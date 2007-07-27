Strategy Tester Report
Pipmaker_V10
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 208)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2007.07.01 22:00 - 2008.01.08 00:00 (2007.07.01 - 2008.01.08)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TradeShort=true;
TradeLong=true;
UseDPO=true;
UseCCI=true;
CCIPeriod=15; LotSize=0.5; LotIncrement=0; Multiplier=0; ProfitTarget=5; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true;
SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=5; MaximumSellOrders=5; SLTotalinDollar=10000;
|Bars in test
|17493
|Ticks modelled
|1376620
|Modelling quality
|87.52%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|4105.93
|Gross profit
|11977.59
|Gross loss
|-7871.66
|Profit factor
|1.52
|Expected payoff
|3.39
|Absolute drawdown
|976.61
|Maximal drawdown
|1717.47 (28.48%)
|Relative drawdown
|28.48% (1717.47)
|Total trades
|1210
|Short positions (won %)
|563 (64.12%)
|Long positions (won %)
|647 (66.92%)
|Profit trades (% of total)
|794 (65.62%)
|Loss trades (% of total)
|416 (34.38%)
|Largest
|profit trade
|408.00
|loss trade
|-314.63
|Average
|profit trade
|15.09
|loss trade
|-18.92
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (55.50)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-351.17)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|456.62 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-425.94 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.07.12 13:00
|sell
|1
|0.50
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.07.12 13:02
|close
|1
|0.50
|2.0291
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5005.00
|3
|2007.07.12 13:03
|sell
|2
|0.50
|2.0286
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.07.12 13:33
|sell
|3
|1.00
|2.0302
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.07.12 13:42
|close
|3
|1.00
|2.0293
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5014.00
|6
|2007.07.12 13:42
|close
|2
|0.50
|2.0293
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|5010.50
|7
|2007.07.12 13:42
|sell
|4
|0.50
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.07.12 13:45
|close
|4
|0.50
|2.0280
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5015.50
|9
|2007.07.12 13:45
|sell
|5
|0.50
|2.0275
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.07.12 15:17
|sell
|6
|1.00
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.07.13 03:30
|buy
|7
|0.50
|2.0296
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.07.13 06:39
|close
|7
|0.50
|2.0267
|0.0000
|0.0000
|-14.50
|5001.00
|13
|2007.07.13 06:39
|close
|6
|1.00
|2.0271
|0.0000
|0.0000
|18.13
|5019.13
|14
|2007.07.13 06:39
|close
|5
|0.50
|2.0271
|0.0000
|0.0000
|1.56
|5020.69
|15
|2007.07.13 06:40
|sell
|8
|0.50
|2.0268
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.07.13 08:01
|buy
|9
|0.50
|2.0311
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.07.15 22:23
|sell
|10
|1.00
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.07.17 00:30
|sell
|11
|2.00
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|19
|2007.07.18 12:00
|sell
|12
|4.00
|2.0480
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.07.19 00:30
|sell
|13
|8.00
|2.0525
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.07.19 13:32
|close
|13
|8.00
|2.0474
|0.0000
|0.0000
|408.00
|5428.69
|22
|2007.07.19 13:32
|close
|12
|4.00
|2.0474
|0.0000
|0.0000
|13.56
|5442.26
|23
|2007.07.19 13:32
|close
|11
|2.00
|2.0474
|0.0000
|0.0000
|-238.96
|5203.30
|24
|2007.07.19 13:32
|close
|10
|1.00
|2.0474
|0.0000
|0.0000
|-150.22
|5053.07
|25
|2007.07.19 13:32
|close
|9
|0.50
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|80.92
|5134.00
|26
|2007.07.19 13:32
|close
|8
|0.50
|2.0474
|0.0000
|0.0000
|-105.61
|5028.39
|27
|2007.07.19 13:33
|sell
|14
|0.50
|2.0469
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.07.19 15:40
|sell
|15
|1.00
|2.0484
|0.0000
|0.0000
|29
|2007.07.20 01:15
|buy
|16
|0.50
|2.0495
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.07.25 00:22
|sell
|17
|2.00
|2.0598
|0.0000
|0.0000
|31
|2007.07.25 07:57
|close
|17
|2.00
|2.0551
|0.0000
|0.0000
|94.00
|5122.39
|32
|2007.07.25 07:57
|close
|16
|0.50
|2.0547
|0.0000
|0.0000
|26.71
|5149.10
|33
|2007.07.25 07:57
|close
|15
|1.00
|2.0551
|0.0000
|0.0000
|-70.48
|5078.62
|34
|2007.07.25 07:57
|close
|14
|0.50
|2.0551
|0.0000
|0.0000
|-42.74
|5035.88
|35
|2007.07.25 07:57
|sell
|18
|0.50
|2.0548
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.07.25 08:44
|close
|18
|0.50
|2.0538
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5040.88
|37
|2007.07.25 08:44
|sell
|19
|0.50
|2.0535
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.07.25 08:45
|close
|19
|0.50
|2.0525
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5045.88
|39
|2007.07.25 08:45
|sell
|20
|0.50
|2.0522
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.07.25 09:01
|close
|20
|0.50
|2.0512
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5050.88
|41
|2007.07.25 09:01
|sell
|21
|0.50
|2.0507
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.07.25 09:05
|sell
|22
|1.00
|2.0522
|0.0000
|0.0000
|43
|2007.07.25 10:34
|close
|22
|1.00
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5059.88
|44
|2007.07.25 10:34
|close
|21
|0.50
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5056.88
|45
|2007.07.25 10:35
|sell
|23
|0.50
|2.0509
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.07.25 10:58
|sell
|24
|1.00
|2.0524
|0.0000
|0.0000
|47
|2007.07.25 14:44
|close
|24
|1.00
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5065.88
|48
|2007.07.25 14:44
|close
|23
|0.50
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5062.88
|49
|2007.07.25 14:45
|sell
|25
|0.50
|2.0510
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.07.25 14:59
|close
|25
|0.50
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|5.50
|5068.38
|51
|2007.07.25 14:59
|sell
|26
|0.50
|2.0496
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.07.25 16:12
|sell
|27
|1.00
|2.0511
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.07.25 22:15
|sell
|28
|2.00
|2.0526
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.07.26 01:57
|close
|28
|2.00
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|20.78
|5089.16
|55
|2007.07.26 01:57
|close
|27
|1.00
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|-4.61
|5084.55
|56
|2007.07.26 01:57
|close
|26
|0.50
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|-9.80
|5074.75
|57
|2007.07.26 01:57
|sell
|29
|0.50
|2.0510
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.07.26 02:32
|close
|29
|0.50
|2.0500
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5079.75
|59
|2007.07.26 02:32
|sell
|30
|0.50
|2.0495
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.07.26 03:33
|sell
|31
|1.00
|2.0511
|0.0000
|0.0000
|61
|2007.07.26 05:55
|close
|31
|1.00
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5088.75
|62
|2007.07.26 05:55
|close
|30
|0.50
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|5085.25
|63
|2007.07.26 06:00
|sell
|32
|0.50
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.07.26 06:06
|close
|32
|0.50
|2.0489
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5090.25
|65
|2007.07.26 06:06
|sell
|33
|0.50
|2.0486
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.07.26 07:02
|sell
|34
|1.00
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.07.26 08:45
|close
|34
|1.00
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5099.25
|68
|2007.07.26 08:45
|close
|33
|0.50
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5096.25
|69
|2007.07.26 08:45
|sell
|35
|0.50
|2.0489
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.07.26 08:50
|close
|35
|0.50
|2.0479
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5101.25
|71
|2007.07.26 08:50
|sell
|36
|0.50
|2.0474
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.07.26 10:41
|sell
|37
|1.00
|2.0489
|0.0000
|0.0000
|73
|2007.07.26 11:06
|close
|37
|1.00
|2.0480
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5110.25
|74
|2007.07.26 11:06
|close
|36
|0.50
|2.0480
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5107.25
|75
|2007.07.26 11:06
|sell
|38
|0.50
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.07.26 11:13
|close
|38
|0.50
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5112.25
|77
|2007.07.26 11:13
|sell
|39
|0.50
|2.0462
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.07.26 11:18
|close
|39
|0.50
|2.0452
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5117.25
|79
|2007.07.26 11:18
|sell
|40
|0.50
|2.0449
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.07.26 11:19
|close
|40
|0.50
|2.0439
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5122.25
|81
|2007.07.26 11:19
|sell
|41
|0.50
|2.0436
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.07.26 12:28
|sell
|42
|1.00
|2.0456
|0.0000
|0.0000
|83
|2007.07.26 12:37
|close
|42
|1.00
|2.0446
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5132.25
|84
|2007.07.26 12:37
|close
|41
|0.50
|2.0446
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|5127.25
|85
|2007.07.26 12:37
|sell
|43
|0.50
|2.0443
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.07.26 16:30
|buy
|44
|0.50
|2.0556
|0.0000
|0.0000
|87
|2007.07.26 18:30
|sell
|45
|1.00
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.07.27 05:41
|close
|45
|1.00
|2.0436
|0.0000
|0.0000
|64.13
|5191.38
|89
|2007.07.27 05:41
|close
|44
|0.50
|2.0432
|0.0000
|0.0000
|-61.76
|5129.62
|90
|2007.07.27 05:41
|close
|43
|0.50
|2.0436
|0.0000
|0.0000
|3.06
|5132.68
|91
|2007.07.27 05:41
|sell
|46
|0.50
|2.0433
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.07.27 06:05
|close
|46
|0.50
|2.0423
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5137.68
|93
|2007.07.27 06:05
|sell
|47
|0.50
|2.0420
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.07.27 06:08
|close
|47
|0.50
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5142.68
|95
|2007.07.27 06:08
|sell
|48
|0.50
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.07.27 06:14
|close
|48
|0.50
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5147.68
|97
|2007.07.27 06:14
|sell
|49
|0.50
|2.0394
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.07.27 06:33
|sell
|50
|1.00
|2.0409
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.07.27 06:37
|close
|50
|1.00
|2.0400
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5156.68
|100
|2007.07.27 06:37
|close
|49
|0.50
|2.0400
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5153.68
|101
|2007.07.27 06:38
|sell
|51
|0.50
|2.0395
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.07.27 06:42
|close
|51
|0.50
|2.0385
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5158.68
|103
|2007.07.27 06:43
|sell
|52
|0.50
|2.0382
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.07.27 07:05
|sell
|53
|1.00
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|105
|2007.07.27 07:14
|close
|53
|1.00
|2.0390
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5167.68
|106
|2007.07.27 07:14
|close
|52
|0.50
|2.0390
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|5163.68
|107
|2007.07.27 07:15
|sell
|54
|0.50
|2.0387
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.07.27 07:27
|close
|54
|0.50
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5168.68
|109
|2007.07.27 07:27
|sell
|55
|0.50
|2.0372
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.07.27 07:32
|close
|55
|0.50
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5173.68
|111
|2007.07.27 07:32
|sell
|56
|0.50
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.07.27 07:56
|sell
|57
|1.00
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.07.27 08:15
|close
|57
|1.00
|2.0367
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5183.68
|114
|2007.07.27 08:15
|close
|56
|0.50
|2.0367
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|5178.68
|115
|2007.07.27 08:15
|sell
|58
|0.50
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.07.27 08:41
|sell
|59
|1.00
|2.0383
|0.0000
|0.0000
|117
|2007.07.27 08:44
|close
|59
|1.00
|2.0372
|0.0000
|0.0000
|11.00
|5189.68
|118
|2007.07.27 08:44
|close
|58
|0.50
|2.0372
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|5184.68
|119
|2007.07.27 08:44
|sell
|60
|0.50
|2.0369
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.07.27 09:33
|close
|60
|0.50
|2.0359
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5189.68
|121
|2007.07.27 09:33
|sell
|61
|0.50
|2.0356
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.07.27 09:54
|close
|61
|0.50
|2.0346
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5194.68
|123
|2007.07.27 09:54
|sell
|62
|0.50
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.07.27 10:29
|close
|62
|0.50
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|5.50
|5200.18
|125
|2007.07.27 10:29
|sell
|63
|0.50
|2.0324
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.07.27 10:37
|close
|63
|0.50
|2.0314
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5205.18
|127
|2007.07.27 10:37
|sell
|64
|0.50
|2.0311
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.07.27 11:06
|close
|64
|0.50
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5210.18
|129
|2007.07.27 11:06
|sell
|65
|0.50
|2.0296
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.07.27 11:07
|close
|65
|0.50
|2.0286
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5215.18
|131
|2007.07.27 11:07
|sell
|66
|0.50
|2.0281
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.07.27 11:18
|sell
|67
|1.00
|2.0296
|0.0000
|0.0000
|133
|2007.07.27 11:23
|close
|67
|1.00
|2.0287
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5224.18
|134
|2007.07.27 11:23
|close
|66
|0.50
|2.0287
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5221.18
|135
|2007.07.27 11:24
|sell
|68
|0.50
|2.0281
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.07.27 12:16
|sell
|69
|1.00
|2.0307
|0.0000
|0.0000
|137
|2007.07.27 12:30
|close
|69
|1.00
|2.0295
|0.0000
|0.0000
|12.00
|5233.18
|138
|2007.07.27 12:30
|close
|68
|0.50
|2.0295
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|5226.18
|139
|2007.07.27 12:30
|sell
|70
|0.50
|2.0292
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.07.27 12:30
|sell
|71
|1.00
|2.0307
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.07.27 13:55
|close
|71
|1.00
|2.0298
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5235.18
|142
|2007.07.27 13:55
|close
|70
|0.50
|2.0298
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5232.18
|143
|2007.07.27 14:00
|sell
|72
|0.50
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.07.27 15:00
|sell
|73
|1.00
|2.0305
|0.0000
|0.0000
|145
|2007.07.27 15:02
|close
|73
|1.00
|2.0296
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5241.18
|146
|2007.07.27 15:02
|close
|72
|0.50
|2.0296
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5238.18
|147
|2007.07.27 15:02
|sell
|74
|0.50
|2.0293
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.07.27 16:11
|close
|74
|0.50
|2.0283
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5243.18
|149
|2007.07.27 16:11
|sell
|75
|0.50
|2.0280
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.07.27 16:12
|close
|75
|0.50
|2.0270
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5248.18
|151
|2007.07.27 16:12
|sell
|76
|0.50
|2.0267
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.07.27 16:13
|close
|76
|0.50
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5253.18
|153
|2007.07.27 16:13
|sell
|77
|0.50
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.07.27 16:44
|sell
|78
|1.00
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|155
|2007.07.27 19:55
|close
|78
|1.00
|2.0260
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5262.18
|156
|2007.07.27 19:55
|close
|77
|0.50
|2.0260
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5259.18
|157
|2007.07.27 19:56
|sell
|79
|0.50
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.07.29 22:00
|close
|79
|0.50
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|26.50
|5285.68
|159
|2007.07.30 01:46
|buy
|80
|0.50
|2.0236
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.07.30 05:22
|close
|80
|0.50
|2.0246
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5290.68
|161
|2007.07.30 05:22
|buy
|81
|0.50
|2.0249
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.07.30 06:43
|buy
|82
|1.00
|2.0234
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.07.30 07:02
|close
|82
|1.00
|2.0243
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5299.68
|164
|2007.07.30 07:02
|close
|81
|0.50
|2.0243
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5296.68
|165
|2007.07.30 07:02
|buy
|83
|0.50
|2.0246
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.07.30 07:33
|close
|83
|0.50
|2.0256
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5301.68
|167
|2007.07.30 07:33
|buy
|84
|0.50
|2.0261
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.07.30 07:39
|close
|84
|0.50
|2.0271
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5306.68
|169
|2007.07.30 07:39
|buy
|85
|0.50
|2.0274
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.07.30 07:58
|close
|85
|0.50
|2.0284
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5311.68
|171
|2007.07.30 07:58
|buy
|86
|0.50
|2.0289
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.07.30 08:21
|buy
|87
|1.00
|2.0274
|0.0000
|0.0000
|173
|2007.07.30 10:06
|buy
|88
|2.00
|2.0259
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.07.30 12:58
|close
|88
|2.00
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5331.68
|175
|2007.07.30 12:58
|close
|87
|1.00
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|5326.68
|176
|2007.07.30 12:58
|close
|86
|0.50
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|5316.68
|177
|2007.07.30 13:00
|buy
|89
|0.50
|2.0275
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.07.30 13:49
|buy
|90
|1.00
|2.0260
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.07.30 18:38
|buy
|91
|2.00
|2.0243
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.07.30 19:29
|close
|91
|2.00
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|22.00
|5338.68
|181
|2007.07.30 19:29
|close
|90
|1.00
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|5332.68
|182
|2007.07.30 19:29
|close
|89
|0.50
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|-10.50
|5322.18
|183
|2007.07.30 19:29
|buy
|92
|0.50
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.07.30 22:09
|close
|92
|0.50
|2.0267
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5327.18
|185
|2007.07.30 22:09
|buy
|93
|0.50
|2.0272
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.07.30 23:00
|close
|93
|0.50
|2.0282
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5332.18
|187
|2007.07.30 23:00
|buy
|94
|0.50
|2.0285
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.07.30 23:06
|close
|94
|0.50
|2.0295
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5337.18
|189
|2007.07.30 23:06
|buy
|95
|0.50
|2.0298
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.07.30 23:12
|close
|95
|0.50
|2.0308
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5342.18
|191
|2007.07.30 23:12
|buy
|96
|0.50
|2.0311
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.07.31 02:51
|close
|96
|0.50
|2.0321
|0.0000
|0.0000
|5.24
|5347.42
|193
|2007.07.31 02:51
|buy
|97
|0.50
|2.0324
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.07.31 03:32
|close
|97
|0.50
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5352.42
|195
|2007.07.31 03:32
|buy
|98
|0.50
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.07.31 03:56
|buy
|99
|1.00
|2.0322
|0.0000
|0.0000
|197
|2007.07.31 05:09
|sell
|100
|0.50
|2.0291
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.07.31 15:46
|close
|100
|0.50
|2.0356
|0.0000
|0.0000
|-32.50
|5319.92
|199
|2007.07.31 15:46
|close
|99
|1.00
|2.0352
|0.0000
|0.0000
|30.00
|5349.92
|200
|2007.07.31 15:46
|close
|98
|0.50
|2.0352
|0.0000
|0.0000
|7.50
|5357.42
|201
|2007.07.31 15:46
|buy
|101
|0.50
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.07.31 16:33
|close
|101
|0.50
|2.0367
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5362.42
|203
|2007.07.31 16:33
|buy
|102
|0.50
|2.0372
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.07.31 17:41
|buy
|103
|1.00
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.07.31 21:13
|sell
|104
|0.50
|2.0294
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.08.01 02:45
|buy
|105
|2.00
|2.0296
|0.0000
|0.0000
|207
|2007.08.01 12:42
|close
|105
|2.00
|2.0332
|0.0000
|0.0000
|72.00
|5434.42
|208
|2007.08.01 12:42
|close
|104
|0.50
|2.0336
|0.0000
|0.0000
|-21.43
|5412.98
|209
|2007.08.01 12:42
|close
|103
|1.00
|2.0332
|0.0000
|0.0000
|-24.52
|5388.46
|210
|2007.08.01 12:42
|close
|102
|0.50
|2.0332
|0.0000
|0.0000
|-19.76
|5368.70
|211
|2007.08.01 12:42
|buy
|106
|0.50
|2.0335
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.08.01 12:43
|close
|106
|0.50
|2.0345
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5373.70
|213
|2007.08.01 12:43
|buy
|107
|0.50
|2.0348
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.08.01 12:46
|buy
|108
|1.00
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|215
|2007.08.01 13:43
|buy
|109
|2.00
|2.0318
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.08.01 14:16
|close
|109
|2.00
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|20.00
|5393.70
|217
|2007.08.01 14:16
|close
|108
|1.00
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|5388.70
|218
|2007.08.01 14:16
|close
|107
|0.50
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|5378.70
|219
|2007.08.01 14:16
|buy
|110
|0.50
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.08.01 15:15
|buy
|111
|1.00
|2.0315
|0.0000
|0.0000
|221
|2007.08.01 19:00
|sell
|112
|0.50
|2.0279
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.08.02 15:33
|close
|112
|0.50
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|-38.31
|5340.39
|223
|2007.08.02 15:33
|close
|111
|1.00
|2.0349
|0.0000
|0.0000
|35.42
|5375.82
|224
|2007.08.02 15:33
|close
|110
|0.50
|2.0349
|0.0000
|0.0000
|8.71
|5384.53
|225
|2007.08.02 15:33
|buy
|113
|0.50
|2.0354
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.08.02 16:04
|close
|113
|0.50
|2.0364
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5389.53
|227
|2007.08.02 16:04
|buy
|114
|0.50
|2.0367
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.08.02 16:12
|close
|114
|0.50
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5394.53
|229
|2007.08.02 16:12
|buy
|115
|0.50
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.08.02 16:44
|buy
|116
|1.00
|2.0359
|0.0000
|0.0000
|231
|2007.08.02 17:34
|close
|116
|1.00
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|11.00
|5405.53
|232
|2007.08.02 17:34
|close
|115
|0.50
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|5400.53
|233
|2007.08.02 17:35
|buy
|117
|0.50
|2.0375
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.08.02 18:37
|buy
|118
|1.00
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|235
|2007.08.02 19:32
|close
|118
|1.00
|2.0367
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5410.53
|236
|2007.08.02 19:32
|close
|117
|0.50
|2.0367
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|5406.53
|237
|2007.08.02 19:32
|buy
|119
|0.50
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.08.03 10:31
|sell
|120
|0.50
|2.0348
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.08.05 22:07
|sell
|121
|1.00
|2.0409
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.08.06 09:24
|close
|121
|1.00
|2.0390
|0.0000
|0.0000
|18.13
|5424.66
|241
|2007.08.06 09:24
|close
|120
|0.50
|2.0390
|0.0000
|0.0000
|-21.43
|5403.22
|242
|2007.08.06 09:24
|close
|119
|0.50
|2.0386
|0.0000
|0.0000
|8.47
|5411.70
|243
|2007.08.06 09:31
|sell
|122
|0.50
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.08.06 09:45
|close
|122
|0.50
|2.0378
|0.0000
|0.0000
|5.50
|5417.20
|245
|2007.08.06 09:45
|sell
|123
|0.50
|2.0373
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.08.06 09:57
|close
|123
|0.50
|2.0363
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5422.20
|247
|2007.08.06 09:57
|sell
|124
|0.50
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.08.06 09:58
|close
|124
|0.50
|2.0348
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5427.20
|249
|2007.08.06 09:58
|sell
|125
|0.50
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.08.06 10:20
|close
|125
|0.50
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5432.20
|251
|2007.08.06 10:20
|sell
|126
|0.50
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.08.06 10:20
|close
|126
|0.50
|2.0315
|0.0000
|0.0000
|6.00
|5438.20
|253
|2007.08.06 10:20
|sell
|127
|0.50
|2.0308
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.08.06 10:53
|close
|127
|0.50
|2.0298
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5443.20
|255
|2007.08.06 10:54
|sell
|128
|0.50
|2.0295
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.08.06 11:37
|sell
|129
|1.00
|2.0315
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.08.06 11:46
|close
|129
|1.00
|2.0305
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5453.20
|258
|2007.08.06 11:46
|close
|128
|0.50
|2.0305
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|5448.20
|259
|2007.08.06 11:47
|sell
|130
|0.50
|2.0302
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.08.06 12:23
|sell
|131
|1.00
|2.0317
|0.0000
|0.0000
|261
|2007.08.06 12:47
|close
|131
|1.00
|2.0307
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5458.20
|262
|2007.08.06 12:47
|close
|130
|0.50
|2.0307
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|5455.70
|263
|2007.08.06 12:47
|sell
|132
|0.50
|2.0304
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.08.06 13:07
|close
|132
|0.50
|2.0294
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5460.70
|265
|2007.08.06 13:07
|sell
|133
|0.50
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.08.06 13:40
|sell
|134
|1.00
|2.0303
|0.0000
|0.0000
|267
|2007.08.06 13:55
|close
|134
|1.00
|2.0294
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5469.70
|268
|2007.08.06 13:55
|close
|133
|0.50
|2.0294
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5466.70
|269
|2007.08.06 13:55
|sell
|135
|0.50
|2.0289
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.08.06 13:59
|sell
|136
|1.00
|2.0304
|0.0000
|0.0000
|271
|2007.08.06 15:59
|close
|136
|1.00
|2.0295
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5475.70
|272
|2007.08.06 15:59
|close
|135
|0.50
|2.0295
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5472.70
|273
|2007.08.06 16:00
|sell
|137
|0.50
|2.0292
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.08.07 01:00
|buy
|138
|0.50
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.08.07 01:30
|sell
|139
|1.00
|2.0311
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.08.07 07:20
|close
|139
|1.00
|2.0285
|0.0000
|0.0000
|26.00
|5498.70
|277
|2007.08.07 07:20
|close
|138
|0.50
|2.0281
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|5474.70
|278
|2007.08.07 07:20
|close
|137
|0.50
|2.0285
|0.0000
|0.0000
|3.06
|5477.76
|279
|2007.08.07 07:20
|sell
|140
|0.50
|2.0280
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.08.07 07:27
