Strategy Tester Report
10p3v0.03
InterbankFX-MT4 Standard Accounts (Build 211)

商品EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期1 小时图 2007.08.08 00:00 - 2008.01.24 23:00 (2007.08.08 - 2008.01.25)
复盘模型每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
参数Magic=772188; TakeProfit=0; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=5; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true; AccountType=1; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
经测试过的柱数3826用于复盘的即时价数量704088复盘模型的质量90.00%
Mismatched charts errors0
起始资金2500.00
总净盈利775.19总获利2009.64总亏损-1234.45
盈利比1.63预期盈利2.35
绝对亏损298.98最大亏损897.40 (27.48%)相对亏损27.48% (897.40)
交易单总计330卖单 (获利百分比)186 (46.24%)买单 (获利百分比)144 (47.22%)
盈利交易(占总百分比)154 (46.67%)亏损交易(占总百分比)176 (53.33%)
最大:获利交易145.80亏损交易-50.49
平均:获利交易13.05亏损交易-7.01
最大:连续获利金额8 (35.40)连续亏损金额5 (-132.47)
最多:连续获利次数169.40 (4)连续亏损次数-132.47 (5)
平均:连续获利2连续亏损3
Graph
#时间类型定单手数价位止损获利获利余额
12007.08.08 02:00buy10.011.37541.35440.0000
22007.08.08 04:35buy20.031.37481.35430.0000
32007.08.08 05:56buy30.091.37421.35420.0000
42007.08.08 06:14buy40.271.37371.35420.0000
52007.08.08 06:15buy50.811.37291.35390.0000
62007.08.08 06:17buy62.431.37231.35380.0000
72007.08.08 06:20close62.431.37281.35380.0000121.502621.50
82007.08.08 06:20close50.811.37271.35390.0000-16.202605.30
92007.08.08 06:20close40.271.37281.35420.0000-24.302581.00
102007.08.08 06:20close30.091.37271.35420.0000-13.502567.50
112007.08.08 06:20close20.031.37251.35430.0000-6.902560.60
122007.08.08 06:20close10.011.37261.35440.0000-2.802557.80
132007.08.08 23:00sell70.011.38001.40100.0000
142007.08.09 00:37sell80.031.38051.40100.0000
152007.08.09 02:59modify80.031.38051.38001.3790
162007.08.09 03:02s/l80.031.38001.38001.37901.502559.30
172007.08.09 03:02close70.011.38041.40100.0000-0.392558.91
182007.08.10 04:00buy90.011.36641.34540.0000
192007.08.10 04:56buy100.031.36591.34540.0000
202007.08.10 05:36buy110.091.36531.34530.0000
212007.08.10 05:59modify110.091.36531.36581.3668
222007.08.10 05:59modify110.091.36531.36591.3669
232007.08.10 06:00modify110.091.36531.36601.3670
242007.08.10 06:00modify110.091.36531.36611.3671
252007.08.10 06:00modify110.091.36531.36621.3672
262007.08.10 06:01modify110.091.36531.36631.3673
272007.08.10 06:03s/l110.091.36631.36631.36739.002567.91
282007.08.10 06:03close100.031.36631.34540.00001.202569.11
292007.08.10 06:03close90.011.36601.34540.0000-0.402568.71
302007.08.14 01:00buy120.011.36151.34050.0000
312007.08.14 01:15buy130.031.36091.34040.0000
322007.08.14 02:36modify130.031.36091.36141.3624
332007.08.14 03:00s/l130.031.36141.36141.36241.502570.21
342007.08.14 03:00close120.011.36141.34050.0000-0.102570.11
352007.08.16 06:00buy140.011.34241.32140.0000
362007.08.16 06:19buy150.031.34191.32140.0000
372007.08.16 06:40modify150.031.34191.34241.3434
382007.08.16 06:41s/l150.031.34241.34241.34341.502571.61
392007.08.16 06:41close140.011.34231.32140.0000-0.102571.51
402007.08.19 23:00sell160.011.34861.36960.0000
412007.08.19 23:57modify160.011.34861.34811.3471
422007.08.20 00:00modify160.011.34861.34801.3470
432007.08.20 00:04s/l160.011.34801.34801.34700.602572.11
442007.08.21 08:00buy170.011.34781.32680.0000
452007.08.21 09:00buy180.031.34711.32660.0000
462007.08.21 09:28buy190.091.34641.32640.0000
472007.08.21 09:29buy200.271.34591.32640.0000
482007.08.21 09:38close200.271.34621.32640.00008.102580.21
492007.08.21 09:39close190.091.34631.32640.0000-0.902579.31
502007.08.21 09:39close180.031.34641.32660.0000-2.102577.21
512007.08.21 09:39close170.011.34651.32680.0000-1.302575.91
522007.08.21 18:00sell210.011.34621.36720.0000
532007.08.21 18:49sell220.031.34681.36730.0000
542007.08.21 19:16sell230.091.34741.36740.0000
552007.08.21 20:46modify230.091.34741.34681.3458
562007.08.21 20:59s/l230.091.34681.34681.34585.402581.31
572007.08.21 20:59close220.031.34681.36730.00000.002581.31
582007.08.21 21:00close210.011.34671.36720.0000-0.502580.81
592007.08.22 05:00buy240.011.34781.32680.0000
602007.08.22 06:10modify240.011.34781.34831.3493
612007.08.22 06:11modify240.011.34781.34851.3495
622007.08.22 06:11modify240.011.34781.34871.3497
632007.08.22 06:13s/l240.011.34871.34871.34970.902581.71
642007.08.23 05:00sell250.011.35451.37550.0000
652007.08.23 06:01sell260.031.35511.37560.0000
662007.08.23 06:23sell270.091.35571.37570.0000
672007.08.23 07:04modify270.091.35571.35501.3540
682007.08.23 07:11s/l270.091.35501.35501.35406.302588.01
692007.08.23 07:11close260.031.35501.37560.00000.302588.31
702007.08.23 07:11close250.011.35491.37550.0000-0.402587.91
712007.08.27 02:00sell280.011.36671.38770.0000
722007.08.27 02:05sell290.031.36731.38780.0000
732007.08.27 05:58sell300.091.36791.38790.0000
742007.08.27 07:14modify300.091.36791.36731.3663
752007.08.27 07:16modify300.091.36791.36721.3662
762007.08.27 07:17modify300.091.36791.36711.3661
772007.08.27 07:21modify300.091.36791.36701.3660
782007.08.27 07:34s/l300.091.36701.36701.36608.102596.01
792007.08.27 07:34close290.031.36701.38780.00000.902596.91
802007.08.27 07:34close280.011.36691.38770.0000-0.202596.71
812007.08.28 09:00buy310.011.36441.34340.0000
822007.08.28 10:00modify310.011.36441.36501.3660
832007.08.28 10:00modify310.011.36441.36511.3661
842007.08.28 10:01t/p310.011.36611.36511.36611.702598.41
852007.08.29 08:00buy320.011.35961.33860.0000
862007.08.29 08:09modify320.011.35961.36021.3612
872007.08.29 08:09s/l320.011.36021.36021.36120.602599.01
882007.08.30 02:00sell330.011.36551.38650.0000
892007.08.30 02:04sell340.031.36601.38650.0000
902007.08.30 05:06modify340.031.36601.36551.3645
912007.08.30 05:06modify340.031.36601.36541.3644
922007.08.30 05:07modify340.031.36601.36521.3642
932007.08.30 05:08modify340.031.36601.36511.3641
942007.08.30 05:12s/l340.031.36511.36511.36412.702601.71
952007.08.30 05:12close330.011.36521.38650.00000.302602.01
962007.08.30 23:00buy350.011.36441.34340.0000
972007.08.30 23:48modify350.011.36441.36511.3661
982007.08.30 23:48modify350.011.36441.36521.3662
992007.08.30 23:48modify350.011.36441.36531.3663
1002007.08.30 23:53modify350.011.36441.36541.3664
1012007.08.30 23:54modify350.011.36441.36561.3666
1022007.08.30 23:54modify350.011.36441.36571.3667
1032007.08.30 23:54modify350.011.36441.36581.3668
1042007.08.30 23:55modify350.011.36441.36591.3669
1052007.08.30 23:56modify350.011.36441.36611.3671
1062007.08.30 23:56modify350.011.36441.36621.3672
1072007.08.30 23:57modify350.011.36441.36631.3673
1082007.08.30 23:59modify350.011.36441.36641.3674
1092007.08.31 00:02modify350.011.36441.36651.3675
1102007.08.31 00:05modify350.011.36441.36671.3677
1112007.08.31 00:10s/l350.011.36671.36671.36772.262604.28
1122007.08.31 11:00sell360.011.36651.38750.0000
1132007.08.31 11:27sell370.031.36721.38770.0000
1142007.08.31 11:31sell380.091.36801.38800.0000
1152007.08.31 11:31sell390.271.36871.38820.0000
