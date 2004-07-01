|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.12.24 18:00 (2004.07.01 - 2008.01.09)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic_number=772188; Take_Profit=95; Stop_Loss=40; TrailingStop=70; Lots=0.1; Gap=20; Slippage=3; Duration=0; MACD_Setup=(NULL); Fast_EMA1=12; Slow_EMA1=18; Signal1=15; Trigger1=0.0007; Fast_EMA2=40; Slow_EMA2=104; Signal2=36; Trigger2=0; CloseNReverse=false;
|Bars in test
|21779
|Ticks modelled
|4500686
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|847.62
|Gross profit
|2801.42
|Gross loss
|-1953.80
|Profit factor
|1.43
|Expected payoff
|9.63
|Absolute drawdown
|109.62
|Maximal drawdown
|415.32 (3.90%)
|Relative drawdown
|3.90% (415.32)
|Total trades
|88
|Short positions (won %)
|6 (33.33%)
|Long positions (won %)
|82 (43.90%)
|Profit trades (% of total)
|38 (43.18%)
|Loss trades (% of total)
|50 (56.82%)
|Largest
|profit trade
|95.20
|loss trade
|-43.72
|Average
|profit trade
|73.72
|loss trade
|-39.08
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (373.18)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-201.24)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|373.18 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-201.24 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 00:02
|buy stop
|1
|0.10
|1.2207
|1.2167
|1.2302
|2
|2004.07.01 01:59
|buy
|1
|0.10
|1.2207
|1.2167
|1.2302
|3
|2004.07.01 04:30
|s/l
|1
|0.10
|1.2167
|1.2167
|1.2302
|-40.00
|9960.00
|4
|2004.07.01 04:30
|buy stop
|2
|0.10
|1.2189
|1.2149
|1.2284
|5
|2004.07.01 12:02
|buy
|2
|0.10
|1.2189
|1.2149
|1.2284
|6
|2004.07.01 13:31
|s/l
|2
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2284
|-40.00
|9920.00
|7
|2004.07.01 13:31
|buy stop
|3
|0.10
|1.2171
|1.2131
|1.2266
|8
|2004.07.01 14:06
|buy
|3
|0.10
|1.2171
|1.2131
|1.2266
|9
|2004.07.02 14:30
|modify
|3
|0.10
|1.2171
|1.2174
|1.2266
|10
|2004.07.02 14:31
|modify
|3
|0.10
|1.2171
|1.2176
|1.2266
|11
|2004.07.02 14:31
|modify
|3
|0.10
|1.2171
|1.2178
|1.2266
|12
|2004.07.02 14:31
|modify
|3
|0.10
|1.2171
|1.2181
|1.2266
|13
|2004.07.02 14:31
|modify
|3
|0.10
|1.2171
|1.2182
|1.2266
|14
|2004.07.02 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.2171
|1.2183
|1.2266
|15
|2004.07.02 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.2171
|1.2186
|1.2266
|16
|2004.07.02 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.2171
|1.2188
|1.2266
|17
|2004.07.02 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.2171
|1.2189
|1.2266
|18
|2004.07.02 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.2171
|1.2191
|1.2266
|19
|2004.07.02 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.2171
|1.2193
|1.2266
|20
|2004.07.02 14:33
|modify
|3
|0.10
|1.2171
|1.2195
|1.2266
|21
|2004.07.02 14:33
|t/p
|3
|0.10
|1.2266
|1.2195
|1.2266
|94.38
|10014.38
|22
|2004.07.02 14:33
|buy stop
|4
|0.10
|1.2288
|1.2248
|1.2383
|23
|2004.07.02 14:47
|buy
|4
|0.10
|1.2288
|1.2248
|1.2383
|24
|2004.07.07 07:53
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2288
|1.2383
|25
|2004.07.07 07:54
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2289
|1.2383
|26
|2004.07.07 07:54
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2291
|1.2383
|27
|2004.07.07 07:54
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2292
|1.2383
|28
|2004.07.07 07:54
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2293
|1.2383
|29
|2004.07.07 07:54
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2294
|1.2383
|30
|2004.07.07 07:54
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2296
|1.2383
|31
|2004.07.07 08:00
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2297
|1.2383
|32
|2004.07.07 08:01
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2298
|1.2383
|33
|2004.07.07 08:06
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2299
|1.2383
|34
|2004.07.07 11:27
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2300
|1.2383
|35
|2004.07.07 11:27
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2301
|1.2383
|36
|2004.07.07 11:28
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2302
|1.2383
|37
|2004.07.07 11:28
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2303
|1.2383
|38
|2004.07.07 11:28
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2304
|1.2383
|39
|2004.07.07 11:28
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2305
|1.2383
|40
|2004.07.07 11:28
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2306
|1.2383
|41
|2004.07.07 16:10
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2308
|1.2383
|42
|2004.07.07 16:17
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2309
|1.2383
|43
|2004.07.07 16:17
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2310
|1.2383
|44
|2004.07.07 16:17
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2311
|1.2383
|45
|2004.07.07 16:18
|modify
|4
|0.10
|1.2288
|1.2312
|1.2383
|46
|2004.07.07 17:48
|t/p
|4
|0.10
|1.2383
|1.2312
|1.2383
|93.14
|10107.52
|47
|2004.07.07 17:48
|buy stop
|5
|0.10
|1.2405
|1.2365
|1.2500
|48
|2004.07.08 16:09
|buy
|5
|0.10
|1.2405
|1.2365
|1.2500
|49
|2004.07.13 02:58
|s/l
|5
|0.10
|1.2365
|1.2365
|1.2500
|-41.86
|10065.66
|50
|2004.07.13 02:58
|buy stop
|6
|0.10
|1.2387
|1.2347
|1.2482
|51
|2004.07.13 03:18
|buy
|6
|0.10
|1.2387
|1.2347
|1.2482
|52
|2004.07.13 07:27
|s/l
|6
|0.10
|1.2347
|1.2347
|1.2482
|-40.00
|10025.66
|53
|2004.07.13 07:27
|buy stop
|7
|0.10
|1.2369
|1.2329
|1.2464
|54
|2004.07.13 08:36
|buy
|7
|0.10
|1.2369
|1.2329
|1.2464
|55
|2004.07.13 14:41
|s/l
|7
|0.10
|1.2329
|1.2329
|1.2464
|-40.00
|9985.66
|56
|2004.07.13 14:41
|buy stop
|8
|0.10
|1.2351
|1.2311
|1.2446
|57
|2004.07.14 09:15
|buy
|8
|0.10
|1.2351
|1.2311
|1.2446
|58
|2004.07.16 15:25
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2352
|1.2446
|59
|2004.07.16 15:25
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2353
|1.2446
|60
|2004.07.16 15:25
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2354
|1.2446
|61
|2004.07.16 15:25
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2355
|1.2446
|62
|2004.07.16 15:25
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2356
|1.2446
|63
|2004.07.16 15:25
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2357
|1.2446
|64
|2004.07.16 15:25
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2358
|1.2446
|65
|2004.07.16 15:25
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2359
|1.2446
|66
|2004.07.16 15:25
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2360
|1.2446
|67
|2004.07.16 15:26
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2361
|1.2446
|68
|2004.07.16 15:26
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2362
|1.2446
|69
|2004.07.16 15:26
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2363
|1.2446
|70
|2004.07.16 15:52
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2364
|1.2446
|71
|2004.07.16 15:53
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2365
|1.2446
|72
|2004.07.16 15:53
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2366
|1.2446
|73
|2004.07.16 15:53
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2367
|1.2446
|74
|2004.07.16 15:53
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2368
|1.2446
|75
|2004.07.16 15:53
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2369
|1.2446
|76
|2004.07.16 15:53
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2370
|1.2446
|77
|2004.07.16 15:53
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2371
|1.2446
|78
|2004.07.16 15:54
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2372
|1.2446
|79
|2004.07.16 15:55
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2373
|1.2446
|80
|2004.07.16 15:56
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2374
|1.2446
|81
|2004.07.16 15:57
|modify
|8
|0.10
|1.2351
|1.2375
|1.2446
|82
|2004.07.16 15:57
|t/p
|8
|0.10
|1.2446
|1.2375
