|Account: 1806300
|Name: 10p3
|Currency: USD
|2008 January 21, 09:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|73472813
|2008.01.21 07:15
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.1544
|1.1334
|1.1554
|2008.01.21 07:45
|1.1547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|73473202
|2008.01.21 07:15
|buy
|0.03
|audnzdm
|1.1537
|1.1332
|1.1547
|2008.01.21 07:45
|1.1547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|73437176
|2008.01.21 02:01
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0272
|1.0482
|1.0262
|2008.01.21 07:03
|1.0297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|73439051
|2008.01.21 02:19
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.0277
|1.0482
|1.0267
|2008.01.21 07:03
|1.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|73440202
|2008.01.21 02:29
|sell
|0.09
|usdcadm
|1.0283
|1.0483
|1.0273
|2008.01.21 07:03
|1.0297
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|73457365
|2008.01.21 05:40
|sell
|0.27
|usdcadm
|1.0289
|1.0484
|1.0279
|2008.01.21 07:02
|1.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|73463217
|2008.01.21 06:25
|sell
|0.81
|usdcadm
|1.0294
|1.0484
|1.0284
|2008.01.21 07:02
|1.0298
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|73470199
|2008.01.21 07:01
|sell
|2.43
|usdcadm
|1.0300
|1.0485
|1.0290
|2008.01.21 07:02
|1.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|73378917
|2008.01.18 19:13
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0269
|1.0479
|1.0259
|2008.01.21 02:01
|1.0276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|73381934
|2008.01.18 19:28
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.0275
|1.0480
|1.0265
|2008.01.21 02:00
|1.0274
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.03
|73419110
|2008.01.21 00:15
|sell
|0.09
|usdcadm
|1.0284
|1.0484
|1.0274
|2008.01.21 02:00
|1.0274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|73377115
|2008.01.18 19:00
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7594
|0.7384
|0.7604
|2008.01.18 19:13
|0.7604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|73365573
|2008.01.18 18:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9553
|1.9343
|1.9563
|2008.01.18 18:55
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|73369173
|2008.01.18 18:15
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.9546
|1.9341
|1.9556
|2008.01.18 18:55
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|73369647
|2008.01.18 18:17
|buy
|0.09
|gbpusdm
|1.9540
|1.9340
|1.9550
|2008.01.18 18:53
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|73369788
|2008.01.18 18:17
|buy
|0.27
|gbpusdm
|1.9534
|1.9339
|1.9544
|2008.01.18 18:53
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|73343754
|2008.01.18 16:52
|sell
|0.01
|audnzdm
|1.1546
|1.1756
|1.1536
|2008.01.18 17:12
|1.1567
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|73345562
|2008.01.18 16:54
|sell
|0.03
|audnzdm
|1.1552
|1.1757
|1.1542
|2008.01.18 17:11
|1.1566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|73346195
|2008.01.18 16:56
|sell
|0.09
|audnzdm
|1.1558
|1.1758
|1.1548
|2008.01.18 17:11
|1.1565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|73348550
|2008.01.18 17:00
|sell
|0.27
|audnzdm
|1.1565
|1.1760
|1.1555
|2008.01.18 17:11
|1.1566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|73352995
|2008.01.18 17:09
|sell
|0.81
|audnzdm
|1.1571
|1.1761
|1.1561
|2008.01.18 17:11
|1.1566
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|73333528
|2008.01.18 16:30
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.5044
|1.4834
|1.5054
|2008.01.18 16:52
|1.5050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|73338046
|2008.01.18 16:41
|buy
|0.03
|eurcadm
|1.5038
|1.4833
|1.5048
|2008.01.18 16:52
|1.5048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|73325479
|2008.01.18 16:15
|buy
|0.01
|euraudm
|1.6634
|1.6424
|1.6644
|2008.01.18 16:15
|1.6644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|73308569
|2008.01.18 15:45
|sell
|0.01
|audusdm
|0.8805
|0.9015
|0.8795
|2008.01.18 16:15
|0.8800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|73323899
|2008.01.18 16:12
|sell
|0.03
|audusdm
|0.8810
|0.9015
|0.8800
|2008.01.18 16:15
|0.8800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|73301912
|2008.01.18 15:30
|sell
|0.01
|audjpym
|94.64
|96.74
|94.54
|2008.01.18 15:36
|94.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|73302002
|2008.01.18 15:30
|sell
