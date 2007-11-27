|Account: 1708218
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2008 January 10, 22:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|64581318
|2007.11.27 05:18
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4868
|1.5073
|1.4858
|2007.11.27 05:43
|1.4858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|64581040
|2007.11.27 05:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4862
|1.5072
|1.4852
|2007.11.27 05:43
|1.4858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|64633902
|2007.11.27 10:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4842
|1.4632
|1.4852
|2007.11.27 10:26
|1.4852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|64746742
|2007.11.27 19:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4838
|1.4628
|1.4848
|2007.11.27 20:22
|1.4848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|64835835
|2007.11.28 02:37
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4812
|1.4622
|1.4822
|2007.11.28 02:40
|1.4815
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|772188
|10p3-Buy
|64834897
|2007.11.28 02:35
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4818
|1.4623
|1.4828
|2007.11.28 02:41
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Buy
|64820799
|2007.11.28 01:28
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4824
|1.4624
|1.4834
|2007.11.28 02:41
|1.4817
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|772188
|10p3-Buy
|64820678
|2007.11.28 01:28
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4829
|1.4624
|1.4839
|2007.11.28 02:41
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|772188
|10p3-Buy
|64796522
|2007.11.27 23:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4835
|1.4625
|1.4845
|2007.11.28 02:41
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Buy
|64862554
|2007.11.28 06:06
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4811
|1.4606
|1.4821
|2007.11.28 06:20
|1.4821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|64855188
|2007.11.28 04:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4818
|1.4608
|1.4828
|2007.11.28 06:20
|1.4821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Buy
|64932377
|2007.11.28 11:02
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4736
|1.4531
|1.4746
|2007.11.28 11:14
|1.4746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|64931529
|2007.11.28 11:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4742
|1.4532
|1.4752
|2007.11.28 11:14
|1.4747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|10p3-Buy
|64944621
|2007.11.28 11:45
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4727
|1.4537
|1.4737
|2007.11.28 11:48
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|772188
|10p3-Buy
|64942495
|2007.11.28 11:40
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4732
|1.4537
|1.4742
|2007.11.28 11:48
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|64936648
|2007.11.28 11:22
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4738
|1.4538
|1.4748
|2007.11.28 11:48
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|772188
|10p3-Buy
|64935166
|2007.11.28 11:15
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4744
|1.4539
|1.4754
|2007.11.28 11:48
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Buy
|64934897
|2007.11.28 11:14
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4749
|1.4539
|1.4759
|2007.11.28 11:48
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Buy
|65068209
|2007.11.28 21:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4841
|1.5051
|1.4831
|2007.11.28 22:43
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.01
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65123439
|2007.11.29 04:10
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4831
|1.5036
|1.4821
|2007.11.29 04:42
|1.4821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65121998
|2007.11.29 04:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4826
|1.5036
|1.4816
|2007.11.29 04:42
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|65226836
|2007.11.29 12:40
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4725
|1.4530
|1.4735
|2007.11.29 12:44
|1.4728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|772188
|10p3-Buy
|65225594
|2007.11.29 12:32
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4730
|1.4530
|1.4740
|2007.11.29 12:44
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Buy
|65218832
|2007.11.29 11:50
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4736
|1.4531
|1.4746
|2007.11.29 12:45
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Buy
|65217448
|2007.11.29 11:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4742
|1.4532
|1.4752
|2007.11.29 12:45
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|772188
|10p3-Buy
|65283295
|2007.11.29 18:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4761
|1.4971
|1.4751
|2007.11.29 20:35
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65311539
|2007.11.29 22:43
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4749
|1.4544
|1.4759
|2007.11.29 23:21
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|65310831
|2007.11.29 22:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4755
|1.4545
|1.4765
|2007.11.29 23:22
|1.4759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|65340752
|2007.11.30 01:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4752
|1.4962
|1.4742
|2007.11.30 02:52
|1.4742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65377768
|2007.11.30 06:08
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4741
|1.4541
|1.4751
|2007.11.30 07:22
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|65377193
|2007.11.30 06:03
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4747
|1.4542
|1.4757
|2007.11.30 07:22
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Buy
|65376629
|2007.11.30 06:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4752
|1.4542
|1.4762
|2007.11.30 07:23
|1.4753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|772188
|10p3-Buy
|65404439
|2007.11.30 08:26
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4728
|1.4538
|1.4738
|2007.11.30 08:29
|1.4731
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|772188
|10p3-Buy
|65403905
|2007.11.30 08:25
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4734
|1.4539
|1.4744
|2007.11.30 08:29
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|772188
|10p3-Buy
|65403227
|2007.11.30 08:23
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4740
|1.4540
|1.4750
|2007.11.30 08:29
|1.4731
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|65395127
|2007.11.30 07:48
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4746
|1.4541
|1.4756
