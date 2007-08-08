Strategy Tester Report
10p3v0.03
InterbankFX-MT4 Standard Accounts (Build 211)
|商品
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|1 小时图 2007.08.08 00:00 - 2008.01.24 23:00 (2007.08.08 - 2008.01.25)
|复盘模型
|每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
|参数
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; OrderstoProtect=4; Money_management=true;
AccountType=1; risk=0.5; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|经测试过的柱数
|3826
|用于复盘的即时价数量
|704088
|复盘模型的质量
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|起始资金
|2500.00
|总净盈利
|832.95
|总获利
|2130.04
|总亏损
|-1297.10
|盈利比
|1.64
|预期盈利
|2.53
|绝对亏损
|279.24
|最大亏损
|800.20 (24.06%)
|相对亏损
|24.06% (800.20)
|交易单总计
|329
|卖单 (获利百分比)
|186 (53.23%)
|买单 (获利百分比)
|143 (48.25%)
|盈利交易(占总百分比)
|168 (51.06%)
|亏损交易(占总百分比)
|161 (48.94%)
|最大:
|获利交易
|170.10
|亏损交易
|-64.80
|平均:
|获利交易
|12.68
|亏损交易
|-8.06
|最大:
|连续获利金额
|11 (24.80)
|连续亏损金额
|5 (-171.40)
|最多:
|连续获利次数
|170.10 (1)
|连续亏损次数
|-171.40 (5)
|平均:
|连续获利
|3
|连续亏损
|3
|#
|时间
|类型
|定单
|手数
|价位
|止损
|获利
|获利
|余额
|1
|2007.08.08 02:00
|buy
|1
|0.01
|1.3754
|1.3544
|1.3764
|2
|2007.08.08 04:35
|buy
|2
|0.03
|1.3748
|1.3543
|1.3758
|3
|2007.08.08 05:56
|buy
|3
|0.09
|1.3742
|1.3542
|1.3752
|4
|2007.08.08 06:14
|buy
|4
|0.27
|1.3737
|1.3542
|1.3747
|5
|2007.08.08 06:15
|buy
|5
|0.81
|1.3729
|1.3539
|1.3739
|6
|2007.08.08 06:17
|buy
|6
|2.43
|1.3723
|1.3538
|1.3733
|7
|2007.08.08 06:20
|close
|6
|2.43
|1.3728
|1.3538
|1.3733
|121.50
|2621.50
|8
|2007.08.08 06:20
|close
|5
|0.81
|1.3727
|1.3539
|1.3739
|-16.20
|2605.30
|9
|2007.08.08 06:20
|close
|4
|0.27
|1.3728
|1.3542
|1.3747
|-24.30
|2581.00
|10
|2007.08.08 06:20
|close
|3
|0.09
|1.3727
|1.3542
|1.3752
|-13.50
|2567.50
|11
|2007.08.08 06:20
|close
|2
|0.03
|1.3725
|1.3543
|1.3758
|-6.90
|2560.60
|12
|2007.08.08 06:20
|close
|1
|0.01
|1.3726
|1.3544
|1.3764
|-2.80
|2557.80
|13
|2007.08.08 23:00
|sell
|7
|0.01
|1.3800
|1.4010
|1.3790
|14
|2007.08.09 00:37
|sell
|8
|0.03
|1.3805
|1.4010
|1.3795
|15
|2007.08.09 02:59
|t/p
|8
|0.03
|1.3795
|1.4010
|1.3795
|3.00
|2560.80
|16
|2007.08.09 02:59
|close
|7
|0.01
|1.3795
|1.4010
|1.3790
|0.51
|2561.31
|17
|2007.08.10 04:00
|buy
|9
|0.01
|1.3664
|1.3454
|1.3674
|18
|2007.08.10 04:56
|buy
|10
|0.03
|1.3659
|1.3454
|1.3669
|19
|2007.08.10 05:36
|buy
|11
|0.09
|1.3653
|1.3453
|1.3663
|20
|2007.08.10 05:59
|t/p
|11
|0.09
|1.3663
|1.3453
|1.3663
|9.00
|2570.31
|21
|2007.08.10 05:59
|close
|10
|0.03
|1.3663
|1.3454
|1.3669
|1.20
|2571.51
|22
|2007.08.10 05:59
|close
|9
|0.01
|1.3662
|1.3454
|1.3674
|-0.20
|2571.31
|23
|2007.08.14 01:00
|buy
|12
|0.01
|1.3615
|1.3405
|1.3625
|24
|2007.08.14 01:15
|buy
|13
|0.03
|1.3609
|1.3404
|1.3619
|25
|2007.08.14 02:36
|t/p
|13
|0.03
|1.3619
|1.3404
|1.3619
|3.00
|2574.31
|26
|2007.08.14 02:36
|close
|12
|0.01
|1.3619
|1.3405
|1.3625
|0.40
|2574.71
|27
|2007.08.16 06:00
|buy
|14
|0.01
|1.3424
|1.3214
|1.3434
|28
|2007.08.16 06:19
|buy
|15
|0.03
|1.3419
|1.3214
|1.3429
|29
|2007.08.16 06:40
|t/p
|15
|0.03
|1.3429
|1.3214
|1.3429
|3.00
|2577.71
|30
|2007.08.16 06:40
|close
|14
|0.01
|1.3429
|1.3214
|1.3434
|0.50
|2578.21
|31
|2007.08.19 23:00
|sell
|16
|0.01
|1.3486
|1.3696
|1.3476
|32
|2007.08.19 23:57
|t/p
|16
|0.01
|1.3476
|1.3696
|1.3476
|1.00
|2579.21
|33
|2007.08.21 08:00
|buy
|17
|0.01
|1.3478
|1.3268
|1.3488
|34
|2007.08.21 09:00
|buy
|18
|0.03
|1.3471
|1.3266
|1.3481
|35
|2007.08.21 09:28
|buy
|19
|0.09
|1.3464
|1.3264
|1.3474
|36
|2007.08.21 09:29
|buy
|20
|0.27
|1.3459
|1.3264
|1.3469
|37
|2007.08.21 09:38
|close
|20
|0.27
|1.3462
|1.3264
|1.3469
|8.10
|2587.31
|38
|2007.08.21 09:39
|close
|19
|0.09
|1.3463
|1.3264
|1.3474
|-0.90
|2586.41
|39
|2007.08.21 09:39
|close
|18
|0.03
|1.3464
|1.3266
|1.3481
|-2.10
|2584.31
|40
|2007.08.21 09:39
|close
|17
|0.01
|1.3465
|1.3268
|1.3488
|-1.30
|2583.01
|41
|2007.08.21 18:00
|sell
|21
|0.01
|1.3462
|1.3672
|1.3452
|42
|2007.08.21 18:49
|sell
|22
|0.03
|1.3468
|1.3673
|1.3458
|43
|2007.08.21 19:16
|sell
|23
|0.09
|1.3474
|1.3674
|1.3464
|44
|2007.08.21 19:52
|t/p
|23
|0.09
|1.3464
|1.3674
|1.3464
|9.00
|2592.01
|45
|2007.08.21 19:52
|close
|22
|0.03
|1.3464
|1.3673
|1.3458
|1.20
|2593.21
|46
|2007.08.21 19:52
|close
|21
|0.01
|1.3465
|1.3672
|1.3452
|-0.30
|2592.91
|47
|2007.08.22 05:00
|buy
|24
|0.01
|1.3478
|1.3268
|1.3488
|48
|2007.08.22 06:10
|t/p
|24
|0.01
|1.3488
|1.3268
|1.3488
|1.00
|2593.91
|49
|2007.08.23 05:00
|sell
|25
|0.01
|1.3545
|1.3755
|1.3535
|50
|2007.08.23 06:01
|sell
|26
|0.03
|1.3551
|1.3756
|1.3541
|51
|2007.08.23 06:23
|sell
|27
|0.09
|1.3557
|1.3757
|1.3547
|52
|2007.08.23 07:04
|t/p
|27
|0.09
|1.3547
|1.3757
|1.3547
|9.00
|2602.91
|53
|2007.08.23 07:04
|close
|26
|0.03
|1.3547
|1.3756
|1.3541
|1.20
|2604.11
|54
|2007.08.23 07:04
|close
|25
|0.01
|1.3545
|1.3755
|1.3535
|0.00
|2604.11
|55
|2007.08.27 02:00
|sell
|28
|0.01
|1.3667
|1.3877
|1.3657
|56
|2007.08.27 02:05
|sell
|29
|0.03
|1.3673
|1.3878
|1.3663
|57
|2007.08.27 05:58
|sell
|30
|0.09
|1.3679
|1.3879
|1.3669
|58
|2007.08.27 07:14
|t/p
|30
|0.09
|1.3669
|1.3879
|1.3669
|9.00
|2613.11
|59
|2007.08.27 07:14
|close
|29
|0.03
|1.3669
|1.3878
|1.3663
|1.20
|2614.31
|60
|2007.08.27 07:14
|close
|28
|0.01
|1.3668
|1.3877
|1.3657
|-0.10
|2614.21
|61
|2007.08.28 09:00
|buy
|31
|0.01
|1.3644
|1.3434
|1.3654
|62
|2007.08.28 09:59
|t/p
|31
|0.01
|1.3654
|1.3434
|1.3654
|1.00
|2615.21
|63
|2007.08.29 08:00
|buy
|32
|0.01
|1.3596
|1.3386
|1.3606
|64
|2007.08.29 08:09
|t/p
|32
|0.01
|1.3606
|1.3386
|1.3606
|1.00
|2616.21
|65
|2007.08.30 02:00
|sell
|33
|0.01
|1.3655
|1.3865
|1.3645
|66
|2007.08.30 02:04
|sell
|34
|0.03
|1.3660
|1.3865
|1.3650
|67
|2007.08.30 05:06
|t/p
|34
|0.03
|1.3650
|1.3865
|1.3650
|3.00
|2619.21
|68
|2007.08.30 05:06
|close
|33
|0.01
|1.3650
|1.3865
|1.3645
|0.50
|2619.71
|69
|2007.08.30 23:00
|buy
|35
|0.01
|1.3644
|1.3434
|1.3654
|70
|2007.08.30 23:46
|t/p
|35
|0.01
|1.3654
|1.3434
|1.3654
|1.00
|2620.71
|71
|2007.08.31 11:00
|sell
|36
|0.01
|1.3665
|1.3875
