|Account: 1012964
|Name: Bill Delong
|Currency: USD
|2008 January 24, 01:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1002836
|2008.01.24 01:51
|sell
|2.00
|usdjpy
|106.82
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:56
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|112.40
|1002833
|2008.01.24 01:50
|sell
|2.00
|gbpjpy
|208.91
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:56
|208.74
|0.00
|0.00
|0.00
|318.50
|1002760
|2008.01.24 01:24
|sell
|1.00
|usdjpy
|106.84
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:57
|106.79
|0.00
|0.00
|0.00
|46.82
|1002758
|2008.01.24 01:23
|sell
|1.00
|gbpjpy
|208.88
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:56
|208.72
|0.00
|0.00
|0.00
|149.87
|1002547
|2008.01.24 00:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.78
|0.00
|0.00
|2008.01.24 00:56
|208.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|1002445
|2008.01.24 00:12
|sell
|0.05
|gbpjpy
|209.03
|0.00
|0.00
|2008.01.24 00:25
|208.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|1001818
|2008.01.23 23:09
|sell
|0.05
|gbpjpy
|208.28
|0.00
|0.00
|2008.01.23 23:13
|208.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.63
|998200
|2008.01.23 15:33
|sell
|2.00
|gbpjpy
|205.08
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:36
|205.01
|0.00
|0.00
|0.00
|132.99
|998157
|2008.01.23 15:28
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.01
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:37
|205.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.95
|998061
|2008.01.23 15:13
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.13
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:15
|205.04
|0.00
|0.00
|0.00
|85.51
|997275
|2008.01.23 14:12
|sell
|0.05
|gbpjpy
|205.24
|0.00
|0.00
|2008.01.23 14:14
|205.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.12
|997062
|2008.01.23 13:55
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.19
|0.00
|0.00
|2008.01.23 14:04
|206.12
|0.00
|0.00
|0.00
|66.25
|996493
|2008.01.23 13:15
|sell
|0.50
|gbpjpy
|206.57
|0.00
|0.00
|2008.01.23 13:17
|206.35
|0.00
|0.00
|0.00
|104.01
|996069
|2008.01.23 12:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.82
|208.04
|0.00
|2008.01.23 12:55
|206.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|995466
|2008.01.23 11:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.69
|208.04
|207.48
|2008.01.23 11:20
|207.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|995384
|2008.01.23 10:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.85
|0.00
|0.00
|2008.01.23 11:00
|207.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|995376
|2008.01.23 10:56
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.74
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:57
|207.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|995370
|2008.01.23 10:55
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.60
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:56
|207.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.41
|995365
|2008.01.23 10:53
|sell
|0.44
|gbpjpy
|207.66
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:55
|207.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.59
|995314
|2008.01.23 10:46
|sell
|2.00
|gbpjpy
|207.93
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:49
|207.79
|0.00
|0.00
|0.00
|263.88
|995199
|2008.01.23 10:36
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.66
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:50
|207.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.49
|995146
|2008.01.23 10:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.24
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:36
|207.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.79
|995001
|2008.01.23 10:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.13
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:27
|105.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|994994
|2008.01.23 10:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.91
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:28
|207.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.38
|994992
|2008.01.23 10:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9587
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 10:30
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|994297
|2008.01.23 08:46
|sell
|0.08
|gbpjpy
|208.54
|0.00
|0.00
|2008.01.23 09:20
|208.46
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|994254
|2008.01.23 08:39
|buy
|0.04
|gbpjpy
|208.41
|0.00
|0.00
|2008.01.23 08:45
|208.52
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|994083
|2008.01.23 08:06
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.11
|0.00
|0.00
|2008.01.23 08:47
|208.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.02
|993939
|2008.01.23 07:30
