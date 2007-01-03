Strategy Tester Report
Pipmaker_V10
Activtrades-Server (Build 211)

SimboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo15 Minuti (M15) 2007.01.03 00:00 - 2007.12.26 23:45 (2007.01.03 - 2007.12.27)
ModelloOgni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
ParametriTradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.2; LotIncrement=0; Multiplier=0; ProfitTarget=2; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=10000;
Barre sotto esame25185Ticks adoperati per il modello1184216Qualita' del modello90.00%
Errori di grafici0
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto-8145.80Profitto lordo8752.10Perdita lorda-16897.90
Fattore di profitto (profit factor)0.52Ricompensa attesa-29.62
Drawdown assoluto8145.80Drawdown massimo8792.56 (82.58%)Drawdown relativo82.58% (8792.56)
Operazioni totali275Posizioni al ribasso (vincite %)204 (80.39%)Posizioni al rialzo (vincite %)71 (76.06%)
Operazioni con profitto (% del totale)218 (79.27%)Operazioni in perdita (% del totale)57 (20.73%)
Il piu' grandeoperazione con profito1222.00operazione in perdita-1369.64
Mediaoperazione con profito40.15operazione in perdita-296.45
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)24 (91.86)perdite consecutive (perdita in denaro)7 (-6055.64)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)1569.42 (20)perdita consecutiva (numero delle perdite)-6055.64 (7)
Mediavincite consecutive7perdite consecutive2
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12007.01.03 00:45sell10.201.32700.00000.0000
22007.01.03 02:31buy20.201.32830.00000.0000
32007.01.04 00:26buy30.201.31700.00000.0000
42007.01.05 09:00buy40.201.31020.00000.0000
52007.01.08 08:19buy50.201.30190.00000.0000
62007.01.10 12:47buy60.201.30010.00000.0000
72007.01.11 01:17buy70.201.29460.00000.0000
82007.01.12 03:00buy80.201.28970.00000.0000
92007.01.23 13:49close80.201.30310.00000.0000262.2410262.24
102007.01.23 13:49close70.201.30310.00000.0000163.6010425.84
112007.01.23 13:49close60.201.30310.00000.000051.6810477.52
122007.01.23 13:49close50.201.30310.00000.000014.4010491.92
132007.01.23 13:49close40.201.30310.00000.0000-152.2410339.68
142007.01.23 13:49close30.201.30310.00000.0000-288.8810050.80
152007.01.23 13:49close20.201.30310.00000.0000-516.809534.00
162007.01.23 13:49close10.201.30330.00000.0000471.2010005.20
172007.01.23 13:49buy90.201.30340.00000.0000
182007.01.23 13:52close90.201.30350.00000.00002.0010007.20
192007.01.23 13:53buy100.201.30360.00000.0000
202007.01.23 13:53close100.201.30370.00000.00002.0010009.20
212007.01.23 13:53buy110.201.30380.00000.0000
222007.01.23 14:06close110.201.30400.00000.00004.0010013.20
232007.01.23 14:06buy120.201.30410.00000.0000
242007.01.23 14:12close120.201.30420.00000.00002.0010015.20
252007.01.23 14:12buy130.201.30430.00000.0000
262007.01.23 14:45buy140.201.30280.00000.0000
272007.01.23 16:09close140.201.30360.00000.000016.0010031.20
282007.01.23 16:09close130.201.30360.00000.0000-14.0010017.20
292007.01.23 16:09buy150.201.30370.00000.0000
302007.01.23 16:32close150.201.30380.00000.00002.0010019.20
312007.01.23 16:32buy160.201.30410.00000.0000
322007.01.23 16:32close160.201.30420.00000.00002.0010021.20
332007.01.23 16:33buy170.201.30420.00000.0000
342007.01.23 20:15buy180.201.30240.00000.0000
352007.01.24 00:01sell190.201.30160.00000.0000
362007.01.25 03:00buy200.201.29690.00000.0000
372007.01.26 00:45buy210.201.29430.00000.0000
382007.01.31 16:21close210.201.29910.00000.000094.0810115.28
392007.01.31 16:21close200.201.29910.00000.000041.4410156.72
402007.01.31 16:21close190.201.29930.00000.000045.0210201.74
412007.01.31 16:21close180.201.29910.00000.0000-71.1210130.62
422007.01.31 16:21close170.201.29910.00000.0000-107.1210023.50
432007.01.31 16:21buy220.201.29940.00000.0000
442007.01.31 16:27close220.201.29950.00000.00002.0010025.50
452007.01.31 16:27buy230.201.29960.00000.0000