|1.2446
|92.52
|10078.18
|83
|2004.07.16 15:57
|buy stop
|9
|0.10
|1.2468
|1.2428
|1.2563
|84
|2004.10.15 14:41
|buy
|9
|0.10
|1.2468
|1.2428
|1.2563
|85
|2004.10.20 09:21
|modify
|9
|0.10
|1.2468
|1.2471
|1.2563
|86
|2004.10.20 09:21
|modify
|9
|0.10
|1.2468
|1.2472
|1.2563
|87
|2004.10.20 09:21
|modify
|9
|0.10
|1.2468
|1.2476
|1.2563
|88
|2004.10.20 09:21
|modify
|9
|0.10
|1.2468
|1.2478
|1.2563
|89
|2004.10.20 09:21
|modify
|9
|0.10
|1.2468
|1.2481
|1.2563
|90
|2004.10.20 09:22
|modify
|9
|0.10
|1.2468
|1.2485
|1.2563
|91
|2004.10.20 09:53
|modify
|9
|0.10
|1.2468
|1.2487
|1.2563
|92
|2004.10.20 09:53
|modify
|9
|0.10
|1.2468
|1.2489
|1.2563
|93
|2004.10.20 09:54
|modify
|9
|0.10
|1.2468
|1.2491
|1.2563
|94
|2004.10.20 09:54
|t/p
|9
|0.10
|1.2563
|1.2491
|1.2563
|93.14
|10171.32
|95
|2004.10.20 09:54
|buy stop
|10
|0.10
|1.2585
|1.2545
|1.2680
|96
|2004.10.20 10:14
|buy
|10
|0.10
|1.2585
|1.2545
|1.2680
|97
|2004.10.22 13:57
|modify
|10
|0.10
|1.2585
|1.2586
|1.2680
|98
|2004.10.22 21:50
|modify
|10
|0.10
|1.2585
|1.2588
|1.2680
|99
|2004.10.22 21:50
|modify
|10
|0.10
|1.2585
|1.2592
|1.2680
|100
|2004.10.22 21:50
|modify
|10
|0.10
|1.2585
|1.2595
|1.2680
|101
|2004.10.22 21:50
|modify
|10
|0.10
|1.2585
|1.2597
|1.2680
|102
|2004.10.22 21:50
|modify
|10
|0.10
|1.2585
|1.2600
|1.2680
|103
|2004.10.22 21:50
|modify
|10
|0.10
|1.2585
|1.2602
|1.2680
|104
|2004.10.22 21:57
|modify
|10
|0.10
|1.2585
|1.2603
|1.2680
|105
|2004.10.22 21:57
|modify
|10
|0.10
|1.2585
|1.2604
|1.2680
|106
|2004.10.22 21:57
|modify
|10
|0.10
|1.2585
|1.2607
|1.2680
|107
|2004.10.22 21:57
|modify
|10
|0.10
|1.2585
|1.2609
|1.2680
|108
|2004.10.22 21:57
|t/p
|10
|0.10
|1.2680
|1.2609
|1.2680
|92.52
|10263.84
|109
|2004.10.22 21:57
|buy stop
|11
|0.10
|1.2703
|1.2663
|1.2798
|110
|2004.10.25 00:00
|buy
|11
|0.10
|1.2703
|1.2663
|1.2798
|111
|2004.10.25 02:35
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2706
|1.2798
|112
|2004.10.25 03:07
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2707
|1.2798
|113
|2004.10.25 03:07
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2708
|1.2798
|114
|2004.10.25 03:08
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2710
|1.2798
|115
|2004.10.25 03:08
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2712
|1.2798
|116
|2004.10.25 03:08
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2713
|1.2798
|117
|2004.10.25 03:08
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2714
|1.2798
|118
|2004.10.25 03:11
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2716
|1.2798
|119
|2004.10.25 03:14
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2717
|1.2798
|120
|2004.10.25 03:14
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2718
|1.2798
|121
|2004.10.25 03:16
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2721
|1.2798
|122
|2004.10.25 10:02
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2722
|1.2798
|123
|2004.10.25 10:02
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2723
|1.2798
|124
|2004.10.25 10:03
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2724
|1.2798
|125
|2004.10.25 10:08
|modify
|11
|0.10
|1.2703
|1.2725
|1.2798
|126
|2004.10.25 11:01
|t/p
|11
|0.10
|1.2798
|1.2725
|1.2798
|95.00
|10358.84
|127
|2004.10.25 11:01
|buy stop
|12
|0.10
|1.2820
|1.2780
|1.2915
|128
|2004.10.25 11:43
|buy
|12
|0.10
|1.2820
|1.2780
|1.2915
|129
|2004.10.25 13:54
|s/l
|12
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2915
|-40.00
|10318.84
|130
|2004.10.25 13:54
|buy stop
|13
|0.10
|1.2802
|1.2762
|1.2897
|131
|2004.10.25 18:40
|buy
|13
|0.10
|1.2802
|1.2762
|1.2897
|132
|2004.10.26 17:04
|s/l
|13
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2897
|-40.62
|10278.22
|133
|2004.10.26 17:04
|buy stop
|14
|0.10
|1.2783
|1.2743
|1.2878
|134
|2004.10.27 12:27
|buy
|14
|0.10
|1.2783
|1.2743
|1.2878
|135
|2004.10.27 17:03
|s/l
|14
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2878
|-40.00
|10238.22
|136
|2004.10.27 17:03
|buy stop
|15
|0.10
|1.2764
|1.2724
|1.2859
|137
|2004.10.28 17:55
|buy
|15
|0.10
|1.2764
|1.2724
|1.2859
|138
|2004.10.28 19:59
|s/l
|15
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2859
|-40.00
|10198.22
|139
|2004.10.28 19:59
|buy stop
|16
|0.10
|1.2745
|1.2705
|1.2840
|140
|2004.10.28 21:20
|buy
|16
|0.10
|1.2745
|1.2705
|1.2840
|141
|2004.10.29 16:07
|s/l
|16
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2840
|-40.62
|10157.60
|142
|2004.10.29 16:07
|buy stop
|17
|0.10
|1.2727
|1.2687
|1.2822
|143
|2004.10.29 16:16
|buy
|17
|0.10
|1.2727
|1.2687
|1.2822
|144
|2004.11.01 00:00
|modify
|17
|0.10
|1.2727
|1.2744
|1.2822
|145
|2004.11.01 00:00
|modify
|17
|0.10
|1.2727
|1.2745
|1.2822
|146
|2004.11.01 00:01
|modify
|17
|0.10
|1.2727
|1.2746
|1.2822
|147
|2004.11.01 00:04
|modify
|17
|0.10
|1.2727
|1.2747
|1.2822
|148
|2004.11.01 00:04
|modify
|17
|0.10
|1.2727
|1.2748
|1.2822
|149
|2004.11.01 00:05
|modify
|17
|0.10
|1.2727
|1.2749
|1.2822
|150
|2004.11.01 00:05
|modify
|17
|0.10
|1.2727
|1.2750
|1.2822
|151
|2004.11.01 00:05
|modify
|17
|0.10
|1.2727
|1.2751
|1.2822
|152
|2004.11.01 00:09
|modify
|17
|0.10
|1.2727
|1.2752
|1.2822
|153
|2004.11.01 00:09
|t/p
|17
|0.10
|1.2822
|1.2752
|1.2822
|94.38
|10251.98
|154
|2004.11.01 00:09
|buy stop
|18
|0.10
|1.2844
|1.2804
|1.2939
|155
|2004.11.04 07:46
|buy
|18
|0.10
|1.2844
|1.2804
|1.2939
|156
|2004.11.04 09:11
|s/l
|18
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.2939
|-40.00
|10211.98
|157
|2004.11.04 09:11
|buy stop
|19
|0.10
|1.2826
|1.2786
|1.2921
|158
|2004.11.04 11:28
|buy
|19
|0.10
|1.2826
|1.2786
|1.2921
|159
|2004.11.05 14:30
|s/l
|19
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2921
|-40.62
|10171.36
|160
|2004.11.05 14:30
|buy stop
|20
|0.10
|1.2789
|1.2749
|1.2884
|161
|2004.11.05 14:31
|buy
|20
|0.10
|1.2789
|1.2749
|1.2884
|162
|2004.11.05 15:31
|modify
|20
|0.10
|1.2789
|1.2790
|1.2884
|163
|2004.11.05 15:32
|modify
|20
|0.10
|1.2789
|1.2793
|1.2884
|164
|2004.11.05 15:32
|modify
|20
|0.10
|1.2789
|1.2794
|1.2884
|165
|2004.11.05 15:33
|modify
|20
|0.10
|1.2789
|1.2796
|1.2884
|166
|2004.11.05 15:33
|modify
|20
|0.10
|1.2789
|1.2799
|1.2884
|167
|2004.11.05 15:33
|modify
|20
|0.10
|1.2789
|1.2801
|1.2884
|168
|2004.11.05 15:34
|modify
|20
|0.10
|1.2789
|1.2805
|1.2884
|169
|2004.11.05 15:34
|modify
|20
|0.10
|1.2789
|1.2806
|1.2884
|170
|2004.11.05 15:34
|modify
|20
|0.10
|1.2789
|1.2807
|1.2884
|171
|2004.11.05 15:34
|modify
|20
|0.10
|1.2789
|1.2809
|1.2884
|172
|2004.11.05 15:35
|modify
|20
|0.10
|1.2789
|1.2810
|1.2884
|173
|2004.11.05 15:35
|modify
|20
|0.10
|1.2789
|1.2811
|1.2884
|174
|2004.11.05 15:35
|modify
|20
|0.10
|1.2789
|1.2812
|1.2884
|175
|2004.11.05 15:35
|t/p
|20
|0.10
|1.2884
|1.2812
|1.2884
|95.00
|10266.36
|176
|2004.11.05 15:35
|buy stop
|21
|0.10
|1.2906
|1.2866
|1.3001
|177
|2004.11.05 16:01
|buy
|21
|0.10
|1.2906
|1.2866
|1.3001
|178
|2004.11.08 05:10
|modify
|21
|0.10
|1.2906
|1.2906
|1.3001
|179
|2004.11.08 05:25
|modify
|21
|0.10
|1.2906
|1.2907
|1.3001
|180
|2004.11.08 05:25
|modify
|21
|0.10
|1.2906
|1.2908
|1.3001
|181
|2004.11.08 05:27
|modify
|21
|0.10
|1.2906
|1.2911
|1.3001
|182
|2004.11.08 05:27
|modify
|21
|0.10
|1.2906
|1.2912
|1.3001
|183
|2004.11.08 05:27
|modify
|21
|0.10
|1.2906
|1.2913
|1.3001
|184
|2004.11.08 05:27
|modify
|21
|0.10
|1.2906
|1.2914
|1.3001
|185
|2004.11.08 14:11
|s/l
|21
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.3001
|7.38
|10273.74
|186
|2004.11.08 14:11
|buy stop
|22
|0.10
|1.2936
|1.2896
|1.3031
|187
|2004.11.08 16:01
|buy
|22
|0.10
|1.2936
|1.2896
|1.3031
|188
|2004.11.09 02:12
|s/l
|22
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.3031
|-40.62
|10233.12
|189
|2004.11.09 02:12
|buy stop
|23
|0.10
|1.2916
|1.2876
|1.3011
|190
|2004.11.09 02:48
|buy
|23
|0.10
|1.2916
|1.2876
|1.3011
|191
|2004.11.10 09:00
|s/l
|23
|0.10
|1.2876
|1.2876
|1.3011
|-40.62
|10192.50
|192
