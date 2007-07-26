Strategy Tester Report
Pipmaker_V10
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 208)

SymbolEURJPYm (Euro vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2007.07.01 22:00 - 2008.01.11 20:45 (2007.07.01 - 2008.01.12)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.2; LotIncrement=0.05; Multiplier=0; ProfitTarget=2; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=10000;
Bars in test17864Ticks modelled2359994Modelling quality87.13%
Initial deposit5000.00
Total net profit1833.22Gross profit5295.54Gross loss-3462.32
Profit factor1.53Expected payoff1.26
Absolute drawdown52.20Maximal drawdown861.97 (14.84%)Relative drawdown14.84% (861.97)
Total trades1450Short positions (won %)1034 (67.79%)Long positions (won %)416 (70.91%)
Profit trades (% of total)996 (68.69%)Loss trades (% of total)454 (31.31%)
Largestprofit trade193.90loss trade-167.79
Averageprofit trade5.32loss trade-7.63
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (59.71)consecutive losses (loss in money)5 (-67.85)
Maximalconsecutive profit (count of wins)309.73 (3)consecutive loss (count of losses)-428.42 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.07.16 03:30sell10.20168.070.000.00
22007.07.16 06:43close10.20167.960.000.002.025002.02
32007.07.16 06:44sell20.20167.920.000.00
42007.07.16 09:25close20.20167.810.000.002.025004.04
52007.07.16 09:25sell30.20167.780.000.00
62007.07.16 16:15sell40.25167.950.000.00
72007.07.16 17:38close40.25167.820.000.002.985007.02
82007.07.16 17:38close30.20167.820.000.00-0.745006.28
92007.07.16 17:38sell50.20167.790.000.00
102007.07.17 00:07buy60.20168.000.000.00
112007.07.18 00:15sell70.25168.270.000.00
122007.07.20 12:03sell80.30168.430.000.00
132007.07.20 14:16close80.30168.180.000.006.885013.16
142007.07.20 14:16close70.25168.180.000.000.475013.63
152007.07.20 14:16close60.20168.140.000.003.755017.38
162007.07.20 14:16close50.20168.180.000.00-9.065008.32
172007.07.20 14:16sell90.20168.150.000.00
182007.07.20 14:17close90.20168.040.000.002.025010.34
192007.07.20 14:17sell100.20167.990.000.00
202007.07.20 14:20close100.20167.880.000.002.025012.36
212007.07.20 14:20sell110.20167.850.000.00
222007.07.20 14:31close110.20167.740.000.002.025014.38
232007.07.20 14:31sell120.20167.680.000.00
242007.07.20 14:34close120.20167.570.000.002.025016.40
252007.07.20 14:34sell130.20167.520.000.00
262007.07.20 14:36close130.20167.410.000.002.025018.42
272007.07.20 14:36sell140.20167.350.000.00
282007.07.20 14:40sell150.25167.500.000.00
292007.07.20 15:02sell160.30167.650.000.00
302007.07.20 16:44close160.30167.480.000.004.685023.10
312007.07.20 16:44close150.25167.480.000.000.465023.56
322007.07.20 16:44close140.20167.480.000.00-2.395021.17
332007.07.20 16:44sell170.20167.450.000.00
342007.07.20 16:56close170.20167.340.000.002.025023.19
352007.07.20 16:56sell180.20167.310.000.00
362007.07.23 00:16sell190.25167.700.000.00
372007.07.23 00:58close190.25167.470.000.005.275028.46
382007.07.23 00:58close180.20167.470.000.00-3.255025.21
392007.07.23 00:58sell200.20167.440.000.00
402007.07.23 01:15close200.20167.330.000.002.015027.22
412007.07.23 01:15sell210.20167.280.000.00
422007.07.23 01:26close210.20167.170.000.002.025029.24
432007.07.23 01:26sell220.20167.140.000.00
442007.07.23 01:29sell230.25167.290.000.00
452007.07.23 02:43sell240.30167.440.000.00
462007.07.23 05:09close240.30167.270.000.004.685033.92
472007.07.23 05:09close230.25167.270.000.000.465034.38
482007.07.23 05:09close220.20167.270.000.00-2.385032.00
492007.07.23 05:09sell250.20167.240.000.00
502007.07.23 06:58sell260.25167.410.000.00
512007.07.23 07:23close260.25167.280.000.002.985034.98
522007.07.23 07:23close250.20167.280.000.00-0.745034.24
532007.07.23 07:30sell270.20167.120.000.00
542007.07.23 08:43sell280.25167.270.000.00
552007.07.23 14:15sell290.30167.570.000.00
562007.07.23 19:46close290.30167.320.000.006.885041.12
572007.07.23 19:46close280.25167.320.000.00-1.145039.98
582007.07.23 19:46close270.20167.320.000.00-3.675036.31
592007.07.23 19:46sell300.20167.290.000.00
602007.07.23 20:19close300.20167.180.000.002.025038.33
612007.07.23 20:19sell310.20167.130.000.00
622007.07.23 23:16close310.20167.020.000.002.025040.35
632007.07.23 23:16sell320.20166.970.000.00
642007.07.24 00:13close320.20166.840.000.002.075042.42
652007.07.24 00:13sell330.20166.790.000.00
662007.07.24 00:13close330.20166.680.000.002.025044.44
672007.07.24 00:13sell340.20166.630.000.00
682007.07.24 00:13close340.20166.520.000.002.025046.46
692007.07.24 00:13sell350.20166.470.000.00
702007.07.24 00:14sell360.25166.620.000.00
712007.07.24 01:34sell370.30166.770.000.00
722007.07.24 02:56close370.30166.610.000.004.405050.86
732007.07.24 02:56close360.25166.610.000.000.235051.09
742007.07.24 02:56close350.20166.610.000.00-2.565048.53
752007.07.24 02:56sell380.20166.590.000.00
762007.07.24 03:05close380.20166.480.000.002.025050.55
772007.07.24 03:05sell390.20166.430.000.00
782007.07.24 04:09sell400.25166.580.000.00
792007.07.24 07:49close400.25166.460.000.002.755053.30
802007.07.24 07:49close390.20166.460.000.00-0.555052.75
812007.07.24 07:49sell410.20166.410.000.00
822007.07.24 08:24sell420.25166.560.000.00
832007.07.24 11:47buy430.20167.160.000.00
842007.07.24 13:17sell440.30166.730.000.00
852007.07.24 14:48sell450.35166.900.000.00
862007.07.24 18:41close450.35166.540.000.0011.565064.31
872007.07.24 18:41close440.30166.540.000.005.235069.54
882007.07.24 18:41close430.20166.500.000.00-12.115057.43
892007.07.24 18:41close420.25166.540.000.000.465057.89
902007.07.24 18:41close410.20166.540.000.00-2.395055.50
912007.07.24 18:41sell460.20166.490.000.00
922007.07.24 19:08close460.20166.380.000.002.025057.52
932007.07.24 19:08sell470.20166.330.000.00
942007.07.24 19:15close470.20166.220.000.002.025059.54
952007.07.24 19:15sell480.20166.170.000.00
962007.07.24 19:40close480.20166.060.000.002.025061.56
972007.07.24 19:40sell490.20166.030.000.00
982007.07.24 19:46close490.20165.910.000.002.205063.76
992007.07.24 19:46sell500.20165.860.000.00
1002007.07.24 19:49sell510.25166.020.000.00
1012007.07.24 19:57close510.25165.890.000.002.985066.74
1022007.07.24 19:57close500.20165.890.000.00-0.555066.19
1032007.07.24 19:57sell520.20165.840.000.00
1042007.07.24 20:52sell530.25166.210.000.00
1052007.07.24 21:24close530.25165.990.000.005.055071.24
1062007.07.24 21:24close520.20165.990.000.00-2.755068.49
1072007.07.24 21:25sell540.20165.940.000.00
1082007.07.24 21:50sell550.25166.110.000.00
1092007.07.25 00:33close550.25165.960.000.003.045071.53
1102007.07.25 00:33close540.20165.960.000.00-0.695070.84
1112007.07.25 00:33sell560.20165.930.000.00
1122007.07.25 00:43close560.20165.820.000.002.025072.86
1132007.07.25 00:43sell570.20165.790.000.00
1142007.07.25 00:50close570.20165.680.000.002.025074.88
1152007.07.25 00:50sell580.20165.630.000.00
1162007.07.25 00:59close580.20165.520.000.002.025076.90
1172007.07.25 00:59sell590.20165.470.000.00
1182007.07.25 01:47sell600.25165.650.000.00
1192007.07.25 06:33sell610.30165.800.000.00
1202007.07.25 06:56close610.30165.630.000.004.685081.58
1212007.07.25 06:56close600.25165.630.000.000.465082.04
1222007.07.25 06:56close590.20165.630.000.00-2.935079.11
1232007.07.25 06:56sell620.20165.600.000.00
1242007.07.25 07:02sell630.25165.750.000.00
1252007.07.25 07:18close630.25165.630.000.002.765081.87
1262007.07.25 07:18close620.20165.630.000.00-0.555081.32
1272007.07.25 07:18sell640.20165.600.000.00
1282007.07.25 07:25close640.20165.490.000.002.025083.34
1292007.07.25 07:25sell650.20165.440.000.00
1302007.07.25 08:44close650.20165.320.000.002.215085.55
1312007.07.25 08:44sell660.20165.270.000.00
1322007.07.25 09:00close660.20165.160.000.002.025087.57
1332007.07.25 09:00sell670.20165.110.000.00
1342007.07.25 10:25sell680.25165.270.000.00
1352007.07.25 13:08sell690.30165.430.000.00
1362007.07.25 14:06close690.30165.260.000.004.685092.25
1372007.07.25 14:06close680.25165.260.000.000.235092.48
1382007.07.25 14:06close670.20165.260.000.00-2.755089.73
1392007.07.25 14:06sell700.20165.230.000.00
1402007.07.25 14:23close700.20165.120.000.002.025091.75
1412007.07.25 14:23sell710.20165.090.000.00
1422007.07.25 14:33close710.20164.980.000.002.015093.76
1432007.07.25 14:33sell720.20164.950.000.00
1442007.07.25 14:44close720.20164.840.000.002.025095.78
1452007.07.25 14:44sell730.20164.810.000.00
1462007.07.25 15:39sell740.25164.960.000.00
1472007.07.25 17:30close740.25164.840.000.002.765098.54
1482007.07.25 17:30close730.20164.840.000.00-0.555097.99
1492007.07.25 17:30sell750.20164.790.000.00
1502007.07.25 23:00sell760.25165.290.000.00
1512007.07.26 11:04close760.25164.950.000.006.615104.60
1522007.07.26 11:04close750.20164.950.000.00-3.905100.71
1532007.07.26 11:04sell770.20164.920.000.00
1542007.07.26 11:07close770.20164.810.000.002.025102.73
1552007.07.26 11:07sell780.20164.760.000.00
1562007.07.26 11:09sell790.25164.910.000.00
1572007.07.26 11:11close790.25164.780.000.002.985105.71
1582007.07.26 11:11close780.20164.780.000.00-0.375105.34
1592007.07.26 11:11sell800.20164.730.000.00
1602007.07.26 11:12close800.20164.620.000.002.025107.36
1612007.07.26 11:12sell810.20164.570.000.00
1622007.07.26 11:18close810.20164.460.000.002.025109.38
1632007.07.26 11:18sell820.20164.430.000.00
1642007.07.26 11:20close820.20164.320.000.002.015111.39
1652007.07.26 11:20sell830.20164.290.000.00
1662007.07.26 11:22close830.20164.180.000.002.025113.41
1672007.07.26 11:22sell840.20164.150.000.00
1682007.07.26 11:22close840.20164.040.000.002.025115.43
1692007.07.26 11:22sell850.20163.990.000.00
1702007.07.26 11:23sell860.25164.150.000.00
1712007.07.26 11:25sell870.30164.300.000.00
1722007.07.26 11:35close870.30164.130.000.004.685120.11
1732007.07.26 11:35close860.25164.130.000.000.465120.57
1742007.07.26 11:35close850.20164.130.000.00-2.575118.00
1752007.07.26 11:35sell880.20164.100.000.00
1762007.07.26 11:38sell890.25164.250.000.00
1772007.07.26 12:04sell900.30164.410.000.00
1782007.07.26 12:23sell910.35164.560.000.00
1792007.07.26 12:35close910.35164.340.000.007.075125.07
1802007.07.26 12:35close900.30164.340.000.001.935127.00
1812007.07.26 12:35close890.25164.340.000.00-2.075124.93
1822007.07.26 12:35close880.20164.340.000.00-4.405120.53
1832007.07.26 12:35sell920.20164.290.000.00
1842007.07.26 12:38close920.20164.180.000.002.025122.55
1852007.07.26 12:38sell930.20164.150.000.00
1862007.07.26 12:42sell940.25164.300.000.00
1872007.07.26 13:04close940.25164.180.000.002.755125.30
1882007.07.26 13:04close930.20164.180.000.00-0.555124.75
1892007.07.26 13:04sell950.20164.130.000.00
1902007.07.26 13:06close950.20164.020.000.002.025126.77
1912007.07.26 13:06sell960.20163.990.000.00
1922007.07.26 13:12close960.20163.880.000.002.025128.79
1932007.07.26 13:12sell970.20163.830.000.00
1942007.07.26 13:15close970.20163.720.000.002.025130.81
1952007.07.26 13:15sell980.20163.690.000.00
1962007.07.26 13:17close980.20163.580.000.002.025132.83
1972007.07.26 13:17sell990.20163.530.000.00
1982007.07.26 13:18sell1000.25163.680.000.00
1992007.07.26 13:59sell1010.30163.830.000.00
2002007.07.26 15:01close1010.30163.670.000.004.405137.23
2012007.07.26 15:01close1000.25163.670.000.000.235137.46
2022007.07.26 15:01close990.20163.670.000.00-2.575134.89
2032007.07.26 15:01sell1020.20163.640.000.00
2042007.07.26 15:06close1020.20163.530.000.002.025136.91
2052007.07.26 15:06sell1030.20163.470.000.00
2062007.07.26 15:19close1030.20163.360.000.002.025138.93
2072007.07.26 15:19sell1040.20163.310.000.00
2082007.07.26 15:23sell1050.25163.460.000.00
2092007.07.26 15:32close1050.25163.340.000.002.755141.68
2102007.07.26 15:32close1040.20163.340.000.00-0.555141.13
2112007.07.26 15:33sell1060.20163.310.000.00
2122007.07.26 15:49sell1070.25163.460.000.00
2132007.07.26 16:45sell1080.30163.650.000.00
2142007.07.26 17:36close1080.30163.460.000.005.235146.36
2152007.07.26 17:36close1070.25163.460.000.000.005146.36
2162007.07.26 17:36close1060.20163.460.000.00-2.765143.60
2172007.07.26 17:37sell1090.20163.410.000.00
2182007.07.26 18:09close1090.20163.300.000.002.025145.62
2192007.07.26 18:09sell1100.20163.270.000.00
2202007.07.26 18:16close1100.20163.160.000.002.025147.64
2212007.07.26 18:16sell1110.20163.130.000.00
2222007.07.26 18:52close1110.20163.020.000.002.025149.66
2232007.07.26 18:52sell1120.20162.970.000.00
2242007.07.26 19:31sell1130.25163.220.000.00
2252007.07.26 21:08close1130.25163.060.000.003.675153.33
2262007.07.26 21:08close1120.20163.060.000.00-1.655151.68
2272007.07.26 21:08sell1140.20163.010.000.00
2282007.07.26 21:11close1140.20162.900.000.002.025153.70
2292007.07.26 21:11sell1150.20162.850.000.00
2302007.07.26 21:20close1150.20162.740.000.002.015155.71
2312007.07.26 21:21sell1160.20162.690.000.00
2322007.07.26 21:30close1160.20162.580.000.002.025157.73
2332007.07.26 21:30sell1170.20162.550.000.00
2342007.07.26 21:32close1170.20162.440.000.002.025159.75
2352007.07.26 21:32sell1180.20162.390.000.00
2362007.07.26 21:33close1180.20162.280.000.002.025161.77
2372007.07.26 21:33sell1190.20162.250.000.00
2382007.07.26 21:34sell1200.25162.400.000.00
2392007.07.26 21:36close1200.25162.280.000.002.755164.52
2402007.07.26 21:36close1190.20162.280.000.00-0.555163.97
2412007.07.26 21:37sell1210.20162.250.000.00
2422007.07.26 21:55sell1220.25162.400.000.00
2432007.07.26 22:49sell1230.30162.750.000.00
2442007.07.27 01:07buy1240.20163.630.000.00
2452007.07.27 01:56buy1250.25163.480.000.00
2462007.07.27 05:10sell1260.35163.380.000.00
2472007.07.27 11:07close1260.35162.160.000.0039.185203.15
2482007.07.27 11:07close1250.25162.120.000.00-31.205171.95
2492007.07.27 11:07close1240.20162.120.000.00-27.715144.24
2502007.07.27 11:07close1230.30162.160.000.0015.765160.00
2512007.07.27 11:07close1220.25162.160.000.005.105165.10
2522007.07.27 11:07close1210.20162.160.000.001.335166.43
2532007.07.27 11:07sell1270.20162.130.000.00
2542007.07.27 11:19close1270.20162.020.000.002.025168.45
2552007.07.27 11:19sell1280.20161.990.000.00
2562007.07.27 11:22close1280.20161.880.000.002.015170.46
2572007.07.27 11:22sell1290.20161.830.000.00
2582007.07.27 12:14sell1300.25162.120.000.00
2592007.07.27 12:42sell1310.30162.310.000.00
2602007.07.27 15:37close1310.30162.080.000.006.335176.79
2612007.07.27 15:37close1300.25162.080.000.000.925177.71
2622007.07.27 15:37close1290.20162.080.000.00-4.585173.13
2632007.07.27 15:37sell1320.20162.050.000.00
2642007.07.27 15:54close1320.20161.940.000.002.015175.14
2652007.07.27 15:54sell1330.20161.910.000.00
2662007.07.27 15:57close1330.20161.800.000.002.025177.16
2672007.07.27 15:57sell1340.20161.750.000.00
2682007.07.27 16:41sell1350.25161.900.000.00
2692007.07.29 22:00close1350.25160.910.000.0022.705199.86
2702007.07.29 22:00close1340.20160.910.000.0015.415215.27
2712007.07.30 00:15buy1360.20161.650.000.00
2722007.07.30 01:15buy1370.25161.410.000.00
2732007.07.30 03:54close1370.25161.570.000.003.675218.94
2742007.07.30 03:54close1360.20161.570.000.00-1.475217.47
2752007.07.30 03:54buy1380.20161.620.000.00
2762007.07.30 05:25close1380.20161.730.000.002.025219.49
2772007.07.30 05:25buy1390.20161.760.000.00
2782007.07.30 06:24close1390.20161.870.000.002.025221.51
2792007.07.30 06:24buy1400.20161.900.000.00
2802007.07.30 06:59close1400.20162.020.000.002.205223.71
2812007.07.30 07:00buy1410.20162.050.000.00
2822007.07.30 07:30close1410.20162.160.000.002.025225.73
2832007.07.30 07:30buy1420.20162.190.000.00
2842007.07.30 07:33close1420.20162.300.000.002.025227.75
2852007.07.30 07:33buy1430.20162.330.000.00
2862007.07.30 07:50close1430.20162.440.000.002.025229.77
2872007.07.30 07:50buy1440.20162.470.000.00
2882007.07.30 07:53close1440.20162.580.000.002.025231.79
2892007.07.30 07:53buy1450.20162.630.000.00
2902007.07.30 08:36buy1460.25162.460.000.00
2912007.07.30 09:20buy1470.30162.220.000.00
2922007.07.30 12:49buy1480.35161.940.000.00
2932007.07.30 13:04close1480.35162.280.000.0010.925242.71
2942007.07.30 13:04close1470.30162.280.000.001.655244.36
2952007.07.30 13:04close1460.25162.280.000.00-4.135240.23
2962007.07.30 13:04close1450.20162.280.000.00-6.435233.80
2972007.07.30 13:04buy1490.20162.330.000.00
2982007.07.30 13:47buy1500.25162.170.000.00
2992007.07.30 14:01close1500.25162.290.000.002.755236.55
3002007.07.30 14:01close1490.20162.290.000.00-0.735235.82
3012007.07.30 14:01buy1510.20162.320.000.00
3022007.07.30 14:23close1510.20162.430.000.002.025237.84
3032007.07.30 14:23buy1520.20162.480.000.00
3042007.07.30 14:47buy1530.25162.280.000.00
3052007.07.30 15:23buy1540.30162.120.000.00
3062007.07.30 16:51close1540.30162.300.000.004.955242.79
3072007.07.30 16:51close1530.25162.300.000.000.465243.25
3082007.07.30 16:51close1520.20162.300.000.00-3.315239.94
3092007.07.30 16:51buy1550.20162.330.000.00
3102007.07.30 17:48close1550.20162.440.000.002.025241.96
3112007.07.30 17:48buy1560.20162.470.000.00
3122007.07.30 18:53close1560.20162.580.000.002.025243.98
3132007.07.30 18:54buy1570.20162.610.000.00
3142007.07.30 19:04close1570.20162.720.000.002.025246.00
3152007.07.30 19:04buy1580.20162.750.000.00
3162007.07.30 19:09close1580.20162.860.000.002.025248.02
3172007.07.30 19:09buy1590.20162.890.000.00
3182007.07.30 19:18close1590.20163.000.000.002.025250.04
3192007.07.30 19:18buy1600.20163.050.000.00
3202007.07.30 20:31close1600.20163.160.000.002.025252.06
3212007.07.30 20:31buy1610.20163.190.000.00
3222007.07.30 21:23buy1620.25163.010.000.00
3232007.07.30 21:46close1620.25163.140.000.002.985255.04
3242007.07.30 21:46close1610.20163.140.000.00-0.925254.12
3252007.07.30 21:46buy1630.20163.170.000.00
3262007.07.30 22:02close1630.20163.280.000.002.025256.14
3272007.07.30 22:02buy1640.20163.330.000.00
3282007.07.30 22:09close1640.20163.440.000.002.015258.15
3292007.07.30 22:09buy1650.20163.490.000.00
3302007.07.30 22:47buy1660.25163.320.000.00
3312007.07.30 23:03close1660.25163.450.000.002.995261.14
3322007.07.30 23:03close1650.20163.450.000.00-0.735260.41
3332007.07.30 23:03buy1670.20163.500.000.00
3342007.07.30 23:10close1670.20163.610.000.002.015262.42
3352007.07.30 23:10buy1680.20163.640.000.00
3362007.07.30 23:38buy1690.25163.490.000.00
3372007.07.31 00:15sell1700.20163.180.000.00
3382007.07.31 13:43sell1710.25163.400.000.00
3392007.08.01 02:00buy1720.30162.180.000.00
3402007.08.01 12:44close1720.30162.690.000.0014.045276.46
3412007.08.01 12:44close1710.25162.730.000.0014.975291.43
3422007.08.01 12:44close1700.20162.730.000.007.945299.37
3432007.08.01 12:44close1690.25162.690.000.00-17.765281.61
3442007.08.01 12:44close1680.20162.690.000.00-16.975264.65
3452007.08.01 12:44buy1730.20162.740.000.00
3462007.08.01 12:47buy1740.25162.580.000.00
3472007.08.01 13:38close1740.25162.700.000.002.755267.40
3482007.08.01 13:38close1730.20162.700.000.00-0.745266.66
3492007.08.01 13:38buy1750.20162.730.000.00
3502007.08.01 13:39buy1760.25162.580.000.00
3512007.08.01 13:55buy1770.30162.390.000.00
3522007.08.01 14:00close1770.30162.580.000.005.235271.89
3532007.08.01 14:00close1760.25162.580.000.000.005271.89
3542007.08.01 14:00close1750.20162.580.000.00-2.755269.14
