
|close
|675
|0.32
|1.2492
|1.2318
|1.2498
|12.80
|2833.54
|1348
|2006.07.19 13:40
|close
|674
|0.16
|1.2491
|1.2318
|1.2503
|-3.20
|2830.34
|1349
|2006.07.19 13:40
|close
|673
|0.08
|1.2490
|1.2319
|1.2509
|-7.20
|2823.14
|1350
|2006.07.19 13:41
|close
|672
|0.04
|1.2488
|1.2320
|1.2515
|-6.80
|2816.34
|1351
|2006.07.24 18:00
|sell
|676
|0.04
|1.2629
|1.2814
|1.2619
|1352
|2006.07.24 18:01
|sell
|677
|0.08
|1.2634
|1.2814
|1.2624
|1353
|2006.07.24 19:29
|t/p
|677
|0.08
|1.2624
|1.2814
|1.2624
|8.00
|2824.34
|1354
|2006.07.24 19:29
|close
|676
|0.04
|1.2624
|1.2814
|1.2619
|2.00
|2826.34
|1355
|2006.07.28 12:00
|sell
|678
|0.04
|1.2696
|1.2881
|1.2686
|1356
|2006.07.28 12:24
|t/p
|678
|0.04
|1.2686
|1.2881
|1.2686
|4.00
|2830.34
|1357
|2006.08.01 04:00
|sell
|679
|0.04
|1.2740
|1.2925
|1.2730
|1358
|2006.08.01 04:02
|sell
|680
|0.08
|1.2746
|1.2926
|1.2736
|1359
|2006.08.01 04:04
|sell
|681
|0.16
|1.2752
|1.2927
|1.2742
|1360
|2006.08.01 04:21
|sell
|682
|0.32
|1.2757
|1.2927
|1.2747
|1361
|2006.08.01 04:21
|close
|682
|0.32
|1.2752
|1.2927
|1.2747
|16.00
|2846.34
|1362
|2006.08.01 04:21
|close
|681
|0.16
|1.2753
|1.2927
|1.2742
|-1.60
|2844.74
|1363
|2006.08.01 04:23
|close
|680
|0.08
|1.2752
|1.2926
|1.2736
|-4.80
|2839.94
|1364
|2006.08.01 04:23
|close
|679
|0.04
|1.2751
|1.2925
|1.2730
|-4.40
|2835.54
|1365
|2006.08.03 00:01
|sell
|683
|0.04
|1.2789
|1.2974
|1.2779
|1366
|2006.08.03 00:04
|sell
|684
|0.08
|1.2794
|1.2974
|1.2784
|1367
|2006.08.03 02:17
|t/p
|684
|0.08
|1.2784
|1.2974
|1.2784
|8.00
|2843.54
|1368
|2006.08.03 02:17
|close
|683
|0.04
|1.2784
|1.2974
|1.2779
|2.00
|2845.54
|1369
|2006.08.07 20:00
|sell
|685
|0.04
|1.2838
|1.3023
|1.2828
|1370
|2006.08.07 20:13
|sell
|686
|0.08
|1.2844
|1.3024
|1.2834
|1371
|2006.08.07 21:07
|sell
|687
|0.16
|1.2851
|1.3026
|1.2841
|1372
|2006.08.07 21:15
|sell
|688
|0.32
|1.2856
|1.3026
|1.2846
|1373
|2006.08.07 21:16
|close
|688
|0.32
|1.2851
|1.3026
|1.2846
|16.00
|2861.54
|1374
|2006.08.07 21:16
|close
|687
|0.16
|1.2852
|1.3026
|1.2841
|-1.60
|2859.94
|1375
|2006.08.07 21:16
|close
|686
|0.08
|1.2849
|1.3024
|1.2834
|-4.00
|2855.94
|1376
|2006.08.07 21:17
|close
|685
|0.04
|1.2851
|1.3023
|1.2828
|-5.20
|2850.74
|1377
|2006.08.10 18:00
|sell
|689
|0.04
|1.2764
|1.2949
|1.2754
|1378
|2006.08.10 18:07
|sell
|690
|0.08
|1.2770
|1.2950
|1.2760
|1379
|2006.08.10 18:17
|sell
|691
|0.16
|1.2775
|1.2950
|1.2765
|1380
|2006.08.10 18:23
|sell
|692
|0.32
|1.2781
|1.2951
|1.2771
|1381
|2006.08.10 18:32
|close
|692
|0.32
|1.2775
|1.2951
|1.2771
|19.20
|2869.94
|1382
|2006.08.10 18:32
|close
|691
|0.16
|1.2776
|1.2950
|1.2765
|-1.60
|2868.34
|1383
|2006.08.10 18:32
|close
|690
|0.08
|1.2777
|1.2950
|1.2760
|-5.60
|2862.74
|1384
|2006.08.10 18:32
|close
|689
|0.04
|1.2779
|1.2949
|1.2754
|-6.00
|2856.74
|1385
|2006.08.15 18:00
|buy
|693
|0.04
|1.2789
|1.2604
|1.2799
|1386
|2006.08.15 18:12
|buy
|694
|0.08
|1.2782
|1.2602
|1.2792
|1387
|2006.08.15 19:01
|t/p
|694
|0.08
|1.2792
|1.2602
|1.2792
|8.00
|2864.74
|1388
|2006.08.15 19:01
|close
|693
|0.04
|1.2794
|1.2604
|1.2799
|2.00
|2866.74
|1389
|2006.08.18 04:00
|sell
|695
|0.04
|1.2826
|1.3011
|1.2816
|1390
|2006.08.18 05:05
|sell
|696
|0.08
|1.2832
|1.3012
|1.2822
|1391
|2006.08.18 07:26
|sell
|697
|0.16
|1.2837
|1.3012
|1.2827
|1392
|2006.08.18 08:06
|sell
|698
|0.32
|1.2843
|1.3013
|1.2833
|1393
|2006.08.18 08:06
|close
|698
|0.32
|1.2838
|1.3013
|1.2833
|16.00
|2882.74
|1394
|2006.08.18 08:07
|close
|697
|0.16
|1.2839
|1.3012
|1.2827
|-3.20
|2879.54
|1395
|2006.08.18 08:07
|close
|696
|0.08
|1.2837
|1.3012
|1.2822
|-4.00
|2875.54
|1396
|2006.08.18 08:08
|close
|695
|0.04
|1.2840
|1.3011
|1.2816
|-5.60
|2869.94
|1397
|2006.08.22 12:00
|sell
|699
|0.04
|1.2839
|1.3024
|1.2829
|1398
|2006.08.22 13:05
|sell
|700
|0.08
|1.2847
|1.3027
|1.2837
|1399
|2006.08.22 13:40
|t/p
|700
|0.08
|1.2837
|1.3027
|1.2837
|8.00
|2877.94
|1400
|2006.08.22 13:40
|close
|699
|0.04
|1.2837
|1.3024
|1.2829
|0.80
|2878.74
|1401
|2006.08.28 08:00
|buy
|701
|0.04
|1.2798
|1.2613
|1.2808
|1402
|2006.08.28 08:04
|buy
|702
|0.08
|1.2793
|1.2613
|1.2803
|1403
|2006.08.28 09:01
|t/p
|702
|0.08
|1.2803
|1.2613
|1.2803
|8.00
|2886.74
|1404
|2006.08.28 09:01
|close
|701
|0.04
|1.2803
|1.2613
|1.2808
|2.00
|2888.74
|1405
|2006.08.31 20:00
|sell
|703
|0.04
|1.2791
|1.2976
|1.2781
|1406
|2006.08.31 20:00
|sell
|704
|0.08
|1.2796
|1.2976
|1.2786
|1407
|2006.08.31 20:11
|sell
|705
|0.16
|1.2802
|1.2977
|1.2792
|1408
|2006.08.31 20:44
|sell
|706
|0.32
|1.2808
|1.2978
|1.2798
|1409
|2006.08.31 21:00
|sell
|707
|0.64
|1.2813
|1.2978
|1.2803
|1410
|2006.08.31 21:06
|close
|707
|0.64
|1.2808
|1.2978
|1.2803
|32.00
|2920.74
|1411
|2006.08.31 21:06
|close
|706
|0.32
|1.2810
|1.2978
|1.2798
|-6.40
|2914.34
|1412
|2006.08.31 21:06
|close
|705
|0.16
|1.2812
|1.2977
|1.2792
|-16.00
|2898.34
|1413
|2006.08.31 21:06
|close
|704
|0.08
|1.2813
|1.2976
|1.2786
|-13.60
|2884.74
|1414
|2006.08.31 21:06
|close
|703
|0.04
|1.2811
|1.2976
|1.2781
|-8.00
|2876.74
|1415
|2006.09.05 12:00
|sell
|708
|0.04
|1.2841
|1.3026
|1.2831
|1416
|2006.09.05 12:57
|t/p
|708
|0.04
|1.2831
|1.3026
|1.2831
|4.00
|2880.74
|1417
|2006.09.11 18:00
|buy
|709
|0.04
|1.2701
|1.2516
|1.2711
|1418
|2006.09.11 18:24
|buy
|710
|0.08
|1.2695
|1.2515
|1.2705
|1419
|2006.09.11 19:07
|t/p
|710
|0.08
|1.2705
|1.2515
|1.2705
|8.00
|2888.74
|1420
|2006.09.11 19:07
|close
|709
|0.04
|1.2705
|1.2516
|1.2711
|1.60
|2890.34
|1421
|2006.09.19 00:00
|buy
|711
|0.04
|1.2706
|1.2521
|1.2716
|1422
|2006.09.19 02:46