|close
|140
|0.50
|2.0270
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5482.76
|281
|2007.08.07 07:27
|sell
|141
|0.50
|2.0265
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.08.07 08:44
|close
|141
|0.50
|2.0255
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5487.76
|283
|2007.08.07 08:44
|sell
|142
|0.50
|2.0250
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.08.07 09:55
|sell
|143
|1.00
|2.0270
|0.0000
|0.0000
|285
|2007.08.07 12:38
|close
|143
|1.00
|2.0260
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5497.76
|286
|2007.08.07 12:38
|close
|142
|0.50
|2.0260
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|5492.76
|287
|2007.08.07 12:45
|sell
|144
|0.50
|2.0244
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.08.07 12:50
|close
|144
|0.50
|2.0232
|0.0000
|0.0000
|6.00
|5498.76
|289
|2007.08.07 12:50
|sell
|145
|0.50
|2.0225
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.08.07 12:55
|sell
|146
|1.00
|2.0240
|0.0000
|0.0000
|291
|2007.08.07 13:19
|close
|146
|1.00
|2.0231
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5507.76
|292
|2007.08.07 13:19
|close
|145
|0.50
|2.0231
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5504.76
|293
|2007.08.07 13:19
|sell
|147
|0.50
|2.0228
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.08.07 13:24
|close
|147
|0.50
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5509.76
|295
|2007.08.07 13:24
|sell
|148
|0.50
|2.0215
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.08.07 14:01
|close
|148
|0.50
|2.0205
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5514.76
|297
|2007.08.07 14:02
|sell
|149
|0.50
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.08.07 19:45
|sell
|150
|1.00
|2.0223
|0.0000
|0.0000
|299
|2007.08.08 06:05
|close
|150
|1.00
|2.0211
|0.0000
|0.0000
|11.13
|5525.89
|300
|2007.08.08 06:05
|close
|149
|0.50
|2.0211
|0.0000
|0.0000
|-5.93
|5519.96
|301
|2007.08.08 06:05
|sell
|151
|0.50
|2.0206
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.08.08 06:07
|close
|151
|0.50
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|5.50
|5525.46
|303
|2007.08.08 06:07
|sell
|152
|0.50
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.08.08 06:13
|close
|152
|0.50
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5530.46
|305
|2007.08.08 06:13
|sell
|153
|0.50
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.08.08 06:14
|close
|153
|0.50
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5535.46
|307
|2007.08.08 06:14
|sell
|154
|0.50
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.08.08 07:16
|sell
|155
|1.00
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.08.08 08:30
|buy
|156
|0.50
|2.0250
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.08.09 06:57
|sell
|157
|2.00
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.08.09 07:24
|sell
|158
|4.00
|2.0350
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.08.09 10:02
|close
|158
|4.00
|2.0313
|0.0000
|0.0000
|148.00
|5683.46
|313
|2007.08.09 10:02
|close
|157
|2.00
|2.0313
|0.0000
|0.0000
|34.00
|5717.46
|314
|2007.08.09 10:02
|close
|156
|0.50
|2.0309
|0.0000
|0.0000
|30.21
|5747.67
|315
|2007.08.09 10:02
|close
|155
|1.00
|2.0313
|0.0000
|0.0000
|-125.61
|5622.06
|316
|2007.08.09 10:02
|close
|154
|0.50
|2.0313
|0.0000
|0.0000
|-75.81
|5546.25
|317
|2007.08.09 10:02
|sell
|159
|0.50
|2.0310
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.08.09 10:06
|close
|159
|0.50
|2.0300
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5551.25
|319
|2007.08.09 10:06
|sell
|160
|0.50
|2.0294
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.08.09 10:30
|close
|160
|0.50
|2.0284
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5556.25
|321
|2007.08.09 10:30
|sell
|161
|0.50
|2.0281
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.08.09 11:04
|close
|161
|0.50
|2.0271
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5561.25
|323
|2007.08.09 11:04
|sell
|162
|0.50
|2.0268
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.08.09 11:33
|close
|162
|0.50
|2.0258
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5566.25
|325
|2007.08.09 11:34
|sell
|163
|0.50
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.08.09 11:55
|sell
|164
|1.00
|2.0271
|0.0000
|0.0000
|327
|2007.08.09 12:26
|close
|164
|1.00
|2.0262
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5575.25
|328
|2007.08.09 12:26
|close
|163
|0.50
|2.0262
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|5571.25
|329
|2007.08.09 12:26
|sell
|165
|0.50
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.08.09 12:41
|close
|165
|0.50
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5576.25
|331
|2007.08.09 12:41
|sell
|166
|0.50
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.08.09 12:45
|close
|166
|0.50
|2.0231
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5581.25
|333
|2007.08.09 12:45
|sell
|167
|0.50
|2.0228
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.08.09 12:49
|sell
|168
|1.00
|2.0243
|0.0000
|0.0000
|335
|2007.08.09 12:55
|close
|168
|1.00
|2.0234
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5590.25
|336
|2007.08.09 12:55
|close
|167
|0.50
|2.0234
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5587.25
|337
|2007.08.09 12:55
|sell
|169
|0.50
|2.0229
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.08.09 13:03
|close
|169
|0.50
|2.0219
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5592.25
|339
|2007.08.09 13:03
|sell
|170
|0.50
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.08.09 13:10
|sell
|171
|1.00
|2.0229
|0.0000
|0.0000
|341
|2007.08.09 13:15
|close
|171
|1.00
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5601.25
|342
|2007.08.09 13:15
|close
|170
|0.50
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5598.25
|343
|2007.08.09 13:15
|sell
|172
|0.50
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.08.09 13:30
|sell
|173
|1.00
|2.0229
|0.0000
|0.0000
|345
|2007.08.09 13:46
|sell
|174
|2.00
|2.0244
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.08.09 16:50
|sell
|175
|4.00
|2.0265
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.08.09 17:09
|close
|175
|4.00
|2.0250
|0.0000
|0.0000
|60.00
|5658.25
|348
|2007.08.09 17:09
|close
|174
|2.00
|2.0250
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|5646.25
|349
|2007.08.09 17:09
|close
|173
|1.00
|2.0250
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|5625.25
|350
|2007.08.09 17:09
|close
|172
|0.50
|2.0250
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|5607.25
|351
|2007.08.09 17:09
|sell
|176
|0.50
|2.0245
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.08.09 18:36
|close
|176
|0.50
|2.0235
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5612.25
|353
|2007.08.09 18:36
|sell
|177
|0.50
|2.0232
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.08.09 23:21
|close
|177
|0.50
|2.0222
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5617.25
|355
|2007.08.09 23:22
|sell
|178
|0.50
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.08.10 01:57
|close
|178
|0.50
|2.0206
|0.0000
|0.0000
|5.07
|5622.32
|357
|2007.08.10 01:57
|sell
|179
|0.50
|2.0203
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.08.10 02:41
|buy
|180
|0.50
|2.0233
|0.0000
|0.0000
|359
|2007.08.14 01:00
|buy
|181
|1.00
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.08.16 00:13
|buy
|182
|2.00
|1.9888
|0.0000
|0.0000
|361
|2007.08.17 12:30
|buy
|183
|4.00
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.08.17 13:10
|close
|183
|4.00
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|176.00
|5798.32
|363
|2007.08.17 13:10
|close
|182
|2.00
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|56.95
|5855.27
|364
|2007.08.17 13:10
|close
|181
|1.00
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|-204.63
|5650.64
|365
|2007.08.17 13:10
|close
|180
|0.50
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|-156.84
|5493.81
|366
|2007.08.17 13:10
|close
|179
|0.50
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|138.46
|5632.26
|367
|2007.08.17 13:10
|buy
|184
|0.50
|1.9922
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.08.17 13:12
|close
|184
|0.50
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5637.26
|369
|2007.08.17 13:12
|buy
|185
|0.50
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.08.17 13:18
|buy
|186
|1.00
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|371
|2007.08.17 13:34
|close
|186
|1.00
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5646.26
|372
|2007.08.17 13:34
|close
|185
|0.50
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5643.26
|373
|2007.08.17 13:34
|buy
|187
|0.50
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.08.17 13:40
|buy
|188
|1.00
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|375
|2007.08.17 14:05
|buy
|189
|2.00
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.08.17 14:49
|buy
|190
|4.00
|1.9873
|0.0000
|0.0000
|377
|2007.08.17 14:53
|close
|190
|4.00
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|64.00
|5707.26
|378
|2007.08.17 14:53
|close
|189
|2.00
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|0.00
|5707.26
|379
|2007.08.17 14:53
|close
|188
|1.00
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|5677.26
|380
|2007.08.17 14:53
|close
|187
|0.50
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|-22.50
|5654.76
|381
|2007.08.17 14:53
|buy
|191
|0.50
|1.9894
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.08.17 14:58
|buy
|192
|1.00
|1.9879
|0.0000
|0.0000
|383
|2007.08.17 16:00
|sell
|193
|0.50
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.08.20 02:54
|buy
|194
|2.00
|1.9791
|0.0000
|0.0000
|385
|2007.08.20 05:28
|close
|194
|2.00
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|88.00
|5742.76
|386
|2007.08.20 05:28
|close
|193
|0.50
|1.9839
|0.0000
|0.0000
|-7.93
|5734.83
|387
|2007.08.20 05:28
|close
|192
|1.00
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|-43.52
|5691.30
|388
|2007.08.20 05:28
|close
|191
|0.50
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|-29.26
|5662.04
|389
|2007.08.20 05:28
|buy
|195
|0.50
|1.9838
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.08.20 06:04
|close
|195
|0.50
|1.9849
|0.0000
|0.0000
|5.50
|5667.54
|391
|2007.08.20 06:04
|buy
|196
|0.50
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.08.20 06:05
|close
|196
|0.50
|1.9862
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5672.54
|393
|2007.08.20 06:05
|buy
|197
|0.50
|1.9865
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.08.20 06:47
|buy
|198
|1.00
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|395
|2007.08.20 07:20
|buy
|199
|2.00
|1.9827
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.08.20 07:26
|close
|199
|2.00
|1.9839
|0.0000
|0.0000
|24.00
|5696.54
|397
|2007.08.20 07:26
|close
|198
|1.00
|1.9839
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5693.54
|398
|2007.08.20 07:26
|close
|197
|0.50
|1.9839
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|5680.54
|399
|2007.08.20 07:26
|buy
|200
|0.50
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|400
|2007.08.20 07:28
|close
|200
|0.50
|1.9854
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5685.54
|401
|2007.08.20 07:28
|buy
|201
|0.50
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.08.20 07:32
|close
|201
|0.50
|1.9867
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5690.54
|403
|2007.08.20 07:32
|buy
|202
|0.50
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.08.20 07:49
|close
|202
|0.50
|1.9882
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5695.54
|405
|2007.08.20 07:49
|buy
|203
|0.50
|1.9887
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.08.20 08:09
|buy
|204
|1.00
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|407
|2007.08.20 09:04
|close
|204
|1.00
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5704.54
|408
|2007.08.20 09:04
|close
|203
|0.50
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5701.54
|409
|2007.08.20 09:05
|buy
|205
|0.50
|1.9884
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.08.20 09:21
|close
|205
|0.50
|1.9894
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5706.54
|411
|2007.08.20 09:21
|buy
|206
|0.50
|1.9897
|0.0000
|0.0000
|412
|2007.08.20 12:45
|buy
|207
|1.00
|1.9879
|0.0000
|0.0000
|413
|2007.08.20 13:01
|close
|207
|1.00
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5716.54
|414
|2007.08.20 13:01
|close
|206
|0.50
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|5712.54
|415
|2007.08.20 13:01
|buy
|208
|0.50
|1.9892
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.08.20 18:30
|buy
|209
|1.00
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.08.20 18:35
|close
|209
|1.00
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|16.00
|5728.54
|418
|2007.08.20 18:35
|close
|208
|0.50
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|5718.54
|419
|2007.08.20 18:35
|buy
|210
|0.50
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.08.20 19:20
|close
|210
|0.50
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|5.50
|5724.04
|421
|2007.08.20 19:20
|buy
|211
|0.50
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.08.20 22:36
|close
|211
|0.50
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5729.04
|423
|2007.08.20 22:36
|buy
|212
|0.50
|1.9904
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.08.21 00:03
|sell
|213
|0.50
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|425
|2007.08.21 02:00
|buy
|214
|1.00
|1.9885
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.08.22 06:30
|buy
|215
|2.00
|1.9847
|0.0000
|0.0000
|427
|2007.08.22 10:08
|close
|215
|2.00
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|44.00
|5773.04
|428
|2007.08.22 10:08
|close
|214
|1.00
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|-15.53
|5757.51
|429
|2007.08.22 10:08
|close
|213
|0.50
|1.9873
|0.0000
|0.0000
|-6.43
|5751.08
|430
|2007.08.22 10:08
|close
|212
|0.50
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|-17.02
|5734.05
|431
|2007.08.22 10:08
|buy
|216
|0.50
|1.9874
|0.0000
|0.0000
|432
|2007.08.22 10:30
|close
|216
|0.50
|1.9884
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5739.05
|433
|2007.08.22 10:30
|buy
|217
|0.50
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.08.22 11:23
|close
|217
|0.50
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5744.05
|435
|2007.08.22 11:23
|buy
|218
|0.50
|1.9902
|0.0000
|0.0000
|436
|2007.08.22 11:57
|buy
|219
|1.00
|1.9885
|0.0000
|0.0000
|437
|2007.08.22 13:35
|close
|219
|1.00
|1.9894
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5753.05
|438
|2007.08.22 13:35
|close
|218
|0.50
|1.9894
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|5749.05
|439
|2007.08.22 13:50
|buy
|220
|0.50
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|440
|2007.08.22 14:20
|close
|220
|0.50
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5754.05
|441
|2007.08.22 14:20
|buy
|221
|0.50
|1.9903
|0.0000
|0.0000
|442
|2007.08.22 14:21
|close
|221
|0.50
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5759.05
|443
|2007.08.22 14:21
|buy
|222
|0.50
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|444
|2007.08.22 14:23
|buy
|223
|1.00
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|445
|2007.08.22 14:59
|close
|223
|1.00
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5768.05
|446
|2007.08.22 14:59
|close
|222
|0.50
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|5764.05
|447
|2007.08.22 14:59
|buy
|224
|0.50
|1.9915
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.08.22 15:18
|close
|224
|0.50
|1.9925
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5769.05
|449
|2007.08.22 15:18
|buy
|225
|0.50
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.08.22 15:45
|buy
|226
|1.00
|1.9914
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.08.22 18:13
|close
|226
|1.00
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5778.05
|452
|2007.08.22 18:13
|close
|225
|0.50
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|5774.55
|453
|2007.08.22 18:14
|buy
|227
|0.50
|1.9928
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.08.22 21:25
|close
|227
|0.50
|1.9938
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5779.55
|455
|2007.08.22 21:25
|buy
|228
|0.50
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|456
|2007.08.22 23:08
|close
|228
|0.50
|1.9954
|0.0000
|0.0000
|5.50
|5785.05
|457
|2007.08.22 23:08
|buy
|229
|0.50
|1.9957
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.08.23 03:41
|close
|229
|0.50
|1.9966
|0.0000
|0.0000
|5.21
|5790.27
|459
|2007.08.23 03:41
|buy
|230
|0.50
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.08.23 05:14
|buy
|231
|1.00
|1.9955
|0.0000
|0.0000
|461
|2007.08.23 06:00
|close
|231
|1.00
|1.9964
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5799.27
|462
|2007.08.23 06:00
|close
|230
|0.50
|1.9964
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|5795.77
|463
|2007.08.23 06:00
|buy
|232
|0.50
|1.9967
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.08.23 06:24
|close
|232
|0.50
|1.9977
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5800.77
|465
|2007.08.23 06:24
|buy
|233
|0.50
|1.9980
|0.0000
|0.0000
|466
|2007.08.23 07:15
|buy
|234
|1.00
|1.9964
|0.0000
|0.0000
|467
|2007.08.23 08:59
|close
|234
|1.00
|1.9973
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5809.77
|468
|2007.08.23 08:59
|close
|233
|0.50
|1.9973
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|5806.27
|469
|2007.08.23 09:00
|buy
|235
|0.50
|1.9978
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.08.23 09:11
|close
|235
|0.50
|1.9988
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5811.27
|471
|2007.08.23 09:11
|buy
|236
|0.50
|1.9991
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.08.23 09:29
|close
|236
|0.50
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5816.27
|473
|2007.08.23 09:29
|buy
|237
|0.50
|2.0004
|0.0000
|0.0000
|474
|2007.08.23 09:31
|close
|237
|0.50
|2.0014
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5821.27
|475
|2007.08.23 09:31
|buy
|238
|0.50
|2.0017
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.08.23 09:46
|close
|238
|0.50
|2.0027
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5826.27
|477
|2007.08.23 09:46
|buy
|239
|0.50
|2.0032
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.08.23 09:52
|close
|239
|0.50
|2.0042
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5831.27
|479
|2007.08.23 09:52
|buy
|240
|0.50
|2.0045
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.08.23 09:56
|close
|240
|0.50
|2.0055
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5836.27
|481
|2007.08.23 09:56
|buy
|241
|0.50
|2.0058
|0.0000
|0.0000
|482
|2007.08.23 10:00
|close
|241
|0.50
|2.0068
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5841.27
|483
|2007.08.23 10:00
|buy
|242
|0.50
|2.0071
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.08.23 10:50
|buy
|243
|1.00
|2.0055
|0.0000
|0.0000
|485
|2007.08.23 10:59
|close
|243
|1.00
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5850.27
|486
|2007.08.23 10:59
|close
|242
|0.50
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|5846.77
|487
|2007.08.23 10:59
|buy
|244
|0.50
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|488
|2007.08.23 11:22
|close
|244
|0.50
|2.0079
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5851.77
|489
|2007.08.23 11:22
|buy
|245
|0.50
|2.0084
|0.0000
|0.0000
|490
|2007.08.23 12:05
|buy
|246
|1.00
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|491
|2007.08.23 18:16
|buy
|247
|2.00
|2.0051
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.08.24 04:02
|sell
|248
|0.50
|2.0038
|0.0000
|0.0000
|493
|2007.08.24 12:36
|close
|248
|0.50
|2.0070
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|5835.77
|494
|2007.08.24 12:36
|close
|247
|2.00
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|30.95
|5866.72
|495
|2007.08.24 12:36
|close
|246
|1.00
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|0.48
|5867.19
|496
|2007.08.24 12:36
|close
|245
|0.50
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|-8.76
|5858.43
|497
|2007.08.24 12:36
|buy
|249
|0.50
|2.0071
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.08.24 12:37
|close
|249
|0.50
|2.0081
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5863.43
|499
|2007.08.24 12:37
|buy
|250
|0.50
|2.0086
|0.0000
|0.0000
|500
|2007.08.24 12:56
|close
|250
|0.50
|2.0096
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5868.43
|501
|2007.08.24 12:56
|buy
|251
|0.50
|2.0099
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.08.24 14:04
|close
|251
|0.50
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5873.43
|503
|2007.08.24 14:04
|buy
|252
|0.50
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.08.24 14:20
|buy
|253
|1.00
|2.0099
|0.0000
|0.0000
|505
|2007.08.24 14:40
|close
|253
|1.00
|2.0108
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5882.43
|506
|2007.08.24 14:40
|close
|252
|0.50
|2.0108
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5879.43
|507
|2007.08.24 14:40
|buy
|254
|0.50
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.08.24 14:59
|buy
|255
|1.00
|2.0096
|0.0000
|0.0000
|509
|2007.08.24 16:20
|close
|255
|1.00
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|9.00
|5888.43
|510
|2007.08.24 16:20
|close
|254
|0.50
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|5885.43
|511
|2007.08.24 16:30
|buy
|256
|0.50
|2.0112
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.08.24 16:54
|close
|256
|0.50
|2.0122
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5890.43
|513
|2007.08.24 16:54
|buy
|257
|0.50
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.08.24 17:57
|close
|257
|0.50
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5895.43
|515
|2007.08.24 17:57
|buy
|258
|0.50
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.08.26 22:44
|close
|258
|0.50
|2.0148
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5900.43
|517
|2007.08.26 22:44
|buy
|259
|0.50
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.08.26 23:02
|close
|259
|0.50
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5905.43
|519
|2007.08.26 23:02
|buy
|260
|0.50
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.08.26 23:06
|close
|260
|0.50
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5910.43
|521
|2007.08.26 23:06
|buy
|261
|0.50
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.08.27 00:11
|close
|261
|0.50
|2.0186
|0.0000
|0.0000
|5.24
|5915.67
|523
|2007.08.27 00:11
|buy
|262
|0.50
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|524
|2007.08.27 01:45
|sell
|263
|0.50
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|525
|2007.08.28 10:39
|buy
|264
|1.00
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|526
|2007.08.28 11:27
|close
|264
|1.00
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|21.00
|5936.67
|527
|2007.08.28 11:27
|close
|263
|0.50
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|13.57
|5950.23
|528
|2007.08.28 11:27
|close
|262
|0.50
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|-29.26
|5920.97
|529
|2007.08.28 11:27
|buy
|265
|0.50
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.08.28 12:57
|buy
|266
|1.00
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|531
|2007.08.28 15:04
|sell
|267
|0.50
|2.0079
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.08.29 02:56
|buy
|268
|2.00
|1.9995
|0.0000
|0.0000
|533
|2007.08.29 08:08
|close
|268
|2.00
|2.0049
|0.0000
|0.0000
|108.00
|6028.97
|534
|2007.08.29 08:08
|close
|267
|0.50
|2.0053
|0.0000
|0.0000
|12.57
|6041.53
|535
|2007.08.29 08:08
|close
|266
|1.00
|2.0049
|0.0000
|0.0000
|-70.53
|5971.01
|536
|2007.08.29 08:08
|close
|265
|0.50
|2.0049
|0.0000
|0.0000
|-43.26
|5927.75
|537
|2007.08.29 08:08
|buy
|269
|0.50
|2.0054
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.08.29 08:10
|close
|269
|0.50
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5932.75
|539
|2007.08.29 08:10
|buy
|270
|0.50
|2.0067
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.08.29 09:30
|close
|270
|0.50
|2.0077
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5937.75
|541
|2007.08.29 09:30
|buy
|271
|0.50
|2.0080
|0.0000
|0.0000
|542
|2007.08.29 09:34
|close
|271
|0.50
|2.0090
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5942.75
|543
|2007.08.29 09:34
|buy
|272
|0.50
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|544
|2007.08.29 09:36
|close
|272
|0.50
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5947.75
|545
|2007.08.29 09:36
|buy
|273
|0.50
|2.0106
|0.0000
|0.0000
|546
|2007.08.29 10:34
|close
|273
|0.50
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5952.75
|547
|2007.08.29 10:35
|buy
|274
|0.50
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.08.29 10:51
|close
|274
|0.50
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5957.75
|549
|2007.08.29 10:51
|buy
|275
|0.50
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|550
|2007.08.29 10:57
|close
|275
|0.50
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5962.75
|551
|2007.08.29 10:57
|buy
|276
|0.50
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|552
|2007.08.29 11:36
|buy
|277
|1.00
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|553
|2007.08.29 12:12
|close
|277
|1.00
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|13.00
|5975.75
|554
|2007.08.29 12:12
|close
|276
|0.50
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|5967.75
|555
|2007.08.29 12:12
|buy
|278
|0.50
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|556
|2007.08.29 12:29
|buy
|279
|1.00
|2.0121
|0.0000
|0.0000
|557
|2007.08.29 12:45
|close
|279
|1.00
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5977.75
|558
|2007.08.29 12:45
|close
|278
|0.50
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|5975.25
|559
|2007.08.29 12:45
|buy
|280
|0.50
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|560
|2007.08.29 13:28
|close
|280
|0.50
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5980.25
|561
|2007.08.29 13:28
|buy
|281
|0.50
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|562
|2007.08.29 13:35
|close
|281
|0.50
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5985.25
|563
|2007.08.29 13:35
|buy
|282
|0.50
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.08.29 14:18
|buy
|283
|1.00
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|565
|2007.08.29 15:07
|close
|283
|1.00
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5995.25
|566
|2007.08.29 15:07
|close
|282
|0.50
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|-4.50
|5990.75
|567
|2007.08.29 15:07
|buy
|284
|0.50
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|568
|2007.08.29 15:07
|close
|284
|0.50
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|5.50
|5996.25
|569
|2007.08.29 15:07
|buy
|285
|0.50
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.08.30 00:30
|sell
|286
|0.50
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|571
|2007.08.30 01:33
|buy
|287
|1.00
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|572
|2007.08.30 06:42
|close
|287
|1.00
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|22.00
|6018.25
|573
|2007.08.30 06:42
|close
|286
|0.50
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|5997.25
