Strategy Tester Report
OILFXMACDv002
(Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.07.20 00:00 - 2007.07.20 22:00 (2006.07.20 - 2008.01.09)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic_number=772188; Take_Profit=700; Stop_Loss=100; TrailingStop=100; Lots=0.1; Gap=20; Slippage=3; Duration=0; MACD_Setup=""; Fast_EMA1=12; Slow_EMA1=18; Signal1=15; Trigger1=0.0007; Fast_EMA2=48; Slow_EMA2=104; Signal2=36; Trigger2=0; CloseNReverse=false; FridaySafe=false; Hours=15; Minutes=0;
Bars in test7167Ticks modelled1370363Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors1
Initial deposit10000.00
Total net profit327.67Gross profit3651.73Gross loss-3324.06
Profit factor1.10Expected payoff5.12
Absolute drawdown514.59Maximal drawdown1256.87 (11.70%)Relative drawdown11.70% (1256.87)
Total trades64Short positions (won %)25 (40.00%)Long positions (won %)39 (53.85%)
Profit trades (% of total)31 (48.44%)Loss trades (% of total)33 (51.56%)
Largestprofit trade444.70loss trade-107.92
Averageprofit trade117.80loss trade-100.73
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (654.23)consecutive losses (loss in money)5 (-505.71)
Maximalconsecutive profit (count of wins)699.78 (3)consecutive loss (count of losses)-505.71 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.07.20 02:12buy stop10.101.84471.83471.9147
22006.07.20 03:18buy10.101.84471.83471.9147
32006.07.21 09:18modify10.101.84471.84471.9147
42006.07.21 09:18modify10.101.84471.84481.9147
52006.07.21 09:18modify10.101.84471.84491.9147
62006.07.21 09:19modify10.101.84471.84501.9147
72006.07.21 09:21modify10.101.84471.84511.9147
82006.07.21 09:21modify10.101.84471.84521.9147
92006.07.21 10:30modify10.101.84471.84531.9147
102006.07.21 10:35modify10.101.84471.84541.9147
112006.07.21 10:35modify10.101.84471.84551.9147
122006.07.21 12:22modify10.101.84471.84561.9147
132006.07.21 12:22modify10.101.84471.84581.9147
142006.07.21 12:22modify10.101.84471.84591.9147
152006.07.21 12:22modify10.101.84471.84601.9147
162006.07.21 12:22modify10.101.84471.84611.9147
172006.07.21 12:22modify10.101.84471.84621.9147
182006.07.21 12:22modify10.101.84471.84631.9147
192006.07.21 12:22modify10.101.84471.84641.9147
202006.07.21 12:22modify10.101.84471.84651.9147
212006.07.21 12:22modify10.101.84471.84661.9147
222006.07.21 12:22modify10.101.84471.84671.9147
232006.07.21 12:22modify10.101.84471.84681.9147
242006.07.21 12:23modify10.101.84471.84691.9147
252006.07.21 12:23modify10.101.84471.84701.9147
262006.07.21 12:23modify10.101.84471.84711.9147
272006.07.21 12:23modify10.101.84471.84721.9147
282006.07.21 12:23modify10.101.84471.84731.9147
292006.07.21 12:23modify10.101.84471.84741.9147
302006.07.21 12:23modify10.101.84471.84751.9147
312006.07.21 12:23modify10.101.84471.84761.9147
322006.07.21 12:24modify10.101.84471.84771.9147
332006.07.21 12:24modify10.101.84471.84781.9147
342006.07.21 12:24modify10.101.84471.84791.9147
352006.07.21 13:00modify10.101.84471.84801.9147
362006.07.21 13:21modify10.101.84471.84811.9147
372006.07.21 13:22modify10.101.84471.84821.9147
382006.07.21 13:22modify10.101.84471.84841.9147
392006.07.21 13:22modify10.101.84471.84851.9147
402006.07.21 15:06modify10.101.84471.84861.9147
412006.07.21 15:06modify10.101.84471.84871.9147
422006.07.21 15:06modify10.101.84471.84881.9147
432006.07.21 15:06modify10.101.84471.84891.9147
442006.07.21 15:06modify10.101.84471.84901.9147
452006.07.21 16:11modify10.101.84471.84941.9147
462006.07.21 16:53modify10.101.84471.84951.9147
472006.07.21 16:53modify10.101.84471.84961.9147
482006.07.21 17:05modify10.101.84471.84971.9147
492006.07.24 09:24s/l10.101.84971.84971.914750.3410050.34
502006.07.24 09:24buy stop20.101.85201.84201.9220
512006.07.24 11:21buy20.101.85201.84201.9220
522006.07.25 17:19s/l20.101.84201.84201.9220-99.839950.51
532006.07.25 17:19buy stop30.101.84421.83421.9142
542006.07.26 16:07buy30.101.84421.83421.9142
552006.07.26 20:25modify30.101.84421.84431.9142
562006.07.26 20:25modify30.101.84421.84441.9142
572006.07.26 20:25modify30.101.84421.84461.9142
582006.07.26 20:25modify30.101.84421.84471.9142
592006.07.26 20:25modify30.101.84421.84491.9142
602006.07.27 07:20modify30.101.84421.84501.9142
612006.07.27 07:22modify30.101.84421.84511.9142
622006.07.27 07:40modify30.101.84421.84541.9142
632006.07.27 07:40modify30.101.84421.84551.9142
642006.07.27 07:40modify30.101.84421.84571.9142
652006.07.27 07:40modify30.101.84421.84591.9142
662006.07.27 07:40modify30.101.84421.84601.9142
672006.07.27 07:40modify30.101.84421.84611.9142
682006.07.27 07:40modify30.101.84421.84621.9142
692006.07.27 07:41modify30.101.84421.84631.9142
702006.07.27 07:43modify30.101.84421.84641.9142
712006.07.27 07:47modify30.101.84421.84651.9142
722006.07.27 07:54modify30.101.84421.84661.9142
732006.07.27 07:56modify30.101.84421.84681.9142
742006.07.27 07:56modify30.101.84421.84701.9142
752006.07.27 07:57modify30.101.84421.84711.9142
762006.07.27 07:58modify30.101.84421.84721.9142
772006.07.27 07:58modify30.101.84421.84731.9142
782006.07.27 07:58modify30.101.84421.84741.9142
792006.07.27 08:07modify30.101.84421.84751.9142
802006.07.27 08:07modify30.101.84421.84761.9142
812006.07.27 09:00modify30.101.84421.84771.9142
822006.07.27 09:00modify30.101.84421.84781.9142
832006.07.27 09:00modify30.101.84421.84791.9142
842006.07.27 09:09modify30.101.84421.84801.9142
852006.07.27 09:09modify30.101.84421.84811.9142
862006.07.27 09:09modify30.101.84421.84821.9142
872006.07.27 09:10modify30.101.84421.84841.9142
882006.07.27 09:10modify30.101.84421.84851.9142
892006.07.27 09:10modify30.101.84421.84861.9142
902006.07.27 09:10modify30.101.84421.84871.9142
912006.07.27 09:10modify30.101.84421.84881.9142
922006.07.27 09:11modify30.101.84421.84891.9142
932006.07.27 09:40modify30.101.84421.84911.9142
942006.07.27 10:23modify30.101.84421.84921.9142
952006.07.27 10:23modify30.101.84421.84931.9142
962006.07.27 10:24modify30.101.84421.84941.9142
972006.07.27 10:26modify30.101.84421.84951.9142
982006.07.27 10:29modify30.101.84421.84961.9142
992006.07.27 10:31modify30.101.84421.84971.9142
1002006.07.27 10:31modify30.101.84421.84981.9142
1012006.07.27 10:31modify30.101.84421.84991.9142
1022006.07.27 10:31modify30.101.84421.85001.9142
1032006.07.27 10:31modify30.101.84421.85011.9142
1042006.07.27 10:31modify30.101.84421.85021.9142
1052006.07.27 10:31modify30.101.84421.85031.9142
1062006.07.27 10:31modify30.101.84421.85041.9142
1072006.07.27 10:31modify30.101.84421.85051.9142
1082006.07.27 10:31modify30.101.84421.85061.9142
1092006.07.27 10:32modify30.101.84421.85071.9142
1102006.07.27 10:32modify30.101.84421.85081.9142
1112006.07.27 11:15modify30.101.84421.85091.9142
1122006.07.27 11:15modify30.101.84421.85101.9142
1132006.07.27 11:15modify30.101.84421.85111.9142
1142006.07.27 11:15modify30.101.84421.85121.9142
1152006.07.27 11:20modify30.101.84421.85131.9142
1162006.07.27 11:20modify30.101.84421.85141.9142
1172006.07.27 11:20modify30.101.84421.85151.9142
1182006.07.27 11:20modify30.101.84421.85161.9142
1192006.07.27 11:21modify30.101.84421.85171.9142
1202006.07.27 11:21modify30.101.84421.85181.9142
1212006.07.27 11:21modify30.101.84421.85191.9142
1222006.07.27 11:21modify30.101.84421.85201.9142
1232006.07.27 11:21modify30.101.84421.85211.9142
1242006.07.27 11:21modify30.101.84421.85221.9142
1252006.07.27 12:24modify30.101.84421.85231.9142
1262006.07.27 12:24modify30.101.84421.85241.9142
1272006.07.27 12:25modify30.101.84421.85251.9142
1282006.07.27 12:46modify30.101.84421.85261.9142
1292006.07.27 12:48modify30.101.84421.85271.9142
1302006.07.27 12:49modify30.101.84421.85281.9142
1312006.07.27 12:49modify30.101.84421.85301.9142
1322006.07.27 12:49modify30.101.84421.85311.9142
1332006.07.27 12:49modify30.101.84421.85321.9142
1342006.07.27 12:49modify30.101.84421.85331.9142
1352006.07.27 12:50modify30.101.84421.85341.9142
1362006.07.27 12:50modify30.101.84421.85351.9142
1372006.07.27 12:50modify30.101.84421.85361.9142
1382006.07.27 12:51modify30.101.84421.85381.9142
1392006.07.27 15:07modify30.101.84421.85391.9142
1402006.07.27 15:07modify30.101.84421.85401.9142
1412006.07.27 15:07modify30.101.84421.85411.9142
1422006.07.27 15:07modify30.101.84421.85421.9142
1432006.07.27 15:07modify30.101.84421.85431.9142
1442006.07.27 15:08modify30.101.84421.85441.9142
1452006.07.27 15:11modify30.101.84421.85461.9142
1462006.07.27 15:11modify30.101.84421.85471.9142
1472006.07.27 15:11modify30.101.84421.85481.9142
1482006.07.27 15:11modify30.101.84421.85491.9142
1492006.07.27 15:11modify30.101.84421.85501.9142
1502006.07.27 15:11modify30.101.84421.85511.9142
1512006.07.27 15:11modify30.101.84421.85521.9142
1522006.07.27 15:11modify30.101.84421.85531.9142
1532006.07.27 15:11modify30.101.84421.85541.9142
1542006.07.27 15:11modify30.101.84421.85551.9142
1552006.07.27 15:11modify30.101.84421.85561.9142
1562006.07.27 15:12modify30.101.84421.85571.9142
1572006.07.27 15:12modify30.101.84421.85581.9142
1582006.07.27 15:12modify30.101.84421.85591.9142
1592006.07.27 15:13modify30.101.84421.85601.9142
1602006.07.27 15:13modify30.101.84421.85611.9142
1612006.07.27 15:13modify30.101.84421.85621.9142
1622006.07.27 15:13modify30.101.84421.85631.9142
1632006.07.27 15:13modify30.101.84421.85641.9142
1642006.07.27 15:18modify30.101.84421.85651.9142
1652006.07.27 15:18modify30.101.84421.85661.9142
1662006.07.27 15:18modify30.101.84421.85671.9142
1672006.07.27 15:18modify30.101.84421.85681.9142
1682006.07.27 15:18modify30.101.84421.85691.9142
1692006.07.27 15:18modify30.101.84421.85701.9142
1702006.07.27 15:18modify30.101.84421.85711.9142
1712006.07.27 15:18modify30.101.84421.85721.9142
1722006.07.27 15:19modify30.101.84421.85731.9142
1732006.07.27 15:19modify30.101.84421.85741.9142
1742006.07.27 15:19modify30.101.84421.85751.9142
1752006.07.27 20:15s/l30.101.85751.85751.9142133.5110084.02
1762006.07.27 20:15buy stop40.101.85981.84981.9298
1772006.07.28 08:54buy40.101.85981.84981.9298
1782006.08.01 17:25modify40.101.85981.85981.9298
1792006.08.01 17:25modify40.101.85981.85991.9298
1802006.08.01 17:25modify40.101.85981.86001.9298
1812006.08.01 17:53modify40.101.85981.86021.9298
1822006.08.01 17:53modify40.101.85981.86031.9298
1832006.08.01 17:53modify40.101.85981.86041.9298
1842006.08.01 17:53modify40.101.85981.86051.9298
1852006.08.01 17:53modify40.101.85981.86061.9298
1862006.08.01 17:53modify40.101.85981.86071.9298
1872006.08.01 17:56modify40.101.85981.86081.9298
1882006.08.01 17:56modify40.101.85981.86091.9298
1892006.08.01 18:01modify40.101.85981.86101.9298
1902006.08.01 18:04modify40.101.85981.86111.9298
1912006.08.01 18:06modify40.101.85981.86121.9298
1922006.08.01 18:06modify40.101.85981.86131.9298
1932006.08.01 18:07modify40.101.85981.86141.9298
1942006.08.01 18:07modify40.101.85981.86161.9298
1952006.08.01 18:07modify40.101.85981.86171.9298
1962006.08.01 18:07modify40.101.85981.86191.9298
1972006.08.01 18:07modify40.101.85981.86211.9298
1982006.08.01 18:07modify40.101.85981.86221.9298
1992006.08.01 18:07modify40.101.85981.86241.9298
2002006.08.01 18:07modify40.101.85981.86251.9298
2012006.08.01 18:08modify40.101.85981.86261.9298
2022006.08.01 18:08modify40.101.85981.86271.9298
2032006.08.01 18:09modify40.101.85981.86281.9298
2042006.08.01 18:09modify40.101.85981.86291.9298
2052006.08.01 18:09modify40.101.85981.86301.9298
2062006.08.01 18:09modify40.101.85981.86311.9298
2072006.08.01 18:09modify40.101.85981.86321.9298
2082006.08.01 18:12modify40.101.85981.86341.9298
2092006.08.01 18:12modify40.101.85981.86351.9298
2102006.08.01 18:12modify40.101.85981.86361.9298
2112006.08.01 18:12modify40.101.85981.86371.9298
2122006.08.01 18:14modify40.101.85981.86381.9298
2132006.08.01 18:14modify40.101.85981.86391.9298
2142006.08.01 18:14modify40.101.85981.86401.9298
2152006.08.01 18:14modify40.101.85981.86421.9298
2162006.08.01 18:16modify40.101.85981.86431.9298
2172006.08.01 18:16modify40.101.85981.86441.9298
2182006.08.01 18:16modify40.101.85981.86451.9298
2192006.08.01 18:16modify40.101.85981.86461.9298
2202006.08.01 18:16modify40.101.85981.86471.9298
2212006.08.01 18:16modify40.101.85981.86481.9298
2222006.08.01 18:16modify40.101.85981.86491.9298
2232006.08.01 18:16modify40.101.85981.86501.9298
2242006.08.01 18:16modify40.101.85981.86511.9298
2252006.08.01 18:57modify40.101.85981.86521.9298
2262006.08.01 18:57modify40.101.85981.86531.9298
2272006.08.01 18:57modify40.101.85981.86541.9298
2282006.08.01 19:03modify40.101.85981.86551.9298
2292006.08.01 19:09modify40.101.85981.86561.9298
2302006.08.01 19:11modify40.101.85981.86571.9298
2312006.08.01 20:28modify40.101.85981.86581.9298
2322006.08.01 20:28modify40.101.85981.86611.9298
2332006.08.01 20:54modify40.101.85981.86621.9298
2342006.08.01 21:33modify40.101.85981.86631.9298
2352006.08.01 23:18modify40.101.85981.86641.9298
2362006.08.01 23:31modify40.101.85981.86651.9298
2372006.08.02 01:54modify40.101.85981.86661.9298
2382006.08.02 01:54modify40.101.85981.86691.9298
2392006.08.02 02:21modify40.101.85981.86701.9298
2402006.08.02 02:28modify40.101.85981.86711.9298
2412006.08.02 02:28modify40.101.85981.86721.9298
2422006.08.02 02:29modify40.101.85981.86731.9298
2432006.08.02 02:30modify40.101.85981.86741.9298
2442006.08.02 02:32modify40.101.85981.86751.9298
2452006.08.02 04:35modify40.101.85981.86761.9298
2462006.08.02 04:40modify40.101.85981.86771.9298
2472006.08.02 04:40modify40.101.85981.86781.9298
2482006.08.02 04:40modify40.101.85981.86791.9298
2492006.08.02 04:40modify40.101.85981.86801.9298
2502006.08.02 04:41modify40.101.85981.86811.9298
2512006.08.02 05:07modify40.101.85981.86821.9298
2522006.08.02 05:07modify40.101.85981.86841.9298
2532006.08.02 05:19modify40.101.85981.86851.9298
2542006.08.02 05:20modify40.101.85981.86861.9298
2552006.08.02 16:45modify40.101.85981.86881.9298
2562006.08.02 16:45modify40.101.85981.86911.9298
2572006.08.02 16:45modify40.101.85981.86921.9298
2582006.08.02 16:45modify40.101.85981.86931.9298
2592006.08.02 16:45modify40.101.85981.86941.9298
2602006.08.03 13:00modify40.101.85981.86961.9298
2612006.08.03 13:00modify40.101.85981.86991.9298
2622006.08.03 13:00modify40.101.85981.87011.9298
2632006.08.03 13:00modify40.101.85981.87041.9298
2642006.08.03 13:00modify40.101.85981.87071.9298
2652006.08.03 13:00modify40.101.85981.87101.9298
2662006.08.03 13:00modify40.101.85981.87131.9298
2672006.08.03 13:00modify40.101.85981.87161.9298
2682006.08.03 13:00modify40.101.85981.87191.9298
2692006.08.03 13:00modify40.101.85981.87221.9298
2702006.08.03 13:00modify40.101.85981.87251.9298
2712006.08.03 13:00modify40.101.85981.87281.9298
2722006.08.03 13:04modify40.101.85981.87291.9298
2732006.08.03 13:04modify40.101.85981.87301.9298
2742006.08.03 13:05modify40.101.85981.87311.9298
2752006.08.03 13:05modify40.101.85981.87321.9298
2762006.08.03 13:05modify40.101.85981.87331.9298
2772006.08.03 13:05modify40.101.85981.87341.9298
2782006.08.03 13:05modify40.101.85981.87351.9298
2792006.08.03 13:05modify40.101.85981.87361.9298
2802006.08.03 13:05modify40.101.85981.87371.9298
2812006.08.03 13:05modify40.101.85981.87381.9298
2822006.08.03 13:05modify40.101.85981.87391.9298
2832006.08.03 13:05modify40.101.85981.87401.9298
2842006.08.03 13:05modify40.101.85981.87411.9298
2852006.08.03 13:05modify40.101.85981.87421.9298
2862006.08.03 13:05modify40.101.85981.87431.9298
2872006.08.03 13:05modify40.101.85981.87441.9298
2882006.08.03 13:06modify40.101.85981.87451.9298
2892006.08.03 13:06modify40.101.85981.87461.9298
2902006.08.03 13:06modify40.101.85981.87481.9298
2912006.08.03 13:06modify40.101.85981.87491.9298
2922006.08.03 13:06modify40.101.85981.87511.9298
2932006.08.03 13:06modify40.101.85981.87521.9298
2942006.08.03 13:06modify40.101.85981.87541.9298
2952006.08.03 13:06modify40.101.85981.87551.9298
2962006.08.03 13:06modify40.101.85981.87571.9298
2972006.08.03 13:06modify40.101.85981.87581.9298
2982006.08.03 13:06modify40.101.85981.87591.9298
2992006.08.03 13:06modify40.101.85981.87601.9298
3002006.08.03 13:06modify40.101.85981.87621.9298
3012006.08.03 13:06modify40.101.85981.87631.9298
3022006.08.03 13:08modify40.101.85981.87641.9298
3032006.08.03 13:08modify40.101.85981.87651.9298
3042006.08.03 13:19modify40.101.85981.87661.9298
3052006.08.03 14:28modify40.101.85981.87671.9298
3062006.08.03 14:28modify40.101.85981.87681.9298
3072006.08.03 14:28modify40.101.85981.87691.9298
3082006.08.03 14:28modify40.101.85981.87701.9298
3092006.08.03 14:28modify40.101.85981.87711.9298
3102006.08.03 14:28modify40.101.85981.87721.9298
3112006.08.03 14:29modify40.101.85981.87731.9298
3122006.08.03 14:30modify40.101.85981.87761.9298
3132006.08.03 14:30modify40.101.85981.87771.9298
3142006.08.03 14:30modify40.101.85981.87781.9298
3152006.08.03 14:30modify40.101.85981.87791.9298
3162006.08.03 14:30modify40.101.85981.87801.9298
3172006.08.03 14:30modify40.101.85981.87811.9298
3182006.08.03 14:30modify40.101.85981.87821.9298
3192006.08.03 14:30modify40.101.85981.87831.9298
3202006.08.03 14:30modify40.101.85981.87841.9298
3212006.08.03 14:30modify40.101.85981.87851.9298
3222006.08.03 14:30modify40.101.85981.87861.9298
3232006.08.03 14:30modify40.101.85981.87871.9298
3242006.08.03 14:30modify40.101.85981.87881.9298
3252006.08.03 14:31modify40.101.85981.87891.9298
3262006.08.03 14:31modify40.101.85981.87901.9298
3272006.08.03 14:35modify40.101.85981.87911.9298
3282006.08.03 14:35modify40.101.85981.87921.9298
3292006.08.03 14:35modify40.101.85981.87931.9298
3302006.08.03 14:35modify40.101.85981.87941.9298
3312006.08.03 14:35modify40.101.85981.87951.9298
