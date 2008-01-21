Interbank FX, LLC

Account: 1814758 Name: John Barry Riley Currency: USD 2008 January 22, 19:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
735353632008.01.21 11:33balanceDeposit300.00
735353752008.01.21 11:33sell0.01usdcadm1.02941.05041.02842008.01.21 12:241.03120.000.000.00-0.17
735362412008.01.21 11:41sell0.03usdcadm1.03001.05051.02902008.01.21 12:241.03140.000.000.00-0.41
735400892008.01.21 12:03sell0.09usdcadm1.03061.05061.02962008.01.21 12:231.03150.000.000.00-0.79
735404762008.01.21 12:07sell0.27usdcadm1.03121.05071.03022008.01.21 12:231.03170.000.000.00-1.31
735405532008.01.21 12:08sell0.81usdcadm1.03181.05081.03082008.01.21 12:231.03180.000.000.000.00
735405882008.01.21 12:08sell2.43usdcadm1.03241.05091.03142008.01.21 12:231.03190.000.000.0011.77
735441202008.01.21 12:24buy0.01eurusdm1.44901.42801.45002008.01.21 12:291.45000.000.000.000.10
735455572008.01.21 12:30buy0.01chfjpym96.2294.1296.322008.01.21 12:5696.200.000.000.00-0.01
735461462008.01.21 12:31buy0.03chfjpym96.1694.1196.262008.01.21 12:5696.200.000.000.000.12
735464672008.01.21 12:35buy0.09chfjpym96.1094.1096.202008.01.21 12:5696.200.000.000.000.85
735508542008.01.21 12:56buy0.01gbpjpym206.86204.76206.962008.01.21 13:03206.620.000.000.00-0.23
735509042008.01.21 12:56buy0.03gbpjpym206.81204.76206.912008.01.21 13:02206.630.000.000.00-0.51
735510742008.01.21 12:57buy0.09gbpjpym206.76204.76206.862008.01.21 13:02206.620.000.000.00-1.18
735511622008.01.21 12:57buy0.27gbpjpym206.70204.75206.802008.01.21 13:02206.610.000.000.00-2.29
735515082008.01.21 12:58buy0.81gbpjpym206.64204.74206.742008.01.21 13:02206.620.000.000.00-1.52
735516002008.01.21 12:59buy2.43gbpjpym206.58204.73206.682008.01.21 13:02206.620.000.000.009.16
735523462008.01.21 13:03buy0.01audjpym91.8789.7791.972008.01.21 13:1391.920.000.000.000.05
735524442008.01.21 13:04buy0.03audjpym91.8289.7791.922008.01.21 13:1391.920.000.000.000.29
735540972008.01.21 13:13buy0.01nzdjpym79.8177.7179.912008.01.21 13:5379.560.000.000.00-0.24
735550192008.01.21 13:16buy0.03nzdjpym79.7477.6979.842008.01.21 13:5379.550.000.000.00-0.53
735552852008.01.21 13:18buy0.09nzdjpym79.6877.6879.782008.01.21 13:5379.560.000.000.00-1.01
735555312008.01.21 13:19buy0.27nzdjpym79.6277.6779.722008.01.21 13:5379.550.000.000.00-1.78
735559872008.01.21 13:20buy0.81nzdjpym79.5777.6779.672008.01.21 13:5379.540.000.000.00-2.29
735563742008.01.21 13:21buy2.43nzdjpym79.5177.6679.612008.01.21 13:5379.550.000.000.009.16
735617322008.01.21 14:00buy0.01gbpusdm1.94841.92741.94942008.01.21 14:391.94640.000.000.00-0.20
735622712008.01.21 14:02buy0.03gbpusdm1.94781.92731.94882008.01.21 14:391.94630.000.000.00-0.45
735623912008.01.21 14:03buy0.09gbpusdm1.94721.92721.94822008.01.21 14:391.94650.000.000.00-0.63
735669172008.01.21 14:36buy0.27gbpusdm1.94661.92711.94762008.01.21 14:391.94660.000.000.000.00
735671422008.01.21 14:37buy0.81gbpusdm1.94611.92711.94712008.01.21 14:381.94650.000.000.003.24
735720422008.01.21 15:15buy0.01audnzdm1.15391.13291.15492008.01.21 15:261.15410.000.000.000.02
735722962008.01.21 15:17buy0.03audnzdm1.15311.13261.15412008.01.21 15:261.15410.000.000.000.22
735734462008.01.21 15:26sell0.01usdcadm1.03171.05271.03072008.01.21 17:041.03190.000.000.00-0.02
735756632008.01.21 15:47sell0.03usdcadm1.03231.05281.03132008.01.21 17:041.03190.000.000.000.12