462007.01.31 16:27close230.201.29970.00000.00002.0010027.50
472007.01.31 16:27buy240.201.29980.00000.0000
482007.01.31 16:43close240.201.29990.00000.00002.0010029.50
492007.01.31 16:43buy250.201.30000.00000.0000
502007.01.31 16:43close250.201.30010.00000.00002.0010031.50
512007.01.31 16:43buy260.201.30020.00000.0000
522007.01.31 16:43close260.201.30030.00000.00002.0010033.50
532007.01.31 16:43buy270.201.30040.00000.0000
542007.01.31 16:43close270.201.30050.00000.00002.0010035.50
552007.01.31 16:43buy280.201.30080.00000.0000
562007.01.31 16:44close280.201.30090.00000.00002.0010037.50
572007.01.31 16:44buy290.201.30120.00000.0000
582007.01.31 16:45close290.201.30130.00000.00002.0010039.50
592007.01.31 16:45buy300.201.30170.00000.0000
602007.01.31 17:03buy310.201.30010.00000.0000
612007.01.31 17:09close310.201.30100.00000.000018.0010057.50
622007.01.31 17:09close300.201.30100.00000.0000-14.0010043.50
632007.01.31 17:09buy320.201.30140.00000.0000
642007.01.31 17:15close320.201.30150.00000.00002.0010045.50
652007.01.31 17:15buy330.201.30160.00000.0000
662007.01.31 17:15close330.201.30170.00000.00002.0010047.50
672007.01.31 17:15buy340.201.30200.00000.0000
682007.01.31 17:30buy350.201.30040.00000.0000
692007.01.31 20:16close350.201.30130.00000.000018.0010065.50
702007.01.31 20:16close340.201.30130.00000.0000-14.0010051.50
712007.01.31 20:16buy360.201.30140.00000.0000
722007.01.31 20:16close360.201.30150.00000.00002.0010053.50
732007.01.31 20:16buy370.201.30160.00000.0000
742007.01.31 20:16close370.201.30180.00000.00004.0010057.50
752007.01.31 20:16buy380.201.30190.00000.0000
762007.01.31 20:17close380.201.30200.00000.00002.0010059.50
772007.01.31 20:17buy390.201.30230.00000.0000
782007.01.31 20:17close390.201.30240.00000.00002.0010061.50
792007.01.31 20:17buy400.201.30280.00000.0000
802007.01.31 20:17close400.201.30300.00000.00004.0010065.50
812007.01.31 20:17buy410.201.30330.00000.0000
822007.01.31 20:51close410.201.30340.00000.00002.0010067.50
832007.01.31 20:51buy420.201.30350.00000.0000
842007.01.31 20:52close420.201.30360.00000.00002.0010069.50
852007.01.31 20:52buy430.201.30370.00000.0000
862007.02.01 08:30sell440.201.30140.00000.0000
872007.02.01 16:48buy450.201.30220.00000.0000
882007.02.02 14:30close450.201.30510.00000.000057.3610126.86
892007.02.02 14:30close440.201.30530.00000.0000-78.1410048.72
902007.02.02 14:30close430.201.30510.00000.000025.4410074.16
912007.02.02 14:30buy460.201.30560.00000.0000
922007.02.02 14:30close460.201.30570.00000.00002.0010076.16
932007.02.02 14:30buy470.201.30610.00000.0000
942007.02.02 14:30close470.201.30620.00000.00002.0010078.16
952007.02.02 14:30buy480.201.30630.00000.0000
962007.02.02 14:31buy490.201.30480.00000.0000
972007.02.02 14:32buy500.201.30330.00000.0000
982007.02.02 14:33close500.201.30490.00000.000032.0010110.16
992007.02.02 14:33close490.201.30490.00000.00002.0010112.16
1002007.02.02 14:33close480.201.30490.00000.0000-28.0010084.16
1012007.02.02 14:33buy510.201.30500.00000.0000
1022007.02.02 14:35close510.201.30510.00000.00002.0010086.16
1032007.02.02 14:35buy520.201.30540.00000.0000
1042007.02.02 14:36close520.201.30550.00000.00002.0010088.16
1052007.02.02 14:36buy530.201.30590.00000.0000
1062007.02.02 14:39buy540.201.30420.00000.0000
1072007.02.02 14:42close540.201.30520.00000.000020.0010108.16
1082007.02.02 14:42close530.201.30520.00000.0000-14.0010094.16
1092007.02.02 14:42buy550.201.30530.00000.0000
1102007.02.02 14:49buy560.201.30370.00000.0000
1112007.02.02 14:56close560.201.30470.00000.000020.0010114.16
1122007.02.02 14:56close550.201.30470.00000.0000-12.0010102.16
1132007.02.02 14:56buy570.201.30500.00000.0000
1142007.02.02 15:15sell580.201.29960.00000.0000
1152007.02.05 09:30buy590.201.29620.00000.0000
1162007.02.06 01:32buy600.201.29380.00000.0000
1172007.02.06 19:21close600.201.29800.00000.000084.0010186.16
1182007.02.06 19:21close590.201.29800.00000.000035.3610221.52
1192007.02.06 19:21close580.201.29820.00000.000027.7210249.24
1202007.02.06 19:21close570.201.29800.00000.0000-141.2810107.96
