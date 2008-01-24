FXDD

Account: 5192418 Name: Nemo Unknown Currency: USD 2008 January 24, 15:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
174495822008.01.24 14:43sell0.10eurusd1.46730.00000.00002008.01.24 14:471.46710.000.000.002.00
174495772008.01.24 14:43sell0.60eurusd1.46730.00000.00002008.01.24 14:431.46750.000.000.00-12.00
174493412008.01.24 14:37buy0.50eurusd1.46780.00000.00002008.01.24 14:431.46730.000.000.00-25.00
174489762008.01.24 14:27sell0.40eurusd1.46730.00000.00002008.01.24 14:431.46750.000.000.00-8.00
174487122008.01.24 14:22buy0.30eurusd1.46780.00000.00002008.01.24 14:431.46730.000.000.00-15.00
174484652008.01.24 14:19sell0.20eurusd1.46730.00000.00002008.01.24 14:431.46750.000.000.00-4.00
174482662008.01.24 14:17sell0.10eurusd1.46780.00000.00002008.01.24 14:431.46750.000.000.003.00
174482622008.01.24 14:17sell0.60eurusd1.46770.00000.00002008.01.24 14:171.46790.000.000.00-12.00
174479992008.01.24 14:16sell0.50eurusd1.46820.00000.00002008.01.24 14:171.46800.000.000.0010.00
174475372008.01.24 14:12buy0.40eurusd1.46870.00000.00002008.01.24 14:171.46780.000.000.00-36.00
174474272008.01.24 14:11sell0.30eurusd1.46820.00000.00002008.01.24 14:171.46800.000.000.006.00
174467472008.01.24 14:06buy0.20eurusd1.46870.00000.00002008.01.24 14:171.46780.000.000.00-18.00
174465862008.01.24 14:04buy0.10eurusd1.46820.00000.00002008.01.24 14:171.46780.000.000.00-4.00
174465742008.01.24 14:04buy0.60eurusd1.46840.00000.00002008.01.24 14:041.46800.000.000.00-24.00
174465592008.01.24 14:04sell0.50eurusd1.46790.00000.00002008.01.24 14:041.46820.000.000.00-15.00
174463822008.01.24 14:03buy0.40eurusd1.46840.00000.00002008.01.24 14:041.46800.000.000.00-16.00
174461072008.01.24 14:00buy0.30eurusd1.46790.00000.00002008.01.24 14:041.46800.000.000.003.00
174460412008.01.24 14:00buy0.20eurusd1.46740.00000.00002008.01.24 14:041.46800.000.000.0012.00
174459452008.01.24 13:59sell0.10eurusd1.46690.00000.00002008.01.24 14:041.46820.000.000.00-13.00
174459412008.01.24 13:59buy0.50eurusd1.46720.00000.00002008.01.24 13:591.46690.000.000.00-15.00
174458982008.01.24 13:59sell0.40eurusd1.46670.00000.00002008.01.24 13:591.46710.000.000.00-16.00
174458242008.01.24 13:58buy0.30eurusd1.46720.00000.00002008.01.24 13:591.46690.000.000.00-9.00
174458082008.01.24 13:58sell0.20eurusd1.46670.00000.00002008.01.24 13:591.46710.000.000.00-8.00
174456172008.01.24 13:55buy0.10eurusd1.46720.00000.00002008.01.24 13:591.46690.000.000.00-3.00
174456022008.01.24 13:55buy0.50eurusd1.46730.00000.00002008.01.24 13:551.46690.000.000.00-20.00
174452462008.01.24 13:52sell0.40eurusd1.46680.00000.00002008.01.24 13:551.46710.000.000.00-12.00
174451972008.01.24 13:51buy0.30eurusd1.46730.00000.00002008.01.24 13:551.46690.000.000.00-12.00
174447822008.01.24 13:48sell0.20eurusd1.46680.00000.00002008.01.24 13:551.46710.000.000.00-6.00
174446872008.01.24 13:47buy0.10eurusd1.46730.00000.00002008.01.24 13:551.46700.000.000.00-3.00
174446642008.01.24 13:47sell0.60eurusd1.46700.00000.00002008.01.24 13:471.46720.000.000.00-12.00
174444772008.01.24 13:47buy0.50eurusd1.46750.00000.00002008.01.24 13:471.46700.000.000.00-25.00
174439062008.01.24 13:44sell0.40eurusd1.46700.00000.00002008.01.24 13:471.46720.000.000.00-8.00
174438552008.01.24 13:44buy0.30eurusd1.46750.00000.00002008.01.24 13:471.46700.000.000.00-15.00
174437622008.01.24 13:43buy0.20eurusd1.46700.00000.00002008.01.24 13:471.46710.000.000.002.00