1162007.08.31 11:31sell400.811.36941.38840.0000
1172007.08.31 11:31sell412.431.37001.38850.0000
1182007.08.31 11:31close412.431.36961.38850.000097.202701.48
1192007.08.31 11:31close400.811.36951.38840.0000-8.102693.38
1202007.08.31 11:31close390.271.36931.38820.0000-16.202677.18
1212007.08.31 11:32close380.091.36911.38800.0000-9.902667.28
1222007.08.31 11:32close370.031.36901.38770.0000-5.402661.88
1232007.08.31 11:32close360.011.36891.38750.0000-2.402659.48
1242007.09.03 04:00buy420.011.36391.34290.0000
1252007.09.03 06:27modify420.011.36391.36451.3655
1262007.09.03 06:35s/l420.011.36451.36451.36550.602660.08
1272007.09.03 22:00buy430.011.36261.34160.0000
1282007.09.03 22:44buy440.031.36201.34150.0000
1292007.09.03 22:56buy450.091.36141.34140.0000
1302007.09.04 01:16buy460.271.36071.34120.0000
1312007.09.04 01:34close460.271.36111.34120.000010.802670.88
1322007.09.04 01:34close450.091.36101.34140.0000-3.922666.96
1332007.09.04 01:34close440.031.36121.34150.0000-2.502664.46
1342007.09.04 01:35close430.011.36131.34160.0000-1.342663.12
1352007.09.04 06:00buy470.011.36261.34160.0000
1362007.09.04 06:03buy480.031.36201.34150.0000
1372007.09.04 06:34buy490.091.36141.34140.0000
1382007.09.04 07:11buy500.271.36081.34130.0000
1392007.09.04 07:13close500.271.36121.34130.000010.802673.92
1402007.09.04 07:13close490.091.36111.34140.0000-2.702671.22
1412007.09.04 07:13close480.031.36121.34150.0000-2.402668.82
1422007.09.04 07:13close470.011.36111.34160.0000-1.502667.32
1432007.09.06 02:00sell510.011.36431.38530.0000
1442007.09.06 03:19sell520.031.36491.38540.0000
1452007.09.06 05:47modify520.031.36491.36441.3634
1462007.09.06 05:55s/l520.031.36441.36441.36341.502668.82
1472007.09.06 05:55close510.011.36441.38530.0000-0.102668.72
1482007.09.06 13:00sell530.011.36461.38560.0000
1492007.09.06 13:01sell540.031.36521.38570.0000
1502007.09.06 13:14sell550.091.36581.38580.0000
1512007.09.06 13:26sell560.271.36631.38580.0000
1522007.09.06 13:40close560.271.36601.38580.00008.102676.82
1532007.09.06 13:40close550.091.36591.38580.0000-0.902675.92
1542007.09.06 13:41close540.031.36581.38570.0000-1.802674.12
1552007.09.06 13:41close530.011.36591.38560.0000-1.302672.82
1562007.09.07 00:00sell570.011.36921.39020.0000
1572007.09.07 01:30modify570.011.36921.36861.3676
1582007.09.07 01:31modify570.011.36921.36841.3674
1592007.09.07 01:36modify570.011.36921.36831.3673
1602007.09.07 02:05modify570.011.36921.36811.3671
1612007.09.07 02:06modify570.011.36921.36801.3670
1622007.09.07 02:07modify570.011.36921.36791.3669
1632007.09.07 02:11modify570.011.36921.36781.3668
1642007.09.07 02:11modify570.011.36921.36761.3666
1652007.09.07 02:32modify570.011.36921.36751.3665
1662007.09.07 02:41modify570.011.36921.36731.3663
1672007.09.07 02:45s/l570.011.36731.36731.36631.902674.72
1682007.09.10 02:00sell580.011.37731.39830.0000
1692007.09.10 02:07sell590.031.37801.39850.0000
1702007.09.10 03:30modify590.031.37801.37741.3764
1712007.09.10 03:32s/l590.031.37741.37741.37641.802676.52
1722007.09.10 03:32close580.011.37751.39830.0000-0.202676.32
1732007.09.12 00:01sell600.011.38351.40450.0000
1742007.09.12 02:59sell610.031.38411.40460.0000
1752007.09.12 05:16sell620.091.38471.40470.0000
1762007.09.12 05:21sell630.271.38561.40510.0000
1772007.09.12 05:21sell640.811.38621.40520.0000
1782007.09.12 05:22sell652.431.38681.40530.0000
1792007.09.12 06:00close652.431.38621.40530.0000145.802822.12
1802007.09.12 06:00close640.811.38631.40520.0000-8.102814.02
1812007.09.12 06:00close630.271.38621.40510.0000-16.202797.82
1822007.09.12 06:00close620.091.38641.40470.0000-15.302782.52
1832007.09.12 06:00close610.031.38631.40460.0000-6.602775.92
1842007.09.12 06:00close600.011.38651.40450.0000-3.002772.92
1852007.09.13 00:00sell660.011.38931.41030.0000
1862007.09.13 06:21sell670.031.39001.41050.0000
1872007.09.13 06:43modify670.031.39001.38941.3884
1882007.09.13 06:44s/l670.031.38941.38941.38841.802774.72
1892007.09.13 06:44close660.011.38941.41030.0000-0.102774.62
1902007.09.14 06:00buy680.011.38841.36740.0000
1912007.09.14 06:47modify680.011.38841.38901.3900
1922007.09.14 06:50s/l680.011.38901.38901.39000.602775.22
1932007.09.14 13:00buy690.011.38831.36730.0000
1942007.09.14 13:00buy700.031.38771.36720.0000
1952007.09.14 13:09buy710.091.38711.36710.0000
1962007.09.14 13:11buy720.271.38651.36700.0000
1972007.09.14 13:12buy730.811.38601.36700.0000
1982007.09.14 13:12buy742.431.38541.36690.0000
1992007.09.14 13:13close742.431.38571.36690.000072.902848.12
2002007.09.14 13:13close730.811.38561.36700.0000-32.402815.72
2012007.09.14 13:13close720.271.38571.36700.0000-21.602794.12
2022007.09.14 13:13close710.091.38561.36710.0000-13.502780.62
2032007.09.14 13:13close700.031.38541.36720.0000-6.902773.72
2042007.09.14 13:14close690.011.38531.36730.0000-3.002770.72
2052007.09.14 19:00buy750.011.38781.36680.0000
2062007.09.16 22:05buy760.031.38701.36650.0000
2072007.09.16 23:14buy770.091.38641.36640.0000
2082007.09.16 23:25buy780.271.38591.36640.0000
2092007.09.17 00:15close780.271.38621.36640.00007.152777.88
2102007.09.17 00:15close770.091.38631.36640.0000-1.222776.66
2112007.09.17 00:16close760.031.38621.36650.0000-2.502774.16
2122007.09.17 00:17close750.011.38611.36680.0000-1.732772.42
2132007.09.17 12:00buy790.011.38791.36690.0000
2142007.09.17 14:08buy800.031.38731.36680.0000
2152007.09.17 14:29buy810.091.38671.36670.0000
2162007.09.17 15:27buy820.271.38621.36670.0000
2172007.09.17 15:52buy830.811.38561.36660.0000
2182007.09.17 15:53buy842.431.38501.36650.0000
2192007.09.17 15:54close842.431.38531.36650.000072.902845.32
2202007.09.17 15:54close830.811.38541.36660.0000-16.202829.12
2212007.09.17 15:54close820.271.38531.36670.0000-24.302804.82
2222007.09.17 15:54close810.091.38541.36670.0000-11.702793.12
2232007.09.17 15:55close800.031.38531.36680.0000-6.002787.12
2242007.09.17 15:55close790.011.38541.36690.0000-2.502784.62
2252007.09.18 01:00buy850.011.38711.36610.0000
2262007.09.18 01:29buy860.031.38651.36600.0000
2272007.09.18 01:37buy870.091.38601.36600.0000
2282007.09.18 05:55buy880.271.38541.36590.0000
2292007.09.18 06:08buy890.811.38481.36580.0000
2302007.09.18 06:13close890.811.38511.36580.000024.302808.92
2312007.09.18 06:13close880.271.38501.36590.0000-10.802798.12
2322007.09.18 06:14close870.091.38511.36600.0000-8.102790.02
2332007.09.18 06:14close860.031.38521.36600.0000-3.902786.12
2342007.09.18 06:14close850.011.38511.36610.0000-2.002784.12
2352007.09.18 10:00buy900.011.38661.36560.0000
2362007.09.18 11:12buy910.031.38611.36560.0000
2372007.09.18 12:11modify910.031.38611.38661.3876
2382007.09.18 12:11modify910.031.38611.38681.3878
2392007.09.18 12:11modify910.031.38611.38691.3879
2402007.09.18 12:11modify910.031.38611.38701.3880
2412007.09.18 12:13s/l910.031.38701.38701.38802.702786.82
2422007.09.18 12:13close900.011.38701.36560.00000.402787.22
