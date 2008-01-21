Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000256793
|Name: Multi10 - 15000
|Currency: USD
|2008 January 22, 08:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6937961
|2008.01.21 14:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.76
|0.00
|207.38
|2008.01.22 03:43
|206.52
|0.00
|0.00
|2.19
|-22.57
|6939980
|2008.01.21 15:33
|buy
|0.20
|gbpjpy
|206.45
|0.00
|206.95
|2008.01.22 03:43
|206.51
|0.00
|0.00
|4.38
|11.29
|6943098
|2008.01.21 17:28
|buy
|0.40
|gbpjpy
|206.14
|0.00
|206.64
|2008.01.22 03:42
|206.39
|0.00
|0.00
|8.76
|94.10
|6943791
|2008.01.21 17:58
|buy
|0.33
|gbpjpy
|205.78
|0.00
|206.38
|2008.01.22 03:42
|206.38
|0.00
|0.00
|7.23
|186.30
|6940747
|2008.01.21 15:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.90
|0.00
|207.40
|2008.01.22 03:35
|206.09
|0.00
|0.00
|2.19
|-76.31
|6940884
|2008.01.21 16:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|206.60
|0.00
|207.10
|2008.01.22 03:35
|206.08
|0.00
|0.00
|4.38
|-97.99
|6940742
|2008.01.21 15:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.91
|0.00
|207.41
|2008.01.22 03:35
|206.08
|0.00
|0.00
|2.19
|-78.20
|6943042
|2008.01.21 17:27
|buy
|0.40
|gbpjpy
|206.29
|0.00
|206.79
|2008.01.22 03:35
|206.09
|0.00
|0.00
|8.76
|-75.37
|6940885
|2008.01.21 16:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|206.60
|0.00
|207.10
|2008.01.22 03:35
|206.09
|0.00
|0.00
|4.38
|-96.10
|6943044
|2008.01.21 17:27
|buy
|0.40
|gbpjpy
|206.29
|0.00
|206.79
|2008.01.22 03:35
|206.09
|0.00
|0.00
|8.76
|-75.37
|6943668
|2008.01.21 17:55
|buy
|0.33
|gbpjpy
|205.92
|0.00
|206.54
|2008.01.22 03:35
|206.09
|0.00
|0.00
|7.23
|52.86
|6943672
|2008.01.21 17:55
|buy
|0.33
|gbpjpy
|205.92
|0.00
|206.54
|2008.01.22 03:35
|206.08
|0.00
|0.00
|7.23
|49.75
|6951174
|2008.01.22 00:21
|buy
|1.60
|gbpjpy
|205.61
|0.00
|206.11
|2008.01.22 03:35
|206.11
|0.00
|0.00
|0.00
|753.65
|6951172
|2008.01.22 00:21
|buy
|1.60
|gbpjpy
|205.61
|0.00
|206.11
|2008.01.22 03:35
|206.11
|0.00
|0.00
|0.00
|753.65
|6937971
|2008.01.21 14:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.76
|0.00
|207.38
|2008.01.22 03:33
|206.02
|0.00
|0.00
|2.19
|-69.73
|6943099
|2008.01.21 17:28
|buy
|0.40
|gbpjpy
|206.14
|0.00
|206.64
|2008.01.22 03:33
|206.04
|0.00
|0.00
|8.76
|-37.70
|6940056
|2008.01.21 15:35
|buy
|0.20
|gbpjpy
|206.45
|0.00
|206.95
|2008.01.22 03:33
|206.03
|0.00
|0.00
|4.38
|-79.15
|6950357
|2008.01.21 23:29
|buy
|0.80
|gbpjpy
|205.83
|0.00
|206.33
|2008.01.22 03:33
|206.03
|0.00
|0.00
|17.52
|150.78
|6951341
|2008.01.22 00:33
|buy
|1.60
|gbpjpy
|205.53
|0.00
|206.03
|2008.01.22 03:33
|206.03
|0.00
|0.00
|0.00
|753.86
|6938844
|2008.01.21 15:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.65
|0.00
|207.13
|2008.01.21 15:59
|206.83
|0.00
|0.00
|0.00
|16.96
|6938882
|2008.01.21 15:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.63
|0.00
|207.13
|2008.01.21 15:59
|206.85
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|6940221
|2008.01.21 15:41
|buy
|0.20
|gbpjpy
|206.35
|0.00
|206.85
|2008.01.21 15:59
|206.85
|0.00
|0.00
|0.00
|94.19
|6940227
|2008.01.21 15:41
|buy
|0.20
|gbpjpy
|206.32
|0.00
|206.82
|2008.01.21 15:58
|206.82
|0.00
|0.00
|0.00
|94.20
|6936365
|2008.01.21 14:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.18
|0.00
|206.68
|2008.01.21 14:40
|206.68
|0.00
|0.00
|0.00
|47.21
|6936298
|2008.01.21 14:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.16
|0.00
|206.66
|2008.01.21 14:40
|206.66
|0.00
|0.00
|0.00
|47.21
|6914280
|2008.01.18 20:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.24
|0.00
|209.74
|2008.01.21 01:10
|209.20
|0.00
|0.00
|2.18
|-3.74
|6914537
|2008.01.18 20:13