174435682008.01.24 13:42buy0.10eurusd1.46650.00000.00002008.01.24 13:471.46710.000.000.006.00
174435412008.01.24 13:42buy0.60eurusd1.46660.00000.00002008.01.24 13:421.46630.000.000.00-18.00
174433032008.01.24 13:41buy0.50eurusd1.46610.00000.00002008.01.24 13:421.46630.000.000.0010.00
174432522008.01.24 13:40sell0.40eurusd1.46560.00000.00002008.01.24 13:421.46650.000.000.00-36.00
174431882008.01.24 13:39sell0.30eurusd1.46610.00000.00002008.01.24 13:421.46650.000.000.00-12.00
174431312008.01.24 13:39buy0.20eurusd1.46660.00000.00002008.01.24 13:421.46630.000.000.00-6.00
174430782008.01.24 13:38sell0.10eurusd1.46610.00000.00002008.01.24 13:421.46650.000.000.00-4.00
174430502008.01.24 13:38sell0.50eurusd1.46590.00000.00002008.01.24 13:381.46630.000.000.00-20.00
174430192008.01.24 13:38buy0.40eurusd1.46640.00000.00002008.01.24 13:381.46610.000.000.00-12.00
174430062008.01.24 13:38sell0.30eurusd1.46590.00000.00002008.01.24 13:381.46630.000.000.00-12.00
174429592008.01.24 13:38sell0.20eurusd1.46640.00000.00002008.01.24 13:381.46630.000.000.002.00
174429342008.01.24 13:38buy0.10eurusd1.46690.00000.00002008.01.24 13:381.46610.000.000.00-8.00
174423872008.01.24 13:33sell0.50eurusd1.46620.00000.00002008.01.24 13:381.46700.000.000.00-40.00
174422562008.01.24 13:31sell0.40eurusd1.46670.00000.00002008.01.24 13:381.46710.000.000.00-16.00
174421562008.01.24 13:29buy0.30eurusd1.46720.00000.00002008.01.24 13:381.46680.000.000.00-12.00
174421032008.01.24 13:28sell0.20eurusd1.46670.00000.00002008.01.24 13:381.46700.000.000.00-6.00
174420802008.01.24 13:28buy0.10eurusd1.46720.00000.00002008.01.24 13:381.46660.000.000.00-6.00
174419782008.01.24 13:27buy0.50eurusd1.46730.00000.00002008.01.24 13:281.46700.000.000.00-15.00
174419502008.01.24 13:26sell0.40eurusd1.46680.00000.00002008.01.24 13:281.46720.000.000.00-16.00
174418862008.01.24 13:25buy0.30eurusd1.46730.00000.00002008.01.24 13:281.46700.000.000.00-9.00
174418072008.01.24 13:24sell0.20eurusd1.46680.00000.00002008.01.24 13:281.46720.000.000.00-8.00
174417892008.01.24 13:23buy0.10eurusd1.46730.00000.00002008.01.24 13:281.46700.000.000.00-3.00
174416332008.01.24 13:23buy0.70eurusd1.46740.00000.00002008.01.24 13:231.46690.000.000.00-35.00
174416122008.01.24 13:23sell0.60eurusd1.46690.00000.00002008.01.24 13:231.46710.000.000.00-12.00
174415582008.01.24 13:22buy0.50eurusd1.46740.00000.00002008.01.24 13:231.46700.000.000.00-20.00
174414362008.01.24 13:22buy0.40eurusd1.46690.00000.00002008.01.24 13:231.46700.000.000.004.00
174414092008.01.24 13:21buy0.30eurusd1.46640.00000.00002008.01.24 13:231.46710.000.000.0021.00
174412572008.01.24 13:19sell0.20eurusd1.46590.00000.00002008.01.24 13:231.46730.000.000.00-28.00
174409632008.01.24 13:16buy0.10eurusd1.46640.00000.00002008.01.24 13:231.46710.000.000.007.00
174409242008.01.24 13:16buy0.30eurusd1.46620.00000.00002008.01.24 13:161.46620.000.000.000.00
174406942008.01.24 13:15buy0.20eurusd1.46570.00000.00002008.01.24 13:161.46620.000.000.0010.00
174404962008.01.24 13:12buy0.10eurusd1.46510.00000.00002008.01.24 13:161.46620.000.000.0011.00
174404422008.01.24 13:11buy0.60eurusd1.46530.00000.00002008.01.24 13:121.46490.000.000.00-24.00
174403662008.01.24 13:10sell0.50eurusd1.46480.00000.00002008.01.24 13:121.46520.000.000.00-20.00
174402902008.01.24 13:10buy0.40eurusd1.46530.00000.00002008.01.24 13:121.46500.000.000.00-12.00
174401122008.01.24 13:09buy0.30eurusd1.46480.00000.00002008.01.24 13:121.46500.000.000.006.00
