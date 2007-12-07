Strategy Tester Report
Pipmaker_V10
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)
|Symbol
|EURJPY (Euro vs. Japanese Yen)
|Period
|1 Minute (M1) 2007.12.06 02:07 - 2007.12.28 22:59 (2007.12.01 - 2007.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TradeShort=true;
TradeLong=true;
UseDPO=false;
UseCCI=true;
CCIPeriod=15; LotSize=0.2; LotIncrement=0.05; Multiplier=0; ProfitTarget=2; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true;
SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=10000;
|Bars in test
|20907
|Ticks modelled
|154476
|Modelling quality
|24.88%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-3204.72
|Gross profit
|5140.69
|Gross loss
|-8345.41
|Profit factor
|0.62
|Expected payoff
|-13.35
|Absolute drawdown
|6648.81
|Maximal drawdown
|7350.08 (68.68%)
|Relative drawdown
|68.68% (7350.08)
|Total trades
|240
|Short positions (won %)
|61 (55.74%)
|Long positions (won %)
|179 (70.95%)
|Profit trades (% of total)
|161 (67.08%)
|Loss trades (% of total)
|79 (32.92%)
|Largest
|profit trade
|613.35
|loss trade
|-885.52
|Average
|profit trade
|31.93
|loss trade
|-105.64
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (165.19)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-4786.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|613.35 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-4786.50 (8)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.12.07 19:30
|buy
|1
|0.20
|163.86
|0.00
|0.00
|2
|2007.12.07 20:00
|sell
|2
|0.20
|163.64
|0.00
|0.00
|3
|2007.12.07 21:04
|buy
|3
|0.30
|163.71
|0.00
|0.00
|4
|2007.12.10 00:00
|buy
|4
|0.30
|163.35
|0.00
|0.00
|5
|2007.12.10 00:46
|close
|4
|0.30
|163.63
|0.00
|0.00
|77.09
|10077.09
|6
|2007.12.10 00:46
|close
|3
|0.30
|163.63
|0.00
|0.00
|-18.41
|10058.68
|7
|2007.12.10 00:46
|close
|2
|0.20
|163.67
|0.00
|0.00
|-8.58
|10050.11
|8
|2007.12.10 00:46
|close
|1
|0.20
|163.63
|0.00
|0.00
|-39.80
|10010.31
|9
|2007.12.10 00:56
|sell
|5
|0.20
|163.56
|0.00
|0.00
|10
|2007.12.10 01:04
|close
|5
|0.20
|163.54
|0.00
|0.00
|3.67
|10013.98
|11
|2007.12.10 01:04
|sell
|6
|0.20
|163.51
|0.00
|0.00
|12
|2007.12.10 01:05
|close
|6
|0.20
|163.48
|0.00
|0.00
|5.50
|10019.48
|13
|2007.12.10 01:05
|sell
|7
|0.20
|163.45
|0.00
|0.00
|14
|2007.12.10 01:06
|close
|7
|0.20
|163.43
|0.00
|0.00
|3.67
|10023.15
|15
|2007.12.10 01:06
|sell
|8
|0.20
|163.40
|0.00
|0.00
|16
|2007.12.10 01:07
|close
|8
|0.20
|163.38
|0.00
|0.00
|3.67
|10026.82
|17
|2007.12.10 01:07
|sell
|9
|0.20
|163.35
|0.00
|0.00
|18
|2007.12.10 01:11
|close
|9
|0.20
|163.33
|0.00
|0.00
|3.67
|10030.49
|19
|2007.12.10 01:11
|sell
|10
|0.20
|163.30
|0.00
|0.00
|20
|2007.12.10 01:19
|close
|10
|0.20
|163.27
|0.00
|0.00
|5.50
|10035.99
|21
|2007.12.10 01:19
|sell
|11
|0.20
|163.24
|0.00
|0.00
|22
|2007.12.10 01:20
|close
|11
|0.20
|163.22
|0.00
|0.00
|3.67
|10039.66
|23
|2007.12.10 01:20
|sell
|12
|0.20
|163.19
|0.00
|0.00
|24
|2007.12.10 01:36
|sell
|13
|0.30
|163.37
|0.00
|0.00
|25
|2007.12.10 02:00
|buy
|14
|0.20
|163.64
|0.00
|0.00
|26
|2007.12.10 02:32
|sell
|15
|0.30
|163.54
|0.00
|0.00
|27
|2007.12.10 03:32
|close
|15
|0.30
|163.28
|0.00
|0.00
|71.56
|10111.22
|28
|2007.12.10 03:32
|close
|14
|0.20
|163.24
|0.00
|0.00
|-73.41
|10037.81
|29
|2007.12.10 03:32
|close
|13
|0.30
|163.28
|0.00
|0.00
|24.77
|10062.58
|30
|2007.12.10 03:32
|close
|12
|0.20
|163.28
|0.00
|0.00
|-16.51
|10046.07
|31
|2007.12.10 03:33
|sell
|16
|0.20
|163.25
|0.00
|0.00
|32
|2007.12.10 04:15
|buy
|17
|0.20
|163.52
|0.00
|0.00
|33
|2007.12.10 04:30
|sell
|18
|0.30
|163.44
|0.00
|0.00
|34
|2007.12.10 07:24
|sell
|19
|0.30
|163.64
|0.00
|0.00
|35
|2007.12.10 07:25
|close
|19
|0.30
|163.43
|0.00
|0.00
|57.80
|10103.87
|36
|2007.12.10 07:25
|close
|18
|0.30
|163.43
|0.00
|0.00
|2.76
|10106.63
|37
|2007.12.10 07:25
|close
|17
|0.20
|163.39
|0.00
|0.00
|-23.86
|10082.77
|38
|2007.12.10 07:25
|close
|16
|0.20
|163.43
|0.00
|0.00
|-33.03
|10049.74
|39
|2007.12.10 07:30
|buy
|20
|0.20
|163.47
|0.00
|0.00
|40
|2007.12.10 07:34
|close
|20
|0.20
|163.50
|0.00
|0.00
|5.51
|10055.25
|41
|2007.12.10 07:35
|buy
|21
|0.20
|163.55
|0.00
|0.00
|42
|2007.12.10 07:42
|close
|21
|0.20
|163.57
|0.00
|0.00
|3.67
|10058.92
|43
