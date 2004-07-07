Strategy Tester Report
OILFXMACDv002
(Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.07.20 22:00 (2004.07.01 - 2008.01.09)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic_number=772188; Take_Profit=700; Stop_Loss=100; TrailingStop=100; Lots=0.1; Gap=20; Slippage=3; Duration=0; MACD_Setup=""; Fast_EMA1=12; Slow_EMA1=18; Signal1=15; Trigger1=0.0007; Fast_EMA2=48; Slow_EMA2=104; Signal2=36; Trigger2=0; CloseNReverse=false; FridaySafe=false; Hours=15; Minutes=0;
Bars in test19130Ticks modelled4563393Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors1
Initial deposit10000.00
Total net profit1118.12Gross profit5932.50Gross loss-4814.38
Profit factor1.23Expected payoff11.53
Absolute drawdown99.43Maximal drawdown791.11 (6.71%)Relative drawdown6.71% (791.11)
Total trades97Short positions (won %)42 (52.38%)Long positions (won %)55 (49.09%)
Profit trades (% of total)49 (50.52%)Loss trades (% of total)48 (49.48%)
Largestprofit trade457.85loss trade-104.40
Averageprofit trade121.07loss trade-100.30
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (633.32)consecutive losses (loss in money)5 (-503.35)
Maximalconsecutive profit (count of wins)633.32 (4)consecutive loss (count of losses)-503.35 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.02 15:00buy stop10.101.83221.82221.9022
22004.07.02 18:18buy10.101.83221.82221.9022
32004.07.06 14:19modify10.101.83221.83221.9022
42004.07.06 14:20modify10.101.83221.83231.9022
52004.07.06 14:20modify10.101.83221.83241.9022
62004.07.06 14:23modify10.101.83221.83251.9022
72004.07.06 14:23modify10.101.83221.83261.9022
82004.07.06 14:32modify10.101.83221.83271.9022
92004.07.06 14:32modify10.101.83221.83281.9022
102004.07.06 14:32modify10.101.83221.83291.9022
112004.07.06 14:32modify10.101.83221.83301.9022
122004.07.06 14:32modify10.101.83221.83311.9022
132004.07.06 14:33modify10.101.83221.83321.9022
142004.07.06 14:33modify10.101.83221.83331.9022
152004.07.06 14:33modify10.101.83221.83341.9022
162004.07.06 14:34modify10.101.83221.83361.9022
172004.07.06 20:28modify10.101.83221.83371.9022
182004.07.06 20:28modify10.101.83221.83381.9022
192004.07.07 01:58modify10.101.83221.83391.9022
202004.07.07 01:58modify10.101.83221.83411.9022
212004.07.07 01:58modify10.101.83221.83421.9022
222004.07.07 01:58modify10.101.83221.83441.9022
232004.07.07 01:58modify10.101.83221.83451.9022
242004.07.07 02:12modify10.101.83221.83461.9022
252004.07.07 02:15modify10.101.83221.83471.9022
262004.07.07 05:30modify10.101.83221.83501.9022
272004.07.07 05:30modify10.101.83221.83511.9022
282004.07.07 05:30modify10.101.83221.83531.9022
292004.07.07 05:30modify10.101.83221.83551.9022
302004.07.07 05:30modify10.101.83221.83571.9022
312004.07.07 05:30modify10.101.83221.83601.9022
322004.07.07 07:54modify10.101.83221.83621.9022
332004.07.07 07:54modify10.101.83221.83631.9022
342004.07.07 07:54modify10.101.83221.83651.9022
352004.07.07 07:54modify10.101.83221.83681.9022
362004.07.07 07:58modify10.101.83221.83691.9022
372004.07.07 07:59modify10.101.83221.83701.9022
382004.07.07 07:59modify10.101.83221.83711.9022
392004.07.07 07:59modify10.101.83221.83721.9022
402004.07.07 07:59modify10.101.83221.83731.9022
412004.07.07 07:59modify10.101.83221.83741.9022
422004.07.07 08:01modify10.101.83221.83751.9022
432004.07.07 08:04modify10.101.83221.83761.9022
442004.07.07 08:05modify10.101.83221.83771.9022
452004.07.07 08:05modify10.101.83221.83781.9022
462004.07.07 08:05modify10.101.83221.83791.9022
472004.07.07 08:05modify10.101.83221.83801.9022
482004.07.07 08:05modify10.101.83221.83831.9022
492004.07.07 08:05modify10.101.83221.83851.9022
502004.07.07 08:05modify10.101.83221.83871.9022
512004.07.07 08:05modify10.101.83221.83881.9022
522004.07.07 08:05modify10.101.83221.83901.9022
532004.07.07 08:05modify10.101.83221.83921.9022
542004.07.07 08:05modify10.101.83221.83931.9022
552004.07.07 08:05modify10.101.83221.83951.9022
562004.07.07 10:39modify10.101.83221.83961.9022
572004.07.07 10:39modify10.101.83221.83971.9022
582004.07.07 10:39modify10.101.83221.83981.9022
592004.07.07 10:39modify10.101.83221.84001.9022
602004.07.07 10:39modify10.101.83221.84011.9022
612004.07.07 10:39modify10.101.83221.84021.9022
622004.07.07 10:39modify10.101.83221.84031.9022
632004.07.07 10:39modify10.101.83221.84041.9022
642004.07.07 10:39modify10.101.83221.84051.9022
652004.07.07 11:17modify10.101.83221.84061.9022
662004.07.07 11:17modify10.101.83221.84071.9022
672004.07.07 11:17modify10.101.83221.84081.9022
682004.07.07 11:17modify10.101.83221.84091.9022
692004.07.07 11:19modify10.101.83221.84101.9022
702004.07.07 11:19modify10.101.83221.84111.9022
712004.07.07 11:19modify10.101.83221.84121.9022
722004.07.07 11:19modify10.101.83221.84131.9022
732004.07.07 11:19modify10.101.83221.84151.9022
742004.07.07 11:20modify10.101.83221.84161.9022
752004.07.07 11:22modify10.101.83221.84181.9022
762004.07.07 11:23modify10.101.83221.84191.9022
772004.07.07 11:23modify10.101.83221.84201.9022
782004.07.07 11:26modify10.101.83221.84211.9022
792004.07.07 11:26modify10.101.83221.84221.9022
802004.07.07 11:26modify10.101.83221.84231.9022
812004.07.07 11:27modify10.101.83221.84271.9022
822004.07.07 11:28modify10.101.83221.84281.9022
832004.07.07 11:28modify10.101.83221.84291.9022
842004.07.07 11:28modify10.101.83221.84301.9022
852004.07.07 11:28modify10.101.83221.84311.9022
862004.07.07 11:28modify10.101.83221.84321.9022
872004.07.07 11:28modify10.101.83221.84331.9022
882004.07.07 11:28modify10.101.83221.84341.9022
892004.07.07 11:28modify10.101.83221.84351.9022
902004.07.07 11:28modify10.101.83221.84361.9022
912004.07.07 11:29modify10.101.83221.84371.9022
922004.07.07 11:29modify10.101.83221.84381.9022
932004.07.07 11:29modify10.101.83221.84401.9022
942004.07.07 11:29modify10.101.83221.84411.9022
952004.07.07 16:17modify10.101.83221.84431.9022
962004.07.07 16:17modify10.101.83221.84441.9022
972004.07.07 16:17modify10.101.83221.84451.9022
982004.07.07 16:17modify10.101.83221.84461.9022
992004.07.07 16:17modify10.101.83221.84481.9022
1002004.07.07 16:17modify10.101.83221.84491.9022
1012004.07.07 16:17modify10.101.83221.84501.9022
1022004.07.07 16:18modify10.101.83221.84511.9022
1032004.07.07 16:18modify10.101.83221.84521.9022
1042004.07.07 16:18modify10.101.83221.84531.9022
1052004.07.07 16:34modify10.101.83221.84541.9022
1062004.07.07 16:34modify10.101.83221.84551.9022
1072004.07.07 16:35modify10.101.83221.84561.9022
1082004.07.07 16:35modify10.101.83221.84571.9022
1092004.07.07 17:27modify10.101.83221.84581.9022
1102004.07.07 17:27modify10.101.83221.84591.9022
1112004.07.07 17:27modify10.101.83221.84601.9022
1122004.07.07 17:27modify10.101.83221.84611.9022
1132004.07.07 17:27modify10.101.83221.84621.9022
1142004.07.07 17:33modify10.101.83221.84631.9022
1152004.07.07 17:33modify10.101.83221.84641.9022
1162004.07.07 17:38modify10.101.83221.84651.9022
1172004.07.07 17:38modify10.101.83221.84661.9022
1182004.07.07 17:38modify10.101.83221.84671.9022
1192004.07.07 17:38modify10.101.83221.84691.9022
1202004.07.07 17:39modify10.101.83221.84701.9022
1212004.07.07 17:40modify10.101.83221.84711.9022
1222004.07.07 17:40modify10.101.83221.84721.9022
1232004.07.07 17:47modify10.101.83221.84731.9022
1242004.07.07 17:47modify10.101.83221.84741.9022
1252004.07.07 17:47modify10.101.83221.84751.9022
1262004.07.07 17:48modify10.101.83221.84761.9022
1272004.07.07 17:48modify10.101.83221.84771.9022
1282004.07.07 17:54modify10.101.83221.84781.9022
1292004.07.08 11:46s/l10.101.84781.84781.9022157.0210157.02
1302004.07.08 11:46buy stop20.101.85001.84001.9200
1312004.07.08 12:08buy20.101.85001.84001.9200
1322004.07.09 22:00modify20.101.85001.85001.9200
1332004.07.09 22:00modify20.101.85001.85011.9200
1342004.07.09 22:00modify20.101.85001.85031.9200
1352004.07.09 22:00modify20.101.85001.85051.9200
1362004.07.09 22:01modify20.101.85001.85061.9200
1372004.07.09 22:01modify20.101.85001.85081.9200
1382004.07.09 22:01modify20.101.85001.85101.9200
1392004.07.09 22:01modify20.101.85001.85111.9200
1402004.07.09 22:01modify20.101.85001.85131.9200
1412004.07.09 22:02modify20.101.85001.85141.9200
1422004.07.09 22:06modify20.101.85001.85151.9200
1432004.07.12 01:37modify20.101.85001.85161.9200
1442004.07.12 01:47modify20.101.85001.85171.9200
1452004.07.12 01:53modify20.101.85001.85191.9200
1462004.07.12 01:53modify20.101.85001.85201.9200
1472004.07.12 01:53modify20.101.85001.85211.9200
1482004.07.12 10:03modify20.101.85001.85221.9200
1492004.07.12 10:03modify20.101.85001.85231.9200
1502004.07.12 10:03modify20.101.85001.85241.9200
1512004.07.12 10:03modify20.101.85001.85261.9200
1522004.07.12 10:03modify20.101.85001.85271.9200
1532004.07.12 10:03modify20.101.85001.85281.9200
1542004.07.12 10:04modify20.101.85001.85301.9200
1552004.07.12 10:04modify20.101.85001.85311.9200
1562004.07.12 10:04modify20.101.85001.85331.9200
1572004.07.12 10:04modify20.101.85001.85341.9200
1582004.07.12 10:04modify20.101.85001.85351.9200
1592004.07.12 10:04modify20.101.85001.85361.9200
1602004.07.12 10:04modify20.101.85001.85371.9200
1612004.07.12 10:04modify20.101.85001.85381.9200
1622004.07.12 10:04modify20.101.85001.85391.9200
1632004.07.12 10:04modify20.101.85001.85401.9200
1642004.07.12 10:07modify20.101.85001.85411.9200
1652004.07.12 10:07modify20.101.85001.85421.9200
1662004.07.12 10:08modify20.101.85001.85431.9200
1672004.07.12 10:08modify20.101.85001.85451.9200
1682004.07.12 10:08modify20.101.85001.85461.9200
1692004.07.12 10:08modify20.101.85001.85481.9200
1702004.07.12 10:08modify20.101.85001.85491.9200
1712004.07.12 10:08modify20.101.85001.85501.9200
1722004.07.12 10:08modify20.101.85001.85511.9200
1732004.07.12 10:15modify20.101.85001.85521.9200
1742004.07.12 10:15modify20.101.85001.85531.9200
1752004.07.12 10:19modify20.101.85001.85541.9200
1762004.07.12 10:19modify20.101.85001.85551.9200
1772004.07.12 10:19modify20.101.85001.85561.9200
1782004.07.12 10:20modify20.101.85001.85571.9200
1792004.07.12 10:20modify20.101.85001.85581.9200
1802004.07.12 10:20modify20.101.85001.85591.9200
1812004.07.12 10:20modify20.101.85001.85611.9200
1822004.07.12 10:21modify20.101.85001.85621.9200
1832004.07.13 07:22s/l20.101.85621.85621.920062.5110219.53
1842004.07.13 07:22buy stop30.101.85851.84851.9285
1852004.07.13 10:39buy30.101.85851.84851.9285
1862004.07.15 10:55s/l30.101.84851.84851.9285-99.3210120.21
1872004.07.15 10:55buy stop40.101.85081.84081.9208
1882004.07.15 11:39buy40.101.85081.84081.9208
1892004.07.16 14:29modify40.101.85081.85081.9208
1902004.07.16 14:30modify40.101.85081.85091.9208
1912004.07.16 14:31modify40.101.85081.85101.9208
1922004.07.16 14:31modify40.101.85081.85111.9208
1932004.07.16 14:31modify40.101.85081.85131.9208
1942004.07.16 14:31modify40.101.85081.85141.9208
1952004.07.16 14:31modify40.101.85081.85151.9208
1962004.07.16 14:31modify40.101.85081.85161.9208
1972004.07.16 14:31modify40.101.85081.85171.9208
1982004.07.16 14:31modify40.101.85081.85181.9208
1992004.07.16 14:31modify40.101.85081.85191.9208
2002004.07.16 14:31modify40.101.85081.85201.9208
2012004.07.16 14:31modify40.101.85081.85221.9208
2022004.07.16 14:31modify40.101.85081.85231.9208
2032004.07.16 14:31modify40.101.85081.85241.9208
2042004.07.16 14:32modify40.101.85081.85251.9208
2052004.07.16 14:32modify40.101.85081.85261.9208
2062004.07.16 14:32modify40.101.85081.85271.9208
2072004.07.16 14:32modify40.101.85081.85291.9208
2082004.07.16 14:32modify40.101.85081.85301.9208
2092004.07.16 14:32modify40.101.85081.85311.9208
2102004.07.16 14:32modify40.101.85081.85321.9208
2112004.07.16 14:32modify40.101.85081.85331.9208
2122004.07.16 14:46modify40.101.85081.85341.9208
2132004.07.16 14:46modify40.101.85081.85351.9208
2142004.07.16 14:46modify40.101.85081.85361.9208
2152004.07.16 14:46modify40.101.85081.85381.9208
2162004.07.16 14:46modify40.101.85081.85391.9208
2172004.07.16 14:47modify40.101.85081.85401.9208
2182004.07.16 14:47modify40.101.85081.85411.9208
2192004.07.16 14:47modify40.101.85081.85421.9208
2202004.07.16 14:47modify40.101.85081.85431.9208
2212004.07.16 14:47modify40.101.85081.85441.9208
2222004.07.16 14:47modify40.101.85081.85451.9208
2232004.07.16 14:47modify40.101.85081.85461.9208
2242004.07.16 14:47modify40.101.85081.85471.9208
2252004.07.16 14:58modify40.101.85081.85481.9208
2262004.07.16 14:58modify40.101.85081.85491.9208
2272004.07.16 14:58modify40.101.85081.85501.9208
2282004.07.16 14:58modify40.101.85081.85511.9208
2292004.07.16 14:58modify40.101.85081.85521.9208
2302004.07.16 14:58modify40.101.85081.85531.9208
2312004.07.16 14:58modify40.101.85081.85541.9208
2322004.07.16 14:58modify40.101.85081.85551.9208
2332004.07.16 14:59modify40.101.85081.85561.9208
2342004.07.16 14:59modify40.101.85081.85571.9208
2352004.07.16 14:59modify40.101.85081.85581.9208
2362004.07.16 15:00modify40.101.85081.85611.9208
2372004.07.16 15:00modify40.101.85081.85631.9208
2382004.07.16 15:00modify40.101.85081.85661.9208
2392004.07.16 15:01modify40.101.85081.85671.9208
2402004.07.16 15:01modify40.101.85081.85681.9208
2412004.07.16 15:01modify40.101.85081.85691.9208
2422004.07.16 15:01modify40.101.85081.85701.9208
2432004.07.16 15:01modify40.101.85081.85711.9208
2442004.07.16 15:01modify40.101.85081.85731.9208
2452004.07.16 15:01modify40.101.85081.85741.9208
2462004.07.16 15:01modify40.101.85081.85751.9208
2472004.07.16 15:01modify40.101.85081.85761.9208
2482004.07.16 15:01modify40.101.85081.85771.9208
2492004.07.16 15:01modify40.101.85081.85791.9208
2502004.07.16 15:01modify40.101.85081.85801.9208
2512004.07.16 15:01modify40.101.85081.85811.9208
2522004.07.16 15:01modify40.101.85081.85831.9208
2532004.07.16 15:01modify40.101.85081.85841.9208
2542004.07.16 15:02modify40.101.85081.85851.9208
2552004.07.16 15:02modify40.101.85081.85861.9208
2562004.07.16 15:02modify40.101.85081.85871.9208
2572004.07.16 15:02modify40.101.85081.85881.9208
2582004.07.16 15:02modify40.101.85081.85891.9208
2592004.07.16 15:02modify40.101.85081.85901.9208
2602004.07.16 15:23modify40.101.85081.85921.9208
2612004.07.16 15:23modify40.101.85081.85931.9208
2622004.07.16 15:23modify40.101.85081.85951.9208
2632004.07.16 15:23modify40.101.85081.85961.9208
2642004.07.16 15:23modify40.101.85081.85971.9208
2652004.07.16 15:23modify40.101.85081.85981.9208
2662004.07.16 15:24modify40.101.85081.85991.9208
2672004.07.16 15:24modify40.101.85081.86011.9208
2682004.07.16 15:24modify40.101.85081.86021.9208
2692004.07.16 15:24modify40.101.85081.86041.9208
2702004.07.16 15:24modify40.101.85081.86061.9208
2712004.07.16 15:25modify40.101.85081.86071.9208
2722004.07.16 15:25modify40.101.85081.86091.9208
2732004.07.16 15:25modify40.101.85081.86101.9208
2742004.07.16 15:25modify40.101.85081.86121.9208
2752004.07.16 15:25modify40.101.85081.86131.9208
2762004.07.16 15:25modify40.101.85081.86141.9208
2772004.07.16 15:25modify40.101.85081.86151.9208
2782004.07.16 15:25modify40.101.85081.86161.9208
2792004.07.16 15:25modify40.101.85081.86171.9208
2802004.07.16 15:25modify40.101.85081.86181.9208
2812004.07.16 15:25modify40.101.85081.86191.9208
2822004.07.16 15:25modify40.101.85081.86201.9208
2832004.07.16 15:25modify40.101.85081.86211.9208
2842004.07.16 15:26modify40.101.85081.86221.9208
2852004.07.16 15:26modify40.101.85081.86231.9208
2862004.07.16 15:26modify40.101.85081.86241.9208
2872004.07.16 15:26modify40.101.85081.86251.9208
2882004.07.16 15:26modify40.101.85081.86261.9208
2892004.07.16 15:26modify40.101.85081.86271.9208
2902004.07.16 15:53modify40.101.85081.86281.9208
2912004.07.16 15:55modify40.101.85081.86291.9208
2922004.07.16 15:55modify40.101.85081.86301.9208
2932004.07.16 15:55modify40.101.85081.86311.9208
2942004.07.16 15:56modify40.101.85081.86321.9208
2952004.07.16 15:56modify40.101.85081.86331.9208
2962004.07.16 15:56modify40.101.85081.86341.9208
2972004.07.16 15:57modify40.101.85081.86361.9208
2982004.07.16 15:57modify40.101.85081.86371.9208
2992004.07.16 15:57modify40.101.85081.86391.9208
3002004.07.16 15:57modify40.101.85081.86401.9208
3012004.07.16 15:57modify40.101.85081.86411.9208
3022004.07.16 15:57modify40.101.85081.86431.9208
3032004.07.16 15:57modify40.101.85081.86441.9208
3042004.07.16 15:57modify40.101.85081.86451.9208
3052004.07.16 15:58modify40.101.85081.86461.9208
3062004.07.16 15:58modify40.101.85081.86481.9208
3072004.07.16 15:58modify40.101.85081.86501.9208
3082004.07.16 15:58modify40.101.85081.86521.9208
3092004.07.16 15:58modify40.101.85081.86531.9208
3102004.07.16 15:58modify40.101.85081.86541.9208
3112004.07.19 00:59modify40.101.85081.86551.9208
3122004.07.19 01:06modify40.101.85081.86561.9208
3132004.07.19 01:06modify40.101.85081.86581.9208
3142004.07.19 01:06modify40.101.85081.86601.9208
3152004.07.19 01:06modify40.101.85081.86611.9208
3162004.07.19 01:06modify40.101.85081.86621.9208
3172004.07.19 01:08modify40.101.85081.86631.9208
3182004.07.19 01:08modify40.101.85081.86641.9208
3192004.07.19 01:08modify40.101.85081.86651.9208
3202004.07.19 01:09modify40.101.85081.86661.9208
3212004.07.19 01:09modify40.101.85081.86671.9208
3222004.07.19 01:17modify40.101.85081.86681.9208
3232004.07.19 01:17modify40.101.85081.86691.9208
3242004.07.19 20:34s/l40.101.86691.86691.9208161.3410281.55
3252004.07.19 20:34buy stop50.101.86921.85921.9392
3262004.07.19 21:30buy50.101.86921.85921.9392
3272004.07.20 11:41s/l50.101.85921.85921.9392-99.8310181.72
3282004.07.20 11:41buy stop60.101.86141.85141.9314
3292004.11.08 10:50buy60.101.86141.85141.9314
3302004.11.09 02:27s/l60.101.85141.85141.9314-99.8310081.89
3312004.11.09 02:27buy stop70.101.85361.84361.9236
3322004.11.09 02:48buy70.101.85361.84361.9236
3332004.11.10 16:17s/l70.101.84361.84361.9236-99.839982.06
3342004.11.10 16:17buy stop80.101.84581.83581.9158
3352004.11.10 16:43buy80.101.84581.83581.9158
3362004.11.12 18:04modify80.101.84581.84581.9158
3372004.11.12 18:05modify80.101.84581.84601.9158
3382004.11.12 18:05modify80.101.84581.84631.9158
3392004.11.12 18:05modify80.101.84581.84651.9158
3402004.11.12 18:05modify80.101.84581.84671.9158
3412004.11.12 18:06modify80.101.84581.84691.9158
3422004.11.12 18:06modify80.101.84581.84701.9158
3432004.11.12 18:06modify80.101.84581.84711.9158
3442004.11.12 18:56modify80.101.84581.84721.9158
3452004.11.12 18:56modify80.101.84581.84731.9158
3462004.11.12 18:57modify80.101.84581.84741.9158
3472004.11.12 18:57modify80.101.84581.84751.9158
3482004.11.12 18:57modify80.101.84581.84761.9158
3492004.11.12 18:57modify80.101.84581.84771.9158
3502004.11.12 19:26modify80.101.84581.84781.9158
3512004.11.12 19:38modify80.101.84581.84791.9158
3522004.11.12 19:38modify80.101.84581.84801.9158
3532004.11.12 19:38modify80.101.84581.84821.9158
3542004.11.12 20:05modify80.101.84581.84831.9158
3552004.11.12 20:05modify80.101.84581.84851.9158
3562004.11.12 20:05modify80.101.84581.84861.9158
3572004.11.12 20:10modify80.101.84581.84881.9158
3582004.11.15 16:54s/l80.101.84881.84881.915830.8510012.91
3592004.11.15 16:54buy stop90.101.85111.84111.9211
3602004.11.16 10:31buy90.101.85111.84111.9211
3612004.11.17 11:34modify90.101.85111.85111.9211
3622004.11.17 11:35modify90.101.85111.85131.9211
3632004.11.17 11:35modify90.101.85111.85141.9211
3642004.11.17 11:35modify90.101.85111.85171.9211
3652004.11.17 11:35modify90.101.85111.85191.9211
3662004.11.17 11:35modify90.101.85111.85221.9211
3672004.11.17 11:36modify90.101.85111.85261.9211
3682004.11.17 16:43s/l90.101.85261.85261.921115.1710028.08
3692004.11.17 16:43buy stop100.101.85481.84481.9248
3702004.11.17 16:57buy100.101.85481.84481.9248
3712004.11.23 11:40modify100.101.85481.85481.9248
3722004.11.23 11:40modify100.101.85481.85501.9248
3732004.11.23 11:40modify100.101.85481.85521.9248
3742004.11.23 11:40modify100.101.85481.85531.9248
3752004.11.23 11:41modify100.101.85481.85551.9248
3762004.11.23 11:41modify100.101.85481.85651.9248
3772004.11.23 11:41modify100.101.85481.85661.9248
3782004.11.23 12:00modify100.101.85481.85671.9248
3792004.11.23 12:00modify100.101.85481.85681.9248
3802004.11.23 12:00modify100.101.85481.85691.9248
3812004.11.23 12:00modify100.101.85481.85701.9248
3822004.11.23 12:00modify100.101.85481.85711.9248
3832004.11.23 12:01modify100.101.85481.85721.9248
3842004.11.23 12:01modify100.101.85481.85741.9248
3852004.11.23 12:01modify100.101.85481.85761.9248
3862004.11.23 12:01modify100.101.85481.85781.9248
3872004.11.23 12:01modify100.101.85481.85801.9248
3882004.11.23 12:01modify100.101.85481.85811.9248
3892004.11.23 12:01modify100.101.85481.85821.9248
3902004.11.23 12:01modify100.101.85481.85831.9248
3912004.11.23 12:01modify100.101.85481.85851.9248
3922004.11.23 12:03modify100.101.85481.85861.9248
3932004.11.23 12:03modify100.101.85481.85871.9248
3942004.11.23 12:03modify100.101.85481.85891.9248
3952004.11.23 12:14modify100.101.85481.85901.9248
3962004.11.23 12:14modify100.101.85481.85921.9248
3972004.11.23 12:14modify100.101.85481.85951.9248
3982004.11.23 12:15modify100.101.85481.85971.9248
3992004.11.23 12:15modify100.101.85481.86001.9248
4002004.11.23 12:15modify100.101.85481.86011.9248
4012004.11.23 13:32modify100.101.85481.86021.9248
4022004.11.23 13:32modify100.101.85481.86031.9248
4032004.11.23 13:32modify100.101.85481.86051.9248
4042004.11.23 13:32modify100.101.85481.86061.9248
4052004.11.23 13:32modify100.101.85481.86071.9248
4062004.11.23 13:32modify100.101.85481.86081.9248
4072004.11.23 13:32modify100.101.85481.86101.9248
4082004.11.23 13:34modify100.101.85481.86111.9248
4092004.11.23 13:34modify100.101.85481.86121.9248
4102004.11.23 13:34modify100.101.85481.86141.9248
4112004.11.23 13:35modify100.101.85481.86181.9248
4122004.11.23 13:40modify100.101.85481.86191.9248
4132004.11.23 13:40modify100.101.85481.86201.9248
4142004.11.23 13:50modify100.101.85481.86221.9248
4152004.11.23 13:51modify100.101.85481.86231.9248
4162004.11.23 18:37modify100.101.85481.86241.9248
4172004.11.23 18:50modify100.101.85481.86251.9248
4182004.11.23 18:52modify100.101.85481.86271.9248
4192004.11.24 09:47modify100.101.85481.86291.9248
4202004.11.24 09:47modify100.101.85481.86311.9248
4212004.11.24 09:49modify100.101.85481.86331.9248
4222004.11.24 09:49modify100.101.85481.86351.9248
4232004.11.24 09:50modify100.101.85481.86371.9248
4242004.11.24 09:50modify100.101.85481.86401.9248
4252004.11.24 09:50modify100.101.85481.86421.9248
4262004.11.24 10:07modify100.101.85481.86441.9248
4272004.11.24 10:15modify100.101.85481.86451.9248
4282004.11.24 10:15modify100.101.85481.86461.9248
4292004.11.24 10:15modify100.101.85481.86471.9248
4302004.11.24 10:15modify100.101.85481.86481.9248
4312004.11.24 10:16modify100.101.85481.86491.9248
4322004.11.24 10:16modify100.101.85481.86501.9248
4332004.11.24 10:16modify100.101.85481.86521.9248
4342004.11.24 10:40modify100.101.85481.86541.9248
4352004.11.24 10:44modify100.101.85481.86581.9248
4362004.11.24 10:44modify100.101.85481.86601.9248
4372004.11.24 10:44modify100.101.85481.86611.9248
4382004.11.24 10:44modify100.101.85481.86621.9248
4392004.11.24 10:47modify100.101.85481.86631.9248
4402004.11.24 10:56modify100.101.85481.86651.9248
4412004.11.24 10:56modify100.101.85481.86661.9248
4422004.11.24 10:56modify100.101.85481.86671.9248
4432004.11.24 10:56modify100.101.85481.86681.9248
4442004.11.24 10:56modify100.101.85481.86691.9248
4452004.11.24 10:57modify100.101.85481.86701.9248
4462004.11.24 10:57modify100.101.85481.86711.9248
4472004.11.24 11:35modify100.101.85481.86741.9248
4482004.11.24 11:35modify100.101.85481.86761.9248
4492004.11.24 11:35modify100.101.85481.86791.9248
4502004.11.24 11:35modify100.101.85481.86821.9248
4512004.11.24 11:35modify100.101.85481.86841.9248
4522004.11.24 11:44modify100.101.85481.86851.9248
4532004.11.24 11:44modify100.101.85481.86861.9248
4542004.11.24 11:51modify100.101.85481.86871.9248
4552004.11.24 11:51modify100.101.85481.86881.9248
4562004.11.24 11:52modify100.101.85481.86891.9248
4572004.11.24 11:52modify100.101.85481.86901.9248
4582004.11.24 11:53modify100.101.85481.86921.9248
4592004.11.24 11:53modify100.101.85481.86931.9248
4602004.11.24 11:53modify100.101.85481.86941.9248
4612004.11.24 11:54modify100.101.85481.86971.9248
4622004.11.24 11:54modify100.101.85481.86981.9248
4632004.11.24 11:54modify100.101.85481.86991.9248
4642004.11.24 11:54modify100.101.85481.87001.9248
4652004.11.24 11:57modify100.101.85481.87021.9248
4662004.11.24 11:57modify100.101.85481.87031.9248
4672004.11.24 12:18modify100.101.85481.87051.9248
4682004.11.24 12:19modify100.101.85481.87071.9248
4692004.11.24 12:19modify100.101.85481.87081.9248
4702004.11.24 12:19modify100.101.85481.87091.9248
4712004.11.24 12:19modify100.101.85481.87111.9248
4722004.11.24 16:14modify100.101.85481.87131.9248
4732004.11.24 16:14modify100.101.85481.87141.9248
4742004.11.24 16:14modify100.101.85481.87151.9248
4752004.11.24 17:29modify100.101.85481.87171.9248
4762004.11.24 17:30modify100.101.85481.87181.9248
4772004.11.24 17:30modify100.101.85481.87191.9248
4782004.11.24 17:30modify100.101.85481.87211.9248
4792004.11.24 17:32modify100.101.85481.87221.9248
4802004.11.24 18:22modify100.101.85481.87231.9248
4812004.11.24 18:22modify100.101.85481.87241.9248
4822004.11.25 04:14modify100.101.85481.87251.9248
4832004.11.25 07:05modify100.101.85481.87261.9248
4842004.11.25 07:05modify100.101.85481.87301.9248
4852004.11.25 08:50modify100.101.85481.87311.9248
4862004.11.25 08:50modify100.101.85481.87331.9248
4872004.11.25 08:50modify100.101.85481.87341.9248
4882004.11.25 08:50modify100.101.85481.87361.9248
4892004.11.25 09:15modify100.101.85481.87381.9248
4902004.11.25 09:15modify100.101.85481.87391.9248
4912004.11.25 09:15modify100.101.85481.87411.9248
4922004.11.25 09:16modify100.101.85481.87431.9248
4932004.11.25 09:22modify100.101.85481.87441.9248
4942004.11.25 09:22modify100.101.85481.87451.9248
4952004.11.25 09:23modify100.101.85481.87461.9248
4962004.11.25 09:23modify100.101.85481.87471.9248
4972004.11.25 09:23modify100.101.85481.87481.9248
4982004.11.25 09:23modify100.101.85481.87491.9248
4992004.11.25 09:24modify100.101.85481.87511.9248
5002004.11.25 09:29modify100.101.85481.87521.9248
5012004.11.25 09:29modify100.101.85481.87531.9248
5022004.11.25 09:31modify100.101.85481.87551.9248
5032004.11.25 09:32modify100.101.85481.87591.9248
5042004.11.25 09:32modify100.101.85481.87601.9248
5052004.11.25 09:32modify100.101.85481.87611.9248
5062004.11.25 09:32modify100.101.85481.87621.9248
5072004.11.25 09:57modify100.101.85481.87641.9248
