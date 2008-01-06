|Account: 676343
|Name: 10points
|Currency: USD
|2008 January 16, 11:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18727008
|2008.01.06 17:53
|balance
|Deposit
|5 000.00
|18727287
|2008.01.07 00:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4746
|1.4956
|1.4736
|2008.01.07 02:26
|1.4736
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18728321
|2008.01.07 01:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|108.65
|106.55
|108.75
|2008.01.07 01:16
|108.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|772188
|10p3-Buy
|18728390
|2008.01.07 01:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|108.58
|106.53
|108.68
|2008.01.07 01:16
|108.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|772188
|10p3-Buy[tp]
|18729017
|2008.01.07 02:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7477
|0.7687
|0.7467
|2008.01.07 07:53
|0.7467
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18729030
|2008.01.07 02:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1082
|1.0872
|1.1092
|2008.01.07 03:14
|1.1092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|18730648
|2008.01.07 04:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6344
|1.6134
|1.6354
|2008.01.07 06:10
|1.6350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|772188
|10p3-Buy
|18731046
|2008.01.07 04:26
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6339
|1.6134
|1.6349
|2008.01.07 06:10
|1.6349
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|772188
|10p3-Buy[tp]
|18733184
|2008.01.07 07:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8733
|0.8523
|0.8743
|2008.01.07 08:09
|0.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|772188
|10p3-Buy
|18733202
|2008.01.07 07:01
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0015
|1.0225
|1.0005
|2008.01.07 08:03
|1.0033
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|772188
|10p3-Sell
|18733230
|2008.01.07 07:02
|buy
|0.02
|audusd
|0.8727
|0.8522
|0.8737
|2008.01.07 08:09
|0.8720
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|772188
|10p3-Buy
|18733381
|2008.01.07 07:10
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0021
|1.0226
|1.0011
|2008.01.07 08:02
|1.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|772188
|10p3-Sell
|18733383
|2008.01.07 07:10
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0023
|1.0228
|1.0018
|2008.01.07 08:02
|1.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.39
|772188
|10p3-Sell
|18733578
|2008.01.07 07:21
|buy
|0.04
|audusd
|0.8722
|0.8522
|0.8732
|2008.01.07 08:08
|0.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|772188
|10p3-Buy
|18733579
|2008.01.07 07:21
|sell
|0.08
|usdcad
|1.0030
|1.0225
|1.0020
|2008.01.07 08:02
|1.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.99
|772188
|10p3-Sell
|18733636
|2008.01.07 07:23
|sell
|0.16
|usdcad
|1.0035
|1.0225
|1.0025
|2008.01.07 08:02
|1.0037
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|772188
|10p3-Sell
|18733944
|2008.01.07 07:40
|buy
|0.08
|audusd
|0.8716
|0.8521
|0.8726
|2008.01.07 08:08
|0.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|772188
|10p3-Buy
|18734107
|2008.01.07 07:45
|sell
|0.32
|usdcad
|1.0042
|1.0227
|1.0032
|2008.01.07 08:02
|1.0036
|0.00
|0.00
|0.00
|19.13
|772188
|10p3-Sell
|18763821
|2008.01.07 21:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7462
|0.7252
|0.7472
|2008.01.08 01:01
|0.7464
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.39
|772188
|10p3-Buy
|18763969
|2008.01.07 21:05
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.7456
|0.7251
|0.7466
|2008.01.08 01:01
|0.7466
|0.00
|0.00
|-0.19
|3.94
|772188
|10p3-Buy[tp]
|18766002
|2008.01.07 23:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8728
|0.8518
|0.8738
|2008.01.08 00:37
|0.8714
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.40
|772188
|10p3-Buy
|18766023
|2008.01.07 23:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.8722
|0.8517
|0.8732
|2008.01.08 00:37
|0.8713
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.80
|772188
|10p3-Buy
|18766965
|2008.01.08 00:15
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0047
|1.0257
|1.0037
|2008.01.08 02:01
|1.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell
|18766968
|2008.01.08 00:15
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0053
|1.0258
|1.0043
|2008.01.08 02:01
|1.0050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|772188
|10p3-Sell
|18767032
|2008.01.08 00:20
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0059
|1.0259
|1.0049
|2008.01.08 02:01
|1.0049
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18767190
|2008.01.08 00:32
|buy
