|Account: 5192418
|Name: Nemo Unknown
|Currency: USD
|2008 January 24, 15:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17449582
|2008.01.24 14:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:47
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17449577
|2008.01.24 14:43
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:43
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17449341
|2008.01.24 14:37
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:43
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|17448976
|2008.01.24 14:27
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:43
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17448712
|2008.01.24 14:22
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:43
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17448465
|2008.01.24 14:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:43
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17448266
|2008.01.24 14:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:43
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17448262
|2008.01.24 14:17
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:17
|1.4679
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17447999
|2008.01.24 14:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:17
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17447537
|2008.01.24 14:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:17
|1.4678
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|17447427
|2008.01.24 14:11
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:17
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17446747
|2008.01.24 14:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:17
|1.4678
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17446586
|2008.01.24 14:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:17
|1.4678
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17446574
|2008.01.24 14:04
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:04
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|17446559
|2008.01.24 14:04
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:04
|1.4682
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17446382
|2008.01.24 14:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:04
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17446107
|2008.01.24 14:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:04
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17446041
|2008.01.24 14:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:04
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|17445945
|2008.01.24 13:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 14:04
|1.4682
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|17445941
|2008.01.24 13:59
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:59
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17445898
|2008.01.24 13:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:59
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17445824
|2008.01.24 13:58
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:59
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17445808
|2008.01.24 13:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:59
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17445617
|2008.01.24 13:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:59
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17445602
|2008.01.24 13:55
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:55
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17445246
|2008.01.24 13:52
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:55
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17445197
|2008.01.24 13:51
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:55
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17444782
|2008.01.24 13:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:55
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17444687
|2008.01.24 13:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:55
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17444664
|2008.01.24 13:47
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:47
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17444477
|2008.01.24 13:47
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:47
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|17443906
|2008.01.24 13:44
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:47
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17443855
|2008.01.24 13:44
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:47
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17443762
|2008.01.24 13:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:47
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17443568
|2008.01.24 13:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:47
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17443541
|2008.01.24 13:42
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:42
|1.4663
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17443303
|2008.01.24 13:41
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:42
|1.4663
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17443252
|2008.01.24 13:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:42
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|17443188
|2008.01.24 13:39
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:42
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17443131
|2008.01.24 13:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:42
|1.4663
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17443078
|2008.01.24 13:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:42
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17443050
|2008.01.24 13:38
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:38
|1.4663
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17443019
|2008.01.24 13:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:38
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17443006
|2008.01.24 13:38
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:38
|1.4663
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17442959
|2008.01.24 13:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:38
|1.4663
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17442934
|2008.01.24 13:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:38
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17442387
|2008.01.24 13:33
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:38
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|17442256
|2008.01.24 13:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:38
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17442156
|2008.01.24 13:29
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:38
|1.4668
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17442103
|2008.01.24 13:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:38
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17442080
|2008.01.24 13:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:38
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17441978
|2008.01.24 13:27
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:28
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17441950
|2008.01.24 13:26
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:28
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17441886
|2008.01.24 13:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:28
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17441807
|2008.01.24 13:24
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:28
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17441789
|2008.01.24 13:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:28
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17441633
|2008.01.24 13:23
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:23
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|17441612
|2008.01.24 13:23
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:23
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17441558
|2008.01.24 13:22
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:23
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17441436
|2008.01.24 13:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:23
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17441409
|2008.01.24 13:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:23
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|17441257
|2008.01.24 13:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:23
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|17440963
|2008.01.24 13:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:23
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|17440924
|2008.01.24 13:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:16
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17440694
|2008.01.24 13:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:16
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17440496
|2008.01.24 13:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:16
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|17440442
|2008.01.24 13:11
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:12
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|17440366
|2008.01.24 13:10
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:12
|1.4652
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17440290
|2008.01.24 13:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:12
|1.4650
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17440112
|2008.01.24 13:09
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:12
|1.4650
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17439161
|2008.01.24 13:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:12
