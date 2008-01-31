|Account: 1832318
|Name: Daryl L
|Currency: USD
|2008 February 1, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|75617063
|2008.01.31 03:25
|balance
|Deposit
|5 000.00
|75619476
|2008.01.31 03:49
|buy
|0.10
|audusd
|0.8894
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 05:18
|0.8904
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|75636100
|2008.01.31 05:19
|buy
|0.10
|audusd
|0.8910
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 06:01
|0.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|75645714
|2008.01.31 06:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.8925
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 08:12
|0.8983
|0.00
|0.00
|0.20
|58.00
|75770289
|2008.01.31 14:20
|sell
|0.10
|audusd
|0.8876
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 08:12
|0.8987
|0.00
|0.00
|-0.52
|-111.00
|75788310
|2008.01.31 15:09
|buy
|0.10
|audusd
|0.8926
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 08:12
|0.8984
|0.00
|0.00
|0.20
|58.00
|75821371
|2008.01.31 17:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.8976
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 08:12
|0.8983
|0.00
|0.00
|0.20
|7.00
|75938280
|2008.02.01 08:12
|buy
|0.10
|audusd
|0.8988
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 09:38
|0.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|75951914
|2008.02.01 09:38
|buy
|0.10
|audusd
|0.9004
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 12:11
|0.9012
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|75975086
|2008.02.01 12:11
|buy
|0.10
|audusd
|0.9014
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 12:57
|0.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|75984407
|2008.02.01 12:57
|buy
|0.10
|audusd
|0.9030
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 16:28
|0.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|75619419
|2008.01.31 03:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.86
|0.00
|0.00
|2008.01.31 04:01
|157.97
|0.00
|0.00
|0.00
|10.34
|75622730
|2008.01.31 04:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.00
|0.00
|0.00
|2008.01.31 04:16
|158.11
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|75625315
|2008.01.31 04:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.14
|0.00
|0.00
|2008.01.31 04:19
|158.25
|0.00
|0.00
|0.00
|10.31
|75626180
|2008.01.31 04:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.28
|0.00
|0.00
|2008.01.31 05:21
|158.39
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|75637053
|2008.01.31 05:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.45
|0.00
|0.00
|2008.01.31 06:10
|158.56
|0.00
|0.00
|0.00
|10.34
|75647458
|2008.01.31 06:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.60
|0.00
|0.00
|2008.01.31 14:24
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.97
|75693797
|2008.01.31 08:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.10
|0.00
|0.00
|2008.01.31 14:24
|156.99
|0.00
|0.00
|0.00
|104.82
|75757664
|2008.01.31 13:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.59
|0.00
|0.00
|2008.01.31 14:24
|157.01
|0.00
|0.00
|0.00
|54.76
|75770457
|2008.01.31 14:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.09
|0.00
|0.00
|2008.01.31 14:24
|157.02
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|75773225
|2008.01.31 14:24
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.96
|0.00
|0.00
|2008.01.31 14:29
|156.85
|0.00
|0.00
|0.00
|10.39
|75775584
|2008.01.31 14:29
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.79
|0.00
|0.00
|2008.02.01 11:59
|158.78
|0.00
|0.00
|-1.59
|-186.78
|75784524
|2008.01.31 14:57
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.29
|0.00
|0.00
|2008.02.01 11:59
|158.75
|0.00
|0.00
|1.18
|137.06
|75811407
|2008.01.31 16:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.15
|0.00
|0.00
|2008.02.01 11:59
|158.75
|0.00
|0.00
|1.18
|56.32
|75970042
|2008.02.01 11:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.66
|0.00
|0.00
|2008.02.01 11:59
|158.76
|0.00
|0.00
|0.00
|9.38
|75619029
|2008.01.31 03:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 05:16
|1.4854
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|75634771
|2008.01.31 05:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 05:18
|1.4865
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|75636070
|2008.01.31 05:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 05:44
|1.4879
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|75642039
|2008.01.31 05:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 06:02
|1.4893
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|75646112
|2008.01.31 06:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4895
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 06:15
|1.4905
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|75619432
|2008.01.31 03:48
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1493
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1500
|0.00
|0.00
|-1.91
|-6.49
|75630408
|2008.01.31 04:52
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1543
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1490
|0.00
|0.00
|1.31
