Strategy Tester Report
10p3v0.03
InterbankFX-MT4 Standard Accounts (Build 211)
|商品
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|1 小时图 2007.08.08 00:00 - 2008.01.24 23:00 (2007.08.08 - 2008.01.25)
|复盘模型
|每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
|参数
|Magic=772188; TakeProfit=0; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=5; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=1; risk=0.5; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|经测试过的柱数
|3826
|用于复盘的即时价数量
|704088
|复盘模型的质量
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|起始资金
|2500.00
|总净盈利
|775.19
|总获利
|2009.64
|总亏损
|-1234.45
|盈利比
|1.63
|预期盈利
|2.35
|绝对亏损
|298.98
|最大亏损
|897.40 (27.48%)
|相对亏损
|27.48% (897.40)
|交易单总计
|330
|卖单 (获利百分比)
|186 (46.24%)
|买单 (获利百分比)
|144 (47.22%)
|盈利交易(占总百分比)
|154 (46.67%)
|亏损交易(占总百分比)
|176 (53.33%)
|最大:
|获利交易
|145.80
|亏损交易
|-50.49
|平均:
|获利交易
|13.05
|亏损交易
|-7.01
|最大:
|连续获利金额
|8 (35.40)
|连续亏损金额
|5 (-132.47)
|最多:
|连续获利次数
|169.40 (4)
|连续亏损次数
|-132.47 (5)
|平均:
|连续获利
|2
|连续亏损
|3
|#
|时间
|类型
|定单
|手数
|价位
|止损
|获利
|获利
|余额
|1
|2007.08.08 02:00
|buy
|1
|0.01
|1.3754
|1.3544
|0.0000
|2
|2007.08.08 04:35
|buy
|2
|0.03
|1.3748
|1.3543
|0.0000
|3
|2007.08.08 05:56
|buy
|3
|0.09
|1.3742
|1.3542
|0.0000
|4
|2007.08.08 06:14
|buy
|4
|0.27
|1.3737
|1.3542
|0.0000
|5
|2007.08.08 06:15
|buy
|5
|0.81
|1.3729
|1.3539
|0.0000
|6
|2007.08.08 06:17
|buy
|6
|2.43
|1.3723
|1.3538
|0.0000
|7
|2007.08.08 06:20
|close
|6
|2.43
|1.3728
|1.3538
|0.0000
|121.50
|2621.50
|8
|2007.08.08 06:20
|close
|5
|0.81
|1.3727
|1.3539
|0.0000
|-16.20
|2605.30
|9
|2007.08.08 06:20
|close
|4
|0.27
|1.3728
|1.3542
|0.0000
|-24.30
|2581.00
|10
|2007.08.08 06:20
|close
|3
|0.09
|1.3727
|1.3542
|0.0000
|-13.50
|2567.50
|11
|2007.08.08 06:20
|close
|2
|0.03
|1.3725
|1.3543
|0.0000
|-6.90
|2560.60
|12
|2007.08.08 06:20
|close
|1
|0.01
|1.3726
|1.3544
|0.0000
|-2.80
|2557.80
|13
|2007.08.08 23:00
|sell
|7
|0.01
|1.3800
|1.4010
|0.0000
|14
|2007.08.09 00:37
|sell
|8
|0.03
|1.3805
|1.4010
|0.0000
|15
|2007.08.09 02:59
|modify
|8
|0.03
|1.3805
|1.3800
|1.3790
|16
|2007.08.09 03:02
|s/l
|8
|0.03
|1.3800
|1.3800
|1.3790
|1.50
|2559.30
|17
|2007.08.09 03:02
|close
|7
|0.01
|1.3804
|1.4010
|0.0000
|-0.39
|2558.91
|18
|2007.08.10 04:00
|buy
|9
|0.01
|1.3664
|1.3454
|0.0000
|19
|2007.08.10 04:56
|buy
|10
|0.03
|1.3659
|1.3454
|0.0000
|20
|2007.08.10 05:36
|buy
|11
|0.09
|1.3653
|1.3453
|0.0000
|21
|2007.08.10 05:59
|modify
|11
|0.09
|1.3653
|1.3658
|1.3668
|22
|2007.08.10 05:59
|modify
|11
|0.09
|1.3653
|1.3659
|1.3669
|23
|2007.08.10 06:00
|modify
|11
|0.09
|1.3653
|1.3660
|1.3670
|24
|2007.08.10 06:00
|modify
|11
|0.09
|1.3653
|1.3661
|1.3671
|25
|2007.08.10 06:00
|modify
|11
|0.09
|1.3653
|1.3662
|1.3672
|26
|2007.08.10 06:01
|modify
|11
|0.09
|1.3653
|1.3663
|1.3673
|27
|2007.08.10 06:03
|s/l
|11
|0.09
|1.3663
|1.3663
|1.3673
|9.00
|2567.91
|28
|2007.08.10 06:03
|close
|10
|0.03
|1.3663
|1.3454
|0.0000
|1.20
|2569.11
|29
|2007.08.10 06:03
|close
|9
|0.01
|1.3660
|1.3454
|0.0000
|-0.40
|2568.71
|30
|2007.08.14 01:00
|buy
|12
|0.01
|1.3615
|1.3405
|0.0000
|31
|2007.08.14 01:15
|buy
|13
|0.03
|1.3609
|1.3404
|0.0000
|32
|2007.08.14 02:36
|modify
|13
|0.03
|1.3609
|1.3614
|1.3624
|33
|2007.08.14 03:00
|s/l
|13
|0.03
|1.3614
|1.3614
|1.3624
|1.50
|2570.21
|34
|2007.08.14 03:00
|close
|12
|0.01
|1.3614
|1.3405
|0.0000
|-0.10
|2570.11
|35
|2007.08.16 06:00
|buy
|14
|0.01
|1.3424
|1.3214
|0.0000
|36
|2007.08.16 06:19
|buy
|15
|0.03
|1.3419
|1.3214
|0.0000
|37
|2007.08.16 06:40
|modify
|15
|0.03
|1.3419
|1.3424
|1.3434
|38
|2007.08.16 06:41
|s/l
|15
|0.03
|1.3424
|1.3424
|1.3434
|1.50
|2571.61
|39
|2007.08.16 06:41
|close
|14
|0.01
|1.3423
|1.3214
|0.0000
|-0.10
|2571.51
|40
|2007.08.19 23:00
|sell
|16
|0.01
|1.3486
|1.3696
|0.0000
|41
|2007.08.19 23:57
|modify
|16
|0.01
|1.3486
|1.3481
|1.3471
|42
|2007.08.20 00:00
|modify
|16
|0.01
|1.3486
|1.3480
|1.3470
|43
|2007.08.20 00:04
|s/l
|16
|0.01
|1.3480
|1.3480
|1.3470
|0.60
|2572.11
|44
|2007.08.21 08:00
|buy
|17
|0.01
|1.3478
|1.3268
|0.0000
|45
|2007.08.21 09:00
|buy
|18
|0.03
|1.3471
|1.3266
|0.0000
|46
|2007.08.21 09:28
|buy
|19
|0.09
|1.3464
|1.3264
|0.0000
|47
|2007.08.21 09:29
|buy
|20
|0.27
|1.3459
|1.3264
|0.0000
|48
|2007.08.21 09:38
|close
|20
|0.27
|1.3462
|1.3264
|0.0000
|8.10
|2580.21
|49
|2007.08.21 09:39
|close
|19
|0.09
|1.3463
|1.3264
|0.0000
|-0.90
|2579.31
|50
|2007.08.21 09:39
|close
|18
|0.03
|1.3464
|1.3266
|0.0000
|-2.10
|2577.21
|51
|2007.08.21 09:39
|close
|17
|0.01
|1.3465
|1.3268
|0.0000
|-1.30
|2575.91
|52
|2007.08.21 18:00
|sell
|21
|0.01
|1.3462
|1.3672
|0.0000
|53
|2007.08.21 18:49
|sell
|22
|0.03
|1.3468
|1.3673
|0.0000
|54
|2007.08.21 19:16
|sell
|23
|0.09
|1.3474
|1.3674
|0.0000
|55
|2007.08.21 20:46
|modify
|23
|0.09
|1.3474
|1.3468
|1.3458
|56
|2007.08.21 20:59
|s/l
|23
|0.09
|1.3468
|1.3468
|1.3458
|5.40
|2581.31
|57
|2007.08.21 20:59
|close
|22
|0.03
|1.3468
|1.3673
|0.0000
|0.00
|2581.31
|58
|2007.08.21 21:00
|close
|21
|0.01
|1.3467
|1.3672
|0.0000
|-0.50
|2580.81
|59
|2007.08.22 05:00
|buy
|24
|0.01
|1.3478
|1.3268
|0.0000
|60
|2007.08.22 06:10
|modify
|24
|0.01
|1.3478
|1.3483
|1.3493
|61
|2007.08.22 06:11
|modify
|24
|0.01
|1.3478
|1.3485
|1.3495
|62
|2007.08.22 06:11
|modify
|24
|0.01
|1.3478
|1.3487
|1.3497
|63
|2007.08.22 06:13
|s/l
|24
|0.01
|1.3487
|1.3487
|1.3497
|0.90
|2581.71
|64
|2007.08.23 05:00
|sell
|25
|0.01
|1.3545
|1.3755
|0.0000
|65
|2007.08.23 06:01
|sell
|26
|0.03
|1.3551
|1.3756
|0.0000
|66
|2007.08.23 06:23
|sell
|27
|0.09
|1.3557
|1.3757
|0.0000
|67
|2007.08.23 07:04
|modify
|27
|0.09
|1.3557
|1.3550
|1.3540
|68
|2007.08.23 07:11
|s/l
|27
|0.09
|1.3550
|1.3550
|1.3540
|6.30
|2588.01
|69
|2007.08.23 07:11
|close
|26
|0.03
|1.3550
|1.3756
|0.0000
|0.30
|2588.31
|70
|2007.08.23 07:11
|close
|25
|0.01
|1.3549
|1.3755
|0.0000
|-0.40
|2587.91
|71
|2007.08.27 02:00
|sell
|28
|0.01
|1.3667
|1.3877
|0.0000
|72
|2007.08.27 02:05
|sell
|29
|0.03
|1.3673
|1.3878
|0.0000
|73
|2007.08.27 05:58
|sell
|30
|0.09
|1.3679
|1.3879
|0.0000
|74
|2007.08.27 07:14
|modify
|30
|0.09
|1.3679
|1.3673
|1.3663
|75
|2007.08.27 07:16
|modify
|30
|0.09
|1.3679
|1.3672
|1.3662
|76
|2007.08.27 07:17
|modify
|30
|0.09
|1.3679
|1.3671
|1.3661
|77
|2007.08.27 07:21
|modify
|30
|0.09
|1.3679
|1.3670
|1.3660
|78
|2007.08.27 07:34
|s/l
|30
|0.09
|1.3670
|1.3670
|1.3660
|8.10
|2596.01
|79
|2007.08.27 07:34
|close
|29
|0.03
|1.3670
|1.3878
|0.0000
|0.90
|2596.91
|80
|2007.08.27 07:34
|close
|28
|0.01
|1.3669
|1.3877
|0.0000
|-0.20
|2596.71
|81
|2007.08.28 09:00
|buy
|31
|0.01
|1.3644
|1.3434
|0.0000
|82
|2007.08.28 10:00
|modify
|31
|0.01
|1.3644
|1.3650
|1.3660
|83
|2007.08.28 10:00
|modify
|31
|0.01
|1.3644
|1.3651
|1.3661
|84
|2007.08.28 10:01
|t/p
|31
|0.01
|1.3661
|1.3651
|1.3661
|1.70
|2598.41
|85
|2007.08.29 08:00
|buy
|32
|0.01
|1.3596
|1.3386
|0.0000
|86
|2007.08.29 08:09
|modify
|32
|0.01
|1.3596
|1.3602
|1.3612
|87
|2007.08.29 08:09
|s/l
|32
|0.01
|1.3602
|1.3602
|1.3612
|0.60
|2599.01
|88
|2007.08.30 02:00
|sell
|33
|0.01
|1.3655
|1.3865
|0.0000
|89
|2007.08.30 02:04
|sell
|34
|0.03
|1.3660
|1.3865
|0.0000
|90
|2007.08.30 05:06
|modify
|34
|0.03
|1.3660
|1.3655
|1.3645
|91
|2007.08.30 05:06
|modify
|34
|0.03
|1.3660
|1.3654
|1.3644
|92
|2007.08.30 05:07
|modify
|34
|0.03
|1.3660
|1.3652
|1.3642
|93
|2007.08.30 05:08
|modify
|34
|0.03
|1.3660
|1.3651
|1.3641
|94
|2007.08.30 05:12
|s/l
|34
|0.03
|1.3651
|1.3651
|1.3641
|2.70
|2601.71
|95
|2007.08.30 05:12
|close
|33
|0.01
|1.3652
|1.3865
|0.0000
|0.30
|2602.01
|96
|2007.08.30 23:00
|buy
|35
|0.01
|1.3644
|1.3434
|0.0000
|97
|2007.08.30 23:48
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3651
|1.3661
|98
|2007.08.30 23:48
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3652
|1.3662
|99
|2007.08.30 23:48
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3653
|1.3663
|100
|2007.08.30 23:53
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3654
|1.3664
|101
|2007.08.30 23:54
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3656
|1.3666
|102
|2007.08.30 23:54
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3657
|1.3667
|103
|2007.08.30 23:54
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3658
|1.3668
|104
|2007.08.30 23:55
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3659
|1.3669
|105
|2007.08.30 23:56
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3661
|1.3671
|106
|2007.08.30 23:56
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3662
|1.3672
|107
|2007.08.30 23:57
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3663
|1.3673
|108
|2007.08.30 23:59
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3664
|1.3674
|109
|2007.08.31 00:02
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3665
|1.3675
|110
|2007.08.31 00:05
|modify
|35
|0.01
|1.3644
|1.3667
|1.3677
|111
|2007.08.31 00:10
|s/l
|35
|0.01
|1.3667
|1.3667
|1.3677
|2.26
|2604.28
|112
|2007.08.31 11:00
|sell
|36
|0.01
|1.3665
|1.3875
|0.0000
|113
|2007.08.31 11:27
|sell
|37
|0.03
|1.3672
|1.3877
|0.0000
|114
