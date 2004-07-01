Strategy Tester Report
OILFXMACDv001[1]
(Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.12.24 18:00 (2004.07.01 - 2008.01.09)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic_number=772188; Take_Profit=95; Stop_Loss=40; TrailingStop=70; Lots=0.1; Gap=20; Slippage=3; Duration=0; MACD_Setup=(NULL); Fast_EMA1=12; Slow_EMA1=18; Signal1=15; Trigger1=0.0007; Fast_EMA2=40; Slow_EMA2=104; Signal2=36; Trigger2=0; CloseNReverse=false;
Bars in test21779Ticks modelled4500686Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit847.62Gross profit2801.42Gross loss-1953.80
Profit factor1.43Expected payoff9.63
Absolute drawdown109.62Maximal drawdown415.32 (3.90%)Relative drawdown3.90% (415.32)
Total trades88Short positions (won %)6 (33.33%)Long positions (won %)82 (43.90%)
Profit trades (% of total)38 (43.18%)Loss trades (% of total)50 (56.82%)
Largestprofit trade95.20loss trade-43.72
Averageprofit trade73.72loss trade-39.08
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (373.18)consecutive losses (loss in money)5 (-201.24)
Maximalconsecutive profit (count of wins)373.18 (4)consecutive loss (count of losses)-201.24 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 00:02buy stop10.101.22071.21671.2302
22004.07.01 01:59buy10.101.22071.21671.2302
32004.07.01 04:30s/l10.101.21671.21671.2302-40.009960.00
42004.07.01 04:30buy stop20.101.21891.21491.2284
52004.07.01 12:02buy20.101.21891.21491.2284
62004.07.01 13:31s/l20.101.21491.21491.2284-40.009920.00
72004.07.01 13:31buy stop30.101.21711.21311.2266
82004.07.01 14:06buy30.101.21711.21311.2266
92004.07.02 14:30modify30.101.21711.21741.2266
102004.07.02 14:31modify30.101.21711.21761.2266
112004.07.02 14:31modify30.101.21711.21781.2266
122004.07.02 14:31modify30.101.21711.21811.2266
132004.07.02 14:31modify30.101.21711.21821.2266
142004.07.02 14:33modify30.101.21711.21831.2266
152004.07.02 14:33modify30.101.21711.21861.2266
162004.07.02 14:33modify30.101.21711.21881.2266
172004.07.02 14:33modify30.101.21711.21891.2266
182004.07.02 14:33modify30.101.21711.21911.2266
192004.07.02 14:33modify30.101.21711.21931.2266
202004.07.02 14:33modify30.101.21711.21951.2266
212004.07.02 14:33t/p30.101.22661.21951.226694.3810014.38
222004.07.02 14:33buy stop40.101.22881.22481.2383
232004.07.02 14:47buy40.101.22881.22481.2383
242004.07.07 07:53modify40.101.22881.22881.2383
252004.07.07 07:54modify40.101.22881.22891.2383
262004.07.07 07:54modify40.101.22881.22911.2383
272004.07.07 07:54modify40.101.22881.22921.2383
282004.07.07 07:54modify40.101.22881.22931.2383
292004.07.07 07:54modify40.101.22881.22941.2383
302004.07.07 07:54modify40.101.22881.22961.2383
312004.07.07 08:00modify40.101.22881.22971.2383
322004.07.07 08:01modify40.101.22881.22981.2383
332004.07.07 08:06modify40.101.22881.22991.2383
342004.07.07 11:27modify40.101.22881.23001.2383
352004.07.07 11:27modify40.101.22881.23011.2383
362004.07.07 11:28modify40.101.22881.23021.2383
372004.07.07 11:28modify40.101.22881.23031.2383
382004.07.07 11:28modify40.101.22881.23041.2383
392004.07.07 11:28modify40.101.22881.23051.2383
402004.07.07 11:28modify40.101.22881.23061.2383
412004.07.07 16:10modify40.101.22881.23081.2383
422004.07.07 16:17modify40.101.22881.23091.2383
432004.07.07 16:17modify40.101.22881.23101.2383
442004.07.07 16:17modify40.101.22881.23111.2383
452004.07.07 16:18modify40.101.22881.23121.2383
462004.07.07 17:48t/p40.101.23831.23121.238393.1410107.52
472004.07.07 17:48buy stop50.101.24051.23651.2500
482004.07.08 16:09buy50.101.24051.23651.2500
492004.07.13 02:58s/l50.101.23651.23651.2500-41.8610065.66
502004.07.13 02:58buy stop60.101.23871.23471.2482
512004.07.13 03:18buy60.101.23871.23471.2482
522004.07.13 07:27s/l60.101.23471.23471.2482-40.0010025.66
532004.07.13 07:27buy stop70.101.23691.23291.2464
542004.07.13 08:36buy70.101.23691.23291.2464
552004.07.13 14:41s/l70.101.23291.23291.2464-40.009985.66
562004.07.13 14:41buy stop80.101.23511.23111.2446
572004.07.14 09:15buy80.101.23511.23111.2446
582004.07.16 15:25modify80.101.23511.23521.2446
592004.07.16 15:25modify80.101.23511.23531.2446
602004.07.16 15:25modify80.101.23511.23541.2446
612004.07.16 15:25modify80.101.23511.23551.2446
622004.07.16 15:25modify80.101.23511.23561.2446
632004.07.16 15:25modify80.101.23511.23571.2446
642004.07.16 15:25modify80.101.23511.23581.2446
652004.07.16 15:25modify80.101.23511.23591.2446
662004.07.16 15:25modify80.101.23511.23601.2446
672004.07.16 15:26modify80.101.23511.23611.2446
682004.07.16 15:26modify80.101.23511.23621.2446
692004.07.16 15:26modify80.101.23511.23631.2446
702004.07.16 15:52modify80.101.23511.23641.2446
712004.07.16 15:53modify80.101.23511.23651.2446
722004.07.16 15:53modify80.101.23511.23661.2446
732004.07.16 15:53modify80.101.23511.23671.2446
742004.07.16 15:53modify80.101.23511.23681.2446
752004.07.16 15:53modify80.101.23511.23691.2446
762004.07.16 15:53modify80.101.23511.23701.2446
772004.07.16 15:53modify80.101.23511.23711.2446
782004.07.16 15:54modify80.101.23511.23721.2446
792004.07.16 15:55modify80.101.23511.23731.2446
802004.07.16 15:56modify80.101.23511.23741.2446
812004.07.16 15:57modify80.101.23511.23751.2446