|t/p
|711
|0.04
|1.2716
|1.2521
|1.2716
|4.00
|2894.34
|1423
|2006.09.20 18:00
|buy
|712
|0.04
|1.2701
|1.2516
|1.2711
|1424
|2006.09.20 18:38
|buy
|713
|0.08
|1.2695
|1.2515
|1.2705
|1425
|2006.09.20 19:41
|t/p
|713
|0.08
|1.2705
|1.2515
|1.2705
|8.00
|2902.34
|1426
|2006.09.20 19:41
|close
|712
|0.04
|1.2705
|1.2516
|1.2711
|1.60
|2903.94
|1427
|2006.09.25 12:00
|sell
|714
|0.04
|1.2777
|1.2962
|1.2767
|1428
|2006.09.25 12:45
|t/p
|714
|0.04
|1.2767
|1.2962
|1.2767
|4.00
|2907.94
|1429
|2006.09.28 04:00
|buy
|715
|0.04
|1.2723
|1.2538
|1.2733
|1430
|2006.09.28 04:29
|buy
|716
|0.08
|1.2717
|1.2537
|1.2727
|1431
|2006.09.28 07:03
|t/p
|716
|0.08
|1.2727
|1.2537
|1.2727
|8.00
|2915.94
|1432
|2006.09.28 07:03
|close
|715
|0.04
|1.2727
|1.2538
|1.2733
|1.60
|2917.54
|1433
|2006.10.02 18:00
|buy
|717
|0.04
|1.2747
|1.2562
|1.2757
|1434
|2006.10.02 18:18
|t/p
|717
|0.04
|1.2757
|1.2562
|1.2757
|4.00
|2921.54
|1435
|2006.10.04 12:00
|sell
|718
|0.04
|1.2687
|1.2872
|1.2677
|1436
|2006.10.04 12:01
|sell
|719
|0.08
|1.2692
|1.2872
|1.2682
|1437
|2006.10.04 12:38
|t/p
|719
|0.08
|1.2682
|1.2872
|1.2682
|8.00
|2929.54
|1438
|2006.10.04 12:38
|close
|718
|0.04
|1.2682
|1.2872
|1.2677
|2.00
|2931.54
|1439
|2006.10.11 18:00
|buy
|720
|0.04
|1.2548
|1.2363
|1.2558
|1440
|2006.10.11 20:00
|buy
|721
|0.08
|1.2542
|1.2362
|1.2552
|1441
|2006.10.11 20:02
|buy
|722
|0.16
|1.2536
|1.2361
|1.2546
|1442
|2006.10.11 20:04
|buy
|723
|0.32
|1.2530
|1.2360
|1.2540
|1443
|2006.10.11 20:18
|buy
|724
|0.64
|1.2524
|1.2359
|1.2534
|1444
|2006.10.11 20:52
|close
|724
|0.64
|1.2531
|1.2359
|1.2534
|44.80
|2976.34
|1445
|2006.10.11 20:52
|close
|723
|0.32
|1.2534
|1.2360
|1.2540
|12.80
|2989.14
|1446
|2006.10.11 20:52
|close
|722
|0.16
|1.2536
|1.2361
|1.2546
|0.00
|2989.14
|1447
|2006.10.11 20:52
|close
|721
|0.08
|1.2535
|1.2362
|1.2552
|-5.60
|2983.54
|1448
|2006.10.11 20:52
|close
|720
|0.04
|1.2534
|1.2363
|1.2558
|-5.60
|2977.94
|1449
|2006.10.16 20:01
|buy
|725
|0.04
|1.2516
|1.2331
|1.2526
|1450
|2006.10.16 20:30
|t/p
|725
|0.04
|1.2526
|1.2331
|1.2526
|4.00
|2981.94
|1451
|2006.10.23 12:00
|sell
|726
|0.04
|1.2550
|1.2735
|1.2540
|1452
|2006.10.23 12:01
|sell
|727
|0.08
|1.2555
|1.2735
|1.2545
|1453
|2006.10.23 14:47
|t/p
|727
|0.08
|1.2545
|1.2735
|1.2545
|8.00
|2989.94
|1454
|2006.10.23 14:47
|close
|726
|0.04
|1.2545
|1.2735
|1.2540
|2.00
|2991.94
|1455
|2006.10.25 08:00
|buy
|728
|0.04
|1.2566
|1.2381
|1.2576
|1456
|2006.10.25 09:02
|buy
|729
|0.08
|1.2560
|1.2380
|1.2570
|1457
|2006.10.25 10:00
|t/p
|729
|0.08
|1.2570
|1.2380
|1.2570
|8.00
|2999.94
|1458
|2006.10.25 10:00
|close
|728
|0.04
|1.2570
|1.2381
|1.2576
|1.60
|3001.54
|1459
|2006.10.30 18:00
|sell
|730
|0.04
|1.2717
|1.2902
|1.2707
|1460
|2006.10.30 18:32
|sell
|731
|0.08
|1.2726
|1.2906
|1.2716
|1461
|2006.10.30 22:10
|sell
|732
|0.16
|1.2732
|1.2907
|1.2722
|1462
|2006.10.30 23:11
|t/p
|732
|0.16
|1.2722
|1.2907
|1.2722
|16.00
|3017.54
|1463
|2006.10.30 23:11
|close
|731
|0.08
|1.2722
|1.2906
|1.2716
|3.20
|3020.74
|1464
|2006.10.30 23:11
|close
|730
|0.04
|1.2723
|1.2902
|1.2707
|-2.40
|3018.34
|1465
|2006.11.02 00:00
|sell
|733
|0.04
|1.2755
|1.2940
|1.2745
|1466
|2006.11.02 01:52
|t/p
|733
|0.04
|1.2745
|1.2940
|1.2745
|4.00
|3022.34
|1467
|2006.11.09 00:01
|sell
|734
|0.04
|1.2755
|1.2940
|1.2745
|1468
|2006.11.09 04:33
|sell
|735
|0.08
|1.2761
|1.2941
|1.2751
|1469
|2006.11.09 05:57
|sell
|736
|0.16
|1.2767
|1.2942
|1.2757
|1470
|2006.11.09 08:27
|sell
|737
|0.32
|1.2773
|1.2943
|1.2763
|1471
|2006.11.09 08:55
|sell
|738
|0.64
|1.2779
|1.2944
|1.2769
|1472
|2006.11.09 11:07
|close
|738
|0.64
|1.2773
|1.2944
|1.2769
|38.40
|3060.74
|1473
|2006.11.09 11:07
|close
|737
|0.32
|1.2774
|1.2943
|1.2763
|-3.20
|3057.54
|1474
|2006.11.09 11:09
|close
|736
|0.16
|1.2773
|1.2942
|1.2757
|-9.60
|3047.94
|1475
|2006.11.09 11:09
|close
|735
|0.08
|1.2775
|1.2941
|1.2751
|-11.20
|3036.74
|1476
|2006.11.09 11:09
|close
|734
|0.04
|1.2774
|1.2940
|1.2745
|-7.60
|3029.14
|1477
|2006.11.13 12:00
|sell
|739
|0.04
|1.2838
|1.3023
|1.2828
|1478
|2006.11.13 15:19
|t/p
|739
|0.04
|1.2828
|1.3023
|1.2828
|4.00
|3033.14
|1479
|2006.11.16 12:01
|sell
|740
|0.04
|1.2807
|1.2992
|1.2797
|1480
|2006.11.16 12:27
|sell
|741
|0.08
|1.2813
|1.2993
|1.2803
|1481
|2006.11.16 14:23
|t/p
|741
|0.08
|1.2803
|1.2993
|1.2803
|8.00
|3041.14
|1482
|2006.11.16 14:23
|close
|740
|0.04
|1.2803
|1.2992
|1.2797
|1.60
|3042.74
|1483
|2006.11.20 00:00
|buy
|742
|0.04
|1.2827
|1.2642
|1.2837
|1484
|2006.11.20 00:45
|buy
|743
|0.08
|1.2821
|1.2641
|1.2831
|1485
|2006.11.20 01:55
|t/p
|743
|0.08
|1.2831
|1.2641
|1.2831
|8.00
|3050.74
|1486
|2006.11.20 01:55
|close
|742
|0.04
|1.2831
|1.2642
|1.2837
|1.60
|3052.34
|1487
|2006.11.21 08:00
|sell
|744
|0.04
|1.2818
|1.3003
|1.2808
|1488
|2006.11.21 08:41
|sell
|745
|0.08
|1.2825
|1.3005
|1.2815
|1489
|2006.11.21 09:09
|sell
|746
|0.16
|1.2831
|1.3006
|1.2821
|1490
|2006.11.21 09:48
|t/p
|746
|0.16
|1.2821
|1.3006
|1.2821
|16.00
|3068.34
|1491
|2006.11.21 09:48
|close
|745
|0.08
|1.2821
|1.3005
|1.2815
|3.20
|3071.54
|1492
|2006.11.21 09:48
|close
|744
|0.04
|1.2822
|1.3003
|1.2808
|-1.60
|3069.94
|1493
|2006.11.28 08:00
|sell
|747
|0.04
|1.3126
|1.3311
|1.3116
|1494
|2006.11.28 08:13
|sell
|748
|0.08
|1.3132
|1.3312
|1.3122
|1495
|2006.11.28 08:15
|sell
|749
|0.16
|1.3138
|1.3313
|1.3128
|1496
|2006.11.28 08:54
|sell
|750
|0.32
|1.3144
|1.3314
|1.3134
|1497
|2006.11.28 09:06
|sell
|751
|0.64
|1.3150
|1.3315
|1.3140
|1498
|2006.11.28 09:27
|close
|751
|0.64
