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|0.00
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|Floating P/L:
|-403.14
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|432.00
|Floating P/L:
|-403.14
|Margin:
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|Balance:
|3 432.00
|Equity:
|3 028.86
|Free Margin:
|2 358.13
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 652.36
|Gross Loss:
|1 220.36
|Total Net Profit:
|432.00
|Profit Factor:
|1.35
|Expected Payoff:
|2.48
|
|Absolute Drawdown:
|8.33
|Maximal Drawdown:
|376.16 (10.32%)
|Relative Drawdown:
|10.32% (376.16)
|
|Total Trades:
|174
|Short Positions (won %):
|149 (81.88%)
|Long Positions (won %):
|25 (64.00%)
|Profit Trades (% of total):
|138 (79.31%)
|Loss trades (% of total):
|36 (20.69%)
|Largest
|profit trade:
|243.20
|loss trade:
|-318.11
|Average
|profit trade:
|11.97
|loss trade:
|-33.90
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (70.57)
|consecutive losses ($):
|3 (-28.99)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|386.31 (3)
|consecutive loss (count):
|-318.11 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1