|2007.12.10 07:42
|buy
|22
|0.20
|163.60
|0.00
|0.00
|44
|2007.12.10 07:49
|close
|22
|0.20
|163.62
|0.00
|0.00
|3.67
|10062.59
|45
|2007.12.10 07:49
|buy
|23
|0.20
|163.65
|0.00
|0.00
|46
|2007.12.10 07:50
|close
|23
|0.20
|163.67
|0.00
|0.00
|3.67
|10066.26
|47
|2007.12.10 07:50
|buy
|24
|0.20
|163.70
|0.00
|0.00
|48
|2007.12.10 07:50
|close
|24
|0.20
|163.72
|0.00
|0.00
|3.67
|10069.93
|49
|2007.12.10 07:50
|buy
|25
|0.20
|163.77
|0.00
|0.00
|50
|2007.12.10 07:55
|buy
|26
|0.30
|163.61
|0.00
|0.00
|51
|2007.12.10 08:15
|sell
|27
|0.20
|163.33
|0.00
|0.00
|52
|2007.12.10 08:44
|buy
|28
|0.30
|163.42
|0.00
|0.00
|53
|2007.12.10 09:33
|sell
|29
|0.30
|163.50
|0.00
|0.00
|54
|2007.12.10 12:50
|close
|29
|0.30
|163.94
|0.00
|0.00
|-121.10
|9948.83
|55
|2007.12.10 12:50
|close
|28
|0.30
|163.90
|0.00
|0.00
|132.15
|10080.98
|56
|2007.12.10 12:50
|close
|27
|0.20
|163.94
|0.00
|0.00
|-111.92
|9969.06
|57
|2007.12.10 12:50
|close
|26
|0.30
|163.90
|0.00
|0.00
|79.84
|10048.90
|58
|2007.12.10 12:50
|close
|25
|0.20
|163.90
|0.00
|0.00
|23.86
|10072.76
|59
|2007.12.10 12:50
|buy
|30
|0.20
|163.93
|0.00
|0.00
|60
|2007.12.10 13:21
|close
|30
|0.20
|163.95
|0.00
|0.00
|3.67
|10076.43
|61
|2007.12.10 13:21
|buy
|31
|0.20
|164.00
|0.00
|0.00
|62
|2007.12.10 13:26
|close
|31
|0.20
|164.02
|0.00
|0.00
|3.67
|10080.10
|63
|2007.12.10 13:26
|buy
|32
|0.20
|164.05
|0.00
|0.00
|64
|2007.12.10 13:30
|close
|32
|0.20
|164.07
|0.00
|0.00
|3.68
|10083.78
|65
|2007.12.10 13:30
|buy
|33
|0.20
|164.12
|0.00
|0.00
|66
|2007.12.10 13:52
|close
|33
|0.20
|164.14
|0.00
|0.00
|3.67
|10087.45
|67
|2007.12.10 13:53
|buy
|34
|0.20
|164.17
|0.00
|0.00
|68
|2007.12.10 13:54
|close
|34
|0.20
|164.19
|0.00
|0.00
|3.67
|10091.12
|69
|2007.12.10 13:54
|buy
|35
|0.20
|164.22
|0.00
|0.00
|70
|2007.12.10 14:14
|close
|35
|0.20
|164.24
|0.00
|0.00
|3.67
|10094.79
|71
|2007.12.10 14:14
|buy
|36
|0.20
|164.29
|0.00
|0.00
|72
|2007.12.10 14:20
|close
|36
|0.20
|164.32
|0.00
|0.00
|5.51
|10100.30
|73
|2007.12.10 14:20
|buy
|37
|0.20
|164.37
|0.00
|0.00
|74
|2007.12.10 14:21
|close
|37
|0.20
|164.39
|0.00
|0.00
|3.67
|10103.97
|75
|2007.12.10 14:21
|buy
|38
|0.20
|164.42
|0.00
|0.00
|76
|2007.12.10 14:50
|close
|38
|0.20
|164.44
|0.00
|0.00
|3.67
|10107.64
|77
|2007.12.10 14:50
|buy
|39
|0.20
|164.50
|0.00
|0.00
|78
|2007.12.10 14:59
|close
|39
|0.20
|164.52
|0.00
|0.00
|3.67
|10111.31
|79
|2007.12.10 14:59
|buy
|40
|0.20
|164.55
|0.00
|0.00
|80
|2007.12.10 15:07
|close
|40
|0.20
|164.57
|0.00
|0.00
|3.67
|10114.98
|81
|2007.12.10 15:07
|buy
|41
|0.20
|164.60
|0.00
|0.00
|82
|2007.12.10 15:50
|buy
|42
|0.30
|164.44
|0.00
|0.00
|83
|2007.12.10 16:21
|close
|42
|0.30
|164.51
|0.00
|0.00
|19.27
|10134.25
|84
|2007.12.10 16:21
|close
|41
|0.20
|164.51
|0.00
|0.00
|-16.52
|10117.73
|85
|2007.12.10 16:21
|buy
|43
|0.20
|164.54
|0.00
|0.00
|86
|2007.12.10 16:45
|sell
|44
|0.20
|164.25
|0.00
|0.00
|87
|2007.12.10 18:04
|sell
|45
|0.30
|164.40
|0.00
|0.00
|88
|2007.12.10 18:19
|buy
|46
|0.30
|164.37
|0.00
|0.00
|89
|2007.12.11 11:15
|sell
|47
|0.30
|164.71
|0.00
|0.00
|90
|2007.12.11 13:08
|close
|47
|0.30
|164.46
|0.00
|0.00
|68.81
|10186.54
|91
|2007.12.11 13:08
|close
|46
|0.30
|164.42
|0.00
|0.00
|17.38
|10203.92
|92
|2007.12.11 13:08
|close
|45
|0.30
|164.46
|0.00
|0.00
|-21.13
|10182.79
|93
|2007.12.11 13:08
|close
|44
|0.20
|164.46
|0.00
|0.00
|-41.62
|10141.18
|94
|2007.12.11 13:08
|close
|43
|0.20
|164.42
|0.00
|0.00
|-19.62
|10121.56
|95
|2007.12.11 13:08
|sell
|48
|0.20
|164.43
|0.00
|0.00
|96
|2007.12.11 13:13
|close
|48
|0.20
|164.41
|0.00
|0.00
|3.67
|10125.23
|97
|2007.12.11 13:13
|sell
|49
|0.20
|164.36
|0.00
|0.00
|98
|2007.12.11 13:15
|close
|49
|0.20
|164.34
|0.00
|0.00
|3.67
|10128.90
|99
|2007.12.11 13:15
|sell
|50
|0.20
|164.31
|0.00
|0.00
|100
|2007.12.11 13:15
|close
|50
|0.20
|164.29
|0.00
|0.00
|3.67
|10132.57
|101
|2007.12.11 13:15
|sell
|51
|0.20
|164.24
|0.00
|0.00
|102
|2007.12.11 13:19
|close
|51
|0.20
|164.20
|0.00
|0.00
|7.34
|10139.91
|103
|2007.12.11 13:19
|sell
|52
|0.20
|164.17
|0.00
|0.00
|104
|2007.12.11 13:19
|close
|52
|0.20
|164.14
|0.00
|0.00
|5.51
|10145.42
|105
|2007.12.11 13:19
|sell
|53
|0.20
|164.08
|0.00
|0.00
|106
|2007.12.11 13:23
|sell
|54
|0.30
|164.24
|0.00
|0.00
|107
|2007.12.11 14:11
|close
|54
|0.30
|164.17
|0.00
|0.00
|19.27
