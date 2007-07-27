Strategy Tester Report
Pipmaker_V10
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 208)

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2007.07.01 22:00 - 2008.01.08 00:00 (2007.07.01 - 2008.01.08)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.5; LotIncrement=0; Multiplier=0; ProfitTarget=5; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=5; MaximumSellOrders=5; SLTotalinDollar=10000;
Bars in test17493Ticks modelled1376620Modelling quality87.52%
Initial deposit5000.00
Total net profit4105.93Gross profit11977.59Gross loss-7871.66
Profit factor1.52Expected payoff3.39
Absolute drawdown976.61Maximal drawdown1717.47 (28.48%)Relative drawdown28.48% (1717.47)
Total trades1210Short positions (won %)563 (64.12%)Long positions (won %)647 (66.92%)
Profit trades (% of total)794 (65.62%)Loss trades (% of total)416 (34.38%)
Largestprofit trade408.00loss trade-314.63
Averageprofit trade15.09loss trade-18.92
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (55.50)consecutive losses (loss in money)7 (-351.17)
Maximalconsecutive profit (count of wins)456.62 (6)consecutive loss (count of losses)-425.94 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.07.12 13:00sell10.502.03010.00000.0000
22007.07.12 13:02close10.502.02910.00000.00005.005005.00
32007.07.12 13:03sell20.502.02860.00000.0000
42007.07.12 13:33sell31.002.03020.00000.0000
52007.07.12 13:42close31.002.02930.00000.00009.005014.00
62007.07.12 13:42close20.502.02930.00000.0000-3.505010.50
72007.07.12 13:42sell40.502.02900.00000.0000
82007.07.12 13:45close40.502.02800.00000.00005.005015.50
92007.07.12 13:45sell50.502.02750.00000.0000
102007.07.12 15:17sell61.002.02900.00000.0000
112007.07.13 03:30buy70.502.02960.00000.0000
122007.07.13 06:39close70.502.02670.00000.0000-14.505001.00
132007.07.13 06:39close61.002.02710.00000.000018.135019.13
142007.07.13 06:39close50.502.02710.00000.00001.565020.69
152007.07.13 06:40sell80.502.02680.00000.0000
162007.07.13 08:01buy90.502.03110.00000.0000
172007.07.15 22:23sell101.002.03290.00000.0000
182007.07.17 00:30sell112.002.03580.00000.0000
192007.07.18 12:00sell124.002.04800.00000.0000
202007.07.19 00:30sell138.002.05250.00000.0000
212007.07.19 13:32close138.002.04740.00000.0000408.005428.69
222007.07.19 13:32close124.002.04740.00000.000013.565442.26
232007.07.19 13:32close112.002.04740.00000.0000-238.965203.30
242007.07.19 13:32close101.002.04740.00000.0000-150.225053.07
252007.07.19 13:32close90.502.04700.00000.000080.925134.00
262007.07.19 13:32close80.502.04740.00000.0000-105.615028.39
272007.07.19 13:33sell140.502.04690.00000.0000
282007.07.19 15:40sell151.002.04840.00000.0000
292007.07.20 01:15buy160.502.04950.00000.0000
302007.07.25 00:22sell172.002.05980.00000.0000
312007.07.25 07:57close172.002.05510.00000.000094.005122.39
322007.07.25 07:57close160.502.05470.00000.000026.715149.10
332007.07.25 07:57close151.002.05510.00000.0000-70.485078.62
342007.07.25 07:57close140.502.05510.00000.0000-42.745035.88
352007.07.25 07:57sell180.502.05480.00000.0000
362007.07.25 08:44close180.502.05380.00000.00005.005040.88
372007.07.25 08:44sell190.502.05350.00000.0000
382007.07.25 08:45close190.502.05250.00000.00005.005045.88
392007.07.25 08:45sell200.502.05220.00000.0000
402007.07.25 09:01close200.502.05120.00000.00005.005050.88
412007.07.25 09:01sell210.502.05070.00000.0000
422007.07.25 09:05sell221.002.05220.00000.0000
432007.07.25 10:34close221.002.05130.00000.00009.005059.88
442007.07.25 10:34close210.502.05130.00000.0000-3.005056.88
452007.07.25 10:35sell230.502.05090.00000.0000
462007.07.25 10:58sell241.002.05240.00000.0000
472007.07.25 14:44close241.002.05150.00000.00009.005065.88
482007.07.25 14:44close230.502.05150.00000.0000-3.005062.88
492007.07.25 14:45sell250.502.05100.00000.0000
502007.07.25 14:59close250.502.04990.00000.00005.505068.38
512007.07.25 14:59sell260.502.04960.00000.0000
522007.07.25 16:12sell271.002.05110.00000.0000
532007.07.25 22:15sell282.002.05260.00000.0000
542007.07.26 01:57close282.002.05130.00000.000020.785089.16
552007.07.26 01:57close271.002.05130.00000.0000-4.615084.55
562007.07.26 01:57close260.502.05130.00000.0000-9.805074.75
572007.07.26 01:57sell290.502.05100.00000.0000
582007.07.26 02:32close290.502.05000.00000.00005.005079.75
592007.07.26 02:32sell300.502.04950.00000.0000
602007.07.26 03:33sell311.002.05110.00000.0000
612007.07.26 05:55close311.002.05020.00000.00009.005088.75
622007.07.26 05:55close300.502.05020.00000.0000-3.505085.25
632007.07.26 06:00sell320.502.04990.00000.0000
642007.07.26 06:06close320.502.04890.00000.00005.005090.25
652007.07.26 06:06sell330.502.04860.00000.0000
662007.07.26 07:02sell341.002.05010.00000.0000
672007.07.26 08:45close341.002.04920.00000.00009.005099.25
682007.07.26 08:45close330.502.04920.00000.0000-3.005096.25
692007.07.26 08:45sell350.502.04890.00000.0000
702007.07.26 08:50close350.502.04790.00000.00005.005101.25
712007.07.26 08:50sell360.502.04740.00000.0000
722007.07.26 10:41sell371.002.04890.00000.0000
732007.07.26 11:06close371.002.04800.00000.00009.005110.25
742007.07.26 11:06close360.502.04800.00000.0000-3.005107.25
752007.07.26 11:06sell380.502.04750.00000.0000
762007.07.26 11:13close380.502.04650.00000.00005.005112.25
772007.07.26 11:13sell390.502.04620.00000.0000
782007.07.26 11:18close390.502.04520.00000.00005.005117.25
792007.07.26 11:18sell400.502.04490.00000.0000
802007.07.26 11:19close400.502.04390.00000.00005.005122.25
812007.07.26 11:19sell410.502.04360.00000.0000
822007.07.26 12:28sell421.002.04560.00000.0000
832007.07.26 12:37close421.002.04460.00000.000010.005132.25
842007.07.26 12:37close410.502.04460.00000.0000-5.005127.25
852007.07.26 12:37sell430.502.04430.00000.0000
862007.07.26 16:30buy440.502.05560.00000.0000
872007.07.26 18:30sell451.002.05010.00000.0000
882007.07.27 05:41close451.002.04360.00000.000064.135191.38
892007.07.27 05:41close440.502.04320.00000.0000-61.765129.62
902007.07.27 05:41close430.502.04360.00000.00003.065132.68
912007.07.27 05:41sell460.502.04330.00000.0000
922007.07.27 06:05close460.502.04230.00000.00005.005137.68
932007.07.27 06:05sell470.502.04200.00000.0000
942007.07.27 06:08close470.502.04100.00000.00005.005142.68
952007.07.27 06:08sell480.502.04070.00000.0000
962007.07.27 06:14close480.502.03970.00000.00005.005147.68
972007.07.27 06:14sell490.502.03940.00000.0000
982007.07.27 06:33sell501.002.04090.00000.0000
992007.07.27 06:37close501.002.04000.00000.00009.005156.68
1002007.07.27 06:37close490.502.04000.00000.0000-3.005153.68
1012007.07.27 06:38sell510.502.03950.00000.0000
1022007.07.27 06:42close510.502.03850.00000.00005.005158.68
1032007.07.27 06:43sell520.502.03820.00000.0000
1042007.07.27 07:05sell531.002.03990.00000.0000
1052007.07.27 07:14close531.002.03900.00000.00009.005167.68
1062007.07.27 07:14close520.502.03900.00000.0000-4.005163.68
1072007.07.27 07:15sell540.502.03870.00000.0000
1082007.07.27 07:27close540.502.03770.00000.00005.005168.68
1092007.07.27 07:27sell550.502.03720.00000.0000
1102007.07.27 07:32close550.502.03620.00000.00005.005173.68
1112007.07.27 07:32sell560.502.03570.00000.0000
1122007.07.27 07:56sell571.002.03770.00000.0000
1132007.07.27 08:15close571.002.03670.00000.000010.005183.68
1142007.07.27 08:15close560.502.03670.00000.0000-5.005178.68
1152007.07.27 08:15sell580.502.03620.00000.0000
1162007.07.27 08:41sell591.002.03830.00000.0000
1172007.07.27 08:44close591.002.03720.00000.000011.005189.68
1182007.07.27 08:44close580.502.03720.00000.0000-5.005184.68
1192007.07.27 08:44sell600.502.03690.00000.0000
1202007.07.27 09:33close600.502.03590.00000.00005.005189.68
1212007.07.27 09:33sell610.502.03560.00000.0000
1222007.07.27 09:54close610.502.03460.00000.00005.005194.68
1232007.07.27 09:54sell620.502.03410.00000.0000
1242007.07.27 10:29close620.502.03300.00000.00005.505200.18
1252007.07.27 10:29sell630.502.03240.00000.0000
1262007.07.27 10:37close630.502.03140.00000.00005.005205.18
1272007.07.27 10:37sell640.502.03110.00000.0000
1282007.07.27 11:06close640.502.03010.00000.00005.005210.18
1292007.07.27 11:06sell650.502.02960.00000.0000
1302007.07.27 11:07close650.502.02860.00000.00005.005215.18
1312007.07.27 11:07sell660.502.02810.00000.0000
1322007.07.27 11:18sell671.002.02960.00000.0000
1332007.07.27 11:23close671.002.02870.00000.00009.005224.18
1342007.07.27 11:23close660.502.02870.00000.0000-3.005221.18
1352007.07.27 11:24sell680.502.02810.00000.0000
1362007.07.27 12:16sell691.002.03070.00000.0000
1372007.07.27 12:30close691.002.02950.00000.000012.005233.18
1382007.07.27 12:30close680.502.02950.00000.0000-7.005226.18
1392007.07.27 12:30sell700.502.02920.00000.0000
1402007.07.27 12:30sell711.002.03070.00000.0000
1412007.07.27 13:55close711.002.02980.00000.00009.005235.18
1422007.07.27 13:55close700.502.02980.00000.0000-3.005232.18
1432007.07.27 14:00sell720.502.02900.00000.0000
1442007.07.27 15:00sell731.002.03050.00000.0000
1452007.07.27 15:02close731.002.02960.00000.00009.005241.18
1462007.07.27 15:02close720.502.02960.00000.0000-3.005238.18
1472007.07.27 15:02sell740.502.02930.00000.0000
1482007.07.27 16:11close740.502.02830.00000.00005.005243.18
1492007.07.27 16:11sell750.502.02800.00000.0000
1502007.07.27 16:12close750.502.02700.00000.00005.005248.18
1512007.07.27 16:12sell760.502.02670.00000.0000
1522007.07.27 16:13close760.502.02570.00000.00005.005253.18
1532007.07.27 16:13sell770.502.02540.00000.0000
1542007.07.27 16:44sell781.002.02690.00000.0000
1552007.07.27 19:55close781.002.02600.00000.00009.005262.18
1562007.07.27 19:55close770.502.02600.00000.0000-3.005259.18
1572007.07.27 19:56sell790.502.02570.00000.0000
1582007.07.29 22:00close790.502.02040.00000.000026.505285.68
1592007.07.30 01:46buy800.502.02360.00000.0000
1602007.07.30 05:22close800.502.02460.00000.00005.005290.68
1612007.07.30 05:22buy810.502.02490.00000.0000
1622007.07.30 06:43buy821.002.02340.00000.0000
1632007.07.30 07:02close821.002.02430.00000.00009.005299.68
1642007.07.30 07:02close810.502.02430.00000.0000-3.005296.68
1652007.07.30 07:02buy830.502.02460.00000.0000
1662007.07.30 07:33close830.502.02560.00000.00005.005301.68
1672007.07.30 07:33buy840.502.02610.00000.0000
1682007.07.30 07:39close840.502.02710.00000.00005.005306.68
1692007.07.30 07:39buy850.502.02740.00000.0000
1702007.07.30 07:58close850.502.02840.00000.00005.005311.68
1712007.07.30 07:58buy860.502.02890.00000.0000
1722007.07.30 08:21buy871.002.02740.00000.0000
1732007.07.30 10:06buy882.002.02590.00000.0000
1742007.07.30 12:58close882.002.02690.00000.000020.005331.68
1752007.07.30 12:58close871.002.02690.00000.0000-5.005326.68
1762007.07.30 12:58close860.502.02690.00000.0000-10.005316.68
1772007.07.30 13:00buy890.502.02750.00000.0000
1782007.07.30 13:49buy901.002.02600.00000.0000
1792007.07.30 18:38buy912.002.02430.00000.0000
1802007.07.30 19:29close912.002.02540.00000.000022.005338.68
1812007.07.30 19:29close901.002.02540.00000.0000-6.005332.68
1822007.07.30 19:29close890.502.02540.00000.0000-10.505322.18
1832007.07.30 19:29buy920.502.02570.00000.0000
1842007.07.30 22:09close920.502.02670.00000.00005.005327.18
1852007.07.30 22:09buy930.502.02720.00000.0000
1862007.07.30 23:00close930.502.02820.00000.00005.005332.18
1872007.07.30 23:00buy940.502.02850.00000.0000
1882007.07.30 23:06close940.502.02950.00000.00005.005337.18
1892007.07.30 23:06buy950.502.02980.00000.0000
1902007.07.30 23:12close950.502.03080.00000.00005.005342.18
1912007.07.30 23:12buy960.502.03110.00000.0000
1922007.07.31 02:51close960.502.03210.00000.00005.245347.42
1932007.07.31 02:51buy970.502.03240.00000.0000
1942007.07.31 03:32close970.502.03340.00000.00005.005352.42
1952007.07.31 03:32buy980.502.03370.00000.0000
1962007.07.31 03:56buy991.002.03220.00000.0000
1972007.07.31 05:09sell1000.502.02910.00000.0000
1982007.07.31 15:46close1000.502.03560.00000.0000-32.505319.92
1992007.07.31 15:46close991.002.03520.00000.000030.005349.92
2002007.07.31 15:46close980.502.03520.00000.00007.505357.42
2012007.07.31 15:46buy1010.502.03570.00000.0000
2022007.07.31 16:33close1010.502.03670.00000.00005.005362.42
2032007.07.31 16:33buy1020.502.03720.00000.0000
2042007.07.31 17:41buy1031.002.03570.00000.0000
2052007.07.31 21:13sell1040.502.02940.00000.0000
2062007.08.01 02:45buy1052.002.02960.00000.0000
2072007.08.01 12:42close1052.002.03320.00000.000072.005434.42
2082007.08.01 12:42close1040.502.03360.00000.0000-21.435412.98
2092007.08.01 12:42close1031.002.03320.00000.0000-24.525388.46
2102007.08.01 12:42close1020.502.03320.00000.0000-19.765368.70
2112007.08.01 12:42buy1060.502.03350.00000.0000
2122007.08.01 12:43close1060.502.03450.00000.00005.005373.70
2132007.08.01 12:43buy1070.502.03480.00000.0000
2142007.08.01 12:46buy1081.002.03330.00000.0000
2152007.08.01 13:43buy1092.002.03180.00000.0000
2162007.08.01 14:16close1092.002.03280.00000.000020.005393.70
2172007.08.01 14:16close1081.002.03280.00000.0000-5.005388.70
2182007.08.01 14:16close1070.502.03280.00000.0000-10.005378.70
2192007.08.01 14:16buy1100.502.03330.00000.0000
2202007.08.01 15:15buy1111.002.03150.00000.0000
2212007.08.01 19:00sell1120.502.02790.00000.0000
2222007.08.02 15:33close1120.502.03530.00000.0000-38.315340.39
2232007.08.02 15:33close1111.002.03490.00000.000035.425375.82
2242007.08.02 15:33close1100.502.03490.00000.00008.715384.53
2252007.08.02 15:33buy1130.502.03540.00000.0000
2262007.08.02 16:04close1130.502.03640.00000.00005.005389.53
2272007.08.02 16:04buy1140.502.03670.00000.0000
2282007.08.02 16:12close1140.502.03770.00000.00005.005394.53
2292007.08.02 16:12buy1150.502.03800.00000.0000
2302007.08.02 16:44buy1161.002.03590.00000.0000
2312007.08.02 17:34close1161.002.03700.00000.000011.005405.53
2322007.08.02 17:34close1150.502.03700.00000.0000-5.005400.53
2332007.08.02 17:35buy1170.502.03750.00000.0000
2342007.08.02 18:37buy1181.002.03570.00000.0000
2352007.08.02 19:32close1181.002.03670.00000.000010.005410.53
2362007.08.02 19:32close1170.502.03670.00000.0000-4.005406.53
2372007.08.02 19:32buy1190.502.03700.00000.0000
2382007.08.03 10:31sell1200.502.03480.00000.0000
2392007.08.05 22:07sell1211.002.04090.00000.0000
2402007.08.06 09:24close1211.002.03900.00000.000018.135424.66
2412007.08.06 09:24close1200.502.03900.00000.0000-21.435403.22
2422007.08.06 09:24close1190.502.03860.00000.00008.475411.70
2432007.08.06 09:31sell1220.502.03890.00000.0000
2442007.08.06 09:45close1220.502.03780.00000.00005.505417.20
2452007.08.06 09:45sell1230.502.03730.00000.0000
2462007.08.06 09:57close1230.502.03630.00000.00005.005422.20
2472007.08.06 09:57sell1240.502.03580.00000.0000
2482007.08.06 09:58close1240.502.03480.00000.00005.005427.20
2492007.08.06 09:58sell1250.502.03430.00000.0000
2502007.08.06 10:20close1250.502.03330.00000.00005.005432.20
2512007.08.06 10:20sell1260.502.03270.00000.0000
2522007.08.06 10:20close1260.502.03150.00000.00006.005438.20
2532007.08.06 10:20sell1270.502.03080.00000.0000
2542007.08.06 10:53close1270.502.02980.00000.00005.005443.20
2552007.08.06 10:54sell1280.502.02950.00000.0000
2562007.08.06 11:37sell1291.002.03150.00000.0000
2572007.08.06 11:46close1291.002.03050.00000.000010.005453.20
2582007.08.06 11:46close1280.502.03050.00000.0000-5.005448.20
2592007.08.06 11:47sell1300.502.03020.00000.0000
2602007.08.06 12:23sell1311.002.03170.00000.0000
2612007.08.06 12:47close1311.002.03070.00000.000010.005458.20
2622007.08.06 12:47close1300.502.03070.00000.0000-2.505455.70
2632007.08.06 12:47sell1320.502.03040.00000.0000
2642007.08.06 13:07close1320.502.02940.00000.00005.005460.70
2652007.08.06 13:07sell1330.502.02880.00000.0000
2662007.08.06 13:40sell1341.002.03030.00000.0000
2672007.08.06 13:55close1341.002.02940.00000.00009.005469.70
2682007.08.06 13:55close1330.502.02940.00000.0000-3.005466.70
2692007.08.06 13:55sell1350.502.02890.00000.0000
2702007.08.06 13:59sell1361.002.03040.00000.0000
2712007.08.06 15:59close1361.002.02950.00000.00009.005475.70
2722007.08.06 15:59close1350.502.02950.00000.0000-3.005472.70
2732007.08.06 16:00sell1370.502.02920.00000.0000
2742007.08.07 01:00buy1380.502.03290.00000.0000
2752007.08.07 01:30sell1391.002.03110.00000.0000
2762007.08.07 07:20close1391.002.02850.00000.000026.005498.70
2772007.08.07 07:20close1380.502.02810.00000.0000-24.005474.70
2782007.08.07 07:20close1370.502.02850.00000.00003.065477.76
2792007.08.07 07:20sell1400.502.02800.00000.0000
2802007.08.07 07:27close1400.502.02700.00000.00005.005482.76
2812007.08.07 07:27sell1410.502.02650.00000.0000
2822007.08.07 08:44close1410.502.02550.00000.00005.005487.76
2832007.08.07 08:44sell1420.502.02500.00000.0000
2842007.08.07 09:55sell1431.002.02700.00000.0000
2852007.08.07 12:38close1431.002.02600.00000.000010.005497.76
2862007.08.07 12:38close1420.502.02600.00000.0000-5.005492.76
2872007.08.07 12:45sell1440.502.02440.00000.0000
2882007.08.07 12:50close1440.502.02320.00000.00006.005498.76
2892007.08.07 12:50sell1450.502.02250.00000.0000
2902007.08.07 12:55sell1461.002.02400.00000.0000
2912007.08.07 13:19close1461.002.02310.00000.00009.005507.76
