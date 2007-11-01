Strategy Tester Report
TFX v1_1
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.29 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStart_Lot_Size=0.1; Lot_Size_Increment=0.1; Double_Lotsize=false; Max_Trades=10; Close_All_Max=false; Next_Trade=5; TP_Percent=4; SL_Percent=10; MA_Period=5; Timeframe=1; Slippage=5; Magic_Number=9009;
Bars in test1500Ticks modelled141960Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit5000.00
Total net profit2853.25Gross profit22343.19Gross loss-19489.94
Profit factor1.15Expected payoff18.77
Absolute drawdown610.00Maximal drawdown905.00 (17.09%)Relative drawdown17.09% (905.00)
Total trades152Short positions (won %)72 (44.44%)Long positions (won %)80 (77.50%)
Profit trades (% of total)94 (61.84%)Loss trades (% of total)58 (38.16%)
Largestprofit trade1377.55loss trade-1616.51
Averageprofit trade237.69loss trade-336.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (335.00)consecutive losses (loss in money)2 (-1651.51)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2019.79 (2)consecutive loss (count of losses)-1651.51 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.01 00:01buy10.101.44810.00000.0000
22007.11.01 00:05sell20.201.44760.00000.0000
32007.11.01 00:05buy30.301.44830.00000.0000
42007.11.01 00:15sell40.401.44780.00000.0000
52007.11.01 00:47sell50.501.44730.00000.0000
62007.11.01 01:14sell60.601.44670.00000.0000
72007.11.01 01:16buy70.701.44720.00000.0000
82007.11.01 01:19sell80.801.44670.00000.0000
92007.11.01 01:25buy90.901.44720.00000.0000
102007.11.01 01:44sell101.001.44670.00000.0000
112007.11.01 10:02close10.101.44440.00000.0000-37.004963.00
122007.11.01 10:02close20.201.44460.00000.000060.005023.00
132007.11.01 10:02close30.301.44440.00000.0000-117.004906.00
142007.11.01 10:02close40.401.44460.00000.0000128.005034.00
152007.11.01 10:02close50.501.44460.00000.0000135.005169.00
162007.11.01 10:02close60.601.44460.00000.0000126.005295.00
172007.11.01 10:02close70.701.44440.00000.0000-196.005099.00
182007.11.01 10:02close80.801.44460.00000.0000168.005267.00
192007.11.01 10:02close90.901.44440.00000.0000-252.005015.00
202007.11.01 10:02close101.001.44460.00000.0000210.005225.00
212007.11.01 10:02sell110.101.44440.00000.0000
222007.11.01 10:03sell120.201.44380.00000.0000
232007.11.01 10:03buy130.301.44450.00000.0000
242007.11.01 10:05buy140.401.44500.00000.0000
252007.11.01 10:05sell150.501.44440.00000.0000
262007.11.01 10:06sell160.601.44390.00000.0000
272007.11.01 10:06buy170.701.44440.00000.0000
282007.11.01 10:09sell180.801.44380.00000.0000
292007.11.01 10:09sell190.901.44320.00000.0000
302007.11.01 10:10buy201.001.44370.00000.0000
312007.11.02 11:15close110.101.44890.00000.0000-44.995180.01
322007.11.02 11:15close120.201.44890.00000.0000-101.985078.03
332007.11.02 11:15close130.301.44870.00000.0000125.175203.21
342007.11.02 11:15close140.401.44870.00000.0000146.905350.10
352007.11.02 11:15close150.501.44890.00000.0000-224.955125.16
362007.11.02 11:15close160.601.44890.00000.0000-299.944825.22
372007.11.02 11:15close170.701.44870.00000.0000299.075124.29
382007.11.02 11:15close180.801.44890.00000.0000-407.924716.37
392007.11.02 11:15close190.901.44890.00000.0000-512.914203.46
402007.11.02 11:15close201.001.44870.00000.0000497.254700.71
412007.11.02 11:15buy210.101.44890.00000.0000
422007.11.02 11:16sell220.201.44840.00000.0000
432007.11.02 11:19sell230.301.44790.00000.0000
442007.11.02 11:30buy240.401.44840.00000.0000
452007.11.02 11:34sell250.501.44790.00000.0000
