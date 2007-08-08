Strategy Tester Report
10p3v0.03
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 211)
|商品
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|1 小时图 2007.08.08 00:00 - 2008.01.24 23:00 (2007.08.08 - 2008.01.25)
|复盘模型
|每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
|参数
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=2; risk=0.5; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|经测试过的柱数
|3803
|用于复盘的即时价数量
|1078387
|复盘模型的质量
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|起始资金
|250.00
|总净盈利
|107.26
|总获利
|287.25
|总亏损
|-179.99
|盈利比
|1.60
|预期盈利
|0.32
|绝对亏损
|39.56
|最大亏损
|123.36 (36.76%)
|相对亏损
|36.76% (123.36)
|交易单总计
|338
|卖单 (获利百分比)
|194 (48.45%)
|买单 (获利百分比)
|144 (53.47%)
|盈利交易(占总百分比)
|171 (50.59%)
|亏损交易(占总百分比)
|167 (49.41%)
|最大:
|获利交易
|19.44
|亏损交易
|-6.48
|平均:
|获利交易
|1.68
|亏损交易
|-1.08
|最大:
|连续获利金额
|11 (7.98)
|连续亏损金额
|5 (-15.34)
|最多:
|连续获利次数
|19.44 (1)
|连续亏损次数
|-15.34 (5)
|平均:
|连续获利
|3
|连续亏损
|3
|#
|时间
|类型
|定单
|手数
|价位
|止损
|获利
|获利
|余额
|1
|2007.08.08 02:00
|buy
|1
|0.01
|1.3756
|1.3546
|1.3766
|2
|2007.08.08 03:53
|buy
|2
|0.03
|1.3750
|1.3545
|1.3760
|3
|2007.08.08 05:55
|buy
|3
|0.09
|1.3744
|1.3544
|1.3754
|4
|2007.08.08 06:12
|buy
|4
|0.27
|1.3739
|1.3544
|1.3749
|5
|2007.08.08 06:15
|buy
|5
|0.81
|1.3731
|1.3541
|1.3741
|6
|2007.08.08 06:17
|buy
|6
|2.43
|1.3724
|1.3539
|1.3734
|7
|2007.08.08 06:20
|close
|6
|2.43
|1.3728
|1.3539
|1.3734
|9.72
|259.72
|8
|2007.08.08 06:20
|close
|5
|0.81
|1.3727
|1.3541
|1.3741
|-3.24
|256.48
|9
|2007.08.08 06:20
|close
|4
|0.27
|1.3728
|1.3544
|1.3749
|-2.97
|253.51
|10
|2007.08.08 06:20
|close
|3
|0.09
|1.3729
|1.3544
|1.3754
|-1.35
|252.16
|11
|2007.08.08 06:20
|close
|2
|0.03
|1.3728
|1.3545
|1.3760
|-0.66
|251.50
|12
|2007.08.08 06:20
|close
|1
|0.01
|1.3729
|1.3546
|1.3766
|-0.27
|251.23
|13
|2007.08.08 23:00
|sell
|7
|0.01
|1.3801
|1.4011
|1.3791
|14
|2007.08.09 05:58
|sell
|8
|0.03
|1.3807
|1.4012
|1.3797
|15
|2007.08.09 06:11
|sell
|9
|0.09
|1.3813
|1.4013
|1.3803
|16
|2007.08.09 06:26
|t/p
|9
|0.09
|1.3803
|1.4013
|1.3803
|0.90
|252.13
|17
|2007.08.09 06:26
|close
|8
|0.03
|1.3803
|1.4012
|1.3797
|0.12
|252.25
|18
|2007.08.09 06:26
|close
|7
|0.01
|1.3804
|1.4011
|1.3791
|-0.03
|252.22
|19
|2007.08.10 04:00
|buy
|10
|0.01
|1.3664
|1.3454
|1.3674
|20
|2007.08.10 04:56
|buy
|11
|0.03
|1.3659
|1.3454
|1.3669
|21
|2007.08.10 05:36
|buy
|12
|0.09
|1.3653
|1.3453
|1.3663
|22
|2007.08.10 05:59
|t/p
|12
|0.09
|1.3663
|1.3453
|1.3663
|0.90
|253.12
|23
|2007.08.10 05:59
|close
|11
|0.03
|1.3663
|1.3454
|1.3669
|0.12
|253.24
|24
|2007.08.10 05:59
|close
|10
|0.01
|1.3662
|1.3454
|1.3674
|-0.02
|253.22
|25
|2007.08.14 01:00
|buy
|13
|0.01
|1.3615
|1.3405
|1.3625
|26
|2007.08.14 01:16
|buy
|14
|0.03
|1.3609
|1.3404
|1.3619
|27
|2007.08.14 02:36
|t/p
|14
|0.03
|1.3619
|1.3404
|1.3619
|0.30
|253.52
|28
|2007.08.14 02:36
|close
|13
|0.01
|1.3619
|1.3405
|1.3625
|0.04
|253.56
|29
|2007.08.16 06:00
|buy
|15
|0.01
|1.3424
|1.3214
|1.3434
|30
|2007.08.16 06:30
|buy
|16
|0.03
|1.3419
|1.3214
|1.3429
|31
|2007.08.16 06:40
|t/p
|16
|0.03
|1.3429
|1.3214
|1.3429
|0.30
|253.86
|32
|2007.08.16 06:40
|close
|15
|0.01
|1.3429
|1.3214
|1.3434
|0.05
|253.91
|33
|2007.08.17 09:00
|buy
|17
|0.01
|1.3443
|1.3233
|1.3453
|34
|2007.08.17 09:02
|buy
|18
|0.03
|1.3438
|1.3233
|1.3448
|35
|2007.08.17 09:09
|t/p
|18
|0.03
|1.3448
|1.3233
|1.3448
|0.30
|254.21
|36
|2007.08.17 09:09
|close
|17
|0.01
|1.3448
|1.3233
|1.3453
|0.05
|254.26
|37
|2007.08.20 00:00
|sell
|19
|0.01
|1.3474
|1.3684
|1.3464
|38
|2007.08.20 00:05
|sell
|20
|0.03
|1.3479
|1.3684
|1.3469
|39
|2007.08.20 00:13
|sell
|21
|0.09
|1.3485
|1.3685
|1.3475
|40
|2007.08.20 00:44
|sell
|22
|0.27
|1.3491
|1.3686
|1.3481
|41
|2007.08.20 02:06
|sell
|23
|0.81
|1.3497
|1.3687
|1.3487
|42
|2007.08.20 02:27
|close
|23
|0.81
|1.3493
|1.3687
|1.3487
|3.24
|257.50
|43
|2007.08.20 02:27
|close
|22
|0.27
|1.3494
|1.3686
|1.3481
|-0.81
|256.69
|44
|2007.08.20 02:28
|close
|21
|0.09
|1.3493
|1.3685
|1.3475
|-0.72
|255.97
|45
|2007.08.20 02:28
|close
|20
|0.03
|1.3494
|1.3684
|1.3469
|-0.45
|255.52
|46
|2007.08.20 02:29
|close
|19
|0.01
|1.3493
|1.3684
|1.3464
|-0.19
|255.33
|47
|2007.08.21 08:00
|buy
|24
|0.01
|1.3479
|1.3269
|1.3489
|48
|2007.08.21 08:24
|buy
|25
|0.03
|1.3473
|1.3268
|1.3483
|49
|2007.08.21 09:02
|buy
|26
|0.09
|1.3467
|1.3267
|1.3477
|50
|2007.08.21 09:28
|buy
|27
|0.27
|1.3460
|1.3265
|1.3470
|51
|2007.08.21 09:39
|close
|27
|0.27
|1.3466
|1.3265
|1.3470
|1.62
|256.95
|52
|2007.08.21 09:40
|close
|26
|0.09
|1.3467
|1.3267
|1.3477
|0.00
|256.95
|53
|2007.08.21 09:40
|close
|25
|0.03
|1.3466
|1.3268
|1.3483
|-0.21
|256.74
|54
|2007.08.21 09:41
|close
|24
|0.01
|1.3467
|1.3269
|1.3489
|-0.12
|256.62
|55
|2007.08.21 18:00
|sell
|28
|0.01
|1.3462
|1.3672
|1.3452
|56
|2007.08.21 18:42
|sell
|29
|0.03
|1.3468
|1.3673
|1.3458
|57
|2007.08.21 19:16
|sell
|30
|0.09
|1.3474
|1.3674
|1.3464
|58
|2007.08.21 19:52
|t/p
|30
|0.09
|1.3464
|1.3674
|1.3464
|0.90
|257.52
|59
|2007.08.21 19:52
|close
|29
|0.03
|1.3464
|1.3673
|1.3458
|0.12
|257.64
|60
|2007.08.21 19:52
|close
|28
|0.01
|1.3465
|1.3672
|1.3452
|-0.03
|257.61
|61
|2007.08.22 05:01
|buy
|31
|0.01
|1.3477
|1.3267
|1.3487
|62
|2007.08.22 06:09
|t/p
|31
|0.01
|1.3487
|1.3267
|1.3487
|0.10
|257.71
|63
|2007.08.23 05:00
|sell
|32
|0.01
|1.3545
|1.3755
|1.3535
|64
|2007.08.23 06:04
|sell
|33
|0.03
|1.3551
|1.3756
|1.3541
|65
|2007.08.23 06:23
|sell
|34
|0.09
|1.3557
|1.3757
|1.3547
|66
|2007.08.23 07:02
|t/p
|34
|0.09
|1.3547
|1.3757
|1.3547
|0.90
|258.61
|67
|2007.08.23 07:02
|close
|33
|0.03
|1.3547
|1.3756
|1.3541
|0.12
|258.73
|68
|2007.08.23 07:02
|close
|32
|0.01
|1.3548
|1.3755
|1.3535
|-0.03
|258.70
|69
|2007.08.27 03:00
|sell
|35
|0.01
|1.3670
|1.3880
|1.3660
|70
|2007.08.27 05:56
|sell
|36
|0.03
|1.3676
|1.3881
|1.3666
|71
|2007.08.27 07:17
|t/p
|36
|0.03
|1.3666
|1.3881
|1.3666
|0.30
|259.00
|72
|2007.08.27 07:17
|close
|35
|0.01
|1.3666
|1.3880
|1.3660
|0.04
|259.04
|73
|2007.08.28 09:00
|buy
|37
|0.01
|1.3645
|1.3435
|1.3655
|74
|2007.08.28 09:59
|t/p
|37