2922007.08.07 13:19close1450.502.02310.00000.0000-3.005504.76
2932007.08.07 13:19sell1470.502.02280.00000.0000
2942007.08.07 13:24close1470.502.02180.00000.00005.005509.76
2952007.08.07 13:24sell1480.502.02150.00000.0000
2962007.08.07 14:01close1480.502.02050.00000.00005.005514.76
2972007.08.07 14:02sell1490.502.02000.00000.0000
2982007.08.07 19:45sell1501.002.02230.00000.0000
2992007.08.08 06:05close1501.002.02110.00000.000011.135525.89
3002007.08.08 06:05close1490.502.02110.00000.0000-5.935519.96
3012007.08.08 06:05sell1510.502.02060.00000.0000
3022007.08.08 06:07close1510.502.01950.00000.00005.505525.46
3032007.08.08 06:07sell1520.502.01920.00000.0000
3042007.08.08 06:13close1520.502.01820.00000.00005.005530.46
3052007.08.08 06:13sell1530.502.01790.00000.0000
3062007.08.08 06:14close1530.502.01690.00000.00005.005535.46
3072007.08.08 06:14sell1540.502.01640.00000.0000
3082007.08.08 07:16sell1551.002.01900.00000.0000
3092007.08.08 08:30buy1560.502.02500.00000.0000
3102007.08.09 06:57sell1572.002.03300.00000.0000
3112007.08.09 07:24sell1584.002.03500.00000.0000
3122007.08.09 10:02close1584.002.03130.00000.0000148.005683.46
3132007.08.09 10:02close1572.002.03130.00000.000034.005717.46
3142007.08.09 10:02close1560.502.03090.00000.000030.215747.67
3152007.08.09 10:02close1551.002.03130.00000.0000-125.615622.06
3162007.08.09 10:02close1540.502.03130.00000.0000-75.815546.25
3172007.08.09 10:02sell1590.502.03100.00000.0000
3182007.08.09 10:06close1590.502.03000.00000.00005.005551.25
3192007.08.09 10:06sell1600.502.02940.00000.0000
3202007.08.09 10:30close1600.502.02840.00000.00005.005556.25
3212007.08.09 10:30sell1610.502.02810.00000.0000
3222007.08.09 11:04close1610.502.02710.00000.00005.005561.25
3232007.08.09 11:04sell1620.502.02680.00000.0000
3242007.08.09 11:33close1620.502.02580.00000.00005.005566.25
3252007.08.09 11:34sell1630.502.02540.00000.0000
3262007.08.09 11:55sell1641.002.02710.00000.0000
3272007.08.09 12:26close1641.002.02620.00000.00009.005575.25
3282007.08.09 12:26close1630.502.02620.00000.0000-4.005571.25
3292007.08.09 12:26sell1650.502.02570.00000.0000
3302007.08.09 12:41close1650.502.02470.00000.00005.005576.25
3312007.08.09 12:41sell1660.502.02410.00000.0000
3322007.08.09 12:45close1660.502.02310.00000.00005.005581.25
3332007.08.09 12:45sell1670.502.02280.00000.0000
3342007.08.09 12:49sell1681.002.02430.00000.0000
3352007.08.09 12:55close1681.002.02340.00000.00009.005590.25
3362007.08.09 12:55close1670.502.02340.00000.0000-3.005587.25
3372007.08.09 12:55sell1690.502.02290.00000.0000
3382007.08.09 13:03close1690.502.02190.00000.00005.005592.25
3392007.08.09 13:03sell1700.502.02140.00000.0000
3402007.08.09 13:10sell1711.002.02290.00000.0000
3412007.08.09 13:15close1711.002.02200.00000.00009.005601.25
3422007.08.09 13:15close1700.502.02200.00000.0000-3.005598.25
3432007.08.09 13:15sell1720.502.02140.00000.0000
3442007.08.09 13:30sell1731.002.02290.00000.0000
3452007.08.09 13:46sell1742.002.02440.00000.0000
3462007.08.09 16:50sell1754.002.02650.00000.0000
3472007.08.09 17:09close1754.002.02500.00000.000060.005658.25
3482007.08.09 17:09close1742.002.02500.00000.0000-12.005646.25
3492007.08.09 17:09close1731.002.02500.00000.0000-21.005625.25
3502007.08.09 17:09close1720.502.02500.00000.0000-18.005607.25
3512007.08.09 17:09sell1760.502.02450.00000.0000
3522007.08.09 18:36close1760.502.02350.00000.00005.005612.25
3532007.08.09 18:36sell1770.502.02320.00000.0000
3542007.08.09 23:21close1770.502.02220.00000.00005.005617.25
3552007.08.09 23:22sell1780.502.02170.00000.0000
3562007.08.10 01:57close1780.502.02060.00000.00005.075622.32
3572007.08.10 01:57sell1790.502.02030.00000.0000
3582007.08.10 02:41buy1800.502.02330.00000.0000
3592007.08.14 01:00buy1811.002.01230.00000.0000
3602007.08.16 00:13buy1822.001.98880.00000.0000
3612007.08.17 12:30buy1834.001.98720.00000.0000
3622007.08.17 13:10close1834.001.99160.00000.0000176.005798.32
3632007.08.17 13:10close1822.001.99160.00000.000056.955855.27
3642007.08.17 13:10close1811.001.99160.00000.0000-204.635650.64
3652007.08.17 13:10close1800.501.99160.00000.0000-156.845493.81
3662007.08.17 13:10close1790.501.99200.00000.0000138.465632.26
3672007.08.17 13:10buy1840.501.99220.00000.0000
3682007.08.17 13:12close1840.501.99320.00000.00005.005637.26
3692007.08.17 13:12buy1850.501.99350.00000.0000
3702007.08.17 13:18buy1861.001.99200.00000.0000
3712007.08.17 13:34close1861.001.99290.00000.00009.005646.26
3722007.08.17 13:34close1850.501.99290.00000.0000-3.005643.26
3732007.08.17 13:34buy1870.501.99340.00000.0000
3742007.08.17 13:40buy1881.001.99190.00000.0000
3752007.08.17 14:05buy1892.001.98890.00000.0000
3762007.08.17 14:49buy1904.001.98730.00000.0000
3772007.08.17 14:53close1904.001.98890.00000.000064.005707.26
3782007.08.17 14:53close1892.001.98890.00000.00000.005707.26
3792007.08.17 14:53close1881.001.98890.00000.0000-30.005677.26
3802007.08.17 14:53close1870.501.98890.00000.0000-22.505654.76
3812007.08.17 14:53buy1910.501.98940.00000.0000
3822007.08.17 14:58buy1921.001.98790.00000.0000
3832007.08.17 16:00sell1930.501.98240.00000.0000
3842007.08.20 02:54buy1942.001.97910.00000.0000
3852007.08.20 05:28close1942.001.98350.00000.000088.005742.76
3862007.08.20 05:28close1930.501.98390.00000.0000-7.935734.83
3872007.08.20 05:28close1921.001.98350.00000.0000-43.525691.30
3882007.08.20 05:28close1910.501.98350.00000.0000-29.265662.04
3892007.08.20 05:28buy1950.501.98380.00000.0000
3902007.08.20 06:04close1950.501.98490.00000.00005.505667.54
3912007.08.20 06:04buy1960.501.98520.00000.0000
3922007.08.20 06:05close1960.501.98620.00000.00005.005672.54
3932007.08.20 06:05buy1970.501.98650.00000.0000
3942007.08.20 06:47buy1981.001.98420.00000.0000
3952007.08.20 07:20buy1992.001.98270.00000.0000
3962007.08.20 07:26close1992.001.98390.00000.000024.005696.54
3972007.08.20 07:26close1981.001.98390.00000.0000-3.005693.54
3982007.08.20 07:26close1970.501.98390.00000.0000-13.005680.54
3992007.08.20 07:26buy2000.501.98440.00000.0000
4002007.08.20 07:28close2000.501.98540.00000.00005.005685.54
4012007.08.20 07:28buy2010.501.98570.00000.0000
4022007.08.20 07:32close2010.501.98670.00000.00005.005690.54
4032007.08.20 07:32buy2020.501.98720.00000.0000
4042007.08.20 07:49close2020.501.98820.00000.00005.005695.54
4052007.08.20 07:49buy2030.501.98870.00000.0000
4062007.08.20 08:09buy2041.001.98720.00000.0000
4072007.08.20 09:04close2041.001.98810.00000.00009.005704.54
4082007.08.20 09:04close2030.501.98810.00000.0000-3.005701.54
4092007.08.20 09:05buy2050.501.98840.00000.0000
4102007.08.20 09:21close2050.501.98940.00000.00005.005706.54
4112007.08.20 09:21buy2060.501.98970.00000.0000
4122007.08.20 12:45buy2071.001.98790.00000.0000
4132007.08.20 13:01close2071.001.98890.00000.000010.005716.54
4142007.08.20 13:01close2060.501.98890.00000.0000-4.005712.54
4152007.08.20 13:01buy2080.501.98920.00000.0000
4162007.08.20 18:30buy2091.001.98560.00000.0000
4172007.08.20 18:35close2091.001.98720.00000.000016.005728.54
4182007.08.20 18:35close2080.501.98720.00000.0000-10.005718.54
4192007.08.20 18:35buy2100.501.98750.00000.0000
4202007.08.20 19:20close2100.501.98860.00000.00005.505724.04
4212007.08.20 19:20buy2110.501.98890.00000.0000
4222007.08.20 22:36close2110.501.98990.00000.00005.005729.04
4232007.08.20 22:36buy2120.501.99040.00000.0000
4242007.08.21 00:03sell2130.501.98610.00000.0000
4252007.08.21 02:00buy2141.001.98850.00000.0000
4262007.08.22 06:30buy2152.001.98470.00000.0000
4272007.08.22 10:08close2152.001.98690.00000.000044.005773.04
4282007.08.22 10:08close2141.001.98690.00000.0000-15.535757.51
4292007.08.22 10:08close2130.501.98730.00000.0000-6.435751.08
4302007.08.22 10:08close2120.501.98690.00000.0000-17.025734.05
4312007.08.22 10:08buy2160.501.98740.00000.0000
4322007.08.22 10:30close2160.501.98840.00000.00005.005739.05
4332007.08.22 10:30buy2170.501.98890.00000.0000
4342007.08.22 11:23close2170.501.98990.00000.00005.005744.05
4352007.08.22 11:23buy2180.501.99020.00000.0000
4362007.08.22 11:57buy2191.001.98850.00000.0000
4372007.08.22 13:35close2191.001.98940.00000.00009.005753.05
4382007.08.22 13:35close2180.501.98940.00000.0000-4.005749.05
4392007.08.22 13:50buy2200.501.98900.00000.0000
4402007.08.22 14:20close2200.501.99000.00000.00005.005754.05
4412007.08.22 14:20buy2210.501.99030.00000.0000
4422007.08.22 14:21close2210.501.99130.00000.00005.005759.05
4432007.08.22 14:21buy2220.501.99180.00000.0000
4442007.08.22 14:23buy2231.001.99010.00000.0000
4452007.08.22 14:59close2231.001.99100.00000.00009.005768.05
4462007.08.22 14:59close2220.501.99100.00000.0000-4.005764.05
4472007.08.22 14:59buy2240.501.99150.00000.0000
4482007.08.22 15:18close2240.501.99250.00000.00005.005769.05
4492007.08.22 15:18buy2250.501.99300.00000.0000
4502007.08.22 15:45buy2261.001.99140.00000.0000
4512007.08.22 18:13close2261.001.99230.00000.00009.005778.05
4522007.08.22 18:13close2250.501.99230.00000.0000-3.505774.55
4532007.08.22 18:14buy2270.501.99280.00000.0000
4542007.08.22 21:25close2270.501.99380.00000.00005.005779.55
4552007.08.22 21:25buy2280.501.99430.00000.0000
4562007.08.22 23:08close2280.501.99540.00000.00005.505785.05
4572007.08.22 23:08buy2290.501.99570.00000.0000
4582007.08.23 03:41close2290.501.99660.00000.00005.215790.27
4592007.08.23 03:41buy2300.501.99710.00000.0000
4602007.08.23 05:14buy2311.001.99550.00000.0000
4612007.08.23 06:00close2311.001.99640.00000.00009.005799.27
4622007.08.23 06:00close2300.501.99640.00000.0000-3.505795.77
4632007.08.23 06:00buy2320.501.99670.00000.0000
4642007.08.23 06:24close2320.501.99770.00000.00005.005800.77
4652007.08.23 06:24buy2330.501.99800.00000.0000
4662007.08.23 07:15buy2341.001.99640.00000.0000
4672007.08.23 08:59close2341.001.99730.00000.00009.005809.77
4682007.08.23 08:59close2330.501.99730.00000.0000-3.505806.27
4692007.08.23 09:00buy2350.501.99780.00000.0000
4702007.08.23 09:11close2350.501.99880.00000.00005.005811.27
4712007.08.23 09:11buy2360.501.99910.00000.0000
4722007.08.23 09:29close2360.502.00010.00000.00005.005816.27
4732007.08.23 09:29buy2370.502.00040.00000.0000
4742007.08.23 09:31close2370.502.00140.00000.00005.005821.27
4752007.08.23 09:31buy2380.502.00170.00000.0000
4762007.08.23 09:46close2380.502.00270.00000.00005.005826.27
4772007.08.23 09:46buy2390.502.00320.00000.0000
4782007.08.23 09:52close2390.502.00420.00000.00005.005831.27
4792007.08.23 09:52buy2400.502.00450.00000.0000
4802007.08.23 09:56close2400.502.00550.00000.00005.005836.27
4812007.08.23 09:56buy2410.502.00580.00000.0000
4822007.08.23 10:00close2410.502.00680.00000.00005.005841.27
4832007.08.23 10:00buy2420.502.00710.00000.0000
4842007.08.23 10:50buy2431.002.00550.00000.0000
4852007.08.23 10:59close2431.002.00640.00000.00009.005850.27
4862007.08.23 10:59close2420.502.00640.00000.0000-3.505846.77
4872007.08.23 10:59buy2440.502.00690.00000.0000
4882007.08.23 11:22close2440.502.00790.00000.00005.005851.77
4892007.08.23 11:22buy2450.502.00840.00000.0000
4902007.08.23 12:05buy2461.002.00660.00000.0000
4912007.08.23 18:16buy2472.002.00510.00000.0000
4922007.08.24 04:02sell2480.502.00380.00000.0000
4932007.08.24 12:36close2480.502.00700.00000.0000-16.005835.77
4942007.08.24 12:36close2472.002.00660.00000.000030.955866.72
4952007.08.24 12:36close2461.002.00660.00000.00000.485867.19
4962007.08.24 12:36close2450.502.00660.00000.0000-8.765858.43
4972007.08.24 12:36buy2490.502.00710.00000.0000
4982007.08.24 12:37close2490.502.00810.00000.00005.005863.43
4992007.08.24 12:37buy2500.502.00860.00000.0000
5002007.08.24 12:56close2500.502.00960.00000.00005.005868.43
5012007.08.24 12:56buy2510.502.00990.00000.0000
5022007.08.24 14:04close2510.502.01090.00000.00005.005873.43
5032007.08.24 14:04buy2520.502.01140.00000.0000
5042007.08.24 14:20buy2531.002.00990.00000.0000
5052007.08.24 14:40close2531.002.01080.00000.00009.005882.43
5062007.08.24 14:40close2520.502.01080.00000.0000-3.005879.43
5072007.08.24 14:40buy2540.502.01110.00000.0000
5082007.08.24 14:59buy2551.002.00960.00000.0000
5092007.08.24 16:20close2551.002.01050.00000.00009.005888.43
5102007.08.24 16:20close2540.502.01050.00000.0000-3.005885.43
5112007.08.24 16:30buy2560.502.01120.00000.0000
5122007.08.24 16:54close2560.502.01220.00000.00005.005890.43
5132007.08.24 16:54buy2570.502.01250.00000.0000
5142007.08.24 17:57close2570.502.01350.00000.00005.005895.43
5152007.08.24 17:57buy2580.502.01380.00000.0000
5162007.08.26 22:44close2580.502.01480.00000.00005.005900.43
5172007.08.26 22:44buy2590.502.01500.00000.0000
5182007.08.26 23:02close2590.502.01600.00000.00005.005905.43
5192007.08.26 23:02buy2600.502.01630.00000.0000
5202007.08.26 23:06close2600.502.01730.00000.00005.005910.43
5212007.08.26 23:06buy2610.502.01760.00000.0000
5222007.08.27 00:11close2610.502.01860.00000.00005.245915.67
5232007.08.27 00:11buy2620.502.01890.00000.0000
5242007.08.27 01:45sell2630.502.01620.00000.0000
5252007.08.28 10:39buy2641.002.01090.00000.0000
5262007.08.28 11:27close2641.002.01300.00000.000021.005936.67
5272007.08.28 11:27close2630.502.01340.00000.000013.575950.23
5282007.08.28 11:27close2620.502.01300.00000.0000-29.265920.97
5292007.08.28 11:27buy2650.502.01360.00000.0000
5302007.08.28 12:57buy2661.002.01200.00000.0000
5312007.08.28 15:04sell2670.502.00790.00000.0000
5322007.08.29 02:56buy2682.001.99950.00000.0000
5332007.08.29 08:08close2682.002.00490.00000.0000108.006028.97
5342007.08.29 08:08close2670.502.00530.00000.000012.576041.53
5352007.08.29 08:08close2661.002.00490.00000.0000-70.535971.01
5362007.08.29 08:08close2650.502.00490.00000.0000-43.265927.75
5372007.08.29 08:08buy2690.502.00540.00000.0000
5382007.08.29 08:10close2690.502.00640.00000.00005.005932.75
5392007.08.29 08:10buy2700.502.00670.00000.0000
5402007.08.29 09:30close2700.502.00770.00000.00005.005937.75
5412007.08.29 09:30buy2710.502.00800.00000.0000
5422007.08.29 09:34close2710.502.00900.00000.00005.005942.75
5432007.08.29 09:34buy2720.502.00930.00000.0000
5442007.08.29 09:36close2720.502.01030.00000.00005.005947.75
5452007.08.29 09:36buy2730.502.01060.00000.0000
5462007.08.29 10:34close2730.502.01160.00000.00005.005952.75
5472007.08.29 10:35buy2740.502.01190.00000.0000
5482007.08.29 10:51close2740.502.01290.00000.00005.005957.75
5492007.08.29 10:51buy2750.502.01320.00000.0000
5502007.08.29 10:57close2750.502.01420.00000.00005.005962.75
5512007.08.29 10:57buy2760.502.01470.00000.0000
5522007.08.29 11:36buy2771.002.01180.00000.0000
5532007.08.29 12:12close2771.002.01310.00000.000013.005975.75
5542007.08.29 12:12close2760.502.01310.00000.0000-8.005967.75
5552007.08.29 12:12buy2780.502.01360.00000.0000
5562007.08.29 12:29buy2791.002.01210.00000.0000
5572007.08.29 12:45close2791.002.01310.00000.000010.005977.75
5582007.08.29 12:45close2780.502.01310.00000.0000-2.505975.25
5592007.08.29 12:45buy2800.502.01370.00000.0000
5602007.08.29 13:28close2800.502.01470.00000.00005.005980.25
5612007.08.29 13:28buy2810.502.01500.00000.0000
5622007.08.29 13:35close2810.502.01600.00000.00005.005985.25
5632007.08.29 13:35buy2820.502.01630.00000.0000
5642007.08.29 14:18buy2831.002.01440.00000.0000
5652007.08.29 15:07close2831.002.01540.00000.000010.005995.25
5662007.08.29 15:07close2820.502.01540.00000.0000-4.505990.75
5672007.08.29 15:07buy2840.502.01570.00000.0000
5682007.08.29 15:07close2840.502.01680.00000.00005.505996.25
5692007.08.29 15:07buy2850.502.01730.00000.0000
5702007.08.30 00:30sell2860.502.01420.00000.0000
5712007.08.30 01:33buy2871.002.01580.00000.0000
5722007.08.30 06:42close2871.002.01800.00000.000022.006018.25
5732007.08.30 06:42close2860.502.01840.00000.0000-21.005997.25
5742007.08.30 06:42close2850.502.01800.00000.00004.216001.46
5752007.08.30 06:42buy2880.502.01850.00000.0000
5762007.08.30 07:10buy2891.002.01560.00000.0000
5772007.08.30 07:46sell2900.502.01310.00000.0000
5782007.08.31 05:50sell2911.002.01460.00000.0000
5792007.09.06 00:51sell2922.002.01890.00000.0000
5802007.09.06 12:53close2922.002.01630.00000.000052.006053.46
5812007.09.06 12:53close2911.002.01630.00000.0000-22.226031.24
5822007.09.06 12:53close2900.502.01630.00000.0000-19.056012.19
5832007.09.06 12:53close2891.002.01590.00000.00006.336018.52
5842007.09.06 12:53close2880.502.01590.00000.0000-11.346007.18
5852007.09.06 12:53sell2930.502.01580.00000.0000
5862007.09.06 12:55close2930.502.01480.00000.00005.006012.18
5872007.09.06 12:55sell2940.502.01450.00000.0000
5882007.09.06 13:01sell2951.002.01600.00000.0000
5892007.09.06 13:39sell2962.002.01780.00000.0000
5902007.09.06 13:58sell2974.002.01950.00000.0000
5912007.09.06 14:59buy2980.502.02180.00000.0000
5922007.09.07 00:28sell2998.002.02120.00000.0000
5932007.09.07 00:44close2998.002.01960.00000.0000128.006140.18
5942007.09.07 00:44close2980.502.01920.00000.0000-12.766127.42
5952007.09.07 00:44close2974.002.01960.00000.0000-7.486119.94
5962007.09.07 00:44close2962.002.01960.00000.0000-37.746082.20
5972007.09.07 00:44close2951.002.01960.00000.0000-36.876045.33
5982007.09.07 00:44close2940.502.01960.00000.0000-25.936019.39
5992007.09.07 00:44sell3000.502.01950.00000.0000
6002007.09.07 07:09close3000.502.01850.00000.00005.006024.39