174391612008.01.24 13:03buy0.20eurusd1.46430.00000.00002008.01.24 13:121.46500.000.000.0014.00
174391002008.01.24 13:03sell0.10eurusd1.46380.00000.00002008.01.24 13:121.46510.000.000.00-13.00
174390322008.01.24 13:03sell0.60eurusd1.46370.00000.00002008.01.24 13:031.46410.000.000.00-24.00
174389502008.01.24 13:02sell0.50eurusd1.46420.00000.00002008.01.24 13:031.46410.000.000.005.00
174389292008.01.24 13:01buy0.40eurusd1.46470.00000.00002008.01.24 13:031.46380.000.000.00-36.00
174388232008.01.24 13:00sell0.30eurusd1.46420.00000.00002008.01.24 13:031.46400.000.000.006.00
174387622008.01.24 13:00buy0.20eurusd1.46480.00000.00002008.01.24 13:031.46380.000.000.00-20.00
174382962008.01.24 12:56buy0.10eurusd1.46430.00000.00002008.01.24 13:031.46380.000.000.00-5.00
174382772008.01.24 12:56buy0.30eurusd1.46410.00000.00002008.01.24 12:561.46420.000.000.003.00
174380502008.01.24 12:55buy0.20eurusd1.46360.00000.00002008.01.24 12:561.46410.000.000.0010.00
174378492008.01.24 12:53buy0.10eurusd1.46310.00000.00002008.01.24 12:561.46410.000.000.0010.00
174378252008.01.24 12:53buy0.60eurusd1.46280.00000.00002008.01.24 12:531.46290.000.000.006.00
174371462008.01.24 12:42buy0.50eurusd1.46230.00000.00002008.01.24 12:531.46290.000.000.0030.00
174363662008.01.24 12:33buy0.40eurusd1.46180.00000.00002008.01.24 12:531.46280.000.000.0040.00
174359752008.01.24 12:30sell0.30eurusd1.46130.00000.00002008.01.24 12:531.46310.000.000.00-54.00
174351062008.01.24 12:18buy0.20eurusd1.46180.00000.00002008.01.24 12:531.46290.000.000.0022.00
174350422008.01.24 12:17sell0.10eurusd1.46130.00000.00002008.01.24 12:531.46310.000.000.00-18.00
174350282008.01.24 12:17sell0.60eurusd1.46130.00000.00002008.01.24 12:171.46150.000.000.00-12.00
174348212008.01.24 12:15sell0.50eurusd1.46180.00000.00002008.01.24 12:171.46150.000.000.0015.00
174347932008.01.24 12:14buy0.40eurusd1.46230.00000.00002008.01.24 12:171.46130.000.000.00-40.00
174336562008.01.24 11:53buy0.30eurusd1.46180.00000.00002008.01.24 12:171.46130.000.000.00-15.00
174336102008.01.24 11:52sell0.20eurusd1.46130.00000.00002008.01.24 12:171.46150.000.000.00-4.00
174332272008.01.24 11:49sell0.10eurusd1.46180.00000.00002008.01.24 12:171.46150.000.000.003.00
174332162008.01.24 11:49sell0.60eurusd1.46170.00000.00002008.01.24 11:491.46200.000.000.00-18.00
174330802008.01.24 11:45buy0.50eurusd1.46220.00000.00002008.01.24 11:491.46180.000.000.00-20.00
174328702008.01.24 11:42sell0.40eurusd1.46170.00000.00002008.01.24 11:491.46200.000.000.00-12.00
174327502008.01.24 11:41sell0.30eurusd1.46220.00000.00002008.01.24 11:491.46200.000.000.006.00
174323232008.01.24 11:35buy0.20eurusd1.46270.00000.00002008.01.24 11:491.46180.000.000.00-18.00
174310142008.01.24 11:25sell0.10eurusd1.46220.00000.00002008.01.24 11:491.46200.000.000.002.00
174308702008.01.24 11:24sell0.50eurusd1.46210.00000.00002008.01.24 11:251.46240.000.000.00-15.00
174297532008.01.24 11:11buy0.40eurusd1.46260.00000.00002008.01.24 11:251.46220.000.000.00-16.00
174296822008.01.24 11:09sell0.30eurusd1.46210.00000.00002008.01.24 11:251.46240.000.000.00-9.00
174296482008.01.24 11:09buy0.20eurusd1.46260.00000.00002008.01.24 11:251.46220.000.000.00-8.00
174295162008.01.24 11:06sell0.10eurusd1.46210.00000.00002008.01.24 11:251.46240.000.000.00-3.00
174294962008.01.24 11:06sell0.50eurusd1.46190.00000.00002008.01.24 11:061.46230.000.000.00-20.00
174294702008.01.24 11:05sell0.40eurusd1.46240.00000.00002008.01.24 11:061.46230.000.000.004.00
