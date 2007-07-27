Strategy Tester Report
Pipmaker_V10
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 208)

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2007.07.01 22:00 - 2008.01.08 00:00 (2007.07.01 - 2008.01.08)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.2; LotIncrement=0; Multiplier=0; ProfitTarget=2; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=10000;
Bars in test17493Ticks modelled1376620Modelling quality87.52%
Initial deposit5000.00
Total net profit800.53Gross profit2231.74Gross loss-1431.22
Profit factor1.56Expected payoff1.20
Absolute drawdown192.78Maximal drawdown409.43 (7.54%)Relative drawdown7.54% (409.43)
Total trades669Short positions (won %)395 (70.63%)Long positions (won %)274 (69.34%)
Profit trades (% of total)469 (70.10%)Loss trades (% of total)200 (29.90%)
Largestprofit trade55.70loss trade-62.71
Averageprofit trade4.76loss trade-7.16
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (19.80)consecutive losses (loss in money)5 (-32.42)
Maximalconsecutive profit (count of wins)110.29 (4)consecutive loss (count of losses)-161.74 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.07.12 13:00sell10.202.03010.00000.0000
22007.07.12 13:02close10.202.02910.00000.00002.005002.00
32007.07.12 13:03sell20.202.02860.00000.0000
42007.07.12 13:33sell30.202.03020.00000.0000
52007.07.12 13:44close30.202.02890.00000.00002.605004.60
62007.07.12 13:44close20.202.02890.00000.0000-0.605004.00
72007.07.12 13:44sell40.202.02860.00000.0000
82007.07.12 14:42close40.202.02750.00000.00002.205006.20
92007.07.12 14:42sell50.202.02690.00000.0000
102007.07.12 14:59sell60.202.02840.00000.0000
112007.07.12 19:00sell70.202.03000.00000.0000
122007.07.13 03:30buy80.202.02960.00000.0000
132007.07.13 06:40close80.202.02660.00000.0000-6.005000.20
142007.07.13 06:40close70.202.02700.00000.00005.835006.03
152007.07.13 06:40close60.202.02700.00000.00002.635008.65
162007.07.13 06:40close50.202.02700.00000.0000-0.375008.28
172007.07.13 06:40sell90.202.02670.00000.0000
182007.07.13 08:01buy100.202.03110.00000.0000
192007.07.15 22:23sell110.202.03290.00000.0000
202007.07.17 00:30sell120.202.03580.00000.0000
212007.07.18 12:00sell130.202.04800.00000.0000
222007.07.19 00:30sell140.202.05250.00000.0000
232007.07.25 00:22sell150.202.05980.00000.0000
242007.07.26 11:19close150.202.04370.00000.000031.685039.96
252007.07.26 11:19close140.202.04370.00000.000016.385056.34
262007.07.26 11:19close130.202.04370.00000.00006.865063.20
272007.07.26 11:19close120.202.04370.00000.0000-17.715045.48
282007.07.26 11:19close110.202.04370.00000.0000-23.865021.62
292007.07.26 11:19close100.202.04330.00000.000025.635047.26
302007.07.26 11:19close90.202.04370.00000.0000-36.265011.00
312007.07.26 11:19sell160.202.04340.00000.0000
322007.07.26 12:28sell170.202.04560.00000.0000
332007.07.26 13:39close170.202.04400.00000.00003.205014.20
342007.07.26 13:39close160.202.04400.00000.0000-1.205013.00
352007.07.26 13:39sell180.202.04370.00000.0000
362007.07.26 16:30buy190.202.05560.00000.0000
372007.07.26 18:30sell200.202.05010.00000.0000
382007.07.27 07:30close200.202.03660.00000.000026.835039.82
392007.07.27 07:30close190.202.03620.00000.0000-38.705001.12
402007.07.27 07:30close180.202.03660.00000.000014.035015.14
412007.07.27 07:30sell210.202.03600.00000.0000
422007.07.27 07:56sell220.202.03770.00000.0000
432007.07.27 08:47close220.202.03630.00000.00002.805017.94
442007.07.27 08:47close210.202.03630.00000.0000-0.605017.34
452007.07.27 08:48sell230.202.03580.00000.0000
462007.07.27 09:14sell240.202.03760.00000.0000
472007.07.27 09:32close240.202.03610.00000.00003.005020.34
482007.07.27 09:32close230.202.03610.00000.0000-0.605019.74
492007.07.27 09:32sell250.202.03580.00000.0000
502007.07.27 09:42close250.202.03480.00000.00002.005021.74
512007.07.27 09:42sell260.202.03450.00000.0000
522007.07.27 09:44sell270.202.03600.00000.0000
532007.07.27 09:54close270.202.03470.00000.00002.605024.34
542007.07.27 09:54close260.202.03470.00000.0000-0.405023.94
552007.07.27 09:54sell280.202.03420.00000.0000
562007.07.27 10:29close280.202.03320.00000.00002.005025.94
572007.07.27 10:29sell290.202.03290.00000.0000
582007.07.27 10:29close290.202.03180.00000.00002.205028.14
592007.07.27 10:29sell300.202.03120.00000.0000
602007.07.27 11:05close300.202.03020.00000.00002.005030.14
612007.07.27 11:06sell310.202.02990.00000.0000
622007.07.27 11:07close310.202.02890.00000.00002.005032.14
632007.07.27 11:07sell320.202.02840.00000.0000
642007.07.27 12:16sell330.202.03070.00000.0000
652007.07.27 14:05close330.202.02900.00000.00003.405035.54
662007.07.27 14:05close320.202.02900.00000.0000-1.205034.34
672007.07.27 14:05sell340.202.02870.00000.0000
682007.07.27 15:00sell350.202.03050.00000.0000
692007.07.27 15:04close350.202.02900.00000.00003.005037.34
702007.07.27 15:04close340.202.02900.00000.0000-0.605036.74
712007.07.27 15:04sell360.202.02850.00000.0000
722007.07.27 16:11close360.202.02750.00000.00002.005038.74
732007.07.27 16:11sell370.202.02700.00000.0000
742007.07.27 16:13close370.202.02600.00000.00002.005040.74
752007.07.27 16:13sell380.202.02570.00000.0000
762007.07.27 16:44sell390.202.02720.00000.0000
772007.07.27 19:57close390.202.02570.00000.00003.005043.74
782007.07.27 19:57close380.202.02570.00000.00000.005043.74
792007.07.27 19:58sell400.202.02520.00000.0000
802007.07.29 22:00close400.202.02040.00000.00009.605053.34
812007.07.30 01:46buy410.202.02360.00000.0000
822007.07.30 05:22close410.202.02460.00000.00002.005055.34
832007.07.30 05:22buy420.202.02490.00000.0000
842007.07.30 06:43buy430.202.02340.00000.0000
852007.07.30 07:03close430.202.02470.00000.00002.605057.94
862007.07.30 07:03close420.202.02470.00000.0000-0.405057.54
872007.07.30 07:03buy440.202.02520.00000.0000
882007.07.30 07:37close440.202.02620.00000.00002.005059.54
892007.07.30 07:37buy450.202.02650.00000.0000
902007.07.30 07:40close450.202.02750.00000.00002.005061.54
912007.07.30 07:40buy460.202.02780.00000.0000
922007.07.30 07:59close460.202.02880.00000.00002.005063.54
932007.07.30 07:59buy470.202.02930.00000.0000
942007.07.30 08:17buy480.202.02780.00000.0000
952007.07.30 09:09buy490.202.02620.00000.0000
962007.07.30 18:16buy500.202.02460.00000.0000
972007.07.30 22:09close500.202.02730.00000.00005.405068.94
982007.07.30 22:09close490.202.02730.00000.00002.205071.14
992007.07.30 22:09close480.202.02730.00000.0000-1.005070.14
1002007.07.30 22:09close470.202.02730.00000.0000-4.005066.14
1012007.07.30 22:09buy510.202.02780.00000.0000
1022007.07.30 23:05close510.202.02880.00000.00002.005068.14
1032007.07.30 23:05buy520.202.02930.00000.0000
1042007.07.30 23:10close520.202.03030.00000.00002.005070.14
1052007.07.30 23:10buy530.202.03060.00000.0000
1062007.07.31 01:01close530.202.03160.00000.00002.105072.24
1072007.07.31 01:01buy540.202.03190.00000.0000
1082007.07.31 03:13close540.202.03290.00000.00002.005074.24
1092007.07.31 03:13buy550.202.03340.00000.0000
1102007.07.31 03:56buy560.202.03190.00000.0000
1112007.07.31 05:09sell570.202.02910.00000.0000
1122007.07.31 16:37close570.202.03800.00000.0000-17.805056.44
1132007.07.31 16:37close560.202.03760.00000.000011.405067.84
1142007.07.31 16:37close550.202.03760.00000.00008.405076.24
1152007.07.31 16:37buy580.202.03790.00000.0000
1162007.07.31 17:24buy590.202.03600.00000.0000
1172007.07.31 21:13sell600.202.02940.00000.0000
1182007.08.01 02:45buy610.202.02960.00000.0000
1192007.08.02 16:12close610.202.03770.00000.000016.485092.72
1202007.08.02 16:12close600.202.03810.00000.0000-18.105074.63
1212007.08.02 16:12close590.202.03770.00000.00003.785078.41
1222007.08.02 16:12close580.202.03770.00000.0000-0.025078.39
1232007.08.02 16:12buy620.202.03800.00000.0000
1242007.08.02 16:44buy630.202.03590.00000.0000
1252007.08.03 10:31sell640.202.03480.00000.0000
1262007.08.03 13:47close640.202.04090.00000.0000-12.205066.19
1272007.08.03 13:47close630.202.04050.00000.00009.295075.48
1282007.08.03 13:47close620.202.04050.00000.00005.095080.58
1292007.08.03 13:48buy650.202.04050.00000.0000
1302007.08.03 14:06buy660.202.03890.00000.0000
1312007.08.03 14:26close660.202.04030.00000.00002.805083.38
1322007.08.03 14:26close650.202.04030.00000.0000-0.405082.98
1332007.08.03 14:26buy670.202.04060.00000.0000
1342007.08.03 15:33close670.202.04160.00000.00002.005084.98
1352007.08.03 15:33buy680.202.04210.00000.0000
1362007.08.03 18:16close680.202.04310.00000.00002.005086.98
1372007.08.03 18:16buy690.202.04340.00000.0000
1382007.08.03 18:45close690.202.04440.00000.00002.005088.98
1392007.08.03 18:45buy700.202.04490.00000.0000
1402007.08.03 18:48close700.202.04590.00000.00002.005090.98
1412007.08.03 18:48buy710.202.04620.00000.0000
1422007.08.03 19:12buy720.202.04470.00000.0000
1432007.08.05 22:07sell730.202.04090.00000.0000
1442007.08.06 01:24buy740.202.04230.00000.0000
1452007.08.07 01:00buy750.202.03290.00000.0000
1462007.08.08 08:30buy760.202.02500.00000.0000
1472007.08.08 13:35close760.202.03790.00000.000025.805116.78
1482007.08.08 13:35close750.202.03790.00000.000010.105126.87
1492007.08.08 13:35close740.202.03790.00000.0000-8.615118.26
1502007.08.08 13:35close730.202.03830.00000.00004.685122.94
1512007.08.08 13:35close720.202.03790.00000.0000-13.325109.62
1522007.08.08 13:35close710.202.03790.00000.0000-16.325093.31
1532007.08.08 13:35buy770.202.03820.00000.0000