3322006.08.03 14:36modify40.101.85981.87961.9298
3332006.08.03 14:37modify40.101.85981.87971.9298
3342006.08.03 14:37modify40.101.85981.87991.9298
3352006.08.03 14:37modify40.101.85981.88001.9298
3362006.08.03 14:40modify40.101.85981.88011.9298
3372006.08.03 14:41modify40.101.85981.88031.9298
3382006.08.03 14:41modify40.101.85981.88041.9298
3392006.08.03 14:41modify40.101.85981.88051.9298
3402006.08.03 14:41modify40.101.85981.88061.9298
3412006.08.03 14:41modify40.101.85981.88071.9298
3422006.08.03 14:41modify40.101.85981.88081.9298
3432006.08.03 14:41modify40.101.85981.88091.9298
3442006.08.03 14:41modify40.101.85981.88101.9298
3452006.08.03 14:44modify40.101.85981.88111.9298
3462006.08.03 14:44modify40.101.85981.88121.9298
3472006.08.04 10:09modify40.101.85981.88131.9298
3482006.08.04 10:17modify40.101.85981.88141.9298
3492006.08.04 10:43modify40.101.85981.88151.9298
3502006.08.04 10:43modify40.101.85981.88171.9298
3512006.08.04 10:43modify40.101.85981.88191.9298
3522006.08.04 10:43modify40.101.85981.88201.9298
3532006.08.04 10:43modify40.101.85981.88211.9298
3542006.08.04 10:43modify40.101.85981.88221.9298
3552006.08.04 10:43modify40.101.85981.88241.9298
3562006.08.04 10:44modify40.101.85981.88251.9298
3572006.08.04 14:12modify40.101.85981.88261.9298
3582006.08.04 14:14modify40.101.85981.88271.9298
3592006.08.04 14:27modify40.101.85981.88281.9298
3602006.08.04 14:28modify40.101.85981.88291.9298
3612006.08.04 14:28modify40.101.85981.88301.9298
3622006.08.04 14:28modify40.101.85981.88311.9298
3632006.08.04 14:28modify40.101.85981.88321.9298
3642006.08.04 14:29modify40.101.85981.88331.9298
3652006.08.04 14:29modify40.101.85981.88341.9298
3662006.08.04 14:29modify40.101.85981.88351.9298
3672006.08.04 14:29modify40.101.85981.88361.9298
3682006.08.04 14:29modify40.101.85981.88371.9298
3692006.08.04 14:29modify40.101.85981.88381.9298
3702006.08.04 14:29modify40.101.85981.88391.9298
3712006.08.04 14:29modify40.101.85981.88401.9298
3722006.08.04 14:29modify40.101.85981.88411.9298
3732006.08.04 14:29modify40.101.85981.88421.9298
3742006.08.04 14:29modify40.101.85981.88431.9298
3752006.08.04 14:29modify40.101.85981.88441.9298
3762006.08.04 14:29modify40.101.85981.88451.9298
3772006.08.04 14:29modify40.101.85981.88461.9298
3782006.08.04 14:30modify40.101.85981.88471.9298
3792006.08.04 14:30modify40.101.85981.88501.9298
3802006.08.04 14:30modify40.101.85981.88521.9298
3812006.08.04 14:30modify40.101.85981.88541.9298
3822006.08.04 14:30modify40.101.85981.88571.9298
3832006.08.04 14:30modify40.101.85981.88591.9298
3842006.08.04 14:30modify40.101.85981.88601.9298
3852006.08.04 14:30modify40.101.85981.88621.9298
3862006.08.04 14:30modify40.101.85981.88641.9298
3872006.08.04 14:30modify40.101.85981.88651.9298
3882006.08.04 14:30modify40.101.85981.88671.9298
3892006.08.04 14:30modify40.101.85981.88691.9298
3902006.08.04 14:30modify40.101.85981.88701.9298
3912006.08.04 14:30modify40.101.85981.88721.9298
3922006.08.04 14:30modify40.101.85981.88741.9298
3932006.08.04 14:30modify40.101.85981.88761.9298
3942006.08.04 14:30modify40.101.85981.88771.9298
3952006.08.04 14:30modify40.101.85981.88791.9298
3962006.08.04 14:30modify40.101.85981.88811.9298
3972006.08.04 14:30modify40.101.85981.88831.9298
3982006.08.04 14:30modify40.101.85981.88851.9298
3992006.08.04 14:31modify40.101.85981.88871.9298
4002006.08.04 14:31modify40.101.85981.88881.9298
4012006.08.04 14:31modify40.101.85981.88891.9298
4022006.08.04 14:31modify40.101.85981.88901.9298
4032006.08.04 14:31modify40.101.85981.88911.9298
4042006.08.04 14:31modify40.101.85981.88921.9298
4052006.08.04 14:31modify40.101.85981.88931.9298
4062006.08.04 14:31modify40.101.85981.88941.9298
4072006.08.04 14:31modify40.101.85981.88951.9298
4082006.08.04 14:31modify40.101.85981.88961.9298
4092006.08.04 14:31modify40.101.85981.88971.9298
4102006.08.04 14:31modify40.101.85981.88981.9298
4112006.08.04 14:31modify40.101.85981.88991.9298
4122006.08.04 14:31modify40.101.85981.89001.9298
4132006.08.04 14:31modify40.101.85981.89011.9298
4142006.08.04 14:31modify40.101.85981.89021.9298
4152006.08.04 14:31modify40.101.85981.89031.9298
4162006.08.04 14:31modify40.101.85981.89041.9298
4172006.08.04 14:31modify40.101.85981.89051.9298
4182006.08.04 14:31modify40.101.85981.89061.9298
4192006.08.04 14:31modify40.101.85981.89071.9298
4202006.08.04 14:31modify40.101.85981.89081.9298
4212006.08.04 14:32modify40.101.85981.89091.9298
4222006.08.04 14:37modify40.101.85981.89101.9298
4232006.08.04 14:37modify40.101.85981.89111.9298
4242006.08.04 14:37modify40.101.85981.89121.9298
4252006.08.04 14:37modify40.101.85981.89131.9298
4262006.08.04 14:37modify40.101.85981.89141.9298
4272006.08.04 14:37modify40.101.85981.89151.9298
4282006.08.04 14:37modify40.101.85981.89161.9298
4292006.08.04 14:37modify40.101.85981.89171.9298
4302006.08.04 14:38modify40.101.85981.89181.9298
4312006.08.04 14:38modify40.101.85981.89191.9298
4322006.08.04 14:38modify40.101.85981.89201.9298
4332006.08.04 14:38modify40.101.85981.89211.9298
4342006.08.04 14:38modify40.101.85981.89221.9298
4352006.08.04 14:39modify40.101.85981.89231.9298
4362006.08.04 14:39modify40.101.85981.89241.9298
4372006.08.04 14:39modify40.101.85981.89261.9298
4382006.08.04 14:39modify40.101.85981.89271.9298
4392006.08.04 14:39modify40.101.85981.89281.9298
4402006.08.04 14:39modify40.101.85981.89291.9298
4412006.08.04 14:39modify40.101.85981.89301.9298
4422006.08.04 14:39modify40.101.85981.89311.9298
4432006.08.04 14:39modify40.101.85981.89331.9298
4442006.08.04 14:39modify40.101.85981.89341.9298
4452006.08.04 14:39modify40.101.85981.89351.9298
4462006.08.04 14:39modify40.101.85981.89361.9298
4472006.08.04 14:39modify40.101.85981.89371.9298
4482006.08.04 14:39modify40.101.85981.89381.9298
4492006.08.04 14:39modify40.101.85981.89391.9298
4502006.08.04 14:39modify40.101.85981.89401.9298
4512006.08.04 14:39modify40.101.85981.89411.9298
4522006.08.04 14:39modify40.101.85981.89421.9298
4532006.08.04 14:39modify40.101.85981.89431.9298
4542006.08.04 14:39modify40.101.85981.89441.9298
4552006.08.04 14:39modify40.101.85981.89451.9298
4562006.08.04 14:39modify40.101.85981.89461.9298
4572006.08.04 14:39modify40.101.85981.89471.9298
4582006.08.04 14:39modify40.101.85981.89481.9298
4592006.08.04 14:39modify40.101.85981.89491.9298
4602006.08.04 14:39modify40.101.85981.89501.9298
4612006.08.04 14:39modify40.101.85981.89511.9298
4622006.08.04 14:39modify40.101.85981.89521.9298
4632006.08.04 14:56modify40.101.85981.89541.9298
4642006.08.04 14:56modify40.101.85981.89551.9298
4652006.08.04 14:56modify40.101.85981.89571.9298
4662006.08.04 14:56modify40.101.85981.89581.9298
4672006.08.04 14:56modify40.101.85981.89591.9298
4682006.08.04 14:57modify40.101.85981.89601.9298
4692006.08.04 14:57modify40.101.85981.89611.9298
4702006.08.04 14:57modify40.101.85981.89621.9298
4712006.08.04 14:58modify40.101.85981.89631.9298
4722006.08.04 14:58modify40.101.85981.89641.9298
4732006.08.04 14:58modify40.101.85981.89651.9298
4742006.08.04 14:58modify40.101.85981.89661.9298
4752006.08.04 14:58modify40.101.85981.89671.9298
4762006.08.04 14:58modify40.101.85981.89681.9298
4772006.08.04 14:58modify40.101.85981.89691.9298
4782006.08.04 14:58modify40.101.85981.89701.9298
4792006.08.04 14:58modify40.101.85981.89711.9298
4802006.08.04 14:58modify40.101.85981.89721.9298
4812006.08.04 15:01modify40.101.85981.89731.9298
4822006.08.04 15:51modify40.101.85981.89751.9298
4832006.08.04 15:53modify40.101.85981.89761.9298
4842006.08.04 15:53modify40.101.85981.89771.9298
4852006.08.04 15:53modify40.101.85981.89781.9298
4862006.08.04 15:53modify40.101.85981.89801.9298
4872006.08.04 15:54modify40.101.85981.89811.9298
4882006.08.04 15:54modify40.101.85981.89831.9298
4892006.08.04 15:54modify40.101.85981.89841.9298
4902006.08.04 15:54modify40.101.85981.89851.9298
4912006.08.04 15:54modify40.101.85981.89861.9298
4922006.08.04 15:56modify40.101.85981.89871.9298
4932006.08.04 15:56modify40.101.85981.89881.9298
4942006.08.04 15:56modify40.101.85981.89891.9298
4952006.08.04 15:57modify40.101.85981.89901.9298
4962006.08.04 15:57modify40.101.85981.89911.9298
4972006.08.04 15:57modify40.101.85981.89931.9298
4982006.08.04 15:57modify40.101.85981.89941.9298
4992006.08.04 15:57modify40.101.85981.89951.9298
5002006.08.04 15:57modify40.101.85981.89961.9298
5012006.08.04 15:57modify40.101.85981.89971.9298
5022006.08.04 15:57modify40.101.85981.89981.9298
5032006.08.04 16:01modify40.101.85981.89991.9298
5042006.08.04 16:01modify40.101.85981.90001.9298
5052006.08.04 16:01modify40.101.85981.90011.9298
5062006.08.04 16:01modify40.101.85981.90021.9298
5072006.08.04 16:04modify40.101.85981.90041.9298
5082006.08.04 16:04modify40.101.85981.90061.9298
5092006.08.04 16:04modify40.101.85981.90071.9298
5102006.08.04 16:54modify40.101.85981.90081.9298
5112006.08.04 16:54modify40.101.85981.90091.9298
5122006.08.04 16:54modify40.101.85981.90101.9298
5132006.08.04 16:54modify40.101.85981.90111.9298
5142006.08.04 16:54modify40.101.85981.90121.9298
5152006.08.04 16:54modify40.101.85981.90141.9298
5162006.08.04 16:54modify40.101.85981.90151.9298
5172006.08.04 16:55modify40.101.85981.90161.9298
5182006.08.04 16:55modify40.101.85981.90191.9298
5192006.08.04 16:55modify40.101.85981.90201.9298
5202006.08.04 16:55modify40.101.85981.90231.9298
5212006.08.04 16:57modify40.101.85981.90241.9298
5222006.08.04 16:57modify40.101.85981.90251.9298
5232006.08.04 16:57modify40.101.85981.90261.9298
5242006.08.04 16:57modify40.101.85981.90271.9298
5252006.08.08 20:14modify40.101.85981.90311.9298
5262006.08.08 20:16modify40.101.85981.90321.9298
5272006.08.08 20:16modify40.101.85981.90331.9298
5282006.08.08 20:16modify40.101.85981.90341.9298
5292006.08.08 20:16modify40.101.85981.90351.9298
5302006.08.08 20:16modify40.101.85981.90361.9298
5312006.08.08 20:16modify40.101.85981.90371.9298
5322006.08.08 20:16modify40.101.85981.90381.9298
5332006.08.08 20:18modify40.101.85981.90391.9298
5342006.08.08 20:18modify40.101.85981.90401.9298
5352006.08.08 20:18modify40.101.85981.90411.9298
5362006.08.09 00:25s/l40.101.90411.90411.9298444.7010528.72
5372006.08.09 00:25buy stop50.101.90641.89641.9764
5382006.08.09 08:54buy50.101.90641.89641.9764
5392006.08.10 16:16s/l50.101.89641.89641.9764-99.4910429.23
5402006.08.10 16:16buy stop60.101.89871.88871.9687
5412006.08.11 11:05buy60.101.89871.88871.9687
5422006.08.11 14:33s/l60.101.88871.88871.9687-100.0010329.23
5432006.08.11 14:33sell stop70.101.88661.89661.8166
5442006.08.14 10:51sell70.101.88661.89661.8166
5452006.08.15 15:06s/l70.101.89661.89661.8166-100.8810228.35
5462006.08.15 15:06sell stop80.101.89431.90431.8243
5472006.08.15 17:46sell80.101.89431.90431.8243
5482006.08.17 19:58modify80.101.89431.89431.8243
5492006.08.17 19:58modify80.101.89431.89411.8243
5502006.08.17 19:58modify80.101.89431.89401.8243
5512006.08.17 19:58modify80.101.89431.89381.8243
5522006.08.17 19:58modify80.101.89431.89361.8243
5532006.08.17 19:58modify80.101.89431.89341.8243
5542006.08.17 19:58modify80.101.89431.89331.8243
5552006.08.17 19:58modify80.101.89431.89311.8243
5562006.08.17 20:01modify80.101.89431.89301.8243
5572006.08.17 20:01modify80.101.89431.89291.8243
5582006.08.17 20:01modify80.101.89431.89281.8243
5592006.08.17 20:01modify80.101.89431.89271.8243
5602006.08.17 20:01modify80.101.89431.89261.8243
5612006.08.17 20:02modify80.101.89431.89251.8243
5622006.08.17 20:14modify80.101.89431.89241.8243
5632006.08.17 20:14modify80.101.89431.89231.8243
5642006.08.17 20:16modify80.101.89431.89221.8243
5652006.08.18 13:17modify80.101.89431.89211.8243
5662006.08.18 13:17modify80.101.89431.89201.8243
5672006.08.18 13:17modify80.101.89431.89191.8243
5682006.08.18 13:17modify80.101.89431.89181.8243
5692006.08.18 13:17modify80.101.89431.89161.8243
5702006.08.18 13:17modify80.101.89431.89151.8243
5712006.08.18 13:17modify80.101.89431.89141.8243
5722006.08.18 13:19modify80.101.89431.89131.8243
5732006.08.18 13:19modify80.101.89431.89121.8243
5742006.08.18 13:20modify80.101.89431.89111.8243
5752006.08.18 13:20modify80.101.89431.89101.8243
5762006.08.18 13:24modify80.101.89431.89091.8243
5772006.08.18 13:24modify80.101.89431.89081.8243
5782006.08.18 13:24modify80.101.89431.89071.8243
5792006.08.18 13:24modify80.101.89431.89061.8243
5802006.08.18 13:28modify80.101.89431.89051.8243
5812006.08.18 13:28modify80.101.89431.89041.8243
5822006.08.18 13:28modify80.101.89431.89031.8243
5832006.08.18 13:28modify80.101.89431.89021.8243
5842006.08.18 13:28modify80.101.89431.89001.8243
5852006.08.18 13:28modify80.101.89431.88991.8243
5862006.08.18 13:28modify80.101.89431.88971.8243
5872006.08.18 13:28modify80.101.89431.88961.8243
5882006.08.18 13:31modify80.101.89431.88951.8243
5892006.08.18 13:31modify80.101.89431.88941.8243
5902006.08.18 13:31modify80.101.89431.88931.8243
5912006.08.18 13:31modify80.101.89431.88921.8243
5922006.08.18 13:41modify80.101.89431.88911.8243
5932006.08.18 13:41modify80.101.89431.88881.8243
5942006.08.18 13:49modify80.101.89431.88871.8243
5952006.08.18 13:49modify80.101.89431.88861.8243
5962006.08.18 13:49modify80.101.89431.88831.8243
5972006.08.18 13:50modify80.101.89431.88821.8243
5982006.08.18 13:50modify80.101.89431.88811.8243
5992006.08.18 16:24modify80.101.89431.88801.8243
6002006.08.18 16:24modify80.101.89431.88791.8243
6012006.08.18 16:24modify80.101.89431.88781.8243
6022006.08.18 16:24modify80.101.89431.88771.8243
6032006.08.21 04:11s/l80.101.88771.88771.824360.7210289.07
6042006.08.21 04:11sell stop90.101.88541.89541.8154
6052006.08.21 07:26sell90.101.88541.89541.8154
6062006.08.21 10:48s/l90.101.89541.89541.8154-100.0010189.07
6072006.08.21 10:48sell stop100.101.89311.90311.8231
6082006.08.21 23:30sell100.101.89311.90311.8231
6092006.08.30 12:00s/l100.101.90311.90311.8231-107.9210081.15
6102006.08.30 12:00buy stop110.101.90521.89521.9752
6112006.08.30 15:13buy110.101.90521.89521.9752
6122006.09.05 15:38s/l110.101.89521.89521.9752-98.989982.17
6132006.09.05 15:38buy stop120.101.89721.88721.9672
6142006.09.21 12:33buy120.101.89721.88721.9672
6152006.09.27 10:32s/l120.101.88721.88721.9672-99.329882.85
6162006.09.27 10:32buy stop130.101.88941.87941.9594
6172006.09.27 10:51buy130.101.88941.87941.9594
6182006.09.28 10:25s/l130.101.87941.87941.9594-99.499783.36
6192006.09.28 10:25sell stop140.101.87731.88731.8073
6202006.09.28 14:11sell140.101.87731.88731.8073
6212006.09.29 09:34modify140.101.87731.87731.8073
6222006.09.29 09:35modify140.101.87731.87721.8073
6232006.09.29 09:35modify140.101.87731.87711.8073
6242006.09.29 09:35modify140.101.87731.87691.8073
6252006.09.29 09:35modify140.101.87731.87681.8073
6262006.09.29 10:13modify140.101.87731.87671.8073
6272006.09.29 14:32modify140.101.87731.87661.8073
6282006.09.29 14:32modify140.101.87731.87651.8073
6292006.09.29 14:32modify140.101.87731.87641.8073
6302006.09.29 14:32modify140.101.87731.87631.8073
6312006.09.29 14:32modify140.101.87731.87621.8073
6322006.09.29 14:32modify140.101.87731.87611.8073
6332006.09.29 14:32modify140.101.87731.87601.8073
6342006.09.29 14:32modify140.101.87731.87591.8073
6352006.09.29 14:39modify140.101.87731.87571.8073
6362006.09.29 14:39modify140.101.87731.87561.8073
6372006.09.29 14:39modify140.101.87731.87551.8073
6382006.09.29 14:39modify140.101.87731.87531.8073
6392006.09.29 14:39modify140.101.87731.87521.8073
6402006.09.29 14:39modify140.101.87731.87501.8073
6412006.09.29 14:39modify140.101.87731.87481.8073
6422006.09.29 14:39modify140.101.87731.87461.8073
6432006.09.29 14:40modify140.101.87731.87451.8073
6442006.09.29 14:40modify140.101.87731.87441.8073
6452006.09.29 14:40modify140.101.87731.87431.8073
6462006.09.29 14:41modify140.101.87731.87421.8073
6472006.09.29 14:46modify140.101.87731.87411.8073
6482006.09.29 14:46modify140.101.87731.87401.8073
6492006.09.29 14:46modify140.101.87731.87391.8073
6502006.09.29 14:46modify140.101.87731.87381.8073
6512006.09.29 14:46modify140.101.87731.87371.8073
6522006.09.29 14:46modify140.101.87731.87361.8073
6532006.09.29 14:46modify140.101.87731.87351.8073
6542006.10.02 00:01s/l140.101.87351.87351.807336.249819.60
6552006.10.02 00:01sell stop150.101.87261.88261.8026
6562006.10.02 00:48sell150.101.87261.88261.8026
6572006.10.02 15:52s/l150.101.88261.88261.8026-100.009719.60
6582006.10.02 15:52sell stop160.101.88031.89031.8103
6592006.10.04 12:32sell160.101.88031.89031.8103
6602006.10.06 16:22modify160.101.88031.88031.8103
6612006.10.06 16:22modify160.101.88031.88011.8103
6622006.10.06 16:22modify160.101.88031.88001.8103
6632006.10.06 16:22modify160.101.88031.87991.8103
6642006.10.06 16:22modify160.101.88031.87971.8103
6652006.10.06 16:32modify160.101.88031.87951.8103
6662006.10.06 16:36modify160.101.88031.87941.8103
6672006.10.06 16:37modify160.101.88031.87931.8103
6682006.10.06 16:37modify160.101.88031.87911.8103
6692006.10.06 16:37modify160.101.88031.87891.8103
6702006.10.06 16:37modify160.101.88031.87881.8103
6712006.10.06 16:37modify160.101.88031.87871.8103
6722006.10.06 16:37modify160.101.88031.87861.8103
6732006.10.06 16:37modify160.101.88031.87841.8103
6742006.10.06 16:39modify160.101.88031.87811.8103
6752006.10.06 16:39modify160.101.88031.87791.8103
6762006.10.06 16:39modify160.101.88031.87761.8103
6772006.10.06 16:40modify160.101.88031.87751.8103
6782006.10.09 09:19modify160.101.88031.87741.8103
6792006.10.09 09:19modify160.101.88031.87731.8103
6802006.10.09 09:20modify160.101.88031.87721.8103
6812006.10.09 09:20modify160.101.88031.87701.8103
6822006.10.09 09:20modify160.101.88031.87691.8103