|buy
|0.20
|gbpjpy
|208.94
|0.00
|209.44
|2008.01.21 01:10
|209.20
|0.00
|0.00
|4.35
|48.67
|6914956
|2008.01.18 20:40
|buy
|0.22
|gbpjpy
|208.57
|0.00
|209.19
|2008.01.21 01:10
|209.19
|0.00
|0.00
|4.79
|127.68
|6916134
|2008.01.18 22:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.66
|0.00
|209.16
|2008.01.21 01:08
|209.16
|0.00
|0.00
|2.18
|46.80
|6910595
|2008.01.18 17:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.54
|0.00
|210.04
|2008.01.18 19:03
|209.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.96
|6910691
|2008.01.18 17:55
|buy
|0.15
|gbpjpy
|209.17
|0.00
|209.79
|2008.01.18 19:03
|209.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.02
|6911586
|2008.01.18 18:17
|buy
|0.40
|gbpjpy
|208.86
|0.00
|209.36
|2008.01.18 19:03
|209.08
|0.00
|0.00
|0.00
|82.29
|6912957
|2008.01.18 18:56
|buy
|0.33
|gbpjpy
|208.47
|0.00
|209.09
|2008.01.18 19:03
|209.09
|0.00
|0.00
|0.00
|191.38
|6826853
|2008.01.16 09:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.37
|0.00
|208.99
|2008.01.16 14:22
|207.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.33
|6826816
|2008.01.16 09:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.39
|0.00
|209.01
|2008.01.16 14:22
|207.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.22
|6828896
|2008.01.16 11:04
|buy
|0.20
|gbpjpy
|208.05
|0.00
|208.55
|2008.01.16 14:22
|207.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.37
|6828908
|2008.01.16 11:05
|buy
|0.20
|gbpjpy
|208.07
|0.00
|208.57
|2008.01.16 14:22
|207.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.02
|6831041
|2008.01.16 12:01
|buy
|0.40
|gbpjpy
|207.76
|0.00
|208.26
|2008.01.16 14:21
|207.93
|0.00
|0.00
|0.00
|64.04
|6831043
|2008.01.16 12:01
|buy
|0.40
|gbpjpy
|207.75
|0.00
|208.25
|2008.01.16 14:21
|207.93
|0.00
|0.00
|0.00
|67.80
|6831968
|2008.01.16 12:35
|buy
|0.80
|gbpjpy
|207.45
|0.00
|207.95
|2008.01.16 14:21
|207.95
|0.00
|0.00
|0.00
|376.69
|6829129
|2008.01.16 11:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|208.03
|0.00
|208.53
|2008.01.16 14:21
|207.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.95
|6831965
|2008.01.16 12:35
|buy
|0.80
|gbpjpy
|207.45
|0.00
|207.95
|2008.01.16 14:21
|207.95
|0.00
|0.00
|0.00
|376.69
|6827099
|2008.01.16 10:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.33
|0.00
|208.83
|2008.01.16 14:21
|207.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.67
|6831609
|2008.01.16 12:21
|buy
|0.40
|gbpjpy
|207.73
|0.00
|208.23
|2008.01.16 14:21
|207.92
|0.00
|0.00
|0.00
|71.57
|6831972
|2008.01.16 12:35
|buy
|0.80
|gbpjpy
|207.42
|0.00
|207.92
|2008.01.16 14:21
|207.92
|0.00
|0.00
|0.00
|376.72
|6826836
|2008.01.16 09:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.40
|0.00
|209.02
|2008.01.16 13:20
|207.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.07
|6827044
|2008.01.16 09:56
|buy
|0.20
|gbpjpy
|208.10
|0.00
|208.60
|2008.01.16 13:20
|207.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.56
|6831032
|2008.01.16 12:01
|buy
|0.40
|gbpjpy
|207.79
|0.00
|208.29
|2008.01.16 13:20
|207.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.49
|6831782
|2008.01.16 12:24
|buy
|0.80
|gbpjpy
|207.47
|0.00
|207.97
|2008.01.16 13:20
|207.72
|0.00
|0.00
|0.00
|188.59
|6832548
|2008.01.16 12:49
|buy
|0.50
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|207.72
|2008.01.16 13:20
|207.72
|0.00
|0.00
|0.00
|292.32
|6823854
|2008.01.16 07:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.10
|0.00
|208.60
|2008.01.16 09:47
|208.28
|0.00
|0.00
|0.00
|16.93
|6824307
|2008.01.16 07:48
|buy
|0.15
|gbpjpy
|207.73
|0.00
|208.35
|2008.01.16 09:47
|208.28
|0.00
|0.00
|0.00
|77.61
|6825871
|2008.01.16 09:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.82
|0.00