|1.3143
|1.3315
|1.3140
|44.80
|3114.74
|1499
|2006.11.28 09:27
|close
|750
|0.32
|1.3144
|1.3314
|1.3134
|0.00
|3114.74
|1500
|2006.11.28 09:27
|close
|749
|0.16
|1.3143
|1.3313
|1.3128
|-8.00
|3106.74
|1501
|2006.11.28 09:27
|close
|748
|0.08
|1.3144
|1.3312
|1.3122
|-9.60
|3097.14
|1502
|2006.11.28 09:27
|close
|747
|0.04
|1.3145
|1.3311
|1.3116
|-7.60
|3089.54
|1503
|2006.12.04 20:00
|sell
|752
|0.04
|1.3319
|1.3504
|1.3309
|1504
|2006.12.04 20:35
|sell
|753
|0.08
|1.3325
|1.3505
|1.3315
|1505
|2006.12.04 22:45
|sell
|754
|0.16
|1.3331
|1.3506
|1.3321
|1506
|2006.12.04 22:48
|sell
|755
|0.32
|1.3337
|1.3507
|1.3327
|1507
|2006.12.04 23:06
|sell
|756
|0.64
|1.3343
|1.3508
|1.3333
|1508
|2006.12.04 23:10
|close
|756
|0.64
|1.3337
|1.3508
|1.3333
|38.40
|3127.94
|1509
|2006.12.04 23:10
|close
|755
|0.32
|1.3335
|1.3507
|1.3327
|6.40
|3134.34
|1510
|2006.12.04 23:10
|close
|754
|0.16
|1.3336
|1.3506
|1.3321
|-8.00
|3126.34
|1511
|2006.12.04 23:10
|close
|753
|0.08
|1.3337
|1.3505
|1.3315
|-9.60
|3116.74
|1512
|2006.12.04 23:10
|close
|752
|0.04
|1.3338
|1.3504
|1.3309
|-7.60
|3109.14
|1513
|2006.12.12 04:00
|buy
|757
|0.04
|1.3261
|1.3076
|1.3271
|1514
|2006.12.12 05:48
|buy
|758
|0.08
|1.3256
|1.3076
|1.3266
|1515
|2006.12.12 07:16
|buy
|759
|0.16
|1.3250
|1.3075
|1.3260
|1516
|2006.12.12 08:34
|buy
|760
|0.32
|1.3244
|1.3074
|1.3254
|1517
|2006.12.12 08:50
|buy
|761
|0.64
|1.3238
|1.3073
|1.3248
|1518
|2006.12.12 10:30
|close
|761
|0.64
|1.3244
|1.3073
|1.3248
|38.40
|3147.54
|1519
|2006.12.12 10:30
|close
|760
|0.32
|1.3243
|1.3074
|1.3254
|-3.20
|3144.34
|1520
|2006.12.12 10:30
|close
|759
|0.16
|1.3245
|1.3075
|1.3260
|-8.00
|3136.34
|1521
|2006.12.12 10:30
|close
|758
|0.08
|1.3246
|1.3076
|1.3266
|-8.00
|3128.34
|1522
|2006.12.12 10:30
|close
|757
|0.04
|1.3245
|1.3076
|1.3271
|-6.40
|3121.94
|1523
|2006.12.19 00:00
|buy
|762
|0.04
|1.3097
|1.2912
|1.3107
|1524
|2006.12.19 04:38
|buy
|763
|0.08
|1.3090
|1.2910
|1.3100
|1525
|2006.12.19 06:55
|buy
|764
|0.16
|1.3084
|1.2909
|1.3094
|1526
|2006.12.19 07:22
|t/p
|764
|0.16
|1.3094
|1.2909
|1.3094
|16.00
|3137.94
|1527
|2006.12.19 07:22
|close
|763
|0.08
|1.3095
|1.2910
|1.3100
|4.00
|3141.94
|1528
|2006.12.19 07:22
|close
|762
|0.04
|1.3096
|1.2912
|1.3107
|-0.40
|3141.54
|1529
|2006.12.21 12:00
|sell
|765
|0.04
|1.3178
|1.3363
|1.3168
|1530
|2006.12.21 14:17
|t/p
|765
|0.04
|1.3168
|1.3363
|1.3168
|4.00
|3145.54
|1531
|2006.12.22 18:00
|sell
|766
|0.04
|1.3129
|1.3314
|1.3119
|1532
|2006.12.22 18:01
|t/p
|766
|0.04
|1.3119
|1.3314
|1.3119
|4.00
|3149.54
|1533
|2006.12.27 12:00
|buy
|767
|0.04
|1.3156
|1.2971
|1.3166
|1534
|2006.12.27 13:53
|t/p
|767
|0.04
|1.3166
|1.2971
|1.3166
|4.00
|3153.54
|1535
|2007.01.03 18:00
|sell
|768
|0.04
|1.3168
|1.3353
|1.3158
|1536
|2007.01.03 18:24
|t/p
|768
|0.04
|1.3158
|1.3353
|1.3158
|4.00
|3157.54
|1537
|2007.01.09 00:00
|buy
|769
|0.04
|1.3030
|1.2845
|1.3040
|1538
|2007.01.09 01:13
|t/p
|769
|0.04
|1.3040
|1.2845
|1.3040
|4.00
|3161.54
|1539
|2007.01.11 08:00
|buy
|770
|0.04
|1.2963
|1.2778
|1.2973
|1540
|2007.01.11 08:16
|buy
|771
|0.08
|1.2957
|1.2777
|1.2967
|1541
|2007.01.11 08:21
|buy
|772
|0.16
|1.2952
|1.2777
|1.2962
|1542
|2007.01.11 08:27
|buy
|773
|0.32
|1.2946
|1.2776
|1.2956
|1543
|2007.01.11 08:34
|close
|773
|0.32
|1.2951
|1.2776
|1.2956
|16.00
|3177.54
|1544
|2007.01.11 08:34
|close
|772
|0.16
|1.2950
|1.2777
|1.2962
|-3.20
|3174.34
|1545
|2007.01.11 08:34
|close
|771
|0.08
|1.2951
|1.2777
|1.2967
|-4.80
|3169.54
|1546
|2007.01.11 08:34
|close
|770
|0.04
|1.2952
|1.2778
|1.2973
|-4.40
|3165.14
|1547
|2007.01.12 18:00
|buy
|774
|0.04
|1.2925
|1.2740
|1.2935
|1548
|2007.01.12 19:16
|buy
|775
|0.08
|1.2919
|1.2739
|1.2929
|1549
|2007.01.12 19:31
|buy
|776
|0.16
|1.2913
|1.2738
|1.2923
|1550
|2007.01.12 20:22
|buy
|777
|0.32
|1.2907
|1.2737
|1.2917
|1551
|2007.01.12 20:23
|close
|777
|0.32
|1.2912
|1.2737
|1.2917
|16.00
|3181.14
|1552
|2007.01.12 20:23
|close
|776
|0.16
|1.2911
|1.2738
|1.2923
|-3.20
|3177.94
|1553
|2007.01.12 20:23
|close
|775
|0.08
|1.2909
|1.2739
|1.2929
|-8.00
|3169.94
|1554
|2007.01.12 20:23
|close
|774
|0.04
|1.2907
|1.2740
|1.2935
|-7.20
|3162.74
|1555
|2007.01.22 12:00
|sell
|778
|0.04
|1.2940
|1.3125
|1.2930
|1556
|2007.01.22 12:14
|sell
|779
|0.08
|1.2946
|1.3126
|1.2936
|1557
|2007.01.22 12:19
|sell
|780
|0.16
|1.2952
|1.3127
|1.2942
|1558
|2007.01.22 13:06
|t/p
|780
|0.16
|1.2942
|1.3127
|1.2942
|16.00
|3178.74
|1559
|2007.01.22 13:06
|close
|779
|0.08
|1.2942
|1.3126
|1.2936
|3.20
|3181.94
|1560
|2007.01.22 13:07
|close
|778
|0.04
|1.2943
|1.3125
|1.2930
|-1.20
|3180.74
|1561
|2007.01.24 20:00
|sell
|781
|0.04
|1.2956
|1.3141
|1.2946
|1562
|2007.01.24 20:52
|sell
|782
|0.08
|1.2962
|1.3142
|1.2952
|1563
|2007.01.24 22:56
|sell
|783
|0.16
|1.2969
|1.3144
|1.2959
|1564
|2007.01.24 23:40
|t/p
|783
|0.16
|1.2959
|1.3144
|1.2959
|16.00
|3196.74
|1565
|2007.01.24 23:40
|close
|782
|0.08
|1.2959
|1.3142
|1.2952
|2.40
|3199.14
|1566
|2007.01.24 23:40
|close
|781
|0.04
|1.2960
|1.3141
|1.2946
|-1.60
|3197.54
|1567
|2007.01.29 20:00
|buy
|784
|0.04
|1.2952
|1.2767
|1.2962
|1568
|2007.01.30 00:25
|t/p
|784
|0.04
|1.2962
|1.2767
|1.2962
|3.86
|3201.40
|1569
|2007.02.02 18:00
|sell
|785
|0.04
|1.2958
|1.3143
|1.2948
|1570
|2007.02.02 18:08
|sell
|786
|0.08
|1.2964
|1.3144
|1.2954
|1571
|2007.02.02 18:56
|t/p
|786
|0.08
|1.2954
|1.3144
|1.2954
|8.00
|3209.40
|1572
|2007.02.02 18:56
|close
|785
|0.04
|1.2952
|1.3143
|1.2948
|2.40
|3211.80
|1573
|2007.02.06 20:00
|buy
|787
|0.04
|1.2980
