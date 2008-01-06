Alpari Ltd

Account: 676343 Name: 10points Currency: USD 2008 January 18, 11:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
187270082008.01.06 17:53balanceDeposit5 000.00
187272872008.01.07 00:02sell0.01eurusd1.47461.49561.47362008.01.07 02:261.47360.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
187283212008.01.07 01:00buy0.01usdjpy108.65106.55108.752008.01.07 01:16108.680.000.000.000.28
 77218810p3-Buy
187283902008.01.07 01:02buy0.02usdjpy108.58106.53108.682008.01.07 01:16108.680.000.000.001.84
 77218810p3-Buy[tp]
187290172008.01.07 02:01sell0.01eurgbp0.74770.76870.74672008.01.07 07:530.74670.000.000.001.97
 77218810p3-Sell[tp]
187290302008.01.07 02:01buy0.01usdchf1.10821.08721.10922008.01.07 03:141.10920.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
187306482008.01.07 04:00buy0.01eurchf1.63441.61341.63542008.01.07 06:101.63500.000.000.000.54
 77218810p3-Buy
187310462008.01.07 04:26buy0.02eurchf1.63391.61341.63492008.01.07 06:101.63490.000.000.001.81
 77218810p3-Buy[tp]
187331842008.01.07 07:00buy0.01audusd0.87330.85230.87432008.01.07 08:090.87190.000.000.00-1.40
 77218810p3-Buy
187332022008.01.07 07:01sell0.01usdcad1.00151.02251.00052008.01.07 08:031.00330.000.000.00-1.79
 77218810p3-Sell
187332302008.01.07 07:02buy0.02audusd0.87270.85220.87372008.01.07 08:090.87200.000.000.00-1.40
 77218810p3-Buy
187333812008.01.07 07:10sell0.02usdcad1.00211.02261.00112008.01.07 08:021.00350.000.000.00-2.79
 77218810p3-Sell
187333832008.01.07 07:10sell0.04usdcad1.00231.02281.00182008.01.07 08:021.00340.000.000.00-4.39
 77218810p3-Sell
187335782008.01.07 07:21buy0.04audusd0.87220.85220.87322008.01.07 08:080.87210.000.000.00-0.40
 77218810p3-Buy
187335792008.01.07 07:21sell0.08usdcad1.00301.02251.00202008.01.07 08:021.00350.000.000.00-3.99
 77218810p3-Sell
187336362008.01.07 07:23sell0.16usdcad1.00351.02251.00252008.01.07 08:021.00370.000.000.00-3.19
 77218810p3-Sell
187339442008.01.07 07:40buy0.08audusd0.87160.85210.87262008.01.07 08:080.87210.000.000.004.00
 77218810p3-Buy
187341072008.01.07 07:45sell0.32usdcad1.00421.02271.00322008.01.07 08:021.00360.000.000.0019.13
 77218810p3-Sell
187638212008.01.07 21:00buy0.01eurgbp0.74620.72520.74722008.01.08 01:010.74640.000.00-0.100.39
 77218810p3-Buy
187639692008.01.07 21:05buy0.02eurgbp0.74560.72510.74662008.01.08 01:010.74660.000.00-0.193.94
 77218810p3-Buy[tp]
187660022008.01.07 23:00buy0.01audusd0.87280.85180.87382008.01.08 00:370.87140.000.000.03-1.40
 77218810p3-Buy
187660232008.01.07 23:01buy0.02audusd0.87220.85170.87322008.01.08 00:370.87130.000.000.06-1.80
 77218810p3-Buy
187669652008.01.08 00:15sell0.01usdcad1.00471.02571.00372008.01.08 02:011.00460.000.000.000.10
 77218810p3-Sell
187669682008.01.08 00:15sell0.02usdcad1.00531.02581.00432008.01.08 02:011.00500.000.000.000.60
 77218810p3-Sell
187670322008.01.08 00:20sell0.04usdcad1.00591.02591.00492008.01.08 02:011.00490.000.000.003.98
 77218810p3-Sell[tp]
187671902008.01.08 00:32buy0.04audusd0.87160.85160.87262008.01.08 00:370.87140.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
187671922008.01.08 00:32buy0.08audusd0.87080.85130.87182008.01.08 00:370.87140.000.000.004.80
 77218810p3-Buy
187674482008.01.08 01:00buy0.01chfjpy97.7395.6397.832008.01.08 01:1197.570.000.000.00-1.46
 77218810p3-Buy
187674972008.01.08 01:02buy0.02chfjpy97.6795.6297.772008.01.08 01:1197.580.000.000.00-1.65
 77218810p3-Buy
187675852008.01.08 01:07buy0.04chfjpy97.6195.6197.712008.01.08 01:1097.600.000.000.00-0.37
 77218810p3-Buy
187676072008.01.08 01:08buy0.08chfjpy97.5595.5797.622008.01.08 01:1097.580.000.000.002.20
 77218810p3-Buy
187691522008.01.08 03:00buy0.01eurusd1.46841.44741.46942008.01.08 03:521.46940.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
