|Account: 1745882
|Name: flytox
|Currency: USD
|2008 January 21, 12:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|66059468
|2007.12.04 15:35
|balance
|Deposit
|10 000.00
|66169975
|2007.12.05 04:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0568
|2.0563
|2.0268
|2007.12.05 07:53
|2.0563
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|4406
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|66291333
|2007.12.05 12:00
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.2822
|2.2827
|2.2522
|2007.12.05 18:52
|2.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.22
|
|4206
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|66169648
|2007.12.05 04:00
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.2951
|2.2946
|2.2651
|2007.12.06 09:44
|2.2946
|0.00
|0.00
|-36.83
|22.09
|
|4206
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|66542918
|2007.12.06 08:00
|sell
|0.50
|euraud
|1.6697
|1.6677
|1.6397
|2007.12.06 20:04
|1.6677
|0.00
|0.00
|0.00
|87.80
|
|3606
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|66669119
|2007.12.06 18:20
|buy
|0.50
|eurjpy
|162.83
|162.88
|165.83
|2007.12.06 20:31
|162.88
|0.00
|0.00
|0.00
|22.46
|
|4006
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|66787423
|2007.12.07 11:20
|sell
|0.50
|audusd
|0.8745
|0.8794
|0.8445
|2007.12.07 13:34
|0.8794
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.00
|
|3406
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|66854079
|2007.12.07 16:25
|buy
|1.00
|usdcad
|1.0069
|1.0057
|1.0369
|2007.12.07 16:27
|1.0057
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.32
|
|4606
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|66565892
|2007.12.06 10:24
|sell
|0.50
|euraud
|1.6717
|1.6712
|1.6417
|2007.12.07 17:54
|1.6712
|0.00
|0.00
|3.79
|21.94
|
|3605
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|66874736
|2007.12.07 20:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|111.72
|111.77
|114.72
|2007.12.10 12:24
|111.77
|0.00
|0.00
|11.90
|44.73
|
|4806
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|66610468
|2007.12.06 13:28
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1332
|1.1205
|1.1632
|2007.12.10 15:47
|1.1279
|0.00
|0.00
|7.80
|-234.95
|
|4706
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
|67018460
|2007.12.10 16:00
|sell
|0.50
|euraud
|1.6667
|1.6662
|1.6367
|2007.12.10 16:22
|1.6662
|0.00
|0.00
|0.00
|22.09
|
|3606
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|67047868
|2007.12.10 20:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0462
|2.0467
|2.0762
|2007.12.10 21:16
|2.0467
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|4406
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|67047766
|2007.12.10 20:00
|buy
|0.50
|gbpjpy
|228.60
|228.65
|231.60
|2007.12.10 23:59
|228.65
|0.00
|0.00
|13.75
|22.36
|
|4306
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|67007568
|2007.12.10 14:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4728
|1.4733
|1.5028
|2007.12.11 07:55
|1.4733
|0.00
|0.00
|-3.50
|50.00
|
|4106
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|67071615
|2007.12.11 00:04
|buy
|0.50
|usdjpy
|111.83
|111.88
|114.83
|2007.12.11 09:12
|111.88
|0.00
|0.00
|0.00
|22.35
|
|4806
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|67070400
|2007.12.11 00:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|164.49
|164.54
|167.49
|2007.12.11 10:35
|164.54
|0.00
|0.00
|0.00
|22.31
|
|4006
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|67018475
|2007.12.10 16:00
|buy
|0.50
|audusd
|0.8827
|0.8832
|0.9127
|2007.12.11 12:11
|0.8832
|0.00
|0.00
|1.00
|25.00
|
|3406
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|67102378
|2007.12.11 08:00
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3152
|2.3157
|2.3452
|2007.12.11 14:57
|2.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|22.09
|
|4206
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|67102406
|2007.12.11 08:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|111.91
|111.13
|114.91
|2007.12.11 19:23
|111.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-350.94
|
|4806
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|67083839
|2007.12.11 04:00
|buy
|0.50
|audusd
|0.8888
|0.8788
|0.9188
|2007.12.11 19:23
|0.8788
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|
|3406
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|67207164
|2007.12.11 20:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|110.83
|110.78
|107.83
|2007.12.11 23:04
|110.78
|0.00
