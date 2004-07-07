|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.07.20 22:00 (2004.07.01 - 2008.01.09)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic_number=772188; Take_Profit=700; Stop_Loss=100; TrailingStop=100; Lots=0.1; Gap=20; Slippage=3; Duration=0; MACD_Setup=""; Fast_EMA1=12; Slow_EMA1=18; Signal1=15; Trigger1=0.0007; Fast_EMA2=48; Slow_EMA2=104; Signal2=36; Trigger2=0; CloseNReverse=false; FridaySafe=false; Hours=15; Minutes=0;
|Bars in test
|19130
|Ticks modelled
|4563393
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1118.12
|Gross profit
|5932.50
|Gross loss
|-4814.38
|Profit factor
|1.23
|Expected payoff
|11.53
|Absolute drawdown
|99.43
|Maximal drawdown
|791.11 (6.71%)
|Relative drawdown
|6.71% (791.11)
|Total trades
|97
|Short positions (won %)
|42 (52.38%)
|Long positions (won %)
|55 (49.09%)
|Profit trades (% of total)
|49 (50.52%)
|Loss trades (% of total)
|48 (49.48%)
|Largest
|profit trade
|457.85
|loss trade
|-104.40
|Average
|profit trade
|121.07
|loss trade
|-100.30
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (633.32)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-503.35)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|633.32 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-503.35 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.02 15:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.8322
|1.8222
|1.9022
|2
|2004.07.02 18:18
|buy
|1
|0.10
|1.8322
|1.8222
|1.9022
|3
|2004.07.06 14:19
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8322
|1.9022
|4
|2004.07.06 14:20
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8323
|1.9022
|5
|2004.07.06 14:20
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8324
|1.9022
|6
|2004.07.06 14:23
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8325
|1.9022
|7
|2004.07.06 14:23
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8326
|1.9022
|8
|2004.07.06 14:32
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8327
|1.9022
|9
|2004.07.06 14:32
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8328
|1.9022
|10
|2004.07.06 14:32
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8329
|1.9022
|11
|2004.07.06 14:32
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8330
|1.9022
|12
|2004.07.06 14:32
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8331
|1.9022
|13
|2004.07.06 14:33
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8332
|1.9022
|14
|2004.07.06 14:33
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8333
|1.9022
|15
|2004.07.06 14:33
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8334
|1.9022
|16
|2004.07.06 14:34
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8336
|1.9022
|17
|2004.07.06 20:28
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8337
|1.9022
|18
|2004.07.06 20:28
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8338
|1.9022
|19
|2004.07.07 01:58
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8339
|1.9022
|20
|2004.07.07 01:58
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8341
|1.9022
|21
|2004.07.07 01:58
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8342
|1.9022
|22
|2004.07.07 01:58
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8344
|1.9022
|23
|2004.07.07 01:58
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8345
|1.9022
|24
|2004.07.07 02:12
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8346
|1.9022
|25
|2004.07.07 02:15
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8347
|1.9022
|26
|2004.07.07 05:30
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8350
|1.9022
|27
|2004.07.07 05:30
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8351
|1.9022
|28
|2004.07.07 05:30
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8353
|1.9022
|29
|2004.07.07 05:30
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8355
|1.9022
|30
|2004.07.07 05:30
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8357
|1.9022
|31
|2004.07.07 05:30
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8360
|1.9022
|32
|2004.07.07 07:54
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8362
|1.9022
|33
|2004.07.07 07:54
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8363
|1.9022
|34
|2004.07.07 07:54
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8365
|1.9022
|35
|2004.07.07 07:54
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8368
|1.9022
|36
|2004.07.07 07:58
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8369
|1.9022
|37
|2004.07.07 07:59
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8370
|1.9022
|38
|2004.07.07 07:59
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8371
|1.9022
|39
|2004.07.07 07:59
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8372
|1.9022
|40
|2004.07.07 07:59
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8373
|1.9022
|41
|2004.07.07 07:59
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8374
|1.9022
|42
|2004.07.07 08:01
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8375
|1.9022
|43
|2004.07.07 08:04
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8376
|1.9022
|44
|2004.07.07 08:05
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8377
|1.9022
|45
|2004.07.07 08:05
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8378
|1.9022
|46
|2004.07.07 08:05
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8379
|1.9022
|47
|2004.07.07 08:05
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8380
|1.9022
|48
|2004.07.07 08:05
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8383
|1.9022
|49
|2004.07.07 08:05
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8385
|1.9022
|50
|2004.07.07 08:05
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8387
|1.9022
|51
|2004.07.07 08:05
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8388
|1.9022
|52
|2004.07.07 08:05
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8390
|1.9022
|53
|2004.07.07 08:05
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8392
|1.9022
|54
|2004.07.07 08:05
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8393
|1.9022
|55
|2004.07.07 08:05
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8395
|1.9022
|56
|2004.07.07 10:39
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8396
|1.9022
|57
|2004.07.07 10:39
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8397
|1.9022
|58
|2004.07.07 10:39
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8398
|1.9022
|59
|2004.07.07 10:39
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8400
|1.9022
|60
|2004.07.07 10:39
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8401
|1.9022
|61
|2004.07.07 10:39
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8402
|1.9022
|62
|2004.07.07 10:39
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8403
|1.9022
|63
|2004.07.07 10:39
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8404
|1.9022
|64
|2004.07.07 10:39
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8405
|1.9022
|65
|2004.07.07 11:17
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8406
|1.9022
|66
|2004.07.07 11:17
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8407
|1.9022
|67
|2004.07.07 11:17
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8408
|1.9022
|68
|2004.07.07 11:17
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8409
|1.9022
|69
|2004.07.07 11:19
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8410
|1.9022
|70
|2004.07.07 11:19
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8411
|1.9022
|71
|2004.07.07 11:19
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8412
|1.9022
|72
|2004.07.07 11:19
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8413
|1.9022
|73
|2004.07.07 11:19
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8415
|1.9022
|74
|2004.07.07 11:20
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8416
|1.9022
|75
|2004.07.07 11:22
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8418
|1.9022
|76
|2004.07.07 11:23
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8419
|1.9022
|77
|2004.07.07 11:23
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8420
|1.9022
|78
|2004.07.07 11:26
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8421
|1.9022
|79
|2004.07.07 11:26
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8422
|1.9022
|80
|2004.07.07 11:26
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8423
|1.9022
|81
|2004.07.07 11:27
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8427
|1.9022
|82
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8428
|1.9022
|83
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8429
|1.9022
|84
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8430
|1.9022
|85
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8431
|1.9022
|86
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8432
|1.9022
|87
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8433
|1.9022
|88
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8434
|1.9022
|89
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8435
|1.9022
|90
|2004.07.07 11:28
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8436
|1.9022
|91
|2004.07.07 11:29
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8437
|1.9022
|92
|2004.07.07 11:29
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8438
|1.9022
|93
|2004.07.07 11:29
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8440
|1.9022
|94
|2004.07.07 11:29
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8441
|1.9022
|95
|2004.07.07 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8443
|1.9022
|96
|2004.07.07 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8444
|1.9022
|97
|2004.07.07 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8445
|1.9022
|98
|2004.07.07 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8446
|1.9022
|99
|2004.07.07 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8448
|1.9022
|100
|2004.07.07 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8449
|1.9022
|101
|2004.07.07 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8450
|1.9022
|102
|2004.07.07 16:18
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8451
|1.9022
|103
|2004.07.07 16:18
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8452
|1.9022
|104
|2004.07.07 16:18
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8453
|1.9022
|105
|2004.07.07 16:34
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8454
|1.9022
|106
|2004.07.07 16:34
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8455
|1.9022
|107
|2004.07.07 16:35
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8456
|1.9022
|108
|2004.07.07 16:35
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8457
|1.9022
|109
|2004.07.07 17:27
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8458
|1.9022
|110
|2004.07.07 17:27
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8459
|1.9022
|111
|2004.07.07 17:27
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8460
|1.9022
|112
|2004.07.07 17:27
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8461
|1.9022
|113
|2004.07.07 17:27
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8462
|1.9022
|114
|2004.07.07 17:33
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8463
|1.9022
|115
|2004.07.07 17:33
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8464
|1.9022
|116
|2004.07.07 17:38
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8465
|1.9022
|117
|2004.07.07 17:38
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8466
|1.9022
|118
|2004.07.07 17:38
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8467
|1.9022
|119
|2004.07.07 17:38
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8469
|1.9022
|120
|2004.07.07 17:39
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8470
|1.9022
|121
|2004.07.07 17:40
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8471
|1.9022
|122
|2004.07.07 17:40
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8472
|1.9022
|123
|2004.07.07 17:47
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8473
|1.9022
|124
|2004.07.07 17:47
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8474
|1.9022
|125
|2004.07.07 17:47
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8475
|1.9022
|126
|2004.07.07 17:48
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8476
|1.9022
|127
|2004.07.07 17:48
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8477
|1.9022
|128
|2004.07.07 17:54
|modify
|1
|0.10
|1.8322
|1.8478
|1.9022
|129
|2004.07.08 11:46
|s/l
|1
|0.10
|1.8478
|1.8478
|1.9022
|157.02
|10157.02
|130
|2004.07.08 11:46
|buy stop
|2
|0.10
|1.8500
|1.8400
|1.9200
|131
|2004.07.08 12:08
|buy
|2
|0.10
|1.8500
|1.8400
|1.9200
|132
|2004.07.09 22:00
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8500
|1.9200
|133
|2004.07.09 22:00
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8501
|1.9200
|134
|2004.07.09 22:00
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8503
|1.9200
|135
|2004.07.09 22:00
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8505
|1.9200
|136
|2004.07.09 22:01
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8506
|1.9200
|137
|2004.07.09 22:01
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8508
|1.9200
|138
|2004.07.09 22:01
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8510
|1.9200
|139
|2004.07.09 22:01
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8511
|1.9200
|140
|2004.07.09 22:01
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8513
|1.9200
|141
|2004.07.09 22:02
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8514
|1.9200
|142
|2004.07.09 22:06
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8515
|1.9200
|143
|2004.07.12 01:37
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8516
|1.9200
|144
|2004.07.12 01:47
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8517
|1.9200
|145
|2004.07.12 01:53
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8519
|1.9200
|146
|2004.07.12 01:53
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8520
|1.9200
|147
|2004.07.12 01:53
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8521
|1.9200
|148
|2004.07.12 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8522
|1.9200
|149
|2004.07.12 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8523
|1.9200
|150
|2004.07.12 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8524
|1.9200
|151
|2004.07.12 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8526
|1.9200
|152
|2004.07.12 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8527
|1.9200
|153
|2004.07.12 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8528
|1.9200
|154
|2004.07.12 10:04
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8530
|1.9200
|155
|2004.07.12 10:04
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8531
|1.9200
|156
|2004.07.12 10:04
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8533
|1.9200
|157
|2004.07.12 10:04
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8534
|1.9200
|158
|2004.07.12 10:04
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8535
|1.9200
|159
|2004.07.12 10:04
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8536
|1.9200
|160
|2004.07.12 10:04
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8537
|1.9200
|161
|2004.07.12 10:04
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8538
|1.9200
|162
|2004.07.12 10:04
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8539
|1.9200
|163
|2004.07.12 10:04
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8540
|1.9200
|164
|2004.07.12 10:07
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8541
|1.9200
|165
|2004.07.12 10:07
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8542
|1.9200
|166
|2004.07.12 10:08
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8543
|1.9200
|167
|2004.07.12 10:08
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8545
|1.9200
|168
|2004.07.12 10:08
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8546
|1.9200
|169
|2004.07.12 10:08
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8548
|1.9200
|170
|2004.07.12 10:08
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8549
|1.9200
|171
|2004.07.12 10:08
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8550
|1.9200
|172
|2004.07.12 10:08
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8551
|1.9200
|173
|2004.07.12 10:15
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8552
|1.9200
|174
|2004.07.12 10:15
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8553
|1.9200
|175
|2004.07.12 10:19
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8554
|1.9200
|176
|2004.07.12 10:19
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8555
|1.9200
|177
|2004.07.12 10:19
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8556
|1.9200
|178
|2004.07.12 10:20
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8557
|1.9200
|179
|2004.07.12 10:20
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8558
|1.9200
|180
|2004.07.12 10:20
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8559
|1.9200
|181
|2004.07.12 10:20
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8561
|1.9200
|182
|2004.07.12 10:21
|modify
|2
|0.10
|1.8500
|1.8562
|1.9200
|183
|2004.07.13 07:22
|s/l
|2
|0.10
|1.8562
|1.8562
|1.9200
|62.51
|10219.53
|184
|2004.07.13 07:22
|buy stop
|3
|0.10
|1.8585
|1.8485
|1.9285
|185
|2004.07.13 10:39
|buy
|3
|0.10
|1.8585
|1.8485
|1.9285
|186
|2004.07.15 10:55
|s/l
|3
|0.10
|1.8485
|1.8485
|1.9285
|-99.32
|10120.21
|187
|2004.07.15 10:55
|buy stop
|4
|0.10
|1.8508
|1.8408
|1.9208
|188
|2004.07.15 11:39
|buy
|4
|0.10
|1.8508
|1.8408
|1.9208
|189
|2004.07.16 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8508
|1.9208
|190
|2004.07.16 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8509
|1.9208
|191
|2004.07.16 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8510
|1.9208
|192
|2004.07.16 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8511
|1.9208
|193
|2004.07.16 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8513
|1.9208
|194
|2004.07.16 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8514
|1.9208
|195
|2004.07.16 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8515
|1.9208
|196
|2004.07.16 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8516
|1.9208
|197
|2004.07.16 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8517
|1.9208
|198
|2004.07.16 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8518
|1.9208
|199
|2004.07.16 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8519
|1.9208
|200
|2004.07.16 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8520
|1.9208
|201
|2004.07.16 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8522
|1.9208
|202
|2004.07.16 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8523
|1.9208
|203
|2004.07.16 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8524
|1.9208
|204
|2004.07.16 14:32
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8525
|1.9208
|205
|2004.07.16 14:32
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8526
|1.9208
|206
|2004.07.16 14:32
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8527
|1.9208
|207
|2004.07.16 14:32
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8529
|1.9208
|208
|2004.07.16 14:32
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8530
|1.9208
|209
|2004.07.16 14:32
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8531
|1.9208
|210
|2004.07.16 14:32
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8532
|1.9208
|211
|2004.07.16 14:32
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8533
|1.9208
|212
|2004.07.16 14:46
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8534
|1.9208
|213
|2004.07.16 14:46
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8535
|1.9208
|214
|2004.07.16 14:46
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8536
|1.9208
|215
|2004.07.16 14:46
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8538
|1.9208
|216
|2004.07.16 14:46
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8539
|1.9208
|217
|2004.07.16 14:47
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8540
|1.9208
|218
|2004.07.16 14:47
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8541
|1.9208
|219
|2004.07.16 14:47
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8542
|1.9208
|220
|2004.07.16 14:47
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8543
|1.9208
|221
|2004.07.16 14:47
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8544
|1.9208
|222
|2004.07.16 14:47
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8545
|1.9208
|223
|2004.07.16 14:47
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8546
|1.9208
|224
|2004.07.16 14:47
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8547
|1.9208
|225
|2004.07.16 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8548
|1.9208
|226
|2004.07.16 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8549
|1.9208
|227
|2004.07.16 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8550
|1.9208
|228
|2004.07.16 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8551
|1.9208
|229
|2004.07.16 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8552
|1.9208
|230
|2004.07.16 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8553
|1.9208
|231
|2004.07.16 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8554
|1.9208
|232
|2004.07.16 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8555
|1.9208
|233
|2004.07.16 14:59
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8556
|1.9208
|234
|2004.07.16 14:59
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8557
|1.9208
|235
|2004.07.16 14:59
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8558
|1.9208
|236
|2004.07.16 15:00
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8561
|1.9208
|237
|2004.07.16 15:00
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8563
|1.9208
|238
|2004.07.16 15:00
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8566
|1.9208
|239
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8567
|1.9208
|240
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8568
|1.9208
|241
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8569
|1.9208
|242
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8570
|1.9208
|243
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8571
|1.9208
|244
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8573
|1.9208
|245
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8574
|1.9208
|246
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8575
|1.9208
|247
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8576
|1.9208
|248
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8577
|1.9208
|249
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8579
|1.9208
|250
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8580
|1.9208
|251
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8581
|1.9208
|252
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8583
|1.9208
|253
|2004.07.16 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8584
|1.9208
|254
|2004.07.16 15:02
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8585
|1.9208
|255
|2004.07.16 15:02
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8586
|1.9208
|256
|2004.07.16 15:02
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8587
|1.9208
|257
|2004.07.16 15:02
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8588
|1.9208
|258
|2004.07.16 15:02
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8589
|1.9208
|259
|2004.07.16 15:02
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8590
|1.9208
|260
|2004.07.16 15:23
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8592
|1.9208
|261
|2004.07.16 15:23
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8593
|1.9208
|262
|2004.07.16 15:23
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8595
|1.9208
|263
|2004.07.16 15:23
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8596
|1.9208
|264
|2004.07.16 15:23
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8597
|1.9208
|265
|2004.07.16 15:23
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8598
|1.9208
|266
|2004.07.16 15:24
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8599
|1.9208
|267
|2004.07.16 15:24
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8601
|1.9208
|268
|2004.07.16 15:24
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8602
|1.9208
|269
|2004.07.16 15:24
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8604
|1.9208
|270
|2004.07.16 15:24
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8606
|1.9208
|271
|2004.07.16 15:25
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8607
|1.9208
|272
|2004.07.16 15:25
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8609
|1.9208
|273
|2004.07.16 15:25
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8610
|1.9208
|274
|2004.07.16 15:25
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8612
|1.9208
|275
|2004.07.16 15:25
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8613
|1.9208
|276
|2004.07.16 15:25
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8614
|1.9208
|277
|2004.07.16 15:25
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8615
|1.9208
|278
|2004.07.16 15:25
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8616
|1.9208
|279
|2004.07.16 15:25
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8617
|1.9208
|280
|2004.07.16 15:25
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8618
|1.9208
|281
|2004.07.16 15:25
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8619
|1.9208
|282
|2004.07.16 15:25
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8620
|1.9208
|283
|2004.07.16 15:25
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8621
|1.9208
|284
|2004.07.16 15:26
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8622
|1.9208
|285
|2004.07.16 15:26
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8623
|1.9208
|286
|2004.07.16 15:26
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8624
|1.9208
|287
|2004.07.16 15:26
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8625
|1.9208
|288
|2004.07.16 15:26
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8626
|1.9208
|289
|2004.07.16 15:26
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8627
|1.9208
|290
|2004.07.16 15:53
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8628
|1.9208
|291
|2004.07.16 15:55
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8629
|1.9208
|292
|2004.07.16 15:55
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8630
|1.9208
|293
|2004.07.16 15:55
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8631
|1.9208
|294
|2004.07.16 15:56
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8632
|1.9208
|295
|2004.07.16 15:56
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8633
|1.9208
|296
|2004.07.16 15:56
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8634
|1.9208
|297
|2004.07.16 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8636
|1.9208
|298
|2004.07.16 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8637
|1.9208
|299
|2004.07.16 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8639
|1.9208
|300
|2004.07.16 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8640
|1.9208
|301
|2004.07.16 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8641
|1.9208
|302
|2004.07.16 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8643
|1.9208
|303
|2004.07.16 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8644
|1.9208
|304
|2004.07.16 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8645
|1.9208
|305
|2004.07.16 15:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8646
|1.9208
|306
|2004.07.16 15:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8648
|1.9208
|307
|2004.07.16 15:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8650
|1.9208
|308
|2004.07.16 15:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8652
|1.9208
|309
|2004.07.16 15:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8653
|1.9208
|310
|2004.07.16 15:58
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8654
|1.9208
|311
|2004.07.19 00:59
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8655
|1.9208
|312
|2004.07.19 01:06
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8656
|1.9208
|313
|2004.07.19 01:06
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8658
|1.9208
|314
|2004.07.19 01:06
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8660
|1.9208
|315
|2004.07.19 01:06
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8661
|1.9208
|316
|2004.07.19 01:06
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8662
|1.9208
|317
|2004.07.19 01:08
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8663
|1.9208
|318
|2004.07.19 01:08
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8664
|1.9208
|319
|2004.07.19 01:08
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8665
|1.9208
|320
|2004.07.19 01:09
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8666
|1.9208
|321
|2004.07.19 01:09
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8667
|1.9208
|322
|2004.07.19 01:17
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8668
|1.9208
|323
|2004.07.19 01:17
|modify
|4
|0.10
|1.8508
|1.8669
|1.9208
|324
|2004.07.19 20:34
|s/l
|4
|0.10
|1.8669
|1.8669
|1.9208
|161.34
|10281.55
|325
|2004.07.19 20:34
|buy stop
|5
|0.10
|1.8692
|1.8592
|1.9392
|326
|2004.07.19 21:30
|buy
|5
|0.10
|1.8692
|1.8592
|1.9392
|327
|2004.07.20 11:41
|s/l
|5
|0.10
|1.8592
|1.8592
|1.9392
|-99.83
|10181.72
|328
|2004.07.20 11:41
|buy stop
|6
|0.10
|1.8614
|1.8514
|1.9314
|329
|2004.11.08 10:50
|buy
|6
|0.10
|1.8614
|1.8514
|1.9314
|330
|2004.11.09 02:27
|s/l
|6
|0.10
|1.8514
|1.8514
|1.9314
|-99.83
|10081.89
|331
|2004.11.09 02:27
|buy stop
|7
|0.10
|1.8536
|1.8436
|1.9236
|332
|2004.11.09 02:48
|buy
|7
|0.10
|1.8536
|1.8436
|1.9236
|333
|2004.11.10 16:17
|s/l
|7
|0.10
|1.8436
|1.8436
|1.9236
|-99.83
|9982.06
|334
|2004.11.10 16:17
|buy stop
|8
|0.10
|1.8458
|1.8358
|1.9158
|335
|2004.11.10 16:43
|buy
|8
|0.10
|1.8458
|1.8358
|1.9158
|336
|2004.11.12 18:04
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8458
|1.9158
|337
|2004.11.12 18:05
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8460
|1.9158
|338
|2004.11.12 18:05
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8463
|1.9158
|339
|2004.11.12 18:05
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8465
|1.9158
|340
|2004.11.12 18:05
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8467
|1.9158
|341
|2004.11.12 18:06
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8469
|1.9158
|342
|2004.11.12 18:06
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8470
|1.9158
|343
|2004.11.12 18:06
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8471
|1.9158
|344
|2004.11.12 18:56
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8472
|1.9158
|345
|2004.11.12 18:56
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8473
|1.9158
|346
|2004.11.12 18:57
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8474
|1.9158
|347
|2004.11.12 18:57
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8475
|1.9158
|348
|2004.11.12 18:57
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8476
|1.9158
|349
|2004.11.12 18:57
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8477
|1.9158
|350
|2004.11.12 19:26
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8478
|1.9158
|351
|2004.11.12 19:38
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8479
|1.9158
|352
|2004.11.12 19:38
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8480
|1.9158
|353
|2004.11.12 19:38
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8482
|1.9158
|354
|2004.11.12 20:05
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8483
|1.9158
|355
|2004.11.12 20:05
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8485
|1.9158
|356
|2004.11.12 20:05
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8486
|1.9158
|357
|2004.11.12 20:10
|modify
|8
|0.10
|1.8458
|1.8488
|1.9158
|358
|2004.11.15 16:54
|s/l
|8
|0.10
|1.8488
|1.8488
|1.9158
|30.85
|10012.91
|359
|2004.11.15 16:54
|buy stop
|9
|0.10
|1.8511
|1.8411
|1.9211
|360
|2004.11.16 10:31
|buy
|9
|0.10
|1.8511
|1.8411
|1.9211
|361
|2004.11.17 11:34
|modify
|9
|0.10
|1.8511
|1.8511
|1.9211
|362
|2004.11.17 11:35
|modify
|9
|0.10
|1.8511
|1.8513
|1.9211
|363
|2004.11.17 11:35
|modify
|9
|0.10
|1.8511
|1.8514
|1.9211
|364
|2004.11.17 11:35
|modify
|9
|0.10
|1.8511
|1.8517
|1.9211
|365
|2004.11.17 11:35
|modify
|9
|0.10
|1.8511
|1.8519
|1.9211
|366
|2004.11.17 11:35
|modify
|9
|0.10
|1.8511
|1.8522
|1.9211
|367
|2004.11.17 11:36
|modify
|9
|0.10
|1.8511
|1.8526
|1.9211
|368
|2004.11.17 16:43
|s/l
|9
|0.10
|1.8526
|1.8526
|1.9211
|15.17
|10028.08
|369
|2004.11.17 16:43
|buy stop
|10
|0.10
|1.8548
|1.8448
|1.9248
|370
|2004.11.17 16:57
|buy
|10
|0.10
|1.8548
|1.8448
|1.9248
|371
|2004.11.23 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8548
|1.9248
|372
|2004.11.23 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8550
|1.9248
|373
|2004.11.23 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8552
|1.9248
|374
|2004.11.23 11:40
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8553
|1.9248
|375
|2004.11.23 11:41
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8555
|1.9248
|376
|2004.11.23 11:41
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8565
|1.9248
|377
|2004.11.23 11:41
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8566
|1.9248
|378
|2004.11.23 12:00
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8567
|1.9248
|379
|2004.11.23 12:00
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8568
|1.9248
|380
|2004.11.23 12:00
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8569
|1.9248
|381
|2004.11.23 12:00
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8570
|1.9248
|382
|2004.11.23 12:00
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8571
|1.9248
|383
|2004.11.23 12:01
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8572
|1.9248
|384
|2004.11.23 12:01
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8574
|1.9248
|385
|2004.11.23 12:01
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8576
|1.9248
|386
|2004.11.23 12:01
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8578
|1.9248
|387
|2004.11.23 12:01
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8580
|1.9248
|388
|2004.11.23 12:01
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8581
|1.9248
|389
|2004.11.23 12:01
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8582
|1.9248
|390
|2004.11.23 12:01
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8583
|1.9248
|391
|2004.11.23 12:01
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8585
|1.9248
|392
|2004.11.23 12:03
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8586
|1.9248
|393
|2004.11.23 12:03
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8587
|1.9248
|394
|2004.11.23 12:03
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8589
|1.9248
|395
|2004.11.23 12:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8590
|1.9248
|396
|2004.11.23 12:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8592
|1.9248
|397
|2004.11.23 12:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8595
|1.9248
|398
|2004.11.23 12:15
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8597
|1.9248
|399
|2004.11.23 12:15
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8600
|1.9248
|400
|2004.11.23 12:15
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8601
|1.9248
|401
|2004.11.23 13:32
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8602
|1.9248
|402
|2004.11.23 13:32
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8603
|1.9248
|403
|2004.11.23 13:32
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8605
|1.9248
|404
|2004.11.23 13:32
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8606
|1.9248
|405
|2004.11.23 13:32
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8607
|1.9248
|406
|2004.11.23 13:32
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8608
|1.9248
|407
|2004.11.23 13:32
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8610
|1.9248
|408
|2004.11.23 13:34
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8611
|1.9248
|409
|2004.11.23 13:34
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8612
|1.9248
|410
|2004.11.23 13:34
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8614
|1.9248
|411
|2004.11.23 13:35
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8618
|1.9248
|412
|2004.11.23 13:40
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8619
|1.9248
|413
|2004.11.23 13:40
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8620
|1.9248
|414
|2004.11.23 13:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8622
|1.9248
|415
|2004.11.23 13:51
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8623
|1.9248
|416
|2004.11.23 18:37
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8624
|1.9248
|417
|2004.11.23 18:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8625
|1.9248
|418
|2004.11.23 18:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8627
|1.9248
|419
|2004.11.24 09:47
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8629
|1.9248
|420
|2004.11.24 09:47
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8631
|1.9248
|421
|2004.11.24 09:49
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8633
|1.9248
|422
|2004.11.24 09:49
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8635
|1.9248
|423
|2004.11.24 09:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8637
|1.9248
|424
|2004.11.24 09:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8640
|1.9248
|425
|2004.11.24 09:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8642
|1.9248
|426
|2004.11.24 10:07
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8644
|1.9248
|427
|2004.11.24 10:15
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8645
|1.9248
|428
|2004.11.24 10:15
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8646
|1.9248
|429
|2004.11.24 10:15
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8647
|1.9248
|430
|2004.11.24 10:15
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8648
|1.9248
|431
|2004.11.24 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8649
|1.9248
|432
|2004.11.24 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8650
|1.9248
|433
|2004.11.24 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8652
|1.9248
|434
|2004.11.24 10:40
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8654
|1.9248
|435
|2004.11.24 10:44
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8658
|1.9248
|436
|2004.11.24 10:44
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8660
|1.9248
|437
|2004.11.24 10:44
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8661
|1.9248
|438
|2004.11.24 10:44
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8662
|1.9248
|439
|2004.11.24 10:47
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8663
|1.9248
|440
|2004.11.24 10:56
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8665
|1.9248
|441
|2004.11.24 10:56
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8666
|1.9248
|442
|2004.11.24 10:56
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8667
|1.9248
|443
|2004.11.24 10:56
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8668
|1.9248
|444
|2004.11.24 10:56
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8669
|1.9248
|445
|2004.11.24 10:57
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8670
|1.9248
|446
|2004.11.24 10:57
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8671
|1.9248
|447
|2004.11.24 11:35
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8674
|1.9248
|448
|2004.11.24 11:35
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8676
|1.9248
|449
|2004.11.24 11:35
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8679
|1.9248
|450
|2004.11.24 11:35
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8682
|1.9248
|451
|2004.11.24 11:35
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8684
|1.9248
|452
|2004.11.24 11:44
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8685
|1.9248
|453
|2004.11.24 11:44
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8686
|1.9248
|454
|2004.11.24 11:51
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8687
|1.9248
|455
|2004.11.24 11:51
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8688
|1.9248
|456
|2004.11.24 11:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8689
|1.9248
|457
|2004.11.24 11:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8690
|1.9248
|458
|2004.11.24 11:53
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8692
|1.9248
|459
|2004.11.24 11:53
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8693
|1.9248
|460
|2004.11.24 11:53
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8694
|1.9248
|461
|2004.11.24 11:54
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8697
|1.9248
|462
|2004.11.24 11:54
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8698
|1.9248
|463
|2004.11.24 11:54
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8699
|1.9248
|464
|2004.11.24 11:54
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8700
|1.9248
|465
|2004.11.24 11:57
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8702
|1.9248
|466
|2004.11.24 11:57
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8703
|1.9248
|467
|2004.11.24 12:18
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8705
|1.9248
|468
|2004.11.24 12:19
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8707
|1.9248
|469
|2004.11.24 12:19
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8708
|1.9248
|470
|2004.11.24 12:19
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8709
|1.9248
|471
|2004.11.24 12:19
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8711
|1.9248
|472
|2004.11.24 16:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8713
|1.9248
|473
|2004.11.24 16:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8714
|1.9248
|474
|2004.11.24 16:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8715
|1.9248
|475
|2004.11.24 17:29
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8717
|1.9248
|476
|2004.11.24 17:30
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8718
|1.9248
|477
|2004.11.24 17:30
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8719
|1.9248
|478
|2004.11.24 17:30
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8721
|1.9248
|479
|2004.11.24 17:32
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8722
|1.9248
|480
|2004.11.24 18:22
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8723
|1.9248
|481
|2004.11.24 18:22
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8724
|1.9248
|482
|2004.11.25 04:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8725
|1.9248
|483
|2004.11.25 07:05
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8726
|1.9248
|484
|2004.11.25 07:05
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8730
|1.9248
|485
|2004.11.25 08:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8731
|1.9248
|486
|2004.11.25 08:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8733
|1.9248
|487
|2004.11.25 08:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8734
|1.9248
|488
|2004.11.25 08:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8736
|1.9248
|489
|2004.11.25 09:15
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8738
|1.9248
|490
|2004.11.25 09:15
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8739
|1.9248
|491
|2004.11.25 09:15
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8741
|1.9248
|492
|2004.11.25 09:16
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8743
|1.9248
|493
|2004.11.25 09:22
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8744
|1.9248
|494
|2004.11.25 09:22
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8745
|1.9248
|495
|2004.11.25 09:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8746
|1.9248
|496
|2004.11.25 09:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8747
|1.9248
|497
|2004.11.25 09:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8748
|1.9248
|498
|2004.11.25 09:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8749
|1.9248
|499
|2004.11.25 09:24
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8751
|1.9248
|500
|2004.11.25 09:29
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8752
|1.9248
|501
|2004.11.25 09:29
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8753
|1.9248
|502
|2004.11.25 09:31
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8755
|1.9248
|503
|2004.11.25 09:32
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8759
|1.9248
|504
|2004.11.25 09:32
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8760
|1.9248
|505
|2004.11.25 09:32
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8761
|1.9248
|506
|2004.11.25 09:32
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8762
|1.9248
|507
|2004.11.25 09:57
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8764
|1.9248
|508
|2004.11.25 11:42
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8765
|1.9248
|509
|2004.11.25 11:43
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8766
|1.9248
|510
|2004.11.25 12:13
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8768
|1.9248
|511
|2004.11.25 12:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8769
|1.9248
|512