2432007.09.19 06:00sell920.011.39771.41870.0000
2442007.09.19 06:12sell930.031.39831.41880.0000
2452007.09.19 07:32modify930.031.39831.39771.3967
2462007.09.19 07:35modify930.031.39831.39761.3966
2472007.09.19 07:36modify930.031.39831.39751.3965
2482007.09.19 07:36modify930.031.39831.39731.3963
2492007.09.19 07:41modify930.031.39831.39721.3962
2502007.09.19 07:47modify930.031.39831.39711.3961
2512007.09.19 07:47modify930.031.39831.39701.3960
2522007.09.19 07:48modify920.011.39771.39711.3961
2532007.09.19 07:48modify920.011.39771.39701.3960
2542007.09.19 07:49s/l920.011.39701.39701.39600.702787.92
2552007.09.19 07:49s/l930.031.39701.39701.39603.902791.82
2562007.09.20 21:00sell940.011.40651.42750.0000
2572007.09.20 21:04sell950.031.40731.42780.0000
2582007.09.20 21:41modify950.031.40731.40681.4058
2592007.09.20 21:47s/l950.031.40681.40681.40581.502793.32
2602007.09.20 21:47close940.011.40701.42750.0000-0.502792.82
2612007.09.24 12:00sell960.011.41091.43190.0000
2622007.09.24 12:07sell970.031.41151.43200.0000
2632007.09.24 12:22modify970.031.41151.41091.4099
2642007.09.24 12:23modify970.031.41151.41081.4098
2652007.09.24 12:23modify970.031.41151.41071.4097
2662007.09.24 12:25modify970.031.41151.41061.4096
2672007.09.24 12:26modify970.031.41151.41051.4095
2682007.09.24 12:35modify970.031.41151.41041.4094
2692007.09.24 12:35modify970.031.41151.41031.4093
2702007.09.24 12:35modify970.031.41151.41021.4092
2712007.09.24 12:35modify960.011.41091.41031.4093
2722007.09.24 12:35modify960.011.41091.41021.4092
2732007.09.24 12:35modify970.031.41151.41011.4091
2742007.09.24 12:36modify970.031.41151.41001.4090
2752007.09.24 12:36modify960.011.41091.41011.4091
2762007.09.24 12:36modify960.011.41091.41001.4090
2772007.09.24 12:38modify970.031.41151.40991.4089
2782007.09.24 12:38modify960.011.41091.40991.4089
2792007.09.24 12:46s/l960.011.40991.40991.40891.002793.82
2802007.09.24 12:46s/l970.031.40991.40991.40894.802798.62
2812007.09.25 09:00buy980.011.40891.38790.0000
2822007.09.25 09:11modify980.011.40891.40951.4105
2832007.09.25 09:11modify980.011.40891.40961.4106
2842007.09.25 09:11modify980.011.40891.40971.4107
2852007.09.25 09:14s/l980.011.40971.40971.41070.802799.42
2862007.09.26 02:00sell990.011.41411.43510.0000
2872007.09.26 04:06sell1000.031.41461.43510.0000
2882007.09.26 04:12sell1010.091.41521.43520.0000
2892007.09.26 05:09modify1010.091.41521.41471.4137
2902007.09.26 05:10s/l1010.091.41471.41471.41374.502803.92
2912007.09.26 05:10close1000.031.41471.43510.0000-0.302803.62
2922007.09.26 05:11close990.011.41461.43510.0000-0.502803.12
2932007.09.27 01:00sell1020.011.41261.43360.0000
2942007.09.27 01:55sell1030.031.41321.43370.0000
2952007.09.27 03:04sell1040.091.41381.43380.0000
2962007.09.27 03:08sell1050.271.41451.43400.0000
2972007.09.27 03:21close1050.271.41401.43400.000013.502816.62
2982007.09.27 03:21close1040.091.41411.43380.0000-2.702813.92
2992007.09.27 03:22close1030.031.41401.43370.0000-2.402811.52
3002007.09.27 03:22close1020.011.41411.43360.0000-1.502810.02
3012007.10.01 04:00sell1060.011.42661.44760.0000
3022007.10.01 04:26sell1070.031.42721.44770.0000
3032007.10.01 04:45modify1070.031.42721.42671.4257
3042007.10.01 04:46s/l1070.031.42671.42671.42571.502811.52
3052007.10.01 04:46close1060.011.42671.44760.0000-0.102811.42
3062007.10.02 21:00buy1080.011.41551.39450.0000
3072007.10.02 22:08buy1090.031.41491.39440.0000
3082007.10.03 01:21modify1090.031.41491.41551.4165
3092007.10.03 01:22modify1090.031.41491.41561.4166
3102007.10.03 01:23modify1090.031.41491.41571.4167
3112007.10.03 01:23modify1090.031.41491.41581.4168
3122007.10.03 01:23modify1090.031.41491.41591.4169
3132007.10.03 01:24modify1090.031.41491.41601.4170
3142007.10.03 01:24modify1090.031.41491.41611.4171
3152007.10.03 01:25modify1080.011.41551.41601.4170
3162007.10.03 01:26modify1090.031.41491.41621.4172
3172007.10.03 01:26modify1080.011.41551.41611.4171
3182007.10.03 01:28modify1090.031.41491.41631.4173
3192007.10.03 01:30modify1090.031.41491.41651.4175
3202007.10.03 01:30t/p1080.011.41711.41611.41711.572812.99
3212007.10.03 01:30close1090.031.41741.41651.41757.392820.38
3222007.10.04 04:00buy1100.011.40931.38830.0000
3232007.10.04 04:03buy1110.031.40861.38810.0000
3242007.10.04 04:37buy1120.091.40801.38800.0000
3252007.10.04 04:48modify1120.091.40801.40851.4095
3262007.10.04 04:49modify1120.091.40801.40861.4096
3272007.10.04 04:49modify1120.091.40801.40871.4097
3282007.10.04 04:52modify1120.091.40801.40881.4098
3292007.10.04 04:52modify1120.091.40801.40891.4099
3302007.10.04 04:52modify1120.091.40801.40901.4100
3312007.10.04 04:53modify1120.091.40801.40911.4101
3322007.10.04 04:55s/l1120.091.40911.40911.41019.902830.28
3332007.10.04 04:55close1110.031.40911.38810.00001.502831.78
3342007.10.04 04:55close1100.011.40901.38830.0000-0.302831.48
3352007.10.05 07:00sell1130.011.41271.43370.0000
3362007.10.05 07:27modify1130.011.41271.41221.4112
3372007.10.05 07:31modify1130.011.41271.41211.4111
3382007.10.05 07:32modify1130.011.41271.41201.4110
3392007.10.05 07:32modify1130.011.41271.41181.4108
3402007.10.05 07:41s/l1130.011.41181.41181.41080.902832.38
3412007.10.08 03:00sell1140.011.41341.43440.0000
3422007.10.08 05:03sell1150.031.41401.43450.0000
3432007.10.08 06:09modify1150.031.41401.41341.4124
3442007.10.08 06:10modify1150.031.41401.41321.4122
3452007.10.08 06:10modify1150.031.41401.41311.4121
3462007.10.08 06:10modify1150.031.41401.41301.4120
3472007.10.08 06:10modify1150.031.41401.41291.4119
3482007.10.08 06:10modify1150.031.41401.41281.4118
3492007.10.08 06:11modify1150.031.41401.41261.4116
3502007.10.08 06:11modify1140.011.41341.41271.4117
3512007.10.08 06:19modify1150.031.41401.41251.4115
3522007.10.08 06:19modify1140.011.41341.41261.4116
3532007.10.08 06:20modify1150.031.41401.41241.4114
3542007.10.08 06:21modify1150.031.41401.41231.4113
3552007.10.08 06:21modify1150.031.41401.41221.4112
3562007.10.08 06:22modify1140.011.41341.41231.4113
3572007.10.08 06:23modify1140.011.41341.41221.4112
3582007.10.08 06:31modify1150.031.41401.41211.4111
3592007.10.08 06:32modify1140.011.41341.41211.4111
3602007.10.08 06:32modify1150.031.41401.41201.4110
3612007.10.08 06:34modify1140.011.41341.41201.4110
3622007.10.08 06:35modify1150.031.41401.41191.4109
3632007.10.08 06:35modify1150.031.41401.41171.4107
3642007.10.08 06:35modify1140.011.41341.41181.4108
3652007.10.08 06:35modify1140.011.41341.41171.4107
3662007.10.08 06:35modify1150.031.41401.41161.4106
3672007.10.08 06:35modify1140.011.41341.41161.4106
3682007.10.08 06:35modify1150.031.41401.41151.4105
3692007.10.08 06:35modify1150.031.41401.41131.4103
3702007.10.08 06:35modify1140.011.41341.41141.4104
3712007.10.08 06:35modify1140.011.41341.41131.4103
3722007.10.08 06:39s/l1140.011.41131.41131.41032.102834.48