|-49.13
|75649471
|2008.01.31 06:15
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1493
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1499
|0.00
|0.00
|-1.91
|-5.56
|75673837
|2008.01.31 07:32
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1543
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1491
|0.00
|0.00
|1.31
|-48.21
|75701745
|2008.01.31 09:15
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1493
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1499
|0.00
|0.00
|-1.91
|-5.56
|75711775
|2008.01.31 10:03
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1543
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1490
|0.00
|0.00
|1.31
|-49.13
|75743368
|2008.01.31 12:21
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1493
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1499
|0.00
|0.00
|-1.91
|-5.56
|75749490
|2008.01.31 12:51
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1443
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1499
|0.00
|0.00
|-1.91
|-51.90
|75786236
|2008.01.31 15:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1493
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1490
|0.00
|0.00
|1.31
|-2.78
|75800424
|2008.01.31 15:56
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1543
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1490
|0.00
|0.00
|1.31
|-49.13
|75811575
|2008.01.31 16:29
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1591
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1490
|0.00
|0.00
|1.31
|-93.64
|75828008
|2008.01.31 17:43
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1541
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1499
|0.00
|0.00
|-1.91
|38.93
|75855309
|2008.01.31 20:59
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1491
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1499
|0.00
|0.00
|-1.91
|-7.41
|75894458
|2008.02.01 00:52
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1541
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1490
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.28
|75932585
|2008.02.01 07:47
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1491
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.41
|75944857
|2008.02.01 08:45
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1541
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1490
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.28
|75948137
|2008.02.01 09:09
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1491
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1498
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.48
|75959685
|2008.02.01 10:46
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1441
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1498
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.82
|75965710
|2008.02.01 11:31
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1491
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:44
|2.1489
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|75967675
|2008.02.01 11:44
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1495
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 11:59
|2.1478
|0.00
|0.00
|0.00
|15.76
|75971608
|2008.02.01 11:59
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1468
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 12:19
|2.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|75976479
|2008.02.01 12:19
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1445
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 12:36
|2.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|14.82
|75979985
|2008.02.01 12:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1422
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 13:37
|2.1332
|0.00
|0.00
|0.00
|83.72
|75993318
|2008.02.01 13:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1349
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 13:39
|2.1338
|0.00
|0.00
|0.00
|10.23
|75997578
|2008.02.01 13:39
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1322
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 13:43
|2.1310
|0.00
|0.00
|0.00
|11.16
|76001316
|2008.02.01 13:43
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1301
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 13:45
|2.1283
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|76003898
|2008.02.01 13:45
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1275
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 13:47
|2.1264
|0.00
|0.00
|0.00
|10.25
|75619006
|2008.01.31 03:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9836
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 15:01
|1.9694
|0.00
|0.00
|-0.87
|142.00
|75635711
|2008.01.31 05:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 15:01
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.48
|-198.00
|75723702
|2008.01.31 11:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 15:01
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.48
|-249.00
|75745492
|2008.01.31 12:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 15:01
|1.9694
|0.00
|0.00
|-0.87
|192.00
|75939467
|2008.02.01 08:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 15:01