|0.01
|1.3655
|1.3435
|1.3655
|0.10
|259.14
|75
|2007.08.29 08:00
|buy
|38
|0.01
|1.3596
|1.3386
|1.3606
|76
|2007.08.29 08:09
|t/p
|38
|0.01
|1.3606
|1.3386
|1.3606
|0.10
|259.24
|77
|2007.08.30 02:00
|sell
|39
|0.01
|1.3656
|1.3866
|1.3646
|78
|2007.08.30 02:05
|sell
|40
|0.03
|1.3661
|1.3866
|1.3651
|79
|2007.08.30 05:05
|t/p
|40
|0.03
|1.3651
|1.3866
|1.3651
|0.30
|259.54
|80
|2007.08.30 05:05
|close
|39
|0.01
|1.3651
|1.3866
|1.3646
|0.05
|259.59
|81
|2007.08.30 23:00
|buy
|41
|0.01
|1.3643
|1.3433
|1.3653
|82
|2007.08.30 23:46
|t/p
|41
|0.01
|1.3653
|1.3433
|1.3653
|0.10
|259.69
|83
|2007.08.31 11:00
|sell
|42
|0.01
|1.3665
|1.3875
|1.3655
|84
|2007.08.31 11:27
|sell
|43
|0.03
|1.3671
|1.3876
|1.3661
|85
|2007.08.31 11:30
|sell
|44
|0.09
|1.3677
|1.3877
|1.3667
|86
|2007.08.31 11:31
|sell
|45
|0.27
|1.3682
|1.3877
|1.3672
|87
|2007.08.31 11:32
|sell
|46
|0.81
|1.3688
|1.3878
|1.3678
|88
|2007.08.31 11:33
|sell
|47
|2.43
|1.3697
|1.3882
|1.3687
|89
|2007.08.31 11:35
|close
|47
|2.43
|1.3692
|1.3882
|1.3687
|12.15
|271.84
|90
|2007.08.31 11:35
|close
|46
|0.81
|1.3693
|1.3878
|1.3678
|-4.05
|267.79
|91
|2007.08.31 11:35
|close
|45
|0.27
|1.3692
|1.3877
|1.3672
|-2.70
|265.09
|92
|2007.08.31 11:35
|close
|44
|0.09
|1.3693
|1.3877
|1.3667
|-1.44
|263.65
|93
|2007.08.31 11:35
|close
|43
|0.03
|1.3692
|1.3876
|1.3661
|-0.63
|263.02
|94
|2007.08.31 11:35
|close
|42
|0.01
|1.3693
|1.3875
|1.3655
|-0.28
|262.74
|95
|2007.09.03 06:00
|buy
|48
|0.01
|1.3648
|1.3438
|1.3658
|96
|2007.09.03 07:24
|buy
|49
|0.03
|1.3642
|1.3437
|1.3652
|97
|2007.09.03 07:32
|buy
|50
|0.09
|1.3637
|1.3437
|1.3647
|98
|2007.09.03 07:55
|t/p
|50
|0.09
|1.3647
|1.3437
|1.3647
|0.90
|263.64
|99
|2007.09.03 07:55
|close
|49
|0.03
|1.3647
|1.3437
|1.3652
|0.15
|263.79
|100
|2007.09.03 07:55
|close
|48
|0.01
|1.3648
|1.3438
|1.3658
|0.00
|263.79
|101
|2007.09.03 22:00
|buy
|51
|0.01
|1.3625
|1.3415
|1.3635
|102
|2007.09.03 22:05
|buy
|52
|0.03
|1.3620
|1.3415
|1.3630
|103
|2007.09.03 22:56
|buy
|53
|0.09
|1.3614
|1.3414
|1.3624
|104
|2007.09.04 01:16
|buy
|54
|0.27
|1.3607
|1.3412
|1.3617
|105
|2007.09.04 01:35
|close
|54
|0.27
|1.3613
|1.3412
|1.3617
|1.62
|265.41
|106
|2007.09.04 01:35
|close
|53
|0.09
|1.3612
|1.3414
|1.3624
|-0.21
|265.20
|107
|2007.09.04 01:36
|close
|52
|0.03
|1.3613
|1.3415
|1.3630
|-0.22
|264.98
|108
|2007.09.04 01:37
|close
|51
|0.01
|1.3612
|1.3415
|1.3635
|-0.13
|264.85
|109
|2007.09.04 06:00
|buy
|55
|0.01
|1.3627
|1.3417
|1.3637
|110
|2007.09.04 06:03
|buy
|56
|0.03
|1.3621
|1.3416
|1.3631
|111
|2007.09.04 06:34
|buy
|57
|0.09
|1.3616
|1.3416
|1.3626
|112
|2007.09.04 07:02
|buy
|58
|0.27
|1.3610
|1.3415
|1.3620
|113
|2007.09.04 07:22
|buy
|59
|0.81
|1.3603
|1.3413
|1.3613
|114
|2007.09.04 07:24
|close
|59
|0.81
|1.3608
|1.3413
|1.3613
|4.05
|268.90
|115
|2007.09.04 07:24
|close
|58
|0.27
|1.3607
|1.3415
|1.3620
|-0.81
|268.09
|116
|2007.09.04 07:24
|close
|57
|0.09
|1.3608
|1.3416
|1.3626
|-0.72
|267.37
|117
|2007.09.04 07:24
|close
|56
|0.03
|1.3607
|1.3416
|1.3631
|-0.42
|266.95
|118
|2007.09.04 07:24
|close
|55
|0.01
|1.3608
|1.3417
|1.3637
|-0.19
|266.76
|119
|2007.09.06 01:00
|sell
|60
|0.01
|1.3644
|1.3854
|1.3634
|120
|2007.09.06 03:20
|sell
|61
|0.03
|1.3650
|1.3855
|1.3640
|121
|2007.09.06 05:47
|t/p
|61
|0.03
|1.3640
|1.3855
|1.3640
|0.30
|267.06
|122
|2007.09.06 05:47
|close
|60
|0.01
|1.3640
|1.3854
|1.3634
|0.04
|267.10
|123
|2007.09.06 13:00
|sell
|62
|0.01
|1.3647
|1.3857
|1.3637
|124
|2007.09.06 13:05
|sell
|63
|0.03
|1.3653
|1.3858
|1.3643
|125
|2007.09.06 13:14
|sell
|64
|0.09
|1.3659
|1.3859
|1.3649
|126
|2007.09.06 13:31
|sell
|65
|0.27
|1.3666
|1.3861
|1.3656
|127
|2007.09.06 13:39
|close
|65
|0.27
|1.3660
|1.3861
|1.3656
|1.62
|268.72
|128
|2007.09.06 13:39
|close
|64
|0.09
|1.3661
|1.3859
|1.3649
|-0.18
|268.54
|129
|2007.09.06 13:39
|close
|63
|0.03
|1.3660
|1.3858
|1.3643
|-0.21
|268.33
|130
|2007.09.06 13:39
|close
|62
|0.01
|1.3661
|1.3857
|1.3637
|-0.14
|268.19
|131
|2007.09.07 00:00
|sell
|66
|0.01
|1.3693
|1.3903
|1.3683
|132
|2007.09.07 00:29
|t/p
|66
|0.01
|1.3683
|1.3903
|1.3683
|0.10
|268.29
|133
|2007.09.10 02:00
|sell
|67
|0.01
|1.3776
|1.3986
|1.3766
|134
|2007.09.10 02:27
|sell
|68
|0.03
|1.3781
|1.3986
|1.3771
|135
|2007.09.10 03:29
|t/p
|68
|0.03
|1.3771
|1.3986
|1.3771
|0.30
|268.59
|136
|2007.09.10 03:29
|close
|67
|0.01
|1.3771
|1.3986
|1.3766
|0.05
|268.64
|137
|2007.09.12 00:00
|sell
|69
|0.01
|1.3836
|1.4046
|1.3826
|138
|2007.09.12 01:16
|t/p
|69
|0.01
|1.3826
|1.4046
|1.3826
|0.10
|268.74
|139
|2007.09.12 23:00
|sell
|70
|0.01
|1.3907
|1.4117
|1.3897
|140
|2007.09.12 23:37
|t/p
|70
|0.01
|1.3897
|1.4117
|1.3897
|0.10
|268.84
|141
|2007.09.14 07:00
|buy
|71
|0.01
|1.3886
|1.3676
|1.3896
|142
|2007.09.14 07:38
|buy
|72
|0.03
|1.3881
|1.3676
|1.3891
|143
|2007.09.14 08:38
|buy
|73
|0.09
|1.3875
|1.3675
|1.3885
|144
|2007.09.14 09:37
|buy
|74
|0.27
|1.3869
|1.3674
|1.3879
|145
|2007.09.14 10:47
|close
|74
|0.27
|1.3875
|1.3674
|1.3879
|1.62
|270.46
|146
|2007.09.14 10:48
|close
|73
|0.09
|1.3874
|1.3675
|1.3885
|-0.09
|270.37
|147
|2007.09.14 10:48
|close
|72
|0.03
|1.3875
|1.3676
|1.3891
|-0.18
|270.19
|148
|2007.09.14 10:48
|close
|71
|0.01
|1.3874
|1.3676
|1.3896
|-0.12
|270.07
|149
|2007.09.14 13:00
|buy
|75
|0.01
|1.3878
|1.3668
|1.3888
|150
|2007.09.14 13:28
|buy
|76
|0.03
|1.3872
|1.3667
|1.3882
|151
|2007.09.14 13:37
|buy
|77
|0.09
|1.3866
|1.3666
|1.3876
|152
|2007.09.14 13:54
|t/p
|77
|0.09
|1.3876
|1.3666
|1.3876
|0.90
|270.97
|153
|2007.09.14 13:54
|close
|76
|0.03
|1.3876
|1.3667
|1.3882
|0.12
|271.09
|154
|2007.09.14 14:00
|close
|75
|0.01
|1.3875
|1.3668
|1.3888
|-0.03
|271.06
|155
|2007.09.16 22:00
|buy
|78
|0.01
|1.3874
|1.3664
|1.3884
|156
|2007.09.16 22:43
|buy
|79
|0.03
|1.3868
|1.3663
|1.3878
|157
|2007.09.16 23:28
|buy
|80
|0.09
|1.3862
|1.3662
|1.3872
|158
|2007.09.17 01:02
|t/p
|80
|0.09
|1.3872
|1.3662
|1.3872
|0.87
|271.92
|159
|2007.09.17 01:02
|close
|79
|0.03
|1.3872
|1.3663
|1.3878
|0.11
|272.03
|160
|2007.09.17 01:03
|close
|78
|0.01
|1.3871
|1.3664
|1.3884
|-0.03
|272.00
|161
|2007.09.17 12:00
|buy
|81
|0.01
|1.3877
|1.3667
|1.3887
