Strategy Tester Report
10p3v0.03
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2003.01.01 04:00 - 2008.01.25 20:00 (2003.01.01 - 2008.01.26)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.04; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=5; Multiplier=2; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=false; AccountType=2; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test8909Ticks modelled9747537Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors112
Initial deposit500.00
Total net profit3185.21Gross profit5104.78Gross loss-1919.57
Profit factor2.66Expected payoff3.27
Absolute drawdown355.53Maximal drawdown551.60 (15.25%)Relative drawdown75.74% (451.16)
Total trades975Short positions (won %)575 (62.78%)Long positions (won %)400 (66.00%)
Profit trades (% of total)625 (64.10%)Loss trades (% of total)350 (35.90%)
Largestprofit trade64.00loss trade-17.60
Averageprofit trade8.17loss trade-5.48
Maximumconsecutive wins (profit in money)26 (131.20)consecutive losses (loss in money)4 (-51.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)131.20 (26)consecutive loss (count of losses)-51.20 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12003.01.01 08:02sell10.041.04881.06731.0478
22003.01.01 08:20t/p10.041.04781.06731.04784.00504.00
32003.01.06 08:00buy20.041.04361.02511.0446
42003.01.06 08:03buy30.081.04301.02501.0440
52003.01.06 08:40t/p30.081.04401.02501.04408.00512.00
62003.01.06 08:40close20.041.04401.02511.04461.60513.60
72003.01.07 18:00sell40.041.04211.06061.0411
82003.01.07 18:03sell50.081.04271.06071.0417
92003.01.07 18:15t/p50.081.04171.06071.04178.00521.60
102003.01.07 18:15close40.041.04171.06061.04111.60523.20
112003.01.08 20:00buy60.041.04941.03091.0504
122003.01.08 20:42buy70.081.04881.03081.0498
132003.01.08 20:57t/p70.081.04981.03081.04988.00531.20
142003.01.08 20:57close60.041.05001.03091.05042.40533.60
152003.01.14 00:01sell80.041.05401.07251.0530
162003.01.14 01:05sell90.081.05461.07261.0536
172003.01.14 04:17sell100.161.05521.07271.0542
182003.01.15 06:51t/p100.161.05421.07271.054215.79549.39
192003.01.15 06:51close90.081.05421.07261.05363.10552.49
202003.01.15 06:51close80.041.05431.07251.0530-1.25551.24
212003.01.21 04:00sell110.041.06551.08401.0645
222003.01.21 04:01sell120.081.06601.08401.0650
232003.01.21 05:05sell130.161.06661.08411.0656
242003.01.21 05:05t/p130.161.06561.08411.065616.00567.24
252003.01.21 05:05close120.081.06561.08401.06503.20570.44
262003.01.21 05:06close110.041.06551.08401.06450.00570.44
272003.01.23 04:00sell140.041.07161.09011.0706
282003.01.23 06:42sell150.081.07221.09021.0712
292003.01.23 07:23sell160.161.07281.09031.0718
302003.01.23 08:30t/p160.161.07181.09031.071816.00586.44
312003.01.23 08:30close150.081.07181.09021.07123.20589.64
322003.01.23 08:30close140.041.07191.09011.0706-1.20588.44
332003.01.24 00:01sell170.041.07451.09301.0735
342003.01.24 00:50sell180.081.07511.09311.0741
352003.01.24 01:56sell190.161.07571.09321.0747
362003.01.30 09:58t/p190.161.07471.09321.074714.75603.19
372003.01.30 09:58close180.081.07461.09311.07413.38606.56
382003.01.30 09:58close170.041.07481.09301.0735-1.51605.05
392003.02.04 04:00buy200.041.07831.05981.0793
402003.02.04 04:05buy210.081.07771.05971.0787
412003.02.04 05:52buy220.161.07691.05941.0779
422003.02.04 06:06t/p220.161.07791.05941.077916.00621.05
432003.02.04 06:06close210.081.07801.05971.07872.40623.45
442003.02.04 06:06close200.041.07791.05981.0793-1.60621.85
452003.02.06 00:01sell230.041.07861.09711.0776
462003.02.06 00:23sell240.081.07931.09731.0783
472003.02.06 00:48t/p240.081.07831.09731.07838.00629.85
482003.02.06 00:48close230.041.07831.09711.07761.20631.05
492003.02.12 12:00buy250.041.07621.05771.0772
502003.02.12 12:00buy260.081.07571.05771.0767
512003.02.12 12:04buy270.161.07491.05741.0759
522003.02.13 04:52t/p270.161.07591.05741.075914.37645.42
532003.02.13 04:52close260.081.07591.05771.07670.78646.20
542003.02.13 04:52close250.041.07581.05771.0772-2.01644.20
552003.02.17 04:00sell280.041.07311.09161.0721
562003.02.17 04:08sell290.081.07361.09161.0726
572003.02.17 04:43t/p290.081.07261.09161.07268.00652.20
582003.02.17 04:43close280.041.07241.09161.07212.80655.00
592003.02.19 18:00buy300.041.07471.05621.0757
602003.02.19 18:12buy310.081.07401.05601.0750
612003.02.19 18:21t/p310.081.07501.05601.07508.00663.00
622003.02.19 18:21close300.041.07501.05621.07571.20664.20
632003.02.24 00:01sell320.041.07231.09081.0713
642003.02.24 01:01t/p320.041.07131.09081.07134.00668.20
652003.02.26 00:01sell330.041.07571.09421.0747
662003.02.26 00:34t/p330.041.07471.09421.07474.00672.20
672003.03.06 08:00sell340.041.09531.11381.0943
682003.03.06 08:12sell350.081.09581.11381.0948
692003.03.06 08:17sell360.161.09641.11391.0954
702003.03.06 10:14t/p360.161.09541.11391.095416.00688.20
712003.03.06 10:14close350.081.09541.11381.09483.20691.40
722003.03.06 10:14close340.041.09551.11381.0943-0.80690.60
732003.03.10 00:01sell370.041.10061.11911.0996
742003.03.10 00:44sell380.081.10121.11921.1002
752003.03.10 01:07sell390.161.10181.11931.1008
762003.03.11 09:48t/p390.161.10081.11931.100815.79706.39
772003.03.11 09:48close380.081.10071.11921.10023.90710.28
782003.03.11 09:48close370.041.10091.11911.0996-1.25709.03
792003.03.17 12:00buy400.041.08101.06251.0820
802003.03.17 12:21buy410.081.08041.06241.0814
812003.03.17 12:27buy420.161.07981.06231.0808
822003.03.17 12:32buy430.321.07911.06211.0801
832003.03.17 12:33close430.321.07961.06211.080116.00725.03
842003.03.17 12:34close420.161.07931.06231.0808-8.00717.03
852003.03.17 12:34close410.081.07911.06241.0814-10.40706.63
862003.03.17 12:34close400.041.07931.06251.0820-6.80699.83
872003.03.19 04:00buy440.041.06451.04601.0655
882003.03.19 04:08buy450.081.06371.04571.0647
892003.03.19 04:40t/p450.081.06471.04571.06478.00707.83
902003.03.19 04:40close440.041.06481.04601.06551.20709.03
912003.03.24 04:00buy460.041.05931.04081.0603
922003.03.24 04:57t/p460.041.06031.04081.06034.00713.03
932003.03.28 04:00sell470.041.06811.08661.0671
942003.03.28 04:02sell480.081.06881.08681.0678
952003.03.28 04:52sell490.161.06951.08701.0685
962003.03.28 07:06sell500.321.07001.08701.0690
972003.03.28 07:07close500.321.06951.08701.069016.00729.03
982003.03.28 07:07close490.161.06941.08701.06851.60730.63
992003.03.28 07:07close480.081.06971.08681.0678-7.20723.43
1002003.03.28 07:07close470.041.06991.08661.0671-7.20716.23
1012003.04.02 00:01sell510.041.09201.11051.0910
1022003.04.02 00:29sell520.081.09261.11061.0916
1032003.04.02 00:31sell530.161.09341.11091.0924
1042003.04.02 00:37sell540.321.09391.11091.0929
1052003.04.02 01:46close540.321.09341.11091.092916.00732.23
1062003.04.02 01:46close530.161.09351.11091.0924-1.60730.63
1072003.04.02 01:46close520.081.09361.11061.0916-8.00722.63
1082003.04.02 01:47close510.041.09381.11051.0910-7.20715.43
1092003.04.08 08:00buy550.041.07111.05261.0721
1102003.04.08 08:07buy560.081.07051.05251.0715
1112003.04.08 08:10buy570.161.06991.05241.0709
1122003.04.08 08:22buy580.321.06941.05241.0704
1132003.04.08 08:22close580.321.06981.05241.070412.80728.23
1142003.04.08 08:22close570.161.06971.05241.0709-3.20725.03
1152003.04.08 08:22close560.081.06961.05251.0715-7.20717.83
1162003.04.08 08:23close550.041.06911.05261.0721-8.00709.83
1172003.04.11 18:00sell590.041.07531.09381.0743
1182003.04.11 18:44sell600.081.07581.09381.0748
1192003.04.11 18:55sell610.161.07641.09391.0754
1202003.04.11 19:13t/p610.161.07541.09391.075416.00725.83
1212003.04.11 19:13close600.081.07531.09381.07484.00729.83
1222003.04.11 19:13close590.041.07551.09381.0743-0.80729.03
1232003.04.18 04:00sell620.041.08841.10691.0874
1242003.04.18 04:59sell630.081.08911.10711.0881
1252003.04.18 05:18sell640.161.08971.10721.0887
1262003.04.18 08:05t/p640.161.08871.10721.088716.00745.03
1272003.04.18 08:05close630.081.08871.10711.08813.20748.23
1282003.04.18 08:05close620.041.08861.10691.0874-0.80747.43
1292003.04.24 00:01sell650.041.09481.11331.0938
1302003.04.24 00:01sell660.081.09551.11351.0945
1312003.04.24 01:41sell670.161.09601.11351.0950
1322003.04.24 02:51sell680.321.09661.11361.0956
1332003.04.24 02:52close680.321.09601.11361.095619.20766.63
1342003.04.24 02:53close670.161.09611.11351.0950-1.60765.03
1352003.04.24 02:53close660.081.09621.11351.0945-5.60759.43
1362003.04.24 02:53close650.041.09631.11331.0938-6.00753.43
1372003.04.25 18:00sell690.041.10381.12231.1028
1382003.04.25 18:01sell700.081.10431.12231.1033
1392003.04.25 18:05t/p700.081.10331.12231.10338.00761.43
1402003.04.25 18:05close690.041.10321.12231.10282.40763.83
1412003.04.28 12:00sell710.041.10371.12221.1027
1422003.04.28 12:06sell720.081.10421.12221.1032
1432003.04.28 12:55t/p720.081.10321.12221.10328.00771.83
1442003.04.28 12:55close710.041.10311.12221.10272.40774.23
1452003.05.02 20:00sell730.041.12181.14031.1208
1462003.05.02 20:04sell740.081.12241.14041.1214
1472003.05.02 20:08sell750.161.12311.14061.1221
1482003.05.02 20:25sell760.321.12371.14071.1227
1492003.05.02 20:29close760.321.12321.14071.122716.00790.23
1502003.05.02 20:30close750.161.12331.14061.1221-3.20787.03
1512003.05.02 20:30close740.081.12361.14041.1214-9.60777.43
1522003.05.02 20:30close730.041.12351.14031.1208-6.80770.63
1532003.05.08 00:01sell770.041.13521.15371.1342
1542003.05.08 00:11sell780.081.13581.15381.1348
1552003.05.08 00:47t/p780.081.13481.15381.13488.00778.63
1562003.05.08 00:47close770.041.13481.15371.13421.60780.23
1572003.05.12 00:01sell790.041.15311.17161.1521
1582003.05.12 00:09sell800.081.15391.17191.1529
1592003.05.12 00:13sell810.161.15451.17201.1535
1602003.05.12 00:15sell820.321.15531.17231.1543
1612003.05.12 16:53close820.321.15471.17231.154319.20799.43
1622003.05.12 16:53close810.161.15491.17201.1535-6.40793.03
1632003.05.12 16:53close800.081.15501.17191.1529-8.80784.23
1642003.05.12 16:54close790.041.15511.17161.1521-8.00776.23
1652003.05.13 04:00sell830.041.15121.16971.1502
1662003.05.13 04:00sell840.081.15181.16981.1508
1672003.05.13 04:03t/p840.081.15081.16981.15088.00784.23
1682003.05.13 04:03close830.041.15071.16971.15022.00786.23
1692003.05.20 18:00sell850.041.16921.18771.1682
1702003.05.20 18:11sell860.081.16981.18781.1688
1712003.05.20 18:16t/p860.081.16881.18781.16888.00794.23
1722003.05.20 18:16close850.041.16881.18771.16821.60795.83
1732003.05.21 20:00sell870.041.17011.18861.1691
1742003.05.21 20:23t/p870.041.16911.18861.16914.00799.83
1752003.05.28 00:01sell880.041.18141.19991.1804
1762003.05.28 00:18sell890.081.18201.20001.1810
1772003.05.28 01:42sell900.161.18251.20001.1815
1782003.05.28 01:48sell910.321.18311.20011.1821
1792003.05.28 01:49close910.321.18261.20011.182116.00815.83
1802003.05.28 01:49close900.161.18231.20001.18153.20819.03
1812003.05.28 01:49close890.081.18241.20001.1810-3.20815.83
1822003.05.28 01:50close880.041.18261.19991.1804-4.80811.03
1832003.06.02 00:01sell920.041.17171.19021.1707
1842003.06.02 00:03sell930.081.17241.19041.1714
1852003.06.02 00:41t/p930.081.17141.19041.17148.00819.03
1862003.06.02 00:41close920.041.17141.19021.17071.20820.23
1872003.06.03 20:00buy940.041.17461.15611.1756
1882003.06.03 20:11t/p940.041.17561.15611.17564.00824.23
1892003.06.05 18:00buy950.041.18731.16881.1883
1902003.06.05 18:12buy960.081.18671.16871.1877
1912003.06.05 18:25buy970.161.18611.16861.1871
1922003.06.05 18:32t/p970.161.18711.16861.187116.00840.23
1932003.06.05 18:32close960.081.18711.16871.18773.20843.43
1942003.06.05 18:32close950.041.18691.16881.1883-1.60841.83
1952003.06.09 00:01sell980.041.17081.18931.1698
1962003.06.09 02:20t/p980.041.16981.18931.16984.00845.83
1972003.06.11 18:00buy990.041.17681.15831.1778
1982003.06.11 18:03buy1000.081.17631.15831.1773
1992003.06.11 18:19buy1010.161.17571.15821.1767
2002003.06.11 18:55buy1020.321.17501.15801.1760
2012003.06.11 18:59close1020.321.17551.15801.176016.00861.83
2022003.06.11 18:59close1010.161.17541.15821.1767-4.80857.03
2032003.06.11 18:59close1000.081.17571.15831.1773-4.80852.23
2042003.06.11 18:59close990.041.17551.15831.1778-5.20847.03
2052003.06.17 04:00sell1030.041.18331.20181.1823
2062003.06.17 04:08sell1040.081.18391.20191.1829
2072003.06.17 04:29t/p1040.081.18291.20191.18298.00855.03
2082003.06.17 04:29close1030.041.18291.20181.18231.60856.63
2092003.06.20 04:00buy1050.041.17341.15491.1744
2102003.06.20 04:13buy1060.081.17281.15481.1738
2112003.06.20 04:53buy1070.161.17231.15481.1733
2122003.06.20 06:06buy1080.321.17151.15451.1725
2132003.06.20 08:22close1080.321.17211.15451.172519.20875.83
2142003.06.20 08:22close1070.161.17201.15481.1733-4.80871.03
2152003.06.20 08:22close1060.081.17181.15481.1738-8.00863.03
2162003.06.20 08:23close1050.041.17171.15491.1744-6.80856.23
2172003.06.24 12:00buy1090.041.15751.13901.1585
2182003.06.24 12:06buy1100.081.15691.13891.1579
2192003.06.24 12:12t/p1100.081.15791.13891.15798.00864.23
2202003.06.24 12:12close1090.041.15791.13901.15851.60865.83
2212003.06.30 00:01buy1110.041.14321.12471.1442
2222003.06.30 00:58buy1120.081.14261.12461.1436
2232003.06.30 01:08buy1130.161.14211.12461.1431
2242003.06.30 01:14buy1140.321.14131.12431.1423
2252003.06.30 01:15close1140.321.14191.12431.142319.20885.03
2262003.06.30 01:15close1130.161.14181.12461.1431-4.80880.23
2272003.06.30 01:15close1120.081.14211.12461.1436-4.00876.23
2282003.06.30 01:15close1110.041.14201.12471.1442-4.80871.43
2292003.07.03 04:00sell1150.041.15221.17071.1512
2302003.07.03 04:00sell1160.081.15271.17071.1517
2312003.07.03 07:15t/p1160.081.15171.17071.15178.00879.43
2322003.07.03 07:15close1150.041.15171.17071.15122.00881.43
2332003.07.09 08:00buy1170.041.13271.11421.1337
2342003.07.09 08:00buy1180.081.13201.11401.1330