|1.4650
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|17439100
|2008.01.24 13:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:12
|1.4651
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|17439032
|2008.01.24 13:03
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:03
|1.4641
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|17438950
|2008.01.24 13:02
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:03
|1.4641
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|17438929
|2008.01.24 13:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:03
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|17438823
|2008.01.24 13:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:03
|1.4640
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17438762
|2008.01.24 13:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:03
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17438296
|2008.01.24 12:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 13:03
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|17438277
|2008.01.24 12:56
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:56
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17438050
|2008.01.24 12:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:56
|1.4641
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17437849
|2008.01.24 12:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:56
|1.4641
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17437825
|2008.01.24 12:53
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:53
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17437146
|2008.01.24 12:42
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:53
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17436366
|2008.01.24 12:33
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:53
|1.4628
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|17435975
|2008.01.24 12:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:53
|1.4631
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|17435106
|2008.01.24 12:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:53
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|17435042
|2008.01.24 12:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:53
|1.4631
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17435028
|2008.01.24 12:17
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:17
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17434821
|2008.01.24 12:15
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:17
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|17434793
|2008.01.24 12:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:17
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|17433656
|2008.01.24 11:53
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:17
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17433610
|2008.01.24 11:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:17
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17433227
|2008.01.24 11:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 12:17
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17433216
|2008.01.24 11:49
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:49
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17433080
|2008.01.24 11:45
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:49
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17432870
|2008.01.24 11:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:49
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17432750
|2008.01.24 11:41
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:49
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17432323
|2008.01.24 11:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:49
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17431014
|2008.01.24 11:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:49
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17430870
|2008.01.24 11:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:25
|1.4624
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17429753
|2008.01.24 11:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:25
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17429682
|2008.01.24 11:09
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:25
|1.4624
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17429648
|2008.01.24 11:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:25
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17429516
|2008.01.24 11:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:25
|1.4624
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17429496
|2008.01.24 11:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:06
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17429470
|2008.01.24 11:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:06
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17429265
|2008.01.24 11:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:06
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|17428945
|2008.01.24 11:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:06
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17428814
|2008.01.24 10:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 11:06
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17428811
|2008.01.24 10:59
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:59
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17428793
|2008.01.24 10:58
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:59
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17428727
|2008.01.24 10:57
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:59
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17428665
|2008.01.24 10:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:59
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|17428127
|2008.01.24 10:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:59
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|17428106
|2008.01.24 10:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:48
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17427874
|2008.01.24 10:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:48
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17427544
|2008.01.24 10:37
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:48
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17426906
|2008.01.24 10:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:48
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17426639
|2008.01.24 10:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:48
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17426627
|2008.01.24 10:33
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:33
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17426120
|2008.01.24 10:28
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:33
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17426056
|2008.01.24 10:27
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:33
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17425936
|2008.01.24 10:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:33
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17425813
|2008.01.24 10:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:33
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17425781
|2008.01.24 10:26
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:26
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|17425680
|2008.01.24 10:25
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:26
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17425591
|2008.01.24 10:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:26
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|17425290
|2008.01.24 10:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:26
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17424738
|2008.01.24 10:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:26
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17424576
|2008.01.24 10:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:26
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17424523
|2008.01.24 10:21
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:22
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17424501
|2008.01.24 10:21
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:22
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|17424144
|2008.01.24 10:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:22
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17424139
|2008.01.24 10:19
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:22
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17424060
|2008.01.24 10:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:22
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|17423954
|2008.01.24 10:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:22
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17423944
|2008.01.24 10:18
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:18
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17423907
|2008.01.24 10:18
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:18
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|17423878
|2008.01.24 10:18
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:18
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|17423631
|2008.01.24 10:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:18
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17423521
|2008.01.24 10:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:18
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17423168
|2008.01.24 10:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:18
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|17423139
|2008.01.24 10:14