|2004.11.25 12:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8771
|1.9248
|513
|2004.11.25 12:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8772
|1.9248
|514
|2004.11.25 12:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8773
|1.9248
|515
|2004.11.25 12:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8775
|1.9248
|516
|2004.11.25 12:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8776
|1.9248
|517
|2004.11.25 12:17
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8777
|1.9248
|518
|2004.11.25 12:17
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8778
|1.9248
|519
|2004.11.25 12:17
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8779
|1.9248
|520
|2004.11.25 12:17
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8780
|1.9248
|521
|2004.11.25 12:18
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8781
|1.9248
|522
|2004.11.25 12:19
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8782
|1.9248
|523
|2004.11.25 12:19
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8784
|1.9248
|524
|2004.11.25 12:20
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8787
|1.9248
|525
|2004.11.25 12:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8788
|1.9248
|526
|2004.11.25 12:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8789
|1.9248
|527
|2004.11.25 12:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8790
|1.9248
|528
|2004.11.25 12:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8791
|1.9248
|529
|2004.11.25 12:37
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8792
|1.9248
|530
|2004.11.25 22:15
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8793
|1.9248
|531
|2004.11.25 22:27
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8794
|1.9248
|532
|2004.11.25 22:28
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8795
|1.9248
|533
|2004.11.25 22:43
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8796
|1.9248
|534
|2004.11.25 22:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8798
|1.9248
|535
|2004.11.25 22:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8805
|1.9248
|536
|2004.11.25 22:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8807
|1.9248
|537
|2004.11.25 22:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8810
|1.9248
|538
|2004.11.25 22:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8811
|1.9248
|539
|2004.11.25 22:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8814
|1.9248
|540
|2004.11.25 22:53
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8815
|1.9248
|541
|2004.11.25 22:53
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8818
|1.9248
|542
|2004.11.25 22:53
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8822
|1.9248
|543
|2004.11.25 22:53
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8824
|1.9248
|544
|2004.11.25 22:53
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8826
|1.9248
|545
|2004.11.25 22:54
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8827
|1.9248
|546
|2004.11.25 22:54
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8830
|1.9248
|547
|2004.11.25 22:54
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8834
|1.9248
|548
|2004.11.25 22:55
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8837
|1.9248
|549
|2004.11.25 22:57
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8839
|1.9248
|550
|2004.11.25 22:57
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8841
|1.9248
|551
|2004.11.26 05:08
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8842
|1.9248
|552
|2004.11.26 05:09
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8843
|1.9248
|553
|2004.11.26 05:10
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8844
|1.9248
|554
|2004.11.26 05:10
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8845
|1.9248
|555
|2004.11.26 05:10
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8846
|1.9248
|556
|2004.11.26 05:10
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8847
|1.9248
|557
|2004.11.26 05:11
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8848
|1.9248
|558
|2004.11.26 05:12
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8849
|1.9248
|559
|2004.11.26 05:12
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8850
|1.9248
|560
|2004.11.26 05:12
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8851
|1.9248
|561
|2004.11.26 05:12
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8852
|1.9248
|562
|2004.11.26 05:12
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8853
|1.9248
|563
|2004.11.26 05:13
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8854
|1.9248
|564
|2004.11.26 05:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8855
|1.9248
|565
|2004.11.26 05:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8856
|1.9248
|566
|2004.11.26 05:39
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8858
|1.9248
|567
|2004.11.26 05:39
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8860
|1.9248
|568
|2004.11.26 05:40
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8862
|1.9248
|569
|2004.11.26 05:53
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8863
|1.9248
|570
|2004.11.26 05:53
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8864
|1.9248
|571
|2004.11.26 05:53
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8865
|1.9248
|572
|2004.11.26 05:53
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8866
|1.9248
|573
|2004.11.26 05:55
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8867
|1.9248
|574
|2004.11.26 05:55
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8868
|1.9248
|575
|2004.11.26 05:58
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8870
|1.9248
|576
|2004.11.26 05:58
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8871
|1.9248
|577
|2004.11.26 06:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8872
|1.9248
|578
|2004.11.26 06:20
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8873
|1.9248
|579
|2004.11.26 06:21
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8874
|1.9248
|580
|2004.11.26 06:21
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8875
|1.9248
|581
|2004.11.26 06:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8877
|1.9248
|582
|2004.11.26 06:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8879
|1.9248
|583
|2004.11.26 06:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8881
|1.9248
|584
|2004.11.26 06:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8882
|1.9248
|585
|2004.11.26 06:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8883
|1.9248
|586
|2004.11.26 06:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8884
|1.9248
|587
|2004.11.26 06:23
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8885
|1.9248
|588
|2004.11.26 06:25
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8886
|1.9248
|589
|2004.11.26 06:25
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8887
|1.9248
|590
|2004.11.26 06:27
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8888
|1.9248
|591
|2004.11.26 06:47
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8889
|1.9248
|592
|2004.11.26 06:48
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8890
|1.9248
|593
|2004.11.26 06:48
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8891
|1.9248
|594
|2004.11.26 06:48
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8892
|1.9248
|595
|2004.11.26 06:49
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8893
|1.9248
|596
|2004.11.26 06:49
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8894
|1.9248
|597
|2004.11.26 06:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8896
|1.9248
|598
|2004.11.26 06:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8897
|1.9248
|599
|2004.11.26 06:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8898
|1.9248
|600
|2004.11.26 06:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8899
|1.9248
|601
|2004.11.26 06:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8900
|1.9248
|602
|2004.11.26 06:50
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8901
|1.9248
|603
|2004.11.26 06:51
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8902
|1.9248
|604
|2004.11.26 06:51
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8904
|1.9248
|605
|2004.11.26 06:51
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8905
|1.9248
|606
|2004.11.26 06:51
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8906
|1.9248
|607
|2004.11.26 06:51
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8907
|1.9248
|608
|2004.11.26 06:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8908
|1.9248
|609
|2004.11.26 06:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8911
|1.9248
|610
|2004.11.26 06:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8912
|1.9248
|611
|2004.11.26 06:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8913
|1.9248
|612
|2004.11.26 06:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8914
|1.9248
|613
|2004.11.26 06:52
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8916
|1.9248
|614
|2004.11.26 07:09
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8918
|1.9248
|615
|2004.11.26 07:13
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8919
|1.9248
|616
|2004.11.26 07:13
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8921
|1.9248
|617
|2004.11.26 07:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8922
|1.9248
|618
|2004.11.26 07:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8923
|1.9248
|619
|2004.11.26 07:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8924
|1.9248
|620
|2004.11.26 07:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8925
|1.9248
|621
|2004.11.26 07:14
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8926
|1.9248
|622
|2004.11.26 07:16
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8927
|1.9248
|623
|2004.11.26 07:19
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8928
|1.9248
|624
|2004.11.26 07:19
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8929
|1.9248
|625
|2004.11.26 07:20
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8930
|1.9248
|626
|2004.11.26 07:28
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8931
|1.9248
|627
|2004.11.26 07:28
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8932
|1.9248
|628
|2004.11.26 07:28
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8933
|1.9248
|629
|2004.11.26 07:28
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8934
|1.9248
|630
|2004.11.26 07:34
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8935
|1.9248
|631
|2004.11.26 07:34
|modify
|10
|0.10
|1.8548
|1.8936
|1.9248
|632
|2004.11.26 09:18
|s/l
|10
|0.10
|1.8936
|1.8936
|1.9248
|389.87
|10417.95
|633
|2004.11.26 09:18
|buy stop
|11
|0.10
|1.8959
|1.8859
|1.9659
|634
|2004.11.26 12:30
|buy
|11
|0.10
|1.8959
|1.8859
|1.9659
|635
|2004.11.29 10:10
|s/l
|11
|0.10
|1.8859
|1.8859
|1.9659
|-99.83
|10318.12
|636
|2004.11.29 10:10
|buy stop
|12
|0.10
|1.8881
|1.8781
|1.9581
|637
|2004.11.29 11:29
|buy
|12
|0.10
|1.8881
|1.8781
|1.9581
|638
|2004.11.30 11:24
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8881
|1.9581
|639
|2004.11.30 11:24
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8882
|1.9581
|640
|2004.11.30 11:24
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8883
|1.9581
|641
|2004.11.30 11:24
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8884
|1.9581
|642
|2004.11.30 11:25
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8885
|1.9581
|643
|2004.11.30 11:25
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8890
|1.9581
|644
|2004.11.30 11:25
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8894
|1.9581
|645
|2004.11.30 11:25
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8895
|1.9581
|646
|2004.11.30 11:25
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8897
|1.9581
|647
|2004.11.30 11:25
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8900
|1.9581
|648
|2004.11.30 11:25
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8902
|1.9581
|649
|2004.11.30 11:25
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8903
|1.9581
|650
|2004.11.30 11:25
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8906
|1.9581
|651
|2004.11.30 11:25
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8910
|1.9581
|652
|2004.11.30 11:34
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8911
|1.9581
|653
|2004.11.30 11:34
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8912
|1.9581
|654
|2004.11.30 11:34
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8913
|1.9581
|655
|2004.11.30 11:45
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8915
|1.9581
|656
|2004.11.30 11:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8916
|1.9581
|657
|2004.11.30 11:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8917
|1.9581
|658
|2004.11.30 11:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8918
|1.9581
|659
|2004.11.30 11:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8919
|1.9581
|660
|2004.11.30 11:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8921
|1.9581
|661
|2004.11.30 11:54
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8922
|1.9581
|662
|2004.11.30 11:55
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8924
|1.9581
|663
|2004.11.30 11:55
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8925
|1.9581
|664
|2004.11.30 11:55
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8927
|1.9581
|665
|2004.11.30 11:56
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8928
|1.9581
|666
|2004.11.30 11:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8929
|1.9581
|667
|2004.11.30 11:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8930
|1.9581
|668
|2004.11.30 11:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8931
|1.9581
|669
|2004.11.30 11:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8932
|1.9581
|670
|2004.11.30 11:58
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8933
|1.9581
|671
|2004.11.30 11:58
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8935
|1.9581
|672
|2004.11.30 11:58
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8936
|1.9581
|673
|2004.11.30 12:00
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8937
|1.9581
|674
|2004.11.30 12:00
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8939
|1.9581
|675
|2004.11.30 12:45
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8940
|1.9581
|676
|2004.11.30 12:45
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8942
|1.9581
|677
|2004.11.30 12:45
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8944
|1.9581
|678
|2004.11.30 12:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8946
|1.9581
|679
|2004.11.30 12:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8948
|1.9581
|680
|2004.11.30 12:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8952
|1.9581
|681
|2004.11.30 12:47
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8953
|1.9581
|682
|2004.11.30 12:47
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8955
|1.9581
|683
|2004.11.30 12:47
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8956
|1.9581
|684
|2004.11.30 12:47
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8957
|1.9581
|685
|2004.11.30 12:47
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8958
|1.9581
|686
|2004.11.30 12:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8959
|1.9581
|687
|2004.11.30 12:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8960
|1.9581
|688
|2004.11.30 12:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8962
|1.9581
|689
|2004.11.30 12:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8963
|1.9581
|690
|2004.11.30 12:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8965
|1.9581
|691
|2004.11.30 12:50
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8966
|1.9581
|692
|2004.11.30 12:50
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8968
|1.9581
|693
|2004.11.30 12:50
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8969
|1.9581
|694
|2004.11.30 12:50
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8971
|1.9581
|695
|2004.11.30 12:54
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8972
|1.9581
|696
|2004.11.30 12:54
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8973
|1.9581
|697
|2004.11.30 13:00
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8974
|1.9581
|698
|2004.11.30 13:08
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8975
|1.9581
|699
|2004.11.30 13:08
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8978
|1.9581
|700
|2004.11.30 13:08
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8980
|1.9581
|701
|2004.11.30 13:08
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8981
|1.9581
|702
|2004.11.30 13:08
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8983
|1.9581
|703
|2004.11.30 13:08
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8984
|1.9581
|704
|2004.11.30 13:08
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8986
|1.9581
|705
|2004.11.30 13:08
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8987
|1.9581
|706
|2004.11.30 13:08
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8988
|1.9581
|707
|2004.11.30 13:59
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8989
|1.9581
|708
|2004.11.30 13:59
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8990
|1.9581
|709
|2004.11.30 14:00
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8991
|1.9581
|710
|2004.11.30 14:00
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8992
|1.9581
|711
|2004.11.30 14:00
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8993
|1.9581
|712
|2004.11.30 14:00
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8996
|1.9581
|713
|2004.11.30 14:00
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8997
|1.9581
|714
|2004.11.30 14:00
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.8999
|1.9581
|715
|2004.11.30 14:00
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9001
|1.9581
|716
|2004.11.30 14:00
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9003
|1.9581
|717
|2004.11.30 14:00
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9005
|1.9581
|718
|2004.11.30 14:02
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9006
|1.9581
|719
|2004.11.30 14:02
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9008
|1.9581
|720
|2004.11.30 14:02
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9009
|1.9581
|721
|2004.11.30 14:06
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9010
|1.9581
|722
|2004.11.30 14:06
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9011
|1.9581
|723
|2004.11.30 14:06
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9012
|1.9581
|724
|2004.11.30 14:06
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9013
|1.9581
|725
|2004.11.30 14:06
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9014
|1.9581
|726
|2004.11.30 14:06
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9015
|1.9581
|727
|2004.11.30 14:06
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9016
|1.9581
|728
|2004.11.30 14:07
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9017
|1.9581
|729
|2004.11.30 14:07
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9018
|1.9581
|730
|2004.11.30 14:07
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9019
|1.9581
|731
|2004.11.30 14:07
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9020
|1.9581
|732
|2004.11.30 15:38
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9022
|1.9581
|733
|2004.11.30 15:54
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9024
|1.9581
|734
|2004.11.30 15:54
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9025
|1.9581
|735
|2004.11.30 15:54
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9027
|1.9581
|736
|2004.11.30 15:54
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9028
|1.9581
|737
|2004.11.30 15:54
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9030
|1.9581
|738
|2004.12.01 06:32
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9031
|1.9581
|739
|2004.12.01 06:32
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9032
|1.9581
|740
|2004.12.01 06:32
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9033
|1.9581
|741
|2004.12.01 06:32
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9035
|1.9581
|742
|2004.12.01 06:39
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9036
|1.9581
|743
|2004.12.01 06:40
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9037
|1.9581
|744
|2004.12.01 07:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9038
|1.9581
|745
|2004.12.01 07:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9039
|1.9581
|746
|2004.12.01 07:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9040
|1.9581
|747
|2004.12.01 07:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9041
|1.9581
|748
|2004.12.01 07:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9042
|1.9581
|749
|2004.12.01 07:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9043
|1.9581
|750
|2004.12.01 07:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9044
|1.9581
|751
|2004.12.01 08:06
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9045
|1.9581
|752
|2004.12.01 08:14
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9047
|1.9581
|753
|2004.12.01 08:38
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9048
|1.9581
|754
|2004.12.01 08:38
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9049
|1.9581
|755
|2004.12.01 08:39
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9050
|1.9581
|756
|2004.12.01 08:39
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9053
|1.9581
|757
|2004.12.01 08:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9054
|1.9581
|758
|2004.12.01 08:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9056
|1.9581
|759
|2004.12.01 08:43
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9057
|1.9581
|760
|2004.12.01 08:43
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9058
|1.9581
|761
|2004.12.01 08:44
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9059
|1.9581
|762
|2004.12.01 08:45
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9060
|1.9581
|763
|2004.12.01 08:45
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9061
|1.9581
|764
|2004.12.01 08:45
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9062
|1.9581
|765
|2004.12.01 08:45
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9063
|1.9581
|766
|2004.12.01 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9064
|1.9581
|767
|2004.12.01 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9065
|1.9581
|768
|2004.12.01 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9067
|1.9581
|769
|2004.12.01 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9068
|1.9581
|770
|2004.12.01 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9069
|1.9581
|771
|2004.12.01 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9070
|1.9581
|772
|2004.12.01 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9071
|1.9581
|773
|2004.12.01 08:47
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9072
|1.9581
|774
|2004.12.01 08:47
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9073
|1.9581
|775
|2004.12.01 08:47
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9074
|1.9581
|776
|2004.12.01 08:50
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9075
|1.9581
|777
|2004.12.01 08:50
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9076
|1.9581
|778
|2004.12.01 08:51
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9077
|1.9581
|779
|2004.12.01 08:51
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9078
|1.9581
|780
|2004.12.01 09:29
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9080
|1.9581
|781
|2004.12.01 09:29
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9082
|1.9581
|782
|2004.12.01 09:50
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9086
|1.9581
|783
|2004.12.01 09:51
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9089
|1.9581
|784
|2004.12.01 09:51
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9090
|1.9581
|785
|2004.12.01 09:51
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9091
|1.9581
|786
|2004.12.01 09:56
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9092
|1.9581
|787
|2004.12.01 09:56
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9093
|1.9581
|788
|2004.12.01 09:56
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9095
|1.9581
|789
|2004.12.01 10:56
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9097
|1.9581
|790
|2004.12.01 10:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9103
|1.9581
|791
|2004.12.01 10:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9104
|1.9581
|792
|2004.12.01 10:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9105
|1.9581
|793
|2004.12.01 10:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9106
|1.9581
|794
|2004.12.01 10:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9107
|1.9581
|795
|2004.12.01 10:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9108
|1.9581
|796
|2004.12.01 10:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9109
|1.9581
|797
|2004.12.01 10:58
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9112
|1.9581
|798
|2004.12.01 10:58
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9113
|1.9581
|799
|2004.12.01 10:58
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9115
|1.9581
|800
|2004.12.01 10:58
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9117
|1.9581
|801
|2004.12.01 11:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9118
|1.9581
|802
|2004.12.01 11:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9119
|1.9581
|803
|2004.12.01 11:53
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9120
|1.9581
|804
|2004.12.01 11:54
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9122
|1.9581
|805
|2004.12.01 11:54
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9123
|1.9581
|806
|2004.12.01 11:55
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9124
|1.9581
|807
|2004.12.01 11:55
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9125
|1.9581
|808
|2004.12.01 11:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9127
|1.9581
|809
|2004.12.01 12:04
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9128
|1.9581
|810
|2004.12.01 12:04
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9129
|1.9581
|811
|2004.12.01 12:04
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9131
|1.9581
|812
|2004.12.01 12:15
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9133
|1.9581
|813
|2004.12.01 12:27
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9134
|1.9581
|814
|2004.12.01 12:30
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9135
|1.9581
|815
|2004.12.01 12:38
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9136
|1.9581
|816
|2004.12.01 12:38
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9137
|1.9581
|817
|2004.12.01 12:38
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9138
|1.9581
|818
|2004.12.01 12:39
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9139
|1.9581
|819
|2004.12.01 12:39
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9140
|1.9581
|820
|2004.12.01 12:39
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9142
|1.9581
|821
|2004.12.01 12:39
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9143
|1.9581
|822
|2004.12.01 12:39
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9144
|1.9581
|823
|2004.12.01 12:39
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9146
|1.9581
|824
|2004.12.01 12:39
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9148
|1.9581
|825
|2004.12.01 12:39
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9149
|1.9581
|826
|2004.12.01 12:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9151
|1.9581
|827
|2004.12.01 12:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9152
|1.9581
|828
|2004.12.01 12:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9153
|1.9581
|829
|2004.12.01 12:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9154
|1.9581
|830
|2004.12.01 12:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9155
|1.9581
|831
|2004.12.01 12:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9156
|1.9581
|832
|2004.12.01 12:49
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9157
|1.9581
|833
|2004.12.01 12:50
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9158
|1.9581
|834
|2004.12.01 12:50
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9159
|1.9581
|835
|2004.12.01 12:53
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9160
|1.9581
|836
|2004.12.01 12:53
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9161
|1.9581
|837
|2004.12.01 16:13
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9162
|1.9581
|838
|2004.12.01 16:13
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9163
|1.9581
|839
|2004.12.01 16:15
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9164
|1.9581
|840
|2004.12.01 16:15
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9165
|1.9581
|841
|2004.12.01 16:15
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9166
|1.9581
|842
|2004.12.01 16:15
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9167
|1.9581
|843
|2004.12.01 16:15
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9168
|1.9581
|844
|2004.12.01 16:16
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9169
|1.9581
|845
|2004.12.01 16:16
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9170
|1.9581
|846
|2004.12.01 16:19
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9171
|1.9581
|847
|2004.12.01 16:19
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9172
|1.9581
|848
|2004.12.01 16:19
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9173
|1.9581
|849
|2004.12.01 16:19
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9174
|1.9581
|850
|2004.12.01 16:19
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9175
|1.9581
|851
|2004.12.01 16:19
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9176
|1.9581
|852
|2004.12.01 16:19
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9177
|1.9581
|853
|2004.12.01 16:19
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9178
|1.9581
|854
|2004.12.01 16:22
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9179
|1.9581
|855
|2004.12.01 16:22
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9180
|1.9581
|856
|2004.12.01 16:22
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9182
|1.9581
|857
|2004.12.01 16:22
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9184
|1.9581
|858
|2004.12.01 16:22
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9185
|1.9581
|859
|2004.12.01 17:22
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9186
|1.9581
|860
|2004.12.01 17:30
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9188
|1.9581
|861
|2004.12.01 17:30
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9189
|1.9581
|862
|2004.12.01 17:30
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9190
|1.9581
|863
|2004.12.01 17:30
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9192
|1.9581
|864
|2004.12.01 17:40
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9194
|1.9581
|865
|2004.12.01 17:40
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9197
|1.9581
|866
|2004.12.01 17:41
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9198
|1.9581
|867
|2004.12.01 17:41
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9199
|1.9581
|868
|2004.12.01 17:41
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9200
|1.9581
|869
|2004.12.01 17:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9202
|1.9581
|870
|2004.12.01 17:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9203
|1.9581
|871
|2004.12.01 17:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9204
|1.9581
|872
|2004.12.01 17:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9205
|1.9581
|873
|2004.12.01 17:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9206
|1.9581
|874
|2004.12.01 17:43
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9207
|1.9581
|875
|2004.12.01 17:43
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9208
|1.9581
|876
|2004.12.01 17:44
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9209
|1.9581
|877
|2004.12.01 17:44
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9210
|1.9581
|878
|2004.12.01 17:44
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9211
|1.9581
|879
|2004.12.01 18:32
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9212
|1.9581
|880
|2004.12.01 18:32
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9213
|1.9581
|881
|2004.12.01 18:32
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9214
|1.9581
|882
|2004.12.01 18:33
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9215
|1.9581
|883
|2004.12.01 18:33
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9216
|1.9581
|884
|2004.12.01 18:35
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9217
|1.9581
|885
|2004.12.01 18:40
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9218
|1.9581
|886
|2004.12.01 18:41
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9219
|1.9581
|887
|2004.12.01 18:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9220
|1.9581
|888
|2004.12.01 18:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9222
|1.9581
|889
|2004.12.01 20:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9224
|1.9581
|890
|2004.12.01 20:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9226
|1.9581
|891
|2004.12.01 20:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9227
|1.9581
|892
|2004.12.01 20:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9228
|1.9581
|893
|2004.12.01 20:50
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9229
|1.9581
|894
|2004.12.01 20:51
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9230
|1.9581
|895
|2004.12.01 20:51
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9231
|1.9581
|896
|2004.12.01 20:59
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9232
|1.9581
|897
|2004.12.01 20:59
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9233
|1.9581
|898
|2004.12.01 20:59
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9234
|1.9581
|899
|2004.12.01 22:20
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9236
|1.9581
|900
|2004.12.01 22:20
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9237
|1.9581
|901
|2004.12.01 22:20
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9238
|1.9581
|902
|2004.12.01 22:20
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9240
|1.9581
|903
|2004.12.01 22:20
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9241
|1.9581
|904
|2004.12.01 22:20
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9243
|1.9581
|905
|2004.12.01 22:20
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9244
|1.9581
|906
|2004.12.01 22:20
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9246
|1.9581
|907
|2004.12.01 22:21
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9249
|1.9581
|908
|2004.12.01 22:21
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9250
|1.9581
|909
|2004.12.01 22:21
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9251
|1.9581
|910
|2004.12.01 22:21
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9252
|1.9581
|911
|2004.12.01 22:21
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9253
|1.9581
|912
|2004.12.01 22:22
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9254
|1.9581
|913
|2004.12.01 22:22
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9255
|1.9581
|914
|2004.12.01 22:27
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9256
|1.9581
|915
|2004.12.02 08:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9257
|1.9581
|916
|2004.12.02 08:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9259
|1.9581
|917
|2004.12.02 08:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9260
|1.9581
|918
|2004.12.02 08:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9262
|1.9581
|919
|2004.12.02 08:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9264
|1.9581
|920
|2004.12.02 08:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9265
|1.9581
|921
|2004.12.02 08:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9266
|1.9581
|922
|2004.12.02 08:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9268
|1.9581
|923
|2004.12.02 08:42
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9269
|1.9581
|924
|2004.12.02 08:43
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9270
|1.9581
|925
|2004.12.02 08:43
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9271
|1.9581
|926
|2004.12.02 08:43
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9272
|1.9581
|927
|2004.12.02 08:43
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9273
|1.9581
|928
|2004.12.02 08:43
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9274
|1.9581
|929
|2004.12.02 08:43
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9275
|1.9581
|930
|2004.12.02 08:45
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9276
|1.9581
|931
|2004.12.02 08:45
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9277
|1.9581
|932
|2004.12.02 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9278
|1.9581
|933
|2004.12.02 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9279
|1.9581
|934
|2004.12.02 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9280
|1.9581
|935
|2004.12.02 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9282
|1.9581
|936
|2004.12.02 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9283
|1.9581
|937
|2004.12.02 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9284
|1.9581
|938
|2004.12.02 08:46
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9285
|1.9581
|939
|2004.12.02 08:47
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9286
|1.9581
|940
|2004.12.02 08:47
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9287
|1.9581
|941
|2004.12.02 08:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9289
|1.9581
|942
|2004.12.02 08:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9291
|1.9581
|943
|2004.12.02 08:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9292
|1.9581
|944
|2004.12.02 08:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9294
|1.9581
|945
|2004.12.02 08:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9295
|1.9581
|946
|2004.12.02 08:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9296
|1.9581
|947
|2004.12.02 08:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9298
|1.9581
|948
|2004.12.02 08:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9299
|1.9581
|949
|2004.12.02 08:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9300
|1.9581
|950
|2004.12.02 08:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9301
|1.9581
|951
|2004.12.02 08:48
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9303
|1.9581
|952
|2004.12.02 08:51
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9304
|1.9581
|953
|2004.12.02 08:52
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9305
|1.9581
|954
|2004.12.02 08:52
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9306
|1.9581
|955
|2004.12.02 08:52
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9307
|1.9581
|956
|2004.12.02 08:52
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9308
|1.9581
|957
|2004.12.02 08:52
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9309
|1.9581
|958
|2004.12.02 08:52
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9310
|1.9581
|959
|2004.12.02 08:52
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9311
|1.9581
|960
|2004.12.02 08:53
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9312
|1.9581
|961
|2004.12.02 08:53
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9313
|1.9581
|962
|2004.12.02 08:53
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9314
|1.9581
|963
|2004.12.02 08:53
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9316
|1.9581
|964
|2004.12.02 08:53
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9318
|1.9581
|965
|2004.12.02 08:53
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9320
|1.9581
|966
|2004.12.02 08:53
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9322
|1.9581
|967
|2004.12.02 08:53
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9324
|1.9581
|968
|2004.12.02 08:53
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9326
|1.9581
|969
|2004.12.02 08:56
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9328
|1.9581
|970
|2004.12.02 08:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9329
|1.9581
|971
|2004.12.02 08:57
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9330
|1.9581
|972
|2004.12.02 09:27
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9331
|1.9581
|973
|2004.12.02 09:28
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9332
|1.9581
|974
|2004.12.02 09:32
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9333
|1.9581
|975
|2004.12.02 09:32
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9335
|1.9581
|976
|2004.12.02 09:33
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9337
|1.9581
|977
|2004.12.02 09:33
|modify
|12
|0.10
|1.8881
|1.9338
|1.9581
|978
|2004.12.02 11:29
|s/l
|12
|0.10
|1.9338
|1.9338
|1.9581
|457.85
|10775.97
|979
|2004.12.02 11:29
|buy stop
|13
|0.10
|1.9361
|1.9261
|2.0061
|980
|2004.12.02 15:05
|buy
|13
|0.10
|1.9361
|1.9261
|2.0061
|981
|2004.12.02 16:30
|s/l
|13
|0.10
|1.9261
|1.9261
|2.0061
|-100.00
|10675.97
|982
|2004.12.02 16:30
|buy stop
|14
|0.10
|1.9284
|1.9184
|1.9984
|983
|2004.12.03 14:20
|buy
|14
|0.10
|1.9284
|1.9184
|1.9984
|984
|2004.12.03 18:59
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9284
|1.9984
|985
|2004.12.03 18:59
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9285
|1.9984
|986
|2004.12.03 18:59
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9286
|1.9984
|987
|2004.12.03 18:59
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9287
|1.9984
|988
|2004.12.03 19:00
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9288
|1.9984
|989
|2004.12.03 19:00
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9289
|1.9984
|990
|2004.12.03 19:00
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9290
|1.9984
|991
|2004.12.03 19:01
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9291
|1.9984
|992
|2004.12.03 19:01
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9292
|1.9984
|993
|2004.12.03 19:01
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9293
|1.9984
|994
|2004.12.03 19:02
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9294
|1.9984
|995
|2004.12.03 19:02
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9297
|1.9984
|996
|2004.12.03 19:04
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9298
|1.9984
|997
|2004.12.03 19:04
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9299
|1.9984
|998
|2004.12.03 19:04
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9300
|1.9984
|999
|2004.12.03 19:04
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9301
|1.9984
|1000
|2004.12.03 19:04
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9302
|1.9984
|1001
|2004.12.03 19:05
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9304
|1.9984
|1002
|2004.12.03 19:05
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9305
|1.9984
|1003
|2004.12.03 19:05
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9307
|1.9984
|1004
|2004.12.03 19:05
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9308
|1.9984
|1005
|2004.12.03 19:05
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9309
|1.9984
|1006
|2004.12.03 19:05
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9310
|1.9984
|1007
|2004.12.03 19:06
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9311
|1.9984
|1008
|2004.12.03 19:06
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9312
|1.9984
|1009
|2004.12.03 19:06
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9313
|1.9984
|1010
|2004.12.03 19:06
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9314
|1.9984
|1011
|2004.12.03 19:06
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9315
|1.9984
|1012
|2004.12.03 19:24
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9317
|1.9984
|1013
|2004.12.03 19:25
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9319
|1.9984
|1014
|2004.12.03 19:27
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9320
|1.9984
|1015
|2004.12.03 19:34
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9321
|1.9984
|1016
|2004.12.03 19:36
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9322
|1.9984
|1017
|2004.12.03 19:36
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9323
|1.9984
|1018
|2004.12.03 19:36
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9324
|1.9984
|1019
|2004.12.03 19:39
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9325
|1.9984
|1020
|2004.12.03 19:39
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9326
|1.9984
|1021
|2004.12.03 19:39
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9327
|1.9984
|1022
|2004.12.03 19:41
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9328
|1.9984
|1023
|2004.12.03 21:55
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9329
|1.9984
|1024
|2004.12.03 21:55
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9331
|1.9984
|1025
|2004.12.03 21:55
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9332
|1.9984
|1026
|2004.12.03 21:55
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9333
|1.9984
|1027
|2004.12.03 21:56