822004.07.16 15:57t/p80.101.24461.23751.244692.5210078.18
832004.07.16 15:57buy stop90.101.24681.24281.2563
842004.10.15 14:41buy90.101.24681.24281.2563
852004.10.20 09:21modify90.101.24681.24711.2563
862004.10.20 09:21modify90.101.24681.24721.2563
872004.10.20 09:21modify90.101.24681.24761.2563
882004.10.20 09:21modify90.101.24681.24781.2563
892004.10.20 09:21modify90.101.24681.24811.2563
902004.10.20 09:22modify90.101.24681.24851.2563
912004.10.20 09:53modify90.101.24681.24871.2563
922004.10.20 09:53modify90.101.24681.24891.2563
932004.10.20 09:54modify90.101.24681.24911.2563
942004.10.20 09:54t/p90.101.25631.24911.256393.1410171.32
952004.10.20 09:54buy stop100.101.25851.25451.2680
962004.10.20 10:14buy100.101.25851.25451.2680
972004.10.22 13:57modify100.101.25851.25861.2680
982004.10.22 21:50modify100.101.25851.25881.2680
992004.10.22 21:50modify100.101.25851.25921.2680
1002004.10.22 21:50modify100.101.25851.25951.2680
1012004.10.22 21:50modify100.101.25851.25971.2680
1022004.10.22 21:50modify100.101.25851.26001.2680
1032004.10.22 21:50modify100.101.25851.26021.2680
1042004.10.22 21:57modify100.101.25851.26031.2680
1052004.10.22 21:57modify100.101.25851.26041.2680
1062004.10.22 21:57modify100.101.25851.26071.2680
1072004.10.22 21:57modify100.101.25851.26091.2680
1082004.10.22 21:57t/p100.101.26801.26091.268092.5210263.84
1092004.10.22 21:57buy stop110.101.27031.26631.2798
1102004.10.25 00:00buy110.101.27031.26631.2798
1112004.10.25 02:35modify110.101.27031.27061.2798
1122004.10.25 03:07modify110.101.27031.27071.2798
1132004.10.25 03:07modify110.101.27031.27081.2798
1142004.10.25 03:08modify110.101.27031.27101.2798
1152004.10.25 03:08modify110.101.27031.27121.2798
1162004.10.25 03:08modify110.101.27031.27131.2798
1172004.10.25 03:08modify110.101.27031.27141.2798
1182004.10.25 03:11modify110.101.27031.27161.2798
1192004.10.25 03:14modify110.101.27031.27171.2798
1202004.10.25 03:14modify110.101.27031.27181.2798
1212004.10.25 03:16modify110.101.27031.27211.2798
1222004.10.25 10:02modify110.101.27031.27221.2798
1232004.10.25 10:02modify110.101.27031.27231.2798
1242004.10.25 10:03modify110.101.27031.27241.2798
1252004.10.25 10:08modify110.101.27031.27251.2798
1262004.10.25 11:01t/p110.101.27981.27251.279895.0010358.84
1272004.10.25 11:01buy stop120.101.28201.27801.2915
1282004.10.25 11:43buy120.101.28201.27801.2915
1292004.10.25 13:54s/l120.101.27801.27801.2915-40.0010318.84
1302004.10.25 13:54buy stop130.101.28021.27621.2897
1312004.10.25 18:40buy130.101.28021.27621.2897
1322004.10.26 17:04s/l130.101.27621.27621.2897-40.6210278.22
1332004.10.26 17:04buy stop140.101.27831.27431.2878
1342004.10.27 12:27buy140.101.27831.27431.2878
1352004.10.27 17:03s/l140.101.27431.27431.2878-40.0010238.22
1362004.10.27 17:03buy stop150.101.27641.27241.2859
1372004.10.28 17:55buy150.101.27641.27241.2859
1382004.10.28 19:59s/l150.101.27241.27241.2859-40.0010198.22
1392004.10.28 19:59buy stop160.101.27451.27051.2840
1402004.10.28 21:20buy160.101.27451.27051.2840
1412004.10.29 16:07s/l160.101.27051.27051.2840-40.6210157.60
1422004.10.29 16:07buy stop170.101.27271.26871.2822
1432004.10.29 16:16buy170.101.27271.26871.2822
1442004.11.01 00:00modify170.101.27271.27441.2822
1452004.11.01 00:00modify170.101.27271.27451.2822
1462004.11.01 00:01modify170.101.27271.27461.2822
1472004.11.01 00:04modify170.101.27271.27471.2822
1482004.11.01 00:04modify170.101.27271.27481.2822
1492004.11.01 00:05modify170.101.27271.27491.2822
1502004.11.01 00:05modify170.101.27271.27501.2822
1512004.11.01 00:05modify170.101.27271.27511.2822
1522004.11.01 00:09modify170.101.27271.27521.2822
1532004.11.01 00:09t/p170.101.28221.27521.282294.3810251.98
1542004.11.01 00:09buy stop180.101.28441.28041.2939
1552004.11.04 07:46buy180.101.28441.28041.2939
1562004.11.04 09:11s/l180.101.28041.28041.2939-40.0010211.98
1572004.11.04 09:11buy stop190.101.28261.27861.2921
1582004.11.04 11:28buy190.101.28261.27861.2921
1592004.11.05 14:30s/l190.101.27861.27861.2921-40.6210171.36
1602004.11.05 14:30buy stop200.101.27891.27491.2884
1612004.11.05 14:31buy200.101.27891.27491.2884
1622004.11.05 15:31modify200.101.27891.27901.2884
1632004.11.05 15:32modify200.101.27891.27931.2884
1642004.11.05 15:32modify200.101.27891.27941.2884
1652004.11.05 15:33modify200.101.27891.27961.2884
1662004.11.05 15:33modify200.101.27891.27991.2884
1672004.11.05 15:33modify200.101.27891.28011.2884
1682004.11.05 15:34modify200.101.27891.28051.2884
1692004.11.05 15:34modify200.101.27891.28061.2884
1702004.11.05 15:34modify200.101.27891.28071.2884
1712004.11.05 15:34modify200.101.27891.28091.2884
1722004.11.05 15:35modify200.101.27891.28101.2884
1732004.11.05 15:35modify200.101.27891.28111.2884
1742004.11.05 15:35modify200.101.27891.28121.2884
1752004.11.05 15:35t/p200.101.28841.28121.288495.0010266.36
1762004.11.05 15:35buy stop210.101.29061.28661.3001
1772004.11.05 16:01buy210.101.29061.28661.3001
1782004.11.08 05:10modify210.101.29061.29061.3001
1792004.11.08 05:25modify210.101.29061.29071.3001
1802004.11.08 05:25modify210.101.29061.29081.3001
1812004.11.08 05:27modify210.101.29061.29111.3001
1822004.11.08 05:27modify210.101.29061.29121.3001
1832004.11.08 05:27modify210.101.29061.29131.3001