3732007.10.08 06:39s/l1150.031.41131.41131.41038.102842.58
3742007.10.09 01:02buy1160.011.40451.38350.0000
3752007.10.09 01:11buy1170.031.40391.38340.0000
3762007.10.09 01:41buy1180.091.40331.38330.0000
3772007.10.09 03:15buy1190.271.40271.38320.0000
3782007.10.09 03:18buy1200.811.40221.38320.0000
3792007.10.09 04:32buy1212.431.40161.38310.0000
3802007.10.09 04:49close1212.431.40191.38310.000072.902915.48
3812007.10.09 04:49close1200.811.40171.38320.0000-40.502874.98
3822007.10.09 04:50close1190.271.40181.38320.0000-24.302850.68
3832007.10.09 04:50close1180.091.40171.38330.0000-14.402836.28
3842007.10.09 04:50close1170.031.40181.38340.0000-6.302829.98
3852007.10.09 04:50close1160.011.40191.38350.0000-2.602827.38
3862007.10.09 07:00buy1220.011.40451.38350.0000
3872007.10.09 07:09buy1230.031.40401.38350.0000
3882007.10.09 07:13buy1240.091.40341.38340.0000
3892007.10.09 07:39modify1240.091.40341.40401.4050
3902007.10.09 07:42modify1240.091.40341.40421.4052
3912007.10.09 07:48s/l1240.091.40421.40421.40527.202834.58
3922007.10.09 07:48close1230.031.40421.38350.00000.602835.18
3932007.10.09 07:48close1220.011.40391.38350.0000-0.602834.58
3942007.10.10 06:00sell1250.011.41001.43100.0000
3952007.10.10 06:02sell1260.031.41061.43110.0000
3962007.10.10 06:15sell1270.091.41121.43120.0000
3972007.10.10 07:17sell1280.271.41181.43130.0000
3982007.10.10 07:19sell1290.811.41251.43150.0000
3992007.10.10 08:01close1290.811.41211.43150.000032.402866.98
4002007.10.10 08:01close1280.271.41221.43130.0000-10.802856.18
4012007.10.10 08:01close1270.091.41211.43120.0000-8.102848.08
4022007.10.10 08:02close1260.031.41221.43110.0000-4.802843.28
4032007.10.10 08:02close1250.011.41231.43100.0000-2.302840.98
4042007.10.10 18:00sell1300.011.41301.43400.0000
4052007.10.10 19:25sell1310.031.41361.43410.0000
4062007.10.10 19:32sell1320.091.41421.43420.0000
4072007.10.10 20:20sell1330.271.41471.43420.0000
4082007.10.10 21:03close1330.271.41441.43420.00008.102849.08
4092007.10.10 21:04close1320.091.41451.43420.0000-2.702846.38
4102007.10.10 21:05close1310.031.41441.43410.0000-2.402843.98
4112007.10.10 21:05close1300.011.41451.43400.0000-1.502842.48
4122007.10.11 20:00sell1340.011.41861.43960.0000
4132007.10.11 20:09sell1350.031.41921.43970.0000
4142007.10.11 21:43sell1360.091.41981.43980.0000
4152007.10.12 00:05sell1370.271.42041.43990.0000
4162007.10.12 00:53close1370.271.42011.43990.00008.102850.58
4172007.10.12 00:53close1360.091.41991.43980.0000-0.872849.72
4182007.10.12 00:53close1350.031.42001.43970.0000-2.392847.33
4192007.10.12 00:54close1340.011.42011.43960.0000-1.502845.83
4202007.10.15 06:00buy1380.011.41781.39680.0000
4212007.10.15 06:20buy1390.031.41721.39670.0000
4222007.10.15 07:00modify1390.031.41721.41781.4188
4232007.10.15 07:00modify1390.031.41721.41791.4189
4242007.10.15 07:00modify1390.031.41721.41801.4190
4252007.10.15 07:00modify1390.031.41721.41811.4191
4262007.10.15 07:00modify1390.031.41721.41821.4192
4272007.10.15 07:03modify1390.031.41721.41831.4193
4282007.10.15 07:04modify1390.031.41721.41841.4194
4292007.10.15 07:04modify1380.011.41781.41831.4193
4302007.10.15 07:04modify1380.011.41781.41841.4194
4312007.10.15 07:09s/l1380.011.41841.41841.41940.602846.43
4322007.10.15 07:09s/l1390.031.41841.41841.41943.602850.03
4332007.10.15 18:00sell1400.011.42021.44120.0000
4342007.10.15 20:38sell1410.031.42071.44120.0000
4352007.10.15 21:50sell1420.091.42141.44140.0000
4362007.10.15 22:19modify1420.091.42141.42091.4199
4372007.10.15 22:19modify1420.091.42141.42081.4198
4382007.10.15 22:28s/l1420.091.42081.42081.41985.402855.43
4392007.10.15 22:28close1410.031.42081.44120.0000-0.302855.13
4402007.10.15 22:29close1400.011.42061.44120.0000-0.402854.73
4412007.10.16 20:00buy1430.011.41641.39540.0000
4422007.10.16 20:49modify1430.011.41641.41691.4179
4432007.10.16 20:49modify1430.011.41641.41701.4180
4442007.10.16 20:57s/l1430.011.41701.41701.41800.602855.33
4452007.10.17 20:00sell1440.011.41881.43980.0000
4462007.10.17 20:11sell1450.031.41951.44000.0000
4472007.10.17 20:18sell1460.091.42011.44010.0000
4482007.10.17 20:21sell1470.271.42061.44010.0000
4492007.10.17 20:43sell1480.811.42121.44020.0000
4502007.10.17 20:45close1480.811.42091.44020.000024.302879.63
4512007.10.17 20:45close1470.271.42101.44010.0000-10.802868.83
4522007.10.17 20:45close1460.091.42111.44010.0000-9.002859.83
4532007.10.17 20:45close1450.031.42101.44000.0000-4.502855.33
4542007.10.17 20:45close1440.011.42111.43980.0000-2.302853.03
4552007.10.18 21:00sell1490.011.42941.45040.0000
4562007.10.19 00:57modify1490.011.42941.42891.4279
4572007.10.19 00:58modify1490.011.42941.42881.4278
4582007.10.19 00:59modify1490.011.42941.42871.4277
4592007.10.19 01:01modify1490.011.42941.42851.4275
4602007.10.19 01:15modify1490.011.42941.42841.4274
4612007.10.19 01:16modify1490.011.42941.42831.4273
4622007.10.19 01:18s/l1490.011.42831.42831.42731.102854.13
4632007.10.22 09:00sell1500.011.43091.45190.0000
4642007.10.22 09:51modify1500.011.43091.43041.4294
4652007.10.22 09:51modify1500.011.43091.43031.4293
4662007.10.22 09:55s/l1500.011.43031.43031.42930.602854.73
4672007.10.22 23:00buy1510.011.41781.39680.0000
4682007.10.23 00:48buy1520.031.41721.39670.0000
4692007.10.23 01:40modify1520.031.41721.41801.4190
4702007.10.23 01:41modify1520.031.41721.41811.4191
4712007.10.23 01:42modify1520.031.41721.41821.4192
4722007.10.23 01:47modify1520.031.41721.41831.4193
4732007.10.23 01:49modify1520.031.41721.41841.4194
4742007.10.23 01:49modify1510.011.41781.41831.4193
4752007.10.23 01:51modify1520.031.41721.41851.4195
4762007.10.23 01:51modify1520.031.41721.41861.4196
4772007.10.23 01:51modify1520.031.41721.41871.4197
4782007.10.23 01:52modify1510.011.41781.41861.4196
4792007.10.23 01:52modify1510.011.41781.41871.4197
4802007.10.23 01:56s/l1510.011.41871.41871.41970.862855.60
4812007.10.23 01:56s/l1520.031.41871.41871.41974.502860.10
4822007.10.24 04:00sell1530.011.42631.44730.0000
4832007.10.24 05:21modify1530.011.42631.42571.4247
4842007.10.24 05:21modify1530.011.42631.42561.4246
4852007.10.24 05:21modify1530.011.42631.42541.4244
4862007.10.24 05:22s/l1530.011.42541.42541.42440.902861.00
4872007.10.25 09:00sell1540.011.42531.44630.0000
4882007.10.25 09:00sell1550.031.42591.44640.0000
4892007.10.25 09:06sell1560.091.42651.44650.0000
4902007.10.25 09:53sell1570.271.42711.44660.0000
4912007.10.25 09:55sell1580.811.42771.44670.0000
4922007.10.25 10:03close1580.811.42741.44670.000024.302885.30
4932007.10.25 10:03close1570.271.42751.44660.0000-10.802874.50
4942007.10.25 10:03close1560.091.42731.44650.0000-7.202867.30
4952007.10.25 10:04close1550.031.42721.44640.0000-3.902863.40
4962007.10.25 10:04close1540.011.42711.44630.0000-1.802861.60
4972007.10.26 01:00sell1590.011.43221.45320.0000
4982007.10.26 01:47sell1600.031.43271.45320.0000
4992007.10.26 02:08sell1610.091.43331.45330.0000