1542007.08.08 14:53close770.202.03920.00000.00002.005095.31
1552007.08.08 14:53buy780.202.03970.00000.0000
1562007.08.08 15:13buy790.202.03810.00000.0000
1572007.08.08 19:31buy800.202.03660.00000.0000
1582007.08.09 05:36close800.202.03840.00000.00003.895099.19
1592007.08.09 05:36close790.202.03840.00000.00000.895100.08
1602007.08.09 05:36close780.202.03840.00000.0000-2.315097.76
1612007.08.09 05:45buy810.202.03850.00000.0000
1622007.08.09 06:57sell820.202.03300.00000.0000
1632007.08.09 07:24sell830.202.03500.00000.0000
1642007.08.09 10:38close830.202.02810.00000.000013.805111.56
1652007.08.09 10:38close820.202.02810.00000.00009.805121.36
1662007.08.09 10:38close810.202.02770.00000.0000-21.605099.76
1672007.08.09 10:38sell840.202.02780.00000.0000
1682007.08.09 11:21close840.202.02680.00000.00002.005101.76
1692007.08.09 11:21sell850.202.02650.00000.0000
1702007.08.09 12:27close850.202.02550.00000.00002.005103.76
1712007.08.09 12:27sell860.202.02500.00000.0000
1722007.08.09 12:43close860.202.02400.00000.00002.005105.76
1732007.08.09 12:43sell870.202.02370.00000.0000
1742007.08.09 12:58close870.202.02270.00000.00002.005107.76
1752007.08.09 12:58sell880.202.02240.00000.0000
1762007.08.09 13:16close880.202.02140.00000.00002.005109.76
1772007.08.09 13:16sell890.202.02110.00000.0000
1782007.08.09 13:30sell900.202.02260.00000.0000
1792007.08.09 13:37sell910.202.02420.00000.0000
1802007.08.09 14:00sell920.202.02570.00000.0000
1812007.08.09 18:36close920.202.02310.00000.00005.205114.96
1822007.08.09 18:36close910.202.02310.00000.00002.205117.16
1832007.08.09 18:36close900.202.02310.00000.0000-1.005116.16
1842007.08.09 18:36close890.202.02310.00000.0000-4.005112.16
1852007.08.09 18:37sell930.202.02280.00000.0000
1862007.08.10 00:10close930.202.02170.00000.00002.035114.19
1872007.08.10 00:31sell940.202.02130.00000.0000
1882007.08.10 02:41buy950.202.02330.00000.0000
1892007.08.14 01:00buy960.202.01230.00000.0000
1902007.08.16 00:13buy970.201.98880.00000.0000
1912007.08.17 12:30buy980.201.98720.00000.0000
1922007.08.20 02:54buy990.201.97910.00000.0000
1932007.08.22 15:18close990.201.99260.00000.000027.195141.38
1942007.08.22 15:18close980.201.99260.00000.000011.095152.46
1952007.08.22 15:18close970.201.99260.00000.00007.985160.44
1962007.08.22 15:18close960.201.99260.00000.0000-38.645121.81
1972007.08.22 15:18close950.201.99260.00000.0000-60.455061.36
1982007.08.22 15:18close940.201.99300.00000.000054.865116.22
1992007.08.22 15:18buy1000.201.99290.00000.0000
2002007.08.22 16:01buy1010.201.99130.00000.0000
2012007.08.22 19:20close1010.201.99260.00000.00002.605118.82
2022007.08.22 19:20close1000.201.99260.00000.0000-0.605118.22
2032007.08.22 19:20buy1020.201.99290.00000.0000
2042007.08.22 21:25close1020.201.99390.00000.00002.005120.22
2052007.08.22 21:25buy1030.201.99440.00000.0000
2062007.08.22 23:08close1030.201.99540.00000.00002.005122.22
2072007.08.22 23:08buy1040.201.99570.00000.0000
2082007.08.23 03:41close1040.201.99660.00000.00002.095124.30
2092007.08.23 03:41buy1050.201.99710.00000.0000
2102007.08.23 05:14buy1060.201.99550.00000.0000
2112007.08.23 06:21close1060.201.99680.00000.00002.605126.90
2122007.08.23 06:21close1050.201.99680.00000.0000-0.605126.30
2132007.08.23 06:21buy1070.201.99730.00000.0000
2142007.08.23 09:09close1070.201.99830.00000.00002.005128.30
2152007.08.23 09:09buy1080.201.99860.00000.0000
2162007.08.23 09:29close1080.201.99960.00000.00002.005130.30
2172007.08.23 09:29buy1090.202.00010.00000.0000
2182007.08.23 09:31close1090.202.00110.00000.00002.005132.30
2192007.08.23 09:31buy1100.202.00140.00000.0000
2202007.08.23 09:32close1100.202.00240.00000.00002.005134.30
2212007.08.23 09:32buy1110.202.00270.00000.0000
2222007.08.23 09:35buy1120.202.00120.00000.0000
2232007.08.23 09:38close1120.202.00250.00000.00002.605136.90
2242007.08.23 09:38close1110.202.00250.00000.0000-0.405136.50
2252007.08.23 09:38buy1130.202.00280.00000.0000
2262007.08.23 09:47close1130.202.00380.00000.00002.005138.50
2272007.08.23 09:47buy1140.202.00410.00000.0000
2282007.08.23 09:54close1140.202.00510.00000.00002.005140.50
2292007.08.23 09:54buy1150.202.00540.00000.0000
2302007.08.23 09:59close1150.202.00640.00000.00002.005142.50
2312007.08.23 09:59buy1160.202.00670.00000.0000
2322007.08.23 10:03close1160.202.00770.00000.00002.005144.50
2332007.08.23 10:03buy1170.202.00800.00000.0000
2342007.08.23 10:10buy1180.202.00650.00000.0000
2352007.08.23 11:22close1180.202.00780.00000.00002.605147.10
2362007.08.23 11:22close1170.202.00780.00000.0000-0.405146.70
2372007.08.23 11:22buy1190.202.00810.00000.0000
2382007.08.23 11:25close1190.202.00910.00000.00002.005148.70
2392007.08.23 11:25buy1200.202.00940.00000.0000
2402007.08.23 11:45buy1210.202.00790.00000.0000
2412007.08.23 12:05buy1220.202.00640.00000.0000
2422007.08.23 18:39buy1230.202.00480.00000.0000
2432007.08.24 04:02sell1240.202.00380.00000.0000
2442007.08.24 12:53close1240.202.00910.00000.0000-10.605138.10
2452007.08.24 12:53close1230.202.00870.00000.00007.895146.00
2462007.08.24 12:53close1220.202.00870.00000.00004.695150.69
2472007.08.24 12:53close1210.202.00870.00000.00001.705152.39
2482007.08.24 12:53close1200.202.00870.00000.0000-1.305151.08
2492007.08.24 12:53buy1250.202.00900.00000.0000
2502007.08.24 12:59close1250.202.01000.00000.00002.005153.08
2512007.08.24 12:59buy1260.202.01050.00000.0000
2522007.08.24 13:30buy1270.202.00900.00000.0000
2532007.08.24 14:01close1270.202.01030.00000.00002.605155.68
2542007.08.24 14:01close1260.202.01030.00000.0000-0.405155.28
2552007.08.24 14:01buy1280.202.01080.00000.0000
2562007.08.24 15:15buy1290.202.00930.00000.0000
2572007.08.24 16:20close1290.202.01060.00000.00002.605157.88
2582007.08.24 16:20close1280.202.01060.00000.0000-0.405157.48
2592007.08.24 16:30buy1300.202.01120.00000.0000
2602007.08.24 16:54close1300.202.01220.00000.00002.005159.48
2612007.08.24 16:54buy1310.202.01250.00000.0000
2622007.08.24 17:57close1310.202.01350.00000.00002.005161.48
2632007.08.24 17:57buy1320.202.01380.00000.0000
2642007.08.26 22:44close1320.202.01480.00000.00002.005163.48
2652007.08.26 22:44buy1330.202.01500.00000.0000
2662007.08.26 23:02close1330.202.01600.00000.00002.005165.48
2672007.08.26 23:02buy1340.202.01630.00000.0000
2682007.08.26 23:06close1340.202.01730.00000.00002.005167.48
2692007.08.26 23:06buy1350.202.01760.00000.0000
2702007.08.27 00:11close1350.202.01860.00000.00002.105169.58
2712007.08.27 00:11buy1360.202.01890.00000.0000
2722007.08.27 01:45sell1370.202.01620.00000.0000
2732007.08.28 10:39buy1380.202.01090.00000.0000
2742007.08.29 02:56buy1390.201.99950.00000.0000
2752007.08.29 09:16close1390.202.00730.00000.000015.605185.18
2762007.08.29 09:16close1380.202.00730.00000.0000-7.115178.07
2772007.08.29 09:16close1370.202.00770.00000.000016.655194.72
2782007.08.29 09:16close1360.202.00730.00000.0000-23.015171.71
2792007.08.29 09:16buy1400.202.00780.00000.0000
2802007.08.29 09:34close1400.202.00880.00000.00002.005173.71
2812007.08.29 09:34buy1410.202.00930.00000.0000
2822007.08.29 09:36close1410.202.01030.00000.00002.005175.71
2832007.08.29 09:36buy1420.202.01060.00000.0000
2842007.08.29 10:34close1420.202.01160.00000.00002.005177.71
2852007.08.29 10:35buy1430.202.01190.00000.0000
2862007.08.29 10:51close1430.202.01290.00000.00002.005179.71
2872007.08.29 10:51buy1440.202.01320.00000.0000
2882007.08.29 10:57close1440.202.01420.00000.00002.005181.71
2892007.08.29 10:57buy1450.202.01470.00000.0000
2902007.08.29 11:36buy1460.202.01180.00000.0000
2912007.08.29 12:46close1460.202.01380.00000.00004.005185.71
2922007.08.29 12:46close1450.202.01380.00000.0000-1.805183.91
2932007.08.29 12:46buy1470.202.01410.00000.0000
2942007.08.29 13:31close1470.202.01520.00000.00002.205186.11
2952007.08.29 13:31buy1480.202.01550.00000.0000
2962007.08.29 15:07close1480.202.01650.00000.00002.005188.11
2972007.08.29 15:07buy1490.202.01700.00000.0000
2982007.08.30 00:30sell1500.202.01420.00000.0000
2992007.08.30 01:33buy1510.202.01550.00000.0000
3002007.08.31 10:13close1510.202.01960.00000.00008.295196.41
3012007.08.31 10:13close1500.202.02000.00000.0000-11.775184.63
3022007.08.31 10:13close1490.202.01960.00000.00005.585190.21
3032007.08.31 10:13buy1520.202.02010.00000.0000
3042007.08.31 10:21close1520.202.02120.00000.00002.205192.41
3052007.08.31 10:21buy1530.202.02150.00000.0000
3062007.08.31 10:46buy1540.202.01970.00000.0000
3072007.08.31 11:31close1540.202.02120.00000.00003.005195.41
3082007.08.31 11:31close1530.202.02120.00000.0000-0.605194.81
3092007.08.31 11:31buy1550.202.02170.00000.0000
3102007.08.31 12:00close1550.202.02270.00000.00002.005196.81
3112007.08.31 12:01buy1560.202.02320.00000.0000
3122007.08.31 12:24buy1570.202.02130.00000.0000
3132007.08.31 12:57buy1580.202.01970.00000.0000
3142007.08.31 14:01sell1590.202.01260.00000.0000
3152007.08.31 15:52buy1600.202.01820.00000.0000
3162007.09.02 23:30sell1610.202.01540.00000.0000
3172007.09.03 01:45buy1620.202.01600.00000.0000
3182007.09.06 00:51sell1630.202.01890.00000.0000
3192007.09.06 15:33close1630.202.02710.00000.0000-16.405180.41
3202007.09.06 15:33close1620.202.02670.00000.000021.885202.29
3212007.09.06 15:33close1610.202.02710.00000.0000-24.445177.84
3222007.09.06 15:33close1600.202.02670.00000.000017.575195.41
3232007.09.06 15:33close1590.202.02710.00000.0000-30.045165.37
3242007.09.06 15:33close1580.202.02670.00000.000014.575179.94