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9334
|1.9984
|1028
|2004.12.03 21:56
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9335
|1.9984
|1029
|2004.12.03 22:04
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9336
|1.9984
|1030
|2004.12.03 22:04
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9337
|1.9984
|1031
|2004.12.03 22:05
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9340
|1.9984
|1032
|2004.12.03 22:50
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9342
|1.9984
|1033
|2004.12.06 10:30
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9344
|1.9984
|1034
|2004.12.07 07:26
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9346
|1.9984
|1035
|2004.12.07 07:26
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9347
|1.9984
|1036
|2004.12.07 07:26
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9349
|1.9984
|1037
|2004.12.07 07:26
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9351
|1.9984
|1038
|2004.12.07 07:26
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9353
|1.9984
|1039
|2004.12.07 07:26
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9354
|1.9984
|1040
|2004.12.07 07:26
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9355
|1.9984
|1041
|2004.12.07 07:26
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9357
|1.9984
|1042
|2004.12.07 07:26
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9358
|1.9984
|1043
|2004.12.07 07:26
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9359
|1.9984
|1044
|2004.12.07 07:27
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9361
|1.9984
|1045
|2004.12.07 07:27
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9362
|1.9984
|1046
|2004.12.07 07:27
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9363
|1.9984
|1047
|2004.12.07 07:27
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9365
|1.9984
|1048
|2004.12.07 07:27
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9366
|1.9984
|1049
|2004.12.07 07:27
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9367
|1.9984
|1050
|2004.12.07 07:27
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9369
|1.9984
|1051
|2004.12.07 07:28
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9370
|1.9984
|1052
|2004.12.07 07:28
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9371
|1.9984
|1053
|2004.12.07 07:29
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9373
|1.9984
|1054
|2004.12.07 07:29
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9374
|1.9984
|1055
|2004.12.07 07:29
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9375
|1.9984
|1056
|2004.12.07 07:29
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9376
|1.9984
|1057
|2004.12.07 07:29
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9378
|1.9984
|1058
|2004.12.07 07:30
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9379
|1.9984
|1059
|2004.12.07 07:39
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9381
|1.9984
|1060
|2004.12.07 07:39
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9382
|1.9984
|1061
|2004.12.07 07:39
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9383
|1.9984
|1062
|2004.12.07 07:40
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9384
|1.9984
|1063
|2004.12.07 07:40
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9386
|1.9984
|1064
|2004.12.07 07:40
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9387
|1.9984
|1065
|2004.12.07 07:40
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9389
|1.9984
|1066
|2004.12.07 07:40
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9391
|1.9984
|1067
|2004.12.07 07:40
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9393
|1.9984
|1068
|2004.12.07 07:40
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9395
|1.9984
|1069
|2004.12.07 07:42
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9396
|1.9984
|1070
|2004.12.07 07:44
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9397
|1.9984
|1071
|2004.12.07 07:44
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9399
|1.9984
|1072
|2004.12.07 07:44
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9400
|1.9984
|1073
|2004.12.07 07:44
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9401
|1.9984
|1074
|2004.12.07 07:53
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9402
|1.9984
|1075
|2004.12.07 07:53
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9403
|1.9984
|1076
|2004.12.07 07:56
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9404
|1.9984
|1077
|2004.12.07 07:56
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9405
|1.9984
|1078
|2004.12.07 07:56
|modify
|14
|0.10
|1.9284
|1.9406
|1.9984
|1079
|2004.12.08 05:12
|s/l
|14
|0.10
|1.9406
|1.9406
|1.9984
|122.51
|10798.48
|1080
|2004.12.08 05:12
|buy stop
|15
|0.10
|1.9427
|1.9327
|2.0127
|1081
|2004.12.15 16:52
|buy
|15
|0.10
|1.9427
|1.9327
|2.0127
|1082
|2004.12.16 13:11
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9427
|2.0127
|1083
|2004.12.16 13:11
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9429
|2.0127
|1084
|2004.12.16 13:12
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9430
|2.0127
|1085
|2004.12.16 13:12
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9431
|2.0127
|1086
|2004.12.16 13:12
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9432
|2.0127
|1087
|2004.12.16 13:14
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9434
|2.0127
|1088
|2004.12.16 13:14
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9436
|2.0127
|1089
|2004.12.16 13:14
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9437
|2.0127
|1090
|2004.12.16 13:14
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9438
|2.0127
|1091
|2004.12.16 13:14
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9439
|2.0127
|1092
|2004.12.16 13:15
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9440
|2.0127
|1093
|2004.12.16 13:15
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9441
|2.0127
|1094
|2004.12.16 13:16
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9442
|2.0127
|1095
|2004.12.16 13:18
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9443
|2.0127
|1096
|2004.12.16 13:18
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9444
|2.0127
|1097
|2004.12.16 13:18
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9445
|2.0127
|1098
|2004.12.16 13:18
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9446
|2.0127
|1099
|2004.12.16 13:18
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9447
|2.0127
|1100
|2004.12.16 13:19
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9448
|2.0127
|1101
|2004.12.16 13:19
|modify
|15
|0.10
|1.9427
|1.9449
|2.0127
|1102
|2004.12.16 15:12
|s/l
|15
|0.10
|1.9449
|1.9449
|2.0127
|22.51
|10820.99
|1103
|2004.12.16 15:12
|buy stop
|16
|0.10
|1.9472
|1.9372
|2.0172
|1104
|2004.12.20 09:33
|buy
|16
|0.10
|1.9472
|1.9372
|2.0172
|1105
|2004.12.21 09:53
|s/l
|16
|0.10
|1.9372
|1.9372
|2.0172
|-99.83
|10721.16
|1106
|2004.12.21 09:53
|buy stop
|17
|0.10
|1.9395
|1.9295
|2.0095
|1107
|2004.12.28 13:16
|buy
|17
|0.10
|1.9395
|1.9295
|2.0095
|1108
|2004.12.28 16:45
|s/l
|17
|0.10
|1.9295
|1.9295
|2.0095
|-100.00
|10621.16
|1109
|2004.12.28 16:45
|buy stop
|18
|0.10
|1.9318
|1.9218
|2.0018
|1110
|2004.12.28 17:31
|buy
|18
|0.10
|1.9318
|1.9218
|2.0018
|1111
|2004.12.29 12:27
|s/l
|18
|0.10
|1.9218
|1.9218
|2.0018
|-99.83
|10521.33
|1112
|2004.12.29 12:27
|buy stop
|19
|0.10
|1.9241
|1.9141
|1.9941
|1113
|2004.12.30 18:45
|buy
|19
|0.10
|1.9241
|1.9141
|1.9941
|1114
|2004.12.31 13:20
|modify
|19
|0.10
|1.9241
|1.9242
|1.9941
|1115
|2004.12.31 13:46
|modify
|19
|0.10
|1.9241
|1.9244
|1.9941
|1116
|2004.12.31 13:46
|modify
|19
|0.10
|1.9241
|1.9247
|1.9941
|1117
|2004.12.31 13:46
|modify
|19
|0.10
|1.9241
|1.9249
|1.9941
|1118
|2004.12.31 16:38
|s/l
|19
|0.10
|1.9249
|1.9249
|1.9941
|8.17
|10529.50
|1119
|2004.12.31 16:38
|buy stop
|20
|0.10
|1.9272
|1.9172
|1.9972
|1120
|2005.03.04 17:05
|buy
|20
|0.10
|1.9272
|1.9172
|1.9972
|1121
|2005.03.07 10:03
|s/l
|20
|0.10
|1.9172
|1.9172
|1.9972
|-99.83
|10429.67
|1122
|2005.03.07 10:03
|buy stop
|21
|0.10
|1.9195
|1.9095
|1.9895
|1123
|2005.03.08 09:25
|buy
|21
|0.10
|1.9195
|1.9095
|1.9895
|1124
|2005.03.08 15:56
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9196
|1.9895
|1125
|2005.03.08 15:56
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9197
|1.9895
|1126
|2005.03.08 15:56
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9199
|1.9895
|1127
|2005.03.08 15:56
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9201
|1.9895
|1128
|2005.03.08 15:56
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9203
|1.9895
|1129
|2005.03.08 15:56
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9205
|1.9895
|1130
|2005.03.08 16:52
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9206
|1.9895
|1131
|2005.03.08 16:52
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9207
|1.9895
|1132
|2005.03.08 16:52
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9208
|1.9895
|1133
|2005.03.08 16:52
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9209
|1.9895
|1134
|2005.03.08 16:52
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9210
|1.9895
|1135
|2005.03.08 16:54
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9211
|1.9895
|1136
|2005.03.08 16:54
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9212
|1.9895
|1137
|2005.03.08 17:16
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9213
|1.9895
|1138
|2005.03.08 17:16
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9214
|1.9895
|1139
|2005.03.08 17:16
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9215
|1.9895
|1140
|2005.03.08 17:20
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9216
|1.9895
|1141
|2005.03.08 17:20
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9217
|1.9895
|1142
|2005.03.08 17:20
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9218
|1.9895
|1143
|2005.03.08 17:21
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9219
|1.9895
|1144
|2005.03.08 17:22
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9220
|1.9895
|1145
|2005.03.08 17:22
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9221
|1.9895
|1146
|2005.03.08 17:22
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9222
|1.9895
|1147
|2005.03.08 17:22
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9223
|1.9895
|1148
|2005.03.08 17:22
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9224
|1.9895
|1149
|2005.03.08 17:22
|modify
|21
|0.10
|1.9195
|1.9225
|1.9895
|1150
|2005.03.09 14:18
|s/l
|21
|0.10
|1.9225
|1.9225
|1.9895
|30.17
|10459.84
|1151
|2005.03.09 14:18
|buy stop
|22
|0.10
|1.9248
|1.9148
|1.9948
|1152
|2005.03.09 18:02
|buy
|22
|0.10
|1.9248
|1.9148
|1.9948
|1153
|2005.03.14 15:22
|s/l
|22
|0.10
|1.9148
|1.9148
|1.9948
|-99.15
|10360.69
|1154
|2005.03.14 15:22
|buy stop
|23
|0.10
|1.9171
|1.9071
|1.9871
|1155
|2005.03.15 11:32
|buy
|23
|0.10
|1.9171
|1.9071
|1.9871
|1156
|2005.03.16 14:42
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9171
|1.9871
|1157
|2005.03.16 14:42
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9172
|1.9871
|1158
|2005.03.16 14:43
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9173
|1.9871
|1159
|2005.03.16 14:43
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9174
|1.9871
|1160
|2005.03.16 14:43
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9175
|1.9871
|1161
|2005.03.16 14:48
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9176
|1.9871
|1162
|2005.03.16 14:48
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9178
|1.9871
|1163
|2005.03.16 14:51
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9179
|1.9871
|1164
|2005.03.16 14:52
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9181
|1.9871
|1165
|2005.03.16 14:52
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9183
|1.9871
|1166
|2005.03.16 14:52
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9184
|1.9871
|1167
|2005.03.16 16:42
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9185
|1.9871
|1168
|2005.03.16 16:42
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9189
|1.9871
|1169
|2005.03.16 16:42
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9191
|1.9871
|1170
|2005.03.16 16:43
|modify
|23
|0.10
|1.9171
|1.9192
|1.9871
|1171
|2005.03.17 14:35
|s/l
|23
|0.10
|1.9192
|1.9192
|1.9871
|21.68
|10382.37
|1172
|2005.03.17 14:35
|buy stop
|24
|0.10
|1.9214
|1.9114
|1.9914
|1173
|2005.03.17 15:16
|buy
|24
|0.10
|1.9214
|1.9114
|1.9914
|1174
|2005.03.21 08:50
|s/l
|24
|0.10
|1.9114
|1.9114
|1.9914
|-99.66
|10282.71
|1175
|2005.03.21 08:50
|sell stop
|25
|0.10
|1.9094
|1.9194
|1.8394
|1176
|2005.03.21 08:56
|sell
|25
|0.10
|1.9094
|1.9194
|1.8394
|1177
|2005.03.21 14:28
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9094
|1.8394
|1178
|2005.03.21 14:29
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9093
|1.8394
|1179
|2005.03.21 14:29
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9092
|1.8394
|1180
|2005.03.21 14:48
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9091
|1.8394
|1181
|2005.03.21 14:48
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9090
|1.8394
|1182
|2005.03.21 14:49
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9089
|1.8394
|1183
|2005.03.21 14:49
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9088
|1.8394
|1184
|2005.03.21 14:50
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9087
|1.8394
|1185
|2005.03.21 14:50
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9086
|1.8394
|1186
|2005.03.21 14:50
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9085
|1.8394
|1187
|2005.03.21 14:50
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9083
|1.8394
|1188
|2005.03.21 14:51
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9082
|1.8394
|1189
|2005.03.21 16:18
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9081
|1.8394
|1190
|2005.03.21 16:18
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9078
|1.8394
|1191
|2005.03.21 16:19
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9076
|1.8394
|1192
|2005.03.21 16:19
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9074
|1.8394
|1193
|2005.03.21 16:19
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9073
|1.8394
|1194
|2005.03.21 16:19
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9070
|1.8394
|1195
|2005.03.21 16:20
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9069
|1.8394
|1196
|2005.03.21 16:20
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9068
|1.8394
|1197
|2005.03.21 16:42
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9066
|1.8394
|1198
|2005.03.21 16:58
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9065
|1.8394
|1199
|2005.03.21 16:58
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9064
|1.8394
|1200
|2005.03.21 16:59
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9063
|1.8394
|1201
|2005.03.21 16:59
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9062
|1.8394
|1202
|2005.03.21 17:29
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9061
|1.8394
|1203
|2005.03.21 17:35
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9060
|1.8394
|1204
|2005.03.21 17:35
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9059
|1.8394
|1205
|2005.03.21 17:41
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9057
|1.8394
|1206
|2005.03.21 17:41
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9056
|1.8394
|1207
|2005.03.21 17:41
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9055
|1.8394
|1208
|2005.03.21 17:41
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9054
|1.8394
|1209
|2005.03.21 17:41
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9053
|1.8394
|1210
|2005.03.21 17:41
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9051
|1.8394
|1211
|2005.03.21 18:12
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9050
|1.8394
|1212
|2005.03.21 18:12
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9049
|1.8394
|1213
|2005.03.21 18:12
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9047
|1.8394
|1214
|2005.03.21 18:13
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9046
|1.8394
|1215
|2005.03.22 20:25
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9039
|1.8394
|1216
|2005.03.22 20:25
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9033
|1.8394
|1217
|2005.03.22 20:25
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9031
|1.8394
|1218
|2005.03.22 20:25
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9028
|1.8394
|1219
|2005.03.22 20:25
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9026
|1.8394
|1220
|2005.03.22 20:25
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9022
|1.8394
|1221
|2005.03.22 20:26
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9020
|1.8394
|1222
|2005.03.22 20:26
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9018
|1.8394
|1223
|2005.03.22 20:27
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9017
|1.8394
|1224
|2005.03.22 20:27
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9016
|1.8394
|1225
|2005.03.22 20:27
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9015
|1.8394
|1226
|2005.03.22 20:27
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9013
|1.8394
|1227
|2005.03.22 20:27
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9012
|1.8394
|1228
|2005.03.22 20:27
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9010
|1.8394
|1229
|2005.03.22 20:28
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9008
|1.8394
|1230
|2005.03.22 20:46
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9007
|1.8394
|1231
|2005.03.22 20:46
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.9003
|1.8394
|1232
|2005.03.22 20:47
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8997
|1.8394
|1233
|2005.03.22 20:47
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8995
|1.8394
|1234
|2005.03.22 20:47
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8994
|1.8394
|1235
|2005.03.22 20:49
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8993
|1.8394
|1236
|2005.03.22 20:49
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8992
|1.8394
|1237
|2005.03.22 20:49
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8991
|1.8394
|1238
|2005.03.22 20:49
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8989
|1.8394
|1239
|2005.03.22 20:50
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8988
|1.8394
|1240
|2005.03.22 20:50
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8987
|1.8394
|1241
|2005.03.22 20:51
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8985
|1.8394
|1242
|2005.03.22 20:51
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8981
|1.8394
|1243
|2005.03.22 20:51
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8977
|1.8394
|1244
|2005.03.22 20:51
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8976
|1.8394
|1245
|2005.03.22 20:51
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8975
|1.8394
|1246
|2005.03.22 20:55
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8974
|1.8394
|1247
|2005.03.22 20:55
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8973
|1.8394
|1248
|2005.03.22 20:55
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8971
|1.8394
|1249
|2005.03.22 20:55
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8969
|1.8394
|1250
|2005.03.22 20:55
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8966
|1.8394
|1251
|2005.03.22 20:55
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8964
|1.8394
|1252
|2005.03.22 20:56
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8963
|1.8394
|1253
|2005.03.22 20:56
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8958
|1.8394
|1254
|2005.03.22 20:56
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8953
|1.8394
|1255
|2005.03.22 20:56
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8950
|1.8394
|1256
|2005.03.22 20:56
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8945
|1.8394
|1257
|2005.03.22 20:56
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8942
|1.8394
|1258
|2005.03.22 20:56
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8935
|1.8394
|1259
|2005.03.22 20:57
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8934
|1.8394
|1260
|2005.03.22 20:57
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8933
|1.8394
|1261
|2005.03.22 20:57
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8932
|1.8394
|1262
|2005.03.22 21:05
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8930
|1.8394
|1263
|2005.03.22 21:05
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8929
|1.8394
|1264
|2005.03.22 21:05
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8925
|1.8394
|1265
|2005.03.22 21:05
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8917
|1.8394
|1266
|2005.03.22 21:06
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8914
|1.8394
|1267
|2005.03.22 21:06
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8912
|1.8394
|1268
|2005.03.22 21:06
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8909
|1.8394
|1269
|2005.03.22 21:06
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8907
|1.8394
|1270
|2005.03.22 21:06
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8903
|1.8394
|1271
|2005.03.22 21:07
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8900
|1.8394
|1272
|2005.03.23 10:19
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8899
|1.8394
|1273
|2005.03.23 10:21
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8898
|1.8394
|1274
|2005.03.23 10:21
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8897
|1.8394
|1275
|2005.03.23 10:21
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8896
|1.8394
|1276
|2005.03.23 10:22
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8895
|1.8394
|1277
|2005.03.23 10:22
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8894
|1.8394
|1278
|2005.03.23 10:22
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8893
|1.8394
|1279
|2005.03.23 10:22
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8892
|1.8394
|1280
|2005.03.23 10:23
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8890
|1.8394
|1281
|2005.03.23 10:23
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8889
|1.8394
|1282
|2005.03.23 10:24
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8888
|1.8394
|1283
|2005.03.23 10:58
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8885
|1.8394
|1284
|2005.03.23 13:42
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8884
|1.8394
|1285
|2005.03.23 13:42
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8882
|1.8394
|1286
|2005.03.23 13:43
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8879
|1.8394
|1287
|2005.03.23 13:46
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8878
|1.8394
|1288
|2005.03.23 13:46
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8877
|1.8394
|1289
|2005.03.23 13:47
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8875
|1.8394
|1290
|2005.03.23 13:47
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8873
|1.8394
|1291
|2005.03.23 13:47
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8872
|1.8394
|1292
|2005.03.23 13:47
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8870
|1.8394
|1293
|2005.03.23 13:48
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8867
|1.8394
|1294
|2005.03.23 14:30
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8864
|1.8394
|1295
|2005.03.23 14:30
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8858
|1.8394
|1296
|2005.03.23 14:30
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8857
|1.8394
|1297
|2005.03.23 14:30
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8854
|1.8394
|1298
|2005.03.23 14:30
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8850
|1.8394
|1299
|2005.03.23 14:30
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8845
|1.8394
|1300
|2005.03.23 14:30
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8838
|1.8394
|1301
|2005.03.23 14:33
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8835
|1.8394
|1302
|2005.03.23 14:33
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8834
|1.8394
|1303
|2005.03.23 14:33
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8830
|1.8394
|1304
|2005.03.23 14:33
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8827
|1.8394
|1305
|2005.03.23 14:33
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8823
|1.8394
|1306
|2005.03.23 14:34
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8820
|1.8394
|1307
|2005.03.23 14:34
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8819
|1.8394
|1308
|2005.03.23 14:34
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8817
|1.8394
|1309
|2005.03.23 14:34
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8816
|1.8394
|1310
|2005.03.23 14:34
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8815
|1.8394
|1311
|2005.03.23 14:34
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8814
|1.8394
|1312
|2005.03.23 14:34
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8813
|1.8394
|1313
|2005.03.23 14:34
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8811
|1.8394
|1314
|2005.03.23 14:34
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8810
|1.8394
|1315
|2005.03.23 14:34
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8809
|1.8394
|1316
|2005.03.23 14:35
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8806
|1.8394
|1317
|2005.03.23 14:35
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8805
|1.8394
|1318
|2005.03.23 14:35
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8803
|1.8394
|1319
|2005.03.23 14:35
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8802
|1.8394
|1320
|2005.03.23 14:49
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8799
|1.8394
|1321
|2005.03.23 18:08
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8798
|1.8394
|1322
|2005.03.23 18:09
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8796
|1.8394
|1323
|2005.03.23 18:10
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8795
|1.8394
|1324
|2005.03.23 18:11
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8793
|1.8394
|1325
|2005.03.23 18:12
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8792
|1.8394
|1326
|2005.03.23 18:12
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8791
|1.8394
|1327
|2005.03.23 18:13
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8789
|1.8394
|1328
|2005.03.23 18:14
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8788
|1.8394
|1329
|2005.03.23 18:14
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8785
|1.8394
|1330
|2005.03.23 18:14
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8784
|1.8394
|1331
|2005.03.23 18:14
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8782
|1.8394
|1332
|2005.03.23 18:14
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8781
|1.8394
|1333
|2005.03.23 18:15
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8780
|1.8394
|1334
|2005.03.23 18:24
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8778
|1.8394
|1335
|2005.03.23 18:24
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8775
|1.8394
|1336
|2005.03.23 20:15
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8774
|1.8394
|1337
|2005.03.23 20:15
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8773
|1.8394
|1338
|2005.03.23 20:15
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8772
|1.8394
|1339
|2005.03.23 20:15
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8771
|1.8394
|1340
|2005.03.23 20:15
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8770
|1.8394
|1341
|2005.03.23 20:47
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8769
|1.8394
|1342
|2005.03.23 20:48
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8767
|1.8394
|1343
|2005.03.23 20:49
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8765
|1.8394
|1344
|2005.03.23 20:50
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8764
|1.8394
|1345
|2005.03.23 20:52
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8762
|1.8394
|1346
|2005.03.28 03:10
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8761
|1.8394
|1347
|2005.03.28 03:10
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8760
|1.8394
|1348
|2005.03.28 03:10
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8758
|1.8394
|1349
|2005.03.28 03:11
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8757
|1.8394
|1350
|2005.03.28 03:16
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8755
|1.8394
|1351
|2005.03.28 03:16
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8752
|1.8394
|1352
|2005.03.28 03:16
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8750
|1.8394
|1353
|2005.03.28 03:16
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8747
|1.8394
|1354
|2005.03.28 03:17
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8746
|1.8394
|1355
|2005.03.28 03:17
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8744
|1.8394
|1356
|2005.03.28 03:17
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8741
|1.8394
|1357
|2005.03.28 03:17
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8739
|1.8394
|1358
|2005.03.28 03:17
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8738
|1.8394
|1359
|2005.03.28 03:17
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8735
|1.8394
|1360
|2005.03.28 03:17
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8732
|1.8394
|1361
|2005.03.28 03:18
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8724
|1.8394
|1362
|2005.03.28 03:18
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8719
|1.8394
|1363
|2005.03.28 03:18
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8718
|1.8394
|1364
|2005.03.28 03:19
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8715
|1.8394
|1365
|2005.03.28 03:19
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8713
|1.8394
|1366
|2005.03.28 03:19
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8710
|1.8394
|1367
|2005.03.28 03:23
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8709
|1.8394
|1368
|2005.03.28 03:23
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8708
|1.8394
|1369
|2005.03.28 03:23
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8704
|1.8394
|1370
|2005.03.28 03:24
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8703
|1.8394
|1371
|2005.03.28 03:24
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8702
|1.8394
|1372
|2005.03.28 03:52
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8701
|1.8394
|1373
|2005.03.28 03:53
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8699
|1.8394
|1374
|2005.03.28 03:57
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8698
|1.8394
|1375
|2005.03.28 04:00
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8697
|1.8394
|1376
|2005.03.28 04:03
|modify
|25
|0.10
|1.9094
|1.8695
|1.8394
|1377
|2005.03.29 04:50
|s/l
|25
|0.10
|1.8695
|1.8695
|1.8394
|391.96
|10674.67
|1378
|2005.03.29 04:50
|sell stop
|26
|0.10
|1.8672
|1.8772
|1.7972
|1379
|2005.04.08 02:53
|sell
|26
|0.10
|1.8672
|1.8772
|1.7972
|1380
|2005.04.08 17:18
|s/l
|26
|0.10
|1.8772
|1.8772
|1.7972
|-100.00
|10574.67
|1381
|2005.04.08 17:18
|sell stop
|27
|0.10
|1.8749
|1.8849
|1.8049
|1382
|2005.05.11 14:49
|sell
|27
|0.10
|1.8749
|1.8849
|1.8049
|1383
|2005.05.12 09:22
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8749
|1.8049
|1384
|2005.05.12 09:22
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8746
|1.8049
|1385
|2005.05.12 09:23
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8745
|1.8049
|1386
|2005.05.12 09:23
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8743
|1.8049
|1387
|2005.05.12 09:24
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8742
|1.8049
|1388
|2005.05.12 09:24
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8741
|1.8049
|1389
|2005.05.12 09:24
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8739
|1.8049
|1390
|2005.05.12 09:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8737
|1.8049
|1391
|2005.05.12 09:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8735
|1.8049
|1392
|2005.05.12 09:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8734
|1.8049
|1393
|2005.05.12 09:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8733
|1.8049
|1394
|2005.05.12 14:30
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8729
|1.8049
|1395
|2005.05.12 14:32
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8728
|1.8049
|1396
|2005.05.12 14:32
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8727
|1.8049
|1397
|2005.05.12 14:32
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8725
|1.8049
|1398
|2005.05.12 14:48
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8724
|1.8049
|1399
|2005.05.12 14:48
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8722
|1.8049
|1400
|2005.05.12 14:48
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8720
|1.8049
|1401
|2005.05.12 14:48
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8719
|1.8049
|1402
|2005.05.12 14:48
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8718
|1.8049
|1403
|2005.05.12 14:48
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8716
|1.8049
|1404
|2005.05.12 14:48
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8715
|1.8049
|1405
|2005.05.12 14:48
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8714
|1.8049
|1406
|2005.05.12 14:48
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8712
|1.8049
|1407
|2005.05.12 14:53
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8709
|1.8049
|1408
|2005.05.12 14:53
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8708
|1.8049
|1409
|2005.05.12 14:53
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8704
|1.8049
|1410
|2005.05.13 10:11
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8703
|1.8049
|1411
|2005.05.13 10:45
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8701
|1.8049
|1412
|2005.05.13 10:45
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8698
|1.8049
|1413
|2005.05.13 10:45
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8696
|1.8049
|1414
|2005.05.13 10:45
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8693
|1.8049
|1415
|2005.05.13 10:46
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8690
|1.8049
|1416
|2005.05.13 10:46
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8688
|1.8049
|1417
|2005.05.13 10:46
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8687
|1.8049
|1418
|2005.05.13 10:57
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8685
|1.8049
|1419
|2005.05.13 11:35
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8682
|1.8049
|1420
|2005.05.13 11:37
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8680
|1.8049
|1421
|2005.05.13 11:37
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8679
|1.8049
|1422
|2005.05.13 11:38
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8678
|1.8049
|1423
|2005.05.13 11:38
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8677
|1.8049
|1424
|2005.05.13 11:38
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8676
|1.8049
|1425
|2005.05.13 11:38
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8675
|1.8049
|1426
|2005.05.13 11:38
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8674
|1.8049
|1427
|2005.05.13 11:39
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8672
|1.8049
|1428
|2005.05.13 11:39
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8670
|1.8049
|1429
|2005.05.13 11:39
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8668
|1.8049
|1430
|2005.05.13 11:39
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8666
|1.8049
|1431
|2005.05.13 11:44
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8664
|1.8049
|1432
|2005.05.13 11:44
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8663
|1.8049
|1433
|2005.05.13 11:49
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8662
|1.8049
|1434
|2005.05.13 11:49
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8661
|1.8049
|1435
|2005.05.13 11:49
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8660
|1.8049
|1436
|2005.05.13 12:03
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8659
|1.8049
|1437
|2005.05.13 12:04
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8657
|1.8049
|1438
|2005.05.13 12:05
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8656
|1.8049
|1439
|2005.05.13 12:06
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8655
|1.8049
|1440
|2005.05.13 13:00
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8653
|1.8049
|1441
|2005.05.13 14:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8652
|1.8049
|1442
|2005.05.13 14:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8651
|1.8049
|1443
|2005.05.13 14:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8650
|1.8049
|1444
|2005.05.13 14:26
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8647
|1.8049
|1445
|2005.05.13 14:35
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8645
|1.8049
|1446
|2005.05.13 14:35
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8643
|1.8049
|1447
|2005.05.13 15:58
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8642
|1.8049
|1448
|2005.05.13 15:58
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8641
|1.8049
|1449
|2005.05.13 15:58
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8638
|1.8049
|1450
|2005.05.13 16:01
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8636
|1.8049
|1451
|2005.05.13 16:01
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8634
|1.8049
|1452
|2005.05.13 16:02
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8633
|1.8049
|1453
|2005.05.13 16:02
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8632
|1.8049
|1454
|2005.05.13 16:05
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8630
|1.8049
|1455
|2005.05.13 17:21
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8629
|1.8049
|1456
|2005.05.13 17:21
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8628
|1.8049
|1457
|2005.05.13 17:21
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8626
|1.8049
|1458
|2005.05.13 17:23
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8624
|1.8049
|1459
|2005.05.13 18:22
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8623
|1.8049
|1460
|2005.05.13 18:22
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8622
|1.8049
|1461
|2005.05.13 18:35
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8620
|1.8049
|1462
|2005.05.13 18:40
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8619
|1.8049
|1463
|2005.05.13 18:41
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8617
|1.8049
|1464
|2005.05.13 18:54
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8616
|1.8049
|1465
|2005.05.13 18:54
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8615
|1.8049
|1466
|2005.05.13 18:55
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8613
|1.8049
|1467
|2005.05.13 18:55
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8612
|1.8049
|1468
|2005.05.13 18:55
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8610
|1.8049
|1469
|2005.05.13 18:56
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8609
|1.8049
|1470
|2005.05.13 18:56
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8608
|1.8049
|1471
|2005.05.13 18:56
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8607
|1.8049
|1472
|2005.05.13 18:56
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8606
|1.8049
|1473
|2005.05.13 18:56
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8605
|1.8049
|1474
|2005.05.13 18:58
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8604
|1.8049
|1475
|2005.05.13 18:59
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8601
|1.8049
|1476
|2005.05.13 18:59
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8595
|1.8049
|1477
|2005.05.13 18:59
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8593
|1.8049
|1478
|2005.05.13 18:59
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8590
|1.8049
|1479
|2005.05.13 18:59
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8588
|1.8049
|1480
|2005.05.13 18:59
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8584
|1.8049
|1481
|2005.05.16 00:51
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8583
|1.8049
|1482
|2005.05.16 01:01
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8581
|1.8049
|1483
|2005.05.16 01:02
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8580
|1.8049
|1484
|2005.05.16 01:03
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8579
|1.8049
|1485
|2005.05.16 01:03
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8577
|1.8049
|1486
|2005.05.16 01:03
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8574
|1.8049
|1487
|2005.05.16 01:03
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8569
|1.8049
|1488
|2005.05.16 08:09
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8567
|1.8049
|1489
|2005.05.16 08:09
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8563
|1.8049
|1490
|2005.05.16 08:09
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8562
|1.8049
|1491
|2005.05.16 08:09
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8560
|1.8049
|1492
|2005.05.16 08:09
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8556
|1.8049
|1493
|2005.05.16 08:10
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8555
|1.8049
|1494
|2005.05.16 08:10
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8554
|1.8049
|1495
|2005.05.16 08:24
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8552
|1.8049
|1496
|2005.05.16 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8548
|1.8049
|1497
|2005.05.16 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8546
|1.8049
|1498
|2005.05.16 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8545
|1.8049
|1499
|2005.05.16 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8544
|1.8049
|1500
|2005.05.16 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8542
|1.8049
|1501
|2005.05.16 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8541
|1.8049
|1502
|2005.05.16 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8539
|1.8049
|1503
|2005.05.16 08:35
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8538
|1.8049
|1504
|2005.05.16 08:35
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8537
|1.8049
|1505
|2005.05.16 08:42
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8536
|1.8049
|1506
|2005.05.16 08:42
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8533
|1.8049
|1507
|2005.05.16 08:43
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8532
|1.8049
|1508
|2005.05.16 08:43
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8530
|1.8049
|1509
|2005.05.16 08:44
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8527
|1.8049
|1510
|2005.05.16 08:44
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8525
|1.8049
|1511
|2005.05.16 08:44
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8524
|1.8049
|1512
|2005.05.16 08:44
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8522
|1.8049
|1513
|2005.05.16 08:46
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8520
|1.8049
|1514
|2005.05.16 08:46
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8518
|1.8049
|1515
|2005.05.16 09:23
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8516
|1.8049
|1516
|2005.05.16 09:24
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8514
|1.8049
|1517
|2005.05.16 09:32
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8513
|1.8049
|1518
|2005.05.16 09:32
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8511
|1.8049
|1519
|2005.05.16 09:32
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8510
|1.8049
|1520
|2005.05.16 09:33
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8508
|1.8049
|1521
|2005.05.16 09:37
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8504
|1.8049
|1522
|2005.05.16 09:37
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8503
|1.8049
|1523
|2005.05.16 09:37
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8501
|1.8049
|1524
|2005.05.16 09:37
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8500
|1.8049
|1525
|2005.05.16 09:37
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8497
|1.8049
|1526
|2005.05.16 10:04
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8495
|1.8049
|1527
|2005.05.16 10:07
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8494
|1.8049
|1528
|2005.05.16 10:07
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8493
|1.8049
|1529
|2005.05.16 11:04
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8490
|1.8049
|1530
|2005.05.16 11:04
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8489
|1.8049
|1531
|2005.05.16 12:37
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8487
|1.8049
|1532
|2005.05.16 12:39
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8485
|1.8049
|1533
|2005.05.16 12:39
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8484
|1.8049
|1534
|2005.05.16 12:40
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8483
|1.8049
|1535
|2005.05.16 12:40
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8481
|1.8049
|1536
|2005.05.16 12:40
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8480
|1.8049
|1537
|2005.05.16 12:40
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8479
|1.8049
|1538
|2005.05.16 12:40
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8478
|1.8049
|1539
|2005.05.16 12:48
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8477
|1.8049
|1540
|2005.05.16 12:48
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8476