|2007.11.30 08:29
|1.4731
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Buy
|65390725
|2007.11.30 07:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4751
|1.4541
|1.4761
|2007.11.30 08:29
|1.4733
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Buy
|65465400
|2007.11.30 12:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4765
|1.4975
|1.4755
|2007.11.30 12:59
|1.4755
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65579347
|2007.11.30 19:01
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4667
|1.4477
|1.4677
|2007.12.03 06:16
|1.4670
|0.00
|0.00
|-0.28
|2.43
|772188
|10p3-Buy
|65578654
|2007.11.30 19:00
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4672
|1.4477
|1.4682
|2007.12.03 06:16
|1.4669
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|65578080
|2007.11.30 18:58
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4678
|1.4478
|1.4688
|2007.12.03 06:17
|1.4669
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|65572872
|2007.11.30 18:21
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4684
|1.4479
|1.4694
|2007.12.03 06:17
|1.4670
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.42
|772188
|10p3-Buy
|65571970
|2007.11.30 18:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4689
|1.4479
|1.4699
|2007.12.03 06:17
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Buy
|65697991
|2007.12.03 08:47
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4668
|1.4873
|1.4658
|2007.12.03 08:56
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65697714
|2007.12.03 08:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4663
|1.4873
|1.4653
|2007.12.03 08:56
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|10p3-Sell
|65699638
|2007.12.03 08:56
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4655
|1.4865
|1.4645
|2007.12.03 08:58
|1.4645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65701654
|2007.12.03 08:58
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4644
|1.4854
|1.4634
|2007.12.03 09:03
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65740219
|2007.12.03 11:59
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4647
|1.4447
|1.4657
|2007.12.03 12:53
|1.4657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|65739742
|2007.12.03 11:57
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4653
|1.4448
|1.4663
|2007.12.03 12:53
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|772188
|10p3-Buy
|65736572
|2007.12.03 11:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4659
|1.4449
|1.4669
|2007.12.03 12:53
|1.4657
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|772188
|10p3-Buy
|65864553
|2007.12.03 22:35
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4675
|1.4875
|1.4665
|2007.12.04 00:14
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65853577
|2007.12.03 21:29
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4669
|1.4874
|1.4659
|2007.12.04 00:14
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.01
|0.12
|772188
|10p3-Sell
|65847467
|2007.12.03 20:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4664
|1.4874
|1.4654
|2007.12.04 00:14
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|772188
|10p3-Sell
|65911582
|2007.12.04 03:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4655
|1.4445
|1.4665
|2007.12.04 04:38
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|65957839
|2007.12.04 08:26
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4659
|1.4864
|1.4649
|2007.12.04 08:45
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|65955433
|2007.12.04 08:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4653
|1.4863
|1.4643
|2007.12.04 08:45
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|65988376
|2007.12.04 10:32
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4659
|1.4454
|1.4669
|2007.12.04 10:40
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|65988053
|2007.12.04 10:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4665
|1.4455
|1.4675
|2007.12.04 10:40
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|65989441
|2007.12.04 10:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4672
|1.4462
|1.4682
|2007.12.04 10:51
|1.4682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|66179202
|2007.12.05 05:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4754
|1.4964
|1.4744
|2007.12.05 06:46
|1.4744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|66260725
|2007.12.05 10:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4717
|1.4507
|1.4727
|2007.12.05 10:40
|1.4727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|66474885
|2007.12.05 23:58
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4600
|1.4405
|1.4610
|2007.12.06 00:04
|1.4603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|772188
|10p3-Buy
|66474217
|2007.12.05 23:54
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4606
|1.4406
|1.4616
|2007.12.06 00:04
|1.4603
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Buy
|66460825
|2007.12.05 22:11
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4617
|1.4407
|1.4627
|2007.12.06 00:04
|1.4602
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Buy
|66464206
|2007.12.05 22:32
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4611
|1.4406
|1.4621
|2007.12.06 00:04
|1.4602
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Buy
|66506737
|2007.12.06 03:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4604
|1.4394
|1.4614
|2007.12.06 04:43
|1.4614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|66573444
|2007.12.06 11:13
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4556
|1.4366
|1.4566
|2007.12.06 11:17
|1.4559
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|772188
|10p3-Buy
|66573143
|2007.12.06 11:11
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4562
|1.4367
|1.4572
|2007.12.06 11:17
|1.4558
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|772188
|10p3-Buy
|66570846
|2007.12.06 10:57
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4567
|1.4367
|1.4577
|2007.12.06 11:17
|1.4557
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|772188
|10p3-Buy
|66566243
|2007.12.06 10:27
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4573
|1.4368
|1.4583
|2007.12.06 11:17
|1.4558
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Buy
|66564638
|2007.12.06 10:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4579
|1.4369
|1.4589
|2007.12.06 11:17
|1.4557
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|772188
|10p3-Buy
|66608167
|2007.12.06 13:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4556
|1.4346
|1.4566
|2007.12.06 13:23
|1.4566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|66609741
|2007.12.06 13:24
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4568
|1.4358
|1.4578