187711192008.01.08 05:00buy0.01gbpusd1.97191.95091.97292008.01.08 07:441.97190.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
187712992008.01.08 05:14buy0.02gbpusd1.97131.95081.97232008.01.08 07:441.97180.000.000.001.00
 77218810p3-Buy
187718552008.01.08 06:00sell0.01usdchf1.11791.13891.11692008.01.08 07:591.11740.000.000.000.45
 77218810p3-Sell
187737922008.01.08 07:40sell0.02usdchf1.11841.13891.11742008.01.08 07:591.11740.000.000.001.79
 77218810p3-Sell[tp]
187738312008.01.08 07:41buy0.04gbpusd1.97071.95071.97172008.01.08 07:441.97170.000.000.004.00
 77218810p3-Buy[tp]
188127242008.01.08 22:00sell0.01nzdusd0.76810.78910.76712008.01.08 22:060.76760.000.000.000.50
 77218810p3-Sell
188127342008.01.08 22:00sell0.01eurusd1.47081.49181.46982008.01.09 07:151.47220.000.00-0.01-1.40
 77218810p3-Sell
188127402008.01.08 22:00sell0.01audusd0.87860.89960.87762008.01.08 22:050.87760.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
188127752008.01.08 22:00buy0.01usdcad1.00440.98341.00542008.01.08 22:111.00540.000.000.000.99
 77218810p3-Buy[tp]
188128382008.01.08 22:02sell0.02nzdusd0.76870.78920.76772008.01.08 22:060.76770.000.000.002.00
 77218810p3-Sell[tp]
188160222008.01.09 01:30sell0.02eurusd1.47141.49191.47042008.01.09 07:151.47240.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
188186142008.01.09 05:13sell0.04eurusd1.47201.49201.47102008.01.09 07:151.47250.000.000.00-2.00
 77218810p3-Sell
188209192008.01.09 07:00buy0.01usdjpy109.50107.40109.602008.01.09 07:12109.600.000.000.000.91
 77218810p3-Buy[tp]
188210242008.01.09 07:03sell0.08eurusd1.47261.49211.47162008.01.09 07:151.47260.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
188211232008.01.09 07:06sell0.16eurusd1.47311.49211.47212008.01.09 07:151.47260.000.000.008.00
 77218810p3-Sell
188231232008.01.09 08:00buy0.01usdchf1.11321.09201.11402008.01.09 08:191.11400.000.000.000.72
 77218810p3-Buy[tp]
188231562008.01.09 08:00sell0.01audusd0.88170.90270.88072008.01.09 09:120.88170.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
188234802008.01.09 08:07sell0.02audusd0.88230.90280.88132008.01.09 09:120.88180.000.000.001.00
 77218810p3-Sell
188247622008.01.09 08:30sell0.04audusd0.88280.90280.88182008.01.09 09:120.88180.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
188574562008.01.09 20:00sell0.01nzdusd0.77050.79150.76952008.01.09 21:320.77180.000.000.00-1.30
 77218810p3-Sell
188590502008.01.09 20:32sell0.02nzdusd0.77100.79150.77002008.01.09 21:310.77190.000.000.00-1.80
 77218810p3-Sell
188601162008.01.09 21:00sell0.01eurgbp0.74910.77010.74812008.01.10 06:590.75040.000.000.09-2.54
 77218810p3-Sell
188603632008.01.09 21:09sell0.04nzdusd0.77190.79190.77092008.01.09 21:310.77170.000.000.000.80
 77218810p3-Sell
188606612008.01.09 21:20sell0.08nzdusd0.77240.79210.77162008.01.09 21:310.77180.000.000.004.80
 77218810p3-Sell
188619032008.01.09 22:00buy0.01eurchf1.63671.61571.63772008.01.09 22:481.63710.000.000.000.36
 77218810p3-Buy
188620572008.01.09 22:02buy0.02eurchf1.63611.61561.63712008.01.09 22:481.63710.000.000.001.79
 77218810p3-Buy[tp]
188644822008.01.10 00:02buy0.01gbpusd1.95781.93681.95882008.01.10 01:221.95790.000.000.000.10
 77218810p3-Buy
188652442008.01.10 01:03buy0.02gbpusd1.95721.93671.95822008.01.10 01:211.95820.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
188662662008.01.10 02:20sell0.02eurgbp0.74960.77010.74862008.01.10 06:560.75030.000.000.00-2.74
 77218810p3-Sell
188667632008.01.10 03:00buy0.01eurusd1.46741.44641.46842008.01.10 03:511.46840.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
188675342008.01.10 04:01sell0.01usdcad1.00961.03061.00862008.01.10 09:281.01070.000.000.00-1.09
 77218810p3-Sell
188683982008.01.10 05:17sell0.04eurgbp0.75020.77020.74922008.01.10 06:550.75040.000.000.00-1.56
 77218810p3-Sell
188684592008.01.10 05:19sell0.08eurgbp0.75070.77020.74972008.01.10 06:550.75030.000.000.006.26
 77218810p3-Sell
188690572008.01.10 06:00sell0.01usdjpy109.79111.89109.692008.01.10 06:44109.690.000.000.000.91
