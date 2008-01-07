Interbank FX, LLC
A/C No: 1786857Name: Alpha11112008.01.23 06:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1706193495978242008.01.07 01:17sell0.02gbpjpy214.970.000.002008.01.07 02:23214.810.000.0016.00
2706893945978232008.01.07 08:12sell0.02gbpjpy215.270.000.002008.01.07 13:23215.060.000.0021.00
3708916005978232008.01.08 03:24sell0.02gbpjpy215.570.000.002008.01.08 04:45215.360.000.0021.00
4709150075978222008.01.08 06:16sell0.02gbpjpy215.740.000.002008.01.08 20:17215.390.000.0035.00
5711201865978232008.01.09 05:18sell0.02gbpjpy215.900.000.002008.01.09 08:08215.690.000.0021.00
6712666625978242008.01.09 20:40sell0.02gbpjpy214.720.000.002008.01.10 06:00214.460.000.0026.00
7712702565978232008.01.09 21:00sell0.02gbpjpy215.150.000.002008.01.09 21:05214.940.000.0021.00
8712719065978232008.01.09 21:14sell0.02gbpjpy215.050.000.002008.01.10 03:04214.730.000.0032.00
9713709555978232008.01.10 09:42sell0.02gbpjpy215.300.000.002008.01.10 11:48215.090.000.0021.00
10715294975978252008.01.10 19:57sell0.02gbpjpy214.740.000.002008.01.10 21:23214.630.000.0011.00
11715347835978242008.01.10 20:34sell0.02gbpjpy214.970.000.002008.01.10 21:08214.810.000.0016.00
12717244625978232008.01.11 16:20sell0.02gbpjpy213.810.000.002008.01.11 17:21213.590.000.0022.00
13719152295978242008.01.14 16:16sell0.02gbpjpy211.940.000.002008.01.14 16:25211.780.000.0016.00
14720357745978252008.01.15 09:31sell0.02gbpjpy211.270.000.002008.01.15 09:32211.150.000.0012.00
15720450955978242008.01.15 10:23sell0.02gbpjpy211.210.000.002008.01.15 13:33211.050.000.0016.00
16720526995978232008.01.15 11:07sell0.02gbpjpy211.450.000.002008.01.15 11:13211.230.000.0022.00
17720571665978232008.01.15 11:23sell0.02gbpjpy211.480.000.002008.01.15 13:33211.070.000.0041.00
18722594775978242008.01.16 03:12sell0.02gbpjpy209.770.000.002008.01.16 03:26209.610.000.0016.00
19723774865978252008.01.16 12:59sell0.02gbpjpy208.430.000.002008.01.21 06:44208.150.000.0028.00
20723795075978242008.01.16 13:02sell0.02gbpjpy208.660.000.002008.01.16 13:36208.480.000.0018.00
21724029155978232008.01.16 14:13sell0.02gbpjpy210.470.000.002008.01.16 14:16210.260.000.0021.00
22724080875978232008.01.16 14:30sell0.02gbpjpy209.890.000.002008.01.16 15:42209.680.000.0021.00
23724488565978232008.01.16 16:00sell0.02gbpjpy209.880.000.002008.01.17 12:03209.540.000.0034.00
24725124535978222008.01.16 20:00sell0.02gbpjpy211.280.000.002008.01.16 23:00210.820.000.0046.00
25726546695978222008.01.17 08:00sell0.02gbpjpy210.990.000.002008.01.17 11:20210.630.000.0036.00
26728222145978222008.01.17 14:00sell0.02gbpjpy211.540.000.002008.01.17 15:20211.170.000.0037.00
27728823675978222008.01.17 15:58sell0.02gbpjpy212.090.000.002008.01.17 15:59211.730.000.0036.00
28730443545978242008.01.18 01:38sell0.02gbpjpy210.660.000.002008.01.18 01:46210.500.000.0016.00
29731263635978222008.01.18 07:00sell0.02gbpjpy211.170.000.002008.01.18 08:12210.810.000.0036.00
30736600055978252008.01.22 01:33sell0.02gbpjpy205.980.000.002008.01.22 04:21205.870.000.0011.00
31736623755978242008.01.22 01:42sell0.02gbpjpy206.410.000.002008.01.22 01:59206.250.000.0016.00
32736688225978242008.01.22 02:00sell0.02gbpjpy206.210.000.002008.01.22 04:20206.050.000.0016.00
33736850935978232008.01.22 03:43sell0.02gbpjpy206.440.000.002008.01.22 04:17206.210.000.0023.00
34737834355978232008.01.22 09:00sell0.02gbpjpy207.470.000.002008.01.22 09:24207.260.000.0021.00
35737962715978232008.01.22 09:29sell0.02gbpjpy207.380.000.002008.01.22 09:46207.170.000.0021.00
36738014985978232008.01.22 09:53sell0.02gbpjpy207.270.000.002008.01.23 11:04207.030.000.0024.00
37739285355978222008.01.22 16:00sell0.02gbpjpy209.420.000.002008.01.22 16:33209.040.000.0038.00
38739415105978222008.01.22 17:00sell0.02gbpjpy208.950.000.002008.01.23 03:26208.560.000.0039.00
0.000.00924.00
 
Summary P/L:924.00
 
Winning trades:(38) 924.00
Losing trades:(0) 0.00
Max summary P/L:924.00
Largest winning trade:46.00
Largest losing trade:0.00
Max consecutive winners:38 (924.00)
Max consecutive losers:0 (0.00)
Max consecutive profit:924.00 (38)
Max consecutive loss:0.00 (0)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:0.00 (0.00%)
Profit factor:*
Avg. profit factor:*
Risk factor:*
 
* * *