1842004.11.08 05:27modify210.101.29061.29141.3001
1852004.11.08 14:11s/l210.101.29141.29141.30017.3810273.74
1862004.11.08 14:11buy stop220.101.29361.28961.3031
1872004.11.08 16:01buy220.101.29361.28961.3031
1882004.11.09 02:12s/l220.101.28961.28961.3031-40.6210233.12
1892004.11.09 02:12buy stop230.101.29161.28761.3011
1902004.11.09 02:48buy230.101.29161.28761.3011
1912004.11.10 09:00s/l230.101.28761.28761.3011-40.6210192.50
1922004.11.10 09:00buy stop240.101.28971.28571.2992
1932004.11.10 09:29buy240.101.28971.28571.2992
1942004.11.10 11:58modify240.101.28971.28971.2992
1952004.11.10 12:41modify240.101.28971.28981.2992
1962004.11.10 12:41modify240.101.28971.28991.2992
1972004.11.10 12:46modify240.101.28971.29011.2992
1982004.11.10 13:14modify240.101.28971.29021.2992
1992004.11.10 13:15modify240.101.28971.29031.2992
2002004.11.10 13:21modify240.101.28971.29041.2992
2012004.11.10 13:21modify240.101.28971.29061.2992
2022004.11.10 13:45modify240.101.28971.29081.2992
2032004.11.10 14:17modify240.101.28971.29101.2992
2042004.11.10 14:27modify240.101.28971.29111.2992
2052004.11.10 14:27modify240.101.28971.29121.2992
2062004.11.10 14:36modify240.101.28971.29131.2992
2072004.11.10 14:36modify240.101.28971.29161.2992
2082004.11.10 14:37modify240.101.28971.29171.2992
2092004.11.10 14:37modify240.101.28971.29181.2992
2102004.11.10 14:37modify240.101.28971.29191.2992
2112004.11.10 14:37modify240.101.28971.29201.2992
2122004.11.10 14:37t/p240.101.29921.29201.299295.0010287.50
2132004.11.10 14:37buy stop250.101.30141.29741.3109
2142004.11.17 10:44buy250.101.30141.29741.3109
2152004.11.18 17:27s/l250.101.29741.29741.3109-41.8610245.64
2162004.11.18 17:27buy stop260.101.29951.29551.3090
2172004.11.19 10:15buy260.101.29951.29551.3090
2182004.11.19 14:41modify260.101.29951.29961.3090
2192004.11.23 03:33s/l260.101.29961.29961.3090-0.2410245.40
2202004.11.23 03:33buy stop270.101.30121.29721.3107
2212004.11.23 08:17buy270.101.30121.29721.3107
2222004.11.23 13:29modify270.101.30121.30121.3107
2232004.11.23 13:29modify270.101.30121.30131.3107
2242004.11.23 13:32modify270.101.30121.30151.3107
2252004.11.23 13:32modify270.101.30121.30161.3107
2262004.11.23 13:32modify270.101.30121.30171.3107
2272004.11.23 13:39modify270.101.30121.30191.3107
2282004.11.23 13:42modify270.101.30121.30211.3107
2292004.11.23 13:42modify270.101.30121.30221.3107
2302004.11.23 13:51modify270.101.30121.30231.3107
2312004.11.23 16:51modify270.101.30121.30241.3107
2322004.11.23 16:51modify270.101.30121.30271.3107
2332004.11.23 16:52modify270.101.30121.30301.3107
2342004.11.23 17:11modify270.101.30121.30331.3107
2352004.11.23 17:11modify270.101.30121.30341.3107
2362004.11.24 07:50t/p270.101.31071.30341.310794.3810339.78
2372004.11.24 07:50buy stop280.101.31321.30921.3227
2382004.11.24 09:55buy280.101.31321.30921.3227
2392004.11.25 12:13modify280.101.31321.31321.3227
2402004.11.25 12:13modify280.101.31321.31331.3227
2412004.11.25 12:13modify280.101.31321.31351.3227
2422004.11.25 12:17modify280.101.31321.31381.3227
2432004.11.25 12:17modify280.101.31321.31411.3227
2442004.11.25 12:18modify280.101.31321.31421.3227
2452004.11.25 12:18modify280.101.31321.31431.3227
2462004.11.25 12:19modify280.101.31321.31441.3227
2472004.11.25 12:19modify280.101.31321.31451.3227
2482004.11.25 12:20modify280.101.31321.31481.3227
2492004.11.25 12:20modify280.101.31321.31531.3227
2502004.11.25 12:20modify280.101.31321.31541.3227
2512004.11.25 12:26modify280.101.31321.31551.3227
2522004.11.25 12:26modify280.101.31321.31561.3227
2532004.11.25 12:29t/p280.101.32271.31561.322793.1410432.92
2542004.11.25 12:29buy stop290.101.32501.32101.3345
2552004.11.25 22:52buy290.101.32501.32101.3345
2562004.11.26 06:50modify290.101.32501.32511.3345
2572004.11.26 06:50modify290.101.32501.32531.3345
2582004.11.26 07:14modify290.101.32501.32541.3345
2592004.11.26 07:14modify290.101.32501.32551.3345
2602004.11.26 07:14modify290.101.32501.32561.3345
2612004.11.26 07:15modify290.101.32501.32571.3345
2622004.11.26 07:20modify290.101.32501.32581.3345
2632004.11.26 09:17s/l290.101.32581.32581.33457.3810440.30
2642004.11.26 09:17buy stop300.101.32801.32401.3375
2652004.11.26 17:05buy300.101.32801.32401.3375
2662004.11.29 02:24s/l300.101.32401.32401.3375-40.6210399.68
2672004.11.29 02:24buy stop310.101.32621.32221.3357
2682004.11.29 03:00buy310.101.32621.32221.3357
2692004.11.30 15:54modify310.101.32621.32631.3357
2702004.11.30 17:40s/l310.101.32631.32631.33570.3810400.06
2712004.11.30 17:40buy stop320.101.32851.32451.3380
2722004.11.30 18:39buy320.101.32851.32451.3380
2732004.12.01 22:20modify320.101.32851.32871.3380
2742004.12.01 22:20modify320.101.32851.32881.3380
2752004.12.01 22:20modify320.101.32851.32901.3380
2762004.12.02 01:04modify320.101.32851.32911.3380
2772004.12.02 01:04modify320.101.32851.32921.3380
2782004.12.02 01:04modify320.101.32851.32941.3380
2792004.12.02 01:04modify320.101.32851.32951.3380
2802004.12.02 02:31modify320.101.32851.32961.3380
2812004.12.02 02:33modify320.101.32851.32971.3380
2822004.12.02 02:33modify320.101.32851.32981.3380
2832004.12.02 02:40modify320.101.32851.32991.3380
2842004.12.02 02:40modify320.101.32851.33001.3380
2852004.12.02 02:40modify320.101.32851.33011.3380
2862004.12.02 05:03modify320.101.32851.33021.3380
