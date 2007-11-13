|Account: 75521
|Name: oilfxpro cable b o
|Currency: USD
|2008 January 24, 19:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3665425
|2007.11.13 07:13
|balance
|Deposit
|5 000.00
|3668446
|2007.11.13 09:30
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.4642
|1.4587
|0.0000
|2007.11.13 18:30
|1.4596
|expiration [2007.11.13 18:30]
|3668448
|2007.11.13 10:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4587
|1.4642
|0.0000
|2007.11.14 02:59
|1.4642
|0.00
|0.00
|-0.02
|-55.00
|3668747
|2007.11.13 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0707
|2.0663
|0.0000
|2007.11.14 08:11
|2.0781
|0.00
|0.00
|0.30
|74.00
|3668748
|2007.11.13 09:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|2.0638
|2.0707
|0.0000
|2007.11.13 18:45
|2.0724
|expiration [2007.11.13 18:45]
|3672070
|2007.11.13 13:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0707
|2.0707
|0.0000
|2007.11.13 17:25
|2.0707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3672071
|2007.11.13 12:17
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|2.0636
|2.0707
|0.0000
|2007.11.13 20:02
|2.0709
|cancelled
|3692802
|2007.11.14 10:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0824
|2.0777
|0.0000
|2007.11.14 11:35
|2.0777
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|3692805
|2007.11.14 11:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0731
|2.0727
|0.0000
|2007.11.14 15:03
|2.0727
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3728042
|2007.11.15 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|2.0612
|2.0532
|0.0000
|2007.11.15 18:45
|2.0462
|expiration [2007.11.15 18:45]
|3728046
|2007.11.15 10:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0514
|2.0502
|0.0000
|2007.11.15 14:28
|2.0502
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3769357
|2007.11.16 15:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0491
|2.0450
|0.0000
|2007.11.16 20:00
|2.0504
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|3769360
|2007.11.16 11:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0392
|2.0435
|0.0000
|2007.11.16 13:39
|2.0435
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|3801270
|2007.11.19 12:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0543
|2.0469
|0.0000
|2007.11.19 19:13
|2.0469
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.00
|3801274
|2007.11.19 09:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|2.0440
|2.0520
|0.0000
|2007.11.19 18:45
|2.0483
|expiration [2007.11.19 18:45]
|3832854
|2007.11.20 11:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0665
|2.0591
|0.0000
|2007.11.20 20:00
|2.0636
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|3832856
|2007.11.20 09:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|2.0511
|2.0591
|0.0000
|2007.11.20 18:45
|2.0629
|expiration [2007.11.20 18:45]
|3863472
|2007.11.21 10:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0590
|2.0590
|0.0000
|2007.11.21 12:47
|2.0590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3863864
|2007.11.21 10:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|2.0704
|2.0624
|0.0000
|2007.11.21 19:00
|2.0627
|expiration [2007.11.21 19:00]
|3888816
|2007.11.22 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|2.0675
|2.0614
|0.0000
|2007.11.22 18:45
|2.0604
|expiration [2007.11.22 18:45]
|3888817
|2007.11.22 16:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0614
|2.0668
|0.0000
|2007.11.22 20:00
|2.0611
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3911865
|2007.11.23 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|2.0746
|2.0666
|0.0000
|2007.11.23 18:45
|2.0598
|expiration [2007.11.23 18:45]
|3911867
|2007.11.23 10:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0626
|2.0626
|0.0000
|2007.11.23 10:46
|2.0626
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3941185
|2007.11.26 10:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0696
|2.0641
|0.0000
|2007.11.26 20:00
|2.0699
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3941188
|2007.11.26 09:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|2.0630
|2.0696
|0.0000
|2007.11.26 18:45
|2.0682
|expiration [2007.11.26 18:45]
|3973800
|2007.11.27 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|2.0741
|2.0666
|0.0000
|2007.11.27 18:45
|2.0651
|expiration [2007.11.27 18:45]
|3973803
|2007.11.27 17:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0666
|2.0726
|0.0000
|2007.11.27 20:00
|2.0680
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|4005604
|2007.11.28 15:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0685
|2.0685
|0.0000
|2007.11.28 20:00
|2.0725
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4005606
|2007.11.28 10:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0587
|2.0665
|0.0000
|2007.11.28 14:23
|2.0665
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|4039717
|2007.11.29 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|2.0748
|2.0668
|0.0000
|2007.11.29 18:45
|2.0624
|expiration [2007.11.29 18:45]
|4039718
|2007.11.29 11:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0627
|2.0676
|0.0000
|2007.11.29 20:00
|2.0632
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|4068202
|2007.11.30 10:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0688
|2.0620
|0.0000
|2007.11.30 16:06
|2.0620
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|4068205
|2007.11.30 16:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0601
|2.0601
|0.0000
|2007.11.30 20:00
|2.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4098877
|2007.12.03 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0645
|2.0598
|0.0000
|2007.12.03 20:00
|2.0652
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4098879