|208.32
|2008.01.16 09:47
|208.32
|0.00
|0.00
|0.00
|47.04
|6821809
|2008.01.16 05:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.32
|0.00
|209.82
|2008.01.16 09:46
|208.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.96
|6822274
|2008.01.16 06:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|209.01
|0.00
|209.51
|2008.01.16 09:46
|208.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.34
|6822526
|2008.01.16 06:17
|buy
|0.40
|gbpjpy
|208.72
|0.00
|209.20
|2008.01.16 09:46
|208.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.33
|6822714
|2008.01.16 06:26
|buy
|0.33
|gbpjpy
|208.37
|0.00
|208.97
|2008.01.16 09:46
|208.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.95
|6823858
|2008.01.16 07:38
|buy
|1.60
|gbpjpy
|208.07
|0.00
|208.57
|2008.01.16 09:46
|208.25
|0.00
|0.00
|0.00
|270.95
|6825650
|2008.01.16 08:55
|buy
|3.20
|gbpjpy
|207.76
|0.00
|208.26
|2008.01.16 09:46
|208.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1 505.17
|6807474
|2008.01.15 17:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.74
|0.00
|211.24
|2008.01.16 05:11
|209.75
|0.00
|0.00
|2.17
|-92.70
|6809030
|2008.01.15 18:03
|buy
|0.20
|gbpjpy
|210.44
|0.00
|210.94
|2008.01.16 05:10
|209.74
|0.00
|0.00
|4.35
|-131.09
|6814173
|2008.01.15 22:10
|buy
|0.40
|gbpjpy
|210.16
|0.00
|210.64
|2008.01.16 05:10
|209.73
|0.00
|0.00
|8.70
|-161.05
|6814304
|2008.01.15 22:18
|buy
|0.80
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|210.35
|2008.01.16 05:10
|209.74
|0.00
|0.00
|17.39
|-82.40
|6815511
|2008.01.15 23:22
|buy
|1.60
|gbpjpy
|209.54
|0.00
|210.04
|2008.01.16 05:10
|209.73
|0.00
|0.00
|34.78
|284.65
|6817308
|2008.01.16 00:29
|buy
|3.20
|gbpjpy
|209.23
|0.00
|209.73
|2008.01.16 05:10
|209.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1 497.99
|6818799
|2008.01.16 02:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.08
|0.00
|209.58
|2008.01.16 04:44
|209.58
|0.00
|0.00
|0.00
|46.84
|6799948
|2008.01.15 15:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.92
|0.00
|211.54
|2008.01.15 16:20
|210.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.41
|6800432
|2008.01.15 15:39
|buy
|0.15
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|211.09
|2008.01.15 16:20
|210.67
|0.00
|0.00
|0.00
|28.09
|6802492
|2008.01.15 16:08
|buy
|0.40
|gbpjpy
|210.17
|0.00
|210.67
|2008.01.15 16:20
|210.67
|0.00
|0.00
|0.00
|187.26
|6787744
|2008.01.15 09:14
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.73
|0.00
|211.23
|2008.01.15 11:13
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|23.25
|6787990
|2008.01.15 09:21
|buy
|0.15
|gbpjpy
|210.34
|0.00
|210.96
|2008.01.15 11:13
|210.96
|0.00
|0.00
|0.00
|86.45
|6777814
|2008.01.14 17:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.71
|0.00
|212.21
|2008.01.15 11:02
|210.70
|0.00
|0.00
|2.15
|-93.91
|6783719
|2008.01.15 02:04
|buy
|0.20
|gbpjpy
|211.41
|0.00
|211.91
|2008.01.15 11:02
|210.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.89
|6784172
|2008.01.15 02:53
|buy
|0.40
|gbpjpy
|211.10
|0.00
|211.60
|2008.01.15 11:02
|210.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.94
|6787690
|2008.01.15 09:10
|buy
|0.80
|gbpjpy
|210.79
|0.00
|211.29
|2008.01.15 11:02
|210.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.70
|6787915
|2008.01.15 09:19
|buy
|1.60
|gbpjpy
|210.48
|0.00
|210.98
|2008.01.15 11:02
|210.67
|0.00
|0.00
|0.00
|282.61
|6789144
|2008.01.15 10:08
|buy
|3.20
|gbpjpy
|210.17
|0.00
|210.67
|2008.01.15 11:02
|210.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1 487.54
|6773306
|2008.01.14 14:51
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.48
|0.00
|211.98
|2008.01.14 17:47
|211.65
|0.00
|0.00
|0.00
|15.73
|6774166
|2008.01.14 15:20
|buy
|0.20
|gbpjpy
