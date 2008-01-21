Interbank FX, LLC

Account: 1806300 Name: 10p3 Currency: USD 2008 January 21, 09:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
734728132008.01.21 07:15buy0.01audnzdm1.15441.13341.15542008.01.21 07:451.15470.000.000.000.03
734732022008.01.21 07:15buy0.03audnzdm1.15371.13321.15472008.01.21 07:451.15470.000.000.000.23
734371762008.01.21 02:01sell0.01usdcadm1.02721.04821.02622008.01.21 07:031.02970.000.000.00-0.24
734390512008.01.21 02:19sell0.03usdcadm1.02771.04821.02672008.01.21 07:031.02960.000.000.00-0.55
734402022008.01.21 02:29sell0.09usdcadm1.02831.04831.02732008.01.21 07:031.02970.000.000.00-1.22
734573652008.01.21 05:40sell0.27usdcadm1.02891.04841.02792008.01.21 07:021.02960.000.000.00-1.84
734632172008.01.21 06:25sell0.81usdcadm1.02941.04841.02842008.01.21 07:021.02980.000.000.00-3.15
734701992008.01.21 07:01sell2.43usdcadm1.03001.04851.02902008.01.21 07:021.02960.000.000.009.44
733789172008.01.18 19:13sell0.01usdcadm1.02691.04791.02592008.01.21 02:011.02760.000.000.00-0.07
733819342008.01.18 19:28sell0.03usdcadm1.02751.04801.02652008.01.21 02:001.02740.000.00-0.010.03
734191102008.01.21 00:15sell0.09usdcadm1.02841.04841.02742008.01.21 02:001.02740.000.000.000.88
733771152008.01.18 19:00buy0.01nzdusdm0.75940.73840.76042008.01.18 19:130.76040.000.000.000.10
733655732008.01.18 18:00buy0.01gbpusdm1.95531.93431.95632008.01.18 18:551.95440.000.000.00-0.09
733691732008.01.18 18:15buy0.03gbpusdm1.95461.93411.95562008.01.18 18:551.95430.000.000.00-0.09
733696472008.01.18 18:17buy0.09gbpusdm1.95401.93401.95502008.01.18 18:531.95410.000.000.000.09
733697882008.01.18 18:17buy0.27gbpusdm1.95341.93391.95442008.01.18 18:531.95400.000.000.001.62
733437542008.01.18 16:52sell0.01audnzdm1.15461.17561.15362008.01.18 17:121.15670.000.000.00-0.16
733455622008.01.18 16:54sell0.03audnzdm1.15521.17571.15422008.01.18 17:111.15660.000.000.00-0.32
733461952008.01.18 16:56sell0.09audnzdm1.15581.17581.15482008.01.18 17:111.15650.000.000.00-0.48
733485502008.01.18 17:00sell0.27audnzdm1.15651.17601.15552008.01.18 17:111.15660.000.000.00-0.20
733529952008.01.18 17:09sell0.81audnzdm1.15711.17611.15612008.01.18 17:111.15660.000.000.003.08
733335282008.01.18 16:30buy0.01eurcadm1.50441.48341.50542008.01.18 16:521.50500.000.000.000.06
733380462008.01.18 16:41buy0.03eurcadm1.50381.48331.50482008.01.18 16:521.50480.000.000.000.29
733254792008.01.18 16:15buy0.01euraudm1.66341.64241.66442008.01.18 16:151.66440.000.000.000.09
733085692008.01.18 15:45sell0.01audusdm0.88050.90150.87952008.01.18 16:150.88000.000.000.000.05
733238992008.01.18 16:12sell0.03audusdm0.88100.90150.88002008.01.18 16:150.88000.000.000.000.30
733019122008.01.18 15:30sell0.01audjpym94.6496.7494.542008.01.18 15:3694.600.000.000.000.03
733020022008.01.18 15:30sell0.03audjpym94.7096.7594.602008.01.18 15:3694.600.000.000.000.28
732749392008.01.18 14:15buy0.01usdcadm1.02641.00541.02742008.01.18 15:211.02590.000.000.00-0.05
732757692008.01.18 14:17buy0.03usdcadm1.02581.00531.02682008.01.18 15:211.02610.000.000.000.09
