Strategy Tester Report
Pipmaker_V10
Activtrades-Server (Build 211)
|Simbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|15 Minuti (M15) 2007.01.03 00:00 - 2007.12.26 23:45 (2007.01.03 - 2007.12.27)
|Modello
|Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
|Parametri
|TradeShort=true;
TradeLong=true;
UseDPO=true;
UseCCI=true;
CCIPeriod=15; LotSize=0.2; LotIncrement=0; Multiplier=0; ProfitTarget=2; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true;
SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=10000;
|Barre sotto esame
|25185
|Ticks adoperati per il modello
|1184216
|Qualita' del modello
|90.00%
|Errori di grafici
|0
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|-8145.80
|Profitto lordo
|8752.10
|Perdita lorda
|-16897.90
|Fattore di profitto (profit factor)
|0.52
|Ricompensa attesa
|-29.62
|Drawdown assoluto
|8145.80
|Drawdown massimo
|8792.56 (82.58%)
|Drawdown relativo
|82.58% (8792.56)
|Operazioni totali
|275
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|204 (80.39%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|71 (76.06%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|218 (79.27%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|57 (20.73%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|1222.00
|operazione in perdita
|-1369.64
|Media
|operazione con profito
|40.15
|operazione in perdita
|-296.45
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|24 (91.86)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|7 (-6055.64)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|1569.42 (20)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-6055.64 (7)
|Media
|vincite consecutive
|7
|perdite consecutive
|2
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2007.01.03 00:45
|sell
|1
|0.20
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.01.03 02:31
|buy
|2
|0.20
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.01.04 00:26
|buy
|3
|0.20
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.01.05 09:00
|buy
|4
|0.20
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.01.08 08:19
|buy
|5
|0.20
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.01.10 12:47
|buy
|6
|0.20
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|7
|2007.01.11 01:17
|buy
|7
|0.20
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.01.12 03:00
|buy
|8
|0.20
|1.2897
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.01.23 13:49
|close
|8
|0.20
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|262.24
|10262.24
|10
|2007.01.23 13:49
|close
|7
|0.20
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|163.60
|10425.84
|11
|2007.01.23 13:49
|close
|6
|0.20
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|51.68
|10477.52
|12
|2007.01.23 13:49
|close
|5
|0.20
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|14.40
|10491.92
|13
|2007.01.23 13:49
|close
|4
|0.20
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|-152.24
|10339.68
|14
|2007.01.23 13:49
|close
|3
|0.20
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|-288.88
|10050.80
|15
|2007.01.23 13:49
|close
|2
|0.20
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|-516.80
|9534.00
|16
|2007.01.23 13:49
|close
|1
|0.20
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|471.20
|10005.20
|17
|2007.01.23 13:49
|buy
|9
|0.20
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.01.23 13:52
|close
|9
|0.20
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10007.20
|19
|2007.01.23 13:53
|buy
|10
|0.20
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.01.23 13:53
|close
|10
|0.20
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10009.20
|21
|2007.01.23 13:53
|buy
|11
|0.20
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.01.23 14:06
|close
|11
|0.20
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10013.20
|23
|2007.01.23 14:06
|buy
|12
|0.20
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.01.23 14:12
|close
|12
|0.20
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10015.20
|25
|2007.01.23 14:12
|buy
|13
|0.20
|1.3043
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.01.23 14:45
|buy
|14
|0.20
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|27
|2007.01.23 16:09
|close
|14
|0.20
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10031.20
|28
|2007.01.23 16:09
|close
|13
|0.20
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|10017.20
|29
|2007.01.23 16:09
|buy
|15
|0.20
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.01.23 16:32
|close
|15
|0.20
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10019.20
|31
|2007.01.23 16:32
|buy
|16
|0.20
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.01.23 16:32
|close
|16
|0.20
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10021.20
|33
|2007.01.23 16:33
|buy
|17
|0.20
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.01.23 20:15
|buy
|18
|0.20
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|35
|2007.01.24 00:01
|sell
|19
|0.20
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.01.25 03:00
|buy
|20
|0.20
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|37
|2007.01.26 00:45
|buy
|21
|0.20
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.01.31 16:21
|close
|21
|0.20
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|94.08
|10115.28
|39
|2007.01.31 16:21
|close
|20
|0.20
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|41.44
|10156.72
|40
|2007.01.31 16:21
|close
|19
|0.20
|1.2993
|0.0000
|0.0000
|45.02
|10201.74
|41
|2007.01.31 16:21
|close
|18
|0.20
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|-71.12
|10130.62
|42
|2007.01.31 16:21
|close
|17
|0.20
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|-107.12
|10023.50
|43
|2007.01.31 16:21
|buy
|22
|0.20
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.01.31 16:27
|close
|22
|0.20
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10025.50
|45
|2007.01.31 16:27
|buy
|23
|0.20
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.01.31 16:27
|close
|23
|0.20
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10027.50
|47
|2007.01.31 16:27
|buy
|24
|0.20
|1.2998
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.01.31 16:43
|close
|24
|0.20
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10029.50
|49
|2007.01.31 16:43
|buy
|25
|0.20
|1.3000
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.01.31 16:43
|close
|25
|0.20
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10031.50
|51
|2007.01.31 16:43
|buy
|26
|0.20
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.01.31 16:43
|close
|26
|0.20
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10033.50
|53
|2007.01.31 16:43
|buy
|27
|0.20
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.01.31 16:43