|0.00
|-6.85
|22.56
|
|4806
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|67207188
|2007.12.11 20:00
|sell
|0.50
|gbpjpy
|225.62
|225.57
|222.62
|2007.12.11 23:51
|225.57
|0.00
|0.00
|-16.86
|22.57
|
|4306
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|67207457
|2007.12.11 20:00
|sell
|0.50
|audusd
|0.8773
|0.8768
|0.8473
|2007.12.11 23:57
|0.8768
|0.00
|0.00
|-2.60
|25.00
|
|3406
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|67207262
|2007.12.11 20:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|162.65
|162.60
|159.65
|2007.12.12 00:54
|162.60
|0.00
|0.00
|-7.71
|22.54
|
|4006
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|67235272
|2007.12.12 00:00
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3001
|2.3204
|2.2701
|2007.12.12 12:00
|2.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|-723.49
|
|4206
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
|67252183
|2007.12.12 04:01
|sell
|0.50
|gbpjpy
|225.64
|228.15
|222.64
|2007.12.12 13:40
|228.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 126.47
|
|4306
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|67252068
|2007.12.12 04:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|162.45
|164.00
|159.45
|2007.12.12 13:51
|164.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-694.51
|
|4006
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|67252171
|2007.12.12 04:01
|sell
|0.50
|usdjpy
|110.86
|111.81
|107.86
|2007.12.12 14:00
|111.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-424.83
|
|4806
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|67134138
|2007.12.11 12:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1345
|1.1350
|1.1645
|2007.12.12 17:18
|1.1350
|0.00
|0.00
|3.90
|22.03
|
|4706
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|66583925
|2007.12.06 12:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1341
|1.1346
|1.1641
|2007.12.12 17:27
|1.1346
|0.00
|0.00
|15.60
|22.03
|
|4705
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|67386293
|2007.12.12 16:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1368
|1.1263
|1.1668
|2007.12.13 08:00
|1.1305
|0.00
|0.00
|11.70
|-278.64
|
|4706
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
|67559922
|2007.12.13 16:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4600
|1.4527
|1.4300
|2007.12.17 17:42
|1.4370
|0.00
|0.00
|2.80
|1 150.00
|
|4106
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
|67566631
|2007.12.13 16:36
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4595
|1.4527
|1.4295
|2007.12.17 17:42
|1.4370
|0.00
|0.00
|2.80
|1 125.00
|
|4106
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
|68997711
|2007.12.21 12:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|113.38
|113.50
|116.38
|2007.12.26 12:00
|114.10
|0.00
|0.00
|17.85
|315.51
|
|4806
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
|69030395
|2007.12.21 15:37
|buy
|0.50
|usdjpy
|113.81
|112.30
|116.81
|2007.12.26 13:00
|114.12
|0.00
|0.00
|17.85
|135.82
|
|4806
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
|69372100
|2007.12.27 08:00
|sell
|0.50
|euraud
|1.6555
|1.6679
|1.6255
|2007.12.27 14:21
|1.6679
|0.00
|0.00
|0.00
|-542.13
|
|3606
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|69340430
|2007.12.27 04:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|114.26
|113.56
|117.26
|2007.12.27 17:57
|113.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-308.21
|
|4806
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|69355746
|2007.12.27 06:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|114.29
|113.56
|117.29
|2007.12.27 17:57
|113.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-321.42
|
|4806
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|69568473
|2007.12.28 04:00
|sell
|0.50
|gbpjpy
|226.22
|227.38
|223.22
|2007.12.31 02:59
|223.22
|0.00
|0.00
|-16.36
|1 341.92
|
|4306
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
|69461532
|2007.12.27 16:00
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.2735
|2.2975
|2.2435
|2007.12.31 06:01
|2.2435
|0.00
|0.00
|-19.06
|1 335.47
|
|4206
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
|69748587
|2007.12.31 04:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9987
|1.9818
|2.0287
|2007.12.31 16:40
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|-845.00
|
|4406
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|69911343
|2008.01.02 08:00
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.2373
|2.2735
|2.2073
|2008.01.03 09:23
