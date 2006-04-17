Strategy Tester Report
OILFXMACDv002
(Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.04.04 00:00 - 2007.07.20 22:00 (2006.04.04 - 2008.01.09)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic_number=772188; Take_Profit=700; Stop_Loss=100; TrailingStop=100; Lots=0.1; Gap=20; Slippage=3; Duration=0; MACD_Setup=""; Fast_EMA1=12; Slow_EMA1=18; Signal1=15; Trigger1=0.0007; Fast_EMA2=48; Slow_EMA2=104; Signal2=36; Trigger2=0; CloseNReverse=false; FridaySafe=false; Hours=15; Minutes=0;
Bars in test8999Ticks modelled1897548Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors1
Initial deposit10000.00
Total net profit1049.00Gross profit2154.69Gross loss-1105.69
Profit factor1.95Expected payoff40.35
Absolute drawdown188.15Maximal drawdown718.07 (6.37%)Relative drawdown6.37% (718.07)
Total trades26Short positions (won %)12 (50.00%)Long positions (won %)14 (57.14%)
Profit trades (% of total)14 (53.85%)Loss trades (% of total)12 (46.15%)
Largestprofit trade459.19loss trade-102.64
Averageprofit trade153.91loss trade-92.14
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (1060.42)consecutive losses (loss in money)4 (-402.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1060.42 (6)consecutive loss (count of losses)-402.30 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.04 15:00buy stop10.101.75411.74411.8241
22006.04.04 15:25buy10.101.75411.74411.8241
32006.04.07 16:05s/l10.101.74411.74411.8241-99.159900.85
42006.04.07 16:05buy stop20.101.74641.73641.8164
52006.04.10 09:11buy20.101.74641.73641.8164
62006.04.12 11:35modify20.101.74641.74661.8164
72006.04.12 11:35modify20.101.74641.74681.8164
82006.04.12 11:35modify20.101.74641.74691.8164
92006.04.12 11:35modify20.101.74641.74701.8164
102006.04.12 11:35modify20.101.74641.74711.8164
112006.04.12 11:35modify20.101.74641.74721.8164
122006.04.12 14:47s/l20.101.74721.74721.81648.349909.19
132006.04.12 14:47buy stop30.101.74931.73931.8193
142006.04.12 15:03buy30.101.74931.73931.8193
152006.04.17 03:05modify30.101.74931.74941.8193
162006.04.17 03:06modify30.101.74931.74951.8193
172006.04.17 03:06modify30.101.74931.74961.8193
182006.04.17 03:07modify30.101.74931.74971.8193
192006.04.17 03:07modify30.101.74931.74981.8193
202006.04.17 03:08modify30.101.74931.74991.8193
212006.04.17 03:33modify30.101.74931.75001.8193
222006.04.17 03:37modify30.101.74931.75011.8193
232006.04.17 12:54modify30.101.74931.75021.8193
242006.04.17 13:19modify30.101.74931.75031.8193
252006.04.17 13:36modify30.101.74931.75041.8193
262006.04.17 13:36modify30.101.74931.75051.8193
272006.04.17 13:36modify30.101.74931.75071.8193
282006.04.17 13:39modify30.101.74931.75101.8193
292006.04.17 13:39modify30.101.74931.75131.8193
302006.04.17 13:39modify30.101.74931.75151.8193
312006.04.17 13:39modify30.101.74931.75161.8193
322006.04.17 13:39modify30.101.74931.75171.8193
332006.04.17 13:39modify30.101.74931.75181.8193
342006.04.17 13:39modify30.101.74931.75201.8193
352006.04.17 13:40modify30.101.74931.75221.8193
362006.04.17 13:40modify30.101.74931.75231.8193
372006.04.17 13:40modify30.101.74931.75241.8193
382006.04.17 13:40modify30.101.74931.75261.8193
392006.04.17 13:40modify30.101.74931.75271.8193
402006.04.17 13:40modify30.101.74931.75281.8193
412006.04.17 13:40modify30.101.74931.75291.8193
422006.04.17 13:40modify30.101.74931.75301.8193
432006.04.17 13:40modify30.101.74931.75311.8193
442006.04.17 13:40modify30.101.74931.75321.8193
452006.04.17 13:41modify30.101.74931.75331.8193
462006.04.17 13:41modify30.101.74931.75361.8193
472006.04.17 13:41modify30.101.74931.75401.8193
482006.04.17 13:41modify30.101.74931.75411.8193
492006.04.17 13:41modify30.101.74931.75431.8193
502006.04.17 13:41modify30.101.74931.75451.8193
512006.04.17 13:41modify30.101.74931.75461.8193
522006.04.17 13:41modify30.101.74931.75491.8193
532006.04.17 13:42modify30.101.74931.75511.8193
542006.04.17 13:42modify30.101.74931.75541.8193
552006.04.17 13:42modify30.101.74931.75551.8193
562006.04.17 13:42modify30.101.74931.75561.8193
572006.04.17 13:42modify30.101.74931.75571.8193
582006.04.17 13:42modify30.101.74931.75591.8193
592006.04.17 13:52modify30.101.74931.75621.8193
602006.04.17 13:52modify30.101.74931.75631.8193
612006.04.17 13:54modify30.101.74931.75641.8193
622006.04.17 13:54modify30.101.74931.75651.8193
632006.04.17 13:55modify30.101.74931.75661.8193
642006.04.17 13:55modify30.101.74931.75681.8193
652006.04.17 13:55modify30.101.74931.75691.8193
662006.04.17 13:56modify30.101.74931.75701.8193
672006.04.17 14:14modify30.101.74931.75711.8193
682006.04.17 14:14modify30.101.74931.75731.8193
692006.04.17 14:14modify30.101.74931.75751.8193
702006.04.17 14:14modify30.101.74931.75761.8193
712006.04.17 14:14modify30.101.74931.75771.8193
722006.04.17 14:14modify30.101.74931.75781.8193
732006.04.17 14:14modify30.101.74931.75791.8193
742006.04.17 14:19modify30.101.74931.75811.8193
752006.04.17 14:19modify30.101.74931.75831.8193
762006.04.17 14:19modify30.101.74931.75851.8193
772006.04.17 14:19modify30.101.74931.75871.8193
782006.04.17 14:19modify30.101.74931.75881.8193
792006.04.17 14:19modify30.101.74931.75901.8193
802006.04.17 14:19modify30.101.74931.75911.8193
812006.04.17 14:19modify30.101.74931.75921.8193
822006.04.17 14:19modify30.101.74931.75931.8193
832006.04.17 14:19modify30.101.74931.75941.8193
842006.04.17 14:19modify30.101.74931.75961.8193
852006.04.17 14:19modify30.101.74931.75971.8193
862006.04.17 14:20modify30.101.74931.75981.8193
872006.04.17 14:21modify30.101.74931.76001.8193
882006.04.17 14:21modify30.101.74931.76031.8193
892006.04.17 14:21modify30.101.74931.76061.8193
902006.04.17 14:32modify30.101.74931.76081.8193
912006.04.17 14:32modify30.101.74931.76091.8193
922006.04.17 14:32modify30.101.74931.76111.8193
932006.04.17 14:32modify30.101.74931.76121.8193
942006.04.17 14:32modify30.101.74931.76141.8193
952006.04.17 14:32modify30.101.74931.76151.8193
962006.04.17 14:32modify30.101.74931.76161.8193
972006.04.17 14:32modify30.101.74931.76171.8193
982006.04.17 14:33modify30.101.74931.76181.8193
992006.04.17 14:33modify30.101.74931.76191.8193
1002006.04.17 14:33modify30.101.74931.76211.8193
1012006.04.17 14:33modify30.101.74931.76221.8193
1022006.04.17 14:33modify30.101.74931.76241.8193
1032006.04.17 14:33modify30.101.74931.76251.8193
1042006.04.17 14:33modify30.101.74931.76261.8193
1052006.04.17 14:33modify30.101.74931.76271.8193
1062006.04.17 16:47modify30.101.74931.76291.8193
1072006.04.17 16:50modify30.101.74931.76301.8193
1082006.04.17 16:50modify30.101.74931.76321.8193
1092006.04.17 16:50modify30.101.74931.76331.8193
1102006.04.17 16:50modify30.101.74931.76341.8193
1112006.04.17 16:50modify30.101.74931.76361.8193
1122006.04.17 16:51modify30.101.74931.76371.8193
1132006.04.17 16:51modify30.101.74931.76381.8193
1142006.04.17 16:51modify30.101.74931.76391.8193
1152006.04.17 16:52modify30.101.74931.76401.8193
1162006.04.17 16:52modify30.101.74931.76421.8193
1172006.04.17 16:55modify30.101.74931.76441.8193
1182006.04.17 16:55modify30.101.74931.76451.8193
1192006.04.17 16:55modify30.101.74931.76461.8193
1202006.04.18 14:38modify30.101.74931.76471.8193
1212006.04.18 14:38modify30.101.74931.76491.8193
1222006.04.18 14:38modify30.101.74931.76501.8193
1232006.04.18 14:39modify30.101.74931.76511.8193
1242006.04.18 14:39modify30.101.74931.76521.8193
1252006.04.18 14:39modify30.101.74931.76541.8193
1262006.04.18 14:39modify30.101.74931.76551.8193
1272006.04.18 14:39modify30.101.74931.76571.8193
1282006.04.18 14:40modify30.101.74931.76581.8193
1292006.04.18 14:41modify30.101.74931.76591.8193
1302006.04.18 14:42modify30.101.74931.76601.8193
1312006.04.18 14:42modify30.101.74931.76611.8193
1322006.04.18 14:46modify30.101.74931.76621.8193
1332006.04.18 14:50modify30.101.74931.76641.8193
1342006.04.18 14:52modify30.101.74931.76651.8193
1352006.04.18 14:52modify30.101.74931.76671.8193
1362006.04.18 14:52modify30.101.74931.76691.8193
1372006.04.18 14:52modify30.101.74931.76701.8193
1382006.04.18 14:52modify30.101.74931.76721.8193
1392006.04.18 14:52modify30.101.74931.76731.8193
1402006.04.18 14:52modify30.101.74931.76741.8193
1412006.04.18 14:54modify30.101.74931.76751.8193
1422006.04.18 14:54modify30.101.74931.76761.8193
1432006.04.18 14:54modify30.101.74931.76771.8193
1442006.04.18 14:54modify30.101.74931.76781.8193
1452006.04.18 14:54modify30.101.74931.76791.8193
1462006.04.18 14:55modify30.101.74931.76801.8193
1472006.04.18 14:56modify30.101.74931.76821.8193
1482006.04.18 14:56modify30.101.74931.76841.8193
1492006.04.18 14:57modify30.101.74931.76851.8193
1502006.04.18 15:00modify30.101.74931.76871.8193
1512006.04.18 15:00modify30.101.74931.76881.8193
1522006.04.18 20:02modify30.101.74931.76901.8193
1532006.04.18 20:02modify30.101.74931.76911.8193
1542006.04.18 20:02modify30.101.74931.76921.8193
1552006.04.18 20:02modify30.101.74931.76941.8193
1562006.04.18 20:03modify30.101.74931.76951.8193
1572006.04.18 20:03modify30.101.74931.76961.8193
1582006.04.18 20:03modify30.101.74931.76971.8193
1592006.04.18 20:03modify30.101.74931.76981.8193
1602006.04.18 20:04modify30.101.74931.77011.8193
1612006.04.18 20:05modify30.101.74931.77021.8193
1622006.04.18 20:05modify30.101.74931.77031.8193
1632006.04.18 20:18modify30.101.74931.77041.8193
1642006.04.18 20:25modify30.101.74931.77071.8193
1652006.04.18 20:26modify30.101.74931.77091.8193
1662006.04.18 20:26modify30.101.74931.77111.8193
1672006.04.18 20:26modify30.101.74931.77131.8193
1682006.04.18 22:46modify30.101.74931.77141.8193
1692006.04.18 22:47modify30.101.74931.77151.8193
1702006.04.18 22:50modify30.101.74931.77171.8193
1712006.04.18 22:50modify30.101.74931.77191.8193
1722006.04.18 22:50modify30.101.74931.77201.8193
1732006.04.18 22:50modify30.101.74931.77221.8193
1742006.04.18 22:51modify30.101.74931.77231.8193
1752006.04.18 22:51modify30.101.74931.77251.8193
1762006.04.18 22:51modify30.101.74931.77271.8193
1772006.04.18 22:51modify30.101.74931.77281.8193
1782006.04.18 22:51modify30.101.74931.77291.8193
1792006.04.18 22:51modify30.101.74931.77301.8193
1802006.04.18 22:51modify30.101.74931.77311.8193
1812006.04.18 22:53modify30.101.74931.77321.8193
1822006.04.18 22:53modify30.101.74931.77331.8193
1832006.04.18 22:57modify30.101.74931.77341.8193
1842006.04.18 23:07modify30.101.74931.77351.8193
1852006.04.18 23:07modify30.101.74931.77371.8193
1862006.04.18 23:25modify30.101.74931.77391.8193
1872006.04.18 23:26modify30.101.74931.77401.8193
1882006.04.18 23:26modify30.101.74931.77421.8193
1892006.04.18 23:26modify30.101.74931.77441.8193
1902006.04.19 10:22modify30.101.74931.77461.8193
1912006.04.19 10:22modify30.101.74931.77471.8193
1922006.04.19 10:22modify30.101.74931.77481.8193
1932006.04.19 10:22modify30.101.74931.77491.8193
1942006.04.19 10:34modify30.101.74931.77511.8193
1952006.04.19 10:34modify30.101.74931.77521.8193