5002007.10.26 03:04modify1610.091.43331.43281.4318
5012007.10.26 03:07modify1610.091.43331.43271.4317
5022007.10.26 03:15modify1610.091.43331.43261.4316
5032007.10.26 03:18modify1610.091.43331.43251.4315
5042007.10.26 03:30s/l1610.091.43251.43251.43157.202868.80
5052007.10.26 03:30close1600.031.43261.45320.00000.302869.10
5062007.10.26 03:30close1590.011.43251.45320.0000-0.302868.80
5072007.10.26 21:00sell1620.011.43881.45980.0000
5082007.10.28 23:00sell1630.031.44121.46170.0000
5092007.10.29 05:12sell1640.091.44181.46180.0000
5102007.10.29 06:03sell1650.271.44241.46190.0000
5112007.10.29 06:59close1650.271.44191.46190.000013.502882.30
5122007.10.29 07:00close1640.091.44181.46180.00000.002882.30
5132007.10.29 07:00close1630.031.44191.46170.0000-2.092880.21
5142007.10.29 07:00close1620.011.44181.45980.0000-3.002877.21
5152007.10.29 07:00sell1660.011.44171.46270.0000
5162007.10.29 07:37sell1670.031.44231.46280.0000
5172007.10.29 07:40sell1680.091.44301.46300.0000
5182007.10.29 09:05modify1680.091.44301.44251.4415
5192007.10.29 09:05modify1680.091.44301.44241.4414
5202007.10.29 09:05modify1680.091.44301.44231.4413
5212007.10.29 09:06modify1680.091.44301.44221.4412
5222007.10.29 09:07modify1680.091.44301.44211.4411
5232007.10.29 09:08modify1680.091.44301.44201.4410
5242007.10.29 09:08modify1680.091.44301.44191.4409
5252007.10.29 09:08modify1680.091.44301.44181.4408
5262007.10.29 09:08modify1680.091.44301.44171.4407
5272007.10.29 09:08modify1670.031.44231.44171.4407
5282007.10.29 09:10modify1680.091.44301.44161.4406
5292007.10.29 09:10modify1680.091.44301.44141.4404
5302007.10.29 09:10modify1670.031.44231.44151.4405
5312007.10.29 09:10modify1670.031.44231.44141.4404
5322007.10.29 09:12s/l1670.031.44141.44141.44042.702879.91
5332007.10.29 09:12s/l1680.091.44141.44141.440414.402894.31
5342007.10.29 09:12close1660.011.44141.46270.00000.302894.61
5352007.10.30 00:01sell1690.011.44141.46240.0000
5362007.10.30 00:38modify1690.011.44141.44081.4398
5372007.10.30 00:39modify1690.011.44141.44071.4397
5382007.10.30 00:41modify1690.011.44141.44061.4396
5392007.10.30 00:48modify1690.011.44141.44051.4395
5402007.10.30 00:48modify1690.011.44141.44041.4394
5412007.10.30 00:48modify1690.011.44141.44021.4392
5422007.10.30 00:50modify1690.011.44141.44011.4391
5432007.10.30 00:53modify1690.011.44141.43991.4389
5442007.10.30 00:53modify1690.011.44141.43971.4387
5452007.10.30 00:54modify1690.011.44141.43951.4385
5462007.10.30 00:57s/l1690.011.43951.43951.43851.902896.51
5472007.10.31 05:00sell1700.011.44341.46440.0000
5482007.10.31 05:38sell1710.031.44401.46450.0000
5492007.10.31 06:04sell1720.091.44461.46460.0000
5502007.10.31 06:12sell1730.271.44521.46470.0000
5512007.10.31 06:13close1730.271.44481.46470.000010.802907.31
5522007.10.31 06:13close1720.091.44491.46460.0000-2.702904.61
5532007.10.31 06:13close1710.031.44481.46450.0000-2.402902.21
5542007.10.31 06:13close1700.011.44461.46440.0000-1.202901.01
5552007.11.01 01:00sell1740.011.44691.46790.0000
5562007.11.01 01:46modify1740.011.44691.44641.4454
5572007.11.01 01:46modify1740.011.44691.44631.4453
5582007.11.01 02:19s/l1740.011.44631.44631.44530.602901.61
5592007.11.01 19:00buy1750.011.44621.42520.0000
5602007.11.01 19:14buy1760.031.44561.42510.0000
5612007.11.01 19:28buy1770.091.44491.42490.0000
5622007.11.01 19:39buy1780.271.44441.42490.0000
5632007.11.01 19:42close1780.271.44471.42490.00008.102909.71
5642007.11.01 19:42close1770.091.44461.42490.0000-2.702907.01
5652007.11.01 19:42close1760.031.44471.42510.0000-2.702904.31
5662007.11.01 19:42close1750.011.44461.42520.0000-1.602902.71
5672007.11.02 03:00buy1790.011.44381.42280.0000
5682007.11.02 04:48modify1790.011.44381.44431.4453
5692007.11.02 05:05modify1790.011.44381.44441.4454
5702007.11.02 05:07modify1790.011.44381.44461.4456
5712007.11.02 05:18s/l1790.011.44461.44461.44560.802903.51
5722007.11.05 02:00sell1800.011.45051.47150.0000
5732007.11.05 03:01modify1800.011.45051.44971.4487
5742007.11.05 03:01modify1800.011.45051.44931.4483
5752007.11.05 03:01modify1800.011.45051.44921.4482
5762007.11.05 03:01s/l1800.011.44921.44921.44821.302904.81
5772007.11.06 00:00buy1810.011.44791.42690.0000
5782007.11.06 01:24buy1820.031.44731.42680.0000
5792007.11.06 05:10modify1820.031.44731.44801.4490
5802007.11.06 05:10modify1820.031.44731.44811.4491
5812007.11.06 05:10modify1820.031.44731.44821.4492
5822007.11.06 05:13modify1820.031.44731.44831.4493
5832007.11.06 05:14modify1820.031.44731.44851.4495
5842007.11.06 05:14modify1820.031.44731.44861.4496
5852007.11.06 05:15modify1820.031.44731.44871.4497
5862007.11.06 05:15modify1820.031.44731.44881.4498
5872007.11.06 05:15modify1810.011.44791.44871.4497
5882007.11.06 05:16s/l1810.011.44871.44871.44970.802905.61
5892007.11.06 05:16s/l1820.031.44881.44881.44984.502910.11
5902007.11.06 22:00sell1830.011.45561.47660.0000
5912007.11.06 22:11sell1840.031.45621.47670.0000
5922007.11.06 22:53sell1850.091.45671.47670.0000
5932007.11.06 23:16modify1850.091.45671.45611.4551
5942007.11.06 23:22s/l1850.091.45611.45611.45515.402915.51
5952007.11.06 23:22close1840.031.45611.47670.00000.302915.81
5962007.11.06 23:23close1830.011.45601.47660.0000-0.402915.41
5972007.11.08 22:00sell1860.011.46751.48850.0000
5982007.11.09 00:03sell1870.031.46811.48860.0000
5992007.11.09 00:15sell1880.091.46871.48870.0000
6002007.11.09 00:24sell1890.271.46921.48870.0000
6012007.11.09 00:39sell1900.811.46981.48880.0000
6022007.11.09 00:53close1900.811.46951.48880.000024.302939.71
6032007.11.09 00:53close1890.271.46941.48870.0000-5.402934.31
6042007.11.09 00:53close1880.091.46931.48870.0000-5.402928.91
6052007.11.09 00:54close1870.031.46941.48860.0000-3.902925.01
6062007.11.09 00:54close1860.011.46931.48850.0000-1.802923.22
6072007.11.09 09:00sell1910.011.46961.49060.0000
6082007.11.09 09:10sell1920.031.47021.49070.0000
6092007.11.09 09:12sell1930.091.47081.49080.0000
6102007.11.09 09:28modify1930.091.47081.47021.4692
6112007.11.09 09:31s/l1930.091.47021.47021.46925.402928.62
6122007.11.09 09:31close1920.031.47021.49070.00000.002928.62
6132007.11.09 09:31close1910.011.47031.49060.0000-0.702927.92
6142007.11.12 23:00buy1940.011.45311.43210.0000
6152007.11.12 23:25buy1950.031.45261.43210.0000
6162007.11.13 00:24modify1950.031.45261.45311.4541
6172007.11.13 00:26modify1950.031.45261.45321.4542
6182007.11.13 00:27modify1950.031.45261.45331.4543
6192007.11.13 00:27modify1950.031.45261.45351.4545
6202007.11.13 00:29modify1950.031.45261.45361.4546
6212007.11.13 00:32s/l1950.031.45361.45361.45462.902930.81
6222007.11.13 00:32close1940.011.45361.43210.00000.462931.28
6232007.11.15 09:00sell1960.011.46541.48640.0000
6242007.11.15 09:08modify1960.011.46541.46491.4639
6252007.11.15 09:08s/l1960.011.46491.46491.46390.502931.78
6262007.11.16 01:00buy1970.011.46271.44170.0000