|2007.08.31 11:31
|sell
|38
|0.09
|1.3680
|1.3880
|0.0000
|115
|2007.08.31 11:31
|sell
|39
|0.27
|1.3687
|1.3882
|0.0000
|116
|2007.08.31 11:31
|sell
|40
|0.81
|1.3694
|1.3884
|0.0000
|117
|2007.08.31 11:31
|sell
|41
|2.43
|1.3700
|1.3885
|0.0000
|118
|2007.08.31 11:31
|close
|41
|2.43
|1.3696
|1.3885
|0.0000
|97.20
|2701.48
|119
|2007.08.31 11:31
|close
|40
|0.81
|1.3695
|1.3884
|0.0000
|-8.10
|2693.38
|120
|2007.08.31 11:31
|close
|39
|0.27
|1.3693
|1.3882
|0.0000
|-16.20
|2677.18
|121
|2007.08.31 11:32
|close
|38
|0.09
|1.3691
|1.3880
|0.0000
|-9.90
|2667.28
|122
|2007.08.31 11:32
|close
|37
|0.03
|1.3690
|1.3877
|0.0000
|-5.40
|2661.88
|123
|2007.08.31 11:32
|close
|36
|0.01
|1.3689
|1.3875
|0.0000
|-2.40
|2659.48
|124
|2007.09.03 04:00
|buy
|42
|0.01
|1.3639
|1.3429
|0.0000
|125
|2007.09.03 06:27
|modify
|42
|0.01
|1.3639
|1.3645
|1.3655
|126
|2007.09.03 06:35
|s/l
|42
|0.01
|1.3645
|1.3645
|1.3655
|0.60
|2660.08
|127
|2007.09.03 22:00
|buy
|43
|0.01
|1.3626
|1.3416
|0.0000
|128
|2007.09.03 22:44
|buy
|44
|0.03
|1.3620
|1.3415
|0.0000
|129
|2007.09.03 22:56
|buy
|45
|0.09
|1.3614
|1.3414
|0.0000
|130
|2007.09.04 01:16
|buy
|46
|0.27
|1.3607
|1.3412
|0.0000
|131
|2007.09.04 01:34
|close
|46
|0.27
|1.3611
|1.3412
|0.0000
|10.80
|2670.88
|132
|2007.09.04 01:34
|close
|45
|0.09
|1.3610
|1.3414
|0.0000
|-3.92
|2666.96
|133
|2007.09.04 01:34
|close
|44
|0.03
|1.3612
|1.3415
|0.0000
|-2.50
|2664.46
|134
|2007.09.04 01:35
|close
|43
|0.01
|1.3613
|1.3416
|0.0000
|-1.34
|2663.12
|135
|2007.09.04 06:00
|buy
|47
|0.01
|1.3626
|1.3416
|0.0000
|136
|2007.09.04 06:03
|buy
|48
|0.03
|1.3620
|1.3415
|0.0000
|137
|2007.09.04 06:34
|buy
|49
|0.09
|1.3614
|1.3414
|0.0000
|138
|2007.09.04 07:11
|buy
|50
|0.27
|1.3608
|1.3413
|0.0000
|139
|2007.09.04 07:13
|close
|50
|0.27
|1.3612
|1.3413
|0.0000
|10.80
|2673.92
|140
|2007.09.04 07:13
|close
|49
|0.09
|1.3611
|1.3414
|0.0000
|-2.70
|2671.22
|141
|2007.09.04 07:13
|close
|48
|0.03
|1.3612
|1.3415
|0.0000
|-2.40
|2668.82
|142
|2007.09.04 07:13
|close
|47
|0.01
|1.3611
|1.3416
|0.0000
|-1.50
|2667.32
|143
|2007.09.06 02:00
|sell
|51
|0.01
|1.3643
|1.3853
|0.0000
|144
|2007.09.06 03:19
|sell
|52
|0.03
|1.3649
|1.3854
|0.0000
|145
|2007.09.06 05:47
|modify
|52
|0.03
|1.3649
|1.3644
|1.3634
|146
|2007.09.06 05:55
|s/l
|52
|0.03
|1.3644
|1.3644
|1.3634
|1.50
|2668.82
|147
|2007.09.06 05:55
|close
|51
|0.01
|1.3644
|1.3853
|0.0000
|-0.10
|2668.72
|148
|2007.09.06 13:00
|sell
|53
|0.01
|1.3646
|1.3856
|0.0000
|149
|2007.09.06 13:01
|sell
|54
|0.03
|1.3652
|1.3857
|0.0000
|150
|2007.09.06 13:14
|sell
|55
|0.09
|1.3658
|1.3858
|0.0000
|151
|2007.09.06 13:26
|sell
|56
|0.27
|1.3663
|1.3858
|0.0000
|152
|2007.09.06 13:40
|close
|56
|0.27
|1.3660
|1.3858
|0.0000
|8.10
|2676.82
|153
|2007.09.06 13:40
|close
|55
|0.09
|1.3659
|1.3858
|0.0000
|-0.90
|2675.92
|154
|2007.09.06 13:41
|close
|54
|0.03
|1.3658
|1.3857
|0.0000
|-1.80
|2674.12
|155
|2007.09.06 13:41
|close
|53
|0.01
|1.3659
|1.3856
|0.0000
|-1.30
|2672.82
|156
|2007.09.07 00:00
|sell
|57
|0.01
|1.3692
|1.3902
|0.0000
|157
|2007.09.07 01:30
|modify
|57
|0.01
|1.3692
|1.3686
|1.3676
|158
|2007.09.07 01:31
|modify
|57
|0.01
|1.3692
|1.3684
|1.3674
|159
|2007.09.07 01:36
|modify
|57
|0.01
|1.3692
|1.3683
|1.3673
|160
|2007.09.07 02:05
|modify
|57
|0.01
|1.3692
|1.3681
|1.3671
|161
|2007.09.07 02:06
|modify
|57
|0.01
|1.3692
|1.3680
|1.3670
|162
|2007.09.07 02:07
|modify
|57
|0.01
|1.3692
|1.3679
|1.3669
|163
|2007.09.07 02:11
|modify
|57
|0.01
|1.3692
|1.3678
|1.3668
|164
|2007.09.07 02:11
|modify
|57
|0.01
|1.3692
|1.3676
|1.3666
|165
|2007.09.07 02:32
|modify
|57
|0.01
|1.3692
|1.3675
|1.3665
|166
|2007.09.07 02:41
|modify
|57
|0.01
|1.3692
|1.3673
|1.3663
|167
|2007.09.07 02:45
|s/l
|57
|0.01
|1.3673
|1.3673
|1.3663
|1.90
|2674.72
|168
|2007.09.10 02:00
|sell
|58
|0.01
|1.3773
|1.3983
|0.0000
|169
|2007.09.10 02:07
|sell
|59
|0.03
|1.3780
|1.3985
|0.0000
|170
|2007.09.10 03:30
|modify
|59
|0.03
|1.3780
|1.3774
|1.3764
|171
|2007.09.10 03:32
|s/l
|59
|0.03
|1.3774
|1.3774
|1.3764
|1.80
|2676.52
|172
|2007.09.10 03:32
|close
|58
|0.01
|1.3775
|1.3983
|0.0000
|-0.20
|2676.32
|173
|2007.09.12 00:01
|sell
|60
|0.01
|1.3835
|1.4045
|0.0000
|174
|2007.09.12 02:59
|sell
|61
|0.03
|1.3841
|1.4046
|0.0000
|175
|2007.09.12 05:16
|sell
|62
|0.09
|1.3847
|1.4047
|0.0000
|176
|2007.09.12 05:21
|sell
|63
|0.27
|1.3856
|1.4051
|0.0000
|177
|2007.09.12 05:21
|sell
|64
|0.81
|1.3862
|1.4052
|0.0000
|178
|2007.09.12 05:22
|sell
|65
|2.43
|1.3868
|1.4053
|0.0000
|179
|2007.09.12 06:00
|close
|65
|2.43
|1.3862
|1.4053
|0.0000
|145.80
|2822.12
|180
|2007.09.12 06:00
|close
|64
|0.81
|1.3863
|1.4052
|0.0000
|-8.10
|2814.02
|181
|2007.09.12 06:00
|close
|63
|0.27
|1.3862
|1.4051
|0.0000
|-16.20
|2797.82
|182
|2007.09.12 06:00
|close
|62
|0.09
|1.3864
|1.4047
|0.0000
|-15.30
|2782.52
|183
|2007.09.12 06:00
|close
|61
|0.03
|1.3863
|1.4046
|0.0000
|-6.60
|2775.92
|184
|2007.09.12 06:00
|close
|60
|0.01
|1.3865
|1.4045
|0.0000
|-3.00
|2772.92
|185
|2007.09.13 00:00
|sell
|66
|0.01
|1.3893
|1.4103
|0.0000
|186
|2007.09.13 06:21
|sell
|67
|0.03
|1.3900
|1.4105
|0.0000
|187
|2007.09.13 06:43
|modify
|67
|0.03
|1.3900
|1.3894
|1.3884
|188
|2007.09.13 06:44
|s/l
|67
|0.03
|1.3894
|1.3894
|1.3884
|1.80
|2774.72
|189
|2007.09.13 06:44
|close
|66
|0.01
|1.3894
|1.4103
|0.0000
|-0.10
|2774.62
|190
|2007.09.14 06:00
|buy
|68
|0.01
|1.3884
|1.3674
|0.0000
|191
|2007.09.14 06:47
|modify
|68
|0.01
|1.3884
|1.3890
|1.3900
|192
|2007.09.14 06:50
|s/l
|68
|0.01
|1.3890
|1.3890
|1.3900
|0.60
|2775.22
|193
|2007.09.14 13:00
|buy
|69
|0.01
|1.3883
|1.3673
|0.0000
|194
|2007.09.14 13:00
|buy
|70
|0.03
|1.3877
|1.3672
|0.0000
|195
|2007.09.14 13:09
|buy
|71
|0.09
|1.3871
|1.3671
|0.0000
|196
|2007.09.14 13:11
|buy
|72
|0.27
|1.3865
|1.3670
|0.0000
|197
|2007.09.14 13:12
|buy
|73
|0.81
|1.3860
|1.3670
|0.0000
|198
|2007.09.14 13:12
|buy
|74
|2.43
|1.3854
|1.3669
|0.0000
|199
|2007.09.14 13:13
|close
|74
|2.43
|1.3857
|1.3669
|0.0000
|72.90
|2848.12
|200
|2007.09.14 13:13
|close
|73
|0.81
|1.3856
|1.3670
|0.0000
|-32.40
|2815.72
|201
|2007.09.14 13:13
|close
|72
|0.27
|1.3857
|1.3670
|0.0000
|-21.60
|2794.12
|202
|2007.09.14 13:13
|close
|71
|0.09
|1.3856
|1.3671
|0.0000
|-13.50
|2780.62
|203
|2007.09.14 13:13
|close
|70
|0.03
|1.3854
|1.3672
|0.0000
|-6.90
|2773.72
|204
|2007.09.14 13:14
|close
|69
|0.01
|1.3853
|1.3673
|0.0000
|-3.00
|2770.72
|205
|2007.09.14 19:00
|buy
|75
|0.01
|1.3878
|1.3668
|0.0000
|206
|2007.09.16 22:05
|buy
|76
|0.03
|1.3870
|1.3665
|0.0000
|207
|2007.09.16 23:14
|buy
|77
|0.09
|1.3864
|1.3664
|0.0000
|208
|2007.09.16 23:25
|buy
|78
|0.27
|1.3859
|1.3664
|0.0000
|209
|2007.09.17 00:15
|close
|78
|0.27
|1.3862
|1.3664
|0.0000
|7.15
|2777.88
|210
|2007.09.17 00:15
|close
|77
|0.09
|1.3863
|1.3664
|0.0000
|-1.22
|2776.66
|211
|2007.09.17 00:16
|close
|76
|0.03
|1.3862
|1.3665
|0.0000
|-2.50
|2774.16
|212
|2007.09.17 00:17
|close
|75
|0.01
|1.3861
|1.3668
|0.0000
|-1.73
|2772.42
|213
|2007.09.17 12:00
|buy
|79
|0.01
|1.3879
|1.3669
|0.0000
|214
|2007.09.17 14:08
|buy
|80
|0.03
|1.3873
|1.3668
|0.0000
|215
|2007.09.17 14:29
|buy
|81
|0.09
|1.3867
|1.3667
|0.0000
|216
|2007.09.17 15:27
|buy
|82
|0.27
|1.3862
|1.3667
|0.0000
|217
|2007.09.17 15:52
|buy
|83
|0.81
|1.3856
|1.3666
|0.0000
|218
|2007.09.17 15:53
|buy
|84
|2.43
|1.3850
|1.3665
|0.0000
|219
|2007.09.17 15:54
|close
|84
|2.43
|1.3853
|1.3665
|0.0000
|72.90
|2845.32
|220
|2007.09.17 15:54
|close
|83
|0.81
|1.3854
|1.3666
|0.0000
|-16.20
|2829.12
|221
|2007.09.17 15:54
|close
|82
|0.27
|1.3853
|1.3667
|0.0000
|-24.30
|2804.82
|222
|2007.09.17 15:54
|close
|81
|0.09
|1.3854
|1.3667
|0.0000
|-11.70
|2793.12
|223
|2007.09.17 15:55
|close
|80
|0.03
|1.3853
|1.3668
|0.0000
|-6.00
|2787.12
|224
|2007.09.17 15:55
|close
|79
|0.01
|1.3854
|1.3669
|0.0000
|-2.50
|2784.62
|225
|2007.09.18 01:00
|buy
|85
|0.01
|1.3871
|1.3661
|0.0000
|226
|2007.09.18 01:29
|buy
|86
|0.03
|1.3865
|1.3660
|0.0000
|227
|2007.09.18 01:37
|buy
|87
|0.09
|1.3860
|1.3660
|0.0000
|228
|2007.09.18 05:55
|buy
|88
|0.27
|1.3854
|1.3659
|0.0000
|229
|2007.09.18 06:08
|buy
|89
|0.81
|1.3848
|1.3658
|0.0000
|230
|2007.09.18 06:13
|close
|89
|0.81
|1.3851
|1.3658
|0.0000
|24.30
|2808.92
|231
|2007.09.18 06:13
|close
|88
|0.27
|1.3850
|1.3659
|0.0000
|-10.80
|2798.12
|232
|2007.09.18 06:14
|close
|87
|0.09
|1.3851
|1.3660
|0.0000
|-8.10
|2790.02
|233
|2007.09.18 06:14
|close
|86
|0.03
|1.3852
|1.3660
|0.0000
|-3.90
|2786.12
|234
|2007.09.18 06:14
|close
|85
|0.01
|1.3851
|1.3661
|0.0000
|-2.00
|2784.12
|235
|2007.09.18 10:00
|buy
|90
|0.01
|1.3866
|1.3656
|0.0000
|236
|2007.09.18 11:12
|buy
|91
|0.03
|1.3861
|1.3656
|0.0000
|237
|2007.09.18 12:11
|modify
|91
|0.03
|1.3861
|1.3866
|1.3876
|238
|2007.09.18 12:11
|modify
|91
|0.03
|1.3861
|1.3868
|1.3878
|239
|2007.09.18 12:11
|modify
|91
|0.03
|1.3861
|1.3869
|1.3879
|240
|2007.09.18 12:11
|modify
|91
|0.03
|1.3861
|1.3870
|1.3880
|241
|2007.09.18 12:13
|s/l
|91
|0.03
|1.3870
|1.3870
|1.3880
|2.70