|1.8049
|1541
|2005.05.16 12:48
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8474
|1.8049
|1542
|2005.05.16 12:52
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8473
|1.8049
|1543
|2005.05.16 12:52
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8472
|1.8049
|1544
|2005.05.16 12:52
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8471
|1.8049
|1545
|2005.05.16 12:52
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8470
|1.8049
|1546
|2005.05.16 12:52
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8468
|1.8049
|1547
|2005.05.16 12:53
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8467
|1.8049
|1548
|2005.05.16 12:53
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8466
|1.8049
|1549
|2005.05.16 13:13
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8465
|1.8049
|1550
|2005.05.16 13:13
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8464
|1.8049
|1551
|2005.05.16 13:13
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8462
|1.8049
|1552
|2005.05.16 13:39
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8461
|1.8049
|1553
|2005.05.16 13:39
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8460
|1.8049
|1554
|2005.05.16 13:39
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8459
|1.8049
|1555
|2005.05.16 13:39
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8458
|1.8049
|1556
|2005.05.16 13:39
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8457
|1.8049
|1557
|2005.05.16 13:39
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8456
|1.8049
|1558
|2005.05.16 13:39
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8455
|1.8049
|1559
|2005.05.16 14:24
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8452
|1.8049
|1560
|2005.05.16 14:24
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8451
|1.8049
|1561
|2005.05.16 14:29
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8447
|1.8049
|1562
|2005.05.16 14:52
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8446
|1.8049
|1563
|2005.05.16 14:52
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8445
|1.8049
|1564
|2005.05.16 14:53
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8444
|1.8049
|1565
|2005.05.16 14:53
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8442
|1.8049
|1566
|2005.05.16 14:54
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8441
|1.8049
|1567
|2005.05.16 14:54
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8440
|1.8049
|1568
|2005.05.16 14:54
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8439
|1.8049
|1569
|2005.05.16 14:59
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8437
|1.8049
|1570
|2005.05.16 14:59
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8434
|1.8049
|1571
|2005.05.17 21:52
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8432
|1.8049
|1572
|2005.05.17 21:53
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8430
|1.8049
|1573
|2005.05.17 21:53
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8429
|1.8049
|1574
|2005.05.17 21:53
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8427
|1.8049
|1575
|2005.05.17 21:53
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8424
|1.8049
|1576
|2005.05.17 21:54
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8423
|1.8049
|1577
|2005.05.17 21:54
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8422
|1.8049
|1578
|2005.05.18 01:52
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8421
|1.8049
|1579
|2005.05.18 02:02
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8420
|1.8049
|1580
|2005.05.18 02:03
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8419
|1.8049
|1581
|2005.05.18 02:05
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8418
|1.8049
|1582
|2005.05.18 02:06
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8417
|1.8049
|1583
|2005.05.18 02:06
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8416
|1.8049
|1584
|2005.05.18 02:06
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8415
|1.8049
|1585
|2005.05.18 02:06
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8414
|1.8049
|1586
|2005.05.18 02:07
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8413
|1.8049
|1587
|2005.05.18 02:08
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8411
|1.8049
|1588
|2005.05.18 02:08
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8409
|1.8049
|1589
|2005.05.18 02:08
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8407
|1.8049
|1590
|2005.05.18 02:08
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8406
|1.8049
|1591
|2005.05.18 02:08
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8403
|1.8049
|1592
|2005.05.18 02:08
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8401
|1.8049
|1593
|2005.05.18 02:08
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8399
|1.8049
|1594
|2005.05.18 03:40
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8397
|1.8049
|1595
|2005.05.18 03:40
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8396
|1.8049
|1596
|2005.05.18 03:40
|modify
|27
|0.10
|1.8749
|1.8394
|1.8049
|1597
|2005.05.18 19:05
|s/l
|27
|0.10
|1.8394
|1.8394
|1.8049
|348.84
|10923.51
|1598
|2005.05.18 19:05
|sell stop
|28
|0.10
|1.8372
|1.8472
|1.7672
|1599
|2005.05.19 14:39
|sell
|28
|0.10
|1.8372
|1.8472
|1.7672
|1600
|2005.05.20 15:03
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8372
|1.7672
|1601
|2005.05.20 15:03
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8369
|1.7672
|1602
|2005.05.20 15:28
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8368
|1.7672
|1603
|2005.05.20 15:28
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8367
|1.7672
|1604
|2005.05.20 15:28
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8365
|1.7672
|1605
|2005.05.20 15:29
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8364
|1.7672
|1606
|2005.05.20 15:30
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8363
|1.7672
|1607
|2005.05.20 15:30
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8362
|1.7672
|1608
|2005.05.20 15:30
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8361
|1.7672
|1609
|2005.05.20 15:31
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8360
|1.7672
|1610
|2005.05.20 15:31
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8359
|1.7672
|1611
|2005.05.20 15:31
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8358
|1.7672
|1612
|2005.05.20 16:06
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8357
|1.7672
|1613
|2005.05.20 16:14
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8356
|1.7672
|1614
|2005.05.20 16:14
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8354
|1.7672
|1615
|2005.05.20 16:20
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8352
|1.7672
|1616
|2005.05.20 16:20
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8350
|1.7672
|1617
|2005.05.20 16:24
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8348
|1.7672
|1618
|2005.05.20 16:47
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8346
|1.7672
|1619
|2005.05.20 17:00
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8345
|1.7672
|1620
|2005.05.20 17:00
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8344
|1.7672
|1621
|2005.05.20 17:24
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8342
|1.7672
|1622
|2005.05.20 17:32
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8341
|1.7672
|1623
|2005.05.20 17:32
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8340
|1.7672
|1624
|2005.05.20 17:46
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8337
|1.7672
|1625
|2005.05.20 18:11
|modify
|28
|0.10
|1.8372
|1.8336
|1.7672
|1626
|2005.05.24 12:25
|s/l
|28
|0.10
|1.8336
|1.8336
|1.7672
|33.36
|10956.87
|1627
|2005.05.24 12:25
|sell stop
|29
|0.10
|1.8314
|1.8414
|1.7614
|1628
|2005.05.24 15:33
|sell
|29
|0.10
|1.8314
|1.8414
|1.7614
|1629
|2005.05.26 16:35
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8314
|1.7614
|1630
|2005.05.26 16:44
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8312
|1.7614
|1631
|2005.05.26 17:19
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8311
|1.7614
|1632
|2005.05.26 17:19
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8310
|1.7614
|1633
|2005.05.26 17:19
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8309
|1.7614
|1634
|2005.05.26 17:19
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8308
|1.7614
|1635
|2005.05.26 17:20
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8306
|1.7614
|1636
|2005.05.26 17:20
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8304
|1.7614
|1637
|2005.05.26 17:20
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8303
|1.7614
|1638
|2005.05.26 17:20
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8301
|1.7614
|1639
|2005.05.26 17:20
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8299
|1.7614
|1640
|2005.05.26 17:20
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8298
|1.7614
|1641
|2005.05.26 17:20
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8297
|1.7614
|1642
|2005.05.26 17:20
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8295
|1.7614
|1643
|2005.05.26 17:20
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8293
|1.7614
|1644
|2005.05.26 20:40
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8289
|1.7614
|1645
|2005.05.31 03:08
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8287
|1.7614
|1646
|2005.05.31 03:08
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8283
|1.7614
|1647
|2005.05.31 03:09
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8279
|1.7614
|1648
|2005.05.31 03:09
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8271
|1.7614
|1649
|2005.05.31 03:09
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8270
|1.7614
|1650
|2005.05.31 03:18
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8268
|1.7614
|1651
|2005.05.31 03:18
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8266
|1.7614
|1652
|2005.05.31 03:18
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8262
|1.7614
|1653
|2005.05.31 03:21
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8255
|1.7614
|1654
|2005.05.31 03:21
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8248
|1.7614
|1655
|2005.05.31 03:21
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8245
|1.7614
|1656
|2005.05.31 03:21
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8238
|1.7614
|1657
|2005.05.31 03:21
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8233
|1.7614
|1658
|2005.05.31 03:21
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8224
|1.7614
|1659
|2005.05.31 03:23
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8222
|1.7614
|1660
|2005.05.31 03:24
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8219
|1.7614
|1661
|2005.05.31 03:24
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8214
|1.7614
|1662
|2005.05.31 03:24
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8209
|1.7614
|1663
|2005.05.31 03:24
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8208
|1.7614
|1664
|2005.05.31 03:24
|modify
|29
|0.10
|1.8314
|1.8207
|1.7614
|1665
|2005.05.31 14:04
|s/l
|29
|0.10
|1.8207
|1.8207
|1.7614
|100.84
|11057.71
|1666
|2005.05.31 14:04
|sell stop
|30
|0.10
|1.8185
|1.8285
|1.7485
|1667
|2005.05.31 19:24
|sell
|30
|0.10
|1.8185
|1.8285
|1.7485
|1668
|2005.06.01 21:43
|modify
|30
|0.10
|1.8185
|1.8184
|1.7485
|1669
|2005.06.01 22:05
|modify
|30
|0.10
|1.8185
|1.8182
|1.7485
|1670
|2005.06.01 22:06
|modify
|30
|0.10
|1.8185
|1.8181
|1.7485
|1671
|2005.06.01 22:06
|modify
|30
|0.10
|1.8185
|1.8180
|1.7485
|1672
|2005.06.02 09:17
|s/l
|30
|0.10
|1.8180
|1.8180
|1.7485
|1.48
|11059.19
|1673
|2005.06.02 09:17
|sell stop
|31
|0.10
|1.8157
|1.8257
|1.7457
|1674
|2005.06.02 11:57
|sell
|31
|0.10
|1.8157
|1.8257
|1.7457
|1675
|2005.06.07 08:12
|s/l
|31
|0.10
|1.8257
|1.8257
|1.7457
|-102.64
|10956.55
|1676
|2005.06.07 08:12
|buy stop
|32
|0.10
|1.8278
|1.8178
|1.8978
|1677
|2005.06.07 08:15
|buy
|32
|0.10
|1.8278
|1.8178
|1.8978
|1678
|2005.06.08 04:37
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8280
|1.8978
|1679
|2005.06.08 15:25
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8281
|1.8978
|1680
|2005.06.08 15:25
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8282
|1.8978
|1681
|2005.06.08 15:25
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8283
|1.8978
|1682
|2005.06.08 15:25
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8284
|1.8978
|1683
|2005.06.08 15:25
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8285
|1.8978
|1684
|2005.06.08 15:25
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8286
|1.8978
|1685
|2005.06.08 15:26
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8287
|1.8978
|1686
|2005.06.08 15:26
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8288
|1.8978
|1687
|2005.06.08 15:26
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8289
|1.8978
|1688
|2005.06.08 15:26
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8290
|1.8978
|1689
|2005.06.08 17:46
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8291
|1.8978
|1690
|2005.06.08 17:46
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8292
|1.8978
|1691
|2005.06.08 17:46
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8294
|1.8978
|1692
|2005.06.08 17:47
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8295
|1.8978
|1693
|2005.06.08 17:47
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8296
|1.8978
|1694
|2005.06.08 17:47
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8298
|1.8978
|1695
|2005.06.08 17:47
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8299
|1.8978
|1696
|2005.06.08 17:47
|modify
|32
|0.10
|1.8278
|1.8301
|1.8978
|1697
|2005.06.08 19:21
|s/l
|32
|0.10
|1.8301
|1.8301
|1.8978
|23.17
|10979.72
|1698
|2005.06.08 19:21
|buy stop
|33
|0.10
|1.8324
|1.8224
|1.9024
|1699
|2005.06.22 10:15
|buy
|33
|0.10
|1.8324
|1.8224
|1.9024
|1700
|2005.06.22 10:59
|s/l
|33
|0.10
|1.8224
|1.8224
|1.9024
|-100.00
|10879.72
|1701
|2005.06.22 10:59
|buy stop
|34
|0.10
|1.8245
|1.8145
|1.8945
|1702
|2005.06.24 12:23
|buy
|34
|0.10
|1.8245
|1.8145
|1.8945
|1703
|2005.06.28 22:04
|s/l
|34
|0.10
|1.8145
|1.8145
|1.8945
|-99.66
|10780.06
|1704
|2005.06.28 22:04
|sell stop
|35
|0.10
|1.8125
|1.8225
|1.7425
|1705
|2005.06.29 09:55
|sell
|35
|0.10
|1.8125
|1.8225
|1.7425
|1706
|2005.06.29 15:50
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8125
|1.7425
|1707
|2005.06.29 15:50
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8123
|1.7425
|1708
|2005.06.29 15:59
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8121
|1.7425
|1709
|2005.06.29 15:59
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8119
|1.7425
|1710
|2005.06.29 16:06
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8118
|1.7425
|1711
|2005.06.29 16:06
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8117
|1.7425
|1712
|2005.06.29 16:06
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8116
|1.7425
|1713
|2005.06.29 16:06
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8115
|1.7425
|1714
|2005.06.29 16:06
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8114
|1.7425
|1715
|2005.06.29 16:08
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8113
|1.7425
|1716
|2005.06.29 16:08
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8110
|1.7425
|1717
|2005.06.29 16:12
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8108
|1.7425
|1718
|2005.06.29 16:15
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8107
|1.7425
|1719
|2005.06.29 16:16
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8106
|1.7425
|1720
|2005.06.29 16:20
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8105
|1.7425
|1721
|2005.06.29 16:20
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8104
|1.7425
|1722
|2005.06.29 16:21
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8102
|1.7425
|1723
|2005.06.29 16:21
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8100
|1.7425
|1724
|2005.06.29 16:21
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8099
|1.7425
|1725
|2005.06.29 16:21
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8098
|1.7425
|1726
|2005.06.29 16:21
|modify
|35
|0.10
|1.8125
|1.8097
|1.7425
|1727
|2005.06.30 08:16
|s/l
|35
|0.10
|1.8097
|1.8097
|1.7425
|25.36
|10805.42
|1728
|2005.06.30 08:16
|sell stop
|36
|0.10
|1.8074
|1.8174
|1.7374
|1729
|2005.06.30 09:16
|sell
|36
|0.10
|1.8074
|1.8174
|1.7374
|1730
|2005.06.30 11:08
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8072
|1.7374
|1731
|2005.06.30 11:09
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8070
|1.7374
|1732
|2005.06.30 11:10
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8068
|1.7374
|1733
|2005.06.30 11:10
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8066
|1.7374
|1734
|2005.06.30 11:17
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8064
|1.7374
|1735
|2005.06.30 11:19
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8062
|1.7374
|1736
|2005.06.30 11:20
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8060
|1.7374
|1737
|2005.06.30 11:20
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8058
|1.7374
|1738
|2005.06.30 11:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8057
|1.7374
|1739
|2005.06.30 11:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8056
|1.7374
|1740
|2005.06.30 11:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8054
|1.7374
|1741
|2005.06.30 11:26
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8051
|1.7374
|1742
|2005.06.30 11:26
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8050
|1.7374
|1743
|2005.06.30 11:26
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8048
|1.7374
|1744
|2005.06.30 11:26
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8047
|1.7374
|1745
|2005.06.30 11:26
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8045
|1.7374
|1746
|2005.06.30 12:27
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8044
|1.7374
|1747
|2005.06.30 12:27
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8043
|1.7374
|1748
|2005.06.30 12:28
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8041
|1.7374
|1749
|2005.06.30 12:28
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8039
|1.7374
|1750
|2005.06.30 12:29
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8038
|1.7374
|1751
|2005.06.30 12:30
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8036
|1.7374
|1752
|2005.06.30 12:30
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8034
|1.7374
|1753
|2005.06.30 12:31
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8033
|1.7374
|1754
|2005.06.30 12:31
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8032
|1.7374
|1755
|2005.06.30 12:34
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8030
|1.7374
|1756
|2005.06.30 12:36
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8028
|1.7374
|1757
|2005.06.30 12:46
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8027
|1.7374
|1758
|2005.06.30 12:46
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8026
|1.7374
|1759
|2005.06.30 12:46
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8025
|1.7374
|1760
|2005.06.30 12:46
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8024
|1.7374
|1761
|2005.06.30 13:13
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8023
|1.7374
|1762
|2005.06.30 13:13
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8022
|1.7374
|1763
|2005.06.30 13:13
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8021
|1.7374
|1764
|2005.06.30 13:13
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8020
|1.7374
|1765
|2005.06.30 13:13
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8018
|1.7374
|1766
|2005.06.30 13:32
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8017
|1.7374
|1767
|2005.06.30 13:39
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8016
|1.7374
|1768
|2005.06.30 13:39
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8015
|1.7374
|1769
|2005.06.30 13:39
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8013
|1.7374
|1770
|2005.06.30 14:52
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8012
|1.7374
|1771
|2005.06.30 14:52
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8011
|1.7374
|1772
|2005.06.30 14:53
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8010
|1.7374
|1773
|2005.06.30 14:53
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8009
|1.7374
|1774
|2005.06.30 14:55
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8008
|1.7374
|1775
|2005.06.30 14:55
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8007
|1.7374
|1776
|2005.06.30 20:16
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8005
|1.7374
|1777
|2005.06.30 20:18
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8004
|1.7374
|1778
|2005.06.30 20:18
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8003
|1.7374
|1779
|2005.06.30 20:20
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8002
|1.7374
|1780
|2005.06.30 20:20
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.8000
|1.7374
|1781
|2005.06.30 20:20
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7997
|1.7374
|1782
|2005.06.30 20:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7996
|1.7374
|1783
|2005.06.30 20:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7993
|1.7374
|1784
|2005.06.30 20:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7990
|1.7374
|1785
|2005.06.30 20:23
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7989
|1.7374
|1786
|2005.06.30 20:23
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7988
|1.7374
|1787
|2005.06.30 20:24
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7986
|1.7374
|1788
|2005.06.30 20:24
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7985
|1.7374
|1789
|2005.06.30 20:24
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7982
|1.7374
|1790
|2005.06.30 20:24
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7981
|1.7374
|1791
|2005.06.30 20:24
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7978
|1.7374
|1792
|2005.06.30 20:24
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7976
|1.7374
|1793
|2005.06.30 20:26
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7975
|1.7374
|1794
|2005.07.01 06:52
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7972
|1.7374
|1795
|2005.07.01 06:52
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7971
|1.7374
|1796
|2005.07.01 06:52
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7968
|1.7374
|1797
|2005.07.01 06:52
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7966
|1.7374
|1798
|2005.07.01 06:52
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7963
|1.7374
|1799
|2005.07.01 06:53
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7959
|1.7374
|1800
|2005.07.01 07:07
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7958
|1.7374
|1801
|2005.07.01 07:07
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7957
|1.7374
|1802
|2005.07.01 07:07
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7956
|1.7374
|1803
|2005.07.01 07:08
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7954
|1.7374
|1804
|2005.07.01 07:08
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7953
|1.7374
|1805
|2005.07.01 07:09
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7952
|1.7374
|1806
|2005.07.01 07:09
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7950
|1.7374
|1807
|2005.07.01 07:10
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7947
|1.7374
|1808
|2005.07.01 07:10
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7946
|1.7374
|1809
|2005.07.01 07:15
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7944
|1.7374
|1810
|2005.07.01 07:19
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7942
|1.7374
|1811
|2005.07.01 07:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7940
|1.7374
|1812
|2005.07.01 07:22
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7938
|1.7374
|1813
|2005.07.01 07:31
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7937
|1.7374
|1814
|2005.07.01 07:31
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7936
|1.7374
|1815
|2005.07.01 07:31
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7934
|1.7374
|1816
|2005.07.01 07:54
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7933
|1.7374
|1817
|2005.07.01 07:55
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7931
|1.7374
|1818
|2005.07.01 07:55
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7928
|1.7374
|1819
|2005.07.01 07:55
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7927
|1.7374
|1820
|2005.07.01 08:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7926
|1.7374
|1821
|2005.07.01 08:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7925
|1.7374
|1822
|2005.07.01 08:23
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7921
|1.7374
|1823
|2005.07.01 08:29
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7920
|1.7374
|1824
|2005.07.01 08:30
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7919
|1.7374
|1825
|2005.07.01 08:33
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7918
|1.7374
|1826
|2005.07.01 09:01
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7915
|1.7374
|1827
|2005.07.01 09:20
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7914
|1.7374
|1828
|2005.07.01 09:20
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7912
|1.7374
|1829
|2005.07.01 09:20
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7911
|1.7374
|1830
|2005.07.01 09:20
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7908
|1.7374
|1831
|2005.07.01 09:20
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7906
|1.7374
|1832
|2005.07.01 09:20
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7904
|1.7374
|1833
|2005.07.01 09:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7902
|1.7374
|1834
|2005.07.01 09:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7900
|1.7374
|1835
|2005.07.01 09:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7898
|1.7374
|1836
|2005.07.01 09:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7896
|1.7374
|1837
|2005.07.01 09:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7895
|1.7374
|1838
|2005.07.01 09:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7894
|1.7374
|1839
|2005.07.01 09:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7893
|1.7374
|1840
|2005.07.01 09:21
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7891
|1.7374
|1841
|2005.07.01 09:22
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7890
|1.7374
|1842
|2005.07.01 09:22
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7888
|1.7374
|1843
|2005.07.01 09:22
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7887
|1.7374
|1844
|2005.07.01 09:22
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7885
|1.7374
|1845
|2005.07.01 09:23
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7884
|1.7374
|1846
|2005.07.01 09:23
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7883
|1.7374
|1847
|2005.07.01 09:23
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7881
|1.7374
|1848
|2005.07.01 09:23
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7880
|1.7374
|1849
|2005.07.01 09:23
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7878
|1.7374
|1850
|2005.07.01 09:32
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7877
|1.7374
|1851
|2005.07.01 09:32
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7875
|1.7374
|1852
|2005.07.01 09:33
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7874
|1.7374
|1853
|2005.07.01 09:33
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7872
|1.7374
|1854
|2005.07.01 09:34
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7871
|1.7374
|1855
|2005.07.01 09:34
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7869
|1.7374
|1856
|2005.07.01 09:34
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7868
|1.7374
|1857
|2005.07.01 09:34
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7866
|1.7374
|1858
|2005.07.01 09:35
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7864
|1.7374
|1859
|2005.07.01 09:35
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7863
|1.7374
|1860
|2005.07.01 09:35
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7862
|1.7374
|1861
|2005.07.01 09:41
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7861
|1.7374
|1862
|2005.07.01 09:41
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7860
|1.7374
|1863
|2005.07.01 09:41
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7858
|1.7374
|1864
|2005.07.01 09:42
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7857
|1.7374
|1865
|2005.07.01 09:42
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7856
|1.7374
|1866
|2005.07.01 09:42
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7855
|1.7374
|1867
|2005.07.01 09:42
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7854
|1.7374
|1868
|2005.07.01 09:43
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7851
|1.7374
|1869
|2005.07.01 09:43
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7849
|1.7374
|1870
|2005.07.01 09:43
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7847
|1.7374
|1871
|2005.07.01 09:43
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7846
|1.7374
|1872
|2005.07.01 09:43
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7845
|1.7374
|1873
|2005.07.01 09:43
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7843
|1.7374
|1874
|2005.07.01 09:43
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7841
|1.7374
|1875
|2005.07.01 09:44
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7839
|1.7374
|1876
|2005.07.01 09:45
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7838
|1.7374
|1877
|2005.07.01 09:45
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7836
|1.7374
|1878
|2005.07.01 09:45
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7835
|1.7374
|1879
|2005.07.01 09:45
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7833
|1.7374
|1880
|2005.07.01 09:45
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7831
|1.7374
|1881
|2005.07.01 09:45
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7830
|1.7374
|1882
|2005.07.01 09:45
|modify
|36
|0.10
|1.8074
|1.7826
|1.7374
|1883
|2005.07.01 11:32
|s/l
|36
|0.10
|1.7826
|1.7826
|1.7374
|247.12
|11052.54
|1884
|2005.07.01 11:32
|sell stop
|37
|0.10
|1.7803
|1.7903
|1.7103
|1885
|2005.07.01 12:52
|sell
|37
|0.10
|1.7803
|1.7903
|1.7103
|1886
|2005.07.01 18:06
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7803
|1.7103
|1887
|2005.07.01 18:07
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7801
|1.7103
|1888
|2005.07.01 18:07
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7799
|1.7103
|1889
|2005.07.01 18:07
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7797
|1.7103
|1890
|2005.07.01 18:07
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7796
|1.7103
|1891
|2005.07.01 18:07
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7794
|1.7103
|1892
|2005.07.01 18:07
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7793
|1.7103
|1893
|2005.07.01 18:07
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7790
|1.7103
|1894
|2005.07.01 18:08
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7788
|1.7103
|1895
|2005.07.01 21:32
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7786
|1.7103
|1896
|2005.07.01 21:33
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7785
|1.7103
|1897
|2005.07.01 21:33
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7784
|1.7103
|1898
|2005.07.01 21:41
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7782
|1.7103
|1899
|2005.07.01 21:42
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7780
|1.7103
|1900
|2005.07.01 21:42
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7777
|1.7103
|1901
|2005.07.01 22:48
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7775
|1.7103
|1902
|2005.07.04 00:00
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7702
|1.7103
|1903
|2005.07.04 00:02
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7698
|1.7103
|1904
|2005.07.04 00:02
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7696
|1.7103
|1905
|2005.07.04 00:02
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7695
|1.7103
|1906
|2005.07.04 00:02
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7694
|1.7103
|1907
|2005.07.04 00:02
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7693
|1.7103
|1908
|2005.07.04 00:03
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7688
|1.7103
|1909
|2005.07.04 00:03
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7687
|1.7103
|1910
|2005.07.04 00:03
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7684
|1.7103
|1911
|2005.07.04 00:03
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7682
|1.7103
|1912
|2005.07.04 00:03
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7679
|1.7103
|1913
|2005.07.04 00:04
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7677
|1.7103
|1914
|2005.07.04 12:20
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7675
|1.7103
|1915
|2005.07.04 12:20
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7674
|1.7103
|1916
|2005.07.05 08:29
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7673
|1.7103
|1917
|2005.07.05 08:29
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7672
|1.7103
|1918
|2005.07.05 08:29
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7670
|1.7103
|1919
|2005.07.05 08:29
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7668
|1.7103
|1920
|2005.07.05 08:29
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7667
|1.7103
|1921
|2005.07.05 08:29
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7665
|1.7103
|1922
|2005.07.05 08:29
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7664
|1.7103
|1923
|2005.07.05 08:29
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7662
|1.7103
|1924
|2005.07.05 08:29
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7660
|1.7103
|1925
|2005.07.05 08:29
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7657
|1.7103
|1926
|2005.07.05 08:29
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7655
|1.7103
|1927
|2005.07.05 08:30
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7654
|1.7103
|1928
|2005.07.05 08:32
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7653
|1.7103
|1929
|2005.07.05 08:32
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7651
|1.7103
|1930
|2005.07.05 08:32
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7650
|1.7103
|1931
|2005.07.05 08:32
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7649
|1.7103
|1932
|2005.07.05 08:32
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7647
|1.7103
|1933
|2005.07.05 08:37
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7646
|1.7103
|1934
|2005.07.05 08:37
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7645
|1.7103
|1935
|2005.07.05 08:37
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7644
|1.7103
|1936
|2005.07.05 08:37
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7643
|1.7103
|1937
|2005.07.05 08:37
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7641
|1.7103
|1938
|2005.07.05 08:39
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7640
|1.7103
|1939
|2005.07.05 08:39
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7639
|1.7103
|1940
|2005.07.05 08:40
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7637
|1.7103
|1941
|2005.07.05 08:41
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7635
|1.7103
|1942
|2005.07.05 08:41
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7634
|1.7103
|1943
|2005.07.05 08:41
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7633
|1.7103
|1944
|2005.07.05 08:41
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7631
|1.7103
|1945
|2005.07.05 08:41
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7630
|1.7103
|1946
|2005.07.05 08:41
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7628
|1.7103
|1947
|2005.07.05 08:45
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7627
|1.7103
|1948
|2005.07.05 08:45
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7626
|1.7103
|1949
|2005.07.05 09:03
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7625
|1.7103
|1950
|2005.07.05 09:04
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7624
|1.7103
|1951
|2005.07.05 09:04
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7622
|1.7103
|1952
|2005.07.05 09:05
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7619
|1.7103
|1953
|2005.07.05 09:05
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7617
|1.7103
|1954
|2005.07.05 09:05
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7615
|1.7103
|1955
|2005.07.05 09:05
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7614
|1.7103
|1956
|2005.07.05 09:05
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7613
|1.7103
|1957
|2005.07.05 09:05
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7611
|1.7103
|1958
|2005.07.05 09:05
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7609
|1.7103
|1959
|2005.07.05 09:06
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7608
|1.7103
|1960
|2005.07.05 09:06
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7607
|1.7103
|1961
|2005.07.05 09:06
|modify
|37
|0.10
|1.7803
|1.7605
|1.7103
|1962
|2005.07.05 10:50
|s/l
|37
|0.10
|1.7605
|1.7605
|1.7103
|196.24
|11248.78
|1963
|2005.07.05 10:50
|sell stop
|38
|0.10
|1.7582
|1.7682
|1.6882
|1964
|2005.07.05 11:11
|sell
|38
|0.10
|1.7582
|1.7682
|1.6882
|1965
|2005.07.07 04:44
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7580
|1.6882
|1966
|2005.07.07 04:44
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7578
|1.6882
|1967
|2005.07.07 04:44
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7577
|1.6882
|1968
|2005.07.07 04:44
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7573
|1.6882
|1969
|2005.07.07 04:44
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7570
|1.6882
|1970
|2005.07.07 11:18
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7569
|1.6882
|1971
|2005.07.07 11:18
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7567
|1.6882
|1972
|2005.07.07 11:19
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7562
|1.6882
|1973
|2005.07.07 11:19
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7557
|1.6882
|1974
|2005.07.07 11:19
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7552
|1.6882
|1975
|2005.07.07 11:19
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7549
|1.6882
|1976
|2005.07.07 11:19
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7546
|1.6882
|1977
|2005.07.07 11:19
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7542
|1.6882
|1978
|2005.07.07 11:19
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7541
|1.6882
|1979
|2005.07.07 11:19
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7536
|1.6882
|1980
|2005.07.07 11:19
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7532
|1.6882
|1981
|2005.07.07 11:19
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7527
|1.6882
|1982
|2005.07.07 11:49
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7524
|1.6882
|1983
|2005.07.07 11:49
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7523
|1.6882
|1984
|2005.07.07 11:49
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7520
|1.6882
|1985
|2005.07.07 11:49
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7517
|1.6882
|1986
|2005.07.07 11:49
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7514
|1.6882
|1987
|2005.07.07 11:49
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7509
|1.6882
|1988
|2005.07.07 11:50
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7508
|1.6882
|1989
|2005.07.07 11:50
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7506
|1.6882
|1990
|2005.07.07 11:50
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7504
|1.6882
|1991
|2005.07.08 09:07
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7501
|1.6882
|1992
|2005.07.08 09:07
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7499
|1.6882
|1993
|2005.07.08 09:07
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7496
|1.6882
|1994
|2005.07.08 09:09
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7494
|1.6882
|1995
|2005.07.08 09:09
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7493
|1.6882
|1996
|2005.07.08 09:09
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7490
|1.6882
|1997
|2005.07.08 09:10
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7489
|1.6882
|1998
|2005.07.08 09:10
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7488
|1.6882
|1999
|2005.07.08 09:10
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7487
|1.6882
|2000
|2005.07.08 09:11
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7486
|1.6882
|2001
|2005.07.08 09:11
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7485
|1.6882
|2002
|2005.07.08 09:12
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7484
|1.6882
|2003
|2005.07.08 09:12
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7483
|1.6882
|2004
|2005.07.08 09:12
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7482
|1.6882
|2005
|2005.07.08 09:12
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7481
|1.6882
|2006
|2005.07.08 09:12
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7480
|1.6882
|2007
|2005.07.08 09:12
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7479
|1.6882
|2008
|2005.07.08 09:13
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7475
|1.6882
|2009
|2005.07.08 09:13
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7474
|1.6882
|2010
|2005.07.08 09:13
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7472
|1.6882
|2011
|2005.07.08 09:13
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7470
|1.6882
|2012
|2005.07.08 09:13
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7469
|1.6882
|2013
|2005.07.08 09:13
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7468
|1.6882
|2014
|2005.07.08 09:13
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7466
|1.6882
|2015
|2005.07.08 09:39
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7465
|1.6882
|2016
|2005.07.08 09:39
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7464
|1.6882
|2017
|2005.07.08 11:57
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7462
|1.6882
|2018
|2005.07.08 11:57
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7461
|1.6882
|2019
|2005.07.08 11:57
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7460
|1.6882
|2020
|2005.07.08 12:29
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7458
|1.6882
|2021
|2005.07.08 12:29
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7456
|1.6882
|2022
|2005.07.08 12:29
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7455
|1.6882
|2023
|2005.07.08 12:29
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7454
|1.6882
|2024
|2005.07.08 12:29
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7453
|1.6882
|2025
|2005.07.08 12:29
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7452
|1.6882
|2026
|2005.07.08 12:49
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7451
|1.6882
|2027
|2005.07.08 12:49
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7450
|1.6882
|2028
|2005.07.08 12:49
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7449
|1.6882
|2029
|2005.07.08 12:49
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7447
|1.6882
|2030
|2005.07.08 12:54
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7446
|1.6882
|2031
|2005.07.08 12:54
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7445
|1.6882
|2032
|2005.07.08 12:54
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7444
|1.6882
|2033
|2005.07.08 12:54
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7443
|1.6882
|2034
|2005.07.08 13:00
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7442
|1.6882
|2035
|2005.07.08 13:00
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7439
|1.6882
|2036
|2005.07.08 13:01
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7437
|1.6882
|2037
|2005.07.08 14:32
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7433
|1.6882
|2038
|2005.07.08 14:33
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7432
|1.6882
|2039
|2005.07.08 14:33
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7431
|1.6882
|2040
|2005.07.08 14:33
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7427
|1.6882
|2041
|2005.07.08 14:33
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7424
|1.6882
|2042
|2005.07.08 14:33
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7422
|1.6882
|2043
|2005.07.08 14:33
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7419
|1.6882
|2044
|2005.07.08 14:33
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7414
|1.6882
|2045
|2005.07.08 14:34
|modify
|38
|0.10
|1.7582
|1.7413
|1.6882
|2046
|2005.07.08 15:23
|s/l
|38
|0.10
|1.7413
|1.7413
|1.6882
|164.60
|11413.38
|2047
|2005.07.08 15:23
|sell stop
|39
|0.10
|1.7390
|1.7490
|1.6690
|2048
|2005.07.08 15:27
|sell
|39
|0.10
|1.7390
|1.7490
|1.6690
|2049
|2005.07.11 16:20
|s/l
|39
|0.10
|1.7490
|1.7490
|1.6690
|-100.88
|11312.50
|2050
|2005.07.11 16:20
|sell stop
|40
|0.10
|1.7468
|1.7568
|1.6768
|2051
|2005.07.18 10:06
|sell
|40
|0.10
|1.7468
|1.7568
|1.6768
|2052
|2005.07.19 15:51
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7468
|1.6768
|2053
|2005.07.19 15:51
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7467
|1.6768
|2054
|2005.07.19 15:52