6832006.10.09 09:20modify160.101.88031.87681.8103
6842006.10.09 09:20modify160.101.88031.87671.8103
6852006.10.09 09:20modify160.101.88031.87651.8103
6862006.10.09 09:20modify160.101.88031.87641.8103
6872006.10.09 09:21modify160.101.88031.87631.8103
6882006.10.09 09:21modify160.101.88031.87621.8103
6892006.10.09 09:21modify160.101.88031.87611.8103
6902006.10.09 10:57modify160.101.88031.87601.8103
6912006.10.09 14:15modify160.101.88031.87581.8103
6922006.10.09 14:16modify160.101.88031.87571.8103
6932006.10.09 14:16modify160.101.88031.87551.8103
6942006.10.09 14:16modify160.101.88031.87541.8103
6952006.10.09 14:34modify160.101.88031.87521.8103
6962006.10.09 14:34modify160.101.88031.87511.8103
6972006.10.09 14:35modify160.101.88031.87501.8103
6982006.10.09 14:35modify160.101.88031.87481.8103
6992006.10.09 14:42modify160.101.88031.87441.8103
7002006.10.09 14:43modify160.101.88031.87431.8103
7012006.10.09 14:58modify160.101.88031.87421.8103
7022006.10.09 15:56modify160.101.88031.87411.8103
7032006.10.09 15:56modify160.101.88031.87401.8103
7042006.10.09 15:56modify160.101.88031.87391.8103
7052006.10.09 15:56modify160.101.88031.87381.8103
7062006.10.09 15:56modify160.101.88031.87371.8103
7072006.10.10 10:21modify160.101.88031.87361.8103
7082006.10.10 10:21modify160.101.88031.87351.8103
7092006.10.10 10:21modify160.101.88031.87341.8103
7102006.10.10 10:21modify160.101.88031.87331.8103
7112006.10.10 10:21modify160.101.88031.87321.8103
7122006.10.10 10:21modify160.101.88031.87311.8103
7132006.10.10 10:22modify160.101.88031.87301.8103
7142006.10.10 10:22modify160.101.88031.87281.8103
7152006.10.10 10:22modify160.101.88031.87271.8103
7162006.10.10 10:22modify160.101.88031.87261.8103
7172006.10.10 10:22modify160.101.88031.87241.8103
7182006.10.10 10:22modify160.101.88031.87221.8103
7192006.10.10 10:22modify160.101.88031.87211.8103
7202006.10.10 10:23modify160.101.88031.87201.8103
7212006.10.10 10:30modify160.101.88031.87191.8103
7222006.10.10 10:30modify160.101.88031.87181.8103
7232006.10.10 10:30modify160.101.88031.87161.8103
7242006.10.10 10:30modify160.101.88031.87141.8103
7252006.10.10 10:30modify160.101.88031.87121.8103
7262006.10.10 10:30modify160.101.88031.87101.8103
7272006.10.10 10:30modify160.101.88031.87081.8103
7282006.10.10 10:30modify160.101.88031.87061.8103
7292006.10.10 10:31modify160.101.88031.87051.8103
7302006.10.10 10:31modify160.101.88031.87031.8103
7312006.10.10 10:31modify160.101.88031.87021.8103
7322006.10.10 10:31modify160.101.88031.87001.8103
7332006.10.10 10:31modify160.101.88031.86991.8103
7342006.10.10 10:31modify160.101.88031.86981.8103
7352006.10.10 10:31modify160.101.88031.86961.8103
7362006.10.10 10:31modify160.101.88031.86951.8103
7372006.10.10 10:33modify160.101.88031.86941.8103
7382006.10.10 10:33modify160.101.88031.86911.8103
7392006.10.10 10:33modify160.101.88031.86891.8103
7402006.10.10 10:33modify160.101.88031.86871.8103
7412006.10.10 10:34modify160.101.88031.86861.8103
7422006.10.10 10:34modify160.101.88031.86851.8103
7432006.10.10 10:34modify160.101.88031.86841.8103
7442006.10.10 10:34modify160.101.88031.86831.8103
7452006.10.10 10:34modify160.101.88031.86821.8103
7462006.10.10 10:34modify160.101.88031.86811.8103
7472006.10.10 13:09modify160.101.88031.86801.8103
7482006.10.10 13:09modify160.101.88031.86791.8103
7492006.10.10 13:13modify160.101.88031.86781.8103
7502006.10.10 13:13modify160.101.88031.86771.8103
7512006.10.10 13:13modify160.101.88031.86751.8103
7522006.10.10 13:16modify160.101.88031.86711.8103
7532006.10.10 13:16modify160.101.88031.86701.8103
7542006.10.10 13:16modify160.101.88031.86681.8103
7552006.10.10 13:16modify160.101.88031.86651.8103
7562006.10.10 13:17modify160.101.88031.86641.8103
7572006.10.10 13:17modify160.101.88031.86631.8103
7582006.10.10 13:17modify160.101.88031.86621.8103
7592006.10.10 13:17modify160.101.88031.86611.8103
7602006.10.10 13:18modify160.101.88031.86591.8103
7612006.10.10 13:18modify160.101.88031.86571.8103
7622006.10.10 13:18modify160.101.88031.86541.8103
7632006.10.10 13:49modify160.101.88031.86531.8103
7642006.10.10 15:04modify160.101.88031.86521.8103
7652006.10.10 15:04modify160.101.88031.86501.8103
7662006.10.10 15:04modify160.101.88031.86491.8103
7672006.10.10 15:04modify160.101.88031.86461.8103
7682006.10.10 15:12modify160.101.88031.86451.8103
7692006.10.10 15:36modify160.101.88031.86441.8103
7702006.10.10 15:37modify160.101.88031.86431.8103
7712006.10.10 15:37modify160.101.88031.86401.8103
7722006.10.10 15:38modify160.101.88031.86381.8103
7732006.10.10 15:38modify160.101.88031.86361.8103
7742006.10.10 15:38modify160.101.88031.86351.8103
7752006.10.10 15:38modify160.101.88031.86321.8103
7762006.10.10 15:52modify160.101.88031.86311.8103
7772006.10.10 15:52modify160.101.88031.86301.8103
7782006.10.11 08:44modify160.101.88031.86291.8103
7792006.10.11 08:44modify160.101.88031.86271.8103
7802006.10.11 08:44modify160.101.88031.86261.8103
7812006.10.11 08:44modify160.101.88031.86241.8103
7822006.10.11 08:53modify160.101.88031.86231.8103
7832006.10.11 08:53modify160.101.88031.86201.8103
7842006.10.13 03:17s/l160.101.86201.86201.8103173.329892.92
7852006.10.13 03:17sell stop170.101.85981.86981.7898
7862006.10.13 03:24sell170.101.85981.86981.7898
7872006.10.17 15:19s/l170.101.86981.86981.7898-101.769791.16
7882006.10.17 15:19buy stop180.101.87181.86181.9418
7892006.10.17 16:08buy180.101.87181.86181.9418
7902006.10.20 10:52modify180.101.87181.87191.9418
7912006.10.20 10:52modify180.101.87181.87201.9418
7922006.10.20 10:58modify180.101.87181.87211.9418
7932006.10.20 10:59modify180.101.87181.87221.9418
7942006.10.20 10:59modify180.101.87181.87231.9418
7952006.10.20 11:00modify180.101.87181.87241.9418
7962006.10.20 11:01modify180.101.87181.87251.9418
7972006.10.20 13:02modify180.101.87181.87261.9418
7982006.10.20 13:02modify180.101.87181.87271.9418
7992006.10.20 13:02modify180.101.87181.87281.9418
8002006.10.20 13:03modify180.101.87181.87291.9418
8012006.10.20 13:23modify180.101.87181.87301.9418
8022006.10.20 13:24modify180.101.87181.87311.9418
8032006.10.20 13:24modify180.101.87181.87331.9418
8042006.10.20 13:24modify180.101.87181.87341.9418
8052006.10.20 13:24modify180.101.87181.87361.9418
8062006.10.20 13:24modify180.101.87181.87371.9418
8072006.10.20 13:24modify180.101.87181.87381.9418
8082006.10.20 13:24modify180.101.87181.87391.9418
8092006.10.20 13:24modify180.101.87181.87401.9418
8102006.10.20 13:24modify180.101.87181.87411.9418
8112006.10.20 13:25modify180.101.87181.87421.9418
8122006.10.20 13:25modify180.101.87181.87431.9418
8132006.10.20 13:27modify180.101.87181.87441.9418
8142006.10.20 13:27modify180.101.87181.87451.9418
8152006.10.20 13:29modify180.101.87181.87461.9418
8162006.10.20 13:29modify180.101.87181.87471.9418
8172006.10.20 13:34modify180.101.87181.87481.9418
8182006.10.20 13:34modify180.101.87181.87501.9418
8192006.10.20 13:36modify180.101.87181.87511.9418
8202006.10.20 13:36modify180.101.87181.87521.9418
8212006.10.20 13:36modify180.101.87181.87531.9418
8222006.10.20 13:43modify180.101.87181.87541.9418
8232006.10.20 15:30modify180.101.87181.87551.9418
8242006.10.20 15:30modify180.101.87181.87561.9418
8252006.10.20 15:30modify180.101.87181.87571.9418
8262006.10.23 10:45s/l180.101.87571.87571.941840.029831.18
8272006.10.23 10:45buy stop190.101.87801.86801.9480
8282006.10.25 12:42buy190.101.87801.86801.9480
8292006.10.26 16:38modify190.101.87801.87801.9480
8302006.10.26 16:38modify190.101.87801.87811.9480
8312006.10.26 16:38modify190.101.87801.87831.9480
8322006.10.26 18:24modify190.101.87801.87841.9480
8332006.10.26 18:24modify190.101.87801.87881.9480
8342006.10.26 18:24modify190.101.87801.87901.9480
8352006.10.26 18:24modify190.101.87801.87921.9480
8362006.10.26 18:25modify190.101.87801.87931.9480
8372006.10.26 18:25modify190.101.87801.87941.9480
8382006.10.26 18:25modify190.101.87801.87951.9480
8392006.10.26 18:27modify190.101.87801.87961.9480
8402006.10.26 18:28modify190.101.87801.87971.9480
8412006.10.26 18:44modify190.101.87801.87981.9480
8422006.10.26 18:44modify190.101.87801.87991.9480
8432006.10.26 18:44modify190.101.87801.88011.9480
8442006.10.26 18:45modify190.101.87801.88021.9480
8452006.10.26 18:45modify190.101.87801.88051.9480
8462006.10.26 18:45modify190.101.87801.88071.9480
8472006.10.26 18:46modify190.101.87801.88081.9480
8482006.10.26 18:46modify190.101.87801.88091.9480
8492006.10.26 18:50modify190.101.87801.88101.9480
8502006.10.26 18:50modify190.101.87801.88111.9480
8512006.10.26 18:50modify190.101.87801.88121.9480
8522006.10.26 18:50modify190.101.87801.88131.9480
8532006.10.26 18:50modify190.101.87801.88141.9480
8542006.10.26 18:50modify190.101.87801.88151.9480
8552006.10.26 18:50modify190.101.87801.88161.9480
8562006.10.26 18:51modify190.101.87801.88191.9480
8572006.10.26 18:52modify190.101.87801.88211.9480
8582006.10.26 18:52modify190.101.87801.88221.9480
8592006.10.26 18:52modify190.101.87801.88231.9480
8602006.10.26 18:52modify190.101.87801.88241.9480
8612006.10.27 14:31modify190.101.87801.88251.9480
8622006.10.27 14:31modify190.101.87801.88261.9480
8632006.10.27 14:31modify190.101.87801.88281.9480
8642006.10.27 14:31modify190.101.87801.88301.9480
8652006.10.27 14:31modify190.101.87801.88321.9480
8662006.10.27 14:31modify190.101.87801.88331.9480
8672006.10.27 14:31modify190.101.87801.88341.9480
8682006.10.27 14:31modify190.101.87801.88351.9480
8692006.10.27 14:31modify190.101.87801.88361.9480
8702006.10.27 14:31modify190.101.87801.88371.9480
8712006.10.27 14:31modify190.101.87801.88391.9480
8722006.10.27 14:31modify190.101.87801.88401.9480
8732006.10.27 14:32modify190.101.87801.88411.9480
8742006.10.27 14:32modify190.101.87801.88421.9480
8752006.10.27 14:32modify190.101.87801.88441.9480
8762006.10.27 14:32modify190.101.87801.88451.9480
8772006.10.27 14:33modify190.101.87801.88511.9480
8782006.10.27 14:33modify190.101.87801.88531.9480
8792006.10.27 14:33modify190.101.87801.88541.9480
8802006.10.27 14:33modify190.101.87801.88561.9480
8812006.10.27 14:33modify190.101.87801.88571.9480
8822006.10.27 14:33modify190.101.87801.88581.9480
8832006.10.27 14:33modify190.101.87801.88591.9480
8842006.10.27 14:33modify190.101.87801.88601.9480
8852006.10.27 14:33modify190.101.87801.88611.9480
8862006.10.27 14:33modify190.101.87801.88621.9480
8872006.10.27 14:36modify190.101.87801.88631.9480
8882006.10.27 14:57modify190.101.87801.88641.9480
8892006.10.27 14:57modify190.101.87801.88661.9480
8902006.10.27 14:57modify190.101.87801.88681.9480
8912006.10.27 15:03modify190.101.87801.88701.9480
8922006.10.27 15:06modify190.101.87801.88711.9480
8932006.10.27 15:06modify190.101.87801.88721.9480
8942006.10.27 15:06modify190.101.87801.88731.9480
8952006.10.27 15:06modify190.101.87801.88741.9480
8962006.10.27 15:06modify190.101.87801.88751.9480
8972006.10.27 15:07modify190.101.87801.88791.9480
8982006.10.27 15:07modify190.101.87801.88801.9480
8992006.10.27 15:07modify190.101.87801.88821.9480
9002006.10.27 15:07modify190.101.87801.88831.9480
9012006.10.27 15:07modify190.101.87801.88841.9480
9022006.10.27 15:07modify190.101.87801.88851.9480
9032006.10.27 15:08modify190.101.87801.88861.9480
9042006.10.27 15:11modify190.101.87801.88871.9480
9052006.10.27 15:11modify190.101.87801.88881.9480
9062006.10.27 15:12modify190.101.87801.88891.9480
9072006.10.27 15:12modify190.101.87801.88901.9480
9082006.10.27 15:12modify190.101.87801.88911.9480
9092006.10.27 15:13modify190.101.87801.88921.9480
9102006.10.27 15:13modify190.101.87801.88931.9480
9112006.10.27 15:13modify190.101.87801.88941.9480
9122006.10.27 15:32modify190.101.87801.88951.9480
9132006.10.27 15:33modify190.101.87801.88961.9480
9142006.10.27 15:34modify190.101.87801.88981.9480
9152006.10.27 15:34modify190.101.87801.89021.9480
9162006.10.27 15:34modify190.101.87801.89031.9480
9172006.10.30 13:45modify190.101.87801.89041.9480
9182006.10.30 13:45modify190.101.87801.89051.9480
9192006.10.30 13:48modify190.101.87801.89061.9480
9202006.10.30 13:48modify190.101.87801.89071.9480
9212006.10.30 13:48modify190.101.87801.89081.9480
9222006.10.30 13:49modify190.101.87801.89091.9480
9232006.10.30 13:50modify190.101.87801.89111.9480
9242006.10.30 13:50modify190.101.87801.89121.9480
9252006.10.30 13:50modify190.101.87801.89131.9480
9262006.10.30 13:50modify190.101.87801.89141.9480
9272006.10.30 13:50modify190.101.87801.89151.9480
9282006.10.30 14:04modify190.101.87801.89161.9480
9292006.10.30 14:09modify190.101.87801.89171.9480
9302006.10.30 14:34modify190.101.87801.89181.9480
9312006.10.30 14:34modify190.101.87801.89191.9480
9322006.10.30 14:35modify190.101.87801.89201.9480
9332006.10.30 14:44modify190.101.87801.89211.9480
9342006.10.30 14:44modify190.101.87801.89221.9480
9352006.10.30 14:45modify190.101.87801.89241.9480
9362006.10.30 14:45modify190.101.87801.89251.9480
9372006.10.30 14:45modify190.101.87801.89261.9480
9382006.10.30 14:46modify190.101.87801.89271.9480
9392006.10.30 14:46modify190.101.87801.89281.9480
9402006.10.30 14:46modify190.101.87801.89291.9480
9412006.10.30 14:46modify190.101.87801.89301.9480
9422006.10.30 14:46modify190.101.87801.89311.9480
9432006.10.30 14:46modify190.101.87801.89321.9480
9442006.10.30 14:47modify190.101.87801.89331.9480
9452006.10.30 14:47modify190.101.87801.89351.9480
9462006.10.30 14:50modify190.101.87801.89361.9480
9472006.10.30 14:50modify190.101.87801.89371.9480
9482006.10.30 14:51modify190.101.87801.89381.9480
9492006.10.30 14:53modify190.101.87801.89401.9480
9502006.10.30 14:53modify190.101.87801.89411.9480
9512006.10.31 17:09modify190.101.87801.89421.9480
9522006.10.31 17:11modify190.101.87801.89431.9480
9532006.10.31 17:11modify190.101.87801.89451.9480
9542006.10.31 17:11modify190.101.87801.89461.9480
9552006.10.31 17:11modify190.101.87801.89471.9480
9562006.10.31 17:11modify190.101.87801.89481.9480
9572006.10.31 17:11modify190.101.87801.89491.9480
9582006.10.31 17:11modify190.101.87801.89501.9480
9592006.10.31 17:12modify190.101.87801.89511.9480
9602006.10.31 17:12modify190.101.87801.89521.9480
9612006.10.31 17:12modify190.101.87801.89531.9480
9622006.10.31 17:12modify190.101.87801.89541.9480
9632006.10.31 17:12modify190.101.87801.89551.9480
9642006.10.31 17:13modify190.101.87801.89561.9480
9652006.10.31 17:13modify190.101.87801.89581.9480
9662006.10.31 17:13modify190.101.87801.89591.9480
9672006.10.31 17:13modify190.101.87801.89601.9480
9682006.10.31 17:13modify190.101.87801.89611.9480
9692006.10.31 17:13modify190.101.87801.89621.9480
9702006.10.31 17:27modify190.101.87801.89641.9480
9712006.10.31 17:27modify190.101.87801.89651.9480
9722006.10.31 17:27modify190.101.87801.89671.9480
9732006.10.31 17:27modify190.101.87801.89701.9480
9742006.10.31 17:30modify190.101.87801.89711.9480
9752006.10.31 17:30modify190.101.87801.89721.9480
9762006.10.31 17:30modify190.101.87801.89731.9480
9772006.10.31 17:32modify190.101.87801.89741.9480
9782006.10.31 17:32modify190.101.87801.89751.9480
9792006.10.31 17:33modify190.101.87801.89761.9480
9802006.10.31 17:33modify190.101.87801.89771.9480
9812006.10.31 17:33modify190.101.87801.89781.9480
9822006.10.31 17:33modify190.101.87801.89801.9480
9832006.10.31 17:34modify190.101.87801.89811.9480
9842006.10.31 17:34modify190.101.87801.89851.9480
9852006.10.31 17:34modify190.101.87801.89861.9480
9862006.10.31 17:34modify190.101.87801.89881.9480
9872006.10.31 17:34modify190.101.87801.89901.9480
9882006.10.31 17:37modify190.101.87801.89921.9480
9892006.10.31 17:37modify190.101.87801.89931.9480
9902006.10.31 17:37modify190.101.87801.89941.9480
9912006.10.31 17:38modify190.101.87801.89951.9480
9922006.10.31 17:39modify190.101.87801.89961.9480
9932006.10.31 17:39modify190.101.87801.89971.9480
9942006.11.01 12:23modify190.101.87801.89981.9480
9952006.11.01 12:23modify190.101.87801.89991.9480
9962006.11.01 12:23modify190.101.87801.90001.9480
9972006.11.01 12:23modify190.101.87801.90011.9480
9982006.11.01 12:23modify190.101.87801.90021.9480
9992006.11.01 12:23modify190.101.87801.90031.9480
10002006.11.01 17:02modify190.101.87801.90041.9480
10012006.11.01 17:02modify190.101.87801.90051.9480
10022006.11.01 17:02modify190.101.87801.90061.9480
10032006.11.01 17:02modify190.101.87801.90071.9480
10042006.11.01 17:02modify190.101.87801.90081.9480
10052006.11.01 17:02modify190.101.87801.90091.9480
10062006.11.01 17:02modify190.101.87801.90101.9480
10072006.11.01 17:02modify190.101.87801.90111.9480
10082006.11.01 17:02modify190.101.87801.90121.9480
10092006.11.01 17:02modify190.101.87801.90131.9480
10102006.11.01 17:03modify190.101.87801.90141.9480
10112006.11.01 17:03modify190.101.87801.90151.9480
10122006.11.01 17:03modify190.101.87801.90161.9480
10132006.11.01 17:03modify190.101.87801.90171.9480
10142006.11.01 17:03modify190.101.87801.90181.9480
10152006.11.01 17:03modify190.101.87801.90191.9480
10162006.11.01 17:03modify190.101.87801.90201.9480
10172006.11.01 17:03modify190.101.87801.90211.9480
10182006.11.01 17:04modify190.101.87801.90221.9480
10192006.11.01 17:04modify190.101.87801.90231.9480
10202006.11.01 17:04modify190.101.87801.90241.9480
10212006.11.01 17:04modify190.101.87801.90251.9480
10222006.11.01 17:04modify190.101.87801.90261.9480
10232006.11.01 17:04modify190.101.87801.90271.9480
10242006.11.01 17:04modify190.101.87801.90281.9480
10252006.11.01 17:04modify190.101.87801.90291.9480
10262006.11.01 17:04modify190.101.87801.90301.9480
10272006.11.01 17:04modify190.101.87801.90311.9480
10282006.11.01 17:04modify190.101.87801.90321.9480
10292006.11.01 17:04modify190.101.87801.90331.9480
10302006.11.01 17:04modify190.101.87801.90341.9480