|574
|2007.08.30 06:42
|close
|285
|0.50
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|4.21
|6001.46
|575
|2007.08.30 06:42
|buy
|288
|0.50
|2.0185
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.08.30 07:10
|buy
|289
|1.00
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|577
|2007.08.30 07:46
|sell
|290
|0.50
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|578
|2007.08.31 05:50
|sell
|291
|1.00
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|579
|2007.09.06 00:51
|sell
|292
|2.00
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|580
|2007.09.06 12:53
|close
|292
|2.00
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|52.00
|6053.46
|581
|2007.09.06 12:53
|close
|291
|1.00
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|-22.22
|6031.24
|582
|2007.09.06 12:53
|close
|290
|0.50
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|-19.05
|6012.19
|583
|2007.09.06 12:53
|close
|289
|1.00
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|6.33
|6018.52
|584
|2007.09.06 12:53
|close
|288
|0.50
|2.0159
|0.0000
|0.0000
|-11.34
|6007.18
|585
|2007.09.06 12:53
|sell
|293
|0.50
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|586
|2007.09.06 12:55
|close
|293
|0.50
|2.0148
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6012.18
|587
|2007.09.06 12:55
|sell
|294
|0.50
|2.0145
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.09.06 13:01
|sell
|295
|1.00
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|589
|2007.09.06 13:39
|sell
|296
|2.00
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|590
|2007.09.06 13:58
|sell
|297
|4.00
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|591
|2007.09.06 14:59
|buy
|298
|0.50
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|592
|2007.09.07 00:28
|sell
|299
|8.00
|2.0212
|0.0000
|0.0000
|593
|2007.09.07 00:44
|close
|299
|8.00
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|128.00
|6140.18
|594
|2007.09.07 00:44
|close
|298
|0.50
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|-12.76
|6127.42
|595
|2007.09.07 00:44
|close
|297
|4.00
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|-7.48
|6119.94
|596
|2007.09.07 00:44
|close
|296
|2.00
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|-37.74
|6082.20
|597
|2007.09.07 00:44
|close
|295
|1.00
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|-36.87
|6045.33
|598
|2007.09.07 00:44
|close
|294
|0.50
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|-25.93
|6019.39
|599
|2007.09.07 00:44
|sell
|300
|0.50
|2.0195
|0.0000
|0.0000
|600
|2007.09.07 07:09
|close
|300
|0.50
|2.0185
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6024.39
|601
|2007.09.07 07:09
|sell
|301
|0.50
|2.0180
|0.0000
|0.0000
|602
|2007.09.07 07:17
|close
|301
|0.50
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|5.50
|6029.89
|603
|2007.09.07 07:17
|sell
|302
|0.50
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|604
|2007.09.07 07:45
|sell
|303
|1.00
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|605
|2007.09.07 12:30
|sell
|304
|2.00
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|606
|2007.09.07 12:30
|sell
|305
|4.00
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|607
|2007.09.07 12:45
|buy
|306
|0.50
|2.0302
|0.0000
|0.0000
|608
|2007.09.07 13:25
|buy
|307
|1.00
|2.0284
|0.0000
|0.0000
|609
|2007.09.07 14:32
|buy
|308
|2.00
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|610
|2007.09.09 22:30
|sell
|309
|8.00
|2.0273
|0.0000
|0.0000
|611
|2007.09.13 21:10
|close
|309
|8.00
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|374.24
|6404.13
|612
|2007.09.13 21:10
|close
|308
|2.00
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|-98.30
|6305.83
|613
|2007.09.13 21:10
|close
|307
|1.00
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|-64.15
|6241.68
|614
|2007.09.13 21:10
|close
|306
|0.50
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|-41.08
|6200.61
|615
|2007.09.13 21:10
|close
|305
|4.00
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|-24.88
|6175.73
|616
|2007.09.13 21:10
|close
|304
|2.00
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|-44.44
|6131.29
|617
|2007.09.13 21:10
|close
|303
|1.00
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|-47.22
|6084.07
|618
|2007.09.13 21:10
|close
|302
|0.50
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|-31.11
|6052.96
|619
|2007.09.13 21:10
|sell
|310
|0.50
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|620
|2007.09.13 21:11
|sell
|311
|1.00
|2.0233
|0.0000
|0.0000
|621
|2007.09.13 21:12
|close
|311
|1.00
|2.0223
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6062.96
|622
|2007.09.13 21:12
|close
|310
|0.50
|2.0223
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|6060.46
|623
|2007.09.13 21:12
|sell
|312
|0.50
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|624
|2007.09.13 21:12
|sell
|313
|1.00
|2.0229
|0.0000
|0.0000
|625
|2007.09.13 21:13
|close
|313
|1.00
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|11.00
|6071.46
|626
|2007.09.13 21:13
|close
|312
|0.50
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|6069.46
|627
|2007.09.13 21:13
|sell
|314
|0.50
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|628
|2007.09.13 21:14
|sell
|315
|1.00
|2.0224
|0.0000
|0.0000
|629
|2007.09.13 21:14
|close
|315
|1.00
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6079.46
|630
|2007.09.13 21:14
|close
|314
|0.50
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|6076.96
|631
|2007.09.13 21:14
|sell
|316
|0.50
|2.0211
|0.0000
|0.0000
|632
|2007.09.13 21:15
|sell
|317
|1.00
|2.0227
|0.0000
|0.0000
|633
|2007.09.13 21:30
|close
|317
|1.00
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6085.96
|634
|2007.09.13 21:30
|close
|316
|0.50
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|6082.46
|635
|2007.09.13 21:30
|sell
|318
|0.50
|2.0213
|0.0000
|0.0000
|636
|2007.09.13 21:39
|close
|318
|0.50
|2.0203
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6087.46
|637
|2007.09.13 21:40
|sell
|319
|0.50
|2.0198
|0.0000
|0.0000
|638
|2007.09.13 22:50
|close
|319
|0.50
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6092.46
|639
|2007.09.13 22:50
|sell
|320
|0.50
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|640
|2007.09.13 22:56
|close
|320
|0.50
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6097.46
|641
|2007.09.13 22:56
|sell
|321
|0.50
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.09.13 23:34
|sell
|322
|1.00
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|643
|2007.09.14 00:15
|buy
|323
|0.50
|2.0212
|0.0000
|0.0000
|644
|2007.09.14 07:52
|close
|323
|0.50
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|-27.50
|6069.96
|645
|2007.09.14 07:52
|close
|322
|1.00
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|29.13
|6099.09
|646
|2007.09.14 07:52
|close
|321
|0.50
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|4.07
|6103.15
|647
|2007.09.14 07:52
|sell
|324
|0.50
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|648
|2007.09.14 08:45
|sell
|325
|1.00
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|649
|2007.09.14 08:55
|close
|325
|1.00
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6112.15
|650
|2007.09.14 08:55
|close
|324
|0.50
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6109.15
|651
|2007.09.14 08:55
|sell
|326
|0.50
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|652
|2007.09.14 09:42
|sell
|327
|1.00
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|653
|2007.09.14 10:04
|close
|327
|1.00
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6118.15
|654
|2007.09.14 10:04
|close
|326
|0.50
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6115.15
|655
|2007.09.14 10:04
|sell
|328
|0.50
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.09.14 10:13
|close
|328
|0.50
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6120.15
|657
|2007.09.14 10:13
|sell
|329
|0.50
|2.0151
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.09.14 10:24
|close
|329
|0.50
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6125.15
|659
|2007.09.14 10:24
|sell
|330
|0.50
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.09.14 10:57
|close
|330
|0.50
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|5.50
|6130.65
|661
|2007.09.14 10:57
|sell
|331
|0.50
|2.0122
|0.0000
|0.0000
|662
|2007.09.14 11:03
|sell
|332
|1.00
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|663
|2007.09.14 11:20
|close
|332
|1.00
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6139.65
|664
|2007.09.14 11:20
|close
|331
|0.50
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6136.65
|665
|2007.09.14 11:20
|sell
|333
|0.50
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|666
|2007.09.14 11:21
|close
|333
|0.50
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6141.65
|667
|2007.09.14 11:22
|sell
|334
|0.50
|2.0110
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.09.14 11:22
|close
|334
|0.50
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6146.65
|669
|2007.09.14 11:22
|sell
|335
|0.50
|2.0095
|0.0000
|0.0000
|670
|2007.09.14 11:25
|sell
|336
|1.00
|2.0110
|0.0000
|0.0000
|671
|2007.09.14 12:30
|sell
|337
|2.00
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|672
|2007.09.14 12:30
|sell
|338
|4.00
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|673
|2007.09.14 12:46
|close
|338
|4.00
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|52.00
|6198.65
|674
|2007.09.14 12:46
|close
|337
|2.00
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6192.65
|675
|2007.09.14 12:46
|close
|336
|1.00
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|6174.65
|676
|2007.09.14 12:46
|close
|335
|0.50
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|-16.50
|6158.15
|677
|2007.09.14 12:46
|sell
|339
|0.50
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|678
|2007.09.14 13:11
|close
|339
|0.50
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6163.15
|679
|2007.09.14 13:12
|sell
|340
|0.50
|2.0110
|0.0000
|0.0000
|680
|2007.09.14 13:26
|close
|340
|0.50
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6168.15
|681
|2007.09.14 13:26
|sell
|341
|0.50
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|682
|2007.09.14 14:11
|sell
|342
|1.00
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|683
|2007.09.14 14:12
|close
|342
|1.00
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6177.15
|684
|2007.09.14 14:12
|close
|341
|0.50
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|6173.65
|685
|2007.09.14 14:12
|sell
|343
|0.50
|2.0099
|0.0000
|0.0000
|686
|2007.09.14 15:13
|close
|343
|0.50
|2.0089
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6178.65
|687
|2007.09.14 15:15
|sell
|344
|0.50
|2.0084
|0.0000
|0.0000
|688
|2007.09.14 15:47
|close
|344
|0.50
|2.0074
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6183.65
|689
|2007.09.14 15:47
|sell
|345
|0.50
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|690
|2007.09.16 22:01
|close
|345
|0.50
|2.0059
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6188.65
|691
|2007.09.16 22:32
|sell
|346
|0.50
|2.0049
|0.0000
|0.0000
|692
|2007.09.17 00:45
|buy
|347
|0.50
|2.0077
|0.0000
|0.0000
|693
|2007.09.18 07:30
|buy
|348
|1.00
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|694
|2007.09.18 08:01
|close
|348
|1.00
|1.9964
|0.0000
|0.0000
|22.00
|6210.65
|695
|2007.09.18 08:01
|close
|347
|0.50
|1.9964
|0.0000
|0.0000
|-56.26
|6154.39
|696
|2007.09.18 08:01
|close
|346
|0.50
|1.9968
|0.0000
|0.0000
|39.63
|6194.02
|697
|2007.09.18 08:02
|buy
|349
|0.50
|1.9969
|0.0000
|0.0000
|698
|2007.09.18 08:02
|close
|349
|0.50
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6199.02
|699
|2007.09.18 08:03
|buy
|350
|0.50
|1.9982
|0.0000
|0.0000
|700
|2007.09.18 08:07
|buy
|351
|1.00
|1.9967
|0.0000
|0.0000
|701
|2007.09.18 08:49
|buy
|352
|2.00
|1.9949
|0.0000
|0.0000
|702
|2007.09.18 10:01
|sell
|353
|0.50
|1.9925
|0.0000
|0.0000
|703
|2007.09.18 12:33
|close
|353
|0.50
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|6176.02
|704
|2007.09.18 12:33
|close
|352
|2.00
|1.9967
|0.0000
|0.0000
|36.00
|6212.02
|705
|2007.09.18 12:33
|close
|351
|1.00
|1.9967
|0.0000
|0.0000
|0.00
|6212.02
|706
|2007.09.18 12:33
|close
|350
|0.50
|1.9967
|0.0000
|0.0000
|-7.50
|6204.52
|707
|2007.09.18 12:33
|buy
|354
|0.50
|1.9970
|0.0000
|0.0000
|708
|2007.09.18 12:37
|close
|354
|0.50
|1.9980
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6209.52
|709
|2007.09.18 12:37
|buy
|355
|0.50
|1.9983
|0.0000
|0.0000
|710
|2007.09.18 13:03
|close
|355
|0.50
|1.9993
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6214.52
|711
|2007.09.18 13:03
|buy
|356
|0.50
|1.9998
|0.0000
|0.0000
|712
|2007.09.18 13:43
|buy
|357
|1.00
|1.9960
|0.0000
|0.0000
|713
|2007.09.18 14:17
|close
|357
|1.00
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|16.00
|6230.52
|714
|2007.09.18 14:17
|close
|356
|0.50
|1.9976
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|6219.52
|715
|2007.09.18 14:18
|buy
|358
|0.50
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|716
|2007.09.18 17:08
|close
|358
|0.50
|1.9991
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6224.52
|717
|2007.09.18 17:08
|buy
|359
|0.50
|1.9994
|0.0000
|0.0000
|718
|2007.09.18 17:30
|close
|359
|0.50
|2.0004
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6229.52
|719
|2007.09.18 17:30
|buy
|360
|0.50
|2.0009
|0.0000
|0.0000
|720
|2007.09.18 17:34
|close
|360
|0.50
|2.0019
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6234.52
|721
|2007.09.18 17:34
|buy
|361
|0.50
|2.0022
|0.0000
|0.0000
|722
|2007.09.18 18:05
|buy
|362
|1.00
|2.0006
|0.0000
|0.0000
|723
|2007.09.18 18:15
|close
|362
|1.00
|2.0015
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6243.52
|724
|2007.09.18 18:15
|close
|361
|0.50
|2.0015
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|6240.02
|725
|2007.09.18 18:16
|buy
|363
|0.50
|2.0059
|0.0000
|0.0000
|726
|2007.09.18 18:16
|close
|363
|0.50
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6245.02
|727
|2007.09.18 18:16
|buy
|364
|0.50
|2.0072
|0.0000
|0.0000
|728
|2007.09.18 18:17
|close
|364
|0.50
|2.0082
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6250.02
|729
|2007.09.18 18:17
|buy
|365
|0.50
|2.0087
|0.0000
|0.0000
|730
|2007.09.18 18:17
|close
|365
|0.50
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6255.02
|731
|2007.09.18 18:17
|buy
|366
|0.50
|2.0102
|0.0000
|0.0000
|732
|2007.09.18 18:18
|buy
|367
|1.00
|2.0086
|0.0000
|0.0000
|733
|2007.09.18 18:18
|buy
|368
|2.00
|2.0071
|0.0000
|0.0000
|734
|2007.09.18 18:19
|buy
|369
|4.00
|2.0056
|0.0000
|0.0000
|735
|2007.09.18 18:20
|buy
|370
|8.00
|2.0041
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.09.18 18:21
|close
|370
|8.00
|2.0054
|0.0000
|0.0000
|104.00
|6359.02
|737
|2007.09.18 18:21
|close
|369
|4.00
|2.0054
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|6351.02
|738
|2007.09.18 18:21
|close
|368
|2.00
|2.0054
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|6317.02
|739
|2007.09.18 18:21
|close
|367
|1.00
|2.0054
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|6285.02
|740
|2007.09.18 18:21
|close
|366
|0.50
|2.0054
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|6261.02
|741
|2007.09.18 18:21
|buy
|371
|0.50
|2.0057
|0.0000
|0.0000
|742
|2007.09.18 18:22
|close
|371
|0.50
|2.0067
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6266.02
|743
|2007.09.18 18:22
|buy
|372
|0.50
|2.0070
|0.0000
|0.0000
|744
|2007.09.18 18:23
|buy
|373
|1.00
|2.0055
|0.0000
|0.0000
|745
|2007.09.18 18:25
|close
|373
|1.00
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6275.02
|746
|2007.09.18 18:25
|close
|372
|0.50
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6272.02
|747
|2007.09.18 18:25
|buy
|374
|0.50
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|748
|2007.09.18 18:31
|close
|374
|0.50
|2.0079
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6277.02
|749
|2007.09.18 18:31
|buy
|375
|0.50
|2.0084
|0.0000
|0.0000
|750
|2007.09.18 18:32
|close
|375
|0.50
|2.0094
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6282.02
|751
|2007.09.18 18:32
|buy
|376
|0.50
|2.0099
|0.0000
|0.0000
|752
|2007.09.18 18:33
|close
|376
|0.50
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6287.02
|753
|2007.09.18 18:33
|buy
|377
|0.50
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|754
|2007.09.18 18:35
|close
|377
|0.50
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6292.02
|755
|2007.09.18 18:35
|buy
|378
|0.50
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|756
|2007.09.18 18:35
|close
|378
|0.50
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6297.02
|757
|2007.09.18 18:35
|buy
|379
|0.50
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|758
|2007.09.18 18:38
|buy
|380
|1.00
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|759
|2007.09.18 18:41
|buy
|381
|2.00
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|760
|2007.09.18 18:45
|close
|381
|2.00
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|22.00
|6319.02
|761
|2007.09.18 18:45
|close
|380
|1.00
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6315.02
|762
|2007.09.18 18:45
|close
|379
|0.50
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|6305.02
|763
|2007.09.18 18:45
|buy
|382
|0.50
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|764
|2007.09.18 18:46
|close
|382
|0.50
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6310.02
|765
|2007.09.18 18:46
|buy
|383
|0.50
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.09.18 20:02
|buy
|384
|1.00
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|767
|2007.09.18 20:43
|close
|384
|1.00
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6320.02
|768
|2007.09.18 20:43
|close
|383
|0.50
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6316.02
|769
|2007.09.18 20:43
|buy
|385
|0.50
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|770
|2007.09.18 21:26
|buy
|386
|1.00
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|771
|2007.09.18 21:56
|close
|386
|1.00
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6325.02
|772
|2007.09.18 21:56
|close
|385
|0.50
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6321.02
|773
|2007.09.18 21:56
|buy
|387
|0.50
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|774
|2007.09.19 00:43
|sell
|388
|0.50
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|775
|2007.09.20 06:32
|buy
|389
|1.00
|2.0035
|0.0000
|0.0000
|776
|2007.09.20 07:18
|close
|389
|1.00
|2.0055
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6341.02
|777
|2007.09.20 07:18
|close
|388
|0.50
|2.0059
|0.0000
|0.0000
|23.70
|6364.72
|778
|2007.09.20 07:18
|close
|387
|0.50
|2.0055
|0.0000
|0.0000
|-38.55
|6326.17
|779
|2007.09.20 07:18
|buy
|390
|0.50
|2.0060
|0.0000
|0.0000
|780
|2007.09.20 07:22
|close
|390
|0.50
|2.0070
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6331.17
|781
|2007.09.20 07:22
|buy
|391
|0.50
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|782
|2007.09.20 07:24
|close
|391
|0.50
|2.0085
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6336.17
|783
|2007.09.20 07:24
|buy
|392
|0.50
|2.0088
|0.0000
|0.0000
|784
|2007.09.20 07:27
|buy
|393
|1.00
|2.0073
|0.0000
|0.0000
|785
|2007.09.20 08:10
|buy
|394
|2.00
|2.0054
|0.0000
|0.0000
|786
|2007.09.20 08:30
|close
|394
|2.00
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|24.00
|6360.17
|787
|2007.09.20 08:30
|close
|393
|1.00
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6353.17
|788
|2007.09.20 08:30
|close
|392
|0.50
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|6342.17
|789
|2007.09.20 08:31
|buy
|395
|0.50
|2.0081
|0.0000
|0.0000
|790
|2007.09.20 08:31
|close
|395
|0.50
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|6.00
|6348.17
|791
|2007.09.20 08:31
|buy
|396
|0.50
|2.0099
|0.0000
|0.0000
|792
|2007.09.20 08:41
|close
|396
|0.50
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6353.17
|793
|2007.09.20 08:41
|buy
|397
|0.50
|2.0112
|0.0000
|0.0000
|794
|2007.09.20 08:43
|buy
|398
|1.00
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|795
|2007.09.20 09:09
|buy
|399
|2.00
|2.0082
|0.0000
|0.0000
|796
|2007.09.20 09:31
|buy
|400
|4.00
|2.0059
|0.0000
|0.0000
|797
|2007.09.20 09:35
|close
|400
|4.00
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|64.00
|6417.17
|798
|2007.09.20 09:35
|close
|399
|2.00
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|6403.17
|799
|2007.09.20 09:35
|close
|398
|1.00
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|6381.17
|800
|2007.09.20 09:35
|close
|397
|0.50
|2.0075
|0.0000
|0.0000
|-18.50
|6362.67
|801
|2007.09.20 09:35
|buy
|401
|0.50
|2.0080
|0.0000
|0.0000
|802
|2007.09.20 10:01
|close
|401
|0.50
|2.0090
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6367.67
|803
|2007.09.20 10:01
|buy
|402
|0.50
|2.0095
|0.0000
|0.0000
|804
|2007.09.20 10:08
|buy
|403
|1.00
|2.0080
|0.0000
|0.0000
|805
|2007.09.20 12:07
|close
|403
|1.00
|2.0089
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6376.67
|806
|2007.09.20 12:07
|close
|402
|0.50
|2.0089
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6373.67
|807
|2007.09.20 12:26
|buy
|404
|0.50
|2.0078
|0.0000
|0.0000
|808
|2007.09.20 12:29
|close
|404
|0.50
|2.0088
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6378.67
|809
|2007.09.20 12:29
|buy
|405
|0.50
|2.0091
|0.0000
|0.0000
|810
|2007.09.20 12:30
|buy
|406
|1.00
|2.0076
|0.0000
|0.0000
|811
|2007.09.20 13:09
|close
|406
|1.00
|2.0085
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6387.67
|812
|2007.09.20 13:09
|close
|405
|0.50
|2.0085
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6384.67
|813
|2007.09.20 13:09
|buy
|407
|0.50
|2.0090
|0.0000
|0.0000
|814
|2007.09.20 13:16
|close
|407
|0.50
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6389.67
|815
|2007.09.20 13:17
|buy
|408
|0.50
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|816
|2007.09.20 13:47
|buy
|409
|1.00
|2.0088
|0.0000
|0.0000
|817
|2007.09.20 13:56
|close
|409
|1.00
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6398.67
|818
|2007.09.20 13:56
|close
|408
|0.50
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6395.67
|819
|2007.09.20 13:56
|buy
|410
|0.50
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|820
|2007.09.20 14:03
|close
|410
|0.50
|2.0110
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6400.67
|821
|2007.09.20 14:03
|buy
|411
|0.50
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|822
|2007.09.20 14:39
|close
|411
|0.50
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|5.50
|6406.17
|823
|2007.09.20 14:39
|buy
|412
|0.50
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|824
|2007.09.20 14:51
|close
|412
|0.50
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6411.17
|825
|2007.09.20 14:51
|buy
|413
|0.50
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|826
|2007.09.20 16:09
|buy
|414
|1.00
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|827
|2007.09.20 20:00
|buy
|415
|2.00
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|828
|2007.09.21 00:30
|close
|415
|2.00
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|30.95
|6442.12
|829
|2007.09.21 00:30
|close
|414
|1.00
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|-10.53
|6431.59
|830
|2007.09.21 00:30
|close
|413
|0.50
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|-13.26
|6418.33
|831
|2007.09.21 00:30
|buy
|416
|0.50
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|832
|2007.09.21 04:00
|sell
|417
|0.50
|2.0087
|0.0000
|0.0000
|833
|2007.09.23 23:46
|sell
|418
|1.00
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|834
|2007.09.25 00:16
|close
|418
|1.00
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|24.26
|6442.59
|835
|2007.09.25 00:16
|close
|417
|0.50
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|-44.37
|6398.22
|836
|2007.09.25 00:16
|close
|416
|0.50
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|25.48
|6423.70
|837
|2007.09.25 00:16
|sell
|419
|0.50
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|838
|2007.09.25 00:23
|close
|419
|0.50
|2.0161
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6428.70
|839
|2007.09.25 00:23
|sell
|420
|0.50
|2.0158
|0.0000
|0.0000
|840
|2007.09.25 00:31
|close
|420
|0.50
|2.0148
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6433.70
|841
|2007.09.25 00:31
|sell
|421
|0.50
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|842
|2007.09.25 01:03
|close
|421
|0.50
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6438.70
|843
|2007.09.25 01:03
|sell
|422
|0.50
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|844
|2007.09.25 01:26
|sell
|423
|1.00
|2.0145
|0.0000
|0.0000
|845
|2007.09.25 01:29
|close
|423
|1.00
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6447.70
|846
|2007.09.25 01:29
|close
|422
|0.50
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|6444.20
|847
|2007.09.25 01:29
|sell
|424
|0.50
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|848
|2007.09.25 01:54
|sell
|425
|1.00
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|849
|2007.09.25 02:08
|close
|425
|1.00
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6456.20
|850
|2007.09.25 02:08
|close
|424
|0.50
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|6450.20
|851
|2007.09.25 02:08
|sell
|426
|0.50
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|852
|2007.09.25 02:39
|close
|426
|0.50
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6455.20
|853
|2007.09.25 02:39
|sell
|427
|0.50
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|854
|2007.09.25 05:26
|close
|427
|0.50
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6460.20
|855
|2007.09.25 05:26
|sell
|428
|0.50
|2.0110
|0.0000
|0.0000
|856
|2007.09.25 06:43
|close
|428
|0.50
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6465.20
|857
|2007.09.25 06:43
|sell
|429
|0.50
|2.0095
|0.0000
|0.0000
|858
|2007.09.25 07:05
|sell
|430
|1.00
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|859
|2007.09.25 07:15
|close
|430
|1.00
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6475.20
|860
|2007.09.25 07:15
|close
|429
|0.50
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6470.20
|861
|2007.09.25 07:15
|sell
|431
|0.50
|2.0102
|0.0000
|0.0000
|862
|2007.09.25 07:37
|close
|431
|0.50
|2.0092
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6475.20
|863
|2007.09.25 07:38
|sell
|432
|0.50
|2.0087
|0.0000
|0.0000
|864
|2007.09.25 08:02
|sell
|433
|1.00
|2.0102
|0.0000
|0.0000
|865
|2007.09.25 16:10
|sell
|434
|2.00
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|866
|2007.09.25 22:00
|sell
|435
|4.00
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|867
|2007.09.25 23:30
|buy
|436
|0.50
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|868
|2007.09.26 08:27
|close
|436
|0.50
|2.0151
|0.0000
|0.0000
|-32.76
|6442.43
|869
|2007.09.26 08:27
|close
|435
|4.00
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|104.52
|6546.95
|870
|2007.09.26 08:27
|close
|434
|2.00
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|22.26
|6569.21
|871
|2007.09.26 08:27
|close
|433
|1.00
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|-53.87
|6515.34
|872
|2007.09.26 08:27
|close
|432
|0.50
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|-34.44
