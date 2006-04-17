|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.04.04 00:00 - 2007.07.20 22:00 (2006.04.04 - 2008.01.09)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic_number=772188; Take_Profit=700; Stop_Loss=100; TrailingStop=100; Lots=0.1; Gap=20; Slippage=3; Duration=0; MACD_Setup=""; Fast_EMA1=12; Slow_EMA1=18; Signal1=15; Trigger1=0.0007; Fast_EMA2=48; Slow_EMA2=104; Signal2=36; Trigger2=0; CloseNReverse=false; FridaySafe=false; Hours=15; Minutes=0;
|Bars in test
|8999
|Ticks modelled
|1897548
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1049.00
|Gross profit
|2154.69
|Gross loss
|-1105.69
|Profit factor
|1.95
|Expected payoff
|40.35
|Absolute drawdown
|188.15
|Maximal drawdown
|718.07 (6.37%)
|Relative drawdown
|6.37% (718.07)
|Total trades
|26
|Short positions (won %)
|12 (50.00%)
|Long positions (won %)
|14 (57.14%)
|Profit trades (% of total)
|14 (53.85%)
|Loss trades (% of total)
|12 (46.15%)
|Largest
|profit trade
|459.19
|loss trade
|-102.64
|Average
|profit trade
|153.91
|loss trade
|-92.14
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (1060.42)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-402.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1060.42 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-402.30 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.04 15:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.7541
|1.7441
|1.8241
|2
|2006.04.04 15:25
|buy
|1
|0.10
|1.7541
|1.7441
|1.8241
|3
|2006.04.07 16:05
|s/l
|1
|0.10
|1.7441
|1.7441
|1.8241
|-99.15
|9900.85
|4
|2006.04.07 16:05
|buy stop
|2
|0.10
|1.7464
|1.7364
|1.8164
|5
|2006.04.10 09:11
|buy
|2
|0.10
|1.7464
|1.7364
|1.8164
|6
|2006.04.12 11:35
|modify
|2
|0.10
|1.7464
|1.7466
|1.8164
|7
|2006.04.12 11:35
|modify
|2
|0.10
|1.7464
|1.7468
|1.8164
|8
|2006.04.12 11:35
|modify
|2
|0.10
|1.7464
|1.7469
|1.8164
|9
|2006.04.12 11:35
|modify
|2
|0.10
|1.7464
|1.7470
|1.8164
|10
|2006.04.12 11:35
|modify
|2
|0.10
|1.7464
|1.7471
|1.8164
|11
|2006.04.12 11:35
|modify
|2
|0.10
|1.7464
|1.7472
|1.8164
|12
|2006.04.12 14:47
|s/l
|2
|0.10
|1.7472
|1.7472
|1.8164
|8.34
|9909.19
|13
|2006.04.12 14:47
|buy stop
|3
|0.10
|1.7493
|1.7393
|1.8193
|14
|2006.04.12 15:03
|buy
|3
|0.10
|1.7493
|1.7393
|1.8193
|15
|2006.04.17 03:05
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7494
|1.8193
|16
|2006.04.17 03:06
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7495
|1.8193
|17
|2006.04.17 03:06
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7496
|1.8193
|18
|2006.04.17 03:07
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7497
|1.8193
|19
|2006.04.17 03:07
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7498
|1.8193
|20
|2006.04.17 03:08
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7499
|1.8193
|21
|2006.04.17 03:33
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7500
|1.8193
|22
|2006.04.17 03:37
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7501
|1.8193
|23
|2006.04.17 12:54
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7502
|1.8193
|24
|2006.04.17 13:19
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7503
|1.8193
|25
|2006.04.17 13:36
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7504
|1.8193
|26
|2006.04.17 13:36
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7505
|1.8193
|27
|2006.04.17 13:36
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7507
|1.8193
|28
|2006.04.17 13:39
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7510
|1.8193
|29
|2006.04.17 13:39
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7513
|1.8193
|30
|2006.04.17 13:39
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7515
|1.8193
|31
|2006.04.17 13:39
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7516
|1.8193
|32
|2006.04.17 13:39
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7517
|1.8193
|33
|2006.04.17 13:39
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7518
|1.8193
|34
|2006.04.17 13:39
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7520
|1.8193
|35
|2006.04.17 13:40
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7522
|1.8193
|36
|2006.04.17 13:40
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7523
|1.8193
|37
|2006.04.17 13:40
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7524
|1.8193
|38
|2006.04.17 13:40
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7526
|1.8193
|39
|2006.04.17 13:40
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7527
|1.8193
|40
|2006.04.17 13:40
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7528
|1.8193
|41
|2006.04.17 13:40
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7529
|1.8193
|42
|2006.04.17 13:40
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7530
|1.8193
|43
|2006.04.17 13:40
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7531
|1.8193
|44
|2006.04.17 13:40
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7532
|1.8193
|45
|2006.04.17 13:41
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7533
|1.8193
|46
|2006.04.17 13:41
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7536
|1.8193
|47
|2006.04.17 13:41
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7540
|1.8193
|48
|2006.04.17 13:41
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7541
|1.8193
|49
|2006.04.17 13:41
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7543
|1.8193
|50
|2006.04.17 13:41
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7545
|1.8193
|51
|2006.04.17 13:41
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7546
|1.8193
|52
|2006.04.17 13:41
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7549
|1.8193
|53
|2006.04.17 13:42
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7551
|1.8193
|54
|2006.04.17 13:42
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7554
|1.8193
|55
|2006.04.17 13:42
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7555
|1.8193
|56
|2006.04.17 13:42
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7556
|1.8193
|57
|2006.04.17 13:42
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7557
|1.8193
|58
|2006.04.17 13:42
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7559
|1.8193
|59
|2006.04.17 13:52
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7562
|1.8193
|60
|2006.04.17 13:52
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7563
|1.8193
|61
|2006.04.17 13:54
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7564
|1.8193
|62
|2006.04.17 13:54
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7565
|1.8193
|63
|2006.04.17 13:55
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7566
|1.8193
|64
|2006.04.17 13:55
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7568
|1.8193
|65
|2006.04.17 13:55
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7569
|1.8193
|66
|2006.04.17 13:56
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7570
|1.8193
|67
|2006.04.17 14:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7571
|1.8193
|68
|2006.04.17 14:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7573
|1.8193
|69
|2006.04.17 14:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7575
|1.8193
|70
|2006.04.17 14:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7576
|1.8193
|71
|2006.04.17 14:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7577
|1.8193
|72
|2006.04.17 14:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7578
|1.8193
|73
|2006.04.17 14:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7579
|1.8193
|74
|2006.04.17 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7581
|1.8193
|75
|2006.04.17 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7583
|1.8193
|76
|2006.04.17 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7585
|1.8193
|77
|2006.04.17 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7587
|1.8193
|78
|2006.04.17 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7588
|1.8193
|79
|2006.04.17 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7590
|1.8193
|80
|2006.04.17 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7591
|1.8193
|81
|2006.04.17 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7592
|1.8193
|82
|2006.04.17 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7593
|1.8193
|83
|2006.04.17 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7594
|1.8193
|84
|2006.04.17 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7596
|1.8193
|85
|2006.04.17 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7597
|1.8193
|86
|2006.04.17 14:20
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7598
|1.8193
|87
|2006.04.17 14:21
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7600
|1.8193
|88
|2006.04.17 14:21
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7603
|1.8193
|89
|2006.04.17 14:21
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7606
|1.8193
|90
|2006.04.17 14:32
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7608
|1.8193
|91
|2006.04.17 14:32
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7609
|1.8193
|92
|2006.04.17 14:32
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7611
|1.8193
|93
|2006.04.17 14:32
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7612
|1.8193
|94
|2006.04.17 14:32
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7614
|1.8193
|95
|2006.04.17 14:32
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7615
|1.8193
|96
|2006.04.17 14:32
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7616
|1.8193
|97
|2006.04.17 14:32
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7617
|1.8193
|98
|2006.04.17 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7618
|1.8193
|99
|2006.04.17 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7619
|1.8193
|100
|2006.04.17 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7621
|1.8193
|101
|2006.04.17 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7622
|1.8193
|102
|2006.04.17 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7624
|1.8193
|103
|2006.04.17 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7625
|1.8193
|104
|2006.04.17 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7626
|1.8193
|105
|2006.04.17 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7627
|1.8193
|106
|2006.04.17 16:47
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7629
|1.8193
|107
|2006.04.17 16:50
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7630
|1.8193
|108
|2006.04.17 16:50
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7632
|1.8193
|109
|2006.04.17 16:50
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7633
|1.8193
|110
|2006.04.17 16:50
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7634
|1.8193
|111
|2006.04.17 16:50
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7636
|1.8193
|112
|2006.04.17 16:51
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7637
|1.8193
|113
|2006.04.17 16:51
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7638
|1.8193
|114
|2006.04.17 16:51
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7639
|1.8193
|115
|2006.04.17 16:52
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7640
|1.8193
|116
|2006.04.17 16:52
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7642
|1.8193
|117
|2006.04.17 16:55
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7644
|1.8193
|118
|2006.04.17 16:55
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7645
|1.8193
|119
|2006.04.17 16:55
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7646
|1.8193
|120
|2006.04.18 14:38
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7647
|1.8193
|121
|2006.04.18 14:38
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7649
|1.8193
|122
|2006.04.18 14:38
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7650
|1.8193
|123
|2006.04.18 14:39
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7651
|1.8193
|124
|2006.04.18 14:39
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7652
|1.8193
|125
|2006.04.18 14:39
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7654
|1.8193
|126
|2006.04.18 14:39
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7655
|1.8193
|127
|2006.04.18 14:39
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7657
|1.8193
|128
|2006.04.18 14:40
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7658
|1.8193
|129
|2006.04.18 14:41
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7659
|1.8193
|130
|2006.04.18 14:42
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7660
|1.8193
|131
|2006.04.18 14:42
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7661
|1.8193
|132
|2006.04.18 14:46
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7662
|1.8193
|133
|2006.04.18 14:50
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7664
|1.8193
|134
|2006.04.18 14:52
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7665
|1.8193
|135
|2006.04.18 14:52
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7667
|1.8193
|136
|2006.04.18 14:52
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7669
|1.8193
|137
|2006.04.18 14:52
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7670
|1.8193
|138
|2006.04.18 14:52
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7672
|1.8193
|139
|2006.04.18 14:52
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7673
|1.8193
|140
|2006.04.18 14:52
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7674
|1.8193
|141
|2006.04.18 14:54
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7675
|1.8193
|142
|2006.04.18 14:54
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7676
|1.8193
|143
|2006.04.18 14:54
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7677
|1.8193
|144
|2006.04.18 14:54
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7678
|1.8193
|145
|2006.04.18 14:54
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7679
|1.8193
|146
|2006.04.18 14:55
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7680
|1.8193
|147
|2006.04.18 14:56
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7682
|1.8193
|148
|2006.04.18 14:56
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7684
|1.8193
|149
|2006.04.18 14:57
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7685
|1.8193
|150
|2006.04.18 15:00
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7687
|1.8193
|151
|2006.04.18 15:00
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7688
|1.8193
|152
|2006.04.18 20:02
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7690
|1.8193
|153
|2006.04.18 20:02
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7691
|1.8193
|154
|2006.04.18 20:02
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7692
|1.8193
|155
|2006.04.18 20:02
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7694
|1.8193
|156
|2006.04.18 20:03
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7695
|1.8193
|157
|2006.04.18 20:03
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7696
|1.8193
|158
|2006.04.18 20:03
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7697
|1.8193
|159
|2006.04.18 20:03
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7698
|1.8193
|160
|2006.04.18 20:04
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7701
|1.8193
|161
|2006.04.18 20:05
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7702
|1.8193
|162
|2006.04.18 20:05
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7703
|1.8193
|163
|2006.04.18 20:18
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7704
|1.8193
|164
|2006.04.18 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7707
|1.8193
|165
|2006.04.18 20:26
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7709
|1.8193
|166
|2006.04.18 20:26
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7711
|1.8193
|167
|2006.04.18 20:26
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7713
|1.8193
|168
|2006.04.18 22:46
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7714
|1.8193
|169
|2006.04.18 22:47
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7715
|1.8193
|170
|2006.04.18 22:50
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7717
|1.8193
|171
|2006.04.18 22:50
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7719
|1.8193
|172
|2006.04.18 22:50
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7720
|1.8193
|173
|2006.04.18 22:50
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7722
|1.8193
|174
|2006.04.18 22:51
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7723
|1.8193
|175
|2006.04.18 22:51
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7725
|1.8193
|176
|2006.04.18 22:51
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7727
|1.8193
|177
|2006.04.18 22:51
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7728
|1.8193
|178
|2006.04.18 22:51
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7729
|1.8193
|179
|2006.04.18 22:51
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7730
|1.8193
|180
|2006.04.18 22:51
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7731
|1.8193
|181
|2006.04.18 22:53
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7732
|1.8193
|182
|2006.04.18 22:53
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7733
|1.8193
|183
|2006.04.18 22:57
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7734
|1.8193
|184
|2006.04.18 23:07
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7735
|1.8193
|185
|2006.04.18 23:07
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7737
|1.8193
|186
|2006.04.18 23:25
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7739
|1.8193
|187
|2006.04.18 23:26
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7740
|1.8193
|188
|2006.04.18 23:26
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7742
|1.8193
|189
|2006.04.18 23:26
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7744
|1.8193
|190
|2006.04.19 10:22
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7746
|1.8193
|191
|2006.04.19 10:22
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7747
|1.8193
|192
|2006.04.19 10:22
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7748
|1.8193
|193
|2006.04.19 10:22
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7749
|1.8193
|194
|2006.04.19 10:34
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7751
|1.8193
|195
|2006.04.19 10:34
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7752
|1.8193
|196
|2006.04.19 10:34
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7753
|1.8193
|197
|2006.04.19 10:34
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7755
|1.8193
|198
|2006.04.19 10:34
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7756
|1.8193
|199
|2006.04.19 11:12
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7757
|1.8193
|200
|2006.04.19 11:12
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7758
|1.8193
|201
|2006.04.19 11:12