5082004.11.25 11:42modify100.101.85481.87651.9248
5092004.11.25 11:43modify100.101.85481.87661.9248
5102004.11.25 12:13modify100.101.85481.87681.9248
5112004.11.25 12:14modify100.101.85481.87691.9248
5122004.11.25 12:14modify100.101.85481.87711.9248
5132004.11.25 12:14modify100.101.85481.87721.9248
5142004.11.25 12:14modify100.101.85481.87731.9248
5152004.11.25 12:14modify100.101.85481.87751.9248
5162004.11.25 12:14modify100.101.85481.87761.9248
5172004.11.25 12:17modify100.101.85481.87771.9248
5182004.11.25 12:17modify100.101.85481.87781.9248
5192004.11.25 12:17modify100.101.85481.87791.9248
5202004.11.25 12:17modify100.101.85481.87801.9248
5212004.11.25 12:18modify100.101.85481.87811.9248
5222004.11.25 12:19modify100.101.85481.87821.9248
5232004.11.25 12:19modify100.101.85481.87841.9248
5242004.11.25 12:20modify100.101.85481.87871.9248
5252004.11.25 12:23modify100.101.85481.87881.9248
5262004.11.25 12:23modify100.101.85481.87891.9248
5272004.11.25 12:23modify100.101.85481.87901.9248
5282004.11.25 12:23modify100.101.85481.87911.9248
5292004.11.25 12:37modify100.101.85481.87921.9248
5302004.11.25 22:15modify100.101.85481.87931.9248
5312004.11.25 22:27modify100.101.85481.87941.9248
5322004.11.25 22:28modify100.101.85481.87951.9248
5332004.11.25 22:43modify100.101.85481.87961.9248
5342004.11.25 22:52modify100.101.85481.87981.9248
5352004.11.25 22:52modify100.101.85481.88051.9248
5362004.11.25 22:52modify100.101.85481.88071.9248
5372004.11.25 22:52modify100.101.85481.88101.9248
5382004.11.25 22:52modify100.101.85481.88111.9248
5392004.11.25 22:52modify100.101.85481.88141.9248
5402004.11.25 22:53modify100.101.85481.88151.9248
5412004.11.25 22:53modify100.101.85481.88181.9248
5422004.11.25 22:53modify100.101.85481.88221.9248
5432004.11.25 22:53modify100.101.85481.88241.9248
5442004.11.25 22:53modify100.101.85481.88261.9248
5452004.11.25 22:54modify100.101.85481.88271.9248
5462004.11.25 22:54modify100.101.85481.88301.9248
5472004.11.25 22:54modify100.101.85481.88341.9248
5482004.11.25 22:55modify100.101.85481.88371.9248
5492004.11.25 22:57modify100.101.85481.88391.9248
5502004.11.25 22:57modify100.101.85481.88411.9248
5512004.11.26 05:08modify100.101.85481.88421.9248
5522004.11.26 05:09modify100.101.85481.88431.9248
5532004.11.26 05:10modify100.101.85481.88441.9248
5542004.11.26 05:10modify100.101.85481.88451.9248
5552004.11.26 05:10modify100.101.85481.88461.9248
5562004.11.26 05:10modify100.101.85481.88471.9248
5572004.11.26 05:11modify100.101.85481.88481.9248
5582004.11.26 05:12modify100.101.85481.88491.9248
5592004.11.26 05:12modify100.101.85481.88501.9248
5602004.11.26 05:12modify100.101.85481.88511.9248
5612004.11.26 05:12modify100.101.85481.88521.9248
5622004.11.26 05:12modify100.101.85481.88531.9248
5632004.11.26 05:13modify100.101.85481.88541.9248
5642004.11.26 05:14modify100.101.85481.88551.9248
5652004.11.26 05:14modify100.101.85481.88561.9248
5662004.11.26 05:39modify100.101.85481.88581.9248
5672004.11.26 05:39modify100.101.85481.88601.9248
5682004.11.26 05:40modify100.101.85481.88621.9248
5692004.11.26 05:53modify100.101.85481.88631.9248
5702004.11.26 05:53modify100.101.85481.88641.9248
5712004.11.26 05:53modify100.101.85481.88651.9248
5722004.11.26 05:53modify100.101.85481.88661.9248
5732004.11.26 05:55modify100.101.85481.88671.9248
5742004.11.26 05:55modify100.101.85481.88681.9248
5752004.11.26 05:58modify100.101.85481.88701.9248
5762004.11.26 05:58modify100.101.85481.88711.9248
5772004.11.26 06:14modify100.101.85481.88721.9248
5782004.11.26 06:20modify100.101.85481.88731.9248
5792004.11.26 06:21modify100.101.85481.88741.9248
5802004.11.26 06:21modify100.101.85481.88751.9248
5812004.11.26 06:23modify100.101.85481.88771.9248
5822004.11.26 06:23modify100.101.85481.88791.9248
5832004.11.26 06:23modify100.101.85481.88811.9248
5842004.11.26 06:23modify100.101.85481.88821.9248
5852004.11.26 06:23modify100.101.85481.88831.9248
5862004.11.26 06:23modify100.101.85481.88841.9248
5872004.11.26 06:23modify100.101.85481.88851.9248
5882004.11.26 06:25modify100.101.85481.88861.9248
5892004.11.26 06:25modify100.101.85481.88871.9248
5902004.11.26 06:27modify100.101.85481.88881.9248
5912004.11.26 06:47modify100.101.85481.88891.9248
5922004.11.26 06:48modify100.101.85481.88901.9248
5932004.11.26 06:48modify100.101.85481.88911.9248
5942004.11.26 06:48modify100.101.85481.88921.9248
5952004.11.26 06:49modify100.101.85481.88931.9248
5962004.11.26 06:49modify100.101.85481.88941.9248
5972004.11.26 06:50modify100.101.85481.88961.9248
5982004.11.26 06:50modify100.101.85481.88971.9248
5992004.11.26 06:50modify100.101.85481.88981.9248
6002004.11.26 06:50modify100.101.85481.88991.9248
6012004.11.26 06:50modify100.101.85481.89001.9248
6022004.11.26 06:50modify100.101.85481.89011.9248
6032004.11.26 06:51modify100.101.85481.89021.9248
6042004.11.26 06:51modify100.101.85481.89041.9248
6052004.11.26 06:51modify100.101.85481.89051.9248
6062004.11.26 06:51modify100.101.85481.89061.9248
6072004.11.26 06:51modify100.101.85481.89071.9248
6082004.11.26 06:52modify100.101.85481.89081.9248
6092004.11.26 06:52modify100.101.85481.89111.9248
6102004.11.26 06:52modify100.101.85481.89121.9248
6112004.11.26 06:52modify100.101.85481.89131.9248
6122004.11.26 06:52modify100.101.85481.89141.9248
6132004.11.26 06:52modify100.101.85481.89161.9248
6142004.11.26 07:09modify100.101.85481.89181.9248
6152004.11.26 07:13modify100.101.85481.89191.9248
6162004.11.26 07:13modify100.101.85481.89211.9248
6172004.11.26 07:14modify100.101.85481.89221.9248
6182004.11.26 07:14modify100.101.85481.89231.9248
6192004.11.26 07:14modify100.101.85481.89241.9248
6202004.11.26 07:14modify100.101.85481.89251.9248
6212004.11.26 07:14modify100.101.85481.89261.9248
6222004.11.26 07:16modify100.101.85481.89271.9248
6232004.11.26 07:19modify100.101.85481.89281.9248
6242004.11.26 07:19modify100.101.85481.89291.9248
6252004.11.26 07:20modify100.101.85481.89301.9248
6262004.11.26 07:28modify100.101.85481.89311.9248
6272004.11.26 07:28modify100.101.85481.89321.9248
6282004.11.26 07:28modify100.101.85481.89331.9248
6292004.11.26 07:28modify100.101.85481.89341.9248
6302004.11.26 07:34modify100.101.85481.89351.9248
6312004.11.26 07:34modify100.101.85481.89361.9248
6322004.11.26 09:18s/l100.101.89361.89361.9248389.8710417.95
6332004.11.26 09:18buy stop110.101.89591.88591.9659
6342004.11.26 12:30buy110.101.89591.88591.9659
6352004.11.29 10:10s/l110.101.88591.88591.9659-99.8310318.12
6362004.11.29 10:10buy stop120.101.88811.87811.9581
6372004.11.29 11:29buy120.101.88811.87811.9581
6382004.11.30 11:24modify120.101.88811.88811.9581
6392004.11.30 11:24modify120.101.88811.88821.9581
6402004.11.30 11:24modify120.101.88811.88831.9581
6412004.11.30 11:24modify120.101.88811.88841.9581
6422004.11.30 11:25modify120.101.88811.88851.9581
6432004.11.30 11:25modify120.101.88811.88901.9581
6442004.11.30 11:25modify120.101.88811.88941.9581
6452004.11.30 11:25modify120.101.88811.88951.9581
6462004.11.30 11:25modify120.101.88811.88971.9581
6472004.11.30 11:25modify120.101.88811.89001.9581
6482004.11.30 11:25modify120.101.88811.89021.9581
6492004.11.30 11:25modify120.101.88811.89031.9581
6502004.11.30 11:25modify120.101.88811.89061.9581
6512004.11.30 11:25modify120.101.88811.89101.9581
6522004.11.30 11:34modify120.101.88811.89111.9581
6532004.11.30 11:34modify120.101.88811.89121.9581
6542004.11.30 11:34modify120.101.88811.89131.9581
6552004.11.30 11:45modify120.101.88811.89151.9581
6562004.11.30 11:46modify120.101.88811.89161.9581
6572004.11.30 11:46modify120.101.88811.89171.9581
6582004.11.30 11:46modify120.101.88811.89181.9581
6592004.11.30 11:46modify120.101.88811.89191.9581
6602004.11.30 11:48modify120.101.88811.89211.9581
6612004.11.30 11:54modify120.101.88811.89221.9581
6622004.11.30 11:55modify120.101.88811.89241.9581
6632004.11.30 11:55modify120.101.88811.89251.9581
6642004.11.30 11:55modify120.101.88811.89271.9581
6652004.11.30 11:56modify120.101.88811.89281.9581
6662004.11.30 11:57modify120.101.88811.89291.9581
6672004.11.30 11:57modify120.101.88811.89301.9581
6682004.11.30 11:57modify120.101.88811.89311.9581
6692004.11.30 11:57modify120.101.88811.89321.9581
6702004.11.30 11:58modify120.101.88811.89331.9581
6712004.11.30 11:58modify120.101.88811.89351.9581
6722004.11.30 11:58modify120.101.88811.89361.9581
6732004.11.30 12:00modify120.101.88811.89371.9581
6742004.11.30 12:00modify120.101.88811.89391.9581
6752004.11.30 12:45modify120.101.88811.89401.9581
6762004.11.30 12:45modify120.101.88811.89421.9581
6772004.11.30 12:45modify120.101.88811.89441.9581
6782004.11.30 12:46modify120.101.88811.89461.9581
6792004.11.30 12:46modify120.101.88811.89481.9581
6802004.11.30 12:46modify120.101.88811.89521.9581
6812004.11.30 12:47modify120.101.88811.89531.9581
6822004.11.30 12:47modify120.101.88811.89551.9581
6832004.11.30 12:47modify120.101.88811.89561.9581
6842004.11.30 12:47modify120.101.88811.89571.9581
6852004.11.30 12:47modify120.101.88811.89581.9581
6862004.11.30 12:48modify120.101.88811.89591.9581
6872004.11.30 12:49modify120.101.88811.89601.9581
6882004.11.30 12:49modify120.101.88811.89621.9581
6892004.11.30 12:49modify120.101.88811.89631.9581
6902004.11.30 12:49modify120.101.88811.89651.9581
6912004.11.30 12:50modify120.101.88811.89661.9581
6922004.11.30 12:50modify120.101.88811.89681.9581
6932004.11.30 12:50modify120.101.88811.89691.9581
6942004.11.30 12:50modify120.101.88811.89711.9581
6952004.11.30 12:54modify120.101.88811.89721.9581
6962004.11.30 12:54modify120.101.88811.89731.9581
6972004.11.30 13:00modify120.101.88811.89741.9581
6982004.11.30 13:08modify120.101.88811.89751.9581
6992004.11.30 13:08modify120.101.88811.89781.9581
7002004.11.30 13:08modify120.101.88811.89801.9581
7012004.11.30 13:08modify120.101.88811.89811.9581
7022004.11.30 13:08modify120.101.88811.89831.9581
7032004.11.30 13:08modify120.101.88811.89841.9581
7042004.11.30 13:08modify120.101.88811.89861.9581
7052004.11.30 13:08modify120.101.88811.89871.9581
7062004.11.30 13:08modify120.101.88811.89881.9581
7072004.11.30 13:59modify120.101.88811.89891.9581
7082004.11.30 13:59modify120.101.88811.89901.9581
7092004.11.30 14:00modify120.101.88811.89911.9581
7102004.11.30 14:00modify120.101.88811.89921.9581
7112004.11.30 14:00modify120.101.88811.89931.9581
7122004.11.30 14:00modify120.101.88811.89961.9581
7132004.11.30 14:00modify120.101.88811.89971.9581
7142004.11.30 14:00modify120.101.88811.89991.9581
7152004.11.30 14:00modify120.101.88811.90011.9581
7162004.11.30 14:00modify120.101.88811.90031.9581
7172004.11.30 14:00modify120.101.88811.90051.9581
7182004.11.30 14:02modify120.101.88811.90061.9581
7192004.11.30 14:02modify120.101.88811.90081.9581
7202004.11.30 14:02modify120.101.88811.90091.9581
7212004.11.30 14:06modify120.101.88811.90101.9581
7222004.11.30 14:06modify120.101.88811.90111.9581
7232004.11.30 14:06modify120.101.88811.90121.9581
7242004.11.30 14:06modify120.101.88811.90131.9581
7252004.11.30 14:06modify120.101.88811.90141.9581
7262004.11.30 14:06modify120.101.88811.90151.9581
7272004.11.30 14:06modify120.101.88811.90161.9581
7282004.11.30 14:07modify120.101.88811.90171.9581
7292004.11.30 14:07modify120.101.88811.90181.9581
7302004.11.30 14:07modify120.101.88811.90191.9581
7312004.11.30 14:07modify120.101.88811.90201.9581
7322004.11.30 15:38modify120.101.88811.90221.9581
7332004.11.30 15:54modify120.101.88811.90241.9581
7342004.11.30 15:54modify120.101.88811.90251.9581
7352004.11.30 15:54modify120.101.88811.90271.9581
7362004.11.30 15:54modify120.101.88811.90281.9581
7372004.11.30 15:54modify120.101.88811.90301.9581
7382004.12.01 06:32modify120.101.88811.90311.9581
7392004.12.01 06:32modify120.101.88811.90321.9581
7402004.12.01 06:32modify120.101.88811.90331.9581
7412004.12.01 06:32modify120.101.88811.90351.9581
7422004.12.01 06:39modify120.101.88811.90361.9581
7432004.12.01 06:40modify120.101.88811.90371.9581
7442004.12.01 07:48modify120.101.88811.90381.9581
7452004.12.01 07:48modify120.101.88811.90391.9581
7462004.12.01 07:48modify120.101.88811.90401.9581
7472004.12.01 07:48modify120.101.88811.90411.9581
7482004.12.01 07:49modify120.101.88811.90421.9581
7492004.12.01 07:49modify120.101.88811.90431.9581
7502004.12.01 07:49modify120.101.88811.90441.9581
7512004.12.01 08:06modify120.101.88811.90451.9581
7522004.12.01 08:14modify120.101.88811.90471.9581
7532004.12.01 08:38modify120.101.88811.90481.9581
7542004.12.01 08:38modify120.101.88811.90491.9581
7552004.12.01 08:39modify120.101.88811.90501.9581
7562004.12.01 08:39modify120.101.88811.90531.9581
7572004.12.01 08:42modify120.101.88811.90541.9581
7582004.12.01 08:42modify120.101.88811.90561.9581
7592004.12.01 08:43modify120.101.88811.90571.9581
7602004.12.01 08:43modify120.101.88811.90581.9581
7612004.12.01 08:44modify120.101.88811.90591.9581
7622004.12.01 08:45modify120.101.88811.90601.9581
7632004.12.01 08:45modify120.101.88811.90611.9581
7642004.12.01 08:45modify120.101.88811.90621.9581
7652004.12.01 08:45modify120.101.88811.90631.9581
7662004.12.01 08:46modify120.101.88811.90641.9581
7672004.12.01 08:46modify120.101.88811.90651.9581
7682004.12.01 08:46modify120.101.88811.90671.9581
7692004.12.01 08:46modify120.101.88811.90681.9581
7702004.12.01 08:46modify120.101.88811.90691.9581
7712004.12.01 08:46modify120.101.88811.90701.9581
7722004.12.01 08:46modify120.101.88811.90711.9581
7732004.12.01 08:47modify120.101.88811.90721.9581
7742004.12.01 08:47modify120.101.88811.90731.9581
7752004.12.01 08:47modify120.101.88811.90741.9581
7762004.12.01 08:50modify120.101.88811.90751.9581
7772004.12.01 08:50modify120.101.88811.90761.9581
7782004.12.01 08:51modify120.101.88811.90771.9581
7792004.12.01 08:51modify120.101.88811.90781.9581
7802004.12.01 09:29modify120.101.88811.90801.9581
7812004.12.01 09:29modify120.101.88811.90821.9581
7822004.12.01 09:50modify120.101.88811.90861.9581
7832004.12.01 09:51modify120.101.88811.90891.9581
7842004.12.01 09:51modify120.101.88811.90901.9581
7852004.12.01 09:51modify120.101.88811.90911.9581
7862004.12.01 09:56modify120.101.88811.90921.9581
7872004.12.01 09:56modify120.101.88811.90931.9581
7882004.12.01 09:56modify120.101.88811.90951.9581
7892004.12.01 10:56modify120.101.88811.90971.9581
7902004.12.01 10:57modify120.101.88811.91031.9581
7912004.12.01 10:57modify120.101.88811.91041.9581
7922004.12.01 10:57modify120.101.88811.91051.9581
7932004.12.01 10:57modify120.101.88811.91061.9581
7942004.12.01 10:57modify120.101.88811.91071.9581
7952004.12.01 10:57modify120.101.88811.91081.9581
7962004.12.01 10:57modify120.101.88811.91091.9581
7972004.12.01 10:58modify120.101.88811.91121.9581
7982004.12.01 10:58modify120.101.88811.91131.9581
7992004.12.01 10:58modify120.101.88811.91151.9581
8002004.12.01 10:58modify120.101.88811.91171.9581
8012004.12.01 11:49modify120.101.88811.91181.9581
8022004.12.01 11:49modify120.101.88811.91191.9581
8032004.12.01 11:53modify120.101.88811.91201.9581
8042004.12.01 11:54modify120.101.88811.91221.9581
8052004.12.01 11:54modify120.101.88811.91231.9581
8062004.12.01 11:55modify120.101.88811.91241.9581
8072004.12.01 11:55modify120.101.88811.91251.9581
8082004.12.01 11:57modify120.101.88811.91271.9581
8092004.12.01 12:04modify120.101.88811.91281.9581
8102004.12.01 12:04modify120.101.88811.91291.9581
8112004.12.01 12:04modify120.101.88811.91311.9581
8122004.12.01 12:15modify120.101.88811.91331.9581
8132004.12.01 12:27modify120.101.88811.91341.9581
8142004.12.01 12:30modify120.101.88811.91351.9581
8152004.12.01 12:38modify120.101.88811.91361.9581
8162004.12.01 12:38modify120.101.88811.91371.9581
8172004.12.01 12:38modify120.101.88811.91381.9581
8182004.12.01 12:39modify120.101.88811.91391.9581
8192004.12.01 12:39modify120.101.88811.91401.9581
8202004.12.01 12:39modify120.101.88811.91421.9581
8212004.12.01 12:39modify120.101.88811.91431.9581
8222004.12.01 12:39modify120.101.88811.91441.9581
8232004.12.01 12:39modify120.101.88811.91461.9581
8242004.12.01 12:39modify120.101.88811.91481.9581
8252004.12.01 12:39modify120.101.88811.91491.9581
8262004.12.01 12:49modify120.101.88811.91511.9581
8272004.12.01 12:49modify120.101.88811.91521.9581
8282004.12.01 12:49modify120.101.88811.91531.9581
8292004.12.01 12:49modify120.101.88811.91541.9581
8302004.12.01 12:49modify120.101.88811.91551.9581
8312004.12.01 12:49modify120.101.88811.91561.9581
8322004.12.01 12:49modify120.101.88811.91571.9581
8332004.12.01 12:50modify120.101.88811.91581.9581
8342004.12.01 12:50modify120.101.88811.91591.9581
8352004.12.01 12:53modify120.101.88811.91601.9581
8362004.12.01 12:53modify120.101.88811.91611.9581
8372004.12.01 16:13modify120.101.88811.91621.9581
8382004.12.01 16:13modify120.101.88811.91631.9581
8392004.12.01 16:15modify120.101.88811.91641.9581
8402004.12.01 16:15modify120.101.88811.91651.9581
8412004.12.01 16:15modify120.101.88811.91661.9581
8422004.12.01 16:15modify120.101.88811.91671.9581
8432004.12.01 16:15modify120.101.88811.91681.9581
8442004.12.01 16:16modify120.101.88811.91691.9581
8452004.12.01 16:16modify120.101.88811.91701.9581
8462004.12.01 16:19modify120.101.88811.91711.9581
8472004.12.01 16:19modify120.101.88811.91721.9581
8482004.12.01 16:19modify120.101.88811.91731.9581
8492004.12.01 16:19modify120.101.88811.91741.9581
8502004.12.01 16:19modify120.101.88811.91751.9581
8512004.12.01 16:19modify120.101.88811.91761.9581
8522004.12.01 16:19modify120.101.88811.91771.9581
8532004.12.01 16:19modify120.101.88811.91781.9581
8542004.12.01 16:22modify120.101.88811.91791.9581
8552004.12.01 16:22modify120.101.88811.91801.9581
8562004.12.01 16:22modify120.101.88811.91821.9581
8572004.12.01 16:22modify120.101.88811.91841.9581
8582004.12.01 16:22modify120.101.88811.91851.9581
8592004.12.01 17:22modify120.101.88811.91861.9581
8602004.12.01 17:30modify120.101.88811.91881.9581
8612004.12.01 17:30modify120.101.88811.91891.9581
8622004.12.01 17:30modify120.101.88811.91901.9581
8632004.12.01 17:30modify120.101.88811.91921.9581
8642004.12.01 17:40modify120.101.88811.91941.9581
8652004.12.01 17:40modify120.101.88811.91971.9581
8662004.12.01 17:41modify120.101.88811.91981.9581
8672004.12.01 17:41modify120.101.88811.91991.9581
8682004.12.01 17:41modify120.101.88811.92001.9581
8692004.12.01 17:42modify120.101.88811.92021.9581
8702004.12.01 17:42modify120.101.88811.92031.9581
8712004.12.01 17:42modify120.101.88811.92041.9581
8722004.12.01 17:42modify120.101.88811.92051.9581
8732004.12.01 17:42modify120.101.88811.92061.9581
8742004.12.01 17:43modify120.101.88811.92071.9581
8752004.12.01 17:43modify120.101.88811.92081.9581
8762004.12.01 17:44modify120.101.88811.92091.9581
8772004.12.01 17:44modify120.101.88811.92101.9581
8782004.12.01 17:44modify120.101.88811.92111.9581
8792004.12.01 18:32modify120.101.88811.92121.9581
8802004.12.01 18:32modify120.101.88811.92131.9581
8812004.12.01 18:32modify120.101.88811.92141.9581
8822004.12.01 18:33modify120.101.88811.92151.9581
8832004.12.01 18:33modify120.101.88811.92161.9581
8842004.12.01 18:35modify120.101.88811.92171.9581
8852004.12.01 18:40modify120.101.88811.92181.9581
8862004.12.01 18:41modify120.101.88811.92191.9581
8872004.12.01 18:42modify120.101.88811.92201.9581
8882004.12.01 18:42modify120.101.88811.92221.9581
8892004.12.01 20:46modify120.101.88811.92241.9581
8902004.12.01 20:46modify120.101.88811.92261.9581
8912004.12.01 20:46modify120.101.88811.92271.9581
8922004.12.01 20:46modify120.101.88811.92281.9581
8932004.12.01 20:50modify120.101.88811.92291.9581
8942004.12.01 20:51modify120.101.88811.92301.9581
8952004.12.01 20:51modify120.101.88811.92311.9581
8962004.12.01 20:59modify120.101.88811.92321.9581
8972004.12.01 20:59modify120.101.88811.92331.9581
8982004.12.01 20:59modify120.101.88811.92341.9581
8992004.12.01 22:20modify120.101.88811.92361.9581
9002004.12.01 22:20modify120.101.88811.92371.9581
9012004.12.01 22:20modify120.101.88811.92381.9581
9022004.12.01 22:20modify120.101.88811.92401.9581
9032004.12.01 22:20modify120.101.88811.92411.9581
9042004.12.01 22:20modify120.101.88811.92431.9581
9052004.12.01 22:20modify120.101.88811.92441.9581
9062004.12.01 22:20modify120.101.88811.92461.9581
9072004.12.01 22:21modify120.101.88811.92491.9581
9082004.12.01 22:21modify120.101.88811.92501.9581
9092004.12.01 22:21modify120.101.88811.92511.9581
9102004.12.01 22:21modify120.101.88811.92521.9581
9112004.12.01 22:21modify120.101.88811.92531.9581
9122004.12.01 22:22modify120.101.88811.92541.9581
9132004.12.01 22:22modify120.101.88811.92551.9581
9142004.12.01 22:27modify120.101.88811.92561.9581
9152004.12.02 08:42modify120.101.88811.92571.9581
9162004.12.02 08:42modify120.101.88811.92591.9581
9172004.12.02 08:42modify120.101.88811.92601.9581
9182004.12.02 08:42modify120.101.88811.92621.9581
9192004.12.02 08:42modify120.101.88811.92641.9581
9202004.12.02 08:42modify120.101.88811.92651.9581
9212004.12.02 08:42modify120.101.88811.92661.9581
9222004.12.02 08:42modify120.101.88811.92681.9581
9232004.12.02 08:42modify120.101.88811.92691.9581
9242004.12.02 08:43modify120.101.88811.92701.9581
9252004.12.02 08:43modify120.101.88811.92711.9581
9262004.12.02 08:43modify120.101.88811.92721.9581
9272004.12.02 08:43modify120.101.88811.92731.9581
9282004.12.02 08:43modify120.101.88811.92741.9581
9292004.12.02 08:43modify120.101.88811.92751.9581
9302004.12.02 08:45modify120.101.88811.92761.9581
9312004.12.02 08:45modify120.101.88811.92771.9581
9322004.12.02 08:46modify120.101.88811.92781.9581
9332004.12.02 08:46modify120.101.88811.92791.9581
9342004.12.02 08:46modify120.101.88811.92801.9581
9352004.12.02 08:46modify120.101.88811.92821.9581
9362004.12.02 08:46modify120.101.88811.92831.9581
9372004.12.02 08:46modify120.101.88811.92841.9581
9382004.12.02 08:46modify120.101.88811.92851.9581
9392004.12.02 08:47modify120.101.88811.92861.9581
9402004.12.02 08:47modify120.101.88811.92871.9581
9412004.12.02 08:48modify120.101.88811.92891.9581
9422004.12.02 08:48modify120.101.88811.92911.9581
9432004.12.02 08:48modify120.101.88811.92921.9581
9442004.12.02 08:48modify120.101.88811.92941.9581
9452004.12.02 08:48modify120.101.88811.92951.9581
9462004.12.02 08:48modify120.101.88811.92961.9581
9472004.12.02 08:48modify120.101.88811.92981.9581
9482004.12.02 08:48modify120.101.88811.92991.9581
9492004.12.02 08:48modify120.101.88811.93001.9581
9502004.12.02 08:48modify120.101.88811.93011.9581
9512004.12.02 08:48modify120.101.88811.93031.9581
9522004.12.02 08:51modify120.101.88811.93041.9581
9532004.12.02 08:52modify120.101.88811.93051.9581
9542004.12.02 08:52modify120.101.88811.93061.9581
9552004.12.02 08:52modify120.101.88811.93071.9581
9562004.12.02 08:52modify120.101.88811.93081.9581
9572004.12.02 08:52modify120.101.88811.93091.9581
9582004.12.02 08:52modify120.101.88811.93101.9581
9592004.12.02 08:52modify120.101.88811.93111.9581
9602004.12.02 08:53modify120.101.88811.93121.9581
9612004.12.02 08:53modify120.101.88811.93131.9581
9622004.12.02 08:53modify120.101.88811.93141.9581
9632004.12.02 08:53modify120.101.88811.93161.9581
9642004.12.02 08:53modify120.101.88811.93181.9581
9652004.12.02 08:53modify120.101.88811.93201.9581
9662004.12.02 08:53modify120.101.88811.93221.9581
9672004.12.02 08:53modify120.101.88811.93241.9581
9682004.12.02 08:53modify120.101.88811.93261.9581
9692004.12.02 08:56modify120.101.88811.93281.9581
9702004.12.02 08:57modify120.101.88811.93291.9581
9712004.12.02 08:57modify120.101.88811.93301.9581
9722004.12.02 09:27modify120.101.88811.93311.9581
9732004.12.02 09:28modify120.101.88811.93321.9581
9742004.12.02 09:32modify120.101.88811.93331.9581
9752004.12.02 09:32modify120.101.88811.93351.9581
9762004.12.02 09:33modify120.101.88811.93371.9581
9772004.12.02 09:33modify120.101.88811.93381.9581
9782004.12.02 11:29s/l120.101.93381.93381.9581457.8510775.97
9792004.12.02 11:29buy stop130.101.93611.92612.0061
9802004.12.02 15:05buy130.101.93611.92612.0061
9812004.12.02 16:30s/l130.101.92611.92612.0061-100.0010675.97
9822004.12.02 16:30buy stop140.101.92841.91841.9984
9832004.12.03 14:20buy140.101.92841.91841.9984
9842004.12.03 18:59modify140.101.92841.92841.9984
9852004.12.03 18:59modify140.101.92841.92851.9984
9862004.12.03 18:59modify140.101.92841.92861.9984
9872004.12.03 18:59modify140.101.92841.92871.9984
9882004.12.03 19:00modify140.101.92841.92881.9984
9892004.12.03 19:00modify140.101.92841.92891.9984
9902004.12.03 19:00modify140.101.92841.92901.9984
9912004.12.03 19:01modify140.101.92841.92911.9984
9922004.12.03 19:01modify140.101.92841.92921.9984
9932004.12.03 19:01modify140.101.92841.92931.9984
9942004.12.03 19:02modify140.101.92841.92941.9984
9952004.12.03 19:02modify140.101.92841.92971.9984
9962004.12.03 19:04modify140.101.92841.92981.9984
9972004.12.03 19:04modify140.101.92841.92991.9984
9982004.12.03 19:04modify140.101.92841.93001.9984
9992004.12.03 19:04modify140.101.92841.93011.9984
10002004.12.03 19:04modify140.101.92841.93021.9984
10012004.12.03 19:05modify140.101.92841.93041.9984
10022004.12.03 19:05modify140.101.92841.93051.9984
10032004.12.03 19:05modify140.101.92841.93071.9984
10042004.12.03 19:05modify140.101.92841.93081.9984
10052004.12.03 19:05modify140.101.92841.93091.9984
10062004.12.03 19:05modify140.101.92841.93101.9984
10072004.12.03 19:06modify140.101.92841.93111.9984
10082004.12.03 19:06modify140.101.92841.93121.9984
10092004.12.03 19:06modify140.101.92841.93131.9984
10102004.12.03 19:06modify140.101.92841.93141.9984
10112004.12.03 19:06modify140.101.92841.93151.9984
10122004.12.03 19:24modify140.101.92841.93171.9984
10132004.12.03 19:25modify140.101.92841.93191.9984
10142004.12.03 19:27modify140.101.92841.93201.9984
10152004.12.03 19:34modify140.101.92841.93211.9984
10162004.12.03 19:36modify140.101.92841.93221.9984
10172004.12.03 19:36modify140.101.92841.93231.9984
10182004.12.03 19:36modify140.101.92841.93241.9984
10192004.12.03 19:39modify140.101.92841.93251.9984
10202004.12.03 19:39modify140.101.92841.93261.9984
10212004.12.03 19:39modify140.101.92841.93271.9984
10222004.12.03 19:41modify140.101.92841.93281.9984
10232004.12.03 21:55modify140.101.92841.93291.9984
10242004.12.03 21:55modify140.101.92841.93311.9984
10252004.12.03 21:55modify140.101.92841.93321.9984
10262004.12.03 21:55modify140.101.92841.93331.9984
10272004.12.03 21:56modify140.101.92841.93341.9984
10282004.12.03 21:56modify140.101.92841.93351.9984
10292004.12.03 22:04modify140.101.92841.93361.9984
10302004.12.03 22:04modify140.101.92841.93371.9984
10312004.12.03 22:05modify140.101.92841.93401.9984
10322004.12.03 22:50modify140.101.92841.93421.9984
10332004.12.06 10:30modify140.101.92841.93441.9984