|close
|27
|0.20
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10035.50
|55
|2007.01.31 16:43
|buy
|28
|0.20
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.01.31 16:44
|close
|28
|0.20
|1.3009
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10037.50
|57
|2007.01.31 16:44
|buy
|29
|0.20
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.01.31 16:45
|close
|29
|0.20
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10039.50
|59
|2007.01.31 16:45
|buy
|30
|0.20
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.01.31 17:03
|buy
|31
|0.20
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|61
|2007.01.31 17:09
|close
|31
|0.20
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|18.00
|10057.50
|62
|2007.01.31 17:09
|close
|30
|0.20
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|10043.50
|63
|2007.01.31 17:09
|buy
|32
|0.20
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.01.31 17:15
|close
|32
|0.20
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10045.50
|65
|2007.01.31 17:15
|buy
|33
|0.20
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.01.31 17:15
|close
|33
|0.20
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10047.50
|67
|2007.01.31 17:15
|buy
|34
|0.20
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.01.31 17:30
|buy
|35
|0.20
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.01.31 20:16
|close
|35
|0.20
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|18.00
|10065.50
|70
|2007.01.31 20:16
|close
|34
|0.20
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|10051.50
|71
|2007.01.31 20:16
|buy
|36
|0.20
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.01.31 20:16
|close
|36
|0.20
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10053.50
|73
|2007.01.31 20:16
|buy
|37
|0.20
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.01.31 20:16
|close
|37
|0.20
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10057.50
|75
|2007.01.31 20:16
|buy
|38
|0.20
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.01.31 20:17
|close
|38
|0.20
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10059.50
|77
|2007.01.31 20:17
|buy
|39
|0.20
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.01.31 20:17
|close
|39
|0.20
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10061.50
|79
|2007.01.31 20:17
|buy
|40
|0.20
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.01.31 20:17
|close
|40
|0.20
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10065.50
|81
|2007.01.31 20:17
|buy
|41
|0.20
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.01.31 20:51
|close
|41
|0.20
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10067.50
|83
|2007.01.31 20:51
|buy
|42
|0.20
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.01.31 20:52
|close
|42
|0.20
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10069.50
|85
|2007.01.31 20:52
|buy
|43
|0.20
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.02.01 08:30
|sell
|44
|0.20
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|87
|2007.02.01 16:48
|buy
|45
|0.20
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.02.02 14:30
|close
|45
|0.20
|1.3051
|0.0000
|0.0000
|57.36
|10126.86
|89
|2007.02.02 14:30
|close
|44
|0.20
|1.3053
|0.0000
|0.0000
|-78.14
|10048.72
|90
|2007.02.02 14:30
|close
|43
|0.20
|1.3051
|0.0000
|0.0000
|25.44
|10074.16
|91
|2007.02.02 14:30
|buy
|46
|0.20
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.02.02 14:30
|close
|46
|0.20
|1.3057
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10076.16
|93
|2007.02.02 14:30
|buy
|47
|0.20
|1.3061
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.02.02 14:30
|close
|47
|0.20
|1.3062
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10078.16
|95
|2007.02.02 14:30
|buy
|48
|0.20
|1.3063
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.02.02 14:31
|buy
|49
|0.20
|1.3048
|0.0000
|0.0000
|97
|2007.02.02 14:32
|buy
|50
|0.20
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.02.02 14:33
|close
|50
|0.20
|1.3049
|0.0000
|0.0000
|32.00
|10110.16
|99
|2007.02.02 14:33
|close
|49
|0.20
|1.3049
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10112.16
|100
|2007.02.02 14:33
|close
|48
|0.20
|1.3049
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|10084.16
|101
|2007.02.02 14:33
|buy
|51
|0.20
|1.3050
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.02.02 14:35
|close
|51
|0.20
|1.3051
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10086.16
|103
|2007.02.02 14:35
|buy
|52
|0.20
|1.3054
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.02.02 14:36
|close
|52
|0.20
|1.3055
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10088.16
|105
|2007.02.02 14:36
|buy
|53
|0.20
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.02.02 14:39
|buy
|54
|0.20
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.02.02 14:42
|close
|54
|0.20
|1.3052
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10108.16
|108
|2007.02.02 14:42
|close
|53
|0.20
|1.3052
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|10094.16
|109
|2007.02.02 14:42
|buy
|55
|0.20
|1.3053
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.02.02 14:49
|buy
|56
|0.20
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|111
|2007.02.02 14:56
|close
|56
|0.20
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10114.16
|112
|2007.02.02 14:56
|close
|55
|0.20
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|10102.16
|113
|2007.02.02 14:56
|buy
|57
|0.20
|1.3050
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.02.02 15:15
|sell
|58
|0.20
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|115
|2007.02.05 09:30
|buy
|59
|0.20
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.02.06 01:32
|buy
|60
|0.20
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|117
|2007.02.06 19:21
|close
|60
|0.20
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|84.00
|10186.16
|118
|2007.02.06 19:21
|close
|59
|0.20
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|35.36
|10221.52
|119
|2007.02.06 19:21
|close
|58
|0.20
|1.2982
|0.0000
|0.0000
|27.72
|10249.24
|120
|2007.02.06 19:21
|close
|57
|0.20
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|-141.28
|10107.96
|121
|2007.02.06 19:21
|buy
|61
|0.20
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.02.06 19:24
|close
|61
|0.20
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10109.96
|123
|2007.02.06 19:24
|buy
|62
|0.20
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.02.06 19:29
|close
|62
|0.20
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10111.96
|125
|2007.02.06 19:29
|buy
|63
|0.20
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.02.06 23:13
|close
|63
|0.20