735884722008.01.21 16:31sell0.09usdcadm1.03291.05291.03192008.01.21 17:041.03190.000.000.000.87
735920922008.01.21 17:04buy0.01nzdjpym79.4077.3079.502008.01.21 17:5779.210.000.000.00-0.18
735923282008.01.21 17:07buy0.03nzdjpym79.3577.3079.452008.01.21 17:5779.200.000.000.00-0.42
735924552008.01.21 17:08buy0.09nzdjpym79.2977.2979.392008.01.21 17:5679.190.000.000.00-0.85
735924952008.01.21 17:09buy0.27nzdjpym79.2477.2979.342008.01.21 17:5679.200.000.000.00-1.02
735928562008.01.21 17:12buy0.81nzdjpym79.1877.2879.282008.01.21 17:5679.240.000.000.004.58
735935852008.01.21 17:19buy2.43nzdjpym79.1377.2879.232008.01.21 17:5679.230.000.000.0022.92
735966652008.01.21 18:00buy0.01eurjpym153.39151.29153.492008.01.21 18:02153.250.000.000.00-0.13
735968942008.01.21 18:00buy0.03eurjpym153.32151.27153.422008.01.21 18:02153.240.000.000.00-0.22
735969882008.01.21 18:00buy0.09eurjpym153.25151.25153.352008.01.21 18:02153.250.000.000.000.00
735971452008.01.21 18:01buy0.27eurjpym153.20151.25153.302008.01.21 18:02153.260.000.000.001.53
735980652008.01.21 18:15buy0.01audcadm0.88930.86830.89032008.01.21 20:390.88850.000.000.00-0.08
735989402008.01.21 18:30buy0.03audcadm0.88820.86770.88922008.01.21 20:390.88860.000.000.000.11
736036402008.01.21 20:03buy0.09audcadm0.88760.86760.88862008.01.21 20:390.88860.000.000.000.87
736078092008.01.21 21:01buy0.01nzdusdm0.74630.72530.74732008.01.21 22:190.74600.000.000.00-0.03
736107712008.01.21 21:43buy0.03nzdusdm0.74570.72520.74672008.01.21 22:170.74610.000.000.010.12
736108062008.01.21 21:44buy0.09nzdusdm0.74490.72490.74592008.01.21 22:170.74590.000.000.040.90
736405422008.01.22 00:10buy0.01gbpusdm1.94121.92021.94222008.01.22 00:161.94220.000.000.000.10
736443762008.01.22 00:30sell0.01usdcadm1.03491.05591.03392008.01.22 01:421.03420.000.000.000.07
736555462008.01.22 01:12sell0.03usdcadm1.03541.05591.03442008.01.22 01:421.03440.000.000.000.29
736624522008.01.22 01:42buy0.01eurchfm1.60251.58151.60352008.01.22 01:461.60350.000.000.000.09
736651752008.01.22 01:46buy0.01eurusdm1.44551.42451.44652008.01.22 02:001.44440.000.000.00-0.11
736659502008.01.22 01:48buy0.03eurusdm1.44491.42441.44592008.01.22 02:001.44430.000.000.00-0.18
736662992008.01.22 01:49buy0.09eurusdm1.44441.42441.44542008.01.22 02:001.44450.000.000.000.09
736673632008.01.22 01:54buy0.27eurusdm1.44381.42431.44482008.01.22 02:001.44440.000.000.001.62
736689262008.01.22 02:00sell0.01usdchfm1.10961.13061.10862008.01.22 02:581.10910.000.000.000.05
736761772008.01.22 02:37sell0.03usdchfm1.11011.13061.10912008.01.22 02:581.10910.000.000.000.27
736792142008.01.22 02:59sell0.01gbpusdm1.94321.96421.94222008.01.22 03:121.94220.000.000.000.10
736810502008.01.22 03:12buy0.01audcadm0.89000.86900.89102008.01.22 05:320.88740.000.000.00-0.25
736835172008.01.22 03:29buy0.03audcadm0.88950.86900.89052008.01.22 05:320.88760.000.000.00-0.55
736846722008.01.22 03:38buy0.09audcadm0.88880.86880.88982008.01.22 05:320.88780.000.000.00-0.87
736892552008.01.22 04:19buy0.27audcadm0.88830.86880.88932008.01.22 05:320.88770.000.000.00-1.57
736906132008.01.22 04:22buy0.81audcadm0.88770.86870.88872008.01.22 05:320.88740.000.000.00-2.35
736923882008.01.22 04:27buy2.43audcadm0.88720.86870.88822008.01.22 05:320.88750.000.000.007.05
737064072008.01.22 05:33sell0.01eurgbpm0.74320.76420.74222008.01.22 07:270.74350.000.000.00-0.06
737080532008.01.22 05:37sell0.03eurgbpm0.74370.76420.74272008.01.22 07:270.74340.000.000.000.18
