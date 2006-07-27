|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.07.20 00:00 - 2007.07.20 22:00 (2006.07.20 - 2008.01.09)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic_number=772188; Take_Profit=700; Stop_Loss=100; TrailingStop=100; Lots=0.1; Gap=20; Slippage=3; Duration=0; MACD_Setup=""; Fast_EMA1=12; Slow_EMA1=18; Signal1=15; Trigger1=0.0007; Fast_EMA2=48; Slow_EMA2=104; Signal2=36; Trigger2=0; CloseNReverse=false; FridaySafe=false; Hours=15; Minutes=0;
|Bars in test
|7167
|Ticks modelled
|1370363
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|327.67
|Gross profit
|3651.73
|Gross loss
|-3324.06
|Profit factor
|1.10
|Expected payoff
|5.12
|Absolute drawdown
|514.59
|Maximal drawdown
|1256.87 (11.70%)
|Relative drawdown
|11.70% (1256.87)
|Total trades
|64
|Short positions (won %)
|25 (40.00%)
|Long positions (won %)
|39 (53.85%)
|Profit trades (% of total)
|31 (48.44%)
|Loss trades (% of total)
|33 (51.56%)
|Largest
|profit trade
|444.70
|loss trade
|-107.92
|Average
|profit trade
|117.80
|loss trade
|-100.73
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (654.23)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-505.71)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|699.78 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-505.71 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.20 02:12
|buy stop
|1
|0.10
|1.8447
|1.8347
|1.9147
|2
|2006.07.20 03:18
|buy
|1
|0.10
|1.8447
|1.8347
|1.9147
|3
|2006.07.21 09:18
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8447
|1.9147
|4
|2006.07.21 09:18
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8448
|1.9147
|5
|2006.07.21 09:18
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8449
|1.9147
|6
|2006.07.21 09:19
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8450
|1.9147
|7
|2006.07.21 09:21
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8451
|1.9147
|8
|2006.07.21 09:21
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8452
|1.9147
|9
|2006.07.21 10:30
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8453
|1.9147
|10
|2006.07.21 10:35
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8454
|1.9147
|11
|2006.07.21 10:35
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8455
|1.9147
|12
|2006.07.21 12:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8456
|1.9147
|13
|2006.07.21 12:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8458
|1.9147
|14
|2006.07.21 12:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8459
|1.9147
|15
|2006.07.21 12:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8460
|1.9147
|16
|2006.07.21 12:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8461
|1.9147
|17
|2006.07.21 12:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8462
|1.9147
|18
|2006.07.21 12:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8463
|1.9147
|19
|2006.07.21 12:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8464
|1.9147
|20
|2006.07.21 12:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8465
|1.9147
|21
|2006.07.21 12:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8466
|1.9147
|22
|2006.07.21 12:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8467
|1.9147
|23
|2006.07.21 12:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8468
|1.9147
|24
|2006.07.21 12:23
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8469
|1.9147
|25
|2006.07.21 12:23
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8470
|1.9147
|26
|2006.07.21 12:23
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8471
|1.9147
|27
|2006.07.21 12:23
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8472
|1.9147
|28
|2006.07.21 12:23
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8473
|1.9147
|29
|2006.07.21 12:23
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8474
|1.9147
|30
|2006.07.21 12:23
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8475
|1.9147
|31
|2006.07.21 12:23
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8476
|1.9147
|32
|2006.07.21 12:24
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8477
|1.9147
|33
|2006.07.21 12:24
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8478
|1.9147
|34
|2006.07.21 12:24
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8479
|1.9147
|35
|2006.07.21 13:00
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8480
|1.9147
|36
|2006.07.21 13:21
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8481
|1.9147
|37
|2006.07.21 13:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8482
|1.9147
|38
|2006.07.21 13:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8484
|1.9147
|39
|2006.07.21 13:22
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8485
|1.9147
|40
|2006.07.21 15:06
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8486
|1.9147
|41
|2006.07.21 15:06
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8487
|1.9147
|42
|2006.07.21 15:06
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8488
|1.9147
|43
|2006.07.21 15:06
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8489
|1.9147
|44
|2006.07.21 15:06
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8490
|1.9147
|45
|2006.07.21 16:11
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8494
|1.9147
|46
|2006.07.21 16:53
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8495
|1.9147
|47
|2006.07.21 16:53
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8496
|1.9147
|48
|2006.07.21 17:05
|modify
|1
|0.10
|1.8447
|1.8497
|1.9147
|49
|2006.07.24 09:24
|s/l
|1
|0.10
|1.8497
|1.8497
|1.9147
|50.34
|10050.34
|50
|2006.07.24 09:24
|buy stop
|2
|0.10
|1.8520
|1.8420
|1.9220
|51
|2006.07.24 11:21
|buy
|2
|0.10
|1.8520
|1.8420
|1.9220
|52
|2006.07.25 17:19
|s/l
|2
|0.10
|1.8420
|1.8420
|1.9220
|-99.83
|9950.51
|53
|2006.07.25 17:19
|buy stop
|3
|0.10
|1.8442
|1.8342
|1.9142
|54
|2006.07.26 16:07
|buy
|3
|0.10
|1.8442
|1.8342
|1.9142
|55
|2006.07.26 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8443
|1.9142
|56
|2006.07.26 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8444
|1.9142
|57
|2006.07.26 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8446
|1.9142
|58
|2006.07.26 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8447
|1.9142
|59
|2006.07.26 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8449
|1.9142
|60
|2006.07.27 07:20
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8450
|1.9142
|61
|2006.07.27 07:22
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8451
|1.9142
|62
|2006.07.27 07:40
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8454
|1.9142
|63
|2006.07.27 07:40
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8455
|1.9142
|64
|2006.07.27 07:40
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8457
|1.9142
|65
|2006.07.27 07:40
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8459
|1.9142
|66
|2006.07.27 07:40
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8460
|1.9142
|67
|2006.07.27 07:40
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8461
|1.9142
|68
|2006.07.27 07:40
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8462
|1.9142
|69
|2006.07.27 07:41
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8463
|1.9142
|70
|2006.07.27 07:43
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8464
|1.9142
|71
|2006.07.27 07:47
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8465
|1.9142
|72
|2006.07.27 07:54
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8466
|1.9142
|73
|2006.07.27 07:56
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8468
|1.9142
|74
|2006.07.27 07:56
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8470
|1.9142
|75
|2006.07.27 07:57
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8471
|1.9142
|76
|2006.07.27 07:58
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8472
|1.9142
|77
|2006.07.27 07:58
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8473
|1.9142
|78
|2006.07.27 07:58
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8474
|1.9142
|79
|2006.07.27 08:07
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8475
|1.9142
|80
|2006.07.27 08:07
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8476
|1.9142
|81
|2006.07.27 09:00
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8477
|1.9142
|82
|2006.07.27 09:00
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8478
|1.9142
|83
|2006.07.27 09:00
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8479
|1.9142
|84
|2006.07.27 09:09
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8480
|1.9142
|85
|2006.07.27 09:09
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8481
|1.9142
|86
|2006.07.27 09:09
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8482
|1.9142
|87
|2006.07.27 09:10
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8484
|1.9142
|88
|2006.07.27 09:10
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8485
|1.9142
|89
|2006.07.27 09:10
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8486
|1.9142
|90
|2006.07.27 09:10
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8487
|1.9142
|91
|2006.07.27 09:10
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8488
|1.9142
|92
|2006.07.27 09:11
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8489
|1.9142
|93
|2006.07.27 09:40
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8491
|1.9142
|94
|2006.07.27 10:23
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8492
|1.9142
|95
|2006.07.27 10:23
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8493
|1.9142
|96
|2006.07.27 10:24
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8494
|1.9142
|97
|2006.07.27 10:26
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8495
|1.9142
|98
|2006.07.27 10:29
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8496
|1.9142
|99
|2006.07.27 10:31
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8497
|1.9142
|100
|2006.07.27 10:31
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8498
|1.9142
|101
|2006.07.27 10:31
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8499
|1.9142
|102
|2006.07.27 10:31
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8500
|1.9142
|103
|2006.07.27 10:31
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8501
|1.9142
|104
|2006.07.27 10:31
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8502
|1.9142
|105
|2006.07.27 10:31
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8503
|1.9142
|106
|2006.07.27 10:31
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8504
|1.9142
|107
|2006.07.27 10:31
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8505
|1.9142
|108
|2006.07.27 10:31
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8506
|1.9142
|109
|2006.07.27 10:32
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8507
|1.9142
|110
|2006.07.27 10:32
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8508
|1.9142
|111
|2006.07.27 11:15
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8509
|1.9142
|112
|2006.07.27 11:15
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8510
|1.9142
|113
|2006.07.27 11:15
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8511
|1.9142
|114
|2006.07.27 11:15
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8512
|1.9142
|115
|2006.07.27 11:20
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8513
|1.9142
|116
|2006.07.27 11:20
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8514
|1.9142
|117
|2006.07.27 11:20
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8515
|1.9142
|118
|2006.07.27 11:20
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8516
|1.9142
|119
|2006.07.27 11:21
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8517
|1.9142
|120
|2006.07.27 11:21
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8518
|1.9142
|121
|2006.07.27 11:21
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8519
|1.9142
|122
|2006.07.27 11:21
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8520
|1.9142
|123
|2006.07.27 11:21
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8521
|1.9142
|124
|2006.07.27 11:21
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8522
|1.9142
|125
|2006.07.27 12:24
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8523
|1.9142
|126
|2006.07.27 12:24
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8524
|1.9142
|127
|2006.07.27 12:25
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8525
|1.9142
|128
|2006.07.27 12:46
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8526
|1.9142
|129
|2006.07.27 12:48
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8527
|1.9142
|130
|2006.07.27 12:49
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8528
|1.9142
|131
|2006.07.27 12:49
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8530
|1.9142
|132
|2006.07.27 12:49
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8531
|1.9142
|133
|2006.07.27 12:49
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8532
|1.9142
|134
|2006.07.27 12:49
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8533
|1.9142
|135
|2006.07.27 12:50
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8534
|1.9142
|136
|2006.07.27 12:50
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8535
|1.9142
|137
|2006.07.27 12:50
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8536
|1.9142
|138
|2006.07.27 12:51
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8538
|1.9142
|139
|2006.07.27 15:07
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8539
|1.9142
|140
|2006.07.27 15:07
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8540
|1.9142
|141
|2006.07.27 15:07
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8541
|1.9142
|142
|2006.07.27 15:07
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8542
|1.9142
|143
|2006.07.27 15:07
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8543
|1.9142
|144
|2006.07.27 15:08
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8544
|1.9142
|145
|2006.07.27 15:11
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8546
|1.9142
|146
|2006.07.27 15:11
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8547
|1.9142
|147
|2006.07.27 15:11
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8548
|1.9142
|148
|2006.07.27 15:11
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8549
|1.9142
|149
|2006.07.27 15:11
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8550
|1.9142
|150
|2006.07.27 15:11
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8551
|1.9142
|151
|2006.07.27 15:11
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8552
|1.9142
|152
|2006.07.27 15:11
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8553
|1.9142
|153
|2006.07.27 15:11
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8554
|1.9142
|154
|2006.07.27 15:11
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8555
|1.9142
|155
|2006.07.27 15:11
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8556
|1.9142
|156
|2006.07.27 15:12
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8557
|1.9142
|157
|2006.07.27 15:12
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8558
|1.9142
|158
|2006.07.27 15:12
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8559
|1.9142
|159
|2006.07.27 15:13
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8560
|1.9142
|160
|2006.07.27 15:13
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8561
|1.9142
|161
|2006.07.27 15:13
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8562
|1.9142
|162
|2006.07.27 15:13
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8563
|1.9142
|163
|2006.07.27 15:13
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8564
|1.9142
|164
|2006.07.27 15:18
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8565
|1.9142
|165
|2006.07.27 15:18
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8566
|1.9142
|166
|2006.07.27 15:18
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8567
|1.9142
|167
|2006.07.27 15:18
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8568
|1.9142
|168
|2006.07.27 15:18
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8569
|1.9142
|169
|2006.07.27 15:18
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8570
|1.9142
|170
|2006.07.27 15:18
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8571
|1.9142
|171
|2006.07.27 15:18
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8572
|1.9142
|172
|2006.07.27 15:19
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8573
|1.9142
|173
|2006.07.27 15:19
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8574
|1.9142
|174
|2006.07.27 15:19
|modify
|3
|0.10
|1.8442
|1.8575
|1.9142
|175
|2006.07.27 20:15
|s/l
|3
|0.10
|1.8575
|1.8575
|1.9142
|133.51
|10084.02
|176
|2006.07.27 20:15
|buy stop
|4
|0.10
|1.8598
|1.8498
|1.9298
|177
|2006.07.28 08:54
|buy
|4
|0.10
|1.8598
|1.8498
|1.9298
|178
|2006.08.01 17:25
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8598
|1.9298
|179
|2006.08.01 17:25
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8599
|1.9298
|180
|2006.08.01 17:25
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8600
|1.9298
|181
|2006.08.01 17:53
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8602
|1.9298
|182
|2006.08.01 17:53
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8603
|1.9298
|183
|2006.08.01 17:53
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8604
|1.9298
|184
|2006.08.01 17:53
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8605
|1.9298
|185
|2006.08.01 17:53
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8606
|1.9298
|186
|2006.08.01 17:53
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8607
|1.9298
|187
|2006.08.01 17:56
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8608
|1.9298
|188
|2006.08.01 17:56
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8609
|1.9298
|189
|2006.08.01 18:01
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8610
|1.9298
|190
|2006.08.01 18:04
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8611
|1.9298
|191
|2006.08.01 18:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8612
|1.9298
|192
|2006.08.01 18:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8613
|1.9298
|193
|2006.08.01 18:07
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8614
|1.9298
|194
|2006.08.01 18:07
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8616
|1.9298
|195
|2006.08.01 18:07
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8617
|1.9298
|196
|2006.08.01 18:07
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8619
|1.9298
|197
|2006.08.01 18:07
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8621
|1.9298
|198
|2006.08.01 18:07
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8622
|1.9298
|199
|2006.08.01 18:07
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8624
|1.9298
|200
|2006.08.01 18:07
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8625
|1.9298
|201
|2006.08.01 18:08
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8626
|1.9298
|202
|2006.08.01 18:08
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8627
|1.9298
|203
|2006.08.01 18:09
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8628
|1.9298
|204
|2006.08.01 18:09
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8629
|1.9298
|205
|2006.08.01 18:09
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8630
|1.9298
|206
|2006.08.01 18:09
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8631
|1.9298
|207
|2006.08.01 18:09
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8632
|1.9298
|208
|2006.08.01 18:12
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8634
|1.9298
|209
|2006.08.01 18:12
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8635
|1.9298
|210
|2006.08.01 18:12
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8636
|1.9298
|211
|2006.08.01 18:12
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8637
|1.9298
|212
|2006.08.01 18:14
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8638
|1.9298
|213
|2006.08.01 18:14
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8639
|1.9298
|214
|2006.08.01 18:14
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8640
|1.9298
|215
|2006.08.01 18:14
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8642
|1.9298
|216
|2006.08.01 18:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8643
|1.9298
|217
|2006.08.01 18:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8644
|1.9298
|218
|2006.08.01 18:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8645
|1.9298
|219
|2006.08.01 18:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8646
|1.9298
|220
|2006.08.01 18:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8647
|1.9298
|221
|2006.08.01 18:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8648
|1.9298
|222
|2006.08.01 18:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8649
|1.9298
|223
|2006.08.01 18:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8650
|1.9298
|224
|2006.08.01 18:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8651
|1.9298
|225
|2006.08.01 18:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8652
|1.9298
|226
|2006.08.01 18:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8653
|1.9298
|227
|2006.08.01 18:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8654
|1.9298
|228
|2006.08.01 19:03
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8655
|1.9298
|229
|2006.08.01 19:09
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8656
|1.9298
|230
|2006.08.01 19:11
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8657
|1.9298
|231
|2006.08.01 20:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8658
|1.9298
|232
|2006.08.01 20:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8661
|1.9298
|233
|2006.08.01 20:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8662
|1.9298
|234
|2006.08.01 21:33
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8663
|1.9298
|235
|2006.08.01 23:18
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8664
|1.9298
|236
|2006.08.01 23:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8665
|1.9298
|237
|2006.08.02 01:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8666
|1.9298
|238
|2006.08.02 01:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8669
|1.9298
|239
|2006.08.02 02:21
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8670
|1.9298
|240
|2006.08.02 02:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8671
|1.9298
|241
|2006.08.02 02:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8672
|1.9298
|242
|2006.08.02 02:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8673
|1.9298
|243
|2006.08.02 02:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8674
|1.9298
|244
|2006.08.02 02:32
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8675
|1.9298
|245
|2006.08.02 04:35
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8676
|1.9298
|246
|2006.08.02 04:40
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8677
|1.9298
|247
|2006.08.02 04:40
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8678
|1.9298
|248
|2006.08.02 04:40
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8679
|1.9298
|249
|2006.08.02 04:40
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8680
|1.9298
|250
|2006.08.02 04:41
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8681
|1.9298
|251
|2006.08.02 05:07
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8682
|1.9298
|252
|2006.08.02 05:07
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8684
|1.9298
|253
|2006.08.02 05:19
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8685
|1.9298
|254
|2006.08.02 05:20
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8686
|1.9298
|255
|2006.08.02 16:45
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8688
|1.9298
|256
|2006.08.02 16:45
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8691
|1.9298
|257
|2006.08.02 16:45
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8692
|1.9298
|258
|2006.08.02 16:45
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8693
|1.9298
|259
|2006.08.02 16:45
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8694
|1.9298
|260
|2006.08.03 13:00
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8696
|1.9298
|261
|2006.08.03 13:00
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8699
|1.9298
|262
|2006.08.03 13:00
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8701
|1.9298
|263
|2006.08.03 13:00
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8704
|1.9298
|264
|2006.08.03 13:00
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8707
|1.9298
|265
|2006.08.03 13:00
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8710
|1.9298
|266
|2006.08.03 13:00
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8713
|1.9298
|267
|2006.08.03 13:00
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8716
|1.9298
|268
|2006.08.03 13:00
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8719
|1.9298
|269
|2006.08.03 13:00
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8722
|1.9298
|270
|2006.08.03 13:00
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8725
|1.9298
|271
|2006.08.03 13:00
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8728
|1.9298
|272
|2006.08.03 13:04
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8729
|1.9298
|273
|2006.08.03 13:04
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8730
|1.9298
|274
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8731
|1.9298
|275
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8732
|1.9298
|276
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8733
|1.9298
|277
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8734
|1.9298
|278
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8735
|1.9298
|279
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8736
|1.9298
|280
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8737
|1.9298
|281
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8738
|1.9298
|282
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8739
|1.9298
|283
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8740
|1.9298
|284
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8741
|1.9298
|285
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8742
|1.9298
|286
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8743
|1.9298
|287
|2006.08.03 13:05
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8744
|1.9298
|288
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8745
|1.9298
|289
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8746
|1.9298
|290
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8748
|1.9298
|291
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8749
|1.9298
|292
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8751
|1.9298
|293
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8752
|1.9298
|294
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8754
|1.9298
|295
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8755
|1.9298
|296
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8757
|1.9298
|297
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8758
|1.9298
|298
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8759
|1.9298
|299
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8760
|1.9298
|300
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8762
|1.9298
|301
|2006.08.03 13:06
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8763
|1.9298
|302
|2006.08.03 13:08
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8764
|1.9298
|303
|2006.08.03 13:08
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8765
|1.9298
|304
|2006.08.03 13:19
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8766
|1.9298
|305
|2006.08.03 14:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8767
|1.9298
|306
|2006.08.03 14:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8768
|1.9298
|307
|2006.08.03 14:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8769
|1.9298
|308
|2006.08.03 14:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8770
|1.9298
|309
|2006.08.03 14:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8771
|1.9298
|310
|2006.08.03 14:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8772
|1.9298
|311
|2006.08.03 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8773
|1.9298
|312
|2006.08.03 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8776
|1.9298
|313
|2006.08.03 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8777
|1.9298
|314
|2006.08.03 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8778
|1.9298
|315
|2006.08.03 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8779
|1.9298
|316
|2006.08.03 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8780
|1.9298
|317
|2006.08.03 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8781
|1.9298
|318
|2006.08.03 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8782
|1.9298
|319
|2006.08.03 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8783
|1.9298
|320
|2006.08.03 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8784
|1.9298
|321
|2006.08.03 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8785
|1.9298
|322
|2006.08.03 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8786
|1.9298
|323
|2006.08.03 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8787
|1.9298
|324
|2006.08.03 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8788
|1.9298
|325
|2006.08.03 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8789
|1.9298
|326
|2006.08.03 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8790
|1.9298
|327
|2006.08.03 14:35
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8791
|1.9298
|328
|2006.08.03 14:35
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8792
|1.9298
|329
|2006.08.03 14:35
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8793
|1.9298
|330
|2006.08.03 14:35
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8794
|1.9298
|331
|2006.08.03 14:35
