Interbank FX, LLC

Account: 1708218 Name: John Riley Currency: USD 2008 January 25, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
734463832008.01.21 03:56buy0.27eurusdm1.45371.43421.45472008.01.21 04:261.45440.000.000.001.89
 77218810p3-Buy
734457012008.01.21 03:53buy0.09eurusdm1.45461.43461.45562008.01.21 04:261.45450.000.000.00-0.09
 77218810p3-Buy
734453662008.01.21 03:50buy0.03eurusdm1.45521.43471.45622008.01.21 04:261.45460.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
734422362008.01.21 03:02buy0.01eurusdm1.45581.43481.45682008.01.21 04:261.45450.000.000.00-0.13
 77218810p3-Buy
735416162008.01.21 12:15buy0.01eurusdm1.44831.42731.44932008.01.21 12:201.44930.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
735441922008.01.21 12:24buy0.03eurusdm1.44891.42841.44992008.01.21 12:281.44990.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
735430552008.01.21 12:20buy0.01eurusdm1.44951.42851.45052008.01.21 12:291.44990.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
735500982008.01.21 12:52buy0.81eurusdm1.44781.42881.44882008.01.21 12:581.44820.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
735495992008.01.21 12:51buy0.27eurusdm1.44841.42891.44942008.01.21 12:581.44810.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
735488472008.01.21 12:46buy0.09eurusdm1.44891.42891.44992008.01.21 12:581.44810.000.000.00-0.72
 77218810p3-Buy
735482052008.01.21 12:43buy0.03eurusdm1.44951.42901.45052008.01.21 12:581.44800.000.000.00-0.45
 77218810p3-Buy
735449372008.01.21 12:29buy0.01eurusdm1.45011.42911.45112008.01.21 12:581.44820.000.000.00-0.19
 77218810p3-Buy
735998882008.01.21 18:48buy0.01eurusdm1.44421.42321.44522008.01.21 21:581.44520.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
736636262008.01.22 01:45buy0.01eurusdm1.44391.42291.44492008.01.22 01:461.44490.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
736668092008.01.22 01:51buy0.09eurusdm1.44391.42391.44492008.01.22 02:331.44490.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
736662032008.01.22 01:49buy0.03eurusdm1.44451.42401.44552008.01.22 02:331.44490.000.000.000.12
 77218810p3-Buy
736648952008.01.22 01:46buy0.01eurusdm1.44501.42401.44602008.01.22 02:331.44490.000.000.00-0.01
 77218810p3-Buy
737141422008.01.22 06:15buy0.01eurusdm1.44311.42211.44412008.01.22 06:211.44410.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
737215322008.01.22 06:39buy0.81eurusdm1.44191.42291.44292008.01.22 06:431.44230.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
737198282008.01.22 06:35buy0.27eurusdm1.44251.42301.44352008.01.22 06:431.44230.000.000.00-0.54
 77218810p3-Buy
737170772008.01.22 06:27buy0.09eurusdm1.44311.42311.44412008.01.22 06:431.44220.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
737159842008.01.22 06:22buy0.03eurusdm1.44371.42321.44472008.01.22 06:431.44220.000.000.00-0.45
 77218810p3-Buy
737153742008.01.22 06:21buy0.01eurusdm1.44431.42331.44532008.01.22 06:431.44230.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
737842292008.01.22 09:00buy0.03eurusdm1.44521.42471.44622008.01.22 09:081.44620.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
737836052008.01.22 09:00buy0.01eurusdm1.44581.42481.44682008.01.22 09:081.44610.000.000.000.03
 77218810p3-Buy
737869642008.01.22 09:08buy0.01eurusdm1.44661.42561.44762008.01.22 09:101.44760.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
737904842008.01.22 09:13buy0.09eurusdm1.44611.42611.44712008.01.22 09:151.44710.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
737891432008.01.22 09:11buy0.03eurusdm1.44661.42611.44762008.01.22 09:161.44680.000.000.000.06
 77218810p3-Buy
737886012008.01.22 09:10buy0.01eurusdm1.44771.42671.44872008.01.22 09:161.44670.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
738506042008.01.22 12:45sell0.01eurusdm1.44861.46961.44762008.01.22 12:491.44760.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
738540742008.01.22 12:58sell0.81eurusdm1.44981.46881.44882008.01.22 13:001.44940.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
738538832008.01.22 12:57sell0.27eurusdm1.44921.46871.44822008.01.22 13:001.44960.000.000.00-1.08
 77218810p3-Sell
738525062008.01.22 12:50sell0.09eurusdm1.44861.46861.44762008.01.22 13:001.44980.000.000.00-1.08
 77218810p3-Sell
738521532008.01.22 12:49sell0.03eurusdm1.44801.46851.44702008.01.22 13:001.44980.000.000.00-0.54
 77218810p3-Sell
738517452008.01.22 12:49sell0.01eurusdm1.44741.46841.44642008.01.22 13:001.44970.000.000.00-0.23
 77218810p3-Sell