|1.2795
|1.2990
|1574
|2007.02.06 23:13
|t/p
|787
|0.04
|1.2990
|1.2795
|1.2990
|4.00
|3215.80
|1575
|2007.02.09 18:01
|sell
|788
|0.04
|1.2999
|1.3184
|1.2989
|1576
|2007.02.09 18:22
|sell
|789
|0.08
|1.3006
|1.3186
|1.2996
|1577
|2007.02.09 20:27
|sell
|790
|0.16
|1.3012
|1.3187
|1.3002
|1578
|2007.02.09 21:19
|t/p
|790
|0.16
|1.3002
|1.3187
|1.3002
|16.00
|3231.80
|1579
|2007.02.09 21:19
|close
|789
|0.08
|1.3002
|1.3186
|1.2996
|3.20
|3235.00
|1580
|2007.02.09 21:20
|close
|788
|0.04
|1.3003
|1.3184
|1.2989
|-1.60
|3233.40
|1581
|2007.02.16 08:00
|sell
|791
|0.04
|1.3128
|1.3313
|1.3118
|1582
|2007.02.16 08:08
|sell
|792
|0.08
|1.3135
|1.3315
|1.3125
|1583
|2007.02.16 08:41
|sell
|793
|0.16
|1.3141
|1.3316
|1.3131
|1584
|2007.02.16 09:01
|t/p
|793
|0.16
|1.3131
|1.3316
|1.3131
|16.00
|3249.40
|1585
|2007.02.16 09:01
|close
|792
|0.08
|1.3131
|1.3315
|1.3125
|3.20
|3252.60
|1586
|2007.02.16 09:01
|close
|791
|0.04
|1.3130
|1.3313
|1.3118
|-0.80
|3251.80
|1587
|2007.02.28 18:00
|sell
|794
|0.04
|1.3229
|1.3414
|1.3219
|1588
|2007.02.28 18:10
|t/p
|794
|0.04
|1.3219
|1.3414
|1.3219
|4.00
|3255.80
|1589
|2007.03.07 00:00
|buy
|795
|0.04
|1.3130
|1.2945
|1.3140
|1590
|2007.03.07 00:13
|t/p
|795
|0.04
|1.3140
|1.2945
|1.3140
|4.00
|3259.80
|1591
|2007.03.12 12:00
|buy
|796
|0.04
|1.3174
|1.2989
|1.3184
|1592
|2007.03.12 13:29
|buy
|797
|0.08
|1.3168
|1.2988
|1.3178
|1593
|2007.03.12 13:30
|buy
|798
|0.16
|1.3162
|1.2987
|1.3172
|1594
|2007.03.12 14:11
|buy
|799
|0.32
|1.3157
|1.2987
|1.3167
|1595
|2007.03.12 14:16
|buy
|800
|0.64
|1.3151
|1.2986
|1.3161
|1596
|2007.03.12 14:38
|close
|800
|0.64
|1.3156
|1.2986
|1.3161
|32.00
|3291.80
|1597
|2007.03.12 14:39
|close
|799
|0.32
|1.3155
|1.2987
|1.3167
|-6.40
|3285.40
|1598
|2007.03.12 14:39
|close
|798
|0.16
|1.3154
|1.2987
|1.3172
|-12.80
|3272.60
|1599
|2007.03.12 14:39
|close
|797
|0.08
|1.3155
|1.2988
|1.3178
|-10.40
|3262.20
|1600
|2007.03.12 14:41
|close
|796
|0.04
|1.3157
|1.2989
|1.3184
|-6.80
|3255.40
|1601
|2007.03.19 18:00
|sell
|801
|0.04
|1.3292
|1.3477
|1.3282
|1602
|2007.03.19 18:00
|sell
|802
|0.08
|1.3297
|1.3477
|1.3287
|1603
|2007.03.19 18:18
|t/p
|802
|0.08
|1.3287
|1.3477
|1.3287
|8.00
|3263.40
|1604
|2007.03.19 18:18
|close
|801
|0.04
|1.3286
|1.3477
|1.3282
|2.40
|3265.80
|1605
|2007.03.23 00:00
|sell
|803
|0.04
|1.3324
|1.3509
|1.3314
|1606
|2007.03.23 00:21
|sell
|804
|0.08
|1.3330
|1.3510
|1.3320
|1607
|2007.03.23 04:56
|t/p
|804
|0.08
|1.3320
|1.3510
|1.3320
|8.00
|3273.80
|1608
|2007.03.23 04:56
|close
|803
|0.04
|1.3319
|1.3509
|1.3314
|2.00
|3275.80
|1609
|2007.03.29 00:00
|sell
|805
|0.04
|1.3314
|1.3499
|1.3304
|1610
|2007.03.29 02:09
|t/p
|805
|0.04
|1.3304
|1.3499
|1.3304
|4.00
|3279.80
|1611
|2007.04.03 20:00
|sell
|806
|0.04
|1.3329
|1.3514
|1.3319
|1612
|2007.04.03 23:19
|sell
|807
|0.08
|1.3335
|1.3515
|1.3325
|1613
|2007.04.04 00:53
|t/p
|807
|0.08
|1.3325
|1.3515
|1.3325
|7.90
|3287.70
|1614
|2007.04.04 00:53
|close
|806
|0.04
|1.3325
|1.3514
|1.3319
|1.55
|3289.25
|1615
|2007.04.06 20:03
|sell
|808
|0.04
|1.3378
|1.3563
|1.3368
|1616
|2007.04.09 01:39
|t/p
|808
|0.04
|1.3368
|1.3563
|1.3368
|3.95
|3293.20
|1617
|2007.04.17 00:00
|sell
|809
|0.04
|1.3530
|1.3715
|1.3520
|1618
|2007.04.17 02:19
|sell
|810
|0.08
|1.3536
|1.3716
|1.3526
|1619
|2007.04.17 04:18
|sell
|811
|0.16
|1.3541
|1.3716
|1.3531
|1620
|2007.04.17 07:37
|sell
|812
|0.32
|1.3548
|1.3718
|1.3538
|1621
|2007.04.17 07:54
|close
|812
|0.32
|1.3543
|1.3718
|1.3538
|16.00
|3309.20
|1622
|2007.04.17 07:54
|close
|811
|0.16
|1.3544
|1.3716
|1.3531
|-4.80
|3304.40
|1623
|2007.04.17 07:54
|close
|810
|0.08
|1.3542
|1.3716
|1.3526
|-4.80
|3299.60
|1624
|2007.04.17 07:55
|close
|809
|0.04
|1.3543
|1.3715
|1.3520
|-5.20
|3294.40
|1625
|2007.04.18 20:02
|sell
|813
|0.04
|1.3577
|1.3762
|1.3567
|1626
|2007.04.18 21:05
|sell
|814
|0.08
|1.3582
|1.3762
|1.3572
|1627
|2007.04.18 21:35
|sell
|815
|0.16
|1.3588
|1.3763
|1.3578
|1628
|2007.04.18 22:10
|sell
|816
|0.32
|1.3594
|1.3764
|1.3584
|1629
|2007.04.18 22:23
|sell
|817
|0.64
|1.3599
|1.3764
|1.3589
|1630
|2007.04.19 03:33
|close
|817
|0.64
|1.3594
|1.3764
|1.3589
|29.50
|3323.90
|1631
|2007.04.19 03:34
|close
|816
|0.32
|1.3595
|1.3764
|1.3584
|-4.45
|3319.45
|1632
|2007.04.19 03:34
|close
|815
|0.16
|1.3594
|1.3763
|1.3578
|-10.22
|3309.23
|1633
|2007.04.19 03:34
|close
|814
|0.08
|1.3595
|1.3762
|1.3572
|-10.71
|3298.52
|1634
|2007.04.19 03:36
|close
|813
|0.04
|1.3596
|1.3762
|1.3567
|-7.76
|3290.76
|1635
|2007.04.19 04:00
|sell
|818
|0.04
|1.3593
|1.3778
|1.3583
|1636
|2007.04.19 04:37
|t/p
|818
|0.04
|1.3583
|1.3778
|1.3583
|4.00
|3294.76
|1637
|2007.04.26 12:00
|sell
|819
|0.04
|1.3607
|1.3792
|1.3597
|1638
|2007.04.26 12:17
|sell
|820
|0.08
|1.3613
|1.3793
|1.3603
|1639
|2007.04.26 12:44
|sell
|821
|0.16
|1.3619
|1.3794
|1.3609
|1640
|2007.04.26 13:31
|t/p
|821
|0.16
|1.3609
|1.3794
|1.3609
|16.00
|3310.76
|1641
|2007.04.26 13:31
|close
|820
|0.08
|1.3609
|1.3793
|1.3603
|3.20
|3313.96
|1642
|2007.04.26 13:31
|close
|819
|0.04
|1.3608
|1.3792
|1.3597
|-0.40
|3313.56
|1643
|2007.05.01 20:01
|sell
|822
|0.04
|1.3600
|1.3785
|1.3590
|1644
|2007.05.01 20:06
|sell
|823
|0.08
|1.3606
|1.3786
|1.3596
|1645
|2007.05.01 20:28
|sell
|824
|0.16
|1.3613
|1.3788
|1.3603
|1646
|2007.05.01 20:56
|sell
|825
|0.32
|1.3619
|1.3789
|1.3609
|1647
|2007.05.01 21:26
|close
|825
|0.32
|1.3614
|1.3789
|1.3609
|16.00
|3329.56
|1648
|2007.05.01 21:26
|close
|824
|0.16
|1.3615
|1.3788
|1.3603
|-3.20
|3326.36
|1649
|2007.05.01 21:30