 77218810p3-Sell[tp]
188691772008.01.10 06:08sell0.01usdchf1.11521.13621.11422008.01.10 09:281.11550.000.000.00-0.27
 77218810p3-Sell
188702022008.01.10 07:00sell0.01chfjpy98.23100.3398.132008.01.10 07:1898.370.000.000.00-1.28
 77218810p3-Sell
188702212008.01.10 07:00sell0.01gbpcad1.97581.99681.97482008.01.10 07:401.97610.000.000.00-0.29
 77218810p3-Sell
188702622008.01.10 07:00sell0.02chfjpy98.29100.3498.192008.01.10 07:1798.360.000.000.00-1.27
 77218810p3-Sell
188702942008.01.10 07:00sell0.02gbpcad1.97641.99691.97542008.01.10 07:391.97580.000.000.001.19
 77218810p3-Sell
188703272008.01.10 07:01sell0.04gbpcad1.97701.99701.97602008.01.10 07:391.97600.000.000.003.96
 77218810p3-Sell[tp]
188705092008.01.10 07:08sell0.04chfjpy98.35100.3598.252008.01.10 07:1798.370.000.000.00-0.73
 77218810p3-Sell
188706862008.01.10 07:14sell0.08chfjpy98.40100.3598.302008.01.10 07:1798.360.000.000.002.92
 77218810p3-Sell
188719482008.01.10 08:00sell0.01audusd0.88130.90230.88032008.01.10 12:120.88370.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
188720092008.01.10 08:00sell0.01nzdusd0.77340.79440.77242008.01.10 10:400.77580.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
188721522008.01.10 08:03sell0.02usdchf1.11581.13631.11482008.01.10 09:281.11530.000.000.000.90
 77218810p3-Sell
188730812008.01.10 08:22sell0.02usdcad1.01031.03081.00932008.01.10 09:271.01090.000.000.00-1.19
 77218810p3-Sell
188738232008.01.10 08:45sell0.02nzdusd0.77390.79440.77292008.01.10 10:400.77590.000.000.00-4.00
 77218810p3-Sell
188742512008.01.10 08:52sell0.04usdchf1.11631.13631.11532008.01.10 09:281.11530.000.000.003.59
 77218810p3-Sell[tp]
188748482008.01.10 09:01sell0.02audusd0.88180.90230.88082008.01.10 12:120.88360.000.000.00-3.60
 77218810p3-Sell
188752132008.01.10 09:06sell0.04usdcad1.01081.03101.01002008.01.10 09:271.01110.000.000.00-1.19
 77218810p3-Sell
188755152008.01.10 09:12sell0.08usdcad1.01131.03081.01032008.01.10 09:271.01090.000.000.003.17
 77218810p3-Sell
188760712008.01.10 09:25sell0.04audusd0.88210.90240.88142008.01.10 12:120.88370.000.000.00-6.40
 77218810p3-Sell
188762092008.01.10 09:28sell0.08audusd0.88260.90210.88162008.01.10 12:120.88360.000.000.00-8.00
 77218810p3-Sell
188765532008.01.10 09:37sell0.16audusd0.88320.90220.88222008.01.10 12:120.88370.000.000.00-8.00
 77218810p3-Sell
188772642008.01.10 09:58sell0.04nzdusd0.77450.79450.77352008.01.10 10:400.77610.000.000.00-6.40
 77218810p3-Sell
188776692008.01.10 10:09sell0.32audusd0.88370.90220.88272008.01.10 12:120.88360.000.000.003.20
 77218810p3-Sell
188777442008.01.10 10:12sell0.08nzdusd0.77500.79450.77402008.01.10 10:400.77590.000.000.00-7.20
 77218810p3-Sell
188779492008.01.10 10:19sell0.16nzdusd0.77560.79460.77462008.01.10 10:400.77610.000.000.00-8.00
 77218810p3-Sell
188779592008.01.10 10:19sell0.64audusd0.88430.90230.88332008.01.10 12:120.88370.000.000.0038.40
 77218810p3-Sell
188783212008.01.10 10:30sell0.32nzdusd0.77600.79470.77522008.01.10 10:400.77600.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
188784782008.01.10 10:33sell0.64nzdusd0.77630.79470.77572008.01.10 10:400.77610.000.000.0012.80
 77218810p3-Sell
189200142008.01.11 01:00sell0.01gbpcad1.97801.99901.97702008.01.11 06:531.97700.000.000.000.99
 77218810p3-Sell[tp]
189201022008.01.11 01:01sell0.02gbpcad1.97861.99911.97762008.01.11 06:531.97760.000.000.001.98
 77218810p3-Sell[tp]
189202122008.01.11 01:08sell0.04gbpcad1.97911.99911.97812008.01.11 06:531.97810.000.000.003.97
 77218810p3-Sell[tp]
189202552008.01.11 01:12sell0.08gbpcad1.97981.99931.97882008.01.11 06:521.97880.000.000.007.93
 77218810p3-Sell[tp]
189202732008.01.11 01:14sell0.16gbpcad1.98041.99941.97942008.01.11 06:521.97940.000.000.0015.84
 77218810p3-Sell[tp]
189274982008.01.11 07:26sell0.01gbpcad1.97761.99861.97662008.01.11 07:401.97920.000.000.00-1.58
 77218810p3-Sell
