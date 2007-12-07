Strategy Tester Report
Pipmaker_V10
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)

SymbolEURJPY (Euro vs. Japanese Yen)
Period1 Minute (M1) 2007.12.06 02:07 - 2007.12.28 22:59 (2007.12.01 - 2007.12.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=false; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.2; LotIncrement=0.05; Multiplier=0; ProfitTarget=2; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=10000;
Bars in test20907Ticks modelled154476Modelling quality24.88%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-3204.72Gross profit5140.69Gross loss-8345.41
Profit factor0.62Expected payoff-13.35
Absolute drawdown6648.81Maximal drawdown7350.08 (68.68%)Relative drawdown68.68% (7350.08)
Total trades240Short positions (won %)61 (55.74%)Long positions (won %)179 (70.95%)
Profit trades (% of total)161 (67.08%)Loss trades (% of total)79 (32.92%)
Largestprofit trade613.35loss trade-885.52
Averageprofit trade31.93loss trade-105.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (165.19)consecutive losses (loss in money)8 (-4786.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)613.35 (1)consecutive loss (count of losses)-4786.50 (8)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.12.07 19:30buy10.20163.860.000.00
22007.12.07 20:00sell20.20163.640.000.00
32007.12.07 21:04buy30.30163.710.000.00
42007.12.10 00:00buy40.30163.350.000.00
52007.12.10 00:46close40.30163.630.000.0077.0910077.09
62007.12.10 00:46close30.30163.630.000.00-18.4110058.68
72007.12.10 00:46close20.20163.670.000.00-8.5810050.11
82007.12.10 00:46close10.20163.630.000.00-39.8010010.31
92007.12.10 00:56sell50.20163.560.000.00
102007.12.10 01:04close50.20163.540.000.003.6710013.98
112007.12.10 01:04sell60.20163.510.000.00
122007.12.10 01:05close60.20163.480.000.005.5010019.48
132007.12.10 01:05sell70.20163.450.000.00
142007.12.10 01:06close70.20163.430.000.003.6710023.15
152007.12.10 01:06sell80.20163.400.000.00
162007.12.10 01:07close80.20163.380.000.003.6710026.82
172007.12.10 01:07sell90.20163.350.000.00
182007.12.10 01:11close90.20163.330.000.003.6710030.49
192007.12.10 01:11sell100.20163.300.000.00
202007.12.10 01:19close100.20163.270.000.005.5010035.99
212007.12.10 01:19sell110.20163.240.000.00
222007.12.10 01:20close110.20163.220.000.003.6710039.66
232007.12.10 01:20sell120.20163.190.000.00
242007.12.10 01:36sell130.30163.370.000.00
252007.12.10 02:00buy140.20163.640.000.00
262007.12.10 02:32sell150.30163.540.000.00
272007.12.10 03:32close150.30163.280.000.0071.5610111.22
282007.12.10 03:32close140.20163.240.000.00-73.4110037.81
292007.12.10 03:32close130.30163.280.000.0024.7710062.58
302007.12.10 03:32close120.20163.280.000.00-16.5110046.07
312007.12.10 03:33sell160.20163.250.000.00
322007.12.10 04:15buy170.20163.520.000.00
332007.12.10 04:30sell180.30163.440.000.00
342007.12.10 07:24sell190.30163.640.000.00
352007.12.10 07:25close190.30163.430.000.0057.8010103.87
362007.12.10 07:25close180.30163.430.000.002.7610106.63
372007.12.10 07:25close170.20163.390.000.00-23.8610082.77
382007.12.10 07:25close160.20163.430.000.00-33.0310049.74
392007.12.10 07:30buy200.20163.470.000.00