6012007.09.07 07:09sell3010.502.01800.00000.0000
6022007.09.07 07:17close3010.502.01690.00000.00005.506029.89
6032007.09.07 07:17sell3020.502.01640.00000.0000
6042007.09.07 07:45sell3031.002.01790.00000.0000
6052007.09.07 12:30sell3042.002.02040.00000.0000
6062007.09.07 12:30sell3054.002.02200.00000.0000
6072007.09.07 12:45buy3060.502.03020.00000.0000
6082007.09.07 13:25buy3071.002.02840.00000.0000
6092007.09.07 14:32buy3082.002.02690.00000.0000
6102007.09.09 22:30sell3098.002.02730.00000.0000
6112007.09.13 21:10close3098.002.02210.00000.0000374.246404.13
6122007.09.13 21:10close3082.002.02170.00000.0000-98.306305.83
6132007.09.13 21:10close3071.002.02170.00000.0000-64.156241.68
6142007.09.13 21:10close3060.502.02170.00000.0000-41.086200.61
6152007.09.13 21:10close3054.002.02210.00000.0000-24.886175.73
6162007.09.13 21:10close3042.002.02210.00000.0000-44.446131.29
6172007.09.13 21:10close3031.002.02210.00000.0000-47.226084.07
6182007.09.13 21:10close3020.502.02210.00000.0000-31.116052.96
6192007.09.13 21:10sell3100.502.02180.00000.0000
6202007.09.13 21:11sell3111.002.02330.00000.0000
6212007.09.13 21:12close3111.002.02230.00000.000010.006062.96
6222007.09.13 21:12close3100.502.02230.00000.0000-2.506060.46
6232007.09.13 21:12sell3120.502.02140.00000.0000
6242007.09.13 21:12sell3131.002.02290.00000.0000
6252007.09.13 21:13close3131.002.02180.00000.000011.006071.46
6262007.09.13 21:13close3120.502.02180.00000.0000-2.006069.46
6272007.09.13 21:13sell3140.502.02090.00000.0000
6282007.09.13 21:14sell3151.002.02240.00000.0000
6292007.09.13 21:14close3151.002.02140.00000.000010.006079.46
6302007.09.13 21:14close3140.502.02140.00000.0000-2.506076.96
6312007.09.13 21:14sell3160.502.02110.00000.0000
6322007.09.13 21:15sell3171.002.02270.00000.0000
6332007.09.13 21:30close3171.002.02180.00000.00009.006085.96
6342007.09.13 21:30close3160.502.02180.00000.0000-3.506082.46
6352007.09.13 21:30sell3180.502.02130.00000.0000
6362007.09.13 21:39close3180.502.02030.00000.00005.006087.46
6372007.09.13 21:40sell3190.502.01980.00000.0000
6382007.09.13 22:50close3190.502.01880.00000.00005.006092.46
6392007.09.13 22:50sell3200.502.01830.00000.0000
6402007.09.13 22:56close3200.502.01730.00000.00005.006097.46
6412007.09.13 22:56sell3210.502.01700.00000.0000
6422007.09.13 23:34sell3221.002.01910.00000.0000
6432007.09.14 00:15buy3230.502.02120.00000.0000
6442007.09.14 07:52close3230.502.01570.00000.0000-27.506069.96
6452007.09.14 07:52close3221.002.01610.00000.000029.136099.09
6462007.09.14 07:52close3210.502.01610.00000.00004.076103.15
6472007.09.14 07:52sell3240.502.01580.00000.0000
6482007.09.14 08:45sell3251.002.01730.00000.0000
6492007.09.14 08:55close3251.002.01640.00000.00009.006112.15
6502007.09.14 08:55close3240.502.01640.00000.0000-3.006109.15
6512007.09.14 08:55sell3260.502.01610.00000.0000
6522007.09.14 09:42sell3271.002.01760.00000.0000
6532007.09.14 10:04close3271.002.01670.00000.00009.006118.15
6542007.09.14 10:04close3260.502.01670.00000.0000-3.006115.15
6552007.09.14 10:04sell3280.502.01640.00000.0000
6562007.09.14 10:13close3280.502.01540.00000.00005.006120.15
6572007.09.14 10:13sell3290.502.01510.00000.0000
6582007.09.14 10:24close3290.502.01410.00000.00005.006125.15
6592007.09.14 10:24sell3300.502.01360.00000.0000
6602007.09.14 10:57close3300.502.01250.00000.00005.506130.65
6612007.09.14 10:57sell3310.502.01220.00000.0000
6622007.09.14 11:03sell3321.002.01370.00000.0000
6632007.09.14 11:20close3321.002.01280.00000.00009.006139.65
6642007.09.14 11:20close3310.502.01280.00000.0000-3.006136.65
6652007.09.14 11:20sell3330.502.01250.00000.0000
6662007.09.14 11:21close3330.502.01150.00000.00005.006141.65
6672007.09.14 11:22sell3340.502.01100.00000.0000
6682007.09.14 11:22close3340.502.01000.00000.00005.006146.65
6692007.09.14 11:22sell3350.502.00950.00000.0000
6702007.09.14 11:25sell3361.002.01100.00000.0000
6712007.09.14 12:30sell3372.002.01250.00000.0000
6722007.09.14 12:30sell3384.002.01410.00000.0000
6732007.09.14 12:46close3384.002.01280.00000.000052.006198.65
6742007.09.14 12:46close3372.002.01280.00000.0000-6.006192.65
6752007.09.14 12:46close3361.002.01280.00000.0000-18.006174.65
6762007.09.14 12:46close3350.502.01280.00000.0000-16.506158.15
6772007.09.14 12:46sell3390.502.01250.00000.0000
6782007.09.14 13:11close3390.502.01150.00000.00005.006163.15
6792007.09.14 13:12sell3400.502.01100.00000.0000
6802007.09.14 13:26close3400.502.01000.00000.00005.006168.15
6812007.09.14 13:26sell3410.502.00970.00000.0000
6822007.09.14 14:11sell3421.002.01130.00000.0000
6832007.09.14 14:12close3421.002.01040.00000.00009.006177.15
6842007.09.14 14:12close3410.502.01040.00000.0000-3.506173.65
6852007.09.14 14:12sell3430.502.00990.00000.0000
6862007.09.14 15:13close3430.502.00890.00000.00005.006178.65
6872007.09.14 15:15sell3440.502.00840.00000.0000
6882007.09.14 15:47close3440.502.00740.00000.00005.006183.65
6892007.09.14 15:47sell3450.502.00690.00000.0000
6902007.09.16 22:01close3450.502.00590.00000.00005.006188.65
6912007.09.16 22:32sell3460.502.00490.00000.0000
6922007.09.17 00:45buy3470.502.00770.00000.0000
6932007.09.18 07:30buy3481.001.99420.00000.0000
6942007.09.18 08:01close3481.001.99640.00000.000022.006210.65
6952007.09.18 08:01close3470.501.99640.00000.0000-56.266154.39
6962007.09.18 08:01close3460.501.99680.00000.000039.636194.02
6972007.09.18 08:02buy3490.501.99690.00000.0000
6982007.09.18 08:02close3490.501.99790.00000.00005.006199.02
6992007.09.18 08:03buy3500.501.99820.00000.0000
7002007.09.18 08:07buy3511.001.99670.00000.0000
7012007.09.18 08:49buy3522.001.99490.00000.0000
7022007.09.18 10:01sell3530.501.99250.00000.0000
7032007.09.18 12:33close3530.501.99710.00000.0000-23.006176.02
7042007.09.18 12:33close3522.001.99670.00000.000036.006212.02
7052007.09.18 12:33close3511.001.99670.00000.00000.006212.02
7062007.09.18 12:33close3500.501.99670.00000.0000-7.506204.52
7072007.09.18 12:33buy3540.501.99700.00000.0000
7082007.09.18 12:37close3540.501.99800.00000.00005.006209.52
7092007.09.18 12:37buy3550.501.99830.00000.0000
7102007.09.18 13:03close3550.501.99930.00000.00005.006214.52
7112007.09.18 13:03buy3560.501.99980.00000.0000
7122007.09.18 13:43buy3571.001.99600.00000.0000
7132007.09.18 14:17close3571.001.99760.00000.000016.006230.52
7142007.09.18 14:17close3560.501.99760.00000.0000-11.006219.52
7152007.09.18 14:18buy3580.501.99810.00000.0000
7162007.09.18 17:08close3580.501.99910.00000.00005.006224.52
7172007.09.18 17:08buy3590.501.99940.00000.0000
7182007.09.18 17:30close3590.502.00040.00000.00005.006229.52
7192007.09.18 17:30buy3600.502.00090.00000.0000
7202007.09.18 17:34close3600.502.00190.00000.00005.006234.52
7212007.09.18 17:34buy3610.502.00220.00000.0000
7222007.09.18 18:05buy3621.002.00060.00000.0000
7232007.09.18 18:15close3621.002.00150.00000.00009.006243.52
7242007.09.18 18:15close3610.502.00150.00000.0000-3.506240.02
7252007.09.18 18:16buy3630.502.00590.00000.0000
7262007.09.18 18:16close3630.502.00690.00000.00005.006245.02
7272007.09.18 18:16buy3640.502.00720.00000.0000
7282007.09.18 18:17close3640.502.00820.00000.00005.006250.02
7292007.09.18 18:17buy3650.502.00870.00000.0000
7302007.09.18 18:17close3650.502.00970.00000.00005.006255.02
7312007.09.18 18:17buy3660.502.01020.00000.0000
7322007.09.18 18:18buy3671.002.00860.00000.0000
7332007.09.18 18:18buy3682.002.00710.00000.0000
7342007.09.18 18:19buy3694.002.00560.00000.0000
7352007.09.18 18:20buy3708.002.00410.00000.0000
7362007.09.18 18:21close3708.002.00540.00000.0000104.006359.02
7372007.09.18 18:21close3694.002.00540.00000.0000-8.006351.02
7382007.09.18 18:21close3682.002.00540.00000.0000-34.006317.02
7392007.09.18 18:21close3671.002.00540.00000.0000-32.006285.02
7402007.09.18 18:21close3660.502.00540.00000.0000-24.006261.02
7412007.09.18 18:21buy3710.502.00570.00000.0000
7422007.09.18 18:22close3710.502.00670.00000.00005.006266.02
7432007.09.18 18:22buy3720.502.00700.00000.0000
7442007.09.18 18:23buy3731.002.00550.00000.0000
7452007.09.18 18:25close3731.002.00640.00000.00009.006275.02
7462007.09.18 18:25close3720.502.00640.00000.0000-3.006272.02
7472007.09.18 18:25buy3740.502.00690.00000.0000
7482007.09.18 18:31close3740.502.00790.00000.00005.006277.02
7492007.09.18 18:31buy3750.502.00840.00000.0000
7502007.09.18 18:32close3750.502.00940.00000.00005.006282.02
7512007.09.18 18:32buy3760.502.00990.00000.0000
7522007.09.18 18:33close3760.502.01090.00000.00005.006287.02
7532007.09.18 18:33buy3770.502.01140.00000.0000
7542007.09.18 18:35close3770.502.01240.00000.00005.006292.02
7552007.09.18 18:35buy3780.502.01290.00000.0000
7562007.09.18 18:35close3780.502.01390.00000.00005.006297.02
7572007.09.18 18:35buy3790.502.01440.00000.0000
7582007.09.18 18:38buy3801.002.01280.00000.0000
7592007.09.18 18:41buy3812.002.01130.00000.0000
7602007.09.18 18:45close3812.002.01240.00000.000022.006319.02
7612007.09.18 18:45close3801.002.01240.00000.0000-4.006315.02
7622007.09.18 18:45close3790.502.01240.00000.0000-10.006305.02
7632007.09.18 18:45buy3820.502.01290.00000.0000
7642007.09.18 18:46close3820.502.01390.00000.00005.006310.02
7652007.09.18 18:46buy3830.502.01420.00000.0000
7662007.09.18 20:02buy3841.002.01240.00000.0000
7672007.09.18 20:43close3841.002.01340.00000.000010.006320.02
7682007.09.18 20:43close3830.502.01340.00000.0000-4.006316.02
7692007.09.18 20:43buy3850.502.01370.00000.0000
7702007.09.18 21:26buy3861.002.01200.00000.0000
7712007.09.18 21:56close3861.002.01290.00000.00009.006325.02
7722007.09.18 21:56close3850.502.01290.00000.0000-4.006321.02
7732007.09.18 21:56buy3870.502.01340.00000.0000
7742007.09.19 00:43sell3880.502.01090.00000.0000
7752007.09.20 06:32buy3891.002.00350.00000.0000
7762007.09.20 07:18close3891.002.00550.00000.000020.006341.02
7772007.09.20 07:18close3880.502.00590.00000.000023.706364.72
7782007.09.20 07:18close3870.502.00550.00000.0000-38.556326.17
7792007.09.20 07:18buy3900.502.00600.00000.0000
7802007.09.20 07:22close3900.502.00700.00000.00005.006331.17
7812007.09.20 07:22buy3910.502.00750.00000.0000
7822007.09.20 07:24close3910.502.00850.00000.00005.006336.17
7832007.09.20 07:24buy3920.502.00880.00000.0000
7842007.09.20 07:27buy3931.002.00730.00000.0000
7852007.09.20 08:10buy3942.002.00540.00000.0000
7862007.09.20 08:30close3942.002.00660.00000.000024.006360.17
7872007.09.20 08:30close3931.002.00660.00000.0000-7.006353.17
7882007.09.20 08:30close3920.502.00660.00000.0000-11.006342.17
7892007.09.20 08:31buy3950.502.00810.00000.0000
7902007.09.20 08:31close3950.502.00930.00000.00006.006348.17
7912007.09.20 08:31buy3960.502.00990.00000.0000
7922007.09.20 08:41close3960.502.01090.00000.00005.006353.17
7932007.09.20 08:41buy3970.502.01120.00000.0000
7942007.09.20 08:43buy3981.002.00970.00000.0000
7952007.09.20 09:09buy3992.002.00820.00000.0000
7962007.09.20 09:31buy4004.002.00590.00000.0000
7972007.09.20 09:35close4004.002.00750.00000.000064.006417.17
7982007.09.20 09:35close3992.002.00750.00000.0000-14.006403.17
7992007.09.20 09:35close3981.002.00750.00000.0000-22.006381.17
8002007.09.20 09:35close3970.502.00750.00000.0000-18.506362.67
8012007.09.20 09:35buy4010.502.00800.00000.0000
8022007.09.20 10:01close4010.502.00900.00000.00005.006367.67
8032007.09.20 10:01buy4020.502.00950.00000.0000
8042007.09.20 10:08buy4031.002.00800.00000.0000
8052007.09.20 12:07close4031.002.00890.00000.00009.006376.67
8062007.09.20 12:07close4020.502.00890.00000.0000-3.006373.67
8072007.09.20 12:26buy4040.502.00780.00000.0000
8082007.09.20 12:29close4040.502.00880.00000.00005.006378.67
8092007.09.20 12:29buy4050.502.00910.00000.0000
8102007.09.20 12:30buy4061.002.00760.00000.0000
8112007.09.20 13:09close4061.002.00850.00000.00009.006387.67
8122007.09.20 13:09close4050.502.00850.00000.0000-3.006384.67
8132007.09.20 13:09buy4070.502.00900.00000.0000
8142007.09.20 13:16close4070.502.01000.00000.00005.006389.67
8152007.09.20 13:17buy4080.502.01030.00000.0000
8162007.09.20 13:47buy4091.002.00880.00000.0000
8172007.09.20 13:56close4091.002.00970.00000.00009.006398.67
8182007.09.20 13:56close4080.502.00970.00000.0000-3.006395.67
8192007.09.20 13:56buy4100.502.01000.00000.0000
8202007.09.20 14:03close4100.502.01100.00000.00005.006400.67
8212007.09.20 14:03buy4110.502.01150.00000.0000
8222007.09.20 14:39close4110.502.01260.00000.00005.506406.17
8232007.09.20 14:39buy4120.502.01290.00000.0000
8242007.09.20 14:51close4120.502.01390.00000.00005.006411.17
8252007.09.20 14:51buy4130.502.01420.00000.0000
8262007.09.20 16:09buy4141.002.01260.00000.0000
8272007.09.20 20:00buy4152.002.01000.00000.0000
8282007.09.21 00:30close4152.002.01150.00000.000030.956442.12
8292007.09.21 00:30close4141.002.01150.00000.0000-10.536431.59
8302007.09.21 00:30close4130.502.01150.00000.0000-13.266418.33
8312007.09.21 00:30buy4160.502.01200.00000.0000
8322007.09.21 04:00sell4170.502.00870.00000.0000
8332007.09.23 23:46sell4181.002.02000.00000.0000
8342007.09.25 00:16close4181.002.01740.00000.000024.266442.59
8352007.09.25 00:16close4170.502.01740.00000.0000-44.376398.22
8362007.09.25 00:16close4160.502.01700.00000.000025.486423.70
8372007.09.25 00:16sell4190.502.01710.00000.0000
8382007.09.25 00:23close4190.502.01610.00000.00005.006428.70
8392007.09.25 00:23sell4200.502.01580.00000.0000
8402007.09.25 00:31close4200.502.01480.00000.00005.006433.70
8412007.09.25 00:31sell4210.502.01420.00000.0000
8422007.09.25 01:03close4210.502.01320.00000.00005.006438.70
8432007.09.25 01:03sell4220.502.01290.00000.0000
8442007.09.25 01:26sell4231.002.01450.00000.0000
8452007.09.25 01:29close4231.002.01360.00000.00009.006447.70
8462007.09.25 01:29close4220.502.01360.00000.0000-3.506444.20
8472007.09.25 01:29sell4240.502.01310.00000.0000
8482007.09.25 01:54sell4251.002.01550.00000.0000
8492007.09.25 02:08close4251.002.01430.00000.000012.006456.20
8502007.09.25 02:08close4240.502.01430.00000.0000-6.006450.20
8512007.09.25 02:08sell4260.502.01400.00000.0000
8522007.09.25 02:39close4260.502.01300.00000.00005.006455.20
8532007.09.25 02:39sell4270.502.01250.00000.0000
8542007.09.25 05:26close4270.502.01150.00000.00005.006460.20
8552007.09.25 05:26sell4280.502.01100.00000.0000
8562007.09.25 06:43close4280.502.01000.00000.00005.006465.20
8572007.09.25 06:43sell4290.502.00950.00000.0000
8582007.09.25 07:05sell4301.002.01150.00000.0000
8592007.09.25 07:15close4301.002.01050.00000.000010.006475.20
8602007.09.25 07:15close4290.502.01050.00000.0000-5.006470.20
8612007.09.25 07:15sell4310.502.01020.00000.0000
8622007.09.25 07:37close4310.502.00920.00000.00005.006475.20
8632007.09.25 07:38sell4320.502.00870.00000.0000
8642007.09.25 08:02sell4331.002.01020.00000.0000
8652007.09.25 16:10sell4342.002.01670.00000.0000
8662007.09.25 22:00sell4354.002.01820.00000.0000
8672007.09.25 23:30buy4360.502.02170.00000.0000
8682007.09.26 08:27close4360.502.01510.00000.0000-32.766442.43
8692007.09.26 08:27close4354.002.01550.00000.0000104.526546.95
8702007.09.26 08:27close4342.002.01550.00000.000022.266569.21
8712007.09.26 08:27close4331.002.01550.00000.0000-53.876515.34
8722007.09.26 08:27close4320.502.01550.00000.0000-34.446480.91
8732007.09.26 08:27sell4370.502.01500.00000.0000
8742007.09.26 08:29close4370.502.01400.00000.00005.006485.91
8752007.09.26 08:29sell4380.502.01370.00000.0000
8762007.09.26 09:02close4380.502.01270.00000.00005.006490.91
8772007.09.26 09:02sell4390.502.01240.00000.0000
8782007.09.26 10:39close4390.502.01140.00000.00005.006495.91
8792007.09.26 10:39sell4400.502.01110.00000.0000
8802007.09.26 14:15sell4411.002.01500.00000.0000
8812007.09.27 03:04buy4420.502.01670.00000.0000
8822007.09.28 01:30sell4432.002.02560.00000.0000
8832007.09.28 06:17close4432.002.02070.00000.000098.006593.91
8842007.09.28 06:17close4420.502.02030.00000.000018.246612.15
8852007.09.28 06:17close4411.002.02070.00000.0000-60.486551.67
8862007.09.28 06:17close4400.502.02070.00000.0000-49.746501.93
8872007.09.28 06:17sell4440.502.02020.00000.0000
8882007.09.28 08:50buy4450.502.02860.00000.0000
8892007.09.30 23:01sell4461.002.04530.00000.0000
8902007.10.01 11:00close4461.002.04020.00000.000050.136552.06
8912007.10.01 11:00close4450.502.03980.00000.000056.246608.29
8922007.10.01 11:00close4440.502.04020.00000.0000-100.446507.86
8932007.10.01 11:00sell4470.502.03960.00000.0000
8942007.10.01 11:29close4470.502.03860.00000.00005.006512.86
8952007.10.01 11:29sell4480.502.03830.00000.0000
8962007.10.01 11:31sell4491.002.03980.00000.0000
8972007.10.01 11:46close4491.002.03890.00000.00009.006521.86
8982007.10.01 11:46close4480.502.03890.00000.0000-3.006518.86
8992007.10.01 11:47sell4500.502.03790.00000.0000
9002007.10.01 12:33sell4511.002.04070.00000.0000
9012007.10.01 16:45sell4522.002.04260.00000.0000
9022007.10.02 02:21close4522.002.04100.00000.000030.266549.12
9032007.10.02 02:21close4511.002.04100.00000.0000-3.876545.25
9042007.10.02 02:21close4500.502.04100.00000.0000-15.946529.31
9052007.10.02 02:21sell4530.502.04050.00000.0000
9062007.10.02 06:13close4530.502.03950.00000.00005.006534.31
9072007.10.02 06:13sell4540.502.03900.00000.0000
9082007.10.02 06:21close4540.502.03800.00000.00005.006539.31
9092007.10.02 06:21sell4550.502.03750.00000.0000