|10164.69
|108
|2007.12.11 14:11
|close
|53
|0.20
|164.17
|0.00
|0.00
|-16.52
|10148.17
|109
|2007.12.11 14:12
|sell
|55
|0.20
|164.12
|0.00
|0.00
|110
|2007.12.11 14:13
|close
|55
|0.20
|164.09
|0.00
|0.00
|5.50
|10153.67
|111
|2007.12.11 14:13
|sell
|56
|0.20
|164.02
|0.00
|0.00
|112
|2007.12.11 14:50
|sell
|57
|0.30
|164.18
|0.00
|0.00
|113
|2007.12.11 15:26
|sell
|58
|0.30
|164.33
|0.00
|0.00
|114
|2007.12.11 16:00
|buy
|59
|0.20
|164.35
|0.00
|0.00
|115
|2007.12.11 16:21
|close
|59
|0.20
|164.08
|0.00
|0.00
|-49.56
|10104.11
|116
|2007.12.11 16:21
|close
|58
|0.30
|164.12
|0.00
|0.00
|57.80
|10161.91
|117
|2007.12.11 16:21
|close
|57
|0.30
|164.12
|0.00
|0.00
|16.52
|10178.43
|118
|2007.12.11 16:21
|close
|56
|0.20
|164.12
|0.00
|0.00
|-18.35
|10160.08
|119
|2007.12.11 16:21
|sell
|60
|0.20
|164.09
|0.00
|0.00
|120
|2007.12.11 16:26
|close
|60
|0.20
|164.06
|0.00
|0.00
|5.51
|10165.59
|121
|2007.12.11 16:26
|sell
|61
|0.20
|164.03
|0.00
|0.00
|122
|2007.12.11 16:27
|close
|61
|0.20
|164.00
|0.00
|0.00
|5.51
|10171.10
|123
|2007.12.11 16:27
|sell
|62
|0.20
|163.95
|0.00
|0.00
|124
|2007.12.11 16:41
|sell
|63
|0.30
|164.10
|0.00
|0.00
|125
|2007.12.11 17:01
|sell
|64
|0.30
|164.25
|0.00
|0.00
|126
|2007.12.11 17:20
|close
|64
|0.30
|164.11
|0.00
|0.00
|38.53
|10209.63
|127
|2007.12.11 17:20
|close
|63
|0.30
|164.11
|0.00
|0.00
|-2.75
|10206.88
|128
|2007.12.11 17:20
|close
|62
|0.20
|164.11
|0.00
|0.00
|-29.36
|10177.52
|129
|2007.12.11 17:30
|sell
|65
|0.20
|164.00
|0.00
|0.00
|130
|2007.12.11 18:08
|close
|65
|0.20
|163.98
|0.00
|0.00
|3.67
|10181.19
|131
|2007.12.11 18:08
|sell
|66
|0.20
|163.95
|0.00
|0.00
|132
|2007.12.11 18:30
|buy
|67
|0.20
|164.34
|0.00
|0.00
|133
|2007.12.11 20:15
|sell
|68
|0.30
|164.18
|0.00
|0.00
|134
|2007.12.11 21:16
|buy
|69
|0.30
|164.18
|0.00
|0.00
|135
|2007.12.11 21:16
|buy
|70
|0.30
|164.00
|0.00
|0.00
|136
|2007.12.12 01:01
|buy
|71
|0.40
|162.33
|0.00
|0.00
|137
|2007.12.12 09:04
|close
|71
|0.40
|163.19
|0.00
|0.00
|315.69
|10496.88
|138
|2007.12.12 09:04
|close
|70
|0.30
|163.19
|0.00
|0.00
|-219.39
|10277.49
|139
|2007.12.12 09:04
|close
|69
|0.30
|163.19
|0.00
|0.00
|-268.95
|10008.54
|140
|2007.12.12 09:04
|close
|68
|0.30
|163.23
|0.00
|0.00
|256.85
|10265.40
|141
|2007.12.12 09:04
|close
|67
|0.20
|163.19
|0.00
|0.00
|-208.66
|10056.74
|142
|2007.12.12 09:04
|close
|66
|0.20
|163.23
|0.00
|0.00
|129.03
|10185.77
|143
|2007.12.12 09:04
|buy
|72
|0.20
|163.22
|0.00
|0.00
|144
|2007.12.12 09:09
|close
|72
|0.20
|163.24
|0.00
|0.00
|3.67
|10189.44
|145
|2007.12.12 09:09
|buy
|73
|0.20
|163.27
|0.00
|0.00
|146
|2007.12.12 09:10
|close
|73
|0.20
|163.29
|0.00
|0.00
|3.67
|10193.11
|147
|2007.12.12 09:10
|buy
|74
|0.20
|163.34
|0.00
|0.00
|148
|2007.12.12 09:12
|close
|74
|0.20
|163.37
|0.00
|0.00
|5.51
|10198.62
|149
|2007.12.12 09:12
|buy
|75
|0.20
|163.42
|0.00
|0.00
|150
|2007.12.12 09:16
|close
|75
|0.20
|163.44
|0.00
|0.00
|3.67
|10202.29
|151
|2007.12.12 09:16
|buy
|76
|0.20
|163.50
|0.00
|0.00
|152
|2007.12.12 09:20
|buy
|77
|0.30
|163.34
|0.00
|0.00
|153
|2007.12.12 09:34
|close
|77
|0.30
|163.41
|0.00
|0.00
|19.27
|10221.56
|154
|2007.12.12 09:34
|close
|76
|0.20
|163.41
|0.00
|0.00
|-16.52
|10205.04
|155
|2007.12.12 09:34
|buy
|78
|0.20
|163.46
|0.00
|0.00
|156
|2007.12.12 09:36
|close
|78
|0.20
|163.48
|0.00
|0.00
|3.67
|10208.71
|157
|2007.12.12 09:36
|buy
|79
|0.20
|163.54
|0.00
|0.00
|158
|2007.12.12 09:38
|close
|79
|0.20
|163.56
|0.00
|0.00
|3.67
|10212.38
|159
|2007.12.12 09:38
|buy
|80
|0.20
|163.59
|0.00
|0.00
|160
|2007.12.12 09:51
|close
|80
|0.20
|163.61
|0.00
|0.00
|3.67
|10216.05
|161
|2007.12.12 09:51
|buy
|81
|0.20
|163.64
|0.00
|0.00
|162
|2007.12.12 09:53
|close
|81
|0.20
|163.67
|0.00
|0.00
|5.51
|10221.56
|163
|2007.12.12 09:53
|buy
|82
|0.20
|163.70
|0.00
|0.00
|164
|2007.12.12 09:54
|close
|82
|0.20
|163.73
|0.00
|0.00
|5.50
|10227.06
|165
|2007.12.12 09:54
|buy
|83
|0.20
|163.74
|0.00
|0.00
|166
|2007.12.12 09:59
|buy
|84
|0.30
|163.58
|0.00
|0.00
|167
|2007.12.12 10:22
|buy
|85
|0.30
|163.43
|0.00
|0.00
|168
|2007.12.12 11:30
|sell
|86
|0.20
|163.23
|0.00
|0.00
|169
|2007.12.12 14:15
|buy
|87
|0.40
|163.27
|0.00
|0.00
|170
|2007.12.12 15:03
|close
|87
|0.40
|163.53
|0.00
|0.00
|95.44
|10322.50
|171
|2007.12.12 15:03
|close
|86
|0.20
|163.57
|0.00
