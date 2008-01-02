Interbank FX, LLC

Account: 1782160 Name: John Doe Currency: USD 2008 January 4, 14:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
699038182008.01.02 07:18buy0.10eurjpy163.56162.960.002008.01.02 13:30163.650.000.000.008.08
699038222008.01.02 07:19buy0.10eurjpy163.56162.96164.162008.01.02 13:30163.650.000.000.008.08
699080972008.01.02 07:45sell0.10gbpusd1.98391.98990.00002008.01.02 11:451.98570.000.000.00-18.00
699081032008.01.02 07:45sell0.10gbpusd1.98391.98991.97792008.01.02 11:451.98570.000.000.00-18.00
699494192008.01.02 11:45buy0.10gbpusd1.98571.97970.00002008.01.02 13:001.98170.000.000.00-40.00
699494212008.01.02 11:45buy0.10gbpusd1.98571.97971.99172008.01.02 13:001.98170.000.000.00-40.00
699619532008.01.02 13:00sell0.10gbpusd1.98171.98770.00002008.01.02 16:451.98310.000.000.00-14.00
699619592008.01.02 13:00sell0.10gbpusd1.98171.98771.97572008.01.02 16:451.98310.000.000.00-14.00
699692242008.01.02 13:30sell0.10eurjpy163.65163.030.002008.01.02 14:28163.030.000.000.0055.77
699692282008.01.02 13:30sell0.10eurjpy163.65164.25163.052008.01.02 14:27163.050.000.000.0053.96
699964262008.01.02 15:04sell0.10eurjpy162.65162.020.002008.01.02 15:35162.020.000.000.0057.13
699964492008.01.02 15:04sell0.10eurjpy162.65163.25162.052008.01.02 15:35162.050.000.000.0054.41
700242902008.01.02 16:25sell0.10eurjpy161.67162.270.002008.01.02 23:44162.270.000.000.00-53.69
700242912008.01.02 16:25sell0.10eurjpy161.67162.27161.072008.01.02 18:19161.070.000.000.0054.89
700277962008.01.02 16:45buy0.10gbpusd1.98311.97710.00002008.01.02 20:151.98000.000.000.00-31.00
700277972008.01.02 16:45buy0.10gbpusd1.98311.97711.98912008.01.02 20:151.98000.000.000.00-31.00
700457052008.01.02 19:02sell0.10eurjpy161.35161.950.002008.01.02 23:44161.950.000.000.00-53.68
700457082008.01.02 19:02sell0.10eurjpy161.35161.95160.752008.01.02 23:44161.950.000.000.00-53.68
700581102008.01.02 21:15buy0.10gbpusd1.98171.97570.00002008.01.03 09:261.97570.000.000.00-60.00
700581142008.01.02 21:15buy0.10gbpusd1.98171.97571.98772008.01.03 09:261.97570.000.000.00-60.00
701597492008.01.03 10:00sell0.10eurjpy160.43159.820.002008.01.03 11:02159.820.000.000.0056.34
701597602008.01.03 10:00sell0.10eurjpy160.43161.03159.832008.01.03 11:02159.830.000.000.0055.41
701831452008.01.03 11:17sell0.10eurjpy160.06160.660.002008.01.03 12:53160.660.000.000.00-55.09
701831502008.01.03 11:17sell0.10eurjpy160.06160.66159.462008.01.03 12:53160.660.000.000.00-55.09
701869492008.01.03 11:33sell0.10gbpjpy214.52215.120.002008.01.03 12:52215.120.000.000.00-55.12
701869532008.01.03 11:33sell0.10gbpjpy214.52215.12213.922008.01.03 12:52215.120.000.000.00-55.12
702032022008.01.03 12:52sell0.10gbpjpy215.03215.630.002008.01.03 13:08215.630.000.000.00-55.10
702034762008.01.03 12:53sell0.10gbpjpy215.03215.63214.432008.01.03 13:08215.630.000.000.00-55.10
702047902008.01.03 12:55sell0.10eurjpy160.54161.140.002008.01.03 13:19161.140.000.000.00-54.93
702047952008.01.03 12:55sell0.10eurjpy160.54161.14159.942008.01.03 13:19161.140.000.000.00-54.93