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7466
|1.6768
|2055
|2005.07.19 15:53
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7464
|1.6768
|2056
|2005.07.19 15:55
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7462
|1.6768
|2057
|2005.07.19 15:58
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7460
|1.6768
|2058
|2005.07.19 15:58
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7459
|1.6768
|2059
|2005.07.19 15:58
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7458
|1.6768
|2060
|2005.07.19 16:02
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7456
|1.6768
|2061
|2005.07.19 16:14
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7455
|1.6768
|2062
|2005.07.19 16:14
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7454
|1.6768
|2063
|2005.07.19 16:16
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7453
|1.6768
|2064
|2005.07.19 16:17
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7452
|1.6768
|2065
|2005.07.19 16:17
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7450
|1.6768
|2066
|2005.07.19 16:24
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7449
|1.6768
|2067
|2005.07.19 16:25
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7448
|1.6768
|2068
|2005.07.19 16:25
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7447
|1.6768
|2069
|2005.07.19 16:27
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7446
|1.6768
|2070
|2005.07.19 16:27
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7445
|1.6768
|2071
|2005.07.19 16:28
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7443
|1.6768
|2072
|2005.07.20 10:41
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7440
|1.6768
|2073
|2005.07.20 10:41
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7439
|1.6768
|2074
|2005.07.20 10:41
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7437
|1.6768
|2075
|2005.07.20 10:41
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7434
|1.6768
|2076
|2005.07.20 10:42
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7433
|1.6768
|2077
|2005.07.20 10:42
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7432
|1.6768
|2078
|2005.07.20 10:42
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7431
|1.6768
|2079
|2005.07.20 11:03
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7430
|1.6768
|2080
|2005.07.20 11:04
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7428
|1.6768
|2081
|2005.07.20 11:04
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7425
|1.6768
|2082
|2005.07.20 11:04
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7424
|1.6768
|2083
|2005.07.20 16:27
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7423
|1.6768
|2084
|2005.07.20 16:27
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7422
|1.6768
|2085
|2005.07.20 16:27
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7421
|1.6768
|2086
|2005.07.20 16:28
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7420
|1.6768
|2087
|2005.07.20 16:28
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7418
|1.6768
|2088
|2005.07.20 16:28
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7416
|1.6768
|2089
|2005.07.20 16:28
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7414
|1.6768
|2090
|2005.07.20 16:30
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7413
|1.6768
|2091
|2005.07.20 16:31
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7411
|1.6768
|2092
|2005.07.20 16:31
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7410
|1.6768
|2093
|2005.07.20 16:31
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7408
|1.6768
|2094
|2005.07.20 16:31
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7407
|1.6768
|2095
|2005.07.20 16:33
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7405
|1.6768
|2096
|2005.07.20 16:33
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7402
|1.6768
|2097
|2005.07.20 16:33
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7399
|1.6768
|2098
|2005.07.20 16:33
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7396
|1.6768
|2099
|2005.07.20 16:33
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7395
|1.6768
|2100
|2005.07.20 16:33
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7392
|1.6768
|2101
|2005.07.20 16:33
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7389
|1.6768
|2102
|2005.07.20 16:33
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7387
|1.6768
|2103
|2005.07.20 16:33
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7384
|1.6768
|2104
|2005.07.20 16:33
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7380
|1.6768
|2105
|2005.07.20 16:34
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7379
|1.6768
|2106
|2005.07.20 16:34
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7378
|1.6768
|2107
|2005.07.20 16:46
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7376
|1.6768
|2108
|2005.07.20 16:46
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7375
|1.6768
|2109
|2005.07.20 16:46
|modify
|40
|0.10
|1.7468
|1.7374
|1.6768
|2110
|2005.07.20 19:31
|s/l
|40
|0.10
|1.7374
|1.7374
|1.6768
|92.24
|11404.74
|2111
|2005.07.20 19:31
|sell stop
|41
|0.10
|1.7351
|1.7451
|1.6651
|2112
|2005.07.25 08:47
|sell
|41
|0.10
|1.7351
|1.7451
|1.6651
|2113
|2005.07.25 16:50
|s/l
|41
|0.10
|1.7451
|1.7451
|1.6651
|-100.00
|11304.74
|2114
|2005.07.25 16:50
|sell stop
|42
|0.10
|1.7428
|1.7528
|1.6728
|2115
|2005.07.25 17:12
|sell
|42
|0.10
|1.7428
|1.7528
|1.6728
|2116
|2005.07.28 14:23
|s/l
|42
|0.10
|1.7528
|1.7528
|1.6728
|-104.40
|11200.34
|2117
|2005.07.28 14:23
|buy stop
|43
|0.10
|1.7548
|1.7448
|1.8248
|2118
|2005.07.28 17:29
|buy
|43
|0.10
|1.7548
|1.7448
|1.8248
|2119
|2005.08.01 10:11
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7548
|1.8248
|2120
|2005.08.01 10:11
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7550
|1.8248
|2121
|2005.08.01 10:13
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7551
|1.8248
|2122
|2005.08.01 10:13
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7553
|1.8248
|2123
|2005.08.01 10:23
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7554
|1.8248
|2124
|2005.08.01 10:23
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7555
|1.8248
|2125
|2005.08.01 10:23
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7556
|1.8248
|2126
|2005.08.01 10:23
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7557
|1.8248
|2127
|2005.08.01 10:23
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7558
|1.8248
|2128
|2005.08.01 10:24
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7560
|1.8248
|2129
|2005.08.01 10:24
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7562
|1.8248
|2130
|2005.08.01 10:24
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7564
|1.8248
|2131
|2005.08.01 10:24
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7565
|1.8248
|2132
|2005.08.01 10:24
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7567
|1.8248
|2133
|2005.08.01 10:24
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7568
|1.8248
|2134
|2005.08.01 10:24
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7569
|1.8248
|2135
|2005.08.01 10:28
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7570
|1.8248
|2136
|2005.08.01 10:28
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7571
|1.8248
|2137
|2005.08.01 10:28
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7572
|1.8248
|2138
|2005.08.01 10:28
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7573
|1.8248
|2139
|2005.08.01 10:29
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7574
|1.8248
|2140
|2005.08.01 10:29
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7575
|1.8248
|2141
|2005.08.01 10:30
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7576
|1.8248
|2142
|2005.08.01 10:30
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7577
|1.8248
|2143
|2005.08.01 10:31
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7578
|1.8248
|2144
|2005.08.01 10:31
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7580
|1.8248
|2145
|2005.08.01 10:31
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7581
|1.8248
|2146
|2005.08.01 12:38
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7582
|1.8248
|2147
|2005.08.01 12:38
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7583
|1.8248
|2148
|2005.08.01 12:38
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7585
|1.8248
|2149
|2005.08.01 12:41
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7586
|1.8248
|2150
|2005.08.01 12:41
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7587
|1.8248
|2151
|2005.08.01 12:47
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7588
|1.8248
|2152
|2005.08.01 12:47
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7589
|1.8248
|2153
|2005.08.01 12:47
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7590
|1.8248
|2154
|2005.08.01 12:51
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7593
|1.8248
|2155
|2005.08.01 14:29
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7594
|1.8248
|2156
|2005.08.01 14:29
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7596
|1.8248
|2157
|2005.08.01 14:29
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7598
|1.8248
|2158
|2005.08.01 15:30
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7599
|1.8248
|2159
|2005.08.01 15:30
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7600
|1.8248
|2160
|2005.08.01 15:30
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7601
|1.8248
|2161
|2005.08.01 15:30
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7602
|1.8248
|2162
|2005.08.01 15:32
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7603
|1.8248
|2163
|2005.08.01 15:32
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7604
|1.8248
|2164
|2005.08.01 15:32
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7605
|1.8248
|2165
|2005.08.01 15:32
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7606
|1.8248
|2166
|2005.08.01 15:33
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7608
|1.8248
|2167
|2005.08.01 15:33
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7610
|1.8248
|2168
|2005.08.01 16:01
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7611
|1.8248
|2169
|2005.08.01 16:01
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7612
|1.8248
|2170
|2005.08.01 16:01
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7613
|1.8248
|2171
|2005.08.01 16:02
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7615
|1.8248
|2172
|2005.08.01 16:02
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7617
|1.8248
|2173
|2005.08.01 16:02
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7619
|1.8248
|2174
|2005.08.01 16:02
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7620
|1.8248
|2175
|2005.08.01 16:02
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7621
|1.8248
|2176
|2005.08.01 16:02
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7622
|1.8248
|2177
|2005.08.01 16:02
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7623
|1.8248
|2178
|2005.08.01 16:40
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7627
|1.8248
|2179
|2005.08.01 16:40
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7631
|1.8248
|2180
|2005.08.02 09:54
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7632
|1.8248
|2181
|2005.08.02 09:54
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7633
|1.8248
|2182
|2005.08.02 09:54
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7634
|1.8248
|2183
|2005.08.02 10:07
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7636
|1.8248
|2184
|2005.08.02 10:07
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7638
|1.8248
|2185
|2005.08.02 10:07
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7639
|1.8248
|2186
|2005.08.02 10:07
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7640
|1.8248
|2187
|2005.08.02 10:07
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7641
|1.8248
|2188
|2005.08.02 10:07
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7642
|1.8248
|2189
|2005.08.02 10:25
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7643
|1.8248
|2190
|2005.08.02 10:25
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7644
|1.8248
|2191
|2005.08.02 10:25
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7645
|1.8248
|2192
|2005.08.02 10:25
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7646
|1.8248
|2193
|2005.08.02 14:52
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7647
|1.8248
|2194
|2005.08.02 14:52
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7648
|1.8248
|2195
|2005.08.02 14:54
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7650
|1.8248
|2196
|2005.08.02 14:55
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7651
|1.8248
|2197
|2005.08.02 14:55
|modify
|43
|0.10
|1.7548
|1.7652
|1.8248
|2198
|2005.08.03 04:41
|s/l
|43
|0.10
|1.7652
|1.7652
|1.8248
|104.68
|11305.02
|2199
|2005.08.03 04:41
|buy stop
|44
|0.10
|1.7675
|1.7575
|1.8375
|2200
|2005.08.03 08:10
|buy
|44
|0.10
|1.7675
|1.7575
|1.8375
|2201
|2005.08.03 11:07
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7676
|1.8375
|2202
|2005.08.03 11:08
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7677
|1.8375
|2203
|2005.08.03 11:08
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7679
|1.8375
|2204
|2005.08.03 11:08
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7680
|1.8375
|2205
|2005.08.03 11:08
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7681
|1.8375
|2206
|2005.08.03 11:08
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7682
|1.8375
|2207
|2005.08.03 11:08
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7684
|1.8375
|2208
|2005.08.03 11:18
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7685
|1.8375
|2209
|2005.08.03 11:18
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7687
|1.8375
|2210
|2005.08.03 11:18
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7688
|1.8375
|2211
|2005.08.03 11:18
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7689
|1.8375
|2212
|2005.08.03 11:18
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7691
|1.8375
|2213
|2005.08.03 11:19
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7692
|1.8375
|2214
|2005.08.03 11:19
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7693
|1.8375
|2215
|2005.08.03 11:19
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7694
|1.8375
|2216
|2005.08.03 11:19
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7695
|1.8375
|2217
|2005.08.03 11:22
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7696
|1.8375
|2218
|2005.08.03 11:22
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7697
|1.8375
|2219
|2005.08.03 11:23
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7699
|1.8375
|2220
|2005.08.03 11:24
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7700
|1.8375
|2221
|2005.08.03 11:24
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7701
|1.8375
|2222
|2005.08.03 11:24
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7702
|1.8375
|2223
|2005.08.03 11:24
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7703
|1.8375
|2224
|2005.08.03 11:24
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7704
|1.8375
|2225
|2005.08.03 11:24
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7705
|1.8375
|2226
|2005.08.03 11:24
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7706
|1.8375
|2227
|2005.08.03 11:24
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7707
|1.8375
|2228
|2005.08.03 11:25
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7710
|1.8375
|2229
|2005.08.03 11:25
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7711
|1.8375
|2230
|2005.08.03 11:25
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7712
|1.8375
|2231
|2005.08.03 11:25
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7714
|1.8375
|2232
|2005.08.03 11:25
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7716
|1.8375
|2233
|2005.08.03 11:25
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7717
|1.8375
|2234
|2005.08.03 11:25
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7719
|1.8375
|2235
|2005.08.03 11:25
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7720
|1.8375
|2236
|2005.08.03 11:30
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7722
|1.8375
|2237
|2005.08.03 11:30
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7723
|1.8375
|2238
|2005.08.03 11:30
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7724
|1.8375
|2239
|2005.08.03 11:30
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7726
|1.8375
|2240
|2005.08.03 11:30
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7728
|1.8375
|2241
|2005.08.03 11:30
|modify
|44
|0.10
|1.7675
|1.7730
|1.8375
|2242
|2005.08.04 09:50
|s/l
|44
|0.10
|1.7730
|1.7730
|1.8375
|55.51
|11360.53
|2243
|2005.08.04 09:50
|buy stop
|45
|0.10
|1.7753
|1.7653
|1.8453
|2244
|2005.08.04 10:03
|buy
|45
|0.10
|1.7753
|1.7653
|1.8453
|2245
|2005.08.08 10:42
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7754
|1.8453
|2246
|2005.08.08 10:42
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7756
|1.8453
|2247
|2005.08.08 10:43
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7758
|1.8453
|2248
|2005.08.08 10:43
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7759
|1.8453
|2249
|2005.08.08 10:43
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7761
|1.8453
|2250
|2005.08.08 10:43
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7762
|1.8453
|2251
|2005.08.08 11:03
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7763
|1.8453
|2252
|2005.08.08 11:03
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7764
|1.8453
|2253
|2005.08.08 11:07
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7765
|1.8453
|2254
|2005.08.08 11:07
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7766
|1.8453
|2255
|2005.08.08 11:07
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7767
|1.8453
|2256
|2005.08.08 11:07
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7770
|1.8453
|2257
|2005.08.08 11:08
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7771
|1.8453
|2258
|2005.08.08 11:16
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7772
|1.8453
|2259
|2005.08.08 11:17
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7773
|1.8453
|2260
|2005.08.08 11:35
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7775
|1.8453
|2261
|2005.08.08 11:36
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7776
|1.8453
|2262
|2005.08.08 11:36
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7777
|1.8453
|2263
|2005.08.08 12:35
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7778
|1.8453
|2264
|2005.08.08 12:35
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7779
|1.8453
|2265
|2005.08.08 12:38
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7780
|1.8453
|2266
|2005.08.08 12:38
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7781
|1.8453
|2267
|2005.08.08 12:39
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7783
|1.8453
|2268
|2005.08.08 13:25
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7785
|1.8453
|2269
|2005.08.08 13:25
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7786
|1.8453
|2270
|2005.08.08 13:25
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7787
|1.8453
|2271
|2005.08.08 13:25
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7788
|1.8453
|2272
|2005.08.08 13:25
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7789
|1.8453
|2273
|2005.08.08 13:26
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7792
|1.8453
|2274
|2005.08.08 13:26
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7793
|1.8453
|2275
|2005.08.08 13:31
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7794
|1.8453
|2276
|2005.08.08 13:31
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7795
|1.8453
|2277
|2005.08.08 13:31
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7796
|1.8453
|2278
|2005.08.08 13:32
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7797
|1.8453
|2279
|2005.08.08 13:32
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7798
|1.8453
|2280
|2005.08.08 13:32
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7799
|1.8453
|2281
|2005.08.08 13:32
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7800
|1.8453
|2282
|2005.08.09 07:55
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7802
|1.8453
|2283
|2005.08.09 07:56
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7806
|1.8453
|2284
|2005.08.09 07:56
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7807
|1.8453
|2285
|2005.08.09 07:56
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7810
|1.8453
|2286
|2005.08.09 07:56
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7811
|1.8453
|2287
|2005.08.09 07:56
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7813
|1.8453
|2288
|2005.08.09 07:56
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7815
|1.8453
|2289
|2005.08.09 07:58
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7816
|1.8453
|2290
|2005.08.09 07:58
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7817
|1.8453
|2291
|2005.08.10 09:06
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7818
|1.8453
|2292
|2005.08.10 09:06
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7820
|1.8453
|2293
|2005.08.10 09:06
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7821
|1.8453
|2294
|2005.08.10 09:06
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7823
|1.8453
|2295
|2005.08.10 09:08
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7825
|1.8453
|2296
|2005.08.10 09:09
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7828
|1.8453
|2297
|2005.08.10 09:09
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7829
|1.8453
|2298
|2005.08.10 09:09
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7830
|1.8453
|2299
|2005.08.10 09:09
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7831
|1.8453
|2300
|2005.08.10 11:16
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7834
|1.8453
|2301
|2005.08.10 11:16
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7835
|1.8453
|2302
|2005.08.10 11:16
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7837
|1.8453
|2303
|2005.08.10 11:16
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7838
|1.8453
|2304
|2005.08.10 11:16
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7839
|1.8453
|2305
|2005.08.10 11:16
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7840
|1.8453
|2306
|2005.08.10 11:17
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7841
|1.8453
|2307
|2005.08.10 11:17
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7842
|1.8453
|2308
|2005.08.10 11:17
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7843
|1.8453
|2309
|2005.08.10 11:17
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7844
|1.8453
|2310
|2005.08.10 11:31
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7846
|1.8453
|2311
|2005.08.10 11:31
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7848
|1.8453
|2312
|2005.08.10 11:31
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7850
|1.8453
|2313
|2005.08.10 11:31
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7851
|1.8453
|2314
|2005.08.10 11:55
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7852
|1.8453
|2315
|2005.08.10 11:56
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7854
|1.8453
|2316
|2005.08.10 11:56
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7855
|1.8453
|2317
|2005.08.10 11:56
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7856
|1.8453
|2318
|2005.08.10 11:56
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7857
|1.8453
|2319
|2005.08.10 11:58
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7859
|1.8453
|2320
|2005.08.10 11:59
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7860
|1.8453
|2321
|2005.08.10 11:59
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7861
|1.8453
|2322
|2005.08.10 11:59
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7862
|1.8453
|2323
|2005.08.10 11:59
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7863
|1.8453
|2324
|2005.08.10 12:21
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7865
|1.8453
|2325
|2005.08.10 12:21
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7866
|1.8453
|2326
|2005.08.10 12:21
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7867
|1.8453
|2327
|2005.08.10 12:21
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7868
|1.8453
|2328
|2005.08.10 12:21
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7869
|1.8453
|2329
|2005.08.10 16:03
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7871
|1.8453
|2330
|2005.08.10 16:03
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7872
|1.8453
|2331
|2005.08.10 16:03
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7874
|1.8453
|2332
|2005.08.10 16:03
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7875
|1.8453
|2333
|2005.08.10 16:03
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7876
|1.8453
|2334
|2005.08.11 02:47
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7879
|1.8453
|2335
|2005.08.11 02:47
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7880
|1.8453
|2336
|2005.08.11 02:47
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7882
|1.8453
|2337
|2005.08.11 02:48
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7884
|1.8453
|2338
|2005.08.11 02:50
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7886
|1.8453
|2339
|2005.08.11 03:20
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7888
|1.8453
|2340
|2005.08.11 03:26
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7889
|1.8453
|2341
|2005.08.11 03:26
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7890
|1.8453
|2342
|2005.08.11 05:20
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7892
|1.8453
|2343
|2005.08.11 05:55
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7893
|1.8453
|2344
|2005.08.11 05:56
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7894
|1.8453
|2345
|2005.08.11 05:57
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7896
|1.8453
|2346
|2005.08.11 05:58
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7897
|1.8453
|2347
|2005.08.11 07:31
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7902
|1.8453
|2348
|2005.08.11 07:31
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7903
|1.8453
|2349
|2005.08.11 07:31
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7905
|1.8453
|2350
|2005.08.11 07:31
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7907
|1.8453
|2351
|2005.08.11 07:31
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7909
|1.8453
|2352
|2005.08.11 09:45
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7910
|1.8453
|2353
|2005.08.11 09:45
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7912
|1.8453
|2354
|2005.08.11 09:45
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7913
|1.8453
|2355
|2005.08.11 09:45
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7915
|1.8453
|2356
|2005.08.11 09:46
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7916
|1.8453
|2357
|2005.08.11 09:46
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7917
|1.8453
|2358
|2005.08.11 09:47
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7918
|1.8453
|2359
|2005.08.11 09:48
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7919
|1.8453
|2360
|2005.08.11 09:48
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7920
|1.8453
|2361
|2005.08.11 09:53
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7922
|1.8453
|2362
|2005.08.11 09:54
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7927
|1.8453
|2363
|2005.08.11 09:54
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7928
|1.8453
|2364
|2005.08.11 09:54
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7930
|1.8453
|2365
|2005.08.11 09:54
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7931
|1.8453
|2366
|2005.08.11 09:54
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7933
|1.8453
|2367
|2005.08.11 10:11
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7934
|1.8453
|2368
|2005.08.11 10:11
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7935
|1.8453
|2369
|2005.08.11 10:11
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7936
|1.8453
|2370
|2005.08.11 10:11
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7937
|1.8453
|2371
|2005.08.11 10:11
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7938
|1.8453
|2372
|2005.08.11 10:11
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7939
|1.8453
|2373
|2005.08.11 10:19
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7940
|1.8453
|2374
|2005.08.11 10:19
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7941
|1.8453
|2375
|2005.08.11 10:22
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7945
|1.8453
|2376
|2005.08.11 10:22
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7946
|1.8453
|2377
|2005.08.11 10:22
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7947
|1.8453
|2378
|2005.08.11 10:22
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7948
|1.8453
|2379
|2005.08.11 10:22
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7949
|1.8453
|2380
|2005.08.11 15:20
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7951
|1.8453
|2381
|2005.08.11 15:20
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7952
|1.8453
|2382
|2005.08.11 15:20
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7954
|1.8453
|2383
|2005.08.11 15:20
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7956
|1.8453
|2384
|2005.08.11 15:23
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7957
|1.8453
|2385
|2005.08.11 15:23
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7958
|1.8453
|2386
|2005.08.11 15:24
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7959
|1.8453
|2387
|2005.08.11 15:24
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7960
|1.8453
|2388
|2005.08.11 15:35
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7961
|1.8453
|2389
|2005.08.11 15:35
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7963
|1.8453
|2390
|2005.08.11 15:35
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7964
|1.8453
|2391
|2005.08.11 15:35
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7965
|1.8453
|2392
|2005.08.11 15:35
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7966
|1.8453
|2393
|2005.08.11 15:36
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7967
|1.8453
|2394
|2005.08.11 15:36
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7968
|1.8453
|2395
|2005.08.11 15:37
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7970
|1.8453
|2396
|2005.08.11 15:38
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7975
|1.8453
|2397
|2005.08.11 15:38
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7979
|1.8453
|2398
|2005.08.11 15:38
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7982
|1.8453
|2399
|2005.08.11 15:38
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7984
|1.8453
|2400
|2005.08.11 15:38
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7985
|1.8453
|2401
|2005.08.11 15:38
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7989
|1.8453
|2402
|2005.08.11 17:09
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7990
|1.8453
|2403
|2005.08.11 17:09
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7991
|1.8453
|2404
|2005.08.11 19:17
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7992
|1.8453
|2405
|2005.08.11 19:45
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7993
|1.8453
|2406
|2005.08.11 20:06
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7994
|1.8453
|2407
|2005.08.11 20:09
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7996
|1.8453
|2408
|2005.08.11 20:09
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.7998
|1.8453
|2409
|2005.08.11 21:34
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8000
|1.8453
|2410
|2005.08.11 21:44
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8006
|1.8453
|2411
|2005.08.11 21:44
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8007
|1.8453
|2412
|2005.08.11 21:44
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8009
|1.8453
|2413
|2005.08.11 21:44
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8011
|1.8453
|2414
|2005.08.11 21:44
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8013
|1.8453
|2415
|2005.08.11 22:13
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8014
|1.8453
|2416
|2005.08.11 22:14
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8015
|1.8453
|2417
|2005.08.11 23:04
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8016
|1.8453
|2418
|2005.08.11 23:05
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8017
|1.8453
|2419
|2005.08.11 23:08
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8023
|1.8453
|2420
|2005.08.11 23:08
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8026
|1.8453
|2421
|2005.08.11 23:08
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8029
|1.8453
|2422
|2005.08.12 00:09
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8031
|1.8453
|2423
|2005.08.12 00:09
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8034
|1.8453
|2424
|2005.08.12 00:09
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8035
|1.8453
|2425
|2005.08.12 09:35
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8036
|1.8453
|2426
|2005.08.12 09:47
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8037
|1.8453
|2427
|2005.08.12 09:57
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8038
|1.8453
|2428
|2005.08.12 09:58
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8039
|1.8453
|2429
|2005.08.12 09:58
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8040
|1.8453
|2430
|2005.08.12 09:58
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8041
|1.8453
|2431
|2005.08.12 09:58
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8042
|1.8453
|2432
|2005.08.12 10:02
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8043
|1.8453
|2433
|2005.08.12 10:02
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8045
|1.8453
|2434
|2005.08.12 10:02
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8047
|1.8453
|2435
|2005.08.12 10:02
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8048
|1.8453
|2436
|2005.08.12 10:03
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8050
|1.8453
|2437
|2005.08.12 10:13
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8051
|1.8453
|2438
|2005.08.12 10:13
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8052
|1.8453
|2439
|2005.08.12 10:21
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8053
|1.8453
|2440
|2005.08.12 10:21
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8054
|1.8453
|2441
|2005.08.12 10:21
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8055
|1.8453
|2442
|2005.08.12 10:22
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8056
|1.8453
|2443
|2005.08.12 10:22
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8058
|1.8453
|2444
|2005.08.12 10:23
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8060
|1.8453
|2445
|2005.08.12 10:23
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8061
|1.8453
|2446
|2005.08.12 10:23
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8062
|1.8453
|2447
|2005.08.12 10:23
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8063
|1.8453
|2448
|2005.08.12 10:27
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8064
|1.8453
|2449
|2005.08.12 10:27
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8067
|1.8453
|2450
|2005.08.12 10:27
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8068
|1.8453
|2451
|2005.08.12 10:27
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8069
|1.8453
|2452
|2005.08.12 10:27
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8071
|1.8453
|2453
|2005.08.12 10:27
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8072
|1.8453
|2454
|2005.08.12 10:27
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8075
|1.8453
|2455
|2005.08.12 10:30
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8076
|1.8453
|2456
|2005.08.12 10:40
|modify
|45
|0.10
|1.7753
|1.8077
|1.8453
|2457
|2005.08.12 15:13
|s/l
|45
|0.10
|1.8077
|1.8077
|1.8453
|325.36
|11685.89
|2458
|2005.08.12 15:13
|buy stop
|46
|0.10
|1.8100
|1.8000
|1.8800
|2459
|2005.08.12 15:22
|buy
|46
|0.10
|1.8100
|1.8000
|1.8800
|2460
|2005.08.18 14:45
|s/l
|46
|0.10
|1.8000
|1.8000
|1.8800
|-98.98
|11586.91
|2461
|2005.08.18 14:45
|buy stop
|47
|0.10
|1.8023
|1.7923
|1.8723
|2462
|2005.08.22 13:53
|buy
|47
|0.10
|1.8023
|1.7923
|1.8723
|2463
|2005.08.24 06:36
|s/l
|47
|0.10
|1.7923
|1.7923
|1.8723
|-99.66
|11487.25
|2464
|2005.08.24 06:36
|sell stop
|48
|0.10
|1.7903
|1.8003
|1.7203
|2465
|2005.08.30 10:21
|sell
|48
|0.10
|1.7903
|1.8003
|1.7203
|2466
|2005.08.31 17:47
|s/l
|48
|0.10
|1.8003
|1.8003
|1.7203
|-100.88
|11386.37
|2467
|2005.08.31 17:47
|sell stop
|49
|0.10
|1.7982
|1.8082
|1.7282
|2468
|2005.09.19 08:32
|sell
|49
|0.10
|1.7982
|1.8082
|1.7282
|2469
|2005.09.20 08:42
|s/l
|49
|0.10
|1.8082
|1.8082
|1.7282
|-100.88
|11285.49
|2470
|2005.09.20 08:42
|sell stop
|50
|0.10
|1.8059
|1.8159
|1.7359
|2471
|2005.09.20 08:58
|sell
|50
|0.10
|1.8059
|1.8159
|1.7359
|2472
|2005.09.22 14:46
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8058
|1.7359
|2473
|2005.09.22 14:46
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8055
|1.7359
|2474
|2005.09.22 14:47
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8054
|1.7359
|2475
|2005.09.22 14:47
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8053
|1.7359
|2476
|2005.09.22 14:47
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8052
|1.7359
|2477
|2005.09.22 14:47
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8051
|1.7359
|2478
|2005.09.22 14:47
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8050
|1.7359
|2479
|2005.09.22 14:47
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8049
|1.7359
|2480
|2005.09.22 14:47
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8048
|1.7359
|2481
|2005.09.22 14:48
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8047
|1.7359
|2482
|2005.09.22 15:35
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8046
|1.7359
|2483
|2005.09.22 15:35
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8045
|1.7359
|2484
|2005.09.22 15:35
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8044
|1.7359
|2485
|2005.09.22 15:35
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8043
|1.7359
|2486
|2005.09.22 16:02
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8042
|1.7359
|2487
|2005.09.22 16:02
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8041
|1.7359
|2488
|2005.09.22 16:03
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8039
|1.7359
|2489
|2005.09.22 16:03
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8038
|1.7359
|2490
|2005.09.22 16:03
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8036
|1.7359
|2491
|2005.09.22 16:03
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8034
|1.7359
|2492
|2005.09.22 16:03
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8032
|1.7359
|2493
|2005.09.22 16:04
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8030
|1.7359
|2494
|2005.09.22 16:04
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8029
|1.7359
|2495
|2005.09.22 16:04
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8028
|1.7359
|2496
|2005.09.22 16:04
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8027
|1.7359
|2497
|2005.09.22 16:04
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8026
|1.7359
|2498
|2005.09.22 16:04
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8024
|1.7359
|2499
|2005.09.22 16:09
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8023
|1.7359
|2500
|2005.09.22 16:09
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8022
|1.7359
|2501
|2005.09.22 16:10
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8020
|1.7359
|2502
|2005.09.22 16:12
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8018
|1.7359
|2503
|2005.09.22 16:12
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8016
|1.7359
|2504
|2005.09.22 16:12
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8015
|1.7359
|2505
|2005.09.22 16:12
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8013
|1.7359
|2506
|2005.09.22 16:12
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8011
|1.7359
|2507
|2005.09.22 16:21
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8010
|1.7359
|2508
|2005.09.22 16:21
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8007
|1.7359
|2509
|2005.09.22 16:29
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8006
|1.7359
|2510
|2005.09.22 16:29
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8005
|1.7359
|2511
|2005.09.22 16:30
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8003
|1.7359
|2512
|2005.09.22 16:37
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8002
|1.7359
|2513
|2005.09.22 16:37
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8001
|1.7359
|2514
|2005.09.22 16:38
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.8000
|1.7359
|2515
|2005.09.22 16:38
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7999
|1.7359
|2516
|2005.09.22 16:39
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7998
|1.7359
|2517
|2005.09.22 16:40
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7995
|1.7359
|2518
|2005.09.22 16:40
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7994
|1.7359
|2519
|2005.09.22 16:42
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7993
|1.7359
|2520
|2005.09.22 16:42
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7992
|1.7359
|2521
|2005.09.22 16:42
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7990
|1.7359
|2522
|2005.09.22 16:46
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7989
|1.7359
|2523
|2005.09.22 16:46
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7988
|1.7359
|2524
|2005.09.22 16:46
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7987
|1.7359
|2525
|2005.09.22 16:46
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7986
|1.7359
|2526
|2005.09.22 16:46
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7985
|1.7359
|2527
|2005.09.22 16:46
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7983
|1.7359
|2528
|2005.09.22 16:46
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7982
|1.7359
|2529
|2005.09.22 16:47
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7980
|1.7359
|2530
|2005.09.23 08:57
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7979
|1.7359
|2531
|2005.09.23 08:57
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7978
|1.7359
|2532
|2005.09.23 08:57
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7976
|1.7359
|2533
|2005.09.23 08:58
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7972
|1.7359
|2534
|2005.09.23 08:58
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7971
|1.7359
|2535
|2005.09.23 08:58
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7969
|1.7359
|2536
|2005.09.23 08:58
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7968
|1.7359
|2537
|2005.09.23 08:58
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7965
|1.7359
|2538
|2005.09.23 09:22
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7961
|1.7359
|2539
|2005.09.23 09:22
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7959
|1.7359
|2540
|2005.09.23 09:22
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7957
|1.7359
|2541
|2005.09.23 09:22
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7955
|1.7359
|2542
|2005.09.23 09:23
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7950
|1.7359
|2543
|2005.09.23 09:26
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7949
|1.7359
|2544
|2005.09.23 09:26
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7948
|1.7359
|2545
|2005.09.23 09:27
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7947
|1.7359
|2546
|2005.09.23 09:27
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7946
|1.7359
|2547
|2005.09.23 09:27
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7944
|1.7359
|2548
|2005.09.23 10:55
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7943
|1.7359
|2549
|2005.09.23 10:55
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7942
|1.7359
|2550
|2005.09.23 10:55
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7940
|1.7359
|2551
|2005.09.23 10:55
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7939
|1.7359
|2552
|2005.09.23 10:55
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7937
|1.7359
|2553
|2005.09.23 14:50
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7936
|1.7359
|2554
|2005.09.23 14:50
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7934
|1.7359
|2555
|2005.09.23 15:00
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7933
|1.7359
|2556
|2005.09.23 15:01
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7932
|1.7359
|2557
|2005.09.23 15:01
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7931
|1.7359
|2558
|2005.09.23 15:02
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7929
|1.7359
|2559
|2005.09.23 15:02
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7927
|1.7359
|2560
|2005.09.23 15:14
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7923
|1.7359
|2561
|2005.09.23 15:17
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7922
|1.7359
|2562
|2005.09.23 15:17
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7921
|1.7359
|2563
|2005.09.23 15:25
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7920
