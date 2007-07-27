Strategy Tester Report
Pipmaker_V10
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 208)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2007.07.01 22:00 - 2008.01.08 00:00 (2007.07.01 - 2008.01.08)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TradeShort=true;
TradeLong=true;
UseDPO=true;
UseCCI=true;
CCIPeriod=15; LotSize=0.2; LotIncrement=0; Multiplier=0; ProfitTarget=2; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true;
SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=10000;
|Bars in test
|17493
|Ticks modelled
|1376620
|Modelling quality
|87.52%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|800.53
|Gross profit
|2231.74
|Gross loss
|-1431.22
|Profit factor
|1.56
|Expected payoff
|1.20
|Absolute drawdown
|192.78
|Maximal drawdown
|409.43 (7.54%)
|Relative drawdown
|7.54% (409.43)
|Total trades
|669
|Short positions (won %)
|395 (70.63%)
|Long positions (won %)
|274 (69.34%)
|Profit trades (% of total)
|469 (70.10%)
|Loss trades (% of total)
|200 (29.90%)
|Largest
|profit trade
|55.70
|loss trade
|-62.71
|Average
|profit trade
|4.76
|loss trade
|-7.16
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (19.80)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-32.42)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|110.29 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-161.74 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.07.12 13:00
|sell
|1
|0.20
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.07.12 13:02
|close
|1
|0.20
|2.0291
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5002.00
|3
|2007.07.12 13:03
|sell
|2
|0.20
|2.0286
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.07.12 13:33
|sell
|3
|0.20
|2.0302
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.07.12 13:44
|close
|3
|0.20
|2.0289
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5004.60
|6
|2007.07.12 13:44
|close
|2
|0.20
|2.0289
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5004.00
|7
|2007.07.12 13:44
|sell
|4
|0.20
|2.0286
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.07.12 14:42
|close
|4
|0.20
|2.0275
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5006.20
|9
|2007.07.12 14:42
|sell
|5
|0.20
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.07.12 14:59
|sell
|6
|0.20
|2.0284
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.07.12 19:00
|sell
|7
|0.20
|2.0300
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.07.13 03:30
|buy
|8
|0.20
|2.0296
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.07.13 06:40
|close
|8
|0.20
|2.0266
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|5000.20
|14
|2007.07.13 06:40
|close
|7
|0.20
|2.0270
|0.0000
|0.0000
|5.83
|5006.03
|15
|2007.07.13 06:40
|close
|6
|0.20
|2.0270
|0.0000
|0.0000
|2.63
|5008.65
|16
|2007.07.13 06:40
|close
|5
|0.20
|2.0270
|0.0000
|0.0000
|-0.37
|5008.28
|17
|2007.07.13 06:40
|sell
|9
|0.20
|2.0267
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.07.13 08:01
|buy
|10
|0.20
|2.0311
|0.0000
|0.0000
|19
|2007.07.15 22:23
|sell
|11
|0.20
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.07.17 00:30
|sell
|12
|0.20
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.07.18 12:00
|sell
|13
|0.20
|2.0480
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.07.19 00:30
|sell
|14
|0.20
|2.0525
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.07.25 00:22
|sell
|15
|0.20
|2.0598
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.07.26 11:19
|close
|15
|0.20
|2.0437
|0.0000
|0.0000
|31.68
|5039.96
|25
|2007.07.26 11:19
|close
|14
|0.20
|2.0437
|0.0000
|0.0000
|16.38
|5056.34
|26
|2007.07.26 11:19
|close
|13
|0.20
|2.0437
|0.0000
|0.0000
|6.86
|5063.20
|27
|2007.07.26 11:19
|close
|12
|0.20
|2.0437
|0.0000
|0.0000
|-17.71
|5045.48
|28
|2007.07.26 11:19
|close
|11
|0.20
|2.0437
|0.0000
|0.0000
|-23.86
|5021.62
|29
|2007.07.26 11:19
|close
|10
|0.20
|2.0433
|0.0000
|0.0000
|25.63
|5047.26
|30
|2007.07.26 11:19
|close
|9
|0.20
|2.0437
|0.0000
|0.0000
|-36.26
|5011.00
|31
|2007.07.26 11:19
|sell
|16
|0.20
|2.0434
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.07.26 12:28
|sell
|17
|0.20
|2.0456
|0.0000
|0.0000
|33
|2007.07.26 13:39
|close
|17
|0.20
|2.0440
|0.0000
|0.0000
|3.20
|5014.20
|34
|2007.07.26 13:39
|close
|16
|0.20
|2.0440
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|5013.00
|35
|2007.07.26 13:39
|sell
|18
|0.20
|2.0437
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.07.26 16:30
|buy
|19
|0.20
|2.0556
|0.0000
|0.0000
|37
|2007.07.26 18:30
|sell
|20
|0.20
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.07.27 07:30
|close
|20
|0.20
|2.0366
|0.0000
|0.0000
|26.83
|5039.82
|39
|2007.07.27 07:30
|close
|19
|0.20
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|-38.70
|5001.12
|40
|2007.07.27 07:30
|close
|18
|0.20
|2.0366
|0.0000
|0.0000
|14.03
|5015.14
|41
|2007.07.27 07:30
|sell
|21
|0.20
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.07.27 07:56
|sell
|22
|0.20
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|43
|2007.07.27 08:47
|close
|22
|0.20
|2.0363
|0.0000
|0.0000
|2.80
|5017.94
|44
|2007.07.27 08:47
|close
|21
|0.20
|2.0363
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5017.34
|45
|2007.07.27 08:48
|sell
|23
|0.20
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.07.27 09:14
|sell
|24
|0.20
|2.0376
|0.0000
|0.0000
|47
|2007.07.27 09:32
|close
|24
|0.20
|2.0361
|0.0000
|0.0000
|3.00
|5020.34
|48
|2007.07.27 09:32
|close
|23
|0.20
|2.0361
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5019.74
|49
|2007.07.27 09:32
|sell
|25
|0.20
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.07.27 09:42
|close
|25
|0.20
|2.0348
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5021.74
|51
|2007.07.27 09:42
|sell
|26
|0.20
|2.0345
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.07.27 09:44
|sell
|27
|0.20
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.07.27 09:54
|close
|27
|0.20
|2.0347
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5024.34
|54
|2007.07.27 09:54
|close
|26
|0.20
|2.0347
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5023.94
|55
|2007.07.27 09:54
|sell
|28
|0.20
|2.0342
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.07.27 10:29
|close
|28
|0.20
|2.0332
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5025.94
|57
|2007.07.27 10:29
|sell
|29
|0.20
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.07.27 10:29
|close
|29
|0.20
|2.0318
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5028.14
|59
|2007.07.27 10:29
|sell
|30
|0.20
|2.0312
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.07.27 11:05
|close
|30
|0.20
|2.0302
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5030.14
|61
|2007.07.27 11:06
|sell
|31
|0.20
|2.0299
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.07.27 11:07
|close
|31
|0.20
|2.0289
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5032.14
|63
|2007.07.27 11:07
|sell
|32
|0.20
|2.0284
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.07.27 12:16
|sell
|33
|0.20
|2.0307
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.07.27 14:05
|close
|33
|0.20
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|3.40
|5035.54
|66
|2007.07.27 14:05
|close
|32
|0.20
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|5034.34
|67
|2007.07.27 14:05
|sell
|34
|0.20
|2.0287
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.07.27 15:00
|sell
|35
|0.20
|2.0305
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.07.27 15:04
|close
|35
|0.20
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|3.00
|5037.34
|70
|2007.07.27 15:04
|close
|34
|0.20
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5036.74
|71
|2007.07.27 15:04
|sell
|36
|0.20
|2.0285
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.07.27 16:11
|close
|36
|0.20
|2.0275
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5038.74
|73
|2007.07.27 16:11
|sell
|37
|0.20
|2.0270
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.07.27 16:13
|close
|37
|0.20
|2.0260
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5040.74
|75
|2007.07.27 16:13
|sell
|38
|0.20
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.07.27 16:44
|sell
|39
|0.20
|2.0272
|0.0000
|0.0000
|77
|2007.07.27 19:57
|close
|39
|0.20
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|3.00
|5043.74
|78
|2007.07.27 19:57
|close
|38
|0.20
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|0.00
|5043.74
|79
|2007.07.27 19:58
|sell
|40
|0.20
|2.0252
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.07.29 22:00
|close
|40
|0.20
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|9.60
|5053.34
|81
|2007.07.30 01:46
|buy
|41
|0.20
|2.0236
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.07.30 05:22
|close
|41
|0.20
|2.0246
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5055.34
|83
|2007.07.30 05:22
|buy
|42
|0.20
|2.0249
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.07.30 06:43
|buy
|43
|0.20
|2.0234
|0.0000
|0.0000
|85
|2007.07.30 07:03
|close
|43
|0.20
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5057.94
|86
|2007.07.30 07:03
|close
|42
|0.20
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5057.54
|87
|2007.07.30 07:03
|buy
|44
|0.20
|2.0252
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.07.30 07:37
|close
|44
|0.20
|2.0262
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5059.54
|89
|2007.07.30 07:37
|buy
|45
|0.20
|2.0265
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.07.30 07:40
|close
|45
|0.20
|2.0275
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5061.54
|91
|2007.07.30 07:40
|buy
|46
|0.20
|2.0278
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.07.30 07:59
|close
|46
|0.20
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5063.54
|93
|2007.07.30 07:59
|buy
|47
|0.20
|2.0293
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.07.30 08:17
|buy
|48
|0.20
|2.0278
|0.0000
|0.0000
|95
|2007.07.30 09:09
|buy
|49
|0.20
|2.0262
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.07.30 18:16
|buy
|50
|0.20
|2.0246
|0.0000
|0.0000
|97
|2007.07.30 22:09
|close
|50
|0.20
|2.0273
|0.0000
|0.0000
|5.40
|5068.94
|98
|2007.07.30 22:09
|close
|49
|0.20
|2.0273
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5071.14
|99
|2007.07.30 22:09
|close
|48
|0.20
|2.0273
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|5070.14
|100
|2007.07.30 22:09
|close
|47
|0.20
|2.0273
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|5066.14
|101
|2007.07.30 22:09
|buy
|51
|0.20
|2.0278
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.07.30 23:05
|close
|51
|0.20
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5068.14
|103
|2007.07.30 23:05
|buy
|52
|0.20
|2.0293
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.07.30 23:10
|close
|52
|0.20
|2.0303
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5070.14
|105
|2007.07.30 23:10
|buy
|53
|0.20
|2.0306
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.07.31 01:01
|close
|53
|0.20
|2.0316
|0.0000
|0.0000
|2.10
|5072.24
|107
|2007.07.31 01:01
|buy
|54
|0.20
|2.0319
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.07.31 03:13
|close
|54
|0.20
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5074.24
|109
|2007.07.31 03:13
|buy
|55
|0.20
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.07.31 03:56
|buy
|56
|0.20
|2.0319
|0.0000
|0.0000
|111
|2007.07.31 05:09
|sell
|57
|0.20
|2.0291
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.07.31 16:37
|close
|57
|0.20
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|-17.80
|5056.44
|113
|2007.07.31 16:37
|close
|56
|0.20
|2.0376
|0.0000
|0.0000
|11.40
|5067.84
|114
|2007.07.31 16:37
|close
|55
|0.20
|2.0376
|0.0000
|0.0000
|8.40
|5076.24
|115
|2007.07.31 16:37
|buy
|58
|0.20
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.07.31 17:24
|buy
|59
|0.20
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|117
|2007.07.31 21:13
|sell
|60
|0.20
|2.0294
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.08.01 02:45
|buy
|61
|0.20
|2.0296
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.08.02 16:12
|close
|61
|0.20
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|16.48
|5092.72
|120
|2007.08.02 16:12
|close
|60
|0.20
|2.0381
|0.0000
|0.0000
|-18.10
|5074.63
|121
|2007.08.02 16:12
|close
|59
|0.20
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|3.78
|5078.41
|122
|2007.08.02 16:12
|close
|58
|0.20
|2.0377
|0.0000
|0.0000
|-0.02
|5078.39
|123
|2007.08.02 16:12
|buy
|62
|0.20
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.08.02 16:44
|buy
|63
|0.20
|2.0359
|0.0000
|0.0000
|125
|2007.08.03 10:31
|sell
|64
|0.20
|2.0348
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.08.03 13:47
|close
|64
|0.20
|2.0409
|0.0000
|0.0000
|-12.20
|5066.19
|127
|2007.08.03 13:47
|close
|63
|0.20
|2.0405
|0.0000
|0.0000
|9.29
|5075.48
|128
|2007.08.03 13:47
|close
|62
|0.20
|2.0405
|0.0000
|0.0000
|5.09
|5080.58
|129
|2007.08.03 13:48
|buy
|65
|0.20
|2.0405
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.08.03 14:06
|buy
|66
|0.20
|2.0389
|0.0000
|0.0000
|131
|2007.08.03 14:26
|close
|66
|0.20
|2.0403
|0.0000
|0.0000
|2.80
|5083.38
|132
|2007.08.03 14:26
|close
|65
|0.20
|2.0403
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5082.98
|133
|2007.08.03 14:26
|buy
|67
|0.20
|2.0406
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.08.03 15:33
|close
|67
|0.20
|2.0416
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5084.98
|135
|2007.08.03 15:33
|buy
|68
|0.20
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.08.03 18:16
|close
|68
|0.20
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5086.98
|137
|2007.08.03 18:16
|buy
|69
|0.20
|2.0434
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.08.03 18:45
|close
|69
|0.20
|2.0444
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5088.98
|139
|2007.08.03 18:45
|buy
|70
|0.20
|2.0449
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.08.03 18:48
|close
|70
|0.20
|2.0459
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5090.98
|141
|2007.08.03 18:48
|buy
|71
|0.20
|2.0462
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.08.03 19:12
|buy
|72
|0.20
|2.0447
|0.0000
|0.0000
|143
|2007.08.05 22:07
|sell
|73
|0.20
|2.0409
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.08.06 01:24
|buy
|74
|0.20
|2.0423
|0.0000
|0.0000
|145
|2007.08.07 01:00
|buy
|75
|0.20
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.08.08 08:30
|buy
|76
|0.20
|2.0250
|0.0000
|0.0000
|147
|2007.08.08 13:35
|close
|76
|0.20
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|25.80
|5116.78
|148
|2007.08.08 13:35
|close
|75
|0.20
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|10.10
|5126.87
|149
|2007.08.08 13:35
|close
|74
|0.20
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|-8.61
|5118.26
|150
|2007.08.08 13:35
|close
|73
|0.20
|2.0383
|0.0000
|0.0000
|4.68
|5122.94
|151
|2007.08.08 13:35
|close
|72
|0.20
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|-13.32
|5109.62
