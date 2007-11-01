Strategy Tester Report
TFX v1_1
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.29 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Start_Lot_Size=0.1; Lot_Size_Increment=0.1; Double_Lotsize=false;
Max_Trades=10; Close_All_Max=false;
Next_Trade=5; TP_Percent=4; SL_Percent=10; MA_Period=5; Timeframe=1; Slippage=5; Magic_Number=9009;
|Bars in test
|1500
|Ticks modelled
|141960
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|2853.25
|Gross profit
|22343.19
|Gross loss
|-19489.94
|Profit factor
|1.15
|Expected payoff
|18.77
|Absolute drawdown
|610.00
|Maximal drawdown
|905.00 (17.09%)
|Relative drawdown
|17.09% (905.00)
|Total trades
|152
|Short positions (won %)
|72 (44.44%)
|Long positions (won %)
|80 (77.50%)
|Profit trades (% of total)
|94 (61.84%)
|Loss trades (% of total)
|58 (38.16%)
|Largest
|profit trade
|1377.55
|loss trade
|-1616.51
|Average
|profit trade
|237.69
|loss trade
|-336.03
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (335.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1651.51)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2019.79 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-1651.51 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.01 00:01
|buy
|1
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.11.01 00:05
|sell
|2
|0.20
|1.4476
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.11.01 00:05
|buy
|3
|0.30
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.11.01 00:15
|sell
|4
|0.40
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.11.01 00:47
|sell
|5
|0.50
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.11.01 01:14
|sell
|6
|0.60
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|7
|2007.11.01 01:16
|buy
|7
|0.70
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.11.01 01:19
|sell
|8
|0.80
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.11.01 01:25
|buy
|9
|0.90
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.11.01 01:44
|sell
|10
|1.00
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.11.01 10:02
|close
|1
|0.10
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|-37.00
|4963.00
|12
|2007.11.01 10:02
|close
|2
|0.20
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|60.00
|5023.00
|13
|2007.11.01 10:02
|close
|3
|0.30
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|-117.00
|4906.00
|14
|2007.11.01 10:02
|close
|4
|0.40
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|128.00
|5034.00
|15
|2007.11.01 10:02
|close
|5
|0.50
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|135.00
|5169.00
|16
|2007.11.01 10:02
|close
|6
|0.60
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|126.00
|5295.00
|17
|2007.11.01 10:02
|close
|7
|0.70
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|-196.00
|5099.00
|18
|2007.11.01 10:02
|close
|8
|0.80
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|168.00
|5267.00
|19
|2007.11.01 10:02
|close
|9
|0.90
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|-252.00
|5015.00
|20
|2007.11.01 10:02
|close
|10
|1.00
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|210.00
|5225.00
|21
|2007.11.01 10:02
|sell
|11
|0.10
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.11.01 10:03
|sell
|12
|0.20
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.11.01 10:03
|buy
|13
|0.30
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.11.01 10:05
|buy
|14
|0.40
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|25
|2007.11.01 10:05
|sell
|15
|0.50
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.11.01 10:06
|sell
|16
|0.60
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|27
|2007.11.01 10:06
|buy
|17
|0.70
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.11.01 10:09
|sell
|18
|0.80
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|29
|2007.11.01 10:09
|sell
|19
|0.90
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.11.01 10:10
|buy
|20
|1.00
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|31
|2007.11.02 11:15
|close
|11
|0.10
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-44.99
|5180.01
|32
|2007.11.02 11:15
|close
|12
|0.20
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-101.98
|5078.03
|33
|2007.11.02 11:15
|close
|13
|0.30
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|125.17
|5203.21
|34
|2007.11.02 11:15
|close
|14
|0.40
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|146.90
|5350.10
|35
|2007.11.02 11:15
|close
|15
|0.50
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-224.95
|5125.16
|36
|2007.11.02 11:15
|close
|16
|0.60
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-299.94
|4825.22
|37
|2007.11.02 11:15
|close
|17
|0.70
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|299.07
|5124.29
|38
|2007.11.02 11:15
|close
|18
|0.80
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-407.92
|4716.37
|39
|2007.11.02 11:15
|close
|19
|0.90
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-512.91
|4203.46
|40
|2007.11.02 11:15
|close
|20
|1.00
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|497.25