|2004.11.10 09:00
|buy stop
|24
|0.10
|1.2897
|1.2857
|1.2992
|193
|2004.11.10 09:29
|buy
|24
|0.10
|1.2897
|1.2857
|1.2992
|194
|2004.11.10 11:58
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2992
|195
|2004.11.10 12:41
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2898
|1.2992
|196
|2004.11.10 12:41
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2899
|1.2992
|197
|2004.11.10 12:46
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2901
|1.2992
|198
|2004.11.10 13:14
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2902
|1.2992
|199
|2004.11.10 13:15
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2903
|1.2992
|200
|2004.11.10 13:21
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2904
|1.2992
|201
|2004.11.10 13:21
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2906
|1.2992
|202
|2004.11.10 13:45
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2908
|1.2992
|203
|2004.11.10 14:17
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2910
|1.2992
|204
|2004.11.10 14:27
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2911
|1.2992
|205
|2004.11.10 14:27
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2912
|1.2992
|206
|2004.11.10 14:36
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2913
|1.2992
|207
|2004.11.10 14:36
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2916
|1.2992
|208
|2004.11.10 14:37
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2917
|1.2992
|209
|2004.11.10 14:37
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2918
|1.2992
|210
|2004.11.10 14:37
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2919
|1.2992
|211
|2004.11.10 14:37
|modify
|24
|0.10
|1.2897
|1.2920
|1.2992
|212
|2004.11.10 14:37
|t/p
|24
|0.10
|1.2992
|1.2920
|1.2992
|95.00
|10287.50
|213
|2004.11.10 14:37
|buy stop
|25
|0.10
|1.3014
|1.2974
|1.3109
|214
|2004.11.17 10:44
|buy
|25
|0.10
|1.3014
|1.2974
|1.3109
|215
|2004.11.18 17:27
|s/l
|25
|0.10
|1.2974
|1.2974
|1.3109
|-41.86
|10245.64
|216
|2004.11.18 17:27
|buy stop
|26
|0.10
|1.2995
|1.2955
|1.3090
|217
|2004.11.19 10:15
|buy
|26
|0.10
|1.2995
|1.2955
|1.3090
|218
|2004.11.19 14:41
|modify
|26
|0.10
|1.2995
|1.2996
|1.3090
|219
|2004.11.23 03:33
|s/l
|26
|0.10
|1.2996
|1.2996
|1.3090
|-0.24
|10245.40
|220
|2004.11.23 03:33
|buy stop
|27
|0.10
|1.3012
|1.2972
|1.3107
|221
|2004.11.23 08:17
|buy
|27
|0.10
|1.3012
|1.2972
|1.3107
|222
|2004.11.23 13:29
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3012
|1.3107
|223
|2004.11.23 13:29
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3013
|1.3107
|224
|2004.11.23 13:32
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3015
|1.3107
|225
|2004.11.23 13:32
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3016
|1.3107
|226
|2004.11.23 13:32
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3017
|1.3107
|227
|2004.11.23 13:39
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3019
|1.3107
|228
|2004.11.23 13:42
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3021
|1.3107
|229
|2004.11.23 13:42
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3022
|1.3107
|230
|2004.11.23 13:51
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3023
|1.3107
|231
|2004.11.23 16:51
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3024
|1.3107
|232
|2004.11.23 16:51
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3027
|1.3107
|233
|2004.11.23 16:52
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3030
|1.3107
|234
|2004.11.23 17:11
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3033
|1.3107
|235
|2004.11.23 17:11
|modify
|27
|0.10
|1.3012
|1.3034
|1.3107
|236
|2004.11.24 07:50
|t/p
|27
|0.10
|1.3107
|1.3034
|1.3107
|94.38
|10339.78
|237
|2004.11.24 07:50
|buy stop
|28
|0.10
|1.3132
|1.3092
|1.3227
|238
|2004.11.24 09:55
|buy
|28
|0.10
|1.3132
|1.3092
|1.3227
|239
|2004.11.25 12:13
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3132
|1.3227
|240
|2004.11.25 12:13
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3133
|1.3227
|241
|2004.11.25 12:13
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3135
|1.3227
|242
|2004.11.25 12:17
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3138
|1.3227
|243
|2004.11.25 12:17
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3141
|1.3227
|244
|2004.11.25 12:18
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3142
|1.3227
|245
|2004.11.25 12:18
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3143
|1.3227
|246
|2004.11.25 12:19
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3144
|1.3227
|247
|2004.11.25 12:19
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3145
|1.3227
|248
|2004.11.25 12:20
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3148
|1.3227
|249
|2004.11.25 12:20
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3153
|1.3227
|250
|2004.11.25 12:20
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3154
|1.3227
|251
|2004.11.25 12:26
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3155
|1.3227
|252
|2004.11.25 12:26
|modify
|28
|0.10
|1.3132
|1.3156
|1.3227
|253
|2004.11.25 12:29
|t/p
|28
|0.10
|1.3227
|1.3156
|1.3227
|93.14
|10432.92
|254
|2004.11.25 12:29
|buy stop
|29
|0.10
|1.3250
|1.3210
|1.3345
|255
|2004.11.25 22:52
|buy
|29
|0.10
|1.3250
|1.3210
|1.3345
|256
|2004.11.26 06:50
|modify
|29
|0.10
|1.3250
|1.3251
|1.3345
|257
|2004.11.26 06:50
|modify
|29
|0.10
|1.3250
|1.3253
|1.3345
|258
|2004.11.26 07:14
|modify
|29
|0.10
|1.3250
|1.3254
|1.3345
|259
|2004.11.26 07:14
|modify
|29
|0.10
|1.3250
|1.3255
|1.3345
|260
|2004.11.26 07:14
|modify
|29
|0.10
|1.3250
|1.3256
|1.3345
|261
|2004.11.26 07:15
|modify
|29
|0.10
|1.3250
|1.3257
|1.3345
|262
|2004.11.26 07:20
|modify
|29
|0.10
|1.3250
|1.3258
|1.3345
|263
|2004.11.26 09:17
|s/l
|29
|0.10
|1.3258
|1.3258
|1.3345
|7.38
|10440.30
|264
|2004.11.26 09:17
|buy stop
|30
|0.10
|1.3280
|1.3240
|1.3375
|265
|2004.11.26 17:05
|buy
|30
|0.10
|1.3280
|1.3240
|1.3375
|266
|2004.11.29 02:24
|s/l
|30
|0.10
|1.3240
|1.3240
|1.3375
|-40.62
|10399.68
|267
|2004.11.29 02:24
|buy stop
|31
|0.10
|1.3262
|1.3222
|1.3357
|268
|2004.11.29 03:00
|buy
|31
|0.10
|1.3262
|1.3222
|1.3357
|269
|2004.11.30 15:54
|modify
|31
|0.10
|1.3262
|1.3263
|1.3357
|270
|2004.11.30 17:40
|s/l
|31
|0.10
|1.3263
|1.3263
|1.3357
|0.38
|10400.06
|271
|2004.11.30 17:40
|buy stop
|32
|0.10
|1.3285
|1.3245
|1.3380
|272
|2004.11.30 18:39
|buy
|32
|0.10
|1.3285
|1.3245
|1.3380
|273
|2004.12.01 22:20
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3287
|1.3380
|274
|2004.12.01 22:20
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3288
|1.3380
|275
|2004.12.01 22:20
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3290
|1.3380
|276
|2004.12.02 01:04
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3291
|1.3380
|277
|2004.12.02 01:04
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3292
|1.3380
|278
|2004.12.02 01:04
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3294
|1.3380
|279
|2004.12.02 01:04
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3295
|1.3380
|280
|2004.12.02 02:31
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3296
|1.3380
|281
|2004.12.02 02:33
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3297
|1.3380
|282
|2004.12.02 02:33
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3298
|1.3380
|283
|2004.12.02 02:40
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3299
|1.3380
|284
|2004.12.02 02:40
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3300
|1.3380
|285
|2004.12.02 02:40
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3301
|1.3380
|286
|2004.12.02 05:03
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3302
|1.3380
|287
|2004.12.02 08:46
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3303
|1.3380
|288
|2004.12.02 08:48
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3304
|1.3380
|289
|2004.12.02 08:48
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3307
