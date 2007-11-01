Strategy Tester Report
TFX v1_1
EGlobal-Server (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.28 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.29)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Start_Lot_Size=0.1; Lot_Size_Increment=0.1; Double_Lotsize=false;
Max_Trades=10; Close_All_Max=false;
Next_Trade=5; TP_Percent=4; SL_Percent=10; MA_Period=5; Timeframe=1; Slippage=5; Magic_Number=9009;
|Bars in test
|1476
|Ticks modelled
|135462
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-4058.75
|Gross profit
|18036.75
|Gross loss
|-22095.50
|Profit factor
|0.82
|Expected payoff
|-37.24
|Absolute drawdown
|4178.75
|Maximal drawdown
|4854.35 (45.47%)
|Relative drawdown
|45.47% (4854.35)
|Total trades
|109
|Short positions (won %)
|56 (37.50%)
|Long positions (won %)
|53 (66.04%)
|Profit trades (% of total)
|56 (51.38%)
|Loss trades (% of total)
|53 (48.62%)
|Largest
|profit trade
|995.20
|loss trade
|-1404.00
|Average
|profit trade
|322.08
|loss trade
|-416.90
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (710.00)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-1064.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1931.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-2622.60 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.01 00:01
|sell
|1
|0.10
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.11.01 01:17
|sell
|2
|0.20
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.11.01 01:18
|buy
|3
|0.30
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.11.01 01:18
|sell
|4
|0.40
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.11.01 01:21
|buy
|5
|0.50
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.11.01 01:21
|sell
|6
|0.60
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|7
|2007.11.01 01:24
|buy
|7
|0.70
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.11.01 01:30
|buy
|8
|0.80
|1.4476
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.11.01 01:31
|sell
|9
|0.90
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.11.01 02:04
|sell
|10
|1.00
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.11.06 14:55
|close
|1
|0.10
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|-87.15
|9912.85
|12
|2007.11.06 14:55
|close
|2
|0.20
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|-184.30
|9728.55
|13
|2007.11.06 14:55
|close
|3
|0.30
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|247.95
|9976.50
|14
|2007.11.06 14:55
|close
|4
|0.40
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|-364.60
|9611.90
|15
|2007.11.06 14:55
|close
|5
|0.50
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|413.25
|10025.15
|16
|2007.11.06 14:55
|close
|6
|0.60
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|-546.90
|9478.25
|17
|2007.11.06 14:55
|close
|7
|0.70
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|578.55
|10056.80
|18
|2007.11.06 14:55
|close
|8
|0.80
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|621.20
|10678.00
|19
|2007.11.06 14:55
|close
|9
|0.90
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|-775.35
|9902.65
|20
|2007.11.06 14:55
|close
|10
|1.00
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|-911.50
|8991.15
|21
|2007.11.06 14:55
|buy
|11
|0.10
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.11.06 14:55
|sell
|12
|0.20
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.11.06 14:59
|buy
|13
|0.30
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.11.06 14:59
|buy
|14
|0.40
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|25
|2007.11.06 15:00
|sell
|15
|0.50
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.11.06 15:05
|buy
|16
|0.60
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|27
|2007.11.06 15:05
|buy
|17
|0.70
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.11.06 15:05
|sell
|18
|0.80
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|29
|2007.11.06 15:06
|buy
|19
|0.90
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.11.06 15:16
|sell
|20
|1.00
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|31
|2007.11.07 10:15
|close
|11
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|115.55
|9106.70
|32
|2007.11.07 10:15
|close
|12
|0.20
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|-246.10
|8860.60
|33
|2007.11.07 10:15
|close
|13
|0.30
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|346.65
|9207.25
|34
|2007.11.07 10:15
|close
|14
|0.40
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|442.20
|9649.45
|35
|2007.11.07 10:15
|close
|15
|0.50
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|-590.25
|9059.20
|36
|2007.11.07 10:15
|close
|16
|0.60
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|663.30
|9722.50
|37
|2007.11.07 10:15
|close
|17
|0.70
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|738.85
|10461.35
|38
|2007.11.07 10:15
|close
|18
|0.80
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|-904.40
|9556.95
|39
|2007.11.07 10:15
|close
|19
|0.90
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|949.95
|10506.90
|40
|2007.11.07 10:15
|close
|20
|1.00
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|-1150.50
|9356.40
|41
|2007.11.07 10:15
|buy
|21
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.11.07 10:15
|buy
|22
|0.20
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|43
|2007.11.07 10:15
|sell
|23
|0.30
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.11.07 10:19
|buy
|24
|0.40
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|45
|2007.11.07 10:21
|buy
|25
|0.50
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.11.07 10:21