702710942008.01.03 17:00buy0.20eurjpy161.530.000.002008.01.04 02:00160.610.000.002.36-168.98
702710992008.01.03 17:00buy0.20eurjpy161.530.00162.532008.01.04 02:00160.610.000.002.36-168.98
703739552008.01.04 05:00sell0.20gbpusd1.97130.00000.00002008.01.04 10:001.97700.000.000.00-114.00
703739902008.01.04 05:00sell0.20gbpusd1.97130.00001.96132008.01.04 10:001.97700.000.000.00-114.00
703861532008.01.04 06:00buy0.20usdjpy109.490.000.002008.01.04 14:00108.430.000.000.00-195.52
703861622008.01.04 06:00buy0.20usdjpy109.490.00110.492008.01.04 14:00108.430.000.000.00-195.52
703955282008.01.04 07:00sell0.20eurusd1.47220.00000.00002008.01.04 07:001.47250.000.000.00-6.00
703955402008.01.04 07:00sell0.20eurusd1.47220.00001.46222008.01.04 07:001.47250.000.000.00-6.00
704281682008.01.04 09:00sell0.40eurusd1.47130.00000.00002008.01.04 09:001.47150.000.000.00-8.00
704281882008.01.04 09:00sell0.40eurusd1.47130.00001.46132008.01.04 09:001.47150.000.000.00-8.00
704422832008.01.04 10:00sell0.80eurusd1.47070.00000.00002008.01.04 14:001.48050.000.000.00-784.00
704422932008.01.04 10:00sell0.80eurusd1.47070.00001.46072008.01.04 14:001.48050.000.000.00-784.00
704424692008.01.04 10:00buy0.20usdchf1.11360.00000.00002008.01.04 14:001.10530.000.000.00-150.19
704424712008.01.04 10:00buy0.20usdchf1.11360.00001.12362008.01.04 14:001.10530.000.000.00-150.19
704539232008.01.04 11:00buy0.20gbpjpy216.630.000.002008.01.04 11:00216.540.000.000.00-16.45
704539262008.01.04 11:00buy0.20gbpjpy216.630.00217.632008.01.04 11:00216.540.000.000.00-16.45
704612192008.01.04 12:00buy0.20gbpchf2.20320.00000.00002008.01.04 14:002.18900.000.000.00-256.94
704612292008.01.04 12:00buy0.20gbpchf2.20320.00002.21322008.01.04 14:002.18900.000.000.00-256.97
704612432008.01.04 12:00buy0.40gbpjpy216.430.000.002008.01.04 12:00216.350.000.000.00-29.24
704612462008.01.04 12:00buy0.40gbpjpy216.430.00217.432008.01.04 12:00216.350.000.000.00-29.24
704612772008.01.04 12:00sell0.20eurgbp0.74420.00000.00002008.01.04 14:000.74760.000.000.00-134.68
704612882008.01.04 12:00sell0.20eurgbp0.74420.00000.73422008.01.04 14:000.74760.000.000.00-134.68
  0.00 0.00 4.72 -4 251.49
Closed P/L: -4 246.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
704423452008.01.04 10:00buy0.40gbpusd1.97700.00000.0000 1.97530.000.000.00-68.00
704423532008.01.04 10:00buy0.40gbpusd1.97700.00001.9870 1.97530.000.000.00-68.00
704539932008.01.04 11:00buy0.20eurchf1.64010.00000.0000 1.63570.000.000.00-79.56
704540022008.01.04 11:00buy0.20eurchf1.64010.00001.6501 1.63570.000.000.00-79.56
705006572008.01.04 14:00sell0.20chfjpy98.070.000.00 97.920.000.000.0027.70
705006692008.01.04 14:00sell0.20chfjpy98.070.0097.07 97.920.000.000.0027.70
705010662008.01.04 14:00sell0.40eurjpy160.490.000.00 160.130.000.000.00132.96
705010682008.01.04 14:00sell0.40eurjpy160.490.00159.49 160.130.000.000.00132.96
  0.00 0.00 0.00 26.20
 Floating P/L: 26.20
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -4 246.77 Floating P/L: 26.20 Margin: 1 200.00
Balance: 5 753.23 Equity: 5 779.43 Free Margin: 4 579.43