|2007.12.06 13:37
|1.4578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|66679347
|2007.12.06 19:45
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4638
|1.4843
|1.4628
|2007.12.06 20:44
|1.4628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|66673324
|2007.12.06 18:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4632
|1.4842
|1.4622
|2007.12.06 20:44
|1.4628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|66713543
|2007.12.07 01:04
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4644
|1.4849
|1.4634
|2007.12.07 02:29
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|66711780
|2007.12.07 00:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4637
|1.4847
|1.4627
|2007.12.07 02:29
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Sell
|66753758
|2007.12.07 08:21
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4602
|1.4407
|1.4612
|2007.12.07 08:26
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|772188
|10p3-Buy
|66747942
|2007.12.07 07:38
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4607
|1.4407
|1.4617
|2007.12.07 08:27
|1.4604
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Buy
|66744634
|2007.12.07 07:05
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4613
|1.4408
|1.4623
|2007.12.07 08:27
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|772188
|10p3-Buy
|66743514
|2007.12.07 07:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4619
|1.4409
|1.4629
|2007.12.07 08:27
|1.4604
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Buy
|66813104
|2007.12.07 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4642
|1.4852
|1.4632
|2007.12.07 13:30
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|66813273
|2007.12.07 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4633
|1.4843
|1.4623
|2007.12.07 13:30
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|66816654
|2007.12.07 13:34
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4632
|1.4832
|1.4622
|2007.12.07 13:35
|1.4633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Sell
|66817026
|2007.12.07 13:34
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4638
|1.4833
|1.4628
|2007.12.07 13:35
|1.4633
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|772188
|10p3-Sell
|66816050
|2007.12.07 13:33
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4627
|1.4832
|1.4617
|2007.12.07 13:35
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Sell
|66814018
|2007.12.07 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4620
|1.4830
|1.4610
|2007.12.07 13:35
|1.4630
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|772188
|10p3-Sell
|66820315
|2007.12.07 13:42
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4652
|1.4842
|1.4642
|2007.12.07 13:53
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|772188
|10p3-Sell
|66819419
|2007.12.07 13:40
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4647
|1.4842
|1.4637
|2007.12.07 13:53
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Sell
|66818933
|2007.12.07 13:40
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4641
|1.4841
|1.4631
|2007.12.07 13:53
|1.4648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|772188
|10p3-Sell
|66818741
|2007.12.07 13:39
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4635
|1.4840
|1.4625
|2007.12.07 13:53
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|772188
|10p3-Sell
|66817222
|2007.12.07 13:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4629
|1.4839
|1.4619
|2007.12.07 13:53
|1.4651
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|772188
|10p3-Sell
|66909674
|2007.12.10 04:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4645
|1.4435
|1.4655
|2007.12.10 06:58
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|67092287
|2007.12.11 07:13
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4739
|1.4929
|1.4729
|2007.12.11 07:55
|1.4734
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|772188
|10p3-Sell
|67091988
|2007.12.11 07:12
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4731
|1.4926
|1.4721
|2007.12.11 07:56
|1.4733
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Sell
|67080482
|2007.12.11 02:42
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4726
|1.4926
|1.4716
|2007.12.11 07:56
|1.4732
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Sell
|67078081
|2007.12.11 01:40
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4719
|1.4924
|1.4709
|2007.12.11 07:57
|1.4733
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|772188
|10p3-Sell
|67068095
|2007.12.10 23:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4713
|1.4923
|1.4703
|2007.12.11 07:58
|1.4732
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Sell
|67108755
|2007.12.11 08:32
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4720
|1.4920
|1.4710
|2007.12.11 10:01
|1.4710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|67107953
|2007.12.11 08:21
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4714
|1.4919
|1.4704
|2007.12.11 10:01
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|772188
|10p3-Sell
|67107631
|2007.12.11 08:17
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4708
|1.4918
|1.4698
|2007.12.11 10:02
|1.4708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|67143948
|2007.12.11 13:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4684
|1.4474
|1.4694
|2007.12.11 14:31
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|67183569
|2007.12.11 19:15
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4714
|1.4914
|1.4704
|2007.12.11 19:16
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|67181339
|2007.12.11 18:58
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4707
|1.4912
|1.4697
|2007.12.11 19:16
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Sell
|67179078
|2007.12.11 18:16
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4701
|1.4911
|1.4691
|2007.12.11 19:16
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|772188
|10p3-Sell
|67196341
|2007.12.11 19:30
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4698
|1.4903
|1.4688
|2007.12.11 19:32
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|67195519
|2007.12.11 19:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4691
|1.4901
|1.4681
|2007.12.11 19:32
|1.4688
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Sell
|67197693
|2007.12.11 19:33
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4685
|1.4895
|1.4675
|2007.12.11 19:33
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|67199034
|2007.12.11 19:35
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4683
|1.4888
|1.4673
|2007.12.11 19:38
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|67198381
|2007.12.11 19:33
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4672
|1.4882