1212007.02.06 19:21buy610.201.29830.00000.0000
1222007.02.06 19:24close610.201.29840.00000.00002.0010109.96
1232007.02.06 19:24buy620.201.29870.00000.0000
1242007.02.06 19:29close620.201.29880.00000.00002.0010111.96
1252007.02.06 19:29buy630.201.29890.00000.0000
1262007.02.06 23:13close630.201.29900.00000.00002.0010113.96
1272007.02.06 23:13buy640.201.29910.00000.0000
1282007.02.07 01:02sell650.201.29760.00000.0000
1292007.02.08 02:42sell660.201.30100.00000.0000
1302007.02.08 09:36close660.201.29900.00000.000040.0010153.96
1312007.02.08 09:36close650.201.29900.00000.0000-28.4210125.54
1322007.02.08 09:36close640.201.29880.00000.0000-8.5610116.98
1332007.02.08 09:36sell670.201.29890.00000.0000
1342007.02.08 09:42close670.201.29880.00000.00002.0010118.98
1352007.02.08 09:42sell680.201.29850.00000.0000
1362007.02.08 09:45close680.201.29840.00000.00002.0010120.98
1372007.02.08 09:45sell690.201.29830.00000.0000
1382007.02.08 09:47close690.201.29820.00000.00002.0010122.98
1392007.02.08 09:47sell700.201.29810.00000.0000
1402007.02.08 13:20close700.201.29790.00000.00004.0010126.98
1412007.02.08 13:30sell710.201.29850.00000.0000
1422007.02.08 13:33close710.201.29840.00000.00002.0010128.98
1432007.02.08 13:34sell720.201.29820.00000.0000
1442007.02.08 13:47close720.201.29810.00000.00002.0010130.98
1452007.02.08 13:47sell730.201.29800.00000.0000
1462007.02.08 13:48close730.201.29790.00000.00002.0010132.98
1472007.02.08 13:48sell740.201.29780.00000.0000
1482007.02.08 13:48close740.201.29770.00000.00002.0010134.98
1492007.02.08 13:48sell750.201.29740.00000.0000
1502007.02.08 15:30buy760.201.30230.00000.0000
1512007.02.09 01:00sell770.201.30340.00000.0000
1522007.02.12 10:50close770.201.29810.00000.0000105.8610240.84
1532007.02.12 10:50close760.201.29790.00000.0000-89.2810151.56
1542007.02.12 10:50close750.201.29810.00000.0000-14.2810137.28
1552007.02.12 10:50sell780.201.29800.00000.0000
1562007.02.12 10:50close780.201.29780.00000.00004.0010141.28
1572007.02.12 10:50sell790.201.29770.00000.0000
1582007.02.12 11:16close790.201.29760.00000.00002.0010143.28
1592007.02.12 11:16sell800.201.29750.00000.0000
1602007.02.12 11:16close800.201.29730.00000.00004.0010147.28
1612007.02.12 11:16sell810.201.29700.00000.0000
1622007.02.12 11:16close810.201.29690.00000.00002.0010149.28
1632007.02.12 11:16sell820.201.29660.00000.0000
1642007.02.12 11:17close820.201.29650.00000.00002.0010151.28
1652007.02.12 11:17sell830.201.29620.00000.0000
1662007.02.12 11:18close830.201.29610.00000.00002.0010153.28
1672007.02.12 11:18sell840.201.29580.00000.0000
1682007.02.12 11:20close840.201.29560.00000.00004.0010157.28
1692007.02.12 11:20sell850.201.29550.00000.0000
1702007.02.12 11:24close850.201.29530.00000.00004.0010161.28
1712007.02.12 11:24sell860.201.29520.00000.0000
1722007.02.12 13:00close860.201.29510.00000.00002.0010163.28
1732007.02.12 13:00sell870.201.29500.00000.0000
1742007.02.12 13:10close870.201.29490.00000.00002.0010165.28
1752007.02.12 13:11sell880.201.29460.00000.0000
1762007.02.12 13:11close880.201.29450.00000.00002.0010167.28
1772007.02.12 13:11sell890.201.29440.00000.0000
1782007.02.12 13:13close890.201.29430.00000.00002.0010169.28
1792007.02.12 13:14sell900.201.29400.00000.0000
1802007.02.12 14:07sell910.201.29550.00000.0000
1812007.02.13 06:43buy920.201.29680.00000.0000
1822007.02.14 00:30sell930.201.30310.00000.0000
1832007.02.15 09:01sell940.201.31260.00000.0000
1842007.02.19 02:46sell950.201.31430.00000.0000
1852007.02.26 06:00sell960.201.31790.00000.0000
1862007.02.28 00:08sell970.201.32320.00000.0000
1872007.03.05 12:33close970.201.31030.00000.0000257.3010426.58
1882007.03.05 12:33close960.201.31030.00000.0000151.0210577.60
1892007.03.05 12:33close950.201.31030.00000.000078.0410655.64
1902007.03.05 12:33close940.201.31030.00000.000043.7610699.40
1912007.03.05 12:33close930.201.31030.00000.0000-146.6610552.74
1922007.03.05 12:33close920.201.31010.00000.0000253.2010805.94
1932007.03.05 12:33close910.201.31030.00000.0000-298.9410507.00