1962006.04.19 10:34modify30.101.74931.77531.8193
1972006.04.19 10:34modify30.101.74931.77551.8193
1982006.04.19 10:34modify30.101.74931.77561.8193
1992006.04.19 11:12modify30.101.74931.77571.8193
2002006.04.19 11:12modify30.101.74931.77581.8193
2012006.04.19 11:12modify30.101.74931.77601.8193
2022006.04.19 11:12modify30.101.74931.77611.8193
2032006.04.19 11:12modify30.101.74931.77631.8193
2042006.04.19 11:13modify30.101.74931.77651.8193
2052006.04.19 11:13modify30.101.74931.77681.8193
2062006.04.19 11:14modify30.101.74931.77701.8193
2072006.04.19 11:14modify30.101.74931.77711.8193
2082006.04.19 11:14modify30.101.74931.77721.8193
2092006.04.19 11:14modify30.101.74931.77731.8193
2102006.04.19 11:18modify30.101.74931.77741.8193
2112006.04.19 11:18modify30.101.74931.77761.8193
2122006.04.19 11:18modify30.101.74931.77771.8193
2132006.04.19 11:41modify30.101.74931.77781.8193
2142006.04.19 16:05modify30.101.74931.77811.8193
2152006.04.19 16:05modify30.101.74931.77821.8193
2162006.04.19 16:05modify30.101.74931.77831.8193
2172006.04.19 16:05modify30.101.74931.77851.8193
2182006.04.19 16:05modify30.101.74931.77871.8193
2192006.04.19 16:05modify30.101.74931.77891.8193
2202006.04.19 16:06modify30.101.74931.77921.8193
2212006.04.19 16:06modify30.101.74931.77931.8193
2222006.04.19 16:06modify30.101.74931.77951.8193
2232006.04.19 16:06modify30.101.74931.77961.8193
2242006.04.19 16:06modify30.101.74931.77971.8193
2252006.04.19 17:09modify30.101.74931.77981.8193
2262006.04.19 17:09modify30.101.74931.77991.8193
2272006.04.19 17:10modify30.101.74931.78001.8193
2282006.04.19 17:10modify30.101.74931.78011.8193
2292006.04.19 17:10modify30.101.74931.78021.8193
2302006.04.19 17:10modify30.101.74931.78031.8193
2312006.04.19 17:10modify30.101.74931.78041.8193
2322006.04.19 17:11modify30.101.74931.78051.8193
2332006.04.19 17:11modify30.101.74931.78061.8193
2342006.04.19 17:11modify30.101.74931.78071.8193
2352006.04.19 17:11modify30.101.74931.78081.8193
2362006.04.19 17:14modify30.101.74931.78091.8193
2372006.04.19 17:14modify30.101.74931.78101.8193
2382006.04.19 18:08modify30.101.74931.78111.8193
2392006.04.19 18:08modify30.101.74931.78121.8193
2402006.04.19 18:13modify30.101.74931.78131.8193
2412006.04.19 18:13modify30.101.74931.78141.8193
2422006.04.19 18:13modify30.101.74931.78151.8193
2432006.04.19 18:14modify30.101.74931.78161.8193
2442006.04.19 18:21modify30.101.74931.78181.8193
2452006.04.19 18:21modify30.101.74931.78191.8193
2462006.04.19 18:21modify30.101.74931.78201.8193
2472006.04.19 18:21modify30.101.74931.78221.8193
2482006.04.19 18:21modify30.101.74931.78231.8193
2492006.04.19 18:22modify30.101.74931.78241.8193
2502006.04.19 18:22modify30.101.74931.78261.8193
2512006.04.19 18:22modify30.101.74931.78271.8193
2522006.04.19 18:22modify30.101.74931.78281.8193
2532006.04.19 19:20modify30.101.74931.78291.8193
2542006.04.19 20:09modify30.101.74931.78311.8193
2552006.04.19 20:09modify30.101.74931.78321.8193
2562006.04.19 20:09modify30.101.74931.78331.8193
2572006.04.19 20:12modify30.101.74931.78341.8193
2582006.04.19 20:46modify30.101.74931.78351.8193
2592006.04.20 10:42s/l30.101.78351.78351.8193343.7010252.89
2602006.04.20 10:42buy stop40.101.78581.77581.8558
2612006.04.24 00:01buy40.101.78581.77581.8558
2622006.04.27 16:28modify40.101.78581.78581.8558
2632006.04.27 16:28modify40.101.78581.78601.8558
2642006.04.27 16:28modify40.101.78581.78631.8558
2652006.04.27 16:28modify40.101.78581.78681.8558
2662006.04.27 16:29modify40.101.78581.78691.8558
2672006.04.27 16:29modify40.101.78581.78701.8558
2682006.04.27 16:29modify40.101.78581.78721.8558
2692006.04.27 16:29modify40.101.78581.78731.8558
2702006.04.27 16:29modify40.101.78581.78751.8558
2712006.04.27 16:30modify40.101.78581.78801.8558
2722006.04.27 16:30modify40.101.78581.78851.8558
2732006.04.27 16:30modify40.101.78581.78891.8558
2742006.04.27 16:30modify40.101.78581.78921.8558
2752006.04.27 16:33modify40.101.78581.78931.8558
2762006.04.27 16:34modify40.101.78581.78941.8558
2772006.04.27 16:35modify40.101.78581.78951.8558
2782006.04.27 16:35modify40.101.78581.78971.8558
2792006.04.27 16:42modify40.101.78581.79011.8558
2802006.04.27 16:43modify40.101.78581.79021.8558
2812006.04.27 16:43modify40.101.78581.79031.8558
2822006.04.27 16:43modify40.101.78581.79051.8558
2832006.04.27 16:43modify40.101.78581.79071.8558
2842006.04.27 16:43modify40.101.78581.79091.8558
2852006.04.27 16:43modify40.101.78581.79111.8558
2862006.04.27 16:44modify40.101.78581.79131.8558
2872006.04.27 16:44modify40.101.78581.79141.8558
2882006.04.27 16:44modify40.101.78581.79151.8558
2892006.04.27 16:44modify40.101.78581.79171.8558
2902006.04.27 16:45modify40.101.78581.79181.8558
2912006.04.27 16:45modify40.101.78581.79191.8558
2922006.04.27 16:45modify40.101.78581.79211.8558
2932006.04.27 16:46modify40.101.78581.79221.8558
2942006.04.27 16:46modify40.101.78581.79231.8558
2952006.04.27 16:46modify40.101.78581.79241.8558
2962006.04.27 16:46modify40.101.78581.79251.8558
2972006.04.27 16:46modify40.101.78581.79261.8558
2982006.04.27 16:46modify40.101.78581.79271.8558
2992006.04.27 16:46modify40.101.78581.79281.8558
3002006.04.27 16:47modify40.101.78581.79301.8558
3012006.04.27 16:47modify40.101.78581.79311.8558
3022006.04.27 16:47modify40.101.78581.79321.8558
3032006.04.27 16:47modify40.101.78581.79331.8558
3042006.04.27 16:48modify40.101.78581.79361.8558
3052006.04.27 16:48modify40.101.78581.79401.8558
3062006.04.27 16:48modify40.101.78581.79421.8558
3072006.04.27 16:48modify40.101.78581.79451.8558
3082006.04.28 10:32modify40.101.78581.79471.8558
3092006.04.28 10:32modify40.101.78581.79491.8558
3102006.04.28 10:33modify40.101.78581.79521.8558
3112006.04.28 10:33modify40.101.78581.79531.8558
3122006.04.28 10:33modify40.101.78581.79541.8558
3132006.04.28 10:36modify40.101.78581.79551.8558
3142006.04.28 10:36modify40.101.78581.79561.8558
3152006.04.28 10:36modify40.101.78581.79571.8558
3162006.04.28 10:36modify40.101.78581.79581.8558
3172006.04.28 10:36modify40.101.78581.79591.8558
3182006.04.28 10:37modify40.101.78581.79601.8558
3192006.04.28 10:37modify40.101.78581.79621.8558
3202006.04.28 10:41modify40.101.78581.79631.8558
3212006.04.28 10:41modify40.101.78581.79641.8558
3222006.04.28 10:41modify40.101.78581.79651.8558
3232006.04.28 10:43modify40.101.78581.79661.8558
3242006.04.28 10:59modify40.101.78581.79671.8558
3252006.04.28 11:30modify40.101.78581.79681.8558
3262006.04.28 11:31modify40.101.78581.79701.8558
3272006.04.28 11:31modify40.101.78581.79721.8558
3282006.04.28 11:31modify40.101.78581.79741.8558
3292006.04.28 11:32modify40.101.78581.79751.8558
3302006.04.28 11:33modify40.101.78581.79761.8558
3312006.04.28 11:33modify40.101.78581.79771.8558
3322006.04.28 11:33modify40.101.78581.79781.8558
3332006.04.28 11:46modify40.101.78581.79791.8558
3342006.04.28 11:46modify40.101.78581.79801.8558
3352006.04.28 11:46modify40.101.78581.79811.8558
3362006.04.28 11:46modify40.101.78581.79831.8558
3372006.04.28 11:49modify40.101.78581.79851.8558
3382006.04.28 11:49modify40.101.78581.79871.8558
3392006.04.28 11:50modify40.101.78581.79881.8558
3402006.04.28 11:50modify40.101.78581.79911.8558
3412006.04.28 11:52modify40.101.78581.79941.8558
3422006.04.28 11:52modify40.101.78581.79951.8558
3432006.04.28 15:41modify40.101.78581.79961.8558
3442006.04.28 15:41modify40.101.78581.79971.8558
3452006.04.28 15:47modify40.101.78581.80001.8558
3462006.04.28 15:47modify40.101.78581.80031.8558
3472006.04.28 15:47modify40.101.78581.80051.8558
3482006.04.28 15:47modify40.101.78581.80061.8558
3492006.04.28 15:47modify40.101.78581.80071.8558
3502006.04.28 15:47modify40.101.78581.80101.8558
3512006.04.28 15:48modify40.101.78581.80131.8558
3522006.04.28 15:48modify40.101.78581.80141.8558
3532006.04.28 15:48modify40.101.78581.80151.8558
3542006.04.28 15:48modify40.101.78581.80171.8558
3552006.04.28 15:50modify40.101.78581.80181.8558
3562006.04.28 15:50modify40.101.78581.80191.8558
3572006.04.28 15:51modify40.101.78581.80201.8558
3582006.04.28 15:51modify40.101.78581.80221.8558
3592006.04.28 15:52modify40.101.78581.80231.8558
3602006.04.28 15:52modify40.101.78581.80251.8558
3612006.04.28 15:52modify40.101.78581.80261.8558
3622006.04.28 15:52modify40.101.78581.80271.8558
3632006.04.28 15:52modify40.101.78581.80281.8558
3642006.04.28 16:18modify40.101.78581.80291.8558
3652006.04.28 16:18modify40.101.78581.80301.8558
3662006.04.28 16:18modify40.101.78581.80311.8558
3672006.04.28 16:38modify40.101.78581.80321.8558
3682006.04.28 16:38modify40.101.78581.80331.8558
3692006.04.28 16:38modify40.101.78581.80351.8558
3702006.04.28 16:38modify40.101.78581.80371.8558
3712006.04.28 16:41modify40.101.78581.80391.8558
3722006.04.28 16:41modify40.101.78581.80401.8558
3732006.04.28 16:49modify40.101.78581.80411.8558
3742006.04.28 16:50modify40.101.78581.80421.8558
3752006.04.28 16:50modify40.101.78581.80431.8558
3762006.04.28 16:50modify40.101.78581.80441.8558
3772006.04.28 16:50modify40.101.78581.80451.8558
3782006.04.28 16:51modify40.101.78581.80471.8558
3792006.04.28 16:51modify40.101.78581.80481.8558
3802006.04.28 16:51modify40.101.78581.80491.8558
3812006.04.28 16:51modify40.101.78581.80501.8558
3822006.04.28 16:53modify40.101.78581.80521.8558
3832006.04.28 16:53modify40.101.78581.80531.8558
3842006.04.28 16:53modify40.101.78581.80551.8558
3852006.04.28 16:53modify40.101.78581.80561.8558
3862006.04.28 16:53modify40.101.78581.80571.8558
3872006.04.28 16:53modify40.101.78581.80581.8558
3882006.04.28 16:55modify40.101.78581.80591.8558
3892006.04.28 16:55modify40.101.78581.80601.8558
3902006.04.28 16:56modify40.101.78581.80621.8558
3912006.04.28 16:56modify40.101.78581.80631.8558
3922006.04.28 16:56modify40.101.78581.80641.8558
3932006.04.28 16:56modify40.101.78581.80661.8558
3942006.04.28 16:57modify40.101.78581.80671.8558
3952006.04.28 16:57modify40.101.78581.80681.8558
3962006.04.28 16:57modify40.101.78581.80691.8558
3972006.04.28 16:57modify40.101.78581.80701.8558
3982006.04.28 16:57modify40.101.78581.80711.8558
3992006.04.28 16:58modify40.101.78581.80731.8558
4002006.04.28 16:58modify40.101.78581.80741.8558
4012006.04.28 16:58modify40.101.78581.80751.8558
4022006.04.28 16:59modify40.101.78581.80761.8558
4032006.04.28 16:59modify40.101.78581.80771.8558
4042006.04.28 17:00modify40.101.78581.80791.8558
4052006.04.28 17:02modify40.101.78581.80801.8558
4062006.04.28 17:03modify40.101.78581.80821.8558
4072006.04.28 17:03modify40.101.78581.80831.8558
4082006.04.28 17:03modify40.101.78581.80851.8558
4092006.04.28 17:05modify40.101.78581.80901.8558
4102006.04.28 17:05modify40.101.78581.80941.8558
4112006.04.28 17:05modify40.101.78581.80981.8558
4122006.04.28 17:05modify40.101.78581.81011.8558
4132006.04.28 17:05modify40.101.78581.81021.8558
4142006.04.28 17:05modify40.101.78581.81061.8558
4152006.04.28 17:05modify40.101.78581.81091.8558
4162006.04.28 17:07modify40.101.78581.81111.8558