|buy
|26
|0.60
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|47
|2007.11.07 10:22
|buy
|27
|0.70
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.11.07 10:22
|buy
|28
|0.80
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|49
|2007.11.07 10:22
|sell
|29
|0.90
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.11.07 10:23
|sell
|30
|1.00
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.11.09 11:21
|close
|21
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|60.20
|9416.60
|52
|2007.11.09 11:21
|close
|22
|0.20
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|110.40
|9527.00
|53
|2007.11.09 11:21
|close
|23
|0.30
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|-192.60
|9334.40
|54
|2007.11.09 11:21
|close
|24
|0.40
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|220.80
|9555.20
|55
|2007.11.09 11:21
|close
|25
|0.50
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|241.00
|9796.20
|56
|2007.11.09 11:21
|close
|26
|0.60
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|259.20
|10055.40
|57
|2007.11.09 11:21
|close
|27
|0.70
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|267.40
|10322.80
|58
|2007.11.09 11:21
|close
|28
|0.80
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|265.60
|10588.40
|59
|2007.11.09 11:21
|close
|29
|0.90
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|-379.80
|10208.60
|60
|2007.11.09 11:21
|close
|30
|1.00
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|-472.00
|9736.60
|61
|2007.11.09 11:21
|buy
|31
|0.10
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.11.09 11:21
|buy
|32
|0.20
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.11.09 11:22
|buy
|33
|0.30
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.11.09 11:26
|sell
|34
|0.40
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.11.09 11:27
|sell
|35
|0.50
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.11.09 11:27
|sell
|36
|0.60
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.11.09 11:30
|sell
|37
|0.70
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.11.09 11:36
|sell
|38
|0.80
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.11.09 11:37
|sell
|39
|0.90
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.11.09 11:37
|close
|31
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|9708.60
|71
|2007.11.09 11:37
|close
|32
|0.20
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|9640.60
|72
|2007.11.09 11:37
|close
|33
|0.30
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|-117.00
|9523.60
|73
|2007.11.09 11:37
|close
|34
|0.40
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|128.00
|9651.60
|74
|2007.11.09 11:37
|close
|35
|0.50
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|135.00
|9786.60
|75
|2007.11.09 11:37
|close
|36
|0.60
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|132.00
|9918.60
|76
|2007.11.09 11:37
|close
|37
|0.70
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|119.00
|10037.60
|77
|2007.11.09 11:37
|close
|38
|0.80
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|96.00
|10133.60
|78
|2007.11.09 11:37
|close
|39
|0.90
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|54.00
|10187.60
|79
|2007.11.09 11:37
|sell
|40
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.11.09 11:37
|buy
|41
|0.20
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|81
|2007.11.09 11:39
|buy
|42
|0.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.11.09 11:39
|sell
|43
|0.40
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|83
|2007.11.09 11:39
|sell
|44
|0.50
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.11.09 11:39
|buy
|45
|0.60
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|85
|2007.11.09 11:40
|sell
|46
|0.70
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.11.09 11:40
|sell
|47
|0.80
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|87
|2007.11.09 11:40
|sell
|48
|0.90
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.11.09 11:40
|buy
|49
|1.00
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|89
|2007.11.09 16:06
|close
|40
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|46.00
|10233.60
|90
|2007.11.09 16:06
|close
|41
|0.20
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-106.00
|10127.60
|91
|2007.11.09 16:06
|close
|42
|0.30
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-177.00
|9950.60
|92
|2007.11.09 16:06
|close
|43
|0.40
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|204.00
|10154.60
|93
|2007.11.09 16:06
|close
|44
|0.50
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|225.00
|10379.60
|94
|2007.11.09 16:06
|close
|45
|0.60
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-312.00
|10067.60
|95
|2007.11.09 16:06
|close
|46
|0.70
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|315.00
|10382.60
|96
|2007.11.09 16:06
|close
|47
|0.80
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|320.00
|10702.60
|97
|2007.11.09 16:06
|close
|48
|0.90
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|306.00
|11008.60
|98
|2007.11.09 16:06
|close
|49
|1.00
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-410.00
|10598.60
|99
|2007.11.09 16:06
|sell
|50
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.11.09 16:06
|buy
|51
|0.20
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.11.09 16:07
|buy
|52
|0.30
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.11.09 16:07
|sell
|53
|0.40
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|103
|2007.11.09 16:08
|buy
|54
|0.50
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.11.09 16:09
|sell
|55
|0.60
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|105