2872004.12.02 08:46modify320.101.32851.33031.3380
2882004.12.02 08:48modify320.101.32851.33041.3380
2892004.12.02 08:48modify320.101.32851.33071.3380
2902004.12.02 08:48modify320.101.32851.33081.3380
2912004.12.02 08:53modify320.101.32851.33091.3380
2922004.12.02 08:53t/p320.101.33801.33091.338092.5210492.58
2932004.12.02 08:53buy stop330.101.34021.33621.3497
2942004.12.03 18:56buy330.101.34021.33621.3497
2952004.12.08 05:40s/l330.101.33621.33621.3497-41.8610450.72
2962004.12.08 05:40buy stop340.101.33841.33441.3479
2972004.12.15 13:48buy340.101.33841.33441.3479
2982004.12.16 15:10s/l340.101.33441.33441.3479-41.8610408.86
2992004.12.16 15:10buy stop350.101.33661.33261.3461
3002004.12.20 09:15buy350.101.33661.33261.3461
3012004.12.23 04:40modify350.101.33661.33661.3461
3022004.12.23 04:49modify350.101.33661.33671.3461
3032004.12.23 06:37modify350.101.33661.33681.3461
3042004.12.23 06:37modify350.101.33661.33691.3461
3052004.12.23 07:31modify350.101.33661.33711.3461
3062004.12.23 08:56modify350.101.33661.33721.3461
3072004.12.23 08:56modify350.101.33661.33741.3461
3082004.12.23 08:56modify350.101.33661.33751.3461
3092004.12.23 08:56modify350.101.33661.33761.3461
3102004.12.23 08:56modify350.101.33661.33771.3461
3112004.12.23 08:56modify350.101.33661.33781.3461
3122004.12.23 08:56modify350.101.33661.33791.3461
3132004.12.23 08:56modify350.101.33661.33801.3461
3142004.12.23 08:56modify350.101.33661.33811.3461
3152004.12.23 09:29modify350.101.33661.33821.3461
3162004.12.23 09:32modify350.101.33661.33831.3461
3172004.12.23 09:32modify350.101.33661.33841.3461
3182004.12.23 11:51modify350.101.33661.33851.3461
3192004.12.23 11:52modify350.101.33661.33861.3461
3202004.12.23 13:00modify350.101.33661.33871.3461
3212004.12.23 13:01modify350.101.33661.33881.3461
3222004.12.23 13:05modify350.101.33661.33891.3461
3232004.12.23 13:05modify350.101.33661.33901.3461
3242004.12.23 13:05t/p350.101.34611.33901.346191.9010500.76
3252004.12.23 13:05buy stop360.101.34831.34431.3578
3262004.12.23 14:32buy360.101.34831.34431.3578
3272004.12.27 16:02modify360.101.34831.34841.3578
3282004.12.27 16:02modify360.101.34831.34881.3578
3292004.12.27 16:02modify360.101.34831.34891.3578
3302004.12.27 16:02modify360.101.34831.34911.3578
3312004.12.27 16:02modify360.101.34831.34931.3578
3322004.12.27 16:02modify360.101.34831.34961.3578
3332004.12.27 16:02modify360.101.34831.34981.3578
3342004.12.27 16:10modify360.101.34831.34991.3578
3352004.12.27 16:10modify360.101.34831.35001.3578
3362004.12.27 16:13modify360.101.34831.35021.3578
3372004.12.27 16:13modify360.101.34831.35041.3578
3382004.12.27 16:13modify360.101.34831.35051.3578
3392004.12.27 16:13modify360.101.34831.35061.3578
3402004.12.27 16:13t/p360.101.35781.35061.357893.7610594.52
3412004.12.27 16:13buy stop370.101.36001.35601.3695
3422004.12.27 16:53buy370.101.36001.35601.3695
3432004.12.29 15:10s/l370.101.35601.35601.3695-41.2410553.28
3442004.12.29 15:10buy stop380.101.35821.35421.3677
3452004.12.29 15:42buy380.101.35821.35421.3677
3462004.12.30 19:46modify380.101.35821.35831.3677
3472004.12.30 19:46modify380.101.35821.35841.3677
3482004.12.30 19:46modify380.101.35821.35861.3677
3492004.12.30 19:46modify380.101.35821.35871.3677
3502004.12.30 19:46modify380.101.35821.35881.3677
3512004.12.30 19:47modify380.101.35821.35891.3677
3522004.12.30 19:47modify380.101.35821.35901.3677
3532004.12.30 19:47modify380.101.35821.35911.3677
3542004.12.30 19:47modify380.101.35821.35921.3677
3552004.12.31 02:32s/l380.101.35921.35921.36777.5210560.80
3562004.12.31 02:32buy stop390.101.36131.35731.3708
3572004.12.31 03:08buy390.101.36131.35731.3708
3582004.12.31 17:35s/l390.101.35731.35731.3708-40.0010520.80
3592004.12.31 17:35buy stop400.101.35951.35551.3690
3602007.04.17 14:50buy400.101.35951.35551.3690
3612007.04.17 18:22s/l400.101.35551.35551.3690-40.0010480.80
3622007.04.17 18:22buy stop410.101.35771.35371.3672
3632007.04.18 02:32buy410.101.35771.35371.3672
3642007.04.25 08:33modify410.101.35771.35781.3672
3652007.04.25 08:36modify410.101.35771.35791.3672
3662007.04.25 08:36modify410.101.35771.35801.3672
3672007.04.25 08:38modify410.101.35771.35811.3672
3682007.04.25 08:38modify410.101.35771.35821.3672
3692007.04.25 12:12modify410.101.35771.35831.3672
3702007.04.25 12:12modify410.101.35771.35841.3672
3712007.04.25 12:12modify410.101.35771.35851.3672
3722007.04.25 12:41modify410.101.35771.35861.3672
3732007.04.25 12:42modify410.101.35771.35871.3672
3742007.04.25 12:46modify410.101.35771.35881.3672
3752007.04.25 16:11modify410.101.35771.35891.3672
3762007.04.25 16:12modify410.101.35771.35911.3672
3772007.04.25 16:12modify410.101.35771.35921.3672
3782007.04.25 16:14modify410.101.35771.35931.3672
3792007.04.25 16:14modify410.101.35771.35951.3672
3802007.04.26 13:33s/l410.101.35951.35951.367211.8010492.60
3812007.04.26 13:33buy stop420.101.36171.35771.3712
3822007.04.27 10:13buy420.101.36171.35771.3712
3832007.05.02 05:18s/l420.101.35771.35771.3712-41.8610450.74
3842007.05.02 05:18buy stop430.101.35991.35591.3694
3852007.05.02 15:17buy430.101.35991.35591.3694
3862007.05.03 16:01s/l430.101.35591.35591.3694-41.8610408.88
3872007.05.03 16:01sell stop440.101.35391.35791.3444
3882007.05.04 04:25sell440.101.35391.35791.3444