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7760
|1.8193
|202
|2006.04.19 11:12
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7761
|1.8193
|203
|2006.04.19 11:12
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7763
|1.8193
|204
|2006.04.19 11:13
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7765
|1.8193
|205
|2006.04.19 11:13
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7768
|1.8193
|206
|2006.04.19 11:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7770
|1.8193
|207
|2006.04.19 11:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7771
|1.8193
|208
|2006.04.19 11:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7772
|1.8193
|209
|2006.04.19 11:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7773
|1.8193
|210
|2006.04.19 11:18
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7774
|1.8193
|211
|2006.04.19 11:18
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7776
|1.8193
|212
|2006.04.19 11:18
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7777
|1.8193
|213
|2006.04.19 11:41
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7778
|1.8193
|214
|2006.04.19 16:05
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7781
|1.8193
|215
|2006.04.19 16:05
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7782
|1.8193
|216
|2006.04.19 16:05
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7783
|1.8193
|217
|2006.04.19 16:05
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7785
|1.8193
|218
|2006.04.19 16:05
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7787
|1.8193
|219
|2006.04.19 16:05
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7789
|1.8193
|220
|2006.04.19 16:06
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7792
|1.8193
|221
|2006.04.19 16:06
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7793
|1.8193
|222
|2006.04.19 16:06
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7795
|1.8193
|223
|2006.04.19 16:06
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7796
|1.8193
|224
|2006.04.19 16:06
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7797
|1.8193
|225
|2006.04.19 17:09
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7798
|1.8193
|226
|2006.04.19 17:09
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7799
|1.8193
|227
|2006.04.19 17:10
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7800
|1.8193
|228
|2006.04.19 17:10
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7801
|1.8193
|229
|2006.04.19 17:10
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7802
|1.8193
|230
|2006.04.19 17:10
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7803
|1.8193
|231
|2006.04.19 17:10
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7804
|1.8193
|232
|2006.04.19 17:11
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7805
|1.8193
|233
|2006.04.19 17:11
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7806
|1.8193
|234
|2006.04.19 17:11
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7807
|1.8193
|235
|2006.04.19 17:11
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7808
|1.8193
|236
|2006.04.19 17:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7809
|1.8193
|237
|2006.04.19 17:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7810
|1.8193
|238
|2006.04.19 18:08
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7811
|1.8193
|239
|2006.04.19 18:08
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7812
|1.8193
|240
|2006.04.19 18:13
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7813
|1.8193
|241
|2006.04.19 18:13
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7814
|1.8193
|242
|2006.04.19 18:13
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7815
|1.8193
|243
|2006.04.19 18:14
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7816
|1.8193
|244
|2006.04.19 18:21
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7818
|1.8193
|245
|2006.04.19 18:21
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7819
|1.8193
|246
|2006.04.19 18:21
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7820
|1.8193
|247
|2006.04.19 18:21
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7822
|1.8193
|248
|2006.04.19 18:21
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7823
|1.8193
|249
|2006.04.19 18:22
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7824
|1.8193
|250
|2006.04.19 18:22
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7826
|1.8193
|251
|2006.04.19 18:22
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7827
|1.8193
|252
|2006.04.19 18:22
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7828
|1.8193
|253
|2006.04.19 19:20
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7829
|1.8193
|254
|2006.04.19 20:09
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7831
|1.8193
|255
|2006.04.19 20:09
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7832
|1.8193
|256
|2006.04.19 20:09
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7833
|1.8193
|257
|2006.04.19 20:12
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7834
|1.8193
|258
|2006.04.19 20:46
|modify
|3
|0.10
|1.7493
|1.7835
|1.8193
|259
|2006.04.20 10:42
|s/l
|3
|0.10
|1.7835
|1.7835
|1.8193
|343.70
|10252.89
|260
|2006.04.20 10:42
|buy stop
|4
|0.10
|1.7858
|1.7758
|1.8558
|261
|2006.04.24 00:01
|buy
|4
|0.10
|1.7858
|1.7758
|1.8558
|262
|2006.04.27 16:28
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7858
|1.8558
|263
|2006.04.27 16:28
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7860
|1.8558
|264
|2006.04.27 16:28
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7863
|1.8558
|265
|2006.04.27 16:28
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7868
|1.8558
|266
|2006.04.27 16:29
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7869
|1.8558
|267
|2006.04.27 16:29
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7870
|1.8558
|268
|2006.04.27 16:29
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7872
|1.8558
|269
|2006.04.27 16:29
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7873
|1.8558
|270
|2006.04.27 16:29
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7875
|1.8558
|271
|2006.04.27 16:30
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7880
|1.8558
|272
|2006.04.27 16:30
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7885
|1.8558
|273
|2006.04.27 16:30
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7889
|1.8558
|274
|2006.04.27 16:30
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7892
|1.8558
|275
|2006.04.27 16:33
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7893
|1.8558
|276
|2006.04.27 16:34
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7894
|1.8558
|277
|2006.04.27 16:35
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7895
|1.8558
|278
|2006.04.27 16:35
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7897
|1.8558
|279
|2006.04.27 16:42
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7901
|1.8558
|280
|2006.04.27 16:43
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7902
|1.8558
|281
|2006.04.27 16:43
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7903
|1.8558
|282
|2006.04.27 16:43
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7905
|1.8558
|283
|2006.04.27 16:43
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7907
|1.8558
|284
|2006.04.27 16:43
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7909
|1.8558
|285
|2006.04.27 16:43
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7911
|1.8558
|286
|2006.04.27 16:44
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7913
|1.8558
|287
|2006.04.27 16:44
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7914
|1.8558
|288
|2006.04.27 16:44
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7915
|1.8558
|289
|2006.04.27 16:44
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7917
|1.8558
|290
|2006.04.27 16:45
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7918
|1.8558
|291
|2006.04.27 16:45
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7919
|1.8558
|292
|2006.04.27 16:45
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7921
|1.8558
|293
|2006.04.27 16:46
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7922
|1.8558
|294
|2006.04.27 16:46
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7923
|1.8558
|295
|2006.04.27 16:46
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7924
|1.8558
|296
|2006.04.27 16:46
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7925
|1.8558
|297
|2006.04.27 16:46
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7926
|1.8558
|298
|2006.04.27 16:46
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7927
|1.8558
|299
|2006.04.27 16:46
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7928
|1.8558
|300
|2006.04.27 16:47
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7930
|1.8558
|301
|2006.04.27 16:47
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7931
|1.8558
|302
|2006.04.27 16:47
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7932
|1.8558
|303
|2006.04.27 16:47
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7933
|1.8558
|304
|2006.04.27 16:48
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7936
|1.8558
|305
|2006.04.27 16:48
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7940
|1.8558
|306
|2006.04.27 16:48
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7942
|1.8558
|307
|2006.04.27 16:48
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7945
|1.8558
|308
|2006.04.28 10:32
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7947
|1.8558
|309
|2006.04.28 10:32
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7949
|1.8558
|310
|2006.04.28 10:33
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7952
|1.8558
|311
|2006.04.28 10:33
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7953
|1.8558
|312
|2006.04.28 10:33
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7954
|1.8558
|313
|2006.04.28 10:36
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7955
|1.8558
|314
|2006.04.28 10:36
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7956
|1.8558
|315
|2006.04.28 10:36
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7957
|1.8558
|316
|2006.04.28 10:36
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7958
|1.8558
|317
|2006.04.28 10:36
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7959
|1.8558
|318
|2006.04.28 10:37
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7960
|1.8558
|319
|2006.04.28 10:37
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7962
|1.8558
|320
|2006.04.28 10:41
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7963
|1.8558
|321
|2006.04.28 10:41
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7964
|1.8558
|322
|2006.04.28 10:41
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7965
|1.8558
|323
|2006.04.28 10:43
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7966
|1.8558
|324
|2006.04.28 10:59
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7967
|1.8558
|325
|2006.04.28 11:30
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7968
|1.8558
|326
|2006.04.28 11:31
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7970
|1.8558
|327
|2006.04.28 11:31
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7972
|1.8558
|328
|2006.04.28 11:31
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7974
|1.8558
|329
|2006.04.28 11:32
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7975
|1.8558
|330
|2006.04.28 11:33
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7976
|1.8558
|331
|2006.04.28 11:33
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7977
|1.8558
|332
|2006.04.28 11:33
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7978
|1.8558
|333
|2006.04.28 11:46
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7979
|1.8558
|334
|2006.04.28 11:46
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7980
|1.8558
|335
|2006.04.28 11:46
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7981
|1.8558
|336
|2006.04.28 11:46
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7983
|1.8558
|337
|2006.04.28 11:49
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7985
|1.8558
|338
|2006.04.28 11:49
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7987
|1.8558
|339
|2006.04.28 11:50
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7988
|1.8558
|340
|2006.04.28 11:50
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7991
|1.8558
|341
|2006.04.28 11:52
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7994
|1.8558
|342
|2006.04.28 11:52
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7995
|1.8558
|343
|2006.04.28 15:41
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7996
|1.8558
|344
|2006.04.28 15:41
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.7997
|1.8558
|345
|2006.04.28 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8000
|1.8558
|346
|2006.04.28 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8003
|1.8558
|347
|2006.04.28 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8005
|1.8558
|348
|2006.04.28 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8006
|1.8558
|349
|2006.04.28 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8007
|1.8558
|350
|2006.04.28 15:47
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8010
|1.8558
|351
|2006.04.28 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8013
|1.8558
|352
|2006.04.28 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8014
|1.8558
|353
|2006.04.28 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8015
|1.8558
|354
|2006.04.28 15:48
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8017
|1.8558
|355
|2006.04.28 15:50
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8018
|1.8558
|356
|2006.04.28 15:50
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8019
|1.8558
|357
|2006.04.28 15:51
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8020
|1.8558
|358
|2006.04.28 15:51
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8022
|1.8558
|359
|2006.04.28 15:52
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8023
|1.8558
|360
|2006.04.28 15:52
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8025
|1.8558
|361
|2006.04.28 15:52
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8026
|1.8558
|362
|2006.04.28 15:52
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8027
|1.8558
|363
|2006.04.28 15:52
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8028
|1.8558
|364
|2006.04.28 16:18
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8029
|1.8558
|365
|2006.04.28 16:18
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8030
|1.8558
|366
|2006.04.28 16:18
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8031
|1.8558
|367
|2006.04.28 16:38
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8032
|1.8558
|368
|2006.04.28 16:38
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8033
|1.8558
|369
|2006.04.28 16:38
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8035
|1.8558
|370
|2006.04.28 16:38
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8037
|1.8558
|371
|2006.04.28 16:41
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8039
|1.8558
|372
|2006.04.28 16:41
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8040
|1.8558
|373
|2006.04.28 16:49
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8041
|1.8558
|374
|2006.04.28 16:50
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8042
|1.8558
|375
|2006.04.28 16:50
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8043
|1.8558
|376
|2006.04.28 16:50
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8044
|1.8558
|377
|2006.04.28 16:50
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8045
|1.8558
|378
|2006.04.28 16:51
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8047
|1.8558
|379
|2006.04.28 16:51
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8048
|1.8558
|380
|2006.04.28 16:51
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8049
|1.8558
|381
|2006.04.28 16:51
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8050
|1.8558
|382
|2006.04.28 16:53
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8052
|1.8558
|383
|2006.04.28 16:53
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8053
|1.8558
|384
|2006.04.28 16:53
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8055
|1.8558
|385
|2006.04.28 16:53
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8056
|1.8558
|386
|2006.04.28 16:53
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8057
|1.8558
|387
|2006.04.28 16:53
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8058
|1.8558
|388
|2006.04.28 16:55
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8059
|1.8558
|389
|2006.04.28 16:55
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8060
|1.8558
|390
|2006.04.28 16:56
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8062
|1.8558
|391
|2006.04.28 16:56
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8063
|1.8558
|392
|2006.04.28 16:56
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8064
|1.8558
|393
|2006.04.28 16:56
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8066
|1.8558
|394
|2006.04.28 16:57
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8067
|1.8558
|395
|2006.04.28 16:57
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8068
|1.8558
|396
|2006.04.28 16:57
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8069
|1.8558
|397
|2006.04.28 16:57
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8070
|1.8558
|398
|2006.04.28 16:57
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8071
|1.8558
|399
|2006.04.28 16:58
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8073
|1.8558
|400
|2006.04.28 16:58
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8074
|1.8558
|401
|2006.04.28 16:58
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8075
|1.8558
|402
|2006.04.28 16:59
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8076
|1.8558
|403
|2006.04.28 16:59
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8077
|1.8558
|404
|2006.04.28 17:00
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8079
|1.8558
|405
|2006.04.28 17:02
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8080
|1.8558
|406
|2006.04.28 17:03
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8082
|1.8558
|407
|2006.04.28 17:03
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8083
|1.8558
|408
|2006.04.28 17:03
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8085
|1.8558
|409
|2006.04.28 17:05
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8090
|1.8558
|410
|2006.04.28 17:05
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8094
|1.8558
|411
|2006.04.28 17:05
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8098
|1.8558
|412
|2006.04.28 17:05
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8101
|1.8558
|413