|0.03
|audjpym
|94.70
|96.75
|94.60
|2008.01.18 15:36
|94.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|73274939
|2008.01.18 14:15
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0264
|1.0054
|1.0274
|2008.01.18 15:21
|1.0259
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|73275769
|2008.01.18 14:17
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.0258
|1.0053
|1.0268
|2008.01.18 15:21
|1.0261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|73284851
|2008.01.18 14:39
|buy
|0.09
|usdcadm
|1.0252
|1.0052
|1.0262
|2008.01.18 15:21
|1.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|73255635
|2008.01.18 13:30
|buy
|0.01
|audcadm
|0.9039
|0.8829
|0.9049
|2008.01.18 13:34
|0.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|73255858
|2008.01.18 13:30
|buy
|0.03
|audcadm
|0.9036
|0.8826
|0.9041
|2008.01.18 13:33
|0.9041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|73255958
|2008.01.18 13:31
|buy
|0.09
|audcadm
|0.9030
|0.8830
|0.9040
|2008.01.18 13:33
|0.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|73233046
|2008.01.18 12:23
|sell
|0.01
|audusdm
|0.8765
|0.8975
|0.8755
|2008.01.18 13:18
|0.8791
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|73241881
|2008.01.18 12:53
|sell
|0.03
|audusdm
|0.8783
|0.8988
|0.8773
|2008.01.18 13:18
|0.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|73247054
|2008.01.18 13:09
|sell
|0.09
|audusdm
|0.8788
|0.8988
|0.8778
|2008.01.18 13:16
|0.8792
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|73247513
|2008.01.18 13:10
|sell
|0.27
|audusdm
|0.8799
|0.8994
|0.8789
|2008.01.18 13:14
|0.8789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|73215709
|2008.01.18 11:23
|buy
|0.01
|euraudm
|1.6679
|1.6469
|1.6689
|2008.01.18 12:00
|1.6689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|73176053
|2008.01.18 09:29
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4642
|1.4432
|1.4652
|2008.01.18 09:41
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|73177218
|2008.01.18 09:32
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4636
|1.4431
|1.4646
|2008.01.18 09:41
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|73180784
|2008.01.18 09:38
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4630
|1.4430
|1.4640
|2008.01.18 09:41
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|73181116
|2008.01.18 09:39
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4625
|1.4430
|1.4635
|2008.01.18 09:41
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|73181546
|2008.01.18 09:39
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4619
|1.4429
|1.4629
|2008.01.18 09:41
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|73171537
|2008.01.18 09:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9711
|1.9501
|1.9721
|2008.01.18 09:29
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|73171954
|2008.01.18 09:17
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.9706
|1.9501
|1.9716
|2008.01.18 09:29
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|73172996
|2008.01.18 09:20
|buy
|0.09
|gbpusdm
|1.9700
|1.9500
|1.9710
|2008.01.18 09:29
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|73174436
|2008.01.18 09:25
|buy
|0.27
|gbpusdm
|1.9694
|1.9499
|1.9704
|2008.01.18 09:29
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|73175470
|2008.01.18 09:28
|buy
|0.81
|gbpusdm
|1.9688
|1.9498
|1.9698
|2008.01.18 09:29
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|73160327
|2008.01.18 08:39
|sell
|0.01
|gbpjpym
|210.78
|212.88
|210.68
|2008.01.18 09:15
|210.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|73164775
|2008.01.18 08:59
|sell
|0.03
|gbpjpym
|210.83
|212.88
|210.73
|2008.01.18 09:15
|210.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|73167671
|2008.01.18 09:05
|sell
|0.09
|gbpjpym
|210.89
|212.89
|210.79
|2008.01.18 09:15
|210.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|73170558
|2008.01.18 09:14
|sell
|0.27
|gbpjpym
|210.95
|212.90
|210.85
|2008.01.18 09:15
|210.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|73170723
|2008.01.18 09:14
|sell
|0.81
|gbpjpym
|211.01
|212.91
|210.91
|2008.01.18 09:15
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|73152003
|2008.01.18 08:15
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.1708
|2.1918
|2.1698
|2008.01.18 08:39
|2.1722
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|73153133
|2008.01.18 08:16
|sell
|0.03
|gbpchfm
|2.1713
|2.1918
|2.1703