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8795
|1.9298
|332
|2006.08.03 14:36
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8796
|1.9298
|333
|2006.08.03 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8797
|1.9298
|334
|2006.08.03 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8799
|1.9298
|335
|2006.08.03 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8800
|1.9298
|336
|2006.08.03 14:40
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8801
|1.9298
|337
|2006.08.03 14:41
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8803
|1.9298
|338
|2006.08.03 14:41
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8804
|1.9298
|339
|2006.08.03 14:41
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8805
|1.9298
|340
|2006.08.03 14:41
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8806
|1.9298
|341
|2006.08.03 14:41
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8807
|1.9298
|342
|2006.08.03 14:41
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8808
|1.9298
|343
|2006.08.03 14:41
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8809
|1.9298
|344
|2006.08.03 14:41
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8810
|1.9298
|345
|2006.08.03 14:44
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8811
|1.9298
|346
|2006.08.03 14:44
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8812
|1.9298
|347
|2006.08.04 10:09
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8813
|1.9298
|348
|2006.08.04 10:17
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8814
|1.9298
|349
|2006.08.04 10:43
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8815
|1.9298
|350
|2006.08.04 10:43
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8817
|1.9298
|351
|2006.08.04 10:43
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8819
|1.9298
|352
|2006.08.04 10:43
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8820
|1.9298
|353
|2006.08.04 10:43
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8821
|1.9298
|354
|2006.08.04 10:43
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8822
|1.9298
|355
|2006.08.04 10:43
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8824
|1.9298
|356
|2006.08.04 10:44
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8825
|1.9298
|357
|2006.08.04 14:12
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8826
|1.9298
|358
|2006.08.04 14:14
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8827
|1.9298
|359
|2006.08.04 14:27
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8828
|1.9298
|360
|2006.08.04 14:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8829
|1.9298
|361
|2006.08.04 14:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8830
|1.9298
|362
|2006.08.04 14:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8831
|1.9298
|363
|2006.08.04 14:28
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8832
|1.9298
|364
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8833
|1.9298
|365
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8834
|1.9298
|366
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8835
|1.9298
|367
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8836
|1.9298
|368
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8837
|1.9298
|369
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8838
|1.9298
|370
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8839
|1.9298
|371
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8840
|1.9298
|372
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8841
|1.9298
|373
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8842
|1.9298
|374
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8843
|1.9298
|375
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8844
|1.9298
|376
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8845
|1.9298
|377
|2006.08.04 14:29
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8846
|1.9298
|378
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8847
|1.9298
|379
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8850
|1.9298
|380
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8852
|1.9298
|381
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8854
|1.9298
|382
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8857
|1.9298
|383
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8859
|1.9298
|384
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8860
|1.9298
|385
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8862
|1.9298
|386
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8864
|1.9298
|387
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8865
|1.9298
|388
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8867
|1.9298
|389
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8869
|1.9298
|390
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8870
|1.9298
|391
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8872
|1.9298
|392
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8874
|1.9298
|393
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8876
|1.9298
|394
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8877
|1.9298
|395
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8879
|1.9298
|396
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8881
|1.9298
|397
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8883
|1.9298
|398
|2006.08.04 14:30
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8885
|1.9298
|399
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8887
|1.9298
|400
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8888
|1.9298
|401
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8889
|1.9298
|402
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8890
|1.9298
|403
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8891
|1.9298
|404
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8892
|1.9298
|405
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8893
|1.9298
|406
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8894
|1.9298
|407
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8895
|1.9298
|408
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8896
|1.9298
|409
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8897
|1.9298
|410
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8898
|1.9298
|411
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8899
|1.9298
|412
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8900
|1.9298
|413
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8901
|1.9298
|414
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8902
|1.9298
|415
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8903
|1.9298
|416
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8904
|1.9298
|417
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8905
|1.9298
|418
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8906
|1.9298
|419
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8907
|1.9298
|420
|2006.08.04 14:31
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8908
|1.9298
|421
|2006.08.04 14:32
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8909
|1.9298
|422
|2006.08.04 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8910
|1.9298
|423
|2006.08.04 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8911
|1.9298
|424
|2006.08.04 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8912
|1.9298
|425
|2006.08.04 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8913
|1.9298
|426
|2006.08.04 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8914
|1.9298
|427
|2006.08.04 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8915
|1.9298
|428
|2006.08.04 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8916
|1.9298
|429
|2006.08.04 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8917
|1.9298
|430
|2006.08.04 14:38
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8918
|1.9298
|431
|2006.08.04 14:38
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8919
|1.9298
|432
|2006.08.04 14:38
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8920
|1.9298
|433
|2006.08.04 14:38
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8921
|1.9298
|434
|2006.08.04 14:38
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8922
|1.9298
|435
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8923
|1.9298
|436
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8924
|1.9298
|437
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8926
|1.9298
|438
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8927
|1.9298
|439
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8928
|1.9298
|440
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8929
|1.9298
|441
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8930
|1.9298
|442
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8931
|1.9298
|443
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8933
|1.9298
|444
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8934
|1.9298
|445
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8935
|1.9298
|446
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8936
|1.9298
|447
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8937
|1.9298
|448
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8938
|1.9298
|449
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8939
|1.9298
|450
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8940
|1.9298
|451
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8941
|1.9298
|452
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8942
|1.9298
|453
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8943
|1.9298
|454
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8944
|1.9298
|455
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8945
|1.9298
|456
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8946
|1.9298
|457
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8947
|1.9298
|458
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8948
|1.9298
|459
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8949
|1.9298
|460
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8950
|1.9298
|461
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8951
|1.9298
|462
|2006.08.04 14:39
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8952
|1.9298
|463
|2006.08.04 14:56
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8954
|1.9298
|464
|2006.08.04 14:56
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8955
|1.9298
|465
|2006.08.04 14:56
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8957
|1.9298
|466
|2006.08.04 14:56
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8958
|1.9298
|467
|2006.08.04 14:56
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8959
|1.9298
|468
|2006.08.04 14:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8960
|1.9298
|469
|2006.08.04 14:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8961
|1.9298
|470
|2006.08.04 14:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8962
|1.9298
|471
|2006.08.04 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8963
|1.9298
|472
|2006.08.04 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8964
|1.9298
|473
|2006.08.04 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8965
|1.9298
|474
|2006.08.04 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8966
|1.9298
|475
|2006.08.04 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8967
|1.9298
|476
|2006.08.04 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8968
|1.9298
|477
|2006.08.04 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8969
|1.9298
|478
|2006.08.04 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8970
|1.9298
|479
|2006.08.04 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8971
|1.9298
|480
|2006.08.04 14:58
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8972
|1.9298
|481
|2006.08.04 15:01
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8973
|1.9298
|482
|2006.08.04 15:51
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8975
|1.9298
|483
|2006.08.04 15:53
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8976
|1.9298
|484
|2006.08.04 15:53
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8977
|1.9298
|485
|2006.08.04 15:53
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8978
|1.9298
|486
|2006.08.04 15:53
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8980
|1.9298
|487
|2006.08.04 15:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8981
|1.9298
|488
|2006.08.04 15:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8983
|1.9298
|489
|2006.08.04 15:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8984
|1.9298
|490
|2006.08.04 15:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8985
|1.9298
|491
|2006.08.04 15:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8986
|1.9298
|492
|2006.08.04 15:56
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8987
|1.9298
|493
|2006.08.04 15:56
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8988
|1.9298
|494
|2006.08.04 15:56
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8989
|1.9298
|495
|2006.08.04 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8990
|1.9298
|496
|2006.08.04 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8991
|1.9298
|497
|2006.08.04 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8993
|1.9298
|498
|2006.08.04 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8994
|1.9298
|499
|2006.08.04 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8995
|1.9298
|500
|2006.08.04 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8996
|1.9298
|501
|2006.08.04 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8997
|1.9298
|502
|2006.08.04 15:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8998
|1.9298
|503
|2006.08.04 16:01
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.8999
|1.9298
|504
|2006.08.04 16:01
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9000
|1.9298
|505
|2006.08.04 16:01
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9001
|1.9298
|506
|2006.08.04 16:01
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9002
|1.9298
|507
|2006.08.04 16:04
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9004
|1.9298
|508
|2006.08.04 16:04
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9006
|1.9298
|509
|2006.08.04 16:04
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9007
|1.9298
|510
|2006.08.04 16:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9008
|1.9298
|511
|2006.08.04 16:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9009
|1.9298
|512
|2006.08.04 16:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9010
|1.9298
|513
|2006.08.04 16:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9011
|1.9298
|514
|2006.08.04 16:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9012
|1.9298
|515
|2006.08.04 16:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9014
|1.9298
|516
|2006.08.04 16:54
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9015
|1.9298
|517
|2006.08.04 16:55
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9016
|1.9298
|518
|2006.08.04 16:55
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9019
|1.9298
|519
|2006.08.04 16:55
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9020
|1.9298
|520
|2006.08.04 16:55
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9023
|1.9298
|521
|2006.08.04 16:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9024
|1.9298
|522
|2006.08.04 16:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9025
|1.9298
|523
|2006.08.04 16:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9026
|1.9298
|524
|2006.08.04 16:57
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9027
|1.9298
|525
|2006.08.08 20:14
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9031
|1.9298
|526
|2006.08.08 20:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9032
|1.9298
|527
|2006.08.08 20:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9033
|1.9298
|528
|2006.08.08 20:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9034
|1.9298
|529
|2006.08.08 20:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9035
|1.9298
|530
|2006.08.08 20:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9036
|1.9298
|531
|2006.08.08 20:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9037
|1.9298
|532
|2006.08.08 20:16
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9038
|1.9298
|533
|2006.08.08 20:18
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9039
|1.9298
|534
|2006.08.08 20:18
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9040
|1.9298
|535
|2006.08.08 20:18
|modify
|4
|0.10
|1.8598
|1.9041
|1.9298
|536
|2006.08.09 00:25
|s/l
|4
|0.10
|1.9041
|1.9041
|1.9298
|444.70
|10528.72
|537
|2006.08.09 00:25
|buy stop
|5
|0.10
|1.9064
|1.8964
|1.9764
|538
|2006.08.09 08:54
|buy
|5
|0.10
|1.9064
|1.8964
|1.9764
|539
|2006.08.10 16:16
|s/l
|5
|0.10
|1.8964
|1.8964
|1.9764
|-99.49
|10429.23
|540
|2006.08.10 16:16
|buy stop
|6
|0.10
|1.8987
|1.8887
|1.9687
|541
|2006.08.11 11:05
|buy
|6
|0.10
|1.8987
|1.8887
|1.9687
|542
|2006.08.11 14:33
|s/l
|6
|0.10
|1.8887
|1.8887
|1.9687
|-100.00
|10329.23
|543
|2006.08.11 14:33
|sell stop
|7
|0.10
|1.8866
|1.8966
|1.8166
|544
|2006.08.14 10:51
|sell
|7
|0.10
|1.8866
|1.8966
|1.8166
|545
|2006.08.15 15:06
|s/l
|7
|0.10
|1.8966
|1.8966
|1.8166
|-100.88
|10228.35
|546
|2006.08.15 15:06
|sell stop
|8
|0.10
|1.8943
|1.9043
|1.8243
|547
|2006.08.15 17:46
|sell
|8
|0.10
|1.8943
|1.9043
|1.8243
|548
|2006.08.17 19:58
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8943
|1.8243
|549
|2006.08.17 19:58
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8941
|1.8243
|550
|2006.08.17 19:58
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8940
|1.8243
|551
|2006.08.17 19:58
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8938
|1.8243
|552
|2006.08.17 19:58
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8936
|1.8243
|553
|2006.08.17 19:58
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8934
|1.8243
|554
|2006.08.17 19:58
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8933
|1.8243
|555
|2006.08.17 19:58
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8931
|1.8243
|556
|2006.08.17 20:01
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8930
|1.8243
|557
|2006.08.17 20:01
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8929
|1.8243
|558
|2006.08.17 20:01
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8928
|1.8243
|559
|2006.08.17 20:01
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8927
|1.8243
|560
|2006.08.17 20:01
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8926
|1.8243
|561
|2006.08.17 20:02
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8925
|1.8243
|562
|2006.08.17 20:14
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8924
|1.8243
|563
|2006.08.17 20:14
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8923
|1.8243
|564
|2006.08.17 20:16
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8922
|1.8243
|565
|2006.08.18 13:17
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8921
|1.8243
|566
|2006.08.18 13:17
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8920
|1.8243
|567
|2006.08.18 13:17
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8919
|1.8243
|568
|2006.08.18 13:17
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8918
|1.8243
|569
|2006.08.18 13:17
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8916
|1.8243
|570
|2006.08.18 13:17
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8915
|1.8243
|571
|2006.08.18 13:17
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8914
|1.8243
|572
|2006.08.18 13:19
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8913
|1.8243
|573
|2006.08.18 13:19
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8912
|1.8243
|574
|2006.08.18 13:20
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8911
|1.8243
|575
|2006.08.18 13:20
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8910
|1.8243
|576
|2006.08.18 13:24
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8909
|1.8243
|577
|2006.08.18 13:24
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8908
|1.8243
|578
|2006.08.18 13:24
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8907
|1.8243
|579
|2006.08.18 13:24
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8906
|1.8243
|580
|2006.08.18 13:28
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8905
|1.8243
|581
|2006.08.18 13:28
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8904
|1.8243
|582
|2006.08.18 13:28
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8903
|1.8243
|583
|2006.08.18 13:28
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8902
|1.8243
|584
|2006.08.18 13:28
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8900
|1.8243
|585
|2006.08.18 13:28
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8899
|1.8243
|586
|2006.08.18 13:28
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8897
|1.8243
|587
|2006.08.18 13:28
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8896
|1.8243
|588
|2006.08.18 13:31
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8895
|1.8243
|589
|2006.08.18 13:31
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8894
|1.8243
|590
|2006.08.18 13:31
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8893
|1.8243
|591
|2006.08.18 13:31
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8892
|1.8243
|592
|2006.08.18 13:41
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8891
|1.8243
|593
|2006.08.18 13:41
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8888
|1.8243
|594
|2006.08.18 13:49
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8887
|1.8243
|595
|2006.08.18 13:49
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8886
|1.8243
|596
|2006.08.18 13:49
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8883
|1.8243
|597
|2006.08.18 13:50
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8882
|1.8243
|598
|2006.08.18 13:50
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8881
|1.8243
|599
|2006.08.18 16:24
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8880
|1.8243
|600
|2006.08.18 16:24
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8879
|1.8243
|601
|2006.08.18 16:24
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8878
|1.8243
|602
|2006.08.18 16:24
|modify
|8
|0.10
|1.8943
|1.8877
|1.8243
|603
|2006.08.21 04:11
|s/l
|8
|0.10
|1.8877
|1.8877
|1.8243
|60.72
|10289.07
|604
|2006.08.21 04:11
|sell stop
|9
|0.10
|1.8854
|1.8954
|1.8154
|605
|2006.08.21 07:26
|sell
|9
|0.10
|1.8854
|1.8954
|1.8154
|606
|2006.08.21 10:48
|s/l
|9
|0.10
|1.8954
|1.8954
|1.8154
|-100.00
|10189.07
|607
|2006.08.21 10:48
|sell stop
|10
|0.10
|1.8931
|1.9031
|1.8231
|608
|2006.08.21 23:30
|sell
|10
|0.10
|1.8931
|1.9031
|1.8231
|609
|2006.08.30 12:00
|s/l
|10
|0.10
|1.9031
|1.9031
|1.8231
|-107.92
|10081.15
|610
|2006.08.30 12:00
|buy stop
|11
|0.10
|1.9052
|1.8952
|1.9752
|611
|2006.08.30 15:13
|buy
|11
|0.10
|1.9052
|1.8952
|1.9752
|612
|2006.09.05 15:38
|s/l
|11
|0.10
|1.8952
|1.8952
|1.9752
|-98.98
|9982.17
|613
|2006.09.05 15:38
|buy stop
|12
|0.10
|1.8972
|1.8872
|1.9672
|614
|2006.09.21 12:33
|buy
|12
|0.10
|1.8972
|1.8872
|1.9672
|615
|2006.09.27 10:32
|s/l
|12
|0.10
|1.8872
|1.8872
|1.9672
|-99.32
|9882.85
|616
|2006.09.27 10:32
|buy stop
|13
|0.10
|1.8894
|1.8794
|1.9594
|617
|2006.09.27 10:51
|buy
|13
|0.10
|1.8894
|1.8794
|1.9594
|618
|2006.09.28 10:25
|s/l
|13
|0.10
|1.8794
|1.8794
|1.9594
|-99.49
|9783.36
|619
|2006.09.28 10:25
|sell stop
|14
|0.10
|1.8773
|1.8873
|1.8073
|620
|2006.09.28 14:11
|sell
|14
|0.10
|1.8773
|1.8873
|1.8073
|621
|2006.09.29 09:34
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8773
|1.8073
|622
|2006.09.29 09:35
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8772
|1.8073
|623
|2006.09.29 09:35
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8771
|1.8073
|624
|2006.09.29 09:35
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8769
|1.8073
|625
|2006.09.29 09:35
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8768
|1.8073
|626
|2006.09.29 10:13
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8767
|1.8073
|627
|2006.09.29 14:32
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8766
|1.8073
|628
|2006.09.29 14:32
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8765
|1.8073
|629
|2006.09.29 14:32
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8764
|1.8073
|630
|2006.09.29 14:32
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8763
|1.8073
|631
|2006.09.29 14:32
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8762
|1.8073
|632
|2006.09.29 14:32
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8761
|1.8073
|633
|2006.09.29 14:32
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8760
|1.8073
|634
|2006.09.29 14:32
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8759
|1.8073
|635
|2006.09.29 14:39
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8757
|1.8073
|636
|2006.09.29 14:39
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8756
|1.8073
|637
|2006.09.29 14:39
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8755
|1.8073
|638
|2006.09.29 14:39
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8753
|1.8073
|639
|2006.09.29 14:39
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8752
|1.8073
|640
|2006.09.29 14:39
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8750
|1.8073
|641
|2006.09.29 14:39
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8748
|1.8073
|642
|2006.09.29 14:39
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8746
|1.8073
|643
|2006.09.29 14:40
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8745
|1.8073
|644
|2006.09.29 14:40
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8744
|1.8073
|645
|2006.09.29 14:40
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8743
|1.8073
|646
|2006.09.29 14:41
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8742
|1.8073
|647
|2006.09.29 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8741
|1.8073
|648
|2006.09.29 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8740
|1.8073
|649
|2006.09.29 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8739
|1.8073
|650
|2006.09.29 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8738
|1.8073
|651
|2006.09.29 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8737
|1.8073
|652
|2006.09.29 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8736
|1.8073
|653
|2006.09.29 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.8773
|1.8735
|1.8073
|654
|2006.10.02 00:01
|s/l
|14
|0.10
|1.8735
|1.8735
|1.8073
|36.24
|9819.60
|655
|2006.10.02 00:01
|sell stop
|15
|0.10
|1.8726
|1.8826
|1.8026
|656
|2006.10.02 00:48
|sell
|15
|0.10
|1.8726
|1.8826
|1.8026
|657
|2006.10.02 15:52
|s/l
|15
|0.10
|1.8826
|1.8826
|1.8026
|-100.00
|9719.60
|658
|2006.10.02 15:52
|sell stop
|16
|0.10
|1.8803
|1.8903
|1.8103
|659
|2006.10.04 12:32
|sell
|16
|0.10
|1.8803
|1.8903
|1.8103
|660
|2006.10.06 16:22
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8803
|1.8103
|661
|2006.10.06 16:22
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8801
|1.8103
|662
|2006.10.06 16:22
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8800
|1.8103
|663
|2006.10.06 16:22
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8799
|1.8103
|664
|2006.10.06 16:22
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8797
|1.8103
|665
|2006.10.06 16:32
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8795
|1.8103
|666
|2006.10.06 16:36
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8794
|1.8103
|667
|2006.10.06 16:37
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8793
|1.8103
|668
|2006.10.06 16:37
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8791
|1.8103
|669
|2006.10.06 16:37
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8789
|1.8103
|670
|2006.10.06 16:37
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8788
|1.8103
|671
|2006.10.06 16:37
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8787
|1.8103
|672
|2006.10.06 16:37
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8786
|1.8103
|673
|2006.10.06 16:37
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8784
|1.8103
|674
|2006.10.06 16:39
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8781
|1.8103
|675
|2006.10.06 16:39
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8779
|1.8103
|676
|2006.10.06 16:39
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8776
|1.8103
|677
|2006.10.06 16:40
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8775
|1.8103
|678
|2006.10.09 09:19
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8774
|1.8103
|679
|2006.10.09 09:19
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8773
|1.8103
|680
|2006.10.09 09:20
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8772
|1.8103
|681
|2006.10.09 09:20
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8770
|1.8103
|682
|2006.10.09 09:20
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8769
|1.8103
|683
|2006.10.09 09:20
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8768
|1.8103
|684
|2006.10.09 09:20
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8767
|1.8103
|685
|2006.10.09 09:20
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8765
|1.8103
|686
|2006.10.09 09:20
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8764
|1.8103
|687
|2006.10.09 09:21
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8763
|1.8103
|688
|2006.10.09 09:21
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8762
|1.8103
|689
|2006.10.09 09:21
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8761
|1.8103
|690
|2006.10.09 10:57
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8760
|1.8103
|691
|2006.10.09 14:15
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8758
|1.8103
|692
|2006.10.09 14:16
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8757
|1.8103
|693
|2006.10.09 14:16
