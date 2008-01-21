|Account: 1814758
|Name: John Barry Riley
|Currency: USD
|2008 January 22, 19:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|73535363
|2008.01.21 11:33
|balance
|Deposit
|300.00
|73535375
|2008.01.21 11:33
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0294
|1.0504
|1.0284
|2008.01.21 12:24
|1.0312
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|73536241
|2008.01.21 11:41
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.0300
|1.0505
|1.0290
|2008.01.21 12:24
|1.0314
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|73540089
|2008.01.21 12:03
|sell
|0.09
|usdcadm
|1.0306
|1.0506
|1.0296
|2008.01.21 12:23
|1.0315
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|73540476
|2008.01.21 12:07
|sell
|0.27
|usdcadm
|1.0312
|1.0507
|1.0302
|2008.01.21 12:23
|1.0317
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|73540553
|2008.01.21 12:08
|sell
|0.81
|usdcadm
|1.0318
|1.0508
|1.0308
|2008.01.21 12:23
|1.0318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|73540588
|2008.01.21 12:08
|sell
|2.43
|usdcadm
|1.0324
|1.0509
|1.0314
|2008.01.21 12:23
|1.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|11.77
|73544120
|2008.01.21 12:24
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4490
|1.4280
|1.4500
|2008.01.21 12:29
|1.4500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|73545557
|2008.01.21 12:30
|buy
|0.01
|chfjpym
|96.22
|94.12
|96.32
|2008.01.21 12:56
|96.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|73546146
|2008.01.21 12:31
|buy
|0.03
|chfjpym
|96.16
|94.11
|96.26
|2008.01.21 12:56
|96.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|73546467
|2008.01.21 12:35
|buy
|0.09
|chfjpym
|96.10
|94.10
|96.20
|2008.01.21 12:56
|96.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|73550854
|2008.01.21 12:56
|buy
|0.01
|gbpjpym
|206.86
|204.76
|206.96
|2008.01.21 13:03
|206.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|73550904
|2008.01.21 12:56
|buy
|0.03
|gbpjpym
|206.81
|204.76
|206.91
|2008.01.21 13:02
|206.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|73551074
|2008.01.21 12:57
|buy
|0.09
|gbpjpym
|206.76
|204.76
|206.86
|2008.01.21 13:02
|206.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|73551162
|2008.01.21 12:57
|buy
|0.27
|gbpjpym
|206.70
|204.75
|206.80
|2008.01.21 13:02
|206.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|73551508
|2008.01.21 12:58
|buy
|0.81
|gbpjpym
|206.64
|204.74
|206.74
|2008.01.21 13:02
|206.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|73551600
|2008.01.21 12:59
|buy
|2.43
|gbpjpym
|206.58
|204.73
|206.68
|2008.01.21 13:02
|206.62
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|73552346
|2008.01.21 13:03
|buy
|0.01
|audjpym
|91.87
|89.77
|91.97
|2008.01.21 13:13
|91.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|73552444
|2008.01.21 13:04
|buy
|0.03
|audjpym
|91.82
|89.77
|91.92
|2008.01.21 13:13
|91.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|73554097
|2008.01.21 13:13
|buy
|0.01
|nzdjpym
|79.81
|77.71
|79.91
|2008.01.21 13:53
|79.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|73555019
|2008.01.21 13:16
|buy
|0.03
|nzdjpym
|79.74
|77.69
|79.84
|2008.01.21 13:53
|79.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|73555285
|2008.01.21 13:18
|buy
|0.09
|nzdjpym
|79.68
|77.68
|79.78
|2008.01.21 13:53
|79.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|73555531
|2008.01.21 13:19
|buy
|0.27
|nzdjpym
|79.62
|77.67
|79.72
|2008.01.21 13:53
|79.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|73555987
|2008.01.21 13:20
|buy
|0.81
|nzdjpym
|79.57
|77.67
|79.67
|2008.01.21 13:53
|79.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|73556374
|2008.01.21 13:21
|buy
|2.43
|nzdjpym
|79.51
|77.66
|79.61
|2008.01.21 13:53
|79.55
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|73561732
|2008.01.21 14:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9484
|1.9274
|1.9494
|2008.01.21 14:39
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|73562271
|2008.01.21 14:02
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.9478
|1.9273
|1.9488
|2008.01.21 14:39
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|73562391
|2008.01.21 14:03
|buy
|0.09
|gbpusdm
|1.9472
|1.9272
|1.9482
|2008.01.21 14:39