|2008.01.18 08:39
|2.1720
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|73155558
|2008.01.18 08:23
|sell
|0.09
|gbpchfm
|2.1718
|2.1918
|2.1708
|2008.01.18 08:39
|2.1719
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|73156099
|2008.01.18 08:24
|sell
|0.27
|gbpchfm
|2.1724
|2.1919
|2.1714
|2008.01.18 08:39
|2.1718
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|73130135
|2008.01.18 07:08
|sell
|0.01
|audnzdm
|1.1464
|1.1674
|1.1454
|2008.01.18 08:01
|1.1469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|73131331
|2008.01.18 07:13
|sell
|0.03
|audnzdm
|1.1470
|1.1675
|1.1460
|2008.01.18 08:01
|1.1466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|73132150
|2008.01.18 07:15
|sell
|0.09
|audnzdm
|1.1477
|1.1677
|1.1467
|2008.01.18 08:00
|1.1467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|73120401
|2008.01.18 06:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9707
|1.9497
|1.9717
|2008.01.18 07:08
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|73121345
|2008.01.18 06:46
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.9701
|1.9496
|1.9711
|2008.01.18 07:08
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|73113129
|2008.01.18 06:15
|sell
|0.01
|audnzdm
|1.1474
|1.1684
|1.1464
|2008.01.18 06:42
|1.1472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|73113323
|2008.01.18 06:16
|sell
|0.03
|audnzdm
|1.1481
|1.1686
|1.1471
|2008.01.18 06:42
|1.1471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|73104882
|2008.01.18 05:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9693
|1.9483
|1.9703
|2008.01.18 05:50
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|73106121
|2008.01.18 05:35
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.9687
|1.9482
|1.9697
|2008.01.18 05:50
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|73106524
|2008.01.18 05:38
|buy
|0.09
|gbpusdm
|1.9681
|1.9481
|1.9691
|2008.01.18 05:50
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|73106562
|2008.01.18 05:38
|buy
|0.27
|gbpusdm
|1.9675
|1.9480
|1.9685
|2008.01.18 05:50
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|73095814
|2008.01.18 04:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9696
|1.9486
|1.9706
|2008.01.18 05:21
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|73099360
|2008.01.18 05:01
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.9690
|1.9485
|1.9700
|2008.01.18 05:21
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|73100281
|2008.01.18 05:05
|buy
|0.09
|gbpusdm
|1.9684
|1.9484
|1.9694
|2008.01.18 05:21
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|73100381
|2008.01.18 05:05
|buy
|0.27
|gbpusdm
|1.9677
|1.9482
|1.9687
|2008.01.18 05:21
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|73084551
|2008.01.18 04:00
|sell
|0.01
|audnzdm
|1.1469
|1.1679
|1.1459
|2008.01.18 04:21
|1.1464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|73086464
|2008.01.18 04:09
|sell
|0.03
|audnzdm
|1.1475
|1.1680
|1.1465
|2008.01.18 04:21
|1.1465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|73072349
|2008.01.18 03:18
|buy
|0.01
|nzdjpym
|81.32
|79.22
|81.42
|2008.01.18 03:38
|81.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|73072740
|2008.01.18 03:19
|buy
|0.03
|nzdjpym
|81.24
|79.19
|81.34
|2008.01.18 03:38
|81.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|73073655
|2008.01.18 03:23
|buy
|0.09
|nzdjpym
|81.18
|79.18
|81.28
|2008.01.18 03:37
|81.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|73057081
|2008.01.18 02:15
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.1683
|2.1893
|2.1673
|2008.01.18 03:18
|2.1699
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|73059084
|2008.01.18 02:21
|sell
|0.03
|gbpchfm
|2.1688
|2.1893
|2.1678
|2008.01.18 03:17
|2.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|73068234
|2008.01.18 03:01
|sell
|0.09
|gbpchfm
|2.1694
|2.1894
|2.1684
|2008.01.18 03:17
|2.1696
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|73068318
|2008.01.18 03:01
|sell
|0.27
|gbpchfm
|2.1702
|2.1897
|2.1692
|2008.01.18 03:17
|2.1695
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|73013791
|2008.01.18 00:01
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.1690
|2.1900
|2.1680
|2008.01.18 01:56
|2.1714
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|73016041
|2008.01.18 00:05
|sell
|0.03
|gbpchfm
|2.1695
|2.1900
|2.1685
|2008.01.18 01:56
|2.1714
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|73023160