|1.3380
|290
|2004.12.02 08:48
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3308
|1.3380
|291
|2004.12.02 08:53
|modify
|32
|0.10
|1.3285
|1.3309
|1.3380
|292
|2004.12.02 08:53
|t/p
|32
|0.10
|1.3380
|1.3309
|1.3380
|92.52
|10492.58
|293
|2004.12.02 08:53
|buy stop
|33
|0.10
|1.3402
|1.3362
|1.3497
|294
|2004.12.03 18:56
|buy
|33
|0.10
|1.3402
|1.3362
|1.3497
|295
|2004.12.08 05:40
|s/l
|33
|0.10
|1.3362
|1.3362
|1.3497
|-41.86
|10450.72
|296
|2004.12.08 05:40
|buy stop
|34
|0.10
|1.3384
|1.3344
|1.3479
|297
|2004.12.15 13:48
|buy
|34
|0.10
|1.3384
|1.3344
|1.3479
|298
|2004.12.16 15:10
|s/l
|34
|0.10
|1.3344
|1.3344
|1.3479
|-41.86
|10408.86
|299
|2004.12.16 15:10
|buy stop
|35
|0.10
|1.3366
|1.3326
|1.3461
|300
|2004.12.20 09:15
|buy
|35
|0.10
|1.3366
|1.3326
|1.3461
|301
|2004.12.23 04:40
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3366
|1.3461
|302
|2004.12.23 04:49
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3367
|1.3461
|303
|2004.12.23 06:37
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3368
|1.3461
|304
|2004.12.23 06:37
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3369
|1.3461
|305
|2004.12.23 07:31
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3371
|1.3461
|306
|2004.12.23 08:56
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3372
|1.3461
|307
|2004.12.23 08:56
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3374
|1.3461
|308
|2004.12.23 08:56
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3375
|1.3461
|309
|2004.12.23 08:56
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3376
|1.3461
|310
|2004.12.23 08:56
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3377
|1.3461
|311
|2004.12.23 08:56
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3378
|1.3461
|312
|2004.12.23 08:56
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3379
|1.3461
|313
|2004.12.23 08:56
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3380
|1.3461
|314
|2004.12.23 08:56
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3381
|1.3461
|315
|2004.12.23 09:29
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3382
|1.3461
|316
|2004.12.23 09:32
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3383
|1.3461
|317
|2004.12.23 09:32
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3384
|1.3461
|318
|2004.12.23 11:51
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3385
|1.3461
|319
|2004.12.23 11:52
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3386
|1.3461
|320
|2004.12.23 13:00
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3387
|1.3461
|321
|2004.12.23 13:01
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3388
|1.3461
|322
|2004.12.23 13:05
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3389
|1.3461
|323
|2004.12.23 13:05
|modify
|35
|0.10
|1.3366
|1.3390
|1.3461
|324
|2004.12.23 13:05
|t/p
|35
|0.10
|1.3461
|1.3390
|1.3461
|91.90
|10500.76
|325
|2004.12.23 13:05
|buy stop
|36
|0.10
|1.3483
|1.3443
|1.3578
|326
|2004.12.23 14:32
|buy
|36
|0.10
|1.3483
|1.3443
|1.3578
|327
|2004.12.27 16:02
|modify
|36
|0.10
|1.3483
|1.3484
|1.3578
|328
|2004.12.27 16:02
|modify
|36
|0.10
|1.3483
|1.3488
|1.3578
|329
|2004.12.27 16:02
|modify
|36
|0.10
|1.3483
|1.3489
|1.3578
|330
|2004.12.27 16:02
|modify
|36
|0.10
|1.3483
|1.3491
|1.3578
|331
|2004.12.27 16:02
|modify
|36
|0.10
|1.3483
|1.3493
|1.3578
|332
|2004.12.27 16:02
|modify
|36
|0.10
|1.3483
|1.3496
|1.3578
|333
|2004.12.27 16:02
|modify
|36
|0.10
|1.3483
|1.3498
|1.3578
|334
|2004.12.27 16:10
|modify
|36
|0.10
|1.3483
|1.3499
|1.3578
|335
|2004.12.27 16:10
|modify
|36
|0.10
|1.3483
|1.3500
|1.3578
|336
|2004.12.27 16:13
|modify
|36
|0.10
|1.3483
|1.3502
|1.3578
|337
|2004.12.27 16:13
|modify
|36
|0.10
|1.3483
|1.3504
|1.3578
|338
|2004.12.27 16:13
|modify
|36
|0.10
|1.3483
|1.3505
|1.3578
|339
|2004.12.27 16:13
|modify
|36
|0.10
|1.3483
|1.3506
|1.3578
|340
|2004.12.27 16:13
|t/p
|36
|0.10
|1.3578
|1.3506
|1.3578
|93.76
|10594.52
|341
|2004.12.27 16:13
|buy stop
|37
|0.10
|1.3600
|1.3560
|1.3695
|342
|2004.12.27 16:53
|buy
|37
|0.10
|1.3600
|1.3560
|1.3695
|343
|2004.12.29 15:10
|s/l
|37
|0.10
|1.3560
|1.3560
|1.3695
|-41.24
|10553.28
|344
|2004.12.29 15:10
|buy stop
|38
|0.10
|1.3582
|1.3542
|1.3677
|345
|2004.12.29 15:42
|buy
|38
|0.10
|1.3582
|1.3542
|1.3677
|346
|2004.12.30 19:46
|modify
|38
|0.10
|1.3582
|1.3583
|1.3677
|347
|2004.12.30 19:46
|modify
|38
|0.10
|1.3582
|1.3584
|1.3677
|348
|2004.12.30 19:46
|modify
|38
|0.10
|1.3582
|1.3586
|1.3677
|349
|2004.12.30 19:46
|modify
|38
|0.10
|1.3582
|1.3587
|1.3677
|350
|2004.12.30 19:46
|modify
|38
|0.10
|1.3582
|1.3588
|1.3677
|351
|2004.12.30 19:47
|modify
|38
|0.10
|1.3582
|1.3589
|1.3677
|352
|2004.12.30 19:47
|modify
|38
|0.10
|1.3582
|1.3590
|1.3677
|353
|2004.12.30 19:47
|modify
|38
|0.10
|1.3582
|1.3591
|1.3677
|354
|2004.12.30 19:47
|modify
|38
|0.10
|1.3582
|1.3592
|1.3677
|355
|2004.12.31 02:32
|s/l
|38
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3677
|7.52
|10560.80
|356
|2004.12.31 02:32
|buy stop
|39
|0.10
|1.3613
|1.3573
|1.3708
|357
|2004.12.31 03:08
|buy
|39
|0.10
|1.3613
|1.3573
|1.3708
|358
|2004.12.31 17:35
|s/l
|39
|0.10
|1.3573
|1.3573
|1.3708
|-40.00
|10520.80
|359
|2004.12.31 17:35
|buy stop
|40
|0.10
|1.3595
|1.3555
|1.3690
|360
|2007.04.17 14:50
|buy
|40
|0.10
|1.3595
|1.3555
|1.3690
|361
|2007.04.17 18:22
|s/l
|40
|0.10
|1.3555
|1.3555
|1.3690
|-40.00
|10480.80
|362
|2007.04.17 18:22
|buy stop
|41
|0.10
|1.3577
|1.3537
|1.3672
|363
|2007.04.18 02:32
|buy
|41
|0.10
|1.3577
|1.3537
|1.3672
|364
|2007.04.25 08:33
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3578
|1.3672
|365
|2007.04.25 08:36
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3579
|1.3672
|366
|2007.04.25 08:36
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3580
|1.3672
|367
|2007.04.25 08:38
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3581
|1.3672
|368
|2007.04.25 08:38
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3582
|1.3672
|369
|2007.04.25 12:12
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3583
|1.3672
|370
|2007.04.25 12:12
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3584
|1.3672
|371
|2007.04.25 12:12
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3585
|1.3672
|372
|2007.04.25 12:41
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3586
|1.3672
|373
|2007.04.25 12:42
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3587
|1.3672
|374
|2007.04.25 12:46
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3588
|1.3672
|375
|2007.04.25 16:11
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3589
|1.3672
|376
|2007.04.25 16:12
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3591
|1.3672
|377
|2007.04.25 16:12
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3592
|1.3672
|378
|2007.04.25 16:14
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3593
|1.3672
|379
|2007.04.25 16:14
|modify
|41
|0.10
|1.3577
|1.3595
|1.3672
|380
|2007.04.26 13:33
|s/l
|41
|0.10
|1.3595
|1.3595
|1.3672
|11.80
|10492.60
|381
|2007.04.26 13:33
|buy stop
|42
|0.10
|1.3617
|1.3577
|1.3712
|382
|2007.04.27 10:13
|buy
|42
|0.10
|1.3617
|1.3577
|1.3712
|383
|2007.05.02 05:18
|s/l
|42
|0.10
|1.3577
|1.3577
|1.3712
|-41.86
|10450.74
|384
|2007.05.02 05:18
|buy stop
|43
|0.10
|1.3599
|1.3559
|1.3694
|385
|2007.05.02 15:17
|buy
|43
|0.10
|1.3599
|1.3559
|1.3694
|386
|2007.05.03 16:01
|s/l
|43
|0.10
|1.3559
|1.3559
|1.3694
|-41.86
|10408.88
|387
|2007.05.03 16:01
|sell stop
|44
|0.10
|1.3539
|1.3579
|1.3444
|388
|2007.05.04 04:25
|sell
|44
|0.10
|1.3539
|1.3579
|1.3444
|389
|2007.05.04 14:30
|s/l
|44
|0.10
|1.3579
|1.3579
|1.3444
|-40.00
|10368.88
|390
|2007.05.04 14:30
|sell stop
|45
|0.10
|1.3558
|1.3598
|1.3463
|391
|2007.05.04 14:35
|sell
|45
|0.10
|1.3558
|1.3598
|1.3463
|392
|2007.05.04 14:58
|s/l
|45
|0.10
|1.3598
|1.3598
|1.3463
|-40.00
|10328.88
|393
|2007.05.04 15:00
|sell stop
|46
|0.10
|1.3573
