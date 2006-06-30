Strategy Tester Report
OILFXMACDv002
(Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.06.30 00:00 - 2007.07.20 22:00 (2006.06.30 - 2008.01.09)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic_number=772188; Take_Profit=700; Stop_Loss=100; TrailingStop=100; Lots=0.1; Gap=20; Slippage=3; Duration=0; MACD_Setup=""; Fast_EMA1=12; Slow_EMA1=18; Signal1=15; Trigger1=0.0007; Fast_EMA2=48; Slow_EMA2=104; Signal2=36; Trigger2=0; CloseNReverse=false; FridaySafe=false; Hours=15; Minutes=0;
Bars in test7499Ticks modelled1456753Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors1
Initial deposit10000.00
Total net profit-237.89Gross profit63.36Gross loss-301.25
Profit factor0.21Expected payoff-47.58
Absolute drawdown237.89Maximal drawdown401.08 (3.95%)Relative drawdown3.95% (401.08)
Total trades5Short positions (won %)1 (0.00%)Long positions (won %)4 (50.00%)
Profit trades (% of total)2 (40.00%)Loss trades (% of total)3 (60.00%)
Largestprofit trade44.17loss trade-101.76
Averageprofit trade31.68loss trade-100.42
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (63.36)consecutive losses (loss in money)3 (-301.25)
Maximalconsecutive profit (count of wins)63.36 (2)consecutive loss (count of losses)-301.25 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.06.30 11:00buy stop10.101.83531.82531.9053
22006.06.30 12:36buy10.101.83531.82531.9053
32006.06.30 15:51modify10.101.83531.83551.9053
42006.06.30 15:59modify10.101.83531.83561.9053
52006.06.30 16:00modify10.101.83531.83571.9053
62006.06.30 16:00modify10.101.83531.83581.9053
72006.06.30 16:36modify10.101.83531.83591.9053
82006.06.30 16:36modify10.101.83531.83601.9053
92006.06.30 16:37modify10.101.83531.83611.9053
102006.06.30 16:37modify10.101.83531.83621.9053
112006.06.30 16:37modify10.101.83531.83631.9053
122006.06.30 16:37modify10.101.83531.83641.9053
132006.06.30 16:38modify10.101.83531.83651.9053
142006.06.30 16:38modify10.101.83531.83661.9053
152006.06.30 16:38modify10.101.83531.83671.9053
162006.06.30 16:38modify10.101.83531.83681.9053
172006.06.30 16:38modify10.101.83531.83691.9053
182006.06.30 16:38modify10.101.83531.83701.9053
192006.06.30 16:39modify10.101.83531.83711.9053
202006.06.30 16:39modify10.101.83531.83731.9053
212006.06.30 16:39modify10.101.83531.83741.9053
222006.06.30 16:39modify10.101.83531.83751.9053
232006.06.30 16:52modify10.101.83531.83761.9053
242006.06.30 16:52modify10.101.83531.83771.9053
252006.06.30 16:52modify10.101.83531.83781.9053
262006.06.30 16:52modify10.101.83531.83791.9053
272006.06.30 16:53modify10.101.83531.83811.9053
282006.06.30 16:53modify10.101.83531.83831.9053
292006.06.30 16:55modify10.101.83531.83841.9053
302006.06.30 16:55modify10.101.83531.83851.9053
312006.06.30 16:56modify10.101.83531.83861.9053
322006.06.30 16:56modify10.101.83531.83871.9053
332006.06.30 16:56modify10.101.83531.83881.9053
342006.06.30 16:57modify10.101.83531.83891.9053
352006.06.30 16:57modify10.101.83531.83901.9053
362006.06.30 16:57modify10.101.83531.83911.9053
372006.06.30 16:57modify10.101.83531.83921.9053
382006.06.30 16:57modify10.101.83531.83931.9053
392006.06.30 16:58modify10.101.83531.83941.9053
402006.06.30 16:58modify10.101.83531.83961.9053
412006.06.30 16:59modify10.101.83531.83971.9053
422006.07.03 17:21s/l10.101.83971.83971.905344.1710044.17
432006.07.03 17:21buy stop20.101.84201.83201.9120
442006.07.03 18:15buy20.101.84201.83201.9120
452006.07.07 14:37modify20.101.84201.84201.9120
462006.07.07 14:37modify20.101.84201.84211.9120
472006.07.07 14:37modify20.101.84201.84221.9120
482006.07.07 14:37modify20.101.84201.84231.9120
492006.07.07 14:37modify20.101.84201.84241.9120
502006.07.07 14:38modify20.101.84201.84251.9120
512006.07.07 14:41modify20.101.84201.84261.9120
522006.07.07 14:41modify20.101.84201.84271.9120
532006.07.07 14:43modify20.101.84201.84281.9120
542006.07.07 14:43modify20.101.84201.84301.9120
552006.07.07 14:43modify20.101.84201.84311.9120
562006.07.07 14:43modify20.101.84201.84331.9120
572006.07.07 14:43modify20.101.84201.84341.9120
582006.07.07 14:43modify20.101.84201.84351.9120
592006.07.07 14:43modify20.101.84201.84361.9120
602006.07.07 14:43modify20.101.84201.84371.9120
612006.07.07 14:43modify20.101.84201.84381.9120
622006.07.10 11:29s/l20.101.84381.84381.912019.1910063.36
632006.07.10 11:29buy stop30.101.84611.83611.9161
642006.07.11 20:41buy30.101.84611.83611.9161
652006.07.12 14:31s/l30.101.83611.83611.9161-99.839963.53
662006.07.12 14:31buy stop40.101.83841.82841.9084
672006.07.13 09:32buy40.101.83841.82841.9084
682006.07.17 10:12s/l40.101.82841.82841.9084-99.669863.87
692006.07.17 10:12sell stop50.101.82631.83631.7563
702006.07.17 10:21sell50.101.82631.83631.7563
712006.07.19 16:08s/l50.101.83631.83631.7563-101.769762.11
722006.07.19 16:08sell stop60.101.83401.84401.7640