|1.4662
|2007.12.11 19:38
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|772188
|10p3-Sell
|67203080
|2007.12.11 19:44
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4690
|1.4885
|1.4680
|2007.12.11 19:51
|1.4684
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|67200902
|2007.12.11 19:40
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4683
|1.4883
|1.4673
|2007.12.11 19:51
|1.4682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Sell
|67200397
|2007.12.11 19:38
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4677
|1.4882
|1.4667
|2007.12.11 19:52
|1.4681
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Sell
|67200277
|2007.12.11 19:38
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4671
|1.4881
|1.4661
|2007.12.11 19:52
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Sell
|67246670
|2007.12.12 02:23
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4653
|1.4448
|1.4663
|2007.12.12 03:06
|1.4663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|67229431
|2007.12.11 23:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4659
|1.4449
|1.4669
|2007.12.12 03:09
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Buy
|67322205
|2007.12.12 10:34
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4703
|1.4893
|1.4693
|2007.12.12 10:42
|1.4699
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|67321395
|2007.12.12 10:33
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4697
|1.4892
|1.4687
|2007.12.12 10:43
|1.4698
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Sell
|67318188
|2007.12.12 10:08
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4691
|1.4891
|1.4681
|2007.12.12 10:43
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Sell
|67315091
|2007.12.12 09:44
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4686
|1.4891
|1.4676
|2007.12.12 10:43
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|772188
|10p3-Sell
|67307406
|2007.12.12 08:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4680
|1.4890
|1.4670
|2007.12.12 10:43
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|772188
|10p3-Sell
|67328086
|2007.12.12 11:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4685
|1.4895
|1.4675
|2007.12.12 12:59
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|67455592
|2007.12.13 03:18
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4725
|1.4920
|1.4715
|2007.12.13 06:15
|1.4719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|67442803
|2007.12.13 00:16
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4719
|1.4919
|1.4709
|2007.12.13 06:16
|1.4720
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Sell
|67433836
|2007.12.12 23:01
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4712
|1.4917
|1.4702
|2007.12.13 06:21
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Sell
|67426324
|2007.12.12 21:04
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4707
|1.4917
|1.4697
|2007.12.13 06:21
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.09
|772188
|10p3-Sell
|67485029
|2007.12.13 08:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4713
|1.4923
|1.4703
|2007.12.13 08:19
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|67491520
|2007.12.13 08:54
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4712
|1.4912
|1.4702
|2007.12.13 09:03
|1.4702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|67491373
|2007.12.13 08:52
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4707
|1.4912
|1.4697
|2007.12.13 09:03
|1.4703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Sell
|67485746
|2007.12.13 08:19
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4701
|1.4911
|1.4691
|2007.12.13 09:04
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|772188
|10p3-Sell
|67579255
|2007.12.13 18:25
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4606
|1.4401
|1.4616
|2007.12.13 19:10
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|67577093
|2007.12.13 18:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4612
|1.4402
|1.4622
|2007.12.13 19:10
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|67631148
|2007.12.14 02:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4626
|1.4416
|1.4636
|2007.12.14 05:57
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|67669664
|2007.12.14 08:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4626
|1.4836
|1.4616
|2007.12.14 08:07
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|67672464
|2007.12.14 08:07
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4614
|1.4824
|1.4604
|2007.12.14 08:33
|1.4604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|67809282
|2007.12.14 13:33
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4470
|1.4280
|1.4480
|2007.12.14 13:33
|1.4475
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|772188
|10p3-Buy
|67806969
|2007.12.14 13:32
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4476
|1.4281
|1.4486
|2007.12.14 13:33
|1.4474
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Buy
|67806527
|2007.12.14 13:32
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4484
|1.4284
|1.4494
|2007.12.14 13:33
|1.4474
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|772188
|10p3-Buy
|67805797
|2007.12.14 13:32
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4492
|1.4287
|1.4502
|2007.12.14 13:34
|1.4473
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|772188
|10p3-Buy
|67803943
|2007.12.14 13:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4503
|1.4293
|1.4513
|2007.12.14 13:34
|1.4475
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|772188
|10p3-Buy
|67809559
|2007.12.14 13:34
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4476
|1.4266
|1.4486
|2007.12.14 13:35
|1.4486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|67810804
|2007.12.14 13:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4489
|1.4279
|1.4499
|2007.12.14 13:41
|1.4499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|67820426
|2007.12.14 13:59
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4493
|1.4288
|1.4503
|2007.12.14 14:04
|1.4503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|67814196
|2007.12.14 13:41
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4499
|1.4289
|1.4509
|2007.12.14 14:04
|1.4503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|67981770
|2007.12.17 05:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4437
|1.4647
|1.4427
|2007.12.17 06:59
|1.4427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|68075564
|2007.12.17 11:46
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4363
|1.4158
|1.4373
|2007.12.17 11:47
|1.4373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|68075292
|2007.12.17 11:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4368
|1.4158
|1.4378
