|Passage
|Profit
|Total des Trades
|Facteur de profit
|Rmunration espre
|Chute $
|Chute %
|Risk = 4.5
|872074.21
|6268
|1.72
|139.13
|362332.70
|53.38
|Risk = 4.0
|594007.01
|6246
|1.74
|95.10
|293552.17
|52.12
|Risk = 3.5
|386823.00
|6167
|1.74
|62.72
|213568.23
|57.46
|Risk = 3.0
|248755.31
|6047
|1.74
|41.14
|123443.02
|50.13
|Risk = 2.5
|153861.32
|5675
|1.75
|27.11
|66725.96
|72.39
|Risk = 2.0
|103349.57
|5351
|1.80
|19.31
|36699.28
|58.81
|Risk = 1.5
|65816.37
|4404
|1.92
|14.94
|20017.79
|41.63