Aleccoh FX

Account: 1012964 Name: Bill Delong Currency: USD 2008 January 24, 01:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
10028362008.01.24 01:51sell2.00usdjpy106.820.000.002008.01.24 01:56106.760.000.000.00112.40
10028332008.01.24 01:50sell2.00gbpjpy208.910.000.002008.01.24 01:56208.740.000.000.00318.50
10027602008.01.24 01:24sell1.00usdjpy106.840.000.002008.01.24 01:57106.790.000.000.0046.82
10027582008.01.24 01:23sell1.00gbpjpy208.880.000.002008.01.24 01:56208.720.000.000.00149.87
10025472008.01.24 00:43sell0.01gbpjpy208.780.000.002008.01.24 00:56208.580.000.000.001.88
10024452008.01.24 00:12sell0.05gbpjpy209.030.000.002008.01.24 00:25208.990.000.000.001.87
10018182008.01.23 23:09sell0.05gbpjpy208.280.000.002008.01.23 23:13208.400.000.000.00-5.63
9982002008.01.23 15:33sell2.00gbpjpy205.080.000.002008.01.23 15:36205.010.000.000.00132.99
9981572008.01.23 15:28sell1.00gbpjpy205.010.000.002008.01.23 15:37205.110.000.000.00-94.95
9980612008.01.23 15:13sell1.00gbpjpy205.130.000.002008.01.23 15:15205.040.000.000.0085.51
9972752008.01.23 14:12sell0.05gbpjpy205.240.000.002008.01.23 14:14205.390.000.000.00-7.12
9970622008.01.23 13:55sell1.00gbpjpy206.190.000.002008.01.23 14:04206.120.000.000.0066.25
9964932008.01.23 13:15sell0.50gbpjpy206.570.000.002008.01.23 13:17206.350.000.000.00104.01
9960692008.01.23 12:17sell0.01gbpjpy206.82208.040.002008.01.23 12:55206.720.000.000.000.94
9954662008.01.23 11:12sell0.01gbpjpy207.69208.04207.482008.01.23 11:20207.910.000.000.00-2.07
9953842008.01.23 10:58buy0.01gbpjpy207.850.000.002008.01.23 11:00207.820.000.000.00-0.29
9953762008.01.23 10:56buy0.03gbpjpy207.740.000.002008.01.23 10:57207.740.000.000.000.00
9953702008.01.23 10:55sell0.04gbpjpy207.600.000.002008.01.23 10:56207.770.000.000.00-6.41
9953652008.01.23 10:53sell0.44gbpjpy207.660.000.002008.01.23 10:55207.700.000.000.00-16.59
9953142008.01.23 10:46sell2.00gbpjpy207.930.000.002008.01.23 10:49207.790.000.000.00263.88
9951992008.01.23 10:36sell1.00gbpjpy207.660.000.002008.01.23 10:50207.790.000.000.00-122.49
9951462008.01.23 10:31buy0.01gbpjpy208.240.000.002008.01.23 10:36207.520.000.000.00-6.79
9950012008.01.23 10:24buy0.01usdjpy106.130.000.002008.01.23 10:27105.960.000.000.00-1.60
9949942008.01.23 10:23buy0.01gbpjpy207.910.000.002008.01.23 10:28207.340.000.000.00-5.38
9949922008.01.23 10:23buy0.01gbpusd1.95870.00000.00002008.01.23 10:301.95900.000.000.000.30
9942972008.01.23 08:46sell0.08gbpjpy208.540.000.002008.01.23 09:20208.460.000.000.006.01
9942542008.01.23 08:39buy0.04gbpjpy208.410.000.002008.01.23 08:45208.520.000.000.004.13
9940832008.01.23 08:06sell0.04gbpjpy208.110.000.002008.01.23 08:47208.750.000.000.00-24.02
9939392008.01.23 07:30sell1.00gbpjpy208.250.000.002008.01.23 07:39208.200.000.000.0047.02
9936182008.01.23 05:47buy0.01gbpjpy208.000.000.002008.01.23 05:50208.030.000.000.000.28
9935812008.01.23 05:38sell0.05gbpjpy207.700.000.002008.01.23 05:44207.670.000.000.001.41