1942007.03.05 12:33close900.201.31030.00000.0000-328.9410178.06
1952007.03.05 12:34sell980.201.31020.00000.0000
1962007.03.05 12:35close980.201.31010.00000.00002.0010180.06
1972007.03.05 12:35sell990.201.31000.00000.0000
1982007.03.05 12:39close990.201.30990.00000.00002.0010182.06
1992007.03.05 12:39sell1000.201.30980.00000.0000
2002007.03.05 12:40close1000.201.30960.00000.00004.0010186.06
2012007.03.05 12:41sell1010.201.30950.00000.0000
2022007.03.05 12:42close1010.201.30930.00000.00004.0010190.06
2032007.03.05 12:42sell1020.201.30920.00000.0000
2042007.03.05 12:42close1020.201.30910.00000.00002.0010192.06
2052007.03.05 12:42sell1030.201.30880.00000.0000
2062007.03.05 12:46close1030.201.30860.00000.00004.0010196.06
2072007.03.05 12:46sell1040.201.30850.00000.0000
2082007.03.05 13:48close1040.201.30840.00000.00002.0010198.06
2092007.03.05 13:48sell1050.201.30810.00000.0000
2102007.03.05 14:11close1050.201.30800.00000.00002.0010200.06
2112007.03.05 14:11sell1060.201.30790.00000.0000
2122007.03.05 14:11close1060.201.30780.00000.00002.0010202.06
2132007.03.05 14:11sell1070.201.30750.00000.0000
2142007.03.05 15:24close1070.201.30740.00000.00002.0010204.06
2152007.03.05 15:24sell1080.201.30700.00000.0000
2162007.03.05 18:00sell1090.201.30890.00000.0000
2172007.03.06 01:15buy1100.201.31060.00000.0000
2182007.03.07 02:30sell1110.201.31220.00000.0000
2192007.03.08 00:15sell1120.201.31770.00000.0000
2202007.03.09 14:38close1120.201.31140.00000.0000125.8610329.92
2212007.03.09 14:38close1110.201.31140.00000.000015.4410345.36
2222007.03.09 14:38close1100.201.31120.00000.00008.8010354.16
2232007.03.09 14:38close1090.201.31140.00000.0000-50.8410303.32
2242007.03.09 14:38close1080.201.31140.00000.0000-88.8410214.48
2252007.03.09 14:45sell1130.201.31080.00000.0000
2262007.03.09 14:48close1130.201.31070.00000.00002.0010216.48
2272007.03.09 14:48sell1140.201.31030.00000.0000
2282007.03.09 14:48close1140.201.31010.00000.00004.0010220.48
2292007.03.09 14:48sell1150.201.31000.00000.0000
2302007.03.09 14:49close1150.201.30990.00000.00002.0010222.48
2312007.03.09 14:49sell1160.201.30990.00000.0000
2322007.03.09 14:51close1160.201.30980.00000.00002.0010224.48
2332007.03.09 14:51sell1170.201.30940.00000.0000
2342007.03.09 14:53close1170.201.30930.00000.00002.0010226.48
2352007.03.09 14:53sell1180.201.30920.00000.0000
2362007.03.09 15:28close1180.201.30910.00000.00002.0010228.48
2372007.03.09 15:28sell1190.201.30880.00000.0000
2382007.03.09 16:02sell1200.201.31030.00000.0000
2392007.03.12 00:50buy1210.201.31260.00000.0000
2402007.03.13 01:01sell1220.201.31840.00000.0000
2412007.03.15 08:30sell1230.201.32110.00000.0000
2422007.03.19 01:16sell1240.201.33140.00000.0000
2432007.03.22 03:30sell1250.201.33860.00000.0000
2442007.04.06 01:18sell1260.201.34260.00000.0000
2452007.04.13 00:30sell1270.201.34820.00000.0000
2462007.04.16 00:00sell1280.201.35660.00000.0000
2472007.04.19 02:17sell1290.201.36070.00000.0000
2482007.06.08 12:05close1290.201.33500.00000.0000507.0010735.48
2492007.06.08 12:05close1280.201.33500.00000.0000424.3011159.78
2502007.06.08 12:05close1270.201.33500.00000.0000256.1611415.94
2512007.06.08 12:05close1260.201.33500.00000.0000143.1811559.12
2522007.06.08 12:05close1250.201.33500.00000.000061.0811620.20
2532007.06.08 12:05close1240.201.33500.00000.0000-83.6211536.58
2542007.06.08 12:05close1230.201.33500.00000.0000-289.9011246.68
2552007.06.08 12:05close1220.201.33500.00000.0000-344.4610902.22
2562007.06.08 12:05close1210.201.33480.00000.0000386.4011288.62
2572007.06.08 12:05close1200.201.33500.00000.0000-506.7410781.88
2582007.06.08 12:05close1190.201.33500.00000.0000-536.7410245.14
2592007.06.08 12:05sell1300.201.33460.00000.0000
2602007.06.08 12:06close1300.201.33450.00000.00002.0010247.14
2612007.06.08 12:06sell1310.201.33420.00000.0000
2622007.06.08 12:07close1310.201.33410.00000.00002.0010249.14
2632007.06.08 12:07sell1320.201.33370.00000.0000
2642007.06.08 12:12close1320.201.33360.00000.00002.0010251.14