3892007.05.04 14:30s/l440.101.35791.35791.3444-40.0010368.88
3902007.05.04 14:30sell stop450.101.35581.35981.3463
3912007.05.04 14:35sell450.101.35581.35981.3463
3922007.05.04 14:58s/l450.101.35981.35981.3463-40.0010328.88
3932007.05.04 15:00sell stop460.101.35731.36131.3478
3942007.05.08 10:38sell460.101.35731.36131.3478
3952007.05.10 15:18modify460.101.35731.35701.3478
3962007.05.10 15:20modify460.101.35731.35691.3478
3972007.05.10 15:21modify460.101.35731.35681.3478
3982007.05.10 15:21modify460.101.35731.35671.3478
3992007.05.10 18:39modify460.101.35731.35661.3478
4002007.05.10 18:39modify460.101.35731.35651.3478
4012007.05.10 18:39modify460.101.35731.35641.3478
4022007.05.10 18:39modify460.101.35731.35631.3478
4032007.05.10 18:43modify460.101.35731.35621.3478
4042007.05.10 18:43modify460.101.35731.35611.3478
4052007.05.10 18:43modify460.101.35731.35601.3478
4062007.05.10 18:53modify460.101.35731.35591.3478
4072007.05.10 18:53modify460.101.35731.35581.3478
4082007.05.10 18:55modify460.101.35731.35571.3478
4092007.05.10 18:56modify460.101.35731.35561.3478
4102007.05.10 18:56modify460.101.35731.35551.3478
4112007.05.10 18:57modify460.101.35731.35541.3478
4122007.05.10 18:57modify460.101.35731.35531.3478
4132007.05.10 18:58modify460.101.35731.35521.3478
4142007.05.10 19:04modify460.101.35731.35491.3478
4152007.05.10 19:04t/p460.101.34781.35491.347895.2010424.08
4162007.05.10 19:04sell stop470.101.34551.34951.3360
4172007.05.21 12:34sell470.101.34551.34951.3360
4182007.05.23 13:53s/l470.101.34951.34951.3360-39.9010384.18
4192007.05.23 13:53sell stop480.101.34731.35131.3378
4202007.05.23 18:45sell480.101.34731.35131.3378
4212007.05.29 14:07s/l480.101.35131.35131.3378-39.7010344.48
4222007.05.29 14:07sell stop490.101.34921.35321.3397
4232007.05.29 16:03sell490.101.34921.35321.3397
4242007.05.30 12:48modify490.101.34921.34911.3397
4252007.05.30 12:48modify490.101.34921.34901.3397
4262007.05.30 13:41modify490.101.34921.34891.3397
4272007.05.30 13:42modify490.101.34921.34871.3397
4282007.05.30 13:42modify490.101.34921.34861.3397
4292007.05.30 13:42modify490.101.34921.34851.3397
4302007.05.30 13:42modify490.101.34921.34841.3397
4312007.05.30 13:52modify490.101.34921.34831.3397
4322007.05.30 13:52modify490.101.34921.34811.3397
4332007.05.30 13:52modify490.101.34921.34791.3397
4342007.05.30 13:52modify490.101.34921.34781.3397
4352007.05.31 14:30s/l490.101.34781.34781.339714.2010358.68
4362007.05.31 14:30buy stop500.101.34991.34591.3594
4372007.06.04 15:37buy500.101.34991.34591.3594
4382007.06.07 16:33s/l500.101.34591.34591.3594-43.1010315.58
4392007.06.07 16:33buy stop510.101.34811.34411.3576
4402007.06.28 08:24buy510.101.34811.34411.3576
4412007.06.28 09:29s/l510.101.34411.34411.3576-40.0010275.58
4422007.06.28 09:29buy stop520.101.34631.34231.3558
4432007.06.28 11:38buy520.101.34631.34231.3558
4442007.06.28 21:18s/l520.101.34231.34231.3558-40.0010235.58
4452007.06.28 21:18buy stop530.101.34441.34041.3539
4462007.06.28 22:31buy530.101.34441.34041.3539
4472007.06.29 14:20modify530.101.34441.34451.3539
4482007.06.29 14:20modify530.101.34441.34461.3539
4492007.06.29 15:00modify530.101.34441.34471.3539
4502007.06.29 15:04modify530.101.34441.34481.3539
4512007.06.29 15:04modify530.101.34441.34491.3539
4522007.06.29 15:04modify530.101.34441.34511.3539
4532007.06.29 15:04modify530.101.34441.34521.3539
4542007.06.29 15:05modify530.101.34441.34531.3539
4552007.06.29 18:04modify530.101.34441.34541.3539
4562007.06.29 18:04modify530.101.34441.34551.3539
4572007.06.29 18:04modify530.101.34441.34561.3539
4582007.06.29 18:04modify530.101.34441.34571.3539
4592007.06.29 18:06modify530.101.34441.34581.3539
4602007.06.29 18:09modify530.101.34441.34591.3539
4612007.06.29 18:11modify530.101.34441.34601.3539
4622007.06.29 18:56modify530.101.34441.34611.3539
4632007.06.29 18:56modify530.101.34441.34631.3539
4642007.06.29 18:57modify530.101.34441.34641.3539
4652007.06.29 18:57modify530.101.34441.34651.3539
4662007.06.29 18:57modify530.101.34441.34661.3539
4672007.06.29 18:59modify530.101.34441.34671.3539
4682007.06.29 18:59t/p530.101.35391.34671.353994.3810329.96
4692007.06.29 18:59buy stop540.101.35621.35221.3657
4702007.07.02 09:37buy540.101.35621.35221.3657
4712007.07.02 17:29modify540.101.35621.35631.3657
4722007.07.02 17:30modify540.101.35621.35651.3657
4732007.07.02 18:26modify540.101.35621.35661.3657
4742007.07.02 18:41modify540.101.35621.35671.3657
4752007.07.05 09:51modify540.101.35621.35691.3657
4762007.07.05 09:53modify540.101.35621.35701.3657
4772007.07.05 09:53modify540.101.35621.35711.3657
4782007.07.05 09:53modify540.101.35621.35721.3657
4792007.07.05 09:54modify540.101.35621.35731.3657
4802007.07.05 09:54modify540.101.35621.35741.3657
4812007.07.05 10:02modify540.101.35621.35751.3657
4822007.07.05 10:14modify540.101.35621.35761.3657
4832007.07.05 10:14modify540.101.35621.35771.3657
4842007.07.05 10:14modify540.101.35621.35781.3657
4852007.07.05 10:15modify540.101.35621.35791.3657
4862007.07.05 11:48modify540.101.35621.35801.3657
4872007.07.05 11:48modify540.101.35621.35811.3657
4882007.07.05 11:48modify540.101.35621.35831.3657
4892007.07.05 11:50modify540.101.35621.35841.3657
4902007.07.05 11:50modify540.101.35621.35851.3657