|2007.12.17 11:47
|1.4371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Buy
|68076030
|2007.12.17 11:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4372
|1.4162
|1.4382
|2007.12.17 12:02
|1.4382
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|68161750
|2007.12.17 18:15
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4378
|1.4173
|1.4388
|2007.12.17 19:10
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|68158982
|2007.12.17 18:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4384
|1.4174
|1.4394
|2007.12.17 19:10
|1.4388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|68224338
|2007.12.18 00:34
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4407
|1.4612
|1.4397
|2007.12.18 01:18
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|68221481
|2007.12.18 00:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4400
|1.4610
|1.4390
|2007.12.18 01:19
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Sell
|68278638
|2007.12.18 05:54
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4408
|1.4608
|1.4398
|2007.12.18 06:03
|1.4398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|68278300
|2007.12.18 05:53
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4403
|1.4608
|1.4393
|2007.12.18 06:03
|1.4397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|772188
|10p3-Sell
|68275082
|2007.12.18 05:16
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4397
|1.4607
|1.4387
|2007.12.18 06:03
|1.4398
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|772188
|10p3-Sell
|68300501
|2007.12.18 07:55
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4402
|1.4597
|1.4392
|2007.12.18 08:01
|1.4400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|772188
|10p3-Sell
|68301299
|2007.12.18 07:58
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4407
|1.4597
|1.4397
|2007.12.18 08:01
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|772188
|10p3-Sell
|68298473
|2007.12.18 07:45
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4396
|1.4596
|1.4386
|2007.12.18 08:01
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Sell
|68298368
|2007.12.18 07:45
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4390
|1.4595
|1.4380
|2007.12.18 08:01
|1.4402
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|772188
|10p3-Sell
|68295751
|2007.12.18 07:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4385
|1.4595
|1.4375
|2007.12.18 08:01
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|772188
|10p3-Sell
|68338875
|2007.12.18 10:31
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4384
|1.4184
|1.4394
|2007.12.18 10:49
|1.4394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|68337118
|2007.12.18 10:20
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4389
|1.4184
|1.4399
|2007.12.18 10:49
|1.4394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|772188
|10p3-Buy
|68336286
|2007.12.18 10:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4395
|1.4185
|1.4405
|2007.12.18 10:49
|1.4395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|68428872
|2007.12.18 18:20
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4399
|1.4199
|1.4409
|2007.12.18 18:33
|1.4409
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|68428479
|2007.12.18 18:13
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4405
|1.4200
|1.4415
|2007.12.18 18:33
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Buy
|68427834
|2007.12.18 18:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4410
|1.4200
|1.4420
|2007.12.18 18:33
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|772188
|10p3-Buy
|68444199
|2007.12.18 21:29
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4415
|1.4615
|1.4405
|2007.12.18 22:16
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|68443049
|2007.12.18 21:19
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4409
|1.4614
|1.4399
|2007.12.18 22:16
|1.4405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Sell
|68442244
|2007.12.18 21:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4404
|1.4614
|1.4394
|2007.12.18 22:16
|1.4406
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|772188
|10p3-Sell
|68459150
|2007.12.18 23:56
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4418
|1.4618
|1.4408
|2007.12.19 06:50
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|68457318
|2007.12.18 23:44
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4412
|1.4617
|1.4402
|2007.12.19 06:50
|1.4408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Sell
|68455757
|2007.12.18 23:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4406
|1.4616
|1.4396
|2007.12.19 06:50
|1.4406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|68566512
|2007.12.19 10:05
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4391
|1.4186
|1.4401
|2007.12.19 11:09
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|68565373
|2007.12.19 10:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4397
|1.4187
|1.4407
|2007.12.19 11:09
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|68607879
|2007.12.19 13:47
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4389
|1.4184
|1.4399
|2007.12.19 14:20
|1.4399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|68607478
|2007.12.19 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4395
|1.4185
|1.4405
|2007.12.19 14:20
|1.4399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|68728184
|2007.12.20 03:53
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4385
|1.4590
|1.4375
|2007.12.20 05:11
|1.4375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|68721950
|2007.12.20 01:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4379
|1.4589
|1.4369
|2007.12.20 05:12
|1.4375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|68785500
|2007.12.20 11:02
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4324
|1.4134
|1.4334
|2007.12.20 12:39
|1.4328
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|68784167
|2007.12.20 10:56
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4329
|1.4134
|1.4339
|2007.12.20 12:39
|1.4328
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Buy
|68783081
|2007.12.20 10:52
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4336
|1.4136
|1.4346
|2007.12.20 12:39
|1.4328
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|772188
|10p3-Buy
|68782318
|2007.12.20 10:48
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4342
|1.4137
|1.4352
|2007.12.20 12:39
|1.4327
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Buy
|68778606
|2007.12.20 10:27
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4348
|1.4138
|1.4358
|2007.12.20 12:39
|1.4328
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Buy
|68806447
|2007.12.20 13:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4338
|1.4128