|152
|2007.08.08 13:35
|close
|71
|0.20
|2.0379
|0.0000
|0.0000
|-16.32
|5093.31
|153
|2007.08.08 13:35
|buy
|77
|0.20
|2.0382
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.08.08 14:53
|close
|77
|0.20
|2.0392
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5095.31
|155
|2007.08.08 14:53
|buy
|78
|0.20
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.08.08 15:13
|buy
|79
|0.20
|2.0381
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.08.08 19:31
|buy
|80
|0.20
|2.0366
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.08.09 05:36
|close
|80
|0.20
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|3.89
|5099.19
|159
|2007.08.09 05:36
|close
|79
|0.20
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|0.89
|5100.08
|160
|2007.08.09 05:36
|close
|78
|0.20
|2.0384
|0.0000
|0.0000
|-2.31
|5097.76
|161
|2007.08.09 05:45
|buy
|81
|0.20
|2.0385
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.08.09 06:57
|sell
|82
|0.20
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.08.09 07:24
|sell
|83
|0.20
|2.0350
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.08.09 10:38
|close
|83
|0.20
|2.0281
|0.0000
|0.0000
|13.80
|5111.56
|165
|2007.08.09 10:38
|close
|82
|0.20
|2.0281
|0.0000
|0.0000
|9.80
|5121.36
|166
|2007.08.09 10:38
|close
|81
|0.20
|2.0277
|0.0000
|0.0000
|-21.60
|5099.76
|167
|2007.08.09 10:38
|sell
|84
|0.20
|2.0278
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.08.09 11:21
|close
|84
|0.20
|2.0268
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5101.76
|169
|2007.08.09 11:21
|sell
|85
|0.20
|2.0265
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.08.09 12:27
|close
|85
|0.20
|2.0255
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5103.76
|171
|2007.08.09 12:27
|sell
|86
|0.20
|2.0250
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.08.09 12:43
|close
|86
|0.20
|2.0240
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5105.76
|173
|2007.08.09 12:43
|sell
|87
|0.20
|2.0237
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.08.09 12:58
|close
|87
|0.20
|2.0227
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5107.76
|175
|2007.08.09 12:58
|sell
|88
|0.20
|2.0224
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.08.09 13:16
|close
|88
|0.20
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5109.76
|177
|2007.08.09 13:16
|sell
|89
|0.20
|2.0211
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.08.09 13:30
|sell
|90
|0.20
|2.0226
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.08.09 13:37
|sell
|91
|0.20
|2.0242
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.08.09 14:00
|sell
|92
|0.20
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.08.09 18:36
|close
|92
|0.20
|2.0231
|0.0000
|0.0000
|5.20
|5114.96
|182
|2007.08.09 18:36
|close
|91
|0.20
|2.0231
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5117.16
|183
|2007.08.09 18:36
|close
|90
|0.20
|2.0231
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|5116.16
|184
|2007.08.09 18:36
|close
|89
|0.20
|2.0231
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|5112.16
|185
|2007.08.09 18:37
|sell
|93
|0.20
|2.0228
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.08.10 00:10
|close
|93
|0.20
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|2.03
|5114.19
|187
|2007.08.10 00:31
|sell
|94
|0.20
|2.0213
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.08.10 02:41
|buy
|95
|0.20
|2.0233
|0.0000
|0.0000
|189
|2007.08.14 01:00
|buy
|96
|0.20
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.08.16 00:13
|buy
|97
|0.20
|1.9888
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.08.17 12:30
|buy
|98
|0.20
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.08.20 02:54
|buy
|99
|0.20
|1.9791
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.08.22 15:18
|close
|99
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|27.19
|5141.38
|194
|2007.08.22 15:18
|close
|98
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|11.09
|5152.46
|195
|2007.08.22 15:18
|close
|97
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|7.98
|5160.44
|196
|2007.08.22 15:18
|close
|96
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|-38.64
|5121.81
|197
|2007.08.22 15:18
|close
|95
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|-60.45
|5061.36
|198
|2007.08.22 15:18
|close
|94
|0.20
|1.9930
|0.0000
|0.0000
|54.86
|5116.22
|199
|2007.08.22 15:18
|buy
|100
|0.20
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.08.22 16:01
|buy
|101
|0.20
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.08.22 19:20
|close
|101
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5118.82
|202
|2007.08.22 19:20
|close
|100
|0.20
|1.9926
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5118.22
|203
|2007.08.22 19:20
|buy
|102
|0.20
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.08.22 21:25
|close
|102
|0.20
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5120.22
|205
|2007.08.22 21:25
|buy
|103
|0.20
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.08.22 23:08
|close
|103
|0.20
|1.9954
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5122.22
|207
|2007.08.22 23:08
|buy
|104
|0.20
|1.9957
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.08.23 03:41
|close
|104
|0.20
|1.9966
|0.0000
|0.0000
|2.09
|5124.30
|209
|2007.08.23 03:41
|buy
|105
|0.20
|1.9971
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.08.23 05:14
|buy
|106
|0.20
|1.9955
|0.0000
|0.0000
|211
|2007.08.23 06:21
|close
|106
|0.20
|1.9968
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5126.90
|212
|2007.08.23 06:21
|close
|105
|0.20
|1.9968
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5126.30
|213
|2007.08.23 06:21
|buy
|107
|0.20
|1.9973
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.08.23 09:09
|close
|107
|0.20
|1.9983
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5128.30
|215
|2007.08.23 09:09
|buy
|108
|0.20
|1.9986
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.08.23 09:29
|close
|108
|0.20
|1.9996
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5130.30
|217
|2007.08.23 09:29
|buy
|109
|0.20
|2.0001
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.08.23 09:31
|close
|109
|0.20
|2.0011
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5132.30
|219
|2007.08.23 09:31
|buy
|110
|0.20
|2.0014
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.08.23 09:32
|close
|110
|0.20
|2.0024
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5134.30
|221
|2007.08.23 09:32
|buy
|111
|0.20
|2.0027
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.08.23 09:35
|buy
|112
|0.20
|2.0012
|0.0000
|0.0000
|223
|2007.08.23 09:38
|close
|112
|0.20
|2.0025
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5136.90
|224
|2007.08.23 09:38
|close
|111
|0.20
|2.0025
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5136.50
|225
|2007.08.23 09:38
|buy
|113
|0.20
|2.0028
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.08.23 09:47
|close
|113
|0.20
|2.0038
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5138.50
|227
|2007.08.23 09:47
|buy
|114
|0.20
|2.0041
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.08.23 09:54
|close
|114
|0.20
|2.0051
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5140.50
|229
|2007.08.23 09:54
|buy
|115
|0.20
|2.0054
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.08.23 09:59
|close
|115
|0.20
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5142.50
|231
|2007.08.23 09:59
|buy
|116
|0.20
|2.0067
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.08.23 10:03
|close
|116
|0.20
|2.0077
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5144.50
|233
|2007.08.23 10:03
|buy
|117
|0.20
|2.0080
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.08.23 10:10
|buy
|118
|0.20
|2.0065
|0.0000
|0.0000
|235
|2007.08.23 11:22
|close
|118
|0.20
|2.0078
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5147.10
|236
|2007.08.23 11:22
|close
|117
|0.20
|2.0078
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5146.70
|237
|2007.08.23 11:22
|buy
|119
|0.20
|2.0081
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.08.23 11:25
|close
|119
|0.20
|2.0091
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5148.70
|239
|2007.08.23 11:25
|buy
|120
|0.20
|2.0094
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.08.23 11:45
|buy
|121
|0.20
|2.0079
|0.0000
|0.0000
|241
|2007.08.23 12:05
|buy
|122
|0.20
|2.0064
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.08.23 18:39
|buy
|123
|0.20
|2.0048
|0.0000
|0.0000
|243
|2007.08.24 04:02
|sell
|124
|0.20
|2.0038
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.08.24 12:53
|close
|124
|0.20
|2.0091
|0.0000
|0.0000
|-10.60
|5138.10
|245
|2007.08.24 12:53
|close
|123
|0.20
|2.0087
|0.0000
|0.0000
|7.89
|5146.00
|246
|2007.08.24 12:53
|close
|122
|0.20
|2.0087
|0.0000
|0.0000
|4.69
|5150.69
|247
|2007.08.24 12:53
|close
|121
|0.20
|2.0087
|0.0000
|0.0000
|1.70
|5152.39
|248
|2007.08.24 12:53
|close
|120
|0.20
|2.0087
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|5151.08
|249
|2007.08.24 12:53
|buy
|125
|0.20
|2.0090
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.08.24 12:59
|close
|125
|0.20
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5153.08
|251
|2007.08.24 12:59
|buy
|126
|0.20
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.08.24 13:30
|buy
|127
|0.20
|2.0090
|0.0000
|0.0000
|253
|2007.08.24 14:01
|close
|127
|0.20
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5155.68
|254
|2007.08.24 14:01
|close
|126
|0.20
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5155.28
|255
|2007.08.24 14:01
|buy
|128
|0.20
|2.0108
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.08.24 15:15
|buy
|129
|0.20
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.08.24 16:20
|close
|129
|0.20
|2.0106
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5157.88
|258
|2007.08.24 16:20
|close
|128
|0.20
|2.0106
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5157.48
|259
|2007.08.24 16:30
|buy
|130
|0.20
|2.0112
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.08.24 16:54
|close
|130
|0.20
|2.0122
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5159.48
|261
|2007.08.24 16:54
|buy
|131
|0.20
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|262
|2007.08.24 17:57
|close
|131
|0.20
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5161.48
|263
|2007.08.24 17:57
|buy
|132
|0.20
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.08.26 22:44
|close
|132
|0.20
|2.0148
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5163.48
|265
|2007.08.26 22:44
|buy
|133
|0.20
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.08.26 23:02
|close
|133
|0.20
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5165.48
|267
|2007.08.26 23:02
|buy
|134
|0.20
|2.0163
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.08.26 23:06
|close
|134
|0.20
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5167.48
|269
|2007.08.26 23:06
|buy
|135
|0.20
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.08.27 00:11
|close
|135
|0.20
|2.0186
|0.0000
|0.0000
|2.10
|5169.58
|271
|2007.08.27 00:11
|buy
|136
|0.20
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.08.27 01:45
|sell
|137
|0.20
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|273
|2007.08.28 10:39
|buy
|138
|0.20
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.08.29 02:56
|buy
|139
|0.20
|1.9995
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.08.29 09:16
|close
|139
|0.20
|2.0073
|0.0000
|0.0000
|15.60
|5185.18
|276
|2007.08.29 09:16
|close
|138
|0.20
|2.0073
|0.0000
|0.0000
|-7.11
|5178.07
|277
|2007.08.29 09:16
|close
|137
|0.20
|2.0077
|0.0000
|0.0000
|16.65
|5194.72
|278
|2007.08.29 09:16
|close
|136
|0.20
|2.0073
|0.0000
|0.0000
|-23.01
|5171.71
|279
|2007.08.29 09:16
|buy
|140
|0.20
|2.0078
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.08.29 09:34
|close
|140
|0.20
|2.0088
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5173.71
|281
|2007.08.29 09:34
|buy
|141
|0.20
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.08.29 09:36
|close
|141
|0.20
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5175.71
|283
|2007.08.29 09:36
|buy
|142
|0.20
|2.0106
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.08.29 10:34
|close
|142
|0.20
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5177.71
|285
|2007.08.29 10:35
|buy
|143
|0.20
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.08.29 10:51
|close
|143
|0.20
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5179.71
|287
|2007.08.29 10:51
|buy
|144
|0.20
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.08.29 10:57
|close
|144
|0.20
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5181.71
|289
|2007.08.29 10:57
|buy
|145
|0.20
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.08.29 11:36
|buy
|146
|0.20
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|291
|2007.08.29 12:46
|close
|146
|0.20
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|4.00
|5185.71
|292
|2007.08.29 12:46
|close
|145
|0.20
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|5183.91
|293
|2007.08.29 12:46
|buy
|147
|0.20
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.08.29 13:31
|close
|147
|0.20
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5186.11
|295
|2007.08.29 13:31
|buy
|148
|0.20
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.08.29 15:07
|close
|148
|0.20
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5188.11
|297
|2007.08.29 15:07
|buy
|149
|0.20
|2.0170
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.08.30 00:30
|sell
|150
|0.20
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|299
|2007.08.30 01:33
|buy
|151
|0.20
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.08.31 10:13
|close
|151
|0.20
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|8.29
|5196.41
|301
|2007.08.31 10:13
|close
|150
|0.20
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|-11.77
|5184.63
|302
|2007.08.31 10:13
|close
|149
|0.20
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|5.58
|5190.21
|303
|2007.08.31 10:13
|buy
|152
|0.20
|2.0201
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.08.31 10:21
|close
|152
|0.20
|2.0212
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5192.41
|305
|2007.08.31 10:21
|buy
|153
|0.20
|2.0215
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.08.31 10:46
|buy
|154
|0.20
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.08.31 11:31
|close
|154
|0.20
|2.0212
|0.0000
|0.0000
|3.00
|5195.41
|308
|2007.08.31 11:31
|close
|153
|0.20
|2.0212
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5194.81
|309
|2007.08.31 11:31
|buy
|155
|0.20
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.08.31 12:00
|close
|155
|0.20
|2.0227
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5196.81
|311
|2007.08.31 12:01
|buy
|156
|0.20
|2.0232
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.08.31 12:24
|buy
|157
|0.20
|2.0213
|0.0000
|0.0000
|313
|2007.08.31 12:57
|buy
|158
|0.20
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.08.31 14:01
|sell
