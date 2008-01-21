|Account: 1708218
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2008 January 25, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|73446383
|2008.01.21 03:56
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4537
|1.4342
|1.4547
|2008.01.21 04:26
|1.4544
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|772188
|10p3-Buy
|73445701
|2008.01.21 03:53
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4546
|1.4346
|1.4556
|2008.01.21 04:26
|1.4545
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Buy
|73445366
|2008.01.21 03:50
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4552
|1.4347
|1.4562
|2008.01.21 04:26
|1.4546
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Buy
|73442236
|2008.01.21 03:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4558
|1.4348
|1.4568
|2008.01.21 04:26
|1.4545
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|772188
|10p3-Buy
|73541616
|2008.01.21 12:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4483
|1.4273
|1.4493
|2008.01.21 12:20
|1.4493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|73544192
|2008.01.21 12:24
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4489
|1.4284
|1.4499
|2008.01.21 12:28
|1.4499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|73543055
|2008.01.21 12:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4495
|1.4285
|1.4505
|2008.01.21 12:29
|1.4499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|73550098
|2008.01.21 12:52
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4478
|1.4288
|1.4488
|2008.01.21 12:58
|1.4482
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|73549599
|2008.01.21 12:51
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4484
|1.4289
|1.4494
|2008.01.21 12:58
|1.4481
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|73548847
|2008.01.21 12:46
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4489
|1.4289
|1.4499
|2008.01.21 12:58
|1.4481
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|772188
|10p3-Buy
|73548205
|2008.01.21 12:43
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4495
|1.4290
|1.4505
|2008.01.21 12:58
|1.4480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Buy
|73544937
|2008.01.21 12:29
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4501
|1.4291
|1.4511
|2008.01.21 12:58
|1.4482
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Buy
|73599888
|2008.01.21 18:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4442
|1.4232
|1.4452
|2008.01.21 21:58
|1.4452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|73663626
|2008.01.22 01:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4439
|1.4229
|1.4449
|2008.01.22 01:46
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|73666809
|2008.01.22 01:51
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4439
|1.4239
|1.4449
|2008.01.22 02:33
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|73666203
|2008.01.22 01:49
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4445
|1.4240
|1.4455
|2008.01.22 02:33
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Buy
|73664895
|2008.01.22 01:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4450
|1.4240
|1.4460
|2008.01.22 02:33
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|772188
|10p3-Buy
|73714142
|2008.01.22 06:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4431
|1.4221
|1.4441
|2008.01.22 06:21
|1.4441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|73721532
|2008.01.22 06:39
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4419
|1.4229
|1.4429
|2008.01.22 06:43
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|73719828
|2008.01.22 06:35
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4425
|1.4230
|1.4435
|2008.01.22 06:43
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Buy
|73717077
|2008.01.22 06:27
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4431
|1.4231
|1.4441
|2008.01.22 06:43
|1.4422
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|73715984
|2008.01.22 06:22
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4437
|1.4232
|1.4447
|2008.01.22 06:43
|1.4422
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Buy
|73715374
|2008.01.22 06:21
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4443
|1.4233
|1.4453
|2008.01.22 06:43
|1.4423
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Buy
|73784229
|2008.01.22 09:00
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4452
|1.4247
|1.4462
|2008.01.22 09:08
|1.4462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|73783605
|2008.01.22 09:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4458
|1.4248
|1.4468
|2008.01.22 09:08
|1.4461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Buy
|73786964
|2008.01.22 09:08
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4466
|1.4256
|1.4476
|2008.01.22 09:10
|1.4476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|73790484
|2008.01.22 09:13
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4461
|1.4261
|1.4471
|2008.01.22 09:15
|1.4471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|73789143
|2008.01.22 09:11
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4466
|1.4261
|1.4476
|2008.01.22 09:16
|1.4468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|772188
|10p3-Buy
|73788601
|2008.01.22 09:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4477
|1.4267
|1.4487
|2008.01.22 09:16
|1.4467
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|772188
|10p3-Buy
|73850604
|2008.01.22 12:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4486
|1.4696
|1.4476
|2008.01.22 12:49
|1.4476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|73854074
|2008.01.22 12:58
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4498
|1.4688
|1.4488
|2008.01.22 13:00
|1.4494
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|73853883
|2008.01.22 12:57
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4492
|1.4687
|1.4482
|2008.01.22 13:00
|1.4496
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|772188
|10p3-Sell
|73852506
|2008.01.22 12:50
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4486
|1.4686
|1.4476
|2008.01.22 13:00
|1.4498
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|772188
|10p3-Sell
|73852153
|2008.01.22 12:49
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4480
|1.4685
|1.4470
|2008.01.22 13:00
|1.4498
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Sell
|73851745
|2008.01.22 12:49