|0.00
|-62.38
|10260.12
|172
|2007.12.12 15:03
|close
|85
|0.30
|163.53
|0.00
|0.00
|27.53
|10287.65
|173
|2007.12.12 15:03
|close
|84
|0.30
|163.53
|0.00
|0.00
|-13.76
|10273.89
|174
|2007.12.12 15:03
|close
|83
|0.20
|163.53
|0.00
|0.00
|-38.54
|10235.35
|175
|2007.12.12 15:03
|buy
|88
|0.20
|163.56
|0.00
|0.00
|176
|2007.12.12 15:04
|close
|88
|0.20
|163.58
|0.00
|0.00
|3.67
|10239.02
|177
|2007.12.12 15:04
|buy
|89
|0.20
|163.61
|0.00
|0.00
|178
|2007.12.12 15:27
|close
|89
|0.20
|163.63
|0.00
|0.00
|3.67
|10242.69
|179
|2007.12.12 15:27
|buy
|90
|0.20
|163.66
|0.00
|0.00
|180
|2007.12.12 15:31
|close
|90
|0.20
|163.68
|0.00
|0.00
|3.67
|10246.36
|181
|2007.12.12 15:31
|buy
|91
|0.20
|163.71
|0.00
|0.00
|182
|2007.12.12 15:31
|close
|91
|0.20
|163.73
|0.00
|0.00
|3.67
|10250.03
|183
|2007.12.12 15:31
|buy
|92
|0.20
|163.78
|0.00
|0.00
|184
|2007.12.12 15:32
|close
|92
|0.20
|163.80
|0.00
|0.00
|3.67
|10253.70
|185
|2007.12.12 15:32
|buy
|93
|0.20
|163.83
|0.00
|0.00
|186
|2007.12.12 15:32
|close
|93
|0.20
|163.85
|0.00
|0.00
|3.67
|10257.37
|187
|2007.12.12 15:32
|buy
|94
|0.20
|163.88
|0.00
|0.00
|188
|2007.12.12 15:34
|buy
|95
|0.30
|163.73
|0.00
|0.00
|189
|2007.12.12 15:41
|close
|95
|0.30
|163.81
|0.00
|0.00
|22.02
|10279.39
|190
|2007.12.12 15:41
|close
|94
|0.20
|163.81
|0.00
|0.00
|-12.84
|10266.55
|191
|2007.12.12 15:41
|buy
|96
|0.20
|163.86
|0.00
|0.00
|192
|2007.12.12 15:41
|close
|96
|0.20
|163.88
|0.00
|0.00
|3.67
|10270.22
|193
|2007.12.12 15:41
|buy
|97
|0.20
|163.93
|0.00
|0.00
|194
|2007.12.12 15:44
|buy
|98
|0.30
|163.77
|0.00
|0.00
|195
|2007.12.12 15:49
|close
|98
|0.30
|163.86
|0.00
|0.00
|24.78
|10295.00
|196
|2007.12.12 15:49
|close
|97
|0.20
|163.86
|0.00
|0.00
|-12.85
|10282.15
|197
|2007.12.12 15:49
|buy
|99
|0.20
|163.89
|0.00
|0.00
|198
|2007.12.12 15:49
|close
|99
|0.20
|163.91
|0.00
|0.00
|3.67
|10285.82
|199
|2007.12.12 15:49
|buy
|100
|0.20
|163.97
|0.00
|0.00
|200
|2007.12.12 15:52
|close
|100
|0.20
|163.99
|0.00
|0.00
|3.67
|10289.49
|201
|2007.12.12 15:52
|buy
|101
|0.20
|164.02
|0.00
|0.00
|202
|2007.12.12 15:53
|close
|101
|0.20
|164.04
|0.00
|0.00
|3.67
|10293.16
|203
|2007.12.12 15:53
|buy
|102
|0.20
|164.07
|0.00
|0.00
|204
|2007.12.12 16:00
|close
|102
|0.20
|164.10
|0.00
|0.00
|5.50
|10298.66
|205
|2007.12.12 16:00
|buy
|103
|0.20
|164.18
|0.00
|0.00
|206
|2007.12.12 16:00
|close
|103
|0.20
|164.22
|0.00
|0.00
|7.35
|10306.01
|207
|2007.12.12 16:00
|buy
|104
|0.20
|164.30
|0.00
|0.00
|208
|2007.12.12 16:00
|close
|104
|0.20
|164.32
|0.00
|0.00
|3.67
|10309.68
|209
|2007.12.12 16:00
|buy
|105
|0.20
|164.39
|0.00
|0.00
|210
|2007.12.12 16:00
|close
|105
|0.20
|164.43
|0.00
|0.00
|7.34
|10317.02
|211
|2007.12.12 16:00
|buy
|106
|0.20
|164.46
|0.00
|0.00
|212
|2007.12.12 16:00
|close
|106
|0.20
|164.49
|0.00
|0.00
|5.51
|10322.53
|213
|2007.12.12 16:00
|buy
|107
|0.20
|164.55
|0.00
|0.00
|214
|2007.12.12 16:00
|close
|107
|0.20
|164.57
|0.00
|0.00
|3.67
|10326.20
|215
|2007.12.12 16:00
|buy
|108
|0.20
|164.64
|0.00
|0.00
|216
|2007.12.12 16:00
|buy
|109
|0.30
|164.47
|0.00
|0.00
|217
|2007.12.12 16:00
|close
|109
|0.30
|164.59
|0.00
|0.00
|33.04
|10359.24
|218
|2007.12.12 16:00
|close
|108
|0.20
|164.59
|0.00
|0.00
|-9.18
|10350.06
|219
|2007.12.12 16:01
|buy
|110
|0.20
|164.62
|0.00
|0.00
|220
|2007.12.12 16:01
|close
|110
|0.20
|164.64
|0.00
|0.00
|3.67
|10353.73
|221
|2007.12.12 16:01
|buy
|111
|0.20
|164.67
|0.00
|0.00
|222
|2007.12.12 16:01
|close
|111
|0.20
|164.69
|0.00
|0.00
|3.67
|10357.40
|223
|2007.12.12 16:01
|buy
|112
|0.20
|164.72
|0.00
|0.00
|224
|2007.12.12 16:01
|close
|112
|0.20
|164.74
|0.00
|0.00
|3.67
|10361.07
|225
|2007.12.12 16:01
|buy
|113
|0.20
|164.77
|0.00
|0.00
|226
|2007.12.12 16:02
|buy
|114
|0.30
|164.61
|0.00
|0.00
|227
|2007.12.12 16:02
|close
|114
|0.30
|164.69
|0.00
|0.00
|22.02
|10383.09
|228
|2007.12.12 16:02
|close
|113
|0.20
|164.69
|0.00
|0.00
|-14.68
|10368.41
|229
|2007.12.12 16:02
|buy
|115
|0.20
|164.75
|0.00
|0.00
|230
|2007.12.12 16:02
|close
|115
|0.20
|164.77
|0.00
|0.00
|3.67
|10372.08
|231
|2007.12.12 16:02
|buy
|116
|0.20
|164.82
|0.00
|0.00
|232
|2007.12.12 16:03
|close
|116
|0.20
|164.84
|0.00
|0.00
|3.67
|10375.75
|233
|2007.12.12 16:03
|buy
|117
|0.20
|164.91
|0.00
|0.00
|234
|2007.12.12 16:03
|close
|117
|0.20
|164.93
|0.00
