Interbank FX, LLC

Account: 1745882 Name: flytox Currency: USD 2008 January 21, 12:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
660594682007.12.04 15:35balanceDeposit10 000.00
661699752007.12.05 04:00sell0.50gbpusd2.05682.05632.02682007.12.05 07:532.05630.000.000.0025.00
 4406TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
662913332007.12.05 12:00sell0.50gbpchf2.28222.28272.25222007.12.05 18:522.28270.000.000.00-22.22
 4206TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
661696482007.12.05 04:00sell0.50gbpchf2.29512.29462.26512007.12.06 09:442.29460.000.00-36.8322.09
 4206TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
665429182007.12.06 08:00sell0.50euraud1.66971.66771.63972007.12.06 20:041.66770.000.000.0087.80
 3606TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
666691192007.12.06 18:20buy0.50eurjpy162.83162.88165.832007.12.06 20:31162.880.000.000.0022.46
 4006TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
667874232007.12.07 11:20sell0.50audusd0.87450.87940.84452007.12.07 13:340.87940.000.000.00-245.00
 3406TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
668540792007.12.07 16:25buy1.00usdcad1.00691.00571.03692007.12.07 16:271.00570.000.000.00-119.32
 4606TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
665658922007.12.06 10:24sell0.50euraud1.67171.67121.64172007.12.07 17:541.67120.000.003.7921.94
 3605TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
668747362007.12.07 20:00buy1.00usdjpy111.72111.77114.722007.12.10 12:24111.770.000.0011.9044.73
 4806TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
666104682007.12.06 13:28buy0.50usdchf1.13321.12051.16322007.12.10 15:471.12790.000.007.80-234.95
 4706TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
670184602007.12.10 16:00sell0.50euraud1.66671.66621.63672007.12.10 16:221.66620.000.000.0022.09
 3606TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
670478682007.12.10 20:00buy0.50gbpusd2.04622.04672.07622007.12.10 21:162.04670.000.000.0025.00
 4406TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
670477662007.12.10 20:00buy0.50gbpjpy228.60228.65231.602007.12.10 23:59228.650.000.0013.7522.36
 4306TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
670075682007.12.10 14:45buy1.00eurusd1.47281.47331.50282007.12.11 07:551.47330.000.00-3.5050.00
 4106TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
670716152007.12.11 00:04buy0.50usdjpy111.83111.88114.832007.12.11 09:12111.880.000.000.0022.35
 4806TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
670704002007.12.11 00:00buy0.50eurjpy164.49164.54167.492007.12.11 10:35164.540.000.000.0022.31
 4006TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
670184752007.12.10 16:00buy0.50audusd0.88270.88320.91272007.12.11 12:110.88320.000.001.0025.00
 3406TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
671023782007.12.11 08:00buy0.50gbpchf2.31522.31572.34522007.12.11 14:572.31570.000.000.0022.09
 4206TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
671024062007.12.11 08:00buy0.50usdjpy111.91111.13114.912007.12.11 19:23111.130.000.000.00-350.94
 4806TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
670838392007.12.11 04:00buy0.50audusd0.88880.87880.91882007.12.11 19:230.87880.000.000.00-500.00
 3406TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
672071642007.12.11 20:00sell0.50usdjpy110.83110.78107.832007.12.11 23:04110.780.000.00-6.8522.56
 4806TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
672071882007.12.11 20:00sell0.50gbpjpy225.62225.57222.622007.12.11 23:51225.570.000.00-16.8622.57
 4306TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
672074572007.12.11 20:00sell0.50audusd0.87730.87680.84732007.12.11 23:570.87680.000.00-2.6025.00
 3406TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
672072622007.12.11 20:00sell0.50eurjpy162.65162.60159.652007.12.12 00:54162.600.000.00-7.7122.54
 4006TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
672352722007.12.12 00:00sell0.50gbpchf2.30012.32042.27012007.12.12 12:002.31650.000.000.00-723.49
 4206TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
672521832007.12.12 04:01sell0.50gbpjpy225.64228.15222.642007.12.12 13:40228.150.000.000.00-1 126.47
 4306TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
672520682007.12.12 04:00sell0.50eurjpy162.45164.00159.452007.12.12 13:51164.000.000.000.00-694.51
 4006TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
672521712007.12.12 04:01sell0.50usdjpy110.86111.81107.862007.12.12 14:00111.810.000.000.00-424.83
 4806TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