4912007.07.05 11:50modify540.101.35621.35861.3657
4922007.07.05 11:50t/p540.101.36571.35861.365791.9010421.86
4932007.07.05 11:50buy stop550.101.36791.36391.3774
4942007.07.10 15:15buy550.101.36791.36391.3774
4952007.07.10 23:49modify550.101.36791.36871.3774
4962007.07.10 23:50modify550.101.36791.36941.3774
4972007.07.10 23:50modify550.101.36791.36971.3774
4982007.07.10 23:50modify550.101.36791.36981.3774
4992007.07.10 23:50modify550.101.36791.36991.3774
5002007.07.10 23:50modify550.101.36791.37011.3774
5012007.07.10 23:50modify550.101.36791.37021.3774
5022007.07.10 23:51modify550.101.36791.37031.3774
5032007.07.10 23:51t/p550.101.37741.37031.377495.0010516.86
5042007.07.10 23:51buy stop560.101.37961.37561.3891
5052007.07.12 13:00buy560.101.37961.37561.3891
5062007.07.12 15:03s/l560.101.37561.37561.3891-40.0010476.86
5072007.07.12 15:03buy stop570.101.37781.37381.3873
5082007.07.12 15:25buy570.101.37781.37381.3873
5092007.07.24 14:35modify570.101.37781.37781.3873
5102007.07.24 14:35modify570.101.37781.37791.3873
5112007.07.24 14:35modify570.101.37781.37801.3873
5122007.07.25 09:27s/l570.101.37801.37801.3873-4.8210472.04
5132007.07.25 09:27buy stop580.101.38021.37621.3897
5142007.08.03 20:48buy580.101.38021.37621.3897
5152007.08.07 15:25s/l580.101.37621.37621.3897-41.2410430.80
5162007.08.07 15:25buy stop590.101.37841.37441.3879
5172007.08.08 14:06buy590.101.37841.37441.3879
5182007.08.09 12:29s/l590.101.37441.37441.3879-41.8610388.94
5192007.08.09 12:29buy stop600.101.37651.37251.3860
5202007.09.07 14:33buy600.101.37651.37251.3860
5212007.09.11 15:29modify600.101.37651.37661.3860
5222007.09.11 15:29modify600.101.37651.37681.3860
5232007.09.11 15:29modify600.101.37651.37691.3860
5242007.09.11 17:01modify600.101.37651.37701.3860
5252007.09.11 17:01modify600.101.37651.37711.3860
5262007.09.11 17:01modify600.101.37651.37721.3860
5272007.09.11 17:01modify600.101.37651.37731.3860
5282007.09.11 17:02modify600.101.37651.37741.3860
5292007.09.11 17:02modify600.101.37651.37751.3860
5302007.09.11 17:02modify600.101.37651.37771.3860
5312007.09.12 07:20modify600.101.37651.37781.3860
5322007.09.12 07:20modify600.101.37651.37821.3860
5332007.09.12 07:21modify600.101.37651.37841.3860
5342007.09.12 07:21modify600.101.37651.37881.3860
5352007.09.12 07:21t/p600.101.38601.37881.386093.1410482.08
5362007.09.12 07:21buy stop610.101.38831.38431.3978
5372007.09.12 13:13buy610.101.38831.38431.3978
5382007.09.18 08:20s/l610.101.38431.38431.3978-43.7210438.36
5392007.09.18 08:20buy stop620.101.38651.38251.3960
5402007.09.18 10:02buy620.101.38651.38251.3960
5412007.09.18 20:16modify620.101.38651.38681.3960
5422007.09.18 20:16modify620.101.38651.38701.3960
5432007.09.18 20:16modify620.101.38651.38751.3960
5442007.09.18 20:16modify620.101.38651.38811.3960
5452007.09.18 20:16modify620.101.38651.38831.3960
5462007.09.18 20:16modify620.101.38651.38881.3960
5472007.09.18 20:16t/p620.101.39601.38881.396095.0010533.36
5482007.09.18 20:16buy stop630.101.39861.39461.4081
5492007.09.18 22:39buy630.101.39861.39461.4081
5502007.09.19 11:40s/l630.101.39461.39461.4081-40.6210492.74
5512007.09.19 11:40buy stop640.101.39671.39271.4062
5522007.09.19 13:20buy640.101.39671.39271.4062
5532007.09.20 09:13modify640.101.39671.39681.4062
5542007.09.20 09:13modify640.101.39671.39691.4062
5552007.09.20 09:18modify640.101.39671.39711.4062
5562007.09.20 09:19modify640.101.39671.39721.4062
5572007.09.20 09:19modify640.101.39671.39731.4062
5582007.09.20 09:20modify640.101.39671.39741.4062
5592007.09.20 09:20modify640.101.39671.39751.4062
5602007.09.20 09:20modify640.101.39671.39761.4062
5612007.09.20 09:20modify640.101.39671.39771.4062
5622007.09.20 09:21modify640.101.39671.39781.4062
5632007.09.20 09:22modify640.101.39671.39801.4062
5642007.09.20 09:22modify640.101.39671.39811.4062
5652007.09.20 09:22modify640.101.39671.39821.4062
5662007.09.20 09:23modify640.101.39671.39851.4062
5672007.09.20 09:23modify640.101.39671.39871.4062
5682007.09.20 09:23modify640.101.39671.39901.4062
5692007.09.20 09:24t/p640.101.40621.39901.406293.1410585.88
5702007.09.20 09:24buy stop650.101.40871.40471.4182
5712007.09.20 16:59buy650.101.40871.40471.4182
5722007.09.21 14:09s/l650.101.40471.40471.4182-40.6210545.26
5732007.09.21 14:09buy stop660.101.40691.40291.4164
5742007.09.21 15:19buy660.101.40691.40291.4164
5752007.09.25 15:59modify660.101.40691.40701.4164
5762007.09.25 15:59modify660.101.40691.40711.4164
5772007.09.25 15:59modify660.101.40691.40721.4164
5782007.09.25 16:00modify660.101.40691.40731.4164
5792007.09.25 16:00modify660.101.40691.40751.4164
5802007.09.25 16:00modify660.101.40691.40771.4164
5812007.09.25 16:00modify660.101.40691.40801.4164
5822007.09.25 16:00modify660.101.40691.40821.4164
5832007.09.25 16:00modify660.101.40691.40841.4164
5842007.09.26 01:18modify660.101.40691.40851.4164
5852007.09.26 01:18modify660.101.40691.40871.4164
5862007.09.26 01:19modify660.101.40691.40881.4164
5872007.09.26 01:22modify660.101.40691.40901.4164
5882007.09.26 01:23modify660.101.40691.40911.4164
5892007.09.27 08:50modify660.101.40691.40921.4164
5902007.09.27 08:50modify660.101.40691.40931.4164
5912007.09.27 08:50modify660.101.40691.40941.4164
5922007.09.27 13:13t/p660.101.41641.40941.416491.2810636.54