|6480.91
|873
|2007.09.26 08:27
|sell
|437
|0.50
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|874
|2007.09.26 08:29
|close
|437
|0.50
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6485.91
|875
|2007.09.26 08:29
|sell
|438
|0.50
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|876
|2007.09.26 09:02
|close
|438
|0.50
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6490.91
|877
|2007.09.26 09:02
|sell
|439
|0.50
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|878
|2007.09.26 10:39
|close
|439
|0.50
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6495.91
|879
|2007.09.26 10:39
|sell
|440
|0.50
|2.0111
|0.0000
|0.0000
|880
|2007.09.26 14:15
|sell
|441
|1.00
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|881
|2007.09.27 03:04
|buy
|442
|0.50
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|882
|2007.09.28 01:30
|sell
|443
|2.00
|2.0256
|0.0000
|0.0000
|883
|2007.09.28 06:17
|close
|443
|2.00
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|98.00
|6593.91
|884
|2007.09.28 06:17
|close
|442
|0.50
|2.0203
|0.0000
|0.0000
|18.24
|6612.15
|885
|2007.09.28 06:17
|close
|441
|1.00
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|-60.48
|6551.67
|886
|2007.09.28 06:17
|close
|440
|0.50
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|-49.74
|6501.93
|887
|2007.09.28 06:17
|sell
|444
|0.50
|2.0202
|0.0000
|0.0000
|888
|2007.09.28 08:50
|buy
|445
|0.50
|2.0286
|0.0000
|0.0000
|889
|2007.09.30 23:01
|sell
|446
|1.00
|2.0453
|0.0000
|0.0000
|890
|2007.10.01 11:00
|close
|446
|1.00
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|50.13
|6552.06
|891
|2007.10.01 11:00
|close
|445
|0.50
|2.0398
|0.0000
|0.0000
|56.24
|6608.29
|892
|2007.10.01 11:00
|close
|444
|0.50
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|-100.44
|6507.86
|893
|2007.10.01 11:00
|sell
|447
|0.50
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.10.01 11:29
|close
|447
|0.50
|2.0386
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6512.86
|895
|2007.10.01 11:29
|sell
|448
|0.50
|2.0383
|0.0000
|0.0000
|896
|2007.10.01 11:31
|sell
|449
|1.00
|2.0398
|0.0000
|0.0000
|897
|2007.10.01 11:46
|close
|449
|1.00
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6521.86
|898
|2007.10.01 11:46
|close
|448
|0.50
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6518.86
|899
|2007.10.01 11:47
|sell
|450
|0.50
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|900
|2007.10.01 12:33
|sell
|451
|1.00
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|901
|2007.10.01 16:45
|sell
|452
|2.00
|2.0426
|0.0000
|0.0000
|902
|2007.10.02 02:21
|close
|452
|2.00
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|30.26
|6549.12
|903
|2007.10.02 02:21
|close
|451
|1.00
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|-3.87
|6545.25
|904
|2007.10.02 02:21
|close
|450
|0.50
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|-15.94
|6529.31
|905
|2007.10.02 02:21
|sell
|453
|0.50
|2.0405
|0.0000
|0.0000
|906
|2007.10.02 06:13
|close
|453
|0.50
|2.0395
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6534.31
|907
|2007.10.02 06:13
|sell
|454
|0.50
|2.0390
|0.0000
|0.0000
|908
|2007.10.02 06:21
|close
|454
|0.50
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6539.31
|909
|2007.10.02 06:21
|sell
|455
|0.50
|2.0375
|0.0000
|0.0000
|910
|2007.10.02 06:48
|sell
|456
|1.00
|2.0390
|0.0000
|0.0000
|911
|2007.10.02 07:00
|close
|456
|1.00
|2.0381
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6548.31
|912
|2007.10.02 07:00
|close
|455
|0.50
|2.0381
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6545.31
|913
|2007.10.02 07:00
|sell
|457
|0.50
|2.0378
|0.0000
|0.0000
|914
|2007.10.02 07:55
|sell
|458
|1.00
|2.0393
|0.0000
|0.0000
|915
|2007.10.02 08:04
|close
|458
|1.00
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6554.31
|916
|2007.10.02 08:04
|close
|457
|0.50
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6551.31
|917
|2007.10.02 08:04
|sell
|459
|0.50
|2.0381
|0.0000
|0.0000
|918
|2007.10.02 13:02
|sell
|460
|1.00
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|919
|2007.10.02 19:00
|sell
|461
|2.00
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.10.02 22:26
|close
|461
|2.00
|2.0400
|0.0000
|0.0000
|22.00
|6573.31
|921
|2007.10.02 22:26
|close
|460
|1.00
|2.0400
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6569.31
|922
|2007.10.02 22:26
|close
|459
|0.50
|2.0400
|0.0000
|0.0000
|-9.50
|6559.81
|923
|2007.10.02 22:26
|sell
|462
|0.50
|2.0394
|0.0000
|0.0000
|924
|2007.10.03 00:15
|buy
|463
|0.50
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|925
|2007.10.04 02:33
|buy
|464
|1.00
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|926
|2007.10.04 11:03
|close
|464
|1.00
|2.0354
|0.0000
|0.0000
|21.00
|6580.81
|927
|2007.10.04 11:03
|close
|463
|0.50
|2.0354
|0.0000
|0.0000
|-31.79
|6549.03
|928
|2007.10.04 11:03
|close
|462
|0.50
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|16.26
|6565.29
|929
|2007.10.04 11:24
|buy
|465
|0.50
|2.0352
|0.0000
|0.0000
|930
|2007.10.04 13:06
|close
|465
|0.50
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6570.29
|931
|2007.10.04 13:06
|buy
|466
|0.50
|2.0365
|0.0000
|0.0000
|932
|2007.10.04 13:18
|close
|466
|0.50
|2.0375
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6575.29
|933
|2007.10.04 13:19
|buy
|467
|0.50
|2.0378
|0.0000
|0.0000
|934
|2007.10.04 13:59
|buy
|468
|1.00
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|935
|2007.10.04 14:07
|close
|468
|1.00
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6585.29
|936
|2007.10.04 14:07
|close
|467
|0.50
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6581.29
|937
|2007.10.04 14:07
|buy
|469
|0.50
|2.0376
|0.0000
|0.0000
|938
|2007.10.04 14:13
|close
|469
|0.50
|2.0386
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6586.29
|939
|2007.10.04 14:13
|buy
|470
|0.50
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|940
|2007.10.04 14:18
|close
|470
|0.50
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6591.29
|941
|2007.10.04 14:18
|buy
|471
|0.50
|2.0404
|0.0000
|0.0000
|942
|2007.10.04 14:30
|close
|471
|0.50
|2.0414
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6596.29
|943
|2007.10.04 14:30
|buy
|472
|0.50
|2.0417
|0.0000
|0.0000
|944
|2007.10.04 14:31
|close
|472
|0.50
|2.0427
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6601.29
|945
|2007.10.04 14:31
|buy
|473
|0.50
|2.0430
|0.0000
|0.0000
|946
|2007.10.04 14:34
|buy
|474
|1.00
|2.0415
|0.0000
|0.0000
|947
|2007.10.04 14:45
|close
|474
|1.00
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6610.29
|948
|2007.10.04 14:45
|close
|473
|0.50
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6607.29
|949
|2007.10.04 14:45
|buy
|475
|0.50
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.10.04 15:35
|buy
|476
|1.00
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|951
|2007.10.05 04:49
|sell
|477
|0.50
|2.0378
|0.0000
|0.0000
|952
|2007.10.05 15:35
|close
|477
|0.50
|2.0433
|0.0000
|0.0000
|-27.50
|6579.79
|953
|2007.10.05 15:35
|close
|476
|1.00
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|32.48
|6612.26
|954
|2007.10.05 15:35
|close
|475
|0.50
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|0.24
|6612.50
|955
|2007.10.05 15:35
|buy
|478
|0.50
|2.0435
|0.0000
|0.0000
|956
|2007.10.05 17:50
|buy
|479
|1.00
|2.0420
|0.0000
|0.0000
|957
|2007.10.08 00:30
|sell
|480
|0.50
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|958
|2007.10.09 19:11
|buy
|481
|2.00
|2.0368
|0.0000
|0.0000
|959
|2007.10.10 00:08
|close
|481
|2.00
|2.0392
|0.0000
|0.0000
|48.95
|6661.45
|960
|2007.10.10 00:08
|close
|480
|0.50
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|6.63
|6668.08
|961
|2007.10.10 00:08
|close
|479
|1.00
|2.0392
|0.0000
|0.0000
|-26.57
|6641.50
|962
|2007.10.10 00:08
|close
|478
|0.50
|2.0392
|0.0000
|0.0000
|-20.79
|6620.72
|963
|2007.10.10 00:10
|buy
|482
|0.50
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|964
|2007.10.10 00:18
|close
|482
|0.50
|2.0409
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6625.72
|965
|2007.10.10 00:18
|buy
|483
|0.50
|2.0412
|0.0000
|0.0000
|966
|2007.10.10 00:42
|buy
|484
|1.00
|2.0392
|0.0000
|0.0000
|967
|2007.10.10 00:56
|close
|484
|1.00
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6635.72
|968
|2007.10.10 00:56
|close
|483
|0.50
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|6630.72
|969
|2007.10.10 00:56
|buy
|485
|0.50
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|970
|2007.10.10 01:18
|buy
|486
|1.00
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|971
|2007.10.10 01:45
|sell
|487
|0.50
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|972
|2007.10.10 07:09
|close
|487
|0.50
|2.0415
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|6611.72
|973
|2007.10.10 07:09
|close
|486
|1.00
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|22.00
|6633.72
|974
|2007.10.10 07:09
|close
|485
|0.50
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|2.00
|6635.72
|975
|2007.10.10 07:09
|buy
|488
|0.50
|2.0414
|0.0000
|0.0000
|976
|2007.10.10 07:20
|close
|488
|0.50
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6640.72
|977
|2007.10.10 07:20
|buy
|489
|0.50
|2.0427
|0.0000
|0.0000
|978
|2007.10.10 08:15
|close
|489
|0.50
|2.0437
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6645.72
|979
|2007.10.10 08:15
|buy
|490
|0.50
|2.0440
|0.0000
|0.0000
|980
|2007.10.10 08:19
|close
|490
|0.50
|2.0450
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6650.72
|981
|2007.10.10 08:19
|buy
|491
|0.50
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|982
|2007.10.10 09:47
|close
|491
|0.50
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6655.72
|983
|2007.10.10 09:47
|buy
|492
|0.50
|2.0468
|0.0000
|0.0000
|984
|2007.10.10 10:52
|buy
|493
|1.00
|2.0445
|0.0000
|0.0000
|985
|2007.10.10 17:46
|buy
|494
|2.00
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|986
|2007.10.11 00:17
|sell
|495
|0.50
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|987
|2007.10.11 03:30
|buy
|496
|4.00
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|988
|2007.10.11 04:55
|close
|496
|4.00
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|88.00
|6743.72
|989
|2007.10.11 04:55
|close
|495
|0.50
|2.0425
|0.0000
|0.0000
|-22.50
|6721.22
|990
|2007.10.11 04:55
|close
|494
|2.00
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|-13.15
|6708.07
|991
|2007.10.11 04:55
|close
|493
|1.00
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|-22.57
|6685.49
|992
|2007.10.11 04:55
|close
|492
|0.50
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|-22.79
|6662.70
|993
|2007.10.11 04:55
|buy
|497
|0.50
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|994
|2007.10.11 06:08
|sell
|498
|0.50
|2.0373
|0.0000
|0.0000
|995
|2007.10.11 08:30
|buy
|499
|1.00
|2.0401
|0.0000
|0.0000
|996
|2007.10.12 00:20
|buy
|500
|2.00
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|997
|2007.10.15 07:46
|close
|500
|2.00
|2.0371
|0.0000
|0.0000
|62.95
|6725.65
|998
|2007.10.15 07:46
|close
|499
|1.00
|2.0371
|0.0000
|0.0000
|-29.05
|6696.60
|999
|2007.10.15 07:46
|close
|498
|0.50
|2.0375
|0.0000
|0.0000
|-1.87
|6694.73
|1000
|2007.10.15 07:46
|close
|497
|0.50
|2.0371
|0.0000
|0.0000
|-26.02
|6668.71
|1001
|2007.10.15 07:46
|buy
|501
|0.50
|2.0374
|0.0000
|0.0000
|1002
|2007.10.15 08:01
|close
|501
|0.50
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6673.71
|1003
|2007.10.15 08:01
|buy
|502
|0.50
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|1004
|2007.10.15 09:32
|buy
|503
|1.00
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|1005
|2007.10.15 09:52
|close
|503
|1.00
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|10.00
|6683.71
|1006
|2007.10.15 09:52
|close
|502
|0.50
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|-4.50
|6679.21
|1007
|2007.10.15 09:52
|buy
|504
|0.50
|2.0383
|0.0000
|0.0000
|1008
|2007.10.15 10:07
|close
|504
|0.50
|2.0393
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6684.21
|1009
|2007.10.15 10:07
|buy
|505
|0.50
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|1010
|2007.10.15 10:10
|close
|505
|0.50
|2.0406
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6689.21
|1011
|2007.10.15 10:10
|buy
|506
|0.50
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|1012
|2007.10.15 10:58
|close
|506
|0.50
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6694.21
|1013
|2007.10.15 10:58
|buy
|507
|0.50
|2.0426
|0.0000
|0.0000
|1014
|2007.10.15 12:02
|buy
|508
|1.00
|2.0409
|0.0000
|0.0000
|1015
|2007.10.15 13:45
|close
|508
|1.00
|2.0418
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6703.21
|1016
|2007.10.15 13:45
|close
|507
|0.50
|2.0418
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6699.21
|1017
|2007.10.15 13:45
|buy
|509
|0.50
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|1018
|2007.10.15 19:11
|close
|509
|0.50
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6704.21
|1019
|2007.10.15 19:11
|buy
|510
|0.50
|2.0434
|0.0000
|0.0000
|1020
|2007.10.16 06:08
|sell
|511
|0.50
|2.0401
|0.0000
|0.0000
|1021
|2007.10.17 03:50
|buy
|512
|1.00
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|1022
|2007.10.17 07:49
|close
|512
|1.00
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|24.00
|6728.21
|1023
|2007.10.17 07:49
|close
|511
|0.50
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|21.57
|6749.77
|1024
|2007.10.17 07:49
|close
|510
|0.50
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|-40.02
|6709.75
|1025
|2007.10.17 07:49
|buy
|513
|0.50
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|1026
|2007.10.17 07:57
|close
|513
|0.50
|2.0368
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6714.75
|1027
|2007.10.17 07:57
|buy
|514
|0.50
|2.0373
|0.0000
|0.0000
|1028
|2007.10.17 08:00
|buy
|515
|1.00
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|1029
|2007.10.17 09:23
|buy
|516
|2.00
|2.0342
|0.0000
|0.0000
|1030
|2007.10.17 11:27
|close
|516
|2.00
|2.0354
|0.0000
|0.0000
|24.00
|6738.75
|1031
|2007.10.17 11:27
|close
|515
|1.00
|2.0354
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6734.75
|1032
|2007.10.17 11:27
|close
|514
|0.50
|2.0354
|0.0000
|0.0000
|-9.50
|6725.25
|1033
|2007.10.17 11:30
|buy
|517
|0.50
|2.0356
|0.0000
|0.0000
|1034
|2007.10.17 12:21
|close
|517
|0.50
|2.0366
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6730.25
|1035
|2007.10.17 12:21
|buy
|518
|0.50
|2.0371
|0.0000
|0.0000
|1036
|2007.10.17 12:21
|close
|518
|0.50
|2.0381
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6735.25
|1037
|2007.10.17 12:21
|buy
|519
|0.50
|2.0386
|0.0000
|0.0000
|1038
|2007.10.17 12:46
|buy
|520
|1.00
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|1039
|2007.10.17 12:57
|close
|520
|1.00
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6744.25
|1040
|2007.10.17 12:57
|close
|519
|0.50
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|6740.75
|1041
|2007.10.17 12:57
|buy
|521
|0.50
|2.0382
|0.0000
|0.0000
|1042
|2007.10.17 13:33
|close
|521
|0.50
|2.0392
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6745.75
|1043
|2007.10.17 13:33
|buy
|522
|0.50
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|1044
|2007.10.17 13:34
|close
|522
|0.50
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|5.50
|6751.25
|1045
|2007.10.17 13:34
|buy
|523
|0.50
|2.0413
|0.0000
|0.0000
|1046
|2007.10.17 14:16
|buy
|524
|1.00
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|1047
|2007.10.17 19:45
|buy
|525
|2.00
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|1048
|2007.10.17 19:53
|close
|525
|2.00
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|34.00
|6785.25
|1049
|2007.10.17 19:53
|close
|524
|1.00
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|6775.25
|1050
|2007.10.17 19:53
|close
|523
|0.50
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|6758.25
|1051
|2007.10.17 19:54
|buy
|526
|0.50
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|1052
|2007.10.17 20:19
|close
|526
|0.50
|2.0394
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6763.25
|1053
|2007.10.17 20:19
|buy
|527
|0.50
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|1054
|2007.10.17 20:40
|close
|527
|0.50
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6768.25
|1055
|2007.10.17 20:40
|buy
|528
|0.50
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|1056
|2007.10.17 21:22
|buy
|529
|1.00
|2.0393
|0.0000
|0.0000
|1057
|2007.10.17 21:50
|close
|529
|1.00
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6777.25
|1058
|2007.10.17 21:50
|close
|528
|0.50
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6773.25
|1059
|2007.10.17 21:51
|buy
|530
|0.50
|2.0405
|0.0000
|0.0000
|1060
|2007.10.17 22:02
|close
|530
|0.50
|2.0415
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6778.25
|1061
|2007.10.17 22:02
|buy
|531
|0.50
|2.0418
|0.0000
|0.0000
|1062
|2007.10.17 22:20
|buy
|532
|1.00
|2.0403
|0.0000
|0.0000
|1063
|2007.10.18 01:22
|close
|532
|1.00
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|8.43
|6786.67
|1064
|2007.10.18 01:22
|close
|531
|0.50
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|-3.29
|6783.39
|1065
|2007.10.18 01:22
|buy
|533
|0.50
|2.0413
|0.0000
|0.0000
|1066
|2007.10.18 06:25
|close
|533
|0.50
|2.0423
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6788.39
|1067
|2007.10.18 06:25
|buy
|534
|0.50
|2.0426
|0.0000
|0.0000
|1068
|2007.10.18 08:09
|buy
|535
|1.00
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|1069
|2007.10.18 08:30
|close
|535
|1.00
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6797.39
|1070
|2007.10.18 08:30
|close
|534
|0.50
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|6793.89
|1071
|2007.10.18 08:45
|buy
|536
|0.50
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|1072
|2007.10.18 08:47
|close
|536
|0.50
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6798.89
|1073
|2007.10.18 08:47
|buy
|537
|0.50
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|1074
|2007.10.18 09:15
|buy
|538
|1.00
|2.0447
|0.0000
|0.0000
|1075
|2007.10.18 09:33
|close
|538
|1.00
|2.0459
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6810.89
|1076
|2007.10.18 09:33
|close
|537
|0.50
|2.0459
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|6805.39
|1077
|2007.10.18 09:33
|buy
|539
|0.50
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|1078
|2007.10.18 09:37
|buy
|540
|1.00
|2.0450
|0.0000
|0.0000
|1079
|2007.10.18 11:33
|close
|540
|1.00
|2.0459
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6814.39
|1080
|2007.10.18 11:33
|close
|539
|0.50
|2.0459
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6811.39
|1081
|2007.10.18 11:33
|buy
|541
|0.50
|2.0462
|0.0000
|0.0000
|1082
|2007.10.18 12:06
|close
|541
|0.50
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6816.39
|1083
|2007.10.18 12:15
|buy
|542
|0.50
|2.0486
|0.0000
|0.0000
|1084
|2007.10.18 12:51
|close
|542
|0.50
|2.0496
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6821.39
|1085
|2007.10.18 12:51
|buy
|543
|0.50
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|1086
|2007.10.18 12:51
|close
|543
|0.50
|2.0512
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6826.39
|1087
|2007.10.18 12:51
|buy
|544
|0.50
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|1088
|2007.10.18 12:57
|buy
|545
|1.00
|2.0500
|0.0000
|0.0000
|1089
|2007.10.18 13:23
|buy
|546
|2.00
|2.0484
|0.0000
|0.0000
|1090
|2007.10.18 18:00
|buy
|547
|4.00
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|1091
|2007.10.18 23:00
|buy
|548
|8.00
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|1092
|2007.10.19 02:30
|sell
|549
|0.50
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|1093
|2007.10.19 02:49
|close
|549
|0.50
|2.0464
|0.0000
|0.0000
|-11.50
|6814.89
|1094
|2007.10.19 02:49
|close
|548
|8.00
|2.0460
|0.0000
|0.0000
|155.80
|6970.69
|1095
|2007.10.19 02:49
|close
|547
|4.00
|2.0460
|0.0000
|0.0000
|-22.10
|6948.59
|1096
|2007.10.19 02:49
|close
|546
|2.00
|2.0460
|0.0000
|0.0000
|-47.05
|6901.54
|1097
|2007.10.19 02:49
|close
|545
|1.00
|2.0460
|0.0000
|0.0000
|-39.52
|6862.01
|1098
|2007.10.19 02:49
|close
|544
|0.50
|2.0460
|0.0000
|0.0000
|-27.26
|6834.75
|1099
|2007.10.19 02:50
|buy
|550
|0.50
|2.0464
|0.0000
|0.0000
|1100
|2007.10.19 03:17
|close
|550
|0.50
|2.0474
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6839.75
|1101
|2007.10.19 03:17
|buy
|551
|0.50
|2.0479
|0.0000
|0.0000
|1102
|2007.10.19 03:39
|close
|551
|0.50
|2.0489
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6844.75
|1103
|2007.10.19 03:39
|buy
|552
|0.50
|2.0495
|0.0000
|0.0000
|1104
|2007.10.19 04:30
|buy
|553
|1.00
|2.0480
|0.0000
|0.0000
|1105
|2007.10.19 06:07
|close
|553
|1.00
|2.0489
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6853.75
|1106
|2007.10.19 06:07
|close
|552
|0.50
|2.0489
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6850.75
|1107
|2007.10.19 06:07
|buy
|554
|0.50
|2.0494
|0.0000
|0.0000
|1108
|2007.10.19 07:08
|sell
|555
|0.50
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|1109
|2007.10.19 09:23
|buy
|556
|1.00
|2.0463
|0.0000
|0.0000
|1110
|2007.10.19 12:35
|close
|556
|1.00
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|39.00
|6889.75
|1111
|2007.10.19 12:35
|close
|555
|0.50
|2.0506
|0.0000
|0.0000
|-37.50
|6852.25
|1112
|2007.10.19 12:35
|close
|554
|0.50
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|4.00
|6856.25
|1113
|2007.10.19 12:35
|buy
|557
|0.50
|2.0505
|0.0000
|0.0000
|1114
|2007.10.19 12:36
|close
|557
|0.50
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|5.50
|6861.75
|1115
|2007.10.19 12:36
|buy
|558
|0.50
|2.0521
|0.0000
|0.0000
|1116
|2007.10.19 14:00
|buy
|559
|1.00
|2.0503
|0.0000
|0.0000
|1117
|2007.10.19 14:11
|buy
|560
|2.00
|2.0488
|0.0000
|0.0000
|1118
|2007.10.19 18:48
|close
|560
|2.00
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|22.00
|6883.75
|1119
|2007.10.19 18:48
|close
|559
|1.00
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6879.75
|1120
|2007.10.19 18:48
|close
|558
|0.50
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|6868.75
|1121
|2007.10.19 18:48
|buy
|561
|0.50
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|1122
|2007.10.19 19:47
|close
|561
|0.50
|2.0512
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6873.75
|1123
|2007.10.19 19:48
|buy
|562
|0.50
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|1124
|2007.10.21 22:00
|close
|562
|0.50
|2.0533
|0.0000
|0.0000
|8.00
|6881.75
|1125
|2007.10.21 23:15
|sell
|563
|0.50
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|1126
|2007.10.22 00:15
|buy
|564
|0.50
|2.0518
|0.0000
|0.0000
|1127
|2007.10.23 00:28
|buy
|565
|1.00
|2.0346
|0.0000
|0.0000
|1128
|2007.10.23 06:11
|close
|565
|1.00
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|24.00
|6905.75
|1129
|2007.10.23 06:11
|close
|564
|0.50
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|-73.76
|6831.99
|1130
|2007.10.23 06:11
|close
|563
|0.50
|2.0374
|0.0000
|0.0000
|55.63
|6887.62
|1131
|2007.10.23 06:11
|buy
|566
|0.50
|2.0373
|0.0000
|0.0000
|1132
|2007.10.23 06:26
|close
|566
|0.50
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|5.50
|6893.12
|1133
|2007.10.23 06:26
|buy
|567
|0.50
|2.0387
|0.0000
|0.0000
|1134
|2007.10.23 07:03
|buy
|568
|1.00
|2.0361
|0.0000
|0.0000
|1135
|2007.10.23 07:10
|close
|568
|1.00
|2.0373
|0.0000
|0.0000
|12.00
|6905.12
|1136
|2007.10.23 07:10
|close
|567
|0.50
|2.0373
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|6898.12
|1137
|2007.10.23 07:10
|buy
|569
|0.50
|2.0376
|0.0000
|0.0000
|1138
|2007.10.23 07:46
|buy
|570
|1.00
|2.0361
|0.0000
|0.0000
|1139
|2007.10.23 08:01
|close
|570
|1.00
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6907.12
|1140
|2007.10.23 08:01
|close
|569
|0.50
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6904.12
|1141
|2007.10.23 08:02
|buy
|571
|0.50
|2.0373
|0.0000
|0.0000
|1142
|2007.10.23 08:15
|close
|571
|0.50
|2.0383
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6909.12
|1143
|2007.10.23 08:15
|buy
|572
|0.50
|2.0386
|0.0000
|0.0000
|1144
|2007.10.23 08:19
|close
|572
|0.50
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6914.12
|1145
|2007.10.23 08:19
|buy
|573
|0.50
|2.0401
|0.0000
|0.0000
|1146
|2007.10.23 08:32
|close
|573
|0.50
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6919.12
|1147
|2007.10.23 08:32
|buy
|574
|0.50
|2.0416
|0.0000
|0.0000
|1148
|2007.10.23 09:07
|close
|574
|0.50
|2.0426
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6924.12
|1149
|2007.10.23 09:07
|buy
|575
|0.50
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|1150
|2007.10.23 09:08
|close
|575
|0.50
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6929.12
|1151
|2007.10.23 09:08
|buy
|576
|0.50
|2.0444
|0.0000
|0.0000
|1152
|2007.10.23 09:15
|buy
|577
|1.00
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|1153
|2007.10.23 09:29
|close
|577
|1.00
|2.0438
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6938.12
|1154
|2007.10.23 09:29
|close
|576
|0.50
|2.0438
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6935.12
|1155
|2007.10.23 09:29
|buy
|578
|0.50
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|1156
|2007.10.23 10:14
|buy
|579
|1.00
|2.0413
|0.0000
|0.0000
|1157
|2007.10.23 11:08
|close
|579
|1.00
|2.0426
|0.0000
|0.0000
|13.00
|6948.12
|1158
|2007.10.23 11:08
|close
|578
|0.50
|2.0426
|0.0000
|0.0000
|-7.50
|6940.62
|1159
|2007.10.23 11:08
|buy
|580
|0.50
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|1160
|2007.10.23 11:31
|close
|580
|0.50
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6945.62
|1161
|2007.10.23 11:31
|buy
|581
|0.50
|2.0444
|0.0000
|0.0000
|1162
|2007.10.23 11:45
|buy
|582
|1.00
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|1163
|2007.10.23 11:46
|close
|582
|1.00
|2.0438
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6954.62
|1164
|2007.10.23 11:46
|close
|581
|0.50
|2.0438
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6951.62
|1165
|2007.10.23 11:46
|buy
|583
|0.50
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|1166
|2007.10.23 11:54
|close
|583
|0.50
|2.0451
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6956.62
|1167
|2007.10.23 11:54
|buy
|584
|0.50
|2.0456
|0.0000
|0.0000
|1168
|2007.10.23 12:00
|close
|584
|0.50
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6961.62
|1169
|2007.10.23 12:00
|buy
|585
|0.50
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|1170
|2007.10.23 12:03
|close
|585
|0.50
|2.0482
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6966.62
|1171
|2007.10.23 12:03
|buy
|586
|0.50
|2.0485
|0.0000
|0.0000
|1172
|2007.10.23 12:19
|close
|586
|0.50
|2.0495
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6971.62
|1173
|2007.10.23 12:19
|buy
|587
|0.50
|2.0498
|0.0000
|0.0000
|1174
|2007.10.23 13:11
|buy
|588
|1.00
|2.0483
|0.0000
|0.0000
|1175
|2007.10.23 13:26
|close
|588
|1.00
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6980.62
|1176
|2007.10.23 13:26
|close
|587
|0.50
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6977.62
|1177
|2007.10.23 13:26
|buy
|589
|0.50
|2.0495
|0.0000
|0.0000
|1178
|2007.10.23 13:54
|buy
|590
|1.00
|2.0480
|0.0000
|0.0000
|1179
|2007.10.23 14:11
|close
|590
|1.00
|2.0489