3252007.09.06 15:33close1570.202.02670.00000.000011.375191.31
3262007.09.06 15:33close1560.202.02670.00000.00007.575198.88
3272007.09.06 15:33buy1640.202.02700.00000.0000
3282007.09.06 15:37buy1650.202.02550.00000.0000
3292007.09.06 16:58buy1660.202.02250.00000.0000
3302007.09.06 22:51close1660.202.02540.00000.00005.805204.68
3312007.09.06 22:51close1650.202.02540.00000.0000-0.205204.48
3322007.09.06 22:51close1640.202.02540.00000.0000-3.205201.28
3332007.09.06 22:51buy1670.202.02570.00000.0000
3342007.09.06 23:30buy1680.202.02420.00000.0000
3352007.09.07 00:28sell1690.202.02120.00000.0000
3362007.09.07 12:30sell1700.202.02270.00000.0000
3372007.09.09 22:30sell1710.202.02730.00000.0000
3382007.09.12 00:16sell1720.202.03260.00000.0000
3392007.09.13 07:20close1720.202.02540.00000.000013.885215.16
3402007.09.13 07:20close1710.202.02540.00000.00002.765217.91
3412007.09.13 07:20close1700.202.02540.00000.0000-6.445211.47
3422007.09.13 07:20close1690.202.02540.00000.0000-9.445202.03
3432007.09.13 07:20close1680.202.02500.00000.00002.275204.29
3442007.09.13 07:20close1670.202.02500.00000.0000-0.735203.56
3452007.09.13 07:20sell1730.202.02510.00000.0000
3462007.09.13 07:48sell1740.202.02690.00000.0000
3472007.09.13 08:21buy1750.202.02840.00000.0000
3482007.09.13 21:10close1750.202.02170.00000.0000-13.405190.16
3492007.09.13 21:10close1740.202.02210.00000.00009.605199.76
3502007.09.13 21:10close1730.202.02210.00000.00006.005205.76
3512007.09.13 21:10sell1760.202.02180.00000.0000
3522007.09.13 21:11sell1770.202.02330.00000.0000
3532007.09.13 21:12close1770.202.02180.00000.00003.005208.76
3542007.09.13 21:12close1760.202.02180.00000.00000.005208.76
3552007.09.13 21:12sell1780.202.02150.00000.0000
3562007.09.13 21:12sell1790.202.02310.00000.0000
3572007.09.13 21:13close1790.202.02180.00000.00002.605211.36
3582007.09.13 21:13close1780.202.02180.00000.0000-0.605210.76
3592007.09.13 21:13sell1800.202.02090.00000.0000
3602007.09.13 21:14sell1810.202.02240.00000.0000
3612007.09.13 21:30close1810.202.02110.00000.00002.605213.36
3622007.09.13 21:30close1800.202.02110.00000.0000-0.405212.96
3632007.09.13 21:30sell1820.202.02080.00000.0000
3642007.09.13 21:41close1820.202.01970.00000.00002.205215.16
3652007.09.13 21:41sell1830.202.01910.00000.0000
3662007.09.13 22:52close1830.202.01810.00000.00002.005217.16
3672007.09.13 22:52sell1840.202.01780.00000.0000
3682007.09.14 00:15buy1850.202.02120.00000.0000
3692007.09.14 01:27sell1860.202.01930.00000.0000
3702007.09.14 10:24close1860.202.01440.00000.00009.805226.96
3712007.09.14 10:24close1850.202.01400.00000.0000-14.405212.56
3722007.09.14 10:24close1840.202.01440.00000.00006.635219.18
3732007.09.14 10:24sell1870.202.01390.00000.0000
3742007.09.14 10:57close1870.202.01280.00000.00002.205221.38
3752007.09.14 10:57sell1880.202.01250.00000.0000
3762007.09.14 11:21close1880.202.01150.00000.00002.005223.38
3772007.09.14 11:22sell1890.202.01100.00000.0000
3782007.09.14 11:22close1890.202.01000.00000.00002.005225.38
3792007.09.14 11:22sell1900.202.00950.00000.0000
3802007.09.14 11:25sell1910.202.01100.00000.0000
3812007.09.14 12:30sell1920.202.01250.00000.0000
3822007.09.14 12:30sell1930.202.01410.00000.0000
3832007.09.14 13:11close1930.202.01150.00000.00005.205230.58
3842007.09.14 13:11close1920.202.01150.00000.00002.005232.58
3852007.09.14 13:11close1910.202.01150.00000.0000-1.005231.58
3862007.09.14 13:11close1900.202.01150.00000.0000-4.005227.58
3872007.09.14 13:12sell1940.202.01100.00000.0000
3882007.09.14 13:26close1940.202.01000.00000.00002.005229.58
3892007.09.14 13:26sell1950.202.00970.00000.0000
3902007.09.14 14:11sell1960.202.01130.00000.0000
3912007.09.14 14:22close1960.202.01000.00000.00002.605232.18
3922007.09.14 14:22close1950.202.01000.00000.0000-0.605231.58
3932007.09.14 14:22sell1970.202.00970.00000.0000
3942007.09.14 15:15close1970.202.00870.00000.00002.005233.58
3952007.09.14 15:15sell1980.202.00840.00000.0000
3962007.09.14 15:47close1980.202.00740.00000.00002.005235.58
3972007.09.14 15:47sell1990.202.00690.00000.0000
3982007.09.16 22:01close1990.202.00590.00000.00002.005237.58
3992007.09.16 22:32sell2000.202.00490.00000.0000
4002007.09.17 00:45buy2010.202.00770.00000.0000
4012007.09.18 07:30buy2020.201.99420.00000.0000
4022007.09.18 12:39close2020.201.99860.00000.00008.805246.38
4032007.09.18 12:39close2010.201.99860.00000.0000-18.115228.28
4042007.09.18 12:39close2000.201.99900.00000.000011.455239.73
4052007.09.18 12:39buy2030.201.99890.00000.0000
4062007.09.18 12:41buy2040.201.99730.00000.0000
4072007.09.18 13:02close2040.201.99860.00000.00002.605242.33
4082007.09.18 13:02close2030.201.99860.00000.0000-0.605241.73
4092007.09.18 13:02buy2050.201.99890.00000.0000
4102007.09.18 13:43buy2060.201.99600.00000.0000
4112007.09.18 14:32close2060.201.99800.00000.00004.005245.73
4122007.09.18 14:32close2050.201.99800.00000.0000-1.805243.93
4132007.09.18 14:32buy2070.201.99830.00000.0000
4142007.09.18 17:17close2070.201.99940.00000.00002.205246.13
4152007.09.18 17:17buy2080.201.99970.00000.0000
4162007.09.18 17:30close2080.202.00070.00000.00002.005248.13
4172007.09.18 17:30buy2090.202.00100.00000.0000
4182007.09.18 17:34close2090.202.00200.00000.00002.005250.13
4192007.09.18 17:34buy2100.202.00260.00000.0000
4202007.09.18 18:03buy2110.202.00110.00000.0000
4212007.09.18 18:15close2110.202.00240.00000.00002.605252.73
4222007.09.18 18:15close2100.202.00240.00000.0000-0.405252.33
4232007.09.18 18:16buy2120.202.00590.00000.0000
4242007.09.18 18:16close2120.202.00690.00000.00002.005254.33
4252007.09.18 18:16buy2130.202.00720.00000.0000
4262007.09.18 18:17close2130.202.00820.00000.00002.005256.33
4272007.09.18 18:17buy2140.202.00870.00000.0000
4282007.09.18 18:17close2140.202.00970.00000.00002.005258.33
4292007.09.18 18:17buy2150.202.01020.00000.0000
4302007.09.18 18:18buy2160.202.00860.00000.0000
4312007.09.18 18:18buy2170.202.00710.00000.0000
4322007.09.18 18:19buy2180.202.00560.00000.0000
4332007.09.18 18:20buy2190.202.00410.00000.0000
4342007.09.18 18:20buy2200.202.00250.00000.0000
4352007.09.18 18:22close2200.202.00660.00000.00008.205266.53
4362007.09.18 18:22close2190.202.00660.00000.00005.005271.53
4372007.09.18 18:22close2180.202.00660.00000.00002.005273.53
4382007.09.18 18:22close2170.202.00660.00000.0000-1.005272.53
4392007.09.18 18:22close2160.202.00660.00000.0000-4.005268.53
4402007.09.18 18:22close2150.202.00660.00000.0000-7.205261.33
4412007.09.18 18:22buy2210.202.00710.00000.0000
4422007.09.18 18:23buy2220.202.00560.00000.0000
4432007.09.18 18:26close2220.202.00690.00000.00002.605263.93
4442007.09.18 18:26close2210.202.00690.00000.0000-0.405263.53
4452007.09.18 18:26buy2230.202.00720.00000.0000
4462007.09.18 18:31close2230.202.00820.00000.00002.005265.53
4472007.09.18 18:31buy2240.202.00850.00000.0000
4482007.09.18 18:32close2240.202.00950.00000.00002.005267.53
4492007.09.18 18:32buy2250.202.01000.00000.0000
4502007.09.18 18:33close2250.202.01100.00000.00002.005269.53
4512007.09.18 18:33buy2260.202.01150.00000.0000
4522007.09.18 18:35close2260.202.01250.00000.00002.005271.53
4532007.09.18 18:35buy2270.202.01310.00000.0000
4542007.09.18 18:35close2270.202.01410.00000.00002.005273.53
4552007.09.18 18:35buy2280.202.01460.00000.0000
4562007.09.18 18:36buy2290.202.01310.00000.0000
4572007.09.18 18:41buy2300.202.01160.00000.0000
4582007.09.18 18:46close2300.202.01350.00000.00003.805277.33
4592007.09.18 18:46close2290.202.01350.00000.00000.805278.13
4602007.09.18 18:46close2280.202.01350.00000.0000-2.205275.93
4612007.09.18 18:46buy2310.202.01410.00000.0000
4622007.09.18 20:02buy2320.202.01240.00000.0000
4632007.09.19 00:43sell2330.202.01090.00000.0000
4642007.09.19 06:56close2330.202.01750.00000.0000-13.205262.73
4652007.09.19 06:56close2320.202.01710.00000.00009.505272.22
4662007.09.19 06:56close2310.202.01710.00000.00006.095278.32
4672007.09.19 06:56buy2340.202.01740.00000.0000
4682007.09.19 07:41sell2350.202.00940.00000.0000
4692007.09.20 06:32buy2360.202.00350.00000.0000
4702007.09.20 14:39close2360.202.01310.00000.000019.205297.52
4712007.09.20 14:39close2350.202.01350.00000.0000-8.725288.80
4722007.09.20 14:39close2340.202.01310.00000.0000-8.315280.48
4732007.09.20 14:40buy2370.202.01360.00000.0000
4742007.09.20 20:00buy2380.202.01000.00000.0000
4752007.09.21 00:36close2380.202.01230.00000.00004.695285.18
4762007.09.21 00:36close2370.202.01230.00000.0000-2.505282.67
4772007.09.21 00:36buy2390.202.01280.00000.0000
4782007.09.21 01:03buy2400.202.01130.00000.0000
4792007.09.21 04:00sell2410.202.00870.00000.0000
4802007.09.21 09:48close2410.202.01730.00000.0000-17.205265.47
4812007.09.21 09:48close2400.202.01690.00000.000011.205276.67
4822007.09.21 09:48close2390.202.01690.00000.00008.205284.87
4832007.09.21 09:48buy2420.202.01740.00000.0000
4842007.09.21 10:28buy2430.202.01440.00000.0000
4852007.09.21 11:38close2430.202.01640.00000.00004.005288.87
4862007.09.21 11:38close2420.202.01640.00000.0000-2.005286.87
4872007.09.21 11:38buy2440.202.01670.00000.0000
4882007.09.21 12:14buy2450.202.01520.00000.0000
4892007.09.21 13:13close2450.202.01650.00000.00002.605289.47
4902007.09.21 13:13close2440.202.01650.00000.0000-0.405289.07
4912007.09.21 13:13buy2460.202.01680.00000.0000
4922007.09.21 13:17close2460.202.01780.00000.00002.005291.07
4932007.09.21 13:18buy2470.202.01830.00000.0000
4942007.09.21 13:29close2470.202.01930.00000.00002.005293.07
4952007.09.21 13:29buy2480.202.01960.00000.0000