737123242008.01.22 06:04sell0.09eurgbpm0.74430.76430.74332008.01.22 07:270.74330.000.000.001.75
737333272008.01.22 07:27sell0.01eurgbpm0.74310.76410.74212008.01.22 08:160.74270.000.000.000.08
737335062008.01.22 07:28sell0.03eurgbpm0.74360.76410.74262008.01.22 08:160.74260.000.000.000.58
737667062008.01.22 08:30buy0.01usdjpym106.32104.22106.422008.01.22 08:43106.290.000.000.00-0.03
737673612008.01.22 08:31buy0.03usdjpym106.25104.20106.352008.01.22 08:43106.290.000.000.000.11
737702912008.01.22 08:35buy0.09usdjpym106.19104.19106.292008.01.22 08:43106.290.000.000.000.85
737755942008.01.22 08:45buy0.01eurjpym153.40151.30153.502008.01.22 08:46153.500.000.000.000.10
737834302008.01.22 09:00sell0.01euraudm1.68341.70441.68242008.01.22 09:001.68240.000.000.000.08
737844192008.01.22 09:01buy0.01audcadm0.88900.86800.89002008.01.22 09:510.88620.000.000.00-0.27
737849342008.01.22 09:02buy0.03audcadm0.88850.86800.88952008.01.22 09:510.88610.000.000.00-0.70
737857492008.01.22 09:05buy0.09audcadm0.88790.86790.88892008.01.22 09:510.88600.000.000.00-1.65
737885152008.01.22 09:10buy0.27audcadm0.88730.86780.88832008.01.22 09:510.88610.000.000.00-3.13
737892492008.01.22 09:11buy0.81audcadm0.88620.86720.88722008.01.22 09:510.88620.000.000.000.00
737895792008.01.22 09:12buy2.43audcadm0.88560.86710.88662008.01.22 09:510.88600.000.000.009.41
738064072008.01.22 10:15buy0.01eurgbpm0.74290.72190.74392008.01.22 12:290.74270.000.000.00-0.04
738361522008.01.22 11:52buy0.03eurgbpm0.74240.72190.74342008.01.22 12:290.74280.000.000.000.23
738402142008.01.22 12:08buy0.09eurgbpm0.74180.72180.74282008.01.22 12:290.74280.000.000.001.75
738474652008.01.22 12:29sell0.01eurcadm1.49941.52041.49842008.01.22 12:361.49840.000.000.000.10
738491112008.01.22 12:36sell0.01eurjpym153.87155.97153.772008.01.22 12:49153.990.000.000.00-0.12
738491512008.01.22 12:36sell0.03eurjpym153.93155.98153.832008.01.22 12:49153.980.000.000.00-0.14
738507842008.01.22 12:46sell0.09eurjpym153.99155.99153.892008.01.22 12:48153.990.000.000.000.00
738508962008.01.22 12:47sell0.27eurjpym154.05156.00153.952008.01.22 12:48153.990.000.000.001.52
738512342008.01.22 12:49sell0.01eurusdm1.44821.46921.44722008.01.22 12:491.44720.000.000.000.10
738519232008.01.22 12:49sell0.01audcadm0.88650.90750.88552008.01.22 13:080.88700.000.000.00-0.05
738525742008.01.22 12:50sell0.03audcadm0.88760.90810.88662008.01.22 13:080.88710.000.000.000.14
738552802008.01.22 13:00sell0.09audcadm0.88810.90810.88712008.01.22 13:080.88710.000.000.000.88
738587642008.01.22 13:15buy0.01eurgbpm0.74310.72210.74412008.01.22 13:220.74410.000.000.000.19
738887292008.01.22 14:00sell0.01gbpusdm1.95181.97281.95082008.01.22 14:031.95140.000.000.000.04
738894212008.01.22 14:00sell0.03gbpusdm1.95241.97291.95142008.01.22 14:031.95140.000.000.000.30
738991252008.01.22 14:45buy0.01usdchfm1.10191.08091.10292008.01.22 14:521.10040.000.000.00-0.14
738995662008.01.22 14:46buy0.03usdchfm1.10141.08091.10242008.01.22 14:511.10050.000.000.00-0.25
739000682008.01.22 14:46buy0.09usdchfm1.10081.08081.10182008.01.22 14:511.10050.000.000.00-0.25
739010412008.01.22 14:47buy0.27usdchfm1.10011.08061.10112008.01.22 14:511.10040.000.000.000.74
739017152008.01.22 14:48buy0.81usdchfm1.09961.08061.10062008.01.22 14:511.10010.000.000.003.68
739044132008.01.22 14:55buy0.01gbpusdm1.95361.93261.95462008.01.22 15:031.95240.000.000.00-0.12
