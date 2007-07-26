Strategy Tester Report
Pipmaker_V10
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 208)
|Symbol
|EURJPYm (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2007.07.01 22:00 - 2008.01.11 20:45 (2007.07.01 - 2008.01.12)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TradeShort=true;
TradeLong=true;
UseDPO=true;
UseCCI=true;
CCIPeriod=15; LotSize=0.2; LotIncrement=0.05; Multiplier=0; ProfitTarget=2; SL=0; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true;
SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=10000;
|Bars in test
|17864
|Ticks modelled
|2359994
|Modelling quality
|87.13%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|1833.22
|Gross profit
|5295.54
|Gross loss
|-3462.32
|Profit factor
|1.53
|Expected payoff
|1.26
|Absolute drawdown
|52.20
|Maximal drawdown
|861.97 (14.84%)
|Relative drawdown
|14.84% (861.97)
|Total trades
|1450
|Short positions (won %)
|1034 (67.79%)
|Long positions (won %)
|416 (70.91%)
|Profit trades (% of total)
|996 (68.69%)
|Loss trades (% of total)
|454 (31.31%)
|Largest
|profit trade
|193.90
|loss trade
|-167.79
|Average
|profit trade
|5.32
|loss trade
|-7.63
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (59.71)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-67.85)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|309.73 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-428.42 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.07.16 03:30
|sell
|1
|0.20
|168.07
|0.00
|0.00
|2
|2007.07.16 06:43
|close
|1
|0.20
|167.96
|0.00
|0.00
|2.02
|5002.02
|3
|2007.07.16 06:44
|sell
|2
|0.20
|167.92
|0.00
|0.00
|4
|2007.07.16 09:25
|close
|2
|0.20
|167.81
|0.00
|0.00
|2.02
|5004.04
|5
|2007.07.16 09:25
|sell
|3
|0.20
|167.78
|0.00
|0.00
|6
|2007.07.16 16:15
|sell
|4
|0.25
|167.95
|0.00
|0.00
|7
|2007.07.16 17:38
|close
|4
|0.25
|167.82
|0.00
|0.00
|2.98
|5007.02
|8
|2007.07.16 17:38
|close
|3
|0.20
|167.82
|0.00
|0.00
|-0.74
|5006.28
|9
|2007.07.16 17:38
|sell
|5
|0.20
|167.79
|0.00
|0.00
|10
|2007.07.17 00:07
|buy
|6
|0.20
|168.00
|0.00
|0.00
|11
|2007.07.18 00:15
|sell
|7
|0.25
|168.27
|0.00
|0.00
|12
|2007.07.20 12:03
|sell
|8
|0.30
|168.43
|0.00
|0.00
|13
|2007.07.20 14:16
|close
|8
|0.30
|168.18
|0.00
|0.00
|6.88
|5013.16
|14
|2007.07.20 14:16
|close
|7
|0.25
|168.18
|0.00
|0.00
|0.47
|5013.63
|15
|2007.07.20 14:16
|close
|6
|0.20
|168.14
|0.00
|0.00
|3.75
|5017.38
|16
|2007.07.20 14:16
|close
|5
|0.20
|168.18
|0.00
|0.00
|-9.06
|5008.32
|17
|2007.07.20 14:16
|sell
|9
|0.20
|168.15
|0.00
|0.00
|18
|2007.07.20 14:17
|close
|9
|0.20
|168.04
|0.00
|0.00
|2.02
|5010.34
|19
|2007.07.20 14:17
|sell
|10
|0.20
|167.99
|0.00
|0.00
|20
|2007.07.20 14:20
|close
|10
|0.20
|167.88
|0.00
|0.00
|2.02
|5012.36
|21
|2007.07.20 14:20
|sell
|11
|0.20
|167.85
|0.00
|0.00
|22
|2007.07.20 14:31
|close
|11
|0.20
|167.74
|0.00
|0.00
|2.02
|5014.38
|23
|2007.07.20 14:31
|sell
|12
|0.20
|167.68
|0.00
|0.00
|24
|2007.07.20 14:34
|close
|12
|0.20
|167.57
|0.00
|0.00
|2.02
|5016.40
|25
|2007.07.20 14:34
|sell
|13
|0.20
|167.52
|0.00
|0.00
|26
|2007.07.20 14:36
|close
|13
|0.20
|167.41
|0.00
|0.00
|2.02
|5018.42
|27
|2007.07.20 14:36
|sell
|14
|0.20
|167.35
|0.00
|0.00
|28
|2007.07.20 14:40
|sell
|15
|0.25
|167.50
|0.00
|0.00
|29
|2007.07.20 15:02
|sell
|16
|0.30
|167.65
|0.00
|0.00
|30
|2007.07.20 16:44
|close
|16
|0.30
|167.48
|0.00
|0.00
|4.68
|5023.10
|31
|2007.07.20 16:44
|close
|15
|0.25
|167.48
|0.00
|0.00
|0.46
|5023.56
|32
|2007.07.20 16:44
|close
|14
|0.20
|167.48
|0.00
|0.00
|-2.39
|5021.17
|33
|2007.07.20 16:44
|sell
|17
|0.20
|167.45
|0.00
|0.00
|34
|2007.07.20 16:56
|close
|17
|0.20
|167.34
|0.00
|0.00
|2.02
|5023.19
|35
|2007.07.20 16:56
|sell
|18
|0.20
|167.31
|0.00
|0.00
|36
|2007.07.23 00:16
|sell
|19
|0.25
|167.70
|0.00
|0.00
|37
|2007.07.23 00:58
|close
|19
|0.25
|167.47
|0.00
|0.00
|5.27
|5028.46
|38
|2007.07.23 00:58
|close
|18
|0.20
|167.47
|0.00
|0.00
|-3.25
|5025.21
|39
|2007.07.23 00:58
|sell
|20
|0.20
|167.44
|0.00
|0.00
|40
|2007.07.23 01:15
|close
|20
|0.20
|167.33
|0.00
|0.00
|2.01
|5027.22
|41
|2007.07.23 01:15
|sell
|21
|0.20
|167.28
|0.00
|0.00
|42
|2007.07.23 01:26
|close
|21
|0.20
|167.17
|0.00
|0.00
|2.02
|5029.24
|43
|2007.07.23 01:26
|sell
|22
|0.20
|167.14
|0.00
|0.00
|44
|2007.07.23 01:29
|sell
|23
|0.25
|167.29
|0.00
|0.00
|45
|2007.07.23 02:43
|sell
|24
|0.30
|167.44
|0.00
|0.00
|46
|2007.07.23 05:09
|close
|24
|0.30
|167.27
|0.00
|0.00
|4.68
|5033.92
|47
|2007.07.23 05:09
|close
|23
|0.25
|167.27
|0.00
|0.00
|0.46
|5034.38
|48
|2007.07.23 05:09
|close
|22
|0.20
|167.27
|0.00
|0.00
|-2.38
|5032.00
|49
|2007.07.23 05:09
|sell
|25
|0.20
|167.24
|0.00
|0.00
|50
|2007.07.23 06:58
|sell
|26
|0.25
|167.41
|0.00
|0.00
|51
|2007.07.23 07:23
|close
|26
|0.25
|167.28
|0.00
|0.00
|2.98
|5034.98
|52
|2007.07.23 07:23
|close
|25
|0.20
|167.28
|0.00
|0.00
|-0.74
|5034.24
|53
|2007.07.23 07:30
|sell
|27
|0.20
|167.12
|0.00
|0.00
|54
|2007.07.23 08:43
|sell
|28
|0.25
|167.27
|0.00
|0.00
|55
|2007.07.23 14:15
|sell
|29
|0.30
|167.57
|0.00
|0.00
|56
|2007.07.23 19:46
|close
|29
|0.30
|167.32
|0.00
|0.00
|6.88
|5041.12
|57
|2007.07.23 19:46
|close
|28
|0.25
|167.32
|0.00
|0.00
|-1.14
|5039.98
|58
|2007.07.23 19:46
|close
|27
|0.20
|167.32
|0.00
|0.00
|-3.67
|5036.31
|59
|2007.07.23 19:46
|sell
|30
|0.20
|167.29
|0.00
|0.00
|60
|2007.07.23 20:19
|close
|30
|0.20
|167.18
|0.00
|0.00
|2.02
|5038.33
|61
|2007.07.23 20:19
|sell
|31
|0.20
|167.13
|0.00
|0.00
|62
|2007.07.23 23:16
|close
|31
|0.20
|167.02
|0.00
|0.00
|2.02
|5040.35
|63
|2007.07.23 23:16
|sell
|32
|0.20
|166.97
|0.00
|0.00
|64
|2007.07.24 00:13
|close
|32
|0.20
|166.84
|0.00
|0.00
|2.07
|5042.42
|65
|2007.07.24 00:13
|sell
|33
|0.20
|166.79
|0.00
|0.00
|66
|2007.07.24 00:13
|close
|33
|0.20
|166.68
|0.00
|0.00
|2.02
|5044.44
|67
|2007.07.24 00:13
|sell
|34
|0.20
|166.63
|0.00
|0.00
|68
|2007.07.24 00:13
|close
|34
|0.20
|166.52
|0.00
|0.00
|2.02
|5046.46
|69
|2007.07.24 00:13
|sell
|35
|0.20
|166.47
|0.00
|0.00
|70
|2007.07.24 00:14
|sell
|36
|0.25
|166.62
|0.00
|0.00
|71
|2007.07.24 01:34
|sell
|37
|0.30
|166.77
|0.00
|0.00
|72
|2007.07.24 02:56
|close
|37
|0.30
|166.61
|0.00
|0.00
|4.40
|5050.86
|73
|2007.07.24 02:56
|close
|36
|0.25
|166.61
|0.00
|0.00
|0.23
|5051.09
|74
|2007.07.24 02:56
|close
|35
|0.20
|166.61
|0.00
|0.00
|-2.56
|5048.53
|75
|2007.07.24 02:56
|sell
|38
|0.20
|166.59
|0.00
|0.00
|76
|2007.07.24 03:05
|close
|38
|0.20
|166.48
|0.00
|0.00
|2.02
|5050.55
|77
|2007.07.24 03:05
|sell
|39
|0.20
|166.43
|0.00
|0.00
|78
|2007.07.24 04:09
|sell
|40
|0.25
|166.58
|0.00
|0.00
|79
|2007.07.24 07:49
|close
|40
|0.25
|166.46
|0.00
|0.00
|2.75
|5053.30
|80
|2007.07.24 07:49
|close
|39
|0.20
|166.46
|0.00
|0.00
|-0.55
|5052.75
|81
|2007.07.24 07:49
|sell
|41
|0.20
|166.41
|0.00
|0.00
|82
|2007.07.24 08:24
|sell
|42
|0.25
|166.56
|0.00
|0.00
|83
|2007.07.24 11:47
|buy
|43
|0.20
|167.16
|0.00
|0.00
|84
|2007.07.24 13:17
|sell
|44
|0.30
|166.73
|0.00
|0.00
|85
|2007.07.24 14:48
|sell
|45
|0.35
|166.90
|0.00
|0.00
|86
|2007.07.24 18:41
|close
|45
|0.35
|166.54
|0.00
|0.00
|11.56
|5064.31
|87
|2007.07.24 18:41
|close
|44
|0.30
|166.54
|0.00
|0.00
|5.23
|5069.54
|88
|2007.07.24 18:41
|close
|43
|0.20
|166.50
|0.00
|0.00
|-12.11
|5057.43
|89
|2007.07.24 18:41
|close
|42
|0.25
|166.54
|0.00
|0.00
|0.46
|5057.89
|90
|2007.07.24 18:41
|close
|41
|0.20
|166.54
|0.00
|0.00
|-2.39
|5055.50
|91
|2007.07.24 18:41
|sell
|46
|0.20
|166.49
|0.00
|0.00
|92
|2007.07.24 19:08
|close
|46
|0.20
|166.38
|0.00
|0.00
|2.02
|5057.52
|93
|2007.07.24 19:08
|sell
|47
|0.20
|166.33
|0.00
|0.00
|94
|2007.07.24 19:15
|close
|47
|0.20
|166.22
|0.00
|0.00
|2.02
|5059.54
|95
|2007.07.24 19:15
|sell
|48
|0.20
|166.17
|0.00
|0.00
|96
|2007.07.24 19:40
|close
|48
|0.20
|166.06
|0.00
|0.00
|2.02
|5061.56
|97
|2007.07.24 19:40
|sell
|49
|0.20
|166.03
|0.00
|0.00
|98
|2007.07.24 19:46
|close
|49
|0.20
|165.91
|0.00
|0.00
|2.20
|5063.76
|99
|2007.07.24 19:46
|sell
|50
|0.20
|165.86
|0.00
|0.00
|100
|2007.07.24 19:49
|sell
|51
|0.25
|166.02
|0.00
|0.00
|101
|2007.07.24 19:57
|close
|51
|0.25
|165.89
|0.00
|0.00
|2.98
|5066.74
|102
|2007.07.24 19:57
|close
|50
|0.20
|165.89
|0.00
|0.00
|-0.55
|5066.19
|103
|2007.07.24 19:57
|sell
|52
|0.20
|165.84
|0.00
|0.00
|104
|2007.07.24 20:52
|sell
|53
|0.25
|166.21
|0.00
|0.00
|105
|2007.07.24 21:24
|close
|53
|0.25
|165.99
|0.00
|0.00
|5.05
|5071.24
|106
|2007.07.24 21:24
|close
|52
|0.20
|165.99
|0.00
|0.00
|-2.75
|5068.49
|107
|2007.07.24 21:25
|sell
|54
|0.20
|165.94
|0.00
|0.00
|108
|2007.07.24 21:50
|sell
|55
|0.25
|166.11
|0.00
|0.00
|109
|2007.07.25 00:33
|close
|55
|0.25
|165.96
|0.00
|0.00
|3.04
|5071.53
|110
|2007.07.25 00:33
|close
|54
|0.20
|165.96
|0.00
|0.00
|-0.69
|5070.84
|111
|2007.07.25 00:33
|sell
|56
|0.20
|165.93
|0.00
|0.00
|112
|2007.07.25 00:43
|close
|56
|0.20
|165.82
|0.00
|0.00
|2.02
|5072.86
|113
|2007.07.25 00:43
|sell
|57
|0.20
|165.79
|0.00
|0.00
|114
|2007.07.25 00:50
|close
|57
|0.20
|165.68
|0.00
|0.00
|2.02
|5074.88
|115
|2007.07.25 00:50
|sell
|58
|0.20
|165.63
|0.00
|0.00
|116
|2007.07.25 00:59
|close
|58
|0.20
|165.52
|0.00
|0.00
|2.02
|5076.90
|117
|2007.07.25 00:59
|sell
|59
|0.20
|165.47
|0.00
|0.00
|118
|2007.07.25 01:47
|sell
|60
|0.25
|165.65
|0.00
|0.00
|119
|2007.07.25 06:33
|sell
|61
|0.30
|165.80
|0.00
|0.00
|120
|2007.07.25 06:56
|close
|61
|0.30
|165.63
|0.00
|0.00
|4.68
|5081.58
|121
|2007.07.25 06:56
|close
|60
|0.25
|165.63
|0.00
|0.00
|0.46
|5082.04
|122
|2007.07.25 06:56
|close
|59
|0.20
|165.63
|0.00
|0.00
|-2.93
|5079.11
|123
|2007.07.25 06:56
|sell
|62
|0.20
|165.60
|0.00
|0.00
|124
|2007.07.25 07:02
|sell
|63
|0.25
|165.75
|0.00
|0.00
|125
|2007.07.25 07:18
|close
|63
|0.25
|165.63
|0.00
|0.00
|2.76
|5081.87
|126
|2007.07.25 07:18
|close
|62
|0.20
|165.63
|0.00
|0.00
|-0.55
|5081.32
|127
|2007.07.25 07:18
|sell
|64
|0.20
|165.60
|0.00
|0.00
|128
|2007.07.25 07:25
|close
|64
|0.20
|165.49
|0.00
|0.00
|2.02
|5083.34
|129
|2007.07.25 07:25
|sell
|65
|0.20
|165.44
|0.00
|0.00
|130
|2007.07.25 08:44
|close
|65
|0.20
|165.32
|0.00
|0.00
|2.21
|5085.55
|131
|2007.07.25 08:44
|sell
|66
|0.20
|165.27
|0.00
|0.00
|132
|2007.07.25 09:00
|close
|66
|0.20
|165.16
|0.00
|0.00
|2.02
|5087.57
|133
|2007.07.25 09:00
|sell
|67
|0.20
|165.11
|0.00
|0.00
|134
|2007.07.25 10:25
|sell
|68
|0.25
|165.27
|0.00
|0.00
|135
|2007.07.25 13:08
|sell
|69
|0.30
|165.43
|0.00
|0.00
|136
|2007.07.25 14:06
|close
|69
|0.30
|165.26
|0.00
|0.00
|4.68
|5092.25
|137
|2007.07.25 14:06
|close
|68
|0.25
|165.26
|0.00
|0.00
|0.23
|5092.48
|138
|2007.07.25 14:06
|close
|67
|0.20
|165.26
|0.00
|0.00
|-2.75
|5089.73
|139
|2007.07.25 14:06
|sell
|70
|0.20
|165.23
|0.00
|0.00
|140
|2007.07.25 14:23
|close
|70
|0.20
|165.12
|0.00
|0.00
|2.02
|5091.75
|141
|2007.07.25 14:23
|sell
|71
|0.20
|165.09
|0.00
|0.00
|142
|2007.07.25 14:33
|close
|71
|0.20
|164.98
|0.00
|0.00
|2.01
|5093.76
|143
|2007.07.25 14:33
|sell
|72
|0.20
|164.95
|0.00
|0.00
|144
|2007.07.25 14:44
|close
|72
|0.20
|164.84
|0.00
|0.00
|2.02
|5095.78
|145
|2007.07.25 14:44
|sell
|73
|0.20
|164.81
|0.00
|0.00
|146
|2007.07.25 15:39
|sell
|74
|0.25
|164.96
|0.00
|0.00
|147
|2007.07.25 17:30
|close
|74
|0.25
|164.84
|0.00
|0.00
|2.76
|5098.54
|148
|2007.07.25 17:30
|close
|73
|0.20
|164.84
|0.00
|0.00
|-0.55
|5097.99
|149
|2007.07.25 17:30
|sell
|75
|0.20
|164.79
|0.00
|0.00
|150
|2007.07.25 23:00
|sell
|76
|0.25
|165.29
|0.00
|0.00
|151
|2007.07.26 11:04
|close
|76
|0.25
|164.95
|0.00
|0.00
|6.61
|5104.60
|152
|2007.07.26 11:04
|close
|75
|0.20
|164.95
|0.00
|0.00
|-3.90
|5100.71
|153
|2007.07.26 11:04
|sell
|77
|0.20
|164.92
|0.00
|0.00
|154
|2007.07.26 11:07
|close
|77
|0.20
|164.81
|0.00
|0.00
|2.02
|5102.73
|155
|2007.07.26 11:07
|sell
|78
|0.20
|164.76
|0.00
|0.00
|156
|2007.07.26 11:09
|sell
|79
|0.25
|164.91
|0.00
|0.00
|157
|2007.07.26 11:11
|close
|79
|0.25
|164.78
|0.00
|0.00
|2.98
|5105.71
|158
|2007.07.26 11:11
|close
|78
|0.20
|164.78
|0.00
|0.00
|-0.37
|5105.34
|159
|2007.07.26 11:11
|sell
|80
|0.20
|164.73
|0.00
|0.00
|160
|2007.07.26 11:12
|close
|80
|0.20
|164.62
|0.00
|0.00
|2.02
|5107.36
|161
|2007.07.26 11:12
|sell
|81
|0.20
|164.57
|0.00
|0.00
|162
|2007.07.26 11:18
|close
|81
|0.20
|164.46
|0.00
|0.00
|2.02
|5109.38
|163
|2007.07.26 11:18
|sell
|82
|0.20
|164.43
|0.00
|0.00
|164
|2007.07.26 11:20
|close
|82
|0.20
|164.32
|0.00
|0.00
|2.01
|5111.39
|165
|2007.07.26 11:20
|sell
|83
|0.20
|164.29
|0.00
|0.00
|166
|2007.07.26 11:22
|close
|83
|0.20
|164.18
|0.00
|0.00
|2.02
|5113.41
|167
|2007.07.26 11:22
|sell
|84
|0.20
|164.15
|0.00
|0.00
|168
|2007.07.26 11:22
|close
|84
|0.20
|164.04
|0.00
|0.00
|2.02
|5115.43
|169
|2007.07.26 11:22
|sell
|85
|0.20
|163.99
|0.00
|0.00
|170
|2007.07.26 11:23
|sell
|86
|0.25
|164.15
|0.00
|0.00
|171
|2007.07.26 11:25
|sell
|87
|0.30
|164.30
|0.00
|0.00
|172
|2007.07.26 11:35
|close
|87
|0.30
|164.13
|0.00
|0.00
|4.68
|5120.11
|173
|2007.07.26 11:35
|close
|86
|0.25
|164.13
|0.00
|0.00
|0.46
|5120.57
|174
|2007.07.26 11:35
|close
|85
|0.20
|164.13
|0.00
|0.00
|-2.57
|5118.00
|175
|2007.07.26 11:35
|sell
|88
|0.20
|164.10
|0.00
|0.00
|176
|2007.07.26 11:38
|sell
|89
|0.25
|164.25
|0.00
|0.00
|177
|2007.07.26 12:04
|sell
|90
|0.30
|164.41
|0.00
|0.00
|178
|2007.07.26 12:23
|sell
|91
|0.35
|164.56
|0.00
|0.00
|179
|2007.07.26 12:35
|close
|91
|0.35
|164.34
|0.00
|0.00
|7.07
|5125.07
|180
|2007.07.26 12:35
|close
|90
|0.30
|164.34
|0.00
|0.00
|1.93
|5127.00
|181
|2007.07.26 12:35
|close
|89
|0.25
|164.34
|0.00
|0.00
|-2.07
|5124.93
|182
|2007.07.26 12:35
|close
|88
|0.20
|164.34
|0.00
|0.00
|-4.40
|5120.53
|183
|2007.07.26 12:35
|sell
|92
|0.20
|164.29
|0.00
|0.00
|184
|2007.07.26 12:38
|close
|92
|0.20
|164.18
|0.00
|0.00
|2.02
|5122.55
|185
|2007.07.26 12:38
|sell
|93
|0.20
|164.15
|0.00
|0.00
|186
|2007.07.26 12:42
|sell
|94
|0.25
|164.30
|0.00
|0.00
|187
|2007.07.26 13:04
|close
|94
|0.25
|164.18
|0.00
|0.00
|2.75
|5125.30
|188
|2007.07.26 13:04
|close
|93
|0.20
|164.18
|0.00
|0.00
|-0.55
|5124.75
|189
|2007.07.26 13:04
|sell
|95
|0.20
|164.13
|0.00
|0.00
|190
|2007.07.26 13:06
|close
|95
|0.20
|164.02
|0.00
|0.00
|2.02
|5126.77
|191
|2007.07.26 13:06
|sell
|96
|0.20
|163.99
|0.00
|0.00
|192
|2007.07.26 13:12
|close
|96
|0.20
|163.88
|0.00
|0.00
|2.02
|5128.79
|193
|2007.07.26 13:12
|sell
|97
|0.20
|163.83
|0.00
|0.00
|194
|2007.07.26 13:15
|close
|97
|0.20
|163.72
|0.00
|0.00
|2.02
|5130.81
|195
|2007.07.26 13:15
|sell
|98
|0.20
|163.69
|0.00
|0.00
|196
|2007.07.26 13:17
|close
|98
|0.20
|163.58
|0.00
|0.00
|2.02
|5132.83
|197
|2007.07.26 13:17
|sell
|99
|0.20
|163.53
|0.00
|0.00
|198
|2007.07.26 13:18
|sell
|100
|0.25
|163.68
|0.00
|0.00
|199
|2007.07.26 13:59
|sell
|101
|0.30
|163.83
|0.00
|0.00
|200
|2007.07.26 15:01
|close
|101
|0.30
|163.67
|0.00
|0.00
|4.40
|5137.23
|201
|2007.07.26 15:01
|close
|100
|0.25
|163.67
|0.00
|0.00
|0.23
|5137.46
|202
|2007.07.26 15:01
|close
|99
|0.20
|163.67
|0.00
|0.00
|-2.57
|5134.89
|203
|2007.07.26 15:01
|sell
|102
|0.20
|163.64
|0.00
|0.00
|204
|2007.07.26 15:06
|close
|102
|0.20
|163.53
|0.00
|0.00
|2.02
|5136.91
|205
|2007.07.26 15:06
|sell
|103
|0.20
|163.47
|0.00
|0.00
|206
|2007.07.26 15:19
|close
|103
|0.20
|163.36
|0.00
|0.00
|2.02
|5138.93
|207
|2007.07.26 15:19
|sell
|104
|0.20
|163.31
|0.00
|0.00
|208
|2007.07.26 15:23
|sell
|105
|0.25
|163.46
|0.00
|0.00
|209
|2007.07.26 15:32
|close
|105
|0.25
|163.34
|0.00
|0.00
|2.75
|5141.68
|210
|2007.07.26 15:32
|close
|104
|0.20
|163.34
|0.00
|0.00
|-0.55
|5141.13
|211
|2007.07.26 15:33
|sell
|106
|0.20
|163.31
|0.00
|0.00
|212
|2007.07.26 15:49
|sell
|107
|0.25
|163.46
|0.00
|0.00
|213
|2007.07.26 16:45
|sell
|108
|0.30
|163.65
|0.00
|0.00
|214
|2007.07.26 17:36
|close
|108
|0.30
|163.46
|0.00
|0.00
|5.23
|5146.36
|215
|2007.07.26 17:36
|close
|107
|0.25
|163.46
|0.00
|0.00
|0.00
|5146.36
|216
|2007.07.26 17:36
|close
|106
|0.20
|163.46
|0.00
|0.00
|-2.76
|5143.60
|217
|2007.07.26 17:37
|sell
|109
|0.20
|163.41
|0.00
|0.00
|218
|2007.07.26 18:09
|close
|109
|0.20
|163.30
|0.00
|0.00
|2.02
|5145.62
|219
|2007.07.26 18:09
|sell
|110
|0.20
|163.27
|0.00
|0.00
|220
|2007.07.26 18:16
|close
|110
|0.20
|163.16
|0.00
|0.00
|2.02
|5147.64
|221
|2007.07.26 18:16
|sell
|111
|0.20
|163.13
|0.00
|0.00
|222
|2007.07.26 18:52
|close
|111
|0.20
|163.02
|0.00
|0.00
|2.02
|5149.66
|223
|2007.07.26 18:52
|sell
|112
|0.20
|162.97
|0.00
|0.00
|224
|2007.07.26 19:31
|sell
|113
|0.25
|163.22
|0.00
|0.00
|225
|2007.07.26 21:08
|close
|113
|0.25
|163.06
|0.00
|0.00
|3.67
|5153.33
|226
|2007.07.26 21:08
|close
|112
|0.20
|163.06
|0.00
|0.00
|-1.65
|5151.68
|227
|2007.07.26 21:08
|sell
|114
|0.20
|163.01
|0.00
|0.00
|228
|2007.07.26 21:11
|close
|114
|0.20
|162.90
|0.00
|0.00
|2.02
|5153.70
|229
|2007.07.26 21:11
|sell
|115
|0.20
|162.85
|0.00
|0.00
|230
|2007.07.26 21:20
|close
|115
|0.20
|162.74
|0.00
|0.00
|2.01
|5155.71
|231
|2007.07.26 21:21
|sell
|116
|0.20
|162.69
|0.00
|0.00
|232
|2007.07.26 21:30
|close
|116
|0.20
|162.58
|0.00
|0.00
|2.02
|5157.73
|233
|2007.07.26 21:30
|sell
|117
|0.20
|162.55
|0.00
|0.00
|234
|2007.07.26 21:32
|close
|117
|0.20
|162.44
|0.00
|0.00
|2.02
|5159.75
|235
|2007.07.26 21:32
|sell
|118
|0.20
|162.39
|0.00
|0.00
|236
|2007.07.26 21:33
|close
|118
|0.20
|162.28
|0.00
|0.00
|2.02
|5161.77
|237
|2007.07.26 21:33
|sell
|119
|0.20
|162.25
|0.00
|0.00
|238
|2007.07.26 21:34
|sell
|120
|0.25
|162.40
|0.00
|0.00
|239
|2007.07.26 21:36
|close
|120
|0.25
|162.28
|0.00
|0.00
|2.75
|5164.52
|240
|2007.07.26 21:36
|close
|119
|0.20
|162.28
|0.00
|0.00
|-0.55
|5163.97
|241
|2007.07.26 21:37
|sell
|121
|0.20
|162.25
|0.00
|0.00
|242
|2007.07.26 21:55
|sell
|122
|0.25
|162.40
|0.00
|0.00
|243
|2007.07.26 22:49
|sell
|123
|0.30
|162.75
|0.00
|0.00
|244
|2007.07.27 01:07
|buy
|124
|0.20
|163.63
|0.00
|0.00
|245
|2007.07.27 01:56
|buy
|125
|0.25
|163.48
|0.00
|0.00
|246
|2007.07.27 05:10
|sell
|126
|0.35
|163.38
|0.00
|0.00
|247
|2007.07.27 11:07
|close
|126
|0.35
|162.16
|0.00
|0.00
|39.18
|5203.15
|248
|2007.07.27 11:07
|close
|125
|0.25
|162.12
|0.00
|0.00
|-31.20
|5171.95
|249
|2007.07.27 11:07
|close
|124
|0.20
|162.12
|0.00
|0.00
|-27.71
|5144.24
|250
|2007.07.27 11:07
|close
|123
|0.30
|162.16
|0.00
|0.00
|15.76
|5160.00
|251
|2007.07.27 11:07
|close
|122
|0.25
|162.16
|0.00
|0.00
|5.10
|5165.10
|252
|2007.07.27 11:07
|close
|121
|0.20
|162.16
|0.00
|0.00
|1.33
|5166.43
|253
|2007.07.27 11:07
|sell
|127
|0.20
|162.13
|0.00
|0.00
|254
|2007.07.27 11:19
|close
|127
|0.20
|162.02
|0.00
|0.00
|2.02
|5168.45
|255
|2007.07.27 11:19
|sell
|128
|0.20
|161.99
|0.00
|0.00
|256
|2007.07.27 11:22
|close
|128
|0.20
|161.88
|0.00
|0.00
|2.01
|5170.46
|257
|2007.07.27 11:22
|sell
|129
|0.20
|161.83
|0.00
|0.00
|258
|2007.07.27 12:14
|sell
|130
|0.25
|162.12
|0.00
|0.00
|259
|2007.07.27 12:42
|sell
|131
|0.30
|162.31
|0.00
|0.00
|260
|2007.07.27 15:37
|close
|131
|0.30
|162.08
|0.00
|0.00
|6.33
|5176.79
|261
|2007.07.27 15:37
|close
|130
|0.25
|162.08
|0.00
|0.00
|0.92
|5177.71
|262
|2007.07.27 15:37
|close
|129
|0.20
|162.08
|0.00
|0.00
|-4.58
|5173.13
|263
|2007.07.27 15:37
|sell
|132
|0.20
|162.05
|0.00
|0.00
|264
|2007.07.27 15:54
|close
|132
|0.20
|161.94
|0.00
|0.00
|2.01
|5175.14
|265
|2007.07.27 15:54
|sell
|133
|0.20
|161.91
|0.00
|0.00
|266
|2007.07.27 15:57
|close
|133
|0.20
|161.80
|0.00
|0.00
|2.02
|5177.16
|267
|2007.07.27 15:57
|sell
|134
|0.20
|161.75
|0.00
|0.00
|268
|2007.07.27 16:41
|sell
|135
|0.25
|161.90
|0.00
|0.00
|269
|2007.07.29 22:00
|close
|135
|0.25
|160.91
|0.00
|0.00
|22.70
|5199.86
|270
|2007.07.29 22:00
|close
|134
|0.20
|160.91
|0.00
|0.00
|15.41
|5215.27
|271
|2007.07.30 00:15
|buy
|136
|0.20
|161.65
|0.00
|0.00
|272
|2007.07.30 01:15
|buy
|137
|0.25
|161.41
|0.00
|0.00
|273
|2007.07.30 03:54
|close
|137
|0.25
|161.57
|0.00
|0.00
|3.67
|5218.94
|274
|2007.07.30 03:54
|close
|136
|0.20
|161.57
|0.00
|0.00
|-1.47
|5217.47
|275
|2007.07.30 03:54
|buy
|138
|0.20
|161.62
|0.00
|0.00
|276
|2007.07.30 05:25
|close
|138
|0.20
|161.73
|0.00
|0.00
|2.02
|5219.49
|277
|2007.07.30 05:25
|buy
|139
|0.20
|161.76
|0.00
|0.00
|278
|2007.07.30 06:24
|close
|139
|0.20
|161.87
|0.00
|0.00
|2.02
|5221.51
|279
|2007.07.30 06:24
|buy
|140
|0.20
|161.90
|0.00
|0.00
|280
|2007.07.30 06:59
|close
|140
|0.20
|162.02
|0.00
|0.00
|2.20
|5223.71
|281
|2007.07.30 07:00
|buy
|141
|0.20
|162.05
|0.00
|0.00
|282
|2007.07.30 07:30
|close
|141
|0.20
|162.16
|0.00
|0.00
|2.02
|5225.73
|283
|2007.07.30 07:30
|buy
|142
|0.20
|162.19
|0.00
|0.00
|284
|2007.07.30 07:33
|close
|142
|0.20
|162.30
|0.00
|0.00
|2.02
|5227.75
|285
|2007.07.30 07:33
|buy
|143
|0.20
|162.33
|0.00
|0.00
|286
|2007.07.30 07:50
|close
|143
|0.20
|162.44
|0.00
|0.00
|2.02
|5229.77
|287
|2007.07.30 07:50
|buy
|144
|0.20
|162.47
|0.00
|0.00
|288
|2007.07.30 07:53
|close
|144
|0.20
|162.58
|0.00
|0.00
|2.02
|5231.79
|289
|2007.07.30 07:53
|buy
|145
|0.20
|162.63
|0.00
|0.00
|290
|2007.07.30 08:36
|buy
|146
|0.25
|162.46
|0.00
|0.00
|291
|2007.07.30 09:20
|buy
|147
|0.30
|162.22
|0.00
|0.00
|292
|2007.07.30 12:49
|buy
|148
|0.35
|161.94
|0.00
|0.00
|293
|2007.07.30 13:04
|close
|148
|0.35
|162.28
|0.00
|0.00
|10.92
|5242.71
|294
|2007.07.30 13:04
|close
|147
|0.30
|162.28
|0.00
|0.00
|1.65
|5244.36
|295
|2007.07.30 13:04
|close
|146
|0.25
|162.28
|0.00
|0.00
|-4.13
|5240.23
|296
|2007.07.30 13:04
|close
|145
|0.20
|162.28
|0.00
|0.00
|-6.43
|5233.80
|297
|2007.07.30 13:04
|buy
|149
|0.20
|162.33
|0.00
|0.00
|298
|2007.07.30 13:47
|buy
|150
|0.25
|162.17
|0.00
|0.00
|299
|2007.07.30 14:01
|close
|150
|0.25
|162.29
|0.00
|0.00
|2.75
|5236.55
|300
|2007.07.30 14:01
|close
|149
|0.20
|162.29
|0.00
|0.00
|-0.73
|5235.82
|301
|2007.07.30 14:01
|buy
|151
|0.20
|162.32
|0.00
|0.00
|302
|2007.07.30 14:23
|close
|151
|0.20
|162.43
|0.00
|0.00
|2.02
|5237.84
|303
|2007.07.30 14:23
|buy
|152
|0.20
|162.48
|0.00
|0.00
|304
|2007.07.30 14:47
|buy
|153
|0.25
|162.28
|0.00
|0.00
|305
|2007.07.30 15:23
|buy
|154
|0.30
|162.12
|0.00
|0.00
|306
|2007.07.30 16:51
|close
|154
|0.30
|162.30
|0.00
|0.00
|4.95
|5242.79
|307
|2007.07.30 16:51
|close
|153
|0.25
|162.30
|0.00
|0.00
|0.46
|5243.25
|308
|2007.07.30 16:51
|close
|152
|0.20
|162.30
|0.00
|0.00
|-3.31
|5239.94
|309
|2007.07.30 16:51
|buy
|155
|0.20
|162.33
|0.00
|0.00
|310
|2007.07.30 17:48
|close
|155
|0.20
|162.44
|0.00
|0.00
|2.02
|5241.96
|311
|2007.07.30 17:48
|buy
|156
|0.20
|162.47
|0.00
|0.00
|312
|2007.07.30 18:53
|close
|156
|0.20
|162.58
|0.00
|0.00
|2.02
|5243.98
|313
|2007.07.30 18:54
|buy
|157
|0.20
|162.61
|0.00
|0.00
|314
|2007.07.30 19:04
|close
|157
|0.20
|162.72
|0.00
|0.00
|2.02
|5246.00
|315
|2007.07.30 19:04
|buy
|158
|0.20
|162.75
|0.00
|0.00
|316
|2007.07.30 19:09
|close
|158
|0.20
|162.86
|0.00
|0.00
|2.02
|5248.02
|317
|2007.07.30 19:09
|buy
|159
|0.20
|162.89
|0.00
|0.00
|318
|2007.07.30 19:18
|close
|159
|0.20
|163.00
|0.00
|0.00
|2.02
|5250.04
|319
|2007.07.30 19:18
|buy
|160
|0.20
|163.05
|0.00
|0.00
|320
|2007.07.30 20:31
|close
|160
|0.20
|163.16
|0.00
|0.00
|2.02
|5252.06
|321
|2007.07.30 20:31
|buy
|161
|0.20
|163.19
|0.00
|0.00
|322
|2007.07.30 21:23
|buy
|162
|0.25
|163.01
|0.00
|0.00
|323
|2007.07.30 21:46
|close
|162
|0.25
|163.14
|0.00
|0.00
|2.98
|5255.04
|324
|2007.07.30 21:46
|close
|161
|0.20
|163.14
|0.00
|0.00
|-0.92
|5254.12
|325
|2007.07.30 21:46
|buy
|163
|0.20
|163.17
|0.00
|0.00
|326
|2007.07.30 22:02
|close
|163
|0.20
|163.28
|0.00
|0.00
|2.02
|5256.14
|327
|2007.07.30 22:02
|buy
|164
|0.20
|163.33
|0.00
|0.00
|328
|2007.07.30 22:09
|close
|164
|0.20
|163.44
|0.00
|0.00
|2.01
|5258.15
|329
|2007.07.30 22:09
|buy
|165
|0.20
|163.49
|0.00
|0.00
|330
|2007.07.30 22:47
|buy
|166
|0.25
|163.32
|0.00
|0.00
|331
|2007.07.30 23:03
|close
|166
|0.25
|163.45
|0.00
|0.00
|2.99
|5261.14
|332
|2007.07.30 23:03
|close
|165
|0.20
|163.45
|0.00
|0.00
|-0.73
|5260.41
|333
|2007.07.30 23:03
|buy
|167
|0.20
|163.50
|0.00
|0.00
|334
|2007.07.30 23:10
|close
|167
|0.20
|163.61
|0.00
|0.00
|2.01
|5262.42
|335
|2007.07.30 23:10
|buy
|168
|0.20
|163.64
|0.00
|0.00
|336
|2007.07.30 23:38
|buy
|169
|0.25
|163.49
|0.00
|0.00
|337
|2007.07.31 00:15
|sell
|170
|0.20
|163.18
|0.00
|0.00
|338
|2007.07.31 13:43
|sell
|171
|0.25
|163.40
|0.00
|0.00
|339
|2007.08.01 02:00
|buy
|172
|0.30
|162.18
|0.00
|0.00
|340
|2007.08.01 12:44
|close
|172
|0.30
|162.69
|0.00
|0.00
|14.04
|5276.46
|341
|2007.08.01 12:44
|close
|171
|0.25
|162.73
|0.00
|0.00
|14.97
|5291.43
|342
|2007.08.01 12:44
|close
|170
|0.20
|162.73
|0.00
|0.00
|7.94
|5299.37
|343
|2007.08.01 12:44
|close
|169
|0.25
|162.69
|0.00
|0.00
|-17.76
|5281.61
|344
|2007.08.01 12:44
|close
|168
|0.20
|162.69
|0.00
|0.00
|-16.97
|5264.65
|345
|2007.08.01 12:44
|buy
|173
|0.20
|162.74
|0.00
|0.00
|346
|2007.08.01 12:47
|buy
|174
|0.25
|162.58
|0.00
|0.00
|347
|2007.08.01 13:38
|close
|174
|0.25
|162.70
|0.00
|0.00
|2.75
|5267.40
|348
|2007.08.01 13:38
|close
|173
|0.20
|162.70
|0.00
|0.00
|-0.74
|5266.66
|349
|2007.08.01 13:38
|buy
|175
|0.20
|162.73
|0.00
|0.00
|350
|2007.08.01 13:39
|buy
|176
|0.25
|162.58
|0.00
|0.00
|351
|2007.08.01 13:55
|buy
|177
|0.30
|162.39
|0.00
|0.00
|352
|2007.08.01 14:00
|close
|177
|0.30
|162.58
|0.00
|0.00
|5.23
|5271.89
|353
|2007.08.01 14:00
|close
|176
|0.25
|162.58