|1.3613
|1.3478
|394
|2007.05.08 10:38
|sell
|46
|0.10
|1.3573
|1.3613
|1.3478
|395
|2007.05.10 15:18
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3570
|1.3478
|396
|2007.05.10 15:20
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3569
|1.3478
|397
|2007.05.10 15:21
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3568
|1.3478
|398
|2007.05.10 15:21
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3567
|1.3478
|399
|2007.05.10 18:39
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3566
|1.3478
|400
|2007.05.10 18:39
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3565
|1.3478
|401
|2007.05.10 18:39
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3564
|1.3478
|402
|2007.05.10 18:39
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3563
|1.3478
|403
|2007.05.10 18:43
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3562
|1.3478
|404
|2007.05.10 18:43
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3561
|1.3478
|405
|2007.05.10 18:43
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3560
|1.3478
|406
|2007.05.10 18:53
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3559
|1.3478
|407
|2007.05.10 18:53
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3558
|1.3478
|408
|2007.05.10 18:55
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3557
|1.3478
|409
|2007.05.10 18:56
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3556
|1.3478
|410
|2007.05.10 18:56
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3555
|1.3478
|411
|2007.05.10 18:57
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3554
|1.3478
|412
|2007.05.10 18:57
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3553
|1.3478
|413
|2007.05.10 18:58
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3552
|1.3478
|414
|2007.05.10 19:04
|modify
|46
|0.10
|1.3573
|1.3549
|1.3478
|415
|2007.05.10 19:04
|t/p
|46
|0.10
|1.3478
|1.3549
|1.3478
|95.20
|10424.08
|416
|2007.05.10 19:04
|sell stop
|47
|0.10
|1.3455
|1.3495
|1.3360
|417
|2007.05.21 12:34
|sell
|47
|0.10
|1.3455
|1.3495
|1.3360
|418
|2007.05.23 13:53
|s/l
|47
|0.10
|1.3495
|1.3495
|1.3360
|-39.90
|10384.18
|419
|2007.05.23 13:53
|sell stop
|48
|0.10
|1.3473
|1.3513
|1.3378
|420
|2007.05.23 18:45
|sell
|48
|0.10
|1.3473
|1.3513
|1.3378
|421
|2007.05.29 14:07
|s/l
|48
|0.10
|1.3513
|1.3513
|1.3378
|-39.70
|10344.48
|422
|2007.05.29 14:07
|sell stop
|49
|0.10
|1.3492
|1.3532
|1.3397
|423
|2007.05.29 16:03
|sell
|49
|0.10
|1.3492
|1.3532
|1.3397
|424
|2007.05.30 12:48
|modify
|49
|0.10
|1.3492
|1.3491
|1.3397
|425
|2007.05.30 12:48
|modify
|49
|0.10
|1.3492
|1.3490
|1.3397
|426
|2007.05.30 13:41
|modify
|49
|0.10
|1.3492
|1.3489
|1.3397
|427
|2007.05.30 13:42
|modify
|49
|0.10
|1.3492
|1.3487
|1.3397
|428
|2007.05.30 13:42
|modify
|49
|0.10
|1.3492
|1.3486
|1.3397
|429
|2007.05.30 13:42
|modify
|49
|0.10
|1.3492
|1.3485
|1.3397
|430
|2007.05.30 13:42
|modify
|49
|0.10
|1.3492
|1.3484
|1.3397
|431
|2007.05.30 13:52
|modify
|49
|0.10
|1.3492
|1.3483
|1.3397
|432
|2007.05.30 13:52
|modify
|49
|0.10
|1.3492
|1.3481
|1.3397
|433
|2007.05.30 13:52
|modify
|49
|0.10
|1.3492
|1.3479
|1.3397
|434
|2007.05.30 13:52
|modify
|49
|0.10
|1.3492
|1.3478
|1.3397
|435
|2007.05.31 14:30
|s/l
|49
|0.10
|1.3478
|1.3478
|1.3397
|14.20
|10358.68
|436
|2007.05.31 14:30
|buy stop
|50
|0.10
|1.3499
|1.3459
|1.3594
|437
|2007.06.04 15:37
|buy
|50
|0.10
|1.3499
|1.3459
|1.3594
|438
|2007.06.07 16:33
|s/l
|50
|0.10
|1.3459
|1.3459
|1.3594
|-43.10
|10315.58
|439
|2007.06.07 16:33
|buy stop
|51
|0.10
|1.3481
|1.3441
|1.3576
|440
|2007.06.28 08:24
|buy
|51
|0.10
|1.3481
|1.3441
|1.3576
|441
|2007.06.28 09:29
|s/l
|51
|0.10
|1.3441
|1.3441
|1.3576
|-40.00
|10275.58
|442
|2007.06.28 09:29
|buy stop
|52
|0.10
|1.3463
|1.3423
|1.3558
|443
|2007.06.28 11:38
|buy
|52
|0.10
|1.3463
|1.3423
|1.3558
|444
|2007.06.28 21:18
|s/l
|52
|0.10
|1.3423
|1.3423
|1.3558
|-40.00
|10235.58
|445
|2007.06.28 21:18
|buy stop
|53
|0.10
|1.3444
|1.3404
|1.3539
|446
|2007.06.28 22:31
|buy
|53
|0.10
|1.3444
|1.3404
|1.3539
|447
|2007.06.29 14:20
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3445
|1.3539
|448
|2007.06.29 14:20
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3446
|1.3539
|449
|2007.06.29 15:00
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3447
|1.3539
|450
|2007.06.29 15:04
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3448
|1.3539
|451
|2007.06.29 15:04
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3449
|1.3539
|452
|2007.06.29 15:04
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3451
|1.3539
|453
|2007.06.29 15:04
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3452
|1.3539
|454
|2007.06.29 15:05
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3453
|1.3539
|455
|2007.06.29 18:04
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3454
|1.3539
|456
|2007.06.29 18:04
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3455
|1.3539
|457
|2007.06.29 18:04
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3456
|1.3539
|458
|2007.06.29 18:04
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3457
|1.3539
|459
|2007.06.29 18:06
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3458
|1.3539
|460
|2007.06.29 18:09
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3459
|1.3539
|461
|2007.06.29 18:11
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3460
|1.3539
|462
|2007.06.29 18:56
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3461
|1.3539
|463
|2007.06.29 18:56
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3463
|1.3539
|464
|2007.06.29 18:57
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3464
|1.3539
|465
|2007.06.29 18:57
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3465
|1.3539
|466
|2007.06.29 18:57
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3466
|1.3539
|467
|2007.06.29 18:59
|modify
|53
|0.10
|1.3444
|1.3467
|1.3539
|468
|2007.06.29 18:59
|t/p
|53
|0.10
|1.3539
|1.3467
|1.3539
|94.38
|10329.96
|469
|2007.06.29 18:59
|buy stop
|54
|0.10
|1.3562
|1.3522
|1.3657
|470
|2007.07.02 09:37
|buy
|54
|0.10
|1.3562
|1.3522
|1.3657
|471
|2007.07.02 17:29
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3563
|1.3657
|472
|2007.07.02 17:30
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3565
|1.3657
|473
|2007.07.02 18:26
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3566
|1.3657
|474
|2007.07.02 18:41
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3567
|1.3657
|475
|2007.07.05 09:51
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3569
|1.3657
|476
|2007.07.05 09:53
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3570
|1.3657
|477
|2007.07.05 09:53
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3571
|1.3657
|478
|2007.07.05 09:53
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3572
|1.3657
|479
|2007.07.05 09:54
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3573
|1.3657
|480
|2007.07.05 09:54
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3574
|1.3657
|481
|2007.07.05 10:02
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3575
|1.3657
|482
|2007.07.05 10:14
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3576
|1.3657
|483
|2007.07.05 10:14
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3577
|1.3657
|484
|2007.07.05 10:14
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3578
|1.3657
|485
|2007.07.05 10:15
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3579
|1.3657
|486
|2007.07.05 11:48
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3580
|1.3657
|487
|2007.07.05 11:48
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3581
|1.3657
|488
|2007.07.05 11:48
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3583
|1.3657
|489
|2007.07.05 11:50
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3584
|1.3657
|490
|2007.07.05 11:50
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3585
|1.3657
|491
|2007.07.05 11:50
|modify
|54
|0.10