2652007.06.08 12:12sell1330.201.33350.00000.0000
2662007.06.08 12:13close1330.201.33340.00000.00002.0010253.14
2672007.06.08 12:13sell1340.201.33300.00000.0000
2682007.06.08 12:13close1340.201.33290.00000.00002.0010255.14
2692007.06.08 12:13sell1350.201.33280.00000.0000
2702007.06.08 12:15close1350.201.33260.00000.00004.0010259.14
2712007.06.08 12:15sell1360.201.33250.00000.0000
2722007.06.08 12:15close1360.201.33220.00000.00006.0010265.14
2732007.06.08 12:15sell1370.201.33220.00000.0000
2742007.06.08 12:45sell1380.201.33370.00000.0000
2752007.06.08 17:17sell1390.201.33530.00000.0000
2762007.06.11 00:00buy1400.201.33640.00000.0000
2772007.06.12 15:57close1400.201.33180.00000.0000-92.6410172.50
2782007.06.12 15:57close1390.201.33200.00000.000065.7210238.22
2792007.06.12 15:57close1380.201.33200.00000.000033.7210271.94
2802007.06.12 15:57close1370.201.33200.00000.00003.7210275.66
2812007.06.12 15:57sell1410.201.33190.00000.0000
2822007.06.12 16:00close1410.201.33170.00000.00004.0010279.66
2832007.06.12 16:00sell1420.201.33160.00000.0000
2842007.06.12 16:28close1420.201.33150.00000.00002.0010281.66
2852007.06.12 16:29sell1430.201.33150.00000.0000
2862007.06.12 21:07close1430.201.33140.00000.00002.0010283.66
2872007.06.12 21:08sell1440.201.33200.00000.0000
2882007.06.12 21:09close1440.201.33150.00000.000010.0010293.66
2892007.06.12 21:10sell1450.201.33130.00000.0000
2902007.06.12 21:45close1450.201.33120.00000.00002.0010295.66
2912007.06.12 21:45sell1460.201.33110.00000.0000
2922007.06.12 22:10close1460.201.33100.00000.00002.0010297.66
2932007.06.12 22:10sell1470.201.33090.00000.0000
2942007.06.12 22:32close1470.201.33080.00000.00002.0010299.66
2952007.06.12 22:32sell1480.201.33070.00000.0000
2962007.06.12 22:48close1480.201.33060.00000.00002.0010301.66
2972007.06.12 22:49sell1490.201.33030.00000.0000
2982007.06.13 02:03close1490.201.32990.00000.00007.8610309.52
2992007.06.13 02:04sell1500.201.32960.00000.0000
3002007.06.13 02:09close1500.201.32950.00000.00002.0010311.52
3012007.06.13 02:09sell1510.201.32950.00000.0000
3022007.06.13 02:10close1510.201.32940.00000.00002.0010313.52
3032007.06.13 02:10sell1520.201.32930.00000.0000
3042007.06.13 02:13close1520.201.32920.00000.00002.0010315.52
3052007.06.13 02:13sell1530.201.32910.00000.0000
3062007.06.13 02:37close1530.201.32900.00000.00002.0010317.52
3072007.06.13 02:37sell1540.201.32870.00000.0000
3082007.06.13 07:16buy1550.201.33100.00000.0000
3092007.06.14 03:01sell1560.201.33050.00000.0000
3102007.06.19 09:51sell1570.201.34070.00000.0000
3112007.06.20 01:21sell1580.201.34220.00000.0000
3122007.06.25 01:00sell1590.201.34640.00000.0000
3132007.07.02 01:31sell1600.201.35360.00000.0000
3142007.07.03 01:15sell1610.201.36240.00000.0000
3152007.07.11 01:15sell1620.201.37480.00000.0000
3162007.07.11 19:21sell1630.201.37640.00000.0000
3172007.07.13 01:00sell1640.201.37820.00000.0000
3182007.08.14 19:55close1640.201.35490.00000.0000461.8010779.32
3192007.08.14 19:55close1630.201.35490.00000.0000425.2411204.56
3202007.08.14 19:55close1620.201.35490.00000.0000393.2411597.80
3212007.08.14 19:55close1610.201.35490.00000.0000144.1211741.92
3222007.08.14 19:55close1600.201.35490.00000.0000-32.0211709.90
3232007.08.14 19:55close1590.201.35490.00000.0000-177.0011532.90
3242007.08.14 19:55close1580.201.35490.00000.0000-261.7011271.20
3252007.08.14 19:55close1570.201.35490.00000.0000-291.8410979.36
3262007.08.14 19:55close1560.201.35490.00000.0000-496.2610483.10
3272007.08.14 19:55close1550.201.35470.00000.0000434.3210917.42
3282007.08.14 19:55close1540.201.35490.00000.0000-532.6810384.74
3292007.08.14 19:55sell1650.201.35480.00000.0000
3302007.08.14 19:55close1650.201.35450.00000.00006.0010390.74
3312007.08.14 19:55sell1660.201.35440.00000.0000
3322007.08.14 19:55close1660.201.35430.00000.00002.0010392.74
3332007.08.14 19:55sell1670.201.35380.00000.0000
3342007.08.14 20:04close1670.201.35370.00000.00002.0010394.74
3352007.08.14 20:04sell1680.201.35360.00000.0000