739973962008.01.22 23:45sell0.01eurusdm1.46451.48551.46352008.01.22 23:491.46350.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
740002982008.01.22 23:53sell0.27eurusdm1.46511.48461.46412008.01.22 23:561.46450.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
739999222008.01.22 23:52sell0.09eurusdm1.46451.48451.46352008.01.22 23:561.46470.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
739995962008.01.22 23:51sell0.03eurusdm1.46391.48441.46292008.01.22 23:561.46470.000.000.00-0.24
 77218810p3-Sell
739984662008.01.22 23:49sell0.01eurusdm1.46331.48431.46232008.01.22 23:571.46460.000.000.00-0.13
 77218810p3-Sell
740008652008.01.22 23:57sell0.01eurusdm1.46451.48551.46352008.01.23 00:141.46350.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
741701402008.01.23 12:51buy0.27eurusdm1.45671.43721.45772008.01.23 12:531.45730.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
741693082008.01.23 12:49buy0.09eurusdm1.45731.43731.45832008.01.23 12:541.45730.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
741681672008.01.23 12:40buy0.03eurusdm1.45791.43741.45892008.01.23 12:541.45720.000.000.00-0.21
 77218810p3-Buy
741666312008.01.23 12:30buy0.01eurusdm1.45851.43751.45952008.01.23 12:541.45730.000.000.00-0.12
 77218810p3-Buy
742628642008.01.23 19:00buy0.01eurusdm1.45701.43601.45802008.01.23 19:211.45800.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
743044752008.01.23 23:00sell0.01eurusdm1.46321.48421.46222008.01.23 23:171.46220.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
743647362008.01.24 07:37sell0.27eurusdm1.46161.48111.46062008.01.24 07:431.46100.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
743643992008.01.24 07:36sell0.09eurusdm1.46091.48091.45992008.01.24 07:441.46110.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
743612692008.01.24 07:15sell0.03eurusdm1.46041.48091.45942008.01.24 07:441.46100.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
743611222008.01.24 07:15sell0.01eurusdm1.45981.48081.45882008.01.24 07:441.46100.000.000.00-0.12
 77218810p3-Sell
743802522008.01.24 09:00buy0.01eurusdm1.46211.44111.46312008.01.24 09:041.46310.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
743816132008.01.24 09:04buy0.01eurusdm1.46321.44221.46422008.01.24 11:131.46420.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
743817202008.01.24 09:05buy0.03eurusdm1.46271.44221.46372008.01.24 11:131.46370.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
743818622008.01.24 09:05buy0.09eurusdm1.46211.44211.46312008.01.24 11:131.46310.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
743898962008.01.24 09:52buy0.27eurusdm1.46151.44201.46252008.01.24 11:131.46250.000.000.002.70
 77218810p3-Buy[tp]
744273142008.01.24 13:48sell0.81eurusdm1.46711.48611.46612008.01.25 16:511.46670.000.000.033.24
 77218810p3-Sell
744256162008.01.24 13:35sell0.27eurusdm1.46661.48611.46562008.01.25 16:511.46660.000.000.010.00
 77218810p3-Sell
744249232008.01.24 13:32sell0.09eurusdm1.46601.48601.46502008.01.25 16:511.46680.000.000.00-0.72
 77218810p3-Sell
744247052008.01.24 13:31sell0.03eurusdm1.46541.48591.46442008.01.25 16:511.46700.000.000.00-0.48
 77218810p3-Sell
744241552008.01.24 13:30sell0.01eurusdm1.46481.48581.46382008.01.25 16:511.46710.000.000.00-0.23
 77218810p3-Sell
747694192008.01.25 19:45buy0.01eurusdm1.46671.44571.46772008.01.25 19:581.46770.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
  0.00 0.00 0.04 17.16
Closed P/L: 17.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
747707812008.01.25 19:58buy0.01eurusdm1.46791.44691.4689 1.46710.000.000.00-0.08
 77218810p3-Buy
747713382008.01.25 20:00buy0.03eurusdm1.46731.44681.4683 1.46710.000.00-0.01-0.06
 77218810p3-Buy
  0.00 0.00 -0.01 -0.14
 Floating P/L: -0.15
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 17.20 Floating P/L: -0.15 Margin: 2.00
Balance: 176.90 Equity: 176.75 Free Margin: 174.75
 
Details:
Graph
Gross Profit: 27.60 Gross Loss: 10.40 Total Net Profit: 17.20
Profit Factor: 2.65 Expected Payoff: 0.28  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2.93 (1.72%) Relative Drawdown: 1.72% (2.93)
 
Total Trades: 62 Short Positions (won %): 22 (40.91%) Long Positions (won %): 40 (62.50%)
Profit Trades (% of total): 34 (54.84%) Loss trades (% of total): 28 (45.16%)
Largest profit trade: 3.27 loss trade: -1.08
Average profit trade: 0.81 loss trade: -0.37
Maximum consecutive wins ($): 7 (7.38) consecutive losses ($): 4 (-2.93)
Maximal consecutive profit (count): 7.38 (7) consecutive loss (count): -2.93 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3