739047392008.01.22 14:55buy0.03gbpusdm1.95301.93251.95402008.01.22 15:031.95250.000.000.00-0.15
739054502008.01.22 14:59buy0.09gbpusdm1.95251.93251.95352008.01.22 15:031.95240.000.000.00-0.09
739062532008.01.22 15:00buy0.27gbpusdm1.95191.93241.95292008.01.22 15:031.95250.000.000.001.62
739101662008.01.22 15:15sell0.01eurcadm1.49991.52091.49892008.01.22 15:251.49890.000.000.000.09
739241982008.01.22 15:45buy0.01gbpchfm2.15282.13182.15382008.01.22 15:582.15090.000.000.00-0.17
739257902008.01.22 15:51buy0.03gbpchfm2.15222.13172.15322008.01.22 15:582.15090.000.000.00-0.35
739258452008.01.22 15:51buy0.09gbpchfm2.15172.13172.15272008.01.22 15:582.15100.000.000.00-0.57
739263522008.01.22 15:53buy0.27gbpchfm2.15112.13162.15212008.01.22 15:582.15090.000.000.00-0.49
739264102008.01.22 15:53buy0.81gbpchfm2.15062.13162.15162008.01.22 15:582.15100.000.000.002.95
739287462008.01.22 16:00sell0.01audcadm0.89030.91130.88932008.01.22 16:110.89200.000.000.00-0.17
739293782008.01.22 16:01sell0.03audcadm0.89080.91130.88982008.01.22 16:110.89190.000.000.00-0.32
739299412008.01.22 16:03sell0.09audcadm0.89140.91140.89042008.01.22 16:110.89170.000.000.00-0.26
739308782008.01.22 16:08sell0.27audcadm0.89190.91140.89092008.01.22 16:110.89140.000.000.001.32
739355352008.01.22 16:30sell0.01gbpusdm1.96041.98141.95942008.01.22 16:331.95940.000.000.000.10
739366282008.01.22 16:34buy0.01euraudm1.68491.66391.68592008.01.22 16:521.68150.000.000.00-0.29
739369592008.01.22 16:35buy0.03euraudm1.68441.66391.68542008.01.22 16:521.68160.000.000.00-0.73
739369832008.01.22 16:35buy0.09euraudm1.68381.66381.68482008.01.22 16:521.68200.000.000.00-1.40
739370632008.01.22 16:35buy0.27euraudm1.68311.66361.68412008.01.22 16:521.68210.000.000.00-2.35
739387392008.01.22 16:48buy0.81euraudm1.68251.66351.68352008.01.22 16:521.68220.000.000.00-2.11
739391582008.01.22 16:50buy2.43euraudm1.68171.66321.68272008.01.22 16:511.68210.000.000.008.44
739396002008.01.22 16:53sell0.01eurgbpm0.74600.76700.74502008.01.22 17:580.74500.000.000.000.20
739482062008.01.22 17:58sell0.01gbpusdm1.96131.98231.96032008.01.22 18:151.96080.000.000.000.05
739491882008.01.22 18:03sell0.03gbpusdm1.96191.98241.96092008.01.22 18:151.96090.000.000.000.30
739522952008.01.22 18:20sell0.01gbpusdm1.96161.98261.96062008.01.22 19:051.96120.000.000.000.04
739560742008.01.22 18:59sell0.03gbpusdm1.96221.98271.96122008.01.22 19:051.96120.000.000.000.30
739579522008.01.22 19:05sell0.01usdjpym106.55108.65106.452008.01.22 19:09106.450.000.000.000.09
  0.00 0.00 0.05 74.26
Closed P/L: 74.31
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 300.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 74.31 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 374.31 Equity: 374.31 Free Margin: 374.31
 
Details:
Graph
Gross Profit: 115.09 Gross Loss: 40.78 Total Net Profit: 74.31
Profit Factor: 2.82 Expected Payoff: 0.57  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 6.88 (1.81%) Relative Drawdown: 1.81% (5.85)
 
Total Trades: 130 Short Positions (won %): 43 (72.09%) Long Positions (won %): 87 (42.53%)
Profit Trades (% of total): 68 (52.31%) Loss trades (% of total): 62 (47.69%)
Largest profit trade: 22.92 loss trade: -3.13
Average profit trade: 1.69 loss trade: -0.66
Maximum consecutive wins ($): 6 (2.26) consecutive losses ($): 5 (-6.88)
Maximal consecutive profit (count): 27.50 (2) consecutive loss (count): -6.88 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3