Strategy Tester Report
TFX v1_1
EGlobal-Server (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.28 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.29)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStart_Lot_Size=0.1; Lot_Size_Increment=0.1; Double_Lotsize=false; Max_Trades=10; Close_All_Max=false; Next_Trade=5; TP_Percent=4; SL_Percent=10; MA_Period=5; Timeframe=1; Slippage=5; Magic_Number=9009;
Bars in test1476Ticks modelled135462Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-4058.75Gross profit18036.75Gross loss-22095.50
Profit factor0.82Expected payoff-37.24
Absolute drawdown4178.75Maximal drawdown4854.35 (45.47%)Relative drawdown45.47% (4854.35)
Total trades109Short positions (won %)56 (37.50%)Long positions (won %)53 (66.04%)
Profit trades (% of total)56 (51.38%)Loss trades (% of total)53 (48.62%)
Largestprofit trade995.20loss trade-1404.00
Averageprofit trade322.08loss trade-416.90
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (710.00)consecutive losses (loss in money)5 (-1064.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1931.00 (3)consecutive loss (count of losses)-2622.60 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.01 00:01sell10.101.44700.00000.0000
22007.11.01 01:17sell20.201.44650.00000.0000
32007.11.01 01:18buy30.301.44710.00000.0000
42007.11.01 01:18sell40.401.44660.00000.0000
52007.11.01 01:21buy50.501.44710.00000.0000
62007.11.01 01:21sell60.601.44660.00000.0000
72007.11.01 01:24buy70.701.44710.00000.0000
82007.11.01 01:30buy80.801.44760.00000.0000
92007.11.01 01:31sell90.901.44710.00000.0000
102007.11.01 02:04sell101.001.44660.00000.0000
112007.11.06 14:55close10.101.45570.00000.0000-87.159912.85
122007.11.06 14:55close20.201.45570.00000.0000-184.309728.55
132007.11.06 14:55close30.301.45550.00000.0000247.959976.50
142007.11.06 14:55close40.401.45570.00000.0000-364.609611.90
152007.11.06 14:55close50.501.45550.00000.0000413.2510025.15
162007.11.06 14:55close60.601.45570.00000.0000-546.909478.25
172007.11.06 14:55close70.701.45550.00000.0000578.5510056.80
182007.11.06 14:55close80.801.45550.00000.0000621.2010678.00
192007.11.06 14:55close90.901.45570.00000.0000-775.359902.65
202007.11.06 14:55close101.001.45570.00000.0000-911.508991.15
212007.11.06 14:55buy110.101.45570.00000.0000
222007.11.06 14:55sell120.201.45520.00000.0000
232007.11.06 14:59buy130.301.45570.00000.0000
242007.11.06 14:59buy140.401.45620.00000.0000
252007.11.06 15:00sell150.501.45570.00000.0000
262007.11.06 15:05buy160.601.45620.00000.0000
272007.11.06 15:05buy170.701.45670.00000.0000
282007.11.06 15:05sell180.801.45620.00000.0000
292007.11.06 15:06buy190.901.45670.00000.0000
302007.11.06 15:16sell201.001.45600.00000.0000
312007.11.07 10:15close110.101.46730.00000.0000115.559106.70
322007.11.07 10:15close120.201.46750.00000.0000-246.108860.60
332007.11.07 10:15close130.301.46730.00000.0000346.659207.25
342007.11.07 10:15close140.401.46730.00000.0000442.209649.45
352007.11.07 10:15close150.501.46750.00000.0000-590.259059.20
362007.11.07 10:15close160.601.46730.00000.0000663.309722.50
372007.11.07 10:15close170.701.46730.00000.0000738.8510461.35
382007.11.07 10:15close180.801.46750.00000.0000-904.409556.95
392007.11.07 10:15close190.901.46730.00000.0000949.9510506.90
402007.11.07 10:15close201.001.46750.00000.0000-1150.509356.40