|close
|823
|0.08
|1.3617
|1.3786
|1.3596
|-8.80
|3317.56
|1650
|2007.05.01 21:30
|close
|822
|0.04
|1.3616
|1.3785
|1.3590
|-6.40
|3311.16
|1651
|2007.05.04 20:00
|buy
|826
|0.04
|1.3600
|1.3415
|1.3610
|1652
|2007.05.04 20:56
|buy
|827
|0.08
|1.3594
|1.3414
|1.3604
|1653
|2007.05.07 02:21
|t/p
|827
|0.08
|1.3604
|1.3414
|1.3604
|7.73
|3318.89
|1654
|2007.05.07 02:21
|close
|826
|0.04
|1.3604
|1.3415
|1.3610
|1.46
|3320.35
|1655
|2007.05.11 20:02
|buy
|828
|0.04
|1.3523
|1.3338
|1.3533
|1656
|2007.05.14 00:47
|t/p
|828
|0.04
|1.3533
|1.3338
|1.3533
|3.86
|3324.22
|1657
|2007.05.17 00:00
|sell
|829
|0.04
|1.3517
|1.3702
|1.3507
|1658
|2007.05.17 01:02
|sell
|830
|0.08
|1.3522
|1.3702
|1.3512
|1659
|2007.05.17 02:32
|sell
|831
|0.16
|1.3528
|1.3703
|1.3518
|1660
|2007.05.17 08:40
|sell
|832
|0.32
|1.3534
|1.3704
|1.3524
|1661
|2007.05.17 08:48
|sell
|833
|0.64
|1.3539
|1.3704
|1.3529
|1662
|2007.05.17 09:12
|close
|833
|0.64
|1.3534
|1.3704
|1.3529
|32.00
|3356.22
|1663
|2007.05.17 09:12
|close
|832
|0.32
|1.3535
|1.3704
|1.3524
|-3.20
|3353.02
|1664
|2007.05.17 09:13
|close
|831
|0.16
|1.3536
|1.3703
|1.3518
|-12.80
|3340.22
|1665
|2007.05.17 09:13
|close
|830
|0.08
|1.3535
|1.3702
|1.3512
|-10.40
|3329.82
|1666
|2007.05.17 09:16
|close
|829
|0.04
|1.3536
|1.3702
|1.3507
|-7.60
|3322.22
|1667
|2007.05.21 04:01
|buy
|834
|0.04
|1.3520
|1.3335
|1.3530
|1668
|2007.05.21 08:49
|buy
|835
|0.08
|1.3514
|1.3334
|1.3524
|1669
|2007.05.21 08:56
|buy
|836
|0.16
|1.3508
|1.3333
|1.3518
|1670
|2007.05.21 09:27
|buy
|837
|0.32
|1.3501
|1.3331
|1.3511
|1671
|2007.05.21 10:35
|close
|837
|0.32
|1.3506
|1.3331
|1.3511
|16.00
|3338.22
|1672
|2007.05.21 10:35
|close
|836
|0.16
|1.3507
|1.3333
|1.3518
|-1.60
|3336.62
|1673
|2007.05.21 10:35
|close
|835
|0.08
|1.3506
|1.3334
|1.3524
|-6.40
|3330.22
|1674
|2007.05.21 10:35
|close
|834
|0.04
|1.3507
|1.3335
|1.3530
|-5.20
|3325.02
|1675
|2007.05.23 08:00
|buy
|838
|0.04
|1.3462
|1.3277
|1.3472
|1676
|2007.05.23 08:09
|buy
|839
|0.08
|1.3457
|1.3277
|1.3467
|1677
|2007.05.23 08:57
|buy
|840
|0.16
|1.3451
|1.3276
|1.3461
|1678
|2007.05.23 09:33
|buy
|841
|0.32
|1.3444
|1.3274
|1.3454
|1679
|2007.05.23 09:45
|buy
|842
|0.64
|1.3439
|1.3274
|1.3449
|1680
|2007.05.23 11:28
|close
|842
|0.64
|1.3444
|1.3274
|1.3449
|32.00
|3357.02
|1681
|2007.05.23 11:28
|close
|841
|0.32
|1.3443
|1.3274
|1.3454
|-3.20
|3353.82
|1682
|2007.05.23 11:28
|close
|840
|0.16
|1.3445
|1.3276
|1.3461
|-9.60
|3344.22
|1683
|2007.05.23 11:28
|close
|839
|0.08
|1.3447
|1.3277
|1.3467
|-8.00
|3336.22
|1684
|2007.05.23 11:28
|close
|838
|0.04
|1.3446
|1.3277
|1.3472
|-6.40
|3329.82
|1685
|2007.05.25 18:00
|buy
|843
|0.04
|1.3452
|1.3267
|1.3462
|1686
|2007.05.25 21:17
|buy
|844
|0.08
|1.3444
|1.3264
|1.3454
|1687
|2007.05.25 22:29
|buy
|845
|0.16
|1.3439
|1.3264
|1.3449
|1688
|2007.05.28 00:18
|t/p
|845
|0.16
|1.3449
|1.3264
|1.3449
|15.46
|3345.27
|1689
|2007.05.28 00:18
|close
|844
|0.08
|1.3449
|1.3264
|1.3454
|3.73
|3349.00
|1690
|2007.05.28 00:20
|close
|843
|0.04
|1.3450
|1.3267
|1.3462
|-0.94
|3348.06
|1691
|2007.05.31 18:02
|buy
|846
|0.04
|1.3455
|1.3270
|1.3465
|1692
|2007.05.31 18:12
|buy
|847
|0.08
|1.3449
|1.3269
|1.3459
|1693
|2007.06.01 09:00
|buy
|848
|0.16
|1.3443
|1.3268
|1.3453
|1694
|2007.06.01 09:07
|buy
|849
|0.32
|1.3438
|1.3268
|1.3448
|1695
|2007.06.01 09:39
|close
|849
|0.32
|1.3442
|1.3268
|1.3448
|12.80
|3360.86
|1696
|2007.06.01 09:39
|close
|848
|0.16
|1.3443
|1.3268
|1.3453
|0.00
|3360.86
|1697
|2007.06.01 09:39
|close
|847
|0.08
|1.3442
|1.3269
|1.3459
|-5.87
|3354.99
|1698
|2007.06.01 09:39
|close
|846
|0.04
|1.3443
|1.3270
|1.3465
|-4.94
|3350.06
|1699
|2007.06.06 20:04
|sell
|850
|0.04
|1.3501
|1.3686
|1.3491
|1700
|2007.06.06 21:06
|sell
|851
|0.08
|1.3507
|1.3687
|1.3497
|1701
|2007.06.07 00:46
|t/p
|851
|0.08
|1.3497
|1.3687
|1.3497
|7.69
|3357.74
|1702
|2007.06.07 00:46
|close
|850
|0.04
|1.3497
|1.3686
|1.3491
|1.44
|3359.19
|1703
|2007.06.12 04:00
|buy
|852
|0.04
|1.3361
|1.3176
|1.3371
|1704
|2007.06.12 08:48
|buy
|853
|0.08
|1.3355
|1.3175
|1.3365
|1705
|2007.06.12 09:54
|buy
|854
|0.16
|1.3349
|1.3174
|1.3359
|1706
|2007.06.12 10:11
|buy
|855
|0.32
|1.3342
|1.3172
|1.3352
|1707
|2007.06.12 10:23
|close
|855
|0.32
|1.3347
|1.3172
|1.3352
|16.00
|3375.19
|1708
|2007.06.12 10:23
|close
|854
|0.16
|1.3346
|1.3174
|1.3359
|-4.80
|3370.39
|1709
|2007.06.12 10:23
|close
|853
|0.08
|1.3348
|1.3175
|1.3365
|-5.60
|3364.79
|1710
|2007.06.12 10:23
|close
|852
|0.04
|1.3349
|1.3176
|1.3371
|-4.80
|3359.99
|1711
|2007.06.14 00:04
|buy
|856
|0.04
|1.3310
|1.3125
|1.3320
|1712
|2007.06.14 03:43
|buy
|857
|0.08
|1.3304
|1.3124
|1.3314
|1713
|2007.06.14 04:31
|t/p
|857
|0.08
|1.3314
|1.3124
|1.3314
|8.00
|3367.99
|1714
|2007.06.14 04:31
|close
|856
|0.04
|1.3315
|1.3125
|1.3320
|2.00
|3369.99
|1715
|2007.06.20 18:00
|sell
|858
|0.04
|1.3426
|1.3611
|1.3416
|1716
|2007.06.20 20:47
|t/p
|858
|0.04
|1.3416
|1.3611
|1.3416
|4.00
|3373.99
|1717
|2007.06.26 12:00
|sell
|859
|0.04
|1.3446
|1.3631
|1.3436
|1718
|2007.06.26 12:25
|sell
|860
|0.08
|1.3452
|1.3632
|1.3442
|1719
|2007.06.26 12:38
|sell
|861
|0.16
|1.3458
|1.3633
|1.3448
|1720
|2007.06.26 12:57
|sell
|862
|0.32
|1.3464
|1.3634
|1.3454
|1721
|2007.06.26 13:34
|close
|862
|0.32
|1.3459
|1.3634
|1.3454
|16.00
|3389.99
|1722
|2007.06.26 13:34
|close
|861
|0.16
|1.3458
|1.3633
|1.3448
|0.00
|3389.99
|1723
|2007.06.26 13:34
|close
|860
|0.08
|1.3459
|1.3632
|1.3442
|-5.60
|3384.39
|1724
|2007.06.26 13:35
|close
|859
|0.04
|1.3460
|1.3631