3552007.08.01 14:00buy1780.20162.630.000.00
3562007.08.01 14:01close1780.20162.740.000.002.025271.16
3572007.08.01 14:01buy1790.20162.800.000.00
3582007.08.01 14:02buy1800.25162.640.000.00
3592007.08.01 14:05buy1810.30162.480.000.00
3602007.08.01 14:10close1810.30162.650.000.004.685275.84
3612007.08.01 14:10close1800.25162.650.000.000.235276.07
3622007.08.01 14:10close1790.20162.650.000.00-2.755273.32
3632007.08.01 14:10buy1820.20162.700.000.00
3642007.08.01 14:13close1820.20162.810.000.002.025275.34
3652007.08.01 14:13buy1830.20162.840.000.00
3662007.08.01 14:15buy1840.25162.690.000.00
3672007.08.01 14:20close1840.25162.810.000.002.755278.09
3682007.08.01 14:20close1830.20162.810.000.00-0.555277.54
3692007.08.01 14:20buy1850.20162.860.000.00
3702007.08.01 14:22buy1860.25162.710.000.00
3712007.08.01 14:41buy1870.30162.550.000.00
3722007.08.01 16:00buy1880.35162.390.000.00
3732007.08.01 16:02buy1890.40162.240.000.00
3742007.08.01 17:15sell1900.20161.930.000.00
3752007.08.01 17:40sell1910.25162.090.000.00
3762007.08.01 22:09close1910.25162.790.000.00-16.065261.48
3772007.08.01 22:09close1900.20162.790.000.00-15.785245.70
3782007.08.01 22:09close1890.40162.750.000.0018.725264.42
3792007.08.01 22:09close1880.35162.750.000.0011.575275.99
3802007.08.01 22:09close1870.30162.750.000.005.515281.50
3812007.08.01 22:09close1860.25162.750.000.000.925282.42
3822007.08.01 22:09close1850.20162.750.000.00-2.025280.40
3832007.08.01 22:09buy1920.20162.780.000.00
3842007.08.01 22:16close1920.20162.900.000.002.205282.60
3852007.08.01 22:16buy1930.20162.930.000.00
3862007.08.01 23:00buy1940.25162.750.000.00
3872007.08.02 00:07sell1950.20162.290.000.00
3882007.08.02 06:32buy1960.30162.530.000.00
3892007.08.02 12:50close1960.30162.890.000.009.925292.52
3902007.08.02 12:50close1950.20162.930.000.00-11.745280.78
3912007.08.02 12:50close1940.25162.890.000.004.095284.87
3922007.08.02 12:50close1930.20162.890.000.00-0.025284.85
3932007.08.02 12:50buy1970.20162.940.000.00
3942007.08.02 13:13buy1980.25162.790.000.00
3952007.08.02 13:14buy1990.30162.640.000.00
3962007.08.02 14:38close1990.30162.800.000.004.415289.26
3972007.08.02 14:38close1980.25162.800.000.000.235289.49
3982007.08.02 14:38close1970.20162.800.000.00-2.575286.92
3992007.08.02 14:39buy2000.20162.830.000.00
4002007.08.02 15:30close2000.20162.940.000.002.025288.94
4012007.08.02 15:30buy2010.20162.970.000.00
4022007.08.02 15:31close2010.20163.090.000.002.205291.14
4032007.08.02 15:31buy2020.20163.140.000.00
4042007.08.02 15:51close2020.20163.250.000.002.025293.16
4052007.08.02 15:51buy2030.20163.300.000.00
4062007.08.02 15:58close2030.20163.410.000.002.015295.17
4072007.08.02 15:58buy2040.20163.440.000.00
4082007.08.02 17:19buy2050.25163.120.000.00
4092007.08.02 18:01close2050.25163.320.000.004.595299.76
4102007.08.02 18:01close2040.20163.320.000.00-2.205297.56
4112007.08.02 18:01buy2060.20163.340.000.00
4122007.08.03 01:14close2060.20163.440.000.002.075299.63
4132007.08.03 01:14buy2070.20163.470.000.00
4142007.08.03 06:00sell2080.20163.190.000.00
4152007.08.06 06:30buy2090.25162.640.000.00
4162007.08.06 11:31close2090.25162.990.000.008.035307.66
4172007.08.06 11:31close2080.20163.030.000.002.615310.27
4182007.08.06 11:31close2070.20162.990.000.00-8.575301.69
4192007.08.06 11:31buy2100.20163.050.000.00
4202007.08.06 11:32close2100.20163.160.000.002.025303.71
4212007.08.06 11:32buy2110.20163.190.000.00
4222007.08.06 12:01buy2120.25162.980.000.00
4232007.08.06 15:04sell2130.20162.400.000.00
4242007.08.06 16:09buy2140.30162.780.000.00
4252007.08.06 16:46close2140.30163.220.000.0012.115315.82
4262007.08.06 16:46close2130.20163.260.000.00-15.785300.04
4272007.08.06 16:46close2120.25163.220.000.005.515305.55
4282007.08.06 16:46close2110.20163.220.000.000.555306.10
4292007.08.06 16:46buy2150.20163.250.000.00
4302007.08.06 17:17buy2160.25163.100.000.00
4312007.08.06 18:40close2160.25163.220.000.002.755308.85
4322007.08.06 18:40close2150.20163.220.000.00-0.555308.30
4332007.08.06 18:40buy2170.20163.280.000.00
4342007.08.06 18:41close2170.20163.400.000.002.205310.50
4352007.08.06 18:41buy2180.20163.450.000.00
4362007.08.06 19:03close2180.20163.560.000.002.025312.52
4372007.08.06 19:03buy2190.20163.610.000.00
4382007.08.06 19:09close2190.20163.720.000.002.025314.54
4392007.08.06 19:10buy2200.20163.750.000.00
4402007.08.06 19:14close2200.20163.860.000.002.025316.56
4412007.08.06 19:14buy2210.20163.910.000.00
4422007.08.06 19:15close2210.20164.020.000.002.025318.58
4432007.08.06 19:15buy2220.20164.070.000.00
4442007.08.06 19:30close2220.20164.180.000.002.025320.60
4452007.08.06 19:30buy2230.20164.210.000.00
4462007.08.06 19:35buy2240.25164.050.000.00
4472007.08.06 19:47close2240.25164.170.000.002.755323.35
4482007.08.06 19:47close2230.20164.170.000.00-0.745322.61
4492007.08.06 19:47buy2250.20164.200.000.00
4502007.08.06 20:27buy2260.25164.030.000.00
4512007.08.06 21:43buy2270.30163.880.000.00
4522007.08.06 23:35close2270.30164.050.000.004.685327.29
4532007.08.06 23:35close2260.25164.050.000.000.465327.75
4542007.08.06 23:35close2250.20164.050.000.00-2.755325.00
4552007.08.06 23:35buy2280.20164.110.000.00
4562007.08.07 00:15sell2290.20163.810.000.00
4572007.08.08 08:00buy2300.25163.870.000.00
4582007.08.08 10:19close2300.25164.230.000.008.265333.26
4592007.08.08 10:19close2290.20164.270.000.00-8.765324.51
4602007.08.08 10:19close2280.20164.230.000.002.675327.18
4612007.08.08 10:19buy2310.20164.260.000.00
4622007.08.08 10:26close2310.20164.370.000.002.025329.20
4632007.08.08 10:26buy2320.20164.400.000.00
4642007.08.08 12:13close2320.20164.510.000.002.025331.22
4652007.08.08 12:13buy2330.20164.560.000.00
4662007.08.08 12:23close2330.20164.670.000.002.025333.24
4672007.08.08 12:23buy2340.20164.720.000.00
4682007.08.08 13:44close2340.20164.830.000.002.025335.26
4692007.08.08 13:44buy2350.20164.860.000.00
4702007.08.08 14:02close2350.20164.970.000.002.025337.28
4712007.08.08 14:02buy2360.20165.020.000.00
4722007.08.08 14:24close2360.20165.130.000.002.025339.30
4732007.08.08 14:24buy2370.20165.160.000.00
4742007.08.08 14:59close2370.20165.270.000.002.025341.32
4752007.08.08 14:59buy2380.20165.320.000.00
4762007.08.08 20:17buy2390.25165.170.000.00
4772007.08.09 00:00close2390.25165.250.000.002.715344.03
4782007.08.09 00:00close2380.20165.250.000.00-0.585343.45
4792007.08.09 00:15sell2400.20165.130.000.00
4802007.08.09 06:38close2400.20165.020.000.002.025345.47
4812007.08.09 06:38sell2410.20164.990.000.00
4822007.08.09 06:42close2410.20164.880.000.002.025347.49
4832007.08.09 06:42sell2420.20164.850.000.00
4842007.08.09 06:45close2420.20164.740.000.002.025349.51
4852007.08.09 06:45sell2430.20164.710.000.00
4862007.08.09 06:53close2430.20164.600.000.002.025351.53
4872007.08.09 06:53sell2440.20164.550.000.00
4882007.08.09 06:56close2440.20164.440.000.002.025353.55
4892007.08.09 06:56sell2450.20164.410.000.00
4902007.08.09 07:00sell2460.25164.560.000.00
4912007.08.09 07:02close2460.25164.440.000.002.755356.30
4922007.08.09 07:02close2450.20164.440.000.00-0.555355.75
4932007.08.09 07:02sell2470.20164.390.000.00
4942007.08.09 07:03close2470.20164.280.000.002.025357.77
4952007.08.09 07:03sell2480.20164.230.000.00
4962007.08.09 07:03close2480.20164.120.000.002.015359.78
4972007.08.09 07:03sell2490.20164.070.000.00
4982007.08.09 07:04close2490.20163.960.000.002.025361.80
4992007.08.09 07:04sell2500.20163.930.000.00
5002007.08.09 07:05close2500.20163.820.000.002.025363.82
5012007.08.09 07:05sell2510.20163.770.000.00
5022007.08.09 07:09sell2520.25163.930.000.00
5032007.08.09 07:11sell2530.30164.080.000.00
5042007.08.09 07:23sell2540.35164.240.000.00
5052007.08.09 07:25close2540.35164.020.000.007.065370.88
5062007.08.09 07:25close2530.30164.020.000.001.655372.53
5072007.08.09 07:25close2520.25164.020.000.00-2.075370.46
5082007.08.09 07:25close2510.20164.020.000.00-4.595365.87
5092007.08.09 07:25sell2550.20163.990.000.00
5102007.08.09 07:26sell2560.25164.150.000.00
5112007.08.09 07:29close2560.25164.010.000.003.215369.08
5122007.08.09 07:29close2550.20164.010.000.00-0.375368.71
5132007.08.09 07:29sell2570.20163.940.000.00
5142007.08.09 07:30sell2580.25164.090.000.00
5152007.08.09 07:30close2580.25163.970.000.002.755371.46
5162007.08.09 07:30close2570.20163.970.000.00-0.555370.91
5172007.08.09 07:30sell2590.20163.940.000.00
5182007.08.09 07:37close2590.20163.830.000.002.015372.92
5192007.08.09 07:37sell2600.20163.780.000.00
5202007.08.09 07:38sell2610.25163.930.000.00
5212007.08.09 07:40sell2620.30164.080.000.00
5222007.08.09 09:02close2620.30163.920.000.004.405377.32
5232007.08.09 09:02close2610.25163.920.000.000.235377.55
5242007.08.09 09:02close2600.20163.920.000.00-2.575374.98
5252007.08.09 09:02sell2630.20163.890.000.00
5262007.08.09 09:10close2630.20163.770.000.002.215377.19
5272007.08.09 09:10sell2640.20163.710.000.00
5282007.08.09 09:10close2640.20163.590.000.002.205379.39
5292007.08.09 09:10sell2650.20163.560.000.00
5302007.08.09 09:13sell2660.25163.710.000.00
5312007.08.09 09:49close2660.25163.590.000.002.765382.15
5322007.08.09 09:49close2650.20163.590.000.00-0.555381.60
5332007.08.09 09:49sell2670.20163.540.000.00
5342007.08.09 09:57close2670.20163.430.000.002.015383.61
5352007.08.09 09:57sell2680.20163.380.000.00
5362007.08.09 10:34sell2690.25163.530.000.00
5372007.08.09 10:34sell2700.30163.680.000.00
5382007.08.09 10:37close2700.30163.520.000.004.405388.01
5392007.08.09 10:37close2690.25163.520.000.000.235388.24
5402007.08.09 10:37close2680.20163.520.000.00-2.575385.67
5412007.08.09 10:39sell2710.20163.450.000.00
5422007.08.09 10:56close2710.20163.340.000.002.025387.69
5432007.08.09 10:56sell2720.20163.290.000.00
5442007.08.09 11:01close2720.20163.180.000.002.025389.71
5452007.08.09 11:02sell2730.20163.130.000.00
5462007.08.09 11:26close2730.20163.020.000.002.025391.73
5472007.08.09 11:26sell2740.20162.970.000.00
5482007.08.09 11:28close2740.20162.860.000.002.025393.75
5492007.08.09 11:28sell2750.20162.810.000.00
5502007.08.09 12:14close2750.20162.690.000.002.205395.95
5512007.08.09 12:14sell2760.20162.640.000.00
5522007.08.09 12:25close2760.20162.530.000.002.025397.97
5532007.08.09 12:26sell2770.20162.480.000.00
5542007.08.09 12:30close2770.20162.370.000.002.015399.98
5552007.08.09 12:30sell2780.20162.340.000.00
5562007.08.09 12:34sell2790.25162.490.000.00
5572007.08.09 12:38close2790.25162.370.000.002.755402.73
5582007.08.09 12:38close2780.20162.370.000.00-0.555402.18
5592007.08.09 12:38sell2800.20162.340.000.00
5602007.08.09 12:41close2800.20162.230.000.002.025404.20
5612007.08.09 12:41sell2810.20162.200.000.00
5622007.08.09 12:43close2810.20162.080.000.002.215406.41
5632007.08.09 12:43sell2820.20162.050.000.00
5642007.08.09 12:56close2820.20161.940.000.002.015408.42
5652007.08.09 12:56sell2830.20161.890.000.00
5662007.08.09 12:59close2830.20161.780.000.002.025410.44
5672007.08.09 12:59sell2840.20161.750.000.00
5682007.08.09 13:03close2840.20161.640.000.002.025412.46
5692007.08.09 13:03sell2850.20161.610.000.00
5702007.08.09 13:29sell2860.25161.900.000.00
5712007.08.09 13:33close2860.25161.720.000.004.135416.59
5722007.08.09 13:33close2850.20161.720.000.00-2.025414.57
5732007.08.09 13:33sell2870.20161.690.000.00
5742007.08.09 13:36sell2880.25161.840.000.00
5752007.08.09 13:37sell2890.30161.990.000.00
5762007.08.09 13:57sell2900.35162.170.000.00
5772007.08.09 14:24sell2910.40162.320.000.00
5782007.08.09 18:10close2910.40162.040.000.0010.285424.85
5792007.08.09 18:10close2900.35162.040.000.004.175429.02
5802007.08.09 18:10close2890.30162.040.000.00-1.385427.64
5812007.08.09 18:10close2880.25162.040.000.00-4.585423.06
5822007.08.09 18:10close2870.20162.040.000.00-6.425416.64
5832007.08.09 18:10sell2920.20161.990.000.00
5842007.08.09 18:32close2920.20161.880.000.002.015418.65
5852007.08.09 18:32sell2930.20161.850.000.00
5862007.08.09 19:05close2930.20161.740.000.002.015420.66
5872007.08.09 19:05sell2940.20161.690.000.00
5882007.08.09 19:09sell2950.25161.840.000.00
5892007.08.09 19:39close2950.25161.720.000.002.765423.42
5902007.08.09 19:39close2940.20161.720.000.00-0.555422.87
5912007.08.09 19:39sell2960.20161.670.000.00
5922007.08.09 19:42sell2970.25161.820.000.00
5932007.08.09 20:00close2970.25161.700.000.002.755425.62
5942007.08.09 20:00close2960.20161.700.000.00-0.555425.07
5952007.08.09 20:00sell2980.20161.670.000.00
5962007.08.09 23:27close2980.20161.560.000.002.025427.09
5972007.08.09 23:27sell2990.20161.530.000.00
5982007.08.09 23:35close2990.20161.410.000.002.205429.29
5992007.08.09 23:35sell3000.20161.380.000.00
6002007.08.09 23:44close3000.20161.270.000.002.025431.31
6012007.08.09 23:44sell3010.20161.240.000.00
6022007.08.09 23:46close3010.20161.130.000.002.025433.33
6032007.08.09 23:46sell3020.20161.080.000.00
6042007.08.10 00:09close3020.20160.940.000.002.255435.58
6052007.08.10 00:09sell3030.20160.880.000.00
6062007.08.10 00:44sell3040.25161.030.000.00
6072007.08.10 01:24close3040.25160.910.000.002.755438.33
6082007.08.10 01:24close3030.20160.910.000.00-0.555437.78
6092007.08.10 01:24sell3050.20160.880.000.00
6102007.08.10 01:45sell3060.25161.040.000.00
6112007.08.10 02:30buy3070.20161.320.000.00
6122007.08.10 11:52close3070.20160.520.000.00-14.685423.10
6132007.08.10 11:52close3060.25160.560.000.0011.015434.11
6142007.08.10 11:52close3050.20160.560.000.005.875439.98
6152007.08.10 11:52sell3080.20160.510.000.00
6162007.08.10 11:54close3080.20160.400.000.002.025442.00
6172007.08.10 11:54sell3090.20160.350.000.00
6182007.08.10 11:55sell3100.25160.500.000.00
6192007.08.10 11:57close3100.25160.380.000.002.755444.75
6202007.08.10 11:57close3090.20160.380.000.00-0.555444.20
6212007.08.10 11:58sell3110.20160.330.000.00
6222007.08.10 11:59close3110.20160.220.000.002.015446.21
6232007.08.10 11:59sell3120.20160.170.000.00
6242007.08.10 12:01close3120.20160.060.000.002.025448.23
6252007.08.10 12:01sell3130.20160.000.000.00
6262007.08.10 12:03sell3140.25160.150.000.00
6272007.08.10 12:05close3140.25160.030.000.002.765450.99
6282007.08.10 12:05close3130.20160.030.000.00-0.555450.44
6292007.08.10 12:05sell3150.20159.980.000.00
6302007.08.10 12:06sell3160.25160.130.000.00
6312007.08.10 12:07sell3170.30160.280.000.00
6322007.08.10 12:37sell3180.35160.720.000.00
6332007.08.10 13:14sell3190.40160.870.000.00
6342007.08.10 14:03buy3200.20161.330.000.00
6352007.08.10 15:53buy3210.25161.180.000.00
6362007.08.13 05:30sell3220.45161.890.000.00
6372007.08.13 10:15close3220.45160.620.000.0052.435502.87
6382007.08.13 10:15close3210.25160.580.000.00-13.485489.40
6392007.08.13 10:15close3200.20160.580.000.00-13.535475.86
6402007.08.13 10:15close3190.40160.620.000.008.545484.41
6412007.08.13 10:15close3180.35160.620.000.002.655487.06
6422007.08.13 10:15close3170.30160.620.000.00-9.835477.23
6432007.08.13 10:15close3160.25160.620.000.00-11.635465.60
6442007.08.13 10:15close3150.20160.620.000.00-12.075453.53
6452007.08.13 10:15sell3230.20160.590.000.00
6462007.08.13 10:19sell3240.25160.740.000.00
6472007.08.13 10:38sell3250.30160.900.000.00
6482007.08.13 11:18sell3260.35161.060.000.00
6492007.08.13 14:00sell3270.40161.210.000.00
6502007.08.13 15:41sell3280.45161.360.000.00
6512007.08.13 17:22close3280.45161.020.000.0014.045467.57
6522007.08.13 17:22close3270.40161.020.000.006.975474.54
6532007.08.13 17:22close3260.35161.020.000.001.285475.82
6542007.08.13 17:22close3250.30161.020.000.00-3.305472.52
6552007.08.13 17:22close3240.25161.020.000.00-6.425466.10
6562007.08.13 17:22close3230.20161.020.000.00-7.895458.21
6572007.08.13 17:22sell3290.20160.990.000.00
6582007.08.13 19:59close3290.20160.880.000.002.015460.22
6592007.08.13 19:59sell3300.20160.850.000.00
6602007.08.13 21:41close3300.20160.740.000.002.025462.24
6612007.08.13 21:41sell3310.20160.710.000.00
6622007.08.13 22:13sell3320.25160.860.000.00
6632007.08.14 00:21close3320.25160.720.000.002.815465.06
6642007.08.14 00:21close3310.20160.720.000.00-0.505464.56
6652007.08.14 00:21sell3330.20160.690.000.00
6662007.08.14 00:24close3330.20160.570.000.002.205466.76
6672007.08.14 00:24sell3340.20160.520.000.00
6682007.08.14 01:11close3340.20160.410.000.002.025468.78
6692007.08.14 01:12sell3350.20160.380.000.00
6702007.08.14 02:40sell3360.25160.530.000.00
6712007.08.14 06:53close3360.25160.410.000.002.755471.53
6722007.08.14 06:53close3350.20160.410.000.00-0.555470.98
6732007.08.14 06:53sell3370.20160.380.000.00
6742007.08.14 06:57close3370.20160.270.000.002.025473.00
6752007.08.14 06:57sell3380.20160.240.000.00
6762007.08.14 07:51close3380.20160.130.000.002.015475.01
6772007.08.14 07:51sell3390.20160.080.000.00
6782007.08.14 07:59close3390.20159.970.000.002.025477.03
6792007.08.14 07:59sell3400.20159.920.000.00
6802007.08.14 08:16sell3410.25160.170.000.00
6812007.08.14 11:45sell3420.30160.600.000.00
6822007.08.14 14:14close3420.30160.240.000.009.905486.93
6832007.08.14 14:14close3410.25160.240.000.00-1.615485.32
6842007.08.14 14:14close3400.20160.240.000.00-5.875479.45
6852007.08.14 14:15sell3430.20160.190.000.00
6862007.08.14 14:19sell3440.25160.340.000.00
6872007.08.14 14:28close3440.25160.220.000.002.755482.20
6882007.08.14 14:28close3430.20160.220.000.00-0.555481.65
6892007.08.14 14:28sell3450.20160.190.000.00
6902007.08.14 14:54close3450.20160.080.000.002.025483.67
6912007.08.14 14:54sell3460.20160.030.000.00
6922007.08.14 15:02close3460.20159.920.000.002.025485.69
6932007.08.14 15:02sell3470.20159.890.000.00
6942007.08.14 15:03sell3480.25160.040.000.00
6952007.08.14 15:08close3480.25159.920.000.002.755488.44
6962007.08.14 15:08close3470.20159.920.000.00-0.555487.89
6972007.08.14 15:08sell3490.20159.860.000.00
6982007.08.14 15:28sell3500.25160.060.000.00
6992007.08.14 16:15sell3510.30160.310.000.00
7002007.08.14 17:16close3510.30160.070.000.006.605494.49
7012007.08.14 17:16close3500.25160.070.000.00-0.235494.26
7022007.08.14 17:16close3490.20160.070.000.00-3.855490.41
7032007.08.14 17:16sell3520.20160.040.000.00
7042007.08.14 17:45close3520.20159.930.000.002.015492.42
7052007.08.14 17:45sell3530.20159.880.000.00
7062007.08.14 17:49close3530.20159.770.000.002.025494.44
7072007.08.14 17:49sell3540.20159.740.000.00
7082007.08.14 17:54close3540.20159.630.000.002.025496.46
7092007.08.14 17:54sell3550.20159.580.000.00
7102007.08.14 18:02close3550.20159.470.000.002.015498.47
7112007.08.14 18:02sell3560.20159.420.000.00
7122007.08.14 19:18sell3570.25159.570.000.00
7132007.08.14 19:39close3570.25159.450.000.002.755501.22
7142007.08.14 19:39close3560.20159.450.000.00-0.555500.67
7152007.08.14 19:39sell3580.20159.420.000.00
7162007.08.14 20:13close3580.20159.310.000.002.025502.69
7172007.08.14 20:13sell3590.20159.260.000.00
7182007.08.14 20:52close3590.20159.150.000.002.025504.71
7192007.08.14 20:52sell3600.20159.130.000.00
7202007.08.14 22:27close3600.20159.020.000.002.025506.73
7212007.08.14 22:28sell3610.20158.990.000.00
7222007.08.14 22:39close3610.20158.880.000.002.025508.75
7232007.08.14 22:39sell3620.20158.850.000.00
7242007.08.14 23:53sell3630.25159.000.000.00
7252007.08.15 00:46close3630.25158.860.000.002.815511.56
7262007.08.15 00:46close3620.20158.860.000.00-0.505511.06