|1.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|73566917
|2008.01.21 14:36
|buy
|0.27
|gbpusdm
|1.9466
|1.9271
|1.9476
|2008.01.21 14:39
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|73567142
|2008.01.21 14:37
|buy
|0.81
|gbpusdm
|1.9461
|1.9271
|1.9471
|2008.01.21 14:38
|1.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|73572042
|2008.01.21 15:15
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.1539
|1.1329
|1.1549
|2008.01.21 15:26
|1.1541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|73572296
|2008.01.21 15:17
|buy
|0.03
|audnzdm
|1.1531
|1.1326
|1.1541
|2008.01.21 15:26
|1.1541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|73573446
|2008.01.21 15:26
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0317
|1.0527
|1.0307
|2008.01.21 17:04
|1.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|73575663
|2008.01.21 15:47
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.0323
|1.0528
|1.0313
|2008.01.21 17:04
|1.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|73588472
|2008.01.21 16:31
|sell
|0.09
|usdcadm
|1.0329
|1.0529
|1.0319
|2008.01.21 17:04
|1.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|73592092
|2008.01.21 17:04
|buy
|0.01
|nzdjpym
|79.40
|77.30
|79.50
|2008.01.21 17:57
|79.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|73592328
|2008.01.21 17:07
|buy
|0.03
|nzdjpym
|79.35
|77.30
|79.45
|2008.01.21 17:57
|79.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|73592455
|2008.01.21 17:08
|buy
|0.09
|nzdjpym
|79.29
|77.29
|79.39
|2008.01.21 17:56
|79.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|73592495
|2008.01.21 17:09
|buy
|0.27
|nzdjpym
|79.24
|77.29
|79.34
|2008.01.21 17:56
|79.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|73592856
|2008.01.21 17:12
|buy
|0.81
|nzdjpym
|79.18
|77.28
|79.28
|2008.01.21 17:56
|79.24
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|73593585
|2008.01.21 17:19
|buy
|2.43
|nzdjpym
|79.13
|77.28
|79.23
|2008.01.21 17:56
|79.23
|0.00
|0.00
|0.00
|22.92
|73596665
|2008.01.21 18:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.39
|151.29
|153.49
|2008.01.21 18:02
|153.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|73596894
|2008.01.21 18:00
|buy
|0.03
|eurjpym
|153.32
|151.27
|153.42
|2008.01.21 18:02
|153.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|73596988
|2008.01.21 18:00
|buy
|0.09
|eurjpym
|153.25
|151.25
|153.35
|2008.01.21 18:02
|153.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|73597145
|2008.01.21 18:01
|buy
|0.27
|eurjpym
|153.20
|151.25
|153.30
|2008.01.21 18:02
|153.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|73598065
|2008.01.21 18:15
|buy
|0.01
|audcadm
|0.8893
|0.8683
|0.8903
|2008.01.21 20:39
|0.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|73598940
|2008.01.21 18:30
|buy
|0.03
|audcadm
|0.8882
|0.8677
|0.8892
|2008.01.21 20:39
|0.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|73603640
|2008.01.21 20:03
|buy
|0.09
|audcadm
|0.8876
|0.8676
|0.8886
|2008.01.21 20:39
|0.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|73607809
|2008.01.21 21:01
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7463
|0.7253
|0.7473
|2008.01.21 22:19
|0.7460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|73610771
|2008.01.21 21:43
|buy
|0.03
|nzdusdm
|0.7457
|0.7252
|0.7467
|2008.01.21 22:17
|0.7461
|0.00
|0.00
|0.01
|0.12
|73610806
|2008.01.21 21:44
|buy
|0.09
|nzdusdm
|0.7449
|0.7249
|0.7459
|2008.01.21 22:17
|0.7459
|0.00
|0.00
|0.04
|0.90
|73640542
|2008.01.22 00:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9412
|1.9202
|1.9422
|2008.01.22 00:16
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|73644376
|2008.01.22 00:30
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0349
|1.0559
|1.0339
|2008.01.22 01:42
|1.0342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|73655546
|2008.01.22 01:12
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.0354
|1.0559
|1.0344
|2008.01.22 01:42
|1.0344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|73662452
|2008.01.22 01:42
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6025
|1.5815
|1.6035
|2008.01.22 01:46
|1.6035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|73665175
|2008.01.22 01:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4455
|1.4245
|1.4465
|2008.01.22 02:00
|1.4444
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|73665950