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6986.62
|1180
|2007.10.23 14:11
|close
|589
|0.50
|2.0489
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6983.62
|1181
|2007.10.23 14:12
|buy
|591
|0.50
|2.0492
|0.0000
|0.0000
|1182
|2007.10.23 14:15
|close
|591
|0.50
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6988.62
|1183
|2007.10.23 14:15
|buy
|592
|0.50
|2.0505
|0.0000
|0.0000
|1184
|2007.10.23 14:21
|buy
|593
|1.00
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|1185
|2007.10.23 16:07
|close
|593
|1.00
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|9.00
|6997.62
|1186
|2007.10.23 16:07
|close
|592
|0.50
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|6994.62
|1187
|2007.10.23 16:07
|buy
|594
|0.50
|2.0505
|0.0000
|0.0000
|1188
|2007.10.23 20:06
|close
|594
|0.50
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6999.62
|1189
|2007.10.23 20:06
|buy
|595
|0.50
|2.0520
|0.0000
|0.0000
|1190
|2007.10.23 21:52
|buy
|596
|1.00
|2.0504
|0.0000
|0.0000
|1191
|2007.10.23 22:37
|close
|596
|1.00
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7008.62
|1192
|2007.10.23 22:37
|close
|595
|0.50
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|7005.12
|1193
|2007.10.23 22:37
|buy
|597
|0.50
|2.0516
|0.0000
|0.0000
|1194
|2007.10.24 02:03
|sell
|598
|0.50
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|1195
|2007.10.25 16:45
|buy
|599
|1.00
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|1196
|2007.10.26 00:53
|close
|599
|1.00
|2.0522
|0.0000
|0.0000
|21.48
|7026.59
|1197
|2007.10.26 00:53
|close
|598
|0.50
|2.0526
|0.0000
|0.0000
|-19.74
|7006.85
|1198
|2007.10.26 00:53
|close
|597
|0.50
|2.0522
|0.0000
|0.0000
|4.19
|7011.04
|1199
|2007.10.26 01:07
|buy
|600
|0.50
|2.0524
|0.0000
|0.0000
|1200
|2007.10.26 05:49
|close
|600
|0.50
|2.0534
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7016.04
|1201
|2007.10.26 05:50
|buy
|601
|0.50
|2.0539
|0.0000
|0.0000
|1202
|2007.10.26 06:08
|buy
|602
|1.00
|2.0524
|0.0000
|0.0000
|1203
|2007.10.26 06:11
|close
|602
|1.00
|2.0533
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7025.04
|1204
|2007.10.26 06:11
|close
|601
|0.50
|2.0533
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7022.04
|1205
|2007.10.26 06:11
|buy
|603
|0.50
|2.0536
|0.0000
|0.0000
|1206
|2007.10.26 06:29
|close
|603
|0.50
|2.0546
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7027.04
|1207
|2007.10.26 06:29
|buy
|604
|0.50
|2.0549
|0.0000
|0.0000
|1208
|2007.10.26 06:29
|close
|604
|0.50
|2.0559
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7032.04
|1209
|2007.10.26 06:29
|buy
|605
|0.50
|2.0564
|0.0000
|0.0000
|1210
|2007.10.26 06:30
|buy
|606
|1.00
|2.0549
|0.0000
|0.0000
|1211
|2007.10.26 06:38
|close
|606
|1.00
|2.0558
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7041.04
|1212
|2007.10.26 06:38
|close
|605
|0.50
|2.0558
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7038.04
|1213
|2007.10.26 06:38
|buy
|607
|0.50
|2.0561
|0.0000
|0.0000
|1214
|2007.10.26 07:37
|buy
|608
|1.00
|2.0546
|0.0000
|0.0000
|1215
|2007.10.26 08:04
|close
|608
|1.00
|2.0555
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7047.04
|1216
|2007.10.26 08:04
|close
|607
|0.50
|2.0555
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7044.04
|1217
|2007.10.26 08:04
|buy
|609
|0.50
|2.0558
|0.0000
|0.0000
|1218
|2007.10.26 08:42
|close
|609
|0.50
|2.0568
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7049.04
|1219
|2007.10.26 08:42
|buy
|610
|0.50
|2.0573
|0.0000
|0.0000
|1220
|2007.10.26 09:22
|buy
|611
|1.00
|2.0557
|0.0000
|0.0000
|1221
|2007.10.26 11:23
|sell
|612
|0.50
|2.0503
|0.0000
|0.0000
|1222
|2007.10.26 12:27
|sell
|613
|1.00
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|1223
|2007.10.26 12:30
|buy
|614
|2.00
|2.0529
|0.0000
|0.0000
|1224
|2007.10.29 06:46
|close
|614
|2.00
|2.0571
|0.0000
|0.0000
|84.95
|7133.99
|1225
|2007.10.29 06:46
|close
|613
|1.00
|2.0575
|0.0000
|0.0000
|-56.87
|7077.12
|1226
|2007.10.29 06:46
|close
|612
|0.50
|2.0575
|0.0000
|0.0000
|-36.44
|7040.68
|1227
|2007.10.29 06:46
|close
|611
|1.00
|2.0571
|0.0000
|0.0000
|14.48
|7055.16
|1228
|2007.10.29 06:46
|close
|610
|0.50
|2.0571
|0.0000
|0.0000
|-0.76
|7054.40
|1229
|2007.10.29 06:46
|buy
|615
|0.50
|2.0574
|0.0000
|0.0000
|1230
|2007.10.29 08:53
|close
|615
|0.50
|2.0584
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7059.40
|1231
|2007.10.29 08:53
|buy
|616
|0.50
|2.0587
|0.0000
|0.0000
|1232
|2007.10.29 09:45
|buy
|617
|1.00
|2.0572
|0.0000
|0.0000
|1233
|2007.10.29 10:06
|close
|617
|1.00
|2.0581
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7068.40
|1234
|2007.10.29 10:06
|close
|616
|0.50
|2.0581
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7065.40
|1235
|2007.10.29 10:06
|buy
|618
|0.50
|2.0584
|0.0000
|0.0000
|1236
|2007.10.29 10:50
|close
|618
|0.50
|2.0594
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7070.40
|1237
|2007.10.29 10:50
|buy
|619
|0.50
|2.0597
|0.0000
|0.0000
|1238
|2007.10.29 11:02
|close
|619
|0.50
|2.0607
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7075.40
|1239
|2007.10.29 11:02
|buy
|620
|0.50
|2.0609
|0.0000
|0.0000
|1240
|2007.10.29 11:16
|close
|620
|0.50
|2.0620
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7080.90
|1241
|2007.10.29 11:16
|buy
|621
|0.50
|2.0623
|0.0000
|0.0000
|1242
|2007.10.29 12:14
|buy
|622
|1.00
|2.0608
|0.0000
|0.0000
|1243
|2007.10.29 12:56
|buy
|623
|2.00
|2.0593
|0.0000
|0.0000
|1244
|2007.10.29 15:07
|close
|623
|2.00
|2.0603
|0.0000
|0.0000
|20.00
|7100.90
|1245
|2007.10.29 15:07
|close
|622
|1.00
|2.0603
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|7095.90
|1246
|2007.10.29 15:07
|close
|621
|0.50
|2.0603
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7085.90
|1247
|2007.10.29 15:07
|buy
|624
|0.50
|2.0608
|0.0000
|0.0000
|1248
|2007.10.29 16:07
|close
|624
|0.50
|2.0618
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7090.90
|1249
|2007.10.29 16:07
|buy
|625
|0.50
|2.0623
|0.0000
|0.0000
|1250
|2007.10.29 19:32
|close
|625
|0.50
|2.0633
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7095.90
|1251
|2007.10.29 19:32
|buy
|626
|0.50
|2.0638
|0.0000
|0.0000
|1252
|2007.10.30 00:32
|sell
|627
|0.50
|2.0601
|0.0000
|0.0000
|1253
|2007.10.30 08:00
|buy
|628
|1.00
|2.0620
|0.0000
|0.0000
|1254
|2007.10.30 08:53
|close
|628
|1.00
|2.0646
|0.0000
|0.0000
|26.00
|7121.90
|1255
|2007.10.30 08:53
|close
|627
|0.50
|2.0650
|0.0000
|0.0000
|-24.50
|7097.40
|1256
|2007.10.30 08:53
|close
|626
|0.50
|2.0646
|0.0000
|0.0000
|4.24
|7101.63
|1257
|2007.10.30 08:53
|buy
|629
|0.50
|2.0649
|0.0000
|0.0000
|1258
|2007.10.30 10:31
|close
|629
|0.50
|2.0659
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7106.63
|1259
|2007.10.30 10:31
|buy
|630
|0.50
|2.0662
|0.0000
|0.0000
|1260
|2007.10.30 14:01
|close
|630
|0.50
|2.0673
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7112.13
|1261
|2007.10.30 14:01
|buy
|631
|0.50
|2.0678
|0.0000
|0.0000
|1262
|2007.10.30 14:39
|close
|631
|0.50
|2.0688
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7117.13
|1263
|2007.10.30 14:39
|buy
|632
|0.50
|2.0691
|0.0000
|0.0000
|1264
|2007.10.30 16:07
|buy
|633
|1.00
|2.0669
|0.0000
|0.0000
|1265
|2007.10.30 17:47
|close
|633
|1.00
|2.0680
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7128.13
|1266
|2007.10.30 17:47
|close
|632
|0.50
|2.0680
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|7122.63
|1267
|2007.10.30 17:48
|buy
|634
|0.50
|2.0683
|0.0000
|0.0000
|1268
|2007.10.30 19:34
|close
|634
|0.50
|2.0693
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7127.63
|1269
|2007.10.30 19:34
|buy
|635
|0.50
|2.0696
|0.0000
|0.0000
|1270
|2007.10.30 20:13
|buy
|636
|1.00
|2.0681
|0.0000
|0.0000
|1271
|2007.10.31 00:54
|close
|636
|1.00
|2.0689
|0.0000
|0.0000
|8.47
|7136.11
|1272
|2007.10.31 00:54
|close
|635
|0.50
|2.0689
|0.0000
|0.0000
|-3.26
|7132.85
|1273
|2007.10.31 00:54
|buy
|637
|0.50
|2.0694
|0.0000
|0.0000
|1274
|2007.10.31 06:01
|close
|637
|0.50
|2.0704
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7137.85
|1275
|2007.10.31 06:01
|buy
|638
|0.50
|2.0707
|0.0000
|0.0000
|1276
|2007.10.31 07:00
|close
|638
|0.50
|2.0717
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7142.85
|1277
|2007.10.31 07:01
|buy
|639
|0.50
|2.0722
|0.0000
|0.0000
|1278
|2007.10.31 07:04
|close
|639
|0.50
|2.0732
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7147.85
|1279
|2007.10.31 07:04
|buy
|640
|0.50
|2.0735
|0.0000
|0.0000
|1280
|2007.10.31 07:08
|buy
|641
|1.00
|2.0720
|0.0000
|0.0000
|1281
|2007.10.31 07:15
|close
|641
|1.00
|2.0729
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7156.85
|1282
|2007.10.31 07:15
|close
|640
|0.50
|2.0729
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7153.85
|1283
|2007.10.31 07:15
|buy
|642
|0.50
|2.0734
|0.0000
|0.0000
|1284
|2007.10.31 15:51
|close
|642
|0.50
|2.0744
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7158.85
|1285
|2007.10.31 15:51
|buy
|643
|0.50
|2.0747
|0.0000
|0.0000
|1286
|2007.10.31 15:56
|close
|643
|0.50
|2.0757
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7163.85
|1287
|2007.10.31 15:56
|buy
|644
|0.50
|2.0760
|0.0000
|0.0000
|1288
|2007.10.31 15:59
|close
|644
|0.50
|2.0770
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7168.85
|1289
|2007.10.31 15:59
|buy
|645
|0.50
|2.0775
|0.0000
|0.0000
|1290
|2007.10.31 16:09
|close
|645
|0.50
|2.0785
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7173.85
|1291
|2007.10.31 16:09
|buy
|646
|0.50
|2.0790
|0.0000
|0.0000
|1292
|2007.10.31 18:20
|close
|646
|0.50
|2.0800
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7178.85
|1293
|2007.10.31 18:20
|buy
|647
|0.50
|2.0805
|0.0000
|0.0000
|1294
|2007.10.31 18:22
|buy
|648
|1.00
|2.0789
|0.0000
|0.0000
|1295
|2007.10.31 18:40
|close
|648
|1.00
|2.0798
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7187.85
|1296
|2007.10.31 18:40
|close
|647
|0.50
|2.0798
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|7184.35
|1297
|2007.10.31 18:40
|buy
|649
|0.50
|2.0803
|0.0000
|0.0000
|1298
|2007.10.31 18:44
|close
|649
|0.50
|2.0813
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7189.35
|1299
|2007.10.31 18:44
|buy
|650
|0.50
|2.0818
|0.0000
|0.0000
|1300
|2007.10.31 18:47
|buy
|651
|1.00
|2.0803
|0.0000
|0.0000
|1301
|2007.10.31 18:53
|close
|651
|1.00
|2.0812
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7198.35
|1302
|2007.10.31 18:53
|close
|650
|0.50
|2.0812
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7195.35
|1303
|2007.10.31 18:53
|buy
|652
|0.50
|2.0817
|0.0000
|0.0000
|1304
|2007.10.31 19:19
|buy
|653
|1.00
|2.0800
|0.0000
|0.0000
|1305
|2007.10.31 21:11
|close
|653
|1.00
|2.0809
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7204.35
|1306
|2007.10.31 21:11
|close
|652
|0.50
|2.0809
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7200.35
|1307
|2007.10.31 21:11
|buy
|654
|0.50
|2.0812
|0.0000
|0.0000
|1308
|2007.11.01 01:08
|sell
|655
|0.50
|2.0785
|0.0000
|0.0000
|1309
|2007.11.01 07:34
|buy
|656
|1.00
|2.0797
|0.0000
|0.0000
|1310
|2007.11.01 11:37
|close
|656
|1.00
|2.0817
|0.0000
|0.0000
|20.00
|7220.35
|1311
|2007.11.01 11:37
|close
|655
|0.50
|2.0821
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|7202.35
|1312
|2007.11.01 11:37
|close
|654
|0.50
|2.0817
|0.0000
|0.0000
|3.21
|7205.56
|1313
|2007.11.01 11:37
|buy
|657
|0.50
|2.0822
|0.0000
|0.0000
|1314
|2007.11.01 12:26
|close
|657
|0.50
|2.0832
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7210.56
|1315
|2007.11.01 12:26
|buy
|658
|0.50
|2.0835
|0.0000
|0.0000
|1316
|2007.11.01 12:35
|close
|658
|0.50
|2.0845
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7215.56
|1317
|2007.11.01 12:35
|buy
|659
|0.50
|2.0850
|0.0000
|0.0000
|1318
|2007.11.01 12:58
|buy
|660
|1.00
|2.0834
|0.0000
|0.0000
|1319
|2007.11.01 13:33
|buy
|661
|2.00
|2.0819
|0.0000
|0.0000
|1320
|2007.11.01 15:36
|sell
|662
|0.50
|2.0785
|0.0000
|0.0000
|1321
|2007.11.01 16:11
|close
|662
|0.50
|2.0842
|0.0000
|0.0000
|-28.50
|7187.06
|1322
|2007.11.01 16:11
|close
|661
|2.00
|2.0838
|0.0000
|0.0000
|38.00
|7225.06
|1323
|2007.11.01 16:11
|close
|660
|1.00
|2.0838
|0.0000
|0.0000
|4.00
|7229.06
|1324
|2007.11.01 16:11
|close
|659
|0.50
|2.0838
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7223.06
|1325
|2007.11.01 16:11
|buy
|663
|0.50
|2.0841
|0.0000
|0.0000
|1326
|2007.11.01 16:17
|close
|663
|0.50
|2.0851
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7228.06
|1327
|2007.11.01 16:17
|buy
|664
|0.50
|2.0856
|0.0000
|0.0000
|1328
|2007.11.01 16:24
|close
|664
|0.50
|2.0866
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7233.06
|1329
|2007.11.01 16:24
|buy
|665
|0.50
|2.0871
|0.0000
|0.0000
|1330
|2007.11.01 16:25
|buy
|666
|1.00
|2.0856
|0.0000
|0.0000
|1331
|2007.11.01 16:41
|close
|666
|1.00
|2.0865
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7242.06
|1332
|2007.11.01 16:41
|close
|665
|0.50
|2.0865
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7239.06
|1333
|2007.11.01 16:42
|buy
|667
|0.50
|2.0870
|0.0000
|0.0000
|1334
|2007.11.01 17:11
|buy
|668
|1.00
|2.0853
|0.0000
|0.0000
|1335
|2007.11.01 17:50
|buy
|669
|2.00
|2.0835
|0.0000
|0.0000
|1336
|2007.11.01 20:00
|sell
|670
|0.50
|2.0786
|0.0000
|0.0000
|1337
|2007.11.02 00:30
|buy
|671
|4.00
|2.0796
|0.0000
|0.0000
|1338
|2007.11.02 07:01
|close
|671
|4.00
|2.0823
|0.0000
|0.0000
|108.00
|7347.06
|1339
|2007.11.02 07:01
|close
|670
|0.50
|2.0827
|0.0000
|0.0000
|-20.93
|7326.12
|1340
|2007.11.02 07:01
|close
|669
|2.00
|2.0823
|0.0000
|0.0000
|-23.05
|7303.07
|1341
|2007.11.02 07:01
|close
|668
|1.00
|2.0823
|0.0000
|0.0000
|-29.52
|7273.55
|1342
|2007.11.02 07:01
|close
|667
|0.50
|2.0823
|0.0000
|0.0000
|-23.26
|7250.29
|1343
|2007.11.02 07:01
|buy
|672
|0.50
|2.0828
|0.0000
|0.0000
|1344
|2007.11.02 08:20
|close
|672
|0.50
|2.0839
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7255.79
|1345
|2007.11.02 08:21
|buy
|673
|0.50
|2.0837
|0.0000
|0.0000
|1346
|2007.11.02 08:54
|close
|673
|0.50
|2.0847
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7260.79
|1347
|2007.11.02 08:54
|buy
|674
|0.50
|2.0852
|0.0000
|0.0000
|1348
|2007.11.02 09:32
|close
|674
|0.50
|2.0862
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7265.79
|1349
|2007.11.02 09:32
|buy
|675
|0.50
|2.0865
|0.0000
|0.0000
|1350
|2007.11.02 09:53
|buy
|676
|1.00
|2.0850
|0.0000
|0.0000
|1351
|2007.11.02 12:43
|close
|676
|1.00
|2.0859
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7274.79
|1352
|2007.11.02 12:43
|close
|675
|0.50
|2.0859
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7271.79
|1353
|2007.11.02 12:45
|buy
|677
|0.50
|2.0847
|0.0000
|0.0000
|1354
|2007.11.02 14:03
|buy
|678
|1.00
|2.0831
|0.0000
|0.0000
|1355
|2007.11.02 16:10
|close
|678
|1.00
|2.0840
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7280.79
|1356
|2007.11.02 16:10
|close
|677
|0.50
|2.0840
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|7277.29
|1357
|2007.11.02 16:15
|buy
|679
|0.50
|2.0854
|0.0000
|0.0000
|1358
|2007.11.02 16:39
|close
|679
|0.50
|2.0864
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7282.29
|1359
|2007.11.02 16:39
|buy
|680
|0.50
|2.0869
|0.0000
|0.0000
|1360
|2007.11.02 16:51
|close
|680
|0.50
|2.0879
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7287.29
|1361
|2007.11.02 16:51
|buy
|681
|0.50
|2.0882
|0.0000
|0.0000
|1362
|2007.11.02 16:52
|close
|681
|0.50
|2.0892
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7292.29
|1363
|2007.11.02 16:53
|buy
|682
|0.50
|2.0895
|0.0000
|0.0000
|1364
|2007.11.02 16:56
|buy
|683
|1.00
|2.0880
|0.0000
|0.0000
|1365
|2007.11.02 16:59
|close
|683
|1.00
|2.0890
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7302.29
|1366
|2007.11.02 16:59
|close
|682
|0.50
|2.0890
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|7299.79
|1367
|2007.11.02 16:59
|buy
|684
|0.50
|2.0895
|0.0000
|0.0000
|1368
|2007.11.04 23:55
|sell
|685
|0.50
|2.0880
|0.0000
|0.0000
|1369
|2007.11.06 00:31
|buy
|686
|1.00
|2.0816
|0.0000
|0.0000
|1370
|2007.11.06 05:10
|close
|686
|1.00
|2.0831
|0.0000
|0.0000
|15.00
|7314.79
|1371
|2007.11.06 05:10
|close
|685
|0.50
|2.0835
|0.0000
|0.0000
|21.63
|7336.42
|1372
|2007.11.06 05:10
|close
|684
|0.50
|2.0831
|0.0000
|0.0000
|-31.52
|7304.89
|1373
|2007.11.06 05:10
|buy
|687
|0.50
|2.0834
|0.0000
|0.0000
|1374
|2007.11.06 05:14
|close
|687
|0.50
|2.0844
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7309.89
|1375
|2007.11.06 05:14
|buy
|688
|0.50
|2.0850
|0.0000
|0.0000
|1376
|2007.11.06 07:52
|close
|688
|0.50
|2.0860
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7314.89
|1377
|2007.11.06 07:52
|buy
|689
|0.50
|2.0866
|0.0000
|0.0000
|1378
|2007.11.06 07:59
|close
|689
|0.50
|2.0877
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7320.39
|1379
|2007.11.06 07:59
|buy
|690
|0.50
|2.0879
|0.0000
|0.0000
|1380
|2007.11.06 09:13
|buy
|691
|1.00
|2.0864
|0.0000
|0.0000
|1381
|2007.11.06 11:13
|close
|691
|1.00
|2.0874
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7330.39
|1382
|2007.11.06 11:13
|close
|690
|0.50
|2.0874
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|7327.89
|1383
|2007.11.06 11:15
|buy
|692
|0.50
|2.0875
|0.0000
|0.0000
|1384
|2007.11.06 13:54
|close
|692
|0.50
|2.0885
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7332.89
|1385
|2007.11.06 13:54
|buy
|693
|0.50
|2.0888
|0.0000
|0.0000
|1386
|2007.11.06 14:08
|close
|693
|0.50
|2.0899
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7338.39
|1387
|2007.11.06 14:08
|buy
|694
|0.50
|2.0902
|0.0000
|0.0000
|1388
|2007.11.06 14:30
|buy
|695
|1.00
|2.0887
|0.0000
|0.0000
|1389
|2007.11.06 19:15
|buy
|696
|2.00
|2.0869
|0.0000
|0.0000
|1390
|2007.11.06 22:08
|close
|696
|2.00
|2.0881
|0.0000
|0.0000
|24.00
|7362.39
|1391
|2007.11.06 22:08
|close
|695
|1.00
|2.0881
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7356.39
|1392
|2007.11.06 22:08
|close
|694
|0.50
|2.0881
|0.0000
|0.0000
|-10.50
|7345.89
|1393
|2007.11.06 22:08
|buy
|697
|0.50
|2.0884
|0.0000
|0.0000
|1394
|2007.11.07 02:26
|close
|697
|0.50
|2.0894
|0.0000
|0.0000
|5.24
|7351.13
|1395
|2007.11.07 02:27
|buy
|698
|0.50
|2.0897
|0.0000
|0.0000
|1396
|2007.11.07 02:28
|close
|698
|0.50
|2.0908
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7356.63
|1397
|2007.11.07 02:28
|buy
|699
|0.50
|2.0913
|0.0000
|0.0000
|1398
|2007.11.07 02:28
|close
|699
|0.50
|2.0923
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7361.63
|1399
|2007.11.07 02:28
|buy
|700
|0.50
|2.0928
|0.0000
|0.0000
|1400
|2007.11.07 02:29
|close
|700
|0.50
|2.0938
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7366.63
|1401
|2007.11.07 02:29
|buy
|701
|0.50
|2.0943
|0.0000
|0.0000
|1402
|2007.11.07 02:32
|buy
|702
|1.00
|2.0928
|0.0000
|0.0000
|1403
|2007.11.07 02:37
|close
|702
|1.00
|2.0938
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7376.63
|1404
|2007.11.07 02:37
|close
|701
|0.50
|2.0938
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|7374.13
|1405
|2007.11.07 02:37
|buy
|703
|0.50
|2.0941
|0.0000
|0.0000
|1406
|2007.11.07 02:57
|buy
|704
|1.00
|2.0924
|0.0000
|0.0000
|1407
|2007.11.07 03:26
|close
|704
|1.00
|2.0934
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7384.13
|1408
|2007.11.07 03:26
|close
|703
|0.50
|2.0934
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|7380.63
|1409
|2007.11.07 03:26
|buy
|705
|0.50
|2.0937
|0.0000
|0.0000
|1410
|2007.11.07 05:45
|close
|705
|0.50
|2.0947
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7385.63
|1411
|2007.11.07 05:46
|buy
|706
|0.50
|2.0950
|0.0000
|0.0000
|1412
|2007.11.07 08:54
|close
|706
|0.50
|2.0960
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7390.63
|1413
|2007.11.07 09:00
|buy
|707
|0.50
|2.0968
|0.0000
|0.0000
|1414
|2007.11.07 09:14
|close
|707
|0.50
|2.0978
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7395.63
|1415
|2007.11.07 09:14
|buy
|708
|0.50
|2.0981
|0.0000
|0.0000
|1416
|2007.11.07 09:15
|close
|708
|0.50
|2.0991
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7400.63
|1417
|2007.11.07 09:15
|buy
|709
|0.50
|2.0994
|0.0000
|0.0000
|1418
|2007.11.07 09:22
|close
|709
|0.50
|2.1006
|0.0000
|0.0000
|6.00
|7406.63
|1419
|2007.11.07 09:22
|buy
|710
|0.50
|2.1012
|0.0000
|0.0000
|1420
|2007.11.07 09:22
|buy
|711
|1.00
|2.0997
|0.0000
|0.0000
|1421
|2007.11.07 09:26
|close
|711
|1.00
|2.1006
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7415.63
|1422
|2007.11.07 09:26
|close
|710
|0.50
|2.1006
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7412.63
|1423
|2007.11.07 09:26
|buy
|712
|0.50
|2.1013
|0.0000
|0.0000
|1424
|2007.11.07 09:26
|close
|712
|0.50
|2.1024
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7418.13
|1425
|2007.11.07 09:26
|buy
|713
|0.50
|2.1029
|0.0000
|0.0000
|1426
|2007.11.07 10:01
|close
|713
|0.50
|2.1039
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7423.13
|1427
|2007.11.07 10:01
|buy
|714
|0.50
|2.1042
|0.0000
|0.0000
|1428
|2007.11.07 10:07
|close
|714
|0.50
|2.1052
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7428.13
|1429
|2007.11.07 10:07
|buy
|715
|0.50
|2.1053
|0.0000
|0.0000
|1430
|2007.11.07 10:09
|buy
|716
|1.00
|2.1037
|0.0000
|0.0000
|1431
|2007.11.07 10:46
|buy
|717
|2.00
|2.1014
|0.0000
|0.0000
|1432
|2007.11.07 11:27
|close
|717
|2.00
|2.1028
|0.0000
|0.0000
|28.00
|7456.13
|1433
|2007.11.07 11:27
|close
|716
|1.00
|2.1028
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|7447.13
|1434
|2007.11.07 11:27
|close
|715
|0.50
|2.1028
|0.0000
|0.0000
|-12.50
|7434.63
|1435
|2007.11.07 11:27
|buy
|718
|0.50
|2.1031
|0.0000
|0.0000
|1436
|2007.11.07 12:11
|buy
|719
|1.00
|2.1010
|0.0000
|0.0000
|1437
|2007.11.07 12:53
|close
|719
|1.00
|2.1022
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7446.63
|1438
|2007.11.07 12:53
|close
|718
|0.50
|2.1022
|0.0000
|0.0000
|-4.50
|7442.13
|1439
|2007.11.07 13:00
|buy
|720
|0.50
|2.1022
|0.0000
|0.0000
|1440
|2007.11.07 13:04
|close
|720
|0.50
|2.1032
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7447.13
|1441
|2007.11.07 13:04
|buy
|721
|0.50
|2.1037
|0.0000
|0.0000
|1442
|2007.11.07 13:05
|close
|721
|0.50
|2.1047
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7452.13
|1443
|2007.11.07 13:05
|buy
|722
|0.50
|2.1052
|0.0000
|0.0000
|1444
|2007.11.07 13:06
|buy
|723
|1.00
|2.1037
|0.0000
|0.0000
|1445
|2007.11.07 13:12
|close
|723
|1.00
|2.1046
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7461.13
|1446
|2007.11.07 13:12
|close
|722
|0.50
|2.1046
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7458.13
|1447
|2007.11.07 13:12
|buy
|724
|0.50
|2.1049
|0.0000
|0.0000
|1448
|2007.11.07 13:28
|buy
|725
|1.00
|2.1033
|0.0000
|0.0000
|1449
|2007.11.07 13:36
|close
|725
|1.00
|2.1042
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7467.13
|1450
|2007.11.07 13:36
|close
|724
|0.50
|2.1042
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|7463.63
|1451
|2007.11.07 13:37
|buy
|726
|0.50
|2.1045
|0.0000
|0.0000
|1452
|2007.11.07 13:42
|close
|726
|0.50
|2.1056
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7469.13
|1453
|2007.11.07 13:42
|buy
|727
|0.50
|2.1061
|0.0000
|0.0000
|1454
|2007.11.07 14:19
|buy
|728
|1.00
|2.1045
|0.0000
|0.0000
|1455
|2007.11.07 15:00
|close
|728
|1.00
|2.1054
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7478.13
|1456
|2007.11.07 15:00
|close
|727
|0.50
|2.1054
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|7474.63
|1457
|2007.11.07 15:01
|buy
|729
|0.50
|2.1057
|0.0000
|0.0000
|1458
|2007.11.07 15:36
|buy
|730
|1.00
|2.1042
|0.0000
|0.0000
|1459
|2007.11.07 16:02
|close
|730
|1.00
|2.1051
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7483.63
|1460
|2007.11.07 16:02
|close
|729
|0.50
|2.1051
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7480.63
|1461
|2007.11.07 16:02
|buy
|731
|0.50
|2.1056
|0.0000
|0.0000
|1462
|2007.11.07 16:30
|buy
|732
|1.00
|2.1033
|0.0000
|0.0000
|1463
|2007.11.07 16:54
|close
|732
|1.00
|2.1044
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7491.63
|1464
|2007.11.07 16:54
|close
|731
|0.50
|2.1044
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7485.63
|1465
|2007.11.07 17:00
|buy
|733
|0.50
|2.1044
|0.0000
|0.0000
|1466
|2007.11.07 18:56
|close
|733
|0.50
|2.1054
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7490.63
|1467
|2007.11.07 18:56
|buy
|734
|0.50
|2.1057
|0.0000
|0.0000
|1468
|2007.11.07 19:15
|buy
|735
|1.00
|2.1042
|0.0000
|0.0000
|1469
|2007.11.08 00:15
|buy
|736
|2.00
|2.1015
|0.0000
|0.0000
|1470
|2007.11.08 01:25
|close
|736
|2.00
|2.1030
|0.0000
|0.0000
|30.00
|7520.63
|1471
|2007.11.08 01:25
|close
|735
|1.00
|2.1030
|0.0000
|0.0000
|-10.57
|7510.05
|1472
|2007.11.08 01:25
|close
|734
|0.50
|2.1030
|0.0000
|0.0000
|-12.79
|7497.27
|1473
|2007.11.08 01:25
|buy
|737
|0.50
|2.1035
|0.0000
|0.0000
|1474
|2007.11.08 01:32
|buy
|738
|1.00
|2.1020
|0.0000
|0.0000
|1475
|2007.11.08 05:12
|sell
|739
|0.50
|2.0983
|0.0000
|0.0000
|1476
|2007.11.08 07:12
|buy
|740
|2.00
|2.1005
|0.0000
|0.0000
|1477
|2007.11.08 07:49
|close
|740
|2.00
|2.1021
|0.0000
|0.0000
|32.00
|7529.27
|1478
|2007.11.08 07:49
|close
|739
|0.50
|2.1025
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|7508.27
|1479
|2007.11.08 07:49
|close
|738
|1.00
|2.1021
|0.0000
|0.0000
|1.00
|7509.27
|1480
|2007.11.08 07:49
|close
|737
|0.50
|2.1021
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|7502.27
|1481
|2007.11.08 07:49
|buy
|741
|0.50
|2.1027
|0.0000
|0.0000
|1482
|2007.11.08 08:19
|close
|741
|0.50
|2.1037
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7507.27
|1483
|2007.11.08 08:19
|buy
|742
|0.50
|2.1040
|0.0000
|0.0000
|1484
|2007.11.08 09:15
|buy
|743
|1.00
|2.1025
|0.0000
|0.0000
|1485
|2007.11.08 09:51
|close
|743
|1.00
|2.1034
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7516.27
|1486
|2007.11.08 09:51
|close
|742
|0.50
|2.1034
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7513.27
|1487
|2007.11.08 09:51
|buy
|744
|0.50
|2.1039
|0.0000
|0.0000
|1488
|2007.11.08 10:27
|buy
|745
|1.00
|2.1023
|0.0000
|0.0000
|1489
|2007.11.08 10:44
|close
|745
|1.00
|2.1032
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7522.27
|1490
|2007.11.08 10:44
|close
|744
|0.50
|2.1032
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|7518.77
|1491
|2007.11.08 10:45
|buy
|746
|0.50
|2.1049
|0.0000
|0.0000
|1492
|2007.11.08 10:45
|close
|746
|0.50
|2.1059
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7523.77
|1493
|2007.11.08 10:46
|buy
|747
|0.50
|2.1064
|0.0000
|0.0000
|1494
|2007.11.08 12:02
|close
|747
|0.50
|2.1074
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7528.77
|1495
|2007.11.08 12:27
|buy
|748
|0.50
|2.1069
|0.0000
|0.0000
|1496
|2007.11.08 15:02
|close
|748
|0.50
|2.1079
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7533.77
|1497
|2007.11.08 15:02
|buy
|749
|0.50
|2.1082
|0.0000
|0.0000
|1498
|2007.11.08 15:02
|close
|749
|0.50
|2.1092
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7538.77
|1499
|2007.11.08 15:02
|buy
|750
|0.50
|2.1098
|0.0000
|0.0000
|1500
|2007.11.08 15:19
|close
|750
|0.50
|2.1108
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7543.77
|1501
|2007.11.08 15:19
|buy
|751
|0.50
|2.1111
|0.0000
|0.0000
|1502
|2007.11.08 16:12
|buy
|752
|1.00
|2.1090
|0.0000
|0.0000
|1503
|2007.11.08 16:59
|close
|752
|1.00
|2.1101