671341382007.12.11 12:00buy0.50usdchf1.13451.13501.16452007.12.12 17:181.13500.000.003.9022.03
 4706TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
665839252007.12.06 12:00buy0.50usdchf1.13411.13461.16412007.12.12 17:271.13460.000.0015.6022.03
 4705TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
673862932007.12.12 16:00buy0.50usdchf1.13681.12631.16682007.12.13 08:001.13050.000.0011.70-278.64
 4706TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
675599222007.12.13 16:00sell0.50eurusd1.46001.45271.43002007.12.17 17:421.43700.000.002.801 150.00
 4106TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
675666312007.12.13 16:36sell0.50eurusd1.45951.45271.42952007.12.17 17:421.43700.000.002.801 125.00
 4106TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
689977112007.12.21 12:00buy0.50usdjpy113.38113.50116.382007.12.26 12:00114.100.000.0017.85315.51
 4806TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
690303952007.12.21 15:37buy0.50usdjpy113.81112.30116.812007.12.26 13:00114.120.000.0017.85135.82
 4806TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
693721002007.12.27 08:00sell0.50euraud1.65551.66791.62552007.12.27 14:211.66790.000.000.00-542.13
 3606TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
693404302007.12.27 04:00buy0.50usdjpy114.26113.56117.262007.12.27 17:57113.560.000.000.00-308.21
 4806TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
693557462007.12.27 06:00buy0.50usdjpy114.29113.56117.292007.12.27 17:57113.560.000.000.00-321.42
 4806TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
695684732007.12.28 04:00sell0.50gbpjpy226.22227.38223.222007.12.31 02:59223.220.000.00-16.361 341.92
 4306TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
694615322007.12.27 16:00sell0.50gbpchf2.27352.29752.24352007.12.31 06:012.24350.000.00-19.061 335.47
 4206TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
697485872007.12.31 04:01buy0.50gbpusd1.99871.98182.02872007.12.31 16:401.98180.000.000.00-845.00
 4406TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
699113432008.01.02 08:00sell0.50gbpchf2.23732.27352.20732008.01.03 09:232.20730.000.000.001 343.36
 4206TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
699444352008.01.02 11:07sell0.50gbpchf2.23152.27352.20152008.01.03 10:292.20150.000.000.001 346.25
 4206TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
700183592008.01.02 16:00buy0.50eurusd1.47281.46071.50282008.01.04 08:001.47050.000.00-1.75-115.00
 4106TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
700303922008.01.02 17:00buy0.50eurusd1.47371.46071.50372008.01.04 09:001.47130.000.00-1.75-120.00
 4106TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
705858262008.01.04 20:00buy0.50eurusd1.47751.46071.50752008.01.07 04:011.47200.000.00-1.75-275.00
 4106TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
705441462008.01.04 16:00sell0.50usdjpy108.21111.72105.212008.01.07 08:00109.370.000.00-6.85-530.31
 4806TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
700184952008.01.02 16:00sell0.50usdchf1.11781.13801.08782008.01.07 08:001.11500.000.00-9.75125.56
 4706TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
700385242008.01.02 18:00sell0.50usdchf1.11591.13801.08592008.01.07 08:001.11500.000.00-9.7540.36
 4706TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
700303872008.01.02 17:00sell0.50usdchf1.11741.13801.08742008.01.07 09:001.11490.000.00-9.75112.12
 4706TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
705439862008.01.04 16:00sell0.50eurjpy159.90163.99156.902008.01.07 12:00160.630.000.00-7.96-333.82
 4006TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
711321572008.01.09 07:00buy0.50euraud1.67041.66211.70042008.01.09 10:351.66210.000.000.00-367.11
 3606TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
711663292008.01.09 11:00sell0.50eurjpy160.87160.62157.872008.01.09 17:25160.620.000.000.00114.17
 4006TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
711602392008.01.09 10:00sell0.50gbpjpy214.40214.15211.402008.01.09 19:29214.150.000.000.00114.24
 4306TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
712218442008.01.09 16:00sell0.50audusd0.88160.88360.85162008.01.09 21:070.88360.000.000.00-100.00
 3406TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
705440942008.01.04 16:00buy0.50usdcad1.00261.00511.03262008.01.10 11:581.00510.000.001.80124.37
 4606TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
709911132008.01.08 12:00sell0.50gbpchf2.20252.20002.17252008.01.10 14:002.17250.000.00-38.111 350.01
 4206TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
711531472008.01.09 09:00sell0.50gbpchf2.18532.18282.15532008.01.10 17:542.15530.000.00-28.581 362.65
