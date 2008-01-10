|Account: 894201
|Name: Bill Delong
|Currency: USD
|2008 January 10, 17:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19098171
|2008.01.10 16:56
|buy
|4.00
|gbpjpy
|214.54
|0.00
|0.00
|2008.01.10 17:02
|214.60
|0.00
|0.00
|0.00
|219.11
|19097223
|2008.01.10 16:49
|buy
|1.00
|gbpjpy
|214.64
|0.00
|0.00
|2008.01.10 17:02
|214.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.65
|19088788
|2008.01.10 15:35
|sell
|1.00
|gbpjpy
|214.62
|0.00
|0.00
|2008.01.10 15:36
|214.56
|0.00
|0.00
|0.00
|54.72
|19088228
|2008.01.10 15:29
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.70
|0.00
|0.00
|2008.01.10 15:32
|214.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.75
|19086941
|2008.01.10 15:13
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.88
|0.00
|0.00
|2008.01.10 15:15
|214.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.10
|19082969
|2008.01.10 14:42
|sell
|1.00
|gbpjpy
|215.29
|0.00
|0.00
|2008.01.10 14:43
|215.24
|0.00
|0.00
|0.00
|45.51
|19081124
|2008.01.10 14:15
|sell
|1.00
|gbpjpy
|215.76
|0.00
|0.00
|2008.01.10 14:20
|215.73
|0.00
|0.00
|0.00
|27.31
|19075940
|2008.01.10 13:14
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.9603
|1.9617
|1.9570
|2008.01.10 13:16
|1.9612
|cancelled
|19063177
|2008.01.10 10:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|214.79
|0.00
|0.00
|2008.01.10 10:17
|214.82
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|19062842
|2008.01.10 10:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|214.85
|0.00
|0.00
|2008.01.10 10:05
|214.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.37
|19059174
|2008.01.10 09:00
|sell
|4.00
|gbpjpy
|214.64
|0.00
|0.00
|2008.01.10 09:03
|214.59
|0.00
|0.00
|0.00
|182.28
|19058874
|2008.01.10 08:55
|sell
|2.00
|gbpjpy
|214.63
|0.00
|0.00
|2008.01.10 09:03
|214.59
|0.00
|0.00
|0.00
|72.92
|19058482
|2008.01.10 08:42
|sell
|1.00
|gbpjpy
|214.59
|0.00
|0.00
|2008.01.10 09:04
|214.54
|0.00
|0.00
|0.00
|45.57
|19057845
|2008.01.10 08:25
|sell
|0.20
|gbpjpy
|214.54
|0.00
|0.00
|2008.01.10 08:49
|214.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.24
|19057633
|2008.01.10 08:19
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.53
|0.00
|0.00
|2008.01.10 08:49
|214.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.94
|19049704
|2008.01.10 03:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.04
|0.00
|0.00
|2008.01.10 03:38
|215.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.10
|19047078
|2008.01.10 02:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.8831
|0.8836
|0.8853
|2008.01.10 02:35
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|19044006
|2008.01.10 00:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.21
|0.00
|0.00
|2008.01.10 00:18
|161.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18997174
|2008.01.09 11:42
|sell
|2.00
|gbpjpy
|214.39
|0.00
|0.00
|2008.01.09 11:45
|214.27
|0.00
|0.00
|0.00
|219.80
|18996446
|2008.01.09 11:32
|sell
|1.00
|gbpjpy
|214.21
|0.00
|0.00
|2008.01.09 11:45
|214.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.42
|18988861
|2008.01.09 10:06
|sell
|1.00
|gbpjpy
|215.76
|0.00
|0.00
|2008.01.09 10:09
|215.65
|0.00
|0.00
|0.00
|100.44
|18987576
|2008.01.09 09:45
|sell
|1.00
|gbpjpy
|216.09
|0.00
|0.00
|2008.01.09 09:53
|216.07
|0.00
|0.00
|0.00
|18.24
|18986427
|2008.01.09 09:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|2008.01.09 09:33
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|18984401
|2008.01.09 09:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|216.37
|0.00
|0.00
|2008.01.09 09:04
|216.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.66
|18983063
|2008.01.09 08:31
|buy
|1.00
|gbpjpy
|216.31
|0.00
|0.00
|2008.01.09 08:40
|216.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.51