|1.3655
|72
|2007.08.31 11:27
|sell
|37
|0.03
|1.3672
|1.3877
|1.3662
|73
|2007.08.31 11:31
|sell
|38
|0.09
|1.3680
|1.3880
|1.3670
|74
|2007.08.31 11:31
|sell
|39
|0.27
|1.3687
|1.3882
|1.3677
|75
|2007.08.31 11:31
|sell
|40
|0.81
|1.3694
|1.3884
|1.3684
|76
|2007.08.31 11:31
|sell
|41
|2.43
|1.3700
|1.3885
|1.3690
|77
|2007.08.31 11:31
|close
|41
|2.43
|1.3696
|1.3885
|1.3690
|97.20
|2717.91
|78
|2007.08.31 11:31
|close
|40
|0.81
|1.3695
|1.3884
|1.3684
|-8.10
|2709.81
|79
|2007.08.31 11:31
|close
|39
|0.27
|1.3693
|1.3882
|1.3677
|-16.20
|2693.61
|80
|2007.08.31 11:32
|close
|38
|0.09
|1.3691
|1.3880
|1.3670
|-9.90
|2683.71
|81
|2007.08.31 11:32
|close
|37
|0.03
|1.3690
|1.3877
|1.3662
|-5.40
|2678.31
|82
|2007.08.31 11:32
|close
|36
|0.01
|1.3689
|1.3875
|1.3655
|-2.40
|2675.91
|83
|2007.09.03 04:00
|buy
|42
|0.01
|1.3639
|1.3429
|1.3649
|84
|2007.09.03 06:27
|t/p
|42
|0.01
|1.3649
|1.3429
|1.3649
|1.00
|2676.91
|85
|2007.09.03 22:00
|buy
|43
|0.01
|1.3626
|1.3416
|1.3636
|86
|2007.09.03 22:44
|buy
|44
|0.03
|1.3620
|1.3415
|1.3630
|87
|2007.09.03 22:56
|buy
|45
|0.09
|1.3614
|1.3414
|1.3624
|88
|2007.09.04 01:16
|buy
|46
|0.27
|1.3607
|1.3412
|1.3617
|89
|2007.09.04 01:34
|close
|46
|0.27
|1.3611
|1.3412
|1.3617
|10.80
|2687.71
|90
|2007.09.04 01:34
|close
|45
|0.09
|1.3610
|1.3414
|1.3624
|-3.92
|2683.80
|91
|2007.09.04 01:34
|close
|44
|0.03
|1.3612
|1.3415
|1.3630
|-2.50
|2681.29
|92
|2007.09.04 01:35
|close
|43
|0.01
|1.3613
|1.3416
|1.3636
|-1.34
|2679.96
|93
|2007.09.04 06:00
|buy
|47
|0.01
|1.3626
|1.3416
|1.3636
|94
|2007.09.04 06:03
|buy
|48
|0.03
|1.3620
|1.3415
|1.3630
|95
|2007.09.04 06:34
|buy
|49
|0.09
|1.3614
|1.3414
|1.3624
|96
|2007.09.04 07:11
|buy
|50
|0.27
|1.3608
|1.3413
|1.3618
|97
|2007.09.04 07:13
|close
|50
|0.27
|1.3612
|1.3413
|1.3618
|10.80
|2690.76
|98
|2007.09.04 07:13
|close
|49
|0.09
|1.3611
|1.3414
|1.3624
|-2.70
|2688.06
|99
|2007.09.04 07:13
|close
|48
|0.03
|1.3612
|1.3415
|1.3630
|-2.40
|2685.66
|100
|2007.09.04 07:13
|close
|47
|0.01
|1.3611
|1.3416
|1.3636
|-1.50
|2684.16
|101
|2007.09.06 02:00
|sell
|51
|0.01
|1.3643
|1.3853
|1.3633
|102
|2007.09.06 03:19
|sell
|52
|0.03
|1.3649
|1.3854
|1.3639
|103
|2007.09.06 05:47
|t/p
|52
|0.03
|1.3639
|1.3854
|1.3639
|3.00
|2687.16
|104
|2007.09.06 05:47
|close
|51
|0.01
|1.3639
|1.3853
|1.3633
|0.40
|2687.56
|105
|2007.09.06 13:00
|sell
|53
|0.01
|1.3646
|1.3856
|1.3636
|106
|2007.09.06 13:01
|sell
|54
|0.03
|1.3652
|1.3857
|1.3642
|107
|2007.09.06 13:14
|sell
|55
|0.09
|1.3658
|1.3858
|1.3648
|108
|2007.09.06 13:26
|sell
|56
|0.27
|1.3663
|1.3858
|1.3653
|109
|2007.09.06 13:40
|close
|56
|0.27
|1.3660
|1.3858
|1.3653
|8.10
|2695.66
|110
|2007.09.06 13:40
|close
|55
|0.09
|1.3659
|1.3858
|1.3648
|-0.90
|2694.76
|111
|2007.09.06 13:41
|close
|54
|0.03
|1.3658
|1.3857
|1.3642
|-1.80
|2692.96
|112
|2007.09.06 13:41
|close
|53
|0.01
|1.3659
|1.3856
|1.3636
|-1.30
|2691.66
|113
|2007.09.07 00:00
|sell
|57
|0.01
|1.3692
|1.3902
|1.3682
|114
|2007.09.07 01:27
|t/p
|57
|0.01
|1.3682
|1.3902
|1.3682
|1.00
|2692.66
|115
|2007.09.10 02:00
|sell
|58
|0.01
|1.3773
|1.3983
|1.3763
|116
|2007.09.10 02:07
|sell
|59
|0.03
|1.3780
|1.3985
|1.3770
|117
|2007.09.10 03:30
|t/p
|59
|0.03
|1.3770
|1.3985
|1.3770
|3.00
|2695.66
|118
|2007.09.10 03:30
|close
|58
|0.01
|1.3769
|1.3983
|1.3763
|0.40
|2696.06
|119
|2007.09.12 00:01
|sell
|60
|0.01
|1.3835
|1.4045
|1.3825
|120
|2007.09.12 02:59
|sell
|61
|0.03
|1.3841
|1.4046
|1.3831
|121
|2007.09.12 05:16
|sell
|62
|0.09
|1.3847
|1.4047
|1.3837
|122
|2007.09.12 05:21
|sell
|63
|0.27
|1.3856
|1.4051
|1.3846
|123
|2007.09.12 05:21
|sell
|64
|0.81
|1.3862
|1.4052
|1.3852
|124
|2007.09.12 05:22
|sell
|65
|2.43
|1.3868
|1.4053
|1.3858
|125
|2007.09.12 06:00
|close
|65
|2.43
|1.3862
|1.4053
|1.3858
|145.80
|2841.86
|126
|2007.09.12 06:00
|close
|64
|0.81
|1.3863
|1.4052
|1.3852
|-8.10
|2833.76
|127
|2007.09.12 06:00
|close
|63
|0.27
|1.3862
|1.4051
|1.3846
|-16.20
|2817.56
|128
|2007.09.12 06:00
|close
|62
|0.09
|1.3864
|1.4047
|1.3837
|-15.30
|2802.26
|129
|2007.09.12 06:00
|close
|61
|0.03
|1.3863
|1.4046
|1.3831
|-6.60
|2795.66
|130
|2007.09.12 06:00
|close
|60
|0.01
|1.3865
|1.4045
|1.3825
|-3.00
|2792.66
|131
|2007.09.13 00:00
|sell
|66
|0.01
|1.3893
|1.4103
|1.3883
|132
|2007.09.13 06:21
|sell
|67
|0.03
|1.3900
|1.4105
|1.3890
|133
|2007.09.13 06:42
|t/p
|67
|0.03
|1.3890
|1.4105
|1.3890
|3.00
|2795.66
|134
|2007.09.13 06:42
|close
|66
|0.01
|1.3890
|1.4103
|1.3883
|0.30
|2795.96
|135
|2007.09.14 06:00
|buy
|68
|0.01
|1.3884
|1.3674
|1.3894
|136
|2007.09.14 06:21
|t/p
|68
|0.01
|1.3894
|1.3674
|1.3894
|1.00
|2796.96
|137
|2007.09.14 13:00
|buy
|69
|0.01
|1.3883
|1.3673
|1.3893
|138
|2007.09.14 13:00
|buy
|70
|0.03
|1.3877
|1.3672
|1.3887
|139
|2007.09.14 13:09
|buy
|71
|0.09
|1.3871
|1.3671
|1.3881
|140
|2007.09.14 13:11
|buy
|72
|0.27
|1.3865
|1.3670
|1.3875
|141
|2007.09.14 13:12
|buy
|73
|0.81
|1.3860
|1.3670
|1.3870
|142
|2007.09.14 13:12
|buy
|74
|2.43
|1.3854
|1.3669
|1.3864
|143
|2007.09.14 13:13
|close
|74
|2.43
|1.3857
|1.3669
|1.3864
|72.90
|2869.86
|144
|2007.09.14 13:13
|close
|73
|0.81
|1.3856
|1.3670
|1.3870
|-32.40
|2837.46
|145
|2007.09.14 13:13
|close
|72
|0.27
|1.3857
|1.3670
|1.3875
|-21.60
|2815.86
|146
|2007.09.14 13:13
|close
|71
|0.09
|1.3856
|1.3671
|1.3881
|-13.50
|2802.36
|147
|2007.09.14 13:13
|close
|70
|0.03
|1.3854
|1.3672
|1.3887
|-6.90
|2795.46
|148
|2007.09.14 13:14
|close
|69
|0.01
|1.3853
|1.3673
|1.3893
|-3.00
|2792.46
|149
|2007.09.14 19:00
|buy
|75
|0.01
|1.3878
|1.3668
|1.3888
|150
|2007.09.16 22:05
|buy
|76
|0.03
|1.3870
|1.3665
|1.3880
|151
|2007.09.16 23:14
|buy
|77
|0.09
|1.3864
|1.3664
|1.3874
|152
|2007.09.16 23:25
|buy
|78
|0.27
|1.3859
|1.3664
|1.3869
|153
|2007.09.17 00:15
|close
|78
|0.27
|1.3862
|1.3664
|1.3869
|7.15
|2799.61
|154
|2007.09.17 00:15
|close
|77
|0.09
|1.3863
|1.3664
|1.3874
|-1.22
|2798.40
|155
|2007.09.17 00:16
|close
|76
|0.03
|1.3862
|1.3665
|1.3880
|-2.50
|2795.89
|156
|2007.09.17 00:17
|close
|75
|0.01
|1.3861
|1.3668
|1.3888
