Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000256793 Name: Multi10 - 15000 Currency: USD 2008 January 22, 08:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
69379612008.01.21 14:40buy0.10gbpjpy206.760.00207.382008.01.22 03:43206.520.000.002.19-22.57
69399802008.01.21 15:33buy0.20gbpjpy206.450.00206.952008.01.22 03:43206.510.000.004.3811.29
69430982008.01.21 17:28buy0.40gbpjpy206.140.00206.642008.01.22 03:42206.390.000.008.7694.10
69437912008.01.21 17:58buy0.33gbpjpy205.780.00206.382008.01.22 03:42206.380.000.007.23186.30
69407472008.01.21 15:59buy0.10gbpjpy206.900.00207.402008.01.22 03:35206.090.000.002.19-76.31
69408842008.01.21 16:02buy0.20gbpjpy206.600.00207.102008.01.22 03:35206.080.000.004.38-97.99
69407422008.01.21 15:59buy0.10gbpjpy206.910.00207.412008.01.22 03:35206.080.000.002.19-78.20
69430422008.01.21 17:27buy0.40gbpjpy206.290.00206.792008.01.22 03:35206.090.000.008.76-75.37
69408852008.01.21 16:02buy0.20gbpjpy206.600.00207.102008.01.22 03:35206.090.000.004.38-96.10
69430442008.01.21 17:27buy0.40gbpjpy206.290.00206.792008.01.22 03:35206.090.000.008.76-75.37
69436682008.01.21 17:55buy0.33gbpjpy205.920.00206.542008.01.22 03:35206.090.000.007.2352.86
69436722008.01.21 17:55buy0.33gbpjpy205.920.00206.542008.01.22 03:35206.080.000.007.2349.75
69511742008.01.22 00:21buy1.60gbpjpy205.610.00206.112008.01.22 03:35206.110.000.000.00753.65
69511722008.01.22 00:21buy1.60gbpjpy205.610.00206.112008.01.22 03:35206.110.000.000.00753.65
69379712008.01.21 14:40buy0.10gbpjpy206.760.00207.382008.01.22 03:33206.020.000.002.19-69.73
69430992008.01.21 17:28buy0.40gbpjpy206.140.00206.642008.01.22 03:33206.040.000.008.76-37.70
69400562008.01.21 15:35buy0.20gbpjpy206.450.00206.952008.01.22 03:33206.030.000.004.38-79.15
69503572008.01.21 23:29buy0.80gbpjpy205.830.00206.332008.01.22 03:33206.030.000.0017.52150.78
69513412008.01.22 00:33buy1.60gbpjpy205.530.00206.032008.01.22 03:33206.030.000.000.00753.86
69388442008.01.21 15:01buy0.10gbpjpy206.650.00207.132008.01.21 15:59206.830.000.000.0016.96
69388822008.01.21 15:01buy0.10gbpjpy206.630.00207.132008.01.21 15:59206.850.000.000.0020.72
69402212008.01.21 15:41buy0.20gbpjpy206.350.00206.852008.01.21 15:59206.850.000.000.0094.19
69402272008.01.21 15:41buy0.20gbpjpy206.320.00206.822008.01.21 15:58206.820.000.000.0094.20
69363652008.01.21 14:01buy0.10gbpjpy206.180.00206.682008.01.21 14:40206.680.000.000.0047.21
69362982008.01.21 14:00buy0.10gbpjpy206.160.00206.662008.01.21 14:40206.660.000.000.0047.21
69142802008.01.18 20:00buy0.10gbpjpy209.240.00209.742008.01.21 01:10209.200.000.002.18-3.74
69145372008.01.18 20:13buy0.20gbpjpy208.940.00209.442008.01.21 01:10209.200.000.004.3548.67
69149562008.01.18 20:40buy0.22gbpjpy208.570.00209.192008.01.21 01:10209.190.000.004.79127.68
69161342008.01.18 22:00buy0.10gbpjpy208.660.00209.162008.01.21 01:08209.160.000.002.1846.80
69105952008.01.18 17:53buy0.10gbpjpy209.540.00210.042008.01.18 19:03209.070.000.000.00-43.96
69106912008.01.18 17:55buy0.15gbpjpy209.170.00209.792008.01.18 19:03209.070.000.000.00-14.02
69115862008.01.18 18:17buy0.40gbpjpy208.860.00209.362008.01.18 19:03209.080.000.000.0082.29
69129572008.01.18 18:56buy0.33gbpjpy208.470.00209.092008.01.18 19:03209.090.000.000.00191.38
68268532008.01.16 09:47buy0.10gbpjpy208.370.00208.992008.01.16 14:22207.910.000.000.00-43.33
68268162008.01.16 09:46buy0.10gbpjpy208.390.00209.012008.01.16 14:22207.910.000.000.00-45.22