4172006.04.28 17:07modify40.101.78581.81131.8558
4182006.04.28 17:08modify40.101.78581.81181.8558
4192006.04.28 17:08modify40.101.78581.81191.8558
4202006.04.28 17:08modify40.101.78581.81231.8558
4212006.04.28 17:08modify40.101.78581.81251.8558
4222006.04.28 17:08modify40.101.78581.81281.8558
4232006.04.28 17:08modify40.101.78581.81291.8558
4242006.04.28 17:08modify40.101.78581.81321.8558
4252006.04.28 17:09modify40.101.78581.81361.8558
4262006.04.28 17:09modify40.101.78581.81371.8558
4272006.04.28 17:09modify40.101.78581.81391.8558
4282006.04.28 17:09modify40.101.78581.81401.8558
4292006.04.28 17:09modify40.101.78581.81421.8558
4302006.04.28 17:09modify40.101.78581.81431.8558
4312006.04.28 17:09modify40.101.78581.81451.8558
4322006.04.28 22:07modify40.101.78581.81461.8558
4332006.04.28 22:08modify40.101.78581.81471.8558
4342006.04.28 22:08modify40.101.78581.81481.8558
4352006.04.28 22:11modify40.101.78581.81491.8558
4362006.04.28 22:11modify40.101.78581.81501.8558
4372006.04.28 22:11modify40.101.78581.81511.8558
4382006.04.28 22:12modify40.101.78581.81521.8558
4392006.04.28 22:12modify40.101.78581.81531.8558
4402006.04.28 22:12modify40.101.78581.81541.8558
4412006.04.28 22:12modify40.101.78581.81551.8558
4422006.04.28 22:12modify40.101.78581.81561.8558
4432006.04.28 22:12modify40.101.78581.81571.8558
4442006.04.28 22:12modify40.101.78581.81581.8558
4452006.04.28 22:48modify40.101.78581.81591.8558
4462006.04.28 22:59modify40.101.78581.81601.8558
4472006.05.01 05:21modify40.101.78581.81611.8558
4482006.05.01 05:21modify40.101.78581.81621.8558
4492006.05.01 05:21modify40.101.78581.81631.8558
4502006.05.01 05:23modify40.101.78581.81651.8558
4512006.05.01 05:26modify40.101.78581.81661.8558
4522006.05.01 05:27modify40.101.78581.81671.8558
4532006.05.01 06:07modify40.101.78581.81711.8558
4542006.05.01 06:07modify40.101.78581.81721.8558
4552006.05.01 06:07modify40.101.78581.81731.8558
4562006.05.01 06:07modify40.101.78581.81751.8558
4572006.05.01 06:09modify40.101.78581.81761.8558
4582006.05.01 06:09modify40.101.78581.81771.8558
4592006.05.01 06:10modify40.101.78581.81781.8558
4602006.05.01 06:10modify40.101.78581.81791.8558
4612006.05.01 14:09modify40.101.78581.81801.8558
4622006.05.01 14:20modify40.101.78581.81811.8558
4632006.05.01 14:20modify40.101.78581.81831.8558
4642006.05.01 14:21modify40.101.78581.81841.8558
4652006.05.01 14:22modify40.101.78581.81851.8558
4662006.05.01 14:22modify40.101.78581.81881.8558
4672006.05.01 14:22modify40.101.78581.81901.8558
4682006.05.01 14:22modify40.101.78581.81911.8558
4692006.05.01 14:22modify40.101.78581.81921.8558
4702006.05.01 14:22modify40.101.78581.81951.8558
4712006.05.01 14:54modify40.101.78581.81961.8558
4722006.05.01 14:54modify40.101.78581.81971.8558
4732006.05.01 14:54modify40.101.78581.81981.8558
4742006.05.01 14:54modify40.101.78581.81991.8558
4752006.05.01 14:56modify40.101.78581.82001.8558
4762006.05.01 14:56modify40.101.78581.82041.8558
4772006.05.01 14:56modify40.101.78581.82051.8558
4782006.05.01 14:56modify40.101.78581.82071.8558
4792006.05.01 14:56modify40.101.78581.82091.8558
4802006.05.01 14:56modify40.101.78581.82121.8558
4812006.05.01 14:56modify40.101.78581.82141.8558
4822006.05.01 14:57modify40.101.78581.82151.8558
4832006.05.01 14:57modify40.101.78581.82171.8558
4842006.05.01 14:57modify40.101.78581.82191.8558
4852006.05.01 14:57modify40.101.78581.82201.8558
4862006.05.01 14:57modify40.101.78581.82211.8558
4872006.05.01 14:57modify40.101.78581.82221.8558
4882006.05.01 14:57modify40.101.78581.82241.8558
4892006.05.01 14:57modify40.101.78581.82251.8558
4902006.05.01 14:58modify40.101.78581.82261.8558
4912006.05.01 14:58modify40.101.78581.82271.8558
4922006.05.01 14:59modify40.101.78581.82281.8558
4932006.05.01 15:04modify40.101.78581.82291.8558
4942006.05.01 15:04modify40.101.78581.82311.8558
4952006.05.01 15:04modify40.101.78581.82321.8558
4962006.05.01 15:04modify40.101.78581.82331.8558
4972006.05.01 15:04modify40.101.78581.82341.8558
4982006.05.01 15:04modify40.101.78581.82351.8558
4992006.05.01 15:04modify40.101.78581.82361.8558
5002006.05.01 15:05modify40.101.78581.82371.8558
5012006.05.01 15:05modify40.101.78581.82381.8558
5022006.05.01 15:05modify40.101.78581.82401.8558
5032006.05.01 15:06modify40.101.78581.82411.8558
5042006.05.01 15:07modify40.101.78581.82421.8558
5052006.05.01 15:07modify40.101.78581.82441.8558
5062006.05.01 15:07modify40.101.78581.82461.8558
5072006.05.01 15:07modify40.101.78581.82471.8558
5082006.05.01 15:08modify40.101.78581.82521.8558
5092006.05.01 15:08modify40.101.78581.82531.8558
5102006.05.01 15:08modify40.101.78581.82551.8558
5112006.05.01 15:08modify40.101.78581.82591.8558
5122006.05.01 15:09modify40.101.78581.82601.8558
5132006.05.01 15:09modify40.101.78581.82621.8558
5142006.05.01 15:09modify40.101.78581.82641.8558
5152006.05.01 15:09modify40.101.78581.82651.8558
5162006.05.01 15:09modify40.101.78581.82661.8558
5172006.05.01 15:09modify40.101.78581.82671.8558
5182006.05.01 15:09modify40.101.78581.82681.8558
5192006.05.01 15:12modify40.101.78581.82691.8558
5202006.05.01 15:12modify40.101.78581.82711.8558
5212006.05.01 15:34modify40.101.78581.82721.8558
5222006.05.01 15:34modify40.101.78581.82731.8558
5232006.05.01 15:34modify40.101.78581.82761.8558
5242006.05.01 15:34modify40.101.78581.82771.8558
5252006.05.01 15:34modify40.101.78581.82791.8558
5262006.05.01 15:35modify40.101.78581.82831.8558
5272006.05.01 15:35modify40.101.78581.82851.8558
5282006.05.01 15:35modify40.101.78581.82881.8558
5292006.05.01 15:35modify40.101.78581.82891.8558
5302006.05.01 15:35modify40.101.78581.82911.8558
5312006.05.01 15:35modify40.101.78581.82921.8558
5322006.05.01 15:35modify40.101.78581.82941.8558
5332006.05.01 15:38modify40.101.78581.82951.8558
5342006.05.01 15:38modify40.101.78581.82961.8558
5352006.05.01 15:38modify40.101.78581.82971.8558
5362006.05.01 15:38modify40.101.78581.82991.8558
5372006.05.01 15:38modify40.101.78581.83001.8558
5382006.05.01 15:38modify40.101.78581.83011.8558
5392006.05.01 15:39modify40.101.78581.83021.8558
5402006.05.01 15:39modify40.101.78581.83051.8558
5412006.05.01 15:39modify40.101.78581.83081.8558
5422006.05.01 15:39modify40.101.78581.83101.8558
5432006.05.01 15:39modify40.101.78581.83111.8558
5442006.05.01 15:39modify40.101.78581.83121.8558
5452006.05.01 15:39modify40.101.78581.83131.8558
5462006.05.01 15:39modify40.101.78581.83151.8558
5472006.05.01 15:40modify40.101.78581.83161.8558
5482006.05.01 16:54s/l40.101.83161.83161.8558459.1910712.08
5492006.05.01 16:54buy stop50.101.83381.82381.9038
5502006.05.02 10:40buy50.101.83381.82381.9038
5512006.05.03 04:34modify50.101.83381.83381.9038
5522006.05.03 04:34modify50.101.83381.83391.9038
5532006.05.03 04:34modify50.101.83381.83401.9038
5542006.05.03 04:35modify50.101.83381.83421.9038
5552006.05.03 05:01modify50.101.83381.83441.9038
5562006.05.03 05:01modify50.101.83381.83461.9038
5572006.05.03 08:32modify50.101.83381.83481.9038
5582006.05.03 08:32modify50.101.83381.83491.9038
5592006.05.03 08:32modify50.101.83381.83501.9038
5602006.05.03 08:32modify50.101.83381.83511.9038
5612006.05.03 08:33modify50.101.83381.83521.9038
5622006.05.03 08:33modify50.101.83381.83551.9038
5632006.05.03 08:33modify50.101.83381.83561.9038
5642006.05.03 08:33modify50.101.83381.83571.9038
5652006.05.03 08:33modify50.101.83381.83581.9038
5662006.05.03 08:33modify50.101.83381.83591.9038
5672006.05.03 08:34modify50.101.83381.83601.9038
5682006.05.03 08:34modify50.101.83381.83621.9038
5692006.05.03 08:34modify50.101.83381.83651.9038
5702006.05.03 08:34modify50.101.83381.83661.9038
5712006.05.03 08:34modify50.101.83381.83691.9038
5722006.05.03 08:35modify50.101.83381.83701.9038
5732006.05.03 08:35modify50.101.83381.83711.9038
5742006.05.03 08:35modify50.101.83381.83721.9038
5752006.05.03 08:35modify50.101.83381.83731.9038
5762006.05.03 08:35modify50.101.83381.83741.9038
5772006.05.03 08:35modify50.101.83381.83761.9038
5782006.05.03 10:00s/l50.101.83761.83761.903838.1710750.25
5792006.05.03 10:00buy stop60.101.83991.82991.9099
5802006.05.03 13:08buy60.101.83991.82991.9099
5812006.05.04 20:08modify60.101.83991.84011.9099
5822006.05.04 20:08modify60.101.83991.84031.9099
5832006.05.04 20:08modify60.101.83991.84051.9099
5842006.05.04 20:08modify60.101.83991.84071.9099
5852006.05.04 20:08modify60.101.83991.84081.9099
5862006.05.04 20:08modify60.101.83991.84101.9099
5872006.05.04 20:08modify60.101.83991.84111.9099
5882006.05.04 20:09modify60.101.83991.84121.9099
5892006.05.04 20:09modify60.101.83991.84131.9099
5902006.05.04 20:09modify60.101.83991.84141.9099
5912006.05.04 20:10modify60.101.83991.84171.9099
5922006.05.04 20:10modify60.101.83991.84191.9099
5932006.05.04 20:10modify60.101.83991.84221.9099
5942006.05.04 20:10modify60.101.83991.84231.9099
5952006.05.04 20:10modify60.101.83991.84241.9099
5962006.05.04 20:10modify60.101.83991.84261.9099
5972006.05.04 20:10modify60.101.83991.84271.9099
5982006.05.04 20:10modify60.101.83991.84301.9099
5992006.05.04 20:10modify60.101.83991.84321.9099
6002006.05.04 20:11modify60.101.83991.84331.9099
6012006.05.04 20:11modify60.101.83991.84341.9099
6022006.05.04 20:11modify60.101.83991.84361.9099
6032006.05.04 20:11modify60.101.83991.84371.9099
6042006.05.04 20:11modify60.101.83991.84381.9099
6052006.05.04 20:11modify60.101.83991.84401.9099
6062006.05.04 20:11modify60.101.83991.84411.9099
6072006.05.04 20:11modify60.101.83991.84421.9099
6082006.05.04 20:11modify60.101.83991.84441.9099
6092006.05.04 20:11modify60.101.83991.84451.9099
6102006.05.04 20:14modify60.101.83991.84461.9099
6112006.05.05 14:30modify60.101.83991.84481.9099
6122006.05.05 14:30modify60.101.83991.84501.9099
6132006.05.05 14:30modify60.101.83991.84531.9099
6142006.05.05 14:30modify60.101.83991.84551.9099
6152006.05.05 14:30modify60.101.83991.84571.9099
6162006.05.05 14:30modify60.101.83991.84591.9099
6172006.05.05 14:30modify60.101.83991.84611.9099
6182006.05.05 14:30modify60.101.83991.84631.9099
6192006.05.05 14:30modify60.101.83991.84651.9099
6202006.05.05 14:31modify60.101.83991.84671.9099
6212006.05.05 14:31modify60.101.83991.84681.9099
6222006.05.05 14:31modify60.101.83991.84701.9099
6232006.05.05 14:31modify60.101.83991.84711.9099
6242006.05.05 14:31modify60.101.83991.84731.9099
6252006.05.05 14:31modify60.101.83991.84741.9099
6262006.05.05 14:31modify60.101.83991.84761.9099
6272006.05.05 14:31modify60.101.83991.84781.9099
6282006.05.05 14:31modify60.101.83991.84791.9099
6292006.05.05 14:31modify60.101.83991.84811.9099
6302006.05.05 14:31modify60.101.83991.84831.9099
6312006.05.05 14:31modify60.101.83991.84851.9099
6322006.05.05 14:31modify60.101.83991.84861.9099
6332006.05.05 14:31modify60.101.83991.84881.9099
6342006.05.05 14:31modify60.101.83991.84901.9099
6352006.05.05 14:31modify60.101.83991.84921.9099
6362006.05.05 14:31modify60.101.83991.84931.9099
6372006.05.05 14:31modify60.101.83991.84951.9099