9935782008.01.23 05:37sell0.05gbpusd1.95570.00000.00002008.01.23 05:401.95570.000.000.000.00
9934612008.01.23 05:10sell1.00gbpjpy207.950.000.002008.01.23 05:17208.100.000.000.00-140.97
9933302008.01.23 05:01sell0.04gbpjpy208.310.000.002008.01.23 05:07208.310.000.000.000.00
9927162008.01.23 02:20buy0.04gbpjpy209.26209.110.002008.01.23 02:26209.270.000.000.000.37
9926792008.01.23 02:05sell0.04gbpjpy209.460.000.002008.01.23 02:20209.230.000.000.008.62
9925472008.01.23 01:30sell1.00gbpjpy210.160.000.002008.01.23 01:31210.060.000.000.0093.36
9921692008.01.23 00:47sell0.04gbpjpy209.780.000.002008.01.23 01:33209.670.000.000.004.11
9903912008.01.22 21:13sell0.04usdjpy106.43106.65106.222008.01.22 21:37106.650.000.000.00-8.25
9901112008.01.22 20:23sell0.04gbpjpy208.92209.36208.202008.01.22 21:06208.930.000.000.00-0.37
9900032008.01.22 20:00sell1.00gbpjpy209.14209.370.002008.01.22 20:10208.790.000.000.00328.82
9898872008.01.22 19:17buy1.00gbpjpy209.810.000.002008.01.22 19:28209.630.000.000.00-168.40
9898382008.01.22 19:11buy0.04gbpjpy209.950.000.002008.01.22 19:28209.610.000.000.00-12.73
9852022008.01.22 13:18sell0.04gbpjpy207.140.000.002008.01.22 13:21207.330.000.000.00-7.15
9850432008.01.22 13:00sell0.04gbpjpy207.860.000.002008.01.22 13:15207.520.000.000.0012.80
9844382008.01.22 11:16buy0.04gbpjpy207.70207.25207.852008.01.22 11:23207.250.000.000.00-16.91
9842152008.01.22 10:30buy1.00gbpjpy207.640.000.002008.01.22 10:35207.290.000.000.00-328.95
9841872008.01.22 10:26sell0.05gbpjpy207.030.000.002008.01.22 10:30207.700.000.000.00-31.45
9840052008.01.22 10:09buy0.04gbpjpy208.10207.22208.772008.01.22 10:24207.220.000.000.00-33.09
9832672008.01.22 09:10buy0.04gbpjpy205.160.000.002008.01.22 09:17205.190.000.000.001.13
9830932008.01.22 08:53buy0.04gbpjpy205.10205.180.002008.01.22 08:57205.180.000.000.003.02
9776682008.01.21 09:29buy0.01gbpjpy206.74206.840.002008.01.21 09:34206.940.000.000.001.89
9756392008.01.19 00:28balanceDeposit500 000.00
  0.00 0.00 0.00 756.58
Closed P/L: 756.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 756.58 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 500 756.58 Equity: 500 756.58 Free Margin: 500 756.58
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 798.19 Gross Loss: 1 041.61 Total Net Profit: 756.58
Profit Factor: 1.73 Expected Payoff: 14.55  
Absolute Drawdown: 579.84 Maximal Drawdown: 585.88 (0.12%) Relative Drawdown: 0.12% (585.88)
 
Total Trades: 52 Short Positions (won %): 35 (62.86%) Long Positions (won %): 17 (47.06%)
Profit Trades (% of total): 30 (57.69%) Loss trades (% of total): 22 (42.31%)
Largest profit trade: 328.82 loss trade: -328.95
Average profit trade: 59.94 loss trade: -47.35
Maximum consecutive wins ($): 6 (631.34) consecutive losses ($): 4 (-410.40)
Maximal consecutive profit (count): 631.34 (6) consecutive loss (count): -410.40 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2