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:14
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17422936
|2008.01.24 10:12
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:14
|1.4624
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|17422916
|2008.01.24 10:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:14
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17422757
|2008.01.24 10:11
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:14
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|17422658
|2008.01.24 10:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:14
|1.4624
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|17422391
|2008.01.24 10:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:14
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17422384
|2008.01.24 10:08
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:08
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17422319
|2008.01.24 10:08
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:08
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17422112
|2008.01.24 10:06
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:08
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17422067
|2008.01.24 10:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:08
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17421915
|2008.01.24 10:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:08
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17421910
|2008.01.24 10:05
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:05
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17421800
|2008.01.24 10:05
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:05
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|17421758
|2008.01.24 10:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:05
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17421519
|2008.01.24 10:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:05
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|17421445
|2008.01.24 10:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:05
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17421408
|2008.01.24 10:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:05
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|17421338
|2008.01.24 10:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:02
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17421238
|2008.01.24 10:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:02
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|17421083
|2008.01.24 10:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:02
|1.4609
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|17420716
|2008.01.24 09:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:02
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17420703
|2008.01.24 09:59
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:59
|1.4595
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17420501
|2008.01.24 09:58
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:59
|1.4593
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17420424
|2008.01.24 09:57
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:59
|1.4595
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17420373
|2008.01.24 09:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:59
|1.4593
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17420351
|2008.01.24 09:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:59
|1.4595
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17420302
|2008.01.24 09:56
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:57
|1.4595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17420056
|2008.01.24 09:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:57
|1.4594
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|17419806
|2008.01.24 09:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:57
|1.4594
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|17419784
|2008.01.24 09:52
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:52
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17419758
|2008.01.24 09:52
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:52
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|17419736
|2008.01.24 09:52
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:52
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17419537
|2008.01.24 09:49
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:52
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|17419506
|2008.01.24 09:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:52
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17419490
|2008.01.24 09:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:52
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17419471
|2008.01.24 09:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:49
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17419439
|2008.01.24 09:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:49
|1.4612
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17419423
|2008.01.24 09:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:49
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17419391
|2008.01.24 09:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:49
|1.4612
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17419212
|2008.01.24 09:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:49
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17419030
|2008.01.24 09:43
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:45
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|17418850
|2008.01.24 09:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:45
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17418736
|2008.01.24 09:39
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:45
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|17418698
|2008.01.24 09:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:45
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17418644
|2008.01.24 09:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:45
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|17418591
|2008.01.24 09:37
|buy
|0.70
|eurusd
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:38
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17418487
|2008.01.24 09:36
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:38
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17418412
|2008.01.24 09:35
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:38
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|17418299
|2008.01.24 09:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:38
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|17418030
|2008.01.24 09:27
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:38
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|17417924
|2008.01.24 09:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:38
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|17417780
|2008.01.24 09:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:38
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|17417777
|2008.01.24 09:24
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:24
|1.4603
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17417670
|2008.01.24 09:22
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:24
|1.4603
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17417230
|2008.01.24 09:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:24
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|17416822
|2008.01.24 09:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:24
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17416811
|2008.01.24 09:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:24
|1.4603
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17416623
|2008.01.24 09:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:24
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17416617
|2008.01.24 09:14
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:14
|1.4603
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17416228
|2008.01.24 09:09
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:14
|1.4601
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|17416108
|2008.01.24 09:08
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:14
|1.4603
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17416068
|2008.01.24 09:07
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:14
|1.4601
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17416046
|2008.01.24 09:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:14
|1.4603
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|17415939
|2008.01.24 09:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:14
|1.4603
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17415925
|2008.01.24 09:06
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:07
|1.4609
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17415473
|2008.01.24 09:06
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:07
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17415362
|2008.01.24 09:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:07
|1.4609
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17415273
|2008.01.24 09:05
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:07
|1.4609
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17415061
|2008.01.24 09:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:07
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17414852
|2008.01.24 09:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:07
|1.4609
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17414703
|2008.01.24 09:03
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:04
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|17414646
|2008.01.24 09:02