7272007.08.15 00:46sell3640.20158.810.000.00
7282007.08.15 01:58close3640.20158.690.000.002.205513.26
7292007.08.15 01:58sell3650.20158.660.000.00
7302007.08.15 02:51sell3660.25158.810.000.00
7312007.08.15 03:22close3660.25158.690.000.002.755516.01
7322007.08.15 03:22close3650.20158.690.000.00-0.555515.46
7332007.08.15 03:22sell3670.20158.660.000.00
7342007.08.15 03:46close3670.20158.550.000.002.025517.48
7352007.08.15 03:46sell3680.20158.520.000.00
7362007.08.15 04:17close3680.20158.410.000.002.015519.49
7372007.08.15 04:17sell3690.20158.380.000.00
7382007.08.15 04:20close3690.20158.270.000.002.025521.51
7392007.08.15 04:20sell3700.20158.240.000.00
7402007.08.15 04:27close3700.20158.120.000.002.215523.72
7412007.08.15 04:27sell3710.20158.070.000.00
7422007.08.15 04:44sell3720.25158.220.000.00
7432007.08.15 04:48close3720.25158.100.000.002.755526.47
7442007.08.15 04:48close3710.20158.100.000.00-0.555525.92
7452007.08.15 04:48sell3730.20158.050.000.00
7462007.08.15 04:56sell3740.25158.210.000.00
7472007.08.15 05:01close3740.25158.090.000.002.755528.67
7482007.08.15 05:01close3730.20158.090.000.00-0.735527.94
7492007.08.15 05:02sell3750.20158.070.000.00
7502007.08.15 05:22sell3760.25158.240.000.00
7512007.08.15 05:38close3760.25158.110.000.002.985530.92
7522007.08.15 05:38close3750.20158.110.000.00-0.735530.19
7532007.08.15 05:38sell3770.20158.080.000.00
7542007.08.15 06:01close3770.20157.970.000.002.025532.21
7552007.08.15 06:01sell3780.20157.940.000.00
7562007.08.15 06:05close3780.20157.830.000.002.025534.23
7572007.08.15 06:05sell3790.20157.800.000.00
7582007.08.15 06:07close3790.20157.690.000.002.025536.25
7592007.08.15 06:07sell3800.20157.640.000.00
7602007.08.15 06:14close3800.20157.530.000.002.025538.27
7612007.08.15 06:14sell3810.20157.480.000.00
7622007.08.15 06:15close3810.20157.370.000.002.025540.29
7632007.08.15 06:15sell3820.20157.340.000.00
7642007.08.15 06:17close3820.20157.230.000.002.025542.31
7652007.08.15 06:17sell3830.20157.180.000.00
7662007.08.15 06:18sell3840.25157.330.000.00
7672007.08.15 06:24sell3850.30157.490.000.00
7682007.08.15 06:53sell3860.35157.650.000.00
7692007.08.15 08:02sell3870.40157.800.000.00
7702007.08.15 09:03close3870.40157.520.000.0010.285552.59
7712007.08.15 09:03close3860.35157.520.000.004.185556.77
7722007.08.15 09:03close3850.30157.520.000.00-0.825555.95
7732007.08.15 09:03close3840.25157.520.000.00-4.355551.60
7742007.08.15 09:03close3830.20157.520.000.00-6.245545.36
7752007.08.15 09:04sell3880.20157.490.000.00
7762007.08.15 09:41sell3890.25157.660.000.00
7772007.08.15 09:51close3890.25157.530.000.002.995548.35
7782007.08.15 09:51close3880.20157.530.000.00-0.745547.61
7792007.08.15 09:51sell3900.20157.500.000.00
7802007.08.15 10:15close3900.20157.390.000.002.025549.63
7812007.08.15 10:16sell3910.20157.340.000.00
7822007.08.15 11:12close3910.20157.230.000.002.025551.65
7832007.08.15 11:13sell3920.20157.180.000.00
7842007.08.15 11:30sell3930.25157.330.000.00
7852007.08.15 11:55close3930.25157.210.000.002.765554.41
7862007.08.15 11:55close3920.20157.210.000.00-0.555553.86
7872007.08.15 11:56sell3940.20157.180.000.00
7882007.08.15 12:19sell3950.25157.330.000.00
7892007.08.15 12:56close3950.25157.210.000.002.765556.62
7902007.08.15 12:56close3940.20157.210.000.00-0.555556.07
7912007.08.15 13:00sell3960.20157.180.000.00
7922007.08.15 13:05sell3970.25157.330.000.00
7932007.08.15 17:00sell3980.30157.990.000.00
7942007.08.15 18:48close3980.30157.520.000.0012.945569.01
7952007.08.15 18:48close3970.25157.520.000.00-4.355564.66
7962007.08.15 18:48close3960.20157.520.000.00-6.245558.42
7972007.08.15 18:48sell3990.20157.490.000.00
7982007.08.15 18:53sell4000.25157.650.000.00
7992007.08.15 18:58close4000.25157.530.000.002.765561.18
8002007.08.15 18:58close3990.20157.530.000.00-0.745560.44
8012007.08.15 18:58sell4010.20157.500.000.00
8022007.08.15 18:59close4010.20157.390.000.002.025562.46
8032007.08.15 18:59sell4020.20157.340.000.00
8042007.08.15 19:01sell4030.25157.490.000.00
8052007.08.15 19:04close4030.25157.370.000.002.765565.22
8062007.08.15 19:04close4020.20157.370.000.00-0.555564.67
8072007.08.15 19:04sell4040.20157.310.000.00
8082007.08.15 19:07sell4050.25157.460.000.00
8092007.08.15 19:12close4050.25157.330.000.002.985567.65
8102007.08.15 19:12close4040.20157.330.000.00-0.375567.28
8112007.08.15 19:12sell4060.20157.280.000.00
8122007.08.15 19:29close4060.20157.170.000.002.025569.30
8132007.08.15 19:29sell4070.20157.140.000.00
8142007.08.15 19:52close4070.20157.030.000.002.025571.32
8152007.08.15 19:53sell4080.20157.000.000.00
8162007.08.15 20:35sell4090.25157.160.000.00
8172007.08.15 20:44close4090.25157.040.000.002.765574.08
8182007.08.15 20:44close4080.20157.040.000.00-0.745573.34
8192007.08.15 20:45sell4100.20157.010.000.00
8202007.08.15 20:51close4100.20156.900.000.002.025575.36
8212007.08.15 20:51sell4110.20156.850.000.00
8222007.08.15 20:57close4110.20156.730.000.002.205577.56
8232007.08.15 20:57sell4120.20156.700.000.00
8242007.08.15 21:12close4120.20156.590.000.002.025579.58
8252007.08.15 21:12sell4130.20156.540.000.00
8262007.08.15 21:21close4130.20156.430.000.002.015581.59
8272007.08.15 21:21sell4140.20156.380.000.00
8282007.08.15 21:33close4140.20156.270.000.002.025583.61
8292007.08.15 21:33sell4150.20156.220.000.00
8302007.08.15 21:36close4150.20156.110.000.002.025585.63
8312007.08.15 21:36sell4160.20156.060.000.00
8322007.08.15 23:23sell4170.25156.270.000.00
8332007.08.16 00:15buy4180.20156.380.000.00
8342007.08.16 03:12close4180.20155.760.000.00-11.385574.25
8352007.08.16 03:12close4170.25155.800.000.009.595583.84
8362007.08.16 03:12close4160.20155.800.000.003.815587.65
8372007.08.16 03:12sell4190.20155.750.000.00
8382007.08.16 03:19close4190.20155.640.000.002.025589.67
8392007.08.16 03:19sell4200.20155.590.000.00
8402007.08.16 03:22close4200.20155.480.000.002.025591.69
8412007.08.16 03:22sell4210.20155.430.000.00
8422007.08.16 03:39close4210.20155.320.000.002.025593.71
8432007.08.16 03:39sell4220.20155.290.000.00
8442007.08.16 03:39close4220.20155.170.000.002.205595.91
8452007.08.16 03:39sell4230.20155.140.000.00
8462007.08.16 03:43close4230.20155.030.000.002.025597.93
8472007.08.16 03:43sell4240.20155.000.000.00
8482007.08.16 03:44sell4250.25155.150.000.00
8492007.08.16 03:58sell4260.30155.300.000.00
8502007.08.16 04:13sell4270.35155.460.000.00
8512007.08.16 05:00sell4280.40155.680.000.00
8522007.08.16 05:40sell4290.45155.830.000.00
8532007.08.16 08:25close4290.45155.460.000.0015.285613.21
8542007.08.16 08:25close4280.40155.460.000.008.085621.29
8552007.08.16 08:25close4270.35155.460.000.000.005621.29
8562007.08.16 08:25close4260.30155.460.000.00-4.415616.88
8572007.08.16 08:25close4250.25155.460.000.00-7.115609.77
8582007.08.16 08:25close4240.20155.460.000.00-8.445601.33
8592007.08.16 08:32sell4300.20155.520.000.00
8602007.08.16 09:17close4300.20155.410.000.002.025603.35
8612007.08.16 09:17sell4310.20155.380.000.00
8622007.08.16 09:44close4310.20155.270.000.002.025605.37
8632007.08.16 09:44sell4320.20155.220.000.00
8642007.08.16 09:49close4320.20155.110.000.002.015607.38
8652007.08.16 09:49sell4330.20155.080.000.00
8662007.08.16 09:53sell4340.25155.240.000.00
8672007.08.16 10:06close4340.25155.120.000.002.755610.13
8682007.08.16 10:06close4330.20155.120.000.00-0.745609.39
8692007.08.16 10:06sell4350.20155.090.000.00
8702007.08.16 10:07close4350.20154.980.000.002.025611.41
8712007.08.16 10:07sell4360.20154.950.000.00
8722007.08.16 10:10close4360.20154.840.000.002.025613.43
8732007.08.16 10:10sell4370.20154.790.000.00
8742007.08.16 10:11close4370.20154.680.000.002.015615.44
8752007.08.16 10:11sell4380.20154.650.000.00
8762007.08.16 10:13close4380.20154.540.000.002.015617.45
8772007.08.16 10:13sell4390.20154.510.000.00
8782007.08.16 10:14close4390.20154.400.000.002.025619.47
8792007.08.16 10:14sell4400.20154.350.000.00
8802007.08.16 10:15sell4410.25154.500.000.00
8812007.08.16 10:18sell4420.30154.650.000.00
8822007.08.16 10:19close4420.30154.490.000.004.405623.87
8832007.08.16 10:19close4410.25154.490.000.000.235624.10
8842007.08.16 10:19close4400.20154.490.000.00-2.575621.53
8852007.08.16 10:19sell4430.20154.430.000.00
8862007.08.16 10:21sell4440.25154.580.000.00
8872007.08.16 10:27close4440.25154.460.000.002.755624.28
8882007.08.16 10:27close4430.20154.460.000.00-0.555623.73
8892007.08.16 10:27sell4450.20154.400.000.00
8902007.08.16 10:28close4450.20154.290.000.002.025625.75
8912007.08.16 10:28sell4460.20154.230.000.00
8922007.08.16 10:30close4460.20154.110.000.002.205627.95
8932007.08.16 10:30sell4470.20154.050.000.00
8942007.08.16 10:31close4470.20153.930.000.002.215630.16
8952007.08.16 10:31sell4480.20153.870.000.00
8962007.08.16 10:31close4480.20153.760.000.002.025632.18
8972007.08.16 10:31sell4490.20153.710.000.00
8982007.08.16 10:31close4490.20153.590.000.002.205634.38
8992007.08.16 10:31sell4500.20153.530.000.00
9002007.08.16 10:31sell4510.25153.680.000.00
9012007.08.16 10:33close4510.25153.560.000.002.755637.13
9022007.08.16 10:33close4500.20153.560.000.00-0.555636.58
9032007.08.16 10:33sell4520.20153.510.000.00
9042007.08.16 10:33close4520.20153.400.000.002.025638.60
9052007.08.16 10:33sell4530.20153.350.000.00
9062007.08.16 10:34close4530.20153.230.000.002.205640.80
9072007.08.16 10:34sell4540.20153.180.000.00
9082007.08.16 10:34close4540.20153.070.000.002.025642.82
9092007.08.16 10:34sell4550.20153.040.000.00
9102007.08.16 10:34close4550.20152.930.000.002.015644.83
9112007.08.16 10:34sell4560.20152.870.000.00
9122007.08.16 10:35close4560.20152.760.000.002.015646.84
9132007.08.16 10:35sell4570.20152.710.000.00
9142007.08.16 10:35close4570.20152.600.000.002.025648.86
9152007.08.16 10:35sell4580.20152.550.000.00
9162007.08.16 10:35close4580.20152.440.000.002.025650.88
9172007.08.16 10:35sell4590.20152.390.000.00
9182007.08.16 10:35close4590.20152.280.000.002.025652.90
9192007.08.16 10:35sell4600.20152.230.000.00
9202007.08.16 10:35close4600.20152.120.000.002.025654.92
9212007.08.16 10:35sell4610.20152.070.000.00
9222007.08.16 10:35sell4620.25152.220.000.00
9232007.08.16 10:37sell4630.30152.370.000.00
9242007.08.16 10:37sell4640.35152.520.000.00
9252007.08.16 10:37sell4650.40152.680.000.00
9262007.08.16 10:38sell4660.45152.830.000.00
9272007.08.16 10:41sell4670.50152.990.000.00
9282007.08.16 10:42sell4680.55153.150.000.00
9292007.08.16 10:44close4680.55152.700.000.0022.705677.62
9302007.08.16 10:44close4670.50152.700.000.0013.305690.92
9312007.08.16 10:44close4660.45152.700.000.005.375696.29
9322007.08.16 10:44close4650.40152.700.000.00-0.735695.56
9332007.08.16 10:44close4640.35152.700.000.00-5.785689.78
9342007.08.16 10:44close4630.30152.700.000.00-9.085680.70
9352007.08.16 10:44close4620.25152.700.000.00-11.015669.69
9362007.08.16 10:44close4610.20152.700.000.00-11.555658.14
9372007.08.16 10:44sell4690.20152.650.000.00
9382007.08.16 10:46sell4700.25152.800.000.00
9392007.08.16 11:00sell4710.30153.180.000.00
9402007.08.16 11:24close4710.30152.870.000.008.535666.67
9412007.08.16 11:24close4700.25152.870.000.00-1.605665.07
9422007.08.16 11:24close4690.20152.870.000.00-4.035661.04
9432007.08.16 11:24sell4720.20152.820.000.00
9442007.08.16 11:26close4720.20152.710.000.002.025663.06
9452007.08.16 11:27sell4730.20152.660.000.00
9462007.08.16 11:27sell4740.25152.810.000.00
9472007.08.16 11:32sell4750.30152.960.000.00
9482007.08.16 11:48sell4760.35153.110.000.00
9492007.08.16 11:57close4760.35152.880.000.007.395670.45
9502007.08.16 11:57close4750.30152.880.000.002.205672.65
9512007.08.16 11:57close4740.25152.880.000.00-1.605671.05
9522007.08.16 11:57close4730.20152.880.000.00-4.045667.01
9532007.08.16 11:57sell4770.20152.850.000.00
9542007.08.16 11:58sell4780.25153.000.000.00
9552007.08.16 12:13sell4790.30153.150.000.00
9562007.08.16 13:00sell4800.35153.590.000.00
9572007.08.16 14:20close4800.35153.180.000.0013.175680.18
9582007.08.16 14:20close4790.30153.180.000.00-0.825679.36
9592007.08.16 14:20close4780.25153.180.000.00-4.135675.23
9602007.08.16 14:20close4770.20153.180.000.00-6.055669.18
9612007.08.16 14:30sell4810.20153.020.000.00
9622007.08.16 14:31close4810.20152.910.000.002.025671.20
9632007.08.16 14:31sell4820.20152.880.000.00
9642007.08.16 14:33sell4830.25153.030.000.00
9652007.08.16 14:57sell4840.30153.180.000.00
9662007.08.16 15:36close4840.30153.020.000.004.405675.60
9672007.08.16 15:36close4830.25153.020.000.000.235675.83
9682007.08.16 15:36close4820.20153.020.000.00-2.575673.26
9692007.08.16 15:37sell4850.20152.990.000.00
9702007.08.16 15:50close4850.20152.880.000.002.025675.28
9712007.08.16 15:50sell4860.20152.830.000.00
9722007.08.16 16:00close4860.20152.720.000.002.025677.30
9732007.08.16 16:00sell4870.20152.670.000.00
9742007.08.16 16:02close4870.20152.560.000.002.015679.31
9752007.08.16 16:02sell4880.20152.530.000.00
9762007.08.16 16:06close4880.20152.420.000.002.025681.33
9772007.08.16 16:06sell4890.20152.370.000.00
9782007.08.16 16:07close4890.20152.260.000.002.025683.35
9792007.08.16 16:07sell4900.20152.230.000.00
9802007.08.16 16:07close4900.20152.110.000.002.205685.55
9812007.08.16 16:07sell4910.20152.040.000.00
9822007.08.16 16:07close4910.20151.920.000.002.205687.75
9832007.08.16 16:07sell4920.20151.860.000.00
9842007.08.16 16:07close4920.20151.740.000.002.205689.95
9852007.08.16 16:07sell4930.20151.670.000.00
9862007.08.16 16:08close4930.20151.560.000.002.025691.97
9872007.08.16 16:08sell4940.20151.510.000.00
9882007.08.16 16:08close4940.20151.400.000.002.025693.99
9892007.08.16 16:08sell4950.20151.350.000.00
9902007.08.16 16:10sell4960.25151.500.000.00
9912007.08.16 16:10sell4970.30151.650.000.00
9922007.08.16 16:10sell4980.35151.800.000.00
9932007.08.16 16:11sell4990.40151.960.000.00
9942007.08.16 16:12close4990.40151.680.000.0010.275704.26
9952007.08.16 16:12close4980.35151.680.000.003.855708.11
9962007.08.16 16:12close4970.30151.680.000.00-0.835707.28
9972007.08.16 16:12close4960.25151.680.000.00-4.135703.15
9982007.08.16 16:12close4950.20151.680.000.00-6.065697.09
9992007.08.16 16:12sell5000.20151.630.000.00
10002007.08.16 16:13sell5010.25151.780.000.00
10012007.08.16 16:17sell5020.30151.930.000.00
10022007.08.16 16:19close5020.30151.770.000.004.405701.49
10032007.08.16 16:19close5010.25151.770.000.000.235701.72
10042007.08.16 16:19close5000.20151.770.000.00-2.575699.15
10052007.08.16 16:19sell5030.20151.720.000.00
10062007.08.16 16:19sell5040.25151.870.000.00
10072007.08.16 16:37close5040.25151.750.000.002.765701.91
10082007.08.16 16:37close5030.20151.750.000.00-0.555701.36
10092007.08.16 16:37sell5050.20151.700.000.00
10102007.08.16 16:40close5050.20151.590.000.002.025703.38
10112007.08.16 16:40sell5060.20151.540.000.00
10122007.08.16 16:41close5060.20151.430.000.002.025705.40
10132007.08.16 16:41sell5070.20151.380.000.00
10142007.08.16 16:41close5070.20151.270.000.002.015707.41
10152007.08.16 16:41sell5080.20151.240.000.00
10162007.08.16 16:42close5080.20151.130.000.002.025709.43
10172007.08.16 16:42sell5090.20151.080.000.00
10182007.08.16 16:42close5090.20150.970.000.002.025711.45
10192007.08.16 16:42sell5100.20150.920.000.00
10202007.08.16 16:44close5100.20150.810.000.002.015713.46
10212007.08.16 16:44sell5110.20150.750.000.00
10222007.08.16 16:45close5110.20150.640.000.002.025715.48
10232007.08.16 16:45sell5120.20150.610.000.00
10242007.08.16 16:45close5120.20150.490.000.002.215717.69
10252007.08.16 16:45sell5130.20150.440.000.00
10262007.08.16 16:45close5130.20150.320.000.002.205719.89
10272007.08.16 16:45sell5140.20150.270.000.00
10282007.08.16 16:46sell5150.25150.430.000.00
10292007.08.16 16:47sell5160.30150.580.000.00
10302007.08.16 16:47sell5170.35150.740.000.00
10312007.08.16 16:48sell5180.40150.900.000.00
10322007.08.16 16:52close5180.40150.620.000.0010.275730.16
10332007.08.16 16:52close5170.35150.620.000.003.865734.02
10342007.08.16 16:52close5160.30150.620.000.00-1.105732.92
10352007.08.16 16:52close5150.25150.620.000.00-4.365728.56
10362007.08.16 16:52close5140.20150.620.000.00-6.425722.14
10372007.08.16 16:52sell5190.20150.570.000.00
10382007.08.16 16:54close5190.20150.460.000.002.025724.16
10392007.08.16 16:54sell5200.20150.410.000.00
10402007.08.16 16:55close5200.20150.300.000.002.025726.18
10412007.08.16 16:55sell5210.20150.250.000.00
10422007.08.16 16:57close5210.20150.140.000.002.025728.20
10432007.08.16 16:57sell5220.20150.090.000.00
10442007.08.16 16:59sell5230.25150.240.000.00
10452007.08.16 17:01close5230.25150.120.000.002.755730.95
10462007.08.16 17:01close5220.20150.120.000.00-0.565730.39
10472007.08.16 17:01sell5240.20150.090.000.00
10482007.08.16 17:02sell5250.25150.240.000.00
10492007.08.16 17:03sell5260.30150.400.000.00
10502007.08.16 17:24sell5270.35150.810.000.00
10512007.08.16 17:25sell5280.40150.960.000.00
10522007.08.16 17:47sell5290.45151.110.000.00
10532007.08.16 18:02sell5300.50151.390.000.00
10542007.08.16 18:23sell5310.55151.540.000.00
10552007.08.16 18:29sell5320.60151.690.000.00
10562007.08.16 19:07close5320.60151.070.000.0034.135764.52
10572007.08.16 19:07close5310.55151.070.000.0023.715788.23
10582007.08.16 19:07close5300.50151.070.000.0014.685802.91
10592007.08.16 19:07close5290.45151.070.000.001.665804.57
10602007.08.16 19:07close5280.40151.070.000.00-4.035800.54
10612007.08.16 19:07close5270.35151.070.000.00-8.355792.19
10622007.08.16 19:07close5260.30151.070.000.00-18.445773.75
10632007.08.16 19:07close5250.25151.070.000.00-19.045754.71
10642007.08.16 19:07close5240.20151.070.000.00-17.995736.72
10652007.08.16 19:15sell5330.20151.110.000.00
10662007.08.16 19:15sell5340.25151.270.000.00
10672007.08.16 23:00sell5350.30153.100.000.00
10682007.08.17 01:20close5350.30151.910.000.0032.275769.00
10692007.08.17 01:20close5340.25151.910.000.00-15.075753.93
10702007.08.17 01:20close5330.20151.910.000.00-15.005738.93
10712007.08.17 01:20sell5360.20151.860.000.00
10722007.08.17 01:21close5360.20151.750.000.002.025740.95
10732007.08.17 01:21sell5370.20151.700.000.00
10742007.08.17 01:22close5370.20151.590.000.002.025742.97
10752007.08.17 01:22sell5380.20151.560.000.00
10762007.08.17 01:22close5380.20151.450.000.002.025744.99
10772007.08.17 01:22sell5390.20151.390.000.00
10782007.08.17 01:23sell5400.25151.540.000.00
10792007.08.17 01:23sell5410.30151.690.000.00
10802007.08.17 02:06sell5420.35151.980.000.00
10812007.08.17 02:13sell5430.40152.130.000.00
10822007.08.17 02:40close5430.40151.780.000.0012.845757.83
10832007.08.17 02:40close5420.35151.780.000.006.425764.25
10842007.08.17 02:40close5410.30151.780.000.00-2.485761.77
10852007.08.17 02:40close5400.25151.780.000.00-5.505756.27
10862007.08.17 02:40close5390.20151.780.000.00-7.155749.12
10872007.08.17 02:40sell5440.20151.730.000.00
10882007.08.17 02:48sell5450.25151.890.000.00
10892007.08.17 02:50close5450.25151.770.000.002.765751.88
10902007.08.17 02:50close5440.20151.770.000.00-0.735751.15
10912007.08.17 02:51sell5460.20151.750.000.00
10922007.08.17 03:05close5460.20151.640.000.002.015753.16
10932007.08.17 03:05sell5470.20151.610.000.00
10942007.08.17 03:23close5470.20151.500.000.002.015755.17
10952007.08.17 03:23sell5480.20151.450.000.00