|2786.82
|242
|2007.09.18 12:13
|close
|90
|0.01
|1.3870
|1.3656
|0.0000
|0.40
|2787.22
|243
|2007.09.19 06:00
|sell
|92
|0.01
|1.3977
|1.4187
|0.0000
|244
|2007.09.19 06:12
|sell
|93
|0.03
|1.3983
|1.4188
|0.0000
|245
|2007.09.19 07:32
|modify
|93
|0.03
|1.3983
|1.3977
|1.3967
|246
|2007.09.19 07:35
|modify
|93
|0.03
|1.3983
|1.3976
|1.3966
|247
|2007.09.19 07:36
|modify
|93
|0.03
|1.3983
|1.3975
|1.3965
|248
|2007.09.19 07:36
|modify
|93
|0.03
|1.3983
|1.3973
|1.3963
|249
|2007.09.19 07:41
|modify
|93
|0.03
|1.3983
|1.3972
|1.3962
|250
|2007.09.19 07:47
|modify
|93
|0.03
|1.3983
|1.3971
|1.3961
|251
|2007.09.19 07:47
|modify
|93
|0.03
|1.3983
|1.3970
|1.3960
|252
|2007.09.19 07:48
|modify
|92
|0.01
|1.3977
|1.3971
|1.3961
|253
|2007.09.19 07:48
|modify
|92
|0.01
|1.3977
|1.3970
|1.3960
|254
|2007.09.19 07:49
|s/l
|92
|0.01
|1.3970
|1.3970
|1.3960
|0.70
|2787.92
|255
|2007.09.19 07:49
|s/l
|93
|0.03
|1.3970
|1.3970
|1.3960
|3.90
|2791.82
|256
|2007.09.20 21:00
|sell
|94
|0.01
|1.4065
|1.4275
|0.0000
|257
|2007.09.20 21:04
|sell
|95
|0.03
|1.4073
|1.4278
|0.0000
|258
|2007.09.20 21:41
|modify
|95
|0.03
|1.4073
|1.4068
|1.4058
|259
|2007.09.20 21:47
|s/l
|95
|0.03
|1.4068
|1.4068
|1.4058
|1.50
|2793.32
|260
|2007.09.20 21:47
|close
|94
|0.01
|1.4070
|1.4275
|0.0000
|-0.50
|2792.82
|261
|2007.09.24 12:00
|sell
|96
|0.01
|1.4109
|1.4319
|0.0000
|262
|2007.09.24 12:07
|sell
|97
|0.03
|1.4115
|1.4320
|0.0000
|263
|2007.09.24 12:22
|modify
|97
|0.03
|1.4115
|1.4109
|1.4099
|264
|2007.09.24 12:23
|modify
|97
|0.03
|1.4115
|1.4108
|1.4098
|265
|2007.09.24 12:23
|modify
|97
|0.03
|1.4115
|1.4107
|1.4097
|266
|2007.09.24 12:25
|modify
|97
|0.03
|1.4115
|1.4106
|1.4096
|267
|2007.09.24 12:26
|modify
|97
|0.03
|1.4115
|1.4105
|1.4095
|268
|2007.09.24 12:35
|modify
|97
|0.03
|1.4115
|1.4104
|1.4094
|269
|2007.09.24 12:35
|modify
|97
|0.03
|1.4115
|1.4103
|1.4093
|270
|2007.09.24 12:35
|modify
|97
|0.03
|1.4115
|1.4102
|1.4092
|271
|2007.09.24 12:35
|modify
|96
|0.01
|1.4109
|1.4103
|1.4093
|272
|2007.09.24 12:35
|modify
|96
|0.01
|1.4109
|1.4102
|1.4092
|273
|2007.09.24 12:35
|modify
|97
|0.03
|1.4115
|1.4101
|1.4091
|274
|2007.09.24 12:36
|modify
|97
|0.03
|1.4115
|1.4100
|1.4090
|275
|2007.09.24 12:36
|modify
|96
|0.01
|1.4109
|1.4101
|1.4091
|276
|2007.09.24 12:36
|modify
|96
|0.01
|1.4109
|1.4100
|1.4090
|277
|2007.09.24 12:38
|modify
|97
|0.03
|1.4115
|1.4099
|1.4089
|278
|2007.09.24 12:38
|modify
|96
|0.01
|1.4109
|1.4099
|1.4089
|279
|2007.09.24 12:46
|s/l
|96
|0.01
|1.4099
|1.4099
|1.4089
|1.00
|2793.82
|280
|2007.09.24 12:46
|s/l
|97
|0.03
|1.4099
|1.4099
|1.4089
|4.80
|2798.62
|281
|2007.09.25 09:00
|buy
|98
|0.01
|1.4089
|1.3879
|0.0000
|282
|2007.09.25 09:11
|modify
|98
|0.01
|1.4089
|1.4095
|1.4105
|283
|2007.09.25 09:11
|modify
|98
|0.01
|1.4089
|1.4096
|1.4106
|284
|2007.09.25 09:11
|modify
|98
|0.01
|1.4089
|1.4097
|1.4107
|285
|2007.09.25 09:14
|s/l
|98
|0.01
|1.4097
|1.4097
|1.4107
|0.80
|2799.42
|286
|2007.09.26 02:00
|sell
|99
|0.01
|1.4141
|1.4351
|0.0000
|287
|2007.09.26 04:06
|sell
|100
|0.03
|1.4146
|1.4351
|0.0000
|288
|2007.09.26 04:12
|sell
|101
|0.09
|1.4152
|1.4352
|0.0000
|289
|2007.09.26 05:09
|modify
|101
|0.09
|1.4152
|1.4147
|1.4137
|290
|2007.09.26 05:10
|s/l
|101
|0.09
|1.4147
|1.4147
|1.4137
|4.50
|2803.92
|291
|2007.09.26 05:10
|close
|100
|0.03
|1.4147
|1.4351
|0.0000
|-0.30
|2803.62
|292
|2007.09.26 05:11
|close
|99
|0.01
|1.4146
|1.4351
|0.0000
|-0.50
|2803.12
|293
|2007.09.27 01:00
|sell
|102
|0.01
|1.4126
|1.4336
|0.0000
|294
|2007.09.27 01:55
|sell
|103
|0.03
|1.4132
|1.4337
|0.0000
|295
|2007.09.27 03:04
|sell
|104
|0.09
|1.4138
|1.4338
|0.0000
|296
|2007.09.27 03:08
|sell
|105
|0.27
|1.4145
|1.4340
|0.0000
|297
|2007.09.27 03:21
|close
|105
|0.27
|1.4140
|1.4340
|0.0000
|13.50
|2816.62
|298
|2007.09.27 03:21
|close
|104
|0.09
|1.4141
|1.4338
|0.0000
|-2.70
|2813.92
|299
|2007.09.27 03:22
|close
|103
|0.03
|1.4140
|1.4337
|0.0000
|-2.40
|2811.52
|300
|2007.09.27 03:22
|close
|102
|0.01
|1.4141
|1.4336
|0.0000
|-1.50
|2810.02
|301
|2007.10.01 04:00
|sell
|106
|0.01
|1.4266
|1.4476
|0.0000
|302
|2007.10.01 04:26
|sell
|107
|0.03
|1.4272
|1.4477
|0.0000
|303
|2007.10.01 04:45
|modify
|107
|0.03
|1.4272
|1.4267
|1.4257
|304
|2007.10.01 04:46
|s/l
|107
|0.03
|1.4267
|1.4267
|1.4257
|1.50
|2811.52
|305
|2007.10.01 04:46
|close
|106
|0.01
|1.4267
|1.4476
|0.0000
|-0.10
|2811.42
|306
|2007.10.02 21:00
|buy
|108
|0.01
|1.4155
|1.3945
|0.0000
|307
|2007.10.02 22:08
|buy
|109
|0.03
|1.4149
|1.3944
|0.0000
|308
|2007.10.03 01:21
|modify
|109
|0.03
|1.4149
|1.4155
|1.4165
|309
|2007.10.03 01:22
|modify
|109
|0.03
|1.4149
|1.4156
|1.4166
|310
|2007.10.03 01:23
|modify
|109
|0.03
|1.4149
|1.4157
|1.4167
|311
|2007.10.03 01:23
|modify
|109
|0.03
|1.4149
|1.4158
|1.4168
|312
|2007.10.03 01:23
|modify
|109
|0.03
|1.4149
|1.4159
|1.4169
|313
|2007.10.03 01:24
|modify
|109
|0.03
|1.4149
|1.4160
|1.4170
|314
|2007.10.03 01:24
|modify
|109
|0.03
|1.4149
|1.4161
|1.4171
|315
|2007.10.03 01:25
|modify
|108
|0.01
|1.4155
|1.4160
|1.4170
|316
|2007.10.03 01:26
|modify
|109
|0.03
|1.4149
|1.4162
|1.4172
|317
|2007.10.03 01:26
|modify
|108
|0.01
|1.4155
|1.4161
|1.4171
|318
|2007.10.03 01:28
|modify
|109
|0.03
|1.4149
|1.4163
|1.4173
|319
|2007.10.03 01:30
|modify
|109
|0.03
|1.4149
|1.4165
|1.4175
|320
|2007.10.03 01:30
|t/p
|108
|0.01
|1.4171
|1.4161
|1.4171
|1.57
|2812.99
|321
|2007.10.03 01:30
|close
|109
|0.03
|1.4174
|1.4165
|1.4175
|7.39
|2820.38
|322
|2007.10.04 04:00
|buy
|110
|0.01
|1.4093
|1.3883
|0.0000
|323
|2007.10.04 04:03
|buy
|111
|0.03
|1.4086
|1.3881
|0.0000
|324
|2007.10.04 04:37
|buy
|112
|0.09
|1.4080
|1.3880
|0.0000
|325
|2007.10.04 04:48
|modify
|112
|0.09
|1.4080
|1.4085
|1.4095
|326
|2007.10.04 04:49
|modify
|112
|0.09
|1.4080
|1.4086
|1.4096
|327
|2007.10.04 04:49
|modify
|112
|0.09
|1.4080
|1.4087
|1.4097
|328
|2007.10.04 04:52
|modify
|112
|0.09
|1.4080
|1.4088
|1.4098
|329
|2007.10.04 04:52
|modify
|112
|0.09
|1.4080
|1.4089
|1.4099
|330
|2007.10.04 04:52
|modify
|112
|0.09
|1.4080
|1.4090
|1.4100
|331
|2007.10.04 04:53
|modify
|112
|0.09
|1.4080
|1.4091
|1.4101
|332
|2007.10.04 04:55
|s/l
|112
|0.09
|1.4091
|1.4091
|1.4101
|9.90
|2830.28
|333
|2007.10.04 04:55
|close
|111
|0.03
|1.4091
|1.3881
|0.0000
|1.50
|2831.78
|334
|2007.10.04 04:55
|close
|110
|0.01
|1.4090
|1.3883
|0.0000
|-0.30
|2831.48
|335
|2007.10.05 07:00
|sell
|113
|0.01
|1.4127
|1.4337
|0.0000
|336
|2007.10.05 07:27
|modify
|113
|0.01
|1.4127
|1.4122
|1.4112
|337
|2007.10.05 07:31
|modify
|113
|0.01
|1.4127
|1.4121
|1.4111
|338
|2007.10.05 07:32
|modify
|113
|0.01
|1.4127
|1.4120
|1.4110
|339
|2007.10.05 07:32
|modify
|113
|0.01
|1.4127
|1.4118
|1.4108
|340
|2007.10.05 07:41
|s/l
|113
|0.01
|1.4118
|1.4118
|1.4108
|0.90
|2832.38
|341
|2007.10.08 03:00
|sell
|114
|0.01
|1.4134
|1.4344
|0.0000
|342
|2007.10.08 05:03
|sell
|115
|0.03
|1.4140
|1.4345
|0.0000
|343
|2007.10.08 06:09
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4134
|1.4124
|344
|2007.10.08 06:10
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4132
|1.4122
|345
|2007.10.08 06:10
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4131
|1.4121
|346
|2007.10.08 06:10
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4130
|1.4120
|347
|2007.10.08 06:10
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4129
|1.4119
|348
|2007.10.08 06:10
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4128
|1.4118
|349
|2007.10.08 06:11
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4126
|1.4116
|350
|2007.10.08 06:11
|modify
|114
|0.01
|1.4134
|1.4127
|1.4117
|351
|2007.10.08 06:19
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4125
|1.4115
|352
|2007.10.08 06:19
|modify
|114
|0.01
|1.4134
|1.4126
|1.4116
|353
|2007.10.08 06:20
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4124
|1.4114
|354
|2007.10.08 06:21
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4123
|1.4113
|355
|2007.10.08 06:21
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4122
|1.4112
|356
|2007.10.08 06:22
|modify
|114
|0.01
|1.4134
|1.4123
|1.4113
|357
|2007.10.08 06:23
|modify
|114
|0.01
|1.4134
|1.4122
|1.4112
|358
|2007.10.08 06:31
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4121
|1.4111
|359
|2007.10.08 06:32
|modify
|114
|0.01
|1.4134
|1.4121
|1.4111
|360
|2007.10.08 06:32
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4120
|1.4110
|361
|2007.10.08 06:34
|modify
|114
|0.01
|1.4134
|1.4120
|1.4110
|362
|2007.10.08 06:35
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4119
|1.4109
|363
|2007.10.08 06:35
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4117
|1.4107
|364
|2007.10.08 06:35
|modify
|114
|0.01
|1.4134
|1.4118
|1.4108
|365
|2007.10.08 06:35
|modify
|114
|0.01
|1.4134
|1.4117
|1.4107
|366
|2007.10.08 06:35
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4116
|1.4106
|367
|2007.10.08 06:35
|modify
|114
|0.01
|1.4134
|1.4116
|1.4106
|368
|2007.10.08 06:35
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4115