402007.12.10 07:34close200.20163.500.000.005.5110055.25
412007.12.10 07:35buy210.20163.550.000.00
422007.12.10 07:42close210.20163.570.000.003.6710058.92
432007.12.10 07:42buy220.20163.600.000.00
442007.12.10 07:49close220.20163.620.000.003.6710062.59
452007.12.10 07:49buy230.20163.650.000.00
462007.12.10 07:50close230.20163.670.000.003.6710066.26
472007.12.10 07:50buy240.20163.700.000.00
482007.12.10 07:50close240.20163.720.000.003.6710069.93
492007.12.10 07:50buy250.20163.770.000.00
502007.12.10 07:55buy260.30163.610.000.00
512007.12.10 08:15sell270.20163.330.000.00
522007.12.10 08:44buy280.30163.420.000.00
532007.12.10 09:33sell290.30163.500.000.00
542007.12.10 12:50close290.30163.940.000.00-121.109948.83
552007.12.10 12:50close280.30163.900.000.00132.1510080.98
562007.12.10 12:50close270.20163.940.000.00-111.929969.06
572007.12.10 12:50close260.30163.900.000.0079.8410048.90
582007.12.10 12:50close250.20163.900.000.0023.8610072.76
592007.12.10 12:50buy300.20163.930.000.00
602007.12.10 13:21close300.20163.950.000.003.6710076.43
612007.12.10 13:21buy310.20164.000.000.00
622007.12.10 13:26close310.20164.020.000.003.6710080.10
632007.12.10 13:26buy320.20164.050.000.00
642007.12.10 13:30close320.20164.070.000.003.6810083.78
652007.12.10 13:30buy330.20164.120.000.00
662007.12.10 13:52close330.20164.140.000.003.6710087.45
672007.12.10 13:53buy340.20164.170.000.00
682007.12.10 13:54close340.20164.190.000.003.6710091.12
692007.12.10 13:54buy350.20164.220.000.00
702007.12.10 14:14close350.20164.240.000.003.6710094.79
712007.12.10 14:14buy360.20164.290.000.00
722007.12.10 14:20close360.20164.320.000.005.5110100.30
732007.12.10 14:20buy370.20164.370.000.00
742007.12.10 14:21close370.20164.390.000.003.6710103.97
752007.12.10 14:21buy380.20164.420.000.00
762007.12.10 14:50close380.20164.440.000.003.6710107.64
772007.12.10 14:50buy390.20164.500.000.00
782007.12.10 14:59close390.20164.520.000.003.6710111.31
792007.12.10 14:59buy400.20164.550.000.00
802007.12.10 15:07close400.20164.570.000.003.6710114.98
812007.12.10 15:07buy410.20164.600.000.00
822007.12.10 15:50buy420.30164.440.000.00
832007.12.10 16:21close420.30164.510.000.0019.2710134.25
842007.12.10 16:21close410.20164.510.000.00-16.5210117.73
852007.12.10 16:21buy430.20164.540.000.00
862007.12.10 16:45sell440.20164.250.000.00
872007.12.10 18:04sell450.30164.400.000.00
882007.12.10 18:19buy460.30164.370.000.00
892007.12.11 11:15sell470.30164.710.000.00
902007.12.11 13:08close470.30164.460.000.0068.8110186.54
912007.12.11 13:08close460.30164.420.000.0017.3810203.92
922007.12.11 13:08close450.30164.460.000.00-21.1310182.79
932007.12.11 13:08close440.20164.460.000.00-41.6210141.18
942007.12.11 13:08close430.20164.420.000.00-19.6210121.56
952007.12.11 13:08sell480.20164.430.000.00
962007.12.11 13:13close480.20164.410.000.003.6710125.23
972007.12.11 13:13sell490.20164.360.000.00
982007.12.11 13:15close490.20164.340.000.003.6710128.90
992007.12.11 13:15sell500.20164.310.000.00
1002007.12.11 13:15close500.20164.290.000.003.6710132.57
1012007.12.11 13:15sell510.20164.240.000.00
1022007.12.11 13:19close510.20164.200.000.007.3410139.91
1032007.12.11 13:19sell520.20164.170.000.00
1042007.12.11 13:19close520.20164.140.000.005.5110145.42