3362007.08.14 21:55close1680.201.35350.00000.00002.0010396.74
3372007.08.14 21:55sell1690.201.35320.00000.0000
3382007.08.15 01:43close1690.201.35300.00000.00003.8610400.60
3392007.08.15 01:43sell1700.201.35300.00000.0000
3402007.08.15 02:12close1700.201.35280.00000.00004.0010404.60
3412007.08.15 02:12sell1710.201.35270.00000.0000
3422007.08.15 02:49close1710.201.35260.00000.00002.0010406.60
3432007.08.15 02:52sell1720.201.35240.00000.0000
3442007.08.15 03:37close1720.201.35230.00000.00002.0010408.60
3452007.08.15 03:38sell1730.201.35200.00000.0000
3462007.08.15 05:22close1730.201.35190.00000.00002.0010410.60
3472007.08.15 05:22sell1740.201.35160.00000.0000
3482007.08.15 06:22close1740.201.35140.00000.00004.0010414.60
3492007.08.15 06:23sell1750.201.35110.00000.0000
3502007.08.15 06:30close1750.201.35090.00000.00004.0010418.60
3512007.08.15 06:31sell1760.201.35060.00000.0000
3522007.08.15 06:39close1760.201.35050.00000.00002.0010420.60
3532007.08.15 06:40sell1770.201.35040.00000.0000
3542007.08.15 06:46close1770.201.35030.00000.00002.0010422.60
3552007.08.15 06:47sell1780.201.35020.00000.0000
3562007.08.15 07:34close1780.201.35010.00000.00002.0010424.60
3572007.08.15 07:34sell1790.201.34980.00000.0000
3582007.08.15 07:34close1790.201.34970.00000.00002.0010426.60
3592007.08.15 07:34sell1800.201.34960.00000.0000
3602007.08.15 07:36close1800.201.34950.00000.00002.0010428.60
3612007.08.15 07:36sell1810.201.34940.00000.0000
3622007.08.15 07:36close1810.201.34920.00000.00004.0010432.60
3632007.08.15 07:36sell1820.201.34910.00000.0000
3642007.08.15 07:38close1820.201.34900.00000.00002.0010434.60
3652007.08.15 07:38sell1830.201.34890.00000.0000
3662007.08.15 07:45close1830.201.34880.00000.00002.0010436.60
3672007.08.15 07:45sell1840.201.34870.00000.0000
3682007.08.15 07:45close1840.201.34850.00000.00004.0010440.60
3692007.08.15 07:45sell1850.201.34840.00000.0000
3702007.08.15 07:49close1850.201.34830.00000.00002.0010442.60
3712007.08.15 07:50sell1860.201.34800.00000.0000
3722007.08.15 08:14close1860.201.34780.00000.00004.0010446.60
3732007.08.15 08:15sell1870.201.34780.00000.0000
3742007.08.15 08:20close1870.201.34770.00000.00002.0010448.60
3752007.08.15 08:21sell1880.201.34760.00000.0000
3762007.08.15 09:00sell1890.201.35020.00000.0000
3772007.08.15 09:04close1890.201.34880.00000.000028.0010476.60
3782007.08.15 09:04close1880.201.34880.00000.0000-24.0010452.60
3792007.08.15 09:04sell1900.201.34870.00000.0000
3802007.08.15 12:13close1900.201.34860.00000.00002.0010454.60
3812007.08.15 12:13sell1910.201.34850.00000.0000
3822007.08.15 12:15close1910.201.34840.00000.00002.0010456.60
3832007.08.15 12:15sell1920.201.34830.00000.0000
3842007.08.15 12:17close1920.201.34820.00000.00002.0010458.60
3852007.08.15 12:17sell1930.201.34810.00000.0000
3862007.08.15 12:59close1930.201.34800.00000.00002.0010460.60
3872007.08.15 12:59sell1940.201.34790.00000.0000
3882007.08.15 13:00close1940.201.34780.00000.00002.0010462.60
3892007.08.15 13:00sell1950.201.34750.00000.0000
3902007.08.15 13:13close1950.201.34740.00000.00002.0010464.60
3912007.08.15 13:13sell1960.201.34730.00000.0000
3922007.08.15 13:34close1960.201.34720.00000.00002.0010466.60
3932007.08.15 13:34sell1970.201.34690.00000.0000
3942007.08.15 13:51close1970.201.34670.00000.00004.0010470.60
3952007.08.15 13:51sell1980.201.34670.00000.0000
3962007.08.15 14:54close1980.201.34650.00000.00004.0010474.60
3972007.08.15 14:54sell1990.201.34640.00000.0000
3982007.08.15 14:54close1990.201.34610.00000.00006.0010480.60
3992007.08.15 14:54sell2000.201.34600.00000.0000
4002007.08.15 15:00close2000.201.34590.00000.00002.0010482.60
4012007.08.15 15:00sell2010.201.34580.00000.0000
4022007.08.15 16:45sell2020.201.34740.00000.0000
4032007.08.15 18:46close2020.201.34640.00000.000020.0010502.60
4042007.08.15 18:46close2010.201.34640.00000.0000-12.0010490.60
4052007.08.15 18:46sell2030.201.34630.00000.0000
4062007.08.15 20:48close2030.201.34610.00000.00004.0010494.60
4072007.08.15 20:48sell2040.201.34580.00000.0000