10962007.08.17 03:26sell5490.25151.600.000.00
10972007.08.17 03:47close5490.25151.480.000.002.755757.92
10982007.08.17 03:47close5480.20151.480.000.00-0.555757.37
10992007.08.17 03:47sell5500.20151.430.000.00
11002007.08.17 04:08close5500.20151.320.000.002.025759.39
11012007.08.17 04:08sell5510.20151.290.000.00
11022007.08.17 04:18close5510.20151.180.000.002.025761.41
11032007.08.17 04:18sell5520.20151.130.000.00
11042007.08.17 04:18close5520.20151.020.000.002.025763.43
11052007.08.17 04:18sell5530.20150.970.000.00
11062007.08.17 04:18close5530.20150.860.000.002.025765.45
11072007.08.17 04:18sell5540.20150.810.000.00
11082007.08.17 04:19close5540.20150.700.000.002.025767.47
11092007.08.17 04:19sell5550.20150.670.000.00
11102007.08.17 04:19close5550.20150.550.000.002.205769.67
11112007.08.17 04:19sell5560.20150.500.000.00
11122007.08.17 04:20close5560.20150.390.000.002.025771.69
11132007.08.17 04:20sell5570.20150.340.000.00
11142007.08.17 04:20sell5580.25150.490.000.00
11152007.08.17 04:20sell5590.30150.650.000.00
11162007.08.17 04:21sell5600.35150.800.000.00
11172007.08.17 04:21sell5610.40150.960.000.00
11182007.08.17 04:21sell5620.45151.110.000.00
11192007.08.17 04:22close5620.45150.780.000.0013.635785.32
11202007.08.17 04:22close5610.40150.780.000.006.615791.93
11212007.08.17 04:22close5600.35150.780.000.000.645792.57
11222007.08.17 04:22close5590.30150.780.000.00-3.585788.99
11232007.08.17 04:22close5580.25150.780.000.00-6.655782.34
11242007.08.17 04:22close5570.20150.780.000.00-8.085774.26
11252007.08.17 04:22sell5630.20150.730.000.00
11262007.08.17 04:23close5630.20150.620.000.002.025776.28
11272007.08.17 04:23sell5640.20150.560.000.00
11282007.08.17 04:23sell5650.25150.710.000.00
11292007.08.17 04:28close5650.25150.590.000.002.755779.03
11302007.08.17 04:28close5640.20150.590.000.00-0.555778.48
11312007.08.17 04:28sell5660.20150.540.000.00
11322007.08.17 04:33sell5670.25150.690.000.00
11332007.08.17 04:34close5670.25150.570.000.002.755781.23
11342007.08.17 04:34close5660.20150.570.000.00-0.555780.68
11352007.08.17 04:34sell5680.20150.540.000.00
11362007.08.17 04:49close5680.20150.430.000.002.025782.70
11372007.08.17 04:49sell5690.20150.420.000.00
11382007.08.17 05:15sell5700.25151.040.000.00
11392007.08.17 07:00close5700.25150.710.000.007.575790.27
11402007.08.17 07:00close5690.20150.710.000.00-5.325784.95
11412007.08.17 07:00sell5710.20150.680.000.00
11422007.08.17 07:01close5710.20150.570.000.002.025786.97
11432007.08.17 07:01sell5720.20150.520.000.00
11442007.08.17 07:03close5720.20150.410.000.002.015788.98
11452007.08.17 07:03sell5730.20150.380.000.00
11462007.08.17 07:04close5730.20150.270.000.002.025791.00
11472007.08.17 07:04sell5740.20150.220.000.00
11482007.08.17 07:05close5740.20150.110.000.002.025793.02
11492007.08.17 07:05sell5750.20150.060.000.00
11502007.08.17 07:06close5750.20149.950.000.002.015795.03
11512007.08.17 07:06sell5760.20149.920.000.00
11522007.08.17 07:07close5760.20149.810.000.002.025797.05
11532007.08.17 07:07sell5770.20149.780.000.00
11542007.08.17 07:07close5770.20149.670.000.002.025799.07
11552007.08.17 07:07sell5780.20149.620.000.00
11562007.08.17 07:07close5780.20149.510.000.002.025801.09
11572007.08.17 07:07sell5790.20149.460.000.00
11582007.08.17 07:07close5790.20149.350.000.002.025803.11
11592007.08.17 07:08sell5800.20149.300.000.00
11602007.08.17 07:08sell5810.25149.470.000.00
11612007.08.17 07:08close5810.25149.340.000.002.985806.09
11622007.08.17 07:08close5800.20149.340.000.00-0.735805.36
11632007.08.17 07:08sell5820.20149.290.000.00
11642007.08.17 07:09sell5830.25149.440.000.00
11652007.08.17 07:09sell5840.30149.590.000.00
11662007.08.17 07:10sell5850.35149.740.000.00
11672007.08.17 07:10sell5860.40149.900.000.00
11682007.08.17 07:11close5860.40149.620.000.0010.285815.64
11692007.08.17 07:11close5850.35149.620.000.003.865819.50
11702007.08.17 07:11close5840.30149.620.000.00-0.825818.68
11712007.08.17 07:11close5830.25149.620.000.00-4.135814.55
11722007.08.17 07:11close5820.20149.620.000.00-6.055808.50
11732007.08.17 07:11sell5870.20149.570.000.00
11742007.08.17 07:12sell5880.25149.720.000.00
11752007.08.17 07:13sell5890.30149.870.000.00
11762007.08.17 09:00buy5900.20153.160.000.00
11772007.08.17 09:01buy5910.25153.010.000.00
11782007.08.17 09:01buy5920.30152.860.000.00
11792007.08.17 09:03buy5930.35152.700.000.00
11802007.08.19 22:01sell5940.35154.060.000.00
11812007.08.21 00:23sell5950.40154.340.000.00
11822007.08.21 07:16sell5960.45154.500.000.00
11832007.08.23 05:00sell5970.50156.830.000.00
11842007.08.24 06:00sell5980.55157.260.000.00
11852007.08.27 01:15sell5990.60159.350.000.00
11862007.08.28 19:40close5990.60155.810.000.00193.906002.40
11872007.08.28 19:40close5980.55155.810.000.0071.426073.82
11882007.08.28 19:40close5970.50155.810.000.0044.406118.22
11892007.08.28 19:40close5960.45155.810.000.00-59.096059.13
11902007.08.28 19:40close5950.40155.810.000.00-58.416000.72
11912007.08.28 19:40close5940.35155.810.000.00-61.205939.52
11922007.08.28 19:40close5930.35155.770.000.00102.336041.84
11932007.08.28 19:40close5920.30155.770.000.0083.316125.15
11942007.08.28 19:40close5910.25155.770.000.0065.976191.13
11952007.08.28 19:40close5900.20155.770.000.0050.026241.15
11962007.08.28 19:40close5890.30155.810.000.00-167.796073.36
11972007.08.28 19:40close5880.25155.810.000.00-143.265930.10
11982007.08.28 19:40close5870.20155.810.000.00-117.375812.73
11992007.08.28 19:40sell6000.20155.760.000.00
12002007.08.28 19:46close6000.20155.650.000.002.025814.75
12012007.08.28 19:46sell6010.20155.600.000.00
12022007.08.28 20:19close6010.20155.490.000.002.025816.77
12032007.08.28 20:19sell6020.20155.440.000.00
12042007.08.28 21:08close6020.20155.330.000.002.025818.79
12052007.08.28 21:08sell6030.20155.270.000.00
12062007.08.28 22:52sell6040.25155.430.000.00
12072007.08.28 23:19close6040.25155.310.000.002.755821.54
12082007.08.28 23:19close6030.20155.310.000.00-0.735820.81
12092007.08.28 23:30sell6050.20155.180.000.00
12102007.08.28 23:36close6050.20155.070.000.002.025822.83
12112007.08.28 23:36sell6060.20155.040.000.00
12122007.08.28 23:42close6060.20154.930.000.002.025824.85
12132007.08.28 23:42sell6070.20154.900.000.00
12142007.08.28 23:48close6070.20154.790.000.002.025826.87
12152007.08.28 23:48sell6080.20154.740.000.00
12162007.08.28 23:51close6080.20154.630.000.002.025828.89
12172007.08.28 23:51sell6090.20154.600.000.00
12182007.08.28 23:53sell6100.25154.750.000.00
12192007.08.29 01:20close6100.25154.610.000.002.815831.71
12202007.08.29 01:20close6090.20154.610.000.00-0.505831.21
12212007.08.29 01:20sell6110.20154.530.000.00
12222007.08.29 03:00buy6120.20154.870.000.00
12232007.08.30 00:19sell6130.25158.020.000.00
12242007.08.30 04:53close6130.25157.610.000.009.405840.61
12252007.08.30 04:53close6120.20157.570.000.0050.275890.87
12262007.08.30 04:53close6110.20157.610.000.00-57.485833.40
12272007.08.30 04:53sell6140.20157.560.000.00
12282007.08.30 05:05close6140.20157.450.000.002.025835.42
12292007.08.30 05:05sell6150.20157.400.000.00
12302007.08.30 05:09close6150.20157.290.000.002.015837.43
12312007.08.30 05:09sell6160.20157.240.000.00
12322007.08.30 05:13sell6170.25157.410.000.00
12332007.08.30 05:26sell6180.30157.560.000.00
12342007.08.30 05:37close6180.30157.390.000.004.685842.11
12352007.08.30 05:37close6170.25157.390.000.000.465842.57
12362007.08.30 05:37close6160.20157.390.000.00-2.755839.82
12372007.08.30 05:37sell6190.20157.360.000.00
12382007.08.30 06:18sell6200.25157.520.000.00
12392007.08.30 06:31sell6210.30157.680.000.00
12402007.08.30 07:04close6210.30157.510.000.004.685844.50
12412007.08.30 07:04close6200.25157.510.000.000.235844.73
12422007.08.30 07:04close6190.20157.510.000.00-2.755841.98
12432007.08.30 07:15sell6220.20157.530.000.00
12442007.08.30 08:09close6220.20157.420.000.002.025844.00
12452007.08.30 08:15sell6230.20157.450.000.00
12462007.08.30 08:43sell6240.25157.640.000.00
12472007.08.30 09:15close6240.25157.490.000.003.445847.44
12482007.08.30 09:15close6230.20157.490.000.00-0.735846.71
12492007.08.30 09:15sell6250.20157.440.000.00
12502007.08.30 09:47close6250.20157.330.000.002.025848.73
12512007.08.30 09:47sell6260.20157.300.000.00
12522007.08.30 09:54close6260.20157.190.000.002.025850.75
12532007.08.30 09:54sell6270.20157.160.000.00
12542007.08.30 09:55close6270.20157.050.000.002.025852.77
12552007.08.30 09:55sell6280.20157.000.000.00
12562007.08.30 09:56close6280.20156.890.000.002.015854.78
12572007.08.30 09:56sell6290.20156.860.000.00
12582007.08.30 09:57sell6300.25157.020.000.00
12592007.08.30 10:12close6300.25156.890.000.002.995857.77
12602007.08.30 10:12close6290.20156.890.000.00-0.555857.22
12612007.08.30 10:12sell6310.20156.840.000.00
12622007.08.30 10:34sell6320.25157.020.000.00
12632007.08.30 15:37buy6330.20158.320.000.00
12642007.08.30 18:16sell6340.30158.000.000.00
12652007.08.31 14:41sell6350.35158.470.000.00
12662007.08.31 15:09close6350.35157.530.000.0030.195887.41
12672007.08.31 15:09close6340.30157.530.000.0012.455899.86
12682007.08.31 15:09close6330.20157.490.000.00-14.995884.87
12692007.08.31 15:09close6320.25157.530.000.00-12.095872.78
12702007.08.31 15:09close6310.20157.530.000.00-12.985859.80
12712007.08.31 15:09sell6360.20157.480.000.00
12722007.08.31 15:11sell6370.25157.630.000.00
12732007.08.31 15:16close6370.25157.510.000.002.765862.56
12742007.08.31 15:16close6360.20157.510.000.00-0.555862.01
12752007.08.31 15:16sell6380.20157.480.000.00
12762007.08.31 15:19sell6390.25157.630.000.00
12772007.08.31 15:45sell6400.30157.870.000.00
12782007.08.31 16:44sell6410.35158.240.000.00
12792007.08.31 17:49close6410.35157.830.000.0013.165875.17
12802007.08.31 17:49close6400.30157.830.000.001.115876.28
12812007.08.31 17:49close6390.25157.830.000.00-4.585871.70
12822007.08.31 17:49close6380.20157.830.000.00-6.425865.28
12832007.08.31 17:50sell6420.20157.800.000.00
12842007.09.02 22:30buy6430.20158.020.000.00
12852007.09.04 01:00buy6440.25157.830.000.00
12862007.09.04 15:24close6440.25158.140.000.007.115872.39
12872007.09.04 15:24close6430.20158.140.000.002.675875.06
12882007.09.04 15:24close6420.20158.180.000.00-7.625867.45
12892007.09.04 15:24buy6450.20158.190.000.00
12902007.09.04 15:33close6450.20158.300.000.002.025869.47
12912007.09.04 15:33buy6460.20158.350.000.00
12922007.09.04 15:56buy6470.25158.190.000.00
12932007.09.04 19:22close6470.25158.310.000.002.755872.22
12942007.09.04 19:22close6460.20158.310.000.00-0.735871.49
12952007.09.04 19:22buy6480.20158.360.000.00
12962007.09.04 20:05buy6490.25158.180.000.00
12972007.09.04 20:13close6490.25158.310.000.002.985874.47
12982007.09.04 20:13close6480.20158.310.000.00-0.925873.55
12992007.09.04 20:13buy6500.20158.340.000.00
13002007.09.04 23:33close6500.20158.450.000.002.025875.57
13012007.09.04 23:33buy6510.20158.500.000.00
13022007.09.04 23:43close6510.20158.610.000.002.025877.59
13032007.09.04 23:43buy6520.20158.640.000.00
13042007.09.05 01:15sell6530.20158.280.000.00
13052007.09.06 00:15buy6540.25157.140.000.00
13062007.09.06 03:18close6540.25157.570.000.009.875887.46
13072007.09.06 03:18close6530.20157.610.000.0011.335898.79
13082007.09.06 03:18close6520.20157.570.000.00-18.705880.10
13092007.09.06 03:18buy6550.20157.600.000.00
13102007.09.06 03:20close6550.20157.720.000.002.205882.30
13112007.09.06 03:20buy6560.20157.770.000.00
13122007.09.06 03:23buy6570.25157.610.000.00
13132007.09.06 04:04buy6580.30157.460.000.00
13142007.09.06 04:26close6580.30157.630.000.004.685886.98
13152007.09.06 04:26close6570.25157.630.000.000.465887.44
13162007.09.06 04:26close6560.20157.630.000.00-2.575884.87
13172007.09.06 04:26buy6590.20157.690.000.00
13182007.09.06 05:07buy6600.25157.540.000.00
13192007.09.06 07:34close6600.25157.660.000.002.755887.62
13202007.09.06 07:34close6590.20157.660.000.00-0.555887.07
13212007.09.06 07:34buy6610.20157.690.000.00
13222007.09.06 08:04buy6620.25157.540.000.00
13232007.09.06 08:55close6620.25157.660.000.002.755889.82
13242007.09.06 08:55close6610.20157.660.000.00-0.555889.27
13252007.09.06 08:55buy6630.20157.710.000.00
13262007.09.06 09:10close6630.20157.820.000.002.025891.29
13272007.09.06 09:10buy6640.20157.870.000.00
13282007.09.06 09:42buy6650.25157.540.000.00
13292007.09.06 12:30buy6660.30157.390.000.00
13302007.09.06 13:05close6660.30157.650.000.007.165898.45
13312007.09.06 13:05close6650.25157.650.000.002.525900.97
13322007.09.06 13:05close6640.20157.650.000.00-4.035896.94
13332007.09.06 13:06buy6670.20157.700.000.00
13342007.09.06 14:12buy6680.25157.500.000.00
13352007.09.06 14:36close6680.25157.640.000.003.215900.15
13362007.09.06 14:36close6670.20157.640.000.00-1.105899.05
13372007.09.06 14:36buy6690.20157.670.000.00
13382007.09.06 14:51close6690.20157.780.000.002.025901.07
13392007.09.06 14:51buy6700.20157.810.000.00
13402007.09.06 14:56close6700.20157.920.000.002.025903.09
13412007.09.06 14:56buy6710.20157.950.000.00
13422007.09.06 14:59buy6720.25157.800.000.00
13432007.09.06 15:20close6720.25157.920.000.002.765905.85
13442007.09.06 15:20close6710.20157.920.000.00-0.555905.30
13452007.09.06 15:20buy6730.20157.950.000.00
13462007.09.06 15:22close6730.20158.060.000.002.025907.32
13472007.09.06 15:22buy6740.20158.090.000.00
13482007.09.06 15:31close6740.20158.200.000.002.025909.34
13492007.09.06 15:31buy6750.20158.230.000.00
13502007.09.06 15:41buy6760.25158.080.000.00
13512007.09.06 15:47close6760.25158.200.000.002.755912.09
13522007.09.06 15:47close6750.20158.200.000.00-0.555911.54
13532007.09.06 15:47buy6770.20158.250.000.00
13542007.09.06 15:50buy6780.25158.100.000.00
13552007.09.06 16:43buy6790.30157.940.000.00
13562007.09.06 23:15close6790.30158.110.000.004.685916.22
13572007.09.06 23:15close6780.25158.110.000.000.225916.44
13582007.09.06 23:15close6770.20158.110.000.00-2.575913.87
13592007.09.06 23:16buy6800.20158.160.000.00
13602007.09.06 23:16close6800.20158.270.000.002.025915.89
13612007.09.06 23:16buy6810.20158.320.000.00
13622007.09.06 23:17buy6820.25158.170.000.00
13632007.09.07 00:15sell6830.20157.840.000.00
13642007.09.09 22:00buy6840.30155.590.000.00
13652007.09.10 09:40close6840.30156.970.000.0038.345954.23
13662007.09.10 09:40close6830.20157.010.000.0014.915969.14
13672007.09.10 09:40close6820.25156.970.000.00-26.945942.20
13682007.09.10 09:40close6810.20156.970.000.00-24.305917.90
13692007.09.10 09:40buy6850.20157.020.000.00
13702007.09.10 10:01buy6860.25156.840.000.00
13712007.09.10 10:33buy6870.30156.680.000.00
13722007.09.10 10:41close6870.30156.860.000.004.965922.86
13732007.09.10 10:41close6860.25156.860.000.000.465923.32
13742007.09.10 10:41close6850.20156.860.000.00-2.935920.39
13752007.09.10 10:41buy6880.20156.910.000.00
13762007.09.10 10:43buy6890.25156.760.000.00
13772007.09.10 12:42close6890.25156.880.000.002.765923.15
13782007.09.10 12:42close6880.20156.880.000.00-0.565922.59
13792007.09.10 12:42buy6900.20156.910.000.00
13802007.09.10 12:58close6900.20157.020.000.002.015924.60
13812007.09.10 12:58buy6910.20157.050.000.00
13822007.09.10 13:01close6910.20157.160.000.002.025926.62
13832007.09.10 13:01buy6920.20157.190.000.00
13842007.09.10 13:04close6920.20157.300.000.002.025928.64
13852007.09.10 13:04buy6930.20157.350.000.00
13862007.09.10 13:06buy6940.25157.200.000.00
13872007.09.10 17:15buy6950.30156.580.000.00
13882007.09.10 19:13close6950.30157.030.000.0012.395941.03
13892007.09.10 19:13close6940.25157.030.000.00-3.905937.13
13902007.09.10 19:13close6930.20157.030.000.00-5.875931.26
13912007.09.10 19:13buy6960.20157.050.000.00
13922007.09.10 19:54buy6970.25156.880.000.00
13932007.09.11 00:34sell6980.20156.500.000.00
13942007.09.11 03:04buy6990.30156.720.000.00
13952007.09.11 05:06close6990.30157.040.000.008.815940.07
13962007.09.11 05:06close6980.20157.080.000.00-10.645929.43
13972007.09.11 05:06close6970.25157.040.000.003.965933.40
13982007.09.11 05:06close6960.20157.040.000.000.065933.45
13992007.09.11 05:06buy7000.20157.090.000.00
14002007.09.11 05:49buy7010.25156.920.000.00
14012007.09.11 06:58sell7020.20156.310.000.00
14022007.09.11 07:00sell7030.25156.460.000.00
14032007.09.11 08:30buy7040.30156.770.000.00
14042007.09.11 14:43close7040.30157.810.000.0028.635962.08
14052007.09.11 14:43close7030.25157.850.000.00-31.885930.20
14062007.09.11 14:43close7020.20157.850.000.00-28.265901.94
14072007.09.11 14:43close7010.25157.810.000.0020.425922.36
14082007.09.11 14:43close7000.20157.810.000.0013.215935.57
14092007.09.11 14:43buy7050.20157.860.000.00
14102007.09.11 15:15buy7060.25157.680.000.00
14112007.09.11 15:27close7060.25157.810.000.002.985938.55
14122007.09.11 15:27close7050.20157.810.000.00-0.925937.63
14132007.09.11 15:27buy7070.20157.860.000.00
14142007.09.11 15:50buy7080.25157.700.000.00
14152007.09.11 16:09close7080.25157.830.000.002.985940.61
14162007.09.11 16:09close7070.20157.830.000.00-0.555940.06
14172007.09.11 16:09buy7090.20157.880.000.00
14182007.09.11 16:15buy7100.25157.730.000.00
14192007.09.11 16:23close7100.25157.850.000.002.755942.81
14202007.09.11 16:23close7090.20157.850.000.00-0.555942.26
14212007.09.11 16:24buy7110.20157.850.000.00
14222007.09.11 18:02close7110.20157.960.000.002.025944.28
14232007.09.11 18:02buy7120.20158.010.000.00
14242007.09.11 18:17close7120.20158.120.000.002.025946.30
14252007.09.11 18:17buy7130.20158.150.000.00
14262007.09.11 22:07close7130.20158.270.000.002.215948.51
14272007.09.11 22:07buy7140.20158.300.000.00
14282007.09.12 00:34sell7150.20157.850.000.00
14292007.09.12 03:11buy7160.25158.040.000.00
14302007.09.12 12:56close7160.25158.510.000.0010.785959.29
14312007.09.12 12:56close7150.20158.550.000.00-12.845946.45
14322007.09.12 12:56close7140.20158.510.000.004.095950.54
14332007.09.12 12:56buy7170.20158.540.000.00
14342007.09.12 14:31close7170.20158.650.000.002.025952.56
14352007.09.12 14:31buy7180.20158.700.000.00
14362007.09.12 14:57buy7190.25158.550.000.00
14372007.09.12 15:07close7190.25158.670.000.002.755955.31
14382007.09.12 15:07close7180.20158.670.000.00-0.555954.76
14392007.09.12 15:07buy7200.20158.700.000.00
14402007.09.12 15:16close7200.20158.810.000.002.025956.78
14412007.09.12 15:16buy7210.20158.840.000.00
14422007.09.12 16:41buy7220.25158.670.000.00
14432007.09.12 17:52close7220.25158.800.000.002.985959.76
14442007.09.12 17:52close7210.20158.800.000.00-0.745959.02
14452007.09.12 17:52buy7230.20158.850.000.00
14462007.09.13 00:40close7230.20158.930.000.002.185961.20
14472007.09.13 00:40buy7240.20158.980.000.00
14482007.09.13 01:13buy7250.25158.820.000.00
14492007.09.13 01:54close7250.25158.940.000.002.765963.96
14502007.09.13 01:54close7240.20158.940.000.00-0.745963.22
14512007.09.13 01:54buy7260.20158.990.000.00
14522007.09.13 03:30sell7270.20158.670.000.00
14532007.09.13 06:53buy7280.25158.820.000.00
14542007.09.13 08:03close7280.25159.200.000.008.725971.94
14552007.09.13 08:03close7270.20159.240.000.00-10.455961.49
14562007.09.13 08:03close7260.20159.200.000.003.865965.35
14572007.09.13 08:03buy7290.20159.230.000.00
14582007.09.13 08:05close7290.20159.340.000.002.015967.36
14592007.09.13 08:05buy7300.20159.390.000.00
14602007.09.13 09:18close7300.20159.500.000.002.025969.38
