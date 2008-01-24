Interbank FX, LLC

Account: 1815159 Name: 10p3 Currency: USD 2008 January 25, 00:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
745159352008.01.24 21:00buy0.01audnzdm1.13951.11851.14052008.01.24 22:011.13980.000.00-0.010.02
745169802008.01.24 21:09buy0.03audnzdm1.13881.11831.13982008.01.24 22:011.13980.000.00-0.020.23
744954082008.01.24 19:00buy0.01eurcadm1.49091.46991.49192008.01.24 20:131.48520.000.000.00-0.57
744996662008.01.24 19:22buy0.03eurcadm1.49031.46981.49132008.01.24 20:121.48510.000.000.00-1.55
744998622008.01.24 19:23buy0.09eurcadm1.48971.46971.49072008.01.24 20:111.48500.000.000.00-4.20
745008472008.01.24 19:26buy0.27eurcadm1.48911.46961.49012008.01.24 20:111.48490.000.000.00-11.27
745037322008.01.24 19:52buy0.81eurcadm1.48861.46961.48962008.01.24 20:111.48520.000.000.00-27.36
745037752008.01.24 19:53buy2.43eurcadm1.48801.46951.48902008.01.24 20:101.48530.000.000.00-65.16
743938142008.01.24 11:14buy0.01euraudm1.67771.65671.67872008.01.24 11:161.67870.000.000.000.08
743913602008.01.24 10:04buy0.03eurchfm1.59361.57311.59462008.01.24 11:131.59460.000.000.000.27
743905332008.01.24 10:00buy0.01eurchfm1.59411.57311.59512008.01.24 11:131.59510.000.000.000.09
743800712008.01.24 09:00sell0.01audjpym92.6494.7492.542008.01.24 09:4192.880.000.000.00-0.22
743808242008.01.24 09:00sell0.03audjpym92.7094.7592.602008.01.24 09:4192.890.000.000.00-0.53
743833352008.01.24 09:16sell0.09audjpym92.7694.7692.662008.01.24 09:4192.870.000.000.00-0.93
743845392008.01.24 09:22sell0.27audjpym92.8294.7792.722008.01.24 09:4192.880.000.000.00-1.53
743846102008.01.24 09:23sell0.81audjpym92.8794.7792.772008.01.24 09:4192.880.000.000.00-0.76
743851942008.01.24 09:25sell2.43audjpym92.9394.7892.832008.01.24 09:4192.890.000.000.009.15
743738822008.01.24 08:22sell0.01chfjpym97.4699.5697.362008.01.24 08:3397.410.000.000.000.04
743756862008.01.24 08:26sell0.03chfjpym97.5199.5697.412008.01.24 08:3397.410.000.000.000.28
743727492008.01.24 08:18sell0.01eurjpym155.33157.43155.232008.01.24 08:22155.230.000.000.000.09
743521822008.01.24 06:00sell0.01eurgbpm0.74770.76870.74672008.01.24 08:180.74740.000.000.000.06
743561142008.01.24 06:51sell0.03eurgbpm0.74830.76880.74732008.01.24 08:180.74730.000.000.000.58
742966422008.01.23 21:44buy0.01eurjpym156.21154.11156.312008.01.23 22:56155.890.000.000.04-0.30
742973002008.01.23 21:54buy0.03eurjpym156.16154.11156.262008.01.23 22:56155.930.000.000.11-0.65
742984752008.01.23 22:01buy0.09eurjpym156.07154.07156.172008.01.23 22:56155.920.000.000.00-1.27
742990432008.01.23 22:03buy0.27eurjpym156.01154.06156.112008.01.23 22:56155.910.000.000.00-2.54
742996872008.01.23 22:09buy0.81eurjpym155.95154.05156.052008.01.23 22:56155.920.000.000.00-2.28
743010892008.01.23 22:24buy2.43eurjpym155.89154.04155.992008.01.23 22:56155.930.000.000.009.12
742914262008.01.23 21:01buy0.01gbpchfm2.13482.11382.13582008.01.23 21:442.13580.000.000.000.10
742908522008.01.23 21:00buy0.01eurchfm1.59531.57431.59632008.01.23 21:011.59630.000.000.000.10
742742342008.01.23 20:00buy0.01usdchfm1.09161.07061.09262008.01.23 20:391.09040.000.000.00-0.11
742759272008.01.23 20:03buy0.03usdchfm1.09101.07051.09202008.01.23 20:391.09030.000.000.00-0.19
742769632008.01.23 20:04buy0.09usdchfm1.09031.07031.09132008.01.23 20:391.09030.000.000.000.00