732848512008.01.18 14:39buy0.09usdcadm1.02521.00521.02622008.01.18 15:211.02620.000.000.000.88
732556352008.01.18 13:30buy0.01audcadm0.90390.88290.90492008.01.18 13:340.90420.000.000.000.03
732558582008.01.18 13:30buy0.03audcadm0.90360.88260.90412008.01.18 13:330.90410.000.000.000.15
732559582008.01.18 13:31buy0.09audcadm0.90300.88300.90402008.01.18 13:330.90400.000.000.000.88
732330462008.01.18 12:23sell0.01audusdm0.87650.89750.87552008.01.18 13:180.87910.000.000.00-0.26
732418812008.01.18 12:53sell0.03audusdm0.87830.89880.87732008.01.18 13:180.87930.000.000.00-0.30
732470542008.01.18 13:09sell0.09audusdm0.87880.89880.87782008.01.18 13:160.87920.000.000.00-0.36
732475132008.01.18 13:10sell0.27audusdm0.87990.89940.87892008.01.18 13:140.87890.000.000.002.70
732157092008.01.18 11:23buy0.01euraudm1.66791.64691.66892008.01.18 12:001.66890.000.000.000.09
731760532008.01.18 09:29buy0.01eurusdm1.46421.44321.46522008.01.18 09:411.46220.000.000.00-0.20
731772182008.01.18 09:32buy0.03eurusdm1.46361.44311.46462008.01.18 09:411.46210.000.000.00-0.45
731807842008.01.18 09:38buy0.09eurusdm1.46301.44301.46402008.01.18 09:411.46200.000.000.00-0.90
731811162008.01.18 09:39buy0.27eurusdm1.46251.44301.46352008.01.18 09:411.46210.000.000.00-1.08
731815462008.01.18 09:39buy0.81eurusdm1.46191.44291.46292008.01.18 09:411.46230.000.000.003.24
731715372008.01.18 09:15buy0.01gbpusdm1.97111.95011.97212008.01.18 09:291.96890.000.000.00-0.22
731719542008.01.18 09:17buy0.03gbpusdm1.97061.95011.97162008.01.18 09:291.96930.000.000.00-0.39
731729962008.01.18 09:20buy0.09gbpusdm1.97001.95001.97102008.01.18 09:291.96940.000.000.00-0.54
731744362008.01.18 09:25buy0.27gbpusdm1.96941.94991.97042008.01.18 09:291.96930.000.000.00-0.27
731754702008.01.18 09:28buy0.81gbpusdm1.96881.94981.96982008.01.18 09:291.96920.000.000.003.24
731603272008.01.18 08:39sell0.01gbpjpym210.78212.88210.682008.01.18 09:15210.860.000.000.00-0.07
731647752008.01.18 08:59sell0.03gbpjpym210.83212.88210.732008.01.18 09:15210.880.000.000.00-0.14
731676712008.01.18 09:05sell0.09gbpjpym210.89212.89210.792008.01.18 09:15210.890.000.000.000.00
731705582008.01.18 09:14sell0.27gbpjpym210.95212.90210.852008.01.18 09:15210.910.000.000.001.00
731707232008.01.18 09:14sell0.81gbpjpym211.01212.91210.912008.01.18 09:15210.950.000.000.004.54
731520032008.01.18 08:15sell0.01gbpchfm2.17082.19182.16982008.01.18 08:392.17220.000.000.00-0.12
731531332008.01.18 08:16sell0.03gbpchfm2.17132.19182.17032008.01.18 08:392.17200.000.000.00-0.19
731555582008.01.18 08:23sell0.09gbpchfm2.17182.19182.17082008.01.18 08:392.17190.000.000.00-0.08
731560992008.01.18 08:24sell0.27gbpchfm2.17242.19192.17142008.01.18 08:392.17180.000.000.001.47
731301352008.01.18 07:08sell0.01audnzdm1.14641.16741.14542008.01.18 08:011.14690.000.000.00-0.04
731313312008.01.18 07:13sell0.03audnzdm1.14701.16751.14602008.01.18 08:011.14660.000.000.000.09
731321502008.01.18 07:15sell0.09audnzdm1.14771.16771.14672008.01.18 08:001.14670.000.000.000.69
731204012008.01.18 06:43buy0.01gbpusdm1.97071.94971.97172008.01.18 07:081.97070.000.000.000.00
731213452008.01.18 06:46buy0.03gbpusdm1.97011.94961.97112008.01.18 07:081.97110.000.000.000.30