2352003.07.09 08:08buy1190.161.13141.11391.1324
2362003.07.09 08:15t/p1190.161.13241.11391.132416.00897.43
2372003.07.09 08:15close1180.081.13241.11401.13303.20900.63
2382003.07.09 08:15close1170.041.13251.11421.1337-0.80899.83
2392003.07.15 08:00buy1200.041.12831.10981.1293
2402003.07.15 08:00buy1210.081.12781.10981.1288
2412003.07.15 08:02t/p1210.081.12881.10981.12888.00907.83
2422003.07.15 08:02close1200.041.12881.10981.12932.00909.83
2432003.07.17 04:00buy1220.041.12161.10311.1226
2442003.07.17 05:34t/p1220.041.12261.10311.12264.00913.83
2452003.07.25 04:00sell1230.041.14651.16501.1455
2462003.07.25 04:06sell1240.081.14711.16511.1461
2472003.07.25 05:06sell1250.161.14771.16521.1467
2482003.07.25 05:43t/p1250.161.14671.16521.146716.00929.83
2492003.07.25 05:43close1240.081.14651.16511.14614.80934.63
2502003.07.25 05:43close1230.041.14661.16501.1455-0.40934.23
2512003.08.04 04:00buy1260.041.12681.10831.1278
2522003.08.04 04:32t/p1260.041.12781.10831.12784.00938.23
2532003.08.07 04:00sell1270.041.13341.15191.1324
2542003.08.07 04:11sell1280.081.13401.15201.1330
2552003.08.07 04:17t/p1280.081.13301.15201.13308.00946.23
2562003.08.07 04:17close1270.041.13301.15191.13241.60947.83
2572003.08.08 12:00sell1290.041.13391.15241.1329
2582003.08.08 12:00sell1300.081.13441.15241.1334
2592003.08.08 12:15sell1310.161.13501.15251.1340
2602003.08.08 12:27sell1320.321.13561.15261.1346
2612003.08.08 12:27close1320.321.13491.15261.134622.40970.23
2622003.08.08 12:27close1310.161.13511.15251.1340-1.60968.63
2632003.08.08 12:27close1300.081.13501.15241.1334-4.80963.83
2642003.08.08 12:27close1290.041.13541.15241.1329-6.00957.83
2652003.08.12 00:01buy1330.041.13641.11791.1374
2662003.08.12 00:15buy1340.081.13591.11791.1369
2672003.08.12 07:52t/p1340.081.13691.11791.13698.00965.83
2682003.08.12 07:52close1330.041.13701.11791.13742.40968.23
2692003.08.14 04:00buy1350.041.13301.11451.1340
2702003.08.14 04:07buy1360.081.13241.11441.1334
2712003.08.14 06:24t/p1360.081.13341.11441.13348.00976.23
2722003.08.14 06:24close1350.041.13341.11451.13401.60977.83
2732003.08.20 12:00buy1370.041.11151.09301.1125
2742003.08.20 12:05buy1380.081.11091.09291.1119
2752003.08.20 12:29buy1390.161.11011.09261.1111
2762003.08.20 12:38buy1400.321.10961.09261.1106
2772003.08.20 13:53close1400.321.11011.09261.110616.00993.83
2782003.08.20 13:54close1390.161.11001.09261.1111-1.60992.23
2792003.08.20 13:54close1380.081.11051.09291.1119-3.20989.03
2802003.08.20 13:54close1370.041.11041.09301.1125-4.40984.63
2812003.08.25 12:00buy1410.041.09111.07261.0921
2822003.08.25 12:03buy1420.081.09051.07251.0915
2832003.08.25 12:31t/p1420.081.09151.07251.09158.00992.63
2842003.08.25 12:31close1410.041.09151.07261.09211.60994.23
2852003.09.02 08:00sell1430.041.09301.11151.0920
2862003.09.02 08:02sell1440.081.09361.11161.0926
2872003.09.02 08:10t/p1440.081.09261.11161.09268.001002.23
2882003.09.02 08:10close1430.041.09261.11151.09201.601003.83
2892003.09.04 08:00buy1450.041.08371.06521.0847
2902003.09.04 08:02buy1460.081.08311.06511.0841
2912003.09.04 08:06t/p1460.081.08411.06511.08418.001011.83
2922003.09.04 08:06close1450.041.08411.06521.08471.601013.43
2932003.09.11 00:01sell1470.041.12061.13911.1196
2942003.09.11 00:33t/p1470.041.11961.13911.11964.001017.43
2952003.09.16 00:01sell1480.041.12851.14701.1275
2962003.09.16 02:51sell1490.081.12911.14711.1281
2972003.09.16 03:02sell1500.161.12981.14731.1288
2982003.09.16 03:20sell1510.321.13031.14731.1293
2992003.09.16 03:24close1510.321.12981.14731.129316.001033.43
3002003.09.16 03:25close1500.161.12991.14731.1288-1.601031.83
3012003.09.16 03:25close1490.081.12981.14711.1281-5.601026.23
3022003.09.16 03:25close1480.041.13011.14701.1275-6.401019.83
3032003.09.19 08:00sell1520.041.12611.14461.1251
3042003.09.19 08:33sell1530.081.12671.14471.1257
3052003.09.19 08:35t/p1530.081.12571.14471.12578.001027.83
3062003.09.19 08:35close1520.041.12561.14461.12512.001029.83
3072003.09.23 20:00sell1540.041.14721.16571.1462
3082003.09.23 20:08t/p1540.041.14621.16571.14624.001033.83
3092003.10.02 12:00sell1550.041.16931.18781.1683
3102003.10.02 12:03sell1560.081.16991.18791.1689
3112003.10.02 12:06t/p1560.081.16891.18791.16898.001041.83
3122003.10.02 12:06close1550.041.16891.18781.16831.601043.43
3132003.10.09 18:00sell1570.041.16951.18801.1685
3142003.10.09 18:00sell1580.081.17011.18811.1691
3152003.10.09 18:02t/p1580.081.16911.18811.16918.001051.43
3162003.10.09 18:02close1570.041.16901.18801.16852.001053.43
3172003.10.13 12:00sell1590.041.16851.18701.1675
3182003.10.13 12:06t/p1590.041.16751.18701.16754.001057.43
3192003.10.15 04:00buy1600.041.17171.15321.1727
3202003.10.15 04:01buy1610.081.17111.15311.1721
3212003.10.15 04:03buy1620.161.17051.15301.1715
3222003.10.15 04:37t/p1620.161.17151.15301.171516.001073.43
3232003.10.15 04:37close1610.081.17151.15311.17213.201076.63
3242003.10.15 04:37close1600.041.17131.15321.1727-1.601075.03
3252003.10.20 00:01buy1630.041.17061.15211.1716
3262003.10.20 00:06t/p1630.041.17161.15211.17164.001079.03
3272003.10.24 12:00sell1640.041.17811.19661.1771
3282003.10.24 12:00sell1650.081.17861.19661.1776
3292003.10.24 12:12t/p1650.081.17761.19661.17768.001087.03
3302003.10.24 12:12close1640.041.17761.19661.17712.001089.03
3312003.10.30 18:00buy1660.041.17001.15151.1710
3322003.10.30 18:00buy1670.081.16921.15121.1702
3332003.10.30 18:01buy1680.161.16861.15111.1696
3342003.10.30 18:01t/p1680.161.16961.15111.169616.001105.03
3352003.10.30 18:01close1670.081.16971.15121.17024.001109.03
3362003.10.30 18:01close1660.041.16961.15151.1710-1.601107.43
3372003.11.05 04:00buy1690.041.14861.13011.1496
3382003.11.05 06:04buy1700.081.14801.13001.1490
3392003.11.05 06:40t/p1700.081.14901.13001.14908.001115.43
3402003.11.05 06:40close1690.041.14911.13011.14962.001117.43
3412003.11.17 18:00sell1710.041.17491.19341.1739
3422003.11.17 18:07sell1720.081.17551.19351.1745
3432003.11.17 18:14t/p1720.081.17451.19351.17458.001125.43
3442003.11.17 18:14close1710.041.17441.19341.17392.001127.43
3452003.11.20 00:01sell1730.041.18931.20781.1883
3462003.11.20 00:12t/p1730.041.18831.20781.18834.001131.43
3472003.11.26 12:00buy1740.041.18321.16471.1842
3482003.11.26 12:03buy1750.081.18261.16461.1836
3492003.11.26 12:46buy1760.161.18201.16451.1830
3502003.11.26 12:53buy1770.321.18141.16441.1824
3512003.11.26 12:54close1770.321.18191.16441.182416.001147.43
3522003.11.26 12:54close1760.161.18181.16451.1830-3.201144.23
3532003.11.26 12:55close1750.081.18161.16461.1836-8.001136.23
3542003.11.26 12:55close1740.041.18201.16471.1842-4.801131.43
3552003.12.02 00:01sell1780.041.19681.21531.1958
3562003.12.02 00:15t/p1780.041.19581.21531.19584.001135.43
3572003.12.04 08:00sell1790.041.20581.22431.2048
3582003.12.04 08:15sell1800.081.20641.22441.2054
3592003.12.04 08:18sell1810.161.20691.22441.2059
3602003.12.04 08:22sell1820.321.20751.22451.2065
3612003.12.04 09:29close1820.321.20681.22451.206522.401157.83
3622003.12.04 09:30close1810.161.20691.22441.20590.001157.83
3632003.12.04 09:30close1800.081.20701.22441.2054-4.801153.03
3642003.12.04 09:30close1790.041.20681.22431.2048-4.001149.03
3652003.12.10 00:01sell1830.041.22491.24341.2239
3662003.12.10 00:15sell1840.081.22551.24351.2245
3672003.12.10 01:06t/p1840.081.22451.24351.22458.001157.03
3682003.12.10 01:06close1830.041.22451.24341.22391.601158.63
3692003.12.15 12:00sell1850.041.22191.24041.2209
3702003.12.15 12:10sell1860.081.22251.24051.2215
3712003.12.15 12:33t/p1860.081.22151.24051.22158.001166.63
3722003.12.15 12:33close1850.041.22141.24041.22092.001168.63
3732003.12.17 12:00sell1870.041.23301.25151.2320
3742003.12.17 12:02sell1880.081.23361.25161.2326
3752003.12.17 12:24t/p1880.081.23261.25161.23268.001176.63
3762003.12.17 12:24close1870.041.23251.25151.23202.001178.63
3772003.12.19 04:00sell1890.041.24121.25971.2402
3782003.12.19 04:05sell1900.081.24181.25981.2408
3792003.12.19 04:28t/p1900.081.24081.25981.24088.001186.63
3802003.12.19 04:28close1890.041.24081.25971.24021.601188.23
3812003.12.26 08:00sell1910.041.24571.26421.2447
3822003.12.26 08:02sell1920.081.24631.26431.2453
3832003.12.26 08:22sell1930.161.24691.26441.2459
3842003.12.26 09:02t/p1930.161.24591.26441.245916.001204.23
3852003.12.26 09:02close1920.081.24591.26431.24533.201207.43
3862003.12.26 09:02close1910.041.24601.26421.2447-1.201206.23
3872004.01.01 18:43sell1940.041.25991.27841.2589
3882004.01.01 18:57t/p1940.041.25891.27841.25894.001210.23
3892004.01.07 12:00sell1950.041.26671.28521.2657
3902004.01.07 12:08sell1960.081.26731.28531.2663
3912004.01.07 12:16t/p1960.081.26631.28531.26638.001218.23
3922004.01.07 12:16close1950.041.26631.28521.26571.601219.83
3932004.01.12 20:00sell1970.041.27561.29411.2746
3942004.01.12 20:02sell1980.081.27621.29421.2752
3952004.01.12 20:09sell1990.161.27681.29431.2758
3962004.01.12 20:12t/p1990.161.27581.29431.275816.001235.83
3972004.01.12 20:12close1980.081.27571.29421.27524.001239.83
3982004.01.12 20:12close1970.041.27581.29411.2746-0.801239.03
3992004.01.20 08:00buy2000.041.23911.22061.2401
4002004.01.20 08:19buy2010.081.23851.22051.2395
4012004.01.20 08:26t/p2010.081.23951.22051.23958.001247.03
4022004.01.20 08:26close2000.041.23951.22061.24011.601248.63
4032004.01.23 20:00sell2020.041.25871.27721.2577
4042004.01.23 20:04sell2030.081.25931.27731.2583
4052004.01.23 20:13sell2040.161.26001.27751.2590
4062004.01.23 21:18t/p2040.161.25901.27751.259016.001264.63
4072004.01.23 21:18close2030.081.25891.27731.25833.201267.83
4082004.01.23 21:18close2020.041.25901.27721.2577-1.201266.63
4092004.01.28 00:01buy2050.041.26451.24601.2655
4102004.01.28 00:02buy2060.081.26351.24551.2645
4112004.01.28 00:02t/p2060.081.26451.24551.26458.001274.63
4122004.01.28 00:02close2050.041.26451.24601.26550.001274.63
4132004.02.02 00:01buy2070.041.24841.22991.2494
4142004.02.02 00:36buy2080.081.24771.22971.2487
4152004.02.02 01:08buy2090.161.24711.22961.2481
4162004.02.02 01:15t/p2090.161.24811.22961.248116.001290.63
4172004.02.02 01:15close2080.081.24811.22971.24873.201293.83
4182004.02.02 01:15close2070.041.24801.22991.2494-1.601292.23
4192004.02.06 08:00sell2100.041.25451.27301.2535
4202004.02.06 08:02sell2110.081.25511.27311.2541
4212004.02.06 08:18sell2120.161.25571.27321.2547
4222004.02.06 08:33sell2130.321.25631.27331.2553
4232004.02.06 08:38close2130.321.25571.27331.255319.201311.43
4242004.02.06 08:38close2120.161.25581.27321.2547-1.601309.83
4252004.02.06 08:38close2110.081.25591.27311.2541-6.401303.43
4262004.02.06 08:39close2100.041.25611.27301.2535-6.401297.03
4272004.02.10 18:00sell2140.041.27281.29131.2718
4282004.02.10 18:10t/p2140.041.27181.29131.27184.001301.03
4292004.02.13 04:00sell2150.041.28021.29871.2792
4302004.02.13 04:06sell2160.081.28081.29881.2798
4312004.02.13 04:33sell2170.161.28131.29881.2803
4322004.02.13 05:08sell2180.321.28191.29891.2809
4332004.02.13 05:09close2180.321.28141.29891.280916.001317.03
4342004.02.13 05:09close2170.161.28171.29881.2803-6.401310.63
4352004.02.13 05:10close2160.081.28161.29881.2798-6.401304.23
4362004.02.13 05:10close2150.041.28151.29871.2792-5.201299.03
4372004.02.18 20:00sell2190.041.27371.29221.2727
4382004.02.18 20:01t/p2190.041.27271.29221.27274.001303.03
4392004.02.24 08:00buy2200.041.25371.23521.2547
4402004.02.24 08:06buy2210.081.25321.23521.2542
4412004.02.24 08:28t/p2210.081.25421.23521.25428.001311.03
4422004.02.24 08:28close2200.041.25421.23521.25472.001313.03
4432004.02.27 20:00buy2220.041.24801.22951.2490
4442004.02.27 20:44t/p2220.041.24901.22951.24904.001317.03
4452004.03.04 12:00buy2230.041.21791.19941.2189
4462004.03.04 12:00buy2240.081.21731.19931.2183
4472004.03.04 12:04t/p2240.081.21831.19931.21838.001325.03
4482004.03.04 12:04close2230.041.21831.19941.21891.601326.63
4492004.03.10 00:01sell2250.041.23111.24961.2301
4502004.03.10 00:24sell2260.081.23171.24971.2307
4512004.03.10 01:05sell2270.161.23231.24981.2313
4522004.03.10 01:22t/p2270.161.23131.24981.231316.001342.63
4532004.03.10 01:22close2260.081.23131.24971.23073.201345.83
4542004.03.10 01:22close2250.041.23161.24961.2301-2.001343.83
4552004.03.12 00:01buy2280.041.23471.21621.2357
4562004.03.12 00:08t/p2280.041.23571.21621.23574.001347.83
4572004.03.15 12:00buy2290.041.22901.21051.2300
4582004.03.15 12:13buy2300.081.22841.21041.2294
4592004.03.15 12:23t/p2300.081.22941.21041.22948.001355.83
4602004.03.15 12:23close2290.041.22941.21051.23001.601357.43
4612004.03.22 00:01sell2310.041.22741.24591.2264
4622004.03.22 00:07sell2320.081.22821.24621.2272
4632004.03.22 00:46t/p2320.081.22721.24621.22728.001365.43
4642004.03.22 00:46close2310.041.22711.24591.22641.201366.63
4652004.03.23 18:00sell2330.041.23121.24971.2302
4662004.03.23 18:00sell2340.081.23181.24981.2308
4672004.03.23 18:05t/p2340.081.23081.24981.23088.001374.63
4682004.03.23 18:05close2330.041.23061.24971.23022.401377.03
4692004.03.26 12:00buy2350.041.21851.20001.2195
4702004.03.26 12:03t/p2350.041.21951.20001.21954.001381.03
4712004.03.29 12:00buy2360.041.21301.19451.2140
4722004.03.29 12:02t/p2360.041.21401.19451.21404.001385.03
4732004.04.02 18:00sell2370.041.21351.23201.2125
4742004.04.02 18:06t/p2370.041.21251.23201.21254.001389.03
4752004.04.06 20:00buy2380.041.21051.19201.2115
4762004.04.06 20:50buy2390.081.20991.19191.2109
4772004.04.06 21:00buy2400.161.20921.19171.2102
4782004.04.06 21:15buy2410.321.20871.19171.2097
4792004.04.06 21:17close2410.321.20931.19171.209719.201408.23
4802004.04.06 21:17close2400.161.20921.19171.21020.001408.23
4812004.04.06 21:17close2390.081.20961.19191.2109-2.401405.83
4822004.04.06 21:17close2380.041.20941.19201.2115-4.401401.43
4832004.04.13 08:00buy2420.041.20791.18941.2089