|4700.71
|41
|2007.11.02 11:15
|buy
|21
|0.10
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.11.02 11:16
|sell
|22
|0.20
|1.4484
|0.0000
|0.0000
|43
|2007.11.02 11:19
|sell
|23
|0.30
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.11.02 11:30
|buy
|24
|0.40
|1.4484
|0.0000
|0.0000
|45
|2007.11.02 11:34
|sell
|25
|0.50
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.11.02 11:35
|buy
|26
|0.60
|1.4484
|0.0000
|0.0000
|47
|2007.11.02 11:37
|sell
|27
|0.70
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.11.02 11:39
|buy
|28
|0.80
|1.4484
|0.0000
|0.0000
|49
|2007.11.02 11:40
|sell
|29
|0.90
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.11.02 11:41
|buy
|30
|1.00
|1.4484
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.11.07 04:28
|close
|21
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|128.17
|4828.89
|52
|2007.11.07 04:28
|close
|22
|0.20
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-271.94
|4556.95
|53
|2007.11.07 04:28
|close
|23
|0.30
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-422.91
|4134.04
|54
|2007.11.07 04:28
|close
|24
|0.40
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|532.70
|4666.74
|55
|2007.11.07 04:28
|close
|25
|0.50
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-704.85
|3961.89
|56
|2007.11.07 04:28
|close
|26
|0.60
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|799.05
|4760.94
|57
|2007.11.07 04:28
|close
|27
|0.70
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-986.79
|3774.15
|58
|2007.11.07 04:28
|close
|28
|0.80
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|1065.40
|4839.55
|59
|2007.11.07 04:28
|close
|29
|0.90
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-1268.73
|3570.82
|60
|2007.11.07 04:28
|close
|30
|1.00
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|1331.75
|4902.57
|61
|2007.11.07 04:28
|buy
|31
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.11.07 04:28
|buy
|32
|0.20
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.11.07 04:28
|buy
|33
|0.30
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.11.07 04:28
|buy
|34
|0.40
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.11.07 04:28
|sell
|35
|0.50
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.11.07 04:29
|buy
|36
|0.60
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.11.07 04:30
|close
|31
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|42.00
|4944.57
|68
|2007.11.07 04:30
|close
|32
|0.20
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|68.00
|5012.57
|69
|2007.11.07 04:30
|close
|33
|0.30
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|87.00
|5099.57
|70
|2007.11.07 04:30
|close
|34
|0.40
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|96.00
|5195.57
|71
|2007.11.07 04:30
|close
|35
|0.50
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-155.00
|5040.57
|72
|2007.11.07 04:30
|close
|36
|0.60
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|144.00
|5184.57
|73
|2007.11.07 04:30
|buy
|37
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.11.07 04:30
|sell
|38
|0.20
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|75
|2007.11.07 04:30
|sell
|39
|0.30
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.11.07 04:30
|sell
|40
|0.40
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|77
|2007.11.07 04:30
|sell
|41
|0.50
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.11.07 04:30
|sell
|42
|0.60
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|79
|2007.11.07 04:30
|buy
|43
|0.70
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.11.07 04:31
|sell
|44
|0.80
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|81
|2007.11.07 04:31
|sell
|45
|0.90
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.11.07 04:31
|buy
|46
|1.00
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|83
|2007.11.07 04:33
|close
|37
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|5146.57
|84
|2007.11.07 04:33
|close
|38
|0.20
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|62.00
|5208.57
|85
|2007.11.07 04:33
|close
|39
|0.30
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|78.00
|5286.57
|86
|2007.11.07 04:33
|close
|40
|0.40
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|84.00
|5370.57
|87
|2007.11.07 04:33
|close
|41
|0.50
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|80.00
|5450.57
|88
|2007.11.07 04:33
|close
|42
|0.60
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|66.00
|5516.57
|89
|2007.11.07 04:33
|close
|43
|0.70
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|5390.57
|90
|2007.11.07 04:33
|close
|44
|0.80
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|88.00
|5478.57
|91
|2007.11.07 04:33
|close
|45
|0.90
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|45.00
|5523.57
|92
|2007.11.07 04:33
|close
|46
|1.00
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|-130.00
|5393.57
|93
|2007.11.07 04:33
|sell
|47
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.11.07 04:34
|buy
|48
|0.20
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|95
|2007.11.07 04:34
|buy
|49
|0.30
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.11.07 04:35