5932007.09.27 13:13buy stop670.101.41871.41471.4282
5942007.09.27 14:18buy670.101.41871.41471.4282
5952007.09.27 16:30s/l670.101.41471.41471.4282-40.0010596.54
5962007.09.27 16:30buy stop680.101.41671.41271.4262
5972007.09.28 03:01buy680.101.41671.41271.4262
5982007.09.28 18:14modify680.101.41671.41681.4262
5992007.09.28 18:29modify680.101.41671.41691.4262
6002007.09.28 18:29modify680.101.41671.41701.4262
6012007.09.28 18:29modify680.101.41671.41711.4262
6022007.09.28 19:16modify680.101.41671.41721.4262
6032007.09.28 19:17modify680.101.41671.41731.4262
6042007.09.28 19:20modify680.101.41671.41741.4262
6052007.09.28 19:20modify680.101.41671.41751.4262
6062007.09.28 19:20modify680.101.41671.41761.4262
6072007.09.28 19:26modify680.101.41671.41771.4262
6082007.09.28 19:29modify680.101.41671.41781.4262
6092007.09.28 19:41modify680.101.41671.41801.4262
6102007.09.28 19:41modify680.101.41671.41821.4262
6112007.09.28 19:42modify680.101.41671.41841.4262
6122007.09.28 19:43modify680.101.41671.41901.4262
6132007.09.28 19:43t/p680.101.42621.41901.426295.0010691.54
6142007.09.28 19:43buy stop690.101.42861.42461.4381
6152007.10.18 14:05buy690.101.42861.42461.4381
6162007.10.19 16:42s/l690.101.42461.42461.4381-40.6210650.92
6172007.10.19 16:42buy stop700.101.42671.42271.4362
6182007.10.19 18:20buy700.101.42671.42271.4362
6192007.10.22 01:35modify700.101.42671.42681.4362
6202007.10.22 01:35modify700.101.42671.42691.4362
6212007.10.22 01:35modify700.101.42671.42701.4362
6222007.10.22 01:35modify700.101.42671.42731.4362
6232007.10.22 01:36modify700.101.42671.42741.4362
6242007.10.22 01:36modify700.101.42671.42751.4362
6252007.10.22 01:38modify700.101.42671.42761.4362
6262007.10.22 01:45modify700.101.42671.42781.4362
6272007.10.22 11:54s/l700.101.42781.42781.436210.3810661.30
6282007.10.22 11:54buy stop710.101.42981.42581.4393
6292007.10.25 12:05buy710.101.42981.42581.4393
6302007.10.26 08:38modify710.101.42981.42991.4393
6312007.10.26 08:38modify710.101.42981.43001.4393
6322007.10.26 08:38modify710.101.42981.43011.4393
6332007.10.26 08:38modify710.101.42981.43021.4393
6342007.10.26 08:38modify710.101.42981.43031.4393
6352007.10.26 10:29modify710.101.42981.43041.4393
6362007.10.26 14:14modify710.101.42981.43091.4393
6372007.10.26 14:14modify710.101.42981.43101.4393
6382007.10.26 14:14modify710.101.42981.43121.4393
6392007.10.26 14:14modify710.101.42981.43131.4393
6402007.10.26 14:14modify710.101.42981.43161.4393
6412007.10.26 14:31modify710.101.42981.43171.4393
6422007.10.26 16:53modify710.101.42981.43201.4393
6432007.10.26 16:53modify710.101.42981.43211.4393
6442007.10.26 17:48modify710.101.42981.43221.4393
6452007.10.26 22:45modify710.101.42981.43231.4393
6462007.10.26 22:58t/p710.101.43931.43231.439394.3810755.68
6472007.10.26 22:58buy stop720.101.44151.43751.4510
6482007.10.29 06:00buy720.101.44151.43751.4510
6492007.10.30 08:08s/l720.101.43751.43751.4510-40.6210715.06
6502007.10.30 08:08buy stop730.101.43971.43571.4492
6512007.10.30 08:31buy730.101.43971.43571.4492
6522007.10.31 16:59modify730.101.43971.43981.4492
6532007.10.31 17:03modify730.101.43971.43991.4492
6542007.10.31 17:03modify730.101.43971.44001.4492
6552007.10.31 17:03modify730.101.43971.44011.4492
6562007.10.31 19:20modify730.101.43971.44021.4492
6572007.10.31 19:40modify730.101.43971.44031.4492
6582007.10.31 19:40modify730.101.43971.44041.4492
6592007.10.31 19:40modify730.101.43971.44051.4492
6602007.10.31 19:40modify730.101.43971.44061.4492
6612007.10.31 19:40modify730.101.43971.44071.4492
6622007.10.31 19:42modify730.101.43971.44091.4492
6632007.10.31 19:42modify730.101.43971.44101.4492
6642007.10.31 19:42modify730.101.43971.44111.4492
6652007.10.31 19:42modify730.101.43971.44121.4492
6662007.10.31 19:42modify730.101.43971.44131.4492
6672007.10.31 19:42modify730.101.43971.44141.4492
6682007.10.31 19:42modify730.101.43971.44151.4492
6692007.10.31 19:42modify730.101.43971.44161.4492
6702007.10.31 19:43modify730.101.43971.44171.4492
6712007.10.31 19:43modify730.101.43971.44181.4492
6722007.10.31 19:43modify730.101.43971.44191.4492
6732007.10.31 19:43modify730.101.43971.44201.4492
6742007.10.31 19:44modify730.101.43971.44211.4492
6752007.10.31 19:44t/p730.101.44921.44211.449294.3810809.44
6762007.10.31 19:44buy stop740.101.45141.44741.4609
6772007.11.02 13:41buy740.101.45141.44741.4609
6782007.11.02 13:54s/l740.101.44741.44741.4609-40.0010769.44
6792007.11.02 13:54buy stop750.101.44961.44561.4591
6802007.11.02 14:08buy750.101.44961.44561.4591
6812007.11.05 09:20s/l750.101.44561.44561.4591-40.6210728.82
6822007.11.05 09:20buy stop760.101.44781.44381.4573
6832007.11.05 14:01buy760.101.44781.44381.4573
6842007.11.06 12:45modify760.101.44781.44781.4573
6852007.11.06 12:45modify760.101.44781.44801.4573
6862007.11.06 12:45modify760.101.44781.44821.4573
6872007.11.06 12:46modify760.101.44781.44831.4573
6882007.11.06 12:46modify760.101.44781.44841.4573
6892007.11.06 14:59modify760.101.44781.44861.4573
6902007.11.06 14:59modify760.101.44781.44871.4573
6912007.11.06 14:59modify760.101.44781.44881.4573
6922007.11.06 14:59modify760.101.44781.44891.4573
6932007.11.06 14:59modify760.101.44781.44911.4573
6942007.11.06 15:05modify760.101.44781.44921.4573