|-1.73
|2794.16
|157
|2007.09.17 12:00
|buy
|79
|0.01
|1.3879
|1.3669
|1.3889
|158
|2007.09.17 14:08
|buy
|80
|0.03
|1.3873
|1.3668
|1.3883
|159
|2007.09.17 14:29
|buy
|81
|0.09
|1.3867
|1.3667
|1.3877
|160
|2007.09.17 15:27
|buy
|82
|0.27
|1.3862
|1.3667
|1.3872
|161
|2007.09.17 15:52
|buy
|83
|0.81
|1.3856
|1.3666
|1.3866
|162
|2007.09.17 15:53
|buy
|84
|2.43
|1.3850
|1.3665
|1.3860
|163
|2007.09.17 15:54
|close
|84
|2.43
|1.3853
|1.3665
|1.3860
|72.90
|2867.06
|164
|2007.09.17 15:54
|close
|83
|0.81
|1.3854
|1.3666
|1.3866
|-16.20
|2850.86
|165
|2007.09.17 15:54
|close
|82
|0.27
|1.3853
|1.3667
|1.3872
|-24.30
|2826.56
|166
|2007.09.17 15:54
|close
|81
|0.09
|1.3854
|1.3667
|1.3877
|-11.70
|2814.86
|167
|2007.09.17 15:55
|close
|80
|0.03
|1.3853
|1.3668
|1.3883
|-6.00
|2808.86
|168
|2007.09.17 15:55
|close
|79
|0.01
|1.3854
|1.3669
|1.3889
|-2.50
|2806.36
|169
|2007.09.18 01:00
|buy
|85
|0.01
|1.3871
|1.3661
|1.3881
|170
|2007.09.18 01:29
|buy
|86
|0.03
|1.3865
|1.3660
|1.3875
|171
|2007.09.18 01:37
|buy
|87
|0.09
|1.3860
|1.3660
|1.3870
|172
|2007.09.18 05:55
|buy
|88
|0.27
|1.3854
|1.3659
|1.3864
|173
|2007.09.18 06:08
|buy
|89
|0.81
|1.3848
|1.3658
|1.3858
|174
|2007.09.18 06:13
|close
|89
|0.81
|1.3851
|1.3658
|1.3858
|24.30
|2830.66
|175
|2007.09.18 06:13
|close
|88
|0.27
|1.3850
|1.3659
|1.3864
|-10.80
|2819.86
|176
|2007.09.18 06:14
|close
|87
|0.09
|1.3851
|1.3660
|1.3870
|-8.10
|2811.76
|177
|2007.09.18 06:14
|close
|86
|0.03
|1.3852
|1.3660
|1.3875
|-3.90
|2807.86
|178
|2007.09.18 06:14
|close
|85
|0.01
|1.3851
|1.3661
|1.3881
|-2.00
|2805.86
|179
|2007.09.18 10:00
|buy
|90
|0.01
|1.3866
|1.3656
|1.3876
|180
|2007.09.18 11:12
|buy
|91
|0.03
|1.3861
|1.3656
|1.3871
|181
|2007.09.18 12:11
|t/p
|91
|0.03
|1.3871
|1.3656
|1.3871
|3.00
|2808.86
|182
|2007.09.18 12:11
|close
|90
|0.01
|1.3871
|1.3656
|1.3876
|0.50
|2809.36
|183
|2007.09.19 06:00
|sell
|92
|0.01
|1.3977
|1.4187
|1.3967
|184
|2007.09.19 06:12
|sell
|93
|0.03
|1.3983
|1.4188
|1.3973
|185
|2007.09.19 07:32
|t/p
|93
|0.03
|1.3973
|1.4188
|1.3973
|3.00
|2812.36
|186
|2007.09.19 07:32
|close
|92
|0.01
|1.3972
|1.4187
|1.3967
|0.50
|2812.86
|187
|2007.09.20 21:00
|sell
|94
|0.01
|1.4065
|1.4275
|1.4055
|188
|2007.09.20 21:04
|sell
|95
|0.03
|1.4073
|1.4278
|1.4063
|189
|2007.09.20 21:41
|t/p
|95
|0.03
|1.4063
|1.4278
|1.4063
|3.00
|2815.86
|190
|2007.09.20 21:41
|close
|94
|0.01
|1.4063
|1.4275
|1.4055
|0.20
|2816.06
|191
|2007.09.24 12:00
|sell
|96
|0.01
|1.4109
|1.4319
|1.4099
|192
|2007.09.24 12:07
|sell
|97
|0.03
|1.4115
|1.4320
|1.4105
|193
|2007.09.24 12:17
|t/p
|97
|0.03
|1.4105
|1.4320
|1.4105
|3.00
|2819.06
|194
|2007.09.24 12:17
|close
|96
|0.01
|1.4105
|1.4319
|1.4099
|0.40
|2819.46
|195
|2007.09.25 09:00
|buy
|98
|0.01
|1.4089
|1.3879
|1.4099
|196
|2007.09.25 09:11
|t/p
|98
|0.01
|1.4099
|1.3879
|1.4099
|1.00
|2820.46
|197
|2007.09.26 02:00
|sell
|99
|0.01
|1.4141
|1.4351
|1.4131
|198
|2007.09.26 04:06
|sell
|100
|0.03
|1.4146
|1.4351
|1.4136
|199
|2007.09.26 04:12
|sell
|101
|0.09
|1.4152
|1.4352
|1.4142
|200
|2007.09.26 05:09
|t/p
|101
|0.09
|1.4142
|1.4352
|1.4142
|9.00
|2829.46
|201
|2007.09.26 05:09
|close
|100
|0.03
|1.4142
|1.4351
|1.4136
|1.20
|2830.66
|202
|2007.09.26 05:09
|close
|99
|0.01
|1.4143
|1.4351
|1.4131
|-0.20
|2830.46
|203
|2007.09.27 01:00
|sell
|102
|0.01
|1.4126
|1.4336
|1.4116
|204
|2007.09.27 01:55
|sell
|103
|0.03
|1.4132
|1.4337
|1.4122
|205
|2007.09.27 03:04
|sell
|104
|0.09
|1.4138
|1.4338
|1.4128
|206
|2007.09.27 03:08
|sell
|105
|0.27
|1.4145
|1.4340
|1.4135
|207
|2007.09.27 03:21
|close
|105
|0.27
|1.4140
|1.4340
|1.4135
|13.50
|2843.96
|208
|2007.09.27 03:21
|close
|104
|0.09
|1.4141
|1.4338
|1.4128
|-2.70
|2841.26
|209
|2007.09.27 03:22
|close
|103
|0.03
|1.4140
|1.4337
|1.4122
|-2.40
|2838.86
|210
|2007.09.27 03:22
|close
|102
|0.01
|1.4141
|1.4336
|1.4116
|-1.50
|2837.36
|211
|2007.10.01 04:00
|sell
|106
|0.01
|1.4266
|1.4476
|1.4256
|212
|2007.10.01 04:26
|sell
|107
|0.03
|1.4272
|1.4477
|1.4262
|213
|2007.10.01 04:45
|t/p
|107
|0.03
|1.4262
|1.4477
|1.4262
|3.00
|2840.36
|214
|2007.10.01 04:45
|close
|106
|0.01
|1.4262
|1.4476
|1.4256
|0.40
|2840.76
|215
|2007.10.02 21:00
|buy
|108
|0.01
|1.4155
|1.3945
|1.4165
|216
|2007.10.02 22:08
|buy
|109
|0.03
|1.4149
|1.3944
|1.4159
|217
|2007.10.03 00:09
|t/p
|109
|0.03
|1.4159
|1.3944
|1.4159
|2.90
|2843.65
|218
|2007.10.03 00:09
|close
|108
|0.01
|1.4159
|1.3945
|1.4165
|0.36
|2844.02
|219
|2007.10.04 04:00
|buy
|110
|0.01
|1.4093
|1.3883
|1.4103
|220
|2007.10.04 04:03
|buy
|111
|0.03
|1.4086
|1.3881
|1.4096
|221
|2007.10.04 04:37
|buy
|112
|0.09
|1.4080
|1.3880
|1.4090
|222
|2007.10.04 04:48
|t/p
|112
|0.09
|1.4090
|1.3880
|1.4090
|9.00
|2853.02
|223
|2007.10.04 04:48
|close
|111
|0.03
|1.4090
|1.3881
|1.4096
|1.20
|2854.22
|224
|2007.10.04 04:49
|close
|110
|0.01
|1.4091
|1.3883
|1.4103
|-0.20
|2854.02
|225
|2007.10.05 07:00
|sell
|113
|0.01
|1.4127
|1.4337
|1.4117
|226
|2007.10.05 07:27
|t/p
|113
|0.01
|1.4117
|1.4337
|1.4117
|1.00
|2855.02
|227
|2007.10.08 03:00
|sell
|114
|0.01
|1.4134
|1.4344
|1.4124
|228
|2007.10.08 05:03
|sell
|115
|0.03
|1.4140
|1.4345
|1.4130
|229
|2007.10.08 06:06
|t/p
|115
|0.03
|1.4130
|1.4345
|1.4130
|3.00
|2858.02
|230
|2007.10.08 06:06
|close
|114
|0.01
|1.4130
|1.4344
|1.4124
|0.40
|2858.42
|231
|2007.10.09 01:02
|buy
|116
|0.01
|1.4045
|1.3835
|1.4055
|232
|2007.10.09 01:11
|buy
|117
|0.03
|1.4039
|1.3834
|1.4049
|233
|2007.10.09 01:41
|buy
|118
|0.09
|1.4033
|1.3833
|1.4043
|234
|2007.10.09 03:15
|buy
|119
|0.27
|1.4027
|1.3832
|1.4037
|235
|2007.10.09 03:18
|buy
|120
|0.81
|1.4022
|1.3832
|1.4032
|236
|2007.10.09 04:32
|buy
|121
|2.43
|1.4016
|1.3831
|1.4026
|237
|2007.10.09 04:49
|close
|121
|2.43
|1.4019
|1.3831
|1.4026
|72.90
|2931.32
|238
|2007.10.09 04:49
|close
|120
|0.81
|1.4017
|1.3832
|1.4032
|-40.50
|2890.82
|239
|2007.10.09 04:50
|close
|119
|0.27
|1.4018
|1.3832
|1.4037
|-24.30
|2866.52
|240
|2007.10.09 04:50
|close
|118
|0.09
|1.4017
|1.3833
|1.4043
|-14.40
|2852.12
|241
|2007.10.09 04:50