742817412008.01.23 20:23buy0.27usdchfm1.08951.07001.09052008.01.23 20:391.09020.000.000.001.73
742627462008.01.23 19:00buy0.01audcadm0.89140.87040.89242008.01.23 19:090.89240.000.000.000.09
742428582008.01.23 17:00buy0.01usdcadm1.02861.00761.02962008.01.23 17:101.02960.000.000.000.10
741972222008.01.23 14:00buy0.01usdcadm1.02831.00731.02932008.01.23 14:301.02840.000.000.000.01
741981562008.01.23 14:03buy0.03usdcadm1.02771.00721.02872008.01.23 14:301.02830.000.000.000.18
742002432008.01.23 14:09buy0.09usdcadm1.02721.00721.02822008.01.23 14:301.02820.000.000.000.88
741245522008.01.23 09:30sell0.01euraudm1.68521.70621.68422008.01.23 09:331.68420.000.000.000.08
741032102008.01.23 08:15sell0.01eurgbpm0.74460.76560.74362008.01.23 09:300.74620.000.000.00-0.31
741104622008.01.23 08:42sell0.03eurgbpm0.74520.76570.74422008.01.23 09:300.74620.000.000.00-0.59
741112812008.01.23 08:43sell0.09eurgbpm0.74570.76570.74472008.01.23 09:300.74600.000.000.00-0.52
741169732008.01.23 09:04sell0.27eurgbpm0.74630.76580.74532008.01.23 09:300.74600.000.000.001.59
741179652008.01.23 09:11sell0.81eurgbpm0.74680.76580.74582008.01.23 09:300.74580.000.000.0015.89
740989652008.01.23 08:00sell0.01eurcadm1.49981.52081.49882008.01.23 08:141.49980.000.000.000.00
741004882008.01.23 08:03sell0.03eurcadm1.50051.52101.49952008.01.23 08:141.49970.000.000.000.23
741006352008.01.23 08:04sell0.09eurcadm1.50111.52111.50012008.01.23 08:131.50010.000.000.000.87
740843312008.01.23 07:00buy0.01usdchfm1.09411.07311.09512008.01.23 07:041.09510.000.000.000.09
740733402008.01.23 05:17sell0.01chfjpym97.2399.3397.132008.01.23 06:3197.250.000.000.00-0.02
740768182008.01.23 06:00sell0.03chfjpym97.2999.3497.192008.01.23 06:3197.240.000.000.000.14
740782112008.01.23 06:11sell0.09chfjpym97.3599.3597.252008.01.23 06:3197.250.000.000.000.85
740708882008.01.23 05:00sell0.01audjpym91.6993.7991.592008.01.23 05:1791.980.000.000.00-0.27
740721092008.01.23 05:04sell0.03audjpym91.7593.8091.652008.01.23 05:1791.980.000.000.00-0.65
740722492008.01.23 05:07sell0.09audjpym91.8193.8191.712008.01.23 05:1791.980.000.000.00-1.43
740723032008.01.23 05:08sell0.27audjpym91.8793.8291.772008.01.23 05:1691.970.000.000.00-2.54
740724052008.01.23 05:08sell0.81audjpym91.9393.8391.832008.01.23 05:1691.960.000.000.00-2.28
740729572008.01.23 05:14sell2.43audjpym91.9993.8491.892008.01.23 05:1691.950.000.000.009.15
740641072008.01.23 04:29sell0.01eurjpym155.52157.62155.422008.01.23 04:32155.420.000.000.000.10
740601722008.01.23 04:01sell0.01eurchfm1.59931.62031.59832008.01.23 04:291.59880.000.000.000.05
740616002008.01.23 04:10sell0.03eurchfm1.59981.62031.59882008.01.23 04:291.59880.000.000.000.27
740537002008.01.23 03:21sell0.01nzdjpym81.0083.1080.902008.01.23 04:0180.900.000.000.000.10
740511862008.01.23 03:10sell0.01gbpusdm1.95861.97961.95762008.01.23 03:211.95810.000.000.000.05
740516872008.01.23 03:12sell0.03gbpusdm1.95911.97961.95812008.01.23 03:211.95810.000.000.000.30
740448232008.01.23 02:01buy0.01usdcadm1.02791.00691.02892008.01.23 03:101.02770.000.000.00-0.02
740458302008.01.23 02:13buy0.03usdcadm1.02721.00671.02822008.01.23 03:081.02760.000.000.000.12
740464272008.01.23 02:18buy0.09usdcadm1.02661.00661.02762008.01.23 03:081.02760.000.000.000.88
740370582008.01.23 01:00buy0.01audnzdm1.14421.12321.14522008.01.23 01:261.14140.000.000.00-0.22