|159
|0.20
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.08.31 15:52
|buy
|160
|0.20
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.09.02 23:30
|sell
|161
|0.20
|2.0154
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.09.03 01:45
|buy
|162
|0.20
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.09.06 00:51
|sell
|163
|0.20
|2.0189
|0.0000
|0.0000
|319
|2007.09.06 15:33
|close
|163
|0.20
|2.0271
|0.0000
|0.0000
|-16.40
|5180.41
|320
|2007.09.06 15:33
|close
|162
|0.20
|2.0267
|0.0000
|0.0000
|21.88
|5202.29
|321
|2007.09.06 15:33
|close
|161
|0.20
|2.0271
|0.0000
|0.0000
|-24.44
|5177.84
|322
|2007.09.06 15:33
|close
|160
|0.20
|2.0267
|0.0000
|0.0000
|17.57
|5195.41
|323
|2007.09.06 15:33
|close
|159
|0.20
|2.0271
|0.0000
|0.0000
|-30.04
|5165.37
|324
|2007.09.06 15:33
|close
|158
|0.20
|2.0267
|0.0000
|0.0000
|14.57
|5179.94
|325
|2007.09.06 15:33
|close
|157
|0.20
|2.0267
|0.0000
|0.0000
|11.37
|5191.31
|326
|2007.09.06 15:33
|close
|156
|0.20
|2.0267
|0.0000
|0.0000
|7.57
|5198.88
|327
|2007.09.06 15:33
|buy
|164
|0.20
|2.0270
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.09.06 15:37
|buy
|165
|0.20
|2.0255
|0.0000
|0.0000
|329
|2007.09.06 16:58
|buy
|166
|0.20
|2.0225
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.09.06 22:51
|close
|166
|0.20
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|5.80
|5204.68
|331
|2007.09.06 22:51
|close
|165
|0.20
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|5204.48
|332
|2007.09.06 22:51
|close
|164
|0.20
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|-3.20
|5201.28
|333
|2007.09.06 22:51
|buy
|167
|0.20
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.09.06 23:30
|buy
|168
|0.20
|2.0242
|0.0000
|0.0000
|335
|2007.09.07 00:28
|sell
|169
|0.20
|2.0212
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.09.07 12:30
|sell
|170
|0.20
|2.0227
|0.0000
|0.0000
|337
|2007.09.09 22:30
|sell
|171
|0.20
|2.0273
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.09.12 00:16
|sell
|172
|0.20
|2.0326
|0.0000
|0.0000
|339
|2007.09.13 07:20
|close
|172
|0.20
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|13.88
|5215.16
|340
|2007.09.13 07:20
|close
|171
|0.20
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|2.76
|5217.91
|341
|2007.09.13 07:20
|close
|170
|0.20
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|-6.44
|5211.47
|342
|2007.09.13 07:20
|close
|169
|0.20
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|-9.44
|5202.03
|343
|2007.09.13 07:20
|close
|168
|0.20
|2.0250
|0.0000
|0.0000
|2.27
|5204.29
|344
|2007.09.13 07:20
|close
|167
|0.20
|2.0250
|0.0000
|0.0000
|-0.73
|5203.56
|345
|2007.09.13 07:20
|sell
|173
|0.20
|2.0251
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.09.13 07:48
|sell
|174
|0.20
|2.0269
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.09.13 08:21
|buy
|175
|0.20
|2.0284
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.09.13 21:10
|close
|175
|0.20
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|-13.40
|5190.16
|349
|2007.09.13 21:10
|close
|174
|0.20
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|9.60
|5199.76
|350
|2007.09.13 21:10
|close
|173
|0.20
|2.0221
|0.0000
|0.0000
|6.00
|5205.76
|351
|2007.09.13 21:10
|sell
|176
|0.20
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.09.13 21:11
|sell
|177
|0.20
|2.0233
|0.0000
|0.0000
|353
|2007.09.13 21:12
|close
|177
|0.20
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|3.00
|5208.76
|354
|2007.09.13 21:12
|close
|176
|0.20
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|0.00
|5208.76
|355
|2007.09.13 21:12
|sell
|178
|0.20
|2.0215
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.09.13 21:12
|sell
|179
|0.20
|2.0231
|0.0000
|0.0000
|357
|2007.09.13 21:13
|close
|179
|0.20
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5211.36
|358
|2007.09.13 21:13
|close
|178
|0.20
|2.0218
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5210.76
|359
|2007.09.13 21:13
|sell
|180
|0.20
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.09.13 21:14
|sell
|181
|0.20
|2.0224
|0.0000
|0.0000
|361
|2007.09.13 21:30
|close
|181
|0.20
|2.0211
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5213.36
|362
|2007.09.13 21:30
|close
|180
|0.20
|2.0211
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5212.96
|363
|2007.09.13 21:30
|sell
|182
|0.20
|2.0208
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.09.13 21:41
|close
|182
|0.20
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5215.16
|365
|2007.09.13 21:41
|sell
|183
|0.20
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.09.13 22:52
|close
|183
|0.20
|2.0181
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5217.16
|367
|2007.09.13 22:52
|sell
|184
|0.20
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.09.14 00:15
|buy
|185
|0.20
|2.0212
|0.0000
|0.0000
|369
|2007.09.14 01:27
|sell
|186
|0.20
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.09.14 10:24
|close
|186
|0.20
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|9.80
|5226.96
|371
|2007.09.14 10:24
|close
|185
|0.20
|2.0140
|0.0000
|0.0000
|-14.40
|5212.56
|372
|2007.09.14 10:24
|close
|184
|0.20
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|6.63
|5219.18
|373
|2007.09.14 10:24
|sell
|187
|0.20
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.09.14 10:57
|close
|187
|0.20
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5221.38
|375
|2007.09.14 10:57
|sell
|188
|0.20
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.09.14 11:21
|close
|188
|0.20
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5223.38
|377
|2007.09.14 11:22
|sell
|189
|0.20
|2.0110
|0.0000
|0.0000
|378
|2007.09.14 11:22
|close
|189
|0.20
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5225.38
|379
|2007.09.14 11:22
|sell
|190
|0.20
|2.0095
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.09.14 11:25
|sell
|191
|0.20
|2.0110
|0.0000
|0.0000
|381
|2007.09.14 12:30
|sell
|192
|0.20
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.09.14 12:30
|sell
|193
|0.20
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|383
|2007.09.14 13:11
|close
|193
|0.20
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|5.20
|5230.58
|384
|2007.09.14 13:11
|close
|192
|0.20
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5232.58
|385
|2007.09.14 13:11
|close
|191
|0.20
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|5231.58
|386
|2007.09.14 13:11
|close
|190
|0.20
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|5227.58
|387
|2007.09.14 13:12
|sell
|194
|0.20
|2.0110
|0.0000
|0.0000
|388
|2007.09.14 13:26
|close
|194
|0.20
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5229.58
|389
|2007.09.14 13:26
|sell
|195
|0.20
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.09.14 14:11
|sell
|196
|0.20
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|391
|2007.09.14 14:22
|close
|196
|0.20
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5232.18
|392
|2007.09.14 14:22
|close
|195
|0.20
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5231.58
|393
|2007.09.14 14:22
|sell
|197
|0.20
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.09.14 15:15
|close
|197
|0.20
|2.0087
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5233.58
|395
|2007.09.14 15:15
|sell
|198
|0.20
|2.0084
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.09.14 15:47
|close
|198
|0.20
|2.0074
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5235.58
|397
|2007.09.14 15:47
|sell
|199
|0.20
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.09.16 22:01
|close
|199
|0.20
|2.0059
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5237.58
|399
|2007.09.16 22:32
|sell
|200
|0.20
|2.0049
|0.0000
|0.0000
|400
|2007.09.17 00:45
|buy
|201
|0.20
|2.0077
|0.0000
|0.0000
|401
|2007.09.18 07:30
|buy
|202
|0.20
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.09.18 12:39
|close
|202
|0.20
|1.9986
|0.0000
|0.0000
|8.80
|5246.38
|403
|2007.09.18 12:39
|close
|201
|0.20
|1.9986
|0.0000
|0.0000
|-18.11
|5228.28
|404
|2007.09.18 12:39
|close
|200
|0.20
|1.9990
|0.0000
|0.0000
|11.45
|5239.73
|405
|2007.09.18 12:39
|buy
|203
|0.20
|1.9989
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.09.18 12:41
|buy
|204
|0.20
|1.9973
|0.0000
|0.0000
|407
|2007.09.18 13:02
|close
|204
|0.20
|1.9986
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5242.33
|408
|2007.09.18 13:02
|close
|203
|0.20
|1.9986
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5241.73
|409
|2007.09.18 13:02
|buy
|205
|0.20
|1.9989
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.09.18 13:43
|buy
|206
|0.20
|1.9960
|0.0000
|0.0000
|411
|2007.09.18 14:32
|close
|206
|0.20
|1.9980
|0.0000
|0.0000
|4.00
|5245.73
|412
|2007.09.18 14:32
|close
|205
|0.20
|1.9980
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|5243.93
|413
|2007.09.18 14:32
|buy
|207
|0.20
|1.9983
|0.0000
|0.0000
|414
|2007.09.18 17:17
|close
|207
|0.20
|1.9994
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5246.13
|415
|2007.09.18 17:17
|buy
|208
|0.20
|1.9997
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.09.18 17:30
|close
|208
|0.20
|2.0007
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5248.13
|417
|2007.09.18 17:30
|buy
|209
|0.20
|2.0010
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.09.18 17:34
|close
|209
|0.20
|2.0020
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5250.13
|419
|2007.09.18 17:34
|buy
|210
|0.20
|2.0026
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.09.18 18:03
|buy
|211
|0.20
|2.0011
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.09.18 18:15
|close
|211
|0.20
|2.0024
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5252.73
|422
|2007.09.18 18:15
|close
|210
|0.20
|2.0024
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5252.33
|423
|2007.09.18 18:16
|buy
|212
|0.20
|2.0059
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.09.18 18:16
|close
|212
|0.20
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5254.33
|425
|2007.09.18 18:16
|buy
|213
|0.20
|2.0072
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.09.18 18:17
|close
|213
|0.20
|2.0082
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5256.33
|427
|2007.09.18 18:17
|buy
|214
|0.20
|2.0087
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.09.18 18:17
|close
|214
|0.20
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5258.33
|429
|2007.09.18 18:17
|buy
|215
|0.20
|2.0102
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.09.18 18:18
|buy
|216
|0.20
|2.0086
|0.0000
|0.0000
|431
|2007.09.18 18:18
|buy
|217
|0.20
|2.0071
|0.0000
|0.0000
|432
|2007.09.18 18:19
|buy
|218
|0.20
|2.0056
|0.0000
|0.0000
|433
|2007.09.18 18:20
|buy
|219
|0.20
|2.0041
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.09.18 18:20
|buy
|220
|0.20
|2.0025
|0.0000
|0.0000
|435
|2007.09.18 18:22
|close
|220
|0.20
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|8.20
|5266.53
|436
|2007.09.18 18:22
|close
|219
|0.20
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5271.53
|437
|2007.09.18 18:22
|close
|218
|0.20
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5273.53
|438
|2007.09.18 18:22
|close
|217
|0.20
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|5272.53
|439
|2007.09.18 18:22
|close
|216
|0.20
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|5268.53
|440
|2007.09.18 18:22
|close
|215
|0.20
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|5261.33
|441
|2007.09.18 18:22
|buy
|221
|0.20
|2.0071
|0.0000
|0.0000
|442
|2007.09.18 18:23
|buy
|222
|0.20
|2.0056
|0.0000
|0.0000
|443
|2007.09.18 18:26
|close
|222
|0.20
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5263.93
|444
|2007.09.18 18:26
|close
|221
|0.20
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5263.53
|445
|2007.09.18 18:26
|buy
|223
|0.20
|2.0072
|0.0000
|0.0000
|446
|2007.09.18 18:31
|close
|223
|0.20
|2.0082
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5265.53
|447
|2007.09.18 18:31
|buy
|224
|0.20
|2.0085
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.09.18 18:32
|close
|224
|0.20
|2.0095
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5267.53
|449
|2007.09.18 18:32
|buy
|225
|0.20
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.09.18 18:33
|close
|225
|0.20
|2.0110
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5269.53
|451
|2007.09.18 18:33
|buy
|226
|0.20
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.09.18 18:35
|close
|226
|0.20
|2.0125
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5271.53
|453
|2007.09.18 18:35
|buy
|227
|0.20
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.09.18 18:35
|close
|227
|0.20
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5273.53
|455
|2007.09.18 18:35
|buy
|228
|0.20
|2.0146
|0.0000
|0.0000
|456
|2007.09.18 18:36
|buy
|229
|0.20
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|457
|2007.09.18 18:41
|buy
|230
|0.20
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.09.18 18:46
|close
|230
|0.20
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|3.80
|5277.33
|459
|2007.09.18 18:46
|close
|229
|0.20
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|0.80
|5278.13
|460
|2007.09.18 18:46
|close
|228
|0.20
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|5275.93
|461
|2007.09.18 18:46
|buy
|231
|0.20
|2.0141
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.09.18 20:02
|buy
|232
|0.20
|2.0124
|0.0000
|0.0000
|463
|2007.09.19 00:43
|sell
|233
|0.20
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.09.19 06:56
|close
|233
|0.20
|2.0175
|0.0000
|0.0000
|-13.20
|5262.73
|465
|2007.09.19 06:56
|close
|232
|0.20
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|9.50
|5272.22
|466
|2007.09.19 06:56
|close
|231
|0.20
|2.0171
|0.0000
|0.0000
|6.09
|5278.32
|467
|2007.09.19 06:56
|buy
|234
|0.20
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.09.19 07:41
|sell
|235
|0.20
|2.0094
|0.0000
|0.0000
|469
|2007.09.20 06:32
|buy
|236
|0.20
|2.0035
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.09.20 14:39
|close
|236
|0.20
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|19.20
|5297.52
|471
|2007.09.20 14:39
|close
|235
|0.20
|2.0135
|0.0000
|0.0000
|-8.72
|5288.80
|472
|2007.09.20 14:39
|close
|234
|0.20
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|-8.31
|5280.48
|473
|2007.09.20 14:40
|buy
|237
|0.20
|2.0136
|0.0000
|0.0000
|474
|2007.09.20 20:00
|buy
|238
|0.20
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|475
|2007.09.21 00:36
|close
|238
|0.20
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|4.69
|5285.18
|476
|2007.09.21 00:36
|close
|237
|0.20
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|5282.67
|477
|2007.09.21 00:36
|buy
|239
|0.20
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.09.21 01:03
|buy
|240
|0.20
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|479
|2007.09.21 04:00
|sell
|241
|0.20
|2.0087
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.09.21 09:48
|close
|241
|0.20
|2.0173
|0.0000
|0.0000
|-17.20
|5265.47
|481
|2007.09.21 09:48
|close
|240
|0.20
