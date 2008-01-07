|Account: 59571
|Name: Alpari UK_1
|Currency: USD
|2008 January 7, 15:49
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4750374
|2008.01.07 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.23
|160.83
|0.00
|2008.01.07 02:37
|160.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.96
|119106
|SynergyEA[sl]
|4750378
|2008.01.07 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.23
|160.83
|159.63
|2008.01.07 02:37
|160.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.96
|119106
|SynergyEA[sl]
|4757467
|2008.01.07 08:09
|sell
|0.20
|nzdjpy
|83.09
|83.43
|82.09
|2008.01.07 08:42
|83.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.26
|129910
|Ch_SynergyEA[sl]
|4754471
|2008.01.07 04:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9684
|1.9727
|1.9584
|2008.01.07 09:37
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|129409
|Ch_SynergyEA[sl]
|4759363
|2008.01.07 09:00
|buy
|0.05
|gbpjpy
|215.15
|214.15
|215.75
|2008.01.07 09:49
|215.75
|0.00
|0.00
|0.00
|27.43
|219305
|Derk-S[tp]
|4759370
|2008.01.07 09:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.15
|215.60
|216.15
|2008.01.07 09:53
|215.60
|0.00
|0.00
|0.00
|82.34
|129308
|Ch_SynergyEA[sl]
|4754351
|2008.01.07 04:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|1.9585
|2008.01.07 10:00
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|49405
|Roodstaart-S
|4754346
|2008.01.07 04:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|2008.01.07 10:00
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|49405
|Roodstaart-S
|4761295
|2008.01.07 10:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.46
|0.00
|216.46
|2008.01.07 10:00
|215.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|39305
|RoodStaart-S
|4761290
|2008.01.07 10:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.46
|0.00
|0.00
|2008.01.07 10:00
|215.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|39305
|RoodStaart-S
|4761523
|2008.01.07 10:03
|buy
|0.20
|audjpy
|95.41
|95.86
|96.41
|2008.01.07 11:15
|95.86
|0.00
|0.00
|0.00
|82.07
|128206
|Ch_SynergyEA[sl]
|4759425
|2008.01.07 09:00
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.1928
|2.1978
|2.2028
|2008.01.07 11:15
|2.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|178.91
|129207
|Ch_SynergyEA[tp]
|4761520
|2008.01.07 10:03
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.59
|216.04
|216.59
|2008.01.07 11:17
|216.04
|0.00
|0.00
|0.00
|82.06
|129308
|Ch_SynergyEA[sl]
|4763963
|2008.01.07 12:00
|buy
|0.21
|gbpjpy
|215.91
|0.00
|0.00
|2008.01.07 12:00
|215.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.43
|39305
|RoodStaart-S
|4763971
|2008.01.07 12:00
|buy
|0.21
|gbpjpy
|215.91
|0.00
|216.91
|2008.01.07 12:00
|215.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.43
|39305
|RoodStaart-S
|4759358
|2008.01.07 09:00
|buy
|0.05
|gbpjpy
|215.15
|215.55
|0.00
|2008.01.07 12:43
|215.55
|0.00
|0.00
|0.00
|18.31
|219305
|Derk-S[sl]
|4763522
|2008.01.07 11:39
|buy
|0.20
|audjpy
|95.77
|95.06
|96.77
|2008.01.07 12:43
|95.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.42
|128206
|Ch_SynergyEA
|4763763
|2008.01.07 11:55
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.92
|214.74
|216.92
|2008.01.07 12:43
|215.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.07
|129308
|Ch_SynergyEA
|4762681
|2008.01.07 11:05
|buy
|0.20
|nzdjpy
|83.89
|83.28
|84.89
|2008.01.07 12:43
|83.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.29
|129910
|Ch_SynergyEA
|4764954
|2008.01.07 12:48
|buy
|0.20
|audjpy
|95.51
|95.12
|96.51
|2008.01.07 12:48
|95.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|128206
|Ch_SynergyEA
|4764955
|2008.01.07 12:48
|buy
|0.20
|audjpy
|95.50
|95.12
|96.50
|2008.01.07 12:48
|95.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.32
|128206
|Ch_SynergyEA
|4764956
|2008.01.07 12:48
|buy
|0.20
|audjpy
|95.51
|95.12
|96.51
|2008.01.07 12:48
|95.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|128206
|Ch_SynergyEA
|4764960
|2008.01.07 12:48
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.75
|214.89
|216.75
|2008.01.07 12:48
|215.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764957
|2008.01.07 12:48
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.76
|214.89
|216.76
|2008.01.07 12:48
|215.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.81
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764953
|2008.01.07 12:48
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.75
|214.89
|216.75
|2008.01.07 12:48
|215.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764963
|2008.01.07 12:48
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.76
|214.89
|216.76
|2008.01.07 12:48
|215.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.81
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764959
|2008.01.07 12:48
|buy
|0.20
|audjpy
|95.50
|95.12
|96.50
|2008.01.07 12:48
|95.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.32
|128206
|Ch_SynergyEA
|4764965
|2008.01.07 12:48
|buy
|0.20
|audjpy
|95.51
|95.12
|96.51
|2008.01.07 12:49
|95.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|128206
|Ch_SynergyEA
|4764967
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|audjpy
|95.50
|95.12
|96.50
|2008.01.07 12:49
|95.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|128206
|Ch_SynergyEA
|4764972
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|audjpy
|95.51
|95.12
|96.51
|2008.01.07 12:49
|95.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|128206
|Ch_SynergyEA
|4764975
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.78
|214.89
|216.78
|2008.01.07 12:49
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764964
|2008.01.07 12:48
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.76
|214.89
|216.76
|2008.01.07 12:49
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.32
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764974
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|audjpy
|95.51
|95.12
|96.51
|2008.01.07 12:49
|95.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|128206
|Ch_SynergyEA
|4764976
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.79
|214.89
|216.79
|2008.01.07 12:49
|215.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.47