4842004.04.13 08:01buy2430.081.20721.18921.2082
4852004.04.13 08:07buy2440.161.20651.18901.2075
4862004.04.13 08:09buy2450.321.20591.18891.2069
4872004.04.13 08:11close2450.321.20651.18891.206919.201420.63
4882004.04.13 08:11close2440.161.20631.18901.2075-3.201417.43
4892004.04.13 08:11close2430.081.20611.18921.2082-8.801408.63
4902004.04.13 08:12close2420.041.20621.18941.2089-6.801401.83
4912004.04.15 04:00buy2460.041.19601.17751.1970
4922004.04.15 04:01buy2470.081.19541.17741.1964
4932004.04.15 04:18buy2480.161.19461.17711.1956
4942004.04.15 05:07buy2490.321.19401.17701.1950
4952004.04.15 06:26close2490.321.19451.17701.195016.001417.83
4962004.04.15 06:26close2480.161.19411.17711.1956-8.001409.83
4972004.04.15 06:26close2470.081.19421.17741.1964-9.601400.23
4982004.04.15 06:26close2460.041.19391.17751.1970-8.401391.83
4992004.04.22 18:00buy2500.041.18621.16771.1872
5002004.04.22 18:09buy2510.081.18551.16751.1865
5012004.04.22 18:09buy2520.161.18481.16731.1858
5022004.04.22 18:12buy2530.321.18421.16721.1852
5032004.04.22 18:12close2530.321.18481.16721.185219.201411.03
5042004.04.22 18:12close2520.161.18471.16731.1858-1.601409.43
5052004.04.22 18:12close2510.081.18511.16751.1865-3.201406.23
5062004.04.22 18:12close2500.041.18491.16771.1872-5.201401.03
5072004.04.26 20:00buy2540.041.18601.16751.1870
5082004.04.26 20:05buy2550.081.18521.16721.1862
5092004.04.26 20:33t/p2550.081.18621.16721.18628.001409.03
5102004.04.26 20:33close2540.041.18621.16751.18700.801409.83
5112004.05.03 18:00sell2560.041.19441.21291.1934
5122004.05.03 18:08sell2570.081.19491.21291.1939
5132004.05.03 18:11t/p2570.081.19391.21291.19398.001417.83
5142004.05.03 18:11close2560.041.19391.21291.19342.001419.83
5152004.05.06 12:00sell2580.041.21341.23191.2124
5162004.05.06 12:01sell2590.081.21401.23201.2130
5172004.05.06 12:06sell2600.161.21461.23211.2136
5182004.05.06 12:17sell2610.321.21511.23211.2141
5192004.05.06 12:18close2610.321.21471.23211.214112.801432.63
5202004.05.06 12:18close2600.161.21481.23211.2136-3.201429.43
5212004.05.06 12:18close2590.081.21491.23201.2130-7.201422.23
5222004.05.06 12:19close2580.041.21501.23191.2124-6.401415.83
5232004.05.11 20:00buy2620.041.18781.16931.1888
5242004.05.11 20:07buy2630.081.18721.16921.1882
5252004.05.11 20:24buy2640.161.18661.16911.1876
5262004.05.11 22:59t/p2640.161.18761.16911.187616.001431.83
5272004.05.11 22:59close2630.081.18761.16921.18823.201435.03
5282004.05.11 22:59close2620.041.18751.16931.1888-1.201433.83
5292004.05.14 18:00buy2650.041.18761.16911.1886
5302004.05.14 18:01t/p2650.041.18861.16911.18864.001437.83
5312004.05.19 00:01sell2660.041.19511.21361.1941
5322004.05.19 00:05sell2670.081.19571.21371.1947
5332004.05.19 00:43t/p2670.081.19471.21371.19478.001445.83
5342004.05.19 00:43close2660.041.19461.21361.19412.001447.83
5352004.05.20 08:00sell2680.041.19551.21401.1945
5362004.05.20 08:00sell2690.081.19621.21421.1952
5372004.05.20 08:01t/p2690.081.19521.21421.19528.001455.83
5382004.05.20 08:01close2680.041.19491.21401.19452.401458.23
5392004.05.24 08:00sell2700.041.19651.21501.1955
5402004.05.24 08:07sell2710.081.19711.21511.1961
5412004.05.24 08:13t/p2710.081.19611.21511.19618.001466.23
5422004.05.24 08:13close2700.041.19591.21501.19552.401468.63
5432004.05.31 00:01sell2720.041.22401.24251.2230
5442004.05.31 00:16sell2730.081.22471.24271.2237
5452004.05.31 00:41t/p2730.081.22371.24271.22378.001476.63
5462004.05.31 00:41close2720.041.22371.24251.22301.201477.83
5472004.06.02 20:00sell2740.041.22101.23951.2200
5482004.06.02 20:03sell2750.081.22161.23961.2206
5492004.06.02 20:15sell2760.161.22221.23971.2212
5502004.06.02 20:25sell2770.321.22281.23981.2218
5512004.06.02 20:26close2770.321.22221.23981.221819.201497.03
5522004.06.02 20:27close2760.161.22231.23971.2212-1.601495.43
5532004.06.02 20:27close2750.081.22221.23961.2206-4.801490.63
5542004.06.02 20:27close2740.041.22241.23951.2200-5.601485.03
5552004.06.08 18:00sell2780.041.22741.24591.2264
5562004.06.08 18:03sell2790.081.22801.24601.2270
5572004.06.08 18:05t/p2790.081.22701.24601.22708.001493.03
5582004.06.08 18:05close2780.041.22701.24591.22641.601494.63
5592004.06.14 18:00buy2800.041.20741.18891.2084
5602004.06.14 18:07buy2810.081.20671.18871.2077
5612004.06.14 18:21buy2820.161.20601.18851.2070
5622004.06.14 18:43t/p2820.161.20701.18851.207016.001510.63
5632004.06.14 18:43close2810.081.20701.18871.20772.401513.03
5642004.06.14 18:43close2800.041.20681.18891.2084-2.401510.63
5652004.06.18 18:00buy2830.041.21221.19371.2132
5662004.06.18 18:01buy2840.081.21161.19361.2126
5672004.06.18 18:05t/p2840.081.21261.19361.21268.001518.63
5682004.06.18 18:05close2830.041.21271.19371.21322.001520.63
5692004.06.22 12:00sell2850.041.20821.22671.2072
5702004.06.22 12:01t/p2850.041.20721.22671.20724.001524.63
5712004.06.23 20:00sell2860.041.20841.22691.2074
5722004.06.23 20:00sell2870.081.20901.22701.2080
5732004.06.23 22:47sell2880.161.20961.22711.2086
5742004.06.24 00:24t/p2880.161.20861.22711.208615.381540.01
5752004.06.24 00:24close2870.081.20861.22701.20802.891542.90
5762004.06.24 00:24close2860.041.20871.22691.2074-1.361541.54
5772004.06.28 08:00sell2890.041.21461.23311.2136
5782004.06.28 08:08t/p2890.041.21361.23311.21364.001545.54
5792004.06.29 08:00sell2900.041.21641.23491.2154
5802004.06.29 08:20t/p2900.041.21541.23491.21544.001549.54
5812004.07.02 04:00sell2910.041.21581.23431.2148
5822004.07.02 04:05sell2920.081.21641.23441.2154
5832004.07.02 04:09sell2930.161.21701.23451.2160
5842004.07.02 04:31sell2940.321.21761.23461.2166
5852004.07.02 06:27close2940.321.21711.23461.216616.001565.54
5862004.07.02 06:27close2930.161.21761.23451.2160-9.601555.94
5872004.07.02 06:27close2920.081.21751.23441.2154-8.801547.14
5882004.07.02 06:27close2910.041.21781.23431.2148-8.001539.14
5892004.07.06 04:00sell2950.041.22901.24751.2280
5902004.07.06 04:13sell2960.081.22961.24761.2286
5912004.07.06 04:53sell2970.161.23021.24771.2292
5922004.07.06 04:54sell2980.321.23091.24791.2299
5932004.07.06 04:54close2980.321.23021.24791.229922.401561.54
5942004.07.06 04:54close2970.161.23041.24771.2292-3.201558.34
5952004.07.06 04:54close2960.081.22971.24761.2286-0.801557.54
5962004.07.06 04:54close2950.041.23001.24751.2280-4.001553.54
5972004.07.08 12:00sell2990.041.23501.25351.2340
5982004.07.08 12:01sell3000.081.23561.25361.2346
5992004.07.08 12:11sell3010.161.23621.25371.2352
6002004.07.08 12:39sell3020.321.23681.25381.2358
6012004.07.08 12:39close3020.321.23631.25381.235816.001569.54
6022004.07.08 12:39close3010.161.23641.25371.2352-3.201566.34
6032004.07.08 12:39close3000.081.23671.25361.2346-8.801557.54
6042004.07.08 12:40close2990.041.23661.25351.2340-6.401551.14
6052004.07.09 12:00sell3030.041.23871.25721.2377
6062004.07.09 12:18sell3040.081.23921.25721.2382
6072004.07.09 12:18t/p3040.081.23821.25721.23828.001559.14
6082004.07.09 12:18close3030.041.23821.25721.23772.001561.14
6092004.07.15 20:00sell3050.041.23421.25271.2332
6102004.07.15 20:11sell3060.081.23491.25291.2339
6112004.07.15 20:45t/p3060.081.23391.25291.23398.001569.14
6122004.07.15 20:45close3050.041.23391.25271.23321.201570.34
6132004.07.20 08:00sell3070.041.24431.26281.2433
6142004.07.20 08:01sell3080.081.24491.26291.2439
6152004.07.20 08:12sell3090.161.24541.26291.2444
6162004.07.20 08:17t/p3090.161.24441.26291.244416.001586.34
6172004.07.20 08:17close3080.081.24431.26291.24394.801591.14
6182004.07.20 08:17close3070.041.24451.26281.2433-0.801590.34
6192004.07.27 00:01buy3100.041.21511.19661.2161
6202004.07.27 00:05buy3110.081.21441.19641.2154
6212004.07.27 00:17buy3120.161.21381.19631.2148
6222004.07.27 01:16buy3130.321.21321.19621.2142
6232004.07.27 01:19close3130.321.21371.19621.214216.001606.34
6242004.07.27 01:19close3120.161.21341.19631.2148-6.401599.94
6252004.07.27 01:19close3110.081.21311.19641.2154-10.401589.54
6262004.07.27 01:20close3100.041.21321.19661.2161-7.601581.94
6272004.07.29 04:00buy3140.041.20641.18791.2074
6282004.07.29 04:27t/p3140.041.20741.18791.20744.001585.94
6292004.08.10 18:00sell3150.041.23061.24911.2296
6302004.08.10 18:02sell3160.081.23111.24911.2301
6312004.08.10 18:32t/p3160.081.23011.24911.23018.001593.94
6322004.08.10 18:32close3150.041.23011.24911.22962.001595.94
6332004.08.17 12:00sell3170.041.23431.25281.2333
6342004.08.17 12:02sell3180.081.23501.25301.2340
6352004.08.17 12:21t/p3180.081.23401.25301.23408.001603.94
6362004.08.17 12:21close3170.041.23391.25281.23331.601605.54
6372004.08.20 12:00sell3190.041.23411.25261.2331
6382004.08.20 12:18sell3200.081.23471.25271.2337
6392004.08.20 12:28t/p3200.081.23371.25271.23378.001613.54
6402004.08.20 12:28close3190.041.23361.25261.23312.001615.54
6412004.08.26 00:01buy3210.041.20861.19011.2096
6422004.08.26 01:10buy3220.081.20791.18991.2089
6432004.08.26 01:52t/p3220.081.20891.18991.20898.001623.54
6442004.08.26 01:52close3210.041.20901.19011.20961.601625.14
6452004.08.30 20:00buy3230.041.20581.18731.2068
6462004.08.30 20:41buy3240.081.20521.18721.2062
6472004.08.30 20:49t/p3240.081.20621.18721.20628.001633.14
6482004.08.30 20:49close3230.041.20621.18731.20681.601634.74
6492004.09.02 20:00sell3250.041.21531.23381.2143
6502004.09.02 20:02sell3260.081.21591.23391.2149
6512004.09.02 20:17t/p3260.081.21491.23391.21498.001642.74
6522004.09.02 20:17close3250.041.21491.23381.21431.601644.34
6532004.09.07 12:00buy3270.041.21021.19171.2112
6542004.09.07 12:47buy3280.081.20961.19161.2106
6552004.09.07 12:47t/p3280.081.21061.19161.21068.001652.34
6562004.09.07 12:47close3270.041.21061.19171.21121.601653.94
6572004.09.13 18:00sell3290.041.22491.24341.2239
6582004.09.13 18:04sell3300.081.22561.24361.2246
6592004.09.13 18:33sell3310.161.22621.24371.2252
6602004.09.13 19:37sell3320.321.22681.24381.2258
6612004.09.13 20:09close3320.321.22621.24381.225819.201673.14
6622004.09.13 20:10close3310.161.22651.24371.2252-4.801668.34
6632004.09.13 20:10close3300.081.22671.24361.2246-8.801659.54
6642004.09.13 20:10close3290.041.22661.24341.2239-6.801652.74
6652004.09.17 08:00buy3330.041.21901.20051.2200
6662004.09.17 08:08buy3340.081.21831.20031.2193
6672004.09.17 08:18t/p3340.081.21931.20031.21938.001660.74
6682004.09.17 08:18close3330.041.21931.20051.22001.201661.94
6692004.09.21 04:00buy3350.041.21791.19941.2189
6702004.09.21 06:04buy3360.081.21731.19931.2183
6712004.09.21 08:32t/p3360.081.21831.19931.21838.001669.94
6722004.09.21 08:32close3350.041.21831.19941.21891.601671.54
6732004.09.23 04:00sell3370.041.22631.24481.2253
6742004.09.23 04:44sell3380.081.22691.24491.2259
6752004.09.23 05:05sell3390.161.22751.24501.2265
6762004.09.23 08:06t/p3390.161.22651.24501.226516.001687.54
6772004.09.23 08:06close3380.081.22651.24491.22593.201690.74
6782004.09.23 08:07close3370.041.22661.24481.2253-1.201689.54
6792004.09.24 00:01sell3400.041.22651.24501.2255
6802004.09.24 00:05t/p3400.041.22551.24501.22554.001693.54
6812004.09.30 04:00sell3410.041.23241.25091.2314
6822004.09.30 04:39sell3420.081.23291.25091.2319
6832004.09.30 07:42sell3430.161.23351.25101.2325
6842004.09.30 07:58sell3440.321.23411.25111.2331
6852004.09.30 08:00close3440.321.23361.25111.233116.001709.54
6862004.09.30 08:00close3430.161.23371.25101.2325-3.201706.34
6872004.09.30 08:01close3420.081.23381.25091.2319-7.201699.14
6882004.09.30 08:01close3410.041.23391.25091.2314-6.001693.14
6892004.10.04 00:01sell3450.041.24011.25861.2391
6902004.10.04 01:58t/p3450.041.23911.25861.23914.001697.14
6912004.10.06 08:00buy3460.041.23221.21371.2332
6922004.10.06 08:16buy3470.081.23161.21361.2326
6932004.10.06 08:37buy3480.161.23101.21351.2320
6942004.10.06 08:47buy3490.321.23041.21341.2314
6952004.10.06 08:49close3490.321.23091.21341.231416.001713.14
6962004.10.06 08:49close3480.161.23071.21351.2320-4.801708.34
6972004.10.06 08:49close3470.081.23051.21361.2326-8.801699.54
6982004.10.06 08:49close3460.041.23061.21371.2332-6.401693.14
6992004.10.07 18:00buy3500.041.22881.21031.2298
7002004.10.07 18:41t/p3500.041.22981.21031.22984.001697.14
7012004.10.12 04:00sell3510.041.23661.25511.2356
7022004.10.12 04:47sell3520.081.23711.25511.2361
7032004.10.12 07:38t/p3520.081.23611.25511.23618.001705.14
7042004.10.12 07:38close3510.041.23611.25511.23562.001707.14
7052004.10.14 08:00buy3530.041.23571.21721.2367
7062004.10.14 08:00buy3540.081.23511.21711.2361
7072004.10.14 08:05buy3550.161.23451.21701.2355
7082004.10.14 08:13t/p3550.161.23551.21701.235516.001723.14
7092004.10.14 08:13close3540.081.23551.21711.23613.201726.34
7102004.10.14 08:13close3530.041.23531.21721.2367-1.601724.74
7112004.10.19 08:00sell3560.041.24721.26571.2462
7122004.10.19 08:15t/p3560.041.24621.26571.24624.001728.74
7132004.10.22 08:00sell3570.041.26081.27931.2598
7142004.10.22 08:02sell3580.081.26131.27931.2603
7152004.10.22 08:14sell3590.161.26191.27941.2609
7162004.10.22 08:21sell3600.321.26271.27971.2617
7172004.10.22 08:21sell3610.641.26321.27971.2622
7182004.10.22 08:39close3610.641.26271.27971.262232.001760.74
7192004.10.22 08:40close3600.321.26281.27971.2617-3.201757.54
7202004.10.22 08:40close3590.161.26251.27941.2609-9.601747.94
7212004.10.22 08:40close3580.081.26241.27931.2603-8.801739.14
7222004.10.22 08:40close3570.041.26271.27931.2598-7.601731.54
7232004.10.26 20:00sell3620.041.27521.29371.2742
7242004.10.26 20:02sell3630.081.27571.29371.2747
7252004.10.26 20:40sell3640.161.27641.29391.2754
7262004.10.26 20:52t/p3640.161.27541.29391.275416.001747.54
7272004.10.26 20:52close3630.081.27541.29371.27472.401749.94
7282004.10.26 20:52close3620.041.27551.29371.2742-1.201748.74
7292004.11.01 18:00sell3650.041.27401.29251.2730
7302004.11.01 18:05sell3660.081.27461.29261.2736