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:04
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17414611
|2008.01.24 09:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:04
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17414517
|2008.01.24 09:01
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:04
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17414452
|2008.01.24 09:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:04
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|17414105
|2008.01.24 08:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 09:04
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|17414088
|2008.01.24 08:54
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 08:54
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17414046
|2008.01.24 08:53
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 08:54
|1.4624
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17413399
|2008.01.24 08:43
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 08:54
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17412622
|2008.01.24 08:26
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 08:54
|1.4624
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17412444
|2008.01.24 08:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 08:54
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17410833
|2008.01.24 07:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 08:54
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17410823
|2008.01.24 07:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 07:48
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17410601
|2008.01.24 07:44
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 07:48
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17410139
|2008.01.24 07:37
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 07:48
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17409850
|2008.01.24 07:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 07:48
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17409092
|2008.01.24 07:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 07:48
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17406599
|2008.01.24 06:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 07:19
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17140610
|2008.01.22 06:58
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 06:42
|1.4619
|0.00
|0.00
|-0.59
|-1 020.00
|17140562
|2008.01.22 06:58
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4420
|1.4626
|0.0000
|2008.01.24 01:11
|1.4626
|0.00
|0.00
|-3.49
|824.00
|17140280
|2008.01.22 06:51
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4415
|1.4626
|0.0000
|2008.01.24 01:11
|1.4626
|0.00
|0.00
|-2.61
|633.00
|17140154
|2008.01.22 06:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 06:42
|1.4619
|0.00
|0.00
|-0.24
|-418.00
|17139779
|2008.01.22 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 06:42
|1.4618
|0.00
|0.00
|-0.12
|-203.00
|17139734
|2008.01.22 06:44
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4417
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:45
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17139577
|2008.01.22 06:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:45
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17138865
|2008.01.22 06:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:45
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17138841
|2008.01.22 06:32
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:32
|1.4428
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17138744
|2008.01.22 06:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:32
|1.4428
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17138646
|2008.01.22 06:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:32
|1.4427
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|17138454
|2008.01.22 06:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:32
|1.4427
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17138323
|2008.01.22 06:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:32
|1.4429
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17138227
|2008.01.22 06:27
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:28
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17137680
|2008.01.22 06:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:28
|1.4426
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|17136329
|2008.01.22 06:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:28
|1.4427
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17136306
|2008.01.22 06:17
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:17
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17135920
|2008.01.22 06:08
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:17
|1.4437
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|17134709
|2008.01.22 05:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:17
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17133890
|2008.01.22 05:19
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:17
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|17133662
|2008.01.22 05:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:17
|1.4437
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17133549
|2008.01.22 05:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 06:17
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17133471
|2008.01.22 05:12
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 05:13
|1.4444
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17133259
|2008.01.22 05:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 05:13
|1.4444
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17132271
|2008.01.22 04:58
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 05:13
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|17132153
|2008.01.22 04:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 05:13
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17131763
|2008.01.22 04:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 05:13
|1.4444
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17131757
|2008.01.22 04:49
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:49
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17131649
|2008.01.22 04:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:49
|1.4440
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17131306
|2008.01.22 04:39
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:49
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17131277
|2008.01.22 04:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:49
|1.4440
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17131142
|2008.01.22 04:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:49
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17131071
|2008.01.22 04:36
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:36
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17130993
|2008.01.22 04:34
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:36
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|17130971
|2008.01.22 04:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:36
|1.4442
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|17130891
|2008.01.22 04:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:36
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17130849
|2008.01.22 04:33
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:34
|1.4455
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17130809
|2008.01.22 04:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:34
|1.4455
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|17130741
|2008.01.22 04:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:34
|1.4455
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|17130190
|2008.01.22 04:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:34
|1.4457
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17130183
|2008.01.22 04:28
|buy
|0.60
|eurusd
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:28
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|17130167
|2008.01.22 04:28
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:28
|1.4441
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17129664
|2008.01.22 04:23
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:28
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17129573
|2008.01.22 04:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:28
|1.4441
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17129541
|2008.01.22 04:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:28
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17129400
|2008.01.22 04:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 04:28
|1.4439
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|0.00
|0.00
|-7.05
|-2 221.00
|Closed P/L:
|-2 228.05
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-2 228.05
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|930.20
|Equity:
|930.20
|Free Margin:
|930.20
|Details:
|Gross Profit:
|2 207.90
|Gross Loss:
|4 435.95
|Total Net Profit:
|-2 228.05
|Profit Factor:
|0.50
|Expected Payoff:
|-8.07
|Absolute Drawdown:
|2 230.05
|Maximal Drawdown:
|3 507.95 (79.08%)
|Relative Drawdown:
|79.08% (3 507.95)
|Total Trades:
|276
|Short Positions (won %):
|136 (29.41%)
|Long Positions (won %):
|140 (32.14%)
|Profit Trades (% of total):
|85 (30.80%)
|Loss trades (% of total):
|191 (69.20%)
|Largest
|profit trade:
|820.51
|loss trade:
|-1 020.59
|Average
|profit trade:
|25.98
|loss trade:
|-23.22
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (121.00)
|consecutive losses ($):
|17 (-182.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 478.90 (6)
|consecutive loss (count):
|-1 641.95 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|4