|2008.01.22 01:48
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4449
|1.4244
|1.4459
|2008.01.22 02:00
|1.4443
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|73666299
|2008.01.22 01:49
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4444
|1.4244
|1.4454
|2008.01.22 02:00
|1.4445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|73667363
|2008.01.22 01:54
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4438
|1.4243
|1.4448
|2008.01.22 02:00
|1.4444
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|73668926
|2008.01.22 02:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1096
|1.1306
|1.1086
|2008.01.22 02:58
|1.1091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|73676177
|2008.01.22 02:37
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.1101
|1.1306
|1.1091
|2008.01.22 02:58
|1.1091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|73679214
|2008.01.22 02:59
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9432
|1.9642
|1.9422
|2008.01.22 03:12
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|73681050
|2008.01.22 03:12
|buy
|0.01
|audcadm
|0.8900
|0.8690
|0.8910
|2008.01.22 05:32
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|73683517
|2008.01.22 03:29
|buy
|0.03
|audcadm
|0.8895
|0.8690
|0.8905
|2008.01.22 05:32
|0.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|73684672
|2008.01.22 03:38
|buy
|0.09
|audcadm
|0.8888
|0.8688
|0.8898
|2008.01.22 05:32
|0.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|73689255
|2008.01.22 04:19
|buy
|0.27
|audcadm
|0.8883
|0.8688
|0.8893
|2008.01.22 05:32
|0.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|73690613
|2008.01.22 04:22
|buy
|0.81
|audcadm
|0.8877
|0.8687
|0.8887
|2008.01.22 05:32
|0.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|73692388
|2008.01.22 04:27
|buy
|2.43
|audcadm
|0.8872
|0.8687
|0.8882
|2008.01.22 05:32
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|7.05
|73706407
|2008.01.22 05:33
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.7432
|0.7642
|0.7422
|2008.01.22 07:27
|0.7435
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|73708053
|2008.01.22 05:37
|sell
|0.03
|eurgbpm
|0.7437
|0.7642
|0.7427
|2008.01.22 07:27
|0.7434
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|73712324
|2008.01.22 06:04
|sell
|0.09
|eurgbpm
|0.7443
|0.7643
|0.7433
|2008.01.22 07:27
|0.7433
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|73733327
|2008.01.22 07:27
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.7431
|0.7641
|0.7421
|2008.01.22 08:16
|0.7427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|73733506
|2008.01.22 07:28
|sell
|0.03
|eurgbpm
|0.7436
|0.7641
|0.7426
|2008.01.22 08:16
|0.7426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|73766706
|2008.01.22 08:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|106.32
|104.22
|106.42
|2008.01.22 08:43
|106.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|73767361
|2008.01.22 08:31
|buy
|0.03
|usdjpym
|106.25
|104.20
|106.35
|2008.01.22 08:43
|106.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|73770291
|2008.01.22 08:35
|buy
|0.09
|usdjpym
|106.19
|104.19
|106.29
|2008.01.22 08:43
|106.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|73775594
|2008.01.22 08:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.40
|151.30
|153.50
|2008.01.22 08:46
|153.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|73783430
|2008.01.22 09:00
|sell
|0.01
|euraudm
|1.6834
|1.7044
|1.6824
|2008.01.22 09:00
|1.6824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|73784419
|2008.01.22 09:01
|buy
|0.01
|audcadm
|0.8890
|0.8680
|0.8900
|2008.01.22 09:51
|0.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|73784934
|2008.01.22 09:02
|buy
|0.03
|audcadm
|0.8885
|0.8680
|0.8895
|2008.01.22 09:51
|0.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|73785749
|2008.01.22 09:05
|buy
|0.09
|audcadm
|0.8879
|0.8679
|0.8889
|2008.01.22 09:51
|0.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|73788515
|2008.01.22 09:10
|buy
|0.27
|audcadm
|0.8873
|0.8678
|0.8883
|2008.01.22 09:51
|0.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.13
|73789249
|2008.01.22 09:11
|buy
|0.81
|audcadm
|0.8862
|0.8672
|0.8872
|2008.01.22 09:51
|0.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|73789579
|2008.01.22 09:12
|buy
|2.43