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764977
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.78
|214.89
|216.78
|2008.01.07 12:49
|215.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764978
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.77
|214.89
|216.77
|2008.01.07 12:49
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.15
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764982
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.79
|214.89
|216.79
|2008.01.07 12:49
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.81
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764985
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.79
|214.89
|216.79
|2008.01.07 12:49
|215.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764986
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.80
|214.89
|216.80
|2008.01.07 12:49
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764981
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|audjpy
|95.51
|95.12
|96.51
|2008.01.07 12:49
|95.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|128206
|Ch_SynergyEA
|4764992
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.80
|214.89
|216.80
|2008.01.07 12:49
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764988
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.79
|214.89
|216.79
|2008.01.07 12:49
|215.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764995
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.79
|214.89
|216.79
|2008.01.07 12:49
|215.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764996
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.80
|214.89
|216.80
|2008.01.07 12:49
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129308
|Ch_SynergyEA
|4764999
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.79
|214.89
|216.79
|2008.01.07 12:49
|215.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765001
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|audjpy
|95.51
|95.12
|96.51
|2008.01.07 12:49
|95.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|128206
|Ch_SynergyEA
|4765000
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.78
|214.89
|216.78
|2008.01.07 12:49
|215.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.81
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765003
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.78
|214.89
|216.78
|2008.01.07 12:49
|215.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.81
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765004
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.78
|214.89
|216.78
|2008.01.07 12:49
|215.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765006
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.77
|214.89
|216.77
|2008.01.07 12:49
|215.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765009
|2008.01.07 12:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.76
|214.89
|216.76
|2008.01.07 12:50
|215.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765013
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.77
|214.89
|216.77
|2008.01.07 12:50
|215.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765014
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.78
|214.89
|216.78
|2008.01.07 12:50
|215.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.81
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765015
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.78
|214.89
|216.78
|2008.01.07 12:50
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765017
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.79
|214.89
|216.79
|2008.01.07 12:50
|215.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765018
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.78
|214.89
|216.78
|2008.01.07 12:50
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765020
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.79
|214.89
|216.79
|2008.01.07 12:50
|215.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765023
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.78
|214.89
|216.78
|2008.01.07 12:50
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765024
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.79
|214.89
|216.79
|2008.01.07 12:50
|215.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.47
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765025
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.77
|214.89
|216.77
|2008.01.07 12:50
|215.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765027
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.79
|214.89
|216.79
|2008.01.07 12:50
|215.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765026
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.78
|214.89
|216.78
|2008.01.07 12:50
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765028
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.80
|214.89
|216.80
|2008.01.07 12:50
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765029
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.79
|214.89
|216.79
|2008.01.07 12:50
|215.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765030
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.80
|214.89
|216.80
|2008.01.07 12:50
|215.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765033
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.81
|214.89
|216.81
|2008.01.07 12:50
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.47
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765034
|2008.01.07 12:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.79
|214.89
|216.79
|2008.01.07 12:51
|215.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765038
|2008.01.07 12:51
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.78
|214.89
|216.78
|2008.01.07 12:51
|215.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.47
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765040
|2008.01.07 12:51
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.76
|214.89
|216.76
|2008.01.07 12:51
|215.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765041
|2008.01.07 12:51
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.77
|214.89
|216.77
|2008.01.07 12:51
|215.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765043
|2008.01.07 12:51