174292652008.01.24 11:02buy0.30eurusd1.46290.00000.00002008.01.24 11:061.46210.000.000.00-24.00
174289452008.01.24 11:00buy0.20eurusd1.46240.00000.00002008.01.24 11:061.46210.000.000.00-6.00
174288142008.01.24 10:59sell0.10eurusd1.46190.00000.00002008.01.24 11:061.46230.000.000.00-4.00
174288112008.01.24 10:59buy0.50eurusd1.46220.00000.00002008.01.24 10:591.46190.000.000.00-15.00
174287932008.01.24 10:58sell0.40eurusd1.46170.00000.00002008.01.24 10:591.46210.000.000.00-16.00
174287272008.01.24 10:57buy0.30eurusd1.46220.00000.00002008.01.24 10:591.46190.000.000.00-9.00
174286652008.01.24 10:56sell0.20eurusd1.46160.00000.00002008.01.24 10:591.46210.000.000.00-10.00
174281272008.01.24 10:48buy0.10eurusd1.46210.00000.00002008.01.24 10:591.46190.000.000.00-2.00
174281062008.01.24 10:48buy0.50eurusd1.46220.00000.00002008.01.24 10:481.46190.000.000.00-15.00
174278742008.01.24 10:43sell0.40eurusd1.46170.00000.00002008.01.24 10:481.46210.000.000.00-16.00
174275442008.01.24 10:37buy0.30eurusd1.46220.00000.00002008.01.24 10:481.46190.000.000.00-9.00
174269062008.01.24 10:33sell0.20eurusd1.46170.00000.00002008.01.24 10:481.46210.000.000.00-8.00
174266392008.01.24 10:33buy0.10eurusd1.46220.00000.00002008.01.24 10:481.46190.000.000.00-3.00
174266272008.01.24 10:33buy0.50eurusd1.46230.00000.00002008.01.24 10:331.46200.000.000.00-15.00
174261202008.01.24 10:28sell0.40eurusd1.46180.00000.00002008.01.24 10:331.46220.000.000.00-16.00
174260562008.01.24 10:27buy0.30eurusd1.46230.00000.00002008.01.24 10:331.46200.000.000.00-9.00
174259362008.01.24 10:27sell0.20eurusd1.46180.00000.00002008.01.24 10:331.46220.000.000.00-8.00
174258132008.01.24 10:26buy0.10eurusd1.46230.00000.00002008.01.24 10:331.46200.000.000.00-3.00
174257812008.01.24 10:26buy0.60eurusd1.46260.00000.00002008.01.24 10:261.46200.000.000.00-36.00
174256802008.01.24 10:25buy0.50eurusd1.46210.00000.00002008.01.24 10:261.46210.000.000.000.00
174255912008.01.24 10:25sell0.40eurusd1.46160.00000.00002008.01.24 10:261.46230.000.000.00-28.00
174252902008.01.24 10:25buy0.30eurusd1.46210.00000.00002008.01.24 10:261.46210.000.000.000.00
174247382008.01.24 10:23buy0.20eurusd1.46160.00000.00002008.01.24 10:261.46210.000.000.0010.00
174245762008.01.24 10:22sell0.10eurusd1.46110.00000.00002008.01.24 10:261.46230.000.000.00-12.00
174245232008.01.24 10:21buy0.60eurusd1.46120.00000.00002008.01.24 10:221.46110.000.000.00-6.00
174245012008.01.24 10:21sell0.50eurusd1.46070.00000.00002008.01.24 10:221.46130.000.000.00-30.00
174241442008.01.24 10:19sell0.40eurusd1.46120.00000.00002008.01.24 10:221.46130.000.000.00-4.00
174241392008.01.24 10:19buy0.30eurusd1.46170.00000.00002008.01.24 10:221.46110.000.000.00-18.00
174240602008.01.24 10:19sell0.20eurusd1.46120.00000.00002008.01.24 10:221.46130.000.000.00-2.00
174239542008.01.24 10:18sell0.10eurusd1.46190.00000.00002008.01.24 10:221.46130.000.000.006.00
174239442008.01.24 10:18sell0.60eurusd1.46190.00000.00002008.01.24 10:181.46200.000.000.00-6.00
174239072008.01.24 10:18sell0.50eurusd1.46240.00000.00002008.01.24 10:181.46200.000.000.0020.00
174238782008.01.24 10:18buy0.40eurusd1.46290.00000.00002008.01.24 10:181.46180.000.000.00-44.00
174236312008.01.24 10:17buy0.30eurusd1.46240.00000.00002008.01.24 10:181.46190.000.000.00-15.00
174235212008.01.24 10:16sell0.20eurusd1.46190.00000.00002008.01.24 10:181.46210.000.000.00-4.00
174231682008.01.24 10:14buy0.10eurusd1.46240.00000.00002008.01.24 10:181.46190.000.000.00-5.00