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|11.20
|5276.67
|482
|2007.09.21 09:48
|close
|239
|0.20
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|8.20
|5284.87
|483
|2007.09.21 09:48
|buy
|242
|0.20
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.09.21 10:28
|buy
|243
|0.20
|2.0144
|0.0000
|0.0000
|485
|2007.09.21 11:38
|close
|243
|0.20
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|4.00
|5288.87
|486
|2007.09.21 11:38
|close
|242
|0.20
|2.0164
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|5286.87
|487
|2007.09.21 11:38
|buy
|244
|0.20
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|488
|2007.09.21 12:14
|buy
|245
|0.20
|2.0152
|0.0000
|0.0000
|489
|2007.09.21 13:13
|close
|245
|0.20
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5289.47
|490
|2007.09.21 13:13
|close
|244
|0.20
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5289.07
|491
|2007.09.21 13:13
|buy
|246
|0.20
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.09.21 13:17
|close
|246
|0.20
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5291.07
|493
|2007.09.21 13:18
|buy
|247
|0.20
|2.0183
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.09.21 13:29
|close
|247
|0.20
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5293.07
|495
|2007.09.21 13:29
|buy
|248
|0.20
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|496
|2007.09.21 15:18
|close
|248
|0.20
|2.0206
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5295.07
|497
|2007.09.21 15:18
|buy
|249
|0.20
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.09.21 16:42
|buy
|250
|0.20
|2.0194
|0.0000
|0.0000
|499
|2007.09.21 18:28
|close
|250
|0.20
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5297.67
|500
|2007.09.21 18:28
|close
|249
|0.20
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5297.27
|501
|2007.09.21 18:30
|buy
|251
|0.20
|2.0208
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.09.23 23:46
|sell
|252
|0.20
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|503
|2007.09.27 03:04
|buy
|253
|0.20
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.09.27 06:14
|close
|253
|0.20
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|5.20
|5302.47
|505
|2007.09.27 06:14
|close
|252
|0.20
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|-0.44
|5302.03
|506
|2007.09.27 06:14
|close
|251
|0.20
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|-2.43
|5299.60
|507
|2007.09.27 06:14
|buy
|254
|0.20
|2.0196
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.09.27 06:23
|close
|254
|0.20
|2.0207
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5301.80
|509
|2007.09.27 06:23
|buy
|255
|0.20
|2.0210
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.09.27 06:43
|close
|255
|0.20
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5303.80
|511
|2007.09.27 06:43
|buy
|256
|0.20
|2.0225
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.09.27 06:45
|close
|256
|0.20
|2.0235
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5305.80
|513
|2007.09.27 06:45
|buy
|257
|0.20
|2.0238
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.09.27 08:01
|buy
|258
|0.20
|2.0223
|0.0000
|0.0000
|515
|2007.09.27 09:23
|close
|258
|0.20
|2.0236
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5308.40
|516
|2007.09.27 09:23
|close
|257
|0.20
|2.0236
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5308.00
|517
|2007.09.27 09:23
|buy
|259
|0.20
|2.0239
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.09.27 10:51
|close
|259
|0.20
|2.0249
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5310.00
|519
|2007.09.27 10:51
|buy
|260
|0.20
|2.0252
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.09.27 11:21
|close
|260
|0.20
|2.0262
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5312.00
|521
|2007.09.27 11:21
|buy
|261
|0.20
|2.0265
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.09.27 12:14
|close
|261
|0.20
|2.0275
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5314.00
|523
|2007.09.27 12:14
|buy
|262
|0.20
|2.0278
|0.0000
|0.0000
|524
|2007.09.27 13:12
|buy
|263
|0.20
|2.0255
|0.0000
|0.0000
|525
|2007.09.27 14:00
|close
|263
|0.20
|2.0272
|0.0000
|0.0000
|3.40
|5317.40
|526
|2007.09.27 14:00
|close
|262
|0.20
|2.0272
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|5316.20
|527
|2007.09.27 14:00
|buy
|264
|0.20
|2.0275
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.09.27 14:14
|buy
|265
|0.20
|2.0254
|0.0000
|0.0000
|529
|2007.09.27 18:58
|close
|265
|0.20
|2.0270
|0.0000
|0.0000
|3.20
|5319.40
|530
|2007.09.27 18:58
|close
|264
|0.20
|2.0270
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|5318.40
|531
|2007.09.27 18:58
|buy
|266
|0.20
|2.0273
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.09.27 21:13
|close
|266
|0.20
|2.0284
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5320.60
|533
|2007.09.27 21:13
|buy
|267
|0.20
|2.0287
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.09.27 21:48
|buy
|268
|0.20
|2.0272
|0.0000
|0.0000
|535
|2007.09.28 00:21
|close
|268
|0.20
|2.0285
|0.0000
|0.0000
|2.70
|5323.29
|536
|2007.09.28 00:21
|close
|267
|0.20
|2.0285
|0.0000
|0.0000
|-0.31
|5322.99
|537
|2007.09.28 00:21
|buy
|269
|0.20
|2.0291
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.09.28 00:42
|buy
|270
|0.20
|2.0276
|0.0000
|0.0000
|539
|2007.09.28 00:56
|close
|270
|0.20
|2.0289
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5325.59
|540
|2007.09.28 00:56
|close
|269
|0.20
|2.0289
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5325.19
|541
|2007.09.28 00:56
|buy
|271
|0.20
|2.0292
|0.0000
|0.0000
|542
|2007.09.28 01:30
|sell
|272
|0.20
|2.0256
|0.0000
|0.0000
|543
|2007.09.28 09:29
|buy
|273
|0.20
|2.0277
|0.0000
|0.0000
|544
|2007.09.28 12:02
|close
|273
|0.20
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|10.00
|5335.19
|545
|2007.09.28 12:02
|close
|272
|0.20
|2.0331
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|5320.19
|546
|2007.09.28 12:02
|close
|271
|0.20
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|7.00
|5327.19
|547
|2007.09.28 12:02
|buy
|274
|0.20
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.09.28 12:09
|close
|274
|0.20
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5329.19
|549
|2007.09.28 12:09
|buy
|275
|0.20
|2.0343
|0.0000
|0.0000
|550
|2007.09.28 12:44
|close
|275
|0.20
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5331.19
|551
|2007.09.28 12:44
|buy
|276
|0.20
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|552
|2007.09.28 12:46
|close
|276
|0.20
|2.0368
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5333.19
|553
|2007.09.28 12:46
|buy
|277
|0.20
|2.0373
|0.0000
|0.0000
|554
|2007.09.28 12:49
|buy
|278
|0.20
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|555
|2007.09.28 12:52
|close
|278
|0.20
|2.0371
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5335.79
|556
|2007.09.28 12:52
|close
|277
|0.20
|2.0371
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5335.39
|557
|2007.09.28 12:52
|buy
|279
|0.20
|2.0376
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.09.28 13:22
|buy
|280
|0.20
|2.0355
|0.0000
|0.0000
|559
|2007.09.28 14:29
|buy
|281
|0.20
|2.0329
|0.0000
|0.0000
|560
|2007.09.28 14:40
|close
|281
|0.20
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|5.60
|5340.99
|561
|2007.09.28 14:40
|close
|280
|0.20
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|0.40
|5341.39
|562
|2007.09.28 14:40
|close
|279
|0.20
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|-3.80
|5337.59
|563
|2007.09.28 14:45
|buy
|282
|0.20
|2.0360
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.09.28 14:56
|close
|282
|0.20
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5339.59
|565
|2007.09.28 14:56
|buy
|283
|0.20
|2.0373
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.09.28 15:06
|close
|283
|0.20
|2.0383
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5341.59
|567
|2007.09.28 15:06
|buy
|284
|0.20
|2.0388
|0.0000
|0.0000
|568
|2007.09.28 15:17
|close
|284
|0.20
|2.0398
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5343.59
|569
|2007.09.28 15:17
|buy
|285
|0.20
|2.0401
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.09.28 15:48
|buy
|286
|0.20
|2.0386
|0.0000
|0.0000
|571
|2007.09.28 16:13
|close
|286
|0.20
|2.0400
|0.0000
|0.0000
|2.80
|5346.39
|572
|2007.09.28 16:13
|close
|285
|0.20
|2.0400
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|5346.19
|573
|2007.09.28 16:14
|buy
|287
|0.20
|2.0405
|0.0000
|0.0000
|574
|2007.09.28 16:14
|close
|287
|0.20
|2.0415
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5348.19
|575
|2007.09.28 16:14
|buy
|288
|0.20
|2.0418
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.09.28 17:20
|close
|288
|0.20
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5350.39
|577
|2007.09.28 17:21
|buy
|289
|0.20
|2.0434
|0.0000
|0.0000
|578
|2007.09.28 17:43
|close
|289
|0.20
|2.0444
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5352.39
|579
|2007.09.28 17:43
|buy
|290
|0.20
|2.0447
|0.0000
|0.0000
|580
|2007.09.28 18:20
|close
|290
|0.20
|2.0457
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5354.39
|581
|2007.09.28 18:20
|buy
|291
|0.20
|2.0462
|0.0000
|0.0000
|582
|2007.09.30 22:04
|close
|291
|0.20
|2.0472
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5356.39
|583
|2007.09.30 23:01
|sell
|292
|0.20
|2.0453
|0.0000
|0.0000
|584
|2007.10.01 00:20
|buy
|293
|0.20
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|585
|2007.10.03 00:15
|buy
|294
|0.20
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|586
|2007.10.04 02:33
|buy
|295
|0.20
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|587
|2007.10.04 14:14
|close
|295
|0.20
|2.0391
|0.0000
|0.0000
|11.60
|5367.99
|588
|2007.10.04 14:14
|close
|294
|0.20
|2.0391
|0.0000
|0.0000
|-5.31
|5362.67
|589
|2007.10.04 14:14
|close
|293
|0.20
|2.0391
|0.0000
|0.0000
|-14.53
|5348.15
|590
|2007.10.04 14:14
|close
|292
|0.20
|2.0395
|0.0000
|0.0000
|10.56
|5358.70
|591
|2007.10.04 14:14
|buy
|296
|0.20
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|592
|2007.10.04 14:27
|close
|296
|0.20
|2.0406
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5360.70
|593
|2007.10.04 14:27
|buy
|297
|0.20
|2.0409
|0.0000
|0.0000
|594
|2007.10.04 14:31
|close
|297
|0.20
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5362.70
|595
|2007.10.04 14:31
|buy
|298
|0.20
|2.0422
|0.0000
|0.0000
|596
|2007.10.04 15:35
|buy
|299
|0.20
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|597
|2007.10.05 04:49
|sell
|300
|0.20
|2.0378
|0.0000
|0.0000
|598
|2007.10.08 00:30
|sell
|301
|0.20
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|599
|2007.10.09 19:11
|buy
|302
|0.20
|2.0368
|0.0000
|0.0000
|600
|2007.10.10 07:18
|close
|302
|0.20
|2.0417
|0.0000
|0.0000
|9.90
|5372.60
|601
|2007.10.10 07:18
|close
|301
|0.20
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|-2.35
|5370.25
|602
|2007.10.10 07:18
|close
|300
|0.20
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|-9.12
|5361.13
|603
|2007.10.10 07:18
|close
|299
|0.20
|2.0417
|0.0000
|0.0000
|4.38
|5365.51
|604
|2007.10.10 07:18
|close
|298
|0.20
|2.0417
|0.0000
|0.0000
|-0.62
|5364.89
|605
|2007.10.10 07:19
|buy
|303
|0.20
|2.0420
|0.0000
|0.0000
|606
|2007.10.10 07:49
|close
|303
|0.20
|2.0430
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5366.89
|607
|2007.10.10 07:50
|buy
|304
|0.20
|2.0435
|0.0000
|0.0000
|608
|2007.10.10 08:18
|close
|304
|0.20
|2.0445
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5368.89
|609
|2007.10.10 08:18
|buy
|305
|0.20
|2.0450
|0.0000
|0.0000
|610
|2007.10.10 09:34
|close
|305
|0.20
|2.0460
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5370.89
|611
|2007.10.10 09:34
|buy
|306
|0.20
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|612
|2007.10.10 09:48
|close
|306
|0.20
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5372.89
|613
|2007.10.10 09:48
|buy
|307
|0.20
|2.0478
|0.0000
|0.0000
|614
|2007.10.10 10:19
|buy
|308
|0.20
|2.0462
|0.0000
|0.0000
|615
|2007.10.10 10:52
|buy
|309
|0.20
|2.0445
|0.0000
|0.0000
|616
|2007.10.10 17:46
|buy
|310
|0.20
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|617
|2007.10.11 00:17
|sell
|311
|0.20
|2.0380
|0.0000
|0.0000
|618
|2007.10.11 03:30
|buy
|312
|0.20
|2.0399
|0.0000
|0.0000
|619
|2007.10.12 00:20
|buy
|313
|0.20
|2.0340
|0.0000
|0.0000
|620
|2007.10.16 06:08
|sell
|314
|0.20
|2.0401
|0.0000
|0.0000
|621
|2007.10.17 04:32
|buy
|315
|0.20
|2.0325
|0.0000
|0.0000
|622
|2007.10.18 06:25
|close
|315
|0.20
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|19.48
|5392.37
|623
|2007.10.18 06:25
|close
|314
|0.20
|2.0425
|0.0000
|0.0000
|-5.50
|5386.88
|624
|2007.10.18 06:25
|close
|313
|0.20
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|16.77
|5403.65
|625
|2007.10.18 06:25
|close
|312
|0.20
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|5.07
|5408.71
|626
|2007.10.18 06:25
|close
|311
|0.20
|2.0425
|0.0000
|0.0000
|-10.22
|5398.50
|627
|2007.10.18 06:25
|close
|310
|0.20
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|-0.65
|5397.85
|628
|2007.10.18 06:25
|close
|309
|0.20
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|-3.85
|5394.00
|629
|2007.10.18 06:25
|close
|308
|0.20
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|-7.25
|5386.75
|630
|2007.10.18 06:25
|close
|307
|0.20
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|-10.45
|5376.30
|631
|2007.10.18 06:25
|buy
|316
|0.20
|2.0424
|0.0000
|0.0000
|632
|2007.10.18 08:09
|buy
|317
|0.20
|2.0407
|0.0000
|0.0000
|633
|2007.10.18 08:30
|close
|317
|0.20
|2.0422
|0.0000
|0.0000
|3.00
|5379.30
|634
|2007.10.18 08:30
|close
|316
|0.20
|2.0422
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5378.90
|635
|2007.10.18 08:45
|buy
|318
|0.20
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|636
|2007.10.18 08:47
|close
|318
|0.20
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5380.90
|637
|2007.10.18 08:47
|buy
|319
|0.20
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|638
|2007.10.18 09:15
|buy
|320
|0.20
|2.0447
|0.0000
|0.0000
|639
|2007.10.18 12:05
|close
|320
|0.20
|2.0464
|0.0000
|0.0000
|3.40
|5384.30
|640
|2007.10.18 12:05
|close
|319
|0.20
|2.0464
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|5383.10
|641
|2007.10.18 12:15
|buy
|321
|0.20
|2.0486
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.10.18 12:51
|close
|321
|0.20
|2.0496
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5385.10
|643
|2007.10.18 12:51
|buy
|322
|0.20
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|644
|2007.10.18 12:51
|close
|322
|0.20
|2.0512
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5387.10
|645
|2007.10.18 12:51
|buy
|323
|0.20
|2.0515
|0.0000
|0.0000
|646
|2007.10.18 12:57
|buy
|324
|0.20
|2.0500
|0.0000
|0.0000
|647
|2007.10.18 13:23
|buy
|325
|0.20
|2.0484
|0.0000
|0.0000
|648
|2007.10.18 18:00
|buy
|326
|0.20
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|649
|2007.10.18 23:00
|buy
|327
|0.20
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|650
|2007.10.19 02:30