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.76
|214.89
|216.76
|2008.01.07 12:51
|215.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765045
|2008.01.07 12:51
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.77
|214.89
|216.77
|2008.01.07 12:51
|215.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765046
|2008.01.07 12:51
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.76
|214.89
|216.76
|2008.01.07 12:51
|215.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765049
|2008.01.07 12:51
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.77
|214.89
|216.77
|2008.01.07 12:51
|215.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.47
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765067
|2008.01.07 12:54
|buy
|0.20
|nzdjpy
|83.72
|83.33
|84.72
|2008.01.07 12:54
|83.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129910
|Ch_SynergyEA
|4765069
|2008.01.07 12:54
|buy
|0.20
|nzdjpy
|83.71
|83.33
|84.71
|2008.01.07 12:54
|83.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129910
|Ch_SynergyEA
|4765071
|2008.01.07 12:54
|buy
|0.20
|nzdjpy
|83.72
|83.33
|84.72
|2008.01.07 12:54
|83.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129910
|Ch_SynergyEA
|4765072
|2008.01.07 12:54
|buy
|0.20
|nzdjpy
|83.71
|83.33
|84.71
|2008.01.07 12:54
|83.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129910
|Ch_SynergyEA
|4765073
|2008.01.07 12:54
|buy
|0.20
|nzdjpy
|83.72
|83.33
|84.72
|2008.01.07 12:54
|83.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|129910
|Ch_SynergyEA
|4765077
|2008.01.07 12:54
|buy
|0.20
|nzdjpy
|83.72
|83.33
|84.72
|2008.01.07 12:54
|83.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129910
|Ch_SynergyEA
|4765078
|2008.01.07 12:54
|buy
|0.20
|nzdjpy
|83.71
|83.33
|84.71
|2008.01.07 12:55
|83.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|129910
|Ch_SynergyEA
|4765149
|2008.01.07 13:00
|buy
|0.15
|gbpjpy
|215.78
|0.00
|216.78
|2008.01.07 13:00
|215.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|39305
|RoodStaart-S
|4765146
|2008.01.07 13:00
|buy
|0.15
|gbpjpy
|215.78
|0.00
|0.00
|2008.01.07 13:00
|215.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|39305
|RoodStaart-S
|4765185
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.82
|215.04
|216.82
|2008.01.07 13:01
|215.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765186
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.81
|215.04
|216.81
|2008.01.07 13:01
|215.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765187
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.82
|215.04
|216.82
|2008.01.07 13:01
|215.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765188
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.83
|215.04
|216.83
|2008.01.07 13:01
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765190
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.84
|215.04
|216.84
|2008.01.07 13:01
|215.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.46
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765191
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.82
|215.04
|216.82
|2008.01.07 13:01
|215.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765192
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.83
|215.04
|216.83
|2008.01.07 13:01
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765199
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.84
|215.04
|216.84
|2008.01.07 13:01
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765201
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.84
|215.04
|216.84
|2008.01.07 13:01
|215.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765203
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.83
|215.04
|216.83
|2008.01.07 13:01
|215.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765205
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.83
|215.04
|216.83
|2008.01.07 13:01
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765204
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.82
|215.04
|216.82
|2008.01.07 13:01
|215.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765207
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.85
|215.04
|216.85
|2008.01.07 13:01
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765206
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.84
|215.04
|216.84
|2008.01.07 13:01
|215.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765209
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.84
|215.04
|216.84
|2008.01.07 13:01
|215.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765211
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.83
|215.04
|216.83
|2008.01.07 13:01
|215.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765212
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.82
|215.04
|216.82
|2008.01.07 13:01
|215.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765215
|2008.01.07 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.82
|215.04
|216.82
|2008.01.07 13:02
|215.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765216
|2008.01.07 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.81
|215.04
|216.81
|2008.01.07 13:02
|215.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765217
|2008.01.07 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.82
|215.04
|216.82
|2008.01.07 13:02
|215.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765218
|2008.01.07 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.81
|215.04
|216.81
|2008.01.07 13:02
|215.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765220
|2008.01.07 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.82
|215.04
|216.82
|2008.01.07 13:02
|215.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765222
|2008.01.07 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.82
|215.04
|216.82
|2008.01.07 13:02
|215.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765223
|2008.01.07 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.83
|215.04
|216.83
|2008.01.07 13:02
|215.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765226
|2008.01.07 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.82
|215.04
|216.82
|2008.01.07 13:02
|215.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765227
|2008.01.07 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.83
|215.04
|216.83