7312004.11.01 18:16sell3670.161.27551.29301.2745
7322004.11.01 18:17sell3680.321.27611.29311.2751
7332004.11.01 18:17close3680.321.27551.29311.275119.201767.94
7342004.11.01 18:17close3670.161.27561.29301.2745-1.601766.34
7352004.11.01 18:17close3660.081.27511.29261.2736-4.001762.34
7362004.11.01 18:17close3650.041.27531.29251.2730-5.201757.14
7372004.11.03 18:00buy3690.041.27891.26041.2799
7382004.11.03 18:06buy3700.081.27801.26001.2790
7392004.11.03 18:19t/p3700.081.27901.26001.27908.001765.14
7402004.11.03 18:19close3690.041.27901.26041.27990.401765.54
7412004.11.09 00:01sell3710.041.29131.30981.2903
7422004.11.09 01:55t/p3710.041.29031.30981.29034.001769.54
7432004.11.16 04:00sell3720.041.29331.31181.2923
7442004.11.16 05:40sell3730.081.29391.31191.2929
7452004.11.16 07:35t/p3730.081.29291.31191.29298.001777.54
7462004.11.16 07:35close3720.041.29291.31181.29231.601779.14
7472004.11.18 20:00sell3740.041.29661.31511.2956
7482004.11.18 20:09sell3750.081.29721.31521.2962
7492004.11.18 21:44t/p3750.081.29621.31521.29628.001787.14
7502004.11.18 21:44close3740.041.29621.31511.29561.601788.74
7512004.11.23 04:00sell3760.041.29831.31681.2973
7522004.11.23 04:10sell3770.081.29891.31691.2979
7532004.11.23 04:24sell3780.161.29971.31721.2987
7542004.11.23 04:40sell3790.321.30031.31731.2993
7552004.11.23 04:46close3790.321.29981.31731.299316.001804.74
7562004.11.23 04:46close3780.161.29991.31721.2987-3.201801.54
7572004.11.23 04:47close3770.081.29981.31691.2979-7.201794.34
7582004.11.23 04:47close3760.041.30001.31681.2973-6.801787.54
7592004.11.29 04:00sell3800.041.32551.34401.3245
7602004.11.29 05:21sell3810.081.32611.34411.3251
7612004.11.29 05:33sell3820.161.32671.34421.3257
7622004.11.29 05:45t/p3820.161.32571.34421.325716.001803.54
7632004.11.29 05:45close3810.081.32571.34411.32513.201806.74
7642004.11.29 05:45close3800.041.32591.34401.3245-1.601805.14
7652004.12.02 12:00sell3830.041.33071.34921.3297
7662004.12.02 12:02sell3840.081.33131.34931.3303
7672004.12.02 12:05sell3850.161.33181.34931.3308
7682004.12.02 12:12sell3860.321.33241.34941.3314
7692004.12.02 12:14close3860.321.33181.34941.331419.201824.34
7702004.12.02 12:14close3850.161.33191.34931.3308-1.601822.74
7712004.12.02 12:14close3840.081.33141.34931.3303-0.801821.94
7722004.12.02 12:14close3830.041.33161.34921.3297-3.601818.34
7732004.12.07 12:00sell3870.041.34531.36381.3443
7742004.12.07 12:01sell3880.081.34581.36381.3448
7752004.12.07 12:02t/p3880.081.34481.36381.34488.001826.34
7762004.12.07 12:02close3870.041.34481.36381.34432.001828.34
7772004.12.13 12:00buy3890.041.32661.30811.3276
7782004.12.13 12:03t/p3890.041.32761.30811.32764.001832.34
7792004.12.16 20:00sell3900.041.32171.34021.3207
7802004.12.16 20:06sell3910.081.32231.34031.3213
7812004.12.16 20:13sell3920.161.32301.34051.3220
7822004.12.16 20:19sell3930.321.32361.34061.3226
7832004.12.16 20:21close3930.321.32311.34061.322616.001848.34
7842004.12.16 20:21close3920.161.32321.34051.3220-3.201845.14
7852004.12.16 20:21close3910.081.32331.34031.3213-8.001837.14
7862004.12.16 20:21close3900.041.32351.34021.3207-7.201829.94
7872004.12.20 08:00buy3940.041.33281.31431.3338
7882004.12.20 08:59t/p3940.041.33381.31431.33384.001833.94
7892004.12.22 04:00sell3950.041.33611.35461.3351
7902004.12.22 05:08t/p3950.041.33511.35461.33514.001837.94
7912004.12.29 00:01sell3960.041.36121.37971.3602
7922004.12.29 00:06sell3970.081.36181.37981.3608
7932004.12.29 00:35t/p3970.081.36081.37981.36088.001845.94
7942004.12.29 00:35close3960.041.36061.37971.36022.401848.34
7952005.01.07 12:00buy3980.041.32341.30491.3244
7962005.01.07 12:05buy3990.081.32281.30481.3238
7972005.01.07 12:28buy4000.161.32221.30471.3232
7982005.01.07 12:35buy4010.321.32171.30471.3227
7992005.01.07 12:35buy4020.641.32091.30441.3219
8002005.01.07 12:55close4020.641.32151.30441.321938.401886.74
8012005.01.07 12:55close4010.321.32131.30471.3227-12.801873.94
8022005.01.07 12:55close4000.161.32111.30471.3232-17.601856.34
8032005.01.07 12:56close3990.081.32121.30481.3238-12.801843.54
8042005.01.07 12:56close3980.041.32141.30491.3244-8.001835.54
8052005.01.10 18:00buy4030.041.31121.29271.3122
8062005.01.10 18:01buy4040.081.31061.29261.3116
8072005.01.10 18:14buy4050.161.31001.29251.3110
8082005.01.10 18:22buy4060.321.30931.29231.3103
8092005.01.10 18:25close4060.321.30981.29231.310316.001851.54
8102005.01.10 18:25close4050.161.30971.29251.3110-4.801846.74
8112005.01.10 18:26close4040.081.30961.29261.3116-8.001838.74
8122005.01.10 18:26close4030.041.30971.29271.3122-6.001832.74
8132005.01.19 12:00buy4070.041.30891.29041.3099
8142005.01.19 12:08buy4080.081.30831.29031.3093
8152005.01.19 12:47t/p4080.081.30931.29031.30938.001840.74
8162005.01.19 12:47close4070.041.30931.29041.30991.601842.34
8172005.01.21 18:00buy4090.041.30391.28541.3049
8182005.01.21 18:16t/p4090.041.30491.28541.30494.001846.34
8192005.01.26 20:00buy4100.041.30861.29011.3096
8202005.01.26 20:21buy4110.081.30801.29001.3090
8212005.01.26 20:35buy4120.161.30751.29001.3085
8222005.01.26 20:38buy4130.321.30691.28991.3079
8232005.01.26 20:38close4130.321.30741.28991.307916.001862.34
8242005.01.26 20:38close4120.161.30731.29001.3085-3.201859.14
8252005.01.26 20:38close4110.081.30711.29001.3090-7.201851.94
8262005.01.26 20:39close4100.041.30681.29011.3096-7.201844.74
8272005.01.28 04:00sell4140.041.30261.32111.3016
8282005.01.28 04:52sell4150.081.30321.32121.3022
8292005.01.28 07:05sell4160.161.30391.32141.3029
8302005.01.28 07:37sell4170.321.30451.32151.3035
8312005.01.28 07:55sell4180.641.30531.32181.3043
8322005.01.28 08:00close4180.641.30461.32181.304344.801889.54
8332005.01.28 08:00close4170.321.30481.32151.3035-9.601879.94
8342005.01.28 08:00close4160.161.30501.32141.3029-17.601862.34
8352005.01.28 08:00close4150.081.30491.32121.3022-13.601848.74
8362005.01.28 08:01close4140.041.30481.32111.3016-8.801839.94
8372005.02.03 00:01sell4190.041.30351.32201.3025
8382005.02.03 00:42t/p4190.041.30251.32201.30254.001843.94
8392005.02.09 04:00buy4200.041.27611.25761.2771
8402005.02.09 06:06buy4210.081.27551.25751.2765
8412005.02.09 06:21t/p4210.081.27651.25751.27658.001851.94
8422005.02.09 06:21close4200.041.27651.25761.27711.601853.54
8432005.02.17 08:00sell4220.041.30421.32271.3032
8442005.02.17 08:32sell4230.081.30481.32281.3038
8452005.02.17 08:40sell4240.161.30551.32301.3045
8462005.02.17 08:41sell4250.321.30611.32311.3051
8472005.02.17 08:43close4250.321.30561.32311.305116.001869.54
8482005.02.17 08:44close4240.161.30581.32301.3045-4.801864.74
8492005.02.17 08:44close4230.081.30591.32281.3038-8.801855.94
8502005.02.17 08:44close4220.041.30571.32271.3032-6.001849.94
8512005.02.17 18:00sell4260.041.30851.32701.3075
8522005.02.17 18:01t/p4260.041.30751.32701.30754.001853.94
8532005.02.18 04:00sell4270.041.30671.32521.3057
8542005.02.18 04:21sell4280.081.30731.32531.3063
8552005.02.18 07:46sell4290.161.30801.32551.3070
8562005.02.18 08:43t/p4290.161.30701.32551.307016.001869.94
8572005.02.18 08:43close4280.081.30701.32531.30632.401872.34
8582005.02.18 08:43close4270.041.30741.32521.3057-2.801869.54
8592005.02.24 00:01sell4300.041.32081.33931.3198
8602005.02.24 00:32sell4310.081.32141.33941.3204
8612005.02.24 00:53t/p4310.081.32041.33941.32048.001877.54
8622005.02.24 00:53close4300.041.32041.33931.31981.601879.14
8632005.03.01 00:01sell4320.041.32161.34011.3206
8642005.03.01 02:00sell4330.081.32241.34041.3214
8652005.03.01 02:45t/p4330.081.32141.34041.32148.001887.14
8662005.03.01 02:45close4320.041.32141.34011.32060.801887.94
8672005.03.04 18:00buy4340.041.32461.30611.3256
8682005.03.04 19:22buy4350.081.32401.30601.3250
8692005.03.04 19:51t/p4350.081.32501.30601.32508.001895.94
8702005.03.04 19:51close4340.041.32511.30611.32562.001897.94
8712005.03.11 04:00sell4360.041.34261.36111.3416
8722005.03.11 06:18sell4370.081.34321.36121.3422
8732005.03.11 07:14t/p4370.081.34221.36121.34228.001905.94
8742005.03.11 07:14close4360.041.34221.36111.34161.601907.54
8752005.03.18 00:01sell4380.041.33801.35651.3370
8762005.03.18 01:56sell4390.081.33861.35661.3376
8772005.03.18 02:29t/p4390.081.33761.35661.33768.001915.54
8782005.03.18 02:29close4380.041.33751.35651.33702.001917.54
8792005.03.25 08:00buy4400.041.29491.27641.2959
8802005.03.25 08:55t/p4400.041.29591.27641.29594.001921.54
8812005.04.06 04:00buy4410.041.28591.26741.2869
8822005.04.06 04:24t/p4410.041.28691.26741.28694.001925.54
8832005.04.11 00:01buy4420.041.29281.27431.2938
8842005.04.11 00:47buy4430.081.29221.27421.2932
8852005.04.11 01:22buy4440.161.29151.27401.2925
8862005.04.11 01:54t/p4440.161.29251.27401.292516.001941.54
8872005.04.11 01:54close4430.081.29261.27421.29323.201944.74
8882005.04.11 01:54close4420.041.29251.27431.2938-1.201943.54
8892005.04.12 20:00sell4450.041.28881.30731.2878
8902005.04.12 20:01t/p4450.041.28781.30731.28784.001947.54
8912005.04.15 20:00buy4460.041.29101.27251.2920
8922005.04.15 20:01buy4470.081.29031.27231.2913
8932005.04.15 20:24t/p4470.081.29131.27231.29138.001955.54
8942005.04.15 20:24close4460.041.29131.27251.29201.201956.74
8952005.04.21 18:00sell4480.041.30881.32731.3078
8962005.04.21 18:00sell4490.081.30941.32741.3084
8972005.04.21 18:01t/p4490.081.30841.32741.30848.001964.74
8982005.04.21 18:01close4480.041.30831.32731.30782.001966.74
8992005.04.29 08:00buy4500.041.29411.27561.2951
9002005.04.29 08:05t/p4500.041.29511.27561.29514.001970.74
9012005.05.03 12:00buy4510.041.28761.26911.2886
9022005.05.03 12:00buy4520.081.28691.26891.2879
9032005.05.03 12:10buy4530.161.28631.26881.2873
9042005.05.03 12:40t/p4530.161.28731.26881.287316.001986.74
9052005.05.03 12:40close4520.081.28731.26891.28793.201989.94
9062005.05.03 12:40close4510.041.28721.26911.2886-1.601988.34
9072005.05.06 12:00sell4540.041.29521.31371.2942
9082005.05.06 12:00sell4550.081.29571.31371.2947
9092005.05.06 12:02sell4560.161.29631.31381.2953
9102005.05.06 12:15sell4570.321.29691.31391.2959
9112005.05.06 12:15close4570.321.29621.31391.295922.402010.74
9122005.05.06 12:16close4560.161.29591.31381.29536.402017.14
9132005.05.06 12:16close4550.081.29581.31371.2947-0.802016.34
9142005.05.06 12:16close4540.041.29571.31371.2942-2.002014.34
9152005.05.10 12:00buy4580.041.28481.26631.2858
9162005.05.10 12:31buy4590.081.28421.26621.2852
9172005.05.10 12:48t/p4590.081.28521.26621.28528.002022.34
9182005.05.10 12:48close4580.041.28521.26631.28581.602023.94
9192005.05.16 20:00buy4600.041.26281.24431.2638
9202005.05.16 20:22t/p4600.041.26381.24431.26384.002027.94
9212005.05.24 04:00buy4610.041.25611.23761.2571
9222005.05.24 05:30t/p4610.041.25711.23761.25714.002031.94
9232005.05.27 20:00buy4620.041.25781.23931.2588
9242005.05.27 20:09buy4630.081.25721.23921.2582
9252005.05.27 21:52t/p4630.081.25821.23921.25828.002039.94
9262005.05.27 21:52close4620.041.25821.23931.25881.602041.54
9272005.06.02 18:00buy4640.041.22671.20821.2277
9282005.06.02 18:03buy4650.081.22611.20811.2271
9292005.06.02 18:05t/p4650.081.22711.20811.22718.002049.54
9302005.06.02 18:05close4640.041.22711.20821.22771.602051.14
9312005.06.14 08:00buy4660.041.21141.19291.2124
9322005.06.14 08:03buy4670.081.21071.19271.2117
9332005.06.14 08:05t/p4670.081.21171.19271.21178.002059.14
9342005.06.14 08:05close4660.041.21171.19291.21241.202060.34
9352005.06.15 18:00buy4680.041.21071.19221.2117
9362005.06.15 18:20t/p4680.041.21171.19221.21174.002064.34
9372005.06.21 00:01sell4690.041.21551.23401.2145
9382005.06.21 00:08sell4700.081.21611.23411.2151
9392005.06.21 00:17t/p4700.081.21511.23411.21518.002072.34
9402005.06.21 00:17close4690.041.21501.23401.21452.002074.34
9412005.06.27 00:01buy4710.041.21011.19161.2111
9422005.06.27 00:21buy4720.081.20951.19151.2105
9432005.06.27 00:46t/p4720.081.21051.19151.21058.002082.34
9442005.06.27 00:46close4710.041.21051.19161.21111.602083.94
9452005.06.28 18:00sell4730.041.20751.22601.2065
9462005.06.28 18:25sell4740.081.20811.22611.2071
9472005.06.28 19:02t/p4740.081.20711.22611.20718.002091.94
9482005.06.28 19:02close4730.041.20701.22601.20652.002093.94
9492005.06.30 08:00buy4750.041.20951.19101.2105
9502005.06.30 08:00buy4760.081.20891.19091.2099
9512005.06.30 08:03t/p4760.081.20991.19091.20998.002101.94
9522005.06.30 08:03close4750.041.20991.19101.21051.602103.54
9532005.07.05 20:00buy4770.041.19191.17341.1929
9542005.07.05 20:03buy4780.081.19131.17331.1923
9552005.07.05 21:43t/p4780.081.19231.17331.19238.002111.54
9562005.07.05 21:43close4770.041.19231.17341.19291.602113.14
9572005.07.13 20:00sell4790.041.20921.22771.2082
9582005.07.13 20:00sell4800.081.20981.22781.2088
9592005.07.13 20:20t/p4800.081.20881.22781.20888.002121.14
9602005.07.13 20:20close4790.041.20871.22771.20822.002123.14
9612005.07.20 04:00buy4810.041.20841.18991.2094
9622005.07.20 04:27t/p4810.041.20941.18991.20944.002127.14
9632005.07.22 18:00sell4820.041.20691.22541.2059
9642005.07.22 18:00sell4830.081.20751.22551.2065
9652005.07.22 18:00sell4840.161.20821.22571.2072
9662005.07.22 18:01t/p4840.161.20721.22571.207216.002143.14
9672005.07.22 18:01close4830.081.20721.22551.20652.402145.54
9682005.07.22 18:01close4820.041.20701.22541.2059-0.402145.14
9692005.07.27 20:00buy4850.041.20731.18881.2083
9702005.07.27 20:00buy4860.081.20671.18871.2077
9712005.07.27 20:05t/p4860.081.20771.18871.20778.002153.14
9722005.07.27 20:05close4850.041.20771.18881.20831.602154.74
9732005.08.03 00:01sell4870.041.21961.23811.2186
9742005.08.03 02:31t/p4870.041.21861.23811.21864.002158.74
9752005.08.05 18:00sell4880.041.23241.25091.2314
9762005.08.05 18:00sell4890.081.23301.25101.2320
9772005.08.05 18:13t/p4890.081.23201.25101.23208.002166.74
9782005.08.05 18:13close4880.041.23181.25091.23142.402169.14