189275552008.01.11 07:27sell0.02gbpcad1.97821.99871.97722008.01.11 07:401.97940.000.000.00-2.37
 77218810p3-Sell
189277352008.01.11 07:33sell0.04gbpcad1.97881.99881.97782008.01.11 07:401.97970.000.000.00-3.56
 77218810p3-Sell
189277492008.01.11 07:33sell0.08gbpcad1.97951.99901.97852008.01.11 07:401.97980.000.000.00-2.37
 77218810p3-Sell
189279462008.01.11 07:38sell0.16gbpcad1.98051.99951.97952008.01.11 07:401.97970.000.000.0012.65
 77218810p3-Sell
189650732008.01.14 01:00sell0.01usdcad1.01891.03991.01792008.01.14 07:131.01910.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
189658172008.01.14 02:00sell0.01gbpcad1.99382.01481.99282008.01.14 03:151.99580.000.000.00-1.96
 77218810p3-Sell
189661042008.01.14 02:24sell0.02gbpcad1.99442.01491.99342008.01.14 03:151.99570.000.000.00-2.55
 77218810p3-Sell
189662302008.01.14 02:38sell0.04gbpcad1.99542.01541.99442008.01.14 03:151.99550.000.000.00-0.40
 77218810p3-Sell
189664132008.01.14 02:56sell0.08gbpcad1.99612.01561.99512008.01.14 03:151.99540.000.000.005.50
 77218810p3-Sell
189665242008.01.14 03:06buy0.01eurchf1.62871.60771.62972008.01.14 03:591.62890.000.000.000.18
 77218810p3-Buy
189665992008.01.14 03:13buy0.02eurchf1.62811.60761.62912008.01.14 03:591.62910.000.000.001.82
 77218810p3-Buy[tp]
189669402008.01.14 03:46sell0.02usdcad1.01941.03991.01842008.01.14 07:101.01890.000.000.000.98
 77218810p3-Sell
189671092008.01.14 04:00sell0.01chfjpy98.85100.9598.752008.01.14 06:4598.860.000.000.00-0.09
 77218810p3-Sell
189682582008.01.14 05:35sell0.04usdcad1.02001.04001.01902008.01.14 07:101.01900.000.000.003.92
 77218810p3-Sell[tp]
189684732008.01.14 05:50sell0.02chfjpy98.90100.9598.802008.01.14 06:4598.870.000.000.000.55
 77218810p3-Sell
189685622008.01.14 05:59sell0.04chfjpy98.96100.9698.862008.01.14 06:4598.860.000.000.003.68
 77218810p3-Sell[tp]
190065992008.01.14 18:00buy0.01usdchf1.09321.07221.09422008.01.14 19:481.09360.000.000.000.37
 77218810p3-Buy
190066242008.01.14 18:00buy0.01usdjpy108.19106.09108.292008.01.14 18:58108.160.000.000.00-0.28
 77218810p3-Buy
190066642008.01.14 18:00sell0.01eurusd1.48761.50861.48662008.01.14 19:471.48660.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
190069712008.01.14 18:08buy0.02usdjpy108.13106.08108.232008.01.14 18:58108.170.000.000.000.74
 77218810p3-Buy
190070712008.01.14 18:10buy0.02usdchf1.09261.07211.09362008.01.14 19:481.09360.000.000.001.83
 77218810p3-Buy[tp]
190081662008.01.14 18:39buy0.04usdjpy108.07106.07108.172008.01.14 18:58108.170.000.000.003.70
 77218810p3-Buy[tp]
190088472008.01.14 19:00sell0.01audusd0.89630.91730.89532008.01.14 23:520.89900.000.000.00-2.70
 77218810p3-Sell
190088662008.01.14 19:00sell0.01nzdusd0.78820.80920.78722008.01.14 21:390.78950.000.000.00-1.30
 77218810p3-Sell
190089782008.01.14 19:03sell0.02audusd0.89680.91730.89582008.01.14 23:520.89890.000.000.00-4.20
 77218810p3-Sell
190110202008.01.14 20:13sell0.04audusd0.89740.91740.89642008.01.14 23:520.89900.000.000.00-6.40
 77218810p3-Sell
190114242008.01.14 20:32sell0.08audusd0.89790.91740.89692008.01.14 23:520.89880.000.000.00-7.20
 77218810p3-Sell
190115402008.01.14 20:39sell0.02nzdusd0.78880.80930.78782008.01.14 21:370.78940.000.000.00-1.20
 77218810p3-Sell
190115832008.01.14 20:41sell0.04nzdusd0.78940.80940.78842008.01.14 21:370.78940.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
190116082008.01.14 20:42sell0.16audusd0.89850.91750.89752008.01.14 23:520.89890.000.000.00-6.40
 77218810p3-Sell
190119782008.01.14 20:58sell0.32audusd0.89900.91750.89802008.01.14 23:520.89880.000.000.006.40
 77218810p3-Sell
190120232008.01.14 21:00sell0.01eurgbp0.76010.78110.75912008.01.15 06:440.75970.000.000.040.79
 77218810p3-Sell
190120672008.01.14 21:00sell0.08nzdusd0.79010.80960.78912008.01.14 21:370.78950.000.000.004.80
 77218810p3-Sell
190140002008.01.14 22:59sell0.64audusd0.89960.91760.89862008.01.14 23:490.89900.000.000.0038.40
 77218810p3-Sell