9102007.10.02 06:48sell4561.002.03900.00000.0000
9112007.10.02 07:00close4561.002.03810.00000.00009.006548.31
9122007.10.02 07:00close4550.502.03810.00000.0000-3.006545.31
9132007.10.02 07:00sell4570.502.03780.00000.0000
9142007.10.02 07:55sell4581.002.03930.00000.0000
9152007.10.02 08:04close4581.002.03840.00000.00009.006554.31
9162007.10.02 08:04close4570.502.03840.00000.0000-3.006551.31
9172007.10.02 08:04sell4590.502.03810.00000.0000
9182007.10.02 13:02sell4601.002.03960.00000.0000
9192007.10.02 19:00sell4612.002.04110.00000.0000
9202007.10.02 22:26close4612.002.04000.00000.000022.006573.31
9212007.10.02 22:26close4601.002.04000.00000.0000-4.006569.31
9222007.10.02 22:26close4590.502.04000.00000.0000-9.506559.81
9232007.10.02 22:26sell4620.502.03940.00000.0000
9242007.10.03 00:15buy4630.502.04190.00000.0000
9252007.10.04 02:33buy4641.002.03330.00000.0000
9262007.10.04 11:03close4641.002.03540.00000.000021.006580.81
9272007.10.04 11:03close4630.502.03540.00000.0000-31.796549.03
9282007.10.04 11:03close4620.502.03580.00000.000016.266565.29
9292007.10.04 11:24buy4650.502.03520.00000.0000
9302007.10.04 13:06close4650.502.03620.00000.00005.006570.29
9312007.10.04 13:06buy4660.502.03650.00000.0000
9322007.10.04 13:18close4660.502.03750.00000.00005.006575.29
9332007.10.04 13:19buy4670.502.03780.00000.0000
9342007.10.04 13:59buy4681.002.03600.00000.0000
9352007.10.04 14:07close4681.002.03700.00000.000010.006585.29
9362007.10.04 14:07close4670.502.03700.00000.0000-4.006581.29
9372007.10.04 14:07buy4690.502.03760.00000.0000
9382007.10.04 14:13close4690.502.03860.00000.00005.006586.29
9392007.10.04 14:13buy4700.502.03890.00000.0000
9402007.10.04 14:18close4700.502.03990.00000.00005.006591.29
9412007.10.04 14:18buy4710.502.04040.00000.0000
9422007.10.04 14:30close4710.502.04140.00000.00005.006596.29
9432007.10.04 14:30buy4720.502.04170.00000.0000
9442007.10.04 14:31close4720.502.04270.00000.00005.006601.29
9452007.10.04 14:31buy4730.502.04300.00000.0000
9462007.10.04 14:34buy4741.002.04150.00000.0000
9472007.10.04 14:45close4741.002.04240.00000.00009.006610.29
9482007.10.04 14:45close4730.502.04240.00000.0000-3.006607.29
9492007.10.04 14:45buy4750.502.04290.00000.0000
9502007.10.04 15:35buy4761.002.03970.00000.0000
9512007.10.05 04:49sell4770.502.03780.00000.0000
9522007.10.05 15:35close4770.502.04330.00000.0000-27.506579.79
9532007.10.05 15:35close4761.002.04290.00000.000032.486612.26
9542007.10.05 15:35close4750.502.04290.00000.00000.246612.50
9552007.10.05 15:35buy4780.502.04350.00000.0000
9562007.10.05 17:50buy4791.002.04200.00000.0000
9572007.10.08 00:30sell4800.502.04110.00000.0000
9582007.10.09 19:11buy4812.002.03680.00000.0000
9592007.10.10 00:08close4812.002.03920.00000.000048.956661.45
9602007.10.10 00:08close4800.502.03960.00000.00006.636668.08
9612007.10.10 00:08close4791.002.03920.00000.0000-26.576641.50
9622007.10.10 00:08close4780.502.03920.00000.0000-20.796620.72
9632007.10.10 00:10buy4820.502.03990.00000.0000
9642007.10.10 00:18close4820.502.04090.00000.00005.006625.72
9652007.10.10 00:18buy4830.502.04120.00000.0000
9662007.10.10 00:42buy4841.002.03920.00000.0000
9672007.10.10 00:56close4841.002.04020.00000.000010.006635.72
9682007.10.10 00:56close4830.502.04020.00000.0000-5.006630.72
9692007.10.10 00:56buy4850.502.04070.00000.0000
9702007.10.10 01:18buy4861.002.03890.00000.0000
9712007.10.10 01:45sell4870.502.03770.00000.0000
9722007.10.10 07:09close4870.502.04150.00000.0000-19.006611.72
9732007.10.10 07:09close4861.002.04110.00000.000022.006633.72
9742007.10.10 07:09close4850.502.04110.00000.00002.006635.72
9752007.10.10 07:09buy4880.502.04140.00000.0000
9762007.10.10 07:20close4880.502.04240.00000.00005.006640.72
9772007.10.10 07:20buy4890.502.04270.00000.0000
9782007.10.10 08:15close4890.502.04370.00000.00005.006645.72
9792007.10.10 08:15buy4900.502.04400.00000.0000
9802007.10.10 08:19close4900.502.04500.00000.00005.006650.72
9812007.10.10 08:19buy4910.502.04550.00000.0000
9822007.10.10 09:47close4910.502.04650.00000.00005.006655.72
9832007.10.10 09:47buy4920.502.04680.00000.0000
9842007.10.10 10:52buy4931.002.04450.00000.0000
9852007.10.10 17:46buy4942.002.04290.00000.0000
9862007.10.11 00:17sell4950.502.03800.00000.0000
9872007.10.11 03:30buy4964.002.03990.00000.0000
9882007.10.11 04:55close4964.002.04210.00000.000088.006743.72
9892007.10.11 04:55close4950.502.04250.00000.0000-22.506721.22
9902007.10.11 04:55close4942.002.04210.00000.0000-13.156708.07
9912007.10.11 04:55close4931.002.04210.00000.0000-22.576685.49
9922007.10.11 04:55close4920.502.04210.00000.0000-22.796662.70
9932007.10.11 04:55buy4970.502.04240.00000.0000
9942007.10.11 06:08sell4980.502.03730.00000.0000
9952007.10.11 08:30buy4991.002.04010.00000.0000
9962007.10.12 00:20buy5002.002.03400.00000.0000
9972007.10.15 07:46close5002.002.03710.00000.000062.956725.65
9982007.10.15 07:46close4991.002.03710.00000.0000-29.056696.60
9992007.10.15 07:46close4980.502.03750.00000.0000-1.876694.73
10002007.10.15 07:46close4970.502.03710.00000.0000-26.026668.71
10012007.10.15 07:46buy5010.502.03740.00000.0000
10022007.10.15 08:01close5010.502.03840.00000.00005.006673.71
10032007.10.15 08:01buy5020.502.03890.00000.0000
10042007.10.15 09:32buy5031.002.03700.00000.0000
10052007.10.15 09:52close5031.002.03800.00000.000010.006683.71
10062007.10.15 09:52close5020.502.03800.00000.0000-4.506679.21
10072007.10.15 09:52buy5040.502.03830.00000.0000
10082007.10.15 10:07close5040.502.03930.00000.00005.006684.21
10092007.10.15 10:07buy5050.502.03960.00000.0000
10102007.10.15 10:10close5050.502.04060.00000.00005.006689.21
10112007.10.15 10:10buy5060.502.04110.00000.0000
10122007.10.15 10:58close5060.502.04210.00000.00005.006694.21
10132007.10.15 10:58buy5070.502.04260.00000.0000
10142007.10.15 12:02buy5081.002.04090.00000.0000
10152007.10.15 13:45close5081.002.04180.00000.00009.006703.21
10162007.10.15 13:45close5070.502.04180.00000.0000-4.006699.21
10172007.10.15 13:45buy5090.502.04210.00000.0000
10182007.10.15 19:11close5090.502.04310.00000.00005.006704.21
10192007.10.15 19:11buy5100.502.04340.00000.0000
10202007.10.16 06:08sell5110.502.04010.00000.0000
10212007.10.17 03:50buy5121.002.03290.00000.0000
10222007.10.17 07:49close5121.002.03530.00000.000024.006728.21
10232007.10.17 07:49close5110.502.03570.00000.000021.576749.77
10242007.10.17 07:49close5100.502.03530.00000.0000-40.026709.75
10252007.10.17 07:49buy5130.502.03580.00000.0000
10262007.10.17 07:57close5130.502.03680.00000.00005.006714.75
10272007.10.17 07:57buy5140.502.03730.00000.0000
10282007.10.17 08:00buy5151.002.03580.00000.0000
10292007.10.17 09:23buy5162.002.03420.00000.0000
10302007.10.17 11:27close5162.002.03540.00000.000024.006738.75
10312007.10.17 11:27close5151.002.03540.00000.0000-4.006734.75
10322007.10.17 11:27close5140.502.03540.00000.0000-9.506725.25
10332007.10.17 11:30buy5170.502.03560.00000.0000
10342007.10.17 12:21close5170.502.03660.00000.00005.006730.25
10352007.10.17 12:21buy5180.502.03710.00000.0000
10362007.10.17 12:21close5180.502.03810.00000.00005.006735.25
10372007.10.17 12:21buy5190.502.03860.00000.0000
10382007.10.17 12:46buy5201.002.03700.00000.0000
10392007.10.17 12:57close5201.002.03790.00000.00009.006744.25
10402007.10.17 12:57close5190.502.03790.00000.0000-3.506740.75
10412007.10.17 12:57buy5210.502.03820.00000.0000
10422007.10.17 13:33close5210.502.03920.00000.00005.006745.75
10432007.10.17 13:33buy5220.502.03990.00000.0000
10442007.10.17 13:34close5220.502.04100.00000.00005.506751.25
10452007.10.17 13:34buy5230.502.04130.00000.0000
10462007.10.17 14:16buy5241.002.03890.00000.0000
10472007.10.17 19:45buy5252.002.03620.00000.0000
10482007.10.17 19:53close5252.002.03790.00000.000034.006785.25
10492007.10.17 19:53close5241.002.03790.00000.0000-10.006775.25
10502007.10.17 19:53close5230.502.03790.00000.0000-17.006758.25
10512007.10.17 19:54buy5260.502.03840.00000.0000
10522007.10.17 20:19close5260.502.03940.00000.00005.006763.25
10532007.10.17 20:19buy5270.502.03970.00000.0000
10542007.10.17 20:40close5270.502.04070.00000.00005.006768.25
10552007.10.17 20:40buy5280.502.04100.00000.0000
10562007.10.17 21:22buy5291.002.03930.00000.0000
10572007.10.17 21:50close5291.002.04020.00000.00009.006777.25
10582007.10.17 21:50close5280.502.04020.00000.0000-4.006773.25
10592007.10.17 21:51buy5300.502.04050.00000.0000
10602007.10.17 22:02close5300.502.04150.00000.00005.006778.25
10612007.10.17 22:02buy5310.502.04180.00000.0000
10622007.10.17 22:20buy5321.002.04030.00000.0000
10632007.10.18 01:22close5321.002.04100.00000.00008.436786.67
10642007.10.18 01:22close5310.502.04100.00000.0000-3.296783.39
10652007.10.18 01:22buy5330.502.04130.00000.0000
10662007.10.18 06:25close5330.502.04230.00000.00005.006788.39
10672007.10.18 06:25buy5340.502.04260.00000.0000
10682007.10.18 08:09buy5351.002.04100.00000.0000
10692007.10.18 08:30close5351.002.04190.00000.00009.006797.39
10702007.10.18 08:30close5340.502.04190.00000.0000-3.506793.89
10712007.10.18 08:45buy5360.502.04550.00000.0000
10722007.10.18 08:47close5360.502.04650.00000.00005.006798.89
10732007.10.18 08:47buy5370.502.04700.00000.0000
10742007.10.18 09:15buy5381.002.04470.00000.0000
10752007.10.18 09:33close5381.002.04590.00000.000012.006810.89
10762007.10.18 09:33close5370.502.04590.00000.0000-5.506805.39
10772007.10.18 09:33buy5390.502.04650.00000.0000
10782007.10.18 09:37buy5401.002.04500.00000.0000
10792007.10.18 11:33close5401.002.04590.00000.00009.006814.39
10802007.10.18 11:33close5390.502.04590.00000.0000-3.006811.39
10812007.10.18 11:33buy5410.502.04620.00000.0000
10822007.10.18 12:06close5410.502.04720.00000.00005.006816.39
10832007.10.18 12:15buy5420.502.04860.00000.0000
10842007.10.18 12:51close5420.502.04960.00000.00005.006821.39
10852007.10.18 12:51buy5430.502.05020.00000.0000
10862007.10.18 12:51close5430.502.05120.00000.00005.006826.39
10872007.10.18 12:51buy5440.502.05150.00000.0000
10882007.10.18 12:57buy5451.002.05000.00000.0000
10892007.10.18 13:23buy5462.002.04840.00000.0000
10902007.10.18 18:00buy5474.002.04660.00000.0000
10912007.10.18 23:00buy5488.002.04410.00000.0000
10922007.10.19 02:30sell5490.502.04410.00000.0000
10932007.10.19 02:49close5490.502.04640.00000.0000-11.506814.89
10942007.10.19 02:49close5488.002.04600.00000.0000155.806970.69
10952007.10.19 02:49close5474.002.04600.00000.0000-22.106948.59
10962007.10.19 02:49close5462.002.04600.00000.0000-47.056901.54
10972007.10.19 02:49close5451.002.04600.00000.0000-39.526862.01
10982007.10.19 02:49close5440.502.04600.00000.0000-27.266834.75
10992007.10.19 02:50buy5500.502.04640.00000.0000
11002007.10.19 03:17close5500.502.04740.00000.00005.006839.75
11012007.10.19 03:17buy5510.502.04790.00000.0000
11022007.10.19 03:39close5510.502.04890.00000.00005.006844.75
11032007.10.19 03:39buy5520.502.04950.00000.0000
11042007.10.19 04:30buy5531.002.04800.00000.0000
11052007.10.19 06:07close5531.002.04890.00000.00009.006853.75
11062007.10.19 06:07close5520.502.04890.00000.0000-3.006850.75
11072007.10.19 06:07buy5540.502.04940.00000.0000
11082007.10.19 07:08sell5550.502.04310.00000.0000
11092007.10.19 09:23buy5561.002.04630.00000.0000
11102007.10.19 12:35close5561.002.05020.00000.000039.006889.75
11112007.10.19 12:35close5550.502.05060.00000.0000-37.506852.25
11122007.10.19 12:35close5540.502.05020.00000.00004.006856.25
11132007.10.19 12:35buy5570.502.05050.00000.0000
11142007.10.19 12:36close5570.502.05160.00000.00005.506861.75
11152007.10.19 12:36buy5580.502.05210.00000.0000
11162007.10.19 14:00buy5591.002.05030.00000.0000
11172007.10.19 14:11buy5602.002.04880.00000.0000
11182007.10.19 18:48close5602.002.04990.00000.000022.006883.75
11192007.10.19 18:48close5591.002.04990.00000.0000-4.006879.75
11202007.10.19 18:48close5580.502.04990.00000.0000-11.006868.75
11212007.10.19 18:48buy5610.502.05020.00000.0000
11222007.10.19 19:47close5610.502.05120.00000.00005.006873.75
11232007.10.19 19:48buy5620.502.05170.00000.0000
11242007.10.21 22:00close5620.502.05330.00000.00008.006881.75
11252007.10.21 23:15sell5630.502.04870.00000.0000
11262007.10.22 00:15buy5640.502.05180.00000.0000
11272007.10.23 00:28buy5651.002.03460.00000.0000
11282007.10.23 06:11close5651.002.03700.00000.000024.006905.75
11292007.10.23 06:11close5640.502.03700.00000.0000-73.766831.99
11302007.10.23 06:11close5630.502.03740.00000.000055.636887.62
11312007.10.23 06:11buy5660.502.03730.00000.0000
11322007.10.23 06:26close5660.502.03840.00000.00005.506893.12
11332007.10.23 06:26buy5670.502.03870.00000.0000
11342007.10.23 07:03buy5681.002.03610.00000.0000
11352007.10.23 07:10close5681.002.03730.00000.000012.006905.12
11362007.10.23 07:10close5670.502.03730.00000.0000-7.006898.12
11372007.10.23 07:10buy5690.502.03760.00000.0000
11382007.10.23 07:46buy5701.002.03610.00000.0000
11392007.10.23 08:01close5701.002.03700.00000.00009.006907.12
11402007.10.23 08:01close5690.502.03700.00000.0000-3.006904.12
11412007.10.23 08:02buy5710.502.03730.00000.0000
11422007.10.23 08:15close5710.502.03830.00000.00005.006909.12
11432007.10.23 08:15buy5720.502.03860.00000.0000
11442007.10.23 08:19close5720.502.03960.00000.00005.006914.12
11452007.10.23 08:19buy5730.502.04010.00000.0000
11462007.10.23 08:32close5730.502.04110.00000.00005.006919.12
11472007.10.23 08:32buy5740.502.04160.00000.0000
11482007.10.23 09:07close5740.502.04260.00000.00005.006924.12
11492007.10.23 09:07buy5750.502.04310.00000.0000
11502007.10.23 09:08close5750.502.04410.00000.00005.006929.12
11512007.10.23 09:08buy5760.502.04440.00000.0000
11522007.10.23 09:15buy5771.002.04290.00000.0000
11532007.10.23 09:29close5771.002.04380.00000.00009.006938.12
11542007.10.23 09:29close5760.502.04380.00000.0000-3.006935.12
11552007.10.23 09:29buy5780.502.04410.00000.0000
11562007.10.23 10:14buy5791.002.04130.00000.0000
11572007.10.23 11:08close5791.002.04260.00000.000013.006948.12
11582007.10.23 11:08close5780.502.04260.00000.0000-7.506940.62
11592007.10.23 11:08buy5800.502.04310.00000.0000
11602007.10.23 11:31close5800.502.04410.00000.00005.006945.62
11612007.10.23 11:31buy5810.502.04440.00000.0000
11622007.10.23 11:45buy5821.002.04290.00000.0000
11632007.10.23 11:46close5821.002.04380.00000.00009.006954.62
11642007.10.23 11:46close5810.502.04380.00000.0000-3.006951.62
11652007.10.23 11:46buy5830.502.04410.00000.0000
11662007.10.23 11:54close5830.502.04510.00000.00005.006956.62
11672007.10.23 11:54buy5840.502.04560.00000.0000
11682007.10.23 12:00close5840.502.04660.00000.00005.006961.62
11692007.10.23 12:00buy5850.502.04720.00000.0000
11702007.10.23 12:03close5850.502.04820.00000.00005.006966.62
11712007.10.23 12:03buy5860.502.04850.00000.0000
11722007.10.23 12:19close5860.502.04950.00000.00005.006971.62
11732007.10.23 12:19buy5870.502.04980.00000.0000
11742007.10.23 13:11buy5881.002.04830.00000.0000
11752007.10.23 13:26close5881.002.04920.00000.00009.006980.62
11762007.10.23 13:26close5870.502.04920.00000.0000-3.006977.62
11772007.10.23 13:26buy5890.502.04950.00000.0000
11782007.10.23 13:54buy5901.002.04800.00000.0000
11792007.10.23 14:11close5901.002.04890.00000.00009.006986.62
11802007.10.23 14:11close5890.502.04890.00000.0000-3.006983.62
11812007.10.23 14:12buy5910.502.04920.00000.0000
11822007.10.23 14:15close5910.502.05020.00000.00005.006988.62
11832007.10.23 14:15buy5920.502.05050.00000.0000
11842007.10.23 14:21buy5931.002.04900.00000.0000
11852007.10.23 16:07close5931.002.04990.00000.00009.006997.62
11862007.10.23 16:07close5920.502.04990.00000.0000-3.006994.62
11872007.10.23 16:07buy5940.502.05050.00000.0000
11882007.10.23 20:06close5940.502.05150.00000.00005.006999.62
11892007.10.23 20:06buy5950.502.05200.00000.0000
11902007.10.23 21:52buy5961.002.05040.00000.0000
11912007.10.23 22:37close5961.002.05130.00000.00009.007008.62
11922007.10.23 22:37close5950.502.05130.00000.0000-3.507005.12
11932007.10.23 22:37buy5970.502.05160.00000.0000
11942007.10.24 02:03sell5980.502.04900.00000.0000
11952007.10.25 16:45buy5991.002.05010.00000.0000
11962007.10.26 00:53close5991.002.05220.00000.000021.487026.59
11972007.10.26 00:53close5980.502.05260.00000.0000-19.747006.85
11982007.10.26 00:53close5970.502.05220.00000.00004.197011.04
11992007.10.26 01:07buy6000.502.05240.00000.0000
12002007.10.26 05:49close6000.502.05340.00000.00005.007016.04
12012007.10.26 05:50buy6010.502.05390.00000.0000
12022007.10.26 06:08buy6021.002.05240.00000.0000
12032007.10.26 06:11close6021.002.05330.00000.00009.007025.04
12042007.10.26 06:11close6010.502.05330.00000.0000-3.007022.04
12052007.10.26 06:11buy6030.502.05360.00000.0000
12062007.10.26 06:29close6030.502.05460.00000.00005.007027.04
12072007.10.26 06:29buy6040.502.05490.00000.0000
12082007.10.26 06:29close6040.502.05590.00000.00005.007032.04
12092007.10.26 06:29buy6050.502.05640.00000.0000
12102007.10.26 06:30buy6061.002.05490.00000.0000
12112007.10.26 06:38close6061.002.05580.00000.00009.007041.04
12122007.10.26 06:38close6050.502.05580.00000.0000-3.007038.04
12132007.10.26 06:38buy6070.502.05610.00000.0000
12142007.10.26 07:37buy6081.002.05460.00000.0000
12152007.10.26 08:04close6081.002.05550.00000.00009.007047.04