731131292008.01.18 06:15sell0.01audnzdm1.14741.16841.14642008.01.18 06:421.14720.000.000.000.02
731133232008.01.18 06:16sell0.03audnzdm1.14811.16861.14712008.01.18 06:421.14710.000.000.000.23
731048822008.01.18 05:30buy0.01gbpusdm1.96931.94831.97032008.01.18 05:501.96820.000.000.00-0.11
731061212008.01.18 05:35buy0.03gbpusdm1.96871.94821.96972008.01.18 05:501.96810.000.000.00-0.18
731065242008.01.18 05:38buy0.09gbpusdm1.96811.94811.96912008.01.18 05:501.96800.000.000.00-0.09
731065622008.01.18 05:38buy0.27gbpusdm1.96751.94801.96852008.01.18 05:501.96810.000.000.001.62
730958142008.01.18 04:45buy0.01gbpusdm1.96961.94861.97062008.01.18 05:211.96830.000.000.00-0.13
730993602008.01.18 05:01buy0.03gbpusdm1.96901.94851.97002008.01.18 05:211.96840.000.000.00-0.18
731002812008.01.18 05:05buy0.09gbpusdm1.96841.94841.96942008.01.18 05:211.96840.000.000.000.00
731003812008.01.18 05:05buy0.27gbpusdm1.96771.94821.96872008.01.18 05:211.96830.000.000.001.62
730845512008.01.18 04:00sell0.01audnzdm1.14691.16791.14592008.01.18 04:211.14640.000.000.000.04
730864642008.01.18 04:09sell0.03audnzdm1.14751.16801.14652008.01.18 04:211.14650.000.000.000.23
730723492008.01.18 03:18buy0.01nzdjpym81.3279.2281.422008.01.18 03:3881.310.000.000.00-0.01
730727402008.01.18 03:19buy0.03nzdjpym81.2479.1981.342008.01.18 03:3881.290.000.000.000.14
730736552008.01.18 03:23buy0.09nzdjpym81.1879.1881.282008.01.18 03:3781.280.000.000.000.85
730570812008.01.18 02:15sell0.01gbpchfm2.16832.18932.16732008.01.18 03:182.16990.000.000.00-0.15
730590842008.01.18 02:21sell0.03gbpchfm2.16882.18932.16782008.01.18 03:172.16970.000.000.00-0.25
730682342008.01.18 03:01sell0.09gbpchfm2.16942.18942.16842008.01.18 03:172.16960.000.000.00-0.16
730683182008.01.18 03:01sell0.27gbpchfm2.17022.18972.16922008.01.18 03:172.16950.000.000.001.71
730137912008.01.18 00:01sell0.01gbpchfm2.16902.19002.16802008.01.18 01:562.17140.000.000.00-0.22
730160412008.01.18 00:05sell0.03gbpchfm2.16952.19002.16852008.01.18 01:562.17140.000.000.00-0.52
730231602008.01.18 00:29sell0.09gbpchfm2.17012.19012.16912008.01.18 01:562.17150.000.000.00-1.15
730290062008.01.18 00:46sell0.81gbpchfm2.17132.19032.17032008.01.18 01:562.17160.000.000.00-2.21
730253852008.01.18 00:34sell0.27gbpchfm2.17072.19022.16972008.01.18 01:562.17150.000.000.00-1.96
730305732008.01.18 00:49sell2.43gbpchfm2.17182.19032.17082008.01.18 01:562.17150.000.000.006.62
729841882008.01.17 22:20buy0.01gbpusdm1.97191.95091.97292008.01.18 00:011.97070.000.000.00-0.12
729964592008.01.17 23:26buy0.03gbpusdm1.97131.95081.97232008.01.18 00:011.97080.000.000.00-0.15
729980102008.01.17 23:28buy0.09gbpusdm1.97071.95071.97172008.01.18 00:011.97070.000.000.000.00
729984582008.01.17 23:29buy0.27gbpusdm1.97011.95061.97112008.01.18 00:011.97070.000.000.001.62
729804712008.01.17 22:02buy0.01nzdusdm0.76610.74510.76712008.01.17 22:200.76710.000.000.000.10
729718392008.01.17 21:30buy0.01gbpchfm2.17042.14942.17142008.01.17 22:022.17100.000.000.010.06
729719302008.01.17 21:30buy0.03gbpchfm2.16982.14932.17082008.01.17 22:012.17080.000.000.040.27
728020532008.01.17 13:25sell0.01audcadm0.90270.92370.90172008.01.17 20:220.90410.000.000.00-0.14