10342004.12.07 07:26modify140.101.92841.93461.9984
10352004.12.07 07:26modify140.101.92841.93471.9984
10362004.12.07 07:26modify140.101.92841.93491.9984
10372004.12.07 07:26modify140.101.92841.93511.9984
10382004.12.07 07:26modify140.101.92841.93531.9984
10392004.12.07 07:26modify140.101.92841.93541.9984
10402004.12.07 07:26modify140.101.92841.93551.9984
10412004.12.07 07:26modify140.101.92841.93571.9984
10422004.12.07 07:26modify140.101.92841.93581.9984
10432004.12.07 07:26modify140.101.92841.93591.9984
10442004.12.07 07:27modify140.101.92841.93611.9984
10452004.12.07 07:27modify140.101.92841.93621.9984
10462004.12.07 07:27modify140.101.92841.93631.9984
10472004.12.07 07:27modify140.101.92841.93651.9984
10482004.12.07 07:27modify140.101.92841.93661.9984
10492004.12.07 07:27modify140.101.92841.93671.9984
10502004.12.07 07:27modify140.101.92841.93691.9984
10512004.12.07 07:28modify140.101.92841.93701.9984
10522004.12.07 07:28modify140.101.92841.93711.9984
10532004.12.07 07:29modify140.101.92841.93731.9984
10542004.12.07 07:29modify140.101.92841.93741.9984
10552004.12.07 07:29modify140.101.92841.93751.9984
10562004.12.07 07:29modify140.101.92841.93761.9984
10572004.12.07 07:29modify140.101.92841.93781.9984
10582004.12.07 07:30modify140.101.92841.93791.9984
10592004.12.07 07:39modify140.101.92841.93811.9984
10602004.12.07 07:39modify140.101.92841.93821.9984
10612004.12.07 07:39modify140.101.92841.93831.9984
10622004.12.07 07:40modify140.101.92841.93841.9984
10632004.12.07 07:40modify140.101.92841.93861.9984
10642004.12.07 07:40modify140.101.92841.93871.9984
10652004.12.07 07:40modify140.101.92841.93891.9984
10662004.12.07 07:40modify140.101.92841.93911.9984
10672004.12.07 07:40modify140.101.92841.93931.9984
10682004.12.07 07:40modify140.101.92841.93951.9984
10692004.12.07 07:42modify140.101.92841.93961.9984
10702004.12.07 07:44modify140.101.92841.93971.9984
10712004.12.07 07:44modify140.101.92841.93991.9984
10722004.12.07 07:44modify140.101.92841.94001.9984
10732004.12.07 07:44modify140.101.92841.94011.9984
10742004.12.07 07:53modify140.101.92841.94021.9984
10752004.12.07 07:53modify140.101.92841.94031.9984
10762004.12.07 07:56modify140.101.92841.94041.9984
10772004.12.07 07:56modify140.101.92841.94051.9984
10782004.12.07 07:56modify140.101.92841.94061.9984
10792004.12.08 05:12s/l140.101.94061.94061.9984122.5110798.48
10802004.12.08 05:12buy stop150.101.94271.93272.0127
10812004.12.15 16:52buy150.101.94271.93272.0127
10822004.12.16 13:11modify150.101.94271.94272.0127
10832004.12.16 13:11modify150.101.94271.94292.0127
10842004.12.16 13:12modify150.101.94271.94302.0127
10852004.12.16 13:12modify150.101.94271.94312.0127
10862004.12.16 13:12modify150.101.94271.94322.0127
10872004.12.16 13:14modify150.101.94271.94342.0127
10882004.12.16 13:14modify150.101.94271.94362.0127
10892004.12.16 13:14modify150.101.94271.94372.0127
10902004.12.16 13:14modify150.101.94271.94382.0127
10912004.12.16 13:14modify150.101.94271.94392.0127
10922004.12.16 13:15modify150.101.94271.94402.0127
10932004.12.16 13:15modify150.101.94271.94412.0127
10942004.12.16 13:16modify150.101.94271.94422.0127
10952004.12.16 13:18modify150.101.94271.94432.0127
10962004.12.16 13:18modify150.101.94271.94442.0127
10972004.12.16 13:18modify150.101.94271.94452.0127
10982004.12.16 13:18modify150.101.94271.94462.0127
10992004.12.16 13:18modify150.101.94271.94472.0127
11002004.12.16 13:19modify150.101.94271.94482.0127
11012004.12.16 13:19modify150.101.94271.94492.0127
11022004.12.16 15:12s/l150.101.94491.94492.012722.5110820.99
11032004.12.16 15:12buy stop160.101.94721.93722.0172
11042004.12.20 09:33buy160.101.94721.93722.0172
11052004.12.21 09:53s/l160.101.93721.93722.0172-99.8310721.16
11062004.12.21 09:53buy stop170.101.93951.92952.0095
11072004.12.28 13:16buy170.101.93951.92952.0095
11082004.12.28 16:45s/l170.101.92951.92952.0095-100.0010621.16
11092004.12.28 16:45buy stop180.101.93181.92182.0018
11102004.12.28 17:31buy180.101.93181.92182.0018
11112004.12.29 12:27s/l180.101.92181.92182.0018-99.8310521.33
11122004.12.29 12:27buy stop190.101.92411.91411.9941
11132004.12.30 18:45buy190.101.92411.91411.9941
11142004.12.31 13:20modify190.101.92411.92421.9941
11152004.12.31 13:46modify190.101.92411.92441.9941
11162004.12.31 13:46modify190.101.92411.92471.9941
11172004.12.31 13:46modify190.101.92411.92491.9941
11182004.12.31 16:38s/l190.101.92491.92491.99418.1710529.50
11192004.12.31 16:38buy stop200.101.92721.91721.9972
11202005.03.04 17:05buy200.101.92721.91721.9972
11212005.03.07 10:03s/l200.101.91721.91721.9972-99.8310429.67
11222005.03.07 10:03buy stop210.101.91951.90951.9895
11232005.03.08 09:25buy210.101.91951.90951.9895
11242005.03.08 15:56modify210.101.91951.91961.9895
11252005.03.08 15:56modify210.101.91951.91971.9895
11262005.03.08 15:56modify210.101.91951.91991.9895
11272005.03.08 15:56modify210.101.91951.92011.9895
11282005.03.08 15:56modify210.101.91951.92031.9895
11292005.03.08 15:56modify210.101.91951.92051.9895
11302005.03.08 16:52modify210.101.91951.92061.9895
11312005.03.08 16:52modify210.101.91951.92071.9895
11322005.03.08 16:52modify210.101.91951.92081.9895
11332005.03.08 16:52modify210.101.91951.92091.9895
11342005.03.08 16:52modify210.101.91951.92101.9895
11352005.03.08 16:54modify210.101.91951.92111.9895
11362005.03.08 16:54modify210.101.91951.92121.9895
11372005.03.08 17:16modify210.101.91951.92131.9895
11382005.03.08 17:16modify210.101.91951.92141.9895
11392005.03.08 17:16modify210.101.91951.92151.9895
11402005.03.08 17:20modify210.101.91951.92161.9895
11412005.03.08 17:20modify210.101.91951.92171.9895
11422005.03.08 17:20modify210.101.91951.92181.9895
11432005.03.08 17:21modify210.101.91951.92191.9895
11442005.03.08 17:22modify210.101.91951.92201.9895
11452005.03.08 17:22modify210.101.91951.92211.9895
11462005.03.08 17:22modify210.101.91951.92221.9895
11472005.03.08 17:22modify210.101.91951.92231.9895
11482005.03.08 17:22modify210.101.91951.92241.9895
11492005.03.08 17:22modify210.101.91951.92251.9895
11502005.03.09 14:18s/l210.101.92251.92251.989530.1710459.84
11512005.03.09 14:18buy stop220.101.92481.91481.9948
11522005.03.09 18:02buy220.101.92481.91481.9948
11532005.03.14 15:22s/l220.101.91481.91481.9948-99.1510360.69
11542005.03.14 15:22buy stop230.101.91711.90711.9871
11552005.03.15 11:32buy230.101.91711.90711.9871
11562005.03.16 14:42modify230.101.91711.91711.9871
11572005.03.16 14:42modify230.101.91711.91721.9871
11582005.03.16 14:43modify230.101.91711.91731.9871
11592005.03.16 14:43modify230.101.91711.91741.9871
11602005.03.16 14:43modify230.101.91711.91751.9871
11612005.03.16 14:48modify230.101.91711.91761.9871
11622005.03.16 14:48modify230.101.91711.91781.9871
11632005.03.16 14:51modify230.101.91711.91791.9871
11642005.03.16 14:52modify230.101.91711.91811.9871
11652005.03.16 14:52modify230.101.91711.91831.9871
11662005.03.16 14:52modify230.101.91711.91841.9871
11672005.03.16 16:42modify230.101.91711.91851.9871
11682005.03.16 16:42modify230.101.91711.91891.9871
11692005.03.16 16:42modify230.101.91711.91911.9871
11702005.03.16 16:43modify230.101.91711.91921.9871
11712005.03.17 14:35s/l230.101.91921.91921.987121.6810382.37
11722005.03.17 14:35buy stop240.101.92141.91141.9914
11732005.03.17 15:16buy240.101.92141.91141.9914
11742005.03.21 08:50s/l240.101.91141.91141.9914-99.6610282.71
11752005.03.21 08:50sell stop250.101.90941.91941.8394
11762005.03.21 08:56sell250.101.90941.91941.8394
11772005.03.21 14:28modify250.101.90941.90941.8394
11782005.03.21 14:29modify250.101.90941.90931.8394
11792005.03.21 14:29modify250.101.90941.90921.8394
11802005.03.21 14:48modify250.101.90941.90911.8394
11812005.03.21 14:48modify250.101.90941.90901.8394
11822005.03.21 14:49modify250.101.90941.90891.8394
11832005.03.21 14:49modify250.101.90941.90881.8394
11842005.03.21 14:50modify250.101.90941.90871.8394
11852005.03.21 14:50modify250.101.90941.90861.8394
11862005.03.21 14:50modify250.101.90941.90851.8394
11872005.03.21 14:50modify250.101.90941.90831.8394
11882005.03.21 14:51modify250.101.90941.90821.8394
11892005.03.21 16:18modify250.101.90941.90811.8394
11902005.03.21 16:18modify250.101.90941.90781.8394
11912005.03.21 16:19modify250.101.90941.90761.8394
11922005.03.21 16:19modify250.101.90941.90741.8394
11932005.03.21 16:19modify250.101.90941.90731.8394
11942005.03.21 16:19modify250.101.90941.90701.8394
11952005.03.21 16:20modify250.101.90941.90691.8394
11962005.03.21 16:20modify250.101.90941.90681.8394
11972005.03.21 16:42modify250.101.90941.90661.8394
11982005.03.21 16:58modify250.101.90941.90651.8394
11992005.03.21 16:58modify250.101.90941.90641.8394
12002005.03.21 16:59modify250.101.90941.90631.8394
12012005.03.21 16:59modify250.101.90941.90621.8394
12022005.03.21 17:29modify250.101.90941.90611.8394
12032005.03.21 17:35modify250.101.90941.90601.8394
12042005.03.21 17:35modify250.101.90941.90591.8394
12052005.03.21 17:41modify250.101.90941.90571.8394
12062005.03.21 17:41modify250.101.90941.90561.8394
12072005.03.21 17:41modify250.101.90941.90551.8394
12082005.03.21 17:41modify250.101.90941.90541.8394
12092005.03.21 17:41modify250.101.90941.90531.8394
12102005.03.21 17:41modify250.101.90941.90511.8394
12112005.03.21 18:12modify250.101.90941.90501.8394
12122005.03.21 18:12modify250.101.90941.90491.8394
12132005.03.21 18:12modify250.101.90941.90471.8394
12142005.03.21 18:13modify250.101.90941.90461.8394
12152005.03.22 20:25modify250.101.90941.90391.8394
12162005.03.22 20:25modify250.101.90941.90331.8394
12172005.03.22 20:25modify250.101.90941.90311.8394
12182005.03.22 20:25modify250.101.90941.90281.8394
12192005.03.22 20:25modify250.101.90941.90261.8394
12202005.03.22 20:25modify250.101.90941.90221.8394
12212005.03.22 20:26modify250.101.90941.90201.8394
12222005.03.22 20:26modify250.101.90941.90181.8394
12232005.03.22 20:27modify250.101.90941.90171.8394
12242005.03.22 20:27modify250.101.90941.90161.8394
12252005.03.22 20:27modify250.101.90941.90151.8394
12262005.03.22 20:27modify250.101.90941.90131.8394
12272005.03.22 20:27modify250.101.90941.90121.8394
12282005.03.22 20:27modify250.101.90941.90101.8394
12292005.03.22 20:28modify250.101.90941.90081.8394
12302005.03.22 20:46modify250.101.90941.90071.8394
12312005.03.22 20:46modify250.101.90941.90031.8394
12322005.03.22 20:47modify250.101.90941.89971.8394
12332005.03.22 20:47modify250.101.90941.89951.8394
12342005.03.22 20:47modify250.101.90941.89941.8394
12352005.03.22 20:49modify250.101.90941.89931.8394
12362005.03.22 20:49modify250.101.90941.89921.8394
12372005.03.22 20:49modify250.101.90941.89911.8394
12382005.03.22 20:49modify250.101.90941.89891.8394
12392005.03.22 20:50modify250.101.90941.89881.8394
12402005.03.22 20:50modify250.101.90941.89871.8394
12412005.03.22 20:51modify250.101.90941.89851.8394
12422005.03.22 20:51modify250.101.90941.89811.8394
12432005.03.22 20:51modify250.101.90941.89771.8394
12442005.03.22 20:51modify250.101.90941.89761.8394
12452005.03.22 20:51modify250.101.90941.89751.8394
12462005.03.22 20:55modify250.101.90941.89741.8394
12472005.03.22 20:55modify250.101.90941.89731.8394
12482005.03.22 20:55modify250.101.90941.89711.8394
12492005.03.22 20:55modify250.101.90941.89691.8394
12502005.03.22 20:55modify250.101.90941.89661.8394
12512005.03.22 20:55modify250.101.90941.89641.8394
12522005.03.22 20:56modify250.101.90941.89631.8394
12532005.03.22 20:56modify250.101.90941.89581.8394
12542005.03.22 20:56modify250.101.90941.89531.8394
12552005.03.22 20:56modify250.101.90941.89501.8394
12562005.03.22 20:56modify250.101.90941.89451.8394
12572005.03.22 20:56modify250.101.90941.89421.8394
12582005.03.22 20:56modify250.101.90941.89351.8394
12592005.03.22 20:57modify250.101.90941.89341.8394
12602005.03.22 20:57modify250.101.90941.89331.8394
12612005.03.22 20:57modify250.101.90941.89321.8394
12622005.03.22 21:05modify250.101.90941.89301.8394
12632005.03.22 21:05modify250.101.90941.89291.8394
12642005.03.22 21:05modify250.101.90941.89251.8394
12652005.03.22 21:05modify250.101.90941.89171.8394
12662005.03.22 21:06modify250.101.90941.89141.8394
12672005.03.22 21:06modify250.101.90941.89121.8394
12682005.03.22 21:06modify250.101.90941.89091.8394
12692005.03.22 21:06modify250.101.90941.89071.8394
12702005.03.22 21:06modify250.101.90941.89031.8394
12712005.03.22 21:07modify250.101.90941.89001.8394
12722005.03.23 10:19modify250.101.90941.88991.8394
12732005.03.23 10:21modify250.101.90941.88981.8394
12742005.03.23 10:21modify250.101.90941.88971.8394
12752005.03.23 10:21modify250.101.90941.88961.8394
12762005.03.23 10:22modify250.101.90941.88951.8394
12772005.03.23 10:22modify250.101.90941.88941.8394
12782005.03.23 10:22modify250.101.90941.88931.8394
12792005.03.23 10:22modify250.101.90941.88921.8394
12802005.03.23 10:23modify250.101.90941.88901.8394
12812005.03.23 10:23modify250.101.90941.88891.8394
12822005.03.23 10:24modify250.101.90941.88881.8394
12832005.03.23 10:58modify250.101.90941.88851.8394
12842005.03.23 13:42modify250.101.90941.88841.8394
12852005.03.23 13:42modify250.101.90941.88821.8394
12862005.03.23 13:43modify250.101.90941.88791.8394
12872005.03.23 13:46modify250.101.90941.88781.8394
12882005.03.23 13:46modify250.101.90941.88771.8394
12892005.03.23 13:47modify250.101.90941.88751.8394
12902005.03.23 13:47modify250.101.90941.88731.8394
12912005.03.23 13:47modify250.101.90941.88721.8394
12922005.03.23 13:47modify250.101.90941.88701.8394
12932005.03.23 13:48modify250.101.90941.88671.8394
12942005.03.23 14:30modify250.101.90941.88641.8394
12952005.03.23 14:30modify250.101.90941.88581.8394
12962005.03.23 14:30modify250.101.90941.88571.8394
12972005.03.23 14:30modify250.101.90941.88541.8394
12982005.03.23 14:30modify250.101.90941.88501.8394
12992005.03.23 14:30modify250.101.90941.88451.8394
13002005.03.23 14:30modify250.101.90941.88381.8394
13012005.03.23 14:33modify250.101.90941.88351.8394
13022005.03.23 14:33modify250.101.90941.88341.8394
13032005.03.23 14:33modify250.101.90941.88301.8394
13042005.03.23 14:33modify250.101.90941.88271.8394
13052005.03.23 14:33modify250.101.90941.88231.8394
13062005.03.23 14:34modify250.101.90941.88201.8394
13072005.03.23 14:34modify250.101.90941.88191.8394
13082005.03.23 14:34modify250.101.90941.88171.8394
13092005.03.23 14:34modify250.101.90941.88161.8394
13102005.03.23 14:34modify250.101.90941.88151.8394
13112005.03.23 14:34modify250.101.90941.88141.8394
13122005.03.23 14:34modify250.101.90941.88131.8394
13132005.03.23 14:34modify250.101.90941.88111.8394
13142005.03.23 14:34modify250.101.90941.88101.8394
13152005.03.23 14:34modify250.101.90941.88091.8394
13162005.03.23 14:35modify250.101.90941.88061.8394
13172005.03.23 14:35modify250.101.90941.88051.8394
13182005.03.23 14:35modify250.101.90941.88031.8394
13192005.03.23 14:35modify250.101.90941.88021.8394
13202005.03.23 14:49modify250.101.90941.87991.8394
13212005.03.23 18:08modify250.101.90941.87981.8394
13222005.03.23 18:09modify250.101.90941.87961.8394
13232005.03.23 18:10modify250.101.90941.87951.8394
13242005.03.23 18:11modify250.101.90941.87931.8394
13252005.03.23 18:12modify250.101.90941.87921.8394
13262005.03.23 18:12modify250.101.90941.87911.8394
13272005.03.23 18:13modify250.101.90941.87891.8394
13282005.03.23 18:14modify250.101.90941.87881.8394
13292005.03.23 18:14modify250.101.90941.87851.8394
13302005.03.23 18:14modify250.101.90941.87841.8394
13312005.03.23 18:14modify250.101.90941.87821.8394
13322005.03.23 18:14modify250.101.90941.87811.8394
13332005.03.23 18:15modify250.101.90941.87801.8394
13342005.03.23 18:24modify250.101.90941.87781.8394
13352005.03.23 18:24modify250.101.90941.87751.8394
13362005.03.23 20:15modify250.101.90941.87741.8394
13372005.03.23 20:15modify250.101.90941.87731.8394
13382005.03.23 20:15modify250.101.90941.87721.8394
13392005.03.23 20:15modify250.101.90941.87711.8394
13402005.03.23 20:15modify250.101.90941.87701.8394
13412005.03.23 20:47modify250.101.90941.87691.8394
13422005.03.23 20:48modify250.101.90941.87671.8394
13432005.03.23 20:49modify250.101.90941.87651.8394
13442005.03.23 20:50modify250.101.90941.87641.8394
13452005.03.23 20:52modify250.101.90941.87621.8394
13462005.03.28 03:10modify250.101.90941.87611.8394
13472005.03.28 03:10modify250.101.90941.87601.8394
13482005.03.28 03:10modify250.101.90941.87581.8394
13492005.03.28 03:11modify250.101.90941.87571.8394
13502005.03.28 03:16modify250.101.90941.87551.8394
13512005.03.28 03:16modify250.101.90941.87521.8394
13522005.03.28 03:16modify250.101.90941.87501.8394
13532005.03.28 03:16modify250.101.90941.87471.8394
13542005.03.28 03:17modify250.101.90941.87461.8394
13552005.03.28 03:17modify250.101.90941.87441.8394
13562005.03.28 03:17modify250.101.90941.87411.8394
13572005.03.28 03:17modify250.101.90941.87391.8394
13582005.03.28 03:17modify250.101.90941.87381.8394
13592005.03.28 03:17modify250.101.90941.87351.8394
13602005.03.28 03:17modify250.101.90941.87321.8394
13612005.03.28 03:18modify250.101.90941.87241.8394
13622005.03.28 03:18modify250.101.90941.87191.8394
13632005.03.28 03:18modify250.101.90941.87181.8394
13642005.03.28 03:19modify250.101.90941.87151.8394
13652005.03.28 03:19modify250.101.90941.87131.8394
13662005.03.28 03:19modify250.101.90941.87101.8394
13672005.03.28 03:23modify250.101.90941.87091.8394
13682005.03.28 03:23modify250.101.90941.87081.8394
13692005.03.28 03:23modify250.101.90941.87041.8394
13702005.03.28 03:24modify250.101.90941.87031.8394
13712005.03.28 03:24modify250.101.90941.87021.8394
13722005.03.28 03:52modify250.101.90941.87011.8394
13732005.03.28 03:53modify250.101.90941.86991.8394
13742005.03.28 03:57modify250.101.90941.86981.8394
13752005.03.28 04:00modify250.101.90941.86971.8394
13762005.03.28 04:03modify250.101.90941.86951.8394
13772005.03.29 04:50s/l250.101.86951.86951.8394391.9610674.67
13782005.03.29 04:50sell stop260.101.86721.87721.7972
13792005.04.08 02:53sell260.101.86721.87721.7972
13802005.04.08 17:18s/l260.101.87721.87721.7972-100.0010574.67
13812005.04.08 17:18sell stop270.101.87491.88491.8049
13822005.05.11 14:49sell270.101.87491.88491.8049
13832005.05.12 09:22modify270.101.87491.87491.8049
13842005.05.12 09:22modify270.101.87491.87461.8049
13852005.05.12 09:23modify270.101.87491.87451.8049
13862005.05.12 09:23modify270.101.87491.87431.8049
13872005.05.12 09:24modify270.101.87491.87421.8049
13882005.05.12 09:24modify270.101.87491.87411.8049
13892005.05.12 09:24modify270.101.87491.87391.8049
13902005.05.12 09:25modify270.101.87491.87371.8049
13912005.05.12 09:25modify270.101.87491.87351.8049
13922005.05.12 09:25modify270.101.87491.87341.8049
13932005.05.12 09:25modify270.101.87491.87331.8049
13942005.05.12 14:30modify270.101.87491.87291.8049
13952005.05.12 14:32modify270.101.87491.87281.8049
13962005.05.12 14:32modify270.101.87491.87271.8049
13972005.05.12 14:32modify270.101.87491.87251.8049
13982005.05.12 14:48modify270.101.87491.87241.8049
13992005.05.12 14:48modify270.101.87491.87221.8049
14002005.05.12 14:48modify270.101.87491.87201.8049
14012005.05.12 14:48modify270.101.87491.87191.8049
14022005.05.12 14:48modify270.101.87491.87181.8049
14032005.05.12 14:48modify270.101.87491.87161.8049
14042005.05.12 14:48modify270.101.87491.87151.8049
14052005.05.12 14:48modify270.101.87491.87141.8049
14062005.05.12 14:48modify270.101.87491.87121.8049
14072005.05.12 14:53modify270.101.87491.87091.8049
14082005.05.12 14:53modify270.101.87491.87081.8049
14092005.05.12 14:53modify270.101.87491.87041.8049
14102005.05.13 10:11modify270.101.87491.87031.8049
14112005.05.13 10:45modify270.101.87491.87011.8049
14122005.05.13 10:45modify270.101.87491.86981.8049
14132005.05.13 10:45modify270.101.87491.86961.8049
14142005.05.13 10:45modify270.101.87491.86931.8049
14152005.05.13 10:46modify270.101.87491.86901.8049
14162005.05.13 10:46modify270.101.87491.86881.8049
14172005.05.13 10:46modify270.101.87491.86871.8049
14182005.05.13 10:57modify270.101.87491.86851.8049
14192005.05.13 11:35modify270.101.87491.86821.8049
14202005.05.13 11:37modify270.101.87491.86801.8049
14212005.05.13 11:37modify270.101.87491.86791.8049
14222005.05.13 11:38modify270.101.87491.86781.8049
14232005.05.13 11:38modify270.101.87491.86771.8049
14242005.05.13 11:38modify270.101.87491.86761.8049
14252005.05.13 11:38modify270.101.87491.86751.8049
14262005.05.13 11:38modify270.101.87491.86741.8049
14272005.05.13 11:39modify270.101.87491.86721.8049
14282005.05.13 11:39modify270.101.87491.86701.8049
14292005.05.13 11:39modify270.101.87491.86681.8049
14302005.05.13 11:39modify270.101.87491.86661.8049
14312005.05.13 11:44modify270.101.87491.86641.8049
14322005.05.13 11:44modify270.101.87491.86631.8049
14332005.05.13 11:49modify270.101.87491.86621.8049
14342005.05.13 11:49modify270.101.87491.86611.8049
14352005.05.13 11:49modify270.101.87491.86601.8049
14362005.05.13 12:03modify270.101.87491.86591.8049
14372005.05.13 12:04modify270.101.87491.86571.8049
14382005.05.13 12:05modify270.101.87491.86561.8049
14392005.05.13 12:06modify270.101.87491.86551.8049
14402005.05.13 13:00modify270.101.87491.86531.8049
14412005.05.13 14:25modify270.101.87491.86521.8049
14422005.05.13 14:25modify270.101.87491.86511.8049
14432005.05.13 14:25modify270.101.87491.86501.8049
14442005.05.13 14:26modify270.101.87491.86471.8049
14452005.05.13 14:35modify270.101.87491.86451.8049
14462005.05.13 14:35modify270.101.87491.86431.8049
14472005.05.13 15:58modify270.101.87491.86421.8049
14482005.05.13 15:58modify270.101.87491.86411.8049
14492005.05.13 15:58modify270.101.87491.86381.8049
14502005.05.13 16:01modify270.101.87491.86361.8049
14512005.05.13 16:01modify270.101.87491.86341.8049
14522005.05.13 16:02modify270.101.87491.86331.8049
14532005.05.13 16:02modify270.101.87491.86321.8049
14542005.05.13 16:05modify270.101.87491.86301.8049
14552005.05.13 17:21modify270.101.87491.86291.8049
14562005.05.13 17:21modify270.101.87491.86281.8049
14572005.05.13 17:21modify270.101.87491.86261.8049
14582005.05.13 17:23modify270.101.87491.86241.8049
14592005.05.13 18:22modify270.101.87491.86231.8049
14602005.05.13 18:22modify270.101.87491.86221.8049
14612005.05.13 18:35modify270.101.87491.86201.8049
14622005.05.13 18:40modify270.101.87491.86191.8049
14632005.05.13 18:41modify270.101.87491.86171.8049
14642005.05.13 18:54modify270.101.87491.86161.8049
14652005.05.13 18:54modify270.101.87491.86151.8049
14662005.05.13 18:55modify270.101.87491.86131.8049
14672005.05.13 18:55modify270.101.87491.86121.8049
14682005.05.13 18:55modify270.101.87491.86101.8049
14692005.05.13 18:56modify270.101.87491.86091.8049
14702005.05.13 18:56modify270.101.87491.86081.8049
14712005.05.13 18:56modify270.101.87491.86071.8049
14722005.05.13 18:56modify270.101.87491.86061.8049
14732005.05.13 18:56modify270.101.87491.86051.8049
14742005.05.13 18:58modify270.101.87491.86041.8049
14752005.05.13 18:59modify270.101.87491.86011.8049
14762005.05.13 18:59modify270.101.87491.85951.8049
14772005.05.13 18:59modify270.101.87491.85931.8049
14782005.05.13 18:59modify270.101.87491.85901.8049
14792005.05.13 18:59modify270.101.87491.85881.8049
14802005.05.13 18:59modify270.101.87491.85841.8049
14812005.05.16 00:51modify270.101.87491.85831.8049
14822005.05.16 01:01modify270.101.87491.85811.8049
14832005.05.16 01:02modify270.101.87491.85801.8049
14842005.05.16 01:03modify270.101.87491.85791.8049
14852005.05.16 01:03modify270.101.87491.85771.8049
14862005.05.16 01:03modify270.101.87491.85741.8049
14872005.05.16 01:03modify270.101.87491.85691.8049
14882005.05.16 08:09modify270.101.87491.85671.8049
14892005.05.16 08:09modify270.101.87491.85631.8049
14902005.05.16 08:09modify270.101.87491.85621.8049
14912005.05.16 08:09modify270.101.87491.85601.8049
14922005.05.16 08:09modify270.101.87491.85561.8049
14932005.05.16 08:10modify270.101.87491.85551.8049
14942005.05.16 08:10modify270.101.87491.85541.8049
14952005.05.16 08:24modify270.101.87491.85521.8049
14962005.05.16 08:25modify270.101.87491.85481.8049
14972005.05.16 08:25modify270.101.87491.85461.8049
14982005.05.16 08:25modify270.101.87491.85451.8049
14992005.05.16 08:25modify270.101.87491.85441.8049
15002005.05.16 08:25modify270.101.87491.85421.8049
15012005.05.16 08:25modify270.101.87491.85411.8049
15022005.05.16 08:25modify270.101.87491.85391.8049
15032005.05.16 08:35modify270.101.87491.85381.8049
15042005.05.16 08:35modify270.101.87491.85371.8049
15052005.05.16 08:42modify270.101.87491.85361.8049
15062005.05.16 08:42modify270.101.87491.85331.8049
15072005.05.16 08:43modify270.101.87491.85321.8049
15082005.05.16 08:43modify270.101.87491.85301.8049
15092005.05.16 08:44modify270.101.87491.85271.8049
15102005.05.16 08:44modify270.101.87491.85251.8049
15112005.05.16 08:44modify270.101.87491.85241.8049
15122005.05.16 08:44modify270.101.87491.85221.8049
15132005.05.16 08:46modify270.101.87491.85201.8049
15142005.05.16 08:46modify270.101.87491.85181.8049
15152005.05.16 09:23modify270.101.87491.85161.8049
15162005.05.16 09:24modify270.101.87491.85141.8049
15172005.05.16 09:32modify270.101.87491.85131.8049
15182005.05.16 09:32modify270.101.87491.85111.8049
15192005.05.16 09:32modify270.101.87491.85101.8049
15202005.05.16 09:33modify270.101.87491.85081.8049
15212005.05.16 09:37modify270.101.87491.85041.8049
15222005.05.16 09:37modify270.101.87491.85031.8049
15232005.05.16 09:37modify270.101.87491.85011.8049
15242005.05.16 09:37modify270.101.87491.85001.8049
15252005.05.16 09:37modify270.101.87491.84971.8049
15262005.05.16 10:04modify270.101.87491.84951.8049
15272005.05.16 10:07modify270.101.87491.84941.8049
15282005.05.16 10:07modify270.101.87491.84931.8049
15292005.05.16 11:04modify270.101.87491.84901.8049
15302005.05.16 11:04modify270.101.87491.84891.8049
15312005.05.16 12:37modify270.101.87491.84871.8049
15322005.05.16 12:39modify270.101.87491.84851.8049
15332005.05.16 12:39modify270.101.87491.84841.8049
15342005.05.16 12:40modify270.101.87491.84831.8049
15352005.05.16 12:40modify270.101.87491.84811.8049
15362005.05.16 12:40modify270.101.87491.84801.8049
15372005.05.16 12:40modify270.101.87491.84791.8049
15382005.05.16 12:40modify270.101.87491.84781.8049
15392005.05.16 12:48modify270.101.87491.84771.8049
15402005.05.16 12:48modify270.101.87491.84761.8049
15412005.05.16 12:48modify270.101.87491.84741.8049
15422005.05.16 12:52modify270.101.87491.84731.8049
15432005.05.16 12:52modify270.101.87491.84721.8049
15442005.05.16 12:52modify270.101.87491.84711.8049
15452005.05.16 12:52modify270.101.87491.84701.8049
15462005.05.16 12:52modify270.101.87491.84681.8049
15472005.05.16 12:53modify270.101.87491.84671.8049