|close
|117
|0.03
|1.4018
|1.3834
|1.4049
|-6.30
|2845.82
|242
|2007.10.09 04:50
|close
|116
|0.01
|1.4019
|1.3835
|1.4055
|-2.60
|2843.22
|243
|2007.10.09 07:00
|buy
|122
|0.01
|1.4045
|1.3835
|1.4055
|244
|2007.10.09 07:09
|buy
|123
|0.03
|1.4040
|1.3835
|1.4050
|245
|2007.10.09 07:13
|buy
|124
|0.09
|1.4034
|1.3834
|1.4044
|246
|2007.10.09 07:39
|t/p
|124
|0.09
|1.4044
|1.3834
|1.4044
|9.00
|2852.22
|247
|2007.10.09 07:39
|close
|123
|0.03
|1.4045
|1.3835
|1.4050
|1.50
|2853.72
|248
|2007.10.09 07:39
|close
|122
|0.01
|1.4044
|1.3835
|1.4055
|-0.10
|2853.62
|249
|2007.10.10 06:00
|sell
|125
|0.01
|1.4100
|1.4310
|1.4090
|250
|2007.10.10 06:02
|sell
|126
|0.03
|1.4106
|1.4311
|1.4096
|251
|2007.10.10 06:15
|sell
|127
|0.09
|1.4112
|1.4312
|1.4102
|252
|2007.10.10 07:17
|sell
|128
|0.27
|1.4118
|1.4313
|1.4108
|253
|2007.10.10 07:19
|sell
|129
|0.81
|1.4125
|1.4315
|1.4115
|254
|2007.10.10 08:01
|close
|129
|0.81
|1.4121
|1.4315
|1.4115
|32.40
|2886.02
|255
|2007.10.10 08:01
|close
|128
|0.27
|1.4122
|1.4313
|1.4108
|-10.80
|2875.22
|256
|2007.10.10 08:01
|close
|127
|0.09
|1.4121
|1.4312
|1.4102
|-8.10
|2867.12
|257
|2007.10.10 08:02
|close
|126
|0.03
|1.4122
|1.4311
|1.4096
|-4.80
|2862.32
|258
|2007.10.10 08:02
|close
|125
|0.01
|1.4123
|1.4310
|1.4090
|-2.30
|2860.02
|259
|2007.10.10 18:00
|sell
|130
|0.01
|1.4130
|1.4340
|1.4120
|260
|2007.10.10 19:25
|sell
|131
|0.03
|1.4136
|1.4341
|1.4126
|261
|2007.10.10 19:32
|sell
|132
|0.09
|1.4142
|1.4342
|1.4132
|262
|2007.10.10 20:20
|sell
|133
|0.27
|1.4147
|1.4342
|1.4137
|263
|2007.10.10 21:03
|close
|133
|0.27
|1.4144
|1.4342
|1.4137
|8.10
|2868.12
|264
|2007.10.10 21:04
|close
|132
|0.09
|1.4145
|1.4342
|1.4132
|-2.70
|2865.42
|265
|2007.10.10 21:05
|close
|131
|0.03
|1.4144
|1.4341
|1.4126
|-2.40
|2863.02
|266
|2007.10.10 21:05
|close
|130
|0.01
|1.4145
|1.4340
|1.4120
|-1.50
|2861.52
|267
|2007.10.11 20:00
|sell
|134
|0.01
|1.4186
|1.4396
|1.4176
|268
|2007.10.11 20:09
|sell
|135
|0.03
|1.4192
|1.4397
|1.4182
|269
|2007.10.11 21:43
|sell
|136
|0.09
|1.4198
|1.4398
|1.4188
|270
|2007.10.12 00:05
|sell
|137
|0.27
|1.4204
|1.4399
|1.4194
|271
|2007.10.12 00:53
|close
|137
|0.27
|1.4201
|1.4399
|1.4194
|8.10
|2869.62
|272
|2007.10.12 00:53
|close
|136
|0.09
|1.4199
|1.4398
|1.4188
|-0.87
|2868.75
|273
|2007.10.12 00:53
|close
|135
|0.03
|1.4200
|1.4397
|1.4182
|-2.39
|2866.36
|274
|2007.10.12 00:54
|close
|134
|0.01
|1.4201
|1.4396
|1.4176
|-1.50
|2864.86
|275
|2007.10.15 06:00
|buy
|138
|0.01
|1.4178
|1.3968
|1.4188
|276
|2007.10.15 06:20
|buy
|139
|0.03
|1.4172
|1.3967
|1.4182
|277
|2007.10.15 06:54
|t/p
|139
|0.03
|1.4182
|1.3967
|1.4182
|3.00
|2867.86
|278
|2007.10.15 06:54
|close
|138
|0.01
|1.4182
|1.3968
|1.4188
|0.40
|2868.26
|279
|2007.10.15 18:00
|sell
|140
|0.01
|1.4202
|1.4412
|1.4192
|280
|2007.10.15 20:38
|sell
|141
|0.03
|1.4207
|1.4412
|1.4197
|281
|2007.10.15 21:50
|sell
|142
|0.09
|1.4214
|1.4414
|1.4204
|282
|2007.10.15 22:19
|t/p
|142
|0.09
|1.4204
|1.4414
|1.4204
|9.00
|2877.26
|283
|2007.10.15 22:19
|close
|141
|0.03
|1.4204
|1.4412
|1.4197
|0.90
|2878.16
|284
|2007.10.15 22:19
|close
|140
|0.01
|1.4203
|1.4412
|1.4192
|-0.10
|2878.06
|285
|2007.10.16 20:00
|buy
|143
|0.01
|1.4164
|1.3954
|1.4174
|286
|2007.10.16 20:49
|t/p
|143
|0.01
|1.4174
|1.3954
|1.4174
|1.00
|2879.06
|287
|2007.10.17 20:00
|sell
|144
|0.01
|1.4188
|1.4398
|1.4178
|288
|2007.10.17 20:11
|sell
|145
|0.03
|1.4195
|1.4400
|1.4185
|289
|2007.10.17 20:18
|sell
|146
|0.09
|1.4201
|1.4401
|1.4191
|290
|2007.10.17 20:21
|sell
|147
|0.27
|1.4206
|1.4401
|1.4196
|291
|2007.10.17 20:43
|sell
|148
|0.81
|1.4212
|1.4402
|1.4202
|292
|2007.10.17 20:45
|close
|148
|0.81
|1.4209
|1.4402
|1.4202
|24.30
|2903.36
|293
|2007.10.17 20:45
|close
|147
|0.27
|1.4210
|1.4401
|1.4196
|-10.80
|2892.56
|294
|2007.10.17 20:45
|close
|146
|0.09
|1.4211
|1.4401
|1.4191
|-9.00
|2883.56
|295
|2007.10.17 20:45
|close
|145
|0.03
|1.4210
|1.4400
|1.4185
|-4.50
|2879.06
|296
|2007.10.17 20:45
|close
|144
|0.01
|1.4211
|1.4398
|1.4178
|-2.30
|2876.76
|297
|2007.10.18 21:00
|sell
|149
|0.01
|1.4294
|1.4504
|1.4284
|298
|2007.10.19 00:57
|t/p
|149
|0.01
|1.4284
|1.4504
|1.4284
|1.00
|2877.76
|299
|2007.10.22 09:00
|sell
|150
|0.01
|1.4309
|1.4519
|1.4299
|300
|2007.10.22 09:51
|t/p
|150
|0.01
|1.4299
|1.4519
|1.4299
|1.00
|2878.76
|301
|2007.10.22 23:00
|buy
|151
|0.01
|1.4178
|1.3968
|1.4188
|302
|2007.10.23 00:48
|buy
|152
|0.03
|1.4172
|1.3967
|1.4182
|303
|2007.10.23 01:32
|t/p
|152
|0.03
|1.4182
|1.3967
|1.4182
|3.00
|2881.76
|304
|2007.10.23 01:32
|close
|151
|0.01
|1.4182
|1.3968
|1.4188
|0.36
|2882.13
|305
|2007.10.24 04:00
|sell
|153
|0.01
|1.4263
|1.4473
|1.4253
|306
|2007.10.24 05:21
|t/p
|153
|0.01
|1.4253
|1.4473
|1.4253
|1.00
|2883.13
|307
|2007.10.25 09:00
|sell
|154
|0.01
|1.4253
|1.4463
|1.4243
|308
|2007.10.25 09:00
|sell
|155
|0.03
|1.4259
|1.4464
|1.4249
|309
|2007.10.25 09:06
|sell
|156
|0.09
|1.4265
|1.4465
|1.4255
|310
|2007.10.25 09:53
|sell
|157
|0.27
|1.4271
|1.4466
|1.4261
|311
|2007.10.25 09:55
|sell
|158
|0.81
|1.4277
|1.4467
|1.4267
|312
|2007.10.25 10:03
|close
|158
|0.81
|1.4274
|1.4467
|1.4267
|24.30
|2907.43
|313
|2007.10.25 10:03
|close
|157
|0.27
|1.4275
|1.4466
|1.4261
|-10.80
|2896.63
|314
|2007.10.25 10:03
|close
|156
|0.09
|1.4273
|1.4465
|1.4255
|-7.20
|2889.43
|315
|2007.10.25 10:04
|close
|155
|0.03
|1.4272
|1.4464
|1.4249
|-3.90
|2885.53
|316
|2007.10.25 10:04
|close
|154
|0.01
|1.4271
|1.4463
|1.4243
|-1.80
|2883.73
|317
|2007.10.26 01:00
|sell
|159
|0.01
|1.4322
|1.4532
|1.4312
|318
|2007.10.26 01:47
|sell
|160
|0.03
|1.4327
|1.4532
|1.4317
|319
|2007.10.26 02:08
|sell
|161
|0.09
|1.4333
|1.4533
|1.4323
|320
|2007.10.26 03:04
|t/p
|161
|0.09
|1.4323
|1.4533
|1.4323
|9.00
|2892.73
|321
|2007.10.26 03:04
|close
|160
|0.03
|1.4323
|1.4532
|1.4317
|1.20
|2893.93
|322
|2007.10.26 03:05
|close
|159
|0.01
|1.4324
|1.4532
|1.4312
|-0.20
|2893.73
|323
|2007.10.26 21:00
|sell
|162
|0.01
|1.4388
|1.4598
|1.4378
|324
|2007.10.28 23:00
|sell
|163
|0.03
|1.4412
|1.4617
