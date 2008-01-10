North Finance Co Ltd

Account: 894201 Name: Bill Delong Currency: USD 2008 January 10, 17:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
190981712008.01.10 16:56buy4.00gbpjpy214.540.000.002008.01.10 17:02214.600.000.000.00219.11
190972232008.01.10 16:49buy1.00gbpjpy214.640.000.002008.01.10 17:02214.590.000.000.00-45.65
190887882008.01.10 15:35sell1.00gbpjpy214.620.000.002008.01.10 15:36214.560.000.000.0054.72
190882282008.01.10 15:29sell0.10gbpjpy214.700.000.002008.01.10 15:32214.840.000.000.00-12.75
190869412008.01.10 15:13sell0.10gbpjpy214.880.000.002008.01.10 15:15214.980.000.000.00-9.10
190829692008.01.10 14:42sell1.00gbpjpy215.290.000.002008.01.10 14:43215.240.000.000.0045.51
190811242008.01.10 14:15sell1.00gbpjpy215.760.000.002008.01.10 14:20215.730.000.000.0027.31
190759402008.01.10 13:14sell stop1.00gbpusd1.96031.96171.95702008.01.10 13:161.9612cancelled
190631772008.01.10 10:10buy0.10gbpjpy214.790.000.002008.01.10 10:17214.820.000.000.002.73
190628422008.01.10 10:04buy0.10gbpjpy214.850.000.002008.01.10 10:05214.780.000.000.00-6.37
190591742008.01.10 09:00sell4.00gbpjpy214.640.000.002008.01.10 09:03214.590.000.000.00182.28
190588742008.01.10 08:55sell2.00gbpjpy214.630.000.002008.01.10 09:03214.590.000.000.0072.92
190584822008.01.10 08:42sell1.00gbpjpy214.590.000.002008.01.10 09:04214.540.000.000.0045.57
190578452008.01.10 08:25sell0.20gbpjpy214.540.000.002008.01.10 08:49214.640.000.000.00-18.24
190576332008.01.10 08:19sell0.10gbpjpy214.530.000.002008.01.10 08:49214.650.000.000.00-10.94
190497042008.01.10 03:33sell0.10gbpjpy215.040.000.002008.01.10 03:38215.140.000.000.00-9.10
190470782008.01.10 02:15buy0.10audusd0.88310.88360.88532008.01.10 02:350.88440.000.000.0013.00
190440062008.01.10 00:14sell0.10eurjpy161.210.000.002008.01.10 00:18161.210.000.000.000.00
189971742008.01.09 11:42sell2.00gbpjpy214.390.000.002008.01.09 11:45214.270.000.000.00219.80
189964462008.01.09 11:32sell1.00gbpjpy214.210.000.002008.01.09 11:45214.300.000.000.00-82.42
189888612008.01.09 10:06sell1.00gbpjpy215.760.000.002008.01.09 10:09215.650.000.000.00100.44
189875762008.01.09 09:45sell1.00gbpjpy216.090.000.002008.01.09 09:53216.070.000.000.0018.24
189864272008.01.09 09:31sell0.10gbpusd1.96840.00000.00002008.01.09 09:331.96940.000.000.00-10.00
189844012008.01.09 09:02buy0.20gbpjpy216.370.000.002008.01.09 09:04216.180.000.000.00-34.66
189830632008.01.09 08:31buy1.00gbpjpy216.310.000.002008.01.09 08:40216.110.000.000.00-182.51
189829092008.01.09 08:26sell1.00gbpjpy216.130.000.002008.01.09 08:35216.220.000.000.00-82.13
189809492008.01.09 07:53buy2.00gbpjpy215.910.000.002008.01.09 07:56216.080.000.000.00310.56
189803622008.01.09 07:35sell2.00gbpjpy215.940.000.002008.01.09 07:49215.820.000.000.00219.50
189800682008.01.09 07:26buy2.00gbpjpy216.080.000.002008.01.09 07:56215.970.000.000.00-201.00
189799892008.01.09 07:23buy1.00gbpjpy216.130.000.002008.01.09 07:47215.820.000.000.00-283.55
189364422008.01.08 14:55sell0.10eurusd1.47171.47321.47112008.01.08 15:051.47160.000.000.001.00
189307382008.01.08 13:53sell0.10gbpjpy216.37216.66216.262008.01.08 13:58216.260.000.000.0010.04
189248592008.01.08 12:41sell2.00gbpjpy216.810.000.002008.01.08 12:48216.680.000.000.00237.27
189240432008.01.08 12:29sell1.00gbpjpy216.720.000.002008.01.08 12:48216.710.000.000.009.13
189203512008.01.08 11:40sell1.00gbpjpy216.870.000.002008.01.08 11:45216.720.000.000.00136.96
189201262008.01.08 11:36buy1.00gbpjpy216.930.000.002008.01.08 11:39216.930.000.000.000.00
189186202008.01.08 11:16sell2.00usdjpy109.560.000.002008.01.08 11:29109.550.000.000.0018.26
189177612008.01.08 11:05buy2.00usdjpy109.620.000.002008.01.08 11:15109.590.000.000.00-54.75
189175702008.01.08 11:03buy1.00usdjpy109.670.000.002008.01.08 11:13109.620.000.000.00-45.61
189095332008.01.08 09:43buy2.00gbpjpy216.120.000.002008.01.08 09:46216.410.000.000.00530.36