190140172008.01.14 23:00sell0.01usdcad1.01681.03781.01582008.01.15 04:071.01640.000.00-0.020.39
 77218810p3-Sell
190141882008.01.14 23:09sell0.02usdcad1.01731.03781.01632008.01.15 04:061.01630.000.00-0.041.96
 77218810p3-Sell[tp]
190147502008.01.14 23:53sell0.02eurgbp0.76060.78110.75962008.01.15 06:440.75960.000.000.083.92
 77218810p3-Sell[tp]
190198142008.01.15 05:00sell0.01chfjpy98.90101.0098.802008.01.15 07:3198.800.000.000.000.93
 77218810p3-Sell[tp]
190211962008.01.15 06:00buy0.01gbpusd1.95751.93651.95852008.01.15 07:551.95850.000.000.001.00
 77218810p3-Buy[tp]
190247902008.01.15 08:00buy0.01gbpcad1.99371.97271.99472008.01.15 08:271.99220.000.000.00-1.47
 77218810p3-Buy
190253912008.01.15 08:10buy0.02gbpcad1.99311.97261.99412008.01.15 08:271.99220.000.000.00-1.76
 77218810p3-Buy
190254752008.01.15 08:11buy0.04gbpcad1.99291.97261.99362008.01.15 08:271.99210.000.000.00-3.14
 77218810p3-Buy
190257082008.01.15 08:16buy0.08gbpcad1.99231.97281.99332008.01.15 08:271.99240.000.000.000.78
 77218810p3-Buy
190257542008.01.15 08:17buy0.16gbpcad1.99171.97271.99272008.01.15 08:271.99210.000.000.006.29
 77218810p3-Buy
190592002008.01.15 18:00buy0.01usdchf1.09201.07101.09302008.01.15 18:081.09110.000.000.00-0.82
 77218810p3-Buy
190592042008.01.15 18:00buy0.01usdchf1.09201.07101.09302008.01.15 18:081.09130.000.000.00-0.64
 77218810p3-Buy
190594672008.01.15 18:04buy0.04usdchf1.09151.07151.09252008.01.15 18:071.09150.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
190594682008.01.15 18:04buy0.04usdchf1.09151.07151.09252008.01.15 18:071.09170.000.000.000.73
 77218810p3-Buy
190615222008.01.15 19:00buy0.01usdcad1.01790.99691.01892008.01.15 19:181.01640.000.000.00-1.48
 77218810p3-Buy
190615232008.01.15 19:00buy0.01usdcad1.01790.99691.01892008.01.15 19:181.01640.000.000.00-1.48
 77218810p3-Buy
190616282008.01.15 19:03buy0.04usdcad1.01730.99731.01832008.01.15 19:181.01660.000.000.00-2.75
 77218810p3-Buy
190616292008.01.15 19:03buy0.04usdcad1.01730.99731.01832008.01.15 19:181.01640.000.000.00-3.54
 77218810p3-Buy
190616412008.01.15 19:03buy0.16usdcad1.01680.99781.01782008.01.15 19:181.01660.000.000.00-3.15
 77218810p3-Buy
190616422008.01.15 19:03buy0.16usdcad1.01680.99781.01782008.01.15 19:181.01660.000.000.00-3.15
 77218810p3-Buy
190618352008.01.15 19:10buy0.64usdcad1.01620.99821.01722008.01.15 19:171.01640.000.000.0012.59
 77218810p3-Buy
190618362008.01.15 19:10buy0.64usdcad1.01620.99821.01722008.01.15 19:161.01620.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
190674042008.01.15 22:00sell0.01gbpusd1.96491.98591.96392008.01.15 22:031.96390.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
190674052008.01.15 22:00sell0.01gbpusd1.96491.98591.96392008.01.15 22:031.96390.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
190695222008.01.15 23:00sell0.01gbpcad1.99892.01991.99792008.01.15 23:041.99980.000.000.00-0.88
 77218810p3-Sell
190695252008.01.15 23:00sell0.01gbpcad1.99892.01991.99792008.01.15 23:041.99980.000.000.00-0.88
 77218810p3-Sell
190696232008.01.15 23:01sell0.04gbpcad1.99932.01971.99872008.01.15 23:031.99990.000.000.00-2.35
 77218810p3-Sell
190696252008.01.15 23:01sell0.04gbpcad1.99932.01971.99872008.01.15 23:031.99980.000.000.00-1.96
 77218810p3-Sell
190696372008.01.15 23:01sell0.16gbpcad1.99972.01891.99892008.01.15 23:031.99950.000.000.003.14
 77218810p3-Sell
190696382008.01.15 23:01sell0.16gbpcad1.99972.01891.99892008.01.15 23:031.99950.000.000.003.13
 77218810p3-Sell
190715332008.01.16 00:00buy0.01usdjpy106.95104.85107.052008.01.16 01:00106.750.000.000.00-1.87
 77218810p3-Buy
190715352008.01.16 00:00buy0.01usdjpy106.95104.85107.052008.01.16 01:00106.750.000.000.00-1.87
 77218810p3-Buy
190720262008.01.16 00:11buy0.04usdjpy106.87104.87106.972008.01.16 01:00106.760.000.000.00-4.12
 77218810p3-Buy
190720272008.01.16 00:11buy0.04usdjpy106.87104.87106.972008.01.16 01:00106.750.000.000.00-4.50
 77218810p3-Buy