|buy
|50
|0.40
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|97
|2007.11.07 04:35
|sell
|51
|0.50
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.11.07 04:36
|buy
|52
|0.60
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.11.07 04:37
|buy
|53
|0.70
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.11.07 04:37
|buy
|54
|0.80
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.11.07 04:38
|buy
|55
|0.90
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.11.07 04:38
|close
|47
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|5357.57
|103
|2007.11.07 04:38
|close
|48
|0.20
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|56.00
|5413.57
|104
|2007.11.07 04:38
|close
|49
|0.30
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|69.00
|5482.57
|105
|2007.11.07 04:38
|close
|50
|0.40
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|60.00
|5542.57
|106
|2007.11.07 04:38
|close
|51
|0.50
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|-110.00
|5432.57
|107
|2007.11.07 04:38
|close
|52
|0.60
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|90.00
|5522.57
|108
|2007.11.07 04:38
|close
|53
|0.70
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|70.00
|5592.57
|109
|2007.11.07 04:38
|close
|54
|0.80
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|40.00
|5632.57
|110
|2007.11.07 04:38
|close
|55
|0.90
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|0.00
|5632.57
|111
|2007.11.07 04:38
|buy
|56
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.11.07 04:39
|sell
|57
|0.20
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.11.07 04:39
|sell
|58
|0.30
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.11.07 04:41
|sell
|59
|0.40
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|115
|2007.11.07 04:42
|sell
|60
|0.50
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.11.07 04:44
|sell
|61
|0.60
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|117
|2007.11.07 04:46
|sell
|62
|0.70
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.11.07 04:47
|buy
|63
|0.80
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.11.07 04:47
|sell
|64
|0.90
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.11.07 04:48
|buy
|65
|1.00
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|121
|2007.11.07 04:49
|close
|56
|0.10
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|5587.57
|122
|2007.11.07 04:49
|close
|57
|0.20
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|74.00
|5661.57
|123
|2007.11.07 04:49
|close
|58
|0.30
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|90.00
|5751.57
|124
|2007.11.07 04:49
|close
|59
|0.40
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|100.00
|5851.57
|125
|2007.11.07 04:49
|close
|60
|0.50
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|90.00
|5941.57
|126
|2007.11.07 04:49
|close
|61
|0.60
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|78.00
|6019.57
|127
|2007.11.07 04:49
|close
|62
|0.70
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|56.00
|6075.57
|128
|2007.11.07 04:49
|close
|63
|0.80
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|-120.00
|5955.57
|129
|2007.11.07 04:49
|close
|64
|0.90
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|72.00
|6027.57
|130
|2007.11.07 04:49
|close
|65
|1.00
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|-150.00
|5877.57
|131
|2007.11.07 04:49
|sell
|66
|0.10
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.11.07 04:50
|buy
|67
|0.20
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|133
|2007.11.07 04:50
|sell
|68
|0.30
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.11.07 04:51
|sell
|69
|0.40
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|135
|2007.11.07 04:51
|buy
|70
|0.50
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.11.07 04:51
|buy
|71
|0.60
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|137
|2007.11.07 04:52
|buy
|72
|0.70
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.11.07 04:52
|buy
|73
|0.80
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|139
|2007.11.07 04:53
|buy
|74
|0.90
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.11.07 04:53
|sell
|75
|1.00
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.11.07 06:23
|close
|66
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|5849.57
|142
|2007.11.07 06:23
|close
|67
|0.20
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|40.00
|5889.57
|143
|2007.11.07 06:23
|close
|68
|0.30
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-96.00
|5793.57
|144
|2007.11.07 06:23
|close
|69
|0.40
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-148.00
|5645.57
|145
|2007.11.07 06:23
|close
|70
|0.50
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|150.00
|5795.57
|146
|2007.11.07 06:23
|close
|71
|0.60
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|150.00
|5945.57
|147
|2007.11.07 06:23
|close
|72
|0.70
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|140.00
|6085.57
|148
|2007.11.07 06:23
|close
|73
|0.80
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|120.00
|6205.57
|149
|2007.11.07 06:23
|close
|74
|0.90