15482005.05.16 12:53modify270.101.87491.84661.8049
15492005.05.16 13:13modify270.101.87491.84651.8049
15502005.05.16 13:13modify270.101.87491.84641.8049
15512005.05.16 13:13modify270.101.87491.84621.8049
15522005.05.16 13:39modify270.101.87491.84611.8049
15532005.05.16 13:39modify270.101.87491.84601.8049
15542005.05.16 13:39modify270.101.87491.84591.8049
15552005.05.16 13:39modify270.101.87491.84581.8049
15562005.05.16 13:39modify270.101.87491.84571.8049
15572005.05.16 13:39modify270.101.87491.84561.8049
15582005.05.16 13:39modify270.101.87491.84551.8049
15592005.05.16 14:24modify270.101.87491.84521.8049
15602005.05.16 14:24modify270.101.87491.84511.8049
15612005.05.16 14:29modify270.101.87491.84471.8049
15622005.05.16 14:52modify270.101.87491.84461.8049
15632005.05.16 14:52modify270.101.87491.84451.8049
15642005.05.16 14:53modify270.101.87491.84441.8049
15652005.05.16 14:53modify270.101.87491.84421.8049
15662005.05.16 14:54modify270.101.87491.84411.8049
15672005.05.16 14:54modify270.101.87491.84401.8049
15682005.05.16 14:54modify270.101.87491.84391.8049
15692005.05.16 14:59modify270.101.87491.84371.8049
15702005.05.16 14:59modify270.101.87491.84341.8049
15712005.05.17 21:52modify270.101.87491.84321.8049
15722005.05.17 21:53modify270.101.87491.84301.8049
15732005.05.17 21:53modify270.101.87491.84291.8049
15742005.05.17 21:53modify270.101.87491.84271.8049
15752005.05.17 21:53modify270.101.87491.84241.8049
15762005.05.17 21:54modify270.101.87491.84231.8049
15772005.05.17 21:54modify270.101.87491.84221.8049
15782005.05.18 01:52modify270.101.87491.84211.8049
15792005.05.18 02:02modify270.101.87491.84201.8049
15802005.05.18 02:03modify270.101.87491.84191.8049
15812005.05.18 02:05modify270.101.87491.84181.8049
15822005.05.18 02:06modify270.101.87491.84171.8049
15832005.05.18 02:06modify270.101.87491.84161.8049
15842005.05.18 02:06modify270.101.87491.84151.8049
15852005.05.18 02:06modify270.101.87491.84141.8049
15862005.05.18 02:07modify270.101.87491.84131.8049
15872005.05.18 02:08modify270.101.87491.84111.8049
15882005.05.18 02:08modify270.101.87491.84091.8049
15892005.05.18 02:08modify270.101.87491.84071.8049
15902005.05.18 02:08modify270.101.87491.84061.8049
15912005.05.18 02:08modify270.101.87491.84031.8049
15922005.05.18 02:08modify270.101.87491.84011.8049
15932005.05.18 02:08modify270.101.87491.83991.8049
15942005.05.18 03:40modify270.101.87491.83971.8049
15952005.05.18 03:40modify270.101.87491.83961.8049
15962005.05.18 03:40modify270.101.87491.83941.8049
15972005.05.18 19:05s/l270.101.83941.83941.8049348.8410923.51
15982005.05.18 19:05sell stop280.101.83721.84721.7672
15992005.05.19 14:39sell280.101.83721.84721.7672
16002005.05.20 15:03modify280.101.83721.83721.7672
16012005.05.20 15:03modify280.101.83721.83691.7672
16022005.05.20 15:28modify280.101.83721.83681.7672
16032005.05.20 15:28modify280.101.83721.83671.7672
16042005.05.20 15:28modify280.101.83721.83651.7672
16052005.05.20 15:29modify280.101.83721.83641.7672
16062005.05.20 15:30modify280.101.83721.83631.7672
16072005.05.20 15:30modify280.101.83721.83621.7672
16082005.05.20 15:30modify280.101.83721.83611.7672
16092005.05.20 15:31modify280.101.83721.83601.7672
16102005.05.20 15:31modify280.101.83721.83591.7672
16112005.05.20 15:31modify280.101.83721.83581.7672
16122005.05.20 16:06modify280.101.83721.83571.7672
16132005.05.20 16:14modify280.101.83721.83561.7672
16142005.05.20 16:14modify280.101.83721.83541.7672
16152005.05.20 16:20modify280.101.83721.83521.7672
16162005.05.20 16:20modify280.101.83721.83501.7672
16172005.05.20 16:24modify280.101.83721.83481.7672
16182005.05.20 16:47modify280.101.83721.83461.7672
16192005.05.20 17:00modify280.101.83721.83451.7672
16202005.05.20 17:00modify280.101.83721.83441.7672
16212005.05.20 17:24modify280.101.83721.83421.7672
16222005.05.20 17:32modify280.101.83721.83411.7672
16232005.05.20 17:32modify280.101.83721.83401.7672
16242005.05.20 17:46modify280.101.83721.83371.7672
16252005.05.20 18:11modify280.101.83721.83361.7672
16262005.05.24 12:25s/l280.101.83361.83361.767233.3610956.87
16272005.05.24 12:25sell stop290.101.83141.84141.7614
16282005.05.24 15:33sell290.101.83141.84141.7614
16292005.05.26 16:35modify290.101.83141.83141.7614
16302005.05.26 16:44modify290.101.83141.83121.7614
16312005.05.26 17:19modify290.101.83141.83111.7614
16322005.05.26 17:19modify290.101.83141.83101.7614
16332005.05.26 17:19modify290.101.83141.83091.7614
16342005.05.26 17:19modify290.101.83141.83081.7614
16352005.05.26 17:20modify290.101.83141.83061.7614
16362005.05.26 17:20modify290.101.83141.83041.7614
16372005.05.26 17:20modify290.101.83141.83031.7614
16382005.05.26 17:20modify290.101.83141.83011.7614
16392005.05.26 17:20modify290.101.83141.82991.7614
16402005.05.26 17:20modify290.101.83141.82981.7614
16412005.05.26 17:20modify290.101.83141.82971.7614
16422005.05.26 17:20modify290.101.83141.82951.7614
16432005.05.26 17:20modify290.101.83141.82931.7614
16442005.05.26 20:40modify290.101.83141.82891.7614
16452005.05.31 03:08modify290.101.83141.82871.7614
16462005.05.31 03:08modify290.101.83141.82831.7614
16472005.05.31 03:09modify290.101.83141.82791.7614
16482005.05.31 03:09modify290.101.83141.82711.7614
16492005.05.31 03:09modify290.101.83141.82701.7614
16502005.05.31 03:18modify290.101.83141.82681.7614
16512005.05.31 03:18modify290.101.83141.82661.7614
16522005.05.31 03:18modify290.101.83141.82621.7614
16532005.05.31 03:21modify290.101.83141.82551.7614
16542005.05.31 03:21modify290.101.83141.82481.7614
16552005.05.31 03:21modify290.101.83141.82451.7614
16562005.05.31 03:21modify290.101.83141.82381.7614
16572005.05.31 03:21modify290.101.83141.82331.7614
16582005.05.31 03:21modify290.101.83141.82241.7614
16592005.05.31 03:23modify290.101.83141.82221.7614
16602005.05.31 03:24modify290.101.83141.82191.7614
16612005.05.31 03:24modify290.101.83141.82141.7614
16622005.05.31 03:24modify290.101.83141.82091.7614
16632005.05.31 03:24modify290.101.83141.82081.7614
16642005.05.31 03:24modify290.101.83141.82071.7614
16652005.05.31 14:04s/l290.101.82071.82071.7614100.8411057.71
16662005.05.31 14:04sell stop300.101.81851.82851.7485
16672005.05.31 19:24sell300.101.81851.82851.7485
16682005.06.01 21:43modify300.101.81851.81841.7485
16692005.06.01 22:05modify300.101.81851.81821.7485
16702005.06.01 22:06modify300.101.81851.81811.7485
16712005.06.01 22:06modify300.101.81851.81801.7485
16722005.06.02 09:17s/l300.101.81801.81801.74851.4811059.19
16732005.06.02 09:17sell stop310.101.81571.82571.7457
16742005.06.02 11:57sell310.101.81571.82571.7457
16752005.06.07 08:12s/l310.101.82571.82571.7457-102.6410956.55
16762005.06.07 08:12buy stop320.101.82781.81781.8978
16772005.06.07 08:15buy320.101.82781.81781.8978
16782005.06.08 04:37modify320.101.82781.82801.8978
16792005.06.08 15:25modify320.101.82781.82811.8978
16802005.06.08 15:25modify320.101.82781.82821.8978
16812005.06.08 15:25modify320.101.82781.82831.8978
16822005.06.08 15:25modify320.101.82781.82841.8978
16832005.06.08 15:25modify320.101.82781.82851.8978
16842005.06.08 15:25modify320.101.82781.82861.8978
16852005.06.08 15:26modify320.101.82781.82871.8978
16862005.06.08 15:26modify320.101.82781.82881.8978
16872005.06.08 15:26modify320.101.82781.82891.8978
16882005.06.08 15:26modify320.101.82781.82901.8978
16892005.06.08 17:46modify320.101.82781.82911.8978
16902005.06.08 17:46modify320.101.82781.82921.8978
16912005.06.08 17:46modify320.101.82781.82941.8978
16922005.06.08 17:47modify320.101.82781.82951.8978
16932005.06.08 17:47modify320.101.82781.82961.8978
16942005.06.08 17:47modify320.101.82781.82981.8978
16952005.06.08 17:47modify320.101.82781.82991.8978
16962005.06.08 17:47modify320.101.82781.83011.8978
16972005.06.08 19:21s/l320.101.83011.83011.897823.1710979.72
16982005.06.08 19:21buy stop330.101.83241.82241.9024
16992005.06.22 10:15buy330.101.83241.82241.9024
17002005.06.22 10:59s/l330.101.82241.82241.9024-100.0010879.72
17012005.06.22 10:59buy stop340.101.82451.81451.8945
17022005.06.24 12:23buy340.101.82451.81451.8945
17032005.06.28 22:04s/l340.101.81451.81451.8945-99.6610780.06
17042005.06.28 22:04sell stop350.101.81251.82251.7425
17052005.06.29 09:55sell350.101.81251.82251.7425
17062005.06.29 15:50modify350.101.81251.81251.7425
17072005.06.29 15:50modify350.101.81251.81231.7425
17082005.06.29 15:59modify350.101.81251.81211.7425
17092005.06.29 15:59modify350.101.81251.81191.7425
17102005.06.29 16:06modify350.101.81251.81181.7425
17112005.06.29 16:06modify350.101.81251.81171.7425
17122005.06.29 16:06modify350.101.81251.81161.7425
17132005.06.29 16:06modify350.101.81251.81151.7425
17142005.06.29 16:06modify350.101.81251.81141.7425
17152005.06.29 16:08modify350.101.81251.81131.7425
17162005.06.29 16:08modify350.101.81251.81101.7425
17172005.06.29 16:12modify350.101.81251.81081.7425
17182005.06.29 16:15modify350.101.81251.81071.7425
17192005.06.29 16:16modify350.101.81251.81061.7425
17202005.06.29 16:20modify350.101.81251.81051.7425
17212005.06.29 16:20modify350.101.81251.81041.7425
17222005.06.29 16:21modify350.101.81251.81021.7425
17232005.06.29 16:21modify350.101.81251.81001.7425
17242005.06.29 16:21modify350.101.81251.80991.7425
17252005.06.29 16:21modify350.101.81251.80981.7425
17262005.06.29 16:21modify350.101.81251.80971.7425
17272005.06.30 08:16s/l350.101.80971.80971.742525.3610805.42
17282005.06.30 08:16sell stop360.101.80741.81741.7374
17292005.06.30 09:16sell360.101.80741.81741.7374
17302005.06.30 11:08modify360.101.80741.80721.7374
17312005.06.30 11:09modify360.101.80741.80701.7374
17322005.06.30 11:10modify360.101.80741.80681.7374
17332005.06.30 11:10modify360.101.80741.80661.7374
17342005.06.30 11:17modify360.101.80741.80641.7374
17352005.06.30 11:19modify360.101.80741.80621.7374
17362005.06.30 11:20modify360.101.80741.80601.7374
17372005.06.30 11:20modify360.101.80741.80581.7374
17382005.06.30 11:21modify360.101.80741.80571.7374
17392005.06.30 11:21modify360.101.80741.80561.7374
17402005.06.30 11:21modify360.101.80741.80541.7374
17412005.06.30 11:26modify360.101.80741.80511.7374
17422005.06.30 11:26modify360.101.80741.80501.7374
17432005.06.30 11:26modify360.101.80741.80481.7374
17442005.06.30 11:26modify360.101.80741.80471.7374
17452005.06.30 11:26modify360.101.80741.80451.7374
17462005.06.30 12:27modify360.101.80741.80441.7374
17472005.06.30 12:27modify360.101.80741.80431.7374
17482005.06.30 12:28modify360.101.80741.80411.7374
17492005.06.30 12:28modify360.101.80741.80391.7374
17502005.06.30 12:29modify360.101.80741.80381.7374
17512005.06.30 12:30modify360.101.80741.80361.7374
17522005.06.30 12:30modify360.101.80741.80341.7374
17532005.06.30 12:31modify360.101.80741.80331.7374
17542005.06.30 12:31modify360.101.80741.80321.7374
17552005.06.30 12:34modify360.101.80741.80301.7374
17562005.06.30 12:36modify360.101.80741.80281.7374
17572005.06.30 12:46modify360.101.80741.80271.7374
17582005.06.30 12:46modify360.101.80741.80261.7374
17592005.06.30 12:46modify360.101.80741.80251.7374
17602005.06.30 12:46modify360.101.80741.80241.7374
17612005.06.30 13:13modify360.101.80741.80231.7374
17622005.06.30 13:13modify360.101.80741.80221.7374
17632005.06.30 13:13modify360.101.80741.80211.7374
17642005.06.30 13:13modify360.101.80741.80201.7374
17652005.06.30 13:13modify360.101.80741.80181.7374
17662005.06.30 13:32modify360.101.80741.80171.7374
17672005.06.30 13:39modify360.101.80741.80161.7374
17682005.06.30 13:39modify360.101.80741.80151.7374
17692005.06.30 13:39modify360.101.80741.80131.7374
17702005.06.30 14:52modify360.101.80741.80121.7374
17712005.06.30 14:52modify360.101.80741.80111.7374
17722005.06.30 14:53modify360.101.80741.80101.7374
17732005.06.30 14:53modify360.101.80741.80091.7374
17742005.06.30 14:55modify360.101.80741.80081.7374
17752005.06.30 14:55modify360.101.80741.80071.7374
17762005.06.30 20:16modify360.101.80741.80051.7374
17772005.06.30 20:18modify360.101.80741.80041.7374
17782005.06.30 20:18modify360.101.80741.80031.7374
17792005.06.30 20:20modify360.101.80741.80021.7374
17802005.06.30 20:20modify360.101.80741.80001.7374
17812005.06.30 20:20modify360.101.80741.79971.7374
17822005.06.30 20:21modify360.101.80741.79961.7374
17832005.06.30 20:21modify360.101.80741.79931.7374
17842005.06.30 20:21modify360.101.80741.79901.7374
17852005.06.30 20:23modify360.101.80741.79891.7374
17862005.06.30 20:23modify360.101.80741.79881.7374
17872005.06.30 20:24modify360.101.80741.79861.7374
17882005.06.30 20:24modify360.101.80741.79851.7374
17892005.06.30 20:24modify360.101.80741.79821.7374
17902005.06.30 20:24modify360.101.80741.79811.7374
17912005.06.30 20:24modify360.101.80741.79781.7374
17922005.06.30 20:24modify360.101.80741.79761.7374
17932005.06.30 20:26modify360.101.80741.79751.7374
17942005.07.01 06:52modify360.101.80741.79721.7374
17952005.07.01 06:52modify360.101.80741.79711.7374
17962005.07.01 06:52modify360.101.80741.79681.7374
17972005.07.01 06:52modify360.101.80741.79661.7374
17982005.07.01 06:52modify360.101.80741.79631.7374
17992005.07.01 06:53modify360.101.80741.79591.7374
18002005.07.01 07:07modify360.101.80741.79581.7374
18012005.07.01 07:07modify360.101.80741.79571.7374
18022005.07.01 07:07modify360.101.80741.79561.7374
18032005.07.01 07:08modify360.101.80741.79541.7374
18042005.07.01 07:08modify360.101.80741.79531.7374
18052005.07.01 07:09modify360.101.80741.79521.7374
18062005.07.01 07:09modify360.101.80741.79501.7374
18072005.07.01 07:10modify360.101.80741.79471.7374
18082005.07.01 07:10modify360.101.80741.79461.7374
18092005.07.01 07:15modify360.101.80741.79441.7374
18102005.07.01 07:19modify360.101.80741.79421.7374
18112005.07.01 07:21modify360.101.80741.79401.7374
18122005.07.01 07:22modify360.101.80741.79381.7374
18132005.07.01 07:31modify360.101.80741.79371.7374
18142005.07.01 07:31modify360.101.80741.79361.7374
18152005.07.01 07:31modify360.101.80741.79341.7374
18162005.07.01 07:54modify360.101.80741.79331.7374
18172005.07.01 07:55modify360.101.80741.79311.7374
18182005.07.01 07:55modify360.101.80741.79281.7374
18192005.07.01 07:55modify360.101.80741.79271.7374
18202005.07.01 08:21modify360.101.80741.79261.7374
18212005.07.01 08:21modify360.101.80741.79251.7374
18222005.07.01 08:23modify360.101.80741.79211.7374
18232005.07.01 08:29modify360.101.80741.79201.7374
18242005.07.01 08:30modify360.101.80741.79191.7374
18252005.07.01 08:33modify360.101.80741.79181.7374
18262005.07.01 09:01modify360.101.80741.79151.7374
18272005.07.01 09:20modify360.101.80741.79141.7374
18282005.07.01 09:20modify360.101.80741.79121.7374
18292005.07.01 09:20modify360.101.80741.79111.7374
18302005.07.01 09:20modify360.101.80741.79081.7374
18312005.07.01 09:20modify360.101.80741.79061.7374
18322005.07.01 09:20modify360.101.80741.79041.7374
18332005.07.01 09:21modify360.101.80741.79021.7374
18342005.07.01 09:21modify360.101.80741.79001.7374
18352005.07.01 09:21modify360.101.80741.78981.7374
18362005.07.01 09:21modify360.101.80741.78961.7374
18372005.07.01 09:21modify360.101.80741.78951.7374
18382005.07.01 09:21modify360.101.80741.78941.7374
18392005.07.01 09:21modify360.101.80741.78931.7374
18402005.07.01 09:21modify360.101.80741.78911.7374
18412005.07.01 09:22modify360.101.80741.78901.7374
18422005.07.01 09:22modify360.101.80741.78881.7374
18432005.07.01 09:22modify360.101.80741.78871.7374
18442005.07.01 09:22modify360.101.80741.78851.7374
18452005.07.01 09:23modify360.101.80741.78841.7374
18462005.07.01 09:23modify360.101.80741.78831.7374
18472005.07.01 09:23modify360.101.80741.78811.7374
18482005.07.01 09:23modify360.101.80741.78801.7374
18492005.07.01 09:23modify360.101.80741.78781.7374
18502005.07.01 09:32modify360.101.80741.78771.7374
18512005.07.01 09:32modify360.101.80741.78751.7374
18522005.07.01 09:33modify360.101.80741.78741.7374
18532005.07.01 09:33modify360.101.80741.78721.7374
18542005.07.01 09:34modify360.101.80741.78711.7374
18552005.07.01 09:34modify360.101.80741.78691.7374
18562005.07.01 09:34modify360.101.80741.78681.7374
18572005.07.01 09:34modify360.101.80741.78661.7374
18582005.07.01 09:35modify360.101.80741.78641.7374
18592005.07.01 09:35modify360.101.80741.78631.7374
18602005.07.01 09:35modify360.101.80741.78621.7374
18612005.07.01 09:41modify360.101.80741.78611.7374
18622005.07.01 09:41modify360.101.80741.78601.7374
18632005.07.01 09:41modify360.101.80741.78581.7374
18642005.07.01 09:42modify360.101.80741.78571.7374
18652005.07.01 09:42modify360.101.80741.78561.7374
18662005.07.01 09:42modify360.101.80741.78551.7374
18672005.07.01 09:42modify360.101.80741.78541.7374
18682005.07.01 09:43modify360.101.80741.78511.7374
18692005.07.01 09:43modify360.101.80741.78491.7374
18702005.07.01 09:43modify360.101.80741.78471.7374
18712005.07.01 09:43modify360.101.80741.78461.7374
18722005.07.01 09:43modify360.101.80741.78451.7374
18732005.07.01 09:43modify360.101.80741.78431.7374
18742005.07.01 09:43modify360.101.80741.78411.7374
18752005.07.01 09:44modify360.101.80741.78391.7374
18762005.07.01 09:45modify360.101.80741.78381.7374
18772005.07.01 09:45modify360.101.80741.78361.7374
18782005.07.01 09:45modify360.101.80741.78351.7374
18792005.07.01 09:45modify360.101.80741.78331.7374
18802005.07.01 09:45modify360.101.80741.78311.7374
18812005.07.01 09:45modify360.101.80741.78301.7374
18822005.07.01 09:45modify360.101.80741.78261.7374
18832005.07.01 11:32s/l360.101.78261.78261.7374247.1211052.54
18842005.07.01 11:32sell stop370.101.78031.79031.7103
18852005.07.01 12:52sell370.101.78031.79031.7103
18862005.07.01 18:06modify370.101.78031.78031.7103
18872005.07.01 18:07modify370.101.78031.78011.7103
18882005.07.01 18:07modify370.101.78031.77991.7103
18892005.07.01 18:07modify370.101.78031.77971.7103
18902005.07.01 18:07modify370.101.78031.77961.7103
18912005.07.01 18:07modify370.101.78031.77941.7103
18922005.07.01 18:07modify370.101.78031.77931.7103
18932005.07.01 18:07modify370.101.78031.77901.7103
18942005.07.01 18:08modify370.101.78031.77881.7103
18952005.07.01 21:32modify370.101.78031.77861.7103
18962005.07.01 21:33modify370.101.78031.77851.7103
18972005.07.01 21:33modify370.101.78031.77841.7103
18982005.07.01 21:41modify370.101.78031.77821.7103
18992005.07.01 21:42modify370.101.78031.77801.7103
19002005.07.01 21:42modify370.101.78031.77771.7103
19012005.07.01 22:48modify370.101.78031.77751.7103
19022005.07.04 00:00modify370.101.78031.77021.7103
19032005.07.04 00:02modify370.101.78031.76981.7103
19042005.07.04 00:02modify370.101.78031.76961.7103
19052005.07.04 00:02modify370.101.78031.76951.7103
19062005.07.04 00:02modify370.101.78031.76941.7103
19072005.07.04 00:02modify370.101.78031.76931.7103
19082005.07.04 00:03modify370.101.78031.76881.7103
19092005.07.04 00:03modify370.101.78031.76871.7103
19102005.07.04 00:03modify370.101.78031.76841.7103
19112005.07.04 00:03modify370.101.78031.76821.7103
19122005.07.04 00:03modify370.101.78031.76791.7103
19132005.07.04 00:04modify370.101.78031.76771.7103
19142005.07.04 12:20modify370.101.78031.76751.7103
19152005.07.04 12:20modify370.101.78031.76741.7103
19162005.07.05 08:29modify370.101.78031.76731.7103
19172005.07.05 08:29modify370.101.78031.76721.7103
19182005.07.05 08:29modify370.101.78031.76701.7103
19192005.07.05 08:29modify370.101.78031.76681.7103
19202005.07.05 08:29modify370.101.78031.76671.7103
19212005.07.05 08:29modify370.101.78031.76651.7103
19222005.07.05 08:29modify370.101.78031.76641.7103
19232005.07.05 08:29modify370.101.78031.76621.7103
19242005.07.05 08:29modify370.101.78031.76601.7103
19252005.07.05 08:29modify370.101.78031.76571.7103
19262005.07.05 08:29modify370.101.78031.76551.7103
19272005.07.05 08:30modify370.101.78031.76541.7103
19282005.07.05 08:32modify370.101.78031.76531.7103
19292005.07.05 08:32modify370.101.78031.76511.7103
19302005.07.05 08:32modify370.101.78031.76501.7103
19312005.07.05 08:32modify370.101.78031.76491.7103
19322005.07.05 08:32modify370.101.78031.76471.7103
19332005.07.05 08:37modify370.101.78031.76461.7103
19342005.07.05 08:37modify370.101.78031.76451.7103
19352005.07.05 08:37modify370.101.78031.76441.7103
19362005.07.05 08:37modify370.101.78031.76431.7103
19372005.07.05 08:37modify370.101.78031.76411.7103
19382005.07.05 08:39modify370.101.78031.76401.7103
19392005.07.05 08:39modify370.101.78031.76391.7103
19402005.07.05 08:40modify370.101.78031.76371.7103
19412005.07.05 08:41modify370.101.78031.76351.7103
19422005.07.05 08:41modify370.101.78031.76341.7103
19432005.07.05 08:41modify370.101.78031.76331.7103
19442005.07.05 08:41modify370.101.78031.76311.7103
19452005.07.05 08:41modify370.101.78031.76301.7103
19462005.07.05 08:41modify370.101.78031.76281.7103
19472005.07.05 08:45modify370.101.78031.76271.7103
19482005.07.05 08:45modify370.101.78031.76261.7103
19492005.07.05 09:03modify370.101.78031.76251.7103
19502005.07.05 09:04modify370.101.78031.76241.7103
19512005.07.05 09:04modify370.101.78031.76221.7103
19522005.07.05 09:05modify370.101.78031.76191.7103
19532005.07.05 09:05modify370.101.78031.76171.7103
19542005.07.05 09:05modify370.101.78031.76151.7103
19552005.07.05 09:05modify370.101.78031.76141.7103
19562005.07.05 09:05modify370.101.78031.76131.7103
19572005.07.05 09:05modify370.101.78031.76111.7103
19582005.07.05 09:05modify370.101.78031.76091.7103
19592005.07.05 09:06modify370.101.78031.76081.7103
19602005.07.05 09:06modify370.101.78031.76071.7103
19612005.07.05 09:06modify370.101.78031.76051.7103
19622005.07.05 10:50s/l370.101.76051.76051.7103196.2411248.78
19632005.07.05 10:50sell stop380.101.75821.76821.6882
19642005.07.05 11:11sell380.101.75821.76821.6882
19652005.07.07 04:44modify380.101.75821.75801.6882
19662005.07.07 04:44modify380.101.75821.75781.6882
19672005.07.07 04:44modify380.101.75821.75771.6882
19682005.07.07 04:44modify380.101.75821.75731.6882
19692005.07.07 04:44modify380.101.75821.75701.6882
19702005.07.07 11:18modify380.101.75821.75691.6882
19712005.07.07 11:18modify380.101.75821.75671.6882
19722005.07.07 11:19modify380.101.75821.75621.6882
19732005.07.07 11:19modify380.101.75821.75571.6882
19742005.07.07 11:19modify380.101.75821.75521.6882
19752005.07.07 11:19modify380.101.75821.75491.6882
19762005.07.07 11:19modify380.101.75821.75461.6882
19772005.07.07 11:19modify380.101.75821.75421.6882
19782005.07.07 11:19modify380.101.75821.75411.6882
19792005.07.07 11:19modify380.101.75821.75361.6882
19802005.07.07 11:19modify380.101.75821.75321.6882
19812005.07.07 11:19modify380.101.75821.75271.6882
19822005.07.07 11:49modify380.101.75821.75241.6882
19832005.07.07 11:49modify380.101.75821.75231.6882
19842005.07.07 11:49modify380.101.75821.75201.6882
19852005.07.07 11:49modify380.101.75821.75171.6882
19862005.07.07 11:49modify380.101.75821.75141.6882
19872005.07.07 11:49modify380.101.75821.75091.6882
19882005.07.07 11:50modify380.101.75821.75081.6882
19892005.07.07 11:50modify380.101.75821.75061.6882
19902005.07.07 11:50modify380.101.75821.75041.6882
19912005.07.08 09:07modify380.101.75821.75011.6882
19922005.07.08 09:07modify380.101.75821.74991.6882
19932005.07.08 09:07modify380.101.75821.74961.6882
19942005.07.08 09:09modify380.101.75821.74941.6882
19952005.07.08 09:09modify380.101.75821.74931.6882
19962005.07.08 09:09modify380.101.75821.74901.6882
19972005.07.08 09:10modify380.101.75821.74891.6882
19982005.07.08 09:10modify380.101.75821.74881.6882
19992005.07.08 09:10modify380.101.75821.74871.6882
20002005.07.08 09:11modify380.101.75821.74861.6882
20012005.07.08 09:11modify380.101.75821.74851.6882
20022005.07.08 09:12modify380.101.75821.74841.6882
20032005.07.08 09:12modify380.101.75821.74831.6882
20042005.07.08 09:12modify380.101.75821.74821.6882
20052005.07.08 09:12modify380.101.75821.74811.6882
20062005.07.08 09:12modify380.101.75821.74801.6882
20072005.07.08 09:12modify380.101.75821.74791.6882
20082005.07.08 09:13modify380.101.75821.74751.6882
20092005.07.08 09:13modify380.101.75821.74741.6882
20102005.07.08 09:13modify380.101.75821.74721.6882
20112005.07.08 09:13modify380.101.75821.74701.6882
20122005.07.08 09:13modify380.101.75821.74691.6882
20132005.07.08 09:13modify380.101.75821.74681.6882
20142005.07.08 09:13modify380.101.75821.74661.6882
20152005.07.08 09:39modify380.101.75821.74651.6882
20162005.07.08 09:39modify380.101.75821.74641.6882
20172005.07.08 11:57modify380.101.75821.74621.6882
20182005.07.08 11:57modify380.101.75821.74611.6882
20192005.07.08 11:57modify380.101.75821.74601.6882
20202005.07.08 12:29modify380.101.75821.74581.6882
20212005.07.08 12:29modify380.101.75821.74561.6882
20222005.07.08 12:29modify380.101.75821.74551.6882
20232005.07.08 12:29modify380.101.75821.74541.6882
20242005.07.08 12:29modify380.101.75821.74531.6882
20252005.07.08 12:29modify380.101.75821.74521.6882
20262005.07.08 12:49modify380.101.75821.74511.6882
20272005.07.08 12:49modify380.101.75821.74501.6882
20282005.07.08 12:49modify380.101.75821.74491.6882
20292005.07.08 12:49modify380.101.75821.74471.6882
20302005.07.08 12:54modify380.101.75821.74461.6882
20312005.07.08 12:54modify380.101.75821.74451.6882
20322005.07.08 12:54modify380.101.75821.74441.6882
20332005.07.08 12:54modify380.101.75821.74431.6882
20342005.07.08 13:00modify380.101.75821.74421.6882
20352005.07.08 13:00modify380.101.75821.74391.6882
20362005.07.08 13:01modify380.101.75821.74371.6882
20372005.07.08 14:32modify380.101.75821.74331.6882
20382005.07.08 14:33modify380.101.75821.74321.6882
20392005.07.08 14:33modify380.101.75821.74311.6882
20402005.07.08 14:33modify380.101.75821.74271.6882
20412005.07.08 14:33modify380.101.75821.74241.6882
20422005.07.08 14:33modify380.101.75821.74221.6882
20432005.07.08 14:33modify380.101.75821.74191.6882
20442005.07.08 14:33modify380.101.75821.74141.6882
20452005.07.08 14:34modify380.101.75821.74131.6882
20462005.07.08 15:23s/l380.101.74131.74131.6882164.6011413.38
20472005.07.08 15:23sell stop390.101.73901.74901.6690
20482005.07.08 15:27sell390.101.73901.74901.6690
20492005.07.11 16:20s/l390.101.74901.74901.6690-100.8811312.50
20502005.07.11 16:20sell stop400.101.74681.75681.6768
20512005.07.18 10:06sell400.101.74681.75681.6768
20522005.07.19 15:51modify400.101.74681.74681.6768
20532005.07.19 15:51modify400.101.74681.74671.6768
20542005.07.19 15:52modify400.101.74681.74661.6768
20552005.07.19 15:53modify400.101.74681.74641.6768
20562005.07.19 15:55modify400.101.74681.74621.6768
20572005.07.19 15:58modify400.101.74681.74601.6768
20582005.07.19 15:58modify400.101.74681.74591.6768
20592005.07.19 15:58modify400.101.74681.74581.6768
20602005.07.19 16:02modify400.101.74681.74561.6768
20612005.07.19 16:14modify400.101.74681.74551.6768