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8755
|1.8103
|694
|2006.10.09 14:16
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8754
|1.8103
|695
|2006.10.09 14:34
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8752
|1.8103
|696
|2006.10.09 14:34
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8751
|1.8103
|697
|2006.10.09 14:35
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8750
|1.8103
|698
|2006.10.09 14:35
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8748
|1.8103
|699
|2006.10.09 14:42
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8744
|1.8103
|700
|2006.10.09 14:43
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8743
|1.8103
|701
|2006.10.09 14:58
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8742
|1.8103
|702
|2006.10.09 15:56
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8741
|1.8103
|703
|2006.10.09 15:56
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8740
|1.8103
|704
|2006.10.09 15:56
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8739
|1.8103
|705
|2006.10.09 15:56
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8738
|1.8103
|706
|2006.10.09 15:56
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8737
|1.8103
|707
|2006.10.10 10:21
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8736
|1.8103
|708
|2006.10.10 10:21
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8735
|1.8103
|709
|2006.10.10 10:21
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8734
|1.8103
|710
|2006.10.10 10:21
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8733
|1.8103
|711
|2006.10.10 10:21
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8732
|1.8103
|712
|2006.10.10 10:21
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8731
|1.8103
|713
|2006.10.10 10:22
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8730
|1.8103
|714
|2006.10.10 10:22
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8728
|1.8103
|715
|2006.10.10 10:22
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8727
|1.8103
|716
|2006.10.10 10:22
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8726
|1.8103
|717
|2006.10.10 10:22
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8724
|1.8103
|718
|2006.10.10 10:22
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8722
|1.8103
|719
|2006.10.10 10:22
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8721
|1.8103
|720
|2006.10.10 10:23
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8720
|1.8103
|721
|2006.10.10 10:30
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8719
|1.8103
|722
|2006.10.10 10:30
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8718
|1.8103
|723
|2006.10.10 10:30
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8716
|1.8103
|724
|2006.10.10 10:30
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8714
|1.8103
|725
|2006.10.10 10:30
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8712
|1.8103
|726
|2006.10.10 10:30
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8710
|1.8103
|727
|2006.10.10 10:30
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8708
|1.8103
|728
|2006.10.10 10:30
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8706
|1.8103
|729
|2006.10.10 10:31
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8705
|1.8103
|730
|2006.10.10 10:31
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8703
|1.8103
|731
|2006.10.10 10:31
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8702
|1.8103
|732
|2006.10.10 10:31
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8700
|1.8103
|733
|2006.10.10 10:31
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8699
|1.8103
|734
|2006.10.10 10:31
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8698
|1.8103
|735
|2006.10.10 10:31
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8696
|1.8103
|736
|2006.10.10 10:31
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8695
|1.8103
|737
|2006.10.10 10:33
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8694
|1.8103
|738
|2006.10.10 10:33
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8691
|1.8103
|739
|2006.10.10 10:33
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8689
|1.8103
|740
|2006.10.10 10:33
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8687
|1.8103
|741
|2006.10.10 10:34
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8686
|1.8103
|742
|2006.10.10 10:34
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8685
|1.8103
|743
|2006.10.10 10:34
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8684
|1.8103
|744
|2006.10.10 10:34
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8683
|1.8103
|745
|2006.10.10 10:34
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8682
|1.8103
|746
|2006.10.10 10:34
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8681
|1.8103
|747
|2006.10.10 13:09
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8680
|1.8103
|748
|2006.10.10 13:09
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8679
|1.8103
|749
|2006.10.10 13:13
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8678
|1.8103
|750
|2006.10.10 13:13
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8677
|1.8103
|751
|2006.10.10 13:13
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8675
|1.8103
|752
|2006.10.10 13:16
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8671
|1.8103
|753
|2006.10.10 13:16
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8670
|1.8103
|754
|2006.10.10 13:16
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8668
|1.8103
|755
|2006.10.10 13:16
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8665
|1.8103
|756
|2006.10.10 13:17
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8664
|1.8103
|757
|2006.10.10 13:17
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8663
|1.8103
|758
|2006.10.10 13:17
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8662
|1.8103
|759
|2006.10.10 13:17
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8661
|1.8103
|760
|2006.10.10 13:18
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8659
|1.8103
|761
|2006.10.10 13:18
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8657
|1.8103
|762
|2006.10.10 13:18
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8654
|1.8103
|763
|2006.10.10 13:49
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8653
|1.8103
|764
|2006.10.10 15:04
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8652
|1.8103
|765
|2006.10.10 15:04
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8650
|1.8103
|766
|2006.10.10 15:04
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8649
|1.8103
|767
|2006.10.10 15:04
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8646
|1.8103
|768
|2006.10.10 15:12
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8645
|1.8103
|769
|2006.10.10 15:36
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8644
|1.8103
|770
|2006.10.10 15:37
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8643
|1.8103
|771
|2006.10.10 15:37
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8640
|1.8103
|772
|2006.10.10 15:38
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8638
|1.8103
|773
|2006.10.10 15:38
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8636
|1.8103
|774
|2006.10.10 15:38
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8635
|1.8103
|775
|2006.10.10 15:38
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8632
|1.8103
|776
|2006.10.10 15:52
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8631
|1.8103
|777
|2006.10.10 15:52
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8630
|1.8103
|778
|2006.10.11 08:44
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8629
|1.8103
|779
|2006.10.11 08:44
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8627
|1.8103
|780
|2006.10.11 08:44
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8626
|1.8103
|781
|2006.10.11 08:44
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8624
|1.8103
|782
|2006.10.11 08:53
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8623
|1.8103
|783
|2006.10.11 08:53
|modify
|16
|0.10
|1.8803
|1.8620
|1.8103
|784
|2006.10.13 03:17
|s/l
|16
|0.10
|1.8620
|1.8620
|1.8103
|173.32
|9892.92
|785
|2006.10.13 03:17
|sell stop
|17
|0.10
|1.8598
|1.8698
|1.7898
|786
|2006.10.13 03:24
|sell
|17
|0.10
|1.8598
|1.8698
|1.7898
|787
|2006.10.17 15:19
|s/l
|17
|0.10
|1.8698
|1.8698
|1.7898
|-101.76
|9791.16
|788
|2006.10.17 15:19
|buy stop
|18
|0.10
|1.8718
|1.8618
|1.9418
|789
|2006.10.17 16:08
|buy
|18
|0.10
|1.8718
|1.8618
|1.9418
|790
|2006.10.20 10:52
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8719
|1.9418
|791
|2006.10.20 10:52
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8720
|1.9418
|792
|2006.10.20 10:58
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8721
|1.9418
|793
|2006.10.20 10:59
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8722
|1.9418
|794
|2006.10.20 10:59
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8723
|1.9418
|795
|2006.10.20 11:00
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8724
|1.9418
|796
|2006.10.20 11:01
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8725
|1.9418
|797
|2006.10.20 13:02
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8726
|1.9418
|798
|2006.10.20 13:02
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8727
|1.9418
|799
|2006.10.20 13:02
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8728
|1.9418
|800
|2006.10.20 13:03
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8729
|1.9418
|801
|2006.10.20 13:23
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8730
|1.9418
|802
|2006.10.20 13:24
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8731
|1.9418
|803
|2006.10.20 13:24
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8733
|1.9418
|804
|2006.10.20 13:24
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8734
|1.9418
|805
|2006.10.20 13:24
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8736
|1.9418
|806
|2006.10.20 13:24
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8737
|1.9418
|807
|2006.10.20 13:24
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8738
|1.9418
|808
|2006.10.20 13:24
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8739
|1.9418
|809
|2006.10.20 13:24
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8740
|1.9418
|810
|2006.10.20 13:24
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8741
|1.9418
|811
|2006.10.20 13:25
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8742
|1.9418
|812
|2006.10.20 13:25
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8743
|1.9418
|813
|2006.10.20 13:27
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8744
|1.9418
|814
|2006.10.20 13:27
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8745
|1.9418
|815
|2006.10.20 13:29
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8746
|1.9418
|816
|2006.10.20 13:29
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8747
|1.9418
|817
|2006.10.20 13:34
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8748
|1.9418
|818
|2006.10.20 13:34
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8750
|1.9418
|819
|2006.10.20 13:36
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8751
|1.9418
|820
|2006.10.20 13:36
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8752
|1.9418
|821
|2006.10.20 13:36
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8753
|1.9418
|822
|2006.10.20 13:43
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8754
|1.9418
|823
|2006.10.20 15:30
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8755
|1.9418
|824
|2006.10.20 15:30
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8756
|1.9418
|825
|2006.10.20 15:30
|modify
|18
|0.10
|1.8718
|1.8757
|1.9418
|826
|2006.10.23 10:45
|s/l
|18
|0.10
|1.8757
|1.8757
|1.9418
|40.02
|9831.18
|827
|2006.10.23 10:45
|buy stop
|19
|0.10
|1.8780
|1.8680
|1.9480
|828
|2006.10.25 12:42
|buy
|19
|0.10
|1.8780
|1.8680
|1.9480
|829
|2006.10.26 16:38
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8780
|1.9480
|830
|2006.10.26 16:38
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8781
|1.9480
|831
|2006.10.26 16:38
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8783
|1.9480
|832
|2006.10.26 18:24
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8784
|1.9480
|833
|2006.10.26 18:24
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8788
|1.9480
|834
|2006.10.26 18:24
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8790
|1.9480
|835
|2006.10.26 18:24
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8792
|1.9480
|836
|2006.10.26 18:25
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8793
|1.9480
|837
|2006.10.26 18:25
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8794
|1.9480
|838
|2006.10.26 18:25
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8795
|1.9480
|839
|2006.10.26 18:27
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8796
|1.9480
|840
|2006.10.26 18:28
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8797
|1.9480
|841
|2006.10.26 18:44
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8798
|1.9480
|842
|2006.10.26 18:44
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8799
|1.9480
|843
|2006.10.26 18:44
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8801
|1.9480
|844
|2006.10.26 18:45
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8802
|1.9480
|845
|2006.10.26 18:45
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8805
|1.9480
|846
|2006.10.26 18:45
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8807
|1.9480
|847
|2006.10.26 18:46
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8808
|1.9480
|848
|2006.10.26 18:46
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8809
|1.9480
|849
|2006.10.26 18:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8810
|1.9480
|850
|2006.10.26 18:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8811
|1.9480
|851
|2006.10.26 18:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8812
|1.9480
|852
|2006.10.26 18:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8813
|1.9480
|853
|2006.10.26 18:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8814
|1.9480
|854
|2006.10.26 18:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8815
|1.9480
|855
|2006.10.26 18:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8816
|1.9480
|856
|2006.10.26 18:51
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8819
|1.9480
|857
|2006.10.26 18:52
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8821
|1.9480
|858
|2006.10.26 18:52
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8822
|1.9480
|859
|2006.10.26 18:52
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8823
|1.9480
|860
|2006.10.26 18:52
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8824
|1.9480
|861
|2006.10.27 14:31
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8825
|1.9480
|862
|2006.10.27 14:31
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8826
|1.9480
|863
|2006.10.27 14:31
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8828
|1.9480
|864
|2006.10.27 14:31
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8830
|1.9480
|865
|2006.10.27 14:31
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8832
|1.9480
|866
|2006.10.27 14:31
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8833
|1.9480
|867
|2006.10.27 14:31
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8834
|1.9480
|868
|2006.10.27 14:31
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8835
|1.9480
|869
|2006.10.27 14:31
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8836
|1.9480
|870
|2006.10.27 14:31
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8837
|1.9480
|871
|2006.10.27 14:31
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8839
|1.9480
|872
|2006.10.27 14:31
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8840
|1.9480
|873
|2006.10.27 14:32
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8841
|1.9480
|874
|2006.10.27 14:32
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8842
|1.9480
|875
|2006.10.27 14:32
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8844
|1.9480
|876
|2006.10.27 14:32
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8845
|1.9480
|877
|2006.10.27 14:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8851
|1.9480
|878
|2006.10.27 14:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8853
|1.9480
|879
|2006.10.27 14:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8854
|1.9480
|880
|2006.10.27 14:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8856
|1.9480
|881
|2006.10.27 14:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8857
|1.9480
|882
|2006.10.27 14:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8858
|1.9480
|883
|2006.10.27 14:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8859
|1.9480
|884
|2006.10.27 14:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8860
|1.9480
|885
|2006.10.27 14:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8861
|1.9480
|886
|2006.10.27 14:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8862
|1.9480
|887
|2006.10.27 14:36
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8863
|1.9480
|888
|2006.10.27 14:57
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8864
|1.9480
|889
|2006.10.27 14:57
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8866
|1.9480
|890
|2006.10.27 14:57
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8868
|1.9480
|891
|2006.10.27 15:03
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8870
|1.9480
|892
|2006.10.27 15:06
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8871
|1.9480
|893
|2006.10.27 15:06
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8872
|1.9480
|894
|2006.10.27 15:06
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8873
|1.9480
|895
|2006.10.27 15:06
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8874
|1.9480
|896
|2006.10.27 15:06
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8875
|1.9480
|897
|2006.10.27 15:07
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8879
|1.9480
|898
|2006.10.27 15:07
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8880
|1.9480
|899
|2006.10.27 15:07
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8882
|1.9480
|900
|2006.10.27 15:07
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8883
|1.9480
|901
|2006.10.27 15:07
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8884
|1.9480
|902
|2006.10.27 15:07
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8885
|1.9480
|903
|2006.10.27 15:08
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8886
|1.9480
|904
|2006.10.27 15:11
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8887
|1.9480
|905
|2006.10.27 15:11
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8888
|1.9480
|906
|2006.10.27 15:12
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8889
|1.9480
|907
|2006.10.27 15:12
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8890
|1.9480
|908
|2006.10.27 15:12
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8891
|1.9480
|909
|2006.10.27 15:13
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8892
|1.9480
|910
|2006.10.27 15:13
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8893
|1.9480
|911
|2006.10.27 15:13
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8894
|1.9480
|912
|2006.10.27 15:32
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8895
|1.9480
|913
|2006.10.27 15:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8896
|1.9480
|914
|2006.10.27 15:34
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8898
|1.9480
|915
|2006.10.27 15:34
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8902
|1.9480
|916
|2006.10.27 15:34
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8903
|1.9480
|917
|2006.10.30 13:45
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8904
|1.9480
|918
|2006.10.30 13:45
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8905
|1.9480
|919
|2006.10.30 13:48
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8906
|1.9480
|920
|2006.10.30 13:48
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8907
|1.9480
|921
|2006.10.30 13:48
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8908
|1.9480
|922
|2006.10.30 13:49
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8909
|1.9480
|923
|2006.10.30 13:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8911
|1.9480
|924
|2006.10.30 13:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8912
|1.9480
|925
|2006.10.30 13:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8913
|1.9480
|926
|2006.10.30 13:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8914
|1.9480
|927
|2006.10.30 13:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8915
|1.9480
|928
|2006.10.30 14:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8916
|1.9480
|929
|2006.10.30 14:09
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8917
|1.9480
|930
|2006.10.30 14:34
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8918
|1.9480
|931
|2006.10.30 14:34
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8919
|1.9480
|932
|2006.10.30 14:35
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8920
|1.9480
|933
|2006.10.30 14:44
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8921
|1.9480
|934
|2006.10.30 14:44
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8922
|1.9480
|935
|2006.10.30 14:45
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8924
|1.9480
|936
|2006.10.30 14:45
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8925
|1.9480
|937
|2006.10.30 14:45
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8926
|1.9480
|938
|2006.10.30 14:46
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8927
|1.9480
|939
|2006.10.30 14:46
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8928
|1.9480
|940
|2006.10.30 14:46
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8929
|1.9480
|941
|2006.10.30 14:46
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8930
|1.9480
|942
|2006.10.30 14:46
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8931
|1.9480
|943
|2006.10.30 14:46
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8932
|1.9480
|944
|2006.10.30 14:47
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8933
|1.9480
|945
|2006.10.30 14:47
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8935
|1.9480
|946
|2006.10.30 14:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8936
|1.9480
|947
|2006.10.30 14:50
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8937
|1.9480
|948
|2006.10.30 14:51
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8938
|1.9480
|949
|2006.10.30 14:53
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8940
|1.9480
|950
|2006.10.30 14:53
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8941
|1.9480
|951
|2006.10.31 17:09
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8942
|1.9480
|952
|2006.10.31 17:11
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8943
|1.9480
|953
|2006.10.31 17:11
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8945
|1.9480
|954
|2006.10.31 17:11
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8946
|1.9480
|955
|2006.10.31 17:11
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8947
|1.9480
|956
|2006.10.31 17:11
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8948
|1.9480
|957
|2006.10.31 17:11
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8949
|1.9480
|958
|2006.10.31 17:11
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8950
|1.9480
|959
|2006.10.31 17:12
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8951
|1.9480
|960
|2006.10.31 17:12
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8952
|1.9480
|961
|2006.10.31 17:12
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8953
|1.9480
|962
|2006.10.31 17:12
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8954
|1.9480
|963
|2006.10.31 17:12
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8955
|1.9480
|964
|2006.10.31 17:13
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8956
|1.9480
|965
|2006.10.31 17:13
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8958
|1.9480
|966
|2006.10.31 17:13
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8959
|1.9480
|967
|2006.10.31 17:13
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8960
|1.9480
|968
|2006.10.31 17:13
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8961
|1.9480
|969
|2006.10.31 17:13
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8962
|1.9480
|970
|2006.10.31 17:27
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8964
|1.9480
|971
|2006.10.31 17:27
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8965
|1.9480
|972
|2006.10.31 17:27
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8967
|1.9480
|973
|2006.10.31 17:27
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8970
|1.9480
|974
|2006.10.31 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8971
|1.9480
|975
|2006.10.31 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8972
|1.9480
|976
|2006.10.31 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8973
|1.9480
|977
|2006.10.31 17:32
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8974
|1.9480
|978
|2006.10.31 17:32
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8975
|1.9480
|979
|2006.10.31 17:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8976
|1.9480
|980
|2006.10.31 17:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8977
|1.9480
|981
|2006.10.31 17:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8978
|1.9480
|982
|2006.10.31 17:33
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8980
|1.9480
|983
|2006.10.31 17:34
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8981
|1.9480
|984
|2006.10.31 17:34
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8985
|1.9480
|985
|2006.10.31 17:34
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8986
|1.9480
|986
|2006.10.31 17:34
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8988
|1.9480
|987
|2006.10.31 17:34
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8990
|1.9480
|988
|2006.10.31 17:37
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8992
|1.9480
|989
|2006.10.31 17:37
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8993
|1.9480
|990
|2006.10.31 17:37
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8994
|1.9480
|991
|2006.10.31 17:38
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8995
|1.9480
|992
|2006.10.31 17:39
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8996
|1.9480
|993
|2006.10.31 17:39
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8997
|1.9480
|994
|2006.11.01 12:23
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8998
|1.9480
|995
|2006.11.01 12:23
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.8999
|1.9480
|996
|2006.11.01 12:23
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9000
|1.9480
|997
|2006.11.01 12:23
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9001
|1.9480
|998
|2006.11.01 12:23
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9002
|1.9480
|999
|2006.11.01 12:23
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9003
|1.9480
|1000
|2006.11.01 17:02
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9004
|1.9480
|1001
|2006.11.01 17:02
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9005
|1.9480
|1002
|2006.11.01 17:02
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9006
|1.9480
|1003
|2006.11.01 17:02
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9007
|1.9480
|1004
|2006.11.01 17:02
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9008
|1.9480
|1005
|2006.11.01 17:02
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9009
|1.9480
|1006
|2006.11.01 17:02
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9010
|1.9480
|1007
|2006.11.01 17:02
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9011
|1.9480
|1008
|2006.11.01 17:02
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9012
|1.9480
|1009
|2006.11.01 17:02
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9013
|1.9480
|1010
|2006.11.01 17:03
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9014
|1.9480
|1011
|2006.11.01 17:03
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9015
|1.9480
|1012
|2006.11.01 17:03
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9016
|1.9480
|1013
|2006.11.01 17:03
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9017
|1.9480
|1014
|2006.11.01 17:03
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9018
|1.9480
|1015
|2006.11.01 17:03
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9019
|1.9480
|1016
|2006.11.01 17:03
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9020
|1.9480
|1017
|2006.11.01 17:03
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9021
|1.9480
|1018
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9022
|1.9480
|1019
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9023
|1.9480
|1020
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9024
|1.9480
|1021
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9025
|1.9480
|1022
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9026
|1.9480
|1023
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9027
|1.9480
|1024
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9028
|1.9480
|1025
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9029
|1.9480
|1026
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9030
|1.9480
|1027
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9031
|1.9480
|1028
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9032
|1.9480
|1029
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9033
|1.9480
|1030
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9034
|1.9480
|1031
|2006.11.01 17:04
|modify
|19
|0.10
|1.8780
|1.9035
|1.9480
|1032
|2006.11.02 09:40
|s/l
|19
|0.10
|1.9035
|1.9035
|1.9480
|256.70
|10087.88
|1033
|2006.11.02 09:40