1052007.12.11 13:19sell530.20164.080.000.00
1062007.12.11 13:23sell540.30164.240.000.00
1072007.12.11 14:11close540.30164.170.000.0019.2710164.69
1082007.12.11 14:11close530.20164.170.000.00-16.5210148.17
1092007.12.11 14:12sell550.20164.120.000.00
1102007.12.11 14:13close550.20164.090.000.005.5010153.67
1112007.12.11 14:13sell560.20164.020.000.00
1122007.12.11 14:50sell570.30164.180.000.00
1132007.12.11 15:26sell580.30164.330.000.00
1142007.12.11 16:00buy590.20164.350.000.00
1152007.12.11 16:21close590.20164.080.000.00-49.5610104.11
1162007.12.11 16:21close580.30164.120.000.0057.8010161.91
1172007.12.11 16:21close570.30164.120.000.0016.5210178.43
1182007.12.11 16:21close560.20164.120.000.00-18.3510160.08
1192007.12.11 16:21sell600.20164.090.000.00
1202007.12.11 16:26close600.20164.060.000.005.5110165.59
1212007.12.11 16:26sell610.20164.030.000.00
1222007.12.11 16:27close610.20164.000.000.005.5110171.10
1232007.12.11 16:27sell620.20163.950.000.00
1242007.12.11 16:41sell630.30164.100.000.00
1252007.12.11 17:01sell640.30164.250.000.00
1262007.12.11 17:20close640.30164.110.000.0038.5310209.63
1272007.12.11 17:20close630.30164.110.000.00-2.7510206.88
1282007.12.11 17:20close620.20164.110.000.00-29.3610177.52
1292007.12.11 17:30sell650.20164.000.000.00
1302007.12.11 18:08close650.20163.980.000.003.6710181.19
1312007.12.11 18:08sell660.20163.950.000.00
1322007.12.11 18:30buy670.20164.340.000.00
1332007.12.11 20:15sell680.30164.180.000.00
1342007.12.11 21:16buy690.30164.180.000.00
1352007.12.11 21:16buy700.30164.000.000.00
1362007.12.12 01:01buy710.40162.330.000.00
1372007.12.12 09:04close710.40163.190.000.00315.6910496.88
1382007.12.12 09:04close700.30163.190.000.00-219.3910277.49
1392007.12.12 09:04close690.30163.190.000.00-268.9510008.54
1402007.12.12 09:04close680.30163.230.000.00256.8510265.40
1412007.12.12 09:04close670.20163.190.000.00-208.6610056.74
1422007.12.12 09:04close660.20163.230.000.00129.0310185.77
1432007.12.12 09:04buy720.20163.220.000.00
1442007.12.12 09:09close720.20163.240.000.003.6710189.44
1452007.12.12 09:09buy730.20163.270.000.00
1462007.12.12 09:10close730.20163.290.000.003.6710193.11
1472007.12.12 09:10buy740.20163.340.000.00
1482007.12.12 09:12close740.20163.370.000.005.5110198.62
1492007.12.12 09:12buy750.20163.420.000.00
1502007.12.12 09:16close750.20163.440.000.003.6710202.29
1512007.12.12 09:16buy760.20163.500.000.00
1522007.12.12 09:20buy770.30163.340.000.00
1532007.12.12 09:34close770.30163.410.000.0019.2710221.56
1542007.12.12 09:34close760.20163.410.000.00-16.5210205.04
1552007.12.12 09:34buy780.20163.460.000.00
1562007.12.12 09:36close780.20163.480.000.003.6710208.71
1572007.12.12 09:36buy790.20163.540.000.00
1582007.12.12 09:38close790.20163.560.000.003.6710212.38
1592007.12.12 09:38buy800.20163.590.000.00
1602007.12.12 09:51close800.20163.610.000.003.6710216.05
1612007.12.12 09:51buy810.20163.640.000.00
1622007.12.12 09:53close810.20163.670.000.005.5110221.56
1632007.12.12 09:53buy820.20163.700.000.00
1642007.12.12 09:54close820.20163.730.000.005.5010227.06
1652007.12.12 09:54buy830.20163.740.000.00
1662007.12.12 09:59buy840.30163.580.000.00
1672007.12.12 10:22buy850.30163.430.000.00
1682007.12.12 11:30sell860.20163.230.000.00
1692007.12.12 14:15buy870.40163.270.000.00