|2007.11.09 16:12
|buy
|56
|0.70
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.11.09 16:13
|sell
|57
|0.80
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.11.09 16:14
|buy
|58
|0.90
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.11.09 16:16
|buy
|59
|1.00
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|109
|2007.11.12 05:25
|close
|50
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|38.95
|10637.55
|110
|2007.11.12 05:25
|close
|51
|0.20
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-92.90
|10544.65
|111
|2007.11.12 05:25
|close
|52
|0.30
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-154.35
|10390.30
|112
|2007.11.12 05:25
|close
|53
|0.40
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|175.80
|10566.10
|113
|2007.11.12 05:25
|close
|54
|0.50
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-257.25
|10308.85
|114
|2007.11.12 05:25
|close
|55
|0.60
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|263.70
|10572.55
|115
|2007.11.12 05:25
|close
|56
|0.70
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-360.15
|10212.40
|116
|2007.11.12 05:25
|close
|57
|0.80
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|351.60
|10564.00
|117
|2007.11.12 05:25
|close
|58
|0.90
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-463.05
|10100.95
|118
|2007.11.12 05:25
|close
|59
|1.00
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-564.50
|9536.45
|119
|2007.11.12 05:25
|sell
|60
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.11.12 05:26
|buy
|61
|0.20
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|121
|2007.11.12 05:26
|sell
|62
|0.30
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.11.12 05:26
|buy
|63
|0.40
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|123
|2007.11.12 05:37
|buy
|64
|0.50
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.11.12 05:43
|buy
|65
|0.60
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|125
|2007.11.12 05:45
|sell
|66
|0.70
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.11.12 05:45
|buy
|67
|0.80
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|127
|2007.11.12 05:49
|sell
|68
|0.90
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.11.12 05:57
|sell
|69
|1.00
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.11.20 09:08
|close
|60
|0.10
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|-145.40
|9391.05
|130
|2007.11.20 09:08
|close
|61
|0.20
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|268.80
|9659.85
|131
|2007.11.20 09:08
|close
|62
|0.30
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|-436.20
|9223.65
|132
|2007.11.20 09:08
|close
|63
|0.40
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|537.60
|9761.25
|133
|2007.11.20 09:08
|close
|64
|0.50
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|647.00
|10408.25
|134
|2007.11.20 09:08
|close
|65
|0.60
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|746.40
|11154.65
|135
|2007.11.20 09:08
|close
|66
|0.70
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|-947.80
|10206.85
|136
|2007.11.20 09:08
|close
|67
|0.80
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|995.20
|11202.05
|137
|2007.11.20 09:08
|close
|68
|0.90
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|-1218.60
|9983.45
|138
|2007.11.20 09:08
|close
|69
|1.00
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|-1404.00
|8579.45
|139
|2007.11.20 09:08
|buy
|70
|0.10
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.11.20 09:08
|sell
|71
|0.20
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.11.20 09:09
|sell
|72
|0.30
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.11.20 09:09
|buy
|73
|0.40
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|143
|2007.11.20 09:10
|sell
|74
|0.50
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.11.20 09:10
|sell
|75
|0.60
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|145
|2007.11.20 09:11
|buy
|76
|0.70
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.11.20 09:12
|sell
|77
|0.80
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|147
|2007.11.20 09:13
|sell
|78
|0.90
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.11.20 09:13
|buy
|79
|1.00
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.11.20 20:12
|close
|70
|0.10
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|52.00
|8631.45
|150
|2007.11.20 20:12
|close
|71
|0.20
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|-118.00
|8513.45
|151
|2007.11.20 20:12
|close
|72
|0.30
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|-192.00
|8321.45
|152
|2007.11.20 20:12
|close
|73
|0.40
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|224.00
|8545.45
|153
|2007.11.20 20:12
|close
|74
|0.50
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|-315.00
|8230.45
|154
|2007.11.20 20:12
|close
|75
|0.60
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|-408.00
|7822.45
|155
|2007.11.20 20:12
|close
|76
|0.70
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|427.00
|8249.45
|156
|2007.11.20 20:12
|close
|77
|0.80
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|-544.00
|7705.45
|157
|2007.11.20 20:12
|close
|78
|0.90
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|-675.00
|7030.45
|158
|2007.11.20 20:12
|close
|79
|1.00
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|680.00
|7710.45
|159
|2007.11.20 20:12
|buy
|80
|0.10
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.11.20 20:13
|sell
|81
|0.20
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|161
|2007.11.20 20:14
|sell
|82
|0.30
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.11.20 20:16
|buy
|83
|0.40