68288962008.01.16 11:04buy0.20gbpjpy208.050.00208.552008.01.16 14:22207.910.000.000.00-26.37
68289082008.01.16 11:05buy0.20gbpjpy208.070.00208.572008.01.16 14:22207.900.000.000.00-32.02
68310412008.01.16 12:01buy0.40gbpjpy207.760.00208.262008.01.16 14:21207.930.000.000.0064.04
68310432008.01.16 12:01buy0.40gbpjpy207.750.00208.252008.01.16 14:21207.930.000.000.0067.80
68319682008.01.16 12:35buy0.80gbpjpy207.450.00207.952008.01.16 14:21207.950.000.000.00376.69
68291292008.01.16 11:15buy0.20gbpjpy208.030.00208.532008.01.16 14:21207.940.000.000.00-16.95
68319652008.01.16 12:35buy0.80gbpjpy207.450.00207.952008.01.16 14:21207.950.000.000.00376.69
68270992008.01.16 10:00buy0.10gbpjpy208.330.00208.832008.01.16 14:21207.930.000.000.00-37.67
68316092008.01.16 12:21buy0.40gbpjpy207.730.00208.232008.01.16 14:21207.920.000.000.0071.57
68319722008.01.16 12:35buy0.80gbpjpy207.420.00207.922008.01.16 14:21207.920.000.000.00376.72
68268362008.01.16 09:47buy0.10gbpjpy208.400.00209.022008.01.16 13:20207.710.000.000.00-65.07
68270442008.01.16 09:56buy0.20gbpjpy208.100.00208.602008.01.16 13:20207.710.000.000.00-73.56
68310322008.01.16 12:01buy0.40gbpjpy207.790.00208.292008.01.16 13:20207.680.000.000.00-41.49
68317822008.01.16 12:24buy0.80gbpjpy207.470.00207.972008.01.16 13:20207.720.000.000.00188.59
68325482008.01.16 12:49buy0.50gbpjpy207.100.00207.722008.01.16 13:20207.720.000.000.00292.32
68238542008.01.16 07:38buy0.10gbpjpy208.100.00208.602008.01.16 09:47208.280.000.000.0016.93
68243072008.01.16 07:48buy0.15gbpjpy207.730.00208.352008.01.16 09:47208.280.000.000.0077.61
68258712008.01.16 09:00buy0.10gbpjpy207.820.00208.322008.01.16 09:47208.320.000.000.0047.04
68218092008.01.16 05:37buy0.10gbpjpy209.320.00209.822008.01.16 09:46208.300.000.000.00-95.96
68222742008.01.16 06:02buy0.20gbpjpy209.010.00209.512008.01.16 09:46208.280.000.000.00-137.34
68225262008.01.16 06:17buy0.40gbpjpy208.720.00209.202008.01.16 09:46208.270.000.000.00-169.33
68227142008.01.16 06:26buy0.33gbpjpy208.370.00208.972008.01.16 09:46208.280.000.000.00-27.95
68238582008.01.16 07:38buy1.60gbpjpy208.070.00208.572008.01.16 09:46208.250.000.000.00270.95
68256502008.01.16 08:55buy3.20gbpjpy207.760.00208.262008.01.16 09:46208.260.000.000.001 505.17
68074742008.01.15 17:38buy0.10gbpjpy210.740.00211.242008.01.16 05:11209.750.000.002.17-92.70
68090302008.01.15 18:03buy0.20gbpjpy210.440.00210.942008.01.16 05:10209.740.000.004.35-131.09
68141732008.01.15 22:10buy0.40gbpjpy210.160.00210.642008.01.16 05:10209.730.000.008.70-161.05
68143042008.01.15 22:18buy0.80gbpjpy209.850.00210.352008.01.16 05:10209.740.000.0017.39-82.40
68155112008.01.15 23:22buy1.60gbpjpy209.540.00210.042008.01.16 05:10209.730.000.0034.78284.65
68173082008.01.16 00:29buy3.20gbpjpy209.230.00209.732008.01.16 05:10209.730.000.000.001 497.99
68187992008.01.16 02:01buy0.10gbpjpy209.080.00209.582008.01.16 04:44209.580.000.000.0046.84
67999482008.01.15 15:34buy0.10gbpjpy210.920.00211.542008.01.15 16:20210.670.000.000.00-23.41
68004322008.01.15 15:39buy0.15gbpjpy210.470.00211.092008.01.15 16:20210.670.000.000.0028.09
68024922008.01.15 16:08buy0.40gbpjpy210.170.00210.672008.01.15 16:20210.670.000.000.00187.26
67877442008.01.15 09:14buy0.10gbpjpy210.730.00211.232008.01.15 11:13210.980.000.000.0023.25
67879902008.01.15 09:21buy0.15gbpjpy210.340.00210.962008.01.15 11:13210.960.000.000.0086.45
67778142008.01.14 17:46buy0.10gbpjpy211.710.00212.212008.01.15 11:02210.700.000.002.15-93.91