|2008.01.07 13:02
|215.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.46
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765229
|2008.01.07 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.81
|215.04
|216.81
|2008.01.07 13:02
|215.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765231
|2008.01.07 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.80
|215.04
|216.80
|2008.01.07 13:02
|215.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765235
|2008.01.07 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.81
|215.04
|216.81
|2008.01.07 13:02
|215.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765236
|2008.01.07 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.81
|215.04
|216.81
|2008.01.07 13:02
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.46
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765237
|2008.01.07 13:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.79
|215.04
|216.79
|2008.01.07 13:03
|215.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.14
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765238
|2008.01.07 13:03
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.81
|215.04
|216.81
|2008.01.07 13:03
|215.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.46
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765318
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.89
|215.03
|216.89
|2008.01.07 13:06
|215.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.62
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765323
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.88
|215.03
|216.88
|2008.01.07 13:06
|215.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765326
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.87
|215.03
|216.87
|2008.01.07 13:06
|215.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.62
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765330
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.86
|215.03
|216.86
|2008.01.07 13:06
|215.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.62
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765331
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.85
|215.03
|216.85
|2008.01.07 13:06
|215.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765332
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.85
|215.03
|216.85
|2008.01.07 13:06
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.62
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765334
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.84
|215.03
|216.84
|2008.01.07 13:06
|215.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765335
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.83
|215.03
|216.83
|2008.01.07 13:06
|215.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.14
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765337
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.85
|215.03
|216.85
|2008.01.07 13:06
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.62
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765343
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.84
|215.03
|216.84
|2008.01.07 13:06
|215.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765345
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.83
|215.03
|216.83
|2008.01.07 13:06
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765346
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.84
|215.03
|216.84
|2008.01.07 13:06
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765347
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.84
|215.03
|216.84
|2008.01.07 13:06
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765348
|2008.01.07 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.84
|215.03
|216.84
|2008.01.07 13:07
|215.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765430
|2008.01.07 13:12
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.85
|215.03
|216.85
|2008.01.07 13:12
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765477
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.85
|215.03
|216.85
|2008.01.07 13:15
|215.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765479
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.86
|215.03
|216.86
|2008.01.07 13:15
|215.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765480
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.87
|215.03
|216.87
|2008.01.07 13:15
|215.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765483
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.86
|215.03
|216.86
|2008.01.07 13:15
|215.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765484
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.87
|215.03
|216.87
|2008.01.07 13:15
|215.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765486
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.86
|215.03
|216.86
|2008.01.07 13:15
|215.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765488
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.86
|215.03
|216.86
|2008.01.07 13:15
|215.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765490
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.85
|215.03
|216.85
|2008.01.07 13:15
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.62
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765491
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.84
|215.03
|216.84
|2008.01.07 13:15
|215.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765493
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.85
|215.03
|216.85
|2008.01.07 13:15
|215.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.96
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765495
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.86
|215.03
|216.86
|2008.01.07 13:15
|215.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765499
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.87
|215.03
|216.87
|2008.01.07 13:15
|215.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.62
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765500
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.86
|215.03
|216.86
|2008.01.07 13:15
|215.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.62
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765502
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.85