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|81.00
|6286.57
|150
|2007.11.07 06:23
|close
|75
|1.00
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-170.00
|6116.57
|151
|2007.11.07 06:23
|buy
|76
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.11.07 06:23
|sell
|77
|0.20
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|153
|2007.11.07 06:26
|sell
|78
|0.30
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.11.07 06:31
|buy
|79
|0.40
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|155
|2007.11.07 06:35
|sell
|80
|0.50
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.11.07 06:43
|sell
|81
|0.60
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.11.07 06:43
|buy
|82
|0.70
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.11.07 06:46
|buy
|83
|0.80
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.11.07 06:46
|sell
|84
|0.90
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.11.07 06:47
|buy
|85
|1.00
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|161
|2007.11.07 15:05
|close
|76
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|83.00
|6199.57
|162
|2007.11.07 15:05
|close
|77
|0.20
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-180.00
|6019.57
|163
|2007.11.07 15:05
|close
|78
|0.30
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-285.00
|5734.57
|164
|2007.11.07 15:05
|close
|79
|0.40
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|352.00
|6086.57
|165
|2007.11.07 15:05
|close
|80
|0.50
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-475.00
|5611.57
|166
|2007.11.07 15:05
|close
|81
|0.60
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-600.00
|5011.57
|167
|2007.11.07 15:05
|close
|82
|0.70
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|651.00
|5662.57
|168
|2007.11.07 15:05
|close
|83
|0.80
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|704.00
|6366.57
|169
|2007.11.07 15:05
|close
|84
|0.90
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-855.00
|5511.57
|170
|2007.11.07 15:05
|close
|85
|1.00
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|850.00
|6361.57
|171
|2007.11.07 15:05
|buy
|86
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.11.07 15:05
|sell
|87
|0.20
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|173
|2007.11.07 15:06
|sell
|88
|0.30
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.11.07 15:06
|sell
|89
|0.40
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|175
|2007.11.07 15:06
|buy
|90
|0.50
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.11.07 15:07
|buy
|91
|0.60
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|177
|2007.11.07 15:08
|sell
|92
|0.70
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.11.07 15:08
|sell
|93
|0.80
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.11.07 15:10
|buy
|94
|0.90
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.11.07 15:10
|sell
|95
|1.00
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.11.07 16:23
|close
|86
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|6316.57
|182
|2007.11.07 16:23
|close
|87
|0.20
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|76.00
|6392.57
|183
|2007.11.07 16:23
|close
|88
|0.30
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|99.00
|6491.57
|184
|2007.11.07 16:23
|close
|89
|0.40
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|112.00
|6603.57
|185
|2007.11.07 16:23
|close
|90
|0.50
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|-175.00
|6428.57
|186
|2007.11.07 16:23
|close
|91
|0.60
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|-246.00
|6182.57
|187
|2007.11.07 16:23
|close
|92
|0.70
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|238.00
|6420.57
|188
|2007.11.07 16:23
|close
|93
|0.80
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|232.00
|6652.57
|189
|2007.11.07 16:23
|close
|94
|0.90
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|-324.00
|6328.57
|190
|2007.11.07 16:23
|close
|95
|1.00
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|290.00
|6618.57
|191
|2007.11.07 16:23
|sell
|96
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.11.07 16:28
|sell
|97
|0.20
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.11.07 16:30
|buy
|98
|0.30
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.11.07 16:37
|sell
|99
|0.40
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|195
|2007.11.07 16:37
|buy
|100
|0.50
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.11.07 16:38
|sell
|101
|0.60
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|197
|2007.11.07 16:44
|sell
|102
|0.70
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.11.07 16:46
|buy
|103
|0.80
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|199
|2007.11.07 16:46
|sell
|104
|0.90
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.11.07 16:47
|buy
|105
|1.00
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.11.13 01:53
|close
|96
|0.10
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|164.06
|6782.63
|202
|2007.11.13 01:53
|close
|97
|0.20
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|316.12
|7098.75
|203
|2007.11.13 01:53
|close
|98
|0.30