|0.04
|audusd
|0.8716
|0.8516
|0.8726
|2008.01.08 00:37
|0.8714
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|772188
|10p3-Buy
|18767192
|2008.01.08 00:32
|buy
|0.08
|audusd
|0.8708
|0.8513
|0.8718
|2008.01.08 00:37
|0.8714
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|772188
|10p3-Buy
|18767448
|2008.01.08 01:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.73
|95.63
|97.83
|2008.01.08 01:11
|97.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|772188
|10p3-Buy
|18767497
|2008.01.08 01:02
|buy
|0.02
|chfjpy
|97.67
|95.62
|97.77
|2008.01.08 01:11
|97.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|772188
|10p3-Buy
|18767585
|2008.01.08 01:07
|buy
|0.04
|chfjpy
|97.61
|95.61
|97.71
|2008.01.08 01:10
|97.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|772188
|10p3-Buy
|18767607
|2008.01.08 01:08
|buy
|0.08
|chfjpy
|97.55
|95.57
|97.62
|2008.01.08 01:10
|97.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|772188
|10p3-Buy
|18769152
|2008.01.08 03:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4684
|1.4474
|1.4694
|2008.01.08 03:52
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|18771119
|2008.01.08 05:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9719
|1.9509
|1.9729
|2008.01.08 07:44
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|18771299
|2008.01.08 05:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9713
|1.9508
|1.9723
|2008.01.08 07:44
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|10p3-Buy
|18771855
|2008.01.08 06:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1179
|1.1389
|1.1169
|2008.01.08 07:59
|1.1174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|772188
|10p3-Sell
|18773792
|2008.01.08 07:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1184
|1.1389
|1.1174
|2008.01.08 07:59
|1.1174
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18773831
|2008.01.08 07:41
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9707
|1.9507
|1.9717
|2008.01.08 07:44
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|18812724
|2008.01.08 22:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7681
|0.7891
|0.7671
|2008.01.08 22:06
|0.7676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|772188
|10p3-Sell
|18812734
|2008.01.08 22:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4708
|1.4918
|1.4698
|2008.01.09 07:15
|1.4722
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.40
|772188
|10p3-Sell
|18812740
|2008.01.08 22:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8786
|0.8996
|0.8776
|2008.01.08 22:05
|0.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18812775
|2008.01.08 22:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0044
|0.9834
|1.0054
|2008.01.08 22:11
|1.0054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|772188
|10p3-Buy[tp]
|18812838
|2008.01.08 22:02
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7687
|0.7892
|0.7677
|2008.01.08 22:06
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18816022
|2008.01.09 01:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4714
|1.4919
|1.4704
|2008.01.09 07:15
|1.4724
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|772188
|10p3-Sell
|18818614
|2008.01.09 05:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4720
|1.4920
|1.4710
|2008.01.09 07:15
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|772188
|10p3-Sell
|18820919
|2008.01.09 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|109.50
|107.40
|109.60
|2008.01.09 07:12
|109.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|772188
|10p3-Buy[tp]
|18821024
|2008.01.09 07:03
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4726
|1.4921
|1.4716
|2008.01.09 07:15
|1.4726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|18821123
|2008.01.09 07:06
|sell
|0.16
|eurusd
|1.4731
|1.4921
|1.4721
|2008.01.09 07:15
|1.4726
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|772188
|10p3-Sell
|18823123
|2008.01.09 08:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1132
|1.0920
|1.1140
|2008.01.09 08:19
|1.1140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|772188
|10p3-Buy[tp]
|18823156
|2008.01.09 08:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8817
|0.9027
|0.8807
|2008.01.09 09:12
|0.8817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|18823480
|2008.01.09 08:07
|sell
|0.02
|audusd
|0.8823
|0.9028
|0.8813
|2008.01.09 09:12
|0.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|10p3-Sell
|18824762
|2008.01.09 08:30
|sell
|0.04
|audusd
|0.8828
|0.9028
|0.8818
|2008.01.09 09:12
|0.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18857456
|2008.01.09 20:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7705
|0.7915
|0.7695
|2008.01.09 21:32
|0.7718