|215.03
|216.85
|2008.01.07 13:15
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.62
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765505
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.85
|215.03
|216.85
|2008.01.07 13:15
|215.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.96
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765507
|2008.01.07 13:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.86
|215.03
|216.86
|2008.01.07 13:16
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.45
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765515
|2008.01.07 13:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.88
|215.03
|216.88
|2008.01.07 13:16
|215.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765517
|2008.01.07 13:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.89
|215.03
|216.89
|2008.01.07 13:16
|215.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765519
|2008.01.07 13:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.90
|215.03
|216.90
|2008.01.07 13:16
|215.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765520
|2008.01.07 13:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.89
|215.03
|216.89
|2008.01.07 13:16
|215.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765524
|2008.01.07 13:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.89
|215.03
|216.89
|2008.01.07 13:16
|215.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.46
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765525
|2008.01.07 13:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.87
|215.03
|216.87
|2008.01.07 13:16
|215.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.62
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765526
|2008.01.07 13:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.86
|215.03
|216.86
|2008.01.07 13:17
|215.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.48
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765528
|2008.01.07 13:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.90
|215.03
|216.90
|2008.01.07 13:17
|215.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765529
|2008.01.07 13:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.89
|215.03
|216.89
|2008.01.07 13:17
|215.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.62
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765530
|2008.01.07 13:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.88
|215.03
|216.88
|2008.01.07 13:17
|215.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765531
|2008.01.07 13:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.87
|215.03
|216.87
|2008.01.07 13:17
|215.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765532
|2008.01.07 13:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.88
|215.03
|216.88
|2008.01.07 13:17
|215.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765534
|2008.01.07 13:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.89
|215.03
|216.89
|2008.01.07 13:17
|215.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.62
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765535
|2008.01.07 13:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.88
|215.03
|216.88
|2008.01.07 13:17
|215.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765536
|2008.01.07 13:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.89
|215.03
|216.89
|2008.01.07 13:17
|215.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765537
|2008.01.07 13:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.89
|215.03
|216.89
|2008.01.07 13:17
|215.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765539
|2008.01.07 13:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.90
|215.03
|216.90
|2008.01.07 13:17
|215.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765541
|2008.01.07 13:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.89
|215.03
|216.89
|2008.01.07 13:17
|215.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.45
|129308
|Ch_SynergyEA
|4765544
|2008.01.07 13:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.90
|215.03
|216.90
|2008.01.07 13:17
|215.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|129308
|Ch_SynergyEA
|4763986
|2008.01.07 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4677
|1.4737
|1.4617
|2008.01.07 14:25
|1.4737
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|119306
|SynergyEA[sl]
|4763985
|2008.01.07 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4677
|1.4737
|0.0000
|2008.01.07 14:25
|1.4737
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|119306
|SynergyEA[sl]
|4761406
|2008.01.07 10:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9732
|1.9687
|1.9832
|2008.01.07 15:48
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|129409
|Ch_SynergyEA
|4762530
|2008.01.07 11:01
|buy
|0.22
|gbpusd
|1.9734
|0.0000
|1.9834
|2008.01.07 15:48
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|49405
|Roodstaart-S
|4764918
|2008.01.07 12:44
|buy
|0.05
|gbpjpy
|215.66
|214.66
|0.00
|2008.01.07 15:48
|215.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.37
|219305
|Derk-S
|4764919
|2008.01.07 12:44
|buy
|0.05
|gbpjpy
|215.66
|214.66
|216.26
|2008.01.07 15:48
|215.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.37
|219305
|Derk-S
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 158.78
|Closed P/L:
|-2 158.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-2 158.78
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 610.17
|Equity:
|1 610.17
|Free Margin:
|1 610.17
|Details:
|Gross Profit:
|483.52
|Gross Loss:
|2 642.30
|Total Net Profit:
|-2 158.78
|Profit Factor:
|0.18
|Expected Payoff:
|-12.62
|Absolute Drawdown:
|2 158.78
|Maximal Drawdown:
|2 165.73 (57.36%)
|Relative Drawdown:
|57.36% (2 165.73)
|Total Trades:
|171
|Short Positions (won %):
|8 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|163 (4.91%)
|Profit Trades (% of total):
|8 (4.68%)
|Loss trades (% of total):
|163 (95.32%)
|Largest
|profit trade:
|178.91
|loss trade:
|-92.00
|Average
|profit trade:
|60.44
|loss trade:
|-16.21
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (343.04)
|consecutive losses ($):
|151 (-2 144.84)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|343.04 (3)
|consecutive loss (count):
|-2 144.84 (151)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|27