12162007.10.26 08:04close6070.502.05550.00000.0000-3.007044.04
12172007.10.26 08:04buy6090.502.05580.00000.0000
12182007.10.26 08:42close6090.502.05680.00000.00005.007049.04
12192007.10.26 08:42buy6100.502.05730.00000.0000
12202007.10.26 09:22buy6111.002.05570.00000.0000
12212007.10.26 11:23sell6120.502.05030.00000.0000
12222007.10.26 12:27sell6131.002.05190.00000.0000
12232007.10.26 12:30buy6142.002.05290.00000.0000
12242007.10.29 06:46close6142.002.05710.00000.000084.957133.99
12252007.10.29 06:46close6131.002.05750.00000.0000-56.877077.12
12262007.10.29 06:46close6120.502.05750.00000.0000-36.447040.68
12272007.10.29 06:46close6111.002.05710.00000.000014.487055.16
12282007.10.29 06:46close6100.502.05710.00000.0000-0.767054.40
12292007.10.29 06:46buy6150.502.05740.00000.0000
12302007.10.29 08:53close6150.502.05840.00000.00005.007059.40
12312007.10.29 08:53buy6160.502.05870.00000.0000
12322007.10.29 09:45buy6171.002.05720.00000.0000
12332007.10.29 10:06close6171.002.05810.00000.00009.007068.40
12342007.10.29 10:06close6160.502.05810.00000.0000-3.007065.40
12352007.10.29 10:06buy6180.502.05840.00000.0000
12362007.10.29 10:50close6180.502.05940.00000.00005.007070.40
12372007.10.29 10:50buy6190.502.05970.00000.0000
12382007.10.29 11:02close6190.502.06070.00000.00005.007075.40
12392007.10.29 11:02buy6200.502.06090.00000.0000
12402007.10.29 11:16close6200.502.06200.00000.00005.507080.90
12412007.10.29 11:16buy6210.502.06230.00000.0000
12422007.10.29 12:14buy6221.002.06080.00000.0000
12432007.10.29 12:56buy6232.002.05930.00000.0000
12442007.10.29 15:07close6232.002.06030.00000.000020.007100.90
12452007.10.29 15:07close6221.002.06030.00000.0000-5.007095.90
12462007.10.29 15:07close6210.502.06030.00000.0000-10.007085.90
12472007.10.29 15:07buy6240.502.06080.00000.0000
12482007.10.29 16:07close6240.502.06180.00000.00005.007090.90
12492007.10.29 16:07buy6250.502.06230.00000.0000
12502007.10.29 19:32close6250.502.06330.00000.00005.007095.90
12512007.10.29 19:32buy6260.502.06380.00000.0000
12522007.10.30 00:32sell6270.502.06010.00000.0000
12532007.10.30 08:00buy6281.002.06200.00000.0000
12542007.10.30 08:53close6281.002.06460.00000.000026.007121.90
12552007.10.30 08:53close6270.502.06500.00000.0000-24.507097.40
12562007.10.30 08:53close6260.502.06460.00000.00004.247101.63
12572007.10.30 08:53buy6290.502.06490.00000.0000
12582007.10.30 10:31close6290.502.06590.00000.00005.007106.63
12592007.10.30 10:31buy6300.502.06620.00000.0000
12602007.10.30 14:01close6300.502.06730.00000.00005.507112.13
12612007.10.30 14:01buy6310.502.06780.00000.0000
12622007.10.30 14:39close6310.502.06880.00000.00005.007117.13
12632007.10.30 14:39buy6320.502.06910.00000.0000
12642007.10.30 16:07buy6331.002.06690.00000.0000
12652007.10.30 17:47close6331.002.06800.00000.000011.007128.13
12662007.10.30 17:47close6320.502.06800.00000.0000-5.507122.63
12672007.10.30 17:48buy6340.502.06830.00000.0000
12682007.10.30 19:34close6340.502.06930.00000.00005.007127.63
12692007.10.30 19:34buy6350.502.06960.00000.0000
12702007.10.30 20:13buy6361.002.06810.00000.0000
12712007.10.31 00:54close6361.002.06890.00000.00008.477136.11
12722007.10.31 00:54close6350.502.06890.00000.0000-3.267132.85
12732007.10.31 00:54buy6370.502.06940.00000.0000
12742007.10.31 06:01close6370.502.07040.00000.00005.007137.85
12752007.10.31 06:01buy6380.502.07070.00000.0000
12762007.10.31 07:00close6380.502.07170.00000.00005.007142.85
12772007.10.31 07:01buy6390.502.07220.00000.0000
12782007.10.31 07:04close6390.502.07320.00000.00005.007147.85
12792007.10.31 07:04buy6400.502.07350.00000.0000
12802007.10.31 07:08buy6411.002.07200.00000.0000
12812007.10.31 07:15close6411.002.07290.00000.00009.007156.85
12822007.10.31 07:15close6400.502.07290.00000.0000-3.007153.85
12832007.10.31 07:15buy6420.502.07340.00000.0000
12842007.10.31 15:51close6420.502.07440.00000.00005.007158.85
12852007.10.31 15:51buy6430.502.07470.00000.0000
12862007.10.31 15:56close6430.502.07570.00000.00005.007163.85
12872007.10.31 15:56buy6440.502.07600.00000.0000
12882007.10.31 15:59close6440.502.07700.00000.00005.007168.85
12892007.10.31 15:59buy6450.502.07750.00000.0000
12902007.10.31 16:09close6450.502.07850.00000.00005.007173.85
12912007.10.31 16:09buy6460.502.07900.00000.0000
12922007.10.31 18:20close6460.502.08000.00000.00005.007178.85
12932007.10.31 18:20buy6470.502.08050.00000.0000
12942007.10.31 18:22buy6481.002.07890.00000.0000
12952007.10.31 18:40close6481.002.07980.00000.00009.007187.85
12962007.10.31 18:40close6470.502.07980.00000.0000-3.507184.35
12972007.10.31 18:40buy6490.502.08030.00000.0000
12982007.10.31 18:44close6490.502.08130.00000.00005.007189.35
12992007.10.31 18:44buy6500.502.08180.00000.0000
13002007.10.31 18:47buy6511.002.08030.00000.0000
13012007.10.31 18:53close6511.002.08120.00000.00009.007198.35
13022007.10.31 18:53close6500.502.08120.00000.0000-3.007195.35
13032007.10.31 18:53buy6520.502.08170.00000.0000
13042007.10.31 19:19buy6531.002.08000.00000.0000
13052007.10.31 21:11close6531.002.08090.00000.00009.007204.35
13062007.10.31 21:11close6520.502.08090.00000.0000-4.007200.35
13072007.10.31 21:11buy6540.502.08120.00000.0000
13082007.11.01 01:08sell6550.502.07850.00000.0000
13092007.11.01 07:34buy6561.002.07970.00000.0000
13102007.11.01 11:37close6561.002.08170.00000.000020.007220.35
13112007.11.01 11:37close6550.502.08210.00000.0000-18.007202.35
13122007.11.01 11:37close6540.502.08170.00000.00003.217205.56
13132007.11.01 11:37buy6570.502.08220.00000.0000
13142007.11.01 12:26close6570.502.08320.00000.00005.007210.56
13152007.11.01 12:26buy6580.502.08350.00000.0000
13162007.11.01 12:35close6580.502.08450.00000.00005.007215.56
13172007.11.01 12:35buy6590.502.08500.00000.0000
13182007.11.01 12:58buy6601.002.08340.00000.0000
13192007.11.01 13:33buy6612.002.08190.00000.0000
13202007.11.01 15:36sell6620.502.07850.00000.0000
13212007.11.01 16:11close6620.502.08420.00000.0000-28.507187.06
13222007.11.01 16:11close6612.002.08380.00000.000038.007225.06
13232007.11.01 16:11close6601.002.08380.00000.00004.007229.06
13242007.11.01 16:11close6590.502.08380.00000.0000-6.007223.06
13252007.11.01 16:11buy6630.502.08410.00000.0000
13262007.11.01 16:17close6630.502.08510.00000.00005.007228.06
13272007.11.01 16:17buy6640.502.08560.00000.0000
13282007.11.01 16:24close6640.502.08660.00000.00005.007233.06
13292007.11.01 16:24buy6650.502.08710.00000.0000
13302007.11.01 16:25buy6661.002.08560.00000.0000
13312007.11.01 16:41close6661.002.08650.00000.00009.007242.06
13322007.11.01 16:41close6650.502.08650.00000.0000-3.007239.06
13332007.11.01 16:42buy6670.502.08700.00000.0000
13342007.11.01 17:11buy6681.002.08530.00000.0000
13352007.11.01 17:50buy6692.002.08350.00000.0000
13362007.11.01 20:00sell6700.502.07860.00000.0000
13372007.11.02 00:30buy6714.002.07960.00000.0000
13382007.11.02 07:01close6714.002.08230.00000.0000108.007347.06
13392007.11.02 07:01close6700.502.08270.00000.0000-20.937326.12
13402007.11.02 07:01close6692.002.08230.00000.0000-23.057303.07
13412007.11.02 07:01close6681.002.08230.00000.0000-29.527273.55
13422007.11.02 07:01close6670.502.08230.00000.0000-23.267250.29
13432007.11.02 07:01buy6720.502.08280.00000.0000
13442007.11.02 08:20close6720.502.08390.00000.00005.507255.79
13452007.11.02 08:21buy6730.502.08370.00000.0000
13462007.11.02 08:54close6730.502.08470.00000.00005.007260.79
13472007.11.02 08:54buy6740.502.08520.00000.0000
13482007.11.02 09:32close6740.502.08620.00000.00005.007265.79
13492007.11.02 09:32buy6750.502.08650.00000.0000
13502007.11.02 09:53buy6761.002.08500.00000.0000
13512007.11.02 12:43close6761.002.08590.00000.00009.007274.79
13522007.11.02 12:43close6750.502.08590.00000.0000-3.007271.79
13532007.11.02 12:45buy6770.502.08470.00000.0000
13542007.11.02 14:03buy6781.002.08310.00000.0000
13552007.11.02 16:10close6781.002.08400.00000.00009.007280.79
13562007.11.02 16:10close6770.502.08400.00000.0000-3.507277.29
13572007.11.02 16:15buy6790.502.08540.00000.0000
13582007.11.02 16:39close6790.502.08640.00000.00005.007282.29
13592007.11.02 16:39buy6800.502.08690.00000.0000
13602007.11.02 16:51close6800.502.08790.00000.00005.007287.29
13612007.11.02 16:51buy6810.502.08820.00000.0000
13622007.11.02 16:52close6810.502.08920.00000.00005.007292.29
13632007.11.02 16:53buy6820.502.08950.00000.0000
13642007.11.02 16:56buy6831.002.08800.00000.0000
13652007.11.02 16:59close6831.002.08900.00000.000010.007302.29
13662007.11.02 16:59close6820.502.08900.00000.0000-2.507299.79
13672007.11.02 16:59buy6840.502.08950.00000.0000
13682007.11.04 23:55sell6850.502.08800.00000.0000
13692007.11.06 00:31buy6861.002.08160.00000.0000
13702007.11.06 05:10close6861.002.08310.00000.000015.007314.79
13712007.11.06 05:10close6850.502.08350.00000.000021.637336.42
13722007.11.06 05:10close6840.502.08310.00000.0000-31.527304.89
13732007.11.06 05:10buy6870.502.08340.00000.0000
13742007.11.06 05:14close6870.502.08440.00000.00005.007309.89
13752007.11.06 05:14buy6880.502.08500.00000.0000
13762007.11.06 07:52close6880.502.08600.00000.00005.007314.89
13772007.11.06 07:52buy6890.502.08660.00000.0000
13782007.11.06 07:59close6890.502.08770.00000.00005.507320.39
13792007.11.06 07:59buy6900.502.08790.00000.0000
13802007.11.06 09:13buy6911.002.08640.00000.0000
13812007.11.06 11:13close6911.002.08740.00000.000010.007330.39
13822007.11.06 11:13close6900.502.08740.00000.0000-2.507327.89
13832007.11.06 11:15buy6920.502.08750.00000.0000
13842007.11.06 13:54close6920.502.08850.00000.00005.007332.89
13852007.11.06 13:54buy6930.502.08880.00000.0000
13862007.11.06 14:08close6930.502.08990.00000.00005.507338.39
13872007.11.06 14:08buy6940.502.09020.00000.0000
13882007.11.06 14:30buy6951.002.08870.00000.0000
13892007.11.06 19:15buy6962.002.08690.00000.0000
13902007.11.06 22:08close6962.002.08810.00000.000024.007362.39
13912007.11.06 22:08close6951.002.08810.00000.0000-6.007356.39
13922007.11.06 22:08close6940.502.08810.00000.0000-10.507345.89
13932007.11.06 22:08buy6970.502.08840.00000.0000
13942007.11.07 02:26close6970.502.08940.00000.00005.247351.13
13952007.11.07 02:27buy6980.502.08970.00000.0000
13962007.11.07 02:28close6980.502.09080.00000.00005.507356.63
13972007.11.07 02:28buy6990.502.09130.00000.0000
13982007.11.07 02:28close6990.502.09230.00000.00005.007361.63
13992007.11.07 02:28buy7000.502.09280.00000.0000
14002007.11.07 02:29close7000.502.09380.00000.00005.007366.63
14012007.11.07 02:29buy7010.502.09430.00000.0000
14022007.11.07 02:32buy7021.002.09280.00000.0000
14032007.11.07 02:37close7021.002.09380.00000.000010.007376.63
14042007.11.07 02:37close7010.502.09380.00000.0000-2.507374.13
14052007.11.07 02:37buy7030.502.09410.00000.0000
14062007.11.07 02:57buy7041.002.09240.00000.0000
14072007.11.07 03:26close7041.002.09340.00000.000010.007384.13
14082007.11.07 03:26close7030.502.09340.00000.0000-3.507380.63
14092007.11.07 03:26buy7050.502.09370.00000.0000
14102007.11.07 05:45close7050.502.09470.00000.00005.007385.63
14112007.11.07 05:46buy7060.502.09500.00000.0000
14122007.11.07 08:54close7060.502.09600.00000.00005.007390.63
14132007.11.07 09:00buy7070.502.09680.00000.0000
14142007.11.07 09:14close7070.502.09780.00000.00005.007395.63
14152007.11.07 09:14buy7080.502.09810.00000.0000
14162007.11.07 09:15close7080.502.09910.00000.00005.007400.63
14172007.11.07 09:15buy7090.502.09940.00000.0000
14182007.11.07 09:22close7090.502.10060.00000.00006.007406.63
14192007.11.07 09:22buy7100.502.10120.00000.0000
14202007.11.07 09:22buy7111.002.09970.00000.0000
14212007.11.07 09:26close7111.002.10060.00000.00009.007415.63
14222007.11.07 09:26close7100.502.10060.00000.0000-3.007412.63
14232007.11.07 09:26buy7120.502.10130.00000.0000
14242007.11.07 09:26close7120.502.10240.00000.00005.507418.13
14252007.11.07 09:26buy7130.502.10290.00000.0000
14262007.11.07 10:01close7130.502.10390.00000.00005.007423.13
14272007.11.07 10:01buy7140.502.10420.00000.0000
14282007.11.07 10:07close7140.502.10520.00000.00005.007428.13
14292007.11.07 10:07buy7150.502.10530.00000.0000
14302007.11.07 10:09buy7161.002.10370.00000.0000
14312007.11.07 10:46buy7172.002.10140.00000.0000
14322007.11.07 11:27close7172.002.10280.00000.000028.007456.13
14332007.11.07 11:27close7161.002.10280.00000.0000-9.007447.13
14342007.11.07 11:27close7150.502.10280.00000.0000-12.507434.63
14352007.11.07 11:27buy7180.502.10310.00000.0000
14362007.11.07 12:11buy7191.002.10100.00000.0000
14372007.11.07 12:53close7191.002.10220.00000.000012.007446.63
14382007.11.07 12:53close7180.502.10220.00000.0000-4.507442.13
14392007.11.07 13:00buy7200.502.10220.00000.0000
14402007.11.07 13:04close7200.502.10320.00000.00005.007447.13
14412007.11.07 13:04buy7210.502.10370.00000.0000
14422007.11.07 13:05close7210.502.10470.00000.00005.007452.13
14432007.11.07 13:05buy7220.502.10520.00000.0000
14442007.11.07 13:06buy7231.002.10370.00000.0000
14452007.11.07 13:12close7231.002.10460.00000.00009.007461.13
14462007.11.07 13:12close7220.502.10460.00000.0000-3.007458.13
14472007.11.07 13:12buy7240.502.10490.00000.0000
14482007.11.07 13:28buy7251.002.10330.00000.0000
14492007.11.07 13:36close7251.002.10420.00000.00009.007467.13
14502007.11.07 13:36close7240.502.10420.00000.0000-3.507463.63
14512007.11.07 13:37buy7260.502.10450.00000.0000
14522007.11.07 13:42close7260.502.10560.00000.00005.507469.13
14532007.11.07 13:42buy7270.502.10610.00000.0000
14542007.11.07 14:19buy7281.002.10450.00000.0000
14552007.11.07 15:00close7281.002.10540.00000.00009.007478.13
14562007.11.07 15:00close7270.502.10540.00000.0000-3.507474.63
14572007.11.07 15:01buy7290.502.10570.00000.0000
14582007.11.07 15:36buy7301.002.10420.00000.0000
14592007.11.07 16:02close7301.002.10510.00000.00009.007483.63
14602007.11.07 16:02close7290.502.10510.00000.0000-3.007480.63
14612007.11.07 16:02buy7310.502.10560.00000.0000
14622007.11.07 16:30buy7321.002.10330.00000.0000
14632007.11.07 16:54close7321.002.10440.00000.000011.007491.63
14642007.11.07 16:54close7310.502.10440.00000.0000-6.007485.63
14652007.11.07 17:00buy7330.502.10440.00000.0000
14662007.11.07 18:56close7330.502.10540.00000.00005.007490.63
14672007.11.07 18:56buy7340.502.10570.00000.0000
14682007.11.07 19:15buy7351.002.10420.00000.0000
14692007.11.08 00:15buy7362.002.10150.00000.0000
14702007.11.08 01:25close7362.002.10300.00000.000030.007520.63
14712007.11.08 01:25close7351.002.10300.00000.0000-10.577510.05
14722007.11.08 01:25close7340.502.10300.00000.0000-12.797497.27
14732007.11.08 01:25buy7370.502.10350.00000.0000
14742007.11.08 01:32buy7381.002.10200.00000.0000
14752007.11.08 05:12sell7390.502.09830.00000.0000
14762007.11.08 07:12buy7402.002.10050.00000.0000
14772007.11.08 07:49close7402.002.10210.00000.000032.007529.27
14782007.11.08 07:49close7390.502.10250.00000.0000-21.007508.27
14792007.11.08 07:49close7381.002.10210.00000.00001.007509.27
14802007.11.08 07:49close7370.502.10210.00000.0000-7.007502.27
14812007.11.08 07:49buy7410.502.10270.00000.0000
14822007.11.08 08:19close7410.502.10370.00000.00005.007507.27
14832007.11.08 08:19buy7420.502.10400.00000.0000
14842007.11.08 09:15buy7431.002.10250.00000.0000
14852007.11.08 09:51close7431.002.10340.00000.00009.007516.27
14862007.11.08 09:51close7420.502.10340.00000.0000-3.007513.27
14872007.11.08 09:51buy7440.502.10390.00000.0000
14882007.11.08 10:27buy7451.002.10230.00000.0000
14892007.11.08 10:44close7451.002.10320.00000.00009.007522.27
14902007.11.08 10:44close7440.502.10320.00000.0000-3.507518.77
14912007.11.08 10:45buy7460.502.10490.00000.0000
14922007.11.08 10:45close7460.502.10590.00000.00005.007523.77
14932007.11.08 10:46buy7470.502.10640.00000.0000
14942007.11.08 12:02close7470.502.10740.00000.00005.007528.77
14952007.11.08 12:27buy7480.502.10690.00000.0000
14962007.11.08 15:02close7480.502.10790.00000.00005.007533.77
14972007.11.08 15:02buy7490.502.10820.00000.0000
14982007.11.08 15:02close7490.502.10920.00000.00005.007538.77
14992007.11.08 15:02buy7500.502.10980.00000.0000
15002007.11.08 15:19close7500.502.11080.00000.00005.007543.77
15012007.11.08 15:19buy7510.502.11110.00000.0000
15022007.11.08 16:12buy7521.002.10900.00000.0000
15032007.11.08 16:59close7521.002.11010.00000.000011.007554.77
15042007.11.08 16:59close7510.502.11010.00000.0000-5.007549.77
15052007.11.08 17:00buy7530.502.11040.00000.0000
15062007.11.08 17:17buy7541.002.10880.00000.0000
15072007.11.08 17:27close7541.002.10970.00000.00009.007558.77
15082007.11.08 17:27close7530.502.10970.00000.0000-3.507555.27
15092007.11.08 17:27buy7550.502.11000.00000.0000
15102007.11.08 17:30close7550.502.11110.00000.00005.507560.77
15112007.11.08 17:30buy7560.502.11140.00000.0000
15122007.11.08 17:32buy7571.002.10990.00000.0000
15132007.11.08 17:35close7571.002.11080.00000.00009.007569.77
15142007.11.08 17:35close7560.502.11080.00000.0000-3.007566.77
15152007.11.08 17:35buy7580.502.11110.00000.0000
15162007.11.08 18:08buy7591.002.10960.00000.0000
15172007.11.08 18:27close7591.002.11060.00000.000010.007576.77
15182007.11.08 18:27close7580.502.11060.00000.0000-2.507574.27
15192007.11.08 18:28buy7600.502.11090.00000.0000
15202007.11.09 00:27buy7611.002.10890.00000.0000