|sell
|328
|0.20
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|651
|2007.10.19 11:18
|close
|328
|0.20
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|-11.60
|5375.50
|652
|2007.10.19 11:18
|close
|327
|0.20
|2.0495
|0.0000
|0.0000
|10.90
|5386.39
|653
|2007.10.19 11:18
|close
|326
|0.20
|2.0495
|0.0000
|0.0000
|5.89
|5392.29
|654
|2007.10.19 11:18
|close
|325
|0.20
|2.0495
|0.0000
|0.0000
|2.30
|5394.58
|655
|2007.10.19 11:18
|close
|324
|0.20
|2.0495
|0.0000
|0.0000
|-0.91
|5393.68
|656
|2007.10.19 11:18
|close
|323
|0.20
|2.0495
|0.0000
|0.0000
|-3.90
|5389.77
|657
|2007.10.19 11:18
|buy
|329
|0.20
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.10.19 12:36
|close
|329
|0.20
|2.0511
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5391.77
|659
|2007.10.19 12:36
|buy
|330
|0.20
|2.0517
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.10.19 14:00
|buy
|331
|0.20
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|661
|2007.10.19 14:11
|buy
|332
|0.20
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|662
|2007.10.19 19:39
|close
|332
|0.20
|2.0506
|0.0000
|0.0000
|3.80
|5395.57
|663
|2007.10.19 19:39
|close
|331
|0.20
|2.0506
|0.0000
|0.0000
|0.80
|5396.37
|664
|2007.10.19 19:39
|close
|330
|0.20
|2.0506
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|5394.17
|665
|2007.10.19 19:40
|buy
|333
|0.20
|2.0509
|0.0000
|0.0000
|666
|2007.10.19 19:51
|close
|333
|0.20
|2.0519
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5396.17
|667
|2007.10.19 19:51
|buy
|334
|0.20
|2.0522
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.10.21 22:00
|close
|334
|0.20
|2.0533
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5398.37
|669
|2007.10.21 23:15
|sell
|335
|0.20
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|670
|2007.10.22 00:15
|buy
|336
|0.20
|2.0518
|0.0000
|0.0000
|671
|2007.10.23 00:28
|buy
|337
|0.20
|2.0346
|0.0000
|0.0000
|672
|2007.10.23 08:17
|close
|337
|0.20
|2.0393
|0.0000
|0.0000
|9.40
|5407.77
|673
|2007.10.23 08:17
|close
|336
|0.20
|2.0393
|0.0000
|0.0000
|-24.91
|5382.87
|674
|2007.10.23 08:17
|close
|335
|0.20
|2.0397
|0.0000
|0.0000
|17.65
|5400.52
|675
|2007.10.23 08:17
|buy
|338
|0.20
|2.0396
|0.0000
|0.0000
|676
|2007.10.23 08:31
|close
|338
|0.20
|2.0406
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5402.52
|677
|2007.10.23 08:31
|buy
|339
|0.20
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|678
|2007.10.23 08:58
|close
|339
|0.20
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5404.52
|679
|2007.10.23 08:58
|buy
|340
|0.20
|2.0426
|0.0000
|0.0000
|680
|2007.10.23 09:08
|close
|340
|0.20
|2.0438
|0.0000
|0.0000
|2.40
|5406.92
|681
|2007.10.23 09:08
|buy
|341
|0.20
|2.0444
|0.0000
|0.0000
|682
|2007.10.23 09:15
|buy
|342
|0.20
|2.0429
|0.0000
|0.0000
|683
|2007.10.23 09:30
|close
|342
|0.20
|2.0442
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5409.52
|684
|2007.10.23 09:30
|close
|341
|0.20
|2.0442
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5409.12
|685
|2007.10.23 09:30
|buy
|343
|0.20
|2.0448
|0.0000
|0.0000
|686
|2007.10.23 09:38
|buy
|344
|0.20
|2.0432
|0.0000
|0.0000
|687
|2007.10.23 09:48
|close
|344
|0.20
|2.0445
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5411.72
|688
|2007.10.23 09:48
|close
|343
|0.20
|2.0445
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5411.12
|689
|2007.10.23 09:48
|buy
|345
|0.20
|2.0448
|0.0000
|0.0000
|690
|2007.10.23 10:14
|buy
|346
|0.20
|2.0413
|0.0000
|0.0000
|691
|2007.10.23 11:27
|close
|346
|0.20
|2.0436
|0.0000
|0.0000
|4.60
|5415.72
|692
|2007.10.23 11:27
|close
|345
|0.20
|2.0436
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|5413.32
|693
|2007.10.23 11:27
|buy
|347
|0.20
|2.0439
|0.0000
|0.0000
|694
|2007.10.23 11:54
|close
|347
|0.20
|2.0450
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5415.52
|695
|2007.10.23 11:54
|buy
|348
|0.20
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|696
|2007.10.23 11:59
|close
|348
|0.20
|2.0465
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5417.52
|697
|2007.10.23 11:59
|buy
|349
|0.20
|2.0468
|0.0000
|0.0000
|698
|2007.10.23 12:00
|close
|349
|0.20
|2.0478
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5419.52
|699
|2007.10.23 12:00
|buy
|350
|0.20
|2.0483
|0.0000
|0.0000
|700
|2007.10.23 12:04
|close
|350
|0.20
|2.0493
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5421.52
|701
|2007.10.23 12:04
|buy
|351
|0.20
|2.0498
|0.0000
|0.0000
|702
|2007.10.23 13:11
|buy
|352
|0.20
|2.0483
|0.0000
|0.0000
|703
|2007.10.23 13:27
|close
|352
|0.20
|2.0496
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5424.12
|704
|2007.10.23 13:27
|close
|351
|0.20
|2.0496
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5423.72
|705
|2007.10.23 13:27
|buy
|353
|0.20
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|706
|2007.10.23 13:42
|buy
|354
|0.20
|2.0486
|0.0000
|0.0000
|707
|2007.10.23 14:15
|close
|354
|0.20
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5426.32
|708
|2007.10.23 14:15
|close
|353
|0.20
|2.0499
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5425.92
|709
|2007.10.23 14:15
|buy
|355
|0.20
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|710
|2007.10.23 14:55
|buy
|356
|0.20
|2.0483
|0.0000
|0.0000
|711
|2007.10.23 16:06
|close
|356
|0.20
|2.0498
|0.0000
|0.0000
|3.00
|5428.92
|712
|2007.10.23 16:06
|close
|355
|0.20
|2.0498
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|5428.12
|713
|2007.10.23 16:06
|buy
|357
|0.20
|2.0501
|0.0000
|0.0000
|714
|2007.10.23 19:48
|close
|357
|0.20
|2.0511
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5430.12
|715
|2007.10.23 19:48
|buy
|358
|0.20
|2.0514
|0.0000
|0.0000
|716
|2007.10.24 02:03
|sell
|359
|0.20
|2.0490
|0.0000
|0.0000
|717
|2007.10.26 12:25
|sell
|360
|0.20
|2.0512
|0.0000
|0.0000
|718
|2007.10.30 00:32
|sell
|361
|0.20
|2.0601
|0.0000
|0.0000
|719
|2007.11.01 01:08
|sell
|362
|0.20
|2.0785
|0.0000
|0.0000
|720
|2007.11.04 23:55
|sell
|363
|0.20
|2.0880
|0.0000
|0.0000
|721
|2007.11.08 05:12
|sell
|364
|0.20
|2.0983
|0.0000
|0.0000
|722
|2007.11.09 11:40
|sell
|365
|0.20
|2.1049
|0.0000
|0.0000
|723
|2007.11.12 04:20
|close
|365
|0.20
|2.0787
|0.0000
|0.0000
|52.23
|5482.34
|724
|2007.11.12 04:20
|close
|364
|0.20
|2.0787
|0.0000
|0.0000
|38.85
|5521.20
|725
|2007.11.12 04:20
|close
|363
|0.20
|2.0787
|0.0000
|0.0000
|17.21
|5538.40
|726
|2007.11.12 04:20
|close
|362
|0.20
|2.0787
|0.0000
|0.0000
|-1.97
|5536.44
|727
|2007.11.12 04:20
|close
|361
|0.20
|2.0787
|0.0000
|0.0000
|-39.46
|5496.98
|728
|2007.11.12 04:20
|close
|360
|0.20
|2.0787
|0.0000
|0.0000
|-57.61
|5439.37
|729
|2007.11.12 04:20
|close
|359
|0.20
|2.0787
|0.0000
|0.0000
|-62.71
|5376.66
|730
|2007.11.12 04:20
|close
|358
|0.20
|2.0783
|0.0000
|0.0000
|55.70
|5432.36
|731
|2007.11.12 04:21
|sell
|366
|0.20
|2.0784
|0.0000
|0.0000
|732
|2007.11.12 09:02
|close
|366
|0.20
|2.0774
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5434.36
|733
|2007.11.12 09:02
|sell
|367
|0.20
|2.0769
|0.0000
|0.0000
|734
|2007.11.12 09:28
|sell
|368
|0.20
|2.0785
|0.0000
|0.0000
|735
|2007.11.12 09:52
|sell
|369
|0.20
|2.0800
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.11.12 10:38
|close
|369
|0.20
|2.0781
|0.0000
|0.0000
|3.80
|5438.16
|737
|2007.11.12 10:38
|close
|368
|0.20
|2.0781
|0.0000
|0.0000
|0.80
|5438.96
|738
|2007.11.12 10:38
|close
|367
|0.20
|2.0781
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|5436.56
|739
|2007.11.12 10:39
|sell
|370
|0.20
|2.0776
|0.0000
|0.0000
|740
|2007.11.12 10:53
|close
|370
|0.20
|2.0765
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5438.76
|741
|2007.11.12 10:53
|sell
|371
|0.20
|2.0762
|0.0000
|0.0000
|742
|2007.11.12 11:20
|close
|371
|0.20
|2.0750
|0.0000
|0.0000
|2.40
|5441.16
|743
|2007.11.12 11:20
|sell
|372
|0.20
|2.0743
|0.0000
|0.0000
|744
|2007.11.12 11:41
|sell
|373
|0.20
|2.0768
|0.0000
|0.0000
|745
|2007.11.12 11:49
|close
|373
|0.20
|2.0749
|0.0000
|0.0000
|3.80
|5444.96
|746
|2007.11.12 11:49
|close
|372
|0.20
|2.0749
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|5443.76
|747
|2007.11.12 11:49
|sell
|374
|0.20
|2.0743
|0.0000
|0.0000
|748
|2007.11.12 11:54
|close
|374
|0.20
|2.0733
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5445.76
|749
|2007.11.12 11:54
|sell
|375
|0.20
|2.0727
|0.0000
|0.0000
|750
|2007.11.12 11:56
|close
|375
|0.20
|2.0717
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5447.76
|751
|2007.11.12 11:56
|sell
|376
|0.20
|2.0711
|0.0000
|0.0000
|752
|2007.11.12 12:19
|close
|376
|0.20
|2.0700
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5449.96
|753
|2007.11.12 12:19
|sell
|377
|0.20
|2.0695
|0.0000
|0.0000
|754
|2007.11.12 12:25
|close
|377
|0.20
|2.0684
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5452.16
|755
|2007.11.12 12:25
|sell
|378
|0.20
|2.0681
|0.0000
|0.0000
|756
|2007.11.12 12:37
|sell
|379
|0.20
|2.0696
|0.0000
|0.0000
|757
|2007.11.12 13:39
|close
|379
|0.20
|2.0683
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5454.76
|758
|2007.11.12 13:39
|close
|378
|0.20
|2.0683
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5454.36
|759
|2007.11.12 13:39
|sell
|380
|0.20
|2.0680
|0.0000
|0.0000
|760
|2007.11.12 13:55
|close
|380
|0.20
|2.0670
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5456.36
|761
|2007.11.12 13:55
|sell
|381
|0.20
|2.0667
|0.0000
|0.0000
|762
|2007.11.12 13:58
|close
|381
|0.20
|2.0657
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5458.36
|763
|2007.11.12 13:59
|sell
|382
|0.20
|2.0652
|0.0000
|0.0000
|764
|2007.11.12 14:16
|close
|382
|0.20
|2.0642
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5460.36
|765
|2007.11.12 14:16
|sell
|383
|0.20
|2.0639
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.11.12 14:21
|close
|383
|0.20
|2.0629
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5462.36
|767
|2007.11.12 14:21
|sell
|384
|0.20
|2.0626
|0.0000
|0.0000
|768
|2007.11.12 14:24
|close
|384
|0.20
|2.0616
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5464.36
|769
|2007.11.12 14:24
|sell
|385
|0.20
|2.0613
|0.0000
|0.0000
|770
|2007.11.12 14:41
|sell
|386
|0.20
|2.0628
|0.0000
|0.0000
|771
|2007.11.12 15:04
|sell
|387
|0.20
|2.0644
|0.0000
|0.0000
|772
|2007.11.12 15:10
|close
|387
|0.20
|2.0624
|0.0000
|0.0000
|4.00
|5468.36
|773
|2007.11.12 15:10
|close
|386
|0.20
|2.0624
|0.0000
|0.0000
|0.80
|5469.16
|774
|2007.11.12 15:10
|close
|385
|0.20
|2.0624
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|5466.96
|775
|2007.11.12 15:10
|sell
|388
|0.20
|2.0621
|0.0000
|0.0000
|776
|2007.11.12 15:27
|close
|388
|0.20
|2.0610
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5469.16
|777
|2007.11.12 15:27
|sell
|389
|0.20
|2.0607
|0.0000
|0.0000
|778
|2007.11.12 15:59
|close
|389
|0.20
|2.0597
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5471.16
|779
|2007.11.12 15:59
|sell
|390
|0.20
|2.0592
|0.0000
|0.0000
|780
|2007.11.12 16:52
|sell
|391
|0.20
|2.0608
|0.0000
|0.0000
|781
|2007.11.12 19:14
|close
|391
|0.20
|2.0595
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5473.76
|782
|2007.11.12 19:14
|close
|390
|0.20
|2.0595
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5473.16
|783
|2007.11.12 19:15
|sell
|392
|0.20
|2.0592
|0.0000
|0.0000
|784
|2007.11.12 19:35
|sell
|393
|0.20
|2.0610
|0.0000
|0.0000
|785
|2007.11.12 19:59
|close
|393
|0.20
|2.0595
|0.0000
|0.0000
|3.00
|5476.16
|786
|2007.11.12 19:59
|close
|392
|0.20
|2.0595
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5475.56
|787
|2007.11.12 19:59
|sell
|394
|0.20
|2.0592
|0.0000
|0.0000
|788
|2007.11.12 20:03
|close
|394
|0.20
|2.0582
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5477.56
|789
|2007.11.12 20:03
|sell
|395
|0.20
|2.0579
|0.0000
|0.0000
|790
|2007.11.12 20:37
|close
|395
|0.20
|2.0569
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5479.56
|791
|2007.11.12 20:38
|sell
|396
|0.20
|2.0566
|0.0000
|0.0000
|792
|2007.11.12 20:50
|close
|396
|0.20
|2.0556
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5481.56
|793
|2007.11.12 20:50
|sell
|397
|0.20
|2.0553
|0.0000
|0.0000
|794
|2007.11.12 21:18
|close
|397
|0.20
|2.0542
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5483.76
|795
|2007.11.12 21:18
|sell
|398
|0.20
|2.0539
|0.0000
|0.0000
|796
|2007.11.12 22:06
|close
|398
|0.20
|2.0529
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5485.76
|797
|2007.11.12 22:07
|sell
|399
|0.20
|2.0523
|0.0000
|0.0000
|798
|2007.11.12 23:01
|sell
|400
|0.20
|2.0541
|0.0000
|0.0000
|799
|2007.11.13 00:30
|buy
|401
|0.20
|2.0561
|0.0000
|0.0000
|800
|2007.11.14 11:00
|sell
|402
|0.20
|2.0722
|0.0000
|0.0000
|801
|2007.11.14 16:11
|close
|402
|0.20
|2.0603
|0.0000
|0.0000
|23.80
|5509.56
|802
|2007.11.14 16:11
|close
|401
|0.20
|2.0599
|0.0000
|0.0000
|7.69
|5517.25
|803
|2007.11.14 16:11
|close
|400
|0.20
|2.0603
|0.0000
|0.0000
|-12.75
|5504.51
|804
|2007.11.14 16:11
|close
|399
|0.20
|2.0603
|0.0000
|0.0000
|-16.35
|5488.16
|805
|2007.11.14 16:11
|sell
|403
|0.20
|2.0597
|0.0000
|0.0000
|806
|2007.11.14 16:18
|sell
|404
|0.20
|2.0612
|0.0000
|0.0000
|807
|2007.11.14 16:29
|close
|404
|0.20
|2.0598
|0.0000
|0.0000
|2.80
|5490.96
|808
|2007.11.14 16:29
|close
|403
|0.20
|2.0598
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|5490.76
|809
|2007.11.14 16:29
|sell
|405
|0.20
|2.0595
|0.0000
|0.0000
|810
|2007.11.14 16:30
|close
|405
|0.20
|2.0585
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5492.76
|811
|2007.11.14 16:30
|sell
|406
|0.20
|2.0582
|0.0000
|0.0000
|812
|2007.11.14 16:39
|close
|406
|0.20
|2.0572
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5494.76
|813
|2007.11.14 16:39
|sell
|407
|0.20
|2.0569
|0.0000
|0.0000
|814
|2007.11.14 16:40
|close
|407
|0.20
|2.0559
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5496.76
|815
|2007.11.14 16:40
|sell
|408
|0.20
|2.0554
|0.0000
|0.0000
|816
|2007.11.14 16:45
|sell
|409
|0.20
|2.0569
|0.0000
|0.0000
|817
|2007.11.14 17:01
|sell
|410
|0.20
|2.0585
|0.0000
|0.0000
|818
|2007.11.14 18:20
|close
|410
|0.20
|2.0565
|0.0000
|0.0000
|4.00
|5500.76
|819
|2007.11.14 18:20
|close
|409
|0.20
|2.0565
|0.0000
|0.0000
|0.80
|5501.56
|820
|2007.11.14 18:20
|close
|408
|0.20
|2.0565
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|5499.36
|821
|2007.11.14 18:20
|sell
|411
|0.20
|2.0560
|0.0000
|0.0000
|822
|2007.11.14 20:12
|close
|411
|0.20
|2.0549
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5501.56
|823
|2007.11.14 20:12
|sell
|412
|0.20
|2.0546
|0.0000
|0.0000
|824
|2007.11.14 20:50
|close
|412
|0.20
|2.0536
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5503.56
|825
|2007.11.14 20:50
|sell
|413
|0.20
|2.0530
|0.0000
|0.0000
|826
|2007.11.14 21:40
|close
|413
|0.20
|2.0520
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5505.56
|827
|2007.11.14 21:40
|sell
|414
|0.20
|2.0518
|0.0000
|0.0000
|828
|2007.11.14 21:46
|close
|414
|0.20
|2.0507
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5507.76
|829
|2007.11.14 21:46
|sell
|415
|0.20
|2.0504
|0.0000
|0.0000
|830
|2007.11.14 23:43
|sell
|416
|0.20