728025902008.01.17 13:28sell0.09audcadm0.90380.92380.90282008.01.17 20:220.90430.000.000.00-0.43
728025382008.01.17 13:28sell0.03audcadm0.90320.92370.90222008.01.17 20:220.90410.000.000.00-0.27
728039422008.01.17 13:30sell0.27audcadm0.90440.92390.90342008.01.17 20:220.90440.000.000.000.00
728063002008.01.17 13:34sell0.81audcadm0.90490.92390.90392008.01.17 20:220.90460.000.000.002.36
728080952008.01.17 13:36sell2.43audcadm0.90550.92400.90452008.01.17 20:220.90500.000.000.0011.82
727928622008.01.17 13:00buy0.01eurjpym157.23155.13157.332008.01.17 13:25156.960.000.000.00-0.25
727944912008.01.17 13:02buy0.03eurjpym157.16155.11157.262008.01.17 13:25156.970.000.000.00-0.53
727985132008.01.17 13:14buy0.09eurjpym157.09155.09157.192008.01.17 13:25156.960.000.000.00-1.09
727985532008.01.17 13:14buy0.27eurjpym157.04155.09157.142008.01.17 13:25156.970.000.000.00-1.76
727990032008.01.17 13:15buy0.81eurjpym156.98155.08157.082008.01.17 13:25156.960.000.000.00-1.52
727999002008.01.17 13:19buy2.43eurjpym156.92155.07157.022008.01.17 13:25156.960.000.000.009.10
727861212008.01.17 12:46sell0.03audusdm0.88360.90410.88262008.01.17 12:540.88330.000.000.000.09
727856632008.01.17 12:45sell0.01audusdm0.88310.90410.88212008.01.17 12:540.88330.000.000.00-0.02
727871532008.01.17 12:48sell0.09audusdm0.88420.90420.88322008.01.17 12:540.88320.000.000.000.90
727565632008.01.17 11:45buy0.01chfjpym97.3195.2197.412008.01.17 11:5697.410.000.000.000.09
727192182008.01.17 10:23buy0.01euraudm1.65961.63861.66062008.01.17 11:181.65570.000.000.00-0.35
727198092008.01.17 10:25buy0.03euraudm1.65901.63851.66002008.01.17 11:181.65560.000.000.00-0.91
727219632008.01.17 10:30buy0.09euraudm1.65841.63841.65942008.01.17 11:181.65590.000.000.00-1.99
727228312008.01.17 10:32buy0.27euraudm1.65791.63841.65892008.01.17 11:181.65600.000.000.00-4.53
727259772008.01.17 10:38buy0.81euraudm1.65731.63831.65832008.01.17 11:181.65610.000.000.00-8.59
727268872008.01.17 10:41buy2.43euraudm1.65671.63821.65772008.01.17 11:181.65710.000.000.008.59
727159522008.01.17 10:15sell0.01nzdjpym82.9085.0082.802008.01.17 10:2382.860.000.000.000.03
727164512008.01.17 10:16sell0.03nzdjpym82.9685.0182.862008.01.17 10:2382.860.000.000.000.28
726405852008.01.17 07:23sell0.01audcadm0.89950.92050.89852008.01.17 08:020.90230.000.000.00-0.27
726420072008.01.17 07:26sell0.03audcadm0.90000.92050.89902008.01.17 08:020.90220.000.000.00-0.64
726500072008.01.17 07:44sell0.27audcadm0.90110.92060.90012008.01.17 08:020.90200.000.000.00-2.38
726454732008.01.17 07:35sell0.09audcadm0.90060.92060.89962008.01.17 08:020.90210.000.000.00-1.32
726500542008.01.17 07:44sell0.81audcadm0.90180.92080.90082008.01.17 08:020.90200.000.000.00-1.58
726504682008.01.17 07:46sell2.43audcadm0.90250.92100.90152008.01.17 08:020.90200.000.000.0011.89
726307692008.01.17 06:52sell0.01usdcadm1.02251.04351.02152008.01.17 07:221.02210.000.000.000.04
726375492008.01.17 07:11sell0.03usdcadm1.02311.04361.02212008.01.17 07:221.02210.000.000.000.29
726051272008.01.17 05:17sell0.01usdchfm1.09901.12001.09802008.01.17 06:491.09980.000.000.00-0.07
