Alpari (UK) Ltd.

Account: 59571 Name: Alpari UK_1 Currency: USD 2008 January 7, 15:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
47503742008.01.07 00:00sell0.10eurjpy160.23160.830.002008.01.07 02:37160.830.000.000.00-54.96
 119106SynergyEA[sl]
47503782008.01.07 00:00sell0.10eurjpy160.23160.83159.632008.01.07 02:37160.830.000.000.00-54.96
 119106SynergyEA[sl]
47574672008.01.07 08:09sell0.20nzdjpy83.0983.4382.092008.01.07 08:4283.430.000.000.00-62.26
 129910Ch_SynergyEA[sl]
47544712008.01.07 04:07sell0.20gbpusd1.96841.97271.95842008.01.07 09:371.97270.000.000.00-86.00
 129409Ch_SynergyEA[sl]
47593632008.01.07 09:00buy0.05gbpjpy215.15214.15215.752008.01.07 09:49215.750.000.000.0027.43
 219305Derk-S[tp]
47593702008.01.07 09:00buy0.20gbpjpy215.15215.60216.152008.01.07 09:53215.600.000.000.0082.34
 129308Ch_SynergyEA[sl]
47543512008.01.07 04:00sell0.20gbpusd1.96850.00001.95852008.01.07 10:001.97310.000.000.00-92.00
 49405Roodstaart-S
47543462008.01.07 04:00sell0.20gbpusd1.96850.00000.00002008.01.07 10:001.97310.000.000.00-92.00
 49405Roodstaart-S
47612952008.01.07 10:00buy0.20gbpjpy215.460.00216.462008.01.07 10:00215.450.000.000.00-1.84
 39305RoodStaart-S
47612902008.01.07 10:00buy0.20gbpjpy215.460.000.002008.01.07 10:00215.450.000.000.00-1.84
 39305RoodStaart-S
47615232008.01.07 10:03buy0.20audjpy95.4195.8696.412008.01.07 11:1595.860.000.000.0082.07
 128206Ch_SynergyEA[sl]
47594252008.01.07 09:00buy0.20gbpchf2.19282.19782.20282008.01.07 11:152.20280.000.000.00178.91
 129207Ch_SynergyEA[tp]
47615202008.01.07 10:03buy0.20gbpjpy215.59216.04216.592008.01.07 11:17216.040.000.000.0082.06
 129308Ch_SynergyEA[sl]
47639632008.01.07 12:00buy0.21gbpjpy215.910.000.002008.01.07 12:00215.840.000.000.00-13.43
 39305RoodStaart-S
47639712008.01.07 12:00buy0.21gbpjpy215.910.00216.912008.01.07 12:00215.840.000.000.00-13.43
 39305RoodStaart-S
47593582008.01.07 09:00buy0.05gbpjpy215.15215.550.002008.01.07 12:43215.550.000.000.0018.31
 219305Derk-S[sl]
47635222008.01.07 11:39buy0.20audjpy95.7795.0696.772008.01.07 12:4395.440.000.000.00-60.42
 128206Ch_SynergyEA
47637632008.01.07 11:55buy0.20gbpjpy215.92214.74216.922008.01.07 12:43215.570.000.000.00-64.07
 129308Ch_SynergyEA
47626812008.01.07 11:05buy0.20nzdjpy83.8983.2884.892008.01.07 12:4383.730.000.000.00-29.29
 129910Ch_SynergyEA
47649542008.01.07 12:48buy0.20audjpy95.5195.1296.512008.01.07 12:4895.450.000.000.00-10.98
 128206Ch_SynergyEA
47649552008.01.07 12:48buy0.20audjpy95.5095.1296.502008.01.07 12:4895.460.000.000.00-7.32
 128206Ch_SynergyEA
47649562008.01.07 12:48buy0.20audjpy95.5195.1296.512008.01.07 12:4895.450.000.000.00-10.98
 128206Ch_SynergyEA
47649602008.01.07 12:48buy0.20gbpjpy215.75214.89216.752008.01.07 12:48215.690.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47649572008.01.07 12:48buy0.20gbpjpy215.76214.89216.762008.01.07 12:48215.690.000.000.00-12.81
 129308Ch_SynergyEA
47649532008.01.07 12:48buy0.20gbpjpy215.75214.89216.752008.01.07 12:48215.690.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47649632008.01.07 12:48buy0.20gbpjpy215.76214.89216.762008.01.07 12:48215.690.000.000.00-12.81
 129308Ch_SynergyEA
47649592008.01.07 12:48buy0.20audjpy95.5095.1296.502008.01.07 12:4895.460.000.000.00-7.32
 128206Ch_SynergyEA
47649652008.01.07 12:48buy0.20audjpy95.5195.1296.512008.01.07 12:4995.450.000.000.00-10.98
 128206Ch_SynergyEA
47649672008.01.07 12:49buy0.20audjpy95.5095.1296.502008.01.07 12:4995.440.000.000.00-10.98
 128206Ch_SynergyEA
47649722008.01.07 12:49buy0.20audjpy95.5195.1296.512008.01.07 12:4995.450.000.000.00-10.98
 128206Ch_SynergyEA
47649752008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.78214.89216.782008.01.07 12:49215.720.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47649642008.01.07 12:48buy0.20gbpjpy215.76214.89216.762008.01.07 12:49215.720.000.000.00-7.32
 129308Ch_SynergyEA
47649742008.01.07 12:49buy0.20audjpy95.5195.1296.512008.01.07 12:4995.450.000.000.00-10.98