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-249.00
|75962882
|2008.02.01 11:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 15:01
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|193.00
|75969055
|2008.02.01 11:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 15:01
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-249.00
|75976313
|2008.02.01 12:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 15:01
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|193.00
|75981138
|2008.02.01 12:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 15:01
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|137.00
|76019029
|2008.02.01 14:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9773
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 15:01
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|76032399
|2008.02.01 14:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 15:01
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|76041156
|2008.02.01 15:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 15:02
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|75619391
|2008.01.31 03:48
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9958
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 06:11
|0.9947
|0.00
|0.00
|0.00
|11.06
|75648015
|2008.01.31 06:12
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9940
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 07:07
|0.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|11.08
|75665002
|2008.01.31 07:07
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9925
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 15:46
|1.0088
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.58
|75733197
|2008.01.31 11:39
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9975
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 15:47
|1.0083
|0.00
|0.00
|0.00
|107.11
|75763057
|2008.01.31 13:37
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0025
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 15:47
|1.0083
|0.00
|0.00
|0.00
|57.52
|75772719
|2008.01.31 14:23
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0075
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 15:47
|1.0083
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|75618830
|2008.01.31 03:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0836
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 05:41
|1.0825
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|75641175
|2008.01.31 05:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0822
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 06:12
|1.0814
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|75648401
|2008.01.31 06:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0812
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 06:21
|1.0801
|0.00
|0.00
|0.00
|10.18
|75619049
|2008.01.31 03:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.32
|0.00
|0.00
|2008.01.31 13:36
|105.74
|0.00
|0.00
|0.00
|54.85
|75682341
|2008.01.31 08:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.82
|0.00
|0.00
|2008.01.31 13:36
|105.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|75725346
|2008.01.31 11:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.32
|0.00
|0.00
|2008.01.31 13:37
|105.74
|0.00
|0.00
|0.00
|54.85
|75758681
|2008.01.31 13:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|105.81
|0.00
|0.00
|2008.01.31 13:37
|105.74
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|0.00
|0.00
|-5.44
|-6.41
|Closed P/L:
|-11.85
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|76072238
|2008.02.01 16:28
|buy
|0.10
|audusd
|0.9043
|0.0000
|0.0000
|0.9042
|0.00
|0.00
|0.20
|-1.00
|75971285
|2008.02.01 11:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.76
|0.00
|0.00
|157.72
|0.00
|0.00
|1.18
|-97.58
|75995629
|2008.02.01 13:37
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.90
|0.00
|0.00
|157.76
|0.00
|0.00
|-1.59
|13.13
|76054874
|2008.02.01 15:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.40
|0.00
|0.00
|157.76
|0.00
|0.00
|-1.59
|-33.77
|76069439
|2008.02.01 16:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.90
|0.00
|0.00
|157.72
|0.00
|0.00
|1.18
|-16.89
|76081697
|2008.02.01 17:47
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.40
|0.00
|0.00
|157.76
|0.00
|0.00
|-1.59
|-33.77
|75649789
|2008.01.31 06:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|1.4798
|0.00
|0.00
|-0.70
|-108.00
|75669536
|2008.01.31 07:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|1.4800
|0.00
|0.00
|0.08
|56.00
|75803037
|2008.01.31 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|1.4800
|0.00
|0.00
|0.08
|6.00
|75827045
|2008.01.31 17:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|1.4798
|0.00
|0.00
|-0.70
|-58.00
|75971224
|2008.02.01 11:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|1.4798
|0.00
|0.00
|-0.35
|-105.00
|76024428
|2008.02.01 14:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|1.4800
|0.00
|0.00
|0.04
|53.00
|76042543
|2008.02.01 15:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|1.4800
|0.00
|0.00
|0.04
|3.00
|76071628
|2008.02.01 16:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|1.4798
|0.00
|0.00
|-0.35
|-57.00