|18982909
|2008.01.09 08:26
|sell
|1.00
|gbpjpy
|216.13
|0.00
|0.00
|2008.01.09 08:35
|216.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.13
|18980949
|2008.01.09 07:53
|buy
|2.00
|gbpjpy
|215.91
|0.00
|0.00
|2008.01.09 07:56
|216.08
|0.00
|0.00
|0.00
|310.56
|18980362
|2008.01.09 07:35
|sell
|2.00
|gbpjpy
|215.94
|0.00
|0.00
|2008.01.09 07:49
|215.82
|0.00
|0.00
|0.00
|219.50
|18980068
|2008.01.09 07:26
|buy
|2.00
|gbpjpy
|216.08
|0.00
|0.00
|2008.01.09 07:56
|215.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-201.00
|18979989
|2008.01.09 07:23
|buy
|1.00
|gbpjpy
|216.13
|0.00
|0.00
|2008.01.09 07:47
|215.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-283.55
|18936442
|2008.01.08 14:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4717
|1.4732
|1.4711
|2008.01.08 15:05
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18930738
|2008.01.08 13:53
|sell
|0.10
|gbpjpy
|216.37
|216.66
|216.26
|2008.01.08 13:58
|216.26
|0.00
|0.00
|0.00
|10.04
|18924859
|2008.01.08 12:41
|sell
|2.00
|gbpjpy
|216.81
|0.00
|0.00
|2008.01.08 12:48
|216.68
|0.00
|0.00
|0.00
|237.27
|18924043
|2008.01.08 12:29
|sell
|1.00
|gbpjpy
|216.72
|0.00
|0.00
|2008.01.08 12:48
|216.71
|0.00
|0.00
|0.00
|9.13
|18920351
|2008.01.08 11:40
|sell
|1.00
|gbpjpy
|216.87
|0.00
|0.00
|2008.01.08 11:45
|216.72
|0.00
|0.00
|0.00
|136.96
|18920126
|2008.01.08 11:36
|buy
|1.00
|gbpjpy
|216.93
|0.00
|0.00
|2008.01.08 11:39
|216.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18918620
|2008.01.08 11:16
|sell
|2.00
|usdjpy
|109.56
|0.00
|0.00
|2008.01.08 11:29
|109.55
|0.00
|0.00
|0.00
|18.26
|18917761
|2008.01.08 11:05
|buy
|2.00
|usdjpy
|109.62
|0.00
|0.00
|2008.01.08 11:15
|109.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.75
|18917570
|2008.01.08 11:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|109.67
|0.00
|0.00
|2008.01.08 11:13
|109.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.61
|18909533
|2008.01.08 09:43
|buy
|2.00
|gbpjpy
|216.12
|0.00
|0.00
|2008.01.08 09:46
|216.41
|0.00
|0.00
|0.00
|530.36
|18908954
|2008.01.08 09:36
|sell
|1.00
|gbpjpy
|215.88
|0.00
|0.00
|2008.01.08 09:42
|216.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-201.34
|18906755
|2008.01.08 09:10
|sell
|1.00
|gbpjpy
|216.06
|0.00
|0.00
|2008.01.08 09:17
|216.04
|0.00
|0.00
|0.00
|18.29
|18899815
|2008.01.08 06:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9712
|1.9722
|1.9704
|2008.01.08 06:54
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|18899300
|2008.01.08 06:23
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.67
|0.00
|0.00
|2008.01.08 06:27
|160.63
|0.00
|0.00
|0.00
|7.32
|18898601
|2008.01.08 06:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|215.63
|0.00
|215.72
|2008.01.08 06:07
|215.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.89
|18898377
|2008.01.08 05:56
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.47
|0.00
|0.00
|2008.01.08 06:00
|215.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.88
|18895575
|2008.01.08 04:16
|sell
|6.00
|gbpjpy
|215.22
|0.00
|0.00
|2008.01.08 04:23
|215.10
|0.00
|0.00
|0.00
|659.28
|18895560
|2008.01.08 04:16
|sell
|6.00
|usdjpy
|109.23
|0.00
|109.14
|2008.01.08 04:23
|109.20
|0.00
|0.00
|0.00
|164.84
|18895136
|2008.01.08 04:00
|sell
|4.00
|gbpjpy
|215.09
|0.00
|0.00
|2008.01.08 04:24
|215.08
|0.00
|0.00
|0.00
|36.63
|18894524
|2008.01.08 03:26
|sell
|1.00
|gbpjpy
|214.84
|0.00
|0.00
|2008.01.08 04:24
|215.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-238.09
|18894324
|2008.01.08 03:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9695
|1.9713
|1.9687
|2008.01.08 03:24
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|18893486
|2008.01.08 02:53
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|1.9680
|2008.01.08 03:25
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|18892868