1702007.12.12 15:03close870.40163.530.000.0095.4410322.50
1712007.12.12 15:03close860.20163.570.000.00-62.3810260.12
1722007.12.12 15:03close850.30163.530.000.0027.5310287.65
1732007.12.12 15:03close840.30163.530.000.00-13.7610273.89
1742007.12.12 15:03close830.20163.530.000.00-38.5410235.35
1752007.12.12 15:03buy880.20163.560.000.00
1762007.12.12 15:04close880.20163.580.000.003.6710239.02
1772007.12.12 15:04buy890.20163.610.000.00
1782007.12.12 15:27close890.20163.630.000.003.6710242.69
1792007.12.12 15:27buy900.20163.660.000.00
1802007.12.12 15:31close900.20163.680.000.003.6710246.36
1812007.12.12 15:31buy910.20163.710.000.00
1822007.12.12 15:31close910.20163.730.000.003.6710250.03
1832007.12.12 15:31buy920.20163.780.000.00
1842007.12.12 15:32close920.20163.800.000.003.6710253.70
1852007.12.12 15:32buy930.20163.830.000.00
1862007.12.12 15:32close930.20163.850.000.003.6710257.37
1872007.12.12 15:32buy940.20163.880.000.00
1882007.12.12 15:34buy950.30163.730.000.00
1892007.12.12 15:41close950.30163.810.000.0022.0210279.39
1902007.12.12 15:41close940.20163.810.000.00-12.8410266.55
1912007.12.12 15:41buy960.20163.860.000.00
1922007.12.12 15:41close960.20163.880.000.003.6710270.22
1932007.12.12 15:41buy970.20163.930.000.00
1942007.12.12 15:44buy980.30163.770.000.00
1952007.12.12 15:49close980.30163.860.000.0024.7810295.00
1962007.12.12 15:49close970.20163.860.000.00-12.8510282.15
1972007.12.12 15:49buy990.20163.890.000.00
1982007.12.12 15:49close990.20163.910.000.003.6710285.82
1992007.12.12 15:49buy1000.20163.970.000.00
2002007.12.12 15:52close1000.20163.990.000.003.6710289.49
2012007.12.12 15:52buy1010.20164.020.000.00
2022007.12.12 15:53close1010.20164.040.000.003.6710293.16
2032007.12.12 15:53buy1020.20164.070.000.00
2042007.12.12 16:00close1020.20164.100.000.005.5010298.66
2052007.12.12 16:00buy1030.20164.180.000.00
2062007.12.12 16:00close1030.20164.220.000.007.3510306.01
2072007.12.12 16:00buy1040.20164.300.000.00
2082007.12.12 16:00close1040.20164.320.000.003.6710309.68
2092007.12.12 16:00buy1050.20164.390.000.00
2102007.12.12 16:00close1050.20164.430.000.007.3410317.02
2112007.12.12 16:00buy1060.20164.460.000.00
2122007.12.12 16:00close1060.20164.490.000.005.5110322.53
2132007.12.12 16:00buy1070.20164.550.000.00
2142007.12.12 16:00close1070.20164.570.000.003.6710326.20
2152007.12.12 16:00buy1080.20164.640.000.00
2162007.12.12 16:00buy1090.30164.470.000.00
2172007.12.12 16:00close1090.30164.590.000.0033.0410359.24
2182007.12.12 16:00close1080.20164.590.000.00-9.1810350.06
2192007.12.12 16:01buy1100.20164.620.000.00
2202007.12.12 16:01close1100.20164.640.000.003.6710353.73
2212007.12.12 16:01buy1110.20164.670.000.00
2222007.12.12 16:01close1110.20164.690.000.003.6710357.40
2232007.12.12 16:01buy1120.20164.720.000.00
2242007.12.12 16:01close1120.20164.740.000.003.6710361.07
2252007.12.12 16:01buy1130.20164.770.000.00
2262007.12.12 16:02buy1140.30164.610.000.00
2272007.12.12 16:02close1140.30164.690.000.0022.0210383.09
2282007.12.12 16:02close1130.20164.690.000.00-14.6810368.41
2292007.12.12 16:02buy1150.20164.750.000.00
2302007.12.12 16:02close1150.20164.770.000.003.6710372.08
2312007.12.12 16:02buy1160.20164.820.000.00
2322007.12.12 16:03close1160.20164.840.000.003.6710375.75