174231392008.01.24 10:14buy0.60eurusd1.46240.00000.00002008.01.24 10:141.46220.000.000.00-12.00
174229362008.01.24 10:12sell0.50eurusd1.46190.00000.00002008.01.24 10:141.46240.000.000.00-25.00
174229162008.01.24 10:12buy0.40eurusd1.46240.00000.00002008.01.24 10:141.46220.000.000.00-8.00
174227572008.01.24 10:11buy0.30eurusd1.46190.00000.00002008.01.24 10:141.46220.000.000.009.00
174226582008.01.24 10:10sell0.20eurusd1.46130.00000.00002008.01.24 10:141.46240.000.000.00-22.00
174223912008.01.24 10:08buy0.10eurusd1.46180.00000.00002008.01.24 10:141.46220.000.000.004.00
174223842008.01.24 10:08buy0.50eurusd1.46190.00000.00002008.01.24 10:081.46160.000.000.00-15.00
174223192008.01.24 10:08sell0.40eurusd1.46140.00000.00002008.01.24 10:081.46180.000.000.00-16.00
174221122008.01.24 10:06sell0.30eurusd1.46190.00000.00002008.01.24 10:081.46180.000.000.003.00
174220672008.01.24 10:06buy0.20eurusd1.46250.00000.00002008.01.24 10:081.46160.000.000.00-18.00
174219152008.01.24 10:05buy0.10eurusd1.46200.00000.00002008.01.24 10:081.46160.000.000.00-4.00
174219102008.01.24 10:05sell0.60eurusd1.46170.00000.00002008.01.24 10:051.46190.000.000.00-12.00
174218002008.01.24 10:05buy0.50eurusd1.46220.00000.00002008.01.24 10:051.46170.000.000.00-25.00
174217582008.01.24 10:04buy0.40eurusd1.46170.00000.00002008.01.24 10:051.46180.000.000.004.00
174215192008.01.24 10:03sell0.30eurusd1.46110.00000.00002008.01.24 10:051.46200.000.000.00-27.00
174214452008.01.24 10:03buy0.20eurusd1.46160.00000.00002008.01.24 10:051.46180.000.000.004.00
174214082008.01.24 10:02buy0.10eurusd1.46110.00000.00002008.01.24 10:051.46180.000.000.007.00
174213382008.01.24 10:02buy0.40eurusd1.46080.00000.00002008.01.24 10:021.46100.000.000.008.00
174212382008.01.24 10:02buy0.30eurusd1.46030.00000.00002008.01.24 10:021.46100.000.000.0021.00
174210832008.01.24 10:01buy0.20eurusd1.45980.00000.00002008.01.24 10:021.46090.000.000.0022.00
174207162008.01.24 09:59sell0.10eurusd1.45930.00000.00002008.01.24 10:021.46110.000.000.00-18.00
174207032008.01.24 09:59sell0.50eurusd1.45920.00000.00002008.01.24 09:591.45950.000.000.00-15.00
174205012008.01.24 09:58buy0.40eurusd1.45970.00000.00002008.01.24 09:591.45930.000.000.00-16.00
174204242008.01.24 09:57sell0.30eurusd1.45920.00000.00002008.01.24 09:591.45950.000.000.00-9.00
174203732008.01.24 09:57buy0.20eurusd1.45970.00000.00002008.01.24 09:591.45930.000.000.00-8.00
174203512008.01.24 09:57sell0.10eurusd1.45920.00000.00002008.01.24 09:591.45950.000.000.00-3.00
174203022008.01.24 09:56sell0.30eurusd1.45950.00000.00002008.01.24 09:571.45950.000.000.000.00
174200562008.01.24 09:54sell0.20eurusd1.46000.00000.00002008.01.24 09:571.45940.000.000.0012.00
174198062008.01.24 09:52sell0.10eurusd1.46050.00000.00002008.01.24 09:571.45940.000.000.0011.00
174197842008.01.24 09:52sell0.60eurusd1.46050.00000.00002008.01.24 09:521.46070.000.000.00-12.00
174197582008.01.24 09:52buy0.50eurusd1.46100.00000.00002008.01.24 09:521.46050.000.000.00-25.00
174197362008.01.24 09:52sell0.40eurusd1.46050.00000.00002008.01.24 09:521.46070.000.000.00-8.00
174195372008.01.24 09:49sell0.30eurusd1.46100.00000.00002008.01.24 09:521.46070.000.000.009.00
174195062008.01.24 09:49buy0.20eurusd1.46150.00000.00002008.01.24 09:521.46050.000.000.00-20.00
174194902008.01.24 09:49sell0.10eurusd1.46100.00000.00002008.01.24 09:521.46070.000.000.003.00
174194712008.01.24 09:48buy0.50eurusd1.46130.00000.00002008.01.24 09:491.46100.000.000.00-15.00