|sell
|1.00
|gbpjpy
|208.25
|0.00
|0.00
|2008.01.23 07:39
|208.20
|0.00
|0.00
|0.00
|47.02
|993618
|2008.01.23 05:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.00
|0.00
|0.00
|2008.01.23 05:50
|208.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|993581
|2008.01.23 05:38
|sell
|0.05
|gbpjpy
|207.70
|0.00
|0.00
|2008.01.23 05:44
|207.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|993578
|2008.01.23 05:37
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9557
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 05:40
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|993461
|2008.01.23 05:10
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.95
|0.00
|0.00
|2008.01.23 05:17
|208.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.97
|993330
|2008.01.23 05:01
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.31
|0.00
|0.00
|2008.01.23 05:07
|208.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|992716
|2008.01.23 02:20
|buy
|0.04
|gbpjpy
|209.26
|209.11
|0.00
|2008.01.23 02:26
|209.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|992679
|2008.01.23 02:05
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.46
|0.00
|0.00
|2008.01.23 02:20
|209.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|992547
|2008.01.23 01:30
|sell
|1.00
|gbpjpy
|210.16
|0.00
|0.00
|2008.01.23 01:31
|210.06
|0.00
|0.00
|0.00
|93.36
|992169
|2008.01.23 00:47
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.78
|0.00
|0.00
|2008.01.23 01:33
|209.67
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|990391
|2008.01.22 21:13
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.43
|106.65
|106.22
|2008.01.22 21:37
|106.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.25
|990111
|2008.01.22 20:23
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.92
|209.36
|208.20
|2008.01.22 21:06
|208.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|990003
|2008.01.22 20:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|209.14
|209.37
|0.00
|2008.01.22 20:10
|208.79
|0.00
|0.00
|0.00
|328.82
|989887
|2008.01.22 19:17
|buy
|1.00
|gbpjpy
|209.81
|0.00
|0.00
|2008.01.22 19:28
|209.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.40
|989838
|2008.01.22 19:11
|buy
|0.04
|gbpjpy
|209.95
|0.00
|0.00
|2008.01.22 19:28
|209.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.73
|985202
|2008.01.22 13:18
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.14
|0.00
|0.00
|2008.01.22 13:21
|207.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.15
|985043
|2008.01.22 13:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.86
|0.00
|0.00
|2008.01.22 13:15
|207.52
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|984438
|2008.01.22 11:16
|buy
|0.04
|gbpjpy
|207.70
|207.25
|207.85
|2008.01.22 11:23
|207.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.91
|984215
|2008.01.22 10:30
|buy
|1.00
|gbpjpy
|207.64
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:35
|207.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-328.95
|984187
|2008.01.22 10:26
|sell
|0.05
|gbpjpy
|207.03
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:30
|207.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.45
|984005
|2008.01.22 10:09
|buy
|0.04
|gbpjpy
|208.10
|207.22
|208.77
|2008.01.22 10:24
|207.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.09
|983267
|2008.01.22 09:10
|buy
|0.04
|gbpjpy
|205.16
|0.00
|0.00
|2008.01.22 09:17
|205.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|983093
|2008.01.22 08:53
|buy
|0.04
|gbpjpy
|205.10
|205.18
|0.00
|2008.01.22 08:57
|205.18
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|977668
|2008.01.21 09:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.74
|206.84
|0.00
|2008.01.21 09:34
|206.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|975639
|2008.01.19 00:28
|balance
|Deposit
|500 000.00
|0.00
|0.00
|0.00
|756.58
|Closed P/L:
|756.58
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|756.58
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|500 756.58
|Equity:
|500 756.58
|Free Margin:
|500 756.58
|Details:
|Gross Profit:
|1 798.19
|Gross Loss:
|1 041.61
|Total Net Profit:
|756.58
|Profit Factor:
|1.73
|Expected Payoff:
|14.55
|Absolute Drawdown:
|579.84
|Maximal Drawdown:
|585.88 (0.12%)
|Relative Drawdown:
|0.12% (585.88)
|Total Trades:
|52
|Short Positions (won %):
|35 (62.86%)
|Long Positions (won %):
|17 (47.06%)
|Profit Trades (% of total):
|30 (57.69%)
|Loss trades (% of total):
|22 (42.31%)
|Largest
|profit trade:
|328.82
|loss trade:
|-328.95
|Average
|profit trade:
|59.94
|loss trade:
|-47.35
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (631.34)
|consecutive losses ($):
|4 (-410.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|631.34 (6)
|consecutive loss (count):
|-410.40 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2