|162
|2007.09.17 13:13
|t/p
|81
|0.01
|1.3887
|1.3667
|1.3887
|0.10
|272.10
|163
|2007.09.18 01:00
|buy
|82
|0.01
|1.3871
|1.3661
|1.3881
|164
|2007.09.18 01:27
|buy
|83
|0.03
|1.3865
|1.3660
|1.3875
|165
|2007.09.18 01:37
|buy
|84
|0.09
|1.3860
|1.3660
|1.3870
|166
|2007.09.18 05:36
|buy
|85
|0.27
|1.3854
|1.3659
|1.3864
|167
|2007.09.18 06:19
|buy
|86
|0.81
|1.3848
|1.3658
|1.3858
|168
|2007.09.18 06:28
|buy
|87
|2.43
|1.3842
|1.3657
|1.3852
|169
|2007.09.18 07:18
|close
|87
|2.43
|1.3846
|1.3657
|1.3852
|9.72
|281.82
|170
|2007.09.18 07:18
|close
|86
|0.81
|1.3845
|1.3658
|1.3858
|-2.43
|279.39
|171
|2007.09.18 07:18
|close
|85
|0.27
|1.3846
|1.3659
|1.3864
|-2.16
|277.23
|172
|2007.09.18 07:18
|close
|84
|0.09
|1.3845
|1.3660
|1.3870
|-1.35
|275.88
|173
|2007.09.18 07:18
|close
|83
|0.03
|1.3846
|1.3660
|1.3875
|-0.57
|275.31
|174
|2007.09.18 07:18
|close
|82
|0.01
|1.3847
|1.3661
|1.3881
|-0.24
|275.07
|175
|2007.09.18 10:00
|buy
|88
|0.01
|1.3866
|1.3656
|1.3876
|176
|2007.09.18 11:18
|buy
|89
|0.03
|1.3861
|1.3656
|1.3871
|177
|2007.09.18 12:19
|t/p
|89
|0.03
|1.3871
|1.3656
|1.3871
|0.30
|275.37
|178
|2007.09.18 12:19
|close
|88
|0.01
|1.3871
|1.3656
|1.3876
|0.05
|275.42
|179
|2007.09.19 06:00
|sell
|90
|0.01
|1.3977
|1.4187
|1.3967
|180
|2007.09.19 06:27
|sell
|91
|0.03
|1.3982
|1.4187
|1.3972
|181
|2007.09.19 07:35
|t/p
|91
|0.03
|1.3972
|1.4187
|1.3972
|0.30
|275.72
|182
|2007.09.19 07:35
|close
|90
|0.01
|1.3972
|1.4187
|1.3967
|0.05
|275.77
|183
|2007.09.20 21:00
|sell
|92
|0.01
|1.4065
|1.4275
|1.4055
|184
|2007.09.20 21:36
|sell
|93
|0.03
|1.4071
|1.4276
|1.4061
|185
|2007.09.20 22:38
|sell
|94
|0.09
|1.4077
|1.4277
|1.4067
|186
|2007.09.21 00:13
|t/p
|94
|0.09
|1.4067
|1.4277
|1.4067
|0.90
|276.67
|187
|2007.09.21 00:13
|close
|93
|0.03
|1.4067
|1.4276
|1.4061
|0.12
|276.79
|188
|2007.09.21 00:13
|close
|92
|0.01
|1.4068
|1.4275
|1.4055
|-0.03
|276.76
|189
|2007.09.24 12:00
|sell
|95
|0.01
|1.4109
|1.4319
|1.4099
|190
|2007.09.24 12:12
|sell
|96
|0.03
|1.4115
|1.4320
|1.4105
|191
|2007.09.24 12:28
|t/p
|96
|0.03
|1.4105
|1.4320
|1.4105
|0.30
|277.06
|192
|2007.09.24 12:28
|close
|95
|0.01
|1.4105
|1.4319
|1.4099
|0.04
|277.10
|193
|2007.09.25 09:00
|buy
|97
|0.01
|1.4087
|1.3877
|1.4097
|194
|2007.09.25 09:18
|t/p
|97
|0.01
|1.4097
|1.3877
|1.4097
|0.10
|277.20
|195
|2007.09.26 02:00
|sell
|98
|0.01
|1.4140
|1.4350
|1.4130
|196
|2007.09.26 04:26
|sell
|99
|0.03
|1.4145
|1.4350
|1.4135
|197
|2007.09.26 04:37
|sell
|100
|0.09
|1.4151
|1.4351
|1.4141
|198
|2007.09.26 05:37
|t/p
|100
|0.09
|1.4141
|1.4351
|1.4141
|0.90
|278.10
|199
|2007.09.26 05:37
|close
|99
|0.03
|1.4141
|1.4350
|1.4135
|0.12
|278.22
|200
|2007.09.26 05:37
|close
|98
|0.01
|1.4142
|1.4350
|1.4130
|-0.02
|278.20
|201
|2007.09.27 01:00
|sell
|101
|0.01
|1.4126
|1.4336
|1.4116
|202
|2007.09.27 01:48
|sell
|102
|0.03
|1.4132
|1.4337
|1.4122
|203
|2007.09.27 03:03
|sell
|103
|0.09
|1.4138
|1.4338
|1.4128
|204
|2007.09.27 03:19
|sell
|104
|0.27
|1.4144
|1.4339
|1.4134
|205
|2007.09.27 04:00
|close
|104
|0.27
|1.4138
|1.4339
|1.4134
|1.62
|279.82
|206
|2007.09.27 04:00
|close
|103
|0.09
|1.4139
|1.4338
|1.4128
|-0.09
|279.73
|207
|2007.09.27 04:00
|close
|102
|0.03
|1.4138
|1.4337
|1.4122
|-0.18
|279.55
|208
|2007.09.27 04:00
|close
|101
|0.01
|1.4139
|1.4336
|1.4116
|-0.13
|279.42
|209
|2007.10.01 05:00
|sell
|105
|0.01
|1.4260
|1.4470
|1.4250
|210
|2007.10.01 05:16
|sell
|106
|0.03
|1.4265
|1.4470
|1.4255
|211
|2007.10.01 06:35
|t/p
|106
|0.03
|1.4255
|1.4470
|1.4255
|0.30
|279.72
|212
|2007.10.01 06:35
|close
|105
|0.01
|1.4255
|1.4470
|1.4250
|0.05
|279.77
|213
|2007.10.02 21:00
|buy
|107
|0.01
|1.4156
|1.3946
|1.4166
|214
|2007.10.02 21:31
|buy
|108
|0.03
|1.4150
|1.3945
|1.4160
|215
|2007.10.03 01:03
|t/p
|108
|0.03
|1.4160
|1.3945
|1.4160
|0.29
|280.06
|216
|2007.10.03 01:03
|close
|107
|0.01
|1.4160
|1.3946
|1.4166
|0.04
|280.10
|217
|2007.10.04 04:00
|buy
|109
|0.01
|1.4092
|1.3882
|1.4102
|218
|2007.10.04 04:02
|buy
|110
|0.03
|1.4086
|1.3881
|1.4096
|219
|2007.10.04 04:05
|buy
|111
|0.09
|1.4081
|1.3881
|1.4091
|220
|2007.10.04 04:29
|t/p
|111
|0.09
|1.4091
|1.3881
|1.4091
|0.90
|281.00
|221
|2007.10.04 04:29
|close
|110
|0.03
|1.4091
|1.3881
|1.4096
|0.15
|281.15
|222
|2007.10.04 04:29
|close
|109
|0.01
|1.4090
|1.3882
|1.4102
|-0.02
|281.13
|223
|2007.10.05 07:00
|sell
|112
|0.01
|1.4127
|1.4337
|1.4117
|224
|2007.10.05 07:28
|t/p
|112
|0.01
|1.4117
|1.4337
|1.4117
|0.10
|281.23
|225
|2007.10.08 04:00
|sell
|113
|0.01
|1.4134
|1.4344
|1.4124
|226
|2007.10.08 06:27
|t/p
|113
|0.01
|1.4124
|1.4344
|1.4124
|0.10
|281.33
|227
|2007.10.09 01:00
|buy
|114
|0.01
|1.4046
|1.3836
|1.4056
|228
|2007.10.09 01:26
|buy
|115
|0.03
|1.4041
|1.3836
|1.4051
|229
|2007.10.09 01:37
|buy
|116
|0.09
|1.4035
|1.3835
|1.4045
|230
|2007.10.09 03:26
|buy
|117
|0.27
|1.4029
|1.3834
|1.4039
|231
|2007.10.09 03:29
|buy
|118
|0.81
|1.4024
|1.3834
|1.4034
|232
|2007.10.09 03:38
|buy
|119
|2.43
|1.4018
|1.3833
|1.4028
|233
|2007.10.09 03:54
|close
|119
|2.43
|1.4022
|1.3833
|1.4028
|9.72
|291.05
|234
|2007.10.09 03:54
|close
|118
|0.81
|1.4021
|1.3834
|1.4034
|-2.43
|288.62
|235
|2007.10.09 03:54
|close
|117
|0.27
|1.4022
|1.3834
|1.4039
|-1.89
|286.73
|236
|2007.10.09 03:54
|close
|116
|0.09
|1.4021
|1.3835
|1.4045
|-1.26
|285.47
|237
|2007.10.09 04:00
|close
|115
|0.03
|1.4020
|1.3836
|1.4051
|-0.63
|284.84
|238
|2007.10.09 04:00
|close
|114
|0.01
|1.4019
|1.3836
|1.4056
|-0.27
|284.57
|239
|2007.10.09 07:00
|buy
|120
|0.01
|1.4046
|1.3836
|1.4056
|240
|2007.10.09 07:28
|buy
|121
|0.03
|1.4041
|1.3836
|1.4051
|241
|2007.10.09 07:38
|buy
|122
|0.09
|1.4035
|1.3835
|1.4045
|242
|2007.10.09 08:02
|t/p
|122
|0.09
|1.4045
|1.3835
|1.4045
|0.90
|285.47
|243
|2007.10.09 08:02
|close
|121
|0.03
|1.4045
|1.3836
|1.4051
|0.12
|285.59
|244
|2007.10.09 08:02
|close
|120
|0.01
|1.4044
|1.3836
|1.4056
|-0.02
|285.57
|245
|2007.10.10 06:00
|sell
|123
|0.01
|1.4100
|1.4310
|1.4090
|246
|2007.10.10 06:03
|sell
|124
|0.03
|1.4105
|1.4310
|1.4095
|247
|2007.10.10 06:16
|sell
|125
|0.09
|1.4111
|1.4311
|1.4101
|248
|2007.10.10 06:31
|sell
|126
|0.27
|1.4117
|1.4312