|0.00
|0.00
|0.00
|5271.89
|354
|2007.08.01 14:00
|close
|175
|0.20
|162.58
|0.00
|0.00
|-2.75
|5269.14
|355
|2007.08.01 14:00
|buy
|178
|0.20
|162.63
|0.00
|0.00
|356
|2007.08.01 14:01
|close
|178
|0.20
|162.74
|0.00
|0.00
|2.02
|5271.16
|357
|2007.08.01 14:01
|buy
|179
|0.20
|162.80
|0.00
|0.00
|358
|2007.08.01 14:02
|buy
|180
|0.25
|162.64
|0.00
|0.00
|359
|2007.08.01 14:05
|buy
|181
|0.30
|162.48
|0.00
|0.00
|360
|2007.08.01 14:10
|close
|181
|0.30
|162.65
|0.00
|0.00
|4.68
|5275.84
|361
|2007.08.01 14:10
|close
|180
|0.25
|162.65
|0.00
|0.00
|0.23
|5276.07
|362
|2007.08.01 14:10
|close
|179
|0.20
|162.65
|0.00
|0.00
|-2.75
|5273.32
|363
|2007.08.01 14:10
|buy
|182
|0.20
|162.70
|0.00
|0.00
|364
|2007.08.01 14:13
|close
|182
|0.20
|162.81
|0.00
|0.00
|2.02
|5275.34
|365
|2007.08.01 14:13
|buy
|183
|0.20
|162.84
|0.00
|0.00
|366
|2007.08.01 14:15
|buy
|184
|0.25
|162.69
|0.00
|0.00
|367
|2007.08.01 14:20
|close
|184
|0.25
|162.81
|0.00
|0.00
|2.75
|5278.09
|368
|2007.08.01 14:20
|close
|183
|0.20
|162.81
|0.00
|0.00
|-0.55
|5277.54
|369
|2007.08.01 14:20
|buy
|185
|0.20
|162.86
|0.00
|0.00
|370
|2007.08.01 14:22
|buy
|186
|0.25
|162.71
|0.00
|0.00
|371
|2007.08.01 14:41
|buy
|187
|0.30
|162.55
|0.00
|0.00
|372
|2007.08.01 16:00
|buy
|188
|0.35
|162.39
|0.00
|0.00
|373
|2007.08.01 16:02
|buy
|189
|0.40
|162.24
|0.00
|0.00
|374
|2007.08.01 17:15
|sell
|190
|0.20
|161.93
|0.00
|0.00
|375
|2007.08.01 17:40
|sell
|191
|0.25
|162.09
|0.00
|0.00
|376
|2007.08.01 22:09
|close
|191
|0.25
|162.79
|0.00
|0.00
|-16.06
|5261.48
|377
|2007.08.01 22:09
|close
|190
|0.20
|162.79
|0.00
|0.00
|-15.78
|5245.70
|378
|2007.08.01 22:09
|close
|189
|0.40
|162.75
|0.00
|0.00
|18.72
|5264.42
|379
|2007.08.01 22:09
|close
|188
|0.35
|162.75
|0.00
|0.00
|11.57
|5275.99
|380
|2007.08.01 22:09
|close
|187
|0.30
|162.75
|0.00
|0.00
|5.51
|5281.50
|381
|2007.08.01 22:09
|close
|186
|0.25
|162.75
|0.00
|0.00
|0.92
|5282.42
|382
|2007.08.01 22:09
|close
|185
|0.20
|162.75
|0.00
|0.00
|-2.02
|5280.40
|383
|2007.08.01 22:09
|buy
|192
|0.20
|162.78
|0.00
|0.00
|384
|2007.08.01 22:16
|close
|192
|0.20
|162.90
|0.00
|0.00
|2.20
|5282.60
|385
|2007.08.01 22:16
|buy
|193
|0.20
|162.93
|0.00
|0.00
|386
|2007.08.01 23:00
|buy
|194
|0.25
|162.75
|0.00
|0.00
|387
|2007.08.02 00:07
|sell
|195
|0.20
|162.29
|0.00
|0.00
|388
|2007.08.02 06:32
|buy
|196
|0.30
|162.53
|0.00
|0.00
|389
|2007.08.02 12:50
|close
|196
|0.30
|162.89
|0.00
|0.00
|9.92
|5292.52
|390
|2007.08.02 12:50
|close
|195
|0.20
|162.93
|0.00
|0.00
|-11.74
|5280.78
|391
|2007.08.02 12:50
|close
|194
|0.25
|162.89
|0.00
|0.00
|4.09
|5284.87
|392
|2007.08.02 12:50
|close
|193
|0.20
|162.89
|0.00
|0.00
|-0.02
|5284.85
|393
|2007.08.02 12:50
|buy
|197
|0.20
|162.94
|0.00
|0.00
|394
|2007.08.02 13:13
|buy
|198
|0.25
|162.79
|0.00
|0.00
|395
|2007.08.02 13:14
|buy
|199
|0.30
|162.64
|0.00
|0.00
|396
|2007.08.02 14:38
|close
|199
|0.30
|162.80
|0.00
|0.00
|4.41
|5289.26
|397
|2007.08.02 14:38
|close
|198
|0.25
|162.80
|0.00
|0.00
|0.23
|5289.49
|398
|2007.08.02 14:38
|close
|197
|0.20
|162.80
|0.00
|0.00
|-2.57
|5286.92
|399
|2007.08.02 14:39
|buy
|200
|0.20
|162.83
|0.00
|0.00
|400
|2007.08.02 15:30
|close
|200
|0.20
|162.94
|0.00
|0.00
|2.02
|5288.94
|401
|2007.08.02 15:30
|buy
|201
|0.20
|162.97
|0.00
|0.00
|402
|2007.08.02 15:31
|close
|201
|0.20
|163.09
|0.00
|0.00
|2.20
|5291.14
|403
|2007.08.02 15:31
|buy
|202
|0.20
|163.14
|0.00
|0.00
|404
|2007.08.02 15:51
|close
|202
|0.20
|163.25
|0.00
|0.00
|2.02
|5293.16
|405
|2007.08.02 15:51
|buy
|203
|0.20
|163.30
|0.00
|0.00
|406
|2007.08.02 15:58
|close
|203
|0.20
|163.41
|0.00
|0.00
|2.01
|5295.17
|407
|2007.08.02 15:58
|buy
|204
|0.20
|163.44
|0.00
|0.00
|408
|2007.08.02 17:19
|buy
|205
|0.25
|163.12
|0.00
|0.00
|409
|2007.08.02 18:01
|close
|205
|0.25
|163.32
|0.00
|0.00
|4.59
|5299.76
|410
|2007.08.02 18:01
|close
|204
|0.20
|163.32
|0.00
|0.00
|-2.20
|5297.56
|411
|2007.08.02 18:01
|buy
|206
|0.20
|163.34
|0.00
|0.00
|412
|2007.08.03 01:14
|close
|206
|0.20
|163.44
|0.00
|0.00
|2.07
|5299.63
|413
|2007.08.03 01:14
|buy
|207
|0.20
|163.47
|0.00
|0.00
|414
|2007.08.03 06:00
|sell
|208
|0.20
|163.19
|0.00
|0.00
|415
|2007.08.06 06:30
|buy
|209
|0.25
|162.64
|0.00
|0.00
|416
|2007.08.06 11:31
|close
|209
|0.25
|162.99
|0.00
|0.00
|8.03
|5307.66
|417
|2007.08.06 11:31
|close
|208
|0.20
|163.03
|0.00
|0.00
|2.61
|5310.27
|418
|2007.08.06 11:31
|close
|207
|0.20
|162.99
|0.00
|0.00
|-8.57
|5301.69
|419
|2007.08.06 11:31
|buy
|210
|0.20
|163.05
|0.00
|0.00
|420
|2007.08.06 11:32
|close
|210
|0.20
|163.16
|0.00
|0.00
|2.02
|5303.71
|421
|2007.08.06 11:32
|buy
|211
|0.20
|163.19
|0.00
|0.00
|422
|2007.08.06 12:01
|buy
|212
|0.25
|162.98
|0.00
|0.00
|423
|2007.08.06 15:04
|sell
|213
|0.20
|162.40
|0.00
|0.00
|424
|2007.08.06 16:09
|buy
|214
|0.30
|162.78
|0.00
|0.00
|425
|2007.08.06 16:46
|close
|214
|0.30
|163.22
|0.00
|0.00
|12.11
|5315.82
|426
|2007.08.06 16:46
|close
|213
|0.20
|163.26
|0.00
|0.00
|-15.78
|5300.04
|427
|2007.08.06 16:46
|close
|212
|0.25
|163.22
|0.00
|0.00
|5.51
|5305.55
|428
|2007.08.06 16:46
|close
|211
|0.20
|163.22
|0.00
|0.00
|0.55
|5306.10
|429
|2007.08.06 16:46
|buy
|215
|0.20
|163.25
|0.00
|0.00
|430
|2007.08.06 17:17
|buy
|216
|0.25
|163.10
|0.00
|0.00
|431
|2007.08.06 18:40
|close
|216
|0.25
|163.22
|0.00
|0.00
|2.75
|5308.85
|432
|2007.08.06 18:40
|close
|215
|0.20
|163.22
|0.00
|0.00
|-0.55
|5308.30
|433
|2007.08.06 18:40
|buy
|217
|0.20
|163.28
|0.00
|0.00
|434
|2007.08.06 18:41
|close
|217
|0.20
|163.40
|0.00
|0.00
|2.20
|5310.50
|435
|2007.08.06 18:41
|buy
|218
|0.20
|163.45
|0.00
|0.00
|436
|2007.08.06 19:03
|close
|218
|0.20
|163.56
|0.00
|0.00
|2.02
|5312.52
|437
|2007.08.06 19:03
|buy
|219
|0.20
|163.61
|0.00
|0.00
|438
|2007.08.06 19:09
|close
|219
|0.20
|163.72
|0.00
|0.00
|2.02
|5314.54
|439
|2007.08.06 19:10
|buy
|220
|0.20
|163.75
|0.00
|0.00
|440
|2007.08.06 19:14
|close
|220
|0.20
|163.86
|0.00
|0.00
|2.02
|5316.56
|441
|2007.08.06 19:14
|buy
|221
|0.20
|163.91
|0.00
|0.00
|442
|2007.08.06 19:15
|close
|221
|0.20
|164.02
|0.00
|0.00
|2.02
|5318.58
|443
|2007.08.06 19:15
|buy
|222
|0.20
|164.07
|0.00
|0.00
|444
|2007.08.06 19:30
|close
|222
|0.20
|164.18
|0.00
|0.00
|2.02
|5320.60
|445
|2007.08.06 19:30
|buy
|223
|0.20
|164.21
|0.00
|0.00
|446
|2007.08.06 19:35
|buy
|224
|0.25
|164.05
|0.00
|0.00
|447
|2007.08.06 19:47
|close
|224
|0.25
|164.17
|0.00
|0.00
|2.75
|5323.35
|448
|2007.08.06 19:47
|close
|223
|0.20
|164.17
|0.00
|0.00
|-0.74
|5322.61
|449
|2007.08.06 19:47
|buy
|225
|0.20
|164.20
|0.00
|0.00
|450
|2007.08.06 20:27
|buy
|226
|0.25
|164.03
|0.00
|0.00
|451
|2007.08.06 21:43
|buy
|227
|0.30
|163.88
|0.00
|0.00
|452
|2007.08.06 23:35
|close
|227
|0.30
|164.05
|0.00
|0.00
|4.68
|5327.29
|453
|2007.08.06 23:35
|close
|226
|0.25
|164.05
|0.00
|0.00
|0.46
|5327.75
|454
|2007.08.06 23:35
|close
|225
|0.20
|164.05
|0.00
|0.00
|-2.75
|5325.00
|455
|2007.08.06 23:35
|buy
|228
|0.20
|164.11
|0.00
|0.00
|456
|2007.08.07 00:15
|sell
|229
|0.20
|163.81
|0.00
|0.00
|457
|2007.08.08 08:00
|buy
|230
|0.25
|163.87
|0.00
|0.00
|458
|2007.08.08 10:19
|close
|230
|0.25
|164.23
|0.00
|0.00
|8.26
|5333.26
|459
|2007.08.08 10:19
|close
|229
|0.20
|164.27
|0.00
|0.00
|-8.76
|5324.51
|460
|2007.08.08 10:19
|close
|228
|0.20
|164.23
|0.00
|0.00
|2.67
|5327.18
|461
|2007.08.08 10:19
|buy
|231
|0.20
|164.26
|0.00
|0.00
|462
|2007.08.08 10:26
|close
|231
|0.20
|164.37
|0.00
|0.00
|2.02
|5329.20
|463
|2007.08.08 10:26
|buy
|232
|0.20
|164.40
|0.00
|0.00
|464
|2007.08.08 12:13
|close
|232
|0.20
|164.51
|0.00
|0.00
|2.02
|5331.22
|465
|2007.08.08 12:13
|buy
|233
|0.20
|164.56
|0.00
|0.00
|466
|2007.08.08 12:23
|close
|233
|0.20
|164.67
|0.00
|0.00
|2.02
|5333.24
|467
|2007.08.08 12:23
|buy
|234
|0.20
|164.72
|0.00
|0.00
|468
|2007.08.08 13:44
|close
|234
|0.20
|164.83
|0.00
|0.00
|2.02
|5335.26
|469
|2007.08.08 13:44
|buy
|235
|0.20
|164.86
|0.00
|0.00
|470
|2007.08.08 14:02
|close
|235
|0.20
|164.97
|0.00
|0.00
|2.02
|5337.28
|471
|2007.08.08 14:02
|buy
|236
|0.20
|165.02
|0.00
|0.00
|472
|2007.08.08 14:24
|close
|236
|0.20
|165.13
|0.00
|0.00
|2.02
|5339.30
|473
|2007.08.08 14:24
|buy
|237
|0.20
|165.16
|0.00
|0.00
|474
|2007.08.08 14:59
|close
|237
|0.20
|165.27
|0.00
|0.00
|2.02
|5341.32
|475
|2007.08.08 14:59
|buy
|238
|0.20
|165.32
|0.00
|0.00
|476
|2007.08.08 20:17
|buy
|239
|0.25
|165.17
|0.00
|0.00
|477
|2007.08.09 00:00
|close
|239
|0.25
|165.25
|0.00
|0.00
|2.71
|5344.03
|478
|2007.08.09 00:00
|close
|238
|0.20
|165.25
|0.00
|0.00
|-0.58
|5343.45
|479
|2007.08.09 00:15
|sell
|240
|0.20
|165.13
|0.00
|0.00
|480
|2007.08.09 06:38
|close
|240
|0.20
|165.02
|0.00
|0.00
|2.02
|5345.47
|481
|2007.08.09 06:38
|sell
|241
|0.20
|164.99
|0.00
|0.00
|482
|2007.08.09 06:42
|close
|241
|0.20
|164.88
|0.00
|0.00
|2.02
|5347.49
|483
|2007.08.09 06:42
|sell
|242
|0.20
|164.85
|0.00
|0.00
|484
|2007.08.09 06:45
|close
|242
|0.20
|164.74
|0.00
|0.00
|2.02
|5349.51
|485
|2007.08.09 06:45
|sell
|243
|0.20
|164.71
|0.00
|0.00
|486
|2007.08.09 06:53
|close
|243
|0.20
|164.60
|0.00
|0.00
|2.02
|5351.53
|487
|2007.08.09 06:53
|sell
|244
|0.20
|164.55
|0.00
|0.00
|488
|2007.08.09 06:56
|close
|244
|0.20
|164.44
|0.00
|0.00
|2.02
|5353.55
|489
|2007.08.09 06:56
|sell
|245
|0.20
|164.41
|0.00
|0.00
|490
|2007.08.09 07:00
|sell
|246
|0.25
|164.56
|0.00
|0.00
|491
|2007.08.09 07:02
|close
|246
|0.25
|164.44
|0.00
|0.00
|2.75
|5356.30
|492
|2007.08.09 07:02
|close
|245
|0.20
|164.44
|0.00
|0.00
|-0.55
|5355.75
|493
|2007.08.09 07:02
|sell
|247
|0.20
|164.39
|0.00
|0.00
|494
|2007.08.09 07:03
|close
|247
|0.20
|164.28
|0.00
|0.00
|2.02
|5357.77
|495
|2007.08.09 07:03
|sell
|248
|0.20
|164.23
|0.00
|0.00
|496
|2007.08.09 07:03
|close
|248
|0.20
|164.12
|0.00
|0.00
|2.01
|5359.78
|497
|2007.08.09 07:03
|sell
|249
|0.20
|164.07
|0.00
|0.00
|498
|2007.08.09 07:04
|close
|249
|0.20
|163.96
|0.00
|0.00
|2.02
|5361.80
|499
|2007.08.09 07:04
|sell
|250
|0.20
|163.93
|0.00
|0.00
|500
|2007.08.09 07:05
|close
|250
|0.20
|163.82
|0.00
|0.00
|2.02
|5363.82
|501
|2007.08.09 07:05
|sell
|251
|0.20
|163.77
|0.00
|0.00
|502
|2007.08.09 07:09
|sell
|252
|0.25
|163.93
|0.00
|0.00
|503
|2007.08.09 07:11
|sell
|253
|0.30
|164.08
|0.00
|0.00
|504
|2007.08.09 07:23
|sell
|254
|0.35
|164.24
|0.00
|0.00
|505
|2007.08.09 07:25
|close
|254
|0.35
|164.02
|0.00
|0.00
|7.06
|5370.88
|506
|2007.08.09 07:25
|close
|253
|0.30
|164.02
|0.00
|0.00
|1.65
|5372.53
|507
|2007.08.09 07:25
|close
|252
|0.25
|164.02
|0.00
|0.00
|-2.07
|5370.46
|508
|2007.08.09 07:25
|close
|251
|0.20
|164.02
|0.00
|0.00
|-4.59
|5365.87
|509
|2007.08.09 07:25
|sell
|255
|0.20
|163.99
|0.00
|0.00
|510
|2007.08.09 07:26
|sell
|256
|0.25
|164.15
|0.00
|0.00
|511
|2007.08.09 07:29
|close
|256
|0.25
|164.01
|0.00
|0.00
|3.21
|5369.08
|512
|2007.08.09 07:29
|close
|255
|0.20
|164.01
|0.00
|0.00
|-0.37
|5368.71
|513
|2007.08.09 07:29
|sell
|257
|0.20
|163.94
|0.00
|0.00
|514
|2007.08.09 07:30
|sell
|258
|0.25
|164.09
|0.00
|0.00
|515
|2007.08.09 07:30
|close
|258
|0.25
|163.97
|0.00
|0.00
|2.75
|5371.46
|516
|2007.08.09 07:30
|close
|257
|0.20
|163.97
|0.00
|0.00
|-0.55
|5370.91
|517
|2007.08.09 07:30
|sell
|259
|0.20
|163.94
|0.00
|0.00
|518
|2007.08.09 07:37
|close
|259
|0.20
|163.83
|0.00
|0.00
|2.01
|5372.92
|519
|2007.08.09 07:37
|sell
|260
|0.20
|163.78
|0.00
|0.00
|520
|2007.08.09 07:38
|sell
|261
|0.25
|163.93
|0.00
|0.00
|521
|2007.08.09 07:40
|sell
|262
|0.30
|164.08
|0.00
|0.00
|522
|2007.08.09 09:02
|close
|262
|0.30
|163.92
|0.00
|0.00
|4.40
|5377.32
|523
|2007.08.09 09:02
|close
|261
|0.25
|163.92
|0.00
|0.00
|0.23
|5377.55
|524
|2007.08.09 09:02
|close
|260
|0.20
|163.92
|0.00
|0.00
|-2.57
|5374.98
|525
|2007.08.09 09:02
|sell
|263
|0.20
|163.89
|0.00
|0.00
|526
|2007.08.09 09:10
|close
|263
|0.20
|163.77
|0.00
|0.00
|2.21
|5377.19
|527
|2007.08.09 09:10
|sell
|264
|0.20
|163.71
|0.00
|0.00
|528
|2007.08.09 09:10
|close
|264
|0.20
|163.59
|0.00
|0.00
|2.20
|5379.39
|529
|2007.08.09 09:10
|sell
|265
|0.20
|163.56
|0.00
|0.00
|530
|2007.08.09 09:13
|sell
|266
|0.25
|163.71
|0.00
|0.00
|531
|2007.08.09 09:49
|close
|266
|0.25
|163.59
|0.00
|0.00
|2.76
|5382.15
|532
|2007.08.09 09:49
|close
|265
|0.20
|163.59
|0.00
|0.00
|-0.55
|5381.60
|533
|2007.08.09 09:49
|sell
|267
|0.20
|163.54
|0.00
|0.00
|534
|2007.08.09 09:57
|close
|267
|0.20
|163.43
|0.00
|0.00
|2.01
|5383.61
|535
|2007.08.09 09:57
|sell
|268
|0.20
|163.38
|0.00
|0.00
|536
|2007.08.09 10:34
|sell
|269
|0.25
|163.53
|0.00
|0.00
|537
|2007.08.09 10:34
|sell
|270
|0.30
|163.68
|0.00
|0.00
|538
|2007.08.09 10:37
|close
|270
|0.30
|163.52
|0.00
|0.00
|4.40
|5388.01
|539
|2007.08.09 10:37
|close
|269
|0.25
|163.52
|0.00
|0.00
|0.23
|5388.24
|540
|2007.08.09 10:37
|close
|268
|0.20
|163.52
|0.00
|0.00
|-2.57
|5385.67
|541
|2007.08.09 10:39
|sell
|271
|0.20
|163.45
|0.00
|0.00
|542
|2007.08.09 10:56
|close
|271
|0.20
|163.34
|0.00
|0.00
|2.02
|5387.69
|543
|2007.08.09 10:56
|sell
|272
|0.20
|163.29
|0.00
|0.00
|544
|2007.08.09 11:01
|close
|272
|0.20
|163.18
|0.00
|0.00
|2.02
|5389.71
|545
|2007.08.09 11:02
|sell
|273
|0.20
|163.13
|0.00
|0.00
|546
|2007.08.09 11:26
|close
|273
|0.20
|163.02
|0.00
|0.00
|2.02
|5391.73
|547
|2007.08.09 11:26
|sell
|274
|0.20
|162.97
|0.00
|0.00
|548
|2007.08.09 11:28
|close
|274
|0.20
|162.86
|0.00
|0.00
|2.02
|5393.75
|549
|2007.08.09 11:28
|sell
|275
|0.20
|162.81
|0.00
|0.00
|550
|2007.08.09 12:14
|close
|275
|0.20
|162.69
|0.00
|0.00
|2.20
|5395.95
|551
|2007.08.09 12:14
|sell
|276
|0.20
|162.64
|0.00
|0.00
|552
|2007.08.09 12:25
|close
|276
|0.20
|162.53
|0.00
|0.00
|2.02
|5397.97
|553
|2007.08.09 12:26
|sell
|277
|0.20
|162.48
|0.00
|0.00
|554
|2007.08.09 12:30
|close
|277
|0.20
|162.37
|0.00
|0.00
|2.01
|5399.98
|555
|2007.08.09 12:30
|sell
|278
|0.20
|162.34
|0.00
|0.00
|556
|2007.08.09 12:34
|sell
|279
|0.25
|162.49
|0.00
|0.00
|557
|2007.08.09 12:38
|close
|279
|0.25
|162.37
|0.00
|0.00
|2.75
|5402.73
|558
|2007.08.09 12:38
|close
|278
|0.20
|162.37
|0.00
|0.00
|-0.55
|5402.18
|559
|2007.08.09 12:38
|sell
|280
|0.20
|162.34
|0.00
|0.00
|560
|2007.08.09 12:41
|close
|280
|0.20
|162.23
|0.00
|0.00
|2.02
|5404.20
|561
|2007.08.09 12:41
|sell
|281
|0.20
|162.20
|0.00
|0.00
|562
|2007.08.09 12:43
|close
|281
|0.20
|162.08
|0.00
|0.00
|2.21
|5406.41
|563
|2007.08.09 12:43
|sell
|282
|0.20
|162.05
|0.00
|0.00
|564
|2007.08.09 12:56
|close
|282
|0.20
|161.94
|0.00
|0.00
|2.01
|5408.42
|565
|2007.08.09 12:56
|sell
|283
|0.20
|161.89
|0.00
|0.00
|566
|2007.08.09 12:59
|close
|283
|0.20
|161.78
|0.00
|0.00
|2.02
|5410.44
|567
|2007.08.09 12:59
|sell
|284
|0.20
|161.75
|0.00
|0.00
|568
|2007.08.09 13:03
|close
|284
|0.20
|161.64
|0.00
|0.00
|2.02
|5412.46
|569
|2007.08.09 13:03
|sell
|285
|0.20
|161.61
|0.00
|0.00
|570
|2007.08.09 13:29
|sell
|286
|0.25
|161.90
|0.00
|0.00
|571
|2007.08.09 13:33
|close
|286
|0.25
|161.72
|0.00
|0.00
|4.13
|5416.59
|572
|2007.08.09 13:33
|close
|285
|0.20
|161.72
|0.00
|0.00
|-2.02
|5414.57
|573
|2007.08.09 13:33
|sell
|287
|0.20
|161.69
|0.00
|0.00
|574
|2007.08.09 13:36
|sell
|288
|0.25
|161.84
|0.00
|0.00
|575
|2007.08.09 13:37
|sell
|289
|0.30
|161.99
|0.00
|0.00
|576
|2007.08.09 13:57
|sell
|290
|0.35
|162.17
|0.00
|0.00
|577
|2007.08.09 14:24
|sell
|291
|0.40
|162.32
|0.00
|0.00
|578
|2007.08.09 18:10
|close
|291
|0.40
|162.04
|0.00
|0.00
|10.28
|5424.85
|579
|2007.08.09 18:10
|close
|290
|0.35
|162.04
|0.00
|0.00
|4.17
|5429.02
|580
|2007.08.09 18:10
|close
|289
|0.30
|162.04
|0.00
|0.00
|-1.38
|5427.64
|581
|2007.08.09 18:10
|close
|288
|0.25
|162.04
|0.00
|0.00
|-4.58
|5423.06
|582
|2007.08.09 18:10
|close
|287
|0.20
|162.04
|0.00
|0.00
|-6.42
|5416.64
|583
|2007.08.09 18:10
|sell
|292
|0.20
|161.99
|0.00
|0.00
|584
|2007.08.09 18:32
|close
|292
|0.20
|161.88
|0.00
|0.00
|2.01
|5418.65
|585
|2007.08.09 18:32
|sell
|293
|0.20
|161.85
|0.00
|0.00
|586
|2007.08.09 19:05
|close
|293
|0.20
|161.74
|0.00
|0.00
|2.01
|5420.66
|587
|2007.08.09 19:05
|sell
|294
|0.20
|161.69
|0.00
|0.00
|588
|2007.08.09 19:09
|sell
|295
|0.25
|161.84
|0.00
|0.00
|589
|2007.08.09 19:39
|close
|295
|0.25
|161.72
|0.00
|0.00
|2.76
|5423.42
|590
|2007.08.09 19:39
|close
|294
|0.20
|161.72
|0.00
|0.00
|-0.55
|5422.87
|591
|2007.08.09 19:39
|sell
|296
|0.20
|161.67
|0.00
|0.00
|592
|2007.08.09 19:42
|sell
|297
|0.25
|161.82
|0.00
|0.00
|593
|2007.08.09 20:00
|close
|297
|0.25
|161.70
|0.00
|0.00
|2.75
|5425.62
|594
|2007.08.09 20:00
|close
|296
|0.20
|161.70
|0.00
|0.00
|-0.55
|5425.07
|595
|2007.08.09 20:00
|sell
|298
|0.20
|161.67
|0.00
|0.00
|596
|2007.08.09 23:27
|close
|298
|0.20
|161.56
|0.00
|0.00
|2.02
|5427.09
|597
|2007.08.09 23:27
|sell
|299
|0.20
|161.53
|0.00
|0.00
|598
|2007.08.09 23:35
|close
|299
|0.20
|161.41
|0.00
|0.00
|2.20
|5429.29
|599
|2007.08.09 23:35
|sell
|300
|0.20
|161.38
|0.00
|0.00
|600
|2007.08.09 23:44
|close
|300
|0.20
|161.27
|0.00
|0.00
|2.02
|5431.31
|601
|2007.08.09 23:44
|sell
|301
|0.20
|161.24
|0.00
|0.00
|602
|2007.08.09 23:46
|close
|301
|0.20
|161.13
|0.00
|0.00
|2.02
|5433.33
|603
|2007.08.09 23:46
|sell
|302
|0.20
|161.08
|0.00
|0.00
|604
|2007.08.10 00:09
|close
|302
|0.20
|160.94
|0.00
|0.00
|2.25
|5435.58
|605
|2007.08.10 00:09
|sell
|303
|0.20
|160.88
|0.00
|0.00
|606
|2007.08.10 00:44
|sell
|304
|0.25
|161.03
|0.00
|0.00
|607
|2007.08.10 01:24
|close
|304
|0.25
|160.91
|0.00
|0.00
|2.75
|5438.33
|608
|2007.08.10 01:24
|close
|303
|0.20
|160.91
|0.00
|0.00
|-0.55
|5437.78
|609
|2007.08.10 01:24
|sell
|305
|0.20
|160.88
|0.00
|0.00
|610
|2007.08.10 01:45
|sell
|306
|0.25
|161.04
|0.00
|0.00
|611
|2007.08.10 02:30
|buy
|307
|0.20
|161.32
|0.00
|0.00
|612
|2007.08.10 11:52
|close
|307
|0.20
|160.52
|0.00
|0.00
|-14.68
|5423.10
|613
|2007.08.10 11:52
|close
|306
|0.25
|160.56
|0.00
|0.00
|11.01
|5434.11
|614
|2007.08.10 11:52
|close
|305
|0.20
|160.56
|0.00
|0.00
|5.87
|5439.98
|615
|2007.08.10 11:52
|sell
|308
|0.20
|160.51
|0.00
|0.00
|616
|2007.08.10 11:54
|close
|308
|0.20
|160.40
|0.00
|0.00
|2.02
|5442.00
|617
|2007.08.10 11:54
|sell
|309
|0.20
|160.35
|0.00
|0.00
|618
|2007.08.10 11:55
|sell
|310
|0.25
|160.50
|0.00
|0.00
|619
|2007.08.10 11:57
|close
|310
|0.25
|160.38
|0.00
|0.00
|2.75
|5444.75
|620
|2007.08.10 11:57
|close
|309
|0.20
|160.38
|0.00
|0.00
|-0.55
|5444.20
|621
|2007.08.10 11:58
|sell
|311
|0.20
|160.33
|0.00
|0.00
|622
|2007.08.10 11:59
|close
|311
|0.20
|160.22
|0.00
|0.00
|2.01
|5446.21
|623
|2007.08.10 11:59
|sell
|312
|0.20
|160.17
|0.00
|0.00
|624
|2007.08.10 12:01
|close
|312
|0.20
|160.06
|0.00
|0.00
|2.02
|5448.23
|625
|2007.08.10 12:01
|sell
|313
|0.20
|160.00
|0.00
|0.00
|626
|2007.08.10 12:03
|sell
|314
|0.25
|160.15
|0.00
|0.00
|627
|2007.08.10 12:05
|close
|314
|0.25
|160.03
|0.00
|0.00
|2.76
|5450.99
|628
|2007.08.10 12:05
|close
|313
|0.20
|160.03
|0.00
|0.00
|-0.55
|5450.44
|629
|2007.08.10 12:05
|sell
|315
|0.20
|159.98
|0.00
|0.00
|630
|2007.08.10 12:06
|sell
|316
|0.25
|160.13
|0.00
|0.00
|631
|2007.08.10 12:07
|sell
|317
|0.30
|160.28
|0.00
|0.00
|632
|2007.08.10 12:37
|sell
|318
|0.35
|160.72
|0.00
|0.00
|633
|2007.08.10 13:14
|sell
|319
|0.40
|160.87
|0.00
|0.00
|634
|2007.08.10 14:03
|buy
|320
|0.20
|161.33
|0.00
|0.00
|635
|2007.08.10 15:53
|buy
|321
|0.25
|161.18
|0.00
|0.00
|636
|2007.08.13 05:30
|sell
|322
|0.45
|161.89
|0.00
|0.00
|637
|2007.08.13 10:15
|close
|322
|0.45
|160.62
|0.00
|0.00
|52.43
|5502.87
|638
|2007.08.13 10:15
|close
|321
|0.25
|160.58
|0.00
|0.00
|-13.48
|5489.40
|639
|2007.08.13 10:15
|close
|320
|0.20
|160.58
|0.00
|0.00
|-13.53
|5475.86
|640
|2007.08.13 10:15
|close
|319
|0.40
|160.62
|0.00
|0.00
|8.54
|5484.41
|641
|2007.08.13 10:15
|close
|318
|0.35
|160.62
|0.00
|0.00
|2.65
|5487.06
|642
|2007.08.13 10:15
|close
|317
|0.30
|160.62
|0.00
|0.00
|-9.83
|5477.23
|643
|2007.08.13 10:15
|close
|316
|0.25
|160.62
|0.00
|0.00
|-11.63
|5465.60
|644
|2007.08.13 10:15
|close
|315
|0.20
|160.62
|0.00
|0.00
|-12.07
|5453.53
|645
|2007.08.13 10:15
|sell
|323
|0.20
|160.59
|0.00
|0.00
|646
|2007.08.13 10:19
|sell
|324
|0.25
|160.74
|0.00
|0.00
|647
|2007.08.13 10:38
|sell
|325
|0.30
|160.90
|0.00
|0.00
|648
|2007.08.13 11:18
|sell
|326
|0.35
|161.06
|0.00
|0.00
|649
|2007.08.13 14:00
|sell
|327
|0.40
|161.21
|0.00
|0.00
|650
|2007.08.13 15:41
|sell
|328
|0.45
|161.36
|0.00
|0.00
|651
|2007.08.13 17:22
|close
|328
|0.45
|161.02
|0.00
|0.00
|14.04
|5467.57
|652
|2007.08.13 17:22
|close
|327
|0.40
|161.02
|0.00
|0.00
|6.97
|5474.54
|653
|2007.08.13 17:22
|close
|326
|0.35
|161.02
|0.00
|0.00
|1.28
|5475.82
|654
|2007.08.13 17:22
|close
|325
|0.30
|161.02
|0.00
|0.00
|-3.30
|5472.52
|655
|2007.08.13 17:22
|close
|324
|0.25
|161.02
|0.00
|0.00
|-6.42
|5466.10
|656
|2007.08.13 17:22
|close
|323
|0.20
|161.02
|0.00
|0.00
|-7.89
|5458.21
|657
|2007.08.13 17:22
|sell
|329
|0.20
|160.99
|0.00
|0.00
|658
|2007.08.13 19:59
|close
|329
|0.20
|160.88
|0.00
|0.00
|2.01
|5460.22
|659
|2007.08.13 19:59
|sell
|330
|0.20
|160.85
|0.00
|0.00
|660
|2007.08.13 21:41
|close
|330
|0.20
|160.74
|0.00
|0.00
|2.02
|5462.24
|661
|2007.08.13 21:41
|sell
|331
|0.20
|160.71
|0.00
|0.00
|662
|2007.08.13 22:13
|sell
|332
|0.25
|160.86
|0.00
|0.00
|663
|2007.08.14 00:21
|close
|332
|0.25
|160.72
|0.00
|0.00
|2.81
|5465.06
|664
|2007.08.14 00:21
|close
|331
|0.20
|160.72
|0.00
|0.00
|-0.50
|5464.56
|665
|2007.08.14 00:21
|sell
|333
|0.20
|160.69
|0.00
|0.00
|666
|2007.08.14 00:24
|close
|333
|0.20
|160.57
|0.00
|0.00
|2.20
|5466.76
|667
|2007.08.14 00:24
|sell
|334
|0.20
|160.52
|0.00
|0.00
|668
|2007.08.14 01:11
|close
|334
|0.20
|160.41
|0.00
|0.00
|2.02
|5468.78
|669
|2007.08.14 01:12
|sell
|335
|0.20
|160.38
|0.00
|0.00
|670
|2007.08.14 02:40
|sell
|336
|0.25
|160.53
|0.00
|0.00
|671
|2007.08.14 06:53
|close
|336
|0.25
|160.41
|0.00
|0.00
|2.75
|5471.53
|672
|2007.08.14 06:53
|close
|335
|0.20
|160.41
|0.00
|0.00
|-0.55
|5470.98
|673
|2007.08.14 06:53
|sell
|337
|0.20
|160.38
|0.00
|0.00
|674
|2007.08.14 06:57
|close
|337
|0.20
|160.27
|0.00
|0.00
|2.02
|5473.00
|675
|2007.08.14 06:57
|sell
|338
|0.20
|160.24
|0.00
|0.00
|676
|2007.08.14 07:51
|close
|338
|0.20
|160.13
|0.00
|0.00
|2.01
|5475.01
|677
|2007.08.14 07:51
|sell
|339
|0.20
|160.08
|0.00
|0.00
|678
|2007.08.14 07:59
|close
|339
|0.20
|159.97
|0.00
|0.00
|2.02
|5477.03
|679
|2007.08.14 07:59
|sell
|340
|0.20
|159.92
|0.00
|0.00
|680
|2007.08.14 08:16
|sell
|341
|0.25
|160.17
|0.00
|0.00
|681
|2007.08.14 11:45
|sell
|342
|0.30
|160.60
|0.00
|0.00
|682
|2007.08.14 14:14
|close
|342
|0.30
|160.24
|0.00
|0.00
|9.90
|5486.93
|683
|2007.08.14 14:14
|close
|341
|0.25
|160.24
|0.00
|0.00
|-1.61
|5485.32
|684
|2007.08.14 14:14
|close
|340
|0.20
|160.24
|0.00
|0.00
|-5.87
|5479.45
|685
|2007.08.14 14:15
|sell
|343
|0.20
|160.19
|0.00
|0.00
|686
|2007.08.14 14:19
|sell
|344
|0.25
|160.34
|0.00
|0.00
|687
|2007.08.14 14:28
|close
|344
|0.25
|160.22
|0.00
|0.00
|2.75
|5482.20
|688
|2007.08.14 14:28
|close
|343
|0.20
|160.22
|0.00
|0.00
|-0.55
|5481.65
|689
|2007.08.14 14:28
|sell
|345
|0.20
|160.19
|0.00
|0.00
|690
|2007.08.14 14:54
|close
|345
|0.20
|160.08
|0.00
|0.00
|2.02
|5483.67
|691
|2007.08.14 14:54
|sell
|346
|0.20
|160.03
|0.00
|0.00
|692
|2007.08.14 15:02
|close
|346
|0.20
|159.92
|0.00
|0.00
|2.02
|5485.69
|693
|2007.08.14 15:02
|sell
|347
|0.20
|159.89
|0.00
|0.00
|694
|2007.08.14 15:03
|sell
|348
|0.25
|160.04
|0.00
|0.00
|695
|2007.08.14 15:08
|close
|348
|0.25
|159.92
|0.00
|0.00
|2.75
|5488.44
|696
|2007.08.14 15:08
|close
|347
|0.20
|159.92
|0.00
|0.00
|-0.55
|5487.89
|697
|2007.08.14 15:08
|sell
|349
|0.20
|159.86
|0.00
|0.00
|698
|2007.08.14 15:28
|sell
|350
|0.25
|160.06
|0.00
|0.00
|699
|2007.08.14 16:15
|sell
|351
|0.30
|160.31
|0.00
|0.00
|700
|2007.08.14 17:16
|close
|351
|0.30
|160.07
|0.00
|0.00
|6.60
|5494.49
|701
|2007.08.14 17:16
|close
|350
|0.25
|160.07
|0.00
|0.00
|-0.23
|5494.26
|702
|2007.08.14 17:16
|close
|349
|0.20
|160.07
|0.00
|0.00
|-3.85
|5490.41
|703
|2007.08.14 17:16
|sell
|352
|0.20
|160.04
|0.00
|0.00
|704
|2007.08.14 17:45
|close
|352
|0.20
|159.93
|0.00
|0.00
|2.01
|5492.42
|705
|2007.08.14 17:45
|sell
|353
|0.20
|159.88
|0.00
|0.00
|706
|2007.08.14 17:49
|close
|353
|0.20
|159.77
|0.00
|0.00
|2.02
|5494.44
|707
|2007.08.14 17:49
|sell
|354
|0.20
|159.74
|0.00
|0.00
|708
|2007.08.14 17:54
|close
|354
|0.20
|159.63
|0.00
|0.00
|2.02
|5496.46
|709
|2007.08.14 17:54
|sell
|355
|0.20
|159.58
|0.00
|0.00
|710
|2007.08.14 18:02
|close
|355
|0.20
|159.47
|0.00
|0.00
|2.01
|5498.47
|711
|2007.08.14 18:02
|sell
|356
|0.20
|159.42
|0.00
|0.00
|712
|2007.08.14 19:18
|sell
|357
|0.25
|159.57
|0.00
|0.00
|713
|2007.08.14 19:39
|close
|357
|0.25
|159.45
|0.00
|0.00
|2.75
|5501.22
|714
|2007.08.14 19:39
|close
|356
|0.20
|159.45
|0.00
|0.00
|-0.55
|5500.67
|715
|2007.08.14 19:39
|sell
|358
|0.20
|159.42
|0.00
|0.00
|716
|2007.08.14 20:13
|close
|358
|0.20
|159.31
|0.00
|0.00
|2.02
|5502.69
|717
|2007.08.14 20:13
|sell
|359
|0.20
|159.26
|0.00
|0.00
|718
|2007.08.14 20:52
|close
|359
|0.20
|159.15
|0.00
|0.00
|2.02
|5504.71
|719
|2007.08.14 20:52
|sell
|360
|0.20
|159.13
|0.00
|0.00
|720
|2007.08.14 22:27
|close
|360
|0.20
|159.02
|0.00
|0.00
|2.02
|5506.73
|721
|2007.08.14 22:28
|sell
|361
|0.20
|158.99
|0.00
|0.00
|722
|2007.08.14 22:39
|close
|361
|0.20
|158.88
|0.00
|0.00
|2.02
|5508.75
|723
|2007.08.14 22:39
|sell
|362
|0.20
|158.85
|0.00