|1.4402
|325
|2007.10.29 05:12
|sell
|164
|0.09
|1.4418
|1.4618
|1.4408
|326
|2007.10.29 06:03
|sell
|165
|0.27
|1.4424
|1.4619
|1.4414
|327
|2007.10.29 06:59
|close
|165
|0.27
|1.4419
|1.4619
|1.4414
|13.50
|2907.23
|328
|2007.10.29 07:00
|close
|164
|0.09
|1.4418
|1.4618
|1.4408
|0.00
|2907.23
|329
|2007.10.29 07:00
|close
|163
|0.03
|1.4419
|1.4617
|1.4402
|-2.09
|2905.14
|330
|2007.10.29 07:00
|close
|162
|0.01
|1.4418
|1.4598
|1.4378
|-3.00
|2902.14
|331
|2007.10.29 07:00
|sell
|166
|0.01
|1.4417
|1.4627
|1.4407
|332
|2007.10.29 07:37
|sell
|167
|0.03
|1.4423
|1.4628
|1.4413
|333
|2007.10.29 07:40
|sell
|168
|0.09
|1.4430
|1.4630
|1.4420
|334
|2007.10.29 09:05
|t/p
|168
|0.09
|1.4420
|1.4630
|1.4420
|9.00
|2911.14
|335
|2007.10.29 09:05
|close
|167
|0.03
|1.4420
|1.4628
|1.4413
|0.90
|2912.04
|336
|2007.10.29 09:05
|close
|166
|0.01
|1.4421
|1.4627
|1.4407
|-0.40
|2911.64
|337
|2007.10.30 00:01
|sell
|169
|0.01
|1.4414
|1.4624
|1.4404
|338
|2007.10.30 00:38
|t/p
|169
|0.01
|1.4404
|1.4624
|1.4404
|1.00
|2912.64
|339
|2007.10.31 05:00
|sell
|170
|0.01
|1.4434
|1.4644
|1.4424
|340
|2007.10.31 05:38
|sell
|171
|0.03
|1.4440
|1.4645
|1.4430
|341
|2007.10.31 06:04
|sell
|172
|0.09
|1.4446
|1.4646
|1.4436
|342
|2007.10.31 06:12
|sell
|173
|0.27
|1.4452
|1.4647
|1.4442
|343
|2007.10.31 06:13
|close
|173
|0.27
|1.4448
|1.4647
|1.4442
|10.80
|2923.44
|344
|2007.10.31 06:13
|close
|172
|0.09
|1.4449
|1.4646
|1.4436
|-2.70
|2920.74
|345
|2007.10.31 06:13
|close
|171
|0.03
|1.4448
|1.4645
|1.4430
|-2.40
|2918.34
|346
|2007.10.31 06:13
|close
|170
|0.01
|1.4446
|1.4644
|1.4424
|-1.20
|2917.14
|347
|2007.11.01 01:00
|sell
|174
|0.01
|1.4469
|1.4679
|1.4459
|348
|2007.11.01 01:46
|t/p
|174
|0.01
|1.4459
|1.4679
|1.4459
|1.00
|2918.14
|349
|2007.11.01 19:00
|buy
|175
|0.01
|1.4462
|1.4252
|1.4472
|350
|2007.11.01 19:14
|buy
|176
|0.03
|1.4456
|1.4251
|1.4466
|351
|2007.11.01 19:28
|buy
|177
|0.09
|1.4449
|1.4249
|1.4459
|352
|2007.11.01 19:39
|buy
|178
|0.27
|1.4444
|1.4249
|1.4454
|353
|2007.11.01 19:42
|close
|178
|0.27
|1.4447
|1.4249
|1.4454
|8.10
|2926.24
|354
|2007.11.01 19:42
|close
|177
|0.09
|1.4446
|1.4249
|1.4459
|-2.70
|2923.54
|355
|2007.11.01 19:42
|close
|176
|0.03
|1.4447
|1.4251
|1.4466
|-2.70
|2920.84
|356
|2007.11.01 19:42
|close
|175
|0.01
|1.4446
|1.4252
|1.4472
|-1.60
|2919.24
|357
|2007.11.02 03:00
|buy
|179
|0.01
|1.4438
|1.4228
|1.4448
|358
|2007.11.02 04:48
|t/p
|179
|0.01
|1.4448
|1.4228
|1.4448
|1.00
|2920.24
|359
|2007.11.05 02:00
|sell
|180
|0.01
|1.4505
|1.4715
|1.4495
|360
|2007.11.05 03:01
|t/p
|180
|0.01
|1.4495
|1.4715
|1.4495
|1.00
|2921.24
|361
|2007.11.06 00:00
|buy
|181
|0.01
|1.4479
|1.4269
|1.4489
|362
|2007.11.06 01:24
|buy
|182
|0.03
|1.4473
|1.4268
|1.4483
|363
|2007.11.06 05:00
|t/p
|182
|0.03
|1.4483
|1.4268
|1.4483
|3.00
|2924.24
|364
|2007.11.06 05:00
|close
|181
|0.01
|1.4483
|1.4269
|1.4489
|0.40
|2924.64
|365
|2007.11.06 22:00
|sell
|183
|0.01
|1.4556
|1.4766
|1.4546
|366
|2007.11.06 22:11
|sell
|184
|0.03
|1.4562
|1.4767
|1.4552
|367
|2007.11.06 22:53
|sell
|185
|0.09
|1.4567
|1.4767
|1.4557
|368
|2007.11.06 23:16
|t/p
|185
|0.09
|1.4557
|1.4767
|1.4557
|9.00
|2933.64
|369
|2007.11.06 23:16
|close
|184
|0.03
|1.4556
|1.4767
|1.4552
|1.80
|2935.44
|370
|2007.11.06 23:16
|close
|183
|0.01
|1.4557
|1.4766
|1.4546
|-0.10
|2935.34
|371
|2007.11.08 22:00
|sell
|186
|0.01
|1.4675
|1.4885
|1.4665
|372
|2007.11.09 00:03
|sell
|187
|0.03
|1.4681
|1.4886
|1.4671
|373
|2007.11.09 00:15
|sell
|188
|0.09
|1.4687
|1.4887
|1.4677
|374
|2007.11.09 00:24
|sell
|189
|0.27
|1.4692
|1.4887
|1.4682
|375
|2007.11.09 00:39
|sell
|190
|0.81
|1.4698
|1.4888
|1.4688
|376
|2007.11.09 00:53
|close
|190
|0.81
|1.4695
|1.4888
|1.4688
|24.30
|2959.64
|377
|2007.11.09 00:53
|close
|189
|0.27
|1.4694
|1.4887
|1.4682
|-5.40
|2954.24
|378
|2007.11.09 00:53
|close
|188
|0.09
|1.4693
|1.4887
|1.4677
|-5.40
|2948.84
|379
|2007.11.09 00:54
|close
|187
|0.03
|1.4694
|1.4886
|1.4671
|-3.90
|2944.94
|380
|2007.11.09 00:54
|close
|186
|0.01
|1.4693
|1.4885
|1.4665
|-1.80
|2943.15
|381
|2007.11.09 09:00
|sell
|191
|0.01
|1.4696
|1.4906
|1.4686
|382
|2007.11.09 09:10
|sell
|192
|0.03
|1.4702
|1.4907
|1.4692
|383
|2007.11.09 09:12
|sell
|193
|0.09
|1.4708
|1.4908
|1.4698
|384
|2007.11.09 09:28
|t/p
|193
|0.09
|1.4698
|1.4908
|1.4698
|9.00
|2952.15
|385
|2007.11.09 09:28
|close
|192
|0.03
|1.4697
|1.4907
|1.4692
|1.50
|2953.65
|386
|2007.11.09 09:28
|close
|191
|0.01
|1.4698
|1.4906
|1.4686
|-0.20
|2953.45
|387
|2007.11.12 23:00
|buy
|194
|0.01
|1.4531
|1.4321
|1.4541
|388
|2007.11.12 23:25
|buy
|195
|0.03
|1.4526
|1.4321
|1.4536
|389
|2007.11.13 00:24
|t/p
|195
|0.03
|1.4536
|1.4321
|1.4536
|2.90
|2956.34
|390
|2007.11.13 00:24
|close
|194
|0.01
|1.4536
|1.4321
|1.4541
|0.46
|2956.81
|391
|2007.11.15 09:00
|sell
|196
|0.01
|1.4654
|1.4864
|1.4644
|392
|2007.11.15 09:08
|t/p
|196
|0.01
|1.4644
|1.4864
|1.4644
|1.00
|2957.81
|393
|2007.11.16 01:00
|buy
|197
|0.01
|1.4627
|1.4417
|1.4637
|394
|2007.11.16 01:11
|buy
|198
|0.03
|1.4621
|1.4416
|1.4631
|395
|2007.11.16 01:48
|buy
|199
|0.09
|1.4615
|1.4415
|1.4625
|396
|2007.11.16 02:12
|t/p
|199
|0.09
|1.4625
|1.4415
|1.4625
|9.00
|2966.81
|397
|2007.11.16 02:12
|close
|198
|0.03
|1.4625
|1.4416
|1.4631
|1.20
|2968.01
|398
|2007.11.16 02:12
|close
|197
|0.01
|1.4626
|1.4417
|1.4637
|-0.10
|2967.91
|399
|2007.11.19 07:01
|sell
|200
|0.01
|1.4665
|1.4875
|1.4655
|400
|2007.11.19 07:12
|t/p
|200
|0.01
|1.4655
|1.4875
|1.4655
|1.00
|2968.91
|401
|2007.11.20 02:00
|sell
|201
|0.01
|1.4643
|1.4853
|1.4633
|402
|2007.11.20 03:42
|sell
|202
|0.03
|1.4650
|1.4855
|1.4640
|403
|2007.11.20 04:11
|sell
|203
|0.09
|1.4656
|1.4856
|1.4646
|404
|2007.11.20 04:40
|sell
|204
|0.27
|1.4663
|1.4858
|1.4653
|405
|2007.11.20 04:45
|sell
|205
|0.81
|1.4668
|1.4858
|1.4658
|406
|2007.11.20 04:59
|close
|205
|0.81
|1.4665
|1.4858
|1.4658
|24.30
|2993.21
|407
|2007.11.20 04:59
|close
|204
|0.27
|1.4667
|1.4858
|1.4653
|-10.80
|2982.41
|408
|2007.11.20 04:59
|close
|203
|0.09
|1.4666