|2006.04.28 17:05
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8102
|1.8558
|414
|2006.04.28 17:05
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8106
|1.8558
|415
|2006.04.28 17:05
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8109
|1.8558
|416
|2006.04.28 17:07
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8111
|1.8558
|417
|2006.04.28 17:07
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8113
|1.8558
|418
|2006.04.28 17:08
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8118
|1.8558
|419
|2006.04.28 17:08
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8119
|1.8558
|420
|2006.04.28 17:08
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8123
|1.8558
|421
|2006.04.28 17:08
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8125
|1.8558
|422
|2006.04.28 17:08
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8128
|1.8558
|423
|2006.04.28 17:08
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8129
|1.8558
|424
|2006.04.28 17:08
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8132
|1.8558
|425
|2006.04.28 17:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8136
|1.8558
|426
|2006.04.28 17:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8137
|1.8558
|427
|2006.04.28 17:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8139
|1.8558
|428
|2006.04.28 17:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8140
|1.8558
|429
|2006.04.28 17:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8142
|1.8558
|430
|2006.04.28 17:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8143
|1.8558
|431
|2006.04.28 17:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8145
|1.8558
|432
|2006.04.28 22:07
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8146
|1.8558
|433
|2006.04.28 22:08
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8147
|1.8558
|434
|2006.04.28 22:08
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8148
|1.8558
|435
|2006.04.28 22:11
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8149
|1.8558
|436
|2006.04.28 22:11
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8150
|1.8558
|437
|2006.04.28 22:11
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8151
|1.8558
|438
|2006.04.28 22:12
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8152
|1.8558
|439
|2006.04.28 22:12
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8153
|1.8558
|440
|2006.04.28 22:12
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8154
|1.8558
|441
|2006.04.28 22:12
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8155
|1.8558
|442
|2006.04.28 22:12
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8156
|1.8558
|443
|2006.04.28 22:12
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8157
|1.8558
|444
|2006.04.28 22:12
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8158
|1.8558
|445
|2006.04.28 22:48
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8159
|1.8558
|446
|2006.04.28 22:59
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8160
|1.8558
|447
|2006.05.01 05:21
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8161
|1.8558
|448
|2006.05.01 05:21
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8162
|1.8558
|449
|2006.05.01 05:21
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8163
|1.8558
|450
|2006.05.01 05:23
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8165
|1.8558
|451
|2006.05.01 05:26
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8166
|1.8558
|452
|2006.05.01 05:27
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8167
|1.8558
|453
|2006.05.01 06:07
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8171
|1.8558
|454
|2006.05.01 06:07
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8172
|1.8558
|455
|2006.05.01 06:07
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8173
|1.8558
|456
|2006.05.01 06:07
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8175
|1.8558
|457
|2006.05.01 06:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8176
|1.8558
|458
|2006.05.01 06:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8177
|1.8558
|459
|2006.05.01 06:10
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8178
|1.8558
|460
|2006.05.01 06:10
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8179
|1.8558
|461
|2006.05.01 14:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8180
|1.8558
|462
|2006.05.01 14:20
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8181
|1.8558
|463
|2006.05.01 14:20
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8183
|1.8558
|464
|2006.05.01 14:21
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8184
|1.8558
|465
|2006.05.01 14:22
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8185
|1.8558
|466
|2006.05.01 14:22
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8188
|1.8558
|467
|2006.05.01 14:22
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8190
|1.8558
|468
|2006.05.01 14:22
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8191
|1.8558
|469
|2006.05.01 14:22
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8192
|1.8558
|470
|2006.05.01 14:22
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8195
|1.8558
|471
|2006.05.01 14:54
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8196
|1.8558
|472
|2006.05.01 14:54
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8197
|1.8558
|473
|2006.05.01 14:54
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8198
|1.8558
|474
|2006.05.01 14:54
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8199
|1.8558
|475
|2006.05.01 14:56
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8200
|1.8558
|476
|2006.05.01 14:56
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8204
|1.8558
|477
|2006.05.01 14:56
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8205
|1.8558
|478
|2006.05.01 14:56
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8207
|1.8558
|479
|2006.05.01 14:56
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8209
|1.8558
|480
|2006.05.01 14:56
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8212
|1.8558
|481
|2006.05.01 14:56
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8214
|1.8558
|482
|2006.05.01 14:57
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8215
|1.8558
|483
|2006.05.01 14:57
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8217
|1.8558
|484
|2006.05.01 14:57
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8219
|1.8558
|485
|2006.05.01 14:57
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8220
|1.8558
|486
|2006.05.01 14:57
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8221
|1.8558
|487
|2006.05.01 14:57
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8222
|1.8558
|488
|2006.05.01 14:57
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8224
|1.8558
|489
|2006.05.01 14:57
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8225
|1.8558
|490
|2006.05.01 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8226
|1.8558
|491
|2006.05.01 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8227
|1.8558
|492
|2006.05.01 14:59
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8228
|1.8558
|493
|2006.05.01 15:04
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8229
|1.8558
|494
|2006.05.01 15:04
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8231
|1.8558
|495
|2006.05.01 15:04
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8232
|1.8558
|496
|2006.05.01 15:04
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8233
|1.8558
|497
|2006.05.01 15:04
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8234
|1.8558
|498
|2006.05.01 15:04
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8235
|1.8558
|499
|2006.05.01 15:04
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8236
|1.8558
|500
|2006.05.01 15:05
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8237
|1.8558
|501
|2006.05.01 15:05
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8238
|1.8558
|502
|2006.05.01 15:05
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8240
|1.8558
|503
|2006.05.01 15:06
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8241
|1.8558
|504
|2006.05.01 15:07
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8242
|1.8558
|505
|2006.05.01 15:07
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8244
|1.8558
|506
|2006.05.01 15:07
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8246
|1.8558
|507
|2006.05.01 15:07
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8247
|1.8558
|508
|2006.05.01 15:08
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8252
|1.8558
|509
|2006.05.01 15:08
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8253
|1.8558
|510
|2006.05.01 15:08
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8255
|1.8558
|511
|2006.05.01 15:08
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8259
|1.8558
|512
|2006.05.01 15:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8260
|1.8558
|513
|2006.05.01 15:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8262
|1.8558
|514
|2006.05.01 15:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8264
|1.8558
|515
|2006.05.01 15:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8265
|1.8558
|516
|2006.05.01 15:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8266
|1.8558
|517
|2006.05.01 15:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8267
|1.8558
|518
|2006.05.01 15:09
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8268
|1.8558
|519
|2006.05.01 15:12
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8269
|1.8558
|520
|2006.05.01 15:12
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8271
|1.8558
|521
|2006.05.01 15:34
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8272
|1.8558
|522
|2006.05.01 15:34
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8273
|1.8558
|523
|2006.05.01 15:34
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8276
|1.8558
|524
|2006.05.01 15:34
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8277
|1.8558
|525
|2006.05.01 15:34
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8279
|1.8558
|526
|2006.05.01 15:35
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8283
|1.8558
|527
|2006.05.01 15:35
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8285
|1.8558
|528
|2006.05.01 15:35
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8288
|1.8558
|529
|2006.05.01 15:35
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8289
|1.8558
|530
|2006.05.01 15:35
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8291
|1.8558
|531
|2006.05.01 15:35
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8292
|1.8558
|532
|2006.05.01 15:35
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8294
|1.8558
|533
|2006.05.01 15:38
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8295
|1.8558
|534
|2006.05.01 15:38
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8296
|1.8558
|535
|2006.05.01 15:38
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8297
|1.8558
|536
|2006.05.01 15:38
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8299
|1.8558
|537
|2006.05.01 15:38
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8300
|1.8558
|538
|2006.05.01 15:38
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8301
|1.8558
|539
|2006.05.01 15:39
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8302
|1.8558
|540
|2006.05.01 15:39
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8305
|1.8558
|541
|2006.05.01 15:39
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8308
|1.8558
|542
|2006.05.01 15:39
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8310
|1.8558
|543
|2006.05.01 15:39
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8311
|1.8558
|544
|2006.05.01 15:39
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8312
|1.8558
|545
|2006.05.01 15:39
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8313
|1.8558
|546
|2006.05.01 15:39
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8315
|1.8558
|547
|2006.05.01 15:40
|modify
|4
|0.10
|1.7858
|1.8316
|1.8558
|548
|2006.05.01 16:54
|s/l
|4
|0.10
|1.8316
|1.8316
|1.8558
|459.19
|10712.08
|549
|2006.05.01 16:54
|buy stop
|5
|0.10
|1.8338
|1.8238
|1.9038
|550
|2006.05.02 10:40
|buy
|5
|0.10
|1.8338
|1.8238
|1.9038
|551
|2006.05.03 04:34
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8338
|1.9038
|552
|2006.05.03 04:34
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8339
|1.9038
|553
|2006.05.03 04:34
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8340
|1.9038
|554
|2006.05.03 04:35
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8342
|1.9038
|555
|2006.05.03 05:01
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8344
|1.9038
|556
|2006.05.03 05:01
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8346
|1.9038
|557
|2006.05.03 08:32
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8348
|1.9038
|558
|2006.05.03 08:32
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8349
|1.9038
|559
|2006.05.03 08:32
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8350
|1.9038
|560
|2006.05.03 08:32
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8351
|1.9038
|561
|2006.05.03 08:33
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8352
|1.9038
|562
|2006.05.03 08:33
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8355
|1.9038
|563
|2006.05.03 08:33
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8356
|1.9038
|564
|2006.05.03 08:33
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8357
|1.9038
|565
|2006.05.03 08:33
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8358
|1.9038
|566
|2006.05.03 08:33
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8359
|1.9038
|567
|2006.05.03 08:34
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8360
|1.9038
|568
|2006.05.03 08:34
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8362
|1.9038
|569
|2006.05.03 08:34
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8365
|1.9038
|570
|2006.05.03 08:34
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8366
|1.9038
|571
|2006.05.03 08:34
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8369
|1.9038
|572
|2006.05.03 08:35
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8370
|1.9038
|573
|2006.05.03 08:35
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8371
|1.9038
|574
|2006.05.03 08:35
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8372
|1.9038
|575
|2006.05.03 08:35
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8373
|1.9038
|576
|2006.05.03 08:35
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8374
|1.9038
|577
|2006.05.03 08:35
|modify
|5
|0.10
|1.8338
|1.8376
|1.9038
|578
|2006.05.03 10:00
|s/l
|5
|0.10
|1.8376
|1.8376
|1.9038
|38.17
|10750.25
|579
|2006.05.03 10:00
|buy stop
|6
|0.10
|1.8399
|1.8299
|1.9099
|580
|2006.05.03 13:08
|buy
|6
|0.10
|1.8399
|1.8299
|1.9099
|581
|2006.05.04 20:08
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8401
|1.9099
|582
|2006.05.04 20:08
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8403
|1.9099
|583
|2006.05.04 20:08
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8405
|1.9099
|584
|2006.05.04 20:08
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8407
|1.9099
|585
|2006.05.04 20:08
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8408
|1.9099
|586
|2006.05.04 20:08
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8410
|1.9099
|587
|2006.05.04 20:08
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8411
|1.9099
|588
|2006.05.04 20:09
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8412
|1.9099
|589
|2006.05.04 20:09
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8413
|1.9099
|590
|2006.05.04 20:09
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8414
|1.9099
|591
|2006.05.04 20:10
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8417
|1.9099
|592
|2006.05.04 20:10
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8419
|1.9099
|593
|2006.05.04 20:10
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8422
|1.9099
|594
|2006.05.04 20:10
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8423
|1.9099
|595
|2006.05.04 20:10
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8424
|1.9099
|596
|2006.05.04 20:10
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8426
|1.9099
|597
|2006.05.04 20:10
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8427
|1.9099
|598
|2006.05.04 20:10
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8430
|1.9099
|599
|2006.05.04 20:10
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8432
|1.9099
|600
|2006.05.04 20:11
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8433
|1.9099
|601
|2006.05.04 20:11
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8434
|1.9099
|602
|2006.05.04 20:11
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8436
|1.9099
|603
|2006.05.04 20:11
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8437
|1.9099
|604
|2006.05.04 20:11
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8438
|1.9099
|605
|2006.05.04 20:11
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8440
|1.9099
|606
|2006.05.04 20:11
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8441
|1.9099
|607
|2006.05.04 20:11
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8442
|1.9099
|608
|2006.05.04 20:11
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8444
|1.9099
|609
|2006.05.04 20:11
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8445
|1.9099
|610
|2006.05.04 20:14
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8446
|1.9099
|611
|2006.05.05 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8448
|1.9099
|612
|2006.05.05 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8450
|1.9099
|613
|2006.05.05 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8453
|1.9099
|614
|2006.05.05 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8455
|1.9099
|615
|2006.05.05 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8457
|1.9099
|616
|2006.05.05 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8459
|1.9099
|617
|2006.05.05 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8461
|1.9099
|618
|2006.05.05 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8463
|1.9099
|619
|2006.05.05 14:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8465
|1.9099
|620
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8467
|1.9099
|621
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8468
|1.9099
|622
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8470
|1.9099
|623
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8471
|1.9099
|624
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8473
|1.9099
|625
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8474
|1.9099
|626
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8476
|1.9099
|627
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8478