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.11.20 20:18
|sell
|84
|0.50
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.11.20 20:25
|sell
|85
|0.60
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|165
|2007.11.20 20:27
|sell
|86
|0.70
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.11.20 20:28
|buy
|87
|0.80
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|167
|2007.11.20 20:30
|buy
|88
|0.90
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.11.20 20:31
|sell
|89
|1.00
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|169
|2007.11.21 21:13
|close
|80
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|40.55
|7751.00
|170
|2007.11.21 21:13
|close
|81
|0.20
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|-96.10
|7654.90
|171
|2007.11.21 21:13
|close
|82
|0.30
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|-159.15
|7495.75
|172
|2007.11.21 21:13
|close
|83
|0.40
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|182.20
|7677.95
|173
|2007.11.21 21:13
|close
|84
|0.50
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|-265.25
|7412.70
|174
|2007.11.21 21:13
|close
|85
|0.60
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|-348.30
|7064.40
|175
|2007.11.21 21:13
|close
|86
|0.70
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|-441.35
|6623.05
|176
|2007.11.21 21:13
|close
|87
|0.80
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|444.40
|7067.45
|177
|2007.11.21 21:13
|close
|88
|0.90
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|454.95
|7522.40
|178
|2007.11.21 21:13
|close
|89
|1.00
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|-590.50
|6931.90
|179
|2007.11.21 21:13
|buy
|90
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.11.21 21:13
|sell
|91
|0.20
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.11.21 21:14
|buy
|92
|0.30
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.11.21 21:14
|sell
|93
|0.40
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|183
|2007.11.21 21:15
|buy
|94
|0.50
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.11.21 21:17
|buy
|95
|0.60
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|185
|2007.11.21 21:21
|sell
|96
|0.70
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.11.21 21:36
|buy
|97
|0.80
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|187
|2007.11.21 21:37
|sell
|98
|0.90
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.11.21 21:42
|sell
|99
|1.00
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|189
|2007.11.23 02:33
|close
|90
|0.10
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|47.20
|6979.10
|190
|2007.11.23 02:33
|close
|91
|0.20
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|-112.40
|6866.70
|191
|2007.11.23 02:33
|close
|92
|0.30
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|141.60
|7008.30
|192
|2007.11.23 02:33
|close
|93
|0.40
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|-224.80
|6783.50
|193
|2007.11.23 02:33
|close
|94
|0.50
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|236.00
|7019.50
|194
|2007.11.23 02:33
|close
|95
|0.60
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|253.20
|7272.70
|195
|2007.11.23 02:33
|close
|96
|0.70
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|-358.40
|6914.30
|196
|2007.11.23 02:33
|close
|97
|0.80
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|321.60
|7235.90
|197
|2007.11.23 02:33
|close
|98
|0.90
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|-451.80
|6784.10
|198
|2007.11.23 02:33
|close
|99
|1.00
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|-552.00
|6232.10
|199
|2007.11.23 02:33
|buy
|100
|0.10
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.11.23 02:34
|sell
|101
|0.20
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.11.23 02:34
|buy
|102
|0.30
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.11.23 02:35
|sell
|103
|0.40
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|203
|2007.11.23 02:38
|buy
|104
|0.50
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.11.23 02:39
|sell
|105
|0.60
|1.4908
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.11.23 02:39
|sell
|106
|0.70
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.11.23 02:39
|sell
|107
|0.80
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|207
|2007.11.23 02:39
|buy
|108
|0.90
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.11.23 02:41
|buy
|109
|1.00
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.11.28 23:59
|close at stop
|109
|1.00
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|-773.50
|5458.60
|210
|2007.11.28 23:59
|close at stop
|108
|0.90
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|-642.15
|4816.45
|211
|2007.11.28 23:59
|close at stop
|107
|0.80
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|502.80
|5319.25
|212
|2007.11.28 23:59
|close at stop
|106
|0.70
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|481.95
|5801.20
|213
|2007.11.28 23:59
|close at stop
|105
|0.60
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|449.10
|6250.30
|214
|2007.11.28 23:59
|close at stop
|104
|0.50
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|-421.75
|5828.55
|215
|2007.11.28 23:59
|close at stop
|103
|0.40
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|303.40
|6131.95
|216
|2007.11.28 23:59
|close at stop
|102
|0.30
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|-253.05
|5878.90
|217
|2007.11.28 23:59
|close at stop
|101
|0.20
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|147.70
|6026.60
|218
|2007.11.28 23:59
|close at stop
|100
|0.10
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|-85.35
|5941.25