6382006.05.05 15:13modify60.101.83991.84961.9099
6392006.05.05 15:26modify60.101.83991.84971.9099
6402006.05.05 15:28modify60.101.83991.84981.9099
6412006.05.05 15:28modify60.101.83991.85001.9099
6422006.05.05 15:28modify60.101.83991.85011.9099
6432006.05.05 15:28modify60.101.83991.85031.9099
6442006.05.05 15:28modify60.101.83991.85041.9099
6452006.05.05 15:28modify60.101.83991.85061.9099
6462006.05.05 15:28modify60.101.83991.85071.9099
6472006.05.05 15:28modify60.101.83991.85081.9099
6482006.05.05 15:29modify60.101.83991.85091.9099
6492006.05.05 15:29modify60.101.83991.85111.9099
6502006.05.05 15:29modify60.101.83991.85131.9099
6512006.05.05 15:29modify60.101.83991.85141.9099
6522006.05.05 15:29modify60.101.83991.85151.9099
6532006.05.05 15:29modify60.101.83991.85171.9099
6542006.05.05 15:29modify60.101.83991.85191.9099
6552006.05.05 15:29modify60.101.83991.85201.9099
6562006.05.05 15:29modify60.101.83991.85211.9099
6572006.05.08 00:00modify60.101.83991.85281.9099
6582006.05.08 10:19modify60.101.83991.85291.9099
6592006.05.08 10:20modify60.101.83991.85301.9099
6602006.05.08 10:24modify60.101.83991.85311.9099
6612006.05.08 10:25modify60.101.83991.85331.9099
6622006.05.08 10:25modify60.101.83991.85341.9099
6632006.05.08 10:25modify60.101.83991.85351.9099
6642006.05.08 10:25modify60.101.83991.85361.9099
6652006.05.08 10:25modify60.101.83991.85371.9099
6662006.05.08 10:26modify60.101.83991.85381.9099
6672006.05.08 10:26modify60.101.83991.85391.9099
6682006.05.08 10:26modify60.101.83991.85401.9099
6692006.05.08 10:26modify60.101.83991.85421.9099
6702006.05.08 10:26modify60.101.83991.85431.9099
6712006.05.08 10:26modify60.101.83991.85451.9099
6722006.05.08 10:26modify60.101.83991.85461.9099
6732006.05.08 10:26modify60.101.83991.85471.9099
6742006.05.08 10:26modify60.101.83991.85481.9099
6752006.05.08 10:26modify60.101.83991.85491.9099
6762006.05.08 10:26modify60.101.83991.85501.9099
6772006.05.08 10:26modify60.101.83991.85511.9099
6782006.05.08 10:28modify60.101.83991.85521.9099
6792006.05.08 10:28modify60.101.83991.85531.9099
6802006.05.08 10:28modify60.101.83991.85541.9099
6812006.05.08 10:28modify60.101.83991.85551.9099
6822006.05.08 10:28modify60.101.83991.85561.9099
6832006.05.08 10:28modify60.101.83991.85571.9099
6842006.05.08 10:28modify60.101.83991.85581.9099
6852006.05.08 10:28modify60.101.83991.85591.9099
6862006.05.08 10:28modify60.101.83991.85601.9099
6872006.05.08 10:28modify60.101.83991.85611.9099
6882006.05.08 10:28modify60.101.83991.85621.9099
6892006.05.08 10:28modify60.101.83991.85631.9099
6902006.05.08 10:28modify60.101.83991.85641.9099
6912006.05.08 10:29modify60.101.83991.85651.9099
6922006.05.08 10:29modify60.101.83991.85661.9099
6932006.05.08 10:29modify60.101.83991.85671.9099
6942006.05.08 10:29modify60.101.83991.85681.9099
6952006.05.08 10:29modify60.101.83991.85691.9099
6962006.05.08 10:30modify60.101.83991.85701.9099
6972006.05.08 10:30modify60.101.83991.85721.9099
6982006.05.08 10:30modify60.101.83991.85741.9099
6992006.05.08 10:30modify60.101.83991.85751.9099
7002006.05.08 10:30modify60.101.83991.85771.9099
7012006.05.08 10:30modify60.101.83991.85781.9099
7022006.05.08 10:30modify60.101.83991.85801.9099
7032006.05.08 10:30modify60.101.83991.85811.9099
7042006.05.08 10:30modify60.101.83991.85821.9099
7052006.05.08 10:30modify60.101.83991.85831.9099
7062006.05.08 10:30modify60.101.83991.85841.9099
7072006.05.08 10:30modify60.101.83991.85861.9099
7082006.05.08 10:30modify60.101.83991.85871.9099
7092006.05.08 16:12s/l60.101.85871.85871.9099188.8510939.10
7102006.05.08 16:12buy stop70.101.86101.85101.9310
7112006.05.09 15:03buy70.101.86101.85101.9310
7122006.05.10 08:53modify70.101.86101.86101.9310
7132006.05.10 08:53modify70.101.86101.86111.9310
7142006.05.10 08:53modify70.101.86101.86121.9310
7152006.05.10 08:53modify70.101.86101.86131.9310
7162006.05.10 08:53modify70.101.86101.86141.9310
7172006.05.10 08:53modify70.101.86101.86161.9310
7182006.05.10 08:53modify70.101.86101.86171.9310
7192006.05.10 08:53modify70.101.86101.86181.9310
7202006.05.10 08:53modify70.101.86101.86201.9310
7212006.05.10 08:53modify70.101.86101.86211.9310
7222006.05.10 08:55modify70.101.86101.86231.9310
7232006.05.10 08:55modify70.101.86101.86251.9310
7242006.05.10 08:55modify70.101.86101.86271.9310
7252006.05.10 08:55modify70.101.86101.86301.9310
7262006.05.10 08:55modify70.101.86101.86321.9310
7272006.05.10 11:31s/l70.101.86321.86321.931022.1710961.27
7282006.05.10 11:31buy stop80.101.86551.85551.9355
7292006.05.10 16:19buy80.101.86551.85551.9355
7302006.05.11 03:09s/l80.101.85551.85551.9355-99.4910861.78
7312006.05.11 03:09buy stop90.101.85781.84781.9278
7322006.05.11 08:45buy90.101.85781.84781.9278
7332006.05.11 14:30modify90.101.85781.85781.9278
7342006.05.11 14:30modify90.101.85781.85791.9278
7352006.05.11 14:31modify90.101.85781.85801.9278
7362006.05.11 14:31modify90.101.85781.85811.9278
7372006.05.11 14:31modify90.101.85781.85821.9278
7382006.05.11 14:32modify90.101.85781.85831.9278
7392006.05.11 14:32modify90.101.85781.85851.9278
7402006.05.11 14:32modify90.101.85781.85861.9278
7412006.05.11 14:32modify90.101.85781.85871.9278
7422006.05.11 14:32modify90.101.85781.85881.9278
7432006.05.11 14:32modify90.101.85781.85891.9278
7442006.05.11 14:32modify90.101.85781.85901.9278
7452006.05.11 14:32modify90.101.85781.85921.9278
7462006.05.11 14:32modify90.101.85781.85931.9278
7472006.05.11 14:32modify90.101.85781.85941.9278
7482006.05.11 14:33modify90.101.85781.85951.9278
7492006.05.11 14:33modify90.101.85781.85961.9278
7502006.05.11 14:33modify90.101.85781.85971.9278
7512006.05.11 14:33modify90.101.85781.85981.9278
7522006.05.11 14:33modify90.101.85781.85991.9278
7532006.05.11 14:33modify90.101.85781.86001.9278
7542006.05.11 14:34modify90.101.85781.86011.9278
7552006.05.11 14:34modify90.101.85781.86021.9278
7562006.05.11 14:34modify90.101.85781.86031.9278
7572006.05.11 14:34modify90.101.85781.86041.9278
7582006.05.11 14:34modify90.101.85781.86051.9278
7592006.05.11 14:34modify90.101.85781.86061.9278
7602006.05.11 14:53modify90.101.85781.86071.9278
7612006.05.11 14:53modify90.101.85781.86081.9278
7622006.05.11 15:49modify90.101.85781.86091.9278
7632006.05.11 15:49modify90.101.85781.86101.9278
7642006.05.11 15:49modify90.101.85781.86111.9278
7652006.05.11 15:49modify90.101.85781.86121.9278
7662006.05.11 15:49modify90.101.85781.86131.9278
7672006.05.11 15:49modify90.101.85781.86141.9278
7682006.05.11 15:52modify90.101.85781.86151.9278
7692006.05.11 15:52modify90.101.85781.86171.9278
7702006.05.11 15:52modify90.101.85781.86191.9278
7712006.05.11 15:52modify90.101.85781.86201.9278
7722006.05.11 15:52modify90.101.85781.86211.9278
7732006.05.11 15:52modify90.101.85781.86221.9278
7742006.05.11 15:52modify90.101.85781.86231.9278
7752006.05.11 15:52modify90.101.85781.86251.9278
7762006.05.11 15:53modify90.101.85781.86261.9278
7772006.05.11 15:53modify90.101.85781.86281.9278
7782006.05.11 15:53modify90.101.85781.86301.9278
7792006.05.11 15:53modify90.101.85781.86311.9278
7802006.05.11 15:53modify90.101.85781.86321.9278
7812006.05.11 15:53modify90.101.85781.86331.9278
7822006.05.11 15:54modify90.101.85781.86341.9278
7832006.05.11 15:54modify90.101.85781.86351.9278
7842006.05.11 16:11modify90.101.85781.86361.9278
7852006.05.11 16:11modify90.101.85781.86371.9278
7862006.05.11 16:11modify90.101.85781.86381.9278
7872006.05.11 16:11modify90.101.85781.86391.9278
7882006.05.11 16:11modify90.101.85781.86401.9278
7892006.05.11 16:11modify90.101.85781.86411.9278
7902006.05.11 16:11modify90.101.85781.86421.9278
7912006.05.11 16:11modify90.101.85781.86431.9278
7922006.05.11 16:11modify90.101.85781.86441.9278
7932006.05.11 16:11modify90.101.85781.86451.9278
7942006.05.11 16:11modify90.101.85781.86461.9278
7952006.05.11 16:12modify90.101.85781.86471.9278
7962006.05.11 16:12modify90.101.85781.86481.9278
7972006.05.11 16:12modify90.101.85781.86491.9278
7982006.05.11 16:26modify90.101.85781.86501.9278
7992006.05.11 16:26modify90.101.85781.86511.9278
8002006.05.11 16:32modify90.101.85781.86521.9278
8012006.05.11 16:32modify90.101.85781.86531.9278
8022006.05.11 16:32modify90.101.85781.86541.9278
8032006.05.11 16:32modify90.101.85781.86561.9278
8042006.05.11 16:33modify90.101.85781.86571.9278
8052006.05.11 16:33modify90.101.85781.86581.9278
8062006.05.11 16:33modify90.101.85781.86591.9278
8072006.05.11 16:33modify90.101.85781.86601.9278
8082006.05.11 16:33modify90.101.85781.86611.9278
8092006.05.11 16:33modify90.101.85781.86621.9278
8102006.05.11 16:33modify90.101.85781.86631.9278
8112006.05.11 16:34modify90.101.85781.86641.9278
8122006.05.11 16:34modify90.101.85781.86651.9278
8132006.05.11 16:34modify90.101.85781.86661.9278
8142006.05.11 16:34modify90.101.85781.86671.9278
8152006.05.11 16:34modify90.101.85781.86681.9278
8162006.05.11 16:34modify90.101.85781.86691.9278
8172006.05.11 16:34modify90.101.85781.86701.9278
8182006.05.11 16:35modify90.101.85781.86711.9278
8192006.05.11 16:35modify90.101.85781.86721.9278
8202006.05.11 16:35modify90.101.85781.86731.9278
8212006.05.11 16:35modify90.101.85781.86741.9278
8222006.05.11 16:35modify90.101.85781.86751.9278
8232006.05.11 16:35modify90.101.85781.86761.9278
8242006.05.11 16:35modify90.101.85781.86771.9278
8252006.05.11 16:36modify90.101.85781.86781.9278
8262006.05.11 16:36modify90.101.85781.86791.9278
8272006.05.11 16:36modify90.101.85781.86801.9278
8282006.05.11 16:36modify90.101.85781.86811.9278
8292006.05.11 16:36modify90.101.85781.86821.9278
8302006.05.11 16:36modify90.101.85781.86831.9278
8312006.05.11 16:36modify90.101.85781.86841.9278
8322006.05.11 16:36modify90.101.85781.86851.9278
8332006.05.11 16:36modify90.101.85781.86861.9278
8342006.05.11 16:36modify90.101.85781.86871.9278
8352006.05.11 16:36modify90.101.85781.86881.9278
8362006.05.11 16:36modify90.101.85781.86891.9278
8372006.05.11 16:36modify90.101.85781.86901.9278
8382006.05.11 16:36modify90.101.85781.86911.9278
8392006.05.11 16:36modify90.101.85781.86921.9278
8402006.05.11 16:37modify90.101.85781.86931.9278
8412006.05.11 16:37modify90.101.85781.86941.9278
8422006.05.11 16:37modify90.101.85781.86951.9278
8432006.05.11 16:38modify90.101.85781.86961.9278
8442006.05.11 16:38modify90.101.85781.86971.9278
8452006.05.11 16:38modify90.101.85781.86981.9278
8462006.05.11 16:38modify90.101.85781.86991.9278
8472006.05.11 16:38modify90.101.85781.87001.9278
8482006.05.11 16:47modify90.101.85781.87011.9278
8492006.05.11 16:47modify90.101.85781.87021.9278
8502006.05.11 16:47modify90.101.85781.87031.9278
8512006.05.11 16:47modify90.101.85781.87041.9278
8522006.05.11 16:47modify90.101.85781.87051.9278
8532006.05.11 16:47modify90.101.85781.87061.9278
8542006.05.11 16:47modify90.101.85781.87071.9278
8552006.05.11 16:47modify90.101.85781.87081.9278
8562006.05.11 16:48modify90.101.85781.87091.9278
8572006.05.11 17:35modify90.101.85781.87111.9278
8582006.05.11 17:35modify90.101.85781.87121.9278