10312006.11.01 17:04modify190.101.87801.90351.9480
10322006.11.02 09:40s/l190.101.90351.90351.9480256.7010087.88
10332006.11.02 09:40buy stop200.101.90581.89581.9758
10342006.11.02 10:20buy200.101.90581.89581.9758
10352006.11.06 10:30s/l200.101.89581.89581.9758-99.669988.22
10362006.11.06 10:30buy stop210.101.89811.88811.9681
10372006.11.06 11:15buy210.101.89811.88811.9681
10382006.11.07 15:10modify210.101.89811.89811.9681
10392006.11.07 15:11modify210.101.89811.89821.9681
10402006.11.07 15:11modify210.101.89811.89831.9681
10412006.11.07 15:11modify210.101.89811.89841.9681
10422006.11.07 15:19modify210.101.89811.89851.9681
10432006.11.07 15:19modify210.101.89811.89881.9681
10442006.11.07 15:30modify210.101.89811.89891.9681
10452006.11.07 15:30modify210.101.89811.89901.9681
10462006.11.07 15:30modify210.101.89811.89911.9681
10472006.11.07 15:31modify210.101.89811.89931.9681
10482006.11.07 15:33modify210.101.89811.89961.9681
10492006.11.07 15:33modify210.101.89811.89971.9681
10502006.11.07 15:33modify210.101.89811.89981.9681
10512006.11.07 15:33modify210.101.89811.89991.9681
10522006.11.07 15:34modify210.101.89811.90001.9681
10532006.11.07 15:34modify210.101.89811.90021.9681
10542006.11.07 15:44modify210.101.89811.90031.9681
10552006.11.07 15:44modify210.101.89811.90051.9681
10562006.11.07 15:44modify210.101.89811.90061.9681
10572006.11.07 15:44modify210.101.89811.90071.9681
10582006.11.07 15:44modify210.101.89811.90081.9681
10592006.11.07 15:51modify210.101.89811.90091.9681
10602006.11.07 15:52modify210.101.89811.90101.9681
10612006.11.07 15:52modify210.101.89811.90111.9681
10622006.11.07 15:52modify210.101.89811.90121.9681
10632006.11.07 15:52modify210.101.89811.90131.9681
10642006.11.07 16:17modify210.101.89811.90141.9681
10652006.11.07 16:17modify210.101.89811.90151.9681
10662006.11.07 16:17modify210.101.89811.90161.9681
10672006.11.07 16:18modify210.101.89811.90171.9681
10682006.11.07 16:20modify210.101.89811.90181.9681
10692006.11.07 16:20modify210.101.89811.90191.9681
10702006.11.07 16:20modify210.101.89811.90201.9681
10712006.11.07 16:20modify210.101.89811.90211.9681
10722006.11.08 15:14s/l210.101.90211.90211.968140.3410028.56
10732006.11.08 15:14buy stop220.101.90441.89441.9744
10742006.11.08 17:06buy220.101.90441.89441.9744
10752006.11.10 09:58modify220.101.90441.90461.9744
10762006.11.10 09:58modify220.101.90441.90471.9744
10772006.11.10 09:58modify220.101.90441.90481.9744
10782006.11.10 09:58modify220.101.90441.90491.9744
10792006.11.10 09:58modify220.101.90441.90501.9744
10802006.11.10 09:58modify220.101.90441.90511.9744
10812006.11.10 09:58modify220.101.90441.90521.9744
10822006.11.10 09:58modify220.101.90441.90531.9744
10832006.11.10 09:58modify220.101.90441.90541.9744
10842006.11.10 10:03modify220.101.90441.90551.9744
10852006.11.10 10:04modify220.101.90441.90561.9744
10862006.11.10 10:04modify220.101.90441.90571.9744
10872006.11.10 10:04modify220.101.90441.90581.9744
10882006.11.10 10:05modify220.101.90441.90591.9744
10892006.11.10 10:05modify220.101.90441.90631.9744
10902006.11.10 10:05modify220.101.90441.90651.9744
10912006.11.10 10:05modify220.101.90441.90671.9744
10922006.11.10 10:05modify220.101.90441.90691.9744
10932006.11.10 10:05modify220.101.90441.90721.9744
10942006.11.10 11:45modify220.101.90441.90731.9744
10952006.11.10 11:45modify220.101.90441.90751.9744
10962006.11.10 11:45modify220.101.90441.90771.9744
10972006.11.13 10:50s/l220.101.90771.90771.974433.8510062.41
10982006.11.13 10:50buy stop230.101.91001.90001.9800
10992006.11.22 13:24buy230.101.91001.90001.9800
11002006.11.24 09:25modify230.101.91001.91001.9800
11012006.11.24 09:25modify230.101.91001.91021.9800
11022006.11.24 09:25modify230.101.91001.91031.9800
11032006.11.24 09:25modify230.101.91001.91051.9800
11042006.11.24 09:25modify230.101.91001.91061.9800
11052006.11.24 09:25modify230.101.91001.91081.9800
11062006.11.24 09:25modify230.101.91001.91091.9800
11072006.11.24 09:25modify230.101.91001.91111.9800
11082006.11.24 09:25modify230.101.91001.91121.9800
11092006.11.24 09:25modify230.101.91001.91141.9800
11102006.11.24 09:26modify230.101.91001.91151.9800
11112006.11.24 09:26modify230.101.91001.91171.9800
11122006.11.24 09:27modify230.101.91001.91191.9800
11132006.11.24 09:27modify230.101.91001.91211.9800
11142006.11.24 09:27modify230.101.91001.91231.9800
11152006.11.24 09:27modify230.101.91001.91241.9800
11162006.11.24 09:27modify230.101.91001.91251.9800
11172006.11.24 09:27modify230.101.91001.91261.9800
11182006.11.24 09:27modify230.101.91001.91281.9800
11192006.11.24 09:29modify230.101.91001.91291.9800
11202006.11.24 09:31modify230.101.91001.91301.9800
11212006.11.24 09:31modify230.101.91001.91341.9800
11222006.11.24 09:31modify230.101.91001.91361.9800
11232006.11.24 09:31modify230.101.91001.91391.9800
11242006.11.24 09:31modify230.101.91001.91401.9800
11252006.11.24 09:31modify230.101.91001.91441.9800
11262006.11.24 09:32modify230.101.91001.91451.9800
11272006.11.24 09:33modify230.101.91001.91521.9800
11282006.11.24 09:33modify230.101.91001.91551.9800
11292006.11.24 09:33modify230.101.91001.91591.9800
11302006.11.24 09:33modify230.101.91001.91601.9800
11312006.11.24 09:33modify230.101.91001.91631.9800
11322006.11.24 09:33modify230.101.91001.91641.9800
11332006.11.24 09:33modify230.101.91001.91671.9800
11342006.11.24 09:34modify230.101.91001.91681.9800
11352006.11.24 09:34modify230.101.91001.91691.9800
11362006.11.24 09:34modify230.101.91001.91731.9800
11372006.11.24 09:34modify230.101.91001.91771.9800
11382006.11.24 09:34modify230.101.91001.91811.9800
11392006.11.24 09:34modify230.101.91001.91841.9800
11402006.11.24 09:34modify230.101.91001.91851.9800
11412006.11.24 09:34modify230.101.91001.91891.9800
11422006.11.24 09:34modify230.101.91001.91921.9800
11432006.11.24 09:44modify230.101.91001.91931.9800
11442006.11.24 09:46modify230.101.91001.91951.9800
11452006.11.24 09:47modify230.101.91001.91961.9800
11462006.11.24 09:47modify230.101.91001.91971.9800
11472006.11.24 09:47modify230.101.91001.91981.9800
11482006.11.24 09:48modify230.101.91001.92011.9800
11492006.11.24 09:48modify230.101.91001.92051.9800
11502006.11.24 09:48modify230.101.91001.92091.9800
11512006.11.24 09:48modify230.101.91001.92121.9800
11522006.11.24 09:48modify230.101.91001.92131.9800
11532006.11.24 09:48modify230.101.91001.92171.9800
11542006.11.24 09:48modify230.101.91001.92201.9800
11552006.11.24 09:49modify230.101.91001.92241.9800
11562006.11.24 09:49modify230.101.91001.92251.9800
11572006.11.24 09:49modify230.101.91001.92281.9800
11582006.11.24 09:49modify230.101.91001.92301.9800
11592006.11.24 09:49modify230.101.91001.92321.9800
11602006.11.24 09:50modify230.101.91001.92331.9800
11612006.11.24 09:50modify230.101.91001.92341.9800
11622006.11.24 11:29modify230.101.91001.92351.9800
11632006.11.24 11:30modify230.101.91001.92371.9800
11642006.11.24 11:30modify230.101.91001.92391.9800
11652006.11.24 11:31modify230.101.91001.92401.9800
11662006.11.24 11:31modify230.101.91001.92411.9800
11672006.11.24 11:31modify230.101.91001.92421.9800
11682006.11.24 11:31modify230.101.91001.92431.9800
11692006.11.24 11:31modify230.101.91001.92441.9800
11702006.11.24 11:32modify230.101.91001.92451.9800
11712006.11.24 11:32modify230.101.91001.92461.9800
11722006.11.24 11:32modify230.101.91001.92471.9800
11732006.11.24 11:33modify230.101.91001.92481.9800
11742006.11.27 00:00modify230.101.91001.92981.9800
11752006.11.27 00:12modify230.101.91001.92991.9800
11762006.11.27 00:13modify230.101.91001.93001.9800
11772006.11.27 00:22modify230.101.91001.93011.9800
11782006.11.27 00:23modify230.101.91001.93031.9800
11792006.11.27 00:23modify230.101.91001.93041.9800
11802006.11.27 00:23modify230.101.91001.93051.9800
11812006.11.27 00:23modify230.101.91001.93071.9800
11822006.11.27 00:29modify230.101.91001.93091.9800
11832006.11.27 03:03modify230.101.91001.93101.9800
11842006.11.27 09:58s/l230.101.93101.93101.9800210.8510273.26
11852006.11.27 09:58buy stop240.101.93331.92332.0033
11862006.11.27 10:01buy240.101.93331.92332.0033
11872006.11.28 09:05modify240.101.93331.93332.0033
11882006.11.28 09:06modify240.101.93331.93342.0033
11892006.11.28 09:06modify240.101.93331.93372.0033
11902006.11.28 09:06modify240.101.93331.93382.0033
11912006.11.28 09:06modify240.101.93331.93402.0033
11922006.11.28 09:06modify240.101.93331.93412.0033
11932006.11.28 09:06modify240.101.93331.93432.0033
11942006.11.28 09:07modify240.101.93331.93442.0033
11952006.11.28 09:07modify240.101.93331.93462.0033
11962006.11.28 09:07modify240.101.93331.93472.0033
11972006.11.28 09:07modify240.101.93331.93482.0033
11982006.11.28 09:07modify240.101.93331.93492.0033
11992006.11.28 09:07modify240.101.93331.93502.0033
12002006.11.28 09:07modify240.101.93331.93512.0033
12012006.11.28 09:07modify240.101.93331.93522.0033
12022006.11.28 09:07modify240.101.93331.93532.0033
12032006.11.28 09:08modify240.101.93331.93542.0033
12042006.11.28 09:40modify240.101.93331.93562.0033
12052006.11.28 09:40modify240.101.93331.93572.0033
12062006.11.28 09:40modify240.101.93331.93582.0033
12072006.11.28 09:40modify240.101.93331.93602.0033
12082006.11.28 09:41modify240.101.93331.93612.0033
12092006.11.28 14:30modify240.101.93331.93632.0033
12102006.11.28 14:30modify240.101.93331.93652.0033
12112006.11.28 14:30modify240.101.93331.93682.0033
12122006.11.28 14:30modify240.101.93331.93692.0033
12132006.11.28 14:30modify240.101.93331.93722.0033
12142006.11.28 14:30modify240.101.93331.93742.0033
12152006.11.28 14:30modify240.101.93331.93762.0033
12162006.11.28 14:34modify240.101.93331.93772.0033
12172006.11.28 14:34modify240.101.93331.93802.0033
12182006.11.28 14:34modify240.101.93331.93822.0033
12192006.11.28 14:34modify240.101.93331.93842.0033
12202006.11.28 14:34modify240.101.93331.93862.0033
12212006.11.28 14:34modify240.101.93331.93872.0033
12222006.11.28 14:35modify240.101.93331.93882.0033
12232006.11.28 14:35modify240.101.93331.93892.0033
12242006.11.28 15:36modify240.101.93331.93912.0033
12252006.11.28 15:36modify240.101.93331.93932.0033
12262006.11.28 15:51modify240.101.93331.93942.0033
12272006.11.28 15:51modify240.101.93331.93952.0033
12282006.11.28 15:51modify240.101.93331.93972.0033
12292006.11.28 15:52modify240.101.93331.93992.0033
12302006.11.28 15:52modify240.101.93331.94022.0033
12312006.11.28 15:52modify240.101.93331.94042.0033
12322006.11.28 19:16modify240.101.93331.94072.0033
12332006.11.28 19:16modify240.101.93331.94092.0033
12342006.11.28 19:16modify240.101.93331.94122.0033
12352006.11.28 19:17modify240.101.93331.94142.0033
12362006.11.28 19:17modify240.101.93331.94152.0033
12372006.11.28 19:17modify240.101.93331.94162.0033
12382006.11.28 19:17modify240.101.93331.94182.0033
12392006.11.28 19:17modify240.101.93331.94202.0033
12402006.11.28 19:37modify240.101.93331.94252.0033
12412006.11.28 19:37modify240.101.93331.94262.0033
12422006.11.28 22:02modify240.101.93331.94272.0033
12432006.11.28 22:02modify240.101.93331.94292.0033
12442006.11.28 22:03modify240.101.93331.94312.0033
12452006.11.28 22:04modify240.101.93331.94342.0033
12462006.11.29 00:52modify240.101.93331.94382.0033
12472006.11.29 00:53modify240.101.93331.94392.0033
12482006.11.29 00:53modify240.101.93331.94402.0033
12492006.11.29 01:24modify240.101.93331.94412.0033
12502006.11.29 01:24modify240.101.93331.94422.0033
12512006.11.29 07:26modify240.101.93331.94442.0033
12522006.11.29 19:24s/l240.101.94441.94442.0033111.3410384.60
12532006.11.29 19:24buy stop250.101.94661.93662.0166
12542006.11.29 19:54buy250.101.94661.93662.0166
12552006.11.30 10:25modify250.101.94661.94672.0166
12562006.11.30 10:25modify250.101.94661.94692.0166
12572006.11.30 10:25modify250.101.94661.94702.0166
12582006.11.30 10:25modify250.101.94661.94712.0166
12592006.11.30 10:25modify250.101.94661.94732.0166
12602006.11.30 10:25modify250.101.94661.94742.0166
12612006.11.30 10:25modify250.101.94661.94752.0166
12622006.11.30 10:25modify250.101.94661.94762.0166
12632006.11.30 10:25modify250.101.94661.94782.0166
12642006.11.30 14:09modify250.101.94661.94792.0166
12652006.11.30 14:09modify250.101.94661.94812.0166
12662006.11.30 14:10modify250.101.94661.94832.0166
12672006.11.30 14:10modify250.101.94661.94842.0166
12682006.11.30 14:31modify250.101.94661.94862.0166
12692006.11.30 14:31modify250.101.94661.94872.0166
12702006.11.30 15:57modify250.101.94661.94882.0166
12712006.11.30 15:57modify250.101.94661.94892.0166
12722006.11.30 15:57modify250.101.94661.94912.0166
12732006.11.30 15:57modify250.101.94661.94922.0166
12742006.11.30 15:57modify250.101.94661.94942.0166
12752006.11.30 15:57modify250.101.94661.94952.0166
12762006.11.30 15:57modify250.101.94661.94962.0166
12772006.11.30 15:57modify250.101.94661.94972.0166
12782006.11.30 15:57modify250.101.94661.94982.0166
12792006.11.30 15:57modify250.101.94661.95002.0166
12802006.11.30 15:57modify250.101.94661.95012.0166
12812006.11.30 15:58modify250.101.94661.95042.0166
12822006.11.30 15:58modify250.101.94661.95052.0166
12832006.11.30 16:04modify250.101.94661.95082.0166
12842006.11.30 16:04modify250.101.94661.95102.0166
12852006.11.30 16:04modify250.101.94661.95142.0166
12862006.11.30 16:07modify250.101.94661.95152.0166
12872006.11.30 16:07modify250.101.94661.95162.0166
12882006.11.30 16:07modify250.101.94661.95182.0166
12892006.11.30 16:08modify250.101.94661.95212.0166
12902006.11.30 16:08modify250.101.94661.95222.0166
12912006.11.30 16:08modify250.101.94661.95232.0166
12922006.11.30 16:08modify250.101.94661.95262.0166
12932006.11.30 16:12modify250.101.94661.95272.0166
12942006.11.30 16:12modify250.101.94661.95282.0166
12952006.11.30 16:14modify250.101.94661.95292.0166
12962006.11.30 16:14modify250.101.94661.95302.0166
12972006.11.30 16:31modify250.101.94661.95322.0166
12982006.11.30 16:32modify250.101.94661.95332.0166
12992006.11.30 16:32modify250.101.94661.95342.0166
13002006.11.30 16:32modify250.101.94661.95362.0166
13012006.11.30 16:32modify250.101.94661.95372.0166
13022006.11.30 16:32modify250.101.94661.95382.0166
13032006.11.30 16:45modify250.101.94661.95412.0166
13042006.11.30 16:46modify250.101.94661.95422.0166
13052006.11.30 16:46modify250.101.94661.95432.0166
13062006.11.30 16:56modify250.101.94661.95442.0166
13072006.11.30 16:56modify250.101.94661.95452.0166
13082006.11.30 16:56modify250.101.94661.95462.0166
13092006.11.30 16:57modify250.101.94661.95522.0166
13102006.11.30 16:57modify250.101.94661.95532.0166
13112006.11.30 16:57modify250.101.94661.95562.0166
13122006.11.30 16:57modify250.101.94661.95572.0166
13132006.11.30 16:57modify250.101.94661.95602.0166
13142006.11.30 16:58modify250.101.94661.95612.0166
13152006.11.30 16:59modify250.101.94661.95632.0166
13162006.11.30 16:59modify250.101.94661.95652.0166
13172006.11.30 16:59modify250.101.94661.95672.0166
13182006.11.30 16:59modify250.101.94661.95682.0166
13192006.11.30 16:59modify250.101.94661.95692.0166
13202006.11.30 16:59modify250.101.94661.95712.0166
13212006.11.30 16:59modify250.101.94661.95722.0166
13222006.11.30 16:59modify250.101.94661.95742.0166
13232006.11.30 17:13modify250.101.94661.95752.0166
13242006.11.30 17:13modify250.101.94661.95762.0166
13252006.11.30 17:13modify250.101.94661.95772.0166
13262006.11.30 17:13modify250.101.94661.95782.0166
13272006.11.30 17:13modify250.101.94661.95792.0166
13282006.11.30 17:13modify250.101.94661.95802.0166
13292006.11.30 17:15modify250.101.94661.95912.0166
13302006.11.30 18:00modify250.101.94661.95932.0166
13312006.11.30 18:00modify250.101.94661.95942.0166
13322006.11.30 18:02modify250.101.94661.95952.0166
13332006.11.30 18:02modify250.101.94661.95962.0166
13342006.11.30 18:03modify250.101.94661.95972.0166
13352006.12.01 07:26modify250.101.94661.96002.0166
13362006.12.01 07:26modify250.101.94661.96042.0166
13372006.12.01 07:26modify250.101.94661.96092.0166
13382006.12.01 07:27modify250.101.94661.96122.0166
13392006.12.01 07:27modify250.101.94661.96132.0166
13402006.12.01 07:27modify250.101.94661.96142.0166
13412006.12.01 07:28modify250.101.94661.96152.0166
13422006.12.01 07:28modify250.101.94661.96182.0166
13432006.12.01 07:28modify250.101.94661.96192.0166
13442006.12.01 07:28modify250.101.94661.96202.0166
13452006.12.01 07:28modify250.101.94661.96232.0166
13462006.12.01 07:29modify250.101.94661.96242.0166
13472006.12.01 07:29modify250.101.94661.96252.0166
13482006.12.01 07:29modify250.101.94661.96262.0166
13492006.12.01 07:30modify250.101.94661.96292.0166
13502006.12.01 07:30modify250.101.94661.96312.0166
13512006.12.01 07:30modify250.101.94661.96322.0166
13522006.12.01 07:30modify250.101.94661.96342.0166
13532006.12.01 07:30modify250.101.94661.96352.0166
13542006.12.01 07:30modify250.101.94661.96362.0166
13552006.12.01 07:31modify250.101.94661.96382.0166
13562006.12.01 07:31modify250.101.94661.96392.0166
13572006.12.01 07:31modify250.101.94661.96412.0166
13582006.12.01 07:31modify250.101.94661.96422.0166
13592006.12.01 07:31modify250.101.94661.96442.0166
13602006.12.01 07:31modify250.101.94661.96452.0166
13612006.12.01 07:31modify250.101.94661.96462.0166
13622006.12.01 08:24modify250.101.94661.96472.0166
13632006.12.01 11:02s/l250.101.96471.96472.0166181.6810566.28
13642006.12.01 11:02buy stop260.101.96701.95702.0370
13652006.12.01 11:29buy260.101.96701.95702.0370
13662006.12.01 16:09modify260.101.96701.96712.0370
13672006.12.01 16:09modify260.101.96701.96722.0370
13682006.12.01 16:10modify260.101.96701.96732.0370
13692006.12.01 16:10modify260.101.96701.96742.0370
13702006.12.01 16:10modify260.101.96701.96752.0370