2332007.12.12 16:03buy1170.20164.910.000.00
2342007.12.12 16:03close1170.20164.930.000.003.6710379.42
2352007.12.12 16:03buy1180.20164.960.000.00
2362007.12.12 16:06buy1190.30164.800.000.00
2372007.12.12 16:06buy1200.30164.640.000.00
2382007.12.12 16:12close1200.30164.800.000.0044.0510423.47
2392007.12.12 16:12close1190.30164.800.000.000.0010423.47
2402007.12.12 16:12close1180.20164.800.000.00-29.3610394.11
2412007.12.12 16:12buy1210.20164.850.000.00
2422007.12.12 16:12close1210.20164.870.000.003.6710397.78
2432007.12.12 16:12buy1220.20164.920.000.00
2442007.12.12 16:12close1220.20164.940.000.003.6710401.45
2452007.12.12 16:12buy1230.20165.000.000.00
2462007.12.12 16:14buy1240.30164.850.000.00
2472007.12.12 16:14close1240.30164.920.000.0019.2710420.72
2482007.12.12 16:14close1230.20164.920.000.00-14.6810406.04
2492007.12.12 16:14buy1250.20164.950.000.00
2502007.12.12 16:17buy1260.30164.790.000.00
2512007.12.12 16:22close1260.30164.860.000.0019.2710425.31
2522007.12.12 16:22close1250.20164.860.000.00-16.5210408.79
2532007.12.12 16:22buy1270.20164.920.000.00
2542007.12.12 16:22close1270.20164.940.000.003.6710412.46
2552007.12.12 16:22buy1280.20164.990.000.00
2562007.12.12 16:23close1280.20165.010.000.003.6710416.13
2572007.12.12 16:23buy1290.20165.040.000.00
2582007.12.12 16:23close1290.20165.060.000.003.6710419.80
2592007.12.12 16:23buy1300.20165.090.000.00
2602007.12.12 16:27buy1310.30164.940.000.00
2612007.12.12 16:31close1310.30165.010.000.0019.2710439.07
2622007.12.12 16:31close1300.20165.010.000.00-14.6810424.39
2632007.12.12 16:31buy1320.20165.040.000.00
2642007.12.12 17:02buy1330.30164.890.000.00
2652007.12.12 17:23close1330.30164.960.000.0019.2710443.66
2662007.12.12 17:23close1320.20164.960.000.00-14.6910428.97
2672007.12.12 17:23buy1340.20164.990.000.00
2682007.12.12 17:59buy1350.30164.800.000.00
2692007.12.12 18:05close1350.30164.890.000.0024.7710453.74
2702007.12.12 18:05close1340.20164.890.000.00-18.3510435.39
2712007.12.12 18:05buy1360.20164.920.000.00
2722007.12.12 18:12close1360.20164.940.000.003.6710439.06
2732007.12.12 18:12buy1370.20164.970.000.00
2742007.12.12 18:33close1370.20165.000.000.005.5010444.56
2752007.12.12 18:33buy1380.20165.050.000.00
2762007.12.12 18:37close1380.20165.070.000.003.6710448.23
2772007.12.12 18:37buy1390.20165.120.000.00
2782007.12.12 18:58close1390.20165.140.000.003.6710451.90
2792007.12.12 18:58buy1400.20165.190.000.00
2802007.12.12 19:01close1400.20165.210.000.003.6710455.57
2812007.12.12 19:01buy1410.20165.240.000.00
2822007.12.12 19:20buy1420.30165.050.000.00
2832007.12.12 19:45sell1430.20164.550.000.00
2842007.12.12 20:30sell1440.30164.850.000.00
2852007.12.13 03:19buy1450.30164.890.000.00
2862007.12.13 11:00buy1460.40164.410.000.00
2872007.12.13 13:58buy1470.40164.260.000.00
2882007.12.13 15:44close1470.40164.700.000.00161.5210617.09
2892007.12.13 15:44close1460.40164.700.000.00106.4510723.54
2902007.12.13 15:44close1450.30164.700.000.00-52.3110671.23
2912007.12.13 15:44close1440.30164.740.000.0016.4310687.66
2922007.12.13 15:44close1430.20164.740.000.00-44.0910643.57
2932007.12.13 15:44close1420.30164.700.000.00-85.5210558.05
2942007.12.13 15:44close1410.20164.700.000.00-91.8810466.17