|2008.01.18 00:29
|sell
|0.09
|gbpchfm
|2.1701
|2.1901
|2.1691
|2008.01.18 01:56
|2.1715
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|73029006
|2008.01.18 00:46
|sell
|0.81
|gbpchfm
|2.1713
|2.1903
|2.1703
|2008.01.18 01:56
|2.1716
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|73025385
|2008.01.18 00:34
|sell
|0.27
|gbpchfm
|2.1707
|2.1902
|2.1697
|2008.01.18 01:56
|2.1715
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|73030573
|2008.01.18 00:49
|sell
|2.43
|gbpchfm
|2.1718
|2.1903
|2.1708
|2008.01.18 01:56
|2.1715
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|72984188
|2008.01.17 22:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9719
|1.9509
|1.9729
|2008.01.18 00:01
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|72996459
|2008.01.17 23:26
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.9713
|1.9508
|1.9723
|2008.01.18 00:01
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|72998010
|2008.01.17 23:28
|buy
|0.09
|gbpusdm
|1.9707
|1.9507
|1.9717
|2008.01.18 00:01
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|72998458
|2008.01.17 23:29
|buy
|0.27
|gbpusdm
|1.9701
|1.9506
|1.9711
|2008.01.18 00:01
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|72980471
|2008.01.17 22:02
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7661
|0.7451
|0.7671
|2008.01.17 22:20
|0.7671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|72971839
|2008.01.17 21:30
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.1704
|2.1494
|2.1714
|2008.01.17 22:02
|2.1710
|0.00
|0.00
|0.01
|0.06
|72971930
|2008.01.17 21:30
|buy
|0.03
|gbpchfm
|2.1698
|2.1493
|2.1708
|2008.01.17 22:01
|2.1708
|0.00
|0.00
|0.04
|0.27
|72802053
|2008.01.17 13:25
|sell
|0.01
|audcadm
|0.9027
|0.9237
|0.9017
|2008.01.17 20:22
|0.9041
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|72802590
|2008.01.17 13:28
|sell
|0.09
|audcadm
|0.9038
|0.9238
|0.9028
|2008.01.17 20:22
|0.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|72802538
|2008.01.17 13:28
|sell
|0.03
|audcadm
|0.9032
|0.9237
|0.9022
|2008.01.17 20:22
|0.9041
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|72803942
|2008.01.17 13:30
|sell
|0.27
|audcadm
|0.9044
|0.9239
|0.9034
|2008.01.17 20:22
|0.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|72806300
|2008.01.17 13:34
|sell
|0.81
|audcadm
|0.9049
|0.9239
|0.9039
|2008.01.17 20:22
|0.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|72808095
|2008.01.17 13:36
|sell
|2.43
|audcadm
|0.9055
|0.9240
|0.9045
|2008.01.17 20:22
|0.9050
|0.00
|0.00
|0.00
|11.82
|72792862
|2008.01.17 13:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.23
|155.13
|157.33
|2008.01.17 13:25
|156.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|72794491
|2008.01.17 13:02
|buy
|0.03
|eurjpym
|157.16
|155.11
|157.26
|2008.01.17 13:25
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|72798513
|2008.01.17 13:14
|buy
|0.09
|eurjpym
|157.09
|155.09
|157.19
|2008.01.17 13:25
|156.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|72798553
|2008.01.17 13:14
|buy
|0.27
|eurjpym
|157.04
|155.09
|157.14
|2008.01.17 13:25
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|72799003
|2008.01.17 13:15
|buy
|0.81
|eurjpym
|156.98
|155.08
|157.08
|2008.01.17 13:25
|156.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|72799900
|2008.01.17 13:19
|buy
|2.43
|eurjpym
|156.92
|155.07
|157.02
|2008.01.17 13:25
|156.96
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|72786121
|2008.01.17 12:46
|sell
|0.03
|audusdm
|0.8836
|0.9041
|0.8826
|2008.01.17 12:54
|0.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|72785663
|2008.01.17 12:45
|sell
|0.01
|audusdm
|0.8831
|0.9041
|0.8821
|2008.01.17 12:54
|0.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|72787153
|2008.01.17 12:48
|sell
|0.09
|audusdm
|0.8842
|0.9042
|0.8832
|2008.01.17 12:54
|0.8832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|72756563
|2008.01.17 11:45
|buy
|0.01
|chfjpym
|97.31
|95.21
|97.41
|2008.01.17 11:56
|97.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|72719218
|2008.01.17 10:23
|buy
|0.01
|euraudm
|1.6596
|1.6386
|1.6606
|2008.01.17 11:18
|1.6557
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|72719809
|2008.01.17 10:25
|buy
|0.03
|euraudm
|1.6590
|1.6385
|1.6600
|2008.01.17 11:18
|1.6556
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|72721963
|2008.01.17 10:30
|buy
|0.09
|euraudm
|1.6584
|1.6384
|1.6594
|2008.01.17 11:18