20622005.07.19 16:14modify400.101.74681.74541.6768
20632005.07.19 16:16modify400.101.74681.74531.6768
20642005.07.19 16:17modify400.101.74681.74521.6768
20652005.07.19 16:17modify400.101.74681.74501.6768
20662005.07.19 16:24modify400.101.74681.74491.6768
20672005.07.19 16:25modify400.101.74681.74481.6768
20682005.07.19 16:25modify400.101.74681.74471.6768
20692005.07.19 16:27modify400.101.74681.74461.6768
20702005.07.19 16:27modify400.101.74681.74451.6768
20712005.07.19 16:28modify400.101.74681.74431.6768
20722005.07.20 10:41modify400.101.74681.74401.6768
20732005.07.20 10:41modify400.101.74681.74391.6768
20742005.07.20 10:41modify400.101.74681.74371.6768
20752005.07.20 10:41modify400.101.74681.74341.6768
20762005.07.20 10:42modify400.101.74681.74331.6768
20772005.07.20 10:42modify400.101.74681.74321.6768
20782005.07.20 10:42modify400.101.74681.74311.6768
20792005.07.20 11:03modify400.101.74681.74301.6768
20802005.07.20 11:04modify400.101.74681.74281.6768
20812005.07.20 11:04modify400.101.74681.74251.6768
20822005.07.20 11:04modify400.101.74681.74241.6768
20832005.07.20 16:27modify400.101.74681.74231.6768
20842005.07.20 16:27modify400.101.74681.74221.6768
20852005.07.20 16:27modify400.101.74681.74211.6768
20862005.07.20 16:28modify400.101.74681.74201.6768
20872005.07.20 16:28modify400.101.74681.74181.6768
20882005.07.20 16:28modify400.101.74681.74161.6768
20892005.07.20 16:28modify400.101.74681.74141.6768
20902005.07.20 16:30modify400.101.74681.74131.6768
20912005.07.20 16:31modify400.101.74681.74111.6768
20922005.07.20 16:31modify400.101.74681.74101.6768
20932005.07.20 16:31modify400.101.74681.74081.6768
20942005.07.20 16:31modify400.101.74681.74071.6768
20952005.07.20 16:33modify400.101.74681.74051.6768
20962005.07.20 16:33modify400.101.74681.74021.6768
20972005.07.20 16:33modify400.101.74681.73991.6768
20982005.07.20 16:33modify400.101.74681.73961.6768
20992005.07.20 16:33modify400.101.74681.73951.6768
21002005.07.20 16:33modify400.101.74681.73921.6768
21012005.07.20 16:33modify400.101.74681.73891.6768
21022005.07.20 16:33modify400.101.74681.73871.6768
21032005.07.20 16:33modify400.101.74681.73841.6768
21042005.07.20 16:33modify400.101.74681.73801.6768
21052005.07.20 16:34modify400.101.74681.73791.6768
21062005.07.20 16:34modify400.101.74681.73781.6768
21072005.07.20 16:46modify400.101.74681.73761.6768
21082005.07.20 16:46modify400.101.74681.73751.6768
21092005.07.20 16:46modify400.101.74681.73741.6768
21102005.07.20 19:31s/l400.101.73741.73741.676892.2411404.74
21112005.07.20 19:31sell stop410.101.73511.74511.6651
21122005.07.25 08:47sell410.101.73511.74511.6651
21132005.07.25 16:50s/l410.101.74511.74511.6651-100.0011304.74
21142005.07.25 16:50sell stop420.101.74281.75281.6728
21152005.07.25 17:12sell420.101.74281.75281.6728
21162005.07.28 14:23s/l420.101.75281.75281.6728-104.4011200.34
21172005.07.28 14:23buy stop430.101.75481.74481.8248
21182005.07.28 17:29buy430.101.75481.74481.8248
21192005.08.01 10:11modify430.101.75481.75481.8248
21202005.08.01 10:11modify430.101.75481.75501.8248
21212005.08.01 10:13modify430.101.75481.75511.8248
21222005.08.01 10:13modify430.101.75481.75531.8248
21232005.08.01 10:23modify430.101.75481.75541.8248
21242005.08.01 10:23modify430.101.75481.75551.8248
21252005.08.01 10:23modify430.101.75481.75561.8248
21262005.08.01 10:23modify430.101.75481.75571.8248
21272005.08.01 10:23modify430.101.75481.75581.8248
21282005.08.01 10:24modify430.101.75481.75601.8248
21292005.08.01 10:24modify430.101.75481.75621.8248
21302005.08.01 10:24modify430.101.75481.75641.8248
21312005.08.01 10:24modify430.101.75481.75651.8248
21322005.08.01 10:24modify430.101.75481.75671.8248
21332005.08.01 10:24modify430.101.75481.75681.8248
21342005.08.01 10:24modify430.101.75481.75691.8248
21352005.08.01 10:28modify430.101.75481.75701.8248
21362005.08.01 10:28modify430.101.75481.75711.8248
21372005.08.01 10:28modify430.101.75481.75721.8248
21382005.08.01 10:28modify430.101.75481.75731.8248
21392005.08.01 10:29modify430.101.75481.75741.8248
21402005.08.01 10:29modify430.101.75481.75751.8248
21412005.08.01 10:30modify430.101.75481.75761.8248
21422005.08.01 10:30modify430.101.75481.75771.8248
21432005.08.01 10:31modify430.101.75481.75781.8248
21442005.08.01 10:31modify430.101.75481.75801.8248
21452005.08.01 10:31modify430.101.75481.75811.8248
21462005.08.01 12:38modify430.101.75481.75821.8248
21472005.08.01 12:38modify430.101.75481.75831.8248
21482005.08.01 12:38modify430.101.75481.75851.8248
21492005.08.01 12:41modify430.101.75481.75861.8248
21502005.08.01 12:41modify430.101.75481.75871.8248
21512005.08.01 12:47modify430.101.75481.75881.8248
21522005.08.01 12:47modify430.101.75481.75891.8248
21532005.08.01 12:47modify430.101.75481.75901.8248
21542005.08.01 12:51modify430.101.75481.75931.8248
21552005.08.01 14:29modify430.101.75481.75941.8248
21562005.08.01 14:29modify430.101.75481.75961.8248
21572005.08.01 14:29modify430.101.75481.75981.8248
21582005.08.01 15:30modify430.101.75481.75991.8248
21592005.08.01 15:30modify430.101.75481.76001.8248
21602005.08.01 15:30modify430.101.75481.76011.8248
21612005.08.01 15:30modify430.101.75481.76021.8248
21622005.08.01 15:32modify430.101.75481.76031.8248
21632005.08.01 15:32modify430.101.75481.76041.8248
21642005.08.01 15:32modify430.101.75481.76051.8248
21652005.08.01 15:32modify430.101.75481.76061.8248
21662005.08.01 15:33modify430.101.75481.76081.8248
21672005.08.01 15:33modify430.101.75481.76101.8248
21682005.08.01 16:01modify430.101.75481.76111.8248
21692005.08.01 16:01modify430.101.75481.76121.8248
21702005.08.01 16:01modify430.101.75481.76131.8248
21712005.08.01 16:02modify430.101.75481.76151.8248
21722005.08.01 16:02modify430.101.75481.76171.8248
21732005.08.01 16:02modify430.101.75481.76191.8248
21742005.08.01 16:02modify430.101.75481.76201.8248
21752005.08.01 16:02modify430.101.75481.76211.8248
21762005.08.01 16:02modify430.101.75481.76221.8248
21772005.08.01 16:02modify430.101.75481.76231.8248
21782005.08.01 16:40modify430.101.75481.76271.8248
21792005.08.01 16:40modify430.101.75481.76311.8248
21802005.08.02 09:54modify430.101.75481.76321.8248
21812005.08.02 09:54modify430.101.75481.76331.8248
21822005.08.02 09:54modify430.101.75481.76341.8248
21832005.08.02 10:07modify430.101.75481.76361.8248
21842005.08.02 10:07modify430.101.75481.76381.8248
21852005.08.02 10:07modify430.101.75481.76391.8248
21862005.08.02 10:07modify430.101.75481.76401.8248
21872005.08.02 10:07modify430.101.75481.76411.8248
21882005.08.02 10:07modify430.101.75481.76421.8248
21892005.08.02 10:25modify430.101.75481.76431.8248
21902005.08.02 10:25modify430.101.75481.76441.8248
21912005.08.02 10:25modify430.101.75481.76451.8248
21922005.08.02 10:25modify430.101.75481.76461.8248
21932005.08.02 14:52modify430.101.75481.76471.8248
21942005.08.02 14:52modify430.101.75481.76481.8248
21952005.08.02 14:54modify430.101.75481.76501.8248
21962005.08.02 14:55modify430.101.75481.76511.8248
21972005.08.02 14:55modify430.101.75481.76521.8248
21982005.08.03 04:41s/l430.101.76521.76521.8248104.6811305.02
21992005.08.03 04:41buy stop440.101.76751.75751.8375
22002005.08.03 08:10buy440.101.76751.75751.8375
22012005.08.03 11:07modify440.101.76751.76761.8375
22022005.08.03 11:08modify440.101.76751.76771.8375
22032005.08.03 11:08modify440.101.76751.76791.8375
22042005.08.03 11:08modify440.101.76751.76801.8375
22052005.08.03 11:08modify440.101.76751.76811.8375
22062005.08.03 11:08modify440.101.76751.76821.8375
22072005.08.03 11:08modify440.101.76751.76841.8375
22082005.08.03 11:18modify440.101.76751.76851.8375
22092005.08.03 11:18modify440.101.76751.76871.8375
22102005.08.03 11:18modify440.101.76751.76881.8375
22112005.08.03 11:18modify440.101.76751.76891.8375
22122005.08.03 11:18modify440.101.76751.76911.8375
22132005.08.03 11:19modify440.101.76751.76921.8375
22142005.08.03 11:19modify440.101.76751.76931.8375
22152005.08.03 11:19modify440.101.76751.76941.8375
22162005.08.03 11:19modify440.101.76751.76951.8375
22172005.08.03 11:22modify440.101.76751.76961.8375
22182005.08.03 11:22modify440.101.76751.76971.8375
22192005.08.03 11:23modify440.101.76751.76991.8375
22202005.08.03 11:24modify440.101.76751.77001.8375
22212005.08.03 11:24modify440.101.76751.77011.8375
22222005.08.03 11:24modify440.101.76751.77021.8375
22232005.08.03 11:24modify440.101.76751.77031.8375
22242005.08.03 11:24modify440.101.76751.77041.8375
22252005.08.03 11:24modify440.101.76751.77051.8375
22262005.08.03 11:24modify440.101.76751.77061.8375
22272005.08.03 11:24modify440.101.76751.77071.8375
22282005.08.03 11:25modify440.101.76751.77101.8375
22292005.08.03 11:25modify440.101.76751.77111.8375
22302005.08.03 11:25modify440.101.76751.77121.8375
22312005.08.03 11:25modify440.101.76751.77141.8375
22322005.08.03 11:25modify440.101.76751.77161.8375
22332005.08.03 11:25modify440.101.76751.77171.8375
22342005.08.03 11:25modify440.101.76751.77191.8375
22352005.08.03 11:25modify440.101.76751.77201.8375
22362005.08.03 11:30modify440.101.76751.77221.8375
22372005.08.03 11:30modify440.101.76751.77231.8375
22382005.08.03 11:30modify440.101.76751.77241.8375
22392005.08.03 11:30modify440.101.76751.77261.8375
22402005.08.03 11:30modify440.101.76751.77281.8375
22412005.08.03 11:30modify440.101.76751.77301.8375
22422005.08.04 09:50s/l440.101.77301.77301.837555.5111360.53
22432005.08.04 09:50buy stop450.101.77531.76531.8453
22442005.08.04 10:03buy450.101.77531.76531.8453
22452005.08.08 10:42modify450.101.77531.77541.8453
22462005.08.08 10:42modify450.101.77531.77561.8453
22472005.08.08 10:43modify450.101.77531.77581.8453
22482005.08.08 10:43modify450.101.77531.77591.8453
22492005.08.08 10:43modify450.101.77531.77611.8453
22502005.08.08 10:43modify450.101.77531.77621.8453
22512005.08.08 11:03modify450.101.77531.77631.8453
22522005.08.08 11:03modify450.101.77531.77641.8453
22532005.08.08 11:07modify450.101.77531.77651.8453
22542005.08.08 11:07modify450.101.77531.77661.8453
22552005.08.08 11:07modify450.101.77531.77671.8453
22562005.08.08 11:07modify450.101.77531.77701.8453
22572005.08.08 11:08modify450.101.77531.77711.8453
22582005.08.08 11:16modify450.101.77531.77721.8453
22592005.08.08 11:17modify450.101.77531.77731.8453
22602005.08.08 11:35modify450.101.77531.77751.8453
22612005.08.08 11:36modify450.101.77531.77761.8453
22622005.08.08 11:36modify450.101.77531.77771.8453
22632005.08.08 12:35modify450.101.77531.77781.8453
22642005.08.08 12:35modify450.101.77531.77791.8453
22652005.08.08 12:38modify450.101.77531.77801.8453
22662005.08.08 12:38modify450.101.77531.77811.8453
22672005.08.08 12:39modify450.101.77531.77831.8453
22682005.08.08 13:25modify450.101.77531.77851.8453
22692005.08.08 13:25modify450.101.77531.77861.8453
22702005.08.08 13:25modify450.101.77531.77871.8453
22712005.08.08 13:25modify450.101.77531.77881.8453
22722005.08.08 13:25modify450.101.77531.77891.8453
22732005.08.08 13:26modify450.101.77531.77921.8453
22742005.08.08 13:26modify450.101.77531.77931.8453
22752005.08.08 13:31modify450.101.77531.77941.8453
22762005.08.08 13:31modify450.101.77531.77951.8453
22772005.08.08 13:31modify450.101.77531.77961.8453
22782005.08.08 13:32modify450.101.77531.77971.8453
22792005.08.08 13:32modify450.101.77531.77981.8453
22802005.08.08 13:32modify450.101.77531.77991.8453
22812005.08.08 13:32modify450.101.77531.78001.8453
22822005.08.09 07:55modify450.101.77531.78021.8453
22832005.08.09 07:56modify450.101.77531.78061.8453
22842005.08.09 07:56modify450.101.77531.78071.8453
22852005.08.09 07:56modify450.101.77531.78101.8453
22862005.08.09 07:56modify450.101.77531.78111.8453
22872005.08.09 07:56modify450.101.77531.78131.8453
22882005.08.09 07:56modify450.101.77531.78151.8453
22892005.08.09 07:58modify450.101.77531.78161.8453
22902005.08.09 07:58modify450.101.77531.78171.8453
22912005.08.10 09:06modify450.101.77531.78181.8453
22922005.08.10 09:06modify450.101.77531.78201.8453
22932005.08.10 09:06modify450.101.77531.78211.8453
22942005.08.10 09:06modify450.101.77531.78231.8453
22952005.08.10 09:08modify450.101.77531.78251.8453
22962005.08.10 09:09modify450.101.77531.78281.8453
22972005.08.10 09:09modify450.101.77531.78291.8453
22982005.08.10 09:09modify450.101.77531.78301.8453
22992005.08.10 09:09modify450.101.77531.78311.8453
23002005.08.10 11:16modify450.101.77531.78341.8453
23012005.08.10 11:16modify450.101.77531.78351.8453
23022005.08.10 11:16modify450.101.77531.78371.8453
23032005.08.10 11:16modify450.101.77531.78381.8453
23042005.08.10 11:16modify450.101.77531.78391.8453
23052005.08.10 11:16modify450.101.77531.78401.8453
23062005.08.10 11:17modify450.101.77531.78411.8453
23072005.08.10 11:17modify450.101.77531.78421.8453
23082005.08.10 11:17modify450.101.77531.78431.8453
23092005.08.10 11:17modify450.101.77531.78441.8453
23102005.08.10 11:31modify450.101.77531.78461.8453
23112005.08.10 11:31modify450.101.77531.78481.8453
23122005.08.10 11:31modify450.101.77531.78501.8453
23132005.08.10 11:31modify450.101.77531.78511.8453
23142005.08.10 11:55modify450.101.77531.78521.8453
23152005.08.10 11:56modify450.101.77531.78541.8453
23162005.08.10 11:56modify450.101.77531.78551.8453
23172005.08.10 11:56modify450.101.77531.78561.8453
23182005.08.10 11:56modify450.101.77531.78571.8453
23192005.08.10 11:58modify450.101.77531.78591.8453
23202005.08.10 11:59modify450.101.77531.78601.8453
23212005.08.10 11:59modify450.101.77531.78611.8453
23222005.08.10 11:59modify450.101.77531.78621.8453
23232005.08.10 11:59modify450.101.77531.78631.8453
23242005.08.10 12:21modify450.101.77531.78651.8453
23252005.08.10 12:21modify450.101.77531.78661.8453
23262005.08.10 12:21modify450.101.77531.78671.8453
23272005.08.10 12:21modify450.101.77531.78681.8453
23282005.08.10 12:21modify450.101.77531.78691.8453
23292005.08.10 16:03modify450.101.77531.78711.8453
23302005.08.10 16:03modify450.101.77531.78721.8453
23312005.08.10 16:03modify450.101.77531.78741.8453
23322005.08.10 16:03modify450.101.77531.78751.8453
23332005.08.10 16:03modify450.101.77531.78761.8453
23342005.08.11 02:47modify450.101.77531.78791.8453
23352005.08.11 02:47modify450.101.77531.78801.8453
23362005.08.11 02:47modify450.101.77531.78821.8453
23372005.08.11 02:48modify450.101.77531.78841.8453
23382005.08.11 02:50modify450.101.77531.78861.8453
23392005.08.11 03:20modify450.101.77531.78881.8453
23402005.08.11 03:26modify450.101.77531.78891.8453
23412005.08.11 03:26modify450.101.77531.78901.8453
23422005.08.11 05:20modify450.101.77531.78921.8453
23432005.08.11 05:55modify450.101.77531.78931.8453
23442005.08.11 05:56modify450.101.77531.78941.8453
23452005.08.11 05:57modify450.101.77531.78961.8453
23462005.08.11 05:58modify450.101.77531.78971.8453
23472005.08.11 07:31modify450.101.77531.79021.8453
23482005.08.11 07:31modify450.101.77531.79031.8453
23492005.08.11 07:31modify450.101.77531.79051.8453
23502005.08.11 07:31modify450.101.77531.79071.8453
23512005.08.11 07:31modify450.101.77531.79091.8453
23522005.08.11 09:45modify450.101.77531.79101.8453
23532005.08.11 09:45modify450.101.77531.79121.8453
23542005.08.11 09:45modify450.101.77531.79131.8453
23552005.08.11 09:45modify450.101.77531.79151.8453
23562005.08.11 09:46modify450.101.77531.79161.8453
23572005.08.11 09:46modify450.101.77531.79171.8453
23582005.08.11 09:47modify450.101.77531.79181.8453
23592005.08.11 09:48modify450.101.77531.79191.8453
23602005.08.11 09:48modify450.101.77531.79201.8453
23612005.08.11 09:53modify450.101.77531.79221.8453
23622005.08.11 09:54modify450.101.77531.79271.8453
23632005.08.11 09:54modify450.101.77531.79281.8453
23642005.08.11 09:54modify450.101.77531.79301.8453
23652005.08.11 09:54modify450.101.77531.79311.8453
23662005.08.11 09:54modify450.101.77531.79331.8453
23672005.08.11 10:11modify450.101.77531.79341.8453
23682005.08.11 10:11modify450.101.77531.79351.8453
23692005.08.11 10:11modify450.101.77531.79361.8453
23702005.08.11 10:11modify450.101.77531.79371.8453
23712005.08.11 10:11modify450.101.77531.79381.8453
23722005.08.11 10:11modify450.101.77531.79391.8453
23732005.08.11 10:19modify450.101.77531.79401.8453
23742005.08.11 10:19modify450.101.77531.79411.8453
23752005.08.11 10:22modify450.101.77531.79451.8453
23762005.08.11 10:22modify450.101.77531.79461.8453
23772005.08.11 10:22modify450.101.77531.79471.8453
23782005.08.11 10:22modify450.101.77531.79481.8453
23792005.08.11 10:22modify450.101.77531.79491.8453
23802005.08.11 15:20modify450.101.77531.79511.8453
23812005.08.11 15:20modify450.101.77531.79521.8453
23822005.08.11 15:20modify450.101.77531.79541.8453
23832005.08.11 15:20modify450.101.77531.79561.8453
23842005.08.11 15:23modify450.101.77531.79571.8453
23852005.08.11 15:23modify450.101.77531.79581.8453
23862005.08.11 15:24modify450.101.77531.79591.8453
23872005.08.11 15:24modify450.101.77531.79601.8453
23882005.08.11 15:35modify450.101.77531.79611.8453
23892005.08.11 15:35modify450.101.77531.79631.8453
23902005.08.11 15:35modify450.101.77531.79641.8453
23912005.08.11 15:35modify450.101.77531.79651.8453
23922005.08.11 15:35modify450.101.77531.79661.8453
23932005.08.11 15:36modify450.101.77531.79671.8453
23942005.08.11 15:36modify450.101.77531.79681.8453
23952005.08.11 15:37modify450.101.77531.79701.8453
23962005.08.11 15:38modify450.101.77531.79751.8453
23972005.08.11 15:38modify450.101.77531.79791.8453
23982005.08.11 15:38modify450.101.77531.79821.8453
23992005.08.11 15:38modify450.101.77531.79841.8453
24002005.08.11 15:38modify450.101.77531.79851.8453
24012005.08.11 15:38modify450.101.77531.79891.8453
24022005.08.11 17:09modify450.101.77531.79901.8453
24032005.08.11 17:09modify450.101.77531.79911.8453
24042005.08.11 19:17modify450.101.77531.79921.8453
24052005.08.11 19:45modify450.101.77531.79931.8453
24062005.08.11 20:06modify450.101.77531.79941.8453
24072005.08.11 20:09modify450.101.77531.79961.8453
24082005.08.11 20:09modify450.101.77531.79981.8453
24092005.08.11 21:34modify450.101.77531.80001.8453
24102005.08.11 21:44modify450.101.77531.80061.8453
24112005.08.11 21:44modify450.101.77531.80071.8453
24122005.08.11 21:44modify450.101.77531.80091.8453
24132005.08.11 21:44modify450.101.77531.80111.8453
24142005.08.11 21:44modify450.101.77531.80131.8453
24152005.08.11 22:13modify450.101.77531.80141.8453
24162005.08.11 22:14modify450.101.77531.80151.8453
24172005.08.11 23:04modify450.101.77531.80161.8453
24182005.08.11 23:05modify450.101.77531.80171.8453
24192005.08.11 23:08modify450.101.77531.80231.8453
24202005.08.11 23:08modify450.101.77531.80261.8453
24212005.08.11 23:08modify450.101.77531.80291.8453
24222005.08.12 00:09modify450.101.77531.80311.8453
24232005.08.12 00:09modify450.101.77531.80341.8453
24242005.08.12 00:09modify450.101.77531.80351.8453
24252005.08.12 09:35modify450.101.77531.80361.8453
24262005.08.12 09:47modify450.101.77531.80371.8453
24272005.08.12 09:57modify450.101.77531.80381.8453
24282005.08.12 09:58modify450.101.77531.80391.8453
24292005.08.12 09:58modify450.101.77531.80401.8453
24302005.08.12 09:58modify450.101.77531.80411.8453
24312005.08.12 09:58modify450.101.77531.80421.8453
24322005.08.12 10:02modify450.101.77531.80431.8453
24332005.08.12 10:02modify450.101.77531.80451.8453
24342005.08.12 10:02modify450.101.77531.80471.8453
24352005.08.12 10:02modify450.101.77531.80481.8453
24362005.08.12 10:03modify450.101.77531.80501.8453
24372005.08.12 10:13modify450.101.77531.80511.8453
24382005.08.12 10:13modify450.101.77531.80521.8453
24392005.08.12 10:21modify450.101.77531.80531.8453
24402005.08.12 10:21modify450.101.77531.80541.8453
24412005.08.12 10:21modify450.101.77531.80551.8453
24422005.08.12 10:22modify450.101.77531.80561.8453
24432005.08.12 10:22modify450.101.77531.80581.8453
24442005.08.12 10:23modify450.101.77531.80601.8453
24452005.08.12 10:23modify450.101.77531.80611.8453
24462005.08.12 10:23modify450.101.77531.80621.8453
24472005.08.12 10:23modify450.101.77531.80631.8453
24482005.08.12 10:27modify450.101.77531.80641.8453
24492005.08.12 10:27modify450.101.77531.80671.8453
24502005.08.12 10:27modify450.101.77531.80681.8453
24512005.08.12 10:27modify450.101.77531.80691.8453
24522005.08.12 10:27modify450.101.77531.80711.8453
24532005.08.12 10:27modify450.101.77531.80721.8453
24542005.08.12 10:27modify450.101.77531.80751.8453
24552005.08.12 10:30modify450.101.77531.80761.8453
24562005.08.12 10:40modify450.101.77531.80771.8453
24572005.08.12 15:13s/l450.101.80771.80771.8453325.3611685.89
24582005.08.12 15:13buy stop460.101.81001.80001.8800
24592005.08.12 15:22buy460.101.81001.80001.8800
24602005.08.18 14:45s/l460.101.80001.80001.8800-98.9811586.91
24612005.08.18 14:45buy stop470.101.80231.79231.8723
24622005.08.22 13:53buy470.101.80231.79231.8723
24632005.08.24 06:36s/l470.101.79231.79231.8723-99.6611487.25
24642005.08.24 06:36sell stop480.101.79031.80031.7203
24652005.08.30 10:21sell480.101.79031.80031.7203
24662005.08.31 17:47s/l480.101.80031.80031.7203-100.8811386.37
24672005.08.31 17:47sell stop490.101.79821.80821.7282
24682005.09.19 08:32sell490.101.79821.80821.7282
24692005.09.20 08:42s/l490.101.80821.80821.7282-100.8811285.49
24702005.09.20 08:42sell stop500.101.80591.81591.7359
24712005.09.20 08:58sell500.101.80591.81591.7359
24722005.09.22 14:46modify500.101.80591.80581.7359
24732005.09.22 14:46modify500.101.80591.80551.7359
24742005.09.22 14:47modify500.101.80591.80541.7359
24752005.09.22 14:47modify500.101.80591.80531.7359
24762005.09.22 14:47modify500.101.80591.80521.7359
24772005.09.22 14:47modify500.101.80591.80511.7359
24782005.09.22 14:47modify500.101.80591.80501.7359
24792005.09.22 14:47modify500.101.80591.80491.7359
24802005.09.22 14:47modify500.101.80591.80481.7359
24812005.09.22 14:48modify500.101.80591.80471.7359
24822005.09.22 15:35modify500.101.80591.80461.7359
24832005.09.22 15:35modify500.101.80591.80451.7359
24842005.09.22 15:35modify500.101.80591.80441.7359
24852005.09.22 15:35modify500.101.80591.80431.7359
24862005.09.22 16:02modify500.101.80591.80421.7359
24872005.09.22 16:02modify500.101.80591.80411.7359
24882005.09.22 16:03modify500.101.80591.80391.7359
24892005.09.22 16:03modify500.101.80591.80381.7359
24902005.09.22 16:03modify500.101.80591.80361.7359
24912005.09.22 16:03modify500.101.80591.80341.7359
24922005.09.22 16:03modify500.101.80591.80321.7359
24932005.09.22 16:04modify500.101.80591.80301.7359
24942005.09.22 16:04modify500.101.80591.80291.7359
24952005.09.22 16:04modify500.101.80591.80281.7359
24962005.09.22 16:04modify500.101.80591.80271.7359
24972005.09.22 16:04modify500.101.80591.80261.7359
24982005.09.22 16:04modify500.101.80591.80241.7359
24992005.09.22 16:09modify500.101.80591.80231.7359
25002005.09.22 16:09modify500.101.80591.80221.7359
25012005.09.22 16:10modify500.101.80591.80201.7359
25022005.09.22 16:12modify500.101.80591.80181.7359
25032005.09.22 16:12modify500.101.80591.80161.7359
25042005.09.22 16:12modify500.101.80591.80151.7359
25052005.09.22 16:12modify500.101.80591.80131.7359
25062005.09.22 16:12modify500.101.80591.80111.7359
25072005.09.22 16:21modify500.101.80591.80101.7359
25082005.09.22 16:21modify500.101.80591.80071.7359
25092005.09.22 16:29modify500.101.80591.80061.7359
25102005.09.22 16:29modify500.101.80591.80051.7359
25112005.09.22 16:30modify500.101.80591.80031.7359
25122005.09.22 16:37modify500.101.80591.80021.7359
25132005.09.22 16:37modify500.101.80591.80011.7359
25142005.09.22 16:38modify500.101.80591.80001.7359
25152005.09.22 16:38modify500.101.80591.79991.7359
25162005.09.22 16:39modify500.101.80591.79981.7359
25172005.09.22 16:40modify500.101.80591.79951.7359
25182005.09.22 16:40modify500.101.80591.79941.7359
25192005.09.22 16:42modify500.101.80591.79931.7359
25202005.09.22 16:42modify500.101.80591.79921.7359
25212005.09.22 16:42modify500.101.80591.79901.7359
25222005.09.22 16:46modify500.101.80591.79891.7359
25232005.09.22 16:46modify500.101.80591.79881.7359
25242005.09.22 16:46modify500.101.80591.79871.7359
25252005.09.22 16:46modify500.101.80591.79861.7359
25262005.09.22 16:46modify500.101.80591.79851.7359
25272005.09.22 16:46modify500.101.80591.79831.7359
25282005.09.22 16:46modify500.101.80591.79821.7359
25292005.09.22 16:47modify500.101.80591.79801.7359
25302005.09.23 08:57modify500.101.80591.79791.7359
25312005.09.23 08:57modify500.101.80591.79781.7359
25322005.09.23 08:57modify500.101.80591.79761.7359
25332005.09.23 08:58modify500.101.80591.79721.7359
25342005.09.23 08:58modify500.101.80591.79711.7359
25352005.09.23 08:58modify500.101.80591.79691.7359
25362005.09.23 08:58modify500.101.80591.79681.7359
25372005.09.23 08:58modify500.101.80591.79651.7359
25382005.09.23 09:22modify500.101.80591.79611.7359
25392005.09.23 09:22modify500.101.80591.79591.7359
25402005.09.23 09:22modify500.101.80591.79571.7359
25412005.09.23 09:22modify500.101.80591.79551.7359
25422005.09.23 09:23modify500.101.80591.79501.7359
25432005.09.23 09:26modify500.101.80591.79491.7359
25442005.09.23 09:26modify500.101.80591.79481.7359
25452005.09.23 09:27modify500.101.80591.79471.7359
25462005.09.23 09:27modify500.101.80591.79461.7359
25472005.09.23 09:27modify500.101.80591.79441.7359
25482005.09.23 10:55modify500.101.80591.79431.7359
25492005.09.23 10:55modify500.101.80591.79421.7359
25502005.09.23 10:55modify500.101.80591.79401.7359
25512005.09.23 10:55modify500.101.80591.79391.7359
25522005.09.23 10:55modify500.101.80591.79371.7359
25532005.09.23 14:50modify500.101.80591.79361.7359
25542005.09.23 14:50modify500.101.80591.79341.7359
25552005.09.23 15:00modify500.101.80591.79331.7359
25562005.09.23 15:01modify500.101.80591.79321.7359
25572005.09.23 15:01modify500.101.80591.79311.7359
25582005.09.23 15:02modify500.101.80591.79291.7359
25592005.09.23 15:02modify500.101.80591.79271.7359
25602005.09.23 15:14modify500.101.80591.79231.7359
25612005.09.23 15:17modify500.101.80591.79221.7359
25622005.09.23 15:17modify500.101.80591.79211.7359
25632005.09.23 15:25modify500.101.80591.79201.7359
25642005.09.23 15:25modify500.101.80591.79171.7359
25652005.09.23 15:25modify500.101.80591.79161.7359
25662005.09.23 15:25modify500.101.80591.79121.7359
25672005.09.23 15:26modify500.101.80591.79101.7359
25682005.09.23 15:26modify500.101.80591.79081.7359
25692005.09.23 15:26modify500.101.80591.79071.7359
25702005.09.23 15:26modify500.101.80591.79061.7359
25712005.09.23 15:26modify500.101.80591.79041.7359
25722005.09.23 15:55modify500.101.80591.79021.7359
25732005.09.23 15:55modify500.101.80591.79011.7359
25742005.09.23 15:56modify500.101.80591.78981.7359
25752005.09.23 15:56modify500.101.80591.78951.7359