412007.11.07 10:15buy210.101.46750.00000.0000
422007.11.07 10:15buy220.201.46800.00000.0000
432007.11.07 10:15sell230.301.46750.00000.0000
442007.11.07 10:19buy240.401.46800.00000.0000
452007.11.07 10:21buy250.501.46870.00000.0000
462007.11.07 10:21buy260.601.46920.00000.0000
472007.11.07 10:22buy270.701.46970.00000.0000
482007.11.07 10:22buy280.801.47020.00000.0000
492007.11.07 10:22sell290.901.46970.00000.0000
502007.11.07 10:23sell301.001.46920.00000.0000
512007.11.09 11:21close210.101.47370.00000.000060.209416.60
522007.11.09 11:21close220.201.47370.00000.0000110.409527.00
532007.11.09 11:21close230.301.47390.00000.0000-192.609334.40
542007.11.09 11:21close240.401.47370.00000.0000220.809555.20
552007.11.09 11:21close250.501.47370.00000.0000241.009796.20
562007.11.09 11:21close260.601.47370.00000.0000259.2010055.40
572007.11.09 11:21close270.701.47370.00000.0000267.4010322.80
582007.11.09 11:21close280.801.47370.00000.0000265.6010588.40
592007.11.09 11:21close290.901.47390.00000.0000-379.8010208.60
602007.11.09 11:21close301.001.47390.00000.0000-472.009736.60
612007.11.09 11:21buy310.101.47390.00000.0000
622007.11.09 11:21buy320.201.47450.00000.0000
632007.11.09 11:22buy330.301.47500.00000.0000
642007.11.09 11:26sell340.401.47450.00000.0000
652007.11.09 11:27sell350.501.47400.00000.0000
662007.11.09 11:27sell360.601.47350.00000.0000
672007.11.09 11:30sell370.701.47300.00000.0000
682007.11.09 11:36sell380.801.47250.00000.0000
692007.11.09 11:37sell390.901.47190.00000.0000
702007.11.09 11:37close310.101.47110.00000.0000-28.009708.60
712007.11.09 11:37close320.201.47110.00000.0000-68.009640.60
722007.11.09 11:37close330.301.47110.00000.0000-117.009523.60
732007.11.09 11:37close340.401.47130.00000.0000128.009651.60
742007.11.09 11:37close350.501.47130.00000.0000135.009786.60
752007.11.09 11:37close360.601.47130.00000.0000132.009918.60
762007.11.09 11:37close370.701.47130.00000.0000119.0010037.60
772007.11.09 11:37close380.801.47130.00000.000096.0010133.60
782007.11.09 11:37close390.901.47130.00000.000054.0010187.60
792007.11.09 11:37sell400.101.47110.00000.0000
802007.11.09 11:37buy410.201.47160.00000.0000
812007.11.09 11:39buy420.301.47220.00000.0000
822007.11.09 11:39sell430.401.47160.00000.0000
832007.11.09 11:39sell440.501.47100.00000.0000
842007.11.09 11:39buy450.601.47150.00000.0000
852007.11.09 11:40sell460.701.47100.00000.0000
862007.11.09 11:40sell470.801.47050.00000.0000
872007.11.09 11:40sell480.901.46990.00000.0000
882007.11.09 11:40buy491.001.47040.00000.0000
892007.11.09 16:06close400.101.46650.00000.000046.0010233.60
902007.11.09 16:06close410.201.46630.00000.0000-106.0010127.60
912007.11.09 16:06close420.301.46630.00000.0000-177.009950.60
922007.11.09 16:06close430.401.46650.00000.0000204.0010154.60
932007.11.09 16:06close440.501.46650.00000.0000225.0010379.60
942007.11.09 16:06close450.601.46630.00000.0000-312.0010067.60
952007.11.09 16:06close460.701.46650.00000.0000315.0010382.60
962007.11.09 16:06close470.801.46650.00000.0000320.0010702.60
972007.11.09 16:06close480.901.46650.00000.0000306.0011008.60
982007.11.09 16:06close491.001.46630.00000.0000-410.0010598.60
992007.11.09 16:06sell500.101.46630.00000.0000
1002007.11.09 16:06buy510.201.46680.00000.0000
1012007.11.09 16:07buy520.301.46730.00000.0000