8592006.05.11 17:35modify90.101.85781.87131.9278
8602006.05.11 17:35modify90.101.85781.87141.9278
8612006.05.11 17:35modify90.101.85781.87151.9278
8622006.05.11 17:35modify90.101.85781.87161.9278
8632006.05.11 17:35modify90.101.85781.87171.9278
8642006.05.11 17:35modify90.101.85781.87181.9278
8652006.05.11 17:35modify90.101.85781.87191.9278
8662006.05.11 17:35modify90.101.85781.87211.9278
8672006.05.11 17:35modify90.101.85781.87221.9278
8682006.05.11 17:37modify90.101.85781.87231.9278
8692006.05.11 17:38modify90.101.85781.87241.9278
8702006.05.11 17:38modify90.101.85781.87251.9278
8712006.05.11 17:41modify90.101.85781.87261.9278
8722006.05.11 17:41modify90.101.85781.87271.9278
8732006.05.11 17:41modify90.101.85781.87281.9278
8742006.05.11 17:41modify90.101.85781.87291.9278
8752006.05.11 17:41modify90.101.85781.87301.9278
8762006.05.11 17:41modify90.101.85781.87311.9278
8772006.05.11 17:41modify90.101.85781.87321.9278
8782006.05.11 17:41modify90.101.85781.87331.9278
8792006.05.11 17:41modify90.101.85781.87341.9278
8802006.05.11 17:41modify90.101.85781.87351.9278
8812006.05.11 17:54modify90.101.85781.87361.9278
8822006.05.11 17:54modify90.101.85781.87391.9278
8832006.05.11 17:54modify90.101.85781.87401.9278
8842006.05.11 17:54modify90.101.85781.87411.9278
8852006.05.11 17:54modify90.101.85781.87431.9278
8862006.05.11 17:54modify90.101.85781.87441.9278
8872006.05.11 17:55modify90.101.85781.87451.9278
8882006.05.11 17:55modify90.101.85781.87461.9278
8892006.05.11 17:55modify90.101.85781.87471.9278
8902006.05.11 17:55modify90.101.85781.87481.9278
8912006.05.11 17:58modify90.101.85781.87491.9278
8922006.05.11 17:58modify90.101.85781.87501.9278
8932006.05.11 17:58modify90.101.85781.87511.9278
8942006.05.11 17:58modify90.101.85781.87521.9278
8952006.05.11 17:58modify90.101.85781.87531.9278
8962006.05.11 17:58modify90.101.85781.87541.9278
8972006.05.11 17:58modify90.101.85781.87551.9278
8982006.05.12 01:04modify90.101.85781.87561.9278
8992006.05.12 01:29modify90.101.85781.87571.9278
9002006.05.12 01:29modify90.101.85781.87581.9278
9012006.05.12 01:30modify90.101.85781.87591.9278
9022006.05.12 01:30modify90.101.85781.87601.9278
9032006.05.12 01:30modify90.101.85781.87621.9278
9042006.05.12 01:31modify90.101.85781.87631.9278
9052006.05.12 02:10modify90.101.85781.87641.9278
9062006.05.12 02:14modify90.101.85781.87661.9278
9072006.05.12 07:44modify90.101.85781.87681.9278
9082006.05.12 07:44modify90.101.85781.87691.9278
9092006.05.12 07:44modify90.101.85781.87701.9278
9102006.05.12 07:44modify90.101.85781.87711.9278
9112006.05.12 07:46modify90.101.85781.87721.9278
9122006.05.12 07:47modify90.101.85781.87731.9278
9132006.05.12 07:47modify90.101.85781.87741.9278
9142006.05.12 07:47modify90.101.85781.87751.9278
9152006.05.12 07:47modify90.101.85781.87761.9278
9162006.05.12 07:53modify90.101.85781.87771.9278
9172006.05.12 07:53modify90.101.85781.87781.9278
9182006.05.12 07:53modify90.101.85781.87791.9278
9192006.05.12 07:53modify90.101.85781.87801.9278
9202006.05.12 07:53modify90.101.85781.87811.9278
9212006.05.12 07:54modify90.101.85781.87821.9278
9222006.05.12 07:55modify90.101.85781.87841.9278
9232006.05.12 09:26modify90.101.85781.87851.9278
9242006.05.12 09:26modify90.101.85781.87871.9278
9252006.05.12 09:26modify90.101.85781.87891.9278
9262006.05.12 09:26modify90.101.85781.87911.9278
9272006.05.12 09:26modify90.101.85781.87931.9278
9282006.05.12 09:26modify90.101.85781.87951.9278
9292006.05.12 09:26modify90.101.85781.87971.9278
9302006.05.12 09:29modify90.101.85781.87981.9278
9312006.05.12 09:29modify90.101.85781.87991.9278
9322006.05.12 09:29modify90.101.85781.88001.9278
9332006.05.12 09:29modify90.101.85781.88011.9278
9342006.05.12 09:29modify90.101.85781.88021.9278
9352006.05.12 09:29modify90.101.85781.88031.9278
9362006.05.12 09:29modify90.101.85781.88041.9278
9372006.05.12 09:29modify90.101.85781.88051.9278
9382006.05.12 09:29modify90.101.85781.88061.9278
9392006.05.12 09:29modify90.101.85781.88071.9278
9402006.05.12 09:29modify90.101.85781.88081.9278
9412006.05.12 09:33modify90.101.85781.88091.9278
9422006.05.12 09:34modify90.101.85781.88111.9278
9432006.05.12 09:34modify90.101.85781.88121.9278
9442006.05.12 09:34modify90.101.85781.88131.9278
9452006.05.12 09:34modify90.101.85781.88141.9278
9462006.05.12 10:21modify90.101.85781.88151.9278
9472006.05.12 10:21modify90.101.85781.88161.9278
9482006.05.12 10:21modify90.101.85781.88171.9278
9492006.05.12 10:21modify90.101.85781.88181.9278
9502006.05.12 10:21modify90.101.85781.88191.9278
9512006.05.12 10:21modify90.101.85781.88201.9278
9522006.05.12 10:21modify90.101.85781.88211.9278
9532006.05.12 10:21modify90.101.85781.88221.9278
9542006.05.12 10:59modify90.101.85781.88231.9278
9552006.05.12 10:59modify90.101.85781.88241.9278
9562006.05.12 11:00modify90.101.85781.88271.9278
9572006.05.12 11:00modify90.101.85781.88291.9278
9582006.05.12 11:00modify90.101.85781.88301.9278
9592006.05.12 11:00modify90.101.85781.88311.9278
9602006.05.12 11:00modify90.101.85781.88331.9278
9612006.05.12 11:28modify90.101.85781.88341.9278
9622006.05.12 11:28modify90.101.85781.88351.9278
9632006.05.12 11:28modify90.101.85781.88361.9278
9642006.05.12 11:28modify90.101.85781.88371.9278
9652006.05.12 11:29modify90.101.85781.88381.9278
9662006.05.12 11:29modify90.101.85781.88411.9278
9672006.05.12 11:30modify90.101.85781.88421.9278
9682006.05.12 11:30modify90.101.85781.88431.9278
9692006.05.12 11:30modify90.101.85781.88441.9278
9702006.05.12 11:34modify90.101.85781.88451.9278
9712006.05.12 11:34modify90.101.85781.88471.9278
9722006.05.12 11:34modify90.101.85781.88481.9278
9732006.05.12 11:34modify90.101.85781.88491.9278
9742006.05.12 11:34modify90.101.85781.88511.9278
9752006.05.12 11:34modify90.101.85781.88521.9278
9762006.05.12 11:34modify90.101.85781.88531.9278
9772006.05.12 11:37modify90.101.85781.88541.9278
9782006.05.12 11:37modify90.101.85781.88551.9278
9792006.05.12 11:37modify90.101.85781.88571.9278
9802006.05.12 11:37modify90.101.85781.88581.9278
9812006.05.12 11:37modify90.101.85781.88591.9278
9822006.05.12 11:37modify90.101.85781.88601.9278
9832006.05.12 11:37modify90.101.85781.88611.9278
9842006.05.12 11:37modify90.101.85781.88621.9278
9852006.05.12 11:38modify90.101.85781.88631.9278
9862006.05.12 11:38modify90.101.85781.88641.9278
9872006.05.12 11:38modify90.101.85781.88651.9278
9882006.05.12 11:38modify90.101.85781.88661.9278
9892006.05.12 11:38modify90.101.85781.88671.9278
9902006.05.12 11:38modify90.101.85781.88681.9278
9912006.05.12 11:38modify90.101.85781.88691.9278
9922006.05.12 11:38modify90.101.85781.88701.9278
9932006.05.12 11:39modify90.101.85781.88711.9278
9942006.05.12 11:40modify90.101.85781.88721.9278
9952006.05.12 11:40modify90.101.85781.88731.9278
9962006.05.12 11:40modify90.101.85781.88741.9278
9972006.05.12 11:40modify90.101.85781.88761.9278
9982006.05.12 11:40modify90.101.85781.88781.9278
9992006.05.12 11:40modify90.101.85781.88791.9278
10002006.05.12 11:40modify90.101.85781.88801.9278
10012006.05.12 11:40modify90.101.85781.88811.9278
10022006.05.12 11:40modify90.101.85781.88831.9278
10032006.05.12 11:40modify90.101.85781.88841.9278
10042006.05.12 11:41modify90.101.85781.88851.9278
10052006.05.12 11:41modify90.101.85781.88871.9278
10062006.05.12 11:41modify90.101.85781.88881.9278
10072006.05.12 11:41modify90.101.85781.88901.9278
10082006.05.12 11:41modify90.101.85781.88911.9278
10092006.05.12 11:41modify90.101.85781.88921.9278
10102006.05.12 11:41modify90.101.85781.88931.9278
10112006.05.12 11:41modify90.101.85781.88941.9278
10122006.05.12 11:41modify90.101.85781.88951.9278
10132006.05.12 11:41modify90.101.85781.88961.9278
10142006.05.12 14:30s/l90.101.88961.88961.9278318.1711179.95
10152006.05.12 14:30buy stop100.101.89191.88191.9619
10162006.05.12 14:32buy100.101.89191.88191.9619
10172006.05.15 12:41s/l100.101.88191.88191.9619-99.8311080.12
10182006.05.15 12:41buy stop110.101.88421.87421.9542
10192006.05.15 14:21buy110.101.88421.87421.9542
10202006.05.17 09:10modify110.101.88421.88421.9542
10212006.05.17 09:10modify110.101.88421.88431.9542
10222006.05.17 09:10modify110.101.88421.88441.9542
10232006.05.17 09:11modify110.101.88421.88451.9542
10242006.05.17 09:11modify110.101.88421.88461.9542
10252006.05.17 09:11modify110.101.88421.88471.9542
10262006.05.17 09:11modify110.101.88421.88481.9542
10272006.05.17 09:11modify110.101.88421.88491.9542
10282006.05.17 09:11modify110.101.88421.88501.9542
10292006.05.17 09:11modify110.101.88421.88511.9542
10302006.05.17 09:11modify110.101.88421.88521.9542
10312006.05.17 09:11modify110.101.88421.88531.9542
10322006.05.17 09:11modify110.101.88421.88541.9542
10332006.05.17 09:11modify110.101.88421.88551.9542
10342006.05.17 09:11modify110.101.88421.88561.9542
10352006.05.17 09:13modify110.101.88421.88571.9542
10362006.05.17 09:13modify110.101.88421.88581.9542
10372006.05.17 09:13modify110.101.88421.88591.9542
10382006.05.17 09:13modify110.101.88421.88601.9542
10392006.05.17 09:18modify110.101.88421.88611.9542
10402006.05.17 09:18modify110.101.88421.88621.9542
10412006.05.17 09:18modify110.101.88421.88631.9542
10422006.05.17 09:24modify110.101.88421.88641.9542
10432006.05.17 09:24modify110.101.88421.88651.9542
10442006.05.17 09:25modify110.101.88421.88661.9542
10452006.05.17 09:25modify110.101.88421.88671.9542
10462006.05.17 09:25modify110.101.88421.88681.9542
10472006.05.17 09:25modify110.101.88421.88691.9542
10482006.05.17 10:06modify110.101.88421.88701.9542
10492006.05.17 10:30modify110.101.88421.88711.9542
10502006.05.17 10:30modify110.101.88421.88721.9542
10512006.05.17 10:30modify110.101.88421.88731.9542
10522006.05.17 10:31modify110.101.88421.88741.9542
10532006.05.17 10:31modify110.101.88421.88751.9542
10542006.05.17 10:31modify110.101.88421.88761.9542
10552006.05.17 10:31modify110.101.88421.88771.9542
10562006.05.17 10:31modify110.101.88421.88781.9542
10572006.05.17 10:31modify110.101.88421.88791.9542
10582006.05.17 10:31modify110.101.88421.88801.9542
10592006.05.17 10:31modify110.101.88421.88811.9542
10602006.05.17 10:31modify110.101.88421.88821.9542
10612006.05.17 10:49modify110.101.88421.88831.9542
10622006.05.17 10:49modify110.101.88421.88841.9542
10632006.05.17 10:49modify110.101.88421.88851.9542
10642006.05.17 10:49modify110.101.88421.88861.9542
10652006.05.17 10:49modify110.101.88421.88871.9542
10662006.05.17 10:49modify110.101.88421.88881.9542
10672006.05.17 10:49modify110.101.88421.88891.9542
10682006.05.17 10:51modify110.101.88421.88901.9542
10692006.05.17 10:51modify110.101.88421.88911.9542
10702006.05.17 10:51modify110.101.88421.88921.9542
10712006.05.17 10:51modify110.101.88421.88931.9542
10722006.05.17 10:52modify110.101.88421.88941.9542
10732006.05.17 10:52modify110.101.88421.88951.9542
10742006.05.17 10:52modify110.101.88421.88961.9542
10752006.05.17 10:52modify110.101.88421.88971.9542
10762006.05.17 10:52modify110.101.88421.88981.9542