15212007.11.09 01:16close7611.002.10990.00000.000010.007584.27
15222007.11.09 01:16close7600.502.10990.00000.0000-4.767579.50
15232007.11.09 01:16buy7620.502.11020.00000.0000
15242007.11.09 01:29close7620.502.11120.00000.00005.007584.50
15252007.11.09 01:29buy7630.502.11150.00000.0000
15262007.11.09 01:29close7630.502.11260.00000.00005.507590.00
15272007.11.09 01:29buy7640.502.11310.00000.0000
15282007.11.09 01:37close7640.502.11430.00000.00006.007596.00
15292007.11.09 01:37buy7650.502.11460.00000.0000
15302007.11.09 01:41buy7661.002.11310.00000.0000
15312007.11.09 02:09buy7672.002.11150.00000.0000
15322007.11.09 02:55buy7684.002.10990.00000.0000
15332007.11.09 03:43close7684.002.11120.00000.000052.007648.00
15342007.11.09 03:43close7672.002.11120.00000.0000-6.007642.00
15352007.11.09 03:43close7661.002.11120.00000.0000-19.007623.00
15362007.11.09 03:43close7650.502.11120.00000.0000-17.007606.00
15372007.11.09 03:43buy7690.502.11170.00000.0000
15382007.11.09 03:52close7690.502.11270.00000.00005.007611.00
15392007.11.09 03:52buy7700.502.11320.00000.0000
15402007.11.09 04:58buy7711.002.11160.00000.0000
15412007.11.09 06:10close7711.002.11250.00000.00009.007620.00
15422007.11.09 06:10close7700.502.11250.00000.0000-3.507616.50
15432007.11.09 06:10buy7720.502.11300.00000.0000
15442007.11.09 11:40sell7730.502.10490.00000.0000
15452007.11.11 23:14buy7741.002.08460.00000.0000
15462007.11.13 00:30buy7752.002.05610.00000.0000
15472007.11.13 06:58close7752.002.06720.00000.0000222.007838.50
15482007.11.13 06:58close7741.002.06720.00000.0000-173.057665.45
15492007.11.13 06:58close7730.502.06760.00000.0000185.637851.08
15502007.11.13 06:58close7720.502.06720.00000.0000-228.537622.56
15512007.11.13 06:58buy7760.502.06770.00000.0000
15522007.11.13 07:22buy7771.002.06580.00000.0000
15532007.11.13 07:50close7771.002.06680.00000.000010.007632.56
15542007.11.13 07:50close7760.502.06680.00000.0000-4.507628.06
15552007.11.13 07:50buy7780.502.06730.00000.0000
15562007.11.13 08:10close7780.502.06830.00000.00005.007633.06
15572007.11.13 08:10buy7790.502.06890.00000.0000
15582007.11.13 08:44buy7801.002.06730.00000.0000
15592007.11.13 09:20close7801.002.06820.00000.00009.007642.06
15602007.11.13 09:20close7790.502.06820.00000.0000-3.507638.56
15612007.11.13 09:30buy7810.502.06840.00000.0000
15622007.11.13 09:30close7810.502.06940.00000.00005.007643.56
15632007.11.13 09:30buy7820.502.06990.00000.0000
15642007.11.13 09:35buy7831.002.06830.00000.0000
15652007.11.13 10:00buy7842.002.06670.00000.0000
15662007.11.13 10:10close7842.002.06780.00000.000022.007665.56
15672007.11.13 10:10close7831.002.06780.00000.0000-5.007660.56
15682007.11.13 10:10close7820.502.06780.00000.0000-10.507650.06
15692007.11.13 10:10buy7850.502.06830.00000.0000
15702007.11.13 11:07close7850.502.06930.00000.00005.007655.06
15712007.11.13 11:07buy7860.502.06960.00000.0000
15722007.11.13 12:10close7860.502.07060.00000.00005.007660.06
15732007.11.13 12:10buy7870.502.07090.00000.0000
15742007.11.13 12:18close7870.502.07190.00000.00005.007665.06
15752007.11.13 12:18buy7880.502.07220.00000.0000
15762007.11.13 13:03close7880.502.07320.00000.00005.007670.06
15772007.11.13 13:03buy7890.502.07380.00000.0000
15782007.11.13 13:45buy7901.002.07120.00000.0000
15792007.11.13 13:57close7901.002.07240.00000.000012.007682.06
15802007.11.13 13:57close7890.502.07240.00000.0000-7.007675.06
15812007.11.13 13:57buy7910.502.07300.00000.0000
15822007.11.13 14:31close7910.502.07400.00000.00005.007680.06
15832007.11.13 14:32buy7920.502.07430.00000.0000
15842007.11.13 15:05close7920.502.07530.00000.00005.007685.06
15852007.11.13 15:05buy7930.502.07580.00000.0000
15862007.11.13 15:40buy7941.002.07350.00000.0000
15872007.11.13 15:42close7941.002.07460.00000.000011.007696.06
15882007.11.13 15:42close7930.502.07460.00000.0000-6.007690.06
15892007.11.13 15:42buy7950.502.07510.00000.0000
15902007.11.13 16:29buy7961.002.07210.00000.0000
15912007.11.13 17:30close7961.002.07360.00000.000015.007705.06
15922007.11.13 17:30close7950.502.07360.00000.0000-7.507697.56
15932007.11.13 18:17buy7970.502.07380.00000.0000
15942007.11.13 21:30buy7981.002.07160.00000.0000
15952007.11.13 22:28close7981.002.07280.00000.000012.007709.56
15962007.11.13 22:28close7970.502.07280.00000.0000-5.007704.56
15972007.11.13 22:28buy7990.502.07310.00000.0000
15982007.11.13 22:52close7990.502.07410.00000.00005.007709.56
15992007.11.13 22:52buy8000.502.07460.00000.0000
16002007.11.13 23:52close8000.502.07560.00000.00005.007714.56
16012007.11.13 23:52buy8010.502.07610.00000.0000
16022007.11.14 02:30close8010.502.07710.00000.00005.247719.80
16032007.11.14 02:30buy8020.502.07740.00000.0000
16042007.11.14 02:55close8020.502.07850.00000.00005.507725.30
16052007.11.14 02:55buy8030.502.07910.00000.0000
16062007.11.14 03:27buy8041.002.07760.00000.0000
16072007.11.14 06:07close8041.002.07850.00000.00009.007734.30
16082007.11.14 06:07close8030.502.07850.00000.0000-3.007731.30
16092007.11.14 06:07buy8050.502.07880.00000.0000
16102007.11.14 07:36close8050.502.07980.00000.00005.007736.30
16112007.11.14 07:36buy8060.502.08030.00000.0000
16122007.11.14 07:40close8060.502.08130.00000.00005.007741.30
16132007.11.14 07:40buy8070.502.08180.00000.0000
16142007.11.14 09:15buy8081.002.07840.00000.0000
16152007.11.14 09:34close8081.002.07990.00000.000015.007756.30
16162007.11.14 09:34close8070.502.07990.00000.0000-9.507746.80
16172007.11.14 09:34buy8090.502.08020.00000.0000
16182007.11.14 09:38close8090.502.08120.00000.00005.007751.80
16192007.11.14 09:38buy8100.502.08170.00000.0000
16202007.11.14 09:54close8100.502.08270.00000.00005.007756.80
16212007.11.14 09:54buy8110.502.08300.00000.0000
16222007.11.14 10:24close8110.502.08400.00000.00005.007761.80
16232007.11.14 10:24buy8120.502.08430.00000.0000
16242007.11.14 10:30buy8131.002.08270.00000.0000
16252007.11.14 11:00sell8140.502.07220.00000.0000
16262007.11.15 00:39buy8152.002.05430.00000.0000
16272007.11.16 05:47buy8164.002.04590.00000.0000
16282007.11.19 00:14close8164.002.05460.00000.0000349.908111.70
16292007.11.19 00:14close8152.002.05460.00000.00007.908119.60
16302007.11.19 00:14close8140.502.05500.00000.000083.838203.42
16312007.11.19 00:14close8131.002.05460.00000.0000-278.637924.80
16322007.11.19 00:14close8120.502.05460.00000.0000-147.317777.48
16332007.11.19 00:20buy8170.502.05580.00000.0000
16342007.11.19 03:05sell8180.502.05310.00000.0000
16352007.11.20 04:40buy8191.002.05040.00000.0000
16362007.11.20 06:32close8191.002.05250.00000.000021.007798.48
16372007.11.20 06:32close8180.502.05290.00000.00000.567799.05
16382007.11.20 06:32close8170.502.05250.00000.0000-16.267782.79
16392007.11.20 06:32buy8200.502.05280.00000.0000
16402007.11.20 06:35close8200.502.05380.00000.00005.007787.79
16412007.11.20 06:35buy8210.502.05430.00000.0000
16422007.11.20 07:18close8210.502.05530.00000.00005.007792.79
16432007.11.20 07:18buy8220.502.05580.00000.0000
16442007.11.20 07:20close8220.502.05680.00000.00005.007797.79
16452007.11.20 07:20buy8230.502.05730.00000.0000
16462007.11.20 07:22close8230.502.05830.00000.00005.007802.79
16472007.11.20 07:22buy8240.502.05880.00000.0000
16482007.11.20 07:32close8240.502.05980.00000.00005.007807.79
16492007.11.20 07:32buy8250.502.06010.00000.0000
16502007.11.20 07:35buy8261.002.05860.00000.0000
16512007.11.20 07:41close8261.002.05950.00000.00009.007816.79
16522007.11.20 07:41close8250.502.05950.00000.0000-3.007813.79
16532007.11.20 07:42buy8270.502.05960.00000.0000
16542007.11.20 08:02close8270.502.06060.00000.00005.007818.79
16552007.11.20 08:02buy8280.502.06120.00000.0000
16562007.11.20 08:02close8280.502.06220.00000.00005.007823.79
16572007.11.20 08:02buy8290.502.06270.00000.0000
16582007.11.20 08:16close8290.502.06380.00000.00005.507829.29
16592007.11.20 08:16buy8300.502.06450.00000.0000
16602007.11.20 08:24buy8311.002.06290.00000.0000
16612007.11.20 08:41buy8322.002.06140.00000.0000
16622007.11.20 09:01buy8334.002.05990.00000.0000
16632007.11.20 09:22close8334.002.06110.00000.000048.007877.29
16642007.11.20 09:22close8322.002.06110.00000.0000-6.007871.29
16652007.11.20 09:22close8311.002.06110.00000.0000-18.007853.29
16662007.11.20 09:22close8300.502.06110.00000.0000-17.007836.29
16672007.11.20 09:22buy8340.502.06140.00000.0000
16682007.11.20 09:27close8340.502.06240.00000.00005.007841.29
16692007.11.20 09:27buy8350.502.06290.00000.0000
16702007.11.20 09:42close8350.502.06390.00000.00005.007846.29
16712007.11.20 09:42buy8360.502.06420.00000.0000
16722007.11.20 10:05close8360.502.06520.00000.00005.007851.29
16732007.11.20 10:05buy8370.502.06550.00000.0000
16742007.11.20 10:33buy8381.002.06400.00000.0000
16752007.11.20 13:40close8381.002.06490.00000.00009.007860.29
16762007.11.20 13:40close8370.502.06490.00000.0000-3.007857.29
16772007.11.20 13:46buy8390.502.06440.00000.0000
16782007.11.20 14:00close8390.502.06540.00000.00005.007862.29
16792007.11.20 14:00buy8400.502.06590.00000.0000
16802007.11.20 14:09close8400.502.06690.00000.00005.007867.29
16812007.11.20 14:09buy8410.502.06720.00000.0000
16822007.11.20 15:15buy8421.002.06340.00000.0000
16832007.11.20 16:27close8421.002.06500.00000.000016.007883.29
16842007.11.20 16:27close8410.502.06500.00000.0000-11.007872.29
16852007.11.20 16:27buy8430.502.06530.00000.0000
16862007.11.20 19:12close8430.502.06630.00000.00005.007877.29
16872007.11.20 19:15buy8440.502.06670.00000.0000
16882007.11.20 19:19close8440.502.06770.00000.00005.007882.29
16892007.11.20 19:19buy8450.502.06800.00000.0000
16902007.11.20 19:24buy8461.002.06650.00000.0000
16912007.11.20 21:15close8461.002.06750.00000.000010.007892.29
16922007.11.20 21:15close8450.502.06750.00000.0000-2.507889.79
16932007.11.20 21:15buy8470.502.06810.00000.0000
16942007.11.20 21:30buy8481.002.06630.00000.0000
16952007.11.20 21:38close8481.002.06730.00000.000010.007899.79
16962007.11.20 21:38close8470.502.06730.00000.0000-4.007895.79
16972007.11.20 21:38buy8490.502.06760.00000.0000
16982007.11.21 01:26sell8500.502.06410.00000.0000
16992007.11.22 02:00buy8511.002.06330.00000.0000
17002007.11.22 03:39close8511.002.06580.00000.000025.007920.79
17012007.11.22 03:39close8500.502.06620.00000.0000-11.817908.98
17022007.11.22 03:39close8490.502.06580.00000.0000-8.057900.93
17032007.11.22 03:39buy8520.502.06610.00000.0000
17042007.11.22 04:11close8520.502.06710.00000.00005.007905.93
17052007.11.22 04:11buy8530.502.06740.00000.0000
17062007.11.22 04:56buy8541.002.06590.00000.0000
17072007.11.22 05:42close8541.002.06680.00000.00009.007914.93
17082007.11.22 05:42close8530.502.06680.00000.0000-3.007911.93
17092007.11.22 05:42buy8550.502.06730.00000.0000
17102007.11.22 08:16buy8561.002.06580.00000.0000
17112007.11.22 09:59buy8572.002.06410.00000.0000
17122007.11.22 23:40sell8580.502.06180.00000.0000
17132007.11.23 01:03close8580.502.06620.00000.0000-22.437889.50
17142007.11.23 01:03close8572.002.06580.00000.000034.957924.45
17152007.11.23 01:03close8561.002.06580.00000.00000.487924.92
17162007.11.23 01:03close8550.502.06580.00000.0000-7.267917.66
17172007.11.23 01:03buy8590.502.06610.00000.0000
17182007.11.23 01:07close8590.502.06720.00000.00005.507923.16
17192007.11.23 01:07buy8600.502.06750.00000.0000
17202007.11.23 01:19close8600.502.06850.00000.00005.007928.16
17212007.11.23 01:19buy8610.502.06900.00000.0000
17222007.11.23 01:20close8610.502.07000.00000.00005.007933.16
17232007.11.23 01:20buy8620.502.07050.00000.0000
17242007.11.23 01:26close8620.502.07160.00000.00005.507938.66
17252007.11.23 01:26buy8630.502.07210.00000.0000
17262007.11.23 01:30close8630.502.07320.00000.00005.507944.16
17272007.11.23 01:30buy8640.502.07370.00000.0000
17282007.11.23 01:39buy8651.002.07210.00000.0000
17292007.11.23 01:41close8651.002.07300.00000.00009.007953.16
17302007.11.23 01:41close8640.502.07300.00000.0000-3.507949.66
17312007.11.23 01:51buy8660.502.07300.00000.0000
17322007.11.23 01:51close8660.502.07400.00000.00005.007954.66
17332007.11.23 01:51buy8670.502.07430.00000.0000
17342007.11.23 02:32close8670.502.07530.00000.00005.007959.66
17352007.11.23 02:32buy8680.502.07580.00000.0000
17362007.11.23 02:56buy8691.002.07410.00000.0000
17372007.11.23 04:23buy8702.002.07250.00000.0000
17382007.11.23 07:50buy8714.002.07090.00000.0000
17392007.11.23 07:58close8714.002.07220.00000.000052.008011.66
17402007.11.23 07:58close8702.002.07220.00000.0000-6.008005.66
17412007.11.23 07:58close8691.002.07220.00000.0000-19.007986.66
17422007.11.23 07:58close8680.502.07220.00000.0000-18.007968.66
17432007.11.23 07:58buy8720.502.07270.00000.0000
17442007.11.23 09:30sell8730.502.06000.00000.0000
17452007.11.23 09:40sell8741.002.06150.00000.0000
17462007.11.23 13:45close8741.002.05440.00000.000071.008039.66
17472007.11.23 13:45close8730.502.05440.00000.000028.008067.66
17482007.11.23 13:45close8720.502.05400.00000.0000-93.507974.16
17492007.11.23 13:45sell8750.502.05410.00000.0000
17502007.11.23 14:05sell8761.002.05560.00000.0000
17512007.11.23 14:22close8761.002.05470.00000.00009.007983.16
17522007.11.23 14:22close8750.502.05470.00000.0000-3.007980.16
17532007.11.23 14:22sell8770.502.05460.00000.0000
17542007.11.23 14:25close8770.502.05360.00000.00005.007985.16
17552007.11.23 14:25sell8780.502.05330.00000.0000
17562007.11.23 14:43sell8791.002.05480.00000.0000
17572007.11.23 14:51close8791.002.05380.00000.000010.007995.16
17582007.11.23 14:51close8780.502.05380.00000.0000-2.507992.66
17592007.11.23 14:51sell8800.502.05350.00000.0000
17602007.11.23 15:03close8800.502.05250.00000.00005.007997.66
17612007.11.23 15:03sell8810.502.05220.00000.0000
17622007.11.23 15:21sell8821.002.05370.00000.0000
17632007.11.25 23:26buy8830.502.06340.00000.0000
17642007.11.26 01:00sell8842.002.06170.00000.0000
17652007.11.26 03:27sell8854.002.06330.00000.0000
17662007.11.27 09:18sell8868.002.06720.00000.0000
17672007.11.28 07:32close8868.002.06390.00000.0000257.048254.70
17682007.11.28 07:32close8854.002.06390.00000.0000-30.968223.74
17692007.11.28 07:32close8842.002.06390.00000.0000-47.488176.26
17702007.11.28 07:32close8830.502.06350.00000.00001.218177.47
17712007.11.28 07:32close8821.002.06390.00000.0000-104.618072.86
17722007.11.28 07:32close8810.502.06390.00000.0000-59.818013.06
17732007.11.28 07:33sell8870.502.06340.00000.0000
17742007.11.28 07:34close8870.502.06240.00000.00005.008018.06
17752007.11.28 07:34sell8880.502.06220.00000.0000
17762007.11.28 07:43close8880.502.06120.00000.00005.008023.06
17772007.11.28 07:43sell8890.502.06070.00000.0000
17782007.11.28 09:19close8890.502.05970.00000.00005.008028.06
17792007.11.28 09:19sell8900.502.05920.00000.0000
17802007.11.28 09:46sell8911.002.06070.00000.0000
17812007.11.28 10:37close8911.002.05980.00000.00009.008037.06
17822007.11.28 10:37close8900.502.05980.00000.0000-3.008034.06
17832007.11.28 10:37sell8920.502.05950.00000.0000
17842007.11.28 14:00buy8930.502.06810.00000.0000
17852007.11.29 00:09sell8941.002.07760.00000.0000
17862007.11.29 07:00close8941.002.07250.00000.000051.008085.06
17872007.11.29 07:00close8930.502.07210.00000.000020.718105.77
17882007.11.29 07:00close8920.502.07250.00000.0000-66.318039.46
17892007.11.29 07:00sell8950.502.07200.00000.0000
17902007.11.29 07:00close8950.502.07100.00000.00005.008044.46
17912007.11.29 07:00sell8960.502.07040.00000.0000
17922007.11.29 07:04sell8971.002.07190.00000.0000
17932007.11.29 07:09close8971.002.07100.00000.00009.008053.46
17942007.11.29 07:09close8960.502.07100.00000.0000-3.008050.46
17952007.11.29 07:09sell8980.502.07050.00000.0000
17962007.11.29 07:12sell8991.002.07200.00000.0000
17972007.11.29 07:46sell9002.002.07360.00000.0000
17982007.11.29 07:56close9002.002.07250.00000.000022.008072.46
17992007.11.29 07:56close8991.002.07250.00000.0000-5.008067.46
18002007.11.29 07:56close8980.502.07250.00000.0000-10.008057.46
18012007.11.29 07:56sell9010.502.07230.00000.0000
18022007.11.29 07:57close9010.502.07130.00000.00005.008062.46
18032007.11.29 07:57sell9020.502.07060.00000.0000
18042007.11.29 08:09close9020.502.06960.00000.00005.008067.46
18052007.11.29 08:09sell9030.502.06930.00000.0000
18062007.11.29 08:19close9030.502.06830.00000.00005.008072.46
18072007.11.29 08:19sell9040.502.06780.00000.0000
18082007.11.29 08:22close9040.502.06680.00000.00005.008077.46
18092007.11.29 08:22sell9050.502.06620.00000.0000
18102007.11.29 08:29close9050.502.06510.00000.00005.508082.96
18112007.11.29 08:29sell9060.502.06480.00000.0000
18122007.11.29 09:06sell9071.002.06680.00000.0000
18132007.11.29 09:19close9071.002.06580.00000.000010.008092.96
18142007.11.29 09:19close9060.502.06580.00000.0000-5.008087.96
18152007.11.29 09:19sell9080.502.06550.00000.0000
18162007.11.29 09:59close9080.502.06450.00000.00005.008092.96
18172007.11.29 09:59sell9090.502.06400.00000.0000
18182007.11.29 10:28close9090.502.06300.00000.00005.008097.96
18192007.11.29 10:29sell9100.502.06250.00000.0000
18202007.11.29 10:40close9100.502.06150.00000.00005.008102.96
18212007.11.29 10:41sell9110.502.06150.00000.0000
18222007.11.29 10:49close9110.502.06020.00000.00006.508109.46
18232007.11.29 10:49sell9120.502.05970.00000.0000