6272007.11.16 01:11buy1980.031.46211.44160.0000
6282007.11.16 01:48buy1990.091.46151.44150.0000
6292007.11.16 02:12modify1990.091.46151.46211.4631
6302007.11.16 02:15s/l1990.091.46211.46211.46315.402937.18
6312007.11.16 02:15close1980.031.46211.44160.00000.002937.18
6322007.11.16 02:15close1970.011.46221.44170.0000-0.502936.68
6332007.11.19 07:01sell2000.011.46651.48750.0000
6342007.11.19 07:12modify2000.011.46651.46591.4649
6352007.11.19 07:13modify2000.011.46651.46581.4648
6362007.11.19 07:13modify2000.011.46651.46571.4647
6372007.11.19 07:13modify2000.011.46651.46561.4646
6382007.11.19 07:13modify2000.011.46651.46551.4645
6392007.11.19 07:13modify2000.011.46651.46531.4643
6402007.11.19 07:13modify2000.011.46651.46521.4642
6412007.11.19 07:14modify2000.011.46651.46511.4641
6422007.11.19 07:15modify2000.011.46651.46501.4640
6432007.11.19 07:15modify2000.011.46651.46491.4639
6442007.11.19 07:15modify2000.011.46651.46481.4638
6452007.11.19 07:15modify2000.011.46651.46471.4637
6462007.11.19 07:15modify2000.011.46651.46461.4636
6472007.11.19 07:15modify2000.011.46651.46451.4635
6482007.11.19 07:17s/l2000.011.46451.46451.46352.002938.68
6492007.11.20 02:00sell2010.011.46431.48530.0000
6502007.11.20 03:42sell2020.031.46501.48550.0000
6512007.11.20 04:11sell2030.091.46561.48560.0000
6522007.11.20 04:40sell2040.271.46631.48580.0000
6532007.11.20 04:45sell2050.811.46681.48580.0000
6542007.11.20 04:59close2050.811.46651.48580.000024.302962.98
6552007.11.20 04:59close2040.271.46671.48580.0000-10.802952.18
6562007.11.20 04:59close2030.091.46661.48560.0000-9.002943.18
6572007.11.20 05:00close2020.031.46671.48550.0000-5.102938.08
6582007.11.20 05:00close2010.011.46651.48530.0000-2.202935.88
6592007.11.21 02:00sell2060.011.48191.50290.0000
6602007.11.21 03:15sell2070.031.48251.50300.0000
6612007.11.21 03:43sell2080.091.48301.50300.0000
6622007.11.21 04:25sell2090.271.48361.50310.0000
6632007.11.21 04:48close2090.271.48331.50310.00008.102943.98
6642007.11.21 04:49close2080.091.48321.50300.0000-1.802942.18
6652007.11.21 04:49close2070.031.48331.50300.0000-2.402939.78
6662007.11.21 04:49close2060.011.48321.50290.0000-1.302938.48
6672007.11.22 02:01sell2100.011.48571.50670.0000
6682007.11.22 02:06sell2110.031.48631.50680.0000
6692007.11.22 02:18sell2120.091.48701.50700.0000
6702007.11.22 04:05modify2120.091.48701.48651.4855
6712007.11.22 04:06modify2120.091.48701.48631.4853
6722007.11.22 04:10s/l2120.091.48631.48631.48536.302944.78
6732007.11.22 04:10close2110.031.48631.50680.00000.002944.78
6742007.11.22 04:11close2100.011.48621.50670.0000-0.502944.28
6752007.11.22 04:11sell2130.011.48611.50710.0000
6762007.11.22 04:11sell2140.031.48671.50720.0000
6772007.11.22 05:22modify2140.031.48671.48591.4849
6782007.11.22 05:24s/l2140.031.48591.48591.48492.402946.68
6792007.11.22 05:24close2130.011.48591.50710.00000.202946.88
6802007.11.23 10:00sell2150.011.48211.50310.0000
6812007.11.23 10:11sell2160.031.48281.50330.0000
6822007.11.23 10:17modify2160.031.48281.48201.4810
6832007.11.23 10:18s/l2160.031.48201.48201.48102.402949.28
6842007.11.23 10:18close2150.011.48201.50310.00000.102949.38
6852007.11.23 21:00buy2170.011.48381.46280.0000
6862007.11.25 23:00buy2180.031.48281.46230.0000
6872007.11.26 00:22modify2180.031.48281.48331.4843
6882007.11.26 00:55s/l2180.031.48331.48331.48431.402950.77
6892007.11.26 00:55close2170.011.48311.46280.0000-0.732950.04
6902007.11.26 08:00buy2190.011.48611.46510.0000
6912007.11.26 08:01buy2200.031.48541.46490.0000
6922007.11.26 08:09buy2210.091.48491.46490.0000
6932007.11.26 08:13buy2220.271.48421.46470.0000
6942007.11.26 08:19close2220.271.48461.46470.000010.802960.84
6952007.11.26 08:19close2210.091.48451.46490.0000-3.602957.24
6962007.11.26 08:19close2200.031.48461.46490.0000-2.402954.84
6972007.11.26 08:19close2190.011.48451.46510.0000-1.602953.24
6982007.11.27 06:00sell2230.011.48561.50660.0000
6992007.11.27 06:12modify2230.011.48561.48511.4841
7002007.11.27 06:13modify2230.011.48561.48501.4840
7012007.11.27 06:17s/l2230.011.48501.48501.48400.602953.84
7022007.11.29 07:00sell2240.011.48021.50120.0000
7032007.11.29 07:04sell2250.031.48081.50130.0000
7042007.11.29 07:10modify2250.031.48081.48021.4792
7052007.11.29 07:10modify2250.031.48081.48011.4791
7062007.11.29 07:14s/l2250.031.48011.48011.47912.102955.94
7072007.11.29 07:14close2240.011.48011.50120.00000.102956.04
7082007.11.29 19:00buy2260.011.47611.45510.0000
7092007.11.29 19:35buy2270.031.47551.45500.0000
7102007.11.29 20:39buy2280.091.47481.45480.0000
7112007.11.29 20:49buy2290.271.47421.45470.0000
7122007.11.29 22:16close2290.271.47471.45470.000013.502969.54
7132007.11.29 22:16close2280.091.47461.45480.0000-1.802967.74
7142007.11.29 22:17close2270.031.47471.45500.0000-2.402965.34
7152007.11.29 22:17close2260.011.47461.45510.0000-1.502963.84
7162007.12.03 05:00buy2300.011.46651.44550.0000
7172007.12.03 06:42modify2300.011.46651.46701.4680
7182007.12.03 06:43modify2300.011.46651.46711.4681
7192007.12.03 06:43modify2300.011.46651.46721.4682
7202007.12.03 06:50s/l2300.011.46721.46721.46820.702964.54
7212007.12.05 01:00sell2310.011.47501.49600.0000
7222007.12.05 02:04sell2320.031.47561.49610.0000
7232007.12.05 02:32sell2330.091.47621.49620.0000
7242007.12.05 03:59sell2340.271.47681.49630.0000
7252007.12.05 04:41close2340.271.47651.49630.00008.102972.64
7262007.12.05 04:42close2330.091.47641.49620.0000-1.802970.84
7272007.12.05 04:42close2320.031.47651.49610.0000-2.702968.14
7282007.12.05 04:43close2310.011.47631.49600.0000-1.302966.84
7292007.12.06 05:01buy2350.011.46171.44070.0000
7302007.12.06 05:13buy2360.031.46111.44060.0000
7312007.12.06 05:20buy2370.091.46061.44060.0000
7322007.12.06 06:37buy2380.271.46001.44050.0000
7332007.12.06 06:40close2380.271.46031.44050.00008.102974.94
7342007.12.06 06:40close2370.091.46021.44060.0000-3.602971.34
7352007.12.06 06:40close2360.031.46041.44060.0000-2.102969.24
7362007.12.06 06:40close2350.011.46051.44070.0000-1.202968.04
7372007.12.07 05:00sell2390.011.46061.48160.0000
7382007.12.07 05:49sell2400.031.46111.48160.0000
7392007.12.07 06:58sell2410.091.46171.48170.0000
7402007.12.07 07:38modify2410.091.46171.46121.4602
7412007.12.07 07:38modify2410.091.46171.46111.4601
7422007.12.07 07:44s/l2410.091.46111.46111.46015.402973.44
7432007.12.07 07:44close2400.031.46111.48160.00000.002973.44
7442007.12.07 07:44close2390.011.46101.48160.0000-0.402973.04
7452007.12.10 01:01sell2420.011.46461.48560.0000
7462007.12.10 06:57sell2430.031.46511.48560.0000
7472007.12.10 08:06sell2440.091.46571.48570.0000
7482007.12.10 09:57sell2450.271.46641.48590.0000
7492007.12.10 09:57sell2460.811.46691.48590.0000
7502007.12.10 10:05sell2472.431.46751.48600.0000
7512007.12.10 10:25close2472.431.46721.48600.000072.903045.94
7522007.12.10 10:26close2460.811.46711.48590.0000-16.203029.74