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|-499.95
|6598.80
|204
|2007.11.13 01:53
|close
|99
|0.40
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|632.24
|7231.04
|205
|2007.11.13 01:53
|close
|100
|0.50
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|-833.25
|6397.79
|206
|2007.11.13 01:53
|close
|101
|0.60
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|948.36
|7346.15
|207
|2007.11.13 01:53
|close
|102
|0.70
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|1071.43
|8417.58
|208
|2007.11.13 01:53
|close
|103
|0.80
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|-1293.21
|7124.37
|209
|2007.11.13 01:53
|close
|104
|0.90
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|1377.55
|8501.92
|210
|2007.11.13 01:53
|close
|105
|1.00
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|-1616.51
|6885.41
|211
|2007.11.13 01:53
|sell
|106
|0.10
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.11.13 01:59
|buy
|107
|0.20
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|213
|2007.11.13 02:16
|buy
|108
|0.30
|1.4529
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.11.13 02:19
|buy
|109
|0.40
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|215
|2007.11.13 02:26
|buy
|110
|0.50
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.11.13 02:36
|buy
|111
|0.60
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|217
|2007.11.13 02:37
|buy
|112
|0.70
|1.4551
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.11.13 02:37
|close
|106
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|6850.41
|219
|2007.11.13 02:37
|close
|107
|0.20
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|56.00
|6906.41
|220
|2007.11.13 02:37
|close
|108
|0.30
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|69.00
|6975.41
|221
|2007.11.13 02:37
|close
|109
|0.40
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|72.00
|7047.41
|222
|2007.11.13 02:37
|close
|110
|0.50
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|65.00
|7112.41
|223
|2007.11.13 02:37
|close
|111
|0.60
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|42.00
|7154.41
|224
|2007.11.13 02:37
|close
|112
|0.70
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|7.00
|7161.41
|225
|2007.11.13 02:37
|buy
|113
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.11.13 02:38
|sell
|114
|0.20
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.11.13 02:39
|buy
|115
|0.30
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.11.13 02:43
|sell
|116
|0.40
|1.4547
|0.0000
|0.0000
|229
|2007.11.13 02:45
|buy
|117
|0.50
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.11.13 02:50
|buy
|118
|0.60
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|231
|2007.11.13 03:21
|buy
|119
|0.70
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.11.13 03:27
|buy
|120
|0.80
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|233
|2007.11.13 03:27
|sell
|121
|0.90
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.11.13 03:31
|buy
|122
|1.00
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|235
|2007.11.13 07:41
|close
|113
|0.10
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|24.00
|7185.41
|236
|2007.11.13 07:41
|close
|114
|0.20
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|7121.41
|237
|2007.11.13 07:41
|close
|115
|0.30
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|75.00
|7196.41
|238
|2007.11.13 07:41
|close
|116
|0.40
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|-132.00
|7064.41
|239
|2007.11.13 07:41
|close
|117
|0.50
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|130.00
|7194.41
|240
|2007.11.13 07:41
|close
|118
|0.60
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|126.00
|7320.41
|241
|2007.11.13 07:41
|close
|119
|0.70
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|112.00
|7432.41
|242
|2007.11.13 07:41
|close
|120
|0.80
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|88.00
|7520.41
|243
|2007.11.13 07:41
|close
|121
|0.90
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|-162.00
|7358.41
|244
|2007.11.13 07:41
|close
|122
|1.00
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|110.00
|7468.41
|245
|2007.11.13 07:41
|buy
|123
|0.10
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.11.13 07:46
|buy
|124
|0.20
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|247
|2007.11.13 07:51
|sell
|125
|0.30
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.11.13 08:04
|buy
|126
|0.40
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|249
|2007.11.13 08:07
|sell
|127
|0.50
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.11.13 08:08
|sell
|128
|0.60
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|251
|2007.11.13 08:15
|buy
|129
|0.70
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.11.13 08:16
|sell
|130
|0.80
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|253
|2007.11.13 08:18
|buy
|131
|0.90
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.11.13 08:20
|buy
|132
|1.00
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|255
|2007.11.13 09:31
|close
|123
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|46.00
|7514.41
|256