4962007.09.21 15:18close2480.202.02060.00000.00002.005295.07
4972007.09.21 15:18buy2490.202.02090.00000.0000
4982007.09.21 16:42buy2500.202.01940.00000.0000
4992007.09.21 18:28close2500.202.02070.00000.00002.605297.67
5002007.09.21 18:28close2490.202.02070.00000.0000-0.405297.27
5012007.09.21 18:30buy2510.202.02080.00000.0000
5022007.09.23 23:46sell2520.202.02000.00000.0000
5032007.09.27 03:04buy2530.202.01670.00000.0000
5042007.09.27 06:14close2530.202.01930.00000.00005.205302.47
5052007.09.27 06:14close2520.202.01970.00000.0000-0.445302.03
5062007.09.27 06:14close2510.202.01930.00000.0000-2.435299.60
5072007.09.27 06:14buy2540.202.01960.00000.0000
5082007.09.27 06:23close2540.202.02070.00000.00002.205301.80
5092007.09.27 06:23buy2550.202.02100.00000.0000
5102007.09.27 06:43close2550.202.02200.00000.00002.005303.80
5112007.09.27 06:43buy2560.202.02250.00000.0000
5122007.09.27 06:45close2560.202.02350.00000.00002.005305.80
5132007.09.27 06:45buy2570.202.02380.00000.0000
5142007.09.27 08:01buy2580.202.02230.00000.0000
5152007.09.27 09:23close2580.202.02360.00000.00002.605308.40
5162007.09.27 09:23close2570.202.02360.00000.0000-0.405308.00
5172007.09.27 09:23buy2590.202.02390.00000.0000
5182007.09.27 10:51close2590.202.02490.00000.00002.005310.00
5192007.09.27 10:51buy2600.202.02520.00000.0000
5202007.09.27 11:21close2600.202.02620.00000.00002.005312.00
5212007.09.27 11:21buy2610.202.02650.00000.0000
5222007.09.27 12:14close2610.202.02750.00000.00002.005314.00
5232007.09.27 12:14buy2620.202.02780.00000.0000
5242007.09.27 13:12buy2630.202.02550.00000.0000
5252007.09.27 14:00close2630.202.02720.00000.00003.405317.40
5262007.09.27 14:00close2620.202.02720.00000.0000-1.205316.20
5272007.09.27 14:00buy2640.202.02750.00000.0000
5282007.09.27 14:14buy2650.202.02540.00000.0000
5292007.09.27 18:58close2650.202.02700.00000.00003.205319.40
5302007.09.27 18:58close2640.202.02700.00000.0000-1.005318.40
5312007.09.27 18:58buy2660.202.02730.00000.0000
5322007.09.27 21:13close2660.202.02840.00000.00002.205320.60
5332007.09.27 21:13buy2670.202.02870.00000.0000
5342007.09.27 21:48buy2680.202.02720.00000.0000
5352007.09.28 00:21close2680.202.02850.00000.00002.705323.29
5362007.09.28 00:21close2670.202.02850.00000.0000-0.315322.99
5372007.09.28 00:21buy2690.202.02910.00000.0000
5382007.09.28 00:42buy2700.202.02760.00000.0000
5392007.09.28 00:56close2700.202.02890.00000.00002.605325.59
5402007.09.28 00:56close2690.202.02890.00000.0000-0.405325.19
5412007.09.28 00:56buy2710.202.02920.00000.0000
5422007.09.28 01:30sell2720.202.02560.00000.0000
5432007.09.28 09:29buy2730.202.02770.00000.0000
5442007.09.28 12:02close2730.202.03270.00000.000010.005335.19
5452007.09.28 12:02close2720.202.03310.00000.0000-15.005320.19
5462007.09.28 12:02close2710.202.03270.00000.00007.005327.19
5472007.09.28 12:02buy2740.202.03300.00000.0000
5482007.09.28 12:09close2740.202.03400.00000.00002.005329.19
5492007.09.28 12:09buy2750.202.03430.00000.0000
5502007.09.28 12:44close2750.202.03530.00000.00002.005331.19
5512007.09.28 12:44buy2760.202.03580.00000.0000
5522007.09.28 12:46close2760.202.03680.00000.00002.005333.19
5532007.09.28 12:46buy2770.202.03730.00000.0000
5542007.09.28 12:49buy2780.202.03580.00000.0000
5552007.09.28 12:52close2780.202.03710.00000.00002.605335.79
5562007.09.28 12:52close2770.202.03710.00000.0000-0.405335.39
5572007.09.28 12:52buy2790.202.03760.00000.0000
5582007.09.28 13:22buy2800.202.03550.00000.0000
5592007.09.28 14:29buy2810.202.03290.00000.0000
5602007.09.28 14:40close2810.202.03570.00000.00005.605340.99
5612007.09.28 14:40close2800.202.03570.00000.00000.405341.39
5622007.09.28 14:40close2790.202.03570.00000.0000-3.805337.59
5632007.09.28 14:45buy2820.202.03600.00000.0000
5642007.09.28 14:56close2820.202.03700.00000.00002.005339.59
5652007.09.28 14:56buy2830.202.03730.00000.0000
5662007.09.28 15:06close2830.202.03830.00000.00002.005341.59
5672007.09.28 15:06buy2840.202.03880.00000.0000
5682007.09.28 15:17close2840.202.03980.00000.00002.005343.59
5692007.09.28 15:17buy2850.202.04010.00000.0000
5702007.09.28 15:48buy2860.202.03860.00000.0000
5712007.09.28 16:13close2860.202.04000.00000.00002.805346.39
5722007.09.28 16:13close2850.202.04000.00000.0000-0.205346.19
5732007.09.28 16:14buy2870.202.04050.00000.0000
5742007.09.28 16:14close2870.202.04150.00000.00002.005348.19
5752007.09.28 16:14buy2880.202.04180.00000.0000
5762007.09.28 17:20close2880.202.04290.00000.00002.205350.39
5772007.09.28 17:21buy2890.202.04340.00000.0000
5782007.09.28 17:43close2890.202.04440.00000.00002.005352.39
5792007.09.28 17:43buy2900.202.04470.00000.0000
5802007.09.28 18:20close2900.202.04570.00000.00002.005354.39
5812007.09.28 18:20buy2910.202.04620.00000.0000
5822007.09.30 22:04close2910.202.04720.00000.00002.005356.39
5832007.09.30 23:01sell2920.202.04530.00000.0000
5842007.10.01 00:20buy2930.202.04660.00000.0000
5852007.10.03 00:15buy2940.202.04190.00000.0000
5862007.10.04 02:33buy2950.202.03330.00000.0000
5872007.10.04 14:14close2950.202.03910.00000.000011.605367.99
5882007.10.04 14:14close2940.202.03910.00000.0000-5.315362.67
5892007.10.04 14:14close2930.202.03910.00000.0000-14.535348.15
5902007.10.04 14:14close2920.202.03950.00000.000010.565358.70
5912007.10.04 14:14buy2960.202.03960.00000.0000
5922007.10.04 14:27close2960.202.04060.00000.00002.005360.70
5932007.10.04 14:27buy2970.202.04090.00000.0000
5942007.10.04 14:31close2970.202.04190.00000.00002.005362.70
5952007.10.04 14:31buy2980.202.04220.00000.0000
5962007.10.04 15:35buy2990.202.03970.00000.0000
5972007.10.05 04:49sell3000.202.03780.00000.0000
5982007.10.08 00:30sell3010.202.04110.00000.0000
5992007.10.09 19:11buy3020.202.03680.00000.0000
6002007.10.10 07:18close3020.202.04170.00000.00009.905372.60
6012007.10.10 07:18close3010.202.04210.00000.0000-2.355370.25
6022007.10.10 07:18close3000.202.04210.00000.0000-9.125361.13
6032007.10.10 07:18close2990.202.04170.00000.00004.385365.51
6042007.10.10 07:18close2980.202.04170.00000.0000-0.625364.89
6052007.10.10 07:19buy3030.202.04200.00000.0000
6062007.10.10 07:49close3030.202.04300.00000.00002.005366.89
6072007.10.10 07:50buy3040.202.04350.00000.0000
6082007.10.10 08:18close3040.202.04450.00000.00002.005368.89
6092007.10.10 08:18buy3050.202.04500.00000.0000
6102007.10.10 09:34close3050.202.04600.00000.00002.005370.89
6112007.10.10 09:34buy3060.202.04650.00000.0000
6122007.10.10 09:48close3060.202.04750.00000.00002.005372.89
6132007.10.10 09:48buy3070.202.04780.00000.0000
6142007.10.10 10:19buy3080.202.04620.00000.0000
6152007.10.10 10:52buy3090.202.04450.00000.0000
6162007.10.10 17:46buy3100.202.04290.00000.0000
6172007.10.11 00:17sell3110.202.03800.00000.0000
6182007.10.11 03:30buy3120.202.03990.00000.0000
6192007.10.12 00:20buy3130.202.03400.00000.0000
6202007.10.16 06:08sell3140.202.04010.00000.0000
6212007.10.17 04:32buy3150.202.03250.00000.0000
6222007.10.18 06:25close3150.202.04210.00000.000019.485392.37
6232007.10.18 06:25close3140.202.04250.00000.0000-5.505386.88
6242007.10.18 06:25close3130.202.04210.00000.000016.775403.65
6252007.10.18 06:25close3120.202.04210.00000.00005.075408.71
6262007.10.18 06:25close3110.202.04250.00000.0000-10.225398.50
6272007.10.18 06:25close3100.202.04210.00000.0000-0.655397.85
6282007.10.18 06:25close3090.202.04210.00000.0000-3.855394.00
6292007.10.18 06:25close3080.202.04210.00000.0000-7.255386.75
6302007.10.18 06:25close3070.202.04210.00000.0000-10.455376.30
6312007.10.18 06:25buy3160.202.04240.00000.0000
6322007.10.18 08:09buy3170.202.04070.00000.0000
6332007.10.18 08:30close3170.202.04220.00000.00003.005379.30
6342007.10.18 08:30close3160.202.04220.00000.0000-0.405378.90
6352007.10.18 08:45buy3180.202.04550.00000.0000
6362007.10.18 08:47close3180.202.04650.00000.00002.005380.90
6372007.10.18 08:47buy3190.202.04700.00000.0000
6382007.10.18 09:15buy3200.202.04470.00000.0000
6392007.10.18 12:05close3200.202.04640.00000.00003.405384.30
6402007.10.18 12:05close3190.202.04640.00000.0000-1.205383.10
6412007.10.18 12:15buy3210.202.04860.00000.0000
6422007.10.18 12:51close3210.202.04960.00000.00002.005385.10
6432007.10.18 12:51buy3220.202.05020.00000.0000
6442007.10.18 12:51close3220.202.05120.00000.00002.005387.10
6452007.10.18 12:51buy3230.202.05150.00000.0000
6462007.10.18 12:57buy3240.202.05000.00000.0000
6472007.10.18 13:23buy3250.202.04840.00000.0000
6482007.10.18 18:00buy3260.202.04660.00000.0000
6492007.10.18 23:00buy3270.202.04410.00000.0000
6502007.10.19 02:30sell3280.202.04410.00000.0000
6512007.10.19 11:18close3280.202.04990.00000.0000-11.605375.50
6522007.10.19 11:18close3270.202.04950.00000.000010.905386.39
6532007.10.19 11:18close3260.202.04950.00000.00005.895392.29
6542007.10.19 11:18close3250.202.04950.00000.00002.305394.58
6552007.10.19 11:18close3240.202.04950.00000.0000-0.915393.68
6562007.10.19 11:18close3230.202.04950.00000.0000-3.905389.77
6572007.10.19 11:18buy3290.202.05010.00000.0000
6582007.10.19 12:36close3290.202.05110.00000.00002.005391.77
6592007.10.19 12:36buy3300.202.05170.00000.0000
6602007.10.19 14:00buy3310.202.05020.00000.0000
6612007.10.19 14:11buy3320.202.04870.00000.0000
6622007.10.19 19:39close3320.202.05060.00000.00003.805395.57
6632007.10.19 19:39close3310.202.05060.00000.00000.805396.37
6642007.10.19 19:39close3300.202.05060.00000.0000-2.205394.17
6652007.10.19 19:40buy3330.202.05090.00000.0000
6662007.10.19 19:51close3330.202.05190.00000.00002.005396.17