|0.00
|724
|2007.08.14 23:53
|sell
|363
|0.25
|159.00
|0.00
|0.00
|725
|2007.08.15 00:46
|close
|363
|0.25
|158.86
|0.00
|0.00
|2.81
|5511.56
|726
|2007.08.15 00:46
|close
|362
|0.20
|158.86
|0.00
|0.00
|-0.50
|5511.06
|727
|2007.08.15 00:46
|sell
|364
|0.20
|158.81
|0.00
|0.00
|728
|2007.08.15 01:58
|close
|364
|0.20
|158.69
|0.00
|0.00
|2.20
|5513.26
|729
|2007.08.15 01:58
|sell
|365
|0.20
|158.66
|0.00
|0.00
|730
|2007.08.15 02:51
|sell
|366
|0.25
|158.81
|0.00
|0.00
|731
|2007.08.15 03:22
|close
|366
|0.25
|158.69
|0.00
|0.00
|2.75
|5516.01
|732
|2007.08.15 03:22
|close
|365
|0.20
|158.69
|0.00
|0.00
|-0.55
|5515.46
|733
|2007.08.15 03:22
|sell
|367
|0.20
|158.66
|0.00
|0.00
|734
|2007.08.15 03:46
|close
|367
|0.20
|158.55
|0.00
|0.00
|2.02
|5517.48
|735
|2007.08.15 03:46
|sell
|368
|0.20
|158.52
|0.00
|0.00
|736
|2007.08.15 04:17
|close
|368
|0.20
|158.41
|0.00
|0.00
|2.01
|5519.49
|737
|2007.08.15 04:17
|sell
|369
|0.20
|158.38
|0.00
|0.00
|738
|2007.08.15 04:20
|close
|369
|0.20
|158.27
|0.00
|0.00
|2.02
|5521.51
|739
|2007.08.15 04:20
|sell
|370
|0.20
|158.24
|0.00
|0.00
|740
|2007.08.15 04:27
|close
|370
|0.20
|158.12
|0.00
|0.00
|2.21
|5523.72
|741
|2007.08.15 04:27
|sell
|371
|0.20
|158.07
|0.00
|0.00
|742
|2007.08.15 04:44
|sell
|372
|0.25
|158.22
|0.00
|0.00
|743
|2007.08.15 04:48
|close
|372
|0.25
|158.10
|0.00
|0.00
|2.75
|5526.47
|744
|2007.08.15 04:48
|close
|371
|0.20
|158.10
|0.00
|0.00
|-0.55
|5525.92
|745
|2007.08.15 04:48
|sell
|373
|0.20
|158.05
|0.00
|0.00
|746
|2007.08.15 04:56
|sell
|374
|0.25
|158.21
|0.00
|0.00
|747
|2007.08.15 05:01
|close
|374
|0.25
|158.09
|0.00
|0.00
|2.75
|5528.67
|748
|2007.08.15 05:01
|close
|373
|0.20
|158.09
|0.00
|0.00
|-0.73
|5527.94
|749
|2007.08.15 05:02
|sell
|375
|0.20
|158.07
|0.00
|0.00
|750
|2007.08.15 05:22
|sell
|376
|0.25
|158.24
|0.00
|0.00
|751
|2007.08.15 05:38
|close
|376
|0.25
|158.11
|0.00
|0.00
|2.98
|5530.92
|752
|2007.08.15 05:38
|close
|375
|0.20
|158.11
|0.00
|0.00
|-0.73
|5530.19
|753
|2007.08.15 05:38
|sell
|377
|0.20
|158.08
|0.00
|0.00
|754
|2007.08.15 06:01
|close
|377
|0.20
|157.97
|0.00
|0.00
|2.02
|5532.21
|755
|2007.08.15 06:01
|sell
|378
|0.20
|157.94
|0.00
|0.00
|756
|2007.08.15 06:05
|close
|378
|0.20
|157.83
|0.00
|0.00
|2.02
|5534.23
|757
|2007.08.15 06:05
|sell
|379
|0.20
|157.80
|0.00
|0.00
|758
|2007.08.15 06:07
|close
|379
|0.20
|157.69
|0.00
|0.00
|2.02
|5536.25
|759
|2007.08.15 06:07
|sell
|380
|0.20
|157.64
|0.00
|0.00
|760
|2007.08.15 06:14
|close
|380
|0.20
|157.53
|0.00
|0.00
|2.02
|5538.27
|761
|2007.08.15 06:14
|sell
|381
|0.20
|157.48
|0.00
|0.00
|762
|2007.08.15 06:15
|close
|381
|0.20
|157.37
|0.00
|0.00
|2.02
|5540.29
|763
|2007.08.15 06:15
|sell
|382
|0.20
|157.34
|0.00
|0.00
|764
|2007.08.15 06:17
|close
|382
|0.20
|157.23
|0.00
|0.00
|2.02
|5542.31
|765
|2007.08.15 06:17
|sell
|383
|0.20
|157.18
|0.00
|0.00
|766
|2007.08.15 06:18
|sell
|384
|0.25
|157.33
|0.00
|0.00
|767
|2007.08.15 06:24
|sell
|385
|0.30
|157.49
|0.00
|0.00
|768
|2007.08.15 06:53
|sell
|386
|0.35
|157.65
|0.00
|0.00
|769
|2007.08.15 08:02
|sell
|387
|0.40
|157.80
|0.00
|0.00
|770
|2007.08.15 09:03
|close
|387
|0.40
|157.52
|0.00
|0.00
|10.28
|5552.59
|771
|2007.08.15 09:03
|close
|386
|0.35
|157.52
|0.00
|0.00
|4.18
|5556.77
|772
|2007.08.15 09:03
|close
|385
|0.30
|157.52
|0.00
|0.00
|-0.82
|5555.95
|773
|2007.08.15 09:03
|close
|384
|0.25
|157.52
|0.00
|0.00
|-4.35
|5551.60
|774
|2007.08.15 09:03
|close
|383
|0.20
|157.52
|0.00
|0.00
|-6.24
|5545.36
|775
|2007.08.15 09:04
|sell
|388
|0.20
|157.49
|0.00
|0.00
|776
|2007.08.15 09:41
|sell
|389
|0.25
|157.66
|0.00
|0.00
|777
|2007.08.15 09:51
|close
|389
|0.25
|157.53
|0.00
|0.00
|2.99
|5548.35
|778
|2007.08.15 09:51
|close
|388
|0.20
|157.53
|0.00
|0.00
|-0.74
|5547.61
|779
|2007.08.15 09:51
|sell
|390
|0.20
|157.50
|0.00
|0.00
|780
|2007.08.15 10:15
|close
|390
|0.20
|157.39
|0.00
|0.00
|2.02
|5549.63
|781
|2007.08.15 10:16
|sell
|391
|0.20
|157.34
|0.00
|0.00
|782
|2007.08.15 11:12
|close
|391
|0.20
|157.23
|0.00
|0.00
|2.02
|5551.65
|783
|2007.08.15 11:13
|sell
|392
|0.20
|157.18
|0.00
|0.00
|784
|2007.08.15 11:30
|sell
|393
|0.25
|157.33
|0.00
|0.00
|785
|2007.08.15 11:55
|close
|393
|0.25
|157.21
|0.00
|0.00
|2.76
|5554.41
|786
|2007.08.15 11:55
|close
|392
|0.20
|157.21
|0.00
|0.00
|-0.55
|5553.86
|787
|2007.08.15 11:56
|sell
|394
|0.20
|157.18
|0.00
|0.00
|788
|2007.08.15 12:19
|sell
|395
|0.25
|157.33
|0.00
|0.00
|789
|2007.08.15 12:56
|close
|395
|0.25
|157.21
|0.00
|0.00
|2.76
|5556.62
|790
|2007.08.15 12:56
|close
|394
|0.20
|157.21
|0.00
|0.00
|-0.55
|5556.07
|791
|2007.08.15 13:00
|sell
|396
|0.20
|157.18
|0.00
|0.00
|792
|2007.08.15 13:05
|sell
|397
|0.25
|157.33
|0.00
|0.00
|793
|2007.08.15 17:00
|sell
|398
|0.30
|157.99
|0.00
|0.00
|794
|2007.08.15 18:48
|close
|398
|0.30
|157.52
|0.00
|0.00
|12.94
|5569.01
|795
|2007.08.15 18:48
|close
|397
|0.25
|157.52
|0.00
|0.00
|-4.35
|5564.66
|796
|2007.08.15 18:48
|close
|396
|0.20
|157.52
|0.00
|0.00
|-6.24
|5558.42
|797
|2007.08.15 18:48
|sell
|399
|0.20
|157.49
|0.00
|0.00
|798
|2007.08.15 18:53
|sell
|400
|0.25
|157.65
|0.00
|0.00
|799
|2007.08.15 18:58
|close
|400
|0.25
|157.53
|0.00
|0.00
|2.76
|5561.18
|800
|2007.08.15 18:58
|close
|399
|0.20
|157.53
|0.00
|0.00
|-0.74
|5560.44
|801
|2007.08.15 18:58
|sell
|401
|0.20
|157.50
|0.00
|0.00
|802
|2007.08.15 18:59
|close
|401
|0.20
|157.39
|0.00
|0.00
|2.02
|5562.46
|803
|2007.08.15 18:59
|sell
|402
|0.20
|157.34
|0.00
|0.00
|804
|2007.08.15 19:01
|sell
|403
|0.25
|157.49
|0.00
|0.00
|805
|2007.08.15 19:04
|close
|403
|0.25
|157.37
|0.00
|0.00
|2.76
|5565.22
|806
|2007.08.15 19:04
|close
|402
|0.20
|157.37
|0.00
|0.00
|-0.55
|5564.67
|807
|2007.08.15 19:04
|sell
|404
|0.20
|157.31
|0.00
|0.00
|808
|2007.08.15 19:07
|sell
|405
|0.25
|157.46
|0.00
|0.00
|809
|2007.08.15 19:12
|close
|405
|0.25
|157.33
|0.00
|0.00
|2.98
|5567.65
|810
|2007.08.15 19:12
|close
|404
|0.20
|157.33
|0.00
|0.00
|-0.37
|5567.28
|811
|2007.08.15 19:12
|sell
|406
|0.20
|157.28
|0.00
|0.00
|812
|2007.08.15 19:29
|close
|406
|0.20
|157.17
|0.00
|0.00
|2.02
|5569.30
|813
|2007.08.15 19:29
|sell
|407
|0.20
|157.14
|0.00
|0.00
|814
|2007.08.15 19:52
|close
|407
|0.20
|157.03
|0.00
|0.00
|2.02
|5571.32
|815
|2007.08.15 19:53
|sell
|408
|0.20
|157.00
|0.00
|0.00
|816
|2007.08.15 20:35
|sell
|409
|0.25
|157.16
|0.00
|0.00
|817
|2007.08.15 20:44
|close
|409
|0.25
|157.04
|0.00
|0.00
|2.76
|5574.08
|818
|2007.08.15 20:44
|close
|408
|0.20
|157.04
|0.00
|0.00
|-0.74
|5573.34
|819
|2007.08.15 20:45
|sell
|410
|0.20
|157.01
|0.00
|0.00
|820
|2007.08.15 20:51
|close
|410
|0.20
|156.90
|0.00
|0.00
|2.02
|5575.36
|821
|2007.08.15 20:51
|sell
|411
|0.20
|156.85
|0.00
|0.00
|822
|2007.08.15 20:57
|close
|411
|0.20
|156.73
|0.00
|0.00
|2.20
|5577.56
|823
|2007.08.15 20:57
|sell
|412
|0.20
|156.70
|0.00
|0.00
|824
|2007.08.15 21:12
|close
|412
|0.20
|156.59
|0.00
|0.00
|2.02
|5579.58
|825
|2007.08.15 21:12
|sell
|413
|0.20
|156.54
|0.00
|0.00
|826
|2007.08.15 21:21
|close
|413
|0.20
|156.43
|0.00
|0.00
|2.01
|5581.59
|827
|2007.08.15 21:21
|sell
|414
|0.20
|156.38
|0.00
|0.00
|828
|2007.08.15 21:33
|close
|414
|0.20
|156.27
|0.00
|0.00
|2.02
|5583.61
|829
|2007.08.15 21:33
|sell
|415
|0.20
|156.22
|0.00
|0.00
|830
|2007.08.15 21:36
|close
|415
|0.20
|156.11
|0.00
|0.00
|2.02
|5585.63
|831
|2007.08.15 21:36
|sell
|416
|0.20
|156.06
|0.00
|0.00
|832
|2007.08.15 23:23
|sell
|417
|0.25
|156.27
|0.00
|0.00
|833
|2007.08.16 00:15
|buy
|418
|0.20
|156.38
|0.00
|0.00
|834
|2007.08.16 03:12
|close
|418
|0.20
|155.76
|0.00
|0.00
|-11.38
|5574.25
|835
|2007.08.16 03:12
|close
|417
|0.25
|155.80
|0.00
|0.00
|9.59
|5583.84
|836
|2007.08.16 03:12
|close
|416
|0.20
|155.80
|0.00
|0.00
|3.81
|5587.65
|837
|2007.08.16 03:12
|sell
|419
|0.20
|155.75
|0.00
|0.00
|838
|2007.08.16 03:19
|close
|419
|0.20
|155.64
|0.00
|0.00
|2.02
|5589.67
|839
|2007.08.16 03:19
|sell
|420
|0.20
|155.59
|0.00
|0.00
|840
|2007.08.16 03:22
|close
|420
|0.20
|155.48
|0.00
|0.00
|2.02
|5591.69
|841
|2007.08.16 03:22
|sell
|421
|0.20
|155.43
|0.00
|0.00
|842
|2007.08.16 03:39
|close
|421
|0.20
|155.32
|0.00
|0.00
|2.02
|5593.71
|843
|2007.08.16 03:39
|sell
|422
|0.20
|155.29
|0.00
|0.00
|844
|2007.08.16 03:39
|close
|422
|0.20
|155.17
|0.00
|0.00
|2.20
|5595.91
|845
|2007.08.16 03:39
|sell
|423
|0.20
|155.14
|0.00
|0.00
|846
|2007.08.16 03:43
|close
|423
|0.20
|155.03
|0.00
|0.00
|2.02
|5597.93
|847
|2007.08.16 03:43
|sell
|424
|0.20
|155.00
|0.00
|0.00
|848
|2007.08.16 03:44
|sell
|425
|0.25
|155.15
|0.00
|0.00
|849
|2007.08.16 03:58
|sell
|426
|0.30
|155.30
|0.00
|0.00
|850
|2007.08.16 04:13
|sell
|427
|0.35
|155.46
|0.00
|0.00
|851
|2007.08.16 05:00
|sell
|428
|0.40
|155.68
|0.00
|0.00
|852
|2007.08.16 05:40
|sell
|429
|0.45
|155.83
|0.00
|0.00
|853
|2007.08.16 08:25
|close
|429
|0.45
|155.46
|0.00
|0.00
|15.28
|5613.21
|854
|2007.08.16 08:25
|close
|428
|0.40
|155.46
|0.00
|0.00
|8.08
|5621.29
|855
|2007.08.16 08:25
|close
|427
|0.35
|155.46
|0.00
|0.00
|0.00
|5621.29
|856
|2007.08.16 08:25
|close
|426
|0.30
|155.46
|0.00
|0.00
|-4.41
|5616.88
|857
|2007.08.16 08:25
|close
|425
|0.25
|155.46
|0.00
|0.00
|-7.11
|5609.77
|858
|2007.08.16 08:25
|close
|424
|0.20
|155.46
|0.00
|0.00
|-8.44
|5601.33
|859
|2007.08.16 08:32
|sell
|430
|0.20
|155.52
|0.00
|0.00
|860
|2007.08.16 09:17
|close
|430
|0.20
|155.41
|0.00
|0.00
|2.02
|5603.35
|861
|2007.08.16 09:17
|sell
|431
|0.20
|155.38
|0.00
|0.00
|862
|2007.08.16 09:44
|close
|431
|0.20
|155.27
|0.00
|0.00
|2.02
|5605.37
|863
|2007.08.16 09:44
|sell
|432
|0.20
|155.22
|0.00
|0.00
|864
|2007.08.16 09:49
|close
|432
|0.20
|155.11
|0.00
|0.00
|2.01
|5607.38
|865
|2007.08.16 09:49
|sell
|433
|0.20
|155.08
|0.00
|0.00
|866
|2007.08.16 09:53
|sell
|434
|0.25
|155.24
|0.00
|0.00
|867
|2007.08.16 10:06
|close
|434
|0.25
|155.12
|0.00
|0.00
|2.75
|5610.13
|868
|2007.08.16 10:06
|close
|433
|0.20
|155.12
|0.00
|0.00
|-0.74
|5609.39
|869
|2007.08.16 10:06
|sell
|435
|0.20
|155.09
|0.00
|0.00
|870
|2007.08.16 10:07
|close
|435
|0.20
|154.98
|0.00
|0.00
|2.02
|5611.41
|871
|2007.08.16 10:07
|sell
|436
|0.20
|154.95
|0.00
|0.00
|872
|2007.08.16 10:10
|close
|436
|0.20
|154.84
|0.00
|0.00
|2.02
|5613.43
|873
|2007.08.16 10:10
|sell
|437
|0.20
|154.79
|0.00
|0.00
|874
|2007.08.16 10:11
|close
|437
|0.20
|154.68
|0.00
|0.00
|2.01
|5615.44
|875
|2007.08.16 10:11
|sell
|438
|0.20
|154.65
|0.00
|0.00
|876
|2007.08.16 10:13
|close
|438
|0.20
|154.54
|0.00
|0.00
|2.01
|5617.45
|877
|2007.08.16 10:13
|sell
|439
|0.20
|154.51
|0.00
|0.00
|878
|2007.08.16 10:14
|close
|439
|0.20
|154.40
|0.00
|0.00
|2.02
|5619.47
|879
|2007.08.16 10:14
|sell
|440
|0.20
|154.35
|0.00
|0.00
|880
|2007.08.16 10:15
|sell
|441
|0.25
|154.50
|0.00
|0.00
|881
|2007.08.16 10:18
|sell
|442
|0.30
|154.65
|0.00
|0.00
|882
|2007.08.16 10:19
|close
|442
|0.30
|154.49
|0.00
|0.00
|4.40
|5623.87
|883
|2007.08.16 10:19
|close
|441
|0.25
|154.49
|0.00
|0.00
|0.23
|5624.10
|884
|2007.08.16 10:19
|close
|440
|0.20
|154.49
|0.00
|0.00
|-2.57
|5621.53
|885
|2007.08.16 10:19
|sell
|443
|0.20
|154.43
|0.00
|0.00
|886
|2007.08.16 10:21
|sell
|444
|0.25
|154.58
|0.00
|0.00
|887
|2007.08.16 10:27
|close
|444
|0.25
|154.46
|0.00
|0.00
|2.75
|5624.28
|888
|2007.08.16 10:27
|close
|443
|0.20
|154.46
|0.00
|0.00
|-0.55
|5623.73
|889
|2007.08.16 10:27
|sell
|445
|0.20
|154.40
|0.00
|0.00
|890
|2007.08.16 10:28
|close
|445
|0.20
|154.29
|0.00
|0.00
|2.02
|5625.75
|891
|2007.08.16 10:28
|sell
|446
|0.20
|154.23
|0.00
|0.00
|892
|2007.08.16 10:30
|close
|446
|0.20
|154.11
|0.00
|0.00
|2.20
|5627.95
|893
|2007.08.16 10:30
|sell
|447
|0.20
|154.05
|0.00
|0.00
|894
|2007.08.16 10:31
|close
|447
|0.20
|153.93
|0.00
|0.00
|2.21
|5630.16
|895
|2007.08.16 10:31
|sell
|448
|0.20
|153.87
|0.00
|0.00
|896
|2007.08.16 10:31
|close
|448
|0.20
|153.76
|0.00
|0.00
|2.02
|5632.18
|897
|2007.08.16 10:31
|sell
|449
|0.20
|153.71
|0.00
|0.00
|898
|2007.08.16 10:31
|close
|449
|0.20
|153.59
|0.00
|0.00
|2.20
|5634.38
|899
|2007.08.16 10:31
|sell
|450
|0.20
|153.53
|0.00
|0.00
|900
|2007.08.16 10:31
|sell
|451
|0.25
|153.68
|0.00
|0.00
|901
|2007.08.16 10:33
|close
|451
|0.25
|153.56
|0.00
|0.00
|2.75
|5637.13
|902
|2007.08.16 10:33
|close
|450
|0.20
|153.56
|0.00
|0.00
|-0.55
|5636.58
|903
|2007.08.16 10:33
|sell
|452
|0.20
|153.51
|0.00
|0.00
|904
|2007.08.16 10:33
|close
|452
|0.20
|153.40
|0.00
|0.00
|2.02
|5638.60
|905
|2007.08.16 10:33
|sell
|453
|0.20
|153.35
|0.00
|0.00
|906
|2007.08.16 10:34
|close
|453
|0.20
|153.23
|0.00
|0.00
|2.20
|5640.80
|907
|2007.08.16 10:34
|sell
|454
|0.20
|153.18
|0.00
|0.00
|908
|2007.08.16 10:34
|close
|454
|0.20
|153.07
|0.00
|0.00
|2.02
|5642.82
|909
|2007.08.16 10:34
|sell
|455
|0.20
|153.04
|0.00
|0.00
|910
|2007.08.16 10:34
|close
|455
|0.20
|152.93
|0.00
|0.00
|2.01
|5644.83
|911
|2007.08.16 10:34
|sell
|456
|0.20
|152.87
|0.00
|0.00
|912
|2007.08.16 10:35
|close
|456
|0.20
|152.76
|0.00
|0.00
|2.01
|5646.84
|913
|2007.08.16 10:35
|sell
|457
|0.20
|152.71
|0.00
|0.00
|914
|2007.08.16 10:35
|close
|457
|0.20
|152.60
|0.00
|0.00
|2.02
|5648.86
|915
|2007.08.16 10:35
|sell
|458
|0.20
|152.55
|0.00
|0.00
|916
|2007.08.16 10:35
|close
|458
|0.20
|152.44
|0.00
|0.00
|2.02
|5650.88
|917
|2007.08.16 10:35
|sell
|459
|0.20
|152.39
|0.00
|0.00
|918
|2007.08.16 10:35
|close
|459
|0.20
|152.28
|0.00
|0.00
|2.02
|5652.90
|919
|2007.08.16 10:35
|sell
|460
|0.20
|152.23
|0.00
|0.00
|920
|2007.08.16 10:35
|close
|460
|0.20
|152.12
|0.00
|0.00
|2.02
|5654.92
|921
|2007.08.16 10:35
|sell
|461
|0.20
|152.07
|0.00
|0.00
|922
|2007.08.16 10:35
|sell
|462
|0.25
|152.22
|0.00
|0.00
|923
|2007.08.16 10:37
|sell
|463
|0.30
|152.37
|0.00
|0.00
|924
|2007.08.16 10:37
|sell
|464
|0.35
|152.52
|0.00
|0.00
|925
|2007.08.16 10:37
|sell
|465
|0.40
|152.68
|0.00
|0.00
|926
|2007.08.16 10:38
|sell
|466
|0.45
|152.83
|0.00
|0.00
|927
|2007.08.16 10:41
|sell
|467
|0.50
|152.99
|0.00
|0.00
|928
|2007.08.16 10:42
|sell
|468
|0.55
|153.15
|0.00
|0.00
|929
|2007.08.16 10:44
|close
|468
|0.55
|152.70
|0.00
|0.00
|22.70
|5677.62
|930
|2007.08.16 10:44
|close
|467
|0.50
|152.70
|0.00
|0.00
|13.30
|5690.92
|931
|2007.08.16 10:44
|close
|466
|0.45
|152.70
|0.00
|0.00
|5.37
|5696.29
|932
|2007.08.16 10:44
|close
|465
|0.40
|152.70
|0.00
|0.00
|-0.73
|5695.56
|933
|2007.08.16 10:44
|close
|464
|0.35
|152.70
|0.00
|0.00
|-5.78
|5689.78
|934
|2007.08.16 10:44
|close
|463
|0.30
|152.70
|0.00
|0.00
|-9.08
|5680.70
|935
|2007.08.16 10:44
|close
|462
|0.25
|152.70
|0.00
|0.00
|-11.01
|5669.69
|936
|2007.08.16 10:44
|close
|461
|0.20
|152.70
|0.00
|0.00
|-11.55
|5658.14
|937
|2007.08.16 10:44
|sell
|469
|0.20
|152.65
|0.00
|0.00
|938
|2007.08.16 10:46
|sell
|470
|0.25
|152.80
|0.00
|0.00
|939
|2007.08.16 11:00
|sell
|471
|0.30
|153.18
|0.00
|0.00
|940
|2007.08.16 11:24
|close
|471
|0.30
|152.87
|0.00
|0.00
|8.53
|5666.67
|941
|2007.08.16 11:24
|close
|470
|0.25
|152.87
|0.00
|0.00
|-1.60
|5665.07
|942
|2007.08.16 11:24
|close
|469
|0.20
|152.87
|0.00
|0.00
|-4.03
|5661.04
|943
|2007.08.16 11:24
|sell
|472
|0.20
|152.82
|0.00
|0.00
|944
|2007.08.16 11:26
|close
|472
|0.20
|152.71
|0.00
|0.00
|2.02
|5663.06
|945
|2007.08.16 11:27
|sell
|473
|0.20
|152.66
|0.00
|0.00
|946
|2007.08.16 11:27
|sell
|474
|0.25
|152.81
|0.00
|0.00
|947
|2007.08.16 11:32
|sell
|475
|0.30
|152.96
|0.00
|0.00
|948
|2007.08.16 11:48
|sell
|476
|0.35
|153.11
|0.00
|0.00
|949
|2007.08.16 11:57
|close
|476
|0.35
|152.88
|0.00
|0.00
|7.39
|5670.45
|950
|2007.08.16 11:57
|close
|475
|0.30
|152.88
|0.00
|0.00
|2.20
|5672.65
|951
|2007.08.16 11:57
|close
|474
|0.25
|152.88
|0.00
|0.00
|-1.60
|5671.05
|952
|2007.08.16 11:57
|close
|473
|0.20
|152.88
|0.00
|0.00
|-4.04
|5667.01
|953
|2007.08.16 11:57
|sell
|477
|0.20
|152.85
|0.00
|0.00
|954
|2007.08.16 11:58
|sell
|478
|0.25
|153.00
|0.00
|0.00
|955
|2007.08.16 12:13
|sell
|479
|0.30
|153.15
|0.00
|0.00
|956
|2007.08.16 13:00
|sell
|480
|0.35
|153.59
|0.00
|0.00
|957
|2007.08.16 14:20
|close
|480
|0.35
|153.18
|0.00
|0.00
|13.17
|5680.18
|958
|2007.08.16 14:20
|close
|479
|0.30
|153.18
|0.00
|0.00
|-0.82
|5679.36
|959
|2007.08.16 14:20
|close
|478
|0.25
|153.18
|0.00
|0.00
|-4.13
|5675.23
|960
|2007.08.16 14:20
|close
|477
|0.20
|153.18
|0.00
|0.00
|-6.05
|5669.18
|961
|2007.08.16 14:30
|sell
|481
|0.20
|153.02
|0.00
|0.00
|962
|2007.08.16 14:31
|close
|481
|0.20
|152.91
|0.00
|0.00
|2.02
|5671.20
|963
|2007.08.16 14:31
|sell
|482
|0.20
|152.88
|0.00
|0.00
|964
|2007.08.16 14:33
|sell
|483
|0.25
|153.03
|0.00
|0.00
|965
|2007.08.16 14:57
|sell
|484
|0.30
|153.18
|0.00
|0.00
|966
|2007.08.16 15:36
|close
|484
|0.30
|153.02
|0.00
|0.00
|4.40
|5675.60
|967
|2007.08.16 15:36
|close
|483
|0.25
|153.02
|0.00
|0.00
|0.23
|5675.83
|968
|2007.08.16 15:36
|close
|482
|0.20
|153.02
|0.00
|0.00
|-2.57
|5673.26
|969
|2007.08.16 15:37
|sell
|485
|0.20
|152.99
|0.00
|0.00
|970
|2007.08.16 15:50
|close
|485
|0.20
|152.88
|0.00
|0.00
|2.02
|5675.28
|971
|2007.08.16 15:50
|sell
|486
|0.20
|152.83
|0.00
|0.00
|972
|2007.08.16 16:00
|close
|486
|0.20
|152.72
|0.00
|0.00
|2.02
|5677.30
|973
|2007.08.16 16:00
|sell
|487
|0.20
|152.67
|0.00
|0.00
|974
|2007.08.16 16:02
|close
|487
|0.20
|152.56
|0.00
|0.00
|2.01
|5679.31
|975
|2007.08.16 16:02
|sell
|488
|0.20
|152.53
|0.00
|0.00
|976
|2007.08.16 16:06
|close
|488
|0.20
|152.42
|0.00
|0.00
|2.02
|5681.33
|977
|2007.08.16 16:06
|sell
|489
|0.20
|152.37
|0.00
|0.00
|978
|2007.08.16 16:07
|close
|489
|0.20
|152.26
|0.00
|0.00
|2.02
|5683.35
|979
|2007.08.16 16:07
|sell
|490
|0.20
|152.23
|0.00
|0.00
|980
|2007.08.16 16:07
|close
|490
|0.20
|152.11
|0.00
|0.00
|2.20
|5685.55
|981
|2007.08.16 16:07
|sell
|491
|0.20
|152.04
|0.00
|0.00
|982
|2007.08.16 16:07
|close
|491
|0.20
|151.92
|0.00
|0.00
|2.20
|5687.75
|983
|2007.08.16 16:07
|sell
|492
|0.20
|151.86
|0.00
|0.00
|984
|2007.08.16 16:07
|close
|492
|0.20
|151.74
|0.00
|0.00
|2.20
|5689.95
|985
|2007.08.16 16:07
|sell
|493
|0.20
|151.67
|0.00
|0.00
|986
|2007.08.16 16:08
|close
|493
|0.20
|151.56
|0.00
|0.00
|2.02
|5691.97
|987
|2007.08.16 16:08
|sell
|494
|0.20
|151.51
|0.00
|0.00
|988
|2007.08.16 16:08
|close
|494
|0.20
|151.40
|0.00
|0.00
|2.02
|5693.99
|989
|2007.08.16 16:08
|sell
|495
|0.20
|151.35
|0.00
|0.00
|990
|2007.08.16 16:10
|sell
|496
|0.25
|151.50
|0.00
|0.00
|991
|2007.08.16 16:10
|sell
|497
|0.30
|151.65
|0.00
|0.00
|992
|2007.08.16 16:10
|sell
|498
|0.35
|151.80
|0.00
|0.00
|993
|2007.08.16 16:11
|sell
|499
|0.40
|151.96
|0.00
|0.00
|994
|2007.08.16 16:12
|close
|499
|0.40
|151.68
|0.00
|0.00
|10.27
|5704.26
|995
|2007.08.16 16:12
|close
|498
|0.35
|151.68
|0.00
|0.00
|3.85
|5708.11
|996
|2007.08.16 16:12
|close
|497
|0.30
|151.68
|0.00
|0.00
|-0.83
|5707.28
|997
|2007.08.16 16:12
|close
|496
|0.25
|151.68
|0.00
|0.00
|-4.13
|5703.15
|998
|2007.08.16 16:12
|close
|495
|0.20
|151.68
|0.00
|0.00
|-6.06
|5697.09
|999
|2007.08.16 16:12
|sell
|500
|0.20
|151.63
|0.00
|0.00
|1000
|2007.08.16 16:13
|sell
|501
|0.25
|151.78
|0.00
|0.00
|1001
|2007.08.16 16:17
|sell
|502
|0.30
|151.93
|0.00
|0.00
|1002
|2007.08.16 16:19
|close
|502
|0.30
|151.77
|0.00
|0.00
|4.40
|5701.49
|1003
|2007.08.16 16:19
|close
|501
|0.25
|151.77
|0.00
|0.00
|0.23
|5701.72
|1004
|2007.08.16 16:19
|close
|500
|0.20
|151.77
|0.00
|0.00
|-2.57
|5699.15
|1005
|2007.08.16 16:19
|sell
|503
|0.20
|151.72
|0.00
|0.00
|1006
|2007.08.16 16:19
|sell
|504
|0.25
|151.87
|0.00
|0.00
|1007
|2007.08.16 16:37
|close
|504
|0.25
|151.75
|0.00
|0.00
|2.76
|5701.91
|1008
|2007.08.16 16:37
|close
|503
|0.20
|151.75
|0.00
|0.00
|-0.55
|5701.36
|1009
|2007.08.16 16:37
|sell
|505
|0.20
|151.70
|0.00
|0.00
|1010
|2007.08.16 16:40
|close
|505
|0.20
|151.59
|0.00
|0.00
|2.02
|5703.38
|1011
|2007.08.16 16:40
|sell
|506
|0.20
|151.54
|0.00
|0.00
|1012
|2007.08.16 16:41
|close
|506
|0.20
|151.43
|0.00
|0.00
|2.02
|5705.40
|1013
|2007.08.16 16:41
|sell
|507
|0.20
|151.38
|0.00
|0.00
|1014
|2007.08.16 16:41
|close
|507
|0.20
|151.27
|0.00
|0.00
|2.01
|5707.41
|1015
|2007.08.16 16:41
|sell
|508
|0.20
|151.24
|0.00
|0.00
|1016
|2007.08.16 16:42
|close
|508
|0.20
|151.13
|0.00
|0.00
|2.02
|5709.43
|1017
|2007.08.16 16:42
|sell
|509
|0.20
|151.08
|0.00
|0.00
|1018
|2007.08.16 16:42
|close
|509
|0.20
|150.97
|0.00
|0.00
|2.02
|5711.45
|1019
|2007.08.16 16:42
|sell
|510
|0.20
|150.92
|0.00
|0.00
|1020
|2007.08.16 16:44
|close
|510
|0.20
|150.81
|0.00
|0.00
|2.01
|5713.46
|1021
|2007.08.16 16:44
|sell
|511
|0.20
|150.75
|0.00
|0.00
|1022
|2007.08.16 16:45
|close
|511
|0.20
|150.64
|0.00
|0.00
|2.02
|5715.48
|1023
|2007.08.16 16:45
|sell
|512
|0.20
|150.61
|0.00
|0.00
|1024
|2007.08.16 16:45
|close
|512
|0.20
|150.49
|0.00
|0.00
|2.21
|5717.69
|1025
|2007.08.16 16:45
|sell
|513
|0.20
|150.44
|0.00
|0.00
|1026
|2007.08.16 16:45
|close
|513
|0.20
|150.32
|0.00
|0.00
|2.20
|5719.89
|1027
|2007.08.16 16:45
|sell
|514
|0.20
|150.27
|0.00
|0.00
|1028
|2007.08.16 16:46
|sell
|515
|0.25
|150.43
|0.00
|0.00
|1029
|2007.08.16 16:47
|sell
|516
|0.30
|150.58
|0.00
|0.00
|1030
|2007.08.16 16:47
|sell
|517
|0.35
|150.74
|0.00
|0.00
|1031
|2007.08.16 16:48
|sell
|518
|0.40
|150.90
|0.00
|0.00
|1032
|2007.08.16 16:52
|close
|518
|0.40
|150.62
|0.00
|0.00
|10.27
|5730.16
|1033
|2007.08.16 16:52
|close
|517
|0.35
|150.62
|0.00
|0.00
|3.86
|5734.02
|1034
|2007.08.16 16:52
|close
|516
|0.30
|150.62
|0.00
|0.00
|-1.10
|5732.92
|1035
|2007.08.16 16:52
|close
|515
|0.25
|150.62
|0.00
|0.00
|-4.36
|5728.56
|1036
|2007.08.16 16:52
|close
|514
|0.20
|150.62
|0.00
|0.00
|-6.42
|5722.14
|1037
|2007.08.16 16:52
|sell
|519
|0.20
|150.57
|0.00
|0.00
|1038
|2007.08.16 16:54
|close
|519
|0.20
|150.46
|0.00
|0.00
|2.02
|5724.16
|1039
|2007.08.16 16:54
|sell
|520
|0.20
|150.41
|0.00
|0.00
|1040
|2007.08.16 16:55
|close
|520
|0.20
|150.30
|0.00
|0.00
|2.02
|5726.18
|1041
|2007.08.16 16:55
|sell
|521
|0.20
|150.25
|0.00
|0.00
|1042
|2007.08.16 16:57
|close
|521
|0.20
|150.14
|0.00
|0.00
|2.02
|5728.20
|1043
|2007.08.16 16:57
|sell
|522
|0.20
|150.09
|0.00
|0.00
|1044
|2007.08.16 16:59
|sell
|523
|0.25
|150.24
|0.00
|0.00
|1045
|2007.08.16 17:01
|close
|523
|0.25
|150.12
|0.00
|0.00
|2.75
|5730.95
|1046
|2007.08.16 17:01
|close
|522
|0.20
|150.12
|0.00
|0.00
|-0.56
|5730.39
|1047
|2007.08.16 17:01
|sell
|524
|0.20
|150.09
|0.00
|0.00
|1048
|2007.08.16 17:02
|sell
|525
|0.25
|150.24
|0.00
|0.00
|1049
|2007.08.16 17:03
|sell
|526
|0.30
|150.40
|0.00
|0.00
|1050
|2007.08.16 17:24
|sell
|527
|0.35
|150.81
|0.00
|0.00
|1051
|2007.08.16 17:25
|sell
|528
|0.40
|150.96
|0.00
|0.00
|1052
|2007.08.16 17:47
|sell
|529
|0.45
|151.11
|0.00
|0.00
|1053
|2007.08.16 18:02
|sell
|530
|0.50
|151.39
|0.00
|0.00
|1054
|2007.08.16 18:23
|sell
|531
|0.55
|151.54
|0.00
|0.00
|1055
|2007.08.16 18:29
|sell
|532
|0.60
|151.69
|0.00
|0.00
|1056
|2007.08.16 19:07
|close
|532
|0.60
|151.07
|0.00
|0.00
|34.13
|5764.52
|1057
|2007.08.16 19:07
|close
|531
|0.55
|151.07
|0.00
|0.00
|23.71
|5788.23
|1058
|2007.08.16 19:07
|close
|530
|0.50
|151.07
|0.00
|0.00
|14.68
|5802.91
|1059
|2007.08.16 19:07
|close
|529
|0.45
|151.07
|0.00
|0.00
|1.66
|5804.57
|1060
|2007.08.16 19:07
|close
|528
|0.40
|151.07
|0.00
|0.00
|-4.03
|5800.54
|1061
|2007.08.16 19:07
|close
|527
|0.35
|151.07
|0.00
|0.00
|-8.35
|5792.19
|1062
|2007.08.16 19:07
|close
|526
|0.30
|151.07
|0.00
|0.00
|-18.44
|5773.75
|1063
|2007.08.16 19:07
|close
|525
|0.25
|151.07
|0.00
|0.00
|-19.04
|5754.71
|1064
|2007.08.16 19:07
|close
|524
|0.20
|151.07
|0.00
|0.00
|-17.99
|5736.72
|1065
|2007.08.16 19:15
|sell
|533
|0.20
|151.11
|0.00
|0.00
|1066
|2007.08.16 19:15
|sell
|534
|0.25
|151.27
|0.00
|0.00
|1067
|2007.08.16 23:00
|sell
|535
|0.30
|153.10
|0.00
|0.00
|1068
|2007.08.17 01:20
|close
|535
|0.30
|151.91
|0.00
|0.00
|32.27
|5769.00
|1069
|2007.08.17 01:20
|close
|534
|0.25
|151.91
|0.00
|0.00
|-15.07
|5753.93
|1070
|2007.08.17 01:20
|close
|533
|0.20
|151.91
|0.00
|0.00
|-15.00
|5738.93
|1071
|2007.08.17 01:20
|sell
|536
|0.20
|151.86
|0.00
|0.00
|1072
|2007.08.17 01:21
|close
|536
|0.20
|151.75
|0.00
|0.00
|2.02
|5740.95
|1073
|2007.08.17 01:21
|sell
|537
|0.20
|151.70
|0.00
|0.00
|1074
|2007.08.17 01:22
|close
|537
|0.20
|151.59
|0.00
|0.00
|2.02
|5742.97
|1075
|2007.08.17 01:22
|sell
|538
|0.20
|151.56
|0.00
|0.00
|1076
|2007.08.17 01:22
|close
|538
|0.20
|151.45
|0.00
|0.00
|2.02
|5744.99
|1077
|2007.08.17 01:22
|sell
|539
|0.20
|151.39
|0.00
|0.00
|1078
|2007.08.17 01:23
|sell
|540
|0.25
|151.54
|0.00
|0.00
|1079
|2007.08.17 01:23
|sell
|541
|0.30
|151.69
|0.00
|0.00
|1080
|2007.08.17 02:06
|sell
|542
|0.35
|151.98
|0.00
|0.00
|1081
|2007.08.17 02:13
|sell
|543
|0.40
|152.13
|0.00
|0.00
|1082
|2007.08.17 02:40
|close
|543
|0.40
|151.78
|0.00
|0.00
|12.84
|5757.83
|1083
|2007.08.17 02:40
|close
|542
|0.35
|151.78
|0.00
|0.00
|6.42
|5764.25
|1084
|2007.08.17 02:40
|close
|541
|0.30
|151.78
|0.00
|0.00
|-2.48
|5761.77
|1085
|2007.08.17 02:40
|close
|540
|0.25
|151.78
|0.00
|0.00
|-5.50
|5756.27
|1086
|2007.08.17 02:40
|close
|539
|0.20
|151.78
|0.00
|0.00
|-7.15
|5749.12
|1087
|2007.08.17 02:40
|sell
|544
|0.20
|151.73
|0.00
|0.00
|1088
|2007.08.17 02:48
|sell
|545
|0.25
|151.89
|0.00
|0.00
|1089
|2007.08.17 02:50
|close
|545
|0.25
|151.77
|0.00
|0.00
|2.76
|5751.88
|1090
|2007.08.17 02:50
|close
|544
|0.20
|151.77
|0.00
|0.00
|-0.73
|5751.15
|1091
|2007.08.17 02:51
|sell
|546
|0.20
|151.75
|0.00