740373622008.01.23 01:00buy0.03audnzdm1.14351.12301.14452008.01.23 01:261.14130.000.000.00-0.50
740378352008.01.23 01:05buy0.09audnzdm1.14271.12271.14372008.01.23 01:261.14170.000.000.00-0.69
740379722008.01.23 01:07buy0.27audnzdm1.14201.12251.14302008.01.23 01:261.14160.000.000.00-0.82
740400082008.01.23 01:17buy0.81audnzdm1.14141.12241.14242008.01.23 01:261.14190.000.000.003.09
739592782008.01.22 19:14sell0.01eurcadm1.49371.51471.49272008.01.22 19:401.49570.000.000.00-0.19
739596032008.01.22 19:16sell0.03eurcadm1.49431.51481.49332008.01.22 19:401.49560.000.000.00-0.39
739613542008.01.22 19:36sell0.09eurcadm1.49491.51491.49392008.01.22 19:401.49500.000.000.00-0.08
739615212008.01.22 19:37sell0.27eurcadm1.49551.51501.49452008.01.22 19:401.49490.000.000.001.58
739486852008.01.22 18:00buy0.01gbpchfm2.15712.13612.15812008.01.22 19:132.15460.000.000.00-0.22
739536632008.01.22 18:35buy0.03gbpchfm2.15652.13602.15752008.01.22 19:132.15470.000.000.00-0.49
739550212008.01.22 18:50buy0.09gbpchfm2.15592.13592.15692008.01.22 19:132.15480.000.000.00-0.90
739552112008.01.22 18:52buy0.27gbpchfm2.15522.13572.15622008.01.22 19:132.15500.000.000.00-0.49
739581462008.01.22 19:06buy0.81gbpchfm2.15462.13562.15562008.01.22 19:132.15500.000.000.002.95
739060562008.01.22 15:00sell0.01euraudm1.67951.70051.67852008.01.22 15:041.67970.000.000.00-0.02
739064052008.01.22 15:00sell0.03euraudm1.68011.70061.67912008.01.22 15:041.67960.000.000.000.13
739065582008.01.22 15:01sell0.09euraudm1.68061.70061.67962008.01.22 15:041.67960.000.000.000.78
738887162008.01.22 14:00buy0.01eurgbpm0.74530.72430.74632008.01.22 14:360.74630.000.000.000.20
738411692008.01.22 12:10sell0.01usdcadm1.03361.05461.03262008.01.22 12:401.03370.000.000.00-0.01
738456462008.01.22 12:21sell0.03usdcadm1.03421.05471.03322008.01.22 12:401.03380.000.000.000.12
738463832008.01.22 12:24sell0.09usdcadm1.03481.05481.03382008.01.22 12:401.03380.000.000.000.87
738040392008.01.22 10:00buy0.01gbpchfm2.15812.13712.15912008.01.22 12:092.15550.000.000.00-0.24
738042812008.01.22 10:01buy0.03gbpchfm2.15762.13712.15862008.01.22 12:092.15590.000.000.00-0.47
738044382008.01.22 10:02buy0.09gbpchfm2.15712.13712.15812008.01.22 12:092.15610.000.000.00-0.82
738045452008.01.22 10:03buy0.27gbpchfm2.15652.13702.15752008.01.22 12:092.15630.000.000.00-0.49
738080412008.01.22 10:23buy0.81gbpchfm2.15592.13692.15692008.01.22 12:092.15690.000.000.007.34
737092712008.01.22 05:45sell0.01audnzdm1.15241.17341.15142008.01.22 06:261.15360.000.000.00-0.09
737129182008.01.22 06:06sell0.03audnzdm1.15301.17351.15202008.01.22 06:261.15350.000.000.00-0.11
737157122008.01.22 06:21sell0.09audnzdm1.15371.17371.15272008.01.22 06:261.15360.000.000.000.07
737164152008.01.22 06:24sell0.27audnzdm1.15441.17391.15342008.01.22 06:261.15370.000.000.001.40
736754992008.01.22 02:35buy0.01audusdm0.86250.84150.86352008.01.22 05:450.86090.000.000.00-0.16
736756882008.01.22 02:35buy0.03audusdm0.86200.84150.86302008.01.22 05:450.86070.000.000.00-0.39
736774852008.01.22 02:50buy0.09audusdm0.86140.84140.86242008.01.22 05:450.86050.000.000.00-0.81
736839532008.01.22 03:33buy0.27audusdm0.86090.84140.86192008.01.22 05:450.86060.000.000.00-0.81
736886542008.01.22 04:17buy0.81audusdm0.86030.84130.86132008.01.22 05:450.86080.000.000.004.05
736718132008.01.22 02:23buy0.01audjpym91.6389.5391.732008.01.22 02:3591.730.000.000.000.09