|2007.12.03 09:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0557
|2.0607
|0.0000
|2007.12.03 11:00
|2.0607
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|4124645
|2007.12.04 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|2.0683
|2.0615
|0.0000
|2007.12.04 18:45
|2.0586
|expiration [2007.12.04 18:45]
|4124646
|2007.12.04 10:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0615
|2.0615
|0.0000
|2007.12.04 20:00
|2.0572
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|4154032
|2007.12.05 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|2.0573
|2.0493
|0.0000
|2007.12.05 18:45
|2.0269
|expiration [2007.12.05 18:45]
|4154033
|2007.12.05 09:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0439
|2.0365
|0.0000
|2007.12.05 16:57
|2.0287
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|4183018
|2007.12.06 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0298
|2.0223
|0.0000
|2007.12.06 13:00
|2.0223
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|4183021
|2007.12.06 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0206
|2.0265
|0.0000
|2007.12.06 14:11
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.00
|4205725
|2007.12.07 10:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0275
|2.0275
|0.0000
|2007.12.07 15:40
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4205728
|2007.12.07 09:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|2.0211
|2.0275
|0.0000
|2007.12.07 18:45
|2.0281
|expiration [2007.12.07 18:45]
|4229155
|2007.12.10 09:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0379
|2.0385
|0.0000
|2007.12.10 16:12
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|4229163
|2007.12.10 09:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|2.0301
|2.0379
|0.0000
|2007.12.10 18:45
|2.0432
|expiration [2007.12.10 18:45]
|4256910
|2007.12.11 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|2.0529
|2.0454
|0.0000
|2007.12.11 18:45
|2.0401
|expiration [2007.12.11 18:45]
|4256911
|2007.12.11 09:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0454
|2.0454
|0.0000
|2007.12.11 20:00
|2.0408
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|4292504
|2007.12.12 11:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0456
|2.0378
|0.0000
|2007.12.12 14:16
|2.0378
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|4292505
|2007.12.12 14:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0378
|2.0454
|0.0000
|2007.12.12 14:26
|2.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|4327830
|2007.12.13 12:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0454
|2.0376
|0.0000
|2007.12.13 16:29
|2.0376
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|4327832
|2007.12.13 16:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0376
|2.0423
|0.0000
|2007.12.13 20:00
|2.0386
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|4375046
|2007.12.14 10:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0367
|2.0243
|0.0000
|2007.12.14 20:00
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|204.00
|4375421
|2007.12.14 10:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|2.0455
|2.0375
|0.0000
|2007.12.14 19:00
|2.0221
|expiration [2007.12.14 19:00]
|4411674
|2007.12.17 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|2.0212
|2.0132
|0.0000
|2007.12.17 18:45
|2.0188
|expiration [2007.12.17 18:45]
|4411675
|2007.12.17 11:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0104
|2.0183
|0.0000
|2007.12.17 13:00
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.00
|4452083
|2007.12.18 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|2.0234
|2.0156
|0.0000
|2007.12.18 18:45
|2.0126
|expiration [2007.12.18 18:45]
|4452084
|2007.12.18 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0156
|2.0156
|0.0000
|2007.12.18 12:04
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4479269
|2007.12.19 09:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0149
|2.0149
|0.0000
|2007.12.19 10:29
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4479270
|2007.12.19 10:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0082
|2.0010
|0.0000
|2007.12.19 20:00
|1.9963
|0.00
|0.00
|0.00
|119.00
|4507597
|2007.12.20 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9963
|1.9883
|0.0000
|2007.12.20 18:45
|1.9834
|expiration [2007.12.20 18:45]
|4507605
|2007.12.20 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9868
|1.9868
|0.0000
|2007.12.20 20:00
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|4536040
|2007.12.21 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9902
|1.9835
|0.0000
|2007.12.21 18:45
|1.9826
|expiration [2007.12.21 18:45]
|4536041
|2007.12.21 10:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9835
|1.9835
|0.0000
|2007.12.26 14:06
|1.9835
|0.00
|0.00
|-2.88
|0.00
|4561119
|2007.12.24 12:46
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9845
|1.9800
|0.0000
|2007.12.24 21:46
|1.9769
|expiration [2007.12.24 21:46]
|4589713
|2007.12.27 10:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9906
|1.9906
|0.0000
|2007.12.27 16:00
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4589714
|2007.12.27 09:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9836
|1.9906
|0.0000
|2007.12.27 18:45
|1.9947
|expiration [2007.12.27 18:45]
|4619499
|2007.12.28 11:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9994
|1.9943
|0.0000
|2007.12.28 14:58
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|4619501
|2007.12.28 14:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9942
|1.9985
|0.0000
|2007.12.28 20:00
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4645347
|2007.12.31 10:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9999
|2.0021
|0.0000
|2007.12.31 15:53
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|4645349
|2007.12.31 16:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9944