|2.0529
|0.0000
|0.0000
|831
|2007.11.15 00:39
|buy
|417
|0.20
|2.0543
|0.0000
|0.0000
|832
|2007.11.15 09:55
|close
|417
|0.20
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|-15.40
|5492.36
|833
|2007.11.15 09:55
|close
|416
|0.20
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|11.28
|5503.64
|834
|2007.11.15 09:55
|close
|415
|0.20
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|6.28
|5509.91
|835
|2007.11.15 09:55
|sell
|418
|0.20
|2.0464
|0.0000
|0.0000
|836
|2007.11.15 10:01
|close
|418
|0.20
|2.0454
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5511.91
|837
|2007.11.15 10:01
|sell
|419
|0.20
|2.0451
|0.0000
|0.0000
|838
|2007.11.15 10:03
|close
|419
|0.20
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5513.91
|839
|2007.11.15 10:03
|sell
|420
|0.20
|2.0435
|0.0000
|0.0000
|840
|2007.11.15 10:29
|close
|420
|0.20
|2.0425
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5515.91
|841
|2007.11.15 10:29
|sell
|421
|0.20
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|842
|2007.11.15 10:33
|sell
|422
|0.20
|2.0434
|0.0000
|0.0000
|843
|2007.11.15 10:54
|sell
|423
|0.20
|2.0449
|0.0000
|0.0000
|844
|2007.11.15 11:31
|sell
|424
|0.20
|2.0475
|0.0000
|0.0000
|845
|2007.11.15 13:58
|close
|424
|0.20
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|6.80
|5522.71
|846
|2007.11.15 13:58
|close
|423
|0.20
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|1.60
|5524.31
|847
|2007.11.15 13:58
|close
|422
|0.20
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|-1.40
|5522.91
|848
|2007.11.15 13:58
|close
|421
|0.20
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|-4.40
|5518.51
|849
|2007.11.15 13:58
|sell
|425
|0.20
|2.0438
|0.0000
|0.0000
|850
|2007.11.15 14:30
|sell
|426
|0.20
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|851
|2007.11.15 16:56
|sell
|427
|0.20
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|852
|2007.11.15 17:53
|close
|427
|0.20
|2.0450
|0.0000
|0.0000
|4.00
|5522.51
|853
|2007.11.15 17:53
|close
|426
|0.20
|2.0450
|0.0000
|0.0000
|1.00
|5523.51
|854
|2007.11.15 17:53
|close
|425
|0.20
|2.0450
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|5521.11
|855
|2007.11.15 17:53
|sell
|428
|0.20
|2.0444
|0.0000
|0.0000
|856
|2007.11.15 18:40
|close
|428
|0.20
|2.0434
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5523.11
|857
|2007.11.15 18:40
|sell
|429
|0.20
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|858
|2007.11.15 20:10
|close
|429
|0.20
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5525.11
|859
|2007.11.15 20:10
|sell
|430
|0.20
|2.0418
|0.0000
|0.0000
|860
|2007.11.15 20:23
|sell
|431
|0.20
|2.0433
|0.0000
|0.0000
|861
|2007.11.16 02:36
|close
|431
|0.20
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|2.63
|5527.74
|862
|2007.11.16 02:36
|close
|430
|0.20
|2.0419
|0.0000
|0.0000
|-0.37
|5527.37
|863
|2007.11.16 02:36
|sell
|432
|0.20
|2.0416
|0.0000
|0.0000
|864
|2007.11.16 05:47
|buy
|433
|0.20
|2.0459
|0.0000
|0.0000
|865
|2007.11.16 09:36
|sell
|434
|0.20
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|866
|2007.11.16 10:38
|close
|434
|0.20
|2.0374
|0.0000
|0.0000
|11.40
|5538.77
|867
|2007.11.16 10:38
|close
|433
|0.20
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|-17.80
|5520.97
|868
|2007.11.16 10:38
|close
|432
|0.20
|2.0374
|0.0000
|0.0000
|8.40
|5529.37
|869
|2007.11.16 10:38
|sell
|435
|0.20
|2.0368
|0.0000
|0.0000
|870
|2007.11.16 10:40
|close
|435
|0.20
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5531.57
|871
|2007.11.16 10:40
|sell
|436
|0.20
|2.0354
|0.0000
|0.0000
|872
|2007.11.16 11:05
|sell
|437
|0.20
|2.0373
|0.0000
|0.0000
|873
|2007.11.16 11:31
|sell
|438
|0.20
|2.0391
|0.0000
|0.0000
|874
|2007.11.16 13:07
|buy
|439
|0.20
|2.0468
|0.0000
|0.0000
|875
|2007.11.16 13:31
|buy
|440
|0.20
|2.0453
|0.0000
|0.0000
|876
|2007.11.16 15:30
|sell
|441
|0.20
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|877
|2007.11.19 03:05
|sell
|442
|0.20
|2.0531
|0.0000
|0.0000
|878
|2007.11.21 01:26
|sell
|443
|0.20
|2.0641
|0.0000
|0.0000
|879
|2007.11.27 09:18
|sell
|444
|0.20
|2.0672
|0.0000
|0.0000
|880
|2007.11.29 00:09
|sell
|445
|0.20
|2.0776
|0.0000
|0.0000
|881
|2007.12.03 09:07
|close
|445
|0.20
|2.0527
|0.0000
|0.0000
|49.45
|5581.02
|882
|2007.12.03 09:07
|close
|444
|0.20
|2.0527
|0.0000
|0.0000
|27.96
|5608.97
|883
|2007.12.03 09:07
|close
|443
|0.20
|2.0527
|0.0000
|0.0000
|20.71
|5629.69
|884
|2007.12.03 09:07
|close
|442
|0.20
|2.0527
|0.0000
|0.0000
|-1.64
|5628.05
|885
|2007.12.03 09:07
|close
|441
|0.20
|2.0527
|0.0000
|0.0000
|-21.81
|5606.24
|886
|2007.12.03 09:07
|close
|440
|0.20
|2.0523
|0.0000
|0.0000
|15.43
|5621.67
|887
|2007.12.03 09:07
|close
|439
|0.20
|2.0523
|0.0000
|0.0000
|12.43
|5634.09
|888
|2007.12.03 09:07
|close
|438
|0.20
|2.0527
|0.0000
|0.0000
|-29.81
|5604.28
|889
|2007.12.03 09:07
|close
|437
|0.20
|2.0527
|0.0000
|0.0000
|-33.41
|5570.87
|890
|2007.12.03 09:07
|close
|436
|0.20
|2.0527
|0.0000
|0.0000
|-37.21
|5533.66
|891
|2007.12.03 09:07
|sell
|446
|0.20
|2.0524
|0.0000
|0.0000
|892
|2007.12.03 09:30
|sell
|447
|0.20
|2.0539
|0.0000
|0.0000
|893
|2007.12.03 09:47
|sell
|448
|0.20
|2.0570
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.12.03 10:00
|buy
|449
|0.20
|2.0597
|0.0000
|0.0000
|895
|2007.12.04 00:30
|sell
|450
|0.20
|2.0632
|0.0000
|0.0000
|896
|2007.12.05 07:07
|close
|450
|0.20
|2.0549
|0.0000
|0.0000
|16.43
|5550.09
|897
|2007.12.05 07:07
|close
|449
|0.20
|2.0545
|0.0000
|0.0000
|-10.21
|5539.88
|898
|2007.12.05 07:07
|close
|448
|0.20
|2.0549
|0.0000
|0.0000
|3.85
|5543.73
|899
|2007.12.05 07:07
|close
|447
|0.20
|2.0549
|0.0000
|0.0000
|-2.35
|5541.38
|900
|2007.12.05 07:07
|close
|446
|0.20
|2.0549
|0.0000
|0.0000
|-5.35
|5536.03
|901
|2007.12.05 07:07
|sell
|451
|0.20
|2.0544
|0.0000
|0.0000
|902
|2007.12.05 08:01
|close
|451
|0.20
|2.0534
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5538.03
|903
|2007.12.05 08:01
|sell
|452
|0.20
|2.0529
|0.0000
|0.0000
|904
|2007.12.05 08:02
|close
|452
|0.20
|2.0518
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5540.23
|905
|2007.12.05 08:02
|sell
|453
|0.20
|2.0513
|0.0000
|0.0000
|906
|2007.12.05 08:05
|close
|453
|0.20
|2.0502
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5542.43
|907
|2007.12.05 08:05
|sell
|454
|0.20
|2.0497
|0.0000
|0.0000
|908
|2007.12.05 08:08
|close
|454
|0.20
|2.0487
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5544.43
|909
|2007.12.05 08:08
|sell
|455
|0.20
|2.0480
|0.0000
|0.0000
|910
|2007.12.05 08:11
|close
|455
|0.20
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5546.43
|911
|2007.12.05 08:11
|sell
|456
|0.20
|2.0464
|0.0000
|0.0000
|912
|2007.12.05 08:11
|close
|456
|0.20
|2.0454
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5548.43
|913
|2007.12.05 08:11
|sell
|457
|0.20
|2.0449
|0.0000
|0.0000
|914
|2007.12.05 08:13
|sell
|458
|0.20
|2.0464
|0.0000
|0.0000
|915
|2007.12.05 08:35
|sell
|459
|0.20
|2.0480
|0.0000
|0.0000
|916
|2007.12.05 08:50
|close
|459
|0.20
|2.0460
|0.0000
|0.0000
|4.00
|5552.43
|917
|2007.12.05 08:50
|close
|458
|0.20
|2.0460
|0.0000
|0.0000
|0.80
|5553.23
|918
|2007.12.05 08:50
|close
|457
|0.20
|2.0460
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|5551.03
|919
|2007.12.05 08:50
|sell
|460
|0.20
|2.0457
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.12.05 08:54
|close
|460
|0.20
|2.0447
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5553.03
|921
|2007.12.05 08:54
|sell
|461
|0.20
|2.0441
|0.0000
|0.0000
|922
|2007.12.05 08:55
|close
|461
|0.20
|2.0431
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5555.03
|923
|2007.12.05 08:55
|sell
|462
|0.20
|2.0428
|0.0000
|0.0000
|924
|2007.12.05 08:58
|close
|462
|0.20
|2.0418
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5557.03
|925
|2007.12.05 08:58
|sell
|463
|0.20
|2.0413
|0.0000
|0.0000
|926
|2007.12.05 09:04
|close
|463
|0.20
|2.0403
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5559.03
|927
|2007.12.05 09:04
|sell
|464
|0.20
|2.0398
|0.0000
|0.0000
|928
|2007.12.05 09:10
|sell
|465
|0.20
|2.0413
|0.0000
|0.0000
|929
|2007.12.05 09:21
|close
|465
|0.20
|2.0398
|0.0000
|0.0000
|3.00
|5562.03
|930
|2007.12.05 09:21
|close
|464
|0.20
|2.0398
|0.0000
|0.0000
|0.00
|5562.03
|931
|2007.12.05 09:22
|sell
|466
|0.20
|2.0393
|0.0000
|0.0000
|932
|2007.12.05 09:30
|close
|466
|0.20
|2.0383
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5564.03
|933
|2007.12.05 09:30
|sell
|467
|0.20
|2.0378
|0.0000
|0.0000
|934
|2007.12.05 09:30
|close
|467
|0.20
|2.0367
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5566.23
|935
|2007.12.05 09:30
|sell
|468
|0.20
|2.0361
|0.0000
|0.0000
|936
|2007.12.05 09:34
|sell
|469
|0.20
|2.0376
|0.0000
|0.0000
|937
|2007.12.05 09:54
|sell
|470
|0.20
|2.0391
|0.0000
|0.0000
|938
|2007.12.05 09:57
|close
|470
|0.20
|2.0372
|0.0000
|0.0000
|3.80
|5570.03
|939
|2007.12.05 09:57
|close
|469
|0.20
|2.0372
|0.0000
|0.0000
|0.80
|5570.83
|940
|2007.12.05 09:57
|close
|468
|0.20
|2.0372
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|5568.63
|941
|2007.12.05 09:57
|sell
|471
|0.20
|2.0367
|0.0000
|0.0000
|942
|2007.12.05 10:32
|sell
|472
|0.20
|2.0383
|0.0000
|0.0000
|943
|2007.12.05 13:15
|close
|472
|0.20
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5571.23
|944
|2007.12.05 13:15
|close
|471
|0.20
|2.0370
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5570.63
|945
|2007.12.05 13:15
|sell
|473
|0.20
|2.0365
|0.0000
|0.0000
|946
|2007.12.05 13:17
|close
|473
|0.20
|2.0355
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5572.63
|947
|2007.12.05 13:17
|sell
|474
|0.20
|2.0352
|0.0000
|0.0000
|948
|2007.12.05 13:22
|close
|474
|0.20
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5574.83
|949
|2007.12.05 13:22
|sell
|475
|0.20
|2.0338
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.12.05 13:24
|close
|475
|0.20
|2.0328
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5576.83
|951
|2007.12.05 13:24
|sell
|476
|0.20
|2.0325
|0.0000
|0.0000
|952
|2007.12.05 13:28
|sell
|477
|0.20
|2.0341
|0.0000
|0.0000
|953
|2007.12.05 13:36
|close
|477
|0.20
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|2.80
|5579.63
|954
|2007.12.05 13:36
|close
|476
|0.20
|2.0327
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5579.23
|955
|2007.12.05 13:36
|sell
|478
|0.20
|2.0324
|0.0000
|0.0000
|956
|2007.12.05 14:18
|close
|478
|0.20
|2.0314
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5581.23
|957
|2007.12.05 14:18
|sell
|479
|0.20
|2.0311
|0.0000
|0.0000
|958
|2007.12.05 15:01
|close
|479
|0.20
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5583.23
|959
|2007.12.05 15:01
|sell
|480
|0.20
|2.0298
|0.0000
|0.0000
|960
|2007.12.05 15:20
|sell
|481
|0.20
|2.0320
|0.0000
|0.0000
|961
|2007.12.05 15:39
|close
|481
|0.20
|2.0304
|0.0000
|0.0000
|3.20
|5586.43
|962
|2007.12.05 15:39
|close
|480
|0.20
|2.0304
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|5585.23
|963
|2007.12.05 15:39
|sell
|482
|0.20
|2.0301
|0.0000
|0.0000
|964
|2007.12.05 15:45
|close
|482
|0.20
|2.0291
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5587.23
|965
|2007.12.05 15:45
|sell
|483
|0.20
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|966
|2007.12.05 15:59
|close
|483
|0.20
|2.0278
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5589.23
|967
|2007.12.05 15:59
|sell
|484
|0.20
|2.0273
|0.0000
|0.0000
|968
|2007.12.05 16:28
|sell
|485
|0.20
|2.0295
|0.0000
|0.0000
|969
|2007.12.05 16:42
|close
|485
|0.20
|2.0279
|0.0000
|0.0000
|3.20
|5592.43
|970
|2007.12.05 16:42
|close
|484
|0.20
|2.0279
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|5591.23
|971
|2007.12.05 16:42
|sell
|486
|0.20
|2.0276
|0.0000
|0.0000
|972
|2007.12.05 18:00
|close
|486
|0.20
|2.0266
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5593.23
|973
|2007.12.05 18:00
|sell
|487
|0.20
|2.0263
|0.0000
|0.0000
|974
|2007.12.05 18:21
|sell
|488
|0.20
|2.0278
|0.0000
|0.0000
|975
|2007.12.05 19:16
|close
|488
|0.20
|2.0265
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5595.83
|976
|2007.12.05 19:16
|close
|487
|0.20
|2.0265
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5595.43
|977
|2007.12.05 19:16
|sell
|489
|0.20
|2.0263
|0.0000
|0.0000
|978
|2007.12.05 20:40
|close
|489
|0.20
|2.0253
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5597.43
|979
|2007.12.05 20:41
|sell
|490
|0.20
|2.0250
|0.0000
|0.0000
|980
|2007.12.05 21:45
|sell
|491
|0.20
|2.0266
|0.0000
|0.0000
|981
|2007.12.06 00:15
|buy
|492
|0.20
|2.0288
|0.0000
|0.0000
|982
|2007.12.06 11:24
|buy
|493
|0.20
|2.0271
|0.0000
|0.0000
|983
|2007.12.10 01:15
|sell
|494
|0.20
|2.0319
|0.0000
|0.0000
|984
|2007.12.11 15:46
|sell
|495
|0.20
|2.0420
|0.0000
|0.0000
|985
|2007.12.11 20:58
|close
|495
|0.20
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|17.20
|5614.63
|986
|2007.12.11 20:58
|close
|494
|0.20
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|-3.17
|5611.46
|987
|2007.12.11 20:58
|close
|493
|0.20
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|12.09
|5623.54
|988
|2007.12.11 20:58
|close
|492
|0.20
|2.0330
|0.0000
|0.0000
|8.69
|5632.23
|989
|2007.12.11 20:58
|close
|491
|0.20
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|-14.64
|5617.58
|990
|2007.12.11 20:58
|close
|490
|0.20
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|-17.84
|5599.74
|991
|2007.12.11 20:58
|sell
|496
|0.20
|2.0331
|0.0000
|0.0000
|992
|2007.12.11 22:03
|sell
|497
|0.20
|2.0346
|0.0000
|0.0000
|993
|2007.12.12 00:21
|buy
|498
|0.20
|2.0368
|0.0000
|0.0000
|994
|2007.12.13 00:01
|sell
|499
|0.20
|2.0435
|0.0000
|0.0000
|995
|2007.12.13 15:36
|close
|499
|0.20
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|14.60
|5614.34
|996
|2007.12.13 15:36
|close
|498
|0.20
|2.0358
|0.0000
|0.0000
|-1.71
|5612.63
|997
|2007.12.13 15:36
|close
|497
|0.20
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|-3.90
|5608.73
|998
|2007.12.13 15:36
|close
|496
|0.20
|2.0362
|0.0000
|0.0000
|-6.90
|5601.83
|999
|2007.12.13 15:36
|sell
|500
|0.20
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|1000
|2007.12.13 15:38
|close
|500
|0.20
|2.0347
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5603.83
|1001
|2007.12.13 15:38
|sell
|501
|0.20
|2.0342
|0.0000
|0.0000
|1002
|2007.12.13 15:39
|sell
|502
|0.20
|2.0357
|0.0000
|0.0000
|1003
|2007.12.13 16:07
|sell
|503
|0.20
|2.0372
|0.0000
|0.0000
|1004
|2007.12.13 17:30
|sell
|504
|0.20
|2.0387
|0.0000
|0.0000
|1005
|2007.12.14 00:17
|buy
|505
|0.20
|2.0437
|0.0000
|0.0000
|1006
|2007.12.14 01:30
|sell
|506
|0.20
|2.0411
|0.0000
|0.0000
|1007
|2007.12.14 09:21
|close
|506
|0.20
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|11.60
|5615.43
|1008
|2007.12.14 09:21
|close
|505
|0.20
|2.0349
|0.0000
|0.0000
|-17.60
|5597.83
|1009
|2007.12.14 09:21
|close
|504
|0.20
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|6.63
|5604.46
|1010
|2007.12.14 09:21
|close
|503
|0.20
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|3.63
|5608.09
|1011
|2007.12.14 09:21
|close
|502
|0.20