|1.4105
|369
|2007.10.08 06:35
|modify
|115
|0.03
|1.4140
|1.4113
|1.4103
|370
|2007.10.08 06:35
|modify
|114
|0.01
|1.4134
|1.4114
|1.4104
|371
|2007.10.08 06:35
|modify
|114
|0.01
|1.4134
|1.4113
|1.4103
|372
|2007.10.08 06:39
|s/l
|114
|0.01
|1.4113
|1.4113
|1.4103
|2.10
|2834.48
|373
|2007.10.08 06:39
|s/l
|115
|0.03
|1.4113
|1.4113
|1.4103
|8.10
|2842.58
|374
|2007.10.09 01:02
|buy
|116
|0.01
|1.4045
|1.3835
|0.0000
|375
|2007.10.09 01:11
|buy
|117
|0.03
|1.4039
|1.3834
|0.0000
|376
|2007.10.09 01:41
|buy
|118
|0.09
|1.4033
|1.3833
|0.0000
|377
|2007.10.09 03:15
|buy
|119
|0.27
|1.4027
|1.3832
|0.0000
|378
|2007.10.09 03:18
|buy
|120
|0.81
|1.4022
|1.3832
|0.0000
|379
|2007.10.09 04:32
|buy
|121
|2.43
|1.4016
|1.3831
|0.0000
|380
|2007.10.09 04:49
|close
|121
|2.43
|1.4019
|1.3831
|0.0000
|72.90
|2915.48
|381
|2007.10.09 04:49
|close
|120
|0.81
|1.4017
|1.3832
|0.0000
|-40.50
|2874.98
|382
|2007.10.09 04:50
|close
|119
|0.27
|1.4018
|1.3832
|0.0000
|-24.30
|2850.68
|383
|2007.10.09 04:50
|close
|118
|0.09
|1.4017
|1.3833
|0.0000
|-14.40
|2836.28
|384
|2007.10.09 04:50
|close
|117
|0.03
|1.4018
|1.3834
|0.0000
|-6.30
|2829.98
|385
|2007.10.09 04:50
|close
|116
|0.01
|1.4019
|1.3835
|0.0000
|-2.60
|2827.38
|386
|2007.10.09 07:00
|buy
|122
|0.01
|1.4045
|1.3835
|0.0000
|387
|2007.10.09 07:09
|buy
|123
|0.03
|1.4040
|1.3835
|0.0000
|388
|2007.10.09 07:13
|buy
|124
|0.09
|1.4034
|1.3834
|0.0000
|389
|2007.10.09 07:39
|modify
|124
|0.09
|1.4034
|1.4040
|1.4050
|390
|2007.10.09 07:42
|modify
|124
|0.09
|1.4034
|1.4042
|1.4052
|391
|2007.10.09 07:48
|s/l
|124
|0.09
|1.4042
|1.4042
|1.4052
|7.20
|2834.58
|392
|2007.10.09 07:48
|close
|123
|0.03
|1.4042
|1.3835
|0.0000
|0.60
|2835.18
|393
|2007.10.09 07:48
|close
|122
|0.01
|1.4039
|1.3835
|0.0000
|-0.60
|2834.58
|394
|2007.10.10 06:00
|sell
|125
|0.01
|1.4100
|1.4310
|0.0000
|395
|2007.10.10 06:02
|sell
|126
|0.03
|1.4106
|1.4311
|0.0000
|396
|2007.10.10 06:15
|sell
|127
|0.09
|1.4112
|1.4312
|0.0000
|397
|2007.10.10 07:17
|sell
|128
|0.27
|1.4118
|1.4313
|0.0000
|398
|2007.10.10 07:19
|sell
|129
|0.81
|1.4125
|1.4315
|0.0000
|399
|2007.10.10 08:01
|close
|129
|0.81
|1.4121
|1.4315
|0.0000
|32.40
|2866.98
|400
|2007.10.10 08:01
|close
|128
|0.27
|1.4122
|1.4313
|0.0000
|-10.80
|2856.18
|401
|2007.10.10 08:01
|close
|127
|0.09
|1.4121
|1.4312
|0.0000
|-8.10
|2848.08
|402
|2007.10.10 08:02
|close
|126
|0.03
|1.4122
|1.4311
|0.0000
|-4.80
|2843.28
|403
|2007.10.10 08:02
|close
|125
|0.01
|1.4123
|1.4310
|0.0000
|-2.30
|2840.98
|404
|2007.10.10 18:00
|sell
|130
|0.01
|1.4130
|1.4340
|0.0000
|405
|2007.10.10 19:25
|sell
|131
|0.03
|1.4136
|1.4341
|0.0000
|406
|2007.10.10 19:32
|sell
|132
|0.09
|1.4142
|1.4342
|0.0000
|407
|2007.10.10 20:20
|sell
|133
|0.27
|1.4147
|1.4342
|0.0000
|408
|2007.10.10 21:03
|close
|133
|0.27
|1.4144
|1.4342
|0.0000
|8.10
|2849.08
|409
|2007.10.10 21:04
|close
|132
|0.09
|1.4145
|1.4342
|0.0000
|-2.70
|2846.38
|410
|2007.10.10 21:05
|close
|131
|0.03
|1.4144
|1.4341
|0.0000
|-2.40
|2843.98
|411
|2007.10.10 21:05
|close
|130
|0.01
|1.4145
|1.4340
|0.0000
|-1.50
|2842.48
|412
|2007.10.11 20:00
|sell
|134
|0.01
|1.4186
|1.4396
|0.0000
|413
|2007.10.11 20:09
|sell
|135
|0.03
|1.4192
|1.4397
|0.0000
|414
|2007.10.11 21:43
|sell
|136
|0.09
|1.4198
|1.4398
|0.0000
|415
|2007.10.12 00:05
|sell
|137
|0.27
|1.4204
|1.4399
|0.0000
|416
|2007.10.12 00:53
|close
|137
|0.27
|1.4201
|1.4399
|0.0000
|8.10
|2850.58
|417
|2007.10.12 00:53
|close
|136
|0.09
|1.4199
|1.4398
|0.0000
|-0.87
|2849.72
|418
|2007.10.12 00:53
|close
|135
|0.03
|1.4200
|1.4397
|0.0000
|-2.39
|2847.33
|419
|2007.10.12 00:54
|close
|134
|0.01
|1.4201
|1.4396
|0.0000
|-1.50
|2845.83
|420
|2007.10.15 06:00
|buy
|138
|0.01
|1.4178
|1.3968
|0.0000
|421
|2007.10.15 06:20
|buy
|139
|0.03
|1.4172
|1.3967
|0.0000
|422
|2007.10.15 07:00
|modify
|139
|0.03
|1.4172
|1.4178
|1.4188
|423
|2007.10.15 07:00
|modify
|139
|0.03
|1.4172
|1.4179
|1.4189
|424
|2007.10.15 07:00
|modify
|139
|0.03
|1.4172
|1.4180
|1.4190
|425
|2007.10.15 07:00
|modify
|139
|0.03
|1.4172
|1.4181
|1.4191
|426
|2007.10.15 07:00
|modify
|139
|0.03
|1.4172
|1.4182
|1.4192
|427
|2007.10.15 07:03
|modify
|139
|0.03
|1.4172
|1.4183
|1.4193
|428
|2007.10.15 07:04
|modify
|139
|0.03
|1.4172
|1.4184
|1.4194
|429
|2007.10.15 07:04
|modify
|138
|0.01
|1.4178
|1.4183
|1.4193
|430
|2007.10.15 07:04
|modify
|138
|0.01
|1.4178
|1.4184
|1.4194
|431
|2007.10.15 07:09
|s/l
|138
|0.01
|1.4184
|1.4184
|1.4194
|0.60
|2846.43
|432
|2007.10.15 07:09
|s/l
|139
|0.03
|1.4184
|1.4184
|1.4194
|3.60
|2850.03
|433
|2007.10.15 18:00
|sell
|140
|0.01
|1.4202
|1.4412
|0.0000
|434
|2007.10.15 20:38
|sell
|141
|0.03
|1.4207
|1.4412
|0.0000
|435
|2007.10.15 21:50
|sell
|142
|0.09
|1.4214
|1.4414
|0.0000
|436
|2007.10.15 22:19
|modify
|142
|0.09
|1.4214
|1.4209
|1.4199
|437
|2007.10.15 22:19
|modify
|142
|0.09
|1.4214
|1.4208
|1.4198
|438
|2007.10.15 22:28
|s/l
|142
|0.09
|1.4208
|1.4208
|1.4198
|5.40
|2855.43
|439
|2007.10.15 22:28
|close
|141
|0.03
|1.4208
|1.4412
|0.0000
|-0.30
|2855.13
|440
|2007.10.15 22:29
|close
|140
|0.01
|1.4206
|1.4412
|0.0000
|-0.40
|2854.73
|441
|2007.10.16 20:00
|buy
|143
|0.01
|1.4164
|1.3954
|0.0000
|442
|2007.10.16 20:49
|modify
|143
|0.01
|1.4164
|1.4169
|1.4179
|443
|2007.10.16 20:49
|modify
|143
|0.01
|1.4164
|1.4170
|1.4180
|444
|2007.10.16 20:57
|s/l
|143
|0.01
|1.4170
|1.4170
|1.4180
|0.60
|2855.33
|445
|2007.10.17 20:00
|sell
|144
|0.01
|1.4188
|1.4398
|0.0000
|446
|2007.10.17 20:11
|sell
|145
|0.03
|1.4195
|1.4400
|0.0000
|447
|2007.10.17 20:18
|sell
|146
|0.09
|1.4201
|1.4401
|0.0000
|448
|2007.10.17 20:21
|sell
|147
|0.27
|1.4206
|1.4401
|0.0000
|449
|2007.10.17 20:43
|sell
|148
|0.81
|1.4212
|1.4402
|0.0000
|450
|2007.10.17 20:45
|close
|148
|0.81
|1.4209
|1.4402
|0.0000
|24.30
|2879.63
|451
|2007.10.17 20:45
|close
|147
|0.27
|1.4210
|1.4401
|0.0000
|-10.80
|2868.83
|452
|2007.10.17 20:45
|close
|146
|0.09
|1.4211
|1.4401
|0.0000
|-9.00
|2859.83
|453
|2007.10.17 20:45
|close
|145
|0.03
|1.4210
|1.4400
|0.0000
|-4.50
|2855.33
|454
|2007.10.17 20:45
|close
|144
|0.01
|1.4211
|1.4398
|0.0000
|-2.30
|2853.03
|455
|2007.10.18 21:00
|sell
|149
|0.01
|1.4294
|1.4504
|0.0000
|456
|2007.10.19 00:57
|modify
|149
|0.01
|1.4294
|1.4289
|1.4279
|457
|2007.10.19 00:58
|modify
|149
|0.01
|1.4294
|1.4288
|1.4278
|458
|2007.10.19 00:59
|modify
|149
|0.01
|1.4294
|1.4287
|1.4277
|459
|2007.10.19 01:01
|modify
|149
|0.01
|1.4294
|1.4285
|1.4275
|460
|2007.10.19 01:15
|modify
|149
|0.01
|1.4294
|1.4284
|1.4274
|461
|2007.10.19 01:16
|modify
|149
|0.01
|1.4294
|1.4283
|1.4273
|462
|2007.10.19 01:18
|s/l
|149
|0.01
|1.4283
|1.4283
|1.4273
|1.10
|2854.13
|463
|2007.10.22 09:00
|sell
|150
|0.01
|1.4309
|1.4519
|0.0000
|464
|2007.10.22 09:51
|modify
|150
|0.01
|1.4309
|1.4304
|1.4294
|465
|2007.10.22 09:51
|modify
|150
|0.01
|1.4309
|1.4303
|1.4293
|466
|2007.10.22 09:55
|s/l
|150
|0.01
|1.4303
|1.4303
|1.4293
|0.60
|2854.73
|467
|2007.10.22 23:00
|buy
|151
|0.01
|1.4178
|1.3968
|0.0000
|468
|2007.10.23 00:48
|buy
|152
|0.03
|1.4172
|1.3967
|0.0000
|469
|2007.10.23 01:40
|modify
|152
|0.03
|1.4172
|1.4180
|1.4190
|470
|2007.10.23 01:41
|modify
|152
|0.03
|1.4172
|1.4181
|1.4191
|471
|2007.10.23 01:42
|modify
|152
|0.03
|1.4172
|1.4182
|1.4192
|472
|2007.10.23 01:47
|modify
|152
|0.03
|1.4172
|1.4183
|1.4193
|473
|2007.10.23 01:49
|modify
|152
|0.03
|1.4172
|1.4184
|1.4194
|474
|2007.10.23 01:49
|modify
|151
|0.01
|1.4178
|1.4183
|1.4193
|475
|2007.10.23 01:51
|modify
|152
|0.03
|1.4172
|1.4185
|1.4195
|476
|2007.10.23 01:51
|modify
|152
|0.03
|1.4172
|1.4186
|1.4196
|477
|2007.10.23 01:51
|modify
|152
|0.03
|1.4172
|1.4187
|1.4197
|478
|2007.10.23 01:52
|modify
|151
|0.01
|1.4178
|1.4186
|1.4196
|479
|2007.10.23 01:52
|modify
|151
|0.01
|1.4178
|1.4187
|1.4197
|480
|2007.10.23 01:56
|s/l
|151
|0.01
|1.4187
|1.4187
|1.4197
|0.86
|2855.60
|481
|2007.10.23 01:56
|s/l
|152
|0.03
|1.4187
|1.4187
|1.4197
|4.50
|2860.10
|482
|2007.10.24 04:00
|sell
|153
|0.01
|1.4263
|1.4473
|0.0000
|483
|2007.10.24 05:21
|modify
|153
|0.01
|1.4263
|1.4257
|1.4247
|484
|2007.10.24 05:21
|modify
|153
|0.01
|1.4263
|1.4256
|1.4246
|485
|2007.10.24 05:21
|modify
|153
|0.01
|1.4263
|1.4254
|1.4244
|486
|2007.10.24 05:22
|s/l
|153
|0.01
|1.4254
|1.4254
|1.4244
|0.90
|2861.00
|487
|2007.10.25 09:00
|sell
|154
|0.01
|1.4253
|1.4463
|0.0000
|488
|2007.10.25 09:00
|sell
|155
|0.03
|1.4259
|1.4464
|0.0000
|489
|2007.10.25 09:06
|sell
|156
|0.09
|1.4265
|1.4465
|0.0000
|490
|2007.10.25 09:53
|sell
|157
|0.27
|1.4271
|1.4466
|0.0000
|491
|2007.10.25 09:55
|sell
|158
|0.81
|1.4277
|1.4467
|0.0000
|492
|2007.10.25 10:03
|close
|158
|0.81
|1.4274
|1.4467
|0.0000
|24.30
|2885.30
|493
|2007.10.25 10:03
|close
|157
|0.27
|1.4275
|1.4466
|0.0000
|-10.80
|2874.50
|494
|2007.10.25 10:03
|close
|156
|0.09
|1.4273
|1.4465
|0.0000
|-7.20
|2867.30
|495
|2007.10.25 10:04
|close
|155
|0.03
|1.4272
|1.4464
|0.0000
|-3.90
|2863.40
|496
|2007.10.25 10:04
|close
|154
|0.01
|1.4271
|1.4463