18242007.11.29 10:53sell9131.002.06120.00000.0000
18252007.11.29 11:14close9131.002.06030.00000.00009.008118.46
18262007.11.29 11:14close9120.502.06030.00000.0000-3.008115.46
18272007.11.29 11:14sell9140.502.05970.00000.0000
18282007.11.29 11:51sell9151.002.06240.00000.0000
18292007.11.29 12:38close9151.002.06110.00000.000013.008128.46
18302007.11.29 12:38close9140.502.06110.00000.0000-7.008121.46
18312007.11.29 12:38sell9160.502.06080.00000.0000
18322007.11.29 13:00sell9171.002.06230.00000.0000
18332007.11.29 13:48close9171.002.06130.00000.000010.008131.46
18342007.11.29 13:48close9160.502.06130.00000.0000-2.508128.96
18352007.11.29 13:48sell9180.502.06100.00000.0000
18362007.11.29 14:14close9180.502.06000.00000.00005.008133.96
18372007.11.29 14:14sell9190.502.05970.00000.0000
18382007.11.29 14:50sell9201.002.06120.00000.0000
18392007.11.29 19:00sell9212.002.06290.00000.0000
18402007.11.29 19:39close9212.002.06180.00000.000022.008155.96
18412007.11.29 19:39close9201.002.06180.00000.0000-6.008149.96
18422007.11.29 19:39close9190.502.06180.00000.0000-10.508139.46
18432007.11.29 19:39sell9220.502.06150.00000.0000
18442007.11.30 00:11buy9230.502.06370.00000.0000
18452007.12.03 06:32buy9241.002.05900.00000.0000
18462007.12.03 07:05close9241.002.06090.00000.000019.008158.46
18472007.12.03 07:05close9230.502.06090.00000.0000-13.768144.70
18482007.12.03 07:05close9220.502.06130.00000.00000.138144.83
18492007.12.03 07:05buy9250.502.06150.00000.0000
18502007.12.03 07:08close9250.502.06250.00000.00005.008149.83
18512007.12.03 07:08buy9260.502.06310.00000.0000
18522007.12.03 07:58buy9271.002.05960.00000.0000
18532007.12.03 08:56sell9280.502.05640.00000.0000
18542007.12.03 10:04close9280.502.06410.00000.0000-38.508111.33
18552007.12.03 10:04close9271.002.06370.00000.000041.008152.33
18562007.12.03 10:04close9260.502.06370.00000.00003.008155.33
18572007.12.03 10:04buy9290.502.06430.00000.0000
18582007.12.03 10:06buy9301.002.06280.00000.0000
18592007.12.03 10:48close9301.002.06370.00000.00009.008164.33
18602007.12.03 10:48close9290.502.06370.00000.0000-3.008161.33
18612007.12.03 10:48buy9310.502.06430.00000.0000
18622007.12.03 14:33close9310.502.06530.00000.00005.008166.33
18632007.12.03 14:33buy9320.502.06560.00000.0000
18642007.12.03 14:35close9320.502.06660.00000.00005.008171.33
18652007.12.03 14:35buy9330.502.06690.00000.0000
18662007.12.03 14:58buy9341.002.06540.00000.0000
18672007.12.03 15:54close9341.002.06630.00000.00009.008180.33
18682007.12.03 15:54close9330.502.06630.00000.0000-3.008177.33
18692007.12.03 15:54buy9350.502.06680.00000.0000
18702007.12.04 00:30sell9360.502.06320.00000.0000
18712007.12.04 07:07buy9371.002.06500.00000.0000
18722007.12.06 00:15buy9382.002.02880.00000.0000
18732007.12.06 11:24buy9394.002.02710.00000.0000
18742007.12.07 10:24close9394.002.03330.00000.0000249.908427.23
18752007.12.07 10:24close9382.002.03330.00000.000090.958518.18
18762007.12.07 10:24close9371.002.03330.00000.0000-314.638203.56
18772007.12.07 10:24close9360.502.03370.00000.0000145.328348.88
18782007.12.07 10:24close9350.502.03330.00000.0000-166.078182.81
18792007.12.07 10:24buy9400.502.03390.00000.0000
18802007.12.07 11:01buy9411.002.03180.00000.0000
18812007.12.07 11:42close9411.002.03290.00000.000011.008193.81
18822007.12.07 11:42close9400.502.03290.00000.0000-5.008188.81
18832007.12.07 11:42buy9420.502.03350.00000.0000
18842007.12.07 13:01buy9431.002.03200.00000.0000
18852007.12.07 13:05close9431.002.03300.00000.000010.008198.81
18862007.12.07 13:05close9420.502.03300.00000.0000-2.508196.31
18872007.12.07 13:05buy9440.502.03350.00000.0000
18882007.12.07 13:46buy9451.002.03200.00000.0000
18892007.12.07 15:34sell9460.502.02690.00000.0000
18902007.12.07 17:21buy9472.002.03050.00000.0000
18912007.12.07 20:15close9472.002.03250.00000.000040.008236.31
18922007.12.07 20:15close9460.502.03290.00000.0000-30.008206.31
18932007.12.07 20:15close9451.002.03250.00000.00005.008211.31
18942007.12.07 20:15close9440.502.03250.00000.0000-5.008206.31
18952007.12.07 20:15buy9480.502.03300.00000.0000
18962007.12.10 01:15sell9490.502.03190.00000.0000
18972007.12.11 15:46sell9501.002.04200.00000.0000
18982007.12.11 15:54close9501.002.04070.00000.000013.008219.31
18992007.12.11 15:54close9490.502.04070.00000.0000-44.448174.87
19002007.12.11 15:54close9480.502.04030.00000.000036.988211.85
19012007.12.11 15:54sell9510.502.04020.00000.0000
19022007.12.11 15:59close9510.502.03910.00000.00005.508217.35
19032007.12.11 15:59sell9520.502.03860.00000.0000
19042007.12.11 16:04sell9531.002.04020.00000.0000
19052007.12.11 16:23close9531.002.03930.00000.00009.008226.35
19062007.12.11 16:23close9520.502.03930.00000.0000-3.508222.85
19072007.12.11 16:23sell9540.502.03900.00000.0000
19082007.12.11 16:27close9540.502.03800.00000.00005.008227.85
19092007.12.11 16:27sell9550.502.03770.00000.0000
19102007.12.11 17:49sell9561.002.03940.00000.0000
19112007.12.11 18:08close9561.002.03850.00000.00009.008236.85
19122007.12.11 18:08close9550.502.03850.00000.0000-4.008232.85
19132007.12.11 18:09sell9570.502.03820.00000.0000
19142007.12.11 19:17close9570.502.03720.00000.00005.008237.85
19152007.12.11 19:34sell9580.502.03570.00000.0000
19162007.12.11 19:35sell9591.002.03720.00000.0000
19172007.12.11 19:37close9591.002.03630.00000.00009.008246.85
19182007.12.11 19:37close9580.502.03630.00000.0000-3.008243.85
19192007.12.11 19:37sell9600.502.03600.00000.0000
19202007.12.11 20:50close9600.502.03490.00000.00005.508249.35
19212007.12.11 20:50sell9610.502.03460.00000.0000
19222007.12.11 20:57close9610.502.03360.00000.00005.008254.35
19232007.12.11 20:57sell9620.502.03330.00000.0000
19242007.12.11 22:22sell9631.002.03520.00000.0000
19252007.12.12 00:21buy9640.502.03680.00000.0000
19262007.12.13 00:01sell9652.002.04350.00000.0000
19272007.12.13 08:22close9652.002.03970.00000.000076.008330.35
19282007.12.13 08:22close9640.502.03930.00000.000013.218343.56
19292007.12.13 08:22close9631.002.03970.00000.0000-48.488295.08
19302007.12.13 08:22close9620.502.03970.00000.0000-33.748261.34
19312007.12.13 08:22sell9660.502.03920.00000.0000
19322007.12.13 08:44sell9671.002.04110.00000.0000
19332007.12.13 08:45close9671.002.04010.00000.000010.008271.34
19342007.12.13 08:45close9660.502.04010.00000.0000-4.508266.84
19352007.12.13 08:45sell9680.502.03980.00000.0000
19362007.12.13 08:50sell9691.002.04130.00000.0000
19372007.12.13 09:17close9691.002.04040.00000.00009.008275.84
19382007.12.13 09:17close9680.502.04040.00000.0000-3.008272.84
19392007.12.13 09:18sell9700.502.04010.00000.0000
19402007.12.13 10:00sell9711.002.04200.00000.0000
19412007.12.13 12:34close9711.002.04100.00000.000010.008282.84
19422007.12.13 12:34close9700.502.04100.00000.0000-4.508278.34
19432007.12.13 12:45sell9720.502.04110.00000.0000
19442007.12.13 13:23close9720.502.04010.00000.00005.008283.34
19452007.12.13 13:24sell9730.502.03980.00000.0000
19462007.12.13 13:30close9730.502.03880.00000.00005.008288.34
19472007.12.13 13:30sell9740.502.03830.00000.0000
19482007.12.13 13:36sell9751.002.03980.00000.0000
19492007.12.13 13:40close9751.002.03890.00000.00009.008297.34
19502007.12.13 13:40close9740.502.03890.00000.0000-3.008294.34
19512007.12.13 13:41sell9760.502.03860.00000.0000
19522007.12.13 14:33sell9771.002.04080.00000.0000
19532007.12.13 14:45close9771.002.03970.00000.000011.008305.34
19542007.12.13 14:45close9760.502.03970.00000.0000-5.508299.84
19552007.12.13 14:45sell9780.502.03940.00000.0000
19562007.12.13 15:29close9780.502.03840.00000.00005.008304.84
19572007.12.13 15:29sell9790.502.03810.00000.0000
19582007.12.13 15:36close9790.502.03710.00000.00005.008309.84
19592007.12.13 15:36sell9800.502.03660.00000.0000
19602007.12.13 15:37close9800.502.03560.00000.00005.008314.84
19612007.12.13 15:37sell9810.502.03510.00000.0000
19622007.12.13 15:42sell9821.002.03660.00000.0000
19632007.12.13 15:45close9821.002.03570.00000.00009.008323.84
19642007.12.13 15:45close9810.502.03570.00000.0000-3.008320.84
19652007.12.13 15:45sell9830.502.03540.00000.0000
19662007.12.13 16:07sell9841.002.03690.00000.0000
19672007.12.13 16:24close9841.002.03600.00000.00009.008329.84
19682007.12.13 16:24close9830.502.03600.00000.0000-3.008326.84
19692007.12.13 16:24sell9850.502.03570.00000.0000
19702007.12.13 16:49sell9861.002.03790.00000.0000
19712007.12.14 00:17buy9870.502.04370.00000.0000
19722007.12.14 01:30sell9882.002.04110.00000.0000
19732007.12.14 08:14close9882.002.03840.00000.000054.008380.84
19742007.12.14 08:14close9870.502.03800.00000.0000-28.508352.34
19752007.12.14 08:14close9861.002.03840.00000.0000-5.878346.47
19762007.12.14 08:14close9850.502.03840.00000.0000-13.948332.53
19772007.12.14 08:14sell9890.502.03790.00000.0000
19782007.12.14 09:12close9890.502.03690.00000.00005.008337.53
19792007.12.14 09:12sell9900.502.03630.00000.0000
19802007.12.14 09:21close9900.502.03530.00000.00005.008342.53
19812007.12.14 09:21sell9910.502.03470.00000.0000
19822007.12.14 09:55close9910.502.03370.00000.00005.008347.53
19832007.12.14 09:55sell9920.502.03320.00000.0000
19842007.12.14 09:58close9920.502.03220.00000.00005.008352.53
19852007.12.14 09:58sell9930.502.03170.00000.0000
19862007.12.14 10:07close9930.502.03060.00000.00005.508358.03
19872007.12.14 10:07sell9940.502.03030.00000.0000
19882007.12.14 10:42close9940.502.02930.00000.00005.008363.03
19892007.12.14 10:42sell9950.502.02900.00000.0000
19902007.12.14 11:16close9950.502.02790.00000.00005.508368.53
19912007.12.14 11:16sell9960.502.02730.00000.0000
19922007.12.14 11:24close9960.502.02620.00000.00005.508374.03
19932007.12.14 11:24sell9970.502.02570.00000.0000
19942007.12.14 11:27close9970.502.02470.00000.00005.008379.03
19952007.12.14 11:27sell9980.502.02410.00000.0000
19962007.12.14 11:31sell9991.002.02560.00000.0000
19972007.12.14 11:35close9991.002.02470.00000.00009.008388.03
19982007.12.14 11:35close9980.502.02470.00000.0000-3.008385.03
19992007.12.14 11:35sell10000.502.02410.00000.0000
20002007.12.14 12:19sell10011.002.02660.00000.0000
20012007.12.14 12:20close10011.002.02540.00000.000012.008397.03
20022007.12.14 12:20close10000.502.02540.00000.0000-6.508390.53
20032007.12.14 12:20sell10020.502.02490.00000.0000
20042007.12.14 12:40sell10031.002.02640.00000.0000
20052007.12.14 12:43close10031.002.02550.00000.00009.008399.53
20062007.12.14 12:43close10020.502.02550.00000.0000-3.008396.53
20072007.12.14 12:43sell10040.502.02520.00000.0000
20082007.12.14 12:45close10040.502.02420.00000.00005.008401.53
20092007.12.14 12:45sell10050.502.02390.00000.0000
20102007.12.14 13:18sell10061.002.02660.00000.0000
20112007.12.14 13:30close10061.002.02530.00000.000013.008414.53
20122007.12.14 13:30close10050.502.02530.00000.0000-7.008407.53
20132007.12.14 13:30sell10070.502.02480.00000.0000
20142007.12.14 13:32close10070.502.02380.00000.00005.008412.53
20152007.12.14 13:32sell10080.502.02330.00000.0000
20162007.12.14 13:33close10080.502.02230.00000.00005.008417.53
20172007.12.14 13:33sell10090.502.02170.00000.0000
20182007.12.14 13:35sell10101.002.02320.00000.0000
20192007.12.14 13:36sell10112.002.02470.00000.0000
20202007.12.14 14:36close10112.002.02370.00000.000020.008437.53
20212007.12.14 14:36close10101.002.02370.00000.0000-5.008432.53
20222007.12.14 14:36close10090.502.02370.00000.0000-10.008422.53
20232007.12.14 14:36sell10120.502.02320.00000.0000
20242007.12.14 15:00close10120.502.02220.00000.00005.008427.53
20252007.12.14 15:00sell10130.502.02170.00000.0000
20262007.12.14 15:06close10130.502.02060.00000.00005.508433.03
20272007.12.14 15:06sell10140.502.02010.00000.0000
20282007.12.14 15:08sell10151.002.02160.00000.0000
20292007.12.14 15:17close10151.002.02070.00000.00009.008442.03
20302007.12.14 15:17close10140.502.02070.00000.0000-3.008439.03
20312007.12.14 15:18sell10160.502.02010.00000.0000
20322007.12.14 16:22sell10171.002.02160.00000.0000
20332007.12.14 16:42close10171.002.02070.00000.00009.008448.03
20342007.12.14 16:42close10160.502.02070.00000.0000-3.008445.03
20352007.12.14 16:42sell10180.502.02040.00000.0000
20362007.12.14 16:47close10180.502.01940.00000.00005.008450.03
20372007.12.14 16:47sell10190.502.01910.00000.0000
20382007.12.14 17:36sell10201.002.02060.00000.0000
20392007.12.14 18:31close10201.002.01970.00000.00009.008459.03
20402007.12.14 18:31close10190.502.01970.00000.0000-3.008456.03
20412007.12.14 18:31sell10210.502.01940.00000.0000
20422007.12.14 18:40close10210.502.01840.00000.00005.008461.03
20432007.12.14 18:40sell10220.502.01790.00000.0000
20442007.12.14 18:53close10220.502.01690.00000.00005.008466.03
20452007.12.14 18:53sell10230.502.01630.00000.0000
20462007.12.14 19:35close10230.502.01530.00000.00005.008471.03
20472007.12.14 19:36sell10240.502.01500.00000.0000
20482007.12.17 00:47buy10250.502.01790.00000.0000
20492007.12.18 00:15sell10261.002.01930.00000.0000
20502007.12.18 04:50close10261.002.01700.00000.000023.008494.03
20512007.12.18 04:50close10250.502.01660.00000.0000-6.268487.77
20522007.12.18 04:50close10240.502.01700.00000.0000-10.878476.90
20532007.12.18 04:50sell10270.502.01670.00000.0000
20542007.12.18 04:55sell10281.002.01820.00000.0000
20552007.12.18 07:01buy10290.502.02210.00000.0000
20562007.12.18 07:45sell10302.002.01980.00000.0000
20572007.12.18 08:22close10302.002.01810.00000.000034.008510.90
20582007.12.18 08:22close10290.502.01770.00000.0000-22.008488.90
20592007.12.18 08:22close10281.002.01810.00000.00001.008489.90
20602007.12.18 08:22close10270.502.01810.00000.0000-7.008482.90
20612007.12.18 08:22sell10310.502.01760.00000.0000
20622007.12.18 09:30close10310.502.01660.00000.00005.008487.90
20632007.12.18 09:45sell10320.502.01430.00000.0000
20642007.12.18 10:01close10320.502.01330.00000.00005.008492.90
20652007.12.18 10:01sell10330.502.01300.00000.0000
20662007.12.18 10:03close10330.502.01190.00000.00005.508498.40
20672007.12.18 10:03sell10340.502.01160.00000.0000
20682007.12.18 10:21sell10351.002.01310.00000.0000
20692007.12.18 10:32close10351.002.01220.00000.00009.008507.40
20702007.12.18 10:32close10340.502.01220.00000.0000-3.008504.40
20712007.12.18 10:32sell10360.502.01170.00000.0000
20722007.12.18 10:58sell10371.002.01320.00000.0000
20732007.12.18 12:02sell10382.002.01470.00000.0000
20742007.12.18 16:30sell10394.002.01680.00000.0000
20752007.12.18 16:46close10394.002.01530.00000.000060.008564.40
20762007.12.18 16:46close10382.002.01530.00000.0000-12.008552.40
20772007.12.18 16:46close10371.002.01530.00000.0000-21.008531.40
20782007.12.18 16:46close10360.502.01530.00000.0000-18.008513.40
20792007.12.18 16:46sell10400.502.01470.00000.0000
20802007.12.18 16:49close10400.502.01360.00000.00005.508518.90
20812007.12.18 16:49sell10410.502.01300.00000.0000
20822007.12.18 17:22close10410.502.01200.00000.00005.008523.90
20832007.12.18 17:22sell10420.502.01170.00000.0000
20842007.12.18 19:48sell10431.002.01320.00000.0000
20852007.12.18 20:18close10431.002.01230.00000.00009.008532.90
20862007.12.18 20:18close10420.502.01230.00000.0000-3.008529.90
20872007.12.18 20:18sell10440.502.01170.00000.0000
20882007.12.19 01:00sell10451.002.01470.00000.0000
20892007.12.19 01:13close10451.002.01300.00000.000017.008546.90
20902007.12.19 01:13close10440.502.01300.00000.0000-6.938539.97
20912007.12.19 01:13sell10460.502.01270.00000.0000
20922007.12.19 02:21sell10471.002.01420.00000.0000
20932007.12.19 06:30close10471.002.01330.00000.00009.008548.97
20942007.12.19 06:30close10460.502.01330.00000.0000-3.008545.97
20952007.12.19 06:30sell10480.502.01300.00000.0000
20962007.12.19 06:52close10480.502.01200.00000.00005.008550.97
20972007.12.19 06:52sell10490.502.01170.00000.0000
20982007.12.19 07:00close10490.502.01070.00000.00005.008555.97
20992007.12.19 07:00sell10500.502.01020.00000.0000
21002007.12.19 07:24sell10511.002.01180.00000.0000
21012007.12.19 08:18close10511.002.01090.00000.00009.008564.97
21022007.12.19 08:18close10500.502.01090.00000.0000-3.508561.47
21032007.12.19 08:18sell10520.502.01040.00000.0000
21042007.12.19 09:37close10520.502.00930.00000.00005.508566.97
21052007.12.19 09:45sell10530.502.00830.00000.0000
21062007.12.19 09:50close10530.502.00720.00000.00005.508572.47
21072007.12.19 09:50sell10540.502.00660.00000.0000
21082007.12.19 09:51sell10551.002.00810.00000.0000
21092007.12.19 09:55close10551.002.00720.00000.00009.008581.47
21102007.12.19 09:55close10540.502.00720.00000.0000-3.008578.47
21112007.12.19 09:55sell10560.502.00660.00000.0000
21122007.12.19 10:49close10560.502.00560.00000.00005.008583.47
21132007.12.19 10:49sell10570.502.00510.00000.0000
21142007.12.19 11:49close10570.502.00410.00000.00005.008588.47
21152007.12.19 11:49sell10580.502.00380.00000.0000
21162007.12.19 12:35sell10591.002.00530.00000.0000
21172007.12.19 12:50close10591.002.00440.00000.00009.008597.47
21182007.12.19 12:50close10580.502.00440.00000.0000-3.008594.47
21192007.12.19 12:50sell10600.502.00410.00000.0000
21202007.12.19 16:02close10600.502.00310.00000.00005.008599.47
21212007.12.19 16:02sell10610.502.00260.00000.0000
21222007.12.19 16:04close10610.502.00160.00000.00005.008604.47
21232007.12.19 16:04sell10620.502.00130.00000.0000
21242007.12.19 16:05close10620.502.00030.00000.00005.008609.47