462007.11.02 11:35buy260.601.44840.00000.0000
472007.11.02 11:37sell270.701.44790.00000.0000
482007.11.02 11:39buy280.801.44840.00000.0000
492007.11.02 11:40sell290.901.44790.00000.0000
502007.11.02 11:41buy301.001.44840.00000.0000
512007.11.07 04:28close210.101.46180.00000.0000128.174828.89
522007.11.07 04:28close220.201.46200.00000.0000-271.944556.95
532007.11.07 04:28close230.301.46200.00000.0000-422.914134.04
542007.11.07 04:28close240.401.46180.00000.0000532.704666.74
552007.11.07 04:28close250.501.46200.00000.0000-704.853961.89
562007.11.07 04:28close260.601.46180.00000.0000799.054760.94
572007.11.07 04:28close270.701.46200.00000.0000-986.793774.15
582007.11.07 04:28close280.801.46180.00000.00001065.404839.55
592007.11.07 04:28close290.901.46200.00000.0000-1268.733570.82
602007.11.07 04:28close301.001.46180.00000.00001331.754902.57
612007.11.07 04:28buy310.101.46200.00000.0000
622007.11.07 04:28buy320.201.46280.00000.0000
632007.11.07 04:28buy330.301.46330.00000.0000
642007.11.07 04:28buy340.401.46380.00000.0000
652007.11.07 04:28sell350.501.46330.00000.0000
662007.11.07 04:29buy360.601.46380.00000.0000
672007.11.07 04:30close310.101.46620.00000.000042.004944.57
682007.11.07 04:30close320.201.46620.00000.000068.005012.57
692007.11.07 04:30close330.301.46620.00000.000087.005099.57
702007.11.07 04:30close340.401.46620.00000.000096.005195.57
712007.11.07 04:30close350.501.46640.00000.0000-155.005040.57
722007.11.07 04:30close360.601.46620.00000.0000144.005184.57
732007.11.07 04:30buy370.101.46640.00000.0000
742007.11.07 04:30sell380.201.46590.00000.0000
752007.11.07 04:30sell390.301.46540.00000.0000
762007.11.07 04:30sell400.401.46490.00000.0000
772007.11.07 04:30sell410.501.46440.00000.0000
782007.11.07 04:30sell420.601.46390.00000.0000
792007.11.07 04:30buy430.701.46440.00000.0000
802007.11.07 04:31sell440.801.46390.00000.0000
812007.11.07 04:31sell450.901.46330.00000.0000
822007.11.07 04:31buy461.001.46390.00000.0000
832007.11.07 04:33close370.101.46260.00000.0000-38.005146.57
842007.11.07 04:33close380.201.46280.00000.000062.005208.57
852007.11.07 04:33close390.301.46280.00000.000078.005286.57
862007.11.07 04:33close400.401.46280.00000.000084.005370.57
872007.11.07 04:33close410.501.46280.00000.000080.005450.57
882007.11.07 04:33close420.601.46280.00000.000066.005516.57
892007.11.07 04:33close430.701.46260.00000.0000-126.005390.57
902007.11.07 04:33close440.801.46280.00000.000088.005478.57
912007.11.07 04:33close450.901.46280.00000.000045.005523.57
922007.11.07 04:33close461.001.46260.00000.0000-130.005393.57
932007.11.07 04:33sell470.101.46260.00000.0000
942007.11.07 04:34buy480.201.46320.00000.0000
952007.11.07 04:34buy490.301.46370.00000.0000
962007.11.07 04:35buy500.401.46450.00000.0000
972007.11.07 04:35sell510.501.46400.00000.0000
982007.11.07 04:36buy520.601.46450.00000.0000
992007.11.07 04:37buy530.701.46500.00000.0000
1002007.11.07 04:37buy540.801.46550.00000.0000
1012007.11.07 04:38buy550.901.46600.00000.0000
1022007.11.07 04:38close470.101.46620.00000.0000-36.005357.57
1032007.11.07 04:38close480.201.46600.00000.000056.005413.57
1042007.11.07 04:38close490.301.46600.00000.000069.005482.57
1052007.11.07 04:38close500.401.46600.00000.000060.005542.57
1062007.11.07 04:38close510.501.46620.00000.0000-110.005432.57
1072007.11.07 04:38close520.601.46600.00000.000090.005522.57
1082007.11.07 04:38close530.701.46600.00000.000070.005592.57
1092007.11.07 04:38close540.801.46600.00000.000040.005632.57
1102007.11.07 04:38close550.901.46600.00000.00000.005632.57
1112007.11.07 04:38buy560.101.46620.00000.0000