4082007.08.15 21:14close2040.201.34560.00000.00004.0010498.60
4092007.08.15 21:14sell2050.201.34550.00000.0000
4102007.08.15 21:24close2050.201.34540.00000.00002.0010500.60
4112007.08.15 21:25sell2060.201.34510.00000.0000
4122007.08.15 21:29close2060.201.34500.00000.00002.0010502.60
4132007.08.15 21:29sell2070.201.34490.00000.0000
4142007.08.15 21:53close2070.201.34480.00000.00002.0010504.60
4152007.08.15 21:54sell2080.201.34470.00000.0000
4162007.08.15 22:52close2080.201.34450.00000.00004.0010508.60
4172007.08.15 22:53sell2090.201.34440.00000.0000
4182007.08.15 22:55close2090.201.34420.00000.00004.0010512.60
4192007.08.15 22:56sell2100.201.34390.00000.0000
4202007.08.15 23:05close2100.201.34380.00000.00002.0010514.60
4212007.08.15 23:05sell2110.201.34350.00000.0000
4222007.08.15 23:06close2110.201.34340.00000.00002.0010516.60
4232007.08.15 23:06sell2120.201.34330.00000.0000
4242007.08.15 23:11close2120.201.34320.00000.00002.0010518.60
4252007.08.15 23:11sell2130.201.34310.00000.0000
4262007.08.15 23:19close2130.201.34300.00000.00002.0010520.60
4272007.08.15 23:19sell2140.201.34290.00000.0000
4282007.08.15 23:21close2140.201.34280.00000.00002.0010522.60
4292007.08.15 23:21sell2150.201.34250.00000.0000
4302007.08.15 23:33close2150.201.34230.00000.00004.0010526.60
4312007.08.15 23:33sell2160.201.34220.00000.0000
4322007.08.15 23:35close2160.201.34200.00000.00004.0010530.60
4332007.08.15 23:36sell2170.201.34190.00000.0000
4342007.08.16 01:45buy2180.201.34350.00000.0000
4352007.08.20 02:00sell2190.201.34730.00000.0000
4362007.08.22 03:30close2190.201.34520.00000.000041.7210572.32
4372007.08.22 03:30close2180.201.34500.00000.000027.4410599.76
4382007.08.22 03:30close2170.201.34520.00000.0000-66.9810532.78
4392007.08.22 03:30sell2200.201.34510.00000.0000
4402007.08.22 05:00buy2210.201.34680.00000.0000
4412007.08.23 01:30sell2220.201.35450.00000.0000
4422007.08.24 00:17sell2230.201.35600.00000.0000
4432007.08.27 00:15sell2240.201.36670.00000.0000
4442007.08.29 01:20close2240.201.35820.00000.0000169.7210702.50
4452007.08.29 01:20close2230.201.35820.00000.0000-44.4210658.08
4462007.08.29 01:20close2220.201.35820.00000.0000-74.5610583.52
4472007.08.29 01:20close2210.201.35800.00000.0000219.5210803.04
4482007.08.29 01:20close2200.201.35820.00000.0000-262.9810540.06
4492007.08.29 01:20sell2250.201.35780.00000.0000
4502007.08.29 01:46close2250.201.35770.00000.00002.0010542.06
4512007.08.29 01:46sell2260.201.35760.00000.0000
4522007.08.29 02:14close2260.201.35730.00000.00006.0010548.06
4532007.08.29 02:14sell2270.201.35700.00000.0000
4542007.08.29 02:15close2270.201.35690.00000.00002.0010550.06
4552007.08.29 02:15sell2280.201.35680.00000.0000
4562007.08.29 03:16close2280.201.35670.00000.00002.0010552.06
4572007.08.29 03:16sell2290.201.35660.00000.0000
4582007.08.29 03:20close2290.201.35650.00000.00002.0010554.06
4592007.08.29 03:20sell2300.201.35640.00000.0000
4602007.08.29 08:00sell2310.201.35840.00000.0000
4612007.08.29 09:03close2310.201.35730.00000.000022.0010576.06
4622007.08.29 09:03close2300.201.35730.00000.0000-18.0010558.06
4632007.08.29 09:03sell2320.201.35720.00000.0000
4642007.08.29 09:05close2320.201.35710.00000.00002.0010560.06
4652007.08.29 09:05sell2330.201.35700.00000.0000
4662007.08.29 09:07close2330.201.35690.00000.00002.0010562.06
4672007.08.29 09:07sell2340.201.35660.00000.0000
4682007.08.29 11:00sell2350.201.35920.00000.0000
4692007.08.29 12:20buy2360.201.36090.00000.0000
4702007.08.30 00:31sell2370.201.36690.00000.0000
4712007.08.30 11:57close2370.201.36050.00000.0000128.0010690.06
4722007.08.30 11:57close2360.201.36030.00000.0000-13.9210676.14
4732007.08.30 11:57close2350.201.36050.00000.0000-26.4210649.72
4742007.08.30 11:57close2340.201.36050.00000.0000-78.4210571.30
4752007.08.30 11:57sell2380.201.36040.00000.0000
4762007.08.30 13:24close2380.201.36030.00000.00002.0010573.30
4772007.08.30 13:24sell2390.201.35990.00000.0000
4782007.08.30 13:26close2390.201.35980.00000.00002.0010575.30
4792007.08.30 13:26sell2400.201.35940.00000.0000