 128206Ch_SynergyEA
47649762008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.79214.89216.792008.01.07 12:49215.700.000.000.00-16.47
 129308Ch_SynergyEA
47649772008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.78214.89216.782008.01.07 12:49215.700.000.000.00-14.64
 129308Ch_SynergyEA
47649782008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.77214.89216.772008.01.07 12:49215.720.000.000.00-9.15
 129308Ch_SynergyEA
47649822008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.79214.89216.792008.01.07 12:49215.720.000.000.00-12.81
 129308Ch_SynergyEA
47649852008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.79214.89216.792008.01.07 12:49215.730.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47649862008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.80214.89216.802008.01.07 12:49215.720.000.000.00-14.64
 129308Ch_SynergyEA
47649812008.01.07 12:49buy0.20audjpy95.5195.1296.512008.01.07 12:4995.450.000.000.00-10.98
 128206Ch_SynergyEA
47649922008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.80214.89216.802008.01.07 12:49215.720.000.000.00-14.64
 129308Ch_SynergyEA
47649882008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.79214.89216.792008.01.07 12:49215.730.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47649952008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.79214.89216.792008.01.07 12:49215.730.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47649962008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.80214.89216.802008.01.07 12:49215.720.000.000.00-14.64
 129308Ch_SynergyEA
47649992008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.79214.89216.792008.01.07 12:49215.710.000.000.00-14.64
 129308Ch_SynergyEA
47650012008.01.07 12:49buy0.20audjpy95.5195.1296.512008.01.07 12:4995.450.000.000.00-10.98
 128206Ch_SynergyEA
47650002008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.78214.89216.782008.01.07 12:49215.710.000.000.00-12.81
 129308Ch_SynergyEA
47650032008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.78214.89216.782008.01.07 12:49215.710.000.000.00-12.81
 129308Ch_SynergyEA
47650042008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.78214.89216.782008.01.07 12:49215.700.000.000.00-14.64
 129308Ch_SynergyEA
47650062008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.77214.89216.772008.01.07 12:49215.690.000.000.00-14.64
 129308Ch_SynergyEA
47650092008.01.07 12:49buy0.20gbpjpy215.76214.89216.762008.01.07 12:50215.700.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47650132008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.77214.89216.772008.01.07 12:50215.710.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47650142008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.78214.89216.782008.01.07 12:50215.710.000.000.00-12.81
 129308Ch_SynergyEA
47650152008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.78214.89216.782008.01.07 12:50215.720.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47650172008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.79214.89216.792008.01.07 12:50215.710.000.000.00-14.64
 129308Ch_SynergyEA
47650182008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.78214.89216.782008.01.07 12:50215.720.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47650202008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.79214.89216.792008.01.07 12:50215.710.000.000.00-14.64
 129308Ch_SynergyEA
47650232008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.78214.89216.782008.01.07 12:50215.720.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47650242008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.79214.89216.792008.01.07 12:50215.700.000.000.00-16.47
 129308Ch_SynergyEA