|1.3436
|-5.60
|3378.79
|1725
|2007.06.28 20:00
|sell
|863
|0.04
|1.3448
|1.3633
|1.3438
|1726
|2007.06.28 20:16
|sell
|864
|0.08
|1.3455
|1.3635
|1.3445
|1727
|2007.06.28 20:19
|t/p
|864
|0.08
|1.3445
|1.3635
|1.3445
|8.00
|3386.79
|1728
|2007.06.28 20:19
|close
|863
|0.04
|1.3445
|1.3633
|1.3438
|1.20
|3387.99
|1729
|2007.07.04 00:01
|sell
|865
|0.04
|1.3609
|1.3794
|1.3599
|1730
|2007.07.04 03:34
|sell
|866
|0.08
|1.3615
|1.3795
|1.3605
|1731
|2007.07.04 07:48
|sell
|867
|0.16
|1.3621
|1.3796
|1.3611
|1732
|2007.07.04 08:17
|sell
|868
|0.32
|1.3627
|1.3797
|1.3617
|1733
|2007.07.04 08:53
|close
|868
|0.32
|1.3621
|1.3797
|1.3617
|19.20
|3407.19
|1734
|2007.07.04 08:53
|close
|867
|0.16
|1.3623
|1.3796
|1.3611
|-3.20
|3403.99
|1735
|2007.07.04 08:54
|close
|866
|0.08
|1.3622
|1.3795
|1.3605
|-5.60
|3398.39
|1736
|2007.07.04 08:54
|close
|865
|0.04
|1.3622
|1.3794
|1.3599
|-5.20
|3393.19
|1737
|2007.07.09 20:02
|sell
|869
|0.04
|1.3617
|1.3802
|1.3607
|1738
|2007.07.09 20:20
|sell
|870
|0.08
|1.3622
|1.3802
|1.3612
|1739
|2007.07.09 23:04
|sell
|871
|0.16
|1.3628
|1.3803
|1.3618
|1740
|2007.07.10 00:50
|t/p
|871
|0.16
|1.3618
|1.3803
|1.3618
|15.79
|3408.98
|1741
|2007.07.10 00:50
|close
|870
|0.08
|1.3617
|1.3802
|1.3612
|3.90
|3412.88
|1742
|2007.07.10 00:52
|close
|869
|0.04
|1.3624
|1.3802
|1.3607
|-2.85
|3410.02
|1743
|2007.07.12 18:00
|sell
|872
|0.04
|1.3773
|1.3958
|1.3763
|1744
|2007.07.12 18:04
|sell
|873
|0.08
|1.3780
|1.3960
|1.3770
|1745
|2007.07.12 18:25
|sell
|874
|0.16
|1.3785
|1.3960
|1.3775
|1746
|2007.07.12 18:44
|sell
|875
|0.32
|1.3791
|1.3961
|1.3781
|1747
|2007.07.12 18:48
|close
|875
|0.32
|1.3786
|1.3961
|1.3781
|16.00
|3426.02
|1748
|2007.07.12 18:48
|close
|874
|0.16
|1.3787
|1.3960
|1.3775
|-3.20
|3422.82
|1749
|2007.07.12 18:49
|close
|873
|0.08
|1.3786
|1.3960
|1.3770
|-4.80
|3418.02
|1750
|2007.07.12 18:51
|close
|872
|0.04
|1.3789
|1.3958
|1.3763
|-6.40
|3411.62
|1751
|2007.07.19 20:00
|sell
|876
|0.04
|1.3808
|1.3993
|1.3798
|1752
|2007.07.19 20:28
|t/p
|876
|0.04
|1.3798
|1.3993
|1.3798
|4.00
|3415.62
|1753
|2007.07.23 20:00
|sell
|877
|0.04
|1.3799
|1.3984
|1.3789
|1754
|2007.07.23 20:27
|sell
|878
|0.08
|1.3804
|1.3984
|1.3794
|1755
|2007.07.23 23:03
|sell
|879
|0.16
|1.3810
|1.3985
|1.3800
|1756
|2007.07.24 01:20
|t/p
|879
|0.16
|1.3800
|1.3985
|1.3800
|15.79
|3431.42
|1757
|2007.07.24 01:20
|close
|878
|0.08
|1.3800
|1.3984
|1.3794
|3.10
|3434.51
|1758
|2007.07.24 01:20
|close
|877
|0.04
|1.3801
|1.3984
|1.3789
|-0.85
|3433.66
|1759
|2007.07.27 04:01
|buy
|880
|0.04
|1.3741
|1.3556
|1.3751
|1760
|2007.07.27 07:48
|buy
|881
|0.08
|1.3735
|1.3555
|1.3745
|1761
|2007.07.27 08:02
|buy
|882
|0.16
|1.3729
|1.3554
|1.3739
|1762
|2007.07.27 08:11
|t/p
|882
|0.16
|1.3739
|1.3554
|1.3739
|16.00
|3449.66
|1763
|2007.07.27 08:11
|close
|881
|0.08
|1.3741
|1.3555
|1.3745
|4.80
|3454.46
|1764
|2007.07.27 08:11
|close
|880
|0.04
|1.3740
|1.3556
|1.3751
|-0.40
|3454.06
|1765
|2007.07.30 20:00
|buy
|883
|0.04
|1.3690
|1.3505
|1.3700
|1766
|2007.07.30 21:25
|t/p
|883
|0.04
|1.3700
|1.3505
|1.3700
|4.00
|3458.06
|1767
|2007.08.01 18:00
|buy
|884
|0.04
|1.3682
|1.3497
|1.3692
|1768
|2007.08.01 18:02
|buy
|885
|0.08
|1.3677
|1.3497
|1.3687
|1769
|2007.08.01 18:29
|buy
|886
|0.16
|1.3671
|1.3496
|1.3681
|1770
|2007.08.01 19:14
|buy
|887
|0.32
|1.3665
|1.3495
|1.3675
|1771
|2007.08.01 19:18
|buy
|888
|0.64
|1.3660
|1.3495
|1.3670
|1772
|2007.08.01 21:51
|close
|888
|0.64
|1.3665
|1.3495
|1.3670
|32.00
|3490.06
|1773
|2007.08.01 21:52
|close
|887
|0.32
|1.3664
|1.3495
|1.3675
|-3.20
|3486.86
|1774
|2007.08.01 21:52
|close
|886
|0.16
|1.3663
|1.3496
|1.3681
|-12.80
|3474.06
|1775
|2007.08.01 21:52
|close
|885
|0.08
|1.3664
|1.3497
|1.3687
|-10.40
|3463.66
|1776
|2007.08.01 21:53
|close
|884
|0.04
|1.3665
|1.3497
|1.3692
|-6.80
|3456.86
|1777
|2007.08.07 18:00
|sell
|889
|0.04
|1.3746
|1.3931
|1.3736
|1778
|2007.08.07 18:15
|sell
|890
|0.08
|1.3752
|1.3932
|1.3742
|1779
|2007.08.07 18:25
|t/p
|890
|0.08
|1.3742
|1.3932
|1.3742
|8.00
|3464.86
|1780
|2007.08.07 18:25
|close
|889
|0.04
|1.3742
|1.3931
|1.3736
|1.60
|3466.46
|1781
|2007.08.09 12:00
|sell
|891
|0.04
|1.3762
|1.3947
|1.3752
|1782
|2007.08.09 12:03
|t/p
|891
|0.04
|1.3752
|1.3947
|1.3752
|4.00
|3470.46
|1783
|2007.08.17 04:01
|buy
|892
|0.04
|1.3420
|1.3235
|1.3430
|1784
|2007.08.17 04:20
|buy
|893
|0.08
|1.3415
|1.3235
|1.3425
|1785
|2007.08.17 05:24
|buy
|894
|0.16
|1.3409
|1.3234
|1.3419
|1786
|2007.08.17 06:13
|t/p
|894
|0.16
|1.3419
|1.3234
|1.3419
|16.00
|3486.46
|1787
|2007.08.17 06:13
|close
|893
|0.08
|1.3420
|1.3235
|1.3425
|4.00
|3490.46
|1788
|2007.08.17 06:13
|close
|892
|0.04
|1.3422
|1.3235
|1.3430
|0.80
|3491.26
|1789
|2007.08.28 00:00
|sell
|895
|0.04
|1.3641
|1.3826
|1.3631
|1790
|2007.08.28 02:46
|t/p
|895
|0.04
|1.3631
|1.3826
|1.3631
|4.00
|3495.26
|1791
|2007.08.30 12:00
|sell
|896
|0.04
|1.3606
|1.3791
|1.3596
|1792
|2007.08.30 12:07
|sell
|897
|0.08
|1.3612
|1.3792
|1.3602
|1793
|2007.08.30 13:24
|t/p
|897
|0.08
|1.3602
|1.3792
|1.3602
|8.00
|3503.26
|1794
|2007.08.30 13:24
|close
|896
|0.04
|1.3601
|1.3791
|1.3596
|2.00
|3505.26
|1795
|2007.08.31 20:01
|sell
|898
|0.04
|1.3626
|1.3811
|1.3616
|1796
|2007.08.31 20:20
|sell
|899
|0.08
|1.3632
|1.3812
|1.3622
|1797
|2007.08.31 21:54
|t/p
|899
|0.08
|1.3622
|1.3812
|1.3622
|8.00
|3513.26
|1798
|2007.08.31 21:54
|close
|898
|0.04
|1.3622
|1.3811
|1.3616
|1.60
|3514.86
|1799
|2007.09.05 20:00
|buy
|900
|0.04
|1.3670
|1.3485
|1.3680
|1800
|2007.09.05 20:05
|buy