6672007.10.19 19:51buy3340.202.05220.00000.0000
6682007.10.21 22:00close3340.202.05330.00000.00002.205398.37
6692007.10.21 23:15sell3350.202.04870.00000.0000
6702007.10.22 00:15buy3360.202.05180.00000.0000
6712007.10.23 00:28buy3370.202.03460.00000.0000
6722007.10.23 08:17close3370.202.03930.00000.00009.405407.77
6732007.10.23 08:17close3360.202.03930.00000.0000-24.915382.87
6742007.10.23 08:17close3350.202.03970.00000.000017.655400.52
6752007.10.23 08:17buy3380.202.03960.00000.0000
6762007.10.23 08:31close3380.202.04060.00000.00002.005402.52
6772007.10.23 08:31buy3390.202.04110.00000.0000
6782007.10.23 08:58close3390.202.04210.00000.00002.005404.52
6792007.10.23 08:58buy3400.202.04260.00000.0000
6802007.10.23 09:08close3400.202.04380.00000.00002.405406.92
6812007.10.23 09:08buy3410.202.04440.00000.0000
6822007.10.23 09:15buy3420.202.04290.00000.0000
6832007.10.23 09:30close3420.202.04420.00000.00002.605409.52
6842007.10.23 09:30close3410.202.04420.00000.0000-0.405409.12
6852007.10.23 09:30buy3430.202.04480.00000.0000
6862007.10.23 09:38buy3440.202.04320.00000.0000
6872007.10.23 09:48close3440.202.04450.00000.00002.605411.72
6882007.10.23 09:48close3430.202.04450.00000.0000-0.605411.12
6892007.10.23 09:48buy3450.202.04480.00000.0000
6902007.10.23 10:14buy3460.202.04130.00000.0000
6912007.10.23 11:27close3460.202.04360.00000.00004.605415.72
6922007.10.23 11:27close3450.202.04360.00000.0000-2.405413.32
6932007.10.23 11:27buy3470.202.04390.00000.0000
6942007.10.23 11:54close3470.202.04500.00000.00002.205415.52
6952007.10.23 11:54buy3480.202.04550.00000.0000
6962007.10.23 11:59close3480.202.04650.00000.00002.005417.52
6972007.10.23 11:59buy3490.202.04680.00000.0000
6982007.10.23 12:00close3490.202.04780.00000.00002.005419.52
6992007.10.23 12:00buy3500.202.04830.00000.0000
7002007.10.23 12:04close3500.202.04930.00000.00002.005421.52
7012007.10.23 12:04buy3510.202.04980.00000.0000
7022007.10.23 13:11buy3520.202.04830.00000.0000
7032007.10.23 13:27close3520.202.04960.00000.00002.605424.12
7042007.10.23 13:27close3510.202.04960.00000.0000-0.405423.72
7052007.10.23 13:27buy3530.202.05010.00000.0000
7062007.10.23 13:42buy3540.202.04860.00000.0000
7072007.10.23 14:15close3540.202.04990.00000.00002.605426.32
7082007.10.23 14:15close3530.202.04990.00000.0000-0.405425.92
7092007.10.23 14:15buy3550.202.05020.00000.0000
7102007.10.23 14:55buy3560.202.04830.00000.0000
7112007.10.23 16:06close3560.202.04980.00000.00003.005428.92
7122007.10.23 16:06close3550.202.04980.00000.0000-0.805428.12
7132007.10.23 16:06buy3570.202.05010.00000.0000
7142007.10.23 19:48close3570.202.05110.00000.00002.005430.12
7152007.10.23 19:48buy3580.202.05140.00000.0000
7162007.10.24 02:03sell3590.202.04900.00000.0000
7172007.10.26 12:25sell3600.202.05120.00000.0000
7182007.10.30 00:32sell3610.202.06010.00000.0000
7192007.11.01 01:08sell3620.202.07850.00000.0000
7202007.11.04 23:55sell3630.202.08800.00000.0000
7212007.11.08 05:12sell3640.202.09830.00000.0000
7222007.11.09 11:40sell3650.202.10490.00000.0000
7232007.11.12 04:20close3650.202.07870.00000.000052.235482.34
7242007.11.12 04:20close3640.202.07870.00000.000038.855521.20
7252007.11.12 04:20close3630.202.07870.00000.000017.215538.40
7262007.11.12 04:20close3620.202.07870.00000.0000-1.975536.44
7272007.11.12 04:20close3610.202.07870.00000.0000-39.465496.98
7282007.11.12 04:20close3600.202.07870.00000.0000-57.615439.37
7292007.11.12 04:20close3590.202.07870.00000.0000-62.715376.66
7302007.11.12 04:20close3580.202.07830.00000.000055.705432.36
7312007.11.12 04:21sell3660.202.07840.00000.0000
7322007.11.12 09:02close3660.202.07740.00000.00002.005434.36
7332007.11.12 09:02sell3670.202.07690.00000.0000
7342007.11.12 09:28sell3680.202.07850.00000.0000
7352007.11.12 09:52sell3690.202.08000.00000.0000
7362007.11.12 10:38close3690.202.07810.00000.00003.805438.16
7372007.11.12 10:38close3680.202.07810.00000.00000.805438.96
7382007.11.12 10:38close3670.202.07810.00000.0000-2.405436.56
7392007.11.12 10:39sell3700.202.07760.00000.0000
7402007.11.12 10:53close3700.202.07650.00000.00002.205438.76
7412007.11.12 10:53sell3710.202.07620.00000.0000
7422007.11.12 11:20close3710.202.07500.00000.00002.405441.16
7432007.11.12 11:20sell3720.202.07430.00000.0000
7442007.11.12 11:41sell3730.202.07680.00000.0000
7452007.11.12 11:49close3730.202.07490.00000.00003.805444.96
7462007.11.12 11:49close3720.202.07490.00000.0000-1.205443.76
7472007.11.12 11:49sell3740.202.07430.00000.0000
7482007.11.12 11:54close3740.202.07330.00000.00002.005445.76
7492007.11.12 11:54sell3750.202.07270.00000.0000
7502007.11.12 11:56close3750.202.07170.00000.00002.005447.76
7512007.11.12 11:56sell3760.202.07110.00000.0000
7522007.11.12 12:19close3760.202.07000.00000.00002.205449.96
7532007.11.12 12:19sell3770.202.06950.00000.0000
7542007.11.12 12:25close3770.202.06840.00000.00002.205452.16
7552007.11.12 12:25sell3780.202.06810.00000.0000
7562007.11.12 12:37sell3790.202.06960.00000.0000
7572007.11.12 13:39close3790.202.06830.00000.00002.605454.76
7582007.11.12 13:39close3780.202.06830.00000.0000-0.405454.36
7592007.11.12 13:39sell3800.202.06800.00000.0000
7602007.11.12 13:55close3800.202.06700.00000.00002.005456.36
7612007.11.12 13:55sell3810.202.06670.00000.0000
7622007.11.12 13:58close3810.202.06570.00000.00002.005458.36
7632007.11.12 13:59sell3820.202.06520.00000.0000
7642007.11.12 14:16close3820.202.06420.00000.00002.005460.36
7652007.11.12 14:16sell3830.202.06390.00000.0000
7662007.11.12 14:21close3830.202.06290.00000.00002.005462.36
7672007.11.12 14:21sell3840.202.06260.00000.0000
7682007.11.12 14:24close3840.202.06160.00000.00002.005464.36
7692007.11.12 14:24sell3850.202.06130.00000.0000
7702007.11.12 14:41sell3860.202.06280.00000.0000
7712007.11.12 15:04sell3870.202.06440.00000.0000
7722007.11.12 15:10close3870.202.06240.00000.00004.005468.36
7732007.11.12 15:10close3860.202.06240.00000.00000.805469.16
7742007.11.12 15:10close3850.202.06240.00000.0000-2.205466.96
7752007.11.12 15:10sell3880.202.06210.00000.0000
7762007.11.12 15:27close3880.202.06100.00000.00002.205469.16
7772007.11.12 15:27sell3890.202.06070.00000.0000
7782007.11.12 15:59close3890.202.05970.00000.00002.005471.16
7792007.11.12 15:59sell3900.202.05920.00000.0000
7802007.11.12 16:52sell3910.202.06080.00000.0000
7812007.11.12 19:14close3910.202.05950.00000.00002.605473.76
7822007.11.12 19:14close3900.202.05950.00000.0000-0.605473.16
7832007.11.12 19:15sell3920.202.05920.00000.0000
7842007.11.12 19:35sell3930.202.06100.00000.0000
7852007.11.12 19:59close3930.202.05950.00000.00003.005476.16
7862007.11.12 19:59close3920.202.05950.00000.0000-0.605475.56
7872007.11.12 19:59sell3940.202.05920.00000.0000
7882007.11.12 20:03close3940.202.05820.00000.00002.005477.56
7892007.11.12 20:03sell3950.202.05790.00000.0000
7902007.11.12 20:37close3950.202.05690.00000.00002.005479.56
7912007.11.12 20:38sell3960.202.05660.00000.0000
7922007.11.12 20:50close3960.202.05560.00000.00002.005481.56
7932007.11.12 20:50sell3970.202.05530.00000.0000
7942007.11.12 21:18close3970.202.05420.00000.00002.205483.76
7952007.11.12 21:18sell3980.202.05390.00000.0000
7962007.11.12 22:06close3980.202.05290.00000.00002.005485.76
7972007.11.12 22:07sell3990.202.05230.00000.0000
7982007.11.12 23:01sell4000.202.05410.00000.0000
7992007.11.13 00:30buy4010.202.05610.00000.0000
8002007.11.14 11:00sell4020.202.07220.00000.0000
8012007.11.14 16:11close4020.202.06030.00000.000023.805509.56
8022007.11.14 16:11close4010.202.05990.00000.00007.695517.25
8032007.11.14 16:11close4000.202.06030.00000.0000-12.755504.51
8042007.11.14 16:11close3990.202.06030.00000.0000-16.355488.16
8052007.11.14 16:11sell4030.202.05970.00000.0000
8062007.11.14 16:18sell4040.202.06120.00000.0000
8072007.11.14 16:29close4040.202.05980.00000.00002.805490.96
8082007.11.14 16:29close4030.202.05980.00000.0000-0.205490.76
8092007.11.14 16:29sell4050.202.05950.00000.0000
8102007.11.14 16:30close4050.202.05850.00000.00002.005492.76
8112007.11.14 16:30sell4060.202.05820.00000.0000
8122007.11.14 16:39close4060.202.05720.00000.00002.005494.76
8132007.11.14 16:39sell4070.202.05690.00000.0000
8142007.11.14 16:40close4070.202.05590.00000.00002.005496.76
8152007.11.14 16:40sell4080.202.05540.00000.0000
8162007.11.14 16:45sell4090.202.05690.00000.0000
8172007.11.14 17:01sell4100.202.05850.00000.0000
8182007.11.14 18:20close4100.202.05650.00000.00004.005500.76
8192007.11.14 18:20close4090.202.05650.00000.00000.805501.56
8202007.11.14 18:20close4080.202.05650.00000.0000-2.205499.36
8212007.11.14 18:20sell4110.202.05600.00000.0000
8222007.11.14 20:12close4110.202.05490.00000.00002.205501.56
8232007.11.14 20:12sell4120.202.05460.00000.0000
8242007.11.14 20:50close4120.202.05360.00000.00002.005503.56
8252007.11.14 20:50sell4130.202.05300.00000.0000
8262007.11.14 21:40close4130.202.05200.00000.00002.005505.56
8272007.11.14 21:40sell4140.202.05180.00000.0000
8282007.11.14 21:46close4140.202.05070.00000.00002.205507.76
8292007.11.14 21:46sell4150.202.05040.00000.0000
8302007.11.14 23:43sell4160.202.05290.00000.0000
8312007.11.15 00:39buy4170.202.05430.00000.0000
8322007.11.15 09:55close4170.202.04660.00000.0000-15.405492.36
8332007.11.15 09:55close4160.202.04700.00000.000011.285503.64
8342007.11.15 09:55close4150.202.04700.00000.00006.285509.91
8352007.11.15 09:55sell4180.202.04640.00000.0000
8362007.11.15 10:01close4180.202.04540.00000.00002.005511.91