14612007.09.13 09:18buy7310.20159.530.000.00
14622007.09.13 09:25close7310.20159.640.000.002.025971.40
14632007.09.13 09:25buy7320.20159.670.000.00
14642007.09.13 10:06buy7330.25159.490.000.00
14652007.09.13 10:21close7330.25159.620.000.002.995974.39
14662007.09.13 10:21close7320.20159.620.000.00-0.925973.47
14672007.09.13 10:21buy7340.20159.650.000.00
14682007.09.13 10:57buy7350.25159.480.000.00
14692007.09.13 12:46close7350.25159.620.000.003.215976.68
14702007.09.13 12:46close7340.20159.620.000.00-0.555976.13
14712007.09.13 12:46buy7360.20159.650.000.00
14722007.09.13 13:05close7360.20159.760.000.002.025978.15
14732007.09.13 13:05buy7370.20159.810.000.00
14742007.09.13 14:13close7370.20159.920.000.002.025980.17
14752007.09.13 14:13buy7380.20159.950.000.00
14762007.09.13 14:17close7380.20160.060.000.002.025982.19
14772007.09.13 14:17buy7390.20160.110.000.00
14782007.09.13 14:23close7390.20160.220.000.002.025984.21
14792007.09.13 14:23buy7400.20160.270.000.00
14802007.09.13 17:21close7400.20160.380.000.002.025986.23
14812007.09.13 17:21buy7410.20160.410.000.00
14822007.09.14 00:15buy7420.25159.480.000.00
14832007.09.14 06:51close7420.25159.940.000.0010.555996.78
14842007.09.14 06:51close7410.20159.940.000.00-8.385988.39
14852007.09.14 06:51buy7430.20159.970.000.00
14862007.09.14 06:57close7430.20160.080.000.002.025990.41
14872007.09.14 06:57buy7440.20160.110.000.00
14882007.09.14 06:58close7440.20160.220.000.002.025992.43
14892007.09.14 06:58buy7450.20160.270.000.00
14902007.09.14 07:01buy7460.25160.110.000.00
14912007.09.14 07:22buy7470.30159.950.000.00
14922007.09.14 11:22sell7480.20159.040.000.00
14932007.09.14 11:40sell7490.25159.190.000.00
14942007.09.14 14:00buy7500.35159.480.000.00
14952007.09.16 22:15sell7510.30159.700.000.00
14962007.09.18 18:15close7510.30161.240.000.00-43.355949.09
14972007.09.18 18:15close7500.35161.200.000.0056.076005.15
14982007.09.18 18:15close7490.25161.240.000.00-47.825957.34
14992007.09.18 18:15close7480.20161.240.000.00-41.005916.34
15002007.09.18 18:15close7470.30161.200.000.0035.125951.46
15012007.09.18 18:15close7460.25161.200.000.0025.605977.06
15022007.09.18 18:15close7450.20161.200.000.0017.545994.60
15032007.09.18 18:16buy7520.20161.150.000.00
15042007.09.18 18:16close7520.20161.260.000.002.025996.62
15052007.09.18 18:16buy7530.20161.310.000.00
15062007.09.18 18:16close7530.20161.420.000.002.025998.64
15072007.09.18 18:16buy7540.20161.470.000.00
15082007.09.18 18:16close7540.20161.580.000.002.026000.66
15092007.09.18 18:17buy7550.20161.630.000.00
15102007.09.18 18:17close7550.20161.740.000.002.026002.68
15112007.09.18 18:17buy7560.20161.790.000.00
15122007.09.18 18:18buy7570.25161.640.000.00
15132007.09.18 18:19buy7580.30161.490.000.00
15142007.09.18 18:19buy7590.35161.330.000.00
15152007.09.18 18:20buy7600.40161.180.000.00
15162007.09.18 18:21buy7610.45161.020.000.00
15172007.09.18 18:32close7610.45161.360.000.0014.056016.73
15182007.09.18 18:32close7600.40161.360.000.006.616023.34
15192007.09.18 18:32close7590.35161.360.000.000.966024.30
15202007.09.18 18:32close7580.30161.360.000.00-3.586020.72
15212007.09.18 18:32close7570.25161.360.000.00-6.426014.30
15222007.09.18 18:32close7560.20161.360.000.00-7.896006.41
15232007.09.18 18:33buy7620.20161.370.000.00
15242007.09.18 18:33buy7630.25161.210.000.00
15252007.09.18 18:34close7630.25161.330.000.002.766009.17
15262007.09.18 18:34close7620.20161.330.000.00-0.736008.44
15272007.09.18 18:34buy7640.20161.390.000.00
15282007.09.18 18:35close7640.20161.500.000.002.026010.46
15292007.09.18 18:35buy7650.20161.550.000.00
15302007.09.18 18:35close7650.20161.660.000.002.026012.48
15312007.09.18 18:35buy7660.20161.710.000.00
15322007.09.18 18:36buy7670.25161.550.000.00
15332007.09.18 18:43close7670.25161.670.000.002.756015.23
15342007.09.18 18:43close7660.20161.670.000.00-0.736014.50
15352007.09.18 18:43buy7680.20161.700.000.00
15362007.09.18 18:48buy7690.25161.550.000.00
15372007.09.18 18:49close7690.25161.670.000.002.756017.25
15382007.09.18 18:49close7680.20161.670.000.00-0.556016.70
15392007.09.18 18:50buy7700.20161.650.000.00
15402007.09.18 19:12close7700.20161.760.000.002.026018.72
15412007.09.18 19:12buy7710.20161.790.000.00
15422007.09.18 19:16close7710.20161.900.000.002.026020.74
15432007.09.18 19:16buy7720.20161.930.000.00
15442007.09.18 19:17close7720.20162.040.000.002.026022.76
15452007.09.18 19:17buy7730.20162.090.000.00
15462007.09.18 19:19close7730.20162.200.000.002.026024.78
15472007.09.18 19:19buy7740.20162.230.000.00
15482007.09.18 19:20close7740.20162.340.000.002.026026.80
15492007.09.18 19:20buy7750.20162.370.000.00
15502007.09.18 19:20close7750.20162.480.000.002.026028.82
15512007.09.18 19:20buy7760.20162.530.000.00
15522007.09.18 19:21buy7770.25162.370.000.00
15532007.09.18 19:26buy7780.30162.220.000.00
15542007.09.18 19:39close7780.30162.390.000.004.686033.50
15552007.09.18 19:39close7770.25162.390.000.000.466033.96
15562007.09.18 19:39close7760.20162.390.000.00-2.576031.39
15572007.09.18 19:39buy7790.20162.420.000.00
15582007.09.18 19:41close7790.20162.530.000.002.026033.41
15592007.09.18 19:41buy7800.20162.560.000.00
15602007.09.18 19:48buy7810.25162.410.000.00
15612007.09.18 21:16buy7820.30162.260.000.00
15622007.09.19 01:15buy7830.35162.070.000.00
15632007.09.19 10:00sell7840.20161.620.000.00
15642007.09.19 12:48buy7850.40161.920.000.00
15652007.09.19 13:50close7850.40162.300.000.0013.956047.36
15662007.09.19 13:50close7840.20162.340.000.00-13.226034.14
15672007.09.19 13:50close7830.35162.300.000.007.386041.52
15682007.09.19 13:50close7820.30162.300.000.001.456042.98
15692007.09.19 13:50close7810.25162.300.000.00-2.236040.74
15702007.09.19 13:50close7800.20162.300.000.00-4.536036.21
15712007.09.19 13:50buy7860.20162.350.000.00
15722007.09.19 15:27buy7870.25162.190.000.00
15732007.09.19 20:00buy7880.30162.040.000.00
15742007.09.20 01:15sell7890.20161.930.000.00
15752007.09.20 06:48close7890.20162.310.000.00-6.986029.23
15762007.09.20 06:48close7880.30162.270.000.007.406036.63
15772007.09.20 06:48close7870.25162.270.000.002.716039.34
15782007.09.20 06:48close7860.20162.270.000.00-0.766038.58
15792007.09.20 06:48buy7900.20162.300.000.00
15802007.09.20 07:26buy7910.25162.140.000.00
15812007.09.20 07:56close7910.25162.260.000.002.756041.33
15822007.09.20 07:56close7900.20162.260.000.00-0.736040.60
15832007.09.20 07:56buy7920.20162.310.000.00
15842007.09.20 10:07sell7930.20161.870.000.00
15852007.09.21 00:30buy7940.25161.850.000.00
15862007.09.21 08:43close7940.25162.330.000.0011.016051.61
15872007.09.21 08:43close7930.20162.370.000.00-9.506042.11
15882007.09.21 08:43close7920.20162.330.000.000.606042.71
15892007.09.21 08:43buy7950.20162.380.000.00
15902007.09.21 08:46buy7960.25162.230.000.00
15912007.09.21 09:07close7960.25162.350.000.002.756045.46
15922007.09.21 09:07close7950.20162.350.000.00-0.556044.91
15932007.09.21 09:07buy7970.20162.400.000.00
15942007.09.21 09:11buy7980.25162.250.000.00
15952007.09.21 09:19close7980.25162.370.000.002.766047.67
15962007.09.21 09:19close7970.20162.370.000.00-0.556047.12
15972007.09.21 09:19buy7990.20162.400.000.00
15982007.09.21 10:07close7990.20162.510.000.002.026049.14
15992007.09.21 10:07buy8000.20162.540.000.00
16002007.09.21 10:08close8000.20162.650.000.002.026051.16
16012007.09.21 10:08buy8010.20162.680.000.00
16022007.09.21 10:12buy8020.25162.520.000.00
16032007.09.21 11:28buy8030.30162.360.000.00
16042007.09.21 12:38close8030.30162.530.000.004.686055.84
16052007.09.21 12:38close8020.25162.530.000.000.236056.07
16062007.09.21 12:38close8010.20162.530.000.00-2.766053.31
16072007.09.21 12:38buy8040.20162.560.000.00
16082007.09.21 12:45close8040.20162.670.000.002.026055.33
16092007.09.21 12:45buy8050.20162.700.000.00
16102007.09.21 14:14close8050.20162.820.000.002.216057.54
16112007.09.21 14:14buy8060.20162.870.000.00
16122007.09.21 14:16buy8070.25162.720.000.00
16132007.09.21 19:16buy8080.30162.570.000.00
16142007.09.23 23:00sell8090.20162.490.000.00
16152007.09.25 09:08buy8100.35161.820.000.00
16162007.09.25 09:45buy8110.40161.670.000.00
16172007.09.25 19:57close8110.40162.200.000.0019.456076.99
16182007.09.25 19:57close8100.35162.200.000.0012.206089.19
16192007.09.25 19:57close8090.20162.240.000.003.956093.14
16202007.09.25 19:57close8080.30162.200.000.00-9.486083.66
16212007.09.25 19:57close8070.25162.200.000.00-11.346072.32
16222007.09.25 19:57close8060.20162.200.000.00-11.826060.50
16232007.09.25 19:57buy8120.20162.250.000.00
16242007.09.25 20:08close8120.20162.370.000.002.216062.71
16252007.09.25 20:08buy8130.20162.400.000.00
16262007.09.25 21:51buy8140.25162.250.000.00
16272007.09.25 23:22close8140.25162.370.000.002.766065.47
16282007.09.25 23:22close8130.20162.370.000.00-0.556064.92
16292007.09.25 23:22buy8150.20162.420.000.00
16302007.09.26 01:00buy8160.25162.250.000.00
16312007.09.26 01:33close8160.25162.370.000.002.766067.68
16322007.09.26 01:33close8150.20162.370.000.00-0.676067.01
16332007.09.26 01:33buy8170.20162.390.000.00
16342007.09.26 01:49close8170.20162.510.000.002.216069.22
16352007.09.26 01:49buy8180.20162.540.000.00
16362007.09.26 07:15buy8190.25162.390.000.00
16372007.09.26 07:48close8190.25162.510.000.002.756071.97
16382007.09.26 07:48close8180.20162.510.000.00-0.556071.42
16392007.09.26 07:48buy8200.20162.540.000.00
16402007.09.26 08:21close8200.20162.650.000.002.026073.44
16412007.09.26 08:21buy8210.20162.680.000.00
16422007.09.26 10:51close8210.20162.790.000.002.016075.45
16432007.09.26 10:51buy8220.20162.840.000.00
16442007.09.26 12:17close8220.20162.950.000.002.026077.47
16452007.09.26 12:17buy8230.20162.980.000.00
16462007.09.26 13:55close8230.20163.090.000.002.026079.49
16472007.09.26 13:55buy8240.20163.140.000.00
16482007.09.26 14:02close8240.20163.250.000.002.026081.51
16492007.09.26 14:02buy8250.20163.300.000.00
16502007.09.26 15:01close8250.20163.410.000.002.016083.52
16512007.09.26 15:01buy8260.20163.440.000.00
16522007.09.26 19:15buy8270.25163.260.000.00
16532007.09.27 03:04close8270.25163.350.000.002.956086.46
16542007.09.27 03:04close8260.20163.350.000.00-0.946085.52
16552007.09.27 03:04buy8280.20163.380.000.00
16562007.09.27 04:42close8280.20163.490.000.002.026087.54
16572007.09.27 04:42buy8290.20163.520.000.00
16582007.09.27 06:04buy8300.25163.360.000.00
16592007.09.27 06:21close8300.25163.480.000.002.756090.29
16602007.09.27 06:21close8290.20163.480.000.00-0.736089.56
16612007.09.27 06:21buy8310.20163.510.000.00
16622007.09.27 06:43close8310.20163.620.000.002.026091.58
16632007.09.27 06:43buy8320.20163.650.000.00
16642007.09.27 11:11buy8330.25163.500.000.00
16652007.09.27 11:18close8330.25163.620.000.002.766094.34
16662007.09.27 11:18close8320.20163.620.000.00-0.556093.79
16672007.09.27 11:18buy8340.20163.650.000.00
16682007.09.27 11:20buy8350.25163.500.000.00
16692007.09.27 12:44close8350.25163.620.000.002.766096.55
16702007.09.27 12:44close8340.20163.620.000.00-0.556096.00
16712007.09.27 12:45buy8360.20163.630.000.00
16722007.09.27 16:01close8360.20163.740.000.002.026098.02
16732007.09.27 16:01buy8370.20163.800.000.00
16742007.09.27 16:05close8370.20163.910.000.002.026100.04
16752007.09.27 16:05buy8380.20163.940.000.00
16762007.09.27 16:27buy8390.25163.780.000.00
16772007.09.27 22:30buy8400.30163.630.000.00
16782007.09.28 01:00sell8410.20163.320.000.00
16792007.09.28 11:16sell8420.25163.470.000.00
16802007.10.01 01:30sell8430.30163.860.000.00
16812007.10.02 00:24sell8440.35164.700.000.00
16822007.10.02 02:22close8440.35164.190.000.0016.376116.41
16832007.10.02 02:22close8430.30164.190.000.00-9.566106.85
16842007.10.02 02:22close8420.25164.190.000.00-17.326089.54
16852007.10.02 02:22close8410.20164.190.000.00-16.606072.94
16862007.10.02 02:22close8400.30164.150.000.0015.376088.31
16872007.10.02 02:22close8390.25164.150.000.009.376097.68
16882007.10.02 02:22close8380.20164.150.000.004.576102.25
16892007.10.02 02:22sell8450.20164.160.000.00
16902007.10.02 03:23close8450.20164.050.000.002.026104.27
16912007.10.02 03:23sell8460.20164.020.000.00
16922007.10.02 05:06sell8470.25164.180.000.00
16932007.10.02 05:47close8470.25164.060.000.002.766107.03
16942007.10.02 05:47close8460.20164.060.000.00-0.746106.29
16952007.10.02 05:47sell8480.20164.030.000.00
16962007.10.02 06:11close8480.20163.920.000.002.016108.30
16972007.10.02 06:15sell8490.20163.830.000.00
16982007.10.02 07:49close8490.20163.720.000.002.026110.32
16992007.10.02 07:49sell8500.20163.660.000.00
17002007.10.02 09:15sell8510.25163.930.000.00
17012007.10.02 21:39close8510.25163.760.000.003.906114.22
17022007.10.02 21:39close8500.20163.760.000.00-1.836112.39
17032007.10.02 21:39sell8520.20163.710.000.00
17042007.10.03 00:15buy8530.20163.770.000.00
17052007.10.04 03:13sell8540.25164.440.000.00
17062007.10.04 03:45close8540.25164.240.000.004.596116.98
17072007.10.04 03:45close8530.20164.200.000.008.606125.57
17082007.10.04 03:45close8520.20164.240.000.00-11.006114.57
17092007.10.04 03:45sell8550.20164.190.000.00
17102007.10.04 04:32close8550.20164.080.000.002.026116.59
17112007.10.04 04:32sell8560.20164.050.000.00
17122007.10.04 05:35sell8570.25164.210.000.00
17132007.10.04 05:40close8570.25164.090.000.002.756119.34
17142007.10.04 05:40close8560.20164.090.000.00-0.746118.60
17152007.10.04 05:41sell8580.20164.040.000.00
17162007.10.04 09:30buy8590.20164.690.000.00
17172007.10.04 12:19sell8600.25164.440.000.00
17182007.10.05 12:31sell8610.30164.590.000.00
17192007.10.07 22:00sell8620.35165.750.000.00
17202007.10.08 16:38close8620.35164.790.000.0030.276148.87
17212007.10.08 16:38close8610.30164.790.000.00-5.986142.90
17222007.10.08 16:38close8600.25164.790.000.00-8.836134.07
17232007.10.08 16:38close8590.20164.750.000.001.576135.64
17242007.10.08 16:38close8580.20164.790.000.00-14.406121.25
17252007.10.08 16:38sell8630.20164.760.000.00
17262007.10.08 17:07sell8640.25164.950.000.00
17272007.10.08 17:46close8640.25164.810.000.003.216124.46
17282007.10.08 17:46close8630.20164.810.000.00-0.926123.54
17292007.10.08 17:46sell8650.20164.760.000.00
17302007.10.08 23:45sell8660.25164.910.000.00
17312007.10.09 00:16buy8670.20164.970.000.00
17322007.10.09 01:10close8670.20164.550.000.00-7.716115.83
17332007.10.09 01:10close8660.25164.590.000.006.946122.77
17342007.10.09 01:10close8650.20164.590.000.002.806125.57
17352007.10.09 01:10sell8680.20164.560.000.00
17362007.10.09 01:16close8680.20164.450.000.002.026127.59
17372007.10.09 01:17sell8690.20164.400.000.00
17382007.10.09 01:36close8690.20164.290.000.002.016129.60
17392007.10.09 01:36sell8700.20164.260.000.00
17402007.10.09 02:19sell8710.25164.410.000.00
17412007.10.09 03:19close8710.25164.290.000.002.756132.35
17422007.10.09 03:19close8700.20164.290.000.00-0.566131.79
17432007.10.09 03:20sell8720.20164.260.000.00
17442007.10.09 09:30sell8730.25164.580.000.00
17452007.10.09 09:39close8730.25164.380.000.004.596136.38
17462007.10.09 09:39close8720.20164.380.000.00-2.216134.17
17472007.10.09 09:39sell8740.20164.350.000.00
17482007.10.09 10:18sell8750.25164.630.000.00
17492007.10.09 11:42close8750.25164.450.000.004.136138.30
17502007.10.09 11:42close8740.20164.450.000.00-1.836136.47
17512007.10.09 11:42sell8760.20164.400.000.00
17522007.10.09 12:16sell8770.25164.550.000.00
17532007.10.09 13:16close8770.25164.430.000.002.756139.22
17542007.10.09 13:16close8760.20164.430.000.00-0.556138.67
17552007.10.09 13:16sell8780.20164.400.000.00
17562007.10.09 13:45close8780.20164.290.000.002.016140.68
17572007.10.09 13:45sell8790.20164.240.000.00
17582007.10.09 14:05sell8800.25164.400.000.00
17592007.10.09 14:09close8800.25164.280.000.002.756143.43
17602007.10.09 14:09close8790.20164.280.000.00-0.736142.70
17612007.10.09 14:09sell8810.20164.250.000.00
17622007.10.09 14:32sell8820.25164.400.000.00
17632007.10.09 15:35buy8830.20164.950.000.00
17642007.10.09 17:45sell8840.30164.760.000.00
17652007.10.10 01:31sell8850.35165.290.000.00
17662007.10.12 01:30sell8860.40166.640.000.00
17672007.10.16 07:32close8860.40165.180.000.0052.316195.01
17682007.10.16 07:32close8850.35165.180.000.000.206195.20
17692007.10.16 07:32close8840.30165.180.000.00-14.906180.30
17702007.10.16 07:32close8830.20165.140.000.005.146185.44
17712007.10.16 07:32close8820.25165.180.000.00-20.686164.76
17722007.10.16 07:32close8810.20165.180.000.00-19.306145.47
17732007.10.16 07:32sell8870.20165.130.000.00
17742007.10.16 07:32close8870.20165.020.000.002.026147.49
17752007.10.16 07:32sell8880.20164.960.000.00
17762007.10.16 07:34sell8890.25165.110.000.00
17772007.10.16 07:36sell8900.30165.270.000.00
17782007.10.16 07:37sell8910.35165.430.000.00
17792007.10.16 08:40sell8920.40165.920.000.00
17802007.10.16 09:40close8920.40165.390.000.0019.456166.94
17812007.10.16 09:40close8910.35165.390.000.001.286168.22
17822007.10.16 09:40close8900.30165.390.000.00-3.306164.92
17832007.10.16 09:40close8890.25165.390.000.00-6.426158.50
17842007.10.16 09:40close8880.20165.390.000.00-7.896150.61
17852007.10.16 09:41sell8930.20165.340.000.00
17862007.10.16 09:45close8930.20165.230.000.002.026152.63
17872007.10.16 09:45sell8940.20165.180.000.00
17882007.10.16 09:47sell8950.25165.330.000.00
17892007.10.16 10:38close8950.25165.210.000.002.756155.38
17902007.10.16 10:38close8940.20165.210.000.00-0.556154.83
17912007.10.16 10:39sell8960.20165.160.000.00
17922007.10.16 14:17sell8970.25165.310.000.00
17932007.10.16 14:27close8970.25165.190.000.002.756157.58
17942007.10.16 14:27close8960.20165.190.000.00-0.556157.03
17952007.10.16 14:27sell8980.20165.140.000.00
17962007.10.16 14:44close8980.20165.030.000.002.026159.05
17972007.10.16 14:44sell8990.20164.970.000.00
17982007.10.16 14:49sell9000.25165.120.000.00
17992007.10.16 14:52close9000.25165.000.000.002.766161.81
18002007.10.16 14:52close8990.20165.000.000.00-0.556161.26
18012007.10.16 14:53sell9010.20164.950.000.00
18022007.10.16 16:00sell9020.25165.160.000.00
18032007.10.17 00:15sell9030.30165.630.000.00
18042007.10.17 01:40close9030.30165.250.000.0010.456171.71
18052007.10.17 01:40close9020.25165.250.000.00-2.476169.24
18062007.10.17 01:40close9010.20165.250.000.00-5.826163.42
18072007.10.17 01:40sell9040.20165.220.000.00
18082007.10.17 01:43close9040.20165.110.000.002.026165.44
18092007.10.17 01:43sell9050.20165.080.000.00
18102007.10.17 01:44close9050.20164.970.000.002.026167.46
18112007.10.17 01:44sell9060.20164.920.000.00
18122007.10.17 01:46close9060.20164.810.000.002.026169.48
18132007.10.17 01:46sell9070.20164.780.000.00
18142007.10.17 01:48sell9080.25164.930.000.00
18152007.10.17 04:15sell9090.30165.120.000.00
18162007.10.17 04:42close9090.30164.930.000.005.236174.71
18172007.10.17 04:42close9080.25164.930.000.000.006174.71
18182007.10.17 04:42close9070.20164.930.000.00-2.756171.96
18192007.10.17 04:42sell9100.20164.900.000.00
18202007.10.17 05:06close9100.20164.790.000.002.026173.98
18212007.10.17 05:06sell9110.20164.760.000.00
18222007.10.17 05:10close9110.20164.650.000.002.026176.00
18232007.10.17 05:10sell9120.20164.620.000.00
18242007.10.17 05:13sell9130.25164.770.000.00
18252007.10.17 05:37sell9140.30164.930.000.00