|901
|0.08
|1.3664
|1.3484
|1.3674
|1801
|2007.09.05 20:21
|buy
|902
|0.16
|1.3659
|1.3484
|1.3669
|1802
|2007.09.05 20:29
|buy
|903
|0.32
|1.3653
|1.3483
|1.3663
|1803
|2007.09.05 21:30
|close
|903
|0.32
|1.3658
|1.3483
|1.3663
|16.00
|3530.86
|1804
|2007.09.05 21:30
|close
|902
|0.16
|1.3659
|1.3484
|1.3669
|0.00
|3530.86
|1805
|2007.09.05 21:30
|close
|901
|0.08
|1.3658
|1.3484
|1.3674
|-4.80
|3526.06
|1806
|2007.09.05 21:30
|close
|900
|0.04
|1.3657
|1.3485
|1.3680
|-5.20
|3520.86
|1807
|2007.09.13 18:00
|sell
|904
|0.04
|1.3895
|1.4080
|1.3885
|1808
|2007.09.13 19:25
|t/p
|904
|0.04
|1.3885
|1.4080
|1.3885
|4.00
|3524.86
|1809
|2007.09.24 12:00
|sell
|905
|0.04
|1.4109
|1.4294
|1.4099
|1810
|2007.09.24 12:26
|sell
|906
|0.08
|1.4115
|1.4295
|1.4105
|1811
|2007.09.24 12:33
|sell
|907
|0.16
|1.4121
|1.4296
|1.4111
|1812
|2007.09.24 13:15
|t/p
|907
|0.16
|1.4111
|1.4296
|1.4111
|16.00
|3540.86
|1813
|2007.09.24 13:15
|close
|906
|0.08
|1.4111
|1.4295
|1.4105
|3.20
|3544.06
|1814
|2007.09.24 13:15
|close
|905
|0.04
|1.4112
|1.4294
|1.4099
|-1.20
|3542.86
|1815
|2007.09.26 12:00
|sell
|908
|0.04
|1.4124
|1.4309
|1.4114
|1816
|2007.09.26 12:29
|sell
|909
|0.08
|1.4130
|1.4310
|1.4120
|1817
|2007.09.26 12:37
|sell
|910
|0.16
|1.4136
|1.4311
|1.4126
|1818
|2007.09.26 13:05
|t/p
|910
|0.16
|1.4126
|1.4311
|1.4126
|16.00
|3558.86
|1819
|2007.09.26 13:05
|close
|909
|0.08
|1.4125
|1.4310
|1.4120
|4.00
|3562.86
|1820
|2007.09.26 13:05
|close
|908
|0.04
|1.4126
|1.4309
|1.4114
|-0.80
|3562.06
|1821
|2007.10.02 00:01
|sell
|911
|0.04
|1.4231
|1.4416
|1.4221
|1822
|2007.10.02 02:28
|sell
|912
|0.08
|1.4237
|1.4417
|1.4227
|1823
|2007.10.02 03:16
|t/p
|912
|0.08
|1.4227
|1.4417
|1.4227
|8.00
|3570.06
|1824
|2007.10.02 03:16
|close
|911
|0.04
|1.4226
|1.4416
|1.4221
|2.00
|3572.06
|1825
|2007.10.05 08:00
|buy
|913
|0.04
|1.4129
|1.3944
|1.4139
|1826
|2007.10.05 08:04
|buy
|914
|0.08
|1.4124
|1.3944
|1.4134
|1827
|2007.10.05 09:27
|buy
|915
|0.16
|1.4117
|1.3942
|1.4127
|1828
|2007.10.05 10:32
|buy
|916
|0.32
|1.4111
|1.3941
|1.4121
|1829
|2007.10.05 10:47
|close
|916
|0.32
|1.4117
|1.3941
|1.4121
|19.20
|3591.26
|1830
|2007.10.05 10:47
|close
|915
|0.16
|1.4116
|1.3942
|1.4127
|-1.60
|3589.66
|1831
|2007.10.05 10:47
|close
|914
|0.08
|1.4115
|1.3944
|1.4134
|-7.20
|3582.46
|1832
|2007.10.05 10:47
|close
|913
|0.04
|1.4114
|1.3944
|1.4139
|-6.00
|3576.46
|1833
|2007.10.10 00:02
|buy
|917
|0.04
|1.4105
|1.3920
|1.4115
|1834
|2007.10.10 00:39
|buy
|918
|0.08
|1.4100
|1.3920
|1.4110
|1835
|2007.10.10 02:10
|t/p
|918
|0.08
|1.4110
|1.3920
|1.4110
|8.00
|3584.46
|1836
|2007.10.10 02:10
|close
|917
|0.04
|1.4110
|1.3920
|1.4115
|2.00
|3586.46
|1837
|2007.10.12 20:00
|sell
|919
|0.04
|1.4175
|1.4360
|1.4165
|1838
|2007.10.15 02:56
|t/p
|919
|0.04
|1.4165
|1.4360
|1.4165
|3.95
|3590.41
|1839
|2007.10.16 12:00
|sell
|920
|0.04
|1.4167
|1.4352
|1.4157
|1840
|2007.10.16 12:16
|t/p
|920
|0.04
|1.4157
|1.4352
|1.4157
|4.00
|3594.41
|1841
|2007.10.22 12:00
|sell
|921
|0.04
|1.4279
|1.4464
|1.4269
|1842
|2007.10.22 12:03
|t/p
|921
|0.04
|1.4269
|1.4464
|1.4269
|4.00
|3598.41
|1843
|2007.10.30 08:00
|sell
|922
|0.04
|1.4388
|1.4573
|1.4378
|1844
|2007.10.30 08:08
|t/p
|922
|0.04
|1.4378
|1.4573
|1.4378
|4.00
|3602.41
|1845
|2007.11.01 08:00
|sell
|923
|0.04
|1.4467
|1.4652
|1.4457
|1846
|2007.11.01 08:20
|sell
|924
|0.08
|1.4473
|1.4653
|1.4463
|1847
|2007.11.01 08:43
|t/p
|924
|0.08
|1.4463
|1.4653
|1.4463
|8.00
|3610.41
|1848
|2007.11.01 08:43
|close
|923
|0.04
|1.4462
|1.4652
|1.4457
|2.00
|3612.41
|1849
|2007.11.05 12:00
|sell
|925
|0.04
|1.4453
|1.4638
|1.4443
|1850
|2007.11.05 12:21
|sell
|926
|0.08
|1.4459
|1.4639
|1.4449
|1851
|2007.11.05 12:53
|sell
|927
|0.16
|1.4467
|1.4642
|1.4457
|1852
|2007.11.05 12:53
|sell
|928
|0.32
|1.4474
|1.4644
|1.4464
|1853
|2007.11.05 12:58
|close
|928
|0.32
|1.4468
|1.4644
|1.4464
|19.20
|3631.61
|1854
|2007.11.05 12:58
|close
|927
|0.16
|1.4469
|1.4642
|1.4457
|-3.20
|3628.41
|1855
|2007.11.05 12:58
|close
|926
|0.08
|1.4468
|1.4639
|1.4449
|-7.20
|3621.21
|1856
|2007.11.05 12:58
|close
|925
|0.04
|1.4469
|1.4638
|1.4443
|-6.40
|3614.81
|1857
|2007.11.09 00:00
|sell
|929
|0.04
|1.4674
|1.4859
|1.4664
|1858
|2007.11.09 00:42
|sell
|930
|0.08
|1.4680
|1.4860
|1.4670
|1859
|2007.11.09 01:04
|sell
|931
|0.16
|1.4686
|1.4861
|1.4676
|1860
|2007.11.09 01:24
|sell
|932
|0.32
|1.4691
|1.4861
|1.4681
|1861
|2007.11.09 01:39
|sell
|933
|0.64
|1.4698
|1.4863
|1.4688
|1862
|2007.11.09 03:28
|close
|933
|0.64
|1.4692
|1.4863
|1.4688
|38.40
|3653.21
|1863
|2007.11.09 03:28
|close
|932
|0.32
|1.4690
|1.4861
|1.4681
|3.20
|3656.41
|1864
|2007.11.09 03:28
|close
|931
|0.16
|1.4691
|1.4861
|1.4676
|-8.00
|3648.41
|1865
|2007.11.09 03:28
|close
|930
|0.08
|1.4692
|1.4860
|1.4670
|-9.60
|3638.81
|1866
|2007.11.09 03:28
|close
|929
|0.04
|1.4691
|1.4859
|1.4664
|-6.80
|3632.01
|1867
|2007.11.09 18:00
|sell
|934
|0.04
|1.4662
|1.4847
|1.4652
|1868
|2007.11.09 18:04
|sell
|935
|0.08
|1.4668
|1.4848
|1.4658
|1869
|2007.11.09 18:12
|sell
|936
|0.16
|1.4674
|1.4849
|1.4664
|1870
|2007.11.09 18:13
|sell
|937
|0.32
|1.4681
|1.4851
|1.4671
|1871
|2007.11.09 18:15
|sell
|938
|0.64
|1.4688
|1.4853
|1.4678
|1872
|2007.11.09 18:17
|close
|938
|0.64
|1.4682
|1.4853
|1.4678
|38.40
|3670.41
|1873
|2007.11.09 18:17
|close
|937
|0.32
|1.4683
|1.4851
|1.4671
|-6.40
|3664.01
|1874
|2007.11.09 18:17
|close
|936
|0.16
|1.4680
|1.4849
|1.4664
|-9.60
|3654.41
|1875
|2007.11.09 18:18
|close
|935
|0.08
|1.4679
|1.4848
|1.4658
|-8.80
