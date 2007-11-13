Alpari (UK) Ltd.

Account: 75521 Name: oilfxpro cable b o Currency: USD 2008 January 24, 19:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
36654252007.11.13 07:13balanceDeposit5 000.00
36684462007.11.13 09:30buy stop0.10eurusd1.46421.45870.00002007.11.13 18:301.4596expiration [2007.11.13 18:30]
36684482007.11.13 10:51sell0.10eurusd1.45871.46420.00002007.11.14 02:591.46420.000.00-0.02-55.00
36687472007.11.13 10:30buy0.10gbpusd2.07072.06630.00002007.11.14 08:112.07810.000.000.3074.00
36687482007.11.13 09:45sell stop0.10gbpusd2.06382.07070.00002007.11.13 18:452.0724expiration [2007.11.13 18:45]
36720702007.11.13 13:09buy0.10gbpusd2.07072.07070.00002007.11.13 17:252.07070.000.000.000.00
36720712007.11.13 12:17sell stop0.10gbpusd2.06362.07070.00002007.11.13 20:022.0709cancelled
36928022007.11.14 10:50buy0.10gbpusd2.08242.07770.00002007.11.14 11:352.07770.000.000.00-47.00
36928052007.11.14 11:58sell0.10gbpusd2.07312.07270.00002007.11.14 15:032.07270.000.000.004.00
37280422007.11.15 09:45buy stop0.10gbpusd2.06122.05320.00002007.11.15 18:452.0462expiration [2007.11.15 18:45]
37280462007.11.15 10:29sell0.10gbpusd2.05142.05020.00002007.11.15 14:282.05020.000.000.0012.00
37693572007.11.16 15:22buy0.10gbpusd2.04912.04500.00002007.11.16 20:002.05040.000.000.0013.00
37693602007.11.16 11:06sell0.10gbpusd2.03922.04350.00002007.11.16 13:392.04350.000.000.00-43.00
38012702007.11.19 12:27buy0.10gbpusd2.05432.04690.00002007.11.19 19:132.04690.000.000.00-74.00
38012742007.11.19 09:45sell stop0.10gbpusd2.04402.05200.00002007.11.19 18:452.0483expiration [2007.11.19 18:45]
38328542007.11.20 11:09buy0.10gbpusd2.06652.05910.00002007.11.20 20:002.06360.000.000.00-29.00
38328562007.11.20 09:45sell stop0.10gbpusd2.05112.05910.00002007.11.20 18:452.0629expiration [2007.11.20 18:45]
38634722007.11.21 10:31sell0.10gbpusd2.05902.05900.00002007.11.21 12:472.05900.000.000.000.00
38638642007.11.21 10:00buy stop0.10gbpusd2.07042.06240.00002007.11.21 19:002.0627expiration [2007.11.21 19:00]
38888162007.11.22 09:45buy stop0.10gbpusd2.06752.06140.00002007.11.22 18:452.0604expiration [2007.11.22 18:45]
38888172007.11.22 16:43sell0.10gbpusd2.06142.06680.00002007.11.22 20:002.06110.000.000.003.00
39118652007.11.23 09:45buy stop0.10gbpusd2.07462.06660.00002007.11.23 18:452.0598expiration [2007.11.23 18:45]
39118672007.11.23 10:07sell0.10gbpusd2.06262.06260.00002007.11.23 10:462.06260.000.000.000.00
39411852007.11.26 10:09buy0.10gbpusd2.06962.06410.00002007.11.26 20:002.06990.000.000.003.00
39411882007.11.26 09:45sell stop0.10gbpusd2.06302.06960.00002007.11.26 18:452.0682expiration [2007.11.26 18:45]
39738002007.11.27 09:45buy stop0.10gbpusd2.07412.06660.00002007.11.27 18:452.0651expiration [2007.11.27 18:45]
39738032007.11.27 17:09sell0.10gbpusd2.06662.07260.00002007.11.27 20:002.06800.000.000.00-14.00
40056042007.11.28 15:01buy0.10gbpusd2.06852.06850.00002007.11.28 20:002.07250.000.000.0040.00
40056062007.11.28 10:19sell0.10gbpusd2.05872.06650.00002007.11.28 14:232.06650.000.000.00-78.00
40397172007.11.29 09:45buy stop0.10gbpusd2.07482.06680.00002007.11.29 18:452.0624expiration [2007.11.29 18:45]
40397182007.11.29 11:29sell0.10gbpusd2.06272.06760.00002007.11.29 20:002.06320.000.000.00-5.00
40682022007.11.30 10:06buy0.10gbpusd2.06882.06200.00002007.11.30 16:062.06200.000.000.00-68.00
40682052007.11.30 16:09sell0.10gbpusd2.06012.06010.00002007.11.30 20:002.05750.000.000.0026.00
40988772007.12.03 11:48buy0.10gbpusd2.06452.05980.00002007.12.03 20:002.06520.000.000.007.00
40988792007.12.03 09:56sell0.10gbpusd2.05572.06070.00002007.12.03 11:002.06070.000.000.00-50.00