18262007.10.17 11:30buy9150.20166.220.000.00
18272007.10.17 11:59buy9160.25166.070.000.00
18282007.10.17 14:38sell9170.35165.810.000.00
18292007.10.18 01:15buy9180.30165.620.000.00
18302007.10.18 18:00buy9190.35165.430.000.00
18312007.10.19 11:00buy9200.40165.250.000.00
18322007.10.22 00:45buy9210.45163.160.000.00
18332007.10.22 01:21buy9220.50163.010.000.00
18342007.10.23 01:30buy9230.55162.320.000.00
18352007.10.23 13:08close9230.55163.750.000.0072.186248.18
18362007.10.23 13:08close9220.50163.750.000.0034.556282.73
18372007.10.23 13:08close9210.45163.750.000.0024.896307.62
18382007.10.23 13:08close9200.40163.750.000.00-54.126253.50
18392007.10.23 13:08close9190.35163.750.000.00-52.716200.79
18402007.10.23 13:08close9180.30163.750.000.00-50.426150.38
18412007.10.23 13:08close9170.35163.790.000.0061.526211.89
18422007.10.23 13:08close9160.25163.750.000.00-51.456160.44
18432007.10.23 13:08close9150.20163.750.000.00-43.926116.52
18442007.10.23 13:08close9140.30163.790.000.0028.516145.03
18452007.10.23 13:08close9130.25163.790.000.0020.096165.12
18462007.10.23 13:08close9120.20163.790.000.0013.326178.44
18472007.10.23 13:08buy9240.20163.800.000.00
18482007.10.23 13:21close9240.20163.910.000.002.026180.46
18492007.10.23 13:21buy9250.20163.940.000.00
18502007.10.23 14:03buy9260.25163.660.000.00
18512007.10.23 17:15buy9270.30163.450.000.00
18522007.10.23 17:57buy9280.35163.300.000.00
18532007.10.23 18:22close9280.35163.560.000.008.356188.81
18542007.10.23 18:22close9270.30163.560.000.003.036191.84
18552007.10.23 18:22close9260.25163.560.000.00-2.296189.55
18562007.10.23 18:22close9250.20163.560.000.00-6.976182.58
18572007.10.23 18:22buy9290.20163.590.000.00
18582007.10.23 19:29close9290.20163.700.000.002.026184.60
18592007.10.23 19:29buy9300.20163.750.000.00
18602007.10.23 19:33close9300.20163.870.000.002.216186.81
18612007.10.23 19:33buy9310.20163.920.000.00
18622007.10.23 19:38buy9320.25163.770.000.00
18632007.10.23 19:44close9320.25163.890.000.002.756189.56
18642007.10.23 19:44close9310.20163.890.000.00-0.556189.01
18652007.10.23 19:44buy9330.20163.940.000.00
18662007.10.23 21:01buy9340.25163.720.000.00
18672007.10.23 22:55close9340.25163.880.000.003.676192.68
18682007.10.23 22:55close9330.20163.880.000.00-1.106191.58
18692007.10.23 22:56buy9350.20163.850.000.00
18702007.10.24 00:45sell9360.20163.550.000.00
18712007.10.24 01:34sell9370.25163.710.000.00
18722007.10.24 03:48close9370.25163.360.000.008.036199.61
18732007.10.24 03:48close9360.20163.360.000.003.496203.10
18742007.10.24 03:48close9350.20163.320.000.00-9.496193.61
18752007.10.24 03:48sell9380.20163.330.000.00
18762007.10.24 04:19close9380.20163.220.000.002.026195.63
18772007.10.24 04:19sell9390.20163.170.000.00
18782007.10.24 04:27sell9400.25163.320.000.00
18792007.10.24 04:31close9400.25163.200.000.002.756198.38
18802007.10.24 04:31close9390.20163.200.000.00-0.566197.82
18812007.10.24 04:31sell9410.20163.170.000.00
18822007.10.24 04:35close9410.20163.050.000.002.206200.02
18832007.10.24 04:35sell9420.20163.000.000.00
18842007.10.24 05:53close9420.20162.890.000.002.026202.04
18852007.10.24 05:53sell9430.20162.840.000.00
18862007.10.24 06:01sell9440.25162.990.000.00
18872007.10.24 06:44close9440.25162.850.000.003.216205.25
18882007.10.24 06:44close9430.20162.850.000.00-0.186205.07
18892007.10.24 06:44sell9450.20162.790.000.00
18902007.10.24 07:03close9450.20162.680.000.002.026207.09
18912007.10.24 07:03sell9460.20162.650.000.00
18922007.10.24 07:05close9460.20162.530.000.002.206209.29
18932007.10.24 07:05sell9470.20162.480.000.00
18942007.10.24 07:07close9470.20162.370.000.002.016211.30
18952007.10.24 07:07sell9480.20162.340.000.00
18962007.10.24 07:24close9480.20162.230.000.002.026213.32
18972007.10.24 07:24sell9490.20162.200.000.00
18982007.10.24 07:25sell9500.25162.350.000.00
18992007.10.24 07:31close9500.25162.230.000.002.756216.07
19002007.10.24 07:31close9490.20162.230.000.00-0.556215.52
19012007.10.24 07:31sell9510.20162.200.000.00
19022007.10.24 08:04sell9520.25162.550.000.00
19032007.10.24 09:12sell9530.30162.710.000.00
19042007.10.24 10:18close9530.30162.490.000.006.066221.58
19052007.10.24 10:18close9520.25162.490.000.001.386222.96
19062007.10.24 10:18close9510.20162.490.000.00-5.326217.64
19072007.10.24 10:30sell9540.20162.510.000.00
19082007.10.24 11:03close9540.20162.400.000.002.016219.65
19092007.10.24 11:03sell9550.20162.350.000.00
19102007.10.24 11:37sell9560.25162.500.000.00
19112007.10.24 12:01sell9570.30162.650.000.00
19122007.10.24 14:12close9570.30162.490.000.004.416224.06
19132007.10.24 14:12close9560.25162.490.000.000.236224.29
19142007.10.24 14:12close9550.20162.490.000.00-2.576221.72
19152007.10.24 14:15sell9580.20162.400.000.00
19162007.10.24 14:20sell9590.25162.560.000.00
19172007.10.24 14:40close9590.25162.440.000.002.756224.47
19182007.10.24 14:40close9580.20162.440.000.00-0.736223.74
19192007.10.24 14:40sell9600.20162.390.000.00
19202007.10.24 14:48close9600.20162.280.000.002.026225.76
19212007.10.24 14:48sell9610.20162.230.000.00
19222007.10.24 14:51sell9620.25162.380.000.00
19232007.10.24 14:54close9620.25162.260.000.002.756228.51
19242007.10.24 14:54close9610.20162.260.000.00-0.556227.96
19252007.10.24 14:54sell9630.20162.210.000.00
19262007.10.24 15:01sell9640.25162.360.000.00
19272007.10.24 15:10close9640.25162.230.000.002.986230.94
19282007.10.24 15:10close9630.20162.230.000.00-0.376230.57
19292007.10.24 15:10sell9650.20162.180.000.00
19302007.10.24 15:12close9650.20162.070.000.002.026232.59
19312007.10.24 15:12sell9660.20162.040.000.00
19322007.10.24 15:18close9660.20161.930.000.002.026234.61
19332007.10.24 15:18sell9670.20161.880.000.00
19342007.10.24 15:19close9670.20161.770.000.002.026236.63
19352007.10.24 15:19sell9680.20161.740.000.00
19362007.10.24 15:25sell9690.25161.900.000.00
19372007.10.24 15:46sell9700.30162.050.000.00
19382007.10.24 15:59sell9710.35162.220.000.00
19392007.10.24 16:24sell9720.40162.400.000.00
19402007.10.24 18:10close9720.40162.100.000.0011.016247.64
19412007.10.24 18:10close9710.35162.100.000.003.856251.49
19422007.10.24 18:10close9700.30162.100.000.00-1.386250.11
19432007.10.24 18:10close9690.25162.100.000.00-4.596245.52
19442007.10.24 18:10close9680.20162.100.000.00-6.606238.92
19452007.10.24 18:10sell9730.20162.050.000.00
19462007.10.24 22:00sell9740.25162.840.000.00
19472007.10.25 01:45buy9750.20162.760.000.00
19482007.10.26 00:36sell9760.30163.330.000.00
19492007.10.29 01:00sell9770.35164.440.000.00
19502007.10.30 00:15sell9780.40165.270.000.00
19512007.10.31 00:30sell9790.45165.540.000.00
19522007.11.01 01:30sell9800.50166.860.000.00
19532007.11.07 22:04close9800.50164.790.000.0091.786330.70
19542007.11.07 22:04close9790.45164.790.000.0025.956356.64
19552007.11.07 22:04close9780.40164.790.000.0012.526369.16
19562007.11.07 22:04close9770.35164.790.000.00-16.256352.90
19572007.11.07 22:04close9760.30164.790.000.00-44.966307.95
19582007.11.07 22:04close9750.20164.750.000.0039.136347.07
19592007.11.07 22:04close9740.25164.790.000.00-50.306296.77
19602007.11.07 22:04close9730.20164.790.000.00-54.746242.03
19612007.11.07 22:04sell9810.20164.730.000.00
19622007.11.07 22:15close9810.20164.620.000.002.026244.05
19632007.11.07 22:15sell9820.20164.590.000.00
19642007.11.07 22:16close9820.20164.480.000.002.026246.07
19652007.11.07 22:16sell9830.20164.430.000.00
19662007.11.07 22:17close9830.20164.310.000.002.206248.27
19672007.11.07 22:17sell9840.20164.260.000.00
19682007.11.07 22:17close9840.20164.150.000.002.016250.28
19692007.11.07 22:17sell9850.20164.120.000.00
19702007.11.07 22:17close9850.20164.000.000.002.216252.49
19712007.11.07 22:17sell9860.20163.940.000.00
19722007.11.07 22:17sell9870.25164.100.000.00
19732007.11.07 22:18sell9880.30164.250.000.00
19742007.11.07 22:20sell9890.35164.400.000.00
19752007.11.07 22:26close9890.35164.180.000.007.076259.56
19762007.11.07 22:26close9880.30164.180.000.001.926261.48
19772007.11.07 22:26close9870.25164.180.000.00-1.846259.64
19782007.11.07 22:26close9860.20164.180.000.00-4.416255.23
19792007.11.07 22:27sell9900.20164.150.000.00
19802007.11.07 22:35sell9910.25164.300.000.00
19812007.11.07 23:41sell9920.30164.560.000.00
19822007.11.08 00:16buy9930.20164.830.000.00
19832007.11.09 08:13sell9940.35165.130.000.00
19842007.11.09 08:46sell9950.40165.420.000.00
19852007.11.09 09:44close9950.40164.760.000.0024.226279.45
19862007.11.09 09:44close9940.35164.760.000.0011.886291.33
19872007.11.09 09:44close9930.20164.720.000.00-1.786289.55
19882007.11.09 09:44close9920.30164.760.000.00-7.426282.13
19892007.11.09 09:44close9910.25164.760.000.00-12.146269.99
19902007.11.09 09:44close9900.20164.760.000.00-12.466257.52
19912007.11.09 09:44sell9960.20164.710.000.00
19922007.11.09 09:45close9960.20164.600.000.002.026259.54
19932007.11.09 09:45sell9970.20164.550.000.00
19942007.11.09 09:45sell9980.25164.710.000.00
19952007.11.09 09:47sell9990.30164.860.000.00
19962007.11.09 09:51close9990.30164.690.000.004.686264.22
19972007.11.09 09:51close9980.25164.690.000.000.466264.68
19982007.11.09 09:51close9970.20164.690.000.00-2.566262.12
19992007.11.09 09:51sell10000.20164.630.000.00
20002007.11.09 09:56close10000.20164.520.000.002.016264.13
20012007.11.09 09:56sell10010.20164.490.000.00
20022007.11.09 10:03close10010.20164.380.000.002.026266.15
20032007.11.09 10:03sell10020.20164.330.000.00
20042007.11.09 10:05sell10030.25164.490.000.00
20052007.11.09 10:08close10030.25164.370.000.002.766268.91
20062007.11.09 10:08close10020.20164.370.000.00-0.736268.18
20072007.11.09 10:08sell10040.20164.340.000.00
20082007.11.09 10:10close10040.20164.220.000.002.206270.38
20092007.11.09 10:10sell10050.20164.170.000.00
20102007.11.09 10:11sell10060.25164.320.000.00
20112007.11.09 11:00close10060.25163.720.000.0013.766284.14
20122007.11.09 11:00close10050.20163.720.000.008.256292.39
20132007.11.09 11:11sell10070.20163.800.000.00
20142007.11.09 11:13close10070.20163.690.000.002.016294.40
20152007.11.09 11:13sell10080.20163.660.000.00
20162007.11.09 11:16close10080.20163.550.000.002.026296.42
20172007.11.09 11:16sell10090.20163.490.000.00
20182007.11.09 11:16close10090.20163.370.000.002.216298.63
20192007.11.09 11:16sell10100.20163.310.000.00
20202007.11.09 11:22sell10110.25163.460.000.00
20212007.11.09 11:23sell10120.30163.610.000.00
20222007.11.09 11:29close10120.30163.450.000.004.416303.04
20232007.11.09 11:29close10110.25163.450.000.000.236303.27
20242007.11.09 11:29close10100.20163.450.000.00-2.576300.70
20252007.11.09 11:29sell10130.20163.420.000.00
20262007.11.09 11:30close10130.20163.310.000.002.026302.72
20272007.11.09 11:30sell10140.20163.280.000.00
20282007.11.09 11:32close10140.20163.160.000.002.206304.92
20292007.11.09 11:32sell10150.20163.110.000.00
20302007.11.09 11:35sell10160.25163.270.000.00
20312007.11.09 11:37sell10170.30163.430.000.00
20322007.11.09 11:41close10170.30163.260.000.004.686309.60
20332007.11.09 11:41close10160.25163.260.000.000.226309.82
20342007.11.09 11:41close10150.20163.260.000.00-2.766307.06
20352007.11.09 11:41sell10180.20163.240.000.00
20362007.11.09 11:43close10180.20163.130.000.002.026309.08
20372007.11.09 11:43sell10190.20163.100.000.00
20382007.11.09 11:47sell10200.25163.250.000.00
20392007.11.09 11:48close10200.25163.130.000.002.766311.84
20402007.11.09 11:48close10190.20163.130.000.00-0.556311.29
20412007.11.09 11:49sell10210.20163.070.000.00
20422007.11.09 11:52sell10220.25163.220.000.00
20432007.11.09 11:53close10220.25163.100.000.002.756314.04
20442007.11.09 11:53close10210.20163.100.000.00-0.556313.49
20452007.11.09 11:54sell10230.20163.110.000.00
20462007.11.09 12:00close10230.20163.000.000.002.016315.50
20472007.11.09 12:00sell10240.20162.970.000.00
20482007.11.09 12:18sell10250.25163.160.000.00
20492007.11.09 12:38sell10260.30163.310.000.00
20502007.11.09 13:36close10260.30163.140.000.004.686320.18
20512007.11.09 13:36close10250.25163.140.000.000.466320.64
20522007.11.09 13:36close10240.20163.140.000.00-3.116317.53
20532007.11.09 13:37sell10270.20163.110.000.00
20542007.11.09 14:17sell10280.25163.270.000.00
20552007.11.09 14:24close10280.25163.150.000.002.756320.28
20562007.11.09 14:24close10270.20163.150.000.00-0.746319.54
20572007.11.09 14:24sell10290.20163.100.000.00
20582007.11.09 14:25close10290.20162.980.000.002.206321.74
20592007.11.09 14:25sell10300.20162.920.000.00
20602007.11.09 14:27close10300.20162.810.000.002.026323.76
20612007.11.09 14:27sell10310.20162.760.000.00
20622007.11.09 14:29close10310.20162.650.000.002.026325.78
20632007.11.09 14:29sell10320.20162.620.000.00
20642007.11.09 14:30close10320.20162.500.000.002.206327.98
20652007.11.09 14:30sell10330.20162.450.000.00
20662007.11.09 14:32sell10340.25162.600.000.00
20672007.11.09 14:33sell10350.30162.750.000.00
20682007.11.09 14:36close10350.30162.590.000.004.416332.39
20692007.11.09 14:36close10340.25162.590.000.000.236332.62
20702007.11.09 14:36close10330.20162.590.000.00-2.576330.05
20712007.11.09 14:36sell10360.20162.540.000.00
20722007.11.09 14:44close10360.20162.430.000.002.026332.07
20732007.11.09 14:44sell10370.20162.400.000.00
20742007.11.09 15:00close10370.20162.290.000.002.026334.09
20752007.11.09 15:00sell10380.20162.260.000.00
20762007.11.09 15:02sell10390.25162.420.000.00
20772007.11.09 15:34sell10400.30162.810.000.00
20782007.11.09 15:54close10400.30162.500.000.008.536342.62
20792007.11.09 15:54close10390.25162.500.000.00-1.836340.79
20802007.11.09 15:54close10380.20162.500.000.00-4.406336.39
20812007.11.09 15:54sell10410.20162.450.000.00
20822007.11.09 16:09close10410.20162.340.000.002.016338.40
20832007.11.09 16:09sell10420.20162.310.000.00
20842007.11.09 16:19close10420.20162.200.000.002.026340.42
20852007.11.09 16:19sell10430.20162.150.000.00
20862007.11.09 16:20sell10440.25162.300.000.00
20872007.11.09 16:31sell10450.30162.460.000.00
20882007.11.09 16:36close10450.30162.290.000.004.686345.10
20892007.11.09 16:36close10440.25162.290.000.000.236345.33
20902007.11.09 16:36close10430.20162.290.000.00-2.576342.76
20912007.11.09 16:36sell10460.20162.240.000.00
20922007.11.09 16:41sell10470.25162.400.000.00
20932007.11.09 16:54sell10480.30162.550.000.00
20942007.11.09 17:07close10480.30162.380.000.004.686347.44
20952007.11.09 17:07close10470.25162.380.000.000.466347.90
20962007.11.09 17:07close10460.20162.380.000.00-2.576345.33
20972007.11.09 17:07sell10490.20162.350.000.00
20982007.11.09 17:11sell10500.25162.500.000.00
20992007.11.09 18:15sell10510.30162.650.000.00
21002007.11.09 20:50close10510.30162.490.000.004.416349.74
21012007.11.09 20:50close10500.25162.490.000.000.236349.97
21022007.11.09 20:50close10490.20162.490.000.00-2.576347.40
21032007.11.09 20:50sell10520.20162.460.000.00
21042007.11.11 23:00close10520.20161.830.000.0011.566358.96
21052007.11.12 00:51sell10530.20161.830.000.00
21062007.11.12 03:07close10530.20161.710.000.002.206361.16
21072007.11.12 03:07sell10540.20161.680.000.00
21082007.11.12 03:18close10540.20161.570.000.002.026363.18
21092007.11.12 03:18sell10550.20161.550.000.00
21102007.11.12 03:19close10550.20161.440.000.002.026365.20
21112007.11.12 03:20sell10560.20161.390.000.00
21122007.11.12 03:29close10560.20161.280.000.002.016367.21
21132007.11.12 03:29sell10570.20161.250.000.00
21142007.11.12 03:34close10570.20161.130.000.002.216369.42
21152007.11.12 03:34sell10580.20161.100.000.00
21162007.11.12 03:39close10580.20160.990.000.002.026371.44
21172007.11.12 03:40sell10590.20160.960.000.00
21182007.11.12 03:42close10590.20160.840.000.002.206373.64
21192007.11.12 03:42sell10600.20160.790.000.00
21202007.11.12 04:02sell10610.25161.060.000.00
21212007.11.12 04:22close10610.25160.880.000.004.136377.77
21222007.11.12 04:22close10600.20160.880.000.00-1.656376.12
21232007.11.12 04:22sell10620.20160.850.000.00
21242007.11.12 04:49sell10630.25161.030.000.00
21252007.11.12 05:17sell10640.30161.240.000.00
21262007.11.12 09:28sell10650.35161.530.000.00
21272007.11.12 09:32close10650.35161.190.000.0010.916387.03
21282007.11.12 09:32close10640.30161.190.000.001.386388.41
21292007.11.12 09:32close10630.25161.190.000.00-3.676384.74
21302007.11.12 09:32close10620.20161.190.000.00-6.236378.51
21312007.11.12 09:33sell10660.20161.160.000.00
21322007.11.12 09:37sell10670.25161.310.000.00
21332007.11.12 09:43close10670.25161.190.000.002.756381.26
21342007.11.12 09:43close10660.20161.190.000.00-0.556380.71
21352007.11.12 09:43sell10680.20161.140.000.00
21362007.11.12 09:48sell10690.25161.290.000.00
21372007.11.12 09:55close10690.25161.170.000.002.756383.46
21382007.11.12 09:55close10680.20161.170.000.00-0.556382.91
21392007.11.12 09:55sell10700.20161.110.000.00
21402007.11.12 10:10close10700.20160.990.000.002.216385.12
21412007.11.12 10:10sell10710.20160.920.000.00
21422007.11.12 10:19close10710.20160.810.000.002.026387.14
21432007.11.12 10:19sell10720.20160.760.000.00
21442007.11.12 10:30close10720.20160.640.000.002.206389.34
21452007.11.12 10:30sell10730.20160.590.000.00
21462007.11.12 10:33sell10740.25160.740.000.00
21472007.11.12 10:41close10740.25160.620.000.002.766392.10
21482007.11.12 10:41close10730.20160.620.000.00-0.556391.55
21492007.11.12 10:41sell10750.20160.570.000.00
21502007.11.12 10:46close10750.20160.460.000.002.026393.57
21512007.11.12 10:46sell10760.20160.410.000.00
21522007.11.12 11:00close10760.20160.300.000.002.026395.59
21532007.11.12 11:00sell10770.20160.250.000.00
21542007.11.12 11:06close10770.20160.140.000.002.026397.61
21552007.11.12 11:06sell10780.20160.080.000.00
21562007.11.12 11:10close10780.20159.970.000.002.026399.63
21572007.11.12 11:10sell10790.20159.940.000.00
21582007.11.12 11:10close10790.20159.830.000.002.026401.65
21592007.11.12 11:10sell10800.20159.780.000.00
21602007.11.12 11:11close10800.20159.670.000.002.026403.67
21612007.11.12 11:11sell10810.20159.640.000.00
21622007.11.12 11:12close10810.20159.530.000.002.016405.68
21632007.11.12 11:12sell10820.20159.500.000.00
21642007.11.12 11:13sell10830.25159.650.000.00
21652007.11.12 11:17sell10840.30159.800.000.00
21662007.11.12 11:39sell10850.35160.010.000.00
21672007.11.12 11:46close10850.35159.750.000.008.356414.03
21682007.11.12 11:46close10840.30159.750.000.001.386415.41
21692007.11.12 11:46close10830.25159.750.000.00-2.296413.12
21702007.11.12 11:46close10820.20159.750.000.00-4.586408.54
21712007.11.12 11:46sell10860.20159.700.000.00
21722007.11.12 11:51close10860.20159.590.000.002.026410.56
21732007.11.12 11:51sell10870.20159.560.000.00
21742007.11.12 11:54close10870.20159.450.000.002.026412.58
21752007.11.12 11:54sell10880.20159.390.000.00
21762007.11.12 11:55close10880.20159.280.000.002.026414.60
21772007.11.12 11:55sell10890.20159.250.000.00
21782007.11.12 11:57close10890.20159.140.000.002.026416.62
21792007.11.12 11:57sell10900.20159.110.000.00
21802007.11.12 11:59sell10910.25159.280.000.00
21812007.11.12 12:01sell10920.30159.430.000.00
21822007.11.12 12:12close10920.30159.260.000.004.686421.30
21832007.11.12 12:12close10910.25159.260.000.000.466421.76
21842007.11.12 12:12close10900.20159.260.000.00-2.756419.01
21852007.11.12 12:12sell10930.20159.200.000.00
