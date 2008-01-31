Interbank FX, LLC

Account: 1832318 Name: Daryl L Currency: USD 2008 February 1, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
756170632008.01.31 03:25balanceDeposit5 000.00
756194762008.01.31 03:49buy0.10audusd0.88940.00000.00002008.01.31 05:180.89040.000.000.0010.00
756361002008.01.31 05:19buy0.10audusd0.89100.00000.00002008.01.31 06:010.89200.000.000.0010.00
756457142008.01.31 06:01buy0.10audusd0.89250.00000.00002008.02.01 08:120.89830.000.000.2058.00
757702892008.01.31 14:20sell0.10audusd0.88760.00000.00002008.02.01 08:120.89870.000.00-0.52-111.00
757883102008.01.31 15:09buy0.10audusd0.89260.00000.00002008.02.01 08:120.89840.000.000.2058.00
758213712008.01.31 17:03buy0.10audusd0.89760.00000.00002008.02.01 08:120.89830.000.000.207.00
759382802008.02.01 08:12buy0.10audusd0.89880.00000.00002008.02.01 09:380.89990.000.000.0011.00
759519142008.02.01 09:38buy0.10audusd0.90040.00000.00002008.02.01 12:110.90120.000.000.008.00
759750862008.02.01 12:11buy0.10audusd0.90140.00000.00002008.02.01 12:570.90240.000.000.0010.00
759844072008.02.01 12:57buy0.10audusd0.90300.00000.00002008.02.01 16:280.90400.000.000.0010.00
756194192008.01.31 03:48buy0.10eurjpy157.860.000.002008.01.31 04:01157.970.000.000.0010.34
756227302008.01.31 04:01buy0.10eurjpy158.000.000.002008.01.31 04:16158.110.000.000.0010.33
756253152008.01.31 04:16buy0.10eurjpy158.140.000.002008.01.31 04:19158.250.000.000.0010.31
756261802008.01.31 04:19buy0.10eurjpy158.280.000.002008.01.31 05:21158.390.000.000.0010.33
756370532008.01.31 05:21buy0.10eurjpy158.450.000.002008.01.31 06:10158.560.000.000.0010.34
756474582008.01.31 06:10buy0.10eurjpy158.600.000.002008.01.31 14:24156.970.000.000.00-153.97
756937972008.01.31 08:50sell0.10eurjpy158.100.000.002008.01.31 14:24156.990.000.000.00104.82
757576642008.01.31 13:31sell0.10eurjpy157.590.000.002008.01.31 14:24157.010.000.000.0054.76
757704572008.01.31 14:20sell0.10eurjpy157.090.000.002008.01.31 14:24157.020.000.000.006.60
757732252008.01.31 14:24sell0.10eurjpy156.960.000.002008.01.31 14:29156.850.000.000.0010.39
757755842008.01.31 14:29sell0.10eurjpy156.790.000.002008.02.01 11:59158.780.000.00-1.59-186.78
757845242008.01.31 14:57buy0.10eurjpy157.290.000.002008.02.01 11:59158.750.000.001.18137.06
758114072008.01.31 16:29buy0.10eurjpy158.150.000.002008.02.01 11:59158.750.000.001.1856.32
759700422008.02.01 11:58buy0.10eurjpy158.660.000.002008.02.01 11:59158.760.000.000.009.38
756190292008.01.31 03:47buy0.10eurusd1.48440.00000.00002008.01.31 05:161.48540.000.000.0010.00
756347712008.01.31 05:16buy0.10eurusd1.48550.00000.00002008.01.31 05:181.48650.000.000.0010.00
756360702008.01.31 05:19buy0.10eurusd1.48690.00000.00002008.01.31 05:441.48790.000.000.0010.00
756420392008.01.31 05:44buy0.10eurusd1.48830.00000.00002008.01.31 06:021.48930.000.000.0010.00
756461122008.01.31 06:02buy0.10eurusd1.48950.00000.00002008.01.31 06:151.49050.000.000.0010.00
756194322008.01.31 03:48sell0.10gbpchf2.14930.00000.00002008.02.01 11:442.15000.000.00-1.91-6.49
756304082008.01.31 04:52buy0.10gbpchf2.15430.00000.00002008.02.01 11:442.14900.000.001.31-49.13