|211.17
|0.00
|211.67
|2008.01.14 17:47
|211.67
|0.00
|0.00
|0.00
|92.56
|6773601
|2008.01.14 15:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.43
|0.00
|211.93
|2008.01.14 17:46
|211.64
|0.00
|0.00
|0.00
|19.44
|6775427
|2008.01.14 16:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|211.13
|0.00
|211.63
|2008.01.14 17:46
|211.63
|0.00
|0.00
|0.00
|92.57
|6772559
|2008.01.14 14:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.39
|0.00
|211.89
|2008.01.14 17:46
|211.58
|0.00
|0.00
|0.00
|17.59
|6775554
|2008.01.14 16:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|211.08
|0.00
|211.58
|2008.01.14 17:46
|211.58
|0.00
|0.00
|0.00
|92.61
|6764586
|2008.01.14 10:14
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.21
|0.00
|212.69
|2008.01.14 17:46
|211.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.69
|6765431
|2008.01.14 10:46
|buy
|0.20
|gbpjpy
|211.91
|0.00
|212.41
|2008.01.14 17:46
|211.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.80
|6765999
|2008.01.14 11:04
|buy
|0.40
|gbpjpy
|211.60
|0.00
|212.10
|2008.01.14 17:46
|211.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.46
|6769411
|2008.01.14 12:49
|buy
|0.80
|gbpjpy
|211.29
|0.00
|211.79
|2008.01.14 17:46
|211.47
|0.00
|0.00
|0.00
|133.38
|6770748
|2008.01.14 13:43
|buy
|1.60
|gbpjpy
|210.98
|0.00
|211.48
|2008.01.14 17:45
|211.48
|0.00
|0.00
|0.00
|741.02
|6768845
|2008.01.14 12:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.84
|0.00
|212.32
|2008.01.14 14:51
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.79
|6769120
|2008.01.14 12:43
|buy
|0.20
|gbpjpy
|211.54
|0.00
|212.04
|2008.01.14 14:51
|211.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.10
|6770445
|2008.01.14 13:37
|buy
|0.40
|gbpjpy
|211.23
|0.00
|211.73
|2008.01.14 14:51
|211.42
|0.00
|0.00
|0.00
|70.46
|6771436
|2008.01.14 14:01
|buy
|0.80
|gbpjpy
|210.92
|0.00
|211.42
|2008.01.14 14:51
|211.42
|0.00
|0.00
|0.00
|370.85
|6767723
|2008.01.14 12:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.43
|0.00
|211.93
|2008.01.14 14:34
|211.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.13
|6770499
|2008.01.14 13:38
|buy
|0.20
|gbpjpy
|211.13
|0.00
|211.63
|2008.01.14 14:34
|211.31
|0.00
|0.00
|0.00
|33.41
|6771617
|2008.01.14 14:06
|buy
|0.40
|gbpjpy
|210.82
|0.00
|211.32
|2008.01.14 14:34
|211.32
|0.00
|0.00
|0.00
|185.61
|6739387
|2008.01.11 10:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.90
|0.00
|213.40
|2008.01.11 12:55
|213.11
|0.00
|0.00
|0.00
|19.27
|6741588
|2008.01.11 11:26
|buy
|0.20
|gbpjpy
|212.60
|0.00
|213.10
|2008.01.11 12:55
|213.10
|0.00
|0.00
|0.00
|91.76
|6672492
|2008.01.09 09:09
|balance
|Deposit
|15 000.00
|
|0.00
|0.00
|183.57
|10 434.08
|Closed P/L:
|10 617.65
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|15 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|10 617.65
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|25 617.65
|Equity:
|25 617.65
|Free Margin:
|25 617.65
|
|Details:
|Gross Profit:
|13 355.06
|Gross Loss:
|2 737.41
|Total Net Profit:
|10 617.65
|Profit Factor:
|4.88
|Expected Payoff:
|109.46
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|482.29 (2.61%)
|Relative Drawdown:
|2.61% (482.29)
|
|Total Trades:
|97
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|97 (57.73%)
|Profit Trades (% of total):
|56 (57.73%)
|Loss trades (% of total):
|41 (42.27%)
|Largest
|profit trade:
|1 505.17
|loss trade:
|-169.33
|Average
|profit trade:
|238.48
|loss trade:
|-66.77
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (2 100.65)
|consecutive losses ($):
|6 (-468.68)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 100.65 (8)
|consecutive loss (count):
|-482.29 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2