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|772188
|10p3-Sell
|18859050
|2008.01.09 20:32
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7710
|0.7915
|0.7700
|2008.01.09 21:31
|0.7719
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|772188
|10p3-Sell
|18860116
|2008.01.09 21:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7491
|0.7701
|0.7481
|2008.01.10 06:59
|0.7504
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.54
|772188
|10p3-Sell
|18860363
|2008.01.09 21:09
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7719
|0.7919
|0.7709
|2008.01.09 21:31
|0.7717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|772188
|10p3-Sell
|18860661
|2008.01.09 21:20
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7724
|0.7921
|0.7716
|2008.01.09 21:31
|0.7718
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|772188
|10p3-Sell
|18861903
|2008.01.09 22:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6367
|1.6157
|1.6377
|2008.01.09 22:48
|1.6371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|772188
|10p3-Buy
|18862057
|2008.01.09 22:02
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6361
|1.6156
|1.6371
|2008.01.09 22:48
|1.6371
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|772188
|10p3-Buy[tp]
|18864482
|2008.01.10 00:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9578
|1.9368
|1.9588
|2008.01.10 01:22
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy
|18865244
|2008.01.10 01:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9572
|1.9367
|1.9582
|2008.01.10 01:21
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|18866266
|2008.01.10 02:20
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7496
|0.7701
|0.7486
|2008.01.10 06:56
|0.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|772188
|10p3-Sell
|18866763
|2008.01.10 03:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4674
|1.4464
|1.4684
|2008.01.10 03:51
|1.4684
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|18867534
|2008.01.10 04:01
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0096
|1.0306
|1.0086
|2008.01.10 09:28
|1.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|772188
|10p3-Sell
|18868398
|2008.01.10 05:17
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7502
|0.7702
|0.7492
|2008.01.10 06:55
|0.7504
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|772188
|10p3-Sell
|18868459
|2008.01.10 05:19
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.7507
|0.7702
|0.7497
|2008.01.10 06:55
|0.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|6.26
|772188
|10p3-Sell
|18869057
|2008.01.10 06:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|109.79
|111.89
|109.69
|2008.01.10 06:44
|109.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18869177
|2008.01.10 06:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1152
|1.1362
|1.1142
|2008.01.10 09:28
|1.1155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Sell
|18870202
|2008.01.10 07:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.23
|100.33
|98.13
|2008.01.10 07:18
|98.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|772188
|10p3-Sell
|18870221
|2008.01.10 07:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9758
|1.9968
|1.9748
|2008.01.10 07:40
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|772188
|10p3-Sell
|18870262
|2008.01.10 07:00
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.29
|100.34
|98.19
|2008.01.10 07:17
|98.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|772188
|10p3-Sell
|18870294
|2008.01.10 07:00
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9764
|1.9969
|1.9754
|2008.01.10 07:39
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|772188
|10p3-Sell
|18870327
|2008.01.10 07:01
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9770
|1.9970
|1.9760
|2008.01.10 07:39
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18870509
|2008.01.10 07:08
|sell
|0.04
|chfjpy
|98.35
|100.35
|98.25
|2008.01.10 07:17
|98.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|772188
|10p3-Sell
|18870686
|2008.01.10 07:14
|sell
|0.08
|chfjpy
|98.40
|100.35
|98.30
|2008.01.10 07:17
|98.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|772188
|10p3-Sell
|18871948
|2008.01.10 08:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8813
|0.9023
|0.8803
|2008.01.10 12:12
|0.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|772188
|10p3-Sell
|18872009
|2008.01.10 08:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7734
|0.7944
|0.7724
|2008.01.10 10:40
|0.7758
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|772188
|10p3-Sell
|18872152
|2008.01.10 08:03
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1158
|1.1363
|1.1148
|2008.01.10 09:28