47650252008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.77214.89216.772008.01.07 12:50215.710.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47650272008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.79214.89216.792008.01.07 12:50215.730.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47650262008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.78214.89216.782008.01.07 12:50215.720.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47650282008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.80214.89216.802008.01.07 12:50215.720.000.000.00-14.64
 129308Ch_SynergyEA
47650292008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.79214.89216.792008.01.07 12:50215.730.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47650302008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.80214.89216.802008.01.07 12:50215.740.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47650332008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.81214.89216.812008.01.07 12:50215.720.000.000.00-16.47
 129308Ch_SynergyEA
47650342008.01.07 12:50buy0.20gbpjpy215.79214.89216.792008.01.07 12:51215.710.000.000.00-14.64
 129308Ch_SynergyEA
47650382008.01.07 12:51buy0.20gbpjpy215.78214.89216.782008.01.07 12:51215.690.000.000.00-16.47
 129308Ch_SynergyEA
47650402008.01.07 12:51buy0.20gbpjpy215.76214.89216.762008.01.07 12:51215.700.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47650412008.01.07 12:51buy0.20gbpjpy215.77214.89216.772008.01.07 12:51215.690.000.000.00-14.64
 129308Ch_SynergyEA
47650432008.01.07 12:51buy0.20gbpjpy215.76214.89216.762008.01.07 12:51215.700.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47650452008.01.07 12:51buy0.20gbpjpy215.77214.89216.772008.01.07 12:51215.690.000.000.00-14.64
 129308Ch_SynergyEA
47650462008.01.07 12:51buy0.20gbpjpy215.76214.89216.762008.01.07 12:51215.700.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47650492008.01.07 12:51buy0.20gbpjpy215.77214.89216.772008.01.07 12:51215.680.000.000.00-16.47
 129308Ch_SynergyEA
47650672008.01.07 12:54buy0.20nzdjpy83.7283.3384.722008.01.07 12:5483.640.000.000.00-14.63
 129910Ch_SynergyEA
47650692008.01.07 12:54buy0.20nzdjpy83.7183.3384.712008.01.07 12:5483.650.000.000.00-10.97
 129910Ch_SynergyEA
47650712008.01.07 12:54buy0.20nzdjpy83.7283.3384.722008.01.07 12:5483.640.000.000.00-14.63
 129910Ch_SynergyEA
47650722008.01.07 12:54buy0.20nzdjpy83.7183.3384.712008.01.07 12:5483.650.000.000.00-10.97
 129910Ch_SynergyEA
47650732008.01.07 12:54buy0.20nzdjpy83.7283.3384.722008.01.07 12:5483.650.000.000.00-12.80
 129910Ch_SynergyEA
47650772008.01.07 12:54buy0.20nzdjpy83.7283.3384.722008.01.07 12:5483.640.000.000.00-14.63
 129910Ch_SynergyEA
47650782008.01.07 12:54buy0.20nzdjpy83.7183.3384.712008.01.07 12:5583.630.000.000.00-14.64
 129910Ch_SynergyEA
47651492008.01.07 13:00buy0.15gbpjpy215.780.00216.782008.01.07 13:00215.700.000.000.00-10.98
 39305RoodStaart-S
47651462008.01.07 13:00buy0.15gbpjpy215.780.000.002008.01.07 13:00215.700.000.000.00-10.98
 39305RoodStaart-S
47651852008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.82215.04216.822008.01.07 13:01215.740.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47651862008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.81215.04216.812008.01.07 13:01215.750.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47651872008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.82215.04216.822008.01.07 13:01215.760.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47651882008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.83215.04216.832008.01.07 13:01215.770.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47651902008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.84215.04216.842008.01.07 13:01215.750.000.000.00-16.46
 129308Ch_SynergyEA
47651912008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.82215.04216.822008.01.07 13:01215.760.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47651922008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.83215.04216.832008.01.07 13:01215.770.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47651992008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.84215.04216.842008.01.07 13:01215.770.000.000.00-12.80