|0.00
|3.67
|10379.42
|235
|2007.12.12 16:03
|buy
|118
|0.20
|164.96
|0.00
|0.00
|236
|2007.12.12 16:06
|buy
|119
|0.30
|164.80
|0.00
|0.00
|237
|2007.12.12 16:06
|buy
|120
|0.30
|164.64
|0.00
|0.00
|238
|2007.12.12 16:12
|close
|120
|0.30
|164.80
|0.00
|0.00
|44.05
|10423.47
|239
|2007.12.12 16:12
|close
|119
|0.30
|164.80
|0.00
|0.00
|0.00
|10423.47
|240
|2007.12.12 16:12
|close
|118
|0.20
|164.80
|0.00
|0.00
|-29.36
|10394.11
|241
|2007.12.12 16:12
|buy
|121
|0.20
|164.85
|0.00
|0.00
|242
|2007.12.12 16:12
|close
|121
|0.20
|164.87
|0.00
|0.00
|3.67
|10397.78
|243
|2007.12.12 16:12
|buy
|122
|0.20
|164.92
|0.00
|0.00
|244
|2007.12.12 16:12
|close
|122
|0.20
|164.94
|0.00
|0.00
|3.67
|10401.45
|245
|2007.12.12 16:12
|buy
|123
|0.20
|165.00
|0.00
|0.00
|246
|2007.12.12 16:14
|buy
|124
|0.30
|164.85
|0.00
|0.00
|247
|2007.12.12 16:14
|close
|124
|0.30
|164.92
|0.00
|0.00
|19.27
|10420.72
|248
|2007.12.12 16:14
|close
|123
|0.20
|164.92
|0.00
|0.00
|-14.68
|10406.04
|249
|2007.12.12 16:14
|buy
|125
|0.20
|164.95
|0.00
|0.00
|250
|2007.12.12 16:17
|buy
|126
|0.30
|164.79
|0.00
|0.00
|251
|2007.12.12 16:22
|close
|126
|0.30
|164.86
|0.00
|0.00
|19.27
|10425.31
|252
|2007.12.12 16:22
|close
|125
|0.20
|164.86
|0.00
|0.00
|-16.52
|10408.79
|253
|2007.12.12 16:22
|buy
|127
|0.20
|164.92
|0.00
|0.00
|254
|2007.12.12 16:22
|close
|127
|0.20
|164.94
|0.00
|0.00
|3.67
|10412.46
|255
|2007.12.12 16:22
|buy
|128
|0.20
|164.99
|0.00
|0.00
|256
|2007.12.12 16:23
|close
|128
|0.20
|165.01
|0.00
|0.00
|3.67
|10416.13
|257
|2007.12.12 16:23
|buy
|129
|0.20
|165.04
|0.00
|0.00
|258
|2007.12.12 16:23
|close
|129
|0.20
|165.06
|0.00
|0.00
|3.67
|10419.80
|259
|2007.12.12 16:23
|buy
|130
|0.20
|165.09
|0.00
|0.00
|260
|2007.12.12 16:27
|buy
|131
|0.30
|164.94
|0.00
|0.00
|261
|2007.12.12 16:31
|close
|131
|0.30
|165.01
|0.00
|0.00
|19.27
|10439.07
|262
|2007.12.12 16:31
|close
|130
|0.20
|165.01
|0.00
|0.00
|-14.68
|10424.39
|263
|2007.12.12 16:31
|buy
|132
|0.20
|165.04
|0.00
|0.00
|264
|2007.12.12 17:02
|buy
|133
|0.30
|164.89
|0.00
|0.00
|265
|2007.12.12 17:23
|close
|133
|0.30
|164.96
|0.00
|0.00
|19.27
|10443.66
|266
|2007.12.12 17:23
|close
|132
|0.20
|164.96
|0.00
|0.00
|-14.69
|10428.97
|267
|2007.12.12 17:23
|buy
|134
|0.20
|164.99
|0.00
|0.00
|268
|2007.12.12 17:59
|buy
|135
|0.30
|164.80
|0.00
|0.00
|269
|2007.12.12 18:05
|close
|135
|0.30
|164.89
|0.00
|0.00
|24.77
|10453.74
|270
|2007.12.12 18:05
|close
|134
|0.20
|164.89
|0.00
|0.00
|-18.35
|10435.39
|271
|2007.12.12 18:05
|buy
|136
|0.20
|164.92
|0.00
|0.00
|272
|2007.12.12 18:12
|close
|136
|0.20
|164.94
|0.00
|0.00
|3.67
|10439.06
|273
|2007.12.12 18:12
|buy
|137
|0.20
|164.97
|0.00
|0.00
|274
|2007.12.12 18:33
|close
|137
|0.20
|165.00
|0.00
|0.00
|5.50
|10444.56
|275
|2007.12.12 18:33
|buy
|138
|0.20
|165.05
|0.00
|0.00
|276
|2007.12.12 18:37
|close
|138
|0.20
|165.07
|0.00
|0.00
|3.67
|10448.23
|277
|2007.12.12 18:37
|buy
|139
|0.20
|165.12
|0.00
|0.00
|278
|2007.12.12 18:58
|close
|139
|0.20
|165.14
|0.00
|0.00
|3.67
|10451.90
|279
|2007.12.12 18:58
|buy
|140
|0.20
|165.19
|0.00
|0.00
|280
|2007.12.12 19:01
|close
|140
|0.20
|165.21
|0.00
|0.00
|3.67
|10455.57
|281
|2007.12.12 19:01
|buy
|141
|0.20
|165.24
|0.00
|0.00
|282
|2007.12.12 19:20
|buy
|142
|0.30
|165.05
|0.00
|0.00
|283
|2007.12.12 19:45
|sell
|143
|0.20
|164.55
|0.00
|0.00
|284
|2007.12.12 20:30
|sell
|144
|0.30
|164.85
|0.00
|0.00
|285
|2007.12.13 03:19
|buy
|145
|0.30
|164.89
|0.00
|0.00
|286
|2007.12.13 11:00
|buy
|146
|0.40
|164.41
|0.00
|0.00
|287
|2007.12.13 13:58
|buy
|147
|0.40
|164.26
|0.00
|0.00
|288
|2007.12.13 15:44
|close
|147
|0.40
|164.70
|0.00
|0.00
|161.52
|10617.09
|289
|2007.12.13 15:44
|close
|146
|0.40
|164.70
|0.00
|0.00
|106.45
|10723.54
|290
|2007.12.13 15:44
|close
|145
|0.30
|164.70
|0.00
|0.00
|-52.31
|10671.23
|291
|2007.12.13 15:44
|close
|144
|0.30
|164.74
|0.00
|0.00
|16.43
|10687.66
|292
|2007.12.13 15:44
|close
|143
|0.20
|164.74
|0.00
|0.00
|-44.09
|10643.57
|293
|2007.12.13 15:44
|close
|142
|0.30
|164.70
|0.00
|0.00
|-85.52
|10558.05
|294
|2007.12.13 15:44
|close
|141
|0.20
|164.70
|0.00
|0.00
|-91.88
|10466.17
|295
|2007.12.13 15:44
|buy
|148
|0.20
|164.75
|0.00
|0.00
|296
|2007.12.13 16:24
|close
|148
|0.20
|164.77
|0.00
|0.00
|3.67
|10469.84
|297
|2007.12.13 16:24
|buy
|149