|1.7359
|2564
|2005.09.23 15:25
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7917
|1.7359
|2565
|2005.09.23 15:25
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7916
|1.7359
|2566
|2005.09.23 15:25
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7912
|1.7359
|2567
|2005.09.23 15:26
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7910
|1.7359
|2568
|2005.09.23 15:26
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7908
|1.7359
|2569
|2005.09.23 15:26
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7907
|1.7359
|2570
|2005.09.23 15:26
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7906
|1.7359
|2571
|2005.09.23 15:26
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7904
|1.7359
|2572
|2005.09.23 15:55
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7902
|1.7359
|2573
|2005.09.23 15:55
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7901
|1.7359
|2574
|2005.09.23 15:56
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7898
|1.7359
|2575
|2005.09.23 15:56
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7895
|1.7359
|2576
|2005.09.23 15:57
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7894
|1.7359
|2577
|2005.09.23 15:57
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7893
|1.7359
|2578
|2005.09.23 15:57
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7891
|1.7359
|2579
|2005.09.23 15:58
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7890
|1.7359
|2580
|2005.09.23 15:58
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7889
|1.7359
|2581
|2005.09.23 15:59
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7887
|1.7359
|2582
|2005.09.23 15:59
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7885
|1.7359
|2583
|2005.09.23 16:50
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7884
|1.7359
|2584
|2005.09.23 16:50
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7883
|1.7359
|2585
|2005.09.23 16:51
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7880
|1.7359
|2586
|2005.09.23 16:51
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7877
|1.7359
|2587
|2005.09.23 16:51
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7872
|1.7359
|2588
|2005.09.23 16:52
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7870
|1.7359
|2589
|2005.09.23 16:52
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7869
|1.7359
|2590
|2005.09.23 16:52
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7868
|1.7359
|2591
|2005.09.23 16:52
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7866
|1.7359
|2592
|2005.09.23 16:52
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7865
|1.7359
|2593
|2005.09.23 16:52
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7862
|1.7359
|2594
|2005.09.23 16:58
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7861
|1.7359
|2595
|2005.09.23 16:58
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7860
|1.7359
|2596
|2005.09.23 22:23
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7859
|1.7359
|2597
|2005.09.23 22:26
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7858
|1.7359
|2598
|2005.09.23 22:38
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7857
|1.7359
|2599
|2005.09.23 22:38
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7854
|1.7359
|2600
|2005.09.23 22:40
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7853
|1.7359
|2601
|2005.09.23 22:42
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7852
|1.7359
|2602
|2005.09.26 00:00
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7824
|1.7359
|2603
|2005.09.26 00:02
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7823
|1.7359
|2604
|2005.09.26 00:02
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7822
|1.7359
|2605
|2005.09.26 00:02
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7821
|1.7359
|2606
|2005.09.26 00:02
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7820
|1.7359
|2607
|2005.09.26 00:56
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7818
|1.7359
|2608
|2005.09.26 00:57
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7816
|1.7359
|2609
|2005.09.26 02:33
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7814
|1.7359
|2610
|2005.09.26 02:33
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7813
|1.7359
|2611
|2005.09.26 02:34
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7811
|1.7359
|2612
|2005.09.26 08:59
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7809
|1.7359
|2613
|2005.09.26 09:00
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7807
|1.7359
|2614
|2005.09.27 04:58
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7806
|1.7359
|2615
|2005.09.27 04:58
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7803
|1.7359
|2616
|2005.09.27 04:59
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7800
|1.7359
|2617
|2005.09.27 04:59
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7798
|1.7359
|2618
|2005.09.27 04:59
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7797
|1.7359
|2619
|2005.09.27 04:59
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7795
|1.7359
|2620
|2005.09.27 04:59
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7793
|1.7359
|2621
|2005.09.27 04:59
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7791
|1.7359
|2622
|2005.09.27 04:59
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7788
|1.7359
|2623
|2005.09.27 04:59
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7786
|1.7359
|2624
|2005.09.27 08:01
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7784
|1.7359
|2625
|2005.09.27 08:02
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7783
|1.7359
|2626
|2005.09.27 08:02
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7782
|1.7359
|2627
|2005.09.27 08:04
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7779
|1.7359
|2628
|2005.09.27 08:04
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7778
|1.7359
|2629
|2005.09.27 08:04
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7776
|1.7359
|2630
|2005.09.27 08:04
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7775
|1.7359
|2631
|2005.09.27 08:15
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7774
|1.7359
|2632
|2005.09.27 08:16
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7773
|1.7359
|2633
|2005.09.27 08:16
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7771
|1.7359
|2634
|2005.09.27 08:16
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7769
|1.7359
|2635
|2005.09.27 08:16
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7767
|1.7359
|2636
|2005.09.27 08:16
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7765
|1.7359
|2637
|2005.09.27 08:17
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7763
|1.7359
|2638
|2005.09.27 08:45
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7761
|1.7359
|2639
|2005.09.27 08:45
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7759
|1.7359
|2640
|2005.09.27 08:46
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7757
|1.7359
|2641
|2005.09.27 08:47
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7756
|1.7359
|2642
|2005.09.27 08:47
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7755
|1.7359
|2643
|2005.09.27 08:49
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7753
|1.7359
|2644
|2005.09.27 14:04
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7752
|1.7359
|2645
|2005.09.27 14:05
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7750
|1.7359
|2646
|2005.09.27 14:05
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7749
|1.7359
|2647
|2005.09.27 14:07
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7748
|1.7359
|2648
|2005.09.27 14:16
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7746
|1.7359
|2649
|2005.09.27 14:17
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7744
|1.7359
|2650
|2005.09.27 14:17
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7741
|1.7359
|2651
|2005.09.27 14:17
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7740
|1.7359
|2652
|2005.09.28 16:06
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7739
|1.7359
|2653
|2005.09.28 16:06
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7738
|1.7359
|2654
|2005.09.28 16:06
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7737
|1.7359
|2655
|2005.09.28 16:06
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7736
|1.7359
|2656
|2005.09.28 16:06
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7735
|1.7359
|2657
|2005.09.28 16:06
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7733
|1.7359
|2658
|2005.09.28 16:07
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7731
|1.7359
|2659
|2005.09.28 16:07
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7729
|1.7359
|2660
|2005.09.28 16:07
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7728
|1.7359
|2661
|2005.09.28 16:07
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7727
|1.7359
|2662
|2005.09.28 16:07
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7725
|1.7359
|2663
|2005.09.28 16:30
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7724
|1.7359
|2664
|2005.09.28 16:30
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7723
|1.7359
|2665
|2005.09.28 16:31
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7721
|1.7359
|2666
|2005.09.28 16:45
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7720
|1.7359
|2667
|2005.09.28 16:45
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7719
|1.7359
|2668
|2005.09.28 16:45
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7717
|1.7359
|2669
|2005.09.28 16:45
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7714
|1.7359
|2670
|2005.09.28 16:47
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7713
|1.7359
|2671
|2005.09.28 16:47
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7711
|1.7359
|2672
|2005.09.28 16:47
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7710
|1.7359
|2673
|2005.09.28 16:48
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7708
|1.7359
|2674
|2005.09.28 16:49
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7707
|1.7359
|2675
|2005.09.28 16:49
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7706
|1.7359
|2676
|2005.09.29 16:26
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7704
|1.7359
|2677
|2005.09.29 16:27
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7703
|1.7359
|2678
|2005.09.29 16:27
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7702
|1.7359
|2679
|2005.09.29 16:44
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7700
|1.7359
|2680
|2005.09.29 16:44
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7698
|1.7359
|2681
|2005.09.29 16:44
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7696
|1.7359
|2682
|2005.09.30 00:48
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7694
|1.7359
|2683
|2005.09.30 00:48
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7691
|1.7359
|2684
|2005.09.30 00:48
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7687
|1.7359
|2685
|2005.09.30 00:49
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7686
|1.7359
|2686
|2005.09.30 00:49
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7683
|1.7359
|2687
|2005.09.30 01:12
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7677
|1.7359
|2688
|2005.09.30 01:15
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7676
|1.7359
|2689
|2005.09.30 01:15
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7674
|1.7359
|2690
|2005.09.30 01:16
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7673
|1.7359
|2691
|2005.09.30 09:25
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7672
|1.7359
|2692
|2005.09.30 09:26
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7671
|1.7359
|2693
|2005.09.30 09:27
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7670
|1.7359
|2694
|2005.09.30 09:27
|modify
|50
|0.10
|1.8059
|1.7668
|1.7359
|2695
|2005.09.30 13:07
|s/l
|50
|0.10
|1.7668
|1.7668
|1.7359
|380.44
|11665.93
|2696
|2005.09.30 13:07
|sell stop
|51
|0.10
|1.7646
|1.7746
|1.6946
|2697
|2005.09.30 14:36
|sell
|51
|0.10
|1.7646
|1.7746
|1.6946
|2698
|2005.10.03 03:55
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7645
|1.6946
|2699
|2005.10.03 04:00
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7643
|1.6946
|2700
|2005.10.03 04:00
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7641
|1.6946
|2701
|2005.10.03 04:12
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7639
|1.6946
|2702
|2005.10.03 04:14
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7637
|1.6946
|2703
|2005.10.03 04:14
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7631
|1.6946
|2704
|2005.10.03 04:15
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7630
|1.6946
|2705
|2005.10.03 04:15
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7628
|1.6946
|2706
|2005.10.03 11:09
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7626
|1.6946
|2707
|2005.10.03 11:09
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7625
|1.6946
|2708
|2005.10.03 11:09
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7623
|1.6946
|2709
|2005.10.03 11:09
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7622
|1.6946
|2710
|2005.10.04 00:54
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7621
|1.6946
|2711
|2005.10.04 00:54
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7619
|1.6946
|2712
|2005.10.04 00:54
|modify
|51
|0.10
|1.7646
|1.7616
|1.6946
|2713
|2005.10.04 15:33
|s/l
|51
|0.10
|1.7616
|1.7616
|1.6946
|28.24
|11694.17
|2714
|2005.10.04 15:33
|sell stop
|52
|0.10
|1.7593
|1.7693
|1.6893
|2715
|2005.10.04 17:22
|sell
|52
|0.10
|1.7593
|1.7693
|1.6893
|2716
|2005.10.06 00:58
|s/l
|52
|0.10
|1.7693
|1.7693
|1.6893
|-103.52
|11590.65
|2717
|2005.10.06 00:58
|sell stop
|53
|0.10
|1.7670
|1.7770
|1.6970
|2718
|2005.10.06 01:26
|sell
|53
|0.10
|1.7670
|1.7770
|1.6970
|2719
|2005.10.06 19:45
|s/l
|53
|0.10
|1.7770
|1.7770
|1.6970
|-100.00
|11490.65
|2720
|2005.10.06 19:45
|buy stop
|54
|0.10
|1.7790
|1.7690
|1.8490
|2721
|2005.10.06 19:48
|buy
|54
|0.10
|1.7790
|1.7690
|1.8490
|2722
|2005.10.07 09:41
|s/l
|54
|0.10
|1.7690
|1.7690
|1.8490
|-99.83
|11390.82
|2723
|2005.10.07 09:41
|buy stop
|55
|0.10
|1.7710
|1.7610
|1.8410
|2724
|2005.10.07 09:54
|buy
|55
|0.10
|1.7710
|1.7610
|1.8410
|2725
|2005.10.07 15:03
|s/l
|55
|0.10
|1.7610
|1.7610
|1.8410
|-100.00
|11290.82
|2726
|2005.10.07 15:03
|buy stop
|56
|0.10
|1.7633
|1.7533
|1.8333
|2727
|2005.10.10 09:56
|buy
|56
|0.10
|1.7633
|1.7533
|1.8333
|2728
|2005.10.10 16:19
|s/l
|56
|0.10
|1.7533
|1.7533
|1.8333
|-100.00
|11190.82
|2729
|2005.10.10 16:19
|sell stop
|57
|0.10
|1.7512
|1.7612
|1.6812
|2730
|2005.10.11 02:57
|sell
|57
|0.10
|1.7512
|1.7612
|1.6812
|2731
|2005.10.12 08:15
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7512
|1.6812
|2732
|2005.10.12 08:15
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7511
|1.6812
|2733
|2005.10.12 08:15
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7510
|1.6812
|2734
|2005.10.12 08:21
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7509
|1.6812
|2735
|2005.10.12 08:21
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7508
|1.6812
|2736
|2005.10.12 08:53
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7507
|1.6812
|2737
|2005.10.12 08:53
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7506
|1.6812
|2738
|2005.10.12 08:53
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7505
|1.6812
|2739
|2005.10.12 08:53
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7504
|1.6812
|2740
|2005.10.12 08:54
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7503
|1.6812
|2741
|2005.10.12 08:54
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7501
|1.6812
|2742
|2005.10.12 08:54
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7500
|1.6812
|2743
|2005.10.12 08:54
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7498
|1.6812
|2744
|2005.10.12 08:54
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7497
|1.6812
|2745
|2005.10.12 08:54
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7495
|1.6812
|2746
|2005.10.12 08:56
|modify
|57
|0.10
|1.7512
|1.7494
|1.6812
|2747
|2005.10.12 13:17
|s/l
|57
|0.10
|1.7494
|1.7494
|1.6812
|17.12
|11207.94
|2748
|2005.10.12 13:17
|sell stop
|58
|0.10
|1.7472
|1.7572
|1.6772
|2749
|2005.10.13 03:15
|sell
|58
|0.10
|1.7472
|1.7572
|1.6772
|2750
|2005.10.13 21:30
|s/l
|58
|0.10
|1.7572
|1.7572
|1.6772
|-100.00
|11107.94
|2751
|2005.10.13 21:30
|sell stop
|59
|0.10
|1.7551
|1.7651
|1.6851
|2752
|2005.10.13 22:07
|sell
|59
|0.10
|1.7551
|1.7651
|1.6851
|2753
|2005.10.14 16:36
|s/l
|59
|0.10
|1.7651
|1.7651
|1.6851
|-100.88
|11007.06
|2754
|2005.10.14 16:36
|sell stop
|60
|0.10
|1.7630
|1.7730
|1.6930
|2755
|2005.10.17 10:54
|sell
|60
|0.10
|1.7630
|1.7730
|1.6930
|2756
|2005.10.17 16:59
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7628
|1.6930
|2757
|2005.10.18 00:38
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7626
|1.6930
|2758
|2005.10.18 00:45
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7624
|1.6930
|2759
|2005.10.18 01:43
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7623
|1.6930
|2760
|2005.10.18 01:47
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7622
|1.6930
|2761
|2005.10.18 01:47
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7621
|1.6930
|2762
|2005.10.18 01:47
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7619
|1.6930
|2763
|2005.10.18 01:48
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7618
|1.6930
|2764
|2005.10.18 01:48
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7617
|1.6930
|2765
|2005.10.18 01:48
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7616
|1.6930
|2766
|2005.10.18 01:48
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7615
|1.6930
|2767
|2005.10.18 02:10
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7614
|1.6930
|2768
|2005.10.18 02:10
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7613
|1.6930
|2769
|2005.10.18 02:19
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7612
|1.6930
|2770
|2005.10.18 02:20
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7611
|1.6930
|2771
|2005.10.18 02:20
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7610
|1.6930
|2772
|2005.10.18 02:20
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7609
|1.6930
|2773
|2005.10.18 02:28
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7607
|1.6930
|2774
|2005.10.18 02:28
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7605
|1.6930
|2775
|2005.10.18 02:33
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7603
|1.6930
|2776
|2005.10.18 06:36
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7601
|1.6930
|2777
|2005.10.18 07:59
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7600
|1.6930
|2778
|2005.10.18 07:59
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7599
|1.6930
|2779
|2005.10.18 07:59
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7598
|1.6930
|2780
|2005.10.18 07:59
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7597
|1.6930
|2781
|2005.10.18 08:00
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7595
|1.6930
|2782
|2005.10.18 08:01
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7593
|1.6930
|2783
|2005.10.18 09:53
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7592
|1.6930
|2784
|2005.10.18 09:58
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7590
|1.6930
|2785
|2005.10.18 09:58
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7589
|1.6930
|2786
|2005.10.18 09:58
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7586
|1.6930
|2787
|2005.10.18 10:34
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7584
|1.6930
|2788
|2005.10.18 10:35
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7582
|1.6930
|2789
|2005.10.18 10:47
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7580
|1.6930
|2790
|2005.10.18 10:47
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7579
|1.6930
|2791
|2005.10.18 10:47
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7578
|1.6930
|2792
|2005.10.18 10:47
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7576
|1.6930
|2793
|2005.10.18 10:47
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7574
|1.6930
|2794
|2005.10.18 10:48
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7572
|1.6930
|2795
|2005.10.18 10:48
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7571
|1.6930
|2796
|2005.10.18 10:48
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7570
|1.6930
|2797
|2005.10.18 10:48
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7569
|1.6930
|2798
|2005.10.18 10:48
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7568
|1.6930
|2799
|2005.10.18 10:48
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7567
|1.6930
|2800
|2005.10.18 10:49
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7565
|1.6930
|2801
|2005.10.18 10:49
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7564
|1.6930
|2802
|2005.10.18 10:49
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7563
|1.6930
|2803
|2005.10.18 11:02
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7562
|1.6930
|2804
|2005.10.18 11:02
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7561
|1.6930
|2805
|2005.10.18 11:03
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7560
|1.6930
|2806
|2005.10.18 11:03
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7558
|1.6930
|2807
|2005.10.18 11:03
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7557
|1.6930
|2808
|2005.10.18 11:04
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7555
|1.6930
|2809
|2005.10.18 11:04
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7554
|1.6930
|2810
|2005.10.18 12:09
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7553
|1.6930
|2811
|2005.10.18 12:09
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7551
|1.6930
|2812
|2005.10.18 12:10
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7550
|1.6930
|2813
|2005.10.18 12:10
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7549
|1.6930
|2814
|2005.10.18 12:10
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7548
|1.6930
|2815
|2005.10.18 12:10
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7546
|1.6930
|2816
|2005.10.18 12:24
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7544
|1.6930
|2817
|2005.10.18 12:25
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7543
|1.6930
|2818
|2005.10.18 12:25
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7541
|1.6930
|2819
|2005.10.18 12:25
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7538
|1.6930
|2820
|2005.10.18 12:26
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7536
|1.6930
|2821
|2005.10.18 12:28
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7534
|1.6930
|2822
|2005.10.18 15:05
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7532
|1.6930
|2823
|2005.10.18 15:05
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7529
|1.6930
|2824
|2005.10.18 15:06
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7528
|1.6930
|2825
|2005.10.18 15:06
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7527
|1.6930
|2826
|2005.10.18 15:06
|modify
|60
|0.10
|1.7630
|1.7525
|1.6930
|2827
|2005.10.19 11:05
|s/l
|60
|0.10
|1.7525
|1.7525
|1.6930
|103.24
|11110.30
|2828
|2005.10.19 11:05
|sell stop
|61
|0.10
|1.7502
|1.7602
|1.6802
|2829
|2005.11.04 16:53
|sell
|61
|0.10
|1.7502
|1.7602
|1.6802
|2830
|2005.11.07 14:57
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7501
|1.6802
|2831
|2005.11.07 14:57
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7498
|1.6802
|2832
|2005.11.07 14:57
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7496
|1.6802
|2833
|2005.11.07 14:57
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7493
|1.6802
|2834
|2005.11.08 02:11
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7492
|1.6802
|2835
|2005.11.08 02:14
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7491
|1.6802
|2836
|2005.11.08 02:15
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7490
|1.6802
|2837
|2005.11.08 02:15
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7488
|1.6802
|2838
|2005.11.08 02:15
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7486
|1.6802
|2839
|2005.11.08 02:15
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7482
|1.6802
|2840
|2005.11.08 02:15
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7480
|1.6802
|2841
|2005.11.08 02:15
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7477
|1.6802
|2842
|2005.11.08 02:16
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7476
|1.6802
|2843
|2005.11.08 02:16
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7474
|1.6802
|2844
|2005.11.08 02:16
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7473
|1.6802
|2845
|2005.11.08 02:16
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7471
|1.6802
|2846
|2005.11.08 02:17
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7470
|1.6802
|2847
|2005.11.08 02:31
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7469
|1.6802
|2848
|2005.11.08 02:31
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7466
|1.6802
|2849
|2005.11.08 02:32
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7465
|1.6802
|2850
|2005.11.08 02:32
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7462
|1.6802
|2851
|2005.11.08 02:33
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7461
|1.6802
|2852
|2005.11.08 02:33
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7460
|1.6802
|2853
|2005.11.08 02:34
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7459
|1.6802
|2854
|2005.11.08 02:34
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7458
|1.6802
|2855
|2005.11.08 02:34
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7457
|1.6802
|2856
|2005.11.08 02:35
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7456
|1.6802
|2857
|2005.11.08 02:35
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7453
|1.6802
|2858
|2005.11.08 02:35
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7452
|1.6802
|2859
|2005.11.08 02:35
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7449
|1.6802
|2860
|2005.11.08 02:36
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7447
|1.6802
|2861
|2005.11.08 09:39
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7446
|1.6802
|2862
|2005.11.08 09:39
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7444
|1.6802
|2863
|2005.11.08 09:40
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7441
|1.6802
|2864
|2005.11.08 10:10
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7439
|1.6802
|2865
|2005.11.08 10:33
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7437
|1.6802
|2866
|2005.11.08 10:34
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7435
|1.6802
|2867
|2005.11.08 10:34
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7433
|1.6802
|2868
|2005.11.08 10:34
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7431
|1.6802
|2869
|2005.11.08 10:34
|modify
|61
|0.10
|1.7502
|1.7429
|1.6802
|2870
|2005.11.08 18:16
|s/l
|61
|0.10
|1.7429
|1.7429
|1.6802
|71.24
|11181.54
|2871
|2005.11.08 18:16
|sell stop
|62
|0.10
|1.7407
|1.7507
|1.6707
|2872
|2005.11.09 10:33
|sell
|62
|0.10
|1.7407
|1.7507
|1.6707
|2873
|2005.11.10 14:30
|s/l
|62
|0.10
|1.7507
|1.7507
|1.6707
|-102.64
|11078.90
|2874
|2005.11.10 14:30
|sell stop
|63
|0.10
|1.7485
|1.7585
|1.6785
|2875
|2005.11.10 14:32
|sell
|63
|0.10
|1.7485
|1.7585
|1.6785
|2876
|2005.11.11 13:03
|modify
|63
|0.10
|1.7485
|1.7483
|1.6785
|2877
|2005.11.11 13:04
|modify
|63
|0.10
|1.7485
|1.7482
|1.6785
|2878
|2005.11.11 13:04
|modify
|63
|0.10
|1.7485
|1.7481
|1.6785
|2879
|2005.11.11 13:05
|modify
|63
|0.10
|1.7485
|1.7479
|1.6785
|2880
|2005.11.11 13:05
|modify
|63
|0.10
|1.7485
|1.7478
|1.6785
|2881
|2005.11.11 13:05
|modify
|63
|0.10
|1.7485
|1.7477
|1.6785
|2882
|2005.11.14 09:56
|s/l
|63
|0.10
|1.7477
|1.7477
|1.6785
|6.24
|11085.14
|2883
|2005.11.14 09:56
|sell stop
|64
|0.10
|1.7454
|1.7554
|1.6754
|2884
|2005.11.14 11:41
|sell
|64
|0.10
|1.7454
|1.7554
|1.6754
|2885
|2005.11.14 16:45
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7452
|1.6754
|2886
|2005.11.14 17:45
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7450
|1.6754
|2887
|2005.11.14 17:45
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7449
|1.6754
|2888
|2005.11.14 17:45
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7447
|1.6754
|2889
|2005.11.14 17:48
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7446
|1.6754
|2890
|2005.11.14 17:48
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7445
|1.6754
|2891
|2005.11.15 11:05
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7444
|1.6754
|2892
|2005.11.15 11:05
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7443
|1.6754
|2893
|2005.11.15 11:05
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7442
|1.6754
|2894
|2005.11.15 11:05
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7441
|1.6754
|2895
|2005.11.15 11:07
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7440
|1.6754
|2896
|2005.11.15 11:07
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7439
|1.6754
|2897
|2005.11.15 11:15
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7438
|1.6754
|2898
|2005.11.15 11:15
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7437
|1.6754
|2899
|2005.11.15 11:17
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7435
|1.6754
|2900
|2005.11.15 11:17
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7434
|1.6754
|2901
|2005.11.15 11:23
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7432
|1.6754
|2902
|2005.11.15 11:23
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7429
|1.6754
|2903
|2005.11.15 11:30
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7427
|1.6754
|2904
|2005.11.15 11:30
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7426
|1.6754
|2905
|2005.11.15 11:31
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7424
|1.6754
|2906
|2005.11.15 12:17
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7423
|1.6754
|2907
|2005.11.15 12:17
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7422
|1.6754
|2908
|2005.11.15 12:17
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7420
|1.6754
|2909
|2005.11.15 13:02
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7418
|1.6754
|2910
|2005.11.15 13:02
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7417
|1.6754
|2911
|2005.11.15 13:02
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7416
|1.6754
|2912
|2005.11.15 13:05
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7414
|1.6754
|2913
|2005.11.15 13:09
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7413
|1.6754
|2914
|2005.11.15 13:09
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7411
|1.6754
|2915
|2005.11.15 13:10
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7409
|1.6754
|2916
|2005.11.16 11:22
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7407
|1.6754
|2917
|2005.11.16 11:22
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7405
|1.6754
|2918
|2005.11.16 11:31
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7404
|1.6754
|2919
|2005.11.16 11:31
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7402
|1.6754
|2920
|2005.11.16 11:31
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7399
|1.6754
|2921
|2005.11.16 11:31
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7398
|1.6754
|2922
|2005.11.16 11:31
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7394
|1.6754
|2923
|2005.11.16 11:31
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7391
|1.6754
|2924
|2005.11.16 11:36
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7390
|1.6754
|2925
|2005.11.16 11:36
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7388
|1.6754
|2926
|2005.11.16 11:37
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7384
|1.6754
|2927
|2005.11.16 11:37
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7383
|1.6754
|2928
|2005.11.16 11:37
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7382
|1.6754
|2929
|2005.11.16 11:38
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7381
|1.6754
|2930
|2005.11.16 11:38
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7380
|1.6754
|2931
|2005.11.16 11:43
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7378
|1.6754
|2932
|2005.11.16 11:46
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7373
|1.6754
|2933
|2005.11.16 11:46
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7372
|1.6754
|2934
|2005.11.16 11:46
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7370
|1.6754
|2935
|2005.11.16 11:46
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7368
|1.6754
|2936
|2005.11.16 11:46
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7365
|1.6754
|2937
|2005.11.16 11:52
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7363
|1.6754
|2938
|2005.11.16 11:52
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7362
|1.6754
|2939
|2005.11.16 11:52
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7359
|1.6754
|2940
|2005.11.16 11:53
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7355
|1.6754
|2941
|2005.11.16 11:53
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7354
|1.6754
|2942
|2005.11.16 11:53
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7353
|1.6754
|2943
|2005.11.16 11:53
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7352
|1.6754
|2944
|2005.11.16 11:56
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7351
|1.6754
|2945
|2005.11.16 11:56
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7350
|1.6754
|2946
|2005.11.16 11:56
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7349
|1.6754
|2947
|2005.11.16 11:59
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7348
|1.6754
|2948
|2005.11.16 12:02
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7346
|1.6754
|2949
|2005.11.16 12:28
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7345
|1.6754
|2950
|2005.11.16 12:28
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7344
|1.6754
|2951
|2005.11.16 12:29
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7343
|1.6754
|2952
|2005.11.16 12:29
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7342
|1.6754
|2953
|2005.11.16 12:30
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7340
|1.6754
|2954
|2005.11.16 14:31
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7336
|1.6754
|2955
|2005.11.16 15:00
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7335
|1.6754
|2956
|2005.11.16 15:00
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7332
|1.6754
|2957
|2005.11.16 15:00
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7329
|1.6754
|2958
|2005.11.16 15:01
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7328
|1.6754
|2959
|2005.11.16 15:01
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7327
|1.6754
|2960
|2005.11.16 15:02
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7325
|1.6754
|2961
|2005.11.16 15:02
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7322
|1.6754
|2962
|2005.11.16 15:02
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7321
|1.6754
|2963
|2005.11.16 15:02
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7317
|1.6754
|2964
|2005.11.16 15:09
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7316
|1.6754
|2965
|2005.11.16 15:09
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7315
|1.6754
|2966
|2005.11.16 15:09
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7313
|1.6754
|2967
|2005.11.16 15:10
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7312
|1.6754
|2968
|2005.11.16 15:18
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7311
|1.6754
|2969
|2005.11.16 15:18
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7310
|1.6754
|2970
|2005.11.16 15:18
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7309
|1.6754
|2971
|2005.11.16 15:20
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7308
|1.6754
|2972
|2005.11.16 15:20
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7307
|1.6754
|2973
|2005.11.16 15:20
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7305
|1.6754
|2974
|2005.11.16 15:20
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7302
|1.6754
|2975
|2005.11.16 15:21
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7300
|1.6754
|2976
|2005.11.16 15:21
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7298
|1.6754
|2977
|2005.11.16 15:23
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7296
|1.6754
|2978
|2005.11.16 15:23
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7294
|1.6754
|2979
|2005.11.16 15:35
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7293
|1.6754
|2980
|2005.11.16 15:35
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7292
|1.6754
|2981
|2005.11.16 15:35
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7291
|1.6754
|2982
|2005.11.16 15:35
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7290
|1.6754
|2983
|2005.11.16 15:36
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7288
|1.6754
|2984
|2005.11.16 15:36
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7286
|1.6754
|2985
|2005.11.16 15:36
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7283
|1.6754
|2986
|2005.11.16 15:36
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7281
|1.6754
|2987
|2005.11.16 15:36
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7278
|1.6754
|2988
|2005.11.16 15:36
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7277
|1.6754
|2989
|2005.11.16 15:36
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7273
|1.6754
|2990
|2005.11.16 15:41
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7272
|1.6754
|2991
|2005.11.16 15:42
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7271
|1.6754
|2992
|2005.11.16 15:42
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7269
|1.6754
|2993
|2005.11.16 15:45
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7268
|1.6754
|2994
|2005.11.16 15:45
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7266
|1.6754
|2995
|2005.11.16 15:45
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7264
|1.6754
|2996
|2005.11.16 15:46
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7260
|1.6754
|2997
|2005.11.16 15:58
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7258
|1.6754
|2998
|2005.11.16 16:01
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7256
|1.6754
|2999
|2005.11.16 16:27
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7255
|1.6754
|3000
|2005.11.16 16:27
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7254
|1.6754
|3001
|2005.11.16 16:28
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7253
|1.6754
|3002
|2005.11.16 16:47
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7251
|1.6754
|3003
|2005.11.16 16:47
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7249
|1.6754
|3004
|2005.11.16 16:47
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7248
|1.6754
|3005
|2005.11.16 16:47
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7246
|1.6754
|3006
|2005.11.16 16:48
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7245
|1.6754
|3007
|2005.11.16 16:48
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7244
|1.6754
|3008
|2005.11.16 16:48
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7242
|1.6754
|3009
|2005.11.16 16:48
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7241
|1.6754
|3010
|2005.11.18 09:00
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7240
|1.6754
|3011
|2005.11.18 09:00
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7237
|1.6754
|3012
|2005.11.18 09:00
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7231
|1.6754
|3013
|2005.11.18 09:04
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7230
|1.6754
|3014
|2005.11.18 09:11
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7226
|1.6754
|3015
|2005.11.18 09:14
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7225
|1.6754
|3016
|2005.11.18 09:14
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7224
|1.6754
|3017
|2005.11.18 09:14
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7223
|1.6754
|3018
|2005.11.18 09:14
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7222
|1.6754
|3019
|2005.11.18 09:14
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7221
|1.6754
|3020
|2005.11.18 09:14
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7220
|1.6754
|3021
|2005.11.18 09:19
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7219
|1.6754
|3022
|2005.11.18 09:20
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7218
|1.6754
|3023
|2005.11.18 09:20
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7217
|1.6754
|3024
|2005.11.18 09:21
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7216
|1.6754
|3025
|2005.11.18 09:23
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7215
|1.6754
|3026
|2005.11.18 09:23
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7212
|1.6754
|3027
|2005.11.18 09:26
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7210
|1.6754
|3028
|2005.11.18 09:27
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7209
|1.6754
|3029
|2005.11.18 10:23
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7208
|1.6754
|3030
|2005.11.18 10:23
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7206
|1.6754
|3031
|2005.11.18 10:23
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7205
|1.6754
|3032
|2005.11.18 10:24
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7203
|1.6754
|3033
|2005.11.18 10:25
|modify
|64
|0.10
|1.7454
|1.7201
|1.6754
|3034
|2005.11.18 15:29
|s/l
|64
|0.10
|1.7201
|1.7201
|1.6754
|247.72
|11332.86
|3035
|2005.11.18 15:29
|sell stop
|65
|0.10
|1.7178
|1.7278
|1.6478
|3036
|2005.11.18 16:03
|sell
|65
|0.10
|1.7178
|1.7278
|1.6478
|3037
|2005.11.22 16:09
|modify
|65
|0.10
|1.7178
|1.7178
|1.6478
|3038
|2005.11.22 16:09
|modify
|65
|0.10
|1.7178
|1.7177
|1.6478
|3039
|2005.11.22 16:09
|modify
|65
|0.10
|1.7178
|1.7175
|1.6478
|3040
|2005.11.22 16:09
|modify
|65
|0.10
|1.7178
|1.7172
|1.6478
|3041
|2005.11.22 16:11
|modify
|65
|0.10
|1.7178
|1.7171
|1.6478
|3042
|2005.11.22 16:11
|modify
|65
|0.10
|1.7178
|1.7168
|1.6478
|3043
|2005.11.22 20:02
|s/l
|65
|0.10
|1.7168
|1.7168
|1.6478
|8.24
|11341.10
|3044
|2005.11.22 20:02
|sell stop
|66
|0.10
|1.7147
|1.7247
|1.6447
|3045
|2005.11.25 17:58
|sell
|66
|0.10
|1.7147
|1.7247
|1.6447
|3046
|2005.11.28 19:13
|s/l
|66
|0.10
|1.7247
|1.7247
|1.6447
|-100.88
|11240.22
|3047
|2005.11.28 19:13
|sell stop
|67
|0.10
|1.7224
|1.7324
|1.6524
|3048
|2005.11.29 03:58
|sell
|67
|0.10
|1.7224
|1.7324
|1.6524
|3049
|2005.11.30 16:38
|s/l
|67
|0.10
|1.7324
|1.7324
|1.6524
|-100.88
|11139.34
|3050
|2005.11.30 16:38
|buy stop
|68
|0.10
|1.7344
|1.7244
|1.8044
|3051
|2005.11.30 16:51
|buy
|68
|0.10
|1.7344
|1.7244
|1.8044
|3052
|2005.12.06 09:30
|modify
|68
|0.10
|1.7344
|1.7346
|1.8044
|3053
|2005.12.06 09:30
|modify
|68
|0.10
|1.7344
|1.7348
|1.8044
|3054
|2005.12.06 09:30
|modify
|68
|0.10
|1.7344
|1.7349
|1.8044
|3055
|2005.12.06 09:30
|modify
|68
|0.10
|1.7344
|1.7351
|1.8044
|3056
|2005.12.06 09:30
|modify
|68
|0.10
|1.7344
|1.7352
|1.8044
|3057
|2005.12.06 11:08
|s/l
|68
|0.10
|1.7352
|1.7352
|1.8044
|9.02
|11148.36
|3058
|2005.12.06 11:08
|buy stop
|69
|0.10
|1.7374
|1.7274
|1.8074
|3059
|2005.12.06 15:12
|buy
|69
|0.10
|1.7374
|1.7274
|1.8074
|3060
|2005.12.08 16:19
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7374
|1.8074
|3061
|2005.12.08 16:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7375
|1.8074
|3062
|2005.12.08 16:21
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7377
|1.8074
|3063
|2005.12.08 16:25
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7378
|1.8074
|3064
|2005.12.08 16:25
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7379
|1.8074
|3065
|2005.12.08 16:25
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7381
|1.8074
|3066
|2005.12.08 16:26
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7382
|1.8074
|3067
|2005.12.08 16:26
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7384
|1.8074
|3068
|2005.12.08 16:26
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7385
|1.8074
|3069
|2005.12.08 16:26
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7386
|1.8074
|3070
|2005.12.08 16:26
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7388
|1.8074
|3071
|2005.12.08 16:26
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7389
|1.8074
|3072
|2005.12.08 16:27
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7390
|1.8074
|3073
|2005.12.08 16:27
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7391
|1.8074
|3074
|2005.12.08 16:27
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7393
|1.8074
|3075
|2005.12.08 16:27
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7394
|1.8074
|3076
|2005.12.08 16:27
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7395
|1.8074
|3077
|2005.12.08 16:28
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7396
|1.8074
|3078
|2005.12.08 16:28
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7397
|1.8074
|3079
|2005.12.08 16:28
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7399
|1.8074
|3080
|2005.12.08 16:28
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7401
|1.8074
|3081
|2005.12.08 16:28
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7403
|1.8074
|3082
|2005.12.08 16:28
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7404
|1.8074
|3083
|2005.12.08 16:29
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7406