9792005.08.15 00:01sell4900.041.24541.26391.2444
9802005.08.15 00:35sell4910.081.24601.26401.2450
9812005.08.15 00:41t/p4910.081.24501.26401.24508.002177.14
9822005.08.15 00:41close4900.041.24501.26391.24441.602178.74
9832005.08.22 04:00buy4920.041.21781.19931.2188
9842005.08.22 04:33t/p4920.041.21881.19931.21884.002182.74
9852005.08.29 00:01sell4930.041.22841.24691.2274
9862005.08.29 00:01sell4940.081.22891.24691.2279
9872005.08.29 00:23sell4950.161.22951.24701.2285
9882005.08.29 00:33sell4960.321.23021.24721.2292
9892005.08.29 00:45close4960.321.22971.24721.229216.002198.74
9902005.08.29 00:45close4950.161.22961.24701.2285-1.602197.14
9912005.08.29 00:45close4940.081.22991.24691.2279-8.002189.14
9922005.08.29 00:45close4930.041.23011.24691.2274-6.802182.34
9932005.08.31 20:00buy4970.041.23311.21461.2341
9942005.08.31 20:17t/p4970.041.23411.21461.23414.002186.34
9952005.09.05 20:00sell4980.041.25281.27131.2518
9962005.09.05 20:01sell4990.081.25331.27131.2523
9972005.09.05 20:37t/p4990.081.25231.27131.25238.002194.34
9982005.09.05 20:37close4980.041.25231.27131.25182.002196.34
9992005.09.14 08:00buy5000.041.22911.21061.2301
10002005.09.14 08:00buy5010.081.22861.21061.2296
10012005.09.14 08:11t/p5010.081.22961.21061.22968.002204.34
10022005.09.14 08:11close5000.041.22971.21061.23012.402206.74
10032005.09.16 08:00buy5020.041.22941.21091.2304
10042005.09.16 08:01buy5030.081.22881.21081.2298
10052005.09.16 08:19t/p5030.081.22981.21081.22988.002214.74
10062005.09.16 08:19close5020.041.22991.21091.23042.002216.74
10072005.09.20 18:00buy5040.041.21791.19941.2189
10082005.09.20 18:04t/p5040.041.21891.19941.21894.002220.74
10092005.09.27 12:00buy5050.041.20351.18501.2045
10102005.09.27 12:06buy5060.081.20291.18491.2039
10112005.09.27 12:28buy5070.161.20241.18491.2034
10122005.09.27 12:49buy5080.321.20181.18481.2028
10132005.09.27 12:57close5080.321.20251.18481.202822.402243.14
10142005.09.27 12:57close5070.161.20241.18491.20340.002243.14
10152005.09.27 12:57close5060.081.20251.18491.2039-3.202239.94
10162005.09.27 12:57close5050.041.20261.18501.2045-3.602236.34
10172005.10.05 00:01buy5090.041.19241.17391.1934
10182005.10.05 00:06buy5100.081.19181.17381.1928
10192005.10.05 02:11t/p5100.081.19281.17381.19288.002244.34
10202005.10.05 02:11close5090.041.19281.17391.19341.602245.94
10212005.10.10 04:00sell5110.041.21361.23211.2126
10222005.10.10 04:14t/p5110.041.21261.23211.21264.002249.94
10232005.10.14 00:01buy5120.041.20271.18421.2037
10242005.10.14 00:44buy5130.081.20201.18401.2030
10252005.10.14 01:01buy5140.161.20141.18391.2024
10262005.10.14 02:21buy5150.321.20081.18381.2018
10272005.10.14 02:25buy5160.641.20001.18351.2010
10282005.10.14 02:44close5160.641.20071.18351.201044.802294.74
10292005.10.14 02:44close5150.321.20081.18381.20180.002294.74
10302005.10.14 02:44close5140.161.20051.18391.2024-14.402280.34
10312005.10.14 02:44close5130.081.20061.18401.2030-11.202269.14
10322005.10.14 02:44close5120.041.20041.18421.2037-9.202259.94
10332005.10.18 04:00sell5170.041.20041.21891.1994
10342005.10.18 06:30t/p5170.041.19941.21891.19944.002263.94
10352005.10.20 00:01buy5180.041.19981.18131.2008
10362005.10.20 00:06buy5190.081.19921.18121.2002
10372005.10.20 00:37buy5200.161.19861.18111.1996
10382005.10.20 00:38buy5210.321.19791.18091.1989
10392005.10.20 00:57buy5220.641.19731.18081.1983
10402005.10.20 01:12close5220.641.19791.18081.198338.402302.34
10412005.10.20 01:12close5210.321.19771.18091.1989-6.402295.94
10422005.10.20 01:13close5200.161.19781.18111.1996-12.802283.14
10432005.10.20 01:14close5190.081.19771.18121.2002-12.002271.14
10442005.10.20 01:14close5180.041.19761.18131.2008-8.802262.34
10452005.10.25 12:00buy5230.041.20351.18501.2045
10462005.10.25 12:00buy5240.081.20291.18491.2039
10472005.10.25 12:32buy5250.161.20241.18491.2034
10482005.10.25 12:44t/p5250.161.20341.18491.203416.002278.34
10492005.10.25 12:44close5240.081.20341.18491.20394.002282.34
10502005.10.25 12:44close5230.041.20331.18501.2045-0.802281.54
10512005.10.28 20:00sell5260.041.20621.22471.2052
10522005.10.28 21:01sell5270.081.20671.22471.2057
10532005.10.28 21:07sell5280.161.20731.22481.2063
10542005.10.28 21:39t/p5280.161.20631.22481.206316.002297.54
10552005.10.28 21:39close5270.081.20631.22471.20573.202300.74
10562005.10.28 21:39close5260.041.20661.22471.2052-1.602299.14
10572005.11.02 04:00buy5290.041.20311.18461.2041
10582005.11.02 04:38t/p5290.041.20411.18461.20414.002303.14
10592005.11.08 20:00buy5300.041.17901.16051.1800
10602005.11.08 20:03buy5310.081.17841.16041.1794
10612005.11.08 20:14buy5320.161.17781.16031.1788
10622005.11.08 20:54t/p5320.161.17881.16031.178816.002319.14
10632005.11.08 20:54close5310.081.17881.16041.17943.202322.34
10642005.11.08 20:54close5300.041.17851.16051.1800-2.002320.34
10652005.11.11 20:00buy5330.041.17051.15201.1715
10662005.11.11 21:42t/p5330.041.17151.15201.17154.002324.34
10672005.11.16 00:01buy5340.041.17201.15351.1730
10682005.11.16 00:33t/p5340.041.17301.15351.17304.002328.34
10692005.11.22 04:00sell5350.041.17261.19111.1716
10702005.11.22 06:05sell5360.081.17331.19131.1723
10712005.11.22 08:03sell5370.161.17391.19141.1729
10722005.11.22 08:40t/p5370.161.17291.19141.172916.002344.34
10732005.11.22 08:40close5360.081.17281.19131.17234.002348.34
10742005.11.22 08:41close5350.041.17291.19111.1716-1.202347.14
10752005.11.24 18:00sell5380.041.17821.19671.1772
10762005.11.24 18:11t/p5380.041.17721.19671.17724.002351.14
10772005.11.28 20:00buy5390.041.18511.16661.1861
10782005.11.28 20:00buy5400.081.18451.16651.1855
10792005.11.28 20:05t/p5400.081.18551.16651.18558.002359.14
10802005.11.28 20:05close5390.041.18561.16661.18612.002361.14
10812005.11.30 08:00sell5410.041.17871.19721.1777
10822005.11.30 08:02sell5420.081.17931.19731.1783
10832005.11.30 08:33t/p5420.081.17831.19731.17838.002369.14
10842005.11.30 08:33close5410.041.17831.19721.17771.602370.74
10852005.12.05 18:00buy5430.041.17901.16051.1800
10862005.12.05 18:07buy5440.081.17841.16041.1794
10872005.12.05 18:12t/p5440.081.17941.16041.17948.002378.74
10882005.12.05 18:12close5430.041.17941.16051.18001.602380.34
10892005.12.07 12:00sell5450.041.17251.19101.1715
10902005.12.07 12:29t/p5450.041.17151.19101.17154.002384.34
10912005.12.08 18:00buy5460.041.18281.16431.1838
10922005.12.08 18:03t/p5460.041.18381.16431.18384.002388.34
10932005.12.14 00:01sell5470.041.19361.21211.1926
10942005.12.14 00:16sell5480.081.19421.21221.1932
10952005.12.14 00:47sell5490.161.19471.21221.1937
10962005.12.14 01:14sell5500.321.19561.21261.1946
10972005.12.14 01:14close5500.321.19491.21261.194622.402410.74
10982005.12.14 01:14close5490.161.19511.21221.1937-6.402404.34
10992005.12.14 01:14close5480.081.19501.21221.1932-6.402397.94
11002005.12.14 01:15close5470.041.19521.21211.1926-6.402391.54
11012005.12.15 04:00sell5510.041.20051.21901.1995
11022005.12.15 04:16t/p5510.041.19951.21901.19954.002395.54
11032005.12.22 20:00buy5520.041.18781.16931.1888
11042005.12.22 22:13buy5530.081.18721.16921.1882
11052005.12.22 23:25t/p5530.081.18821.16921.18828.002403.54
11062005.12.22 23:25close5520.041.18831.16931.18882.002405.54
11072005.12.30 08:00buy5540.041.18861.17011.1896
11082005.12.30 08:21buy5550.081.18801.17001.1890
11092005.12.30 08:26buy5560.161.18741.16991.1884
11102005.12.30 08:36buy5570.321.18681.16981.1878
11112005.12.30 08:42close5570.321.18731.16981.187816.002421.54
11122005.12.30 08:42close5560.161.18741.16991.18840.002421.54
11132005.12.30 08:42close5550.081.18711.17001.1890-7.202414.34
11142005.12.30 08:42close5540.041.18721.17011.1896-5.602408.74
11152006.01.03 04:00buy5580.041.18731.16881.1883
11162006.01.03 06:04t/p5580.041.18831.16881.18834.002412.74
11172006.01.05 20:00sell5590.041.20971.22821.2087
11182006.01.05 20:02sell5600.081.21051.22851.2095
11192006.01.05 20:30sell5610.161.21101.22851.2100
11202006.01.05 20:39sell5620.321.21171.22871.2107
11212006.01.05 20:40close5620.321.21121.22871.210716.002428.74
11222006.01.05 20:41close5610.161.21131.22851.2100-4.802423.94
11232006.01.05 20:41close5600.081.21121.22851.2095-5.602418.34
11242006.01.05 20:41close5590.041.21141.22821.2087-6.802411.54
11252006.01.12 18:00sell5630.041.20331.22181.2023
11262006.01.12 18:02sell5640.081.20391.22191.2029
11272006.01.12 18:04sell5650.161.20471.22221.2037
11282006.01.12 18:08t/p5650.161.20371.22221.203716.002427.54
11292006.01.12 18:08close5640.081.20371.22191.20291.602429.14
11302006.01.12 18:08close5630.041.20381.22181.2023-2.002427.14
11312006.01.17 12:00sell5660.041.21091.22941.2099
11322006.01.17 12:13t/p5660.041.20991.22941.20994.002431.14
11332006.01.19 04:00sell5670.041.20951.22801.2085
11342006.01.19 07:22sell5680.081.21011.22811.2091
11352006.01.19 07:26sell5690.161.21081.22831.2098
11362006.01.19 08:20t/p5690.161.20981.22831.209816.002447.14
11372006.01.19 08:20close5680.081.20971.22811.20913.202450.34
11382006.01.19 08:20close5670.041.20981.22801.2085-1.202449.14
11392006.01.20 20:00buy5700.041.21311.19461.2141
11402006.01.20 20:05t/p5700.041.21411.19461.21414.002453.14
11412006.01.25 00:01sell5710.041.22701.24551.2260
11422006.01.25 01:15t/p5710.041.22601.24551.22604.002457.14
11432006.01.31 18:00buy5720.041.21571.19721.2167
11442006.01.31 18:15t/p5720.041.21671.19721.21674.002461.14
11452006.02.03 00:01buy5730.041.20901.19051.2100
11462006.02.03 00:09buy5740.081.20851.19051.2095
11472006.02.03 01:24t/p5740.081.20951.19051.20958.002469.14
11482006.02.03 01:24close5730.041.20961.19051.21002.402471.54
11492006.02.07 18:00buy5750.041.19761.17911.1986
11502006.02.07 18:02buy5760.081.19691.17891.1979
11512006.02.07 18:51t/p5760.081.19791.17891.19798.002479.54
11522006.02.07 18:51close5750.041.19791.17911.19861.202480.74
11532006.02.14 12:00buy5770.041.19091.17241.1919
11542006.02.14 12:03buy5780.081.19041.17241.1914
11552006.02.14 12:43buy5790.161.18981.17231.1908
11562006.02.14 13:29t/p5790.161.19081.17231.190816.002496.74
11572006.02.14 13:29close5780.081.19081.17241.19143.202499.94
11582006.02.14 13:30close5770.041.19071.17241.1919-0.802499.14
11592006.02.17 00:01buy5800.041.19071.17221.1917
11602006.02.17 00:06buy5810.081.19001.17201.1910
11612006.02.17 00:51t/p5810.081.19101.17201.19108.002507.14
11622006.02.17 00:51close5800.041.19101.17221.19171.202508.34
11632006.02.21 12:00sell5820.041.19181.21031.1908
11642006.02.21 12:32t/p5820.041.19081.21031.19084.002512.34
11652006.02.28 12:00buy5830.041.18911.17061.1901
11662006.02.28 12:12buy5840.081.18861.17061.1896
11672006.02.28 12:54buy5850.161.18801.17051.1890
11682006.02.28 14:02buy5860.321.18741.17041.1884
11692006.02.28 14:03close5860.321.18791.17041.188416.002528.34
11702006.02.28 14:04close5850.161.18781.17051.1890-3.202525.14
11712006.02.28 14:04close5840.081.18791.17061.1896-5.602519.54
11722006.02.28 14:04close5830.041.18801.17061.1901-4.402515.14
11732006.03.06 20:00sell5870.041.20141.21991.2004
11742006.03.06 20:59sell5880.081.20201.22001.2010
11752006.03.06 21:04sell5890.161.20261.22011.2016
11762006.03.06 23:41t/p5890.161.20161.22011.201616.002531.14
11772006.03.06 23:41close5880.081.20161.22001.20103.202534.34
11782006.03.06 23:41close5870.041.20201.21991.2004-2.402531.94
11792006.03.09 04:00buy5900.041.19341.17491.1944
11802006.03.09 04:38buy5910.081.19281.17481.1938
11812006.03.09 04:53t/p5910.081.19381.17481.19388.002539.94
11822006.03.09 04:53close5900.041.19381.17491.19441.602541.54
11832006.03.10 12:00buy5920.041.19261.17411.1936
11842006.03.10 13:01buy5930.081.19201.17401.1930
11852006.03.10 14:31buy5940.161.19121.17371.1922
11862006.03.10 14:31buy5950.321.19061.17361.1916
11872006.03.10 14:31buy5960.641.18991.17341.1909
11882006.03.10 14:31t/p5960.641.19091.17341.190964.002605.54
11892006.03.10 14:31close5950.321.19101.17361.191612.802618.34
11902006.03.10 14:32close5940.161.19141.17371.19223.202621.54
11912006.03.10 14:32close5930.081.19131.17401.1930-5.602615.94
11922006.03.10 14:32close5920.041.19121.17411.1936-5.602610.34
11932006.03.13 00:01buy5970.041.19151.17301.1925
11942006.03.13 01:05t/p5970.041.19251.17301.19254.002614.34
11952006.03.20 08:00sell5980.041.21591.23441.2149
11962006.03.20 08:00sell5990.081.21651.23451.2155
11972006.03.20 08:15sell6000.161.21701.23451.2160
11982006.03.20 08:16sell6010.321.21761.23461.2166
11992006.03.20 08:17close6010.321.21701.23461.216619.202633.54
12002006.03.20 08:17close6000.161.21711.23451.2160-1.602631.94
12012006.03.20 08:17close5990.081.21671.23451.2155-1.602630.34
12022006.03.20 08:17close5980.041.21691.23441.2149-4.002626.34
12032006.03.27 00:01buy6020.041.20411.18561.2051
12042006.03.27 00:25buy6030.081.20351.18551.2045
12052006.03.27 00:54buy6040.161.20291.18541.2039
12062006.03.27 02:27t/p6040.161.20391.18541.203916.002642.34
12072006.03.27 02:27close6030.081.20391.18551.20453.202645.54
12082006.03.27 02:27close6020.041.20381.18561.2051-1.202644.34
12092006.03.30 04:00buy6050.041.20511.18661.2061
12102006.03.30 04:00buy6060.081.20461.18661.2056
12112006.03.30 04:45t/p6060.081.20561.18661.20568.002652.34
12122006.03.30 04:45close6050.041.20561.18661.20612.002654.34
12132006.04.03 04:00sell6070.041.20911.22761.2081
12142006.04.03 04:03sell6080.081.20981.22781.2088
12152006.04.03 04:45t/p6080.081.20881.22781.20888.002662.34
12162006.04.03 04:45close6070.041.20871.22761.20811.602663.94
12172006.04.06 18:00sell6090.041.22171.24021.2207
12182006.04.06 18:03sell6100.081.22231.24031.2213
12192006.04.06 18:12t/p6100.081.22131.24031.22138.002671.94
12202006.04.06 18:12close6090.041.22131.24021.22071.602673.54
12212006.04.11 18:00buy6110.041.21261.19411.2136
12222006.04.11 18:14buy6120.081.21201.19401.2130