13712006.12.01 16:10modify260.101.96701.96762.0370
13722006.12.01 16:11modify260.101.96701.96792.0370
13732006.12.01 16:11modify260.101.96701.96832.0370
13742006.12.01 16:11modify260.101.96701.96852.0370
13752006.12.01 16:11modify260.101.96701.96872.0370
13762006.12.01 16:28modify260.101.96701.96882.0370
13772006.12.01 16:28modify260.101.96701.96922.0370
13782006.12.01 16:28modify260.101.96701.96932.0370
13792006.12.01 16:28modify260.101.96701.96942.0370
13802006.12.01 16:28modify260.101.96701.96962.0370
13812006.12.01 16:29modify260.101.96701.96972.0370
13822006.12.01 16:29modify260.101.96701.96992.0370
13832006.12.01 16:29modify260.101.96701.97012.0370
13842006.12.01 16:29modify260.101.96701.97032.0370
13852006.12.01 16:29modify260.101.96701.97052.0370
13862006.12.01 16:29modify260.101.96701.97072.0370
13872006.12.01 16:30modify260.101.96701.97082.0370
13882006.12.01 16:30modify260.101.96701.97092.0370
13892006.12.01 16:30modify260.101.96701.97102.0370
13902006.12.01 16:35modify260.101.96701.97112.0370
13912006.12.01 16:35modify260.101.96701.97132.0370
13922006.12.01 16:35modify260.101.96701.97142.0370
13932006.12.01 16:36modify260.101.96701.97222.0370
13942006.12.01 16:36modify260.101.96701.97232.0370
13952006.12.01 16:36modify260.101.96701.97242.0370
13962006.12.01 16:36modify260.101.96701.97252.0370
13972006.12.01 16:37modify260.101.96701.97272.0370
13982006.12.01 16:37modify260.101.96701.97282.0370
13992006.12.01 16:37modify260.101.96701.97292.0370
14002006.12.01 16:37modify260.101.96701.97302.0370
14012006.12.01 16:37modify260.101.96701.97312.0370
14022006.12.01 16:38modify260.101.96701.97322.0370
14032006.12.01 16:38modify260.101.96701.97332.0370
14042006.12.01 16:38modify260.101.96701.97342.0370
14052006.12.01 16:38modify260.101.96701.97362.0370
14062006.12.01 16:38modify260.101.96701.97382.0370
14072006.12.01 16:38modify260.101.96701.97392.0370
14082006.12.01 16:38modify260.101.96701.97422.0370
14092006.12.01 16:38modify260.101.96701.97432.0370
14102006.12.01 16:38modify260.101.96701.97442.0370
14112006.12.01 16:38modify260.101.96701.97462.0370
14122006.12.04 09:08s/l260.101.97461.97462.037076.1710642.45
14132006.12.04 09:08buy stop270.101.97671.96672.0467
14142006.12.04 09:43buy270.101.97671.96672.0467
14152006.12.06 10:30s/l270.101.96671.96672.0467-99.6610542.79
14162006.12.06 10:30buy stop280.101.96891.95892.0389
14172006.12.06 16:22buy280.101.96891.95892.0389
14182006.12.08 11:08s/l280.101.95891.95892.0389-99.3210443.47
14192006.12.08 11:08sell stop290.101.95671.96671.8867
14202006.12.08 14:29sell290.101.95671.96671.8867
14212006.12.08 14:53s/l290.101.96671.96671.8867-100.0010343.47
14222006.12.08 14:53sell stop300.101.96461.97461.8946
14232006.12.08 17:41sell300.101.96461.97461.8946
14242006.12.08 17:54modify300.101.96461.96461.8946
14252006.12.08 17:54modify300.101.96461.96431.8946
14262006.12.08 17:54modify300.101.96461.96411.8946
14272006.12.08 17:54modify300.101.96461.96361.8946
14282006.12.08 17:54modify300.101.96461.96311.8946
14292006.12.08 17:55modify300.101.96461.96301.8946
14302006.12.08 17:55modify300.101.96461.96281.8946
14312006.12.08 17:55modify300.101.96461.96261.8946
14322006.12.08 17:55modify300.101.96461.96241.8946
14332006.12.08 17:55modify300.101.96461.96221.8946
14342006.12.08 17:55modify300.101.96461.96191.8946
14352006.12.11 01:12modify300.101.96461.96161.8946
14362006.12.11 01:12modify300.101.96461.96131.8946
14372006.12.11 01:18modify300.101.96461.96121.8946
14382006.12.11 01:26modify300.101.96461.96111.8946
14392006.12.11 01:27modify300.101.96461.96091.8946
14402006.12.11 01:28modify300.101.96461.96081.8946
14412006.12.11 01:28modify300.101.96461.96061.8946
14422006.12.11 01:28modify300.101.96461.96041.8946
14432006.12.11 01:28modify300.101.96461.96021.8946
14442006.12.11 01:28modify300.101.96461.96001.8946
14452006.12.11 01:29modify300.101.96461.95991.8946
14462006.12.11 02:24modify300.101.96461.95971.8946
14472006.12.11 02:28modify300.101.96461.95961.8946
14482006.12.11 02:28modify300.101.96461.95951.8946
14492006.12.11 02:29modify300.101.96461.95941.8946
14502006.12.11 02:29modify300.101.96461.95921.8946
14512006.12.11 02:32modify300.101.96461.95911.8946
14522006.12.11 02:32modify300.101.96461.95901.8946
14532006.12.11 02:32modify300.101.96461.95891.8946
14542006.12.11 02:32modify300.101.96461.95881.8946
14552006.12.11 02:33modify300.101.96461.95871.8946
14562006.12.11 02:42modify300.101.96461.95861.8946
14572006.12.11 02:52modify300.101.96461.95851.8946
14582006.12.11 02:52modify300.101.96461.95841.8946
14592006.12.11 02:53modify300.101.96461.95831.8946
14602006.12.11 02:54modify300.101.96461.95821.8946
14612006.12.11 02:54modify300.101.96461.95811.8946
14622006.12.11 02:56modify300.101.96461.95801.8946
14632006.12.11 02:57modify300.101.96461.95791.8946
14642006.12.11 02:58modify300.101.96461.95781.8946
14652006.12.11 03:00modify300.101.96461.95771.8946
14662006.12.11 03:13modify300.101.96461.95761.8946
14672006.12.11 03:13modify300.101.96461.95751.8946
14682006.12.11 03:13modify300.101.96461.95731.8946
14692006.12.11 03:18modify300.101.96461.95721.8946
14702006.12.11 03:18modify300.101.96461.95711.8946
14712006.12.11 03:18modify300.101.96461.95691.8946
14722006.12.11 03:19modify300.101.96461.95681.8946
14732006.12.11 03:19modify300.101.96461.95661.8946
14742006.12.11 08:52s/l300.101.95661.95661.894679.1210422.59
14752006.12.11 08:52sell stop310.101.95431.96431.8843
14762006.12.11 08:57sell310.101.95431.96431.8843
14772006.12.12 10:30s/l310.101.96431.96431.8843-100.8810321.71
14782006.12.12 10:30sell stop320.101.96201.97201.8920
14792006.12.12 11:22sell320.101.96201.97201.8920
14802006.12.13 10:30s/l320.101.97201.97201.8920-100.8810220.83
14812006.12.13 10:30buy stop330.101.97401.96402.0440
14822006.12.20 04:02buy330.101.97401.96402.0440
14832006.12.20 17:50s/l330.101.96401.96402.0440-100.0010120.83
14842006.12.20 17:50buy stop340.101.96631.95632.0363
14852006.12.21 00:18buy340.101.96631.95632.0363
14862006.12.21 15:38s/l340.101.95631.95632.0363-100.0010020.83
14872006.12.21 15:38buy stop350.101.95841.94842.0284
14882006.12.21 15:47buy350.101.95841.94842.0284
14892007.01.02 08:28modify350.101.95841.95842.0284
14902007.01.02 08:28modify350.101.95841.95852.0284
14912007.01.02 08:28modify350.101.95841.95862.0284
14922007.01.02 08:28modify350.101.95841.95872.0284
14932007.01.02 08:28modify350.101.95841.95882.0284
14942007.01.02 08:28modify350.101.95841.95892.0284
14952007.01.02 08:30modify350.101.95841.95902.0284
14962007.01.02 08:30modify350.101.95841.95912.0284
14972007.01.02 08:30modify350.101.95841.95922.0284
14982007.01.02 08:32modify350.101.95841.95932.0284
14992007.01.02 08:32modify350.101.95841.95942.0284
15002007.01.02 08:32modify350.101.95841.95952.0284
15012007.01.02 08:33modify350.101.95841.95982.0284
15022007.01.02 08:33modify350.101.95841.96002.0284
15032007.01.02 09:24modify350.101.95841.96012.0284
15042007.01.02 09:24modify350.101.95841.96032.0284
15052007.01.02 09:25modify350.101.95841.96042.0284
15062007.01.02 09:25modify350.101.95841.96072.0284
15072007.01.02 09:25modify350.101.95841.96082.0284
15082007.01.02 09:25modify350.101.95841.96112.0284
15092007.01.02 09:25modify350.101.95841.96132.0284
15102007.01.02 09:25modify350.101.95841.96152.0284
15112007.01.02 09:27modify350.101.95841.96162.0284
15122007.01.02 09:27modify350.101.95841.96192.0284
15132007.01.02 09:27modify350.101.95841.96202.0284
15142007.01.02 09:27modify350.101.95841.96212.0284
15152007.01.02 09:27modify350.101.95841.96232.0284
15162007.01.02 09:27modify350.101.95841.96242.0284
15172007.01.02 09:27modify350.101.95841.96252.0284
15182007.01.02 09:27modify350.101.95841.96272.0284
15192007.01.02 09:29modify350.101.95841.96282.0284
15202007.01.02 09:30modify350.101.95841.96292.0284
15212007.01.02 11:06modify350.101.95841.96302.0284
15222007.01.02 11:06modify350.101.95841.96312.0284
15232007.01.02 11:07modify350.101.95841.96322.0284
15242007.01.02 11:14modify350.101.95841.96332.0284
15252007.01.02 11:15modify350.101.95841.96342.0284
15262007.01.02 11:30modify350.101.95841.96352.0284
15272007.01.02 14:43modify350.101.95841.96362.0284
15282007.01.02 14:44modify350.101.95841.96372.0284
15292007.01.02 14:44modify350.101.95841.96382.0284
15302007.01.02 17:24modify350.101.95841.96392.0284
15312007.01.02 17:24modify350.101.95841.96412.0284
15322007.01.03 01:35modify350.101.95841.96422.0284
15332007.01.03 01:35modify350.101.95841.96432.0284
15342007.01.03 01:36modify350.101.95841.96442.0284
15352007.01.03 01:36modify350.101.95841.96452.0284
15362007.01.03 01:36modify350.101.95841.96462.0284
15372007.01.03 03:22modify350.101.95841.96472.0284
15382007.01.03 04:36modify350.101.95841.96482.0284
15392007.01.03 04:44modify350.101.95841.96502.0284
15402007.01.03 11:17s/l350.101.96501.96502.028467.8710088.70
15412007.01.03 11:17buy stop360.101.96721.95722.0372
15422007.01.16 08:06buy360.101.96721.95722.0372
15432007.01.18 09:20modify360.101.96721.96742.0372
15442007.01.18 09:20modify360.101.96721.96752.0372
15452007.01.18 09:23modify360.101.96721.96762.0372
15462007.01.18 09:25modify360.101.96721.96772.0372
15472007.01.18 13:32s/l360.101.96771.96772.03725.6810094.38
15482007.01.18 13:32buy stop370.101.97001.96002.0400
15492007.01.18 15:21buy370.101.97001.96002.0400
15502007.01.23 08:34modify370.101.97001.97012.0400
15512007.01.23 08:34modify370.101.97001.97032.0400
15522007.01.23 08:34modify370.101.97001.97042.0400
15532007.01.23 08:34modify370.101.97001.97052.0400
15542007.01.23 08:34modify370.101.97001.97072.0400
15552007.01.23 08:35modify370.101.97001.97082.0400
15562007.01.23 08:35modify370.101.97001.97092.0400
15572007.01.23 08:35modify370.101.97001.97102.0400
15582007.01.23 08:35modify370.101.97001.97122.0400
15592007.01.23 08:41modify370.101.97001.97152.0400
15602007.01.23 08:41modify370.101.97001.97162.0400
15612007.01.23 08:41modify370.101.97001.97172.0400
15622007.01.23 08:41modify370.101.97001.97202.0400
15632007.01.23 08:42modify370.101.97001.97212.0400
15642007.01.23 08:42modify370.101.97001.97232.0400
15652007.01.23 08:42modify370.101.97001.97242.0400
15662007.01.23 08:42modify370.101.97001.97262.0400
15672007.01.23 09:10modify370.101.97001.97272.0400
15682007.01.23 09:10modify370.101.97001.97282.0400
15692007.01.23 09:10modify370.101.97001.97292.0400
15702007.01.23 09:10modify370.101.97001.97302.0400
15712007.01.23 09:10modify370.101.97001.97312.0400
15722007.01.23 09:14modify370.101.97001.97322.0400
15732007.01.23 09:17modify370.101.97001.97332.0400
15742007.01.23 09:18modify370.101.97001.97342.0400
15752007.01.23 11:00modify370.101.97001.97352.0400
15762007.01.23 11:00modify370.101.97001.97362.0400
15772007.01.23 11:01modify370.101.97001.97372.0400
15782007.01.23 11:03modify370.101.97001.97382.0400
15792007.01.23 11:05modify370.101.97001.97392.0400
15802007.01.23 11:05modify370.101.97001.97402.0400
15812007.01.23 11:05modify370.101.97001.97412.0400
15822007.01.23 11:09modify370.101.97001.97422.0400
15832007.01.23 11:09modify370.101.97001.97452.0400
15842007.01.23 11:09modify370.101.97001.97472.0400
15852007.01.23 11:09modify370.101.97001.97482.0400
15862007.01.23 11:09modify370.101.97001.97492.0400
15872007.01.23 11:09modify370.101.97001.97512.0400
15882007.01.23 11:09modify370.101.97001.97522.0400
15892007.01.23 11:09modify370.101.97001.97532.0400
15902007.01.23 11:09modify370.101.97001.97552.0400
15912007.01.23 11:09modify370.101.97001.97562.0400
15922007.01.23 11:09modify370.101.97001.97582.0400
15932007.01.23 12:42modify370.101.97001.97592.0400
15942007.01.23 12:43modify370.101.97001.97602.0400
15952007.01.23 12:43modify370.101.97001.97612.0400
15962007.01.23 12:43modify370.101.97001.97632.0400
15972007.01.23 12:43modify370.101.97001.97642.0400
15982007.01.23 12:43modify370.101.97001.97652.0400
15992007.01.23 12:43modify370.101.97001.97662.0400
16002007.01.23 12:45modify370.101.97001.97672.0400
16012007.01.23 12:45modify370.101.97001.97722.0400
16022007.01.23 12:56modify370.101.97001.97732.0400
16032007.01.23 12:56modify370.101.97001.97742.0400
16042007.01.23 13:00modify370.101.97001.97752.0400
16052007.01.23 13:00modify370.101.97001.97762.0400
16062007.01.23 13:00modify370.101.97001.97782.0400
16072007.01.23 13:01modify370.101.97001.97792.0400
16082007.01.23 13:01modify370.101.97001.97802.0400
16092007.01.23 13:02modify370.101.97001.97812.0400
16102007.01.23 13:48modify370.101.97001.97852.0400
16112007.01.23 13:48modify370.101.97001.97862.0400
16122007.01.23 13:48modify370.101.97001.97892.0400
16132007.01.23 13:48modify370.101.97001.97922.0400
16142007.01.23 13:49modify370.101.97001.97932.0400
16152007.01.23 13:52modify370.101.97001.97982.0400
16162007.01.23 13:52modify370.101.97001.98002.0400
16172007.01.23 13:52modify370.101.97001.98022.0400
16182007.01.23 13:52modify370.101.97001.98052.0400
16192007.01.23 13:53modify370.101.97001.98062.0400
16202007.01.23 13:53modify370.101.97001.98072.0400
16212007.01.23 13:53modify370.101.97001.98082.0400
16222007.01.23 13:53modify370.101.97001.98102.0400
16232007.01.23 13:54modify370.101.97001.98112.0400
16242007.01.23 13:54modify370.101.97001.98132.0400
16252007.01.23 19:42s/l370.101.98131.98132.0400113.5110207.89
16262007.01.23 19:42buy stop380.101.98351.97352.0535
16272007.01.23 20:02buy380.101.98351.97352.0535
16282007.01.24 08:52s/l380.101.97351.97352.0535-99.8310108.06
16292007.01.24 08:52buy stop390.101.97581.96582.0458
16302007.01.24 10:57buy390.101.97581.96582.0458
16312007.01.24 16:24s/l390.101.96581.96582.0458-100.0010008.06
16322007.01.24 16:24buy stop400.101.96811.95812.0381
16332007.01.24 16:31buy400.101.96811.95812.0381
16342007.01.26 14:29s/l400.101.95811.95812.0381-99.329908.74
16352007.01.26 14:29sell stop410.101.95571.96571.8857
16362007.01.29 12:24sell410.101.95571.96571.8857
16372007.01.30 08:17s/l410.101.96571.96571.8857-100.889807.86
16382007.01.30 08:17sell stop420.101.96341.97341.8934
16392007.01.30 14:26sell420.101.96341.97341.8934
16402007.01.31 09:36modify420.101.96341.96341.8934
16412007.01.31 09:38modify420.101.96341.96331.8934
16422007.01.31 09:38modify420.101.96341.96321.8934
16432007.01.31 09:38modify420.101.96341.96301.8934
16442007.01.31 09:39modify420.101.96341.96291.8934
16452007.01.31 09:39modify420.101.96341.96281.8934
16462007.01.31 09:40modify420.101.96341.96271.8934
16472007.01.31 10:34modify420.101.96341.96251.8934
16482007.01.31 10:34modify420.101.96341.96241.8934
16492007.01.31 10:34modify420.101.96341.96231.8934
16502007.01.31 10:34modify420.101.96341.96221.8934
16512007.01.31 10:34modify420.101.96341.96211.8934
16522007.01.31 10:34modify420.101.96341.96201.8934
16532007.01.31 10:35modify420.101.96341.96191.8934
16542007.01.31 10:35modify420.101.96341.96181.8934
16552007.01.31 10:35modify420.101.96341.96161.8934
16562007.01.31 10:35modify420.101.96341.96151.8934
16572007.01.31 10:35modify420.101.96341.96131.8934
16582007.01.31 14:41modify420.101.96341.96121.8934
16592007.01.31 14:41modify420.101.96341.96111.8934
16602007.01.31 14:42modify420.101.96341.96101.8934
16612007.01.31 14:43modify420.101.96341.96091.8934
16622007.01.31 14:43modify420.101.96341.96081.8934
16632007.01.31 14:44modify420.101.96341.96071.8934
16642007.01.31 14:45modify420.101.96341.96061.8934
16652007.01.31 14:45modify420.101.96341.96051.8934
16662007.01.31 14:45modify420.101.96341.96041.8934
16672007.01.31 14:45modify420.101.96341.96031.8934
16682007.01.31 14:47modify420.101.96341.96021.8934
16692007.01.31 14:47modify420.101.96341.96011.8934
16702007.01.31 14:47modify420.101.96341.96001.8934
16712007.01.31 14:47modify420.101.96341.95991.8934
16722007.01.31 14:48modify420.101.96341.95981.8934
16732007.01.31 14:48modify420.101.96341.95971.8934
16742007.01.31 14:49modify420.101.96341.95961.8934
16752007.01.31 14:50modify420.101.96341.95951.8934
16762007.01.31 14:50modify420.101.96341.95941.8934
16772007.01.31 14:50modify420.101.96341.95931.8934
16782007.01.31 14:52modify420.101.96341.95921.8934
16792007.01.31 14:52modify420.101.96341.95911.8934
16802007.01.31 14:52modify420.101.96341.95901.8934
16812007.01.31 14:52modify420.101.96341.95881.8934
16822007.01.31 14:53modify420.101.96341.95871.8934
16832007.01.31 14:53modify420.101.96341.95861.8934
16842007.01.31 14:53modify420.101.96341.95841.8934
16852007.01.31 14:53modify420.101.96341.95831.8934
16862007.01.31 16:43s/l420.101.95831.95831.893450.129857.98
16872007.01.31 16:43sell stop430.101.95611.96611.8861
16882007.02.05 11:59sell430.101.95611.96611.8861
16892007.02.06 11:12s/l430.101.96611.96611.8861-100.889757.10
16902007.02.06 11:12sell stop440.101.96381.97381.8938
16912007.02.08 13:05sell440.101.96381.97381.8938
16922007.02.09 08:32modify440.101.96381.96381.8938
16932007.02.09 08:32modify440.101.96381.96371.8938
16942007.02.09 08:32modify440.101.96381.96361.8938
16952007.02.09 08:32modify440.101.96381.96351.8938
16962007.02.09 08:32modify440.101.96381.96331.8938
16972007.02.09 08:32modify440.101.96381.96311.8938
16982007.02.09 08:32modify440.101.96381.96291.8938
16992007.02.09 08:32modify440.101.96381.96281.8938
17002007.02.09 08:32modify440.101.96381.96261.8938
17012007.02.09 08:32modify440.101.96381.96241.8938
17022007.02.09 08:32modify440.101.96381.96231.8938
17032007.02.09 08:32modify440.101.96381.96211.8938
17042007.02.09 08:32modify440.101.96381.96181.8938
17052007.02.09 08:32modify440.101.96381.96151.8938
17062007.02.09 08:45modify440.101.96381.96141.8938
17072007.02.09 08:45modify440.101.96381.96121.8938
17082007.02.09 08:45modify440.101.96381.96111.8938