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7554.77
|1504
|2007.11.08 16:59
|close
|751
|0.50
|2.1101
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|7549.77
|1505
|2007.11.08 17:00
|buy
|753
|0.50
|2.1104
|0.0000
|0.0000
|1506
|2007.11.08 17:17
|buy
|754
|1.00
|2.1088
|0.0000
|0.0000
|1507
|2007.11.08 17:27
|close
|754
|1.00
|2.1097
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7558.77
|1508
|2007.11.08 17:27
|close
|753
|0.50
|2.1097
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|7555.27
|1509
|2007.11.08 17:27
|buy
|755
|0.50
|2.1100
|0.0000
|0.0000
|1510
|2007.11.08 17:30
|close
|755
|0.50
|2.1111
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7560.77
|1511
|2007.11.08 17:30
|buy
|756
|0.50
|2.1114
|0.0000
|0.0000
|1512
|2007.11.08 17:32
|buy
|757
|1.00
|2.1099
|0.0000
|0.0000
|1513
|2007.11.08 17:35
|close
|757
|1.00
|2.1108
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7569.77
|1514
|2007.11.08 17:35
|close
|756
|0.50
|2.1108
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7566.77
|1515
|2007.11.08 17:35
|buy
|758
|0.50
|2.1111
|0.0000
|0.0000
|1516
|2007.11.08 18:08
|buy
|759
|1.00
|2.1096
|0.0000
|0.0000
|1517
|2007.11.08 18:27
|close
|759
|1.00
|2.1106
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7576.77
|1518
|2007.11.08 18:27
|close
|758
|0.50
|2.1106
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|7574.27
|1519
|2007.11.08 18:28
|buy
|760
|0.50
|2.1109
|0.0000
|0.0000
|1520
|2007.11.09 00:27
|buy
|761
|1.00
|2.1089
|0.0000
|0.0000
|1521
|2007.11.09 01:16
|close
|761
|1.00
|2.1099
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7584.27
|1522
|2007.11.09 01:16
|close
|760
|0.50
|2.1099
|0.0000
|0.0000
|-4.76
|7579.50
|1523
|2007.11.09 01:16
|buy
|762
|0.50
|2.1102
|0.0000
|0.0000
|1524
|2007.11.09 01:29
|close
|762
|0.50
|2.1112
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7584.50
|1525
|2007.11.09 01:29
|buy
|763
|0.50
|2.1115
|0.0000
|0.0000
|1526
|2007.11.09 01:29
|close
|763
|0.50
|2.1126
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7590.00
|1527
|2007.11.09 01:29
|buy
|764
|0.50
|2.1131
|0.0000
|0.0000
|1528
|2007.11.09 01:37
|close
|764
|0.50
|2.1143
|0.0000
|0.0000
|6.00
|7596.00
|1529
|2007.11.09 01:37
|buy
|765
|0.50
|2.1146
|0.0000
|0.0000
|1530
|2007.11.09 01:41
|buy
|766
|1.00
|2.1131
|0.0000
|0.0000
|1531
|2007.11.09 02:09
|buy
|767
|2.00
|2.1115
|0.0000
|0.0000
|1532
|2007.11.09 02:55
|buy
|768
|4.00
|2.1099
|0.0000
|0.0000
|1533
|2007.11.09 03:43
|close
|768
|4.00
|2.1112
|0.0000
|0.0000
|52.00
|7648.00
|1534
|2007.11.09 03:43
|close
|767
|2.00
|2.1112
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7642.00
|1535
|2007.11.09 03:43
|close
|766
|1.00
|2.1112
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|7623.00
|1536
|2007.11.09 03:43
|close
|765
|0.50
|2.1112
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|7606.00
|1537
|2007.11.09 03:43
|buy
|769
|0.50
|2.1117
|0.0000
|0.0000
|1538
|2007.11.09 03:52
|close
|769
|0.50
|2.1127
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7611.00
|1539
|2007.11.09 03:52
|buy
|770
|0.50
|2.1132
|0.0000
|0.0000
|1540
|2007.11.09 04:58
|buy
|771
|1.00
|2.1116
|0.0000
|0.0000
|1541
|2007.11.09 06:10
|close
|771
|1.00
|2.1125
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7620.00
|1542
|2007.11.09 06:10
|close
|770
|0.50
|2.1125
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|7616.50
|1543
|2007.11.09 06:10
|buy
|772
|0.50
|2.1130
|0.0000
|0.0000
|1544
|2007.11.09 11:40
|sell
|773
|0.50
|2.1049
|0.0000
|0.0000
|1545
|2007.11.11 23:14
|buy
|774
|1.00
|2.0846
|0.0000
|0.0000
|1546
|2007.11.13 00:30
|buy
|775
|2.00
|2.0561
|0.0000
|0.0000
|1547
|2007.11.13 06:58
|close
|775
|2.00
|2.0672
|0.0000
|0.0000
|222.00
|7838.50
|1548
|2007.11.13 06:58
|close
|774
|1.00
|2.0672
|0.0000
|0.0000
|-173.05
|7665.45
|1549
|2007.11.13 06:58
|close
|773
|0.50
|2.0676
|0.0000
|0.0000
|185.63
|7851.08
|1550
|2007.11.13 06:58
|close
|772
|0.50
|2.0672
|0.0000
|0.0000
|-228.53
|7622.56
|1551
|2007.11.13 06:58
|buy
|776
|0.50
|2.0677
|0.0000
|0.0000
|1552
|2007.11.13 07:22
|buy
|777
|1.00
|2.0658
|0.0000
|0.0000
|1553
|2007.11.13 07:50
|close
|777
|1.00
|2.0668
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7632.56
|1554
|2007.11.13 07:50
|close
|776
|0.50
|2.0668
|0.0000
|0.0000
|-4.50
|7628.06
|1555
|2007.11.13 07:50
|buy
|778
|0.50
|2.0673
|0.0000
|0.0000
|1556
|2007.11.13 08:10
|close
|778
|0.50
|2.0683
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7633.06
|1557
|2007.11.13 08:10
|buy
|779
|0.50
|2.0689
|0.0000
|0.0000
|1558
|2007.11.13 08:44
|buy
|780
|1.00
|2.0673
|0.0000
|0.0000
|1559
|2007.11.13 09:20
|close
|780
|1.00
|2.0682
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7642.06
|1560
|2007.11.13 09:20
|close
|779
|0.50
|2.0682
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|7638.56
|1561
|2007.11.13 09:30
|buy
|781
|0.50
|2.0684
|0.0000
|0.0000
|1562
|2007.11.13 09:30
|close
|781
|0.50
|2.0694
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7643.56
|1563
|2007.11.13 09:30
|buy
|782
|0.50
|2.0699
|0.0000
|0.0000
|1564
|2007.11.13 09:35
|buy
|783
|1.00
|2.0683
|0.0000
|0.0000
|1565
|2007.11.13 10:00
|buy
|784
|2.00
|2.0667
|0.0000
|0.0000
|1566
|2007.11.13 10:10
|close
|784
|2.00
|2.0678
|0.0000
|0.0000
|22.00
|7665.56
|1567
|2007.11.13 10:10
|close
|783
|1.00
|2.0678
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|7660.56
|1568
|2007.11.13 10:10
|close
|782
|0.50
|2.0678
|0.0000
|0.0000
|-10.50
|7650.06
|1569
|2007.11.13 10:10
|buy
|785
|0.50
|2.0683
|0.0000
|0.0000
|1570
|2007.11.13 11:07
|close
|785
|0.50
|2.0693
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7655.06
|1571
|2007.11.13 11:07
|buy
|786
|0.50
|2.0696
|0.0000
|0.0000
|1572
|2007.11.13 12:10
|close
|786
|0.50
|2.0706
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7660.06
|1573
|2007.11.13 12:10
|buy
|787
|0.50
|2.0709
|0.0000
|0.0000
|1574
|2007.11.13 12:18
|close
|787
|0.50
|2.0719
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7665.06
|1575
|2007.11.13 12:18
|buy
|788
|0.50
|2.0722
|0.0000
|0.0000
|1576
|2007.11.13 13:03
|close
|788
|0.50
|2.0732
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7670.06
|1577
|2007.11.13 13:03
|buy
|789
|0.50
|2.0738
|0.0000
|0.0000
|1578
|2007.11.13 13:45
|buy
|790
|1.00
|2.0712
|0.0000
|0.0000
|1579
|2007.11.13 13:57
|close
|790
|1.00
|2.0724
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7682.06
|1580
|2007.11.13 13:57
|close
|789
|0.50
|2.0724
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|7675.06
|1581
|2007.11.13 13:57
|buy
|791
|0.50
|2.0730
|0.0000
|0.0000
|1582
|2007.11.13 14:31
|close
|791
|0.50
|2.0740
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7680.06
|1583
|2007.11.13 14:32
|buy
|792
|0.50
|2.0743
|0.0000
|0.0000
|1584
|2007.11.13 15:05
|close
|792
|0.50
|2.0753
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7685.06
|1585
|2007.11.13 15:05
|buy
|793
|0.50
|2.0758
|0.0000
|0.0000
|1586
|2007.11.13 15:40
|buy
|794
|1.00
|2.0735
|0.0000
|0.0000
|1587
|2007.11.13 15:42
|close
|794
|1.00
|2.0746
|0.0000
|0.0000
|11.00
|7696.06
|1588
|2007.11.13 15:42
|close
|793
|0.50
|2.0746
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7690.06
|1589
|2007.11.13 15:42
|buy
|795
|0.50
|2.0751
|0.0000
|0.0000
|1590
|2007.11.13 16:29
|buy
|796
|1.00
|2.0721
|0.0000
|0.0000
|1591
|2007.11.13 17:30
|close
|796
|1.00
|2.0736
|0.0000
|0.0000
|15.00
|7705.06
|1592
|2007.11.13 17:30
|close
|795
|0.50
|2.0736
|0.0000
|0.0000
|-7.50
|7697.56
|1593
|2007.11.13 18:17
|buy
|797
|0.50
|2.0738
|0.0000
|0.0000
|1594
|2007.11.13 21:30
|buy
|798
|1.00
|2.0716
|0.0000
|0.0000
|1595
|2007.11.13 22:28
|close
|798
|1.00
|2.0728
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7709.56
|1596
|2007.11.13 22:28
|close
|797
|0.50
|2.0728
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|7704.56
|1597
|2007.11.13 22:28
|buy
|799
|0.50
|2.0731
|0.0000
|0.0000
|1598
|2007.11.13 22:52
|close
|799
|0.50
|2.0741
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7709.56
|1599
|2007.11.13 22:52
|buy
|800
|0.50
|2.0746
|0.0000
|0.0000
|1600
|2007.11.13 23:52
|close
|800
|0.50
|2.0756
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7714.56
|1601
|2007.11.13 23:52
|buy
|801
|0.50
|2.0761
|0.0000
|0.0000
|1602
|2007.11.14 02:30
|close
|801
|0.50
|2.0771
|0.0000
|0.0000
|5.24
|7719.80
|1603
|2007.11.14 02:30
|buy
|802
|0.50
|2.0774
|0.0000
|0.0000
|1604
|2007.11.14 02:55
|close
|802
|0.50
|2.0785
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7725.30
|1605
|2007.11.14 02:55
|buy
|803
|0.50
|2.0791
|0.0000
|0.0000
|1606
|2007.11.14 03:27
|buy
|804
|1.00
|2.0776
|0.0000
|0.0000
|1607
|2007.11.14 06:07
|close
|804
|1.00
|2.0785
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7734.30
|1608
|2007.11.14 06:07
|close
|803
|0.50
|2.0785
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7731.30
|1609
|2007.11.14 06:07
|buy
|805
|0.50
|2.0788
|0.0000
|0.0000
|1610
|2007.11.14 07:36
|close
|805
|0.50
|2.0798
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7736.30
|1611
|2007.11.14 07:36
|buy
|806
|0.50
|2.0803
|0.0000
|0.0000
|1612
|2007.11.14 07:40
|close
|806
|0.50
|2.0813
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7741.30
|1613
|2007.11.14 07:40
|buy
|807
|0.50
|2.0818
|0.0000
|0.0000
|1614
|2007.11.14 09:15
|buy
|808
|1.00
|2.0784
|0.0000
|0.0000
|1615
|2007.11.14 09:34
|close
|808
|1.00
|2.0799
|0.0000
|0.0000
|15.00
|7756.30
|1616
|2007.11.14 09:34
|close
|807
|0.50
|2.0799
|0.0000
|0.0000
|-9.50
|7746.80
|1617
|2007.11.14 09:34
|buy
|809
|0.50
|2.0802
|0.0000
|0.0000
|1618
|2007.11.14 09:38
|close
|809
|0.50
|2.0812
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7751.80
|1619
|2007.11.14 09:38
|buy
|810
|0.50
|2.0817
|0.0000
|0.0000
|1620
|2007.11.14 09:54
|close
|810
|0.50
|2.0827
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7756.80
|1621
|2007.11.14 09:54
|buy
|811
|0.50
|2.0830
|0.0000
|0.0000
|1622
|2007.11.14 10:24
|close
|811
|0.50
|2.0840
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7761.80
|1623
|2007.11.14 10:24
|buy
|812
|0.50
|2.0843
|0.0000
|0.0000
|1624
|2007.11.14 10:30
|buy
|813
|1.00
|2.0827
|0.0000
|0.0000
|1625
|2007.11.14 11:00
|sell
|814
|0.50
|2.0722
|0.0000
|0.0000
|1626
|2007.11.15 00:39
|buy
|815
|2.00
|2.0543
|0.0000
|0.0000
|1627
|2007.11.16 05:47
|buy
|816
|4.00
|2.0459
|0.0000
|0.0000
|1628
|2007.11.19 00:14
|close
|816
|4.00
|2.0546
|0.0000
|0.0000
|349.90
|8111.70
|1629
|2007.11.19 00:14
|close
|815
|2.00
|2.0546
|0.0000
|0.0000
|7.90
|8119.60
|1630
|2007.11.19 00:14
|close
|814
|0.50
|2.0550
|0.0000
|0.0000
|83.83
|8203.42
|1631
|2007.11.19 00:14
|close
|813
|1.00
|2.0546
|0.0000
|0.0000
|-278.63
|7924.80
|1632
|2007.11.19 00:14
|close
|812
|0.50
|2.0546
|0.0000
|0.0000
|-147.31
|7777.48
|1633
|2007.11.19 00:20
|buy
|817
|0.50
|2.0558
|0.0000
|0.0000
|1634
|2007.11.19 03:05
|sell
|818
|0.50
|2.0531
|0.0000
|0.0000
|1635
|2007.11.20 04:40
|buy
|819
|1.00
|2.0504
|0.0000
|0.0000
|1636
|2007.11.20 06:32
|close
|819
|1.00
|2.0525
|0.0000
|0.0000
|21.00
|7798.48
|1637
|2007.11.20 06:32
|close
|818
|0.50
|2.0529
|0.0000
|0.0000
|0.56
|7799.05
|1638
|2007.11.20 06:32
|close
|817
|0.50
|2.0525
|0.0000
|0.0000
|-16.26
|7782.79
|1639
|2007.11.20 06:32
|buy
|820
|0.50
|2.0528
|0.0000
|0.0000
|1640
|2007.11.20 06:35
|close
|820
|0.50
|2.0538
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7787.79
|1641
|2007.11.20 06:35
|buy
|821
|0.50
|2.0543
|0.0000
|0.0000
|1642
|2007.11.20 07:18
|close
|821
|0.50
|2.0553
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7792.79
|1643
|2007.11.20 07:18
|buy
|822
|0.50
|2.0558
|0.0000
|0.0000
|1644
|2007.11.20 07:20
|close
|822
|0.50
|2.0568
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7797.79
|1645
|2007.11.20 07:20
|buy
|823
|0.50
|2.0573
|0.0000
|0.0000
|1646
|2007.11.20 07:22
|close
|823
|0.50
|2.0583
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7802.79
|1647
|2007.11.20 07:22
|buy
|824
|0.50
|2.0588
|0.0000
|0.0000
|1648
|2007.11.20 07:32
|close
|824
|0.50
|2.0598
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7807.79
|1649
|2007.11.20 07:32
|buy
|825
|0.50
|2.0601
|0.0000
|0.0000
|1650
|2007.11.20 07:35
|buy
|826
|1.00
|2.0586
|0.0000
|0.0000
|1651
|2007.11.20 07:41
|close
|826
|1.00
|2.0595
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7816.79
|1652
|2007.11.20 07:41
|close
|825
|0.50
|2.0595
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7813.79
|1653
|2007.11.20 07:42
|buy
|827
|0.50
|2.0596
|0.0000
|0.0000
|1654
|2007.11.20 08:02
|close
|827
|0.50
|2.0606
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7818.79
|1655
|2007.11.20 08:02
|buy
|828
|0.50
|2.0612
|0.0000
|0.0000
|1656
|2007.11.20 08:02
|close
|828
|0.50
|2.0622
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7823.79
|1657
|2007.11.20 08:02
|buy
|829
|0.50
|2.0627
|0.0000
|0.0000
|1658
|2007.11.20 08:16
|close
|829
|0.50
|2.0638
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7829.29
|1659
|2007.11.20 08:16
|buy
|830
|0.50
|2.0645
|0.0000
|0.0000
|1660
|2007.11.20 08:24
|buy
|831
|1.00
|2.0629
|0.0000
|0.0000
|1661
|2007.11.20 08:41
|buy
|832
|2.00
|2.0614
|0.0000
|0.0000
|1662
|2007.11.20 09:01
|buy
|833
|4.00
|2.0599
|0.0000
|0.0000
|1663
|2007.11.20 09:22
|close
|833
|4.00
|2.0611
|0.0000
|0.0000
|48.00
|7877.29
|1664
|2007.11.20 09:22
|close
|832
|2.00
|2.0611
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7871.29
|1665
|2007.11.20 09:22
|close
|831
|1.00
|2.0611
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|7853.29
|1666
|2007.11.20 09:22
|close
|830
|0.50
|2.0611
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|7836.29
|1667
|2007.11.20 09:22
|buy
|834
|0.50
|2.0614
|0.0000
|0.0000
|1668
|2007.11.20 09:27
|close
|834
|0.50
|2.0624
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7841.29
|1669
|2007.11.20 09:27
|buy
|835
|0.50
|2.0629
|0.0000
|0.0000
|1670
|2007.11.20 09:42
|close
|835
|0.50
|2.0639
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7846.29
|1671
|2007.11.20 09:42
|buy
|836
|0.50
|2.0642
|0.0000
|0.0000
|1672
|2007.11.20 10:05
|close
|836
|0.50
|2.0652
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7851.29
|1673
|2007.11.20 10:05
|buy
|837
|0.50
|2.0655
|0.0000
|0.0000
|1674
|2007.11.20 10:33
|buy
|838
|1.00
|2.0640
|0.0000
|0.0000
|1675
|2007.11.20 13:40
|close
|838
|1.00
|2.0649
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7860.29
|1676
|2007.11.20 13:40
|close
|837
|0.50
|2.0649
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7857.29
|1677
|2007.11.20 13:46
|buy
|839
|0.50
|2.0644
|0.0000
|0.0000
|1678
|2007.11.20 14:00
|close
|839
|0.50
|2.0654
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7862.29
|1679
|2007.11.20 14:00
|buy
|840
|0.50
|2.0659
|0.0000
|0.0000
|1680
|2007.11.20 14:09
|close
|840
|0.50
|2.0669
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7867.29
|1681
|2007.11.20 14:09
|buy
|841
|0.50
|2.0672
|0.0000
|0.0000
|1682
|2007.11.20 15:15
|buy
|842
|1.00
|2.0634
|0.0000
|0.0000
|1683
|2007.11.20 16:27
|close
|842
|1.00
|2.0650
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7883.29
|1684
|2007.11.20 16:27
|close
|841
|0.50
|2.0650
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|7872.29
|1685
|2007.11.20 16:27
|buy
|843
|0.50
|2.0653
|0.0000
|0.0000
|1686
|2007.11.20 19:12
|close
|843
|0.50
|2.0663
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7877.29
|1687
|2007.11.20 19:15
|buy
|844
|0.50
|2.0667
|0.0000
|0.0000
|1688
|2007.11.20 19:19
|close
|844
|0.50
|2.0677
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7882.29
|1689
|2007.11.20 19:19
|buy
|845
|0.50
|2.0680
|0.0000
|0.0000
|1690
|2007.11.20 19:24
|buy
|846
|1.00
|2.0665
|0.0000
|0.0000
|1691
|2007.11.20 21:15
|close
|846
|1.00
|2.0675
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7892.29
|1692
|2007.11.20 21:15
|close
|845
|0.50
|2.0675
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|7889.79
|1693
|2007.11.20 21:15
|buy
|847
|0.50
|2.0681
|0.0000
|0.0000
|1694
|2007.11.20 21:30
|buy
|848
|1.00
|2.0663
|0.0000
|0.0000
|1695
|2007.11.20 21:38
|close
|848
|1.00
|2.0673
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7899.79
|1696
|2007.11.20 21:38
|close
|847
|0.50
|2.0673
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7895.79
|1697
|2007.11.20 21:38
|buy
|849
|0.50
|2.0676
|0.0000
|0.0000
|1698
|2007.11.21 01:26
|sell
|850
|0.50
|2.0641
|0.0000
|0.0000
|1699
|2007.11.22 02:00
|buy
|851
|1.00
|2.0633
|0.0000
|0.0000
|1700
|2007.11.22 03:39
|close
|851
|1.00
|2.0658
|0.0000
|0.0000
|25.00
|7920.79
|1701
|2007.11.22 03:39
|close
|850
|0.50
|2.0662
|0.0000
|0.0000
|-11.81
|7908.98
|1702
|2007.11.22 03:39
|close
|849
|0.50
|2.0658
|0.0000
|0.0000
|-8.05
|7900.93
|1703
|2007.11.22 03:39
|buy
|852
|0.50
|2.0661
|0.0000
|0.0000
|1704
|2007.11.22 04:11
|close
|852
|0.50
|2.0671
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7905.93
|1705
|2007.11.22 04:11
|buy
|853
|0.50
|2.0674
|0.0000
|0.0000
|1706
|2007.11.22 04:56
|buy
|854
|1.00
|2.0659
|0.0000
|0.0000
|1707
|2007.11.22 05:42
|close
|854
|1.00
|2.0668
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7914.93
|1708
|2007.11.22 05:42
|close
|853
|0.50
|2.0668
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7911.93
|1709
|2007.11.22 05:42
|buy
|855
|0.50
|2.0673
|0.0000
|0.0000
|1710
|2007.11.22 08:16
|buy
|856
|1.00
|2.0658
|0.0000
|0.0000
|1711
|2007.11.22 09:59
|buy
|857
|2.00
|2.0641
|0.0000
|0.0000
|1712
|2007.11.22 23:40
|sell
|858
|0.50
|2.0618
|0.0000
|0.0000
|1713
|2007.11.23 01:03
|close
|858
|0.50
|2.0662
|0.0000
|0.0000
|-22.43
|7889.50
|1714
|2007.11.23 01:03
|close
|857
|2.00
|2.0658
|0.0000
|0.0000
|34.95
|7924.45
|1715
|2007.11.23 01:03
|close
|856
|1.00
|2.0658
|0.0000
|0.0000
|0.48
|7924.92
|1716
|2007.11.23 01:03
|close
|855
|0.50
|2.0658
|0.0000
|0.0000
|-7.26
|7917.66
|1717
|2007.11.23 01:03
|buy
|859
|0.50
|2.0661
|0.0000
|0.0000
|1718
|2007.11.23 01:07
|close
|859
|0.50
|2.0672
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7923.16
|1719
|2007.11.23 01:07
|buy
|860
|0.50
|2.0675
|0.0000
|0.0000
|1720
|2007.11.23 01:19
|close
|860
|0.50
|2.0685
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7928.16
|1721
|2007.11.23 01:19
|buy
|861
|0.50
|2.0690
|0.0000
|0.0000
|1722
|2007.11.23 01:20
|close
|861
|0.50
|2.0700
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7933.16
|1723
|2007.11.23 01:20
|buy
|862
|0.50
|2.0705
|0.0000
|0.0000
|1724
|2007.11.23 01:26
|close
|862
|0.50
|2.0716
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7938.66
|1725
|2007.11.23 01:26
|buy
|863
|0.50
|2.0721
|0.0000
|0.0000
|1726
|2007.11.23 01:30
|close
|863
|0.50
|2.0732
|0.0000
|0.0000
|5.50
|7944.16
|1727
|2007.11.23 01:30
|buy
|864
|0.50
|2.0737
|0.0000
|0.0000
|1728
|2007.11.23 01:39
|buy
|865
|1.00
|2.0721
|0.0000
|0.0000
|1729
|2007.11.23 01:41
|close
|865
|1.00
|2.0730
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7953.16
|1730
|2007.11.23 01:41
|close
|864
|0.50
|2.0730
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|7949.66
|1731
|2007.11.23 01:51
|buy
|866
|0.50
|2.0730
|0.0000
|0.0000
|1732
|2007.11.23 01:51
|close
|866
|0.50
|2.0740
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7954.66
|1733
|2007.11.23 01:51
|buy
|867
|0.50
|2.0743
|0.0000
|0.0000
|1734
|2007.11.23 02:32
|close
|867
|0.50
|2.0753
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7959.66
|1735
|2007.11.23 02:32
|buy
|868
|0.50
|2.0758
|0.0000
|0.0000
|1736
|2007.11.23 02:56
|buy
|869
|1.00
|2.0741
|0.0000
|0.0000
|1737
|2007.11.23 04:23
|buy
|870
|2.00
|2.0725
|0.0000
|0.0000
|1738
|2007.11.23 07:50
|buy
|871
|4.00
|2.0709
|0.0000
|0.0000
|1739
|2007.11.23 07:58
|close
|871
|4.00
|2.0722
|0.0000
|0.0000
|52.00
|8011.66
|1740
|2007.11.23 07:58
|close
|870
|2.00
|2.0722
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8005.66
|1741
|2007.11.23 07:58
|close
|869
|1.00
|2.0722
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|7986.66
|1742
|2007.11.23 07:58
|close
|868
|0.50
|2.0722
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|7968.66
|1743
|2007.11.23 07:58
|buy
|872
|0.50
|2.0727
|0.0000
|0.0000
|1744
|2007.11.23 09:30
|sell
|873
|0.50
|2.0600
|0.0000
|0.0000
|1745
|2007.11.23 09:40
|sell
|874
|1.00
|2.0615
|0.0000
|0.0000
|1746
|2007.11.23 13:45
|close
|874
|1.00
|2.0544
|0.0000
|0.0000
|71.00
|8039.66
|1747
|2007.11.23 13:45
|close
|873
|0.50
|2.0544
|0.0000
|0.0000
|28.00
|8067.66
|1748
|2007.11.23 13:45
|close
|872
|0.50
|2.0540
|0.0000
|0.0000
|-93.50
|7974.16
|1749
|2007.11.23 13:45
|sell
|875
|0.50
|2.0541
|0.0000
|0.0000
|1750
|2007.11.23 14:05
|sell
|876
|1.00
|2.0556
|0.0000
|0.0000
|1751
|2007.11.23 14:22
|close
|876
|1.00
|2.0547
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7983.16
|1752
|2007.11.23 14:22
|close
|875
|0.50
|2.0547
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7980.16
|1753
|2007.11.23 14:22
|sell
|877
|0.50
|2.0546
|0.0000
|0.0000
|1754
|2007.11.23 14:25
|close
|877
|0.50
|2.0536
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7985.16
|1755
|2007.11.23 14:25
|sell
|878
|0.50
|2.0533
|0.0000
|0.0000
|1756
|2007.11.23 14:43
|sell
|879
|1.00
|2.0548
|0.0000
|0.0000
|1757
|2007.11.23 14:51
|close
|879
|1.00
|2.0538
|0.0000
|0.0000
|10.00
|7995.16
|1758
|2007.11.23 14:51
|close
|878
|0.50
|2.0538
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|7992.66
|1759
|2007.11.23 14:51
|sell
|880
|0.50
|2.0535
|0.0000
|0.0000
|1760
|2007.11.23 15:03
|close
|880
|0.50
|2.0525
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7997.66
|1761
|2007.11.23 15:03
|sell
|881
|0.50
|2.0522
|0.0000
|0.0000
|1762
|2007.11.23 15:21
|sell
|882
|1.00
|2.0537
|0.0000
|0.0000
|1763
|2007.11.25 23:26
|buy
|883
|0.50
|2.0634
|0.0000
|0.0000
|1764
|2007.11.26 01:00
|sell
|884
|2.00
|2.0617
|0.0000
|0.0000
|1765
|2007.11.26 03:27
|sell
|885
|4.00
|2.0633
|0.0000
|0.0000
|1766
|2007.11.27 09:18
|sell
|886
|8.00
|2.0672
|0.0000
|0.0000
|1767
|2007.11.28 07:32
|close
|886
|8.00
|2.0639
|0.0000
|0.0000
|257.04
|8254.70
|1768
|2007.11.28 07:32
|close
|885
|4.00
|2.0639
|0.0000
|0.0000
|-30.96
|8223.74
|1769
|2007.11.28 07:32
|close
|884
|2.00
|2.0639
|0.0000
|0.0000
|-47.48
|8176.26
|1770
|2007.11.28 07:32
|close
|883
|0.50
|2.0635
|0.0000
|0.0000
|1.21
|8177.47
|1771
|2007.11.28 07:32
|close
|882
|1.00
|2.0639
|0.0000
|0.0000
|-104.61
|8072.86
|1772
|2007.11.28 07:32
|close
|881
|0.50
|2.0639
|0.0000
|0.0000
|-59.81
|8013.06
|1773
|2007.11.28 07:33
|sell
|887
|0.50
|2.0634
|0.0000
|0.0000
|1774
|2007.11.28 07:34
|close
|887
|0.50
|2.0624
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8018.06
|1775
|2007.11.28 07:34
|sell
|888
|0.50
|2.0622
|0.0000
|0.0000
|1776
|2007.11.28 07:43
|close
|888
|0.50
|2.0612
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8023.06
|1777
|2007.11.28 07:43
|sell
|889
|0.50
|2.0607
|0.0000
|0.0000
|1778
|2007.11.28 09:19
|close
|889
|0.50
|2.0597
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8028.06
|1779
|2007.11.28 09:19
|sell
|890
|0.50
|2.0592
|0.0000
|0.0000
|1780
|2007.11.28 09:46
|sell
|891
|1.00
|2.0607
|0.0000
|0.0000
|1781
|2007.11.28 10:37
|close
|891
|1.00
|2.0598
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8037.06
|1782
|2007.11.28 10:37
|close
|890
|0.50
|2.0598
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8034.06
|1783
|2007.11.28 10:37
|sell
|892
|0.50
|2.0595
|0.0000
|0.0000
|1784
|2007.11.28 14:00
|buy
|893
|0.50
|2.0681
|0.0000
|0.0000
|1785
|2007.11.29 00:09
|sell
|894
|1.00
|2.0776
|0.0000
|0.0000
|1786
|2007.11.29 07:00
|close
|894
|1.00
|2.0725
|0.0000
|0.0000
|51.00
|8085.06
|1787
|2007.11.29 07:00
|close
|893
|0.50
|2.0721
|0.0000
|0.0000
|20.71
|8105.77
|1788
|2007.11.29 07:00
|close
|892
|0.50
|2.0725
|0.0000
|0.0000
|-66.31
|8039.46
|1789
|2007.11.29 07:00
|sell
|895
|0.50
|2.0720
|0.0000
|0.0000
|1790
|2007.11.29 07:00
|close
|895
|0.50
|2.0710
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8044.46
|1791
|2007.11.29 07:00
|sell
|896
|0.50
|2.0704
|0.0000
|0.0000
|1792
|2007.11.29 07:04
|sell
|897
|1.00
|2.0719
|0.0000
|0.0000
|1793
|2007.11.29 07:09
|close
|897
|1.00
|2.0710
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8053.46
|1794
|2007.11.29 07:09
|close
|896
|0.50
|2.0710
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8050.46
|1795
|2007.11.29 07:09
|sell
|898
|0.50
|2.0705
|0.0000
|0.0000
|1796
|2007.11.29 07:12
|sell
|899
|1.00
|2.0720
|0.0000
|0.0000
|1797
|2007.11.29 07:46
|sell
|900
|2.00
|2.0736
|0.0000
|0.0000
|1798
|2007.11.29 07:56
|close
|900
|2.00
|2.0725
|0.0000
|0.0000
|22.00
|8072.46
|1799
|2007.11.29 07:56
|close
|899
|1.00
|2.0725
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8067.46
|1800
|2007.11.29 07:56
|close
|898
|0.50
|2.0725
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|8057.46
|1801
|2007.11.29 07:56
|sell
|901
|0.50
|2.0723
|0.0000
|0.0000
|1802
|2007.11.29 07:57
|close
|901
|0.50
|2.0713
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8062.46
|1803
|2007.11.29 07:57
|sell
|902
|0.50
|2.0706
|0.0000
|0.0000
|1804
|2007.11.29 08:09
|close
|902
|0.50
|2.0696
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8067.46
|1805
|2007.11.29 08:09
|sell
|903
|0.50
|2.0693
|0.0000
|0.0000
|1806
|2007.11.29 08:19
|close
|903
|0.50
|2.0683
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8072.46
|1807
|2007.11.29 08:19
|sell
|904
|0.50
|2.0678
|0.0000
|0.0000
|1808
|2007.11.29 08:22
|close
|904
|0.50
|2.0668
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8077.46
|1809
|2007.11.29 08:22
|sell
|905
|0.50
|2.0662
|0.0000
|0.0000
|1810
|2007.11.29 08:29
|close
|905
|0.50
|2.0651
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8082.96
|1811
|2007.11.29 08:29
|sell
|906
|0.50
|2.0648
|0.0000
|0.0000
|1812
|2007.11.29 09:06
|sell
|907
|1.00
|2.0668
|0.0000
|0.0000
|1813
|2007.11.29 09:19
|close
|907
|1.00
|2.0658
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8092.96
|1814
|2007.11.29 09:19
|close
|906
|0.50
|2.0658
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8087.96
|1815
|2007.11.29 09:19
|sell
|908
|0.50
|2.0655
|0.0000
|0.0000
|1816
|2007.11.29 09:59
|close
|908
|0.50
|2.0645
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8092.96
|1817
|2007.11.29 09:59
|sell
|909
|0.50
|2.0640
|0.0000
|0.0000
|1818
|2007.11.29 10:28
|close
|909
|0.50
|2.0630
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8097.96
|1819
|2007.11.29 10:29
|sell
|910
|0.50
|2.0625
|0.0000
|0.0000
|1820
|2007.11.29 10:40
|close
|910
|0.50
|2.0615
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8102.96
|1821
|2007.11.29 10:41
|sell
|911
|0.50
|2.0615
|0.0000
|0.0000
|1822
|2007.11.29 10:49
|close
|911
|0.50
|2.0602
|0.0000
|0.0000
|6.50
|8109.46
|1823
|2007.11.29 10:49
|sell
|912
|0.50
|2.0597
|0.0000
|0.0000
|1824
|2007.11.29 10:53
|sell
|913
|1.00
|2.0612
|0.0000
|0.0000
|1825
|2007.11.29 11:14
|close
|913
|1.00
|2.0603
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8118.46
|1826
|2007.11.29 11:14
|close
|912
|0.50
|2.0603
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8115.46
|1827
|2007.11.29 11:14
|sell
|914
|0.50
|2.0597
|0.0000
|0.0000
|1828
|2007.11.29 11:51
|sell
|915
|1.00
|2.0624
|0.0000
|0.0000
|1829
|2007.11.29 12:38
|close
|915
|1.00
|2.0611
|0.0000
|0.0000
|13.00
|8128.46
|1830
|2007.11.29 12:38
|close
|914
|0.50
|2.0611
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8121.46
|1831
|2007.11.29 12:38
|sell