 129308Ch_SynergyEA
47652012008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.84215.04216.842008.01.07 13:01215.760.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47652032008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.83215.04216.832008.01.07 13:01215.750.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47652052008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.83215.04216.832008.01.07 13:01215.770.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47652042008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.82215.04216.822008.01.07 13:01215.760.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47652072008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.85215.04216.852008.01.07 13:01215.770.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47652062008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.84215.04216.842008.01.07 13:01215.780.000.000.00-10.98
 129308Ch_SynergyEA
47652092008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.84215.04216.842008.01.07 13:01215.760.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47652112008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.83215.04216.832008.01.07 13:01215.750.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47652122008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.82215.04216.822008.01.07 13:01215.750.000.000.00-12.80
 129308Ch_SynergyEA
47652152008.01.07 13:01buy0.20gbpjpy215.82215.04216.822008.01.07 13:02215.740.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47652162008.01.07 13:02buy0.20gbpjpy215.81215.04216.812008.01.07 13:02215.750.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47652172008.01.07 13:02buy0.20gbpjpy215.82215.04216.822008.01.07 13:02215.740.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47652182008.01.07 13:02buy0.20gbpjpy215.81215.04216.812008.01.07 13:02215.750.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47652202008.01.07 13:02buy0.20gbpjpy215.82215.04216.822008.01.07 13:02215.750.000.000.00-12.80
 129308Ch_SynergyEA
47652222008.01.07 13:02buy0.20gbpjpy215.82215.04216.822008.01.07 13:02215.760.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47652232008.01.07 13:02buy0.20gbpjpy215.83215.04216.832008.01.07 13:02215.750.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47652262008.01.07 13:02buy0.20gbpjpy215.82215.04216.822008.01.07 13:02215.760.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47652272008.01.07 13:02buy0.20gbpjpy215.83215.04216.832008.01.07 13:02215.740.000.000.00-16.46
 129308Ch_SynergyEA
47652292008.01.07 13:02buy0.20gbpjpy215.81215.04216.812008.01.07 13:02215.730.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47652312008.01.07 13:02buy0.20gbpjpy215.80215.04216.802008.01.07 13:02215.740.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47652352008.01.07 13:02buy0.20gbpjpy215.81215.04216.812008.01.07 13:02215.740.000.000.00-12.80
 129308Ch_SynergyEA
47652362008.01.07 13:02buy0.20gbpjpy215.81215.04216.812008.01.07 13:02215.720.000.000.00-16.46
 129308Ch_SynergyEA
47652372008.01.07 13:02buy0.20gbpjpy215.79215.04216.792008.01.07 13:03215.740.000.000.00-9.14
 129308Ch_SynergyEA
47652382008.01.07 13:03buy0.20gbpjpy215.81215.04216.812008.01.07 13:03215.720.000.000.00-16.46
 129308Ch_SynergyEA
47653182008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.89215.03216.892008.01.07 13:06215.810.000.000.00-14.62
 129308Ch_SynergyEA
47653232008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.88215.03216.882008.01.07 13:06215.800.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47653262008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.87215.03216.872008.01.07 13:06215.790.000.000.00-14.62
 129308Ch_SynergyEA
47653302008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.86215.03216.862008.01.07 13:06215.780.000.000.00-14.62
 129308Ch_SynergyEA