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10113.96
|127
|2007.02.06 23:13
|buy
|64
|0.20
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.02.07 01:02
|sell
|65
|0.20
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.02.08 02:42
|sell
|66
|0.20
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.02.08 09:36
|close
|66
|0.20
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10153.96
|131
|2007.02.08 09:36
|close
|65
|0.20
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|-28.42
|10125.54
|132
|2007.02.08 09:36
|close
|64
|0.20
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|-8.56
|10116.98
|133
|2007.02.08 09:36
|sell
|67
|0.20
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.02.08 09:42
|close
|67
|0.20
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10118.98
|135
|2007.02.08 09:42
|sell
|68
|0.20
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.02.08 09:45
|close
|68
|0.20
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10120.98
|137
|2007.02.08 09:45
|sell
|69
|0.20
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.02.08 09:47
|close
|69
|0.20
|1.2982
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10122.98
|139
|2007.02.08 09:47
|sell
|70
|0.20
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.02.08 13:20
|close
|70
|0.20
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10126.98
|141
|2007.02.08 13:30
|sell
|71
|0.20
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.02.08 13:33
|close
|71
|0.20
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10128.98
|143
|2007.02.08 13:34
|sell
|72
|0.20
|1.2982
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.02.08 13:47
|close
|72
|0.20
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10130.98
|145
|2007.02.08 13:47
|sell
|73
|0.20
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.02.08 13:48
|close
|73
|0.20
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10132.98
|147
|2007.02.08 13:48
|sell
|74
|0.20
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.02.08 13:48
|close
|74
|0.20
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10134.98
|149
|2007.02.08 13:48
|sell
|75
|0.20
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.02.08 15:30
|buy
|76
|0.20
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|151
|2007.02.09 01:00
|sell
|77
|0.20
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.02.12 10:50
|close
|77
|0.20
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|105.86
|10240.84
|153
|2007.02.12 10:50
|close
|76
|0.20
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|-89.28
|10151.56
|154
|2007.02.12 10:50
|close
|75
|0.20
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|-14.28
|10137.28
|155
|2007.02.12 10:50
|sell
|78
|0.20
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.02.12 10:50
|close
|78
|0.20
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10141.28
|157
|2007.02.12 10:50
|sell
|79
|0.20
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.02.12 11:16
|close
|79
|0.20
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10143.28
|159
|2007.02.12 11:16
|sell
|80
|0.20
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.02.12 11:16
|close
|80
|0.20
|1.2973
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10147.28
|161
|2007.02.12 11:16
|sell
|81
|0.20
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.02.12 11:16
|close
|81
|0.20
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10149.28
|163
|2007.02.12 11:16
|sell
|82
|0.20
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.02.12 11:17
|close
|82
|0.20
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10151.28
|165
|2007.02.12 11:17
|sell
|83
|0.20
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.02.12 11:18
|close
|83
|0.20
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10153.28
|167
|2007.02.12 11:18
|sell
|84
|0.20
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.02.12 11:20
|close
|84
|0.20
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10157.28
|169
|2007.02.12 11:20
|sell
|85
|0.20
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.02.12 11:24
|close
|85
|0.20
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10161.28
|171
|2007.02.12 11:24
|sell
|86
|0.20
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.02.12 13:00
|close
|86
|0.20
|1.2951
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10163.28
|173
|2007.02.12 13:00
|sell
|87
|0.20
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.02.12 13:10
|close
|87
|0.20
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10165.28
|175
|2007.02.12 13:11
|sell
|88
|0.20
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.02.12 13:11
|close
|88
|0.20
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10167.28
|177
|2007.02.12 13:11
|sell
|89
|0.20
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.02.12 13:13
|close
|89
|0.20
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10169.28
|179
|2007.02.12 13:14
|sell
|90
|0.20
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.02.12 14:07
|sell
|91
|0.20
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.02.13 06:43
|buy
|92
|0.20
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.02.14 00:30
|sell
|93
|0.20
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|183
|2007.02.15 09:01
|sell
|94
|0.20
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.02.19 02:46
|sell
|95
|0.20
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|185
|2007.02.26 06:00
|sell
|96
|0.20
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.02.28 00:08
|sell
|97
|0.20
|1.3232
|0.0000
|0.0000
|187
|2007.03.05 12:33
|close
|97
|0.20
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|257.30
|10426.58
|188
|2007.03.05 12:33
|close
|96
|0.20
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|151.02
|10577.60
|189
|2007.03.05 12:33
|close
|95
|0.20
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|78.04
|10655.64
|190
|2007.03.05 12:33
|close
|94
|0.20
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|43.76
|10699.40
|191
|2007.03.05 12:33
|close
|93
|0.20
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|-146.66
|10552.74
|192
|2007.03.05 12:33
|close
|92
|0.20
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|253.20
|10805.94
|193
|2007.03.05 12:33
|close
|91
|0.20
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|-298.94
|10507.00
|194
|2007.03.05 12:33
|close
|90
|0.20
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|-328.94
|10178.06
|195
|2007.03.05 12:34
|sell
|98
|0.20
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.03.05 12:35
|close
|98
|0.20
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10180.06
|197
|2007.03.05 12:35
|sell
|99
|0.20