41246452007.12.04 09:45buy stop0.10gbpusd2.06832.06150.00002007.12.04 18:452.0586expiration [2007.12.04 18:45]
41246462007.12.04 10:22sell0.10gbpusd2.06152.06150.00002007.12.04 20:002.05720.000.000.0043.00
41540322007.12.05 09:45buy stop0.10gbpusd2.05732.04930.00002007.12.05 18:452.0269expiration [2007.12.05 18:45]
41540332007.12.05 09:55sell0.10gbpusd2.04392.03650.00002007.12.05 16:572.02870.000.000.00152.00
41830182007.12.06 10:30buy0.10gbpusd2.02982.02230.00002007.12.06 13:002.02230.000.000.00-75.00
41830212007.12.06 13:00sell0.10gbpusd2.02062.02650.00002007.12.06 14:112.02650.000.000.00-59.00
42057252007.12.07 10:02buy0.10gbpusd2.02752.02750.00002007.12.07 15:402.02750.000.000.000.00
42057282007.12.07 09:45sell stop0.10gbpusd2.02112.02750.00002007.12.07 18:452.0281expiration [2007.12.07 18:45]
42291552007.12.10 09:52buy0.10gbpusd2.03792.03850.00002007.12.10 16:122.04540.000.000.0075.00
42291632007.12.10 09:45sell stop0.10gbpusd2.03012.03790.00002007.12.10 18:452.0432expiration [2007.12.10 18:45]
42569102007.12.11 09:45buy stop0.10gbpusd2.05292.04540.00002007.12.11 18:452.0401expiration [2007.12.11 18:45]
42569112007.12.11 09:54sell0.10gbpusd2.04542.04540.00002007.12.11 20:002.04080.000.000.0046.00
42925042007.12.12 11:34buy0.10gbpusd2.04562.03780.00002007.12.12 14:162.03780.000.000.00-78.00
42925052007.12.12 14:16sell0.10gbpusd2.03782.04540.00002007.12.12 14:262.04540.000.000.00-76.00
43278302007.12.13 12:19buy0.10gbpusd2.04542.03760.00002007.12.13 16:292.03760.000.000.00-78.00
43278322007.12.13 16:29sell0.10gbpusd2.03762.04230.00002007.12.13 20:002.03860.000.000.00-10.00
43750462007.12.14 10:12sell0.10gbpusd2.03672.02430.00002007.12.14 20:002.01630.000.000.00204.00
43754212007.12.14 10:00buy stop0.10gbpusd2.04552.03750.00002007.12.14 19:002.0221expiration [2007.12.14 19:00]
44116742007.12.17 09:45buy stop0.10gbpusd2.02122.01320.00002007.12.17 18:452.0188expiration [2007.12.17 18:45]
44116752007.12.17 11:28sell0.10gbpusd2.01042.01830.00002007.12.17 13:002.01830.000.000.00-79.00
44520832007.12.18 09:45buy stop0.10gbpusd2.02342.01560.00002007.12.18 18:452.0126expiration [2007.12.18 18:45]
44520842007.12.18 10:30sell0.10gbpusd2.01562.01560.00002007.12.18 12:042.01560.000.000.000.00
44792692007.12.19 09:58buy0.10gbpusd2.01492.01490.00002007.12.19 10:292.01490.000.000.000.00
44792702007.12.19 10:44sell0.10gbpusd2.00822.00100.00002007.12.19 20:001.99630.000.000.00119.00
45075972007.12.20 09:45buy stop0.10gbpusd1.99631.98830.00002007.12.20 18:451.9834expiration [2007.12.20 18:45]
45076052007.12.20 13:30sell0.10gbpusd1.98681.98680.00002007.12.20 20:001.98290.000.000.0039.00
45360402007.12.21 09:45buy stop0.10gbpusd1.99021.98350.00002007.12.21 18:451.9826expiration [2007.12.21 18:45]
45360412007.12.21 10:18sell0.10gbpusd1.98351.98350.00002007.12.26 14:061.98350.000.00-2.880.00
45611192007.12.24 12:46buy stop0.10gbpusd1.98451.98000.00002007.12.24 21:461.9769expiration [2007.12.24 21:46]
45897132007.12.27 10:13buy0.10gbpusd1.99061.99060.00002007.12.27 16:001.99060.000.000.000.00
45897142007.12.27 09:45sell stop0.10gbpusd1.98361.99060.00002007.12.27 18:451.9947expiration [2007.12.27 18:45]
46194992007.12.28 11:21buy0.10gbpusd1.99941.99430.00002007.12.28 14:581.99430.000.000.00-51.00
46195012007.12.28 14:59sell0.10gbpusd1.99421.99850.00002007.12.28 20:001.99230.000.000.0019.00
46453472007.12.31 10:52buy0.10gbpusd1.99992.00210.00002007.12.31 15:532.00210.000.000.0022.00
46453492007.12.31 16:48sell0.10gbpusd1.99441.98700.00002008.01.02 10:131.98700.000.00-1.9074.00
46670212008.01.02 09:45buy stop0.10gbpusd1.98881.98080.00002008.01.02 18:451.9806expiration [2008.01.02 18:45]
46677492008.01.02 15:56sell0.10gbpusd1.97771.98560.00002008.01.02 20:001.98170.000.000.00-40.00