10772006.05.17 10:52modify110.101.88421.88991.9542
10782006.05.17 10:52modify110.101.88421.89001.9542
10792006.05.17 10:52modify110.101.88421.89011.9542
10802006.05.17 10:52modify110.101.88421.89021.9542
10812006.05.17 14:42modify110.101.88421.89031.9542
10822006.05.17 14:42modify110.101.88421.89041.9542
10832006.05.17 14:42modify110.101.88421.89051.9542
10842006.05.17 14:42modify110.101.88421.89061.9542
10852006.05.17 14:42modify110.101.88421.89071.9542
10862006.05.17 14:42modify110.101.88421.89081.9542
10872006.05.17 14:42modify110.101.88421.89091.9542
10882006.05.17 14:42modify110.101.88421.89101.9542
10892006.05.17 14:43modify110.101.88421.89111.9542
10902006.05.17 14:43modify110.101.88421.89121.9542
10912006.05.17 14:43modify110.101.88421.89131.9542
10922006.05.17 14:43modify110.101.88421.89151.9542
10932006.05.17 14:43modify110.101.88421.89171.9542
10942006.05.17 14:43modify110.101.88421.89181.9542
10952006.05.17 14:43modify110.101.88421.89191.9542
10962006.05.17 14:43modify110.101.88421.89211.9542
10972006.05.17 14:43modify110.101.88421.89221.9542
10982006.05.17 14:43modify110.101.88421.89231.9542
10992006.05.17 15:25s/l110.101.89231.89231.954281.3411161.46
11002006.05.17 15:25buy stop120.101.89451.88451.9645
11012006.05.18 22:47buy120.101.89451.88451.9645
11022006.05.19 09:23s/l120.101.88451.88451.9645-99.8311061.63
11032006.05.19 09:23buy stop130.101.88671.87671.9567
11042006.05.22 17:51buy130.101.88671.87671.9567
11052006.05.23 23:59s/l130.101.87671.87671.9567-99.8310961.80
11062006.05.23 23:59buy stop140.101.87871.86871.9487
11072006.05.24 01:32buy140.101.87871.86871.9487
11082006.05.24 16:33s/l140.101.86871.86871.9487-100.0010861.80
11092006.05.24 16:33sell stop150.101.86671.87671.7967
11102006.05.24 16:36sell150.101.86671.87671.7967
11112006.05.25 23:54s/l150.101.87671.87671.7967-102.6410759.16
11122006.05.25 23:54sell stop160.101.87461.88461.8046
11132006.05.26 01:32sell160.101.87461.88461.8046
11142006.05.26 15:21modify160.101.87461.87461.8046
11152006.05.26 15:21modify160.101.87461.87431.8046
11162006.05.26 15:21modify160.101.87461.87401.8046
11172006.05.26 15:22modify160.101.87461.87391.8046
11182006.05.26 15:22modify160.101.87461.87381.8046
11192006.05.26 15:22modify160.101.87461.87361.8046
11202006.05.26 15:22modify160.101.87461.87341.8046
11212006.05.26 15:22modify160.101.87461.87311.8046
11222006.05.26 15:25modify160.101.87461.87291.8046
11232006.05.26 15:25modify160.101.87461.87251.8046
11242006.05.26 15:29modify160.101.87461.87241.8046
11252006.05.26 15:29modify160.101.87461.87231.8046
11262006.05.26 15:29modify160.101.87461.87221.8046
11272006.05.26 15:29modify160.101.87461.87211.8046
11282006.05.26 15:30modify160.101.87461.87161.8046
11292006.05.26 15:30modify160.101.87461.87131.8046
11302006.05.26 15:30modify160.101.87461.87121.8046
11312006.05.26 15:31modify160.101.87461.87101.8046
11322006.05.26 15:31modify160.101.87461.87071.8046
11332006.05.26 15:32modify160.101.87461.87061.8046
11342006.05.26 15:32modify160.101.87461.87051.8046
11352006.05.26 15:34modify160.101.87461.87041.8046
11362006.05.26 15:34modify160.101.87461.87011.8046
11372006.05.26 15:35modify160.101.87461.87001.8046
11382006.05.26 15:35modify160.101.87461.86991.8046
11392006.05.26 15:35modify160.101.87461.86981.8046
11402006.05.26 15:37modify160.101.87461.86971.8046
11412006.05.26 15:43modify160.101.87461.86931.8046
11422006.05.26 15:43modify160.101.87461.86911.8046
11432006.05.26 15:43modify160.101.87461.86901.8046
11442006.05.26 15:43modify160.101.87461.86891.8046
11452006.05.26 15:43modify160.101.87461.86881.8046
11462006.05.26 15:43modify160.101.87461.86871.8046
11472006.05.26 15:43modify160.101.87461.86861.8046
11482006.05.26 15:50modify160.101.87461.86851.8046
11492006.05.26 15:50modify160.101.87461.86841.8046
11502006.05.26 15:50modify160.101.87461.86821.8046
11512006.05.26 15:50modify160.101.87461.86791.8046
11522006.05.26 15:50modify160.101.87461.86761.8046
11532006.05.26 15:50modify160.101.87461.86721.8046
11542006.05.26 15:52modify160.101.87461.86711.8046
11552006.05.26 15:52modify160.101.87461.86701.8046
11562006.05.26 15:52modify160.101.87461.86691.8046
11572006.05.26 15:52modify160.101.87461.86681.8046
11582006.05.26 15:52modify160.101.87461.86671.8046
11592006.05.26 16:14modify160.101.87461.86661.8046
11602006.05.26 16:16modify160.101.87461.86651.8046
11612006.05.26 16:16modify160.101.87461.86631.8046
11622006.05.26 16:16modify160.101.87461.86611.8046
11632006.05.26 16:16modify160.101.87461.86581.8046
11642006.05.26 16:17modify160.101.87461.86571.8046
11652006.05.26 16:18modify160.101.87461.86561.8046
11662006.05.26 16:18modify160.101.87461.86541.8046
11672006.05.26 16:19modify160.101.87461.86531.8046
11682006.05.26 16:27modify160.101.87461.86521.8046
11692006.05.26 16:27modify160.101.87461.86491.8046
11702006.05.26 16:27modify160.101.87461.86461.8046
11712006.05.26 16:27modify160.101.87461.86441.8046
11722006.05.26 16:27modify160.101.87461.86421.8046
11732006.05.26 16:27modify160.101.87461.86391.8046
11742006.05.26 16:27modify160.101.87461.86361.8046
11752006.05.26 16:30modify160.101.87461.86351.8046
11762006.05.26 16:30modify160.101.87461.86341.8046
11772006.05.29 11:09s/l160.101.86341.86341.8046111.1210870.28
11782006.05.29 11:09sell stop170.101.86121.87121.7912
11792006.05.29 13:40sell170.101.86121.87121.7912
11802006.05.30 08:10s/l170.101.87121.87121.7912-100.8810769.40
11812006.05.30 08:10sell stop180.101.86891.87891.7989
11822006.05.31 20:59sell180.101.86891.87891.7989
11832006.06.01 14:48modify180.101.86891.86881.7989
11842006.06.01 14:48modify180.101.86891.86871.7989
11852006.06.01 14:48modify180.101.86891.86861.7989
11862006.06.01 14:48modify180.101.86891.86841.7989
11872006.06.01 14:49modify180.101.86891.86831.7989
11882006.06.01 14:49modify180.101.86891.86821.7989
11892006.06.01 14:49modify180.101.86891.86811.7989
11902006.06.01 14:49modify180.101.86891.86801.7989
11912006.06.01 14:49modify180.101.86891.86791.7989
11922006.06.01 14:49modify180.101.86891.86781.7989
11932006.06.01 14:49modify180.101.86891.86771.7989
11942006.06.01 14:49modify180.101.86891.86761.7989
11952006.06.01 14:50modify180.101.86891.86751.7989
11962006.06.01 14:55modify180.101.86891.86731.7989
11972006.06.01 14:56modify180.101.86891.86721.7989
11982006.06.01 15:38modify180.101.86891.86701.7989
11992006.06.01 15:38modify180.101.86891.86691.7989
12002006.06.01 15:49modify180.101.86891.86681.7989
12012006.06.01 16:46s/l180.101.86681.86681.798918.3610787.76
12022006.06.01 16:46sell stop190.101.86451.87451.7945
12032006.06.01 21:10sell190.101.86451.87451.7945
12042006.06.02 14:30s/l190.101.87451.87451.7945-100.8810686.88
12052006.06.02 14:30sell stop200.101.87251.88251.8025
12062006.06.02 14:30sell200.101.87251.88251.8025
12072006.06.02 14:43s/l200.101.88251.88251.8025-100.0010586.88
12082006.06.02 15:00sell stop210.101.87911.88911.8091
12092006.06.05 14:54sell210.101.87911.88911.8091
12102006.06.06 12:24modify210.101.87911.87901.8091
12112006.06.06 12:24modify210.101.87911.87891.8091
12122006.06.06 12:24modify210.101.87911.87871.8091
12132006.06.06 12:24modify210.101.87911.87851.8091
12142006.06.06 12:25modify210.101.87911.87841.8091
12152006.06.06 12:25modify210.101.87911.87831.8091
12162006.06.06 12:25modify210.101.87911.87811.8091
12172006.06.06 12:25modify210.101.87911.87801.8091
12182006.06.06 12:25modify210.101.87911.87791.8091
12192006.06.06 12:25modify210.101.87911.87781.8091
12202006.06.06 12:25modify210.101.87911.87771.8091
12212006.06.06 14:13modify210.101.87911.87761.8091
12222006.06.06 14:13modify210.101.87911.87741.8091
12232006.06.06 14:13modify210.101.87911.87721.8091
12242006.06.06 14:13modify210.101.87911.87711.8091
12252006.06.06 14:13modify210.101.87911.87701.8091
12262006.06.06 14:13modify210.101.87911.87691.8091
12272006.06.06 14:13modify210.101.87911.87671.8091
12282006.06.06 14:14modify210.101.87911.87661.8091
12292006.06.06 14:14modify210.101.87911.87641.8091
12302006.06.06 14:14modify210.101.87911.87621.8091
12312006.06.06 14:14modify210.101.87911.87611.8091
12322006.06.06 14:14modify210.101.87911.87601.8091
12332006.06.06 14:14modify210.101.87911.87591.8091
12342006.06.06 14:14modify210.101.87911.87581.8091
12352006.06.06 14:14modify210.101.87911.87561.8091
12362006.06.06 14:14modify210.101.87911.87541.8091
12372006.06.06 14:16modify210.101.87911.87511.8091
12382006.06.06 14:16modify210.101.87911.87501.8091
12392006.06.06 14:29modify210.101.87911.87491.8091
12402006.06.06 14:29modify210.101.87911.87471.8091
12412006.06.06 14:29modify210.101.87911.87451.8091
12422006.06.06 14:33modify210.101.87911.87431.8091
12432006.06.06 14:33modify210.101.87911.87421.8091
12442006.06.06 14:33modify210.101.87911.87411.8091
12452006.06.06 14:33modify210.101.87911.87391.8091
12462006.06.06 15:31modify210.101.87911.87381.8091
12472006.06.06 15:31modify210.101.87911.87371.8091
12482006.06.06 15:31modify210.101.87911.87361.8091
12492006.06.06 15:31modify210.101.87911.87351.8091
12502006.06.06 15:31modify210.101.87911.87341.8091
12512006.06.06 15:31modify210.101.87911.87321.8091
12522006.06.06 15:31modify210.101.87911.87311.8091
12532006.06.06 15:35modify210.101.87911.87301.8091
12542006.06.06 15:35modify210.101.87911.87291.8091
12552006.06.06 15:35modify210.101.87911.87281.8091
12562006.06.06 15:35modify210.101.87911.87271.8091
12572006.06.06 15:36modify210.101.87911.87261.8091
12582006.06.06 15:36modify210.101.87911.87251.8091
12592006.06.06 15:38modify210.101.87911.87241.8091
12602006.06.06 15:39modify210.101.87911.87231.8091
12612006.06.06 15:39modify210.101.87911.87201.8091
12622006.06.06 15:40modify210.101.87911.87191.8091
12632006.06.06 16:42modify210.101.87911.87181.8091
12642006.06.06 16:42modify210.101.87911.87171.8091
12652006.06.06 16:42modify210.101.87911.87161.8091
12662006.06.06 16:50modify210.101.87911.87151.8091
12672006.06.06 16:50modify210.101.87911.87141.8091
12682006.06.06 16:51modify210.101.87911.87131.8091
12692006.06.06 16:52modify210.101.87911.87121.8091
12702006.06.06 16:53modify210.101.87911.87101.8091
12712006.06.06 16:53modify210.101.87911.87091.8091
12722006.06.06 16:53modify210.101.87911.87081.8091
12732006.06.06 16:53modify210.101.87911.87071.8091
12742006.06.06 16:53modify210.101.87911.87041.8091
12752006.06.06 16:59modify210.101.87911.87031.8091
12762006.06.06 16:59modify210.101.87911.87021.8091
12772006.06.06 16:59modify210.101.87911.87011.8091
12782006.06.06 16:59modify210.101.87911.87001.8091
12792006.06.06 16:59modify210.101.87911.86981.8091
12802006.06.06 17:00modify210.101.87911.86971.8091
12812006.06.06 17:01modify210.101.87911.86961.8091
12822006.06.06 17:05modify210.101.87911.86941.8091
12832006.06.06 17:05modify210.101.87911.86931.8091
12842006.06.07 08:15modify210.101.87911.86921.8091
12852006.06.07 08:16modify210.101.87911.86911.8091
12862006.06.07 08:16modify210.101.87911.86901.8091
12872006.06.07 08:16modify210.101.87911.86891.8091
