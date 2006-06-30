|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.06.30 00:00 - 2007.07.20 22:00 (2006.06.30 - 2008.01.09)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic_number=772188; Take_Profit=700; Stop_Loss=100; TrailingStop=100; Lots=0.1; Gap=20; Slippage=3; Duration=0; MACD_Setup=""; Fast_EMA1=12; Slow_EMA1=18; Signal1=15; Trigger1=0.0007; Fast_EMA2=48; Slow_EMA2=104; Signal2=36; Trigger2=0; CloseNReverse=false; FridaySafe=false; Hours=15; Minutes=0;
|Bars in test
|7499
|Ticks modelled
|1456753
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-237.89
|Gross profit
|63.36
|Gross loss
|-301.25
|Profit factor
|0.21
|Expected payoff
|-47.58
|Absolute drawdown
|237.89
|Maximal drawdown
|401.08 (3.95%)
|Relative drawdown
|3.95% (401.08)
|Total trades
|5
|Short positions (won %)
|1 (0.00%)
|Long positions (won %)
|4 (50.00%)
|Profit trades (% of total)
|2 (40.00%)
|Loss trades (% of total)
|3 (60.00%)
|Largest
|profit trade
|44.17
|loss trade
|-101.76
|Average
|profit trade
|31.68
|loss trade
|-100.42
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (63.36)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-301.25)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|63.36 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-301.25 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.06.30 11:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.8353
|1.8253
|1.9053
|2
|2006.06.30 12:36
|buy
|1
|0.10
|1.8353
|1.8253
|1.9053
|3
|2006.06.30 15:51
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8355
|1.9053
|4
|2006.06.30 15:59
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8356
|1.9053
|5
|2006.06.30 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8357
|1.9053
|6
|2006.06.30 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8358
|1.9053
|7
|2006.06.30 16:36
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8359
|1.9053
|8
|2006.06.30 16:36
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8360
|1.9053
|9
|2006.06.30 16:37
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8361
|1.9053
|10
|2006.06.30 16:37
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8362
|1.9053
|11
|2006.06.30 16:37
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8363
|1.9053
|12
|2006.06.30 16:37
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8364
|1.9053
|13
|2006.06.30 16:38
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8365
|1.9053
|14
|2006.06.30 16:38
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8366
|1.9053
|15
|2006.06.30 16:38
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8367
|1.9053
|16
|2006.06.30 16:38
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8368
|1.9053
|17
|2006.06.30 16:38
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8369
|1.9053
|18
|2006.06.30 16:38
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8370
|1.9053
|19
|2006.06.30 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8371
|1.9053
|20
|2006.06.30 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8373
|1.9053
|21
|2006.06.30 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8374
|1.9053
|22
|2006.06.30 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8375
|1.9053
|23
|2006.06.30 16:52
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8376
|1.9053
|24
|2006.06.30 16:52
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8377
|1.9053
|25
|2006.06.30 16:52
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8378
|1.9053
|26
|2006.06.30 16:52
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8379
|1.9053
|27
|2006.06.30 16:53
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8381
|1.9053
|28
|2006.06.30 16:53
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8383
|1.9053
|29
|2006.06.30 16:55
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8384
|1.9053
|30
|2006.06.30 16:55
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8385
|1.9053
|31
|2006.06.30 16:56
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8386
|1.9053
|32
|2006.06.30 16:56
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8387
|1.9053
|33
|2006.06.30 16:56
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8388
|1.9053
|34
|2006.06.30 16:57
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8389
|1.9053
|35
|2006.06.30 16:57
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8390
|1.9053
|36
|2006.06.30 16:57
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8391
|1.9053
|37
|2006.06.30 16:57
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8392
|1.9053
|38
|2006.06.30 16:57
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8393
|1.9053
|39
|2006.06.30 16:58
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8394
|1.9053
|40
|2006.06.30 16:58
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8396
|1.9053
|41
|2006.06.30 16:59
|modify
|1
|0.10
|1.8353
|1.8397
|1.9053
|42
|2006.07.03 17:21
|s/l
|1
|0.10
|1.8397
|1.8397
|1.9053
|44.17
|10044.17
|43
|2006.07.03 17:21
|buy stop
|2
|0.10
|1.8420
|1.8320
|1.9120
|44
|2006.07.03 18:15
|buy
|2
|0.10
|1.8420
|1.8320
|1.9120
|45
|2006.07.07 14:37
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8420
|1.9120
|46
|2006.07.07 14:37
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8421
|1.9120
|47
|2006.07.07 14:37
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8422
|1.9120
|48
|2006.07.07 14:37
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8423
|1.9120
|49
|2006.07.07 14:37
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8424
|1.9120
|50
|2006.07.07 14:38
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8425
|1.9120
|51
|2006.07.07 14:41
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8426
|1.9120
|52
|2006.07.07 14:41
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8427
|1.9120
|53
|2006.07.07 14:43
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8428
|1.9120
|54
|2006.07.07 14:43
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8430
|1.9120
|55
|2006.07.07 14:43
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8431
|1.9120
|56
|2006.07.07 14:43
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8433
|1.9120
|57
|2006.07.07 14:43
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8434
|1.9120
|58
|2006.07.07 14:43
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8435
|1.9120
|59
|2006.07.07 14:43
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8436
|1.9120
|60
|2006.07.07 14:43
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8437
|1.9120
|61
|2006.07.07 14:43
|modify
|2
|0.10
|1.8420
|1.8438
|1.9120
|62
|2006.07.10 11:29
|s/l
|2
|0.10
|1.8438
|1.8438
|1.9120
|19.19
|10063.36
|63
|2006.07.10 11:29
|buy stop
|3
|0.10
|1.8461
|1.8361
|1.9161
|64
|2006.07.11 20:41
|buy
|3
|0.10
|1.8461
|1.8361
|1.9161
|65
|2006.07.12 14:31
|s/l
|3
|0.10
|1.8361
|1.8361
|1.9161
|-99.83
|9963.53
|66
|2006.07.12 14:31
|buy stop
|4
|0.10
|1.8384
|1.8284
|1.9084
|67
|2006.07.13 09:32
|buy
|4
|0.10
|1.8384
|1.8284
|1.9084
|68
|2006.07.17 10:12
|s/l
|4
|0.10
|1.8284
|1.8284
|1.9084
|-99.66
|9863.87
|69
|2006.07.17 10:12
|sell stop
|5
|0.10
|1.8263
|1.8363
|1.7563
|70
|2006.07.17 10:21
|sell
|5
|0.10
|1.8263
|1.8363
|1.7563
|71
|2006.07.19 16:08
|s/l
|5
|0.10
|1.8363
|1.8363
|1.7563
|-101.76
|9762.11
|72
|2006.07.19 16:08
|sell stop
|6
|0.10
|1.8340
|1.8440
|1.7640