|0.0000
|-1.80
|2861.60
|497
|2007.10.26 01:00
|sell
|159
|0.01
|1.4322
|1.4532
|0.0000
|498
|2007.10.26 01:47
|sell
|160
|0.03
|1.4327
|1.4532
|0.0000
|499
|2007.10.26 02:08
|sell
|161
|0.09
|1.4333
|1.4533
|0.0000
|500
|2007.10.26 03:04
|modify
|161
|0.09
|1.4333
|1.4328
|1.4318
|501
|2007.10.26 03:07
|modify
|161
|0.09
|1.4333
|1.4327
|1.4317
|502
|2007.10.26 03:15
|modify
|161
|0.09
|1.4333
|1.4326
|1.4316
|503
|2007.10.26 03:18
|modify
|161
|0.09
|1.4333
|1.4325
|1.4315
|504
|2007.10.26 03:30
|s/l
|161
|0.09
|1.4325
|1.4325
|1.4315
|7.20
|2868.80
|505
|2007.10.26 03:30
|close
|160
|0.03
|1.4326
|1.4532
|0.0000
|0.30
|2869.10
|506
|2007.10.26 03:30
|close
|159
|0.01
|1.4325
|1.4532
|0.0000
|-0.30
|2868.80
|507
|2007.10.26 21:00
|sell
|162
|0.01
|1.4388
|1.4598
|0.0000
|508
|2007.10.28 23:00
|sell
|163
|0.03
|1.4412
|1.4617
|0.0000
|509
|2007.10.29 05:12
|sell
|164
|0.09
|1.4418
|1.4618
|0.0000
|510
|2007.10.29 06:03
|sell
|165
|0.27
|1.4424
|1.4619
|0.0000
|511
|2007.10.29 06:59
|close
|165
|0.27
|1.4419
|1.4619
|0.0000
|13.50
|2882.30
|512
|2007.10.29 07:00
|close
|164
|0.09
|1.4418
|1.4618
|0.0000
|0.00
|2882.30
|513
|2007.10.29 07:00
|close
|163
|0.03
|1.4419
|1.4617
|0.0000
|-2.09
|2880.21
|514
|2007.10.29 07:00
|close
|162
|0.01
|1.4418
|1.4598
|0.0000
|-3.00
|2877.21
|515
|2007.10.29 07:00
|sell
|166
|0.01
|1.4417
|1.4627
|0.0000
|516
|2007.10.29 07:37
|sell
|167
|0.03
|1.4423
|1.4628
|0.0000
|517
|2007.10.29 07:40
|sell
|168
|0.09
|1.4430
|1.4630
|0.0000
|518
|2007.10.29 09:05
|modify
|168
|0.09
|1.4430
|1.4425
|1.4415
|519
|2007.10.29 09:05
|modify
|168
|0.09
|1.4430
|1.4424
|1.4414
|520
|2007.10.29 09:05
|modify
|168
|0.09
|1.4430
|1.4423
|1.4413
|521
|2007.10.29 09:06
|modify
|168
|0.09
|1.4430
|1.4422
|1.4412
|522
|2007.10.29 09:07
|modify
|168
|0.09
|1.4430
|1.4421
|1.4411
|523
|2007.10.29 09:08
|modify
|168
|0.09
|1.4430
|1.4420
|1.4410
|524
|2007.10.29 09:08
|modify
|168
|0.09
|1.4430
|1.4419
|1.4409
|525
|2007.10.29 09:08
|modify
|168
|0.09
|1.4430
|1.4418
|1.4408
|526
|2007.10.29 09:08
|modify
|168
|0.09
|1.4430
|1.4417
|1.4407
|527
|2007.10.29 09:08
|modify
|167
|0.03
|1.4423
|1.4417
|1.4407
|528
|2007.10.29 09:10
|modify
|168
|0.09
|1.4430
|1.4416
|1.4406
|529
|2007.10.29 09:10
|modify
|168
|0.09
|1.4430
|1.4414
|1.4404
|530
|2007.10.29 09:10
|modify
|167
|0.03
|1.4423
|1.4415
|1.4405
|531
|2007.10.29 09:10
|modify
|167
|0.03
|1.4423
|1.4414
|1.4404
|532
|2007.10.29 09:12
|s/l
|167
|0.03
|1.4414
|1.4414
|1.4404
|2.70
|2879.91
|533
|2007.10.29 09:12
|s/l
|168
|0.09
|1.4414
|1.4414
|1.4404
|14.40
|2894.31
|534
|2007.10.29 09:12
|close
|166
|0.01
|1.4414
|1.4627
|0.0000
|0.30
|2894.61
|535
|2007.10.30 00:01
|sell
|169
|0.01
|1.4414
|1.4624
|0.0000
|536
|2007.10.30 00:38
|modify
|169
|0.01
|1.4414
|1.4408
|1.4398
|537
|2007.10.30 00:39
|modify
|169
|0.01
|1.4414
|1.4407
|1.4397
|538
|2007.10.30 00:41
|modify
|169
|0.01
|1.4414
|1.4406
|1.4396
|539
|2007.10.30 00:48
|modify
|169
|0.01
|1.4414
|1.4405
|1.4395
|540
|2007.10.30 00:48
|modify
|169
|0.01
|1.4414
|1.4404
|1.4394
|541
|2007.10.30 00:48
|modify
|169
|0.01
|1.4414
|1.4402
|1.4392
|542
|2007.10.30 00:50
|modify
|169
|0.01
|1.4414
|1.4401
|1.4391
|543
|2007.10.30 00:53
|modify
|169
|0.01
|1.4414
|1.4399
|1.4389
|544
|2007.10.30 00:53
|modify
|169
|0.01
|1.4414
|1.4397
|1.4387
|545
|2007.10.30 00:54
|modify
|169
|0.01
|1.4414
|1.4395
|1.4385
|546
|2007.10.30 00:57
|s/l
|169
|0.01
|1.4395
|1.4395
|1.4385
|1.90
|2896.51
|547
|2007.10.31 05:00
|sell
|170
|0.01
|1.4434
|1.4644
|0.0000
|548
|2007.10.31 05:38
|sell
|171
|0.03
|1.4440
|1.4645
|0.0000
|549
|2007.10.31 06:04
|sell
|172
|0.09
|1.4446
|1.4646
|0.0000
|550
|2007.10.31 06:12
|sell
|173
|0.27
|1.4452
|1.4647
|0.0000
|551
|2007.10.31 06:13
|close
|173
|0.27
|1.4448
|1.4647
|0.0000
|10.80
|2907.31
|552
|2007.10.31 06:13
|close
|172
|0.09
|1.4449
|1.4646
|0.0000
|-2.70
|2904.61
|553
|2007.10.31 06:13
|close
|171
|0.03
|1.4448
|1.4645
|0.0000
|-2.40
|2902.21
|554
|2007.10.31 06:13
|close
|170
|0.01
|1.4446
|1.4644
|0.0000
|-1.20
|2901.01
|555
|2007.11.01 01:00
|sell
|174
|0.01
|1.4469
|1.4679
|0.0000
|556
|2007.11.01 01:46
|modify
|174
|0.01
|1.4469
|1.4464
|1.4454
|557
|2007.11.01 01:46
|modify
|174
|0.01
|1.4469
|1.4463
|1.4453
|558
|2007.11.01 02:19
|s/l
|174
|0.01
|1.4463
|1.4463
|1.4453
|0.60
|2901.61
|559
|2007.11.01 19:00
|buy
|175
|0.01
|1.4462
|1.4252
|0.0000
|560
|2007.11.01 19:14
|buy
|176
|0.03
|1.4456
|1.4251
|0.0000
|561
|2007.11.01 19:28
|buy
|177
|0.09
|1.4449
|1.4249
|0.0000
|562
|2007.11.01 19:39
|buy
|178
|0.27
|1.4444
|1.4249
|0.0000
|563
|2007.11.01 19:42
|close
|178
|0.27
|1.4447
|1.4249
|0.0000
|8.10
|2909.71
|564
|2007.11.01 19:42
|close
|177
|0.09
|1.4446
|1.4249
|0.0000
|-2.70
|2907.01
|565
|2007.11.01 19:42
|close
|176
|0.03
|1.4447
|1.4251
|0.0000
|-2.70
|2904.31
|566
|2007.11.01 19:42
|close
|175
|0.01
|1.4446
|1.4252
|0.0000
|-1.60
|2902.71
|567
|2007.11.02 03:00
|buy
|179
|0.01
|1.4438
|1.4228
|0.0000
|568
|2007.11.02 04:48
|modify
|179
|0.01
|1.4438
|1.4443
|1.4453
|569
|2007.11.02 05:05
|modify
|179
|0.01
|1.4438
|1.4444
|1.4454
|570
|2007.11.02 05:07
|modify
|179
|0.01
|1.4438
|1.4446
|1.4456
|571
|2007.11.02 05:18
|s/l
|179
|0.01
|1.4446
|1.4446
|1.4456
|0.80
|2903.51
|572
|2007.11.05 02:00
|sell
|180
|0.01
|1.4505
|1.4715
|0.0000
|573
|2007.11.05 03:01
|modify
|180
|0.01
|1.4505
|1.4497
|1.4487
|574
|2007.11.05 03:01
|modify
|180
|0.01
|1.4505
|1.4493
|1.4483
|575
|2007.11.05 03:01
|modify
|180
|0.01
|1.4505
|1.4492
|1.4482
|576
|2007.11.05 03:01
|s/l
|180
|0.01
|1.4492
|1.4492
|1.4482
|1.30
|2904.81
|577
|2007.11.06 00:00
|buy
|181
|0.01
|1.4479
|1.4269
|0.0000
|578
|2007.11.06 01:24
|buy
|182
|0.03
|1.4473
|1.4268
|0.0000
|579
|2007.11.06 05:10
|modify
|182
|0.03
|1.4473
|1.4480
|1.4490
|580
|2007.11.06 05:10
|modify
|182
|0.03
|1.4473
|1.4481
|1.4491
|581
|2007.11.06 05:10
|modify
|182
|0.03
|1.4473
|1.4482
|1.4492
|582
|2007.11.06 05:13
|modify
|182
|0.03
|1.4473
|1.4483
|1.4493
|583
|2007.11.06 05:14
|modify
|182
|0.03
|1.4473
|1.4485
|1.4495
|584
|2007.11.06 05:14
|modify
|182
|0.03
|1.4473
|1.4486
|1.4496
|585
|2007.11.06 05:15
|modify
|182
|0.03
|1.4473
|1.4487
|1.4497
|586
|2007.11.06 05:15
|modify
|182
|0.03
|1.4473
|1.4488
|1.4498
|587
|2007.11.06 05:15
|modify
|181
|0.01
|1.4479
|1.4487
|1.4497
|588
|2007.11.06 05:16
|s/l
|181
|0.01
|1.4487
|1.4487
|1.4497
|0.80
|2905.61
|589
|2007.11.06 05:16
|s/l
|182
|0.03
|1.4488
|1.4488
|1.4498
|4.50
|2910.11
|590
|2007.11.06 22:00
|sell
|183
|0.01
|1.4556
|1.4766
|0.0000
|591
|2007.11.06 22:11
|sell
|184
|0.03
|1.4562
|1.4767
|0.0000
|592
|2007.11.06 22:53
|sell
|185
|0.09
|1.4567
|1.4767
|0.0000
|593
|2007.11.06 23:16
|modify
|185
|0.09
|1.4567
|1.4561
|1.4551
|594
|2007.11.06 23:22
|s/l
|185
|0.09
|1.4561
|1.4561
|1.4551
|5.40
|2915.51
|595
|2007.11.06 23:22
|close
|184
|0.03
|1.4561
|1.4767
|0.0000
|0.30
|2915.81
|596
|2007.11.06 23:23
|close
|183
|0.01
|1.4560
|1.4766
|0.0000
|-0.40
|2915.41
|597
|2007.11.08 22:00
|sell
|186
|0.01
|1.4675
|1.4885
|0.0000
|598
|2007.11.09 00:03
|sell
|187
|0.03
|1.4681
|1.4886
|0.0000
|599
|2007.11.09 00:15
|sell
|188
|0.09
|1.4687
|1.4887
|0.0000
|600
|2007.11.09 00:24
|sell
|189
|0.27
|1.4692
|1.4887
|0.0000
|601
|2007.11.09 00:39
|sell
|190
|0.81
|1.4698
|1.4888
|0.0000
|602
|2007.11.09 00:53
|close
|190
|0.81
|1.4695
|1.4888
|0.0000
|24.30
|2939.71
|603
|2007.11.09 00:53
|close
|189
|0.27
|1.4694
|1.4887
|0.0000
|-5.40
|2934.31
|604
|2007.11.09 00:53
|close
|188
|0.09
|1.4693
|1.4887
|0.0000
|-5.40
|2928.91
|605
|2007.11.09 00:54
|close
|187
|0.03
|1.4694
|1.4886
|0.0000
|-3.90
|2925.01
|606
|2007.11.09 00:54
|close
|186
|0.01
|1.4693
|1.4885
|0.0000
|-1.80
|2923.22
|607
|2007.11.09 09:00
|sell
|191
|0.01
|1.4696
|1.4906
|0.0000
|608
|2007.11.09 09:10
|sell
|192
|0.03
|1.4702
|1.4907
|0.0000
|609
|2007.11.09 09:12
|sell
|193
|0.09
|1.4708
|1.4908
|0.0000
|610
|2007.11.09 09:28
|modify
|193
|0.09
|1.4708
|1.4702
|1.4692
|611
|2007.11.09 09:31
|s/l
|193
|0.09
|1.4702
|1.4702
|1.4692
|5.40
|2928.62
|612
|2007.11.09 09:31
|close
|192
|0.03
|1.4702
|1.4907
|0.0000
|0.00
|2928.62
|613
|2007.11.09 09:31
|close
|191
|0.01
|1.4703
|1.4906
|0.0000
|-0.70
|2927.92
|614
|2007.11.12 23:00
|buy
|194
|0.01
|1.4531
|1.4321
|0.0000
|615
|2007.11.12 23:25
|buy
|195
|0.03
|1.4526
|1.4321
|0.0000
|616
|2007.11.13 00:24
|modify
|195
|0.03
|1.4526
|1.4531
|1.4541
|617
|2007.11.13 00:26
|modify
|195
|0.03
|1.4526
|1.4532
|1.4542
|618
|2007.11.13 00:27
|modify
|195
|0.03
|1.4526
|1.4533
|1.4543
|619
|2007.11.13 00:27
|modify
|195
|0.03
|1.4526
|1.4535
|1.4545
|620
|2007.11.13 00:29
|modify
|195
|0.03
|1.4526
|1.4536
|1.4546
|621
|2007.11.13 00:32
|s/l
|195
|0.03
|1.4536
|1.4536
|1.4546
|2.90
|2930.81
|622
|2007.11.13 00:32
|close
|194
|0.01
|1.4536
|1.4321
|0.0000
|0.46
|2931.28
|623
|2007.11.15 09:00
|sell
|196
|0.01
|1.4654
|1.4864
|0.0000
|624
|2007.11.15 09:08
|modify
|196
|0.01
|1.4654
|1.4649
|1.4639
|625
|2007.11.15 09:08
|s/l
|196
|0.01
|1.4649
|1.4649
|1.4639
|0.50
|2931.78