|1.3562
|1.3586
|1.3657
|492
|2007.07.05 11:50
|t/p
|54
|0.10
|1.3657
|1.3586
|1.3657
|91.90
|10421.86
|493
|2007.07.05 11:50
|buy stop
|55
|0.10
|1.3679
|1.3639
|1.3774
|494
|2007.07.10 15:15
|buy
|55
|0.10
|1.3679
|1.3639
|1.3774
|495
|2007.07.10 23:49
|modify
|55
|0.10
|1.3679
|1.3687
|1.3774
|496
|2007.07.10 23:50
|modify
|55
|0.10
|1.3679
|1.3694
|1.3774
|497
|2007.07.10 23:50
|modify
|55
|0.10
|1.3679
|1.3697
|1.3774
|498
|2007.07.10 23:50
|modify
|55
|0.10
|1.3679
|1.3698
|1.3774
|499
|2007.07.10 23:50
|modify
|55
|0.10
|1.3679
|1.3699
|1.3774
|500
|2007.07.10 23:50
|modify
|55
|0.10
|1.3679
|1.3701
|1.3774
|501
|2007.07.10 23:50
|modify
|55
|0.10
|1.3679
|1.3702
|1.3774
|502
|2007.07.10 23:51
|modify
|55
|0.10
|1.3679
|1.3703
|1.3774
|503
|2007.07.10 23:51
|t/p
|55
|0.10
|1.3774
|1.3703
|1.3774
|95.00
|10516.86
|504
|2007.07.10 23:51
|buy stop
|56
|0.10
|1.3796
|1.3756
|1.3891
|505
|2007.07.12 13:00
|buy
|56
|0.10
|1.3796
|1.3756
|1.3891
|506
|2007.07.12 15:03
|s/l
|56
|0.10
|1.3756
|1.3756
|1.3891
|-40.00
|10476.86
|507
|2007.07.12 15:03
|buy stop
|57
|0.10
|1.3778
|1.3738
|1.3873
|508
|2007.07.12 15:25
|buy
|57
|0.10
|1.3778
|1.3738
|1.3873
|509
|2007.07.24 14:35
|modify
|57
|0.10
|1.3778
|1.3778
|1.3873
|510
|2007.07.24 14:35
|modify
|57
|0.10
|1.3778
|1.3779
|1.3873
|511
|2007.07.24 14:35
|modify
|57
|0.10
|1.3778
|1.3780
|1.3873
|512
|2007.07.25 09:27
|s/l
|57
|0.10
|1.3780
|1.3780
|1.3873
|-4.82
|10472.04
|513
|2007.07.25 09:27
|buy stop
|58
|0.10
|1.3802
|1.3762
|1.3897
|514
|2007.08.03 20:48
|buy
|58
|0.10
|1.3802
|1.3762
|1.3897
|515
|2007.08.07 15:25
|s/l
|58
|0.10
|1.3762
|1.3762
|1.3897
|-41.24
|10430.80
|516
|2007.08.07 15:25
|buy stop
|59
|0.10
|1.3784
|1.3744
|1.3879
|517
|2007.08.08 14:06
|buy
|59
|0.10
|1.3784
|1.3744
|1.3879
|518
|2007.08.09 12:29
|s/l
|59
|0.10
|1.3744
|1.3744
|1.3879
|-41.86
|10388.94
|519
|2007.08.09 12:29
|buy stop
|60
|0.10
|1.3765
|1.3725
|1.3860
|520
|2007.09.07 14:33
|buy
|60
|0.10
|1.3765
|1.3725
|1.3860
|521
|2007.09.11 15:29
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3766
|1.3860
|522
|2007.09.11 15:29
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3768
|1.3860
|523
|2007.09.11 15:29
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3769
|1.3860
|524
|2007.09.11 17:01
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3770
|1.3860
|525
|2007.09.11 17:01
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3771
|1.3860
|526
|2007.09.11 17:01
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3772
|1.3860
|527
|2007.09.11 17:01
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3773
|1.3860
|528
|2007.09.11 17:02
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3774
|1.3860
|529
|2007.09.11 17:02
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3775
|1.3860
|530
|2007.09.11 17:02
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3777
|1.3860
|531
|2007.09.12 07:20
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3778
|1.3860
|532
|2007.09.12 07:20
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3782
|1.3860
|533
|2007.09.12 07:21
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3784
|1.3860
|534
|2007.09.12 07:21
|modify
|60
|0.10
|1.3765
|1.3788
|1.3860
|535
|2007.09.12 07:21
|t/p
|60
|0.10
|1.3860
|1.3788
|1.3860
|93.14
|10482.08
|536
|2007.09.12 07:21
|buy stop
|61
|0.10
|1.3883
|1.3843
|1.3978
|537
|2007.09.12 13:13
|buy
|61
|0.10
|1.3883
|1.3843
|1.3978
|538
|2007.09.18 08:20
|s/l
|61
|0.10
|1.3843
|1.3843
|1.3978
|-43.72
|10438.36
|539
|2007.09.18 08:20
|buy stop
|62
|0.10
|1.3865
|1.3825
|1.3960
|540
|2007.09.18 10:02
|buy
|62
|0.10
|1.3865
|1.3825
|1.3960
|541
|2007.09.18 20:16
|modify
|62
|0.10
|1.3865
|1.3868
|1.3960
|542
|2007.09.18 20:16
|modify
|62
|0.10
|1.3865
|1.3870
|1.3960
|543
|2007.09.18 20:16
|modify
|62
|0.10
|1.3865
|1.3875
|1.3960
|544
|2007.09.18 20:16
|modify
|62
|0.10
|1.3865
|1.3881
|1.3960
|545
|2007.09.18 20:16
|modify
|62
|0.10
|1.3865
|1.3883
|1.3960
|546
|2007.09.18 20:16
|modify
|62
|0.10
|1.3865
|1.3888
|1.3960
|547
|2007.09.18 20:16
|t/p
|62
|0.10
|1.3960
|1.3888
|1.3960
|95.00
|10533.36
|548
|2007.09.18 20:16
|buy stop
|63
|0.10
|1.3986
|1.3946
|1.4081
|549
|2007.09.18 22:39
|buy
|63
|0.10
|1.3986
|1.3946
|1.4081
|550
|2007.09.19 11:40
|s/l
|63
|0.10
|1.3946
|1.3946
|1.4081
|-40.62
|10492.74
|551
|2007.09.19 11:40
|buy stop
|64
|0.10
|1.3967
|1.3927
|1.4062
|552
|2007.09.19 13:20
|buy
|64
|0.10
|1.3967
|1.3927
|1.4062
|553
|2007.09.20 09:13
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3968
|1.4062
|554
|2007.09.20 09:13
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3969
|1.4062
|555
|2007.09.20 09:18
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3971
|1.4062
|556
|2007.09.20 09:19
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3972
|1.4062
|557
|2007.09.20 09:19
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3973
|1.4062
|558
|2007.09.20 09:20
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3974
|1.4062
|559
|2007.09.20 09:20
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3975
|1.4062
|560
|2007.09.20 09:20
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3976
|1.4062
|561
|2007.09.20 09:20
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3977
|1.4062
|562
|2007.09.20 09:21
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3978
|1.4062
|563
|2007.09.20 09:22
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3980
|1.4062
|564
|2007.09.20 09:22
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3981
|1.4062
|565
|2007.09.20 09:22
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3982
|1.4062
|566
|2007.09.20 09:23
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3985
|1.4062
|567
|2007.09.20 09:23
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3987
|1.4062
|568
|2007.09.20 09:23
|modify
|64
|0.10
|1.3967
|1.3990
|1.4062
|569
|2007.09.20 09:24
|t/p
|64
|0.10
|1.4062
|1.3990
|1.4062
|93.14
|10585.88
|570
|2007.09.20 09:24
|buy stop
|65
|0.10
|1.4087
|1.4047
|1.4182
|571
|2007.09.20 16:59
|buy
|65
|0.10
|1.4087
|1.4047
|1.4182
|572
|2007.09.21 14:09
|s/l
|65
|0.10
|1.4047
|1.4047
|1.4182
|-40.62
|10545.26
|573
|2007.09.21 14:09
|buy stop
|66
|0.10
|1.4069
|1.4029
|1.4164
|574
|2007.09.21 15:19
|buy
|66
|0.10
|1.4069
|1.4029
|1.4164
|575
|2007.09.25 15:59
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4070
|1.4164
|576
|2007.09.25 15:59
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4071
|1.4164
|577
|2007.09.25 15:59
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4072
|1.4164
|578
|2007.09.25 16:00
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4073
|1.4164
|579
|2007.09.25 16:00
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4075
|1.4164
|580
|2007.09.25 16:00
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4077
|1.4164
|581
|2007.09.25 16:00
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4080
|1.4164
|582
|2007.09.25 16:00
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4082
|1.4164
|583
|2007.09.25 16:00
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4084
|1.4164
|584
|2007.09.26 01:18
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4085
|1.4164
|585
|2007.09.26 01:18
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4087
|1.4164
|586
|2007.09.26 01:19
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4088
|1.4164
|587
|2007.09.26 01:22
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4090
|1.4164
|588
|2007.09.26 01:23
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4091
|1.4164
|589
|2007.09.27 08:50
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4092
|1.4164
|590
|2007.09.27 08:50
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4093
|1.4164
|591
|2007.09.27 08:50
|modify
|66
|0.10
|1.4069
|1.4094
|1.4164
|592
|2007.09.27 13:13
|t/p
|66
|0.10
|1.4164
|1.4094
|1.4164
|91.28
|10636.54
|593
|2007.09.27 13:13
|buy stop
|67
|0.10
|1.4187
|1.4147
|1.4282