190720872008.01.16 00:14buy0.16usdjpy106.81104.91106.912008.01.16 01:00106.760.000.000.00-7.49
 77218810p3-Buy
190720882008.01.16 00:14buy0.16usdjpy106.81104.91106.912008.01.16 01:00106.760.000.000.00-7.49
 77218810p3-Buy
190721452008.01.16 00:15buy0.64usdjpy106.75104.95106.852008.01.16 01:00106.770.000.000.0011.99
 77218810p3-Buy
190721462008.01.16 00:15buy0.64usdjpy106.75104.95106.852008.01.16 01:00106.770.000.000.0011.99
 77218810p3-Buy
190730482008.01.16 01:00buy0.01eurgbp0.75600.73500.75702008.01.16 01:510.75540.000.000.00-1.18
 77218810p3-Buy
190730492008.01.16 01:00buy0.01eurgbp0.75600.73500.75702008.01.16 01:510.75540.000.000.00-1.18
 77218810p3-Buy
190736362008.01.16 01:22buy0.04eurgbp0.75550.73550.75652008.01.16 01:500.75550.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
190736372008.01.16 01:22buy0.04eurgbp0.75550.73550.75652008.01.16 01:500.75570.000.000.001.57
 77218810p3-Buy
190750002008.01.16 03:00buy0.01usdjpy106.80104.70106.902008.01.16 03:25106.760.000.000.00-0.37
 77218810p3-Buy
190750012008.01.16 03:00buy0.01usdjpy106.80104.70106.902008.01.16 03:25106.760.000.000.00-0.37
 77218810p3-Buy
190751782008.01.16 03:08buy0.04usdjpy106.74104.74106.842008.01.16 03:25106.770.000.000.001.12
 77218810p3-Buy
190751792008.01.16 03:08buy0.04usdjpy106.74104.74106.842008.01.16 03:25106.760.000.000.000.75
 77218810p3-Buy
190762262008.01.16 04:00buy0.01chfjpy98.0695.9698.162008.01.16 04:2698.000.000.000.00-0.56
 77218810p3-Buy
190762272008.01.16 04:00buy0.01chfjpy98.0695.9698.162008.01.16 04:2697.990.000.000.00-0.65
 77218810p3-Buy
190766622008.01.16 04:21buy0.04chfjpy98.0096.0098.102008.01.16 04:2698.000.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
190766632008.01.16 04:21buy0.04chfjpy98.0096.0098.102008.01.16 04:2698.000.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
190780322008.01.16 05:00buy0.01eurusd1.48561.46461.48662008.01.16 05:281.48400.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
190780332008.01.16 05:00buy0.01eurusd1.48561.46461.48662008.01.16 05:281.48400.000.000.00-1.60
 77218810p3-Buy
190783902008.01.16 05:09buy0.04eurusd1.48501.46501.48602008.01.16 05:271.48410.000.000.00-3.60
 77218810p3-Buy
190783912008.01.16 05:09buy0.04eurusd1.48501.46501.48602008.01.16 05:271.48410.000.000.00-3.60
 77218810p3-Buy
190787582008.01.16 05:21buy0.16eurusd1.48451.46551.48552008.01.16 05:271.48400.000.000.00-8.00
 77218810p3-Buy
190787592008.01.16 05:21buy0.16eurusd1.48451.46551.48552008.01.16 05:271.48410.000.000.00-6.40
 77218810p3-Buy
190789962008.01.16 05:26buy0.64eurusd1.48391.46591.48492008.01.16 05:271.48410.000.000.0012.80
 77218810p3-Buy
190789972008.01.16 05:26buy0.64eurusd1.48391.46591.48492008.01.16 05:271.48410.000.000.0012.80
 77218810p3-Buy
190802492008.01.16 06:00buy0.01audusd0.88470.86370.88572008.01.16 06:050.88440.000.000.00-0.30
 77218810p3-Buy
190802502008.01.16 06:00buy0.01audusd0.88470.86370.88572008.01.16 06:050.88440.000.000.00-0.30
 77218810p3-Buy
190803342008.01.16 06:02buy0.04audusd0.88420.86420.88522008.01.16 06:050.88440.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
190803352008.01.16 06:02buy0.04audusd0.88420.86420.88522008.01.16 06:050.88440.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
190803382008.01.16 06:02buy0.01nzdusd0.77950.75850.78052008.01.16 06:540.77930.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
190803392008.01.16 06:02buy0.01nzdusd0.77950.75850.78052008.01.16 06:540.77930.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
190809272008.01.16 06:24buy0.04nzdusd0.77890.75890.77992008.01.16 06:540.77950.000.000.002.40
 77218810p3-Buy
190809282008.01.16 06:24buy0.04nzdusd0.77890.75890.77992008.01.16 06:540.77830.000.000.00-2.40
 77218810p3-Buy
190810272008.01.16 06:27buy0.16nzdusd0.77840.75940.77942008.01.16 06:540.77780.000.000.00-9.60
 77218810p3-Buy
190810282008.01.16 06:27buy0.16nzdusd0.77840.75940.77942008.01.16 06:540.77780.000.000.00-9.60
