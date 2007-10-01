Strategy Tester Report
TimeBasedEA
MetaQuotes-Demo (Build 211)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2007.10.01 00:00 - 2008.01.23 23:58 (2007.10.01 - 2008.01.24)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|MagicNumber=20080122; TakeProfit=50; StopLoss=55; Lots=0.1; StartHour=900; OpenBuy=true;
OpenSell=true;
NumBuys=1; NumSells=1; Slippage=3;
|Bars in test
|100648
|Ticks modelled
|190790
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|342.14
|Gross profit
|1850.14
|Gross loss
|-1508.00
|Profit factor
|1.23
|Expected payoff
|5.43
|Absolute drawdown
|294.86
|Maximal drawdown
|514.86 (5.04%)
|Relative drawdown
|5.04% (514.86)
|Total trades
|63
|Short positions (won %)
|40 (60.00%)
|Long positions (won %)
|23 (56.52%)
|Profit trades (% of total)
|37 (58.73%)
|Loss trades (% of total)
|26 (41.27%)
|Largest
|profit trade
|50.14
|loss trade
|-58.00
|Average
|profit trade
|50.00
|loss trade
|-58.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (300.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-232.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|300.00 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-232.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.10.01 09:00
|sell
|1
|0.10
|2.0488
|2.0546
|2.0438
|2
|2007.10.01 10:17
|t/p
|1
|0.10
|2.0438
|2.0546
|2.0438
|50.00
|10050.00
|3
|2007.10.03 09:00
|sell
|2
|0.10
|2.0408
|2.0466
|2.0358
|4
|2007.10.03 10:48
|t/p
|2
|0.10
|2.0358
|2.0466
|2.0358
|50.00
|10100.00
|5
|2007.10.05 09:00
|buy
|3
|0.10
|2.0366
|2.0308
|2.0416
|6
|2007.10.05 14:36
|s/l
|3
|0.10
|2.0308
|2.0308
|2.0416
|-58.00
|10042.00
|7
|2007.10.08 09:00
|sell
|4
|0.10
|2.0412
|2.0470
|2.0362
|8
|2007.10.08 17:47
|t/p
|4
|0.10
|2.0362
|2.0470
|2.0362
|50.00
|10092.00
|9
|2007.10.09 09:00
|sell
|5
|0.10
|2.0333
|2.0391
|2.0283
|10
|2007.10.09 13:46
|t/p
|5
|0.10
|2.0283
|2.0391
|2.0283
|50.00
|10142.00
|11
|2007.10.10 09:00
|buy
|6
|0.10
|2.0406
|2.0348
|2.0456
|12
|2007.10.10 11:32
|t/p
|6
|0.10
|2.0456
|2.0348
|2.0456
|50.00
|10192.00
|13
|2007.10.12 09:00
|sell
|7
|0.10
|2.0277
|2.0335
|2.0227
|14
|2007.10.12 14:42
|s/l
|7
|0.10
|2.0335
|2.0335
|2.0227
|-58.00
|10134.00
|15
|2007.10.16 09:00
|buy
|8
|0.10
|2.0421
|2.0363
|2.0471
|16
|2007.10.16 09:33
|s/l
|8
|0.10
|2.0363
|2.0363
|2.0471
|-58.00
|10076.00
|17
|2007.10.17 09:00
|buy
|9
|0.10
|2.0319
|2.0261
|2.0369
|18
|2007.10.17 09:59
|t/p
|9
|0.10
|2.0369
|2.0261
|2.0369