12232006.04.11 18:35t/p6120.081.21301.19401.21308.002681.54
12242006.04.11 18:35close6110.041.21301.19411.21361.602683.14
12252006.04.14 04:00buy6130.041.21141.19291.2124
12262006.04.14 05:41buy6140.081.21081.19281.2118
12272006.04.14 09:20buy6150.161.21011.19261.2111
12282006.04.14 10:31buy6160.321.20951.19251.2105
12292006.04.14 10:31close6160.321.21001.19251.210516.002699.14
12302006.04.14 10:31close6150.161.20991.19261.2111-3.202695.94
12312006.04.14 10:31close6140.081.21031.19281.2118-4.002691.94
12322006.04.14 10:31close6130.041.21011.19291.2124-5.202686.74
12332006.04.20 12:00sell6170.041.23481.25331.2338
12342006.04.20 12:18sell6180.081.23531.25331.2343
12352006.04.20 12:37t/p6180.081.23431.25331.23438.002694.74
12362006.04.20 12:37close6170.041.23431.25331.23382.002696.74
12372006.04.27 12:00sell6190.041.24401.26251.2430
12382006.04.27 12:37t/p6190.041.24301.26251.24304.002700.74
12392006.05.02 00:01sell6200.041.25671.27521.2557
12402006.05.02 00:26sell6210.081.25721.27521.2562
12412006.05.02 00:28sell6220.161.25781.27531.2568
12422006.05.02 01:32sell6230.321.25841.27541.2574
12432006.05.02 01:34close6230.321.25781.27541.257419.202719.94
12442006.05.02 01:35close6220.161.25791.27531.2568-1.602718.34
12452006.05.02 01:35close6210.081.25781.27521.2562-4.802713.54
12462006.05.02 01:35close6200.041.25811.27521.2557-5.602707.94
12472006.05.08 20:00sell6240.041.27021.28871.2692
12482006.05.08 20:13sell6250.081.27091.28891.2699
12492006.05.08 20:16t/p6250.081.26991.28891.26998.002715.94
12502006.05.08 20:16close6240.041.26991.28871.26921.202717.14
12512006.05.11 04:00sell6260.041.27181.29031.2708
12522006.05.11 04:02sell6270.081.27241.29041.2714
12532006.05.11 04:06sell6280.161.27301.29051.2720
12542006.05.11 04:15sell6290.321.27351.29051.2725
12552006.05.11 04:40sell6300.641.27411.29061.2731
12562006.05.11 04:50close6300.641.27361.29061.273132.002749.14
12572006.05.11 04:50close6290.321.27371.29051.2725-6.402742.74
12582006.05.11 04:50close6280.161.27381.29051.2720-12.802729.94
12592006.05.11 04:50close6270.081.27401.29041.2714-12.802717.14
12602006.05.11 04:50close6260.041.27421.29031.2708-9.602707.54
12612006.05.15 18:00sell6310.041.28261.30111.2816
12622006.05.15 18:11t/p6310.041.28161.30111.28164.002711.54
12632006.05.17 18:00sell6320.041.27211.29061.2711
12642006.05.17 18:03sell6330.081.27281.29081.2718
12652006.05.17 18:04sell6340.161.27341.29091.2724
12662006.05.17 18:13sell6350.321.27401.29101.2730
12672006.05.17 18:15sell6360.641.27461.29111.2736
12682006.05.17 18:17close6360.641.27401.29111.273638.402749.94
12692006.05.17 18:17close6350.321.27431.29101.2730-9.602740.34
12702006.05.17 18:17close6340.161.27441.29091.2724-16.002724.34
12712006.05.17 18:17close6330.081.27461.29081.2718-14.402709.94
12722006.05.17 18:17close6320.041.27451.29061.2711-9.602700.34
12732006.05.19 00:01buy6370.041.28571.26721.2867
12742006.05.19 00:32buy6380.081.28521.26721.2862
12752006.05.19 00:35buy6390.161.28451.26701.2855
12762006.05.19 00:57t/p6390.161.28551.26701.285516.002716.34
12772006.05.19 00:57close6380.081.28551.26721.28622.402718.74
12782006.05.19 00:57close6370.041.28491.26721.2867-3.202715.54
12792006.05.22 20:00buy6400.041.28501.26651.2860
12802006.05.22 20:03t/p6400.041.28601.26651.28604.002719.54
12812006.05.24 04:00sell6410.041.27901.29751.2780
12822006.05.24 04:05sell6420.081.27951.29751.2785
12832006.05.24 04:10sell6430.161.28021.29771.2792
12842006.05.24 05:22t/p6430.161.27921.29771.279216.002735.54
12852006.05.24 05:22close6420.081.27911.29751.27853.202738.74
12862006.05.24 05:22close6410.041.27941.29751.2780-1.602737.14
12872006.05.26 04:00buy6440.041.27811.25961.2791
12882006.05.26 04:08buy6450.081.27751.25951.2785
12892006.05.26 04:16t/p6450.081.27851.25951.27858.002745.14
12902006.05.26 04:16close6440.041.27851.25961.27911.602746.74
12912006.05.30 04:00buy6460.041.27691.25841.2779
12922006.05.30 04:40t/p6460.041.27791.25841.27794.002750.74
12932006.06.01 00:01sell6470.041.28171.30021.2807
12942006.06.01 00:03sell6480.081.28231.30031.2813
12952006.06.01 00:11t/p6480.081.28131.30031.28138.002758.74
12962006.06.01 00:11close6470.041.28131.30021.28071.602760.34
12972006.06.06 08:00sell6490.041.29011.30861.2891
12982006.06.06 08:04sell6500.081.29071.30871.2897
12992006.06.06 08:18sell6510.161.29161.30911.2906
13002006.06.06 08:20t/p6510.161.29061.30911.290616.002776.34
13012006.06.06 08:20close6500.081.29061.30871.28970.802777.14
13022006.06.06 08:20close6490.041.29121.30861.2891-4.402772.74
13032006.06.13 12:00buy6520.041.25971.24121.2607
13042006.06.13 12:03buy6530.081.25921.24121.2602
13052006.06.13 12:16t/p6530.081.26021.24121.26028.002780.74
13062006.06.13 12:16close6520.041.26031.24121.26072.402783.14
13072006.06.21 00:02buy6540.041.25891.24041.2599
13082006.06.21 00:02buy6550.081.25831.24031.2593
13092006.06.21 01:03t/p6550.081.25931.24031.25938.002791.14
13102006.06.21 01:03close6540.041.25931.24041.25991.602792.74
13112006.06.22 20:00sell6560.041.25791.27641.2569
13122006.06.22 20:24sell6570.081.25851.27651.2575
13132006.06.22 22:08t/p6570.081.25751.27651.25758.002800.74
13142006.06.22 22:08close6560.041.25751.27641.25691.602802.34
13152006.06.26 20:00buy6580.041.25951.24101.2605
13162006.06.26 20:21buy6590.081.25891.24091.2599
13172006.06.26 20:54buy6600.161.25811.24061.2591
13182006.06.26 21:44buy6610.321.25751.24051.2585
13192006.06.26 21:51close6610.321.25801.24051.258516.002818.34
13202006.06.26 21:51close6600.161.25751.24061.2591-9.602808.74
13212006.06.26 21:52close6590.081.25771.24091.2599-9.602799.14
13222006.06.26 21:52close6580.041.25781.24101.2605-6.802792.34
13232006.06.30 00:01buy6620.041.26661.24811.2676
13242006.06.30 00:45buy6630.081.26601.24801.2670
13252006.06.30 01:34t/p6630.081.26701.24801.26708.002800.34
13262006.06.30 01:34close6620.041.26701.24811.26761.602801.94
13272006.07.04 18:00sell6640.041.27961.29811.2786
13282006.07.04 19:01sell6650.081.28021.29821.2792
13292006.07.04 19:56sell6660.161.28081.29831.2798
13302006.07.04 20:03sell6670.321.28131.29831.2803
13312006.07.04 20:03close6670.321.28091.29831.280312.802814.74
13322006.07.04 20:03close6660.161.28101.29831.2798-3.202811.54
13332006.07.04 20:04close6650.081.28111.29821.2792-7.202804.34
13342006.07.04 20:04close6640.041.28091.29811.2786-5.202799.14
13352006.07.10 18:00sell6680.041.27481.29331.2738
13362006.07.10 18:03sell6690.081.27531.29331.2743
13372006.07.10 18:04sell6700.161.27611.29361.2751
13382006.07.10 18:10t/p6700.161.27511.29361.275116.002815.14
13392006.07.10 18:10close6690.081.27511.29331.27431.602816.74
13402006.07.10 18:10close6680.041.27481.29331.27380.002816.74
13412006.07.12 08:00buy6710.041.27681.25831.2778
13422006.07.12 08:39t/p6710.041.27781.25831.27784.002820.74
13432006.07.19 12:00buy6720.041.25051.23201.2515
13442006.07.19 12:02buy6730.081.24991.23191.2509
13452006.07.19 13:26buy6740.161.24931.23181.2503
13462006.07.19 13:39buy6750.321.24881.23181.2498
13472006.07.19 13:40close6750.321.24921.23181.249812.802833.54
13482006.07.19 13:40close6740.161.24911.23181.2503-3.202830.34
13492006.07.19 13:40close6730.081.24901.23191.2509-7.202823.14
13502006.07.19 13:41close6720.041.24881.23201.2515-6.802816.34
13512006.07.24 18:00sell6760.041.26291.28141.2619
13522006.07.24 18:01sell6770.081.26341.28141.2624
13532006.07.24 19:29t/p6770.081.26241.28141.26248.002824.34
13542006.07.24 19:29close6760.041.26241.28141.26192.002826.34
13552006.07.28 12:00sell6780.041.26961.28811.2686
13562006.07.28 12:24t/p6780.041.26861.28811.26864.002830.34
13572006.08.01 04:00sell6790.041.27401.29251.2730
13582006.08.01 04:02sell6800.081.27461.29261.2736
13592006.08.01 04:04sell6810.161.27521.29271.2742
13602006.08.01 04:21sell6820.321.27571.29271.2747
13612006.08.01 04:21close6820.321.27521.29271.274716.002846.34
13622006.08.01 04:21close6810.161.27531.29271.2742-1.602844.74
13632006.08.01 04:23close6800.081.27521.29261.2736-4.802839.94
13642006.08.01 04:23close6790.041.27511.29251.2730-4.402835.54
13652006.08.03 00:01sell6830.041.27891.29741.2779
13662006.08.03 00:04sell6840.081.27941.29741.2784
13672006.08.03 02:17t/p6840.081.27841.29741.27848.002843.54
13682006.08.03 02:17close6830.041.27841.29741.27792.002845.54
13692006.08.07 20:00sell6850.041.28381.30231.2828
13702006.08.07 20:13sell6860.081.28441.30241.2834
13712006.08.07 21:07sell6870.161.28511.30261.2841
13722006.08.07 21:15sell6880.321.28561.30261.2846
13732006.08.07 21:16close6880.321.28511.30261.284616.002861.54
13742006.08.07 21:16close6870.161.28521.30261.2841-1.602859.94
13752006.08.07 21:16close6860.081.28491.30241.2834-4.002855.94
13762006.08.07 21:17close6850.041.28511.30231.2828-5.202850.74
13772006.08.10 18:00sell6890.041.27641.29491.2754
13782006.08.10 18:07sell6900.081.27701.29501.2760
13792006.08.10 18:17sell6910.161.27751.29501.2765
13802006.08.10 18:23sell6920.321.27811.29511.2771
13812006.08.10 18:32close6920.321.27751.29511.277119.202869.94
13822006.08.10 18:32close6910.161.27761.29501.2765-1.602868.34
13832006.08.10 18:32close6900.081.27771.29501.2760-5.602862.74
13842006.08.10 18:32close6890.041.27791.29491.2754-6.002856.74
13852006.08.15 18:00buy6930.041.27891.26041.2799
13862006.08.15 18:12buy6940.081.27821.26021.2792
13872006.08.15 19:01t/p6940.081.27921.26021.27928.002864.74
13882006.08.15 19:01close6930.041.27941.26041.27992.002866.74
13892006.08.18 04:00sell6950.041.28261.30111.2816
13902006.08.18 05:05sell6960.081.28321.30121.2822
13912006.08.18 07:26sell6970.161.28371.30121.2827
13922006.08.18 08:06sell6980.321.28431.30131.2833
13932006.08.18 08:06close6980.321.28381.30131.283316.002882.74
13942006.08.18 08:07close6970.161.28391.30121.2827-3.202879.54
13952006.08.18 08:07close6960.081.28371.30121.2822-4.002875.54
13962006.08.18 08:08close6950.041.28401.30111.2816-5.602869.94
13972006.08.22 12:00sell6990.041.28391.30241.2829
13982006.08.22 13:05sell7000.081.28471.30271.2837
13992006.08.22 13:40t/p7000.081.28371.30271.28378.002877.94
14002006.08.22 13:40close6990.041.28371.30241.28290.802878.74
14012006.08.28 08:00buy7010.041.27981.26131.2808
14022006.08.28 08:04buy7020.081.27931.26131.2803
14032006.08.28 09:01t/p7020.081.28031.26131.28038.002886.74
14042006.08.28 09:01close7010.041.28031.26131.28082.002888.74
14052006.08.31 20:00sell7030.041.27911.29761.2781
14062006.08.31 20:00sell7040.081.27961.29761.2786
14072006.08.31 20:11sell7050.161.28021.29771.2792
14082006.08.31 20:44sell7060.321.28081.29781.2798
14092006.08.31 21:00sell7070.641.28131.29781.2803
14102006.08.31 21:06close7070.641.28081.29781.280332.002920.74
14112006.08.31 21:06close7060.321.28101.29781.2798-6.402914.34
14122006.08.31 21:06close7050.161.28121.29771.2792-16.002898.34
14132006.08.31 21:06close7040.081.28131.29761.2786-13.602884.74
14142006.08.31 21:06close7030.041.28111.29761.2781-8.002876.74
14152006.09.05 12:00sell7080.041.28411.30261.2831
14162006.09.05 12:57t/p7080.041.28311.30261.28314.002880.74
14172006.09.11 18:00buy7090.041.27011.25161.2711
14182006.09.11 18:24buy7100.081.26951.25151.2705
14192006.09.11 19:07t/p7100.081.27051.25151.27058.002888.74
14202006.09.11 19:07close7090.041.27051.25161.27111.602890.34
14212006.09.19 00:00buy7110.041.27061.25211.2716
14222006.09.19 02:46t/p7110.041.27161.25211.27164.002894.34
14232006.09.20 18:00buy7120.041.27011.25161.2711
14242006.09.20 18:38buy7130.081.26951.25151.2705
14252006.09.20 19:41t/p7130.081.27051.25151.27058.002902.34
14262006.09.20 19:41close7120.041.27051.25161.27111.602903.94
14272006.09.25 12:00sell7140.041.27771.29621.2767
14282006.09.25 12:45t/p7140.041.27671.29621.27674.002907.94
14292006.09.28 04:00buy7150.041.27231.25381.2733
14302006.09.28 04:29buy7160.081.27171.25371.2727
14312006.09.28 07:03t/p7160.081.27271.25371.27278.002915.94
14322006.09.28 07:03close7150.041.27271.25381.27331.602917.54
14332006.10.02 18:00buy7170.041.27471.25621.2757
14342006.10.02 18:18t/p7170.041.27571.25621.27574.002921.54
14352006.10.04 12:00sell7180.041.26871.28721.2677
14362006.10.04 12:01sell7190.081.26921.28721.2682
14372006.10.04 12:38t/p7190.081.26821.28721.26828.002929.54
14382006.10.04 12:38close7180.041.26821.28721.26772.002931.54
14392006.10.11 18:00buy7200.041.25481.23631.2558
14402006.10.11 20:00buy7210.081.25421.23621.2552
14412006.10.11 20:02buy7220.161.25361.23611.2546
14422006.10.11 20:04buy7230.321.25301.23601.2540
14432006.10.11 20:18buy7240.641.25241.23591.2534
14442006.10.11 20:52close7240.641.25311.23591.253444.802976.34
14452006.10.11 20:52close7230.321.25341.23601.254012.802989.14
14462006.10.11 20:52close7220.161.25361.23611.25460.002989.14
14472006.10.11 20:52close7210.081.25351.23621.2552-5.602983.54
14482006.10.11 20:52close7200.041.25341.23631.2558-5.602977.94
14492006.10.16 20:01buy7250.041.25161.23311.2526
14502006.10.16 20:30t/p7250.041.25261.23311.25264.002981.94
14512006.10.23 12:00sell7260.041.25501.27351.2540
14522006.10.23 12:01sell7270.081.25551.27351.2545
14532006.10.23 14:47t/p7270.081.25451.27351.25458.002989.94
14542006.10.23 14:47close7260.041.25451.27351.25402.002991.94
14552006.10.25 08:00buy7280.041.25661.23811.2576
14562006.10.25 09:02buy7290.081.25601.23801.2570
14572006.10.25 10:00t/p7290.081.25701.23801.25708.002999.94
14582006.10.25 10:00close7280.041.25701.23811.25761.603001.54
14592006.10.30 18:00sell7300.041.27171.29021.2707
14602006.10.30 18:32sell7310.081.27261.29061.2716
14612006.10.30 22:10sell7320.161.27321.29071.2722
14622006.10.30 23:11t/p7320.161.27221.29071.272216.003017.54
14632006.10.30 23:11close7310.081.27221.29061.27163.203020.74
14642006.10.30 23:11close7300.041.27231.29021.2707-2.403018.34
14652006.11.02 00:00sell7330.041.27551.29401.2745