1122007.11.07 04:39sell570.201.46560.00000.0000
1132007.11.07 04:39sell580.301.46490.00000.0000
1142007.11.07 04:41sell590.401.46440.00000.0000
1152007.11.07 04:42sell600.501.46370.00000.0000
1162007.11.07 04:44sell610.601.46320.00000.0000
1172007.11.07 04:46sell620.701.46270.00000.0000
1182007.11.07 04:47buy630.801.46320.00000.0000
1192007.11.07 04:47sell640.901.46270.00000.0000
1202007.11.07 04:48buy651.001.46320.00000.0000
1212007.11.07 04:49close560.101.46170.00000.0000-45.005587.57
1222007.11.07 04:49close570.201.46190.00000.000074.005661.57
1232007.11.07 04:49close580.301.46190.00000.000090.005751.57
1242007.11.07 04:49close590.401.46190.00000.0000100.005851.57
1252007.11.07 04:49close600.501.46190.00000.000090.005941.57
1262007.11.07 04:49close610.601.46190.00000.000078.006019.57
1272007.11.07 04:49close620.701.46190.00000.000056.006075.57
1282007.11.07 04:49close630.801.46170.00000.0000-120.005955.57
1292007.11.07 04:49close640.901.46190.00000.000072.006027.57
1302007.11.07 04:49close651.001.46170.00000.0000-150.005877.57
1312007.11.07 04:49sell660.101.46170.00000.0000
1322007.11.07 04:50buy670.201.46230.00000.0000
1332007.11.07 04:50sell680.301.46130.00000.0000
1342007.11.07 04:51sell690.401.46080.00000.0000
1352007.11.07 04:51buy700.501.46130.00000.0000
1362007.11.07 04:51buy710.601.46180.00000.0000
1372007.11.07 04:52buy720.701.46230.00000.0000
1382007.11.07 04:52buy730.801.46280.00000.0000
1392007.11.07 04:53buy740.901.46340.00000.0000
1402007.11.07 04:53sell751.001.46280.00000.0000
1412007.11.07 06:23close660.101.46450.00000.0000-28.005849.57
1422007.11.07 06:23close670.201.46430.00000.000040.005889.57
1432007.11.07 06:23close680.301.46450.00000.0000-96.005793.57
1442007.11.07 06:23close690.401.46450.00000.0000-148.005645.57
1452007.11.07 06:23close700.501.46430.00000.0000150.005795.57
1462007.11.07 06:23close710.601.46430.00000.0000150.005945.57
1472007.11.07 06:23close720.701.46430.00000.0000140.006085.57
1482007.11.07 06:23close730.801.46430.00000.0000120.006205.57
1492007.11.07 06:23close740.901.46430.00000.000081.006286.57
1502007.11.07 06:23close751.001.46450.00000.0000-170.006116.57
1512007.11.07 06:23buy760.101.46450.00000.0000
1522007.11.07 06:23sell770.201.46400.00000.0000
1532007.11.07 06:26sell780.301.46350.00000.0000
1542007.11.07 06:31buy790.401.46400.00000.0000
1552007.11.07 06:35sell800.501.46350.00000.0000
1562007.11.07 06:43sell810.601.46300.00000.0000
1572007.11.07 06:43buy820.701.46350.00000.0000
1582007.11.07 06:46buy830.801.46400.00000.0000
1592007.11.07 06:46sell840.901.46350.00000.0000
1602007.11.07 06:47buy851.001.46430.00000.0000
1612007.11.07 15:05close760.101.47280.00000.000083.006199.57
1622007.11.07 15:05close770.201.47300.00000.0000-180.006019.57
1632007.11.07 15:05close780.301.47300.00000.0000-285.005734.57
1642007.11.07 15:05close790.401.47280.00000.0000352.006086.57
1652007.11.07 15:05close800.501.47300.00000.0000-475.005611.57
1662007.11.07 15:05close810.601.47300.00000.0000-600.005011.57
1672007.11.07 15:05close820.701.47280.00000.0000651.005662.57
1682007.11.07 15:05close830.801.47280.00000.0000704.006366.57
1692007.11.07 15:05close840.901.47300.00000.0000-855.005511.57
1702007.11.07 15:05close851.001.47280.00000.0000850.006361.57
1712007.11.07 15:05buy860.101.47300.00000.0000
1722007.11.07 15:05sell870.201.47250.00000.0000
1732007.11.07 15:06sell880.301.47200.00000.0000
1742007.11.07 15:06sell890.401.47150.00000.0000
1752007.11.07 15:06buy900.501.47200.00000.0000
1762007.11.07 15:07buy910.601.47260.00000.0000
1772007.11.07 15:08sell920.701.47210.00000.0000