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.03.05 12:39
|close
|99
|0.20
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10182.06
|199
|2007.03.05 12:39
|sell
|100
|0.20
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.03.05 12:40
|close
|100
|0.20
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10186.06
|201
|2007.03.05 12:41
|sell
|101
|0.20
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.03.05 12:42
|close
|101
|0.20
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10190.06
|203
|2007.03.05 12:42
|sell
|102
|0.20
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.03.05 12:42
|close
|102
|0.20
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10192.06
|205
|2007.03.05 12:42
|sell
|103
|0.20
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.03.05 12:46
|close
|103
|0.20
|1.3086
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10196.06
|207
|2007.03.05 12:46
|sell
|104
|0.20
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.03.05 13:48
|close
|104
|0.20
|1.3084
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10198.06
|209
|2007.03.05 13:48
|sell
|105
|0.20
|1.3081
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.03.05 14:11
|close
|105
|0.20
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10200.06
|211
|2007.03.05 14:11
|sell
|106
|0.20
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.03.05 14:11
|close
|106
|0.20
|1.3078
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10202.06
|213
|2007.03.05 14:11
|sell
|107
|0.20
|1.3075
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.03.05 15:24
|close
|107
|0.20
|1.3074
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10204.06
|215
|2007.03.05 15:24
|sell
|108
|0.20
|1.3070
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.03.05 18:00
|sell
|109
|0.20
|1.3089
|0.0000
|0.0000
|217
|2007.03.06 01:15
|buy
|110
|0.20
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.03.07 02:30
|sell
|111
|0.20
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|219
|2007.03.08 00:15
|sell
|112
|0.20
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.03.09 14:38
|close
|112
|0.20
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|125.86
|10329.92
|221
|2007.03.09 14:38
|close
|111
|0.20
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|15.44
|10345.36
|222
|2007.03.09 14:38
|close
|110
|0.20
|1.3112
|0.0000
|0.0000
|8.80
|10354.16
|223
|2007.03.09 14:38
|close
|109
|0.20
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|-50.84
|10303.32
|224
|2007.03.09 14:38
|close
|108
|0.20
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|-88.84
|10214.48
|225
|2007.03.09 14:45
|sell
|113
|0.20
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.03.09 14:48
|close
|113
|0.20
|1.3107
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10216.48
|227
|2007.03.09 14:48
|sell
|114
|0.20
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.03.09 14:48
|close
|114
|0.20
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10220.48
|229
|2007.03.09 14:48
|sell
|115
|0.20
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.03.09 14:49
|close
|115
|0.20
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10222.48
|231
|2007.03.09 14:49
|sell
|116
|0.20
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.03.09 14:51
|close
|116
|0.20
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10224.48
|233
|2007.03.09 14:51
|sell
|117
|0.20
|1.3094
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.03.09 14:53
|close
|117
|0.20
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10226.48
|235
|2007.03.09 14:53
|sell
|118
|0.20
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.03.09 15:28
|close
|118
|0.20
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10228.48
|237
|2007.03.09 15:28
|sell
|119
|0.20
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.03.09 16:02
|sell
|120
|0.20
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.03.12 00:50
|buy
|121
|0.20
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.03.13 01:01
|sell
|122
|0.20
|1.3184
|0.0000
|0.0000
|241
|2007.03.15 08:30
|sell
|123
|0.20
|1.3211
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.03.19 01:16
|sell
|124
|0.20
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|243
|2007.03.22 03:30
|sell
|125
|0.20
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.04.06 01:18
|sell
|126
|0.20
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|245
|2007.04.13 00:30
|sell
|127
|0.20
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.04.16 00:00
|sell
|128
|0.20
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|247
|2007.04.19 02:17
|sell
|129
|0.20
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.06.08 12:05
|close
|129
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|507.00
|10735.48
|249
|2007.06.08 12:05
|close
|128
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|424.30
|11159.78
|250
|2007.06.08 12:05
|close
|127
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|256.16
|11415.94
|251
|2007.06.08 12:05
|close
|126
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|143.18
|11559.12
|252
|2007.06.08 12:05
|close
|125
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|61.08
|11620.20
|253
|2007.06.08 12:05
|close
|124
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|-83.62
|11536.58
|254
|2007.06.08 12:05
|close
|123
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|-289.90
|11246.68
|255
|2007.06.08 12:05
|close
|122
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|-344.46
|10902.22
|256
|2007.06.08 12:05
|close
|121
|0.20
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|386.40
|11288.62
|257
|2007.06.08 12:05
|close
|120
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|-506.74
|10781.88
|258
|2007.06.08 12:05
|close
|119
|0.20
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|-536.74
|10245.14
|259
|2007.06.08 12:05
|sell
|130
|0.20
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.06.08 12:06
|close
|130
|0.20
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10247.14
|261
|2007.06.08 12:06
|sell
|131
|0.20
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|262
|2007.06.08 12:07
|close
|131
|0.20
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10249.14
|263
|2007.06.08 12:07
|sell
|132
|0.20
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.06.08 12:12
|close
|132
|0.20
|1.3336
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10251.14
|265
|2007.06.08 12:12
|sell
|133
|0.20
|1.3335
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.06.08 12:13
|close
|133
|0.20
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10253.14
|267
|2007.06.08 12:13
|sell
|134
|0.20
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.06.08 12:13