14662006.11.02 01:52t/p7330.041.27451.29401.27454.003022.34
14672006.11.09 00:01sell7340.041.27551.29401.2745
14682006.11.09 04:33sell7350.081.27611.29411.2751
14692006.11.09 05:57sell7360.161.27671.29421.2757
14702006.11.09 08:27sell7370.321.27731.29431.2763
14712006.11.09 08:55sell7380.641.27791.29441.2769
14722006.11.09 11:07close7380.641.27731.29441.276938.403060.74
14732006.11.09 11:07close7370.321.27741.29431.2763-3.203057.54
14742006.11.09 11:09close7360.161.27731.29421.2757-9.603047.94
14752006.11.09 11:09close7350.081.27751.29411.2751-11.203036.74
14762006.11.09 11:09close7340.041.27741.29401.2745-7.603029.14
14772006.11.13 12:00sell7390.041.28381.30231.2828
14782006.11.13 15:19t/p7390.041.28281.30231.28284.003033.14
14792006.11.16 12:01sell7400.041.28071.29921.2797
14802006.11.16 12:27sell7410.081.28131.29931.2803
14812006.11.16 14:23t/p7410.081.28031.29931.28038.003041.14
14822006.11.16 14:23close7400.041.28031.29921.27971.603042.74
14832006.11.20 00:00buy7420.041.28271.26421.2837
14842006.11.20 00:45buy7430.081.28211.26411.2831
14852006.11.20 01:55t/p7430.081.28311.26411.28318.003050.74
14862006.11.20 01:55close7420.041.28311.26421.28371.603052.34
14872006.11.21 08:00sell7440.041.28181.30031.2808
14882006.11.21 08:41sell7450.081.28251.30051.2815
14892006.11.21 09:09sell7460.161.28311.30061.2821
14902006.11.21 09:48t/p7460.161.28211.30061.282116.003068.34
14912006.11.21 09:48close7450.081.28211.30051.28153.203071.54
14922006.11.21 09:48close7440.041.28221.30031.2808-1.603069.94
14932006.11.28 08:00sell7470.041.31261.33111.3116
14942006.11.28 08:13sell7480.081.31321.33121.3122
14952006.11.28 08:15sell7490.161.31381.33131.3128
14962006.11.28 08:54sell7500.321.31441.33141.3134
14972006.11.28 09:06sell7510.641.31501.33151.3140
14982006.11.28 09:27close7510.641.31431.33151.314044.803114.74
14992006.11.28 09:27close7500.321.31441.33141.31340.003114.74
15002006.11.28 09:27close7490.161.31431.33131.3128-8.003106.74
15012006.11.28 09:27close7480.081.31441.33121.3122-9.603097.14
15022006.11.28 09:27close7470.041.31451.33111.3116-7.603089.54
15032006.12.04 20:00sell7520.041.33191.35041.3309
15042006.12.04 20:35sell7530.081.33251.35051.3315
15052006.12.04 22:45sell7540.161.33311.35061.3321
15062006.12.04 22:48sell7550.321.33371.35071.3327
15072006.12.04 23:06sell7560.641.33431.35081.3333
15082006.12.04 23:10close7560.641.33371.35081.333338.403127.94
15092006.12.04 23:10close7550.321.33351.35071.33276.403134.34
15102006.12.04 23:10close7540.161.33361.35061.3321-8.003126.34
15112006.12.04 23:10close7530.081.33371.35051.3315-9.603116.74
15122006.12.04 23:10close7520.041.33381.35041.3309-7.603109.14
15132006.12.12 04:00buy7570.041.32611.30761.3271
15142006.12.12 05:48buy7580.081.32561.30761.3266
15152006.12.12 07:16buy7590.161.32501.30751.3260
15162006.12.12 08:34buy7600.321.32441.30741.3254
15172006.12.12 08:50buy7610.641.32381.30731.3248
15182006.12.12 10:30close7610.641.32441.30731.324838.403147.54
15192006.12.12 10:30close7600.321.32431.30741.3254-3.203144.34
15202006.12.12 10:30close7590.161.32451.30751.3260-8.003136.34
15212006.12.12 10:30close7580.081.32461.30761.3266-8.003128.34
15222006.12.12 10:30close7570.041.32451.30761.3271-6.403121.94
15232006.12.19 00:00buy7620.041.30971.29121.3107
15242006.12.19 04:38buy7630.081.30901.29101.3100
15252006.12.19 06:55buy7640.161.30841.29091.3094
15262006.12.19 07:22t/p7640.161.30941.29091.309416.003137.94
15272006.12.19 07:22close7630.081.30951.29101.31004.003141.94
15282006.12.19 07:22close7620.041.30961.29121.3107-0.403141.54
15292006.12.21 12:00sell7650.041.31781.33631.3168
15302006.12.21 14:17t/p7650.041.31681.33631.31684.003145.54
15312006.12.22 18:00sell7660.041.31291.33141.3119
15322006.12.22 18:01t/p7660.041.31191.33141.31194.003149.54
15332006.12.27 12:00buy7670.041.31561.29711.3166
15342006.12.27 13:53t/p7670.041.31661.29711.31664.003153.54
15352007.01.03 18:00sell7680.041.31681.33531.3158
15362007.01.03 18:24t/p7680.041.31581.33531.31584.003157.54
15372007.01.09 00:00buy7690.041.30301.28451.3040
15382007.01.09 01:13t/p7690.041.30401.28451.30404.003161.54
15392007.01.11 08:00buy7700.041.29631.27781.2973
15402007.01.11 08:16buy7710.081.29571.27771.2967
15412007.01.11 08:21buy7720.161.29521.27771.2962
15422007.01.11 08:27buy7730.321.29461.27761.2956
15432007.01.11 08:34close7730.321.29511.27761.295616.003177.54
15442007.01.11 08:34close7720.161.29501.27771.2962-3.203174.34
15452007.01.11 08:34close7710.081.29511.27771.2967-4.803169.54
15462007.01.11 08:34close7700.041.29521.27781.2973-4.403165.14
15472007.01.12 18:00buy7740.041.29251.27401.2935
15482007.01.12 19:16buy7750.081.29191.27391.2929
15492007.01.12 19:31buy7760.161.29131.27381.2923
15502007.01.12 20:22buy7770.321.29071.27371.2917
15512007.01.12 20:23close7770.321.29121.27371.291716.003181.14
15522007.01.12 20:23close7760.161.29111.27381.2923-3.203177.94
15532007.01.12 20:23close7750.081.29091.27391.2929-8.003169.94
15542007.01.12 20:23close7740.041.29071.27401.2935-7.203162.74
15552007.01.22 12:00sell7780.041.29401.31251.2930
15562007.01.22 12:14sell7790.081.29461.31261.2936
15572007.01.22 12:19sell7800.161.29521.31271.2942
15582007.01.22 13:06t/p7800.161.29421.31271.294216.003178.74
15592007.01.22 13:06close7790.081.29421.31261.29363.203181.94
15602007.01.22 13:07close7780.041.29431.31251.2930-1.203180.74
15612007.01.24 20:00sell7810.041.29561.31411.2946
15622007.01.24 20:52sell7820.081.29621.31421.2952
15632007.01.24 22:56sell7830.161.29691.31441.2959
15642007.01.24 23:40t/p7830.161.29591.31441.295916.003196.74
15652007.01.24 23:40close7820.081.29591.31421.29522.403199.14
15662007.01.24 23:40close7810.041.29601.31411.2946-1.603197.54
15672007.01.29 20:00buy7840.041.29521.27671.2962
15682007.01.30 00:25t/p7840.041.29621.27671.29623.863201.40
15692007.02.02 18:00sell7850.041.29581.31431.2948
15702007.02.02 18:08sell7860.081.29641.31441.2954
15712007.02.02 18:56t/p7860.081.29541.31441.29548.003209.40
15722007.02.02 18:56close7850.041.29521.31431.29482.403211.80
15732007.02.06 20:00buy7870.041.29801.27951.2990
15742007.02.06 23:13t/p7870.041.29901.27951.29904.003215.80
15752007.02.09 18:01sell7880.041.29991.31841.2989
15762007.02.09 18:22sell7890.081.30061.31861.2996
15772007.02.09 20:27sell7900.161.30121.31871.3002
15782007.02.09 21:19t/p7900.161.30021.31871.300216.003231.80
15792007.02.09 21:19close7890.081.30021.31861.29963.203235.00
15802007.02.09 21:20close7880.041.30031.31841.2989-1.603233.40
15812007.02.16 08:00sell7910.041.31281.33131.3118
15822007.02.16 08:08sell7920.081.31351.33151.3125
15832007.02.16 08:41sell7930.161.31411.33161.3131
15842007.02.16 09:01t/p7930.161.31311.33161.313116.003249.40
15852007.02.16 09:01close7920.081.31311.33151.31253.203252.60
15862007.02.16 09:01close7910.041.31301.33131.3118-0.803251.80
15872007.02.28 18:00sell7940.041.32291.34141.3219
15882007.02.28 18:10t/p7940.041.32191.34141.32194.003255.80
15892007.03.07 00:00buy7950.041.31301.29451.3140
15902007.03.07 00:13t/p7950.041.31401.29451.31404.003259.80
15912007.03.12 12:00buy7960.041.31741.29891.3184
15922007.03.12 13:29buy7970.081.31681.29881.3178
15932007.03.12 13:30buy7980.161.31621.29871.3172
15942007.03.12 14:11buy7990.321.31571.29871.3167
15952007.03.12 14:16buy8000.641.31511.29861.3161
15962007.03.12 14:38close8000.641.31561.29861.316132.003291.80
15972007.03.12 14:39close7990.321.31551.29871.3167-6.403285.40
15982007.03.12 14:39close7980.161.31541.29871.3172-12.803272.60
15992007.03.12 14:39close7970.081.31551.29881.3178-10.403262.20
16002007.03.12 14:41close7960.041.31571.29891.3184-6.803255.40
16012007.03.19 18:00sell8010.041.32921.34771.3282
16022007.03.19 18:00sell8020.081.32971.34771.3287
16032007.03.19 18:18t/p8020.081.32871.34771.32878.003263.40
16042007.03.19 18:18close8010.041.32861.34771.32822.403265.80
16052007.03.23 00:00sell8030.041.33241.35091.3314
16062007.03.23 00:21sell8040.081.33301.35101.3320
16072007.03.23 04:56t/p8040.081.33201.35101.33208.003273.80
16082007.03.23 04:56close8030.041.33191.35091.33142.003275.80
16092007.03.29 00:00sell8050.041.33141.34991.3304
16102007.03.29 02:09t/p8050.041.33041.34991.33044.003279.80
16112007.04.03 20:00sell8060.041.33291.35141.3319
16122007.04.03 23:19sell8070.081.33351.35151.3325
16132007.04.04 00:53t/p8070.081.33251.35151.33257.903287.70
16142007.04.04 00:53close8060.041.33251.35141.33191.553289.25
16152007.04.06 20:03sell8080.041.33781.35631.3368
16162007.04.09 01:39t/p8080.041.33681.35631.33683.953293.20
16172007.04.17 00:00sell8090.041.35301.37151.3520
16182007.04.17 02:19sell8100.081.35361.37161.3526
16192007.04.17 04:18sell8110.161.35411.37161.3531
16202007.04.17 07:37sell8120.321.35481.37181.3538
16212007.04.17 07:54close8120.321.35431.37181.353816.003309.20
16222007.04.17 07:54close8110.161.35441.37161.3531-4.803304.40
16232007.04.17 07:54close8100.081.35421.37161.3526-4.803299.60
16242007.04.17 07:55close8090.041.35431.37151.3520-5.203294.40
16252007.04.18 20:02sell8130.041.35771.37621.3567
16262007.04.18 21:05sell8140.081.35821.37621.3572
16272007.04.18 21:35sell8150.161.35881.37631.3578
16282007.04.18 22:10sell8160.321.35941.37641.3584
16292007.04.18 22:23sell8170.641.35991.37641.3589
16302007.04.19 03:33close8170.641.35941.37641.358929.503323.90
16312007.04.19 03:34close8160.321.35951.37641.3584-4.453319.45
16322007.04.19 03:34close8150.161.35941.37631.3578-10.223309.23
16332007.04.19 03:34close8140.081.35951.37621.3572-10.713298.52
16342007.04.19 03:36close8130.041.35961.37621.3567-7.763290.76
16352007.04.19 04:00sell8180.041.35931.37781.3583
16362007.04.19 04:37t/p8180.041.35831.37781.35834.003294.76
16372007.04.26 12:00sell8190.041.36071.37921.3597
16382007.04.26 12:17sell8200.081.36131.37931.3603
16392007.04.26 12:44sell8210.161.36191.37941.3609
16402007.04.26 13:31t/p8210.161.36091.37941.360916.003310.76
16412007.04.26 13:31close8200.081.36091.37931.36033.203313.96
16422007.04.26 13:31close8190.041.36081.37921.3597-0.403313.56
16432007.05.01 20:01sell8220.041.36001.37851.3590
16442007.05.01 20:06sell8230.081.36061.37861.3596
16452007.05.01 20:28sell8240.161.36131.37881.3603
16462007.05.01 20:56sell8250.321.36191.37891.3609
16472007.05.01 21:26close8250.321.36141.37891.360916.003329.56
16482007.05.01 21:26close8240.161.36151.37881.3603-3.203326.36
16492007.05.01 21:30close8230.081.36171.37861.3596-8.803317.56
16502007.05.01 21:30close8220.041.36161.37851.3590-6.403311.16
16512007.05.04 20:00buy8260.041.36001.34151.3610
16522007.05.04 20:56buy8270.081.35941.34141.3604
16532007.05.07 02:21t/p8270.081.36041.34141.36047.733318.89
16542007.05.07 02:21close8260.041.36041.34151.36101.463320.35
16552007.05.11 20:02buy8280.041.35231.33381.3533
16562007.05.14 00:47t/p8280.041.35331.33381.35333.863324.22
16572007.05.17 00:00sell8290.041.35171.37021.3507
16582007.05.17 01:02sell8300.081.35221.37021.3512
16592007.05.17 02:32sell8310.161.35281.37031.3518
16602007.05.17 08:40sell8320.321.35341.37041.3524
16612007.05.17 08:48sell8330.641.35391.37041.3529
16622007.05.17 09:12close8330.641.35341.37041.352932.003356.22
16632007.05.17 09:12close8320.321.35351.37041.3524-3.203353.02
16642007.05.17 09:13close8310.161.35361.37031.3518-12.803340.22
16652007.05.17 09:13close8300.081.35351.37021.3512-10.403329.82
16662007.05.17 09:16close8290.041.35361.37021.3507-7.603322.22
16672007.05.21 04:01buy8340.041.35201.33351.3530
16682007.05.21 08:49buy8350.081.35141.33341.3524
16692007.05.21 08:56buy8360.161.35081.33331.3518
16702007.05.21 09:27buy8370.321.35011.33311.3511
16712007.05.21 10:35close8370.321.35061.33311.351116.003338.22
16722007.05.21 10:35close8360.161.35071.33331.3518-1.603336.62
16732007.05.21 10:35close8350.081.35061.33341.3524-6.403330.22
16742007.05.21 10:35close8340.041.35071.33351.3530-5.203325.02
16752007.05.23 08:00buy8380.041.34621.32771.3472
16762007.05.23 08:09buy8390.081.34571.32771.3467
16772007.05.23 08:57buy8400.161.34511.32761.3461
16782007.05.23 09:33buy8410.321.34441.32741.3454
16792007.05.23 09:45buy8420.641.34391.32741.3449
16802007.05.23 11:28close8420.641.34441.32741.344932.003357.02
16812007.05.23 11:28close8410.321.34431.32741.3454-3.203353.82
16822007.05.23 11:28close8400.161.34451.32761.3461-9.603344.22
16832007.05.23 11:28close8390.081.34471.32771.3467-8.003336.22
16842007.05.23 11:28close8380.041.34461.32771.3472-6.403329.82
16852007.05.25 18:00buy8430.041.34521.32671.3462
16862007.05.25 21:17buy8440.081.34441.32641.3454
16872007.05.25 22:29buy8450.161.34391.32641.3449
16882007.05.28 00:18t/p8450.161.34491.32641.344915.463345.27
16892007.05.28 00:18close8440.081.34491.32641.34543.733349.00
16902007.05.28 00:20close8430.041.34501.32671.3462-0.943348.06
16912007.05.31 18:02buy8460.041.34551.32701.3465
16922007.05.31 18:12buy8470.081.34491.32691.3459
16932007.06.01 09:00buy8480.161.34431.32681.3453
16942007.06.01 09:07buy8490.321.34381.32681.3448
16952007.06.01 09:39close8490.321.34421.32681.344812.803360.86
16962007.06.01 09:39close8480.161.34431.32681.34530.003360.86
16972007.06.01 09:39close8470.081.34421.32691.3459-5.873354.99
16982007.06.01 09:39close8460.041.34431.32701.3465-4.943350.06
16992007.06.06 20:04sell8500.041.35011.36861.3491
17002007.06.06 21:06sell8510.081.35071.36871.3497
17012007.06.07 00:46t/p8510.081.34971.36871.34977.693357.74
17022007.06.07 00:46close8500.041.34971.36861.34911.443359.19
17032007.06.12 04:00buy8520.041.33611.31761.3371
17042007.06.12 08:48buy8530.081.33551.31751.3365
17052007.06.12 09:54buy8540.161.33491.31741.3359
17062007.06.12 10:11buy8550.321.33421.31721.3352
17072007.06.12 10:23close8550.321.33471.31721.335216.003375.19
17082007.06.12 10:23close8540.161.33461.31741.3359-4.803370.39