|0.00
|1092
|2007.08.17 03:05
|close
|546
|0.20
|151.64
|0.00
|0.00
|2.01
|5753.16
|1093
|2007.08.17 03:05
|sell
|547
|0.20
|151.61
|0.00
|0.00
|1094
|2007.08.17 03:23
|close
|547
|0.20
|151.50
|0.00
|0.00
|2.01
|5755.17
|1095
|2007.08.17 03:23
|sell
|548
|0.20
|151.45
|0.00
|0.00
|1096
|2007.08.17 03:26
|sell
|549
|0.25
|151.60
|0.00
|0.00
|1097
|2007.08.17 03:47
|close
|549
|0.25
|151.48
|0.00
|0.00
|2.75
|5757.92
|1098
|2007.08.17 03:47
|close
|548
|0.20
|151.48
|0.00
|0.00
|-0.55
|5757.37
|1099
|2007.08.17 03:47
|sell
|550
|0.20
|151.43
|0.00
|0.00
|1100
|2007.08.17 04:08
|close
|550
|0.20
|151.32
|0.00
|0.00
|2.02
|5759.39
|1101
|2007.08.17 04:08
|sell
|551
|0.20
|151.29
|0.00
|0.00
|1102
|2007.08.17 04:18
|close
|551
|0.20
|151.18
|0.00
|0.00
|2.02
|5761.41
|1103
|2007.08.17 04:18
|sell
|552
|0.20
|151.13
|0.00
|0.00
|1104
|2007.08.17 04:18
|close
|552
|0.20
|151.02
|0.00
|0.00
|2.02
|5763.43
|1105
|2007.08.17 04:18
|sell
|553
|0.20
|150.97
|0.00
|0.00
|1106
|2007.08.17 04:18
|close
|553
|0.20
|150.86
|0.00
|0.00
|2.02
|5765.45
|1107
|2007.08.17 04:18
|sell
|554
|0.20
|150.81
|0.00
|0.00
|1108
|2007.08.17 04:19
|close
|554
|0.20
|150.70
|0.00
|0.00
|2.02
|5767.47
|1109
|2007.08.17 04:19
|sell
|555
|0.20
|150.67
|0.00
|0.00
|1110
|2007.08.17 04:19
|close
|555
|0.20
|150.55
|0.00
|0.00
|2.20
|5769.67
|1111
|2007.08.17 04:19
|sell
|556
|0.20
|150.50
|0.00
|0.00
|1112
|2007.08.17 04:20
|close
|556
|0.20
|150.39
|0.00
|0.00
|2.02
|5771.69
|1113
|2007.08.17 04:20
|sell
|557
|0.20
|150.34
|0.00
|0.00
|1114
|2007.08.17 04:20
|sell
|558
|0.25
|150.49
|0.00
|0.00
|1115
|2007.08.17 04:20
|sell
|559
|0.30
|150.65
|0.00
|0.00
|1116
|2007.08.17 04:21
|sell
|560
|0.35
|150.80
|0.00
|0.00
|1117
|2007.08.17 04:21
|sell
|561
|0.40
|150.96
|0.00
|0.00
|1118
|2007.08.17 04:21
|sell
|562
|0.45
|151.11
|0.00
|0.00
|1119
|2007.08.17 04:22
|close
|562
|0.45
|150.78
|0.00
|0.00
|13.63
|5785.32
|1120
|2007.08.17 04:22
|close
|561
|0.40
|150.78
|0.00
|0.00
|6.61
|5791.93
|1121
|2007.08.17 04:22
|close
|560
|0.35
|150.78
|0.00
|0.00
|0.64
|5792.57
|1122
|2007.08.17 04:22
|close
|559
|0.30
|150.78
|0.00
|0.00
|-3.58
|5788.99
|1123
|2007.08.17 04:22
|close
|558
|0.25
|150.78
|0.00
|0.00
|-6.65
|5782.34
|1124
|2007.08.17 04:22
|close
|557
|0.20
|150.78
|0.00
|0.00
|-8.08
|5774.26
|1125
|2007.08.17 04:22
|sell
|563
|0.20
|150.73
|0.00
|0.00
|1126
|2007.08.17 04:23
|close
|563
|0.20
|150.62
|0.00
|0.00
|2.02
|5776.28
|1127
|2007.08.17 04:23
|sell
|564
|0.20
|150.56
|0.00
|0.00
|1128
|2007.08.17 04:23
|sell
|565
|0.25
|150.71
|0.00
|0.00
|1129
|2007.08.17 04:28
|close
|565
|0.25
|150.59
|0.00
|0.00
|2.75
|5779.03
|1130
|2007.08.17 04:28
|close
|564
|0.20
|150.59
|0.00
|0.00
|-0.55
|5778.48
|1131
|2007.08.17 04:28
|sell
|566
|0.20
|150.54
|0.00
|0.00
|1132
|2007.08.17 04:33
|sell
|567
|0.25
|150.69
|0.00
|0.00
|1133
|2007.08.17 04:34
|close
|567
|0.25
|150.57
|0.00
|0.00
|2.75
|5781.23
|1134
|2007.08.17 04:34
|close
|566
|0.20
|150.57
|0.00
|0.00
|-0.55
|5780.68
|1135
|2007.08.17 04:34
|sell
|568
|0.20
|150.54
|0.00
|0.00
|1136
|2007.08.17 04:49
|close
|568
|0.20
|150.43
|0.00
|0.00
|2.02
|5782.70
|1137
|2007.08.17 04:49
|sell
|569
|0.20
|150.42
|0.00
|0.00
|1138
|2007.08.17 05:15
|sell
|570
|0.25
|151.04
|0.00
|0.00
|1139
|2007.08.17 07:00
|close
|570
|0.25
|150.71
|0.00
|0.00
|7.57
|5790.27
|1140
|2007.08.17 07:00
|close
|569
|0.20
|150.71
|0.00
|0.00
|-5.32
|5784.95
|1141
|2007.08.17 07:00
|sell
|571
|0.20
|150.68
|0.00
|0.00
|1142
|2007.08.17 07:01
|close
|571
|0.20
|150.57
|0.00
|0.00
|2.02
|5786.97
|1143
|2007.08.17 07:01
|sell
|572
|0.20
|150.52
|0.00
|0.00
|1144
|2007.08.17 07:03
|close
|572
|0.20
|150.41
|0.00
|0.00
|2.01
|5788.98
|1145
|2007.08.17 07:03
|sell
|573
|0.20
|150.38
|0.00
|0.00
|1146
|2007.08.17 07:04
|close
|573
|0.20
|150.27
|0.00
|0.00
|2.02
|5791.00
|1147
|2007.08.17 07:04
|sell
|574
|0.20
|150.22
|0.00
|0.00
|1148
|2007.08.17 07:05
|close
|574
|0.20
|150.11
|0.00
|0.00
|2.02
|5793.02
|1149
|2007.08.17 07:05
|sell
|575
|0.20
|150.06
|0.00
|0.00
|1150
|2007.08.17 07:06
|close
|575
|0.20
|149.95
|0.00
|0.00
|2.01
|5795.03
|1151
|2007.08.17 07:06
|sell
|576
|0.20
|149.92
|0.00
|0.00
|1152
|2007.08.17 07:07
|close
|576
|0.20
|149.81
|0.00
|0.00
|2.02
|5797.05
|1153
|2007.08.17 07:07
|sell
|577
|0.20
|149.78
|0.00
|0.00
|1154
|2007.08.17 07:07
|close
|577
|0.20
|149.67
|0.00
|0.00
|2.02
|5799.07
|1155
|2007.08.17 07:07
|sell
|578
|0.20
|149.62
|0.00
|0.00
|1156
|2007.08.17 07:07
|close
|578
|0.20
|149.51
|0.00
|0.00
|2.02
|5801.09
|1157
|2007.08.17 07:07
|sell
|579
|0.20
|149.46
|0.00
|0.00
|1158
|2007.08.17 07:07
|close
|579
|0.20
|149.35
|0.00
|0.00
|2.02
|5803.11
|1159
|2007.08.17 07:08
|sell
|580
|0.20
|149.30
|0.00
|0.00
|1160
|2007.08.17 07:08
|sell
|581
|0.25
|149.47
|0.00
|0.00
|1161
|2007.08.17 07:08
|close
|581
|0.25
|149.34
|0.00
|0.00
|2.98
|5806.09
|1162
|2007.08.17 07:08
|close
|580
|0.20
|149.34
|0.00
|0.00
|-0.73
|5805.36
|1163
|2007.08.17 07:08
|sell
|582
|0.20
|149.29
|0.00
|0.00
|1164
|2007.08.17 07:09
|sell
|583
|0.25
|149.44
|0.00
|0.00
|1165
|2007.08.17 07:09
|sell
|584
|0.30
|149.59
|0.00
|0.00
|1166
|2007.08.17 07:10
|sell
|585
|0.35
|149.74
|0.00
|0.00
|1167
|2007.08.17 07:10
|sell
|586
|0.40
|149.90
|0.00
|0.00
|1168
|2007.08.17 07:11
|close
|586
|0.40
|149.62
|0.00
|0.00
|10.28
|5815.64
|1169
|2007.08.17 07:11
|close
|585
|0.35
|149.62
|0.00
|0.00
|3.86
|5819.50
|1170
|2007.08.17 07:11
|close
|584
|0.30
|149.62
|0.00
|0.00
|-0.82
|5818.68
|1171
|2007.08.17 07:11
|close
|583
|0.25
|149.62
|0.00
|0.00
|-4.13
|5814.55
|1172
|2007.08.17 07:11
|close
|582
|0.20
|149.62
|0.00
|0.00
|-6.05
|5808.50
|1173
|2007.08.17 07:11
|sell
|587
|0.20
|149.57
|0.00
|0.00
|1174
|2007.08.17 07:12
|sell
|588
|0.25
|149.72
|0.00
|0.00
|1175
|2007.08.17 07:13
|sell
|589
|0.30
|149.87
|0.00
|0.00
|1176
|2007.08.17 09:00
|buy
|590
|0.20
|153.16
|0.00
|0.00
|1177
|2007.08.17 09:01
|buy
|591
|0.25
|153.01
|0.00
|0.00
|1178
|2007.08.17 09:01
|buy
|592
|0.30
|152.86
|0.00
|0.00
|1179
|2007.08.17 09:03
|buy
|593
|0.35
|152.70
|0.00
|0.00
|1180
|2007.08.19 22:01
|sell
|594
|0.35
|154.06
|0.00
|0.00
|1181
|2007.08.21 00:23
|sell
|595
|0.40
|154.34
|0.00
|0.00
|1182
|2007.08.21 07:16
|sell
|596
|0.45
|154.50
|0.00
|0.00
|1183
|2007.08.23 05:00
|sell
|597
|0.50
|156.83
|0.00
|0.00
|1184
|2007.08.24 06:00
|sell
|598
|0.55
|157.26
|0.00
|0.00
|1185
|2007.08.27 01:15
|sell
|599
|0.60
|159.35
|0.00
|0.00
|1186
|2007.08.28 19:40
|close
|599
|0.60
|155.81
|0.00
|0.00
|193.90
|6002.40
|1187
|2007.08.28 19:40
|close
|598
|0.55
|155.81
|0.00
|0.00
|71.42
|6073.82
|1188
|2007.08.28 19:40
|close
|597
|0.50
|155.81
|0.00
|0.00
|44.40
|6118.22
|1189
|2007.08.28 19:40
|close
|596
|0.45
|155.81
|0.00
|0.00
|-59.09
|6059.13
|1190
|2007.08.28 19:40
|close
|595
|0.40
|155.81
|0.00
|0.00
|-58.41
|6000.72
|1191
|2007.08.28 19:40
|close
|594
|0.35
|155.81
|0.00
|0.00
|-61.20
|5939.52
|1192
|2007.08.28 19:40
|close
|593
|0.35
|155.77
|0.00
|0.00
|102.33
|6041.84
|1193
|2007.08.28 19:40
|close
|592
|0.30
|155.77
|0.00
|0.00
|83.31
|6125.15
|1194
|2007.08.28 19:40
|close
|591
|0.25
|155.77
|0.00
|0.00
|65.97
|6191.13
|1195
|2007.08.28 19:40
|close
|590
|0.20
|155.77
|0.00
|0.00
|50.02
|6241.15
|1196
|2007.08.28 19:40
|close
|589
|0.30
|155.81
|0.00
|0.00
|-167.79
|6073.36
|1197
|2007.08.28 19:40
|close
|588
|0.25
|155.81
|0.00
|0.00
|-143.26
|5930.10
|1198
|2007.08.28 19:40
|close
|587
|0.20
|155.81
|0.00
|0.00
|-117.37
|5812.73
|1199
|2007.08.28 19:40
|sell
|600
|0.20
|155.76
|0.00
|0.00
|1200
|2007.08.28 19:46
|close
|600
|0.20
|155.65
|0.00
|0.00
|2.02
|5814.75
|1201
|2007.08.28 19:46
|sell
|601
|0.20
|155.60
|0.00
|0.00
|1202
|2007.08.28 20:19
|close
|601
|0.20
|155.49
|0.00
|0.00
|2.02
|5816.77
|1203
|2007.08.28 20:19
|sell
|602
|0.20
|155.44
|0.00
|0.00
|1204
|2007.08.28 21:08
|close
|602
|0.20
|155.33
|0.00
|0.00
|2.02
|5818.79
|1205
|2007.08.28 21:08
|sell
|603
|0.20
|155.27
|0.00
|0.00
|1206
|2007.08.28 22:52
|sell
|604
|0.25
|155.43
|0.00
|0.00
|1207
|2007.08.28 23:19
|close
|604
|0.25
|155.31
|0.00
|0.00
|2.75
|5821.54
|1208
|2007.08.28 23:19
|close
|603
|0.20
|155.31
|0.00
|0.00
|-0.73
|5820.81
|1209
|2007.08.28 23:30
|sell
|605
|0.20
|155.18
|0.00
|0.00
|1210
|2007.08.28 23:36
|close
|605
|0.20
|155.07
|0.00
|0.00
|2.02
|5822.83
|1211
|2007.08.28 23:36
|sell
|606
|0.20
|155.04
|0.00
|0.00
|1212
|2007.08.28 23:42
|close
|606
|0.20
|154.93
|0.00
|0.00
|2.02
|5824.85
|1213
|2007.08.28 23:42
|sell
|607
|0.20
|154.90
|0.00
|0.00
|1214
|2007.08.28 23:48
|close
|607
|0.20
|154.79
|0.00
|0.00
|2.02
|5826.87
|1215
|2007.08.28 23:48
|sell
|608
|0.20
|154.74
|0.00
|0.00
|1216
|2007.08.28 23:51
|close
|608
|0.20
|154.63
|0.00
|0.00
|2.02
|5828.89
|1217
|2007.08.28 23:51
|sell
|609
|0.20
|154.60
|0.00
|0.00
|1218
|2007.08.28 23:53
|sell
|610
|0.25
|154.75
|0.00
|0.00
|1219
|2007.08.29 01:20
|close
|610
|0.25
|154.61
|0.00
|0.00
|2.81
|5831.71
|1220
|2007.08.29 01:20
|close
|609
|0.20
|154.61
|0.00
|0.00
|-0.50
|5831.21
|1221
|2007.08.29 01:20
|sell
|611
|0.20
|154.53
|0.00
|0.00
|1222
|2007.08.29 03:00
|buy
|612
|0.20
|154.87
|0.00
|0.00
|1223
|2007.08.30 00:19
|sell
|613
|0.25
|158.02
|0.00
|0.00
|1224
|2007.08.30 04:53
|close
|613
|0.25
|157.61
|0.00
|0.00
|9.40
|5840.61
|1225
|2007.08.30 04:53
|close
|612
|0.20
|157.57
|0.00
|0.00
|50.27
|5890.87
|1226
|2007.08.30 04:53
|close
|611
|0.20
|157.61
|0.00
|0.00
|-57.48
|5833.40
|1227
|2007.08.30 04:53
|sell
|614
|0.20
|157.56
|0.00
|0.00
|1228
|2007.08.30 05:05
|close
|614
|0.20
|157.45
|0.00
|0.00
|2.02
|5835.42
|1229
|2007.08.30 05:05
|sell
|615
|0.20
|157.40
|0.00
|0.00
|1230
|2007.08.30 05:09
|close
|615
|0.20
|157.29
|0.00
|0.00
|2.01
|5837.43
|1231
|2007.08.30 05:09
|sell
|616
|0.20
|157.24
|0.00
|0.00
|1232
|2007.08.30 05:13
|sell
|617
|0.25
|157.41
|0.00
|0.00
|1233
|2007.08.30 05:26
|sell
|618
|0.30
|157.56
|0.00
|0.00
|1234
|2007.08.30 05:37
|close
|618
|0.30
|157.39
|0.00
|0.00
|4.68
|5842.11
|1235
|2007.08.30 05:37
|close
|617
|0.25
|157.39
|0.00
|0.00
|0.46
|5842.57
|1236
|2007.08.30 05:37
|close
|616
|0.20
|157.39
|0.00
|0.00
|-2.75
|5839.82
|1237
|2007.08.30 05:37
|sell
|619
|0.20
|157.36
|0.00
|0.00
|1238
|2007.08.30 06:18
|sell
|620
|0.25
|157.52
|0.00
|0.00
|1239
|2007.08.30 06:31
|sell
|621
|0.30
|157.68
|0.00
|0.00
|1240
|2007.08.30 07:04
|close
|621
|0.30
|157.51
|0.00
|0.00
|4.68
|5844.50
|1241
|2007.08.30 07:04
|close
|620
|0.25
|157.51
|0.00
|0.00
|0.23
|5844.73
|1242
|2007.08.30 07:04
|close
|619
|0.20
|157.51
|0.00
|0.00
|-2.75
|5841.98
|1243
|2007.08.30 07:15
|sell
|622
|0.20
|157.53
|0.00
|0.00
|1244
|2007.08.30 08:09
|close
|622
|0.20
|157.42
|0.00
|0.00
|2.02
|5844.00
|1245
|2007.08.30 08:15
|sell
|623
|0.20
|157.45
|0.00
|0.00
|1246
|2007.08.30 08:43
|sell
|624
|0.25
|157.64
|0.00
|0.00
|1247
|2007.08.30 09:15
|close
|624
|0.25
|157.49
|0.00
|0.00
|3.44
|5847.44
|1248
|2007.08.30 09:15
|close
|623
|0.20
|157.49
|0.00
|0.00
|-0.73
|5846.71
|1249
|2007.08.30 09:15
|sell
|625
|0.20
|157.44
|0.00
|0.00
|1250
|2007.08.30 09:47
|close
|625
|0.20
|157.33
|0.00
|0.00
|2.02
|5848.73
|1251
|2007.08.30 09:47
|sell
|626
|0.20
|157.30
|0.00
|0.00
|1252
|2007.08.30 09:54
|close
|626
|0.20
|157.19
|0.00
|0.00
|2.02
|5850.75
|1253
|2007.08.30 09:54
|sell
|627
|0.20
|157.16
|0.00
|0.00
|1254
|2007.08.30 09:55
|close
|627
|0.20
|157.05
|0.00
|0.00
|2.02
|5852.77
|1255
|2007.08.30 09:55
|sell
|628
|0.20
|157.00
|0.00
|0.00
|1256
|2007.08.30 09:56
|close
|628
|0.20
|156.89
|0.00
|0.00
|2.01
|5854.78
|1257
|2007.08.30 09:56
|sell
|629
|0.20
|156.86
|0.00
|0.00
|1258
|2007.08.30 09:57
|sell
|630
|0.25
|157.02
|0.00
|0.00
|1259
|2007.08.30 10:12
|close
|630
|0.25
|156.89
|0.00
|0.00
|2.99
|5857.77
|1260
|2007.08.30 10:12
|close
|629
|0.20
|156.89
|0.00
|0.00
|-0.55
|5857.22
|1261
|2007.08.30 10:12
|sell
|631
|0.20
|156.84
|0.00
|0.00
|1262
|2007.08.30 10:34
|sell
|632
|0.25
|157.02
|0.00
|0.00
|1263
|2007.08.30 15:37
|buy
|633
|0.20
|158.32
|0.00
|0.00
|1264
|2007.08.30 18:16
|sell
|634
|0.30
|158.00
|0.00
|0.00
|1265
|2007.08.31 14:41
|sell
|635
|0.35
|158.47
|0.00
|0.00
|1266
|2007.08.31 15:09
|close
|635
|0.35
|157.53
|0.00
|0.00
|30.19
|5887.41
|1267
|2007.08.31 15:09
|close
|634
|0.30
|157.53
|0.00
|0.00
|12.45
|5899.86
|1268
|2007.08.31 15:09
|close
|633
|0.20
|157.49
|0.00
|0.00
|-14.99
|5884.87
|1269
|2007.08.31 15:09
|close
|632
|0.25
|157.53
|0.00
|0.00
|-12.09
|5872.78
|1270
|2007.08.31 15:09
|close
|631
|0.20
|157.53
|0.00
|0.00
|-12.98
|5859.80
|1271
|2007.08.31 15:09
|sell
|636
|0.20
|157.48
|0.00
|0.00
|1272
|2007.08.31 15:11
|sell
|637
|0.25
|157.63
|0.00
|0.00
|1273
|2007.08.31 15:16
|close
|637
|0.25
|157.51
|0.00
|0.00
|2.76
|5862.56
|1274
|2007.08.31 15:16
|close
|636
|0.20
|157.51
|0.00
|0.00
|-0.55
|5862.01
|1275
|2007.08.31 15:16
|sell
|638
|0.20
|157.48
|0.00
|0.00
|1276
|2007.08.31 15:19
|sell
|639
|0.25
|157.63
|0.00
|0.00
|1277
|2007.08.31 15:45
|sell
|640
|0.30
|157.87
|0.00
|0.00
|1278
|2007.08.31 16:44
|sell
|641
|0.35
|158.24
|0.00
|0.00
|1279
|2007.08.31 17:49
|close
|641
|0.35
|157.83
|0.00
|0.00
|13.16
|5875.17
|1280
|2007.08.31 17:49
|close
|640
|0.30
|157.83
|0.00
|0.00
|1.11
|5876.28
|1281
|2007.08.31 17:49
|close
|639
|0.25
|157.83
|0.00
|0.00
|-4.58
|5871.70
|1282
|2007.08.31 17:49
|close
|638
|0.20
|157.83
|0.00
|0.00
|-6.42
|5865.28
|1283
|2007.08.31 17:50
|sell
|642
|0.20
|157.80
|0.00
|0.00
|1284
|2007.09.02 22:30
|buy
|643
|0.20
|158.02
|0.00
|0.00
|1285
|2007.09.04 01:00
|buy
|644
|0.25
|157.83
|0.00
|0.00
|1286
|2007.09.04 15:24
|close
|644
|0.25
|158.14
|0.00
|0.00
|7.11
|5872.39
|1287
|2007.09.04 15:24
|close
|643
|0.20
|158.14
|0.00
|0.00
|2.67
|5875.06
|1288
|2007.09.04 15:24
|close
|642
|0.20
|158.18
|0.00
|0.00
|-7.62
|5867.45
|1289
|2007.09.04 15:24
|buy
|645
|0.20
|158.19
|0.00
|0.00
|1290
|2007.09.04 15:33
|close
|645
|0.20
|158.30
|0.00
|0.00
|2.02
|5869.47
|1291
|2007.09.04 15:33
|buy
|646
|0.20
|158.35
|0.00
|0.00
|1292
|2007.09.04 15:56
|buy
|647
|0.25
|158.19
|0.00
|0.00
|1293
|2007.09.04 19:22
|close
|647
|0.25
|158.31
|0.00
|0.00
|2.75
|5872.22
|1294
|2007.09.04 19:22
|close
|646
|0.20
|158.31
|0.00
|0.00
|-0.73
|5871.49
|1295
|2007.09.04 19:22
|buy
|648
|0.20
|158.36
|0.00
|0.00
|1296
|2007.09.04 20:05
|buy
|649
|0.25
|158.18
|0.00
|0.00
|1297
|2007.09.04 20:13
|close
|649
|0.25
|158.31
|0.00
|0.00
|2.98
|5874.47
|1298
|2007.09.04 20:13
|close
|648
|0.20
|158.31
|0.00
|0.00
|-0.92
|5873.55
|1299
|2007.09.04 20:13
|buy
|650
|0.20
|158.34
|0.00
|0.00
|1300
|2007.09.04 23:33
|close
|650
|0.20
|158.45
|0.00
|0.00
|2.02
|5875.57
|1301
|2007.09.04 23:33
|buy
|651
|0.20
|158.50
|0.00
|0.00
|1302
|2007.09.04 23:43
|close
|651
|0.20
|158.61
|0.00
|0.00
|2.02
|5877.59
|1303
|2007.09.04 23:43
|buy
|652
|0.20
|158.64
|0.00
|0.00
|1304
|2007.09.05 01:15
|sell
|653
|0.20
|158.28
|0.00
|0.00
|1305
|2007.09.06 00:15
|buy
|654
|0.25
|157.14
|0.00
|0.00
|1306
|2007.09.06 03:18
|close
|654
|0.25
|157.57
|0.00
|0.00
|9.87
|5887.46
|1307
|2007.09.06 03:18
|close
|653
|0.20
|157.61
|0.00
|0.00
|11.33
|5898.79
|1308
|2007.09.06 03:18
|close
|652
|0.20
|157.57
|0.00
|0.00
|-18.70
|5880.10
|1309
|2007.09.06 03:18
|buy
|655
|0.20
|157.60
|0.00
|0.00
|1310
|2007.09.06 03:20
|close
|655
|0.20
|157.72
|0.00
|0.00
|2.20
|5882.30
|1311
|2007.09.06 03:20
|buy
|656
|0.20
|157.77
|0.00
|0.00
|1312
|2007.09.06 03:23
|buy
|657
|0.25
|157.61
|0.00
|0.00
|1313
|2007.09.06 04:04
|buy
|658
|0.30
|157.46
|0.00
|0.00
|1314
|2007.09.06 04:26
|close
|658
|0.30
|157.63
|0.00
|0.00
|4.68
|5886.98
|1315
|2007.09.06 04:26
|close
|657
|0.25
|157.63
|0.00
|0.00
|0.46
|5887.44
|1316
|2007.09.06 04:26
|close
|656
|0.20
|157.63
|0.00
|0.00
|-2.57
|5884.87
|1317
|2007.09.06 04:26
|buy
|659
|0.20
|157.69
|0.00
|0.00
|1318
|2007.09.06 05:07
|buy
|660
|0.25
|157.54
|0.00
|0.00
|1319
|2007.09.06 07:34
|close
|660
|0.25
|157.66
|0.00
|0.00
|2.75
|5887.62
|1320
|2007.09.06 07:34
|close
|659
|0.20
|157.66
|0.00
|0.00
|-0.55
|5887.07
|1321
|2007.09.06 07:34
|buy
|661
|0.20
|157.69
|0.00
|0.00
|1322
|2007.09.06 08:04
|buy
|662
|0.25
|157.54
|0.00
|0.00
|1323
|2007.09.06 08:55
|close
|662
|0.25
|157.66
|0.00
|0.00
|2.75
|5889.82
|1324
|2007.09.06 08:55
|close
|661
|0.20
|157.66
|0.00
|0.00
|-0.55
|5889.27
|1325
|2007.09.06 08:55
|buy
|663
|0.20
|157.71
|0.00
|0.00
|1326
|2007.09.06 09:10
|close
|663
|0.20
|157.82
|0.00
|0.00
|2.02
|5891.29
|1327
|2007.09.06 09:10
|buy
|664
|0.20
|157.87
|0.00
|0.00
|1328
|2007.09.06 09:42
|buy
|665
|0.25
|157.54
|0.00
|0.00
|1329
|2007.09.06 12:30
|buy
|666
|0.30
|157.39
|0.00
|0.00
|1330
|2007.09.06 13:05
|close
|666
|0.30
|157.65
|0.00
|0.00
|7.16
|5898.45
|1331
|2007.09.06 13:05
|close
|665
|0.25
|157.65
|0.00
|0.00
|2.52
|5900.97
|1332
|2007.09.06 13:05
|close
|664
|0.20
|157.65
|0.00
|0.00
|-4.03
|5896.94
|1333
|2007.09.06 13:06
|buy
|667
|0.20
|157.70
|0.00
|0.00
|1334
|2007.09.06 14:12
|buy
|668
|0.25
|157.50
|0.00
|0.00
|1335
|2007.09.06 14:36
|close
|668
|0.25
|157.64
|0.00
|0.00
|3.21
|5900.15
|1336
|2007.09.06 14:36
|close
|667
|0.20
|157.64
|0.00
|0.00
|-1.10
|5899.05
|1337
|2007.09.06 14:36
|buy
|669
|0.20
|157.67
|0.00
|0.00
|1338
|2007.09.06 14:51
|close
|669
|0.20
|157.78
|0.00
|0.00
|2.02
|5901.07
|1339
|2007.09.06 14:51
|buy
|670
|0.20
|157.81
|0.00
|0.00
|1340
|2007.09.06 14:56
|close
|670
|0.20
|157.92
|0.00
|0.00
|2.02
|5903.09
|1341
|2007.09.06 14:56
|buy
|671
|0.20
|157.95
|0.00
|0.00
|1342
|2007.09.06 14:59
|buy
|672
|0.25
|157.80
|0.00
|0.00
|1343
|2007.09.06 15:20
|close
|672
|0.25
|157.92
|0.00
|0.00
|2.76
|5905.85
|1344
|2007.09.06 15:20
|close
|671
|0.20
|157.92
|0.00
|0.00
|-0.55
|5905.30
|1345
|2007.09.06 15:20
|buy
|673
|0.20
|157.95
|0.00
|0.00
|1346
|2007.09.06 15:22
|close
|673
|0.20
|158.06
|0.00
|0.00
|2.02
|5907.32
|1347
|2007.09.06 15:22
|buy
|674
|0.20
|158.09
|0.00
|0.00
|1348
|2007.09.06 15:31
|close
|674
|0.20
|158.20
|0.00
|0.00
|2.02
|5909.34
|1349
|2007.09.06 15:31
|buy
|675
|0.20
|158.23
|0.00
|0.00
|1350
|2007.09.06 15:41
|buy
|676
|0.25
|158.08
|0.00
|0.00
|1351
|2007.09.06 15:47
|close
|676
|0.25
|158.20
|0.00
|0.00
|2.75
|5912.09
|1352
|2007.09.06 15:47
|close
|675
|0.20
|158.20
|0.00
|0.00
|-0.55
|5911.54
|1353
|2007.09.06 15:47
|buy
|677
|0.20
|158.25
|0.00
|0.00
|1354
|2007.09.06 15:50
|buy
|678
|0.25
|158.10
|0.00
|0.00
|1355
|2007.09.06 16:43
|buy
|679
|0.30
|157.94
|0.00
|0.00
|1356
|2007.09.06 23:15
|close
|679
|0.30
|158.11
|0.00
|0.00
|4.68
|5916.22
|1357
|2007.09.06 23:15
|close
|678
|0.25
|158.11
|0.00
|0.00
|0.22
|5916.44
|1358
|2007.09.06 23:15
|close
|677
|0.20
|158.11
|0.00
|0.00
|-2.57
|5913.87
|1359
|2007.09.06 23:16
|buy
|680
|0.20
|158.16
|0.00
|0.00
|1360
|2007.09.06 23:16
|close
|680
|0.20
|158.27
|0.00
|0.00
|2.02
|5915.89
|1361
|2007.09.06 23:16
|buy
|681
|0.20
|158.32
|0.00
|0.00
|1362
|2007.09.06 23:17
|buy
|682
|0.25
|158.17
|0.00
|0.00
|1363
|2007.09.07 00:15
|sell
|683
|0.20
|157.84
|0.00
|0.00
|1364
|2007.09.09 22:00
|buy
|684
|0.30
|155.59
|0.00
|0.00
|1365
|2007.09.10 09:40
|close
|684
|0.30
|156.97
|0.00
|0.00
|38.34
|5954.23
|1366
|2007.09.10 09:40
|close
|683
|0.20
|157.01
|0.00
|0.00
|14.91
|5969.14
|1367
|2007.09.10 09:40
|close
|682
|0.25
|156.97
|0.00
|0.00
|-26.94
|5942.20
|1368
|2007.09.10 09:40
|close
|681
|0.20
|156.97
|0.00
|0.00
|-24.30
|5917.90
|1369
|2007.09.10 09:40
|buy
|685
|0.20
|157.02
|0.00
|0.00
|1370
|2007.09.10 10:01
|buy
|686
|0.25
|156.84
|0.00
|0.00
|1371
|2007.09.10 10:33
|buy
|687
|0.30
|156.68
|0.00
|0.00
|1372
|2007.09.10 10:41
|close
|687
|0.30
|156.86
|0.00
|0.00
|4.96
|5922.86
|1373
|2007.09.10 10:41
|close
|686
|0.25
|156.86
|0.00
|0.00
|0.46
|5923.32
|1374
|2007.09.10 10:41
|close
|685
|0.20
|156.86
|0.00
|0.00
|-2.93
|5920.39
|1375
|2007.09.10 10:41
|buy
|688
|0.20
|156.91
|0.00
|0.00
|1376
|2007.09.10 10:43
|buy
|689
|0.25
|156.76
|0.00
|0.00
|1377
|2007.09.10 12:42
|close
|689
|0.25
|156.88
|0.00
|0.00
|2.76
|5923.15
|1378
|2007.09.10 12:42
|close
|688
|0.20
|156.88
|0.00
|0.00
|-0.56
|5922.59
|1379
|2007.09.10 12:42
|buy
|690
|0.20
|156.91
|0.00
|0.00
|1380
|2007.09.10 12:58
|close
|690
|0.20
|157.02
|0.00
|0.00
|2.01
|5924.60
|1381
|2007.09.10 12:58
|buy
|691
|0.20
|157.05
|0.00
|0.00
|1382
|2007.09.10 13:01
|close
|691
|0.20
|157.16
|0.00
|0.00
|2.02
|5926.62
|1383
|2007.09.10 13:01
|buy
|692
|0.20
|157.19
|0.00
|0.00
|1384
|2007.09.10 13:04
|close
|692
|0.20
|157.30
|0.00
|0.00
|2.02
|5928.64
|1385
|2007.09.10 13:04
|buy
|693
|0.20
|157.35
|0.00
|0.00
|1386
|2007.09.10 13:06
|buy
|694
|0.25
|157.20
|0.00
|0.00
|1387
|2007.09.10 17:15
|buy
|695
|0.30
|156.58
|0.00
|0.00
|1388
|2007.09.10 19:13
|close
|695
|0.30
|157.03
|0.00
|0.00
|12.39
|5941.03
|1389
|2007.09.10 19:13
|close
|694
|0.25
|157.03
|0.00
|0.00
|-3.90
|5937.13
|1390
|2007.09.10 19:13
|close
|693
|0.20
|157.03
|0.00
|0.00
|-5.87
|5931.26
|1391
|2007.09.10 19:13
|buy
|696
|0.20
|157.05
|0.00
|0.00
|1392
|2007.09.10 19:54
|buy
|697
|0.25
|156.88
|0.00
|0.00
|1393
|2007.09.11 00:34
|sell
|698
|0.20
|156.50
|0.00
|0.00
|1394
|2007.09.11 03:04
|buy
|699
|0.30
|156.72
|0.00
|0.00
|1395
|2007.09.11 05:06
|close
|699
|0.30
|157.04
|0.00
|0.00
|8.81
|5940.07
|1396
|2007.09.11 05:06
|close
|698
|0.20
|157.08
|0.00
|0.00
|-10.64
|5929.43
|1397
|2007.09.11 05:06
|close
|697
|0.25
|157.04
|0.00
|0.00
|3.96
|5933.40
|1398
|2007.09.11 05:06
|close
|696
|0.20
|157.04
|0.00
|0.00
|0.06
|5933.45
|1399
|2007.09.11 05:06
|buy
|700
|0.20
|157.09
|0.00
|0.00
|1400
|2007.09.11 05:49
|buy
|701
|0.25
|156.92
|0.00
|0.00
|1401
|2007.09.11 06:58
|sell
|702
|0.20
|156.31
|0.00
|0.00
|1402
|2007.09.11 07:00
|sell
|703
|0.25
|156.46
|0.00
|0.00
|1403
|2007.09.11 08:30
|buy
|704
|0.30
|156.77
|0.00
|0.00
|1404
|2007.09.11 14:43
|close
|704
|0.30
|157.81
|0.00
|0.00
|28.63
|5962.08
|1405
|2007.09.11 14:43
|close
|703
|0.25
|157.85
|0.00
|0.00
|-31.88
|5930.20
|1406
|2007.09.11 14:43
|close
|702
|0.20
|157.85
|0.00
|0.00
|-28.26
|5901.94
|1407
|2007.09.11 14:43
|close
|701
|0.25
|157.81
|0.00
|0.00
|20.42
|5922.36
|1408
|2007.09.11 14:43
|close
|700
|0.20
|157.81
|0.00
|0.00
|13.21
|5935.57
|1409
|2007.09.11 14:43
|buy
|705
|0.20
|157.86
|0.00
|0.00
|1410
|2007.09.11 15:15
|buy
|706
|0.25
|157.68
|0.00
|0.00
|1411
|2007.09.11 15:27
|close
|706
|0.25
|157.81
|0.00
|0.00
|2.98
|5938.55
|1412
|2007.09.11 15:27
|close
|705
|0.20
|157.81
|0.00
|0.00
|-0.92
|5937.63
|1413
|2007.09.11 15:27
|buy
|707
|0.20
|157.86
|0.00
|0.00
|1414
|2007.09.11 15:50
|buy
|708
|0.25
|157.70
|0.00
|0.00
|1415
|2007.09.11 16:09
|close
|708
|0.25
|157.83
|0.00
|0.00
|2.98
|5940.61
|1416
|2007.09.11 16:09
|close
|707
|0.20
|157.83
|0.00
|0.00
|-0.55
|5940.06
|1417
|2007.09.11 16:09
|buy
|709
|0.20
|157.88
|0.00
|0.00
|1418
|2007.09.11 16:15
|buy
|710
|0.25
|157.73
|0.00
|0.00
|1419
|2007.09.11 16:23
|close
|710
|0.25
|157.85
|0.00
|0.00
|2.75
|5942.81
|1420
|2007.09.11 16:23
|close
|709
|0.20
|157.85
|0.00
|0.00
|-0.55
|5942.26
|1421
|2007.09.11 16:24
|buy
|711
|0.20
|157.85
|0.00
|0.00
|1422
|2007.09.11 18:02
|close
|711
|0.20
|157.96
|0.00
|0.00
|2.02
|5944.28
|1423
|2007.09.11 18:02
|buy
|712
|0.20
|158.01
|0.00
|0.00
|1424
|2007.09.11 18:17
|close
|712
|0.20
|158.12
|0.00
|0.00
|2.02
|5946.30
|1425
|2007.09.11 18:17
|buy
|713
|0.20
|158.15
|0.00
|0.00
|1426
|2007.09.11 22:07
|close
|713
|0.20
|158.27
|0.00
|0.00
|2.21
|5948.51
|1427
|2007.09.11 22:07
|buy
|714
|0.20
|158.30
|0.00
|0.00
|1428
|2007.09.12 00:34
|sell
|715
|0.20
|157.85
|0.00
|0.00
|1429
|2007.09.12 03:11
|buy
|716
|0.25
|158.04
|0.00
|0.00
|1430
|2007.09.12 12:56
|close
|716
|0.25
|158.51
|0.00
|0.00
|10.78
|5959.29
|1431
|2007.09.12 12:56
|close
|715
|0.20
|158.55
|0.00
|0.00
|-12.84
|5946.45
|1432
|2007.09.12 12:56
|close
|714
|0.20
|158.51
|0.00
|0.00
|4.09
|5950.54
|1433
|2007.09.12 12:56
|buy
|717
|0.20
|158.54
|0.00
|0.00
|1434
|2007.09.12 14:31
|close
|717
|0.20
|158.65
|0.00
|0.00
|2.02
|5952.56
|1435
|2007.09.12 14:31
|buy
|718
|0.20
|158.70
|0.00
|0.00
|1436
|2007.09.12 14:57
|buy
|719
|0.25
|158.55
|0.00
|0.00
|1437
|2007.09.12 15:07
|close
|719
|0.25
|158.67
|0.00
|0.00
|2.75
|5955.31
|1438
|2007.09.12 15:07
|close
|718
|0.20
|158.67
|0.00
|0.00
|-0.55
|5954.76
|1439
|2007.09.12 15:07
|buy
|720
|0.20
|158.70
|0.00
|0.00
|1440
|2007.09.12 15:16
|close
|720
|0.20
|158.81
|0.00
|0.00
|2.02
|5956.78
|1441
|2007.09.12 15:16
|buy
|721
|0.20
|158.84
|0.00
|0.00
|1442
|2007.09.12 16:41
|buy
|722
|0.25
|158.67
|0.00
|0.00
|1443
|2007.09.12 17:52
|close
|722
|0.25
|158.80
|0.00
|0.00
|2.98
|5959.76
|1444
|2007.09.12 17:52
|close
|721
|0.20
|158.80
|0.00
|0.00
|-0.74
|5959.02
|1445
|2007.09.12 17:52
|buy
|723
|0.20
|158.85
|0.00
|0.00
|1446
|2007.09.13 00:40
|close
|723
|0.20
|158.93
|0.00
|0.00
|2.18
|5961.20
|1447
|2007.09.13 00:40
|buy
|724
|0.20
|158.98
|0.00
|0.00
|1448
|2007.09.13 01:13
|buy
|725
|0.25
|158.82
|0.00
|0.00
|1449
|2007.09.13 01:54
|close
|725
|0.25
|158.94
|0.00
|0.00
|2.76
|5963.96
|1450
|2007.09.13 01:54
|close
|724
|0.20
|158.94
|0.00
|0.00
|-0.74
|5963.22
|1451
|2007.09.13 01:54
|buy
|726
|0.20
|158.99
|0.00
|0.00
|1452
|2007.09.13 03:30
|sell
|727
|0.20
|158.67
|0.00
|0.00
|1453
|2007.09.13 06:53
|buy
|728
|0.25
|158.82
|0.00
|0.00
|1454
|2007.09.13 08:03
|close
|728
|0.25
|159.20
|0.00
|0.00
|8.72
|5971.94
|1455
|2007.09.13 08:03
|close
|727
|0.20
|159.24
|0.00
|0.00
|-10.45
|5961.49
|1456
|2007.09.13 08:03
|close
|726
|0.20
|159.20