8372007.11.15 10:01sell4190.202.04510.00000.0000
8382007.11.15 10:03close4190.202.04410.00000.00002.005513.91
8392007.11.15 10:03sell4200.202.04350.00000.0000
8402007.11.15 10:29close4200.202.04250.00000.00002.005515.91
8412007.11.15 10:29sell4210.202.04190.00000.0000
8422007.11.15 10:33sell4220.202.04340.00000.0000
8432007.11.15 10:54sell4230.202.04490.00000.0000
8442007.11.15 11:31sell4240.202.04750.00000.0000
8452007.11.15 13:58close4240.202.04410.00000.00006.805522.71
8462007.11.15 13:58close4230.202.04410.00000.00001.605524.31
8472007.11.15 13:58close4220.202.04410.00000.0000-1.405522.91
8482007.11.15 13:58close4210.202.04410.00000.0000-4.405518.51
8492007.11.15 13:58sell4250.202.04380.00000.0000
8502007.11.15 14:30sell4260.202.04550.00000.0000
8512007.11.15 16:56sell4270.202.04700.00000.0000
8522007.11.15 17:53close4270.202.04500.00000.00004.005522.51
8532007.11.15 17:53close4260.202.04500.00000.00001.005523.51
8542007.11.15 17:53close4250.202.04500.00000.0000-2.405521.11
8552007.11.15 17:53sell4280.202.04440.00000.0000
8562007.11.15 18:40close4280.202.04340.00000.00002.005523.11
8572007.11.15 18:40sell4290.202.04310.00000.0000
8582007.11.15 20:10close4290.202.04210.00000.00002.005525.11
8592007.11.15 20:10sell4300.202.04180.00000.0000
8602007.11.15 20:23sell4310.202.04330.00000.0000
8612007.11.16 02:36close4310.202.04190.00000.00002.635527.74
8622007.11.16 02:36close4300.202.04190.00000.0000-0.375527.37
8632007.11.16 02:36sell4320.202.04160.00000.0000
8642007.11.16 05:47buy4330.202.04590.00000.0000
8652007.11.16 09:36sell4340.202.04310.00000.0000
8662007.11.16 10:38close4340.202.03740.00000.000011.405538.77
8672007.11.16 10:38close4330.202.03700.00000.0000-17.805520.97
8682007.11.16 10:38close4320.202.03740.00000.00008.405529.37
8692007.11.16 10:38sell4350.202.03680.00000.0000
8702007.11.16 10:40close4350.202.03570.00000.00002.205531.57
8712007.11.16 10:40sell4360.202.03540.00000.0000
8722007.11.16 11:05sell4370.202.03730.00000.0000
8732007.11.16 11:31sell4380.202.03910.00000.0000
8742007.11.16 13:07buy4390.202.04680.00000.0000
8752007.11.16 13:31buy4400.202.04530.00000.0000
8762007.11.16 15:30sell4410.202.04310.00000.0000
8772007.11.19 03:05sell4420.202.05310.00000.0000
8782007.11.21 01:26sell4430.202.06410.00000.0000
8792007.11.27 09:18sell4440.202.06720.00000.0000
8802007.11.29 00:09sell4450.202.07760.00000.0000
8812007.12.03 09:07close4450.202.05270.00000.000049.455581.02
8822007.12.03 09:07close4440.202.05270.00000.000027.965608.97
8832007.12.03 09:07close4430.202.05270.00000.000020.715629.69
8842007.12.03 09:07close4420.202.05270.00000.0000-1.645628.05
8852007.12.03 09:07close4410.202.05270.00000.0000-21.815606.24
8862007.12.03 09:07close4400.202.05230.00000.000015.435621.67
8872007.12.03 09:07close4390.202.05230.00000.000012.435634.09
8882007.12.03 09:07close4380.202.05270.00000.0000-29.815604.28
8892007.12.03 09:07close4370.202.05270.00000.0000-33.415570.87
8902007.12.03 09:07close4360.202.05270.00000.0000-37.215533.66
8912007.12.03 09:07sell4460.202.05240.00000.0000
8922007.12.03 09:30sell4470.202.05390.00000.0000
8932007.12.03 09:47sell4480.202.05700.00000.0000
8942007.12.03 10:00buy4490.202.05970.00000.0000
8952007.12.04 00:30sell4500.202.06320.00000.0000
8962007.12.05 07:07close4500.202.05490.00000.000016.435550.09
8972007.12.05 07:07close4490.202.05450.00000.0000-10.215539.88
8982007.12.05 07:07close4480.202.05490.00000.00003.855543.73
8992007.12.05 07:07close4470.202.05490.00000.0000-2.355541.38
9002007.12.05 07:07close4460.202.05490.00000.0000-5.355536.03
9012007.12.05 07:07sell4510.202.05440.00000.0000
9022007.12.05 08:01close4510.202.05340.00000.00002.005538.03
9032007.12.05 08:01sell4520.202.05290.00000.0000
9042007.12.05 08:02close4520.202.05180.00000.00002.205540.23
9052007.12.05 08:02sell4530.202.05130.00000.0000
9062007.12.05 08:05close4530.202.05020.00000.00002.205542.43
9072007.12.05 08:05sell4540.202.04970.00000.0000
9082007.12.05 08:08close4540.202.04870.00000.00002.005544.43
9092007.12.05 08:08sell4550.202.04800.00000.0000
9102007.12.05 08:11close4550.202.04700.00000.00002.005546.43
9112007.12.05 08:11sell4560.202.04640.00000.0000
9122007.12.05 08:11close4560.202.04540.00000.00002.005548.43
9132007.12.05 08:11sell4570.202.04490.00000.0000
9142007.12.05 08:13sell4580.202.04640.00000.0000
9152007.12.05 08:35sell4590.202.04800.00000.0000
9162007.12.05 08:50close4590.202.04600.00000.00004.005552.43
9172007.12.05 08:50close4580.202.04600.00000.00000.805553.23
9182007.12.05 08:50close4570.202.04600.00000.0000-2.205551.03
9192007.12.05 08:50sell4600.202.04570.00000.0000
9202007.12.05 08:54close4600.202.04470.00000.00002.005553.03
9212007.12.05 08:54sell4610.202.04410.00000.0000
9222007.12.05 08:55close4610.202.04310.00000.00002.005555.03
9232007.12.05 08:55sell4620.202.04280.00000.0000
9242007.12.05 08:58close4620.202.04180.00000.00002.005557.03
9252007.12.05 08:58sell4630.202.04130.00000.0000
9262007.12.05 09:04close4630.202.04030.00000.00002.005559.03
9272007.12.05 09:04sell4640.202.03980.00000.0000
9282007.12.05 09:10sell4650.202.04130.00000.0000
9292007.12.05 09:21close4650.202.03980.00000.00003.005562.03
9302007.12.05 09:21close4640.202.03980.00000.00000.005562.03
9312007.12.05 09:22sell4660.202.03930.00000.0000
9322007.12.05 09:30close4660.202.03830.00000.00002.005564.03
9332007.12.05 09:30sell4670.202.03780.00000.0000
9342007.12.05 09:30close4670.202.03670.00000.00002.205566.23
9352007.12.05 09:30sell4680.202.03610.00000.0000
9362007.12.05 09:34sell4690.202.03760.00000.0000
9372007.12.05 09:54sell4700.202.03910.00000.0000
9382007.12.05 09:57close4700.202.03720.00000.00003.805570.03
9392007.12.05 09:57close4690.202.03720.00000.00000.805570.83
9402007.12.05 09:57close4680.202.03720.00000.0000-2.205568.63
9412007.12.05 09:57sell4710.202.03670.00000.0000
9422007.12.05 10:32sell4720.202.03830.00000.0000
9432007.12.05 13:15close4720.202.03700.00000.00002.605571.23
9442007.12.05 13:15close4710.202.03700.00000.0000-0.605570.63
9452007.12.05 13:15sell4730.202.03650.00000.0000
9462007.12.05 13:17close4730.202.03550.00000.00002.005572.63
9472007.12.05 13:17sell4740.202.03520.00000.0000
9482007.12.05 13:22close4740.202.03410.00000.00002.205574.83
9492007.12.05 13:22sell4750.202.03380.00000.0000
9502007.12.05 13:24close4750.202.03280.00000.00002.005576.83
9512007.12.05 13:24sell4760.202.03250.00000.0000
9522007.12.05 13:28sell4770.202.03410.00000.0000
9532007.12.05 13:36close4770.202.03270.00000.00002.805579.63
9542007.12.05 13:36close4760.202.03270.00000.0000-0.405579.23
9552007.12.05 13:36sell4780.202.03240.00000.0000
9562007.12.05 14:18close4780.202.03140.00000.00002.005581.23
9572007.12.05 14:18sell4790.202.03110.00000.0000
9582007.12.05 15:01close4790.202.03010.00000.00002.005583.23
9592007.12.05 15:01sell4800.202.02980.00000.0000
9602007.12.05 15:20sell4810.202.03200.00000.0000
9612007.12.05 15:39close4810.202.03040.00000.00003.205586.43
9622007.12.05 15:39close4800.202.03040.00000.0000-1.205585.23
9632007.12.05 15:39sell4820.202.03010.00000.0000
9642007.12.05 15:45close4820.202.02910.00000.00002.005587.23
9652007.12.05 15:45sell4830.202.02880.00000.0000
9662007.12.05 15:59close4830.202.02780.00000.00002.005589.23
9672007.12.05 15:59sell4840.202.02730.00000.0000
9682007.12.05 16:28sell4850.202.02950.00000.0000
9692007.12.05 16:42close4850.202.02790.00000.00003.205592.43
9702007.12.05 16:42close4840.202.02790.00000.0000-1.205591.23
9712007.12.05 16:42sell4860.202.02760.00000.0000
9722007.12.05 18:00close4860.202.02660.00000.00002.005593.23
9732007.12.05 18:00sell4870.202.02630.00000.0000
9742007.12.05 18:21sell4880.202.02780.00000.0000
9752007.12.05 19:16close4880.202.02650.00000.00002.605595.83
9762007.12.05 19:16close4870.202.02650.00000.0000-0.405595.43
9772007.12.05 19:16sell4890.202.02630.00000.0000
9782007.12.05 20:40close4890.202.02530.00000.00002.005597.43
9792007.12.05 20:41sell4900.202.02500.00000.0000
9802007.12.05 21:45sell4910.202.02660.00000.0000
9812007.12.06 00:15buy4920.202.02880.00000.0000
9822007.12.06 11:24buy4930.202.02710.00000.0000
9832007.12.10 01:15sell4940.202.03190.00000.0000
9842007.12.11 15:46sell4950.202.04200.00000.0000
9852007.12.11 20:58close4950.202.03340.00000.000017.205614.63
9862007.12.11 20:58close4940.202.03340.00000.0000-3.175611.46
9872007.12.11 20:58close4930.202.03300.00000.000012.095623.54
9882007.12.11 20:58close4920.202.03300.00000.00008.695632.23
9892007.12.11 20:58close4910.202.03340.00000.0000-14.645617.58
9902007.12.11 20:58close4900.202.03340.00000.0000-17.845599.74
9912007.12.11 20:58sell4960.202.03310.00000.0000
9922007.12.11 22:03sell4970.202.03460.00000.0000
9932007.12.12 00:21buy4980.202.03680.00000.0000
9942007.12.13 00:01sell4990.202.04350.00000.0000
9952007.12.13 15:36close4990.202.03620.00000.000014.605614.34
9962007.12.13 15:36close4980.202.03580.00000.0000-1.715612.63
9972007.12.13 15:36close4970.202.03620.00000.0000-3.905608.73
9982007.12.13 15:36close4960.202.03620.00000.0000-6.905601.83
9992007.12.13 15:36sell5000.202.03570.00000.0000
10002007.12.13 15:38close5000.202.03470.00000.00002.005603.83
10012007.12.13 15:38sell5010.202.03420.00000.0000
10022007.12.13 15:39sell5020.202.03570.00000.0000
10032007.12.13 16:07sell5030.202.03720.00000.0000
10042007.12.13 17:30sell5040.202.03870.00000.0000
10052007.12.14 00:17buy5050.202.04370.00000.0000
10062007.12.14 01:30sell5060.202.04110.00000.0000