|1.6559
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|72722831
|2008.01.17 10:32
|buy
|0.27
|euraudm
|1.6579
|1.6384
|1.6589
|2008.01.17 11:18
|1.6560
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|72725977
|2008.01.17 10:38
|buy
|0.81
|euraudm
|1.6573
|1.6383
|1.6583
|2008.01.17 11:18
|1.6561
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.59
|72726887
|2008.01.17 10:41
|buy
|2.43
|euraudm
|1.6567
|1.6382
|1.6577
|2008.01.17 11:18
|1.6571
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|72715952
|2008.01.17 10:15
|sell
|0.01
|nzdjpym
|82.90
|85.00
|82.80
|2008.01.17 10:23
|82.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|72716451
|2008.01.17 10:16
|sell
|0.03
|nzdjpym
|82.96
|85.01
|82.86
|2008.01.17 10:23
|82.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|72640585
|2008.01.17 07:23
|sell
|0.01
|audcadm
|0.8995
|0.9205
|0.8985
|2008.01.17 08:02
|0.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|72642007
|2008.01.17 07:26
|sell
|0.03
|audcadm
|0.9000
|0.9205
|0.8990
|2008.01.17 08:02
|0.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|72650007
|2008.01.17 07:44
|sell
|0.27
|audcadm
|0.9011
|0.9206
|0.9001
|2008.01.17 08:02
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|72645473
|2008.01.17 07:35
|sell
|0.09
|audcadm
|0.9006
|0.9206
|0.8996
|2008.01.17 08:02
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|72650054
|2008.01.17 07:44
|sell
|0.81
|audcadm
|0.9018
|0.9208
|0.9008
|2008.01.17 08:02
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|72650468
|2008.01.17 07:46
|sell
|2.43
|audcadm
|0.9025
|0.9210
|0.9015
|2008.01.17 08:02
|0.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|11.89
|72630769
|2008.01.17 06:52
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0225
|1.0435
|1.0215
|2008.01.17 07:22
|1.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|72637549
|2008.01.17 07:11
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.0231
|1.0436
|1.0221
|2008.01.17 07:22
|1.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|72605127
|2008.01.17 05:17
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0990
|1.1200
|1.0980
|2008.01.17 06:49
|1.0998
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|72607632
|2008.01.17 05:30
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.0996
|1.1201
|1.0986
|2008.01.17 06:49
|1.0999
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|72608378
|2008.01.17 05:32
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.1001
|1.1201
|1.0991
|2008.01.17 06:49
|1.1000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|72610258
|2008.01.17 05:37
|sell
|0.27
|usdchfm
|1.1007
|1.1202
|1.0997
|2008.01.17 06:49
|1.1001
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|72534077
|2008.01.16 23:16
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6114
|1.6324
|1.6104
|2008.01.17 05:01
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|72537198
|2008.01.16 23:45
|sell
|0.03
|eurchfm
|1.6122
|1.6327
|1.6112
|2008.01.17 05:01
|1.6112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|72537186
|2008.01.16 23:45
|sell
|0.03
|eurchfm
|1.6122
|1.6327
|1.6112
|2008.01.16 23:45
|1.6112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|72523574
|2008.01.16 21:17
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6119
|1.6329
|1.6109
|2008.01.16 22:53
|1.6131
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.11
|72523676
|2008.01.16 21:19
|sell
|0.03
|eurchfm
|1.6125
|1.6330
|1.6115
|2008.01.16 22:52
|1.6132
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.19
|72525765
|2008.01.16 21:46
|sell
|0.09
|eurchfm
|1.6131
|1.6331
|1.6121
|2008.01.16 22:52
|1.6131
|0.00
|0.00
|-0.27
|0.00
|72529524
|2008.01.16 22:28
|sell
|0.27
|eurchfm
|1.6137
|1.6332
|1.6127
|2008.01.16 22:52
|1.6129
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|72521418
|2008.01.16 20:53
|buy
|0.01
|euraudm
|1.6681
|1.6471
|1.6691
|2008.01.16 21:17
|1.6685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|72521600
|2008.01.16 20:54
|buy
|0.03
|euraudm
|1.6675
|1.6470
|1.6685
|2008.01.16 21:17
|1.6685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|72520811
|2008.01.16 20:48
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.1590
|2.1800
|2.1580
|2008.01.16 20:53
|2.1580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|72496296
|2008.01.16 18:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0974
|1.1184
|1.0964
|2008.01.16 20:48
|1.1000