|626
|2007.11.16 01:00
|buy
|197
|0.01
|1.4627
|1.4417
|0.0000
|627
|2007.11.16 01:11
|buy
|198
|0.03
|1.4621
|1.4416
|0.0000
|628
|2007.11.16 01:48
|buy
|199
|0.09
|1.4615
|1.4415
|0.0000
|629
|2007.11.16 02:12
|modify
|199
|0.09
|1.4615
|1.4621
|1.4631
|630
|2007.11.16 02:15
|s/l
|199
|0.09
|1.4621
|1.4621
|1.4631
|5.40
|2937.18
|631
|2007.11.16 02:15
|close
|198
|0.03
|1.4621
|1.4416
|0.0000
|0.00
|2937.18
|632
|2007.11.16 02:15
|close
|197
|0.01
|1.4622
|1.4417
|0.0000
|-0.50
|2936.68
|633
|2007.11.19 07:01
|sell
|200
|0.01
|1.4665
|1.4875
|0.0000
|634
|2007.11.19 07:12
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4659
|1.4649
|635
|2007.11.19 07:13
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4658
|1.4648
|636
|2007.11.19 07:13
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4657
|1.4647
|637
|2007.11.19 07:13
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4656
|1.4646
|638
|2007.11.19 07:13
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4655
|1.4645
|639
|2007.11.19 07:13
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4653
|1.4643
|640
|2007.11.19 07:13
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4652
|1.4642
|641
|2007.11.19 07:14
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4651
|1.4641
|642
|2007.11.19 07:15
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4650
|1.4640
|643
|2007.11.19 07:15
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4649
|1.4639
|644
|2007.11.19 07:15
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4648
|1.4638
|645
|2007.11.19 07:15
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4647
|1.4637
|646
|2007.11.19 07:15
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4646
|1.4636
|647
|2007.11.19 07:15
|modify
|200
|0.01
|1.4665
|1.4645
|1.4635
|648
|2007.11.19 07:17
|s/l
|200
|0.01
|1.4645
|1.4645
|1.4635
|2.00
|2938.68
|649
|2007.11.20 02:00
|sell
|201
|0.01
|1.4643
|1.4853
|0.0000
|650
|2007.11.20 03:42
|sell
|202
|0.03
|1.4650
|1.4855
|0.0000
|651
|2007.11.20 04:11
|sell
|203
|0.09
|1.4656
|1.4856
|0.0000
|652
|2007.11.20 04:40
|sell
|204
|0.27
|1.4663
|1.4858
|0.0000
|653
|2007.11.20 04:45
|sell
|205
|0.81
|1.4668
|1.4858
|0.0000
|654
|2007.11.20 04:59
|close
|205
|0.81
|1.4665
|1.4858
|0.0000
|24.30
|2962.98
|655
|2007.11.20 04:59
|close
|204
|0.27
|1.4667
|1.4858
|0.0000
|-10.80
|2952.18
|656
|2007.11.20 04:59
|close
|203
|0.09
|1.4666
|1.4856
|0.0000
|-9.00
|2943.18
|657
|2007.11.20 05:00
|close
|202
|0.03
|1.4667
|1.4855
|0.0000
|-5.10
|2938.08
|658
|2007.11.20 05:00
|close
|201
|0.01
|1.4665
|1.4853
|0.0000
|-2.20
|2935.88
|659
|2007.11.21 02:00
|sell
|206
|0.01
|1.4819
|1.5029
|0.0000
|660
|2007.11.21 03:15
|sell
|207
|0.03
|1.4825
|1.5030
|0.0000
|661
|2007.11.21 03:43
|sell
|208
|0.09
|1.4830
|1.5030
|0.0000
|662
|2007.11.21 04:25
|sell
|209
|0.27
|1.4836
|1.5031
|0.0000
|663
|2007.11.21 04:48
|close
|209
|0.27
|1.4833
|1.5031
|0.0000
|8.10
|2943.98
|664
|2007.11.21 04:49
|close
|208
|0.09
|1.4832
|1.5030
|0.0000
|-1.80
|2942.18
|665
|2007.11.21 04:49
|close
|207
|0.03
|1.4833
|1.5030
|0.0000
|-2.40
|2939.78
|666
|2007.11.21 04:49
|close
|206
|0.01
|1.4832
|1.5029
|0.0000
|-1.30
|2938.48
|667
|2007.11.22 02:01
|sell
|210
|0.01
|1.4857
|1.5067
|0.0000
|668
|2007.11.22 02:06
|sell
|211
|0.03
|1.4863
|1.5068
|0.0000
|669
|2007.11.22 02:18
|sell
|212
|0.09
|1.4870
|1.5070
|0.0000
|670
|2007.11.22 04:05
|modify
|212
|0.09
|1.4870
|1.4865
|1.4855
|671
|2007.11.22 04:06
|modify
|212
|0.09
|1.4870
|1.4863
|1.4853
|672
|2007.11.22 04:10
|s/l
|212
|0.09
|1.4863
|1.4863
|1.4853
|6.30
|2944.78
|673
|2007.11.22 04:10
|close
|211
|0.03
|1.4863
|1.5068
|0.0000
|0.00
|2944.78
|674
|2007.11.22 04:11
|close
|210
|0.01
|1.4862
|1.5067
|0.0000
|-0.50
|2944.28
|675
|2007.11.22 04:11
|sell
|213
|0.01
|1.4861
|1.5071
|0.0000
|676
|2007.11.22 04:11
|sell
|214
|0.03
|1.4867
|1.5072
|0.0000
|677
|2007.11.22 05:22
|modify
|214
|0.03
|1.4867
|1.4859
|1.4849
|678
|2007.11.22 05:24
|s/l
|214
|0.03
|1.4859
|1.4859
|1.4849
|2.40
|2946.68
|679
|2007.11.22 05:24
|close
|213
|0.01
|1.4859
|1.5071
|0.0000
|0.20
|2946.88
|680
|2007.11.23 10:00
|sell
|215
|0.01
|1.4821
|1.5031
|0.0000
|681
|2007.11.23 10:11
|sell
|216
|0.03
|1.4828
|1.5033
|0.0000
|682
|2007.11.23 10:17
|modify
|216
|0.03
|1.4828
|1.4820
|1.4810
|683
|2007.11.23 10:18
|s/l
|216
|0.03
|1.4820
|1.4820
|1.4810
|2.40
|2949.28
|684
|2007.11.23 10:18
|close
|215
|0.01
|1.4820
|1.5031
|0.0000
|0.10
|2949.38
|685
|2007.11.23 21:00
|buy
|217
|0.01
|1.4838
|1.4628
|0.0000
|686
|2007.11.25 23:00
|buy
|218
|0.03
|1.4828
|1.4623
|0.0000
|687
|2007.11.26 00:22
|modify
|218
|0.03
|1.4828
|1.4833
|1.4843
|688
|2007.11.26 00:55
|s/l
|218
|0.03
|1.4833
|1.4833
|1.4843
|1.40
|2950.77
|689
|2007.11.26 00:55
|close
|217
|0.01
|1.4831
|1.4628
|0.0000
|-0.73
|2950.04
|690
|2007.11.26 08:00
|buy
|219
|0.01
|1.4861
|1.4651
|0.0000
|691
|2007.11.26 08:01
|buy
|220
|0.03
|1.4854
|1.4649
|0.0000
|692
|2007.11.26 08:09
|buy
|221
|0.09
|1.4849
|1.4649
|0.0000
|693
|2007.11.26 08:13
|buy
|222
|0.27
|1.4842
|1.4647
|0.0000
|694
|2007.11.26 08:19
|close
|222
|0.27
|1.4846
|1.4647
|0.0000
|10.80
|2960.84
|695
|2007.11.26 08:19
|close
|221
|0.09
|1.4845
|1.4649
|0.0000
|-3.60
|2957.24
|696
|2007.11.26 08:19
|close
|220
|0.03
|1.4846
|1.4649
|0.0000
|-2.40
|2954.84
|697
|2007.11.26 08:19
|close
|219
|0.01
|1.4845
|1.4651
|0.0000
|-1.60
|2953.24
|698
|2007.11.27 06:00
|sell
|223
|0.01
|1.4856
|1.5066
|0.0000
|699
|2007.11.27 06:12
|modify
|223
|0.01
|1.4856
|1.4851
|1.4841
|700
|2007.11.27 06:13
|modify
|223
|0.01
|1.4856
|1.4850
|1.4840
|701
|2007.11.27 06:17
|s/l
|223
|0.01
|1.4850
|1.4850
|1.4840
|0.60
|2953.84
|702
|2007.11.29 07:00
|sell
|224
|0.01
|1.4802
|1.5012
|0.0000
|703
|2007.11.29 07:04
|sell
|225
|0.03
|1.4808
|1.5013
|0.0000
|704
|2007.11.29 07:10
|modify
|225
|0.03
|1.4808
|1.4802
|1.4792
|705
|2007.11.29 07:10
|modify
|225
|0.03
|1.4808
|1.4801
|1.4791
|706
|2007.11.29 07:14
|s/l
|225
|0.03
|1.4801
|1.4801
|1.4791
|2.10
|2955.94
|707
|2007.11.29 07:14
|close
|224
|0.01
|1.4801
|1.5012
|0.0000
|0.10
|2956.04
|708
|2007.11.29 19:00
|buy
|226
|0.01
|1.4761
|1.4551
|0.0000
|709
|2007.11.29 19:35
|buy
|227
|0.03
|1.4755
|1.4550
|0.0000
|710
|2007.11.29 20:39
|buy
|228
|0.09
|1.4748
|1.4548
|0.0000
|711
|2007.11.29 20:49
|buy
|229
|0.27
|1.4742
|1.4547
|0.0000
|712
|2007.11.29 22:16
|close
|229
|0.27
|1.4747
|1.4547
|0.0000
|13.50
|2969.54
|713
|2007.11.29 22:16
|close
|228
|0.09
|1.4746
|1.4548
|0.0000
|-1.80
|2967.74
|714
|2007.11.29 22:17
|close
|227
|0.03
|1.4747
|1.4550
|0.0000
|-2.40
|2965.34
|715
|2007.11.29 22:17
|close
|226
|0.01
|1.4746
|1.4551
|0.0000
|-1.50
|2963.84
|716
|2007.12.03 05:00
|buy
|230
|0.01
|1.4665
|1.4455
|0.0000
|717
|2007.12.03 06:42
|modify
|230
|0.01
|1.4665
|1.4670
|1.4680
|718
|2007.12.03 06:43
|modify
|230
|0.01
|1.4665
|1.4671
|1.4681
|719
|2007.12.03 06:43
|modify
|230
|0.01
|1.4665
|1.4672
|1.4682
|720
|2007.12.03 06:50
|s/l
|230
|0.01
|1.4672
|1.4672
|1.4682
|0.70
|2964.54
|721
|2007.12.05 01:00
|sell
|231
|0.01
|1.4750
|1.4960
|0.0000
|722
|2007.12.05 02:04
|sell
|232
|0.03
|1.4756
|1.4961
|0.0000
|723
|2007.12.05 02:32
|sell
|233
|0.09
|1.4762
|1.4962
|0.0000
|724
|2007.12.05 03:59
|sell
|234
|0.27
|1.4768
|1.4963
|0.0000
|725
|2007.12.05 04:41
|close
|234
|0.27
|1.4765
|1.4963
|0.0000
|8.10
|2972.64
|726
|2007.12.05 04:42
|close
|233
|0.09
|1.4764
|1.4962
|0.0000
|-1.80
|2970.84
|727
|2007.12.05 04:42
|close
|232
|0.03
|1.4765
|1.4961
|0.0000
|-2.70
|2968.14
|728
|2007.12.05 04:43
|close
|231
|0.01
|1.4763
|1.4960
|0.0000
|-1.30
|2966.84
|729
|2007.12.06 05:01
|buy
|235
|0.01
|1.4617
|1.4407
|0.0000
|730
|2007.12.06 05:13
|buy
|236
|0.03
|1.4611
|1.4406
|0.0000
|731
|2007.12.06 05:20
|buy
|237
|0.09
|1.4606
|1.4406
|0.0000
|732
|2007.12.06 06:37
|buy
|238
|0.27
|1.4600
|1.4405
|0.0000
|733
|2007.12.06 06:40
|close
|238
|0.27
|1.4603
|1.4405
|0.0000
|8.10
|2974.94
|734
|2007.12.06 06:40
|close
|237
|0.09
|1.4602
|1.4406
|0.0000
|-3.60
|2971.34
|735
|2007.12.06 06:40
|close
|236
|0.03
|1.4604
|1.4406
|0.0000
|-2.10
|2969.24
|736
|2007.12.06 06:40
|close
|235
|0.01
|1.4605
|1.4407
|0.0000
|-1.20
|2968.04
|737
|2007.12.07 05:00
|sell
|239
|0.01
|1.4606
|1.4816
|0.0000
|738
|2007.12.07 05:49
|sell
|240
|0.03
|1.4611
|1.4816
|0.0000
|739
|2007.12.07 06:58
|sell
|241
|0.09
|1.4617
|1.4817
|0.0000
|740
|2007.12.07 07:38
|modify
|241
|0.09
|1.4617
|1.4612
|1.4602
|741
|2007.12.07 07:38
|modify
|241
|0.09
|1.4617
|1.4611
|1.4601
|742
|2007.12.07 07:44
|s/l
|241
|0.09
|1.4611
|1.4611
|1.4601
|5.40
|2973.44
|743
|2007.12.07 07:44
|close
|240
|0.03
|1.4611
|1.4816
|0.0000
|0.00
|2973.44
|744
|2007.12.07 07:44
|close
|239
|0.01
|1.4610
|1.4816
|0.0000
|-0.40
|2973.04
|745
|2007.12.10 01:01
|sell
|242
|0.01
|1.4646
|1.4856
|0.0000
|746
|2007.12.10 06:57
|sell
|243
|0.03
|1.4651
|1.4856
|0.0000
|747
|2007.12.10 08:06
|sell
|244
|0.09
|1.4657
|1.4857
|0.0000
|748
|2007.12.10 09:57
|sell
|245
|0.27
|1.4664
|1.4859
|0.0000
|749
|2007.12.10 09:57
|sell
|246