|1.4856
|1.4646
|-9.00
|2973.41
|409
|2007.11.20 05:00
|close
|202
|0.03
|1.4667
|1.4855
|1.4640
|-5.10
|2968.31
|410
|2007.11.20 05:00
|close
|201
|0.01
|1.4665
|1.4853
|1.4633
|-2.20
|2966.11
|411
|2007.11.21 02:00
|sell
|206
|0.01
|1.4819
|1.5029
|1.4809
|412
|2007.11.21 03:15
|sell
|207
|0.03
|1.4825
|1.5030
|1.4815
|413
|2007.11.21 03:43
|sell
|208
|0.09
|1.4830
|1.5030
|1.4820
|414
|2007.11.21 04:25
|sell
|209
|0.27
|1.4836
|1.5031
|1.4826
|415
|2007.11.21 04:48
|close
|209
|0.27
|1.4833
|1.5031
|1.4826
|8.10
|2974.21
|416
|2007.11.21 04:49
|close
|208
|0.09
|1.4832
|1.5030
|1.4820
|-1.80
|2972.41
|417
|2007.11.21 04:49
|close
|207
|0.03
|1.4833
|1.5030
|1.4815
|-2.40
|2970.01
|418
|2007.11.21 04:49
|close
|206
|0.01
|1.4832
|1.5029
|1.4809
|-1.30
|2968.71
|419
|2007.11.22 02:01
|sell
|210
|0.01
|1.4857
|1.5067
|1.4847
|420
|2007.11.22 02:06
|sell
|211
|0.03
|1.4863
|1.5068
|1.4853
|421
|2007.11.22 02:18
|sell
|212
|0.09
|1.4870
|1.5070
|1.4860
|422
|2007.11.22 04:05
|t/p
|212
|0.09
|1.4860
|1.5070
|1.4860
|9.00
|2977.71
|423
|2007.11.22 04:05
|close
|211
|0.03
|1.4860
|1.5068
|1.4853
|0.90
|2978.61
|424
|2007.11.22 04:05
|close
|210
|0.01
|1.4861
|1.5067
|1.4847
|-0.40
|2978.21
|425
|2007.11.22 04:05
|sell
|213
|0.01
|1.4858
|1.5068
|1.4848
|426
|2007.11.22 04:11
|sell
|214
|0.03
|1.4864
|1.5069
|1.4854
|427
|2007.11.22 04:12
|sell
|215
|0.09
|1.4869
|1.5069
|1.4859
|428
|2007.11.22 05:21
|t/p
|215
|0.09
|1.4859
|1.5069
|1.4859
|9.00
|2987.21
|429
|2007.11.22 05:21
|close
|214
|0.03
|1.4858
|1.5069
|1.4854
|1.80
|2989.01
|430
|2007.11.22 05:22
|close
|213
|0.01
|1.4857
|1.5068
|1.4848
|0.10
|2989.11
|431
|2007.11.23 10:00
|sell
|216
|0.01
|1.4821
|1.5031
|1.4811
|432
|2007.11.23 10:11
|sell
|217
|0.03
|1.4828
|1.5033
|1.4818
|433
|2007.11.23 10:12
|t/p
|217
|0.03
|1.4818
|1.5033
|1.4818
|3.00
|2992.11
|434
|2007.11.23 10:12
|close
|216
|0.01
|1.4818
|1.5031
|1.4811
|0.30
|2992.41
|435
|2007.11.23 21:00
|buy
|218
|0.01
|1.4838
|1.4628
|1.4848
|436
|2007.11.25 23:00
|buy
|219
|0.03
|1.4828
|1.4623
|1.4838
|437
|2007.11.26 00:22
|t/p
|219
|0.03
|1.4838
|1.4623
|1.4838
|2.90
|2995.30
|438
|2007.11.26 00:22
|close
|218
|0.01
|1.4838
|1.4628
|1.4848
|-0.04
|2995.27
|439
|2007.11.26 08:00
|buy
|220
|0.01
|1.4861
|1.4651
|1.4871
|440
|2007.11.26 08:01
|buy
|221
|0.03
|1.4854
|1.4649
|1.4864
|441
|2007.11.26 08:09
|buy
|222
|0.09
|1.4849
|1.4649
|1.4859
|442
|2007.11.26 08:13
|buy
|223
|0.27
|1.4842
|1.4647
|1.4852
|443
|2007.11.26 08:19
|close
|223
|0.27
|1.4846
|1.4647
|1.4852
|10.80
|3006.07
|444
|2007.11.26 08:19
|close
|222
|0.09
|1.4845
|1.4649
|1.4859
|-3.60
|3002.47
|445
|2007.11.26 08:19
|close
|221
|0.03
|1.4846
|1.4649
|1.4864
|-2.40
|3000.07
|446
|2007.11.26 08:19
|close
|220
|0.01
|1.4845
|1.4651
|1.4871
|-1.60
|2998.47
|447
|2007.11.27 06:00
|sell
|224
|0.01
|1.4856
|1.5066
|1.4846
|448
|2007.11.27 06:12
|t/p
|224
|0.01
|1.4846
|1.5066
|1.4846
|1.00
|2999.47
|449
|2007.11.29 07:00
|sell
|225
|0.01
|1.4802
|1.5012
|1.4792
|450
|2007.11.29 07:04
|sell
|226
|0.03
|1.4808
|1.5013
|1.4798
|451
|2007.11.29 07:10
|t/p
|226
|0.03
|1.4798
|1.5013
|1.4798
|3.00
|3002.47
|452
|2007.11.29 07:10
|close
|225
|0.01
|1.4797
|1.5012
|1.4792
|0.50
|3002.97
|453
|2007.11.29 19:00
|buy
|227
|0.02
|1.4761
|1.4551
|1.4771
|454
|2007.11.29 19:35
|buy
|228
|0.06
|1.4755
|1.4550
|1.4765
|455
|2007.11.29 20:39
|buy
|229
|0.09
|1.4748
|1.4548
|1.4758
|456
|2007.11.29 20:49
|buy
|230
|0.27
|1.4742
|1.4547
|1.4752
|457
|2007.11.29 22:16
|close
|230
|0.27
|1.4747
|1.4547
|1.4752
|13.50
|3016.47
|458
|2007.11.29 22:16
|close
|229
|0.09
|1.4746
|1.4548
|1.4758
|-1.80
|3014.67
|459
|2007.11.29 22:17
|close
|228
|0.06
|1.4747
|1.4550
|1.4765
|-4.80
|3009.87
|460
|2007.11.29 22:17
|close
|227
|0.02
|1.4746
|1.4551
|1.4771
|-3.00
|3006.87
|461
|2007.12.03 05:00
|buy
|231
|0.02
|1.4665
|1.4455
|1.4675
|462
|2007.12.03 06:42
|t/p
|231
|0.02
|1.4675
|1.4455
|1.4675
|2.00
|3008.87
|463
|2007.12.05 01:00
|sell
|232
|0.02
|1.4750
|1.4960
|1.4740
|464
|2007.12.05 02:04
|sell
|233
|0.06
|1.4756
|1.4961
|1.4746
|465
|2007.12.05 02:32
|sell
|234
|0.18
|1.4762
|1.4962
|1.4752
|466
|2007.12.05 03:59
|sell
|235
|0.27
|1.4768
|1.4963
|1.4758
|467
|2007.12.05 04:43
|close
|235
|0.27
|1.4763
|1.4963
|1.4758
|13.50
|3022.37
|468
|2007.12.05 04:43
|close
|234
|0.18
|1.4764
|1.4962
|1.4752
|-3.60
|3018.77
|469
|2007.12.05 04:43
|close
|233
|0.06
|1.4762
|1.4961
|1.4746
|-3.60
|3015.17
|470
|2007.12.05 04:44
|close
|232
|0.02
|1.4761
|1.4960
|1.4740
|-2.20
|3012.97
|471
|2007.12.06 05:01
|buy
|236
|0.02
|1.4617
|1.4407
|1.4627
|472
|2007.12.06 05:13
|buy
|237
|0.06
|1.4611
|1.4406
|1.4621
|473
|2007.12.06 05:20
|buy
|238
|0.18
|1.4606
|1.4406
|1.4616
|474
|2007.12.06 06:37
|buy
|239
|0.27
|1.4600
|1.4405
|1.4610
|475
|2007.12.06 06:40
|close
|239
|0.27
|1.4605
|1.4405
|1.4610
|13.50
|3026.47
|476
|2007.12.06 06:40
|close
|238
|0.18
|1.4604
|1.4406
|1.4616
|-3.60
|3022.87
|477
|2007.12.06 06:40
|close
|237
|0.06
|1.4606
|1.4406
|1.4621
|-3.00
|3019.87
|478
|2007.12.06 06:40
|close
|236
|0.02
|1.4607
|1.4407
|1.4627
|-2.00
|3017.87
|479
|2007.12.07 05:00
|sell
|240
|0.02
|1.4606
|1.4816
|1.4596
|480
|2007.12.07 05:49
|sell
|241
|0.06
|1.4611
|1.4816
|1.4601
|481
|2007.12.07 06:58
|sell
|242
|0.18
|1.4617
|1.4817
|1.4607
|482
|2007.12.07 07:38
|t/p
|242
|0.18
|1.4607
|1.4817
|1.4607
|18.00
|3035.87
|483
|2007.12.07 07:38
|close
|241
|0.06
|1.4607
|1.4816
|1.4601
|2.40
|3038.27
|484
|2007.12.07 07:38
|close
|240
|0.02
|1.4606
|1.4816
|1.4596
|0.00
|3038.27
|485
|2007.12.10 01:01
|sell
|243
|0.02
|1.4646
|1.4856
|1.4636
|486
|2007.12.10 06:57
|sell
|244
|0.06
|1.4651
|1.4856
|1.4641
|487
|2007.12.10 08:06
|sell
|245
|0.18
|1.4657
|1.4857
|1.4647
|488
|2007.12.10 09:57
|sell
|246
|0.54
|1.4664
|1.4859
|1.4654
|489
|2007.12.10 09:57
|sell
|247
|0.81
|1.4669
|1.4859
|1.4659
|490
|2007.12.10 10:05
|sell
|248
|2.43
|1.4675
|1.4860
|1.4665
|491
|2007.12.10 10:26
|close
|248
|2.43
|1.4670
|1.4860
|1.4665
|121.50
|3159.77
|492
|2007.12.10 10:26
|close
|247
|0.81