|0.20
|164.80
|0.00
|0.00
|298
|2007.12.13 16:29
|close
|149
|0.20
|164.82
|0.00
|0.00
|3.67
|10473.51
|299
|2007.12.13 16:30
|buy
|150
|0.20
|164.87
|0.00
|0.00
|300
|2007.12.13 17:04
|buy
|151
|0.30
|164.51
|0.00
|0.00
|301
|2007.12.13 17:10
|close
|151
|0.30
|164.66
|0.00
|0.00
|41.29
|10514.80
|302
|2007.12.13 17:10
|close
|150
|0.20
|164.66
|0.00
|0.00
|-38.54
|10476.26
|303
|2007.12.13 17:10
|buy
|152
|0.20
|164.69
|0.00
|0.00
|304
|2007.12.13 17:12
|close
|152
|0.20
|164.71
|0.00
|0.00
|3.67
|10479.93
|305
|2007.12.13 17:12
|buy
|153
|0.20
|164.74
|0.00
|0.00
|306
|2007.12.13 17:14
|buy
|154
|0.30
|164.58
|0.00
|0.00
|307
|2007.12.13 17:17
|close
|154
|0.30
|164.65
|0.00
|0.00
|19.27
|10499.20
|308
|2007.12.13 17:17
|close
|153
|0.20
|164.65
|0.00
|0.00
|-16.51
|10482.69
|309
|2007.12.13 17:18
|buy
|155
|0.20
|164.65
|0.00
|0.00
|310
|2007.12.13 17:26
|buy
|156
|0.30
|164.50
|0.00
|0.00
|311
|2007.12.13 17:30
|sell
|157
|0.20
|164.14
|0.00
|0.00
|312
|2007.12.13 17:32
|sell
|158
|0.30
|164.29
|0.00
|0.00
|313
|2007.12.13 21:00
|buy
|159
|0.30
|163.86
|0.00
|0.00
|314
|2007.12.14 01:51
|close
|159
|0.30
|164.48
|0.00
|0.00
|174.30
|10656.99
|315
|2007.12.14 01:51
|close
|158
|0.30
|164.52
|0.00
|0.00
|-67.92
|10589.08
|316
|2007.12.14 01:51
|close
|157
|0.20
|164.52
|0.00
|0.00
|-72.81
|10516.27
|317
|2007.12.14 01:51
|close
|156
|0.30
|164.48
|0.00
|0.00
|-1.89
|10514.38
|318
|2007.12.14 01:51
|close
|155
|0.20
|164.48
|0.00
|0.00
|-28.79
|10485.59
|319
|2007.12.14 01:51
|buy
|160
|0.20
|164.53
|0.00
|0.00
|320
|2007.12.14 01:52
|close
|160
|0.20
|164.55
|0.00
|0.00
|3.67
|10489.26
|321
|2007.12.14 01:52
|buy
|161
|0.20
|164.60
|0.00
|0.00
|322
|2007.12.14 01:57
|buy
|162
|0.30
|164.45
|0.00
|0.00
|323
|2007.12.14 03:10
|close
|162
|0.30
|164.53
|0.00
|0.00
|22.02
|10511.28
|324
|2007.12.14 03:10
|close
|161
|0.20
|164.53
|0.00
|0.00
|-12.85
|10498.43
|325
|2007.12.14 03:10
|buy
|163
|0.20
|164.58
|0.00
|0.00
|326
|2007.12.14 03:15
|close
|163
|0.20
|164.61
|0.00
|0.00
|5.50
|10503.93
|327
|2007.12.14 03:15
|buy
|164
|0.20
|164.66
|0.00
|0.00
|328
|2007.12.14 03:16
|buy
|165
|0.30
|164.51
|0.00
|0.00
|329
|2007.12.14 03:49
|close
|165
|0.30
|164.59
|0.00
|0.00
|22.02
|10525.95
|330
|2007.12.14 03:49
|close
|164
|0.20
|164.59
|0.00
|0.00
|-12.85
|10513.10
|331
|2007.12.14 03:49
|buy
|166
|0.20
|164.62
|0.00
|0.00
|332
|2007.12.14 05:45
|sell
|167
|0.20
|164.47
|0.00
|0.00
|333
|2007.12.14 13:00
|buy
|168
|0.30
|164.11
|0.00
|0.00
|334
|2007.12.14 14:45
|buy
|169
|0.30
|163.88
|0.00
|0.00
|335
|2007.12.14 15:21
|close
|169
|0.30
|164.07
|0.00
|0.00
|52.31
|10565.41
|336
|2007.12.14 15:21
|close
|168
|0.30
|164.07
|0.00
|0.00
|-11.01
|10554.40
|337
|2007.12.14 15:21
|close
|167
|0.20
|164.11
|0.00
|0.00
|66.05
|10620.45
|338
|2007.12.14 15:21
|close
|166
|0.20
|164.07
|0.00
|0.00
|-100.94
|10519.51
|339
|2007.12.14 15:21
|buy
|170
|0.20
|164.10
|0.00
|0.00
|340
|2007.12.14 15:24
|close
|170
|0.20
|164.12
|0.00
|0.00
|3.67
|10523.18
|341
|2007.12.14 15:24
|buy
|171
|0.20
|164.15
|0.00
|0.00
|342
|2007.12.14 15:30
|buy
|172
|0.30
|164.00
|0.00
|0.00
|343
|2007.12.14 15:46
|buy
|173
|0.30
|163.85
|0.00
|0.00
|344
|2007.12.14 16:00
|sell
|174
|0.20
|163.72
|0.00
|0.00
|345
|2007.12.14 18:44
|buy
|175
|0.40
|163.70
|0.00
|0.00
|346
|2007.12.14 19:11
|close
|175
|0.40
|163.95
|0.00
|0.00
|91.77
|10614.95
|347
|2007.12.14 19:11
|close
|174
|0.20
|163.99
|0.00
|0.00
|-49.54
|10565.41
|348
|2007.12.14 19:11
|close
|173
|0.30
|163.95
|0.00
|0.00
|27.53
|10592.94
|349
|2007.12.14 19:11
|close
|172
|0.30
|163.95
|0.00
|0.00
|-13.76
|10579.18
|350
|2007.12.14 19:11
|close
|171
|0.20
|163.95
|0.00
|0.00
|-36.71
|10542.47
|351
|2007.12.14 19:11
|buy
|176
|0.20
|163.98
|0.00
|0.00
|352
|2007.12.14 19:47
|buy
|177
|0.30
|163.79
|0.00
|0.00
|353
|2007.12.14 21:00
|sell
|178
|0.20
|163.60
|0.00
|0.00
|354
|2007.12.17 02:00
|buy
|179
|0.30
|163.43
|0.00
|0.00
|355
|2007.12.17 13:15
|buy
|180
|0.40
|162.66
|0.00
|0.00
|356
|2007.12.17 14:04
|close
|180
|0.40
|163.32
|0.00
|0.00
|242.27
|10784.74
|357
|2007.12.17 14:04
|close
|179
|0.30
|163.32
|0.00
|0.00
|-30.29
|10754.45
|358
|2007.12.17 14:04
|close
|178
|0.20
|163.36
|0.00
|0.00
|40.96
|10795.42
|359
|2007.12.17 14:04
|close
|177
|0.30
|163.32
|0.00
|0.00
|-125.79
|10669.63
|360