736685802008.01.22 02:00buy0.01nzdjpym79.2077.1079.302008.01.22 02:2379.090.000.000.00-0.10
736693402008.01.22 02:04buy0.03nzdjpym79.1477.0979.242008.01.22 02:2379.080.000.000.00-0.17
736698342008.01.22 02:09buy0.09nzdjpym79.0777.0779.172008.01.22 02:2379.070.000.000.000.00
736702682008.01.22 02:12buy0.27nzdjpym79.0177.0679.112008.01.22 02:2279.070.000.000.001.52
736622602008.01.22 01:42buy0.01eurjpym153.33151.23153.432008.01.22 01:44153.430.000.000.000.10
736443732008.01.22 00:30sell0.01usdcadm1.03491.05591.03392008.01.22 01:421.03430.000.000.000.06
736555522008.01.22 01:12sell0.03usdcadm1.03541.05591.03442008.01.22 01:421.03440.000.000.000.29
735959092008.01.21 17:57buy0.01gbpusdm1.94431.92331.94532008.01.22 00:191.94220.000.000.00-0.21
735974382008.01.21 18:05buy0.03gbpusdm1.94371.92321.94472008.01.22 00:191.94210.000.000.01-0.48
736165982008.01.21 22:34buy0.09gbpusdm1.94311.92311.94412008.01.22 00:191.94220.000.000.00-0.81
736190562008.01.21 22:46buy0.27gbpusdm1.94251.92301.94352008.01.22 00:191.94210.000.000.00-1.08
736200582008.01.21 22:50buy0.81gbpusdm1.94191.92291.94292008.01.22 00:191.94230.000.000.003.24
735923302008.01.21 17:07buy0.03nzdjpym79.3577.3079.452008.01.21 17:5679.180.000.000.00-0.48
735920952008.01.21 17:04buy0.01nzdjpym79.4177.3179.512008.01.21 17:5679.170.000.000.00-0.23
735924562008.01.21 17:08buy0.09nzdjpym79.2977.2979.392008.01.21 17:5679.200.000.000.00-0.76
735925012008.01.21 17:09buy0.27nzdjpym79.2477.2979.342008.01.21 17:5679.220.000.000.00-0.51
735928692008.01.21 17:12buy0.81nzdjpym79.1877.2879.282008.01.21 17:5679.220.000.000.003.05
735734472008.01.21 15:26sell0.01usdcadm1.03171.05271.03072008.01.21 17:041.03190.000.000.00-0.02
735756652008.01.21 15:47sell0.03usdcadm1.03231.05281.03132008.01.21 17:041.03190.000.000.000.12
735884752008.01.21 16:31sell0.09usdcadm1.03291.05291.03192008.01.21 17:041.03190.000.000.000.87
735720442008.01.21 15:15buy0.01audnzdm1.15391.13291.15492008.01.21 15:261.15420.000.000.000.02
735723062008.01.21 15:17buy0.03audnzdm1.15361.13261.15412008.01.21 15:261.15410.000.000.000.11
735715312008.01.21 15:09balanceDeposit100.00
  0.00 0.00 0.13 -58.30
Closed P/L: -58.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
745306892008.01.24 23:00sell0.01nzdusdm0.77340.79440.7724 0.77390.000.000.00-0.05
745312842008.01.24 23:07sell0.03nzdusdm0.77390.79440.7729 0.77390.000.000.000.00
745335612008.01.24 23:33sell0.09nzdusdm0.77450.79450.7735 0.77390.000.000.000.54
  0.00 0.00 0.00 0.49
 Floating P/L: 0.49
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -58.17 Floating P/L: 0.49 Margin: 3.25
Balance: 41.83 Equity: 42.32 Free Margin: 39.07
 
Details:
Graph
Gross Profit: 85.98 Gross Loss: 144.15 Total Net Profit: -58.17
Profit Factor: 0.60 Expected Payoff: -0.47  
Absolute Drawdown: 58.39 Maximal Drawdown: 113.64 (73.20%) Relative Drawdown: 73.20% (113.64)
 
Total Trades: 125 Short Positions (won %): 54 (59.26%) Long Positions (won %): 71 (43.66%)
Profit Trades (% of total): 63 (50.40%) Loss trades (% of total): 62 (49.60%)
Largest profit trade: 15.89 loss trade: -65.16
Average profit trade: 1.36 loss trade: -2.32
Maximum consecutive wins ($): 8 (3.07) consecutive losses ($): 6 (-110.11)
Maximal consecutive profit (count): 18.67 (6) consecutive loss (count): -110.11 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3