 4206TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
712002912008.01.09 14:00sell0.50usdjpy109.22108.97106.222008.01.11 07:40108.970.000.00-27.40114.71
 4806TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
715846402008.01.11 04:00sell0.50eurjpy161.73161.48158.732008.01.11 08:16161.480.000.000.00114.50
 4006TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
715845342008.01.11 04:00sell0.50gbpchf2.16072.15822.13072008.01.11 10:402.15820.000.000.00113.28
 4206TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
715909272008.01.11 05:00sell0.50gbpjpy214.36214.11211.362008.01.11 16:35214.110.000.000.00114.51
 4306TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
717546262008.01.11 20:00sell0.50gbpjpy213.14212.89210.142008.01.14 06:26212.890.000.00-16.36115.23
 4306TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
717545272008.01.11 20:00sell0.50eurjpy161.04160.79158.042008.01.14 16:00160.790.000.00-7.96115.68
 4006TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
716386572008.01.11 09:00buy0.50audusd0.89570.89820.92572008.01.15 08:220.89820.000.002.00125.00
 3406TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
717493412008.01.11 19:00sell0.50usdjpy108.86108.61105.862008.01.15 15:51106.820.000.00-13.70954.88
 4806TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
719441212008.01.14 22:01buy0.50audusd0.89980.88320.91982008.01.15 21:030.88320.000.000.00-830.00
 3406TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
716382422008.01.11 09:00sell0.50euraud1.65021.67881.63022008.01.15 21:031.67880.000.007.06-1 262.11
 3606TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
717493242008.01.11 19:00sell0.50gbpchf2.15592.15342.13592008.01.16 01:182.13590.000.00-28.59917.01
 4206TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
708980192008.01.08 04:00buy0.50eurusd1.47111.47701.49112008.01.16 10:491.47700.000.00-14.00295.00
 4106TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
715848122008.01.11 04:00sell0.50usdchf1.10101.09851.08002008.01.16 16:021.09850.000.00-14.63113.79
 4706TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
717546472008.01.11 20:00sell0.50gbpusd1.95721.97601.93722008.01.17 14:491.97600.000.00-26.10-940.00
 4406TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
724886472008.01.16 18:00buy0.50usdcad1.02551.02801.04552008.01.17 17:321.02800.000.000.90121.60
 4606TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
727928512008.01.17 13:00sell0.50gbpjpy210.43210.18208.432008.01.18 00:26210.180.000.00-16.36117.25
 4306TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
727623512008.01.17 12:00sell0.50usdjpy107.08106.83105.082008.01.18 01:05106.830.000.00-6.85117.01
 4806TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
731918162008.01.18 10:00sell0.50gbpjpy209.76209.51207.762008.01.18 15:58209.510.000.000.00116.63
 4306TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
729447652008.01.17 20:00sell0.50gbpusd1.97111.96861.95112008.01.21 01:491.95110.000.00-8.701 000.00
 4406TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
  0.00 0.00 -283.92 4 964.36
Closed P/L: 4 680.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
732102252008.01.18 11:00sell0.50audusd0.87680.87430.8568 0.86460.000.00-2.60610.00
 3406TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
731649392008.01.18 09:00sell0.50eurusd1.46361.46111.4436 1.44990.000.000.18685.00
 4106TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
733481582008.01.18 17:00sell0.50eurusd1.46161.48321.4416 1.44990.000.000.18585.00
 4106TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
  0.00 0.00 -2.24 1 880.00
 Floating P/L: 1 877.76
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 680.44 Floating P/L: 1 877.76 Margin: 750.00
Balance: 14 680.44 Equity: 16 558.20 Free Margin: 15 808.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 16 325.26 Gross Loss: 11 644.82 Total Net Profit: 4 680.44
Profit Factor: 1.40 Expected Payoff: 60.78  
Absolute Drawdown: 4 153.33 Maximal Drawdown: 4 251.63 (42.10%) Relative Drawdown: 42.10% (4 251.63)
 
Total Trades: 77 Short Positions (won %): 47 (72.34%) Long Positions (won %): 30 (56.67%)
Profit Trades (% of total): 51 (66.23%) Loss trades (% of total): 26 (33.77%)
Largest profit trade: 1 346.25 loss trade: -1 255.05
Average profit trade: 320.10 loss trade: -447.88
Maximum consecutive wins ($): 11 (4 476.51) consecutive losses ($): 4 (-2 969.30)
Maximal consecutive profit (count): 4 476.51 (11) consecutive loss (count): -2 969.30 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2