|2007.12.17 14:04
|close
|176
|0.20
|163.32
|0.00
|0.00
|-118.73
|10550.90
|361
|2007.12.17 14:04
|buy
|181
|0.20
|163.35
|0.00
|0.00
|362
|2007.12.17 14:08
|buy
|182
|0.30
|163.20
|0.00
|0.00
|363
|2007.12.17 16:30
|sell
|183
|0.20
|162.94
|0.00
|0.00
|364
|2007.12.17 20:00
|buy
|184
|0.30
|162.89
|0.00
|0.00
|365
|2007.12.17 20:21
|buy
|185
|0.40
|162.74
|0.00
|0.00
|366
|2007.12.18 05:08
|close
|185
|0.40
|163.01
|0.00
|0.00
|103.93
|10654.83
|367
|2007.12.18 05:08
|close
|184
|0.30
|163.01
|0.00
|0.00
|36.65
|10691.48
|368
|2007.12.18 05:08
|close
|183
|0.20
|163.05
|0.00
|0.00
|-23.26
|10668.22
|369
|2007.12.18 05:08
|close
|182
|0.30
|163.01
|0.00
|0.00
|-48.70
|10619.52
|370
|2007.12.18 05:08
|close
|181
|0.20
|163.01
|0.00
|0.00
|-59.99
|10559.53
|371
|2007.12.18 05:08
|buy
|186
|0.20
|163.08
|0.00
|0.00
|372
|2007.12.18 05:20
|close
|186
|0.20
|163.11
|0.00
|0.00
|5.51
|10565.04
|373
|2007.12.18 05:20
|buy
|187
|0.20
|163.14
|0.00
|0.00
|374
|2007.12.18 05:21
|close
|187
|0.20
|163.16
|0.00
|0.00
|3.67
|10568.71
|375
|2007.12.18 05:21
|buy
|188
|0.20
|163.19
|0.00
|0.00
|376
|2007.12.18 05:22
|close
|188
|0.20
|163.21
|0.00
|0.00
|3.67
|10572.38
|377
|2007.12.18 05:22
|buy
|189
|0.20
|163.24
|0.00
|0.00
|378
|2007.12.18 05:36
|close
|189
|0.20
|163.27
|0.00
|0.00
|5.51
|10577.89
|379
|2007.12.18 05:36
|buy
|190
|0.20
|163.30
|0.00
|0.00
|380
|2007.12.18 05:59
|buy
|191
|0.30
|163.14
|0.00
|0.00
|381
|2007.12.18 08:19
|sell
|192
|0.20
|162.99
|0.00
|0.00
|382
|2007.12.18 11:00
|buy
|193
|0.30
|162.93
|0.00
|0.00
|383
|2007.12.18 11:22
|close
|193
|0.30
|163.17
|0.00
|0.00
|66.08
|10643.97
|384
|2007.12.18 11:22
|close
|192
|0.20
|163.21
|0.00
|0.00
|-40.37
|10603.60
|385
|2007.12.18 11:22
|close
|191
|0.30
|163.17
|0.00
|0.00
|8.26
|10611.86
|386
|2007.12.18 11:22
|close
|190
|0.20
|163.17
|0.00
|0.00
|-23.86
|10588.00
|387
|2007.12.18 11:22
|buy
|194
|0.20
|163.20
|0.00
|0.00
|388
|2007.12.18 11:53
|close
|194
|0.20
|163.22
|0.00
|0.00
|3.67
|10591.67
|389
|2007.12.18 11:53
|buy
|195
|0.20
|163.25
|0.00
|0.00
|390
|2007.12.18 12:52
|close
|195
|0.20
|163.27
|0.00
|0.00
|3.68
|10595.35
|391
|2007.12.18 12:52
|buy
|196
|0.20
|163.30
|0.00
|0.00
|392
|2007.12.18 12:54
|close
|196
|0.20
|163.32
|0.00
|0.00
|3.67
|10599.02
|393
|2007.12.18 12:54
|buy
|197
|0.20
|163.35
|0.00
|0.00
|394
|2007.12.18 12:55
|close
|197
|0.20
|163.38
|0.00
|0.00
|5.50
|10604.52
|395
|2007.12.18 12:56
|buy
|198
|0.20
|163.41
|0.00
|0.00
|396
|2007.12.18 12:56
|close
|198
|0.20
|163.43
|0.00
|0.00
|3.67
|10608.19
|397
|2007.12.18 12:56
|buy
|199
|0.20
|163.48
|0.00
|0.00
|398
|2007.12.18 13:05
|close
|199
|0.20
|163.50
|0.00
|0.00
|3.67
|10611.86
|399
|2007.12.18 13:05
|buy
|200
|0.20
|163.55
|0.00
|0.00
|400
|2007.12.18 13:28
|buy
|201
|0.30
|163.38
|0.00
|0.00
|401
|2007.12.18 14:42
|close
|201
|0.30
|163.46
|0.00
|0.00
|22.03
|10633.89
|402
|2007.12.18 14:42
|close
|200
|0.20
|163.46
|0.00
|0.00
|-16.52
|10617.37
|403
|2007.12.18 14:42
|buy
|202
|0.20
|163.51
|0.00
|0.00
|404
|2007.12.18 14:54
|close
|202
|0.20
|163.53
|0.00
|0.00
|3.68
|10621.05
|405
|2007.12.18 14:54
|buy
|203
|0.20
|163.59
|0.00
|0.00
|406
|2007.12.18 15:15
|buy
|204
|0.30
|163.44
|0.00
|0.00
|407
|2007.12.18 16:09
|close
|204
|0.30
|163.51
|0.00
|0.00
|19.27
|10640.32
|408
|2007.12.18 16:09
|close
|203
|0.20
|163.51
|0.00
|0.00
|-14.69
|10625.63
|409
|2007.12.18 16:09
|buy
|205
|0.20
|163.54
|0.00
|0.00
|410
|2007.12.18 16:28
|close
|205
|0.20
|163.57
|0.00
|0.00
|5.51
|10631.14
|411
|2007.12.18 16:28
|buy
|206
|0.20
|163.60
|0.00
|0.00
|412
|2007.12.18 16:28
|close
|206
|0.20
|163.62
|0.00
|0.00
|3.67
|10634.81
|413
|2007.12.18 16:28
|buy
|207
|0.20
|163.65
|0.00
|0.00
|414
|2007.12.18 16:32
|buy
|208
|0.30
|163.50
|0.00
|0.00
|415
|2007.12.18 16:45
|sell
|209
|0.20
|163.26
|0.00
|0.00
|416
|2007.12.18 19:30
|buy
|210
|0.30
|163.15
|0.00
|0.00
|417
|2007.12.19 13:00
|buy
|211
|0.40
|162.72
|0.00
|0.00
|418
|2007.12.19 14:48
|buy
|212
|0.40
|162.57
|0.00
|0.00
|419
|2007.12.19 17:09
|close
|212
|0.40
|163.00
|0.00
|0.00
|157.84
|10792.65
|420
|2007.12.19 17:09
|close
|211
|0.40
|163.00
|0.00
|0.00
|102.78
|10895.43
|421
|2007.12.19 17:09
|close
|210
|0.30
|163.00
|0.00
|0.00
|-37.68
|10857.76
|422
|2007.12.19 17:09
|close
|209
|0.20
|163.04
|0.00
|0.00
|37.28
|10895.04
|423