21862007.11.12 12:17close10930.20159.090.000.002.026421.03
21872007.11.12 12:17sell10940.20159.060.000.00
21882007.11.12 12:19close10940.20158.950.000.002.026423.05
21892007.11.12 12:19sell10950.20158.900.000.00
21902007.11.12 12:22sell10960.25159.050.000.00
21912007.11.12 12:27close10960.25158.930.000.002.766425.81
21922007.11.12 12:27close10950.20158.930.000.00-0.556425.26
21932007.11.12 12:27sell10970.20158.900.000.00
21942007.11.12 12:29sell10980.25159.060.000.00
21952007.11.12 12:36close10980.25158.930.000.002.996428.25
21962007.11.12 12:36close10970.20158.930.000.00-0.556427.70
21972007.11.12 12:36sell10990.20158.870.000.00
21982007.11.12 12:37sell11000.25159.030.000.00
21992007.11.12 12:50sell11010.30159.180.000.00
22002007.11.12 12:50sell11020.35159.330.000.00
22012007.11.12 13:09sell11030.40159.490.000.00
22022007.11.12 13:59close11030.40159.210.000.0010.276437.97
22032007.11.12 13:59close11020.35159.210.000.003.856441.82
22042007.11.12 13:59close11010.30159.210.000.00-0.836440.99
22052007.11.12 13:59close11000.25159.210.000.00-4.136436.86
22062007.11.12 13:59close10990.20159.210.000.00-6.236430.63
22072007.11.12 13:59sell11040.20159.160.000.00
22082007.11.12 14:03close11040.20159.040.000.002.206432.83
22092007.11.12 14:03sell11050.20158.990.000.00
22102007.11.12 14:07sell11060.25159.150.000.00
22112007.11.12 14:12close11060.25159.020.000.002.986435.81
22122007.11.12 14:12close11050.20159.020.000.00-0.556435.26
22132007.11.12 14:12sell11070.20158.990.000.00
22142007.11.12 14:14close11070.20158.880.000.002.026437.28
22152007.11.12 14:14sell11080.20158.850.000.00
22162007.11.12 14:16sell11090.25159.000.000.00
22172007.11.12 14:21close11090.25158.880.000.002.756440.03
22182007.11.12 14:21close11080.20158.880.000.00-0.556439.48
22192007.11.12 14:22sell11100.20158.850.000.00
22202007.11.12 15:22sell11110.25159.140.000.00
22212007.11.12 15:35close11110.25158.960.000.004.136443.61
22222007.11.12 15:35close11100.20158.960.000.00-2.026441.59
22232007.11.12 15:35sell11120.20158.930.000.00
22242007.11.12 20:30sell11130.25159.910.000.00
22252007.11.12 20:51close11130.25159.420.000.0011.246452.83
22262007.11.12 20:51close11120.20159.420.000.00-8.996443.84
22272007.11.12 20:51sell11140.20159.360.000.00
22282007.11.12 20:54sell11150.25159.520.000.00
22292007.11.12 21:01close11150.25159.400.000.002.766446.60
22302007.11.12 21:01close11140.20159.400.000.00-0.736445.87
22312007.11.12 21:02sell11160.20159.370.000.00
22322007.11.12 21:12close11160.20159.260.000.002.026447.89
22332007.11.12 21:12sell11170.20159.210.000.00
22342007.11.12 21:18close11170.20159.090.000.002.206450.09
22352007.11.12 21:18sell11180.20159.040.000.00
22362007.11.12 21:20sell11190.25159.190.000.00
22372007.11.12 21:39close11190.25159.060.000.002.986453.07
22382007.11.12 21:39close11180.20159.060.000.00-0.366452.71
22392007.11.12 21:40sell11200.20159.010.000.00
22402007.11.12 22:01close11200.20158.900.000.002.016454.72
22412007.11.12 22:01sell11210.20158.840.000.00
22422007.11.12 22:05close11210.20158.720.000.002.216456.93
22432007.11.12 22:05sell11220.20158.690.000.00
22442007.11.12 22:09sell11230.25158.860.000.00
22452007.11.12 22:29sell11240.30159.130.000.00
22462007.11.13 00:18buy11250.20159.340.000.00
22472007.11.15 09:00sell11260.35162.760.000.00
22482007.11.21 10:28close11260.35160.150.000.0081.586538.51
22492007.11.21 10:28close11250.20160.110.000.0016.036554.54
22502007.11.21 10:28close11240.30160.150.000.00-32.386522.16
22512007.11.21 10:28close11230.25160.150.000.00-33.176488.99
22522007.11.21 10:28close11220.20160.150.000.00-29.666459.34
22532007.11.21 10:28sell11270.20160.120.000.00
22542007.11.21 10:31sell11280.25160.270.000.00
22552007.11.21 10:50sell11290.30160.430.000.00
22562007.11.21 11:10close11290.30160.260.000.004.676464.01
22572007.11.21 11:10close11280.25160.260.000.000.236464.24
22582007.11.21 11:10close11270.20160.260.000.00-2.576461.67
22592007.11.21 11:10sell11300.20160.230.000.00
22602007.11.21 11:29sell11310.25160.440.000.00
22612007.11.21 12:14sell11320.30160.650.000.00
22622007.11.21 15:30sell11330.35160.840.000.00
22632007.11.21 16:35sell11340.40160.990.000.00
22642007.11.21 22:32sell11350.45161.150.000.00
22652007.11.22 00:45buy11360.20161.240.000.00
22662007.11.23 04:27close11360.20160.610.000.00-11.336450.33
22672007.11.23 04:27close11350.45160.650.000.0017.776468.11
22682007.11.23 04:27close11340.40160.650.000.009.936478.04
22692007.11.23 04:27close11330.35160.650.000.003.876481.91
22702007.11.23 04:27close11320.30160.650.000.00-1.916480.00
22712007.11.23 04:27close11310.25160.650.000.00-6.406473.60
22722007.11.23 04:27close11300.20160.650.000.00-8.986464.61
22732007.11.23 04:27sell11370.20160.590.000.00
22742007.11.23 04:32sell11380.25160.740.000.00
22752007.11.23 06:08sell11390.30160.970.000.00
22762007.11.23 06:14close11390.30160.750.000.006.066470.67
22772007.11.23 06:14close11380.25160.750.000.00-0.236470.44
22782007.11.23 06:14close11370.20160.750.000.00-2.936467.51
22792007.11.23 06:14sell11400.20160.700.000.00
22802007.11.23 06:17sell11410.25160.850.000.00
22812007.11.23 06:19close11410.25160.730.000.002.756470.26
22822007.11.23 06:19close11400.20160.730.000.00-0.556469.71
22832007.11.23 06:19sell11420.20160.680.000.00
22842007.11.23 08:11close11420.20160.550.000.002.396472.10
22852007.11.23 08:11sell11430.20160.490.000.00
22862007.11.23 08:13close11430.20160.370.000.002.206474.30
22872007.11.23 08:13sell11440.20160.320.000.00
22882007.11.23 08:14close11440.20160.210.000.002.026476.32
22892007.11.23 08:14sell11450.20160.160.000.00
22902007.11.23 08:15sell11460.25160.310.000.00
22912007.11.23 08:23close11460.25160.180.000.002.986479.30
22922007.11.23 08:23close11450.20160.180.000.00-0.366478.94
22932007.11.23 08:23sell11470.20160.110.000.00
22942007.11.23 08:24sell11480.25160.270.000.00
22952007.11.23 08:38sell11490.30160.500.000.00
22962007.11.23 08:38sell11500.35160.650.000.00
22972007.11.23 10:20close11500.35160.400.000.008.036486.97
22982007.11.23 10:20close11490.30160.400.000.002.756489.72
22992007.11.23 10:20close11480.25160.400.000.00-2.986486.74
23002007.11.23 10:20close11470.20160.400.000.00-5.326481.42
23012007.11.23 10:20sell11510.20160.340.000.00
23022007.11.23 10:23close11510.20160.220.000.002.206483.62
23032007.11.23 10:23sell11520.20160.170.000.00
23042007.11.23 10:26close11520.20160.060.000.002.026485.64
23052007.11.23 10:26sell11530.20160.010.000.00
23062007.11.23 10:34sell11540.25160.160.000.00
23072007.11.23 10:35close11540.25160.040.000.002.756488.39
23082007.11.23 10:35close11530.20160.040.000.00-0.556487.84
23092007.11.23 10:36sell11550.20160.030.000.00
23102007.11.23 10:52close11550.20159.920.000.002.026489.86
23112007.11.23 10:52sell11560.20159.890.000.00
23122007.11.23 10:54close11560.20159.770.000.002.206492.06
23132007.11.23 10:54sell11570.20159.710.000.00
23142007.11.23 10:55close11570.20159.600.000.002.026494.08
23152007.11.23 10:55sell11580.20159.570.000.00
23162007.11.23 11:04sell11590.25159.720.000.00
23172007.11.23 12:26sell11600.30159.920.000.00
23182007.11.23 12:48close11600.30159.730.000.005.236499.31
23192007.11.23 12:48close11590.25159.730.000.00-0.236499.08
23202007.11.23 12:48close11580.20159.730.000.00-2.946496.14
23212007.11.23 12:48sell11610.20159.660.000.00
23222007.11.23 12:51sell11620.25159.810.000.00
23232007.11.23 15:00close11620.25159.690.000.002.766498.90
23242007.11.23 15:00close11610.20159.690.000.00-0.556498.35
23252007.11.23 15:00sell11630.20159.660.000.00
23262007.11.23 15:27sell11640.25159.810.000.00
23272007.11.23 15:33close11640.25159.690.000.002.766501.11
23282007.11.23 15:33close11630.20159.690.000.00-0.556500.56
23292007.11.23 15:33sell11650.20159.640.000.00
23302007.11.23 15:37sell11660.25159.790.000.00
23312007.11.25 23:20buy11670.20161.090.000.00
23322007.11.26 02:37sell11680.30161.040.000.00
23332007.11.26 20:38close11680.30159.880.000.0031.926532.48
23342007.11.26 20:38close11670.20159.840.000.00-22.706509.78
23352007.11.26 20:38close11660.25159.880.000.00-2.466507.32
23362007.11.26 20:38close11650.20159.880.000.00-4.736502.59
23372007.11.26 20:38sell11690.20159.830.000.00
23382007.11.26 20:52close11690.20159.720.000.002.026504.61
23392007.11.26 20:52sell11700.20159.690.000.00
23402007.11.26 20:57close11700.20159.580.000.002.026506.63
23412007.11.26 20:57sell11710.20159.550.000.00
23422007.11.26 22:00sell11720.25159.710.000.00
23432007.11.26 22:42close11720.25159.590.000.002.756509.38
23442007.11.26 22:42close11710.20159.590.000.00-0.746508.64
23452007.11.26 22:42sell11730.20159.560.000.00
23462007.11.26 23:03sell11740.25159.710.000.00
23472007.11.26 23:46close11740.25159.590.000.002.756511.39
23482007.11.26 23:46close11730.20159.590.000.00-0.556510.84
23492007.11.26 23:46sell11750.20159.560.000.00
23502007.11.27 00:15buy11760.20159.900.000.00
23512007.11.28 00:15sell11770.25161.330.000.00
23522007.11.28 00:49close11770.25160.920.000.009.406520.24
23532007.11.28 00:49close11760.20160.880.000.0018.236538.47
23542007.11.28 00:49close11750.20160.920.000.00-25.596512.88
23552007.11.28 00:49sell11780.20160.890.000.00
23562007.11.28 00:56sell11790.25161.040.000.00
23572007.11.28 01:02close11790.25160.920.000.002.756515.63
23582007.11.28 01:02close11780.20160.920.000.00-0.556515.08
23592007.11.28 01:02sell11800.20160.870.000.00
23602007.11.28 01:17close11800.20160.760.000.002.026517.10
23612007.11.28 01:17sell11810.20160.730.000.00
23622007.11.28 01:21sell11820.25160.880.000.00
23632007.11.28 01:30close11820.25160.750.000.002.986520.08
23642007.11.28 01:30close11810.20160.750.000.00-0.376519.71
23652007.11.28 01:30sell11830.20160.720.000.00
23662007.11.28 01:58sell11840.25161.080.000.00
23672007.11.28 02:00close11840.25160.870.000.004.826524.53
23682007.11.28 02:00close11830.20160.870.000.00-2.756521.78
23692007.11.28 02:00sell11850.20160.810.000.00
23702007.11.28 02:55close11850.20160.700.000.002.026523.80
23712007.11.28 02:56sell11860.20160.650.000.00
23722007.11.28 03:39close11860.20160.530.000.002.216526.01
23732007.11.28 03:39sell11870.20160.500.000.00
23742007.11.28 04:27sell11880.25160.690.000.00
23752007.11.28 04:39close11880.25160.540.000.003.446529.45
23762007.11.28 04:39close11870.20160.540.000.00-0.746528.71
23772007.11.28 04:40sell11890.20160.510.000.00
23782007.11.28 05:10sell11900.25160.660.000.00
23792007.11.28 08:02close11900.25160.540.000.002.756531.46
23802007.11.28 08:02close11890.20160.540.000.00-0.556530.91
23812007.11.28 08:02sell11910.20160.510.000.00
23822007.11.28 08:18close11910.20160.390.000.002.206533.11
23832007.11.28 08:18sell11920.20160.340.000.00
23842007.11.28 08:36sell11930.25160.490.000.00
23852007.11.28 09:00sell11940.30160.650.000.00
23862007.11.28 09:54close11940.30160.480.000.004.686537.79
23872007.11.28 09:54close11930.25160.480.000.000.236538.02
23882007.11.28 09:54close11920.20160.480.000.00-2.576535.45
23892007.11.28 11:30buy11950.20161.610.000.00
23902007.11.28 11:31close11950.20161.730.000.002.206537.65
23912007.11.28 11:31buy11960.20161.760.000.00
23922007.11.28 11:32close11960.20161.870.000.002.026539.67
23932007.11.28 11:32buy11970.20161.930.000.00
23942007.11.28 11:43close11970.20162.040.000.002.026541.69
23952007.11.28 11:43buy11980.20162.070.000.00
23962007.11.28 11:46buy11990.25161.920.000.00
23972007.11.28 12:07buy12000.30161.730.000.00
23982007.11.28 12:43close12000.30161.920.000.005.236546.92
23992007.11.28 12:43close11990.25161.920.000.000.006546.92
24002007.11.28 12:43close11980.20161.920.000.00-2.756544.17
24012007.11.28 12:43buy12010.20161.970.000.00
24022007.11.28 12:51buy12020.25161.820.000.00
24032007.11.28 13:07close12020.25161.940.000.002.756546.92
24042007.11.28 13:07close12010.20161.940.000.00-0.556546.37
24052007.11.28 13:07buy12030.20161.970.000.00
24062007.11.28 13:12close12030.20162.080.000.002.026548.39
24072007.11.28 13:12buy12040.20162.110.000.00
24082007.11.28 13:21buy12050.25161.960.000.00
24092007.11.28 13:40close12050.25162.080.000.002.756551.14
24102007.11.28 13:40close12040.20162.080.000.00-0.556550.59
24112007.11.28 13:40buy12060.20162.130.000.00
24122007.11.28 14:50close12060.20162.240.000.002.026552.61
24132007.11.28 14:50buy12070.20162.290.000.00
24142007.11.28 15:31buy12080.25162.140.000.00
24152007.11.28 15:40close12080.25162.260.000.002.756555.36
24162007.11.28 15:40close12070.20162.260.000.00-0.556554.81
24172007.11.28 15:40buy12090.20162.310.000.00
24182007.11.28 16:15close12090.20162.420.000.002.016556.82
24192007.11.28 16:15buy12100.20162.470.000.00
24202007.11.28 16:18close12100.20162.580.000.002.026558.84
24212007.11.28 16:18buy12110.20162.630.000.00
24222007.11.28 16:58close12110.20162.740.000.002.026560.86
24232007.11.28 16:58buy12120.20162.770.000.00
24242007.11.28 17:26close12120.20162.880.000.002.026562.88
24252007.11.28 17:27buy12130.20162.930.000.00
24262007.11.28 18:53close12130.20163.040.000.002.026564.90
24272007.11.28 18:53buy12140.20163.070.000.00
24282007.11.28 18:54close12140.20163.180.000.002.026566.92
24292007.11.28 18:54buy12150.20163.230.000.00
24302007.11.28 18:57close12150.20163.340.000.002.026568.94
24312007.11.28 18:57buy12160.20163.370.000.00
24322007.11.28 19:15close12160.20163.480.000.002.026570.96
24332007.11.28 19:15buy12170.20163.510.000.00
24342007.11.28 20:09buy12180.25163.360.000.00
24352007.11.28 20:56buy12190.30163.210.000.00
24362007.11.28 21:13close12190.30163.370.000.004.406575.36
24372007.11.28 21:13close12180.25163.370.000.000.236575.59
24382007.11.28 21:13close12170.20163.370.000.00-2.576573.02
24392007.11.28 21:13buy12200.20163.400.000.00
24402007.11.28 23:45buy12210.25163.220.000.00
24412007.11.29 00:41sell12220.20163.090.000.00
24422007.11.29 01:59close12220.20163.560.000.00-8.626564.40
24432007.11.29 01:59close12210.25163.520.000.007.766572.17
24442007.11.29 01:59close12200.20163.520.000.002.916575.08
24452007.11.29 02:00buy12230.20163.550.000.00
24462007.11.29 02:20buy12240.25163.390.000.00
24472007.11.29 03:42close12240.25163.510.000.002.756577.83
24482007.11.29 03:42close12230.20163.510.000.00-0.736577.10
24492007.11.29 03:42buy12250.20163.560.000.00
24502007.11.29 04:31sell12260.20163.090.000.00
24512007.11.30 00:15buy12270.25162.240.000.00
24522007.11.30 01:10close12270.25162.740.000.0011.476588.57
24532007.11.30 01:10close12260.20162.780.000.005.376593.94
24542007.11.30 01:10close12250.20162.740.000.00-14.816579.12
24552007.11.30 01:10buy12280.20162.790.000.00
24562007.11.30 01:16buy12290.25162.640.000.00
24572007.11.30 01:46buy12300.30162.490.000.00
24582007.11.30 03:44close12300.30162.650.000.004.416583.53
24592007.11.30 03:44close12290.25162.650.000.000.236583.76
24602007.11.30 03:44close12280.20162.650.000.00-2.566581.20
24612007.11.30 03:44buy12310.20162.710.000.00
24622007.11.30 06:52close12310.20162.820.000.002.026583.22
24632007.11.30 06:52buy12320.20162.850.000.00
24642007.11.30 09:45buy12330.25162.700.000.00
24652007.11.30 09:57close12330.25162.820.000.002.756585.97
24662007.11.30 09:57close12320.20162.820.000.00-0.556585.42
24672007.11.30 09:57buy12340.20162.850.000.00
24682007.11.30 10:01close12340.20162.960.000.002.016587.43
24692007.11.30 10:01buy12350.20163.010.000.00
24702007.11.30 10:05close12350.20163.120.000.002.026589.45
24712007.11.30 10:05buy12360.20163.170.000.00
24722007.11.30 10:08buy12370.25163.020.000.00
24732007.11.30 10:13close12370.25163.140.000.002.756592.20
24742007.11.30 10:13close12360.20163.140.000.00-0.556591.65
24752007.11.30 10:13buy12380.20163.170.000.00
24762007.11.30 10:17close12380.20163.290.000.002.206593.85
24772007.11.30 10:17buy12390.20163.320.000.00
24782007.11.30 10:19close12390.20163.440.000.002.206596.05
24792007.11.30 10:19buy12400.20163.470.000.00
24802007.11.30 10:20close12400.20163.580.000.002.016598.06
24812007.11.30 10:20buy12410.20163.630.000.00
24822007.11.30 10:21close12410.20163.750.000.002.206600.26
24832007.11.30 10:21buy12420.20163.830.000.00
24842007.11.30 10:22buy12430.25163.670.000.00
24852007.11.30 10:54buy12440.30163.440.000.00
24862007.11.30 13:46close12440.30163.650.000.005.786606.04
24872007.11.30 13:46close12430.25163.650.000.00-0.466605.58
24882007.11.30 13:46close12420.20163.650.000.00-3.306602.28
24892007.11.30 13:46buy12450.20163.700.000.00
24902007.11.30 15:28buy12460.25163.550.000.00
24912007.12.03 00:30sell12470.20162.530.000.00
24922007.12.04 17:49buy12480.30162.230.000.00
24932007.12.06 00:20buy12490.35162.080.000.00
24942007.12.06 15:09close12490.35162.800.000.0023.126625.40
24952007.12.06 15:09close12480.30162.800.000.0017.116642.51
24962007.12.06 15:09close12470.20162.840.000.00-7.286635.23
24972007.12.06 15:09close12460.25162.800.000.00-15.446619.79
24982007.12.06 15:09close12450.20162.800.000.00-15.106604.68
24992007.12.06 15:09buy12500.20162.830.000.00
25002007.12.06 15:14buy12510.25162.680.000.00
25012007.12.06 15:47close12510.25162.800.000.002.756607.43
25022007.12.06 15:47close12500.20162.800.000.00-0.556606.88
25032007.12.06 15:47buy12520.20162.830.000.00
25042007.12.06 16:25buy12530.25162.640.000.00
25052007.12.06 17:59close12530.25162.780.000.003.216610.09
25062007.12.06 17:59close12520.20162.780.000.00-0.926609.17
25072007.12.06 17:59buy12540.20162.830.000.00
25082007.12.06 18:41close12540.20162.950.000.002.206611.37
25092007.12.06 18:41buy12550.20163.000.000.00
25102007.12.06 18:46buy12560.25162.850.000.00
25112007.12.06 19:20close12560.25162.970.000.002.756614.12
25122007.12.06 19:20close12550.20162.970.000.00-0.556613.57
25132007.12.06 19:20buy12570.20163.000.000.00
25142007.12.06 22:02buy12580.25162.850.000.00
25152007.12.06 23:06close12580.25162.970.000.002.756616.32
25162007.12.06 23:06close12570.20162.970.000.00-0.556615.77
25172007.12.06 23:15buy12590.20163.010.000.00
25182007.12.06 23:50close12590.20163.120.000.002.026617.79
25192007.12.06 23:50buy12600.20163.170.000.00
25202007.12.06 23:59close12600.20163.280.000.002.026619.81
25212007.12.06 23:59buy12610.20163.310.000.00
25222007.12.07 01:30sell12620.20163.000.000.00
25232007.12.09 23:15sell12630.25163.260.000.00
25242007.12.09 23:51sell12640.30163.440.000.00
25252007.12.10 05:24sell12650.35163.600.000.00
25262007.12.10 06:11close12650.35163.340.000.008.356628.16
25272007.12.10 06:11close12640.30163.340.000.002.276630.44
25282007.12.10 06:11close12630.25163.340.000.00-2.236628.21
25292007.12.10 06:11close12620.20163.340.000.00-6.556621.66
25302007.12.10 06:11close12610.20163.300.000.000.296621.95
25312007.12.10 06:15sell12660.20163.350.000.00
25322007.12.10 07:33sell12670.25163.510.000.00
25332007.12.10 09:00buy12680.20163.760.000.00
25342007.12.11 11:17sell12690.30164.230.000.00
25352007.12.11 19:16close12690.30163.670.000.0015.416637.36
25362007.12.11 19:16close12680.20163.630.000.00-2.156635.21
25372007.12.11 19:16close12670.25163.670.000.00-4.076631.14
25382007.12.11 19:16close12660.20163.670.000.00-6.196624.95
25392007.12.11 19:17sell12700.20163.640.000.00
25402007.12.11 19:17close12700.20163.530.000.002.026626.97
25412007.12.11 19:17sell12710.20163.500.000.00
25422007.12.11 19:18sell12720.25163.650.000.00
25432007.12.11 19:18sell12730.30163.800.000.00