|0.00
|0.00
|3.86
|5965.35
|1457
|2007.09.13 08:03
|buy
|729
|0.20
|159.23
|0.00
|0.00
|1458
|2007.09.13 08:05
|close
|729
|0.20
|159.34
|0.00
|0.00
|2.01
|5967.36
|1459
|2007.09.13 08:05
|buy
|730
|0.20
|159.39
|0.00
|0.00
|1460
|2007.09.13 09:18
|close
|730
|0.20
|159.50
|0.00
|0.00
|2.02
|5969.38
|1461
|2007.09.13 09:18
|buy
|731
|0.20
|159.53
|0.00
|0.00
|1462
|2007.09.13 09:25
|close
|731
|0.20
|159.64
|0.00
|0.00
|2.02
|5971.40
|1463
|2007.09.13 09:25
|buy
|732
|0.20
|159.67
|0.00
|0.00
|1464
|2007.09.13 10:06
|buy
|733
|0.25
|159.49
|0.00
|0.00
|1465
|2007.09.13 10:21
|close
|733
|0.25
|159.62
|0.00
|0.00
|2.99
|5974.39
|1466
|2007.09.13 10:21
|close
|732
|0.20
|159.62
|0.00
|0.00
|-0.92
|5973.47
|1467
|2007.09.13 10:21
|buy
|734
|0.20
|159.65
|0.00
|0.00
|1468
|2007.09.13 10:57
|buy
|735
|0.25
|159.48
|0.00
|0.00
|1469
|2007.09.13 12:46
|close
|735
|0.25
|159.62
|0.00
|0.00
|3.21
|5976.68
|1470
|2007.09.13 12:46
|close
|734
|0.20
|159.62
|0.00
|0.00
|-0.55
|5976.13
|1471
|2007.09.13 12:46
|buy
|736
|0.20
|159.65
|0.00
|0.00
|1472
|2007.09.13 13:05
|close
|736
|0.20
|159.76
|0.00
|0.00
|2.02
|5978.15
|1473
|2007.09.13 13:05
|buy
|737
|0.20
|159.81
|0.00
|0.00
|1474
|2007.09.13 14:13
|close
|737
|0.20
|159.92
|0.00
|0.00
|2.02
|5980.17
|1475
|2007.09.13 14:13
|buy
|738
|0.20
|159.95
|0.00
|0.00
|1476
|2007.09.13 14:17
|close
|738
|0.20
|160.06
|0.00
|0.00
|2.02
|5982.19
|1477
|2007.09.13 14:17
|buy
|739
|0.20
|160.11
|0.00
|0.00
|1478
|2007.09.13 14:23
|close
|739
|0.20
|160.22
|0.00
|0.00
|2.02
|5984.21
|1479
|2007.09.13 14:23
|buy
|740
|0.20
|160.27
|0.00
|0.00
|1480
|2007.09.13 17:21
|close
|740
|0.20
|160.38
|0.00
|0.00
|2.02
|5986.23
|1481
|2007.09.13 17:21
|buy
|741
|0.20
|160.41
|0.00
|0.00
|1482
|2007.09.14 00:15
|buy
|742
|0.25
|159.48
|0.00
|0.00
|1483
|2007.09.14 06:51
|close
|742
|0.25
|159.94
|0.00
|0.00
|10.55
|5996.78
|1484
|2007.09.14 06:51
|close
|741
|0.20
|159.94
|0.00
|0.00
|-8.38
|5988.39
|1485
|2007.09.14 06:51
|buy
|743
|0.20
|159.97
|0.00
|0.00
|1486
|2007.09.14 06:57
|close
|743
|0.20
|160.08
|0.00
|0.00
|2.02
|5990.41
|1487
|2007.09.14 06:57
|buy
|744
|0.20
|160.11
|0.00
|0.00
|1488
|2007.09.14 06:58
|close
|744
|0.20
|160.22
|0.00
|0.00
|2.02
|5992.43
|1489
|2007.09.14 06:58
|buy
|745
|0.20
|160.27
|0.00
|0.00
|1490
|2007.09.14 07:01
|buy
|746
|0.25
|160.11
|0.00
|0.00
|1491
|2007.09.14 07:22
|buy
|747
|0.30
|159.95
|0.00
|0.00
|1492
|2007.09.14 11:22
|sell
|748
|0.20
|159.04
|0.00
|0.00
|1493
|2007.09.14 11:40
|sell
|749
|0.25
|159.19
|0.00
|0.00
|1494
|2007.09.14 14:00
|buy
|750
|0.35
|159.48
|0.00
|0.00
|1495
|2007.09.16 22:15
|sell
|751
|0.30
|159.70
|0.00
|0.00
|1496
|2007.09.18 18:15
|close
|751
|0.30
|161.24
|0.00
|0.00
|-43.35
|5949.09
|1497
|2007.09.18 18:15
|close
|750
|0.35
|161.20
|0.00
|0.00
|56.07
|6005.15
|1498
|2007.09.18 18:15
|close
|749
|0.25
|161.24
|0.00
|0.00
|-47.82
|5957.34
|1499
|2007.09.18 18:15
|close
|748
|0.20
|161.24
|0.00
|0.00
|-41.00
|5916.34
|1500
|2007.09.18 18:15
|close
|747
|0.30
|161.20
|0.00
|0.00
|35.12
|5951.46
|1501
|2007.09.18 18:15
|close
|746
|0.25
|161.20
|0.00
|0.00
|25.60
|5977.06
|1502
|2007.09.18 18:15
|close
|745
|0.20
|161.20
|0.00
|0.00
|17.54
|5994.60
|1503
|2007.09.18 18:16
|buy
|752
|0.20
|161.15
|0.00
|0.00
|1504
|2007.09.18 18:16
|close
|752
|0.20
|161.26
|0.00
|0.00
|2.02
|5996.62
|1505
|2007.09.18 18:16
|buy
|753
|0.20
|161.31
|0.00
|0.00
|1506
|2007.09.18 18:16
|close
|753
|0.20
|161.42
|0.00
|0.00
|2.02
|5998.64
|1507
|2007.09.18 18:16
|buy
|754
|0.20
|161.47
|0.00
|0.00
|1508
|2007.09.18 18:16
|close
|754
|0.20
|161.58
|0.00
|0.00
|2.02
|6000.66
|1509
|2007.09.18 18:17
|buy
|755
|0.20
|161.63
|0.00
|0.00
|1510
|2007.09.18 18:17
|close
|755
|0.20
|161.74
|0.00
|0.00
|2.02
|6002.68
|1511
|2007.09.18 18:17
|buy
|756
|0.20
|161.79
|0.00
|0.00
|1512
|2007.09.18 18:18
|buy
|757
|0.25
|161.64
|0.00
|0.00
|1513
|2007.09.18 18:19
|buy
|758
|0.30
|161.49
|0.00
|0.00
|1514
|2007.09.18 18:19
|buy
|759
|0.35
|161.33
|0.00
|0.00
|1515
|2007.09.18 18:20
|buy
|760
|0.40
|161.18
|0.00
|0.00
|1516
|2007.09.18 18:21
|buy
|761
|0.45
|161.02
|0.00
|0.00
|1517
|2007.09.18 18:32
|close
|761
|0.45
|161.36
|0.00
|0.00
|14.05
|6016.73
|1518
|2007.09.18 18:32
|close
|760
|0.40
|161.36
|0.00
|0.00
|6.61
|6023.34
|1519
|2007.09.18 18:32
|close
|759
|0.35
|161.36
|0.00
|0.00
|0.96
|6024.30
|1520
|2007.09.18 18:32
|close
|758
|0.30
|161.36
|0.00
|0.00
|-3.58
|6020.72
|1521
|2007.09.18 18:32
|close
|757
|0.25
|161.36
|0.00
|0.00
|-6.42
|6014.30
|1522
|2007.09.18 18:32
|close
|756
|0.20
|161.36
|0.00
|0.00
|-7.89
|6006.41
|1523
|2007.09.18 18:33
|buy
|762
|0.20
|161.37
|0.00
|0.00
|1524
|2007.09.18 18:33
|buy
|763
|0.25
|161.21
|0.00
|0.00
|1525
|2007.09.18 18:34
|close
|763
|0.25
|161.33
|0.00
|0.00
|2.76
|6009.17
|1526
|2007.09.18 18:34
|close
|762
|0.20
|161.33
|0.00
|0.00
|-0.73
|6008.44
|1527
|2007.09.18 18:34
|buy
|764
|0.20
|161.39
|0.00
|0.00
|1528
|2007.09.18 18:35
|close
|764
|0.20
|161.50
|0.00
|0.00
|2.02
|6010.46
|1529
|2007.09.18 18:35
|buy
|765
|0.20
|161.55
|0.00
|0.00
|1530
|2007.09.18 18:35
|close
|765
|0.20
|161.66
|0.00
|0.00
|2.02
|6012.48
|1531
|2007.09.18 18:35
|buy
|766
|0.20
|161.71
|0.00
|0.00
|1532
|2007.09.18 18:36
|buy
|767
|0.25
|161.55
|0.00
|0.00
|1533
|2007.09.18 18:43
|close
|767
|0.25
|161.67
|0.00
|0.00
|2.75
|6015.23
|1534
|2007.09.18 18:43
|close
|766
|0.20
|161.67
|0.00
|0.00
|-0.73
|6014.50
|1535
|2007.09.18 18:43
|buy
|768
|0.20
|161.70
|0.00
|0.00
|1536
|2007.09.18 18:48
|buy
|769
|0.25
|161.55
|0.00
|0.00
|1537
|2007.09.18 18:49
|close
|769
|0.25
|161.67
|0.00
|0.00
|2.75
|6017.25
|1538
|2007.09.18 18:49
|close
|768
|0.20
|161.67
|0.00
|0.00
|-0.55
|6016.70
|1539
|2007.09.18 18:50
|buy
|770
|0.20
|161.65
|0.00
|0.00
|1540
|2007.09.18 19:12
|close
|770
|0.20
|161.76
|0.00
|0.00
|2.02
|6018.72
|1541
|2007.09.18 19:12
|buy
|771
|0.20
|161.79
|0.00
|0.00
|1542
|2007.09.18 19:16
|close
|771
|0.20
|161.90
|0.00
|0.00
|2.02
|6020.74
|1543
|2007.09.18 19:16
|buy
|772
|0.20
|161.93
|0.00
|0.00
|1544
|2007.09.18 19:17
|close
|772
|0.20
|162.04
|0.00
|0.00
|2.02
|6022.76
|1545
|2007.09.18 19:17
|buy
|773
|0.20
|162.09
|0.00
|0.00
|1546
|2007.09.18 19:19
|close
|773
|0.20
|162.20
|0.00
|0.00
|2.02
|6024.78
|1547
|2007.09.18 19:19
|buy
|774
|0.20
|162.23
|0.00
|0.00
|1548
|2007.09.18 19:20
|close
|774
|0.20
|162.34
|0.00
|0.00
|2.02
|6026.80
|1549
|2007.09.18 19:20
|buy
|775
|0.20
|162.37
|0.00
|0.00
|1550
|2007.09.18 19:20
|close
|775
|0.20
|162.48
|0.00
|0.00
|2.02
|6028.82
|1551
|2007.09.18 19:20
|buy
|776
|0.20
|162.53
|0.00
|0.00
|1552
|2007.09.18 19:21
|buy
|777
|0.25
|162.37
|0.00
|0.00
|1553
|2007.09.18 19:26
|buy
|778
|0.30
|162.22
|0.00
|0.00
|1554
|2007.09.18 19:39
|close
|778
|0.30
|162.39
|0.00
|0.00
|4.68
|6033.50
|1555
|2007.09.18 19:39
|close
|777
|0.25
|162.39
|0.00
|0.00
|0.46
|6033.96
|1556
|2007.09.18 19:39
|close
|776
|0.20
|162.39
|0.00
|0.00
|-2.57
|6031.39
|1557
|2007.09.18 19:39
|buy
|779
|0.20
|162.42
|0.00
|0.00
|1558
|2007.09.18 19:41
|close
|779
|0.20
|162.53
|0.00
|0.00
|2.02
|6033.41
|1559
|2007.09.18 19:41
|buy
|780
|0.20
|162.56
|0.00
|0.00
|1560
|2007.09.18 19:48
|buy
|781
|0.25
|162.41
|0.00
|0.00
|1561
|2007.09.18 21:16
|buy
|782
|0.30
|162.26
|0.00
|0.00
|1562
|2007.09.19 01:15
|buy
|783
|0.35
|162.07
|0.00
|0.00
|1563
|2007.09.19 10:00
|sell
|784
|0.20
|161.62
|0.00
|0.00
|1564
|2007.09.19 12:48
|buy
|785
|0.40
|161.92
|0.00
|0.00
|1565
|2007.09.19 13:50
|close
|785
|0.40
|162.30
|0.00
|0.00
|13.95
|6047.36
|1566
|2007.09.19 13:50
|close
|784
|0.20
|162.34
|0.00
|0.00
|-13.22
|6034.14
|1567
|2007.09.19 13:50
|close
|783
|0.35
|162.30
|0.00
|0.00
|7.38
|6041.52
|1568
|2007.09.19 13:50
|close
|782
|0.30
|162.30
|0.00
|0.00
|1.45
|6042.98
|1569
|2007.09.19 13:50
|close
|781
|0.25
|162.30
|0.00
|0.00
|-2.23
|6040.74
|1570
|2007.09.19 13:50
|close
|780
|0.20
|162.30
|0.00
|0.00
|-4.53
|6036.21
|1571
|2007.09.19 13:50
|buy
|786
|0.20
|162.35
|0.00
|0.00
|1572
|2007.09.19 15:27
|buy
|787
|0.25
|162.19
|0.00
|0.00
|1573
|2007.09.19 20:00
|buy
|788
|0.30
|162.04
|0.00
|0.00
|1574
|2007.09.20 01:15
|sell
|789
|0.20
|161.93
|0.00
|0.00
|1575
|2007.09.20 06:48
|close
|789
|0.20
|162.31
|0.00
|0.00
|-6.98
|6029.23
|1576
|2007.09.20 06:48
|close
|788
|0.30
|162.27
|0.00
|0.00
|7.40
|6036.63
|1577
|2007.09.20 06:48
|close
|787
|0.25
|162.27
|0.00
|0.00
|2.71
|6039.34
|1578
|2007.09.20 06:48
|close
|786
|0.20
|162.27
|0.00
|0.00
|-0.76
|6038.58
|1579
|2007.09.20 06:48
|buy
|790
|0.20
|162.30
|0.00
|0.00
|1580
|2007.09.20 07:26
|buy
|791
|0.25
|162.14
|0.00
|0.00
|1581
|2007.09.20 07:56
|close
|791
|0.25
|162.26
|0.00
|0.00
|2.75
|6041.33
|1582
|2007.09.20 07:56
|close
|790
|0.20
|162.26
|0.00
|0.00
|-0.73
|6040.60
|1583
|2007.09.20 07:56
|buy
|792
|0.20
|162.31
|0.00
|0.00
|1584
|2007.09.20 10:07
|sell
|793
|0.20
|161.87
|0.00
|0.00
|1585
|2007.09.21 00:30
|buy
|794
|0.25
|161.85
|0.00
|0.00
|1586
|2007.09.21 08:43
|close
|794
|0.25
|162.33
|0.00
|0.00
|11.01
|6051.61
|1587
|2007.09.21 08:43
|close
|793
|0.20
|162.37
|0.00
|0.00
|-9.50
|6042.11
|1588
|2007.09.21 08:43
|close
|792
|0.20
|162.33
|0.00
|0.00
|0.60
|6042.71
|1589
|2007.09.21 08:43
|buy
|795
|0.20
|162.38
|0.00
|0.00
|1590
|2007.09.21 08:46
|buy
|796
|0.25
|162.23
|0.00
|0.00
|1591
|2007.09.21 09:07
|close
|796
|0.25
|162.35
|0.00
|0.00
|2.75
|6045.46
|1592
|2007.09.21 09:07
|close
|795
|0.20
|162.35
|0.00
|0.00
|-0.55
|6044.91
|1593
|2007.09.21 09:07
|buy
|797
|0.20
|162.40
|0.00
|0.00
|1594
|2007.09.21 09:11
|buy
|798
|0.25
|162.25
|0.00
|0.00
|1595
|2007.09.21 09:19
|close
|798
|0.25
|162.37
|0.00
|0.00
|2.76
|6047.67
|1596
|2007.09.21 09:19
|close
|797
|0.20
|162.37
|0.00
|0.00
|-0.55
|6047.12
|1597
|2007.09.21 09:19
|buy
|799
|0.20
|162.40
|0.00
|0.00
|1598
|2007.09.21 10:07
|close
|799
|0.20
|162.51
|0.00
|0.00
|2.02
|6049.14
|1599
|2007.09.21 10:07
|buy
|800
|0.20
|162.54
|0.00
|0.00
|1600
|2007.09.21 10:08
|close
|800
|0.20
|162.65
|0.00
|0.00
|2.02
|6051.16
|1601
|2007.09.21 10:08
|buy
|801
|0.20
|162.68
|0.00
|0.00
|1602
|2007.09.21 10:12
|buy
|802
|0.25
|162.52
|0.00
|0.00
|1603
|2007.09.21 11:28
|buy
|803
|0.30
|162.36
|0.00
|0.00
|1604
|2007.09.21 12:38
|close
|803
|0.30
|162.53
|0.00
|0.00
|4.68
|6055.84
|1605
|2007.09.21 12:38
|close
|802
|0.25
|162.53
|0.00
|0.00
|0.23
|6056.07
|1606
|2007.09.21 12:38
|close
|801
|0.20
|162.53
|0.00
|0.00
|-2.76
|6053.31
|1607
|2007.09.21 12:38
|buy
|804
|0.20
|162.56
|0.00
|0.00
|1608
|2007.09.21 12:45
|close
|804
|0.20
|162.67
|0.00
|0.00
|2.02
|6055.33
|1609
|2007.09.21 12:45
|buy
|805
|0.20
|162.70
|0.00
|0.00
|1610
|2007.09.21 14:14
|close
|805
|0.20
|162.82
|0.00
|0.00
|2.21
|6057.54
|1611
|2007.09.21 14:14
|buy
|806
|0.20
|162.87
|0.00
|0.00
|1612
|2007.09.21 14:16
|buy
|807
|0.25
|162.72
|0.00
|0.00
|1613
|2007.09.21 19:16
|buy
|808
|0.30
|162.57
|0.00
|0.00
|1614
|2007.09.23 23:00
|sell
|809
|0.20
|162.49
|0.00
|0.00
|1615
|2007.09.25 09:08
|buy
|810
|0.35
|161.82
|0.00
|0.00
|1616
|2007.09.25 09:45
|buy
|811
|0.40
|161.67
|0.00
|0.00
|1617
|2007.09.25 19:57
|close
|811
|0.40
|162.20
|0.00
|0.00
|19.45
|6076.99
|1618
|2007.09.25 19:57
|close
|810
|0.35
|162.20
|0.00
|0.00
|12.20
|6089.19
|1619
|2007.09.25 19:57
|close
|809
|0.20
|162.24
|0.00
|0.00
|3.95
|6093.14
|1620
|2007.09.25 19:57
|close
|808
|0.30
|162.20
|0.00
|0.00
|-9.48
|6083.66
|1621
|2007.09.25 19:57
|close
|807
|0.25
|162.20
|0.00
|0.00
|-11.34
|6072.32
|1622
|2007.09.25 19:57
|close
|806
|0.20
|162.20
|0.00
|0.00
|-11.82
|6060.50
|1623
|2007.09.25 19:57
|buy
|812
|0.20
|162.25
|0.00
|0.00
|1624
|2007.09.25 20:08
|close
|812
|0.20
|162.37
|0.00
|0.00
|2.21
|6062.71
|1625
|2007.09.25 20:08
|buy
|813
|0.20
|162.40
|0.00
|0.00
|1626
|2007.09.25 21:51
|buy
|814
|0.25
|162.25
|0.00
|0.00
|1627
|2007.09.25 23:22
|close
|814
|0.25
|162.37
|0.00
|0.00
|2.76
|6065.47
|1628
|2007.09.25 23:22
|close
|813
|0.20
|162.37
|0.00
|0.00
|-0.55
|6064.92
|1629
|2007.09.25 23:22
|buy
|815
|0.20
|162.42
|0.00
|0.00
|1630
|2007.09.26 01:00
|buy
|816
|0.25
|162.25
|0.00
|0.00
|1631
|2007.09.26 01:33
|close
|816
|0.25
|162.37
|0.00
|0.00
|2.76
|6067.68
|1632
|2007.09.26 01:33
|close
|815
|0.20
|162.37
|0.00
|0.00
|-0.67
|6067.01
|1633
|2007.09.26 01:33
|buy
|817
|0.20
|162.39
|0.00
|0.00
|1634
|2007.09.26 01:49
|close
|817
|0.20
|162.51
|0.00
|0.00
|2.21
|6069.22
|1635
|2007.09.26 01:49
|buy
|818
|0.20
|162.54
|0.00
|0.00
|1636
|2007.09.26 07:15
|buy
|819
|0.25
|162.39
|0.00
|0.00
|1637
|2007.09.26 07:48
|close
|819
|0.25
|162.51
|0.00
|0.00
|2.75
|6071.97
|1638
|2007.09.26 07:48
|close
|818
|0.20
|162.51
|0.00
|0.00
|-0.55
|6071.42
|1639
|2007.09.26 07:48
|buy
|820
|0.20
|162.54
|0.00
|0.00
|1640
|2007.09.26 08:21
|close
|820
|0.20
|162.65
|0.00
|0.00
|2.02
|6073.44
|1641
|2007.09.26 08:21
|buy
|821
|0.20
|162.68
|0.00
|0.00
|1642
|2007.09.26 10:51
|close
|821
|0.20
|162.79
|0.00
|0.00
|2.01
|6075.45
|1643
|2007.09.26 10:51
|buy
|822
|0.20
|162.84
|0.00
|0.00
|1644
|2007.09.26 12:17
|close
|822
|0.20
|162.95
|0.00
|0.00
|2.02
|6077.47
|1645
|2007.09.26 12:17
|buy
|823
|0.20
|162.98
|0.00
|0.00
|1646
|2007.09.26 13:55
|close
|823
|0.20
|163.09
|0.00
|0.00
|2.02
|6079.49
|1647
|2007.09.26 13:55
|buy
|824
|0.20
|163.14
|0.00
|0.00
|1648
|2007.09.26 14:02
|close
|824
|0.20
|163.25
|0.00
|0.00
|2.02
|6081.51
|1649
|2007.09.26 14:02
|buy
|825
|0.20
|163.30
|0.00
|0.00
|1650
|2007.09.26 15:01
|close
|825
|0.20
|163.41
|0.00
|0.00
|2.01
|6083.52
|1651
|2007.09.26 15:01
|buy
|826
|0.20
|163.44
|0.00
|0.00
|1652
|2007.09.26 19:15
|buy
|827
|0.25
|163.26
|0.00
|0.00
|1653
|2007.09.27 03:04
|close
|827
|0.25
|163.35
|0.00
|0.00
|2.95
|6086.46
|1654
|2007.09.27 03:04
|close
|826
|0.20
|163.35
|0.00
|0.00
|-0.94
|6085.52
|1655
|2007.09.27 03:04
|buy
|828
|0.20
|163.38
|0.00
|0.00
|1656
|2007.09.27 04:42
|close
|828
|0.20
|163.49
|0.00
|0.00
|2.02
|6087.54
|1657
|2007.09.27 04:42
|buy
|829
|0.20
|163.52
|0.00
|0.00
|1658
|2007.09.27 06:04
|buy
|830
|0.25
|163.36
|0.00
|0.00
|1659
|2007.09.27 06:21
|close
|830
|0.25
|163.48
|0.00
|0.00
|2.75
|6090.29
|1660
|2007.09.27 06:21
|close
|829
|0.20
|163.48
|0.00
|0.00
|-0.73
|6089.56
|1661
|2007.09.27 06:21
|buy
|831
|0.20
|163.51
|0.00
|0.00
|1662
|2007.09.27 06:43
|close
|831
|0.20
|163.62
|0.00
|0.00
|2.02
|6091.58
|1663
|2007.09.27 06:43
|buy
|832
|0.20
|163.65
|0.00
|0.00
|1664
|2007.09.27 11:11
|buy
|833
|0.25
|163.50
|0.00
|0.00
|1665
|2007.09.27 11:18
|close
|833
|0.25
|163.62
|0.00
|0.00
|2.76
|6094.34
|1666
|2007.09.27 11:18
|close
|832
|0.20
|163.62
|0.00
|0.00
|-0.55
|6093.79
|1667
|2007.09.27 11:18
|buy
|834
|0.20
|163.65
|0.00
|0.00
|1668
|2007.09.27 11:20
|buy
|835
|0.25
|163.50
|0.00
|0.00
|1669
|2007.09.27 12:44
|close
|835
|0.25
|163.62
|0.00
|0.00
|2.76
|6096.55
|1670
|2007.09.27 12:44
|close
|834
|0.20
|163.62
|0.00
|0.00
|-0.55
|6096.00
|1671
|2007.09.27 12:45
|buy
|836
|0.20
|163.63
|0.00
|0.00
|1672
|2007.09.27 16:01
|close
|836
|0.20
|163.74
|0.00
|0.00
|2.02
|6098.02
|1673
|2007.09.27 16:01
|buy
|837
|0.20
|163.80
|0.00
|0.00
|1674
|2007.09.27 16:05
|close
|837
|0.20
|163.91
|0.00
|0.00
|2.02
|6100.04
|1675
|2007.09.27 16:05
|buy
|838
|0.20
|163.94
|0.00
|0.00
|1676
|2007.09.27 16:27
|buy
|839
|0.25
|163.78
|0.00
|0.00
|1677
|2007.09.27 22:30
|buy
|840
|0.30
|163.63
|0.00
|0.00
|1678
|2007.09.28 01:00
|sell
|841
|0.20
|163.32
|0.00
|0.00
|1679
|2007.09.28 11:16
|sell
|842
|0.25
|163.47
|0.00
|0.00
|1680
|2007.10.01 01:30
|sell
|843
|0.30
|163.86
|0.00
|0.00
|1681
|2007.10.02 00:24
|sell
|844
|0.35
|164.70
|0.00
|0.00
|1682
|2007.10.02 02:22
|close
|844
|0.35
|164.19
|0.00
|0.00
|16.37
|6116.41
|1683
|2007.10.02 02:22
|close
|843
|0.30
|164.19
|0.00
|0.00
|-9.56
|6106.85
|1684
|2007.10.02 02:22
|close
|842
|0.25
|164.19
|0.00
|0.00
|-17.32
|6089.54
|1685
|2007.10.02 02:22
|close
|841
|0.20
|164.19
|0.00
|0.00
|-16.60
|6072.94
|1686
|2007.10.02 02:22
|close
|840
|0.30
|164.15
|0.00
|0.00
|15.37
|6088.31
|1687
|2007.10.02 02:22
|close
|839
|0.25
|164.15
|0.00
|0.00
|9.37
|6097.68
|1688
|2007.10.02 02:22
|close
|838
|0.20
|164.15
|0.00
|0.00
|4.57
|6102.25
|1689
|2007.10.02 02:22
|sell
|845
|0.20
|164.16
|0.00
|0.00
|1690
|2007.10.02 03:23
|close
|845
|0.20
|164.05
|0.00
|0.00
|2.02
|6104.27
|1691
|2007.10.02 03:23
|sell
|846
|0.20
|164.02
|0.00
|0.00
|1692
|2007.10.02 05:06
|sell
|847
|0.25
|164.18
|0.00
|0.00
|1693
|2007.10.02 05:47
|close
|847
|0.25
|164.06
|0.00
|0.00
|2.76
|6107.03
|1694
|2007.10.02 05:47
|close
|846
|0.20
|164.06
|0.00
|0.00
|-0.74
|6106.29
|1695
|2007.10.02 05:47
|sell
|848
|0.20
|164.03
|0.00
|0.00
|1696
|2007.10.02 06:11
|close
|848
|0.20
|163.92
|0.00
|0.00
|2.01
|6108.30
|1697
|2007.10.02 06:15
|sell
|849
|0.20
|163.83
|0.00
|0.00
|1698
|2007.10.02 07:49
|close
|849
|0.20
|163.72
|0.00
|0.00
|2.02
|6110.32
|1699
|2007.10.02 07:49
|sell
|850
|0.20
|163.66
|0.00
|0.00
|1700
|2007.10.02 09:15
|sell
|851
|0.25
|163.93
|0.00
|0.00
|1701
|2007.10.02 21:39
|close
|851
|0.25
|163.76
|0.00
|0.00
|3.90
|6114.22
|1702
|2007.10.02 21:39
|close
|850
|0.20
|163.76
|0.00
|0.00
|-1.83
|6112.39
|1703
|2007.10.02 21:39
|sell
|852
|0.20
|163.71
|0.00
|0.00
|1704
|2007.10.03 00:15
|buy
|853
|0.20
|163.77
|0.00
|0.00
|1705
|2007.10.04 03:13
|sell
|854
|0.25
|164.44
|0.00
|0.00
|1706
|2007.10.04 03:45
|close
|854
|0.25
|164.24
|0.00
|0.00
|4.59
|6116.98
|1707
|2007.10.04 03:45
|close
|853
|0.20
|164.20
|0.00
|0.00
|8.60
|6125.57
|1708
|2007.10.04 03:45
|close
|852
|0.20
|164.24
|0.00
|0.00
|-11.00
|6114.57
|1709
|2007.10.04 03:45
|sell
|855
|0.20
|164.19
|0.00
|0.00
|1710
|2007.10.04 04:32
|close
|855
|0.20
|164.08
|0.00
|0.00
|2.02
|6116.59
|1711
|2007.10.04 04:32
|sell
|856
|0.20
|164.05
|0.00
|0.00
|1712
|2007.10.04 05:35
|sell
|857
|0.25
|164.21
|0.00
|0.00
|1713
|2007.10.04 05:40
|close
|857
|0.25
|164.09
|0.00
|0.00
|2.75
|6119.34
|1714
|2007.10.04 05:40
|close
|856
|0.20
|164.09
|0.00
|0.00
|-0.74
|6118.60
|1715
|2007.10.04 05:41
|sell
|858
|0.20
|164.04
|0.00
|0.00
|1716
|2007.10.04 09:30
|buy
|859
|0.20
|164.69
|0.00
|0.00
|1717
|2007.10.04 12:19
|sell
|860
|0.25
|164.44
|0.00
|0.00
|1718
|2007.10.05 12:31
|sell
|861
|0.30
|164.59
|0.00
|0.00
|1719
|2007.10.07 22:00
|sell
|862
|0.35
|165.75
|0.00
|0.00
|1720
|2007.10.08 16:38
|close
|862
|0.35
|164.79
|0.00
|0.00
|30.27
|6148.87
|1721
|2007.10.08 16:38
|close
|861
|0.30
|164.79
|0.00
|0.00
|-5.98
|6142.90
|1722
|2007.10.08 16:38
|close
|860
|0.25
|164.79
|0.00
|0.00
|-8.83
|6134.07
|1723
|2007.10.08 16:38
|close
|859
|0.20
|164.75
|0.00
|0.00
|1.57
|6135.64
|1724
|2007.10.08 16:38
|close
|858
|0.20
|164.79
|0.00
|0.00
|-14.40
|6121.25
|1725
|2007.10.08 16:38
|sell
|863
|0.20
|164.76
|0.00
|0.00
|1726
|2007.10.08 17:07
|sell
|864
|0.25
|164.95
|0.00
|0.00
|1727
|2007.10.08 17:46
|close
|864
|0.25
|164.81
|0.00
|0.00
|3.21
|6124.46
|1728
|2007.10.08 17:46
|close
|863
|0.20
|164.81
|0.00
|0.00
|-0.92
|6123.54
|1729
|2007.10.08 17:46
|sell
|865
|0.20
|164.76
|0.00
|0.00
|1730
|2007.10.08 23:45
|sell
|866
|0.25
|164.91
|0.00
|0.00
|1731
|2007.10.09 00:16
|buy
|867
|0.20
|164.97
|0.00
|0.00
|1732
|2007.10.09 01:10
|close
|867
|0.20
|164.55
|0.00
|0.00
|-7.71
|6115.83
|1733
|2007.10.09 01:10
|close
|866
|0.25
|164.59
|0.00
|0.00
|6.94
|6122.77
|1734
|2007.10.09 01:10
|close
|865
|0.20
|164.59
|0.00
|0.00
|2.80
|6125.57
|1735
|2007.10.09 01:10
|sell
|868
|0.20
|164.56
|0.00
|0.00
|1736
|2007.10.09 01:16
|close
|868
|0.20
|164.45
|0.00
|0.00
|2.02
|6127.59
|1737
|2007.10.09 01:17
|sell
|869
|0.20
|164.40
|0.00
|0.00
|1738
|2007.10.09 01:36
|close
|869
|0.20
|164.29
|0.00
|0.00
|2.01
|6129.60
|1739
|2007.10.09 01:36
|sell
|870
|0.20
|164.26
|0.00
|0.00
|1740
|2007.10.09 02:19
|sell
|871
|0.25
|164.41
|0.00
|0.00
|1741
|2007.10.09 03:19
|close
|871
|0.25
|164.29
|0.00
|0.00
|2.75
|6132.35
|1742
|2007.10.09 03:19
|close
|870
|0.20
|164.29
|0.00
|0.00
|-0.56
|6131.79
|1743
|2007.10.09 03:20
|sell
|872
|0.20
|164.26
|0.00
|0.00
|1744
|2007.10.09 09:30
|sell
|873
|0.25
|164.58
|0.00
|0.00
|1745
|2007.10.09 09:39
|close
|873
|0.25
|164.38
|0.00
|0.00
|4.59
|6136.38
|1746
|2007.10.09 09:39
|close
|872
|0.20
|164.38
|0.00
|0.00
|-2.21
|6134.17
|1747
|2007.10.09 09:39
|sell
|874
|0.20
|164.35
|0.00
|0.00
|1748
|2007.10.09 10:18
|sell
|875
|0.25
|164.63
|0.00
|0.00
|1749
|2007.10.09 11:42
|close
|875
|0.25
|164.45
|0.00
|0.00
|4.13
|6138.30
|1750
|2007.10.09 11:42
|close
|874
|0.20
|164.45
|0.00
|0.00
|-1.83
|6136.47
|1751
|2007.10.09 11:42
|sell
|876
|0.20
|164.40
|0.00
|0.00
|1752
|2007.10.09 12:16
|sell
|877
|0.25
|164.55
|0.00
|0.00
|1753
|2007.10.09 13:16
|close
|877
|0.25
|164.43
|0.00
|0.00
|2.75
|6139.22
|1754
|2007.10.09 13:16
|close
|876
|0.20
|164.43
|0.00
|0.00
|-0.55
|6138.67
|1755
|2007.10.09 13:16
|sell
|878
|0.20
|164.40
|0.00
|0.00
|1756
|2007.10.09 13:45
|close
|878
|0.20
|164.29
|0.00
|0.00
|2.01
|6140.68
|1757
|2007.10.09 13:45
|sell
|879
|0.20
|164.24
|0.00
|0.00
|1758
|2007.10.09 14:05
|sell
|880
|0.25
|164.40
|0.00
|0.00
|1759
|2007.10.09 14:09
|close
|880
|0.25
|164.28
|0.00
|0.00
|2.75
|6143.43
|1760
|2007.10.09 14:09
|close
|879
|0.20
|164.28
|0.00
|0.00
|-0.73
|6142.70
|1761
|2007.10.09 14:09
|sell
|881
|0.20
|164.25
|0.00
|0.00
|1762
|2007.10.09 14:32
|sell
|882
|0.25
|164.40
|0.00
|0.00
|1763
|2007.10.09 15:35
|buy
|883
|0.20
|164.95
|0.00
|0.00
|1764
|2007.10.09 17:45
|sell
|884
|0.30
|164.76
|0.00
|0.00
|1765
|2007.10.10 01:31
|sell
|885
|0.35
|165.29
|0.00
|0.00
|1766
|2007.10.12 01:30
|sell
|886
|0.40
|166.64
|0.00
|0.00
|1767
|2007.10.16 07:32
|close
|886
|0.40
|165.18
|0.00
|0.00
|52.31
|6195.01
|1768
|2007.10.16 07:32
|close
|885
|0.35
|165.18
|0.00
|0.00
|0.20
|6195.20
|1769
|2007.10.16 07:32
|close
|884
|0.30
|165.18
|0.00
|0.00
|-14.90
|6180.30
|1770
|2007.10.16 07:32
|close
|883
|0.20
|165.14
|0.00
|0.00
|5.14
|6185.44
|1771
|2007.10.16 07:32
|close
|882
|0.25
|165.18
|0.00
|0.00
|-20.68
|6164.76
|1772
|2007.10.16 07:32
|close
|881
|0.20
|165.18
|0.00
|0.00
|-19.30
|6145.47
|1773
|2007.10.16 07:32
|sell
|887
|0.20
|165.13
|0.00
|0.00
|1774
|2007.10.16 07:32
|close
|887
|0.20
|165.02
|0.00
|0.00
|2.02
|6147.49
|1775
|2007.10.16 07:32
|sell
|888
|0.20
|164.96
|0.00
|0.00
|1776
|2007.10.16 07:34
|sell
|889
|0.25
|165.11
|0.00
|0.00
|1777
|2007.10.16 07:36
|sell
|890
|0.30
|165.27
|0.00
|0.00
|1778
|2007.10.16 07:37
|sell
|891
|0.35
|165.43
|0.00
|0.00
|1779
|2007.10.16 08:40
|sell
|892
|0.40
|165.92
|0.00
|0.00
|1780
|2007.10.16 09:40
|close
|892
|0.40
|165.39
|0.00
|0.00
|19.45
|6166.94
|1781
|2007.10.16 09:40
|close
|891
|0.35
|165.39
|0.00
|0.00
|1.28
|6168.22
|1782
|2007.10.16 09:40
|close
|890
|0.30
|165.39
|0.00
|0.00
|-3.30
|6164.92
|1783
|2007.10.16 09:40
|close
|889
|0.25
|165.39
|0.00
|0.00
|-6.42
|6158.50
|1784
|2007.10.16 09:40
|close
|888
|0.20
|165.39
|0.00
|0.00
|-7.89
|6150.61
|1785
|2007.10.16 09:41
|sell
|893
|0.20
|165.34
|0.00
|0.00
|1786
|2007.10.16 09:45
|close
|893
|0.20
|165.23
|0.00
|0.00
|2.02
|6152.63
|1787
|2007.10.16 09:45
|sell
|894
|0.20
|165.18
|0.00
|0.00
|1788
|2007.10.16 09:47
|sell
|895
|0.25
|165.33
|0.00
|0.00
|1789
|2007.10.16 10:38
|close
|895
|0.25
|165.21
|0.00
|0.00
|2.75
|6155.38
|1790
|2007.10.16 10:38
|close
|894
|0.20
|165.21
|0.00
|0.00
|-0.55
|6154.83
|1791
|2007.10.16 10:39
|sell
|896
|0.20
|165.16
|0.00
|0.00
|1792
|2007.10.16 14:17
|sell
|897
|0.25
|165.31
|0.00
|0.00
|1793
|2007.10.16 14:27
|close
|897
|0.25
|165.19
|0.00
|0.00
|2.75
|6157.58
|1794
|2007.10.16 14:27
|close
|896
|0.20
|165.19
|0.00
|0.00
|-0.55
|6157.03
|1795
|2007.10.16 14:27
|sell
|898
|0.20
|165.14
|0.00
|0.00
|1796
|2007.10.16 14:44
|close
|898
|0.20
|165.03
|0.00
|0.00
|2.02
|6159.05
|1797
|2007.10.16 14:44
|sell
|899
|0.20
|164.97
|0.00
|0.00
|1798
|2007.10.16 14:49
|sell
|900
|0.25
|165.12
|0.00
|0.00
|1799
|2007.10.16 14:52
|close
|900
|0.25
|165.00
|0.00
|0.00
|2.76
|6161.81
|1800
|2007.10.16 14:52
|close
|899
|0.20
|165.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|6161.26
|1801
|2007.10.16 14:53
|sell
|901
|0.20
|164.95
|0.00
|0.00
|1802
|2007.10.16 16:00
|sell
|902
|0.25
|165.16
|0.00
|0.00
|1803
|2007.10.17 00:15
|sell
|903
|0.30
|165.63
|0.00
|0.00
|1804
|2007.10.17 01:40
|close
|903
|0.30
|165.25
|0.00
|0.00
|10.45
|6171.71
|1805
|2007.10.17 01:40
|close
|902
|0.25
|165.25
|0.00
|0.00
|-2.47
|6169.24
|1806
|2007.10.17 01:40
|close
|901
|0.20
|165.25
|0.00
|0.00
|-5.82
|6163.42
|1807
|2007.10.17 01:40
|sell
|904
|0.20
|165.22
|0.00
|0.00
|1808
|2007.10.17 01:43
|close
|904
|0.20
|165.11
|0.00
|0.00
|2.02
|6165.44
|1809
|2007.10.17 01:43
|sell
|905
|0.20
|165.08
|0.00
|0.00
|1810
|2007.10.17 01:44
|close
|905
|0.20
|164.97
|0.00
|0.00
|2.02
|6167.46
|1811
|2007.10.17 01:44
|sell
|906
|0.20
|164.92
|0.00
|0.00
|1812
|2007.10.17 01:46
|close
|906
|0.20
|164.81
|0.00
|0.00
|2.02
|6169.48
|1813
|2007.10.17 01:46
|sell
|907
|0.20
|164.78
|0.00
|0.00
|1814
|2007.10.17 01:48
|sell
|908
|0.25
|164.93
|0.00
|0.00
|1815
|2007.10.17 04:15
|sell
|909
|0.30
|165.12
|0.00
|0.00
|1816
|2007.10.17 04:42
|close
|909
|0.30
|164.93
|0.00
|0.00
|5.23
|6174.71
|1817
|2007.10.17 04:42
|close
|908
|0.25
|164.93
|0.00
|0.00
|0.00
|6174.71
|1818
|2007.10.17 04:42
|close
|907
|0.20
|164.93
|0.00
|0.00
|-2.75
|6171.96
|1819
|2007.10.17 04:42
|sell
|910
|0.20
|164.90
|0.00
|0.00
|1820
|2007.10.17 05:06
|close
|910
|0.20
|164.79
|0.00
|0.00
|2.02
|6173.98
|1821
|2007.10.17 05:06
|sell
|911