|2007.12.19 17:09
|close
|208
|0.30
|163.00
|0.00
|0.00
|-134.04
|10761.00
|424
|2007.12.19 17:09
|close
|207
|0.20
|163.00
|0.00
|0.00
|-116.89
|10644.11
|425
|2007.12.19 17:09
|buy
|213
|0.20
|163.03
|0.00
|0.00
|426
|2007.12.19 17:59
|close
|213
|0.20
|163.05
|0.00
|0.00
|3.67
|10647.78
|427
|2007.12.19 18:00
|buy
|214
|0.20
|163.10
|0.00
|0.00
|428
|2007.12.19 18:02
|close
|214
|0.20
|163.12
|0.00
|0.00
|3.68
|10651.46
|429
|2007.12.19 18:02
|buy
|215
|0.20
|163.15
|0.00
|0.00
|430
|2007.12.19 18:30
|sell
|216
|0.20
|162.77
|0.00
|0.00
|431
|2007.12.19 19:15
|buy
|217
|0.30
|162.84
|0.00
|0.00
|432
|2007.12.19 21:48
|close
|217
|0.30
|163.13
|0.00
|0.00
|79.84
|10731.30
|433
|2007.12.19 21:48
|close
|216
|0.20
|163.17
|0.00
|0.00
|-73.39
|10657.91
|434
|2007.12.19 21:48
|close
|215
|0.20
|163.13
|0.00
|0.00
|-3.67
|10654.24
|435
|2007.12.19 21:48
|buy
|218
|0.20
|163.16
|0.00
|0.00
|436
|2007.12.19 22:23
|buy
|219
|0.30
|163.01
|0.00
|0.00
|437
|2007.12.19 22:35
|close
|219
|0.30
|163.08
|0.00
|0.00
|19.27
|10673.51
|438
|2007.12.19 22:35
|close
|218
|0.20
|163.08
|0.00
|0.00
|-14.69
|10658.82
|439
|2007.12.19 22:35
|buy
|220
|0.20
|163.10
|0.00
|0.00
|440
|2007.12.19 23:26
|close
|220
|0.20
|163.12
|0.00
|0.00
|3.68
|10662.50
|441
|2007.12.19 23:27
|buy
|221
|0.20
|163.15
|0.00
|0.00
|442
|2007.12.20 00:00
|close
|221
|0.20
|163.14
|0.00
|0.00
|5.40
|10667.90
|443
|2007.12.20 00:00
|buy
|222
|0.20
|163.17
|0.00
|0.00
|444
|2007.12.20 00:15
|sell
|223
|0.20
|163.01
|0.00
|0.00
|445
|2007.12.20 02:30
|buy
|224
|0.30
|163.02
|0.00
|0.00
|446
|2007.12.20 14:45
|buy
|225
|0.30
|162.25
|0.00
|0.00
|447
|2007.12.20 19:30
|buy
|226
|0.40
|162.08
|0.00
|0.00
|448
|2007.12.21 04:18
|close
|226
|0.40
|162.47
|0.00
|0.00
|147.98
|10815.88
|449
|2007.12.21 04:18
|close
|225
|0.30
|162.47
|0.00
|0.00
|64.17
|10880.05
|450
|2007.12.21 04:18
|close
|224
|0.30
|162.47
|0.00
|0.00
|-147.81
|10732.24
|451
|2007.12.21 04:18
|close
|223
|0.20
|162.51
|0.00
|0.00
|88.66
|10820.91
|452
|2007.12.21 04:18
|close
|222
|0.20
|162.47
|0.00
|0.00
|-126.06
|10694.84
|453
|2007.12.21 04:18
|buy
|227
|0.20
|162.50
|0.00
|0.00
|454
|2007.12.21 04:25
|close
|227
|0.20
|162.52
|0.00
|0.00
|3.67
|10698.51
|455
|2007.12.21 04:25
|buy
|228
|0.20
|162.57
|0.00
|0.00
|456
|2007.12.21 04:57
|buy
|229
|0.30
|162.41
|0.00
|0.00
|457
|2007.12.21 06:04
|close
|229
|0.30
|162.48
|0.00
|0.00
|19.27
|10717.78
|458
|2007.12.21 06:04
|close
|228
|0.20
|162.48
|0.00
|0.00
|-16.52
|10701.26
|459
|2007.12.21 06:04
|buy
|230
|0.20
|162.51
|0.00
|0.00
|460
|2007.12.21 06:30
|sell
|231
|0.20
|162.31
|0.00
|0.00
|461
|2007.12.21 12:15
|sell
|232
|0.30
|162.70
|0.00
|0.00
|462
|2007.12.21 21:00
|sell
|233
|0.30
|163.67
|0.00
|0.00
|463
|2007.12.24 06:30
|sell
|234
|0.40
|164.10
|0.00
|0.00
|464
|2007.12.24 15:15
|sell
|235
|0.40
|164.25
|0.00
|0.00
|465
|2007.12.24 15:18
|sell
|236
|0.50
|164.40
|0.00
|0.00
|466
|2007.12.24 20:20
|sell
|237
|0.50
|164.77
|0.00
|0.00
|467
|2007.12.26 23:45
|sell
|238
|0.60
|165.60
|0.00
|0.00
|468
|2007.12.27 15:45
|sell
|239
|0.60
|165.96
|0.00
|0.00
|469
|2007.12.27 15:48
|sell
|240
|0.70
|166.11
|0.00
|0.00
|470
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|240
|0.70
|165.80
|0.00
|0.00
|188.32
|10889.59
|471
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|239
|0.60
|165.80
|0.00
|0.00
|78.84
|10968.43
|472
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|238
|0.60
|165.80
|0.00
|0.00
|-147.02
|10821.40
|473
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|237
|0.50
|165.80
|0.00
|0.00
|-518.63
|10302.77
|474
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|236
|0.50
|165.80
|0.00
|0.00
|-688.36
|9614.41
|475
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|235
|0.40
|165.80
|0.00
|0.00
|-605.73
|9008.68
|476
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|234
|0.40
|165.80
|0.00
|0.00
|-660.78
|8347.90
|477
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|233
|0.30
|165.80
|0.00
|0.00
|-618.55
|7729.35
|478
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|232
|0.30
|165.80
|0.00
|0.00
|-885.52
|6843.84
|479
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|231
|0.20
|165.80
|0.00
|0.00
|-661.91
|6181.93
|480
|2007.12.28 22:59
|close at stop
|230
|0.20
|165.76
|0.00
|0.00
|613.35
|6795.28