756494712008.01.31 06:15sell0.10gbpchf2.14930.00000.00002008.02.01 11:442.14990.000.00-1.91-5.56
756738372008.01.31 07:32buy0.10gbpchf2.15430.00000.00002008.02.01 11:442.14910.000.001.31-48.21
757017452008.01.31 09:15sell0.10gbpchf2.14930.00000.00002008.02.01 11:442.14990.000.00-1.91-5.56
757117752008.01.31 10:03buy0.10gbpchf2.15430.00000.00002008.02.01 11:442.14900.000.001.31-49.13
757433682008.01.31 12:21sell0.10gbpchf2.14930.00000.00002008.02.01 11:442.14990.000.00-1.91-5.56
757494902008.01.31 12:51sell0.10gbpchf2.14430.00000.00002008.02.01 11:442.14990.000.00-1.91-51.90
757862362008.01.31 15:00buy0.10gbpchf2.14930.00000.00002008.02.01 11:442.14900.000.001.31-2.78
758004242008.01.31 15:56buy0.10gbpchf2.15430.00000.00002008.02.01 11:442.14900.000.001.31-49.13
758115752008.01.31 16:29buy0.10gbpchf2.15910.00000.00002008.02.01 11:442.14900.000.001.31-93.64
758280082008.01.31 17:43sell0.10gbpchf2.15410.00000.00002008.02.01 11:442.14990.000.00-1.9138.93
758553092008.01.31 20:59sell0.10gbpchf2.14910.00000.00002008.02.01 11:442.14990.000.00-1.91-7.41
758944582008.02.01 00:52buy0.10gbpchf2.15410.00000.00002008.02.01 11:442.14900.000.000.00-47.28
759325852008.02.01 07:47sell0.10gbpchf2.14910.00000.00002008.02.01 11:442.14990.000.000.00-7.41
759448572008.02.01 08:45buy0.10gbpchf2.15410.00000.00002008.02.01 11:442.14900.000.000.00-47.28
759481372008.02.01 09:09sell0.10gbpchf2.14910.00000.00002008.02.01 11:442.14980.000.000.00-6.48
759596852008.02.01 10:46sell0.10gbpchf2.14410.00000.00002008.02.01 11:442.14980.000.000.00-52.82
759657102008.02.01 11:31buy0.10gbpchf2.14910.00000.00002008.02.01 11:442.14890.000.000.00-1.86
759676752008.02.01 11:44sell0.10gbpchf2.14950.00000.00002008.02.01 11:592.14780.000.000.0015.76
759716082008.02.01 11:59sell0.10gbpchf2.14680.00000.00002008.02.01 12:192.14570.000.000.0010.19
759764792008.02.01 12:19sell0.10gbpchf2.14450.00000.00002008.02.01 12:362.14290.000.000.0014.82
759799852008.02.01 12:36sell0.10gbpchf2.14220.00000.00002008.02.01 13:372.13320.000.000.0083.72
759933182008.02.01 13:35sell0.10gbpchf2.13490.00000.00002008.02.01 13:392.13380.000.000.0010.23
759975782008.02.01 13:39sell0.10gbpchf2.13220.00000.00002008.02.01 13:432.13100.000.000.0011.16
760013162008.02.01 13:43sell0.10gbpchf2.13010.00000.00002008.02.01 13:452.12830.000.000.0016.75
760038982008.02.01 13:45sell0.10gbpchf2.12750.00000.00002008.02.01 13:472.12640.000.000.0010.25
756190062008.01.31 03:47sell0.10gbpusd1.98360.00000.00002008.02.01 15:011.96940.000.00-0.87142.00
756357112008.01.31 05:18buy0.10gbpusd1.98860.00000.00002008.02.01 15:011.96880.000.000.48-198.00
757237022008.01.31 11:05buy0.10gbpusd1.99360.00000.00002008.02.01 15:011.96870.000.000.48-249.00
757454922008.01.31 12:29sell0.10gbpusd1.98860.00000.00002008.02.01 15:011.96940.000.00-0.87192.00
759394672008.02.01 08:15buy0.10gbpusd1.99360.00000.00002008.02.01 15:011.96870.000.000.00-249.00
759628822008.02.01 11:11sell0.10gbpusd1.98860.00000.00002008.02.01 15:011.96930.000.000.00193.00
759690552008.02.01 11:55buy0.10gbpusd1.99360.00000.00002008.02.01 15:011.96870.000.000.00-249.00
759763132008.02.01 12:18sell0.10gbpusd1.98860.00000.00002008.02.01 15:011.96930.000.000.00193.00