174194392008.01.24 09:48sell0.40eurusd1.46080.00000.00002008.01.24 09:491.46120.000.000.00-16.00
174194232008.01.24 09:48buy0.30eurusd1.46130.00000.00002008.01.24 09:491.46100.000.000.00-9.00
174193912008.01.24 09:48sell0.20eurusd1.46080.00000.00002008.01.24 09:491.46120.000.000.00-8.00
174192122008.01.24 09:45buy0.10eurusd1.46130.00000.00002008.01.24 09:491.46100.000.000.00-3.00
174190302008.01.24 09:43sell0.50eurusd1.46080.00000.00002008.01.24 09:451.46130.000.000.00-25.00
174188502008.01.24 09:40sell0.40eurusd1.46130.00000.00002008.01.24 09:451.46130.000.000.000.00
174187362008.01.24 09:39buy0.30eurusd1.46180.00000.00002008.01.24 09:451.46110.000.000.00-21.00
174186982008.01.24 09:38sell0.20eurusd1.46130.00000.00002008.01.24 09:451.46130.000.000.000.00
174186442008.01.24 09:38buy0.10eurusd1.46180.00000.00002008.01.24 09:451.46110.000.000.00-7.00
174185912008.01.24 09:37buy0.70eurusd1.46150.00000.00002008.01.24 09:381.46150.000.000.000.00
174184872008.01.24 09:36buy0.60eurusd1.46100.00000.00002008.01.24 09:381.46150.000.000.0030.00
174184122008.01.24 09:35buy0.50eurusd1.46050.00000.00002008.01.24 09:381.46150.000.000.0050.00
174182992008.01.24 09:33sell0.40eurusd1.46000.00000.00002008.01.24 09:381.46170.000.000.00-68.00
174180302008.01.24 09:27buy0.30eurusd1.46050.00000.00002008.01.24 09:381.46160.000.000.0033.00
174179242008.01.24 09:26sell0.20eurusd1.46000.00000.00002008.01.24 09:381.46180.000.000.00-36.00
174177802008.01.24 09:24buy0.10eurusd1.46050.00000.00002008.01.24 09:381.46160.000.000.0011.00
174177772008.01.24 09:24buy0.60eurusd1.46060.00000.00002008.01.24 09:241.46030.000.000.00-18.00
174176702008.01.24 09:22buy0.50eurusd1.46010.00000.00002008.01.24 09:241.46030.000.000.0010.00
174172302008.01.24 09:19sell0.40eurusd1.45960.00000.00002008.01.24 09:241.46050.000.000.00-36.00
174168222008.01.24 09:15sell0.30eurusd1.46010.00000.00002008.01.24 09:241.46050.000.000.00-12.00
174168112008.01.24 09:15buy0.20eurusd1.46060.00000.00002008.01.24 09:241.46030.000.000.00-6.00
174166232008.01.24 09:14sell0.10eurusd1.46010.00000.00002008.01.24 09:241.46050.000.000.00-4.00
174166172008.01.24 09:14sell0.60eurusd1.46020.00000.00002008.01.24 09:141.46030.000.000.00-6.00
174162282008.01.24 09:09buy0.50eurusd1.46070.00000.00002008.01.24 09:141.46010.000.000.00-30.00
174161082008.01.24 09:08sell0.40eurusd1.46020.00000.00002008.01.24 09:141.46030.000.000.00-4.00
174160682008.01.24 09:07buy0.30eurusd1.46070.00000.00002008.01.24 09:141.46010.000.000.00-18.00
174160462008.01.24 09:07sell0.20eurusd1.46020.00000.00002008.01.24 09:141.46030.000.000.00-2.00
174159392008.01.24 09:07sell0.10eurusd1.46070.00000.00002008.01.24 09:141.46030.000.000.004.00
174159252008.01.24 09:06sell0.60eurusd1.46060.00000.00002008.01.24 09:071.46090.000.000.00-18.00
174154732008.01.24 09:06buy0.50eurusd1.46110.00000.00002008.01.24 09:071.46070.000.000.00-20.00
174153622008.01.24 09:06sell0.40eurusd1.46060.00000.00002008.01.24 09:071.46090.000.000.00-12.00
174152732008.01.24 09:05sell0.30eurusd1.46110.00000.00002008.01.24 09:071.46090.000.000.006.00
174150612008.01.24 09:04buy0.20eurusd1.46160.00000.00002008.01.24 09:071.46070.000.000.00-18.00
174148522008.01.24 09:04sell0.10eurusd1.46110.00000.00002008.01.24 09:071.46090.000.000.002.00
174147032008.01.24 09:03sell0.60eurusd1.46090.00000.00002008.01.24 09:041.46130.000.000.00-24.00
174146462008.01.24 09:02buy0.50eurusd1.46140.00000.00002008.01.24 09:041.46110.000.000.00-15.00