1022007.11.09 16:07sell530.401.46680.00000.0000
1032007.11.09 16:08buy540.501.46730.00000.0000
1042007.11.09 16:09sell550.601.46680.00000.0000
1052007.11.09 16:12buy560.701.46730.00000.0000
1062007.11.09 16:13sell570.801.46680.00000.0000
1072007.11.09 16:14buy580.901.46730.00000.0000
1082007.11.09 16:16buy591.001.46780.00000.0000
1092007.11.12 05:25close500.101.46240.00000.000038.9510637.55
1102007.11.12 05:25close510.201.46220.00000.0000-92.9010544.65
1112007.11.12 05:25close520.301.46220.00000.0000-154.3510390.30
1122007.11.12 05:25close530.401.46240.00000.0000175.8010566.10
1132007.11.12 05:25close540.501.46220.00000.0000-257.2510308.85
1142007.11.12 05:25close550.601.46240.00000.0000263.7010572.55
1152007.11.12 05:25close560.701.46220.00000.0000-360.1510212.40
1162007.11.12 05:25close570.801.46240.00000.0000351.6010564.00
1172007.11.12 05:25close580.901.46220.00000.0000-463.0510100.95
1182007.11.12 05:25close591.001.46220.00000.0000-564.509536.45
1192007.11.12 05:25sell600.101.46220.00000.0000
1202007.11.12 05:26buy610.201.46270.00000.0000
1212007.11.12 05:26sell620.301.46220.00000.0000
1222007.11.12 05:26buy630.401.46270.00000.0000
1232007.11.12 05:37buy640.501.46320.00000.0000
1242007.11.12 05:43buy650.601.46370.00000.0000
1252007.11.12 05:45sell660.701.46320.00000.0000
1262007.11.12 05:45buy670.801.46370.00000.0000
1272007.11.12 05:49sell680.901.46320.00000.0000
1282007.11.12 05:57sell691.001.46270.00000.0000
1292007.11.20 09:08close600.101.47670.00000.0000-145.409391.05
1302007.11.20 09:08close610.201.47650.00000.0000268.809659.85
1312007.11.20 09:08close620.301.47670.00000.0000-436.209223.65
1322007.11.20 09:08close630.401.47650.00000.0000537.609761.25
1332007.11.20 09:08close640.501.47650.00000.0000647.0010408.25
1342007.11.20 09:08close650.601.47650.00000.0000746.4011154.65
1352007.11.20 09:08close660.701.47670.00000.0000-947.8010206.85
1362007.11.20 09:08close670.801.47650.00000.0000995.2011202.05
1372007.11.20 09:08close680.901.47670.00000.0000-1218.609983.45
1382007.11.20 09:08close691.001.47670.00000.0000-1404.008579.45
1392007.11.20 09:08buy700.101.47670.00000.0000
1402007.11.20 09:08sell710.201.47620.00000.0000
1412007.11.20 09:09sell720.301.47570.00000.0000
1422007.11.20 09:09buy730.401.47630.00000.0000
1432007.11.20 09:10sell740.501.47580.00000.0000
1442007.11.20 09:10sell750.601.47530.00000.0000
1452007.11.20 09:11buy760.701.47580.00000.0000
1462007.11.20 09:12sell770.801.47530.00000.0000
1472007.11.20 09:13sell780.901.47460.00000.0000
1482007.11.20 09:13buy791.001.47510.00000.0000
1492007.11.20 20:12close700.101.48190.00000.000052.008631.45
1502007.11.20 20:12close710.201.48210.00000.0000-118.008513.45
1512007.11.20 20:12close720.301.48210.00000.0000-192.008321.45
1522007.11.20 20:12close730.401.48190.00000.0000224.008545.45
1532007.11.20 20:12close740.501.48210.00000.0000-315.008230.45
1542007.11.20 20:12close750.601.48210.00000.0000-408.007822.45
1552007.11.20 20:12close760.701.48190.00000.0000427.008249.45
1562007.11.20 20:12close770.801.48210.00000.0000-544.007705.45
1572007.11.20 20:12close780.901.48210.00000.0000-675.007030.45
1582007.11.20 20:12close791.001.48190.00000.0000680.007710.45
1592007.11.20 20:12buy800.101.48210.00000.0000
1602007.11.20 20:13sell810.201.48160.00000.0000