|1.8074
|3084
|2005.12.08 16:29
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7407
|1.8074
|3085
|2005.12.08 16:29
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7408
|1.8074
|3086
|2005.12.08 16:42
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7410
|1.8074
|3087
|2005.12.08 16:42
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7411
|1.8074
|3088
|2005.12.08 16:42
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7413
|1.8074
|3089
|2005.12.08 17:19
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7414
|1.8074
|3090
|2005.12.08 17:19
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7415
|1.8074
|3091
|2005.12.08 17:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7416
|1.8074
|3092
|2005.12.08 17:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7417
|1.8074
|3093
|2005.12.08 17:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7418
|1.8074
|3094
|2005.12.08 17:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7419
|1.8074
|3095
|2005.12.08 17:21
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7420
|1.8074
|3096
|2005.12.08 17:21
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7421
|1.8074
|3097
|2005.12.08 17:21
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7422
|1.8074
|3098
|2005.12.08 17:22
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7423
|1.8074
|3099
|2005.12.08 17:22
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7425
|1.8074
|3100
|2005.12.08 17:22
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7427
|1.8074
|3101
|2005.12.08 17:22
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7428
|1.8074
|3102
|2005.12.08 17:22
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7430
|1.8074
|3103
|2005.12.08 17:22
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7431
|1.8074
|3104
|2005.12.08 17:22
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7432
|1.8074
|3105
|2005.12.08 17:23
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7434
|1.8074
|3106
|2005.12.08 19:06
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7435
|1.8074
|3107
|2005.12.08 19:06
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7438
|1.8074
|3108
|2005.12.08 19:06
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7440
|1.8074
|3109
|2005.12.08 19:06
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7442
|1.8074
|3110
|2005.12.08 19:06
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7443
|1.8074
|3111
|2005.12.08 19:06
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7444
|1.8074
|3112
|2005.12.08 19:06
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7446
|1.8074
|3113
|2005.12.08 19:40
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7449
|1.8074
|3114
|2005.12.08 19:40
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7452
|1.8074
|3115
|2005.12.08 19:40
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7453
|1.8074
|3116
|2005.12.08 19:40
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7454
|1.8074
|3117
|2005.12.08 19:41
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7455
|1.8074
|3118
|2005.12.08 19:41
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7457
|1.8074
|3119
|2005.12.09 16:07
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7459
|1.8074
|3120
|2005.12.09 16:44
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7460
|1.8074
|3121
|2005.12.09 16:44
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7462
|1.8074
|3122
|2005.12.09 16:44
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7463
|1.8074
|3123
|2005.12.09 16:44
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7465
|1.8074
|3124
|2005.12.12 02:43
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7467
|1.8074
|3125
|2005.12.12 02:43
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7468
|1.8074
|3126
|2005.12.12 02:43
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7471
|1.8074
|3127
|2005.12.12 02:43
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7472
|1.8074
|3128
|2005.12.12 02:43
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7474
|1.8074
|3129
|2005.12.12 02:43
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7478
|1.8074
|3130
|2005.12.12 02:45
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7479
|1.8074
|3131
|2005.12.12 02:45
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7480
|1.8074
|3132
|2005.12.12 02:45
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7481
|1.8074
|3133
|2005.12.12 02:45
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7482
|1.8074
|3134
|2005.12.12 02:45
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7484
|1.8074
|3135
|2005.12.12 02:51
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7486
|1.8074
|3136
|2005.12.12 02:55
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7488
|1.8074
|3137
|2005.12.12 04:27
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7489
|1.8074
|3138
|2005.12.12 04:28
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7491
|1.8074
|3139
|2005.12.12 04:29
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7493
|1.8074
|3140
|2005.12.12 04:29
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7495
|1.8074
|3141
|2005.12.12 04:33
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7496
|1.8074
|3142
|2005.12.12 04:33
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7498
|1.8074
|3143
|2005.12.12 04:33
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7499
|1.8074
|3144
|2005.12.12 04:33
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7500
|1.8074
|3145
|2005.12.12 04:33
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7502
|1.8074
|3146
|2005.12.12 04:33
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7504
|1.8074
|3147
|2005.12.12 04:34
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7505
|1.8074
|3148
|2005.12.12 04:34
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7506
|1.8074
|3149
|2005.12.12 04:34
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7507
|1.8074
|3150
|2005.12.12 04:34
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7508
|1.8074
|3151
|2005.12.12 04:35
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7509
|1.8074
|3152
|2005.12.12 04:35
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7510
|1.8074
|3153
|2005.12.12 04:35
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7511
|1.8074
|3154
|2005.12.12 04:36
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7512
|1.8074
|3155
|2005.12.12 04:37
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7516
|1.8074
|3156
|2005.12.12 09:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7518
|1.8074
|3157
|2005.12.12 09:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7520
|1.8074
|3158
|2005.12.12 09:25
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7521
|1.8074
|3159
|2005.12.12 09:25
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7522
|1.8074
|3160
|2005.12.12 09:29
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7524
|1.8074
|3161
|2005.12.12 09:41
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7525
|1.8074
|3162
|2005.12.12 09:41
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7526
|1.8074
|3163
|2005.12.12 09:48
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7528
|1.8074
|3164
|2005.12.12 09:55
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7531
|1.8074
|3165
|2005.12.12 09:55
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7533
|1.8074
|3166
|2005.12.12 09:56
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7534
|1.8074
|3167
|2005.12.12 09:57
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7535
|1.8074
|3168
|2005.12.12 10:03
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7540
|1.8074
|3169
|2005.12.12 10:03
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7541
|1.8074
|3170
|2005.12.12 10:04
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7543
|1.8074
|3171
|2005.12.12 10:05
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7545
|1.8074
|3172
|2005.12.12 10:05
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7546
|1.8074
|3173
|2005.12.12 10:05
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7547
|1.8074
|3174
|2005.12.12 10:06
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7550
|1.8074
|3175
|2005.12.12 10:06
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7551
|1.8074
|3176
|2005.12.12 10:06
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7553
|1.8074
|3177
|2005.12.12 10:07
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7555
|1.8074
|3178
|2005.12.12 10:07
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7556
|1.8074
|3179
|2005.12.12 10:07
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7557
|1.8074
|3180
|2005.12.12 10:07
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7559
|1.8074
|3181
|2005.12.12 10:07
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7560
|1.8074
|3182
|2005.12.12 10:08
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7562
|1.8074
|3183
|2005.12.12 13:53
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7563
|1.8074
|3184
|2005.12.12 13:53
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7565
|1.8074
|3185
|2005.12.12 13:53
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7566
|1.8074
|3186
|2005.12.12 13:53
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7567
|1.8074
|3187
|2005.12.12 13:53
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7569
|1.8074
|3188
|2005.12.12 13:53
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7570
|1.8074
|3189
|2005.12.12 13:54
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7571
|1.8074
|3190
|2005.12.12 13:57
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7573
|1.8074
|3191
|2005.12.12 14:08
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7574
|1.8074
|3192
|2005.12.12 14:08
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7575
|1.8074
|3193
|2005.12.12 14:08
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7576
|1.8074
|3194
|2005.12.12 14:08
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7577
|1.8074
|3195
|2005.12.12 14:09
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7579
|1.8074
|3196
|2005.12.12 14:09
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7580
|1.8074
|3197
|2005.12.12 14:09
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7581
|1.8074
|3198
|2005.12.12 14:10
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7582
|1.8074
|3199
|2005.12.12 14:10
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7585
|1.8074
|3200
|2005.12.12 14:11
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7586
|1.8074
|3201
|2005.12.12 14:12
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7587
|1.8074
|3202
|2005.12.12 14:17
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7588
|1.8074
|3203
|2005.12.12 14:17
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7590
|1.8074
|3204
|2005.12.12 14:17
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7592
|1.8074
|3205
|2005.12.12 14:18
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7593
|1.8074
|3206
|2005.12.12 14:18
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7594
|1.8074
|3207
|2005.12.12 14:18
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7595
|1.8074
|3208
|2005.12.12 14:18
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7596
|1.8074
|3209
|2005.12.12 14:18
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7598
|1.8074
|3210
|2005.12.12 14:19
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7600
|1.8074
|3211
|2005.12.12 14:19
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7601
|1.8074
|3212
|2005.12.12 14:19
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7602
|1.8074
|3213
|2005.12.12 14:19
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7603
|1.8074
|3214
|2005.12.12 14:19
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7604
|1.8074
|3215
|2005.12.12 14:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7606
|1.8074
|3216
|2005.12.12 14:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7608
|1.8074
|3217
|2005.12.12 14:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7611
|1.8074
|3218
|2005.12.12 14:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7613
|1.8074
|3219
|2005.12.12 14:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7614
|1.8074
|3220
|2005.12.12 14:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7615
|1.8074
|3221
|2005.12.12 14:20
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7617
|1.8074
|3222
|2005.12.12 14:32
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7618
|1.8074
|3223
|2005.12.12 14:32
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7619
|1.8074
|3224
|2005.12.12 14:32
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7621
|1.8074
|3225
|2005.12.12 14:32
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7622
|1.8074
|3226
|2005.12.12 14:32
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7623
|1.8074
|3227
|2005.12.12 14:33
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7625
|1.8074
|3228
|2005.12.12 14:34
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7627
|1.8074
|3229
|2005.12.12 14:34
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7628
|1.8074
|3230
|2005.12.12 14:34
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7630
|1.8074
|3231
|2005.12.12 14:34
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7631
|1.8074
|3232
|2005.12.12 14:34
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7632
|1.8074
|3233
|2005.12.12 14:35
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7634
|1.8074
|3234
|2005.12.12 14:35
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7635
|1.8074
|3235
|2005.12.12 14:35
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7637
|1.8074
|3236
|2005.12.12 14:35
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7638
|1.8074
|3237
|2005.12.12 14:35
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7640
|1.8074
|3238
|2005.12.12 14:36
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7642
|1.8074
|3239
|2005.12.12 14:36
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7646
|1.8074
|3240
|2005.12.12 14:36
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7647
|1.8074
|3241
|2005.12.12 14:36
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7649
|1.8074
|3242
|2005.12.12 14:36
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7651
|1.8074
|3243
|2005.12.12 14:36
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7653
|1.8074
|3244
|2005.12.12 14:37
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7654
|1.8074
|3245
|2005.12.12 14:37
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7655
|1.8074
|3246
|2005.12.12 18:38
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7656
|1.8074
|3247
|2005.12.12 18:38
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7657
|1.8074
|3248
|2005.12.12 18:38
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7658
|1.8074
|3249
|2005.12.12 18:39
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7659
|1.8074
|3250
|2005.12.12 18:39
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7662
|1.8074
|3251
|2005.12.12 18:39
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7663
|1.8074
|3252
|2005.12.12 18:39
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7664
|1.8074
|3253
|2005.12.12 18:39
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7665
|1.8074
|3254
|2005.12.12 18:40
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7668
|1.8074
|3255
|2005.12.12 18:40
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7670
|1.8074
|3256
|2005.12.12 18:40
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7672
|1.8074
|3257
|2005.12.13 02:55
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7674
|1.8074
|3258
|2005.12.13 02:55
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7675
|1.8074
|3259
|2005.12.13 02:55
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7676
|1.8074
|3260
|2005.12.13 02:55
|modify
|69
|0.10
|1.7374
|1.7678
|1.8074
|3261
|2005.12.13 10:49
|s/l
|69
|0.10
|1.7678
|1.7678
|1.8074
|305.19
|11453.55
|3262
|2005.12.13 10:49
|buy stop
|70
|0.10
|1.7701
|1.7601
|1.8401
|3263
|2005.12.13 11:02
|buy
|70
|0.10
|1.7701
|1.7601
|1.8401
|3264
|2005.12.14 09:39
|modify
|70
|0.10
|1.7701
|1.7701
|1.8401
|3265
|2005.12.14 09:39
|modify
|70
|0.10
|1.7701
|1.7704
|1.8401
|3266
|2005.12.14 09:39
|modify
|70
|0.10
|1.7701
|1.7705
|1.8401
|3267
|2005.12.14 09:39
|modify
|70
|0.10
|1.7701
|1.7706
|1.8401
|3268
|2005.12.14 09:39
|modify
|70
|0.10
|1.7701
|1.7707
|1.8401
|3269
|2005.12.14 09:39
|modify
|70
|0.10
|1.7701
|1.7709
|1.8401
|3270
|2005.12.14 11:01
|s/l
|70
|0.10
|1.7709
|1.7709
|1.8401
|8.17
|11461.72
|3271
|2005.12.14 11:01
|buy stop
|71
|0.10
|1.7731
|1.7631
|1.8431
|3272
|2005.12.14 11:12
|buy
|71
|0.10
|1.7731
|1.7631
|1.8431
|3273
|2005.12.15 16:15
|s/l
|71
|0.10
|1.7631
|1.7631
|1.8431
|-99.49
|11362.23
|3274
|2005.12.15 16:15
|buy stop
|72
|0.10
|1.7654
|1.7554
|1.8354
|3275
|2005.12.15 17:11
|buy
|72
|0.10
|1.7654
|1.7554
|1.8354
|3276
|2005.12.20 17:50
|s/l
|72
|0.10
|1.7554
|1.7554
|1.8354
|-99.49
|11262.74
|3277
|2005.12.20 17:50
|sell stop
|73
|0.10
|1.7533
|1.7633
|1.6833
|3278
|2005.12.20 18:01
|sell
|73
|0.10
|1.7533
|1.7633
|1.6833
|3279
|2005.12.21 15:42
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7533
|1.6833
|3280
|2005.12.21 15:42
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7531
|1.6833
|3281
|2005.12.21 15:42
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7530
|1.6833
|3282
|2005.12.21 15:42
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7527
|1.6833
|3283
|2005.12.21 15:45
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7525
|1.6833
|3284
|2005.12.21 15:45
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7523
|1.6833
|3285
|2005.12.21 15:58
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7521
|1.6833
|3286
|2005.12.21 15:58
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7518
|1.6833
|3287
|2005.12.21 16:38
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7517
|1.6833
|3288
|2005.12.21 16:44
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7516
|1.6833
|3289
|2005.12.21 16:44
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7515
|1.6833
|3290
|2005.12.21 16:44
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7514
|1.6833
|3291
|2005.12.21 16:49
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7513
|1.6833
|3292
|2005.12.21 16:51
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7512
|1.6833
|3293
|2005.12.21 16:51
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7507
|1.6833
|3294
|2005.12.21 16:51
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7506
|1.6833
|3295
|2005.12.21 16:51
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7504
|1.6833
|3296
|2005.12.21 16:51
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7499
|1.6833
|3297
|2005.12.21 16:52
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7497
|1.6833
|3298
|2005.12.21 16:52
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7494
|1.6833
|3299
|2005.12.21 16:55
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7493
|1.6833
|3300
|2005.12.21 16:55
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7492
|1.6833
|3301
|2005.12.21 16:55
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7490
|1.6833
|3302
|2005.12.21 16:55
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7489
|1.6833
|3303
|2005.12.21 16:56
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7487
|1.6833
|3304
|2005.12.21 16:56
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7486
|1.6833
|3305
|2005.12.21 17:47
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7485
|1.6833
|3306
|2005.12.22 10:57
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7483
|1.6833
|3307
|2005.12.22 10:57
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7481
|1.6833
|3308
|2005.12.22 10:57
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7476
|1.6833
|3309
|2005.12.22 10:58
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7472
|1.6833
|3310
|2005.12.22 10:58
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7470
|1.6833
|3311
|2005.12.22 10:58
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7468
|1.6833
|3312
|2005.12.22 10:58
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7466
|1.6833
|3313
|2005.12.22 10:59
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7464
|1.6833
|3314
|2005.12.22 10:59
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7462
|1.6833
|3315
|2005.12.22 10:59
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7461
|1.6833
|3316
|2005.12.22 10:59
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7458
|1.6833
|3317
|2005.12.22 10:59
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7456
|1.6833
|3318
|2005.12.22 14:19
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7454
|1.6833
|3319
|2005.12.22 14:19
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7452
|1.6833
|3320
|2005.12.22 14:19
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7451
|1.6833
|3321
|2005.12.22 14:19
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7449
|1.6833
|3322
|2005.12.22 14:20
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7447
|1.6833
|3323
|2005.12.22 14:20
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7446
|1.6833
|3324
|2005.12.22 14:20
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7445
|1.6833
|3325
|2005.12.22 14:20
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7444
|1.6833
|3326
|2005.12.22 14:20
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7443
|1.6833
|3327
|2005.12.22 14:20
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7441
|1.6833
|3328
|2005.12.23 14:21
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7440
|1.6833
|3329
|2005.12.23 14:22
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7439
|1.6833
|3330
|2005.12.23 14:23
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7438
|1.6833
|3331
|2005.12.23 14:23
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7437
|1.6833
|3332
|2005.12.23 14:25
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7436
|1.6833
|3333
|2005.12.23 14:25
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7435
|1.6833
|3334
|2005.12.23 14:57
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7433
|1.6833
|3335
|2005.12.23 14:57
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7431
|1.6833
|3336
|2005.12.23 14:57
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7428
|1.6833
|3337
|2005.12.23 14:59
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7426
|1.6833
|3338
|2005.12.23 14:59
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7425
|1.6833
|3339
|2005.12.23 14:59
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7424
|1.6833
|3340
|2005.12.23 14:59
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7423
|1.6833
|3341
|2005.12.23 15:00
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7422
|1.6833
|3342
|2005.12.23 15:00
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7421
|1.6833
|3343
|2005.12.23 15:00
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7420
|1.6833
|3344
|2005.12.23 15:00
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7418
|1.6833
|3345
|2005.12.23 15:01
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7417
|1.6833
|3346
|2005.12.23 15:01
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7416
|1.6833
|3347
|2005.12.23 15:01
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7415
|1.6833
|3348
|2005.12.23 15:01
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7414
|1.6833
|3349
|2005.12.23 15:01
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7412
|1.6833
|3350
|2005.12.23 15:01
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7411
|1.6833
|3351
|2005.12.23 16:16
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7410
|1.6833
|3352
|2005.12.23 16:16
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7409
|1.6833
|3353
|2005.12.23 16:16
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7407
|1.6833
|3354
|2005.12.27 00:58
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7406
|1.6833
|3355
|2005.12.27 00:58
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7404
|1.6833
|3356
|2005.12.27 01:41
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7403
|1.6833
|3357
|2005.12.27 01:59
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7402
|1.6833
|3358
|2005.12.27 18:45
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7401
|1.6833
|3359
|2005.12.27 19:02
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7400
|1.6833
|3360
|2005.12.27 20:11
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7399
|1.6833
|3361
|2005.12.27 20:13
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7398
|1.6833
|3362
|2005.12.27 20:18
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7397
|1.6833
|3363
|2005.12.27 20:25
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7396
|1.6833
|3364
|2005.12.27 20:26
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7395
|1.6833
|3365
|2005.12.27 20:26
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7394
|1.6833
|3366
|2005.12.27 20:27
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7393
|1.6833
|3367
|2005.12.27 20:27
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7391
|1.6833
|3368
|2005.12.27 20:28
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7390
|1.6833
|3369
|2005.12.27 20:28
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7388
|1.6833
|3370
|2005.12.27 20:28
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7387
|1.6833
|3371
|2005.12.27 20:28
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7385
|1.6833
|3372
|2005.12.27 20:29
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7383
|1.6833
|3373
|2005.12.27 20:30
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7379
|1.6833
|3374
|2005.12.27 20:35
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7378
|1.6833
|3375
|2005.12.27 20:35
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7376
|1.6833
|3376
|2005.12.27 20:36
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7375
|1.6833
|3377
|2005.12.27 20:37
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7373
|1.6833
|3378
|2005.12.27 20:38
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7372
|1.6833
|3379
|2005.12.27 20:42
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7370
|1.6833
|3380
|2005.12.27 20:43
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7369
|1.6833
|3381
|2005.12.27 20:43
|modify
|73
|0.10
|1.7533
|1.7367
|1.6833
|3382
|2005.12.28 08:23
|s/l
|73
|0.10
|1.7367
|1.7367
|1.6833
|158.96
|11421.70
|3383
|2005.12.28 08:23
|sell stop
|74
|0.10
|1.7344
|1.7444
|1.6644
|3384
|2005.12.28 14:18
|sell
|74
|0.10
|1.7344
|1.7444
|1.6644
|3385
|2005.12.28 17:53
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7344
|1.6644
|3386
|2005.12.28 17:54
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7343
|1.6644
|3387
|2005.12.28 17:54
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7339
|1.6644
|3388
|2005.12.28 17:54
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7336
|1.6644
|3389
|2005.12.28 17:54
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7335
|1.6644
|3390
|2005.12.28 17:54
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7332
|1.6644
|3391
|2005.12.28 17:54
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7329
|1.6644
|3392
|2005.12.28 17:54
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7325
|1.6644
|3393
|2005.12.28 18:00
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7324
|1.6644
|3394
|2005.12.28 18:00
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7322
|1.6644
|3395
|2005.12.28 18:00
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7318
|1.6644
|3396
|2005.12.28 18:01
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7317
|1.6644
|3397
|2005.12.28 18:01
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7316
|1.6644
|3398
|2005.12.28 18:01
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7315
|1.6644
|3399
|2005.12.28 18:01
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7314
|1.6644
|3400
|2005.12.28 18:01
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7313
|1.6644
|3401
|2005.12.28 18:01
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7312
|1.6644
|3402
|2005.12.28 18:01
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7311
|1.6644
|3403
|2005.12.28 18:01
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7310
|1.6644
|3404
|2005.12.28 18:01
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7308
|1.6644
|3405
|2005.12.28 18:01
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7307
|1.6644
|3406
|2005.12.28 18:01
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7306
|1.6644
|3407
|2005.12.28 18:02
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7304
|1.6644
|3408
|2005.12.28 18:02
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7303
|1.6644
|3409
|2005.12.28 18:03
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7302
|1.6644
|3410
|2005.12.28 18:03
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7301
|1.6644
|3411
|2005.12.28 18:03
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7297
|1.6644
|3412
|2005.12.28 18:04
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7296
|1.6644
|3413
|2005.12.28 18:07
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7295
|1.6644
|3414
|2005.12.28 18:07
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7294
|1.6644
|3415
|2005.12.28 18:07
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7292
|1.6644
|3416
|2005.12.28 18:07
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7291
|1.6644
|3417
|2005.12.28 18:07
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7289
|1.6644
|3418
|2005.12.28 18:07
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7287
|1.6644
|3419
|2005.12.28 18:07
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7285
|1.6644
|3420
|2005.12.28 18:07
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7282
|1.6644
|3421
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7280
|1.6644
|3422
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7279
|1.6644
|3423
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7278
|1.6644
|3424
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7277
|1.6644
|3425
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7275
|1.6644
|3426
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7274
|1.6644
|3427
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7273
|1.6644
|3428
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7272
|1.6644
|3429
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7271
|1.6644
|3430
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7270
|1.6644
|3431
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7268
|1.6644
|3432
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7267
|1.6644
|3433
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7266
|1.6644
|3434
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7265
|1.6644
|3435
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7263
|1.6644
|3436
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7262
|1.6644
|3437
|2005.12.28 18:08
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7260
|1.6644
|3438
|2005.12.28 18:09
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7259
|1.6644
|3439
|2005.12.28 18:09
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7256
|1.6644
|3440
|2005.12.28 18:09
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7253
|1.6644
|3441
|2005.12.28 18:09
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7250
|1.6644
|3442
|2005.12.28 18:09
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7248
|1.6644
|3443
|2005.12.28 18:09
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7245
|1.6644
|3444
|2005.12.28 18:09
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7243
|1.6644
|3445
|2005.12.28 18:09
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7242
|1.6644
|3446
|2005.12.28 18:09
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7239
|1.6644
|3447
|2005.12.28 18:09
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7237
|1.6644
|3448
|2005.12.28 18:09
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7234
|1.6644
|3449
|2005.12.28 18:10
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7233
|1.6644
|3450
|2005.12.28 18:10
|modify
|74
|0.10
|1.7344
|1.7232
|1.6644
|3451
|2005.12.29 07:43
|s/l
|74
|0.10
|1.7232
|1.7232
|1.6644
|109.36
|11531.06
|3452
|2005.12.29 07:43
|sell stop
|75
|0.10
|1.7210
|1.7310
|1.6510
|3453
|2005.12.29 09:42
|sell
|75
|0.10
|1.7210
|1.7310
|1.6510
|3454
|2006.01.03 06:28
|s/l
|75
|0.10
|1.7310
|1.7310
|1.6510
|-102.64
|11428.42
|3455
|2006.01.03 06:28
|sell stop
|76
|0.10
|1.7289
|1.7389
|1.6589
|3456
|2006.01.03 06:41
|sell
|76
|0.10
|1.7289
|1.7389
|1.6589
|3457
|2006.01.03 16:51
|s/l
|76
|0.10
|1.7389
|1.7389
|1.6589
|-100.00
|11328.42
|3458
|2006.01.03 16:51
|sell stop
|77
|0.10
|1.7366
|1.7466
|1.6666
|3459
|2006.01.03 17:11
|sell
|77
|0.10
|1.7366
|1.7466
|1.6666
|3460
|2006.01.03 21:18
|s/l
|77
|0.10
|1.7466
|1.7466
|1.6666
|-100.00
|11228.42
|3461
|2006.01.03 21:18
|buy stop
|78
|0.10
|1.7487
|1.7387
|1.8187
|3462
|2006.01.04 00:36
|buy
|78
|0.10
|1.7487
|1.7387
|1.8187
|3463
|2006.01.04 13:36
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7488
|1.8187
|3464
|2006.01.04 13:36
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7490
|1.8187
|3465
|2006.01.04 13:36
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7492
|1.8187
|3466
|2006.01.04 13:36
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7494
|1.8187
|3467
|2006.01.04 13:36
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7496
|1.8187
|3468
|2006.01.04 13:40
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7497
|1.8187
|3469
|2006.01.04 16:39
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7498
|1.8187
|3470
|2006.01.04 16:39
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7499
|1.8187
|3471
|2006.01.04 16:55
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7500
|1.8187
|3472
|2006.01.04 16:56
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7501
|1.8187
|3473
|2006.01.04 16:56
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7502
|1.8187
|3474
|2006.01.04 17:09
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7504
|1.8187
|3475
|2006.01.04 17:11
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7507
|1.8187
|3476
|2006.01.04 17:11
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7509
|1.8187
|3477
|2006.01.04 17:11
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7510
|1.8187
|3478
|2006.01.04 17:11
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7511
|1.8187
|3479
|2006.01.04 17:11
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7513
|1.8187
|3480
|2006.01.04 17:11
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7514
|1.8187
|3481
|2006.01.04 17:11
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7516
|1.8187
|3482
|2006.01.04 17:14
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7518
|1.8187
|3483
|2006.01.04 17:14
|modify
|78
|0.10
|1.7487
|1.7519
|1.8187
|3484
|2006.01.05 09:45
|s/l
|78
|0.10
|1.7519
|1.7519
|1.8187
|32.51
|11260.93
|3485
|2006.01.05 09:45
|buy stop
|79
|0.10
|1.7542
|1.7442
|1.8242
|3486
|2006.01.05 10:30
|buy
|79
|0.10
|1.7542
|1.7442
|1.8242
|3487
|2006.01.06 14:51
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7542
|1.8242
|3488
|2006.01.06 14:51
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7544
|1.8242
|3489
|2006.01.06 14:52
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7549
|1.8242
|3490
|2006.01.06 14:52
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7550
|1.8242
|3491
|2006.01.06 15:16
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7551
|1.8242
|3492
|2006.01.06 15:22
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7552
|1.8242
|3493
|2006.01.06 15:22
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7553
|1.8242
|3494
|2006.01.06 15:22
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7554
|1.8242
|3495
|2006.01.06 15:22
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7555
|1.8242
|3496
|2006.01.06 15:52
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7558
|1.8242
|3497
|2006.01.06 15:52
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7561
|1.8242
|3498
|2006.01.06 15:52
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7564
|1.8242
|3499
|2006.01.06 15:52
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7566
|1.8242
|3500
|2006.01.06 15:52
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7567
|1.8242
|3501
|2006.01.06 15:52
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7569
|1.8242
|3502
|2006.01.06 15:52
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7571
|1.8242
|3503
|2006.01.06 15:52
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7572
|1.8242
|3504
|2006.01.06 15:52
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7574
|1.8242
|3505
|2006.01.06 15:53
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7575
|1.8242
|3506
|2006.01.06 15:53
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7578
|1.8242
|3507
|2006.01.06 15:53
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7579
|1.8242
|3508
|2006.01.06 15:54
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7580
|1.8242
|3509
|2006.01.06 15:56
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7582
|1.8242
|3510
|2006.01.06 15:56
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7583
|1.8242
|3511
|2006.01.06 15:58
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7584
|1.8242
|3512
|2006.01.06 15:58
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7585
|1.8242
|3513
|2006.01.06 15:58
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7587
|1.8242
|3514
|2006.01.06 15:58
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7589
|1.8242
|3515
|2006.01.06 15:58
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7590
|1.8242
|3516
|2006.01.06 15:59
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7591
|1.8242
|3517
|2006.01.06 15:59
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7592
|1.8242
|3518
|2006.01.06 15:59
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7593
|1.8242
|3519
|2006.01.06 15:59
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7594
|1.8242
|3520
|2006.01.06 16:03
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7595
|1.8242
|3521
|2006.01.06 16:03
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7597
|1.8242
|3522
|2006.01.06 16:09
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7598
|1.8242
|3523
|2006.01.06 16:10
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7599
|1.8242
|3524
|2006.01.06 16:11
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7600
|1.8242
|3525
|2006.01.06 16:11
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7602
|1.8242
|3526
|2006.01.06 16:11
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7603
|1.8242
|3527
|2006.01.06 16:11
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7605
|1.8242
|3528
|2006.01.06 16:11
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7606
|1.8242
|3529
|2006.01.06 16:11
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7608
|1.8242
|3530
|2006.01.06 16:13
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7609
|1.8242
|3531
|2006.01.06 16:13
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7610
|1.8242
|3532
|2006.01.06 16:13
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7611
|1.8242
|3533
|2006.01.06 16:15
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7612
|1.8242
|3534
|2006.01.06 16:15
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7613
|1.8242
|3535
|2006.01.06 16:15
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7615
|1.8242
|3536
|2006.01.06 16:15
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7616
|1.8242
|3537
|2006.01.06 16:15
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7617
|1.8242
|3538
|2006.01.06 16:50
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7618
|1.8242
|3539
|2006.01.06 16:50
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7619
|1.8242
|3540
|2006.01.06 16:50
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7620
|1.8242
|3541
|2006.01.06 16:50
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7621
|1.8242
|3542
|2006.01.06 16:50
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7622
|1.8242
|3543
|2006.01.09 05:48
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7623
|1.8242
|3544
|2006.01.09 06:36
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7624
|1.8242
|3545
|2006.01.09 06:36
|modify
|79
|0.10
|1.7542
|1.7625
|1.8242
|3546
|2006.01.10 08:28
|s/l
|79
|0.10
|1.7625
|1.7625
|1.8242
|83.51
|11344.44
|3547
|2006.01.10 08:28
|buy stop
|80
|0.10
|1.7644
|1.7544
|1.8344
|3548
|2006.01.10 08:56
|buy
|80
|0.10
|1.7644
|1.7544
|1.8344
|3549
|2006.01.11 11:06
|s/l
|80
|0.10
|1.7544
|1.7544
|1.8344
|-99.83
|11244.61
|3550
|2006.01.11 11:06
|buy stop
|81
|0.10
|1.7567
|1.7467
|1.8267
|3551
|2006.01.11 12:40
|buy
|81
|0.10
|1.7567
|1.7467
|1.8267
|3552
|2006.01.11 18:18
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7567
|1.8267
|3553
|2006.01.11 18:18
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7568
|1.8267
|3554
|2006.01.11 18:19
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7569
|1.8267
|3555
|2006.01.12 00:29
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7572
|1.8267
|3556
|2006.01.12 00:31
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7573
|1.8267
|3557
|2006.01.12 00:31
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7574
|1.8267
|3558
|2006.01.12 00:31
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7575
|1.8267
|3559
|2006.01.12 00:31
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7576
|1.8267
|3560
|2006.01.12 02:51
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7577
|1.8267
|3561
|2006.01.12 02:53
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7578
|1.8267
|3562
|2006.01.12 09:07
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7581
|1.8267
|3563
|2006.01.12 09:09
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7582
|1.8267
|3564
|2006.01.12 09:09
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7583
|1.8267
|3565
|2006.01.12 09:15
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7584
|1.8267
|3566
|2006.01.12 09:15
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7586
|1.8267
|3567
|2006.01.12 09:15
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7587
|1.8267
|3568
|2006.01.12 10:11
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7590
|1.8267
|3569
|2006.01.12 10:11
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7591
|1.8267
|3570
|2006.01.12 10:11
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7592
|1.8267
|3571
|2006.01.12 10:11
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7594
|1.8267
|3572
|2006.01.12 10:13
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7595
|1.8267
|3573
|2006.01.12 10:13
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7596
|1.8267
|3574
|2006.01.12 10:13
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7597
|1.8267
|3575
|2006.01.12 10:33
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7599
|1.8267
|3576
|2006.01.12 10:40
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7600
|1.8267
|3577
|2006.01.12 10:45
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7602
|1.8267
|3578
|2006.01.12 10:45
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7603
|1.8267
|3579
|2006.01.12 10:59
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7604
|1.8267
|3580
|2006.01.12 10:59
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7607
|1.8267
|3581
|2006.01.12 10:59
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7609
|1.8267
|3582
|2006.01.12 10:59
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7612
|1.8267
|3583
|2006.01.12 11:14
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7614
|1.8267
|3584
|2006.01.12 11:16
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7615
|1.8267
|3585
|2006.01.12 11:16
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7616
|1.8267
|3586
|2006.01.12 11:17
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7617
|1.8267
|3587
|2006.01.12 11:22
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7619
|1.8267
|3588
|2006.01.12 11:22
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7621
|1.8267
|3589
|2006.01.12 11:22
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7623
|1.8267
|3590
|2006.01.12 11:22
|modify
|81
|0.10
|1.7567
|1.7625
|1.8267
|3591
|2006.01.12 15:06
|s/l
|81
|0.10
|1.7625
|1.7625
|1.8267
|58.51
|11303.12
|3592
|2006.01.12 15:06
|buy stop
|82
|0.10
|1.7647
|1.7547
|1.8347
|3593
|2006.01.12 15:10
|buy
|82
|0.10
|1.7647
|1.7547
|1.8347
|3594
|2006.01.13 18:20
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7648
|1.8347
|3595
|2006.01.13 18:35
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7650
|1.8347
|3596
|2006.01.13 18:35
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7652
|1.8347
|3597
|2006.01.13 18:35
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7653
|1.8347
|3598
|2006.01.13 18:35
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7654
|1.8347
|3599
|2006.01.13 18:36
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7655
|1.8347
|3600
|2006.01.13 18:37
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7658