2952007.12.13 15:44buy1480.20164.750.000.00
2962007.12.13 16:24close1480.20164.770.000.003.6710469.84
2972007.12.13 16:24buy1490.20164.800.000.00
2982007.12.13 16:29close1490.20164.820.000.003.6710473.51
2992007.12.13 16:30buy1500.20164.870.000.00
3002007.12.13 17:04buy1510.30164.510.000.00
3012007.12.13 17:10close1510.30164.660.000.0041.2910514.80
3022007.12.13 17:10close1500.20164.660.000.00-38.5410476.26
3032007.12.13 17:10buy1520.20164.690.000.00
3042007.12.13 17:12close1520.20164.710.000.003.6710479.93
3052007.12.13 17:12buy1530.20164.740.000.00
3062007.12.13 17:14buy1540.30164.580.000.00
3072007.12.13 17:17close1540.30164.650.000.0019.2710499.20
3082007.12.13 17:17close1530.20164.650.000.00-16.5110482.69
3092007.12.13 17:18buy1550.20164.650.000.00
3102007.12.13 17:26buy1560.30164.500.000.00
3112007.12.13 17:30sell1570.20164.140.000.00
3122007.12.13 17:32sell1580.30164.290.000.00
3132007.12.13 21:00buy1590.30163.860.000.00
3142007.12.14 01:51close1590.30164.480.000.00174.3010656.99
3152007.12.14 01:51close1580.30164.520.000.00-67.9210589.08
3162007.12.14 01:51close1570.20164.520.000.00-72.8110516.27
3172007.12.14 01:51close1560.30164.480.000.00-1.8910514.38
3182007.12.14 01:51close1550.20164.480.000.00-28.7910485.59
3192007.12.14 01:51buy1600.20164.530.000.00
3202007.12.14 01:52close1600.20164.550.000.003.6710489.26
3212007.12.14 01:52buy1610.20164.600.000.00
3222007.12.14 01:57buy1620.30164.450.000.00
3232007.12.14 03:10close1620.30164.530.000.0022.0210511.28
3242007.12.14 03:10close1610.20164.530.000.00-12.8510498.43
3252007.12.14 03:10buy1630.20164.580.000.00
3262007.12.14 03:15close1630.20164.610.000.005.5010503.93
3272007.12.14 03:15buy1640.20164.660.000.00
3282007.12.14 03:16buy1650.30164.510.000.00
3292007.12.14 03:49close1650.30164.590.000.0022.0210525.95
3302007.12.14 03:49close1640.20164.590.000.00-12.8510513.10
3312007.12.14 03:49buy1660.20164.620.000.00
3322007.12.14 05:45sell1670.20164.470.000.00
3332007.12.14 13:00buy1680.30164.110.000.00
3342007.12.14 14:45buy1690.30163.880.000.00
3352007.12.14 15:21close1690.30164.070.000.0052.3110565.41
3362007.12.14 15:21close1680.30164.070.000.00-11.0110554.40
3372007.12.14 15:21close1670.20164.110.000.0066.0510620.45
3382007.12.14 15:21close1660.20164.070.000.00-100.9410519.51
3392007.12.14 15:21buy1700.20164.100.000.00
3402007.12.14 15:24close1700.20164.120.000.003.6710523.18
3412007.12.14 15:24buy1710.20164.150.000.00
3422007.12.14 15:30buy1720.30164.000.000.00
3432007.12.14 15:46buy1730.30163.850.000.00
3442007.12.14 16:00sell1740.20163.720.000.00
3452007.12.14 18:44buy1750.40163.700.000.00
3462007.12.14 19:11close1750.40163.950.000.0091.7710614.95
3472007.12.14 19:11close1740.20163.990.000.00-49.5410565.41
3482007.12.14 19:11close1730.30163.950.000.0027.5310592.94
3492007.12.14 19:11close1720.30163.950.000.00-13.7610579.18
3502007.12.14 19:11close1710.20163.950.000.00-36.7110542.47
3512007.12.14 19:11buy1760.20163.980.000.00
3522007.12.14 19:47buy1770.30163.790.000.00
3532007.12.14 21:00sell1780.20163.600.000.00
3542007.12.17 02:00buy1790.30163.430.000.00
3552007.12.17 13:15buy1800.40162.660.000.00
3562007.12.17 14:04close1800.40163.320.000.00242.2710784.74
3572007.12.17 14:04close1790.30163.320.000.00-30.2910754.45