|50.00
|10126.00
|19
|2007.10.18 09:00
|buy
|10
|0.10
|2.0427
|2.0369
|2.0477
|20
|2007.10.18 14:12
|t/p
|10
|0.10
|2.0477
|2.0369
|2.0477
|50.00
|10176.00
|21
|2007.10.22 09:00
|buy
|11
|0.10
|2.0524
|2.0466
|2.0574
|22
|2007.10.22 11:34
|s/l
|11
|0.10
|2.0466
|2.0466
|2.0574
|-58.00
|10118.00
|23
|2007.10.23 09:00
|buy
|12
|0.10
|2.0355
|2.0297
|2.0405
|24
|2007.10.23 10:32
|t/p
|12
|0.10
|2.0405
|2.0297
|2.0405
|50.00
|10168.00
|25
|2007.10.24 09:00
|sell
|13
|0.10
|2.0455
|2.0513
|2.0405
|26
|2007.10.24 16:02
|s/l
|13
|0.10
|2.0513
|2.0513
|2.0405
|-58.00
|10110.00
|27
|2007.10.26 09:00
|sell
|14
|0.10
|2.0550
|2.0608
|2.0500
|28
|2007.10.26 13:26
|t/p
|14
|0.10
|2.0500
|2.0608
|2.0500
|50.00
|10160.00
|29
|2007.10.29 09:00
|sell
|15
|0.10
|2.0550
|2.0608
|2.0500
|30
|2007.10.29 12:02
|s/l
|15
|0.10
|2.0608
|2.0608
|2.0500
|-58.00
|10102.00
|31
|2007.10.30 09:00
|sell
|16
|0.10
|2.0616
|2.0674
|2.0566
|32
|2007.10.30 15:01
|s/l
|16
|0.10
|2.0674
|2.0674
|2.0566
|-58.00
|10044.00
|33
|2007.11.02 09:00
|sell
|17
|0.10
|2.0823
|2.0881
|2.0773
|34
|2007.11.02 17:52
|s/l
|17
|0.10
|2.0881
|2.0881
|2.0773
|-58.00
|9986.00
|35
|2007.11.05 09:00
|buy
|18
|0.10
|2.0885
|2.0827
|2.0935
|36
|2007.11.05 09:22
|s/l
|18
|0.10
|2.0827
|2.0827
|2.0935
|-58.00
|9928.00
|37
|2007.11.06 09:00
|buy
|19
|0.10
|2.0874
|2.0816
|2.0924
|38
|2007.11.07 03:29
|t/p
|19
|0.10
|2.0924
|2.0816
|2.0924
|50.14
|9978.14
|39
|2007.11.07 09:00
|sell
|20
|0.10
|2.0939
|2.0997
|2.0889
|40
|2007.11.07 10:22
|s/l
|20
|0.10
|2.0997
|2.0997
|2.0889
|-58.00
|9920.14
|41
|2007.11.08 09:00
|sell
|21
|0.10
|2.1017
|2.1075
|2.0967
|42
|2007.11.08 13:01
|s/l
|21
|0.10
|2.1075
|2.1075
|2.0967
|-58.00
|9862.14
|43
|2007.11.12 09:00
|buy
|22
|0.10
|2.0847
|2.0789
|2.0897
|44
|2007.11.12 09:57
|s/l
|22
|0.10
|2.0789
|2.0789
|2.0897
|-58.00
|9804.14
|45
|2007.11.13 09:00
|sell
|23
|0.10
|2.0663
|2.0721
|2.0613
|46
|2007.11.13 13:19
|s/l
|23
|0.10
|2.0721
|2.0721
|2.0613
|-58.00
|9746.14
|47
|2007.11.15 09:00
|sell
|24
|0.10
|2.0552
|2.0610
|2.0502
|48
|2007.11.15 10:31
|t/p
|24
|0.10
|2.0502
|2.0610
|2.0502
|50.00
|9796.14
|49
|2007.11.16 09:00
|sell
|25
|0.10
|2.0475
|2.0533
|2.0425
|50
|2007.11.16 09:18
|t/p
|25
|0.10
|2.0425
|2.0533
|2.0425
|50.00
|9846.14
|51
|2007.11.19 09:00
|buy
|26
|0.10
|2.0481
|2.0423
|2.0531
|52
|2007.11.19 12:15
|t/p
|26
|0.10
|2.0531
|2.0423
|2.0531
|50.00
|9896.14
|53
|2007.11.20 09:00
|buy
|27
|0.10
|2.0594
|2.0536
|2.0644
|54
|2007.11.20 09:19
|t/p
|27
|0.10
|2.0644
|2.0536
|2.0644
|50.00
|9946.14