 77218810p3-Buy
190813962008.01.16 06:38buy0.64nzdusd0.77770.75970.77872008.01.16 06:540.77820.000.000.0032.00
 77218810p3-Buy
190813972008.01.16 06:38buy0.64nzdusd0.77770.75970.77872008.01.16 06:540.77800.000.000.0019.20
 77218810p3-Buy
191268842008.01.16 19:00buy0.01nzdusd0.77090.74990.77192008.01.16 20:000.77080.000.000.00-0.10
 77218810p3-Buy
191274522008.01.16 19:15buy0.02nzdusd0.77060.74990.77142008.01.16 20:000.77100.000.000.000.80
 77218810p3-Buy
191276652008.01.16 19:19buy0.04nzdusd0.77030.75000.77102008.01.16 20:000.77100.000.000.002.80
 77218810p3-Buy[tp]
191295362008.01.16 20:00sell0.01usdcad1.02321.04421.02222008.01.16 20:291.02220.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
191364712008.01.17 00:00sell0.01gbpcad2.00982.03082.00882008.01.17 00:032.00880.000.000.000.98
 77218810p3-Sell[tp]
191366262008.01.17 00:03sell0.01gbpusd1.96111.98211.96012008.01.17 02:351.96280.000.000.00-1.70
 77218810p3-Sell
191374532008.01.17 00:36sell0.02gbpusd1.96171.98221.96072008.01.17 02:351.96280.000.000.00-2.20
 77218810p3-Sell
191376312008.01.17 00:48sell0.04gbpusd1.96231.98231.96132008.01.17 02:331.96290.000.000.00-2.40
 77218810p3-Sell
191379452008.01.17 01:05sell0.01usdcad1.02291.04391.02192008.01.17 07:071.02440.000.000.00-1.46
 77218810p3-Sell
191379892008.01.17 01:08sell0.08gbpusd1.96281.98231.96182008.01.17 02:321.96290.000.000.00-0.80
 77218810p3-Sell
191381922008.01.17 01:21sell0.02usdcad1.02371.04421.02272008.01.17 07:021.02460.000.000.00-1.76
 77218810p3-Sell
191386732008.01.17 01:44sell0.16gbpusd1.96371.98271.96272008.01.17 02:321.96300.000.000.0011.20
 77218810p3-Sell
191403622008.01.17 03:01buy0.01eurgbp0.74790.72690.74892008.01.17 05:030.74680.000.000.00-2.16
 77218810p3-Buy
191403662008.01.17 03:01buy0.01eurusd1.46751.44651.46852008.01.17 04:341.46580.000.000.00-1.70
 77218810p3-Buy
191406982008.01.17 03:35buy0.02eurusd1.46691.44641.46792008.01.17 04:341.46560.000.000.00-2.60
 77218810p3-Buy
191407252008.01.17 03:37buy0.04eurusd1.46641.44641.46742008.01.17 04:341.46550.000.000.00-3.60
 77218810p3-Buy
191407312008.01.17 03:37buy0.02eurgbp0.74720.72670.74822008.01.17 05:020.74680.000.000.00-1.57
 77218810p3-Buy
191410592008.01.17 04:03sell0.01usdchf1.09921.12021.09822008.01.17 06:451.10030.000.000.00-1.00
 77218810p3-Sell
191410732008.01.17 04:04buy0.08eurusd1.46581.44631.46682008.01.17 04:341.46570.000.000.00-0.80
 77218810p3-Buy
191410982008.01.17 04:05buy0.16eurusd1.46521.44621.46622008.01.17 04:331.46570.000.000.008.00
 77218810p3-Buy
191411112008.01.17 04:05sell0.02usdchf1.09981.12031.09882008.01.17 06:451.10040.000.000.00-1.09
 77218810p3-Sell
191414052008.01.17 04:19buy0.04eurgbp0.74660.72660.74762008.01.17 05:020.74650.000.000.00-0.78
 77218810p3-Buy
191417132008.01.17 04:31buy0.08eurgbp0.74610.72660.74712008.01.17 05:020.74650.000.000.006.28
 77218810p3-Buy
191421032008.01.17 05:00sell0.01usdjpy106.98109.08106.882008.01.17 05:02106.880.000.000.000.94
 77218810p3-Sell[tp]
191441782008.01.17 06:35sell0.04usdcad1.02441.04441.02342008.01.17 07:011.02440.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
191441992008.01.17 06:36sell0.04usdchf1.10041.12041.09942008.01.17 06:451.10040.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
191443142008.01.17 06:38sell0.08usdcad1.02501.04451.02402008.01.17 07:011.02450.000.000.003.90
 77218810p3-Sell
191444542008.01.17 06:41sell0.08usdchf1.10101.12051.10002008.01.17 06:451.10050.000.000.003.63
 77218810p3-Sell
191473142008.01.17 08:00buy0.01chfjpy97.6495.5497.742008.01.17 08:0697.510.000.000.00-1.21
 77218810p3-Buy
191475112008.01.17 08:01buy0.02chfjpy97.5895.5397.682008.01.17 08:0697.500.000.000.00-1.50
 77218810p3-Buy
191475562008.01.17 08:01buy0.04chfjpy97.5295.5297.622008.01.17 08:0697.510.000.000.00-0.37
 77218810p3-Buy
191476112008.01.17 08:02buy0.08chfjpy97.4695.5197.562008.01.17 08:0697.510.000.000.003.73
 77218810p3-Buy