7532007.12.10 10:26close2450.271.46701.48590.0000-16.203013.54
7542007.12.10 10:26close2440.091.46711.48570.0000-12.603000.94
7552007.12.10 10:26close2430.031.46701.48560.0000-5.702995.24
7562007.12.10 10:26close2420.011.46691.48560.0000-2.302992.94
7572007.12.10 22:01sell2480.011.47101.49200.0000
7582007.12.10 22:34sell2490.031.47161.49210.0000
7592007.12.10 22:46sell2500.091.47221.49220.0000
7602007.12.10 23:53modify2500.091.47221.47151.4705
7612007.12.10 23:54modify2500.091.47221.47131.4703
7622007.12.10 23:56modify2500.091.47221.47121.4702
7632007.12.11 00:01s/l2500.091.47121.47121.47029.033001.97
7642007.12.11 00:01close2490.031.47121.49210.00001.213003.18
7652007.12.11 00:02close2480.011.47111.49200.0000-0.103003.08
7662007.12.12 06:00buy2510.021.46801.44700.0000
7672007.12.12 06:04buy2520.061.46741.44690.0000
7682007.12.12 06:33modify2520.061.46741.46801.4690
7692007.12.12 06:38modify2520.061.46741.46811.4691
7702007.12.12 06:39modify2520.061.46741.46821.4692
7712007.12.12 06:41modify2520.061.46741.46831.4693
7722007.12.12 06:42modify2520.061.46741.46861.4696
7732007.12.12 06:42modify2520.061.46741.46871.4697
7742007.12.12 06:42modify2510.021.46801.46861.4696
7752007.12.12 06:43modify2520.061.46741.46881.4698
7762007.12.12 06:43modify2510.021.46801.46871.4697
7772007.12.12 06:44modify2510.021.46801.46881.4698
7782007.12.12 06:45s/l2510.021.46881.46881.46981.603004.68
7792007.12.12 06:45s/l2520.061.46881.46881.46988.403013.08
7802007.12.13 09:00sell2530.021.47061.49160.0000
7812007.12.13 09:37modify2530.021.47061.47001.4690
7822007.12.13 09:37modify2530.021.47061.46981.4688
7832007.12.13 09:37modify2530.021.47061.46971.4687
7842007.12.13 09:38modify2530.021.47061.46961.4686
7852007.12.13 09:38modify2530.021.47061.46951.4685
7862007.12.13 09:38modify2530.021.47061.46941.4684
7872007.12.13 09:38modify2530.021.47061.46931.4683
7882007.12.13 09:39s/l2530.021.46931.46931.46832.603015.68
7892007.12.14 01:00buy2540.021.46201.44100.0000
7902007.12.14 01:11buy2550.061.46141.44090.0000
7912007.12.14 01:49modify2550.061.46141.46201.4630
7922007.12.14 01:53modify2550.061.46141.46211.4631
7932007.12.14 02:36s/l2550.061.46211.46211.46314.203019.88
7942007.12.14 02:36close2540.021.46211.44100.00000.203020.08
7952007.12.17 01:00buy2560.021.44321.42220.0000
7962007.12.17 02:46modify2560.021.44321.44381.4448
7972007.12.17 02:48s/l2560.021.44381.44381.44481.203021.28
7982007.12.19 07:00sell2570.021.43961.46060.0000
7992007.12.19 07:18modify2570.021.43961.43911.4381
8002007.12.19 07:26s/l2570.021.43911.43911.43811.003022.28
8012007.12.20 00:01buy2580.021.43831.41730.0000
8022007.12.20 04:49buy2590.061.43771.41720.0000
8032007.12.20 05:28buy2600.181.43701.41700.0000
8042007.12.20 06:53buy2610.271.43621.41670.0000
8052007.12.20 07:01close2610.271.43681.41670.000016.203038.48
8062007.12.20 07:01close2600.181.43691.41700.0000-1.803036.68
8072007.12.20 07:01close2590.061.43701.41720.0000-4.203032.48
8082007.12.20 07:02close2580.021.43711.41730.0000-2.403030.08
8092007.12.20 18:00buy2620.021.43501.41400.0000
8102007.12.20 18:21buy2630.061.43451.41400.0000
8112007.12.20 19:52buy2640.181.43391.41390.0000
8122007.12.20 19:52buy2650.541.43331.41380.0000
8132007.12.20 19:57buy2660.811.43261.41360.0000
8142007.12.20 21:16buy2672.431.43201.41350.0000
8152007.12.20 21:51close2672.431.43251.41350.0000121.503151.58
8162007.12.20 21:51close2660.811.43241.41360.0000-16.203135.38
8172007.12.20 21:51close2650.541.43261.41380.0000-37.803097.58
8182007.12.20 21:51close2640.181.43271.41390.0000-21.603075.98
8192007.12.20 21:51close2630.061.43261.41400.0000-11.403064.58
8202007.12.20 21:52close2620.021.43271.41400.0000-4.603059.98
8212007.12.21 01:00buy2680.021.43431.41330.0000
8222007.12.21 01:21buy2690.061.43371.41320.0000
8232007.12.21 02:05modify2690.061.43371.43421.4352
8242007.12.21 02:06modify2690.061.43371.43431.4353
8252007.12.21 02:08modify2690.061.43371.43441.4354
8262007.12.21 02:17modify2690.061.43371.43451.4355
8272007.12.21 02:18modify2690.061.43371.43491.4359
8282007.12.21 02:18modify2690.061.43371.43511.4361
8292007.12.21 02:21modify2690.061.43371.43521.4362
8302007.12.21 02:22modify2690.061.43371.43531.4363
8312007.12.21 02:22modify2680.021.43431.43521.4362
8322007.12.21 02:30s/l2690.061.43531.43531.43639.603069.58
8332007.12.21 02:30close2680.021.43531.43521.43622.003071.58
8342007.12.26 23:02sell2700.021.44841.46940.0000
8352007.12.27 01:03modify2700.021.44841.44781.4468
8362007.12.27 01:03modify2700.021.44841.44771.4467
8372007.12.27 01:08modify2700.021.44841.44761.4466
8382007.12.27 01:10modify2700.021.44841.44751.4465
8392007.12.27 01:23s/l2700.021.44751.44751.44651.823073.40
8402007.12.28 01:01sell2710.021.46001.48100.0000
8412007.12.28 02:01sell2720.061.46061.48110.0000
8422007.12.28 05:26sell2730.181.46111.48110.0000
8432007.12.28 05:41sell2740.541.46171.48120.0000
8442007.12.28 05:42sell2750.811.46271.48170.0000
8452007.12.28 05:53close2750.811.46191.48170.000064.803138.20
8462007.12.28 05:53close2740.541.46201.48120.0000-16.203122.00
8472007.12.28 05:54close2730.181.46191.48110.0000-14.403107.60
8482007.12.28 05:54close2720.061.46201.48110.0000-8.403099.20
8492007.12.28 05:55close2710.021.46191.48100.0000-3.803095.40
8502007.12.28 20:00sell2760.021.47131.49230.0000
8512007.12.28 20:03sell2770.061.47191.49240.0000
8522007.12.28 21:49sell2780.181.47251.49250.0000
8532007.12.30 23:45sell2790.541.47301.49250.0000
8542007.12.30 23:51sell2801.621.47361.49260.0000
8552007.12.31 01:03sell2812.431.47421.49270.0000
8562007.12.31 01:25close2812.431.47371.49270.0000121.503216.90
8572007.12.31 01:25close2801.621.47361.49260.00000.573217.47
8582007.12.31 01:25close2790.541.47341.49250.0000-21.413196.06
8592007.12.31 01:25close2780.181.47351.49250.0000-17.943178.12
8602007.12.31 01:25close2770.061.47341.49240.0000-8.983169.14
8612007.12.31 01:25close2760.021.47351.49230.0000-4.393164.75
8622008.01.03 03:00sell2820.021.47051.49150.0000
8632008.01.03 03:58sell2830.061.47101.49150.0000
8642008.01.03 04:37sell2840.181.47171.49170.0000
8652008.01.03 04:43modify2840.181.47171.47121.4702
8662008.01.03 04:44modify2840.181.47171.47111.4701
8672008.01.03 04:49s/l2840.181.47111.47111.470110.803175.55
8682008.01.03 04:49close2830.061.47111.49150.0000-0.603174.95
8692008.01.03 04:49close2820.021.47121.49150.0000-1.403173.55
8702008.01.04 01:00sell2850.021.47411.49510.0000
8712008.01.04 01:33sell2860.061.47481.49530.0000
8722008.01.04 04:07modify2860.061.47481.47431.4733
8732008.01.04 04:14modify2860.061.47481.47421.4732
8742008.01.04 04:16s/l2860.061.47421.47421.47323.603177.15
8752008.01.04 04:16close2850.021.47421.49510.0000-0.203176.95
8762008.01.06 23:03sell2870.021.47461.49560.0000
8772008.01.07 01:29modify2870.021.47461.47401.4730
8782008.01.07 01:32modify2870.021.47461.47391.4729