|3645.61
|1876
|2007.11.09 18:18
|close
|934
|0.04
|1.4681
|1.4847
|1.4652
|-7.60
|3638.01
|1877
|2007.11.15 18:00
|sell
|939
|0.04
|1.4635
|1.4820
|1.4625
|1878
|2007.11.15 18:01
|sell
|940
|0.08
|1.4641
|1.4821
|1.4631
|1879
|2007.11.15 18:35
|t/p
|940
|0.08
|1.4631
|1.4821
|1.4631
|8.00
|3646.01
|1880
|2007.11.15 18:35
|close
|939
|0.04
|1.4630
|1.4820
|1.4625
|2.00
|3648.01
|1881
|2007.11.20 04:02
|sell
|941
|0.04
|1.4636
|1.4821
|1.4626
|1882
|2007.11.20 04:14
|sell
|942
|0.08
|1.4642
|1.4822
|1.4632
|1883
|2007.11.20 04:42
|sell
|943
|0.16
|1.4650
|1.4825
|1.4640
|1884
|2007.11.20 05:11
|sell
|944
|0.32
|1.4656
|1.4826
|1.4646
|1885
|2007.11.20 05:17
|close
|944
|0.32
|1.4650
|1.4826
|1.4646
|19.20
|3667.21
|1886
|2007.11.20 05:17
|close
|943
|0.16
|1.4651
|1.4825
|1.4640
|-1.60
|3665.61
|1887
|2007.11.20 05:17
|close
|942
|0.08
|1.4650
|1.4822
|1.4632
|-6.40
|3659.21
|1888
|2007.11.20 05:17
|close
|941
|0.04
|1.4652
|1.4821
|1.4626
|-6.40
|3652.81
|1889
|2007.11.22 18:00
|sell
|945
|0.04
|1.4846
|1.5031
|1.4836
|1890
|2007.11.22 18:05
|sell
|946
|0.08
|1.4851
|1.5031
|1.4841
|1891
|2007.11.22 18:08
|sell
|947
|0.16
|1.4857
|1.5032
|1.4847
|1892
|2007.11.22 18:44
|t/p
|947
|0.16
|1.4847
|1.5032
|1.4847
|16.00
|3668.81
|1893
|2007.11.22 18:44
|close
|946
|0.08
|1.4847
|1.5031
|1.4841
|3.20
|3672.01
|1894
|2007.11.22 18:44
|close
|945
|0.04
|1.4848
|1.5031
|1.4836
|-0.80
|3671.21
|1895
|2007.11.23 12:00
|sell
|948
|0.04
|1.4786
|1.4971
|1.4776
|1896
|2007.11.23 12:00
|sell
|949
|0.08
|1.4791
|1.4971
|1.4781
|1897
|2007.11.23 12:04
|sell
|950
|0.16
|1.4797
|1.4972
|1.4787
|1898
|2007.11.23 12:11
|sell
|951
|0.32
|1.4803
|1.4973
|1.4793
|1899
|2007.11.23 12:18
|sell
|952
|0.64
|1.4809
|1.4974
|1.4799
|1900
|2007.11.23 12:21
|close
|952
|0.64
|1.4804
|1.4974
|1.4799
|32.00
|3703.21
|1901
|2007.11.23 12:21
|close
|951
|0.32
|1.4805
|1.4973
|1.4793
|-6.40
|3696.81
|1902
|2007.11.23 12:21
|close
|950
|0.16
|1.4804
|1.4972
|1.4787
|-11.20
|3685.61
|1903
|2007.11.23 12:21
|close
|949
|0.08
|1.4805
|1.4971
|1.4781
|-11.20
|3674.41
|1904
|2007.11.23 12:21
|close
|948
|0.04
|1.4806
|1.4971
|1.4776
|-8.00
|3666.41
|1905
|2007.12.04 08:00
|buy
|953
|0.04
|1.4675
|1.4490
|1.4685
|1906
|2007.12.04 08:05
|buy
|954
|0.08
|1.4669
|1.4489
|1.4679
|1907
|2007.12.04 08:21
|buy
|955
|0.16
|1.4663
|1.4488
|1.4673
|1908
|2007.12.04 08:21
|buy
|956
|0.32
|1.4657
|1.4487
|1.4667
|1909
|2007.12.04 08:29
|close
|956
|0.32
|1.4662
|1.4487
|1.4667
|16.00
|3682.41
|1910
|2007.12.04 08:29
|close
|955
|0.16
|1.4661
|1.4488
|1.4673
|-3.20
|3679.21
|1911
|2007.12.04 08:29
|close
|954
|0.08
|1.4662
|1.4489
|1.4679
|-5.60
|3673.61
|1912
|2007.12.04 08:29
|close
|953
|0.04
|1.4661
|1.4490
|1.4685
|-5.60
|3668.01
|1913
|2007.12.07 08:00
|buy
|957
|0.04
|1.4618
|1.4433
|1.4628
|1914
|2007.12.07 08:05
|buy
|958
|0.08
|1.4612
|1.4432
|1.4622
|1915
|2007.12.07 08:38
|buy
|959
|0.16
|1.4607
|1.4432
|1.4617
|1916
|2007.12.07 09:21
|buy
|960
|0.32
|1.4601
|1.4431
|1.4611
|1917
|2007.12.07 09:30
|close
|960
|0.32
|1.4606
|1.4431
|1.4611
|16.00
|3684.01
|1918
|2007.12.07 09:30
|close
|959
|0.16
|1.4605
|1.4432
|1.4617
|-3.20
|3680.81
|1919
|2007.12.07 09:30
|close
|958
|0.08
|1.4604
|1.4432
|1.4622
|-6.40
|3674.41
|1920
|2007.12.07 09:30
|close
|957
|0.04
|1.4606
|1.4433
|1.4628
|-4.80
|3669.61
|1921
|2007.12.12 04:00
|sell
|961
|0.04
|1.4659
|1.4844
|1.4649
|1922
|2007.12.12 06:31
|sell
|962
|0.08
|1.4665
|1.4845
|1.4655
|1923
|2007.12.12 06:40
|sell
|963
|0.16
|1.4673
|1.4848
|1.4663
|1924
|2007.12.12 06:41
|sell
|964
|0.32
|1.4680
|1.4850
|1.4670
|1925
|2007.12.12 07:04
|close
|964
|0.32
|1.4674
|1.4850
|1.4670
|19.20
|3688.81
|1926
|2007.12.12 07:04
|close
|963
|0.16
|1.4676
|1.4848
|1.4663
|-4.80
|3684.01
|1927
|2007.12.12 07:04
|close
|962
|0.08
|1.4675
|1.4845
|1.4655
|-8.00
|3676.01
|1928
|2007.12.12 07:06
|close
|961
|0.04
|1.4674
|1.4844
|1.4649
|-6.00
|3670.01
|1929
|2007.12.13 18:00
|sell
|965
|0.04
|1.4589
|1.4774
|1.4579
|1930
|2007.12.13 18:19
|sell
|966
|0.08
|1.4595
|1.4775
|1.4585
|1931
|2007.12.13 18:22
|sell
|967
|0.16
|1.4602
|1.4777
|1.4592
|1932
|2007.12.13 18:44
|sell
|968
|0.32
|1.4607
|1.4777
|1.4597
|1933
|2007.12.13 19:26
|close
|968
|0.32
|1.4602
|1.4777
|1.4597
|16.00
|3686.01
|1934
|2007.12.13 19:27
|close
|967
|0.16
|1.4603
|1.4777
|1.4592
|-1.60
|3684.41
|1935
|2007.12.13 19:27
|close
|966
|0.08
|1.4602
|1.4775
|1.4585
|-5.60
|3678.81
|1936
|2007.12.13 19:28
|close
|965
|0.04
|1.4601
|1.4774
|1.4579
|-4.80
|3674.01
|1937
|2007.12.18 12:00
|buy
|969
|0.04
|1.4398
|1.4213
|1.4408
|1938
|2007.12.18 12:02
|t/p
|969
|0.04
|1.4408
|1.4213
|1.4408
|4.00
|3678.01
|1939
|2008.01.02 09:01
|sell
|970
|0.04
|1.4652
|1.4837
|1.4642
|1940
|2008.01.02 09:22
|sell
|971
|0.08
|1.4658
|1.4838
|1.4648
|1941
|2008.01.02 09:26
|sell
|972
|0.16
|1.4664
|1.4839
|1.4654
|1942
|2008.01.02 09:33
|sell
|973
|0.32
|1.4669
|1.4839
|1.4659
|1943
|2008.01.02 09:49
|close
|973
|0.32
|1.4665
|1.4839
|1.4659
|12.80
|3690.81
|1944
|2008.01.02 09:49
|close
|972
|0.16
|1.4666
|1.4839
|1.4654
|-3.20
|3687.61
|1945
|2008.01.02 09:49
|close
|971
|0.08
|1.4665
|1.4838
|1.4648
|-5.60
|3682.01
|1946
|2008.01.02 09:49
|close
|970
|0.04
|1.4664
|1.4837
|1.4642
|-4.80
|3677.21
|1947
|2008.01.15 20:00
|sell
|974
|0.04
|1.4841
|1.5026
|1.4831
|1948
|2008.01.15 20:13
|t/p
|974
|0.04
|1.4831
|1.5026
|1.4831
|4.00
|3681.21
|1949
|2008.01.22 18:00
|buy
|975
|0.04
|1.4608
|1.4423
|1.4618
|1950
|2008.01.22 18:04
|t/p
|975
|0.04
|1.4618
|1.4423
|1.4618
|4.00
|3685.21