|2.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|1 343.36
|
|4206
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
|69944435
|2008.01.02 11:07
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.2315
|2.2735
|2.2015
|2008.01.03 10:29
|2.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|1 346.25
|
|4206
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
|70018359
|2008.01.02 16:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4728
|1.4607
|1.5028
|2008.01.04 08:00
|1.4705
|0.00
|0.00
|-1.75
|-115.00
|
|4106
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
|70030392
|2008.01.02 17:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4737
|1.4607
|1.5037
|2008.01.04 09:00
|1.4713
|0.00
|0.00
|-1.75
|-120.00
|
|4106
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
|70585826
|2008.01.04 20:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4775
|1.4607
|1.5075
|2008.01.07 04:01
|1.4720
|0.00
|0.00
|-1.75
|-275.00
|
|4106
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY
|70544146
|2008.01.04 16:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|108.21
|111.72
|105.21
|2008.01.07 08:00
|109.37
|0.00
|0.00
|-6.85
|-530.31
|
|4806
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
|70018495
|2008.01.02 16:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.1178
|1.1380
|1.0878
|2008.01.07 08:00
|1.1150
|0.00
|0.00
|-9.75
|125.56
|
|4706
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
|70038524
|2008.01.02 18:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.1159
|1.1380
|1.0859
|2008.01.07 08:00
|1.1150
|0.00
|0.00
|-9.75
|40.36
|
|4706
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
|70030387
|2008.01.02 17:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.1174
|1.1380
|1.0874
|2008.01.07 09:00
|1.1149
|0.00
|0.00
|-9.75
|112.12
|
|4706
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
|70543986
|2008.01.04 16:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|159.90
|163.99
|156.90
|2008.01.07 12:00
|160.63
|0.00
|0.00
|-7.96
|-333.82
|
|4006
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
|71132157
|2008.01.09 07:00
|buy
|0.50
|euraud
|1.6704
|1.6621
|1.7004
|2008.01.09 10:35
|1.6621
|0.00
|0.00
|0.00
|-367.11
|
|3606
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|71166329
|2008.01.09 11:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|160.87
|160.62
|157.87
|2008.01.09 17:25
|160.62
|0.00
|0.00
|0.00
|114.17
|
|4006
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|71160239
|2008.01.09 10:00
|sell
|0.50
|gbpjpy
|214.40
|214.15
|211.40
|2008.01.09 19:29
|214.15
|0.00
|0.00
|0.00
|114.24
|
|4306
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|71221844
|2008.01.09 16:00
|sell
|0.50
|audusd
|0.8816
|0.8836
|0.8516
|2008.01.09 21:07
|0.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|
|3406
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|70544094
|2008.01.04 16:00
|buy
|0.50
|usdcad
|1.0026
|1.0051
|1.0326
|2008.01.10 11:58
|1.0051
|0.00
|0.00
|1.80
|124.37
|
|4606
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|70991113
|2008.01.08 12:00
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.2025
|2.2000
|2.1725
|2008.01.10 14:00
|2.1725
|0.00
|0.00
|-38.11
|1 350.01
|
|4206
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
|71153147
|2008.01.09 09:00
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.1853
|2.1828
|2.1553
|2008.01.10 17:54
|2.1553
|0.00
|0.00
|-28.58
|1 362.65
|
|4206
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
|71200291
|2008.01.09 14:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|109.22
|108.97
|106.22
|2008.01.11 07:40
|108.97
|0.00
|0.00
|-27.40
|114.71
|
|4806
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|71584640
|2008.01.11 04:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|161.73
|161.48
|158.73
|2008.01.11 08:16
|161.48
|0.00
|0.00
|0.00
|114.50
|
|4006
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|71584534
|2008.01.11 04:00
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.1607
|2.1582
|2.1307
|2008.01.11 10:40
|2.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|113.28
|
|4206
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|71590927
|2008.01.11 05:00
|sell
|0.50
|gbpjpy
|214.36
|214.11
|211.36
|2008.01.11 16:35
|214.11
|0.00
|0.00
|0.00
|114.51
|
|4306
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|71754626
|2008.01.11 20:00
|sell
|0.50
|gbpjpy
|213.14
|212.89
|210.14
|2008.01.14 06:26
|212.89
|0.00
|0.00
|-16.36
|115.23
|
|4306