|1.4107
|249
|2007.10.10 07:28
|sell
|127
|0.81
|1.4123
|1.4313
|1.4113
|250
|2007.10.10 07:38
|sell
|128
|2.43
|1.4129
|1.4314
|1.4119
|251
|2007.10.10 07:53
|close
|128
|2.43
|1.4125
|1.4314
|1.4119
|9.72
|295.29
|252
|2007.10.10 07:53
|close
|127
|0.81
|1.4126
|1.4313
|1.4113
|-2.43
|292.86
|253
|2007.10.10 07:53
|close
|126
|0.27
|1.4125
|1.4312
|1.4107
|-2.16
|290.70
|254
|2007.10.10 07:53
|close
|125
|0.09
|1.4126
|1.4311
|1.4101
|-1.35
|289.35
|255
|2007.10.10 07:53
|close
|124
|0.03
|1.4125
|1.4310
|1.4095
|-0.60
|288.75
|256
|2007.10.10 07:54
|close
|123
|0.01
|1.4126
|1.4310
|1.4090
|-0.26
|288.49
|257
|2007.10.10 18:00
|sell
|129
|0.01
|1.4131
|1.4341
|1.4121
|258
|2007.10.10 19:20
|sell
|130
|0.03
|1.4137
|1.4342
|1.4127
|259
|2007.10.10 19:36
|sell
|131
|0.09
|1.4143
|1.4343
|1.4133
|260
|2007.10.10 20:03
|sell
|132
|0.27
|1.4148
|1.4343
|1.4138
|261
|2007.10.10 21:28
|close
|132
|0.27
|1.4143
|1.4343
|1.4138
|1.35
|289.84
|262
|2007.10.10 21:28
|close
|131
|0.09
|1.4144
|1.4343
|1.4133
|-0.09
|289.75
|263
|2007.10.10 21:28
|close
|130
|0.03
|1.4143
|1.4342
|1.4127
|-0.18
|289.57
|264
|2007.10.10 21:29
|close
|129
|0.01
|1.4144
|1.4341
|1.4121
|-0.13
|289.44
|265
|2007.10.11 20:00
|sell
|133
|0.01
|1.4188
|1.4398
|1.4178
|266
|2007.10.11 20:27
|sell
|134
|0.03
|1.4194
|1.4399
|1.4184
|267
|2007.10.11 21:29
|sell
|135
|0.09
|1.4200
|1.4400
|1.4190
|268
|2007.10.11 23:12
|sell
|136
|0.27
|1.4205
|1.4400
|1.4195
|269
|2007.10.11 23:36
|close
|136
|0.27
|1.4200
|1.4400
|1.4195
|1.35
|290.79
|270
|2007.10.11 23:36
|close
|135
|0.09
|1.4201
|1.4400
|1.4190
|-0.09
|290.70
|271
|2007.10.11 23:36
|close
|134
|0.03
|1.4200
|1.4399
|1.4184
|-0.18
|290.52
|272
|2007.10.11 23:36
|close
|133
|0.01
|1.4201
|1.4398
|1.4178
|-0.13
|290.39
|273
|2007.10.15 06:00
|buy
|137
|0.01
|1.4180
|1.3970
|1.4190
|274
|2007.10.15 06:03
|buy
|138
|0.03
|1.4174
|1.3969
|1.4184
|275
|2007.10.15 07:17
|t/p
|138
|0.03
|1.4184
|1.3969
|1.4184
|0.30
|290.69
|276
|2007.10.15 07:17
|close
|137
|0.01
|1.4184
|1.3970
|1.4190
|0.04
|290.73
|277
|2007.10.15 18:00
|sell
|139
|0.01
|1.4203
|1.4413
|1.4193
|278
|2007.10.15 20:28
|sell
|140
|0.03
|1.4208
|1.4413
|1.4198
|279
|2007.10.15 21:36
|sell
|141
|0.09
|1.4214
|1.4414
|1.4204
|280
|2007.10.15 22:30
|t/p
|141
|0.09
|1.4204
|1.4414
|1.4204
|0.90
|291.63
|281
|2007.10.15 22:30
|close
|140
|0.03
|1.4204
|1.4413
|1.4198
|0.12
|291.75
|282
|2007.10.15 22:30
|close
|139
|0.01
|1.4205
|1.4413
|1.4193
|-0.02
|291.73
|283
|2007.10.16 08:00
|sell
|142
|0.01
|1.4166
|1.4376
|1.4156
|284
|2007.10.16 08:19
|sell
|143
|0.03
|1.4172
|1.4377
|1.4162
|285
|2007.10.16 08:28
|sell
|144
|0.09
|1.4178
|1.4378
|1.4168
|286
|2007.10.16 08:38
|sell
|145
|0.27
|1.4184
|1.4379
|1.4174
|287
|2007.10.16 08:54
|close
|145
|0.27
|1.4176
|1.4379
|1.4174
|2.16
|293.89
|288
|2007.10.16 09:00
|close
|144
|0.09
|1.4175
|1.4378
|1.4168
|0.27
|294.16
|289
|2007.10.16 09:00
|close
|143
|0.03
|1.4176
|1.4377
|1.4162
|-0.12
|294.04
|290
|2007.10.16 09:00
|close
|142
|0.01
|1.4175
|1.4376
|1.4156
|-0.09
|293.95
|291
|2007.10.16 20:00
|buy
|146
|0.01
|1.4165
|1.3955
|1.4175
|292
|2007.10.16 20:29
|t/p
|146
|0.01
|1.4175
|1.3955
|1.4175
|0.10
|294.05
|293
|2007.10.17 20:00
|sell
|147
|0.01
|1.4188
|1.4398
|1.4178
|294
|2007.10.17 20:18
|sell
|148
|0.03
|1.4194
|1.4399
|1.4184
|295
|2007.10.17 20:26
|sell
|149
|0.09
|1.4200
|1.4400
|1.4190
|296
|2007.10.17 20:30
|sell
|150
|0.27
|1.4205
|1.4400
|1.4195
|297
|2007.10.17 20:38
|sell
|151
|0.81
|1.4211
|1.4401
|1.4201
|298
|2007.10.17 20:53
|close
|151
|0.81
|1.4207
|1.4401
|1.4201
|3.24
|297.29
|299
|2007.10.17 20:53
|close
|150
|0.27
|1.4208
|1.4400
|1.4195
|-0.81
|296.48
|300
|2007.10.17 20:53
|close
|149
|0.09
|1.4207
|1.4400
|1.4190
|-0.63
|295.85
|301
|2007.10.17 20:53
|close
|148
|0.03
|1.4206
|1.4399
|1.4184
|-0.36
|295.49
|302
|2007.10.17 20:54
|close
|147
|0.01
|1.4207
|1.4398
|1.4178
|-0.19
|295.30
|303
|2007.10.18 21:00
|sell
|152
|0.01
|1.4293
|1.4503
|1.4283
|304
|2007.10.19 00:52
|t/p
|152
|0.01
|1.4283
|1.4503
|1.4283
|0.10
|295.40
|305
|2007.10.22 08:00
|sell
|153
|0.01
|1.4309
|1.4519
|1.4299
|306
|2007.10.22 08:38
|t/p
|153
|0.01
|1.4299
|1.4519
|1.4299
|0.10
|295.50
|307
|2007.10.22 22:00
|buy
|154
|0.01
|1.4178
|1.3968
|1.4188
|308
|2007.10.22 23:38
|buy
|155
|0.03
|1.4172
|1.3967
|1.4182
|309
|2007.10.23 00:19
|t/p
|155
|0.03
|1.4182
|1.3967
|1.4182
|0.29
|295.79
|310
|2007.10.23 00:19
|close
|154
|0.01
|1.4182
|1.3968
|1.4188
|0.04
|295.83
|311
|2007.10.24 03:00
|sell
|156
|0.01
|1.4260
|1.4470
|1.4250
|312
|2007.10.24 04:37
|t/p
|156
|0.01
|1.4250
|1.4470
|1.4250
|0.10
|295.93
|313
|2007.10.25 08:00
|sell
|157
|0.01
|1.4255
|1.4465
|1.4245
|314
|2007.10.25 08:17
|sell
|158
|0.03
|1.4261
|1.4466
|1.4251
|315
|2007.10.25 08:26
|sell
|159
|0.09
|1.4266
|1.4466
|1.4256
|316
|2007.10.25 08:36
|sell
|160
|0.27
|1.4272
|1.4467
|1.4262
|317
|2007.10.25 08:39
|sell
|161
|0.81
|1.4278
|1.4468
|1.4268
|318
|2007.10.25 08:51
|close
|161
|0.81
|1.4274
|1.4468
|1.4268
|3.24
|299.17
|319
|2007.10.25 08:52
|close
|160
|0.27
|1.4275
|1.4467
|1.4262
|-0.81
|298.36
|320
|2007.10.25 08:52
|close
|159
|0.09
|1.4274
|1.4466
|1.4256
|-0.72
|297.64
|321
|2007.10.25 08:52
|close
|158
|0.03
|1.4275
|1.4466
|1.4251
|-0.42
|297.22
|322
|2007.10.25 08:52
|close
|157
|0.01
|1.4274
|1.4465
|1.4245
|-0.19
|297.03
|323
|2007.10.26 01:00
|sell
|162
|0.01
|1.4324
|1.4534
|1.4314
|324
|2007.10.26 01:05
|sell
|163
|0.03
|1.4329
|1.4534
|1.4319
|325
|2007.10.26 01:30
|sell
|164
|0.09
|1.4335
|1.4535
|1.4325
|326
|2007.10.26 02:26
|t/p
|164
|0.09
|1.4325
|1.4535
|1.4325
|0.90
|297.93
|327
|2007.10.26 02:26
|close
|163
|0.03
|1.4325
|1.4534
|1.4319
|0.12
|298.05
|328
|2007.10.26 02:26
|close
|162
|0.01
|1.4326
|1.4534
|1.4314
|-0.02
|298.03
|329
|2007.10.28 22:00
|sell
|165
|0.01
|1.4408
|1.4618
|1.4398
|330
|2007.10.29 05:01
|sell
|166
|0.03
|1.4414
|1.4619
|1.4404
|331
|2007.10.29 05:18
|sell
|167
|0.09
|1.4420
|1.4620
|1.4410
|332
|2007.10.29 07:12
|t/p
|167
|0.09
|1.4410
|1.4620
|1.4410
|0.90
|298.93
|333
|2007.10.29 07:12
|close
|166
|0.03
|1.4410
|1.4619
|1.4404
|0.12
|299.05
|334