25762005.09.23 15:57modify500.101.80591.78941.7359
25772005.09.23 15:57modify500.101.80591.78931.7359
25782005.09.23 15:57modify500.101.80591.78911.7359
25792005.09.23 15:58modify500.101.80591.78901.7359
25802005.09.23 15:58modify500.101.80591.78891.7359
25812005.09.23 15:59modify500.101.80591.78871.7359
25822005.09.23 15:59modify500.101.80591.78851.7359
25832005.09.23 16:50modify500.101.80591.78841.7359
25842005.09.23 16:50modify500.101.80591.78831.7359
25852005.09.23 16:51modify500.101.80591.78801.7359
25862005.09.23 16:51modify500.101.80591.78771.7359
25872005.09.23 16:51modify500.101.80591.78721.7359
25882005.09.23 16:52modify500.101.80591.78701.7359
25892005.09.23 16:52modify500.101.80591.78691.7359
25902005.09.23 16:52modify500.101.80591.78681.7359
25912005.09.23 16:52modify500.101.80591.78661.7359
25922005.09.23 16:52modify500.101.80591.78651.7359
25932005.09.23 16:52modify500.101.80591.78621.7359
25942005.09.23 16:58modify500.101.80591.78611.7359
25952005.09.23 16:58modify500.101.80591.78601.7359
25962005.09.23 22:23modify500.101.80591.78591.7359
25972005.09.23 22:26modify500.101.80591.78581.7359
25982005.09.23 22:38modify500.101.80591.78571.7359
25992005.09.23 22:38modify500.101.80591.78541.7359
26002005.09.23 22:40modify500.101.80591.78531.7359
26012005.09.23 22:42modify500.101.80591.78521.7359
26022005.09.26 00:00modify500.101.80591.78241.7359
26032005.09.26 00:02modify500.101.80591.78231.7359
26042005.09.26 00:02modify500.101.80591.78221.7359
26052005.09.26 00:02modify500.101.80591.78211.7359
26062005.09.26 00:02modify500.101.80591.78201.7359
26072005.09.26 00:56modify500.101.80591.78181.7359
26082005.09.26 00:57modify500.101.80591.78161.7359
26092005.09.26 02:33modify500.101.80591.78141.7359
26102005.09.26 02:33modify500.101.80591.78131.7359
26112005.09.26 02:34modify500.101.80591.78111.7359
26122005.09.26 08:59modify500.101.80591.78091.7359
26132005.09.26 09:00modify500.101.80591.78071.7359
26142005.09.27 04:58modify500.101.80591.78061.7359
26152005.09.27 04:58modify500.101.80591.78031.7359
26162005.09.27 04:59modify500.101.80591.78001.7359
26172005.09.27 04:59modify500.101.80591.77981.7359
26182005.09.27 04:59modify500.101.80591.77971.7359
26192005.09.27 04:59modify500.101.80591.77951.7359
26202005.09.27 04:59modify500.101.80591.77931.7359
26212005.09.27 04:59modify500.101.80591.77911.7359
26222005.09.27 04:59modify500.101.80591.77881.7359
26232005.09.27 04:59modify500.101.80591.77861.7359
26242005.09.27 08:01modify500.101.80591.77841.7359
26252005.09.27 08:02modify500.101.80591.77831.7359
26262005.09.27 08:02modify500.101.80591.77821.7359
26272005.09.27 08:04modify500.101.80591.77791.7359
26282005.09.27 08:04modify500.101.80591.77781.7359
26292005.09.27 08:04modify500.101.80591.77761.7359
26302005.09.27 08:04modify500.101.80591.77751.7359
26312005.09.27 08:15modify500.101.80591.77741.7359
26322005.09.27 08:16modify500.101.80591.77731.7359
26332005.09.27 08:16modify500.101.80591.77711.7359
26342005.09.27 08:16modify500.101.80591.77691.7359
26352005.09.27 08:16modify500.101.80591.77671.7359
26362005.09.27 08:16modify500.101.80591.77651.7359
26372005.09.27 08:17modify500.101.80591.77631.7359
26382005.09.27 08:45modify500.101.80591.77611.7359
26392005.09.27 08:45modify500.101.80591.77591.7359
26402005.09.27 08:46modify500.101.80591.77571.7359
26412005.09.27 08:47modify500.101.80591.77561.7359
26422005.09.27 08:47modify500.101.80591.77551.7359
26432005.09.27 08:49modify500.101.80591.77531.7359
26442005.09.27 14:04modify500.101.80591.77521.7359
26452005.09.27 14:05modify500.101.80591.77501.7359
26462005.09.27 14:05modify500.101.80591.77491.7359
26472005.09.27 14:07modify500.101.80591.77481.7359
26482005.09.27 14:16modify500.101.80591.77461.7359
26492005.09.27 14:17modify500.101.80591.77441.7359
26502005.09.27 14:17modify500.101.80591.77411.7359
26512005.09.27 14:17modify500.101.80591.77401.7359
26522005.09.28 16:06modify500.101.80591.77391.7359
26532005.09.28 16:06modify500.101.80591.77381.7359
26542005.09.28 16:06modify500.101.80591.77371.7359
26552005.09.28 16:06modify500.101.80591.77361.7359
26562005.09.28 16:06modify500.101.80591.77351.7359
26572005.09.28 16:06modify500.101.80591.77331.7359
26582005.09.28 16:07modify500.101.80591.77311.7359
26592005.09.28 16:07modify500.101.80591.77291.7359
26602005.09.28 16:07modify500.101.80591.77281.7359
26612005.09.28 16:07modify500.101.80591.77271.7359
26622005.09.28 16:07modify500.101.80591.77251.7359
26632005.09.28 16:30modify500.101.80591.77241.7359
26642005.09.28 16:30modify500.101.80591.77231.7359
26652005.09.28 16:31modify500.101.80591.77211.7359
26662005.09.28 16:45modify500.101.80591.77201.7359
26672005.09.28 16:45modify500.101.80591.77191.7359
26682005.09.28 16:45modify500.101.80591.77171.7359
26692005.09.28 16:45modify500.101.80591.77141.7359
26702005.09.28 16:47modify500.101.80591.77131.7359
26712005.09.28 16:47modify500.101.80591.77111.7359
26722005.09.28 16:47modify500.101.80591.77101.7359
26732005.09.28 16:48modify500.101.80591.77081.7359
26742005.09.28 16:49modify500.101.80591.77071.7359
26752005.09.28 16:49modify500.101.80591.77061.7359
26762005.09.29 16:26modify500.101.80591.77041.7359
26772005.09.29 16:27modify500.101.80591.77031.7359
26782005.09.29 16:27modify500.101.80591.77021.7359
26792005.09.29 16:44modify500.101.80591.77001.7359
26802005.09.29 16:44modify500.101.80591.76981.7359
26812005.09.29 16:44modify500.101.80591.76961.7359
26822005.09.30 00:48modify500.101.80591.76941.7359
26832005.09.30 00:48modify500.101.80591.76911.7359
26842005.09.30 00:48modify500.101.80591.76871.7359
26852005.09.30 00:49modify500.101.80591.76861.7359
26862005.09.30 00:49modify500.101.80591.76831.7359
26872005.09.30 01:12modify500.101.80591.76771.7359
26882005.09.30 01:15modify500.101.80591.76761.7359
26892005.09.30 01:15modify500.101.80591.76741.7359
26902005.09.30 01:16modify500.101.80591.76731.7359
26912005.09.30 09:25modify500.101.80591.76721.7359
26922005.09.30 09:26modify500.101.80591.76711.7359
26932005.09.30 09:27modify500.101.80591.76701.7359
26942005.09.30 09:27modify500.101.80591.76681.7359
26952005.09.30 13:07s/l500.101.76681.76681.7359380.4411665.93
26962005.09.30 13:07sell stop510.101.76461.77461.6946
26972005.09.30 14:36sell510.101.76461.77461.6946
26982005.10.03 03:55modify510.101.76461.76451.6946
26992005.10.03 04:00modify510.101.76461.76431.6946
27002005.10.03 04:00modify510.101.76461.76411.6946
27012005.10.03 04:12modify510.101.76461.76391.6946
27022005.10.03 04:14modify510.101.76461.76371.6946
27032005.10.03 04:14modify510.101.76461.76311.6946
27042005.10.03 04:15modify510.101.76461.76301.6946
27052005.10.03 04:15modify510.101.76461.76281.6946
27062005.10.03 11:09modify510.101.76461.76261.6946
27072005.10.03 11:09modify510.101.76461.76251.6946
27082005.10.03 11:09modify510.101.76461.76231.6946
27092005.10.03 11:09modify510.101.76461.76221.6946
27102005.10.04 00:54modify510.101.76461.76211.6946
27112005.10.04 00:54modify510.101.76461.76191.6946
27122005.10.04 00:54modify510.101.76461.76161.6946
27132005.10.04 15:33s/l510.101.76161.76161.694628.2411694.17
27142005.10.04 15:33sell stop520.101.75931.76931.6893
27152005.10.04 17:22sell520.101.75931.76931.6893
27162005.10.06 00:58s/l520.101.76931.76931.6893-103.5211590.65
27172005.10.06 00:58sell stop530.101.76701.77701.6970
27182005.10.06 01:26sell530.101.76701.77701.6970
27192005.10.06 19:45s/l530.101.77701.77701.6970-100.0011490.65
27202005.10.06 19:45buy stop540.101.77901.76901.8490
27212005.10.06 19:48buy540.101.77901.76901.8490
27222005.10.07 09:41s/l540.101.76901.76901.8490-99.8311390.82
27232005.10.07 09:41buy stop550.101.77101.76101.8410
27242005.10.07 09:54buy550.101.77101.76101.8410
27252005.10.07 15:03s/l550.101.76101.76101.8410-100.0011290.82
27262005.10.07 15:03buy stop560.101.76331.75331.8333
27272005.10.10 09:56buy560.101.76331.75331.8333
27282005.10.10 16:19s/l560.101.75331.75331.8333-100.0011190.82
27292005.10.10 16:19sell stop570.101.75121.76121.6812
27302005.10.11 02:57sell570.101.75121.76121.6812
27312005.10.12 08:15modify570.101.75121.75121.6812
27322005.10.12 08:15modify570.101.75121.75111.6812
27332005.10.12 08:15modify570.101.75121.75101.6812
27342005.10.12 08:21modify570.101.75121.75091.6812
27352005.10.12 08:21modify570.101.75121.75081.6812
27362005.10.12 08:53modify570.101.75121.75071.6812
27372005.10.12 08:53modify570.101.75121.75061.6812
27382005.10.12 08:53modify570.101.75121.75051.6812
27392005.10.12 08:53modify570.101.75121.75041.6812
27402005.10.12 08:54modify570.101.75121.75031.6812
27412005.10.12 08:54modify570.101.75121.75011.6812
27422005.10.12 08:54modify570.101.75121.75001.6812
27432005.10.12 08:54modify570.101.75121.74981.6812
27442005.10.12 08:54modify570.101.75121.74971.6812
27452005.10.12 08:54modify570.101.75121.74951.6812
27462005.10.12 08:56modify570.101.75121.74941.6812
27472005.10.12 13:17s/l570.101.74941.74941.681217.1211207.94
27482005.10.12 13:17sell stop580.101.74721.75721.6772
27492005.10.13 03:15sell580.101.74721.75721.6772
27502005.10.13 21:30s/l580.101.75721.75721.6772-100.0011107.94
27512005.10.13 21:30sell stop590.101.75511.76511.6851
27522005.10.13 22:07sell590.101.75511.76511.6851
27532005.10.14 16:36s/l590.101.76511.76511.6851-100.8811007.06
27542005.10.14 16:36sell stop600.101.76301.77301.6930
27552005.10.17 10:54sell600.101.76301.77301.6930
27562005.10.17 16:59modify600.101.76301.76281.6930
27572005.10.18 00:38modify600.101.76301.76261.6930
27582005.10.18 00:45modify600.101.76301.76241.6930
27592005.10.18 01:43modify600.101.76301.76231.6930
27602005.10.18 01:47modify600.101.76301.76221.6930
27612005.10.18 01:47modify600.101.76301.76211.6930
27622005.10.18 01:47modify600.101.76301.76191.6930
27632005.10.18 01:48modify600.101.76301.76181.6930
27642005.10.18 01:48modify600.101.76301.76171.6930
27652005.10.18 01:48modify600.101.76301.76161.6930
27662005.10.18 01:48modify600.101.76301.76151.6930
27672005.10.18 02:10modify600.101.76301.76141.6930
27682005.10.18 02:10modify600.101.76301.76131.6930
27692005.10.18 02:19modify600.101.76301.76121.6930
27702005.10.18 02:20modify600.101.76301.76111.6930
27712005.10.18 02:20modify600.101.76301.76101.6930
27722005.10.18 02:20modify600.101.76301.76091.6930
27732005.10.18 02:28modify600.101.76301.76071.6930
27742005.10.18 02:28modify600.101.76301.76051.6930
27752005.10.18 02:33modify600.101.76301.76031.6930
27762005.10.18 06:36modify600.101.76301.76011.6930
27772005.10.18 07:59modify600.101.76301.76001.6930
27782005.10.18 07:59modify600.101.76301.75991.6930
27792005.10.18 07:59modify600.101.76301.75981.6930
27802005.10.18 07:59modify600.101.76301.75971.6930
27812005.10.18 08:00modify600.101.76301.75951.6930
27822005.10.18 08:01modify600.101.76301.75931.6930
27832005.10.18 09:53modify600.101.76301.75921.6930
27842005.10.18 09:58modify600.101.76301.75901.6930
27852005.10.18 09:58modify600.101.76301.75891.6930
27862005.10.18 09:58modify600.101.76301.75861.6930
27872005.10.18 10:34modify600.101.76301.75841.6930
27882005.10.18 10:35modify600.101.76301.75821.6930
27892005.10.18 10:47modify600.101.76301.75801.6930
27902005.10.18 10:47modify600.101.76301.75791.6930
27912005.10.18 10:47modify600.101.76301.75781.6930
27922005.10.18 10:47modify600.101.76301.75761.6930
27932005.10.18 10:47modify600.101.76301.75741.6930
27942005.10.18 10:48modify600.101.76301.75721.6930
27952005.10.18 10:48modify600.101.76301.75711.6930
27962005.10.18 10:48modify600.101.76301.75701.6930
27972005.10.18 10:48modify600.101.76301.75691.6930
27982005.10.18 10:48modify600.101.76301.75681.6930
27992005.10.18 10:48modify600.101.76301.75671.6930
28002005.10.18 10:49modify600.101.76301.75651.6930
28012005.10.18 10:49modify600.101.76301.75641.6930
28022005.10.18 10:49modify600.101.76301.75631.6930
28032005.10.18 11:02modify600.101.76301.75621.6930
28042005.10.18 11:02modify600.101.76301.75611.6930
28052005.10.18 11:03modify600.101.76301.75601.6930
28062005.10.18 11:03modify600.101.76301.75581.6930
28072005.10.18 11:03modify600.101.76301.75571.6930
28082005.10.18 11:04modify600.101.76301.75551.6930
28092005.10.18 11:04modify600.101.76301.75541.6930
28102005.10.18 12:09modify600.101.76301.75531.6930
28112005.10.18 12:09modify600.101.76301.75511.6930
28122005.10.18 12:10modify600.101.76301.75501.6930
28132005.10.18 12:10modify600.101.76301.75491.6930
28142005.10.18 12:10modify600.101.76301.75481.6930
28152005.10.18 12:10modify600.101.76301.75461.6930
28162005.10.18 12:24modify600.101.76301.75441.6930
28172005.10.18 12:25modify600.101.76301.75431.6930
28182005.10.18 12:25modify600.101.76301.75411.6930
28192005.10.18 12:25modify600.101.76301.75381.6930
28202005.10.18 12:26modify600.101.76301.75361.6930
28212005.10.18 12:28modify600.101.76301.75341.6930
28222005.10.18 15:05modify600.101.76301.75321.6930
28232005.10.18 15:05modify600.101.76301.75291.6930
28242005.10.18 15:06modify600.101.76301.75281.6930
28252005.10.18 15:06modify600.101.76301.75271.6930
28262005.10.18 15:06modify600.101.76301.75251.6930
28272005.10.19 11:05s/l600.101.75251.75251.6930103.2411110.30
28282005.10.19 11:05sell stop610.101.75021.76021.6802
28292005.11.04 16:53sell610.101.75021.76021.6802
28302005.11.07 14:57modify610.101.75021.75011.6802
28312005.11.07 14:57modify610.101.75021.74981.6802
28322005.11.07 14:57modify610.101.75021.74961.6802
28332005.11.07 14:57modify610.101.75021.74931.6802
28342005.11.08 02:11modify610.101.75021.74921.6802
28352005.11.08 02:14modify610.101.75021.74911.6802
28362005.11.08 02:15modify610.101.75021.74901.6802
28372005.11.08 02:15modify610.101.75021.74881.6802
28382005.11.08 02:15modify610.101.75021.74861.6802
28392005.11.08 02:15modify610.101.75021.74821.6802
28402005.11.08 02:15modify610.101.75021.74801.6802
28412005.11.08 02:15modify610.101.75021.74771.6802
28422005.11.08 02:16modify610.101.75021.74761.6802
28432005.11.08 02:16modify610.101.75021.74741.6802
28442005.11.08 02:16modify610.101.75021.74731.6802
28452005.11.08 02:16modify610.101.75021.74711.6802
28462005.11.08 02:17modify610.101.75021.74701.6802
28472005.11.08 02:31modify610.101.75021.74691.6802
28482005.11.08 02:31modify610.101.75021.74661.6802
28492005.11.08 02:32modify610.101.75021.74651.6802
28502005.11.08 02:32modify610.101.75021.74621.6802
28512005.11.08 02:33modify610.101.75021.74611.6802
28522005.11.08 02:33modify610.101.75021.74601.6802
28532005.11.08 02:34modify610.101.75021.74591.6802
28542005.11.08 02:34modify610.101.75021.74581.6802
28552005.11.08 02:34modify610.101.75021.74571.6802
28562005.11.08 02:35modify610.101.75021.74561.6802
28572005.11.08 02:35modify610.101.75021.74531.6802
28582005.11.08 02:35modify610.101.75021.74521.6802
28592005.11.08 02:35modify610.101.75021.74491.6802
28602005.11.08 02:36modify610.101.75021.74471.6802
28612005.11.08 09:39modify610.101.75021.74461.6802
28622005.11.08 09:39modify610.101.75021.74441.6802
28632005.11.08 09:40modify610.101.75021.74411.6802
28642005.11.08 10:10modify610.101.75021.74391.6802
28652005.11.08 10:33modify610.101.75021.74371.6802
28662005.11.08 10:34modify610.101.75021.74351.6802
28672005.11.08 10:34modify610.101.75021.74331.6802
28682005.11.08 10:34modify610.101.75021.74311.6802
28692005.11.08 10:34modify610.101.75021.74291.6802
28702005.11.08 18:16s/l610.101.74291.74291.680271.2411181.54
28712005.11.08 18:16sell stop620.101.74071.75071.6707
28722005.11.09 10:33sell620.101.74071.75071.6707
28732005.11.10 14:30s/l620.101.75071.75071.6707-102.6411078.90
28742005.11.10 14:30sell stop630.101.74851.75851.6785
28752005.11.10 14:32sell630.101.74851.75851.6785
28762005.11.11 13:03modify630.101.74851.74831.6785
28772005.11.11 13:04modify630.101.74851.74821.6785
28782005.11.11 13:04modify630.101.74851.74811.6785
28792005.11.11 13:05modify630.101.74851.74791.6785
28802005.11.11 13:05modify630.101.74851.74781.6785
28812005.11.11 13:05modify630.101.74851.74771.6785
28822005.11.14 09:56s/l630.101.74771.74771.67856.2411085.14
28832005.11.14 09:56sell stop640.101.74541.75541.6754
28842005.11.14 11:41sell640.101.74541.75541.6754
28852005.11.14 16:45modify640.101.74541.74521.6754
28862005.11.14 17:45modify640.101.74541.74501.6754
28872005.11.14 17:45modify640.101.74541.74491.6754
28882005.11.14 17:45modify640.101.74541.74471.6754
28892005.11.14 17:48modify640.101.74541.74461.6754
28902005.11.14 17:48modify640.101.74541.74451.6754
28912005.11.15 11:05modify640.101.74541.74441.6754
28922005.11.15 11:05modify640.101.74541.74431.6754
28932005.11.15 11:05modify640.101.74541.74421.6754
28942005.11.15 11:05modify640.101.74541.74411.6754
28952005.11.15 11:07modify640.101.74541.74401.6754
28962005.11.15 11:07modify640.101.74541.74391.6754
28972005.11.15 11:15modify640.101.74541.74381.6754
28982005.11.15 11:15modify640.101.74541.74371.6754
28992005.11.15 11:17modify640.101.74541.74351.6754
29002005.11.15 11:17modify640.101.74541.74341.6754
29012005.11.15 11:23modify640.101.74541.74321.6754
29022005.11.15 11:23modify640.101.74541.74291.6754
29032005.11.15 11:30modify640.101.74541.74271.6754
29042005.11.15 11:30modify640.101.74541.74261.6754
29052005.11.15 11:31modify640.101.74541.74241.6754
29062005.11.15 12:17modify640.101.74541.74231.6754
29072005.11.15 12:17modify640.101.74541.74221.6754
29082005.11.15 12:17modify640.101.74541.74201.6754
29092005.11.15 13:02modify640.101.74541.74181.6754
29102005.11.15 13:02modify640.101.74541.74171.6754
29112005.11.15 13:02modify640.101.74541.74161.6754
29122005.11.15 13:05modify640.101.74541.74141.6754
29132005.11.15 13:09modify640.101.74541.74131.6754
29142005.11.15 13:09modify640.101.74541.74111.6754
29152005.11.15 13:10modify640.101.74541.74091.6754
29162005.11.16 11:22modify640.101.74541.74071.6754
29172005.11.16 11:22modify640.101.74541.74051.6754
29182005.11.16 11:31modify640.101.74541.74041.6754
29192005.11.16 11:31modify640.101.74541.74021.6754
29202005.11.16 11:31modify640.101.74541.73991.6754
29212005.11.16 11:31modify640.101.74541.73981.6754
29222005.11.16 11:31modify640.101.74541.73941.6754
29232005.11.16 11:31modify640.101.74541.73911.6754
29242005.11.16 11:36modify640.101.74541.73901.6754
29252005.11.16 11:36modify640.101.74541.73881.6754
29262005.11.16 11:37modify640.101.74541.73841.6754
29272005.11.16 11:37modify640.101.74541.73831.6754
29282005.11.16 11:37modify640.101.74541.73821.6754
29292005.11.16 11:38modify640.101.74541.73811.6754
29302005.11.16 11:38modify640.101.74541.73801.6754
29312005.11.16 11:43modify640.101.74541.73781.6754
29322005.11.16 11:46modify640.101.74541.73731.6754
29332005.11.16 11:46modify640.101.74541.73721.6754
29342005.11.16 11:46modify640.101.74541.73701.6754
29352005.11.16 11:46modify640.101.74541.73681.6754
29362005.11.16 11:46modify640.101.74541.73651.6754
29372005.11.16 11:52modify640.101.74541.73631.6754
29382005.11.16 11:52modify640.101.74541.73621.6754
29392005.11.16 11:52modify640.101.74541.73591.6754
29402005.11.16 11:53modify640.101.74541.73551.6754
29412005.11.16 11:53modify640.101.74541.73541.6754
29422005.11.16 11:53modify640.101.74541.73531.6754
29432005.11.16 11:53modify640.101.74541.73521.6754
29442005.11.16 11:56modify640.101.74541.73511.6754
29452005.11.16 11:56modify640.101.74541.73501.6754
29462005.11.16 11:56modify640.101.74541.73491.6754
29472005.11.16 11:59modify640.101.74541.73481.6754
29482005.11.16 12:02modify640.101.74541.73461.6754
29492005.11.16 12:28modify640.101.74541.73451.6754
29502005.11.16 12:28modify640.101.74541.73441.6754
29512005.11.16 12:29modify640.101.74541.73431.6754
29522005.11.16 12:29modify640.101.74541.73421.6754
29532005.11.16 12:30modify640.101.74541.73401.6754
29542005.11.16 14:31modify640.101.74541.73361.6754
29552005.11.16 15:00modify640.101.74541.73351.6754
29562005.11.16 15:00modify640.101.74541.73321.6754
29572005.11.16 15:00modify640.101.74541.73291.6754
29582005.11.16 15:01modify640.101.74541.73281.6754
29592005.11.16 15:01modify640.101.74541.73271.6754
29602005.11.16 15:02modify640.101.74541.73251.6754
29612005.11.16 15:02modify640.101.74541.73221.6754
29622005.11.16 15:02modify640.101.74541.73211.6754
29632005.11.16 15:02modify640.101.74541.73171.6754
29642005.11.16 15:09modify640.101.74541.73161.6754
29652005.11.16 15:09modify640.101.74541.73151.6754
29662005.11.16 15:09modify640.101.74541.73131.6754
29672005.11.16 15:10modify640.101.74541.73121.6754
29682005.11.16 15:18modify640.101.74541.73111.6754
29692005.11.16 15:18modify640.101.74541.73101.6754
29702005.11.16 15:18modify640.101.74541.73091.6754
29712005.11.16 15:20modify640.101.74541.73081.6754
29722005.11.16 15:20modify640.101.74541.73071.6754
29732005.11.16 15:20modify640.101.74541.73051.6754
29742005.11.16 15:20modify640.101.74541.73021.6754
29752005.11.16 15:21modify640.101.74541.73001.6754
29762005.11.16 15:21modify640.101.74541.72981.6754
29772005.11.16 15:23modify640.101.74541.72961.6754
29782005.11.16 15:23modify640.101.74541.72941.6754
29792005.11.16 15:35modify640.101.74541.72931.6754
29802005.11.16 15:35modify640.101.74541.72921.6754
29812005.11.16 15:35modify640.101.74541.72911.6754
29822005.11.16 15:35modify640.101.74541.72901.6754
29832005.11.16 15:36modify640.101.74541.72881.6754
29842005.11.16 15:36modify640.101.74541.72861.6754
29852005.11.16 15:36modify640.101.74541.72831.6754
29862005.11.16 15:36modify640.101.74541.72811.6754
29872005.11.16 15:36modify640.101.74541.72781.6754
29882005.11.16 15:36modify640.101.74541.72771.6754
29892005.11.16 15:36modify640.101.74541.72731.6754
29902005.11.16 15:41modify640.101.74541.72721.6754
29912005.11.16 15:42modify640.101.74541.72711.6754
29922005.11.16 15:42modify640.101.74541.72691.6754
29932005.11.16 15:45modify640.101.74541.72681.6754
29942005.11.16 15:45modify640.101.74541.72661.6754
29952005.11.16 15:45modify640.101.74541.72641.6754
29962005.11.16 15:46modify640.101.74541.72601.6754
29972005.11.16 15:58modify640.101.74541.72581.6754
29982005.11.16 16:01modify640.101.74541.72561.6754
29992005.11.16 16:27modify640.101.74541.72551.6754
30002005.11.16 16:27modify640.101.74541.72541.6754
30012005.11.16 16:28modify640.101.74541.72531.6754
30022005.11.16 16:47modify640.101.74541.72511.6754
30032005.11.16 16:47modify640.101.74541.72491.6754
30042005.11.16 16:47modify640.101.74541.72481.6754
30052005.11.16 16:47modify640.101.74541.72461.6754
30062005.11.16 16:48modify640.101.74541.72451.6754
30072005.11.16 16:48modify640.101.74541.72441.6754
30082005.11.16 16:48modify640.101.74541.72421.6754
30092005.11.16 16:48modify640.101.74541.72411.6754
30102005.11.18 09:00modify640.101.74541.72401.6754
30112005.11.18 09:00modify640.101.74541.72371.6754
30122005.11.18 09:00modify640.101.74541.72311.6754
30132005.11.18 09:04modify640.101.74541.72301.6754
30142005.11.18 09:11modify640.101.74541.72261.6754
30152005.11.18 09:14modify640.101.74541.72251.6754
30162005.11.18 09:14modify640.101.74541.72241.6754
30172005.11.18 09:14modify640.101.74541.72231.6754
30182005.11.18 09:14modify640.101.74541.72221.6754
30192005.11.18 09:14modify640.101.74541.72211.6754
30202005.11.18 09:14modify640.101.74541.72201.6754
30212005.11.18 09:19modify640.101.74541.72191.6754
30222005.11.18 09:20modify640.101.74541.72181.6754
30232005.11.18 09:20modify640.101.74541.72171.6754
30242005.11.18 09:21modify640.101.74541.72161.6754
30252005.11.18 09:23modify640.101.74541.72151.6754
30262005.11.18 09:23modify640.101.74541.72121.6754
30272005.11.18 09:26modify640.101.74541.72101.6754
30282005.11.18 09:27modify640.101.74541.72091.6754
30292005.11.18 10:23modify640.101.74541.72081.6754
30302005.11.18 10:23modify640.101.74541.72061.6754
30312005.11.18 10:23modify640.101.74541.72051.6754
30322005.11.18 10:24modify640.101.74541.72031.6754
30332005.11.18 10:25modify640.101.74541.72011.6754
30342005.11.18 15:29s/l640.101.72011.72011.6754247.7211332.86
30352005.11.18 15:29sell stop650.101.71781.72781.6478
30362005.11.18 16:03sell650.101.71781.72781.6478
30372005.11.22 16:09modify650.101.71781.71781.6478
30382005.11.22 16:09modify650.101.71781.71771.6478
30392005.11.22 16:09modify650.101.71781.71751.6478
30402005.11.22 16:09modify650.101.71781.71721.6478
30412005.11.22 16:11modify650.101.71781.71711.6478
30422005.11.22 16:11modify650.101.71781.71681.6478
30432005.11.22 20:02s/l650.101.71681.71681.64788.2411341.10
30442005.11.22 20:02sell stop660.101.71471.72471.6447
30452005.11.25 17:58sell660.101.71471.72471.6447
30462005.11.28 19:13s/l660.101.72471.72471.6447-100.8811240.22
30472005.11.28 19:13sell stop670.101.72241.73241.6524
30482005.11.29 03:58sell670.101.72241.73241.6524
30492005.11.30 16:38s/l670.101.73241.73241.6524-100.8811139.34
30502005.11.30 16:38buy stop680.101.73441.72441.8044
30512005.11.30 16:51buy680.101.73441.72441.8044
30522005.12.06 09:30modify680.101.73441.73461.8044
30532005.12.06 09:30modify680.101.73441.73481.8044
30542005.12.06 09:30modify680.101.73441.73491.8044
30552005.12.06 09:30modify680.101.73441.73511.8044
30562005.12.06 09:30modify680.101.73441.73521.8044
30572005.12.06 11:08s/l680.101.73521.73521.80449.0211148.36
30582005.12.06 11:08buy stop690.101.73741.72741.8074
30592005.12.06 15:12buy690.101.73741.72741.8074
30602005.12.08 16:19modify690.101.73741.73741.8074
30612005.12.08 16:20modify690.101.73741.73751.8074
30622005.12.08 16:21modify690.101.73741.73771.8074
30632005.12.08 16:25modify690.101.73741.73781.8074
30642005.12.08 16:25modify690.101.73741.73791.8074
30652005.12.08 16:25modify690.101.73741.73811.8074
30662005.12.08 16:26modify690.101.73741.73821.8074
30672005.12.08 16:26modify690.101.73741.73841.8074
30682005.12.08 16:26modify690.101.73741.73851.8074
30692005.12.08 16:26modify690.101.73741.73861.8074
30702005.12.08 16:26modify690.101.73741.73881.8074
30712005.12.08 16:26modify690.101.73741.73891.8074
30722005.12.08 16:27modify690.101.73741.73901.8074
30732005.12.08 16:27modify690.101.73741.73911.8074
30742005.12.08 16:27modify690.101.73741.73931.8074
30752005.12.08 16:27modify690.101.73741.73941.8074
30762005.12.08 16:27modify690.101.73741.73951.8074
30772005.12.08 16:28modify690.101.73741.73961.8074
30782005.12.08 16:28modify690.101.73741.73971.8074
30792005.12.08 16:28modify690.101.73741.73991.8074
30802005.12.08 16:28modify690.101.73741.74011.8074
30812005.12.08 16:28modify690.101.73741.74031.8074
30822005.12.08 16:28modify690.101.73741.74041.8074
30832005.12.08 16:29modify690.101.73741.74061.8074
30842005.12.08 16:29modify690.101.73741.74071.8074
30852005.12.08 16:29modify690.101.73741.74081.8074
30862005.12.08 16:42modify690.101.73741.74101.8074
30872005.12.08 16:42modify690.101.73741.74111.8074
30882005.12.08 16:42modify690.101.73741.74131.8074