8792008.01.07 01:32modify2870.021.47461.47381.4728
8802008.01.07 01:53s/l2870.021.47381.47381.47281.613178.56
8812008.01.08 02:00buy2880.021.46841.44740.0000
8822008.01.08 02:52modify2880.021.46841.46891.4699
8832008.01.08 02:53modify2880.021.46841.46901.4700
8842008.01.08 02:55modify2880.021.46841.46911.4701
8852008.01.08 02:55modify2880.021.46841.46921.4702
8862008.01.08 03:02s/l2880.021.46921.46921.47021.603180.16
8872008.01.08 21:00sell2890.021.47081.49180.0000
8882008.01.09 00:30sell2900.061.47141.49190.0000
8892008.01.09 04:13sell2910.181.47201.49200.0000
8902008.01.09 06:03sell2920.541.47261.49210.0000
8912008.01.09 06:05sell2931.621.47311.49210.0000
8922008.01.09 06:13close2931.621.47281.49210.000048.603228.76
8932008.01.09 06:13close2920.541.47291.49210.0000-16.203212.56
8942008.01.09 06:13close2910.181.47271.49200.0000-12.603199.96
8952008.01.09 06:14close2900.061.47281.49190.0000-8.403191.56
8962008.01.09 06:14close2890.021.47271.49180.0000-3.793187.76
8972008.01.09 10:00sell2940.021.47121.49220.0000
8982008.01.09 12:09modify2940.021.47121.47071.4697
8992008.01.09 12:09modify2940.021.47121.47051.4695
9002008.01.09 12:09modify2940.021.47121.47021.4692
9012008.01.09 12:10modify2940.021.47121.47011.4691
9022008.01.09 12:10modify2940.021.47121.47001.4690
9032008.01.09 12:10modify2940.021.47121.46991.4689
9042008.01.09 12:11modify2940.021.47121.46981.4688
9052008.01.09 12:11modify2940.021.47121.46971.4687
9062008.01.09 12:11modify2940.021.47121.46961.4686
9072008.01.09 12:11modify2940.021.47121.46951.4685
9082008.01.09 12:11modify2940.021.47121.46931.4683
9092008.01.09 12:12s/l2940.021.46931.46931.46833.803191.56
9102008.01.10 02:00buy2950.021.46741.44640.0000
9112008.01.10 02:08buy2960.061.46691.44640.0000
9122008.01.10 02:30modify2960.061.46691.46741.4684
9132008.01.10 02:33s/l2960.061.46741.46741.46843.003194.56
9142008.01.10 02:33close2950.021.46741.44640.00000.003194.56
9152008.01.11 05:00sell2970.021.48111.50210.0000
9162008.01.11 06:34modify2970.021.48111.48061.4796
9172008.01.11 06:36modify2970.021.48111.48051.4795
9182008.01.11 06:36modify2970.021.48111.48041.4794
9192008.01.11 06:36modify2970.021.48111.48011.4791
9202008.01.11 06:37modify2970.021.48111.48001.4790
9212008.01.11 06:37modify2970.021.48111.47991.4789
9222008.01.11 06:37modify2970.021.48111.47981.4788
9232008.01.11 06:37modify2970.021.48111.47971.4787
9242008.01.11 06:38modify2970.021.48111.47961.4786
9252008.01.11 06:38s/l2970.021.47961.47961.47863.003197.56
9262008.01.16 04:00buy2980.021.48541.46440.0000
9272008.01.16 04:09buy2990.061.48491.46440.0000
9282008.01.16 04:25buy3000.181.48431.46430.0000
9292008.01.16 04:29buy3010.541.48371.46420.0000
9302008.01.16 04:30close3010.541.48401.46420.000016.203213.76
9312008.01.16 04:30close3000.181.48391.46430.0000-7.203206.56
9322008.01.16 04:30close2990.061.48401.46440.0000-5.403201.16
9332008.01.16 04:30close2980.021.48391.46440.0000-3.003198.16
9342008.01.17 02:01buy3020.021.46751.44650.0000
9352008.01.17 02:35buy3030.061.46691.44640.0000
9362008.01.17 02:37buy3040.181.46631.44630.0000
9372008.01.17 03:05buy3050.541.46571.44620.0000
9382008.01.17 03:05buy3061.621.46511.44610.0000
9392008.01.17 03:26close3061.621.46541.44610.000048.603246.76
9402008.01.17 03:27close3050.541.46531.44620.0000-21.603225.16
9412008.01.17 03:27close3040.181.46541.44630.0000-16.203208.96
9422008.01.17 03:28close3030.061.46551.44640.0000-8.403200.56
9432008.01.17 03:28close3020.021.46541.44650.0000-4.203196.36
9442008.01.18 06:00buy3070.021.46421.44320.0000
9452008.01.18 06:16buy3080.061.46361.44310.0000
9462008.01.18 06:46buy3090.181.46301.44300.0000
9472008.01.18 06:58modify3090.181.46301.46361.4646
9482008.01.18 07:00s/l3090.181.46361.46361.464610.803207.16
9492008.01.18 07:00close3080.061.46361.44310.00000.003207.16
9502008.01.18 07:00close3070.021.46341.44320.0000-1.603205.56
9512008.01.18 12:00buy3100.021.46511.44410.0000
9522008.01.18 12:03buy3110.061.46461.44410.0000
9532008.01.18 12:23buy3120.181.46401.44400.0000
9542008.01.18 12:39modify3120.181.46401.46451.4655
9552008.01.18 12:40modify3120.181.46401.46471.4657
9562008.01.18 12:40modify3120.181.46401.46501.4660
9572008.01.18 12:40modify3120.181.46401.46521.4662
9582008.01.18 12:40modify3120.181.46401.46551.4665
9592008.01.18 12:40modify3110.061.46461.46541.4664
9602008.01.18 12:40modify3120.181.46401.46561.4666
9612008.01.18 12:40t/p3110.061.46641.46541.466410.803216.36
9622008.01.18 12:40close3120.181.46641.46561.466643.203259.56
9632008.01.18 12:40close3100.021.46631.44410.00002.403261.96
9642008.01.21 22:00buy3130.021.44551.42450.0000
9652008.01.21 22:27buy3140.061.44491.42440.0000
9662008.01.21 22:38buy3150.181.44431.42430.0000
9672008.01.21 22:48buy3160.541.44371.42420.0000
9682008.01.21 22:50buy3171.621.44311.42410.0000
9692008.01.21 23:13buy3182.431.44251.42400.0000
9702008.01.22 00:12close3182.431.44301.42400.0000113.003374.96
9712008.01.22 00:12close3171.621.44291.42410.0000-38.073336.89
9722008.01.22 00:12close3160.541.44281.42420.0000-50.493286.40
9732008.01.22 00:12close3150.181.44291.42430.0000-25.833260.57
9742008.01.22 00:13close3140.061.44281.42440.0000-12.813247.76
9752008.01.22 00:13close3130.021.44291.42450.0000-5.273242.49
9762008.01.22 02:00buy3190.021.44451.42350.0000
9772008.01.22 02:10buy3200.061.44391.42340.0000
9782008.01.22 02:33modify3200.061.44391.44451.4455
9792008.01.22 02:33modify3200.061.44391.44461.4456
9802008.01.22 02:33modify3200.061.44391.44471.4457
9812008.01.22 02:34modify3200.061.44391.44481.4458
9822008.01.22 02:34modify3200.061.44391.44491.4459
9832008.01.22 02:34s/l3200.061.44491.44491.44596.003248.49
9842008.01.22 02:34close3190.021.44491.42350.00000.803249.29
9852008.01.23 04:00sell3210.021.46151.48250.0000
9862008.01.23 04:06sell3220.061.46211.48260.0000
9872008.01.23 04:30sell3230.181.46281.48280.0000
9882008.01.23 04:49sell3240.541.46341.48290.0000
9892008.01.23 04:55close3240.541.46311.48290.000016.203265.49
9902008.01.23 04:55close3230.181.46291.48280.0000-1.803263.69
9912008.01.23 04:55close3220.061.46301.48260.0000-5.403258.29
9922008.01.23 04:55close3210.021.46311.48250.0000-3.203255.09
9932008.01.24 08:00sell3250.021.45931.48030.0000
9942008.01.24 08:01sell3260.061.45991.48040.0000
9952008.01.24 08:02sell3270.181.46051.48050.0000
9962008.01.24 08:02sell3280.541.46101.48050.0000
9972008.01.24 08:04sell3291.621.46161.48060.0000
9982008.01.24 08:05sell3302.431.46221.48070.0000
9992008.01.24 08:07close3302.431.46171.48070.0000121.503376.59
10002008.01.24 08:07close3291.621.46181.48060.0000-32.403344.19
10012008.01.24 08:07close3280.541.46161.48050.0000-32.403311.79
10022008.01.24 08:07close3270.181.46171.48050.0000-21.603290.19
10032008.01.24 08:07close3260.061.46161.48040.0000-10.203279.99
10042008.01.24 08:07close3250.021.46171.48030.0000-4.803275.19