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|72496679
|2008.01.16 18:44
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.0979
|1.1184
|1.0969
|2008.01.16 20:48
|1.1001
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|72496729
|2008.01.16 18:44
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.0985
|1.1185
|1.0975
|2008.01.16 20:48
|1.1000
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|72501048
|2008.01.16 19:15
|sell
|0.27
|usdchfm
|1.0991
|1.1186
|1.0981
|2008.01.16 20:48
|1.0999
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|72504209
|2008.01.16 19:33
|sell
|0.81
|usdchfm
|1.0997
|1.1187
|1.0987
|2008.01.16 20:48
|1.0998
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|72505341
|2008.01.16 19:38
|sell
|2.43
|usdchfm
|1.1002
|1.1187
|1.0992
|2008.01.16 20:47
|1.0999
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|72493402
|2008.01.16 18:33
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4673
|1.4463
|1.4683
|2008.01.16 18:43
|1.4683
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|72491621
|2008.01.16 18:20
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.5024
|1.4814
|1.5034
|2008.01.16 18:33
|1.5021
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|72492309
|2008.01.16 18:28
|buy
|0.03
|eurcadm
|1.5017
|1.4812
|1.5027
|2008.01.16 18:33
|1.5027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|72474130
|2008.01.16 16:45
|sell
|0.01
|audjpym
|93.79
|95.89
|93.69
|2008.01.16 18:19
|94.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|72475576
|2008.01.16 16:50
|sell
|0.03
|audjpym
|93.86
|95.91
|93.76
|2008.01.16 18:19
|94.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|72475660
|2008.01.16 16:50
|sell
|0.09
|audjpym
|93.93
|95.93
|93.83
|2008.01.16 18:19
|94.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|72476181
|2008.01.16 16:52
|sell
|0.27
|audjpym
|93.99
|95.94
|93.89
|2008.01.16 18:19
|94.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.02
|72476279
|2008.01.16 16:52
|sell
|0.81
|audjpym
|94.04
|95.94
|93.94
|2008.01.16 18:19
|94.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|72476588
|2008.01.16 16:53
|sell
|2.43
|audjpym
|94.10
|95.95
|94.00
|2008.01.16 18:19
|94.06
|0.00
|0.00
|0.00
|9.07
|72452301
|2008.01.16 16:05
|sell
|0.01
|audjpym
|93.65
|95.75
|93.55
|2008.01.16 16:11
|93.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|72453194
|2008.01.16 16:05
|sell
|0.03
|audjpym
|93.71
|95.76
|93.61
|2008.01.16 16:11
|93.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|72453684
|2008.01.16 16:05
|sell
|0.09
|audjpym
|93.76
|95.76
|93.66
|2008.01.16 16:11
|93.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|72454380
|2008.01.16 16:08
|sell
|0.27
|audjpym
|93.96
|95.91
|93.86
|2008.01.16 16:11
|93.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|72455816
|2008.01.16 16:10
|sell
|0.81
|audjpym
|94.01
|95.91
|93.91
|2008.01.16 16:11
|93.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|72449147
|2008.01.16 16:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|156.84
|158.94
|156.74
|2008.01.16 16:05
|156.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|72424100
|2008.01.16 15:15
|buy
|0.01
|euraudm
|1.6842
|1.6632
|1.6852
|2008.01.16 15:25
|1.6830
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|72424691
|2008.01.16 15:16
|buy
|0.03
|euraudm
|1.6835
|1.6630
|1.6845
|2008.01.16 15:24
|1.6829
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|72425173
|2008.01.16 15:17
|buy
|0.09
|euraudm
|1.6829
|1.6629
|1.6839
|2008.01.16 15:24
|1.6830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|72425437
|2008.01.16 15:18
|buy
|0.27
|euraudm
|1.6824
|1.6629
|1.6834
|2008.01.16 15:24
|1.6830
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|72387132
|2008.01.16 13:32
|sell
|0.01
|audnzdm
|1.1446
|1.1656
|1.1436
|2008.01.16 13:41
|1.1443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|72388480
|2008.01.16 13:35
|sell
|0.03
|audnzdm
|1.1452
|1.1657
|1.1442
|2008.01.16 13:41
|1.1442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|72385974
|2008.01.16 13:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.0915
|1.1125
|1.0905
|2008.01.16 13:32
|1.0905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|72378134
|2008.01.16 13:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4782
|1.4572
|1.4792
|2008.01.16 13:02
|1.4792
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|72377227
|2008.01.16 12:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9598