46966482008.01.03 09:45buy stop0.10gbpusd1.98431.97630.00002008.01.03 18:451.9748expiration [2008.01.03 18:45]
46966492008.01.03 10:27sell0.10gbpusd1.97481.97930.00002008.01.03 14:001.97930.000.000.00-45.00
47289742008.01.04 10:30buy0.10gbpusd1.97321.96900.00002008.01.04 22:461.97270.000.000.00-5.00
47289752008.01.04 09:45sell stop0.10gbpusd1.96671.97320.00002008.01.04 18:451.9723expiration [2008.01.04 18:45]
47607712008.01.07 10:01buy0.10gbpusd1.97361.96760.00002008.01.07 22:441.96910.000.000.00-45.00
47607742008.01.07 09:45sell stop0.10gbpusd1.96421.97220.00002008.01.07 18:451.9718expiration [2008.01.07 18:45]
47872222008.01.08 09:45buy stop0.10gbpusd1.98381.97580.00002008.01.08 18:451.9742expiration [2008.01.08 18:45]
47872232008.01.08 16:35sell0.10gbpusd1.97231.98010.00002008.01.08 20:011.97390.000.000.00-16.00
48189682008.01.09 09:45buy stop0.10gbpusd1.97501.96700.00002008.01.09 18:451.9563expiration [2008.01.09 18:45]
48189692008.01.09 10:26sell0.10gbpusd1.96301.96300.00002008.01.09 20:001.95740.000.000.0056.00
48651332008.01.10 10:30buy0.10gbpusd1.95911.95910.00002008.01.10 12:481.95910.000.000.000.00
48651342008.01.10 09:45sell stop0.10gbpusd1.95301.95910.00002008.01.10 18:451.9560expiration [2008.01.10 18:45]
49342412008.01.11 10:44sell0.10gbpusd1.94901.95560.00002008.01.11 11:071.95560.000.000.00-66.00
49347812008.01.11 11:07buy0.10gbpusd1.95561.95560.00002008.01.11 14:331.95560.000.000.000.00
50624152008.01.16 14:02buy0.10gbpusd1.96301.96400.00002008.01.16 16:521.96400.000.000.0010.00
50624172008.01.16 11:21sell0.10gbpusd1.95611.96140.00002008.01.16 14:001.96140.000.000.00-53.00
51249512008.01.17 09:45sell stop0.10gbpusd1.95951.96750.00002008.01.17 18:451.9712expiration [2008.01.17 18:45]
51256832008.01.17 10:02buy0.10gbpusd1.97061.96380.00002008.01.17 12:191.96380.000.000.00-68.00
52028412008.01.18 12:43buy stop0.10gbpusd1.97211.96640.00002008.01.18 20:001.9544cancelled
52608762008.01.21 10:11buy stop0.10gbpusd1.95421.94700.00002008.01.21 19:111.9441expiration [2008.01.21 19:11]
52608782008.01.21 12:10sell0.10gbpusd1.94701.95130.00002008.01.21 20:021.94360.000.000.0034.00
53329892008.01.22 09:45buy0.10gbpusd1.95131.95130.00002008.01.22 13:201.95130.000.000.000.00
53329962008.01.22 09:45sell stop0.10gbpusd1.93261.94060.00002008.01.22 18:451.9605expiration [2008.01.22 18:45]
54507292008.01.23 09:45buy stop0.10gbpusd1.96241.95590.00002008.01.23 18:451.9506expiration [2008.01.23 18:45]
54507322008.01.23 11:58sell0.10gbpusd1.95591.95470.00002008.01.23 19:151.95010.000.000.0058.00
55554642008.01.24 09:45sell stop0.10gbpusd1.94891.95690.00002008.01.24 18:451.9691expiration [2008.01.24 18:45]
  0.00 0.00 -4.50 -174.00
Closed P/L: -178.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
55554632008.01.24 10:20buy0.10gbpusd1.95831.96530.0000 1.97270.000.000.00144.00
  0.00 0.00 0.00 144.00
 Floating P/L: 144.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -178.50 Floating P/L: 144.00 Margin: 195.83
Balance: 4 821.50 Equity: 4 965.50 Free Margin: 4 769.67
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 131.40 Gross Loss: 1 309.90 Total Net Profit: -178.50
Profit Factor: 0.86 Expected Payoff: -2.98  
Absolute Drawdown: 340.72 Maximal Drawdown: 360.00 (7.17%) Relative Drawdown: 7.17% (360.00)
 
Total Trades: 60 Short Positions (won %): 34 (52.94%) Long Positions (won %): 26 (57.69%)
Profit Trades (% of total): 33 (55.00%) Loss trades (% of total): 27 (45.00%)
Largest profit trade: 204.00 loss trade: -79.00
Average profit trade: 34.28 loss trade: -48.51
Maximum consecutive wins ($): 4 (6.00) consecutive losses ($): 5 (-151.00)
Maximal consecutive profit (count): 204.00 (1) consecutive loss (count): -242.00 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2