|2008.01.08 02:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 03:25
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|18891570
|2008.01.08 01:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.84
|0.00
|0.00
|2008.01.08 02:02
|214.73
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|18886471
|2008.01.07 23:14
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.06
|0.00
|0.00
|2008.01.07 23:19
|215.03
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|18885077
|2008.01.07 22:46
|buy
|2.00
|usdjpy
|109.04
|0.00
|0.00
|2008.01.07 22:50
|109.08
|0.00
|0.00
|0.00
|73.34
|18884696
|2008.01.07 22:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|108.92
|0.00
|0.00
|2008.01.07 22:47
|109.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.21
|18881771
|2008.01.07 21:42
|sell
|0.20
|gbpjpy
|214.96
|0.00
|0.00
|2008.01.07 21:45
|214.93
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|18881655
|2008.01.07 21:37
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.84
|0.00
|0.00
|2008.01.07 21:50
|214.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|18881627
|2008.01.07 21:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|2008.01.07 21:48
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18881344
|2008.01.07 21:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|109.03
|0.00
|0.00
|2008.01.07 21:27
|108.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.59
|18881187
|2008.01.07 21:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|109.06
|0.00
|0.00
|2008.01.07 21:25
|109.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.67
|18824422
|2008.01.07 09:45
|sell
|2.00
|gbpjpy
|214.89
|0.00
|0.00
|2008.01.07 09:48
|214.75
|0.00
|0.00
|0.00
|256.39
|18823668
|2008.01.07 09:35
|sell
|1.00
|gbpjpy
|214.83
|0.00
|0.00
|2008.01.07 09:48
|214.78
|0.00
|0.00
|0.00
|45.79
|18822970
|2008.01.07 09:24
|sell
|1.00
|gbpjpy
|214.77
|0.00
|0.00
|2008.01.07 09:51
|214.75
|0.00
|0.00
|0.00
|18.32
|18822712
|2008.01.07 09:21
|sell
|0.20
|gbpjpy
|214.60
|0.00
|0.00
|2008.01.07 09:32
|214.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|18818898
|2008.01.07 08:23
|sell
|0.20
|gbpjpy
|214.46
|0.00
|0.00
|2008.01.07 08:28
|214.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.52
|18817115
|2008.01.07 07:37
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.83
|0.00
|0.00
|2008.01.07 07:51
|214.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18812572
|2008.01.07 05:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|108.93
|0.00
|0.00
|2008.01.07 05:41
|108.92
|0.00
|0.00
|0.00
|9.18
|18812057
|2008.01.07 05:05
|sell
|1.00
|gbpjpy
|214.58
|215.15
|214.51
|2008.01.07 05:40
|214.51
|0.00
|0.00
|0.00
|64.27
|18812007
|2008.01.07 05:04
|buy
|1.00
|gbpjpy
|214.70
|0.00
|0.00
|2008.01.07 05:06
|214.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.91
|18803860
|2008.01.07 01:41
|balance
|Deposit
|50 000.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2 009.06
|Closed P/L:
|2 009.06
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 009.06
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|52 009.06
|Equity:
|52 009.06
|Free Margin:
|52 009.06
|Details:
|Gross Profit:
|3 893.27
|Gross Loss:
|1 884.21
|Total Net Profit:
|2 009.06
|Profit Factor:
|2.07
|Expected Payoff:
|28.70
|Absolute Drawdown:
|109.98
|Maximal Drawdown:
|510.30 (0.99%)
|Relative Drawdown:
|0.99% (510.30)
|Total Trades:
|70
|Short Positions (won %):
|52 (65.38%)
|Long Positions (won %):
|18 (38.89%)
|Profit Trades (% of total):
|41 (58.57%)
|Loss trades (% of total):
|29 (41.43%)
|Largest
|profit trade:
|659.28
|loss trade:
|-283.55
|Average
|profit trade:
|94.96
|loss trade:
|-64.97
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (412.66)
|consecutive losses ($):
|5 (-510.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|860.75 (3)
|consecutive loss (count):
|-510.30 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2