|2007.10.29 07:13
|close
|165
|0.01
|1.4411
|1.4618
|1.4398
|-0.03
|299.02
|335
|2007.10.30 00:00
|sell
|168
|0.01
|1.4416
|1.4626
|1.4406
|336
|2007.10.30 00:27
|t/p
|168
|0.01
|1.4406
|1.4626
|1.4406
|0.10
|299.12
|337
|2007.10.31 05:00
|sell
|169
|0.01
|1.4434
|1.4644
|1.4424
|338
|2007.10.31 05:38
|sell
|170
|0.03
|1.4440
|1.4645
|1.4430
|339
|2007.10.31 06:01
|sell
|171
|0.09
|1.4446
|1.4646
|1.4436
|340
|2007.10.31 06:12
|sell
|172
|0.27
|1.4452
|1.4647
|1.4442
|341
|2007.10.31 06:19
|close
|172
|0.27
|1.4446
|1.4647
|1.4442
|1.62
|300.74
|342
|2007.10.31 06:19
|close
|171
|0.09
|1.4447
|1.4646
|1.4436
|-0.09
|300.65
|343
|2007.10.31 06:19
|close
|170
|0.03
|1.4446
|1.4645
|1.4430
|-0.18
|300.47
|344
|2007.10.31 06:19
|close
|169
|0.01
|1.4447
|1.4644
|1.4424
|-0.13
|300.34
|345
|2007.11.01 01:00
|sell
|173
|0.02
|1.4469
|1.4679
|1.4459
|346
|2007.11.01 01:38
|t/p
|173
|0.02
|1.4459
|1.4679
|1.4459
|0.20
|300.54
|347
|2007.11.01 18:00
|buy
|174
|0.02
|1.4441
|1.4231
|1.4451
|348
|2007.11.01 18:26
|t/p
|174
|0.02
|1.4451
|1.4231
|1.4451
|0.20
|300.74
|349
|2007.11.02 03:00
|buy
|175
|0.02
|1.4439
|1.4229
|1.4449
|350
|2007.11.02 04:38
|t/p
|175
|0.02
|1.4449
|1.4229
|1.4449
|0.20
|300.94
|351
|2007.11.05 03:00
|sell
|176
|0.02
|1.4494
|1.4704
|1.4484
|352
|2007.11.05 03:36
|t/p
|176
|0.02
|1.4484
|1.4704
|1.4484
|0.20
|301.14
|353
|2007.11.06 00:00
|buy
|177
|0.02
|1.4478
|1.4268
|1.4488
|354
|2007.11.06 01:38
|buy
|178
|0.06
|1.4472
|1.4267
|1.4482
|355
|2007.11.06 03:38
|t/p
|178
|0.06
|1.4482
|1.4267
|1.4482
|0.60
|301.74
|356
|2007.11.06 03:38
|close
|177
|0.02
|1.4482
|1.4268
|1.4488
|0.08
|301.82
|357
|2007.11.06 22:00
|sell
|179
|0.02
|1.4556
|1.4766
|1.4546
|358
|2007.11.06 22:26
|sell
|180
|0.06
|1.4562
|1.4767
|1.4552
|359
|2007.11.06 22:38
|sell
|181
|0.18
|1.4567
|1.4767
|1.4557
|360
|2007.11.06 23:30
|t/p
|181
|0.18
|1.4557
|1.4767
|1.4557
|1.80
|303.62
|361
|2007.11.06 23:30
|close
|180
|0.06
|1.4557
|1.4767
|1.4552
|0.30
|303.92
|362
|2007.11.06 23:31
|close
|179
|0.02
|1.4558
|1.4766
|1.4546
|-0.04
|303.88
|363
|2007.11.08 22:00
|sell
|182
|0.02
|1.4677
|1.4887
|1.4667
|364
|2007.11.09 00:02
|sell
|183
|0.06
|1.4683
|1.4888
|1.4673
|365
|2007.11.09 00:06
|sell
|184
|0.18
|1.4688
|1.4888
|1.4678
|366
|2007.11.09 00:18
|sell
|185
|0.54
|1.4694
|1.4889
|1.4684
|367
|2007.11.09 00:32
|sell
|186
|0.81
|1.4700
|1.4890
|1.4690
|368
|2007.11.09 00:50
|close
|186
|0.81
|1.4695
|1.4890
|1.4690
|4.05
|307.93
|369
|2007.11.09 00:50
|close
|185
|0.54
|1.4696
|1.4889
|1.4684
|-1.08
|306.85
|370
|2007.11.09 00:51
|close
|184
|0.18
|1.4695
|1.4888
|1.4678
|-1.26
|305.59
|371
|2007.11.09 00:51
|close
|183
|0.06
|1.4696
|1.4888
|1.4673
|-0.78
|304.81
|372
|2007.11.09 00:51
|close
|182
|0.02
|1.4695
|1.4887
|1.4667
|-0.36
|304.45
|373
|2007.11.09 09:00
|sell
|187
|0.02
|1.4697
|1.4907
|1.4687
|374
|2007.11.09 09:18
|sell
|188
|0.06
|1.4703
|1.4908
|1.4693
|375
|2007.11.09 09:26
|sell
|189
|0.18
|1.4708
|1.4908
|1.4698
|376
|2007.11.09 09:29
|sell
|190
|0.54
|1.4714
|1.4909
|1.4704
|377
|2007.11.09 09:38
|sell
|191
|0.81
|1.4720
|1.4910
|1.4710
|378
|2007.11.09 09:53
|close
|191
|0.81
|1.4715
|1.4910
|1.4710
|4.05
|308.50
|379
|2007.11.09 09:53
|close
|190
|0.54
|1.4716
|1.4909
|1.4704
|-1.08
|307.42
|380
|2007.11.09 09:53
|close
|189
|0.18
|1.4715
|1.4908
|1.4698
|-1.26
|306.16
|381
|2007.11.09 09:53
|close
|188
|0.06
|1.4716
|1.4908
|1.4693
|-0.78
|305.38
|382
|2007.11.09 09:53
|close
|187
|0.02
|1.4715
|1.4907
|1.4687
|-0.36
|305.02
|383
|2007.11.12 23:00
|buy
|192
|0.02
|1.4533
|1.4323
|1.4543
|384
|2007.11.12 23:27
|buy
|193
|0.06
|1.4528
|1.4323
|1.4538
|385
|2007.11.12 23:39
|buy
|194
|0.18
|1.4522
|1.4322
|1.4532
|386
|2007.11.13 00:17
|t/p
|194
|0.18
|1.4532
|1.4322
|1.4532
|1.74
|306.76
|387
|2007.11.13 00:17
|close
|193
|0.06
|1.4532
|1.4323
|1.4538
|0.22
|306.97
|388
|2007.11.13 00:18
|close
|192
|0.02
|1.4531
|1.4323
|1.4543
|-0.05
|306.93
|389
|2007.11.15 09:00
|sell
|195
|0.02
|1.4653
|1.4863
|1.4643
|390
|2007.11.15 09:27
|t/p
|195
|0.02
|1.4643
|1.4863
|1.4643
|0.20
|307.13
|391
|2007.11.16 01:00
|buy
|196
|0.02
|1.4627
|1.4417
|1.4637
|392
|2007.11.16 01:27
|buy
|197
|0.06
|1.4621
|1.4416
|1.4631
|393
|2007.11.16 01:39
|buy
|198
|0.18
|1.4615
|1.4415
|1.4625
|394
|2007.11.16 02:04
|t/p
|198
|0.18
|1.4625
|1.4415
|1.4625
|1.80
|308.93
|395
|2007.11.16 02:04
|close
|197
|0.06
|1.4625
|1.4416
|1.4631
|0.24
|309.17
|396
|2007.11.16 02:04
|close
|196
|0.02
|1.4624
|1.4417
|1.4637
|-0.06
|309.11
|397
|2007.11.19 08:00
|sell
|199
|0.02
|1.4646
|1.4856
|1.4636
|398
|2007.11.19 08:14
|sell
|200
|0.06
|1.4651
|1.4856
|1.4641
|399
|2007.11.19 08:26
|t/p
|200
|0.06
|1.4641
|1.4856
|1.4641
|0.60
|309.71
|400
|2007.11.19 08:26
|close
|199
|0.02
|1.4641
|1.4856
|1.4636
|0.10
|309.81
|401
|2007.11.20 02:00
|sell
|201
|0.02
|1.4642
|1.4852
|1.4632
|402
|2007.11.20 03:28
|sell
|202
|0.06
|1.4648
|1.4853
|1.4638
|403
|2007.11.20 03:39
|sell
|203
|0.18
|1.4654
|1.4854
|1.4644
|404
|2007.11.20 04:26
|sell
|204
|0.54
|1.4660
|1.4855
|1.4650
|405
|2007.11.20 04:37
|sell
|205
|1.62
|1.4666
|1.4856
|1.4656
|406
|2007.11.20 05:11
|close
|205
|1.62
|1.4662
|1.4856
|1.4656
|6.48
|316.29
|407
|2007.11.20 05:12
|close
|204
|0.54
|1.4663
|1.4855
|1.4650
|-1.62
|314.67
|408
|2007.11.20 05:12
|close
|203
|0.18
|1.4662
|1.4854
|1.4644
|-1.44
|313.23
|409
|2007.11.20 05:12
|close
|202
|0.06
|1.4663
|1.4853
|1.4638
|-0.90
|312.33
|410
|2007.11.20 05:12
|close
|201
|0.02
|1.4662
|1.4852
|1.4632
|-0.40
|311.93
|411
|2007.11.21 02:00
|sell
|206
|0.02
|1.4819
|1.5029
|1.4809
|412
|2007.11.21 03:18
|sell
|207
|0.06
|1.4825
|1.5030
|1.4815
|413
|2007.11.21 03:29
|sell
|208
|0.18
|1.4830
|1.5030
|1.4820
|414
|2007.11.21 04:28
|sell
|209
|0.54
|1.4836
|1.5031
|1.4826
|415
|2007.11.21 05:27
|sell
|210
|1.62
|1.4842
|1.5032
|1.4832
|416
|2007.11.21 06:03
|sell
|211
|2.43
|1.4848
|1.5033
|1.4838
|417
|2007.11.21 06:28
|close
|211
|2.43
|1.4843
|1.5033
|1.4838
|12.15
|324.08
|418
|2007.11.21 06:28
|close
|210
|1.62
|1.4844
|1.5032
|1.4832
|-3.24
|320.84
|419
|2007.11.21 06:28
|close
|209
|0.54
|1.4843
|1.5031
|1.4826
|-3.78
|317.06
|420