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4474
|1.4684
|1.4464
|2008.01.22 13:00
|1.4497
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|772188
|10p3-Sell
|73997396
|2008.01.22 23:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4645
|1.4855
|1.4635
|2008.01.22 23:49
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|74000298
|2008.01.22 23:53
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4651
|1.4846
|1.4641
|2008.01.22 23:56
|1.4645
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|73999922
|2008.01.22 23:52
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4645
|1.4845
|1.4635
|2008.01.22 23:56
|1.4647
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Sell
|73999596
|2008.01.22 23:51
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4639
|1.4844
|1.4629
|2008.01.22 23:56
|1.4647
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|772188
|10p3-Sell
|73998466
|2008.01.22 23:49
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4633
|1.4843
|1.4623
|2008.01.22 23:57
|1.4646
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|772188
|10p3-Sell
|74000865
|2008.01.22 23:57
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4645
|1.4855
|1.4635
|2008.01.23 00:14
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|74170140
|2008.01.23 12:51
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4567
|1.4372
|1.4577
|2008.01.23 12:53
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Buy
|74169308
|2008.01.23 12:49
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4573
|1.4373
|1.4583
|2008.01.23 12:54
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|74168167
|2008.01.23 12:40
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4579
|1.4374
|1.4589
|2008.01.23 12:54
|1.4572
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|772188
|10p3-Buy
|74166631
|2008.01.23 12:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4585
|1.4375
|1.4595
|2008.01.23 12:54
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Buy
|74262864
|2008.01.23 19:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4570
|1.4360
|1.4580
|2008.01.23 19:21
|1.4580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|74304475
|2008.01.23 23:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4632
|1.4842
|1.4622
|2008.01.23 23:17
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|74364736
|2008.01.24 07:37
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4616
|1.4811
|1.4606
|2008.01.24 07:43
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|74364399
|2008.01.24 07:36
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4609
|1.4809
|1.4599
|2008.01.24 07:44
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Sell
|74361269
|2008.01.24 07:15
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4604
|1.4809
|1.4594
|2008.01.24 07:44
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Sell
|74361122
|2008.01.24 07:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4598
|1.4808
|1.4588
|2008.01.24 07:44
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Sell
|74380252
|2008.01.24 09:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4621
|1.4411
|1.4631
|2008.01.24 09:04
|1.4631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|74381613
|2008.01.24 09:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4632
|1.4422
|1.4642
|2008.01.24 11:13
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|74381720
|2008.01.24 09:05
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4627
|1.4422
|1.4637
|2008.01.24 11:13
|1.4637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|74381862
|2008.01.24 09:05
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4621
|1.4421
|1.4631
|2008.01.24 11:13
|1.4631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|74389896
|2008.01.24 09:52
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4615
|1.4420
|1.4625
|2008.01.24 11:13
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|772188
|10p3-Buy[tp]
|74427314
|2008.01.24 13:48
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4671
|1.4861
|1.4661
|2008.01.25 16:51
|1.4667
|0.00
|0.00
|0.03
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|74425616
|2008.01.24 13:35
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4666
|1.4861
|1.4656
|2008.01.25 16:51
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|74424923
|2008.01.24 13:32
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4660
|1.4860
|1.4650
|2008.01.25 16:51
|1.4668
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|772188
|10p3-Sell
|74424705
|2008.01.24 13:31
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4654
|1.4859
|1.4644
|2008.01.25 16:51
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|772188
|10p3-Sell
|74424155
|2008.01.24 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4648
|1.4858
|1.4638
|2008.01.25 16:51
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|772188
|10p3-Sell
|74769419
|2008.01.25 19:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4667
|1.4457
|1.4677
|2008.01.25 19:58
|1.4677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|0.00
|0.00
|0.04
|17.16
|Closed P/L:
|17.20
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|74770781
|2008.01.25 19:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4679
|1.4469
|1.4689
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|772188
|10p3-Buy
|74771338
|2008.01.25 20:00
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4673
|1.4468
|1.4683
|1.4671
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.06
|772188
|10p3-Buy
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|Floating P/L:
|-0.15
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|17.20
|Floating P/L:
|-0.15
|Margin:
|2.00
|Balance:
|176.90
|Equity:
|176.75
|Free Margin:
|174.75
|Details:
|Gross Profit:
|27.60
|Gross Loss:
|10.40
|Total Net Profit:
|17.20
|Profit Factor:
|2.65
|Expected Payoff:
|0.28
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2.93 (1.72%)
|Relative Drawdown:
|1.72% (2.93)
|Total Trades:
|62
|Short Positions (won %):
|22 (40.91%)
|Long Positions (won %):
|40 (62.50%)
|Profit Trades (% of total):
|34 (54.84%)
|Loss trades (% of total):
|28 (45.16%)
|Largest
|profit trade:
|3.27
|loss trade:
|-1.08
|Average
|profit trade:
|0.81
|loss trade:
|-0.37
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (7.38)
|consecutive losses ($):
|4 (-2.93)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|7.38 (7)
|consecutive loss (count):
|-2.93 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3