|audcadm
|0.8856
|0.8671
|0.8866
|2008.01.22 09:51
|0.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|9.41
|73806407
|2008.01.22 10:15
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.7429
|0.7219
|0.7439
|2008.01.22 12:29
|0.7427
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|73836152
|2008.01.22 11:52
|buy
|0.03
|eurgbpm
|0.7424
|0.7219
|0.7434
|2008.01.22 12:29
|0.7428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|73840214
|2008.01.22 12:08
|buy
|0.09
|eurgbpm
|0.7418
|0.7218
|0.7428
|2008.01.22 12:29
|0.7428
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|73847465
|2008.01.22 12:29
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4994
|1.5204
|1.4984
|2008.01.22 12:36
|1.4984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|73849111
|2008.01.22 12:36
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.87
|155.97
|153.77
|2008.01.22 12:49
|153.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|73849151
|2008.01.22 12:36
|sell
|0.03
|eurjpym
|153.93
|155.98
|153.83
|2008.01.22 12:49
|153.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|73850784
|2008.01.22 12:46
|sell
|0.09
|eurjpym
|153.99
|155.99
|153.89
|2008.01.22 12:48
|153.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|73850896
|2008.01.22 12:47
|sell
|0.27
|eurjpym
|154.05
|156.00
|153.95
|2008.01.22 12:48
|153.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|73851234
|2008.01.22 12:49
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4482
|1.4692
|1.4472
|2008.01.22 12:49
|1.4472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|73851923
|2008.01.22 12:49
|sell
|0.01
|audcadm
|0.8865
|0.9075
|0.8855
|2008.01.22 13:08
|0.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|73852574
|2008.01.22 12:50
|sell
|0.03
|audcadm
|0.8876
|0.9081
|0.8866
|2008.01.22 13:08
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|73855280
|2008.01.22 13:00
|sell
|0.09
|audcadm
|0.8881
|0.9081
|0.8871
|2008.01.22 13:08
|0.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|73858764
|2008.01.22 13:15
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.7431
|0.7221
|0.7441
|2008.01.22 13:22
|0.7441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|73888729
|2008.01.22 14:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9518
|1.9728
|1.9508
|2008.01.22 14:03
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|73889421
|2008.01.22 14:00
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.9524
|1.9729
|1.9514
|2008.01.22 14:03
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|73899125
|2008.01.22 14:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1019
|1.0809
|1.1029
|2008.01.22 14:52
|1.1004
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|73899566
|2008.01.22 14:46
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.1014
|1.0809
|1.1024
|2008.01.22 14:51
|1.1005
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|73900068
|2008.01.22 14:46
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.1008
|1.0808
|1.1018
|2008.01.22 14:51
|1.1005
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|73901041
|2008.01.22 14:47
|buy
|0.27
|usdchfm
|1.1001
|1.0806
|1.1011
|2008.01.22 14:51
|1.1004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|73901715
|2008.01.22 14:48
|buy
|0.81
|usdchfm
|1.0996
|1.0806
|1.1006
|2008.01.22 14:51
|1.1001
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|73904413
|2008.01.22 14:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9536
|1.9326
|1.9546
|2008.01.22 15:03
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|73904739
|2008.01.22 14:55
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.9530
|1.9325
|1.9540
|2008.01.22 15:03
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|73905450
|2008.01.22 14:59
|buy
|0.09
|gbpusdm
|1.9525
|1.9325
|1.9535
|2008.01.22 15:03
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|73906253
|2008.01.22 15:00
|buy
|0.27
|gbpusdm
|1.9519
|1.9324
|1.9529
|2008.01.22 15:03
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|73910166
|2008.01.22 15:15
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4999
|1.5209
|1.4989
|2008.01.22 15:25
|1.4989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|73924198
|2008.01.22 15:45
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.1528
|2.1318
|2.1538
|2008.01.22 15:58
|2.1509
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|73925790