12882006.06.07 08:16modify210.101.87911.86881.8091
12892006.06.07 08:17modify210.101.87911.86871.8091
12902006.06.07 08:17modify210.101.87911.86861.8091
12912006.06.07 08:17modify210.101.87911.86841.8091
12922006.06.07 08:31modify210.101.87911.86831.8091
12932006.06.07 08:31modify210.101.87911.86821.8091
12942006.06.07 08:31modify210.101.87911.86811.8091
12952006.06.07 08:31modify210.101.87911.86791.8091
12962006.06.07 08:33modify210.101.87911.86781.8091
12972006.06.07 08:33modify210.101.87911.86771.8091
12982006.06.07 08:33modify210.101.87911.86761.8091
12992006.06.07 08:33modify210.101.87911.86751.8091
13002006.06.07 08:34modify210.101.87911.86741.8091
13012006.06.07 08:34modify210.101.87911.86731.8091
13022006.06.07 08:38modify210.101.87911.86721.8091
13032006.06.07 08:38modify210.101.87911.86711.8091
13042006.06.07 08:38modify210.101.87911.86701.8091
13052006.06.07 08:38modify210.101.87911.86691.8091
13062006.06.07 08:38modify210.101.87911.86681.8091
13072006.06.07 08:38modify210.101.87911.86671.8091
13082006.06.07 08:38modify210.101.87911.86661.8091
13092006.06.07 08:38modify210.101.87911.86651.8091
13102006.06.07 08:38modify210.101.87911.86641.8091
13112006.06.07 09:33modify210.101.87911.86631.8091
13122006.06.07 09:33modify210.101.87911.86621.8091
13132006.06.07 09:33modify210.101.87911.86611.8091
13142006.06.07 09:33modify210.101.87911.86601.8091
13152006.06.07 09:33modify210.101.87911.86591.8091
13162006.06.07 09:33modify210.101.87911.86581.8091
13172006.06.07 09:33modify210.101.87911.86571.8091
13182006.06.07 09:33modify210.101.87911.86561.8091
13192006.06.07 09:33modify210.101.87911.86551.8091
13202006.06.07 09:41modify210.101.87911.86541.8091
13212006.06.07 09:43modify210.101.87911.86531.8091
13222006.06.07 15:45modify210.101.87911.86521.8091
13232006.06.07 15:45modify210.101.87911.86511.8091
13242006.06.07 15:45modify210.101.87911.86501.8091
13252006.06.07 15:45modify210.101.87911.86491.8091
13262006.06.07 15:45modify210.101.87911.86481.8091
13272006.06.07 15:45modify210.101.87911.86471.8091
13282006.06.07 15:45modify210.101.87911.86461.8091
13292006.06.07 15:45modify210.101.87911.86451.8091
13302006.06.07 15:45modify210.101.87911.86441.8091
13312006.06.07 15:45modify210.101.87911.86431.8091
13322006.06.07 15:45modify210.101.87911.86421.8091
13332006.06.07 15:46modify210.101.87911.86411.8091
13342006.06.07 15:46modify210.101.87911.86401.8091
13352006.06.07 15:46modify210.101.87911.86381.8091
13362006.06.07 15:46modify210.101.87911.86371.8091
13372006.06.07 15:47modify210.101.87911.86361.8091
13382006.06.07 15:49modify210.101.87911.86351.8091
13392006.06.07 15:50modify210.101.87911.86341.8091
13402006.06.07 15:50modify210.101.87911.86321.8091
13412006.06.07 15:50modify210.101.87911.86311.8091
13422006.06.08 08:34modify210.101.87911.86301.8091
13432006.06.08 08:34modify210.101.87911.86291.8091
13442006.06.08 08:34modify210.101.87911.86281.8091
13452006.06.08 08:34modify210.101.87911.86271.8091
13462006.06.08 08:34modify210.101.87911.86261.8091
13472006.06.08 08:34modify210.101.87911.86251.8091
13482006.06.08 08:34modify210.101.87911.86231.8091
13492006.06.08 08:34modify210.101.87911.86221.8091
13502006.06.08 08:34modify210.101.87911.86211.8091
13512006.06.08 08:34modify210.101.87911.86191.8091
13522006.06.08 08:34modify210.101.87911.86181.8091
13532006.06.08 08:36modify210.101.87911.86171.8091
13542006.06.08 08:36modify210.101.87911.86161.8091
13552006.06.08 08:36modify210.101.87911.86151.8091
13562006.06.08 08:36modify210.101.87911.86141.8091
13572006.06.08 08:38modify210.101.87911.86131.8091
13582006.06.08 08:38modify210.101.87911.86121.8091
13592006.06.08 08:38modify210.101.87911.86111.8091
13602006.06.08 08:38modify210.101.87911.86101.8091
13612006.06.08 09:04modify210.101.87911.86091.8091
13622006.06.08 09:04modify210.101.87911.86081.8091
13632006.06.08 09:04modify210.101.87911.86071.8091
13642006.06.08 09:04modify210.101.87911.86061.8091
13652006.06.08 09:04modify210.101.87911.86051.8091
13662006.06.08 09:04modify210.101.87911.86041.8091
13672006.06.08 09:04modify210.101.87911.86031.8091
13682006.06.08 09:04modify210.101.87911.86021.8091
13692006.06.08 09:04modify210.101.87911.86011.8091
13702006.06.08 09:21modify210.101.87911.86001.8091
13712006.06.08 09:21modify210.101.87911.85981.8091
13722006.06.08 09:21modify210.101.87911.85971.8091
13732006.06.08 09:21modify210.101.87911.85961.8091
13742006.06.08 09:21modify210.101.87911.85951.8091
13752006.06.08 09:21modify210.101.87911.85941.8091
13762006.06.08 09:21modify210.101.87911.85921.8091
13772006.06.08 09:21modify210.101.87911.85911.8091
13782006.06.08 09:21modify210.101.87911.85901.8091
13792006.06.08 09:21modify210.101.87911.85881.8091
13802006.06.08 09:21modify210.101.87911.85871.8091
13812006.06.08 09:21modify210.101.87911.85851.8091
13822006.06.08 09:21modify210.101.87911.85841.8091
13832006.06.08 09:22modify210.101.87911.85831.8091
13842006.06.08 09:25modify210.101.87911.85821.8091
13852006.06.08 09:26modify210.101.87911.85811.8091
13862006.06.08 09:26modify210.101.87911.85801.8091
13872006.06.08 09:26modify210.101.87911.85791.8091
13882006.06.08 09:42modify210.101.87911.85781.8091
13892006.06.08 09:42modify210.101.87911.85771.8091
13902006.06.08 09:42modify210.101.87911.85751.8091
13912006.06.08 09:43modify210.101.87911.85731.8091
13922006.06.08 10:30modify210.101.87911.85711.8091
13932006.06.08 10:31modify210.101.87911.85701.8091
13942006.06.08 10:31modify210.101.87911.85691.8091
13952006.06.08 13:53modify210.101.87911.85681.8091
13962006.06.08 13:53modify210.101.87911.85671.8091
13972006.06.08 13:53modify210.101.87911.85661.8091
13982006.06.08 13:53modify210.101.87911.85651.8091
13992006.06.08 13:53modify210.101.87911.85641.8091
14002006.06.08 13:53modify210.101.87911.85631.8091
14012006.06.08 13:53modify210.101.87911.85621.8091
14022006.06.08 13:54modify210.101.87911.85611.8091
14032006.06.08 13:54modify210.101.87911.85601.8091
14042006.06.08 13:54modify210.101.87911.85591.8091
14052006.06.08 13:54modify210.101.87911.85581.8091
14062006.06.08 13:55modify210.101.87911.85571.8091
14072006.06.08 13:55modify210.101.87911.85561.8091
14082006.06.08 13:55modify210.101.87911.85551.8091
14092006.06.08 14:00modify210.101.87911.85541.8091
14102006.06.08 14:01modify210.101.87911.85531.8091
14112006.06.08 14:01modify210.101.87911.85521.8091
14122006.06.08 14:01modify210.101.87911.85511.8091
14132006.06.08 14:01modify210.101.87911.85501.8091
14142006.06.08 14:01modify210.101.87911.85491.8091
14152006.06.08 14:01modify210.101.87911.85481.8091
14162006.06.08 14:01modify210.101.87911.85471.8091
14172006.06.08 14:01modify210.101.87911.85461.8091
14182006.06.08 14:01modify210.101.87911.85451.8091
14192006.06.08 14:01modify210.101.87911.85441.8091
14202006.06.08 14:03modify210.101.87911.85431.8091
14212006.06.08 14:03modify210.101.87911.85421.8091
14222006.06.08 14:03modify210.101.87911.85411.8091
14232006.06.08 14:03modify210.101.87911.85401.8091
14242006.06.08 14:03modify210.101.87911.85391.8091
14252006.06.08 14:04modify210.101.87911.85381.8091
14262006.06.08 14:04modify210.101.87911.85371.8091
14272006.06.08 14:04modify210.101.87911.85361.8091
14282006.06.08 14:04modify210.101.87911.85351.8091
14292006.06.08 14:04modify210.101.87911.85341.8091
14302006.06.08 14:04modify210.101.87911.85321.8091
14312006.06.08 14:04modify210.101.87911.85311.8091
14322006.06.08 14:04modify210.101.87911.85301.8091
14332006.06.08 14:25modify210.101.87911.85291.8091
14342006.06.08 14:25modify210.101.87911.85281.8091
14352006.06.08 14:25modify210.101.87911.85271.8091
14362006.06.08 14:30modify210.101.87911.85261.8091
14372006.06.08 14:30modify210.101.87911.85251.8091
14382006.06.08 14:30modify210.101.87911.85241.8091
14392006.06.08 14:30modify210.101.87911.85221.8091
14402006.06.08 14:30modify210.101.87911.85211.8091
14412006.06.08 14:30modify210.101.87911.85191.8091
14422006.06.08 14:31modify210.101.87911.85181.8091
14432006.06.08 14:31modify210.101.87911.85171.8091
14442006.06.08 14:31modify210.101.87911.85161.8091
14452006.06.08 14:31modify210.101.87911.85151.8091
14462006.06.08 14:31modify210.101.87911.85141.8091
14472006.06.08 14:31modify210.101.87911.85131.8091
14482006.06.08 14:31modify210.101.87911.85121.8091
14492006.06.08 14:31modify210.101.87911.85111.8091
14502006.06.08 14:32modify210.101.87911.85101.8091
14512006.06.08 14:32modify210.101.87911.85091.8091
14522006.06.08 14:32modify210.101.87911.85081.8091
14532006.06.08 14:32modify210.101.87911.85071.8091
14542006.06.08 14:32modify210.101.87911.85061.8091
14552006.06.08 14:32modify210.101.87911.85051.8091
14562006.06.08 14:32modify210.101.87911.85041.8091
14572006.06.08 14:32modify210.101.87911.85021.8091
14582006.06.08 14:32modify210.101.87911.85011.8091
14592006.06.08 14:32modify210.101.87911.85001.8091
14602006.06.08 14:32modify210.101.87911.84991.8091
14612006.06.08 14:32modify210.101.87911.84971.8091
14622006.06.08 14:32modify210.101.87911.84961.8091
14632006.06.08 14:32modify210.101.87911.84941.8091
14642006.06.08 14:33modify210.101.87911.84931.8091
14652006.06.08 14:33modify210.101.87911.84921.8091
14662006.06.08 14:33modify210.101.87911.84911.8091
14672006.06.08 14:33modify210.101.87911.84901.8091
14682006.06.08 14:33modify210.101.87911.84891.8091
14692006.06.08 14:33modify210.101.87911.84881.8091
14702006.06.08 14:33modify210.101.87911.84871.8091
14712006.06.08 14:33modify210.101.87911.84861.8091
14722006.06.08 14:33modify210.101.87911.84851.8091
14732006.06.08 14:33modify210.101.87911.84841.8091
14742006.06.08 14:33modify210.101.87911.84821.8091
14752006.06.08 14:33modify210.101.87911.84811.8091
14762006.06.08 14:33modify210.101.87911.84801.8091
14772006.06.08 14:33modify210.101.87911.84791.8091
14782006.06.08 14:33modify210.101.87911.84781.8091
14792006.06.08 14:45modify210.101.87911.84761.8091
14802006.06.08 14:45modify210.101.87911.84751.8091
14812006.06.08 14:45modify210.101.87911.84731.8091
14822006.06.09 14:35modify210.101.87911.84721.8091
14832006.06.09 14:35modify210.101.87911.84711.8091
14842006.06.09 14:35modify210.101.87911.84701.8091
14852006.06.09 14:35modify210.101.87911.84691.8091
14862006.06.09 14:35modify210.101.87911.84681.8091
14872006.06.09 15:29s/l210.101.84681.84681.8091317.7210904.60
14882006.06.09 15:29sell stop220.101.84451.85451.7745
14892006.06.09 15:37sell220.101.84451.85451.7745
14902006.06.13 19:15modify220.101.84451.84441.7745
14912006.06.13 19:15modify220.101.84451.84431.7745
14922006.06.13 19:17modify220.101.84451.84421.7745
14932006.06.13 19:17modify220.101.84451.84411.7745
14942006.06.13 19:17modify220.101.84451.84401.7745
14952006.06.13 19:17modify220.101.84451.84381.7745
14962006.06.13 19:17modify220.101.84451.84361.7745
14972006.06.13 19:17modify220.101.84451.84341.7745
14982006.06.13 19:25modify220.101.84451.84331.7745
14992006.06.13 19:27modify220.101.84451.84321.7745