189089542008.01.08 09:36sell1.00gbpjpy215.880.000.002008.01.08 09:42216.100.000.000.00-201.34
189067552008.01.08 09:10sell1.00gbpjpy216.060.000.002008.01.08 09:17216.040.000.000.0018.29
188998152008.01.08 06:42sell0.20gbpusd1.97121.97221.97042008.01.08 06:541.97150.000.000.00-6.00
188993002008.01.08 06:23sell0.20eurjpy160.670.000.002008.01.08 06:27160.630.000.000.007.32
188986012008.01.08 06:02buy0.10gbpjpy215.630.00215.722008.01.08 06:07215.500.000.000.00-11.89
188983772008.01.08 05:56sell0.10gbpjpy215.470.000.002008.01.08 06:00215.600.000.000.00-11.88
188955752008.01.08 04:16sell6.00gbpjpy215.220.000.002008.01.08 04:23215.100.000.000.00659.28
188955602008.01.08 04:16sell6.00usdjpy109.230.00109.142008.01.08 04:23109.200.000.000.00164.84
188951362008.01.08 04:00sell4.00gbpjpy215.090.000.002008.01.08 04:24215.080.000.000.0036.63
188945242008.01.08 03:26sell1.00gbpjpy214.840.000.002008.01.08 04:24215.100.000.000.00-238.09
188943242008.01.08 03:19sell1.00gbpusd1.96951.97131.96872008.01.08 03:241.96910.000.000.0040.00
188934862008.01.08 02:53sell0.50gbpusd1.96880.00001.96802008.01.08 03:251.96890.000.000.00-5.00
188928682008.01.08 02:29sell0.10gbpusd1.96750.00000.00002008.01.08 03:251.96890.000.000.00-14.00
188915702008.01.08 01:51sell0.10gbpjpy214.840.000.002008.01.08 02:02214.730.000.000.0010.08
188864712008.01.07 23:14sell0.10gbpjpy215.060.000.002008.01.07 23:19215.030.000.000.002.74
188850772008.01.07 22:46buy2.00usdjpy109.040.000.002008.01.07 22:50109.080.000.000.0073.34
188846962008.01.07 22:38sell1.00usdjpy108.920.000.002008.01.07 22:47109.050.000.000.00-119.21
188817712008.01.07 21:42sell0.20gbpjpy214.960.000.002008.01.07 21:45214.930.000.000.005.50
188816552008.01.07 21:37sell0.10gbpjpy214.840.000.002008.01.07 21:50214.850.000.000.00-0.92
188816272008.01.07 21:36sell0.10gbpusd1.97100.00000.00002008.01.07 21:481.97080.000.000.002.00
188813442008.01.07 21:25sell0.10usdjpy109.030.000.002008.01.07 21:27108.980.000.000.004.59
188811872008.01.07 21:17buy0.10usdjpy109.060.000.002008.01.07 21:25109.020.000.000.00-3.67
188244222008.01.07 09:45sell2.00gbpjpy214.890.000.002008.01.07 09:48214.750.000.000.00256.39
188236682008.01.07 09:35sell1.00gbpjpy214.830.000.002008.01.07 09:48214.780.000.000.0045.79
188229702008.01.07 09:24sell1.00gbpjpy214.770.000.002008.01.07 09:51214.750.000.000.0018.32
188227122008.01.07 09:21sell0.20gbpjpy214.600.000.002008.01.07 09:32214.960.000.000.00-66.00
188188982008.01.07 08:23sell0.20gbpjpy214.460.000.002008.01.07 08:28214.550.000.000.00-16.52
188171152008.01.07 07:37sell0.10gbpjpy214.830.000.002008.01.07 07:51214.830.000.000.000.00
188125722008.01.07 05:19sell1.00usdjpy108.930.000.002008.01.07 05:41108.920.000.000.009.18
188120572008.01.07 05:05sell1.00gbpjpy214.58215.15214.512008.01.07 05:40214.510.000.000.0064.27
188120072008.01.07 05:04buy1.00gbpjpy214.700.000.002008.01.07 05:06214.590.000.000.00-100.91
188038602008.01.07 01:41balanceDeposit50 000.00
  0.00 0.00 0.00 2 009.06
Closed P/L: 2 009.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 009.06 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 52 009.06 Equity: 52 009.06 Free Margin: 52 009.06
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 893.27 Gross Loss: 1 884.21 Total Net Profit: 2 009.06
Profit Factor: 2.07 Expected Payoff: 28.70  
Absolute Drawdown: 109.98 Maximal Drawdown: 510.30 (0.99%) Relative Drawdown: 0.99% (510.30)
 
Total Trades: 70 Short Positions (won %): 52 (65.38%) Long Positions (won %): 18 (38.89%)
Profit Trades (% of total): 41 (58.57%) Loss trades (% of total): 29 (41.43%)
Largest profit trade: 659.28 loss trade: -283.55
Average profit trade: 94.96 loss trade: -64.97
Maximum consecutive wins ($): 7 (412.66) consecutive losses ($): 5 (-510.30)
Maximal consecutive profit (count): 860.75 (3) consecutive loss (count): -510.30 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2