|594
|2007.09.27 14:18
|buy
|67
|0.10
|1.4187
|1.4147
|1.4282
|595
|2007.09.27 16:30
|s/l
|67
|0.10
|1.4147
|1.4147
|1.4282
|-40.00
|10596.54
|596
|2007.09.27 16:30
|buy stop
|68
|0.10
|1.4167
|1.4127
|1.4262
|597
|2007.09.28 03:01
|buy
|68
|0.10
|1.4167
|1.4127
|1.4262
|598
|2007.09.28 18:14
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4168
|1.4262
|599
|2007.09.28 18:29
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4169
|1.4262
|600
|2007.09.28 18:29
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4170
|1.4262
|601
|2007.09.28 18:29
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4171
|1.4262
|602
|2007.09.28 19:16
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4172
|1.4262
|603
|2007.09.28 19:17
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4173
|1.4262
|604
|2007.09.28 19:20
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4174
|1.4262
|605
|2007.09.28 19:20
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4175
|1.4262
|606
|2007.09.28 19:20
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4176
|1.4262
|607
|2007.09.28 19:26
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4177
|1.4262
|608
|2007.09.28 19:29
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4178
|1.4262
|609
|2007.09.28 19:41
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4180
|1.4262
|610
|2007.09.28 19:41
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4182
|1.4262
|611
|2007.09.28 19:42
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4184
|1.4262
|612
|2007.09.28 19:43
|modify
|68
|0.10
|1.4167
|1.4190
|1.4262
|613
|2007.09.28 19:43
|t/p
|68
|0.10
|1.4262
|1.4190
|1.4262
|95.00
|10691.54
|614
|2007.09.28 19:43
|buy stop
|69
|0.10
|1.4286
|1.4246
|1.4381
|615
|2007.10.18 14:05
|buy
|69
|0.10
|1.4286
|1.4246
|1.4381
|616
|2007.10.19 16:42
|s/l
|69
|0.10
|1.4246
|1.4246
|1.4381
|-40.62
|10650.92
|617
|2007.10.19 16:42
|buy stop
|70
|0.10
|1.4267
|1.4227
|1.4362
|618
|2007.10.19 18:20
|buy
|70
|0.10
|1.4267
|1.4227
|1.4362
|619
|2007.10.22 01:35
|modify
|70
|0.10
|1.4267
|1.4268
|1.4362
|620
|2007.10.22 01:35
|modify
|70
|0.10
|1.4267
|1.4269
|1.4362
|621
|2007.10.22 01:35
|modify
|70
|0.10
|1.4267
|1.4270
|1.4362
|622
|2007.10.22 01:35
|modify
|70
|0.10
|1.4267
|1.4273
|1.4362
|623
|2007.10.22 01:36
|modify
|70
|0.10
|1.4267
|1.4274
|1.4362
|624
|2007.10.22 01:36
|modify
|70
|0.10
|1.4267
|1.4275
|1.4362
|625
|2007.10.22 01:38
|modify
|70
|0.10
|1.4267
|1.4276
|1.4362
|626
|2007.10.22 01:45
|modify
|70
|0.10
|1.4267
|1.4278
|1.4362
|627
|2007.10.22 11:54
|s/l
|70
|0.10
|1.4278
|1.4278
|1.4362
|10.38
|10661.30
|628
|2007.10.22 11:54
|buy stop
|71
|0.10
|1.4298
|1.4258
|1.4393
|629
|2007.10.25 12:05
|buy
|71
|0.10
|1.4298
|1.4258
|1.4393
|630
|2007.10.26 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4299
|1.4393
|631
|2007.10.26 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4300
|1.4393
|632
|2007.10.26 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4301
|1.4393
|633
|2007.10.26 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4302
|1.4393
|634
|2007.10.26 08:38
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4303
|1.4393
|635
|2007.10.26 10:29
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4304
|1.4393
|636
|2007.10.26 14:14
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4309
|1.4393
|637
|2007.10.26 14:14
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4310
|1.4393
|638
|2007.10.26 14:14
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4312
|1.4393
|639
|2007.10.26 14:14
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4313
|1.4393
|640
|2007.10.26 14:14
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4316
|1.4393
|641
|2007.10.26 14:31
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4317
|1.4393
|642
|2007.10.26 16:53
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4320
|1.4393
|643
|2007.10.26 16:53
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4321
|1.4393
|644
|2007.10.26 17:48
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4322
|1.4393
|645
|2007.10.26 22:45
|modify
|71
|0.10
|1.4298
|1.4323
|1.4393
|646
|2007.10.26 22:58
|t/p
|71
|0.10
|1.4393
|1.4323
|1.4393
|94.38
|10755.68
|647
|2007.10.26 22:58
|buy stop
|72
|0.10
|1.4415
|1.4375
|1.4510
|648
|2007.10.29 06:00
|buy
|72
|0.10
|1.4415
|1.4375
|1.4510
|649
|2007.10.30 08:08
|s/l
|72
|0.10
|1.4375
|1.4375
|1.4510
|-40.62
|10715.06
|650
|2007.10.30 08:08
|buy stop
|73
|0.10
|1.4397
|1.4357
|1.4492
|651
|2007.10.30 08:31
|buy
|73
|0.10
|1.4397
|1.4357
|1.4492
|652
|2007.10.31 16:59
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4398
|1.4492
|653
|2007.10.31 17:03
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4399
|1.4492
|654
|2007.10.31 17:03
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4400
|1.4492
|655
|2007.10.31 17:03
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4401
|1.4492
|656
|2007.10.31 19:20
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4402
|1.4492
|657
|2007.10.31 19:40
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4403
|1.4492
|658
|2007.10.31 19:40
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4404
|1.4492
|659
|2007.10.31 19:40
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4405
|1.4492
|660
|2007.10.31 19:40
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4406
|1.4492
|661
|2007.10.31 19:40
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4407
|1.4492
|662
|2007.10.31 19:42
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4409
|1.4492
|663
|2007.10.31 19:42
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4410
|1.4492
|664
|2007.10.31 19:42
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4411
|1.4492
|665
|2007.10.31 19:42
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4412
|1.4492
|666
|2007.10.31 19:42
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4413
|1.4492
|667
|2007.10.31 19:42
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4414
|1.4492
|668
|2007.10.31 19:42
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4415
|1.4492
|669
|2007.10.31 19:42
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4416
|1.4492
|670
|2007.10.31 19:43
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4417
|1.4492
|671
|2007.10.31 19:43
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4418
|1.4492
|672
|2007.10.31 19:43
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4419
|1.4492
|673
|2007.10.31 19:43
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4420
|1.4492
|674
|2007.10.31 19:44
|modify
|73
|0.10
|1.4397
|1.4421
|1.4492
|675
|2007.10.31 19:44
|t/p
|73
|0.10
|1.4492
|1.4421
|1.4492
|94.38
|10809.44
|676
|2007.10.31 19:44
|buy stop
|74
|0.10
|1.4514
|1.4474
|1.4609
|677
|2007.11.02 13:41
|buy
|74
|0.10
|1.4514
|1.4474
|1.4609
|678
|2007.11.02 13:54
|s/l
|74
|0.10
|1.4474
|1.4474
|1.4609
|-40.00
|10769.44
|679
|2007.11.02 13:54
|buy stop
|75
|0.10
|1.4496
|1.4456
|1.4591
|680
|2007.11.02 14:08
|buy
|75
|0.10
|1.4496
|1.4456
|1.4591
|681
|2007.11.05 09:20
|s/l
|75
|0.10
|1.4456
|1.4456
|1.4591
|-40.62
|10728.82
|682
|2007.11.05 09:20
|buy stop
|76
|0.10
|1.4478
|1.4438
|1.4573
|683
|2007.11.05 14:01
|buy
|76
|0.10
|1.4478
|1.4438
|1.4573
|684
|2007.11.06 12:45
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4478
|1.4573
|685
|2007.11.06 12:45
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4480
|1.4573
|686
|2007.11.06 12:45
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4482
|1.4573
|687
|2007.11.06 12:46
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4483
|1.4573
|688
|2007.11.06 12:46
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4484
|1.4573
|689
|2007.11.06 14:59
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4486
|1.4573
|690
|2007.11.06 14:59
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4487
|1.4573
|691
|2007.11.06 14:59
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4488
|1.4573
|692