|1.1153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell
|18873081
|2008.01.10 08:22
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0103
|1.0308
|1.0093
|2008.01.10 09:27
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|772188
|10p3-Sell
|18873823
|2008.01.10 08:45
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7739
|0.7944
|0.7729
|2008.01.10 10:40
|0.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|772188
|10p3-Sell
|18874251
|2008.01.10 08:52
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1163
|1.1363
|1.1153
|2008.01.10 09:28
|1.1153
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18874848
|2008.01.10 09:01
|sell
|0.02
|audusd
|0.8818
|0.9023
|0.8808
|2008.01.10 12:12
|0.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|772188
|10p3-Sell
|18875213
|2008.01.10 09:06
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0108
|1.0310
|1.0100
|2008.01.10 09:27
|1.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|772188
|10p3-Sell
|18875515
|2008.01.10 09:12
|sell
|0.08
|usdcad
|1.0113
|1.0308
|1.0103
|2008.01.10 09:27
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|772188
|10p3-Sell
|18876071
|2008.01.10 09:25
|sell
|0.04
|audusd
|0.8821
|0.9024
|0.8814
|2008.01.10 12:12
|0.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|772188
|10p3-Sell
|18876209
|2008.01.10 09:28
|sell
|0.08
|audusd
|0.8826
|0.9021
|0.8816
|2008.01.10 12:12
|0.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|772188
|10p3-Sell
|18876553
|2008.01.10 09:37
|sell
|0.16
|audusd
|0.8832
|0.9022
|0.8822
|2008.01.10 12:12
|0.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|772188
|10p3-Sell
|18877264
|2008.01.10 09:58
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7745
|0.7945
|0.7735
|2008.01.10 10:40
|0.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|772188
|10p3-Sell
|18877669
|2008.01.10 10:09
|sell
|0.32
|audusd
|0.8837
|0.9022
|0.8827
|2008.01.10 12:12
|0.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|772188
|10p3-Sell
|18877744
|2008.01.10 10:12
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7750
|0.7945
|0.7740
|2008.01.10 10:40
|0.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|772188
|10p3-Sell
|18877949
|2008.01.10 10:19
|sell
|0.16
|nzdusd
|0.7756
|0.7946
|0.7746
|2008.01.10 10:40
|0.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|772188
|10p3-Sell
|18877959
|2008.01.10 10:19
|sell
|0.64
|audusd
|0.8843
|0.9023
|0.8833
|2008.01.10 12:12
|0.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|772188
|10p3-Sell
|18878321
|2008.01.10 10:30
|sell
|0.32
|nzdusd
|0.7760
|0.7947
|0.7752
|2008.01.10 10:40
|0.7760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|18878478
|2008.01.10 10:33
|sell
|0.64
|nzdusd
|0.7763
|0.7947
|0.7757
|2008.01.10 10:40
|0.7761
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|772188
|10p3-Sell
|18920014
|2008.01.11 01:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9780
|1.9990
|1.9770
|2008.01.11 06:53
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18920102
|2008.01.11 01:01
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9786
|1.9991
|1.9776
|2008.01.11 06:53
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18920212
|2008.01.11 01:08
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9791
|1.9991
|1.9781
|2008.01.11 06:53
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18920255
|2008.01.11 01:12
|sell
|0.08
|gbpcad
|1.9798
|1.9993
|1.9788
|2008.01.11 06:52
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18920273
|2008.01.11 01:14
|sell
|0.16
|gbpcad
|1.9804
|1.9994
|1.9794
|2008.01.11 06:52
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|15.84
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18927498
|2008.01.11 07:26
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9776
|1.9986
|1.9766
|2008.01.11 07:40
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|772188
|10p3-Sell
|18927555
|2008.01.11 07:27
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9782
|1.9987
|1.9772
|2008.01.11 07:40
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|772188
|10p3-Sell
|18927735
|2008.01.11 07:33
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9788
|1.9988
|1.9778
|2008.01.11 07:40
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.56
|772188
|10p3-Sell
|18927749
|2008.01.11 07:33
|sell
|0.08
|gbpcad
|1.9795
|1.9990
|1.9785
|2008.01.11 07:40
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|772188
|10p3-Sell
|18927946
|2008.01.11 07:38
|sell
|0.16
|gbpcad
|1.9805
|1.9995
|1.9795
|2008.01.11 07:40
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|12.65
|772188
|10p3-Sell
|18965073
|2008.01.14 01:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0189
|1.0399
|1.0179
|2008.01.14 07:13