|close
|134
|0.20
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10255.14
|269
|2007.06.08 12:13
|sell
|135
|0.20
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.06.08 12:15
|close
|135
|0.20
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10259.14
|271
|2007.06.08 12:15
|sell
|136
|0.20
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.06.08 12:15
|close
|136
|0.20
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10265.14
|273
|2007.06.08 12:15
|sell
|137
|0.20
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.06.08 12:45
|sell
|138
|0.20
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.06.08 17:17
|sell
|139
|0.20
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.06.11 00:00
|buy
|140
|0.20
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.06.12 15:57
|close
|140
|0.20
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|-92.64
|10172.50
|278
|2007.06.12 15:57
|close
|139
|0.20
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|65.72
|10238.22
|279
|2007.06.12 15:57
|close
|138
|0.20
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|33.72
|10271.94
|280
|2007.06.12 15:57
|close
|137
|0.20
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|3.72
|10275.66
|281
|2007.06.12 15:57
|sell
|141
|0.20
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.06.12 16:00
|close
|141
|0.20
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10279.66
|283
|2007.06.12 16:00
|sell
|142
|0.20
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.06.12 16:28
|close
|142
|0.20
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10281.66
|285
|2007.06.12 16:29
|sell
|143
|0.20
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.06.12 21:07
|close
|143
|0.20
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10283.66
|287
|2007.06.12 21:08
|sell
|144
|0.20
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.06.12 21:09
|close
|144
|0.20
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10293.66
|289
|2007.06.12 21:10
|sell
|145
|0.20
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.06.12 21:45
|close
|145
|0.20
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10295.66
|291
|2007.06.12 21:45
|sell
|146
|0.20
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|292
|2007.06.12 22:10
|close
|146
|0.20
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10297.66
|293
|2007.06.12 22:10
|sell
|147
|0.20
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.06.12 22:32
|close
|147
|0.20
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10299.66
|295
|2007.06.12 22:32
|sell
|148
|0.20
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.06.12 22:48
|close
|148
|0.20
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10301.66
|297
|2007.06.12 22:49
|sell
|149
|0.20
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.06.13 02:03
|close
|149
|0.20
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|7.86
|10309.52
|299
|2007.06.13 02:04
|sell
|150
|0.20
|1.3296
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.06.13 02:09
|close
|150
|0.20
|1.3295
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10311.52
|301
|2007.06.13 02:09
|sell
|151
|0.20
|1.3295
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.06.13 02:10
|close
|151
|0.20
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10313.52
|303
|2007.06.13 02:10
|sell
|152
|0.20
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.06.13 02:13
|close
|152
|0.20
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10315.52
|305
|2007.06.13 02:13
|sell
|153
|0.20
|1.3291
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.06.13 02:37
|close
|153
|0.20
|1.3290
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10317.52
|307
|2007.06.13 02:37
|sell
|154
|0.20
|1.3287
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.06.13 07:16
|buy
|155
|0.20
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.06.14 03:01
|sell
|156
|0.20
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.06.19 09:51
|sell
|157
|0.20
|1.3407
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.06.20 01:21
|sell
|158
|0.20
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.06.25 01:00
|sell
|159
|0.20
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|313
|2007.07.02 01:31
|sell
|160
|0.20
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.07.03 01:15
|sell
|161
|0.20
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.07.11 01:15
|sell
|162
|0.20
|1.3748
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.07.11 19:21
|sell
|163
|0.20
|1.3764
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.07.13 01:00
|sell
|164
|0.20
|1.3782
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.08.14 19:55
|close
|164
|0.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|461.80
|10779.32
|319
|2007.08.14 19:55
|close
|163
|0.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|425.24
|11204.56
|320
|2007.08.14 19:55
|close
|162
|0.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|393.24
|11597.80
|321
|2007.08.14 19:55
|close
|161
|0.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|144.12
|11741.92
|322
|2007.08.14 19:55
|close
|160
|0.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|-32.02
|11709.90
|323
|2007.08.14 19:55
|close
|159
|0.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|-177.00
|11532.90
|324
|2007.08.14 19:55
|close
|158
|0.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|-261.70
|11271.20
|325
|2007.08.14 19:55
|close
|157
|0.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|-291.84
|10979.36
|326
|2007.08.14 19:55
|close
|156
|0.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|-496.26
|10483.10
|327
|2007.08.14 19:55
|close
|155
|0.20
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|434.32
|10917.42
|328
|2007.08.14 19:55
|close
|154
|0.20
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|-532.68
|10384.74
|329
|2007.08.14 19:55
|sell
|165
|0.20
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.08.14 19:55
|close
|165
|0.20
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10390.74
|331
|2007.08.14 19:55
|sell
|166
|0.20
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.08.14 19:55
|close
|166
|0.20
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10392.74
|333
|2007.08.14 19:55
|sell
|167
|0.20
|1.3538
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.08.14 20:04
|close
|167
|0.20
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10394.74
|335
|2007.08.14 20:04
|sell
|168
|0.20
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.08.14 21:55
|close
|168
|0.20
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10396.74
|337
|2007.08.14 21:55
|sell
|169
|0.20