1782007.11.07 15:08sell930.801.47160.00000.0000
1792007.11.07 15:10buy940.901.47210.00000.0000
1802007.11.07 15:10sell951.001.47160.00000.0000
1812007.11.07 16:23close860.101.46850.00000.0000-45.006316.57
1822007.11.07 16:23close870.201.46870.00000.000076.006392.57
1832007.11.07 16:23close880.301.46870.00000.000099.006491.57
1842007.11.07 16:23close890.401.46870.00000.0000112.006603.57
1852007.11.07 16:23close900.501.46850.00000.0000-175.006428.57
1862007.11.07 16:23close910.601.46850.00000.0000-246.006182.57
1872007.11.07 16:23close920.701.46870.00000.0000238.006420.57
1882007.11.07 16:23close930.801.46870.00000.0000232.006652.57
1892007.11.07 16:23close940.901.46850.00000.0000-324.006328.57
1902007.11.07 16:23close951.001.46870.00000.0000290.006618.57
1912007.11.07 16:23sell960.101.46850.00000.0000
1922007.11.07 16:28sell970.201.46790.00000.0000
1932007.11.07 16:30buy980.301.46840.00000.0000
1942007.11.07 16:37sell990.401.46790.00000.0000
1952007.11.07 16:37buy1000.501.46840.00000.0000
1962007.11.07 16:38sell1010.601.46790.00000.0000
1972007.11.07 16:44sell1020.701.46740.00000.0000
1982007.11.07 16:46buy1030.801.46790.00000.0000
1992007.11.07 16:46sell1040.901.46740.00000.0000
2002007.11.07 16:47buy1051.001.46790.00000.0000
2012007.11.13 01:53close960.101.45210.00000.0000164.066782.63
2022007.11.13 01:53close970.201.45210.00000.0000316.127098.75
2032007.11.13 01:53close980.301.45190.00000.0000-499.956598.80
2042007.11.13 01:53close990.401.45210.00000.0000632.247231.04
2052007.11.13 01:53close1000.501.45190.00000.0000-833.256397.79
2062007.11.13 01:53close1010.601.45210.00000.0000948.367346.15
2072007.11.13 01:53close1020.701.45210.00000.00001071.438417.58
2082007.11.13 01:53close1030.801.45190.00000.0000-1293.217124.37
2092007.11.13 01:53close1040.901.45210.00000.00001377.558501.92
2102007.11.13 01:53close1051.001.45190.00000.0000-1616.516885.41
2112007.11.13 01:53sell1060.101.45190.00000.0000
2122007.11.13 01:59buy1070.201.45240.00000.0000
2132007.11.13 02:16buy1080.301.45290.00000.0000
2142007.11.13 02:19buy1090.401.45340.00000.0000
2152007.11.13 02:26buy1100.501.45390.00000.0000
2162007.11.13 02:36buy1110.601.45450.00000.0000
2172007.11.13 02:37buy1120.701.45510.00000.0000
2182007.11.13 02:37close1060.101.45540.00000.0000-35.006850.41
2192007.11.13 02:37close1070.201.45520.00000.000056.006906.41
2202007.11.13 02:37close1080.301.45520.00000.000069.006975.41
2212007.11.13 02:37close1090.401.45520.00000.000072.007047.41
2222007.11.13 02:37close1100.501.45520.00000.000065.007112.41
2232007.11.13 02:37close1110.601.45520.00000.000042.007154.41
2242007.11.13 02:37close1120.701.45520.00000.00007.007161.41
2252007.11.13 02:37buy1130.101.45540.00000.0000
2262007.11.13 02:38sell1140.201.45480.00000.0000
2272007.11.13 02:39buy1150.301.45530.00000.0000
2282007.11.13 02:43sell1160.401.45470.00000.0000
2292007.11.13 02:45buy1170.501.45520.00000.0000
2302007.11.13 02:50buy1180.601.45570.00000.0000
2312007.11.13 03:21buy1190.701.45620.00000.0000
2322007.11.13 03:27buy1200.801.45670.00000.0000
2332007.11.13 03:27sell1210.901.45620.00000.0000
2342007.11.13 03:31buy1221.001.45670.00000.0000
2352007.11.13 07:41close1130.101.45780.00000.000024.007185.41
2362007.11.13 07:41close1140.201.45800.00000.0000-64.007121.41
2372007.11.13 07:41close1150.301.45780.00000.000075.007196.41
2382007.11.13 07:41close1160.401.45800.00000.0000-132.007064.41
2392007.11.13 07:41close1170.501.45780.00000.0000130.007194.41
2402007.11.13 07:41close1180.601.45780.00000.0000126.007320.41
2412007.11.13 07:41close1190.701.45780.00000.0000112.007432.41