|1.9099
|628
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8479
|1.9099
|629
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8481
|1.9099
|630
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8483
|1.9099
|631
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8485
|1.9099
|632
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8486
|1.9099
|633
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8488
|1.9099
|634
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8490
|1.9099
|635
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8492
|1.9099
|636
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8493
|1.9099
|637
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8495
|1.9099
|638
|2006.05.05 15:13
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8496
|1.9099
|639
|2006.05.05 15:26
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8497
|1.9099
|640
|2006.05.05 15:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8498
|1.9099
|641
|2006.05.05 15:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8500
|1.9099
|642
|2006.05.05 15:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8501
|1.9099
|643
|2006.05.05 15:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8503
|1.9099
|644
|2006.05.05 15:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8504
|1.9099
|645
|2006.05.05 15:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8506
|1.9099
|646
|2006.05.05 15:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8507
|1.9099
|647
|2006.05.05 15:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8508
|1.9099
|648
|2006.05.05 15:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8509
|1.9099
|649
|2006.05.05 15:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8511
|1.9099
|650
|2006.05.05 15:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8513
|1.9099
|651
|2006.05.05 15:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8514
|1.9099
|652
|2006.05.05 15:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8515
|1.9099
|653
|2006.05.05 15:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8517
|1.9099
|654
|2006.05.05 15:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8519
|1.9099
|655
|2006.05.05 15:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8520
|1.9099
|656
|2006.05.05 15:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8521
|1.9099
|657
|2006.05.08 00:00
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8528
|1.9099
|658
|2006.05.08 10:19
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8529
|1.9099
|659
|2006.05.08 10:20
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8530
|1.9099
|660
|2006.05.08 10:24
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8531
|1.9099
|661
|2006.05.08 10:25
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8533
|1.9099
|662
|2006.05.08 10:25
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8534
|1.9099
|663
|2006.05.08 10:25
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8535
|1.9099
|664
|2006.05.08 10:25
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8536
|1.9099
|665
|2006.05.08 10:25
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8537
|1.9099
|666
|2006.05.08 10:26
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8538
|1.9099
|667
|2006.05.08 10:26
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8539
|1.9099
|668
|2006.05.08 10:26
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8540
|1.9099
|669
|2006.05.08 10:26
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8542
|1.9099
|670
|2006.05.08 10:26
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8543
|1.9099
|671
|2006.05.08 10:26
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8545
|1.9099
|672
|2006.05.08 10:26
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8546
|1.9099
|673
|2006.05.08 10:26
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8547
|1.9099
|674
|2006.05.08 10:26
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8548
|1.9099
|675
|2006.05.08 10:26
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8549
|1.9099
|676
|2006.05.08 10:26
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8550
|1.9099
|677
|2006.05.08 10:26
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8551
|1.9099
|678
|2006.05.08 10:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8552
|1.9099
|679
|2006.05.08 10:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8553
|1.9099
|680
|2006.05.08 10:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8554
|1.9099
|681
|2006.05.08 10:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8555
|1.9099
|682
|2006.05.08 10:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8556
|1.9099
|683
|2006.05.08 10:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8557
|1.9099
|684
|2006.05.08 10:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8558
|1.9099
|685
|2006.05.08 10:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8559
|1.9099
|686
|2006.05.08 10:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8560
|1.9099
|687
|2006.05.08 10:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8561
|1.9099
|688
|2006.05.08 10:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8562
|1.9099
|689
|2006.05.08 10:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8563
|1.9099
|690
|2006.05.08 10:28
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8564
|1.9099
|691
|2006.05.08 10:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8565
|1.9099
|692
|2006.05.08 10:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8566
|1.9099
|693
|2006.05.08 10:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8567
|1.9099
|694
|2006.05.08 10:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8568
|1.9099
|695
|2006.05.08 10:29
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8569
|1.9099
|696
|2006.05.08 10:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8570
|1.9099
|697
|2006.05.08 10:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8572
|1.9099
|698
|2006.05.08 10:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8574
|1.9099
|699
|2006.05.08 10:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8575
|1.9099
|700
|2006.05.08 10:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8577
|1.9099
|701
|2006.05.08 10:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8578
|1.9099
|702
|2006.05.08 10:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8580
|1.9099
|703
|2006.05.08 10:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8581
|1.9099
|704
|2006.05.08 10:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8582
|1.9099
|705
|2006.05.08 10:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8583
|1.9099
|706
|2006.05.08 10:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8584
|1.9099
|707
|2006.05.08 10:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8586
|1.9099
|708
|2006.05.08 10:30
|modify
|6
|0.10
|1.8399
|1.8587
|1.9099
|709
|2006.05.08 16:12
|s/l
|6
|0.10
|1.8587
|1.8587
|1.9099
|188.85
|10939.10
|710
|2006.05.08 16:12
|buy stop
|7
|0.10
|1.8610
|1.8510
|1.9310
|711
|2006.05.09 15:03
|buy
|7
|0.10
|1.8610
|1.8510
|1.9310
|712
|2006.05.10 08:53
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8610
|1.9310
|713
|2006.05.10 08:53
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8611
|1.9310
|714
|2006.05.10 08:53
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8612
|1.9310
|715
|2006.05.10 08:53
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8613
|1.9310
|716
|2006.05.10 08:53
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8614
|1.9310
|717
|2006.05.10 08:53
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8616
|1.9310
|718
|2006.05.10 08:53
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8617
|1.9310
|719
|2006.05.10 08:53
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8618
|1.9310
|720
|2006.05.10 08:53
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8620
|1.9310
|721
|2006.05.10 08:53
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8621
|1.9310
|722
|2006.05.10 08:55
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8623
|1.9310
|723
|2006.05.10 08:55
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8625
|1.9310
|724
|2006.05.10 08:55
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8627
|1.9310
|725
|2006.05.10 08:55
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8630
|1.9310
|726
|2006.05.10 08:55
|modify
|7
|0.10
|1.8610
|1.8632
|1.9310
|727
|2006.05.10 11:31
|s/l
|7
|0.10
|1.8632
|1.8632
|1.9310
|22.17
|10961.27
|728
|2006.05.10 11:31
|buy stop
|8
|0.10
|1.8655
|1.8555
|1.9355
|729
|2006.05.10 16:19
|buy
|8
|0.10
|1.8655
|1.8555
|1.9355
|730
|2006.05.11 03:09
|s/l
|8
|0.10
|1.8555
|1.8555
|1.9355
|-99.49
|10861.78
|731
|2006.05.11 03:09
|buy stop
|9
|0.10
|1.8578
|1.8478
|1.9278
|732
|2006.05.11 08:45
|buy
|9
|0.10
|1.8578
|1.8478
|1.9278
|733
|2006.05.11 14:30
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8578
|1.9278
|734
|2006.05.11 14:30
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8579
|1.9278
|735
|2006.05.11 14:31
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8580
|1.9278
|736
|2006.05.11 14:31
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8581
|1.9278
|737
|2006.05.11 14:31
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8582
|1.9278
|738
|2006.05.11 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8583
|1.9278
|739
|2006.05.11 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8585
|1.9278
|740
|2006.05.11 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8586
|1.9278
|741
|2006.05.11 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8587
|1.9278
|742
|2006.05.11 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8588
|1.9278
|743
|2006.05.11 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8589
|1.9278
|744
|2006.05.11 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8590
|1.9278
|745
|2006.05.11 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8592
|1.9278
|746
|2006.05.11 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8593
|1.9278
|747
|2006.05.11 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8594
|1.9278
|748
|2006.05.11 14:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8595
|1.9278
|749
|2006.05.11 14:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8596
|1.9278
|750
|2006.05.11 14:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8597
|1.9278
|751
|2006.05.11 14:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8598
|1.9278
|752
|2006.05.11 14:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8599
|1.9278
|753
|2006.05.11 14:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8600
|1.9278
|754
|2006.05.11 14:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8601
|1.9278
|755
|2006.05.11 14:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8602
|1.9278
|756
|2006.05.11 14:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8603
|1.9278
|757
|2006.05.11 14:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8604
|1.9278
|758
|2006.05.11 14:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8605
|1.9278
|759
|2006.05.11 14:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8606
|1.9278
|760
|2006.05.11 14:53
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8607
|1.9278
|761
|2006.05.11 14:53
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8608
|1.9278
|762
|2006.05.11 15:49
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8609
|1.9278
|763
|2006.05.11 15:49
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8610
|1.9278
|764
|2006.05.11 15:49
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8611
|1.9278
|765
|2006.05.11 15:49
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8612
|1.9278
|766
|2006.05.11 15:49
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8613
|1.9278
|767
|2006.05.11 15:49
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8614
|1.9278
|768
|2006.05.11 15:52
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8615
|1.9278
|769
|2006.05.11 15:52
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8617
|1.9278
|770
|2006.05.11 15:52
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8619
|1.9278
|771
|2006.05.11 15:52
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8620
|1.9278
|772
|2006.05.11 15:52
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8621
|1.9278
|773
|2006.05.11 15:52
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8622
|1.9278
|774
|2006.05.11 15:52
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8623
|1.9278
|775
|2006.05.11 15:52
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8625
|1.9278
|776
|2006.05.11 15:53
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8626
|1.9278
|777
|2006.05.11 15:53
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8628
|1.9278
|778
|2006.05.11 15:53
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8630
|1.9278
|779
|2006.05.11 15:53
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8631
|1.9278
|780
|2006.05.11 15:53
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8632
|1.9278
|781
|2006.05.11 15:53
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8633
|1.9278
|782
|2006.05.11 15:54
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8634
|1.9278
|783
|2006.05.11 15:54
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8635
|1.9278
|784
|2006.05.11 16:11
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8636
|1.9278
|785
|2006.05.11 16:11
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8637
|1.9278
|786
|2006.05.11 16:11
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8638
|1.9278
|787
|2006.05.11 16:11
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8639
|1.9278
|788
|2006.05.11 16:11
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8640
|1.9278
|789
|2006.05.11 16:11
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8641
|1.9278
|790
|2006.05.11 16:11
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8642
|1.9278
|791
|2006.05.11 16:11
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8643
|1.9278
|792
|2006.05.11 16:11
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8644
|1.9278
|793
|2006.05.11 16:11
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8645
|1.9278
|794
|2006.05.11 16:11
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8646
|1.9278
|795
|2006.05.11 16:12
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8647
|1.9278
|796
|2006.05.11 16:12
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8648
|1.9278
|797
|2006.05.11 16:12
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8649
|1.9278
|798
|2006.05.11 16:26
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8650
|1.9278
|799
|2006.05.11 16:26
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8651
|1.9278
|800
|2006.05.11 16:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8652
|1.9278
|801
|2006.05.11 16:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8653
|1.9278
|802
|2006.05.11 16:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8654
|1.9278
|803
|2006.05.11 16:32
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8656
|1.9278
|804
|2006.05.11 16:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8657
|1.9278
|805
|2006.05.11 16:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8658
|1.9278
|806
|2006.05.11 16:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8659
|1.9278
|807
|2006.05.11 16:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8660
|1.9278
|808
|2006.05.11 16:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8661
|1.9278
|809
|2006.05.11 16:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8662
|1.9278
|810
|2006.05.11 16:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8663
|1.9278
|811
|2006.05.11 16:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8664
|1.9278
|812
|2006.05.11 16:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8665
|1.9278
|813
|2006.05.11 16:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8666
|1.9278
|814
|2006.05.11 16:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8667
|1.9278
|815
|2006.05.11 16:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8668
|1.9278
|816
|2006.05.11 16:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8669
|1.9278
|817
|2006.05.11 16:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8670
|1.9278
|818
|2006.05.11 16:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8671
|1.9278
|819
|2006.05.11 16:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8672
|1.9278
|820
|2006.05.11 16:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8673
|1.9278
|821
|2006.05.11 16:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8674
|1.9278
|822
|2006.05.11 16:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8675
|1.9278
|823
|2006.05.11 16:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8676
|1.9278
|824
|2006.05.11 16:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8677
|1.9278
|825
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8678
|1.9278
|826
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8679
|1.9278
|827
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8680
|1.9278
|828
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8681
|1.9278
|829
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8682
|1.9278
|830
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8683
|1.9278
|831
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8684
|1.9278
|832
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8685
|1.9278
|833
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8686
|1.9278
|834
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8687
|1.9278
|835
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8688
|1.9278
|836
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8689
|1.9278
|837
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8690
|1.9278
|838
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8691
|1.9278
|839
|2006.05.11 16:36
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8692
|1.9278
|840
|2006.05.11 16:37
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8693
|1.9278
|841
|2006.05.11 16:37
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8694
|1.9278
|842
|2006.05.11 16:37
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8695
|1.9278
|843
|2006.05.11 16:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8696
|1.9278
|844
|2006.05.11 16:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8697
|1.9278
|845
|2006.05.11 16:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8698
|1.9278
|846
|2006.05.11 16:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8699
|1.9278
|847
|2006.05.11 16:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8700
|1.9278
|848
|2006.05.11 16:47
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8701