|buy stop
|20
|0.10
|1.9058
|1.8958
|1.9758
|1034
|2006.11.02 10:20
|buy
|20
|0.10
|1.9058
|1.8958
|1.9758
|1035
|2006.11.06 10:30
|s/l
|20
|0.10
|1.8958
|1.8958
|1.9758
|-99.66
|9988.22
|1036
|2006.11.06 10:30
|buy stop
|21
|0.10
|1.8981
|1.8881
|1.9681
|1037
|2006.11.06 11:15
|buy
|21
|0.10
|1.8981
|1.8881
|1.9681
|1038
|2006.11.07 15:10
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8981
|1.9681
|1039
|2006.11.07 15:11
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8982
|1.9681
|1040
|2006.11.07 15:11
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8983
|1.9681
|1041
|2006.11.07 15:11
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8984
|1.9681
|1042
|2006.11.07 15:19
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8985
|1.9681
|1043
|2006.11.07 15:19
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8988
|1.9681
|1044
|2006.11.07 15:30
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8989
|1.9681
|1045
|2006.11.07 15:30
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8990
|1.9681
|1046
|2006.11.07 15:30
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8991
|1.9681
|1047
|2006.11.07 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8993
|1.9681
|1048
|2006.11.07 15:33
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8996
|1.9681
|1049
|2006.11.07 15:33
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8997
|1.9681
|1050
|2006.11.07 15:33
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8998
|1.9681
|1051
|2006.11.07 15:33
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.8999
|1.9681
|1052
|2006.11.07 15:34
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9000
|1.9681
|1053
|2006.11.07 15:34
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9002
|1.9681
|1054
|2006.11.07 15:44
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9003
|1.9681
|1055
|2006.11.07 15:44
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9005
|1.9681
|1056
|2006.11.07 15:44
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9006
|1.9681
|1057
|2006.11.07 15:44
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9007
|1.9681
|1058
|2006.11.07 15:44
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9008
|1.9681
|1059
|2006.11.07 15:51
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9009
|1.9681
|1060
|2006.11.07 15:52
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9010
|1.9681
|1061
|2006.11.07 15:52
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9011
|1.9681
|1062
|2006.11.07 15:52
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9012
|1.9681
|1063
|2006.11.07 15:52
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9013
|1.9681
|1064
|2006.11.07 16:17
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9014
|1.9681
|1065
|2006.11.07 16:17
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9015
|1.9681
|1066
|2006.11.07 16:17
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9016
|1.9681
|1067
|2006.11.07 16:18
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9017
|1.9681
|1068
|2006.11.07 16:20
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9018
|1.9681
|1069
|2006.11.07 16:20
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9019
|1.9681
|1070
|2006.11.07 16:20
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9020
|1.9681
|1071
|2006.11.07 16:20
|modify
|21
|0.10
|1.8981
|1.9021
|1.9681
|1072
|2006.11.08 15:14
|s/l
|21
|0.10
|1.9021
|1.9021
|1.9681
|40.34
|10028.56
|1073
|2006.11.08 15:14
|buy stop
|22
|0.10
|1.9044
|1.8944
|1.9744
|1074
|2006.11.08 17:06
|buy
|22
|0.10
|1.9044
|1.8944
|1.9744
|1075
|2006.11.10 09:58
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9046
|1.9744
|1076
|2006.11.10 09:58
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9047
|1.9744
|1077
|2006.11.10 09:58
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9048
|1.9744
|1078
|2006.11.10 09:58
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9049
|1.9744
|1079
|2006.11.10 09:58
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9050
|1.9744
|1080
|2006.11.10 09:58
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9051
|1.9744
|1081
|2006.11.10 09:58
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9052
|1.9744
|1082
|2006.11.10 09:58
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9053
|1.9744
|1083
|2006.11.10 09:58
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9054
|1.9744
|1084
|2006.11.10 10:03
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9055
|1.9744
|1085
|2006.11.10 10:04
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9056
|1.9744
|1086
|2006.11.10 10:04
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9057
|1.9744
|1087
|2006.11.10 10:04
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9058
|1.9744
|1088
|2006.11.10 10:05
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9059
|1.9744
|1089
|2006.11.10 10:05
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9063
|1.9744
|1090
|2006.11.10 10:05
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9065
|1.9744
|1091
|2006.11.10 10:05
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9067
|1.9744
|1092
|2006.11.10 10:05
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9069
|1.9744
|1093
|2006.11.10 10:05
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9072
|1.9744
|1094
|2006.11.10 11:45
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9073
|1.9744
|1095
|2006.11.10 11:45
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9075
|1.9744
|1096
|2006.11.10 11:45
|modify
|22
|0.10
|1.9044
|1.9077
|1.9744
|1097
|2006.11.13 10:50
|s/l
|22
|0.10
|1.9077
|1.9077
|1.9744
|33.85
|10062.41
|1098
|2006.11.13 10:50
|buy stop
|23
|0.10
|1.9100
|1.9000
|1.9800
|1099
|2006.11.22 13:24
|buy
|23
|0.10
|1.9100
|1.9000
|1.9800
|1100
|2006.11.24 09:25
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9100
|1.9800
|1101
|2006.11.24 09:25
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9102
|1.9800
|1102
|2006.11.24 09:25
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9103
|1.9800
|1103
|2006.11.24 09:25
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9105
|1.9800
|1104
|2006.11.24 09:25
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9106
|1.9800
|1105
|2006.11.24 09:25
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9108
|1.9800
|1106
|2006.11.24 09:25
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9109
|1.9800
|1107
|2006.11.24 09:25
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9111
|1.9800
|1108
|2006.11.24 09:25
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9112
|1.9800
|1109
|2006.11.24 09:25
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9114
|1.9800
|1110
|2006.11.24 09:26
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9115
|1.9800
|1111
|2006.11.24 09:26
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9117
|1.9800
|1112
|2006.11.24 09:27
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9119
|1.9800
|1113
|2006.11.24 09:27
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9121
|1.9800
|1114
|2006.11.24 09:27
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9123
|1.9800
|1115
|2006.11.24 09:27
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9124
|1.9800
|1116
|2006.11.24 09:27
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9125
|1.9800
|1117
|2006.11.24 09:27
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9126
|1.9800
|1118
|2006.11.24 09:27
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9128
|1.9800
|1119
|2006.11.24 09:29
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9129
|1.9800
|1120
|2006.11.24 09:31
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9130
|1.9800
|1121
|2006.11.24 09:31
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9134
|1.9800
|1122
|2006.11.24 09:31
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9136
|1.9800
|1123
|2006.11.24 09:31
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9139
|1.9800
|1124
|2006.11.24 09:31
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9140
|1.9800
|1125
|2006.11.24 09:31
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9144
|1.9800
|1126
|2006.11.24 09:32
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9145
|1.9800
|1127
|2006.11.24 09:33
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9152
|1.9800
|1128
|2006.11.24 09:33
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9155
|1.9800
|1129
|2006.11.24 09:33
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9159
|1.9800
|1130
|2006.11.24 09:33
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9160
|1.9800
|1131
|2006.11.24 09:33
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9163
|1.9800
|1132
|2006.11.24 09:33
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9164
|1.9800
|1133
|2006.11.24 09:33
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9167
|1.9800
|1134
|2006.11.24 09:34
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9168
|1.9800
|1135
|2006.11.24 09:34
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9169
|1.9800
|1136
|2006.11.24 09:34
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9173
|1.9800
|1137
|2006.11.24 09:34
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9177
|1.9800
|1138
|2006.11.24 09:34
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9181
|1.9800
|1139
|2006.11.24 09:34
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9184
|1.9800
|1140
|2006.11.24 09:34
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9185
|1.9800
|1141
|2006.11.24 09:34
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9189
|1.9800
|1142
|2006.11.24 09:34
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9192
|1.9800
|1143
|2006.11.24 09:44
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9193
|1.9800
|1144
|2006.11.24 09:46
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9195
|1.9800
|1145
|2006.11.24 09:47
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9196
|1.9800
|1146
|2006.11.24 09:47
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9197
|1.9800
|1147
|2006.11.24 09:47
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9198
|1.9800
|1148
|2006.11.24 09:48
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9201
|1.9800
|1149
|2006.11.24 09:48
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9205
|1.9800
|1150
|2006.11.24 09:48
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9209
|1.9800
|1151
|2006.11.24 09:48
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9212
|1.9800
|1152
|2006.11.24 09:48
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9213
|1.9800
|1153
|2006.11.24 09:48
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9217
|1.9800
|1154
|2006.11.24 09:48
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9220
|1.9800
|1155
|2006.11.24 09:49
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9224
|1.9800
|1156
|2006.11.24 09:49
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9225
|1.9800
|1157
|2006.11.24 09:49
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9228
|1.9800
|1158
|2006.11.24 09:49
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9230
|1.9800
|1159
|2006.11.24 09:49
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9232
|1.9800
|1160
|2006.11.24 09:50
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9233
|1.9800
|1161
|2006.11.24 09:50
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9234
|1.9800
|1162
|2006.11.24 11:29
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9235
|1.9800
|1163
|2006.11.24 11:30
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9237
|1.9800
|1164
|2006.11.24 11:30
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9239
|1.9800
|1165
|2006.11.24 11:31
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9240
|1.9800
|1166
|2006.11.24 11:31
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9241
|1.9800
|1167
|2006.11.24 11:31
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9242
|1.9800
|1168
|2006.11.24 11:31
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9243
|1.9800
|1169
|2006.11.24 11:31
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9244
|1.9800
|1170
|2006.11.24 11:32
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9245
|1.9800
|1171
|2006.11.24 11:32
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9246
|1.9800
|1172
|2006.11.24 11:32
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9247
|1.9800
|1173
|2006.11.24 11:33
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9248
|1.9800
|1174
|2006.11.27 00:00
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9298
|1.9800
|1175
|2006.11.27 00:12
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9299
|1.9800
|1176
|2006.11.27 00:13
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9300
|1.9800
|1177
|2006.11.27 00:22
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9301
|1.9800
|1178
|2006.11.27 00:23
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9303
|1.9800
|1179
|2006.11.27 00:23
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9304
|1.9800
|1180
|2006.11.27 00:23
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9305
|1.9800
|1181
|2006.11.27 00:23
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9307
|1.9800
|1182
|2006.11.27 00:29
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9309
|1.9800
|1183
|2006.11.27 03:03
|modify
|23
|0.10
|1.9100
|1.9310
|1.9800
|1184
|2006.11.27 09:58
|s/l
|23
|0.10
|1.9310
|1.9310
|1.9800
|210.85
|10273.26
|1185
|2006.11.27 09:58
|buy stop
|24
|0.10
|1.9333
|1.9233
|2.0033
|1186
|2006.11.27 10:01
|buy
|24
|0.10
|1.9333
|1.9233
|2.0033
|1187
|2006.11.28 09:05
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9333
|2.0033
|1188
|2006.11.28 09:06
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9334
|2.0033
|1189
|2006.11.28 09:06
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9337
|2.0033
|1190
|2006.11.28 09:06
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9338
|2.0033
|1191
|2006.11.28 09:06
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9340
|2.0033
|1192
|2006.11.28 09:06
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9341
|2.0033
|1193
|2006.11.28 09:06
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9343
|2.0033
|1194
|2006.11.28 09:07
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9344
|2.0033
|1195
|2006.11.28 09:07
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9346
|2.0033
|1196
|2006.11.28 09:07
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9347
|2.0033
|1197
|2006.11.28 09:07
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9348
|2.0033
|1198
|2006.11.28 09:07
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9349
|2.0033
|1199
|2006.11.28 09:07
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9350
|2.0033
|1200
|2006.11.28 09:07
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9351
|2.0033
|1201
|2006.11.28 09:07
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9352
|2.0033
|1202
|2006.11.28 09:07
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9353
|2.0033
|1203
|2006.11.28 09:08
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9354
|2.0033
|1204
|2006.11.28 09:40
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9356
|2.0033
|1205
|2006.11.28 09:40
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9357
|2.0033
|1206
|2006.11.28 09:40
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9358
|2.0033
|1207
|2006.11.28 09:40
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9360
|2.0033
|1208
|2006.11.28 09:41
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9361
|2.0033
|1209
|2006.11.28 14:30
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9363
|2.0033
|1210
|2006.11.28 14:30
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9365
|2.0033
|1211
|2006.11.28 14:30
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9368
|2.0033
|1212
|2006.11.28 14:30
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9369
|2.0033
|1213
|2006.11.28 14:30
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9372
|2.0033
|1214
|2006.11.28 14:30
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9374
|2.0033
|1215
|2006.11.28 14:30
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9376
|2.0033
|1216
|2006.11.28 14:34
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9377
|2.0033
|1217
|2006.11.28 14:34
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9380
|2.0033
|1218
|2006.11.28 14:34
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9382
|2.0033
|1219
|2006.11.28 14:34
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9384
|2.0033
|1220
|2006.11.28 14:34
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9386
|2.0033
|1221
|2006.11.28 14:34
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9387
|2.0033
|1222
|2006.11.28 14:35
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9388
|2.0033
|1223
|2006.11.28 14:35
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9389
|2.0033
|1224
|2006.11.28 15:36
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9391
|2.0033
|1225
|2006.11.28 15:36
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9393
|2.0033
|1226
|2006.11.28 15:51
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9394
|2.0033
|1227
|2006.11.28 15:51
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9395
|2.0033
|1228
|2006.11.28 15:51
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9397
|2.0033
|1229
|2006.11.28 15:52
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9399
|2.0033
|1230
|2006.11.28 15:52
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9402
|2.0033
|1231
|2006.11.28 15:52
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9404
|2.0033
|1232
|2006.11.28 19:16
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9407
|2.0033
|1233
|2006.11.28 19:16
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9409
|2.0033
|1234
|2006.11.28 19:16
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9412
|2.0033
|1235
|2006.11.28 19:17
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9414
|2.0033
|1236
|2006.11.28 19:17
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9415
|2.0033
|1237
|2006.11.28 19:17
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9416
|2.0033
|1238
|2006.11.28 19:17
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9418
|2.0033
|1239
|2006.11.28 19:17
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9420
|2.0033
|1240
|2006.11.28 19:37
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9425
|2.0033
|1241
|2006.11.28 19:37
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9426
|2.0033
|1242
|2006.11.28 22:02
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9427
|2.0033
|1243
|2006.11.28 22:02
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9429
|2.0033
|1244
|2006.11.28 22:03
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9431
|2.0033
|1245
|2006.11.28 22:04
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9434
|2.0033
|1246
|2006.11.29 00:52
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9438
|2.0033
|1247
|2006.11.29 00:53
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9439
|2.0033
|1248
|2006.11.29 00:53
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9440
|2.0033
|1249
|2006.11.29 01:24
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9441
|2.0033
|1250
|2006.11.29 01:24
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9442
|2.0033
|1251
|2006.11.29 07:26
|modify
|24
|0.10
|1.9333
|1.9444
|2.0033
|1252
|2006.11.29 19:24
|s/l
|24
|0.10
|1.9444
|1.9444
|2.0033
|111.34
|10384.60
|1253
|2006.11.29 19:24
|buy stop
|25
|0.10
|1.9466
|1.9366
|2.0166
|1254
|2006.11.29 19:54
|buy
|25
|0.10
|1.9466
|1.9366
|2.0166
|1255
|2006.11.30 10:25
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9467
|2.0166
|1256
|2006.11.30 10:25
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9469
|2.0166
|1257
|2006.11.30 10:25
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9470
|2.0166
|1258
|2006.11.30 10:25
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9471
|2.0166
|1259
|2006.11.30 10:25
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9473
|2.0166
|1260
|2006.11.30 10:25
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9474
|2.0166
|1261
|2006.11.30 10:25
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9475
|2.0166
|1262
|2006.11.30 10:25
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9476
|2.0166
|1263
|2006.11.30 10:25
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9478
|2.0166
|1264
|2006.11.30 14:09
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9479
|2.0166
|1265
|2006.11.30 14:09
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9481
|2.0166
|1266
|2006.11.30 14:10
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9483
|2.0166
|1267
|2006.11.30 14:10
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9484
|2.0166
|1268
|2006.11.30 14:31
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9486
|2.0166
|1269
|2006.11.30 14:31
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9487
|2.0166
|1270
|2006.11.30 15:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9488
|2.0166
|1271
|2006.11.30 15:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9489
|2.0166
|1272
|2006.11.30 15:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9491
|2.0166
|1273
|2006.11.30 15:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9492
|2.0166
|1274
|2006.11.30 15:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9494
|2.0166
|1275
|2006.11.30 15:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9495
|2.0166
|1276
|2006.11.30 15:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9496
|2.0166
|1277
|2006.11.30 15:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9497
|2.0166
|1278
|2006.11.30 15:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9498
|2.0166
|1279
|2006.11.30 15:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9500
|2.0166
|1280
|2006.11.30 15:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9501
|2.0166
|1281
|2006.11.30 15:58
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9504
|2.0166
|1282
|2006.11.30 15:58
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9505
|2.0166
|1283
|2006.11.30 16:04
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9508
|2.0166
|1284
|2006.11.30 16:04
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9510
|2.0166
|1285
|2006.11.30 16:04
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9514
|2.0166
|1286
|2006.11.30 16:07
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9515
|2.0166
|1287
|2006.11.30 16:07
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9516
|2.0166
|1288
|2006.11.30 16:07
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9518
|2.0166
|1289
|2006.11.30 16:08
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9521
|2.0166
|1290
|2006.11.30 16:08
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9522
|2.0166
|1291
|2006.11.30 16:08
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9523
|2.0166
|1292
|2006.11.30 16:08
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9526
|2.0166
|1293
|2006.11.30 16:12
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9527
|2.0166
|1294
|2006.11.30 16:12
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9528
|2.0166
|1295
|2006.11.30 16:14
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9529
|2.0166
|1296
|2006.11.30 16:14
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9530
|2.0166
|1297
|2006.11.30 16:31
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9532
|2.0166
|1298
|2006.11.30 16:32
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9533
|2.0166
|1299
|2006.11.30 16:32
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9534
|2.0166
|1300
|2006.11.30 16:32
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9536
|2.0166
|1301
|2006.11.30 16:32
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9537
|2.0166
|1302
|2006.11.30 16:32
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9538
|2.0166
|1303
|2006.11.30 16:45
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9541
|2.0166
|1304
|2006.11.30 16:46
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9542
|2.0166
|1305
|2006.11.30 16:46
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9543
|2.0166
|1306
|2006.11.30 16:56
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9544
|2.0166
|1307
|2006.11.30 16:56
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9545
|2.0166
|1308
|2006.11.30 16:56
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9546
|2.0166
|1309
|2006.11.30 16:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9552
|2.0166
|1310
|2006.11.30 16:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9553
|2.0166
|1311
|2006.11.30 16:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9556
|2.0166
|1312
|2006.11.30 16:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9557
|2.0166
|1313
|2006.11.30 16:57
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9560
|2.0166
|1314
|2006.11.30 16:58
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9561
|2.0166
|1315
|2006.11.30 16:59
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9563
|2.0166
|1316
|2006.11.30 16:59
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9565
|2.0166
|1317
|2006.11.30 16:59
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9567
|2.0166
|1318
|2006.11.30 16:59
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9568
|2.0166
|1319
|2006.11.30 16:59
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9569
|2.0166
|1320
|2006.11.30 16:59
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9571
|2.0166
|1321
|2006.11.30 16:59
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9572
|2.0166
|1322
|2006.11.30 16:59
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9574
|2.0166
|1323
|2006.11.30 17:13
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9575
|2.0166
|1324
|2006.11.30 17:13
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9576
|2.0166
|1325
|2006.11.30 17:13
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9577
|2.0166
|1326
|2006.11.30 17:13
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9578
|2.0166
|1327
|2006.11.30 17:13
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9579
|2.0166
|1328
|2006.11.30 17:13
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9580
|2.0166
|1329
|2006.11.30 17:15
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9591
|2.0166
|1330
|2006.11.30 18:00
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9593
|2.0166
|1331
|2006.11.30 18:00
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9594
|2.0166
|1332
|2006.11.30 18:02
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9595
|2.0166
|1333
|2006.11.30 18:02
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9596
|2.0166
|1334
|2006.11.30 18:03
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9597
|2.0166
|1335
|2006.12.01 07:26
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9600
|2.0166
|1336
|2006.12.01 07:26
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9604
|2.0166
|1337
|2006.12.01 07:26
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9609
|2.0166
|1338
|2006.12.01 07:27
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9612
|2.0166
|1339
|2006.12.01 07:27
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9613
|2.0166
|1340
|2006.12.01 07:27
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9614
|2.0166
|1341
|2006.12.01 07:28
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9615
|2.0166
|1342
|2006.12.01 07:28
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9618
|2.0166
|1343
|2006.12.01 07:28
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9619
|2.0166
|1344
|2006.12.01 07:28
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9620
|2.0166
|1345
|2006.12.01 07:28
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9623
|2.0166
|1346
|2006.12.01 07:29
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9624
|2.0166
|1347
|2006.12.01 07:29
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9625
|2.0166
|1348
|2006.12.01 07:29
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9626
|2.0166
|1349
|2006.12.01 07:30
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9629
|2.0166
|1350
|2006.12.01 07:30
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9631
|2.0166
|1351
|2006.12.01 07:30
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9632
|2.0166
|1352
|2006.12.01 07:30
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9634
|2.0166
|1353
|2006.12.01 07:30
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9635
|2.0166
|1354
|2006.12.01 07:30
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9636
|2.0166
|1355
|2006.12.01 07:31
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9638
|2.0166
|1356
|2006.12.01 07:31
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9639
|2.0166
|1357
|2006.12.01 07:31
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9641
|2.0166
|1358
|2006.12.01 07:31
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9642
|2.0166
|1359
|2006.12.01 07:31
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9644
|2.0166
|1360
|2006.12.01 07:31
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9645
|2.0166
|1361
|2006.12.01 07:31
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9646
|2.0166
|1362
|2006.12.01 08:24
|modify
|25
|0.10
|1.9466
|1.9647
|2.0166
|1363
|2006.12.01 11:02
|s/l
|25
|0.10
|1.9647
|1.9647
|2.0166
|181.68
|10566.28
|1364
|2006.12.01 11:02
|buy stop
|26
|0.10
|1.9670
|1.9570
|2.0370
|1365
|2006.12.01 11:29
|buy
|26
|0.10
|1.9670
|1.9570
|2.0370
|1366
|2006.12.01 16:09
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9671
|2.0370
|1367
|2006.12.01 16:09
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9672
|2.0370
|1368
|2006.12.01 16:10
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9673
|2.0370
|1369
|2006.12.01 16:10
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9674