17092007.02.09 08:45modify440.101.96381.96101.8938
17102007.02.09 08:45modify440.101.96381.96081.8938
17112007.02.09 08:46modify440.101.96381.96071.8938
17122007.02.09 08:51modify440.101.96381.96041.8938
17132007.02.09 08:51modify440.101.96381.96021.8938
17142007.02.09 08:51modify440.101.96381.95991.8938
17152007.02.09 08:52modify440.101.96381.95981.8938
17162007.02.09 08:52modify440.101.96381.95971.8938
17172007.02.09 08:52modify440.101.96381.95961.8938
17182007.02.09 08:52modify440.101.96381.95941.8938
17192007.02.09 09:41modify440.101.96381.95931.8938
17202007.02.09 09:41modify440.101.96381.95921.8938
17212007.02.09 09:41modify440.101.96381.95911.8938
17222007.02.09 09:42modify440.101.96381.95901.8938
17232007.02.09 09:42modify440.101.96381.95891.8938
17242007.02.09 09:42modify440.101.96381.95881.8938
17252007.02.09 10:36modify440.101.96381.95871.8938
17262007.02.09 10:37modify440.101.96381.95861.8938
17272007.02.09 10:37modify440.101.96381.95841.8938
17282007.02.09 10:37modify440.101.96381.95821.8938
17292007.02.09 10:37modify440.101.96381.95811.8938
17302007.02.09 10:37modify440.101.96381.95801.8938
17312007.02.09 10:37modify440.101.96381.95781.8938
17322007.02.09 10:37modify440.101.96381.95771.8938
17332007.02.09 10:37modify440.101.96381.95741.8938
17342007.02.09 10:37modify440.101.96381.95721.8938
17352007.02.09 10:40modify440.101.96381.95711.8938
17362007.02.09 10:46modify440.101.96381.95691.8938
17372007.02.09 10:47modify440.101.96381.95681.8938
17382007.02.09 10:50modify440.101.96381.95611.8938
17392007.02.09 11:08modify440.101.96381.95601.8938
17402007.02.12 07:13s/l440.101.95601.95601.893876.249833.34
17412007.02.12 07:13sell stop450.101.95371.96371.8837
17422007.02.12 07:42sell450.101.95371.96371.8837
17432007.02.13 10:30modify450.101.95371.95361.8837
17442007.02.13 10:34modify450.101.95371.95351.8837
17452007.02.13 10:34modify450.101.95371.95311.8837
17462007.02.13 10:34modify450.101.95371.95291.8837
17472007.02.13 10:34modify450.101.95371.95241.8837
17482007.02.13 10:43modify450.101.95371.95231.8837
17492007.02.13 10:43modify450.101.95371.95181.8837
17502007.02.13 10:44modify450.101.95371.95161.8837
17512007.02.13 10:44modify450.101.95371.95151.8837
17522007.02.13 10:44modify450.101.95371.95141.8837
17532007.02.13 10:44modify450.101.95371.95131.8837
17542007.02.13 10:44modify450.101.95371.95121.8837
17552007.02.13 10:48modify450.101.95371.95111.8837
17562007.02.13 10:49modify450.101.95371.95101.8837
17572007.02.13 11:14modify450.101.95371.95091.8837
17582007.02.13 12:12modify450.101.95371.95081.8837
17592007.02.13 12:12modify450.101.95371.95071.8837
17602007.02.13 12:12modify450.101.95371.95061.8837
17612007.02.13 12:12modify450.101.95371.95051.8837
17622007.02.13 12:12modify450.101.95371.95031.8837
17632007.02.14 08:44s/l450.101.95031.95031.883732.249865.58
17642007.02.14 08:44sell stop460.101.94811.95811.8781
17652007.02.16 09:20sell460.101.94811.95811.8781
17662007.02.21 09:01s/l460.101.95811.95811.8781-102.649762.94
17672007.02.21 09:01sell stop470.101.95581.96581.8858
17682007.02.21 10:21sell470.101.95581.96581.8858
17692007.02.26 09:00s/l470.101.96581.96581.8858-104.409658.54
17702007.02.26 09:00buy stop480.101.96791.95792.0379
17712007.03.21 19:33buy480.101.96791.95792.0379
17722007.03.26 00:47s/l480.101.95791.95792.0379-99.159559.39
17732007.03.26 00:47buy stop490.101.95981.94982.0298
17742007.03.26 01:01buy490.101.95981.94982.0298
17752007.03.26 16:08modify490.101.95981.95982.0298
17762007.03.26 16:08modify490.101.95981.95992.0298
17772007.03.26 16:08modify490.101.95981.96012.0298
17782007.03.26 16:09modify490.101.95981.96022.0298
17792007.03.26 16:09modify490.101.95981.96032.0298
17802007.03.26 16:09modify490.101.95981.96042.0298
17812007.03.26 16:18modify490.101.95981.96052.0298
17822007.03.26 16:18modify490.101.95981.96062.0298
17832007.03.26 16:20modify490.101.95981.96082.0298
17842007.03.26 16:20modify490.101.95981.96092.0298
17852007.03.26 16:20modify490.101.95981.96102.0298
17862007.03.26 16:21modify490.101.95981.96142.0298
17872007.03.26 16:21modify490.101.95981.96152.0298
17882007.03.26 16:22modify490.101.95981.96162.0298
17892007.03.26 16:27modify490.101.95981.96192.0298
17902007.03.26 16:28modify490.101.95981.96202.0298
17912007.03.27 11:30s/l490.101.96201.96202.029822.179581.56
17922007.03.27 11:30buy stop500.101.96421.95422.0342
17932007.03.27 11:45buy500.101.96421.95422.0342
17942007.04.02 13:18modify500.101.96421.96442.0342
17952007.04.02 13:18modify500.101.96421.96462.0342
17962007.04.02 13:18modify500.101.96421.96472.0342
17972007.04.02 13:18modify500.101.96421.96482.0342
17982007.04.02 13:18modify500.101.96421.96502.0342
17992007.04.02 13:30modify500.101.96421.96512.0342
18002007.04.02 13:30modify500.101.96421.96532.0342
18012007.04.02 13:44modify500.101.96421.96542.0342
18022007.04.02 13:44modify500.101.96421.96552.0342
18032007.04.02 13:44modify500.101.96421.96562.0342
18042007.04.02 13:44modify500.101.96421.96572.0342
18052007.04.02 13:45modify500.101.96421.96582.0342
18062007.04.02 13:48modify500.101.96421.96592.0342
18072007.04.02 13:48modify500.101.96421.96612.0342
18082007.04.02 13:49modify500.101.96421.96632.0342
18092007.04.02 13:49modify500.101.96421.96642.0342
18102007.04.02 13:49modify500.101.96421.96662.0342
18112007.04.02 13:49modify500.101.96421.96672.0342
18122007.04.02 13:49modify500.101.96421.96692.0342
18132007.04.02 13:49modify500.101.96421.96702.0342
18142007.04.02 13:49modify500.101.96421.96712.0342
18152007.04.02 13:49modify500.101.96421.96722.0342
18162007.04.02 13:51modify500.101.96421.96732.0342
18172007.04.02 13:54modify500.101.96421.96742.0342
18182007.04.02 14:01modify500.101.96421.96792.0342
18192007.04.02 14:06modify500.101.96421.96802.0342
18202007.04.02 14:06modify500.101.96421.96812.0342
18212007.04.02 14:06modify500.101.96421.96822.0342
18222007.04.02 14:23modify500.101.96421.96832.0342
18232007.04.02 14:24modify500.101.96421.96862.0342
18242007.04.02 14:24modify500.101.96421.96872.0342
18252007.04.02 14:24modify500.101.96421.96882.0342
18262007.04.02 15:04modify500.101.96421.96892.0342
18272007.04.02 15:07modify500.101.96421.96902.0342
18282007.04.02 15:07modify500.101.96421.96912.0342
18292007.04.02 15:07modify500.101.96421.96922.0342
18302007.04.02 15:11modify500.101.96421.96932.0342
18312007.04.02 15:11modify500.101.96421.96942.0342
18322007.04.02 15:11modify500.101.96421.96952.0342
18332007.04.02 15:12modify500.101.96421.96962.0342
18342007.04.02 15:16modify500.101.96421.96972.0342
18352007.04.02 16:04modify500.101.96421.96982.0342
18362007.04.02 16:12modify500.101.96421.96992.0342
18372007.04.02 16:15modify500.101.96421.97002.0342
18382007.04.02 16:15modify500.101.96421.97012.0342
18392007.04.03 08:24modify500.101.96421.97022.0342
18402007.04.03 08:24modify500.101.96421.97042.0342
18412007.04.03 08:59modify500.101.96421.97082.0342
18422007.04.03 09:01modify500.101.96421.97092.0342
18432007.04.03 09:12modify500.101.96421.97112.0342
18442007.04.03 09:12modify500.101.96421.97132.0342
18452007.04.03 09:12modify500.101.96421.97142.0342
18462007.04.03 09:12modify500.101.96421.97152.0342
18472007.04.03 09:12modify500.101.96421.97162.0342
18482007.04.03 09:25modify500.101.96421.97172.0342
18492007.04.03 09:26modify500.101.96421.97182.0342
18502007.04.03 09:29modify500.101.96421.97202.0342
18512007.04.03 09:30modify500.101.96421.97212.0342
18522007.04.03 09:32modify500.101.96421.97222.0342
18532007.04.03 09:32modify500.101.96421.97242.0342
18542007.04.04 03:59s/l500.101.97241.97242.034283.369664.92
18552007.04.04 03:59buy stop510.101.97461.96462.0446
18562007.04.04 06:23buy510.101.97461.96462.0446
18572007.04.06 14:32s/l510.101.96461.96462.0446-99.329565.60
18582007.04.06 14:32buy stop520.101.96681.95682.0368
18592007.04.06 14:37buy520.101.96681.95682.0368
18602007.04.11 04:05modify520.101.96681.96692.0368
18612007.04.11 04:05modify520.101.96681.96702.0368
18622007.04.11 04:05modify520.101.96681.96712.0368
18632007.04.11 04:06modify520.101.96681.96722.0368
18642007.04.11 04:07modify520.101.96681.96732.0368
18652007.04.11 04:07modify520.101.96681.96742.0368
18662007.04.11 04:07modify520.101.96681.96752.0368
18672007.04.11 04:08modify520.101.96681.96762.0368
18682007.04.11 04:08modify520.101.96681.96782.0368
18692007.04.11 08:12modify520.101.96681.96802.0368
18702007.04.11 08:12modify520.101.96681.96812.0368
18712007.04.11 08:12modify520.101.96681.96822.0368
18722007.04.11 08:12modify520.101.96681.96832.0368
18732007.04.11 08:12modify520.101.96681.96852.0368
18742007.04.11 08:13modify520.101.96681.96872.0368
18752007.04.11 08:13modify520.101.96681.96882.0368
18762007.04.11 08:13modify520.101.96681.96892.0368
18772007.04.11 08:13modify520.101.96681.96902.0368
18782007.04.11 08:13modify520.101.96681.96922.0368
18792007.04.11 08:43modify520.101.96681.96932.0368
18802007.04.11 08:43modify520.101.96681.96942.0368
18812007.04.11 08:43modify520.101.96681.96952.0368
18822007.04.11 08:43modify520.101.96681.96962.0368
18832007.04.11 08:44modify520.101.96681.96982.0368
18842007.04.11 09:01modify520.101.96681.96992.0368
18852007.04.11 09:01modify520.101.96681.97002.0368
18862007.04.11 09:13modify520.101.96681.97012.0368
18872007.04.11 09:13modify520.101.96681.97022.0368
18882007.04.11 09:13modify520.101.96681.97032.0368
18892007.04.11 09:14modify520.101.96681.97042.0368
18902007.04.11 09:17modify520.101.96681.97062.0368
18912007.04.11 09:17modify520.101.96681.97072.0368
18922007.04.11 09:19modify520.101.96681.97082.0368
18932007.04.11 09:20modify520.101.96681.97102.0368
18942007.04.11 09:20modify520.101.96681.97112.0368
18952007.04.11 09:20modify520.101.96681.97132.0368
18962007.04.11 09:22modify520.101.96681.97142.0368
18972007.04.11 09:25modify520.101.96681.97152.0368
18982007.04.13 03:23modify520.101.96681.97162.0368
18992007.04.13 03:23modify520.101.96681.97182.0368
19002007.04.13 03:30modify520.101.96681.97192.0368
19012007.04.13 03:31modify520.101.96681.97202.0368
19022007.04.13 03:31modify520.101.96681.97242.0368
19032007.04.13 03:31modify520.101.96681.97262.0368
19042007.04.13 03:31modify520.101.96681.97292.0368
19052007.04.13 03:31modify520.101.96681.97332.0368
19062007.04.13 03:32modify520.101.96681.97342.0368
19072007.04.13 03:33modify520.101.96681.97352.0368
19082007.04.13 07:38modify520.101.96681.97362.0368
19092007.04.13 07:42modify520.101.96681.97382.0368
19102007.04.13 07:44modify520.101.96681.97392.0368
19112007.04.13 07:44modify520.101.96681.97402.0368
19122007.04.13 07:44modify520.101.96681.97412.0368
19132007.04.13 08:20modify520.101.96681.97422.0368
19142007.04.13 08:20modify520.101.96681.97432.0368
19152007.04.13 08:20modify520.101.96681.97442.0368
19162007.04.13 08:20modify520.101.96681.97452.0368
19172007.04.13 08:20modify520.101.96681.97462.0368
19182007.04.13 08:21modify520.101.96681.97472.0368
19192007.04.13 08:23modify520.101.96681.97492.0368
19202007.04.13 08:23modify520.101.96681.97502.0368
19212007.04.13 08:23modify520.101.96681.97512.0368
19222007.04.13 08:23modify520.101.96681.97532.0368
19232007.04.13 08:24modify520.101.96681.97542.0368
19242007.04.13 08:24modify520.101.96681.97552.0368
19252007.04.13 08:25modify520.101.96681.97562.0368
19262007.04.13 08:26modify520.101.96681.97572.0368
19272007.04.13 08:26modify520.101.96681.97582.0368
19282007.04.13 08:26modify520.101.96681.97592.0368
19292007.04.13 08:26modify520.101.96681.97602.0368
19302007.04.13 08:27modify520.101.96681.97622.0368
19312007.04.13 08:27modify520.101.96681.97632.0368
19322007.04.13 08:28modify520.101.96681.97642.0368
19332007.04.13 08:28modify520.101.96681.97652.0368
19342007.04.13 08:28modify520.101.96681.97662.0368
19352007.04.13 12:29modify520.101.96681.97672.0368
19362007.04.13 12:29modify520.101.96681.97682.0368
19372007.04.13 12:29modify520.101.96681.97692.0368
19382007.04.13 12:29modify520.101.96681.97702.0368
19392007.04.13 12:29modify520.101.96681.97712.0368
19402007.04.13 12:30modify520.101.96681.97722.0368
19412007.04.13 12:30modify520.101.96681.97732.0368
19422007.04.13 12:30modify520.101.96681.97742.0368
19432007.04.13 12:30modify520.101.96681.97762.0368
19442007.04.13 13:40modify520.101.96681.97772.0368
19452007.04.13 13:41modify520.101.96681.97782.0368
19462007.04.13 13:42modify520.101.96681.97792.0368
19472007.04.13 13:42modify520.101.96681.97802.0368
19482007.04.13 13:42modify520.101.96681.97812.0368
19492007.04.13 13:42modify520.101.96681.97822.0368
19502007.04.13 13:43modify520.101.96681.97832.0368
19512007.04.13 13:51modify520.101.96681.97842.0368
19522007.04.13 13:51modify520.101.96681.97852.0368
19532007.04.13 13:53modify520.101.96681.97872.0368
19542007.04.13 17:18s/l520.101.97871.97872.0368120.199685.79
19552007.04.13 17:18buy stop530.101.98091.97092.0509
19562007.04.13 17:20buy530.101.98091.97092.0509
19572007.04.16 10:40modify530.101.98091.98092.0509
19582007.04.16 10:40modify530.101.98091.98102.0509
19592007.04.16 10:40modify530.101.98091.98112.0509
19602007.04.16 10:40modify530.101.98091.98122.0509
19612007.04.16 10:40modify530.101.98091.98132.0509
19622007.04.16 10:40modify530.101.98091.98142.0509
19632007.04.16 10:57modify530.101.98091.98152.0509
19642007.04.16 10:57modify530.101.98091.98172.0509
19652007.04.16 10:57modify530.101.98091.98182.0509
19662007.04.16 10:57modify530.101.98091.98202.0509
19672007.04.16 11:25modify530.101.98091.98222.0509
19682007.04.16 11:25modify530.101.98091.98232.0509
19692007.04.16 11:25modify530.101.98091.98262.0509
19702007.04.16 11:25modify530.101.98091.98282.0509
19712007.04.16 11:25modify530.101.98091.98302.0509
19722007.04.16 11:27modify530.101.98091.98312.0509
19732007.04.16 11:27modify530.101.98091.98322.0509
19742007.04.16 11:27modify530.101.98091.98332.0509
19752007.04.16 11:28modify530.101.98091.98342.0509
19762007.04.16 11:28modify530.101.98091.98352.0509
19772007.04.16 11:46modify530.101.98091.98362.0509
19782007.04.16 11:47modify530.101.98091.98372.0509
19792007.04.16 11:48modify530.101.98091.98382.0509
19802007.04.16 11:50modify530.101.98091.98402.0509
19812007.04.17 10:29modify530.101.98091.98422.0509
19822007.04.17 10:29modify530.101.98091.98442.0509
19832007.04.17 10:29modify530.101.98091.98482.0509
19842007.04.17 10:29modify530.101.98091.98512.0509
19852007.04.17 10:29modify530.101.98091.98542.0509
19862007.04.17 10:29modify530.101.98091.98572.0509
19872007.04.17 10:29modify530.101.98091.98602.0509
19882007.04.17 10:29modify530.101.98091.98642.0509
19892007.04.17 10:29modify530.101.98091.98672.0509
19902007.04.17 10:30modify530.101.98091.98832.0509
19912007.04.17 10:30modify530.101.98091.98852.0509
19922007.04.17 10:30modify530.101.98091.98862.0509
19932007.04.17 10:30modify530.101.98091.98872.0509
19942007.04.17 10:30modify530.101.98091.98882.0509
19952007.04.17 10:30modify530.101.98091.98892.0509
19962007.04.17 10:30modify530.101.98091.98902.0509
19972007.04.17 10:30modify530.101.98091.98912.0509
19982007.04.17 10:30modify530.101.98091.98922.0509
19992007.04.17 10:30modify530.101.98091.98932.0509
20002007.04.17 10:30modify530.101.98091.98942.0509
20012007.04.17 10:30modify530.101.98091.98952.0509
20022007.04.17 10:30modify530.101.98091.98962.0509
20032007.04.17 10:30modify530.101.98091.98972.0509
20042007.04.17 10:30modify530.101.98091.98982.0509
20052007.04.17 10:30modify530.101.98091.98992.0509
20062007.04.17 10:30modify530.101.98091.99002.0509
20072007.04.17 10:31modify530.101.98091.99022.0509
20082007.04.17 10:31modify530.101.98091.99042.0509
20092007.04.17 10:31modify530.101.98091.99052.0509
20102007.04.17 10:31modify530.101.98091.99062.0509
20112007.04.17 12:20modify530.101.98091.99082.0509
20122007.04.17 12:20modify530.101.98091.99092.0509
20132007.04.17 12:20modify530.101.98091.99102.0509
20142007.04.17 12:21modify530.101.98091.99112.0509
20152007.04.17 12:22modify530.101.98091.99122.0509
20162007.04.17 12:23modify530.101.98091.99132.0509
20172007.04.17 12:23modify530.101.98091.99142.0509
20182007.04.17 12:23modify530.101.98091.99152.0509
20192007.04.17 12:23modify530.101.98091.99162.0509
20202007.04.17 12:27modify530.101.98091.99192.0509
20212007.04.17 12:27modify530.101.98091.99242.0509
20222007.04.17 12:27modify530.101.98091.99302.0509
20232007.04.17 12:27modify530.101.98091.99352.0509
20242007.04.17 12:27modify530.101.98091.99392.0509
20252007.04.17 12:27modify530.101.98091.99442.0509
20262007.04.17 12:27modify530.101.98091.99482.0509
20272007.04.17 12:27modify530.101.98091.99512.0509
20282007.04.17 12:27modify530.101.98091.99542.0509
20292007.04.17 12:27modify530.101.98091.99582.0509
20302007.04.17 12:27modify530.101.98091.99612.0509
20312007.04.17 14:45modify530.101.98091.99632.0509
20322007.04.17 14:45modify530.101.98091.99642.0509
20332007.04.17 14:45modify530.101.98091.99662.0509
20342007.04.17 14:47modify530.101.98091.99702.0509
20352007.04.17 14:51modify530.101.98091.99722.0509
20362007.04.17 14:51modify530.101.98091.99732.0509
20372007.04.17 21:24modify530.101.98091.99742.0509
20382007.04.17 23:08modify530.101.98091.99752.0509
20392007.04.17 23:09modify530.101.98091.99762.0509
20402007.04.17 23:09modify530.101.98091.99782.0509
20412007.04.17 23:10modify530.101.98091.99792.0509
20422007.04.17 23:10modify530.101.98091.99812.0509
20432007.04.17 23:11modify530.101.98091.99832.0509
20442007.04.18 02:40modify530.101.98091.99852.0509
20452007.04.18 02:44modify530.101.98091.99872.0509
20462007.04.18 07:37modify530.101.98091.99882.0509
20472007.04.18 07:39modify530.101.98091.99892.0509
20482007.04.18 07:39modify530.101.98091.99902.0509