|1.4671
|1.4859
|1.4659
|-16.20
|3143.57
|493
|2007.12.10 10:26
|close
|246
|0.54
|1.4670
|1.4859
|1.4654
|-32.40
|3111.17
|494
|2007.12.10 10:26
|close
|245
|0.18
|1.4669
|1.4857
|1.4647
|-21.60
|3089.57
|495
|2007.12.10 10:26
|close
|244
|0.06
|1.4668
|1.4856
|1.4641
|-10.20
|3079.37
|496
|2007.12.10 10:26
|close
|243
|0.02
|1.4669
|1.4856
|1.4636
|-4.60
|3074.77
|497
|2007.12.10 22:01
|sell
|249
|0.02
|1.4710
|1.4920
|1.4700
|498
|2007.12.10 22:34
|sell
|250
|0.06
|1.4716
|1.4921
|1.4706
|499
|2007.12.10 22:46
|sell
|251
|0.18
|1.4722
|1.4922
|1.4712
|500
|2007.12.10 23:53
|t/p
|251
|0.18
|1.4712
|1.4922
|1.4712
|18.00
|3092.77
|501
|2007.12.10 23:53
|close
|250
|0.06
|1.4710
|1.4921
|1.4706
|3.60
|3096.37
|502
|2007.12.10 23:54
|close
|249
|0.02
|1.4708
|1.4920
|1.4700
|0.40
|3096.77
|503
|2007.12.12 06:00
|buy
|252
|0.02
|1.4680
|1.4470
|1.4690
|504
|2007.12.12 06:04
|buy
|253
|0.06
|1.4674
|1.4469
|1.4684
|505
|2007.12.12 06:33
|t/p
|253
|0.06
|1.4684
|1.4469
|1.4684
|6.00
|3102.77
|506
|2007.12.12 06:33
|close
|252
|0.02
|1.4684
|1.4470
|1.4690
|0.80
|3103.57
|507
|2007.12.13 09:00
|sell
|254
|0.02
|1.4706
|1.4916
|1.4696
|508
|2007.12.13 09:37
|t/p
|254
|0.02
|1.4696
|1.4916
|1.4696
|2.00
|3105.57
|509
|2007.12.14 01:00
|buy
|255
|0.02
|1.4620
|1.4410
|1.4630
|510
|2007.12.14 01:11
|buy
|256
|0.06
|1.4614
|1.4409
|1.4624
|511
|2007.12.14 01:48
|t/p
|256
|0.06
|1.4624
|1.4409
|1.4624
|6.00
|3111.57
|512
|2007.12.14 01:48
|close
|255
|0.02
|1.4624
|1.4410
|1.4630
|0.80
|3112.37
|513
|2007.12.17 01:00
|buy
|257
|0.02
|1.4432
|1.4222
|1.4442
|514
|2007.12.17 02:44
|t/p
|257
|0.02
|1.4442
|1.4222
|1.4442
|2.00
|3114.37
|515
|2007.12.19 07:00
|sell
|258
|0.02
|1.4396
|1.4606
|1.4386
|516
|2007.12.19 07:18
|t/p
|258
|0.02
|1.4386
|1.4606
|1.4386
|2.00
|3116.37
|517
|2007.12.20 00:01
|buy
|259
|0.02
|1.4383
|1.4173
|1.4393
|518
|2007.12.20 04:49
|buy
|260
|0.06
|1.4377
|1.4172
|1.4387
|519
|2007.12.20 05:28
|buy
|261
|0.18
|1.4370
|1.4170
|1.4380
|520
|2007.12.20 06:53
|buy
|262
|0.54
|1.4362
|1.4167
|1.4372
|521
|2007.12.20 07:00
|close
|262
|0.54
|1.4366
|1.4167
|1.4372
|21.60
|3137.97
|522
|2007.12.20 07:00
|close
|261
|0.18
|1.4367
|1.4170
|1.4380
|-5.40
|3132.57
|523
|2007.12.20 07:01
|close
|260
|0.06
|1.4368
|1.4172
|1.4387
|-5.40
|3127.17
|524
|2007.12.20 07:01
|close
|259
|0.02
|1.4369
|1.4173
|1.4393
|-2.80
|3124.37
|525
|2007.12.20 18:00
|buy
|263
|0.02
|1.4350
|1.4140
|1.4360
|526
|2007.12.20 18:21
|buy
|264
|0.06
|1.4345
|1.4140
|1.4355
|527
|2007.12.20 19:52
|buy
|265
|0.18
|1.4339
|1.4139
|1.4349
|528
|2007.12.20 19:52
|buy
|266
|0.54
|1.4333
|1.4138
|1.4343
|529
|2007.12.20 19:57
|buy
|267
|1.62
|1.4326
|1.4136
|1.4336
|530
|2007.12.20 21:16
|buy
|268
|2.43
|1.4320
|1.4135
|1.4330
|531
|2007.12.20 21:51
|close
|268
|2.43
|1.4325
|1.4135
|1.4330
|121.50
|3245.87
|532
|2007.12.20 21:51
|close
|267
|1.62
|1.4324
|1.4136
|1.4336
|-32.40
|3213.47
|533
|2007.12.20 21:51
|close
|266
|0.54
|1.4326
|1.4138
|1.4343
|-37.80
|3175.67
|534
|2007.12.20 21:51
|close
|265
|0.18
|1.4327
|1.4139
|1.4349
|-21.60
|3154.07
|535
|2007.12.20 21:51
|close
|264
|0.06
|1.4326
|1.4140
|1.4355
|-11.40
|3142.67
|536
|2007.12.20 21:52
|close
|263
|0.02
|1.4327
|1.4140
|1.4360
|-4.60
|3138.07
|537
|2007.12.21 01:00
|buy
|269
|0.02
|1.4343
|1.4133
|1.4353
|538
|2007.12.21 01:21
|buy
|270
|0.06
|1.4337
|1.4132
|1.4347
|539
|2007.12.21 02:05
|t/p
|270
|0.06
|1.4347
|1.4132
|1.4347
|6.00
|3144.07
|540
|2007.12.21 02:05
|close
|269
|0.02
|1.4347
|1.4133
|1.4353
|0.80
|3144.87
|541
|2007.12.26 23:02
|sell
|271
|0.02
|1.4484
|1.4694
|1.4474
|542
|2007.12.27 01:03
|t/p
|271
|0.02
|1.4474
|1.4694
|1.4474
|2.02
|3146.89
|543
|2007.12.28 01:01
|sell
|272
|0.02
|1.4600
|1.4810
|1.4590
|544
|2007.12.28 02:01
|sell
|273
|0.06
|1.4606
|1.4811
|1.4596
|545
|2007.12.28 05:26
|sell
|274
|0.18
|1.4611
|1.4811
|1.4601
|546
|2007.12.28 05:41
|sell
|275
|0.54
|1.4617
|1.4812
|1.4607
|547
|2007.12.28 05:42
|sell
|276
|1.62
|1.4627
|1.4817
|1.4617
|548
|2007.12.28 05:44
|close
|276
|1.62
|1.4621
|1.4817
|1.4617
|97.20
|3244.09
|549
|2007.12.28 05:44
|close
|275
|0.54
|1.4623
|1.4812
|1.4607
|-32.40
|3211.69
|550
|2007.12.28 05:44
|close
|274
|0.18
|1.4622
|1.4811
|1.4601
|-19.80
|3191.89
|551
|2007.12.28 05:45
|close
|273
|0.06
|1.4621
|1.4811
|1.4596
|-9.00
|3182.89
|552
|2007.12.28 05:45
|close
|272
|0.02
|1.4622
|1.4810
|1.4590
|-4.40
|3178.49
|553
|2007.12.28 20:00
|sell
|277
|0.02
|1.4713
|1.4923
|1.4703
|554
|2007.12.28 20:03
|sell
|278
|0.06
|1.4719
|1.4924
|1.4709
|555
|2007.12.28 21:49
|sell
|279
|0.18
|1.4725
|1.4925
|1.4715
|556
|2007.12.30 23:45
|sell
|280
|0.54
|1.4730
|1.4925
|1.4720
|557
|2007.12.30 23:51
|sell
|281
|1.62
|1.4736
|1.4926
|1.4726
|558
|2007.12.31 01:03
|sell
|282
|2.43
|1.4742
|1.4927
|1.4732
|559
|2007.12.31 01:25
|close
|282
|2.43
|1.4737
|1.4927
|1.4732
|121.50
|3299.99
|560
|2007.12.31 01:25
|close
|281
|1.62
|1.4736
|1.4926
|1.4726
|0.57
|3300.55
|561
|2007.12.31 01:25
|close
|280
|0.54
|1.4734
|1.4925
|1.4720
|-21.41
|3279.14
|562
|2007.12.31 01:25
|close
|279
|0.18
|1.4735
|1.4925
|1.4715
|-17.94
|3261.21
|563
|2007.12.31 01:25
|close
|278
|0.06
|1.4734
|1.4924
|1.4709
|-8.98
|3252.23
|564
|2007.12.31 01:25
|close
|277
|0.02
|1.4735
|1.4923
|1.4703
|-4.39
|3247.84
|565
|2008.01.03 03:00
|sell
|283
|0.02
|1.4705
|1.4915
|1.4695
|566
|2008.01.03 03:58
|sell
|284
|0.06
|1.4710
|1.4915
|1.4700
|567
|2008.01.03 04:37
|sell
|285
|0.18
|1.4717
|1.4917
|1.4707
|568
|2008.01.03 04:43
|t/p
|285
|0.18
|1.4707
|1.4917
|1.4707
|18.00
|3265.84
|569
|2008.01.03 04:43
|close
|284
|0.06
|1.4707
|1.4915
|1.4700
|1.80
|3267.64
|570
|2008.01.03 04:43
|close
|283
|0.02
|1.4708
|1.4915
|1.4695
|-0.60
|3267.04
|571
|2008.01.04 01:00
|sell
|286
|0.02
|1.4741
|1.4951
|1.4731
|572
|2008.01.04 01:33
|sell
|287
|0.06
|1.4748
|1.4953
|1.4738
|573
|2008.01.04 04:07
|t/p
|287
|0.06
|1.4738
|1.4953
|1.4738
|6.00
|3273.04
|574
|2008.01.04 04:07
|close
|286
|0.02
|1.4738
|1.4951
|1.4731
|0.60
|3273.64
|575
|2008.01.06 23:03
|sell
|288