|0.81
|1.4669
|1.4859
|0.0000
|750
|2007.12.10 10:05
|sell
|247
|2.43
|1.4675
|1.4860
|0.0000
|751
|2007.12.10 10:25
|close
|247
|2.43
|1.4672
|1.4860
|0.0000
|72.90
|3045.94
|752
|2007.12.10 10:26
|close
|246
|0.81
|1.4671
|1.4859
|0.0000
|-16.20
|3029.74
|753
|2007.12.10 10:26
|close
|245
|0.27
|1.4670
|1.4859
|0.0000
|-16.20
|3013.54
|754
|2007.12.10 10:26
|close
|244
|0.09
|1.4671
|1.4857
|0.0000
|-12.60
|3000.94
|755
|2007.12.10 10:26
|close
|243
|0.03
|1.4670
|1.4856
|0.0000
|-5.70
|2995.24
|756
|2007.12.10 10:26
|close
|242
|0.01
|1.4669
|1.4856
|0.0000
|-2.30
|2992.94
|757
|2007.12.10 22:01
|sell
|248
|0.01
|1.4710
|1.4920
|0.0000
|758
|2007.12.10 22:34
|sell
|249
|0.03
|1.4716
|1.4921
|0.0000
|759
|2007.12.10 22:46
|sell
|250
|0.09
|1.4722
|1.4922
|0.0000
|760
|2007.12.10 23:53
|modify
|250
|0.09
|1.4722
|1.4715
|1.4705
|761
|2007.12.10 23:54
|modify
|250
|0.09
|1.4722
|1.4713
|1.4703
|762
|2007.12.10 23:56
|modify
|250
|0.09
|1.4722
|1.4712
|1.4702
|763
|2007.12.11 00:01
|s/l
|250
|0.09
|1.4712
|1.4712
|1.4702
|9.03
|3001.97
|764
|2007.12.11 00:01
|close
|249
|0.03
|1.4712
|1.4921
|0.0000
|1.21
|3003.18
|765
|2007.12.11 00:02
|close
|248
|0.01
|1.4711
|1.4920
|0.0000
|-0.10
|3003.08
|766
|2007.12.12 06:00
|buy
|251
|0.02
|1.4680
|1.4470
|0.0000
|767
|2007.12.12 06:04
|buy
|252
|0.06
|1.4674
|1.4469
|0.0000
|768
|2007.12.12 06:33
|modify
|252
|0.06
|1.4674
|1.4680
|1.4690
|769
|2007.12.12 06:38
|modify
|252
|0.06
|1.4674
|1.4681
|1.4691
|770
|2007.12.12 06:39
|modify
|252
|0.06
|1.4674
|1.4682
|1.4692
|771
|2007.12.12 06:41
|modify
|252
|0.06
|1.4674
|1.4683
|1.4693
|772
|2007.12.12 06:42
|modify
|252
|0.06
|1.4674
|1.4686
|1.4696
|773
|2007.12.12 06:42
|modify
|252
|0.06
|1.4674
|1.4687
|1.4697
|774
|2007.12.12 06:42
|modify
|251
|0.02
|1.4680
|1.4686
|1.4696
|775
|2007.12.12 06:43
|modify
|252
|0.06
|1.4674
|1.4688
|1.4698
|776
|2007.12.12 06:43
|modify
|251
|0.02
|1.4680
|1.4687
|1.4697
|777
|2007.12.12 06:44
|modify
|251
|0.02
|1.4680
|1.4688
|1.4698
|778
|2007.12.12 06:45
|s/l
|251
|0.02
|1.4688
|1.4688
|1.4698
|1.60
|3004.68
|779
|2007.12.12 06:45
|s/l
|252
|0.06
|1.4688
|1.4688
|1.4698
|8.40
|3013.08
|780
|2007.12.13 09:00
|sell
|253
|0.02
|1.4706
|1.4916
|0.0000
|781
|2007.12.13 09:37
|modify
|253
|0.02
|1.4706
|1.4700
|1.4690
|782
|2007.12.13 09:37
|modify
|253
|0.02
|1.4706
|1.4698
|1.4688
|783
|2007.12.13 09:37
|modify
|253
|0.02
|1.4706
|1.4697
|1.4687
|784
|2007.12.13 09:38
|modify
|253
|0.02
|1.4706
|1.4696
|1.4686
|785
|2007.12.13 09:38
|modify
|253
|0.02
|1.4706
|1.4695
|1.4685
|786
|2007.12.13 09:38
|modify
|253
|0.02
|1.4706
|1.4694
|1.4684
|787
|2007.12.13 09:38
|modify
|253
|0.02
|1.4706
|1.4693
|1.4683
|788
|2007.12.13 09:39
|s/l
|253
|0.02
|1.4693
|1.4693
|1.4683
|2.60
|3015.68
|789
|2007.12.14 01:00
|buy
|254
|0.02
|1.4620
|1.4410
|0.0000
|790
|2007.12.14 01:11
|buy
|255
|0.06
|1.4614
|1.4409
|0.0000
|791
|2007.12.14 01:49
|modify
|255
|0.06
|1.4614
|1.4620
|1.4630
|792
|2007.12.14 01:53
|modify
|255
|0.06
|1.4614
|1.4621
|1.4631
|793
|2007.12.14 02:36
|s/l
|255
|0.06
|1.4621
|1.4621
|1.4631
|4.20
|3019.88
|794
|2007.12.14 02:36
|close
|254
|0.02
|1.4621
|1.4410
|0.0000
|0.20
|3020.08
|795
|2007.12.17 01:00
|buy
|256
|0.02
|1.4432
|1.4222
|0.0000
|796
|2007.12.17 02:46
|modify
|256
|0.02
|1.4432
|1.4438
|1.4448
|797
|2007.12.17 02:48
|s/l
|256
|0.02
|1.4438
|1.4438
|1.4448
|1.20
|3021.28
|798
|2007.12.19 07:00
|sell
|257
|0.02
|1.4396
|1.4606
|0.0000
|799
|2007.12.19 07:18
|modify
|257
|0.02
|1.4396
|1.4391
|1.4381
|800
|2007.12.19 07:26
|s/l
|257
|0.02
|1.4391
|1.4391
|1.4381
|1.00
|3022.28
|801
|2007.12.20 00:01
|buy
|258
|0.02
|1.4383
|1.4173
|0.0000
|802
|2007.12.20 04:49
|buy
|259
|0.06
|1.4377
|1.4172
|0.0000
|803
|2007.12.20 05:28
|buy
|260
|0.18
|1.4370
|1.4170
|0.0000
|804
|2007.12.20 06:53
|buy
|261
|0.27
|1.4362
|1.4167
|0.0000
|805
|2007.12.20 07:01
|close
|261
|0.27
|1.4368
|1.4167
|0.0000
|16.20
|3038.48
|806
|2007.12.20 07:01
|close
|260
|0.18
|1.4369
|1.4170
|0.0000
|-1.80
|3036.68
|807
|2007.12.20 07:01
|close
|259
|0.06
|1.4370
|1.4172
|0.0000
|-4.20
|3032.48
|808
|2007.12.20 07:02
|close
|258
|0.02
|1.4371
|1.4173
|0.0000
|-2.40
|3030.08
|809
|2007.12.20 18:00
|buy
|262
|0.02
|1.4350
|1.4140
|0.0000
|810
|2007.12.20 18:21
|buy
|263
|0.06
|1.4345
|1.4140
|0.0000
|811
|2007.12.20 19:52
|buy
|264
|0.18
|1.4339
|1.4139
|0.0000
|812
|2007.12.20 19:52
|buy
|265
|0.54
|1.4333
|1.4138
|0.0000
|813
|2007.12.20 19:57
|buy
|266
|0.81
|1.4326
|1.4136
|0.0000
|814
|2007.12.20 21:16
|buy
|267
|2.43
|1.4320
|1.4135
|0.0000
|815
|2007.12.20 21:51
|close
|267
|2.43
|1.4325
|1.4135
|0.0000
|121.50
|3151.58
|816
|2007.12.20 21:51
|close
|266
|0.81
|1.4324
|1.4136
|0.0000
|-16.20
|3135.38
|817
|2007.12.20 21:51
|close
|265
|0.54
|1.4326
|1.4138
|0.0000
|-37.80
|3097.58
|818
|2007.12.20 21:51
|close
|264
|0.18
|1.4327
|1.4139
|0.0000
|-21.60
|3075.98
|819
|2007.12.20 21:51
|close
|263
|0.06
|1.4326
|1.4140
|0.0000
|-11.40
|3064.58
|820
|2007.12.20 21:52
|close
|262
|0.02
|1.4327
|1.4140
|0.0000
|-4.60
|3059.98
|821
|2007.12.21 01:00
|buy
|268
|0.02
|1.4343
|1.4133
|0.0000
|822
|2007.12.21 01:21
|buy
|269
|0.06
|1.4337
|1.4132
|0.0000
|823
|2007.12.21 02:05
|modify
|269
|0.06
|1.4337
|1.4342
|1.4352
|824
|2007.12.21 02:06
|modify
|269
|0.06
|1.4337
|1.4343
|1.4353
|825
|2007.12.21 02:08
|modify
|269
|0.06
|1.4337
|1.4344
|1.4354
|826
|2007.12.21 02:17
|modify
|269
|0.06
|1.4337
|1.4345
|1.4355
|827
|2007.12.21 02:18
|modify
|269
|0.06
|1.4337
|1.4349
|1.4359
|828
|2007.12.21 02:18
|modify
|269
|0.06
|1.4337
|1.4351
|1.4361
|829
|2007.12.21 02:21
|modify
|269
|0.06
|1.4337
|1.4352
|1.4362
|830
|2007.12.21 02:22
|modify
|269
|0.06
|1.4337
|1.4353
|1.4363
|831
|2007.12.21 02:22
|modify
|268
|0.02
|1.4343
|1.4352
|1.4362
|832
|2007.12.21 02:30
|s/l
|269
|0.06
|1.4353
|1.4353
|1.4363
|9.60
|3069.58
|833
|2007.12.21 02:30
|close
|268
|0.02
|1.4353
|1.4352
|1.4362
|2.00
|3071.58
|834
|2007.12.26 23:02
|sell
|270
|0.02
|1.4484
|1.4694
|0.0000
|835
|2007.12.27 01:03
|modify
|270
|0.02
|1.4484
|1.4478
|1.4468
|836
|2007.12.27 01:03
|modify
|270
|0.02
|1.4484
|1.4477
|1.4467
|837
|2007.12.27 01:08
|modify
|270
|0.02
|1.4484
|1.4476
|1.4466
|838
|2007.12.27 01:10
|modify
|270
|0.02
|1.4484
|1.4475
|1.4465
|839
|2007.12.27 01:23
|s/l
|270
|0.02
|1.4475
|1.4475
|1.4465
|1.82
|3073.40
|840
|2007.12.28 01:01
|sell
|271
|0.02
|1.4600
|1.4810
|0.0000
|841
|2007.12.28 02:01
|sell
|272
|0.06
|1.4606
|1.4811
|0.0000
|842
|2007.12.28 05:26
|sell
|273
|0.18
|1.4611
|1.4811
|0.0000
|843
|2007.12.28 05:41
|sell
|274
|0.54
|1.4617
|1.4812
|0.0000
|844
|2007.12.28 05:42
|sell
|275
|0.81
|1.4627
|1.4817
|0.0000
|845
|2007.12.28 05:53
|close
|275
|0.81
|1.4619
|1.4817
|0.0000
|64.80
|3138.20
|846
|2007.12.28 05:53
|close
|274
|0.54
|1.4620
|1.4812
|0.0000
|-16.20
|3122.00
|847
|2007.12.28 05:54
|close
|273
|0.18
|1.4619
|1.4811
|0.0000
|-14.40
|3107.60
|848
|2007.12.28 05:54
|close
|272
|0.06
|1.4620
|1.4811
|0.0000
|-8.40
|3099.20
|849
|2007.12.28 05:55
|close
|271
|0.02
|1.4619
|1.4810
|0.0000
|-3.80
|3095.40
|850
|2007.12.28 20:00
|sell
|276
|0.02
|1.4713
|1.4923
|0.0000
|851
|2007.12.28 20:03
|sell
|277
|0.06
|1.4719
|1.4924
|0.0000
|852
|2007.12.28 21:49
|sell
|278
|0.18
|1.4725
|1.4925
|0.0000
|853
|2007.12.30 23:45
|sell
|279
|0.54
|1.4730
|1.4925
|0.0000
|854
|2007.12.30 23:51
|sell
|280
|1.62
|1.4736
|1.4926
|0.0000
|855
|2007.12.31 01:03
|sell
|281
|2.43
|1.4742
|1.4927
|0.0000
|856
|2007.12.31 01:25
|close
|281
|2.43
|1.4737
|1.4927
|0.0000
|121.50
|3216.90
|857
|2007.12.31 01:25
|close
|280
|1.62
|1.4736
|1.4926
|0.0000
|0.57
|3217.47
|858
|2007.12.31 01:25
|close
|279
|0.54
|1.4734
|1.4925
|0.0000
|-21.41
|3196.06
|859
|2007.12.31 01:25
|close
|278
|0.18
|1.4735
|1.4925
|0.0000
|-17.94
|3178.12
|860
|2007.12.31 01:25
|close
|277
|0.06
|1.4734
|1.4924
|0.0000
|-8.98
|3169.14
|861
|2007.12.31 01:25
|close
|276
|0.02
|1.4735
|1.4923
|0.0000
|-4.39
|3164.75
|862
|2008.01.03 03:00
|sell
|282
|0.02
|1.4705
|1.4915
|0.0000
|863
|2008.01.03 03:58
|sell
|283
|0.06
|1.4710
|1.4915
|0.0000
|864
|2008.01.03 04:37
|sell
|284
|0.18
|1.4717
|1.4917
|0.0000
|865
|2008.01.03 04:43
|modify
|284
|0.18
|1.4717
|1.4712
|1.4702
|866
|2008.01.03 04:44
|modify
|284
|0.18
|1.4717
|1.4711
|1.4701
|867
|2008.01.03 04:49
|s/l
|284
|0.18
|1.4711
|1.4711
|1.4701
|10.80
|3175.55
|868
|2008.01.03 04:49
|close
|283
|0.06
|1.4711
|1.4915
|0.0000
|-0.60
|3174.95
|869
|2008.01.03 04:49
|close
|282
|0.02
|1.4712
|1.4915
|0.0000
|-1.40
|3173.55
|870
|2008.01.04 01:00
|sell
|285
|0.02
|1.4741
|1.4951
|0.0000
|871
|2008.01.04 01:33
|sell
|286
|0.06
|1.4748
|1.4953
|0.0000
|872
|2008.01.04 04:07
|modify
|286
|0.06
|1.4748
|1.4743
|1.4733
|873
|2008.01.04 04:14
|modify
|286
|0.06
|1.4748
|1.4742
|1.4732
|874
|2008.01.04 04:16
|s/l
|286
|0.06
|1.4742
|1.4742
|1.4732
|3.60
|3177.15
|875
|2008.01.04 04:16
|close
|285
|0.02
|1.4742
|1.4951
|0.0000
|-0.20
|3176.95
|876
|2008.01.06 23:03
|sell
|287
|0.02
|1.4746
|1.4956
|0.0000
|877