|2.0370
|1370
|2006.12.01 16:10
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9675
|2.0370
|1371
|2006.12.01 16:10
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9676
|2.0370
|1372
|2006.12.01 16:11
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9679
|2.0370
|1373
|2006.12.01 16:11
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9683
|2.0370
|1374
|2006.12.01 16:11
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9685
|2.0370
|1375
|2006.12.01 16:11
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9687
|2.0370
|1376
|2006.12.01 16:28
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9688
|2.0370
|1377
|2006.12.01 16:28
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9692
|2.0370
|1378
|2006.12.01 16:28
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9693
|2.0370
|1379
|2006.12.01 16:28
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9694
|2.0370
|1380
|2006.12.01 16:28
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9696
|2.0370
|1381
|2006.12.01 16:29
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9697
|2.0370
|1382
|2006.12.01 16:29
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9699
|2.0370
|1383
|2006.12.01 16:29
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9701
|2.0370
|1384
|2006.12.01 16:29
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9703
|2.0370
|1385
|2006.12.01 16:29
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9705
|2.0370
|1386
|2006.12.01 16:29
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9707
|2.0370
|1387
|2006.12.01 16:30
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9708
|2.0370
|1388
|2006.12.01 16:30
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9709
|2.0370
|1389
|2006.12.01 16:30
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9710
|2.0370
|1390
|2006.12.01 16:35
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9711
|2.0370
|1391
|2006.12.01 16:35
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9713
|2.0370
|1392
|2006.12.01 16:35
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9714
|2.0370
|1393
|2006.12.01 16:36
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9722
|2.0370
|1394
|2006.12.01 16:36
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9723
|2.0370
|1395
|2006.12.01 16:36
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9724
|2.0370
|1396
|2006.12.01 16:36
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9725
|2.0370
|1397
|2006.12.01 16:37
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9727
|2.0370
|1398
|2006.12.01 16:37
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9728
|2.0370
|1399
|2006.12.01 16:37
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9729
|2.0370
|1400
|2006.12.01 16:37
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9730
|2.0370
|1401
|2006.12.01 16:37
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9731
|2.0370
|1402
|2006.12.01 16:38
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9732
|2.0370
|1403
|2006.12.01 16:38
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9733
|2.0370
|1404
|2006.12.01 16:38
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9734
|2.0370
|1405
|2006.12.01 16:38
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9736
|2.0370
|1406
|2006.12.01 16:38
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9738
|2.0370
|1407
|2006.12.01 16:38
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9739
|2.0370
|1408
|2006.12.01 16:38
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9742
|2.0370
|1409
|2006.12.01 16:38
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9743
|2.0370
|1410
|2006.12.01 16:38
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9744
|2.0370
|1411
|2006.12.01 16:38
|modify
|26
|0.10
|1.9670
|1.9746
|2.0370
|1412
|2006.12.04 09:08
|s/l
|26
|0.10
|1.9746
|1.9746
|2.0370
|76.17
|10642.45
|1413
|2006.12.04 09:08
|buy stop
|27
|0.10
|1.9767
|1.9667
|2.0467
|1414
|2006.12.04 09:43
|buy
|27
|0.10
|1.9767
|1.9667
|2.0467
|1415
|2006.12.06 10:30
|s/l
|27
|0.10
|1.9667
|1.9667
|2.0467
|-99.66
|10542.79
|1416
|2006.12.06 10:30
|buy stop
|28
|0.10
|1.9689
|1.9589
|2.0389
|1417
|2006.12.06 16:22
|buy
|28
|0.10
|1.9689
|1.9589
|2.0389
|1418
|2006.12.08 11:08
|s/l
|28
|0.10
|1.9589
|1.9589
|2.0389
|-99.32
|10443.47
|1419
|2006.12.08 11:08
|sell stop
|29
|0.10
|1.9567
|1.9667
|1.8867
|1420
|2006.12.08 14:29
|sell
|29
|0.10
|1.9567
|1.9667
|1.8867
|1421
|2006.12.08 14:53
|s/l
|29
|0.10
|1.9667
|1.9667
|1.8867
|-100.00
|10343.47
|1422
|2006.12.08 14:53
|sell stop
|30
|0.10
|1.9646
|1.9746
|1.8946
|1423
|2006.12.08 17:41
|sell
|30
|0.10
|1.9646
|1.9746
|1.8946
|1424
|2006.12.08 17:54
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9646
|1.8946
|1425
|2006.12.08 17:54
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9643
|1.8946
|1426
|2006.12.08 17:54
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9641
|1.8946
|1427
|2006.12.08 17:54
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9636
|1.8946
|1428
|2006.12.08 17:54
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9631
|1.8946
|1429
|2006.12.08 17:55
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9630
|1.8946
|1430
|2006.12.08 17:55
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9628
|1.8946
|1431
|2006.12.08 17:55
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9626
|1.8946
|1432
|2006.12.08 17:55
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9624
|1.8946
|1433
|2006.12.08 17:55
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9622
|1.8946
|1434
|2006.12.08 17:55
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9619
|1.8946
|1435
|2006.12.11 01:12
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9616
|1.8946
|1436
|2006.12.11 01:12
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9613
|1.8946
|1437
|2006.12.11 01:18
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9612
|1.8946
|1438
|2006.12.11 01:26
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9611
|1.8946
|1439
|2006.12.11 01:27
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9609
|1.8946
|1440
|2006.12.11 01:28
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9608
|1.8946
|1441
|2006.12.11 01:28
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9606
|1.8946
|1442
|2006.12.11 01:28
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9604
|1.8946
|1443
|2006.12.11 01:28
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9602
|1.8946
|1444
|2006.12.11 01:28
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9600
|1.8946
|1445
|2006.12.11 01:29
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9599
|1.8946
|1446
|2006.12.11 02:24
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9597
|1.8946
|1447
|2006.12.11 02:28
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9596
|1.8946
|1448
|2006.12.11 02:28
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9595
|1.8946
|1449
|2006.12.11 02:29
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9594
|1.8946
|1450
|2006.12.11 02:29
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9592
|1.8946
|1451
|2006.12.11 02:32
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9591
|1.8946
|1452
|2006.12.11 02:32
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9590
|1.8946
|1453
|2006.12.11 02:32
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9589
|1.8946
|1454
|2006.12.11 02:32
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9588
|1.8946
|1455
|2006.12.11 02:33
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9587
|1.8946
|1456
|2006.12.11 02:42
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9586
|1.8946
|1457
|2006.12.11 02:52
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9585
|1.8946
|1458
|2006.12.11 02:52
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9584
|1.8946
|1459
|2006.12.11 02:53
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9583
|1.8946
|1460
|2006.12.11 02:54
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9582
|1.8946
|1461
|2006.12.11 02:54
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9581
|1.8946
|1462
|2006.12.11 02:56
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9580
|1.8946
|1463
|2006.12.11 02:57
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9579
|1.8946
|1464
|2006.12.11 02:58
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9578
|1.8946
|1465
|2006.12.11 03:00
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9577
|1.8946
|1466
|2006.12.11 03:13
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9576
|1.8946
|1467
|2006.12.11 03:13
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9575
|1.8946
|1468
|2006.12.11 03:13
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9573
|1.8946
|1469
|2006.12.11 03:18
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9572
|1.8946
|1470
|2006.12.11 03:18
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9571
|1.8946
|1471
|2006.12.11 03:18
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9569
|1.8946
|1472
|2006.12.11 03:19
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9568
|1.8946
|1473
|2006.12.11 03:19
|modify
|30
|0.10
|1.9646
|1.9566
|1.8946
|1474
|2006.12.11 08:52
|s/l
|30
|0.10
|1.9566
|1.9566
|1.8946
|79.12
|10422.59
|1475
|2006.12.11 08:52
|sell stop
|31
|0.10
|1.9543
|1.9643
|1.8843
|1476
|2006.12.11 08:57
|sell
|31
|0.10
|1.9543
|1.9643
|1.8843
|1477
|2006.12.12 10:30
|s/l
|31
|0.10
|1.9643
|1.9643
|1.8843
|-100.88
|10321.71
|1478
|2006.12.12 10:30
|sell stop
|32
|0.10
|1.9620
|1.9720
|1.8920
|1479
|2006.12.12 11:22
|sell
|32
|0.10
|1.9620
|1.9720
|1.8920
|1480
|2006.12.13 10:30
|s/l
|32
|0.10
|1.9720
|1.9720
|1.8920
|-100.88
|10220.83
|1481
|2006.12.13 10:30
|buy stop
|33
|0.10
|1.9740
|1.9640
|2.0440
|1482
|2006.12.20 04:02
|buy
|33
|0.10
|1.9740
|1.9640
|2.0440
|1483
|2006.12.20 17:50
|s/l
|33
|0.10
|1.9640
|1.9640
|2.0440
|-100.00
|10120.83
|1484
|2006.12.20 17:50
|buy stop
|34
|0.10
|1.9663
|1.9563
|2.0363
|1485
|2006.12.21 00:18
|buy
|34
|0.10
|1.9663
|1.9563
|2.0363
|1486
|2006.12.21 15:38
|s/l
|34
|0.10
|1.9563
|1.9563
|2.0363
|-100.00
|10020.83
|1487
|2006.12.21 15:38
|buy stop
|35
|0.10
|1.9584
|1.9484
|2.0284
|1488
|2006.12.21 15:47
|buy
|35
|0.10
|1.9584
|1.9484
|2.0284
|1489
|2007.01.02 08:28
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9584
|2.0284
|1490
|2007.01.02 08:28
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9585
|2.0284
|1491
|2007.01.02 08:28
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9586
|2.0284
|1492
|2007.01.02 08:28
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9587
|2.0284
|1493
|2007.01.02 08:28
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9588
|2.0284
|1494
|2007.01.02 08:28
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9589
|2.0284
|1495
|2007.01.02 08:30
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9590
|2.0284
|1496
|2007.01.02 08:30
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9591
|2.0284
|1497
|2007.01.02 08:30
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9592
|2.0284
|1498
|2007.01.02 08:32
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9593
|2.0284
|1499
|2007.01.02 08:32
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9594
|2.0284
|1500
|2007.01.02 08:32
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9595
|2.0284
|1501
|2007.01.02 08:33
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9598
|2.0284
|1502
|2007.01.02 08:33
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9600
|2.0284
|1503
|2007.01.02 09:24
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9601
|2.0284
|1504
|2007.01.02 09:24
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9603
|2.0284
|1505
|2007.01.02 09:25
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9604
|2.0284
|1506
|2007.01.02 09:25
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9607
|2.0284
|1507
|2007.01.02 09:25
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9608
|2.0284
|1508
|2007.01.02 09:25
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9611
|2.0284
|1509
|2007.01.02 09:25
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9613
|2.0284
|1510
|2007.01.02 09:25
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9615
|2.0284
|1511
|2007.01.02 09:27
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9616
|2.0284
|1512
|2007.01.02 09:27
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9619
|2.0284
|1513
|2007.01.02 09:27
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9620
|2.0284
|1514
|2007.01.02 09:27
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9621
|2.0284
|1515
|2007.01.02 09:27
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9623
|2.0284
|1516
|2007.01.02 09:27
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9624
|2.0284
|1517
|2007.01.02 09:27
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9625
|2.0284
|1518
|2007.01.02 09:27
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9627
|2.0284
|1519
|2007.01.02 09:29
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9628
|2.0284
|1520
|2007.01.02 09:30
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9629
|2.0284
|1521
|2007.01.02 11:06
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9630
|2.0284
|1522
|2007.01.02 11:06
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9631
|2.0284
|1523
|2007.01.02 11:07
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9632
|2.0284
|1524
|2007.01.02 11:14
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9633
|2.0284
|1525
|2007.01.02 11:15
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9634
|2.0284
|1526
|2007.01.02 11:30
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9635
|2.0284
|1527
|2007.01.02 14:43
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9636
|2.0284
|1528
|2007.01.02 14:44
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9637
|2.0284
|1529
|2007.01.02 14:44
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9638
|2.0284
|1530
|2007.01.02 17:24
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9639
|2.0284
|1531
|2007.01.02 17:24
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9641
|2.0284
|1532
|2007.01.03 01:35
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9642
|2.0284
|1533
|2007.01.03 01:35
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9643
|2.0284
|1534
|2007.01.03 01:36
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9644
|2.0284
|1535
|2007.01.03 01:36
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9645
|2.0284
|1536
|2007.01.03 01:36
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9646
|2.0284
|1537
|2007.01.03 03:22
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9647
|2.0284
|1538
|2007.01.03 04:36
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9648
|2.0284
|1539
|2007.01.03 04:44
|modify
|35
|0.10
|1.9584
|1.9650
|2.0284
|1540
|2007.01.03 11:17
|s/l
|35
|0.10
|1.9650
|1.9650
|2.0284
|67.87
|10088.70
|1541
|2007.01.03 11:17
|buy stop
|36
|0.10
|1.9672
|1.9572
|2.0372
|1542
|2007.01.16 08:06
|buy
|36
|0.10
|1.9672
|1.9572
|2.0372
|1543
|2007.01.18 09:20
|modify
|36
|0.10
|1.9672
|1.9674
|2.0372
|1544
|2007.01.18 09:20
|modify
|36
|0.10
|1.9672
|1.9675
|2.0372
|1545
|2007.01.18 09:23
|modify
|36
|0.10
|1.9672
|1.9676
|2.0372
|1546
|2007.01.18 09:25
|modify
|36
|0.10
|1.9672
|1.9677
|2.0372
|1547
|2007.01.18 13:32
|s/l
|36
|0.10
|1.9677
|1.9677
|2.0372
|5.68
|10094.38
|1548
|2007.01.18 13:32
|buy stop
|37
|0.10
|1.9700
|1.9600
|2.0400
|1549
|2007.01.18 15:21
|buy
|37
|0.10
|1.9700
|1.9600
|2.0400
|1550
|2007.01.23 08:34
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9701
|2.0400
|1551
|2007.01.23 08:34
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9703
|2.0400
|1552
|2007.01.23 08:34
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9704
|2.0400
|1553
|2007.01.23 08:34
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9705
|2.0400
|1554
|2007.01.23 08:34
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9707
|2.0400
|1555
|2007.01.23 08:35
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9708
|2.0400
|1556
|2007.01.23 08:35
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9709
|2.0400
|1557
|2007.01.23 08:35
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9710
|2.0400
|1558
|2007.01.23 08:35
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9712
|2.0400
|1559
|2007.01.23 08:41
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9715
|2.0400
|1560
|2007.01.23 08:41
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9716
|2.0400
|1561
|2007.01.23 08:41
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9717
|2.0400
|1562
|2007.01.23 08:41
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9720
|2.0400
|1563
|2007.01.23 08:42
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9721
|2.0400
|1564
|2007.01.23 08:42
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9723
|2.0400
|1565
|2007.01.23 08:42
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9724
|2.0400
|1566
|2007.01.23 08:42
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9726
|2.0400
|1567
|2007.01.23 09:10
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9727
|2.0400
|1568
|2007.01.23 09:10
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9728
|2.0400
|1569
|2007.01.23 09:10
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9729
|2.0400
|1570
|2007.01.23 09:10
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9730
|2.0400
|1571
|2007.01.23 09:10
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9731
|2.0400
|1572
|2007.01.23 09:14
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9732
|2.0400
|1573
|2007.01.23 09:17
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9733
|2.0400
|1574
|2007.01.23 09:18
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9734
|2.0400
|1575
|2007.01.23 11:00
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9735
|2.0400
|1576
|2007.01.23 11:00
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9736
|2.0400
|1577
|2007.01.23 11:01
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9737
|2.0400
|1578
|2007.01.23 11:03
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9738
|2.0400
|1579
|2007.01.23 11:05
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9739
|2.0400
|1580
|2007.01.23 11:05
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9740
|2.0400
|1581
|2007.01.23 11:05
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9741
|2.0400
|1582
|2007.01.23 11:09
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9742
|2.0400
|1583
|2007.01.23 11:09
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9745
|2.0400
|1584
|2007.01.23 11:09
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9747
|2.0400
|1585
|2007.01.23 11:09
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9748
|2.0400
|1586
|2007.01.23 11:09
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9749
|2.0400
|1587
|2007.01.23 11:09
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9751
|2.0400
|1588
|2007.01.23 11:09
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9752
|2.0400
|1589
|2007.01.23 11:09
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9753
|2.0400
|1590
|2007.01.23 11:09
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9755
|2.0400
|1591
|2007.01.23 11:09
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9756
|2.0400
|1592
|2007.01.23 11:09
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9758
|2.0400
|1593
|2007.01.23 12:42
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9759
|2.0400
|1594
|2007.01.23 12:43
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9760
|2.0400
|1595
|2007.01.23 12:43
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9761
|2.0400
|1596
|2007.01.23 12:43
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9763
|2.0400
|1597
|2007.01.23 12:43
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9764
|2.0400
|1598
|2007.01.23 12:43
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9765
|2.0400
|1599
|2007.01.23 12:43
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9766
|2.0400
|1600
|2007.01.23 12:45
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9767
|2.0400
|1601
|2007.01.23 12:45
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9772
|2.0400
|1602
|2007.01.23 12:56
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9773
|2.0400
|1603
|2007.01.23 12:56
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9774
|2.0400
|1604
|2007.01.23 13:00
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9775
|2.0400
|1605
|2007.01.23 13:00
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9776
|2.0400
|1606
|2007.01.23 13:00
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9778
|2.0400
|1607
|2007.01.23 13:01
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9779
|2.0400
|1608
|2007.01.23 13:01
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9780
|2.0400
|1609
|2007.01.23 13:02
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9781
|2.0400
|1610
|2007.01.23 13:48
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9785
|2.0400
|1611
|2007.01.23 13:48
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9786
|2.0400
|1612
|2007.01.23 13:48
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9789
|2.0400
|1613
|2007.01.23 13:48
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9792
|2.0400
|1614
|2007.01.23 13:49
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9793
|2.0400
|1615
|2007.01.23 13:52
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9798
|2.0400
|1616
|2007.01.23 13:52
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9800
|2.0400
|1617
|2007.01.23 13:52
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9802
|2.0400
|1618
|2007.01.23 13:52
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9805
|2.0400
|1619
|2007.01.23 13:53
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9806
|2.0400
|1620
|2007.01.23 13:53
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9807
|2.0400
|1621
|2007.01.23 13:53
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9808
|2.0400
|1622
|2007.01.23 13:53
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9810
|2.0400
|1623
|2007.01.23 13:54
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9811
|2.0400
|1624
|2007.01.23 13:54
|modify
|37
|0.10
|1.9700
|1.9813
|2.0400
|1625
|2007.01.23 19:42
|s/l
|37
|0.10
|1.9813
|1.9813
|2.0400
|113.51
|10207.89
|1626
|2007.01.23 19:42
|buy stop
|38
|0.10
|1.9835
|1.9735
|2.0535
|1627
|2007.01.23 20:02
|buy
|38
|0.10
|1.9835
|1.9735
|2.0535
|1628
|2007.01.24 08:52
|s/l
|38
|0.10
|1.9735
|1.9735
|2.0535
|-99.83
|10108.06
|1629
|2007.01.24 08:52
|buy stop
|39
|0.10
|1.9758
|1.9658
|2.0458
|1630
|2007.01.24 10:57
|buy
|39
|0.10
|1.9758
|1.9658
|2.0458
|1631
|2007.01.24 16:24
|s/l
|39
|0.10
|1.9658
|1.9658
|2.0458
|-100.00
|10008.06
|1632
|2007.01.24 16:24
|buy stop
|40
|0.10
|1.9681
|1.9581
|2.0381
|1633
|2007.01.24 16:31
|buy
|40
|0.10
|1.9681
|1.9581
|2.0381
|1634
|2007.01.26 14:29
|s/l
|40
|0.10
|1.9581
|1.9581
|2.0381
|-99.32
|9908.74
|1635
|2007.01.26 14:29
|sell stop
|41
|0.10
|1.9557
|1.9657
|1.8857
|1636
|2007.01.29 12:24
|sell
|41
|0.10
|1.9557
|1.9657
|1.8857
|1637
|2007.01.30 08:17
|s/l
|41
|0.10
|1.9657
|1.9657
|1.8857
|-100.88
|9807.86
|1638
|2007.01.30 08:17
|sell stop
|42
|0.10
|1.9634
|1.9734
|1.8934
|1639
|2007.01.30 14:26
|sell
|42
|0.10
|1.9634
|1.9734
|1.8934
|1640
|2007.01.31 09:36
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9634
|1.8934
|1641
|2007.01.31 09:38
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9633
|1.8934
|1642
|2007.01.31 09:38
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9632
|1.8934
|1643
|2007.01.31 09:38
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9630
|1.8934
|1644
|2007.01.31 09:39
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9629
|1.8934
|1645
|2007.01.31 09:39
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9628
|1.8934
|1646
|2007.01.31 09:40
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9627
|1.8934
|1647
|2007.01.31 10:34
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9625
|1.8934
|1648
|2007.01.31 10:34
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9624
|1.8934
|1649
|2007.01.31 10:34
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9623
|1.8934
|1650
|2007.01.31 10:34
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9622
|1.8934
|1651
|2007.01.31 10:34
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9621
|1.8934
|1652
|2007.01.31 10:34
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9620
|1.8934
|1653
|2007.01.31 10:35
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9619
|1.8934
|1654
|2007.01.31 10:35
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9618
|1.8934
|1655
|2007.01.31 10:35
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9616
|1.8934
|1656
|2007.01.31 10:35
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9615
|1.8934
|1657
|2007.01.31 10:35
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9613
|1.8934
|1658
|2007.01.31 14:41
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9612
|1.8934
|1659
|2007.01.31 14:41
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9611
|1.8934
|1660
|2007.01.31 14:42
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9610
|1.8934
|1661
|2007.01.31 14:43
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9609
|1.8934
|1662
|2007.01.31 14:43
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9608
|1.8934
|1663
|2007.01.31 14:44
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9607
|1.8934
|1664
|2007.01.31 14:45
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9606
|1.8934
|1665
|2007.01.31 14:45
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9605
|1.8934
|1666
|2007.01.31 14:45
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9604
|1.8934
|1667
|2007.01.31 14:45
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9603
|1.8934
|1668
|2007.01.31 14:47
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9602
|1.8934
|1669
|2007.01.31 14:47
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9601
|1.8934
|1670
|2007.01.31 14:47
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9600
|1.8934
|1671
|2007.01.31 14:47
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9599
|1.8934
|1672
|2007.01.31 14:48
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9598
|1.8934
|1673
|2007.01.31 14:48
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9597
|1.8934
|1674
|2007.01.31 14:49
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9596
|1.8934
|1675
|2007.01.31 14:50
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9595
|1.8934
|1676
|2007.01.31 14:50
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9594
|1.8934
|1677
|2007.01.31 14:50
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9593
|1.8934
|1678
|2007.01.31 14:52
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9592
|1.8934
|1679
|2007.01.31 14:52
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9591
|1.8934
|1680
|2007.01.31 14:52
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9590
|1.8934
|1681
|2007.01.31 14:52
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9588
|1.8934
|1682
|2007.01.31 14:53
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9587
|1.8934
|1683
|2007.01.31 14:53
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9586
|1.8934
|1684
|2007.01.31 14:53
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9584
|1.8934
|1685
|2007.01.31 14:53
|modify
|42
|0.10
|1.9634
|1.9583
|1.8934
|1686
|2007.01.31 16:43
|s/l
|42
|0.10
|1.9583
|1.9583
|1.8934
|50.12
|9857.98
|1687
|2007.01.31 16:43
|sell stop
|43
|0.10
|1.9561
|1.9661
|1.8861
|1688
|2007.02.05 11:59
|sell
|43
|0.10
|1.9561
|1.9661
|1.8861
|1689
|2007.02.06 11:12
|s/l
|43
|0.10
|1.9661
|1.9661
|1.8861
|-100.88
|9757.10
|1690
|2007.02.06 11:12
|sell stop
|44
|0.10
|1.9638
|1.9738
|1.8938
|1691
|2007.02.08 13:05
|sell
|44
|0.10
|1.9638
|1.9738
|1.8938
|1692
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9638
|1.8938
|1693
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9637
|1.8938
|1694
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9636
|1.8938
|1695
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9635
|1.8938
|1696
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9633
|1.8938
|1697
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9631
|1.8938
|1698
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9629
|1.8938
|1699
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9628
|1.8938
|1700
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9626
|1.8938
|1701
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9624
|1.8938
|1702
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9623
|1.8938
|1703
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9621
|1.8938
|1704
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9618
|1.8938
|1705
|2007.02.09 08:32
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9615
|1.8938
|1706
|2007.02.09 08:45
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9614
|1.8938
|1707
|2007.02.09 08:45
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9612
|1.8938
|1708
|2007.02.09 08:45
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9611
|1.8938
|1709
|2007.02.09 08:45
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9610
|1.8938
|1710
|2007.02.09 08:45
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9608
|1.8938
|1711
|2007.02.09 08:46
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9607
|1.8938
|1712
|2007.02.09 08:51
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9604
|1.8938
|1713
|2007.02.09 08:51
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9602
|1.8938
|1714
|2007.02.09 08:51
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9599
|1.8938
|1715
|2007.02.09 08:52
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9598
|1.8938
|1716
|2007.02.09 08:52