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|0.63
|5608.71
|1012
|2007.12.14 09:21
|close
|501
|0.20
|2.0353
|0.0000
|0.0000
|-2.37
|5606.34
|1013
|2007.12.14 09:21
|sell
|507
|0.20
|2.0347
|0.0000
|0.0000
|1014
|2007.12.14 09:55
|close
|507
|0.20
|2.0337
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5608.34
|1015
|2007.12.14 09:55
|sell
|508
|0.20
|2.0332
|0.0000
|0.0000
|1016
|2007.12.14 09:58
|close
|508
|0.20
|2.0322
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5610.34
|1017
|2007.12.14 09:58
|sell
|509
|0.20
|2.0317
|0.0000
|0.0000
|1018
|2007.12.14 10:07
|close
|509
|0.20
|2.0306
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5612.54
|1019
|2007.12.14 10:07
|sell
|510
|0.20
|2.0303
|0.0000
|0.0000
|1020
|2007.12.14 10:42
|close
|510
|0.20
|2.0293
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5614.54
|1021
|2007.12.14 10:42
|sell
|511
|0.20
|2.0290
|0.0000
|0.0000
|1022
|2007.12.14 11:16
|close
|511
|0.20
|2.0279
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5616.74
|1023
|2007.12.14 11:16
|sell
|512
|0.20
|2.0273
|0.0000
|0.0000
|1024
|2007.12.14 11:24
|close
|512
|0.20
|2.0262
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5618.94
|1025
|2007.12.14 11:24
|sell
|513
|0.20
|2.0257
|0.0000
|0.0000
|1026
|2007.12.14 11:27
|close
|513
|0.20
|2.0247
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5620.94
|1027
|2007.12.14 11:27
|sell
|514
|0.20
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|1028
|2007.12.14 11:31
|sell
|515
|0.20
|2.0256
|0.0000
|0.0000
|1029
|2007.12.14 11:35
|close
|515
|0.20
|2.0243
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5623.54
|1030
|2007.12.14 11:35
|close
|514
|0.20
|2.0243
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5623.14
|1031
|2007.12.14 11:35
|sell
|516
|0.20
|2.0237
|0.0000
|0.0000
|1032
|2007.12.14 12:19
|sell
|517
|0.20
|2.0266
|0.0000
|0.0000
|1033
|2007.12.14 12:45
|close
|517
|0.20
|2.0246
|0.0000
|0.0000
|4.00
|5627.14
|1034
|2007.12.14 12:45
|close
|516
|0.20
|2.0246
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|5625.34
|1035
|2007.12.14 12:45
|sell
|518
|0.20
|2.0243
|0.0000
|0.0000
|1036
|2007.12.14 13:18
|sell
|519
|0.20
|2.0266
|0.0000
|0.0000
|1037
|2007.12.14 13:30
|close
|519
|0.20
|2.0249
|0.0000
|0.0000
|3.40
|5628.74
|1038
|2007.12.14 13:30
|close
|518
|0.20
|2.0249
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|5627.54
|1039
|2007.12.14 13:30
|sell
|520
|0.20
|2.0244
|0.0000
|0.0000
|1040
|2007.12.14 13:32
|close
|520
|0.20
|2.0233
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5629.74
|1041
|2007.12.14 13:32
|sell
|521
|0.20
|2.0228
|0.0000
|0.0000
|1042
|2007.12.14 13:36
|sell
|522
|0.20
|2.0243
|0.0000
|0.0000
|1043
|2007.12.14 14:01
|sell
|523
|0.20
|2.0259
|0.0000
|0.0000
|1044
|2007.12.14 14:36
|close
|523
|0.20
|2.0239
|0.0000
|0.0000
|4.00
|5633.74
|1045
|2007.12.14 14:36
|close
|522
|0.20
|2.0239
|0.0000
|0.0000
|0.80
|5634.54
|1046
|2007.12.14 14:36
|close
|521
|0.20
|2.0239
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|5632.34
|1047
|2007.12.14 14:36
|sell
|524
|0.20
|2.0236
|0.0000
|0.0000
|1048
|2007.12.14 14:45
|close
|524
|0.20
|2.0226
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5634.34
|1049
|2007.12.14 14:45
|sell
|525
|0.20
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|1050
|2007.12.14 14:56
|sell
|526
|0.20
|2.0235
|0.0000
|0.0000
|1051
|2007.12.14 15:00
|close
|526
|0.20
|2.0222
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5636.94
|1052
|2007.12.14 15:00
|close
|525
|0.20
|2.0222
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5636.54
|1053
|2007.12.14 15:00
|sell
|527
|0.20
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|1054
|2007.12.14 15:06
|close
|527
|0.20
|2.0206
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5638.74
|1055
|2007.12.14 15:06
|sell
|528
|0.20
|2.0201
|0.0000
|0.0000
|1056
|2007.12.14 15:08
|sell
|529
|0.20
|2.0216
|0.0000
|0.0000
|1057
|2007.12.14 15:18
|close
|529
|0.20
|2.0203
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5641.34
|1058
|2007.12.14 15:18
|close
|528
|0.20
|2.0203
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5640.94
|1059
|2007.12.14 15:18
|sell
|530
|0.20
|2.0198
|0.0000
|0.0000
|1060
|2007.12.14 15:21
|sell
|531
|0.20
|2.0213
|0.0000
|0.0000
|1061
|2007.12.14 15:54
|close
|531
|0.20
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5643.54
|1062
|2007.12.14 15:54
|close
|530
|0.20
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5643.14
|1063
|2007.12.14 15:54
|sell
|532
|0.20
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|1064
|2007.12.14 16:22
|sell
|533
|0.20
|2.0214
|0.0000
|0.0000
|1065
|2007.12.14 16:44
|close
|533
|0.20
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|2.80
|5645.94
|1066
|2007.12.14 16:44
|close
|532
|0.20
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5645.34
|1067
|2007.12.14 16:44
|sell
|534
|0.20
|2.0197
|0.0000
|0.0000
|1068
|2007.12.14 18:40
|close
|534
|0.20
|2.0187
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5647.34
|1069
|2007.12.14 18:40
|sell
|535
|0.20
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|1070
|2007.12.14 18:41
|close
|535
|0.20
|2.0172
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5649.34
|1071
|2007.12.14 18:41
|sell
|536
|0.20
|2.0166
|0.0000
|0.0000
|1072
|2007.12.14 19:01
|close
|536
|0.20
|2.0156
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5651.34
|1073
|2007.12.14 19:01
|sell
|537
|0.20
|2.0151
|0.0000
|0.0000
|1074
|2007.12.17 00:47
|buy
|538
|0.20
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|1075
|2007.12.18 00:15
|sell
|539
|0.20
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|1076
|2007.12.18 09:31
|close
|539
|0.20
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|8.80
|5660.14
|1077
|2007.12.18 09:31
|close
|538
|0.20
|2.0145
|0.0000
|0.0000
|-6.71
|5653.43
|1078
|2007.12.18 09:31
|close
|537
|0.20
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|0.05
|5653.48
|1079
|2007.12.18 09:45
|sell
|540
|0.20
|2.0143
|0.0000
|0.0000
|1080
|2007.12.18 10:01
|close
|540
|0.20
|2.0133
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5655.48
|1081
|2007.12.18 10:01
|sell
|541
|0.20
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|1082
|2007.12.18 10:03
|close
|541
|0.20
|2.0119
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5657.68
|1083
|2007.12.18 10:03
|sell
|542
|0.20
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|1084
|2007.12.18 10:21
|sell
|543
|0.20
|2.0131
|0.0000
|0.0000
|1085
|2007.12.18 10:32
|close
|543
|0.20
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5660.28
|1086
|2007.12.18 10:32
|close
|542
|0.20
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5659.88
|1087
|2007.12.18 10:32
|sell
|544
|0.20
|2.0115
|0.0000
|0.0000
|1088
|2007.12.18 10:56
|sell
|545
|0.20
|2.0130
|0.0000
|0.0000
|1089
|2007.12.18 12:02
|sell
|546
|0.20
|2.0145
|0.0000
|0.0000
|1090
|2007.12.18 15:48
|sell
|547
|0.20
|2.0160
|0.0000
|0.0000
|1091
|2007.12.18 16:37
|sell
|548
|0.20
|2.0175
|0.0000
|0.0000
|1092
|2007.12.18 16:49
|close
|548
|0.20
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|6.60
|5666.48
|1093
|2007.12.18 16:49
|close
|547
|0.20
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|3.60
|5670.08
|1094
|2007.12.18 16:49
|close
|546
|0.20
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|0.60
|5670.68
|1095
|2007.12.18 16:49
|close
|545
|0.20
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|5668.28
|1096
|2007.12.18 16:49
|close
|544
|0.20
|2.0142
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|5662.88
|1097
|2007.12.18 16:49
|sell
|549
|0.20
|2.0137
|0.0000
|0.0000
|1098
|2007.12.18 17:20
|close
|549
|0.20
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5665.08
|1099
|2007.12.18 17:20
|sell
|550
|0.20
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|1100
|2007.12.19 01:00
|sell
|551
|0.20
|2.0147
|0.0000
|0.0000
|1101
|2007.12.19 06:37
|close
|551
|0.20
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|3.60
|5668.68
|1102
|2007.12.19 06:37
|close
|550
|0.20
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|-1.37
|5667.31
|1103
|2007.12.19 06:37
|sell
|552
|0.20
|2.0126
|0.0000
|0.0000
|1104
|2007.12.19 06:53
|close
|552
|0.20
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5669.31
|1105
|2007.12.19 06:53
|sell
|553
|0.20
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|1106
|2007.12.19 07:04
|close
|553
|0.20
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5671.31
|1107
|2007.12.19 07:04
|sell
|554
|0.20
|2.0097
|0.0000
|0.0000
|1108
|2007.12.19 07:08
|sell
|555
|0.20
|2.0113
|0.0000
|0.0000
|1109
|2007.12.19 07:58
|sell
|556
|0.20
|2.0128
|0.0000
|0.0000
|1110
|2007.12.19 08:18
|close
|556
|0.20
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|3.80
|5675.11
|1111
|2007.12.19 08:18
|close
|555
|0.20
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|0.80
|5675.91
|1112
|2007.12.19 08:18
|close
|554
|0.20
|2.0109
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|5673.51
|1113
|2007.12.19 08:18
|sell
|557
|0.20
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|1114
|2007.12.19 09:37
|close
|557
|0.20
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5675.71
|1115
|2007.12.19 09:45
|sell
|558
|0.20
|2.0083
|0.0000
|0.0000
|1116
|2007.12.19 09:50
|close
|558
|0.20
|2.0072
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5677.91
|1117
|2007.12.19 09:50
|sell
|559
|0.20
|2.0066
|0.0000
|0.0000
|1118
|2007.12.19 09:51
|sell
|560
|0.20
|2.0081
|0.0000
|0.0000
|1119
|2007.12.19 09:55
|close
|560
|0.20
|2.0068
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5680.51
|1120
|2007.12.19 09:55
|close
|559
|0.20
|2.0068
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5680.11
|1121
|2007.12.19 09:55
|sell
|561
|0.20
|2.0065
|0.0000
|0.0000
|1122
|2007.12.19 10:49
|close
|561
|0.20
|2.0055
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5682.11
|1123
|2007.12.19 10:50
|sell
|562
|0.20
|2.0052
|0.0000
|0.0000
|1124
|2007.12.19 11:49
|close
|562
|0.20
|2.0042
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5684.11
|1125
|2007.12.19 11:49
|sell
|563
|0.20
|2.0037
|0.0000
|0.0000
|1126
|2007.12.19 12:35
|sell
|564
|0.20
|2.0053
|0.0000
|0.0000
|1127
|2007.12.19 13:07
|close
|564
|0.20
|2.0040
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5686.71
|1128
|2007.12.19 13:07
|close
|563
|0.20
|2.0040
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5686.11
|1129
|2007.12.19 13:07
|sell
|565
|0.20
|2.0037
|0.0000
|0.0000
|1130
|2007.12.19 14:35
|sell
|566
|0.20
|2.0052
|0.0000
|0.0000
|1131
|2007.12.19 15:59
|close
|566
|0.20
|2.0039
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5688.71
|1132
|2007.12.19 15:59
|close
|565
|0.20
|2.0039
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5688.31
|1133
|2007.12.19 16:00
|sell
|567
|0.20
|2.0032
|0.0000
|0.0000
|1134
|2007.12.19 16:03
|close
|567
|0.20
|2.0022
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5690.31
|1135
|2007.12.19 16:03
|sell
|568
|0.20
|2.0017
|0.0000
|0.0000
|1136
|2007.12.19 16:04
|close
|568
|0.20
|2.0007
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5692.31
|1137
|2007.12.19 16:04
|sell
|569
|0.20
|2.0004
|0.0000
|0.0000
|1138
|2007.12.19 16:19
|close
|569
|0.20
|1.9994
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5694.31
|1139
|2007.12.19 16:19
|sell
|570
|0.20
|1.9989
|0.0000
|0.0000
|1140
|2007.12.19 16:31
|close
|570
|0.20
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5696.31
|1141
|2007.12.19 16:31
|sell
|571
|0.20
|1.9974
|0.0000
|0.0000
|1142
|2007.12.19 16:32
|close
|571
|0.20
|1.9963
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5698.51
|1143
|2007.12.19 16:32
|sell
|572
|0.20
|1.9960
|0.0000
|0.0000
|1144
|2007.12.19 16:40
|sell
|573
|0.20
|1.9975
|0.0000
|0.0000
|1145
|2007.12.19 16:55
|close
|573
|0.20
|1.9962
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5701.11
|1146
|2007.12.19 16:55
|close
|572
|0.20
|1.9962
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5700.71
|1147
|2007.12.19 16:55
|sell
|574
|0.20
|1.9957
|0.0000
|0.0000
|1148
|2007.12.19 16:58
|close
|574
|0.20
|1.9946
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5702.91
|1149
|2007.12.19 16:58
|sell
|575
|0.20
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|1150
|2007.12.19 16:59
|close
|575
|0.20
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5704.91
|1151
|2007.12.19 16:59
|sell
|576
|0.20
|1.9928
|0.0000
|0.0000
|1152
|2007.12.19 17:01
|sell
|577
|0.20
|1.9944
|0.0000
|0.0000
|1153
|2007.12.19 17:01
|sell
|578
|0.20
|1.9959
|0.0000
|0.0000
|1154
|2007.12.19 17:22
|close
|578
|0.20
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|4.00
|5708.91
|1155
|2007.12.19 17:22
|close
|577
|0.20
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|1.00
|5709.91
|1156
|2007.12.19 17:22
|close
|576
|0.20
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|5707.71
|1157
|2007.12.19 17:22
|sell
|579
|0.20
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|1158
|2007.12.19 17:52
|sell
|580
|0.20
|1.9962
|0.0000
|0.0000
|1159
|2007.12.20 00:15
|buy
|581
|0.20
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|1160
|2007.12.20 08:21
|close
|581
|0.20
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|5689.71
|1161
|2007.12.20 08:21
|close
|580
|0.20
|1.9895
|0.0000
|0.0000
|12.88
|5702.59
|1162
|2007.12.20 08:21
|close
|579
|0.20
|1.9895
|0.0000
|0.0000
|7.28
|5709.87
|1163
|2007.12.20 08:21
|sell
|582
|0.20
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|1164
|2007.12.20 08:23
|sell
|583
|0.20
|1.9904
|0.0000
|0.0000
|1165
|2007.12.20 09:06
|sell
|584
|0.20
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|1166
|2007.12.20 10:01
|sell
|585
|0.20
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|1167
|2007.12.20 10:19
|close
|585
|0.20
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|5.00
|5714.87
|1168
|2007.12.20 10:19
|close
|584
|0.20
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5716.87
|1169
|2007.12.20 10:19
|close
|583
|0.20
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|5715.87
|1170
|2007.12.20 10:19
|close
|582
|0.20
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|5711.87
|1171
|2007.12.20 10:20
|sell
|586
|0.20
|1.9906
|0.0000
|0.0000
|1172
|2007.12.20 10:21
|close
|586
|0.20
|1.9896
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5713.87
|1173
|2007.12.20 10:21
|sell
|587
|0.20
|1.9893
|0.0000
|0.0000
|1174
|2007.12.20 10:23
|sell
|588
|0.20
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|1175
|2007.12.20 10:56
|close
|588
|0.20
|1.9896
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5716.47
|1176
|2007.12.20 10:56
|close
|587
|0.20
|1.9896
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5715.87
|1177
|2007.12.20 10:56
|sell
|589
|0.20
|1.9893
|0.0000
|0.0000
|1178
|2007.12.20 11:08
|close
|589
|0.20
|1.9883
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5717.87
|1179
|2007.12.20 11:08
|sell
|590
|0.20
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|1180
|2007.12.20 12:30
|close