|2008.01.22 15:51
|buy
|0.03
|gbpchfm
|2.1522
|2.1317
|2.1532
|2008.01.22 15:58
|2.1509
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|73925845
|2008.01.22 15:51
|buy
|0.09
|gbpchfm
|2.1517
|2.1317
|2.1527
|2008.01.22 15:58
|2.1510
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|73926352
|2008.01.22 15:53
|buy
|0.27
|gbpchfm
|2.1511
|2.1316
|2.1521
|2008.01.22 15:58
|2.1509
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|73926410
|2008.01.22 15:53
|buy
|0.81
|gbpchfm
|2.1506
|2.1316
|2.1516
|2008.01.22 15:58
|2.1510
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|73928746
|2008.01.22 16:00
|sell
|0.01
|audcadm
|0.8903
|0.9113
|0.8893
|2008.01.22 16:11
|0.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|73929378
|2008.01.22 16:01
|sell
|0.03
|audcadm
|0.8908
|0.9113
|0.8898
|2008.01.22 16:11
|0.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|73929941
|2008.01.22 16:03
|sell
|0.09
|audcadm
|0.8914
|0.9114
|0.8904
|2008.01.22 16:11
|0.8917
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|73930878
|2008.01.22 16:08
|sell
|0.27
|audcadm
|0.8919
|0.9114
|0.8909
|2008.01.22 16:11
|0.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|73935535
|2008.01.22 16:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9604
|1.9814
|1.9594
|2008.01.22 16:33
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|73936628
|2008.01.22 16:34
|buy
|0.01
|euraudm
|1.6849
|1.6639
|1.6859
|2008.01.22 16:52
|1.6815
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|73936959
|2008.01.22 16:35
|buy
|0.03
|euraudm
|1.6844
|1.6639
|1.6854
|2008.01.22 16:52
|1.6816
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|73936983
|2008.01.22 16:35
|buy
|0.09
|euraudm
|1.6838
|1.6638
|1.6848
|2008.01.22 16:52
|1.6820
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|73937063
|2008.01.22 16:35
|buy
|0.27
|euraudm
|1.6831
|1.6636
|1.6841
|2008.01.22 16:52
|1.6821
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|73938739
|2008.01.22 16:48
|buy
|0.81
|euraudm
|1.6825
|1.6635
|1.6835
|2008.01.22 16:52
|1.6822
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.11
|73939158
|2008.01.22 16:50
|buy
|2.43
|euraudm
|1.6817
|1.6632
|1.6827
|2008.01.22 16:51
|1.6821
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|73939600
|2008.01.22 16:53
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.7460
|0.7670
|0.7450
|2008.01.22 17:58
|0.7450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|73948206
|2008.01.22 17:58
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9613
|1.9823
|1.9603
|2008.01.22 18:15
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|73949188
|2008.01.22 18:03
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.9619
|1.9824
|1.9609
|2008.01.22 18:15
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|73952295
|2008.01.22 18:20
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9616
|1.9826
|1.9606
|2008.01.22 19:05
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|73956074
|2008.01.22 18:59
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.9622
|1.9827
|1.9612
|2008.01.22 19:05
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|73957952
|2008.01.22 19:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|106.55
|108.65
|106.45
|2008.01.22 19:09
|106.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|0.00
|0.05
|74.26
|Closed P/L:
|74.31
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|300.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|74.31
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|374.31
|Equity:
|374.31
|Free Margin:
|374.31
|Details:
|Gross Profit:
|115.09
|Gross Loss:
|40.78
|Total Net Profit:
|74.31
|Profit Factor:
|2.82
|Expected Payoff:
|0.57
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|6.88 (1.81%)
|Relative Drawdown:
|1.81% (5.85)
|Total Trades:
|130
|Short Positions (won %):
|43 (72.09%)
|Long Positions (won %):
|87 (42.53%)
|Profit Trades (% of total):
|68 (52.31%)
|Loss trades (% of total):
|62 (47.69%)
|Largest
|profit trade:
|22.92
|loss trade:
|-3.13
|Average
|profit trade:
|1.69
|loss trade:
|-0.66
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (2.26)
|consecutive losses ($):
|5 (-6.88)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|27.50 (2)
|consecutive loss (count):
|-6.88 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3