3582007.12.17 14:04close1780.20163.360.000.0040.9610795.42
3592007.12.17 14:04close1770.30163.320.000.00-125.7910669.63
3602007.12.17 14:04close1760.20163.320.000.00-118.7310550.90
3612007.12.17 14:04buy1810.20163.350.000.00
3622007.12.17 14:08buy1820.30163.200.000.00
3632007.12.17 16:30sell1830.20162.940.000.00
3642007.12.17 20:00buy1840.30162.890.000.00
3652007.12.17 20:21buy1850.40162.740.000.00
3662007.12.18 05:08close1850.40163.010.000.00103.9310654.83
3672007.12.18 05:08close1840.30163.010.000.0036.6510691.48
3682007.12.18 05:08close1830.20163.050.000.00-23.2610668.22
3692007.12.18 05:08close1820.30163.010.000.00-48.7010619.52
3702007.12.18 05:08close1810.20163.010.000.00-59.9910559.53
3712007.12.18 05:08buy1860.20163.080.000.00
3722007.12.18 05:20close1860.20163.110.000.005.5110565.04
3732007.12.18 05:20buy1870.20163.140.000.00
3742007.12.18 05:21close1870.20163.160.000.003.6710568.71
3752007.12.18 05:21buy1880.20163.190.000.00
3762007.12.18 05:22close1880.20163.210.000.003.6710572.38
3772007.12.18 05:22buy1890.20163.240.000.00
3782007.12.18 05:36close1890.20163.270.000.005.5110577.89
3792007.12.18 05:36buy1900.20163.300.000.00
3802007.12.18 05:59buy1910.30163.140.000.00
3812007.12.18 08:19sell1920.20162.990.000.00
3822007.12.18 11:00buy1930.30162.930.000.00
3832007.12.18 11:22close1930.30163.170.000.0066.0810643.97
3842007.12.18 11:22close1920.20163.210.000.00-40.3710603.60
3852007.12.18 11:22close1910.30163.170.000.008.2610611.86
3862007.12.18 11:22close1900.20163.170.000.00-23.8610588.00
3872007.12.18 11:22buy1940.20163.200.000.00
3882007.12.18 11:53close1940.20163.220.000.003.6710591.67
3892007.12.18 11:53buy1950.20163.250.000.00
3902007.12.18 12:52close1950.20163.270.000.003.6810595.35
3912007.12.18 12:52buy1960.20163.300.000.00
3922007.12.18 12:54close1960.20163.320.000.003.6710599.02
3932007.12.18 12:54buy1970.20163.350.000.00
3942007.12.18 12:55close1970.20163.380.000.005.5010604.52
3952007.12.18 12:56buy1980.20163.410.000.00
3962007.12.18 12:56close1980.20163.430.000.003.6710608.19
3972007.12.18 12:56buy1990.20163.480.000.00
3982007.12.18 13:05close1990.20163.500.000.003.6710611.86
3992007.12.18 13:05buy2000.20163.550.000.00
4002007.12.18 13:28buy2010.30163.380.000.00
4012007.12.18 14:42close2010.30163.460.000.0022.0310633.89
4022007.12.18 14:42close2000.20163.460.000.00-16.5210617.37
4032007.12.18 14:42buy2020.20163.510.000.00
4042007.12.18 14:54close2020.20163.530.000.003.6810621.05
4052007.12.18 14:54buy2030.20163.590.000.00
4062007.12.18 15:15buy2040.30163.440.000.00
4072007.12.18 16:09close2040.30163.510.000.0019.2710640.32
4082007.12.18 16:09close2030.20163.510.000.00-14.6910625.63
4092007.12.18 16:09buy2050.20163.540.000.00
4102007.12.18 16:28close2050.20163.570.000.005.5110631.14
4112007.12.18 16:28buy2060.20163.600.000.00
4122007.12.18 16:28close2060.20163.620.000.003.6710634.81
4132007.12.18 16:28buy2070.20163.650.000.00
4142007.12.18 16:32buy2080.30163.500.000.00
4152007.12.18 16:45sell2090.20163.260.000.00
4162007.12.18 19:30buy2100.30163.150.000.00
4172007.12.19 13:00buy2110.40162.720.000.00
4182007.12.19 14:48buy2120.40162.570.000.00
4192007.12.19 17:09close2120.40163.000.000.00157.8410792.65
4202007.12.19 17:09close2110.40163.000.000.00102.7810895.43