|1.8347
|3601
|2006.01.13 18:37
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7659
|1.8347
|3602
|2006.01.13 18:37
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7660
|1.8347
|3603
|2006.01.13 18:37
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7661
|1.8347
|3604
|2006.01.13 18:38
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7662
|1.8347
|3605
|2006.01.13 18:38
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7663
|1.8347
|3606
|2006.01.13 18:38
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7664
|1.8347
|3607
|2006.01.13 18:38
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7665
|1.8347
|3608
|2006.01.13 18:38
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7666
|1.8347
|3609
|2006.01.13 18:38
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7671
|1.8347
|3610
|2006.01.13 18:38
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7673
|1.8347
|3611
|2006.01.13 18:38
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7676
|1.8347
|3612
|2006.01.13 18:38
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7678
|1.8347
|3613
|2006.01.13 18:38
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7682
|1.8347
|3614
|2006.01.16 00:50
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7684
|1.8347
|3615
|2006.01.16 00:50
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7685
|1.8347
|3616
|2006.01.16 00:50
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7686
|1.8347
|3617
|2006.01.16 00:50
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7687
|1.8347
|3618
|2006.01.16 00:51
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7688
|1.8347
|3619
|2006.01.16 01:36
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7691
|1.8347
|3620
|2006.01.16 01:36
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7692
|1.8347
|3621
|2006.01.16 01:36
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7694
|1.8347
|3622
|2006.01.16 01:37
|modify
|82
|0.10
|1.7647
|1.7695
|1.8347
|3623
|2006.01.16 12:16
|s/l
|82
|0.10
|1.7695
|1.7695
|1.8347
|48.34
|11351.46
|3624
|2006.01.16 12:16
|buy stop
|83
|0.10
|1.7717
|1.7617
|1.8417
|3625
|2006.01.20 20:51
|buy
|83
|0.10
|1.7717
|1.7617
|1.8417
|3626
|2006.01.23 03:19
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7717
|1.8417
|3627
|2006.01.23 03:19
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7718
|1.8417
|3628
|2006.01.23 03:19
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7720
|1.8417
|3629
|2006.01.23 03:19
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7722
|1.8417
|3630
|2006.01.23 03:52
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7725
|1.8417
|3631
|2006.01.23 03:52
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7726
|1.8417
|3632
|2006.01.23 03:52
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7728
|1.8417
|3633
|2006.01.23 11:49
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7730
|1.8417
|3634
|2006.01.23 11:49
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7731
|1.8417
|3635
|2006.01.23 11:49
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7732
|1.8417
|3636
|2006.01.23 11:49
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7733
|1.8417
|3637
|2006.01.23 11:50
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7734
|1.8417
|3638
|2006.01.23 11:51
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7736
|1.8417
|3639
|2006.01.23 11:51
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7737
|1.8417
|3640
|2006.01.23 11:51
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7740
|1.8417
|3641
|2006.01.23 11:51
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7742
|1.8417
|3642
|2006.01.23 11:51
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7743
|1.8417
|3643
|2006.01.23 11:51
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7745
|1.8417
|3644
|2006.01.23 11:52
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7746
|1.8417
|3645
|2006.01.23 11:52
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7747
|1.8417
|3646
|2006.01.23 13:40
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7749
|1.8417
|3647
|2006.01.23 13:40
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7751
|1.8417
|3648
|2006.01.23 13:48
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7753
|1.8417
|3649
|2006.01.23 13:48
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7755
|1.8417
|3650
|2006.01.23 13:48
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7757
|1.8417
|3651
|2006.01.23 13:48
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7759
|1.8417
|3652
|2006.01.23 13:48
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7761
|1.8417
|3653
|2006.01.23 13:49
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7762
|1.8417
|3654
|2006.01.23 13:50
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7763
|1.8417
|3655
|2006.01.23 13:51
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7764
|1.8417
|3656
|2006.01.23 13:51
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7765
|1.8417
|3657
|2006.01.23 13:52
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7766
|1.8417
|3658
|2006.01.23 13:52
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7767
|1.8417
|3659
|2006.01.23 13:52
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7768
|1.8417
|3660
|2006.01.23 18:47
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7770
|1.8417
|3661
|2006.01.23 18:47
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7772
|1.8417
|3662
|2006.01.23 18:47
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7773
|1.8417
|3663
|2006.01.23 18:47
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7774
|1.8417
|3664
|2006.01.23 22:21
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7777
|1.8417
|3665
|2006.01.23 22:25
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7780
|1.8417
|3666
|2006.01.23 22:27
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7781
|1.8417
|3667
|2006.01.24 00:34
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7782
|1.8417
|3668
|2006.01.24 00:34
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7783
|1.8417
|3669
|2006.01.24 00:38
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7786
|1.8417
|3670
|2006.01.24 00:38
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7787
|1.8417
|3671
|2006.01.24 18:01
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7788
|1.8417
|3672
|2006.01.24 18:01
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7790
|1.8417
|3673
|2006.01.24 18:01
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7791
|1.8417
|3674
|2006.01.24 18:01
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7792
|1.8417
|3675
|2006.01.24 18:09
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7793
|1.8417
|3676
|2006.01.24 18:11
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7795
|1.8417
|3677
|2006.01.24 18:11
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7796
|1.8417
|3678
|2006.01.25 10:31
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7798
|1.8417
|3679
|2006.01.25 10:31
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7801
|1.8417
|3680
|2006.01.25 10:31
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7802
|1.8417
|3681
|2006.01.25 10:31
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7805
|1.8417
|3682
|2006.01.25 10:32
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7806
|1.8417
|3683
|2006.01.25 10:32
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7807
|1.8417
|3684
|2006.01.25 10:48
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7809
|1.8417
|3685
|2006.01.25 10:48
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7812
|1.8417
|3686
|2006.01.25 10:48
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7815
|1.8417
|3687
|2006.01.25 10:48
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7819
|1.8417
|3688
|2006.01.25 10:54
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7820
|1.8417
|3689
|2006.01.25 10:54
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7821
|1.8417
|3690
|2006.01.25 10:54
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7823
|1.8417
|3691
|2006.01.25 10:54
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7824
|1.8417
|3692
|2006.01.25 10:55
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7827
|1.8417
|3693
|2006.01.25 10:55
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7828
|1.8417
|3694
|2006.01.25 10:58
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7834
|1.8417
|3695
|2006.01.25 10:58
|modify
|83
|0.10
|1.7717
|1.7835
|1.8417
|3696
|2006.01.25 20:45
|s/l
|83
|0.10
|1.7835
|1.7835
|1.8417
|118.51
|11469.97
|3697
|2006.01.25 20:45
|buy stop
|84
|0.10
|1.7858
|1.7758
|1.8558
|3698
|2006.01.26 02:33
|buy
|84
|0.10
|1.7858
|1.7758
|1.8558
|3699
|2006.01.27 12:09
|s/l
|84
|0.10
|1.7758
|1.7758
|1.8558
|-99.83
|11370.14
|3700
|2006.01.27 12:09
|buy stop
|85
|0.10
|1.7781
|1.7681
|1.8481
|3701
|2006.01.27 13:21
|buy
|85
|0.10
|1.7781
|1.7681
|1.8481
|3702
|2006.01.27 19:29
|s/l
|85
|0.10
|1.7681
|1.7681
|1.8481
|-100.00
|11270.14
|3703
|2006.01.27 19:29
|buy stop
|86
|0.10
|1.7704
|1.7604
|1.8404
|3704
|2006.01.30 01:53
|buy
|86
|0.10
|1.7704
|1.7604
|1.8404
|3705
|2006.01.31 17:52
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7705
|1.8404
|3706
|2006.01.31 17:52
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7707
|1.8404
|3707
|2006.01.31 17:54
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7710
|1.8404
|3708
|2006.01.31 17:54
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7711
|1.8404
|3709
|2006.01.31 17:54
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7713
|1.8404
|3710
|2006.01.31 17:54
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7714
|1.8404
|3711
|2006.01.31 17:54
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7716
|1.8404
|3712
|2006.01.31 17:59
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7717
|1.8404
|3713
|2006.01.31 18:04
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7718
|1.8404
|3714
|2006.01.31 18:05
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7719
|1.8404
|3715
|2006.01.31 18:05
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7720
|1.8404
|3716
|2006.01.31 18:06
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7721
|1.8404
|3717
|2006.01.31 18:12
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7722
|1.8404
|3718
|2006.01.31 18:12
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7723
|1.8404
|3719
|2006.01.31 18:12
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7724
|1.8404
|3720
|2006.01.31 18:13
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7726
|1.8404
|3721
|2006.01.31 18:13
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7727
|1.8404
|3722
|2006.01.31 18:13
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7728
|1.8404
|3723
|2006.01.31 18:14
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7730
|1.8404
|3724
|2006.01.31 18:14
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7732
|1.8404
|3725
|2006.01.31 18:14
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7733
|1.8404
|3726
|2006.01.31 18:14
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7735
|1.8404
|3727
|2006.01.31 18:14
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7736
|1.8404
|3728
|2006.01.31 18:14
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7737
|1.8404
|3729
|2006.01.31 18:14
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7739
|1.8404
|3730
|2006.01.31 18:14
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7741
|1.8404
|3731
|2006.01.31 18:14
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7742
|1.8404
|3732
|2006.01.31 18:17
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7744
|1.8404
|3733
|2006.01.31 18:17
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7745
|1.8404
|3734
|2006.01.31 18:17
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7746
|1.8404
|3735
|2006.01.31 18:17
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7747
|1.8404
|3736
|2006.01.31 18:18
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7750
|1.8404
|3737
|2006.01.31 18:18
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7753
|1.8404
|3738
|2006.01.31 18:18
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7754
|1.8404
|3739
|2006.01.31 18:34
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7755
|1.8404
|3740
|2006.01.31 18:35
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7756
|1.8404
|3741
|2006.01.31 18:37
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7757
|1.8404
|3742
|2006.01.31 18:41
|modify
|86
|0.10
|1.7704
|1.7758
|1.8404
|3743
|2006.01.31 20:31
|s/l
|86
|0.10
|1.7758
|1.7758
|1.8404
|54.17
|11324.31
|3744
|2006.01.31 20:31
|sell stop
|87
|0.10
|1.7738
|1.7838
|1.7038
|3745
|2006.02.01 14:44
|sell
|87
|0.10
|1.7738
|1.7838
|1.7038
|3746
|2006.02.03 15:19
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7738
|1.7038
|3747
|2006.02.03 15:19
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7736
|1.7038
|3748
|2006.02.03 15:19
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7734
|1.7038
|3749
|2006.02.03 15:19
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7731
|1.7038
|3750
|2006.02.03 15:20
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7730
|1.7038
|3751
|2006.02.03 15:20
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7729
|1.7038
|3752
|2006.02.03 15:26
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7728
|1.7038
|3753
|2006.02.03 15:27
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7726
|1.7038
|3754
|2006.02.03 15:27
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7725
|1.7038
|3755
|2006.02.03 15:27
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7724
|1.7038
|3756
|2006.02.03 15:27
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7723
|1.7038
|3757
|2006.02.03 15:27
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7722
|1.7038
|3758
|2006.02.03 15:27
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7719
|1.7038
|3759
|2006.02.03 15:27
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7718
|1.7038
|3760
|2006.02.03 15:27
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7717
|1.7038
|3761
|2006.02.03 15:27
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7715
|1.7038
|3762
|2006.02.03 16:40
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7714
|1.7038
|3763
|2006.02.03 16:40
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7712
|1.7038
|3764
|2006.02.03 16:40
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7710
|1.7038
|3765
|2006.02.03 16:46
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7709
|1.7038
|3766
|2006.02.03 16:46
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7708
|1.7038
|3767
|2006.02.03 16:46
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7705
|1.7038
|3768
|2006.02.03 16:47
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7704
|1.7038
|3769
|2006.02.03 16:48
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7702
|1.7038
|3770
|2006.02.03 16:48
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7701
|1.7038
|3771
|2006.02.03 16:48
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7699
|1.7038
|3772
|2006.02.03 16:48
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7698
|1.7038
|3773
|2006.02.03 16:49
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7697
|1.7038
|3774
|2006.02.03 16:49
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7696
|1.7038
|3775
|2006.02.06 08:12
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7695
|1.7038
|3776
|2006.02.06 08:12
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7692
|1.7038
|3777
|2006.02.06 08:13
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7689
|1.7038
|3778
|2006.02.06 08:13
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7687
|1.7038
|3779
|2006.02.06 08:17
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7685
|1.7038
|3780
|2006.02.06 08:17
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7681
|1.7038
|3781
|2006.02.06 08:18
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7680
|1.7038
|3782
|2006.02.06 08:18
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7679
|1.7038
|3783
|2006.02.06 08:24
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7678
|1.7038
|3784
|2006.02.06 08:32
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7677
|1.7038
|3785
|2006.02.06 08:32
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7673
|1.7038
|3786
|2006.02.06 08:34
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7668
|1.7038
|3787
|2006.02.06 08:38
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7667
|1.7038
|3788
|2006.02.06 08:38
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7666
|1.7038
|3789
|2006.02.06 08:44
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7665
|1.7038
|3790
|2006.02.06 08:44
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7664
|1.7038
|3791
|2006.02.06 08:44
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7662
|1.7038
|3792
|2006.02.06 08:46
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7659
|1.7038
|3793
|2006.02.06 08:48
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7658
|1.7038
|3794
|2006.02.06 08:48
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7657
|1.7038
|3795
|2006.02.06 08:48
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7656
|1.7038
|3796
|2006.02.06 10:00
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7655
|1.7038
|3797
|2006.02.06 10:03
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7654
|1.7038
|3798
|2006.02.06 10:04
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7653
|1.7038
|3799
|2006.02.06 10:04
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7651
|1.7038
|3800
|2006.02.06 10:04
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7649
|1.7038
|3801
|2006.02.06 10:05
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7648
|1.7038
|3802
|2006.02.06 10:05
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7646
|1.7038
|3803
|2006.02.06 10:22
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7644
|1.7038
|3804
|2006.02.06 11:59
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7643
|1.7038
|3805
|2006.02.06 12:00
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7641
|1.7038
|3806
|2006.02.06 12:25
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7639
|1.7038
|3807
|2006.02.06 12:25
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7637
|1.7038
|3808
|2006.02.06 12:25
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7636
|1.7038
|3809
|2006.02.06 12:25
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7635
|1.7038
|3810
|2006.02.06 12:25
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7633
|1.7038
|3811
|2006.02.06 12:25
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7631
|1.7038
|3812
|2006.02.06 12:26
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7630
|1.7038
|3813
|2006.02.06 12:26
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7628
|1.7038
|3814
|2006.02.06 12:36
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7627
|1.7038
|3815
|2006.02.06 12:36
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7625
|1.7038
|3816
|2006.02.06 12:42
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7623
|1.7038
|3817
|2006.02.06 12:42
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7622
|1.7038
|3818
|2006.02.06 12:42
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7619
|1.7038
|3819
|2006.02.06 12:45
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7618
|1.7038
|3820
|2006.02.06 12:45
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7616
|1.7038
|3821
|2006.02.06 12:46
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7615
|1.7038
|3822
|2006.02.06 14:58
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7614
|1.7038
|3823
|2006.02.06 14:58
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7613
|1.7038
|3824
|2006.02.06 14:58
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7612
|1.7038
|3825
|2006.02.06 14:58
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7611
|1.7038
|3826
|2006.02.06 14:58
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7609
|1.7038
|3827
|2006.02.06 15:00
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7607
|1.7038
|3828
|2006.02.06 15:58
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7606
|1.7038
|3829
|2006.02.06 15:58
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7605
|1.7038
|3830
|2006.02.06 15:58
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7603
|1.7038
|3831
|2006.02.06 15:58
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7602
|1.7038
|3832
|2006.02.06 16:03
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7601
|1.7038
|3833
|2006.02.06 16:03
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7599
|1.7038
|3834
|2006.02.06 16:03
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7598
|1.7038
|3835
|2006.02.06 16:04
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7597
|1.7038
|3836
|2006.02.06 16:04
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7596
|1.7038
|3837
|2006.02.06 17:05
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7593
|1.7038
|3838
|2006.02.06 17:08
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7592
|1.7038
|3839
|2006.02.06 17:08
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7591
|1.7038
|3840
|2006.02.06 17:08
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7588
|1.7038
|3841
|2006.02.06 17:40
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7586
|1.7038
|3842
|2006.02.06 17:42
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7585
|1.7038
|3843
|2006.02.06 17:42
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7584
|1.7038
|3844
|2006.02.06 17:43
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7583
|1.7038
|3845
|2006.02.06 17:48
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7582
|1.7038
|3846
|2006.02.06 17:49
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7581
|1.7038
|3847
|2006.02.06 17:49
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7580
|1.7038
|3848
|2006.02.06 17:49
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7579
|1.7038
|3849
|2006.02.06 17:49
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7578
|1.7038
|3850
|2006.02.06 17:49
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7577
|1.7038
|3851
|2006.02.06 17:49
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7576
|1.7038
|3852
|2006.02.06 17:49
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7575
|1.7038
|3853
|2006.02.06 17:49
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7574
|1.7038
|3854
|2006.02.06 17:49
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7573
|1.7038
|3855
|2006.02.06 17:49
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7571
|1.7038
|3856
|2006.02.06 17:49
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7570
|1.7038
|3857
|2006.02.06 17:50
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7569
|1.7038
|3858
|2006.02.06 17:50
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7568
|1.7038
|3859
|2006.02.06 17:50
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7567
|1.7038
|3860
|2006.02.06 17:50
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7566
|1.7038
|3861
|2006.02.06 17:50
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7565
|1.7038
|3862
|2006.02.06 17:50
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7564
|1.7038
|3863
|2006.02.06 17:59
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7563
|1.7038
|3864
|2006.02.06 18:00
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7562
|1.7038
|3865
|2006.02.06 18:00
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7561
|1.7038
|3866
|2006.02.06 18:00
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7560
|1.7038
|3867
|2006.02.06 18:00
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7559
|1.7038
|3868
|2006.02.06 18:00
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7558
|1.7038
|3869
|2006.02.06 18:01
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7557
|1.7038
|3870
|2006.02.06 18:01
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7556
|1.7038
|3871
|2006.02.06 18:13
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7554
|1.7038
|3872
|2006.02.06 18:13
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7552
|1.7038
|3873
|2006.02.06 18:13
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7547
|1.7038
|3874
|2006.02.06 18:14
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7546
|1.7038
|3875
|2006.02.06 18:14
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7545
|1.7038
|3876
|2006.02.06 18:14
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7544
|1.7038
|3877
|2006.02.06 18:14
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7543
|1.7038
|3878
|2006.02.06 18:15
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7542
|1.7038
|3879
|2006.02.06 18:17
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7541
|1.7038
|3880
|2006.02.06 18:18
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7540
|1.7038
|3881
|2006.02.06 18:18
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7539
|1.7038
|3882
|2006.02.06 18:18
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7538
|1.7038
|3883
|2006.02.06 18:18
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7537
|1.7038
|3884
|2006.02.06 18:18
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7536
|1.7038
|3885
|2006.02.07 16:11
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7535
|1.7038
|3886
|2006.02.07 16:11
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7533
|1.7038
|3887
|2006.02.07 16:13
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7532
|1.7038
|3888
|2006.02.07 16:13
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7530
|1.7038
|3889
|2006.02.07 16:14
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7529
|1.7038
|3890
|2006.02.07 16:14
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7528
|1.7038
|3891
|2006.02.07 16:14
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7527
|1.7038
|3892
|2006.02.07 16:15
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7525
|1.7038
|3893
|2006.02.07 16:38
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7524
|1.7038
|3894
|2006.02.07 16:38
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7523
|1.7038
|3895
|2006.02.07 16:38
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7522
|1.7038
|3896
|2006.02.07 16:38
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7521
|1.7038
|3897
|2006.02.07 16:38
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7519
|1.7038
|3898
|2006.02.07 16:40
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7518
|1.7038
|3899
|2006.02.07 16:40
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7517
|1.7038
|3900
|2006.02.07 16:40
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7516
|1.7038
|3901
|2006.02.07 16:41
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7515
|1.7038
|3902
|2006.02.07 16:41
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7513
|1.7038
|3903
|2006.02.07 16:41
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7512
|1.7038
|3904
|2006.02.07 16:59
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7511
|1.7038
|3905
|2006.02.07 16:59
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7508
|1.7038
|3906
|2006.02.07 17:02
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7507
|1.7038
|3907
|2006.02.08 16:21
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7506
|1.7038
|3908
|2006.02.08 16:21
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7503
|1.7038
|3909
|2006.02.08 16:21
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7498
|1.7038
|3910
|2006.02.08 17:07
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7497
|1.7038
|3911
|2006.02.08 17:07
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7493
|1.7038
|3912
|2006.02.08 17:07
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7489
|1.7038
|3913
|2006.02.08 18:08
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7488
|1.7038
|3914
|2006.02.08 18:08
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7487
|1.7038
|3915
|2006.02.08 18:08
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7484
|1.7038
|3916
|2006.02.08 18:11
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7483
|1.7038
|3917
|2006.02.08 18:13
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7482
|1.7038
|3918
|2006.02.08 18:13
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7481
|1.7038
|3919
|2006.02.08 18:13
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7480
|1.7038
|3920
|2006.02.09 16:06
|modify
|87
|0.10
|1.7738
|1.7478
|1.7038
|3921
|2006.02.10 06:31
|s/l
|87
|0.10
|1.7478
|1.7478
|1.7038
|250.32
|11574.63
|3922
|2006.02.10 06:31
|sell stop
|88
|0.10
|1.7455
|1.7555
|1.6755
|3923
|2006.02.10 07:45
|sell
|88
|0.10
|1.7455
|1.7555
|1.6755
|3924
|2006.02.10 14:54
|s/l
|88
|0.10
|1.7555
|1.7555
|1.6755
|-100.00
|11474.63
|3925
|2006.02.10 14:54
|sell stop
|89
|0.10
|1.7532
|1.7632
|1.6832
|3926
|2006.02.10 16:21
|sell
|89
|0.10
|1.7532
|1.7632
|1.6832
|3927
|2006.02.13 01:44
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7532
|1.6832
|3928
|2006.02.13 01:44
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7531
|1.6832
|3929
|2006.02.13 01:44
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7530
|1.6832
|3930
|2006.02.13 01:50
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7529
|1.6832
|3931
|2006.02.13 01:52
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7527
|1.6832
|3932
|2006.02.13 01:57
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7526
|1.6832
|3933
|2006.02.13 02:17
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7525
|1.6832
|3934
|2006.02.13 02:17
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7524
|1.6832
|3935
|2006.02.13 03:30
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7523
|1.6832
|3936
|2006.02.13 03:30
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7522
|1.6832
|3937
|2006.02.13 03:30
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7521
|1.6832
|3938
|2006.02.13 03:31
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7520
|1.6832
|3939
|2006.02.13 03:37
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7518
|1.6832
|3940
|2006.02.13 04:01
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7517
|1.6832
|3941
|2006.02.13 04:01
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7515
|1.6832
|3942
|2006.02.13 04:01
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7514
|1.6832
|3943
|2006.02.13 09:05
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7513
|1.6832
|3944
|2006.02.13 09:05
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7512
|1.6832
|3945
|2006.02.13 09:06
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7510
|1.6832
|3946
|2006.02.13 09:06
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7509
|1.6832
|3947
|2006.02.13 09:06
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7508
|1.6832
|3948
|2006.02.13 09:06
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7506
|1.6832
|3949
|2006.02.13 09:07
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7505
|1.6832
|3950
|2006.02.13 09:07
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7504
|1.6832
|3951
|2006.02.13 09:07
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7503
|1.6832
|3952
|2006.02.13 09:07
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7502
|1.6832
|3953
|2006.02.13 09:54
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7501
|1.6832
|3954
|2006.02.13 09:54
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7500
|1.6832
|3955
|2006.02.13 09:54
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7499
|1.6832
|3956
|2006.02.13 09:54
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7497
|1.6832
|3957
|2006.02.13 09:56
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7496
|1.6832
|3958
|2006.02.13 09:56
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7495
|1.6832
|3959
|2006.02.13 10:09
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7494
|1.6832
|3960
|2006.02.13 10:10
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7493
|1.6832
|3961
|2006.02.13 10:11
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7491
|1.6832
|3962
|2006.02.13 10:12
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7490
|1.6832
|3963
|2006.02.13 10:12
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7489
|1.6832
|3964
|2006.02.13 10:25
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7488
|1.6832
|3965
|2006.02.13 10:25
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7486
|1.6832
|3966
|2006.02.13 10:25
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7484
|1.6832
|3967
|2006.02.13 10:25
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7483
|1.6832
|3968
|2006.02.13 10:25
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7481
|1.6832
|3969
|2006.02.13 10:25
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7479
|1.6832
|3970
|2006.02.13 10:25
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7478
|1.6832
|3971
|2006.02.13 10:25
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7476
|1.6832
|3972
|2006.02.13 10:25
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7473
|1.6832
|3973
|2006.02.13 14:25
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7472
|1.6832
|3974
|2006.02.13 14:25
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7471
|1.6832
|3975
|2006.02.13 14:25
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7469
|1.6832
|3976
|2006.02.13 14:25
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7466
|1.6832
|3977
|2006.02.14 12:02
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7465
|1.6832
|3978
|2006.02.14 12:02
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7462
|1.6832
|3979
|2006.02.14 12:26
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7461
|1.6832
|3980
|2006.02.14 12:26
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7459
|1.6832
|3981
|2006.02.14 12:26
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7458
|1.6832
|3982
|2006.02.14 12:28
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7457
|1.6832
|3983
|2006.02.14 12:29
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7456
|1.6832
|3984
|2006.02.14 12:37
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7455
|1.6832
|3985
|2006.02.14 12:38
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7454
|1.6832
|3986
|2006.02.14 12:44
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7453
|1.6832
|3987
|2006.02.14 13:00
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7452
|1.6832
|3988
|2006.02.14 13:00
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7451
|1.6832
|3989
|2006.02.14 13:02
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7449
|1.6832
|3990
|2006.02.14 13:02
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7447
|1.6832
|3991
|2006.02.14 13:02
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7445
|1.6832
|3992
|2006.02.14 13:11
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7444
|1.6832
|3993
|2006.02.14 14:30
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7441
|1.6832
|3994
|2006.02.14 14:30
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7432
|1.6832
|3995
|2006.02.14 14:31
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7431
|1.6832
|3996
|2006.02.14 14:31
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7430
|1.6832
|3997
|2006.02.14 14:31
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7428
|1.6832
|3998
|2006.02.14 14:34
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7426
|1.6832
|3999
|2006.02.14 14:37
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7424
|1.6832
|4000
|2006.02.14 14:37
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7422
|1.6832
|4001
|2006.02.14 14:37
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7420
|1.6832
|4002
|2006.02.14 14:38
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7419
|1.6832
|4003
|2006.02.14 14:38
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7418
|1.6832
|4004
|2006.02.14 14:38
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7416
|1.6832
|4005
|2006.02.14 14:38
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7415
|1.6832
|4006
|2006.02.14 14:39
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7414
|1.6832
|4007
|2006.02.14 14:39
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7412
|1.6832
|4008
|2006.02.14 14:39
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7410
|1.6832
|4009
|2006.02.14 14:40
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7409
|1.6832
|4010
|2006.02.14 14:40
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7407
|1.6832
|4011
|2006.02.14 14:41
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7406
|1.6832
|4012
|2006.02.14 14:44
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7405
|1.6832
|4013
|2006.02.14 15:15
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7403
|1.6832
|4014
|2006.02.14 15:15
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7401
|1.6832
|4015
|2006.02.14 15:15
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7398
|1.6832
|4016
|2006.02.14 15:17
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7397
|1.6832
|4017
|2006.02.14 15:17
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7395
|1.6832
|4018
|2006.02.14 15:18
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7393
|1.6832
|4019
|2006.02.14 16:49
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7391
|1.6832
|4020
|2006.02.14 16:50
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7390
|1.6832
|4021
|2006.02.14 16:53
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7387
|1.6832
|4022
|2006.02.14 16:53
|modify
|89
|0.10
|1.7532
|1.7384
|1.6832
|4023
|2006.02.15 11:36
|s/l
|89
|0.10
|1.7384
|1.7384
|1.6832
|145.36
|11619.99
|4024
|2006.02.15 11:36
|sell stop
|90
|0.10
|1.7361
|1.7461
|1.6661
|4025
|2006.02.16 09:42
|sell
|90
|0.10
|1.7361
|1.7461
|1.6661
|4026
|2006.02.20 08:53
|s/l
|90
|0.10
|1.7461
|1.7461
|1.6661
|-101.76
|11518.23
|4027
|2006.02.20 08:53
|buy stop
|91
|0.10
|1.7481
|1.7381
|1.8181
|4028
|2006.02.23 10:10
|buy
|91
|0.10
|1.7481
|1.7381
|1.8181
|4029
|2006.02.27 10:01
|s/l
|91
|0.10
|1.7381
|1.7381
|1.8181
|-99.66
|11418.57
|4030
|2006.02.27 10:01
|buy stop
|92
|0.10
|1.7403
|1.7303
|1.8103
|4031
|2006.02.27 11:33
|buy
|92
|0.10
|1.7403
|1.7303
|1.8103
|4032
|2006.02.28 16:23
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7403
|1.8103
|4033
|2006.02.28 16:23
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7404
|1.8103
|4034
|2006.02.28 16:23
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7406
|1.8103
|4035
|2006.02.28 16:24
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7408
|1.8103
|4036
|2006.02.28 16:24
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7411
|1.8103
|4037
|2006.02.28 16:24
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7413
|1.8103
|4038
|2006.02.28 16:24
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7415
|1.8103
|4039
|2006.02.28 16:24
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7418
|1.8103
|4040
|2006.02.28 16:30
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7419
|1.8103
|4041
|2006.02.28 16:30
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7420
|1.8103
|4042
|2006.02.28 16:31
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7421
|1.8103
|4043
|2006.02.28 16:31
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7422
|1.8103
|4044
|2006.02.28 16:31
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7423
|1.8103
|4045
|2006.02.28 17:11
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7424
|1.8103
|4046
|2006.02.28 17:11
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7425
|1.8103
|4047
|2006.02.28 17:14
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7427
|1.8103
|4048
|2006.02.28 17:14
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7429
|1.8103
|4049
|2006.02.28 17:14
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7432
|1.8103
|4050
|2006.02.28 17:14
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7433
|1.8103
|4051
|2006.02.28 17:14
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7434
|1.8103
|4052
|2006.02.28 17:14
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7436
|1.8103
|4053
|2006.02.28 17:14
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7437
|1.8103
|4054
|2006.02.28 17:14
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7439
|1.8103
|4055
|2006.02.28 17:18
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7441
|1.8103
|4056
|2006.02.28 17:18
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7444
|1.8103
|4057
|2006.02.28 17:18
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7446
|1.8103
|4058
|2006.02.28 17:20
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7452
|1.8103
|4059
|2006.02.28 19:52
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7454
|1.8103
|4060
|2006.02.28 19:53
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7455
|1.8103
|4061
|2006.02.28 19:53
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7456
|1.8103
|4062
|2006.02.28 19:53
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7457
|1.8103
|4063
|2006.02.28 19:53
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7458
|1.8103
|4064
|2006.02.28 19:54
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7459
|1.8103
|4065
|2006.02.28 19:54
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7460
|1.8103
|4066
|2006.02.28 19:54
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7461
|1.8103
|4067
|2006.02.28 19:56
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7462
|1.8103
|4068
|2006.02.28 19:56
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7463
|1.8103
|4069
|2006.02.28 19:57
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7464
|1.8103
|4070
|2006.02.28 20:07
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7465
|1.8103
|4071
|2006.02.28 20:07
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7466
|1.8103
|4072
|2006.02.28 20:07
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7467
|1.8103
|4073
|2006.02.28 20:09
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7468
|1.8103
|4074
|2006.03.01 11:09
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7470
|1.8103
|4075
|2006.03.01 11:09
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7472
|1.8103
|4076
|2006.03.01 11:10
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7473
|1.8103
|4077
|2006.03.01 11:16
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7474
|1.8103
|4078
|2006.03.01 11:16
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7476
|1.8103
|4079
|2006.03.01 11:16
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7477
|1.8103
|4080
|2006.03.01 11:16
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7478
|1.8103
|4081
|2006.03.01 11:16
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7481
|1.8103
|4082
|2006.03.01 11:17
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7482
|1.8103
|4083
|2006.03.01 11:17
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7483
|1.8103
|4084
|2006.03.01 15:18
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7485
|1.8103
|4085
|2006.03.01 15:18
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7486
|1.8103
|4086
|2006.03.01 15:23
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7487
|1.8103
|4087
|2006.03.01 15:23
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7488
|1.8103
|4088
|2006.03.01 15:23
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7490
|1.8103
|4089
|2006.03.01 15:24
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7491
|1.8103
|4090
|2006.03.01 15:24
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7492
|1.8103
|4091
|2006.03.01 15:24
|modify
|92
|0.10
|1.7403
|1.7493
|1.8103
|4092
|2006.03.01 17:47
|s/l
|92
|0.10
|1.7493
|1.7493
|1.8103
|90.34
|11508.91
|4093
|2006.03.01 17:47
|buy stop
|93
|0.10
|1.7516
|1.7416
|1.8216
|4094
|2006.03.02 09:02
|buy
|93
|0.10
|1.7516
|1.7416
|1.8216
|4095
|2006.03.06 08:11
|modify
|93
|0.10
|1.7516
|1.7516
|1.8216
|4096
|2006.03.06 08:11
|modify
|93
|0.10
|1.7516
|1.7517
|1.8216
|4097
|2006.03.06 08:11
|modify
|93
|0.10
|1.7516
|1.7518
|1.8216
|4098
|2006.03.06 08:14
|modify
|93
|0.10
|1.7516
|1.7519
|1.8216
|4099
|2006.03.06 08:14
|modify
|93
|0.10
|1.7516
|1.7520
|1.8216
|4100
|2006.03.06 08:14
|modify
|93
|0.10
|1.7516
|1.7521
|1.8216
|4101
|2006.03.06 08:15
|modify
|93
|0.10
|1.7516
|1.7523
|1.8216
|4102
|2006.03.06 16:01
|s/l
|93
|0.10
|1.7523
|1.7523
|1.8216
|7.34
|11516.25
|4103
|2006.03.06 16:01
|buy stop
|94
|0.10
|1.7545
|1.7445
|1.8245
|4104
|2006.03.16 16:06
|buy
|94
|0.10
|1.7545
|1.7445
|1.8245
|4105
|2006.03.23 01:57
|s/l
|94
|0.10
|1.7445
|1.7445
|1.8245
|-98.81
|11417.44
|4106
|2006.03.23 01:57
|buy stop
|95
|0.10
|1.7468
|1.7368
|1.8168
|4107
|2006.03.27 05:07
|buy
|95
|0.10
|1.7468
|1.7368
|1.8168
|4108
|2006.03.29 09:58
|s/l
|95
|0.10
|1.7368
|1.7368
|1.8168
|-99.66
|11317.78
|4109
|2006.03.29 09:58
|buy stop
|96
|0.10
|1.7391
|1.7291
|1.8091
|4110
|2006.03.30 04:45
|buy
|96
|0.10
|1.7391
|1.7291
|1.8091
|4111
|2006.04.03 08:17
|s/l
|96
|0.10
|1.7291
|1.7291
|1.8091
|-99.66
|11218.12
|4112
|2006.04.03 08:17
|sell stop
|97
|0.10
|1.7271
|1.7371
|1.6571
|4113
|2006.04.03 08:43
|sell
|97
|0.10
|1.7271
|1.7371
|1.6571
|4114
|2006.04.03 16:58
|s/l
|97
|0.10
|1.7371
|1.7371
|1.6571
|-100.00
|11118.12
|4115
|2006.04.03 16:58
|sell stop
|98
|0.10
|1.7349
|1.7449
|1.6649