|1.9278
|849
|2006.05.11 16:47
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8702
|1.9278
|850
|2006.05.11 16:47
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8703
|1.9278
|851
|2006.05.11 16:47
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8704
|1.9278
|852
|2006.05.11 16:47
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8705
|1.9278
|853
|2006.05.11 16:47
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8706
|1.9278
|854
|2006.05.11 16:47
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8707
|1.9278
|855
|2006.05.11 16:47
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8708
|1.9278
|856
|2006.05.11 16:48
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8709
|1.9278
|857
|2006.05.11 17:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8711
|1.9278
|858
|2006.05.11 17:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8712
|1.9278
|859
|2006.05.11 17:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8713
|1.9278
|860
|2006.05.11 17:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8714
|1.9278
|861
|2006.05.11 17:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8715
|1.9278
|862
|2006.05.11 17:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8716
|1.9278
|863
|2006.05.11 17:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8717
|1.9278
|864
|2006.05.11 17:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8718
|1.9278
|865
|2006.05.11 17:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8719
|1.9278
|866
|2006.05.11 17:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8721
|1.9278
|867
|2006.05.11 17:35
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8722
|1.9278
|868
|2006.05.11 17:37
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8723
|1.9278
|869
|2006.05.11 17:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8724
|1.9278
|870
|2006.05.11 17:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8725
|1.9278
|871
|2006.05.11 17:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8726
|1.9278
|872
|2006.05.11 17:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8727
|1.9278
|873
|2006.05.11 17:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8728
|1.9278
|874
|2006.05.11 17:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8729
|1.9278
|875
|2006.05.11 17:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8730
|1.9278
|876
|2006.05.11 17:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8731
|1.9278
|877
|2006.05.11 17:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8732
|1.9278
|878
|2006.05.11 17:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8733
|1.9278
|879
|2006.05.11 17:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8734
|1.9278
|880
|2006.05.11 17:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8735
|1.9278
|881
|2006.05.11 17:54
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8736
|1.9278
|882
|2006.05.11 17:54
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8739
|1.9278
|883
|2006.05.11 17:54
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8740
|1.9278
|884
|2006.05.11 17:54
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8741
|1.9278
|885
|2006.05.11 17:54
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8743
|1.9278
|886
|2006.05.11 17:54
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8744
|1.9278
|887
|2006.05.11 17:55
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8745
|1.9278
|888
|2006.05.11 17:55
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8746
|1.9278
|889
|2006.05.11 17:55
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8747
|1.9278
|890
|2006.05.11 17:55
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8748
|1.9278
|891
|2006.05.11 17:58
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8749
|1.9278
|892
|2006.05.11 17:58
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8750
|1.9278
|893
|2006.05.11 17:58
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8751
|1.9278
|894
|2006.05.11 17:58
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8752
|1.9278
|895
|2006.05.11 17:58
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8753
|1.9278
|896
|2006.05.11 17:58
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8754
|1.9278
|897
|2006.05.11 17:58
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8755
|1.9278
|898
|2006.05.12 01:04
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8756
|1.9278
|899
|2006.05.12 01:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8757
|1.9278
|900
|2006.05.12 01:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8758
|1.9278
|901
|2006.05.12 01:30
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8759
|1.9278
|902
|2006.05.12 01:30
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8760
|1.9278
|903
|2006.05.12 01:30
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8762
|1.9278
|904
|2006.05.12 01:31
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8763
|1.9278
|905
|2006.05.12 02:10
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8764
|1.9278
|906
|2006.05.12 02:14
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8766
|1.9278
|907
|2006.05.12 07:44
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8768
|1.9278
|908
|2006.05.12 07:44
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8769
|1.9278
|909
|2006.05.12 07:44
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8770
|1.9278
|910
|2006.05.12 07:44
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8771
|1.9278
|911
|2006.05.12 07:46
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8772
|1.9278
|912
|2006.05.12 07:47
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8773
|1.9278
|913
|2006.05.12 07:47
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8774
|1.9278
|914
|2006.05.12 07:47
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8775
|1.9278
|915
|2006.05.12 07:47
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8776
|1.9278
|916
|2006.05.12 07:53
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8777
|1.9278
|917
|2006.05.12 07:53
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8778
|1.9278
|918
|2006.05.12 07:53
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8779
|1.9278
|919
|2006.05.12 07:53
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8780
|1.9278
|920
|2006.05.12 07:53
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8781
|1.9278
|921
|2006.05.12 07:54
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8782
|1.9278
|922
|2006.05.12 07:55
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8784
|1.9278
|923
|2006.05.12 09:26
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8785
|1.9278
|924
|2006.05.12 09:26
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8787
|1.9278
|925
|2006.05.12 09:26
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8789
|1.9278
|926
|2006.05.12 09:26
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8791
|1.9278
|927
|2006.05.12 09:26
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8793
|1.9278
|928
|2006.05.12 09:26
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8795
|1.9278
|929
|2006.05.12 09:26
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8797
|1.9278
|930
|2006.05.12 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8798
|1.9278
|931
|2006.05.12 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8799
|1.9278
|932
|2006.05.12 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8800
|1.9278
|933
|2006.05.12 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8801
|1.9278
|934
|2006.05.12 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8802
|1.9278
|935
|2006.05.12 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8803
|1.9278
|936
|2006.05.12 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8804
|1.9278
|937
|2006.05.12 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8805
|1.9278
|938
|2006.05.12 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8806
|1.9278
|939
|2006.05.12 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8807
|1.9278
|940
|2006.05.12 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8808
|1.9278
|941
|2006.05.12 09:33
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8809
|1.9278
|942
|2006.05.12 09:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8811
|1.9278
|943
|2006.05.12 09:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8812
|1.9278
|944
|2006.05.12 09:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8813
|1.9278
|945
|2006.05.12 09:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8814
|1.9278
|946
|2006.05.12 10:21
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8815
|1.9278
|947
|2006.05.12 10:21
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8816
|1.9278
|948
|2006.05.12 10:21
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8817
|1.9278
|949
|2006.05.12 10:21
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8818
|1.9278
|950
|2006.05.12 10:21
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8819
|1.9278
|951
|2006.05.12 10:21
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8820
|1.9278
|952
|2006.05.12 10:21
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8821
|1.9278
|953
|2006.05.12 10:21
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8822
|1.9278
|954
|2006.05.12 10:59
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8823
|1.9278
|955
|2006.05.12 10:59
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8824
|1.9278
|956
|2006.05.12 11:00
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8827
|1.9278
|957
|2006.05.12 11:00
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8829
|1.9278
|958
|2006.05.12 11:00
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8830
|1.9278
|959
|2006.05.12 11:00
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8831
|1.9278
|960
|2006.05.12 11:00
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8833
|1.9278
|961
|2006.05.12 11:28
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8834
|1.9278
|962
|2006.05.12 11:28
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8835
|1.9278
|963
|2006.05.12 11:28
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8836
|1.9278
|964
|2006.05.12 11:28
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8837
|1.9278
|965
|2006.05.12 11:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8838
|1.9278
|966
|2006.05.12 11:29
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8841
|1.9278
|967
|2006.05.12 11:30
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8842
|1.9278
|968
|2006.05.12 11:30
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8843
|1.9278
|969
|2006.05.12 11:30
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8844
|1.9278
|970
|2006.05.12 11:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8845
|1.9278
|971
|2006.05.12 11:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8847
|1.9278
|972
|2006.05.12 11:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8848
|1.9278
|973
|2006.05.12 11:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8849
|1.9278
|974
|2006.05.12 11:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8851
|1.9278
|975
|2006.05.12 11:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8852
|1.9278
|976
|2006.05.12 11:34
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8853
|1.9278
|977
|2006.05.12 11:37
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8854
|1.9278
|978
|2006.05.12 11:37
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8855
|1.9278
|979
|2006.05.12 11:37
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8857
|1.9278
|980
|2006.05.12 11:37
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8858
|1.9278
|981
|2006.05.12 11:37
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8859
|1.9278
|982
|2006.05.12 11:37
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8860
|1.9278
|983
|2006.05.12 11:37
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8861
|1.9278
|984
|2006.05.12 11:37
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8862
|1.9278
|985
|2006.05.12 11:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8863
|1.9278
|986
|2006.05.12 11:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8864
|1.9278
|987
|2006.05.12 11:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8865
|1.9278
|988
|2006.05.12 11:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8866
|1.9278
|989
|2006.05.12 11:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8867
|1.9278
|990
|2006.05.12 11:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8868
|1.9278
|991
|2006.05.12 11:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8869
|1.9278
|992
|2006.05.12 11:38
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8870
|1.9278
|993
|2006.05.12 11:39
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8871
|1.9278
|994
|2006.05.12 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8872
|1.9278
|995
|2006.05.12 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8873
|1.9278
|996
|2006.05.12 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8874
|1.9278
|997
|2006.05.12 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8876
|1.9278
|998
|2006.05.12 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8878
|1.9278
|999
|2006.05.12 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8879
|1.9278
|1000
|2006.05.12 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8880
|1.9278
|1001
|2006.05.12 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8881
|1.9278
|1002
|2006.05.12 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8883
|1.9278
|1003
|2006.05.12 11:40
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8884
|1.9278
|1004
|2006.05.12 11:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8885
|1.9278
|1005
|2006.05.12 11:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8887
|1.9278
|1006
|2006.05.12 11:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8888
|1.9278
|1007
|2006.05.12 11:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8890
|1.9278
|1008
|2006.05.12 11:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8891
|1.9278
|1009
|2006.05.12 11:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8892
|1.9278
|1010
|2006.05.12 11:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8893
|1.9278
|1011
|2006.05.12 11:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8894
|1.9278
|1012
|2006.05.12 11:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8895
|1.9278
|1013
|2006.05.12 11:41
|modify
|9
|0.10
|1.8578
|1.8896
|1.9278
|1014
|2006.05.12 14:30
|s/l
|9
|0.10
|1.8896
|1.8896
|1.9278
|318.17
|11179.95
|1015
|2006.05.12 14:30
|buy stop
|10
|0.10
|1.8919
|1.8819
|1.9619
|1016
|2006.05.12 14:32
|buy
|10
|0.10
|1.8919
|1.8819
|1.9619
|1017
|2006.05.15 12:41
|s/l
|10
|0.10
|1.8819
|1.8819
|1.9619
|-99.83
|11080.12
|1018
|2006.05.15 12:41
|buy stop
|11
|0.10
|1.8842
|1.8742
|1.9542
|1019
|2006.05.15 14:21
|buy
|11
|0.10
|1.8842
|1.8742
|1.9542
|1020
|2006.05.17 09:10
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8842
|1.9542
|1021
|2006.05.17 09:10
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8843
|1.9542
|1022
|2006.05.17 09:10
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8844
|1.9542
|1023
|2006.05.17 09:11
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8845
|1.9542
|1024
|2006.05.17 09:11
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8846
|1.9542
|1025
|2006.05.17 09:11
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8847
|1.9542
|1026
|2006.05.17 09:11
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8848
|1.9542
|1027
|2006.05.17 09:11
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8849
|1.9542
|1028
|2006.05.17 09:11
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8850
|1.9542
|1029
|2006.05.17 09:11
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8851
|1.9542
|1030
|2006.05.17 09:11
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8852
|1.9542
|1031
|2006.05.17 09:11
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8853
|1.9542
|1032
|2006.05.17 09:11
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8854
|1.9542
|1033
|2006.05.17 09:11
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8855
|1.9542
|1034
|2006.05.17 09:11
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8856
|1.9542
|1035
|2006.05.17 09:13
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8857
|1.9542
|1036
|2006.05.17 09:13
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8858
|1.9542
|1037
|2006.05.17 09:13
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8859
|1.9542
|1038
|2006.05.17 09:13
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8860
|1.9542
|1039
|2006.05.17 09:18
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8861
|1.9542
|1040
|2006.05.17 09:18
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8862
|1.9542
|1041
|2006.05.17 09:18
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8863
|1.9542
|1042
|2006.05.17 09:24
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8864
|1.9542
|1043
|2006.05.17 09:24
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8865
|1.9542
|1044
|2006.05.17 09:25
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8866
|1.9542
|1045
|2006.05.17 09:25
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8867
|1.9542
|1046
|2006.05.17 09:25
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8868
|1.9542
|1047
|2006.05.17 09:25
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8869
|1.9542
|1048
|2006.05.17 10:06
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8870
|1.9542
|1049
|2006.05.17 10:30
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8871
|1.9542
|1050
|2006.05.17 10:30
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8872
|1.9542
|1051
|2006.05.17 10:30
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8873
|1.9542
|1052
|2006.05.17 10:31
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8874
|1.9542
|1053
|2006.05.17 10:31
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8875
|1.9542
|1054
|2006.05.17 10:31
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8876
|1.9542
|1055
|2006.05.17 10:31
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8877
|1.9542
|1056
|2006.05.17 10:31
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8878
|1.9542
|1057
|2006.05.17 10:31
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8879
|1.9542
|1058
|2006.05.17 10:31
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8880
|1.9542
|1059
|2006.05.17 10:31
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8881
|1.9542
|1060
|2006.05.17 10:31
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8882
|1.9542
|1061
|2006.05.17 10:49
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8883
|1.9542
|1062
|2006.05.17 10:49
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8884