17092007.06.12 10:23close8530.081.33481.31751.3365-5.603364.79
17102007.06.12 10:23close8520.041.33491.31761.3371-4.803359.99
17112007.06.14 00:04buy8560.041.33101.31251.3320
17122007.06.14 03:43buy8570.081.33041.31241.3314
17132007.06.14 04:31t/p8570.081.33141.31241.33148.003367.99
17142007.06.14 04:31close8560.041.33151.31251.33202.003369.99
17152007.06.20 18:00sell8580.041.34261.36111.3416
17162007.06.20 20:47t/p8580.041.34161.36111.34164.003373.99
17172007.06.26 12:00sell8590.041.34461.36311.3436
17182007.06.26 12:25sell8600.081.34521.36321.3442
17192007.06.26 12:38sell8610.161.34581.36331.3448
17202007.06.26 12:57sell8620.321.34641.36341.3454
17212007.06.26 13:34close8620.321.34591.36341.345416.003389.99
17222007.06.26 13:34close8610.161.34581.36331.34480.003389.99
17232007.06.26 13:34close8600.081.34591.36321.3442-5.603384.39
17242007.06.26 13:35close8590.041.34601.36311.3436-5.603378.79
17252007.06.28 20:00sell8630.041.34481.36331.3438
17262007.06.28 20:16sell8640.081.34551.36351.3445
17272007.06.28 20:19t/p8640.081.34451.36351.34458.003386.79
17282007.06.28 20:19close8630.041.34451.36331.34381.203387.99
17292007.07.04 00:01sell8650.041.36091.37941.3599
17302007.07.04 03:34sell8660.081.36151.37951.3605
17312007.07.04 07:48sell8670.161.36211.37961.3611
17322007.07.04 08:17sell8680.321.36271.37971.3617
17332007.07.04 08:53close8680.321.36211.37971.361719.203407.19
17342007.07.04 08:53close8670.161.36231.37961.3611-3.203403.99
17352007.07.04 08:54close8660.081.36221.37951.3605-5.603398.39
17362007.07.04 08:54close8650.041.36221.37941.3599-5.203393.19
17372007.07.09 20:02sell8690.041.36171.38021.3607
17382007.07.09 20:20sell8700.081.36221.38021.3612
17392007.07.09 23:04sell8710.161.36281.38031.3618
17402007.07.10 00:50t/p8710.161.36181.38031.361815.793408.98
17412007.07.10 00:50close8700.081.36171.38021.36123.903412.88
17422007.07.10 00:52close8690.041.36241.38021.3607-2.853410.02
17432007.07.12 18:00sell8720.041.37731.39581.3763
17442007.07.12 18:04sell8730.081.37801.39601.3770
17452007.07.12 18:25sell8740.161.37851.39601.3775
17462007.07.12 18:44sell8750.321.37911.39611.3781
17472007.07.12 18:48close8750.321.37861.39611.378116.003426.02
17482007.07.12 18:48close8740.161.37871.39601.3775-3.203422.82
17492007.07.12 18:49close8730.081.37861.39601.3770-4.803418.02
17502007.07.12 18:51close8720.041.37891.39581.3763-6.403411.62
17512007.07.19 20:00sell8760.041.38081.39931.3798
17522007.07.19 20:28t/p8760.041.37981.39931.37984.003415.62
17532007.07.23 20:00sell8770.041.37991.39841.3789
17542007.07.23 20:27sell8780.081.38041.39841.3794
17552007.07.23 23:03sell8790.161.38101.39851.3800
17562007.07.24 01:20t/p8790.161.38001.39851.380015.793431.42
17572007.07.24 01:20close8780.081.38001.39841.37943.103434.51
17582007.07.24 01:20close8770.041.38011.39841.3789-0.853433.66
17592007.07.27 04:01buy8800.041.37411.35561.3751
17602007.07.27 07:48buy8810.081.37351.35551.3745
17612007.07.27 08:02buy8820.161.37291.35541.3739
17622007.07.27 08:11t/p8820.161.37391.35541.373916.003449.66
17632007.07.27 08:11close8810.081.37411.35551.37454.803454.46
17642007.07.27 08:11close8800.041.37401.35561.3751-0.403454.06
17652007.07.30 20:00buy8830.041.36901.35051.3700
17662007.07.30 21:25t/p8830.041.37001.35051.37004.003458.06
17672007.08.01 18:00buy8840.041.36821.34971.3692
17682007.08.01 18:02buy8850.081.36771.34971.3687
17692007.08.01 18:29buy8860.161.36711.34961.3681
17702007.08.01 19:14buy8870.321.36651.34951.3675
17712007.08.01 19:18buy8880.641.36601.34951.3670
17722007.08.01 21:51close8880.641.36651.34951.367032.003490.06
17732007.08.01 21:52close8870.321.36641.34951.3675-3.203486.86
17742007.08.01 21:52close8860.161.36631.34961.3681-12.803474.06
17752007.08.01 21:52close8850.081.36641.34971.3687-10.403463.66
17762007.08.01 21:53close8840.041.36651.34971.3692-6.803456.86
17772007.08.07 18:00sell8890.041.37461.39311.3736
17782007.08.07 18:15sell8900.081.37521.39321.3742
17792007.08.07 18:25t/p8900.081.37421.39321.37428.003464.86
17802007.08.07 18:25close8890.041.37421.39311.37361.603466.46
17812007.08.09 12:00sell8910.041.37621.39471.3752
17822007.08.09 12:03t/p8910.041.37521.39471.37524.003470.46
17832007.08.17 04:01buy8920.041.34201.32351.3430
17842007.08.17 04:20buy8930.081.34151.32351.3425
17852007.08.17 05:24buy8940.161.34091.32341.3419
17862007.08.17 06:13t/p8940.161.34191.32341.341916.003486.46
17872007.08.17 06:13close8930.081.34201.32351.34254.003490.46
17882007.08.17 06:13close8920.041.34221.32351.34300.803491.26
17892007.08.28 00:00sell8950.041.36411.38261.3631
17902007.08.28 02:46t/p8950.041.36311.38261.36314.003495.26
17912007.08.30 12:00sell8960.041.36061.37911.3596
17922007.08.30 12:07sell8970.081.36121.37921.3602
17932007.08.30 13:24t/p8970.081.36021.37921.36028.003503.26
17942007.08.30 13:24close8960.041.36011.37911.35962.003505.26
17952007.08.31 20:01sell8980.041.36261.38111.3616
17962007.08.31 20:20sell8990.081.36321.38121.3622
17972007.08.31 21:54t/p8990.081.36221.38121.36228.003513.26
17982007.08.31 21:54close8980.041.36221.38111.36161.603514.86
17992007.09.05 20:00buy9000.041.36701.34851.3680
18002007.09.05 20:05buy9010.081.36641.34841.3674
18012007.09.05 20:21buy9020.161.36591.34841.3669
18022007.09.05 20:29buy9030.321.36531.34831.3663
18032007.09.05 21:30close9030.321.36581.34831.366316.003530.86
18042007.09.05 21:30close9020.161.36591.34841.36690.003530.86
18052007.09.05 21:30close9010.081.36581.34841.3674-4.803526.06
18062007.09.05 21:30close9000.041.36571.34851.3680-5.203520.86
18072007.09.13 18:00sell9040.041.38951.40801.3885
18082007.09.13 19:25t/p9040.041.38851.40801.38854.003524.86
18092007.09.24 12:00sell9050.041.41091.42941.4099
18102007.09.24 12:26sell9060.081.41151.42951.4105
18112007.09.24 12:33sell9070.161.41211.42961.4111
18122007.09.24 13:15t/p9070.161.41111.42961.411116.003540.86
18132007.09.24 13:15close9060.081.41111.42951.41053.203544.06
18142007.09.24 13:15close9050.041.41121.42941.4099-1.203542.86
18152007.09.26 12:00sell9080.041.41241.43091.4114
18162007.09.26 12:29sell9090.081.41301.43101.4120
18172007.09.26 12:37sell9100.161.41361.43111.4126
18182007.09.26 13:05t/p9100.161.41261.43111.412616.003558.86
18192007.09.26 13:05close9090.081.41251.43101.41204.003562.86
18202007.09.26 13:05close9080.041.41261.43091.4114-0.803562.06
18212007.10.02 00:01sell9110.041.42311.44161.4221
18222007.10.02 02:28sell9120.081.42371.44171.4227
18232007.10.02 03:16t/p9120.081.42271.44171.42278.003570.06
18242007.10.02 03:16close9110.041.42261.44161.42212.003572.06
18252007.10.05 08:00buy9130.041.41291.39441.4139
18262007.10.05 08:04buy9140.081.41241.39441.4134
18272007.10.05 09:27buy9150.161.41171.39421.4127
18282007.10.05 10:32buy9160.321.41111.39411.4121
18292007.10.05 10:47close9160.321.41171.39411.412119.203591.26
18302007.10.05 10:47close9150.161.41161.39421.4127-1.603589.66
18312007.10.05 10:47close9140.081.41151.39441.4134-7.203582.46
18322007.10.05 10:47close9130.041.41141.39441.4139-6.003576.46
18332007.10.10 00:02buy9170.041.41051.39201.4115
18342007.10.10 00:39buy9180.081.41001.39201.4110
18352007.10.10 02:10t/p9180.081.41101.39201.41108.003584.46
18362007.10.10 02:10close9170.041.41101.39201.41152.003586.46
18372007.10.12 20:00sell9190.041.41751.43601.4165
18382007.10.15 02:56t/p9190.041.41651.43601.41653.953590.41
18392007.10.16 12:00sell9200.041.41671.43521.4157
18402007.10.16 12:16t/p9200.041.41571.43521.41574.003594.41
18412007.10.22 12:00sell9210.041.42791.44641.4269
18422007.10.22 12:03t/p9210.041.42691.44641.42694.003598.41
18432007.10.30 08:00sell9220.041.43881.45731.4378
18442007.10.30 08:08t/p9220.041.43781.45731.43784.003602.41
18452007.11.01 08:00sell9230.041.44671.46521.4457
18462007.11.01 08:20sell9240.081.44731.46531.4463
18472007.11.01 08:43t/p9240.081.44631.46531.44638.003610.41
18482007.11.01 08:43close9230.041.44621.46521.44572.003612.41
18492007.11.05 12:00sell9250.041.44531.46381.4443
18502007.11.05 12:21sell9260.081.44591.46391.4449
18512007.11.05 12:53sell9270.161.44671.46421.4457
18522007.11.05 12:53sell9280.321.44741.46441.4464
18532007.11.05 12:58close9280.321.44681.46441.446419.203631.61
18542007.11.05 12:58close9270.161.44691.46421.4457-3.203628.41
18552007.11.05 12:58close9260.081.44681.46391.4449-7.203621.21
18562007.11.05 12:58close9250.041.44691.46381.4443-6.403614.81
18572007.11.09 00:00sell9290.041.46741.48591.4664
18582007.11.09 00:42sell9300.081.46801.48601.4670
18592007.11.09 01:04sell9310.161.46861.48611.4676
18602007.11.09 01:24sell9320.321.46911.48611.4681
18612007.11.09 01:39sell9330.641.46981.48631.4688
18622007.11.09 03:28close9330.641.46921.48631.468838.403653.21
18632007.11.09 03:28close9320.321.46901.48611.46813.203656.41
18642007.11.09 03:28close9310.161.46911.48611.4676-8.003648.41
18652007.11.09 03:28close9300.081.46921.48601.4670-9.603638.81
18662007.11.09 03:28close9290.041.46911.48591.4664-6.803632.01
18672007.11.09 18:00sell9340.041.46621.48471.4652
18682007.11.09 18:04sell9350.081.46681.48481.4658
18692007.11.09 18:12sell9360.161.46741.48491.4664
18702007.11.09 18:13sell9370.321.46811.48511.4671
18712007.11.09 18:15sell9380.641.46881.48531.4678
18722007.11.09 18:17close9380.641.46821.48531.467838.403670.41
18732007.11.09 18:17close9370.321.46831.48511.4671-6.403664.01
18742007.11.09 18:17close9360.161.46801.48491.4664-9.603654.41
18752007.11.09 18:18close9350.081.46791.48481.4658-8.803645.61
18762007.11.09 18:18close9340.041.46811.48471.4652-7.603638.01
18772007.11.15 18:00sell9390.041.46351.48201.4625
18782007.11.15 18:01sell9400.081.46411.48211.4631
18792007.11.15 18:35t/p9400.081.46311.48211.46318.003646.01
18802007.11.15 18:35close9390.041.46301.48201.46252.003648.01
18812007.11.20 04:02sell9410.041.46361.48211.4626
18822007.11.20 04:14sell9420.081.46421.48221.4632
18832007.11.20 04:42sell9430.161.46501.48251.4640
18842007.11.20 05:11sell9440.321.46561.48261.4646
18852007.11.20 05:17close9440.321.46501.48261.464619.203667.21
18862007.11.20 05:17close9430.161.46511.48251.4640-1.603665.61
18872007.11.20 05:17close9420.081.46501.48221.4632-6.403659.21
18882007.11.20 05:17close9410.041.46521.48211.4626-6.403652.81
18892007.11.22 18:00sell9450.041.48461.50311.4836
18902007.11.22 18:05sell9460.081.48511.50311.4841
18912007.11.22 18:08sell9470.161.48571.50321.4847
18922007.11.22 18:44t/p9470.161.48471.50321.484716.003668.81
18932007.11.22 18:44close9460.081.48471.50311.48413.203672.01
18942007.11.22 18:44close9450.041.48481.50311.4836-0.803671.21
18952007.11.23 12:00sell9480.041.47861.49711.4776
18962007.11.23 12:00sell9490.081.47911.49711.4781
18972007.11.23 12:04sell9500.161.47971.49721.4787
18982007.11.23 12:11sell9510.321.48031.49731.4793
18992007.11.23 12:18sell9520.641.48091.49741.4799
19002007.11.23 12:21close9520.641.48041.49741.479932.003703.21
19012007.11.23 12:21close9510.321.48051.49731.4793-6.403696.81
19022007.11.23 12:21close9500.161.48041.49721.4787-11.203685.61
19032007.11.23 12:21close9490.081.48051.49711.4781-11.203674.41
19042007.11.23 12:21close9480.041.48061.49711.4776-8.003666.41
19052007.12.04 08:00buy9530.041.46751.44901.4685
19062007.12.04 08:05buy9540.081.46691.44891.4679
19072007.12.04 08:21buy9550.161.46631.44881.4673
19082007.12.04 08:21buy9560.321.46571.44871.4667
19092007.12.04 08:29close9560.321.46621.44871.466716.003682.41
19102007.12.04 08:29close9550.161.46611.44881.4673-3.203679.21
19112007.12.04 08:29close9540.081.46621.44891.4679-5.603673.61
19122007.12.04 08:29close9530.041.46611.44901.4685-5.603668.01
19132007.12.07 08:00buy9570.041.46181.44331.4628
19142007.12.07 08:05buy9580.081.46121.44321.4622
19152007.12.07 08:38buy9590.161.46071.44321.4617
19162007.12.07 09:21buy9600.321.46011.44311.4611
19172007.12.07 09:30close9600.321.46061.44311.461116.003684.01
19182007.12.07 09:30close9590.161.46051.44321.4617-3.203680.81
19192007.12.07 09:30close9580.081.46041.44321.4622-6.403674.41
19202007.12.07 09:30close9570.041.46061.44331.4628-4.803669.61
19212007.12.12 04:00sell9610.041.46591.48441.4649
19222007.12.12 06:31sell9620.081.46651.48451.4655
19232007.12.12 06:40sell9630.161.46731.48481.4663
19242007.12.12 06:41sell9640.321.46801.48501.4670
19252007.12.12 07:04close9640.321.46741.48501.467019.203688.81
19262007.12.12 07:04close9630.161.46761.48481.4663-4.803684.01
19272007.12.12 07:04close9620.081.46751.48451.4655-8.003676.01
19282007.12.12 07:06close9610.041.46741.48441.4649-6.003670.01
19292007.12.13 18:00sell9650.041.45891.47741.4579
19302007.12.13 18:19sell9660.081.45951.47751.4585
19312007.12.13 18:22sell9670.161.46021.47771.4592
19322007.12.13 18:44sell9680.321.46071.47771.4597
19332007.12.13 19:26close9680.321.46021.47771.459716.003686.01
19342007.12.13 19:27close9670.161.46031.47771.4592-1.603684.41
19352007.12.13 19:27close9660.081.46021.47751.4585-5.603678.81
19362007.12.13 19:28close9650.041.46011.47741.4579-4.803674.01
19372007.12.18 12:00buy9690.041.43981.42131.4408
19382007.12.18 12:02t/p9690.041.44081.42131.44084.003678.01
19392008.01.02 09:01sell9700.041.46521.48371.4642
19402008.01.02 09:22sell9710.081.46581.48381.4648
19412008.01.02 09:26sell9720.161.46641.48391.4654
19422008.01.02 09:33sell9730.321.46691.48391.4659
19432008.01.02 09:49close9730.321.46651.48391.465912.803690.81
19442008.01.02 09:49close9720.161.46661.48391.4654-3.203687.61
19452008.01.02 09:49close9710.081.46651.48381.4648-5.603682.01
19462008.01.02 09:49close9700.041.46641.48371.4642-4.803677.21
19472008.01.15 20:00sell9740.041.48411.50261.4831
19482008.01.15 20:13t/p9740.041.48311.50261.48314.003681.21
19492008.01.22 18:00buy9750.041.46081.44231.4618
19502008.01.22 18:04t/p9750.041.46181.44231.46184.003685.21