6952007.11.06 15:05modify760.101.44781.44941.4573
6962007.11.06 15:05modify760.101.44781.44951.4573
6972007.11.06 15:06modify760.101.44781.44961.4573
6982007.11.06 15:07modify760.101.44781.44981.4573
6992007.11.06 15:09modify760.101.44781.44991.4573
7002007.11.07 03:26t/p760.101.45731.44991.457393.7610822.58
7012007.11.07 03:26buy stop770.101.45971.45571.4692
7022007.11.07 03:28buy770.101.45971.45571.4692
7032007.11.07 10:14modify770.101.45971.45981.4692
7042007.11.07 10:14modify770.101.45971.46001.4692
7052007.11.07 10:15modify770.101.45971.46031.4692
7062007.11.07 10:15modify770.101.45971.46041.4692
7072007.11.07 10:15modify770.101.45971.46051.4692
7082007.11.07 10:15modify770.101.45971.46071.4692
7092007.11.07 10:15modify770.101.45971.46081.4692
7102007.11.07 10:15modify770.101.45971.46111.4692
7112007.11.07 10:20modify770.101.45971.46131.4692
7122007.11.07 10:20modify770.101.45971.46151.4692
7132007.11.07 10:21modify770.101.45971.46161.4692
7142007.11.07 10:21modify770.101.45971.46181.4692
7152007.11.07 10:21modify770.101.45971.46191.4692
7162007.11.07 10:21modify770.101.45971.46201.4692
7172007.11.07 10:21modify770.101.45971.46211.4692
7182007.11.07 10:21t/p770.101.46921.46211.469295.0010917.58
7192007.11.07 10:21buy stop780.101.47141.46741.4809
7202007.11.07 14:04buy780.101.47141.46741.4809
7212007.11.07 15:44s/l780.101.46741.46741.4809-40.0010877.58
7222007.11.07 15:44buy stop790.101.46961.46561.4791
7232007.11.08 16:02buy790.101.46961.46561.4791
7242007.11.08 20:44s/l790.101.46561.46561.4791-40.0010837.58
7252007.11.08 20:44buy stop800.101.46781.46381.4773
7262007.11.08 21:55buy800.101.46781.46381.4773
7272007.11.09 11:22modify800.101.46781.46781.4773
7282007.11.09 11:22modify800.101.46781.46791.4773
7292007.11.09 11:22modify800.101.46781.46801.4773
7302007.11.09 11:24modify800.101.46781.46811.4773
7312007.11.09 12:33s/l800.101.46811.46811.47732.3810839.96
7322007.11.09 12:33buy stop810.101.47031.46631.4798
7332007.11.14 11:48buy810.101.47031.46631.4798
7342007.11.14 17:40s/l810.101.46631.46631.4798-40.0010799.96
7352007.11.14 17:40buy stop820.101.46831.46431.4778
7362007.11.15 07:18buy820.101.46831.46431.4778
7372007.11.15 10:08s/l820.101.46431.46431.4778-40.0010759.96
7382007.11.15 10:08buy stop830.101.46641.46241.4759
7392007.11.16 15:18buy830.101.46641.46241.4759
7402007.11.16 16:31s/l830.101.46241.46241.4759-40.0010719.96
7412007.11.16 16:31buy stop840.101.46451.46051.4740
7422007.11.16 17:19buy840.101.46451.46051.4740
7432007.11.20 08:31modify840.101.46451.46451.4740
7442007.11.20 08:32modify840.101.46451.46461.4740
7452007.11.20 08:32modify840.101.46451.46481.4740
7462007.11.20 08:32modify840.101.46451.46511.4740
7472007.11.20 08:32modify840.101.46451.46531.4740
7482007.11.20 08:32modify840.101.46451.46551.4740
7492007.11.20 08:32modify840.101.46451.46561.4740
7502007.11.20 08:32modify840.101.46451.46581.4740
7512007.11.20 08:32modify840.101.46451.46601.4740
7522007.11.20 08:41modify840.101.46451.46621.4740
7532007.11.20 08:41modify840.101.46451.46631.4740
7542007.11.20 08:41modify840.101.46451.46651.4740
7552007.11.20 08:42modify840.101.46451.46661.4740
7562007.11.20 08:42modify840.101.46451.46671.4740
7572007.11.20 08:42modify840.101.46451.46681.4740
7582007.11.20 08:42modify840.101.46451.46691.4740
7592007.11.20 08:42modify840.101.46451.46701.4740
7602007.11.20 09:02t/p840.101.47401.46701.474093.7610813.72
7612007.11.20 09:02buy stop850.101.47621.47221.4857
7622007.11.20 09:08buy850.101.47621.47221.4857
7632007.11.20 22:38modify850.101.47621.47691.4857
7642007.11.20 22:38modify850.101.47621.47711.4857
7652007.11.20 22:38modify850.101.47621.47721.4857
7662007.11.20 22:38modify850.101.47621.47731.4857
7672007.11.20 22:38modify850.101.47621.47741.4857
7682007.11.20 22:38modify850.101.47621.47751.4857
7692007.11.20 22:42modify850.101.47621.47761.4857
7702007.11.20 22:42modify850.101.47621.47781.4857
7712007.11.20 22:42modify850.101.47621.47791.4857
7722007.11.20 22:42modify850.101.47621.47811.4857
7732007.11.21 07:28modify850.101.47621.47821.4857
7742007.11.21 07:35modify850.101.47621.47841.4857
7752007.11.21 09:44s/l850.101.47841.47841.485721.3810835.10
7762007.11.21 09:44buy stop860.101.48061.47661.4901
7772007.11.21 10:08buy860.101.48061.47661.4901
7782007.11.23 02:20modify860.101.48061.48061.4901
7792007.11.23 02:20modify860.101.48061.48071.4901
7802007.11.23 02:20modify860.101.48061.48081.4901
7812007.11.23 02:20modify860.101.48061.48091.4901
7822007.11.23 02:20modify860.101.48061.48101.4901
7832007.11.23 02:20modify860.101.48061.48131.4901
7842007.11.23 02:20modify860.101.48061.48181.4901
7852007.11.23 02:20modify860.101.48061.48191.4901
7862007.11.23 02:20modify860.101.48061.48231.4901
7872007.11.23 02:20modify860.101.48061.48271.4901
7882007.11.23 02:20modify860.101.48061.48281.4901
7892007.11.23 02:20t/p860.101.49011.48281.490192.5210927.62
7902007.11.23 02:20buy stop870.101.49231.48831.5018
7912007.11.23 02:51buy870.101.49231.48831.5018
7922007.11.23 09:13s/l870.101.48831.48831.5018-40.0010887.62
7932007.11.23 09:13buy stop880.101.49051.48651.5000
7942007.11.27 14:30buy880.101.49051.48651.5000
7952007.11.27 15:07s/l880.101.48651.48651.5000-40.0010847.62
7962007.11.27 15:07buy stop890.101.48861.48461.4981