|1.9542
|1063
|2006.05.17 10:49
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8885
|1.9542
|1064
|2006.05.17 10:49
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8886
|1.9542
|1065
|2006.05.17 10:49
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8887
|1.9542
|1066
|2006.05.17 10:49
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8888
|1.9542
|1067
|2006.05.17 10:49
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8889
|1.9542
|1068
|2006.05.17 10:51
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8890
|1.9542
|1069
|2006.05.17 10:51
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8891
|1.9542
|1070
|2006.05.17 10:51
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8892
|1.9542
|1071
|2006.05.17 10:51
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8893
|1.9542
|1072
|2006.05.17 10:52
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8894
|1.9542
|1073
|2006.05.17 10:52
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8895
|1.9542
|1074
|2006.05.17 10:52
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8896
|1.9542
|1075
|2006.05.17 10:52
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8897
|1.9542
|1076
|2006.05.17 10:52
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8898
|1.9542
|1077
|2006.05.17 10:52
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8899
|1.9542
|1078
|2006.05.17 10:52
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8900
|1.9542
|1079
|2006.05.17 10:52
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8901
|1.9542
|1080
|2006.05.17 10:52
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8902
|1.9542
|1081
|2006.05.17 14:42
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8903
|1.9542
|1082
|2006.05.17 14:42
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8904
|1.9542
|1083
|2006.05.17 14:42
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8905
|1.9542
|1084
|2006.05.17 14:42
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8906
|1.9542
|1085
|2006.05.17 14:42
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8907
|1.9542
|1086
|2006.05.17 14:42
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8908
|1.9542
|1087
|2006.05.17 14:42
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8909
|1.9542
|1088
|2006.05.17 14:42
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8910
|1.9542
|1089
|2006.05.17 14:43
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8911
|1.9542
|1090
|2006.05.17 14:43
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8912
|1.9542
|1091
|2006.05.17 14:43
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8913
|1.9542
|1092
|2006.05.17 14:43
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8915
|1.9542
|1093
|2006.05.17 14:43
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8917
|1.9542
|1094
|2006.05.17 14:43
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8918
|1.9542
|1095
|2006.05.17 14:43
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8919
|1.9542
|1096
|2006.05.17 14:43
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8921
|1.9542
|1097
|2006.05.17 14:43
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8922
|1.9542
|1098
|2006.05.17 14:43
|modify
|11
|0.10
|1.8842
|1.8923
|1.9542
|1099
|2006.05.17 15:25
|s/l
|11
|0.10
|1.8923
|1.8923
|1.9542
|81.34
|11161.46
|1100
|2006.05.17 15:25
|buy stop
|12
|0.10
|1.8945
|1.8845
|1.9645
|1101
|2006.05.18 22:47
|buy
|12
|0.10
|1.8945
|1.8845
|1.9645
|1102
|2006.05.19 09:23
|s/l
|12
|0.10
|1.8845
|1.8845
|1.9645
|-99.83
|11061.63
|1103
|2006.05.19 09:23
|buy stop
|13
|0.10
|1.8867
|1.8767
|1.9567
|1104
|2006.05.22 17:51
|buy
|13
|0.10
|1.8867
|1.8767
|1.9567
|1105
|2006.05.23 23:59
|s/l
|13
|0.10
|1.8767
|1.8767
|1.9567
|-99.83
|10961.80
|1106
|2006.05.23 23:59
|buy stop
|14
|0.10
|1.8787
|1.8687
|1.9487
|1107
|2006.05.24 01:32
|buy
|14
|0.10
|1.8787
|1.8687
|1.9487
|1108
|2006.05.24 16:33
|s/l
|14
|0.10
|1.8687
|1.8687
|1.9487
|-100.00
|10861.80
|1109
|2006.05.24 16:33
|sell stop
|15
|0.10
|1.8667
|1.8767
|1.7967
|1110
|2006.05.24 16:36
|sell
|15
|0.10
|1.8667
|1.8767
|1.7967
|1111
|2006.05.25 23:54
|s/l
|15
|0.10
|1.8767
|1.8767
|1.7967
|-102.64
|10759.16
|1112
|2006.05.25 23:54
|sell stop
|16
|0.10
|1.8746
|1.8846
|1.8046
|1113
|2006.05.26 01:32
|sell
|16
|0.10
|1.8746
|1.8846
|1.8046
|1114
|2006.05.26 15:21
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8746
|1.8046
|1115
|2006.05.26 15:21
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8743
|1.8046
|1116
|2006.05.26 15:21
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8740
|1.8046
|1117
|2006.05.26 15:22
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8739
|1.8046
|1118
|2006.05.26 15:22
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8738
|1.8046
|1119
|2006.05.26 15:22
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8736
|1.8046
|1120
|2006.05.26 15:22
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8734
|1.8046
|1121
|2006.05.26 15:22
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8731
|1.8046
|1122
|2006.05.26 15:25
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8729
|1.8046
|1123
|2006.05.26 15:25
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8725
|1.8046
|1124
|2006.05.26 15:29
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8724
|1.8046
|1125
|2006.05.26 15:29
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8723
|1.8046
|1126
|2006.05.26 15:29
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8722
|1.8046
|1127
|2006.05.26 15:29
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8721
|1.8046
|1128
|2006.05.26 15:30
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8716
|1.8046
|1129
|2006.05.26 15:30
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8713
|1.8046
|1130
|2006.05.26 15:30
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8712
|1.8046
|1131
|2006.05.26 15:31
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8710
|1.8046
|1132
|2006.05.26 15:31
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8707
|1.8046
|1133
|2006.05.26 15:32
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8706
|1.8046
|1134
|2006.05.26 15:32
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8705
|1.8046
|1135
|2006.05.26 15:34
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8704
|1.8046
|1136
|2006.05.26 15:34
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8701
|1.8046
|1137
|2006.05.26 15:35
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8700
|1.8046
|1138
|2006.05.26 15:35
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8699
|1.8046
|1139
|2006.05.26 15:35
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8698
|1.8046
|1140
|2006.05.26 15:37
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8697
|1.8046
|1141
|2006.05.26 15:43
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8693
|1.8046
|1142
|2006.05.26 15:43
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8691
|1.8046
|1143
|2006.05.26 15:43
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8690
|1.8046
|1144
|2006.05.26 15:43
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8689
|1.8046
|1145
|2006.05.26 15:43
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8688
|1.8046
|1146
|2006.05.26 15:43
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8687
|1.8046
|1147
|2006.05.26 15:43
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8686
|1.8046
|1148
|2006.05.26 15:50
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8685
|1.8046
|1149
|2006.05.26 15:50
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8684
|1.8046
|1150
|2006.05.26 15:50
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8682
|1.8046
|1151
|2006.05.26 15:50
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8679
|1.8046
|1152
|2006.05.26 15:50
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8676
|1.8046
|1153
|2006.05.26 15:50
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8672
|1.8046
|1154
|2006.05.26 15:52
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8671
|1.8046
|1155
|2006.05.26 15:52
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8670
|1.8046
|1156
|2006.05.26 15:52
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8669
|1.8046
|1157
|2006.05.26 15:52
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8668
|1.8046
|1158
|2006.05.26 15:52
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8667
|1.8046
|1159
|2006.05.26 16:14
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8666
|1.8046
|1160
|2006.05.26 16:16
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8665
|1.8046
|1161
|2006.05.26 16:16
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8663
|1.8046
|1162
|2006.05.26 16:16
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8661
|1.8046
|1163
|2006.05.26 16:16
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8658
|1.8046
|1164
|2006.05.26 16:17
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8657
|1.8046
|1165
|2006.05.26 16:18
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8656
|1.8046
|1166
|2006.05.26 16:18
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8654
|1.8046
|1167
|2006.05.26 16:19
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8653
|1.8046
|1168
|2006.05.26 16:27
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8652
|1.8046
|1169
|2006.05.26 16:27
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8649
|1.8046
|1170
|2006.05.26 16:27
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8646
|1.8046
|1171
|2006.05.26 16:27
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8644
|1.8046
|1172
|2006.05.26 16:27
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8642
|1.8046
|1173
|2006.05.26 16:27
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8639
|1.8046
|1174
|2006.05.26 16:27
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8636
|1.8046
|1175
|2006.05.26 16:30
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8635
|1.8046
|1176
|2006.05.26 16:30
|modify
|16
|0.10
|1.8746
|1.8634
|1.8046
|1177
|2006.05.29 11:09
|s/l
|16
|0.10
|1.8634
|1.8634
|1.8046
|111.12
|10870.28
|1178
|2006.05.29 11:09
|sell stop
|17
|0.10
|1.8612
|1.8712
|1.7912
|1179
|2006.05.29 13:40
|sell
|17
|0.10
|1.8612
|1.8712
|1.7912
|1180
|2006.05.30 08:10
|s/l
|17
|0.10
|1.8712
|1.8712
|1.7912
|-100.88
|10769.40
|1181
|2006.05.30 08:10
|sell stop
|18
|0.10
|1.8689
|1.8789
|1.7989
|1182
|2006.05.31 20:59
|sell
|18
|0.10
|1.8689
|1.8789
|1.7989
|1183
|2006.06.01 14:48
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8688
|1.7989
|1184
|2006.06.01 14:48
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8687
|1.7989
|1185
|2006.06.01 14:48
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8686
|1.7989
|1186
|2006.06.01 14:48
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8684
|1.7989
|1187
|2006.06.01 14:49
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8683
|1.7989
|1188
|2006.06.01 14:49
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8682
|1.7989
|1189
|2006.06.01 14:49
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8681
|1.7989
|1190
|2006.06.01 14:49
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8680
|1.7989
|1191
|2006.06.01 14:49
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8679
|1.7989
|1192
|2006.06.01 14:49
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8678
|1.7989
|1193
|2006.06.01 14:49
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8677
|1.7989
|1194
|2006.06.01 14:49
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8676
|1.7989
|1195
|2006.06.01 14:50
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8675
|1.7989
|1196
|2006.06.01 14:55
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8673
|1.7989
|1197
|2006.06.01 14:56
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8672
|1.7989
|1198
|2006.06.01 15:38
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8670
|1.7989
|1199
|2006.06.01 15:38
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8669
|1.7989
|1200
|2006.06.01 15:49
|modify
|18
|0.10
|1.8689
|1.8668
|1.7989
|1201
|2006.06.01 16:46
|s/l
|18
|0.10
|1.8668
|1.8668
|1.7989
|18.36
|10787.76
|1202
|2006.06.01 16:46
|sell stop
|19
|0.10
|1.8645
|1.8745
|1.7945
|1203
|2006.06.01 21:10
|sell
|19
|0.10
|1.8645
|1.8745
|1.7945
|1204
|2006.06.02 14:30
|s/l
|19
|0.10
|1.8745
|1.8745
|1.7945
|-100.88
|10686.88
|1205
|2006.06.02 14:30
|sell stop
|20
|0.10
|1.8725
|1.8825
|1.8025
|1206
|2006.06.02 14:30
|sell
|20
|0.10
|1.8725
|1.8825
|1.8025
|1207
|2006.06.02 14:43
|s/l
|20
|0.10
|1.8825
|1.8825
|1.8025
|-100.00
|10586.88
|1208
|2006.06.02 15:00
|sell stop
|21
|0.10
|1.8791
|1.8891
|1.8091
|1209
|2006.06.05 14:54
|sell
|21
|0.10
|1.8791
|1.8891
|1.8091
|1210
|2006.06.06 12:24
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8790
|1.8091
|1211
|2006.06.06 12:24
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8789
|1.8091
|1212
|2006.06.06 12:24
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8787
|1.8091
|1213
|2006.06.06 12:24
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8785
|1.8091
|1214
|2006.06.06 12:25
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8784
|1.8091
|1215
|2006.06.06 12:25
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8783
|1.8091
|1216
|2006.06.06 12:25
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8781
|1.8091
|1217
|2006.06.06 12:25
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8780
|1.8091
|1218
|2006.06.06 12:25
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8779
|1.8091
|1219
|2006.06.06 12:25
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8778
|1.8091
|1220
|2006.06.06 12:25
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8777
|1.8091
|1221
|2006.06.06 14:13
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8776
|1.8091
|1222
|2006.06.06 14:13
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8774
|1.8091
|1223
|2006.06.06 14:13
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8772
|1.8091
|1224
|2006.06.06 14:13
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8771
|1.8091
|1225
|2006.06.06 14:13
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8770
|1.8091
|1226
|2006.06.06 14:13
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8769
|1.8091
|1227
|2006.06.06 14:13
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8767
|1.8091
|1228
|2006.06.06 14:14
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8766
|1.8091
|1229
|2006.06.06 14:14
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8764
|1.8091
|1230
|2006.06.06 14:14
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8762
|1.8091
|1231
|2006.06.06 14:14
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8761
|1.8091
|1232
|2006.06.06 14:14
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8760
|1.8091
|1233
|2006.06.06 14:14
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8759
|1.8091
|1234
|2006.06.06 14:14
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8758
|1.8091
|1235
|2006.06.06 14:14
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8756
|1.8091
|1236
|2006.06.06 14:14
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8754
|1.8091
|1237
|2006.06.06 14:16
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8751
|1.8091
|1238
|2006.06.06 14:16
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8750
|1.8091
|1239
|2006.06.06 14:29
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8749
|1.8091
|1240
|2006.06.06 14:29
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8747
|1.8091
|1241
|2006.06.06 14:29
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8745
|1.8091
|1242
|2006.06.06 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8743
|1.8091
|1243
|2006.06.06 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8742
|1.8091
|1244
|2006.06.06 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8741
|1.8091
|1245
|2006.06.06 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8739
|1.8091
|1246
|2006.06.06 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8738
|1.8091
|1247
|2006.06.06 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8737
|1.8091
|1248
|2006.06.06 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8736
|1.8091
|1249
|2006.06.06 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8735
|1.8091
|1250
|2006.06.06 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8734
|1.8091
|1251
|2006.06.06 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8732
|1.8091
|1252
|2006.06.06 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8731
|1.8091
|1253
|2006.06.06 15:35
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8730
|1.8091
|1254
|2006.06.06 15:35
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8729
|1.8091
|1255
|2006.06.06 15:35
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8728
|1.8091
|1256
|2006.06.06 15:35
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8727
|1.8091
|1257
|2006.06.06 15:36
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8726
|1.8091
|1258
|2006.06.06 15:36
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8725
|1.8091
|1259
|2006.06.06 15:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8724
|1.8091
|1260
|2006.06.06 15:39
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8723
|1.8091
|1261
|2006.06.06 15:39
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8720
|1.8091
|1262
|2006.06.06 15:40
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8719
|1.8091
|1263
|2006.06.06 16:42
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8718
|1.8091
|1264
|2006.06.06 16:42
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8717
|1.8091
|1265
|2006.06.06 16:42
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8716
|1.8091
|1266
|2006.06.06 16:50
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8715
|1.8091
|1267
|2006.06.06 16:50
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8714
|1.8091
|1268
|2006.06.06 16:51
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8713
|1.8091
|1269
|2006.06.06 16:52
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8712
|1.8091
|1270
|2006.06.06 16:53
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8710
|1.8091
|1271
|2006.06.06 16:53
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8709
|1.8091
|1272
|2006.06.06 16:53
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8708
|1.8091
|1273
|2006.06.06 16:53
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8707
|1.8091
|1274
|2006.06.06 16:53
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8704
|1.8091
|1275
|2006.06.06 16:59
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8703
|1.8091
|1276
|2006.06.06 16:59
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8702
|1.8091
|1277
|2006.06.06 16:59
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8701
|1.8091
|1278
|2006.06.06 16:59