191961452008.01.17 20:00sell0.01audusd0.88210.90310.88112008.01.17 20:160.88110.000.000.001.00
 77218810p3-Sell[tp]
192004632008.01.17 22:00sell0.01eurchf1.61201.63301.61102008.01.17 23:221.61160.000.000.000.36
 77218810p3-Sell
192005982008.01.17 22:03sell0.02eurchf1.61261.63311.61162008.01.17 23:221.61160.000.000.001.82
 77218810p3-Sell[tp]
192025022008.01.17 23:00sell0.01gbpusd1.97131.99231.97032008.01.18 00:241.97140.000.00-0.10-0.10
 77218810p3-Sell
192034122008.01.17 23:38sell0.02gbpusd1.97191.99241.97092008.01.18 00:231.97140.000.00-0.201.00
 77218810p3-Sell
192041382008.01.18 00:12sell0.04gbpusd1.97261.99261.97162008.01.18 00:231.97160.000.000.004.00
 77218810p3-Sell[tp]
192073492008.01.18 03:00sell0.01gbpcad2.02962.05062.02862008.01.18 03:032.02860.000.000.000.97
 77218810p3-Sell[tp]
192098822008.01.18 05:03sell0.01usdcad1.02841.04941.02742008.01.18 06:051.02810.000.000.000.29
 77218810p3-Sell
192110472008.01.18 06:00buy0.01usdjpy107.09104.99107.192008.01.18 06:11107.060.000.000.00-0.28
 77218810p3-Buy
192110482008.01.18 06:00buy0.01chfjpy97.0394.9397.132008.01.18 06:3197.070.000.000.000.38
 77218810p3-Buy
192110652008.01.18 06:00buy0.01eurchf1.61671.59571.61772008.01.18 07:271.61540.000.000.00-1.18
 77218810p3-Buy
192111062008.01.18 06:01sell0.02usdcad1.02911.04961.02812008.01.18 06:051.02810.000.000.001.95
 77218810p3-Sell[tp]
192111182008.01.18 06:02buy0.02eurchf1.61611.59561.61712008.01.18 07:271.61530.000.000.00-1.45
 77218810p3-Buy
192111452008.01.18 06:04buy0.04eurchf1.61561.59561.61662008.01.18 07:271.61530.000.000.00-1.09
 77218810p3-Buy
192111712008.01.18 06:05buy0.02usdjpy107.03104.98107.132008.01.18 06:11107.070.000.000.000.75
 77218810p3-Buy
192112022008.01.18 06:05buy0.04usdjpy106.97104.97107.072008.01.18 06:11107.070.000.000.003.74
 77218810p3-Buy[tp]
192112672008.01.18 06:05buy0.02chfjpy96.9794.9297.072008.01.18 06:3197.070.000.000.001.87
 77218810p3-Buy[tp]
192125502008.01.18 07:00buy0.01eurusd1.46421.44321.46522008.01.18 07:331.46460.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
192129862008.01.18 07:16buy0.02eurusd1.46361.44311.46462008.01.18 07:331.46460.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
192130812008.01.18 07:19buy0.08eurchf1.61491.59541.61592008.01.18 07:261.61540.000.000.003.62
 77218810p3-Buy
192145282008.01.18 08:00buy0.01audusd0.87890.85790.87992008.01.18 09:200.87800.000.000.00-0.90
 77218810p3-Buy
192145732008.01.18 08:00buy0.01nzdusd0.76630.74530.76732008.01.18 08:490.76670.000.000.000.40
 77218810p3-Buy
192154302008.01.18 08:15buy0.02nzdusd0.76570.74520.76672008.01.18 08:490.76670.000.000.002.00
 77218810p3-Buy[tp]
192173162008.01.18 09:01buy0.02audusd0.87840.85790.87942008.01.18 09:200.87790.000.000.00-1.00
 77218810p3-Buy
192174362008.01.18 09:01buy0.04audusd0.87780.85780.87882008.01.18 09:200.87780.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
192184322008.01.18 09:17buy0.08audusd0.87730.85780.87832008.01.18 09:190.87770.000.000.003.20
 77218810p3-Buy
  0.00 0.00 -0.36 205.14
Closed P/L: 204.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 204.78 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 204.78 Equity: 5 204.78 Free Margin: 5 204.78
 
Details:
Graph
Gross Profit: 498.65 Gross Loss: 293.87 Total Net Profit: 204.78
Profit Factor: 1.70 Expected Payoff: 0.79  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 28.40 (0.56%) Relative Drawdown: 0.56% (28.40)
 
Total Trades: 260 Short Positions (won %): 131 (54.20%) Long Positions (won %): 129 (51.16%)
Profit Trades (% of total): 137 (52.69%) Loss trades (% of total): 123 (47.31%)
Largest profit trade: 38.40 loss trade: -9.60
Average profit trade: 3.64 loss trade: -2.39
Maximum consecutive wins ($): 16 (26.32) consecutive losses ($): 6 (-15.55)
Maximal consecutive profit (count): 51.20 (2) consecutive loss (count): -28.40 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3