|2007.11.06 14:59
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4489
|1.4573
|693
|2007.11.06 14:59
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4491
|1.4573
|694
|2007.11.06 15:05
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4492
|1.4573
|695
|2007.11.06 15:05
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4494
|1.4573
|696
|2007.11.06 15:05
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4495
|1.4573
|697
|2007.11.06 15:06
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4496
|1.4573
|698
|2007.11.06 15:07
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4498
|1.4573
|699
|2007.11.06 15:09
|modify
|76
|0.10
|1.4478
|1.4499
|1.4573
|700
|2007.11.07 03:26
|t/p
|76
|0.10
|1.4573
|1.4499
|1.4573
|93.76
|10822.58
|701
|2007.11.07 03:26
|buy stop
|77
|0.10
|1.4597
|1.4557
|1.4692
|702
|2007.11.07 03:28
|buy
|77
|0.10
|1.4597
|1.4557
|1.4692
|703
|2007.11.07 10:14
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4598
|1.4692
|704
|2007.11.07 10:14
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4600
|1.4692
|705
|2007.11.07 10:15
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4603
|1.4692
|706
|2007.11.07 10:15
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4604
|1.4692
|707
|2007.11.07 10:15
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4605
|1.4692
|708
|2007.11.07 10:15
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4607
|1.4692
|709
|2007.11.07 10:15
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4608
|1.4692
|710
|2007.11.07 10:15
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4611
|1.4692
|711
|2007.11.07 10:20
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4613
|1.4692
|712
|2007.11.07 10:20
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4615
|1.4692
|713
|2007.11.07 10:21
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4616
|1.4692
|714
|2007.11.07 10:21
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4618
|1.4692
|715
|2007.11.07 10:21
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4619
|1.4692
|716
|2007.11.07 10:21
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4620
|1.4692
|717
|2007.11.07 10:21
|modify
|77
|0.10
|1.4597
|1.4621
|1.4692
|718
|2007.11.07 10:21
|t/p
|77
|0.10
|1.4692
|1.4621
|1.4692
|95.00
|10917.58
|719
|2007.11.07 10:21
|buy stop
|78
|0.10
|1.4714
|1.4674
|1.4809
|720
|2007.11.07 14:04
|buy
|78
|0.10
|1.4714
|1.4674
|1.4809
|721
|2007.11.07 15:44
|s/l
|78
|0.10
|1.4674
|1.4674
|1.4809
|-40.00
|10877.58
|722
|2007.11.07 15:44
|buy stop
|79
|0.10
|1.4696
|1.4656
|1.4791
|723
|2007.11.08 16:02
|buy
|79
|0.10
|1.4696
|1.4656
|1.4791
|724
|2007.11.08 20:44
|s/l
|79
|0.10
|1.4656
|1.4656
|1.4791
|-40.00
|10837.58
|725
|2007.11.08 20:44
|buy stop
|80
|0.10
|1.4678
|1.4638
|1.4773
|726
|2007.11.08 21:55
|buy
|80
|0.10
|1.4678
|1.4638
|1.4773
|727
|2007.11.09 11:22
|modify
|80
|0.10
|1.4678
|1.4678
|1.4773
|728
|2007.11.09 11:22
|modify
|80
|0.10
|1.4678
|1.4679
|1.4773
|729
|2007.11.09 11:22
|modify
|80
|0.10
|1.4678
|1.4680
|1.4773
|730
|2007.11.09 11:24
|modify
|80
|0.10
|1.4678
|1.4681
|1.4773
|731
|2007.11.09 12:33
|s/l
|80
|0.10
|1.4681
|1.4681
|1.4773
|2.38
|10839.96
|732
|2007.11.09 12:33
|buy stop
|81
|0.10
|1.4703
|1.4663
|1.4798
|733
|2007.11.14 11:48
|buy
|81
|0.10
|1.4703
|1.4663
|1.4798
|734
|2007.11.14 17:40
|s/l
|81
|0.10
|1.4663
|1.4663
|1.4798
|-40.00
|10799.96
|735
|2007.11.14 17:40
|buy stop
|82
|0.10
|1.4683
|1.4643
|1.4778
|736
|2007.11.15 07:18
|buy
|82
|0.10
|1.4683
|1.4643
|1.4778
|737
|2007.11.15 10:08
|s/l
|82
|0.10
|1.4643
|1.4643
|1.4778
|-40.00
|10759.96
|738
|2007.11.15 10:08
|buy stop
|83
|0.10
|1.4664
|1.4624
|1.4759
|739
|2007.11.16 15:18
|buy
|83
|0.10
|1.4664
|1.4624
|1.4759
|740
|2007.11.16 16:31
|s/l
|83
|0.10
|1.4624
|1.4624
|1.4759
|-40.00
|10719.96
|741
|2007.11.16 16:31
|buy stop
|84
|0.10
|1.4645
|1.4605
|1.4740
|742
|2007.11.16 17:19
|buy
|84
|0.10
|1.4645
|1.4605
|1.4740
|743
|2007.11.20 08:31
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4645
|1.4740
|744
|2007.11.20 08:32
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4646
|1.4740
|745
|2007.11.20 08:32
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4648
|1.4740
|746
|2007.11.20 08:32
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4651
|1.4740
|747
|2007.11.20 08:32
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4653
|1.4740
|748
|2007.11.20 08:32
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4655
|1.4740
|749
|2007.11.20 08:32
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4656
|1.4740
|750
|2007.11.20 08:32
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4658
|1.4740
|751
|2007.11.20 08:32
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4660
|1.4740
|752
|2007.11.20 08:41
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4662
|1.4740
|753
|2007.11.20 08:41
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4663
|1.4740
|754
|2007.11.20 08:41
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4665
|1.4740
|755
|2007.11.20 08:42
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4666
|1.4740
|756
|2007.11.20 08:42
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4667
|1.4740
|757
|2007.11.20 08:42
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4668
|1.4740
|758
|2007.11.20 08:42
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4669
|1.4740
|759
|2007.11.20 08:42
|modify
|84
|0.10
|1.4645
|1.4670
|1.4740
|760
|2007.11.20 09:02
|t/p
|84
|0.10
|1.4740
|1.4670
|1.4740
|93.76
|10813.72
|761
|2007.11.20 09:02
|buy stop
|85
|0.10
|1.4762
|1.4722
|1.4857
|762
|2007.11.20 09:08
|buy
|85
|0.10
|1.4762
|1.4722
|1.4857
|763
|2007.11.20 22:38
|modify
|85
|0.10
|1.4762
|1.4769
|1.4857
|764
|2007.11.20 22:38
|modify
|85
|0.10
|1.4762
|1.4771
|1.4857
|765
|2007.11.20 22:38
|modify
|85
|0.10
|1.4762
|1.4772
|1.4857
|766
|2007.11.20 22:38
|modify
|85
|0.10
|1.4762
|1.4773
|1.4857
|767
|2007.11.20 22:38
|modify
|85
|0.10
|1.4762
|1.4774
|1.4857
|768
|2007.11.20 22:38
|modify
|85
|0.10
|1.4762
|1.4775
|1.4857
|769
|2007.11.20 22:42
|modify
|85
|0.10
|1.4762
|1.4776
|1.4857
|770
|2007.11.20 22:42
|modify
|85
|0.10
|1.4762
|1.4778
|1.4857
|771
|2007.11.20 22:42
|modify
|85
|0.10
|1.4762
|1.4779
|1.4857
|772
|2007.11.20 22:42
|modify
|85
|0.10
|1.4762
|1.4781
|1.4857
|773
|2007.11.21 07:28
|modify
|85
|0.10
|1.4762
|1.4782
|1.4857
|774
|2007.11.21 07:35
|modify
|85
|0.10
|1.4762
|1.4784
|1.4857
|775
|2007.11.21 09:44
|s/l
|85
|0.10
|1.4784
|1.4784
|1.4857
|21.38
|10835.10
|776
|2007.11.21 09:44
|buy stop
|86
|0.10
|1.4806
|1.4766
|1.4901
|777
|2007.11.21 10:08
|buy
|86
|0.10
|1.4806
|1.4766
|1.4901
|778
|2007.11.23 02:20
|modify
|86
|0.10
|1.4806
|1.4806
|1.4901
|779
|2007.11.23 02:20
|modify
|86
|0.10
|1.4806
|1.4807
|1.4901
|780
|2007.11.23 02:20
|modify
|86
|0.10
|1.4806
|1.4808
|1.4901
|781
|2007.11.23 02:20
|modify
|86
|0.10
|1.4806
|1.4809
|1.4901
|782
|2007.11.23 02:20
|modify
|86
|0.10
|1.4806
|1.4810
|1.4901
|783
|2007.11.23 02:20
|modify
|86
|0.10
|1.4806
|1.4813
|1.4901
|784
|2007.11.23 02:20
|modify
|86
|0.10
|1.4806
|1.4818
|1.4901
|785
|2007.11.23 02:20
|modify
|86
|0.10
|1.4806
|1.4819
|1.4901
|786
|2007.11.23 02:20
|modify
|86
|0.10
|1.4806
|1.4823
|1.4901
|787
|2007.11.23 02:20
|modify
|86
|0.10
|1.4806
|1.4827
|1.4901
|788
|2007.11.23 02:20
|modify
|86
|0.10
|1.4806
|1.4828
|1.4901
|789
|2007.11.23 02:20
|t/p
|86
|0.10
|1.4901
|1.4828
|1.4901
|92.52
|10927.62
|790
|2007.11.23 02:20
|buy stop
|87
|0.10
|1.4923
|1.4883
|1.5018
|791
|2007.11.23 02:51
|buy
|87
|0.10
|1.4923
|1.4883
|1.5018
|792
|2007.11.23 09:13
|s/l
|87
|0.10
|1.4883
|1.4883
|1.5018
|-40.00
|10887.62
|793
|2007.11.23 09:13
|buy stop
|88
|0.10
|1.4905
|1.4865
|1.5000
|794
|2007.11.27 14:30
|buy
|88
|0.10
|1.4905
|1.4865
|1.5000
|795
|2007.11.27 15:07
|s/l
|88
|0.10
|1.4865
|1.4865
|1.5000
|-40.00
|10847.62
|796
|2007.11.27 15:07
|buy stop
|89
|0.10
|1.4886
|1.4846
|1.4981