|1.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Sell
|18965817
|2008.01.14 02:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9938
|2.0148
|1.9928
|2008.01.14 03:15
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|772188
|10p3-Sell
|18966104
|2008.01.14 02:24
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.9944
|2.0149
|1.9934
|2008.01.14 03:15
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|772188
|10p3-Sell
|18966230
|2008.01.14 02:38
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9954
|2.0154
|1.9944
|2008.01.14 03:15
|1.9955
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|772188
|10p3-Sell
|18966413
|2008.01.14 02:56
|sell
|0.08
|gbpcad
|1.9961
|2.0156
|1.9951
|2008.01.14 03:15
|1.9954
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|772188
|10p3-Sell
|18966524
|2008.01.14 03:06
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6287
|1.6077
|1.6297
|2008.01.14 03:59
|1.6289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|772188
|10p3-Buy
|18966599
|2008.01.14 03:13
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6281
|1.6076
|1.6291
|2008.01.14 03:59
|1.6291
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|772188
|10p3-Buy[tp]
|18966940
|2008.01.14 03:46
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0194
|1.0399
|1.0184
|2008.01.14 07:10
|1.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|772188
|10p3-Sell
|18967109
|2008.01.14 04:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.85
|100.95
|98.75
|2008.01.14 06:45
|98.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Sell
|18968258
|2008.01.14 05:35
|sell
|0.04
|usdcad
|1.0200
|1.0400
|1.0190
|2008.01.14 07:10
|1.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|772188
|10p3-Sell[tp]
|18968473
|2008.01.14 05:50
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.90
|100.95
|98.80
|2008.01.14 06:45
|98.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|772188
|10p3-Sell
|18968562
|2008.01.14 05:59
|sell
|0.04
|chfjpy
|98.96
|100.96
|98.86
|2008.01.14 06:45
|98.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|772188
|10p3-Sell[tp]
|19006599
|2008.01.14 18:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0932
|1.0722
|1.0942
|2008.01.14 19:48
|1.0936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|772188
|10p3-Buy
|19006624
|2008.01.14 18:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|108.19
|106.09
|108.29
|2008.01.14 18:58
|108.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|772188
|10p3-Buy
|19006664
|2008.01.14 18:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4876
|1.5086
|1.4866
|2008.01.14 19:47
|1.4866
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|19006971
|2008.01.14 18:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|108.13
|106.08
|108.23
|2008.01.14 18:58
|108.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|772188
|10p3-Buy
|19007071
|2008.01.14 18:10
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0926
|1.0721
|1.0936
|2008.01.14 19:48
|1.0936
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|772188
|10p3-Buy[tp]
|19008166
|2008.01.14 18:39
|buy
|0.04
|usdjpy
|108.07
|106.07
|108.17
|2008.01.14 18:58
|108.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|772188
|10p3-Buy[tp]
|19008847
|2008.01.14 19:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.8963
|0.9173
|0.8953
|2008.01.14 23:52
|0.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|772188
|10p3-Sell
|19008866
|2008.01.14 19:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.7882
|0.8092
|0.7872
|2008.01.14 21:39
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|772188
|10p3-Sell
|19008978
|2008.01.14 19:03
|sell
|0.02
|audusd
|0.8968
|0.9173
|0.8958
|2008.01.14 23:52
|0.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|772188
|10p3-Sell
|19011020
|2008.01.14 20:13
|sell
|0.04
|audusd
|0.8974
|0.9174
|0.8964
|2008.01.14 23:52
|0.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|772188
|10p3-Sell
|19011424
|2008.01.14 20:32
|sell
|0.08
|audusd
|0.8979
|0.9174
|0.8969
|2008.01.14 23:52
|0.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|772188
|10p3-Sell
|19011540
|2008.01.14 20:39
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.7888
|0.8093
|0.7878
|2008.01.14 21:37
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|772188
|10p3-Sell
|19011583
|2008.01.14 20:41
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.7894
|0.8094
|0.7884
|2008.01.14 21:37
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|19011608
|2008.01.14 20:42
|sell
|0.16
|audusd
|0.8985
|0.9175
|0.8975
|2008.01.14 23:52
|0.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|772188
|10p3-Sell
|19011978
|2008.01.14 20:58
|sell
|0.32
|audusd
|0.8990
|0.9175
|0.8980
|2008.01.14 23:52