726076322008.01.17 05:30sell0.03usdchfm1.09961.12011.09862008.01.17 06:491.09990.000.000.00-0.08
726083782008.01.17 05:32sell0.09usdchfm1.10011.12011.09912008.01.17 06:491.10000.000.000.000.08
726102582008.01.17 05:37sell0.27usdchfm1.10071.12021.09972008.01.17 06:491.10010.000.000.001.47
725340772008.01.16 23:16sell0.01eurchfm1.61141.63241.61042008.01.17 05:011.61130.000.000.000.01
725371982008.01.16 23:45sell0.03eurchfm1.61221.63271.61122008.01.17 05:011.61120.000.000.000.27
725371862008.01.16 23:45sell0.03eurchfm1.61221.63271.61122008.01.16 23:451.61120.000.000.000.27
725235742008.01.16 21:17sell0.01eurchfm1.61191.63291.61092008.01.16 22:531.61310.000.00-0.03-0.11
725236762008.01.16 21:19sell0.03eurchfm1.61251.63301.61152008.01.16 22:521.61320.000.00-0.09-0.19
725257652008.01.16 21:46sell0.09eurchfm1.61311.63311.61212008.01.16 22:521.61310.000.00-0.270.00
725295242008.01.16 22:28sell0.27eurchfm1.61371.63321.61272008.01.16 22:521.61290.000.000.001.96
725214182008.01.16 20:53buy0.01euraudm1.66811.64711.66912008.01.16 21:171.66850.000.000.000.03
725216002008.01.16 20:54buy0.03euraudm1.66751.64701.66852008.01.16 21:171.66850.000.000.000.26
725208112008.01.16 20:48sell0.01gbpchfm2.15902.18002.15802008.01.16 20:532.15800.000.000.000.09
724962962008.01.16 18:43sell0.01usdchfm1.09741.11841.09642008.01.16 20:481.10000.000.000.00-0.24
724966792008.01.16 18:44sell0.03usdchfm1.09791.11841.09692008.01.16 20:481.10010.000.000.00-0.60
724967292008.01.16 18:44sell0.09usdchfm1.09851.11851.09752008.01.16 20:481.10000.000.000.00-1.23
725010482008.01.16 19:15sell0.27usdchfm1.09911.11861.09812008.01.16 20:481.09990.000.000.00-1.96
725042092008.01.16 19:33sell0.81usdchfm1.09971.11871.09872008.01.16 20:481.09980.000.000.00-0.74
725053412008.01.16 19:38sell2.43usdchfm1.10021.11871.09922008.01.16 20:471.09990.000.000.006.63
724934022008.01.16 18:33buy0.01eurusdm1.46731.44631.46832008.01.16 18:431.46830.000.000.000.10
724916212008.01.16 18:20buy0.01eurcadm1.50241.48141.50342008.01.16 18:331.50210.000.000.00-0.03
724923092008.01.16 18:28buy0.03eurcadm1.50171.48121.50272008.01.16 18:331.50270.000.000.000.29
724741302008.01.16 16:45sell0.01audjpym93.7995.8993.692008.01.16 18:1994.060.000.000.00-0.25
724755762008.01.16 16:50sell0.03audjpym93.8695.9193.762008.01.16 18:1994.070.000.000.00-0.59
724756602008.01.16 16:50sell0.09audjpym93.9395.9393.832008.01.16 18:1994.060.000.000.00-1.09
724761812008.01.16 16:52sell0.27audjpym93.9995.9493.892008.01.16 18:1994.070.000.000.00-2.02
724762792008.01.16 16:52sell0.81audjpym94.0495.9493.942008.01.16 18:1994.060.000.000.00-1.52
724765882008.01.16 16:53sell2.43audjpym94.1095.9594.002008.01.16 18:1994.060.000.000.009.07
724523012008.01.16 16:05sell0.01audjpym93.6595.7593.552008.01.16 16:1193.900.000.000.00-0.23
724531942008.01.16 16:05sell0.03audjpym93.7195.7693.612008.01.16 16:1193.930.000.000.00-0.62
724536842008.01.16 16:05sell0.09audjpym93.7695.7693.662008.01.16 16:1193.920.000.000.00-1.34
724543802008.01.16 16:08sell0.27audjpym93.9695.9193.862008.01.16 16:1193.960.000.000.000.00
724558162008.01.16 16:10sell0.81audjpym94.0195.9193.912008.01.16 16:1193.960.000.000.003.78