|0.20
|164.76
|0.00
|0.00
|1822
|2007.10.17 05:10
|close
|911
|0.20
|164.65
|0.00
|0.00
|2.02
|6176.00
|1823
|2007.10.17 05:10
|sell
|912
|0.20
|164.62
|0.00
|0.00
|1824
|2007.10.17 05:13
|sell
|913
|0.25
|164.77
|0.00
|0.00
|1825
|2007.10.17 05:37
|sell
|914
|0.30
|164.93
|0.00
|0.00
|1826
|2007.10.17 11:30
|buy
|915
|0.20
|166.22
|0.00
|0.00
|1827
|2007.10.17 11:59
|buy
|916
|0.25
|166.07
|0.00
|0.00
|1828
|2007.10.17 14:38
|sell
|917
|0.35
|165.81
|0.00
|0.00
|1829
|2007.10.18 01:15
|buy
|918
|0.30
|165.62
|0.00
|0.00
|1830
|2007.10.18 18:00
|buy
|919
|0.35
|165.43
|0.00
|0.00
|1831
|2007.10.19 11:00
|buy
|920
|0.40
|165.25
|0.00
|0.00
|1832
|2007.10.22 00:45
|buy
|921
|0.45
|163.16
|0.00
|0.00
|1833
|2007.10.22 01:21
|buy
|922
|0.50
|163.01
|0.00
|0.00
|1834
|2007.10.23 01:30
|buy
|923
|0.55
|162.32
|0.00
|0.00
|1835
|2007.10.23 13:08
|close
|923
|0.55
|163.75
|0.00
|0.00
|72.18
|6248.18
|1836
|2007.10.23 13:08
|close
|922
|0.50
|163.75
|0.00
|0.00
|34.55
|6282.73
|1837
|2007.10.23 13:08
|close
|921
|0.45
|163.75
|0.00
|0.00
|24.89
|6307.62
|1838
|2007.10.23 13:08
|close
|920
|0.40
|163.75
|0.00
|0.00
|-54.12
|6253.50
|1839
|2007.10.23 13:08
|close
|919
|0.35
|163.75
|0.00
|0.00
|-52.71
|6200.79
|1840
|2007.10.23 13:08
|close
|918
|0.30
|163.75
|0.00
|0.00
|-50.42
|6150.38
|1841
|2007.10.23 13:08
|close
|917
|0.35
|163.79
|0.00
|0.00
|61.52
|6211.89
|1842
|2007.10.23 13:08
|close
|916
|0.25
|163.75
|0.00
|0.00
|-51.45
|6160.44
|1843
|2007.10.23 13:08
|close
|915
|0.20
|163.75
|0.00
|0.00
|-43.92
|6116.52
|1844
|2007.10.23 13:08
|close
|914
|0.30
|163.79
|0.00
|0.00
|28.51
|6145.03
|1845
|2007.10.23 13:08
|close
|913
|0.25
|163.79
|0.00
|0.00
|20.09
|6165.12
|1846
|2007.10.23 13:08
|close
|912
|0.20
|163.79
|0.00
|0.00
|13.32
|6178.44
|1847
|2007.10.23 13:08
|buy
|924
|0.20
|163.80
|0.00
|0.00
|1848
|2007.10.23 13:21
|close
|924
|0.20
|163.91
|0.00
|0.00
|2.02
|6180.46
|1849
|2007.10.23 13:21
|buy
|925
|0.20
|163.94
|0.00
|0.00
|1850
|2007.10.23 14:03
|buy
|926
|0.25
|163.66
|0.00
|0.00
|1851
|2007.10.23 17:15
|buy
|927
|0.30
|163.45
|0.00
|0.00
|1852
|2007.10.23 17:57
|buy
|928
|0.35
|163.30
|0.00
|0.00
|1853
|2007.10.23 18:22
|close
|928
|0.35
|163.56
|0.00
|0.00
|8.35
|6188.81
|1854
|2007.10.23 18:22
|close
|927
|0.30
|163.56
|0.00
|0.00
|3.03
|6191.84
|1855
|2007.10.23 18:22
|close
|926
|0.25
|163.56
|0.00
|0.00
|-2.29
|6189.55
|1856
|2007.10.23 18:22
|close
|925
|0.20
|163.56
|0.00
|0.00
|-6.97
|6182.58
|1857
|2007.10.23 18:22
|buy
|929
|0.20
|163.59
|0.00
|0.00
|1858
|2007.10.23 19:29
|close
|929
|0.20
|163.70
|0.00
|0.00
|2.02
|6184.60
|1859
|2007.10.23 19:29
|buy
|930
|0.20
|163.75
|0.00
|0.00
|1860
|2007.10.23 19:33
|close
|930
|0.20
|163.87
|0.00
|0.00
|2.21
|6186.81
|1861
|2007.10.23 19:33
|buy
|931
|0.20
|163.92
|0.00
|0.00
|1862
|2007.10.23 19:38
|buy
|932
|0.25
|163.77
|0.00
|0.00
|1863
|2007.10.23 19:44
|close
|932
|0.25
|163.89
|0.00
|0.00
|2.75
|6189.56
|1864
|2007.10.23 19:44
|close
|931
|0.20
|163.89
|0.00
|0.00
|-0.55
|6189.01
|1865
|2007.10.23 19:44
|buy
|933
|0.20
|163.94
|0.00
|0.00
|1866
|2007.10.23 21:01
|buy
|934
|0.25
|163.72
|0.00
|0.00
|1867
|2007.10.23 22:55
|close
|934
|0.25
|163.88
|0.00
|0.00
|3.67
|6192.68
|1868
|2007.10.23 22:55
|close
|933
|0.20
|163.88
|0.00
|0.00
|-1.10
|6191.58
|1869
|2007.10.23 22:56
|buy
|935
|0.20
|163.85
|0.00
|0.00
|1870
|2007.10.24 00:45
|sell
|936
|0.20
|163.55
|0.00
|0.00
|1871
|2007.10.24 01:34
|sell
|937
|0.25
|163.71
|0.00
|0.00
|1872
|2007.10.24 03:48
|close
|937
|0.25
|163.36
|0.00
|0.00
|8.03
|6199.61
|1873
|2007.10.24 03:48
|close
|936
|0.20
|163.36
|0.00
|0.00
|3.49
|6203.10
|1874
|2007.10.24 03:48
|close
|935
|0.20
|163.32
|0.00
|0.00
|-9.49
|6193.61
|1875
|2007.10.24 03:48
|sell
|938
|0.20
|163.33
|0.00
|0.00
|1876
|2007.10.24 04:19
|close
|938
|0.20
|163.22
|0.00
|0.00
|2.02
|6195.63
|1877
|2007.10.24 04:19
|sell
|939
|0.20
|163.17
|0.00
|0.00
|1878
|2007.10.24 04:27
|sell
|940
|0.25
|163.32
|0.00
|0.00
|1879
|2007.10.24 04:31
|close
|940
|0.25
|163.20
|0.00
|0.00
|2.75
|6198.38
|1880
|2007.10.24 04:31
|close
|939
|0.20
|163.20
|0.00
|0.00
|-0.56
|6197.82
|1881
|2007.10.24 04:31
|sell
|941
|0.20
|163.17
|0.00
|0.00
|1882
|2007.10.24 04:35
|close
|941
|0.20
|163.05
|0.00
|0.00
|2.20
|6200.02
|1883
|2007.10.24 04:35
|sell
|942
|0.20
|163.00
|0.00
|0.00
|1884
|2007.10.24 05:53
|close
|942
|0.20
|162.89
|0.00
|0.00
|2.02
|6202.04
|1885
|2007.10.24 05:53
|sell
|943
|0.20
|162.84
|0.00
|0.00
|1886
|2007.10.24 06:01
|sell
|944
|0.25
|162.99
|0.00
|0.00
|1887
|2007.10.24 06:44
|close
|944
|0.25
|162.85
|0.00
|0.00
|3.21
|6205.25
|1888
|2007.10.24 06:44
|close
|943
|0.20
|162.85
|0.00
|0.00
|-0.18
|6205.07
|1889
|2007.10.24 06:44
|sell
|945
|0.20
|162.79
|0.00
|0.00
|1890
|2007.10.24 07:03
|close
|945
|0.20
|162.68
|0.00
|0.00
|2.02
|6207.09
|1891
|2007.10.24 07:03
|sell
|946
|0.20
|162.65
|0.00
|0.00
|1892
|2007.10.24 07:05
|close
|946
|0.20
|162.53
|0.00
|0.00
|2.20
|6209.29
|1893
|2007.10.24 07:05
|sell
|947
|0.20
|162.48
|0.00
|0.00
|1894
|2007.10.24 07:07
|close
|947
|0.20
|162.37
|0.00
|0.00
|2.01
|6211.30
|1895
|2007.10.24 07:07
|sell
|948
|0.20
|162.34
|0.00
|0.00
|1896
|2007.10.24 07:24
|close
|948
|0.20
|162.23
|0.00
|0.00
|2.02
|6213.32
|1897
|2007.10.24 07:24
|sell
|949
|0.20
|162.20
|0.00
|0.00
|1898
|2007.10.24 07:25
|sell
|950
|0.25
|162.35
|0.00
|0.00
|1899
|2007.10.24 07:31
|close
|950
|0.25
|162.23
|0.00
|0.00
|2.75
|6216.07
|1900
|2007.10.24 07:31
|close
|949
|0.20
|162.23
|0.00
|0.00
|-0.55
|6215.52
|1901
|2007.10.24 07:31
|sell
|951
|0.20
|162.20
|0.00
|0.00
|1902
|2007.10.24 08:04
|sell
|952
|0.25
|162.55
|0.00
|0.00
|1903
|2007.10.24 09:12
|sell
|953
|0.30
|162.71
|0.00
|0.00
|1904
|2007.10.24 10:18
|close
|953
|0.30
|162.49
|0.00
|0.00
|6.06
|6221.58
|1905
|2007.10.24 10:18
|close
|952
|0.25
|162.49
|0.00
|0.00
|1.38
|6222.96
|1906
|2007.10.24 10:18
|close
|951
|0.20
|162.49
|0.00
|0.00
|-5.32
|6217.64
|1907
|2007.10.24 10:30
|sell
|954
|0.20
|162.51
|0.00
|0.00
|1908
|2007.10.24 11:03
|close
|954
|0.20
|162.40
|0.00
|0.00
|2.01
|6219.65
|1909
|2007.10.24 11:03
|sell
|955
|0.20
|162.35
|0.00
|0.00
|1910
|2007.10.24 11:37
|sell
|956
|0.25
|162.50
|0.00
|0.00
|1911
|2007.10.24 12:01
|sell
|957
|0.30
|162.65
|0.00
|0.00
|1912
|2007.10.24 14:12
|close
|957
|0.30
|162.49
|0.00
|0.00
|4.41
|6224.06
|1913
|2007.10.24 14:12
|close
|956
|0.25
|162.49
|0.00
|0.00
|0.23
|6224.29
|1914
|2007.10.24 14:12
|close
|955
|0.20
|162.49
|0.00
|0.00
|-2.57
|6221.72
|1915
|2007.10.24 14:15
|sell
|958
|0.20
|162.40
|0.00
|0.00
|1916
|2007.10.24 14:20
|sell
|959
|0.25
|162.56
|0.00
|0.00
|1917
|2007.10.24 14:40
|close
|959
|0.25
|162.44
|0.00
|0.00
|2.75
|6224.47
|1918
|2007.10.24 14:40
|close
|958
|0.20
|162.44
|0.00
|0.00
|-0.73
|6223.74
|1919
|2007.10.24 14:40
|sell
|960
|0.20
|162.39
|0.00
|0.00
|1920
|2007.10.24 14:48
|close
|960
|0.20
|162.28
|0.00
|0.00
|2.02
|6225.76
|1921
|2007.10.24 14:48
|sell
|961
|0.20
|162.23
|0.00
|0.00
|1922
|2007.10.24 14:51
|sell
|962
|0.25
|162.38
|0.00
|0.00
|1923
|2007.10.24 14:54
|close
|962
|0.25
|162.26
|0.00
|0.00
|2.75
|6228.51
|1924
|2007.10.24 14:54
|close
|961
|0.20
|162.26
|0.00
|0.00
|-0.55
|6227.96
|1925
|2007.10.24 14:54
|sell
|963
|0.20
|162.21
|0.00
|0.00
|1926
|2007.10.24 15:01
|sell
|964
|0.25
|162.36
|0.00
|0.00
|1927
|2007.10.24 15:10
|close
|964
|0.25
|162.23
|0.00
|0.00
|2.98
|6230.94
|1928
|2007.10.24 15:10
|close
|963
|0.20
|162.23
|0.00
|0.00
|-0.37
|6230.57
|1929
|2007.10.24 15:10
|sell
|965
|0.20
|162.18
|0.00
|0.00
|1930
|2007.10.24 15:12
|close
|965
|0.20
|162.07
|0.00
|0.00
|2.02
|6232.59
|1931
|2007.10.24 15:12
|sell
|966
|0.20
|162.04
|0.00
|0.00
|1932
|2007.10.24 15:18
|close
|966
|0.20
|161.93
|0.00
|0.00
|2.02
|6234.61
|1933
|2007.10.24 15:18
|sell
|967
|0.20
|161.88
|0.00
|0.00
|1934
|2007.10.24 15:19
|close
|967
|0.20
|161.77
|0.00
|0.00
|2.02
|6236.63
|1935
|2007.10.24 15:19
|sell
|968
|0.20
|161.74
|0.00
|0.00
|1936
|2007.10.24 15:25
|sell
|969
|0.25
|161.90
|0.00
|0.00
|1937
|2007.10.24 15:46
|sell
|970
|0.30
|162.05
|0.00
|0.00
|1938
|2007.10.24 15:59
|sell
|971
|0.35
|162.22
|0.00
|0.00
|1939
|2007.10.24 16:24
|sell
|972
|0.40
|162.40
|0.00
|0.00
|1940
|2007.10.24 18:10
|close
|972
|0.40
|162.10
|0.00
|0.00
|11.01
|6247.64
|1941
|2007.10.24 18:10
|close
|971
|0.35
|162.10
|0.00
|0.00
|3.85
|6251.49
|1942
|2007.10.24 18:10
|close
|970
|0.30
|162.10
|0.00
|0.00
|-1.38
|6250.11
|1943
|2007.10.24 18:10
|close
|969
|0.25
|162.10
|0.00
|0.00
|-4.59
|6245.52
|1944
|2007.10.24 18:10
|close
|968
|0.20
|162.10
|0.00
|0.00
|-6.60
|6238.92
|1945
|2007.10.24 18:10
|sell
|973
|0.20
|162.05
|0.00
|0.00
|1946
|2007.10.24 22:00
|sell
|974
|0.25
|162.84
|0.00
|0.00
|1947
|2007.10.25 01:45
|buy
|975
|0.20
|162.76
|0.00
|0.00
|1948
|2007.10.26 00:36
|sell
|976
|0.30
|163.33
|0.00
|0.00
|1949
|2007.10.29 01:00
|sell
|977
|0.35
|164.44
|0.00
|0.00
|1950
|2007.10.30 00:15
|sell
|978
|0.40
|165.27
|0.00
|0.00
|1951
|2007.10.31 00:30
|sell
|979
|0.45
|165.54
|0.00
|0.00
|1952
|2007.11.01 01:30
|sell
|980
|0.50
|166.86
|0.00
|0.00
|1953
|2007.11.07 22:04
|close
|980
|0.50
|164.79
|0.00
|0.00
|91.78
|6330.70
|1954
|2007.11.07 22:04
|close
|979
|0.45
|164.79
|0.00
|0.00
|25.95
|6356.64
|1955
|2007.11.07 22:04
|close
|978
|0.40
|164.79
|0.00
|0.00
|12.52
|6369.16
|1956
|2007.11.07 22:04
|close
|977
|0.35
|164.79
|0.00
|0.00
|-16.25
|6352.90
|1957
|2007.11.07 22:04
|close
|976
|0.30
|164.79
|0.00
|0.00
|-44.96
|6307.95
|1958
|2007.11.07 22:04
|close
|975
|0.20
|164.75
|0.00
|0.00
|39.13
|6347.07
|1959
|2007.11.07 22:04
|close
|974
|0.25
|164.79
|0.00
|0.00
|-50.30
|6296.77
|1960
|2007.11.07 22:04
|close
|973
|0.20
|164.79
|0.00
|0.00
|-54.74
|6242.03
|1961
|2007.11.07 22:04
|sell
|981
|0.20
|164.73
|0.00
|0.00
|1962
|2007.11.07 22:15
|close
|981
|0.20
|164.62
|0.00
|0.00
|2.02
|6244.05
|1963
|2007.11.07 22:15
|sell
|982
|0.20
|164.59
|0.00
|0.00
|1964
|2007.11.07 22:16
|close
|982
|0.20
|164.48
|0.00
|0.00
|2.02
|6246.07
|1965
|2007.11.07 22:16
|sell
|983
|0.20
|164.43
|0.00
|0.00
|1966
|2007.11.07 22:17
|close
|983
|0.20
|164.31
|0.00
|0.00
|2.20
|6248.27
|1967
|2007.11.07 22:17
|sell
|984
|0.20
|164.26
|0.00
|0.00
|1968
|2007.11.07 22:17
|close
|984
|0.20
|164.15
|0.00
|0.00
|2.01
|6250.28
|1969
|2007.11.07 22:17
|sell
|985
|0.20
|164.12
|0.00
|0.00
|1970
|2007.11.07 22:17
|close
|985
|0.20
|164.00
|0.00
|0.00
|2.21
|6252.49
|1971
|2007.11.07 22:17
|sell
|986
|0.20
|163.94
|0.00
|0.00
|1972
|2007.11.07 22:17
|sell
|987
|0.25
|164.10
|0.00
|0.00
|1973
|2007.11.07 22:18
|sell
|988
|0.30
|164.25
|0.00
|0.00
|1974
|2007.11.07 22:20
|sell
|989
|0.35
|164.40
|0.00
|0.00
|1975
|2007.11.07 22:26
|close
|989
|0.35
|164.18
|0.00
|0.00
|7.07
|6259.56
|1976
|2007.11.07 22:26
|close
|988
|0.30
|164.18
|0.00
|0.00
|1.92
|6261.48
|1977
|2007.11.07 22:26
|close
|987
|0.25
|164.18
|0.00
|0.00
|-1.84
|6259.64
|1978
|2007.11.07 22:26
|close
|986
|0.20
|164.18
|0.00
|0.00
|-4.41
|6255.23
|1979
|2007.11.07 22:27
|sell
|990
|0.20
|164.15
|0.00
|0.00
|1980
|2007.11.07 22:35
|sell
|991
|0.25
|164.30
|0.00
|0.00
|1981
|2007.11.07 23:41
|sell
|992
|0.30
|164.56
|0.00
|0.00
|1982
|2007.11.08 00:16
|buy
|993
|0.20
|164.83
|0.00
|0.00
|1983
|2007.11.09 08:13
|sell
|994
|0.35
|165.13
|0.00
|0.00
|1984
|2007.11.09 08:46
|sell
|995
|0.40
|165.42
|0.00
|0.00
|1985
|2007.11.09 09:44
|close
|995
|0.40
|164.76
|0.00
|0.00
|24.22
|6279.45
|1986
|2007.11.09 09:44
|close
|994
|0.35
|164.76
|0.00
|0.00
|11.88
|6291.33
|1987
|2007.11.09 09:44
|close
|993
|0.20
|164.72
|0.00
|0.00
|-1.78
|6289.55
|1988
|2007.11.09 09:44
|close
|992
|0.30
|164.76
|0.00
|0.00
|-7.42
|6282.13
|1989
|2007.11.09 09:44
|close
|991
|0.25
|164.76
|0.00
|0.00
|-12.14
|6269.99
|1990
|2007.11.09 09:44
|close
|990
|0.20
|164.76
|0.00
|0.00
|-12.46
|6257.52
|1991
|2007.11.09 09:44
|sell
|996
|0.20
|164.71
|0.00
|0.00
|1992
|2007.11.09 09:45
|close
|996
|0.20
|164.60
|0.00
|0.00
|2.02
|6259.54
|1993
|2007.11.09 09:45
|sell
|997
|0.20
|164.55
|0.00
|0.00
|1994
|2007.11.09 09:45
|sell
|998
|0.25
|164.71
|0.00
|0.00
|1995
|2007.11.09 09:47
|sell
|999
|0.30
|164.86
|0.00
|0.00
|1996
|2007.11.09 09:51
|close
|999
|0.30
|164.69
|0.00
|0.00
|4.68
|6264.22
|1997
|2007.11.09 09:51
|close
|998
|0.25
|164.69
|0.00
|0.00
|0.46
|6264.68
|1998
|2007.11.09 09:51
|close
|997
|0.20
|164.69
|0.00
|0.00
|-2.56
|6262.12
|1999
|2007.11.09 09:51
|sell
|1000
|0.20
|164.63
|0.00
|0.00
|2000
|2007.11.09 09:56
|close
|1000
|0.20
|164.52
|0.00
|0.00
|2.01
|6264.13
|2001
|2007.11.09 09:56
|sell
|1001
|0.20
|164.49
|0.00
|0.00
|2002
|2007.11.09 10:03
|close
|1001
|0.20
|164.38
|0.00
|0.00
|2.02
|6266.15
|2003
|2007.11.09 10:03
|sell
|1002
|0.20
|164.33
|0.00
|0.00
|2004
|2007.11.09 10:05
|sell
|1003
|0.25
|164.49
|0.00
|0.00
|2005
|2007.11.09 10:08
|close
|1003
|0.25
|164.37
|0.00
|0.00
|2.76
|6268.91
|2006
|2007.11.09 10:08
|close
|1002
|0.20
|164.37
|0.00
|0.00
|-0.73
|6268.18
|2007
|2007.11.09 10:08
|sell
|1004
|0.20
|164.34
|0.00
|0.00
|2008
|2007.11.09 10:10
|close
|1004
|0.20
|164.22
|0.00
|0.00
|2.20
|6270.38
|2009
|2007.11.09 10:10
|sell
|1005
|0.20
|164.17
|0.00
|0.00
|2010
|2007.11.09 10:11
|sell
|1006
|0.25
|164.32
|0.00
|0.00
|2011
|2007.11.09 11:00
|close
|1006
|0.25
|163.72
|0.00
|0.00
|13.76
|6284.14
|2012
|2007.11.09 11:00
|close
|1005
|0.20
|163.72
|0.00
|0.00
|8.25
|6292.39
|2013
|2007.11.09 11:11
|sell
|1007
|0.20
|163.80
|0.00
|0.00
|2014
|2007.11.09 11:13
|close
|1007
|0.20
|163.69
|0.00
|0.00
|2.01
|6294.40
|2015
|2007.11.09 11:13
|sell
|1008
|0.20
|163.66
|0.00
|0.00
|2016
|2007.11.09 11:16
|close
|1008
|0.20
|163.55
|0.00
|0.00
|2.02
|6296.42
|2017
|2007.11.09 11:16
|sell
|1009
|0.20
|163.49
|0.00
|0.00
|2018
|2007.11.09 11:16
|close
|1009
|0.20
|163.37
|0.00
|0.00
|2.21
|6298.63
|2019
|2007.11.09 11:16
|sell
|1010
|0.20
|163.31
|0.00
|0.00
|2020
|2007.11.09 11:22
|sell
|1011
|0.25
|163.46
|0.00
|0.00
|2021
|2007.11.09 11:23
|sell
|1012
|0.30
|163.61
|0.00
|0.00
|2022
|2007.11.09 11:29
|close
|1012
|0.30
|163.45
|0.00
|0.00
|4.41
|6303.04
|2023
|2007.11.09 11:29
|close
|1011
|0.25
|163.45
|0.00
|0.00
|0.23
|6303.27
|2024
|2007.11.09 11:29
|close
|1010
|0.20
|163.45
|0.00
|0.00
|-2.57
|6300.70
|2025
|2007.11.09 11:29
|sell
|1013
|0.20
|163.42
|0.00
|0.00
|2026
|2007.11.09 11:30
|close
|1013
|0.20
|163.31
|0.00
|0.00
|2.02
|6302.72
|2027
|2007.11.09 11:30
|sell
|1014
|0.20
|163.28
|0.00
|0.00
|2028
|2007.11.09 11:32
|close
|1014
|0.20
|163.16
|0.00
|0.00
|2.20
|6304.92
|2029
|2007.11.09 11:32
|sell
|1015
|0.20
|163.11
|0.00
|0.00
|2030
|2007.11.09 11:35
|sell
|1016
|0.25
|163.27
|0.00
|0.00
|2031
|2007.11.09 11:37
|sell
|1017
|0.30
|163.43
|0.00
|0.00
|2032
|2007.11.09 11:41
|close
|1017
|0.30
|163.26
|0.00
|0.00
|4.68
|6309.60
|2033
|2007.11.09 11:41
|close
|1016
|0.25
|163.26
|0.00
|0.00
|0.22
|6309.82
|2034
|2007.11.09 11:41
|close
|1015
|0.20
|163.26
|0.00
|0.00
|-2.76
|6307.06
|2035
|2007.11.09 11:41
|sell
|1018
|0.20
|163.24
|0.00
|0.00
|2036
|2007.11.09 11:43
|close
|1018
|0.20
|163.13
|0.00
|0.00
|2.02
|6309.08
|2037
|2007.11.09 11:43
|sell
|1019
|0.20
|163.10
|0.00
|0.00
|2038
|2007.11.09 11:47
|sell
|1020
|0.25
|163.25
|0.00
|0.00
|2039
|2007.11.09 11:48
|close
|1020
|0.25
|163.13
|0.00
|0.00
|2.76
|6311.84
|2040
|2007.11.09 11:48
|close
|1019
|0.20
|163.13
|0.00
|0.00
|-0.55
|6311.29
|2041
|2007.11.09 11:49
|sell
|1021
|0.20
|163.07
|0.00
|0.00
|2042
|2007.11.09 11:52
|sell
|1022
|0.25
|163.22
|0.00
|0.00
|2043
|2007.11.09 11:53
|close
|1022
|0.25
|163.10
|0.00
|0.00
|2.75
|6314.04
|2044
|2007.11.09 11:53
|close
|1021
|0.20
|163.10
|0.00
|0.00
|-0.55
|6313.49
|2045
|2007.11.09 11:54
|sell
|1023
|0.20
|163.11
|0.00
|0.00
|2046
|2007.11.09 12:00
|close
|1023
|0.20
|163.00
|0.00
|0.00
|2.01
|6315.50
|2047
|2007.11.09 12:00
|sell
|1024
|0.20
|162.97
|0.00
|0.00
|2048
|2007.11.09 12:18
|sell
|1025
|0.25
|163.16
|0.00
|0.00
|2049
|2007.11.09 12:38
|sell
|1026
|0.30
|163.31
|0.00
|0.00
|2050
|2007.11.09 13:36
|close
|1026
|0.30
|163.14
|0.00
|0.00
|4.68
|6320.18
|2051
|2007.11.09 13:36
|close
|1025
|0.25
|163.14
|0.00
|0.00
|0.46
|6320.64
|2052
|2007.11.09 13:36
|close
|1024
|0.20
|163.14
|0.00
|0.00
|-3.11
|6317.53
|2053
|2007.11.09 13:37
|sell
|1027
|0.20
|163.11
|0.00
|0.00
|2054
|2007.11.09 14:17
|sell
|1028
|0.25
|163.27
|0.00
|0.00
|2055
|2007.11.09 14:24
|close
|1028
|0.25
|163.15
|0.00
|0.00
|2.75
|6320.28
|2056
|2007.11.09 14:24
|close
|1027
|0.20
|163.15
|0.00
|0.00
|-0.74
|6319.54
|2057
|2007.11.09 14:24
|sell
|1029
|0.20
|163.10
|0.00
|0.00
|2058
|2007.11.09 14:25
|close
|1029
|0.20
|162.98
|0.00
|0.00
|2.20
|6321.74
|2059
|2007.11.09 14:25
|sell
|1030
|0.20
|162.92
|0.00
|0.00
|2060
|2007.11.09 14:27
|close
|1030
|0.20
|162.81
|0.00
|0.00
|2.02
|6323.76
|2061
|2007.11.09 14:27
|sell
|1031
|0.20
|162.76
|0.00
|0.00
|2062
|2007.11.09 14:29
|close
|1031
|0.20
|162.65
|0.00
|0.00
|2.02
|6325.78
|2063
|2007.11.09 14:29
|sell
|1032
|0.20
|162.62
|0.00
|0.00
|2064
|2007.11.09 14:30
|close
|1032
|0.20
|162.50
|0.00
|0.00
|2.20
|6327.98
|2065
|2007.11.09 14:30
|sell
|1033
|0.20
|162.45
|0.00
|0.00
|2066
|2007.11.09 14:32
|sell
|1034
|0.25
|162.60
|0.00
|0.00
|2067
|2007.11.09 14:33
|sell
|1035
|0.30
|162.75
|0.00
|0.00
|2068
|2007.11.09 14:36
|close
|1035
|0.30
|162.59
|0.00
|0.00
|4.41
|6332.39
|2069
|2007.11.09 14:36
|close
|1034
|0.25
|162.59
|0.00
|0.00
|0.23
|6332.62
|2070
|2007.11.09 14:36
|close
|1033
|0.20
|162.59
|0.00
|0.00
|-2.57
|6330.05
|2071
|2007.11.09 14:36
|sell
|1036
|0.20
|162.54
|0.00
|0.00
|2072
|2007.11.09 14:44
|close
|1036
|0.20
|162.43
|0.00
|0.00
|2.02
|6332.07
|2073
|2007.11.09 14:44
|sell
|1037
|0.20
|162.40
|0.00
|0.00
|2074
|2007.11.09 15:00
|close
|1037
|0.20
|162.29
|0.00
|0.00
|2.02
|6334.09
|2075
|2007.11.09 15:00
|sell
|1038
|0.20
|162.26
|0.00
|0.00
|2076
|2007.11.09 15:02
|sell
|1039
|0.25
|162.42
|0.00
|0.00
|2077
|2007.11.09 15:34
|sell
|1040
|0.30
|162.81
|0.00
|0.00
|2078
|2007.11.09 15:54
|close
|1040
|0.30
|162.50
|0.00
|0.00
|8.53
|6342.62
|2079
|2007.11.09 15:54
|close
|1039
|0.25
|162.50
|0.00
|0.00
|-1.83
|6340.79
|2080
|2007.11.09 15:54
|close
|1038
|0.20
|162.50
|0.00
|0.00
|-4.40
|6336.39
|2081
|2007.11.09 15:54
|sell
|1041
|0.20
|162.45
|0.00
|0.00
|2082
|2007.11.09 16:09
|close
|1041
|0.20
|162.34
|0.00
|0.00
|2.01
|6338.40
|2083
|2007.11.09 16:09
|sell
|1042
|0.20
|162.31
|0.00
|0.00
|2084
|2007.11.09 16:19
|close
|1042
|0.20
|162.20
|0.00
|0.00
|2.02
|6340.42
|2085
|2007.11.09 16:19
|sell
|1043
|0.20
|162.15
|0.00
|0.00
|2086
|2007.11.09 16:20
|sell
|1044
|0.25
|162.30
|0.00
|0.00
|2087
|2007.11.09 16:31
|sell
|1045
|0.30
|162.46
|0.00
|0.00
|2088
|2007.11.09 16:36
|close
|1045
|0.30
|162.29
|0.00
|0.00
|4.68
|6345.10
|2089
|2007.11.09 16:36
|close
|1044
|0.25
|162.29
|0.00
|0.00
|0.23
|6345.33
|2090
|2007.11.09 16:36
|close
|1043
|0.20
|162.29
|0.00
|0.00
|-2.57
|6342.76
|2091
|2007.11.09 16:36
|sell
|1046
|0.20
|162.24
|0.00
|0.00
|2092
|2007.11.09 16:41
|sell
|1047
|0.25
|162.40
|0.00
|0.00
|2093
|2007.11.09 16:54
|sell
|1048
|0.30
|162.55
|0.00
|0.00
|2094
|2007.11.09 17:07
|close
|1048
|0.30
|162.38
|0.00
|0.00
|4.68
|6347.44
|2095
|2007.11.09 17:07
|close
|1047
|0.25
|162.38
|0.00
|0.00
|0.46
|6347.90
|2096
|2007.11.09 17:07
|close
|1046
|0.20
|162.38
|0.00
|0.00
|-2.57
|6345.33
|2097
|2007.11.09 17:07
|sell
|1049
|0.20
|162.35
|0.00
|0.00
|2098
|2007.11.09 17:11
|sell
|1050
|0.25
|162.50
|0.00
|0.00
|2099
|2007.11.09 18:15
|sell
|1051
|0.30
|162.65
|0.00
|0.00
|2100
|2007.11.09 20:50
|close
|1051
|0.30
|162.49
|0.00
|0.00
|4.41
|6349.74
|2101
|2007.11.09 20:50
|close
|1050
|0.25
|162.49
|0.00
|0.00
|0.23
|6349.97
|2102
|2007.11.09 20:50
|close
|1049
|0.20
|162.49
|0.00
|0.00
|-2.57
|6347.40
|2103
|2007.11.09 20:50
|sell
|1052
|0.20
|162.46
|0.00
|0.00
|2104
|2007.11.11 23:00
|close
|1052
|0.20
|161.83
|0.00
|0.00
|11.56
|6358.96
|2105
|2007.11.12 00:51
|sell
|1053
|0.20
|161.83
|0.00
|0.00
|2106
|2007.11.12 03:07
|close
|1053
|0.20
|161.71
|0.00
|0.00
|2.20
|6361.16
|2107
|2007.11.12 03:07
|sell
|1054
|0.20
|161.68
|0.00
|0.00
|2108
|2007.11.12 03:18
|close
|1054
|0.20
|161.57
|0.00
|0.00
|2.02
|6363.18
|2109
|2007.11.12 03:18
|sell
|1055
|0.20
|161.55
|0.00
|0.00
|2110
|2007.11.12 03:19
|close
|1055
|0.20
|161.44
|0.00
|0.00
|2.02
|6365.20
|2111
|2007.11.12 03:20
|sell
|1056
|0.20
|161.39
|0.00
|0.00
|2112
|2007.11.12 03:29
|close
|1056
|0.20
|161.28
|0.00
|0.00
|2.01
|6367.21
|2113
|2007.11.12 03:29
|sell
|1057
|0.20
|161.25
|0.00
|0.00
|2114
|2007.11.12 03:34
|close
|1057
|0.20
|161.13
|0.00
|0.00
|2.21
|6369.42
|2115
|2007.11.12 03:34
|sell
|1058
|0.20
|161.10
|0.00
|0.00
|2116
|2007.11.12 03:39
|close
|1058
|0.20
|160.99
|0.00
|0.00
|2.02
|6371.44
|2117
|2007.11.12 03:40
|sell
|1059
|0.20
|160.96
|0.00
|0.00
|2118
|2007.11.12 03:42
|close
|1059
|0.20
|160.84
|0.00
|0.00
|2.20
|6373.64
|2119
|2007.11.12 03:42
|sell
|1060
|0.20
|160.79
|0.00
|0.00
|2120
|2007.11.12 04:02
|sell
|1061
|0.25
|161.06
|0.00
|0.00
|2121
|2007.11.12 04:22
|close
|1061
|0.25
|160.88
|0.00
|0.00
|4.13
|6377.77
|2122
|2007.11.12 04:22
|close
|1060
|0.20
|160.88
|0.00
|0.00
|-1.65
|6376.12
|2123
|2007.11.12 04:22
|sell
|1062
|0.20
|160.85
|0.00
|0.00
|2124
|2007.11.12 04:49
|sell
|1063
|0.25
|161.03
|0.00
|0.00
|2125
|2007.11.12 05:17
|sell
|1064
|0.30
|161.24
|0.00
|0.00
|2126
|2007.11.12 09:28
|sell
|1065
|0.35
|161.53
|0.00
|0.00
|2127
|2007.11.12 09:32
|close
|1065
|0.35
|161.19
|0.00
|0.00
|10.91
|6387.03
|2128
|2007.11.12 09:32
|close
|1064
|0.30
|161.19
|0.00
|0.00
|1.38
|6388.41
|2129
|2007.11.12 09:32
|close
|1063
|0.25
|161.19
|0.00
|0.00
|-3.67
|6384.74
|2130
|2007.11.12 09:32
|close
|1062
|0.20
|161.19
|0.00
|0.00
|-6.23
|6378.51
|2131
|2007.11.12 09:33
|sell
|1066
|0.20
|161.16
|0.00
|0.00
|2132
|2007.11.12 09:37
|sell
|1067
|0.25
|161.31
|0.00
|0.00
|2133
|2007.11.12 09:43
|close
|1067
|0.25
|161.19
|0.00
|0.00
|2.75
|6381.26
|2134
|2007.11.12 09:43
|close
|1066
|0.20
|161.19
|0.00
|0.00
|-0.55
|6380.71
|2135
|2007.11.12 09:43
|sell
|1068
|0.20
|161.14
|0.00
|0.00
|2136
|2007.11.12 09:48
|sell
|1069
|0.25
|161.29
|0.00
|0.00
|2137
|2007.11.12 09:55
|close
|1069
|0.25
|161.17
|0.00
|0.00
|2.75
|6383.46
|2138
|2007.11.12 09:55
|close
|1068
|0.20
|161.17
|0.00
|0.00
|-0.55
|6382.91
|2139
|2007.11.12 09:55
|sell
|1070
|0.20
|161.11
|0.00
|0.00
|2140
|2007.11.12 10:10
|close
|1070
|0.20
|160.99
|0.00
|0.00
|2.21
|6385.12
|2141
|2007.11.12 10:10
|sell
|1071
|0.20
|160.92
|0.00
|0.00
|2142
|2007.11.12 10:19
|close
|1071
|0.20
|160.81
|0.00
|0.00
|2.02
|6387.14
|2143
|2007.11.12 10:19
|sell
|1072
|0.20
|160.76
|0.00
|0.00
|2144
|2007.11.12 10:30
|close
|1072
|0.20
|160.64
|0.00
|0.00
|2.20
|6389.34
|2145
|2007.11.12 10:30
|sell
|1073
|0.20
|160.59
|0.00
|0.00
|2146
|2007.11.12 10:33
|sell
|1074
|0.25
|160.74
|0.00
|0.00
|2147
|2007.11.12 10:41
|close
|1074
|0.25
|160.62
|0.00
|0.00
|2.76
|6392.10
|2148
|2007.11.12 10:41
|close
|1073
|0.20
|160.62
|0.00
|0.00
|-0.55
|6391.55
|2149
|2007.11.12 10:41
|sell
|1075
|0.20
|160.57
|0.00
|0.00
|2150
|2007.11.12 10:46
|close
|1075
|0.20
|160.46
|0.00
|0.00
|2.02
|6393.57
|2151
|2007.11.12 10:46
|sell
|1076
|0.20
|160.41
|0.00
|0.00
|2152
|2007.11.12 11:00
|close
|1076
|0.20
|160.30
|0.00
|0.00
|2.02
|6395.59
|2153
|2007.11.12 11:00
|sell
|1077
|0.20
|160.25
|0.00
|0.00
|2154
|2007.11.12 11:06
|close
|1077
|0.20
|160.14
|0.00
|0.00
|2.02
|6397.61
|2155
|2007.11.12 11:06
|sell
|1078
|0.20
|160.08
|0.00
|0.00
|2156
|2007.11.12 11:10
|close
|1078
|0.20
|159.97
|0.00
|0.00
|2.02
|6399.63
|2157
|2007.11.12 11:10
|sell
|1079
|0.20
|159.94
|0.00
|0.00
|2158
|2007.11.12 11:10
|close
|1079
|0.20
|159.83
|0.00
|0.00
|2.02
|6401.65
|2159
|2007.11.12 11:10
|sell
|1080
|0.20
|159.78
|0.00
|0.00
|2160
|2007.11.12 11:11
|close
|1080
|0.20
|159.67
|0.00
|0.00
|2.02
|6403.67
|2161
|2007.11.12 11:11
|sell
|1081
|0.20
|159.64
|0.00
|0.00
|2162
|2007.11.12 11:12
|close
|1081
|0.20
|159.53
|0.00
|0.00
|2.01
|6405.68
|2163
|2007.11.12 11:12
|sell
|1082
|0.20
|159.50
|0.00
|0.00
|2164
|2007.11.12 11:13
|sell
|1083
|0.25
|159.65
|0.00
|0.00
|2165
|2007.11.12 11:17
|sell
|1084
|0.30
|159.80
|0.00
|0.00
|2166
|2007.11.12 11:39
|sell
|1085
|0.35
|160.01
|0.00
|0.00
|2167
|2007.11.12 11:46
|close
|1085
|0.35
|159.75
|0.00
|0.00
|8.35
|6414.03
|2168
|2007.11.12 11:46
|close
|1084
|0.30
|159.75
|0.00
|0.00
|1.38
|6415.41
|2169
|2007.11.12 11:46
|close
|1083
|0.25
|159.75
|0.00
|0.00
|-2.29
|6413.12
|2170
|2007.11.12 11:46
|close
|1082
|0.20
|159.75
|0.00
|0.00
|-4.58
|6408.54
|2171
|2007.11.12 11:46
|sell
|1086
|0.20
|159.70
|0.00
|0.00
|2172
|2007.11.12 11:51
|close
|1086
|0.20
|159.59
|0.00
|0.00
|2.02
|6410.56
|2173
|2007.11.12 11:51
|sell
|1087
|0.20
|159.56
|0.00
|0.00
|2174
|2007.11.12 11:54
|close
|1087
|0.20
|159.45
|0.00
|0.00
|2.02
|6412.58
|2175
|2007.11.12 11:54
|sell
|1088
|0.20
|159.39
|0.00
|0.00
|2176
|2007.11.12 11:55
|close
|1088
|0.20
|159.28
|0.00
|0.00
|2.02
|6414.60
|2177
|2007.11.12 11:55
|sell
|1089
|0.20
|159.25
|0.00
|0.00
|2178
|2007.11.12 11:57
|close
|1089
|0.20
|159.14
|0.00
|0.00
|2.02
|6416.62
|2179
|2007.11.12 11:57
|sell
|1090
|0.20
|159.11
|0.00
|0.00
|2180
|2007.11.12 11:59
|sell
|1091
|0.25
|159.28
|0.00
|0.00
|2181
|2007.11.12 12:01
|sell
|1092
|0.30
|159.43
|0.00
|0.00
|2182
|2007.11.12 12:12
|close
|1092
|0.30
|159.26
|0.00
|0.00
|4.68
|6421.30
|2183
|2007.11.12 12:12