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9597
|1.8938
|1717
|2007.02.09 08:52
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9596
|1.8938
|1718
|2007.02.09 08:52
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9594
|1.8938
|1719
|2007.02.09 09:41
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9593
|1.8938
|1720
|2007.02.09 09:41
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9592
|1.8938
|1721
|2007.02.09 09:41
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9591
|1.8938
|1722
|2007.02.09 09:42
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9590
|1.8938
|1723
|2007.02.09 09:42
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9589
|1.8938
|1724
|2007.02.09 09:42
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9588
|1.8938
|1725
|2007.02.09 10:36
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9587
|1.8938
|1726
|2007.02.09 10:37
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9586
|1.8938
|1727
|2007.02.09 10:37
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9584
|1.8938
|1728
|2007.02.09 10:37
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9582
|1.8938
|1729
|2007.02.09 10:37
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9581
|1.8938
|1730
|2007.02.09 10:37
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9580
|1.8938
|1731
|2007.02.09 10:37
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9578
|1.8938
|1732
|2007.02.09 10:37
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9577
|1.8938
|1733
|2007.02.09 10:37
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9574
|1.8938
|1734
|2007.02.09 10:37
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9572
|1.8938
|1735
|2007.02.09 10:40
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9571
|1.8938
|1736
|2007.02.09 10:46
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9569
|1.8938
|1737
|2007.02.09 10:47
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9568
|1.8938
|1738
|2007.02.09 10:50
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9561
|1.8938
|1739
|2007.02.09 11:08
|modify
|44
|0.10
|1.9638
|1.9560
|1.8938
|1740
|2007.02.12 07:13
|s/l
|44
|0.10
|1.9560
|1.9560
|1.8938
|76.24
|9833.34
|1741
|2007.02.12 07:13
|sell stop
|45
|0.10
|1.9537
|1.9637
|1.8837
|1742
|2007.02.12 07:42
|sell
|45
|0.10
|1.9537
|1.9637
|1.8837
|1743
|2007.02.13 10:30
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9536
|1.8837
|1744
|2007.02.13 10:34
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9535
|1.8837
|1745
|2007.02.13 10:34
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9531
|1.8837
|1746
|2007.02.13 10:34
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9529
|1.8837
|1747
|2007.02.13 10:34
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9524
|1.8837
|1748
|2007.02.13 10:43
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9523
|1.8837
|1749
|2007.02.13 10:43
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9518
|1.8837
|1750
|2007.02.13 10:44
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9516
|1.8837
|1751
|2007.02.13 10:44
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9515
|1.8837
|1752
|2007.02.13 10:44
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9514
|1.8837
|1753
|2007.02.13 10:44
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9513
|1.8837
|1754
|2007.02.13 10:44
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9512
|1.8837
|1755
|2007.02.13 10:48
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9511
|1.8837
|1756
|2007.02.13 10:49
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9510
|1.8837
|1757
|2007.02.13 11:14
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9509
|1.8837
|1758
|2007.02.13 12:12
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9508
|1.8837
|1759
|2007.02.13 12:12
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9507
|1.8837
|1760
|2007.02.13 12:12
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9506
|1.8837
|1761
|2007.02.13 12:12
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9505
|1.8837
|1762
|2007.02.13 12:12
|modify
|45
|0.10
|1.9537
|1.9503
|1.8837
|1763
|2007.02.14 08:44
|s/l
|45
|0.10
|1.9503
|1.9503
|1.8837
|32.24
|9865.58
|1764
|2007.02.14 08:44
|sell stop
|46
|0.10
|1.9481
|1.9581
|1.8781
|1765
|2007.02.16 09:20
|sell
|46
|0.10
|1.9481
|1.9581
|1.8781
|1766
|2007.02.21 09:01
|s/l
|46
|0.10
|1.9581
|1.9581
|1.8781
|-102.64
|9762.94
|1767
|2007.02.21 09:01
|sell stop
|47
|0.10
|1.9558
|1.9658
|1.8858
|1768
|2007.02.21 10:21
|sell
|47
|0.10
|1.9558
|1.9658
|1.8858
|1769
|2007.02.26 09:00
|s/l
|47
|0.10
|1.9658
|1.9658
|1.8858
|-104.40
|9658.54
|1770
|2007.02.26 09:00
|buy stop
|48
|0.10
|1.9679
|1.9579
|2.0379
|1771
|2007.03.21 19:33
|buy
|48
|0.10
|1.9679
|1.9579
|2.0379
|1772
|2007.03.26 00:47
|s/l
|48
|0.10
|1.9579
|1.9579
|2.0379
|-99.15
|9559.39
|1773
|2007.03.26 00:47
|buy stop
|49
|0.10
|1.9598
|1.9498
|2.0298
|1774
|2007.03.26 01:01
|buy
|49
|0.10
|1.9598
|1.9498
|2.0298
|1775
|2007.03.26 16:08
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9598
|2.0298
|1776
|2007.03.26 16:08
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9599
|2.0298
|1777
|2007.03.26 16:08
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9601
|2.0298
|1778
|2007.03.26 16:09
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9602
|2.0298
|1779
|2007.03.26 16:09
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9603
|2.0298
|1780
|2007.03.26 16:09
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9604
|2.0298
|1781
|2007.03.26 16:18
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9605
|2.0298
|1782
|2007.03.26 16:18
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9606
|2.0298
|1783
|2007.03.26 16:20
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9608
|2.0298
|1784
|2007.03.26 16:20
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9609
|2.0298
|1785
|2007.03.26 16:20
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9610
|2.0298
|1786
|2007.03.26 16:21
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9614
|2.0298
|1787
|2007.03.26 16:21
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9615
|2.0298
|1788
|2007.03.26 16:22
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9616
|2.0298
|1789
|2007.03.26 16:27
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9619
|2.0298
|1790
|2007.03.26 16:28
|modify
|49
|0.10
|1.9598
|1.9620
|2.0298
|1791
|2007.03.27 11:30
|s/l
|49
|0.10
|1.9620
|1.9620
|2.0298
|22.17
|9581.56
|1792
|2007.03.27 11:30
|buy stop
|50
|0.10
|1.9642
|1.9542
|2.0342
|1793
|2007.03.27 11:45
|buy
|50
|0.10
|1.9642
|1.9542
|2.0342
|1794
|2007.04.02 13:18
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9644
|2.0342
|1795
|2007.04.02 13:18
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9646
|2.0342
|1796
|2007.04.02 13:18
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9647
|2.0342
|1797
|2007.04.02 13:18
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9648
|2.0342
|1798
|2007.04.02 13:18
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9650
|2.0342
|1799
|2007.04.02 13:30
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9651
|2.0342
|1800
|2007.04.02 13:30
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9653
|2.0342
|1801
|2007.04.02 13:44
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9654
|2.0342
|1802
|2007.04.02 13:44
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9655
|2.0342
|1803
|2007.04.02 13:44
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9656
|2.0342
|1804
|2007.04.02 13:44
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9657
|2.0342
|1805
|2007.04.02 13:45
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9658
|2.0342
|1806
|2007.04.02 13:48
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9659
|2.0342
|1807
|2007.04.02 13:48
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9661
|2.0342
|1808
|2007.04.02 13:49
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9663
|2.0342
|1809
|2007.04.02 13:49
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9664
|2.0342
|1810
|2007.04.02 13:49
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9666
|2.0342
|1811
|2007.04.02 13:49
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9667
|2.0342
|1812
|2007.04.02 13:49
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9669
|2.0342
|1813
|2007.04.02 13:49
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9670
|2.0342
|1814
|2007.04.02 13:49
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9671
|2.0342
|1815
|2007.04.02 13:49
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9672
|2.0342
|1816
|2007.04.02 13:51
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9673
|2.0342
|1817
|2007.04.02 13:54
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9674
|2.0342
|1818
|2007.04.02 14:01
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9679
|2.0342
|1819
|2007.04.02 14:06
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9680
|2.0342
|1820
|2007.04.02 14:06
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9681
|2.0342
|1821
|2007.04.02 14:06
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9682
|2.0342
|1822
|2007.04.02 14:23
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9683
|2.0342
|1823
|2007.04.02 14:24
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9686
|2.0342
|1824
|2007.04.02 14:24
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9687
|2.0342
|1825
|2007.04.02 14:24
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9688
|2.0342
|1826
|2007.04.02 15:04
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9689
|2.0342
|1827
|2007.04.02 15:07
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9690
|2.0342
|1828
|2007.04.02 15:07
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9691
|2.0342
|1829
|2007.04.02 15:07
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9692
|2.0342
|1830
|2007.04.02 15:11
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9693
|2.0342
|1831
|2007.04.02 15:11
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9694
|2.0342
|1832
|2007.04.02 15:11
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9695
|2.0342
|1833
|2007.04.02 15:12
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9696
|2.0342
|1834
|2007.04.02 15:16
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9697
|2.0342
|1835
|2007.04.02 16:04
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9698
|2.0342
|1836
|2007.04.02 16:12
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9699
|2.0342
|1837
|2007.04.02 16:15
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9700
|2.0342
|1838
|2007.04.02 16:15
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9701
|2.0342
|1839
|2007.04.03 08:24
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9702
|2.0342
|1840
|2007.04.03 08:24
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9704
|2.0342
|1841
|2007.04.03 08:59
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9708
|2.0342
|1842
|2007.04.03 09:01
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9709
|2.0342
|1843
|2007.04.03 09:12
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9711
|2.0342
|1844
|2007.04.03 09:12
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9713
|2.0342
|1845
|2007.04.03 09:12
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9714
|2.0342
|1846
|2007.04.03 09:12
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9715
|2.0342
|1847
|2007.04.03 09:12
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9716
|2.0342
|1848
|2007.04.03 09:25
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9717
|2.0342
|1849
|2007.04.03 09:26
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9718
|2.0342
|1850
|2007.04.03 09:29
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9720
|2.0342
|1851
|2007.04.03 09:30
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9721
|2.0342
|1852
|2007.04.03 09:32
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9722
|2.0342
|1853
|2007.04.03 09:32
|modify
|50
|0.10
|1.9642
|1.9724
|2.0342
|1854
|2007.04.04 03:59
|s/l
|50
|0.10
|1.9724
|1.9724
|2.0342
|83.36
|9664.92
|1855
|2007.04.04 03:59
|buy stop
|51
|0.10
|1.9746
|1.9646
|2.0446
|1856
|2007.04.04 06:23
|buy
|51
|0.10
|1.9746
|1.9646
|2.0446
|1857
|2007.04.06 14:32
|s/l
|51
|0.10
|1.9646
|1.9646
|2.0446
|-99.32
|9565.60
|1858
|2007.04.06 14:32
|buy stop
|52
|0.10
|1.9668
|1.9568
|2.0368
|1859
|2007.04.06 14:37
|buy
|52
|0.10
|1.9668
|1.9568
|2.0368
|1860
|2007.04.11 04:05
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9669
|2.0368
|1861
|2007.04.11 04:05
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9670
|2.0368
|1862
|2007.04.11 04:05
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9671
|2.0368
|1863
|2007.04.11 04:06
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9672
|2.0368
|1864
|2007.04.11 04:07
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9673
|2.0368
|1865
|2007.04.11 04:07
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9674
|2.0368
|1866
|2007.04.11 04:07
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9675
|2.0368
|1867
|2007.04.11 04:08
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9676
|2.0368
|1868
|2007.04.11 04:08
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9678
|2.0368
|1869
|2007.04.11 08:12
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9680
|2.0368
|1870
|2007.04.11 08:12
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9681
|2.0368
|1871
|2007.04.11 08:12
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9682
|2.0368
|1872
|2007.04.11 08:12
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9683
|2.0368
|1873
|2007.04.11 08:12
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9685
|2.0368
|1874
|2007.04.11 08:13
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9687
|2.0368
|1875
|2007.04.11 08:13
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9688
|2.0368
|1876
|2007.04.11 08:13
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9689
|2.0368
|1877
|2007.04.11 08:13
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9690
|2.0368
|1878
|2007.04.11 08:13
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9692
|2.0368
|1879
|2007.04.11 08:43
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9693
|2.0368
|1880
|2007.04.11 08:43
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9694
|2.0368
|1881
|2007.04.11 08:43
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9695
|2.0368
|1882
|2007.04.11 08:43
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9696
|2.0368
|1883
|2007.04.11 08:44
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9698
|2.0368
|1884
|2007.04.11 09:01
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9699
|2.0368
|1885
|2007.04.11 09:01
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9700
|2.0368
|1886
|2007.04.11 09:13
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9701
|2.0368
|1887
|2007.04.11 09:13
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9702
|2.0368
|1888
|2007.04.11 09:13
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9703
|2.0368
|1889
|2007.04.11 09:14
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9704
|2.0368
|1890
|2007.04.11 09:17
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9706
|2.0368
|1891
|2007.04.11 09:17
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9707
|2.0368
|1892
|2007.04.11 09:19
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9708
|2.0368
|1893
|2007.04.11 09:20
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9710
|2.0368
|1894
|2007.04.11 09:20
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9711
|2.0368
|1895
|2007.04.11 09:20
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9713
|2.0368
|1896
|2007.04.11 09:22
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9714
|2.0368
|1897
|2007.04.11 09:25
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9715
|2.0368
|1898
|2007.04.13 03:23
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9716
|2.0368
|1899
|2007.04.13 03:23
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9718
|2.0368
|1900
|2007.04.13 03:30
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9719
|2.0368
|1901
|2007.04.13 03:31
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9720
|2.0368
|1902
|2007.04.13 03:31
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9724
|2.0368
|1903
|2007.04.13 03:31
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9726
|2.0368
|1904
|2007.04.13 03:31
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9729
|2.0368
|1905
|2007.04.13 03:31
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9733
|2.0368
|1906
|2007.04.13 03:32
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9734
|2.0368
|1907
|2007.04.13 03:33
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9735
|2.0368
|1908
|2007.04.13 07:38
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9736
|2.0368
|1909
|2007.04.13 07:42
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9738
|2.0368
|1910
|2007.04.13 07:44
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9739
|2.0368
|1911
|2007.04.13 07:44
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9740
|2.0368
|1912
|2007.04.13 07:44
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9741
|2.0368
|1913
|2007.04.13 08:20
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9742
|2.0368
|1914
|2007.04.13 08:20
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9743
|2.0368
|1915
|2007.04.13 08:20
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9744
|2.0368
|1916
|2007.04.13 08:20
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9745
|2.0368
|1917
|2007.04.13 08:20
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9746
|2.0368
|1918
|2007.04.13 08:21
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9747
|2.0368
|1919
|2007.04.13 08:23
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9749
|2.0368
|1920
|2007.04.13 08:23
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9750
|2.0368
|1921
|2007.04.13 08:23
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9751
|2.0368
|1922
|2007.04.13 08:23
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9753
|2.0368
|1923
|2007.04.13 08:24
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9754
|2.0368
|1924
|2007.04.13 08:24
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9755
|2.0368
|1925
|2007.04.13 08:25
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9756
|2.0368
|1926
|2007.04.13 08:26
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9757
|2.0368
|1927
|2007.04.13 08:26
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9758
|2.0368
|1928
|2007.04.13 08:26
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9759
|2.0368
|1929
|2007.04.13 08:26
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9760
|2.0368
|1930
|2007.04.13 08:27
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9762
|2.0368
|1931
|2007.04.13 08:27
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9763
|2.0368
|1932
|2007.04.13 08:28
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9764
|2.0368
|1933
|2007.04.13 08:28
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9765
|2.0368
|1934
|2007.04.13 08:28
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9766
|2.0368
|1935
|2007.04.13 12:29
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9767
|2.0368
|1936
|2007.04.13 12:29
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9768
|2.0368
|1937
|2007.04.13 12:29
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9769
|2.0368
|1938
|2007.04.13 12:29
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9770
|2.0368
|1939
|2007.04.13 12:29
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9771
|2.0368
|1940
|2007.04.13 12:30
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9772
|2.0368
|1941
|2007.04.13 12:30
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9773
|2.0368
|1942
|2007.04.13 12:30
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9774
|2.0368
|1943
|2007.04.13 12:30
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9776
|2.0368
|1944
|2007.04.13 13:40
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9777
|2.0368
|1945
|2007.04.13 13:41
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9778
|2.0368
|1946
|2007.04.13 13:42
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9779
|2.0368
|1947
|2007.04.13 13:42
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9780
|2.0368
|1948
|2007.04.13 13:42
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9781
|2.0368
|1949
|2007.04.13 13:42
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9782
|2.0368
|1950
|2007.04.13 13:43
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9783
|2.0368
|1951
|2007.04.13 13:51
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9784
|2.0368
|1952
|2007.04.13 13:51
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9785
|2.0368
|1953
|2007.04.13 13:53
|modify
|52
|0.10
|1.9668
|1.9787
|2.0368
|1954
|2007.04.13 17:18
|s/l
|52
|0.10
|1.9787
|1.9787
|2.0368
|120.19
|9685.79
|1955
|2007.04.13 17:18
|buy stop
|53
|0.10
|1.9809
|1.9709
|2.0509
|1956
|2007.04.13 17:20
|buy
|53
|0.10
|1.9809
|1.9709
|2.0509
|1957
|2007.04.16 10:40
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9809
|2.0509
|1958
|2007.04.16 10:40
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9810
|2.0509
|1959
|2007.04.16 10:40
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9811
|2.0509
|1960
|2007.04.16 10:40
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9812
|2.0509
|1961
|2007.04.16 10:40
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9813
|2.0509
|1962
|2007.04.16 10:40
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9814
|2.0509
|1963
|2007.04.16 10:57
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9815
|2.0509
|1964
|2007.04.16 10:57
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9817
|2.0509
|1965
|2007.04.16 10:57
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9818
|2.0509
|1966
|2007.04.16 10:57
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9820
|2.0509
|1967
|2007.04.16 11:25
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9822
|2.0509
|1968
|2007.04.16 11:25
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9823
|2.0509
|1969
|2007.04.16 11:25
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9826
|2.0509
|1970
|2007.04.16 11:25
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9828
|2.0509
|1971
|2007.04.16 11:25
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9830
|2.0509
|1972
|2007.04.16 11:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9831
|2.0509
|1973
|2007.04.16 11:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9832
|2.0509
|1974
|2007.04.16 11:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9833
|2.0509
|1975
|2007.04.16 11:28
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9834
|2.0509
|1976
|2007.04.16 11:28
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9835
|2.0509
|1977
|2007.04.16 11:46
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9836
|2.0509
|1978
|2007.04.16 11:47
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9837
|2.0509
|1979
|2007.04.16 11:48
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9838
|2.0509
|1980
|2007.04.16 11:50
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9840
|2.0509
|1981
|2007.04.17 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9842
|2.0509
|1982
|2007.04.17 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9844
|2.0509
|1983
|2007.04.17 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9848
|2.0509
|1984
|2007.04.17 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9851
|2.0509
|1985
|2007.04.17 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9854
|2.0509
|1986
|2007.04.17 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9857
|2.0509
|1987
|2007.04.17 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9860
|2.0509
|1988
|2007.04.17 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9864
|2.0509
|1989
|2007.04.17 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9867
|2.0509
|1990
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9883
|2.0509
|1991
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9885
|2.0509
|1992
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9886
|2.0509
|1993
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9887
|2.0509
|1994
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9888
|2.0509
|1995
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9889
|2.0509
|1996
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9890
|2.0509
|1997
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9891
|2.0509
|1998
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9892
|2.0509
|1999
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9893
|2.0509
|2000
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9894
|2.0509
|2001
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9895
|2.0509
|2002
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9896
|2.0509
|2003
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9897
|2.0509
|2004
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9898
|2.0509
|2005
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9899
|2.0509
|2006
|2007.04.17 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9900
|2.0509
|2007
|2007.04.17 10:31
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9902
|2.0509
|2008
|2007.04.17 10:31
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9904
|2.0509
|2009
|2007.04.17 10:31
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9905
|2.0509
|2010
|2007.04.17 10:31
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9906
|2.0509
|2011
|2007.04.17 12:20
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9908
|2.0509
|2012
|2007.04.17 12:20
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9909
|2.0509
|2013
|2007.04.17 12:20
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9910
|2.0509
|2014
|2007.04.17 12:21
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9911
|2.0509
|2015
|2007.04.17 12:22
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9912
|2.0509
|2016
|2007.04.17 12:23
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9913
|2.0509
|2017
|2007.04.17 12:23
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9914
|2.0509
|2018
|2007.04.17 12:23
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9915
|2.0509
|2019
|2007.04.17 12:23
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9916
|2.0509
|2020
|2007.04.17 12:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9919
|2.0509
|2021
|2007.04.17 12:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9924
|2.0509
|2022
|2007.04.17 12:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9930
|2.0509
|2023
|2007.04.17 12:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9935
|2.0509
|2024
|2007.04.17 12:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9939
|2.0509
|2025
|2007.04.17 12:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9944
|2.0509
|2026
|2007.04.17 12:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9948
|2.0509
|2027
|2007.04.17 12:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9951
|2.0509
|2028
|2007.04.17 12:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9954
|2.0509
|2029
|2007.04.17 12:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9958
|2.0509
|2030
|2007.04.17 12:27
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9961
|2.0509
|2031
|2007.04.17 14:45
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9963
|2.0509
|2032
|2007.04.17 14:45
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9964
|2.0509
|2033
|2007.04.17 14:45
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9966
|2.0509
|2034
|2007.04.17 14:47
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9970
|2.0509
|2035
|2007.04.17 14:51
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9972
|2.0509
|2036
|2007.04.17 14:51
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9973
|2.0509
|2037
|2007.04.17 21:24
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9974
|2.0509
|2038
|2007.04.17 23:08
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9975
|2.0509
|2039
|2007.04.17 23:09
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9976
|2.0509
|2040
|2007.04.17 23:09
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9978
|2.0509
|2041
|2007.04.17 23:10
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9979
|2.0509
|2042
|2007.04.17 23:10
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9981
|2.0509
|2043
|2007.04.17 23:11
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9983
|2.0509
|2044
|2007.04.18 02:40
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9985
|2.0509
|2045
|2007.04.18 02:44
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9987
|2.0509
|2046
|2007.04.18 07:37
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9988
|2.0509
|2047
|2007.04.18 07:39
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9989
|2.0509
|2048
|2007.04.18 07:39
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9990
|2.0509
|2049
|2007.04.18 07:39
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9992
|2.0509
|2050
|2007.04.18 07:39
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9993
|2.0509
|2051
|2007.04.18 07:51
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9994
|2.0509
|2052
|2007.04.18 07:53
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9996
|2.0509
|2053
|2007.04.18 07:57
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9997
|2.0509
|2054
|2007.04.18 08:33
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|1.9999
|2.0509
|2055
|2007.04.18 08:33
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0001
|2.0509
|2056
|2007.04.18 08:33
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0002
|2.0509
|2057
|2007.04.18 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0004