724491472008.01.16 16:00sell0.01eurjpym156.84158.94156.742008.01.16 16:05156.740.000.000.000.10
724241002008.01.16 15:15buy0.01euraudm1.68421.66321.68522008.01.16 15:251.68300.000.000.00-0.11
724246912008.01.16 15:16buy0.03euraudm1.68351.66301.68452008.01.16 15:241.68290.000.000.00-0.16
724251732008.01.16 15:17buy0.09euraudm1.68291.66291.68392008.01.16 15:241.68300.000.000.000.08
724254372008.01.16 15:18buy0.27euraudm1.68241.66291.68342008.01.16 15:241.68300.000.000.001.42
723871322008.01.16 13:32sell0.01audnzdm1.14461.16561.14362008.01.16 13:411.14430.000.000.000.02
723884802008.01.16 13:35sell0.03audnzdm1.14521.16571.14422008.01.16 13:411.14420.000.000.000.23
723859742008.01.16 13:30sell0.01usdchfm1.09151.11251.09052008.01.16 13:321.09050.000.000.000.09
723781342008.01.16 13:00buy0.01eurusdm1.47821.45721.47922008.01.16 13:021.47920.000.000.000.10
723772272008.01.16 12:58buy0.01gbpusdm1.95981.93881.96082008.01.16 12:591.96080.000.000.000.10
723662842008.01.16 11:47buy0.01eurchfm1.61301.59201.61402008.01.16 12:571.61400.000.000.000.09
723648502008.01.16 11:36sell0.01euraudm1.68311.70411.68212008.01.16 11:471.68470.000.000.00-0.14
723649502008.01.16 11:37sell0.03euraudm1.68371.70421.68272008.01.16 11:471.68480.000.000.00-0.29
723658312008.01.16 11:43sell0.09euraudm1.68431.70431.68332008.01.16 11:471.68470.000.000.00-0.32
723659302008.01.16 11:43sell0.27euraudm1.68481.70431.68382008.01.16 11:471.68460.000.000.000.47
723660172008.01.16 11:44sell0.81euraudm1.68541.70441.68442008.01.16 11:471.68490.000.000.003.55
723632722008.01.16 11:25buy0.01eurchfm1.61191.59091.61292008.01.16 11:361.61260.000.000.000.07
723636762008.01.16 11:28buy0.01usdchfm1.09141.07041.09242008.01.16 11:361.09140.000.000.000.00
723529182008.01.16 10:42buy0.01usdchfm1.09061.06961.09162008.01.16 11:281.09100.000.000.000.04
723601442008.01.16 11:07buy0.03usdchfm1.09001.06951.09102008.01.16 11:281.09100.000.000.000.27
723319342008.01.16 08:39buy0.01eurchfm1.61351.59251.61452008.01.16 11:251.61160.000.000.00-0.17
723376132008.01.16 09:15buy0.03eurchfm1.61291.59241.61392008.01.16 11:251.61150.000.000.00-0.38
723428902008.01.16 09:50buy0.09eurchfm1.61231.59231.61332008.01.16 11:251.61160.000.000.00-0.57
723547412008.01.16 10:46buy0.27eurchfm1.61181.59231.61282008.01.16 11:251.61150.000.000.00-0.74
723580632008.01.16 10:55buy0.81eurchfm1.61121.59221.61222008.01.16 11:251.61160.000.000.002.97
723478322008.01.16 10:20buy0.01usdchfm1.08981.06881.09082008.01.16 10:421.09020.000.000.000.04
723487692008.01.16 10:23buy0.03usdchfm1.08931.06881.09032008.01.16 10:421.09030.000.000.000.28
723330962008.01.16 08:47buy0.01usdchfm1.08961.06861.09062008.01.16 10:201.08940.000.000.00-0.02
723354062008.01.16 09:03buy0.03usdchfm1.08901.06851.09002008.01.16 10:201.08940.000.000.000.11
723413222008.01.16 09:38buy0.09usdchfm1.08841.06841.08942008.01.16 10:191.08940.000.000.000.83
723266122008.01.16 08:12buy0.01usdchfm1.08901.06801.09002008.01.16 08:471.08930.000.000.000.03
723290222008.01.16 08:23buy0.03usdchfm1.08841.06791.08942008.01.16 08:471.08940.000.000.000.28
723281782008.01.16 08:19buy0.01eurchfm1.61211.59111.61312008.01.16 08:391.61310.000.000.000.09