4212007.12.19 17:09close2100.30163.000.000.00-37.6810857.76
4222007.12.19 17:09close2090.20163.040.000.0037.2810895.04
4232007.12.19 17:09close2080.30163.000.000.00-134.0410761.00
4242007.12.19 17:09close2070.20163.000.000.00-116.8910644.11
4252007.12.19 17:09buy2130.20163.030.000.00
4262007.12.19 17:59close2130.20163.050.000.003.6710647.78
4272007.12.19 18:00buy2140.20163.100.000.00
4282007.12.19 18:02close2140.20163.120.000.003.6810651.46
4292007.12.19 18:02buy2150.20163.150.000.00
4302007.12.19 18:30sell2160.20162.770.000.00
4312007.12.19 19:15buy2170.30162.840.000.00
4322007.12.19 21:48close2170.30163.130.000.0079.8410731.30
4332007.12.19 21:48close2160.20163.170.000.00-73.3910657.91
4342007.12.19 21:48close2150.20163.130.000.00-3.6710654.24
4352007.12.19 21:48buy2180.20163.160.000.00
4362007.12.19 22:23buy2190.30163.010.000.00
4372007.12.19 22:35close2190.30163.080.000.0019.2710673.51
4382007.12.19 22:35close2180.20163.080.000.00-14.6910658.82
4392007.12.19 22:35buy2200.20163.100.000.00
4402007.12.19 23:26close2200.20163.120.000.003.6810662.50
4412007.12.19 23:27buy2210.20163.150.000.00
4422007.12.20 00:00close2210.20163.140.000.005.4010667.90
4432007.12.20 00:00buy2220.20163.170.000.00
4442007.12.20 00:15sell2230.20163.010.000.00
4452007.12.20 02:30buy2240.30163.020.000.00
4462007.12.20 14:45buy2250.30162.250.000.00
4472007.12.20 19:30buy2260.40162.080.000.00
4482007.12.21 04:18close2260.40162.470.000.00147.9810815.88
4492007.12.21 04:18close2250.30162.470.000.0064.1710880.05
4502007.12.21 04:18close2240.30162.470.000.00-147.8110732.24
4512007.12.21 04:18close2230.20162.510.000.0088.6610820.91
4522007.12.21 04:18close2220.20162.470.000.00-126.0610694.84
4532007.12.21 04:18buy2270.20162.500.000.00
4542007.12.21 04:25close2270.20162.520.000.003.6710698.51
4552007.12.21 04:25buy2280.20162.570.000.00
4562007.12.21 04:57buy2290.30162.410.000.00
4572007.12.21 06:04close2290.30162.480.000.0019.2710717.78
4582007.12.21 06:04close2280.20162.480.000.00-16.5210701.26
4592007.12.21 06:04buy2300.20162.510.000.00
4602007.12.21 06:30sell2310.20162.310.000.00
4612007.12.21 12:15sell2320.30162.700.000.00
4622007.12.21 21:00sell2330.30163.670.000.00
4632007.12.24 06:30sell2340.40164.100.000.00
4642007.12.24 15:15sell2350.40164.250.000.00
4652007.12.24 15:18sell2360.50164.400.000.00
4662007.12.24 20:20sell2370.50164.770.000.00
4672007.12.26 23:45sell2380.60165.600.000.00
4682007.12.27 15:45sell2390.60165.960.000.00
4692007.12.27 15:48sell2400.70166.110.000.00
4702007.12.28 22:59close at stop2400.70165.800.000.00188.3210889.59
4712007.12.28 22:59close at stop2390.60165.800.000.0078.8410968.43
4722007.12.28 22:59close at stop2380.60165.800.000.00-147.0210821.40
4732007.12.28 22:59close at stop2370.50165.800.000.00-518.6310302.77
4742007.12.28 22:59close at stop2360.50165.800.000.00-688.369614.41
4752007.12.28 22:59close at stop2350.40165.800.000.00-605.739008.68
4762007.12.28 22:59close at stop2340.40165.800.000.00-660.788347.90
4772007.12.28 22:59close at stop2330.30165.800.000.00-618.557729.35
4782007.12.28 22:59close at stop2320.30165.800.000.00-885.526843.84
4792007.12.28 22:59close at stop2310.20165.800.000.00-661.916181.93
4802007.12.28 22:59close at stop2300.20165.760.000.00613.356795.28