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.08.15 01:43
|close
|169
|0.20
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|3.86
|10400.60
|339
|2007.08.15 01:43
|sell
|170
|0.20
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.08.15 02:12
|close
|170
|0.20
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10404.60
|341
|2007.08.15 02:12
|sell
|171
|0.20
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.08.15 02:49
|close
|171
|0.20
|1.3526
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10406.60
|343
|2007.08.15 02:52
|sell
|172
|0.20
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.08.15 03:37
|close
|172
|0.20
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10408.60
|345
|2007.08.15 03:38
|sell
|173
|0.20
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.08.15 05:22
|close
|173
|0.20
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10410.60
|347
|2007.08.15 05:22
|sell
|174
|0.20
|1.3516
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.08.15 06:22
|close
|174
|0.20
|1.3514
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10414.60
|349
|2007.08.15 06:23
|sell
|175
|0.20
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.08.15 06:30
|close
|175
|0.20
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10418.60
|351
|2007.08.15 06:31
|sell
|176
|0.20
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.08.15 06:39
|close
|176
|0.20
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10420.60
|353
|2007.08.15 06:40
|sell
|177
|0.20
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.08.15 06:46
|close
|177
|0.20
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10422.60
|355
|2007.08.15 06:47
|sell
|178
|0.20
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.08.15 07:34
|close
|178
|0.20
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10424.60
|357
|2007.08.15 07:34
|sell
|179
|0.20
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.08.15 07:34
|close
|179
|0.20
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10426.60
|359
|2007.08.15 07:34
|sell
|180
|0.20
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.08.15 07:36
|close
|180
|0.20
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10428.60
|361
|2007.08.15 07:36
|sell
|181
|0.20
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.08.15 07:36
|close
|181
|0.20
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10432.60
|363
|2007.08.15 07:36
|sell
|182
|0.20
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.08.15 07:38
|close
|182
|0.20
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10434.60
|365
|2007.08.15 07:38
|sell
|183
|0.20
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.08.15 07:45
|close
|183
|0.20
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10436.60
|367
|2007.08.15 07:45
|sell
|184
|0.20
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.08.15 07:45
|close
|184
|0.20
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10440.60
|369
|2007.08.15 07:45
|sell
|185
|0.20
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.08.15 07:49
|close
|185
|0.20
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10442.60
|371
|2007.08.15 07:50
|sell
|186
|0.20
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.08.15 08:14
|close
|186
|0.20
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10446.60
|373
|2007.08.15 08:15
|sell
|187
|0.20
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.08.15 08:20
|close
|187
|0.20
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10448.60
|375
|2007.08.15 08:21
|sell
|188
|0.20
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.08.15 09:00
|sell
|189
|0.20
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|377
|2007.08.15 09:04
|close
|189
|0.20
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|28.00
|10476.60
|378
|2007.08.15 09:04
|close
|188
|0.20
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|10452.60
|379
|2007.08.15 09:04
|sell
|190
|0.20
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.08.15 12:13
|close
|190
|0.20
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10454.60
|381
|2007.08.15 12:13
|sell
|191
|0.20
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.08.15 12:15
|close
|191
|0.20
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10456.60
|383
|2007.08.15 12:15
|sell
|192
|0.20
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.08.15 12:17
|close
|192
|0.20
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10458.60
|385
|2007.08.15 12:17
|sell
|193
|0.20
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|386
|2007.08.15 12:59
|close
|193
|0.20
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10460.60
|387
|2007.08.15 12:59
|sell
|194
|0.20
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|388
|2007.08.15 13:00
|close
|194
|0.20
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10462.60
|389
|2007.08.15 13:00
|sell
|195
|0.20
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.08.15 13:13
|close
|195
|0.20
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10464.60
|391
|2007.08.15 13:13
|sell
|196
|0.20
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.08.15 13:34
|close
|196
|0.20
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10466.60
|393
|2007.08.15 13:34
|sell
|197
|0.20
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.08.15 13:51
|close
|197
|0.20
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10470.60
|395
|2007.08.15 13:51
|sell
|198
|0.20
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.08.15 14:54
|close
|198
|0.20
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10474.60
|397
|2007.08.15 14:54
|sell
|199
|0.20
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.08.15 14:54
|close
|199
|0.20
|1.3461
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10480.60
|399
|2007.08.15 14:54
|sell
|200
|0.20
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|400
|2007.08.15 15:00
|close
|200
|0.20
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10482.60
|401
|2007.08.15 15:00
|sell
|201
|0.20
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.08.15 16:45
|sell
|202
|0.20
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|403
|2007.08.15 18:46
|close
|202
|0.20
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10502.60
|404
|2007.08.15 18:46
|close
|201
|0.20
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|10490.60
|405
|2007.08.15 18:46
|sell
|203
|0.20
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.08.15 20:48
|close
|203
|0.20
|1.3461
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10494.60
|407
|2007.08.15 20:48
|sell
|204
|0.20
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.08.15 21:14
|close
|204
|0.20