|2007.11.13 09:31
|close
|124
|0.20
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|82.00
|7596.41
|257
|2007.11.13 09:31
|close
|125
|0.30
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-144.00
|7452.41
|258
|2007.11.13 09:31
|close
|126
|0.40
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|164.00
|7616.41
|259
|2007.11.13 09:31
|close
|127
|0.50
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-240.00
|7376.41
|260
|2007.11.13 09:31
|close
|128
|0.60
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-318.00
|7058.41
|261
|2007.11.13 09:31
|close
|129
|0.70
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|315.00
|7373.41
|262
|2007.11.13 09:31
|close
|130
|0.80
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-424.00
|6949.41
|263
|2007.11.13 09:31
|close
|131
|0.90
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|414.00
|7363.41
|264
|2007.11.13 09:31
|close
|132
|1.00
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|410.00
|7773.41
|265
|2007.11.13 09:31
|buy
|133
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.11.13 09:31
|buy
|134
|0.20
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|267
|2007.11.13 09:31
|sell
|135
|0.30
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.11.13 09:34
|sell
|136
|0.40
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.11.13 09:37
|buy
|137
|0.50
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.11.13 09:38
|sell
|138
|0.60
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|271
|2007.11.13 09:41
|buy
|139
|0.70
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.11.13 09:43
|buy
|140
|0.80
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|273
|2007.11.13 09:44
|sell
|141
|0.90
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.11.13 09:44
|buy
|142
|1.00
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.11.14 08:16
|close
|133
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|41.72
|7815.14
|276
|2007.11.14 08:16
|close
|134
|0.20
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|73.45
|7888.59
|277
|2007.11.14 08:16
|close
|135
|0.30
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|-152.97
|7735.62
|278
|2007.11.14 08:16
|close
|136
|0.40
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|-223.96
|7511.66
|279
|2007.11.14 08:16
|close
|137
|0.50
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|243.62
|7755.28
|280
|2007.11.14 08:16
|close
|138
|0.60
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|-335.94
|7419.34
|281
|2007.11.14 08:16
|close
|139
|0.70
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|341.07
|7760.42
|282
|2007.11.14 08:16
|close
|140
|0.80
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|349.80
|8110.22
|283
|2007.11.14 08:16
|close
|141
|0.90
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|-458.91
|7651.31
|284
|2007.11.14 08:16
|close
|142
|1.00
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|437.25
|8088.56
|285
|2007.11.14 08:16
|buy
|143
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.11.14 08:19
|sell
|144
|0.20
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|287
|2007.11.14 08:25
|sell
|145
|0.30
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.11.14 08:25
|buy
|146
|0.40
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|289
|2007.11.14 08:27
|sell
|147
|0.50
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.11.14 08:32
|buy
|148
|0.60
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|291
|2007.11.14 08:32
|buy
|149
|0.70
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|292
|2007.11.14 08:33
|sell
|150
|0.80
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|293
|2007.11.14 08:35
|sell
|151
|0.90
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.11.14 08:36
|buy
|152
|1.00
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|152
|1.00
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|703.23
|8791.79
|296
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|151
|0.90
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-736.45
|8055.34
|297
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|150
|0.80
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-614.62
|7440.71
|298
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|149
|0.70
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|457.26
|7897.98
|299
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|148
|0.60
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|421.94
|8319.91
|300
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|147
|0.50
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-414.14
|7905.77
|301
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|146
|0.40
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|285.29
|8191.07
|302
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|145
|0.30
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-248.48
|7942.58
|303
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|144
|0.20
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-155.66
|7786.93
|304
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|143
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|66.32
|7853.25