67837192008.01.15 02:04buy0.20gbpjpy211.410.00211.912008.01.15 11:02210.690.000.000.00-133.89
67841722008.01.15 02:53buy0.40gbpjpy211.100.00211.602008.01.15 11:02210.670.000.000.00-159.94
67876902008.01.15 09:10buy0.80gbpjpy210.790.00211.292008.01.15 11:02210.660.000.000.00-96.70
67879152008.01.15 09:19buy1.60gbpjpy210.480.00210.982008.01.15 11:02210.670.000.000.00282.61
67891442008.01.15 10:08buy3.20gbpjpy210.170.00210.672008.01.15 11:02210.670.000.000.001 487.54
67733062008.01.14 14:51buy0.10gbpjpy211.480.00211.982008.01.14 17:47211.650.000.000.0015.73
67741662008.01.14 15:20buy0.20gbpjpy211.170.00211.672008.01.14 17:47211.670.000.000.0092.56
67736012008.01.14 15:01buy0.10gbpjpy211.430.00211.932008.01.14 17:46211.640.000.000.0019.44
67754272008.01.14 16:00buy0.20gbpjpy211.130.00211.632008.01.14 17:46211.630.000.000.0092.57
67725592008.01.14 14:34buy0.10gbpjpy211.390.00211.892008.01.14 17:46211.580.000.000.0017.59
67755542008.01.14 16:02buy0.20gbpjpy211.080.00211.582008.01.14 17:46211.580.000.000.0092.61
67645862008.01.14 10:14buy0.10gbpjpy212.210.00212.692008.01.14 17:46211.490.000.000.00-66.69
67654312008.01.14 10:46buy0.20gbpjpy211.910.00212.412008.01.14 17:46211.490.000.000.00-77.80
67659992008.01.14 11:04buy0.40gbpjpy211.600.00212.102008.01.14 17:46211.480.000.000.00-44.46
67694112008.01.14 12:49buy0.80gbpjpy211.290.00211.792008.01.14 17:46211.470.000.000.00133.38
67707482008.01.14 13:43buy1.60gbpjpy210.980.00211.482008.01.14 17:45211.480.000.000.00741.02
67688452008.01.14 12:36buy0.10gbpjpy211.840.00212.322008.01.14 14:51211.400.000.000.00-40.79
67691202008.01.14 12:43buy0.20gbpjpy211.540.00212.042008.01.14 14:51211.410.000.000.00-24.10
67704452008.01.14 13:37buy0.40gbpjpy211.230.00211.732008.01.14 14:51211.420.000.000.0070.46
67714362008.01.14 14:01buy0.80gbpjpy210.920.00211.422008.01.14 14:51211.420.000.000.00370.85
67677232008.01.14 12:00buy0.10gbpjpy211.430.00211.932008.01.14 14:34211.310.000.000.00-11.13
67704992008.01.14 13:38buy0.20gbpjpy211.130.00211.632008.01.14 14:34211.310.000.000.0033.41
67716172008.01.14 14:06buy0.40gbpjpy210.820.00211.322008.01.14 14:34211.320.000.000.00185.61
67393872008.01.11 10:02buy0.10gbpjpy212.900.00213.402008.01.11 12:55213.110.000.000.0019.27
67415882008.01.11 11:26buy0.20gbpjpy212.600.00213.102008.01.11 12:55213.100.000.000.0091.76
66724922008.01.09 09:09balanceDeposit15 000.00
  0.00 0.00 183.57 10 434.08
Closed P/L: 10 617.65
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 15 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 10 617.65 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 25 617.65 Equity: 25 617.65 Free Margin: 25 617.65
 
Details:
Graph
Gross Profit: 13 355.06 Gross Loss: 2 737.41 Total Net Profit: 10 617.65
Profit Factor: 4.88 Expected Payoff: 109.46  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 482.29 (2.61%) Relative Drawdown: 2.61% (482.29)
 
Total Trades: 97 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 97 (57.73%)
Profit Trades (% of total): 56 (57.73%) Loss trades (% of total): 41 (42.27%)
Largest profit trade: 1 505.17 loss trade: -169.33
Average profit trade: 238.48 loss trade: -66.77
Maximum consecutive wins ($): 8 (2 100.65) consecutive losses ($): 6 (-468.68)
Maximal consecutive profit (count): 2 100.65 (8) consecutive loss (count): -482.29 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2