|76085972
|2008.02.01 18:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|1.4800
|0.00
|0.00
|0.04
|5.00
|76006165
|2008.02.01 13:47
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1257
|0.0000
|0.0000
|2.1416
|0.00
|0.00
|-1.91
|-145.98
|76009869
|2008.02.01 13:52
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1307
|0.0000
|0.0000
|2.1407
|0.00
|0.00
|1.31
|91.84
|76039926
|2008.02.01 15:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1371
|0.0000
|0.0000
|2.1407
|0.00
|0.00
|1.31
|33.06
|76044760
|2008.02.01 15:04
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1321
|0.0000
|0.0000
|2.1416
|0.00
|0.00
|-1.91
|-87.22
|76045812
|2008.02.01 15:08
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1371
|0.0000
|0.0000
|2.1407
|0.00
|0.00
|1.31
|33.06
|76052738
|2008.02.01 15:26
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.1320
|0.0000
|0.0000
|2.1416
|0.00
|0.00
|-1.91
|-88.14
|76091750
|2008.02.01 18:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1371
|0.0000
|0.0000
|2.1407
|0.00
|0.00
|1.31
|33.06
|76099703
|2008.02.01 19:43
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.1421
|0.0000
|0.0000
|2.1407
|0.00
|0.00
|1.31
|-12.86
|76042458
|2008.02.01 15:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9664
|0.0000
|0.0000
|1.9665
|0.00
|0.00
|-0.87
|-1.00
|76059921
|2008.02.01 15:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.48
|-53.00
|76090217
|2008.02.01 18:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9664
|0.0000
|0.0000
|1.9665
|0.00
|0.00
|-0.87
|-1.00
|75797779
|2008.01.31 15:47
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0087
|0.0000
|0.0000
|0.9936
|0.00
|0.00
|0.12
|-151.97
|75808394
|2008.01.31 16:19
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0036
|0.0000
|0.0000
|0.9941
|0.00
|0.00
|-0.50
|95.56
|75951767
|2008.02.01 09:37
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9986
|0.0000
|0.0000
|0.9941
|0.00
|0.00
|-0.25
|45.27
|76025125
|2008.02.01 14:25
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0037
|0.0000
|0.0000
|0.9936
|0.00
|0.00
|0.06
|-101.65
|76043803
|2008.02.01 15:03
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9987
|0.0000
|0.0000
|0.9941
|0.00
|0.00
|-0.25
|46.27
|76070954
|2008.02.01 16:25
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9937
|0.0000
|0.0000
|0.9941
|0.00
|0.00
|-0.25
|-4.02
|75651765
|2008.01.31 06:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0798
|0.0000
|0.0000
|1.0892
|0.00
|0.00
|-1.96
|-86.30
|75681085
|2008.01.31 08:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0848
|0.0000
|0.0000
|1.0888
|0.00
|0.00
|1.50
|36.74
|75725055
|2008.01.31 11:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0798
|0.0000
|0.0000
|1.0892
|0.00
|0.00
|-1.96
|-86.30
|75803243
|2008.01.31 15:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0848
|0.0000
|0.0000
|1.0888
|0.00
|0.00
|1.50
|36.74
|75932739
|2008.02.01 07:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0797
|0.0000
|0.0000
|1.0892
|0.00
|0.00
|-0.98
|-87.22
|75996575
|2008.02.01 13:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0752
|0.0000
|0.0000
|1.0892
|0.00
|0.00
|-0.98
|-128.53
|76031184
|2008.02.01 14:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0809
|0.0000
|0.0000
|1.0888
|0.00
|0.00
|0.75
|72.56
|76046902
|2008.02.01 15:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0850
|0.0000
|0.0000
|1.0888
|0.00
|0.00
|0.75
|34.90
|75762476
|2008.01.31 13:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|105.71
|0.00
|0.00
|106.61
|0.00
|0.00
|-2.74
|-84.42
|75793789
|2008.01.31 15:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.21
|0.00
|0.00
|106.58
|0.00
|0.00
|2.38
|34.72
|75817850
|2008.01.31 16:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.75
|0.00
|0.00
|106.58
|0.00
|0.00
|2.38
|-15.95
|75852865
|2008.01.31 20:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.25
|0.00
|0.00
|106.61
|0.00
|0.00
|-2.74
|-33.77
|76003672
|2008.02.01 13:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|105.79
|0.00
|0.00
|106.61
|0.00
|0.00
|-1.37
|-76.92
|76024793
|2008.02.01 14:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.29
|0.00
|0.00
|106.58
|0.00
|0.00
|1.19
|27.21
|0.00
|0.00
|-7.82
|-1 000.14
|Floating P/L:
|-1 007.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-11.85
|Floating P/L:
|-1 007.96
|Margin:
|675.00
|Balance:
|4 988.15
|Equity:
|3 980.19
|Free Margin:
|3 305.19
|Details:
|Gross Profit:
|2 193.86
|Gross Loss:
|2 205.71
|Total Net Profit:
|-11.85
|Profit Factor:
|0.99
|Expected Payoff:
|-0.15
|Absolute Drawdown:
|668.85
|Maximal Drawdown:
|1 001.68 (18.78%)
|Relative Drawdown:
|18.78% (1 001.68)
|Total Trades:
|81
|Short Positions (won %):
|41 (70.73%)
|Long Positions (won %):
|40 (62.50%)
|Profit Trades (% of total):
|54 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|27 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
|193.00
|loss trade:
|-249.00
|Average
|profit trade:
|40.63
|loss trade:
|-81.69
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (226.38)
|consecutive losses ($):
|10 (-237.95)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|657.00 (7)
|consecutive loss (count):
|-498.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3