|590
|0.20
|1.9871
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5719.87
|1181
|2007.12.20 12:30
|sell
|591
|0.20
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|1182
|2007.12.20 12:51
|sell
|592
|0.20
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|1183
|2007.12.20 14:24
|close
|592
|0.20
|1.9874
|0.0000
|0.0000
|3.40
|5723.27
|1184
|2007.12.20 14:24
|close
|591
|0.20
|1.9874
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|5722.07
|1185
|2007.12.20 14:30
|sell
|593
|0.20
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|1186
|2007.12.20 14:50
|close
|593
|0.20
|1.9865
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5724.07
|1187
|2007.12.20 14:50
|sell
|594
|0.20
|1.9862
|0.0000
|0.0000
|1188
|2007.12.20 15:03
|close
|594
|0.20
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5726.07
|1189
|2007.12.20 15:03
|sell
|595
|0.20
|1.9846
|0.0000
|0.0000
|1190
|2007.12.20 15:06
|close
|595
|0.20
|1.9836
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5728.07
|1191
|2007.12.20 15:06
|sell
|596
|0.20
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|1192
|2007.12.20 15:14
|close
|596
|0.20
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5730.07
|1193
|2007.12.20 15:14
|sell
|597
|0.20
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|1194
|2007.12.20 15:47
|sell
|598
|0.20
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|1195
|2007.12.20 15:59
|close
|598
|0.20
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5732.67
|1196
|2007.12.20 15:59
|close
|597
|0.20
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5732.27
|1197
|2007.12.20 15:59
|sell
|599
|0.20
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|1198
|2007.12.20 17:43
|sell
|600
|0.20
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|1199
|2007.12.20 19:53
|close
|600
|0.20
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|2.80
|5735.07
|1200
|2007.12.20 19:53
|close
|599
|0.20
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5734.67
|1201
|2007.12.20 20:00
|sell
|601
|0.20
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|1202
|2007.12.21 00:49
|buy
|602
|0.20
|1.9848
|0.0000
|0.0000
|1203
|2007.12.21 09:30
|sell
|603
|0.20
|1.9827
|0.0000
|0.0000
|1204
|2007.12.24 13:43
|close
|603
|0.20
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|10.83
|5745.49
|1205
|2007.12.24 13:43
|close
|602
|0.20
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|-15.90
|5729.59
|1206
|2007.12.24 13:43
|close
|601
|0.20
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|7.45
|5737.04
|1207
|2007.12.24 13:43
|sell
|604
|0.20
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|1208
|2007.12.26 06:30
|buy
|605
|0.20
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|1209
|2007.12.28 14:00
|sell
|606
|0.20
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|1210
|2007.12.31 02:00
|sell
|607
|0.20
|1.9962
|0.0000
|0.0000
|1211
|2007.12.31 09:43
|sell
|608
|0.20
|1.9977
|0.0000
|0.0000
|1212
|2007.12.31 15:48
|close
|608
|0.20
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|7.60
|5744.64
|1213
|2007.12.31 15:48
|close
|607
|0.20
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|4.60
|5749.24
|1214
|2007.12.31 15:48
|close
|606
|0.20
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|0.23
|5749.47
|1215
|2007.12.31 15:48
|close
|605
|0.20
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|25.48
|5774.94
|1216
|2007.12.31 15:48
|close
|604
|0.20
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|-35.62
|5739.32
|1217
|2007.12.31 15:48
|sell
|609
|0.20
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|1218
|2007.12.31 15:49
|close
|609
|0.20
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5741.32
|1219
|2007.12.31 15:49
|sell
|610
|0.20
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|1220
|2007.12.31 16:00
|close
|610
|0.20
|1.9909
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5743.32
|1221
|2007.12.31 16:00
|sell
|611
|0.20
|1.9906
|0.0000
|0.0000
|1222
|2007.12.31 16:01
|close
|611
|0.20
|1.9896
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5745.32
|1223
|2007.12.31 16:01
|sell
|612
|0.20
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|1224
|2007.12.31 16:01
|close
|612
|0.20
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5747.52
|1225
|2007.12.31 16:01
|sell
|613
|0.20
|1.9877
|0.0000
|0.0000
|1226
|2007.12.31 16:05
|close
|613
|0.20
|1.9867
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5749.52
|1227
|2007.12.31 16:05
|sell
|614
|0.20
|1.9864
|0.0000
|0.0000
|1228
|2007.12.31 16:06
|sell
|615
|0.20
|1.9879
|0.0000
|0.0000
|1229
|2007.12.31 16:18
|close
|615
|0.20
|1.9866
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5752.12
|1230
|2007.12.31 16:18
|close
|614
|0.20
|1.9866
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5751.72
|1231
|2007.12.31 16:18
|sell
|616
|0.20
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|1232
|2007.12.31 16:19
|close
|616
|0.20
|1.9851
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5753.72
|1233
|2007.12.31 16:19
|sell
|617
|0.20
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|1234
|2007.12.31 16:21
|close
|617
|0.20
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5755.72
|1235
|2007.12.31 16:21
|sell
|618
|0.20
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|1236
|2007.12.31 16:21
|close
|618
|0.20
|1.9822
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5757.72
|1237
|2007.12.31 16:21
|sell
|619
|0.20
|1.9819
|0.0000
|0.0000
|1238
|2007.12.31 16:24
|sell
|620
|0.20
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|1239
|2007.12.31 16:26
|sell
|621
|0.20
|1.9849
|0.0000
|0.0000
|1240
|2007.12.31 16:40
|close
|621
|0.20
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|4.00
|5761.72
|1241
|2007.12.31 16:40
|close
|620
|0.20
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|1.00
|5762.72
|1242
|2007.12.31 16:40
|close
|619
|0.20
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|5760.72
|1243
|2007.12.31 16:40
|sell
|622
|0.20
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|1244
|2007.12.31 16:46
|sell
|623
|0.20
|1.9839
|0.0000
|0.0000
|1245
|2007.12.31 17:12
|close
|623
|0.20
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5763.32
|1246
|2007.12.31 17:12
|close
|622
|0.20
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5762.92
|1247
|2007.12.31 17:12
|sell
|624
|0.20
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|1248
|2007.12.31 18:56
|sell
|625
|0.20
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|1249
|2008.01.02 06:00
|sell
|626
|0.20
|1.9880
|0.0000
|0.0000
|1250
|2008.01.02 07:41
|close
|626
|0.20
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|7.20
|5770.12
|1251
|2008.01.02 07:41
|close
|625
|0.20
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|-0.15
|5769.97
|1252
|2008.01.02 07:41
|close
|624
|0.20
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|-4.95
|5765.03
|1253
|2008.01.02 07:45
|sell
|627
|0.20
|1.9839
|0.0000
|0.0000
|1254
|2008.01.02 07:48
|close
|627
|0.20
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5767.23
|1255
|2008.01.02 07:48
|sell
|628
|0.20
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|1256
|2008.01.02 08:00
|close
|628
|0.20
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5769.23
|1257
|2008.01.02 08:01
|sell
|629
|0.20
|1.9808
|0.0000
|0.0000
|1258
|2008.01.02 08:02
|close
|629
|0.20
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5771.23
|1259
|2008.01.02 08:02
|sell
|630
|0.20
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|1260
|2008.01.02 08:08
|sell
|631
|0.20
|1.9809
|0.0000
|0.0000
|1261
|2008.01.02 09:00
|sell
|632
|0.20
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|1262
|2008.01.02 09:48
|sell
|633
|0.20
|1.9849
|0.0000
|0.0000
|1263
|2008.01.02 12:52
|close
|633
|0.20
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|6.20
|5777.43
|1264
|2008.01.02 12:52
|close
|632
|0.20
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|3.20
|5780.63
|1265
|2008.01.02 12:52
|close
|631
|0.20
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|5778.83
|1266
|2008.01.02 12:52
|close
|630
|0.20
|1.9818
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|5773.83
|1267
|2008.01.02 12:52
|sell
|634
|0.20
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|1268
|2008.01.02 13:16
|close
|634
|0.20
|1.9803
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5775.83
|1269
|2008.01.02 13:16
|sell
|635
|0.20
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|1270
|2008.01.02 13:32
|sell
|636
|0.20
|1.9815
|0.0000
|0.0000
|1271
|2008.01.02 13:39
|close
|636
|0.20
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2.80
|5778.63
|1272
|2008.01.02 13:39
|close
|635
|0.20
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|5778.43
|1273
|2008.01.02 13:39
|sell
|637
|0.20
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|1274
|2008.01.02 14:29
|close
|637
|0.20
|1.9788
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5780.43
|1275
|2008.01.02 14:29
|sell
|638
|0.20
|1.9782
|0.0000
|0.0000
|1276
|2008.01.02 15:00
|sell
|639
|0.20
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|1277
|2008.01.02 15:10
|close
|639
|0.20
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5783.03
|1278
|2008.01.02 15:10
|close
|638
|0.20
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5782.63
|1279
|2008.01.02 15:11
|sell
|640
|0.20
|1.9782
|0.0000
|0.0000
|1280
|2008.01.02 15:14
|sell
|641
|0.20
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|1281
|2008.01.02 15:33
|sell
|642
|0.20
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|1282
|2008.01.02 15:39
|close
|642
|0.20
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|4.00
|5786.63
|1283
|2008.01.02 15:39
|close
|641
|0.20
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|0.80
|5787.43
|1284
|2008.01.02 15:39
|close
|640
|0.20
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|5785.23
|1285
|2008.01.02 15:39
|sell
|643
|0.20
|1.9787
|0.0000
|0.0000
|1286
|2008.01.02 15:50
|sell
|644
|0.20
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|1287
|2008.01.02 15:54
|close
|644
|0.20
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5787.83
|1288
|2008.01.02 15:54
|close
|643
|0.20
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|5787.43
|1289
|2008.01.02 15:54
|sell
|645
|0.20
|1.9784
|0.0000
|0.0000
|1290
|2008.01.02 16:12
|sell
|646
|0.20
|1.9799
|0.0000
|0.0000
|1291
|2008.01.03 00:13
|buy
|647
|0.20
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|1292
|2008.01.03 09:45
|close
|647
|0.20
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|-19.80
|5767.63
|1293
|2008.01.03 09:45
|close
|646
|0.20
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|12.48
|5780.10
|1294
|2008.01.03 09:45
|close
|645
|0.20
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|9.48
|5789.58
|1295
|2008.01.03 09:45
|sell
|648
|0.20
|1.9731
|0.0000
|0.0000
|1296
|2008.01.03 09:56
|close
|648
|0.20
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5791.58
|1297
|2008.01.03 09:56
|sell
|649
|0.20
|1.9716
|0.0000
|0.0000
|1298
|2008.01.03 10:35
|sell
|650
|0.20
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|1299
|2008.01.03 11:43
|sell
|651
|0.20
|1.9759
|0.0000
|0.0000
|1300
|2008.01.03 15:00
|close
|651
|0.20
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|4.80
|5796.38
|1301
|2008.01.03 15:00
|close
|650
|0.20
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|1.20
|5797.58
|1302
|2008.01.03 15:00
|close
|649
|0.20
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|-3.80
|5793.78
|1303
|2008.01.03 15:00
|sell
|652
|0.20
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|1304
|2008.01.03 15:37
|sell
|653
|0.20
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|1305
|2008.01.03 15:50
|close
|653
|0.20
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|2.80
|5796.58
|1306
|2008.01.03 15:50
|close
|652
|0.20
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5795.98
|1307
|2008.01.03 15:50
|sell
|654
|0.20
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|1308
|2008.01.03 15:52
|close
|654
|0.20
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|2.20
|5798.18
|1309
|2008.01.03 15:52
|sell
|655
|0.20
|1.9716
|0.0000
|0.0000
|1310
|2008.01.03 17:16
|sell
|656
|0.20
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|1311
|2008.01.03 21:10
|close
|656
|0.20
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|2.60
|5800.78
|1312
|2008.01.03 21:10
|close
|655
|0.20
|1.9719
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|5800.18
|1313
|2008.01.03 21:10
|sell
|657
|0.20
|1.9716
|0.0000
|0.0000
|1314
|2008.01.04 07:03
|close
|657
|0.20
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|2.03
|5802.21
|1315
|2008.01.04 07:03
|sell
|658
|0.20
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|1316
|2008.01.04 07:30
|close
|658
|0.20
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5804.21
|1317
|2008.01.04 07:30
|sell
|659
|0.20
|1.9689
|0.0000
|0.0000
|1318
|2008.01.04 07:35
|close
|659
|0.20
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|2.00
|5806.21
|1319
|2008.01.04 07:35
|sell
|660
|0.20
|1.9673
|0.0000
|0.0000
|1320
|2008.01.04 07:52
|sell
|661
|0.20
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|1321
|2008.01.04 08:27
|sell
|662
|0.20
|1.9709
|0.0000
|0.0000
|1322
|2008.01.04 09:30
|sell
|663
|0.20
|1.9725
|0.0000
|0.0000
|1323
|2008.01.04 09:44
|sell
|664
|0.20
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|1324
|2008.01.04 10:00
|buy
|665
|0.20
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|1325
|2008.01.04 14:59
|buy
|666
|0.20
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|1326
|2008.01.07 07:48
|close
|666
|0.20
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|-18.11
|5788.10
|1327
|2008.01.07 07:48
|close
|665
|0.20
|1.9663
|0.0000
|0.0000
|-21.31
|5766.80
|1328
|2008.01.07 07:48
|close
|664
|0.20
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|16.83
|5783.62
|1329
|2008.01.07 07:48
|close
|663
|0.20
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|11.43
|5795.05
|1330
|2008.01.07 07:48
|close
|662
|0.20
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|8.23
|5803.28
|1331
|2008.01.07 07:48
|close
|661
|0.20
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|4.03
|5807.30
|1332
|2008.01.07 07:48
|close
|660
|0.20
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|1.03
|5808.33
|1333
|2008.01.07 07:49
|sell
|667
|0.20
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|1334
|2008.01.07 09:01
|buy
|668
|0.20
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|1335
|2008.01.07 10:45
|sell
|669
|0.20
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|1336
|2008.01.07 23:59
|close at stop
|669
|0.20
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|7.00
|5815.33
|1337
|2008.01.07 23:59
|close at stop
|668
|0.20
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|-13.20
|5802.13
|1338
|2008.01.07 23:59
|close at stop
|667
|0.20
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|5800.53