25442007.12.11 19:20close12730.30163.630.000.004.686631.65
25452007.12.11 19:20close12720.25163.630.000.000.466632.11
25462007.12.11 19:20close12710.20163.630.000.00-2.396629.72
25472007.12.11 19:20sell12740.20163.600.000.00
25482007.12.11 19:21close12740.20163.490.000.002.016631.73
25492007.12.11 19:21sell12750.20163.460.000.00
25502007.12.11 19:22close12750.20163.350.000.002.026633.75
25512007.12.11 19:22sell12760.20163.300.000.00
25522007.12.11 19:22close12760.20163.190.000.002.026635.77
25532007.12.11 19:22sell12770.20163.140.000.00
25542007.12.11 19:23close12770.20163.030.000.002.016637.78
25552007.12.11 19:23sell12780.20162.980.000.00
25562007.12.11 19:23close12780.20162.870.000.002.026639.80
25572007.12.11 19:23sell12790.20162.810.000.00
25582007.12.11 19:25sell12800.25162.960.000.00
25592007.12.11 19:26sell12810.30163.110.000.00
25602007.12.11 19:35close12810.30162.950.000.004.416644.21
25612007.12.11 19:35close12800.25162.950.000.000.226644.43
25622007.12.11 19:35close12790.20162.950.000.00-2.576641.86
25632007.12.11 19:35sell12820.20162.900.000.00
25642007.12.11 19:37close12820.20162.790.000.002.026643.88
25652007.12.11 19:37sell12830.20162.740.000.00
25662007.12.11 19:38close12830.20162.630.000.002.026645.90
25672007.12.11 19:38sell12840.20162.600.000.00
25682007.12.11 19:39sell12850.25162.750.000.00
25692007.12.11 19:42close12850.25162.630.000.002.756648.65
25702007.12.11 19:42close12840.20162.630.000.00-0.556648.10
25712007.12.11 19:42sell12860.20162.600.000.00
25722007.12.11 19:44close12860.20162.490.000.002.026650.12
25732007.12.11 19:44sell12870.20162.460.000.00
25742007.12.11 19:44sell12880.25162.610.000.00
25752007.12.11 19:46sell12890.30162.770.000.00
25762007.12.11 19:53close12890.30162.600.000.004.686654.80
25772007.12.11 19:53close12880.25162.600.000.000.236655.03
25782007.12.11 19:53close12870.20162.600.000.00-2.576652.46
25792007.12.11 19:53sell12900.20162.570.000.00
25802007.12.11 20:02close12900.20162.460.000.002.026654.48
25812007.12.11 20:02sell12910.20162.410.000.00
25822007.12.11 20:22close12910.20162.300.000.002.026656.50
25832007.12.11 20:22sell12920.20162.250.000.00
25842007.12.11 20:26sell12930.25162.400.000.00
25852007.12.11 20:35close12930.25162.280.000.002.756659.25
25862007.12.11 20:35close12920.20162.280.000.00-0.556658.70
25872007.12.11 20:36sell12940.20162.230.000.00
25882007.12.11 20:39close12940.20162.110.000.002.206660.90
25892007.12.11 20:39sell12950.20162.060.000.00
25902007.12.11 20:43sell12960.25162.210.000.00
25912007.12.11 20:46close12960.25162.090.000.002.756663.65
25922007.12.11 20:46close12950.20162.090.000.00-0.556663.10
25932007.12.11 20:46sell12970.20162.040.000.00
25942007.12.11 21:07close12970.20161.930.000.002.026665.12
25952007.12.11 21:07sell12980.20161.900.000.00
25962007.12.11 21:41sell12990.25162.140.000.00
25972007.12.11 22:20sell13000.30162.290.000.00
25982007.12.12 00:30buy13010.20162.660.000.00
25992007.12.12 02:49sell13020.35162.470.000.00
26002007.12.13 00:02sell13030.40164.680.000.00
26012007.12.17 07:53close13030.40162.820.000.0066.986732.10
26022007.12.17 07:53close13020.35162.820.000.00-14.036718.07
26032007.12.17 07:53close13010.20162.780.000.003.386721.45
26042007.12.17 07:53close13000.30162.820.000.00-17.456704.01
26052007.12.17 07:53close12990.25162.820.000.00-17.986686.03
26062007.12.17 07:53close12980.20162.820.000.00-18.796667.24
26072007.12.17 07:53sell13040.20162.770.000.00
26082007.12.17 08:02close13040.20162.650.000.002.216669.45
26092007.12.17 08:03sell13050.20162.600.000.00
26102007.12.17 08:58sell13060.25162.750.000.00
26112007.12.17 09:52close13060.25162.620.000.002.986672.43
26122007.12.17 09:52close13050.20162.620.000.00-0.366672.07
26132007.12.17 09:52sell13070.20162.590.000.00
26142007.12.17 10:31close13070.20162.480.000.002.026674.09
26152007.12.17 10:31sell13080.20162.450.000.00
26162007.12.17 14:30sell13090.25162.920.000.00
26172007.12.17 14:44close13090.25162.660.000.005.976680.06
26182007.12.17 14:44close13080.20162.660.000.00-3.866676.20
26192007.12.17 14:44sell13100.20162.600.000.00
26202007.12.17 15:28sell13110.25162.810.000.00
26212007.12.17 16:35close13110.25162.660.000.003.446679.64
26222007.12.17 16:35close13100.20162.660.000.00-1.106678.54
26232007.12.17 16:35sell13120.20162.610.000.00
26242007.12.17 23:25close13120.20162.500.000.002.026680.56
26252007.12.17 23:25sell13130.20162.470.000.00
26262007.12.18 01:11buy13140.20162.750.000.00
26272007.12.19 01:00sell13150.25163.320.000.00
26282007.12.19 07:17close13150.25162.940.000.008.716689.27
26292007.12.19 07:17close13140.20162.900.000.002.996692.25
26302007.12.19 07:17close13130.20162.940.000.00-9.266683.00
26312007.12.19 07:17sell13160.20162.910.000.00
26322007.12.19 08:50close13160.20162.800.000.002.016685.01
26332007.12.19 08:50sell13170.20162.770.000.00
26342007.12.19 08:51close13170.20162.660.000.002.026687.03
26352007.12.19 08:51sell13180.20162.610.000.00
26362007.12.19 09:21close13180.20162.500.000.002.026689.05
26372007.12.19 09:21sell13190.20162.470.000.00
26382007.12.19 09:35close13190.20162.360.000.002.026691.07
26392007.12.19 09:35sell13200.20162.310.000.00
26402007.12.19 09:53sell13210.25162.460.000.00
26412007.12.19 16:30sell13220.30162.770.000.00
26422007.12.19 22:30sell13230.35162.960.000.00
26432007.12.20 00:30buy13240.20163.040.000.00
26442007.12.20 08:14close13240.20162.440.000.00-11.016680.06
26452007.12.20 08:14close13230.35162.480.000.0013.746693.80
26462007.12.20 08:14close13220.30162.480.000.006.556700.34
26472007.12.20 08:14close13210.25162.480.000.00-1.656698.69
26482007.12.20 08:14close13200.20162.480.000.00-4.076694.62
26492007.12.20 08:14sell13250.20162.430.000.00
26502007.12.20 09:20close13250.20162.320.000.002.026696.64
26512007.12.20 09:20sell13260.20162.260.000.00
26522007.12.20 09:28close13260.20162.150.000.002.026698.66
26532007.12.20 09:28sell13270.20162.120.000.00
26542007.12.20 10:24sell13280.25162.270.000.00
26552007.12.20 11:02close13280.25162.150.000.002.756701.41
26562007.12.20 11:02close13270.20162.150.000.00-0.556700.86
26572007.12.20 11:02sell13290.20162.120.000.00
26582007.12.20 11:07close13290.20162.010.000.002.026702.88
26592007.12.20 11:07sell13300.20161.980.000.00
26602007.12.20 12:14sell13310.25162.130.000.00
26612007.12.20 12:30close13310.25162.010.000.002.756705.63
26622007.12.20 12:30close13300.20162.010.000.00-0.556705.08
26632007.12.20 12:30sell13320.20161.960.000.00
26642007.12.20 15:00sell13330.25162.110.000.00
26652007.12.20 15:14close13330.25161.990.000.002.756707.83
26662007.12.20 15:14close13320.20161.990.000.00-0.556707.28
26672007.12.20 15:14sell13340.20161.960.000.00
26682007.12.20 15:17close13340.20161.850.000.002.026709.30
26692007.12.20 15:17sell13350.20161.820.000.00
26702007.12.20 15:55sell13360.25161.970.000.00
26712007.12.20 16:08close13360.25161.840.000.002.986712.28
26722007.12.20 16:08close13350.20161.840.000.00-0.376711.91
26732007.12.20 16:08sell13370.20161.810.000.00
26742007.12.20 17:18sell13380.25161.960.000.00
26752007.12.21 00:07buy13390.20162.290.000.00
26762007.12.21 01:00sell13400.30162.110.000.00
26772007.12.24 05:30sell13410.35163.970.000.00
26782007.12.26 06:00sell13420.40164.540.000.00
26792007.12.27 00:28sell13430.45165.410.000.00
26802007.12.28 01:30sell13440.50166.260.000.00
26812007.12.31 14:37close13440.50164.250.000.0091.416803.33
26822007.12.31 14:37close13430.45164.250.000.0046.466849.78
26832007.12.31 14:37close13420.40164.250.000.007.476857.25
26842007.12.31 14:37close13410.35164.250.000.00-12.896844.36
26852007.12.31 14:37close13400.30164.250.000.00-62.726781.64
26862007.12.31 14:37close13390.20164.210.000.0037.136818.77
26872007.12.31 14:37close13380.25164.250.000.00-56.106762.67
26882007.12.31 14:37close13370.20164.250.000.00-47.646715.03
26892007.12.31 14:37sell13450.20164.220.000.00
26902007.12.31 14:47close13450.20164.100.000.002.206717.23
26912007.12.31 14:47sell13460.20164.070.000.00
26922007.12.31 14:52close13460.20163.960.000.002.026719.25
26932007.12.31 14:52sell13470.20163.910.000.00
26942007.12.31 14:58close13470.20163.800.000.002.026721.27
26952007.12.31 14:58sell13480.20163.770.000.00
26962007.12.31 15:01sell13490.25163.930.000.00
26972007.12.31 15:06close13490.25163.810.000.002.756724.02
26982007.12.31 15:06close13480.20163.810.000.00-0.746723.28
26992007.12.31 15:06sell13500.20163.780.000.00
27002007.12.31 15:06close13500.20163.670.000.002.026725.30
27012007.12.31 15:06sell13510.20163.610.000.00
27022007.12.31 15:13sell13520.25163.770.000.00
27032007.12.31 15:44close13520.25163.650.000.002.756728.05
27042007.12.31 15:44close13510.20163.650.000.00-0.736727.32
27052007.12.31 15:44sell13530.20163.600.000.00
27062007.12.31 15:59close13530.20163.490.000.002.016729.33
27072007.12.31 15:59sell13540.20163.440.000.00
27082007.12.31 16:00close13540.20163.330.000.002.026731.35
27092007.12.31 16:00sell13550.20163.300.000.00
27102007.12.31 16:46close13550.20163.190.000.002.026733.37
27112007.12.31 16:46sell13560.20163.140.000.00
27122007.12.31 16:54close13560.20163.030.000.002.016735.38
27132007.12.31 16:54sell13570.20163.000.000.00
27142007.12.31 17:12close13570.20162.870.000.002.396737.77
27152007.12.31 17:12sell13580.20162.840.000.00
27162007.12.31 17:50sell13590.25163.030.000.00
27172008.01.02 06:00sell13600.30163.390.000.00
27182008.01.02 07:07buy13610.20163.540.000.00
27192008.01.02 14:32close13610.20162.840.000.00-12.856724.92
27202008.01.02 14:32close13600.30162.880.000.0014.036738.95
27212008.01.02 14:32close13590.25162.880.000.002.646741.59
27222008.01.02 14:32close13580.20162.880.000.00-1.376740.23
27232008.01.02 14:32sell13620.20162.830.000.00
27242008.01.02 14:38close13620.20162.720.000.002.026742.25
27252008.01.02 14:38sell13630.20162.690.000.00
27262008.01.02 14:42sell13640.25162.840.000.00
27272008.01.02 14:48close13640.25162.720.000.002.756745.00
27282008.01.02 14:48close13630.20162.720.000.00-0.556744.45
27292008.01.02 14:48sell13650.20162.690.000.00
27302008.01.02 15:01close13650.20162.580.000.002.026746.47
27312008.01.02 15:01sell13660.20162.530.000.00
27322008.01.02 15:01close13660.20162.420.000.002.026748.49
27332008.01.02 15:01sell13670.20162.370.000.00
27342008.01.02 15:03sell13680.25162.520.000.00
27352008.01.02 15:06close13680.25162.390.000.002.986751.47
27362008.01.02 15:06close13670.20162.390.000.00-0.366751.11
27372008.01.02 15:06sell13690.20162.330.000.00
27382008.01.02 15:09sell13700.25162.490.000.00
27392008.01.02 15:32close13700.25162.370.000.002.756753.86
27402008.01.02 15:32close13690.20162.370.000.00-0.746753.12
27412008.01.02 15:32sell13710.20162.320.000.00
27422008.01.02 15:35close13710.20162.210.000.002.026755.14
27432008.01.02 15:35sell13720.20162.160.000.00
27442008.01.02 15:35close13720.20162.050.000.002.026757.16
27452008.01.02 15:35sell13730.20161.990.000.00
27462008.01.02 15:36close13730.20161.870.000.002.206759.36
27472008.01.02 15:36sell13740.20161.820.000.00
27482008.01.02 15:36close13740.20161.710.000.002.016761.37
27492008.01.02 15:36sell13750.20161.660.000.00
27502008.01.02 15:37sell13760.25161.810.000.00
27512008.01.02 15:38sell13770.30161.960.000.00
27522008.01.02 15:50close13770.30161.800.000.004.406765.77
27532008.01.02 15:50close13760.25161.800.000.000.236766.00
27542008.01.02 15:50close13750.20161.800.000.00-2.576763.43
27552008.01.02 15:50sell13780.20161.750.000.00
27562008.01.02 15:53close13780.20161.640.000.002.026765.45
27572008.01.02 15:53sell13790.20161.590.000.00
27582008.01.02 15:55close13790.20161.480.000.002.016767.46
27592008.01.02 15:55sell13800.20161.430.000.00
27602008.01.02 15:56close13800.20161.320.000.002.026769.48
27612008.01.02 15:56sell13810.20161.260.000.00
27622008.01.02 15:56close13810.20161.150.000.002.026771.50
27632008.01.02 15:56sell13820.20161.120.000.00
27642008.01.02 15:56sell13830.25161.270.000.00
27652008.01.02 15:57sell13840.30161.430.000.00
27662008.01.02 15:59sell13850.35161.580.000.00
27672008.01.02 16:42sell13860.40161.740.000.00
27682008.01.02 17:15close13860.40161.460.000.0010.276781.77
27692008.01.02 17:15close13850.35161.460.000.003.856785.62
27702008.01.02 17:15close13840.30161.460.000.00-0.826784.80
27712008.01.02 17:15close13830.25161.460.000.00-4.366780.44
27722008.01.02 17:15close13820.20161.460.000.00-6.246774.20
27732008.01.02 17:15sell13870.20161.430.000.00
27742008.01.02 17:17close13870.20161.320.000.002.026776.22
27752008.01.02 17:17sell13880.20161.270.000.00
27762008.01.02 17:18close13880.20161.160.000.002.026778.24
27772008.01.02 17:18sell13890.20161.130.000.00
27782008.01.02 18:19close13890.20161.020.000.002.016780.25
27792008.01.02 18:19sell13900.20160.970.000.00
27802008.01.02 18:54sell13910.25161.150.000.00
27812008.01.02 19:02sell13920.30161.300.000.00
27822008.01.02 19:05close13920.30161.130.000.004.686784.93
27832008.01.02 19:05close13910.25161.130.000.000.466785.39
27842008.01.02 19:05close13900.20161.130.000.00-2.936782.46
27852008.01.02 19:05sell13930.20161.100.000.00
27862008.01.02 23:46close13930.20160.990.000.002.026784.48
27872008.01.02 23:46sell13940.20160.940.000.00
27882008.01.02 23:49close13940.20160.830.000.002.026786.50
27892008.01.02 23:49sell13950.20160.800.000.00
27902008.01.03 02:45buy13960.20161.130.000.00
27912008.01.03 13:35buy13970.25160.980.000.00
27922008.01.03 15:09close13970.25161.410.000.009.866796.36
27932008.01.03 15:09close13960.20161.410.000.005.146801.50
27942008.01.03 15:09close13950.20161.450.000.00-12.896788.61
27952008.01.03 15:09buy13980.20161.440.000.00
27962008.01.03 15:17buy13990.25161.290.000.00
27972008.01.03 15:40close13990.25161.410.000.002.756791.36
27982008.01.03 15:40close13980.20161.410.000.00-0.556790.81
27992008.01.03 15:40buy14000.20161.460.000.00
28002008.01.03 16:09buy14010.25161.300.000.00
28012008.01.03 16:41close14010.25161.420.000.002.756793.56
28022008.01.03 16:41close14000.20161.420.000.00-0.736792.83
28032008.01.03 16:41buy14020.20161.450.000.00
28042008.01.03 16:54close14020.20161.560.000.002.026794.85
28052008.01.03 16:54buy14030.20161.590.000.00
28062008.01.03 18:47buy14040.25161.440.000.00
28072008.01.03 21:17buy14050.30161.280.000.00
28082008.01.03 22:31close14050.30161.450.000.004.686799.53
28092008.01.03 22:31close14040.25161.450.000.000.236799.76
28102008.01.03 22:31close14030.20161.450.000.00-2.576797.19
28112008.01.03 22:31buy14060.20161.480.000.00
28122008.01.04 00:15sell14070.20161.200.000.00
28132008.01.06 23:30buy14080.25160.300.000.00
28142008.01.07 01:16close14080.25160.630.000.007.876805.06
28152008.01.07 01:16close14070.20160.670.000.009.416814.47
28162008.01.07 01:16close14060.20160.630.000.00-15.136799.34
28172008.01.07 01:16buy14090.20160.680.000.00
28182008.01.07 01:37close14090.20160.790.000.002.026801.36
28192008.01.07 01:37buy14100.20160.840.000.00
28202008.01.07 02:05buy14110.25160.680.000.00
28212008.01.07 05:16buy14120.30160.430.000.00
28222008.01.07 09:38close14120.30160.660.000.006.336807.69
28232008.01.07 09:38close14110.25160.660.000.00-0.466807.23
28242008.01.07 09:38close14100.20160.660.000.00-3.316803.92
28252008.01.07 09:38buy14130.20160.690.000.00
28262008.01.07 10:14close14130.20160.800.000.002.026805.94
28272008.01.07 10:14buy14140.20160.830.000.00
28282008.01.07 10:15close14140.20160.940.000.002.026807.96
28292008.01.07 10:15buy14150.20160.990.000.00
28302008.01.07 10:21buy14160.25160.830.000.00
28312008.01.07 11:03buy14170.30160.680.000.00
28322008.01.07 15:30sell14180.20160.030.000.00
28332008.01.07 16:42sell14190.25160.180.000.00
28342008.01.07 18:09buy14200.35160.320.000.00
28352008.01.08 00:57sell14210.30160.330.000.00
28362008.01.10 02:30sell14220.35161.020.000.00
28372008.01.11 01:54sell14230.40162.110.000.00
28382008.01.11 05:50close14230.40161.420.000.0025.326833.28
28392008.01.11 05:50close14220.35161.420.000.00-13.406819.88
28402008.01.11 05:50close14210.30161.420.000.00-32.396787.50
28412008.01.11 05:50close14200.35161.380.000.0036.526824.01
28422008.01.11 05:50close14190.25161.420.000.00-30.836793.19
28432008.01.11 05:50close14180.20161.420.000.00-27.416765.77
28442008.01.11 05:50close14170.30161.380.000.0021.396787.17
28452008.01.11 05:50close14160.25161.380.000.0014.396801.56
28462008.01.11 05:50close14150.20161.380.000.008.586810.13
28472008.01.11 05:50sell14240.20161.390.000.00
28482008.01.11 05:54close14240.20161.280.000.002.016812.14
28492008.01.11 05:54sell14250.20161.220.000.00
28502008.01.11 05:56sell14260.25161.370.000.00
28512008.01.11 06:39close14260.25161.250.000.002.766814.90
28522008.01.11 06:39close14250.20161.250.000.00-0.556814.35
28532008.01.11 06:39sell14270.20161.200.000.00
28542008.01.11 06:47close14270.20161.090.000.002.026816.37
28552008.01.11 06:47sell14280.20161.040.000.00
28562008.01.11 06:52close14280.20160.930.000.002.026818.39
28572008.01.11 06:52sell14290.20160.880.000.00
28582008.01.11 07:01close14290.20160.770.000.002.026820.41
28592008.01.11 07:01sell14300.20160.740.000.00
28602008.01.11 07:26sell14310.25160.900.000.00
28612008.01.11 07:51sell14320.30161.050.000.00
28622008.01.11 08:09sell14330.35161.210.000.00
28632008.01.11 09:23close14330.35160.990.000.007.076827.48
28642008.01.11 09:23close14320.30160.990.000.001.656829.13
28652008.01.11 09:23close14310.25160.990.000.00-2.066827.07
28662008.01.11 09:23close14300.20160.990.000.00-4.586822.49
28672008.01.11 09:23sell14340.20160.960.000.00
28682008.01.11 09:26close14340.20160.840.000.002.206824.69
28692008.01.11 09:26sell14350.20160.790.000.00
28702008.01.11 09:29sell14360.25160.940.000.00
28712008.01.11 09:44sell14370.30161.090.000.00
28722008.01.11 10:46close14370.30160.930.000.004.406829.09
28732008.01.11 10:46close14360.25160.930.000.000.226829.31
28742008.01.11 10:46close14350.20160.930.000.00-2.566826.75
28752008.01.11 10:46sell14380.20160.880.000.00
28762008.01.11 11:57close14380.20160.770.000.002.026828.77
28772008.01.11 11:57sell14390.20160.720.000.00
28782008.01.11 12:02sell14400.25160.870.000.00
28792008.01.11 12:03close14400.25160.750.000.002.756831.52
28802008.01.11 12:03close14390.20160.750.000.00-0.556830.97
28812008.01.11 12:04sell14410.20160.720.000.00
28822008.01.11 12:05sell14420.25160.870.000.00
28832008.01.11 12:13close14420.25160.730.000.003.216834.18
28842008.01.11 12:13close14410.20160.730.000.00-0.186834.00
28852008.01.11 12:13sell14430.20160.700.000.00
28862008.01.11 15:30sell14440.25161.010.000.00
28872008.01.11 17:30sell14450.30161.160.000.00
28882008.01.11 19:35close14450.30160.950.000.005.786839.78
28892008.01.11 19:35close14440.25160.950.000.001.386841.16
28902008.01.11 19:35close14430.20160.950.000.00-4.596836.57
28912008.01.11 19:35sell14460.20160.900.000.00
28922008.01.11 20:06sell14470.25161.050.000.00
28932008.01.11 20:13close14470.25160.930.000.002.756839.32
28942008.01.11 20:13close14460.20160.930.000.00-0.556838.77
28952008.01.11 20:13sell14480.20160.880.000.00
28962008.01.11 20:19close14480.20160.770.000.002.026840.79
28972008.01.11 20:19sell14490.20160.720.000.00
28982008.01.11 20:58sell14500.25161.020.000.00
28992008.01.11 20:59close at stop14500.25161.070.000.00-1.156839.64
29002008.01.11 20:59close at stop14490.20161.070.000.00-6.426833.22