759811382008.02.01 12:40sell0.10gbpusd1.98280.00000.00002008.02.01 15:011.96910.000.000.00137.00
760190292008.02.01 14:18sell0.10gbpusd1.97730.00000.00002008.02.01 15:011.96910.000.000.0082.00
760323992008.02.01 14:51sell0.10gbpusd1.97230.00000.00002008.02.01 15:011.96910.000.000.0032.00
760411562008.02.01 15:01sell0.10gbpusd1.96790.00000.00002008.02.01 15:021.96690.000.000.0010.00
756193912008.01.31 03:48sell0.10usdcad0.99580.00000.00002008.01.31 06:110.99470.000.000.0011.06
756480152008.01.31 06:12sell0.10usdcad0.99400.00000.00002008.01.31 07:070.99290.000.000.0011.08
756650022008.01.31 07:07sell0.10usdcad0.99250.00000.00002008.01.31 15:461.00880.000.000.00-161.58
757331972008.01.31 11:39buy0.10usdcad0.99750.00000.00002008.01.31 15:471.00830.000.000.00107.11
757630572008.01.31 13:37buy0.10usdcad1.00250.00000.00002008.01.31 15:471.00830.000.000.0057.52
757727192008.01.31 14:23buy0.10usdcad1.00750.00000.00002008.01.31 15:471.00830.000.000.007.93
756188302008.01.31 03:46sell0.10usdchf1.08360.00000.00002008.01.31 05:411.08250.000.000.0010.16
756411752008.01.31 05:41sell0.10usdchf1.08220.00000.00002008.01.31 06:121.08140.000.000.007.40
756484012008.01.31 06:12sell0.10usdchf1.08120.00000.00002008.01.31 06:211.08010.000.000.0010.18
756190492008.01.31 03:47sell0.10usdjpy106.320.000.002008.01.31 13:36105.740.000.000.0054.85
756823412008.01.31 08:09buy0.10usdjpy106.820.000.002008.01.31 13:36105.710.000.000.00-105.00
757253462008.01.31 11:15sell0.10usdjpy106.320.000.002008.01.31 13:37105.740.000.000.0054.85
757586812008.01.31 13:32sell0.10usdjpy105.810.000.002008.01.31 13:37105.740.000.000.006.62
  0.00 0.00 -5.44 -6.41
Closed P/L: -11.85
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
760722382008.02.01 16:28buy0.10audusd0.90430.00000.0000 0.90420.000.000.20-1.00
759712852008.02.01 11:59buy0.10eurjpy158.760.000.00 157.720.000.001.18-97.58
759956292008.02.01 13:37sell0.10eurjpy157.900.000.00 157.760.000.00-1.5913.13
760548742008.02.01 15:31sell0.10eurjpy157.400.000.00 157.760.000.00-1.59-33.77
760694392008.02.01 16:16buy0.10eurjpy157.900.000.00 157.720.000.001.18-16.89
760816972008.02.01 17:47sell0.10eurjpy157.400.000.00 157.760.000.00-1.59-33.77
756497892008.01.31 06:15buy0.10eurusd1.49060.00000.0000 1.47980.000.00-0.70-108.00
756695362008.01.31 07:18sell0.10eurusd1.48560.00000.0000 1.48000.000.000.0856.00
758030372008.01.31 15:59sell0.10eurusd1.48060.00000.0000 1.48000.000.000.086.00
758270452008.01.31 17:37buy0.10eurusd1.48560.00000.0000 1.47980.000.00-0.70-58.00
759712242008.02.01 11:59buy0.10eurusd1.49030.00000.0000 1.47980.000.00-0.35-105.00
760244282008.02.01 14:25sell0.10eurusd1.48530.00000.0000 1.48000.000.000.0453.00
760425432008.02.01 15:02sell0.10eurusd1.48030.00000.0000 1.48000.000.000.043.00
760716282008.02.01 16:27buy0.10eurusd1.48550.00000.0000 1.47980.000.00-0.35-57.00
760859722008.02.01 18:03sell0.10eurusd1.48050.00000.0000 1.48000.000.000.045.00
760061652008.02.01 13:47sell0.10gbpchf2.12570.00000.0000 2.14160.000.00-1.91-145.98
760098692008.02.01 13:52buy0.10gbpchf2.13070.00000.0000 2.14070.000.001.3191.84
760399262008.02.01 15:01buy0.10gbpchf2.13710.00000.0000 2.14070.000.001.3133.06