|55
|2007.11.21 09:00
|buy
|28
|0.10
|2.0646
|2.0588
|2.0696
|56
|2007.11.21 10:33
|s/l
|28
|0.10
|2.0588
|2.0588
|2.0696
|-58.00
|9888.14
|57
|2007.11.22 09:00
|sell
|29
|0.10
|2.0655
|2.0713
|2.0605
|58
|2007.11.22 17:58
|t/p
|29
|0.10
|2.0605
|2.0713
|2.0605
|50.00
|9938.14
|59
|2007.11.23 09:00
|sell
|30
|0.10
|2.0720
|2.0778
|2.0670
|60
|2007.11.23 09:26
|t/p
|30
|0.10
|2.0670
|2.0778
|2.0670
|50.00
|9988.14
|61
|2007.11.28 09:00
|sell
|31
|0.10
|2.0608
|2.0666
|2.0558
|62
|2007.11.28 14:24
|s/l
|31
|0.10
|2.0666
|2.0666
|2.0558
|-58.00
|9930.14
|63
|2007.11.29 09:00
|sell
|32
|0.10
|2.0708
|2.0766
|2.0658
|64
|2007.11.29 09:24
|t/p
|32
|0.10
|2.0658
|2.0766
|2.0658
|50.00
|9980.14
|65
|2007.11.30 09:00
|buy
|33
|0.10
|2.0652
|2.0594
|2.0702
|66
|2007.11.30 16:11
|s/l
|33
|0.10
|2.0594
|2.0594
|2.0702
|-58.00
|9922.14
|67
|2007.12.04 09:00
|sell
|34
|0.10
|2.0671
|2.0729
|2.0621
|68
|2007.12.04 10:17
|t/p
|34
|0.10
|2.0621
|2.0729
|2.0621
|50.00
|9972.14
|69
|2007.12.05 09:00
|sell
|35
|0.10
|2.0547
|2.0605
|2.0497
|70
|2007.12.05 09:08
|t/p
|35
|0.10
|2.0497
|2.0605
|2.0497
|50.00
|10022.14
|71
|2007.12.06 09:00
|buy
|36
|0.10
|2.0232
|2.0174
|2.0282
|72
|2007.12.06 10:31
|t/p
|36
|0.10
|2.0282
|2.0174
|2.0282
|50.00
|10072.14
|73
|2007.12.07 09:00
|sell
|37
|0.10
|2.0227
|2.0285
|2.0177
|74
|2007.12.07 10:06
|s/l
|37
|0.10
|2.0285
|2.0285
|2.0177
|-58.00
|10014.14
|75
|2007.12.11 09:00
|sell
|38
|0.10
|2.0507
|2.0565
|2.0457
|76
|2007.12.11 09:55
|t/p
|38
|0.10
|2.0457
|2.0565
|2.0457
|50.00
|10064.14
|77
|2007.12.12 09:00
|sell
|39
|0.10
|2.0411
|2.0469
|2.0361
|78
|2007.12.12 14:32
|s/l
|39
|0.10
|2.0469
|2.0469
|2.0361
|-58.00
|10006.14
|79
|2007.12.14 09:00
|sell
|40
|0.10
|2.0402
|2.0460
|2.0352
|80
|2007.12.14 10:22
|t/p
|40
|0.10
|2.0352
|2.0460
|2.0352
|50.00
|10056.14
|81
|2007.12.17 09:00
|sell
|41
|0.10
|2.0165
|2.0223
|2.0115
|82
|2007.12.17 11:12
|t/p
|41
|0.10
|2.0115
|2.0223
|2.0115
|50.00
|10106.14
|83
|2007.12.18 09:00
|buy
|42
|0.10
|2.0214
|2.0156
|2.0264
|84
|2007.12.18 10:31
|s/l
|42
|0.10
|2.0156
|2.0156
|2.0264
|-58.00
|10048.14
|85
|2007.12.19 09:00
|sell
|43
|0.10
|2.0125
|2.0183
|2.0075
|86
|2007.12.19 10:23
|s/l
|43
|0.10
|2.0183
|2.0183
|2.0075
|-58.00
|9990.14
|87
|2007.12.20 09:00
|sell
|44
|0.10
|1.9944
|2.0002
|1.9894
|88
|2007.12.20 09:22
|t/p
|44
|0.10
|1.9894
|2.0002
|1.9894
|50.00
|10040.14
|89
|2007.12.21 09:00
|sell
|45
|0.10
|1.9868
|1.9926
|1.9818
|90
|2007.12.21 18:47
|t/p
|45
|0.10
|1.9818
|1.9926
|1.9818
|50.00
|10090.14
|91
|2007.12.24 09:00