47653312008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.85215.03216.852008.01.07 13:06215.780.000.000.00-12.80
 129308Ch_SynergyEA
47653322008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.85215.03216.852008.01.07 13:06215.770.000.000.00-14.62
 129308Ch_SynergyEA
47653342008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.84215.03216.842008.01.07 13:06215.760.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47653352008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.83215.03216.832008.01.07 13:06215.780.000.000.00-9.14
 129308Ch_SynergyEA
47653372008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.85215.03216.852008.01.07 13:06215.770.000.000.00-14.62
 129308Ch_SynergyEA
47653432008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.84215.03216.842008.01.07 13:06215.760.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47653452008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.83215.03216.832008.01.07 13:06215.770.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47653462008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.84215.03216.842008.01.07 13:06215.770.000.000.00-12.80
 129308Ch_SynergyEA
47653472008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.84215.03216.842008.01.07 13:06215.770.000.000.00-12.80
 129308Ch_SynergyEA
47653482008.01.07 13:06buy0.20gbpjpy215.84215.03216.842008.01.07 13:07215.760.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47654302008.01.07 13:12buy0.20gbpjpy215.85215.03216.852008.01.07 13:12215.770.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47654772008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.85215.03216.852008.01.07 13:15215.790.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47654792008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.86215.03216.862008.01.07 13:15215.800.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47654802008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.87215.03216.872008.01.07 13:15215.790.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47654832008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.86215.03216.862008.01.07 13:15215.800.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47654842008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.87215.03216.872008.01.07 13:15215.790.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47654862008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.86215.03216.862008.01.07 13:15215.790.000.000.00-12.80
 129308Ch_SynergyEA
47654882008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.86215.03216.862008.01.07 13:15215.780.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47654902008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.85215.03216.852008.01.07 13:15215.770.000.000.00-14.62
 129308Ch_SynergyEA
47654912008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.84215.03216.842008.01.07 13:15215.760.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47654932008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.85215.03216.852008.01.07 13:15215.790.000.000.00-10.96
 129308Ch_SynergyEA
47654952008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.86215.03216.862008.01.07 13:15215.800.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47654992008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.87215.03216.872008.01.07 13:15215.790.000.000.00-14.62
 129308Ch_SynergyEA
47655002008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.86215.03216.862008.01.07 13:15215.780.000.000.00-14.62
 129308Ch_SynergyEA
47655022008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.85215.03216.852008.01.07 13:15215.770.000.000.00-14.62
 129308Ch_SynergyEA
47655052008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.85215.03216.852008.01.07 13:15215.790.000.000.00-10.96
 129308Ch_SynergyEA
47655072008.01.07 13:15buy0.20gbpjpy215.86215.03216.862008.01.07 13:16215.770.000.000.00-16.45
 129308Ch_SynergyEA