|2007.11.21 06:28
|close
|208
|0.18
|1.4844
|1.5030
|1.4820
|-2.52
|314.54
|421
|2007.11.21 06:28
|close
|207
|0.06
|1.4843
|1.5030
|1.4815
|-1.08
|313.46
|422
|2007.11.21 06:28
|close
|206
|0.02
|1.4842
|1.5029
|1.4809
|-0.46
|313.00
|423
|2007.11.22 02:00
|sell
|212
|0.02
|1.4857
|1.5067
|1.4847
|424
|2007.11.22 02:26
|sell
|213
|0.06
|1.4863
|1.5068
|1.4853
|425
|2007.11.22 02:37
|sell
|214
|0.18
|1.4869
|1.5069
|1.4859
|426
|2007.11.22 04:38
|t/p
|214
|0.18
|1.4859
|1.5069
|1.4859
|1.80
|314.80
|427
|2007.11.22 04:38
|close
|213
|0.06
|1.4859
|1.5068
|1.4853
|0.24
|315.04
|428
|2007.11.22 04:38
|close
|212
|0.02
|1.4860
|1.5067
|1.4847
|-0.06
|314.98
|429
|2007.11.22 04:38
|sell
|215
|0.02
|1.4857
|1.5067
|1.4847
|430
|2007.11.22 05:12
|sell
|216
|0.06
|1.4863
|1.5068
|1.4853
|431
|2007.11.22 06:27
|t/p
|216
|0.06
|1.4853
|1.5068
|1.4853
|0.60
|315.58
|432
|2007.11.22 06:27
|close
|215
|0.02
|1.4853
|1.5067
|1.4847
|0.08
|315.66
|433
|2007.11.23 10:00
|sell
|217
|0.02
|1.4820
|1.5030
|1.4810
|434
|2007.11.23 10:12
|sell
|218
|0.06
|1.4826
|1.5031
|1.4816
|435
|2007.11.23 10:17
|t/p
|218
|0.06
|1.4816
|1.5031
|1.4816
|0.60
|316.26
|436
|2007.11.23 10:17
|close
|217
|0.02
|1.4816
|1.5030
|1.4810
|0.08
|316.34
|437
|2007.11.25 23:00
|buy
|219
|0.02
|1.4828
|1.4618
|1.4838
|438
|2007.11.25 23:39
|t/p
|219
|0.02
|1.4838
|1.4618
|1.4838
|0.20
|316.54
|439
|2007.11.26 08:00
|buy
|220
|0.02
|1.4861
|1.4651
|1.4871
|440
|2007.11.26 08:26
|buy
|221
|0.06
|1.4855
|1.4650
|1.4865
|441
|2007.11.26 08:29
|buy
|222
|0.18
|1.4850
|1.4650
|1.4860
|442
|2007.11.26 08:38
|buy
|223
|0.54
|1.4844
|1.4649
|1.4854
|443
|2007.11.26 08:54
|close
|223
|0.54
|1.4848
|1.4649
|1.4854
|2.16
|318.70
|444
|2007.11.26 08:54
|close
|222
|0.18
|1.4847
|1.4650
|1.4860
|-0.54
|318.16
|445
|2007.11.26 08:54
|close
|221
|0.06
|1.4848
|1.4650
|1.4865
|-0.42
|317.74
|446
|2007.11.26 08:54
|close
|220
|0.02
|1.4847
|1.4651
|1.4871
|-0.28
|317.46
|447
|2007.11.27 06:00
|sell
|224
|0.02
|1.4856
|1.5066
|1.4846
|448
|2007.11.27 06:12
|t/p
|224
|0.02
|1.4846
|1.5066
|1.4846
|0.20
|317.66
|449
|2007.11.29 07:00
|sell
|225
|0.02
|1.4804
|1.5014
|1.4794
|450
|2007.11.29 07:18
|sell
|226
|0.06
|1.4809
|1.5014
|1.4799
|451
|2007.11.29 07:26
|sell
|227
|0.18
|1.4815
|1.5015
|1.4805
|452
|2007.11.29 07:28
|sell
|228
|0.54
|1.4821
|1.5016
|1.4811
|453
|2007.11.29 07:37
|sell
|229
|1.62
|1.4827
|1.5017
|1.4817
|454
|2007.11.29 07:38
|sell
|230
|2.43
|1.4832
|1.5017
|1.4822
|455
|2007.11.29 07:52
|close
|230
|2.43
|1.4827
|1.5017
|1.4822
|12.15
|329.81
|456
|2007.11.29 07:52
|close
|229
|1.62
|1.4828
|1.5017
|1.4817
|-1.62
|328.19
|457
|2007.11.29 07:52
|close
|228
|0.54
|1.4827
|1.5016
|1.4811
|-3.24
|324.95
|458
|2007.11.29 07:52
|close
|227
|0.18
|1.4828
|1.5015
|1.4805
|-2.34
|322.61
|459
|2007.11.29 07:52
|close
|226
|0.06
|1.4827
|1.5014
|1.4799
|-1.08
|321.53
|460
|2007.11.29 07:52
|close
|225
|0.02
|1.4826
|1.5014
|1.4794
|-0.44
|321.09
|461
|2007.11.29 19:00
|buy
|231
|0.02
|1.4761
|1.4551
|1.4771
|462
|2007.11.29 19:50
|buy
|232
|0.06
|1.4755
|1.4550
|1.4765
|463
|2007.11.29 20:35
|buy
|233
|0.18
|1.4749
|1.4549
|1.4759
|464
|2007.11.29 20:49
|buy
|234
|0.54
|1.4743
|1.4548
|1.4753
|465
|2007.11.29 22:26
|close
|234
|0.54
|1.4747
|1.4548
|1.4753
|2.16
|323.25
|466
|2007.11.29 22:26
|close
|233
|0.18
|1.4746
|1.4549
|1.4759
|-0.54
|322.71
|467
|2007.11.29 22:26
|close
|232
|0.06
|1.4747
|1.4550
|1.4765
|-0.48
|322.23
|468
|2007.11.29 22:27
|close
|231
|0.02
|1.4746
|1.4551
|1.4771
|-0.30
|321.93
|469
|2007.12.03 06:00
|buy
|235
|0.02
|1.4666
|1.4456
|1.4676
|470
|2007.12.03 06:28
|t/p
|235
|0.02
|1.4676
|1.4456
|1.4676
|0.20
|322.13
|471
|2007.12.05 01:00
|sell
|236
|0.02
|1.4749
|1.4959
|1.4739
|472
|2007.12.05 01:37
|sell
|237
|0.06
|1.4755
|1.4960
|1.4745
|473
|2007.12.05 02:27
|sell
|238
|0.18
|1.4761
|1.4961
|1.4751
|474
|2007.12.05 02:39
|sell
|239
|0.54
|1.4767
|1.4962
|1.4757
|475
|2007.12.05 03:10
|close
|239
|0.54
|1.4763
|1.4962
|1.4757
|2.16
|324.29
|476
|2007.12.05 03:10
|close
|238
|0.18
|1.4764
|1.4961
|1.4751
|-0.54
|323.75
|477
|2007.12.05 03:10
|close
|237
|0.06
|1.4763
|1.4960
|1.4745
|-0.48
|323.27
|478
|2007.12.05 03:10
|close
|236
|0.02
|1.4764
|1.4959
|1.4739
|-0.30
|322.97
|479
|2007.12.06 05:00
|buy
|240
|0.02
|1.4618
|1.4408
|1.4628
|480
|2007.12.06 05:19
|buy
|241
|0.06
|1.4612
|1.4407
|1.4622
|481
|2007.12.06 05:35
|buy
|242
|0.18
|1.4607
|1.4407
|1.4617
|482
|2007.12.06 05:39
|buy
|243
|0.54
|1.4601
|1.4406
|1.4611
|483
|2007.12.06 05:53
|close
|243
|0.54
|1.4605
|1.4406
|1.4611
|2.16
|325.13
|484
|2007.12.06 05:53
|close
|242
|0.18
|1.4604
|1.4407
|1.4617
|-0.54
|324.59
|485
|2007.12.06 05:53
|close
|241
|0.06
|1.4606
|1.4407
|1.4622
|-0.36
|324.23
|486
|2007.12.06 05:54
|close
|240
|0.02
|1.4605
|1.4408
|1.4628
|-0.26
|323.97
|487
|2007.12.07 05:00
|sell
|244
|0.02
|1.4607
|1.4817
|1.4597
|488
|2007.12.07 05:37
|sell
|245
|0.06
|1.4613
|1.4818
|1.4603
|489
|2007.12.07 07:02
|sell
|246
|0.18
|1.4619
|1.4819
|1.4609
|490
|2007.12.07 07:37
|t/p
|246
|0.18
|1.4609
|1.4819
|1.4609
|1.80
|325.77
|491
|2007.12.07 07:37
|close
|245
|0.06
|1.4609
|1.4818
|1.4603
|0.24
|326.01
|492
|2007.12.07 07:37
|close
|244
|0.02
|1.4610
|1.4817
|1.4597
|-0.06
|325.95
|493
|2007.12.10 02:00
|sell
|247
|0.02
|1.4644
|1.4854
|1.4634
|494
|2007.12.10 06:27
|sell
|248
|0.06
|1.4649
|1.4854
|1.4639
|495
|2007.12.10 06:39
|sell
|249
|0.18
|1.4655
|1.4855
|1.4645
|496
|2007.12.10 07:38
|t/p
|249
|0.18
|1.4645
|1.4855
|1.4645
|1.80
|327.75
|497
|2007.12.10 07:38
|close
|248
|0.06
|1.4645
|1.4854
|1.4639
|0.24
|327.99
|498
|2007.12.10 07:38
|close
|247
|0.02
|1.4646
|1.4854
|1.4634
|-0.04
|327.95
|499
|2007.12.10 22:00
|sell
|250
|0.02
|1.4712
|1.4922
|1.4702
|500
|2007.12.10 22:28
|sell
|251
|0.06
|1.4718
|1.4923
|1.4708
|501
|2007.12.10 23:39
|t/p
|251
|0.06
|1.4708
|1.4923
|1.4708
|0.60
|328.55
|502
|2007.12.10 23:39
|close
|250
|0.02
|1.4708
|1.4922
|1.4702
|0.08
|328.63
|503
|2007.12.12 06:00
|buy
|252
|0.02
|1.4683
|1.4473
|1.4693
|504
|2007.12.12 06:11
|buy
|253
|0.06
|1.4677
|1.4472
|1.4687
|505
|2007.12.12 06:29
|t/p
|253
|0.06
|1.4687