|sell
|46
|0.10
|1.9812
|1.9870
|1.9762
|92
|2007.12.24 16:56
|t/p
|46
|0.10
|1.9762
|1.9870
|1.9762
|50.00
|10140.14
|93
|2007.12.27 09:00
|buy
|47
|0.10
|1.9879
|1.9821
|1.9929
|94
|2007.12.27 14:25
|t/p
|47
|0.10
|1.9929
|1.9821
|1.9929
|50.00
|10190.14
|95
|2007.12.28 09:00
|sell
|48
|0.10
|1.9979
|2.0037
|1.9929
|96
|2007.12.28 15:02
|t/p
|48
|0.10
|1.9929
|2.0037
|1.9929
|50.00
|10240.14
|97
|2008.01.03 09:00
|sell
|49
|0.10
|1.9798
|1.9856
|1.9748
|98
|2008.01.03 10:36
|t/p
|49
|0.10
|1.9748
|1.9856
|1.9748
|50.00
|10290.14
|99
|2008.01.04 09:00
|sell
|50
|0.10
|1.9689
|1.9747
|1.9639
|100
|2008.01.04 10:32
|s/l
|50
|0.10
|1.9747
|1.9747
|1.9639
|-58.00
|10232.14
|101
|2008.01.07 09:00
|buy
|51
|0.10
|1.9672
|1.9614
|1.9722
|102
|2008.01.07 09:38
|t/p
|51
|0.10
|1.9722
|1.9614
|1.9722
|50.00
|10282.14
|103
|2008.01.08 09:00
|buy
|52
|0.10
|1.9775
|1.9717
|1.9825
|104
|2008.01.08 09:35
|t/p
|52
|0.10
|1.9825
|1.9717
|1.9825
|50.00
|10332.14
|105
|2008.01.09 09:00
|sell
|53
|0.10
|1.9710
|1.9768
|1.9660
|106
|2008.01.09 09:45
|t/p
|53
|0.10
|1.9660
|1.9768
|1.9660
|50.00
|10382.14
|107
|2008.01.10 09:00
|sell
|54
|0.10
|1.9550
|1.9608
|1.9500
|108
|2008.01.10 10:50
|s/l
|54
|0.10
|1.9608
|1.9608
|1.9500
|-58.00
|10324.14
|109
|2008.01.11 09:00
|sell
|55
|0.10
|1.9525
|1.9583
|1.9475
|110
|2008.01.11 13:09
|s/l
|55
|0.10
|1.9583
|1.9583
|1.9475
|-58.00
|10266.14
|111
|2008.01.14 09:00
|sell
|56
|0.10
|1.9640
|1.9698
|1.9590
|112
|2008.01.14 14:09
|t/p
|56
|0.10
|1.9590
|1.9698
|1.9590
|50.00
|10316.14
|113
|2008.01.15 09:00
|buy
|57
|0.10
|1.9572
|1.9514
|1.9622
|114
|2008.01.15 10:31
|t/p
|57
|0.10
|1.9622
|1.9514
|1.9622
|50.00
|10366.14
|115
|2008.01.16 09:00
|buy
|58
|0.10
|1.9595
|1.9537
|1.9645
|116
|2008.01.16 11:50
|s/l
|58
|0.10
|1.9537
|1.9537
|1.9645
|-58.00
|10308.14
|117
|2008.01.17 09:00
|buy
|59
|0.10
|1.9641
|1.9583
|1.9691
|118
|2008.01.17 09:56
|t/p
|59
|0.10
|1.9691
|1.9583
|1.9691
|50.00
|10358.14
|119
|2008.01.18 09:00
|sell
|60
|0.10
|1.9695
|1.9753
|1.9645
|120
|2008.01.18 10:31
|t/p
|60
|0.10
|1.9645
|1.9753
|1.9645
|50.00
|10408.14
|121
|2008.01.21 09:00
|buy
|61
|0.10
|1.9516
|1.9458
|1.9566
|122
|2008.01.21 12:14
|s/l
|61
|0.10
|1.9458
|1.9458
|1.9566
|-58.00
|10350.14
|123
|2008.01.22 09:00
|sell
|62
|0.10
|1.9340
|1.9398
|1.9290
|124
|2008.01.22 09:19
|s/l
|62
|0.10
|1.9398
|1.9398
|1.9290
|-58.00
|10292.14
|125
|2008.01.23 09:00
|sell
|63
|0.10
|1.9590
|1.9648
|1.9540
|126
|2008.01.23 12:10
|t/p
|63
|0.10
|1.9540
|1.9648
|1.9540
|50.00
|10342.14