30892005.12.08 17:19modify690.101.73741.74141.8074
30902005.12.08 17:19modify690.101.73741.74151.8074
30912005.12.08 17:20modify690.101.73741.74161.8074
30922005.12.08 17:20modify690.101.73741.74171.8074
30932005.12.08 17:20modify690.101.73741.74181.8074
30942005.12.08 17:20modify690.101.73741.74191.8074
30952005.12.08 17:21modify690.101.73741.74201.8074
30962005.12.08 17:21modify690.101.73741.74211.8074
30972005.12.08 17:21modify690.101.73741.74221.8074
30982005.12.08 17:22modify690.101.73741.74231.8074
30992005.12.08 17:22modify690.101.73741.74251.8074
31002005.12.08 17:22modify690.101.73741.74271.8074
31012005.12.08 17:22modify690.101.73741.74281.8074
31022005.12.08 17:22modify690.101.73741.74301.8074
31032005.12.08 17:22modify690.101.73741.74311.8074
31042005.12.08 17:22modify690.101.73741.74321.8074
31052005.12.08 17:23modify690.101.73741.74341.8074
31062005.12.08 19:06modify690.101.73741.74351.8074
31072005.12.08 19:06modify690.101.73741.74381.8074
31082005.12.08 19:06modify690.101.73741.74401.8074
31092005.12.08 19:06modify690.101.73741.74421.8074
31102005.12.08 19:06modify690.101.73741.74431.8074
31112005.12.08 19:06modify690.101.73741.74441.8074
31122005.12.08 19:06modify690.101.73741.74461.8074
31132005.12.08 19:40modify690.101.73741.74491.8074
31142005.12.08 19:40modify690.101.73741.74521.8074
31152005.12.08 19:40modify690.101.73741.74531.8074
31162005.12.08 19:40modify690.101.73741.74541.8074
31172005.12.08 19:41modify690.101.73741.74551.8074
31182005.12.08 19:41modify690.101.73741.74571.8074
31192005.12.09 16:07modify690.101.73741.74591.8074
31202005.12.09 16:44modify690.101.73741.74601.8074
31212005.12.09 16:44modify690.101.73741.74621.8074
31222005.12.09 16:44modify690.101.73741.74631.8074
31232005.12.09 16:44modify690.101.73741.74651.8074
31242005.12.12 02:43modify690.101.73741.74671.8074
31252005.12.12 02:43modify690.101.73741.74681.8074
31262005.12.12 02:43modify690.101.73741.74711.8074
31272005.12.12 02:43modify690.101.73741.74721.8074
31282005.12.12 02:43modify690.101.73741.74741.8074
31292005.12.12 02:43modify690.101.73741.74781.8074
31302005.12.12 02:45modify690.101.73741.74791.8074
31312005.12.12 02:45modify690.101.73741.74801.8074
31322005.12.12 02:45modify690.101.73741.74811.8074
31332005.12.12 02:45modify690.101.73741.74821.8074
31342005.12.12 02:45modify690.101.73741.74841.8074
31352005.12.12 02:51modify690.101.73741.74861.8074
31362005.12.12 02:55modify690.101.73741.74881.8074
31372005.12.12 04:27modify690.101.73741.74891.8074
31382005.12.12 04:28modify690.101.73741.74911.8074
31392005.12.12 04:29modify690.101.73741.74931.8074
31402005.12.12 04:29modify690.101.73741.74951.8074
31412005.12.12 04:33modify690.101.73741.74961.8074
31422005.12.12 04:33modify690.101.73741.74981.8074
31432005.12.12 04:33modify690.101.73741.74991.8074
31442005.12.12 04:33modify690.101.73741.75001.8074
31452005.12.12 04:33modify690.101.73741.75021.8074
31462005.12.12 04:33modify690.101.73741.75041.8074
31472005.12.12 04:34modify690.101.73741.75051.8074
31482005.12.12 04:34modify690.101.73741.75061.8074
31492005.12.12 04:34modify690.101.73741.75071.8074
31502005.12.12 04:34modify690.101.73741.75081.8074
31512005.12.12 04:35modify690.101.73741.75091.8074
31522005.12.12 04:35modify690.101.73741.75101.8074
31532005.12.12 04:35modify690.101.73741.75111.8074
31542005.12.12 04:36modify690.101.73741.75121.8074
31552005.12.12 04:37modify690.101.73741.75161.8074
31562005.12.12 09:20modify690.101.73741.75181.8074
31572005.12.12 09:20modify690.101.73741.75201.8074
31582005.12.12 09:25modify690.101.73741.75211.8074
31592005.12.12 09:25modify690.101.73741.75221.8074
31602005.12.12 09:29modify690.101.73741.75241.8074
31612005.12.12 09:41modify690.101.73741.75251.8074
31622005.12.12 09:41modify690.101.73741.75261.8074
31632005.12.12 09:48modify690.101.73741.75281.8074
31642005.12.12 09:55modify690.101.73741.75311.8074
31652005.12.12 09:55modify690.101.73741.75331.8074
31662005.12.12 09:56modify690.101.73741.75341.8074
31672005.12.12 09:57modify690.101.73741.75351.8074
31682005.12.12 10:03modify690.101.73741.75401.8074
31692005.12.12 10:03modify690.101.73741.75411.8074
31702005.12.12 10:04modify690.101.73741.75431.8074
31712005.12.12 10:05modify690.101.73741.75451.8074
31722005.12.12 10:05modify690.101.73741.75461.8074
31732005.12.12 10:05modify690.101.73741.75471.8074
31742005.12.12 10:06modify690.101.73741.75501.8074
31752005.12.12 10:06modify690.101.73741.75511.8074
31762005.12.12 10:06modify690.101.73741.75531.8074
31772005.12.12 10:07modify690.101.73741.75551.8074
31782005.12.12 10:07modify690.101.73741.75561.8074
31792005.12.12 10:07modify690.101.73741.75571.8074
31802005.12.12 10:07modify690.101.73741.75591.8074
31812005.12.12 10:07modify690.101.73741.75601.8074
31822005.12.12 10:08modify690.101.73741.75621.8074
31832005.12.12 13:53modify690.101.73741.75631.8074
31842005.12.12 13:53modify690.101.73741.75651.8074
31852005.12.12 13:53modify690.101.73741.75661.8074
31862005.12.12 13:53modify690.101.73741.75671.8074
31872005.12.12 13:53modify690.101.73741.75691.8074
31882005.12.12 13:53modify690.101.73741.75701.8074
31892005.12.12 13:54modify690.101.73741.75711.8074
31902005.12.12 13:57modify690.101.73741.75731.8074
31912005.12.12 14:08modify690.101.73741.75741.8074
31922005.12.12 14:08modify690.101.73741.75751.8074
31932005.12.12 14:08modify690.101.73741.75761.8074
31942005.12.12 14:08modify690.101.73741.75771.8074
31952005.12.12 14:09modify690.101.73741.75791.8074
31962005.12.12 14:09modify690.101.73741.75801.8074
31972005.12.12 14:09modify690.101.73741.75811.8074
31982005.12.12 14:10modify690.101.73741.75821.8074
31992005.12.12 14:10modify690.101.73741.75851.8074
32002005.12.12 14:11modify690.101.73741.75861.8074
32012005.12.12 14:12modify690.101.73741.75871.8074
32022005.12.12 14:17modify690.101.73741.75881.8074
32032005.12.12 14:17modify690.101.73741.75901.8074
32042005.12.12 14:17modify690.101.73741.75921.8074
32052005.12.12 14:18modify690.101.73741.75931.8074
32062005.12.12 14:18modify690.101.73741.75941.8074
32072005.12.12 14:18modify690.101.73741.75951.8074
32082005.12.12 14:18modify690.101.73741.75961.8074
32092005.12.12 14:18modify690.101.73741.75981.8074
32102005.12.12 14:19modify690.101.73741.76001.8074
32112005.12.12 14:19modify690.101.73741.76011.8074
32122005.12.12 14:19modify690.101.73741.76021.8074
32132005.12.12 14:19modify690.101.73741.76031.8074
32142005.12.12 14:19modify690.101.73741.76041.8074
32152005.12.12 14:20modify690.101.73741.76061.8074
32162005.12.12 14:20modify690.101.73741.76081.8074
32172005.12.12 14:20modify690.101.73741.76111.8074
32182005.12.12 14:20modify690.101.73741.76131.8074
32192005.12.12 14:20modify690.101.73741.76141.8074
32202005.12.12 14:20modify690.101.73741.76151.8074
32212005.12.12 14:20modify690.101.73741.76171.8074
32222005.12.12 14:32modify690.101.73741.76181.8074
32232005.12.12 14:32modify690.101.73741.76191.8074
32242005.12.12 14:32modify690.101.73741.76211.8074
32252005.12.12 14:32modify690.101.73741.76221.8074
32262005.12.12 14:32modify690.101.73741.76231.8074
32272005.12.12 14:33modify690.101.73741.76251.8074
32282005.12.12 14:34modify690.101.73741.76271.8074
32292005.12.12 14:34modify690.101.73741.76281.8074
32302005.12.12 14:34modify690.101.73741.76301.8074
32312005.12.12 14:34modify690.101.73741.76311.8074
32322005.12.12 14:34modify690.101.73741.76321.8074
32332005.12.12 14:35modify690.101.73741.76341.8074
32342005.12.12 14:35modify690.101.73741.76351.8074
32352005.12.12 14:35modify690.101.73741.76371.8074
32362005.12.12 14:35modify690.101.73741.76381.8074
32372005.12.12 14:35modify690.101.73741.76401.8074
32382005.12.12 14:36modify690.101.73741.76421.8074
32392005.12.12 14:36modify690.101.73741.76461.8074
32402005.12.12 14:36modify690.101.73741.76471.8074
32412005.12.12 14:36modify690.101.73741.76491.8074
32422005.12.12 14:36modify690.101.73741.76511.8074
32432005.12.12 14:36modify690.101.73741.76531.8074
32442005.12.12 14:37modify690.101.73741.76541.8074
32452005.12.12 14:37modify690.101.73741.76551.8074
32462005.12.12 18:38modify690.101.73741.76561.8074
32472005.12.12 18:38modify690.101.73741.76571.8074
32482005.12.12 18:38modify690.101.73741.76581.8074
32492005.12.12 18:39modify690.101.73741.76591.8074
32502005.12.12 18:39modify690.101.73741.76621.8074
32512005.12.12 18:39modify690.101.73741.76631.8074
32522005.12.12 18:39modify690.101.73741.76641.8074
32532005.12.12 18:39modify690.101.73741.76651.8074
32542005.12.12 18:40modify690.101.73741.76681.8074
32552005.12.12 18:40modify690.101.73741.76701.8074
32562005.12.12 18:40modify690.101.73741.76721.8074
32572005.12.13 02:55modify690.101.73741.76741.8074
32582005.12.13 02:55modify690.101.73741.76751.8074
32592005.12.13 02:55modify690.101.73741.76761.8074
32602005.12.13 02:55modify690.101.73741.76781.8074
32612005.12.13 10:49s/l690.101.76781.76781.8074305.1911453.55
32622005.12.13 10:49buy stop700.101.77011.76011.8401
32632005.12.13 11:02buy700.101.77011.76011.8401
32642005.12.14 09:39modify700.101.77011.77011.8401
32652005.12.14 09:39modify700.101.77011.77041.8401
32662005.12.14 09:39modify700.101.77011.77051.8401
32672005.12.14 09:39modify700.101.77011.77061.8401
32682005.12.14 09:39modify700.101.77011.77071.8401
32692005.12.14 09:39modify700.101.77011.77091.8401
32702005.12.14 11:01s/l700.101.77091.77091.84018.1711461.72
32712005.12.14 11:01buy stop710.101.77311.76311.8431
32722005.12.14 11:12buy710.101.77311.76311.8431
32732005.12.15 16:15s/l710.101.76311.76311.8431-99.4911362.23
32742005.12.15 16:15buy stop720.101.76541.75541.8354
32752005.12.15 17:11buy720.101.76541.75541.8354
32762005.12.20 17:50s/l720.101.75541.75541.8354-99.4911262.74
32772005.12.20 17:50sell stop730.101.75331.76331.6833
32782005.12.20 18:01sell730.101.75331.76331.6833
32792005.12.21 15:42modify730.101.75331.75331.6833
32802005.12.21 15:42modify730.101.75331.75311.6833
32812005.12.21 15:42modify730.101.75331.75301.6833
32822005.12.21 15:42modify730.101.75331.75271.6833
32832005.12.21 15:45modify730.101.75331.75251.6833
32842005.12.21 15:45modify730.101.75331.75231.6833
32852005.12.21 15:58modify730.101.75331.75211.6833
32862005.12.21 15:58modify730.101.75331.75181.6833
32872005.12.21 16:38modify730.101.75331.75171.6833
32882005.12.21 16:44modify730.101.75331.75161.6833
32892005.12.21 16:44modify730.101.75331.75151.6833
32902005.12.21 16:44modify730.101.75331.75141.6833
32912005.12.21 16:49modify730.101.75331.75131.6833
32922005.12.21 16:51modify730.101.75331.75121.6833
32932005.12.21 16:51modify730.101.75331.75071.6833
32942005.12.21 16:51modify730.101.75331.75061.6833
32952005.12.21 16:51modify730.101.75331.75041.6833
32962005.12.21 16:51modify730.101.75331.74991.6833
32972005.12.21 16:52modify730.101.75331.74971.6833
32982005.12.21 16:52modify730.101.75331.74941.6833
32992005.12.21 16:55modify730.101.75331.74931.6833
33002005.12.21 16:55modify730.101.75331.74921.6833
33012005.12.21 16:55modify730.101.75331.74901.6833
33022005.12.21 16:55modify730.101.75331.74891.6833
33032005.12.21 16:56modify730.101.75331.74871.6833
33042005.12.21 16:56modify730.101.75331.74861.6833
33052005.12.21 17:47modify730.101.75331.74851.6833
33062005.12.22 10:57modify730.101.75331.74831.6833
33072005.12.22 10:57modify730.101.75331.74811.6833
33082005.12.22 10:57modify730.101.75331.74761.6833
33092005.12.22 10:58modify730.101.75331.74721.6833
33102005.12.22 10:58modify730.101.75331.74701.6833
33112005.12.22 10:58modify730.101.75331.74681.6833
33122005.12.22 10:58modify730.101.75331.74661.6833
33132005.12.22 10:59modify730.101.75331.74641.6833
33142005.12.22 10:59modify730.101.75331.74621.6833
33152005.12.22 10:59modify730.101.75331.74611.6833
33162005.12.22 10:59modify730.101.75331.74581.6833
33172005.12.22 10:59modify730.101.75331.74561.6833
33182005.12.22 14:19modify730.101.75331.74541.6833
33192005.12.22 14:19modify730.101.75331.74521.6833
33202005.12.22 14:19modify730.101.75331.74511.6833
33212005.12.22 14:19modify730.101.75331.74491.6833
33222005.12.22 14:20modify730.101.75331.74471.6833
33232005.12.22 14:20modify730.101.75331.74461.6833
33242005.12.22 14:20modify730.101.75331.74451.6833
33252005.12.22 14:20modify730.101.75331.74441.6833
33262005.12.22 14:20modify730.101.75331.74431.6833
33272005.12.22 14:20modify730.101.75331.74411.6833
33282005.12.23 14:21modify730.101.75331.74401.6833
33292005.12.23 14:22modify730.101.75331.74391.6833
33302005.12.23 14:23modify730.101.75331.74381.6833
33312005.12.23 14:23modify730.101.75331.74371.6833
33322005.12.23 14:25modify730.101.75331.74361.6833
33332005.12.23 14:25modify730.101.75331.74351.6833
33342005.12.23 14:57modify730.101.75331.74331.6833
33352005.12.23 14:57modify730.101.75331.74311.6833
33362005.12.23 14:57modify730.101.75331.74281.6833
33372005.12.23 14:59modify730.101.75331.74261.6833
33382005.12.23 14:59modify730.101.75331.74251.6833
33392005.12.23 14:59modify730.101.75331.74241.6833
33402005.12.23 14:59modify730.101.75331.74231.6833
33412005.12.23 15:00modify730.101.75331.74221.6833
33422005.12.23 15:00modify730.101.75331.74211.6833
33432005.12.23 15:00modify730.101.75331.74201.6833
33442005.12.23 15:00modify730.101.75331.74181.6833
33452005.12.23 15:01modify730.101.75331.74171.6833
33462005.12.23 15:01modify730.101.75331.74161.6833
33472005.12.23 15:01modify730.101.75331.74151.6833
33482005.12.23 15:01modify730.101.75331.74141.6833
33492005.12.23 15:01modify730.101.75331.74121.6833
33502005.12.23 15:01modify730.101.75331.74111.6833
33512005.12.23 16:16modify730.101.75331.74101.6833
33522005.12.23 16:16modify730.101.75331.74091.6833
33532005.12.23 16:16modify730.101.75331.74071.6833
33542005.12.27 00:58modify730.101.75331.74061.6833
33552005.12.27 00:58modify730.101.75331.74041.6833
33562005.12.27 01:41modify730.101.75331.74031.6833
33572005.12.27 01:59modify730.101.75331.74021.6833
33582005.12.27 18:45modify730.101.75331.74011.6833
33592005.12.27 19:02modify730.101.75331.74001.6833
33602005.12.27 20:11modify730.101.75331.73991.6833
33612005.12.27 20:13modify730.101.75331.73981.6833
33622005.12.27 20:18modify730.101.75331.73971.6833
33632005.12.27 20:25modify730.101.75331.73961.6833
33642005.12.27 20:26modify730.101.75331.73951.6833
33652005.12.27 20:26modify730.101.75331.73941.6833
33662005.12.27 20:27modify730.101.75331.73931.6833
33672005.12.27 20:27modify730.101.75331.73911.6833
33682005.12.27 20:28modify730.101.75331.73901.6833
33692005.12.27 20:28modify730.101.75331.73881.6833
33702005.12.27 20:28modify730.101.75331.73871.6833
33712005.12.27 20:28modify730.101.75331.73851.6833
33722005.12.27 20:29modify730.101.75331.73831.6833
33732005.12.27 20:30modify730.101.75331.73791.6833
33742005.12.27 20:35modify730.101.75331.73781.6833
33752005.12.27 20:35modify730.101.75331.73761.6833
33762005.12.27 20:36modify730.101.75331.73751.6833
33772005.12.27 20:37modify730.101.75331.73731.6833
33782005.12.27 20:38modify730.101.75331.73721.6833
33792005.12.27 20:42modify730.101.75331.73701.6833
33802005.12.27 20:43modify730.101.75331.73691.6833
33812005.12.27 20:43modify730.101.75331.73671.6833
33822005.12.28 08:23s/l730.101.73671.73671.6833158.9611421.70
33832005.12.28 08:23sell stop740.101.73441.74441.6644
33842005.12.28 14:18sell740.101.73441.74441.6644
33852005.12.28 17:53modify740.101.73441.73441.6644
33862005.12.28 17:54modify740.101.73441.73431.6644
33872005.12.28 17:54modify740.101.73441.73391.6644
33882005.12.28 17:54modify740.101.73441.73361.6644
33892005.12.28 17:54modify740.101.73441.73351.6644
33902005.12.28 17:54modify740.101.73441.73321.6644
33912005.12.28 17:54modify740.101.73441.73291.6644
33922005.12.28 17:54modify740.101.73441.73251.6644
33932005.12.28 18:00modify740.101.73441.73241.6644
33942005.12.28 18:00modify740.101.73441.73221.6644
33952005.12.28 18:00modify740.101.73441.73181.6644
33962005.12.28 18:01modify740.101.73441.73171.6644
33972005.12.28 18:01modify740.101.73441.73161.6644
33982005.12.28 18:01modify740.101.73441.73151.6644
33992005.12.28 18:01modify740.101.73441.73141.6644
34002005.12.28 18:01modify740.101.73441.73131.6644
34012005.12.28 18:01modify740.101.73441.73121.6644
34022005.12.28 18:01modify740.101.73441.73111.6644
34032005.12.28 18:01modify740.101.73441.73101.6644
34042005.12.28 18:01modify740.101.73441.73081.6644
34052005.12.28 18:01modify740.101.73441.73071.6644
34062005.12.28 18:01modify740.101.73441.73061.6644
34072005.12.28 18:02modify740.101.73441.73041.6644
34082005.12.28 18:02modify740.101.73441.73031.6644
34092005.12.28 18:03modify740.101.73441.73021.6644
34102005.12.28 18:03modify740.101.73441.73011.6644
34112005.12.28 18:03modify740.101.73441.72971.6644
34122005.12.28 18:04modify740.101.73441.72961.6644
34132005.12.28 18:07modify740.101.73441.72951.6644
34142005.12.28 18:07modify740.101.73441.72941.6644
34152005.12.28 18:07modify740.101.73441.72921.6644
34162005.12.28 18:07modify740.101.73441.72911.6644
34172005.12.28 18:07modify740.101.73441.72891.6644
34182005.12.28 18:07modify740.101.73441.72871.6644
34192005.12.28 18:07modify740.101.73441.72851.6644
34202005.12.28 18:07modify740.101.73441.72821.6644
34212005.12.28 18:08modify740.101.73441.72801.6644
34222005.12.28 18:08modify740.101.73441.72791.6644
34232005.12.28 18:08modify740.101.73441.72781.6644
34242005.12.28 18:08modify740.101.73441.72771.6644
34252005.12.28 18:08modify740.101.73441.72751.6644
34262005.12.28 18:08modify740.101.73441.72741.6644
34272005.12.28 18:08modify740.101.73441.72731.6644
34282005.12.28 18:08modify740.101.73441.72721.6644
34292005.12.28 18:08modify740.101.73441.72711.6644
34302005.12.28 18:08modify740.101.73441.72701.6644
34312005.12.28 18:08modify740.101.73441.72681.6644
34322005.12.28 18:08modify740.101.73441.72671.6644
34332005.12.28 18:08modify740.101.73441.72661.6644
34342005.12.28 18:08modify740.101.73441.72651.6644
34352005.12.28 18:08modify740.101.73441.72631.6644
34362005.12.28 18:08modify740.101.73441.72621.6644
34372005.12.28 18:08modify740.101.73441.72601.6644
34382005.12.28 18:09modify740.101.73441.72591.6644
34392005.12.28 18:09modify740.101.73441.72561.6644
34402005.12.28 18:09modify740.101.73441.72531.6644
34412005.12.28 18:09modify740.101.73441.72501.6644
34422005.12.28 18:09modify740.101.73441.72481.6644
34432005.12.28 18:09modify740.101.73441.72451.6644
34442005.12.28 18:09modify740.101.73441.72431.6644
34452005.12.28 18:09modify740.101.73441.72421.6644
34462005.12.28 18:09modify740.101.73441.72391.6644
34472005.12.28 18:09modify740.101.73441.72371.6644
34482005.12.28 18:09modify740.101.73441.72341.6644
34492005.12.28 18:10modify740.101.73441.72331.6644
34502005.12.28 18:10modify740.101.73441.72321.6644
34512005.12.29 07:43s/l740.101.72321.72321.6644109.3611531.06
34522005.12.29 07:43sell stop750.101.72101.73101.6510
34532005.12.29 09:42sell750.101.72101.73101.6510
34542006.01.03 06:28s/l750.101.73101.73101.6510-102.6411428.42
34552006.01.03 06:28sell stop760.101.72891.73891.6589
34562006.01.03 06:41sell760.101.72891.73891.6589
34572006.01.03 16:51s/l760.101.73891.73891.6589-100.0011328.42
34582006.01.03 16:51sell stop770.101.73661.74661.6666
34592006.01.03 17:11sell770.101.73661.74661.6666
34602006.01.03 21:18s/l770.101.74661.74661.6666-100.0011228.42
34612006.01.03 21:18buy stop780.101.74871.73871.8187
34622006.01.04 00:36buy780.101.74871.73871.8187
34632006.01.04 13:36modify780.101.74871.74881.8187
34642006.01.04 13:36modify780.101.74871.74901.8187
34652006.01.04 13:36modify780.101.74871.74921.8187
34662006.01.04 13:36modify780.101.74871.74941.8187
34672006.01.04 13:36modify780.101.74871.74961.8187
34682006.01.04 13:40modify780.101.74871.74971.8187
34692006.01.04 16:39modify780.101.74871.74981.8187
34702006.01.04 16:39modify780.101.74871.74991.8187
34712006.01.04 16:55modify780.101.74871.75001.8187
34722006.01.04 16:56modify780.101.74871.75011.8187
34732006.01.04 16:56modify780.101.74871.75021.8187
34742006.01.04 17:09modify780.101.74871.75041.8187
34752006.01.04 17:11modify780.101.74871.75071.8187
34762006.01.04 17:11modify780.101.74871.75091.8187
34772006.01.04 17:11modify780.101.74871.75101.8187
34782006.01.04 17:11modify780.101.74871.75111.8187
34792006.01.04 17:11modify780.101.74871.75131.8187
34802006.01.04 17:11modify780.101.74871.75141.8187
34812006.01.04 17:11modify780.101.74871.75161.8187
34822006.01.04 17:14modify780.101.74871.75181.8187
34832006.01.04 17:14modify780.101.74871.75191.8187
34842006.01.05 09:45s/l780.101.75191.75191.818732.5111260.93
34852006.01.05 09:45buy stop790.101.75421.74421.8242
34862006.01.05 10:30buy790.101.75421.74421.8242
34872006.01.06 14:51modify790.101.75421.75421.8242
34882006.01.06 14:51modify790.101.75421.75441.8242
34892006.01.06 14:52modify790.101.75421.75491.8242
34902006.01.06 14:52modify790.101.75421.75501.8242
34912006.01.06 15:16modify790.101.75421.75511.8242
34922006.01.06 15:22modify790.101.75421.75521.8242
34932006.01.06 15:22modify790.101.75421.75531.8242
34942006.01.06 15:22modify790.101.75421.75541.8242
34952006.01.06 15:22modify790.101.75421.75551.8242
34962006.01.06 15:52modify790.101.75421.75581.8242
34972006.01.06 15:52modify790.101.75421.75611.8242
34982006.01.06 15:52modify790.101.75421.75641.8242
34992006.01.06 15:52modify790.101.75421.75661.8242
35002006.01.06 15:52modify790.101.75421.75671.8242
35012006.01.06 15:52modify790.101.75421.75691.8242
35022006.01.06 15:52modify790.101.75421.75711.8242
35032006.01.06 15:52modify790.101.75421.75721.8242
35042006.01.06 15:52modify790.101.75421.75741.8242
35052006.01.06 15:53modify790.101.75421.75751.8242
35062006.01.06 15:53modify790.101.75421.75781.8242
35072006.01.06 15:53modify790.101.75421.75791.8242
35082006.01.06 15:54modify790.101.75421.75801.8242
35092006.01.06 15:56modify790.101.75421.75821.8242
35102006.01.06 15:56modify790.101.75421.75831.8242
35112006.01.06 15:58modify790.101.75421.75841.8242
35122006.01.06 15:58modify790.101.75421.75851.8242
35132006.01.06 15:58modify790.101.75421.75871.8242
35142006.01.06 15:58modify790.101.75421.75891.8242
35152006.01.06 15:58modify790.101.75421.75901.8242
35162006.01.06 15:59modify790.101.75421.75911.8242
35172006.01.06 15:59modify790.101.75421.75921.8242
35182006.01.06 15:59modify790.101.75421.75931.8242
35192006.01.06 15:59modify790.101.75421.75941.8242
35202006.01.06 16:03modify790.101.75421.75951.8242
35212006.01.06 16:03modify790.101.75421.75971.8242
35222006.01.06 16:09modify790.101.75421.75981.8242
35232006.01.06 16:10modify790.101.75421.75991.8242
35242006.01.06 16:11modify790.101.75421.76001.8242
35252006.01.06 16:11modify790.101.75421.76021.8242
35262006.01.06 16:11modify790.101.75421.76031.8242
35272006.01.06 16:11modify790.101.75421.76051.8242
35282006.01.06 16:11modify790.101.75421.76061.8242
35292006.01.06 16:11modify790.101.75421.76081.8242
35302006.01.06 16:13modify790.101.75421.76091.8242
35312006.01.06 16:13modify790.101.75421.76101.8242
35322006.01.06 16:13modify790.101.75421.76111.8242
35332006.01.06 16:15modify790.101.75421.76121.8242
35342006.01.06 16:15modify790.101.75421.76131.8242
35352006.01.06 16:15modify790.101.75421.76151.8242
35362006.01.06 16:15modify790.101.75421.76161.8242
35372006.01.06 16:15modify790.101.75421.76171.8242
35382006.01.06 16:50modify790.101.75421.76181.8242
35392006.01.06 16:50modify790.101.75421.76191.8242
35402006.01.06 16:50modify790.101.75421.76201.8242
35412006.01.06 16:50modify790.101.75421.76211.8242
35422006.01.06 16:50modify790.101.75421.76221.8242
35432006.01.09 05:48modify790.101.75421.76231.8242
35442006.01.09 06:36modify790.101.75421.76241.8242
35452006.01.09 06:36modify790.101.75421.76251.8242
35462006.01.10 08:28s/l790.101.76251.76251.824283.5111344.44
35472006.01.10 08:28buy stop800.101.76441.75441.8344
35482006.01.10 08:56buy800.101.76441.75441.8344
35492006.01.11 11:06s/l800.101.75441.75441.8344-99.8311244.61
35502006.01.11 11:06buy stop810.101.75671.74671.8267
35512006.01.11 12:40buy810.101.75671.74671.8267
35522006.01.11 18:18modify810.101.75671.75671.8267
35532006.01.11 18:18modify810.101.75671.75681.8267
35542006.01.11 18:19modify810.101.75671.75691.8267
35552006.01.12 00:29modify810.101.75671.75721.8267
35562006.01.12 00:31modify810.101.75671.75731.8267
35572006.01.12 00:31modify810.101.75671.75741.8267
35582006.01.12 00:31modify810.101.75671.75751.8267
35592006.01.12 00:31modify810.101.75671.75761.8267
35602006.01.12 02:51modify810.101.75671.75771.8267
35612006.01.12 02:53modify810.101.75671.75781.8267
35622006.01.12 09:07modify810.101.75671.75811.8267
35632006.01.12 09:09modify810.101.75671.75821.8267
35642006.01.12 09:09modify810.101.75671.75831.8267
35652006.01.12 09:15modify810.101.75671.75841.8267
35662006.01.12 09:15modify810.101.75671.75861.8267
35672006.01.12 09:15modify810.101.75671.75871.8267
35682006.01.12 10:11modify810.101.75671.75901.8267
35692006.01.12 10:11modify810.101.75671.75911.8267
35702006.01.12 10:11modify810.101.75671.75921.8267
35712006.01.12 10:11modify810.101.75671.75941.8267
35722006.01.12 10:13modify810.101.75671.75951.8267
35732006.01.12 10:13modify810.101.75671.75961.8267
35742006.01.12 10:13modify810.101.75671.75971.8267
35752006.01.12 10:33modify810.101.75671.75991.8267
35762006.01.12 10:40modify810.101.75671.76001.8267
35772006.01.12 10:45modify810.101.75671.76021.8267
35782006.01.12 10:45modify810.101.75671.76031.8267
35792006.01.12 10:59modify810.101.75671.76041.8267
35802006.01.12 10:59modify810.101.75671.76071.8267
35812006.01.12 10:59modify810.101.75671.76091.8267
35822006.01.12 10:59modify810.101.75671.76121.8267
35832006.01.12 11:14modify810.101.75671.76141.8267
35842006.01.12 11:16modify810.101.75671.76151.8267
35852006.01.12 11:16modify810.101.75671.76161.8267
35862006.01.12 11:17modify810.101.75671.76171.8267
35872006.01.12 11:22modify810.101.75671.76191.8267
35882006.01.12 11:22modify810.101.75671.76211.8267
35892006.01.12 11:22modify810.101.75671.76231.8267
35902006.01.12 11:22modify810.101.75671.76251.8267
35912006.01.12 15:06s/l810.101.76251.76251.826758.5111303.12
35922006.01.12 15:06buy stop820.101.76471.75471.8347
35932006.01.12 15:10buy820.101.76471.75471.8347
35942006.01.13 18:20modify820.101.76471.76481.8347
35952006.01.13 18:35modify820.101.76471.76501.8347
35962006.01.13 18:35modify820.101.76471.76521.8347
35972006.01.13 18:35modify820.101.76471.76531.8347
35982006.01.13 18:35modify820.101.76471.76541.8347
35992006.01.13 18:36modify820.101.76471.76551.8347
36002006.01.13 18:37modify820.101.76471.76581.8347
36012006.01.13 18:37modify820.101.76471.76591.8347
36022006.01.13 18:37modify820.101.76471.76601.8347