10072007.12.14 09:21close5060.202.03530.00000.000011.605615.43
10082007.12.14 09:21close5050.202.03490.00000.0000-17.605597.83
10092007.12.14 09:21close5040.202.03530.00000.00006.635604.46
10102007.12.14 09:21close5030.202.03530.00000.00003.635608.09
10112007.12.14 09:21close5020.202.03530.00000.00000.635608.71
10122007.12.14 09:21close5010.202.03530.00000.0000-2.375606.34
10132007.12.14 09:21sell5070.202.03470.00000.0000
10142007.12.14 09:55close5070.202.03370.00000.00002.005608.34
10152007.12.14 09:55sell5080.202.03320.00000.0000
10162007.12.14 09:58close5080.202.03220.00000.00002.005610.34
10172007.12.14 09:58sell5090.202.03170.00000.0000
10182007.12.14 10:07close5090.202.03060.00000.00002.205612.54
10192007.12.14 10:07sell5100.202.03030.00000.0000
10202007.12.14 10:42close5100.202.02930.00000.00002.005614.54
10212007.12.14 10:42sell5110.202.02900.00000.0000
10222007.12.14 11:16close5110.202.02790.00000.00002.205616.74
10232007.12.14 11:16sell5120.202.02730.00000.0000
10242007.12.14 11:24close5120.202.02620.00000.00002.205618.94
10252007.12.14 11:24sell5130.202.02570.00000.0000
10262007.12.14 11:27close5130.202.02470.00000.00002.005620.94
10272007.12.14 11:27sell5140.202.02410.00000.0000
10282007.12.14 11:31sell5150.202.02560.00000.0000
10292007.12.14 11:35close5150.202.02430.00000.00002.605623.54
10302007.12.14 11:35close5140.202.02430.00000.0000-0.405623.14
10312007.12.14 11:35sell5160.202.02370.00000.0000
10322007.12.14 12:19sell5170.202.02660.00000.0000
10332007.12.14 12:45close5170.202.02460.00000.00004.005627.14
10342007.12.14 12:45close5160.202.02460.00000.0000-1.805625.34
10352007.12.14 12:45sell5180.202.02430.00000.0000
10362007.12.14 13:18sell5190.202.02660.00000.0000
10372007.12.14 13:30close5190.202.02490.00000.00003.405628.74
10382007.12.14 13:30close5180.202.02490.00000.0000-1.205627.54
10392007.12.14 13:30sell5200.202.02440.00000.0000
10402007.12.14 13:32close5200.202.02330.00000.00002.205629.74
10412007.12.14 13:32sell5210.202.02280.00000.0000
10422007.12.14 13:36sell5220.202.02430.00000.0000
10432007.12.14 14:01sell5230.202.02590.00000.0000
10442007.12.14 14:36close5230.202.02390.00000.00004.005633.74
10452007.12.14 14:36close5220.202.02390.00000.00000.805634.54
10462007.12.14 14:36close5210.202.02390.00000.0000-2.205632.34
10472007.12.14 14:36sell5240.202.02360.00000.0000
10482007.12.14 14:45close5240.202.02260.00000.00002.005634.34
10492007.12.14 14:45sell5250.202.02200.00000.0000
10502007.12.14 14:56sell5260.202.02350.00000.0000
10512007.12.14 15:00close5260.202.02220.00000.00002.605636.94
10522007.12.14 15:00close5250.202.02220.00000.0000-0.405636.54
10532007.12.14 15:00sell5270.202.02170.00000.0000
10542007.12.14 15:06close5270.202.02060.00000.00002.205638.74
10552007.12.14 15:06sell5280.202.02010.00000.0000
10562007.12.14 15:08sell5290.202.02160.00000.0000
10572007.12.14 15:18close5290.202.02030.00000.00002.605641.34
10582007.12.14 15:18close5280.202.02030.00000.0000-0.405640.94
10592007.12.14 15:18sell5300.202.01980.00000.0000
10602007.12.14 15:21sell5310.202.02130.00000.0000
10612007.12.14 15:54close5310.202.02000.00000.00002.605643.54
10622007.12.14 15:54close5300.202.02000.00000.0000-0.405643.14
10632007.12.14 15:54sell5320.202.01970.00000.0000
10642007.12.14 16:22sell5330.202.02140.00000.0000
10652007.12.14 16:44close5330.202.02000.00000.00002.805645.94
10662007.12.14 16:44close5320.202.02000.00000.0000-0.605645.34
10672007.12.14 16:44sell5340.202.01970.00000.0000
10682007.12.14 18:40close5340.202.01870.00000.00002.005647.34
10692007.12.14 18:40sell5350.202.01820.00000.0000
10702007.12.14 18:41close5350.202.01720.00000.00002.005649.34
10712007.12.14 18:41sell5360.202.01660.00000.0000
10722007.12.14 19:01close5360.202.01560.00000.00002.005651.34
10732007.12.14 19:01sell5370.202.01510.00000.0000
10742007.12.17 00:47buy5380.202.01790.00000.0000
10752007.12.18 00:15sell5390.202.01930.00000.0000
10762007.12.18 09:31close5390.202.01490.00000.00008.805660.14
10772007.12.18 09:31close5380.202.01450.00000.0000-6.715653.43
10782007.12.18 09:31close5370.202.01490.00000.00000.055653.48
10792007.12.18 09:45sell5400.202.01430.00000.0000
10802007.12.18 10:01close5400.202.01330.00000.00002.005655.48
10812007.12.18 10:01sell5410.202.01300.00000.0000
10822007.12.18 10:03close5410.202.01190.00000.00002.205657.68
10832007.12.18 10:03sell5420.202.01160.00000.0000
10842007.12.18 10:21sell5430.202.01310.00000.0000
10852007.12.18 10:32close5430.202.01180.00000.00002.605660.28
10862007.12.18 10:32close5420.202.01180.00000.0000-0.405659.88
10872007.12.18 10:32sell5440.202.01150.00000.0000
10882007.12.18 10:56sell5450.202.01300.00000.0000
10892007.12.18 12:02sell5460.202.01450.00000.0000
10902007.12.18 15:48sell5470.202.01600.00000.0000
10912007.12.18 16:37sell5480.202.01750.00000.0000
10922007.12.18 16:49close5480.202.01420.00000.00006.605666.48
10932007.12.18 16:49close5470.202.01420.00000.00003.605670.08
10942007.12.18 16:49close5460.202.01420.00000.00000.605670.68
10952007.12.18 16:49close5450.202.01420.00000.0000-2.405668.28
10962007.12.18 16:49close5440.202.01420.00000.0000-5.405662.88
10972007.12.18 16:49sell5490.202.01370.00000.0000
10982007.12.18 17:20close5490.202.01260.00000.00002.205665.08
10992007.12.18 17:20sell5500.202.01230.00000.0000
11002007.12.19 01:00sell5510.202.01470.00000.0000
11012007.12.19 06:37close5510.202.01290.00000.00003.605668.68
11022007.12.19 06:37close5500.202.01290.00000.0000-1.375667.31
11032007.12.19 06:37sell5520.202.01260.00000.0000
11042007.12.19 06:53close5520.202.01160.00000.00002.005669.31
11052007.12.19 06:53sell5530.202.01130.00000.0000
11062007.12.19 07:04close5530.202.01030.00000.00002.005671.31
11072007.12.19 07:04sell5540.202.00970.00000.0000
11082007.12.19 07:08sell5550.202.01130.00000.0000
11092007.12.19 07:58sell5560.202.01280.00000.0000
11102007.12.19 08:18close5560.202.01090.00000.00003.805675.11
11112007.12.19 08:18close5550.202.01090.00000.00000.805675.91
11122007.12.19 08:18close5540.202.01090.00000.0000-2.405673.51
11132007.12.19 08:18sell5570.202.01040.00000.0000
11142007.12.19 09:37close5570.202.00930.00000.00002.205675.71
11152007.12.19 09:45sell5580.202.00830.00000.0000
11162007.12.19 09:50close5580.202.00720.00000.00002.205677.91
11172007.12.19 09:50sell5590.202.00660.00000.0000
11182007.12.19 09:51sell5600.202.00810.00000.0000
11192007.12.19 09:55close5600.202.00680.00000.00002.605680.51
11202007.12.19 09:55close5590.202.00680.00000.0000-0.405680.11
11212007.12.19 09:55sell5610.202.00650.00000.0000
11222007.12.19 10:49close5610.202.00550.00000.00002.005682.11
11232007.12.19 10:50sell5620.202.00520.00000.0000
11242007.12.19 11:49close5620.202.00420.00000.00002.005684.11
11252007.12.19 11:49sell5630.202.00370.00000.0000
11262007.12.19 12:35sell5640.202.00530.00000.0000
11272007.12.19 13:07close5640.202.00400.00000.00002.605686.71
11282007.12.19 13:07close5630.202.00400.00000.0000-0.605686.11
11292007.12.19 13:07sell5650.202.00370.00000.0000
11302007.12.19 14:35sell5660.202.00520.00000.0000
11312007.12.19 15:59close5660.202.00390.00000.00002.605688.71
11322007.12.19 15:59close5650.202.00390.00000.0000-0.405688.31
11332007.12.19 16:00sell5670.202.00320.00000.0000
11342007.12.19 16:03close5670.202.00220.00000.00002.005690.31
11352007.12.19 16:03sell5680.202.00170.00000.0000
11362007.12.19 16:04close5680.202.00070.00000.00002.005692.31
11372007.12.19 16:04sell5690.202.00040.00000.0000
11382007.12.19 16:19close5690.201.99940.00000.00002.005694.31
11392007.12.19 16:19sell5700.201.99890.00000.0000
11402007.12.19 16:31close5700.201.99790.00000.00002.005696.31
11412007.12.19 16:31sell5710.201.99740.00000.0000
11422007.12.19 16:32close5710.201.99630.00000.00002.205698.51
11432007.12.19 16:32sell5720.201.99600.00000.0000
11442007.12.19 16:40sell5730.201.99750.00000.0000
11452007.12.19 16:55close5730.201.99620.00000.00002.605701.11
11462007.12.19 16:55close5720.201.99620.00000.0000-0.405700.71
11472007.12.19 16:55sell5740.201.99570.00000.0000
11482007.12.19 16:58close5740.201.99460.00000.00002.205702.91
11492007.12.19 16:58sell5750.201.99410.00000.0000
11502007.12.19 16:59close5750.201.99310.00000.00002.005704.91
11512007.12.19 16:59sell5760.201.99280.00000.0000
11522007.12.19 17:01sell5770.201.99440.00000.0000
11532007.12.19 17:01sell5780.201.99590.00000.0000
11542007.12.19 17:22close5780.201.99390.00000.00004.005708.91
11552007.12.19 17:22close5770.201.99390.00000.00001.005709.91
11562007.12.19 17:22close5760.201.99390.00000.0000-2.205707.71
11572007.12.19 17:22sell5790.201.99340.00000.0000
11582007.12.19 17:52sell5800.201.99620.00000.0000
11592007.12.20 00:15buy5810.201.99810.00000.0000
11602007.12.20 08:21close5810.201.98910.00000.0000-18.005689.71
11612007.12.20 08:21close5800.201.98950.00000.000012.885702.59
11622007.12.20 08:21close5790.201.98950.00000.00007.285709.87
11632007.12.20 08:21sell5820.201.98890.00000.0000
11642007.12.20 08:23sell5830.201.99040.00000.0000
11652007.12.20 09:06sell5840.201.99190.00000.0000
11662007.12.20 10:01sell5850.201.99340.00000.0000
11672007.12.20 10:19close5850.201.99090.00000.00005.005714.87
11682007.12.20 10:19close5840.201.99090.00000.00002.005716.87
11692007.12.20 10:19close5830.201.99090.00000.0000-1.005715.87
11702007.12.20 10:19close5820.201.99090.00000.0000-4.005711.87
11712007.12.20 10:20sell5860.201.99060.00000.0000
11722007.12.20 10:21close5860.201.98960.00000.00002.005713.87