20492007.04.18 07:39modify530.101.98091.99922.0509
20502007.04.18 07:39modify530.101.98091.99932.0509
20512007.04.18 07:51modify530.101.98091.99942.0509
20522007.04.18 07:53modify530.101.98091.99962.0509
20532007.04.18 07:57modify530.101.98091.99972.0509
20542007.04.18 08:33modify530.101.98091.99992.0509
20552007.04.18 08:33modify530.101.98092.00012.0509
20562007.04.18 08:33modify530.101.98092.00022.0509
20572007.04.18 10:29modify530.101.98092.00042.0509
20582007.04.18 10:29modify530.101.98092.00072.0509
20592007.04.18 10:29modify530.101.98092.00112.0509
20602007.04.18 10:29modify530.101.98092.00142.0509
20612007.04.18 10:29modify530.101.98092.00182.0509
20622007.04.18 10:30modify530.101.98092.00212.0509
20632007.04.18 10:30modify530.101.98092.00222.0509
20642007.04.18 10:30modify530.101.98092.00232.0509
20652007.04.18 10:30modify530.101.98092.00242.0509
20662007.04.18 10:30modify530.101.98092.00252.0509
20672007.04.18 10:30modify530.101.98092.00262.0509
20682007.04.18 10:30modify530.101.98092.00272.0509
20692007.04.18 10:31modify530.101.98092.00302.0509
20702007.04.18 10:31modify530.101.98092.00312.0509
20712007.04.18 10:32modify530.101.98092.00322.0509
20722007.04.18 14:15s/l530.102.00322.00322.0509223.519909.30
20732007.04.18 14:15buy stop540.102.00551.99552.0755
20742007.04.18 14:52buy540.102.00551.99552.0755
20752007.04.24 04:23s/l540.101.99551.99552.0755-98.989810.32
20762007.04.24 04:23buy stop550.101.99781.98782.0678
20772007.04.24 05:16buy550.101.99781.98782.0678
20782007.04.27 08:13s/l550.101.98781.98782.0678-99.159711.17
20792007.04.27 08:13sell stop560.101.98571.99571.9157
20802007.05.03 16:24sell560.101.98571.99571.9157
20812007.05.07 03:12s/l560.101.99571.99571.9157-101.769609.41
20822007.05.07 03:12sell stop570.101.99352.00351.9235
20832007.05.07 19:43sell570.101.99352.00351.9235
20842007.05.10 14:59modify570.101.99351.99351.9235
20852007.05.10 15:00modify570.101.99351.99331.9235
20862007.05.10 15:17modify570.101.99351.99321.9235
20872007.05.10 15:17modify570.101.99351.99311.9235
20882007.05.10 15:17modify570.101.99351.99291.9235
20892007.05.10 15:17modify570.101.99351.99241.9235
20902007.05.10 15:18modify570.101.99351.99231.9235
20912007.05.10 15:18modify570.101.99351.99221.9235
20922007.05.10 15:18modify570.101.99351.99211.9235
20932007.05.10 15:18modify570.101.99351.99201.9235
20942007.05.10 15:18modify570.101.99351.99191.9235
20952007.05.10 15:18modify570.101.99351.99181.9235
20962007.05.10 15:21modify570.101.99351.99171.9235
20972007.05.10 15:21modify570.101.99351.99161.9235
20982007.05.10 15:21modify570.101.99351.99151.9235
20992007.05.10 15:23modify570.101.99351.99141.9235
21002007.05.10 15:23modify570.101.99351.99131.9235
21012007.05.10 15:24modify570.101.99351.99121.9235
21022007.05.10 15:24modify570.101.99351.99111.9235
21032007.05.10 15:27modify570.101.99351.99101.9235
21042007.05.10 15:27modify570.101.99351.99091.9235
21052007.05.10 18:53modify570.101.99351.99081.9235
21062007.05.10 18:54modify570.101.99351.99061.9235
21072007.05.10 18:55modify570.101.99351.99051.9235
21082007.05.10 18:55modify570.101.99351.99041.9235
21092007.05.10 18:55modify570.101.99351.99031.9235
21102007.05.10 18:55modify570.101.99351.99021.9235
21112007.05.10 18:55modify570.101.99351.99001.9235
21122007.05.10 18:55modify570.101.99351.98981.9235
21132007.05.10 18:55modify570.101.99351.98961.9235
21142007.05.10 18:55modify570.101.99351.98951.9235
21152007.05.10 18:55modify570.101.99351.98921.9235
21162007.05.10 18:55modify570.101.99351.98901.9235
21172007.05.10 18:56modify570.101.99351.98881.9235
21182007.05.10 18:57modify570.101.99351.98871.9235
21192007.05.10 18:57modify570.101.99351.98861.9235
21202007.05.10 18:58modify570.101.99351.98831.9235
21212007.05.10 19:03modify570.101.99351.98821.9235
21222007.05.10 19:03modify570.101.99351.98811.9235
21232007.05.10 19:04modify570.101.99351.98791.9235
21242007.05.10 19:04modify570.101.99351.98771.9235
21252007.05.10 19:12modify570.101.99351.98761.9235
21262007.05.10 19:12modify570.101.99351.98751.9235
21272007.05.10 19:27modify570.101.99351.98741.9235
21282007.05.10 19:28modify570.101.99351.98731.9235
21292007.05.11 09:27modify570.101.99351.98721.9235
21302007.05.11 09:27modify570.101.99351.98711.9235
21312007.05.11 09:27modify570.101.99351.98691.9235
21322007.05.11 09:27modify570.101.99351.98661.9235
21332007.05.11 09:28modify570.101.99351.98651.9235
21342007.05.15 11:06modify570.101.99351.98631.9235
21352007.05.15 11:06modify570.101.99351.98611.9235
21362007.05.15 11:06modify570.101.99351.98581.9235
21372007.05.15 11:06modify570.101.99351.98571.9235
21382007.05.15 11:06modify570.101.99351.98531.9235
21392007.05.15 12:25modify570.101.99351.98521.9235
21402007.05.15 12:25modify570.101.99351.98511.9235
21412007.05.15 12:25modify570.101.99351.98491.9235
21422007.05.15 12:25modify570.101.99351.98481.9235
21432007.05.15 16:51s/l570.101.98481.98481.923579.969689.37
21442007.05.15 16:51sell stop580.101.98251.99251.9125
21452007.05.16 11:50sell580.101.98251.99251.9125
21462007.05.18 10:30modify580.101.98251.98221.9125
21472007.05.18 10:34modify580.101.98251.98191.9125
21482007.05.18 10:36modify580.101.98251.98171.9125
21492007.05.18 10:36modify580.101.98251.98151.9125
21502007.05.18 10:36modify580.101.98251.98131.9125
21512007.05.18 12:48modify580.101.98251.98121.9125
21522007.05.18 12:48modify580.101.98251.98111.9125
21532007.05.18 12:48modify580.101.98251.98101.9125
21542007.05.18 12:48modify580.101.98251.98091.9125
21552007.05.18 12:48modify580.101.98251.98081.9125
21562007.05.18 12:48modify580.101.98251.98071.9125
21572007.05.18 12:56modify580.101.98251.98061.9125
21582007.05.18 12:56modify580.101.98251.98041.9125
21592007.05.18 13:07modify580.101.98251.98031.9125
21602007.05.21 11:47modify580.101.98251.98011.9125
21612007.05.21 11:47modify580.101.98251.98001.9125
21622007.05.21 11:47modify580.101.98251.97991.9125
21632007.05.21 12:33modify580.101.98251.97961.9125
21642007.05.21 12:34modify580.101.98251.97941.9125
21652007.05.21 12:34modify580.101.98251.97911.9125
21662007.05.21 12:35modify580.101.98251.97901.9125
21672007.05.21 12:36modify580.101.98251.97891.9125
21682007.05.21 12:36modify580.101.98251.97881.9125
21692007.05.21 12:37modify580.101.98251.97871.9125
21702007.05.21 12:37modify580.101.98251.97851.9125
21712007.05.21 12:37modify580.101.98251.97841.9125
21722007.05.21 12:37modify580.101.98251.97831.9125
21732007.05.21 12:37modify580.101.98251.97821.9125
21742007.05.21 15:11modify580.101.98251.97801.9125
21752007.05.23 11:28s/l580.101.97801.97801.912538.849728.21
21762007.05.23 11:28sell stop590.101.97581.98581.9058
21772007.05.30 11:57sell590.101.97581.98581.9058
21782007.06.04 11:16s/l590.101.98581.98581.9058-104.409623.81
21792007.06.04 11:16sell stop600.101.98361.99361.9136
21802007.06.07 14:12sell600.101.98361.99361.9136
21812007.06.08 09:20modify600.101.98361.98351.9136
21822007.06.08 09:20modify600.101.98361.98341.9136
21832007.06.08 09:20modify600.101.98361.98321.9136
21842007.06.08 09:20modify600.101.98361.98301.9136
21852007.06.08 09:20modify600.101.98361.98291.9136
21862007.06.08 09:20modify600.101.98361.98271.9136
21872007.06.08 09:20modify600.101.98361.98261.9136
21882007.06.08 09:20modify600.101.98361.98241.9136
21892007.06.08 09:20modify600.101.98361.98231.9136
21902007.06.08 09:20modify600.101.98361.98211.9136
21912007.06.08 09:21modify600.101.98361.98201.9136
21922007.06.08 09:21modify600.101.98361.98191.9136
21932007.06.08 09:22modify600.101.98361.98181.9136
21942007.06.08 09:22modify600.101.98361.98171.9136
21952007.06.08 09:22modify600.101.98361.98161.9136
21962007.06.08 09:22modify600.101.98361.98141.9136
21972007.06.08 09:22modify600.101.98361.98131.9136
21982007.06.08 09:22modify600.101.98361.98121.9136
21992007.06.08 09:22modify600.101.98361.98101.9136
22002007.06.08 09:25modify600.101.98361.98091.9136
22012007.06.08 09:25modify600.101.98361.98081.9136
22022007.06.08 09:25modify600.101.98361.98071.9136
22032007.06.08 09:25modify600.101.98361.98061.9136
22042007.06.08 09:25modify600.101.98361.98051.9136
22052007.06.08 09:25modify600.101.98361.98031.9136
22062007.06.08 09:26modify600.101.98361.98021.9136
22072007.06.08 09:27modify600.101.98361.98011.9136
22082007.06.08 09:27modify600.101.98361.98001.9136
22092007.06.08 09:27modify600.101.98361.97991.9136
22102007.06.08 09:27modify600.101.98361.97981.9136
22112007.06.08 09:27modify600.101.98361.97961.9136
22122007.06.08 09:27modify600.101.98361.97951.9136
22132007.06.08 09:27modify600.101.98361.97941.9136
22142007.06.08 09:34modify600.101.98361.97921.9136
22152007.06.08 09:34modify600.101.98361.97901.9136
22162007.06.08 09:34modify600.101.98361.97891.9136
22172007.06.08 09:34modify600.101.98361.97881.9136
22182007.06.08 09:34modify600.101.98361.97861.9136
22192007.06.08 09:53modify600.101.98361.97851.9136
22202007.06.08 09:53modify600.101.98361.97841.9136
22212007.06.08 10:04modify600.101.98361.97831.9136
22222007.06.08 10:05modify600.101.98361.97821.9136
22232007.06.08 10:05modify600.101.98361.97811.9136
22242007.06.08 10:05modify600.101.98361.97791.9136
22252007.06.08 10:05modify600.101.98361.97781.9136
22262007.06.08 10:05modify600.101.98361.97761.9136
22272007.06.08 10:05modify600.101.98361.97741.9136
22282007.06.08 10:05modify600.101.98361.97721.9136
22292007.06.08 10:05modify600.101.98361.97711.9136
22302007.06.08 10:05modify600.101.98361.97691.9136
22312007.06.08 11:32modify600.101.98361.97681.9136
22322007.06.08 11:33modify600.101.98361.97671.9136
22332007.06.08 11:34modify600.101.98361.97651.9136
22342007.06.08 11:34modify600.101.98361.97641.9136
22352007.06.08 11:35modify600.101.98361.97631.9136
22362007.06.08 11:35modify600.101.98361.97621.9136
22372007.06.08 11:35modify600.101.98361.97611.9136
22382007.06.08 11:35modify600.101.98361.97601.9136
22392007.06.08 11:35modify600.101.98361.97581.9136
22402007.06.08 11:35modify600.101.98361.97571.9136
22412007.06.08 11:36modify600.101.98361.97561.9136
22422007.06.08 11:36modify600.101.98361.97551.9136
22432007.06.08 11:37modify600.101.98361.97541.9136
22442007.06.08 11:37modify600.101.98361.97531.9136
22452007.06.08 11:38modify600.101.98361.97521.9136
22462007.06.08 11:40modify600.101.98361.97511.9136
22472007.06.08 11:40modify600.101.98361.97501.9136
22482007.06.08 11:40modify600.101.98361.97491.9136
22492007.06.08 11:41modify600.101.98361.97481.9136
22502007.06.08 11:41modify600.101.98361.97471.9136
22512007.06.08 12:07modify600.101.98361.97451.9136
22522007.06.08 12:07modify600.101.98361.97441.9136
22532007.06.08 12:07modify600.101.98361.97421.9136
22542007.06.08 12:08modify600.101.98361.97401.9136
22552007.06.08 12:08modify600.101.98361.97391.9136
22562007.06.08 12:08modify600.101.98361.97381.9136
22572007.06.08 12:08modify600.101.98361.97371.9136
22582007.06.08 12:08modify600.101.98361.97361.9136
22592007.06.08 12:08modify600.101.98361.97351.9136
22602007.06.08 12:08modify600.101.98361.97341.9136
22612007.06.08 12:13modify600.101.98361.97321.9136
22622007.06.08 12:15modify600.101.98361.97311.9136
22632007.06.08 12:15modify600.101.98361.97291.9136
22642007.06.08 12:21modify600.101.98361.97281.9136
22652007.06.08 12:22modify600.101.98361.97271.9136
22662007.06.08 12:22modify600.101.98361.97261.9136
22672007.06.08 12:22modify600.101.98361.97241.9136
22682007.06.12 02:48s/l600.101.97241.97241.9136109.369733.17
22692007.06.12 02:48sell stop610.101.97011.98011.9001
22702007.06.12 10:34sell610.101.97011.98011.9001
22712007.06.18 08:44s/l610.101.98011.98011.9001-105.289627.89
22722007.06.18 08:44buy stop620.101.98211.97212.0521
22732007.06.18 08:53buy620.101.98211.97212.0521
22742007.06.20 10:32modify620.101.98211.98212.0521
22752007.06.20 10:33modify620.101.98211.98222.0521
22762007.06.20 10:39modify620.101.98211.98232.0521
22772007.06.20 11:59modify620.101.98211.98252.0521
22782007.06.20 11:59modify620.101.98211.98272.0521
22792007.06.20 12:00modify620.101.98211.98282.0521
22802007.06.20 12:03modify620.101.98211.98292.0521
22812007.06.20 12:03modify620.101.98211.98312.0521
22822007.06.20 12:03modify620.101.98211.98332.0521
22832007.06.20 14:14modify620.101.98211.98342.0521
22842007.06.20 14:49modify620.101.98211.98352.0521
22852007.06.20 14:51modify620.101.98211.98362.0521
22862007.06.20 14:51modify620.101.98211.98382.0521
22872007.06.20 14:51modify620.101.98211.98392.0521
22882007.06.20 18:18modify620.101.98211.98402.0521
22892007.06.20 18:18modify620.101.98211.98412.0521
22902007.06.20 18:19modify620.101.98211.98422.0521
22912007.06.20 18:21modify620.101.98211.98432.0521
22922007.06.20 19:53modify620.101.98211.98442.0521
22932007.06.20 19:54modify620.101.98211.98452.0521
22942007.06.20 19:54modify620.101.98211.98462.0521
22952007.06.20 20:49modify620.101.98211.98472.0521
22962007.06.22 08:04modify620.101.98211.98482.0521
22972007.06.22 08:06modify620.101.98211.98492.0521
22982007.06.22 08:06modify620.101.98211.98502.0521
22992007.06.22 08:10modify620.101.98211.98512.0521
23002007.06.22 08:30modify620.101.98211.98542.0521
23012007.06.22 08:30modify620.101.98211.98552.0521
23022007.06.22 08:30modify620.101.98211.98572.0521
23032007.06.22 08:30modify620.101.98211.98582.0521
23042007.06.22 08:30modify620.101.98211.98612.0521
23052007.06.22 11:31modify620.101.98211.98622.0521
23062007.06.22 13:08modify620.101.98211.98632.0521
23072007.06.22 13:08modify620.101.98211.98652.0521
23082007.06.22 13:08modify620.101.98211.98672.0521
23092007.06.22 13:43modify620.101.98211.98682.0521
23102007.06.22 13:43modify620.101.98211.98692.0521
23112007.06.22 13:43modify620.101.98211.98712.0521
23122007.06.22 14:15modify620.101.98211.98722.0521
23132007.06.22 14:15modify620.101.98211.98732.0521
23142007.06.22 14:16modify620.101.98211.98742.0521
23152007.06.22 14:17modify620.101.98211.98752.0521
23162007.06.22 14:17modify620.101.98211.98762.0521
23172007.06.22 14:20modify620.101.98211.98772.0521
23182007.06.22 14:20modify620.101.98211.98782.0521
23192007.06.22 14:21modify620.101.98211.98792.0521
23202007.06.22 14:21modify620.101.98211.98802.0521
23212007.06.22 14:21modify620.101.98211.98812.0521
23222007.06.22 14:21modify620.101.98211.98822.0521
23232007.06.22 14:24modify620.101.98211.98832.0521
23242007.06.22 14:25modify620.101.98211.98842.0521
23252007.06.22 14:25modify620.101.98211.98862.0521
23262007.06.22 14:25modify620.101.98211.98872.0521
23272007.06.22 14:25modify620.101.98211.98882.0521
23282007.06.22 14:25modify620.101.98211.98902.0521
23292007.06.22 14:26modify620.101.98211.98922.0521
23302007.06.22 14:53modify620.101.98211.98932.0521
23312007.06.22 14:53modify620.101.98211.98942.0521
23322007.06.22 14:54modify620.101.98211.98962.0521
23332007.06.25 03:02modify620.101.98211.98972.0521
23342007.06.25 04:05modify620.101.98211.98982.0521
23352007.06.25 10:22modify620.101.98211.98992.0521
23362007.06.25 10:22modify620.101.98211.99012.0521
23372007.06.25 10:22modify620.101.98211.99022.0521
23382007.06.25 10:22modify620.101.98211.99042.0521
23392007.06.26 14:40modify620.101.98211.99052.0521
23402007.06.26 14:40modify620.101.98211.99062.0521
23412007.06.26 14:40modify620.101.98211.99082.0521
23422007.06.26 14:40modify620.101.98211.99102.0521
23432007.06.26 14:40modify620.101.98211.99112.0521
23442007.06.26 14:40modify620.101.98211.99122.0521
23452007.06.26 14:40modify620.101.98211.99142.0521
23462007.06.26 14:43modify620.101.98211.99162.0521
23472007.06.28 08:07modify620.101.98211.99172.0521
23482007.06.28 08:07modify620.101.98211.99182.0521
23492007.06.28 08:07modify620.101.98211.99192.0521
23502007.06.28 08:07modify620.101.98211.99202.0521
23512007.06.28 08:07modify620.101.98211.99212.0521
23522007.06.28 08:07modify620.101.98211.99222.0521
23532007.06.28 08:07modify620.101.98211.99232.0521
23542007.06.28 08:07modify620.101.98211.99242.0521
23552007.06.28 08:07modify620.101.98211.99252.0521
23562007.06.28 08:08modify620.101.98211.99262.0521
23572007.06.28 08:08modify620.101.98211.99272.0521
23582007.06.28 08:08modify620.101.98211.99282.0521
23592007.06.28 08:08modify620.101.98211.99292.0521
23602007.06.28 08:09modify620.101.98211.99302.0521
23612007.06.28 08:09modify620.101.98211.99312.0521
23622007.06.28 08:10modify620.101.98211.99322.0521
23632007.06.28 08:15modify620.101.98211.99352.0521
23642007.06.28 08:15modify620.101.98211.99362.0521
23652007.06.28 08:15modify620.101.98211.99382.0521
23662007.06.28 08:15modify620.101.98211.99412.0521
23672007.06.28 08:24modify620.101.98211.99422.0521
23682007.06.29 08:59modify620.101.98211.99432.0521
23692007.06.29 09:00modify620.101.98211.99442.0521
23702007.06.29 09:00modify620.101.98211.99452.0521
23712007.06.29 12:04modify620.101.98211.99462.0521
23722007.06.29 12:04modify620.101.98211.99472.0521
23732007.06.29 12:05modify620.101.98211.99482.0521
23742007.06.29 12:27modify620.101.98211.99492.0521
23752007.06.29 12:33modify620.101.98211.99512.0521
23762007.06.29 12:33modify620.101.98211.99522.0521
23772007.06.29 12:33modify620.101.98211.99532.0521
23782007.06.29 12:33modify620.101.98211.99542.0521
23792007.06.29 12:33modify620.101.98211.99562.0521
23802007.06.29 12:34modify620.101.98211.99572.0521
23812007.06.29 12:34modify620.101.98211.99582.0521
23822007.06.29 12:34modify620.101.98211.99592.0521
23832007.06.29 12:34modify620.101.98211.99602.0521
23842007.06.29 12:34modify620.101.98211.99612.0521
23852007.06.29 15:00modify620.101.98211.99622.0521
23862007.06.29 15:00modify620.101.98211.99642.0521
23872007.06.29 17:03modify620.101.98211.99652.0521
23882007.06.29 17:05modify620.101.98211.99662.0521