|1.9870
|0.0000
|2008.01.02 10:13
|1.9870
|0.00
|0.00
|-1.90
|74.00
|4667021
|2008.01.02 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9888
|1.9808
|0.0000
|2008.01.02 18:45
|1.9806
|expiration [2008.01.02 18:45]
|4667749
|2008.01.02 15:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9777
|1.9856
|0.0000
|2008.01.02 20:00
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|4696648
|2008.01.03 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9843
|1.9763
|0.0000
|2008.01.03 18:45
|1.9748
|expiration [2008.01.03 18:45]
|4696649
|2008.01.03 10:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9748
|1.9793
|0.0000
|2008.01.03 14:00
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|4728974
|2008.01.04 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9732
|1.9690
|0.0000
|2008.01.04 22:46
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|4728975
|2008.01.04 09:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9667
|1.9732
|0.0000
|2008.01.04 18:45
|1.9723
|expiration [2008.01.04 18:45]
|4760771
|2008.01.07 10:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9736
|1.9676
|0.0000
|2008.01.07 22:44
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|4760774
|2008.01.07 09:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9642
|1.9722
|0.0000
|2008.01.07 18:45
|1.9718
|expiration [2008.01.07 18:45]
|4787222
|2008.01.08 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9838
|1.9758
|0.0000
|2008.01.08 18:45
|1.9742
|expiration [2008.01.08 18:45]
|4787223
|2008.01.08 16:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9723
|1.9801
|0.0000
|2008.01.08 20:01
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|4818968
|2008.01.09 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9750
|1.9670
|0.0000
|2008.01.09 18:45
|1.9563
|expiration [2008.01.09 18:45]
|4818969
|2008.01.09 10:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9630
|1.9630
|0.0000
|2008.01.09 20:00
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|4865133
|2008.01.10 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9591
|1.9591
|0.0000
|2008.01.10 12:48
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4865134
|2008.01.10 09:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9530
|1.9591
|0.0000
|2008.01.10 18:45
|1.9560
|expiration [2008.01.10 18:45]
|4934241
|2008.01.11 10:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9490
|1.9556
|0.0000
|2008.01.11 11:07
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|4934781
|2008.01.11 11:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9556
|1.9556
|0.0000
|2008.01.11 14:33
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5062415
|2008.01.16 14:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9630
|1.9640
|0.0000
|2008.01.16 16:52
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|5062417
|2008.01.16 11:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9561
|1.9614
|0.0000
|2008.01.16 14:00
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.00
|5124951
|2008.01.17 09:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9595
|1.9675
|0.0000
|2008.01.17 18:45
|1.9712
|expiration [2008.01.17 18:45]
|5125683
|2008.01.17 10:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9706
|1.9638
|0.0000
|2008.01.17 12:19
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|5202841
|2008.01.18 12:43
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9721
|1.9664
|0.0000
|2008.01.18 20:00
|1.9544
|cancelled
|5260876
|2008.01.21 10:11
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9542
|1.9470
|0.0000
|2008.01.21 19:11
|1.9441
|expiration [2008.01.21 19:11]
|5260878
|2008.01.21 12:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9470
|1.9513
|0.0000
|2008.01.21 20:02
|1.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|5332989
|2008.01.22 09:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9513
|1.9513
|0.0000
|2008.01.22 13:20
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5332996
|2008.01.22 09:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9326
|1.9406
|0.0000
|2008.01.22 18:45
|1.9605
|expiration [2008.01.22 18:45]
|5450729
|2008.01.23 09:45
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|1.9559
|0.0000
|2008.01.23 18:45
|1.9506
|expiration [2008.01.23 18:45]
|5450732
|2008.01.23 11:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9559
|1.9547
|0.0000
|2008.01.23 19:15
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|5555464
|2008.01.24 09:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9489
|1.9569
|0.0000
|2008.01.24 18:45
|1.9691
|expiration [2008.01.24 18:45]
|
|0.00
|0.00
|-4.50
|-174.00
|Closed P/L:
|-178.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5555463
|2008.01.24 10:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9583
|1.9653
|0.0000
|
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|
|Floating P/L:
|144.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-178.50
|Floating P/L:
|144.00
|Margin:
|195.83
|Balance:
|4 821.50
|Equity:
|4 965.50
|Free Margin:
|4 769.67
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 131.40
|Gross Loss:
|1 309.90
|Total Net Profit:
|-178.50
|Profit Factor:
|0.86
|Expected Payoff:
|-2.98
|
|Absolute Drawdown:
|340.72
|Maximal Drawdown:
|360.00 (7.17%)
|Relative Drawdown:
|7.17% (360.00)
|
|Total Trades:
|60
|Short Positions (won %):
|34 (52.94%)
|Long Positions (won %):
|26 (57.69%)
|Profit Trades (% of total):
|33 (55.00%)
|Loss trades (% of total):
|27 (45.00%)
|Largest
|profit trade:
|204.00
|loss trade:
|-79.00
|Average
|profit trade:
|34.28
|loss trade:
|-48.51
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (6.00)
|consecutive losses ($):
|5 (-151.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|204.00 (1)
|consecutive loss (count):
|-242.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2