174146112008.01.24 09:01sell0.40eurusd1.46090.00000.00002008.01.24 09:041.46130.000.000.00-16.00
174145172008.01.24 09:01sell0.30eurusd1.46140.00000.00002008.01.24 09:041.46130.000.000.003.00
174144522008.01.24 09:00sell0.20eurusd1.46190.00000.00002008.01.24 09:041.46130.000.000.0012.00
174141052008.01.24 08:54buy0.10eurusd1.46240.00000.00002008.01.24 09:041.46110.000.000.00-13.00
174140882008.01.24 08:54buy0.60eurusd1.46250.00000.00002008.01.24 08:541.46220.000.000.00-18.00
174140462008.01.24 08:53sell0.50eurusd1.46200.00000.00002008.01.24 08:541.46240.000.000.00-20.00
174133992008.01.24 08:43buy0.40eurusd1.46250.00000.00002008.01.24 08:541.46220.000.000.00-12.00
174126222008.01.24 08:26sell0.30eurusd1.46200.00000.00002008.01.24 08:541.46240.000.000.00-12.00
174124442008.01.24 08:19buy0.20eurusd1.46250.00000.00002008.01.24 08:541.46220.000.000.00-6.00
174108332008.01.24 07:48buy0.10eurusd1.46200.00000.00002008.01.24 08:541.46220.000.000.002.00
174108232008.01.24 07:48buy0.50eurusd1.46210.00000.00002008.01.24 07:481.46180.000.000.00-15.00
174106012008.01.24 07:44sell0.40eurusd1.46160.00000.00002008.01.24 07:481.46200.000.000.00-16.00
174101392008.01.24 07:37buy0.30eurusd1.46210.00000.00002008.01.24 07:481.46180.000.000.00-9.00
174098502008.01.24 07:33sell0.20eurusd1.46160.00000.00002008.01.24 07:481.46200.000.000.00-8.00
174090922008.01.24 07:20buy0.10eurusd1.46210.00000.00002008.01.24 07:481.46180.000.000.00-3.00
174065992008.01.24 06:42buy0.10eurusd1.46180.00000.00002008.01.24 07:191.46180.000.000.000.00
171406102008.01.22 06:58sell0.50eurusd1.44150.00000.00002008.01.24 06:421.46190.000.00-0.59-1 020.00
171405622008.01.22 06:58buy0.40eurusd1.44201.46260.00002008.01.24 01:111.46260.000.00-3.49824.00
171402802008.01.22 06:51buy0.30eurusd1.44151.46260.00002008.01.24 01:111.46260.000.00-2.61633.00
171401542008.01.22 06:48sell0.20eurusd1.44100.00000.00002008.01.24 06:421.46190.000.00-0.24-418.00
171397792008.01.22 06:45sell0.10eurusd1.44150.00000.00002008.01.24 06:421.46180.000.00-0.12-203.00
171397342008.01.22 06:44sell0.30eurusd1.44170.00000.00002008.01.22 06:451.44170.000.000.000.00
171395772008.01.22 06:42sell0.20eurusd1.44220.00000.00002008.01.22 06:451.44170.000.000.0010.00
171388652008.01.22 06:32sell0.10eurusd1.44270.00000.00002008.01.22 06:451.44170.000.000.0010.00
171388412008.01.22 06:32sell0.50eurusd1.44250.00000.00002008.01.22 06:321.44280.000.000.00-15.00
171387442008.01.22 06:31sell0.40eurusd1.44300.00000.00002008.01.22 06:321.44280.000.000.008.00
171386462008.01.22 06:30buy0.30eurusd1.44350.00000.00002008.01.22 06:321.44270.000.000.00-24.00
171384542008.01.22 06:29buy0.20eurusd1.44300.00000.00002008.01.22 06:321.44270.000.000.00-6.00
171383232008.01.22 06:28sell0.10eurusd1.44250.00000.00002008.01.22 06:321.44290.000.000.00-4.00
171382272008.01.22 06:27sell0.30eurusd1.44270.00000.00002008.01.22 06:281.44260.000.000.003.00
171376802008.01.22 06:26sell0.20eurusd1.44320.00000.00002008.01.22 06:281.44260.000.000.0012.00
171363292008.01.22 06:17sell0.10eurusd1.44370.00000.00002008.01.22 06:281.44270.000.000.0010.00
171363062008.01.22 06:17sell0.60eurusd1.44370.00000.00002008.01.22 06:171.44390.000.000.00-12.00
171359202008.01.22 06:08buy0.50eurusd1.44420.00000.00002008.01.22 06:171.44370.000.000.00-25.00
171347092008.01.22 05:35sell0.40eurusd1.44370.00000.00002008.01.22 06:171.44390.000.000.00-8.00
171338902008.01.22 05:19sell0.30eurusd1.44420.00000.00002008.01.22 06:171.44390.000.000.009.00
