|A/C No: 1786857
|Name: Alpha1111
|2008.01.23 06:00 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|70619349
|597824
|2008.01.07 01:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|214.97
|0.00
|0.00
|2008.01.07 02:23
|214.81
|0.00
|0.00
|16.00
|2
|70689394
|597823
|2008.01.07 08:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.27
|0.00
|0.00
|2008.01.07 13:23
|215.06
|0.00
|0.00
|21.00
|3
|70891600
|597823
|2008.01.08 03:24
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.57
|0.00
|0.00
|2008.01.08 04:45
|215.36
|0.00
|0.00
|21.00
|4
|70915007
|597822
|2008.01.08 06:16
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.74
|0.00
|0.00
|2008.01.08 20:17
|215.39
|0.00
|0.00
|35.00
|5
|71120186
|597823
|2008.01.09 05:18
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.90
|0.00
|0.00
|2008.01.09 08:08
|215.69
|0.00
|0.00
|21.00
|6
|71266662
|597824
|2008.01.09 20:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|214.72
|0.00
|0.00
|2008.01.10 06:00
|214.46
|0.00
|0.00
|26.00
|7
|71270256
|597823
|2008.01.09 21:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.15
|0.00
|0.00
|2008.01.09 21:05
|214.94
|0.00
|0.00
|21.00
|8
|71271906
|597823
|2008.01.09 21:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.05
|0.00
|0.00
|2008.01.10 03:04
|214.73
|0.00
|0.00
|32.00
|9
|71370955
|597823
|2008.01.10 09:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.30
|0.00
|0.00
|2008.01.10 11:48
|215.09
|0.00
|0.00
|21.00
|10
|71529497
|597825
|2008.01.10 19:57
|sell
|0.02
|gbpjpy
|214.74
|0.00
|0.00
|2008.01.10 21:23
|214.63
|0.00
|0.00
|11.00
|11
|71534783
|597824
|2008.01.10 20:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|214.97
|0.00
|0.00
|2008.01.10 21:08
|214.81
|0.00
|0.00
|16.00
|12
|71724462
|597823
|2008.01.11 16:20
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.81
|0.00
|0.00
|2008.01.11 17:21
|213.59
|0.00
|0.00
|22.00
|13
|71915229
|597824
|2008.01.14 16:16
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|0.00
|2008.01.14 16:25
|211.78
|0.00
|0.00
|16.00
|14
|72035774
|597825
|2008.01.15 09:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.27
|0.00
|0.00
|2008.01.15 09:32
|211.15
|0.00
|0.00
|12.00
|15
|72045095
|597824
|2008.01.15 10:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.21
|0.00
|0.00
|2008.01.15 13:33
|211.05
|0.00
|0.00
|16.00
|16
|72052699
|597823
|2008.01.15 11:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.45
|0.00
|0.00
|2008.01.15 11:13
|211.23
|0.00
|0.00
|22.00
|17
|72057166
|597823
|2008.01.15 11:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.48
|0.00
|0.00
|2008.01.15 13:33
|211.07
|0.00
|0.00
|41.00
|18
|72259477
|597824
|2008.01.16 03:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.77
|0.00
|0.00
|2008.01.16 03:26
|209.61
|0.00
|0.00
|16.00
|19
|72377486
|597825
|2008.01.16 12:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.43
|0.00
|0.00
|2008.01.21 06:44
|208.15
|0.00
|0.00
|28.00
|20
|72379507
|597824
|2008.01.16 13:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.66
|0.00
|0.00
|2008.01.16 13:36
|208.48
|0.00
|0.00
|18.00
|21
|72402915
|597823
|2008.01.16 14:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:16
|210.26
|0.00
|0.00
|21.00
|22
|72408087
|597823
|2008.01.16 14:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.89
|0.00
|0.00
|2008.01.16 15:42
|209.68
|0.00
|0.00
|21.00
|23
|72448856
|597823
|2008.01.16 16:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.88
|0.00
|0.00
|2008.01.17 12:03
|209.54
|0.00
|0.00
|34.00
|24
|72512453
|597822
|2008.01.16 20:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.28
|0.00
|0.00
|2008.01.16 23:00
|210.82
|0.00
|0.00
|46.00
|25
|72654669
|597822
|2008.01.17 08:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.99
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:20
|210.63
|0.00
|0.00
|36.00
|26
|72822214
|597822
|2008.01.17 14:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.54
|0.00
|0.00
|2008.01.17 15:20
|211.17
|0.00
|0.00
|37.00
|27
|72882367
|597822
|2008.01.17 15:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.09
|0.00
|0.00
|2008.01.17 15:59
|211.73
|0.00
|0.00
|36.00
|28
|73044354
|597824
|2008.01.18 01:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.66
|0.00
|0.00
|2008.01.18 01:46
|210.50
|0.00
|0.00
|16.00
|29
|73126363
|597822
|2008.01.18 07:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.17
|0.00
|0.00
|2008.01.18 08:12
|210.81
|0.00
|0.00
|36.00
|30
|73660005
|597825
|2008.01.22 01:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|205.98
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:21
|205.87
|0.00
|0.00
|11.00
|31
|73662375
|597824
|2008.01.22 01:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.41
|0.00
|0.00
|2008.01.22 01:59
|206.25
|0.00
|0.00
|16.00
|32
|73668822
|597824
|2008.01.22 02:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.21
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:20
|206.05
|0.00
|0.00
|16.00
|33
|73685093
|597823
|2008.01.22 03:43
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.44
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:17
|206.21
|0.00
|0.00
|23.00
|34
|73783435
|597823
|2008.01.22 09:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.47
|0.00
|0.00
|2008.01.22 09:24
|207.26
|0.00
|0.00
|21.00
|35
|73796271
|597823
|2008.01.22 09:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.38
|0.00
|0.00
|2008.01.22 09:46
|207.17
|0.00
|0.00
|21.00
|36
|73801498
|597823
|2008.01.22 09:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.27
|0.00
|0.00
|2008.01.23 11:04
|207.03
|0.00
|0.00
|24.00
|37
|73928535
|597822
|2008.01.22 16:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.42
|0.00
|0.00
|2008.01.22 16:33
|209.04
|0.00
|0.00
|38.00
|38
|73941510
|597822
|2008.01.22 17:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.95
|0.00
|0.00
|2008.01.23 03:26
|208.56
|0.00
|0.00
|39.00
|0.00
|0.00
|924.00
|Summary P/L:
|924.00
|Winning trades:
|(38) 924.00
|Losing trades:
|(0) 0.00
|Max summary P/L:
|924.00
|Largest winning trade:
|46.00
|Largest losing trade:
|0.00
|Max consecutive winners:
|38 (924.00)
|Max consecutive losers:
|0 (0.00)
|Max consecutive profit:
|924.00 (38)
|Max consecutive loss:
|0.00 (0)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Profit factor:
|*
|Avg. profit factor:
|*
|Risk factor:
|*