|0.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|772188
|10p3-Sell
|19012023
|2008.01.14 21:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7601
|0.7811
|0.7591
|2008.01.15 06:44
|0.7597
|0.00
|0.00
|0.04
|0.79
|772188
|10p3-Sell
|19012067
|2008.01.14 21:00
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.7901
|0.8096
|0.7891
|2008.01.14 21:37
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|772188
|10p3-Sell
|19014000
|2008.01.14 22:59
|sell
|0.64
|audusd
|0.8996
|0.9176
|0.8986
|2008.01.14 23:49
|0.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|772188
|10p3-Sell
|19014017
|2008.01.14 23:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0168
|1.0378
|1.0158
|2008.01.15 04:07
|1.0164
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.39
|772188
|10p3-Sell
|19014188
|2008.01.14 23:09
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0173
|1.0378
|1.0163
|2008.01.15 04:06
|1.0163
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.96
|772188
|10p3-Sell[tp]
|19014750
|2008.01.14 23:53
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.7606
|0.7811
|0.7596
|2008.01.15 06:44
|0.7596
|0.00
|0.00
|0.08
|3.92
|772188
|10p3-Sell[tp]
|19019814
|2008.01.15 05:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.90
|101.00
|98.80
|2008.01.15 07:31
|98.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|772188
|10p3-Sell[tp]
|19021196
|2008.01.15 06:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9575
|1.9365
|1.9585
|2008.01.15 07:55
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|10p3-Buy[tp]
|19024790
|2008.01.15 08:00
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.9937
|1.9727
|1.9947
|2008.01.15 08:27
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|772188
|10p3-Buy
|19025391
|2008.01.15 08:10
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.9931
|1.9726
|1.9941
|2008.01.15 08:27
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|772188
|10p3-Buy
|19025475
|2008.01.15 08:11
|buy
|0.04
|gbpcad
|1.9929
|1.9726
|1.9936
|2008.01.15 08:27
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|772188
|10p3-Buy
|19025708
|2008.01.15 08:16
|buy
|0.08
|gbpcad
|1.9923
|1.9728
|1.9933
|2008.01.15 08:27
|1.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|772188
|10p3-Buy
|19025754
|2008.01.15 08:17
|buy
|0.16
|gbpcad
|1.9917
|1.9727
|1.9927
|2008.01.15 08:27
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|6.29
|772188
|10p3-Buy
|19059200
|2008.01.15 18:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0920
|1.0710
|1.0930
|2008.01.15 18:08
|1.0911
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|772188
|10p3-Buy
|19059204
|2008.01.15 18:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0920
|1.0710
|1.0930
|2008.01.15 18:08
|1.0913
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|772188
|10p3-Buy
|19059467
|2008.01.15 18:04
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0915
|1.0715
|1.0925
|2008.01.15 18:07
|1.0915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|19059468
|2008.01.15 18:04
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0915
|1.0715
|1.0925
|2008.01.15 18:07
|1.0917
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|772188
|10p3-Buy
|19061522
|2008.01.15 19:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0179
|0.9969
|1.0189
|2008.01.15 19:18
|1.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|772188
|10p3-Buy
|19061523
|2008.01.15 19:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.0179
|0.9969
|1.0189
|2008.01.15 19:18
|1.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|772188
|10p3-Buy
|19061628
|2008.01.15 19:03
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0173
|0.9973
|1.0183
|2008.01.15 19:18
|1.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|772188
|10p3-Buy
|19061629
|2008.01.15 19:03
|buy
|0.04
|usdcad
|1.0173
|0.9973
|1.0183
|2008.01.15 19:18
|1.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.54
|772188
|10p3-Buy
|19061641
|2008.01.15 19:03
|buy
|0.16
|usdcad
|1.0168
|0.9978
|1.0178
|2008.01.15 19:18
|1.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|772188
|10p3-Buy
|19061642
|2008.01.15 19:03
|buy
|0.16
|usdcad
|1.0168
|0.9978
|1.0178
|2008.01.15 19:18
|1.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|772188
|10p3-Buy
|19061835
|2008.01.15 19:10
|buy
|0.64
|usdcad
|1.0162
|0.9982
|1.0172
|2008.01.15 19:17
|1.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|12.59
|772188
|10p3-Buy
|19061836
|2008.01.15 19:10
|buy
|0.64
|usdcad
|1.0162
|0.9982
|1.0172
|2008.01.15 19:16
|1.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|19067404
|2008.01.15 22:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|1.9859
|1.9639
|2008.01.15 22:03