23892007.06.29 17:45modify620.101.98211.99672.0521
23902007.06.29 18:04modify620.101.98211.99682.0521
23912007.06.29 18:05modify620.101.98211.99692.0521
23922007.06.29 18:09modify620.101.98211.99702.0521
23932007.06.29 18:25modify620.101.98211.99712.0521
23942007.06.29 18:26modify620.101.98211.99722.0521
23952007.06.29 18:26modify620.101.98211.99742.0521
23962007.06.29 20:58modify620.101.98211.99752.0521
23972007.06.29 21:01modify620.101.98211.99762.0521
23982007.06.29 21:05modify620.101.98211.99772.0521
23992007.06.29 21:06modify620.101.98211.99822.0521
24002007.06.29 21:06modify620.101.98211.99842.0521
24012007.06.29 22:50modify620.101.98211.99852.0521
24022007.06.29 22:50modify620.101.98211.99862.0521
24032007.07.02 03:14modify620.101.98211.99872.0521
24042007.07.02 03:16modify620.101.98211.99882.0521
24052007.07.02 04:07modify620.101.98211.99902.0521
24062007.07.02 04:07modify620.101.98211.99922.0521
24072007.07.02 04:08modify620.101.98211.99932.0521
24082007.07.02 04:28modify620.101.98211.99942.0521
24092007.07.02 04:28modify620.101.98211.99952.0521
24102007.07.02 04:28modify620.101.98211.99962.0521
24112007.07.02 04:29modify620.101.98211.99972.0521
24122007.07.02 04:32modify620.101.98211.99982.0521
24132007.07.02 04:43modify620.101.98211.99992.0521
24142007.07.02 07:50modify620.101.98212.00012.0521
24152007.07.02 07:51modify620.101.98212.00022.0521
24162007.07.02 07:51modify620.101.98212.00052.0521
24172007.07.02 07:51modify620.101.98212.00062.0521
24182007.07.02 07:55modify620.101.98212.00072.0521
24192007.07.02 08:12modify620.101.98212.00082.0521
24202007.07.02 08:12modify620.101.98212.00112.0521
24212007.07.02 08:18modify620.101.98212.00122.0521
24222007.07.02 08:20modify620.101.98212.00132.0521
24232007.07.02 09:36modify620.101.98212.00142.0521
24242007.07.02 09:36modify620.101.98212.00152.0521
24252007.07.02 09:36modify620.101.98212.00172.0521
24262007.07.02 09:37modify620.101.98212.00182.0521
24272007.07.02 09:37modify620.101.98212.00202.0521
24282007.07.02 09:37modify620.101.98212.00212.0521
24292007.07.02 09:37modify620.101.98212.00222.0521
24302007.07.02 09:37modify620.101.98212.00242.0521
24312007.07.02 09:38modify620.101.98212.00252.0521
24322007.07.02 09:38modify620.101.98212.00272.0521
24332007.07.02 09:38modify620.101.98212.00282.0521
24342007.07.02 16:51modify620.101.98212.00302.0521
24352007.07.02 16:51modify620.101.98212.00332.0521
24362007.07.02 16:51modify620.101.98212.00352.0521
24372007.07.02 16:51modify620.101.98212.00372.0521
24382007.07.02 16:51modify620.101.98212.00382.0521
24392007.07.02 16:51modify620.101.98212.00402.0521
24402007.07.02 16:51modify620.101.98212.00422.0521
24412007.07.02 17:00modify620.101.98212.00432.0521
24422007.07.02 17:00modify620.101.98212.00442.0521
24432007.07.02 17:20modify620.101.98212.00462.0521
24442007.07.02 17:25modify620.101.98212.00472.0521
24452007.07.02 17:26modify620.101.98212.00482.0521
24462007.07.02 17:26modify620.101.98212.00492.0521
24472007.07.02 17:26modify620.101.98212.00502.0521
24482007.07.02 17:26modify620.101.98212.00512.0521
24492007.07.02 17:28modify620.101.98212.00522.0521
24502007.07.02 17:28modify620.101.98212.00532.0521
24512007.07.02 17:29modify620.101.98212.00542.0521
24522007.07.02 17:29modify620.101.98212.00572.0521
24532007.07.02 17:29modify620.101.98212.00582.0521
24542007.07.02 17:29modify620.101.98212.00602.0521
24552007.07.02 17:29modify620.101.98212.00642.0521
24562007.07.02 17:31modify620.101.98212.00652.0521
24572007.07.02 17:31modify620.101.98212.00672.0521
24582007.07.02 17:32modify620.101.98212.00682.0521
24592007.07.02 18:26modify620.101.98212.00692.0521
24602007.07.02 18:26modify620.101.98212.00702.0521
24612007.07.02 18:26modify620.101.98212.00712.0521
24622007.07.02 18:27modify620.101.98212.00722.0521
24632007.07.02 22:04modify620.101.98212.00732.0521
24642007.07.02 22:04modify620.101.98212.00752.0521
24652007.07.02 22:07modify620.101.98212.00782.0521
24662007.07.02 22:07modify620.101.98212.00792.0521
24672007.07.02 22:07modify620.101.98212.00812.0521
24682007.07.02 23:47modify620.101.98212.00822.0521
24692007.07.02 23:47modify620.101.98212.00842.0521
24702007.07.03 07:34modify620.101.98212.00852.0521
24712007.07.03 07:34modify620.101.98212.00862.0521
24722007.07.03 08:12modify620.101.98212.00872.0521
24732007.07.03 08:12modify620.101.98212.00882.0521
24742007.07.03 08:12modify620.101.98212.00892.0521
24752007.07.03 08:12modify620.101.98212.00912.0521
24762007.07.03 08:13modify620.101.98212.00952.0521
24772007.07.04 08:06modify620.101.98212.00962.0521
24782007.07.04 08:07modify620.101.98212.00982.0521
24792007.07.04 08:07modify620.101.98212.00992.0521
24802007.07.04 08:07modify620.101.98212.01002.0521
24812007.07.04 08:07modify620.101.98212.01012.0521
24822007.07.04 08:07modify620.101.98212.01022.0521
24832007.07.04 08:07modify620.101.98212.01032.0521
24842007.07.04 08:07modify620.101.98212.01042.0521
24852007.07.04 08:07modify620.101.98212.01052.0521
24862007.07.04 08:07modify620.101.98212.01062.0521
24872007.07.05 16:31s/l620.102.01062.01062.0521288.239916.12
24882007.07.05 16:31buy stop630.102.01292.00292.0829
24892007.07.05 20:11buy630.102.01292.00292.0829
24902007.07.10 15:50modify630.102.01292.01292.0829
24912007.07.10 15:51modify630.102.01292.01302.0829
24922007.07.10 16:31modify630.102.01292.01312.0829
24932007.07.10 16:31modify630.102.01292.01332.0829
24942007.07.10 16:31modify630.102.01292.01342.0829
24952007.07.10 16:31modify630.102.01292.01352.0829
24962007.07.10 16:32modify630.102.01292.01372.0829
24972007.07.10 16:32modify630.102.01292.01382.0829
24982007.07.10 16:32modify630.102.01292.01402.0829
24992007.07.10 16:32modify630.102.01292.01422.0829
25002007.07.10 16:33modify630.102.01292.01432.0829
25012007.07.10 16:33modify630.102.01292.01442.0829
25022007.07.10 16:41modify630.102.01292.01452.0829
25032007.07.10 16:44modify630.102.01292.01462.0829
25042007.07.10 16:44modify630.102.01292.01472.0829
25052007.07.10 16:44modify630.102.01292.01482.0829
25062007.07.10 16:45modify630.102.01292.01512.0829
25072007.07.10 16:45modify630.102.01292.01522.0829
25082007.07.10 16:45modify630.102.01292.01532.0829
25092007.07.10 16:45modify630.102.01292.01542.0829
25102007.07.10 16:45modify630.102.01292.01572.0829
25112007.07.10 16:45modify630.102.01292.01602.0829
25122007.07.10 16:45modify630.102.01292.01612.0829
25132007.07.10 16:45modify630.102.01292.01642.0829
25142007.07.10 16:45modify630.102.01292.01672.0829
25152007.07.10 16:45modify630.102.01292.01692.0829
25162007.07.10 16:45modify630.102.01292.01712.0829
25172007.07.10 16:45modify630.102.01292.01732.0829
25182007.07.10 22:36modify630.102.01292.01742.0829
25192007.07.10 22:48modify630.102.01292.01752.0829
25202007.07.10 22:49modify630.102.01292.01762.0829
25212007.07.10 22:49modify630.102.01292.01772.0829
25222007.07.10 22:51modify630.102.01292.01782.0829
25232007.07.10 22:58modify630.102.01292.01802.0829
25242007.07.10 23:50modify630.102.01292.01812.0829
25252007.07.10 23:50modify630.102.01292.01822.0829
25262007.07.10 23:51modify630.102.01292.01832.0829
25272007.07.10 23:51modify630.102.01292.01842.0829
25282007.07.10 23:51modify630.102.01292.01852.0829
25292007.07.10 23:51modify630.102.01292.01872.0829
25302007.07.11 09:23modify630.102.01292.01882.0829
25312007.07.11 09:23modify630.102.01292.01892.0829
25322007.07.11 09:39modify630.102.01292.01912.0829
25332007.07.11 09:44modify630.102.01292.01922.0829
25342007.07.11 10:13modify630.102.01292.01932.0829
25352007.07.11 10:13modify630.102.01292.01942.0829
25362007.07.11 10:13modify630.102.01292.01952.0829
25372007.07.11 10:14modify630.102.01292.01962.0829
25382007.07.11 10:19modify630.102.01292.01972.0829
25392007.07.11 10:19modify630.102.01292.01982.0829
25402007.07.11 10:19modify630.102.01292.01992.0829
25412007.07.11 10:19modify630.102.01292.02002.0829
25422007.07.11 10:20modify630.102.01292.02022.0829
25432007.07.11 11:45modify630.102.01292.02032.0829
25442007.07.11 11:45modify630.102.01292.02052.0829
25452007.07.11 11:45modify630.102.01292.02072.0829
25462007.07.11 11:45modify630.102.01292.02092.0829
25472007.07.11 11:46modify630.102.01292.02102.0829
25482007.07.11 11:46modify630.102.01292.02112.0829
25492007.07.11 11:46modify630.102.01292.02122.0829
25502007.07.11 11:46modify630.102.01292.02132.0829
25512007.07.11 11:46modify630.102.01292.02142.0829
25522007.07.11 11:46modify630.102.01292.02152.0829
25532007.07.11 13:13modify630.102.01292.02162.0829
25542007.07.11 13:27modify630.102.01292.02172.0829
25552007.07.11 13:27modify630.102.01292.02182.0829
25562007.07.11 13:27modify630.102.01292.02192.0829
25572007.07.11 13:27modify630.102.01292.02202.0829
25582007.07.11 13:27modify630.102.01292.02212.0829
25592007.07.11 13:28modify630.102.01292.02242.0829
25602007.07.11 13:36modify630.102.01292.02252.0829
25612007.07.11 13:36modify630.102.01292.02272.0829
25622007.07.11 13:37modify630.102.01292.02282.0829
25632007.07.11 13:37modify630.102.01292.02292.0829
25642007.07.11 13:37modify630.102.01292.02302.0829
25652007.07.11 13:37modify630.102.01292.02312.0829
25662007.07.11 13:37modify630.102.01292.02322.0829
25672007.07.11 13:38modify630.102.01292.02332.0829
25682007.07.11 13:38modify630.102.01292.02342.0829
25692007.07.11 13:38modify630.102.01292.02352.0829
25702007.07.11 13:38modify630.102.01292.02362.0829
25712007.07.11 13:38modify630.102.01292.02372.0829
25722007.07.11 13:38modify630.102.01292.02382.0829
25732007.07.11 13:43modify630.102.01292.02392.0829
25742007.07.11 13:44modify630.102.01292.02402.0829
25752007.07.11 13:44modify630.102.01292.02422.0829
25762007.07.11 13:44modify630.102.01292.02442.0829
25772007.07.11 13:44modify630.102.01292.02462.0829
25782007.07.11 13:44modify630.102.01292.02472.0829
25792007.07.11 13:44modify630.102.01292.02482.0829
25802007.07.11 13:44modify630.102.01292.02502.0829
25812007.07.11 16:32modify630.102.01292.02512.0829
25822007.07.11 16:32modify630.102.01292.02532.0829
25832007.07.11 16:32modify630.102.01292.02542.0829
25842007.07.11 16:32modify630.102.01292.02552.0829
25852007.07.11 16:32modify630.102.01292.02562.0829
25862007.07.11 16:32modify630.102.01292.02572.0829
25872007.07.11 16:40modify630.102.01292.02582.0829
25882007.07.11 16:41modify630.102.01292.02592.0829
25892007.07.11 16:41modify630.102.01292.02602.0829
25902007.07.11 16:42modify630.102.01292.02612.0829
25912007.07.12 09:58modify630.102.01292.02632.0829
25922007.07.13 08:50s/l630.102.02632.02632.0829135.3610051.48
25932007.07.13 08:50buy stop640.102.02862.01862.0986
25942007.07.13 09:32buy640.102.02862.01862.0986
25952007.07.16 11:23modify640.102.02862.02872.0986
25962007.07.16 11:23modify640.102.02862.02882.0986
25972007.07.16 11:28modify640.102.02862.02892.0986
25982007.07.16 11:28modify640.102.02862.02902.0986
25992007.07.16 11:30modify640.102.02862.02912.0986
26002007.07.16 11:30modify640.102.02862.02922.0986
26012007.07.16 11:31modify640.102.02862.02932.0986
26022007.07.16 11:49modify640.102.02862.02952.0986
26032007.07.16 11:50modify640.102.02862.02962.0986
26042007.07.16 11:57modify640.102.02862.02972.0986
26052007.07.16 12:00modify640.102.02862.02982.0986
26062007.07.16 12:00modify640.102.02862.02992.0986
26072007.07.16 13:18modify640.102.02862.03002.0986
26082007.07.16 13:18modify640.102.02862.03012.0986
26092007.07.16 13:18modify640.102.02862.03032.0986
26102007.07.17 10:30modify640.102.02862.03052.0986
26112007.07.17 10:30modify640.102.02862.03072.0986
26122007.07.17 10:31modify640.102.02862.03092.0986
26132007.07.17 10:31modify640.102.02862.03112.0986
26142007.07.17 10:31modify640.102.02862.03122.0986
26152007.07.17 10:31modify640.102.02862.03142.0986
26162007.07.17 10:32modify640.102.02862.03152.0986
26172007.07.17 10:32modify640.102.02862.03172.0986
26182007.07.17 10:32modify640.102.02862.03182.0986
26192007.07.17 10:33modify640.102.02862.03202.0986
26202007.07.17 10:33modify640.102.02862.03212.0986
26212007.07.17 10:46modify640.102.02862.03232.0986
26222007.07.17 10:46modify640.102.02862.03262.0986
26232007.07.17 10:46modify640.102.02862.03282.0986
26242007.07.17 10:47modify640.102.02862.03292.0986
26252007.07.17 10:49modify640.102.02862.03312.0986
26262007.07.17 10:49modify640.102.02862.03332.0986
26272007.07.17 10:49modify640.102.02862.03342.0986
26282007.07.17 10:49modify640.102.02862.03352.0986
26292007.07.17 10:49modify640.102.02862.03372.0986
26302007.07.17 10:49modify640.102.02862.03382.0986
26312007.07.17 11:15modify640.102.02862.03392.0986
26322007.07.17 11:15modify640.102.02862.03402.0986
26332007.07.17 11:15modify640.102.02862.03412.0986
26342007.07.17 11:15modify640.102.02862.03422.0986
26352007.07.17 11:19modify640.102.02862.03432.0986
26362007.07.17 11:48modify640.102.02862.03442.0986
26372007.07.17 11:49modify640.102.02862.03452.0986
26382007.07.17 11:49modify640.102.02862.03462.0986
26392007.07.17 11:49modify640.102.02862.03472.0986
26402007.07.17 12:07modify640.102.02862.03512.0986
26412007.07.17 12:07modify640.102.02862.03522.0986
26422007.07.17 12:11modify640.102.02862.03532.0986
26432007.07.17 12:11modify640.102.02862.03542.0986
26442007.07.17 12:12modify640.102.02862.03552.0986
26452007.07.17 12:21modify640.102.02862.03562.0986
26462007.07.17 12:27modify640.102.02862.03572.0986
26472007.07.17 12:27modify640.102.02862.03592.0986
26482007.07.17 14:20modify640.102.02862.03612.0986
26492007.07.17 14:20modify640.102.02862.03642.0986
26502007.07.17 14:20modify640.102.02862.03652.0986
26512007.07.17 14:20modify640.102.02862.03672.0986
26522007.07.17 14:20modify640.102.02862.03692.0986
26532007.07.17 14:20modify640.102.02862.03712.0986
26542007.07.17 14:20modify640.102.02862.03732.0986
26552007.07.17 14:48modify640.102.02862.03742.0986
26562007.07.18 00:58modify640.102.02862.03752.0986
26572007.07.18 00:58modify640.102.02862.03762.0986
26582007.07.18 01:28modify640.102.02862.03772.0986
26592007.07.18 01:32modify640.102.02862.03782.0986
26602007.07.18 01:32modify640.102.02862.03802.0986
26612007.07.18 01:32modify640.102.02862.03812.0986
26622007.07.18 01:32modify640.102.02862.03822.0986
26632007.07.18 01:32modify640.102.02862.03842.0986
26642007.07.18 01:33modify640.102.02862.03852.0986
26652007.07.18 01:34modify640.102.02862.03862.0986
26662007.07.18 01:34modify640.102.02862.03872.0986
26672007.07.18 01:34modify640.102.02862.03882.0986
26682007.07.18 01:35modify640.102.02862.03892.0986
26692007.07.18 01:35modify640.102.02862.03902.0986
26702007.07.18 01:35modify640.102.02862.03912.0986
26712007.07.18 02:21modify640.102.02862.03922.0986
26722007.07.18 02:21modify640.102.02862.03932.0986
26732007.07.18 04:35modify640.102.02862.03942.0986
26742007.07.18 04:48modify640.102.02862.03952.0986
26752007.07.18 04:50modify640.102.02862.03962.0986
26762007.07.18 04:53modify640.102.02862.03972.0986
26772007.07.18 04:54modify640.102.02862.03992.0986
26782007.07.18 04:54modify640.102.02862.04002.0986
26792007.07.18 04:54modify640.102.02862.04012.0986
26802007.07.18 04:54modify640.102.02862.04022.0986
26812007.07.18 04:57modify640.102.02862.04032.0986
26822007.07.18 04:57modify640.102.02862.04042.0986
26832007.07.18 04:58modify640.102.02862.04052.0986
26842007.07.18 04:58modify640.102.02862.04072.0986
26852007.07.18 05:04modify640.102.02862.04082.0986
26862007.07.18 05:05modify640.102.02862.04092.0986
26872007.07.18 05:05modify640.102.02862.04122.0986
26882007.07.18 05:06modify640.102.02862.04132.0986
26892007.07.18 05:06modify640.102.02862.04142.0986
26902007.07.18 05:06modify640.102.02862.04152.0986
26912007.07.18 05:13modify640.102.02862.04162.0986
26922007.07.18 05:13modify640.102.02862.04172.0986
26932007.07.18 05:14modify640.102.02862.04192.0986
26942007.07.18 05:14modify640.102.02862.04202.0986
26952007.07.18 05:14modify640.102.02862.04212.0986
26962007.07.18 05:14modify640.102.02862.04222.0986
26972007.07.18 05:15modify640.102.02862.04232.0986
26982007.07.18 05:58modify640.102.02862.04242.0986
26992007.07.18 06:03modify640.102.02862.04342.0986
27002007.07.18 06:04modify640.102.02862.04352.0986
27012007.07.18 06:04modify640.102.02862.04362.0986
27022007.07.18 06:05modify640.102.02862.04382.0986
27032007.07.18 06:05modify640.102.02862.04412.0986
27042007.07.18 06:05modify640.102.02862.04422.0986
27052007.07.18 06:05modify640.102.02862.04432.0986
27062007.07.18 06:05modify640.102.02862.04452.0986
27072007.07.18 06:07modify640.102.02862.04462.0986
27082007.07.18 06:17modify640.102.02862.04472.0986
27092007.07.20 16:20modify640.102.02862.04482.0986
27102007.07.20 16:20modify640.102.02862.04502.0986
27112007.07.20 16:20modify640.102.02862.04532.0986
27122007.07.20 16:20modify640.102.02862.04552.0986
27132007.07.20 16:20modify640.102.02862.04572.0986
27142007.07.20 16:20modify640.102.02862.04592.0986
27152007.07.20 16:20modify640.102.02862.04602.0986
27162007.07.20 16:20modify640.102.02862.04622.0986
27172007.07.20 16:20modify640.102.02862.04632.0986
27182007.07.20 16:20modify640.102.02862.04652.0986
27192007.07.20 16:20modify640.102.02862.04672.0986
27202007.07.20 16:36modify640.102.02862.04682.0986
27212007.07.20 16:37modify640.102.02862.04692.0986
27222007.07.20 16:37modify640.102.02862.04702.0986
27232007.07.20 16:44modify640.102.02862.04712.0986
27242007.07.20 16:44modify640.102.02862.04762.0986
27252007.07.20 16:44modify640.102.02862.04782.0986
27262007.07.20 16:44modify640.102.02862.04812.0986
27272007.07.20 16:44modify640.102.02862.04822.0986
27282007.07.20 16:44modify640.102.02862.04862.0986
27292007.07.20 22:59close at stop640.102.05612.04862.0986276.1910327.67