|1.9388
|1.9608
|2008.01.16 12:59
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|72366284
|2008.01.16 11:47
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6130
|1.5920
|1.6140
|2008.01.16 12:57
|1.6140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|72364850
|2008.01.16 11:36
|sell
|0.01
|euraudm
|1.6831
|1.7041
|1.6821
|2008.01.16 11:47
|1.6847
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|72364950
|2008.01.16 11:37
|sell
|0.03
|euraudm
|1.6837
|1.7042
|1.6827
|2008.01.16 11:47
|1.6848
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|72365831
|2008.01.16 11:43
|sell
|0.09
|euraudm
|1.6843
|1.7043
|1.6833
|2008.01.16 11:47
|1.6847
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|72365930
|2008.01.16 11:43
|sell
|0.27
|euraudm
|1.6848
|1.7043
|1.6838
|2008.01.16 11:47
|1.6846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|72366017
|2008.01.16 11:44
|sell
|0.81
|euraudm
|1.6854
|1.7044
|1.6844
|2008.01.16 11:47
|1.6849
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|72363272
|2008.01.16 11:25
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6119
|1.5909
|1.6129
|2008.01.16 11:36
|1.6126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|72363676
|2008.01.16 11:28
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0914
|1.0704
|1.0924
|2008.01.16 11:36
|1.0914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|72352918
|2008.01.16 10:42
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0906
|1.0696
|1.0916
|2008.01.16 11:28
|1.0910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|72360144
|2008.01.16 11:07
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0900
|1.0695
|1.0910
|2008.01.16 11:28
|1.0910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|72331934
|2008.01.16 08:39
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6135
|1.5925
|1.6145
|2008.01.16 11:25
|1.6116
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|72337613
|2008.01.16 09:15
|buy
|0.03
|eurchfm
|1.6129
|1.5924
|1.6139
|2008.01.16 11:25
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|72342890
|2008.01.16 09:50
|buy
|0.09
|eurchfm
|1.6123
|1.5923
|1.6133
|2008.01.16 11:25
|1.6116
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|72354741
|2008.01.16 10:46
|buy
|0.27
|eurchfm
|1.6118
|1.5923
|1.6128
|2008.01.16 11:25
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|72358063
|2008.01.16 10:55
|buy
|0.81
|eurchfm
|1.6112
|1.5922
|1.6122
|2008.01.16 11:25
|1.6116
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|72347832
|2008.01.16 10:20
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0898
|1.0688
|1.0908
|2008.01.16 10:42
|1.0902
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|72348769
|2008.01.16 10:23
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0893
|1.0688
|1.0903
|2008.01.16 10:42
|1.0903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|72333096
|2008.01.16 08:47
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0896
|1.0686
|1.0906
|2008.01.16 10:20
|1.0894
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|72335406
|2008.01.16 09:03
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0890
|1.0685
|1.0900
|2008.01.16 10:20
|1.0894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|72341322
|2008.01.16 09:38
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.0884
|1.0684
|1.0894
|2008.01.16 10:19
|1.0894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|72326612
|2008.01.16 08:12
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0890
|1.0680
|1.0900
|2008.01.16 08:47
|1.0893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|72329022
|2008.01.16 08:23
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0884
|1.0679
|1.0894
|2008.01.16 08:47
|1.0894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|72328178
|2008.01.16 08:19
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6121
|1.5911
|1.6131
|2008.01.16 08:39
|1.6131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|72319465
|2008.01.16 07:32
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6130
|1.5920
|1.6140
|2008.01.16 08:19
|1.6116
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|72321663
|2008.01.16 07:51
|buy
|0.03
|eurchfm
|1.6124
|1.5919
|1.6134
|2008.01.16 08:19
|1.6117
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|72324058
|2008.01.16 08:01
|buy
|0.09
|eurchfm
|1.6118
|1.5918
|1.6128
|2008.01.16 08:19
|1.6116
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|72324708
