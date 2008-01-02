Interbank FX, LLC
|Account: 1782160
|Name: John Doe
|Currency: USD
|2008 January 4, 03:43
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|69903818
|2008.01.02 07:18
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.56
|162.96
|0.00
|2008.01.02 13:30
|163.65
|0.00
|0.00
|0.00
|8.08
|69903822
|2008.01.02 07:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.56
|162.96
|164.16
|2008.01.02 13:30
|163.65
|0.00
|0.00
|0.00
|8.08
|69908097
|2008.01.02 07:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9839
|1.9899
|0.0000
|2008.01.02 11:45
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|69908103
|2008.01.02 07:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9839
|1.9899
|1.9779
|2008.01.02 11:45
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|69949419
|2008.01.02 11:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9857
|1.9797
|0.0000
|2008.01.02 13:00
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|69949421
|2008.01.02 11:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9857
|1.9797
|1.9917
|2008.01.02 13:00
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|69961953
|2008.01.02 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9817
|1.9877
|0.0000
|2008.01.02 16:45
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|69961959
|2008.01.02 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9817
|1.9877
|1.9757
|2008.01.02 16:45
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|69969224
|2008.01.02 13:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.65
|163.03
|0.00
|2008.01.02 14:28
|163.03
|0.00
|0.00
|0.00
|55.77
|69969228
|2008.01.02 13:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|163.65
|164.25
|163.05
|2008.01.02 14:27
|163.05
|0.00
|0.00
|0.00
|53.96
|69996426
|2008.01.02 15:04
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.65
|162.02
|0.00
|2008.01.02 15:35
|162.02
|0.00
|0.00
|0.00
|57.13
|69996449
|2008.01.02 15:04
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.65
|163.25
|162.05
|2008.01.02 15:35
|162.05
|0.00
|0.00
|0.00
|54.41
|70024290
|2008.01.02 16:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.67
|162.27
|0.00
|2008.01.02 23:44
|162.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.69
|70024291
|2008.01.02 16:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.67
|162.27
|161.07
|2008.01.02 18:19
|161.07
|0.00
|0.00
|0.00
|54.89
|70027796
|2008.01.02 16:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9831
|1.9771
|0.0000
|2008.01.02 20:15
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|70027797
|2008.01.02 16:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9831
|1.9771
|1.9891
|2008.01.02 20:15
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|70045705
|2008.01.02 19:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.35
|161.95
|0.00
|2008.01.02 23:44
|161.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.68
|70045708
|2008.01.02 19:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.35
|161.95
|160.75
|2008.01.02 23:44
|161.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.68
|70058110
|2008.01.02 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9817
|1.9757
|0.0000
|2008.01.03 09:26
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|70058114
|2008.01.02 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9817
|1.9757
|1.9877
|2008.01.03 09:26
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|70159749
|2008.01.03 10:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.43
|159.82
|0.00
|2008.01.03 11:02
|159.82
|0.00
|0.00
|0.00
|56.34
|70159760
|2008.01.03 10:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.43
|161.03
|159.83
|2008.01.03 11:02
|159.83
|0.00
|0.00
|0.00
|55.41
|70183145
|2008.01.03 11:17
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.06
|160.66
|0.00
|2008.01.03 12:53
|160.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.09
|70183150
|2008.01.03 11:17
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.06
|160.66
|159.46
|2008.01.03 12:53
|160.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.09
|70186949
|2008.01.03 11:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.52
|215.12
|0.00
|2008.01.03 12:52
|215.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.12
|70186953
|2008.01.03 11:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.52
|215.12
|213.92
|2008.01.03 12:52
|215.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.12
|70203202
|2008.01.03 12:52
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.03
|215.63
|0.00
|2008.01.03 13:08
|215.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.10
|70203476
|2008.01.03 12:53
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.03
|215.63
|214.43
|2008.01.03 13:08
|215.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.10
|70204790
|2008.01.03 12:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.54
|161.14
|0.00
|2008.01.03 13:19
|161.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.93
|70204795
|2008.01.03 12:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.54
|161.14
|159.94
|2008.01.03 13:19
|161.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.93
|70271094
|2008.01.03 17:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.53
|0.00
|0.00
|2008.01.04 02:00
|160.61
|0.00
|0.00
|2.36
|-168.98
|70271099
|2008.01.03 17:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.53
|0.00
|162.53
|2008.01.04 02:00
|160.61
|0.00
|0.00
|2.36
|-168.98
|
|0.00
|0.00
|4.72
|-861.42
|Closed P/L:
|-856.70
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-856.70
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|9 143.30
|Equity:
|9 143.30
|Free Margin:
|9 143.30