47655152008.01.07 13:16buy0.20gbpjpy215.88215.03216.882008.01.07 13:16215.820.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47655172008.01.07 13:16buy0.20gbpjpy215.89215.03216.892008.01.07 13:16215.830.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47655192008.01.07 13:16buy0.20gbpjpy215.90215.03216.902008.01.07 13:16215.820.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47655202008.01.07 13:16buy0.20gbpjpy215.89215.03216.892008.01.07 13:16215.820.000.000.00-12.80
 129308Ch_SynergyEA
47655242008.01.07 13:16buy0.20gbpjpy215.89215.03216.892008.01.07 13:16215.800.000.000.00-16.46
 129308Ch_SynergyEA
47655252008.01.07 13:16buy0.20gbpjpy215.87215.03216.872008.01.07 13:16215.790.000.000.00-14.62
 129308Ch_SynergyEA
47655262008.01.07 13:16buy0.20gbpjpy215.86215.03216.862008.01.07 13:17215.830.000.000.00-5.48
 129308Ch_SynergyEA
47655282008.01.07 13:17buy0.20gbpjpy215.90215.03216.902008.01.07 13:17215.820.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47655292008.01.07 13:17buy0.20gbpjpy215.89215.03216.892008.01.07 13:17215.810.000.000.00-14.62
 129308Ch_SynergyEA
47655302008.01.07 13:17buy0.20gbpjpy215.88215.03216.882008.01.07 13:17215.800.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47655312008.01.07 13:17buy0.20gbpjpy215.87215.03216.872008.01.07 13:17215.810.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47655322008.01.07 13:17buy0.20gbpjpy215.88215.03216.882008.01.07 13:17215.820.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47655342008.01.07 13:17buy0.20gbpjpy215.89215.03216.892008.01.07 13:17215.810.000.000.00-14.62
 129308Ch_SynergyEA
47655352008.01.07 13:17buy0.20gbpjpy215.88215.03216.882008.01.07 13:17215.820.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47655362008.01.07 13:17buy0.20gbpjpy215.89215.03216.892008.01.07 13:17215.820.000.000.00-12.80
 129308Ch_SynergyEA
47655372008.01.07 13:17buy0.20gbpjpy215.89215.03216.892008.01.07 13:17215.830.000.000.00-10.97
 129308Ch_SynergyEA
47655392008.01.07 13:17buy0.20gbpjpy215.90215.03216.902008.01.07 13:17215.820.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47655412008.01.07 13:17buy0.20gbpjpy215.89215.03216.892008.01.07 13:17215.800.000.000.00-16.45
 129308Ch_SynergyEA
47655442008.01.07 13:17buy0.20gbpjpy215.90215.03216.902008.01.07 13:17215.820.000.000.00-14.63
 129308Ch_SynergyEA
47639862008.01.07 12:00sell0.10eurusd1.46771.47371.46172008.01.07 14:251.47370.000.000.00-60.00
 119306SynergyEA[sl]
47639852008.01.07 12:00sell0.10eurusd1.46771.47370.00002008.01.07 14:251.47370.000.000.00-60.00
 119306SynergyEA[sl]
47614062008.01.07 10:01buy0.20gbpusd1.97321.96871.98322008.01.07 15:481.97360.000.000.008.00
 129409Ch_SynergyEA
47625302008.01.07 11:01buy0.22gbpusd1.97340.00001.98342008.01.07 15:481.97360.000.000.004.40
 49405Roodstaart-S
47649182008.01.07 12:44buy0.05gbpjpy215.66214.660.002008.01.07 15:48215.390.000.000.00-12.37
 219305Derk-S
47649192008.01.07 12:44buy0.05gbpjpy215.66214.66216.262008.01.07 15:48215.390.000.000.00-12.37
 219305Derk-S
  0.00 0.00 0.00 -2 158.78
Closed P/L: -2 158.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 158.78 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 610.17 Equity: 1 610.17 Free Margin: 1 610.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 483.52 Gross Loss: 2 642.30 Total Net Profit: -2 158.78
Profit Factor: 0.18 Expected Payoff: -12.62  
Absolute Drawdown: 2 158.78 Maximal Drawdown: 2 165.73 (57.36%) Relative Drawdown: 57.36% (2 165.73)
 
Total Trades: 171 Short Positions (won %): 8 (0.00%) Long Positions (won %): 163 (4.91%)
Profit Trades (% of total): 8 (4.68%) Loss trades (% of total): 163 (95.32%)
Largest profit trade: 178.91 loss trade: -92.00
Average profit trade: 60.44 loss trade: -16.21
Maximum consecutive wins ($): 3 (343.04) consecutive losses ($): 151 (-2 144.84)
Maximal consecutive profit (count): 343.04 (3) consecutive loss (count): -2 144.84 (151)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 27