|2008.01.16 08:02
|buy
|0.27
|eurchfm
|1.6112
|1.5917
|1.6122
|2008.01.16 08:19
|1.6118
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|72320569
|2008.01.16 07:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0880
|1.0670
|1.0890
|2008.01.16 08:12
|1.0885
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|72322168
|2008.01.16 07:54
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0875
|1.0670
|1.0885
|2008.01.16 08:12
|1.0885
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|72319268
|2008.01.16 07:31
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0881
|1.0671
|1.0891
|2008.01.16 07:41
|1.0886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|72319547
|2008.01.16 07:33
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0876
|1.0671
|1.0886
|2008.01.16 07:41
|1.0886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|72318093
|2008.01.16 07:21
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6116
|1.5906
|1.6126
|2008.01.16 07:32
|1.6126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|72315701
|2008.01.16 07:07
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0876
|1.0666
|1.0886
|2008.01.16 07:31
|1.0876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|72316966
|2008.01.16 07:14
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0870
|1.0665
|1.0880
|2008.01.16 07:30
|1.0874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|72317682
|2008.01.16 07:18
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.0864
|1.0664
|1.0874
|2008.01.16 07:30
|1.0874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|72315201
|2008.01.16 07:04
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6122
|1.5912
|1.6132
|2008.01.16 07:21
|1.6111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|72316448
|2008.01.16 07:11
|buy
|0.03
|eurchfm
|1.6117
|1.5912
|1.6127
|2008.01.16 07:21
|1.6111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|72317448
|2008.01.16 07:16
|buy
|0.09
|eurchfm
|1.6111
|1.5911
|1.6121
|2008.01.16 07:21
|1.6111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|72317715
|2008.01.16 07:18
|buy
|0.27
|eurchfm
|1.6105
|1.5910
|1.6115
|2008.01.16 07:21
|1.6111
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|72308727
|2008.01.16 06:41
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0869
|1.0659
|1.0879
|2008.01.16 07:07
|1.0872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|72311321
|2008.01.16 06:49
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0863
|1.0658
|1.0873
|2008.01.16 07:07
|1.0873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|72306230
|2008.01.16 06:30
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6108
|1.5898
|1.6118
|2008.01.16 07:04
|1.6118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|72306176
|2008.01.16 06:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0855
|1.0645
|1.0865
|2008.01.16 06:41
|1.0865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|72244076
|2008.01.16 01:35
|balance
|Deposit
|250.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|70.54
|Closed P/L:
|70.19
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|73500594
|2008.01.21 09:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1019
|1.1229
|1.1009
|1.1027
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|73501022
|2008.01.21 09:00
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.1025
|1.1230
|1.1015
|1.1027
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|Floating P/L:
|-0.12
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|250.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|70.19
|Floating P/L:
|-0.12
|Margin:
|1.00
|Balance:
|320.19
|Equity:
|320.07
|Free Margin:
|319.07
|Details:
|Gross Profit:
|137.39
|Gross Loss:
|67.20
|Total Net Profit:
|70.19
|Profit Factor:
|2.04
|Expected Payoff:
|0.33
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|16.37 (5.67%)
|Relative Drawdown:
|5.67% (16.37)
|Total Trades:
|214
|Short Positions (won %):
|105 (45.71%)
|Long Positions (won %):
|109 (61.47%)
|Profit Trades (% of total):
|115 (53.74%)
|Loss trades (% of total):
|99 (46.26%)
|Largest
|profit trade:
|11.89
|loss trade:
|-8.59
|Average
|profit trade:
|1.19
|loss trade:
|-0.68
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (3.19)
|consecutive losses ($):
|5 (-16.37)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|14.18 (3)
|consecutive loss (count):
|-16.37 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3