|1.4472
|1.4687
|0.60
|329.23
|506
|2007.12.12 06:29
|close
|252
|0.02
|1.4687
|1.4473
|1.4693
|0.08
|329.31
|507
|2007.12.13 09:00
|sell
|254
|0.02
|1.4704
|1.4914
|1.4694
|508
|2007.12.13 09:28
|t/p
|254
|0.02
|1.4694
|1.4914
|1.4694
|0.20
|329.51
|509
|2007.12.14 01:00
|buy
|255
|0.02
|1.4621
|1.4411
|1.4631
|510
|2007.12.14 01:04
|buy
|256
|0.06
|1.4615
|1.4410
|1.4625
|511
|2007.12.14 01:37
|t/p
|256
|0.06
|1.4625
|1.4410
|1.4625
|0.60
|330.11
|512
|2007.12.14 01:37
|close
|255
|0.02
|1.4625
|1.4411
|1.4631
|0.08
|330.19
|513
|2007.12.17 02:00
|buy
|257
|0.02
|1.4437
|1.4227
|1.4447
|514
|2007.12.17 02:04
|buy
|258
|0.06
|1.4431
|1.4226
|1.4441
|515
|2007.12.17 02:36
|t/p
|258
|0.06
|1.4441
|1.4226
|1.4441
|0.60
|330.79
|516
|2007.12.17 02:36
|close
|257
|0.02
|1.4441
|1.4227
|1.4447
|0.08
|330.87
|517
|2007.12.19 07:00
|sell
|259
|0.02
|1.4398
|1.4608
|1.4388
|518
|2007.12.19 07:28
|t/p
|259
|0.02
|1.4388
|1.4608
|1.4388
|0.20
|331.07
|519
|2007.12.20 00:00
|buy
|260
|0.02
|1.4385
|1.4175
|1.4395
|520
|2007.12.20 01:38
|buy
|261
|0.06
|1.4379
|1.4174
|1.4389
|521
|2007.12.20 05:27
|buy
|262
|0.18
|1.4373
|1.4173
|1.4383
|522
|2007.12.20 06:27
|buy
|263
|0.54
|1.4367
|1.4172
|1.4377
|523
|2007.12.20 06:38
|buy
|264
|1.62
|1.4362
|1.4172
|1.4372
|524
|2007.12.20 07:00
|close
|264
|1.62
|1.4365
|1.4172
|1.4372
|4.86
|335.93
|525
|2007.12.20 07:00
|close
|263
|0.54
|1.4366
|1.4172
|1.4377
|-0.54
|335.39
|526
|2007.12.20 07:00
|close
|262
|0.18
|1.4365
|1.4173
|1.4383
|-1.44
|333.95
|527
|2007.12.20 07:00
|close
|261
|0.06
|1.4366
|1.4174
|1.4389
|-0.78
|333.17
|528
|2007.12.20 07:00
|close
|260
|0.02
|1.4365
|1.4175
|1.4395
|-0.40
|332.77
|529
|2007.12.20 18:00
|buy
|265
|0.02
|1.4350
|1.4140
|1.4360
|530
|2007.12.20 18:38
|buy
|266
|0.06
|1.4345
|1.4140
|1.4355
|531
|2007.12.20 19:37
|buy
|267
|0.18
|1.4339
|1.4139
|1.4349
|532
|2007.12.20 19:49
|buy
|268
|0.54
|1.4333
|1.4138
|1.4343
|533
|2007.12.20 19:51
|buy
|269
|1.62
|1.4327
|1.4137
|1.4337
|534
|2007.12.20 21:00
|buy
|270
|4.86
|1.4322
|1.4137
|1.4332
|535
|2007.12.20 21:27
|close
|270
|4.86
|1.4325
|1.4137
|1.4332
|14.58
|347.35
|536
|2007.12.20 21:27
|close
|269
|1.62
|1.4324
|1.4137
|1.4337
|-4.86
|342.49
|537
|2007.12.20 21:28
|close
|268
|0.54
|1.4325
|1.4138
|1.4343
|-4.32
|338.17
|538
|2007.12.20 21:28
|close
|267
|0.18
|1.4326
|1.4139
|1.4349
|-2.34
|335.83
|539
|2007.12.20 21:28
|close
|266
|0.06
|1.4325
|1.4140
|1.4355
|-1.20
|334.63
|540
|2007.12.20 21:28
|close
|265
|0.02
|1.4327
|1.4140
|1.4360
|-0.46
|334.17
|541
|2007.12.21 01:00
|buy
|271
|0.02
|1.4343
|1.4133
|1.4353
|542
|2007.12.21 01:37
|buy
|272
|0.06
|1.4337
|1.4132
|1.4347
|543
|2007.12.21 02:00
|t/p
|272
|0.06
|1.4347
|1.4132
|1.4347
|0.60
|334.77
|544
|2007.12.21 02:00
|close
|271
|0.02
|1.4350
|1.4133
|1.4353
|0.14
|334.91
|545
|2007.12.24 20:00
|sell
|273
|0.02
|1.4401
|1.4611
|1.4391
|546
|2007.12.26 06:00
|sell
|274
|0.06
|1.4412
|1.4617
|1.4402
|547
|2007.12.26 08:01
|sell
|275
|0.18
|1.4418
|1.4618
|1.4408
|548
|2007.12.26 10:07
|sell
|276
|0.54
|1.4424
|1.4619
|1.4414
|549
|2007.12.26 10:18
|sell
|277
|1.62
|1.4429
|1.4619
|1.4419
|550
|2007.12.26 10:27
|sell
|278
|4.86
|1.4435
|1.4620
|1.4425
|551
|2007.12.26 11:32
|close
|278
|4.86
|1.4432
|1.4620
|1.4425
|14.58
|349.49
|552
|2007.12.26 11:32
|close
|277
|1.62
|1.4433
|1.4619
|1.4419
|-6.48
|343.01
|553
|2007.12.26 11:33
|close
|276
|0.54
|1.4432
|1.4619
|1.4414
|-4.32
|338.69
|554
|2007.12.26 11:33
|close
|275
|0.18
|1.4433
|1.4618
|1.4408
|-2.70
|335.99
|555
|2007.12.26 11:33
|close
|274
|0.06
|1.4432
|1.4617
|1.4402
|-1.20
|334.79
|556
|2007.12.26 11:34
|close
|273
|0.02
|1.4433
|1.4611
|1.4391
|-0.64
|334.15
|557
|2007.12.26 23:00
|sell
|279
|0.02
|1.4483
|1.4693
|1.4473
|558
|2007.12.27 00:00
|sell
|280
|0.06
|1.4488
|1.4693
|1.4478
|559
|2007.12.27 00:30
|t/p
|280
|0.06
|1.4478
|1.4693
|1.4478
|0.60
|334.75
|560
|2007.12.27 00:30
|close
|279
|0.02
|1.4478
|1.4693
|1.4473
|0.10
|334.85
|561
|2007.12.28 01:00
|sell
|281
|0.02
|1.4602
|1.4812
|1.4592
|562
|2007.12.28 02:01
|sell
|282
|0.06
|1.4607
|1.4812
|1.4597
|563
|2007.12.28 05:19
|sell
|283
|0.18
|1.4613
|1.4813
|1.4603
|564
|2007.12.28 05:28
|sell
|284
|0.54
|1.4619
|1.4814
|1.4609
|565
|2007.12.28 05:37
|sell
|285
|1.62
|1.4625
|1.4815
|1.4615
|566
|2007.12.28 05:39
|sell
|286
|4.86
|1.4630
|1.4815
|1.4620
|567
|2007.12.28 05:51
|close
|286
|4.86
|1.4627
|1.4815
|1.4620
|14.58
|349.43
|568
|2007.12.28 05:51
|close
|285
|1.62
|1.4628
|1.4815
|1.4615
|-4.86
|344.57
|569
|2007.12.28 05:51
|close
|284
|0.54
|1.4626
|1.4814
|1.4609
|-3.78
|340.79
|570
|2007.12.28 05:52
|close
|283
|0.18
|1.4627
|1.4813
|1.4603
|-2.52
|338.27
|571
|2007.12.28 05:52
|close
|282
|0.06
|1.4625
|1.4812
|1.4597
|-1.08
|337.19
|572
|2007.12.28 05:52
|close
|281
|0.02
|1.4626
|1.4812
|1.4592
|-0.48
|336.71
|573
|2007.12.28 20:00
|sell
|287
|0.02
|1.4716
|1.4926
|1.4706
|574
|2007.12.30 23:05
|sell
|288
|0.06
|1.4722
|1.4927
|1.4712
|575
|2007.12.30 23:27
|sell
|289
|0.18
|1.4728
|1.4928
|1.4718
|576
|2007.12.30 23:38
|sell
|290
|0.54
|1.4734
|1.4929
|1.4724
|577
|2007.12.31 01:01
|sell
|291
|1.62
|1.4740
|1.4930
|1.4730
|578
|2007.12.31 01:05
|sell
|292
|4.86
|1.4746
|1.4931
|1.4736
|579
|2007.12.31 01:26
|close
|292
|4.86
|1.4742
|1.4931
|1.4736
|19.44
|356.15
|580
|2007.12.31 01:26
|close
|291
|1.62
|1.4743
|1.4930
|1.4730
|-4.86
|351.29
|581
|2007.12.31 01:27
|close
|290
|0.54
|1.4742
|1.4929
|1.4724
|-4.30
|346.99
|582
|2007.12.31 01:27
|close
|289
|0.18
|1.4743
|1.4928
|1.4718
|-2.69
|344.30
|583
|2007.12.31 01:27
|close
|288
|0.06
|1.4742
|1.4927
|1.4712
|-1.20
|343.10
|584
|2007.12.31 01:27
|close
|287
|0.02
|1.4741
|1.4926
|1.4706
|-0.50
|342.60
|585
|2008.01.02 11:00
|buy
|293
|0.02
|1.4682
|1.4472
|1.4692
|586
|2008.01.02 12:26
|t/p
|293
|0.02
|1.4692
|1.4472
|1.4692
|0.20
|342.80
|587
|2008.01.03 03:00
|sell
|294
|0.02
|1.4707
|1.4917
|1.4697
|588
|2008.01.03 03:39
|sell
|295
|0.06
|1.4712
|1.4917
|1.4702
|589
|2008.01.03 04:38
|sell
|296
|0.18
|1.4718
|1.4918
|1.4708
|590
|2008.01.03 05:40
|t/p
|296
|0.18
|1.4708
|1.4918
|1.4708
|1.80
|344.60
|591
|2008.01.03 05:40