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10498.60
|409
|2007.08.15 21:14
|sell
|205
|0.20
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.08.15 21:24
|close
|205
|0.20
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10500.60
|411
|2007.08.15 21:25
|sell
|206
|0.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|412
|2007.08.15 21:29
|close
|206
|0.20
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10502.60
|413
|2007.08.15 21:29
|sell
|207
|0.20
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|414
|2007.08.15 21:53
|close
|207
|0.20
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10504.60
|415
|2007.08.15 21:54
|sell
|208
|0.20
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.08.15 22:52
|close
|208
|0.20
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10508.60
|417
|2007.08.15 22:53
|sell
|209
|0.20
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.08.15 22:55
|close
|209
|0.20
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10512.60
|419
|2007.08.15 22:56
|sell
|210
|0.20
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.08.15 23:05
|close
|210
|0.20
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10514.60
|421
|2007.08.15 23:05
|sell
|211
|0.20
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.08.15 23:06
|close
|211
|0.20
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10516.60
|423
|2007.08.15 23:06
|sell
|212
|0.20
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.08.15 23:11
|close
|212
|0.20
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10518.60
|425
|2007.08.15 23:11
|sell
|213
|0.20
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.08.15 23:19
|close
|213
|0.20
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10520.60
|427
|2007.08.15 23:19
|sell
|214
|0.20
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.08.15 23:21
|close
|214
|0.20
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10522.60
|429
|2007.08.15 23:21
|sell
|215
|0.20
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.08.15 23:33
|close
|215
|0.20
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10526.60
|431
|2007.08.15 23:33
|sell
|216
|0.20
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|432
|2007.08.15 23:35
|close
|216
|0.20
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10530.60
|433
|2007.08.15 23:36
|sell
|217
|0.20
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.08.16 01:45
|buy
|218
|0.20
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|435
|2007.08.20 02:00
|sell
|219
|0.20
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|436
|2007.08.22 03:30
|close
|219
|0.20
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|41.72
|10572.32
|437
|2007.08.22 03:30
|close
|218
|0.20
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|27.44
|10599.76
|438
|2007.08.22 03:30
|close
|217
|0.20
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|-66.98
|10532.78
|439
|2007.08.22 03:30
|sell
|220
|0.20
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|440
|2007.08.22 05:00
|buy
|221
|0.20
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|441
|2007.08.23 01:30
|sell
|222
|0.20
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|442
|2007.08.24 00:17
|sell
|223
|0.20
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|443
|2007.08.27 00:15
|sell
|224
|0.20
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|444
|2007.08.29 01:20
|close
|224
|0.20
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|169.72
|10702.50
|445
|2007.08.29 01:20
|close
|223
|0.20
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|-44.42
|10658.08
|446
|2007.08.29 01:20
|close
|222
|0.20
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|-74.56
|10583.52
|447
|2007.08.29 01:20
|close
|221
|0.20
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|219.52
|10803.04
|448
|2007.08.29 01:20
|close
|220
|0.20
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|-262.98
|10540.06
|449
|2007.08.29 01:20
|sell
|225
|0.20
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.08.29 01:46
|close
|225
|0.20
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10542.06
|451
|2007.08.29 01:46
|sell
|226
|0.20
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.08.29 02:14
|close
|226
|0.20
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10548.06
|453
|2007.08.29 02:14
|sell
|227
|0.20
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.08.29 02:15
|close
|227
|0.20
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10550.06
|455
|2007.08.29 02:15
|sell
|228
|0.20
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|456
|2007.08.29 03:16
|close
|228
|0.20
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10552.06
|457
|2007.08.29 03:16
|sell
|229
|0.20
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.08.29 03:20
|close
|229
|0.20
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10554.06
|459
|2007.08.29 03:20
|sell
|230
|0.20
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.08.29 08:00
|sell
|231
|0.20
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|461
|2007.08.29 09:03
|close
|231
|0.20
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|22.00
|10576.06
|462
|2007.08.29 09:03
|close
|230
|0.20
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|10558.06
|463
|2007.08.29 09:03
|sell
|232
|0.20
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.08.29 09:05
|close
|232
|0.20
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10560.06
|465
|2007.08.29 09:05
|sell
|233
|0.20
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|466
|2007.08.29 09:07
|close
|233
|0.20
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10562.06
|467
|2007.08.29 09:07
|sell
|234
|0.20
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.08.29 11:00
|sell
|235
|0.20
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|469
|2007.08.29 12:20
|buy
|236
|0.20
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.08.30 00:31
|sell
|237
|0.20
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|471
|2007.08.30 11:57
|close
|237
|0.20
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|128.00
|10690.06
|472
|2007.08.30 11:57
|close
|236
|0.20
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|-13.92
|10676.14
|473
|2007.08.30 11:57
|close
|235
|0.20
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|-26.42
|10649.72
|474
|2007.08.30 11:57
|close
|234
|0.20
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|-78.42
|10571.30
|475
|2007.08.30 11:57
|sell
|238
|0.20
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.08.30 13:24
|close
|238
|0.20
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10573.30
|477
|2007.08.30 13:24
|sell
|239
|0.20