15002006.06.13 19:27modify220.101.84451.84311.7745
15012006.06.13 19:27modify220.101.84451.84301.7745
15022006.06.13 19:27modify220.101.84451.84291.7745
15032006.06.13 22:21modify220.101.84451.84281.7745
15042006.06.13 22:21modify220.101.84451.84271.7745
15052006.06.13 22:27modify220.101.84451.84261.7745
15062006.06.13 22:31modify220.101.84451.84251.7745
15072006.06.13 22:42modify220.101.84451.84241.7745
15082006.06.13 22:42modify220.101.84451.84231.7745
15092006.06.13 22:42modify220.101.84451.84221.7745
15102006.06.13 22:44modify220.101.84451.84211.7745
15112006.06.13 22:45modify220.101.84451.84201.7745
15122006.06.13 22:49modify220.101.84451.84191.7745
15132006.06.14 09:37s/l220.101.84191.84191.774523.3610927.96
15142006.06.14 09:37sell stop230.101.83971.84971.7697
15152006.06.14 14:29sell230.101.83971.84971.7697
15162006.06.14 15:29s/l230.101.84971.84971.7697-100.0010827.96
15172006.06.14 15:29sell stop240.101.84741.85741.7774
15182006.06.14 15:38sell240.101.84741.85741.7774
15192006.06.19 17:30modify240.101.84741.84741.7774
15202006.06.19 17:30modify240.101.84741.84721.7774
15212006.06.19 17:31modify240.101.84741.84711.7774
15222006.06.21 05:03s/l240.101.84711.84711.7774-3.1610824.80
15232006.06.21 05:03sell stop250.101.84491.85491.7749
15242006.06.21 08:09sell250.101.84491.85491.7749
15252006.06.22 12:29modify250.101.84491.84491.7749
15262006.06.22 12:29modify250.101.84491.84481.7749
15272006.06.22 12:29modify250.101.84491.84471.7749
15282006.06.22 12:29modify250.101.84491.84451.7749
15292006.06.22 12:29modify250.101.84491.84441.7749
15302006.06.22 12:29modify250.101.84491.84431.7749
15312006.06.22 12:31modify250.101.84491.84421.7749
15322006.06.22 12:46modify250.101.84491.84411.7749
15332006.06.22 12:47modify250.101.84491.84391.7749
15342006.06.22 12:47modify250.101.84491.84371.7749
15352006.06.22 12:47modify250.101.84491.84361.7749
15362006.06.22 12:47modify250.101.84491.84351.7749
15372006.06.22 12:47modify250.101.84491.84331.7749
15382006.06.22 12:47modify250.101.84491.84321.7749
15392006.06.22 12:47modify250.101.84491.84311.7749
15402006.06.22 12:47modify250.101.84491.84291.7749
15412006.06.22 12:48modify250.101.84491.84281.7749
15422006.06.22 12:48modify250.101.84491.84271.7749
15432006.06.22 12:50modify250.101.84491.84261.7749
15442006.06.22 12:50modify250.101.84491.84241.7749
15452006.06.22 12:52modify250.101.84491.84231.7749
15462006.06.22 12:52modify250.101.84491.84221.7749
15472006.06.22 12:52modify250.101.84491.84211.7749
15482006.06.22 12:53modify250.101.84491.84201.7749
15492006.06.22 12:53modify250.101.84491.84191.7749
15502006.06.22 12:53modify250.101.84491.84181.7749
15512006.06.22 12:53modify250.101.84491.84171.7749
15522006.06.22 12:53modify250.101.84491.84161.7749
15532006.06.22 12:53modify250.101.84491.84151.7749
15542006.06.22 12:54modify250.101.84491.84141.7749
15552006.06.22 12:54modify250.101.84491.84131.7749
15562006.06.22 12:54modify250.101.84491.84121.7749
15572006.06.22 12:54modify250.101.84491.84111.7749
15582006.06.22 12:54modify250.101.84491.84101.7749
15592006.06.22 12:54modify250.101.84491.84091.7749
15602006.06.22 12:54modify250.101.84491.84071.7749
15612006.06.22 12:54modify250.101.84491.84061.7749
15622006.06.22 12:54modify250.101.84491.84051.7749
15632006.06.22 13:20modify250.101.84491.84041.7749
15642006.06.22 14:07modify250.101.84491.84021.7749
15652006.06.22 14:07modify250.101.84491.84011.7749
15662006.06.22 14:07modify250.101.84491.84001.7749
15672006.06.22 14:07modify250.101.84491.83991.7749
15682006.06.22 14:07modify250.101.84491.83981.7749
15692006.06.22 14:07modify250.101.84491.83971.7749
15702006.06.22 14:07modify250.101.84491.83951.7749
15712006.06.22 14:27modify250.101.84491.83941.7749
15722006.06.22 14:28modify250.101.84491.83931.7749
15732006.06.22 14:32modify250.101.84491.83921.7749
15742006.06.22 15:18modify250.101.84491.83881.7749
15752006.06.22 15:18modify250.101.84491.83861.7749
15762006.06.22 15:20modify250.101.84491.83771.7749
15772006.06.22 15:20modify250.101.84491.83761.7749
15782006.06.22 15:20modify250.101.84491.83731.7749
15792006.06.22 15:20modify250.101.84491.83711.7749
15802006.06.22 16:19modify250.101.84491.83701.7749
15812006.06.22 16:20modify250.101.84491.83691.7749
15822006.06.22 16:20modify250.101.84491.83681.7749
15832006.06.22 16:20modify250.101.84491.83671.7749
15842006.06.22 16:20modify250.101.84491.83661.7749
15852006.06.22 16:20modify250.101.84491.83651.7749
15862006.06.22 16:26modify250.101.84491.83641.7749
15872006.06.23 09:51modify250.101.84491.83631.7749
15882006.06.23 10:14modify250.101.84491.83611.7749
15892006.06.23 10:14modify250.101.84491.83601.7749
15902006.06.23 10:14modify250.101.84491.83591.7749
15912006.06.23 10:41modify250.101.84491.83581.7749
15922006.06.23 10:45modify250.101.84491.83571.7749
15932006.06.23 10:45modify250.101.84491.83561.7749
15942006.06.23 10:45modify250.101.84491.83551.7749
15952006.06.23 10:45modify250.101.84491.83541.7749
15962006.06.23 10:45modify250.101.84491.83531.7749
15972006.06.23 10:45modify250.101.84491.83521.7749
15982006.06.23 10:45modify250.101.84491.83501.7749
15992006.06.23 10:46modify250.101.84491.83481.7749
16002006.06.23 10:47modify250.101.84491.83471.7749
16012006.06.23 10:47modify250.101.84491.83461.7749
16022006.06.23 10:47modify250.101.84491.83451.7749
16032006.06.23 10:47modify250.101.84491.83441.7749
16042006.06.23 10:52modify250.101.84491.83421.7749
16052006.06.23 10:52modify250.101.84491.83411.7749
16062006.06.23 10:52modify250.101.84491.83401.7749
16072006.06.23 10:52modify250.101.84491.83391.7749
16082006.06.23 10:55modify250.101.84491.83381.7749
16092006.06.23 10:55modify250.101.84491.83361.7749
16102006.06.23 10:56modify250.101.84491.83351.7749
16112006.06.23 10:57modify250.101.84491.83341.7749
16122006.06.23 11:40modify250.101.84491.83331.7749
16132006.06.23 11:40modify250.101.84491.83321.7749
16142006.06.23 11:40modify250.101.84491.83311.7749
16152006.06.23 11:49modify250.101.84491.83301.7749
16162006.06.23 11:49modify250.101.84491.83291.7749
16172006.06.23 11:49modify250.101.84491.83271.7749
16182006.06.23 11:50modify250.101.84491.83261.7749
16192006.06.23 12:08modify250.101.84491.83251.7749
16202006.06.23 12:08modify250.101.84491.83231.7749
16212006.06.23 12:09modify250.101.84491.83211.7749
16222006.06.23 12:09modify250.101.84491.83201.7749
16232006.06.23 12:09modify250.101.84491.83191.7749
16242006.06.23 12:15modify250.101.84491.83181.7749
16252006.06.23 12:15modify250.101.84491.83171.7749
16262006.06.23 12:16modify250.101.84491.83161.7749
16272006.06.23 13:17modify250.101.84491.83151.7749
16282006.06.23 13:18modify250.101.84491.83141.7749
16292006.06.23 13:47modify250.101.84491.83131.7749
16302006.06.23 13:47modify250.101.84491.83121.7749
16312006.06.23 13:47modify250.101.84491.83101.7749
16322006.06.23 13:47modify250.101.84491.83091.7749
16332006.06.23 13:47modify250.101.84491.83071.7749
16342006.06.23 13:48modify250.101.84491.83061.7749
16352006.06.23 13:48modify250.101.84491.83051.7749
16362006.06.23 13:48modify250.101.84491.83031.7749
16372006.06.23 13:48modify250.101.84491.83021.7749
16382006.06.23 13:48modify250.101.84491.83011.7749
16392006.06.23 13:48modify250.101.84491.83001.7749
16402006.06.23 13:48modify250.101.84491.82991.7749
16412006.06.23 13:48modify250.101.84491.82971.7749
16422006.06.23 13:48modify250.101.84491.82961.7749
16432006.06.23 13:49modify250.101.84491.82951.7749
16442006.06.23 13:49modify250.101.84491.82941.7749
16452006.06.23 13:49modify250.101.84491.82931.7749
16462006.06.23 13:49modify250.101.84491.82921.7749
16472006.06.23 13:50modify250.101.84491.82911.7749
16482006.06.23 13:51modify250.101.84491.82901.7749
16492006.06.23 13:51modify250.101.84491.82891.7749
16502006.06.23 13:51modify250.101.84491.82881.7749
16512006.06.23 13:51modify250.101.84491.82871.7749
16522006.06.23 13:51modify250.101.84491.82861.7749
16532006.06.23 13:52modify250.101.84491.82851.7749
16542006.06.23 13:52modify250.101.84491.82841.7749
16552006.06.23 13:52modify250.101.84491.82831.7749
16562006.06.23 13:53modify250.101.84491.82811.7749
16572006.06.23 13:53modify250.101.84491.82801.7749
16582006.06.23 13:53modify250.101.84491.82781.7749
16592006.06.23 13:53modify250.101.84491.82771.7749
16602006.06.23 14:11modify250.101.84491.82751.7749
16612006.06.23 14:11modify250.101.84491.82731.7749
16622006.06.23 14:11modify250.101.84491.82711.7749
16632006.06.23 14:11modify250.101.84491.82701.7749
16642006.06.23 14:11modify250.101.84491.82691.7749
16652006.06.23 14:11modify250.101.84491.82681.7749
16662006.06.23 14:11modify250.101.84491.82671.7749
16672006.06.23 14:11modify250.101.84491.82651.7749
16682006.06.23 14:16modify250.101.84491.82641.7749
16692006.06.23 14:16modify250.101.84491.82631.7749
16702006.06.23 14:16modify250.101.84491.82611.7749
16712006.06.23 14:16modify250.101.84491.82601.7749
16722006.06.23 14:16modify250.101.84491.82591.7749
16732006.06.23 14:16modify250.101.84491.82571.7749
16742006.06.23 14:20modify250.101.84491.82561.7749
16752006.06.23 14:20modify250.101.84491.82541.7749
16762006.06.23 14:20modify250.101.84491.82531.7749
16772006.06.23 14:43modify250.101.84491.82521.7749
16782006.06.23 14:43modify250.101.84491.82501.7749
16792006.06.23 14:44modify250.101.84491.82491.7749
16802006.06.23 14:44modify250.101.84491.82481.7749
16812006.06.23 14:48modify250.101.84491.82471.7749
16822006.06.23 14:48modify250.101.84491.82461.7749
16832006.06.23 14:48modify250.101.84491.82451.7749
16842006.06.23 14:48modify250.101.84491.82441.7749
16852006.06.23 14:48modify250.101.84491.82431.7749
16862006.06.23 14:48modify250.101.84491.82421.7749
16872006.06.23 14:48modify250.101.84491.82411.7749
16882006.06.23 14:48modify250.101.84491.82391.7749
16892006.06.23 14:49modify250.101.84491.82381.7749
16902006.06.23 14:49modify250.101.84491.82371.7749
16912006.06.23 14:49modify250.101.84491.82361.7749
16922006.06.23 14:49modify250.101.84491.82351.7749
16932006.06.23 14:49modify250.101.84491.82341.7749
16942006.06.23 14:49modify250.101.84491.82331.7749
16952006.06.23 14:49modify250.101.84491.82321.7749
16962006.06.23 14:49modify250.101.84491.82301.7749
16972006.06.23 14:49modify250.101.84491.82291.7749
16982006.06.23 14:49modify250.101.84491.82281.7749
16992006.06.26 09:19s/l250.101.82281.82281.7749216.6011041.40
17002006.06.26 09:19sell stop260.101.82051.83051.7505
17012006.06.26 10:59sell260.101.82051.83051.7505
17022006.06.29 17:43modify260.101.82051.82051.7505
17032006.06.29 17:43modify260.101.82051.82021.7505
17042006.06.29 17:44modify260.101.82051.82001.7505
17052006.06.29 17:44modify260.101.82051.81991.7505
17062006.06.29 19:37modify260.101.82051.81971.7505
17072006.06.29 19:37modify260.101.82051.81961.7505
17082006.06.29 19:37modify260.101.82051.81951.7505
17092006.06.29 19:37modify260.101.82051.81931.7505
17102006.06.29 20:21s/l260.101.81931.81931.75057.6011049.00
17112006.06.29 20:21sell stop270.101.81731.82731.7473