2422007.11.13 07:41close1200.801.45780.00000.000088.007520.41
2432007.11.13 07:41close1210.901.45800.00000.0000-162.007358.41
2442007.11.13 07:41close1221.001.45780.00000.0000110.007468.41
2452007.11.13 07:41buy1230.101.45800.00000.0000
2462007.11.13 07:46buy1240.201.45850.00000.0000
2472007.11.13 07:51sell1250.301.45800.00000.0000
2482007.11.13 08:04buy1260.401.45850.00000.0000
2492007.11.13 08:07sell1270.501.45800.00000.0000
2502007.11.13 08:08sell1280.601.45750.00000.0000
2512007.11.13 08:15buy1290.701.45810.00000.0000
2522007.11.13 08:16sell1300.801.45750.00000.0000
2532007.11.13 08:18buy1310.901.45800.00000.0000
2542007.11.13 08:20buy1321.001.45850.00000.0000
2552007.11.13 09:31close1230.101.46260.00000.000046.007514.41
2562007.11.13 09:31close1240.201.46260.00000.000082.007596.41
2572007.11.13 09:31close1250.301.46280.00000.0000-144.007452.41
2582007.11.13 09:31close1260.401.46260.00000.0000164.007616.41
2592007.11.13 09:31close1270.501.46280.00000.0000-240.007376.41
2602007.11.13 09:31close1280.601.46280.00000.0000-318.007058.41
2612007.11.13 09:31close1290.701.46260.00000.0000315.007373.41
2622007.11.13 09:31close1300.801.46280.00000.0000-424.006949.41
2632007.11.13 09:31close1310.901.46260.00000.0000414.007363.41
2642007.11.13 09:31close1321.001.46260.00000.0000410.007773.41
2652007.11.13 09:31buy1330.101.46280.00000.0000
2662007.11.13 09:31buy1340.201.46330.00000.0000
2672007.11.13 09:31sell1350.301.46210.00000.0000
2682007.11.13 09:34sell1360.401.46160.00000.0000
2692007.11.13 09:37buy1370.501.46210.00000.0000
2702007.11.13 09:38sell1380.601.46160.00000.0000
2712007.11.13 09:41buy1390.701.46210.00000.0000
2722007.11.13 09:43buy1400.801.46260.00000.0000
2732007.11.13 09:44sell1410.901.46210.00000.0000
2742007.11.13 09:44buy1421.001.46260.00000.0000
2752007.11.14 08:16close1330.101.46700.00000.000041.727815.14
2762007.11.14 08:16close1340.201.46700.00000.000073.457888.59
2772007.11.14 08:16close1350.301.46720.00000.0000-152.977735.62
2782007.11.14 08:16close1360.401.46720.00000.0000-223.967511.66
2792007.11.14 08:16close1370.501.46700.00000.0000243.627755.28
2802007.11.14 08:16close1380.601.46720.00000.0000-335.947419.34
2812007.11.14 08:16close1390.701.46700.00000.0000341.077760.42
2822007.11.14 08:16close1400.801.46700.00000.0000349.808110.22
2832007.11.14 08:16close1410.901.46720.00000.0000-458.917651.31
2842007.11.14 08:16close1421.001.46700.00000.0000437.258088.56
2852007.11.14 08:16buy1430.101.46720.00000.0000
2862007.11.14 08:19sell1440.201.46670.00000.0000
2872007.11.14 08:25sell1450.301.46620.00000.0000
2882007.11.14 08:25buy1460.401.46670.00000.0000
2892007.11.14 08:27sell1470.501.46620.00000.0000
2902007.11.14 08:32buy1480.601.46680.00000.0000
2912007.11.14 08:32buy1490.701.46730.00000.0000
2922007.11.14 08:33sell1500.801.46680.00000.0000
2932007.11.14 08:35sell1510.901.46630.00000.0000
2942007.11.14 08:36buy1521.001.46680.00000.0000
2952007.11.29 23:59close at stop1521.001.47430.00000.0000703.238791.79
2962007.11.29 23:59close at stop1510.901.47450.00000.0000-736.458055.34
2972007.11.29 23:59close at stop1500.801.47450.00000.0000-614.627440.71
2982007.11.29 23:59close at stop1490.701.47430.00000.0000457.267897.98
2992007.11.29 23:59close at stop1480.601.47430.00000.0000421.948319.91
3002007.11.29 23:59close at stop1470.501.47450.00000.0000-414.147905.77
3012007.11.29 23:59close at stop1460.401.47430.00000.0000285.298191.07
3022007.11.29 23:59close at stop1450.301.47450.00000.0000-248.487942.58
3032007.11.29 23:59close at stop1440.201.47450.00000.0000-155.667786.93
3042007.11.29 23:59close at stop1430.101.47430.00000.000066.327853.25