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8700
|1.8091
|1279
|2006.06.06 16:59
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8698
|1.8091
|1280
|2006.06.06 17:00
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8697
|1.8091
|1281
|2006.06.06 17:01
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8696
|1.8091
|1282
|2006.06.06 17:05
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8694
|1.8091
|1283
|2006.06.06 17:05
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8693
|1.8091
|1284
|2006.06.07 08:15
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8692
|1.8091
|1285
|2006.06.07 08:16
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8691
|1.8091
|1286
|2006.06.07 08:16
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8690
|1.8091
|1287
|2006.06.07 08:16
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8689
|1.8091
|1288
|2006.06.07 08:16
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8688
|1.8091
|1289
|2006.06.07 08:17
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8687
|1.8091
|1290
|2006.06.07 08:17
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8686
|1.8091
|1291
|2006.06.07 08:17
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8684
|1.8091
|1292
|2006.06.07 08:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8683
|1.8091
|1293
|2006.06.07 08:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8682
|1.8091
|1294
|2006.06.07 08:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8681
|1.8091
|1295
|2006.06.07 08:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8679
|1.8091
|1296
|2006.06.07 08:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8678
|1.8091
|1297
|2006.06.07 08:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8677
|1.8091
|1298
|2006.06.07 08:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8676
|1.8091
|1299
|2006.06.07 08:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8675
|1.8091
|1300
|2006.06.07 08:34
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8674
|1.8091
|1301
|2006.06.07 08:34
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8673
|1.8091
|1302
|2006.06.07 08:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8672
|1.8091
|1303
|2006.06.07 08:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8671
|1.8091
|1304
|2006.06.07 08:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8670
|1.8091
|1305
|2006.06.07 08:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8669
|1.8091
|1306
|2006.06.07 08:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8668
|1.8091
|1307
|2006.06.07 08:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8667
|1.8091
|1308
|2006.06.07 08:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8666
|1.8091
|1309
|2006.06.07 08:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8665
|1.8091
|1310
|2006.06.07 08:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8664
|1.8091
|1311
|2006.06.07 09:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8663
|1.8091
|1312
|2006.06.07 09:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8662
|1.8091
|1313
|2006.06.07 09:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8661
|1.8091
|1314
|2006.06.07 09:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8660
|1.8091
|1315
|2006.06.07 09:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8659
|1.8091
|1316
|2006.06.07 09:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8658
|1.8091
|1317
|2006.06.07 09:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8657
|1.8091
|1318
|2006.06.07 09:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8656
|1.8091
|1319
|2006.06.07 09:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8655
|1.8091
|1320
|2006.06.07 09:41
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8654
|1.8091
|1321
|2006.06.07 09:43
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8653
|1.8091
|1322
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8652
|1.8091
|1323
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8651
|1.8091
|1324
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8650
|1.8091
|1325
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8649
|1.8091
|1326
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8648
|1.8091
|1327
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8647
|1.8091
|1328
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8646
|1.8091
|1329
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8645
|1.8091
|1330
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8644
|1.8091
|1331
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8643
|1.8091
|1332
|2006.06.07 15:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8642
|1.8091
|1333
|2006.06.07 15:46
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8641
|1.8091
|1334
|2006.06.07 15:46
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8640
|1.8091
|1335
|2006.06.07 15:46
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8638
|1.8091
|1336
|2006.06.07 15:46
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8637
|1.8091
|1337
|2006.06.07 15:47
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8636
|1.8091
|1338
|2006.06.07 15:49
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8635
|1.8091
|1339
|2006.06.07 15:50
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8634
|1.8091
|1340
|2006.06.07 15:50
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8632
|1.8091
|1341
|2006.06.07 15:50
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8631
|1.8091
|1342
|2006.06.08 08:34
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8630
|1.8091
|1343
|2006.06.08 08:34
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8629
|1.8091
|1344
|2006.06.08 08:34
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8628
|1.8091
|1345
|2006.06.08 08:34
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8627
|1.8091
|1346
|2006.06.08 08:34
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8626
|1.8091
|1347
|2006.06.08 08:34
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8625
|1.8091
|1348
|2006.06.08 08:34
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8623
|1.8091
|1349
|2006.06.08 08:34
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8622
|1.8091
|1350
|2006.06.08 08:34
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8621
|1.8091
|1351
|2006.06.08 08:34
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8619
|1.8091
|1352
|2006.06.08 08:34
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8618
|1.8091
|1353
|2006.06.08 08:36
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8617
|1.8091
|1354
|2006.06.08 08:36
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8616
|1.8091
|1355
|2006.06.08 08:36
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8615
|1.8091
|1356
|2006.06.08 08:36
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8614
|1.8091
|1357
|2006.06.08 08:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8613
|1.8091
|1358
|2006.06.08 08:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8612
|1.8091
|1359
|2006.06.08 08:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8611
|1.8091
|1360
|2006.06.08 08:38
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8610
|1.8091
|1361
|2006.06.08 09:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8609
|1.8091
|1362
|2006.06.08 09:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8608
|1.8091
|1363
|2006.06.08 09:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8607
|1.8091
|1364
|2006.06.08 09:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8606
|1.8091
|1365
|2006.06.08 09:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8605
|1.8091
|1366
|2006.06.08 09:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8604
|1.8091
|1367
|2006.06.08 09:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8603
|1.8091
|1368
|2006.06.08 09:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8602
|1.8091
|1369
|2006.06.08 09:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8601
|1.8091
|1370
|2006.06.08 09:21
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8600
|1.8091
|1371
|2006.06.08 09:21
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8598
|1.8091
|1372
|2006.06.08 09:21
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8597
|1.8091
|1373
|2006.06.08 09:21
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8596
|1.8091
|1374
|2006.06.08 09:21
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8595
|1.8091
|1375
|2006.06.08 09:21
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8594
|1.8091
|1376
|2006.06.08 09:21
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8592
|1.8091
|1377
|2006.06.08 09:21
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8591
|1.8091
|1378
|2006.06.08 09:21
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8590
|1.8091
|1379
|2006.06.08 09:21
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8588
|1.8091
|1380
|2006.06.08 09:21
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8587
|1.8091
|1381
|2006.06.08 09:21
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8585
|1.8091
|1382
|2006.06.08 09:21
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8584
|1.8091
|1383
|2006.06.08 09:22
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8583
|1.8091
|1384
|2006.06.08 09:25
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8582
|1.8091
|1385
|2006.06.08 09:26
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8581
|1.8091
|1386
|2006.06.08 09:26
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8580
|1.8091
|1387
|2006.06.08 09:26
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8579
|1.8091
|1388
|2006.06.08 09:42
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8578
|1.8091
|1389
|2006.06.08 09:42
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8577
|1.8091
|1390
|2006.06.08 09:42
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8575
|1.8091
|1391
|2006.06.08 09:43
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8573
|1.8091
|1392
|2006.06.08 10:30
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8571
|1.8091
|1393
|2006.06.08 10:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8570
|1.8091
|1394
|2006.06.08 10:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8569
|1.8091
|1395
|2006.06.08 13:53
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8568
|1.8091
|1396
|2006.06.08 13:53
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8567
|1.8091
|1397
|2006.06.08 13:53
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8566
|1.8091
|1398
|2006.06.08 13:53
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8565
|1.8091
|1399
|2006.06.08 13:53
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8564
|1.8091
|1400
|2006.06.08 13:53
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8563
|1.8091
|1401
|2006.06.08 13:53
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8562
|1.8091
|1402
|2006.06.08 13:54
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8561
|1.8091
|1403
|2006.06.08 13:54
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8560
|1.8091
|1404
|2006.06.08 13:54
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8559
|1.8091
|1405
|2006.06.08 13:54
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8558
|1.8091
|1406
|2006.06.08 13:55
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8557
|1.8091
|1407
|2006.06.08 13:55
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8556
|1.8091
|1408
|2006.06.08 13:55
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8555
|1.8091
|1409
|2006.06.08 14:00
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8554
|1.8091
|1410
|2006.06.08 14:01
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8553
|1.8091
|1411
|2006.06.08 14:01
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8552
|1.8091
|1412
|2006.06.08 14:01
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8551
|1.8091
|1413
|2006.06.08 14:01
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8550
|1.8091
|1414
|2006.06.08 14:01
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8549
|1.8091
|1415
|2006.06.08 14:01
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8548
|1.8091
|1416
|2006.06.08 14:01
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8547
|1.8091
|1417
|2006.06.08 14:01
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8546
|1.8091
|1418
|2006.06.08 14:01
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8545
|1.8091
|1419
|2006.06.08 14:01
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8544
|1.8091
|1420
|2006.06.08 14:03
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8543
|1.8091
|1421
|2006.06.08 14:03
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8542
|1.8091
|1422
|2006.06.08 14:03
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8541
|1.8091
|1423
|2006.06.08 14:03
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8540
|1.8091
|1424
|2006.06.08 14:03
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8539
|1.8091
|1425
|2006.06.08 14:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8538
|1.8091
|1426
|2006.06.08 14:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8537
|1.8091
|1427
|2006.06.08 14:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8536
|1.8091
|1428
|2006.06.08 14:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8535
|1.8091
|1429
|2006.06.08 14:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8534
|1.8091
|1430
|2006.06.08 14:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8532
|1.8091
|1431
|2006.06.08 14:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8531
|1.8091
|1432
|2006.06.08 14:04
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8530
|1.8091
|1433
|2006.06.08 14:25
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8529
|1.8091
|1434
|2006.06.08 14:25
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8528
|1.8091
|1435
|2006.06.08 14:25
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8527
|1.8091
|1436
|2006.06.08 14:30
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8526
|1.8091
|1437
|2006.06.08 14:30
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8525
|1.8091
|1438
|2006.06.08 14:30
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8524
|1.8091
|1439
|2006.06.08 14:30
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8522
|1.8091
|1440
|2006.06.08 14:30
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8521
|1.8091
|1441
|2006.06.08 14:30
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8519
|1.8091
|1442
|2006.06.08 14:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8518
|1.8091
|1443
|2006.06.08 14:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8517
|1.8091
|1444
|2006.06.08 14:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8516
|1.8091
|1445
|2006.06.08 14:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8515
|1.8091
|1446
|2006.06.08 14:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8514
|1.8091
|1447
|2006.06.08 14:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8513
|1.8091
|1448
|2006.06.08 14:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8512
|1.8091
|1449
|2006.06.08 14:31
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8511
|1.8091
|1450
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8510
|1.8091
|1451
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8509
|1.8091
|1452
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8508
|1.8091
|1453
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8507
|1.8091
|1454
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8506
|1.8091
|1455
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8505
|1.8091
|1456
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8504
|1.8091
|1457
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8502
|1.8091
|1458
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8501
|1.8091
|1459
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8500
|1.8091
|1460
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8499
|1.8091
|1461
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8497
|1.8091
|1462
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8496
|1.8091
|1463
|2006.06.08 14:32
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8494
|1.8091
|1464
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8493
|1.8091
|1465
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8492
|1.8091
|1466
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8491
|1.8091
|1467
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8490
|1.8091
|1468
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8489
|1.8091
|1469
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8488
|1.8091
|1470
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8487
|1.8091
|1471
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8486
|1.8091
|1472
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8485
|1.8091
|1473
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8484
|1.8091
|1474
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8482
|1.8091
|1475
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8481
|1.8091
|1476
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8480
|1.8091
|1477
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8479
|1.8091
|1478
|2006.06.08 14:33
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8478
|1.8091
|1479
|2006.06.08 14:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8476
|1.8091
|1480
|2006.06.08 14:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8475
|1.8091
|1481
|2006.06.08 14:45
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8473
|1.8091
|1482
|2006.06.09 14:35
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8472
|1.8091
|1483
|2006.06.09 14:35
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8471
|1.8091
|1484
|2006.06.09 14:35
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8470
|1.8091
|1485
|2006.06.09 14:35
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8469
|1.8091
|1486
|2006.06.09 14:35
|modify
|21
|0.10
|1.8791
|1.8468
|1.8091
|1487
|2006.06.09 15:29
|s/l
|21
|0.10
|1.8468
|1.8468
|1.8091
|317.72
|10904.60
|1488
|2006.06.09 15:29
|sell stop
|22
|0.10
|1.8445
|1.8545
|1.7745
|1489
|2006.06.09 15:37
|sell
|22
|0.10
|1.8445
|1.8545
|1.7745
|1490
|2006.06.13 19:15
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8444
|1.7745
|1491
|2006.06.13 19:15
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8443
|1.7745
|1492
|2006.06.13 19:17
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8442
|1.7745
|1493
|2006.06.13 19:17
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8441
|1.7745
|1494
|2006.06.13 19:17
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8440
|1.7745
|1495
|2006.06.13 19:17
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8438
|1.7745
|1496
|2006.06.13 19:17