|close
|1091
|0.25
|159.26
|0.00
|0.00
|0.46
|6421.76
|2184
|2007.11.12 12:12
|close
|1090
|0.20
|159.26
|0.00
|0.00
|-2.75
|6419.01
|2185
|2007.11.12 12:12
|sell
|1093
|0.20
|159.20
|0.00
|0.00
|2186
|2007.11.12 12:17
|close
|1093
|0.20
|159.09
|0.00
|0.00
|2.02
|6421.03
|2187
|2007.11.12 12:17
|sell
|1094
|0.20
|159.06
|0.00
|0.00
|2188
|2007.11.12 12:19
|close
|1094
|0.20
|158.95
|0.00
|0.00
|2.02
|6423.05
|2189
|2007.11.12 12:19
|sell
|1095
|0.20
|158.90
|0.00
|0.00
|2190
|2007.11.12 12:22
|sell
|1096
|0.25
|159.05
|0.00
|0.00
|2191
|2007.11.12 12:27
|close
|1096
|0.25
|158.93
|0.00
|0.00
|2.76
|6425.81
|2192
|2007.11.12 12:27
|close
|1095
|0.20
|158.93
|0.00
|0.00
|-0.55
|6425.26
|2193
|2007.11.12 12:27
|sell
|1097
|0.20
|158.90
|0.00
|0.00
|2194
|2007.11.12 12:29
|sell
|1098
|0.25
|159.06
|0.00
|0.00
|2195
|2007.11.12 12:36
|close
|1098
|0.25
|158.93
|0.00
|0.00
|2.99
|6428.25
|2196
|2007.11.12 12:36
|close
|1097
|0.20
|158.93
|0.00
|0.00
|-0.55
|6427.70
|2197
|2007.11.12 12:36
|sell
|1099
|0.20
|158.87
|0.00
|0.00
|2198
|2007.11.12 12:37
|sell
|1100
|0.25
|159.03
|0.00
|0.00
|2199
|2007.11.12 12:50
|sell
|1101
|0.30
|159.18
|0.00
|0.00
|2200
|2007.11.12 12:50
|sell
|1102
|0.35
|159.33
|0.00
|0.00
|2201
|2007.11.12 13:09
|sell
|1103
|0.40
|159.49
|0.00
|0.00
|2202
|2007.11.12 13:59
|close
|1103
|0.40
|159.21
|0.00
|0.00
|10.27
|6437.97
|2203
|2007.11.12 13:59
|close
|1102
|0.35
|159.21
|0.00
|0.00
|3.85
|6441.82
|2204
|2007.11.12 13:59
|close
|1101
|0.30
|159.21
|0.00
|0.00
|-0.83
|6440.99
|2205
|2007.11.12 13:59
|close
|1100
|0.25
|159.21
|0.00
|0.00
|-4.13
|6436.86
|2206
|2007.11.12 13:59
|close
|1099
|0.20
|159.21
|0.00
|0.00
|-6.23
|6430.63
|2207
|2007.11.12 13:59
|sell
|1104
|0.20
|159.16
|0.00
|0.00
|2208
|2007.11.12 14:03
|close
|1104
|0.20
|159.04
|0.00
|0.00
|2.20
|6432.83
|2209
|2007.11.12 14:03
|sell
|1105
|0.20
|158.99
|0.00
|0.00
|2210
|2007.11.12 14:07
|sell
|1106
|0.25
|159.15
|0.00
|0.00
|2211
|2007.11.12 14:12
|close
|1106
|0.25
|159.02
|0.00
|0.00
|2.98
|6435.81
|2212
|2007.11.12 14:12
|close
|1105
|0.20
|159.02
|0.00
|0.00
|-0.55
|6435.26
|2213
|2007.11.12 14:12
|sell
|1107
|0.20
|158.99
|0.00
|0.00
|2214
|2007.11.12 14:14
|close
|1107
|0.20
|158.88
|0.00
|0.00
|2.02
|6437.28
|2215
|2007.11.12 14:14
|sell
|1108
|0.20
|158.85
|0.00
|0.00
|2216
|2007.11.12 14:16
|sell
|1109
|0.25
|159.00
|0.00
|0.00
|2217
|2007.11.12 14:21
|close
|1109
|0.25
|158.88
|0.00
|0.00
|2.75
|6440.03
|2218
|2007.11.12 14:21
|close
|1108
|0.20
|158.88
|0.00
|0.00
|-0.55
|6439.48
|2219
|2007.11.12 14:22
|sell
|1110
|0.20
|158.85
|0.00
|0.00
|2220
|2007.11.12 15:22
|sell
|1111
|0.25
|159.14
|0.00
|0.00
|2221
|2007.11.12 15:35
|close
|1111
|0.25
|158.96
|0.00
|0.00
|4.13
|6443.61
|2222
|2007.11.12 15:35
|close
|1110
|0.20
|158.96
|0.00
|0.00
|-2.02
|6441.59
|2223
|2007.11.12 15:35
|sell
|1112
|0.20
|158.93
|0.00
|0.00
|2224
|2007.11.12 20:30
|sell
|1113
|0.25
|159.91
|0.00
|0.00
|2225
|2007.11.12 20:51
|close
|1113
|0.25
|159.42
|0.00
|0.00
|11.24
|6452.83
|2226
|2007.11.12 20:51
|close
|1112
|0.20
|159.42
|0.00
|0.00
|-8.99
|6443.84
|2227
|2007.11.12 20:51
|sell
|1114
|0.20
|159.36
|0.00
|0.00
|2228
|2007.11.12 20:54
|sell
|1115
|0.25
|159.52
|0.00
|0.00
|2229
|2007.11.12 21:01
|close
|1115
|0.25
|159.40
|0.00
|0.00
|2.76
|6446.60
|2230
|2007.11.12 21:01
|close
|1114
|0.20
|159.40
|0.00
|0.00
|-0.73
|6445.87
|2231
|2007.11.12 21:02
|sell
|1116
|0.20
|159.37
|0.00
|0.00
|2232
|2007.11.12 21:12
|close
|1116
|0.20
|159.26
|0.00
|0.00
|2.02
|6447.89
|2233
|2007.11.12 21:12
|sell
|1117
|0.20
|159.21
|0.00
|0.00
|2234
|2007.11.12 21:18
|close
|1117
|0.20
|159.09
|0.00
|0.00
|2.20
|6450.09
|2235
|2007.11.12 21:18
|sell
|1118
|0.20
|159.04
|0.00
|0.00
|2236
|2007.11.12 21:20
|sell
|1119
|0.25
|159.19
|0.00
|0.00
|2237
|2007.11.12 21:39
|close
|1119
|0.25
|159.06
|0.00
|0.00
|2.98
|6453.07
|2238
|2007.11.12 21:39
|close
|1118
|0.20
|159.06
|0.00
|0.00
|-0.36
|6452.71
|2239
|2007.11.12 21:40
|sell
|1120
|0.20
|159.01
|0.00
|0.00
|2240
|2007.11.12 22:01
|close
|1120
|0.20
|158.90
|0.00
|0.00
|2.01
|6454.72
|2241
|2007.11.12 22:01
|sell
|1121
|0.20
|158.84
|0.00
|0.00
|2242
|2007.11.12 22:05
|close
|1121
|0.20
|158.72
|0.00
|0.00
|2.21
|6456.93
|2243
|2007.11.12 22:05
|sell
|1122
|0.20
|158.69
|0.00
|0.00
|2244
|2007.11.12 22:09
|sell
|1123
|0.25
|158.86
|0.00
|0.00
|2245
|2007.11.12 22:29
|sell
|1124
|0.30
|159.13
|0.00
|0.00
|2246
|2007.11.13 00:18
|buy
|1125
|0.20
|159.34
|0.00
|0.00
|2247
|2007.11.15 09:00
|sell
|1126
|0.35
|162.76
|0.00
|0.00
|2248
|2007.11.21 10:28
|close
|1126
|0.35
|160.15
|0.00
|0.00
|81.58
|6538.51
|2249
|2007.11.21 10:28
|close
|1125
|0.20
|160.11
|0.00
|0.00
|16.03
|6554.54
|2250
|2007.11.21 10:28
|close
|1124
|0.30
|160.15
|0.00
|0.00
|-32.38
|6522.16
|2251
|2007.11.21 10:28
|close
|1123
|0.25
|160.15
|0.00
|0.00
|-33.17
|6488.99
|2252
|2007.11.21 10:28
|close
|1122
|0.20
|160.15
|0.00
|0.00
|-29.66
|6459.34
|2253
|2007.11.21 10:28
|sell
|1127
|0.20
|160.12
|0.00
|0.00
|2254
|2007.11.21 10:31
|sell
|1128
|0.25
|160.27
|0.00
|0.00
|2255
|2007.11.21 10:50
|sell
|1129
|0.30
|160.43
|0.00
|0.00
|2256
|2007.11.21 11:10
|close
|1129
|0.30
|160.26
|0.00
|0.00
|4.67
|6464.01
|2257
|2007.11.21 11:10
|close
|1128
|0.25
|160.26
|0.00
|0.00
|0.23
|6464.24
|2258
|2007.11.21 11:10
|close
|1127
|0.20
|160.26
|0.00
|0.00
|-2.57
|6461.67
|2259
|2007.11.21 11:10
|sell
|1130
|0.20
|160.23
|0.00
|0.00
|2260
|2007.11.21 11:29
|sell
|1131
|0.25
|160.44
|0.00
|0.00
|2261
|2007.11.21 12:14
|sell
|1132
|0.30
|160.65
|0.00
|0.00
|2262
|2007.11.21 15:30
|sell
|1133
|0.35
|160.84
|0.00
|0.00
|2263
|2007.11.21 16:35
|sell
|1134
|0.40
|160.99
|0.00
|0.00
|2264
|2007.11.21 22:32
|sell
|1135
|0.45
|161.15
|0.00
|0.00
|2265
|2007.11.22 00:45
|buy
|1136
|0.20
|161.24
|0.00
|0.00
|2266
|2007.11.23 04:27
|close
|1136
|0.20
|160.61
|0.00
|0.00
|-11.33
|6450.33
|2267
|2007.11.23 04:27
|close
|1135
|0.45
|160.65
|0.00
|0.00
|17.77
|6468.11
|2268
|2007.11.23 04:27
|close
|1134
|0.40
|160.65
|0.00
|0.00
|9.93
|6478.04
|2269
|2007.11.23 04:27
|close
|1133
|0.35
|160.65
|0.00
|0.00
|3.87
|6481.91
|2270
|2007.11.23 04:27
|close
|1132
|0.30
|160.65
|0.00
|0.00
|-1.91
|6480.00
|2271
|2007.11.23 04:27
|close
|1131
|0.25
|160.65
|0.00
|0.00
|-6.40
|6473.60
|2272
|2007.11.23 04:27
|close
|1130
|0.20
|160.65
|0.00
|0.00
|-8.98
|6464.61
|2273
|2007.11.23 04:27
|sell
|1137
|0.20
|160.59
|0.00
|0.00
|2274
|2007.11.23 04:32
|sell
|1138
|0.25
|160.74
|0.00
|0.00
|2275
|2007.11.23 06:08
|sell
|1139
|0.30
|160.97
|0.00
|0.00
|2276
|2007.11.23 06:14
|close
|1139
|0.30
|160.75
|0.00
|0.00
|6.06
|6470.67
|2277
|2007.11.23 06:14
|close
|1138
|0.25
|160.75
|0.00
|0.00
|-0.23
|6470.44
|2278
|2007.11.23 06:14
|close
|1137
|0.20
|160.75
|0.00
|0.00
|-2.93
|6467.51
|2279
|2007.11.23 06:14
|sell
|1140
|0.20
|160.70
|0.00
|0.00
|2280
|2007.11.23 06:17
|sell
|1141
|0.25
|160.85
|0.00
|0.00
|2281
|2007.11.23 06:19
|close
|1141
|0.25
|160.73
|0.00
|0.00
|2.75
|6470.26
|2282
|2007.11.23 06:19
|close
|1140
|0.20
|160.73
|0.00
|0.00
|-0.55
|6469.71
|2283
|2007.11.23 06:19
|sell
|1142
|0.20
|160.68
|0.00
|0.00
|2284
|2007.11.23 08:11
|close
|1142
|0.20
|160.55
|0.00
|0.00
|2.39
|6472.10
|2285
|2007.11.23 08:11
|sell
|1143
|0.20
|160.49
|0.00
|0.00
|2286
|2007.11.23 08:13
|close
|1143
|0.20
|160.37
|0.00
|0.00
|2.20
|6474.30
|2287
|2007.11.23 08:13
|sell
|1144
|0.20
|160.32
|0.00
|0.00
|2288
|2007.11.23 08:14
|close
|1144
|0.20
|160.21
|0.00
|0.00
|2.02
|6476.32
|2289
|2007.11.23 08:14
|sell
|1145
|0.20
|160.16
|0.00
|0.00
|2290
|2007.11.23 08:15
|sell
|1146
|0.25
|160.31
|0.00
|0.00
|2291
|2007.11.23 08:23
|close
|1146
|0.25
|160.18
|0.00
|0.00
|2.98
|6479.30
|2292
|2007.11.23 08:23
|close
|1145
|0.20
|160.18
|0.00
|0.00
|-0.36
|6478.94
|2293
|2007.11.23 08:23
|sell
|1147
|0.20
|160.11
|0.00
|0.00
|2294
|2007.11.23 08:24
|sell
|1148
|0.25
|160.27
|0.00
|0.00
|2295
|2007.11.23 08:38
|sell
|1149
|0.30
|160.50
|0.00
|0.00
|2296
|2007.11.23 08:38
|sell
|1150
|0.35
|160.65
|0.00
|0.00
|2297
|2007.11.23 10:20
|close
|1150
|0.35
|160.40
|0.00
|0.00
|8.03
|6486.97
|2298
|2007.11.23 10:20
|close
|1149
|0.30
|160.40
|0.00
|0.00
|2.75
|6489.72
|2299
|2007.11.23 10:20
|close
|1148
|0.25
|160.40
|0.00
|0.00
|-2.98
|6486.74
|2300
|2007.11.23 10:20
|close
|1147
|0.20
|160.40
|0.00
|0.00
|-5.32
|6481.42
|2301
|2007.11.23 10:20
|sell
|1151
|0.20
|160.34
|0.00
|0.00
|2302
|2007.11.23 10:23
|close
|1151
|0.20
|160.22
|0.00
|0.00
|2.20
|6483.62
|2303
|2007.11.23 10:23
|sell
|1152
|0.20
|160.17
|0.00
|0.00
|2304
|2007.11.23 10:26
|close
|1152
|0.20
|160.06
|0.00
|0.00
|2.02
|6485.64
|2305
|2007.11.23 10:26
|sell
|1153
|0.20
|160.01
|0.00
|0.00
|2306
|2007.11.23 10:34
|sell
|1154
|0.25
|160.16
|0.00
|0.00
|2307
|2007.11.23 10:35
|close
|1154
|0.25
|160.04
|0.00
|0.00
|2.75
|6488.39
|2308
|2007.11.23 10:35
|close
|1153
|0.20
|160.04
|0.00
|0.00
|-0.55
|6487.84
|2309
|2007.11.23 10:36
|sell
|1155
|0.20
|160.03
|0.00
|0.00
|2310
|2007.11.23 10:52
|close
|1155
|0.20
|159.92
|0.00
|0.00
|2.02
|6489.86
|2311
|2007.11.23 10:52
|sell
|1156
|0.20
|159.89
|0.00
|0.00
|2312
|2007.11.23 10:54
|close
|1156
|0.20
|159.77
|0.00
|0.00
|2.20
|6492.06
|2313
|2007.11.23 10:54
|sell
|1157
|0.20
|159.71
|0.00
|0.00
|2314
|2007.11.23 10:55
|close
|1157
|0.20
|159.60
|0.00
|0.00
|2.02
|6494.08
|2315
|2007.11.23 10:55
|sell
|1158
|0.20
|159.57
|0.00
|0.00
|2316
|2007.11.23 11:04
|sell
|1159
|0.25
|159.72
|0.00
|0.00
|2317
|2007.11.23 12:26
|sell
|1160
|0.30
|159.92
|0.00
|0.00
|2318
|2007.11.23 12:48
|close
|1160
|0.30
|159.73
|0.00
|0.00
|5.23
|6499.31
|2319
|2007.11.23 12:48
|close
|1159
|0.25
|159.73
|0.00
|0.00
|-0.23
|6499.08
|2320
|2007.11.23 12:48
|close
|1158
|0.20
|159.73
|0.00
|0.00
|-2.94
|6496.14
|2321
|2007.11.23 12:48
|sell
|1161
|0.20
|159.66
|0.00
|0.00
|2322
|2007.11.23 12:51
|sell
|1162
|0.25
|159.81
|0.00
|0.00
|2323
|2007.11.23 15:00
|close
|1162
|0.25
|159.69
|0.00
|0.00
|2.76
|6498.90
|2324
|2007.11.23 15:00
|close
|1161
|0.20
|159.69
|0.00
|0.00
|-0.55
|6498.35
|2325
|2007.11.23 15:00
|sell
|1163
|0.20
|159.66
|0.00
|0.00
|2326
|2007.11.23 15:27
|sell
|1164
|0.25
|159.81
|0.00
|0.00
|2327
|2007.11.23 15:33
|close
|1164
|0.25
|159.69
|0.00
|0.00
|2.76
|6501.11
|2328
|2007.11.23 15:33
|close
|1163
|0.20
|159.69
|0.00
|0.00
|-0.55
|6500.56
|2329
|2007.11.23 15:33
|sell
|1165
|0.20
|159.64
|0.00
|0.00
|2330
|2007.11.23 15:37
|sell
|1166
|0.25
|159.79
|0.00
|0.00
|2331
|2007.11.25 23:20
|buy
|1167
|0.20
|161.09
|0.00
|0.00
|2332
|2007.11.26 02:37
|sell
|1168
|0.30
|161.04
|0.00
|0.00
|2333
|2007.11.26 20:38
|close
|1168
|0.30
|159.88
|0.00
|0.00
|31.92
|6532.48
|2334
|2007.11.26 20:38
|close
|1167
|0.20
|159.84
|0.00
|0.00
|-22.70
|6509.78
|2335
|2007.11.26 20:38
|close
|1166
|0.25
|159.88
|0.00
|0.00
|-2.46
|6507.32
|2336
|2007.11.26 20:38
|close
|1165
|0.20
|159.88
|0.00
|0.00
|-4.73
|6502.59
|2337
|2007.11.26 20:38
|sell
|1169
|0.20
|159.83
|0.00
|0.00
|2338
|2007.11.26 20:52
|close
|1169
|0.20
|159.72
|0.00
|0.00
|2.02
|6504.61
|2339
|2007.11.26 20:52
|sell
|1170
|0.20
|159.69
|0.00
|0.00
|2340
|2007.11.26 20:57
|close
|1170
|0.20
|159.58
|0.00
|0.00
|2.02
|6506.63
|2341
|2007.11.26 20:57
|sell
|1171
|0.20
|159.55
|0.00
|0.00
|2342
|2007.11.26 22:00
|sell
|1172
|0.25
|159.71
|0.00
|0.00
|2343
|2007.11.26 22:42
|close
|1172
|0.25
|159.59
|0.00
|0.00
|2.75
|6509.38
|2344
|2007.11.26 22:42
|close
|1171
|0.20
|159.59
|0.00
|0.00
|-0.74
|6508.64
|2345
|2007.11.26 22:42
|sell
|1173
|0.20
|159.56
|0.00
|0.00
|2346
|2007.11.26 23:03
|sell
|1174
|0.25
|159.71
|0.00
|0.00
|2347
|2007.11.26 23:46
|close
|1174
|0.25
|159.59
|0.00
|0.00
|2.75
|6511.39
|2348
|2007.11.26 23:46
|close
|1173
|0.20
|159.59
|0.00
|0.00
|-0.55
|6510.84
|2349
|2007.11.26 23:46
|sell
|1175
|0.20
|159.56
|0.00
|0.00
|2350
|2007.11.27 00:15
|buy
|1176
|0.20
|159.90
|0.00
|0.00
|2351
|2007.11.28 00:15
|sell
|1177
|0.25
|161.33
|0.00
|0.00
|2352
|2007.11.28 00:49
|close
|1177
|0.25
|160.92
|0.00
|0.00
|9.40
|6520.24
|2353
|2007.11.28 00:49
|close
|1176
|0.20
|160.88
|0.00
|0.00
|18.23
|6538.47
|2354
|2007.11.28 00:49
|close
|1175
|0.20
|160.92
|0.00
|0.00
|-25.59
|6512.88
|2355
|2007.11.28 00:49
|sell
|1178
|0.20
|160.89
|0.00
|0.00
|2356
|2007.11.28 00:56
|sell
|1179
|0.25
|161.04
|0.00
|0.00
|2357
|2007.11.28 01:02
|close
|1179
|0.25
|160.92
|0.00
|0.00
|2.75
|6515.63
|2358
|2007.11.28 01:02
|close
|1178
|0.20
|160.92
|0.00
|0.00
|-0.55
|6515.08
|2359
|2007.11.28 01:02
|sell
|1180
|0.20
|160.87
|0.00
|0.00
|2360
|2007.11.28 01:17
|close
|1180
|0.20
|160.76
|0.00
|0.00
|2.02
|6517.10
|2361
|2007.11.28 01:17
|sell
|1181
|0.20
|160.73
|0.00
|0.00
|2362
|2007.11.28 01:21
|sell
|1182
|0.25
|160.88
|0.00
|0.00
|2363
|2007.11.28 01:30
|close
|1182
|0.25
|160.75
|0.00
|0.00
|2.98
|6520.08
|2364
|2007.11.28 01:30
|close
|1181
|0.20
|160.75
|0.00
|0.00
|-0.37
|6519.71
|2365
|2007.11.28 01:30
|sell
|1183
|0.20
|160.72
|0.00
|0.00
|2366
|2007.11.28 01:58
|sell
|1184
|0.25
|161.08
|0.00
|0.00
|2367
|2007.11.28 02:00
|close
|1184
|0.25
|160.87
|0.00
|0.00
|4.82
|6524.53
|2368
|2007.11.28 02:00
|close
|1183
|0.20
|160.87
|0.00
|0.00
|-2.75
|6521.78
|2369
|2007.11.28 02:00
|sell
|1185
|0.20
|160.81
|0.00
|0.00
|2370
|2007.11.28 02:55
|close
|1185
|0.20
|160.70
|0.00
|0.00
|2.02
|6523.80
|2371
|2007.11.28 02:56
|sell
|1186
|0.20
|160.65
|0.00
|0.00
|2372
|2007.11.28 03:39
|close
|1186
|0.20
|160.53
|0.00
|0.00
|2.21
|6526.01
|2373
|2007.11.28 03:39
|sell
|1187
|0.20
|160.50
|0.00
|0.00
|2374
|2007.11.28 04:27
|sell
|1188
|0.25
|160.69
|0.00
|0.00
|2375
|2007.11.28 04:39
|close
|1188
|0.25
|160.54
|0.00
|0.00
|3.44
|6529.45
|2376
|2007.11.28 04:39
|close
|1187
|0.20
|160.54
|0.00
|0.00
|-0.74
|6528.71
|2377
|2007.11.28 04:40
|sell
|1189
|0.20
|160.51
|0.00
|0.00
|2378
|2007.11.28 05:10
|sell
|1190
|0.25
|160.66
|0.00
|0.00
|2379
|2007.11.28 08:02
|close
|1190
|0.25
|160.54
|0.00
|0.00
|2.75
|6531.46
|2380
|2007.11.28 08:02
|close
|1189
|0.20
|160.54
|0.00
|0.00
|-0.55
|6530.91
|2381
|2007.11.28 08:02
|sell
|1191
|0.20
|160.51
|0.00
|0.00
|2382
|2007.11.28 08:18
|close
|1191
|0.20
|160.39
|0.00
|0.00
|2.20
|6533.11
|2383
|2007.11.28 08:18
|sell
|1192
|0.20
|160.34
|0.00
|0.00
|2384
|2007.11.28 08:36
|sell
|1193
|0.25
|160.49
|0.00
|0.00
|2385
|2007.11.28 09:00
|sell
|1194
|0.30
|160.65
|0.00
|0.00
|2386
|2007.11.28 09:54
|close
|1194
|0.30
|160.48
|0.00
|0.00
|4.68
|6537.79
|2387
|2007.11.28 09:54
|close
|1193
|0.25
|160.48
|0.00
|0.00
|0.23
|6538.02
|2388
|2007.11.28 09:54
|close
|1192
|0.20
|160.48
|0.00
|0.00
|-2.57
|6535.45
|2389
|2007.11.28 11:30
|buy
|1195
|0.20
|161.61
|0.00
|0.00
|2390
|2007.11.28 11:31
|close
|1195
|0.20
|161.73
|0.00
|0.00
|2.20
|6537.65
|2391
|2007.11.28 11:31
|buy
|1196
|0.20
|161.76
|0.00
|0.00
|2392
|2007.11.28 11:32
|close
|1196
|0.20
|161.87
|0.00
|0.00
|2.02
|6539.67
|2393
|2007.11.28 11:32
|buy
|1197
|0.20
|161.93
|0.00
|0.00
|2394
|2007.11.28 11:43
|close
|1197
|0.20
|162.04
|0.00
|0.00
|2.02
|6541.69
|2395
|2007.11.28 11:43
|buy
|1198
|0.20
|162.07
|0.00
|0.00
|2396
|2007.11.28 11:46
|buy
|1199
|0.25
|161.92
|0.00
|0.00
|2397
|2007.11.28 12:07
|buy
|1200
|0.30
|161.73
|0.00
|0.00
|2398
|2007.11.28 12:43
|close
|1200
|0.30
|161.92
|0.00
|0.00
|5.23
|6546.92
|2399
|2007.11.28 12:43
|close
|1199
|0.25
|161.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6546.92
|2400
|2007.11.28 12:43
|close
|1198
|0.20
|161.92
|0.00
|0.00
|-2.75
|6544.17
|2401
|2007.11.28 12:43
|buy
|1201
|0.20
|161.97
|0.00
|0.00
|2402
|2007.11.28 12:51
|buy
|1202
|0.25
|161.82
|0.00
|0.00
|2403
|2007.11.28 13:07
|close
|1202
|0.25
|161.94
|0.00
|0.00
|2.75
|6546.92
|2404
|2007.11.28 13:07
|close
|1201
|0.20
|161.94
|0.00
|0.00
|-0.55
|6546.37
|2405
|2007.11.28 13:07
|buy
|1203
|0.20
|161.97
|0.00
|0.00
|2406
|2007.11.28 13:12
|close
|1203
|0.20
|162.08
|0.00
|0.00
|2.02
|6548.39
|2407
|2007.11.28 13:12
|buy
|1204
|0.20
|162.11
|0.00
|0.00
|2408
|2007.11.28 13:21
|buy
|1205
|0.25
|161.96
|0.00
|0.00
|2409
|2007.11.28 13:40
|close
|1205
|0.25
|162.08
|0.00
|0.00
|2.75
|6551.14
|2410
|2007.11.28 13:40
|close
|1204
|0.20
|162.08
|0.00
|0.00
|-0.55
|6550.59
|2411
|2007.11.28 13:40
|buy
|1206
|0.20
|162.13
|0.00
|0.00
|2412
|2007.11.28 14:50
|close
|1206
|0.20
|162.24
|0.00
|0.00
|2.02
|6552.61
|2413
|2007.11.28 14:50
|buy
|1207
|0.20
|162.29
|0.00
|0.00
|2414
|2007.11.28 15:31
|buy
|1208
|0.25
|162.14
|0.00
|0.00
|2415
|2007.11.28 15:40
|close
|1208
|0.25
|162.26
|0.00
|0.00
|2.75
|6555.36
|2416
|2007.11.28 15:40
|close
|1207
|0.20
|162.26
|0.00
|0.00
|-0.55
|6554.81
|2417
|2007.11.28 15:40
|buy
|1209
|0.20
|162.31
|0.00
|0.00
|2418
|2007.11.28 16:15
|close
|1209
|0.20
|162.42
|0.00
|0.00
|2.01
|6556.82
|2419
|2007.11.28 16:15
|buy
|1210
|0.20
|162.47
|0.00
|0.00
|2420
|2007.11.28 16:18
|close
|1210
|0.20
|162.58
|0.00
|0.00
|2.02
|6558.84
|2421
|2007.11.28 16:18
|buy
|1211
|0.20
|162.63
|0.00
|0.00
|2422
|2007.11.28 16:58
|close
|1211
|0.20
|162.74
|0.00
|0.00
|2.02
|6560.86
|2423
|2007.11.28 16:58
|buy
|1212
|0.20
|162.77
|0.00
|0.00
|2424
|2007.11.28 17:26
|close
|1212
|0.20
|162.88
|0.00
|0.00
|2.02
|6562.88
|2425
|2007.11.28 17:27
|buy
|1213
|0.20
|162.93
|0.00
|0.00
|2426
|2007.11.28 18:53
|close
|1213
|0.20
|163.04
|0.00
|0.00
|2.02
|6564.90
|2427
|2007.11.28 18:53
|buy
|1214
|0.20
|163.07
|0.00
|0.00
|2428
|2007.11.28 18:54
|close
|1214
|0.20
|163.18
|0.00
|0.00
|2.02
|6566.92
|2429
|2007.11.28 18:54
|buy
|1215
|0.20
|163.23
|0.00
|0.00
|2430
|2007.11.28 18:57
|close
|1215
|0.20
|163.34
|0.00
|0.00
|2.02
|6568.94
|2431
|2007.11.28 18:57
|buy
|1216
|0.20
|163.37
|0.00
|0.00
|2432
|2007.11.28 19:15
|close
|1216
|0.20
|163.48
|0.00
|0.00
|2.02
|6570.96
|2433
|2007.11.28 19:15
|buy
|1217
|0.20
|163.51
|0.00
|0.00
|2434
|2007.11.28 20:09
|buy
|1218
|0.25
|163.36
|0.00
|0.00
|2435
|2007.11.28 20:56
|buy
|1219
|0.30
|163.21
|0.00
|0.00
|2436
|2007.11.28 21:13
|close
|1219
|0.30
|163.37
|0.00
|0.00
|4.40
|6575.36
|2437
|2007.11.28 21:13
|close
|1218
|0.25
|163.37
|0.00
|0.00
|0.23
|6575.59
|2438
|2007.11.28 21:13
|close
|1217
|0.20
|163.37
|0.00
|0.00
|-2.57
|6573.02
|2439
|2007.11.28 21:13
|buy
|1220
|0.20
|163.40
|0.00
|0.00
|2440
|2007.11.28 23:45
|buy
|1221
|0.25
|163.22
|0.00
|0.00
|2441
|2007.11.29 00:41
|sell
|1222
|0.20
|163.09
|0.00
|0.00
|2442
|2007.11.29 01:59
|close
|1222
|0.20
|163.56
|0.00
|0.00
|-8.62
|6564.40
|2443
|2007.11.29 01:59
|close
|1221
|0.25
|163.52
|0.00
|0.00
|7.76
|6572.17
|2444
|2007.11.29 01:59
|close
|1220
|0.20
|163.52
|0.00
|0.00
|2.91
|6575.08
|2445
|2007.11.29 02:00
|buy
|1223
|0.20
|163.55
|0.00
|0.00
|2446
|2007.11.29 02:20
|buy
|1224
|0.25
|163.39
|0.00
|0.00
|2447
|2007.11.29 03:42
|close
|1224
|0.25
|163.51
|0.00
|0.00
|2.75
|6577.83
|2448
|2007.11.29 03:42
|close
|1223
|0.20
|163.51
|0.00
|0.00
|-0.73
|6577.10
|2449
|2007.11.29 03:42
|buy
|1225
|0.20
|163.56
|0.00
|0.00
|2450
|2007.11.29 04:31
|sell
|1226
|0.20
|163.09
|0.00
|0.00
|2451
|2007.11.30 00:15
|buy
|1227
|0.25
|162.24
|0.00
|0.00
|2452
|2007.11.30 01:10
|close
|1227
|0.25
|162.74
|0.00
|0.00
|11.47
|6588.57
|2453
|2007.11.30 01:10
|close
|1226
|0.20
|162.78
|0.00
|0.00
|5.37
|6593.94
|2454
|2007.11.30 01:10
|close
|1225
|0.20
|162.74
|0.00
|0.00
|-14.81
|6579.12
|2455
|2007.11.30 01:10
|buy
|1228
|0.20
|162.79
|0.00
|0.00
|2456
|2007.11.30 01:16
|buy
|1229
|0.25
|162.64
|0.00
|0.00
|2457
|2007.11.30 01:46
|buy
|1230
|0.30
|162.49
|0.00
|0.00
|2458
|2007.11.30 03:44
|close
|1230
|0.30
|162.65
|0.00
|0.00
|4.41
|6583.53
|2459
|2007.11.30 03:44
|close
|1229
|0.25
|162.65
|0.00
|0.00
|0.23
|6583.76
|2460
|2007.11.30 03:44
|close
|1228
|0.20
|162.65
|0.00
|0.00
|-2.56
|6581.20
|2461
|2007.11.30 03:44
|buy
|1231
|0.20
|162.71
|0.00
|0.00
|2462
|2007.11.30 06:52
|close
|1231
|0.20
|162.82
|0.00
|0.00
|2.02
|6583.22
|2463
|2007.11.30 06:52
|buy
|1232
|0.20
|162.85
|0.00
|0.00
|2464
|2007.11.30 09:45
|buy
|1233
|0.25
|162.70
|0.00
|0.00
|2465
|2007.11.30 09:57
|close
|1233
|0.25
|162.82
|0.00
|0.00
|2.75
|6585.97
|2466
|2007.11.30 09:57
|close
|1232
|0.20
|162.82
|0.00
|0.00
|-0.55
|6585.42
|2467
|2007.11.30 09:57
|buy
|1234
|0.20
|162.85
|0.00
|0.00
|2468
|2007.11.30 10:01
|close
|1234
|0.20
|162.96
|0.00
|0.00
|2.01
|6587.43
|2469
|2007.11.30 10:01
|buy
|1235
|0.20
|163.01
|0.00
|0.00
|2470
|2007.11.30 10:05
|close
|1235
|0.20
|163.12
|0.00
|0.00
|2.02
|6589.45
|2471
|2007.11.30 10:05
|buy
|1236
|0.20
|163.17
|0.00
|0.00
|2472
|2007.11.30 10:08
|buy
|1237
|0.25
|163.02
|0.00
|0.00
|2473
|2007.11.30 10:13
|close
|1237
|0.25
|163.14
|0.00
|0.00
|2.75
|6592.20
|2474
|2007.11.30 10:13
|close
|1236
|0.20
|163.14
|0.00
|0.00
|-0.55
|6591.65
|2475
|2007.11.30 10:13
|buy
|1238
|0.20
|163.17
|0.00
|0.00
|2476
|2007.11.30 10:17
|close
|1238
|0.20
|163.29
|0.00
|0.00
|2.20
|6593.85
|2477
|2007.11.30 10:17
|buy
|1239
|0.20
|163.32
|0.00
|0.00
|2478
|2007.11.30 10:19
|close
|1239
|0.20
|163.44
|0.00
|0.00
|2.20
|6596.05
|2479
|2007.11.30 10:19
|buy
|1240
|0.20
|163.47
|0.00
|0.00
|2480
|2007.11.30 10:20
|close
|1240
|0.20
|163.58
|0.00
|0.00
|2.01
|6598.06
|2481
|2007.11.30 10:20
|buy
|1241
|0.20
|163.63
|0.00
|0.00
|2482
|2007.11.30 10:21
|close
|1241
|0.20
|163.75
|0.00
|0.00
|2.20
|6600.26
|2483
|2007.11.30 10:21
|buy
|1242
|0.20
|163.83
|0.00
|0.00
|2484
|2007.11.30 10:22
|buy
|1243
|0.25
|163.67
|0.00
|0.00
|2485
|2007.11.30 10:54
|buy
|1244
|0.30
|163.44
|0.00
|0.00
|2486
|2007.11.30 13:46
|close
|1244
|0.30
|163.65
|0.00
|0.00
|5.78
|6606.04
|2487
|2007.11.30 13:46
|close
|1243
|0.25
|163.65
|0.00
|0.00
|-0.46
|6605.58
|2488
|2007.11.30 13:46
|close
|1242
|0.20
|163.65
|0.00
|0.00
|-3.30
|6602.28
|2489
|2007.11.30 13:46
|buy
|1245
|0.20
|163.70
|0.00
|0.00
|2490
|2007.11.30 15:28
|buy
|1246
|0.25
|163.55
|0.00
|0.00
|2491
|2007.12.03 00:30
|sell
|1247
|0.20
|162.53
|0.00
|0.00
|2492
|2007.12.04 17:49
|buy
|1248
|0.30
|162.23
|0.00
|0.00
|2493
|2007.12.06 00:20
|buy
|1249
|0.35
|162.08
|0.00
|0.00
|2494
|2007.12.06 15:09
|close
|1249
|0.35
|162.80
|0.00
|0.00
|23.12
|6625.40
|2495
|2007.12.06 15:09
|close
|1248
|0.30
|162.80
|0.00
|0.00
|17.11
|6642.51
|2496
|2007.12.06 15:09
|close
|1247
|0.20
|162.84
|0.00
|0.00
|-7.28
|6635.23
|2497
|2007.12.06 15:09
|close
|1246
|0.25
|162.80
|0.00
|0.00
|-15.44
|6619.79
|2498
|2007.12.06 15:09
|close
|1245
|0.20
|162.80
|0.00
|0.00
|-15.10
|6604.68
|2499
|2007.12.06 15:09
|buy
|1250
|0.20
|162.83
|0.00
|0.00
|2500
|2007.12.06 15:14
|buy
|1251
|0.25
|162.68
|0.00
|0.00
|2501
|2007.12.06 15:47
|close
|1251
|0.25
|162.80
|0.00
|0.00
|2.75
|6607.43
|2502
|2007.12.06 15:47
|close
|1250
|0.20
|162.80
|0.00
|0.00
|-0.55
|6606.88
|2503
|2007.12.06 15:47
|buy
|1252
|0.20
|162.83
|0.00
|0.00
|2504
|2007.12.06 16:25
|buy
|1253
|0.25
|162.64
|0.00
|0.00
|2505
|2007.12.06 17:59
|close
|1253
|0.25
|162.78
|0.00
|0.00
|3.21
|6610.09
|2506
|2007.12.06 17:59
|close
|1252
|0.20
|162.78
|0.00
|0.00
|-0.92
|6609.17
|2507
|2007.12.06 17:59
|buy
|1254
|0.20
|162.83
|0.00
|0.00
|2508
|2007.12.06 18:41
|close
|1254
|0.20
|162.95
|0.00
|0.00
|2.20
|6611.37
|2509
|2007.12.06 18:41
|buy
|1255
|0.20
|163.00
|0.00
|0.00
|2510
|2007.12.06 18:46
|buy
|1256
|0.25
|162.85
|0.00
|0.00
|2511
|2007.12.06 19:20
|close
|1256
|0.25
|162.97
|0.00
|0.00
|2.75
|6614.12
|2512
|2007.12.06 19:20
|close
|1255
|0.20
|162.97
|0.00
|0.00
|-0.55
|6613.57
|2513
|2007.12.06 19:20
|buy
|1257
|0.20
|163.00
|0.00
|0.00
|2514
|2007.12.06 22:02
|buy
|1258
|0.25
|162.85
|0.00
|0.00
|2515
|2007.12.06 23:06
|close
|1258
|0.25
|162.97
|0.00
|0.00
|2.75
|6616.32
|2516
|2007.12.06 23:06
|close
|1257
|0.20
|162.97
|0.00
|0.00
|-0.55
|6615.77
|2517
|2007.12.06 23:15
|buy
|1259
|0.20
|163.01
|0.00
|0.00
|2518
|2007.12.06 23:50
|close
|1259
|0.20
|163.12
|0.00
|0.00
|2.02
|6617.79
|2519
|2007.12.06 23:50
|buy
|1260
|0.20
|163.17
|0.00
|0.00
|2520
|2007.12.06 23:59
|close
|1260
|0.20
|163.28
|0.00
|0.00
|2.02
|6619.81
|2521
|2007.12.06 23:59
|buy
|1261
|0.20
|163.31
|0.00
|0.00
|2522
|2007.12.07 01:30
|sell
|1262
|0.20
|163.00
|0.00
|0.00
|2523
|2007.12.09 23:15
|sell
|1263
|0.25
|163.26
|0.00
|0.00
|2524
|2007.12.09 23:51
|sell
|1264
|0.30
|163.44
|0.00
|0.00
|2525
|2007.12.10 05:24
|sell
|1265
|0.35
|163.60
|0.00
|0.00
|2526
|2007.12.10 06:11
|close
|1265
|0.35
|163.34
|0.00
|0.00
|8.35
|6628.16
|2527
|2007.12.10 06:11
|close
|1264
|0.30
|163.34
|0.00
|0.00
|2.27
|6630.44
|2528
|2007.12.10 06:11
|close
|1263
|0.25
|163.34
|0.00
|0.00
|-2.23
|6628.21
|2529
|2007.12.10 06:11
|close
|1262
|0.20
|163.34
|0.00
|0.00
|-6.55
|6621.66
|2530
|2007.12.10 06:11
|close
|1261
|0.20
|163.30
|0.00
|0.00
|0.29
|6621.95
|2531
|2007.12.10 06:15
|sell
|1266
|0.20
|163.35
|0.00
|0.00
|2532
|2007.12.10 07:33
|sell
|1267
|0.25
|163.51
|0.00
|0.00
|2533
|2007.12.10 09:00
|buy
|1268
|0.20
|163.76
|0.00
|0.00
|2534
|2007.12.11 11:17
|sell
|1269
|0.30
|164.23
|0.00
|0.00
|2535
|2007.12.11 19:16
|close
|1269
|0.30
|163.67
|0.00
|0.00
|15.41
|6637.36
|2536
|2007.12.11 19:16
|close
|1268
|0.20
|163.63
|0.00
|0.00
|-2.15
|6635.21
|2537
|2007.12.11 19:16
|close
|1267
|0.25
|163.67
|0.00
|0.00
|-4.07
|6631.14
|2538
|2007.12.11 19:16
|close
|1266
|0.20
|163.67
|0.00
|0.00
|-6.19
|6624.95
|2539
|2007.12.11 19:17
|sell
|1270
|0.20
|163.64
|0.00
|0.00
|2540
|2007.12.11 19:17
|close
|1270
|0.20
|163.53
|0.00
|0.00
|2.02
|6626.97
|2541
|2007.12.11 19:17
|sell
|1271
|0.20
|163.50
|0.00
|0.00
|2542
|2007.12.11 19:18