|916
|0.50
|2.0608
|0.0000
|0.0000
|1832
|2007.11.29 13:00
|sell
|917
|1.00
|2.0623
|0.0000
|0.0000
|1833
|2007.11.29 13:48
|close
|917
|1.00
|2.0613
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8131.46
|1834
|2007.11.29 13:48
|close
|916
|0.50
|2.0613
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|8128.96
|1835
|2007.11.29 13:48
|sell
|918
|0.50
|2.0610
|0.0000
|0.0000
|1836
|2007.11.29 14:14
|close
|918
|0.50
|2.0600
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8133.96
|1837
|2007.11.29 14:14
|sell
|919
|0.50
|2.0597
|0.0000
|0.0000
|1838
|2007.11.29 14:50
|sell
|920
|1.00
|2.0612
|0.0000
|0.0000
|1839
|2007.11.29 19:00
|sell
|921
|2.00
|2.0629
|0.0000
|0.0000
|1840
|2007.11.29 19:39
|close
|921
|2.00
|2.0618
|0.0000
|0.0000
|22.00
|8155.96
|1841
|2007.11.29 19:39
|close
|920
|1.00
|2.0618
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8149.96
|1842
|2007.11.29 19:39
|close
|919
|0.50
|2.0618
|0.0000
|0.0000
|-10.50
|8139.46
|1843
|2007.11.29 19:39
|sell
|922
|0.50
|2.0615
|0.0000
|0.0000
|1844
|2007.11.30 00:11
|buy
|923
|0.50
|2.0637
|0.0000
|0.0000
|1845
|2007.12.03 06:32
|buy
|924
|1.00
|2.0590
|0.0000
|0.0000
|1846
|2007.12.03 07:05
|close
|924
|1.00
|2.0609
|0.0000
|0.0000
|19.00
|8158.46
|1847
|2007.12.03 07:05
|close
|923
|0.50
|2.0609
|0.0000
|0.0000
|-13.76
|8144.70
|1848
|2007.12.03 07:05
|close
|922
|0.50
|2.0613
|0.0000
|0.0000
|0.13
|8144.83
|1849
|2007.12.03 07:05
|buy
|925
|0.50
|2.0615
|0.0000
|0.0000
|1850
|2007.12.03 07:08
|close
|925
|0.50
|2.0625
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8149.83
|1851
|2007.12.03 07:08
|buy
|926
|0.50
|2.0631
|0.0000
|0.0000
|1852
|2007.12.03 07:58
|buy
|927
|1.00
|2.0596
|0.0000
|0.0000
|1853
|2007.12.03 08:56
|sell
|928
|0.50
|2.0564
|0.0000
|0.0000
|1854
|2007.12.03 10:04
|close
|928
|0.50
|2.0641
|0.0000
|0.0000
|-38.50
|8111.33
|1855
|2007.12.03 10:04
|close
|927
|1.00
|2.0637
|0.0000
|0.0000
|41.00
|8152.33
|1856
|2007.12.03 10:04
|close
|926
|0.50
|2.0637
|0.0000
|0.0000
|3.00
|8155.33
|1857
|2007.12.03 10:04
|buy
|929
|0.50
|2.0643
|0.0000
|0.0000
|1858
|2007.12.03 10:06
|buy
|930
|1.00
|2.0628
|0.0000
|0.0000
|1859
|2007.12.03 10:48
|close
|930
|1.00
|2.0637
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8164.33
|1860
|2007.12.03 10:48
|close
|929
|0.50
|2.0637
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8161.33
|1861
|2007.12.03 10:48
|buy
|931
|0.50
|2.0643
|0.0000
|0.0000
|1862
|2007.12.03 14:33
|close
|931
|0.50
|2.0653
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8166.33
|1863
|2007.12.03 14:33
|buy
|932
|0.50
|2.0656
|0.0000
|0.0000
|1864
|2007.12.03 14:35
|close
|932
|0.50
|2.0666
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8171.33
|1865
|2007.12.03 14:35
|buy
|933
|0.50
|2.0669
|0.0000
|0.0000
|1866
|2007.12.03 14:58
|buy
|934
|1.00
|2.0654
|0.0000
|0.0000
|1867
|2007.12.03 15:54
|close
|934
|1.00
|2.0663
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8180.33
|1868
|2007.12.03 15:54
|close
|933
|0.50
|2.0663
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8177.33
|1869
|2007.12.03 15:54
|buy
|935
|0.50
|2.0668
|0.0000
|0.0000
|1870
|2007.12.04 00:30
|sell
|936
|0.50
|2.0632
|0.0000
|0.0000
|1871
|2007.12.04 07:07
|buy
|937
|1.00
|2.0650
|0.0000
|0.0000
|1872
|2007.12.06 00:15
|buy
|938
|2.00
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|1873
|2007.12.06 11:24
|buy
|939
|4.00
|2.0271
|0.0000
|0.0000
|1874
|2007.12.07 10:24
|close
|939
|4.00
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|249.90
|8427.23
|1875
|2007.12.07 10:24
|close
|938
|2.00
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|90.95
|8518.18
|1876
|2007.12.07 10:24
|close
|937
|1.00
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|-314.63
|8203.56
|1877
|2007.12.07 10:24
|close
|936
|0.50
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|145.32
|8348.88
|1878
|2007.12.07 10:24
|close
|935
|0.50
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|-166.07
|8182.81
|1879
|2007.12.07 10:24
|buy
|940
|0.50
|2.0339
|0.0000
|0.0000
|1880
|2007.12.07 11:01
|buy
|941
|1.00
|2.0318
|0.0000
|0.0000
|1881
|2007.12.07 11:42
|close
|941
|1.00
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8193.81
|1882
|2007.12.07 11:42
|close
|940
|0.50
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8188.81
|1883
|2007.12.07 11:42
|buy
|942
|0.50
|2.0335
|0.0000
|0.0000
|1884
|2007.12.07 13:01
|buy
|943
|1.00
|2.0320
|0.0000
|0.0000
|1885
|2007.12.07 13:05
|close
|943
|1.00
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8198.81
|1886
|2007.12.07 13:05
|close
|942
|0.50
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|8196.31
|1887
|2007.12.07 13:05
|buy
|944
|0.50
|2.0335
|0.0000
|0.0000
|1888
|2007.12.07 13:46
|buy
|945
|1.00
|2.0320
|0.0000
|0.0000
|1889
|2007.12.07 15:34
|sell
|946
|0.50
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|1890
|2007.12.07 17:21
|buy
|947
|2.00
|2.0305
|0.0000
|0.0000
|1891
|2007.12.07 20:15
|close
|947
|2.00
|2.0325
|0.0000
|0.0000
|40.00
|8236.31
|1892
|2007.12.07 20:15
|close
|946
|0.50
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|8206.31
|1893
|2007.12.07 20:15
|close
|945
|1.00
|2.0325
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8211.31
|1894
|2007.12.07 20:15
|close
|944
|0.50
|2.0325
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8206.31
|1895
|2007.12.07 20:15
|buy
|948
|0.50
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|1896
|2007.12.10 01:15
|sell
|949
|0.50
|2.0319
|0.0000
|0.0000
|1897
|2007.12.11 15:46
|sell
|950
|1.00
|2.0420
|0.0000
|0.0000
|1898
|2007.12.11 15:54
|close
|950
|1.00
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|13.00
|8219.31
|1899
|2007.12.11 15:54
|close
|949
|0.50
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|-44.44
|8174.87
|1900
|2007.12.11 15:54
|close
|948
|0.50
|2.0403
|0.0000
|0.0000
|36.98
|8211.85
|1901
|2007.12.11 15:54
|sell
|951
|0.50
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|1902
|2007.12.11 15:59
|close
|951
|0.50
|2.0391
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8217.35
|1903
|2007.12.11 15:59
|sell
|952
|0.50
|2.0386
|0.0000
|0.0000
|1904
|2007.12.11 16:04
|sell
|953
|1.00
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|1905
|2007.12.11 16:23
|close
|953
|1.00
|2.0393
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8226.35
|1906
|2007.12.11 16:23
|close
|952
|0.50
|2.0393
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|8222.85
|1907
|2007.12.11 16:23
|sell
|954
|0.50
|2.0390
|0.0000
|0.0000
|1908
|2007.12.11 16:27
|close
|954
|0.50
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8227.85
|1909
|2007.12.11 16:27
|sell
|955
|0.50
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|1910
|2007.12.11 17:49
|sell
|956
|1.00
|2.0394
|0.0000
|0.0000
|1911
|2007.12.11 18:08
|close
|956
|1.00
|2.0385
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8236.85
|1912
|2007.12.11 18:08
|close
|955
|0.50
|2.0385
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8232.85
|1913
|2007.12.11 18:09
|sell
|957
|0.50
|2.0382
|0.0000
|0.0000
|1914
|2007.12.11 19:17
|close
|957
|0.50
|2.0372
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8237.85
|1915
|2007.12.11 19:34
|sell
|958
|0.50
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|1916
|2007.12.11 19:35
|sell
|959
|1.00
|2.0372
|0.0000
|0.0000
|1917
|2007.12.11 19:37
|close
|959
|1.00
|2.0363
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8246.85
|1918
|2007.12.11 19:37
|close
|958
|0.50
|2.0363
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8243.85
|1919
|2007.12.11 19:37
|sell
|960
|0.50
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|1920
|2007.12.11 20:50
|close
|960
|0.50
|2.0349
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8249.35
|1921
|2007.12.11 20:50
|sell
|961
|0.50
|2.0346
|0.0000
|0.0000
|1922
|2007.12.11 20:57
|close
|961
|0.50
|2.0336
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8254.35
|1923
|2007.12.11 20:57
|sell
|962
|0.50
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|1924
|2007.12.11 22:22
|sell
|963
|1.00
|2.0352
|0.0000
|0.0000
|1925
|2007.12.12 00:21
|buy
|964
|0.50
|2.0368
|0.0000
|0.0000
|1926
|2007.12.13 00:01
|sell
|965
|2.00
|2.0435
|0.0000
|0.0000
|1927
|2007.12.13 08:22
|close
|965
|2.00
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|76.00
|8330.35
|1928
|2007.12.13 08:22
|close
|964
|0.50
|2.0393
|0.0000
|0.0000
|13.21
|8343.56
|1929
|2007.12.13 08:22
|close
|963
|1.00
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|-48.48
|8295.08
|1930
|2007.12.13 08:22
|close
|962
|0.50
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|-33.74
|8261.34
|1931
|2007.12.13 08:22
|sell
|966
|0.50
|2.0392
|0.0000
|0.0000
|1932
|2007.12.13 08:44
|sell
|967
|1.00
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|1933
|2007.12.13 08:45
|close
|967
|1.00
|2.0401
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8271.34
|1934
|2007.12.13 08:45
|close
|966
|0.50
|2.0401
|0.0000
|0.0000
|-4.50
|8266.84
|1935
|2007.12.13 08:45
|sell
|968
|0.50
|2.0398
|0.0000
|0.0000
|1936
|2007.12.13 08:50
|sell
|969
|1.00
|2.0413
|0.0000
|0.0000
|1937
|2007.12.13 09:17
|close
|969
|1.00
|2.0404
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8275.84
|1938
|2007.12.13 09:17
|close
|968
|0.50
|2.0404
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8272.84
|1939
|2007.12.13 09:18
|sell
|970
|0.50
|2.0401
|0.0000
|0.0000
|1940
|2007.12.13 10:00
|sell
|971
|1.00
|2.0420
|0.0000
|0.0000
|1941
|2007.12.13 12:34
|close
|971
|1.00
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8282.84
|1942
|2007.12.13 12:34
|close
|970
|0.50
|2.0410
|0.0000
|0.0000
|-4.50
|8278.34
|1943
|2007.12.13 12:45
|sell
|972
|0.50
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|1944
|2007.12.13 13:23
|close
|972
|0.50
|2.0401
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8283.34
|1945
|2007.12.13 13:24
|sell
|973
|0.50
|2.0398
|0.0000
|0.0000
|1946
|2007.12.13 13:30
|close
|973
|0.50
|2.0388
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8288.34
|1947
|2007.12.13 13:30
|sell
|974
|0.50
|2.0383
|0.0000
|0.0000
|1948
|2007.12.13 13:36
|sell
|975
|1.00
|2.0398
|0.0000
|0.0000
|1949
|2007.12.13 13:40
|close
|975
|1.00
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8297.34
|1950
|2007.12.13 13:40
|close
|974
|0.50
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8294.34
|1951
|2007.12.13 13:41
|sell
|976
|0.50
|2.0386
|0.0000
|0.0000
|1952
|2007.12.13 14:33
|sell
|977
|1.00
|2.0408
|0.0000
|0.0000
|1953
|2007.12.13 14:45
|close
|977
|1.00
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8305.34
|1954
|2007.12.13 14:45
|close
|976
|0.50
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|8299.84
|1955
|2007.12.13 14:45
|sell
|978
|0.50
|2.0394
|0.0000
|0.0000
|1956
|2007.12.13 15:29
|close
|978
|0.50
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8304.84
|1957
|2007.12.13 15:29
|sell
|979
|0.50
|2.0381
|0.0000
|0.0000
|1958
|2007.12.13 15:36
|close
|979
|0.50
|2.0371
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8309.84
|1959
|2007.12.13 15:36
|sell
|980
|0.50
|2.0366
|0.0000
|0.0000
|1960
|2007.12.13 15:37
|close
|980
|0.50
|2.0356
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8314.84
|1961
|2007.12.13 15:37
|sell
|981
|0.50
|2.0351
|0.0000
|0.0000
|1962
|2007.12.13 15:42
|sell
|982
|1.00
|2.0366
|0.0000
|0.0000
|1963
|2007.12.13 15:45
|close
|982
|1.00
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8323.84
|1964
|2007.12.13 15:45
|close
|981
|0.50
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8320.84
|1965
|2007.12.13 15:45
|sell
|983
|0.50
|2.0354
|0.0000
|0.0000
|1966
|2007.12.13 16:07
|sell
|984
|1.00
|2.0369
|0.0000
|0.0000
|1967
|2007.12.13 16:24
|close
|984
|1.00
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8329.84
|1968
|2007.12.13 16:24
|close
|983
|0.50
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8326.84
|1969
|2007.12.13 16:24
|sell
|985
|0.50
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|1970
|2007.12.13 16:49
|sell
|986
|1.00
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|1971
|2007.12.14 00:17
|buy
|987
|0.50
|2.0437
|0.0000
|0.0000
|1972
|2007.12.14 01:30
|sell
|988
|2.00
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|1973
|2007.12.14 08:14
|close
|988
|2.00
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|54.00
|8380.84
|1974
|2007.12.14 08:14
|close
|987
|0.50
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|-28.50
|8352.34
|1975
|2007.12.14 08:14
|close
|986
|1.00
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|-5.87
|8346.47
|1976
|2007.12.14 08:14
|close
|985
|0.50
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|-13.94
|8332.53
|1977
|2007.12.14 08:14
|sell
|989
|0.50
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|1978
|2007.12.14 09:12
|close
|989
|0.50
|2.0369
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8337.53
|1979
|2007.12.14 09:12
|sell
|990
|0.50
|2.0363
|0.0000
|0.0000
|1980
|2007.12.14 09:21
|close
|990
|0.50
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8342.53
|1981
|2007.12.14 09:21
|sell
|991
|0.50
|2.0347
|0.0000
|0.0000
|1982
|2007.12.14 09:55
|close
|991
|0.50
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8347.53
|1983
|2007.12.14 09:55
|sell
|992
|0.50
|2.0332
|0.0000
|0.0000
|1984
|2007.12.14 09:58
|close
|992
|0.50
|2.0322
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8352.53
|1985
|2007.12.14 09:58
|sell
|993
|0.50
|2.0317
|0.0000
|0.0000
|1986
|2007.12.14 10:07
|close
|993
|0.50
|2.0306
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8358.03
|1987
|2007.12.14 10:07
|sell
|994
|0.50
|2.0303
|0.0000
|0.0000
|1988
|2007.12.14 10:42
|close
|994
|0.50
|2.0293
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8363.03
|1989
|2007.12.14 10:42
|sell
|995
|0.50
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|1990
|2007.12.14 11:16
|close
|995
|0.50
|2.0279
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8368.53
|1991
|2007.12.14 11:16
|sell
|996
|0.50
|2.0273
|0.0000
|0.0000
|1992
|2007.12.14 11:24
|close
|996
|0.50
|2.0262
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8374.03
|1993
|2007.12.14 11:24
|sell
|997
|0.50
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|1994
|2007.12.14 11:27
|close
|997
|0.50
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8379.03
|1995
|2007.12.14 11:27
|sell
|998
|0.50
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|1996
|2007.12.14 11:31
|sell
|999
|1.00
|2.0256
|0.0000
|0.0000
|1997
|2007.12.14 11:35
|close
|999
|1.00
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8388.03
|1998
|2007.12.14 11:35
|close
|998
|0.50
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8385.03
|1999
|2007.12.14 11:35
|sell
|1000
|0.50
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|2000
|2007.12.14 12:19
|sell
|1001
|1.00
|2.0266
|0.0000
|0.0000
|2001
|2007.12.14 12:20
|close
|1001
|1.00
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8397.03
|2002
|2007.12.14 12:20
|close
|1000
|0.50
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|-6.50
|8390.53
|2003
|2007.12.14 12:20
|sell
|1002
|0.50
|2.0249
|0.0000
|0.0000
|2004
|2007.12.14 12:40
|sell
|1003
|1.00
|2.0264
|0.0000
|0.0000
|2005
|2007.12.14 12:43
|close
|1003
|1.00
|2.0255
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8399.53
|2006
|2007.12.14 12:43
|close
|1002
|0.50
|2.0255
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8396.53
|2007
|2007.12.14 12:43
|sell
|1004
|0.50
|2.0252
|0.0000
|0.0000
|2008
|2007.12.14 12:45
|close
|1004
|0.50
|2.0242
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8401.53
|2009
|2007.12.14 12:45
|sell
|1005
|0.50
|2.0239
|0.0000
|0.0000
|2010
|2007.12.14 13:18
|sell
|1006
|1.00
|2.0266
|0.0000
|0.0000
|2011
|2007.12.14 13:30
|close
|1006
|1.00
|2.0253
|0.0000
|0.0000
|13.00
|8414.53
|2012
|2007.12.14 13:30
|close
|1005
|0.50
|2.0253
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8407.53
|2013
|2007.12.14 13:30
|sell
|1007
|0.50
|2.0248
|0.0000
|0.0000
|2014
|2007.12.14 13:32
|close
|1007
|0.50
|2.0238
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8412.53
|2015
|2007.12.14 13:32
|sell
|1008
|0.50
|2.0233
|0.0000
|0.0000
|2016
|2007.12.14 13:33
|close
|1008
|0.50
|2.0223
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8417.53
|2017
|2007.12.14 13:33
|sell
|1009
|0.50
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|2018
|2007.12.14 13:35
|sell
|1010
|1.00
|2.0232
|0.0000
|0.0000
|2019
|2007.12.14 13:36
|sell
|1011
|2.00
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|2020
|2007.12.14 14:36
|close
|1011
|2.00
|2.0237
|0.0000
|0.0000
|20.00
|8437.53
|2021
|2007.12.14 14:36
|close
|1010
|1.00
|2.0237
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8432.53
|2022
|2007.12.14 14:36
|close
|1009
|0.50
|2.0237
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|8422.53
|2023
|2007.12.14 14:36
|sell
|1012
|0.50
|2.0232
|0.0000
|0.0000
|2024
|2007.12.14 15:00
|close
|1012
|0.50
|2.0222
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8427.53
|2025
|2007.12.14 15:00
|sell
|1013
|0.50
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|2026
|2007.12.14 15:06
|close
|1013
|0.50
|2.0206
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8433.03
|2027
|2007.12.14 15:06
|sell
|1014
|0.50
|2.0201
|0.0000
|0.0000
|2028
|2007.12.14 15:08
|sell
|1015
|1.00
|2.0216
|0.0000
|0.0000
|2029
|2007.12.14 15:17
|close
|1015
|1.00
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8442.03
|2030
|2007.12.14 15:17
|close
|1014
|0.50
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8439.03
|2031
|2007.12.14 15:18
|sell
|1016
|0.50
|2.0201
|0.0000
|0.0000
|2032
|2007.12.14 16:22
|sell
|1017
|1.00
|2.0216
|0.0000
|0.0000
|2033
|2007.12.14 16:42
|close
|1017
|1.00
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8448.03
|2034
|2007.12.14 16:42
|close
|1016
|0.50
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8445.03
|2035
|2007.12.14 16:42
|sell
|1018
|0.50
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|2036
|2007.12.14 16:47
|close
|1018
|0.50
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8450.03
|2037
|2007.12.14 16:47
|sell
|1019
|0.50
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|2038
|2007.12.14 17:36
|sell
|1020
|1.00
|2.0206
|0.0000
|0.0000
|2039
|2007.12.14 18:31
|close
|1020
|1.00
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8459.03
|2040
|2007.12.14 18:31
|close
|1019
|0.50
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8456.03
|2041
|2007.12.14 18:31
|sell
|1021
|0.50
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|2042
|2007.12.14 18:40
|close
|1021
|0.50
|2.0184
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8461.03
|2043
|2007.12.14 18:40
|sell
|1022
|0.50
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|2044
|2007.12.14 18:53
|close
|1022
|0.50
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8466.03
|2045
|2007.12.14 18:53
|sell
|1023
|0.50
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|2046
|2007.12.14 19:35
|close
|1023
|0.50
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8471.03
|2047
|2007.12.14 19:36
|sell
|1024
|0.50
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|2048
|2007.12.17 00:47
|buy
|1025
|0.50
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|2049
|2007.12.18 00:15
|sell
|1026
|1.00
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|2050
|2007.12.18 04:50
|close
|1026
|1.00
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|23.00
|8494.03
|2051
|2007.12.18 04:50
|close
|1025
|0.50
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|-6.26
|8487.77
|2052
|2007.12.18 04:50
|close
|1024
|0.50
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|-10.87
|8476.90
|2053
|2007.12.18 04:50
|sell
|1027
|0.50
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2054
|2007.12.18 04:55
|sell
|1028
|1.00
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|2055
|2007.12.18 07:01
|buy
|1029
|0.50
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|2056
|2007.12.18 07:45
|sell
|1030
|2.00
|2.0198
|0.0000
|0.0000
|2057
|2007.12.18 08:22
|close
|1030
|2.00
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|34.00
|8510.90
|2058
|2007.12.18 08:22
|close
|1029
|0.50
|2.0177
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|8488.90
|2059
|2007.12.18 08:22
|close
|1028
|1.00
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|1.00
|8489.90
|2060
|2007.12.18 08:22
|close
|1027
|0.50
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8482.90
|2061
|2007.12.18 08:22
|sell
|1031
|0.50
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2062
|2007.12.18 09:30
|close
|1031
|0.50
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8487.90
|2063
|2007.12.18 09:45
|sell
|1032
|0.50
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|2064
|2007.12.18 10:01
|close
|1032
|0.50
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8492.90
|2065
|2007.12.18 10:01
|sell
|1033
|0.50
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|2066
|2007.12.18 10:03
|close
|1033
|0.50
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8498.40
|2067
|2007.12.18 10:03
|sell
|1034
|0.50
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|2068
|2007.12.18 10:21
|sell
|1035
|1.00
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|2069
|2007.12.18 10:32
|close
|1035
|1.00
|2.0122
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8507.40
|2070
|2007.12.18 10:32
|close
|1034
|0.50
|2.0122
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8504.40
|2071
|2007.12.18 10:32
|sell
|1036
|0.50
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|2072
|2007.12.18 10:58
|sell
|1037
|1.00
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|2073
|2007.12.18 12:02
|sell
|1038
|2.00
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|2074
|2007.12.18 16:30
|sell
|1039
|4.00
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|2075
|2007.12.18 16:46
|close
|1039
|4.00
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|60.00
|8564.40
|2076
|2007.12.18 16:46
|close
|1038
|2.00
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8552.40
|2077
|2007.12.18 16:46
|close
|1037
|1.00
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|8531.40
|2078
|2007.12.18 16:46
|close
|1036
|0.50
|2.0153
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|8513.40
|2079
|2007.12.18 16:46
|sell
|1040
|0.50
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|2080
|2007.12.18 16:49
|close
|1040
|0.50
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8518.90
|2081
|2007.12.18 16:49
|sell
|1041
|0.50
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|2082
|2007.12.18 17:22
|close
|1041
|0.50
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8523.90
|2083
|2007.12.18 17:22
|sell
|1042
|0.50
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|2084
|2007.12.18 19:48
|sell
|1043
|1.00
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|2085
|2007.12.18 20:18
|close
|1043
|1.00
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8532.90
|2086
|2007.12.18 20:18
|close
|1042
|0.50
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8529.90
|2087
|2007.12.18 20:18
|sell
|1044
|0.50
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|2088
|2007.12.19 01:00
|sell
|1045
|1.00
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|2089
|2007.12.19 01:13
|close
|1045
|1.00
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|17.00
|8546.90
|2090
|2007.12.19 01:13
|close
|1044
|0.50
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|-6.93
|8539.97
|2091
|2007.12.19 01:13
|sell
|1046
|0.50
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2092
|2007.12.19 02:21
|sell
|1047
|1.00
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|2093
|2007.12.19 06:30
|close
|1047
|1.00
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8548.97
|2094
|2007.12.19 06:30
|close
|1046
|0.50
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8545.97
|2095
|2007.12.19 06:30
|sell
|1048
|0.50
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|2096
|2007.12.19 06:52
|close
|1048
|0.50
|2.0120
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8550.97
|2097
|2007.12.19 06:52
|sell
|1049
|0.50
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|2098
|2007.12.19 07:00
|close
|1049
|0.50
|2.0107
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8555.97
|2099
|2007.12.19 07:00
|sell
|1050
|0.50
|2.0102
|0.0000
|0.0000
|2100
|2007.12.19 07:24
|sell
|1051
|1.00
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|2101
|2007.12.19 08:18
|close
|1051
|1.00
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8564.97
|2102
|2007.12.19 08:18
|close
|1050
|0.50
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|8561.47
|2103
|2007.12.19 08:18
|sell
|1052
|0.50
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|2104
|2007.12.19 09:37
|close
|1052
|0.50
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8566.97
|2105
|2007.12.19 09:45
|sell
|1053
|0.50
|2.0083
|0.0000
|0.0000
|2106
|2007.12.19 09:50
|close
|1053
|0.50
|2.0072
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8572.47
|2107
|2007.12.19 09:50
|sell
|1054
|0.50
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|2108
|2007.12.19 09:51
|sell
|1055
|1.00
|2.0081
|0.0000
|0.0000
|2109
|2007.12.19 09:55
|close
|1055
|1.00
|2.0072
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8581.47
|2110
|2007.12.19 09:55
|close
|1054
|0.50
|2.0072
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8578.47
|2111
|2007.12.19 09:55
|sell
|1056
|0.50
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|2112
|2007.12.19 10:49
|close
|1056
|0.50
|2.0056
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8583.47
|2113
|2007.12.19 10:49
|sell
|1057
|0.50
|2.0051
|0.0000
|0.0000
|2114
|2007.12.19 11:49
|close
|1057
|0.50
|2.0041
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8588.47
|2115
|2007.12.19 11:49
|sell
|1058
|0.50
|2.0038
|0.0000
|0.0000
|2116
|2007.12.19 12:35
|sell
|1059
|1.00
|2.0053
|0.0000
|0.0000
|2117
|2007.12.19 12:50
|close
|1059
|1.00
|2.0044
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8597.47
|2118
|2007.12.19 12:50
|close
|1058
|0.50
|2.0044
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8594.47
|2119
|2007.12.19 12:50
|sell
|1060
|0.50
|2.0041
|0.0000
|0.0000
|2120
|2007.12.19 16:02
|close
|1060
|0.50
|2.0031
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8599.47
|2121
|2007.12.19 16:02
|sell
|1061
|0.50
|2.0026
|0.0000
|0.0000
|2122
|2007.12.19 16:04
|close
|1061
|0.50
|2.0016
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8604.47
|2123
|2007.12.19 16:04
|sell
|1062
|0.50
|2.0013
|0.0000
|0.0000
|2124
|2007.12.19 16:05
|close
|1062
|0.50
|2.0003
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8609.47
|2125
|2007.12.19 16:05
|sell
|1063
|0.50
|1.9998
|0.0000
|0.0000
|2126
|2007.12.19 16:22
|close
|1063
|0.50
|1.9988
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8614.47
|2127
|2007.12.19 16:22
|sell
|1064
|0.50
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|2128
|2007.12.19 16:32
|close
|1064
|0.50
|1.9975
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8619.47
|2129
|2007.12.19 16:32
|sell
|1065
|0.50
|1.9969
|0.0000
|0.0000
|2130
|2007.12.19 16:36
|close
|1065
|0.50
|1.9958
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8624.97
