Optimization Report
euroX2dmbsysV3d

Optimization Graph
PassageProfitTotal des TradesFacteur de profitRmunration espreChute $Chute %
Risk = 4.5 872074.2162681.72139.13362332.7053.38
Risk = 4.0 594007.0162461.7495.10293552.1752.12
Risk = 3.5 386823.0061671.7462.72213568.2357.46
Risk = 3.0 248755.3160471.7441.14123443.0250.13
Risk = 2.5 153861.3256751.7527.1166725.9672.39
Risk = 2.0 103349.5753511.8019.3136699.2858.81
Risk = 1.5 65816.3744041.9214.9420017.7941.63