723194652008.01.16 07:32buy0.01eurchfm1.61301.59201.61402008.01.16 08:191.61160.000.000.00-0.13
723216632008.01.16 07:51buy0.03eurchfm1.61241.59191.61342008.01.16 08:191.61170.000.000.00-0.19
723240582008.01.16 08:01buy0.09eurchfm1.61181.59181.61282008.01.16 08:191.61160.000.000.00-0.17
723247082008.01.16 08:02buy0.27eurchfm1.61121.59171.61222008.01.16 08:191.61180.000.000.001.49
723205692008.01.16 07:50buy0.01usdchfm1.08801.06701.08902008.01.16 08:121.08850.000.000.000.05
723221682008.01.16 07:54buy0.03usdchfm1.08751.06701.08852008.01.16 08:121.08850.000.000.000.28
723192682008.01.16 07:31buy0.01usdchfm1.08811.06711.08912008.01.16 07:411.08860.000.000.000.05
723195472008.01.16 07:33buy0.03usdchfm1.08761.06711.08862008.01.16 07:411.08860.000.000.000.28
723180932008.01.16 07:21buy0.01eurchfm1.61161.59061.61262008.01.16 07:321.61260.000.000.000.10
723157012008.01.16 07:07buy0.01usdchfm1.08761.06661.08862008.01.16 07:311.08760.000.000.000.00
723169662008.01.16 07:14buy0.03usdchfm1.08701.06651.08802008.01.16 07:301.08740.000.000.000.11
723176822008.01.16 07:18buy0.09usdchfm1.08641.06641.08742008.01.16 07:301.08740.000.000.000.83
723152012008.01.16 07:04buy0.01eurchfm1.61221.59121.61322008.01.16 07:211.61110.000.000.00-0.11
723164482008.01.16 07:11buy0.03eurchfm1.61171.59121.61272008.01.16 07:211.61110.000.000.00-0.17
723174482008.01.16 07:16buy0.09eurchfm1.61111.59111.61212008.01.16 07:211.61110.000.000.000.00
723177152008.01.16 07:18buy0.27eurchfm1.61051.59101.61152008.01.16 07:211.61110.000.000.001.49
723087272008.01.16 06:41buy0.01usdchfm1.08691.06591.08792008.01.16 07:071.08720.000.000.000.03
723113212008.01.16 06:49buy0.03usdchfm1.08631.06581.08732008.01.16 07:071.08730.000.000.000.28
723062302008.01.16 06:30buy0.01eurchfm1.61081.58981.61182008.01.16 07:041.61180.000.000.000.10
723061762008.01.16 06:30buy0.01usdchfm1.08551.06451.08652008.01.16 06:411.08650.000.000.000.09
722440762008.01.16 01:35balanceDeposit250.00
  0.00 0.00 -0.35 70.54
Closed P/L: 70.19
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
735005942008.01.21 09:00sell0.01usdchfm1.10191.12291.1009 1.10270.000.000.00-0.07
735010222008.01.21 09:00sell0.03usdchfm1.10251.12301.1015 1.10270.000.000.00-0.05
  0.00 0.00 0.00 -0.12
 Floating P/L: -0.12
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 250.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 70.19 Floating P/L: -0.12 Margin: 1.00
Balance: 320.19 Equity: 320.07 Free Margin: 319.07
 
Details:
Graph
Gross Profit: 137.39 Gross Loss: 67.20 Total Net Profit: 70.19
Profit Factor: 2.04 Expected Payoff: 0.33  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 16.37 (5.67%) Relative Drawdown: 5.67% (16.37)
 
Total Trades: 214 Short Positions (won %): 105 (45.71%) Long Positions (won %): 109 (61.47%)
Profit Trades (% of total): 115 (53.74%) Loss trades (% of total): 99 (46.26%)
Largest profit trade: 11.89 loss trade: -8.59
Average profit trade: 1.19 loss trade: -0.68
Maximum consecutive wins ($): 9 (3.19) consecutive losses ($): 5 (-16.37)
Maximal consecutive profit (count): 14.18 (3) consecutive loss (count): -16.37 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3