|1.4348
|2007.12.20 13:09
|1.4348
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|68808183
|2007.12.20 13:09
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4350
|1.4140
|1.4360
|2007.12.20 13:36
|1.4360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|68910985
|2007.12.20 23:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4324
|1.4114
|1.4334
|2007.12.21 00:03
|1.4334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|68946982
|2007.12.21 06:37
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4379
|1.4569
|1.4369
|2007.12.21 08:35
|1.4375
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|68946196
|2007.12.21 06:36
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4373
|1.4568
|1.4363
|2007.12.21 08:35
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Sell
|68943619
|2007.12.21 06:17
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4367
|1.4567
|1.4357
|2007.12.21 08:35
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|772188
|10p3-Sell
|68941555
|2007.12.21 05:43
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4362
|1.4567
|1.4352
|2007.12.21 08:35
|1.4375
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|772188
|10p3-Sell
|68940846
|2007.12.21 05:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4355
|1.4565
|1.4345
|2007.12.21 08:35
|1.4374
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Sell
|68971223
|2007.12.21 09:00
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4383
|1.4588
|1.4373
|2007.12.21 09:19
|1.4373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|68969601
|2007.12.21 08:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4377
|1.4587
|1.4367
|2007.12.21 09:19
|1.4373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|69063933
|2007.12.21 20:16
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4355
|1.4145
|1.4365
|2007.12.23 23:00
|1.4365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|69085842
|2007.12.24 04:17
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4387
|1.4597
|1.4377
|2007.12.24 06:21
|1.4377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|69131850
|2007.12.24 11:35
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4405
|1.4595
|1.4395
|2007.12.24 12:00
|1.4400
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|772188
|10p3-Sell
|69131017
|2007.12.24 11:32
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4399
|1.4594
|1.4389
|2007.12.24 12:00
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Sell
|69124455
|2007.12.24 10:35
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4393
|1.4593
|1.4383
|2007.12.24 12:00
|1.4402
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Sell
|69114536
|2007.12.24 09:26
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4387
|1.4592
|1.4377
|2007.12.24 12:00
|1.4403
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|772188
|10p3-Sell
|69113183
|2007.12.24 09:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4382
|1.4592
|1.4372
|2007.12.24 12:00
|1.4402
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Sell
|69162874
|2007.12.24 15:03
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4412
|1.4612
|1.4402
|2007.12.24 17:54
|1.4402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|69161878
|2007.12.24 15:00
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4406
|1.4611
|1.4396
|2007.12.24 17:54
|1.4402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Sell
|69151522
|2007.12.24 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4401
|1.4611
|1.4391
|2007.12.24 17:55
|1.4403
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|772188
|10p3-Sell
|69201883
|2007.12.26 06:17
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4415
|1.4205
|1.4425
|2007.12.26 10:21
|1.4425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|69341001
|2007.12.27 04:04
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4482
|1.4277
|1.4492
|2007.12.27 05:44
|1.4492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|69332357
|2007.12.27 02:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4487
|1.4277
|1.4497
|2007.12.27 05:44
|1.4492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|10p3-Buy
|69376004
|2007.12.27 08:19
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4505
|1.4710
|1.4495
|2007.12.27 08:29
|1.4495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|69375345
|2007.12.27 08:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4498
|1.4708
|1.4488
|2007.12.27 08:29
|1.4495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Sell
|69377664
|2007.12.27 08:29
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4493
|1.4703
|1.4483
|2007.12.27 08:30
|1.4483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|69498935
|2007.12.27 19:26
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4629
|1.4834
|1.4619
|2007.12.27 20:37
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|69497545
|2007.12.27 19:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4624
|1.4834
|1.4614
|2007.12.27 20:37
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|69571010
|2007.12.28 04:32
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4602
|1.4397
|1.4612
|2007.12.28 05:26
|1.4612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|69565200
|2007.12.28 03:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4607
|1.4397
|1.4617
|2007.12.28 05:30
|1.4614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|772188
|10p3-Buy
|69642971
|2007.12.28 12:30
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4700
|1.4905
|1.4690
|2007.12.28 12:40
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|69642864
|2007.12.28 12:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4694
|1.4904
|1.4684
|2007.12.28 12:40
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Sell
|69644513
|2007.12.28 12:43
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4696
|1.4901
|1.4686
|2007.12.28 13:17
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|69644256
|2007.12.28 12:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4690
|1.4900
|1.4680
|2007.12.28 13:17
|1.4686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|69746252
|2007.12.31 03:32
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4747
|1.4952
|1.4737
|2007.12.31 07:28
|1.4737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|69741976
|2007.12.31 02:34
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4741
|1.4951
|1.4731
|2007.12.31 07:28
|1.4737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|69794807
|2007.12.31 11:07
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4712
|1.4507
|1.4722
|2007.12.31 12:08
|1.4722
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|69793644
|2007.12.31 11:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4718
|1.4508
|1.4728
|2007.12.31 12:08