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|71754527
|2008.01.11 20:00
|sell
|0.50
|eurjpy
|161.04
|160.79
|158.04
|2008.01.14 16:00
|160.79
|0.00
|0.00
|-7.96
|115.68
|
|4006
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|71638657
|2008.01.11 09:00
|buy
|0.50
|audusd
|0.8957
|0.8982
|0.9257
|2008.01.15 08:22
|0.8982
|0.00
|0.00
|2.00
|125.00
|
|3406
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|71749341
|2008.01.11 19:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|108.86
|108.61
|105.86
|2008.01.15 15:51
|106.82
|0.00
|0.00
|-13.70
|954.88
|
|4806
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
|71944121
|2008.01.14 22:01
|buy
|0.50
|audusd
|0.8998
|0.8832
|0.9198
|2008.01.15 21:03
|0.8832
|0.00
|0.00
|0.00
|-830.00
|
|3406
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|71638242
|2008.01.11 09:00
|sell
|0.50
|euraud
|1.6502
|1.6788
|1.6302
|2008.01.15 21:03
|1.6788
|0.00
|0.00
|7.06
|-1 262.11
|
|3606
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|71749324
|2008.01.11 19:00
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.1559
|2.1534
|2.1359
|2008.01.16 01:18
|2.1359
|0.00
|0.00
|-28.59
|917.01
|
|4206
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
|70898019
|2008.01.08 04:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4711
|1.4770
|1.4911
|2008.01.16 10:49
|1.4770
|0.00
|0.00
|-14.00
|295.00
|
|4106
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|71584812
|2008.01.11 04:00
|sell
|0.50
|usdchf
|1.1010
|1.0985
|1.0800
|2008.01.16 16:02
|1.0985
|0.00
|0.00
|-14.63
|113.79
|
|4706
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|71754647
|2008.01.11 20:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9572
|1.9760
|1.9372
|2008.01.17 14:49
|1.9760
|0.00
|0.00
|-26.10
|-940.00
|
|4406
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|72488647
|2008.01.16 18:00
|buy
|0.50
|usdcad
|1.0255
|1.0280
|1.0455
|2008.01.17 17:32
|1.0280
|0.00
|0.00
|0.90
|121.60
|
|4606
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp BUY[sl]
|72792851
|2008.01.17 13:00
|sell
|0.50
|gbpjpy
|210.43
|210.18
|208.43
|2008.01.18 00:26
|210.18
|0.00
|0.00
|-16.36
|117.25
|
|4306
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|72762351
|2008.01.17 12:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|107.08
|106.83
|105.08
|2008.01.18 01:05
|106.83
|0.00
|0.00
|-6.85
|117.01
|
|4806
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|73191816
|2008.01.18 10:00
|sell
|0.50
|gbpjpy
|209.76
|209.51
|207.76
|2008.01.18 15:58
|209.51
|0.00
|0.00
|0.00
|116.63
|
|4306
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[sl]
|72944765
|2008.01.17 20:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9711
|1.9686
|1.9511
|2008.01.21 01:49
|1.9511
|0.00
|0.00
|-8.70
|1 000.00
|
|4406
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SEL[tp]
|
|0.00
|0.00
|-283.92
|4 964.36
|Closed P/L:
|4 680.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|73210225
|2008.01.18 11:00
|sell
|0.50
|audusd
|0.8768
|0.8743
|0.8568
|
|0.8646
|0.00
|0.00
|-2.60
|610.00
|
|3406
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
|73164939
|2008.01.18 09:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4636
|1.4611
|1.4436
|
|1.4499
|0.00
|0.00
|0.18
|685.00
|
|4106
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
|73348158
|2008.01.18 17:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4616
|1.4832
|1.4416
|
|1.4499
|0.00
|0.00
|0.18
|585.00
|
|4106
|TrendStEA_v2_MO_M5Scalp SELL
|
|0.00
|0.00
|-2.24
|1 880.00
|
|Floating P/L:
|1 877.76
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 680.44
|Floating P/L:
|1 877.76
|Margin:
|750.00
|Balance:
|14 680.44
|Equity:
|16 558.20
|Free Margin:
|15 808.20
|
|Details:
|Gross Profit:
|16 325.26
|Gross Loss:
|11 644.82
|Total Net Profit:
|4 680.44
|Profit Factor:
|1.40
|Expected Payoff:
|60.78
|
|Absolute Drawdown:
|4 153.33
|Maximal Drawdown:
|4 251.63 (42.10%)
|Relative Drawdown:
|42.10% (4 251.63)
|
|Total Trades:
|77
|Short Positions (won %):
|47 (72.34%)
|Long Positions (won %):
|30 (56.67%)
|Profit Trades (% of total):
|51 (66.23%)
|Loss trades (% of total):
|26 (33.77%)
|Largest
|profit trade:
|1 346.25
|loss trade:
|-1 255.05
|Average
|profit trade:
|320.10
|loss trade:
|-447.88
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (4 476.51)
|consecutive losses ($):
|4 (-2 969.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 476.51 (11)
|consecutive loss (count):
|-2 969.30 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2