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|19067405
|2008.01.15 22:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|1.9859
|1.9639
|2008.01.15 22:03
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|10p3-Sell[tp]
|19069522
|2008.01.15 23:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9989
|2.0199
|1.9979
|2008.01.15 23:04
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|772188
|10p3-Sell
|19069525
|2008.01.15 23:00
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.9989
|2.0199
|1.9979
|2008.01.15 23:04
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|772188
|10p3-Sell
|19069623
|2008.01.15 23:01
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9993
|2.0197
|1.9987
|2008.01.15 23:03
|1.9999
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|772188
|10p3-Sell
|19069625
|2008.01.15 23:01
|sell
|0.04
|gbpcad
|1.9993
|2.0197
|1.9987
|2008.01.15 23:03
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|772188
|10p3-Sell
|19069637
|2008.01.15 23:01
|sell
|0.16
|gbpcad
|1.9997
|2.0189
|1.9989
|2008.01.15 23:03
|1.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|772188
|10p3-Sell
|19069638
|2008.01.15 23:01
|sell
|0.16
|gbpcad
|1.9997
|2.0189
|1.9989
|2008.01.15 23:03
|1.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|772188
|10p3-Sell
|19071533
|2008.01.16 00:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.95
|104.85
|107.05
|2008.01.16 01:00
|106.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|772188
|10p3-Buy
|19071535
|2008.01.16 00:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.95
|104.85
|107.05
|2008.01.16 01:00
|106.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|772188
|10p3-Buy
|19072026
|2008.01.16 00:11
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.87
|104.87
|106.97
|2008.01.16 01:00
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|772188
|10p3-Buy
|19072027
|2008.01.16 00:11
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.87
|104.87
|106.97
|2008.01.16 01:00
|106.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|772188
|10p3-Buy
|19072087
|2008.01.16 00:14
|buy
|0.16
|usdjpy
|106.81
|104.91
|106.91
|2008.01.16 01:00
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.49
|772188
|10p3-Buy
|19072088
|2008.01.16 00:14
|buy
|0.16
|usdjpy
|106.81
|104.91
|106.91
|2008.01.16 01:00
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.49
|772188
|10p3-Buy
|19072145
|2008.01.16 00:15
|buy
|0.64
|usdjpy
|106.75
|104.95
|106.85
|2008.01.16 01:00
|106.77
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|772188
|10p3-Buy
|19072146
|2008.01.16 00:15
|buy
|0.64
|usdjpy
|106.75
|104.95
|106.85
|2008.01.16 01:00
|106.77
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|772188
|10p3-Buy
|19073048
|2008.01.16 01:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7560
|0.7350
|0.7570
|2008.01.16 01:51
|0.7554
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|772188
|10p3-Buy
|19073049
|2008.01.16 01:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7560
|0.7350
|0.7570
|2008.01.16 01:51
|0.7554
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|772188
|10p3-Buy
|19073636
|2008.01.16 01:22
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7555
|0.7355
|0.7565
|2008.01.16 01:50
|0.7555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|19073637
|2008.01.16 01:22
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7555
|0.7355
|0.7565
|2008.01.16 01:50
|0.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|772188
|10p3-Buy
|19075000
|2008.01.16 03:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.80
|104.70
|106.90
|2008.01.16 03:25
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|772188
|10p3-Buy
|19075001
|2008.01.16 03:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.80
|104.70
|106.90
|2008.01.16 03:25
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|772188
|10p3-Buy
|19075178
|2008.01.16 03:08
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.74
|104.74
|106.84
|2008.01.16 03:25
|106.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|772188
|10p3-Buy
|19075179
|2008.01.16 03:08
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.74
|104.74
|106.84
|2008.01.16 03:25
|106.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|772188
|10p3-Buy
|19076226
|2008.01.16 04:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.06
|95.96
|98.16
|2008.01.16 04:26
|98.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|772188
|10p3-Buy
|19076227
|2008.01.16 04:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.06
|95.96
|98.16
|2008.01.16 04:26
|97.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|772188
|10p3-Buy
|19076662
|2008.01.16 04:21
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.00
|96.00
|98.10
|2008.01.16 04:26