|sell
|1272
|0.25
|163.65
|0.00
|0.00
|2543
|2007.12.11 19:18
|sell
|1273
|0.30
|163.80
|0.00
|0.00
|2544
|2007.12.11 19:20
|close
|1273
|0.30
|163.63
|0.00
|0.00
|4.68
|6631.65
|2545
|2007.12.11 19:20
|close
|1272
|0.25
|163.63
|0.00
|0.00
|0.46
|6632.11
|2546
|2007.12.11 19:20
|close
|1271
|0.20
|163.63
|0.00
|0.00
|-2.39
|6629.72
|2547
|2007.12.11 19:20
|sell
|1274
|0.20
|163.60
|0.00
|0.00
|2548
|2007.12.11 19:21
|close
|1274
|0.20
|163.49
|0.00
|0.00
|2.01
|6631.73
|2549
|2007.12.11 19:21
|sell
|1275
|0.20
|163.46
|0.00
|0.00
|2550
|2007.12.11 19:22
|close
|1275
|0.20
|163.35
|0.00
|0.00
|2.02
|6633.75
|2551
|2007.12.11 19:22
|sell
|1276
|0.20
|163.30
|0.00
|0.00
|2552
|2007.12.11 19:22
|close
|1276
|0.20
|163.19
|0.00
|0.00
|2.02
|6635.77
|2553
|2007.12.11 19:22
|sell
|1277
|0.20
|163.14
|0.00
|0.00
|2554
|2007.12.11 19:23
|close
|1277
|0.20
|163.03
|0.00
|0.00
|2.01
|6637.78
|2555
|2007.12.11 19:23
|sell
|1278
|0.20
|162.98
|0.00
|0.00
|2556
|2007.12.11 19:23
|close
|1278
|0.20
|162.87
|0.00
|0.00
|2.02
|6639.80
|2557
|2007.12.11 19:23
|sell
|1279
|0.20
|162.81
|0.00
|0.00
|2558
|2007.12.11 19:25
|sell
|1280
|0.25
|162.96
|0.00
|0.00
|2559
|2007.12.11 19:26
|sell
|1281
|0.30
|163.11
|0.00
|0.00
|2560
|2007.12.11 19:35
|close
|1281
|0.30
|162.95
|0.00
|0.00
|4.41
|6644.21
|2561
|2007.12.11 19:35
|close
|1280
|0.25
|162.95
|0.00
|0.00
|0.22
|6644.43
|2562
|2007.12.11 19:35
|close
|1279
|0.20
|162.95
|0.00
|0.00
|-2.57
|6641.86
|2563
|2007.12.11 19:35
|sell
|1282
|0.20
|162.90
|0.00
|0.00
|2564
|2007.12.11 19:37
|close
|1282
|0.20
|162.79
|0.00
|0.00
|2.02
|6643.88
|2565
|2007.12.11 19:37
|sell
|1283
|0.20
|162.74
|0.00
|0.00
|2566
|2007.12.11 19:38
|close
|1283
|0.20
|162.63
|0.00
|0.00
|2.02
|6645.90
|2567
|2007.12.11 19:38
|sell
|1284
|0.20
|162.60
|0.00
|0.00
|2568
|2007.12.11 19:39
|sell
|1285
|0.25
|162.75
|0.00
|0.00
|2569
|2007.12.11 19:42
|close
|1285
|0.25
|162.63
|0.00
|0.00
|2.75
|6648.65
|2570
|2007.12.11 19:42
|close
|1284
|0.20
|162.63
|0.00
|0.00
|-0.55
|6648.10
|2571
|2007.12.11 19:42
|sell
|1286
|0.20
|162.60
|0.00
|0.00
|2572
|2007.12.11 19:44
|close
|1286
|0.20
|162.49
|0.00
|0.00
|2.02
|6650.12
|2573
|2007.12.11 19:44
|sell
|1287
|0.20
|162.46
|0.00
|0.00
|2574
|2007.12.11 19:44
|sell
|1288
|0.25
|162.61
|0.00
|0.00
|2575
|2007.12.11 19:46
|sell
|1289
|0.30
|162.77
|0.00
|0.00
|2576
|2007.12.11 19:53
|close
|1289
|0.30
|162.60
|0.00
|0.00
|4.68
|6654.80
|2577
|2007.12.11 19:53
|close
|1288
|0.25
|162.60
|0.00
|0.00
|0.23
|6655.03
|2578
|2007.12.11 19:53
|close
|1287
|0.20
|162.60
|0.00
|0.00
|-2.57
|6652.46
|2579
|2007.12.11 19:53
|sell
|1290
|0.20
|162.57
|0.00
|0.00
|2580
|2007.12.11 20:02
|close
|1290
|0.20
|162.46
|0.00
|0.00
|2.02
|6654.48
|2581
|2007.12.11 20:02
|sell
|1291
|0.20
|162.41
|0.00
|0.00
|2582
|2007.12.11 20:22
|close
|1291
|0.20
|162.30
|0.00
|0.00
|2.02
|6656.50
|2583
|2007.12.11 20:22
|sell
|1292
|0.20
|162.25
|0.00
|0.00
|2584
|2007.12.11 20:26
|sell
|1293
|0.25
|162.40
|0.00
|0.00
|2585
|2007.12.11 20:35
|close
|1293
|0.25
|162.28
|0.00
|0.00
|2.75
|6659.25
|2586
|2007.12.11 20:35
|close
|1292
|0.20
|162.28
|0.00
|0.00
|-0.55
|6658.70
|2587
|2007.12.11 20:36
|sell
|1294
|0.20
|162.23
|0.00
|0.00
|2588
|2007.12.11 20:39
|close
|1294
|0.20
|162.11
|0.00
|0.00
|2.20
|6660.90
|2589
|2007.12.11 20:39
|sell
|1295
|0.20
|162.06
|0.00
|0.00
|2590
|2007.12.11 20:43
|sell
|1296
|0.25
|162.21
|0.00
|0.00
|2591
|2007.12.11 20:46
|close
|1296
|0.25
|162.09
|0.00
|0.00
|2.75
|6663.65
|2592
|2007.12.11 20:46
|close
|1295
|0.20
|162.09
|0.00
|0.00
|-0.55
|6663.10
|2593
|2007.12.11 20:46
|sell
|1297
|0.20
|162.04
|0.00
|0.00
|2594
|2007.12.11 21:07
|close
|1297
|0.20
|161.93
|0.00
|0.00
|2.02
|6665.12
|2595
|2007.12.11 21:07
|sell
|1298
|0.20
|161.90
|0.00
|0.00
|2596
|2007.12.11 21:41
|sell
|1299
|0.25
|162.14
|0.00
|0.00
|2597
|2007.12.11 22:20
|sell
|1300
|0.30
|162.29
|0.00
|0.00
|2598
|2007.12.12 00:30
|buy
|1301
|0.20
|162.66
|0.00
|0.00
|2599
|2007.12.12 02:49
|sell
|1302
|0.35
|162.47
|0.00
|0.00
|2600
|2007.12.13 00:02
|sell
|1303
|0.40
|164.68
|0.00
|0.00
|2601
|2007.12.17 07:53
|close
|1303
|0.40
|162.82
|0.00
|0.00
|66.98
|6732.10
|2602
|2007.12.17 07:53
|close
|1302
|0.35
|162.82
|0.00
|0.00
|-14.03
|6718.07
|2603
|2007.12.17 07:53
|close
|1301
|0.20
|162.78
|0.00
|0.00
|3.38
|6721.45
|2604
|2007.12.17 07:53
|close
|1300
|0.30
|162.82
|0.00
|0.00
|-17.45
|6704.01
|2605
|2007.12.17 07:53
|close
|1299
|0.25
|162.82
|0.00
|0.00
|-17.98
|6686.03
|2606
|2007.12.17 07:53
|close
|1298
|0.20
|162.82
|0.00
|0.00
|-18.79
|6667.24
|2607
|2007.12.17 07:53
|sell
|1304
|0.20
|162.77
|0.00
|0.00
|2608
|2007.12.17 08:02
|close
|1304
|0.20
|162.65
|0.00
|0.00
|2.21
|6669.45
|2609
|2007.12.17 08:03
|sell
|1305
|0.20
|162.60
|0.00
|0.00
|2610
|2007.12.17 08:58
|sell
|1306
|0.25
|162.75
|0.00
|0.00
|2611
|2007.12.17 09:52
|close
|1306
|0.25
|162.62
|0.00
|0.00
|2.98
|6672.43
|2612
|2007.12.17 09:52
|close
|1305
|0.20
|162.62
|0.00
|0.00
|-0.36
|6672.07
|2613
|2007.12.17 09:52
|sell
|1307
|0.20
|162.59
|0.00
|0.00
|2614
|2007.12.17 10:31
|close
|1307
|0.20
|162.48
|0.00
|0.00
|2.02
|6674.09
|2615
|2007.12.17 10:31
|sell
|1308
|0.20
|162.45
|0.00
|0.00
|2616
|2007.12.17 14:30
|sell
|1309
|0.25
|162.92
|0.00
|0.00
|2617
|2007.12.17 14:44
|close
|1309
|0.25
|162.66
|0.00
|0.00
|5.97
|6680.06
|2618
|2007.12.17 14:44
|close
|1308
|0.20
|162.66
|0.00
|0.00
|-3.86
|6676.20
|2619
|2007.12.17 14:44
|sell
|1310
|0.20
|162.60
|0.00
|0.00
|2620
|2007.12.17 15:28
|sell
|1311
|0.25
|162.81
|0.00
|0.00
|2621
|2007.12.17 16:35
|close
|1311
|0.25
|162.66
|0.00
|0.00
|3.44
|6679.64
|2622
|2007.12.17 16:35
|close
|1310
|0.20
|162.66
|0.00
|0.00
|-1.10
|6678.54
|2623
|2007.12.17 16:35
|sell
|1312
|0.20
|162.61
|0.00
|0.00
|2624
|2007.12.17 23:25
|close
|1312
|0.20
|162.50
|0.00
|0.00
|2.02
|6680.56
|2625
|2007.12.17 23:25
|sell
|1313
|0.20
|162.47
|0.00
|0.00
|2626
|2007.12.18 01:11
|buy
|1314
|0.20
|162.75
|0.00
|0.00
|2627
|2007.12.19 01:00
|sell
|1315
|0.25
|163.32
|0.00
|0.00
|2628
|2007.12.19 07:17
|close
|1315
|0.25
|162.94
|0.00
|0.00
|8.71
|6689.27
|2629
|2007.12.19 07:17
|close
|1314
|0.20
|162.90
|0.00
|0.00
|2.99
|6692.25
|2630
|2007.12.19 07:17
|close
|1313
|0.20
|162.94
|0.00
|0.00
|-9.26
|6683.00
|2631
|2007.12.19 07:17
|sell
|1316
|0.20
|162.91
|0.00
|0.00
|2632
|2007.12.19 08:50
|close
|1316
|0.20
|162.80
|0.00
|0.00
|2.01
|6685.01
|2633
|2007.12.19 08:50
|sell
|1317
|0.20
|162.77
|0.00
|0.00
|2634
|2007.12.19 08:51
|close
|1317
|0.20
|162.66
|0.00
|0.00
|2.02
|6687.03
|2635
|2007.12.19 08:51
|sell
|1318
|0.20
|162.61
|0.00
|0.00
|2636
|2007.12.19 09:21
|close
|1318
|0.20
|162.50
|0.00
|0.00
|2.02
|6689.05
|2637
|2007.12.19 09:21
|sell
|1319
|0.20
|162.47
|0.00
|0.00
|2638
|2007.12.19 09:35
|close
|1319
|0.20
|162.36
|0.00
|0.00
|2.02
|6691.07
|2639
|2007.12.19 09:35
|sell
|1320
|0.20
|162.31
|0.00
|0.00
|2640
|2007.12.19 09:53
|sell
|1321
|0.25
|162.46
|0.00
|0.00
|2641
|2007.12.19 16:30
|sell
|1322
|0.30
|162.77
|0.00
|0.00
|2642
|2007.12.19 22:30
|sell
|1323
|0.35
|162.96
|0.00
|0.00
|2643
|2007.12.20 00:30
|buy
|1324
|0.20
|163.04
|0.00
|0.00
|2644
|2007.12.20 08:14
|close
|1324
|0.20
|162.44
|0.00
|0.00
|-11.01
|6680.06
|2645
|2007.12.20 08:14
|close
|1323
|0.35
|162.48
|0.00
|0.00
|13.74
|6693.80
|2646
|2007.12.20 08:14
|close
|1322
|0.30
|162.48
|0.00
|0.00
|6.55
|6700.34
|2647
|2007.12.20 08:14
|close
|1321
|0.25
|162.48
|0.00
|0.00
|-1.65
|6698.69
|2648
|2007.12.20 08:14
|close
|1320
|0.20
|162.48
|0.00
|0.00
|-4.07
|6694.62
|2649
|2007.12.20 08:14
|sell
|1325
|0.20
|162.43
|0.00
|0.00
|2650
|2007.12.20 09:20
|close
|1325
|0.20
|162.32
|0.00
|0.00
|2.02
|6696.64
|2651
|2007.12.20 09:20
|sell
|1326
|0.20
|162.26
|0.00
|0.00
|2652
|2007.12.20 09:28
|close
|1326
|0.20
|162.15
|0.00
|0.00
|2.02
|6698.66
|2653
|2007.12.20 09:28
|sell
|1327
|0.20
|162.12
|0.00
|0.00
|2654
|2007.12.20 10:24
|sell
|1328
|0.25
|162.27
|0.00
|0.00
|2655
|2007.12.20 11:02
|close
|1328
|0.25
|162.15
|0.00
|0.00
|2.75
|6701.41
|2656
|2007.12.20 11:02
|close
|1327
|0.20
|162.15
|0.00
|0.00
|-0.55
|6700.86
|2657
|2007.12.20 11:02
|sell
|1329
|0.20
|162.12
|0.00
|0.00
|2658
|2007.12.20 11:07
|close
|1329
|0.20
|162.01
|0.00
|0.00
|2.02
|6702.88
|2659
|2007.12.20 11:07
|sell
|1330
|0.20
|161.98
|0.00
|0.00
|2660
|2007.12.20 12:14
|sell
|1331
|0.25
|162.13
|0.00
|0.00
|2661
|2007.12.20 12:30
|close
|1331
|0.25
|162.01
|0.00
|0.00
|2.75
|6705.63
|2662
|2007.12.20 12:30
|close
|1330
|0.20
|162.01
|0.00
|0.00
|-0.55
|6705.08
|2663
|2007.12.20 12:30
|sell
|1332
|0.20
|161.96
|0.00
|0.00
|2664
|2007.12.20 15:00
|sell
|1333
|0.25
|162.11
|0.00
|0.00
|2665
|2007.12.20 15:14
|close
|1333
|0.25
|161.99
|0.00
|0.00
|2.75
|6707.83
|2666
|2007.12.20 15:14
|close
|1332
|0.20
|161.99
|0.00
|0.00
|-0.55
|6707.28
|2667
|2007.12.20 15:14
|sell
|1334
|0.20
|161.96
|0.00
|0.00
|2668
|2007.12.20 15:17
|close
|1334
|0.20
|161.85
|0.00
|0.00
|2.02
|6709.30
|2669
|2007.12.20 15:17
|sell
|1335
|0.20
|161.82
|0.00
|0.00
|2670
|2007.12.20 15:55
|sell
|1336
|0.25
|161.97
|0.00
|0.00
|2671
|2007.12.20 16:08
|close
|1336
|0.25
|161.84
|0.00
|0.00
|2.98
|6712.28
|2672
|2007.12.20 16:08
|close
|1335
|0.20
|161.84
|0.00
|0.00
|-0.37
|6711.91
|2673
|2007.12.20 16:08
|sell
|1337
|0.20
|161.81
|0.00
|0.00
|2674
|2007.12.20 17:18
|sell
|1338
|0.25
|161.96
|0.00
|0.00
|2675
|2007.12.21 00:07
|buy
|1339
|0.20
|162.29
|0.00
|0.00
|2676
|2007.12.21 01:00
|sell
|1340
|0.30
|162.11
|0.00
|0.00
|2677
|2007.12.24 05:30
|sell
|1341
|0.35
|163.97
|0.00
|0.00
|2678
|2007.12.26 06:00
|sell
|1342
|0.40
|164.54
|0.00
|0.00
|2679
|2007.12.27 00:28
|sell
|1343
|0.45
|165.41
|0.00
|0.00
|2680
|2007.12.28 01:30
|sell
|1344
|0.50
|166.26
|0.00
|0.00
|2681
|2007.12.31 14:37
|close
|1344
|0.50
|164.25
|0.00
|0.00
|91.41
|6803.33
|2682
|2007.12.31 14:37
|close
|1343
|0.45
|164.25
|0.00
|0.00
|46.46
|6849.78
|2683
|2007.12.31 14:37
|close
|1342
|0.40
|164.25
|0.00
|0.00
|7.47
|6857.25
|2684
|2007.12.31 14:37
|close
|1341
|0.35
|164.25
|0.00
|0.00
|-12.89
|6844.36
|2685
|2007.12.31 14:37
|close
|1340
|0.30
|164.25
|0.00
|0.00
|-62.72
|6781.64
|2686
|2007.12.31 14:37
|close
|1339
|0.20
|164.21
|0.00
|0.00
|37.13
|6818.77
|2687
|2007.12.31 14:37
|close
|1338
|0.25
|164.25
|0.00
|0.00
|-56.10
|6762.67
|2688
|2007.12.31 14:37
|close
|1337
|0.20
|164.25
|0.00
|0.00
|-47.64
|6715.03
|2689
|2007.12.31 14:37
|sell
|1345
|0.20
|164.22
|0.00
|0.00
|2690
|2007.12.31 14:47
|close
|1345
|0.20
|164.10
|0.00
|0.00
|2.20
|6717.23
|2691
|2007.12.31 14:47
|sell
|1346
|0.20
|164.07
|0.00
|0.00
|2692
|2007.12.31 14:52
|close
|1346
|0.20
|163.96
|0.00
|0.00
|2.02
|6719.25
|2693
|2007.12.31 14:52
|sell
|1347
|0.20
|163.91
|0.00
|0.00
|2694
|2007.12.31 14:58
|close
|1347
|0.20
|163.80
|0.00
|0.00
|2.02
|6721.27
|2695
|2007.12.31 14:58
|sell
|1348
|0.20
|163.77
|0.00
|0.00
|2696
|2007.12.31 15:01
|sell
|1349
|0.25
|163.93
|0.00
|0.00
|2697
|2007.12.31 15:06
|close
|1349
|0.25
|163.81
|0.00
|0.00
|2.75
|6724.02
|2698
|2007.12.31 15:06
|close
|1348
|0.20
|163.81
|0.00
|0.00
|-0.74
|6723.28
|2699
|2007.12.31 15:06
|sell
|1350
|0.20
|163.78
|0.00
|0.00
|2700
|2007.12.31 15:06
|close
|1350
|0.20
|163.67
|0.00
|0.00
|2.02
|6725.30
|2701
|2007.12.31 15:06
|sell
|1351
|0.20
|163.61
|0.00
|0.00
|2702
|2007.12.31 15:13
|sell
|1352
|0.25
|163.77
|0.00
|0.00
|2703
|2007.12.31 15:44
|close
|1352
|0.25
|163.65
|0.00
|0.00
|2.75
|6728.05
|2704
|2007.12.31 15:44
|close
|1351
|0.20
|163.65
|0.00
|0.00
|-0.73
|6727.32
|2705
|2007.12.31 15:44
|sell
|1353
|0.20
|163.60
|0.00
|0.00
|2706
|2007.12.31 15:59
|close
|1353
|0.20
|163.49
|0.00
|0.00
|2.01
|6729.33
|2707
|2007.12.31 15:59
|sell
|1354
|0.20
|163.44
|0.00
|0.00
|2708
|2007.12.31 16:00
|close
|1354
|0.20
|163.33
|0.00
|0.00
|2.02
|6731.35
|2709
|2007.12.31 16:00
|sell
|1355
|0.20
|163.30
|0.00
|0.00
|2710
|2007.12.31 16:46
|close
|1355
|0.20
|163.19
|0.00
|0.00
|2.02
|6733.37
|2711
|2007.12.31 16:46
|sell
|1356
|0.20
|163.14
|0.00
|0.00
|2712
|2007.12.31 16:54
|close
|1356
|0.20
|163.03
|0.00
|0.00
|2.01
|6735.38
|2713
|2007.12.31 16:54
|sell
|1357
|0.20
|163.00
|0.00
|0.00
|2714
|2007.12.31 17:12
|close
|1357
|0.20
|162.87
|0.00
|0.00
|2.39
|6737.77
|2715
|2007.12.31 17:12
|sell
|1358
|0.20
|162.84
|0.00
|0.00
|2716
|2007.12.31 17:50
|sell
|1359
|0.25
|163.03
|0.00
|0.00
|2717
|2008.01.02 06:00
|sell
|1360
|0.30
|163.39
|0.00
|0.00
|2718
|2008.01.02 07:07
|buy
|1361
|0.20
|163.54
|0.00
|0.00
|2719
|2008.01.02 14:32
|close
|1361
|0.20
|162.84
|0.00
|0.00
|-12.85
|6724.92
|2720
|2008.01.02 14:32
|close
|1360
|0.30
|162.88
|0.00
|0.00
|14.03
|6738.95
|2721
|2008.01.02 14:32
|close
|1359
|0.25
|162.88
|0.00
|0.00
|2.64
|6741.59
|2722
|2008.01.02 14:32
|close
|1358
|0.20
|162.88
|0.00
|0.00
|-1.37
|6740.23
|2723
|2008.01.02 14:32
|sell
|1362
|0.20
|162.83
|0.00
|0.00
|2724
|2008.01.02 14:38
|close
|1362
|0.20
|162.72
|0.00
|0.00
|2.02
|6742.25
|2725
|2008.01.02 14:38
|sell
|1363
|0.20
|162.69
|0.00
|0.00
|2726
|2008.01.02 14:42
|sell
|1364
|0.25
|162.84
|0.00
|0.00
|2727
|2008.01.02 14:48
|close
|1364
|0.25
|162.72
|0.00
|0.00
|2.75
|6745.00
|2728
|2008.01.02 14:48
|close
|1363
|0.20
|162.72
|0.00
|0.00
|-0.55
|6744.45
|2729
|2008.01.02 14:48
|sell
|1365
|0.20
|162.69
|0.00
|0.00
|2730
|2008.01.02 15:01
|close
|1365
|0.20
|162.58
|0.00
|0.00
|2.02
|6746.47
|2731
|2008.01.02 15:01
|sell
|1366
|0.20
|162.53
|0.00
|0.00
|2732
|2008.01.02 15:01
|close
|1366
|0.20
|162.42
|0.00
|0.00
|2.02
|6748.49
|2733
|2008.01.02 15:01
|sell
|1367
|0.20
|162.37
|0.00
|0.00
|2734
|2008.01.02 15:03
|sell
|1368
|0.25
|162.52
|0.00
|0.00
|2735
|2008.01.02 15:06
|close
|1368
|0.25
|162.39
|0.00
|0.00
|2.98
|6751.47
|2736
|2008.01.02 15:06
|close
|1367
|0.20
|162.39
|0.00
|0.00
|-0.36
|6751.11
|2737
|2008.01.02 15:06
|sell
|1369
|0.20
|162.33
|0.00
|0.00
|2738
|2008.01.02 15:09
|sell
|1370
|0.25
|162.49
|0.00
|0.00
|2739
|2008.01.02 15:32
|close
|1370
|0.25
|162.37
|0.00
|0.00
|2.75
|6753.86
|2740
|2008.01.02 15:32
|close
|1369
|0.20
|162.37
|0.00
|0.00
|-0.74
|6753.12
|2741
|2008.01.02 15:32
|sell
|1371
|0.20
|162.32
|0.00
|0.00
|2742
|2008.01.02 15:35
|close
|1371
|0.20
|162.21
|0.00
|0.00
|2.02
|6755.14
|2743
|2008.01.02 15:35
|sell
|1372
|0.20
|162.16
|0.00
|0.00
|2744
|2008.01.02 15:35
|close
|1372
|0.20
|162.05
|0.00
|0.00
|2.02
|6757.16
|2745
|2008.01.02 15:35
|sell
|1373
|0.20
|161.99
|0.00
|0.00
|2746
|2008.01.02 15:36
|close
|1373
|0.20
|161.87
|0.00
|0.00
|2.20
|6759.36
|2747
|2008.01.02 15:36
|sell
|1374
|0.20
|161.82
|0.00
|0.00
|2748
|2008.01.02 15:36
|close
|1374
|0.20
|161.71
|0.00
|0.00
|2.01
|6761.37
|2749
|2008.01.02 15:36
|sell
|1375
|0.20
|161.66
|0.00
|0.00
|2750
|2008.01.02 15:37
|sell
|1376
|0.25
|161.81
|0.00
|0.00
|2751
|2008.01.02 15:38
|sell
|1377
|0.30
|161.96
|0.00
|0.00
|2752
|2008.01.02 15:50
|close
|1377
|0.30
|161.80
|0.00
|0.00
|4.40
|6765.77
|2753
|2008.01.02 15:50
|close
|1376
|0.25
|161.80
|0.00
|0.00
|0.23
|6766.00
|2754
|2008.01.02 15:50
|close
|1375
|0.20
|161.80
|0.00
|0.00
|-2.57
|6763.43
|2755
|2008.01.02 15:50
|sell
|1378
|0.20
|161.75
|0.00
|0.00
|2756
|2008.01.02 15:53
|close
|1378
|0.20
|161.64
|0.00
|0.00
|2.02
|6765.45
|2757
|2008.01.02 15:53
|sell
|1379
|0.20
|161.59
|0.00
|0.00
|2758
|2008.01.02 15:55
|close
|1379
|0.20
|161.48
|0.00
|0.00
|2.01
|6767.46
|2759
|2008.01.02 15:55
|sell
|1380
|0.20
|161.43
|0.00
|0.00
|2760
|2008.01.02 15:56
|close
|1380
|0.20
|161.32
|0.00
|0.00
|2.02
|6769.48
|2761
|2008.01.02 15:56
|sell
|1381
|0.20
|161.26
|0.00
|0.00
|2762
|2008.01.02 15:56
|close
|1381
|0.20
|161.15
|0.00
|0.00
|2.02
|6771.50
|2763
|2008.01.02 15:56
|sell
|1382
|0.20
|161.12
|0.00
|0.00
|2764
|2008.01.02 15:56
|sell
|1383
|0.25
|161.27
|0.00
|0.00
|2765
|2008.01.02 15:57
|sell
|1384
|0.30
|161.43
|0.00
|0.00
|2766
|2008.01.02 15:59
|sell
|1385
|0.35
|161.58
|0.00
|0.00
|2767
|2008.01.02 16:42
|sell
|1386
|0.40
|161.74
|0.00
|0.00
|2768
|2008.01.02 17:15
|close
|1386
|0.40
|161.46
|0.00
|0.00
|10.27
|6781.77
|2769
|2008.01.02 17:15
|close
|1385
|0.35
|161.46
|0.00
|0.00
|3.85
|6785.62
|2770
|2008.01.02 17:15
|close
|1384
|0.30
|161.46
|0.00
|0.00
|-0.82
|6784.80
|2771
|2008.01.02 17:15
|close
|1383
|0.25
|161.46
|0.00
|0.00
|-4.36
|6780.44
|2772
|2008.01.02 17:15
|close
|1382
|0.20
|161.46
|0.00
|0.00
|-6.24
|6774.20
|2773
|2008.01.02 17:15
|sell
|1387
|0.20
|161.43
|0.00
|0.00
|2774
|2008.01.02 17:17
|close
|1387
|0.20
|161.32
|0.00
|0.00
|2.02
|6776.22
|2775
|2008.01.02 17:17
|sell
|1388
|0.20
|161.27
|0.00
|0.00
|2776
|2008.01.02 17:18
|close
|1388
|0.20
|161.16
|0.00
|0.00
|2.02
|6778.24
|2777
|2008.01.02 17:18
|sell
|1389
|0.20
|161.13
|0.00
|0.00
|2778
|2008.01.02 18:19
|close
|1389
|0.20
|161.02
|0.00
|0.00
|2.01
|6780.25
|2779
|2008.01.02 18:19
|sell
|1390
|0.20
|160.97
|0.00
|0.00
|2780
|2008.01.02 18:54
|sell
|1391
|0.25
|161.15
|0.00
|0.00
|2781
|2008.01.02 19:02
|sell
|1392
|0.30
|161.30
|0.00
|0.00
|2782
|2008.01.02 19:05
|close
|1392
|0.30
|161.13
|0.00
|0.00
|4.68
|6784.93
|2783
|2008.01.02 19:05
|close
|1391
|0.25
|161.13
|0.00
|0.00
|0.46
|6785.39
|2784
|2008.01.02 19:05
|close
|1390
|0.20
|161.13
|0.00
|0.00
|-2.93
|6782.46
|2785
|2008.01.02 19:05
|sell
|1393
|0.20
|161.10
|0.00
|0.00
|2786
|2008.01.02 23:46
|close
|1393
|0.20
|160.99
|0.00
|0.00
|2.02
|6784.48
|2787
|2008.01.02 23:46
|sell
|1394
|0.20
|160.94
|0.00
|0.00
|2788
|2008.01.02 23:49
|close
|1394
|0.20
|160.83
|0.00
|0.00
|2.02
|6786.50
|2789
|2008.01.02 23:49
|sell
|1395
|0.20
|160.80
|0.00
|0.00
|2790
|2008.01.03 02:45
|buy
|1396
|0.20
|161.13
|0.00
|0.00
|2791
|2008.01.03 13:35
|buy
|1397
|0.25
|160.98
|0.00
|0.00
|2792
|2008.01.03 15:09
|close
|1397
|0.25
|161.41
|0.00
|0.00
|9.86
|6796.36
|2793
|2008.01.03 15:09
|close
|1396
|0.20
|161.41
|0.00
|0.00
|5.14
|6801.50
|2794
|2008.01.03 15:09
|close
|1395
|0.20
|161.45
|0.00
|0.00
|-12.89
|6788.61
|2795
|2008.01.03 15:09
|buy
|1398
|0.20
|161.44
|0.00
|0.00
|2796
|2008.01.03 15:17
|buy
|1399
|0.25
|161.29
|0.00
|0.00
|2797
|2008.01.03 15:40
|close
|1399
|0.25
|161.41
|0.00
|0.00
|2.75
|6791.36
|2798
|2008.01.03 15:40
|close
|1398
|0.20
|161.41
|0.00
|0.00
|-0.55
|6790.81
|2799
|2008.01.03 15:40
|buy
|1400
|0.20
|161.46
|0.00
|0.00
|2800
|2008.01.03 16:09
|buy
|1401
|0.25
|161.30
|0.00
|0.00
|2801
|2008.01.03 16:41
|close
|1401
|0.25
|161.42
|0.00
|0.00
|2.75
|6793.56
|2802
|2008.01.03 16:41
|close
|1400
|0.20
|161.42
|0.00
|0.00
|-0.73
|6792.83
|2803
|2008.01.03 16:41
|buy
|1402
|0.20
|161.45
|0.00
|0.00
|2804
|2008.01.03 16:54
|close
|1402
|0.20
|161.56
|0.00
|0.00
|2.02
|6794.85
|2805
|2008.01.03 16:54
|buy
|1403
|0.20
|161.59
|0.00
|0.00
|2806
|2008.01.03 18:47
|buy
|1404
|0.25
|161.44
|0.00
|0.00
|2807
|2008.01.03 21:17
|buy
|1405
|0.30
|161.28
|0.00
|0.00
|2808
|2008.01.03 22:31
|close
|1405
|0.30
|161.45
|0.00
|0.00
|4.68
|6799.53
|2809
|2008.01.03 22:31
|close
|1404
|0.25
|161.45
|0.00
|0.00
|0.23
|6799.76
|2810
|2008.01.03 22:31
|close
|1403
|0.20
|161.45
|0.00
|0.00
|-2.57
|6797.19
|2811
|2008.01.03 22:31
|buy
|1406
|0.20
|161.48
|0.00
|0.00
|2812
|2008.01.04 00:15
|sell
|1407
|0.20
|161.20
|0.00
|0.00
|2813
|2008.01.06 23:30
|buy
|1408
|0.25
|160.30
|0.00
|0.00
|2814
|2008.01.07 01:16
|close
|1408
|0.25
|160.63
|0.00
|0.00
|7.87
|6805.06
|2815
|2008.01.07 01:16
|close
|1407
|0.20
|160.67
|0.00
|0.00
|9.41
|6814.47
|2816
|2008.01.07 01:16
|close
|1406
|0.20
|160.63
|0.00
|0.00
|-15.13
|6799.34
|2817
|2008.01.07 01:16
|buy
|1409
|0.20
|160.68
|0.00
|0.00
|2818
|2008.01.07 01:37
|close
|1409
|0.20
|160.79
|0.00
|0.00
|2.02
|6801.36
|2819
|2008.01.07 01:37
|buy
|1410
|0.20
|160.84
|0.00
|0.00
|2820
|2008.01.07 02:05
|buy
|1411
|0.25
|160.68
|0.00
|0.00
|2821
|2008.01.07 05:16
|buy
|1412
|0.30
|160.43
|0.00
|0.00
|2822
|2008.01.07 09:38
|close
|1412
|0.30
|160.66
|0.00
|0.00
|6.33
|6807.69
|2823
|2008.01.07 09:38
|close
|1411
|0.25
|160.66
|0.00
|0.00
|-0.46
|6807.23
|2824
|2008.01.07 09:38
|close
|1410
|0.20
|160.66
|0.00
|0.00
|-3.31
|6803.92
|2825
|2008.01.07 09:38
|buy
|1413
|0.20
|160.69
|0.00
|0.00
|2826
|2008.01.07 10:14
|close
|1413
|0.20
|160.80
|0.00
|0.00
|2.02
|6805.94
|2827
|2008.01.07 10:14
|buy
|1414
|0.20
|160.83
|0.00
|0.00
|2828
|2008.01.07 10:15
|close
|1414
|0.20
|160.94
|0.00
|0.00
|2.02
|6807.96
|2829
|2008.01.07 10:15
|buy
|1415
|0.20
|160.99
|0.00
|0.00
|2830
|2008.01.07 10:21
|buy
|1416
|0.25
|160.83
|0.00
|0.00
|2831
|2008.01.07 11:03
|buy
|1417
|0.30
|160.68
|0.00
|0.00
|2832
|2008.01.07 15:30
|sell
|1418
|0.20
|160.03
|0.00
|0.00
|2833
|2008.01.07 16:42
|sell
|1419
|0.25
|160.18
|0.00
|0.00
|2834
|2008.01.07 18:09
|buy
|1420
|0.35
|160.32
|0.00
|0.00
|2835
|2008.01.08 00:57
|sell
|1421
|0.30
|160.33
|0.00
|0.00
|2836
|2008.01.10 02:30
|sell
|1422
|0.35
|161.02
|0.00
|0.00
|2837
|2008.01.11 01:54
|sell
|1423
|0.40
|162.11
|0.00
|0.00
|2838
|2008.01.11 05:50
|close
|1423
|0.40
|161.42
|0.00
|0.00
|25.32
|6833.28
|2839
|2008.01.11 05:50
|close
|1422
|0.35
|161.42
|0.00
|0.00
|-13.40
|6819.88
|2840
|2008.01.11 05:50
|close
|1421
|0.30
|161.42
|0.00
|0.00
|-32.39
|6787.50
|2841
|2008.01.11 05:50
|close
|1420
|0.35
|161.38
|0.00
|0.00
|36.52
|6824.01
|2842
|2008.01.11 05:50
|close
|1419
|0.25
|161.42
|0.00
|0.00
|-30.83
|6793.19
|2843
|2008.01.11 05:50
|close
|1418
|0.20
|161.42
|0.00
|0.00
|-27.41
|6765.77
|2844
|2008.01.11 05:50
|close
|1417
|0.30
|161.38
|0.00
|0.00
|21.39
|6787.17
|2845
|2008.01.11 05:50
|close
|1416
|0.25
|161.38
|0.00
|0.00
|14.39
|6801.56
|2846
|2008.01.11 05:50
|close
|1415
|0.20
|161.38
|0.00
|0.00
|8.58
|6810.13
|2847
|2008.01.11 05:50
|sell
|1424
|0.20
|161.39
|0.00
|0.00
|2848
|2008.01.11 05:54
|close
|1424
|0.20
|161.28
|0.00
|0.00
|2.01
|6812.14
|2849
|2008.01.11 05:54
|sell
|1425
|0.20
|161.22
|0.00
|0.00
|2850
|2008.01.11 05:56
|sell
|1426
|0.25
|161.37
|0.00
|0.00
|2851
|2008.01.11 06:39
|close
|1426
|0.25
|161.25
|0.00
|0.00
|2.76
|6814.90
|2852
|2008.01.11 06:39
|close
|1425
|0.20
|161.25
|0.00
|0.00
|-0.55
|6814.35
|2853
|2008.01.11 06:39
|sell
|1427
|0.20
|161.20
|0.00
|0.00
|2854
|2008.01.11 06:47
|close
|1427
|0.20
|161.09
|0.00
|0.00
|2.02
|6816.37
|2855
|2008.01.11 06:47
|sell
|1428
|0.20
|161.04
|0.00
|0.00
|2856
|2008.01.11 06:52
|close
|1428
|0.20
|160.93
|0.00
|0.00
|2.02
|6818.39
|2857
|2008.01.11 06:52
|sell
|1429
|0.20
|160.88
|0.00
|0.00
|2858
|2008.01.11 07:01
|close
|1429
|0.20
|160.77
|0.00
|0.00
|2.02
|6820.41
|2859
|2008.01.11 07:01
|sell
|1430
|0.20
|160.74
|0.00
|0.00
|2860
|2008.01.11 07:26
|sell
|1431
|0.25
|160.90
|0.00
|0.00
|2861
|2008.01.11 07:51
|sell
|1432
|0.30
|161.05
|0.00
|0.00
|2862
|2008.01.11 08:09
|sell
|1433
|0.35
|161.21
|0.00
|0.00
|2863
|2008.01.11 09:23
|close
|1433
|0.35
|160.99
|0.00
|0.00
|7.07
|6827.48
|2864
|2008.01.11 09:23
|close
|1432
|0.30
|160.99
|0.00
|0.00
|1.65
|6829.13
|2865
|2008.01.11 09:23
|close
|1431
|0.25
|160.99
|0.00
|0.00
|-2.06
|6827.07
|2866
|2008.01.11 09:23
|close
|1430
|0.20
|160.99
|0.00
|0.00
|-4.58
|6822.49
|2867
|2008.01.11 09:23
|sell
|1434
|0.20
|160.96
|0.00
|0.00
|2868
|2008.01.11 09:26
|close
|1434
|0.20
|160.84
|0.00
|0.00
|2.20
|6824.69
|2869
|2008.01.11 09:26
|sell
|1435
|0.20
|160.79
|0.00
|0.00
|2870
|2008.01.11 09:29
|sell
|1436
|0.25
|160.94
|0.00
|0.00
|2871
|2008.01.11 09:44
|sell
|1437
|0.30
|161.09
|0.00
|0.00
|2872
|2008.01.11 10:46
|close
|1437
|0.30
|160.93
|0.00
|0.00
|4.40
|6829.09
|2873
|2008.01.11 10:46
|close
|1436
|0.25
|160.93
|0.00
|0.00
|0.22
|6829.31
|2874
|2008.01.11 10:46
|close
|1435
|0.20
|160.93
|0.00
|0.00
|-2.56
|6826.75
|2875
|2008.01.11 10:46
|sell
|1438
|0.20
|160.88
|0.00
|0.00
|2876
|2008.01.11 11:57
|close
|1438
|0.20
|160.77
|0.00
|0.00
|2.02
|6828.77
|2877
|2008.01.11 11:57
|sell
|1439
|0.20
|160.72
|0.00
|0.00
|2878
|2008.01.11 12:02
|sell
|1440
|0.25
|160.87
|0.00
|0.00
|2879
|2008.01.11 12:03
|close
|1440
|0.25
|160.75
|0.00
|0.00
|2.75
|6831.52
|2880
|2008.01.11 12:03
|close
|1439
|0.20
|160.75
|0.00
|0.00
|-0.55
|6830.97
|2881
|2008.01.11 12:04
|sell
|1441
|0.20
|160.72
|0.00
|0.00
|2882
|2008.01.11 12:05
|sell
|1442
|0.25
|160.87
|0.00
|0.00
|2883
|2008.01.11 12:13
|close
|1442
|0.25
|160.73
|0.00
|0.00
|3.21
|6834.18
|2884
|2008.01.11 12:13
|close
|1441
|0.20
|160.73
|0.00
|0.00
|-0.18
|6834.00
|2885
|2008.01.11 12:13
|sell
|1443
|0.20
|160.70
|0.00
|0.00
|2886
|2008.01.11 15:30
|sell
|1444
|0.25
|161.01
|0.00
|0.00
|2887
|2008.01.11 17:30
|sell
|1445
|0.30
|161.16
|0.00
|0.00
|2888
|2008.01.11 19:35
|close
|1445
|0.30
|160.95
|0.00
|0.00
|5.78
|6839.78
|2889
|2008.01.11 19:35
|close
|1444
|0.25
|160.95
|0.00
|0.00
|1.38
|6841.16
|2890
|2008.01.11 19:35
|close
|1443
|0.20
|160.95
|0.00
|0.00
|-4.59
|6836.57
|2891
|2008.01.11 19:35
|sell
|1446
|0.20
|160.90
|0.00
|0.00
|2892
|2008.01.11 20:06
|sell
|1447
|0.25
|161.05
|0.00
|0.00
|2893
|2008.01.11 20:13
|close
|1447
|0.25
|160.93
|0.00
|0.00
|2.75
|6839.32
|2894
|2008.01.11 20:13
|close
|1446
|0.20
|160.93
|0.00
|0.00
|-0.55
|6838.77
|2895
|2008.01.11 20:13
|sell
|1448
|0.20
|160.88
|0.00
|0.00
|2896
|2008.01.11 20:19
|close
|1448
|0.20
|160.77
|0.00
|0.00
|2.02
|6840.79
|2897
|2008.01.11 20:19
|sell
|1449
|0.20
|160.72
|0.00
|0.00
|2898
|2008.01.11 20:58
|sell
|1450
|0.25
|161.02
|0.00
|0.00
|2899
|2008.01.11 20:59
|close at stop
|1450
|0.25
|161.07
|0.00
|0.00
|-1.15
|6839.64
|2900
|2008.01.11 20:59
|close at stop
|1449
|0.20
|161.07
|0.00
|0.00
|-6.42
|6833.22