|2.0509
|2058
|2007.04.18 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0007
|2.0509
|2059
|2007.04.18 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0011
|2.0509
|2060
|2007.04.18 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0014
|2.0509
|2061
|2007.04.18 10:29
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0018
|2.0509
|2062
|2007.04.18 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0021
|2.0509
|2063
|2007.04.18 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0022
|2.0509
|2064
|2007.04.18 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0023
|2.0509
|2065
|2007.04.18 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0024
|2.0509
|2066
|2007.04.18 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0025
|2.0509
|2067
|2007.04.18 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0026
|2.0509
|2068
|2007.04.18 10:30
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0027
|2.0509
|2069
|2007.04.18 10:31
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0030
|2.0509
|2070
|2007.04.18 10:31
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0031
|2.0509
|2071
|2007.04.18 10:32
|modify
|53
|0.10
|1.9809
|2.0032
|2.0509
|2072
|2007.04.18 14:15
|s/l
|53
|0.10
|2.0032
|2.0032
|2.0509
|223.51
|9909.30
|2073
|2007.04.18 14:15
|buy stop
|54
|0.10
|2.0055
|1.9955
|2.0755
|2074
|2007.04.18 14:52
|buy
|54
|0.10
|2.0055
|1.9955
|2.0755
|2075
|2007.04.24 04:23
|s/l
|54
|0.10
|1.9955
|1.9955
|2.0755
|-98.98
|9810.32
|2076
|2007.04.24 04:23
|buy stop
|55
|0.10
|1.9978
|1.9878
|2.0678
|2077
|2007.04.24 05:16
|buy
|55
|0.10
|1.9978
|1.9878
|2.0678
|2078
|2007.04.27 08:13
|s/l
|55
|0.10
|1.9878
|1.9878
|2.0678
|-99.15
|9711.17
|2079
|2007.04.27 08:13
|sell stop
|56
|0.10
|1.9857
|1.9957
|1.9157
|2080
|2007.05.03 16:24
|sell
|56
|0.10
|1.9857
|1.9957
|1.9157
|2081
|2007.05.07 03:12
|s/l
|56
|0.10
|1.9957
|1.9957
|1.9157
|-101.76
|9609.41
|2082
|2007.05.07 03:12
|sell stop
|57
|0.10
|1.9935
|2.0035
|1.9235
|2083
|2007.05.07 19:43
|sell
|57
|0.10
|1.9935
|2.0035
|1.9235
|2084
|2007.05.10 14:59
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9935
|1.9235
|2085
|2007.05.10 15:00
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9933
|1.9235
|2086
|2007.05.10 15:17
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9932
|1.9235
|2087
|2007.05.10 15:17
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9931
|1.9235
|2088
|2007.05.10 15:17
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9929
|1.9235
|2089
|2007.05.10 15:17
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9924
|1.9235
|2090
|2007.05.10 15:18
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9923
|1.9235
|2091
|2007.05.10 15:18
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9922
|1.9235
|2092
|2007.05.10 15:18
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9921
|1.9235
|2093
|2007.05.10 15:18
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9920
|1.9235
|2094
|2007.05.10 15:18
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9919
|1.9235
|2095
|2007.05.10 15:18
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9918
|1.9235
|2096
|2007.05.10 15:21
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9917
|1.9235
|2097
|2007.05.10 15:21
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9916
|1.9235
|2098
|2007.05.10 15:21
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9915
|1.9235
|2099
|2007.05.10 15:23
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9914
|1.9235
|2100
|2007.05.10 15:23
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9913
|1.9235
|2101
|2007.05.10 15:24
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9912
|1.9235
|2102
|2007.05.10 15:24
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9911
|1.9235
|2103
|2007.05.10 15:27
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9910
|1.9235
|2104
|2007.05.10 15:27
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9909
|1.9235
|2105
|2007.05.10 18:53
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9908
|1.9235
|2106
|2007.05.10 18:54
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9906
|1.9235
|2107
|2007.05.10 18:55
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9905
|1.9235
|2108
|2007.05.10 18:55
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9904
|1.9235
|2109
|2007.05.10 18:55
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9903
|1.9235
|2110
|2007.05.10 18:55
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9902
|1.9235
|2111
|2007.05.10 18:55
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9900
|1.9235
|2112
|2007.05.10 18:55
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9898
|1.9235
|2113
|2007.05.10 18:55
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9896
|1.9235
|2114
|2007.05.10 18:55
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9895
|1.9235
|2115
|2007.05.10 18:55
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9892
|1.9235
|2116
|2007.05.10 18:55
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9890
|1.9235
|2117
|2007.05.10 18:56
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9888
|1.9235
|2118
|2007.05.10 18:57
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9887
|1.9235
|2119
|2007.05.10 18:57
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9886
|1.9235
|2120
|2007.05.10 18:58
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9883
|1.9235
|2121
|2007.05.10 19:03
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9882
|1.9235
|2122
|2007.05.10 19:03
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9881
|1.9235
|2123
|2007.05.10 19:04
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9879
|1.9235
|2124
|2007.05.10 19:04
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9877
|1.9235
|2125
|2007.05.10 19:12
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9876
|1.9235
|2126
|2007.05.10 19:12
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9875
|1.9235
|2127
|2007.05.10 19:27
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9874
|1.9235
|2128
|2007.05.10 19:28
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9873
|1.9235
|2129
|2007.05.11 09:27
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9872
|1.9235
|2130
|2007.05.11 09:27
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9871
|1.9235
|2131
|2007.05.11 09:27
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9869
|1.9235
|2132
|2007.05.11 09:27
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9866
|1.9235
|2133
|2007.05.11 09:28
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9865
|1.9235
|2134
|2007.05.15 11:06
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9863
|1.9235
|2135
|2007.05.15 11:06
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9861
|1.9235
|2136
|2007.05.15 11:06
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9858
|1.9235
|2137
|2007.05.15 11:06
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9857
|1.9235
|2138
|2007.05.15 11:06
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9853
|1.9235
|2139
|2007.05.15 12:25
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9852
|1.9235
|2140
|2007.05.15 12:25
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9851
|1.9235
|2141
|2007.05.15 12:25
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9849
|1.9235
|2142
|2007.05.15 12:25
|modify
|57
|0.10
|1.9935
|1.9848
|1.9235
|2143
|2007.05.15 16:51
|s/l
|57
|0.10
|1.9848
|1.9848
|1.9235
|79.96
|9689.37
|2144
|2007.05.15 16:51
|sell stop
|58
|0.10
|1.9825
|1.9925
|1.9125
|2145
|2007.05.16 11:50
|sell
|58
|0.10
|1.9825
|1.9925
|1.9125
|2146
|2007.05.18 10:30
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9822
|1.9125
|2147
|2007.05.18 10:34
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9819
|1.9125
|2148
|2007.05.18 10:36
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9817
|1.9125
|2149
|2007.05.18 10:36
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9815
|1.9125
|2150
|2007.05.18 10:36
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9813
|1.9125
|2151
|2007.05.18 12:48
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9812
|1.9125
|2152
|2007.05.18 12:48
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9811
|1.9125
|2153
|2007.05.18 12:48
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9810
|1.9125
|2154
|2007.05.18 12:48
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9809
|1.9125
|2155
|2007.05.18 12:48
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9808
|1.9125
|2156
|2007.05.18 12:48
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9807
|1.9125
|2157
|2007.05.18 12:56
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9806
|1.9125
|2158
|2007.05.18 12:56
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9804
|1.9125
|2159
|2007.05.18 13:07
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9803
|1.9125
|2160
|2007.05.21 11:47
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9801
|1.9125
|2161
|2007.05.21 11:47
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9800
|1.9125
|2162
|2007.05.21 11:47
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9799
|1.9125
|2163
|2007.05.21 12:33
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9796
|1.9125
|2164
|2007.05.21 12:34
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9794
|1.9125
|2165
|2007.05.21 12:34
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9791
|1.9125
|2166
|2007.05.21 12:35
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9790
|1.9125
|2167
|2007.05.21 12:36
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9789
|1.9125
|2168
|2007.05.21 12:36
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9788
|1.9125
|2169
|2007.05.21 12:37
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9787
|1.9125
|2170
|2007.05.21 12:37
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9785
|1.9125
|2171
|2007.05.21 12:37
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9784
|1.9125
|2172
|2007.05.21 12:37
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9783
|1.9125
|2173
|2007.05.21 12:37
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9782
|1.9125
|2174
|2007.05.21 15:11
|modify
|58
|0.10
|1.9825
|1.9780
|1.9125
|2175
|2007.05.23 11:28
|s/l
|58
|0.10
|1.9780
|1.9780
|1.9125
|38.84
|9728.21
|2176
|2007.05.23 11:28
|sell stop
|59
|0.10
|1.9758
|1.9858
|1.9058
|2177
|2007.05.30 11:57
|sell
|59
|0.10
|1.9758
|1.9858
|1.9058
|2178
|2007.06.04 11:16
|s/l
|59
|0.10
|1.9858
|1.9858
|1.9058
|-104.40
|9623.81
|2179
|2007.06.04 11:16
|sell stop
|60
|0.10
|1.9836
|1.9936
|1.9136
|2180
|2007.06.07 14:12
|sell
|60
|0.10
|1.9836
|1.9936
|1.9136
|2181
|2007.06.08 09:20
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9835
|1.9136
|2182
|2007.06.08 09:20
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9834
|1.9136
|2183
|2007.06.08 09:20
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9832
|1.9136
|2184
|2007.06.08 09:20
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9830
|1.9136
|2185
|2007.06.08 09:20
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9829
|1.9136
|2186
|2007.06.08 09:20
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9827
|1.9136
|2187
|2007.06.08 09:20
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9826
|1.9136
|2188
|2007.06.08 09:20
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9824
|1.9136
|2189
|2007.06.08 09:20
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9823
|1.9136
|2190
|2007.06.08 09:20
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9821
|1.9136
|2191
|2007.06.08 09:21
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9820
|1.9136
|2192
|2007.06.08 09:21
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9819
|1.9136
|2193
|2007.06.08 09:22
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9818
|1.9136
|2194
|2007.06.08 09:22
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9817
|1.9136
|2195
|2007.06.08 09:22
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9816
|1.9136
|2196
|2007.06.08 09:22
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9814
|1.9136
|2197
|2007.06.08 09:22
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9813
|1.9136
|2198
|2007.06.08 09:22
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9812
|1.9136
|2199
|2007.06.08 09:22
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9810
|1.9136
|2200
|2007.06.08 09:25
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9809
|1.9136
|2201
|2007.06.08 09:25
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9808
|1.9136
|2202
|2007.06.08 09:25
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9807
|1.9136
|2203
|2007.06.08 09:25
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9806
|1.9136
|2204
|2007.06.08 09:25
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9805
|1.9136
|2205
|2007.06.08 09:25
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9803
|1.9136
|2206
|2007.06.08 09:26
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9802
|1.9136
|2207
|2007.06.08 09:27
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9801
|1.9136
|2208
|2007.06.08 09:27
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9800
|1.9136
|2209
|2007.06.08 09:27
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9799
|1.9136
|2210
|2007.06.08 09:27
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9798
|1.9136
|2211
|2007.06.08 09:27
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9796
|1.9136
|2212
|2007.06.08 09:27
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9795
|1.9136
|2213
|2007.06.08 09:27
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9794
|1.9136
|2214
|2007.06.08 09:34
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9792
|1.9136
|2215
|2007.06.08 09:34
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9790
|1.9136
|2216
|2007.06.08 09:34
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9789
|1.9136
|2217
|2007.06.08 09:34
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9788
|1.9136
|2218
|2007.06.08 09:34
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9786
|1.9136
|2219
|2007.06.08 09:53
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9785
|1.9136
|2220
|2007.06.08 09:53
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9784
|1.9136
|2221
|2007.06.08 10:04
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9783
|1.9136
|2222
|2007.06.08 10:05
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9782
|1.9136
|2223
|2007.06.08 10:05
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9781
|1.9136
|2224
|2007.06.08 10:05
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9779
|1.9136
|2225
|2007.06.08 10:05
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9778
|1.9136
|2226
|2007.06.08 10:05
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9776
|1.9136
|2227
|2007.06.08 10:05
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9774
|1.9136
|2228
|2007.06.08 10:05
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9772
|1.9136
|2229
|2007.06.08 10:05
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9771
|1.9136
|2230
|2007.06.08 10:05
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9769
|1.9136
|2231
|2007.06.08 11:32
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9768
|1.9136
|2232
|2007.06.08 11:33
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9767
|1.9136
|2233
|2007.06.08 11:34
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9765
|1.9136
|2234
|2007.06.08 11:34
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9764
|1.9136
|2235
|2007.06.08 11:35
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9763
|1.9136
|2236
|2007.06.08 11:35
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9762
|1.9136
|2237
|2007.06.08 11:35
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9761
|1.9136
|2238
|2007.06.08 11:35
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9760
|1.9136
|2239
|2007.06.08 11:35
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9758
|1.9136
|2240
|2007.06.08 11:35
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9757
|1.9136
|2241
|2007.06.08 11:36
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9756
|1.9136
|2242
|2007.06.08 11:36
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9755
|1.9136
|2243
|2007.06.08 11:37
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9754
|1.9136
|2244
|2007.06.08 11:37
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9753
|1.9136
|2245
|2007.06.08 11:38
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9752
|1.9136
|2246
|2007.06.08 11:40
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9751
|1.9136
|2247
|2007.06.08 11:40
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9750
|1.9136
|2248
|2007.06.08 11:40
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9749
|1.9136
|2249
|2007.06.08 11:41
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9748
|1.9136
|2250
|2007.06.08 11:41
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9747
|1.9136
|2251
|2007.06.08 12:07
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9745
|1.9136
|2252
|2007.06.08 12:07
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9744
|1.9136
|2253
|2007.06.08 12:07
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9742
|1.9136
|2254
|2007.06.08 12:08
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9740
|1.9136
|2255
|2007.06.08 12:08
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9739
|1.9136
|2256
|2007.06.08 12:08
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9738
|1.9136
|2257
|2007.06.08 12:08
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9737
|1.9136
|2258
|2007.06.08 12:08
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9736
|1.9136
|2259
|2007.06.08 12:08
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9735
|1.9136
|2260
|2007.06.08 12:08
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9734
|1.9136
|2261
|2007.06.08 12:13
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9732
|1.9136
|2262
|2007.06.08 12:15
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9731
|1.9136
|2263
|2007.06.08 12:15
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9729
|1.9136
|2264
|2007.06.08 12:21
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9728
|1.9136
|2265
|2007.06.08 12:22
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9727
|1.9136
|2266
|2007.06.08 12:22
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9726
|1.9136
|2267
|2007.06.08 12:22
|modify
|60
|0.10
|1.9836
|1.9724
|1.9136
|2268
|2007.06.12 02:48
|s/l
|60
|0.10
|1.9724
|1.9724
|1.9136
|109.36
|9733.17
|2269
|2007.06.12 02:48
|sell stop
|61
|0.10
|1.9701
|1.9801
|1.9001
|2270
|2007.06.12 10:34
|sell
|61
|0.10
|1.9701
|1.9801
|1.9001
|2271
|2007.06.18 08:44
|s/l
|61
|0.10
|1.9801
|1.9801
|1.9001
|-105.28
|9627.89
|2272
|2007.06.18 08:44
|buy stop
|62
|0.10
|1.9821
|1.9721
|2.0521
|2273
|2007.06.18 08:53
|buy
|62
|0.10
|1.9821
|1.9721
|2.0521
|2274
|2007.06.20 10:32
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9821
|2.0521
|2275
|2007.06.20 10:33
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9822
|2.0521
|2276
|2007.06.20 10:39
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9823
|2.0521
|2277
|2007.06.20 11:59
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9825
|2.0521
|2278
|2007.06.20 11:59
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9827
|2.0521
|2279
|2007.06.20 12:00
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9828
|2.0521
|2280
|2007.06.20 12:03
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9829
|2.0521
|2281
|2007.06.20 12:03
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9831
|2.0521
|2282
|2007.06.20 12:03
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9833
|2.0521
|2283
|2007.06.20 14:14
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9834
|2.0521
|2284
|2007.06.20 14:49
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9835
|2.0521
|2285
|2007.06.20 14:51
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9836
|2.0521
|2286
|2007.06.20 14:51
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9838
|2.0521
|2287
|2007.06.20 14:51
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9839
|2.0521
|2288
|2007.06.20 18:18
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9840
|2.0521
|2289
|2007.06.20 18:18
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9841
|2.0521
|2290
|2007.06.20 18:19
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9842
|2.0521
|2291
|2007.06.20 18:21
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9843
|2.0521
|2292
|2007.06.20 19:53
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9844
|2.0521
|2293
|2007.06.20 19:54
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9845
|2.0521
|2294
|2007.06.20 19:54
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9846
|2.0521
|2295
|2007.06.20 20:49
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9847
|2.0521
|2296
|2007.06.22 08:04
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9848
|2.0521
|2297
|2007.06.22 08:06
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9849
|2.0521
|2298
|2007.06.22 08:06
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9850
|2.0521
|2299
|2007.06.22 08:10
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9851
|2.0521
|2300
|2007.06.22 08:30
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9854
|2.0521
|2301
|2007.06.22 08:30
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9855
|2.0521
|2302
|2007.06.22 08:30
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9857
|2.0521
|2303
|2007.06.22 08:30
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9858
|2.0521
|2304
|2007.06.22 08:30
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9861
|2.0521
|2305
|2007.06.22 11:31
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9862
|2.0521
|2306
|2007.06.22 13:08
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9863
|2.0521
|2307
|2007.06.22 13:08
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9865
|2.0521
|2308
|2007.06.22 13:08
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9867
|2.0521
|2309
|2007.06.22 13:43
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9868
|2.0521
|2310
|2007.06.22 13:43
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9869
|2.0521
|2311
|2007.06.22 13:43
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9871
|2.0521
|2312
|2007.06.22 14:15
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9872
|2.0521
|2313
|2007.06.22 14:15
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9873
|2.0521
|2314
|2007.06.22 14:16
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9874
|2.0521
|2315
|2007.06.22 14:17
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9875
|2.0521
|2316
|2007.06.22 14:17
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9876
|2.0521
|2317
|2007.06.22 14:20
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9877
|2.0521
|2318
|2007.06.22 14:20
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9878
|2.0521
|2319
|2007.06.22 14:21
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9879
|2.0521
|2320
|2007.06.22 14:21
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9880
|2.0521
|2321
|2007.06.22 14:21
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9881
|2.0521
|2322
|2007.06.22 14:21
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9882
|2.0521
|2323
|2007.06.22 14:24
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9883
|2.0521
|2324
|2007.06.22 14:25
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9884
|2.0521
|2325
|2007.06.22 14:25
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9886
|2.0521
|2326
|2007.06.22 14:25
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9887
|2.0521
|2327
|2007.06.22 14:25
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9888
|2.0521
|2328
|2007.06.22 14:25
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9890
|2.0521
|2329
|2007.06.22 14:26
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9892
|2.0521
|2330
|2007.06.22 14:53
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9893
|2.0521
|2331
|2007.06.22 14:53
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9894
|2.0521
|2332
|2007.06.22 14:54
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9896
|2.0521
|2333
|2007.06.25 03:02
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9897
|2.0521
|2334
|2007.06.25 04:05
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9898
|2.0521
|2335
|2007.06.25 10:22
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9899
|2.0521
|2336
|2007.06.25 10:22
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9901
|2.0521
|2337
|2007.06.25 10:22
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9902
|2.0521
|2338
|2007.06.25 10:22
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9904
|2.0521
|2339
|2007.06.26 14:40
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9905
|2.0521
|2340
|2007.06.26 14:40
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9906
|2.0521
|2341
|2007.06.26 14:40
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9908
|2.0521
|2342
|2007.06.26 14:40
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9910
|2.0521
|2343
|2007.06.26 14:40
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9911
|2.0521
|2344
|2007.06.26 14:40
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9912
|2.0521
|2345
|2007.06.26 14:40
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9914
|2.0521
|2346
|2007.06.26 14:43
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9916
|2.0521
|2347
|2007.06.28 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9917
|2.0521
|2348
|2007.06.28 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9918
|2.0521
|2349
|2007.06.28 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9919
|2.0521
|2350
|2007.06.28 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9920
|2.0521
|2351
|2007.06.28 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9921
|2.0521
|2352
|2007.06.28 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9922
|2.0521
|2353
|2007.06.28 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9923
|2.0521
|2354
|2007.06.28 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9924
|2.0521
|2355
|2007.06.28 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9925
|2.0521
|2356
|2007.06.28 08:08
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9926
|2.0521
|2357
|2007.06.28 08:08
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9927
|2.0521
|2358
|2007.06.28 08:08
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9928
|2.0521
|2359
|2007.06.28 08:08
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9929
|2.0521
|2360
|2007.06.28 08:09
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9930
|2.0521
|2361
|2007.06.28 08:09
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9931
|2.0521
|2362
|2007.06.28 08:10
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9932
|2.0521
|2363
|2007.06.28 08:15
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9935
|2.0521
|2364
|2007.06.28 08:15
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9936
|2.0521
|2365
|2007.06.28 08:15
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9938
|2.0521
|2366
|2007.06.28 08:15
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9941
|2.0521
|2367
|2007.06.28 08:24
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9942
|2.0521
|2368
|2007.06.29 08:59
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9943
|2.0521
|2369
|2007.06.29 09:00
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9944
|2.0521
|2370
|2007.06.29 09:00
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9945
|2.0521
|2371
|2007.06.29 12:04
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9946
|2.0521
|2372
|2007.06.29 12:04
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9947
|2.0521
|2373
|2007.06.29 12:05
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9948
|2.0521
|2374
|2007.06.29 12:27
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9949
|2.0521
|2375
|2007.06.29 12:33
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9951
|2.0521
|2376
|2007.06.29 12:33
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9952
|2.0521
|2377
|2007.06.29 12:33
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9953
|2.0521
|2378
|2007.06.29 12:33
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9954
|2.0521
|2379
|2007.06.29 12:33
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9956
|2.0521
|2380
|2007.06.29 12:34
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9957
|2.0521
|2381
|2007.06.29 12:34
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9958
|2.0521
|2382
|2007.06.29 12:34
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9959
|2.0521
|2383
|2007.06.29 12:34
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9960
|2.0521
|2384
|2007.06.29 12:34
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9961
|2.0521
|2385
|2007.06.29 15:00
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9962
|2.0521
|2386
|2007.06.29 15:00
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9964
|2.0521
|2387
|2007.06.29 17:03
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9965
|2.0521
|2388
|2007.06.29 17:05
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9966
|2.0521
|2389
|2007.06.29 17:45
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9967
|2.0521
|2390
|2007.06.29 18:04
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9968
|2.0521
|2391
|2007.06.29 18:05
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9969
|2.0521
|2392
|2007.06.29 18:09
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9970
|2.0521
|2393
|2007.06.29 18:25
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9971
|2.0521
|2394
|2007.06.29 18:26
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9972
|2.0521
|2395
|2007.06.29 18:26
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9974
|2.0521
|2396