760447602008.02.01 15:04sell0.10gbpchf2.13210.00000.0000 2.14160.000.00-1.91-87.22
760458122008.02.01 15:08buy0.10gbpchf2.13710.00000.0000 2.14070.000.001.3133.06
760527382008.02.01 15:26sell0.10gbpchf2.13200.00000.0000 2.14160.000.00-1.91-88.14
760917502008.02.01 18:35buy0.10gbpchf2.13710.00000.0000 2.14070.000.001.3133.06
760997032008.02.01 19:43buy0.10gbpchf2.14210.00000.0000 2.14070.000.001.31-12.86
760424582008.02.01 15:02sell0.10gbpusd1.96640.00000.0000 1.96650.000.00-0.87-1.00
760599212008.02.01 15:41buy0.10gbpusd1.97140.00000.0000 1.96610.000.000.48-53.00
760902172008.02.01 18:25sell0.10gbpusd1.96640.00000.0000 1.96650.000.00-0.87-1.00
757977792008.01.31 15:47buy0.10usdcad1.00870.00000.0000 0.99360.000.000.12-151.97
758083942008.01.31 16:19sell0.10usdcad1.00360.00000.0000 0.99410.000.00-0.5095.56
759517672008.02.01 09:37sell0.10usdcad0.99860.00000.0000 0.99410.000.00-0.2545.27
760251252008.02.01 14:25buy0.10usdcad1.00370.00000.0000 0.99360.000.000.06-101.65
760438032008.02.01 15:03sell0.10usdcad0.99870.00000.0000 0.99410.000.00-0.2546.27
760709542008.02.01 16:25sell0.10usdcad0.99370.00000.0000 0.99410.000.00-0.25-4.02
756517652008.01.31 06:21sell0.10usdchf1.07980.00000.0000 1.08920.000.00-1.96-86.30
756810852008.01.31 08:02buy0.10usdchf1.08480.00000.0000 1.08880.000.001.5036.74
757250552008.01.31 11:12sell0.10usdchf1.07980.00000.0000 1.08920.000.00-1.96-86.30
758032432008.01.31 15:59buy0.10usdchf1.08480.00000.0000 1.08880.000.001.5036.74
759327392008.02.01 07:47sell0.10usdchf1.07970.00000.0000 1.08920.000.00-0.98-87.22
759965752008.02.01 13:38sell0.10usdchf1.07520.00000.0000 1.08920.000.00-0.98-128.53
760311842008.02.01 14:50buy0.10usdchf1.08090.00000.0000 1.08880.000.000.7572.56
760469022008.02.01 15:13buy0.10usdchf1.08500.00000.0000 1.08880.000.000.7534.90
757624762008.01.31 13:37sell0.10usdjpy105.710.000.00 106.610.000.00-2.74-84.42
757937892008.01.31 15:29buy0.10usdjpy106.210.000.00 106.580.000.002.3834.72
758178502008.01.31 16:51buy0.10usdjpy106.750.000.00 106.580.000.002.38-15.95
758528652008.01.31 20:54sell0.10usdjpy106.250.000.00 106.610.000.00-2.74-33.77
760036722008.02.01 13:45sell0.10usdjpy105.790.000.00 106.610.000.00-1.37-76.92
760247932008.02.01 14:25buy0.10usdjpy106.290.000.00 106.580.000.001.1927.21
  0.00 0.00 -7.82 -1 000.14
 Floating P/L: -1 007.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -11.85 Floating P/L: -1 007.96 Margin: 675.00
Balance: 4 988.15 Equity: 3 980.19 Free Margin: 3 305.19
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 193.86 Gross Loss: 2 205.71 Total Net Profit: -11.85
Profit Factor: 0.99 Expected Payoff: -0.15  
Absolute Drawdown: 668.85 Maximal Drawdown: 1 001.68 (18.78%) Relative Drawdown: 18.78% (1 001.68)
 
Total Trades: 81 Short Positions (won %): 41 (70.73%) Long Positions (won %): 40 (62.50%)
Profit Trades (% of total): 54 (66.67%) Loss trades (% of total): 27 (33.33%)
Largest profit trade: 193.00 loss trade: -249.00
Average profit trade: 40.63 loss trade: -81.69
Maximum consecutive wins ($): 18 (226.38) consecutive losses ($): 10 (-237.95)
Maximal consecutive profit (count): 657.00 (7) consecutive loss (count): -498.00 (2)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3