Interbank FX, LLC

Account: 1782160 Name: John Doe Currency: USD 2008 January 3, 14:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
699038182008.01.02 07:18buy0.10eurjpy163.56162.960.002008.01.02 13:30163.650.000.000.008.08
699038222008.01.02 07:19buy0.10eurjpy163.56162.96164.162008.01.02 13:30163.650.000.000.008.08
699080972008.01.02 07:45sell0.10gbpusd1.98391.98990.00002008.01.02 11:451.98570.000.000.00-18.00
699081032008.01.02 07:45sell0.10gbpusd1.98391.98991.97792008.01.02 11:451.98570.000.000.00-18.00
699494192008.01.02 11:45buy0.10gbpusd1.98571.97970.00002008.01.02 13:001.98170.000.000.00-40.00
699494212008.01.02 11:45buy0.10gbpusd1.98571.97971.99172008.01.02 13:001.98170.000.000.00-40.00
699619532008.01.02 13:00sell0.10gbpusd1.98171.98770.00002008.01.02 16:451.98310.000.000.00-14.00
699619592008.01.02 13:00sell0.10gbpusd1.98171.98771.97572008.01.02 16:451.98310.000.000.00-14.00
699692242008.01.02 13:30sell0.10eurjpy163.65163.030.002008.01.02 14:28163.030.000.000.0055.77
699692282008.01.02 13:30sell0.10eurjpy163.65164.25163.052008.01.02 14:27163.050.000.000.0053.96
699964262008.01.02 15:04sell0.10eurjpy162.65162.020.002008.01.02 15:35162.020.000.000.0057.13
699964492008.01.02 15:04sell0.10eurjpy162.65163.25162.052008.01.02 15:35162.050.000.000.0054.41
700242902008.01.02 16:25sell0.10eurjpy161.67162.270.002008.01.02 23:44162.270.000.000.00-53.69
700242912008.01.02 16:25sell0.10eurjpy161.67162.27161.072008.01.02 18:19161.070.000.000.0054.89
700277962008.01.02 16:45buy0.10gbpusd1.98311.97710.00002008.01.02 20:151.98000.000.000.00-31.00
700277972008.01.02 16:45buy0.10gbpusd1.98311.97711.98912008.01.02 20:151.98000.000.000.00-31.00
700457052008.01.02 19:02sell0.10eurjpy161.35161.950.002008.01.02 23:44161.950.000.000.00-53.68
700457082008.01.02 19:02sell0.10eurjpy161.35161.95160.752008.01.02 23:44161.950.000.000.00-53.68
700581102008.01.02 21:15buy0.10gbpusd1.98171.97570.00002008.01.03 09:261.97570.000.000.00-60.00
700581142008.01.02 21:15buy0.10gbpusd1.98171.97571.98772008.01.03 09:261.97570.000.000.00-60.00
701597492008.01.03 10:00sell0.10eurjpy160.43159.820.002008.01.03 11:02159.820.000.000.0056.34
701597602008.01.03 10:00sell0.10eurjpy160.43161.03159.832008.01.03 11:02159.830.000.000.0055.41
701831452008.01.03 11:17sell0.10eurjpy160.06160.660.002008.01.03 12:53160.660.000.000.00-55.09
701831502008.01.03 11:17sell0.10eurjpy160.06160.66159.462008.01.03 12:53160.660.000.000.00-55.09
701869492008.01.03 11:33sell0.10gbpjpy214.52215.120.002008.01.03 12:52215.120.000.000.00-55.12
701869532008.01.03 11:33sell0.10gbpjpy214.52215.12213.922008.01.03 12:52215.120.000.000.00-55.12
702032022008.01.03 12:52sell0.10gbpjpy215.03215.630.002008.01.03 13:08215.630.000.000.00-55.10
702034762008.01.03 12:53sell0.10gbpjpy215.03215.63214.432008.01.03 13:08215.630.000.000.00-55.10
702047902008.01.03 12:55sell0.10eurjpy160.54161.140.002008.01.03 13:19161.140.000.000.00-54.93
702047952008.01.03 12:55sell0.10eurjpy160.54161.14159.942008.01.03 13:19161.140.000.000.00-54.93
  0.00 0.00 0.00 -523.46
Closed P/L: -523.46
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -523.46 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 9 476.54 Equity: 9 476.54 Free Margin: 9 476.54