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.08.30 13:26
|close
|239
|0.20
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10575.30
|479
|2007.08.30 13:26
|sell
|240
|0.20
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.08.30 14:07
|sell
|241
|0.20
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|481
|2007.08.30 19:45
|sell
|242
|0.20
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|482
|2007.08.31 00:30
|buy
|243
|0.20
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|483
|2007.09.04 09:58
|close
|243
|0.20
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|-83.28
|10492.02
|484
|2007.09.04 09:58
|close
|242
|0.20
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|91.58
|10583.60
|485
|2007.09.04 09:58
|close
|241
|0.20
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|17.58
|10601.18
|486
|2007.09.04 09:58
|close
|240
|0.20
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-12.42
|10588.76
|487
|2007.09.04 09:58
|sell
|244
|0.20
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|488
|2007.09.04 10:12
|close
|244
|0.20
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10590.76
|489
|2007.09.04 10:12
|sell
|245
|0.20
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|490
|2007.09.04 10:13
|close
|245
|0.20
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10592.76
|491
|2007.09.04 10:13
|sell
|246
|0.20
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.09.04 10:19
|close
|246
|0.20
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10594.76
|493
|2007.09.04 10:19
|sell
|247
|0.20
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.09.04 11:18
|close
|247
|0.20
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10596.76
|495
|2007.09.04 11:19
|sell
|248
|0.20
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|496
|2007.09.04 12:01
|close
|248
|0.20
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10602.76
|497
|2007.09.04 12:02
|sell
|249
|0.20
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.09.04 12:02
|close
|249
|0.20
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10606.76
|499
|2007.09.04 12:02
|sell
|250
|0.20
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|500
|2007.09.04 12:16
|close
|250
|0.20
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10608.76
|501
|2007.09.04 12:16
|sell
|251
|0.20
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.09.04 12:30
|close
|251
|0.20
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10612.76
|503
|2007.09.04 12:30
|sell
|252
|0.20
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.09.04 12:30
|close
|252
|0.20
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10616.76
|505
|2007.09.04 12:30
|sell
|253
|0.20
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|506
|2007.09.04 12:43
|close
|253
|0.20
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10618.76
|507
|2007.09.04 12:43
|sell
|254
|0.20
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.09.04 13:22
|close
|254
|0.20
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10620.76
|509
|2007.09.04 13:22
|sell
|255
|0.20
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.09.04 13:53
|sell
|256
|0.20
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|511
|2007.09.04 14:15
|close
|256
|0.20
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10636.76
|512
|2007.09.04 14:15
|close
|255
|0.20
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|10622.76
|513
|2007.09.04 14:16
|sell
|257
|0.20
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.09.04 14:19
|close
|257
|0.20
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10624.76
|515
|2007.09.04 14:19
|sell
|258
|0.20
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.09.04 14:21
|close
|258
|0.20
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10628.76
|517
|2007.09.04 14:22
|sell
|259
|0.20
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.09.04 14:24
|close
|259
|0.20
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10630.76
|519
|2007.09.04 14:24
|sell
|260
|0.20
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.09.04 14:24
|close
|260
|0.20
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10634.76
|521
|2007.09.04 14:24
|sell
|261
|0.20
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.09.04 14:24
|close
|261
|0.20
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10638.76
|523
|2007.09.04 14:24
|sell
|262
|0.20
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|524
|2007.09.04 14:26
|close
|262
|0.20
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10642.76
|525
|2007.09.04 14:26
|sell
|263
|0.20
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|526
|2007.09.04 14:48
|close
|263
|0.20
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10644.76
|527
|2007.09.04 14:48
|sell
|264
|0.20
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.09.04 14:57
|close
|264
|0.20
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10646.76
|529
|2007.09.04 14:57
|sell
|265
|0.20
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.09.04 15:55
|sell
|266
|0.20
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|531
|2007.09.04 21:45
|sell
|267
|0.20
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.09.05 00:16
|buy
|268
|0.20
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|533
|2007.09.06 02:30
|sell
|269
|0.20
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.09.07 02:30
|sell
|270
|0.20
|1.3681
|0.0000
|0.0000
|535
|2007.09.10 00:02
|sell
|271
|0.20
|1.3781
|0.0000
|0.0000
|536
|2007.09.11 01:45
|sell
|272
|0.20
|1.3800
|0.0000
|0.0000
|537
|2007.09.12 00:34
|sell
|273
|0.20
|1.3835
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.09.13 01:17
|sell
|274
|0.20
|1.3901
|0.0000
|0.0000
|539
|2007.09.19 01:06
|sell
|275
|0.20
|1.3976
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.09.28 17:16
|close
|275
|0.20
|1.4234
|0.0000
|0.0000
|-517.54
|10129.22
|541
|2007.09.28 17:16
|close
|274
|0.20
|1.4234
|0.0000
|0.0000
|-668.10
|9461.12
|542
|2007.09.28 17:16
|close
|273
|0.20
|1.4234
|0.0000
|0.0000
|-800.52
|8660.60
|543
|2007.09.28 17:16
|close
|272
|0.20
|1.4234
|0.0000
|0.0000
|-870.66
|7789.94
|544
|2007.09.28 17:16
|close
|271
|0.20
|1.4234
|0.0000
|0.0000
|-908.80
|6881.14
|545
|2007.09.28 17:16
|close
|270
|0.20
|1.4234
|0.0000
|0.0000
|-1108.94
|5772.20
|546
|2007.09.28 17:16
|close
|269
|0.20
|1.4234
|0.0000
|0.0000
|-1181.08
|4591.12
|547
|2007.09.28 17:16
|close
|268
|0.20
|1.4232
|0.0000
|0.0000
|1222.00
|5813.12
|548
|2007.09.28 17:16
|close
|267
|0.20
|1.4234
|0.0000
|0.0000
|-1249.64
|4563.48
|549
|2007.09.28 17:16
|close
|266
|0.20
|1.4234
|0.0000
|0.0000
|-1339.64
|3223.84
|550
|2007.09.28 17:16
|close
|265
|0.20
|1.4234
|0.0000
|0.0000
|-1369.64
|1854.20