4802007.08.30 14:07sell2410.201.36090.00000.0000
4812007.08.30 19:45sell2420.201.36460.00000.0000
4822007.08.31 00:30buy2430.201.36390.00000.0000
4832007.09.04 09:58close2430.201.35980.00000.0000-83.2810492.02
4842007.09.04 09:58close2420.201.36000.00000.000091.5810583.60
4852007.09.04 09:58close2410.201.36000.00000.000017.5810601.18
4862007.09.04 09:58close2400.201.36000.00000.0000-12.4210588.76
4872007.09.04 09:58sell2440.201.35990.00000.0000
4882007.09.04 10:12close2440.201.35980.00000.00002.0010590.76
4892007.09.04 10:12sell2450.201.35970.00000.0000
4902007.09.04 10:13close2450.201.35960.00000.00002.0010592.76
4912007.09.04 10:13sell2460.201.35950.00000.0000
4922007.09.04 10:19close2460.201.35940.00000.00002.0010594.76
4932007.09.04 10:19sell2470.201.35930.00000.0000
4942007.09.04 11:18close2470.201.35920.00000.00002.0010596.76
4952007.09.04 11:19sell2480.201.35910.00000.0000
4962007.09.04 12:01close2480.201.35880.00000.00006.0010602.76
4972007.09.04 12:02sell2490.201.35880.00000.0000
4982007.09.04 12:02close2490.201.35860.00000.00004.0010606.76
4992007.09.04 12:02sell2500.201.35850.00000.0000
5002007.09.04 12:16close2500.201.35840.00000.00002.0010608.76
5012007.09.04 12:16sell2510.201.35830.00000.0000
5022007.09.04 12:30close2510.201.35810.00000.00004.0010612.76
5032007.09.04 12:30sell2520.201.35800.00000.0000
5042007.09.04 12:30close2520.201.35780.00000.00004.0010616.76
5052007.09.04 12:30sell2530.201.35780.00000.0000
5062007.09.04 12:43close2530.201.35770.00000.00002.0010618.76
5072007.09.04 12:43sell2540.201.35770.00000.0000
5082007.09.04 13:22close2540.201.35760.00000.00002.0010620.76
5092007.09.04 13:22sell2550.201.35720.00000.0000
5102007.09.04 13:53sell2560.201.35870.00000.0000
5112007.09.04 14:15close2560.201.35790.00000.000016.0010636.76
5122007.09.04 14:15close2550.201.35790.00000.0000-14.0010622.76
5132007.09.04 14:16sell2570.201.35760.00000.0000
5142007.09.04 14:19close2570.201.35750.00000.00002.0010624.76
5152007.09.04 14:19sell2580.201.35690.00000.0000
5162007.09.04 14:21close2580.201.35670.00000.00004.0010628.76
5172007.09.04 14:22sell2590.201.35670.00000.0000
5182007.09.04 14:24close2590.201.35660.00000.00002.0010630.76
5192007.09.04 14:24sell2600.201.35650.00000.0000
5202007.09.04 14:24close2600.201.35630.00000.00004.0010634.76
5212007.09.04 14:24sell2610.201.35620.00000.0000
5222007.09.04 14:24close2610.201.35600.00000.00004.0010638.76
5232007.09.04 14:24sell2620.201.35600.00000.0000
5242007.09.04 14:26close2620.201.35580.00000.00004.0010642.76
5252007.09.04 14:26sell2630.201.35570.00000.0000
5262007.09.04 14:48close2630.201.35560.00000.00002.0010644.76
5272007.09.04 14:48sell2640.201.35530.00000.0000
5282007.09.04 14:57close2640.201.35520.00000.00002.0010646.76
5292007.09.04 14:57sell2650.201.35510.00000.0000
5302007.09.04 15:55sell2660.201.35660.00000.0000
5312007.09.04 21:45sell2670.201.36110.00000.0000
5322007.09.05 00:16buy2680.201.36130.00000.0000
5332007.09.06 02:30sell2690.201.36450.00000.0000
5342007.09.07 02:30sell2700.201.36810.00000.0000
5352007.09.10 00:02sell2710.201.37810.00000.0000
5362007.09.11 01:45sell2720.201.38000.00000.0000
5372007.09.12 00:34sell2730.201.38350.00000.0000
5382007.09.13 01:17sell2740.201.39010.00000.0000
5392007.09.19 01:06sell2750.201.39760.00000.0000
5402007.09.28 17:16close2750.201.42340.00000.0000-517.5410129.22
5412007.09.28 17:16close2740.201.42340.00000.0000-668.109461.12
5422007.09.28 17:16close2730.201.42340.00000.0000-800.528660.60
5432007.09.28 17:16close2720.201.42340.00000.0000-870.667789.94
5442007.09.28 17:16close2710.201.42340.00000.0000-908.806881.14
5452007.09.28 17:16close2700.201.42340.00000.0000-1108.945772.20
5462007.09.28 17:16close2690.201.42340.00000.0000-1181.084591.12
5472007.09.28 17:16close2680.201.42320.00000.00001222.005813.12
5482007.09.28 17:16close2670.201.42340.00000.0000-1249.644563.48
5492007.09.28 17:16close2660.201.42340.00000.0000-1339.643223.84
5502007.09.28 17:16close2650.201.42340.00000.0000-1369.641854.20