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Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 432.00 Floating P/L: -403.14 Margin: 670.73
Balance: 3 432.00 Equity: 3 028.86 Free Margin: 2 358.13
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 652.36 Gross Loss: 1 220.36 Total Net Profit: 432.00
Profit Factor: 1.35 Expected Payoff: 2.48  
Absolute Drawdown: 8.33 Maximal Drawdown: 376.16 (10.32%) Relative Drawdown: 10.32% (376.16)
 
Total Trades: 174 Short Positions (won %): 149 (81.88%) Long Positions (won %): 25 (64.00%)
Profit Trades (% of total): 138 (79.31%) Loss trades (% of total): 36 (20.69%)
Largest profit trade: 243.20 loss trade: -318.11
Average profit trade: 11.97 loss trade: -33.90
Maximum consecutive wins ($): 20 (70.57) consecutive losses ($): 3 (-28.99)
Maximal consecutive profit (count): 386.31 (3) consecutive loss (count): -318.11 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1