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8436
|1.7745
|1497
|2006.06.13 19:17
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8434
|1.7745
|1498
|2006.06.13 19:25
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8433
|1.7745
|1499
|2006.06.13 19:27
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8432
|1.7745
|1500
|2006.06.13 19:27
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8431
|1.7745
|1501
|2006.06.13 19:27
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8430
|1.7745
|1502
|2006.06.13 19:27
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8429
|1.7745
|1503
|2006.06.13 22:21
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8428
|1.7745
|1504
|2006.06.13 22:21
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8427
|1.7745
|1505
|2006.06.13 22:27
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8426
|1.7745
|1506
|2006.06.13 22:31
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8425
|1.7745
|1507
|2006.06.13 22:42
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8424
|1.7745
|1508
|2006.06.13 22:42
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8423
|1.7745
|1509
|2006.06.13 22:42
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8422
|1.7745
|1510
|2006.06.13 22:44
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8421
|1.7745
|1511
|2006.06.13 22:45
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8420
|1.7745
|1512
|2006.06.13 22:49
|modify
|22
|0.10
|1.8445
|1.8419
|1.7745
|1513
|2006.06.14 09:37
|s/l
|22
|0.10
|1.8419
|1.8419
|1.7745
|23.36
|10927.96
|1514
|2006.06.14 09:37
|sell stop
|23
|0.10
|1.8397
|1.8497
|1.7697
|1515
|2006.06.14 14:29
|sell
|23
|0.10
|1.8397
|1.8497
|1.7697
|1516
|2006.06.14 15:29
|s/l
|23
|0.10
|1.8497
|1.8497
|1.7697
|-100.00
|10827.96
|1517
|2006.06.14 15:29
|sell stop
|24
|0.10
|1.8474
|1.8574
|1.7774
|1518
|2006.06.14 15:38
|sell
|24
|0.10
|1.8474
|1.8574
|1.7774
|1519
|2006.06.19 17:30
|modify
|24
|0.10
|1.8474
|1.8474
|1.7774
|1520
|2006.06.19 17:30
|modify
|24
|0.10
|1.8474
|1.8472
|1.7774
|1521
|2006.06.19 17:31
|modify
|24
|0.10
|1.8474
|1.8471
|1.7774
|1522
|2006.06.21 05:03
|s/l
|24
|0.10
|1.8471
|1.8471
|1.7774
|-3.16
|10824.80
|1523
|2006.06.21 05:03
|sell stop
|25
|0.10
|1.8449
|1.8549
|1.7749
|1524
|2006.06.21 08:09
|sell
|25
|0.10
|1.8449
|1.8549
|1.7749
|1525
|2006.06.22 12:29
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8449
|1.7749
|1526
|2006.06.22 12:29
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8448
|1.7749
|1527
|2006.06.22 12:29
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8447
|1.7749
|1528
|2006.06.22 12:29
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8445
|1.7749
|1529
|2006.06.22 12:29
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8444
|1.7749
|1530
|2006.06.22 12:29
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8443
|1.7749
|1531
|2006.06.22 12:31
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8442
|1.7749
|1532
|2006.06.22 12:46
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8441
|1.7749
|1533
|2006.06.22 12:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8439
|1.7749
|1534
|2006.06.22 12:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8437
|1.7749
|1535
|2006.06.22 12:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8436
|1.7749
|1536
|2006.06.22 12:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8435
|1.7749
|1537
|2006.06.22 12:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8433
|1.7749
|1538
|2006.06.22 12:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8432
|1.7749
|1539
|2006.06.22 12:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8431
|1.7749
|1540
|2006.06.22 12:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8429
|1.7749
|1541
|2006.06.22 12:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8428
|1.7749
|1542
|2006.06.22 12:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8427
|1.7749
|1543
|2006.06.22 12:50
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8426
|1.7749
|1544
|2006.06.22 12:50
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8424
|1.7749
|1545
|2006.06.22 12:52
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8423
|1.7749
|1546
|2006.06.22 12:52
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8422
|1.7749
|1547
|2006.06.22 12:52
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8421
|1.7749
|1548
|2006.06.22 12:53
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8420
|1.7749
|1549
|2006.06.22 12:53
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8419
|1.7749
|1550
|2006.06.22 12:53
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8418
|1.7749
|1551
|2006.06.22 12:53
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8417
|1.7749
|1552
|2006.06.22 12:53
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8416
|1.7749
|1553
|2006.06.22 12:53
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8415
|1.7749
|1554
|2006.06.22 12:54
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8414
|1.7749
|1555
|2006.06.22 12:54
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8413
|1.7749
|1556
|2006.06.22 12:54
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8412
|1.7749
|1557
|2006.06.22 12:54
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8411
|1.7749
|1558
|2006.06.22 12:54
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8410
|1.7749
|1559
|2006.06.22 12:54
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8409
|1.7749
|1560
|2006.06.22 12:54
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8407
|1.7749
|1561
|2006.06.22 12:54
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8406
|1.7749
|1562
|2006.06.22 12:54
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8405
|1.7749
|1563
|2006.06.22 13:20
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8404
|1.7749
|1564
|2006.06.22 14:07
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8402
|1.7749
|1565
|2006.06.22 14:07
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8401
|1.7749
|1566
|2006.06.22 14:07
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8400
|1.7749
|1567
|2006.06.22 14:07
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8399
|1.7749
|1568
|2006.06.22 14:07
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8398
|1.7749
|1569
|2006.06.22 14:07
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8397
|1.7749
|1570
|2006.06.22 14:07
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8395
|1.7749
|1571
|2006.06.22 14:27
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8394
|1.7749
|1572
|2006.06.22 14:28
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8393
|1.7749
|1573
|2006.06.22 14:32
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8392
|1.7749
|1574
|2006.06.22 15:18
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8388
|1.7749
|1575
|2006.06.22 15:18
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8386
|1.7749
|1576
|2006.06.22 15:20
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8377
|1.7749
|1577
|2006.06.22 15:20
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8376
|1.7749
|1578
|2006.06.22 15:20
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8373
|1.7749
|1579
|2006.06.22 15:20
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8371
|1.7749
|1580
|2006.06.22 16:19
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8370
|1.7749
|1581
|2006.06.22 16:20
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8369
|1.7749
|1582
|2006.06.22 16:20
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8368
|1.7749
|1583
|2006.06.22 16:20
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8367
|1.7749
|1584
|2006.06.22 16:20
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8366
|1.7749
|1585
|2006.06.22 16:20
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8365
|1.7749
|1586
|2006.06.22 16:26
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8364
|1.7749
|1587
|2006.06.23 09:51
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8363
|1.7749
|1588
|2006.06.23 10:14
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8361
|1.7749
|1589
|2006.06.23 10:14
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8360
|1.7749
|1590
|2006.06.23 10:14
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8359
|1.7749
|1591
|2006.06.23 10:41
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8358
|1.7749
|1592
|2006.06.23 10:45
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8357
|1.7749
|1593
|2006.06.23 10:45
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8356
|1.7749
|1594
|2006.06.23 10:45
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8355
|1.7749
|1595
|2006.06.23 10:45
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8354
|1.7749
|1596
|2006.06.23 10:45
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8353
|1.7749
|1597
|2006.06.23 10:45
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8352
|1.7749
|1598
|2006.06.23 10:45
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8350
|1.7749
|1599
|2006.06.23 10:46
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8348
|1.7749
|1600
|2006.06.23 10:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8347
|1.7749
|1601
|2006.06.23 10:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8346
|1.7749
|1602
|2006.06.23 10:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8345
|1.7749
|1603
|2006.06.23 10:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8344
|1.7749
|1604
|2006.06.23 10:52
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8342
|1.7749
|1605
|2006.06.23 10:52
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8341
|1.7749
|1606
|2006.06.23 10:52
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8340
|1.7749
|1607
|2006.06.23 10:52
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8339
|1.7749
|1608
|2006.06.23 10:55
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8338
|1.7749
|1609
|2006.06.23 10:55
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8336
|1.7749
|1610
|2006.06.23 10:56
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8335
|1.7749
|1611
|2006.06.23 10:57
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8334
|1.7749
|1612
|2006.06.23 11:40
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8333
|1.7749
|1613
|2006.06.23 11:40
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8332
|1.7749
|1614
|2006.06.23 11:40
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8331
|1.7749
|1615
|2006.06.23 11:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8330
|1.7749
|1616
|2006.06.23 11:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8329
|1.7749
|1617
|2006.06.23 11:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8327
|1.7749
|1618
|2006.06.23 11:50
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8326
|1.7749
|1619
|2006.06.23 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8325
|1.7749
|1620
|2006.06.23 12:08
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8323
|1.7749
|1621
|2006.06.23 12:09
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8321
|1.7749
|1622
|2006.06.23 12:09
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8320
|1.7749
|1623
|2006.06.23 12:09
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8319
|1.7749
|1624
|2006.06.23 12:15
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8318
|1.7749
|1625
|2006.06.23 12:15
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8317
|1.7749
|1626
|2006.06.23 12:16
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8316
|1.7749
|1627
|2006.06.23 13:17
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8315
|1.7749
|1628
|2006.06.23 13:18
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8314
|1.7749
|1629
|2006.06.23 13:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8313
|1.7749
|1630
|2006.06.23 13:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8312
|1.7749
|1631
|2006.06.23 13:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8310
|1.7749
|1632
|2006.06.23 13:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8309
|1.7749
|1633
|2006.06.23 13:47
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8307
|1.7749
|1634
|2006.06.23 13:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8306
|1.7749
|1635
|2006.06.23 13:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8305
|1.7749
|1636
|2006.06.23 13:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8303
|1.7749
|1637
|2006.06.23 13:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8302
|1.7749
|1638
|2006.06.23 13:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8301
|1.7749
|1639
|2006.06.23 13:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8300
|1.7749
|1640
|2006.06.23 13:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8299
|1.7749
|1641
|2006.06.23 13:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8297
|1.7749
|1642
|2006.06.23 13:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8296
|1.7749
|1643
|2006.06.23 13:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8295
|1.7749
|1644
|2006.06.23 13:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8294
|1.7749
|1645
|2006.06.23 13:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8293
|1.7749
|1646
|2006.06.23 13:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8292
|1.7749
|1647
|2006.06.23 13:50
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8291
|1.7749
|1648
|2006.06.23 13:51
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8290
|1.7749
|1649
|2006.06.23 13:51
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8289
|1.7749
|1650
|2006.06.23 13:51
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8288
|1.7749
|1651
|2006.06.23 13:51
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8287
|1.7749
|1652
|2006.06.23 13:51
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8286
|1.7749
|1653
|2006.06.23 13:52
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8285
|1.7749
|1654
|2006.06.23 13:52
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8284
|1.7749
|1655
|2006.06.23 13:52
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8283
|1.7749
|1656
|2006.06.23 13:53
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8281
|1.7749
|1657
|2006.06.23 13:53
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8280
|1.7749
|1658
|2006.06.23 13:53
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8278
|1.7749
|1659
|2006.06.23 13:53
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8277
|1.7749
|1660
|2006.06.23 14:11
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8275
|1.7749
|1661
|2006.06.23 14:11
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8273
|1.7749
|1662
|2006.06.23 14:11
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8271
|1.7749
|1663
|2006.06.23 14:11
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8270
|1.7749
|1664
|2006.06.23 14:11
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8269
|1.7749
|1665
|2006.06.23 14:11
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8268
|1.7749
|1666
|2006.06.23 14:11
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8267
|1.7749
|1667
|2006.06.23 14:11
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8265
|1.7749
|1668
|2006.06.23 14:16
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8264
|1.7749
|1669
|2006.06.23 14:16
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8263
|1.7749
|1670
|2006.06.23 14:16
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8261
|1.7749
|1671
|2006.06.23 14:16
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8260
|1.7749
|1672
|2006.06.23 14:16
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8259
|1.7749
|1673
|2006.06.23 14:16
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8257
|1.7749
|1674
|2006.06.23 14:20
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8256
|1.7749
|1675
|2006.06.23 14:20
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8254
|1.7749
|1676
|2006.06.23 14:20
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8253
|1.7749
|1677
|2006.06.23 14:43
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8252
|1.7749
|1678
|2006.06.23 14:43
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8250
|1.7749
|1679
|2006.06.23 14:44
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8249
|1.7749
|1680
|2006.06.23 14:44
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8248
|1.7749
|1681
|2006.06.23 14:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8247
|1.7749
|1682
|2006.06.23 14:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8246
|1.7749
|1683
|2006.06.23 14:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8245
|1.7749
|1684
|2006.06.23 14:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8244
|1.7749
|1685
|2006.06.23 14:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8243
|1.7749
|1686
|2006.06.23 14:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8242
|1.7749
|1687
|2006.06.23 14:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8241
|1.7749
|1688
|2006.06.23 14:48
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8239
|1.7749
|1689
|2006.06.23 14:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8238
|1.7749
|1690
|2006.06.23 14:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8237
|1.7749
|1691
|2006.06.23 14:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8236
|1.7749
|1692
|2006.06.23 14:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8235
|1.7749
|1693
|2006.06.23 14:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8234
|1.7749
|1694
|2006.06.23 14:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8233
|1.7749
|1695
|2006.06.23 14:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8232
|1.7749
|1696
|2006.06.23 14:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8230
|1.7749
|1697
|2006.06.23 14:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8229
|1.7749
|1698
|2006.06.23 14:49
|modify
|25
|0.10
|1.8449
|1.8228
|1.7749
|1699
|2006.06.26 09:19
|s/l
|25
|0.10
|1.8228
|1.8228
|1.7749
|216.60
|11041.40
|1700
|2006.06.26 09:19
|sell stop
|26
|0.10
|1.8205
|1.8305
|1.7505
|1701
|2006.06.26 10:59
|sell
|26
|0.10
|1.8205
|1.8305
|1.7505
|1702
|2006.06.29 17:43
|modify
|26
|0.10
|1.8205
|1.8205
|1.7505
|1703
|2006.06.29 17:43
|modify
|26
|0.10
|1.8205
|1.8202
|1.7505
|1704
|2006.06.29 17:44
|modify
|26
|0.10
|1.8205
|1.8200
|1.7505
|1705
|2006.06.29 17:44
|modify
|26
|0.10
|1.8205
|1.8199
|1.7505
|1706
|2006.06.29 19:37
|modify
|26
|0.10
|1.8205
|1.8197
|1.7505
|1707
|2006.06.29 19:37
|modify
|26
|0.10
|1.8205
|1.8196
|1.7505
|1708
|2006.06.29 19:37
|modify
|26
|0.10
|1.8205
|1.8195
|1.7505
|1709
|2006.06.29 19:37
|modify
|26
|0.10
|1.8205
|1.8193
|1.7505
|1710
|2006.06.29 20:21
|s/l
|26
|0.10
|1.8193
|1.8193
|1.7505
|7.60
|11049.00
|1711
|2006.06.29 20:21
|sell stop
|27
|0.10
|1.8173
|1.8273
|1.7473