11732007.12.20 10:21sell5870.201.98930.00000.0000
11742007.12.20 10:23sell5880.201.99090.00000.0000
11752007.12.20 10:56close5880.201.98960.00000.00002.605716.47
11762007.12.20 10:56close5870.201.98960.00000.0000-0.605715.87
11772007.12.20 10:56sell5890.201.98930.00000.0000
11782007.12.20 11:08close5890.201.98830.00000.00002.005717.87
11792007.12.20 11:08sell5900.201.98810.00000.0000
11802007.12.20 12:30close5900.201.98710.00000.00002.005719.87
11812007.12.20 12:30sell5910.201.98680.00000.0000
11822007.12.20 12:51sell5920.201.98910.00000.0000
11832007.12.20 14:24close5920.201.98740.00000.00003.405723.27
11842007.12.20 14:24close5910.201.98740.00000.0000-1.205722.07
11852007.12.20 14:30sell5930.201.98750.00000.0000
11862007.12.20 14:50close5930.201.98650.00000.00002.005724.07
11872007.12.20 14:50sell5940.201.98620.00000.0000
11882007.12.20 15:03close5940.201.98520.00000.00002.005726.07
11892007.12.20 15:03sell5950.201.98460.00000.0000
11902007.12.20 15:06close5950.201.98360.00000.00002.005728.07
11912007.12.20 15:06sell5960.201.98310.00000.0000
11922007.12.20 15:14close5960.201.98210.00000.00002.005730.07
11932007.12.20 15:14sell5970.201.98160.00000.0000
11942007.12.20 15:47sell5980.201.98310.00000.0000
11952007.12.20 15:59close5980.201.98180.00000.00002.605732.67
11962007.12.20 15:59close5970.201.98180.00000.0000-0.405732.27
11972007.12.20 15:59sell5990.201.98120.00000.0000
11982007.12.20 17:43sell6000.201.98280.00000.0000
11992007.12.20 19:53close6000.201.98140.00000.00002.805735.07
12002007.12.20 19:53close5990.201.98140.00000.0000-0.405734.67
12012007.12.20 20:00sell6010.201.98110.00000.0000
12022007.12.21 00:49buy6020.201.98480.00000.0000
12032007.12.21 09:30sell6030.201.98270.00000.0000
12042007.12.24 13:43close6030.201.97720.00000.000010.835745.49
12052007.12.24 13:43close6020.201.97680.00000.0000-15.905729.59
12062007.12.24 13:43close6010.201.97720.00000.00007.455737.04
12072007.12.24 13:43sell6040.201.97670.00000.0000
12082007.12.26 06:30buy6050.201.98100.00000.0000
12092007.12.28 14:00sell6060.201.99410.00000.0000
12102007.12.31 02:00sell6070.201.99620.00000.0000
12112007.12.31 09:43sell6080.201.99770.00000.0000
12122007.12.31 15:48close6080.201.99390.00000.00007.605744.64
12132007.12.31 15:48close6070.201.99390.00000.00004.605749.24
12142007.12.31 15:48close6060.201.99390.00000.00000.235749.47
12152007.12.31 15:48close6050.201.99350.00000.000025.485774.94
12162007.12.31 15:48close6040.201.99390.00000.0000-35.625739.32
12172007.12.31 15:48sell6090.201.99340.00000.0000
12182007.12.31 15:49close6090.201.99240.00000.00002.005741.32
12192007.12.31 15:49sell6100.201.99190.00000.0000
12202007.12.31 16:00close6100.201.99090.00000.00002.005743.32
12212007.12.31 16:00sell6110.201.99060.00000.0000
12222007.12.31 16:01close6110.201.98960.00000.00002.005745.32
12232007.12.31 16:01sell6120.201.98910.00000.0000
12242007.12.31 16:01close6120.201.98800.00000.00002.205747.52
12252007.12.31 16:01sell6130.201.98770.00000.0000
12262007.12.31 16:05close6130.201.98670.00000.00002.005749.52
12272007.12.31 16:05sell6140.201.98640.00000.0000
12282007.12.31 16:06sell6150.201.98790.00000.0000
12292007.12.31 16:18close6150.201.98660.00000.00002.605752.12
12302007.12.31 16:18close6140.201.98660.00000.0000-0.405751.72
12312007.12.31 16:18sell6160.201.98610.00000.0000
12322007.12.31 16:19close6160.201.98510.00000.00002.005753.72
12332007.12.31 16:19sell6170.201.98450.00000.0000
12342007.12.31 16:21close6170.201.98350.00000.00002.005755.72
12352007.12.31 16:21sell6180.201.98320.00000.0000
12362007.12.31 16:21close6180.201.98220.00000.00002.005757.72
12372007.12.31 16:21sell6190.201.98190.00000.0000
12382007.12.31 16:24sell6200.201.98340.00000.0000
12392007.12.31 16:26sell6210.201.98490.00000.0000
12402007.12.31 16:40close6210.201.98290.00000.00004.005761.72
12412007.12.31 16:40close6200.201.98290.00000.00001.005762.72
12422007.12.31 16:40close6190.201.98290.00000.0000-2.005760.72
12432007.12.31 16:40sell6220.201.98240.00000.0000
12442007.12.31 16:46sell6230.201.98390.00000.0000
12452007.12.31 17:12close6230.201.98260.00000.00002.605763.32
12462007.12.31 17:12close6220.201.98260.00000.0000-0.405762.92
12472007.12.31 17:12sell6240.201.98210.00000.0000
12482007.12.31 18:56sell6250.201.98450.00000.0000
12492008.01.02 06:00sell6260.201.98800.00000.0000
12502008.01.02 07:41close6260.201.98440.00000.00007.205770.12
12512008.01.02 07:41close6250.201.98440.00000.0000-0.155769.97
12522008.01.02 07:41close6240.201.98440.00000.0000-4.955765.03
12532008.01.02 07:45sell6270.201.98390.00000.0000
12542008.01.02 07:48close6270.201.98280.00000.00002.205767.23
12552008.01.02 07:48sell6280.201.98230.00000.0000
12562008.01.02 08:00close6280.201.98130.00000.00002.005769.23
12572008.01.02 08:01sell6290.201.98080.00000.0000
12582008.01.02 08:02close6290.201.97980.00000.00002.005771.23
12592008.01.02 08:02sell6300.201.97930.00000.0000
12602008.01.02 08:08sell6310.201.98090.00000.0000
12612008.01.02 09:00sell6320.201.98340.00000.0000
12622008.01.02 09:48sell6330.201.98490.00000.0000
12632008.01.02 12:52close6330.201.98180.00000.00006.205777.43
12642008.01.02 12:52close6320.201.98180.00000.00003.205780.63
12652008.01.02 12:52close6310.201.98180.00000.0000-1.805778.83
12662008.01.02 12:52close6300.201.98180.00000.0000-5.005773.83
12672008.01.02 12:52sell6340.201.98130.00000.0000
12682008.01.02 13:16close6340.201.98030.00000.00002.005775.83
12692008.01.02 13:16sell6350.201.98000.00000.0000
12702008.01.02 13:32sell6360.201.98150.00000.0000
12712008.01.02 13:39close6360.201.98010.00000.00002.805778.63
12722008.01.02 13:39close6350.201.98010.00000.0000-0.205778.43
12732008.01.02 13:39sell6370.201.97980.00000.0000
12742008.01.02 14:29close6370.201.97880.00000.00002.005780.43
12752008.01.02 14:29sell6380.201.97820.00000.0000
12762008.01.02 15:00sell6390.201.97970.00000.0000
12772008.01.02 15:10close6390.201.97840.00000.00002.605783.03
12782008.01.02 15:10close6380.201.97840.00000.0000-0.405782.63
12792008.01.02 15:11sell6400.201.97820.00000.0000
12802008.01.02 15:14sell6410.201.97970.00000.0000
12812008.01.02 15:33sell6420.201.98130.00000.0000
12822008.01.02 15:39close6420.201.97930.00000.00004.005786.63
12832008.01.02 15:39close6410.201.97930.00000.00000.805787.43
12842008.01.02 15:39close6400.201.97930.00000.0000-2.205785.23
12852008.01.02 15:39sell6430.201.97870.00000.0000
12862008.01.02 15:50sell6440.201.98020.00000.0000
12872008.01.02 15:54close6440.201.97890.00000.00002.605787.83
12882008.01.02 15:54close6430.201.97890.00000.0000-0.405787.43
12892008.01.02 15:54sell6450.201.97840.00000.0000
12902008.01.02 16:12sell6460.201.97990.00000.0000
12912008.01.03 00:13buy6470.201.98290.00000.0000
12922008.01.03 09:45close6470.201.97300.00000.0000-19.805767.63
12932008.01.03 09:45close6460.201.97340.00000.000012.485780.10
12942008.01.03 09:45close6450.201.97340.00000.00009.485789.58
12952008.01.03 09:45sell6480.201.97310.00000.0000
12962008.01.03 09:56close6480.201.97210.00000.00002.005791.58
12972008.01.03 09:56sell6490.201.97160.00000.0000
12982008.01.03 10:35sell6500.201.97410.00000.0000
12992008.01.03 11:43sell6510.201.97590.00000.0000
13002008.01.03 15:00close6510.201.97350.00000.00004.805796.38
13012008.01.03 15:00close6500.201.97350.00000.00001.205797.58
13022008.01.03 15:00close6490.201.97350.00000.0000-3.805793.78
13032008.01.03 15:00sell6520.201.97300.00000.0000
13042008.01.03 15:37sell6530.201.97470.00000.0000
13052008.01.03 15:50close6530.201.97330.00000.00002.805796.58
13062008.01.03 15:50close6520.201.97330.00000.0000-0.605795.98
13072008.01.03 15:50sell6540.201.97300.00000.0000
13082008.01.03 15:52close6540.201.97190.00000.00002.205798.18
13092008.01.03 15:52sell6550.201.97160.00000.0000
13102008.01.03 17:16sell6560.201.97320.00000.0000
13112008.01.03 21:10close6560.201.97190.00000.00002.605800.78
13122008.01.03 21:10close6550.201.97190.00000.0000-0.605800.18
13132008.01.03 21:10sell6570.201.97160.00000.0000
13142008.01.04 07:03close6570.201.97050.00000.00002.035802.21
13152008.01.04 07:03sell6580.201.97020.00000.0000
13162008.01.04 07:30close6580.201.96920.00000.00002.005804.21
13172008.01.04 07:30sell6590.201.96890.00000.0000
13182008.01.04 07:35close6590.201.96790.00000.00002.005806.21
13192008.01.04 07:35sell6600.201.96730.00000.0000
13202008.01.04 07:52sell6610.201.96880.00000.0000
13212008.01.04 08:27sell6620.201.97090.00000.0000
13222008.01.04 09:30sell6630.201.97250.00000.0000
13232008.01.04 09:44sell6640.201.97520.00000.0000
13242008.01.04 10:00buy6650.201.97700.00000.0000
13252008.01.04 14:59buy6660.201.97540.00000.0000
13262008.01.07 07:48close6660.201.96630.00000.0000-18.115788.10
13272008.01.07 07:48close6650.201.96630.00000.0000-21.315766.80
13282008.01.07 07:48close6640.201.96670.00000.000016.835783.62
13292008.01.07 07:48close6630.201.96670.00000.000011.435795.05
13302008.01.07 07:48close6620.201.96670.00000.00008.235803.28
13312008.01.07 07:48close6610.201.96670.00000.00004.035807.30
13322008.01.07 07:48close6600.201.96670.00000.00001.035808.33
13332008.01.07 07:49sell6670.201.96620.00000.0000
13342008.01.07 09:01buy6680.201.97320.00000.0000
13352008.01.07 10:45sell6690.201.97050.00000.0000
13362008.01.07 23:59close at stop6690.201.96700.00000.00007.005815.33
13372008.01.07 23:59close at stop6680.201.96660.00000.0000-13.205802.13
13382008.01.07 23:59close at stop6670.201.96700.00000.0000-1.605800.53