36032006.01.13 18:37modify820.101.76471.76611.8347
36042006.01.13 18:38modify820.101.76471.76621.8347
36052006.01.13 18:38modify820.101.76471.76631.8347
36062006.01.13 18:38modify820.101.76471.76641.8347
36072006.01.13 18:38modify820.101.76471.76651.8347
36082006.01.13 18:38modify820.101.76471.76661.8347
36092006.01.13 18:38modify820.101.76471.76711.8347
36102006.01.13 18:38modify820.101.76471.76731.8347
36112006.01.13 18:38modify820.101.76471.76761.8347
36122006.01.13 18:38modify820.101.76471.76781.8347
36132006.01.13 18:38modify820.101.76471.76821.8347
36142006.01.16 00:50modify820.101.76471.76841.8347
36152006.01.16 00:50modify820.101.76471.76851.8347
36162006.01.16 00:50modify820.101.76471.76861.8347
36172006.01.16 00:50modify820.101.76471.76871.8347
36182006.01.16 00:51modify820.101.76471.76881.8347
36192006.01.16 01:36modify820.101.76471.76911.8347
36202006.01.16 01:36modify820.101.76471.76921.8347
36212006.01.16 01:36modify820.101.76471.76941.8347
36222006.01.16 01:37modify820.101.76471.76951.8347
36232006.01.16 12:16s/l820.101.76951.76951.834748.3411351.46
36242006.01.16 12:16buy stop830.101.77171.76171.8417
36252006.01.20 20:51buy830.101.77171.76171.8417
36262006.01.23 03:19modify830.101.77171.77171.8417
36272006.01.23 03:19modify830.101.77171.77181.8417
36282006.01.23 03:19modify830.101.77171.77201.8417
36292006.01.23 03:19modify830.101.77171.77221.8417
36302006.01.23 03:52modify830.101.77171.77251.8417
36312006.01.23 03:52modify830.101.77171.77261.8417
36322006.01.23 03:52modify830.101.77171.77281.8417
36332006.01.23 11:49modify830.101.77171.77301.8417
36342006.01.23 11:49modify830.101.77171.77311.8417
36352006.01.23 11:49modify830.101.77171.77321.8417
36362006.01.23 11:49modify830.101.77171.77331.8417
36372006.01.23 11:50modify830.101.77171.77341.8417
36382006.01.23 11:51modify830.101.77171.77361.8417
36392006.01.23 11:51modify830.101.77171.77371.8417
36402006.01.23 11:51modify830.101.77171.77401.8417
36412006.01.23 11:51modify830.101.77171.77421.8417
36422006.01.23 11:51modify830.101.77171.77431.8417
36432006.01.23 11:51modify830.101.77171.77451.8417
36442006.01.23 11:52modify830.101.77171.77461.8417
36452006.01.23 11:52modify830.101.77171.77471.8417
36462006.01.23 13:40modify830.101.77171.77491.8417
36472006.01.23 13:40modify830.101.77171.77511.8417
36482006.01.23 13:48modify830.101.77171.77531.8417
36492006.01.23 13:48modify830.101.77171.77551.8417
36502006.01.23 13:48modify830.101.77171.77571.8417
36512006.01.23 13:48modify830.101.77171.77591.8417
36522006.01.23 13:48modify830.101.77171.77611.8417
36532006.01.23 13:49modify830.101.77171.77621.8417
36542006.01.23 13:50modify830.101.77171.77631.8417
36552006.01.23 13:51modify830.101.77171.77641.8417
36562006.01.23 13:51modify830.101.77171.77651.8417
36572006.01.23 13:52modify830.101.77171.77661.8417
36582006.01.23 13:52modify830.101.77171.77671.8417
36592006.01.23 13:52modify830.101.77171.77681.8417
36602006.01.23 18:47modify830.101.77171.77701.8417
36612006.01.23 18:47modify830.101.77171.77721.8417
36622006.01.23 18:47modify830.101.77171.77731.8417
36632006.01.23 18:47modify830.101.77171.77741.8417
36642006.01.23 22:21modify830.101.77171.77771.8417
36652006.01.23 22:25modify830.101.77171.77801.8417
36662006.01.23 22:27modify830.101.77171.77811.8417
36672006.01.24 00:34modify830.101.77171.77821.8417
36682006.01.24 00:34modify830.101.77171.77831.8417
36692006.01.24 00:38modify830.101.77171.77861.8417
36702006.01.24 00:38modify830.101.77171.77871.8417
36712006.01.24 18:01modify830.101.77171.77881.8417
36722006.01.24 18:01modify830.101.77171.77901.8417
36732006.01.24 18:01modify830.101.77171.77911.8417
36742006.01.24 18:01modify830.101.77171.77921.8417
36752006.01.24 18:09modify830.101.77171.77931.8417
36762006.01.24 18:11modify830.101.77171.77951.8417
36772006.01.24 18:11modify830.101.77171.77961.8417
36782006.01.25 10:31modify830.101.77171.77981.8417
36792006.01.25 10:31modify830.101.77171.78011.8417
36802006.01.25 10:31modify830.101.77171.78021.8417
36812006.01.25 10:31modify830.101.77171.78051.8417
36822006.01.25 10:32modify830.101.77171.78061.8417
36832006.01.25 10:32modify830.101.77171.78071.8417
36842006.01.25 10:48modify830.101.77171.78091.8417
36852006.01.25 10:48modify830.101.77171.78121.8417
36862006.01.25 10:48modify830.101.77171.78151.8417
36872006.01.25 10:48modify830.101.77171.78191.8417
36882006.01.25 10:54modify830.101.77171.78201.8417
36892006.01.25 10:54modify830.101.77171.78211.8417
36902006.01.25 10:54modify830.101.77171.78231.8417
36912006.01.25 10:54modify830.101.77171.78241.8417
36922006.01.25 10:55modify830.101.77171.78271.8417
36932006.01.25 10:55modify830.101.77171.78281.8417
36942006.01.25 10:58modify830.101.77171.78341.8417
36952006.01.25 10:58modify830.101.77171.78351.8417
36962006.01.25 20:45s/l830.101.78351.78351.8417118.5111469.97
36972006.01.25 20:45buy stop840.101.78581.77581.8558
36982006.01.26 02:33buy840.101.78581.77581.8558
36992006.01.27 12:09s/l840.101.77581.77581.8558-99.8311370.14
37002006.01.27 12:09buy stop850.101.77811.76811.8481
37012006.01.27 13:21buy850.101.77811.76811.8481
37022006.01.27 19:29s/l850.101.76811.76811.8481-100.0011270.14
37032006.01.27 19:29buy stop860.101.77041.76041.8404
37042006.01.30 01:53buy860.101.77041.76041.8404
37052006.01.31 17:52modify860.101.77041.77051.8404
37062006.01.31 17:52modify860.101.77041.77071.8404
37072006.01.31 17:54modify860.101.77041.77101.8404
37082006.01.31 17:54modify860.101.77041.77111.8404
37092006.01.31 17:54modify860.101.77041.77131.8404
37102006.01.31 17:54modify860.101.77041.77141.8404
37112006.01.31 17:54modify860.101.77041.77161.8404
37122006.01.31 17:59modify860.101.77041.77171.8404
37132006.01.31 18:04modify860.101.77041.77181.8404
37142006.01.31 18:05modify860.101.77041.77191.8404
37152006.01.31 18:05modify860.101.77041.77201.8404
37162006.01.31 18:06modify860.101.77041.77211.8404
37172006.01.31 18:12modify860.101.77041.77221.8404
37182006.01.31 18:12modify860.101.77041.77231.8404
37192006.01.31 18:12modify860.101.77041.77241.8404
37202006.01.31 18:13modify860.101.77041.77261.8404
37212006.01.31 18:13modify860.101.77041.77271.8404
37222006.01.31 18:13modify860.101.77041.77281.8404
37232006.01.31 18:14modify860.101.77041.77301.8404
37242006.01.31 18:14modify860.101.77041.77321.8404
37252006.01.31 18:14modify860.101.77041.77331.8404
37262006.01.31 18:14modify860.101.77041.77351.8404
37272006.01.31 18:14modify860.101.77041.77361.8404
37282006.01.31 18:14modify860.101.77041.77371.8404
37292006.01.31 18:14modify860.101.77041.77391.8404
37302006.01.31 18:14modify860.101.77041.77411.8404
37312006.01.31 18:14modify860.101.77041.77421.8404
37322006.01.31 18:17modify860.101.77041.77441.8404
37332006.01.31 18:17modify860.101.77041.77451.8404
37342006.01.31 18:17modify860.101.77041.77461.8404
37352006.01.31 18:17modify860.101.77041.77471.8404
37362006.01.31 18:18modify860.101.77041.77501.8404
37372006.01.31 18:18modify860.101.77041.77531.8404
37382006.01.31 18:18modify860.101.77041.77541.8404
37392006.01.31 18:34modify860.101.77041.77551.8404
37402006.01.31 18:35modify860.101.77041.77561.8404
37412006.01.31 18:37modify860.101.77041.77571.8404
37422006.01.31 18:41modify860.101.77041.77581.8404
37432006.01.31 20:31s/l860.101.77581.77581.840454.1711324.31
37442006.01.31 20:31sell stop870.101.77381.78381.7038
37452006.02.01 14:44sell870.101.77381.78381.7038
37462006.02.03 15:19modify870.101.77381.77381.7038
37472006.02.03 15:19modify870.101.77381.77361.7038
37482006.02.03 15:19modify870.101.77381.77341.7038
37492006.02.03 15:19modify870.101.77381.77311.7038
37502006.02.03 15:20modify870.101.77381.77301.7038
37512006.02.03 15:20modify870.101.77381.77291.7038
37522006.02.03 15:26modify870.101.77381.77281.7038
37532006.02.03 15:27modify870.101.77381.77261.7038
37542006.02.03 15:27modify870.101.77381.77251.7038
37552006.02.03 15:27modify870.101.77381.77241.7038
37562006.02.03 15:27modify870.101.77381.77231.7038
37572006.02.03 15:27modify870.101.77381.77221.7038
37582006.02.03 15:27modify870.101.77381.77191.7038
37592006.02.03 15:27modify870.101.77381.77181.7038
37602006.02.03 15:27modify870.101.77381.77171.7038
37612006.02.03 15:27modify870.101.77381.77151.7038
37622006.02.03 16:40modify870.101.77381.77141.7038
37632006.02.03 16:40modify870.101.77381.77121.7038
37642006.02.03 16:40modify870.101.77381.77101.7038
37652006.02.03 16:46modify870.101.77381.77091.7038
37662006.02.03 16:46modify870.101.77381.77081.7038
37672006.02.03 16:46modify870.101.77381.77051.7038
37682006.02.03 16:47modify870.101.77381.77041.7038
37692006.02.03 16:48modify870.101.77381.77021.7038
37702006.02.03 16:48modify870.101.77381.77011.7038
37712006.02.03 16:48modify870.101.77381.76991.7038
37722006.02.03 16:48modify870.101.77381.76981.7038
37732006.02.03 16:49modify870.101.77381.76971.7038
37742006.02.03 16:49modify870.101.77381.76961.7038
37752006.02.06 08:12modify870.101.77381.76951.7038
37762006.02.06 08:12modify870.101.77381.76921.7038
37772006.02.06 08:13modify870.101.77381.76891.7038
37782006.02.06 08:13modify870.101.77381.76871.7038
37792006.02.06 08:17modify870.101.77381.76851.7038
37802006.02.06 08:17modify870.101.77381.76811.7038
37812006.02.06 08:18modify870.101.77381.76801.7038
37822006.02.06 08:18modify870.101.77381.76791.7038
37832006.02.06 08:24modify870.101.77381.76781.7038
37842006.02.06 08:32modify870.101.77381.76771.7038
37852006.02.06 08:32modify870.101.77381.76731.7038
37862006.02.06 08:34modify870.101.77381.76681.7038
37872006.02.06 08:38modify870.101.77381.76671.7038
37882006.02.06 08:38modify870.101.77381.76661.7038
37892006.02.06 08:44modify870.101.77381.76651.7038
37902006.02.06 08:44modify870.101.77381.76641.7038
37912006.02.06 08:44modify870.101.77381.76621.7038
37922006.02.06 08:46modify870.101.77381.76591.7038
37932006.02.06 08:48modify870.101.77381.76581.7038
37942006.02.06 08:48modify870.101.77381.76571.7038
37952006.02.06 08:48modify870.101.77381.76561.7038
37962006.02.06 10:00modify870.101.77381.76551.7038
37972006.02.06 10:03modify870.101.77381.76541.7038
37982006.02.06 10:04modify870.101.77381.76531.7038
37992006.02.06 10:04modify870.101.77381.76511.7038
38002006.02.06 10:04modify870.101.77381.76491.7038
38012006.02.06 10:05modify870.101.77381.76481.7038
38022006.02.06 10:05modify870.101.77381.76461.7038
38032006.02.06 10:22modify870.101.77381.76441.7038
38042006.02.06 11:59modify870.101.77381.76431.7038
38052006.02.06 12:00modify870.101.77381.76411.7038
38062006.02.06 12:25modify870.101.77381.76391.7038
38072006.02.06 12:25modify870.101.77381.76371.7038
38082006.02.06 12:25modify870.101.77381.76361.7038
38092006.02.06 12:25modify870.101.77381.76351.7038
38102006.02.06 12:25modify870.101.77381.76331.7038
38112006.02.06 12:25modify870.101.77381.76311.7038
38122006.02.06 12:26modify870.101.77381.76301.7038
38132006.02.06 12:26modify870.101.77381.76281.7038
38142006.02.06 12:36modify870.101.77381.76271.7038
38152006.02.06 12:36modify870.101.77381.76251.7038
38162006.02.06 12:42modify870.101.77381.76231.7038
38172006.02.06 12:42modify870.101.77381.76221.7038
38182006.02.06 12:42modify870.101.77381.76191.7038
38192006.02.06 12:45modify870.101.77381.76181.7038
38202006.02.06 12:45modify870.101.77381.76161.7038
38212006.02.06 12:46modify870.101.77381.76151.7038
38222006.02.06 14:58modify870.101.77381.76141.7038
38232006.02.06 14:58modify870.101.77381.76131.7038
38242006.02.06 14:58modify870.101.77381.76121.7038
38252006.02.06 14:58modify870.101.77381.76111.7038
38262006.02.06 14:58modify870.101.77381.76091.7038
38272006.02.06 15:00modify870.101.77381.76071.7038
38282006.02.06 15:58modify870.101.77381.76061.7038
38292006.02.06 15:58modify870.101.77381.76051.7038
38302006.02.06 15:58modify870.101.77381.76031.7038
38312006.02.06 15:58modify870.101.77381.76021.7038
38322006.02.06 16:03modify870.101.77381.76011.7038
38332006.02.06 16:03modify870.101.77381.75991.7038
38342006.02.06 16:03modify870.101.77381.75981.7038
38352006.02.06 16:04modify870.101.77381.75971.7038
38362006.02.06 16:04modify870.101.77381.75961.7038
38372006.02.06 17:05modify870.101.77381.75931.7038
38382006.02.06 17:08modify870.101.77381.75921.7038
38392006.02.06 17:08modify870.101.77381.75911.7038
38402006.02.06 17:08modify870.101.77381.75881.7038
38412006.02.06 17:40modify870.101.77381.75861.7038
38422006.02.06 17:42modify870.101.77381.75851.7038
38432006.02.06 17:42modify870.101.77381.75841.7038
38442006.02.06 17:43modify870.101.77381.75831.7038
38452006.02.06 17:48modify870.101.77381.75821.7038
38462006.02.06 17:49modify870.101.77381.75811.7038
38472006.02.06 17:49modify870.101.77381.75801.7038
38482006.02.06 17:49modify870.101.77381.75791.7038
38492006.02.06 17:49modify870.101.77381.75781.7038
38502006.02.06 17:49modify870.101.77381.75771.7038
38512006.02.06 17:49modify870.101.77381.75761.7038
38522006.02.06 17:49modify870.101.77381.75751.7038
38532006.02.06 17:49modify870.101.77381.75741.7038
38542006.02.06 17:49modify870.101.77381.75731.7038
38552006.02.06 17:49modify870.101.77381.75711.7038
38562006.02.06 17:49modify870.101.77381.75701.7038
38572006.02.06 17:50modify870.101.77381.75691.7038
38582006.02.06 17:50modify870.101.77381.75681.7038
38592006.02.06 17:50modify870.101.77381.75671.7038
38602006.02.06 17:50modify870.101.77381.75661.7038
38612006.02.06 17:50modify870.101.77381.75651.7038
38622006.02.06 17:50modify870.101.77381.75641.7038
38632006.02.06 17:59modify870.101.77381.75631.7038
38642006.02.06 18:00modify870.101.77381.75621.7038
38652006.02.06 18:00modify870.101.77381.75611.7038
38662006.02.06 18:00modify870.101.77381.75601.7038
38672006.02.06 18:00modify870.101.77381.75591.7038
38682006.02.06 18:00modify870.101.77381.75581.7038
38692006.02.06 18:01modify870.101.77381.75571.7038
38702006.02.06 18:01modify870.101.77381.75561.7038
38712006.02.06 18:13modify870.101.77381.75541.7038
38722006.02.06 18:13modify870.101.77381.75521.7038
38732006.02.06 18:13modify870.101.77381.75471.7038
38742006.02.06 18:14modify870.101.77381.75461.7038
38752006.02.06 18:14modify870.101.77381.75451.7038
38762006.02.06 18:14modify870.101.77381.75441.7038
38772006.02.06 18:14modify870.101.77381.75431.7038
38782006.02.06 18:15modify870.101.77381.75421.7038
38792006.02.06 18:17modify870.101.77381.75411.7038
38802006.02.06 18:18modify870.101.77381.75401.7038
38812006.02.06 18:18modify870.101.77381.75391.7038
38822006.02.06 18:18modify870.101.77381.75381.7038
38832006.02.06 18:18modify870.101.77381.75371.7038
38842006.02.06 18:18modify870.101.77381.75361.7038
38852006.02.07 16:11modify870.101.77381.75351.7038
38862006.02.07 16:11modify870.101.77381.75331.7038
38872006.02.07 16:13modify870.101.77381.75321.7038
38882006.02.07 16:13modify870.101.77381.75301.7038
38892006.02.07 16:14modify870.101.77381.75291.7038
38902006.02.07 16:14modify870.101.77381.75281.7038
38912006.02.07 16:14modify870.101.77381.75271.7038
38922006.02.07 16:15modify870.101.77381.75251.7038
38932006.02.07 16:38modify870.101.77381.75241.7038
38942006.02.07 16:38modify870.101.77381.75231.7038
38952006.02.07 16:38modify870.101.77381.75221.7038
38962006.02.07 16:38modify870.101.77381.75211.7038
38972006.02.07 16:38modify870.101.77381.75191.7038
38982006.02.07 16:40modify870.101.77381.75181.7038
38992006.02.07 16:40modify870.101.77381.75171.7038
39002006.02.07 16:40modify870.101.77381.75161.7038
39012006.02.07 16:41modify870.101.77381.75151.7038
39022006.02.07 16:41modify870.101.77381.75131.7038
39032006.02.07 16:41modify870.101.77381.75121.7038
39042006.02.07 16:59modify870.101.77381.75111.7038
39052006.02.07 16:59modify870.101.77381.75081.7038
39062006.02.07 17:02modify870.101.77381.75071.7038
39072006.02.08 16:21modify870.101.77381.75061.7038
39082006.02.08 16:21modify870.101.77381.75031.7038
39092006.02.08 16:21modify870.101.77381.74981.7038
39102006.02.08 17:07modify870.101.77381.74971.7038
39112006.02.08 17:07modify870.101.77381.74931.7038
39122006.02.08 17:07modify870.101.77381.74891.7038
39132006.02.08 18:08modify870.101.77381.74881.7038
39142006.02.08 18:08modify870.101.77381.74871.7038
39152006.02.08 18:08modify870.101.77381.74841.7038
39162006.02.08 18:11modify870.101.77381.74831.7038
39172006.02.08 18:13modify870.101.77381.74821.7038
39182006.02.08 18:13modify870.101.77381.74811.7038
39192006.02.08 18:13modify870.101.77381.74801.7038
39202006.02.09 16:06modify870.101.77381.74781.7038
39212006.02.10 06:31s/l870.101.74781.74781.7038250.3211574.63
39222006.02.10 06:31sell stop880.101.74551.75551.6755
39232006.02.10 07:45sell880.101.74551.75551.6755
39242006.02.10 14:54s/l880.101.75551.75551.6755-100.0011474.63
39252006.02.10 14:54sell stop890.101.75321.76321.6832
39262006.02.10 16:21sell890.101.75321.76321.6832
39272006.02.13 01:44modify890.101.75321.75321.6832
39282006.02.13 01:44modify890.101.75321.75311.6832
39292006.02.13 01:44modify890.101.75321.75301.6832
39302006.02.13 01:50modify890.101.75321.75291.6832
39312006.02.13 01:52modify890.101.75321.75271.6832
39322006.02.13 01:57modify890.101.75321.75261.6832
39332006.02.13 02:17modify890.101.75321.75251.6832
39342006.02.13 02:17modify890.101.75321.75241.6832
39352006.02.13 03:30modify890.101.75321.75231.6832
39362006.02.13 03:30modify890.101.75321.75221.6832
39372006.02.13 03:30modify890.101.75321.75211.6832
39382006.02.13 03:31modify890.101.75321.75201.6832
39392006.02.13 03:37modify890.101.75321.75181.6832
39402006.02.13 04:01modify890.101.75321.75171.6832
39412006.02.13 04:01modify890.101.75321.75151.6832
39422006.02.13 04:01modify890.101.75321.75141.6832
39432006.02.13 09:05modify890.101.75321.75131.6832
39442006.02.13 09:05modify890.101.75321.75121.6832
39452006.02.13 09:06modify890.101.75321.75101.6832
39462006.02.13 09:06modify890.101.75321.75091.6832
39472006.02.13 09:06modify890.101.75321.75081.6832
39482006.02.13 09:06modify890.101.75321.75061.6832
39492006.02.13 09:07modify890.101.75321.75051.6832
39502006.02.13 09:07modify890.101.75321.75041.6832
39512006.02.13 09:07modify890.101.75321.75031.6832
39522006.02.13 09:07modify890.101.75321.75021.6832
39532006.02.13 09:54modify890.101.75321.75011.6832
39542006.02.13 09:54modify890.101.75321.75001.6832
39552006.02.13 09:54modify890.101.75321.74991.6832
39562006.02.13 09:54modify890.101.75321.74971.6832
39572006.02.13 09:56modify890.101.75321.74961.6832
39582006.02.13 09:56modify890.101.75321.74951.6832
39592006.02.13 10:09modify890.101.75321.74941.6832
39602006.02.13 10:10modify890.101.75321.74931.6832
39612006.02.13 10:11modify890.101.75321.74911.6832
39622006.02.13 10:12modify890.101.75321.74901.6832
39632006.02.13 10:12modify890.101.75321.74891.6832
39642006.02.13 10:25modify890.101.75321.74881.6832
39652006.02.13 10:25modify890.101.75321.74861.6832
39662006.02.13 10:25modify890.101.75321.74841.6832
39672006.02.13 10:25modify890.101.75321.74831.6832
39682006.02.13 10:25modify890.101.75321.74811.6832
39692006.02.13 10:25modify890.101.75321.74791.6832
39702006.02.13 10:25modify890.101.75321.74781.6832
39712006.02.13 10:25modify890.101.75321.74761.6832
39722006.02.13 10:25modify890.101.75321.74731.6832
39732006.02.13 14:25modify890.101.75321.74721.6832
39742006.02.13 14:25modify890.101.75321.74711.6832
39752006.02.13 14:25modify890.101.75321.74691.6832
39762006.02.13 14:25modify890.101.75321.74661.6832
39772006.02.14 12:02modify890.101.75321.74651.6832
39782006.02.14 12:02modify890.101.75321.74621.6832
39792006.02.14 12:26modify890.101.75321.74611.6832
39802006.02.14 12:26modify890.101.75321.74591.6832
39812006.02.14 12:26modify890.101.75321.74581.6832
39822006.02.14 12:28modify890.101.75321.74571.6832
39832006.02.14 12:29modify890.101.75321.74561.6832
39842006.02.14 12:37modify890.101.75321.74551.6832
39852006.02.14 12:38modify890.101.75321.74541.6832
39862006.02.14 12:44modify890.101.75321.74531.6832
39872006.02.14 13:00modify890.101.75321.74521.6832
39882006.02.14 13:00modify890.101.75321.74511.6832
39892006.02.14 13:02modify890.101.75321.74491.6832
39902006.02.14 13:02modify890.101.75321.74471.6832
39912006.02.14 13:02modify890.101.75321.74451.6832
39922006.02.14 13:11modify890.101.75321.74441.6832
39932006.02.14 14:30modify890.101.75321.74411.6832
39942006.02.14 14:30modify890.101.75321.74321.6832
39952006.02.14 14:31modify890.101.75321.74311.6832
39962006.02.14 14:31modify890.101.75321.74301.6832
39972006.02.14 14:31modify890.101.75321.74281.6832
39982006.02.14 14:34modify890.101.75321.74261.6832
39992006.02.14 14:37modify890.101.75321.74241.6832
40002006.02.14 14:37modify890.101.75321.74221.6832
40012006.02.14 14:37modify890.101.75321.74201.6832
40022006.02.14 14:38modify890.101.75321.74191.6832
40032006.02.14 14:38modify890.101.75321.74181.6832
40042006.02.14 14:38modify890.101.75321.74161.6832
40052006.02.14 14:38modify890.101.75321.74151.6832
40062006.02.14 14:39modify890.101.75321.74141.6832
40072006.02.14 14:39modify890.101.75321.74121.6832
40082006.02.14 14:39modify890.101.75321.74101.6832
40092006.02.14 14:40modify890.101.75321.74091.6832
40102006.02.14 14:40modify890.101.75321.74071.6832
40112006.02.14 14:41modify890.101.75321.74061.6832
40122006.02.14 14:44modify890.101.75321.74051.6832
40132006.02.14 15:15modify890.101.75321.74031.6832
40142006.02.14 15:15modify890.101.75321.74011.6832
40152006.02.14 15:15modify890.101.75321.73981.6832
40162006.02.14 15:17modify890.101.75321.73971.6832
40172006.02.14 15:17modify890.101.75321.73951.6832
40182006.02.14 15:18modify890.101.75321.73931.6832
40192006.02.14 16:49modify890.101.75321.73911.6832
40202006.02.14 16:50modify890.101.75321.73901.6832
40212006.02.14 16:53modify890.101.75321.73871.6832
40222006.02.14 16:53modify890.101.75321.73841.6832
40232006.02.15 11:36s/l890.101.73841.73841.6832145.3611619.99
40242006.02.15 11:36sell stop900.101.73611.74611.6661
40252006.02.16 09:42sell900.101.73611.74611.6661
40262006.02.20 08:53s/l900.101.74611.74611.6661-101.7611518.23
40272006.02.20 08:53buy stop910.101.74811.73811.8181
40282006.02.23 10:10buy910.101.74811.73811.8181
40292006.02.27 10:01s/l910.101.73811.73811.8181-99.6611418.57
40302006.02.27 10:01buy stop920.101.74031.73031.8103
40312006.02.27 11:33buy920.101.74031.73031.8103
40322006.02.28 16:23modify920.101.74031.74031.8103
40332006.02.28 16:23modify920.101.74031.74041.8103
40342006.02.28 16:23modify920.101.74031.74061.8103
40352006.02.28 16:24modify920.101.74031.74081.8103
40362006.02.28 16:24modify920.101.74031.74111.8103
40372006.02.28 16:24modify920.101.74031.74131.8103
40382006.02.28 16:24modify920.101.74031.74151.8103
40392006.02.28 16:24modify920.101.74031.74181.8103
40402006.02.28 16:30modify920.101.74031.74191.8103
40412006.02.28 16:30modify920.101.74031.74201.8103
40422006.02.28 16:31modify920.101.74031.74211.8103
40432006.02.28 16:31modify920.101.74031.74221.8103
40442006.02.28 16:31modify920.101.74031.74231.8103
40452006.02.28 17:11modify920.101.74031.74241.8103
40462006.02.28 17:11modify920.101.74031.74251.8103
40472006.02.28 17:14modify920.101.74031.74271.8103
40482006.02.28 17:14modify920.101.74031.74291.8103
40492006.02.28 17:14modify920.101.74031.74321.8103
40502006.02.28 17:14modify920.101.74031.74331.8103
40512006.02.28 17:14modify920.101.74031.74341.8103
40522006.02.28 17:14modify920.101.74031.74361.8103
40532006.02.28 17:14modify920.101.74031.74371.8103
40542006.02.28 17:14modify920.101.74031.74391.8103
40552006.02.28 17:18modify920.101.74031.74411.8103
40562006.02.28 17:18modify920.101.74031.74441.8103
40572006.02.28 17:18modify920.101.74031.74461.8103
40582006.02.28 17:20modify920.101.74031.74521.8103
40592006.02.28 19:52modify920.101.74031.74541.8103
40602006.02.28 19:53modify920.101.74031.74551.8103
40612006.02.28 19:53modify920.101.74031.74561.8103
40622006.02.28 19:53modify920.101.74031.74571.8103
40632006.02.28 19:53modify920.101.74031.74581.8103
40642006.02.28 19:54modify920.101.74031.74591.8103
40652006.02.28 19:54modify920.101.74031.74601.8103
40662006.02.28 19:54modify920.101.74031.74611.8103
40672006.02.28 19:56modify920.101.74031.74621.8103
40682006.02.28 19:56modify920.101.74031.74631.8103
40692006.02.28 19:57modify920.101.74031.74641.8103
40702006.02.28 20:07modify920.101.74031.74651.8103
40712006.02.28 20:07modify920.101.74031.74661.8103
40722006.02.28 20:07modify920.101.74031.74671.8103
40732006.02.28 20:09modify920.101.74031.74681.8103
40742006.03.01 11:09modify920.101.74031.74701.8103
40752006.03.01 11:09modify920.101.74031.74721.8103
40762006.03.01 11:10modify920.101.74031.74731.8103
40772006.03.01 11:16modify920.101.74031.74741.8103
40782006.03.01 11:16modify920.101.74031.74761.8103
40792006.03.01 11:16modify920.101.74031.74771.8103
40802006.03.01 11:16modify920.101.74031.74781.8103
40812006.03.01 11:16modify920.101.74031.74811.8103
40822006.03.01 11:17modify920.101.74031.74821.8103
40832006.03.01 11:17modify920.101.74031.74831.8103
40842006.03.01 15:18modify920.101.74031.74851.8103
40852006.03.01 15:18modify920.101.74031.74861.8103
40862006.03.01 15:23modify920.101.74031.74871.8103
40872006.03.01 15:23modify920.101.74031.74881.8103
40882006.03.01 15:23modify920.101.74031.74901.8103
40892006.03.01 15:24modify920.101.74031.74911.8103
40902006.03.01 15:24modify920.101.74031.74921.8103
40912006.03.01 15:24modify920.101.74031.74931.8103
40922006.03.01 17:47s/l920.101.74931.74931.810390.3411508.91
40932006.03.01 17:47buy stop930.101.75161.74161.8216
40942006.03.02 09:02buy930.101.75161.74161.8216
40952006.03.06 08:11modify930.101.75161.75161.8216
40962006.03.06 08:11modify930.101.75161.75171.8216
40972006.03.06 08:11modify930.101.75161.75181.8216
40982006.03.06 08:14modify930.101.75161.75191.8216
40992006.03.06 08:14modify930.101.75161.75201.8216
41002006.03.06 08:14modify930.101.75161.75211.8216
41012006.03.06 08:15modify930.101.75161.75231.8216
41022006.03.06 16:01s/l930.101.75231.75231.82167.3411516.25
41032006.03.06 16:01buy stop940.101.75451.74451.8245
41042006.03.16 16:06buy940.101.75451.74451.8245
41052006.03.23 01:57s/l940.101.74451.74451.8245-98.8111417.44
41062006.03.23 01:57buy stop950.101.74681.73681.8168
41072006.03.27 05:07buy950.101.74681.73681.8168
41082006.03.29 09:58s/l950.101.73681.73681.8168-99.6611317.78
41092006.03.29 09:58buy stop960.101.73911.72911.8091
41102006.03.30 04:45buy960.101.73911.72911.8091
41112006.04.03 08:17s/l960.101.72911.72911.8091-99.6611218.12
41122006.04.03 08:17sell stop970.101.72711.73711.6571
41132006.04.03 08:43sell970.101.72711.73711.6571
41142006.04.03 16:58s/l970.101.73711.73711.6571-100.0011118.12
41152006.04.03 16:58sell stop980.101.73491.74491.6649