|1.4722
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|69884469
|2007.12.31 18:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4594
|1.4384
|1.4604
|2007.12.31 18:46
|1.4604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|69969294
|2008.01.02 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4678
|1.4888
|1.4668
|2008.01.02 13:43
|1.4668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|69979208
|2008.01.02 14:17
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4671
|1.4876
|1.4661
|2008.01.02 14:26
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|69972981
|2008.01.02 13:44
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4666
|1.4876
|1.4656
|2008.01.02 14:26
|1.4661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|10p3-Sell
|70046507
|2008.01.02 19:07
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4738
|1.4943
|1.4728
|2008.01.02 19:19
|1.4728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|70042045
|2008.01.02 18:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4732
|1.4942
|1.4722
|2008.01.02 19:19
|1.4728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|70106300
|2008.01.03 04:42
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4710
|1.4505
|1.4720
|2008.01.03 06:33
|1.4720
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|70104671
|2008.01.03 04:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4716
|1.4506
|1.4726
|2008.01.03 06:33
|1.4720
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|70136535
|2008.01.03 08:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4709
|1.4919
|1.4699
|2008.01.03 08:37
|1.4699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|70145907
|2008.01.03 09:05
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4714
|1.4909
|1.4704
|2008.01.03 09:40
|1.4708
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|70145710
|2008.01.03 09:05
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4708
|1.4908
|1.4698
|2008.01.03 09:40
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Sell
|70140916
|2008.01.03 08:44
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4703
|1.4908
|1.4693
|2008.01.03 09:40
|1.4708
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Sell
|70138729
|2008.01.03 08:37
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4697
|1.4907
|1.4687
|2008.01.03 09:40
|1.4707
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|772188
|10p3-Sell
|70211552
|2008.01.03 13:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4751
|1.4961
|1.4741
|2008.01.03 13:16
|1.4741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|70213041
|2008.01.03 13:17
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4747
|1.4952
|1.4737
|2008.01.03 13:22
|1.4737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|70212463
|2008.01.03 13:16
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4740
|1.4950
|1.4730
|2008.01.03 13:22
|1.4733
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|772188
|10p3-Sell
|70219261
|2008.01.03 13:28
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4740
|1.4940
|1.4730
|2008.01.03 13:31
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|70218433
|2008.01.03 13:26
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4734
|1.4939
|1.4724
|2008.01.03 13:31
|1.4731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Sell
|70216054
|2008.01.03 13:22
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4728
|1.4938
|1.4718
|2008.01.03 13:31
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|772188
|10p3-Sell
|70363546
|2008.01.04 03:40
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4748
|1.4953
|1.4738
|2008.01.04 04:11
|1.4738
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|70362692
|2008.01.04 03:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4742
|1.4952
|1.4732
|2008.01.04 04:12
|1.4740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|772188
|10p3-Sell
|70446134
|2008.01.04 10:14
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4704
|1.4499
|1.4714
|2008.01.04 11:50
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|70467026
|2008.01.04 12:43
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4704
|1.4499
|1.4714
|2008.01.04 12:57
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|70442352
|2008.01.04 10:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4709
|1.4499
|1.4719
|2008.01.04 12:57
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|70670943
|2008.01.07 07:12
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4708
|1.4513
|1.4718
|2008.01.07 07:32
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Buy
|70665983
|2008.01.07 06:42
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4714
|1.4514
|1.4724
|2008.01.07 07:32
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Buy
|70663225
|2008.01.07 06:23
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4720
|1.4515
|1.4730
|2008.01.07 07:32
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Buy
|70649822
|2008.01.07 04:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4726
|1.4516
|1.4736
|2008.01.07 07:32
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|772188
|10p3-Buy
|70711268
|2008.01.07 10:09
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4673
|1.4483
|1.4683
|2008.01.07 10:51
|1.4677
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|70710154
|2008.01.07 10:05
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4679
|1.4484
|1.4689
|2008.01.07 10:51
|1.4677
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Buy
|70709601
|2008.01.07 10:03
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4685
|1.4485
|1.4695
|2008.01.07 10:51
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|70709072
|2008.01.07 10:02
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4690
|1.4485
|1.4700
|2008.01.07 10:51
|1.4677
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|772188
|10p3-Buy
|70707099
|2008.01.07 09:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4696
|1.4486
|1.4706
|2008.01.07 10:51
|1.4676
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Buy
|70723353
|2008.01.07 11:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4687
|1.4477
|1.4697
|2008.01.07 11:39
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|70824599
|2008.01.07 19:08
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4689
|1.4484
|1.4699
|2008.01.07 20:05
|1.4699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|70823527
|2008.01.07 19:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4695
|1.4485
|1.4705
|2008.01.07 20:05
|1.4699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|70876319
|2008.01.08 01:22
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4684
|1.4479
|1.4694
|2008.01.08 02:52
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|70872717