|2008.01.07 01:29
|modify
|287
|0.02
|1.4746
|1.4740
|1.4730
|878
|2008.01.07 01:32
|modify
|287
|0.02
|1.4746
|1.4739
|1.4729
|879
|2008.01.07 01:32
|modify
|287
|0.02
|1.4746
|1.4738
|1.4728
|880
|2008.01.07 01:53
|s/l
|287
|0.02
|1.4738
|1.4738
|1.4728
|1.61
|3178.56
|881
|2008.01.08 02:00
|buy
|288
|0.02
|1.4684
|1.4474
|0.0000
|882
|2008.01.08 02:52
|modify
|288
|0.02
|1.4684
|1.4689
|1.4699
|883
|2008.01.08 02:53
|modify
|288
|0.02
|1.4684
|1.4690
|1.4700
|884
|2008.01.08 02:55
|modify
|288
|0.02
|1.4684
|1.4691
|1.4701
|885
|2008.01.08 02:55
|modify
|288
|0.02
|1.4684
|1.4692
|1.4702
|886
|2008.01.08 03:02
|s/l
|288
|0.02
|1.4692
|1.4692
|1.4702
|1.60
|3180.16
|887
|2008.01.08 21:00
|sell
|289
|0.02
|1.4708
|1.4918
|0.0000
|888
|2008.01.09 00:30
|sell
|290
|0.06
|1.4714
|1.4919
|0.0000
|889
|2008.01.09 04:13
|sell
|291
|0.18
|1.4720
|1.4920
|0.0000
|890
|2008.01.09 06:03
|sell
|292
|0.54
|1.4726
|1.4921
|0.0000
|891
|2008.01.09 06:05
|sell
|293
|1.62
|1.4731
|1.4921
|0.0000
|892
|2008.01.09 06:13
|close
|293
|1.62
|1.4728
|1.4921
|0.0000
|48.60
|3228.76
|893
|2008.01.09 06:13
|close
|292
|0.54
|1.4729
|1.4921
|0.0000
|-16.20
|3212.56
|894
|2008.01.09 06:13
|close
|291
|0.18
|1.4727
|1.4920
|0.0000
|-12.60
|3199.96
|895
|2008.01.09 06:14
|close
|290
|0.06
|1.4728
|1.4919
|0.0000
|-8.40
|3191.56
|896
|2008.01.09 06:14
|close
|289
|0.02
|1.4727
|1.4918
|0.0000
|-3.79
|3187.76
|897
|2008.01.09 10:00
|sell
|294
|0.02
|1.4712
|1.4922
|0.0000
|898
|2008.01.09 12:09
|modify
|294
|0.02
|1.4712
|1.4707
|1.4697
|899
|2008.01.09 12:09
|modify
|294
|0.02
|1.4712
|1.4705
|1.4695
|900
|2008.01.09 12:09
|modify
|294
|0.02
|1.4712
|1.4702
|1.4692
|901
|2008.01.09 12:10
|modify
|294
|0.02
|1.4712
|1.4701
|1.4691
|902
|2008.01.09 12:10
|modify
|294
|0.02
|1.4712
|1.4700
|1.4690
|903
|2008.01.09 12:10
|modify
|294
|0.02
|1.4712
|1.4699
|1.4689
|904
|2008.01.09 12:11
|modify
|294
|0.02
|1.4712
|1.4698
|1.4688
|905
|2008.01.09 12:11
|modify
|294
|0.02
|1.4712
|1.4697
|1.4687
|906
|2008.01.09 12:11
|modify
|294
|0.02
|1.4712
|1.4696
|1.4686
|907
|2008.01.09 12:11
|modify
|294
|0.02
|1.4712
|1.4695
|1.4685
|908
|2008.01.09 12:11
|modify
|294
|0.02
|1.4712
|1.4693
|1.4683
|909
|2008.01.09 12:12
|s/l
|294
|0.02
|1.4693
|1.4693
|1.4683
|3.80
|3191.56
|910
|2008.01.10 02:00
|buy
|295
|0.02
|1.4674
|1.4464
|0.0000
|911
|2008.01.10 02:08
|buy
|296
|0.06
|1.4669
|1.4464
|0.0000
|912
|2008.01.10 02:30
|modify
|296
|0.06
|1.4669
|1.4674
|1.4684
|913
|2008.01.10 02:33
|s/l
|296
|0.06
|1.4674
|1.4674
|1.4684
|3.00
|3194.56
|914
|2008.01.10 02:33
|close
|295
|0.02
|1.4674
|1.4464
|0.0000
|0.00
|3194.56
|915
|2008.01.11 05:00
|sell
|297
|0.02
|1.4811
|1.5021
|0.0000
|916
|2008.01.11 06:34
|modify
|297
|0.02
|1.4811
|1.4806
|1.4796
|917
|2008.01.11 06:36
|modify
|297
|0.02
|1.4811
|1.4805
|1.4795
|918
|2008.01.11 06:36
|modify
|297
|0.02
|1.4811
|1.4804
|1.4794
|919
|2008.01.11 06:36
|modify
|297
|0.02
|1.4811
|1.4801
|1.4791
|920
|2008.01.11 06:37
|modify
|297
|0.02
|1.4811
|1.4800
|1.4790
|921
|2008.01.11 06:37
|modify
|297
|0.02
|1.4811
|1.4799
|1.4789
|922
|2008.01.11 06:37
|modify
|297
|0.02
|1.4811
|1.4798
|1.4788
|923
|2008.01.11 06:37
|modify
|297
|0.02
|1.4811
|1.4797
|1.4787
|924
|2008.01.11 06:38
|modify
|297
|0.02
|1.4811
|1.4796
|1.4786
|925
|2008.01.11 06:38
|s/l
|297
|0.02
|1.4796
|1.4796
|1.4786
|3.00
|3197.56
|926
|2008.01.16 04:00
|buy
|298
|0.02
|1.4854
|1.4644
|0.0000
|927
|2008.01.16 04:09
|buy
|299
|0.06
|1.4849
|1.4644
|0.0000
|928
|2008.01.16 04:25
|buy
|300
|0.18
|1.4843
|1.4643
|0.0000
|929
|2008.01.16 04:29
|buy
|301
|0.54
|1.4837
|1.4642
|0.0000
|930
|2008.01.16 04:30
|close
|301
|0.54
|1.4840
|1.4642
|0.0000
|16.20
|3213.76
|931
|2008.01.16 04:30
|close
|300
|0.18
|1.4839
|1.4643
|0.0000
|-7.20
|3206.56
|932
|2008.01.16 04:30
|close
|299
|0.06
|1.4840
|1.4644
|0.0000
|-5.40
|3201.16
|933
|2008.01.16 04:30
|close
|298
|0.02
|1.4839
|1.4644
|0.0000
|-3.00
|3198.16
|934
|2008.01.17 02:01
|buy
|302
|0.02
|1.4675
|1.4465
|0.0000
|935
|2008.01.17 02:35
|buy
|303
|0.06
|1.4669
|1.4464
|0.0000
|936
|2008.01.17 02:37
|buy
|304
|0.18
|1.4663
|1.4463
|0.0000
|937
|2008.01.17 03:05
|buy
|305
|0.54
|1.4657
|1.4462
|0.0000
|938
|2008.01.17 03:05
|buy
|306
|1.62
|1.4651
|1.4461
|0.0000
|939
|2008.01.17 03:26
|close
|306
|1.62
|1.4654
|1.4461
|0.0000
|48.60
|3246.76
|940
|2008.01.17 03:27
|close
|305
|0.54
|1.4653
|1.4462
|0.0000
|-21.60
|3225.16
|941
|2008.01.17 03:27
|close
|304
|0.18
|1.4654
|1.4463
|0.0000
|-16.20
|3208.96
|942
|2008.01.17 03:28
|close
|303
|0.06
|1.4655
|1.4464
|0.0000
|-8.40
|3200.56
|943
|2008.01.17 03:28
|close
|302
|0.02
|1.4654
|1.4465
|0.0000
|-4.20
|3196.36
|944
|2008.01.18 06:00
|buy
|307
|0.02
|1.4642
|1.4432
|0.0000
|945
|2008.01.18 06:16
|buy
|308
|0.06
|1.4636
|1.4431
|0.0000
|946
|2008.01.18 06:46
|buy
|309
|0.18
|1.4630
|1.4430
|0.0000
|947
|2008.01.18 06:58
|modify
|309
|0.18
|1.4630
|1.4636
|1.4646
|948
|2008.01.18 07:00
|s/l
|309
|0.18
|1.4636
|1.4636
|1.4646
|10.80
|3207.16
|949
|2008.01.18 07:00
|close
|308
|0.06
|1.4636
|1.4431
|0.0000
|0.00
|3207.16
|950
|2008.01.18 07:00
|close
|307
|0.02
|1.4634
|1.4432
|0.0000
|-1.60
|3205.56
|951
|2008.01.18 12:00
|buy
|310
|0.02
|1.4651
|1.4441
|0.0000
|952
|2008.01.18 12:03
|buy
|311
|0.06
|1.4646
|1.4441
|0.0000
|953
|2008.01.18 12:23
|buy
|312
|0.18
|1.4640
|1.4440
|0.0000
|954
|2008.01.18 12:39
|modify
|312
|0.18
|1.4640
|1.4645
|1.4655
|955
|2008.01.18 12:40
|modify
|312
|0.18
|1.4640
|1.4647
|1.4657
|956
|2008.01.18 12:40
|modify
|312
|0.18
|1.4640
|1.4650
|1.4660
|957
|2008.01.18 12:40
|modify
|312
|0.18
|1.4640
|1.4652
|1.4662
|958
|2008.01.18 12:40
|modify
|312
|0.18
|1.4640
|1.4655
|1.4665
|959
|2008.01.18 12:40
|modify
|311
|0.06
|1.4646
|1.4654
|1.4664
|960
|2008.01.18 12:40
|modify
|312
|0.18
|1.4640
|1.4656
|1.4666
|961
|2008.01.18 12:40
|t/p
|311
|0.06
|1.4664
|1.4654
|1.4664
|10.80
|3216.36
|962
|2008.01.18 12:40
|close
|312
|0.18
|1.4664
|1.4656
|1.4666
|43.20
|3259.56
|963
|2008.01.18 12:40
|close
|310
|0.02
|1.4663
|1.4441
|0.0000
|2.40
|3261.96
|964
|2008.01.21 22:00
|buy
|313
|0.02
|1.4455
|1.4245
|0.0000
|965
|2008.01.21 22:27
|buy
|314
|0.06
|1.4449
|1.4244
|0.0000
|966
|2008.01.21 22:38
|buy
|315
|0.18
|1.4443
|1.4243
|0.0000
|967
|2008.01.21 22:48
|buy
|316
|0.54
|1.4437
|1.4242
|0.0000
|968
|2008.01.21 22:50
|buy
|317
|1.62
|1.4431
|1.4241
|0.0000
|969
|2008.01.21 23:13
|buy
|318
|2.43
|1.4425
|1.4240
|0.0000
|970
|2008.01.22 00:12
|close
|318
|2.43
|1.4430
|1.4240
|0.0000
|113.00
|3374.96
|971
|2008.01.22 00:12
|close
|317
|1.62
|1.4429
|1.4241
|0.0000
|-38.07
|3336.89
|972
|2008.01.22 00:12
|close
|316
|0.54
|1.4428
|1.4242
|0.0000
|-50.49
|3286.40
|973
|2008.01.22 00:12
|close
|315
|0.18
|1.4429
|1.4243
|0.0000
|-25.83
|3260.57
|974
|2008.01.22 00:13
|close
|314
|0.06
|1.4428
|1.4244
|0.0000
|-12.81
|3247.76
|975
|2008.01.22 00:13
|close
|313
|0.02
|1.4429
|1.4245
|0.0000
|-5.27
|3242.49
|976
|2008.01.22 02:00
|buy
|319
|0.02
|1.4445
|1.4235
|0.0000
|977
|2008.01.22 02:10
|buy
|320
|0.06
|1.4439
|1.4234
|0.0000
|978
|2008.01.22 02:33
|modify
|320
|0.06
|1.4439
|1.4445
|1.4455
|979
|2008.01.22 02:33
|modify
|320
|0.06
|1.4439
|1.4446
|1.4456
|980
|2008.01.22 02:33
|modify
|320
|0.06
|1.4439
|1.4447
|1.4457
|981
|2008.01.22 02:34
|modify
|320
|0.06
|1.4439
|1.4448
|1.4458
|982
|2008.01.22 02:34
|modify
|320
|0.06
|1.4439
|1.4449
|1.4459
|983
|2008.01.22 02:34
|s/l
|320
|0.06
|1.4449
|1.4449
|1.4459
|6.00
|3248.49
|984
|2008.01.22 02:34
|close
|319
|0.02
|1.4449
|1.4235
|0.0000
|0.80
|3249.29
|985
|2008.01.23 04:00
|sell
|321
|0.02
|1.4615
|1.4825
|0.0000
|986
|2008.01.23 04:06
|sell
|322
|0.06
|1.4621
|1.4826
|0.0000
|987
|2008.01.23 04:30
|sell
|323
|0.18
|1.4628
|1.4828
|0.0000
|988
|2008.01.23 04:49
|sell
|324
|0.54
|1.4634
|1.4829
|0.0000
|989
|2008.01.23 04:55
|close
|324
|0.54
|1.4631
|1.4829
|0.0000
|16.20
|3265.49
|990
|2008.01.23 04:55
|close
|323
|0.18
|1.4629
|1.4828
|0.0000
|-1.80
|3263.69
|991
|2008.01.23 04:55
|close
|322
|0.06
|1.4630
|1.4826
|0.0000
|-5.40
|3258.29
|992
|2008.01.23 04:55
|close
|321
|0.02
|1.4631
|1.4825
|0.0000
|-3.20
|3255.09
|993
|2008.01.24 08:00
|sell
|325
|0.02
|1.4593
|1.4803
|0.0000
|994
|2008.01.24 08:01
|sell
|326
|0.06
|1.4599
|1.4804
|0.0000
|995
|2008.01.24 08:02
|sell
|327
|0.18
|1.4605
|1.4805
|0.0000
|996
|2008.01.24 08:02
|sell
|328
|0.54
|1.4610
|1.4805
|0.0000
|997
|2008.01.24 08:04
|sell
|329
|1.62
|1.4616
|1.4806
|0.0000
|998
|2008.01.24 08:05
|sell
|330
|2.43
|1.4622
|1.4807
|0.0000
|999
|2008.01.24 08:07
|close
|330
|2.43
|1.4617
|1.4807
|0.0000
|121.50
|3376.59
|1000
|2008.01.24 08:07
|close
|329
|1.62
|1.4618
|1.4806
|0.0000
|-32.40
|3344.19
|1001
|2008.01.24 08:07
|close
|328
|0.54
|1.4616
|1.4805
|0.0000
|-32.40
|3311.79
|1002
|2008.01.24 08:07
|close
|327
|0.18
|1.4617
|1.4805
|0.0000
|-21.60
|3290.19
|1003
|2008.01.24 08:07
|close
|326
|0.06
|1.4616
|1.4804
|0.0000
|-10.20
|3279.99
|1004
|2008.01.24 08:07
|close
|325
|0.02
|1.4617
|1.4803
|0.0000
|-4.80
|3275.19