|2131
|2007.12.19 16:37
|sell
|1066
|0.50
|1.9953
|0.0000
|0.0000
|2132
|2007.12.19 16:39
|sell
|1067
|1.00
|1.9969
|0.0000
|0.0000
|2133
|2007.12.19 16:55
|close
|1067
|1.00
|1.9960
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8633.97
|2134
|2007.12.19 16:55
|close
|1066
|0.50
|1.9960
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|8630.47
|2135
|2007.12.19 16:55
|sell
|1068
|0.50
|1.9955
|0.0000
|0.0000
|2136
|2007.12.19 16:58
|close
|1068
|0.50
|1.9945
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8635.47
|2137
|2007.12.19 16:58
|sell
|1069
|0.50
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2138
|2007.12.19 16:59
|close
|1069
|0.50
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8640.97
|2139
|2007.12.19 16:59
|sell
|1070
|0.50
|1.9928
|0.0000
|0.0000
|2140
|2007.12.19 17:01
|sell
|1071
|1.00
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|2141
|2007.12.19 17:01
|sell
|1072
|2.00
|1.9959
|0.0000
|0.0000
|2142
|2007.12.19 17:05
|close
|1072
|2.00
|1.9948
|0.0000
|0.0000
|22.00
|8662.97
|2143
|2007.12.19 17:05
|close
|1071
|1.00
|1.9948
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8658.97
|2144
|2007.12.19 17:05
|close
|1070
|0.50
|1.9948
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|8648.97
|2145
|2007.12.19 17:05
|sell
|1073
|0.50
|1.9945
|0.0000
|0.0000
|2146
|2007.12.19 17:52
|sell
|1074
|1.00
|1.9962
|0.0000
|0.0000
|2147
|2007.12.20 00:15
|buy
|1075
|0.50
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|2148
|2007.12.20 06:54
|close
|1075
|0.50
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|8622.97
|2149
|2007.12.20 06:54
|close
|1074
|1.00
|1.9933
|0.0000
|0.0000
|26.39
|8649.36
|2150
|2007.12.20 06:54
|close
|1073
|0.50
|1.9933
|0.0000
|0.0000
|4.70
|8654.05
|2151
|2007.12.20 06:54
|sell
|1076
|0.50
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|2152
|2007.12.20 08:01
|sell
|1077
|1.00
|1.9946
|0.0000
|0.0000
|2153
|2007.12.20 08:10
|close
|1077
|1.00
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8663.05
|2154
|2007.12.20 08:10
|close
|1076
|0.50
|1.9937
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|8659.55
|2155
|2007.12.20 08:10
|sell
|1078
|0.50
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|2156
|2007.12.20 08:16
|close
|1078
|0.50
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8664.55
|2157
|2007.12.20 08:16
|sell
|1079
|0.50
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|2158
|2007.12.20 08:19
|close
|1079
|0.50
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8669.55
|2159
|2007.12.20 08:19
|sell
|1080
|0.50
|1.9906
|0.0000
|0.0000
|2160
|2007.12.20 08:21
|close
|1080
|0.50
|1.9896
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8674.55
|2161
|2007.12.20 08:21
|sell
|1081
|0.50
|1.9893
|0.0000
|0.0000
|2162
|2007.12.20 08:23
|close
|1081
|0.50
|1.9883
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8679.55
|2163
|2007.12.20 08:23
|sell
|1082
|0.50
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2164
|2007.12.20 08:23
|sell
|1083
|1.00
|1.9894
|0.0000
|0.0000
|2165
|2007.12.20 08:23
|sell
|1084
|2.00
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|2166
|2007.12.20 09:19
|sell
|1085
|4.00
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|2167
|2007.12.20 09:30
|close
|1085
|4.00
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|52.00
|8731.55
|2168
|2007.12.20 09:30
|close
|1084
|2.00
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8725.55
|2169
|2007.12.20 09:30
|close
|1083
|1.00
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|8706.55
|2170
|2007.12.20 09:30
|close
|1082
|0.50
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|-17.50
|8689.05
|2171
|2007.12.20 09:31
|sell
|1086
|0.50
|1.9911
|0.0000
|0.0000
|2172
|2007.12.20 10:00
|sell
|1087
|1.00
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|2173
|2007.12.20 10:19
|close
|1087
|1.00
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8698.05
|2174
|2007.12.20 10:19
|close
|1086
|0.50
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|8694.55
|2175
|2007.12.20 10:19
|sell
|1088
|0.50
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|2176
|2007.12.20 10:20
|close
|1088
|0.50
|1.9902
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8700.05
|2177
|2007.12.20 10:20
|sell
|1089
|0.50
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2178
|2007.12.20 10:23
|sell
|1090
|1.00
|1.9914
|0.0000
|0.0000
|2179
|2007.12.20 10:42
|close
|1090
|1.00
|1.9905
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8709.05
|2180
|2007.12.20 10:42
|close
|1089
|0.50
|1.9905
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8706.05
|2181
|2007.12.20 10:42
|sell
|1091
|0.50
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2182
|2007.12.20 11:02
|close
|1091
|0.50
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8711.05
|2183
|2007.12.20 11:02
|sell
|1092
|0.50
|1.9887
|0.0000
|0.0000
|2184
|2007.12.20 11:36
|close
|1092
|0.50
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8716.55
|2185
|2007.12.20 11:36
|sell
|1093
|0.50
|1.9870
|0.0000
|0.0000
|2186
|2007.12.20 11:38
|sell
|1094
|1.00
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|2187
|2007.12.20 11:59
|close
|1094
|1.00
|1.9877
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8725.55
|2188
|2007.12.20 11:59
|close
|1093
|0.50
|1.9877
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|8722.05
|2189
|2007.12.20 11:59
|sell
|1095
|0.50
|1.9874
|0.0000
|0.0000
|2190
|2007.12.20 12:51
|sell
|1096
|1.00
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|2191
|2007.12.20 12:57
|close
|1096
|1.00
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8732.05
|2192
|2007.12.20 12:57
|close
|1095
|0.50
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|8728.55
|2193
|2007.12.20 12:57
|sell
|1097
|0.50
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2194
|2007.12.20 13:17
|sell
|1098
|1.00
|1.9893
|0.0000
|0.0000
|2195
|2007.12.20 13:33
|close
|1098
|1.00
|1.9884
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8737.55
|2196
|2007.12.20 13:33
|close
|1097
|0.50
|1.9884
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8734.55
|2197
|2007.12.20 13:34
|sell
|1099
|0.50
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|2198
|2007.12.20 14:25
|close
|1099
|0.50
|1.9871
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8739.55
|2199
|2007.12.20 14:30
|sell
|1100
|0.50
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|2200
|2007.12.20 14:50
|close
|1100
|0.50
|1.9865
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8744.55
|2201
|2007.12.20 14:50
|sell
|1101
|0.50
|1.9862
|0.0000
|0.0000
|2202
|2007.12.20 15:03
|close
|1101
|0.50
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8749.55
|2203
|2007.12.20 15:03
|sell
|1102
|0.50
|1.9846
|0.0000
|0.0000
|2204
|2007.12.20 15:06
|close
|1102
|0.50
|1.9836
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8754.55
|2205
|2007.12.20 15:06
|sell
|1103
|0.50
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2206
|2007.12.20 15:14
|close
|1103
|0.50
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8759.55
|2207
|2007.12.20 15:14
|sell
|1104
|0.50
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|2208
|2007.12.20 15:47
|sell
|1105
|1.00
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2209
|2007.12.20 15:59
|close
|1105
|1.00
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8769.55
|2210
|2007.12.20 15:59
|close
|1104
|0.50
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|8767.05
|2211
|2007.12.20 15:59
|sell
|1106
|0.50
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|2212
|2007.12.20 17:43
|sell
|1107
|1.00
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|2213
|2007.12.20 19:16
|close
|1107
|1.00
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8776.05
|2214
|2007.12.20 19:16
|close
|1106
|0.50
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|8772.55
|2215
|2007.12.20 19:17
|sell
|1108
|0.50
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|2216
|2007.12.21 00:49
|buy
|1109
|0.50
|1.9848
|0.0000
|0.0000
|2217
|2007.12.21 09:30
|sell
|1110
|1.00
|1.9833
|0.0000
|0.0000
|2218
|2007.12.24 09:25
|close
|1110
|1.00
|1.9809
|0.0000
|0.0000
|23.13
|8795.68
|2219
|2007.12.24 09:25
|close
|1109
|0.50
|1.9805
|0.0000
|0.0000
|-21.26
|8774.42
|2220
|2007.12.24 09:25
|close
|1108
|0.50
|1.9809
|0.0000
|0.0000
|3.63
|8778.05
|2221
|2007.12.24 09:26
|sell
|1111
|0.50
|1.9809
|0.0000
|0.0000
|2222
|2007.12.24 13:39
|close
|1111
|0.50
|1.9799
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8783.05
|2223
|2007.12.24 13:39
|sell
|1112
|0.50
|1.9796
|0.0000
|0.0000
|2224
|2007.12.24 13:42
|close
|1112
|0.50
|1.9786
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8788.05
|2225
|2007.12.24 13:42
|sell
|1113
|0.50
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|2226
|2007.12.24 13:44
|close
|1113
|0.50
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8793.05
|2227
|2007.12.24 13:44
|sell
|1114
|0.50
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|2228
|2007.12.26 06:30
|buy
|1115
|0.50
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|2229
|2007.12.28 14:00
|sell
|1116
|1.00
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|2230
|2007.12.28 14:55
|close
|1116
|1.00
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|32.00
|8825.05
|2231
|2007.12.28 14:55
|close
|1115
|0.50
|1.9905
|0.0000
|0.0000
|48.45
|8873.50
|2232
|2007.12.28 14:55
|close
|1114
|0.50
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|-74.61
|8798.89
|2233
|2007.12.28 14:55
|sell
|1117
|0.50
|1.9904
|0.0000
|0.0000
|2234
|2007.12.28 15:00
|sell
|1118
|1.00
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|2235
|2007.12.28 15:20
|sell
|1119
|2.00
|1.9940
|0.0000
|0.0000
|2236
|2007.12.28 16:56
|close
|1119
|2.00
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|26.00
|8824.89
|2237
|2007.12.28 16:56
|close
|1118
|1.00
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|8816.89
|2238
|2007.12.28 16:56
|close
|1117
|0.50
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|-11.50
|8805.39
|2239
|2007.12.28 17:00
|sell
|1120
|0.50
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|2240
|2007.12.28 17:16
|close
|1120
|0.50
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8810.89
|2241
|2007.12.28 17:17
|sell
|1121
|0.50
|1.9911
|0.0000
|0.0000
|2242
|2007.12.28 17:59
|sell
|1122
|1.00
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|2243
|2007.12.28 18:06
|close
|1122
|1.00
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8819.89
|2244
|2007.12.28 18:06
|close
|1121
|0.50
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|8816.39
|2245
|2007.12.28 18:07
|sell
|1123
|0.50
|1.9915
|0.0000
|0.0000
|2246
|2007.12.30 23:47
|buy
|1124
|0.50
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|2247
|2007.12.31 02:00
|sell
|1125
|1.00
|1.9962
|0.0000
|0.0000
|2248
|2007.12.31 09:43
|sell
|1126
|2.00
|1.9977
|0.0000
|0.0000
|2249
|2007.12.31 15:44
|close
|1126
|2.00
|1.9957
|0.0000
|0.0000
|40.00
|8856.39
|2250
|2007.12.31 15:44
|close
|1125
|1.00
|1.9957
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8861.39
|2251
|2007.12.31 15:44
|close
|1124
|0.50
|1.9953
|0.0000
|0.0000
|-13.76
|8847.63
|2252
|2007.12.31 15:44
|close
|1123
|0.50
|1.9957
|0.0000
|0.0000
|-21.43
|8826.19
|2253
|2007.12.31 15:44
|sell
|1127
|0.50
|1.9954
|0.0000
|0.0000
|2254
|2007.12.31 15:48
|close
|1127
|0.50
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8831.19
|2255
|2007.12.31 15:48
|sell
|1128
|0.50
|1.9938
|0.0000
|0.0000
|2256
|2007.12.31 15:49
|close
|1128
|0.50
|1.9928
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8836.19
|2257
|2007.12.31 15:49
|sell
|1129
|0.50
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|2258
|2007.12.31 15:59
|close
|1129
|0.50
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8841.19
|2259
|2007.12.31 15:59
|sell
|1130
|0.50
|1.9908
|0.0000
|0.0000
|2260
|2007.12.31 16:01
|close
|1130
|0.50
|1.9898
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8846.19
|2261
|2007.12.31 16:01
|sell
|1131
|0.50
|1.9892
|0.0000
|0.0000
|2262
|2007.12.31 16:01
|close
|1131
|0.50
|1.9882
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8851.19
|2263
|2007.12.31 16:01
|sell
|1132
|0.50
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|2264
|2007.12.31 16:18
|close
|1132
|0.50
|1.9866
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8856.19
|2265
|2007.12.31 16:18
|sell
|1133
|0.50
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|2266
|2007.12.31 16:19
|close
|1133
|0.50
|1.9851
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8861.19
|2267
|2007.12.31 16:19
|sell
|1134
|0.50
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|2268
|2007.12.31 16:21
|close
|1134
|0.50
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8866.19
|2269
|2007.12.31 16:21
|sell
|1135
|0.50
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|2270
|2007.12.31 16:21
|close
|1135
|0.50
|1.9822
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8871.19
|2271
|2007.12.31 16:21
|sell
|1136
|0.50
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|2272
|2007.12.31 16:24
|sell
|1137
|1.00
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2273
|2007.12.31 16:26
|sell
|1138
|2.00
|1.9849
|0.0000
|0.0000
|2274
|2007.12.31 16:39
|close
|1138
|2.00
|1.9839
|0.0000
|0.0000
|20.00
|8891.19
|2275
|2007.12.31 16:39
|close
|1137
|1.00
|1.9839
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8886.19
|2276
|2007.12.31 16:39
|close
|1136
|0.50
|1.9839
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|8876.19
|2277
|2007.12.31 16:39
|sell
|1139
|0.50
|1.9836
|0.0000
|0.0000
|2278
|2007.12.31 16:40
|close
|1139
|0.50
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8881.19
|2279
|2007.12.31 16:40
|sell
|1140
|0.50
|1.9820
|0.0000
|0.0000
|2280
|2007.12.31 16:43
|sell
|1141
|1.00
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|2281
|2007.12.31 17:12
|close
|1141
|1.00
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8890.19
|2282
|2007.12.31 17:12
|close
|1140
|0.50
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8887.19
|2283
|2007.12.31 17:12
|sell
|1142
|0.50
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|2284
|2007.12.31 18:56
|sell
|1143
|1.00
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|2285
|2008.01.02 06:00
|sell
|1144
|2.00
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|2286
|2008.01.02 07:35
|close
|1144
|2.00
|1.9859
|0.0000
|0.0000
|42.00
|8929.19
|2287
|2008.01.02 07:35
|close
|1143
|1.00
|1.9859
|0.0000
|0.0000
|-15.74
|8913.45
|2288
|2008.01.02 07:35
|close
|1142
|0.50
|1.9859
|0.0000
|0.0000
|-19.87
|8893.58
|2289
|2008.01.02 07:45
|sell
|1145
|0.50
|1.9839
|0.0000
|0.0000
|2290
|2008.01.02 07:48
|close
|1145
|0.50
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8899.08
|2291
|2008.01.02 07:48
|sell
|1146
|0.50
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|2292
|2008.01.02 08:00
|close
|1146
|0.50
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8904.08
|2293
|2008.01.02 08:01
|sell
|1147
|0.50
|1.9808
|0.0000
|0.0000
|2294
|2008.01.02 08:02
|close
|1147
|0.50
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8909.08
|2295
|2008.01.02 08:02
|sell
|1148
|0.50
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|2296
|2008.01.02 08:08
|sell
|1149
|1.00
|1.9809
|0.0000
|0.0000
|2297
|2008.01.02 09:00
|sell
|1150
|2.00
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2298
|2008.01.02 09:48
|sell
|1151
|4.00
|1.9849
|0.0000
|0.0000
|2299
|2008.01.02 10:17
|close
|1151
|4.00
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|56.00
|8965.08
|2300
|2008.01.02 10:17
|close
|1150
|2.00
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|8963.08
|2301
|2008.01.02 10:17
|close
|1149
|1.00
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|8937.08
|2302
|2008.01.02 10:17
|close
|1148
|0.50
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|8916.08
|2303
|2008.01.02 10:18
|sell
|1152
|0.50
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|2304
|2008.01.02 12:32
|sell
|1153
|1.00
|1.9848
|0.0000
|0.0000
|2305
|2008.01.02 12:42
|close
|1153
|1.00
|1.9837
|0.0000
|0.0000
|11.00
|8927.08
|2306
|2008.01.02 12:42
|close
|1152
|0.50
|1.9837
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|8924.58
|2307
|2008.01.02 12:42
|sell
|1154
|0.50
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2308
|2008.01.02 12:50
|close
|1154
|0.50
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8929.58
|2309
|2008.01.02 12:50
|sell
|1155
|0.50
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|2310
|2008.01.02 13:12
|close
|1155
|0.50
|1.9809
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8934.58
|2311
|2008.01.02 13:12
|sell
|1156
|0.50
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|2312
|2008.01.02 13:39
|close
|1156
|0.50
|1.9796
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8939.58
|2313
|2008.01.02 13:39
|sell
|1157
|0.50
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|2314
|2008.01.02 14:56
|close
|1157
|0.50
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8944.58
|2315
|2008.01.02 14:56
|sell
|1158
|0.50
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|2316
|2008.01.02 15:00
|sell
|1159
|1.00
|1.9792
|0.0000
|0.0000
|2317
|2008.01.02 15:10
|close
|1159
|1.00
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8953.58
|2318
|2008.01.02 15:10
|close
|1158
|0.50
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8950.58
|2319
|2008.01.02 15:11
|sell
|1160
|0.50
|1.9782
|0.0000
|0.0000
|2320
|2008.01.02 15:14
|sell
|1161
|1.00
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|2321
|2008.01.02 15:33
|sell
|1162
|2.00
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|2322
|2008.01.02 15:36
|close
|1162
|2.00
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|22.00
|8972.58
|2323
|2008.01.02 15:36
|close
|1161
|1.00
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8967.58
|2324
|2008.01.02 15:36
|close
|1160
|0.50
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|8957.58
|2325
|2008.01.02 15:36
|sell
|1163
|0.50
|1.9795
|0.0000
|0.0000
|2326
|2008.01.02 15:55
|close
|1163
|0.50
|1.9785
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8962.58
|2327
|2008.01.02 15:55
|sell
|1164
|0.50
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|2328
|2008.01.02 15:59
|sell
|1165
|1.00
|1.9796
|0.0000
|0.0000
|2329
|2008.01.03 00:13
|buy
|1166
|0.50
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|2330
|2008.01.03 03:31
|sell
|1167
|2.00
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|2331
|2008.01.03 08:14
|close
|1167
|2.00
|1.9794
|0.0000
|0.0000
|34.00
|8996.58
|2332
|2008.01.03 08:14
|close
|1166
|0.50
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|-19.50
|8977.08
|2333
|2008.01.03 08:14
|close
|1165
|1.00
|1.9794
|0.0000
|0.0000
|-0.61
|8976.47
|2334
|2008.01.03 08:14
|close
|1164
|0.50
|1.9794
|0.0000
|0.0000
|-8.30
|8968.17
|2335
|2008.01.03 08:14
|sell
|1168
|0.50
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|2336
|2008.01.03 08:33
|close
|1168
|0.50
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8973.67
|2337
|2008.01.03 08:34
|sell
|1169
|0.50
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|2338
|2008.01.03 08:38
|close
|1169
|0.50
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8978.67
|2339
|2008.01.03 08:38
|sell
|1170
|0.50
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|2340
|2008.01.03 08:42
|sell
|1171
|1.00
|1.9774
|0.0000
|0.0000
|2341
|2008.01.03 09:25
|close
|1171
|1.00
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8987.67
|2342
|2008.01.03 09:25
|close
|1170
|0.50
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8984.67
|2343
|2008.01.03 09:25
|sell
|1172
|0.50
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|2344
|2008.01.03 09:27
|close
|1172
|0.50
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8989.67
|2345
|2008.01.03 09:27
|sell
|1173
|0.50
|1.9749
|0.0000
|0.0000
|2346
|2008.01.03 09:41
|close
|1173
|0.50
|1.9738
|0.0000
|0.0000
|5.50
|8995.17
|2347
|2008.01.03 09:41
|sell
|1174
|0.50
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|2348
|2008.01.03 09:47
|close
|1174
|0.50
|1.9725
|0.0000
|0.0000
|5.00
|9000.17
|2349
|2008.01.03 09:47
|sell
|1175
|0.50
|1.9720
|0.0000
|0.0000
|2350
|2008.01.03 10:35
|sell
|1176
|1.00
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|2351
|2008.01.03 10:38
|close
|1176
|1.00
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9011.17
|2352
|2008.01.03 10:38
|close
|1175
|0.50
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9006.17
|2353
|2008.01.03 10:38
|sell
|1177
|0.50
|1.9724
|0.0000
|0.0000
|2354
|2008.01.03 11:19
|sell
|1178
|1.00
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|2355
|2008.01.03 11:43
|sell
|1179
|2.00
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|2356
|2008.01.03 12:36
|close
|1179
|2.00
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|24.00
|9030.17
|2357
|2008.01.03 12:36
|close
|1178
|1.00
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9024.17
|2358
|2008.01.03 12:36
|close
|1177
|0.50
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|-11.50
|9012.67
|2359
|2008.01.03 12:45
|sell
|1180
|0.50
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|2360
|2008.01.03 14:28
|sell
|1181
|1.00
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|2361
|2008.01.03 14:39
|close
|1181
|1.00
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|9.00
|9021.67
|2362
|2008.01.03 14:39
|close
|1180
|0.50
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|9018.17
|2363
|2008.01.03 14:39
|sell
|1182
|0.50
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|2364
|2008.01.03 14:57
|close
|1182
|0.50
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|5.00
|9023.17
|2365
|2008.01.03 14:57
|sell
|1183
|0.50
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|2366
|2008.01.03 15:01
|close
|1183
|0.50
|1.9731
|0.0000
|0.0000
|5.00
|9028.17
|2367
|2008.01.03 15:01
|sell
|1184
|0.50
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|2368
|2008.01.03 15:32
|sell
|1185
|1.00
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|2369
|2008.01.03 15:49
|close
|1185
|1.00
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9038.17
|2370
|2008.01.03 15:49
|close
|1184
|0.50
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9034.17
|2371
|2008.01.03 15:49
|sell
|1186
|0.50
|1.9731
|0.0000
|0.0000
|2372
|2008.01.03 15:52
|close
|1186
|0.50
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|5.00
|9039.17
|2373
|2008.01.03 15:52
|sell
|1187
|0.50
|1.9715
|0.0000
|0.0000
|2374
|2008.01.03 17:16
|sell
|1188
|1.00
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|2375
|2008.01.03 21:10
|close
|1188
|1.00
|1.9720
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9049.17
|2376
|2008.01.03 21:10
|close
|1187
|0.50
|1.9720
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|9046.67
|2377
|2008.01.03 21:10
|sell
|1189
|0.50
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|2378
|2008.01.03 21:54
|close
|1189
|0.50
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|5.00
|9051.67
|2379
|2008.01.03 21:54
|sell
|1190
|0.50
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|2380
|2008.01.03 23:00
|sell
|1191
|1.00
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|2381
|2008.01.04 04:48
|close
|1191
|1.00
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|10.13
|9061.80
|2382
|2008.01.04 04:48
|close
|1190
|0.50
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|-3.94
|9057.86
|2383
|2008.01.04 04:49
|sell
|1192
|0.50
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|2384
|2008.01.04 07:29
|close
|1192
|0.50
|1.9699
|0.0000
|0.0000
|5.00
|9062.86
|2385
|2008.01.04 07:29
|sell
|1193
|0.50
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|2386
|2008.01.04 07:30
|close
|1193
|0.50
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|5.00
|9067.86
|2387
|2008.01.04 07:30
|sell
|1194
|0.50
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|2388
|2008.01.04 08:05
|sell
|1195
|1.00
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|2389
|2008.01.04 08:09
|close
|1195
|1.00
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|9.00
|9076.86
|2390
|2008.01.04 08:09
|close
|1194
|0.50
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|9073.86
|2391
|2008.01.04 08:10
|sell
|1196
|0.50
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|2392
|2008.01.04 08:27
|sell
|1197
|1.00
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|2393
|2008.01.04 09:30
|sell
|1198
|2.00
|1.9725
|0.0000
|0.0000
|2394
|2008.01.04 09:44
|sell
|1199
|4.00
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|2395
|2008.01.04 10:00
|buy
|1200
|0.50
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|2396
|2008.01.04 14:59
|buy
|1201
|1.00
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|2397
|2008.01.04 15:01
|close
|1201
|1.00
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|9041.86
|2398
|2008.01.04 15:01
|close
|1200
|0.50
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|9017.86
|2399
|2008.01.04 15:01
|close
|1199
|4.00
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|104.00
|9121.86
|2400
|2008.01.04 15:01
|close
|1198
|2.00
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9119.86
|2401
|2008.01.04 15:01
|close
|1197
|1.00
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|9102.86
|2402
|2008.01.04 15:01
|close
|1196
|0.50
|1.9726
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9081.86
|2403
|2008.01.04 17:45
|sell
|1202
|0.50
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|2404
|2008.01.06 23:00
|sell
|1203
|1.00
|1.9738
|0.0000
|0.0000
|2405
|2008.01.06 23:15
|close
|1203
|1.00
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|9.00
|9090.86
|2406
|2008.01.06 23:15
|close
|1202
|0.50
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|-3.50
|9087.36
|2407
|2008.01.06 23:30
|sell
|1204
|0.50
|1.9720
|0.0000
|0.0000
|2408
|2008.01.07 01:32
|close
|1204
|0.50
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|5.57
|9092.93
|2409
|2008.01.07 01:33
|sell
|1205
|0.50
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|2410
|2008.01.07 02:36
|close
|1205
|0.50
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|5.50
|9098.43
|2411
|2008.01.07 02:36
|sell
|1206
|0.50
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|2412
|2008.01.07 07:45
|close
|1206
|0.50
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|5.00
|9103.43
|2413
|2008.01.07 07:45
|sell
|1207
|0.50
|1.9674
|0.0000
|0.0000
|2414
|2008.01.07 07:49
|close
|1207
|0.50
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|5.50
|9108.93
|2415
|2008.01.07 07:49
|sell
|1208
|0.50
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|2416
|2008.01.07 09:01
|buy
|1209
|0.50
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|2417
|2008.01.07 10:45
|sell
|1210
|1.00
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|2418
|2008.01.07 23:59
|close at stop
|1210
|1.00
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|35.00
|9143.93
|2419
|2008.01.07 23:59
|close at stop
|1209
|0.50
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|9110.93
|2420
|2008.01.07 23:59
|close at stop
|1208
|0.50
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9105.93