|0.02
|1.4746
|1.4956
|1.4736
|576
|2008.01.07 01:28
|t/p
|288
|0.02
|1.4736
|1.4956
|1.4736
|2.01
|3275.64
|577
|2008.01.08 02:00
|buy
|289
|0.02
|1.4684
|1.4474
|1.4694
|578
|2008.01.08 02:52
|t/p
|289
|0.02
|1.4694
|1.4474
|1.4694
|2.00
|3277.64
|579
|2008.01.08 21:00
|sell
|290
|0.02
|1.4708
|1.4918
|1.4698
|580
|2008.01.09 00:30
|sell
|291
|0.06
|1.4714
|1.4919
|1.4704
|581
|2008.01.09 04:13
|sell
|292
|0.18
|1.4720
|1.4920
|1.4710
|582
|2008.01.09 06:03
|sell
|293
|0.54
|1.4726
|1.4921
|1.4716
|583
|2008.01.09 06:05
|sell
|294
|1.62
|1.4731
|1.4921
|1.4721
|584
|2008.01.09 06:13
|close
|294
|1.62
|1.4728
|1.4921
|1.4721
|48.60
|3326.24
|585
|2008.01.09 06:13
|close
|293
|0.54
|1.4729
|1.4921
|1.4716
|-16.20
|3310.04
|586
|2008.01.09 06:13
|close
|292
|0.18
|1.4727
|1.4920
|1.4710
|-12.60
|3297.44
|587
|2008.01.09 06:14
|close
|291
|0.06
|1.4728
|1.4919
|1.4704
|-8.40
|3289.04
|588
|2008.01.09 06:14
|close
|290
|0.02
|1.4727
|1.4918
|1.4698
|-3.79
|3285.25
|589
|2008.01.09 10:00
|sell
|295
|0.02
|1.4712
|1.4922
|1.4702
|590
|2008.01.09 12:09
|t/p
|295
|0.02
|1.4702
|1.4922
|1.4702
|2.00
|3287.25
|591
|2008.01.10 02:00
|buy
|296
|0.02
|1.4674
|1.4464
|1.4684
|592
|2008.01.10 02:08
|buy
|297
|0.06
|1.4669
|1.4464
|1.4679
|593
|2008.01.10 02:30
|t/p
|297
|0.06
|1.4679
|1.4464
|1.4679
|6.00
|3293.25
|594
|2008.01.10 02:30
|close
|296
|0.02
|1.4679
|1.4464
|1.4684
|1.00
|3294.25
|595
|2008.01.11 05:00
|sell
|298
|0.02
|1.4811
|1.5021
|1.4801
|596
|2008.01.11 06:34
|t/p
|298
|0.02
|1.4801
|1.5021
|1.4801
|2.00
|3296.25
|597
|2008.01.16 04:00
|buy
|299
|0.02
|1.4854
|1.4644
|1.4864
|598
|2008.01.16 04:09
|buy
|300
|0.06
|1.4849
|1.4644
|1.4859
|599
|2008.01.16 04:25
|buy
|301
|0.18
|1.4843
|1.4643
|1.4853
|600
|2008.01.16 04:29
|buy
|302
|0.54
|1.4837
|1.4642
|1.4847
|601
|2008.01.16 04:30
|close
|302
|0.54
|1.4840
|1.4642
|1.4847
|16.20
|3312.45
|602
|2008.01.16 04:30
|close
|301
|0.18
|1.4839
|1.4643
|1.4853
|-7.20
|3305.25
|603
|2008.01.16 04:30
|close
|300
|0.06
|1.4840
|1.4644
|1.4859
|-5.40
|3299.85
|604
|2008.01.16 04:30
|close
|299
|0.02
|1.4839
|1.4644
|1.4864
|-3.00
|3296.85
|605
|2008.01.17 02:01
|buy
|303
|0.02
|1.4675
|1.4465
|1.4685
|606
|2008.01.17 02:35
|buy
|304
|0.06
|1.4669
|1.4464
|1.4679
|607
|2008.01.17 02:37
|buy
|305
|0.18
|1.4663
|1.4463
|1.4673
|608
|2008.01.17 03:05
|buy
|306
|0.54
|1.4657
|1.4462
|1.4667
|609
|2008.01.17 03:05
|buy
|307
|1.62
|1.4651
|1.4461
|1.4661
|610
|2008.01.17 03:26
|close
|307
|1.62
|1.4654
|1.4461
|1.4661
|48.60
|3345.45
|611
|2008.01.17 03:27
|close
|306
|0.54
|1.4653
|1.4462
|1.4667
|-21.60
|3323.85
|612
|2008.01.17 03:27
|close
|305
|0.18
|1.4654
|1.4463
|1.4673
|-16.20
|3307.65
|613
|2008.01.17 03:28
|close
|304
|0.06
|1.4655
|1.4464
|1.4679
|-8.40
|3299.25
|614
|2008.01.17 03:28
|close
|303
|0.02
|1.4654
|1.4465
|1.4685
|-4.20
|3295.05
|615
|2008.01.18 06:00
|buy
|308
|0.02
|1.4642
|1.4432
|1.4652
|616
|2008.01.18 06:16
|buy
|309
|0.06
|1.4636
|1.4431
|1.4646
|617
|2008.01.18 06:33
|t/p
|309
|0.06
|1.4646
|1.4431
|1.4646
|6.00
|3301.05
|618
|2008.01.18 06:33
|close
|308
|0.02
|1.4646
|1.4432
|1.4652
|0.80
|3301.85
|619
|2008.01.18 12:00
|buy
|310
|0.02
|1.4651
|1.4441
|1.4661
|620
|2008.01.18 12:03
|buy
|311
|0.06
|1.4646
|1.4441
|1.4656
|621
|2008.01.18 12:23
|buy
|312
|0.18
|1.4640
|1.4440
|1.4650
|622
|2008.01.18 12:39
|t/p
|312
|0.18
|1.4650
|1.4440
|1.4650
|18.00
|3319.85
|623
|2008.01.18 12:39
|close
|311
|0.06
|1.4650
|1.4441
|1.4656
|2.40
|3322.25
|624
|2008.01.18 12:39
|close
|310
|0.02
|1.4649
|1.4441
|1.4661
|-0.40
|3321.85
|625
|2008.01.21 22:00
|buy
|313
|0.02
|1.4455
|1.4245
|1.4465
|626
|2008.01.21 22:27
|buy
|314
|0.06
|1.4449
|1.4244
|1.4459
|627
|2008.01.21 22:38
|buy
|315
|0.18
|1.4443
|1.4243
|1.4453
|628
|2008.01.21 22:48
|buy
|316
|0.54
|1.4437
|1.4242
|1.4447
|629
|2008.01.21 22:50
|buy
|317
|1.62
|1.4431
|1.4241
|1.4441
|630
|2008.01.21 23:14
|buy
|318
|2.43
|1.4421
|1.4236
|1.4431
|631
|2008.01.21 23:34
|close
|318
|2.43
|1.4428
|1.4236
|1.4431
|170.10
|3491.95
|632
|2008.01.21 23:35
|close
|317
|1.62
|1.4427
|1.4241
|1.4441
|-64.80
|3427.15
|633
|2008.01.21 23:35
|close
|316
|0.54
|1.4426
|1.4242
|1.4447
|-59.40
|3367.75
|634
|2008.01.21 23:35
|close
|315
|0.18
|1.4427
|1.4243
|1.4453
|-28.80
|3338.95
|635
|2008.01.21 23:35
|close
|314
|0.06
|1.4428
|1.4244
|1.4459
|-12.60
|3326.35
|636
|2008.01.21 23:35
|close
|313
|0.02
|1.4426
|1.4245
|1.4465
|-5.80
|3320.55
|637
|2008.01.22 02:00
|buy
|319
|0.02
|1.4445
|1.4235
|1.4455
|638
|2008.01.22 02:10
|buy
|320
|0.06
|1.4439
|1.4234
|1.4449
|639
|2008.01.22 02:33
|t/p
|320
|0.06
|1.4449
|1.4234
|1.4449
|6.00
|3326.55
|640
|2008.01.22 02:33
|close
|319
|0.02
|1.4450
|1.4235
|1.4455
|1.00
|3327.55
|641
|2008.01.23 04:00
|sell
|321
|0.02
|1.4615
|1.4825
|1.4605
|642
|2008.01.23 04:06
|sell
|322
|0.06
|1.4621
|1.4826
|1.4611
|643
|2008.01.23 04:30
|sell
|323
|0.18
|1.4628
|1.4828
|1.4618
|644
|2008.01.23 04:49
|sell
|324
|0.54
|1.4634
|1.4829
|1.4624
|645
|2008.01.23 04:55
|close
|324
|0.54
|1.4631
|1.4829
|1.4624
|16.20
|3343.75
|646
|2008.01.23 04:55
|close
|323
|0.18
|1.4629
|1.4828
|1.4618
|-1.80
|3341.95
|647
|2008.01.23 04:55
|close
|322
|0.06
|1.4630
|1.4826
|1.4611
|-5.40
|3336.55
|648
|2008.01.23 04:55
|close
|321
|0.02
|1.4631
|1.4825
|1.4605
|-3.20
|3333.35
|649
|2008.01.24 08:00
|sell
|325
|0.02
|1.4593
|1.4803
|1.4583
|650
|2008.01.24 08:01
|sell
|326
|0.06
|1.4599
|1.4804
|1.4589
|651
|2008.01.24 08:02
|sell
|327
|0.18
|1.4605
|1.4805
|1.4595
|652
|2008.01.24 08:02
|sell
|328
|0.54
|1.4610
|1.4805
|1.4600
|653
|2008.01.24 08:04
|sell
|329
|1.62
|1.4616
|1.4806
|1.4606
|654
|2008.01.24 08:10
|close
|329
|1.62
|1.4613
|1.4806
|1.4606
|48.60
|3381.95
|655
|2008.01.24 08:10
|close
|328
|0.54
|1.4614
|1.4805
|1.4600
|-21.60
|3360.35
|656
|2008.01.24 08:10
|close
|327
|0.18
|1.4613
|1.4805
|1.4595
|-14.40
|3345.95
|657
|2008.01.24 08:10
|close
|326
|0.06
|1.4614
|1.4804
|1.4589
|-9.00
|3336.95
|658
|2008.01.24 08:10
|close
|325
|0.02
|1.4613
|1.4803
|1.4583
|-4.00
|3332.95