21252007.12.19 16:05sell10630.501.99980.00000.0000
21262007.12.19 16:22close10630.501.99880.00000.00005.008614.47
21272007.12.19 16:22sell10640.501.99850.00000.0000
21282007.12.19 16:32close10640.501.99750.00000.00005.008619.47
21292007.12.19 16:32sell10650.501.99690.00000.0000
21302007.12.19 16:36close10650.501.99580.00000.00005.508624.97
21312007.12.19 16:37sell10660.501.99530.00000.0000
21322007.12.19 16:39sell10671.001.99690.00000.0000
21332007.12.19 16:55close10671.001.99600.00000.00009.008633.97
21342007.12.19 16:55close10660.501.99600.00000.0000-3.508630.47
21352007.12.19 16:55sell10680.501.99550.00000.0000
21362007.12.19 16:58close10680.501.99450.00000.00005.008635.47
21372007.12.19 16:58sell10690.501.99420.00000.0000
21382007.12.19 16:59close10690.501.99310.00000.00005.508640.97
21392007.12.19 16:59sell10700.501.99280.00000.0000
21402007.12.19 17:01sell10711.001.99440.00000.0000
21412007.12.19 17:01sell10722.001.99590.00000.0000
21422007.12.19 17:05close10722.001.99480.00000.000022.008662.97
21432007.12.19 17:05close10711.001.99480.00000.0000-4.008658.97
21442007.12.19 17:05close10700.501.99480.00000.0000-10.008648.97
21452007.12.19 17:05sell10730.501.99450.00000.0000
21462007.12.19 17:52sell10741.001.99620.00000.0000
21472007.12.20 00:15buy10750.501.99810.00000.0000
21482007.12.20 06:54close10750.501.99290.00000.0000-26.008622.97
21492007.12.20 06:54close10741.001.99330.00000.000026.398649.36
21502007.12.20 06:54close10730.501.99330.00000.00004.708654.05
21512007.12.20 06:54sell10760.501.99300.00000.0000
21522007.12.20 08:01sell10771.001.99460.00000.0000
21532007.12.20 08:10close10771.001.99370.00000.00009.008663.05
21542007.12.20 08:10close10760.501.99370.00000.0000-3.508659.55
21552007.12.20 08:10sell10780.501.99340.00000.0000
21562007.12.20 08:16close10780.501.99240.00000.00005.008664.55
21572007.12.20 08:16sell10790.501.99190.00000.0000
21582007.12.20 08:19close10790.501.99090.00000.00005.008669.55
21592007.12.20 08:19sell10800.501.99060.00000.0000
21602007.12.20 08:21close10800.501.98960.00000.00005.008674.55
21612007.12.20 08:21sell10810.501.98930.00000.0000
21622007.12.20 08:23close10810.501.98830.00000.00005.008679.55
21632007.12.20 08:23sell10820.501.98780.00000.0000
21642007.12.20 08:23sell10831.001.98940.00000.0000
21652007.12.20 08:23sell10842.001.99100.00000.0000
21662007.12.20 09:19sell10854.001.99260.00000.0000
21672007.12.20 09:30close10854.001.99130.00000.000052.008731.55
21682007.12.20 09:30close10842.001.99130.00000.0000-6.008725.55
21692007.12.20 09:30close10831.001.99130.00000.0000-19.008706.55
21702007.12.20 09:30close10820.501.99130.00000.0000-17.508689.05
21712007.12.20 09:31sell10860.501.99110.00000.0000
21722007.12.20 10:00sell10871.001.99270.00000.0000
21732007.12.20 10:19close10871.001.99180.00000.00009.008698.05
21742007.12.20 10:19close10860.501.99180.00000.0000-3.508694.55
21752007.12.20 10:19sell10880.501.99130.00000.0000
21762007.12.20 10:20close10880.501.99020.00000.00005.508700.05
21772007.12.20 10:20sell10890.501.98990.00000.0000
21782007.12.20 10:23sell10901.001.99140.00000.0000
21792007.12.20 10:42close10901.001.99050.00000.00009.008709.05
21802007.12.20 10:42close10890.501.99050.00000.0000-3.008706.05
21812007.12.20 10:42sell10910.501.99000.00000.0000
21822007.12.20 11:02close10910.501.98900.00000.00005.008711.05
21832007.12.20 11:02sell10920.501.98870.00000.0000
21842007.12.20 11:36close10920.501.98760.00000.00005.508716.55
21852007.12.20 11:36sell10930.501.98700.00000.0000
21862007.12.20 11:38sell10941.001.98860.00000.0000
21872007.12.20 11:59close10941.001.98770.00000.00009.008725.55
21882007.12.20 11:59close10930.501.98770.00000.0000-3.508722.05
21892007.12.20 11:59sell10950.501.98740.00000.0000
21902007.12.20 12:51sell10961.001.98910.00000.0000
21912007.12.20 12:57close10961.001.98810.00000.000010.008732.05
21922007.12.20 12:57close10950.501.98810.00000.0000-3.508728.55
21932007.12.20 12:57sell10970.501.98780.00000.0000
21942007.12.20 13:17sell10981.001.98930.00000.0000
21952007.12.20 13:33close10981.001.98840.00000.00009.008737.55
21962007.12.20 13:33close10970.501.98840.00000.0000-3.008734.55
21972007.12.20 13:34sell10990.501.98810.00000.0000
21982007.12.20 14:25close10990.501.98710.00000.00005.008739.55
21992007.12.20 14:30sell11000.501.98750.00000.0000
22002007.12.20 14:50close11000.501.98650.00000.00005.008744.55
22012007.12.20 14:50sell11010.501.98620.00000.0000
22022007.12.20 15:03close11010.501.98520.00000.00005.008749.55
22032007.12.20 15:03sell11020.501.98460.00000.0000
22042007.12.20 15:06close11020.501.98360.00000.00005.008754.55
22052007.12.20 15:06sell11030.501.98310.00000.0000
22062007.12.20 15:14close11030.501.98210.00000.00005.008759.55
22072007.12.20 15:14sell11040.501.98160.00000.0000
22082007.12.20 15:47sell11051.001.98310.00000.0000
22092007.12.20 15:59close11051.001.98210.00000.000010.008769.55
22102007.12.20 15:59close11040.501.98210.00000.0000-2.508767.05
22112007.12.20 15:59sell11060.501.98160.00000.0000
22122007.12.20 17:43sell11071.001.98320.00000.0000
22132007.12.20 19:16close11071.001.98230.00000.00009.008776.05
22142007.12.20 19:16close11060.501.98230.00000.0000-3.508772.55
22152007.12.20 19:17sell11080.501.98180.00000.0000
22162007.12.21 00:49buy11090.501.98480.00000.0000
22172007.12.21 09:30sell11101.001.98330.00000.0000
22182007.12.24 09:25close11101.001.98090.00000.000023.138795.68
22192007.12.24 09:25close11090.501.98050.00000.0000-21.268774.42
22202007.12.24 09:25close11080.501.98090.00000.00003.638778.05
22212007.12.24 09:26sell11110.501.98090.00000.0000
22222007.12.24 13:39close11110.501.97990.00000.00005.008783.05
22232007.12.24 13:39sell11120.501.97960.00000.0000
22242007.12.24 13:42close11120.501.97860.00000.00005.008788.05
22252007.12.24 13:42sell11130.501.97800.00000.0000
22262007.12.24 13:44close11130.501.97700.00000.00005.008793.05
22272007.12.24 13:44sell11140.501.97650.00000.0000
22282007.12.26 06:30buy11150.501.98100.00000.0000
22292007.12.28 14:00sell11161.001.99410.00000.0000
22302007.12.28 14:55close11161.001.99090.00000.000032.008825.05
22312007.12.28 14:55close11150.501.99050.00000.000048.458873.50
22322007.12.28 14:55close11140.501.99090.00000.0000-74.618798.89
22332007.12.28 14:55sell11170.501.99040.00000.0000
22342007.12.28 15:00sell11181.001.99190.00000.0000
22352007.12.28 15:20sell11192.001.99400.00000.0000
22362007.12.28 16:56close11192.001.99270.00000.000026.008824.89
22372007.12.28 16:56close11181.001.99270.00000.0000-8.008816.89
22382007.12.28 16:56close11170.501.99270.00000.0000-11.508805.39
22392007.12.28 17:00sell11200.501.99270.00000.0000
22402007.12.28 17:16close11200.501.99160.00000.00005.508810.89
22412007.12.28 17:17sell11210.501.99110.00000.0000
22422007.12.28 17:59sell11221.001.99270.00000.0000
22432007.12.28 18:06close11221.001.99180.00000.00009.008819.89
22442007.12.28 18:06close11210.501.99180.00000.0000-3.508816.39
22452007.12.28 18:07sell11230.501.99150.00000.0000
22462007.12.30 23:47buy11240.501.99810.00000.0000
22472007.12.31 02:00sell11251.001.99620.00000.0000
22482007.12.31 09:43sell11262.001.99770.00000.0000
22492007.12.31 15:44close11262.001.99570.00000.000040.008856.39
22502007.12.31 15:44close11251.001.99570.00000.00005.008861.39
22512007.12.31 15:44close11240.501.99530.00000.0000-13.768847.63
22522007.12.31 15:44close11230.501.99570.00000.0000-21.438826.19
22532007.12.31 15:44sell11270.501.99540.00000.0000
22542007.12.31 15:48close11270.501.99440.00000.00005.008831.19
22552007.12.31 15:48sell11280.501.99380.00000.0000
22562007.12.31 15:49close11280.501.99280.00000.00005.008836.19
22572007.12.31 15:49sell11290.501.99230.00000.0000
22582007.12.31 15:59close11290.501.99130.00000.00005.008841.19
22592007.12.31 15:59sell11300.501.99080.00000.0000
22602007.12.31 16:01close11300.501.98980.00000.00005.008846.19
22612007.12.31 16:01sell11310.501.98920.00000.0000
22622007.12.31 16:01close11310.501.98820.00000.00005.008851.19
22632007.12.31 16:01sell11320.501.98760.00000.0000
22642007.12.31 16:18close11320.501.98660.00000.00005.008856.19
22652007.12.31 16:18sell11330.501.98610.00000.0000
22662007.12.31 16:19close11330.501.98510.00000.00005.008861.19
22672007.12.31 16:19sell11340.501.98450.00000.0000
22682007.12.31 16:21close11340.501.98350.00000.00005.008866.19
22692007.12.31 16:21sell11350.501.98320.00000.0000
22702007.12.31 16:21close11350.501.98220.00000.00005.008871.19
22712007.12.31 16:21sell11360.501.98190.00000.0000
22722007.12.31 16:24sell11371.001.98340.00000.0000
22732007.12.31 16:26sell11382.001.98490.00000.0000
22742007.12.31 16:39close11382.001.98390.00000.000020.008891.19
22752007.12.31 16:39close11371.001.98390.00000.0000-5.008886.19
22762007.12.31 16:39close11360.501.98390.00000.0000-10.008876.19
22772007.12.31 16:39sell11390.501.98360.00000.0000
22782007.12.31 16:40close11390.501.98260.00000.00005.008881.19
22792007.12.31 16:40sell11400.501.98200.00000.0000
22802007.12.31 16:43sell11411.001.98350.00000.0000
22812007.12.31 17:12close11411.001.98260.00000.00009.008890.19
22822007.12.31 17:12close11400.501.98260.00000.0000-3.008887.19
22832007.12.31 17:12sell11420.501.98210.00000.0000
22842007.12.31 18:56sell11431.001.98450.00000.0000
22852008.01.02 06:00sell11442.001.98800.00000.0000
22862008.01.02 07:35close11442.001.98590.00000.000042.008929.19
22872008.01.02 07:35close11431.001.98590.00000.0000-15.748913.45
22882008.01.02 07:35close11420.501.98590.00000.0000-19.878893.58
22892008.01.02 07:45sell11450.501.98390.00000.0000
22902008.01.02 07:48close11450.501.98280.00000.00005.508899.08
22912008.01.02 07:48sell11460.501.98230.00000.0000
22922008.01.02 08:00close11460.501.98130.00000.00005.008904.08
22932008.01.02 08:01sell11470.501.98080.00000.0000
22942008.01.02 08:02close11470.501.97980.00000.00005.008909.08
22952008.01.02 08:02sell11480.501.97930.00000.0000
22962008.01.02 08:08sell11491.001.98090.00000.0000
22972008.01.02 09:00sell11502.001.98340.00000.0000
22982008.01.02 09:48sell11514.001.98490.00000.0000
22992008.01.02 10:17close11514.001.98350.00000.000056.008965.08
23002008.01.02 10:17close11502.001.98350.00000.0000-2.008963.08
23012008.01.02 10:17close11491.001.98350.00000.0000-26.008937.08
23022008.01.02 10:17close11480.501.98350.00000.0000-21.008916.08
23032008.01.02 10:18sell11520.501.98320.00000.0000
23042008.01.02 12:32sell11531.001.98480.00000.0000
23052008.01.02 12:42close11531.001.98370.00000.000011.008927.08
23062008.01.02 12:42close11520.501.98370.00000.0000-2.508924.58
23072008.01.02 12:42sell11540.501.98340.00000.0000
23082008.01.02 12:50close11540.501.98240.00000.00005.008929.58
23092008.01.02 12:50sell11550.501.98190.00000.0000
23102008.01.02 13:12close11550.501.98090.00000.00005.008934.58
23112008.01.02 13:12sell11560.501.98060.00000.0000
23122008.01.02 13:39close11560.501.97960.00000.00005.008939.58
23132008.01.02 13:39sell11570.501.97930.00000.0000
23142008.01.02 14:56close11570.501.97830.00000.00005.008944.58
23152008.01.02 14:56sell11580.501.97770.00000.0000
23162008.01.02 15:00sell11591.001.97920.00000.0000
23172008.01.02 15:10close11591.001.97830.00000.00009.008953.58
23182008.01.02 15:10close11580.501.97830.00000.0000-3.008950.58
23192008.01.02 15:11sell11600.501.97820.00000.0000
23202008.01.02 15:14sell11611.001.97970.00000.0000
23212008.01.02 15:33sell11622.001.98130.00000.0000
23222008.01.02 15:36close11622.001.98020.00000.000022.008972.58
23232008.01.02 15:36close11611.001.98020.00000.0000-5.008967.58
23242008.01.02 15:36close11600.501.98020.00000.0000-10.008957.58
23252008.01.02 15:36sell11630.501.97950.00000.0000
23262008.01.02 15:55close11630.501.97850.00000.00005.008962.58
23272008.01.02 15:55sell11640.501.97800.00000.0000
23282008.01.02 15:59sell11651.001.97960.00000.0000
23292008.01.03 00:13buy11660.501.98290.00000.0000
23302008.01.03 03:31sell11672.001.98110.00000.0000
23312008.01.03 08:14close11672.001.97940.00000.000034.008996.58
23322008.01.03 08:14close11660.501.97900.00000.0000-19.508977.08
23332008.01.03 08:14close11651.001.97940.00000.0000-0.618976.47
23342008.01.03 08:14close11640.501.97940.00000.0000-8.308968.17
23352008.01.03 08:14sell11680.501.97890.00000.0000
23362008.01.03 08:33close11680.501.97780.00000.00005.508973.67
23372008.01.03 08:34sell11690.501.97720.00000.0000
23382008.01.03 08:38close11690.501.97620.00000.00005.008978.67
23392008.01.03 08:38sell11700.501.97590.00000.0000
23402008.01.03 08:42sell11711.001.97740.00000.0000
23412008.01.03 09:25close11711.001.97650.00000.00009.008987.67
23422008.01.03 09:25close11700.501.97650.00000.0000-3.008984.67
23432008.01.03 09:25sell11720.501.97620.00000.0000
23442008.01.03 09:27close11720.501.97520.00000.00005.008989.67
23452008.01.03 09:27sell11730.501.97490.00000.0000
23462008.01.03 09:41close11730.501.97380.00000.00005.508995.17
23472008.01.03 09:41sell11740.501.97350.00000.0000
23482008.01.03 09:47close11740.501.97250.00000.00005.009000.17
23492008.01.03 09:47sell11750.501.97200.00000.0000
23502008.01.03 10:35sell11761.001.97410.00000.0000
23512008.01.03 10:38close11761.001.97300.00000.000011.009011.17
23522008.01.03 10:38close11750.501.97300.00000.0000-5.009006.17
23532008.01.03 10:38sell11770.501.97240.00000.0000
23542008.01.03 11:19sell11781.001.97410.00000.0000
23552008.01.03 11:43sell11792.001.97590.00000.0000
23562008.01.03 12:36close11792.001.97470.00000.000024.009030.17
23572008.01.03 12:36close11781.001.97470.00000.0000-6.009024.17
23582008.01.03 12:36close11770.501.97470.00000.0000-11.509012.67
23592008.01.03 12:45sell11800.501.97500.00000.0000
23602008.01.03 14:28sell11811.001.97660.00000.0000
23612008.01.03 14:39close11811.001.97570.00000.00009.009021.67
23622008.01.03 14:39close11800.501.97570.00000.0000-3.509018.17
23632008.01.03 14:39sell11820.501.97540.00000.0000
23642008.01.03 14:57close11820.501.97440.00000.00005.009023.17
23652008.01.03 14:57sell11830.501.97410.00000.0000
23662008.01.03 15:01close11830.501.97310.00000.00005.009028.17
23672008.01.03 15:01sell11840.501.97260.00000.0000
23682008.01.03 15:32sell11851.001.97440.00000.0000
23692008.01.03 15:49close11851.001.97340.00000.000010.009038.17
23702008.01.03 15:49close11840.501.97340.00000.0000-4.009034.17
23712008.01.03 15:49sell11860.501.97310.00000.0000
23722008.01.03 15:52close11860.501.97210.00000.00005.009039.17
23732008.01.03 15:52sell11870.501.97150.00000.0000
23742008.01.03 17:16sell11881.001.97300.00000.0000
23752008.01.03 21:10close11881.001.97200.00000.000010.009049.17
23762008.01.03 21:10close11870.501.97200.00000.0000-2.509046.67
23772008.01.03 21:10sell11890.501.97170.00000.0000
23782008.01.03 21:54close11890.501.97070.00000.00005.009051.67
23792008.01.03 21:54sell11900.501.97050.00000.0000
23802008.01.03 23:00sell11911.001.97230.00000.0000
23812008.01.04 04:48close11911.001.97120.00000.000010.139061.80
23822008.01.04 04:48close11900.501.97120.00000.0000-3.949057.86
23832008.01.04 04:49sell11920.501.97090.00000.0000
23842008.01.04 07:29close11920.501.96990.00000.00005.009062.86
23852008.01.04 07:29sell11930.501.96960.00000.0000
23862008.01.04 07:30close11930.501.96860.00000.00005.009067.86
23872008.01.04 07:30sell11940.501.96810.00000.0000
23882008.01.04 08:05sell11951.001.96960.00000.0000
23892008.01.04 08:09close11951.001.96870.00000.00009.009076.86
23902008.01.04 08:09close11940.501.96870.00000.0000-3.009073.86
23912008.01.04 08:10sell11960.501.96840.00000.0000
23922008.01.04 08:27sell11971.001.97090.00000.0000
23932008.01.04 09:30sell11982.001.97250.00000.0000
23942008.01.04 09:44sell11994.001.97520.00000.0000
23952008.01.04 10:00buy12000.501.97700.00000.0000
23962008.01.04 14:59buy12011.001.97540.00000.0000
23972008.01.04 15:01close12011.001.97220.00000.0000-32.009041.86
23982008.01.04 15:01close12000.501.97220.00000.0000-24.009017.86
23992008.01.04 15:01close11994.001.97260.00000.0000104.009121.86
24002008.01.04 15:01close11982.001.97260.00000.0000-2.009119.86
24012008.01.04 15:01close11971.001.97260.00000.0000-17.009102.86
24022008.01.04 15:01close11960.501.97260.00000.0000-21.009081.86
24032008.01.04 17:45sell12020.501.97220.00000.0000
24042008.01.06 23:00sell12031.001.97380.00000.0000
24052008.01.06 23:15close12031.001.97290.00000.00009.009090.86
24062008.01.06 23:15close12020.501.97290.00000.0000-3.509087.36
24072008.01.06 23:30sell12040.501.97200.00000.0000
24082008.01.07 01:32close12040.501.97080.00000.00005.579092.93
24092008.01.07 01:33sell12050.501.97050.00000.0000
24102008.01.07 02:36close12050.501.96940.00000.00005.509098.43
24112008.01.07 02:36sell12060.501.96910.00000.0000
24122008.01.07 07:45close12060.501.96810.00000.00005.009103.43
24132008.01.07 07:45sell12070.501.96740.00000.0000
24142008.01.07 07:49close12070.501.96630.00000.00005.509108.93
24152008.01.07 07:49sell12080.501.96600.00000.0000
24162008.01.07 09:01buy12090.501.97320.00000.0000
24172008.01.07 10:45sell12101.001.97050.00000.0000
24182008.01.07 23:59close at stop12101.001.96700.00000.000035.009143.93
24192008.01.07 23:59close at stop12090.501.96660.00000.0000-33.009110.93
24202008.01.07 23:59close at stop12080.501.96700.00000.0000-5.009105.93