|2007.06.29 20:58
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9975
|2.0521
|2397
|2007.06.29 21:01
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9976
|2.0521
|2398
|2007.06.29 21:05
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9977
|2.0521
|2399
|2007.06.29 21:06
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9982
|2.0521
|2400
|2007.06.29 21:06
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9984
|2.0521
|2401
|2007.06.29 22:50
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9985
|2.0521
|2402
|2007.06.29 22:50
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9986
|2.0521
|2403
|2007.07.02 03:14
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9987
|2.0521
|2404
|2007.07.02 03:16
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9988
|2.0521
|2405
|2007.07.02 04:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9990
|2.0521
|2406
|2007.07.02 04:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9992
|2.0521
|2407
|2007.07.02 04:08
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9993
|2.0521
|2408
|2007.07.02 04:28
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9994
|2.0521
|2409
|2007.07.02 04:28
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9995
|2.0521
|2410
|2007.07.02 04:28
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9996
|2.0521
|2411
|2007.07.02 04:29
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9997
|2.0521
|2412
|2007.07.02 04:32
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9998
|2.0521
|2413
|2007.07.02 04:43
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|1.9999
|2.0521
|2414
|2007.07.02 07:50
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0001
|2.0521
|2415
|2007.07.02 07:51
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0002
|2.0521
|2416
|2007.07.02 07:51
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0005
|2.0521
|2417
|2007.07.02 07:51
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0006
|2.0521
|2418
|2007.07.02 07:55
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0007
|2.0521
|2419
|2007.07.02 08:12
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0008
|2.0521
|2420
|2007.07.02 08:12
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0011
|2.0521
|2421
|2007.07.02 08:18
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0012
|2.0521
|2422
|2007.07.02 08:20
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0013
|2.0521
|2423
|2007.07.02 09:36
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0014
|2.0521
|2424
|2007.07.02 09:36
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0015
|2.0521
|2425
|2007.07.02 09:36
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0017
|2.0521
|2426
|2007.07.02 09:37
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0018
|2.0521
|2427
|2007.07.02 09:37
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0020
|2.0521
|2428
|2007.07.02 09:37
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0021
|2.0521
|2429
|2007.07.02 09:37
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0022
|2.0521
|2430
|2007.07.02 09:37
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0024
|2.0521
|2431
|2007.07.02 09:38
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0025
|2.0521
|2432
|2007.07.02 09:38
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0027
|2.0521
|2433
|2007.07.02 09:38
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0028
|2.0521
|2434
|2007.07.02 16:51
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0030
|2.0521
|2435
|2007.07.02 16:51
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0033
|2.0521
|2436
|2007.07.02 16:51
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0035
|2.0521
|2437
|2007.07.02 16:51
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0037
|2.0521
|2438
|2007.07.02 16:51
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0038
|2.0521
|2439
|2007.07.02 16:51
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0040
|2.0521
|2440
|2007.07.02 16:51
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0042
|2.0521
|2441
|2007.07.02 17:00
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0043
|2.0521
|2442
|2007.07.02 17:00
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0044
|2.0521
|2443
|2007.07.02 17:20
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0046
|2.0521
|2444
|2007.07.02 17:25
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0047
|2.0521
|2445
|2007.07.02 17:26
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0048
|2.0521
|2446
|2007.07.02 17:26
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0049
|2.0521
|2447
|2007.07.02 17:26
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0050
|2.0521
|2448
|2007.07.02 17:26
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0051
|2.0521
|2449
|2007.07.02 17:28
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0052
|2.0521
|2450
|2007.07.02 17:28
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0053
|2.0521
|2451
|2007.07.02 17:29
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0054
|2.0521
|2452
|2007.07.02 17:29
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0057
|2.0521
|2453
|2007.07.02 17:29
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0058
|2.0521
|2454
|2007.07.02 17:29
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0060
|2.0521
|2455
|2007.07.02 17:29
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0064
|2.0521
|2456
|2007.07.02 17:31
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0065
|2.0521
|2457
|2007.07.02 17:31
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0067
|2.0521
|2458
|2007.07.02 17:32
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0068
|2.0521
|2459
|2007.07.02 18:26
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0069
|2.0521
|2460
|2007.07.02 18:26
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0070
|2.0521
|2461
|2007.07.02 18:26
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0071
|2.0521
|2462
|2007.07.02 18:27
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0072
|2.0521
|2463
|2007.07.02 22:04
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0073
|2.0521
|2464
|2007.07.02 22:04
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0075
|2.0521
|2465
|2007.07.02 22:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0078
|2.0521
|2466
|2007.07.02 22:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0079
|2.0521
|2467
|2007.07.02 22:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0081
|2.0521
|2468
|2007.07.02 23:47
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0082
|2.0521
|2469
|2007.07.02 23:47
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0084
|2.0521
|2470
|2007.07.03 07:34
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0085
|2.0521
|2471
|2007.07.03 07:34
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0086
|2.0521
|2472
|2007.07.03 08:12
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0087
|2.0521
|2473
|2007.07.03 08:12
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0088
|2.0521
|2474
|2007.07.03 08:12
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0089
|2.0521
|2475
|2007.07.03 08:12
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0091
|2.0521
|2476
|2007.07.03 08:13
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0095
|2.0521
|2477
|2007.07.04 08:06
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0096
|2.0521
|2478
|2007.07.04 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0098
|2.0521
|2479
|2007.07.04 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0099
|2.0521
|2480
|2007.07.04 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0100
|2.0521
|2481
|2007.07.04 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0101
|2.0521
|2482
|2007.07.04 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0102
|2.0521
|2483
|2007.07.04 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0103
|2.0521
|2484
|2007.07.04 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0104
|2.0521
|2485
|2007.07.04 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0105
|2.0521
|2486
|2007.07.04 08:07
|modify
|62
|0.10
|1.9821
|2.0106
|2.0521
|2487
|2007.07.05 16:31
|s/l
|62
|0.10
|2.0106
|2.0106
|2.0521
|288.23
|9916.12
|2488
|2007.07.05 16:31
|buy stop
|63
|0.10
|2.0129
|2.0029
|2.0829
|2489
|2007.07.05 20:11
|buy
|63
|0.10
|2.0129
|2.0029
|2.0829
|2490
|2007.07.10 15:50
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0129
|2.0829
|2491
|2007.07.10 15:51
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0130
|2.0829
|2492
|2007.07.10 16:31
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0131
|2.0829
|2493
|2007.07.10 16:31
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0133
|2.0829
|2494
|2007.07.10 16:31
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0134
|2.0829
|2495
|2007.07.10 16:31
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0135
|2.0829
|2496
|2007.07.10 16:32
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0137
|2.0829
|2497
|2007.07.10 16:32
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0138
|2.0829
|2498
|2007.07.10 16:32
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0140
|2.0829
|2499
|2007.07.10 16:32
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0142
|2.0829
|2500
|2007.07.10 16:33
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0143
|2.0829
|2501
|2007.07.10 16:33
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0144
|2.0829
|2502
|2007.07.10 16:41
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0145
|2.0829
|2503
|2007.07.10 16:44
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0146
|2.0829
|2504
|2007.07.10 16:44
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0147
|2.0829
|2505
|2007.07.10 16:44
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0148
|2.0829
|2506
|2007.07.10 16:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0151
|2.0829
|2507
|2007.07.10 16:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0152
|2.0829
|2508
|2007.07.10 16:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0153
|2.0829
|2509
|2007.07.10 16:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0154
|2.0829
|2510
|2007.07.10 16:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0157
|2.0829
|2511
|2007.07.10 16:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0160
|2.0829
|2512
|2007.07.10 16:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0161
|2.0829
|2513
|2007.07.10 16:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0164
|2.0829
|2514
|2007.07.10 16:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0167
|2.0829
|2515
|2007.07.10 16:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0169
|2.0829
|2516
|2007.07.10 16:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0171
|2.0829
|2517
|2007.07.10 16:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0173
|2.0829
|2518
|2007.07.10 22:36
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0174
|2.0829
|2519
|2007.07.10 22:48
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0175
|2.0829
|2520
|2007.07.10 22:49
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0176
|2.0829
|2521
|2007.07.10 22:49
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0177
|2.0829
|2522
|2007.07.10 22:51
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0178
|2.0829
|2523
|2007.07.10 22:58
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0180
|2.0829
|2524
|2007.07.10 23:50
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0181
|2.0829
|2525
|2007.07.10 23:50
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0182
|2.0829
|2526
|2007.07.10 23:51
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0183
|2.0829
|2527
|2007.07.10 23:51
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0184
|2.0829
|2528
|2007.07.10 23:51
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0185
|2.0829
|2529
|2007.07.10 23:51
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0187
|2.0829
|2530
|2007.07.11 09:23
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0188
|2.0829
|2531
|2007.07.11 09:23
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0189
|2.0829
|2532
|2007.07.11 09:39
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0191
|2.0829
|2533
|2007.07.11 09:44
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0192
|2.0829
|2534
|2007.07.11 10:13
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0193
|2.0829
|2535
|2007.07.11 10:13
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0194
|2.0829
|2536
|2007.07.11 10:13
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0195
|2.0829
|2537
|2007.07.11 10:14
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0196
|2.0829
|2538
|2007.07.11 10:19
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0197
|2.0829
|2539
|2007.07.11 10:19
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0198
|2.0829
|2540
|2007.07.11 10:19
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0199
|2.0829
|2541
|2007.07.11 10:19
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0200
|2.0829
|2542
|2007.07.11 10:20
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0202
|2.0829
|2543
|2007.07.11 11:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0203
|2.0829
|2544
|2007.07.11 11:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0205
|2.0829
|2545
|2007.07.11 11:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0207
|2.0829
|2546
|2007.07.11 11:45
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0209
|2.0829
|2547
|2007.07.11 11:46
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0210
|2.0829
|2548
|2007.07.11 11:46
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0211
|2.0829
|2549
|2007.07.11 11:46
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0212
|2.0829
|2550
|2007.07.11 11:46
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0213
|2.0829
|2551
|2007.07.11 11:46
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0214
|2.0829
|2552
|2007.07.11 11:46
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0215
|2.0829
|2553
|2007.07.11 13:13
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0216
|2.0829
|2554
|2007.07.11 13:27
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0217
|2.0829
|2555
|2007.07.11 13:27
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0218
|2.0829
|2556
|2007.07.11 13:27
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0219
|2.0829
|2557
|2007.07.11 13:27
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0220
|2.0829
|2558
|2007.07.11 13:27
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0221
|2.0829
|2559
|2007.07.11 13:28
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0224
|2.0829
|2560
|2007.07.11 13:36
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0225
|2.0829
|2561
|2007.07.11 13:36
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0227
|2.0829
|2562
|2007.07.11 13:37
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0228
|2.0829
|2563
|2007.07.11 13:37
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0229
|2.0829
|2564
|2007.07.11 13:37
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0230
|2.0829
|2565
|2007.07.11 13:37
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0231
|2.0829
|2566
|2007.07.11 13:37
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0232
|2.0829
|2567
|2007.07.11 13:38
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0233
|2.0829
|2568
|2007.07.11 13:38
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0234
|2.0829
|2569
|2007.07.11 13:38
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0235
|2.0829
|2570
|2007.07.11 13:38
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0236
|2.0829
|2571
|2007.07.11 13:38
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0237
|2.0829
|2572
|2007.07.11 13:38
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0238
|2.0829
|2573
|2007.07.11 13:43
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0239
|2.0829
|2574
|2007.07.11 13:44
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0240
|2.0829
|2575
|2007.07.11 13:44
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0242
|2.0829
|2576
|2007.07.11 13:44
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0244
|2.0829
|2577
|2007.07.11 13:44
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0246
|2.0829
|2578
|2007.07.11 13:44
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0247
|2.0829
|2579
|2007.07.11 13:44
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0248
|2.0829
|2580
|2007.07.11 13:44
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0250
|2.0829
|2581
|2007.07.11 16:32
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0251
|2.0829
|2582
|2007.07.11 16:32
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0253
|2.0829
|2583
|2007.07.11 16:32
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0254
|2.0829
|2584
|2007.07.11 16:32
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0255
|2.0829
|2585
|2007.07.11 16:32
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0256
|2.0829
|2586
|2007.07.11 16:32
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0257
|2.0829
|2587
|2007.07.11 16:40
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0258
|2.0829
|2588
|2007.07.11 16:41
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0259
|2.0829
|2589
|2007.07.11 16:41
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0260
|2.0829
|2590
|2007.07.11 16:42
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0261
|2.0829
|2591
|2007.07.12 09:58
|modify
|63
|0.10
|2.0129
|2.0263
|2.0829
|2592
|2007.07.13 08:50
|s/l
|63
|0.10
|2.0263
|2.0263
|2.0829
|135.36
|10051.48
|2593
|2007.07.13 08:50
|buy stop
|64
|0.10
|2.0286
|2.0186
|2.0986
|2594
|2007.07.13 09:32
|buy
|64
|0.10
|2.0286
|2.0186
|2.0986
|2595
|2007.07.16 11:23
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0287
|2.0986
|2596
|2007.07.16 11:23
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0288
|2.0986
|2597
|2007.07.16 11:28
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0289
|2.0986
|2598
|2007.07.16 11:28
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0290
|2.0986
|2599
|2007.07.16 11:30
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0291
|2.0986
|2600
|2007.07.16 11:30
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0292
|2.0986
|2601
|2007.07.16 11:31
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0293
|2.0986
|2602
|2007.07.16 11:49
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0295
|2.0986
|2603
|2007.07.16 11:50
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0296
|2.0986
|2604
|2007.07.16 11:57
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0297
|2.0986
|2605
|2007.07.16 12:00
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0298
|2.0986
|2606
|2007.07.16 12:00
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0299
|2.0986
|2607
|2007.07.16 13:18
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0300
|2.0986
|2608
|2007.07.16 13:18
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0301
|2.0986
|2609
|2007.07.16 13:18
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0303
|2.0986
|2610
|2007.07.17 10:30
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0305
|2.0986
|2611
|2007.07.17 10:30
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0307
|2.0986
|2612
|2007.07.17 10:31
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0309
|2.0986
|2613
|2007.07.17 10:31
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0311
|2.0986
|2614
|2007.07.17 10:31
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0312
|2.0986
|2615
|2007.07.17 10:31
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0314
|2.0986
|2616
|2007.07.17 10:32
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0315
|2.0986
|2617
|2007.07.17 10:32
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0317
|2.0986
|2618
|2007.07.17 10:32
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0318
|2.0986
|2619
|2007.07.17 10:33
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0320
|2.0986
|2620
|2007.07.17 10:33
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0321
|2.0986
|2621
|2007.07.17 10:46
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0323
|2.0986
|2622
|2007.07.17 10:46
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0326
|2.0986
|2623
|2007.07.17 10:46
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0328
|2.0986
|2624
|2007.07.17 10:47
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0329
|2.0986
|2625
|2007.07.17 10:49
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0331
|2.0986
|2626
|2007.07.17 10:49
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0333
|2.0986
|2627
|2007.07.17 10:49
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0334
|2.0986
|2628
|2007.07.17 10:49
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0335
|2.0986
|2629
|2007.07.17 10:49
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0337
|2.0986
|2630
|2007.07.17 10:49
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0338
|2.0986
|2631
|2007.07.17 11:15
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0339
|2.0986
|2632
|2007.07.17 11:15
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0340
|2.0986
|2633
|2007.07.17 11:15
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0341
|2.0986
|2634
|2007.07.17 11:15
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0342
|2.0986
|2635
|2007.07.17 11:19
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0343
|2.0986
|2636
|2007.07.17 11:48
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0344
|2.0986
|2637
|2007.07.17 11:49
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0345
|2.0986
|2638
|2007.07.17 11:49
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0346
|2.0986
|2639
|2007.07.17 11:49
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0347
|2.0986
|2640
|2007.07.17 12:07
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0351
|2.0986
|2641
|2007.07.17 12:07
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0352
|2.0986
|2642
|2007.07.17 12:11
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0353
|2.0986
|2643
|2007.07.17 12:11
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0354
|2.0986
|2644
|2007.07.17 12:12
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0355
|2.0986
|2645
|2007.07.17 12:21
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0356
|2.0986
|2646
|2007.07.17 12:27
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0357
|2.0986
|2647
|2007.07.17 12:27
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0359
|2.0986
|2648
|2007.07.17 14:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0361
|2.0986
|2649
|2007.07.17 14:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0364
|2.0986
|2650
|2007.07.17 14:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0365
|2.0986
|2651
|2007.07.17 14:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0367
|2.0986
|2652
|2007.07.17 14:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0369
|2.0986
|2653
|2007.07.17 14:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0371
|2.0986
|2654
|2007.07.17 14:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0373
|2.0986
|2655
|2007.07.17 14:48
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0374
|2.0986
|2656
|2007.07.18 00:58
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0375
|2.0986
|2657
|2007.07.18 00:58
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0376
|2.0986
|2658
|2007.07.18 01:28
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0377
|2.0986
|2659
|2007.07.18 01:32
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0378
|2.0986
|2660
|2007.07.18 01:32
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0380
|2.0986
|2661
|2007.07.18 01:32
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0381
|2.0986
|2662
|2007.07.18 01:32
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0382
|2.0986
|2663
|2007.07.18 01:32
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0384
|2.0986
|2664
|2007.07.18 01:33
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0385
|2.0986
|2665
|2007.07.18 01:34
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0386
|2.0986
|2666
|2007.07.18 01:34
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0387
|2.0986
|2667
|2007.07.18 01:34
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0388
|2.0986
|2668
|2007.07.18 01:35
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0389
|2.0986
|2669
|2007.07.18 01:35
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0390
|2.0986
|2670
|2007.07.18 01:35
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0391
|2.0986
|2671
|2007.07.18 02:21
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0392
|2.0986
|2672
|2007.07.18 02:21
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0393
|2.0986
|2673
|2007.07.18 04:35
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0394
|2.0986
|2674
|2007.07.18 04:48
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0395
|2.0986
|2675
|2007.07.18 04:50
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0396
|2.0986
|2676
|2007.07.18 04:53
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0397
|2.0986
|2677
|2007.07.18 04:54
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0399
|2.0986
|2678
|2007.07.18 04:54
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0400
|2.0986
|2679
|2007.07.18 04:54
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0401
|2.0986
|2680
|2007.07.18 04:54
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0402
|2.0986
|2681
|2007.07.18 04:57
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0403
|2.0986
|2682
|2007.07.18 04:57
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0404
|2.0986
|2683
|2007.07.18 04:58
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0405
|2.0986
|2684
|2007.07.18 04:58
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0407
|2.0986
|2685
|2007.07.18 05:04
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0408
|2.0986
|2686
|2007.07.18 05:05
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0409
|2.0986
|2687
|2007.07.18 05:05
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0412
|2.0986
|2688
|2007.07.18 05:06
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0413
|2.0986
|2689
|2007.07.18 05:06
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0414
|2.0986
|2690
|2007.07.18 05:06
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0415
|2.0986
|2691
|2007.07.18 05:13
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0416
|2.0986
|2692
|2007.07.18 05:13
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0417
|2.0986
|2693
|2007.07.18 05:14
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0419
|2.0986
|2694
|2007.07.18 05:14
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0420
|2.0986
|2695
|2007.07.18 05:14
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0421
|2.0986
|2696
|2007.07.18 05:14
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0422
|2.0986
|2697
|2007.07.18 05:15
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0423
|2.0986
|2698
|2007.07.18 05:58
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0424
|2.0986
|2699
|2007.07.18 06:03
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0434
|2.0986
|2700
|2007.07.18 06:04
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0435
|2.0986
|2701
|2007.07.18 06:04
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0436
|2.0986
|2702
|2007.07.18 06:05
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0438
|2.0986
|2703
|2007.07.18 06:05
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0441
|2.0986
|2704
|2007.07.18 06:05
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0442
|2.0986
|2705
|2007.07.18 06:05
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0443
|2.0986
|2706
|2007.07.18 06:05
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0445
|2.0986
|2707
|2007.07.18 06:07
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0446
|2.0986
|2708
|2007.07.18 06:17
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0447
|2.0986
|2709
|2007.07.20 16:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0448
|2.0986
|2710
|2007.07.20 16:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0450
|2.0986
|2711
|2007.07.20 16:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0453
|2.0986
|2712
|2007.07.20 16:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0455
|2.0986
|2713
|2007.07.20 16:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0457
|2.0986
|2714
|2007.07.20 16:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0459
|2.0986
|2715
|2007.07.20 16:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0460
|2.0986
|2716
|2007.07.20 16:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0462
|2.0986
|2717
|2007.07.20 16:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0463
|2.0986
|2718
|2007.07.20 16:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0465
|2.0986
|2719
|2007.07.20 16:20
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0467
|2.0986
|2720
|2007.07.20 16:36
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0468
|2.0986
|2721
|2007.07.20 16:37
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0469
|2.0986
|2722
|2007.07.20 16:37
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0470
|2.0986
|2723
|2007.07.20 16:44
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0471
|2.0986
|2724
|2007.07.20 16:44
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0476
|2.0986
|2725
|2007.07.20 16:44
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0478
|2.0986
|2726
|2007.07.20 16:44
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0481
|2.0986
|2727
|2007.07.20 16:44
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0482
|2.0986
|2728
|2007.07.20 16:44
|modify
|64
|0.10
|2.0286
|2.0486
|2.0986
|2729
|2007.07.20 22:59
|close at stop
|64
|0.10
|2.0561
|2.0486
|2.0986
|276.19
|10327.67