171336622008.01.22 05:17buy0.20eurusd1.44470.00000.00002008.01.22 06:171.44370.000.000.00-20.00
171335492008.01.22 05:13sell0.10eurusd1.44420.00000.00002008.01.22 06:171.44390.000.000.003.00
171334712008.01.22 05:12sell0.50eurusd1.44400.00000.00002008.01.22 05:131.44440.000.000.00-20.00
171332592008.01.22 05:11sell0.40eurusd1.44450.00000.00002008.01.22 05:131.44440.000.000.004.00
171322712008.01.22 04:58buy0.30eurusd1.44500.00000.00002008.01.22 05:131.44420.000.000.00-24.00
171321532008.01.22 04:56buy0.20eurusd1.44450.00000.00002008.01.22 05:131.44420.000.000.00-6.00
171317632008.01.22 04:49sell0.10eurusd1.44400.00000.00002008.01.22 05:131.44440.000.000.00-4.00
171317572008.01.22 04:49sell0.50eurusd1.44390.00000.00002008.01.22 04:491.44420.000.000.00-15.00
171316492008.01.22 04:46buy0.40eurusd1.44440.00000.00002008.01.22 04:491.44400.000.000.00-16.00
171313062008.01.22 04:39sell0.30eurusd1.44390.00000.00002008.01.22 04:491.44420.000.000.00-9.00
171312772008.01.22 04:38buy0.20eurusd1.44440.00000.00002008.01.22 04:491.44400.000.000.00-8.00
171311422008.01.22 04:36sell0.10eurusd1.44390.00000.00002008.01.22 04:491.44420.000.000.00-3.00
171310712008.01.22 04:36sell0.40eurusd1.44420.00000.00002008.01.22 04:361.44420.000.000.000.00
171309932008.01.22 04:34sell0.30eurusd1.44470.00000.00002008.01.22 04:361.44420.000.000.0015.00
171309712008.01.22 04:34sell0.20eurusd1.44520.00000.00002008.01.22 04:361.44420.000.000.0020.00
171308912008.01.22 04:34buy0.10eurusd1.44570.00000.00002008.01.22 04:361.44390.000.000.00-18.00
171308492008.01.22 04:33buy0.40eurusd1.44540.00000.00002008.01.22 04:341.44550.000.000.004.00
171308092008.01.22 04:33buy0.30eurusd1.44490.00000.00002008.01.22 04:341.44550.000.000.0018.00
171307412008.01.22 04:32buy0.20eurusd1.44440.00000.00002008.01.22 04:341.44550.000.000.0022.00
171301902008.01.22 04:28sell0.10eurusd1.44390.00000.00002008.01.22 04:341.44570.000.000.00-18.00
171301832008.01.22 04:28buy0.60eurusd1.44420.00000.00002008.01.22 04:281.44390.000.000.00-18.00
171301672008.01.22 04:28sell0.50eurusd1.44370.00000.00002008.01.22 04:281.44410.000.000.00-20.00
171296642008.01.22 04:23buy0.40eurusd1.44420.00000.00002008.01.22 04:281.44390.000.000.00-12.00
171295732008.01.22 04:22sell0.30eurusd1.44370.00000.00002008.01.22 04:281.44410.000.000.00-12.00
171295412008.01.22 04:22buy0.20eurusd1.44420.00000.00002008.01.22 04:281.44390.000.000.00-6.00
171294002008.01.22 04:19buy0.10eurusd1.44370.00000.00002008.01.22 04:281.44390.000.000.002.00
  0.00 0.00 -7.05 -2 221.00
Closed P/L: -2 228.05
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 228.05 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 930.20 Equity: 930.20 Free Margin: 930.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 207.90 Gross Loss: 4 435.95 Total Net Profit: -2 228.05
Profit Factor: 0.50 Expected Payoff: -8.07  
Absolute Drawdown: 2 230.05 Maximal Drawdown: 3 507.95 (79.08%) Relative Drawdown: 79.08% (3 507.95)
 
Total Trades: 276 Short Positions (won %): 136 (29.41%) Long Positions (won %): 140 (32.14%)
Profit Trades (% of total): 85 (30.80%) Loss trades (% of total): 191 (69.20%)
Largest profit trade: 820.51 loss trade: -1 020.59
Average profit trade: 25.98 loss trade: -23.22
Maximum consecutive wins ($): 7 (121.00) consecutive losses ($): 17 (-182.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 478.90 (6) consecutive loss (count): -1 641.95 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 4