1612007.11.20 20:14sell820.301.48110.00000.0000
1622007.11.20 20:16buy830.401.48160.00000.0000
1632007.11.20 20:18sell840.501.48110.00000.0000
1642007.11.20 20:25sell850.601.48060.00000.0000
1652007.11.20 20:27sell860.701.48010.00000.0000
1662007.11.20 20:28buy870.801.48060.00000.0000
1672007.11.20 20:30buy880.901.48110.00000.0000
1682007.11.20 20:31sell891.001.48050.00000.0000
1692007.11.21 21:13close800.101.48620.00000.000040.557751.00
1702007.11.21 21:13close810.201.48640.00000.0000-96.107654.90
1712007.11.21 21:13close820.301.48640.00000.0000-159.157495.75
1722007.11.21 21:13close830.401.48620.00000.0000182.207677.95
1732007.11.21 21:13close840.501.48640.00000.0000-265.257412.70
1742007.11.21 21:13close850.601.48640.00000.0000-348.307064.40
1752007.11.21 21:13close860.701.48640.00000.0000-441.356623.05
1762007.11.21 21:13close870.801.48620.00000.0000444.407067.45
1772007.11.21 21:13close880.901.48620.00000.0000454.957522.40
1782007.11.21 21:13close891.001.48640.00000.0000-590.506931.90
1792007.11.21 21:13buy900.101.48640.00000.0000
1802007.11.21 21:13sell910.201.48590.00000.0000
1812007.11.21 21:14buy920.301.48640.00000.0000
1822007.11.21 21:14sell930.401.48590.00000.0000
1832007.11.21 21:15buy940.501.48640.00000.0000
1842007.11.21 21:17buy950.601.48690.00000.0000
1852007.11.21 21:21sell960.701.48640.00000.0000
1862007.11.21 21:36buy970.801.48710.00000.0000
1872007.11.21 21:37sell980.901.48650.00000.0000
1882007.11.21 21:42sell991.001.48600.00000.0000
1892007.11.23 02:33close900.101.49130.00000.000047.206979.10
1902007.11.23 02:33close910.201.49150.00000.0000-112.406866.70
1912007.11.23 02:33close920.301.49130.00000.0000141.607008.30
1922007.11.23 02:33close930.401.49150.00000.0000-224.806783.50
1932007.11.23 02:33close940.501.49130.00000.0000236.007019.50
1942007.11.23 02:33close950.601.49130.00000.0000253.207272.70
1952007.11.23 02:33close960.701.49150.00000.0000-358.406914.30
1962007.11.23 02:33close970.801.49130.00000.0000321.607235.90
1972007.11.23 02:33close980.901.49150.00000.0000-451.806784.10
1982007.11.23 02:33close991.001.49150.00000.0000-552.006232.10
1992007.11.23 02:33buy1000.101.49150.00000.0000
2002007.11.23 02:34sell1010.201.49070.00000.0000
2012007.11.23 02:34buy1020.301.49140.00000.0000
2022007.11.23 02:35sell1030.401.49090.00000.0000
2032007.11.23 02:38buy1040.501.49140.00000.0000
2042007.11.23 02:39sell1050.601.49080.00000.0000
2052007.11.23 02:39sell1060.701.49020.00000.0000
2062007.11.23 02:39sell1070.801.48960.00000.0000
2072007.11.23 02:39buy1080.901.49010.00000.0000
2082007.11.23 02:41buy1091.001.49070.00000.0000
2092007.11.28 23:59close at stop1091.001.48310.00000.0000-773.505458.60
2102007.11.28 23:59close at stop1080.901.48310.00000.0000-642.154816.45
2112007.11.28 23:59close at stop1070.801.48330.00000.0000502.805319.25
2122007.11.28 23:59close at stop1060.701.48330.00000.0000481.955801.20
2132007.11.28 23:59close at stop1050.601.48330.00000.0000449.106250.30
2142007.11.28 23:59close at stop1040.501.48310.00000.0000-421.755828.55
2152007.11.28 23:59close at stop1030.401.48330.00000.0000303.406131.95
2162007.11.28 23:59close at stop1020.301.48310.00000.0000-253.055878.90
2172007.11.28 23:59close at stop1010.201.48330.00000.0000147.706026.60
2182007.11.28 23:59close at stop1000.101.48310.00000.0000-85.355941.25