|2008.01.08 01:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4689
|1.4479
|1.4699
|2008.01.08 02:52
|1.4694
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|10p3-Buy
|70914065
|2008.01.08 06:09
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4706
|1.4911
|1.4696
|2008.01.08 06:40
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|70913051
|2008.01.08 06:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4700
|1.4910
|1.4690
|2008.01.08 06:41
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|70970107
|2008.01.08 09:52
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4720
|1.4925
|1.4710
|2008.01.08 10:02
|1.4710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|70959512
|2008.01.08 09:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4714
|1.4924
|1.4704
|2008.01.08 10:02
|1.4710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|71026985
|2008.01.08 14:55
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4734
|1.4924
|1.4724
|2008.01.08 14:57
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|71024971
|2008.01.08 14:46
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4728
|1.4923
|1.4718
|2008.01.08 14:58
|1.4731
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Sell
|71021837
|2008.01.08 14:33
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4723
|1.4923
|1.4713
|2008.01.08 14:58
|1.4732
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Sell
|71017852
|2008.01.08 14:11
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4717
|1.4922
|1.4707
|2008.01.08 14:58
|1.4731
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|772188
|10p3-Sell
|71011624
|2008.01.08 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4711
|1.4921
|1.4701
|2008.01.08 14:58
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Sell
|71126151
|2008.01.09 06:05
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4731
|1.4926
|1.4721
|2008.01.09 06:15
|1.4726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|772188
|10p3-Sell
|71124691
|2008.01.09 05:58
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4726
|1.4926
|1.4716
|2008.01.09 06:15
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Sell
|71113664
|2008.01.09 04:13
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4720
|1.4925
|1.4710
|2008.01.09 06:15
|1.4726
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Sell
|71111384
|2008.01.09 03:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4714
|1.4924
|1.4704
|2008.01.09 06:15
|1.4725
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|772188
|10p3-Sell
|71147103
|2008.01.09 08:24
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4716
|1.4921
|1.4706
|2008.01.09 11:15
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|71146187
|2008.01.09 08:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4710
|1.4920
|1.4700
|2008.01.09 11:15
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|71282471
|2008.01.09 22:39
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4652
|1.4452
|1.4662
|2008.01.09 23:02
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|71276722
|2008.01.09 21:48
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4659
|1.4454
|1.4669
|2008.01.09 23:02
|1.4662
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.09
|772188
|10p3-Buy
|71261354
|2008.01.09 20:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4665
|1.4455
|1.4675
|2008.01.09 23:02
|1.4663
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|772188
|10p3-Buy
|71284649
|2008.01.09 23:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4665
|1.4455
|1.4675
|2008.01.10 00:23
|1.4675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|71336175
|2008.01.10 06:15
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4696
|1.4891
|1.4686
|2008.01.10 06:20
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|71331487
|2008.01.10 05:46
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4690
|1.4890
|1.4680
|2008.01.10 06:20
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Sell
|71328686
|2008.01.10 05:11
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4685
|1.4890
|1.4675
|2008.01.10 06:20
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Sell
|71326540
|2008.01.10 04:47
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4679
|1.4889
|1.4669
|2008.01.10 06:20
|1.4691
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Sell
|71346852
|2008.01.10 07:31
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4683
|1.4883
|1.4673
|2008.01.10 07:52
|1.4673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|71345598
|2008.01.10 07:22
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4677
|1.4882
|1.4667
|2008.01.10 07:52
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|772188
|10p3-Sell
|71341864
|2008.01.10 07:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4671
|1.4881
|1.4661
|2008.01.10 07:52
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|71391597
|2008.01.10 11:36
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4678
|1.4883
|1.4668
|2008.01.10 12:01
|1.4668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|71391014
|2008.01.10 11:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4672
|1.4882
|1.4662
|2008.01.10 12:01
|1.4668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|71539657
|2008.01.10 21:13
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4806
|1.5006
|1.4796
|2008.01.10 22:31
|1.4796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|71535447
|2008.01.10 20:38
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4800
|1.5005
|1.4790
|2008.01.10 22:31
|1.4796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Sell
|71527608
|2008.01.10 19:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4794
|1.5004
|1.4784
|2008.01.10 22:32
|1.4797
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|772188
|10p3-Sell
|0.00
|0.00
|-0.42
|64.34
|Closed P/L:
|63.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|63.92
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|142.24
|Equity:
|142.24
|Free Margin:
|142.24
|Details:
|Gross Profit:
|96.78
|Gross Loss:
|32.86
|Total Net Profit:
|63.92
|Profit Factor:
|2.95
|Expected Payoff:
|0.22
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2.65 (2.98%)
|Relative Drawdown:
|3.09% (2.64)
|Total Trades:
|290
|Short Positions (won %):
|160 (69.38%)
|Long Positions (won %):
|130 (63.85%)
|Profit Trades (% of total):
|194 (66.90%)
|Loss trades (% of total):
|96 (33.10%)
|Largest
|profit trade:
|4.86
|loss trade:
|-1.08
|Average
|profit trade:
|0.50
|loss trade:
|-0.34
|Maximum
|consecutive wins ($):
|29 (5.98)
|consecutive losses ($):
|4 (-2.65)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5.98 (29)
|consecutive loss (count):
|-2.65 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3