|98.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|19076663
|2008.01.16 04:21
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.00
|96.00
|98.10
|2008.01.16 04:26
|98.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|19078032
|2008.01.16 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4856
|1.4646
|1.4866
|2008.01.16 05:28
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|772188
|10p3-Buy
|19078033
|2008.01.16 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4856
|1.4646
|1.4866
|2008.01.16 05:28
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|772188
|10p3-Buy
|19078390
|2008.01.16 05:09
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4850
|1.4650
|1.4860
|2008.01.16 05:27
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|772188
|10p3-Buy
|19078391
|2008.01.16 05:09
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4850
|1.4650
|1.4860
|2008.01.16 05:27
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|772188
|10p3-Buy
|19078758
|2008.01.16 05:21
|buy
|0.16
|eurusd
|1.4845
|1.4655
|1.4855
|2008.01.16 05:27
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|772188
|10p3-Buy
|19078759
|2008.01.16 05:21
|buy
|0.16
|eurusd
|1.4845
|1.4655
|1.4855
|2008.01.16 05:27
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|772188
|10p3-Buy
|19078996
|2008.01.16 05:26
|buy
|0.64
|eurusd
|1.4839
|1.4659
|1.4849
|2008.01.16 05:27
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|772188
|10p3-Buy
|19078997
|2008.01.16 05:26
|buy
|0.64
|eurusd
|1.4839
|1.4659
|1.4849
|2008.01.16 05:27
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|772188
|10p3-Buy
|19080249
|2008.01.16 06:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8847
|0.8637
|0.8857
|2008.01.16 06:05
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|772188
|10p3-Buy
|19080250
|2008.01.16 06:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8847
|0.8637
|0.8857
|2008.01.16 06:05
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|772188
|10p3-Buy
|19080334
|2008.01.16 06:02
|buy
|0.04
|audusd
|0.8842
|0.8642
|0.8852
|2008.01.16 06:05
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|772188
|10p3-Buy
|19080335
|2008.01.16 06:02
|buy
|0.04
|audusd
|0.8842
|0.8642
|0.8852
|2008.01.16 06:05
|0.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|772188
|10p3-Buy
|19080338
|2008.01.16 06:02
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7795
|0.7585
|0.7805
|2008.01.16 06:54
|0.7793
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Buy
|19080339
|2008.01.16 06:02
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7795
|0.7585
|0.7805
|2008.01.16 06:54
|0.7793
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Buy
|19080927
|2008.01.16 06:24
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7789
|0.7589
|0.7799
|2008.01.16 06:54
|0.7795
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|772188
|10p3-Buy
|19080928
|2008.01.16 06:24
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.7789
|0.7589
|0.7799
|2008.01.16 06:54
|0.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|772188
|10p3-Buy
|19081027
|2008.01.16 06:27
|buy
|0.16
|nzdusd
|0.7784
|0.7594
|0.7794
|2008.01.16 06:54
|0.7778
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|772188
|10p3-Buy
|19081028
|2008.01.16 06:27
|buy
|0.16
|nzdusd
|0.7784
|0.7594
|0.7794
|2008.01.16 06:54
|0.7778
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|772188
|10p3-Buy
|19081396
|2008.01.16 06:38
|buy
|0.64
|nzdusd
|0.7777
|0.7597
|0.7787
|2008.01.16 06:54
|0.7782
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|772188
|10p3-Buy
|19081397
|2008.01.16 06:38
|buy
|0.64
|nzdusd
|0.7777
|0.7597
|0.7787
|2008.01.16 06:54
|0.7780
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|772188
|10p3-Buy
|0.00
|0.00
|-0.06
|166.95
|Closed P/L:
|166.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|166.89
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 166.89
|Equity:
|5 166.89
|Free Margin:
|5 166.89
|Details:
|Gross Profit:
|425.86
|Gross Loss:
|258.97
|Total Net Profit:
|166.89
|Profit Factor:
|1.64
|Expected Payoff:
|0.83
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|28.40 (0.56%)
|Relative Drawdown:
|0.56% (28.40)
|Total Trades:
|202
|Short Positions (won %):
|106 (51.89%)
|Long Positions (won %):
|96 (52.08%)
|Profit Trades (% of total):
|105 (51.98%)
|Loss trades (% of total):
|97 (48.02%)
|Largest
|profit trade:
|38.40
|loss trade:
|-9.60
|Average
|profit trade:
|4.06
|loss trade:
|-2.67
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (26.32)
|consecutive losses ($):
|6 (-15.55)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|51.20 (2)
|consecutive loss (count):
|-28.40 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3