|close
|295
|0.06
|1.4708
|1.4917
|1.4702
|0.24
|344.84
|592
|2008.01.03 05:40
|close
|294
|0.02
|1.4709
|1.4917
|1.4697
|-0.04
|344.80
|593
|2008.01.04 00:00
|sell
|297
|0.02
|1.4744
|1.4954
|1.4734
|594
|2008.01.04 00:04
|sell
|298
|0.06
|1.4749
|1.4954
|1.4739
|595
|2008.01.04 01:13
|t/p
|298
|0.06
|1.4739
|1.4954
|1.4739
|0.60
|345.40
|596
|2008.01.04 01:13
|close
|297
|0.02
|1.4739
|1.4954
|1.4734
|0.10
|345.50
|597
|2008.01.07 00:00
|sell
|299
|0.02
|1.4749
|1.4959
|1.4739
|598
|2008.01.07 01:36
|t/p
|299
|0.02
|1.4739
|1.4959
|1.4739
|0.20
|345.70
|599
|2008.01.08 03:00
|buy
|300
|0.02
|1.4700
|1.4490
|1.4710
|600
|2008.01.08 03:28
|t/p
|300
|0.02
|1.4710
|1.4490
|1.4710
|0.20
|345.90
|601
|2008.01.08 20:00
|sell
|301
|0.02
|1.4709
|1.4919
|1.4699
|602
|2008.01.09 00:36
|sell
|302
|0.06
|1.4715
|1.4920
|1.4705
|603
|2008.01.09 04:37
|sell
|303
|0.18
|1.4721
|1.4921
|1.4711
|604
|2008.01.09 06:26
|sell
|304
|0.54
|1.4727
|1.4922
|1.4717
|605
|2008.01.09 06:37
|sell
|305
|1.62
|1.4732
|1.4922
|1.4722
|606
|2008.01.09 07:02
|sell
|306
|4.86
|1.4738
|1.4923
|1.4728
|607
|2008.01.09 07:18
|close
|306
|4.86
|1.4735
|1.4923
|1.4728
|14.58
|360.48
|608
|2008.01.09 07:19
|close
|305
|1.62
|1.4736
|1.4922
|1.4722
|-6.48
|354.00
|609
|2008.01.09 07:19
|close
|304
|0.54
|1.4735
|1.4922
|1.4717
|-4.32
|349.68
|610
|2008.01.09 07:19
|close
|303
|0.18
|1.4736
|1.4921
|1.4711
|-2.70
|346.98
|611
|2008.01.09 07:20
|close
|302
|0.06
|1.4735
|1.4920
|1.4705
|-1.20
|345.78
|612
|2008.01.09 07:20
|close
|301
|0.02
|1.4736
|1.4919
|1.4699
|-0.54
|345.24
|613
|2008.01.09 10:00
|sell
|307
|0.02
|1.4711
|1.4921
|1.4701
|614
|2008.01.09 12:17
|t/p
|307
|0.02
|1.4701
|1.4921
|1.4701
|0.20
|345.44
|615
|2008.01.10 02:00
|buy
|308
|0.02
|1.4675
|1.4465
|1.4685
|616
|2008.01.10 02:38
|t/p
|308
|0.02
|1.4685
|1.4465
|1.4685
|0.20
|345.64
|617
|2008.01.11 05:00
|sell
|309
|0.02
|1.4812
|1.5022
|1.4802
|618
|2008.01.11 06:15
|t/p
|309
|0.02
|1.4802
|1.5022
|1.4802
|0.20
|345.84
|619
|2008.01.16 04:00
|buy
|310
|0.02
|1.4857
|1.4647
|1.4867
|620
|2008.01.16 04:19
|buy
|311
|0.06
|1.4851
|1.4646
|1.4861
|621
|2008.01.16 04:28
|buy
|312
|0.18
|1.4846
|1.4646
|1.4856
|622
|2008.01.16 04:37
|buy
|313
|0.54
|1.4840
|1.4645
|1.4850
|623
|2008.01.16 05:27
|close
|313
|0.54
|1.4844
|1.4645
|1.4850
|2.16
|348.00
|624
|2008.01.16 05:27
|close
|312
|0.18
|1.4843
|1.4646
|1.4856
|-0.54
|347.46
|625
|2008.01.16 05:27
|close
|311
|0.06
|1.4844
|1.4646
|1.4861
|-0.42
|347.04
|626
|2008.01.16 05:27
|close
|310
|0.02
|1.4843
|1.4647
|1.4867
|-0.28
|346.76
|627
|2008.01.17 02:00
|buy
|314
|0.02
|1.4677
|1.4467
|1.4687
|628
|2008.01.17 02:26
|buy
|315
|0.06
|1.4671
|1.4466
|1.4681
|629
|2008.01.17 02:37
|buy
|316
|0.18
|1.4666
|1.4466
|1.4676
|630
|2008.01.17 03:04
|buy
|317
|0.54
|1.4660
|1.4465
|1.4670
|631
|2008.01.17 03:19
|buy
|318
|1.62
|1.4654
|1.4464
|1.4664
|632
|2008.01.17 03:32
|buy
|319
|4.86
|1.4649
|1.4464
|1.4659
|633
|2008.01.17 03:51
|close
|319
|4.86
|1.4652
|1.4464
|1.4659
|14.58
|361.34
|634
|2008.01.17 03:51
|close
|318
|1.62
|1.4651
|1.4464
|1.4664
|-4.86
|356.48
|635
|2008.01.17 03:51
|close
|317
|0.54
|1.4652
|1.4465
|1.4670
|-4.32
|352.16
|636
|2008.01.17 03:52
|close
|316
|0.18
|1.4651
|1.4466
|1.4676
|-2.70
|349.46
|637
|2008.01.17 03:52
|close
|315
|0.06
|1.4652
|1.4466
|1.4681
|-1.14
|348.32
|638
|2008.01.17 03:52
|close
|314
|0.02
|1.4651
|1.4467
|1.4687
|-0.52
|347.80
|639
|2008.01.18 06:00
|buy
|320
|0.02
|1.4644
|1.4434
|1.4654
|640
|2008.01.18 06:28
|buy
|321
|0.06
|1.4638
|1.4433
|1.4648
|641
|2008.01.18 06:37
|buy
|322
|0.18
|1.4632
|1.4432
|1.4642
|642
|2008.01.18 07:01
|t/p
|322
|0.18
|1.4642
|1.4432
|1.4642
|1.80
|349.60
|643
|2008.01.18 07:01
|close
|321
|0.06
|1.4642
|1.4433
|1.4648
|0.24
|349.84
|644
|2008.01.18 07:02
|close
|320
|0.02
|1.4641
|1.4434
|1.4654
|-0.06
|349.78
|645
|2008.01.18 12:00
|buy
|323
|0.02
|1.4652
|1.4442
|1.4662
|646
|2008.01.18 12:02
|buy
|324
|0.06
|1.4647
|1.4442
|1.4657
|647
|2008.01.18 12:12
|buy
|325
|0.18
|1.4641
|1.4441
|1.4651
|648
|2008.01.18 12:19
|t/p
|325
|0.18
|1.4651
|1.4441
|1.4651
|1.80
|351.58
|649
|2008.01.18 12:19
|close
|324
|0.06
|1.4651
|1.4442
|1.4657
|0.24
|351.82
|650
|2008.01.18 12:19
|close
|323
|0.02
|1.4650
|1.4442
|1.4662
|-0.04
|351.78
|651
|2008.01.21 22:00
|buy
|326
|0.02
|1.4455
|1.4245
|1.4465
|652
|2008.01.21 22:26
|buy
|327
|0.06
|1.4449
|1.4244
|1.4459
|653
|2008.01.21 22:28
|buy
|328
|0.18
|1.4444
|1.4244
|1.4454
|654
|2008.01.21 22:36
|buy
|329
|0.54
|1.4438
|1.4243
|1.4448
|655
|2008.01.21 22:38
|buy
|330
|1.62
|1.4432
|1.4242
|1.4442
|656
|2008.01.21 22:53
|close
|330
|1.62
|1.4436
|1.4242
|1.4442
|6.48
|358.26
|657
|2008.01.21 22:53
|close
|329
|0.54
|1.4435
|1.4243
|1.4448
|-1.62
|356.64
|658
|2008.01.21 22:53
|close
|328
|0.18
|1.4437
|1.4244
|1.4454
|-1.26
|355.38
|659
|2008.01.21 22:54
|close
|327
|0.06
|1.4436
|1.4244
|1.4459
|-0.78
|354.60
|660
|2008.01.21 22:54
|close
|326
|0.02
|1.4437
|1.4245
|1.4465
|-0.36
|354.24
|661
|2008.01.22 02:00
|buy
|331
|0.02
|1.4446
|1.4236
|1.4456
|662
|2008.01.22 02:02
|buy
|332
|0.06
|1.4440
|1.4235
|1.4450
|663
|2008.01.22 02:13
|buy
|333
|0.18
|1.4434
|1.4234
|1.4444
|664
|2008.01.22 02:26
|t/p
|333
|0.18
|1.4444
|1.4234
|1.4444
|1.80
|356.04
|665
|2008.01.22 02:26
|close
|332
|0.06
|1.4444
|1.4235
|1.4450
|0.24
|356.28
|666
|2008.01.22 02:26
|close
|331
|0.02
|1.4443
|1.4236
|1.4456
|-0.06
|356.22
|667
|2008.01.23 04:00
|sell
|334
|0.02
|1.4616
|1.4826
|1.4606
|668
|2008.01.23 04:03
|sell
|335
|0.06
|1.4622
|1.4827
|1.4612
|669
|2008.01.23 04:16
|sell
|336
|0.18
|1.4628
|1.4828
|1.4618
|670
|2008.01.23 04:31
|sell
|337
|0.54
|1.4634
|1.4829
|1.4624
|671
|2008.01.23 04:51
|close
|337
|0.54
|1.4630
|1.4829
|1.4624
|2.16
|358.38
|672
|2008.01.23 04:51
|close
|336
|0.18
|1.4631
|1.4828
|1.4618
|-0.54
|357.84
|673
|2008.01.23 04:51
|close
|335
|0.06
|1.4630
|1.4827
|1.4612
|-0.48
|357.36
|674
|2008.01.23 04:52
|close
|334
|0.02
|1.4631
|1.4826
|1.4606
|-0.30
|357.06
|675
|2008.01.24 07:00
|sell
|338
|0.02
|1.4621
|1.4831
|1.4611
|676
|2008.01.24 07:15
|t/p
|338
|0.02
|1.4611
|1.4831
|1.4611
|0.20
|357.26